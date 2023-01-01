撰集百緣經
吳 支謙譯10卷CBETA T0200大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
撰集百緣經卷第三
撰集百緣經卷第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
吳月支優婆塞支謙譯
吳月支優婆塞支謙譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
授記辟支佛品第三
授記辟支佛品第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二一）化生王子成辟支佛緣
（二一）化生王子成辟支佛緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側，見一故塔，毀落崩壞，無人修治。時諸比丘白佛言：「世尊！此是何塔？朽故乃爾，無人補治。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國，有王名曰梵摩達多，正法治化，人民熾盛，極大豐樂，無有兵革軍征鬪諍災疫疾病，饒諸象馬牛羊六畜，及諸珍寶。唯無子息，禱祀神祇，求索有子，叵不能得。時王薗中有一池水，生好蓮花，其花開敷，有一小兒，結跏趺坐，有三十二大人之相八十種好，口出優鉢羅花香，身諸毛孔，有栴檀香。時守池人，以狀白王，甚懷歡喜，將其后妃，往到薗中，見此小兒，喜不自勝，欲前抱取。兒便為王，而說偈言：
佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側，見一故塔，毀落崩壞，無人修治。時諸比丘白佛言：「世尊！此是何塔？朽故乃爾，無人補治。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國，有王名曰梵摩達多，正法治化，人民熾盛，極大豐樂，無有兵革軍征鬪諍災疫疾病，饒諸象馬牛羊六畜，及諸珍寶。唯無子息，禱祀神祇，求索有子，叵不能得。時王薗中有一池水，生好蓮花，其花開敷，有一小兒，結跏趺坐，有三十二大人之相八十種好，口出優鉢羅花香，身諸毛孔，有栴檀香。時守池人，以狀白王，甚懷歡喜，將其后妃，往到薗中，見此小兒，喜不自勝，欲前抱取。兒便為王，而說偈言：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『大王常所求， 故來稱王願，
「『大王常所求， 故來稱王願，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
見無子息故， 今來為王子。』
見無子息故， 今來為王子。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時大王后妃婇女，聞說此已，莫不歡喜，即抱小兒，還宮養育。年漸長大，隨其行處，有蓮花生，身毛孔中，有栴檀香，因為立字，名栴檀香。時此小兒，尋自觀察，足跡行處，所出蓮華，初則鮮好，未久萎落，便自思惟：『我今此身，會當歸爾。』心悟非常，成辟支佛，身昇虛空，作十八變，尋入涅槃。爾時大王后妃婇女，㘁天涕哭，攝其尸骸，耶旬燒之，收取舍利，起塔供養。是故今者，是彼塔耳。」
「爾時大王后妃婇女，聞說此已，莫不歡喜，即抱小兒，還宮養育。年漸長大，隨其行處，有蓮花生，身毛孔中，有栴檀香，因為立字，名栴檀香。時此小兒，尋自觀察，足跡行處，所出蓮華，初則鮮好，未久萎落，便自思惟：『我今此身，會當歸爾。』心悟非常，成辟支佛，身昇虛空，作十八變，尋入涅槃。爾時大王后妃婇女，㘁天涕哭，攝其尸骸，耶旬燒之，收取舍利，起塔供養。是故今者，是彼塔耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時諸比丘復白佛言：「此辟支佛宿殖何福，受斯果報？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦羅迦孫陀。於彼法中，有一長者，財寶無量，不可稱計。其父崩亡，子與其母，各自分居。時長者子，甚好色欲，見一婬女，甚適其意，以金百兩，方聽一宿，漸經多年，財物蕩盡，更無所與，遮不聽宿，慇懃求請，願見一宿。婬女語言：『汝今若能得一好花來與我者，聽汝一宿。』時長者子，每自思惟：『我今家中，無有財物可用買花以遺婬女。』思惟是已，『今王塔中，必有好花，我當盜取，持用與之可得止宿。』然彼塔門，有人守護，無由得前，尋從伏竇，入其塔中，盜取好花以與婬女，乃聽止宿。至於天明，其人身體，生諸惡瘡，甚患苦惱，痛不可言，喚諸良醫，以瞻療治，云須牛頭栴檀，用塗瘡上，可得除愈。時長者子深自思惟：『家無財物。』即賣舍宅，得六十萬金錢，尋用即買牛頭栴檀。方得六兩，頓用塗瘡，語良醫言：『我今所患，乃是心病，汝今治外，乃可差乎？』作是語已，即持所買牛頭栴檀㨶末六兩，入其塔中，發大誓願：『如來往昔，修諸苦行，誓度眾生，隨其厄難，我今此身，墮一生數，唯願世尊！慈哀憐愍，除我此患。』作是誓已，即以所末牛頭栴檀二兩，用償花價二兩，至心供養二兩，求哀懺悔，瘡尋除差，身諸毛孔，有栴檀香。聞此香已，喜不自勝，發願出去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，隨其行處，生好蓮花，身諸毛孔，恒有香氣。」佛告諸比丘：「欲知彼時長者子栴檀塗塔者，今此辟支佛是。」
時諸比丘復白佛言：「此辟支佛宿殖何福，受斯果報？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦羅迦孫陀。於彼法中，有一長者，財寶無量，不可稱計。其父崩亡，子與其母，各自分居。時長者子，甚好色欲，見一婬女，甚適其意，以金百兩，方聽一宿，漸經多年，財物蕩盡，更無所與，遮不聽宿，慇懃求請，願見一宿。婬女語言：『汝今若能得一好花來與我者，聽汝一宿。』時長者子，每自思惟：『我今家中，無有財物可用買花以遺婬女。』思惟是已，『今王塔中，必有好花，我當盜取，持用與之可得止宿。』然彼塔門，有人守護，無由得前，尋從伏竇，入其塔中，盜取好花以與婬女，乃聽止宿。至於天明，其人身體，生諸惡瘡，甚患苦惱，痛不可言，喚諸良醫，以瞻療治，云須牛頭栴檀，用塗瘡上，可得除愈。時長者子深自思惟：『家無財物。』即賣舍宅，得六十萬金錢，尋用即買牛頭栴檀。方得六兩，頓用塗瘡，語良醫言：『我今所患，乃是心病，汝今治外，乃可差乎？』作是語已，即持所買牛頭栴檀㨶末六兩，入其塔中，發大誓願：『如來往昔，修諸苦行，誓度眾生，隨其厄難，我今此身，墮一生數，唯願世尊！慈哀憐愍，除我此患。』作是誓已，即以所末牛頭栴檀二兩，用償花價二兩，至心供養二兩，求哀懺悔，瘡尋除差，身諸毛孔，有栴檀香。聞此香已，喜不自勝，發願出去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，隨其行處，生好蓮花，身諸毛孔，恒有香氣。」佛告諸比丘：「欲知彼時長者子栴檀塗塔者，今此辟支佛是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二二）小兒散花供養佛緣
（二二）小兒散花供養佛緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘，著衣持鉢，入城乞食，至一巷中，有一婦女，抱一小兒，在巷坐地。時彼小兒遙見世尊，心懷歡喜，從母索花，母即與買。小兒得已，持詣佛所，散於佛上，於虛空中，變成花蓋，隨佛行住。小兒見已，甚大歡喜，發大誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，過度眾生如佛無異。」爾時世尊見此小兒發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘，著衣持鉢，入城乞食，至一巷中，有一婦女，抱一小兒，在巷坐地。時彼小兒遙見世尊，心懷歡喜，從母索花，母即與買。小兒得已，持詣佛所，散於佛上，於虛空中，變成花蓋，隨佛行住。小兒見已，甚大歡喜，發大誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，過度眾生如佛無異。」爾時世尊見此小兒發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此小兒以花散我不？」阿難白言：「唯然已見。」「此兒者以花散我，於未來世，不墮惡趣，天上人中常受快樂，過三阿僧祇劫成佛，號曰花盛，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此小兒以花散我不？」阿難白言：「唯然已見。」「此兒者以花散我，於未來世，不墮惡趣，天上人中常受快樂，過三阿僧祇劫成佛，號曰花盛，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二三）女人以金輪擲佛上緣
（二三）女人以金輪擲佛上緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一商主，名曰浮海，將諸商客，入大海中，採其珍寶。其婦少壯，容貌可觀，憶望其夫，晝夜愁念，速得還家，即便往詣那羅延天所，而作呪言：「天若有神，不違人願，使我夫主安隱速還，我今當作金銀瓔珞以報天恩；若不還者，我以糞屎不淨臭處毀辱天身。」
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一商主，名曰浮海，將諸商客，入大海中，採其珍寶。其婦少壯，容貌可觀，憶望其夫，晝夜愁念，速得還家，即便往詣那羅延天所，而作呪言：「天若有神，不違人願，使我夫主安隱速還，我今當作金銀瓔珞以報天恩；若不還者，我以糞屎不淨臭處毀辱天身。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
作是誓已，未經幾時，果如其願，安隱還家，甚懷歡喜，即造金銀瓔珞環釧，將諸侍從往詣天祠。路值如來，將諸比丘，入王舍城。時彼女人見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，欲以金銀瓔珞擲散佛上，其從語言：「此非那羅延天。」遮而不聽。時彼婦女不從其教，即以瓔珞，擲散佛上，於虛空中，變成寶蓋，隨佛行住。見是變已，深生信敬，五體投地，發大誓願：「我今以此散佛瓔珞善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
作是誓已，未經幾時，果如其願，安隱還家，甚懷歡喜，即造金銀瓔珞環釧，將諸侍從往詣天祠。路值如來，將諸比丘，入王舍城。時彼女人見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，欲以金銀瓔珞擲散佛上，其從語言：「此非那羅延天。」遮而不聽。時彼婦女不從其教，即以瓔珞，擲散佛上，於虛空中，變成寶蓋，隨佛行住。見是變已，深生信敬，五體投地，發大誓願：「我今以此散佛瓔珞善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝於今者，見此婦女，以金銀瓔珞散我上不？」阿難白言：「唯然已見。」「此婦女者，於未來世，不墮惡趣，天上人中受諸快樂，過十三劫成佛，號曰金輪瓔珞，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝於今者，見此婦女，以金銀瓔珞散我上不？」阿難白言：「唯然已見。」「此婦女者，於未來世，不墮惡趣，天上人中受諸快樂，過十三劫成佛，號曰金輪瓔珞，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二四）老母善愛慳貪緣
（二四）老母善愛慳貪緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中波斯匿王，后宮婇女，名曰善愛，年在老邁，極大慳貪，不好惠施，却坐飲食。時大目連，欲化彼故，著衣持鉢，以神通力，從地踊出，住老母前，從其乞食，老母瞋恚不肯布施。飲食已訖，有一殘果及洗器水，臭而不噉；爾時目連即從乞索，老母瞋恚尋即將與。目連得已，踊身虛空，作十八變。時彼老母見是變已，心懷信敬，歸誠懺悔，即於其夜，便取命終，生曠野中在一樹下，食果飲水以自存活。致經數時，波斯匿王將諸群臣，遊獵射戲，馳逐群鹿，渴乏欲死，遙見彼樹，希望求水，馳奔趣向。去樹不遠，有火炎起，遮不聽近，但遙見人坐其樹下。王即遙問：「汝是何人？在此樹下。」彼即答言：「我是波斯匿王后宮婇女，年在朽邁，名曰善愛，不好惠施，命終生此，唯願大王慈哀憐愍，為我設供，請佛及僧，使我脫此弊惡之身。」王即問言：「為汝設福，可得知不？」彼人答曰：「設福必得，王自當見。」爾時波斯匿王聞是語已，勅諸兵眾：「相去百步，安置一人，令聲相承，還歸城內，為其設供，請佛及僧。若彼得福，使諸兵眾各各承聲，須臾聞我，令知虛實。」尋即為設，請佛及僧。呪願已竟，彼樹下人，百味飲食，自然在前。時波斯匿王，已知為實，即於佛前，深生信敬，佛為說法，得須陀洹果。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中波斯匿王，后宮婇女，名曰善愛，年在老邁，極大慳貪，不好惠施，却坐飲食。時大目連，欲化彼故，著衣持鉢，以神通力，從地踊出，住老母前，從其乞食，老母瞋恚不肯布施。飲食已訖，有一殘果及洗器水，臭而不噉；爾時目連即從乞索，老母瞋恚尋即將與。目連得已，踊身虛空，作十八變。時彼老母見是變已，心懷信敬，歸誠懺悔，即於其夜，便取命終，生曠野中在一樹下，食果飲水以自存活。致經數時，波斯匿王將諸群臣，遊獵射戲，馳逐群鹿，渴乏欲死，遙見彼樹，希望求水，馳奔趣向。去樹不遠，有火炎起，遮不聽近，但遙見人坐其樹下。王即遙問：「汝是何人？在此樹下。」彼即答言：「我是波斯匿王后宮婇女，年在朽邁，名曰善愛，不好惠施，命終生此，唯願大王慈哀憐愍，為我設供，請佛及僧，使我脫此弊惡之身。」王即問言：「為汝設福，可得知不？」彼人答曰：「設福必得，王自當見。」爾時波斯匿王聞是語已，勅諸兵眾：「相去百步，安置一人，令聲相承，還歸城內，為其設供，請佛及僧。若彼得福，使諸兵眾各各承聲，須臾聞我，令知虛實。」尋即為設，請佛及僧。呪願已竟，彼樹下人，百味飲食，自然在前。時波斯匿王，已知為實，即於佛前，深生信敬，佛為說法，得須陀洹果。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二五）含香長者請佛緣
（二五）含香長者請佛緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，名曰含香，財寶無量，不可稱計，稟性賢柔，敬信三寶。每自思惟：「我今此身，及諸財寶，虛偽非真，如水中月，如熱時炎，不可久保。」作是念已，往詣佛所，前禮佛足，却住一面，而白佛言：「我欲設供請佛及僧，唯垂聽許。」佛即然可。還歸家中，設諸餚饍，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊，著衣持鉢，將諸比丘，往詣其家，受其供已，心懷歡喜，取一小床，在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，名曰含香，財寶無量，不可稱計，稟性賢柔，敬信三寶。每自思惟：「我今此身，及諸財寶，虛偽非真，如水中月，如熱時炎，不可久保。」作是念已，往詣佛所，前禮佛足，却住一面，而白佛言：「我欲設供請佛及僧，唯垂聽許。」佛即然可。還歸家中，設諸餚饍，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊，著衣持鉢，將諸比丘，往詣其家，受其供已，心懷歡喜，取一小床，在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此含香長者設諸餚饍供養佛僧不？」阿難白佛：「唯然已見。」「此大長者，以是供養善根功德，於未來世九十劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰含香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此含香長者設諸餚饍供養佛僧不？」阿難白佛：「唯然已見。」「此大長者，以是供養善根功德，於未來世九十劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰含香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二六）船師渡佛僧過水緣
（二六）船師渡佛僧過水緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側。時有船師，住在河邊。佛告船師：「汝今為我渡諸眾僧。」船師答曰：「與我價直，然後當渡。」佛告船匠：「我亦船師，於三界中，互相濟度，出生死海，不亦快乎？如鴦掘摩羅，瞋恚熾盛，殺害人民，我亦度彼出生死海。如摩那答陀，極大憍慢，卑下他人，我亦度彼出生死海。如憂留頻螺迦葉，愚癡偏多，無有智慧，我亦度彼出生死海。如是等比，無量眾生，我亦皆度出生死海，盡不索直。汝今何故，特從我索，然後渡人？」爾時世尊，如是種種與其說法，心遂堅固，而不肯渡。時河下流，復有船師，聞佛所說，心懷歡喜，便前白言：「我今為佛渡諸眾僧。」佛即然可。莊嚴船舫，喚僧乘船。時諸比丘，或在虛空，或在中流，或在彼岸。時諸船師，見佛及僧現如是等種種神變，甚懷信敬，歎未曾有，敬禮佛僧，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時前船師索價直者，見後船師渡佛僧竟，復見神變，深生慚愧，即便以身五體投地，歸誠向佛，至心懺悔，請佛及僧。佛即然可。還歸家中，設諸餚饍百味飲食，手自斟酌，供佛僧已，取一小床在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側。時有船師，住在河邊。佛告船師：「汝今為我渡諸眾僧。」船師答曰：「與我價直，然後當渡。」佛告船匠：「我亦船師，於三界中，互相濟度，出生死海，不亦快乎？如鴦掘摩羅，瞋恚熾盛，殺害人民，我亦度彼出生死海。如摩那答陀，極大憍慢，卑下他人，我亦度彼出生死海。如憂留頻螺迦葉，愚癡偏多，無有智慧，我亦度彼出生死海。如是等比，無量眾生，我亦皆度出生死海，盡不索直。汝今何故，特從我索，然後渡人？」爾時世尊，如是種種與其說法，心遂堅固，而不肯渡。時河下流，復有船師，聞佛所說，心懷歡喜，便前白言：「我今為佛渡諸眾僧。」佛即然可。莊嚴船舫，喚僧乘船。時諸比丘，或在虛空，或在中流，或在彼岸。時諸船師，見佛及僧現如是等種種神變，甚懷信敬，歎未曾有，敬禮佛僧，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時前船師索價直者，見後船師渡佛僧竟，復見神變，深生慚愧，即便以身五體投地，歸誠向佛，至心懺悔，請佛及僧。佛即然可。還歸家中，設諸餚饍百味飲食，手自斟酌，供佛僧已，取一小床在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼船師者，以是懺悔設供功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號曰度生死海，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼船師者，以是懺悔設供功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號曰度生死海，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二七）婢使以栴檀香塗佛足緣
（二七）婢使以栴檀香塗佛足緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有大長者，有一婢使，稟性賢善，敬信三寶。每於一時，為其大家，磨栴檀香，暫出門外。見佛世尊，著衣持鉢，將諸比丘，入城乞食，心懷喜悅，尋還入內，取少栴檀，塗佛足上；佛以神力，令此香雲靉靆垂布遍王舍城。時彼女人，見是變已，倍生信敬，即便以身五體投地，因發誓願：「以此香氣供養功德，使我來世永離貧窮下賤之身，早成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有大長者，有一婢使，稟性賢善，敬信三寶。每於一時，為其大家，磨栴檀香，暫出門外。見佛世尊，著衣持鉢，將諸比丘，入城乞食，心懷喜悅，尋還入內，取少栴檀，塗佛足上；佛以神力，令此香雲靉靆垂布遍王舍城。時彼女人，見是變已，倍生信敬，即便以身五體投地，因發誓願：「以此香氣供養功德，使我來世永離貧窮下賤之身，早成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不？」阿難白言：「唯然已見。」「此長者婢，以栴檀香塗我足上善根功德，於未來世九十劫中，身體香潔，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號栴檀香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不？」阿難白言：「唯然已見。」「此長者婢，以栴檀香塗我足上善根功德，於未來世九十劫中，身體香潔，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號栴檀香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二八）貧人拔提施佛燋木緣
（二八）貧人拔提施佛燋木緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一貧人，名曰拔提，為他守園，用自存活。每於一日，擔一燋木，入城欲賣。值城門中，見一化人，語貧人言：「汝今若能持此燋木，用與我者，我當施汝百味飲食。」時彼貧人，聞化人語，心懷歡喜，即便以木，授與化人。化人答曰：「汝今持木，隨我從來，共詣祇桓，當與汝食。」時彼貧人，即相隨逐到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，即以燋木，奉施世尊。世尊受已，插著地中，佛以神力，令此燋木，須臾之間，枝條生長，花果茂盛，團圓可愛，如尼拘陀樹。世尊在下，結跏趺坐，為諸人天百千萬眾，演說妙法。貧人見已，心懷喜悅，即便以身五體投地，發大誓願：「以此施佛燋木功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一貧人，名曰拔提，為他守園，用自存活。每於一日，擔一燋木，入城欲賣。值城門中，見一化人，語貧人言：「汝今若能持此燋木，用與我者，我當施汝百味飲食。」時彼貧人，聞化人語，心懷歡喜，即便以木，授與化人。化人答曰：「汝今持木，隨我從來，共詣祇桓，當與汝食。」時彼貧人，即相隨逐到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，即以燋木，奉施世尊。世尊受已，插著地中，佛以神力，令此燋木，須臾之間，枝條生長，花果茂盛，團圓可愛，如尼拘陀樹。世尊在下，結跏趺坐，為諸人天百千萬眾，演說妙法。貧人見已，心懷喜悅，即便以身五體投地，發大誓願：「以此施佛燋木功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是守園貧人施我燋木不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼貧人者，以信敬心施我燋木善根功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰離垢，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是守園貧人施我燋木不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼貧人者，以信敬心施我燋木善根功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰離垢，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（二九）作樂供養成辟支佛緣
（二九）作樂供養成辟支佛緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼國中豪貴長者，各自莊嚴，著好服飾瓔珞環釧，齎持香花，作倡伎樂，皆共相將，欲出城外遊戲自樂。到城門中，值佛世尊將諸比丘，著衣持鉢入城乞食。時彼諸人，見佛如來，圓光晃昱，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，各懷歡喜，前禮佛足，作倡伎樂，供養佛僧，各以所捉種種雜花，而散佛上，於虛空中，變成花蓋。佛以神力，遍覆舍衛。時諸人等，見是變已，歎未曾有，即便以身各各五體投地，因發誓願：「以此作倡伎樂善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼國中豪貴長者，各自莊嚴，著好服飾瓔珞環釧，齎持香花，作倡伎樂，皆共相將，欲出城外遊戲自樂。到城門中，值佛世尊將諸比丘，著衣持鉢入城乞食。時彼諸人，見佛如來，圓光晃昱，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，各懷歡喜，前禮佛足，作倡伎樂，供養佛僧，各以所捉種種雜花，而散佛上，於虛空中，變成花蓋。佛以神力，遍覆舍衛。時諸人等，見是變已，歎未曾有，即便以身各各五體投地，因發誓願：「以此作倡伎樂善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此諸人等不？」阿難白言：「唯然已見。」「此諸人等，以其作樂散花供養善根功德，於未來世，一百劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，皆同一號，名曰妙聲，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此諸人等不？」阿難白言：「唯然已見。」「此諸人等，以其作樂散花供養善根功德，於未來世，一百劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，皆同一號，名曰妙聲，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（三〇）劫賊惡奴緣
（三〇）劫賊惡奴緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰惡奴，心常好樂處處藏竄劫奪人物，用自存活。時有比丘，在於塚間，坐禪行道，食時欲至，著衣持鉢入城乞食。時有長者，見彼比丘威儀庠序，心生信敬，即入舍內，取一張㲲，施彼比丘。還詣塚間，值彼賊人，見是比丘持㲲來至，便從索取，比丘即與。明日更來，復從索氈，次復持與。於第三日，比丘乞食，來至房內，復從索鉢。時彼比丘作是念言：「唯此一鉢，當用乞食救濟性命，彼賊復索無有厭足，今當設計授三自歸，治彼賊人令使不來。」作是念已，即語賊言：「待我須臾，止息小停，當與汝鉢。」賊聞是語，即便坐待。比丘取繩，張施羂索，安置向內，語彼賊言：「我今疲極不能故起，汝自申手，內著向中，我授汝鉢。」賊聞是語，尋即申手內著向中，比丘挽索羂其手得，繫著床脚。比丘出外，捉杖考打，唱言：「一下當歸依佛。」痛不可言，良久乃穌。種種呵責，復更考打，「第二下者當歸依法。」倍復疼痛，垂欲命終，良久乃穌。轉更呵責，「第三下者當歸依僧。」賊作念言：「今者考我，徹於心骨，痛不可言，若不伏首，授我四歸，必定交死。」作是念已，即便引伏。比丘解放，走詣佛所，高聲唱言：「今者世尊，實大慈悲，勅諸比丘，授我三歸，脫不得死，若受四歸，必死無疑，無所歸仰。」爾時世尊，知彼賊人心以調伏，即為說法，心開意解，得須陀洹果，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰惡奴，心常好樂處處藏竄劫奪人物，用自存活。時有比丘，在於塚間，坐禪行道，食時欲至，著衣持鉢入城乞食。時有長者，見彼比丘威儀庠序，心生信敬，即入舍內，取一張㲲，施彼比丘。還詣塚間，值彼賊人，見是比丘持㲲來至，便從索取，比丘即與。明日更來，復從索氈，次復持與。於第三日，比丘乞食，來至房內，復從索鉢。時彼比丘作是念言：「唯此一鉢，當用乞食救濟性命，彼賊復索無有厭足，今當設計授三自歸，治彼賊人令使不來。」作是念已，即語賊言：「待我須臾，止息小停，當與汝鉢。」賊聞是語，即便坐待。比丘取繩，張施羂索，安置向內，語彼賊言：「我今疲極不能故起，汝自申手，內著向中，我授汝鉢。」賊聞是語，尋即申手內著向中，比丘挽索羂其手得，繫著床脚。比丘出外，捉杖考打，唱言：「一下當歸依佛。」痛不可言，良久乃穌。種種呵責，復更考打，「第二下者當歸依法。」倍復疼痛，垂欲命終，良久乃穌。轉更呵責，「第三下者當歸依僧。」賊作念言：「今者考我，徹於心骨，痛不可言，若不伏首，授我四歸，必定交死。」作是念已，即便引伏。比丘解放，走詣佛所，高聲唱言：「今者世尊，實大慈悲，勅諸比丘，授我三歸，脫不得死，若受四歸，必死無疑，無所歸仰。」爾時世尊，知彼賊人心以調伏，即為說法，心開意解，得須陀洹果，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
撰集百緣經卷第三
撰集百緣經卷第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话