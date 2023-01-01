佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二

爾時金剛手菩薩摩訶薩，復說諸佛大三昧法弟子灌頂儀軌：「凡當欲受諸佛大三昧祕密灌頂法者，先須發起諸佛最上祕密阿耨多羅三藐三菩提心，等同諸佛自性清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩，復說諸佛大三昧法弟子灌頂儀軌：「凡當欲受諸佛大三昧祕密灌頂法者，先須發起諸佛最上祕密阿耨多羅三藐三菩提心，等同諸佛自性清淨。

「阿闍梨先授弟子此最上祕密心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨先授弟子此最上祕密心明曰：

「『唵(引)薩哩嚩(二合)踰(引)詣哥(引)野嚩(引)訖唧(二合)多母怛波(二合、引)𭡠夜(引)彌(一句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩哩嚩(二合)踰(引)詣哥(引)野嚩(引)訖唧(二合)多母怛波(二合、引)𭡠夜(引)彌(一句)』

「授此菩提心明已，即得諸佛不退轉地，降伏一切邪魔外道，即成諸佛菩薩。次授此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授此菩提心明已，即得諸佛不退轉地，降伏一切邪魔外道，即成諸佛菩薩。次授此明曰：

「『烏怛波(二合)𭡠曳埵波囉𤚥冐地唧多摩耨多囉(一句) 嚩日囉(二合)摩𬽓寫鉢囉(二合)底瑟吒(二合、引)必煬(二合)(二) 紇哩(二合)𭡠曳(引)紇哩(二合)𭡠曳(引)那覩(三) 穌囉帝(引)三摩野薩怛嚩(三合)呼(引)(四) 嚩日囉(二合)悉𬽓野他(引)穌亢(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『烏怛波(二合)𭡠曳埵波囉𤚥冐地唧多摩耨多囉(一句) 嚩日囉(二合)摩𬽓寫鉢囉(二合)底瑟吒(二合、引)必煬(二合)(二) 紇哩(二合)𭡠曳(引)紇哩(二合)𭡠曳(引)那覩(三) 穌囉帝(引)三摩野薩怛嚩(三合)呼(引)(四) 嚩日囉(二合)悉𬽓野他(引)穌亢(五)』

「授此大明已，欲求最上成就法者，金剛手菩薩皆悉施之。阿闍梨當依法傳授弟子，令其弟子以淨帛覆面，手持種種妙花，然後引入曼拏羅內，弟子當一心懇切發大誓願，將所持花任意散擲，隨花墮處即是本尊。得本尊已，乃去其面帛。時阿闍梨即依佛部灌頂法，以金剛淨水灌弟子頂，次授三種三昧法，然後授其三昧誓曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授此大明已，欲求最上成就法者，金剛手菩薩皆悉施之。阿闍梨當依法傳授弟子，令其弟子以淨帛覆面，手持種種妙花，然後引入曼拏羅內，弟子當一心懇切發大誓願，將所持花任意散擲，隨花墮處即是本尊。得本尊已，乃去其面帛。時阿闍梨即依佛部灌頂法，以金剛淨水灌弟子頂，次授三種三昧法，然後授其三昧誓曰：

「『汝受灌頂已， 常住於三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝受灌頂已， 常住於三昧，

即成一切法。 此金剛鈴杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即成一切法。 此金剛鈴杵，

當執持信受， 住堅固三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當執持信受， 住堅固三昧，

發起真實行。 今此所傳授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起真實行。 今此所傳授，

祕密灌頂法， 諸佛之密印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密灌頂法， 諸佛之密印，

若生輕慢心， 即墮於地獄。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生輕慢心， 即墮於地獄。』

「說此誓已，即以金剛杵授其弟子，為說持金剛杵明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此誓已，即以金剛杵授其弟子，為說持金剛杵明曰：

「『唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句) 摩賀(引)三摩野(二) 怛埵(引)地鉢底埵(引)摩鼻詵左(引)彌(三) 摩賀(引)嚩日囉(二合)達囉(四) 伊捺旦薩哩嚩(二合)沒馱怛鑁(二合)(五) 嚩日朗(二合)嚩日囉(二合)達囉寫咄(六) 埵野(引)畢醯薩捺(引)馱哩煬(二合)(七) 摩賀(引)嚩日囉(二合)達囕沒囉(二合)多彌底(八) 多禰難多薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(九) 鉢囉摩摩賀(引)冒地唧多(十) 摩寫(引)鉢哩爹(引)誐(引)(十一) 捺寫薩捺(引)馱(引)囉拏彌底囉喝薩煬(二合)(十二) 醯(引)嚩日囉(二合)誐哩嚩(二合、引)地鉢底(十三) 室哩(二合、引)呬嚩日囉(二合)那(引)莫悉𬽓三摩野薩怛鑁(三合)(十四) 普哩普(二合)嚩莎(十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句) 摩賀(引)三摩野(二) 怛埵(引)地鉢底埵(引)摩鼻詵左(引)彌(三) 摩賀(引)嚩日囉(二合)達囉(四) 伊捺旦薩哩嚩(二合)沒馱怛鑁(二合)(五) 嚩日朗(二合)嚩日囉(二合)達囉寫咄(六) 埵野(引)畢醯薩捺(引)馱哩煬(二合)(七) 摩賀(引)嚩日囉(二合)達囕沒囉(二合)多彌底(八) 多禰難多薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(九) 鉢囉摩摩賀(引)冒地唧多(十) 摩寫(引)鉢哩爹(引)誐(引)(十一) 捺寫薩捺(引)馱(引)囉拏彌底囉喝薩煬(二合)(十二) 醯(引)嚩日囉(二合)誐哩嚩(二合、引)地鉢底(十三) 室哩(二合、引)呬嚩日囉(二合)那(引)莫悉𬽓三摩野薩怛鑁(三合)(十四) 普哩普(二合)嚩莎(十五)』

「傳此明已，當隨弟子本尊灌頂而為立名。立其名已，至于菩提道場，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提故。所以者何？但由受此三種三昧法故。此三昧法者，實無所有，不可得知，大樂金剛薩埵普賢之行，根本最上所出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「傳此明已，當隨弟子本尊灌頂而為立名。立其名已，至于菩提道場，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提故。所以者何？但由受此三種三昧法故。此三昧法者，實無所有，不可得知，大樂金剛薩埵普賢之行，根本最上所出生故。

「為說此最上真實五種祕密法已，復誡其弟子曰：『此法最上是三有主，一切自在首，無上真實道，諸佛如來清淨自性，了一切眾生自性清淨故，三有自性亦清淨顯真實理。此最上祕密法即是金剛鈴，而能覺悟諸佛如來及諸賢聖，是法供養復能覺悟一切法，復以此法覺悟諸有情，銷除一切諸業障，此名金剛覺悟法，能作成就敬愛等事，清淨三有最妙方便。汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中深生信受，此法於三有中，能盡諸苦際令獲諸妙樂，是大方便教而利益世間，信受行之決定真實。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為說此最上真實五種祕密法已，復誡其弟子曰：『此法最上是三有主，一切自在首，無上真實道，諸佛如來清淨自性，了一切眾生自性清淨故，三有自性亦清淨顯真實理。此最上祕密法即是金剛鈴，而能覺悟諸佛如來及諸賢聖，是法供養復能覺悟一切法，復以此法覺悟諸有情，銷除一切諸業障，此名金剛覺悟法，能作成就敬愛等事，清淨三有最妙方便。汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中深生信受，此法於三有中，能盡諸苦際令獲諸妙樂，是大方便教而利益世間，信受行之決定真實。』

「行人修習此勝法者，設在五欲受諸樂境，但能依法修行而無障礙。何以故？一切如來無比祕密最上大乘妙三昧法，是故應當勤修行之。若不違此諸佛如來密印三昧者，是人必住堅固地生不退心，是名金剛薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提。即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人修習此勝法者，設在五欲受諸樂境，但能依法修行而無障礙。何以故？一切如來無比祕密最上大乘妙三昧法，是故應當勤修行之。若不違此諸佛如來密印三昧者，是人必住堅固地生不退心，是名金剛薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提。即說頌曰：

「『菩薩住世間， 無量無數劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菩薩住世間， 無量無數劫，

為諸有情故， 作廣大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸有情故， 作廣大利益。

住方便三昧， 成就大福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住方便三昧， 成就大福業，

持明大自在， 欲利益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持明大自在， 欲利益眾生，

以此三昧法， 隨意皆得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此三昧法， 隨意皆得成。

設有罪業者， 亦無諸障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有罪業者， 亦無諸障礙，

當得成所欲。 是金剛部王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得成所欲。 是金剛部王，

最上自在者， 盡成諸密法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上自在者， 盡成諸密法，

若依此法行， 能利益自他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依此法行， 能利益自他，

善印於諸法， 及作諸成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善印於諸法， 及作諸成就，

決定皆圓滿。 作諸相應法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定皆圓滿。 作諸相應法，

得盡苦邊際， 而獲無量樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得盡苦邊際， 而獲無量樂。

如是金剛手， 祕密金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是金剛手， 祕密金剛杵，

若能手持者， 獲諸成就事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能手持者， 獲諸成就事。』

「復次，阿闍梨當為弟子授記，依諸佛金剛灌頂授記儀及用諸佛大印法。弟子得記已，即離諸有，趣入諸佛境界。」即說授記明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨當為弟子授記，依諸佛金剛灌頂授記儀及用諸佛大印法。弟子得記已，即離諸有，趣入諸佛境界。」即說授記明曰：

「唵(引)伊數(引)㰠咩(引)哥嚕彌怛鑁(二合、引)(一句) 嚩日囉(二合)薩埵薩怛(二合)他(引)誐多(二) 婆誐鑁(引)訥哩誐(二合)多踰(引)特哩(二合)爹(三) 遏典多婆嚩悉馱曳(引)(四) 係(引)嚩日囉(二合)那(引)摩怛他(引)誐多(五) 悉𬽓三摩野薩怛鑁(三合)(六) 普哩普(二合)嚩莎(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)伊數(引)㰠咩(引)哥嚕彌怛鑁(二合、引)(一句) 嚩日囉(二合)薩埵薩怛(二合)他(引)誐多(二) 婆誐鑁(引)訥哩誐(二合)多踰(引)特哩(二合)爹(三) 遏典多婆嚩悉馱曳(引)(四) 係(引)嚩日囉(二合)那(引)摩怛他(引)誐多(五) 悉𬽓三摩野薩怛鑁(三合)(六) 普哩普(二合)嚩莎(七)

「若人得此諸佛授記大明印，尊重信受，是人即得諸佛如來、諸大菩薩、金剛手等，皆悉降於曼拏羅，授與阿耨多羅三藐三菩提記。是人得受記已，諸佛如來大菩薩眾，皆悉敬愛，施諸成就法。諸佛如來安住法界，猶如虛空廣大無邊。是時諸佛同時安慰，咸皆稱讚作如是言：『此阿闍梨得諸佛三昧，同諸如來。』若人得此最上祕密，安慰稱讚者，所有一切罪業應時銷散，滅盡無餘永離苦惱，諸天不能見，所行無畏，盡三有苦，成最上法。而此最勝調伏之法，常當護持安于三昧，是即諸佛平等宣說，不應捨離菩提之心，金剛密印定成菩提，此諸佛法勿暫棄捨。設有迷惑，縱捨己身，不得暫捨諸佛最上之法。金剛鈴杵及諸密印，亦勿捨離而生輕慢。敬阿闍梨等同諸佛，若輕阿闍梨者是輕諸佛，當受眾苦無有威德，被諸瘧病惡毒拏吉儞魅，宿曜執持及諸魔眾，如是災害常所嬈亂，命終之後當墮地獄。是故當知阿闍梨者是為大師，常當尊重愛敬供養，如前所說眾苦惱等皆不能侵，應當恭敬供養阿闍梨。何以故？此阿闍梨，經阿僧祇俱胝劫數實難值遇，由此阿闍梨開發菩提道得成佛果，是故弟子依本法儀而常供養，是即供養諸佛如來故，成最上法見獲善果，與諸賢聖等無有異，見受灌頂證法王位，作三界主降伏魔軍，住寂靜地佛果菩提定無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人得此諸佛授記大明印，尊重信受，是人即得諸佛如來、諸大菩薩、金剛手等，皆悉降於曼拏羅，授與阿耨多羅三藐三菩提記。是人得受記已，諸佛如來大菩薩眾，皆悉敬愛，施諸成就法。諸佛如來安住法界，猶如虛空廣大無邊。是時諸佛同時安慰，咸皆稱讚作如是言：『此阿闍梨得諸佛三昧，同諸如來。』若人得此最上祕密，安慰稱讚者，所有一切罪業應時銷散，滅盡無餘永離苦惱，諸天不能見，所行無畏，盡三有苦，成最上法。而此最勝調伏之法，常當護持安于三昧，是即諸佛平等宣說，不應捨離菩提之心，金剛密印定成菩提，此諸佛法勿暫棄捨。設有迷惑，縱捨己身，不得暫捨諸佛最上之法。金剛鈴杵及諸密印，亦勿捨離而生輕慢。敬阿闍梨等同諸佛，若輕阿闍梨者是輕諸佛，當受眾苦無有威德，被諸瘧病惡毒拏吉儞魅，宿曜執持及諸魔眾，如是災害常所嬈亂，命終之後當墮地獄。是故當知阿闍梨者是為大師，常當尊重愛敬供養，如前所說眾苦惱等皆不能侵，應當恭敬供養阿闍梨。何以故？此阿闍梨，經阿僧祇俱胝劫數實難值遇，由此阿闍梨開發菩提道得成佛果，是故弟子依本法儀而常供養，是即供養諸佛如來故，成最上法見獲善果，與諸賢聖等無有異，見受灌頂證法王位，作三界主降伏魔軍，住寂靜地佛果菩提定無疑惑。」

金剛手菩薩，如是說此一切如來及諸菩薩灌頂曼拏羅已，復作是言：「如先所說一切如來最上祕密，安慰住一切如來三昧。阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不退地，應當觀想如佛最上究竟。所以者何？謂阿闍梨及弟子，能發諸佛最上大菩提心，由此發大心故，即住不退地，無復退轉。由不退故，決定證於阿耨多羅三藐三菩提。由是見在證菩提故，未來決定平等證彼阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩，如是說此一切如來及諸菩薩灌頂曼拏羅已，復作是言：「如先所說一切如來最上祕密，安慰住一切如來三昧。阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不退地，應當觀想如佛最上究竟。所以者何？謂阿闍梨及弟子，能發諸佛最上大菩提心，由此發大心故，即住不退地，無復退轉。由不退故，決定證於阿耨多羅三藐三菩提。由是見在證菩提故，未來決定平等證彼阿耨多羅三藐三菩提。

「又復阿闍梨及弟子，所有金剛薩埵相應之法皆悉具足，所以諸佛如來，以最上祕密而作安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿闍梨及弟子，所有金剛薩埵相應之法皆悉具足，所以諸佛如來，以最上祕密而作安慰。

「又復如先所說，住諸佛如來三昧者，即證阿耨多羅三藐三菩提。所謂諸佛如來根本三昧，是最上成就法。若住此三昧者，即證諸佛如來。是故若欲盡諸苦惱，應於阿闍梨生貴重心，常作護持信奉稱讚愛敬供養，盡其形壽無暫懈退。復令他人轉生信重承事供養。當知此阿闍梨，已具金剛三業，常住諸佛三昧最上究竟。此大祕密法，唯除邪魔外道及聲聞、緣覺等，勿令傳授。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如先所說，住諸佛如來三昧者，即證阿耨多羅三藐三菩提。所謂諸佛如來根本三昧，是最上成就法。若住此三昧者，即證諸佛如來。是故若欲盡諸苦惱，應於阿闍梨生貴重心，常作護持信奉稱讚愛敬供養，盡其形壽無暫懈退。復令他人轉生信重承事供養。當知此阿闍梨，已具金剛三業，常住諸佛三昧最上究竟。此大祕密法，唯除邪魔外道及聲聞、緣覺等，勿令傳授。」

金剛手菩薩說此諸佛及諸菩薩真實法已，復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩說此諸佛及諸菩薩真實法已，復說頌曰：

「當於阿闍梨， 起大信重心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於阿闍梨， 起大信重心。

其阿闍梨者， 是無盡三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其阿闍梨者， 是無盡三昧，

最上大樂本， 諸佛等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上大樂本， 諸佛等無異。

由阿闍梨故， 獲最上究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由阿闍梨故， 獲最上究竟。

「復次阿闍梨，但當受諸富樂，及種種飲食上味，乃至歌舞戲笑等事，而依法持誦用根本印，作祕密供養，得所求成就。」即說金剛薩埵祕密歌舞等供養明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿闍梨，但當受諸富樂，及種種飲食上味，乃至歌舞戲笑等事，而依法持誦用根本印，作祕密供養，得所求成就。」即說金剛薩埵祕密歌舞等供養明曰：

「吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)」

諸佛如來祕密供養明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來祕密供養明曰：

「阿」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿」

降三界尊祕密供養明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降三界尊祕密供養明曰：

「呬(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呬(引)」

蓮花藏尊祕密供養明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花藏尊祕密供養明曰：

「怛囕(二合、引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛囕(二合、引)」

虛空藏尊祕密供養明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏尊祕密供養明曰：

「朅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「朅」

如是等供養，以此五心明得成祕密供養法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等供養，以此五心明得成祕密供養法。

復說最上祕密毘首印供養，及金剛薩埵等諸賢聖儀軌幖幟印法：「所有幖幟，皆以金銀及吉祥木等，各依本法而作，安於曼拏羅。是時弟子依毘首印法當作供養，由此毘首儀故，弟子所有苦惱瘧等，諸疾惡毒拏吉儞魅，惡曜執持諸魔災害，惡趣等業皆悉銷滅，增長善業，得究竟相應諸佛無上菩提。依此金剛薩埵最上祕密毘首印供養儀，所有諸賢聖各以入三昧歌而作供養。是名一切毘首三昧最上成就供養。」即說根本金剛薩埵羯磨部入三昧金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說最上祕密毘首印供養，及金剛薩埵等諸賢聖儀軌幖幟印法：「所有幖幟，皆以金銀及吉祥木等，各依本法而作，安於曼拏羅。是時弟子依毘首印法當作供養，由此毘首儀故，弟子所有苦惱瘧等，諸疾惡毒拏吉儞魅，惡曜執持諸魔災害，惡趣等業皆悉銷滅，增長善業，得究竟相應諸佛無上菩提。依此金剛薩埵最上祕密毘首印供養儀，所有諸賢聖各以入三昧歌而作供養。是名一切毘首三昧最上成就供養。」即說根本金剛薩埵羯磨部入三昧金剛歌曰：

「薩哩嚩(二合、引)耨囉(引)誐穌珂素(引)摩那散怛鑁(二合)(一句)嚩日囉(二合)薩埵穌囉多三摩野婆嚩彌(二)摩賀(引)穌珂涅哩(二合)除(引)卒野捺(三)鉢囉(二合)底鉢𭔞悉𬽓左羅具鉢囉(二合)拏多(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩哩嚩(二合、引)耨囉(引)誐穌珂素(引)摩那散怛鑁(二合)(一句)嚩日囉(二合)薩埵穌囉多三摩野婆嚩彌(二)摩賀(引)穌珂涅哩(二合)除(引)卒野捺(三)鉢囉(二合)底鉢𭔞悉𬽓左羅具鉢囉(二合)拏多(四)」

復說一切如來部最上祕密入三昧金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說一切如來部最上祕密入三昧金剛歌曰：

「嚩日囉(二合)薩埵僧屹囉賀(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)薩埵僧屹囉賀(一句)

「嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩努多囉(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩努多囉(一句)

「嚩日囉(二合)達哩摩(二合)誐(引)野乃(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)達哩摩(二合)誐(引)野乃(一句)

「嚩日囉(二合)羯哩摩(二合)羯嚕婆嚩(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)羯哩摩(二合)羯嚕婆嚩(一句)」

復說一切金剛部最上祕密入三昧金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說一切金剛部最上祕密入三昧金剛歌曰：

「吽(引)嚩日囉(二合)哥(引)哩母(二合)哥設囉(引)野那摩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)嚩日囉(二合)哥(引)哩母(二合)哥設囉(引)野那摩(一句)

「室哩(二合、引)嚩日囉(二合)囉(引)誐三摩夜野那摩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「室哩(二合、引)嚩日囉(二合)囉(引)誐三摩夜野那摩(一句)

「朅樁誐(引)嚩日囉(二合)補羅夜野那摩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「朅樁誐(引)嚩日囉(二合)補羅夜野那摩(一句)

「室哩(二合、引)嚩日囉(二合)健吒葛羅婆(引)野那摩(一句)」復說一切蓮華部最上祕密入三昧金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「室哩(二合、引)嚩日囉(二合)健吒葛羅婆(引)野那摩(一句)」復說一切蓮華部最上祕密入三昧金剛歌曰：

「聒唧捺鼻嚕捺囉(二合)嘮捺囉(二合)多耨(一句) 母誐囉(二合)惹那(引)穌喝哩(引)(二) 鉢囉(二合)鉢𭔞西聒唧捺鼻帝叉拏(二合)作訖囉(二合)達囉母哩底(二合)(二) 惹誐地儞野散多多(四) 聒唧捺鼻騷摩也(二合)扇(引)多嚩布囉叉囉難(五) 哥摩攞摩那寫吠(六) 聒唧捺鼻禰(引)鉢多(二合)哥(引)摩三摩野(引)鉢囉(二合)悉𬽓(七) 摩摩鉢捺摩(二合)囉(引)惹呬(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聒唧捺鼻嚕捺囉(二合)嘮捺囉(二合)多耨(一句) 母誐囉(二合)惹那(引)穌喝哩(引)(二) 鉢囉(二合)鉢𭔞西聒唧捺鼻帝叉拏(二合)作訖囉(二合)達囉母哩底(二合)(二) 惹誐地儞野散多多(四) 聒唧捺鼻騷摩也(二合)扇(引)多嚩布囉叉囉難(五) 哥摩攞摩那寫吠(六) 聒唧捺鼻禰(引)鉢多(二合)哥(引)摩三摩野(引)鉢囉(二合)悉𬽓(七) 摩摩鉢捺摩(二合)囉(引)惹呬(八)」

復說一切寶部最上祕密入三昧金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說一切寶部最上祕密入三昧金剛歌曰：

「薩哩嚩(二合、引)鼻尸哥鉢囉彌說囉多(一句)僧悉𬽓左(引)叉野儞地(二)鉢囉摩薩哩嚩(二合、引)誐囉(二合)計覩(三)尾惹踰蹉囉(二合)野多(四)室哩(二合、引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)婆嚩彌蘇珂捺(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩哩嚩(二合、引)鼻尸哥鉢囉彌說囉多(一句)僧悉𬽓左(引)叉野儞地(二)鉢囉摩薩哩嚩(二合、引)誐囉(二合)計覩(三)尾惹踰蹉囉(二合)野多(四)室哩(二合、引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)婆嚩彌蘇珂捺(五)」

復說摩度迦囉三尊歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說摩度迦囉三尊歌曰：

「普哩普(二合)嚩莎(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普哩普(二合)嚩莎(一句)」

復說四賢聖歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說四賢聖歌曰：

「紇哩(二合)吽室哩(二合)毘踰(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「紇哩(二合)吽室哩(二合)毘踰(二合)(一句)」

復說諸龍王歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說諸龍王歌曰：

「普普」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普普」

復說金剛手大藥剎主諸閼伽供養金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說金剛手大藥剎主諸閼伽供養金剛歌曰：

「薩哩嚩(二合、引)哩伽(二合)曼拏羅禰難(一句) 嚩日囉(二合)達囉(引)訖囉(二合)摩(二) 尾摩哩捺(二合)尾吉囉尾吉囉(三) 伴儒(仁祚切)蹉(引)捺野那(引)設野(四) 喝那捺喝鉢左(五) 婆悉彌(二合、引)俱嚕骨嚕(二合)馱(六) 吽哥(引)囉摩(引)怛哩(二合)拏盎(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩哩嚩(二合、引)哩伽(二合)曼拏羅禰難(一句) 嚩日囉(二合)達囉(引)訖囉(二合)摩(二) 尾摩哩捺(二合)尾吉囉尾吉囉(三) 伴儒(仁祚切)蹉(引)捺野那(引)設野(四) 喝那捺喝鉢左(五) 婆悉彌(二合、引)俱嚕骨嚕(二合)馱(六) 吽哥(引)囉摩(引)怛哩(二合)拏盎(七)」

復說最上自在大曼拏羅最上祕密入三昧金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說最上自在大曼拏羅最上祕密入三昧金剛歌曰：

「聒唧捺摩朗耨曼拏羅薩喝薩囉(二合)嚕左(引)嚩布沙(引)尾囉(引)惹西(引)(一句) 鉢囉(二合)羅野那羅(引)哩哥(二合)酤致哥囉奔惹摩賀婆野禰(引)必底(二合)那(引)聒唧(二) 聒唧捺尾哥(引)底禰必底(二合)穌珂扇(引)多摩那(引)禰惹那嚕鉢馱(引)哩拏(引)(三) 薩哩嚩(二合)惹誐蹉摩(引)哩閉(二合)多穌嚕鉢勃哩(二合)多(引)達囉播(引)尼那(引)聒唧(四) 誐誐那彌嚩薩哩嚩(二合)僧悉體覩惹誐旦尾那踰𭔞覩尾戍達那(引)野(五) 怛鑁(二合)嚩日囉(二合)薩埵悉𬽓摩拽尸沙尾那野尾捺誐馱(二合)薩穌契毘藥(二合)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聒唧捺摩朗耨曼拏羅薩喝薩囉(二合)嚕左(引)嚩布沙(引)尾囉(引)惹西(引)(一句) 鉢囉(二合)羅野那羅(引)哩哥(二合)酤致哥囉奔惹摩賀婆野禰(引)必底(二合)那(引)聒唧(二) 聒唧捺尾哥(引)底禰必底(二合)穌珂扇(引)多摩那(引)禰惹那嚕鉢馱(引)哩拏(引)(三) 薩哩嚩(二合)惹誐蹉摩(引)哩閉(二合)多穌嚕鉢勃哩(二合)多(引)達囉播(引)尼那(引)聒唧(四) 誐誐那彌嚩薩哩嚩(二合)僧悉體覩惹誐旦尾那踰𭔞覩尾戍達那(引)野(五) 怛鑁(二合)嚩日囉(二合)薩埵悉𬽓摩拽尸沙尾那野尾捺誐馱(二合)薩穌契毘藥(二合)(六)」

復說最上祕密儀中最上祕密三種三昧金剛歌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說最上祕密儀中最上祕密三種三昧金剛歌曰：

「唵(引)鉢囉(二合)尾設婆誐鑁(一句)摩賀(引)穌珂謨(引)叉布囕(二)薩哩嚩(二合)悉提穌珂波囉摩囕摩煬(二合)(三)波囉摩穌枯(引)怛摩悉𠆙(引)(四)𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)鉢囉(二合)悉𬽓莎(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢囉(二合)尾設婆誐鑁(一句)摩賀(引)穌珂謨(引)叉布囕(二)薩哩嚩(二合)悉提穌珂波囉摩囕摩煬(二合)(三)波囉摩穌枯(引)怛摩悉𠆙(引)(四)𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)鉢囉(二合)悉𬽓莎(五)

「以如是等最上甚深祕密三種三昧真實理金剛歌而作供養，所求成就皆得圓滿。此一切如來最上祕密諸儀軌中大毘首三昧供養，以此供養者，金剛薩埵即時降赴，得毘首相應自在成就。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是等最上甚深祕密三種三昧真實理金剛歌而作供養，所求成就皆得圓滿。此一切如來最上祕密諸儀軌中大毘首三昧供養，以此供養者，金剛薩埵即時降赴，得毘首相應自在成就。」即說頌曰：

「此根本儀軌， 善作諸事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此根本儀軌， 善作諸事業，

大祕密神通， 能建大法幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大祕密神通， 能建大法幢，

得無盡義味， 果決成就事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無盡義味， 果決成就事，

獲具足聖財， 圓滿究竟法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲具足聖財， 圓滿究竟法。

毘首大祕密， 難成者能成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘首大祕密， 難成者能成，

所有三摩地， 靜住自在樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有三摩地， 靜住自在樂，

得心之所欲， 一切無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得心之所欲， 一切無罣礙。

設或世間人， 不修諸福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設或世間人， 不修諸福業，

無其勝善力， 以罪業障故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無其勝善力， 以罪業障故，

入此曼拏羅， 求所作成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入此曼拏羅， 求所作成就，

依根本儀軌， 隨意所願樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依根本儀軌， 隨意所願樂，

皆悉得圓滿。 此法殊勝力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉得圓滿。 此法殊勝力，

諸法無能勝， 設復越三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無能勝， 設復越三昧，

及造諸罪業， 或宿曜加臨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及造諸罪業， 或宿曜加臨，

若諸魔嬈事， 入此曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸魔嬈事， 入此曼拏羅，

所作皆成就， 依法得大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作皆成就， 依法得大利。

若或未曾入， 成就曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若或未曾入， 成就曼拏羅，

若作此壇法， 而實勝數倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作此壇法， 而實勝數倍。」

一切相應儀軌分第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切相應儀軌分第二十三

爾時金剛手菩薩，復說一切如來三種大三昧最上祕密成就法：「三種大三昧者，所謂佛寶、法寶、僧寶，是大妙樂，是大究竟，最上寂靜，平等安住諸法出生。若有行人依法造𭘼像，內畫三寶，如菩薩相被金剛甲，執金剛器仗持眾妙寶，以此畫像即成最上曼拏羅。然後選擇勝處宮殿精舍，嚴飾其地香花羅列，行人依法而作成就，即得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩，復說一切如來三種大三昧最上祕密成就法：「三種大三昧者，所謂佛寶、法寶、僧寶，是大妙樂，是大究竟，最上寂靜，平等安住諸法出生。若有行人依法造𭘼像，內畫三寶，如菩薩相被金剛甲，執金剛器仗持眾妙寶，以此畫像即成最上曼拏羅。然後選擇勝處宮殿精舍，嚴飾其地香花羅列，行人依法而作成就，即得圓滿。」

即說一切如來三種大三昧最上心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說一切如來三種大三昧最上心明曰：

「唵(引)部(引)亢(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)部(引)亢(一句)」

說此明已，復說此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此明已，復說此大明曰：

「怛堆那婆誐嚩覩醯(一句) 冐地薩埵薩怛(二合)他誐多(二) 耨捺哩(二合)瑟致(二合)難醯多(引)哩他(二合、引)野(三) 儞哩蜜哩(三合)釘捺哩設(二合)煬爹彌(四) 阿尸沙尾那踰女誐(五) 禰哩(二合)茶儞室左(二合)野嚩哩彌(二合)多(引)(六) 阿顛多婆嚩嚩(引)薩(引)誐囉(二合)(七) 儞嚩馱哥嚩左(引)捺野(八) 怛哩(二合)囉怛那(二合)多(引)目鉢誐多(引)(九) 沒馱達哩摩(二合)誐拏(引)伊底(十) 阿顛多婆嚩僧悉馱(十一) 尾戍馱室哩(二合)哥囉(引)鉢囉(引)(十二) 伊底薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多鉢囉摩虞呬也(二合)嚩日朗(二合)(十三) 阿他鉢囉摩虞呬也(二合)達哩摩(二合)多(引)(十四) 健吒(引)阿(引)哥(引)舍洛叉𧹞(十五) 薩哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)必也(二合)洛叉𧹞(十六) 阿(引)哥(引)舍三摩多(引)踰(引)誐(引)(十七) 薩哩嚩(二合、引)誐囉(二合)三摩多(引)塞普(二合)致(引)底(十八) 鉢囉(二合)倪也(二合)播(引)囉蜜多(引)(十九) 阿他摩賀(引)三摩野嚩囉彌底(二十) 薩哩嚩(二合)部(引)仵(引)鉢部礙薩覩(二合)細(引)咩摩(引)乃莎摩(引)咄摩(二合)那(二十一) 底哩(二合)囉怛那(二合)布(引)惹(引)波囕摩(引)葛嚕彌(引)底嚩捺(引)摩賀彌底(二十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛堆那婆誐嚩覩醯(一句) 冐地薩埵薩怛(二合)他誐多(二) 耨捺哩(二合)瑟致(二合)難醯多(引)哩他(二合、引)野(三) 儞哩蜜哩(三合)釘捺哩設(二合)煬爹彌(四) 阿尸沙尾那踰女誐(五) 禰哩(二合)茶儞室左(二合)野嚩哩彌(二合)多(引)(六) 阿顛多婆嚩嚩(引)薩(引)誐囉(二合)(七) 儞嚩馱哥嚩左(引)捺野(八) 怛哩(二合)囉怛那(二合)多(引)目鉢誐多(引)(九) 沒馱達哩摩(二合)誐拏(引)伊底(十) 阿顛多婆嚩僧悉馱(十一) 尾戍馱室哩(二合)哥囉(引)鉢囉(引)(十二) 伊底薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多鉢囉摩虞呬也(二合)嚩日朗(二合)(十三) 阿他鉢囉摩虞呬也(二合)達哩摩(二合)多(引)(十四) 健吒(引)阿(引)哥(引)舍洛叉𧹞(十五) 薩哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)必也(二合)洛叉𧹞(十六) 阿(引)哥(引)舍三摩多(引)踰(引)誐(引)(十七) 薩哩嚩(二合、引)誐囉(二合)三摩多(引)塞普(二合)致(引)底(十八) 鉢囉(二合)倪也(二合)播(引)囉蜜多(引)(十九) 阿他摩賀(引)三摩野嚩囉彌底(二十) 薩哩嚩(二合)部(引)仵(引)鉢部礙薩覩(二合)細(引)咩摩(引)乃莎摩(引)咄摩(二合)那(二十一) 底哩(二合)囉怛那(二合)布(引)惹(引)波囕摩(引)葛嚕彌(引)底嚩捺(引)摩賀彌底(二十二)

「如是諸佛心明，能作成就法。以此方便設諸儀軌，依法而作隨意成就。若人設受五欲樂，建此曼拏羅，隨其所願皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸佛心明，能作成就法。以此方便設諸儀軌，依法而作隨意成就。若人設受五欲樂，建此曼拏羅，隨其所願皆得成就。

「又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相等法，當傳諸弟子，亦令隨意而求成就。若時弟子依此祕密儀，當設種種微妙供養於佛、法、僧及阿闍梨，以殷重心求諸成就。若自作若為他作，皆令得成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相等法，當傳諸弟子，亦令隨意而求成就。若時弟子依此祕密儀，當設種種微妙供養於佛、法、僧及阿闍梨，以殷重心求諸成就。若自作若為他作，皆令得成。」

復說金剛手忿怒明王最上祕密儀：「行人依本法畫忿怒明王，色如金剛火大日輪，坐眾色蓮華，於蓮華上明王左右，畫四親近菩薩：其左一作綠色，第二作金色；其右一作紅白色，第二青白色。復於左右畫四菩薩，各持本幖幟，謂金剛杖、輪、鈴、幡等。各作喜怒相安住本法。」即說彼心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說金剛手忿怒明王最上祕密儀：「行人依本法畫忿怒明王，色如金剛火大日輪，坐眾色蓮華，於蓮華上明王左右，畫四親近菩薩：其左一作綠色，第二作金色；其右一作紅白色，第二青白色。復於左右畫四菩薩，各持本幖幟，謂金剛杖、輪、鈴、幡等。各作喜怒相安住本法。」即說彼心明曰：

「吽(引)(一句)烏波紇哩(二合)捺野呬(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)(一句)烏波紇哩(二合)捺野呬(引)(二)

「行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖時，即得𭘼像法圓就。如是安置已，即成最上祕密曼拏羅。然後依儀法當誦三昧明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖時，即得𭘼像法圓就。如是安置已，即成最上祕密曼拏羅。然後依儀法當誦三昧明曰：

「『𭔞爹囉(引)瞿捺婆(二合)嚩骨嚕(二合)馱(一句) 嚩日囉(二合、引)儗儞(二合)塞健(二合)馱母哩多(二合)野(二) 鉢囉(二合)禰(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)踰誐(三) 拏(引)吉儞也(二合、引)薩哩嚩(二合)覩入嚩(二合)攞伊底嚩日朗(二合)(四) 阿他達哩摩(二合)阿(引)哥(引)舍洛叉𧹞(五) 薩哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)鱉洛叉拏(六) 摩(引)哥(引)舍三滿多踰儗(七) 薩哩嚩(二合)彌嚩(引)怛囉(二合)娑(引)達曳(八) 薩哩嚩(二合、引)哥(引)舍(引)誐囉(二合)踰儗那(九) 薩哩嚩(二合、引)哥(引)舍彌底沒嚕(二合)鑁(十) 母捺哩(二合)旦嚩日囉(二合)母捺囉(二合、引)鼻(十一) 怛哩(二合)路哥摩畢婆叉曳禰底(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『𭔞爹囉(引)瞿捺婆(二合)嚩骨嚕(二合)馱(一句) 嚩日囉(二合、引)儗儞(二合)塞健(二合)馱母哩多(二合)野(二) 鉢囉(二合)禰(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)踰誐(三) 拏(引)吉儞也(二合、引)薩哩嚩(二合)覩入嚩(二合)攞伊底嚩日朗(二合)(四) 阿他達哩摩(二合)阿(引)哥(引)舍洛叉𧹞(五) 薩哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)鱉洛叉拏(六) 摩(引)哥(引)舍三滿多踰儗(七) 薩哩嚩(二合)彌嚩(引)怛囉(二合)娑(引)達曳(八) 薩哩嚩(二合、引)哥(引)舍(引)誐囉(二合)踰儗那(九) 薩哩嚩(二合、引)哥(引)舍彌底沒嚕(二合)鑁(十) 母捺哩(二合)旦嚩日囉(二合)母捺囉(二合、引)鼻(十一) 怛哩(二合)路哥摩畢婆叉曳禰底(十二)』

「此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已，然後依如來部儀軌而用本印，獻金剛歌舞等供養。行人依法作此成就者，悉得如意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已，然後依如來部儀軌而用本印，獻金剛歌舞等供養。行人依法作此成就者，悉得如意。」

復說觀自在菩薩最上祕密調伏儀：「行人當作𭘼像，內畫觀自在菩薩，如閃電光輪，作金剛舞勢，具足百臂圓如輪相，手持蓮華等諸幖幟。於菩薩周匝畫顰眉等賢聖，皆作忿怒相，亦持蓮華并諸幖幟。如是依法畫已，即成曼拏羅。然後於像前誦此一切法金剛三昧明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說觀自在菩薩最上祕密調伏儀：「行人當作𭘼像，內畫觀自在菩薩，如閃電光輪，作金剛舞勢，具足百臂圓如輪相，手持蓮華等諸幖幟。於菩薩周匝畫顰眉等賢聖，皆作忿怒相，亦持蓮華并諸幖幟。如是依法畫已，即成曼拏羅。然後於像前誦此一切法金剛三昧明曰：

「『怛堆那婆誐鑁(引)沒馱(一句) 阿嚩路吉帝說囉(二) 哥嚕底尾那踰播(引)野(三) 戍地訖哩(二合)拏(引)鉢囉(二合)那哩底(二合)多(四) 彌底鉢囉忙嚩日朗(二合)(五) 拽他(引)囉葛旦(二合)醯哥摩朗(六) 囉(引)誐奴曬哩那(二合)隸鱉帝(七) 哩嚩(二合、引)薩奴曬哩嚩(二合)虎尾臺(八) 薩怛(二合)他(引)戍唐怛哩(二合)馱(引)覩(引)哥(九) 彌底鉢囉摩虞呬也(二合)達哩摩(二合)多(十) 健吒(引)曳那曳乃嚩尾地那(十一) 惹誐地那野摩(引)嚩呬鉢捺摩(二合)戍𬽓誐囉(二合)踰誐(引)怛摩(二合、引)(十二) 帝那帝乃嚩輸達曳禰底(十三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛堆那婆誐鑁(引)沒馱(一句) 阿嚩路吉帝說囉(二) 哥嚕底尾那踰播(引)野(三) 戍地訖哩(二合)拏(引)鉢囉(二合)那哩底(二合)多(四) 彌底鉢囉忙嚩日朗(二合)(五) 拽他(引)囉葛旦(二合)醯哥摩朗(六) 囉(引)誐奴曬哩那(二合)隸鱉帝(七) 哩嚩(二合、引)薩奴曬哩嚩(二合)虎尾臺(八) 薩怛(二合)他(引)戍唐怛哩(二合)馱(引)覩(引)哥(九) 彌底鉢囉摩虞呬也(二合)達哩摩(二合)多(十) 健吒(引)曳那曳乃嚩尾地那(十一) 惹誐地那野摩(引)嚩呬鉢捺摩(二合)戍𬽓誐囉(二合)踰誐(引)怛摩(二合、引)(十二) 帝那帝乃嚩輸達曳禰底(十三)』

「如是一切法金剛三昧大明誦已，依蓮華部法作種種供養，所作皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一切法金剛三昧大明誦已，依蓮華部法作種種供養，所作皆成就。」

復說虛空藏菩薩成就一切儀軌𭘼像法：「當於𭘼內依法畫大日輪，於輪中畫虛空藏菩薩，身如琉璃色，而坐眾色蓮華。於其華上菩薩左右，畫四親近菩薩，謂：灌頂菩薩、寶藏菩薩、寶幢菩薩、大供養菩薩。如是畫已，即成最上曼拏羅。此微妙金剛大日輪普照如來虛空藏菩薩，善滿一切願，法寶祕密鈴，善施一切欲，所有勝義意願最上成就等，皆由此法，獲諸解脫妙樂遂諸意欲。若自作或為他作，悉皆圓滿此最上三昧，以此法故，速能成就金剛薩埵。此法於諸儀軌中，成就最勝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說虛空藏菩薩成就一切儀軌𭘼像法：「當於𭘼內依法畫大日輪，於輪中畫虛空藏菩薩，身如琉璃色，而坐眾色蓮華。於其華上菩薩左右，畫四親近菩薩，謂：灌頂菩薩、寶藏菩薩、寶幢菩薩、大供養菩薩。如是畫已，即成最上曼拏羅。此微妙金剛大日輪普照如來虛空藏菩薩，善滿一切願，法寶祕密鈴，善施一切欲，所有勝義意願最上成就等，皆由此法，獲諸解脫妙樂遂諸意欲。若自作或為他作，悉皆圓滿此最上三昧，以此法故，速能成就金剛薩埵。此法於諸儀軌中，成就最勝故。」

復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌：「若有下根眾生，造諸罪業，作不饒益行者，見此法已罪業銷滅，得成大菩薩，而能饒益眾生起大方便。如金剛薩埵住堅固真實三業，不越於三昧，安住金剛界，然後當傳大印。受大印已，獲得一切成就。此大印法，至如諸佛亦不敢越於三昧。諸求金剛薩埵乃至求成佛者，縱經俱胝劫而不能得，若以此最上大印力故，速能得成就諸佛菩薩，而能隨其所化眾生所有意願，當為說諸成就法。此大印者是大方便，善能圓滿諸法故。所以者何？結此大印時，諸佛菩薩皆悉雲集，於剎那間施諸所欲。如是施已，復讚歎言：『金剛薩埵是最上善巧微妙甚深，廣大清淨無所有性，無盡無竭最上至極，出生盡虛空界大樂適悅，決定不空盡諸眾生，最勝成就是大自在。以微妙字出生一切義，以金剛覺悟法令諸眾生悟最上大樂，以金剛祕密具令諸眾生安住第一法。』」即說一切如來三昧成就最上祕密儀：「行人常於清旦時，依法結大印持誦心明，即得成就一切印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌：「若有下根眾生，造諸罪業，作不饒益行者，見此法已罪業銷滅，得成大菩薩，而能饒益眾生起大方便。如金剛薩埵住堅固真實三業，不越於三昧，安住金剛界，然後當傳大印。受大印已，獲得一切成就。此大印法，至如諸佛亦不敢越於三昧。諸求金剛薩埵乃至求成佛者，縱經俱胝劫而不能得，若以此最上大印力故，速能得成就諸佛菩薩，而能隨其所化眾生所有意願，當為說諸成就法。此大印者是大方便，善能圓滿諸法故。所以者何？結此大印時，諸佛菩薩皆悉雲集，於剎那間施諸所欲。如是施已，復讚歎言：『金剛薩埵是最上善巧微妙甚深，廣大清淨無所有性，無盡無竭最上至極，出生盡虛空界大樂適悅，決定不空盡諸眾生，最勝成就是大自在。以微妙字出生一切義，以金剛覺悟法令諸眾生悟最上大樂，以金剛祕密具令諸眾生安住第一法。』」即說一切如來三昧成就最上祕密儀：「行人常於清旦時，依法結大印持誦心明，即得成就一切印。

「又復最上祕密成就法。行人依法執金剛鈴杵，當誦三種三昧明，所求成就皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復最上祕密成就法。行人依法執金剛鈴杵，當誦三種三昧明，所求成就皆得圓滿。

「又復依法執持金剛鈴杵，當結毘首印持誦明者，即得諸印相成就，其身得如金剛薩埵。所有大自在成就法皆悉施之，其諸印相速得圓滿，乃至諸成就法皆亦得成，隨其意願無不成者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復依法執持金剛鈴杵，當結毘首印持誦明者，即得諸印相成就，其身得如金剛薩埵。所有大自在成就法皆悉施之，其諸印相速得圓滿，乃至諸成就法皆亦得成，隨其意願無不成者。」

復說最上祕密一切相應儀軌法門：「所言相應者，謂諸法之用，謂從相應法出生諸界故。云何出生？謂從本尊正念出生故。又復，云何名為相應？謂即語也。語體即聲，聲者即大相應理也。相應理者即是本尊正念，由是相應是即本尊出生。本尊出生故是名相應成就。又此相應者，所謂聚集相應、一切印法相應等。言聚集相應者，謂諸法和合，是名聚集相應。譬如世間多財聚集，諸法和合亦復如是。聚集一切印法三昧等，是名聚集相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說最上祕密一切相應儀軌法門：「所言相應者，謂諸法之用，謂從相應法出生諸界故。云何出生？謂從本尊正念出生故。又復，云何名為相應？謂即語也。語體即聲，聲者即大相應理也。相應理者即是本尊正念，由是相應是即本尊出生。本尊出生故是名相應成就。又此相應者，所謂聚集相應、一切印法相應等。言聚集相應者，謂諸法和合，是名聚集相應。譬如世間多財聚集，諸法和合亦復如是。聚集一切印法三昧等，是名聚集相應。

「又復一切印法相應者，謂十方諸佛如體如相，名一切印法。此用者即最上成就故。謂諸賢聖所有本印，由此本印當各用故，從是出生大相應法最上祕密成就。行人當觀如本尊印法相應，次想己身亦復如是，即得圓證諸佛菩薩位故，諸最上祕密成就儀，是甚深最上成就法，當如本尊相應攝大毘首印。行人當觀己身亦復如是，得成微妙字。此諸法中最勝，是大毘首三昧最上相應，攝諸悅樂法。又此最上祕密成就儀法中最上成就法，當如金剛薩埵根本相應，如體如相。行人當想己身亦如是，得成微妙字義，由是獲諸佛清淨三昧，即成一切相應主，諸成就中最如是相應法，諸有所作無不成者。設受五欲樂，但想如本尊相應，此即一切如來最上祕密無上大乘清淨大三昧，所有諸如來大樂根本相應，即是金剛決定三昧。此相應法是大良藥，有最勝功能故，是成就中一切得自在。行人當知，若修此相應者，即得如金剛薩埵精進悅樂，而能增長色力壽命，所有一切成就儀法，於剎那間皆悉圓滿。何以故？修如是相應大印，住如是相應，即依本尊相應成就儀而作相應三昧成就事故。又復，行人當知，心如幻化而無定止，身如器具造作所成，身非覺知，與心相離故亦非相離故。此印法相應亦復如是。譬如色心之法本非一故，身心合和作諸事業。印法相應和合亦爾。如是三昧及此相應，互作成就。若諸行人以無我法，修諸相應成就事者，此諸行人即是如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一切印法相應者，謂十方諸佛如體如相，名一切印法。此用者即最上成就故。謂諸賢聖所有本印，由此本印當各用故，從是出生大相應法最上祕密成就。行人當觀如本尊印法相應，次想己身亦復如是，即得圓證諸佛菩薩位故，諸最上祕密成就儀，是甚深最上成就法，當如本尊相應攝大毘首印。行人當觀己身亦復如是，得成微妙字。此諸法中最勝，是大毘首三昧最上相應，攝諸悅樂法。又此最上祕密成就儀法中最上成就法，當如金剛薩埵根本相應，如體如相。行人當想己身亦如是，得成微妙字義，由是獲諸佛清淨三昧，即成一切相應主，諸成就中最如是相應法，諸有所作無不成者。設受五欲樂，但想如本尊相應，此即一切如來最上祕密無上大乘清淨大三昧，所有諸如來大樂根本相應，即是金剛決定三昧。此相應法是大良藥，有最勝功能故，是成就中一切得自在。行人當知，若修此相應者，即得如金剛薩埵精進悅樂，而能增長色力壽命，所有一切成就儀法，於剎那間皆悉圓滿。何以故？修如是相應大印，住如是相應，即依本尊相應成就儀而作相應三昧成就事故。又復，行人當知，心如幻化而無定止，身如器具造作所成，身非覺知，與心相離故亦非相離故。此印法相應亦復如是。譬如色心之法本非一故，身心合和作諸事業。印法相應和合亦爾。如是三昧及此相應，互作成就。若諸行人以無我法，修諸相應成就事者，此諸行人即是如來。

「又復，一切印相應者，謂印體具大樂堅固，由是大樂堅固，成就諸樂相應事。若諸行人勤求此最上祕密成就法者，但當精進發菩提心至意專勤，勿以苦節加行而令疲極則生退轉，但以悅樂心與大樂相應當作成就，是名一切印相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，一切印相應者，謂印體具大樂堅固，由是大樂堅固，成就諸樂相應事。若諸行人勤求此最上祕密成就法者，但當精進發菩提心至意專勤，勿以苦節加行而令疲極則生退轉，但以悅樂心與大樂相應當作成就，是名一切印相應法。

「又復，樂相應者，能作成就事。謂諸樂法隨宜而受，如本尊相應大樂法故。一切如來最上祕密無上大乘大教王，是金剛薩埵最上大樂相應法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，樂相應者，能作成就事。謂諸樂法隨宜而受，如本尊相應大樂法故。一切如來最上祕密無上大乘大教王，是金剛薩埵最上大樂相應法故。

「又復，一切適悅相應者，謂一切三昧相應成就故。行人修此法者，當與適悅心相應。何以故？若勤苦加行，即於自體而生困苦，由是於法而生散亂，不能專注作諸成就。是故修相應行者，隨意隨力而於飲食受用，乃至四威儀中戲笑語言，於一切處無復罣礙。設有未入曼拏羅及有諸障惱，但當依本尊相應行修成就法者，於剎那間，皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王。若求證諸佛及諸大菩薩，由此相應法尚得成就，何況求諸成就事。此決定成就法，一切皆得成，能成諸密印能盡苦邊際，以此相應微妙，是名金剛薩埵最上適悅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，一切適悅相應者，謂一切三昧相應成就故。行人修此法者，當與適悅心相應。何以故？若勤苦加行，即於自體而生困苦，由是於法而生散亂，不能專注作諸成就。是故修相應行者，隨意隨力而於飲食受用，乃至四威儀中戲笑語言，於一切處無復罣礙。設有未入曼拏羅及有諸障惱，但當依本尊相應行修成就法者，於剎那間，皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王。若求證諸佛及諸大菩薩，由此相應法尚得成就，何況求諸成就事。此決定成就法，一切皆得成，能成諸密印能盡苦邊際，以此相應微妙，是名金剛薩埵最上適悅法。

「又復，一切堅固相應者，謂一切法自性堅固，原始至終唯一真智，自性堅固自體無別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，一切堅固相應者，謂一切法自性堅固，原始至終唯一真智，自性堅固自體無別故。

「又復，一切堅固授記相應者，謂依本尊相應大智方便，當作一切法求諸成就事決定圓滿，是為堅固授記相應。又最上祕密堅固授記相應者，即金剛薩埵大相應法，作諸供養求種種事皆得圓滿，是名授記相應。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，一切堅固授記相應者，謂依本尊相應大智方便，當作一切法求諸成就事決定圓滿，是為堅固授記相應。又最上祕密堅固授記相應者，即金剛薩埵大相應法，作諸供養求種種事皆得圓滿，是名授記相應。」即說頌曰：

「此真理最上， 微妙相應法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真理最上， 微妙相應法，

甚深祕密中， 最尊勝無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深祕密中， 最尊勝無比。

若大阿闍梨， 及上智弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若大阿闍梨， 及上智弟子，

有大菩提心， 授此相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大菩提心， 授此相應法。

若遇無智人， 雖愛樂成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遇無智人， 雖愛樂成就，

於法無信解， 勿得傳授之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無信解， 勿得傳授之。

此法非難成， 非勤苦加行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法非難成， 非勤苦加行，

但依法軌儀， 而善作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但依法軌儀， 而善作成就。

起精進所修， 是人獲大利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起精進所修， 是人獲大利，

解脫諸魔事， 諸天不能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸魔事， 諸天不能見，

是金剛薩埵， 成佛菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是金剛薩埵， 成佛菩薩道，

此最上相應， 皆悉得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此最上相應， 皆悉得圓滿。」