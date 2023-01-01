撰集百緣經
吳 支謙譯10卷CBETA T0200大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
撰集百緣經卷第九
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吳月支優婆塞支謙譯
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聲聞品第九
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（八一）海生商主緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，欲入大海採取珍寶。時彼商主，選擇族望，娉以為婦。將共入海，足滿十月，產一男兒，因為立字，名曰海生。有大福德，令諸商客，獲大珍寶，安隱迴還，咸共唱言：「安隱海生。」年漸長大，重復勸勉，更入大海，獲其珍寶，進引還來。值大黑風，吹其船舫，飄墮羅剎鬼國，迴波黑風。時諸商人，各各跪拜諸天善神，無一感應救彼厄難。中有優婆塞，語商人言：「有佛世尊，常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，護受苦厄，輙往度之。汝等咸當稱彼佛名，或能來此，救我等命。」時諸商人，各共同時，稱南無佛陀。爾時世尊，遙見商客極遇厄難，即放光明，照耀黑風，風尋消滅。皆得解脫，各作是言：「我等今者，蒙佛威光，脫此諸難，今若平安達到，當為佛僧造立塔寺，請命佛僧，安置其中，設諸餚饍，供給所須，皆使無乏。」作是語已，咸皆然可。於是進引，皆悉平安達到鄉土。如先言要，造立塔寺，請命佛僧，設諸餚饍，供養訖竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，各獲道跡，即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，欲入大海採取珍寶。時彼商主，選擇族望，娉以為婦。將共入海，足滿十月，產一男兒，因為立字，名曰海生。有大福德，令諸商客，獲大珍寶，安隱迴還，咸共唱言：「安隱海生。」年漸長大，重復勸勉，更入大海，獲其珍寶，進引還來。值大黑風，吹其船舫，飄墮羅剎鬼國，迴波黑風。時諸商人，各各跪拜諸天善神，無一感應救彼厄難。中有優婆塞，語商人言：「有佛世尊，常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，護受苦厄，輙往度之。汝等咸當稱彼佛名，或能來此，救我等命。」時諸商人，各共同時，稱南無佛陀。爾時世尊，遙見商客極遇厄難，即放光明，照耀黑風，風尋消滅。皆得解脫，各作是言：「我等今者，蒙佛威光，脫此諸難，今若平安達到，當為佛僧造立塔寺，請命佛僧，安置其中，設諸餚饍，供給所須，皆使無乏。」作是語已，咸皆然可。於是進引，皆悉平安達到鄉土。如先言要，造立塔寺，請命佛僧，設諸餚饍，供養訖竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，各獲道跡，即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
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時諸比丘，見是事已，前白佛言：「不審，世尊！今此商人五百比丘，宿造何業，遭值如是種種厄難，蒙佛威光，得脫諸難，又值世尊，出家得道？」佛告比丘：「非但今日救彼厄難，過去世時，我亦救彼脫諸厄難。」
時諸比丘，見是事已，前白佛言：「不審，世尊！今此商人五百比丘，宿造何業，遭值如是種種厄難，蒙佛威光，得脫諸難，又值世尊，出家得道？」佛告比丘：「非但今日救彼厄難，過去世時，我亦救彼脫諸厄難。」
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時諸比丘，重白佛言：「不審，世尊！過去世時，其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國，有五通仙人，住河岸邊。時有五百商人，欲入大海，路由河岸，見彼仙人，各共往彼問訊安吉，勸彼仙人，令共入海。仙人答言：『汝等自去，設有恐難，但稱我名，當護汝等。』爾時商人，聞是語已，進引入海，大獲珍寶，還欲來歸，道逢羅剎黑風諸難。爾時商人，咸共一心，稱仙人名，即往救護脫諸厄難。」佛告諸比丘：「欲知爾時彼仙人者，則我身是；彼時五百商人者，今五百比丘是。我於彼時，未斷煩惱，尚能拔濟彼諸厄難；況於今者，得出三界，而當不能化度彼也？」
時諸比丘，重白佛言：「不審，世尊！過去世時，其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國，有五通仙人，住河岸邊。時有五百商人，欲入大海，路由河岸，見彼仙人，各共往彼問訊安吉，勸彼仙人，令共入海。仙人答言：『汝等自去，設有恐難，但稱我名，當護汝等。』爾時商人，聞是語已，進引入海，大獲珍寶，還欲來歸，道逢羅剎黑風諸難。爾時商人，咸共一心，稱仙人名，即往救護脫諸厄難。」佛告諸比丘：「欲知爾時彼仙人者，則我身是；彼時五百商人者，今五百比丘是。我於彼時，未斷煩惱，尚能拔濟彼諸厄難；況於今者，得出三界，而當不能化度彼也？」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（八二）須曼花衣隨身產緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇高門，娉以為婦，種種音樂，以娛樂之。足滿十月，產一男兒，端政殊妙，須曼花衣，與身俱生。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「有須曼花衣裹身而生。」因為立字，名須曼那。體性賢柔，慈心孝順。年漸長大，衣亦隨大。父母愛念，便將小兒，與阿那律，令作沙彌，教使坐禪。未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。時阿那律勅沙彌言：「汝今可往拔提河邊取淨水來。」尋往彼河，盛滿瓶水，擲虛空中，隨後飛來。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇高門，娉以為婦，種種音樂，以娛樂之。足滿十月，產一男兒，端政殊妙，須曼花衣，與身俱生。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「有須曼花衣裹身而生。」因為立字，名須曼那。體性賢柔，慈心孝順。年漸長大，衣亦隨大。父母愛念，便將小兒，與阿那律，令作沙彌，教使坐禪。未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。時阿那律勅沙彌言：「汝今可往拔提河邊取淨水來。」尋往彼河，盛滿瓶水，擲虛空中，隨後飛來。
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時諸比丘，見是沙彌，歎未曾有，白佛言：「世尊！今此須摩那沙彌，宿殖何福，生巨富家，須摩那衣隨身俱生；出家未久，獲阿羅漢果？」爾時世尊告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國，有佛出世，號毘婆尸，教化周訖，遷神涅槃。時有國王，名梵摩達多，收其舍利，造四寶塔，而供養之。時有童子，見彼塔故，心生欣樂，即便出家，年至老耄，空無所獲，深自剋嘖，買須曼花，持縷貫之，遍覆塔上，發願而去。緣是功德，九十一劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有須曼花衣與身俱生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」
時諸比丘，見是沙彌，歎未曾有，白佛言：「世尊！今此須摩那沙彌，宿殖何福，生巨富家，須摩那衣隨身俱生；出家未久，獲阿羅漢果？」爾時世尊告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國，有佛出世，號毘婆尸，教化周訖，遷神涅槃。時有國王，名梵摩達多，收其舍利，造四寶塔，而供養之。時有童子，見彼塔故，心生欣樂，即便出家，年至老耄，空無所獲，深自剋嘖，買須曼花，持縷貫之，遍覆塔上，發願而去。緣是功德，九十一劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有須曼花衣與身俱生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（八三）寶手比丘緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，產一男兒，端政殊妙，世所希有，其兩手中，有金錢出，取已還有，如是展轉，取不可盡。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「其兩手中，有金錢出，取以還生。」因為立字，名曰寶手。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順，好憙惠施，有從乞者，申其兩手，有好金錢，尋以施之。將諸親友出城觀看，漸次遊行到祇洹中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷憙悅，前禮佛足，合掌請佛及比丘僧：「慈哀憐愍納受我供。」時彼阿難，在佛左右，問小兒言：「若欲設供，當須財寶。」於是小兒聞阿難語，尋申兩手，金錢雨落，須臾積聚。佛勅阿難：「汝今取此金錢寶物，營理餚饍，請佛及僧。」阿難受教，營理飲食。供養訖竟，佛為說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，財寶無量，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，產一男兒，端政殊妙，世所希有，其兩手中，有金錢出，取已還有，如是展轉，取不可盡。召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒產時，有何瑞相？」父母答言：「其兩手中，有金錢出，取以還生。」因為立字，名曰寶手。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順，好憙惠施，有從乞者，申其兩手，有好金錢，尋以施之。將諸親友出城觀看，漸次遊行到祇洹中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷憙悅，前禮佛足，合掌請佛及比丘僧：「慈哀憐愍納受我供。」時彼阿難，在佛左右，問小兒言：「若欲設供，當須財寶。」於是小兒聞阿難語，尋申兩手，金錢雨落，須臾積聚。佛勅阿難：「汝今取此金錢寶物，營理餚饍，請佛及僧。」阿難受教，營理飲食。供養訖竟，佛為說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
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爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此寶手比丘，宿殖何福，生於豪族大長者家，然其兩手，有此金錢，取以還生；值佛世尊，復獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，教化周訖，遷神涅槃。時彼國王，名曰迦翅，收取舍利，造四寶塔。時有長者，見其竪棖，心生隨喜，持一金錢，安置棖下，發願而去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有金錢申手而出，乃至今者，遭值於我，故有金錢，取以還有，出家得道。」
爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此寶手比丘，宿殖何福，生於豪族大長者家，然其兩手，有此金錢，取以還生；值佛世尊，復獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，教化周訖，遷神涅槃。時彼國王，名曰迦翅，收取舍利，造四寶塔。時有長者，見其竪棖，心生隨喜，持一金錢，安置棖下，發願而去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有金錢申手而出，乃至今者，遭值於我，故有金錢，取以還有，出家得道。」
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爾時諸比丘，聞佛所說歡喜奉行。
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（八四）三藏比丘緣
（八四）三藏比丘緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王夫人懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有，身被袈裟，生已能語，問父王言：「如來世尊，今者在不？大德迦葉、舍利弗、大目揵連，如是遍問諸大弟子，悉為在不」父王答曰：「今悉都在。」「唯願大王！為我設供，請佛及僧。」尋勅為設，請佛入宮，見其太子，而問之曰：「汝自憶念迦葉佛時，是三藏比丘不？」答言：「實是。」「處此胞胎，為安隱不？」「蒙佛遺恩，得存性命，得過日夕。」時王夫人，見此太子與佛世尊共相答問，喜不自勝，而白佛言：「今此太子，宿殖何福，生便能語，乃能與佛感有答問？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，即便為王，而說偈言：
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王夫人懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有，身被袈裟，生已能語，問父王言：「如來世尊，今者在不？大德迦葉、舍利弗、大目揵連，如是遍問諸大弟子，悉為在不」父王答曰：「今悉都在。」「唯願大王！為我設供，請佛及僧。」尋勅為設，請佛入宮，見其太子，而問之曰：「汝自憶念迦葉佛時，是三藏比丘不？」答言：「實是。」「處此胞胎，為安隱不？」「蒙佛遺恩，得存性命，得過日夕。」時王夫人，見此太子與佛世尊共相答問，喜不自勝，而白佛言：「今此太子，宿殖何福，生便能語，乃能與佛感有答問？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，即便為王，而說偈言：
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「宿造諸善業， 百劫而不朽，
「宿造諸善業， 百劫而不朽，
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善業因緣故， 今獲如是報。」
善業因緣故， 今獲如是報。」
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是時波斯匿王及其夫人，聞佛世尊說此偈已，前白佛言：「不審，世尊！過去世時其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告大王曰：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，將諸比丘，遊行教化，到迦翅王國。時王太子，名曰善生，見佛世尊，深生信敬，歸白大王，求索入道。王不聽許：『我唯一子，當繼王位，養育民眾，終不聽汝出家入道。』時王太子，聞是語已，愁悴躃地，斷穀不食，一日二日乃至六日，絕不飲食。時諸群臣，啟白王言：『太子不食，已經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。』時彼大王聞臣語已，不能違逆，勅彼太子：『共作要誓，汝今若能讀誦三藏經書通利，聽汝出家，然後見我。』時彼太子聞王勅已，心懷喜悅，尋即出家，懃加誦習三藏經書，盡令通利，還來見王。王問比丘：『我先勅汝，要誦三藏經書通利，然後見我。今為利不？』比丘答曰：『今悉通利。』王大歡喜，即語比丘：『我今庫藏，所有財物，隨汝取用，終不悋惜。』於時王子比丘聞王教已，大取財物，施設種種百味餚饍，請迦葉佛及二萬比丘，供養訖已，一一比丘各施三衣六物。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有袈裟裹身而生，乃至今者，遭值於我，故有袈裟，出家得道。」
是時波斯匿王及其夫人，聞佛世尊說此偈已，前白佛言：「不審，世尊！過去世時其事云何？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告大王曰：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉，將諸比丘，遊行教化，到迦翅王國。時王太子，名曰善生，見佛世尊，深生信敬，歸白大王，求索入道。王不聽許：『我唯一子，當繼王位，養育民眾，終不聽汝出家入道。』時王太子，聞是語已，愁悴躃地，斷穀不食，一日二日乃至六日，絕不飲食。時諸群臣，啟白王言：『太子不食，已經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。』時彼大王聞臣語已，不能違逆，勅彼太子：『共作要誓，汝今若能讀誦三藏經書通利，聽汝出家，然後見我。』時彼太子聞王勅已，心懷喜悅，尋即出家，懃加誦習三藏經書，盡令通利，還來見王。王問比丘：『我先勅汝，要誦三藏經書通利，然後見我。今為利不？』比丘答曰：『今悉通利。』王大歡喜，即語比丘：『我今庫藏，所有財物，隨汝取用，終不悋惜。』於時王子比丘聞王教已，大取財物，施設種種百味餚饍，請迦葉佛及二萬比丘，供養訖已，一一比丘各施三衣六物。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，常有袈裟裹身而生，乃至今者，遭值於我，故有袈裟，出家得道。」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（八五）耶舍蜜多緣
（八五）耶舍蜜多緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有。當生之日，天降大雨，父母歡喜，召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒福德，生則降雨。」舉國聞知，因為立字，名耶奢蜜多。不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，用自充足。年漸長大，與諸親友遊行觀看，到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，求索出家。佛即聽許：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人所見敬仰。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者，財寶無量，不可稱計，選擇族望，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有。當生之日，天降大雨，父母歡喜，召諸相師，占相此兒。相師覩已：「此兒福德，生則降雨。」舉國聞知，因為立字，名耶奢蜜多。不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，用自充足。年漸長大，與諸親友遊行觀看，到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，求索出家。佛即聽許：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人所見敬仰。
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時諸比丘見是事已，白佛言：「世尊！今此耶奢比丘，宿殖何福，生降甘雨，不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，以自充足；又值世尊，出家得道？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉。於彼法中，有一長者，年齒老耄，出家入道，懈慢懶墮，不能精懃，又復重病。良醫占之，云當服酥，病乃可差。尋用醫教，取酥服之。於其夜中，藥發熱渴，馳走求水，水器皆空。復趣泉池，皆亦枯竭，至趣河中，河亦枯竭，如是處處，求水不得。深自悔責，於彼河岸，脫衣繫樹，捨之還來，至其明旦，以狀白師，師聞是語，即答之言：『汝遭此苦，狀似餓鬼，汝今可取我瓶中水至僧中行。』即受師教，取瓶行水。水盡涸竭，心懷憂怖，謂其命終，恐墮餓鬼，尋詣佛所，具陳上事，而白世尊：『我遭此厄，甚為惶怖，恐墮餓鬼。唯願世尊！大慈憐愍，幸為見示。』佛告比丘：『汝今當於眾僧之中行好淨水，可得脫此餓鬼之身。』時彼比丘聞佛教已，心懷喜悅，即便僧中常行淨水。經二萬歲，即便命終。在所生處，其牙齒間，常有清淨八功德水，自用充足，不飲乳哺，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時老耄比丘，今此耶奢蜜多是。」
時諸比丘見是事已，白佛言：「世尊！今此耶奢比丘，宿殖何福，生降甘雨，不飲乳哺，其牙齒間，自然而有八功德水，以自充足；又值世尊，出家得道？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦葉。於彼法中，有一長者，年齒老耄，出家入道，懈慢懶墮，不能精懃，又復重病。良醫占之，云當服酥，病乃可差。尋用醫教，取酥服之。於其夜中，藥發熱渴，馳走求水，水器皆空。復趣泉池，皆亦枯竭，至趣河中，河亦枯竭，如是處處，求水不得。深自悔責，於彼河岸，脫衣繫樹，捨之還來，至其明旦，以狀白師，師聞是語，即答之言：『汝遭此苦，狀似餓鬼，汝今可取我瓶中水至僧中行。』即受師教，取瓶行水。水盡涸竭，心懷憂怖，謂其命終，恐墮餓鬼，尋詣佛所，具陳上事，而白世尊：『我遭此厄，甚為惶怖，恐墮餓鬼。唯願世尊！大慈憐愍，幸為見示。』佛告比丘：『汝今當於眾僧之中行好淨水，可得脫此餓鬼之身。』時彼比丘聞佛教已，心懷喜悅，即便僧中常行淨水。經二萬歲，即便命終。在所生處，其牙齒間，常有清淨八功德水，自用充足，不飲乳哺，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時老耄比丘，今此耶奢蜜多是。」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（八六）化生比丘緣
（八六）化生比丘緣
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爾時世尊，在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上，安居三月，為母摩耶說法訖竟，欲還來下至閻浮提。爾時釋提桓因，知佛欲下，勅諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、究槃荼等，為佛造作三道寶梯。佛從天下，寶梯兩邊，有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等，見佛如來從天上下，莫不歡喜，渴仰聞法。爾時世尊，觀諸大眾善根已熟，即為說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。時彼會中，忽然有一化生比丘，告諸大眾：「汝等今者各受我請，餚饍飲食，百種所須，我悉能與。」作是語已，時諸大眾，各各自念，諸天寶器，百味飲食；皆悉獲得，充足飽滿。
爾時世尊，在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上，安居三月，為母摩耶說法訖竟，欲還來下至閻浮提。爾時釋提桓因，知佛欲下，勅諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、究槃荼等，為佛造作三道寶梯。佛從天下，寶梯兩邊，有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等，見佛如來從天上下，莫不歡喜，渴仰聞法。爾時世尊，觀諸大眾善根已熟，即為說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。時彼會中，忽然有一化生比丘，告諸大眾：「汝等今者各受我請，餚饍飲食，百種所須，我悉能與。」作是語已，時諸大眾，各各自念，諸天寶器，百味飲食；皆悉獲得，充足飽滿。
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爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此化生比丘，宿殖何福，今者乃能使此大眾，充足飽滿？不審，世尊！其事云何？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸。於彼法中，有諸比丘，夏坐三月，在於山林，坐禪行道，乞食處遠，妨廢行道，甚用疲勞。時彼眾中，有一比丘，白眾僧言：『我為汝等！勸化檀越，供給眾僧，使無有乏。汝等但當安心行道，不足為慮。』時諸比丘，聞是語已，各共用心，行道三月，皆獲道果。由是功德，在所生處，常有種種百味飲食，應念即得；乃至今者，遭值於我，應念即至，供養大眾，使無有乏。」
爾時阿難，見是事已，前白佛言：「今此化生比丘，宿殖何福，今者乃能使此大眾，充足飽滿？不審，世尊！其事云何？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸。於彼法中，有諸比丘，夏坐三月，在於山林，坐禪行道，乞食處遠，妨廢行道，甚用疲勞。時彼眾中，有一比丘，白眾僧言：『我為汝等！勸化檀越，供給眾僧，使無有乏。汝等但當安心行道，不足為慮。』時諸比丘，聞是語已，各共用心，行道三月，皆獲道果。由是功德，在所生處，常有種種百味飲食，應念即得；乃至今者，遭值於我，應念即至，供養大眾，使無有乏。」
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爾時阿難，復白佛言：「以何因緣，今得化生？」佛告阿難：「此賢劫中，迦葉佛時，有一商主，將諸商客，涉歷他邦，販賣求利。其婦懷妊，於其中路，值產甚難，求死不得。時彼商主，心生厭惡，捨之而去，出家入道，發大誓願：『持此出家善根功德，使我來世所生之處，莫受胞胎，常得化生。』是故今者，得是報耳。」佛告阿難：「欲知彼時商主者，今化生比丘是。」
爾時阿難，復白佛言：「以何因緣，今得化生？」佛告阿難：「此賢劫中，迦葉佛時，有一商主，將諸商客，涉歷他邦，販賣求利。其婦懷妊，於其中路，值產甚難，求死不得。時彼商主，心生厭惡，捨之而去，出家入道，發大誓願：『持此出家善根功德，使我來世所生之處，莫受胞胎，常得化生。』是故今者，得是報耳。」佛告阿難：「欲知彼時商主者，今化生比丘是。」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（八七）眾寶莊嚴緣
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佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，無有子息，祠祀神祇，求索有子。精誠感應，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有；家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶充滿其中，復有花樹，天衣上服，懸之樹枝。時彼長者，見其如是，喜不自勝，召諸相師，占相此兒。相師覩已，問其父母：「此兒生時，有何瑞相？」父母答言：「此兒生時，家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶，充滿其中，及以樹上，有好天衣。」因為立字，名眾寶莊嚴。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順。將諸親友出城觀看，漸次遊行，到尼拘陀樹下，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中，有一長者，財寶無量，不可稱計，無有子息，祠祀神祇，求索有子。精誠感應，足滿十月，生一男兒，端政殊妙，世所希有；家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶充滿其中，復有花樹，天衣上服，懸之樹枝。時彼長者，見其如是，喜不自勝，召諸相師，占相此兒。相師覩已，問其父母：「此兒生時，有何瑞相？」父母答言：「此兒生時，家中自然有一泉水從地涌出，有諸珍寶，充滿其中，及以樹上，有好天衣。」因為立字，名眾寶莊嚴。年漸長大，稟性賢柔，慈心孝順。將諸親友出城觀看，漸次遊行，到尼拘陀樹下，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得須陀洹果。歸白父母，求索入道。父母愛念，不能違逆，將詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
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時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此眾寶莊嚴比丘，宿造何福，生便有是奇特之事，出家未久，復獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號迦孫陀，化緣周訖，遷神涅槃。時彼國王，名梵摩達多，收取舍利，造四寶塔，高一由旬，而供養之。時有長者，齎持花樹，懸諸珍寶種種衣服，及以瓶水，安置塔前，發願供養。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有泉水及以花樹，隨共俱生，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時奉上華樹供養塔者，今此眾寶莊嚴比丘是。」
時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此眾寶莊嚴比丘，宿造何福，生便有是奇特之事，出家未久，復獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號迦孫陀，化緣周訖，遷神涅槃。時彼國王，名梵摩達多，收取舍利，造四寶塔，高一由旬，而供養之。時有長者，齎持花樹，懸諸珍寶種種衣服，及以瓶水，安置塔前，發願供養。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常有泉水及以花樹，隨共俱生，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時奉上華樹供養塔者，今此眾寶莊嚴比丘是。」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（八八）罽賓寧王緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼南方，有一國土，名曰金地，王名罽賓，與其夫人，共相娛樂。足滿十月，生一男兒，骨節肥壯，有大氣力；當生之日，復有一萬八千大臣子等，共彼王子同日俱生，亦大氣力。時彼王子，年漸長大，其王崩背，紹嗣王位，尋取一萬八千諸臣子等，賜為大臣，共理國事。時罽賓寧王，將諸群臣遊獵射戲，問諸臣言：「今此世間，叵有人能有大氣力如我者不？」時有商客在王從中，聞王語已，尋答王曰：「彼中都下，復有大王，名波斯匿，絕有大力，殊倍勝王，百千萬倍。」時罽賓寧王聞商客語已，瞋恚隆盛，尋即遣使，告波斯匿王言：「却後七日，將諸侍從，仰卿來至，達吾國土，朝跪問訊；若不爾者，吾當往彼誅汝五族，使令滅盡。」時波斯匿王聞使者語，甚懷惶怖，無以為計，即詣佛所，白世尊言：「罽賓寧王，勅我七日，將諸侍從，令達彼國朝拜問訊；若不爾者，當來誅我。不審，世尊！事情如何？」
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼南方，有一國土，名曰金地，王名罽賓，與其夫人，共相娛樂。足滿十月，生一男兒，骨節肥壯，有大氣力；當生之日，復有一萬八千大臣子等，共彼王子同日俱生，亦大氣力。時彼王子，年漸長大，其王崩背，紹嗣王位，尋取一萬八千諸臣子等，賜為大臣，共理國事。時罽賓寧王，將諸群臣遊獵射戲，問諸臣言：「今此世間，叵有人能有大氣力如我者不？」時有商客在王從中，聞王語已，尋答王曰：「彼中都下，復有大王，名波斯匿，絕有大力，殊倍勝王，百千萬倍。」時罽賓寧王聞商客語已，瞋恚隆盛，尋即遣使，告波斯匿王言：「却後七日，將諸侍從，仰卿來至，達吾國土，朝跪問訊；若不爾者，吾當往彼誅汝五族，使令滅盡。」時波斯匿王聞使者語，甚懷惶怖，無以為計，即詣佛所，白世尊言：「罽賓寧王，勅我七日，將諸侍從，令達彼國朝拜問訊；若不爾者，當來誅我。不審，世尊！事情如何？」
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爾時佛告波斯匿王：「汝莫憂懼！但語彼使云：『我是小王，更有大王，近在祇桓。卿今可往傳汝王命。』」時彼使者，尋即往至到祇桓中，見佛世尊作轉輪聖王，令大目連作典兵臣，將諸軍眾，圍遶祇桓，令其四邊，有七重塹七寶諸樹，行列相當，令其塹中有諸蓮花，若干種色不可稱計，光明赫奕照於城內，王在殿上，尊嚴可畏。時彼使者覩此王已，情甚驚悚，自念：「我君無狀招禍。」然不得已，前奉王書。時此化王得彼書已，蹋著脚底，告使者言：「吾為大王，臨統四域。汝今至彼，道吾教勅：『信至之日，馳奔來覲。臥聞吾聲，便當起坐；坐聞吾聲，便當起立；立聞吾聲，便當涉路。剋期七日，將諸侍從，朝拜見我；若違斯制，罪在不請。』」使者還馳，具以上事，向彼王說。時王聞已，深自咎嘖，尋集諸臣三萬六千，嚴駕欲來朝拜大王。然有所疑，未及進引，先遣一使，白大王言：「臣等所領三萬六千諸小王輩，為當都去，將半來耶？」時此化王，報使者言：「將半速來。」使者還馳，白罽賓寧王：「大王約勅，聽留半住。」尋將一萬八千諸小王等，馳奔速來，朝拜王已，作是念言：「今者大王形貌雖勝，力不如我。」化王于時遙知彼意，勅典藏臣：「取我先祖大弓弩來。」授與彼王，王不能勝。化王還取，以指張弓。復還持與，語令引挽，殊不動弦。化王還索，以指彈扣，聲震三千大千世界，皆悉震動。次復射箭，化為五撥，其諸箭頭，各有蓮華，一一花上，復有化佛，放大光明，照於三千大千世界，五道眾生，莫不蒙賴。諸天人民，有獲道果；地獄中者，湯冷火滅；餓鬼中者，悉得飽滿；畜生中者，脫於重擔；貪欲瞋恚，愚癡煩惱，遇斯光者，悉皆調伏，信敬佛法。時罽賓寧王見斯變已，向於化王，五體投地，心即調伏。爾時化王，知調伏已，還服本形，四眾圍遶，即便為彼一萬八千諸小王等，種種說法，心開意解，各獲道跡，得須陀洹果。即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
爾時佛告波斯匿王：「汝莫憂懼！但語彼使云：『我是小王，更有大王，近在祇桓。卿今可往傳汝王命。』」時彼使者，尋即往至到祇桓中，見佛世尊作轉輪聖王，令大目連作典兵臣，將諸軍眾，圍遶祇桓，令其四邊，有七重塹七寶諸樹，行列相當，令其塹中有諸蓮花，若干種色不可稱計，光明赫奕照於城內，王在殿上，尊嚴可畏。時彼使者覩此王已，情甚驚悚，自念：「我君無狀招禍。」然不得已，前奉王書。時此化王得彼書已，蹋著脚底，告使者言：「吾為大王，臨統四域。汝今至彼，道吾教勅：『信至之日，馳奔來覲。臥聞吾聲，便當起坐；坐聞吾聲，便當起立；立聞吾聲，便當涉路。剋期七日，將諸侍從，朝拜見我；若違斯制，罪在不請。』」使者還馳，具以上事，向彼王說。時王聞已，深自咎嘖，尋集諸臣三萬六千，嚴駕欲來朝拜大王。然有所疑，未及進引，先遣一使，白大王言：「臣等所領三萬六千諸小王輩，為當都去，將半來耶？」時此化王，報使者言：「將半速來。」使者還馳，白罽賓寧王：「大王約勅，聽留半住。」尋將一萬八千諸小王等，馳奔速來，朝拜王已，作是念言：「今者大王形貌雖勝，力不如我。」化王于時遙知彼意，勅典藏臣：「取我先祖大弓弩來。」授與彼王，王不能勝。化王還取，以指張弓。復還持與，語令引挽，殊不動弦。化王還索，以指彈扣，聲震三千大千世界，皆悉震動。次復射箭，化為五撥，其諸箭頭，各有蓮華，一一花上，復有化佛，放大光明，照於三千大千世界，五道眾生，莫不蒙賴。諸天人民，有獲道果；地獄中者，湯冷火滅；餓鬼中者，悉得飽滿；畜生中者，脫於重擔；貪欲瞋恚，愚癡煩惱，遇斯光者，悉皆調伏，信敬佛法。時罽賓寧王見斯變已，向於化王，五體投地，心即調伏。爾時化王，知調伏已，還服本形，四眾圍遶，即便為彼一萬八千諸小王等，種種說法，心開意解，各獲道跡，得須陀洹果。即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修習，未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
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爾時阿難，前白佛言：「今此罽賓寧王等比丘，宿殖何福，皆生豪族，有大氣力，值佛世尊，各獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸，將諸比丘，到寶殿國。時王名曰槃頭末帝，聞佛來至，心懷喜悅，將諸群臣一萬八千，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛及比丘僧：『慈哀憐愍！受我三月四事供養。』時彼佛僧，受王供已，佛即為王種種說法。王大歡喜，各發願言：『持此供養善根功德，使我等輩，在所生處，與其大王同日俱生。』發是願已，各還所止。緣是功德，無量世中，不墮惡道，天上人中，共同日生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時槃頭末帝王者，今此罽賓寧比丘是；彼時群臣者，今一萬八千比丘是。」
爾時阿難，前白佛言：「今此罽賓寧王等比丘，宿殖何福，皆生豪族，有大氣力，值佛世尊，各獲道果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號毘婆尸，將諸比丘，到寶殿國。時王名曰槃頭末帝，聞佛來至，心懷喜悅，將諸群臣一萬八千，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛及比丘僧：『慈哀憐愍！受我三月四事供養。』時彼佛僧，受王供已，佛即為王種種說法。王大歡喜，各發願言：『持此供養善根功德，使我等輩，在所生處，與其大王同日俱生。』發是願已，各還所止。緣是功德，無量世中，不墮惡道，天上人中，共同日生，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時槃頭末帝王者，今此罽賓寧比丘是；彼時群臣者，今一萬八千比丘是。」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（八九）拔提釋王作比丘緣
（八九）拔提釋王作比丘緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時如來，六年苦行，始成正覺，滿十二年，將千二百五十比丘，方欲往詣迦毘羅衛國。每自念言：「我今往彼，不與常同，彼土諸釋，憍慢情多，咸須各各現於神變，可往彼土。」即勅千二百五十比丘：「我於今者，欲還本國。汝等各各現於神變，令彼諸釋歸誠信伏。」爾時世尊，放大光明，與諸比丘，乘虛詣彼迦毘羅衛國。時淨飯王，聞佛來至，勅諸釋等，平治道路，除去不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散眾妙花，作諸伎樂，奉迎世尊。前禮佛足，請令入宮受王供養。時淨飯王，見佛翼從，雖有神力，形貌醜陋，不適人情。「我今當選拔提釋等五百餘人，容貌端政，翼從世尊。」作是語已，尋勅選擇得五百人，將詣佛所，使優波離，剃除鬚髮。眼目流淚，墮釋王上。尋即問言：「汝今何故？涕泣如是。」優波離言：「以王今者諸釋中尊，不期一旦，毀形麤食，著糞掃衣。見王如是，眼目流淚。」時拔提釋聞是語已，心懷惆悵，猶生憍慢。除鬚髮竟，辦具衣鉢，欲受具戒，入於僧中，次第作禮，到優波離前，住而不禮。佛問釋王：「汝今何故，獨而不禮優波離耶？」拔提釋言：「彼賤我貴，是以不禮。」佛言：「我此法中，無有貴賤，猶如幻化，安危難保。」拔提釋言：「彼是我奴，不忍為禮。」佛復告曰：「一切奴僕，貧富貴賤，恩愛分離，有何差別？」時拔提釋，聞佛語已，俛仰為禮，地大震動，天於空中，歎未曾有：「拔提釋王為求道故，乃能為彼下賤之人曲躬跪拜，我慢之幢，將為崩倒。」時拔提釋，受具戒竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得阿羅漢果，執持應器，而行乞食。詣於塜間，止宿樹下，心意泰然，無復怖畏，而作是言：「我於昔日，在王宮時，募索健夫，執持器杖，安置左右，故懷危懼。我於今者，出家入道，在此塜間，無復怖畏，快不可言。」
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時如來，六年苦行，始成正覺，滿十二年，將千二百五十比丘，方欲往詣迦毘羅衛國。每自念言：「我今往彼，不與常同，彼土諸釋，憍慢情多，咸須各各現於神變，可往彼土。」即勅千二百五十比丘：「我於今者，欲還本國。汝等各各現於神變，令彼諸釋歸誠信伏。」爾時世尊，放大光明，與諸比丘，乘虛詣彼迦毘羅衛國。時淨飯王，聞佛來至，勅諸釋等，平治道路，除去不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散眾妙花，作諸伎樂，奉迎世尊。前禮佛足，請令入宮受王供養。時淨飯王，見佛翼從，雖有神力，形貌醜陋，不適人情。「我今當選拔提釋等五百餘人，容貌端政，翼從世尊。」作是語已，尋勅選擇得五百人，將詣佛所，使優波離，剃除鬚髮。眼目流淚，墮釋王上。尋即問言：「汝今何故？涕泣如是。」優波離言：「以王今者諸釋中尊，不期一旦，毀形麤食，著糞掃衣。見王如是，眼目流淚。」時拔提釋聞是語已，心懷惆悵，猶生憍慢。除鬚髮竟，辦具衣鉢，欲受具戒，入於僧中，次第作禮，到優波離前，住而不禮。佛問釋王：「汝今何故，獨而不禮優波離耶？」拔提釋言：「彼賤我貴，是以不禮。」佛言：「我此法中，無有貴賤，猶如幻化，安危難保。」拔提釋言：「彼是我奴，不忍為禮。」佛復告曰：「一切奴僕，貧富貴賤，恩愛分離，有何差別？」時拔提釋，聞佛語已，俛仰為禮，地大震動，天於空中，歎未曾有：「拔提釋王為求道故，乃能為彼下賤之人曲躬跪拜，我慢之幢，將為崩倒。」時拔提釋，受具戒竟，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得阿羅漢果，執持應器，而行乞食。詣於塜間，止宿樹下，心意泰然，無復怖畏，而作是言：「我於昔日，在王宮時，募索健夫，執持器杖，安置左右，故懷危懼。我於今者，出家入道，在此塜間，無復怖畏，快不可言。」
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爾時阿難，聞拔提釋作是語已，前白佛言：「今此拔提釋比丘，宿殖何福，生於豪族，出家未久，獲羅漢果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有辟支佛，執持應器，而行乞食。時有一人，貧窮飢餓，涉路而行，唯有少餅，規欲自食。見辟支佛，威儀詳序而行乞食，心懷歡喜，尋即取餅，施辟支佛。受其餅已，踊身虛空，現十八變，東踊西沒，南踊北沒，身出水火，如是種種，作十八變。時施餅人，見是變已，甚懷信敬，發願而去。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生，天上人中，尊榮豪貴，常受快樂，乃至今者，遭值於我出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時施餅人者，今此拔提釋王比丘是。」
爾時阿難，聞拔提釋作是語已，前白佛言：「今此拔提釋比丘，宿殖何福，生於豪族，出家未久，獲羅漢果？」爾時世尊，告阿難言：「汝今諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有辟支佛，執持應器，而行乞食。時有一人，貧窮飢餓，涉路而行，唯有少餅，規欲自食。見辟支佛，威儀詳序而行乞食，心懷歡喜，尋即取餅，施辟支佛。受其餅已，踊身虛空，現十八變，東踊西沒，南踊北沒，身出水火，如是種種，作十八變。時施餅人，見是變已，甚懷信敬，發願而去。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生，天上人中，尊榮豪貴，常受快樂，乃至今者，遭值於我出家得道。」佛告阿難：「欲知彼時施餅人者，今此拔提釋王比丘是。」
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佛說是緣時，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。
佛說是緣時，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者。
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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（九〇）佛度王子護國出家緣
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佛在拘毘羅國吐羅樹下，作是念言：「我於今者，當往度彼王子護國，使令出家。」作是念已，將諸比丘，至城門中，足蹈門閫，六種震動，雨諸天花，放大光明，照彼城內，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，躄者能行。時彼王子，覩斯光已，歎未曾有。尋詣佛所，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，威儀詳序，甚可愛樂，心懷歡喜，前禮佛足，却住一面，佛即為其說四諦法，心開意解，得須陀洹果。歸白父王，歎佛功德：「若在家者，應作轉輪聖王，典四天下，七寶隨從，遊行自在，尚能捨離，出家入道。況我今者，而不隨從求佛出家？」作是念已，前白王言：「唯願大王！慈哀憐愍，聽我出家隨從世尊。」時須提王聞太子語，遮而不聽。心懷懊惱，斷穀不食，一日二日乃至六日。時諸群臣，見其太子不食六日，跪白王言：「太子今者，斷穀不食，以經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。」時須提王聞諸臣語，聽使入道。尋詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精勤修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
佛在拘毘羅國吐羅樹下，作是念言：「我於今者，當往度彼王子護國，使令出家。」作是念已，將諸比丘，至城門中，足蹈門閫，六種震動，雨諸天花，放大光明，照彼城內，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，躄者能行。時彼王子，覩斯光已，歎未曾有。尋詣佛所，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，威儀詳序，甚可愛樂，心懷歡喜，前禮佛足，却住一面，佛即為其說四諦法，心開意解，得須陀洹果。歸白父王，歎佛功德：「若在家者，應作轉輪聖王，典四天下，七寶隨從，遊行自在，尚能捨離，出家入道。況我今者，而不隨從求佛出家？」作是念已，前白王言：「唯願大王！慈哀憐愍，聽我出家隨從世尊。」時須提王聞太子語，遮而不聽。心懷懊惱，斷穀不食，一日二日乃至六日。時諸群臣，見其太子不食六日，跪白王言：「太子今者，斷穀不食，以經六日，恐命不全。願王今者，聽使出家，故得相見。」時須提王聞諸臣語，聽使入道。尋詣佛所，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精勤修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
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時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此王子護國比丘，宿殖何福，生於王家，出家未久，便獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，王名毘提，興起兵甲，與隣國王交陣共戰。時隣國王，為彼所敗，將諸兵眾，逃避退去，到曠野中，值天暑熱，無有水草，飢渴欲死。尋即往彼辟支佛所，便示王水草，渴乏得解，導引其道，還達本國。喜不自勝，而作是言：『我等今者，脫此飢渴苦惱之患，皆由蒙彼辟支佛德，今當設供請辟支佛。』作是語已，勅設餚饍種種飲食，請辟支佛，入宮供養。受其供已，尋般涅槃。時王須提，及諸群臣，后妃婇女，號啼涕哭，悲感懊惱，收取舍利，造四寶塔，而供養之。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，尊榮豪貴，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時須提王者，由供養辟支佛故，今得值我，出家得道。」
時諸比丘，見是事已，前白佛言：「今此王子護國比丘，宿殖何福，生於王家，出家未久，便獲道果？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，王名毘提，興起兵甲，與隣國王交陣共戰。時隣國王，為彼所敗，將諸兵眾，逃避退去，到曠野中，值天暑熱，無有水草，飢渴欲死。尋即往彼辟支佛所，便示王水草，渴乏得解，導引其道，還達本國。喜不自勝，而作是言：『我等今者，脫此飢渴苦惱之患，皆由蒙彼辟支佛德，今當設供請辟支佛。』作是語已，勅設餚饍種種飲食，請辟支佛，入宮供養。受其供已，尋般涅槃。時王須提，及諸群臣，后妃婇女，號啼涕哭，悲感懊惱，收取舍利，造四寶塔，而供養之。緣是功德，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，尊榮豪貴，受天快樂，乃至今者，遭值於我，出家得道。」佛告諸比丘：「欲知彼時須提王者，由供養辟支佛故，今得值我，出家得道。」
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爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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撰集百緣經卷第九
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