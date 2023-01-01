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失譯人名附後漢錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附後漢錄

（一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一）

菩薩度人，譬若巧乳母養子，有四事：一者洗浴使淨、二者乳哺令飽、三者臥寐安穩、四者抱持出入恒使歡喜。以此四事長養其子令得成就。菩薩亦復如是，有四事育養眾生：一者以正法洗浴心垢、二者以經法飲食使飽、三者禪定三昧隨時興立、四者以四恩饒益一切恒令歡喜。以此四事勸誨一切，長育眾生使得至道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩度人，譬若巧乳母養子，有四事：一者洗浴使淨、二者乳哺令飽、三者臥寐安穩、四者抱持出入恒使歡喜。以此四事長養其子令得成就。菩薩亦復如是，有四事育養眾生：一者以正法洗浴心垢、二者以經法飲食使飽、三者禪定三昧隨時興立、四者以四恩饒益一切恒令歡喜。以此四事勸誨一切，長育眾生使得至道。

（二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二）

世間有二知識，常與人為因緣，令人得大罪，亦令人得大福。何謂二知識？一者惡知識、二者善知識。譬如賊師造惡逆，殺害君父破亂天下，眾生被毒殃無不加，與之從事令人得大罪。如釋迦文菩薩發意求道救護眾生，四等四恩接護一切，三界五道靡不蒙度也！所謂善知識與之從事，令人得大福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間有二知識，常與人為因緣，令人得大罪，亦令人得大福。何謂二知識？一者惡知識、二者善知識。譬如賊師造惡逆，殺害君父破亂天下，眾生被毒殃無不加，與之從事令人得大罪。如釋迦文菩薩發意求道救護眾生，四等四恩接護一切，三界五道靡不蒙度也！所謂善知識與之從事，令人得大福。

（三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三）

昔南天竺有一國名私呵絜，處海渚之上，其城縱廣八萬餘里。時他國有一老母名阿龍，遭難荒亂流離在此國，孤單無所歸，依乞匃生活，詣長者家欲求寄附。時長者婦見之，問訊老母，老母具自陳說窮厄之意。長者愴然愍之，語老母言：「可住我家耳，當相資給。」老母喜曰：「吾無以上報，當以小小作使，所作眾務不敢憚勞也！」便停止住。意有悲喜：「昔日供侍眾僧隨意所設，今日忽爾窮厄，施心不達，內自感傷。」前禮道人問訊必訖：「不審僧朝中供未也？」道人答曰：「朝來入城乞匃了無所得，是以便還所解耳！」老母即念：「欲得飯眾僧，而自了無所有。」白諸道人：「我今入城視之，若得供辦者，當還白之！若無者亦當使知消息。」於是眾許可，各各解住樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔南天竺有一國名私呵絜，處海渚之上，其城縱廣八萬餘里。時他國有一老母名阿龍，遭難荒亂流離在此國，孤單無所歸，依乞匃生活，詣長者家欲求寄附。時長者婦見之，問訊老母，老母具自陳說窮厄之意。長者愴然愍之，語老母言：「可住我家耳，當相資給。」老母喜曰：「吾無以上報，當以小小作使，所作眾務不敢憚勞也！」便停止住。意有悲喜：「昔日供侍眾僧隨意所設，今日忽爾窮厄，施心不達，內自感傷。」前禮道人問訊必訖：「不審僧朝中供未也？」道人答曰：「朝來入城乞匃了無所得，是以便還所解耳！」老母即念：「欲得飯眾僧，而自了無所有。」白諸道人：「我今入城視之，若得供辦者，當還白之！若無者亦當使知消息。」於是眾許可，各各解住樹下。

於是老母還舍啟長者婦，宜用數千錢：「今我雖在此作使，願身自賣終身為婢，可立券要？」長者婦問曰：「卿在此仰我衣食，欻復用錢為？持作何等？」老母白言：「私宜急用，不可得說。」於是長者婦以錢與之，語言：「為持去用，若有時自可還，我以券何為？」老母得錢，詣其左右先素知識者，具以情告之：「以錢人人付，使為供六十家。」須臾已辦，齎詣道人。「本謂無實定，至城乃爾。」皆怪其精進，出於不意，而問老母：「居止何處？吾朝分衛無里不遍，何以都不相值見耶？」老母具自陳說本末：「我是某國中人也，家先奉佛供養眾僧。值世荒亂流離至此，室家蕩盡一身孤獨，依附此國大長者家，給其使令，仰其衣食，空身寄命了無一錢。向見道人悲喜交集，心有所懷，悲願不果。白夫人：『以身自賣，求索少少，欲飯眾僧。』慈惠見愍，微誠得遂耳！」道人歎曰：「真可謂盡信施矣！」皆相謂曰：「吾等亦為五陰之身行求分衛，今日之食便為噉人肉也，宜各建意以報施功。」眾人齊心立八惟務禪，精盈感通即獲超定，神足威靈振動境界，樹木曲躬有似跪拜。道人見證，讚敘施主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是老母還舍啟長者婦，宜用數千錢：「今我雖在此作使，願身自賣終身為婢，可立券要？」長者婦問曰：「卿在此仰我衣食，欻復用錢為？持作何等？」老母白言：「私宜急用，不可得說。」於是長者婦以錢與之，語言：「為持去用，若有時自可還，我以券何為？」老母得錢，詣其左右先素知識者，具以情告之：「以錢人人付，使為供六十家。」須臾已辦，齎詣道人。「本謂無實定，至城乃爾。」皆怪其精進，出於不意，而問老母：「居止何處？吾朝分衛無里不遍，何以都不相值見耶？」老母具自陳說本末：「我是某國中人也，家先奉佛供養眾僧。值世荒亂流離至此，室家蕩盡一身孤獨，依附此國大長者家，給其使令，仰其衣食，空身寄命了無一錢。向見道人悲喜交集，心有所懷，悲願不果。白夫人：『以身自賣，求索少少，欲飯眾僧。』慈惠見愍，微誠得遂耳！」道人歎曰：「真可謂盡信施矣！」皆相謂曰：「吾等亦為五陰之身行求分衛，今日之食便為噉人肉也，宜各建意以報施功。」眾人齊心立八惟務禪，精盈感通即獲超定，神足威靈振動境界，樹木曲躬有似跪拜。道人見證，讚敘施主。

國王驚肅怪其所以，召諸群臣共議：「原其感瑞，何緣致茲？」臣下四出觀察其所由，見城門外道人群集，施者濟濟，其共相慶賴。即入白，王曰：「正是所為，速請呼來！」臣下還宣王命。老母怖悸懼有非禍，報答臣曰：「吾身繫屬長者婦，不得自由。」臣還白此意，王曰：「并請命來。」於是長者婦聞王勅命，即與老母詣王所。王問其意，老母具以本末白王言。王曰：「吾為國主富有自在，然不知奉敬三尊供養道士，如此老母致感若斯！」王曰：「此母則吾師。」迎着宮內，香湯洗浴坐於師位。宮人、婇女合二萬人，王身受戒為優婆塞；老人、婇女為優婆夷。國人一切普發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王驚肅怪其所以，召諸群臣共議：「原其感瑞，何緣致茲？」臣下四出觀察其所由，見城門外道人群集，施者濟濟，其共相慶賴。即入白，王曰：「正是所為，速請呼來！」臣下還宣王命。老母怖悸懼有非禍，報答臣曰：「吾身繫屬長者婦，不得自由。」臣還白此意，王曰：「并請命來。」於是長者婦聞王勅命，即與老母詣王所。王問其意，老母具以本末白王言。王曰：「吾為國主富有自在，然不知奉敬三尊供養道士，如此老母致感若斯！」王曰：「此母則吾師。」迎着宮內，香湯洗浴坐於師位。宮人、婇女合二萬人，王身受戒為優婆塞；老人、婇女為優婆夷。國人一切普發道意。

（四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四）

昔道人於山中學道。山中多有蝮蛇，道人畏之，便依一樹下，高布床槈坐禪念定；而但苦睡，不能自制。天人則於空中笑，覺之，遂睡，不解天人因作方便，欲恐令不睡極。夜，天人言：「咄咄道人，毒蛇來矣！」道人大怖，便然燈火，遍求之不見。天人數數不止，道人乃更恚曰：「天人何以犯兩舌？都不見物，云何為言言毒蛇？」天人語道人：「何不自觀內毒蛇？身中有四蛇不除，如何更從外求之乎？」道人聞天人語，即自思惟：「觀身歷藏，乃知四大為五陰六衰所沈沒，無數劫來至今未脫。」即解四諦苦空非身。天未曉，漏盡意解，六通具足，得羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔道人於山中學道。山中多有蝮蛇，道人畏之，便依一樹下，高布床槈坐禪念定；而但苦睡，不能自制。天人則於空中笑，覺之，遂睡，不解天人因作方便，欲恐令不睡極。夜，天人言：「咄咄道人，毒蛇來矣！」道人大怖，便然燈火，遍求之不見。天人數數不止，道人乃更恚曰：「天人何以犯兩舌？都不見物，云何為言言毒蛇？」天人語道人：「何不自觀內毒蛇？身中有四蛇不除，如何更從外求之乎？」道人聞天人語，即自思惟：「觀身歷藏，乃知四大為五陰六衰所沈沒，無數劫來至今未脫。」即解四諦苦空非身。天未曉，漏盡意解，六通具足，得羅漢。

（五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五）

昔有阿育王，於境內立千二百塔寺，後得病大困。有一沙門往省王，王與相見，悲不能自勝。道人曰：「王前後所作功德不可計數，當開大意，莫有恨也！」王言：「正使死至不能有恨也。所以悲者，前為千二百寺，各織作金縷幡蓋千二百枚，欲自懸幡散華，於諸寺物始得辦，而得重病，恐不卒本願，故自悲耳！」道人語王：「好！」叉手一心，令王悉見一界中塔。道人即現神足，應時千二百塔皆在王前。見大歡喜，病即時差，取金幡金華懸諸剎上，塔寺低仰皆就王手。王得本願身復病愈，即發大意，延二十五年，遂作功德逮得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有阿育王，於境內立千二百塔寺，後得病大困。有一沙門往省王，王與相見，悲不能自勝。道人曰：「王前後所作功德不可計數，當開大意，莫有恨也！」王言：「正使死至不能有恨也。所以悲者，前為千二百寺，各織作金縷幡蓋千二百枚，欲自懸幡散華，於諸寺物始得辦，而得重病，恐不卒本願，故自悲耳！」道人語王：「好！」叉手一心，令王悉見一界中塔。道人即現神足，應時千二百塔皆在王前。見大歡喜，病即時差，取金幡金華懸諸剎上，塔寺低仰皆就王手。王得本願身復病愈，即發大意，延二十五年，遂作功德逮得不退轉。

（六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六）

昔有阿育王，拜為政位，二十八萬里盡屬之，陸地龍、閱叉等亦奉獻臣使，無不伏者。唯有一龍王，北界所止之，池廣三百餘里，得佛一分舍利晝夜供養，獨不降首於阿育王。王即舉四種兵到其池上，龍不出應。龍有威神，王亦不能得前。如是三往，不能得龍。「所以威神并者，福勝我故也！吾今當大作功德供養三尊，以往取必得不疑也！」於是修立塔寺、廣請眾僧，數數不息。欲自試功德，便作一金龍，作一王身，著稱兩頭稱其輕重，作功德並稱二像，龍重王輕；後復稱之輕重衡平；復作功德，後王稱日重、龍稱日輕。王知功德日多，興兵往討，未至道半，龍王大小奉迎首伏，所得佛一分舍利者獻阿育王，阿育王復興塔寺廣闡佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有阿育王，拜為政位，二十八萬里盡屬之，陸地龍、閱叉等亦奉獻臣使，無不伏者。唯有一龍王，北界所止之，池廣三百餘里，得佛一分舍利晝夜供養，獨不降首於阿育王。王即舉四種兵到其池上，龍不出應。龍有威神，王亦不能得前。如是三往，不能得龍。「所以威神并者，福勝我故也！吾今當大作功德供養三尊，以往取必得不疑也！」於是修立塔寺、廣請眾僧，數數不息。欲自試功德，便作一金龍，作一王身，著稱兩頭稱其輕重，作功德並稱二像，龍重王輕；後復稱之輕重衡平；復作功德，後王稱日重、龍稱日輕。王知功德日多，興兵往討，未至道半，龍王大小奉迎首伏，所得佛一分舍利者獻阿育王，阿育王復興塔寺廣闡佛法。

（七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七）

昔佛般泥洹去百年後，有阿育王愛樂佛法，國中有二萬比丘，王恒供養之。諸九十六種外道生嫉妬意，謀欲敗佛法，自共聚會思惟方便。中有一人善於幻化，便語眾人：「吾欲作幻，變惡鬼形索沙門，聞之必散亡。當知其不如，必來歸吾等道矣！」異道所奉神，名摩夷首羅，一頭四面八目八臂，諸鬼之最是可畏者。梵志即作是身，將諸醜鬼二百餘頭，洋洋行於國中，徐徐稍前至王宮門。一國男女莫不怖懼，王出迎之見大恐鬼，稽首問曰：「不審大神何所勅欲？」鬼語王言：「吾欲噉人。」王言：「不可爾也！」鬼曰：「若王惜人民者，國中有無益王者付我噉之。」王言：「無有也！」鬼言：「諸沙門等，亦不田作、亦不軍征、不臣屬王，此則無益者，付吾噉之。」王心不樂，事不得已，便遣使詣祇桓，道其消息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛般泥洹去百年後，有阿育王愛樂佛法，國中有二萬比丘，王恒供養之。諸九十六種外道生嫉妬意，謀欲敗佛法，自共聚會思惟方便。中有一人善於幻化，便語眾人：「吾欲作幻，變惡鬼形索沙門，聞之必散亡。當知其不如，必來歸吾等道矣！」異道所奉神，名摩夷首羅，一頭四面八目八臂，諸鬼之最是可畏者。梵志即作是身，將諸醜鬼二百餘頭，洋洋行於國中，徐徐稍前至王宮門。一國男女莫不怖懼，王出迎之見大恐鬼，稽首問曰：「不審大神何所勅欲？」鬼語王言：「吾欲噉人。」王言：「不可爾也！」鬼曰：「若王惜人民者，國中有無益王者付我噉之。」王言：「無有也！」鬼言：「諸沙門等，亦不田作、亦不軍征、不臣屬王，此則無益者，付吾噉之。」王心不樂，事不得已，便遣使詣祇桓，道其消息。

二万比丘中有最下沙彌，年十三歲名端正，白諸比丘：「我當行應焉！」即便聽許之。沙彌出外語維那曰：「其有梵志墮祇桓中者，便共剃頭，無令得脫。」便往其所，語鬼神曰：「知汝來欲噉吾等，吾等是僧中最小，故來先相差次，其餘比丘安次當來。」沙彌復言：「吾旦來未得食，卿等飯我令得一飽，乃却噉我。」鬼神與之。時從鬼梵志亦有二萬餘人，王作大厨，當與此等。沙彌便取二萬人食，具皆著口中，神足飛著祇桓。故未飽，復取二萬梵志吞之，亦以神足送著祇桓中。時作幻梵志走大怖懼，還復為人，稽首謝過，願作弟子。諸比丘盡剃諸梵志頭，為說經法，皆得羅漢。一國人民無不歡喜得福得度。王思惟言：「一小沙彌感動如是，況摩訶衍海何所不有者？我便發無上正真道意。」從是以來佛法興盛，于今不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二万比丘中有最下沙彌，年十三歲名端正，白諸比丘：「我當行應焉！」即便聽許之。沙彌出外語維那曰：「其有梵志墮祇桓中者，便共剃頭，無令得脫。」便往其所，語鬼神曰：「知汝來欲噉吾等，吾等是僧中最小，故來先相差次，其餘比丘安次當來。」沙彌復言：「吾旦來未得食，卿等飯我令得一飽，乃却噉我。」鬼神與之。時從鬼梵志亦有二萬餘人，王作大厨，當與此等。沙彌便取二萬人食，具皆著口中，神足飛著祇桓。故未飽，復取二萬梵志吞之，亦以神足送著祇桓中。時作幻梵志走大怖懼，還復為人，稽首謝過，願作弟子。諸比丘盡剃諸梵志頭，為說經法，皆得羅漢。一國人民無不歡喜得福得度。王思惟言：「一小沙彌感動如是，況摩訶衍海何所不有者？我便發無上正真道意。」從是以來佛法興盛，于今不滅。

（八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八）

昔有國王喜食人肉，勅厨士曰：「汝等夜行密採人來以供厨。」以此為常。臣下後咸知之，即共斥逐捐於界外，更求良賢以為國王。於是噉人王，十三年後身生兩翅行噉人，無復遠近，於山中向山樹神請求祈福：「當取國王、五百人祠山樹神，使我得復還國為王。」於是便飛行取之，得四百九十九人，之山谷以石密口。時國王將諸後宮詣浴池戲，始出宮門逢一道人，說偈求乞，王即許之，還宮當賜金銀。時王入池當欲澡洗，噉人王空中飛來，抱王得去還於山中。國王見噉人王，不恐不怖顏色如故。噉人王曰：「吾本捕取五百人當持祠天，已有四百九十九人，今復得卿一人，數已滿，殺以祠天。汝知是，何以不恐懼乎？」國王對曰：「人生有死、物成有敗、合會有離，對來分之，不敢愁也！旦出宮時，道逢道士為吾說偈，即許施物，今未得與，以是為恨耳！今王弘慈寬恕，假數日中布施訖還，不違要誓也！」即聽令去，而告之曰：「與汝七日期，若不還者，吾往取汝亦無難也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王喜食人肉，勅厨士曰：「汝等夜行密採人來以供厨。」以此為常。臣下後咸知之，即共斥逐捐於界外，更求良賢以為國王。於是噉人王，十三年後身生兩翅行噉人，無復遠近，於山中向山樹神請求祈福：「當取國王、五百人祠山樹神，使我得復還國為王。」於是便飛行取之，得四百九十九人，之山谷以石密口。時國王將諸後宮詣浴池戲，始出宮門逢一道人，說偈求乞，王即許之，還宮當賜金銀。時王入池當欲澡洗，噉人王空中飛來，抱王得去還於山中。國王見噉人王，不恐不怖顏色如故。噉人王曰：「吾本捕取五百人當持祠天，已有四百九十九人，今復得卿一人，數已滿，殺以祠天。汝知是，何以不恐懼乎？」國王對曰：「人生有死、物成有敗、合會有離，對來分之，不敢愁也！旦出宮時，道逢道士為吾說偈，即許施物，今未得與，以是為恨耳！今王弘慈寬恕，假數日中布施訖還，不違要誓也！」即聽令去，而告之曰：「與汝七日期，若不還者，吾往取汝亦無難也！」

王即還宮都中，內外莫不歡喜，即開庫藏布施遠近，拜太子為王，慰勞百姓辭決而去。噉人王遙見其來念曰：「此得無異人乎？從死得生而故來還。」即問曰：「身命世人所重愛者也，而卿捨命所信，世之難有，不審何守志趣？願說其意。」即曰：「吾之慈施至誠信盟，當得阿惟三佛度十方。」彼王曰：「求佛之義其事云何？」便為廣說五戒、十善、四等、六度。心開坦然，從受五戒為清信士，放四百九十九人，各各令還國。諸王追是後王共至其國，感其信誓蒙得濟命，各不肯還於本國，遂便住止此國。於此國王，各為立第一舍，彫文刻鏤光飾嚴整，法國王飲食服御，與王無異。四方來人問言：「何以有此如王舍，遍一國中？」眾人答曰：「皆是諸王舍也！」名遂遠布。從此以來號言王舍城。佛得道已自說本末：「立信王者我身是也，噉人王者殃崛摩是，還王舍說法所度無量，皆是宿命作王時因緣人也！」佛說是時，無不歡喜，得福得度，不可訾計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即還宮都中，內外莫不歡喜，即開庫藏布施遠近，拜太子為王，慰勞百姓辭決而去。噉人王遙見其來念曰：「此得無異人乎？從死得生而故來還。」即問曰：「身命世人所重愛者也，而卿捨命所信，世之難有，不審何守志趣？願說其意。」即曰：「吾之慈施至誠信盟，當得阿惟三佛度十方。」彼王曰：「求佛之義其事云何？」便為廣說五戒、十善、四等、六度。心開坦然，從受五戒為清信士，放四百九十九人，各各令還國。諸王追是後王共至其國，感其信誓蒙得濟命，各不肯還於本國，遂便住止此國。於此國王，各為立第一舍，彫文刻鏤光飾嚴整，法國王飲食服御，與王無異。四方來人問言：「何以有此如王舍，遍一國中？」眾人答曰：「皆是諸王舍也！」名遂遠布。從此以來號言王舍城。佛得道已自說本末：「立信王者我身是也，噉人王者殃崛摩是，還王舍說法所度無量，皆是宿命作王時因緣人也！」佛說是時，無不歡喜，得福得度，不可訾計。

（九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （九）

昔雪山有白象王，身有六牙，生二萬象。象王有二夫人，一人年長、一人年少，每出遊戲時夫人挾左右。時王出戲，道過一大樹，樹花茂好，欲取二夫人身上以為光飾。鼻絞樹而搖逍之，風吹樹花獨落大夫人上，小夫人在下風不得華，謂王為有偏意，內生毒心。後王池中生一金色千葉蓮花，小象見之取持上王，王得以與大夫人使著頭上；小夫人遂益妬忿，念欲害王。雪山中多有道士，於是小夫人採取美果每供養百辟支佛，以後山上臨一嶮處而自誓願：「持是前後施辟支佛福報生於人中，有豪勢、自識宿命，害殺此象王。」即便放身自投山下而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔雪山有白象王，身有六牙，生二萬象。象王有二夫人，一人年長、一人年少，每出遊戲時夫人挾左右。時王出戲，道過一大樹，樹花茂好，欲取二夫人身上以為光飾。鼻絞樹而搖逍之，風吹樹花獨落大夫人上，小夫人在下風不得華，謂王為有偏意，內生毒心。後王池中生一金色千葉蓮花，小象見之取持上王，王得以與大夫人使著頭上；小夫人遂益妬忿，念欲害王。雪山中多有道士，於是小夫人採取美果每供養百辟支佛，以後山上臨一嶮處而自誓願：「持是前後施辟支佛福報生於人中，有豪勢、自識宿命，害殺此象王。」即便放身自投山下而死。

神來生人間，為長者女，明慧遠識端正無比。其女長大，國王聘為夫人，愛重之。夫人念言：「今真得報宿怨矣！」便以梔子黃面委臥稱病。王入問之，答曰：「夜夢見象，頭有六牙，欲得其牙持作釵耳。王若不得此象牙者，病日篤矣！」王素重之不敢違意，即召國中諸射獵者得數百人，而告之言：「汝等山中頗見有白象身有六牙者不？」皆言：「未曾見也！」王意不樂。使夫人呼獵者共道此意。夫人言：「此間近處實無此象，汝眾中誰有能耐苦大膽者乎？」有一人長跪曰：「我最可矣！」於是夫人與萬兩金、與其鐵鉤斧鑿及法衣一具，告之：「汝徑詣雪山中，道當有大樹，左右有蟒，身長數百丈不可得近，斧鑿穿樹從中過去。前行當見大水，有樹木臨水上，取鐵鉤鉤上樹，尋枝進而前度至象所住。視其常可頓止處，當下作深坑薄覆其上，在中伺象來時，以箭射之。即著袈裟如沙門法，象奉三尊終不害汝。」獵者受教即涉道去，七年七月七日到象所止處，作坑入其中。須臾象王還，獵者以毒箭射之，象被此箭不從遠來，便以鼻撈其邊地，見坑中人，即問：「何人？」其人大怖懼自首言：「我是應募人。」象王即知是夫人所為，自截其牙用與獵者。語人言：「汝還去，諸象見汝即當害卿，教却行去，群象必當尋迹追汝。」象王以威神將護，七日之中得出部界，還至本國以象牙與夫人。夫人得之反覆視之，且喜且悔，未幾吐血死近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神來生人間，為長者女，明慧遠識端正無比。其女長大，國王聘為夫人，愛重之。夫人念言：「今真得報宿怨矣！」便以梔子黃面委臥稱病。王入問之，答曰：「夜夢見象，頭有六牙，欲得其牙持作釵耳。王若不得此象牙者，病日篤矣！」王素重之不敢違意，即召國中諸射獵者得數百人，而告之言：「汝等山中頗見有白象身有六牙者不？」皆言：「未曾見也！」王意不樂。使夫人呼獵者共道此意。夫人言：「此間近處實無此象，汝眾中誰有能耐苦大膽者乎？」有一人長跪曰：「我最可矣！」於是夫人與萬兩金、與其鐵鉤斧鑿及法衣一具，告之：「汝徑詣雪山中，道當有大樹，左右有蟒，身長數百丈不可得近，斧鑿穿樹從中過去。前行當見大水，有樹木臨水上，取鐵鉤鉤上樹，尋枝進而前度至象所住。視其常可頓止處，當下作深坑薄覆其上，在中伺象來時，以箭射之。即著袈裟如沙門法，象奉三尊終不害汝。」獵者受教即涉道去，七年七月七日到象所止處，作坑入其中。須臾象王還，獵者以毒箭射之，象被此箭不從遠來，便以鼻撈其邊地，見坑中人，即問：「何人？」其人大怖懼自首言：「我是應募人。」象王即知是夫人所為，自截其牙用與獵者。語人言：「汝還去，諸象見汝即當害卿，教却行去，群象必當尋迹追汝。」象王以威神將護，七日之中得出部界，還至本國以象牙與夫人。夫人得之反覆視之，且喜且悔，未幾吐血死近。

釋迦文佛在世時，天、龍、鬼神、四輩弟子大會說法，坐中有大比丘尼，遙瞻視佛便大聲笑，須臾復舉聲哭，眾坐中無不怪者。阿難問佛：「云何此比丘尼得阿羅漢，何因且悲且喜不能自勝？願聞其事。」佛告阿難：「爾時白象王者我身是，夫人者今瞿夷是，小夫人者今比丘尼是，以得神通識往昔事，所以悲者，不事心所喜，笑者，賊害善人更從得道。」眾會聞，皆念曰：「與世尊作惡因緣猶尚得度，況有道德之因緣乎！」一切眾會皆發無上正真道意，願及十方廣度一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文佛在世時，天、龍、鬼神、四輩弟子大會說法，坐中有大比丘尼，遙瞻視佛便大聲笑，須臾復舉聲哭，眾坐中無不怪者。阿難問佛：「云何此比丘尼得阿羅漢，何因且悲且喜不能自勝？願聞其事。」佛告阿難：「爾時白象王者我身是，夫人者今瞿夷是，小夫人者今比丘尼是，以得神通識往昔事，所以悲者，不事心所喜，笑者，賊害善人更從得道。」眾會聞，皆念曰：「與世尊作惡因緣猶尚得度，況有道德之因緣乎！」一切眾會皆發無上正真道意，願及十方廣度一切。

（一〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一〇）

昔佛詣倮國受須竭請，其國近海，龍興雲雨，佛恐漂沒人民，受飲食已，引眾詣阿耨達池。佛會畢，眾坐已定，告：「舍利弗不在會中。」天帝念曰：「佛左右常得神足智慧，益佛光輝。」佛知其所念，告目揵連：「汝往呼舍利弗來。」目連作禮而往。舍利弗補護法衣，目連曰：「佛在阿耨達池天大會，佛使我來相呼，願以時去。」舍利弗言：「須我衣竟。」目連答曰：「不時去者，吾當神足取卿及山石室置右掌中，持詣佛所。」舍利弗便解腰帶著地，語目連曰：「汝能令帶離於地者，我身乃可舉。」目連即舉之，地能為振動，帶不可舉。目連以神足還佛所，舍利弗先坐佛邊，目連乃知神足之力不如智慧之力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛詣倮國受須竭請，其國近海，龍興雲雨，佛恐漂沒人民，受飲食已，引眾詣阿耨達池。佛會畢，眾坐已定，告：「舍利弗不在會中。」天帝念曰：「佛左右常得神足智慧，益佛光輝。」佛知其所念，告目揵連：「汝往呼舍利弗來。」目連作禮而往。舍利弗補護法衣，目連曰：「佛在阿耨達池天大會，佛使我來相呼，願以時去。」舍利弗言：「須我衣竟。」目連答曰：「不時去者，吾當神足取卿及山石室置右掌中，持詣佛所。」舍利弗便解腰帶著地，語目連曰：「汝能令帶離於地者，我身乃可舉。」目連即舉之，地能為振動，帶不可舉。目連以神足還佛所，舍利弗先坐佛邊，目連乃知神足之力不如智慧之力也。

時坐中有一比丘，耳中有須曼花，眾坐皆疑：「比丘之法離於花飾，而此比丘著花何謂？」天帝即白佛言：「不審比丘何以著花？」佛告比丘：「遣耳中花。」比丘受教即手挽去其花；續復如故，如是取去，其處故有。佛語比丘：「以神足去之。」即以三昧力作數千萬手，虛空中取耳中花，花故不盡。眾坐乃知是道德因緣，非暫著花也。天帝白佛：「願說本末，使眾會疑解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時坐中有一比丘，耳中有須曼花，眾坐皆疑：「比丘之法離於花飾，而此比丘著花何謂？」天帝即白佛言：「不審比丘何以著花？」佛告比丘：「遣耳中花。」比丘受教即手挽去其花；續復如故，如是取去，其處故有。佛語比丘：「以神足去之。」即以三昧力作數千萬手，虛空中取耳中花，花故不盡。眾坐乃知是道德因緣，非暫著花也。天帝白佛：「願說本末，使眾會疑解。」

佛告天帝：「昔惟衛佛時從來九十一劫。時佛大會說法，有一醉客在會中聽，聞經歡喜，耳上著花取散佛上，作禮而去。命終之後，九十一劫天上人中受福，不復更三惡道。欲知彼時人者，今此比丘是也，散一花福至今得道，故未盡也。」天帝白佛言：「往日醉客不受戒，亦不行六波羅蜜，一散花福乃九十一劫于今不盡，何況多作者！」佛告天帝：「當知薩芸若饒益一切如是。」一切眾會聞說如是，大歡喜，普發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「昔惟衛佛時從來九十一劫。時佛大會說法，有一醉客在會中聽，聞經歡喜，耳上著花取散佛上，作禮而去。命終之後，九十一劫天上人中受福，不復更三惡道。欲知彼時人者，今此比丘是也，散一花福至今得道，故未盡也。」天帝白佛言：「往日醉客不受戒，亦不行六波羅蜜，一散花福乃九十一劫于今不盡，何況多作者！」佛告天帝：「當知薩芸若饒益一切如是。」一切眾會聞說如是，大歡喜，普發無上正真道意。

（一一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一一）

昔佛始得道，教化天下莫不承動，唯舍衛國王不時信解。佛之精舍與王園觀隔壁相近，皆臨江水，精舍中有沙彌，有三百餘人，每給三尊使令。時維那使諸沙彌，各持瓶於江上取水。諸沙彌至江岸，便脫袈裟作屋戲。時王波斯匿夫人在樓觀上坐，遙見沙彌等共戲如是，即謂夫人：「我之不信瞿曇，良以為是。瞿曇之等，自稱清淨無有陰蓋，彼今戲樂與我無異，那得言真？」夫人答王：「譬如海中龍蛇，摩訶衍法亦復如是！有得道者、有未得道者，不可一論也！」夫人語未竟，諸沙彌等著衣服，各各取水正往向精舍所在，以神足挑三百瓶著虛空中，各各飛逐皆入精舍。夫人便指大王所言：「王意未盡者，今現神足何如也！」王見大歡喜，即下觀，與群臣百官共詣佛所，稽首作禮歸命悔過。佛為說法，王及夫人一切眾會，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛始得道，教化天下莫不承動，唯舍衛國王不時信解。佛之精舍與王園觀隔壁相近，皆臨江水，精舍中有沙彌，有三百餘人，每給三尊使令。時維那使諸沙彌，各持瓶於江上取水。諸沙彌至江岸，便脫袈裟作屋戲。時王波斯匿夫人在樓觀上坐，遙見沙彌等共戲如是，即謂夫人：「我之不信瞿曇，良以為是。瞿曇之等，自稱清淨無有陰蓋，彼今戲樂與我無異，那得言真？」夫人答王：「譬如海中龍蛇，摩訶衍法亦復如是！有得道者、有未得道者，不可一論也！」夫人語未竟，諸沙彌等著衣服，各各取水正往向精舍所在，以神足挑三百瓶著虛空中，各各飛逐皆入精舍。夫人便指大王所言：「王意未盡者，今現神足何如也！」王見大歡喜，即下觀，與群臣百官共詣佛所，稽首作禮歸命悔過。佛為說法，王及夫人一切眾會，皆發無上正真道意。

（一二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一二）

昔舍衛國梵志、長者出城遊戲，展轉到祇桓邊。佛知其人有功德可度，佛即出坐一樹下，放大光明照祇桓界，樹木土石皆作金色。梵志見光，問從者曰：「此為何光乎？」從者答曰：「不知。」長者曰：「非是日光耶？」從人言：「日者光熱，此光寒涼和調，非日光矣！」長者復問曰：「得無火光乎？」從人曰：「非火光，火者動搖不定，此光澤然，不像火光也！」從人思惟知之，語長者：「此是沙門瞿曇道德之光！」長者即曰：「勿說此！吾不喜瞿曇，速迴車還。」佛便作變化，三面皆自然有大㵎，所向不得過，唯於佛前有道徑。從人白言：「瞿曇邊有道過矣！事不得已。」如前，遙見如來，即以扇覆面；佛復以威神，使內外徹舉目，故與佛相見。悟覺，下車，稽首作禮。佛與說法，便發無上正真道意，尋得不退轉。背佛去者尚得道慧，何況信向者哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛國梵志、長者出城遊戲，展轉到祇桓邊。佛知其人有功德可度，佛即出坐一樹下，放大光明照祇桓界，樹木土石皆作金色。梵志見光，問從者曰：「此為何光乎？」從者答曰：「不知。」長者曰：「非是日光耶？」從人言：「日者光熱，此光寒涼和調，非日光矣！」長者復問曰：「得無火光乎？」從人曰：「非火光，火者動搖不定，此光澤然，不像火光也！」從人思惟知之，語長者：「此是沙門瞿曇道德之光！」長者即曰：「勿說此！吾不喜瞿曇，速迴車還。」佛便作變化，三面皆自然有大㵎，所向不得過，唯於佛前有道徑。從人白言：「瞿曇邊有道過矣！事不得已。」如前，遙見如來，即以扇覆面；佛復以威神，使內外徹舉目，故與佛相見。悟覺，下車，稽首作禮。佛與說法，便發無上正真道意，尋得不退轉。背佛去者尚得道慧，何況信向者哉。

（一三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一三）

昔波羅奈國有大力士八人，一人當六十象力。中有一人，獨多權奇兵法，六十四變文武皆具，以是自恃無所畏難。佛觀其人，必墮惡道中，往到其所欲度脫之。守門人白：「瞿曇在外，來欲相見。」力士聞之，語左右言：「瞿曇所在智，豈能勝我？不如我也！」語守門者：「發遣令去，不能見之！」佛三詣門不見。佛於是化作年少力士來角倚，門人入白，力士問曰：「得無是國中八人耶？」門人答言：「年少耳！未曾見也！」力士出外相見，將詣戲場，輕其年少便欲撲殺之，語年少曰：「強來前，當共手搏。」二人俱前，當欲合之間，佛以神足舉着空中去地十餘丈，下向視地但見火刃，都失貢高瞋恚之意，但恐畏死，遙於空中言歸命下方。力士乞得全命，佛便著地還見佛身。力士知是佛，稽首作禮：「我當知佛神足力如是，不敢憍慢乃至於今也。願見原恕，以滅重殃。」佛即受之，為說深法。便發無上正真道意，即得阿惟越致。佛之權道所度如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔波羅奈國有大力士八人，一人當六十象力。中有一人，獨多權奇兵法，六十四變文武皆具，以是自恃無所畏難。佛觀其人，必墮惡道中，往到其所欲度脫之。守門人白：「瞿曇在外，來欲相見。」力士聞之，語左右言：「瞿曇所在智，豈能勝我？不如我也！」語守門者：「發遣令去，不能見之！」佛三詣門不見。佛於是化作年少力士來角倚，門人入白，力士問曰：「得無是國中八人耶？」門人答言：「年少耳！未曾見也！」力士出外相見，將詣戲場，輕其年少便欲撲殺之，語年少曰：「強來前，當共手搏。」二人俱前，當欲合之間，佛以神足舉着空中去地十餘丈，下向視地但見火刃，都失貢高瞋恚之意，但恐畏死，遙於空中言歸命下方。力士乞得全命，佛便著地還見佛身。力士知是佛，稽首作禮：「我當知佛神足力如是，不敢憍慢乃至於今也。願見原恕，以滅重殃。」佛即受之，為說深法。便發無上正真道意，即得阿惟越致。佛之權道所度如是。

（一四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一四）

昔羅閱祇國有婆羅門子，獨與母居，年少長大自問其母：「我父何所奉事？欲習其蹤。」母語子言：「汝父在時，一日三反入水自洗浴。」子言：「父作是，何所希望乎？」母言：「恒水遣垢，可得神通矣！」子曰：「不然。」母謂子：「汝寧有異見乎？」子言：「若其然者，水北居民日驅牛南渡放，日再洗浴，何不得道？且水中有魚鼈之屬在水活，何以復不得道耶？」母言：「汝意云何？」子言：「唯有如來八解之池三昧之水，浴此乃無為耳！」因報母言，當詣佛所求沐神化。於是母子至佛所，佛為說法，子作沙門得羅漢道，還為母說法，復得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔羅閱祇國有婆羅門子，獨與母居，年少長大自問其母：「我父何所奉事？欲習其蹤。」母語子言：「汝父在時，一日三反入水自洗浴。」子言：「父作是，何所希望乎？」母言：「恒水遣垢，可得神通矣！」子曰：「不然。」母謂子：「汝寧有異見乎？」子言：「若其然者，水北居民日驅牛南渡放，日再洗浴，何不得道？且水中有魚鼈之屬在水活，何以復不得道耶？」母言：「汝意云何？」子言：「唯有如來八解之池三昧之水，浴此乃無為耳！」因報母言，當詣佛所求沐神化。於是母子至佛所，佛為說法，子作沙門得羅漢道，還為母說法，復得須陀洹道。