佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

大三昧金剛真實理儀軌分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大三昧金剛真實理儀軌分第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊大毘盧遮那佛，在他化自在天宮，而彼天宮眾寶所成，懸鈴瓔珞幢幡珠珍種種寶蓋，如是莊嚴，徧滿虛空。是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊，戴諸佛冠受三界法王灌頂，成就諸佛一切智智，是最相應自在無礙，具諸佛平等印，善作種種事業，盡諸眾生界圓滿一切願，三界平等究竟法身，攝諸如來金剛三業，諸佛稱讚。是大慈悲大毘盧遮那如來，與八俱胝大菩薩俱，其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、同心生轉法輪菩薩摩訶薩、誐誐那巘惹菩薩摩訶薩、降諸魔菩薩摩訶薩，如是諸大菩薩眾而共圍遶，宣說一切清淨法門，初中後善，文義深遠，純一無雜，具足圓滿。所謂：妙樂清淨句是即菩提句；貪欲清淨句是即菩提句；親法清淨句是即菩提句；一切富樂清淨句是即菩提句；見清淨句是即菩提句；愛樂清淨句是即菩提句；染法清淨句是即菩提句；莊嚴清淨句是即菩提句；悅意清淨句是即菩提句；明照清淨句是即菩提句；身清淨句是即菩提句；色清淨句是即菩提句；聲清淨句是即菩提句；香清淨句是即菩提句；味清淨句是即菩提句；觸清淨句是即菩提句。所以者何？諸法自性清淨亦復如是。諸法自性清淨故，般若波羅蜜多亦清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊大毘盧遮那佛，在他化自在天宮，而彼天宮眾寶所成，懸鈴瓔珞幢幡珠珍種種寶蓋，如是莊嚴，徧滿虛空。是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊，戴諸佛冠受三界法王灌頂，成就諸佛一切智智，是最相應自在無礙，具諸佛平等印，善作種種事業，盡諸眾生界圓滿一切願，三界平等究竟法身，攝諸如來金剛三業，諸佛稱讚。是大慈悲大毘盧遮那如來，與八俱胝大菩薩俱，其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、同心生轉法輪菩薩摩訶薩、誐誐那巘惹菩薩摩訶薩、降諸魔菩薩摩訶薩，如是諸大菩薩眾而共圍遶，宣說一切清淨法門，初中後善，文義深遠，純一無雜，具足圓滿。所謂：妙樂清淨句是即菩提句；貪欲清淨句是即菩提句；親法清淨句是即菩提句；一切富樂清淨句是即菩提句；見清淨句是即菩提句；愛樂清淨句是即菩提句；染法清淨句是即菩提句；莊嚴清淨句是即菩提句；悅意清淨句是即菩提句；明照清淨句是即菩提句；身清淨句是即菩提句；色清淨句是即菩提句；聲清淨句是即菩提句；香清淨句是即菩提句；味清淨句是即菩提句；觸清淨句是即菩提句。所以者何？諸法自性清淨亦復如是。諸法自性清淨故，般若波羅蜜多亦清淨。

佛告金剛手菩薩：「若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者，是人即得銷除諸障，謂：煩惱障、法障、業障，諸障道法悉皆銷滅，設造地獄之業亦不復受，所有苦惱於剎那頃滅盡無餘，速能至於菩提道場。若人受持讀誦記念思惟，是人現世得一切法平等三摩地，得一切法自在，獲一切愛樂適悅，歷十六大菩薩生而成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者，是人即得銷除諸障，謂：煩惱障、法障、業障，諸障道法悉皆銷滅，設造地獄之業亦不復受，所有苦惱於剎那頃滅盡無餘，速能至於菩提道場。若人受持讀誦記念思惟，是人現世得一切法平等三摩地，得一切法自在，獲一切愛樂適悅，歷十六大菩薩生而成正覺。」

爾時世尊大毘盧遮那佛，欲令宣說諸佛最上大乘三昧法，金剛界等一切曼拏羅最上之法，一切有情最勝法，盡無盡調伏法，一切義成就法，金剛手大三昧法，無量祕密眾妙法。如是等法，是般若波羅蜜多清淨法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那佛，欲令宣說諸佛最上大乘三昧法，金剛界等一切曼拏羅最上之法，一切有情最勝法，盡無盡調伏法，一切義成就法，金剛手大三昧法，無量祕密眾妙法。如是等法，是般若波羅蜜多清淨法門。

爾時大毘盧遮那佛，先現微笑，左作高舉勢，戲擲金剛杵。復以金剛杵作鉤召勢，安於本心，說大樂不空金剛本心真理三昧明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大毘盧遮那佛，先現微笑，左作高舉勢，戲擲金剛杵。復以金剛杵作鉤召勢，安於本心，說大樂不空金剛本心真理三昧明曰：

「吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)」

說此明時，所有三界一切佛剎，一切如來及諸菩薩悉皆悅樂，鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中，住佛三昧，皆悉敬愛，所有一切成就法皆令成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此明時，所有三界一切佛剎，一切如來及諸菩薩悉皆悅樂，鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中，住佛三昧，皆悉敬愛，所有一切成就法皆令成就。

爾時世尊大毘盧遮那佛，結大樂金剛印已，即入一切如來祕密金剛三摩地。從定出已，告金剛手菩薩言：「汝今宣說曼拏羅法。」是時金剛手菩薩受佛旨已，即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地。從定出已，說大三昧真實之理金剛安想大曼拏羅法。即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那佛，結大樂金剛印已，即入一切如來祕密金剛三摩地。從定出已，告金剛手菩薩言：「汝今宣說曼拏羅法。」是時金剛手菩薩受佛旨已，即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地。從定出已，說大三昧真實之理金剛安想大曼拏羅法。即說頌曰：

「我今依佛旨， 略說曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今依佛旨， 略說曼拏羅，

三昧真實理， 金剛安想法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧真實理， 金剛安想法。

四方與四隅， 寶裝四門樓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方與四隅， 寶裝四門樓，

尾提熾盛光， 曼拏羅周圍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾提熾盛光， 曼拏羅周圍。

四隅門左右， 安置半月相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隅門左右， 安置半月相。

種種寶嚴飾， 懸鈴珠瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種寶嚴飾， 懸鈴珠瓔珞，

寶蓋及幢幡， 明鏡眾花鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶蓋及幢幡， 明鏡眾花鬘，

安外曼拏羅。 內置八輻輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安外曼拏羅。 內置八輻輪，

分列八尊位， 中位金剛手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分列八尊位， 中位金剛手，

是名金剛輪。 於此曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名金剛輪。 於此曼拏羅，

依法安尊像， 月色及月相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法安尊像， 月色及月相，

熾盛光普照。 手持金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾盛光普照。 手持金剛杵，

而現高舉勢， 處於蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而現高舉勢， 處於蓮華座。

周匝金剛圍， 熾盛光焰照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周匝金剛圍， 熾盛光焰照，

持本尊心明， 想起曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持本尊心明， 想起曼拏羅，

乃至諸賢聖， 亦持本心明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至諸賢聖， 亦持本心明，

依金剛出生， 寶像及畫像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依金剛出生， 寶像及畫像，

安本尊周匝。 先於中尊前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安本尊周匝。 先於中尊前，

安金剛薩埵， 身相紅白色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安金剛薩埵， 身相紅白色，

頂戴諸佛冠， 手執金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂戴諸佛冠， 手執金剛杵，

現大鉤召勢。 於右邊安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現大鉤召勢。 於右邊安置，

枳里枳羅尊， 身色如大日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枳里枳羅尊， 身色如大日，

眾寶嚴身相。 於後復安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶嚴身相。 於後復安置，

念金剛大尊， 其身青白色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念金剛大尊， 其身青白色，

手持摩竭幢。 於左邊安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手持摩竭幢。 於左邊安置，

金剛拳大尊， 身如紫金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛拳大尊， 身如紫金色，

二手金剛拳。 四隅安四尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手金剛拳。 四隅安四尊，

執持花幖幟， 蓮鉢與佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持花幖幟， 蓮鉢與佛頂。

外曼拏羅隅， 安禰嚩建拏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外曼拏羅隅， 安禰嚩建拏，

四門各中間， 或像或幖幟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門各中間， 或像或幖幟。

內曼拏羅位， 安金剛手等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內曼拏羅位， 安金剛手等，

盡彼金剛輪， 遍滿佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡彼金剛輪， 遍滿佛世尊。

復外曼拏羅， 安欲界天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復外曼拏羅， 安欲界天眾，

前置三界主， 謂釋梵自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前置三界主， 謂釋梵自在。

依如是等儀， 作曼拏羅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依如是等儀， 作曼拏羅法。

「復說入曼拏羅儀軌。當依法選擇，是大金剛阿闍梨入于道場。夫阿闍梨者，須善一切曼拏羅儀，知一切三昧法，於諸法相善能了知，於諸軌儀悉能成就，常自安想金剛手尊，備受一切灌頂法，通達一切智，了種種供養事，善知世出世間曼拏羅法，已成諸密印，結印皆成就。設誤有過，常在三昧所作現前，不經師受而自了知，一切供養。如上諸相今略說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說入曼拏羅儀軌。當依法選擇，是大金剛阿闍梨入于道場。夫阿闍梨者，須善一切曼拏羅儀，知一切三昧法，於諸法相善能了知，於諸軌儀悉能成就，常自安想金剛手尊，備受一切灌頂法，通達一切智，了種種供養事，善知世出世間曼拏羅法，已成諸密印，結印皆成就。設誤有過，常在三昧所作現前，不經師受而自了知，一切供養。如上諸相今略說之。

「若金剛阿闍梨，心所願求最上成就法，現世皆得，乃至菩薩及一切智智，皆能成就。所以者何？是大阿闍梨，觀想金剛手尊常在本心，復從於心鉤召入曼拏羅，安住三昧歡喜悅樂。自圓滿已，召入曼拏羅，現身愛敬，所作皆成。時阿闍梨結金剛印已，作金剛觀視，常持誦心明，作大曼拏羅成就法，後結金剛嬉戲印，持誦心明作頂禮相。阿闍梨先須潔淨，著紅色衣種種莊嚴，作金剛合掌金剛舞勢，手持香花安心入曼拏羅中。又復作嬉戲相持誦心明，然後以金剛視瞻仰於金剛手，敷座而坐，依法求金剛手成就。是時金剛手作大歡喜而現瑞相，眉間微動身遍紅色，面門出大光明，復現種種神通。現神通已，方現本身施最上成就。從是已後，日日得一切法成就。是人若坐若行，諸天不能見，不受諸禁制，具足諸成就，獲一切富樂，通達無上智。如是等事，是金剛手皆令成就。然後自作供養。作供養已，以金剛灌頂法自受灌頂。次當觀想求請金剛手菩薩金剛杵。既求請已，金剛手菩薩即現本身親授與之。是阿闍梨持此金剛杵求諸最上成就，於一剎那中皆悉獲得。若自持金剛杵持誦作最上成就者，經其六月方得成就，然後亦受如前金剛灌頂，即作供養，隨意所求。當依此儀，應如是常持此大曼拏羅成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若金剛阿闍梨，心所願求最上成就法，現世皆得，乃至菩薩及一切智智，皆能成就。所以者何？是大阿闍梨，觀想金剛手尊常在本心，復從於心鉤召入曼拏羅，安住三昧歡喜悅樂。自圓滿已，召入曼拏羅，現身愛敬，所作皆成。時阿闍梨結金剛印已，作金剛觀視，常持誦心明，作大曼拏羅成就法，後結金剛嬉戲印，持誦心明作頂禮相。阿闍梨先須潔淨，著紅色衣種種莊嚴，作金剛合掌金剛舞勢，手持香花安心入曼拏羅中。又復作嬉戲相持誦心明，然後以金剛視瞻仰於金剛手，敷座而坐，依法求金剛手成就。是時金剛手作大歡喜而現瑞相，眉間微動身遍紅色，面門出大光明，復現種種神通。現神通已，方現本身施最上成就。從是已後，日日得一切法成就。是人若坐若行，諸天不能見，不受諸禁制，具足諸成就，獲一切富樂，通達無上智。如是等事，是金剛手皆令成就。然後自作供養。作供養已，以金剛灌頂法自受灌頂。次當觀想求請金剛手菩薩金剛杵。既求請已，金剛手菩薩即現本身親授與之。是阿闍梨持此金剛杵求諸最上成就，於一剎那中皆悉獲得。若自持金剛杵持誦作最上成就者，經其六月方得成就，然後亦受如前金剛灌頂，即作供養，隨意所求。當依此儀，應如是常持此大曼拏羅成就法。

「又復宣說弟子入曼拏羅儀。金剛智阿闍梨，先須結妙樂金剛三昧印，引弟子入曼拏羅而作禮敬，有所願求應當思念。求金剛手成就法，當結大印而作成就，見其祥瑞，諸成就法皆令得成。如是弟子入曼拏羅已，所得成就與阿闍梨等無有異，然後如前持金剛杵，是名金剛弟子。當得受印法、諸佛三昧法、入諸賢聖法。是時持以種種供養，出生諸天食等，入曼拏羅中如是隨力而獻供養，及獻戲鬘歌舞，依法晝夜絕於睡眠，志心專注求法成就，起平等心發大誓願，普為一切眾生令證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復宣說弟子入曼拏羅儀。金剛智阿闍梨，先須結妙樂金剛三昧印，引弟子入曼拏羅而作禮敬，有所願求應當思念。求金剛手成就法，當結大印而作成就，見其祥瑞，諸成就法皆令得成。如是弟子入曼拏羅已，所得成就與阿闍梨等無有異，然後如前持金剛杵，是名金剛弟子。當得受印法、諸佛三昧法、入諸賢聖法。是時持以種種供養，出生諸天食等，入曼拏羅中如是隨力而獻供養，及獻戲鬘歌舞，依法晝夜絕於睡眠，志心專注求法成就，起平等心發大誓願，普為一切眾生令證菩提。

「又復宣說金剛手成就法。行人當從十五日起首，於金剛手菩薩前，結妙樂金剛印，隨意結界，以金剛語持誦一月而得精熟。從是已後所作成就法，皆得成就，如金剛手真實之語。時行人依法造𭘼像，如曼拏羅儀，當畫金剛手菩薩及八大菩薩。行人於𭘼像前。從十五日起首，先結大印持誦精熟，滿十五晝夜不解其印，持誦相續心心不斷。至明旦時，金剛手菩薩現其本身，作大笑容，身如月色，住行人前，施所求願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復宣說金剛手成就法。行人當從十五日起首，於金剛手菩薩前，結妙樂金剛印，隨意結界，以金剛語持誦一月而得精熟。從是已後所作成就法，皆得成就，如金剛手真實之語。時行人依法造𭘼像，如曼拏羅儀，當畫金剛手菩薩及八大菩薩。行人於𭘼像前。從十五日起首，先結大印持誦精熟，滿十五晝夜不解其印，持誦相續心心不斷。至明旦時，金剛手菩薩現其本身，作大笑容，身如月色，住行人前，施所求願。

「復說成就法。當於𭘼內畫佛世尊及金剛手菩薩與八大菩薩，周匝復畫諸佛如來，還依前法持誦，即得一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說成就法。當於𭘼內畫佛世尊及金剛手菩薩與八大菩薩，周匝復畫諸佛如來，還依前法持誦，即得一切成就。

「又復𭘼內，以妙香畫金剛手菩薩。行人於𭘼像前，結印持誦一洛叉數，得數滿已，行人即成金剛薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復𭘼內，以妙香畫金剛手菩薩。行人於𭘼像前，結印持誦一洛叉數，得數滿已，行人即成金剛薩埵。

「又復如前儀式，唯畫佛世尊，持誦，即得佛成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如前儀式，唯畫佛世尊，持誦，即得佛成就。

「又復行人入曼拏羅，持誦中間，一切意願悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復行人入曼拏羅，持誦中間，一切意願悉皆成就。

「又復行人依法持誦本心明，天人皆愛敬，持誦數滿一洛叉已，身得擁護，加持白芥子與他作擁護法，加持金剛杵而作旋轉，即一切人皆得擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復行人依法持誦本心明，天人皆愛敬，持誦數滿一洛叉已，身得擁護，加持白芥子與他作擁護法，加持金剛杵而作旋轉，即一切人皆得擁護。

「又法，作觀想如前曼拏羅想法，結印現金剛視，亦用芥子，令一切魔眾皆被禁縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，作觀想如前曼拏羅想法，結印現金剛視，亦用芥子，令一切魔眾皆被禁縛。

「若不出息持誦者，諸魔迷亂皆悉制伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不出息持誦者，諸魔迷亂皆悉制伏。

「若依金剛堅固法持誦者，皆令鉤召。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依金剛堅固法持誦者，皆令鉤召。

「若閉目持誦，一切魔眾自然除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若閉目持誦，一切魔眾自然除滅。

「若結金剛鏁印持誦，一切魔眾皆悉印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若結金剛鏁印持誦，一切魔眾皆悉印之。

「若結金剛拏吉儞印持誦，鉤召諸魔之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若結金剛拏吉儞印持誦，鉤召諸魔之心。

「若速疾持誦，魔眾皆怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若速疾持誦，魔眾皆怖畏。

「若結金剛陪囉嚩印持誦，即得一切義成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若結金剛陪囉嚩印持誦，即得一切義成。

「若欲求大財寶者，當結金剛瑜儗儞印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求大財寶者，當結金剛瑜儗儞印。

「若欲一切有情皆適悅者，當作微妙音聲持誦，即一切有情皆得適悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲一切有情皆適悅者，當作微妙音聲持誦，即一切有情皆得適悅。

「若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者，當結金剛箭印持誦心明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者，當結金剛箭印持誦心明。

「若欲親愛堅固者，當作堅固拳安本心持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲親愛堅固者，當作堅固拳安本心持誦。

「若欲解諸恚怒者，當作高舉勢結印持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解諸恚怒者，當作高舉勢結印持誦。

「若欲有情悅意者，當作金剛拳安心持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲有情悅意者，當作金剛拳安心持誦。

「若欲去除昏闇者，當面東以金剛輪旋轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲去除昏闇者，當面東以金剛輪旋轉。

「若欲身安樂者，當加持己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲身安樂者，當加持己身。

「若欲現諸色像者，當結金剛色相印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲現諸色像者，當結金剛色相印。

「若欲聞諸聲音者，當加持金剛琴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲聞諸聲音者，當加持金剛琴。

「若欲聞諸妙香者，當想於香加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲聞諸妙香者，當想於香加持。

「若欲了最上味者，當加持金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲了最上味者，當加持金剛杵。

「若欲作入寤法者，當用加持二手，或撫掌或彈指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作入寤法者，當用加持二手，或撫掌或彈指。

「若欲解除諸執曜者，當結金剛沒訥誐囉印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解除諸執曜者，當結金剛沒訥誐囉印。

「若欲令諸星曜作執持者，當於頻那夜迦天像前，作忿怒相高聲持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令諸星曜作執持者，當於頻那夜迦天像前，作忿怒相高聲持誦。

「若欲解諸虐病者，當現金剛視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解諸虐病者，當現金剛視。

「若欲解諸毒者，當用孔雀拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解諸毒者，當用孔雀拂。

「若欲解諸毒藥者，當用甘露印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解諸毒藥者，當用甘露印。

「若欲滅除諸惡魔者，當現忿怒勢，持誦相續不令間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲滅除諸惡魔者，當現忿怒勢，持誦相續不令間斷。

「若欲解除諸鬼魅者，當用金剛戲擲印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解除諸鬼魅者，當用金剛戲擲印。

「若欲破諸邪印者，當作忿怒勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破諸邪印者，當作忿怒勢。

「若欲召集一切拏吉儞者，當用金剛朅樁誐印。若欲破母鬼及曼拏羅諸邪三昧呪法者，當用金剛忿怒明王足下之塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲召集一切拏吉儞者，當用金剛朅樁誐印。若欲破母鬼及曼拏羅諸邪三昧呪法者，當用金剛忿怒明王足下之塵。

「若欲使諸鬼神作僕從者，當於神祠中現大忿怒相持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲使諸鬼神作僕從者，當於神祠中現大忿怒相持誦。

「若欲降諸魔軍者，當作金剛大忿怒相，復現大笑相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降諸魔軍者，當作金剛大忿怒相，復現大笑相。

「若欲破他軍者，當加持金剛杵擲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破他軍者，當加持金剛杵擲之。

「若欲入軍陣求勝者，當用金剛計覩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入軍陣求勝者，當用金剛計覩印。

「若欲作禁縛者，當用加持衣服繫之；若要解除，當稱其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作禁縛者，當用加持衣服繫之；若要解除，當稱其名。

「若欲破吠多拏鬼城者，當用金剛畔惹𭔞印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲破吠多拏鬼城者，當用金剛畔惹𭔞印。

「若欲解諸枷鏁者，當用金剛卜羯娑印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解諸枷鏁者，當用金剛卜羯娑印。

「若欲出生火者，當加持金剛日精寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲出生火者，當加持金剛日精寶。

「若欲枯涸處令出水者，當加持金剛月精寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲枯涸處令出水者，當加持金剛月精寶。

「若欲求種種飲食衣服等者，當觀視虛空，持誦一洛叉數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求種種飲食衣服等者，當觀視虛空，持誦一洛叉數。

「若欲見諸佛如來遍虛空者，當須憶念諸佛，一心持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲見諸佛如來遍虛空者，當須憶念諸佛，一心持誦。

「若欲空中現文字相見三世事者，當書阿字，持誦一洛叉，即見三世之事。眼得見已，意法所知亦復如是。若持一洛叉加持於眼，即能觀於三世色像；若加持於耳，即聞三世之聲；若加持於鼻，即能分別三世之香；若加持於舌，即善說三世之事；若加持於意，即能了別真實妙理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲空中現文字相見三世事者，當書阿字，持誦一洛叉，即見三世之事。眼得見已，意法所知亦復如是。若持一洛叉加持於眼，即能觀於三世色像；若加持於耳，即聞三世之聲；若加持於鼻，即能分別三世之香；若加持於舌，即善說三世之事；若加持於意，即能了別真實妙理。

「若欲成就諸佛像及見希有事者，當加持一洛叉數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就諸佛像及見希有事者，當加持一洛叉數。

「若欲見幻化事者，當用孔雀拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲見幻化事者，當用孔雀拂。

「若欲求一切受用之具者，當往大自在天祠中持誦一洛叉數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求一切受用之具者，當往大自在天祠中持誦一洛叉數。

「若欲見諸聖迹處者，當用降三界之印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲見諸聖迹處者，當用降三界之印。

「若欲成就一切法者，當用金剛智印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就一切法者，當用金剛智印。

「若欲見五通仙者，當用金剛定印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲見五通仙者，當用金剛定印。

「若欲自身成就佛菩薩果位，及四威儀中現種種事者，當用金剛戲通印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲自身成就佛菩薩果位，及四威儀中現種種事者，當用金剛戲通印。

「若欲覺悟諸天者，當用金剛力印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲覺悟諸天者，當用金剛力印。

「若欲降諸龍者，當往龍潭中持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降諸龍者，當往龍潭中持誦。

「若欲令諸夜叉為僕從者，當用金剛旨印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令諸夜叉為僕從者，當用金剛旨印。

「若欲令諸部多調伏者，當以足蹋大自在天像，現大忿怒勢持誦心明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令諸部多調伏者，當以足蹋大自在天像，現大忿怒勢持誦心明。

「若欲止雷雹者，當用金剛他嚩拏印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲止雷雹者，當用金剛他嚩拏印。

「若欲息除災火者，當用顰眉菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲息除災火者，當用顰眉菩薩印。

「若欲降雨者，當往龍潭中持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降雨者，當往龍潭中持誦。

「若欲止雨者，當用萎花於水中作護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲止雨者，當用萎花於水中作護摩。

「若欲起風雲者，當畫龍形以香薰之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲起風雲者，當畫龍形以香薰之。

「若欲求晴者，當用金剛虛空佛眼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求晴者，當用金剛虛空佛眼印。

「若欲令枯涸處出泉水者，當用究竟金剛龍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令枯涸處出泉水者，當用究竟金剛龍印。

「若欲出現伏藏者，當用金剛朅𡫸多印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲出現伏藏者，當用金剛朅𡫸多印。

「若欲求諸伏藏者，當用金剛義印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求諸伏藏者，當用金剛義印。

「若欲成就一切曼拏羅者，當用金剛輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就一切曼拏羅者，當用金剛輪印。

「若欲成就諸印法者，當用大樂金剛三昧印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就諸印法者，當用大樂金剛三昧印。

「若欲成就諸三昧法者，當用妙樂金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就諸三昧法者，當用妙樂金剛印。

「若欲成就諸持明天者，當用金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就諸持明天者，當用金剛印。

「若欲成就金剛部菩薩者，當用最上根本金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就金剛部菩薩者，當用最上根本金剛印。

「若欲成就諸菩薩者，當用金剛心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就諸菩薩者，當用金剛心印。

「若欲成就金剛菩薩者，當用金剛大印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就金剛菩薩者，當用金剛大印。

「若欲求成就諸佛者，當用金剛智拳印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求成就諸佛者，當用金剛智拳印。

「如上諸法，皆須以心明加持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上諸法，皆須以心明加持。」

一切如來真實理金剛三昧儀軌分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來真實理金剛三昧儀軌分第二

爾時大毘盧遮那佛，復自說此般若波羅蜜多教諸佛菩提法門。所謂：「金剛平等菩提故，是即菩提；金剛堅固義平等菩提故，是即菩提；第一義平等菩提故，是即菩提；自性清淨諸法平等菩提故。是即菩提。諸法無分別亦復如是。此四法門，若人聽聞受持讀誦，所有諸障皆悉銷滅，乃至道場證得阿耨多羅三藐三菩提。」是時世尊大毘盧遮那佛，說此真理法門已，復作智拳現大笑容，說諸法平等心明。曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大毘盧遮那佛，復自說此般若波羅蜜多教諸佛菩提法門。所謂：「金剛平等菩提故，是即菩提；金剛堅固義平等菩提故，是即菩提；第一義平等菩提故，是即菩提；自性清淨諸法平等菩提故。是即菩提。諸法無分別亦復如是。此四法門，若人聽聞受持讀誦，所有諸障皆悉銷滅，乃至道場證得阿耨多羅三藐三菩提。」是時世尊大毘盧遮那佛，說此真理法門已，復作智拳現大笑容，說諸法平等心明。曰：

「阿(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(引)」

說此心明中間，所有諸佛如來悉皆雲集，圍繞大毘盧遮那佛，依金剛薩埵曼拏羅位，次第而坐。復有八大菩薩，在外曼拏羅八方而坐，現大笑容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明中間，所有諸佛如來悉皆雲集，圍繞大毘盧遮那佛，依金剛薩埵曼拏羅位，次第而坐。復有八大菩薩，在外曼拏羅八方而坐，現大笑容。

爾時大毘盧遮那佛，入一切如來曼拏羅安想三摩地。從定出已，即說諸佛如來金剛真實理大曼拏羅法：「依前金剛薩埵曼拏羅儀，當作外曼拏羅。於此曼拏羅內畫金剛輪，於其輪內畫眾色蓮，於彼蓮上安佛世尊。於世尊周圍復安八佛，各坐日輪、持金剛杵。又復外曼拏羅四方四隅，依法安置八大菩薩，於其四門各安閼伽瓶，其瓶須依法選擇，滿盛香水，以妙花果插於瓶內，及以五寶、五穀、五藥等安於瓶中，以上色繒帛蓋覆瓶上。然後結諸佛金剛印，獻於諸佛已，方以其瓶置於四門。時阿闍梨依法觀想己身同諸佛之身，自謂我成金剛阿闍梨。從是已後，於諸佛教中得一切成就，銷除諸障。然後令其弟子入曼拏羅，依法以金剛杵灌頂五處，是名金剛灌頂。」即說此三昧誓頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大毘盧遮那佛，入一切如來曼拏羅安想三摩地。從定出已，即說諸佛如來金剛真實理大曼拏羅法：「依前金剛薩埵曼拏羅儀，當作外曼拏羅。於此曼拏羅內畫金剛輪，於其輪內畫眾色蓮，於彼蓮上安佛世尊。於世尊周圍復安八佛，各坐日輪、持金剛杵。又復外曼拏羅四方四隅，依法安置八大菩薩，於其四門各安閼伽瓶，其瓶須依法選擇，滿盛香水，以妙花果插於瓶內，及以五寶、五穀、五藥等安於瓶中，以上色繒帛蓋覆瓶上。然後結諸佛金剛印，獻於諸佛已，方以其瓶置於四門。時阿闍梨依法觀想己身同諸佛之身，自謂我成金剛阿闍梨。從是已後，於諸佛教中得一切成就，銷除諸障。然後令其弟子入曼拏羅，依法以金剛杵灌頂五處，是名金剛灌頂。」即說此三昧誓頌曰：

「汝受灌頂已， 當普為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝受灌頂已， 當普為眾生，

增長諸佛法， 住於平等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸佛法， 住於平等心。

「然後隨其根性與四種幖幟，當依法而作。」如是說此三昧曼拏羅已，復說成就𭘼像法：「於其𭘼內畫大毘盧遮那佛，光明照曜，二手結諸佛智拳印，餘佛、菩薩皆依前曼拏羅儀畫。然後於此𭘼前，隨意作成就法，悉得最上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後隨其根性與四種幖幟，當依法而作。」如是說此三昧曼拏羅已，復說成就𭘼像法：「於其𭘼內畫大毘盧遮那佛，光明照曜，二手結諸佛智拳印，餘佛、菩薩皆依前曼拏羅儀畫。然後於此𭘼前，隨意作成就法，悉得最上成就。

「又說𭘼像法。於其𭘼內唯畫大毘盧遮那佛，於此𭘼前隨意持誦，然後以二手結智拳印，盡夜持誦，即得般若波羅蜜多成就，證菩薩位，轉生即成正等正覺。如上皆為已成就曼拏羅者作如是說。若為未成就曼拏羅者，今復說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說𭘼像法。於其𭘼內唯畫大毘盧遮那佛，於此𭘼前隨意持誦，然後以二手結智拳印，盡夜持誦，即得般若波羅蜜多成就，證菩薩位，轉生即成正等正覺。如上皆為已成就曼拏羅者作如是說。若為未成就曼拏羅者，今復說之。

「若欲求受佛供養者，當施一切樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求受佛供養者，當施一切樂。

「若欲如菩薩受供養者，當以妙華供養三寶，并須持誦心明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲如菩薩受供養者，當以妙華供養三寶，并須持誦心明。

「若欲求一切眾生作供養者，當以慈心持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求一切眾生作供養者，當以慈心持誦。

「若欲攝一切法者，當持誦般若波羅蜜多四句之偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲攝一切法者，當持誦般若波羅蜜多四句之偈。

「若欲降魔者，當以堅固定心持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降魔者，當以堅固定心持誦。

「若欲求諸佛灌頂者，當捨己身莊嚴之具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求諸佛灌頂者，當捨己身莊嚴之具。

「若欲具足諸法者，當用金剛蓮觀視印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲具足諸法者，當用金剛蓮觀視印。

「若欲求諸佛羯磨成就法者，當用諸金剛羯磨印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求諸佛羯磨成就法者，當用諸金剛羯磨印。

「若欲求成就諸佛者，當用金剛智拳大印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求成就諸佛者，當用金剛智拳大印。

「如上諸法，皆須持誦心明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上諸法，皆須持誦心明。」