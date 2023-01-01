佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

降伏三界金剛三昧大儀軌分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

爾時釋迦牟尼佛，說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門。謂：「貪無性故，瞋亦無性；瞋無性故，癡亦無性；癡無性故，諸法亦無性；諸法無性故，般若波羅蜜多亦無性。若人於如是般若波羅蜜多法門，聽聞受持讀誦記念者，是人設造殺害三界一切眾生所有之業，亦不復受，不墮諸惡趣，速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門。謂：「貪無性故，瞋亦無性；瞋無性故，癡亦無性；癡無性故，諸法亦無性；諸法無性故，般若波羅蜜多亦無性。若人於如是般若波羅蜜多法門，聽聞受持讀誦記念者，是人設造殺害三界一切眾生所有之業，亦不復受，不墮諸惡趣，速證阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時金剛手菩薩，聞佛說此真實理法門已，即現顰眉利牙喜怒之相，於蓮花上立，如張弩勢，結降三界印而說心明。曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩，聞佛說此真實理法門已，即現顰眉利牙喜怒之相，於蓮花上立，如張弩勢，結降三界印而說心明。曰：

「吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)」

說此心明時，三界諸天主及三界主，乃至大自在天，悉皆鉤召入於曼拏羅中，以調伏法皆令調伏，與作安慰，令住三昧。復現大忿怒相，於是大自在天及三界天主并諸眷屬，見金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界，皆悉驚怖發聲告言：「金剛手菩薩！救護我等。我等歸依於佛，受佛聖旨安住三昧。」所有諸摩怛哩等，見菩薩現忿怒相，皆大驚怖苦惱迷悶，彼邪明邪印咸皆破壞，乃至宿曜執持及諸病苦、一切毒藥皆令銷除。是時諸摩怛哩等，亦發聲告言：「金剛手菩薩！救護我等。從今已後，歸依於佛，願賜加被。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，三界諸天主及三界主，乃至大自在天，悉皆鉤召入於曼拏羅中，以調伏法皆令調伏，與作安慰，令住三昧。復現大忿怒相，於是大自在天及三界天主并諸眷屬，見金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界，皆悉驚怖發聲告言：「金剛手菩薩！救護我等。我等歸依於佛，受佛聖旨安住三昧。」所有諸摩怛哩等，見菩薩現忿怒相，皆大驚怖苦惱迷悶，彼邪明邪印咸皆破壞，乃至宿曜執持及諸病苦、一切毒藥皆令銷除。是時諸摩怛哩等，亦發聲告言：「金剛手菩薩！救護我等。從今已後，歸依於佛，願賜加被。」

爾時金剛手菩薩現微笑相，引諸天等入曼拏羅，令住三昧，以寶部法授與灌頂；復以金剛部法授其灌頂，令盡眾生界作大饒益事，安外金剛部中。是時金剛手菩薩，化一明王，作忿怒降三界相，具種種莊嚴，作大威猛，利牙齩唇鬚髮赤豎，執金剛杵、鉤劍、刀杖、芻哩迦等，是大明王依金剛手曼拏羅儀法而住。彼諸天等安置於外曼拏羅，此曼拏羅外安諸宿曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩現微笑相，引諸天等入曼拏羅，令住三昧，以寶部法授與灌頂；復以金剛部法授其灌頂，令盡眾生界作大饒益事，安外金剛部中。是時金剛手菩薩，化一明王，作忿怒降三界相，具種種莊嚴，作大威猛，利牙齩唇鬚髮赤豎，執金剛杵、鉤劍、刀杖、芻哩迦等，是大明王依金剛手曼拏羅儀法而住。彼諸天等安置於外曼拏羅，此曼拏羅外安諸宿曜。

爾時金剛手菩薩，即入一切如來大悲方便金剛三摩地。從定出已，說此降三界最勝安想金剛大曼拏羅儀法。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩，即入一切如來大悲方便金剛三摩地。從定出已，說此降三界最勝安想金剛大曼拏羅儀法。頌曰：

「我今略說此， 最勝曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今略說此， 最勝曼拏羅，

名降伏三界， 能調難調者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名降伏三界， 能調難調者。

依前說法儀， 畫外曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依前說法儀， 畫外曼拏羅，

而於內輪中， 分列八尊位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於內輪中， 分列八尊位。

中安忿怒尊， 身如青蓮色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中安忿怒尊， 身如青蓮色，

具種種莊嚴， 顰眉出利牙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具種種莊嚴， 顰眉出利牙，

作忿怒微笑， 立如張弩勢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作忿怒微笑， 立如張弩勢，

是降三界相， 而於兩足下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是降三界相， 而於兩足下，

左蹋自在天， 右蹋於天后， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左蹋自在天， 右蹋於天后，

熾盛光普照。 內畫八輻輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾盛光普照。 內畫八輻輪，

光明普照耀， 依前外壇儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照耀， 依前外壇儀，

畫外曼拏羅。 四門各安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫外曼拏羅。 四門各安置，

大忿怒之相， 弓、箭與劍、輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大忿怒之相， 弓、箭與劍、輪，

是為四幖幟。 於外曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為四幖幟。 於外曼拏羅，

安諸曜幖幟， 種種上味食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安諸曜幖幟， 種種上味食，

滿鉢為出生， 安置青色鈴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿鉢為出生， 安置青色鈴，

并眾色幢幡。 是時阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并眾色幢幡。 是時阿闍梨，

當著青色衣， 而現忿怒相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當著青色衣， 而現忿怒相，

即結三昧印， 入於曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即結三昧印， 入於曼拏羅。

阿闍梨當須， 依法作佛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨當須， 依法作佛事，

從是日已後， 諸天不能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是日已後， 諸天不能見，

能成壞一切， 得其諸最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成壞一切， 得其諸最勝，

所有成就法， 皆令得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有成就法， 皆令得成就。

是時引弟子， 入於曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時引弟子， 入於曼拏羅，

當結金剛印， 授金剛灌頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當結金剛印， 授金剛灌頂，

即授金剛杵， 而施與誓願： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即授金剛杵， 而施與誓願：

『此金剛手杵， 能調難調者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『此金剛手杵， 能調難調者，

汝當常受持， 成就最上法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當常受持， 成就最上法。』

施其誓願已， 出於曼拏羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施其誓願已， 出於曼拏羅。」

說是頌已，復說𭘼像法：「當依金剛曼拏羅儀畫金剛忿怒尊，及畫大菩薩諸天與摩怛哩眾等，是為最上成就𭘼像法。然後於𭘼前依法供養，敷座而坐，結根本印，持誦百千徧。如是持誦，所有世間出世間一切之法皆悉成就。設復於法未得精熟，但常持誦者，是人能作敬愛、鉤召、入寤、禁縛、解除等種種之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是頌已，復說𭘼像法：「當依金剛曼拏羅儀畫金剛忿怒尊，及畫大菩薩諸天與摩怛哩眾等，是為最上成就𭘼像法。然後於𭘼前依法供養，敷座而坐，結根本印，持誦百千徧。如是持誦，所有世間出世間一切之法皆悉成就。設復於法未得精熟，但常持誦者，是人能作敬愛、鉤召、入寤、禁縛、解除等種種之法。」

復說諸成就法：「若欲破壞諸惡者，當依金剛忿怒明王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說諸成就法：「若欲破壞諸惡者，當依金剛忿怒明王法。

「若欲破諸邪印者，當現忿怒顧視而持誦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破諸邪印者，當現忿怒顧視而持誦之。

「若欲滅壞諸魔者，當持金剛杵，現大忿怒相持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲滅壞諸魔者，當持金剛杵，現大忿怒相持誦。

「若欲作禁制者，當現忿怒相持誦，復以金剛杵打其方位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作禁制者，當現忿怒相持誦，復以金剛杵打其方位。

「若欲作諸離散者，當依微妙金剛尾提𭔞尊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作諸離散者，當依微妙金剛尾提𭔞尊法。

「若欲鉤召諸惡宿曜者，當現忿怒調伏相旋轉金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲鉤召諸惡宿曜者，當現忿怒調伏相旋轉金剛杵。

「若欲令他憎恚者，當以鐵末作護摩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令他憎恚者，當以鐵末作護摩法。

「若欲發遣諸藥剎者，當依大笑尊法持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲發遣諸藥剎者，當依大笑尊法持誦。

「若欲降諸龍者，當以金剛杵打於地面持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降諸龍者，當以金剛杵打於地面持誦。

「若欲調伏諸天者，當依金剛儞波多尊法持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏諸天者，當依金剛儞波多尊法持誦。

「若欲鉤召諸天及降伏破壞者，當依降三界尊法持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲鉤召諸天及降伏破壞者，當依降三界尊法持誦。

「若欲求毘沙門天王成就法者，當以手按毘沙門天像，而作忿怒相持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求毘沙門天王成就法者，當以手按毘沙門天像，而作忿怒相持誦。

「若欲求增長天王成就法者，當依金剛補嚕沙法持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求增長天王成就法者，當依金剛補嚕沙法持誦。

「若欲成就欲天者，當於欲天像前作忿怒相持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就欲天者，當於欲天像前作忿怒相持誦。

「若欲成就大梵天者，當用妙樂金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就大梵天者，當用妙樂金剛印。

「若欲成就那羅延天者，當用金剛輪鏁印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就那羅延天者，當用金剛輪鏁印。

「若欲成就大自在天者，當用金剛戍羅鏁印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就大自在天者，當用金剛戍羅鏁印。

「若欲成就諸魔怛哩眾者，當依金剛眾囉剎法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就諸魔怛哩眾者，當依金剛眾囉剎法。

「若欲破壞諸外道邪壇呪法等者，當依金剛大忿怒畔惹那尊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破壞諸外道邪壇呪法等者，當依金剛大忿怒畔惹那尊法。

「若欲摧折一切山林乃至天祠者，當現忿怒明王而顧視之；若欲令復如故者，當依金剛忿怒明王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲摧折一切山林乃至天祠者，當現忿怒明王而顧視之；若欲令復如故者，當依金剛忿怒明王法。

「若欲壞滅諸魔者，當依金剛忿怒明王拳法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲壞滅諸魔者，當依金剛忿怒明王拳法。

「若欲令生諸怖畏者，當依金剛忿怒明王法現大惡相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令生諸怖畏者，當依金剛忿怒明王法現大惡相。

「若欲壞滅他軍者，當依金剛忿怒藥剎法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲壞滅他軍者，當依金剛忿怒藥剎法。

「若欲破散他軍者，當依金剛忿怒囉剎法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破散他軍者，當依金剛忿怒囉剎法。

「若欲破壞諸天者，當用釘諸天像；若成就天主者，亦依此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破壞諸天者，當用釘諸天像；若成就天主者，亦依此法。

「若欲令三界驚怖者，當用金剛鉢囉羅印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令三界驚怖者，當用金剛鉢囉羅印。

「若欲三界中勝者，當依金剛忿怒明王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲三界中勝者，當依金剛忿怒明王法。

「若欲令三界作入寤、禁縛、敬愛者，當用金剛忿怒明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令三界作入寤、禁縛、敬愛者，當用金剛忿怒明王印。

「若欲令三界作鉤召、敬愛成就者，當依大樂金剛忿怒明王法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令三界作鉤召、敬愛成就者，當依大樂金剛忿怒明王法。」

清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

爾時世尊釋迦牟尼佛，復說一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多法門。謂：「煩惱清淨故，諸垢亦清淨；一切垢清淨故，一切罪亦清淨；諸法清淨故，一切眾生亦清淨；一切智清淨故，般若波羅蜜多亦清淨。若人於此清淨法門，受持讀誦記念思惟，是人雖常處貪欲法中，離諸煩惱，譬如清淨蓮花不染諸垢，當速得證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊釋迦牟尼佛，復說一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多法門。謂：「煩惱清淨故，諸垢亦清淨；一切垢清淨故，一切罪亦清淨；諸法清淨故，一切眾生亦清淨；一切智清淨故，般若波羅蜜多亦清淨。若人於此清淨法門，受持讀誦記念思惟，是人雖常處貪欲法中，離諸煩惱，譬如清淨蓮花不染諸垢，當速得證阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時觀自在菩薩，聞釋迦牟尼佛說此真實理清淨法門已，即現微笑，說此觀照諸法無染一切清淨法門眾色蓮花心明，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩，聞釋迦牟尼佛說此真實理清淨法門已，即現微笑，說此觀照諸法無染一切清淨法門眾色蓮花心明，曰：

「紇哩(二合、引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「紇哩(二合、引)」

說此心明時，出現一切如來，皆如觀自在相手持蓮花，咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安住。是時觀自在菩薩，即入觀照諸法智自在印三摩地。從定出已，說此調伏一切世間曼拏羅法：「若人作此大曼拏羅成就法者，當於外曼拏羅中畫內曼拏羅，四方四隅列八尊位，依法具足。於其中間畫紅色蓮花，其花八葉，於其花上畫觀自在菩薩。於菩薩前畫大蓮色天，如天魔相，其色紅赤，手持蓮花、俱穌摩花并持弓箭。右側畫大蓮忿怒自在天，色相如大自在天。於其後面畫大蓮黑天，如那羅延天色相。於左側畫大蓮娑婆主，如梵天王色相。東南隅畫大蓮持世天，如持世天色相。西南隅畫大蓮水天，如大海龍王色相。西北隅畫大蓮日天，如大日天色相。東北隅畫大蓮風天，如風天色相。又復外曼拏羅四隅，畫四天像，謂：紇哩(二合)、室哩(二合)、儗(引)、提(引)。如是諸天，皆以左手持蓮花，右手持本幖幟，於其四門各安幖幟。一者、悉帝哩尾屹囉賀，二者、薩哩嚩尾屹囉賀，三者、穌葛囉尾屹囉賀。四者、鉢訥摩尾屹囉賀。如是畫曼拏羅已，阿闍梨當令弟子著白衣，以淨帛覆面，即持妙花而結蓮花印，引入於曼拏羅中，令其弟子當至心鄭重以花散擲，花所墮處即是本尊。得本尊已，依蓮花部灌頂之法，當作灌頂。然後誡其弟子曰：『汝觀諸法當如蓮花，諸染煩惱清淨如此。』」即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，出現一切如來，皆如觀自在相手持蓮花，咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安住。是時觀自在菩薩，即入觀照諸法智自在印三摩地。從定出已，說此調伏一切世間曼拏羅法：「若人作此大曼拏羅成就法者，當於外曼拏羅中畫內曼拏羅，四方四隅列八尊位，依法具足。於其中間畫紅色蓮花，其花八葉，於其花上畫觀自在菩薩。於菩薩前畫大蓮色天，如天魔相，其色紅赤，手持蓮花、俱穌摩花并持弓箭。右側畫大蓮忿怒自在天，色相如大自在天。於其後面畫大蓮黑天，如那羅延天色相。於左側畫大蓮娑婆主，如梵天王色相。東南隅畫大蓮持世天，如持世天色相。西南隅畫大蓮水天，如大海龍王色相。西北隅畫大蓮日天，如大日天色相。東北隅畫大蓮風天，如風天色相。又復外曼拏羅四隅，畫四天像，謂：紇哩(二合)、室哩(二合)、儗(引)、提(引)。如是諸天，皆以左手持蓮花，右手持本幖幟，於其四門各安幖幟。一者、悉帝哩尾屹囉賀，二者、薩哩嚩尾屹囉賀，三者、穌葛囉尾屹囉賀。四者、鉢訥摩尾屹囉賀。如是畫曼拏羅已，阿闍梨當令弟子著白衣，以淨帛覆面，即持妙花而結蓮花印，引入於曼拏羅中，令其弟子當至心鄭重以花散擲，花所墮處即是本尊。得本尊已，依蓮花部灌頂之法，當作灌頂。然後誡其弟子曰：『汝觀諸法當如蓮花，諸染煩惱清淨如此。』」即說伽陀曰：

「譬如妙色蓮， 處泥常清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如妙色蓮， 處泥常清淨，

貪瞋癡本性， 無染亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋癡本性， 無染亦如是。

所有一切法， 應如是觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切法， 應如是觀察，

諸法本清淨， 當滅諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本清淨， 當滅諸煩惱。

常在諸三昧， 成佛一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在諸三昧， 成佛一切智，

證如是法已， 是名觀自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證如是法已， 是名觀自在。」

說是伽陀已，又復告言：「從是已後汝身清淨，所求成就皆隨意願，乃至成佛。」如是弟子欲成就智曼拏羅者，亦依𭘼像法皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是伽陀已，又復告言：「從是已後汝身清淨，所求成就皆隨意願，乃至成佛。」如是弟子欲成就智曼拏羅者，亦依𭘼像法皆得成就。

復說：「未精熟求成就法者，若欲令悅樂一切人者，當加持蓮花八千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說：「未精熟求成就法者，若欲令悅樂一切人者，當加持蓮花八千遍。

「若欲滅散諸惡者，當用大忿怒王蓮花印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲滅散諸惡者，當用大忿怒王蓮花印。

「若欲令魔魅迷亂者，當用大蓮花嚩囉賀印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令魔魅迷亂者，當用大蓮花嚩囉賀印。

「若欲淨諸煩惱者，當用大蓮花觀想印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲淨諸煩惱者，當用大蓮花觀想印。

「若欲降雨者，當畫龍形，行人坐其龍上，持誦一洛叉數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降雨者，當畫龍形，行人坐其龍上，持誦一洛叉數。

「若欲去除冥暗者，當用大蓮花日光印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲去除冥暗者，當用大蓮花日光印。

「若欲起風及止息者，當用蓮花摩嚕多印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲起風及止息者，當用蓮花摩嚕多印。」

一切寶灌頂大三昧儀軌分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶灌頂大三昧儀軌分第五

爾時世尊釋迦牟尼佛，復說一切如來灌頂出生智藏般若波羅蜜多教：「若施灌頂者，獲證三界法王位；若施珍財者，獲滿一切願；若施妙法者，得諸法平等；若施飲膳者，得一切身口意快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊釋迦牟尼佛，復說一切如來灌頂出生智藏般若波羅蜜多教：「若施灌頂者，獲證三界法王位；若施珍財者，獲滿一切願；若施妙法者，得諸法平等；若施飲膳者，得一切身口意快樂。」

爾時虛空藏菩薩，聞佛說此真理法門已，現大笑容，於自頂上結寶金剛灌頂鬘印。結是印已，說此一切灌頂三昧寶心明，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩，聞佛說此真理法門已，現大笑容，於自頂上結寶金剛灌頂鬘印。結是印已，說此一切灌頂三昧寶心明，曰：

「怛囕(二合、引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛囕(二合、引)」

說此心明時，出現一切灌頂義句等相。如是出已，依寶部曼拏羅儀，現於菩薩像各處本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，出現一切灌頂義句等相。如是出已，依寶部曼拏羅儀，現於菩薩像各處本位。

爾時虛空藏菩薩，入一切灌頂寶金剛三摩地。從定出已，說圓滿一切願大摩尼寶三昧大曼拏羅：「若人成就此曼拏羅者，當依外曼拏羅法畫內曼拏羅，於其中間畫八角寶柱，如八曼拏羅相，寶鬘為嚴飾，寶金剛作圍，置種種莊嚴幢幡傘蓋等。然後於曼拏羅中畫虛空藏菩薩，乘車駕馬，現大笑容，身深紅色，二手結灌頂印。於菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩，頂戴寶冠；右側安持諸寶藏菩薩；於後面復安持法寶藏菩薩；左側安持諸飲膳菩薩；於其四隅安供養菩薩，寶蓋幢幡種種妙樂等。於外曼拏羅四門四隅，依法安置閼伽瓶及灌頂幖幟供養等。如是畫曼拏羅已，阿闍梨當結寶印，依法引弟子入曼拏羅，以寶灌頂法，授與灌頂及印相幖幟等。從是已後，所求成就皆得圓滿。如上所說引弟子入曼拏羅法儀，其寶金剛部中所作成就法亦應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩，入一切灌頂寶金剛三摩地。從定出已，說圓滿一切願大摩尼寶三昧大曼拏羅：「若人成就此曼拏羅者，當依外曼拏羅法畫內曼拏羅，於其中間畫八角寶柱，如八曼拏羅相，寶鬘為嚴飾，寶金剛作圍，置種種莊嚴幢幡傘蓋等。然後於曼拏羅中畫虛空藏菩薩，乘車駕馬，現大笑容，身深紅色，二手結灌頂印。於菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩，頂戴寶冠；右側安持諸寶藏菩薩；於後面復安持法寶藏菩薩；左側安持諸飲膳菩薩；於其四隅安供養菩薩，寶蓋幢幡種種妙樂等。於外曼拏羅四門四隅，依法安置閼伽瓶及灌頂幖幟供養等。如是畫曼拏羅已，阿闍梨當結寶印，依法引弟子入曼拏羅，以寶灌頂法，授與灌頂及印相幖幟等。從是已後，所求成就皆得圓滿。如上所說引弟子入曼拏羅法儀，其寶金剛部中所作成就法亦應如是。

「若未精熟法，欲受諸灌頂者，當授寶金剛灌頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若未精熟法，欲受諸灌頂者，當授寶金剛灌頂印。

「若欲圓滿意願者，當於日出時持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲圓滿意願者，當於日出時持誦。

「若欲了諸法義智者，當觀諸法清淨皆如虛空而持誦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲了諸法義智者，當觀諸法清淨皆如虛空而持誦之。

「若欲求種種上味者，當想本身如虛空，日誦千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求種種上味者，當想本身如虛空，日誦千遍。

「若欲圓滿大願者，當執寶蓋持誦百千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲圓滿大願者，當執寶蓋持誦百千遍。

「若欲求最勝者，當用寶幢金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求最勝者，當用寶幢金剛印。

「若欲求大名稱者，日常持誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求大名稱者，日常持誦。」

一切拳印三昧大儀軌分第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切拳印三昧大儀軌分第六

爾時釋迦牟尼佛，得諸佛智印，持諸佛智拳，是諸佛究竟者，復說一切如來智印安想金剛般若波羅蜜多教。謂：「攝一切如來身印故，即是一切如來身；攝一切如來語印故，即得一切法自在；攝一切如來心印故，即得一切三摩地；攝一切如來金剛印故，即得金剛三業最上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，得諸佛智印，持諸佛智拳，是諸佛究竟者，復說一切如來智印安想金剛般若波羅蜜多教。謂：「攝一切如來身印故，即是一切如來身；攝一切如來語印故，即得一切法自在；攝一切如來心印故，即得一切三摩地；攝一切如來金剛印故，即得金剛三業最上成就。

「若人於此法門，聽聞受持記念思惟，及為他宣說者，是人得成就一切法，通達一切智，圓滿一切事，乃至金剛三業得最上成就，速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人於此法門，聽聞受持記念思惟，及為他宣說者，是人得成就一切法，通達一切智，圓滿一切事，乃至金剛三業得最上成就，速證阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時金剛拳菩薩，聞佛說此攝大三昧金剛印真實法已，即現歡喜相，即說一切堅固金剛印成就三昧心明，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛拳菩薩，聞佛說此攝大三昧金剛印真實法已，即現歡喜相，即說一切堅固金剛印成就三昧心明，曰：

「惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡」

說此心明時，一切如來及諸眾會，化如金剛薩埵，皆結金剛薩埵印，以諸佛如來最上成就印印之，依金剛拳菩薩金剛三業及大印三昧等，依此曼拏羅安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，一切如來及諸眾會，化如金剛薩埵，皆結金剛薩埵印，以諸佛如來最上成就印印之，依金剛拳菩薩金剛三業及大印三昧等，依此曼拏羅安住。

爾時金剛拳菩薩入一切如來智印三摩地。從定出已，說此一切印金剛三昧大曼拏羅法：「若人建此曼拏羅者，依前曼拏羅儀法，畫外曼拏羅，於此中間畫八輻輪。於其輪中分列八位，於中位安金剛拳菩薩，現歡喜相，結三昧拳印。於此菩薩前，安最上金剛身菩薩，手持金剛杵；於金剛拳菩薩右，安金剛舌菩薩；於金剛拳菩薩後面，安金剛定菩薩，手持金剛杵；於金剛拳菩薩左，安最上金剛菩薩，持金剛杵。復於曼拏羅東南隅安印拳菩薩；西南隅安義拳菩薩；西北隅安智拳菩薩；東北隅安羯磨拳菩薩。如是菩薩皆結本印及持自幖幟。復於四門安金剛香等四菩薩。如是畫曼拏羅已，設復有人未成就此法者，入此中已得具一切印成就阿闍梨。從是已後，決定得一切法成就，速證阿耨多羅三藐三菩提。若阿闍梨當傳授弟子者，即結金剛拳印，引弟子入曼拏羅中，以金剛灌頂法當授灌頂，授灌頂已，為說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛拳菩薩入一切如來智印三摩地。從定出已，說此一切印金剛三昧大曼拏羅法：「若人建此曼拏羅者，依前曼拏羅儀法，畫外曼拏羅，於此中間畫八輻輪。於其輪中分列八位，於中位安金剛拳菩薩，現歡喜相，結三昧拳印。於此菩薩前，安最上金剛身菩薩，手持金剛杵；於金剛拳菩薩右，安金剛舌菩薩；於金剛拳菩薩後面，安金剛定菩薩，手持金剛杵；於金剛拳菩薩左，安最上金剛菩薩，持金剛杵。復於曼拏羅東南隅安印拳菩薩；西南隅安義拳菩薩；西北隅安智拳菩薩；東北隅安羯磨拳菩薩。如是菩薩皆結本印及持自幖幟。復於四門安金剛香等四菩薩。如是畫曼拏羅已，設復有人未成就此法者，入此中已得具一切印成就阿闍梨。從是已後，決定得一切法成就，速證阿耨多羅三藐三菩提。若阿闍梨當傳授弟子者，即結金剛拳印，引弟子入曼拏羅中，以金剛灌頂法當授灌頂，授灌頂已，為說伽陀曰：

「『金剛身口意， 當觀如影像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『金剛身口意， 當觀如影像，

諸印亦如是， 此名三昧誓。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸印亦如是， 此名三昧誓。』」

如上所說弟子入曼拏羅儀，所有此部印相及成就曼拏羅法，皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所說弟子入曼拏羅儀，所有此部印相及成就曼拏羅法，皆亦如是。

復為未精熟者說成就法：「若欲成就諸印相者，當結金剛拳安心持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復為未精熟者說成就法：「若欲成就諸印相者，當結金剛拳安心持誦。

「又復欲成一切印者，當結大金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復欲成一切印者，當結大金剛拳印。

「若欲得一切眾生愛敬者，當結金剛大樂拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲得一切眾生愛敬者，當結金剛大樂拳印。

「若欲降諸眾生者，當結金剛大拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降諸眾生者，當結金剛大拳印。

「若欲成就一切三昧者，當結金剛吒枳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就一切三昧者，當結金剛吒枳印。

「若欲禁縛諸惡者，當結金剛縛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲禁縛諸惡者，當結金剛縛印。

「若欲禁縛一切者，當結金剛索印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲禁縛一切者，當結金剛索印。

「若欲令昝婆那者，當結金剛隸波拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令昝婆那者，當結金剛隸波拳印。

「若欲令卑拏那者，當結金剛縛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令卑拏那者，當結金剛縛拳印。

「若欲滅壞諸惡者，當結金剛忿怒拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲滅壞諸惡者，當結金剛忿怒拳印。

「若欲跋叉那者，當結金剛藥剎拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲跋叉那者，當結金剛藥剎拳印。

「若欲破壞諸魔者，當結金剛𡫸卑拏那拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破壞諸魔者，當結金剛𡫸卑拏那拳印。

「若欲開通一切者，當用金剛鏁拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲開通一切者，當用金剛鏁拳印。

「若欲令一切入寤者，當結金剛阿吠舍拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令一切入寤者，當結金剛阿吠舍拳印。

「若欲令作𡫸哩爹者，當結金剛𡫸哩爹拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令作𡫸哩爹者，當結金剛𡫸哩爹拳印。

「若欲令一切語言者，當結金剛語拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令一切語言者，當結金剛語拳印。

「若欲禁伏一切者，當結金剛定拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲禁伏一切者，當結金剛定拳印。

「若欲令他軍母枳羯囉那者，當結大金剛語拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令他軍母枳羯囉那者，當結大金剛語拳印。

「若欲解諸邪印者，當結金剛解脫拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解諸邪印者，當結金剛解脫拳印。

「若欲解諸拏吉儞印者，當結降三界金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解諸拏吉儞印者，當結降三界金剛拳印。

「若欲破諸惡印者，亦結降三界金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破諸惡印者，亦結降三界金剛拳印。

「若欲禁制諸印者，當結金剛散提拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲禁制諸印者，當結金剛散提拳印。

「若欲令一切印堅固如金剛者，當結金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令一切印堅固如金剛者，當結金剛拳印。

「若欲令印一切者，當結金剛摩怛哩拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令印一切者，當結金剛摩怛哩拳印。

「若欲摧破諸魔者，當結妙金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲摧破諸魔者，當結妙金剛拳印。

「若欲破諸惡者，當結大惡忿怒金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破諸惡者，當結大惡忿怒金剛拳印。

「若欲入水行住者，當結金剛禁拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入水行住者，當結金剛禁拳印。

「若欲現種種色像者，當結眾羯磨金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲現種種色像者，當結眾羯磨金剛拳印。

「若欲求隱身法者，當結不可見金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求隱身法者，當結不可見金剛拳印。

「若欲成一切行住所作事者，當結虛空金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成一切行住所作事者，當結虛空金剛拳印。

「若欲騰空自在者，當結金剛縛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲騰空自在者，當結金剛縛拳印。

「若欲成就持明天者，當結金剛劍拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就持明天者，當結金剛劍拳印。

「若欲成就諸如來供養者，當結金剛羯磨拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就諸如來供養者，當結金剛羯磨拳印。

「若欲通達一切智者，當結金剛智拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲通達一切智者，當結金剛智拳印。

「若欲成一切義者，當結金剛義拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成一切義者，當結金剛義拳印。

「若欲求成一切印主者，當結金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求成一切印主者，當結金剛拳印。

「若欲成就一切事者，當結諸金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就一切事者，當結諸金剛拳印。

「若欲成就一切曼拏羅者，當結金剛手拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就一切曼拏羅者，當結金剛手拳印。

「若欲令說三世事者，當結金剛舌拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令說三世事者，當結金剛舌拳印。

「若欲成就金剛手者，當結金剛高舉印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就金剛手者，當結金剛高舉印。

「若欲求成就佛者，當結諸佛金剛拳印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求成就佛者，當結諸佛金剛拳印。」

金剛字輪三昧大儀軌分第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛字輪三昧大儀軌分第七

爾時釋迦牟尼佛，復說諸法無性轉字輪般若波羅蜜多教。所謂：「諸法空無自性故，諸法無相；以無相故，生一切法。諸法無願故，從無願生一切法。諸法自性清淨故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，復說諸法無性轉字輪般若波羅蜜多教。所謂：「諸法空無自性故，諸法無相；以無相故，生一切法。諸法無願故，從無願生一切法。諸法自性清淨故，般若波羅蜜多清淨。」

爾時妙吉祥菩薩，聞佛說此真理法門已，即現笑容，以智慧劍表示諸佛，說此最上般若波羅蜜多心明，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩，聞佛說此真理法門已，即現笑容，以智慧劍表示諸佛，說此最上般若波羅蜜多心明，曰：

「阿」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿」

說此心明時，一切如來皆悉雲集，依前曼拏羅儀安住。爾時妙吉祥菩薩，入一切法自性無性劍三摩地。從定出已，說轉字輪三昧曼拏羅法：「若建此曼拏羅者，當於外曼拏羅中，依法畫八輻輪，於此輪圍中，次第書心明。後四方四隅分列八位，於其中位安妙吉祥菩薩，如童子相，身色瑩淨猶如虛空，有其四臂，以智慧劍作表示法，光明普照。於菩薩外安諸佛如來，四隅依法安四般若波羅蜜多經，四門安四幖幟，謂劍、爍吉帝寶、鉢、經。然後阿闍梨結劍印或經印，依法引弟子入曼拏羅中，授與智劍而作灌頂，作灌頂已，為說法誓頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，一切如來皆悉雲集，依前曼拏羅儀安住。爾時妙吉祥菩薩，入一切法自性無性劍三摩地。從定出已，說轉字輪三昧曼拏羅法：「若建此曼拏羅者，當於外曼拏羅中，依法畫八輻輪，於此輪圍中，次第書心明。後四方四隅分列八位，於其中位安妙吉祥菩薩，如童子相，身色瑩淨猶如虛空，有其四臂，以智慧劍作表示法，光明普照。於菩薩外安諸佛如來，四隅依法安四般若波羅蜜多經，四門安四幖幟，謂劍、爍吉帝寶、鉢、經。然後阿闍梨結劍印或經印，依法引弟子入曼拏羅中，授與智劍而作灌頂，作灌頂已，為說法誓頌曰：

「『汝當受智劍， 等般若真理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝當受智劍， 等般若真理，

觀佛如虛空， 所表示速成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛如虛空， 所表示速成。

護持於佛法， 廣度諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持於佛法， 廣度諸眾生，

以劍斷業障， 令永盡無餘。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以劍斷業障， 令永盡無餘。』」

「說此頌已，又復告言：『由是妙法，令汝成就般若波羅蜜多，速證阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此頌已，又復告言：『由是妙法，令汝成就般若波羅蜜多，速證阿耨多羅三藐三菩提。』

「若欲成就法曼拏羅者，亦如前儀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就法曼拏羅者，亦如前儀。」

復說成就法：「若欲證空三摩地者，當觀諸法如虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說成就法：「若欲證空三摩地者，當觀諸法如虛空故。

「若欲證無相三摩地者，當觀諸法皆無相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲證無相三摩地者，當觀諸法皆無相故。

「若欲證無願三摩地者，當觀諸法皆無願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲證無願三摩地者，當觀諸法皆無願故。

「若欲證自性清淨智法者，當觀想般若波羅蜜多理趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲證自性清淨智法者，當觀想般若波羅蜜多理趣故。

「若欲斷一切煩惱者，當觀想正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲斷一切煩惱者，當觀想正法故。

「若欲得一切文字真實智者，當觀想無性法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲得一切文字真實智者，當觀想無性法故。

「若欲於一切處不著文字觀法身者，當依摩字等自性，觀想於空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲於一切處不著文字觀法身者，當依摩字等自性，觀想於空故。

「若欲證諸佛菩提者，當結金剛劍印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲證諸佛菩提者，當結金剛劍印。」

一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八

爾時釋迦牟尼佛，復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教。所謂：「入金剛平等故，是即入一切如來輪；入義平等故，是即入大菩薩輪；入法平等故，是即入妙法輪；入一切平等故，是即入一切輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教。所謂：「入金剛平等故，是即入一切如來輪；入義平等故，是即入大菩薩輪；入法平等故，是即入妙法輪；入一切平等故，是即入一切輪。」

爾時同心生轉法輪菩薩摩訶薩，聞佛說此真理法門已，即現笑容，而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時同心生轉法輪菩薩摩訶薩，聞佛說此真理法門已，即現笑容，而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明，曰：

「吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)」

說此心明時，所有一切如來，及三界一切有情，皆悉雲集曼拏羅中。復從菩薩心，出生一切曼拏羅三昧。是時諸佛菩薩依法安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，所有一切如來，及三界一切有情，皆悉雲集曼拏羅中。復從菩薩心，出生一切曼拏羅三昧。是時諸佛菩薩依法安住。

爾時同心生轉法輪菩薩，入一切輪印三摩地。從定出已，說此入一切三昧輪大曼拏羅法：「建是曼拏羅者，當於外曼拏羅中畫金剛輪，於其輪中畫同心生轉法輪菩薩，所有諸佛如來及金剛手等諸菩薩眾，亦依前曼拏羅儀畫。其曼拏羅四隅，畫金剛部四大菩薩，謂：金剛薩埵菩薩、金剛忿怒明王菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩。於四門畫四幖幟。如是畫曼拏羅已，然後阿闍梨依法結金剛輪印，引弟子入曼拏羅，授以金剛輪令受灌頂，傳與四種曼拏羅及本部所有三昧等法。弟子儀法既爾，金剛輪曼拏羅所作成就亦應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時同心生轉法輪菩薩，入一切輪印三摩地。從定出已，說此入一切三昧輪大曼拏羅法：「建是曼拏羅者，當於外曼拏羅中畫金剛輪，於其輪中畫同心生轉法輪菩薩，所有諸佛如來及金剛手等諸菩薩眾，亦依前曼拏羅儀畫。其曼拏羅四隅，畫金剛部四大菩薩，謂：金剛薩埵菩薩、金剛忿怒明王菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩。於四門畫四幖幟。如是畫曼拏羅已，然後阿闍梨依法結金剛輪印，引弟子入曼拏羅，授以金剛輪令受灌頂，傳與四種曼拏羅及本部所有三昧等法。弟子儀法既爾，金剛輪曼拏羅所作成就亦應如是。」

復說成就法：「欲入一切曼拏羅者，當結金剛輪印安於面門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說成就法：「欲入一切曼拏羅者，當結金剛輪印安於面門。

「若欲入大曼拏羅者，當結大輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入大曼拏羅者，當結大輪印。

「若欲入諸印曼拏羅者，當結一切如來金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入諸印曼拏羅者，當結一切如來金剛印。

「若欲入三昧曼拏羅者，當結大三昧輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入三昧曼拏羅者，當結大三昧輪印。

「若欲入羯磨曼拏羅者，當結諸金剛輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入羯磨曼拏羅者，當結諸金剛輪印。

「又復作敬愛法，降伏法，印法，破壞法，入一切處法，供養法，調伏諸惡法等，皆結八大菩薩印，或結輪印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復作敬愛法，降伏法，印法，破壞法，入一切處法，供養法，調伏諸惡法等，皆結八大菩薩印，或結輪印。」

眾金剛三昧大儀軌分第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾金剛三昧大儀軌分第九

爾時釋迦牟尼佛，復說最上供養般若波羅蜜多教。所謂：「發生菩提心故，是即一切如來廣大供養；救度一切眾生界故，是即一切如來廣大供養；攝一切法故，是即一切如來廣大供養。若人於般若波羅蜜多教，書持讀誦記念思惟者，是即一切如來廣大供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，復說最上供養般若波羅蜜多教。所謂：「發生菩提心故，是即一切如來廣大供養；救度一切眾生界故，是即一切如來廣大供養；攝一切法故，是即一切如來廣大供養。若人於般若波羅蜜多教，書持讀誦記念思惟者，是即一切如來廣大供養。」

爾時誐誐那巘惹菩薩，聞佛說此真實法門已，即現微笑，說此一切羯磨不空三昧心明，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時誐誐那巘惹菩薩，聞佛說此真實法門已，即現微笑，說此一切羯磨不空三昧心明，曰：

「唵(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)」

說此心明時，所有一切供養遍滿虛空界，復從空中化菩薩相，還於誐誐那巘惹菩薩前，依曼拏羅而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，所有一切供養遍滿虛空界，復從空中化菩薩相，還於誐誐那巘惹菩薩前，依曼拏羅而住。

爾時誐誐那巘惹菩薩，入一切供養安想三摩地。從定出已，即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅：「作是法者，當於外曼拏羅中間畫八角寶柱，於此中間畫誐誐那巘惹菩薩，身如月色，現微笑容，手持器仗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時誐誐那巘惹菩薩，入一切供養安想三摩地。從定出已，即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅：「作是法者，當於外曼拏羅中間畫八角寶柱，於此中間畫誐誐那巘惹菩薩，身如月色，現微笑容，手持器仗。

「又復依法畫諸菩薩，謂：金剛手菩薩、觀自在菩薩等八大菩薩，各具本相，印法具足。復於四隅畫四供養菩薩，四門畫四幖幟及種種寶具。如是畫已，阿闍梨當結羯磨金剛印，依法引弟子入曼拏羅中，以眾羯磨金剛灌頂法，當授灌頂。授灌頂已，作四種供養：一者、身業禮拜；二者、語業稱讚真實妙理；三者、意業觀想法界之內皆成供養；四者、手結金剛印。是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復依法畫諸菩薩，謂：金剛手菩薩、觀自在菩薩等八大菩薩，各具本相，印法具足。復於四隅畫四供養菩薩，四門畫四幖幟及種種寶具。如是畫已，阿闍梨當結羯磨金剛印，依法引弟子入曼拏羅中，以眾羯磨金剛灌頂法，當授灌頂。授灌頂已，作四種供養：一者、身業禮拜；二者、語業稱讚真實妙理；三者、意業觀想法界之內皆成供養；四者、手結金剛印。是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌。」

復說成就法：「若欲以菩提心供養者，當觀想心金剛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說成就法：「若欲以菩提心供養者，當觀想心金剛故。

「若欲以三摩地供養者，當觀想諸法清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲以三摩地供養者，當觀想諸法清淨故。

「若欲以灌頂供養者，當觀想眾羯磨金剛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲以灌頂供養者，當觀想眾羯磨金剛故。

「若欲以印供養者，當觀想眾金剛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲以印供養者，當觀想眾金剛故。

「若欲以虛空供養者，當以阿字觀想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲以虛空供養者，當以阿字觀想故。

「若欲供養一切曼拏羅者，當以眾金剛輪觀想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲供養一切曼拏羅者，當以眾金剛輪觀想故。

「若欲以一切具供養者，當以眾金剛觀想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲以一切具供養者，當以眾金剛觀想故。

「若欲調伏諸惡成供養者，當現忿怒相加持，以花擲之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏諸惡成供養者，當現忿怒相加持，以花擲之。」

金剛忿怒三昧大儀軌分第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛忿怒三昧大儀軌分第十

爾時釋迦牟尼佛能調難調者，作大智拳印，復說調伏一切有情藏般若波羅蜜多教。所謂：「一切有情平等故，是即忿怒平等；一切有情調伏故，是即忿怒調伏；一切有情依法故，是即忿怒依法；一切有情自性堅固故，是即忿怒自性堅固。所以者何？如是一切調伏，是即菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛能調難調者，作大智拳印，復說調伏一切有情藏般若波羅蜜多教。所謂：「一切有情平等故，是即忿怒平等；一切有情調伏故，是即忿怒調伏；一切有情依法故，是即忿怒依法；一切有情自性堅固故，是即忿怒自性堅固。所以者何？如是一切調伏，是即菩提故。」

爾時降諸魔金剛藥剎菩薩，聞佛說此調伏法門已，即現笑容。復現金剛藥剎相，結金剛利牙印，即說金剛忿怒大歡喜心明，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時降諸魔金剛藥剎菩薩，聞佛說此調伏法門已，即現笑容。復現金剛藥剎相，結金剛利牙印，即說金剛忿怒大歡喜心明，曰：

「郝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「郝」

說此心明時，所有諸惡皆悉調伏，一切有情從菩薩心出，依曼拏羅儀住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，所有諸惡皆悉調伏，一切有情從菩薩心出，依曼拏羅儀住。

爾時金剛藥剎菩薩，入一切方便調伏忿怒金剛三摩地。從定出已，說此調伏諸惡安想金剛藥剎曼拏羅法：「若成就此法者，當依前外曼拏羅儀畫曼拏羅，於其中間以五色畫四方曼拏羅。四門四隅畫八寶柱，光焰熾盛。於曼拏羅中，依法畫金剛藥剎菩薩，身大青色，作大怖畏，復大笑相，利牙外出，光明照耀。於菩薩周匝畫金剛藥剎眾，亦現大惡相，及畫金剛部眾幖幟。復於外曼拏羅隅，畫金剛利牙印，於其四門各畫金剛幖幟。如是畫已，阿闍梨結金剛利牙印或大笑印，依法引弟子入曼拏羅，當以金剛利牙灌頂法授其灌頂。授灌頂已，阿闍梨即作金剛藥剎勢，以金剛杵打之，即時金剛藥剎畫像作大笑聲。若見此瑞相時，阿闍梨定知得成金剛手菩薩大藥剎主。阿闍梨即作成就法，依法結印持誦，獻種種供養，及讀誦般若波羅蜜多教。如是依法作供養已，出於曼拏羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛藥剎菩薩，入一切方便調伏忿怒金剛三摩地。從定出已，說此調伏諸惡安想金剛藥剎曼拏羅法：「若成就此法者，當依前外曼拏羅儀畫曼拏羅，於其中間以五色畫四方曼拏羅。四門四隅畫八寶柱，光焰熾盛。於曼拏羅中，依法畫金剛藥剎菩薩，身大青色，作大怖畏，復大笑相，利牙外出，光明照耀。於菩薩周匝畫金剛藥剎眾，亦現大惡相，及畫金剛部眾幖幟。復於外曼拏羅隅，畫金剛利牙印，於其四門各畫金剛幖幟。如是畫已，阿闍梨結金剛利牙印或大笑印，依法引弟子入曼拏羅，當以金剛利牙灌頂法授其灌頂。授灌頂已，阿闍梨即作金剛藥剎勢，以金剛杵打之，即時金剛藥剎畫像作大笑聲。若見此瑞相時，阿闍梨定知得成金剛手菩薩大藥剎主。阿闍梨即作成就法，依法結印持誦，獻種種供養，及讀誦般若波羅蜜多教。如是依法作供養已，出於曼拏羅。」

復說成就法：「如金剛手菩薩曼拏羅儀，所作成就法亦應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說成就法：「如金剛手菩薩曼拏羅儀，所作成就法亦應如是。

「若欲調伏諸惡者，當結金剛利牙印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏諸惡者，當結金剛利牙印。

「若欲調伏一切有情者，當作忿怒勢，現大笑聲，持誦心明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏一切有情者，當作忿怒勢，現大笑聲，持誦心明。

「若欲印於一切者，當結金剛拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲印於一切者，當結金剛拳印。

「若欲破壞諸惡者，當作彼形加持已，即能破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破壞諸惡者，當作彼形加持已，即能破壞。

「若欲破諸邪壇者，當手持金剛杵入其壇中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破諸邪壇者，當手持金剛杵入其壇中。

「若欲壞彼供養者，當現忿怒勢持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲壞彼供養者，當現忿怒勢持誦。

「若欲驚怖諸惡者，當以陪囉嚩目顧視之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲驚怖諸惡者，當以陪囉嚩目顧視之。」