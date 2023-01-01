撰集百緣經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰集百緣經卷第九

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞品第九

（八一）海生商主緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八一）海生商主緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，欲入大海採取珍寶。時彼商主，選擇族望，娉以為婦。將共入海，足滿十月，產一男兒，因為立字，名曰海生。有大福德，令諸商客，獲大珍寶，安隱迴還，咸共唱言：「安隱海生。」年漸長大，重復勸勉，更入大海，獲其珍寶，進引還來。值大黑風，吹其船舫，飄墮羅剎鬼國，迴波黑風。時諸商人，各各跪拜諸天善神，無一感應救彼厄難。中有優婆塞，語商人言：「有佛世尊，常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，護受苦厄，輙往度之。汝等咸當稱彼佛名，或能來此，救我等命。」時諸商人，各共同時，稱南無佛陀。爾時世尊，遙見商客極遇厄難，即放光明，照耀黑風，風尋消滅。皆得解脫，各作是言：「我等今者，蒙佛威光，脫此諸難，今若平安達到，當為佛僧造立塔寺，請命佛僧，安置其中，設諸餚饍，供給所須，皆使無乏。」作是語已，咸皆然可。於是進引，皆悉平安達到鄉土。如先言要，造立塔寺，請命佛僧，設諸餚饍，供養訖竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，各獲道跡，即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，欲入大海採取珍寶。時彼商主，選擇族望，娉以為婦。將共入海，足滿十月，產一男兒，因為立字，名曰海生。有大福德，令諸商客，獲大珍寶，安隱迴還，咸共唱言：「安隱海生。」年漸長大，重復勸勉，更入大海，獲其珍寶，進引還來。值大黑風，吹其船舫，飄墮羅剎鬼國，迴波黑風。時諸商人，各各跪拜諸天善神，無一感應救彼厄難。中有優婆塞，語商人言：「有佛世尊，常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，護受苦厄，輙往度之。汝等咸當稱彼佛名，或能來此，救我等命。」時諸商人，各共同時，稱南無佛陀。爾時世尊，遙見商客極遇厄難，即放光明，照耀黑風，風尋消滅。皆得解脫，各作是言：「我等今者，蒙佛威光，脫此諸難，今若平安達到，當為佛僧造立塔寺，請命佛僧，安置其中，設諸餚饍，供給所須，皆使無乏。」作是語已，咸皆然可。於是進引，皆悉平安達到鄉土。如先言要，造立塔寺，請命佛僧，設諸餚饍，供養訖竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，各獲道跡，即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。

時諸比丘，見是事已，前白佛言：「不審，世尊！今此商人五百比丘，宿造何業，遭值如是種種厄難，蒙佛威光，得脫諸難，又值世尊，出家得道？」佛告比丘：「非但今日救彼厄難，過去世時，我亦救彼脫諸厄難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，見是事已，前白佛言：「不審，世尊！今此商人五百比丘，宿造何業，遭值如是種種厄難，蒙佛威光，得脫諸難，又值世尊，出家得道？」佛告比丘：「非但今日救彼厄難，過去世時，我亦救彼脫諸厄難。」

時諸比丘，重白佛言：「不審，世尊！過去世時，其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國，有五通仙人，住河岸邊。時有五百商人，欲入大海，路由河岸，見彼仙人，各共往彼問訊安吉，勸彼仙人，令共入海。仙人答言：『汝等自去，設有恐難，但稱我名，當護汝等。』爾時商人，聞是語已，進引入海，大獲珍寶，還欲來歸，道逢羅剎黑風諸難。爾時商人，咸共一心，稱仙人名，即往救護脫諸厄難。」佛告諸比丘：「欲知爾時彼仙人者，則我身是；彼時五百商人者，今五百比丘是。我於彼時，未斷煩惱，尚能拔濟彼諸厄難；況於今者，得出三界，而當不能化度彼也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，重白佛言：「不審，世尊！過去世時，其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國，有五通仙人，住河岸邊。時有五百商人，欲入大海，路由河岸，見彼仙人，各共往彼問訊安吉，勸彼仙人，令共入海。仙人答言：『汝等自去，設有恐難，但稱我名，當護汝等。』爾時商人，聞是語已，進引入海，大獲珍寶，還欲來歸，道逢羅剎黑風諸難。爾時商人，咸共一心，稱仙人名，即往救護脫諸厄難。」佛告諸比丘：「欲知爾時彼仙人者，則我身是；彼時五百商人者，今五百比丘是。我於彼時，未斷煩惱，尚能拔濟彼諸厄難；況於今者，得出三界，而當不能化度彼也？」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（八二）須曼花衣隨身產緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八二）須曼花衣隨身產緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇高門，娉以為婦，種種音樂，以娛樂之。足滿十月，產一男兒，端政殊妙，須曼花衣，與身俱生。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「有須曼花衣裹身而生。」因為立字，名須曼那。體性賢柔，慈心孝順。年漸長大，衣亦隨大。父母愛念，便將小兒，與阿那律，令作沙彌，教使坐禪。未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。時阿那律勅沙彌言：「汝今可往拔提河邊取淨水來。」尋往彼河，盛滿瓶水，擲虛空中，隨後飛來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇高門，娉以為婦，種種音樂，以娛樂之。足滿十月，產一男兒，端政殊妙，須曼花衣，與身俱生。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「有須曼花衣裹身而生。」因為立字，名須曼那。體性賢柔，慈心孝順。年漸長大，衣亦隨大。父母愛念，便將小兒，與阿那律，令作沙彌，教使坐禪。未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。時阿那律勅沙彌言：「汝今可往拔提河邊取淨水來。」尋往彼河，盛滿瓶水，擲虛空中，隨後飛來。

時諸比丘，見是沙彌，歎未曾有，白佛言：「世尊！今此須摩那沙彌，宿殖何福，生巨富家，須摩那衣隨身俱生；出家未久，獲阿羅漢果？」爾時世尊告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國，有佛出世，號毘婆尸，教化周訖，遷神涅槃。時有國王，名梵摩達多，收其舍利，造四寶塔，而供養之。時有童子，見彼塔故，心生欣樂，即便出家，年至老耄，空無所獲，深自剋嘖，買須曼花，持縷貫之，遍覆塔上，發願而去。緣是功德，九十一劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有須曼花衣與身俱生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，見是沙彌，歎未曾有，白佛言：「世尊！今此須摩那沙彌，宿殖何福，生巨富家，須摩那衣隨身俱生；出家未久，獲阿羅漢果？」爾時世尊告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國，有佛出世，號毘婆尸，教化周訖，遷神涅槃。時有國王，名梵摩達多，收其舍利，造四寶塔，而供養之。時有童子，見彼塔故，心生欣樂，即便出家，年至老耄，空無所獲，深自剋嘖，買須曼花，持縷貫之，遍覆塔上，發願而去。緣是功德，九十一劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有須曼花衣與身俱生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（八三）寶手比丘緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八三）寶手比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，產一男兒，端政殊妙，世所希有，其兩手中，有金錢出，取已還有，如是展轉，取不可盡。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「其兩手中，有金錢出，取以還生。」因為立字，名曰寶手。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順，好憙惠施，有從乞者，申其兩手，有好金錢，尋以施之。將諸親友出城觀看，漸次遊行到祇洹中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷憙悅，前禮佛足，合掌請佛及比丘僧：「慈哀憐愍納受我供。」時彼阿難，在佛左右，問小兒言：「若欲設供，當須財寶。」於是小兒聞阿難語，尋申兩手，金錢雨落，須臾積聚。佛勅阿難：「汝今取此金錢寶物，營理餚饍，請佛及僧。」阿難受教，營理飲食。供養訖竟，佛為說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，產一男兒，端政殊妙，世所希有，其兩手中，有金錢出，取已還有，如是展轉，取不可盡。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「其兩手中，有金錢出，取以還生。」因為立字，名曰寶手。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順，好憙惠施，有從乞者，申其兩手，有好金錢，尋以施之。將諸親友出城觀看，漸次遊行到祇洹中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷憙悅，前禮佛足，合掌請佛及比丘僧：「慈哀憐愍納受我供。」時彼阿難，在佛左右，問小兒言：「若欲設供，當須財寶。」於是小兒聞阿難語，尋申兩手，金錢雨落，須臾積聚。佛勅阿難：「汝今取此金錢寶物，營理餚饍，請佛及僧。」阿難受教，營理飲食。供養訖竟，佛為說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。

爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此寶手比丘，宿殖何福，生於豪族大長者家，然其兩手，有此金錢，取以還生；值佛世尊，復獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，教化周訖，遷神涅槃。時彼國王，名曰迦翅，收取舍利，造四寶塔。時有長者，見其竪棖，心生隨喜，持一金錢，安置棖下，發願而去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有金錢申手而出，乃至今者，遭值於我，故有金錢，取以還有，出家得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此寶手比丘，宿殖何福，生於豪族大長者家，然其兩手，有此金錢，取以還生；值佛世尊，復獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，教化周訖，遷神涅槃。時彼國王，名曰迦翅，收取舍利，造四寶塔。時有長者，見其竪棖，心生隨喜，持一金錢，安置棖下，發願而去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有金錢申手而出，乃至今者，遭值於我，故有金錢，取以還有，出家得道。」

爾時諸比丘，聞佛所說歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說歡喜奉行。

（八四）三藏比丘緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八四）三藏比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王夫人懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有，身被袈裟，生已能語，問父王言：「如來世尊，今者在不？大德迦葉、舍利弗、大目揵連，如是遍問諸大弟子，悉為在不」父王答曰：「今悉都在。」「唯願大王！為我設供，請佛及僧。」尋勅為設，請佛入宮，見其太子，而問之曰：「汝自憶念迦葉佛時，是三藏比丘不？」答言：「實是。」「處此胞胎，為安隱不？」「蒙佛遺恩，得存性命，得過日夕。」時王夫人，見此太子與佛世尊共相答問，喜不自勝，而白佛言：「今此太子，宿殖何福，生便能語，乃能與佛感有答問？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，即便為王，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王夫人懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有，身被袈裟，生已能語，問父王言：「如來世尊，今者在不？大德迦葉、舍利弗、大目揵連，如是遍問諸大弟子，悉為在不」父王答曰：「今悉都在。」「唯願大王！為我設供，請佛及僧。」尋勅為設，請佛入宮，見其太子，而問之曰：「汝自憶念迦葉佛時，是三藏比丘不？」答言：「實是。」「處此胞胎，為安隱不？」「蒙佛遺恩，得存性命，得過日夕。」時王夫人，見此太子與佛世尊共相答問，喜不自勝，而白佛言：「今此太子，宿殖何福，生便能語，乃能與佛感有答問？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，即便為王，而說偈言：

「宿造諸善業， 百劫而不朽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宿造諸善業， 百劫而不朽，

善業因緣故， 今獲如是報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業因緣故， 今獲如是報。」

是時波斯匿王及其夫人，聞佛世尊說此偈已，前白佛言：「不審，世尊！過去世時其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告大王曰：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，將諸比丘，遊行教化，到迦翅王國。時王太子，名曰善生，見佛世尊，深生信敬，歸白大王，求索入道。王不聽許：『我唯一子，當繼王位，養育民眾，終不聽汝出家入道。』時王太子，聞是語已，愁悴躃地，斷穀不食，一日二日乃至六日，絕不飲食。時諸群臣，啟白王言：『太子不食，已經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。』時彼大王聞臣語已，不能違逆，勅彼太子：『共作要誓，汝今若能讀誦三藏經書通利，聽汝出家，然後見我。』時彼太子聞王勅已，心懷喜悅，尋即出家，懃加誦習三藏經書，盡令通利，還來見王。王問比丘：『我先勅汝，要誦三藏經書通利，然後見我。今為利不？』比丘答曰：『今悉通利。』王大歡喜，即語比丘：『我今庫藏，所有財物，隨汝取用，終不悋惜。』於時王子比丘聞王教已，大取財物，施設種種百味餚饍，請迦葉佛及二萬比丘，供養訖已，一一比丘各施三衣六物。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有袈裟裹身而生，乃至今者，遭值於我，故有袈裟，出家得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時波斯匿王及其夫人，聞佛世尊說此偈已，前白佛言：「不審，世尊！過去世時其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告大王曰：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，將諸比丘，遊行教化，到迦翅王國。時王太子，名曰善生，見佛世尊，深生信敬，歸白大王，求索入道。王不聽許：『我唯一子，當繼王位，養育民眾，終不聽汝出家入道。』時王太子，聞是語已，愁悴躃地，斷穀不食，一日二日乃至六日，絕不飲食。時諸群臣，啟白王言：『太子不食，已經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。』時彼大王聞臣語已，不能違逆，勅彼太子：『共作要誓，汝今若能讀誦三藏經書通利，聽汝出家，然後見我。』時彼太子聞王勅已，心懷喜悅，尋即出家，懃加誦習三藏經書，盡令通利，還來見王。王問比丘：『我先勅汝，要誦三藏經書通利，然後見我。今為利不？』比丘答曰：『今悉通利。』王大歡喜，即語比丘：『我今庫藏，所有財物，隨汝取用，終不悋惜。』於時王子比丘聞王教已，大取財物，施設種種百味餚饍，請迦葉佛及二萬比丘，供養訖已，一一比丘各施三衣六物。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有袈裟裹身而生，乃至今者，遭值於我，故有袈裟，出家得道。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（八五）耶舍蜜多緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八五）耶舍蜜多緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有。當生之日，天降大雨，父母歡喜，召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒福德，生則降雨。」舉國聞知，因為立字，名耶奢蜜多。不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，用自充足。年漸長大，與諸親友遊行觀看，到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，求索出家。佛即聽許：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人所見敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有。當生之日，天降大雨，父母歡喜，召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒福德，生則降雨。」舉國聞知，因為立字，名耶奢蜜多。不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，用自充足。年漸長大，與諸親友遊行觀看，到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，求索出家。佛即聽許：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人所見敬仰。

時諸比丘見是事已，白佛言：「世尊！今此耶奢比丘，宿殖何福，生降甘雨，不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，以自充足；又值世尊，出家得道？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉。於彼法中，有一長者，年齒老耄，出家入道，懈慢懶墮，不能精懃，又復重病。良醫占之，云當服酥，病乃可差。尋用醫教，取酥服之。於其夜中，藥發熱渴，馳走求水，水器皆空。復趣泉池，皆亦枯竭，至趣河中，河亦枯竭，如是處處，求水不得。深自悔責，於彼河岸，脫衣繫樹，捨之還來，至其明旦，以狀白師，師聞是語，即答之言：『汝遭此苦，狀似餓鬼，汝今可取我瓶中水至僧中行。』即受師教，取瓶行水。水盡涸竭，心懷憂怖，謂其命終，恐墮餓鬼，尋詣佛所，具陳上事，而白世尊：『我遭此厄，甚為惶怖，恐墮餓鬼。唯願世尊！大慈憐愍，幸為見示。』佛告比丘：『汝今當於眾僧之中行好淨水，可得脫此餓鬼之身。』時彼比丘聞佛教已，心懷喜悅，即便僧中常行淨水。經二萬歲，即便命終。在所生處，其牙齒間，常有清淨八功德水，自用充足，不飲乳哺，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時老耄比丘，今此耶奢蜜多是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘見是事已，白佛言：「世尊！今此耶奢比丘，宿殖何福，生降甘雨，不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，以自充足；又值世尊，出家得道？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉。於彼法中，有一長者，年齒老耄，出家入道，懈慢懶墮，不能精懃，又復重病。良醫占之，云當服酥，病乃可差。尋用醫教，取酥服之。於其夜中，藥發熱渴，馳走求水，水器皆空。復趣泉池，皆亦枯竭，至趣河中，河亦枯竭，如是處處，求水不得。深自悔責，於彼河岸，脫衣繫樹，捨之還來，至其明旦，以狀白師，師聞是語，即答之言：『汝遭此苦，狀似餓鬼，汝今可取我瓶中水至僧中行。』即受師教，取瓶行水。水盡涸竭，心懷憂怖，謂其命終，恐墮餓鬼，尋詣佛所，具陳上事，而白世尊：『我遭此厄，甚為惶怖，恐墮餓鬼。唯願世尊！大慈憐愍，幸為見示。』佛告比丘：『汝今當於眾僧之中行好淨水，可得脫此餓鬼之身。』時彼比丘聞佛教已，心懷喜悅，即便僧中常行淨水。經二萬歲，即便命終。在所生處，其牙齒間，常有清淨八功德水，自用充足，不飲乳哺，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時老耄比丘，今此耶奢蜜多是。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（八六）化生比丘緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八六）化生比丘緣

爾時世尊，在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上，安居三月，為母摩耶說法訖竟，欲還來下至閻浮提。爾時釋提桓因，知佛欲下，勅諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、究槃荼等，為佛造作三道寶梯。佛從天下，寶梯兩邊，有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等，見佛如來從天上下，莫不歡喜，渴仰聞法。爾時世尊，觀諸大眾善根已熟，即為說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。時彼會中，忽然有一化生比丘，告諸大眾：「汝等今者各受我請，餚饍飲食，百種所須，我悉能與。」作是語已，時諸大眾，各各自念，諸天寶器，百味飲食；皆悉獲得，充足飽滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上，安居三月，為母摩耶說法訖竟，欲還來下至閻浮提。爾時釋提桓因，知佛欲下，勅諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、究槃荼等，為佛造作三道寶梯。佛從天下，寶梯兩邊，有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等，見佛如來從天上下，莫不歡喜，渴仰聞法。爾時世尊，觀諸大眾善根已熟，即為說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。時彼會中，忽然有一化生比丘，告諸大眾：「汝等今者各受我請，餚饍飲食，百種所須，我悉能與。」作是語已，時諸大眾，各各自念，諸天寶器，百味飲食；皆悉獲得，充足飽滿。

爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此化生比丘，宿殖何福，今者乃能使此大眾，充足飽滿？不審，世尊！其事云何？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸。於彼法中，有諸比丘，夏坐三月，在於山林，坐禪行道，乞食處遠，妨廢行道，甚用疲勞。時彼眾中，有一比丘，白眾僧言：『我為汝等！勸化檀越，供給眾僧，使無有乏。汝等但當安心行道，不足為慮。』時諸比丘，聞是語已，各共用心，行道三月，皆獲道果。由是功德，在所生處，常有種種百味飲食，應念即得；乃至今者，遭值於我，應念即至，供養大眾，使無有乏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此化生比丘，宿殖何福，今者乃能使此大眾，充足飽滿？不審，世尊！其事云何？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸。於彼法中，有諸比丘，夏坐三月，在於山林，坐禪行道，乞食處遠，妨廢行道，甚用疲勞。時彼眾中，有一比丘，白眾僧言：『我為汝等！勸化檀越，供給眾僧，使無有乏。汝等但當安心行道，不足為慮。』時諸比丘，聞是語已，各共用心，行道三月，皆獲道果。由是功德，在所生處，常有種種百味飲食，應念即得；乃至今者，遭值於我，應念即至，供養大眾，使無有乏。」

爾時阿難，復白佛言：「以何因緣，今得化生？」佛告阿難：「此賢劫中，迦葉佛時，有一商主，將諸商客，涉歷他邦，販賣求利。其婦懷妊，於其中路，值產甚難，求死不得。時彼商主，心生厭惡，捨之而去，出家入道，發大誓願：『持此出家善根功德，使我來世所生之處，莫受胞胎，常得化生。』是故今者，得是報耳。」佛告阿難：「欲知彼時商主者，今化生比丘是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，復白佛言：「以何因緣，今得化生？」佛告阿難：「此賢劫中，迦葉佛時，有一商主，將諸商客，涉歷他邦，販賣求利。其婦懷妊，於其中路，值產甚難，求死不得。時彼商主，心生厭惡，捨之而去，出家入道，發大誓願：『持此出家善根功德，使我來世所生之處，莫受胞胎，常得化生。』是故今者，得是報耳。」佛告阿難：「欲知彼時商主者，今化生比丘是。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（八七）眾寶莊嚴緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八七）眾寶莊嚴緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，無有子息，祠祀神祇，求索有子。精誠感應，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有；家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶充滿其中，復有花樹，天衣上服，懸之樹枝。時彼長者，見其如是，喜不自勝，召諸相師，占相此兒。相師覩已，問其父母：「此兒生時，有何瑞相？」父母答言：「此兒生時，家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶，充滿其中，及以樹上，有好天衣。」因為立字，名眾寶莊嚴。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順。將諸親友出城觀看，漸次遊行，到尼拘陀樹下，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，無有子息，祠祀神祇，求索有子。精誠感應，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有；家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶充滿其中，復有花樹，天衣上服，懸之樹枝。時彼長者，見其如是，喜不自勝，召諸相師，占相此兒。相師覩已，問其父母：「此兒生時，有何瑞相？」父母答言：「此兒生時，家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶，充滿其中，及以樹上，有好天衣。」因為立字，名眾寶莊嚴。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順。將諸親友出城觀看，漸次遊行，到尼拘陀樹下，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。

時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此眾寶莊嚴比丘，宿造何福，生便有是奇特之事，出家未久，復獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號迦孫陀，化緣周訖，遷神涅槃。時彼國王，名梵摩達多，收取舍利，造四寶塔，高一由旬，而供養之。時有長者，齎持花樹，懸諸珍寶種種衣服，及以瓶水，安置塔前，發願供養。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有泉水及以花樹，隨共俱生，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時奉上華樹供養塔者，今此眾寶莊嚴比丘是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此眾寶莊嚴比丘，宿造何福，生便有是奇特之事，出家未久，復獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號迦孫陀，化緣周訖，遷神涅槃。時彼國王，名梵摩達多，收取舍利，造四寶塔，高一由旬，而供養之。時有長者，齎持花樹，懸諸珍寶種種衣服，及以瓶水，安置塔前，發願供養。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有泉水及以花樹，隨共俱生，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時奉上華樹供養塔者，今此眾寶莊嚴比丘是。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（八八）罽賓寧王緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八八）罽賓寧王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼南方，有一國土，名曰金地，王名罽賓，與其夫人，共相娛樂。足滿十月，生一男兒，骨節肥壯，有大氣力；當生之日，復有一萬八千大臣子等，共彼王子同日俱生，亦大氣力。時彼王子，年漸長大，其王崩背，紹嗣王位，尋取一萬八千諸臣子等，賜為大臣，共理國事。時罽賓寧王，將諸群臣遊獵射戲，問諸臣言：「今此世間，叵有人能有大氣力如我者不？」時有商客在王從中，聞王語已，尋答王曰：「彼中都下，復有大王，名波斯匿，絕有大力，殊倍勝王，百千萬倍。」時罽賓寧王聞商客語已，瞋恚隆盛，尋即遣使，告波斯匿王言：「却後七日，將諸侍從，仰卿來至，達吾國土，朝跪問訊；若不爾者，吾當往彼誅汝五族，使令滅盡。」時波斯匿王聞使者語，甚懷惶怖，無以為計，即詣佛所，白世尊言：「罽賓寧王，勅我七日，將諸侍從，令達彼國朝拜問訊；若不爾者，當來誅我。不審，世尊！事情如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼南方，有一國土，名曰金地，王名罽賓，與其夫人，共相娛樂。足滿十月，生一男兒，骨節肥壯，有大氣力；當生之日，復有一萬八千大臣子等，共彼王子同日俱生，亦大氣力。時彼王子，年漸長大，其王崩背，紹嗣王位，尋取一萬八千諸臣子等，賜為大臣，共理國事。時罽賓寧王，將諸群臣遊獵射戲，問諸臣言：「今此世間，叵有人能有大氣力如我者不？」時有商客在王從中，聞王語已，尋答王曰：「彼中都下，復有大王，名波斯匿，絕有大力，殊倍勝王，百千萬倍。」時罽賓寧王聞商客語已，瞋恚隆盛，尋即遣使，告波斯匿王言：「却後七日，將諸侍從，仰卿來至，達吾國土，朝跪問訊；若不爾者，吾當往彼誅汝五族，使令滅盡。」時波斯匿王聞使者語，甚懷惶怖，無以為計，即詣佛所，白世尊言：「罽賓寧王，勅我七日，將諸侍從，令達彼國朝拜問訊；若不爾者，當來誅我。不審，世尊！事情如何？」

爾時佛告波斯匿王：「汝莫憂懼！但語彼使云：『我是小王，更有大王，近在祇桓。卿今可往傳汝王命。』」時彼使者，尋即往至到祇桓中，見佛世尊作轉輪聖王，令大目連作典兵臣，將諸軍眾，圍遶祇桓，令其四邊，有七重塹七寶諸樹，行列相當，令其塹中有諸蓮花，若干種色不可稱計，光明赫奕照於城內，王在殿上，尊嚴可畏。時彼使者覩此王已，情甚驚悚，自念：「我君無狀招禍。」然不得已，前奉王書。時此化王得彼書已，蹋著脚底，告使者言：「吾為大王，臨統四域。汝今至彼，道吾教勅：『信至之日，馳奔來覲。臥聞吾聲，便當起坐；坐聞吾聲，便當起立；立聞吾聲，便當涉路。剋期七日，將諸侍從，朝拜見我；若違斯制，罪在不請。』」使者還馳，具以上事，向彼王說。時王聞已，深自咎嘖，尋集諸臣三萬六千，嚴駕欲來朝拜大王。然有所疑，未及進引，先遣一使，白大王言：「臣等所領三萬六千諸小王輩，為當都去，將半來耶？」時此化王，報使者言：「將半速來。」使者還馳，白罽賓寧王：「大王約勅，聽留半住。」尋將一萬八千諸小王等，馳奔速來，朝拜王已，作是念言：「今者大王形貌雖勝，力不如我。」化王于時遙知彼意，勅典藏臣：「取我先祖大弓弩來。」授與彼王，王不能勝。化王還取，以指張弓。復還持與，語令引挽，殊不動弦。化王還索，以指彈扣，聲震三千大千世界，皆悉震動。次復射箭，化為五撥，其諸箭頭，各有蓮華，一一花上，復有化佛，放大光明，照於三千大千世界，五道眾生，莫不蒙賴。諸天人民，有獲道果；地獄中者，湯冷火滅；餓鬼中者，悉得飽滿；畜生中者，脫於重擔；貪欲瞋恚，愚癡煩惱，遇斯光者，悉皆調伏，信敬佛法。時罽賓寧王見斯變已，向於化王，五體投地，心即調伏。爾時化王，知調伏已，還服本形，四眾圍遶，即便為彼一萬八千諸小王等，種種說法，心開意解，各獲道跡，得須陀洹果。即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告波斯匿王：「汝莫憂懼！但語彼使云：『我是小王，更有大王，近在祇桓。卿今可往傳汝王命。』」時彼使者，尋即往至到祇桓中，見佛世尊作轉輪聖王，令大目連作典兵臣，將諸軍眾，圍遶祇桓，令其四邊，有七重塹七寶諸樹，行列相當，令其塹中有諸蓮花，若干種色不可稱計，光明赫奕照於城內，王在殿上，尊嚴可畏。時彼使者覩此王已，情甚驚悚，自念：「我君無狀招禍。」然不得已，前奉王書。時此化王得彼書已，蹋著脚底，告使者言：「吾為大王，臨統四域。汝今至彼，道吾教勅：『信至之日，馳奔來覲。臥聞吾聲，便當起坐；坐聞吾聲，便當起立；立聞吾聲，便當涉路。剋期七日，將諸侍從，朝拜見我；若違斯制，罪在不請。』」使者還馳，具以上事，向彼王說。時王聞已，深自咎嘖，尋集諸臣三萬六千，嚴駕欲來朝拜大王。然有所疑，未及進引，先遣一使，白大王言：「臣等所領三萬六千諸小王輩，為當都去，將半來耶？」時此化王，報使者言：「將半速來。」使者還馳，白罽賓寧王：「大王約勅，聽留半住。」尋將一萬八千諸小王等，馳奔速來，朝拜王已，作是念言：「今者大王形貌雖勝，力不如我。」化王于時遙知彼意，勅典藏臣：「取我先祖大弓弩來。」授與彼王，王不能勝。化王還取，以指張弓。復還持與，語令引挽，殊不動弦。化王還索，以指彈扣，聲震三千大千世界，皆悉震動。次復射箭，化為五撥，其諸箭頭，各有蓮華，一一花上，復有化佛，放大光明，照於三千大千世界，五道眾生，莫不蒙賴。諸天人民，有獲道果；地獄中者，湯冷火滅；餓鬼中者，悉得飽滿；畜生中者，脫於重擔；貪欲瞋恚，愚癡煩惱，遇斯光者，悉皆調伏，信敬佛法。時罽賓寧王見斯變已，向於化王，五體投地，心即調伏。爾時化王，知調伏已，還服本形，四眾圍遶，即便為彼一萬八千諸小王等，種種說法，心開意解，各獲道跡，得須陀洹果。即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。

爾時阿難，前白佛言：「今此罽賓寧王等比丘，宿殖何福，皆生豪族，有大氣力，值佛世尊，各獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸，將諸比丘，到寶殿國。時王名曰槃頭末帝，聞佛來至，心懷喜悅，將諸群臣一萬八千，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛及比丘僧：『慈哀憐愍！受我三月四事供養。』時彼佛僧，受王供已，佛即為王種種說法。王大歡喜，各發願言：『持此供養善根功德，使我等輩，在所生處，與其大王同日俱生。』發是願已，各還所止。緣是功德，無量世中，不墮惡道，天上人中，共同日生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時槃頭末帝王者，今此罽賓寧比丘是；彼時群臣者，今一萬八千比丘是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，前白佛言：「今此罽賓寧王等比丘，宿殖何福，皆生豪族，有大氣力，值佛世尊，各獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸，將諸比丘，到寶殿國。時王名曰槃頭末帝，聞佛來至，心懷喜悅，將諸群臣一萬八千，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛及比丘僧：『慈哀憐愍！受我三月四事供養。』時彼佛僧，受王供已，佛即為王種種說法。王大歡喜，各發願言：『持此供養善根功德，使我等輩，在所生處，與其大王同日俱生。』發是願已，各還所止。緣是功德，無量世中，不墮惡道，天上人中，共同日生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時槃頭末帝王者，今此罽賓寧比丘是；彼時群臣者，今一萬八千比丘是。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（八九）拔提釋王作比丘緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八九）拔提釋王作比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時如來，六年苦行，始成正覺，滿十二年，將千二百五十比丘，方欲往詣迦毘羅衛國。每自念言：「我今往彼，不與常同，彼土諸釋，憍慢情多，咸須各各現於神變，可往彼土。」即勅千二百五十比丘：「我於今者，欲還本國。汝等各各現於神變，令彼諸釋歸誠信伏。」爾時世尊，放大光明，與諸比丘，乘虛詣彼迦毘羅衛國。時淨飯王，聞佛來至，勅諸釋等，平治道路，除去不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散眾妙花，作諸伎樂，奉迎世尊。前禮佛足，請令入宮受王供養。時淨飯王，見佛翼從，雖有神力，形貌醜陋，不適人情。「我今當選拔提釋等五百餘人，容貌端政，翼從世尊。」作是語已，尋勅選擇得五百人，將詣佛所，使優波離，剃除鬚髮。眼目流淚，墮釋王上。尋即問言：「汝今何故？涕泣如是。」優波離言：「以王今者諸釋中尊，不期一旦，毀形麤食，著糞掃衣。見王如是，眼目流淚。」時拔提釋聞是語已，心懷惆悵，猶生憍慢。除鬚髮竟，辦具衣鉢，欲受具戒，入於僧中，次第作禮，到優波離前，住而不禮。佛問釋王：「汝今何故，獨而不禮優波離耶？」拔提釋言：「彼賤我貴，是以不禮。」佛言：「我此法中，無有貴賤，猶如幻化，安危難保。」拔提釋言：「彼是我奴，不忍為禮。」佛復告曰：「一切奴僕，貧富貴賤，恩愛分離，有何差別？」時拔提釋，聞佛語已，俛仰為禮，地大震動，天於空中，歎未曾有：「拔提釋王為求道故，乃能為彼下賤之人曲躬跪拜，我慢之幢，將為崩倒。」時拔提釋，受具戒竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得阿羅漢果，執持應器，而行乞食。詣於塜間，止宿樹下，心意泰然，無復怖畏，而作是言：「我於昔日，在王宮時，募索健夫，執持器杖，安置左右，故懷危懼。我於今者，出家入道，在此塜間，無復怖畏，快不可言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時如來，六年苦行，始成正覺，滿十二年，將千二百五十比丘，方欲往詣迦毘羅衛國。每自念言：「我今往彼，不與常同，彼土諸釋，憍慢情多，咸須各各現於神變，可往彼土。」即勅千二百五十比丘：「我於今者，欲還本國。汝等各各現於神變，令彼諸釋歸誠信伏。」爾時世尊，放大光明，與諸比丘，乘虛詣彼迦毘羅衛國。時淨飯王，聞佛來至，勅諸釋等，平治道路，除去不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散眾妙花，作諸伎樂，奉迎世尊。前禮佛足，請令入宮受王供養。時淨飯王，見佛翼從，雖有神力，形貌醜陋，不適人情。「我今當選拔提釋等五百餘人，容貌端政，翼從世尊。」作是語已，尋勅選擇得五百人，將詣佛所，使優波離，剃除鬚髮。眼目流淚，墮釋王上。尋即問言：「汝今何故？涕泣如是。」優波離言：「以王今者諸釋中尊，不期一旦，毀形麤食，著糞掃衣。見王如是，眼目流淚。」時拔提釋聞是語已，心懷惆悵，猶生憍慢。除鬚髮竟，辦具衣鉢，欲受具戒，入於僧中，次第作禮，到優波離前，住而不禮。佛問釋王：「汝今何故，獨而不禮優波離耶？」拔提釋言：「彼賤我貴，是以不禮。」佛言：「我此法中，無有貴賤，猶如幻化，安危難保。」拔提釋言：「彼是我奴，不忍為禮。」佛復告曰：「一切奴僕，貧富貴賤，恩愛分離，有何差別？」時拔提釋，聞佛語已，俛仰為禮，地大震動，天於空中，歎未曾有：「拔提釋王為求道故，乃能為彼下賤之人曲躬跪拜，我慢之幢，將為崩倒。」時拔提釋，受具戒竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得阿羅漢果，執持應器，而行乞食。詣於塜間，止宿樹下，心意泰然，無復怖畏，而作是言：「我於昔日，在王宮時，募索健夫，執持器杖，安置左右，故懷危懼。我於今者，出家入道，在此塜間，無復怖畏，快不可言。」

爾時阿難，聞拔提釋作是語已，前白佛言：「今此拔提釋比丘，宿殖何福，生於豪族，出家未久，獲羅漢果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有辟支佛，執持應器，而行乞食。時有一人，貧窮飢餓，涉路而行，唯有少餅，規欲自食。見辟支佛，威儀詳序而行乞食，心懷歡喜，尋即取餅，施辟支佛。受其餅已，踊身虛空，現十八變，東踊西沒，南踊北沒，身出水火，如是種種，作十八變。時施餅人，見是變已，甚懷信敬，發願而去。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生，天上人中，尊榮豪貴，常受快樂，乃至今者，遭值於我出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時施餅人者，今此拔提釋王比丘是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，聞拔提釋作是語已，前白佛言：「今此拔提釋比丘，宿殖何福，生於豪族，出家未久，獲羅漢果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有辟支佛，執持應器，而行乞食。時有一人，貧窮飢餓，涉路而行，唯有少餅，規欲自食。見辟支佛，威儀詳序而行乞食，心懷歡喜，尋即取餅，施辟支佛。受其餅已，踊身虛空，現十八變，東踊西沒，南踊北沒，身出水火，如是種種，作十八變。時施餅人，見是變已，甚懷信敬，發願而去。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生，天上人中，尊榮豪貴，常受快樂，乃至今者，遭值於我出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時施餅人者，今此拔提釋王比丘是。」

佛說是緣時，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是緣時，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（九〇）佛度王子護國出家緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （九〇）佛度王子護國出家緣

佛在拘毘羅國吐羅樹下，作是念言：「我於今者，當往度彼王子護國，使令出家。」作是念已，將諸比丘，至城門中，足蹈門閫，六種震動，雨諸天花，放大光明，照彼城內，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，躄者能行。時彼王子，覩斯光已，歎未曾有。尋詣佛所，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，威儀詳序，甚可愛樂，心懷歡喜，前禮佛足，却住一面，佛即為其說四諦法，心開意解，得須陀洹果。歸白父王，歎佛功德：「若在家者，應作轉輪聖王，典四天下，七寶隨從，遊行自在，尚能捨離，出家入道。況我今者，而不隨從求佛出家？」作是念已，前白王言：「唯願大王！慈哀憐愍，聽我出家隨從世尊。」時須提王聞太子語，遮而不聽。心懷懊惱，斷穀不食，一日二日乃至六日。時諸群臣，見其太子不食六日，跪白王言：「太子今者，斷穀不食，以經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。」時須提王聞諸臣語，聽使入道。尋詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精勤修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在拘毘羅國吐羅樹下，作是念言：「我於今者，當往度彼王子護國，使令出家。」作是念已，將諸比丘，至城門中，足蹈門閫，六種震動，雨諸天花，放大光明，照彼城內，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，躄者能行。時彼王子，覩斯光已，歎未曾有。尋詣佛所，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，威儀詳序，甚可愛樂，心懷歡喜，前禮佛足，却住一面，佛即為其說四諦法，心開意解，得須陀洹果。歸白父王，歎佛功德：「若在家者，應作轉輪聖王，典四天下，七寶隨從，遊行自在，尚能捨離，出家入道。況我今者，而不隨從求佛出家？」作是念已，前白王言：「唯願大王！慈哀憐愍，聽我出家隨從世尊。」時須提王聞太子語，遮而不聽。心懷懊惱，斷穀不食，一日二日乃至六日。時諸群臣，見其太子不食六日，跪白王言：「太子今者，斷穀不食，以經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。」時須提王聞諸臣語，聽使入道。尋詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精勤修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。

時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此王子護國比丘，宿殖何福，生於王家，出家未久，便獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，王名毘提，興起兵甲，與隣國王交陣共戰。時隣國王，為彼所敗，將諸兵眾，逃避退去，到曠野中，值天暑熱，無有水草，飢渴欲死。尋即往彼辟支佛所，便示王水草，渴乏得解，導引其道，還達本國。喜不自勝，而作是言：『我等今者，脫此飢渴苦惱之患，皆由蒙彼辟支佛德，今當設供請辟支佛。』作是語已，勅設餚饍種種飲食，請辟支佛，入宮供養。受其供已，尋般涅槃。時王須提，及諸群臣，后妃婇女，號啼涕哭，悲感懊惱，收取舍利，造四寶塔，而供養之。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，尊榮豪貴，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時須提王者，由供養辟支佛故，今得值我，出家得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此王子護國比丘，宿殖何福，生於王家，出家未久，便獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，王名毘提，興起兵甲，與隣國王交陣共戰。時隣國王，為彼所敗，將諸兵眾，逃避退去，到曠野中，值天暑熱，無有水草，飢渴欲死。尋即往彼辟支佛所，便示王水草，渴乏得解，導引其道，還達本國。喜不自勝，而作是言：『我等今者，脫此飢渴苦惱之患，皆由蒙彼辟支佛德，今當設供請辟支佛。』作是語已，勅設餚饍種種飲食，請辟支佛，入宮供養。受其供已，尋般涅槃。時王須提，及諸群臣，后妃婇女，號啼涕哭，悲感懊惱，收取舍利，造四寶塔，而供養之。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，尊榮豪貴，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時須提王者，由供養辟支佛故，今得值我，出家得道。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。