撰集百緣經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰集百緣經卷第三

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

授記辟支佛品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記辟支佛品第三

（二一）化生王子成辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二一）化生王子成辟支佛緣

佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側，見一故塔，毀落崩壞，無人修治。時諸比丘白佛言：「世尊！此是何塔？朽故乃爾，無人補治。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國，有王名曰梵摩達多，正法治化，人民熾盛，極大豐樂，無有兵革軍征鬪諍災疫疾病，饒諸象馬牛羊六畜，及諸珍寶。唯無子息，禱祀神祇，求索有子，叵不能得。時王薗中有一池水，生好蓮花，其花開敷，有一小兒，結跏趺坐，有三十二大人之相八十種好，口出優鉢羅花香，身諸毛孔，有栴檀香。時守池人，以狀白王，甚懷歡喜，將其后妃，往到薗中，見此小兒，喜不自勝，欲前抱取。兒便為王，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側，見一故塔，毀落崩壞，無人修治。時諸比丘白佛言：「世尊！此是何塔？朽故乃爾，無人補治。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。此賢劫中，波羅㮈國，有王名曰梵摩達多，正法治化，人民熾盛，極大豐樂，無有兵革軍征鬪諍災疫疾病，饒諸象馬牛羊六畜，及諸珍寶。唯無子息，禱祀神祇，求索有子，叵不能得。時王薗中有一池水，生好蓮花，其花開敷，有一小兒，結跏趺坐，有三十二大人之相八十種好，口出優鉢羅花香，身諸毛孔，有栴檀香。時守池人，以狀白王，甚懷歡喜，將其后妃，往到薗中，見此小兒，喜不自勝，欲前抱取。兒便為王，而說偈言：

「『大王常所求， 故來稱王願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王常所求， 故來稱王願，

見無子息故， 今來為王子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無子息故， 今來為王子。』

「爾時大王后妃婇女，聞說此已，莫不歡喜，即抱小兒，還宮養育。年漸長大，隨其行處，有蓮花生，身毛孔中，有栴檀香，因為立字，名栴檀香。時此小兒，尋自觀察，足跡行處，所出蓮華，初則鮮好，未久萎落，便自思惟：『我今此身，會當歸爾。』心悟非常，成辟支佛，身昇虛空，作十八變，尋入涅槃。爾時大王后妃婇女，㘁天涕哭，攝其尸骸，耶旬燒之，收取舍利，起塔供養。是故今者，是彼塔耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大王后妃婇女，聞說此已，莫不歡喜，即抱小兒，還宮養育。年漸長大，隨其行處，有蓮花生，身毛孔中，有栴檀香，因為立字，名栴檀香。時此小兒，尋自觀察，足跡行處，所出蓮華，初則鮮好，未久萎落，便自思惟：『我今此身，會當歸爾。』心悟非常，成辟支佛，身昇虛空，作十八變，尋入涅槃。爾時大王后妃婇女，㘁天涕哭，攝其尸骸，耶旬燒之，收取舍利，起塔供養。是故今者，是彼塔耳。」

時諸比丘復白佛言：「此辟支佛宿殖何福，受斯果報？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦羅迦孫陀。於彼法中，有一長者，財寶無量，不可稱計。其父崩亡，子與其母，各自分居。時長者子，甚好色欲，見一婬女，甚適其意，以金百兩，方聽一宿，漸經多年，財物蕩盡，更無所與，遮不聽宿，慇懃求請，願見一宿。婬女語言：『汝今若能得一好花來與我者，聽汝一宿。』時長者子，每自思惟：『我今家中，無有財物可用買花以遺婬女。』思惟是已，『今王塔中，必有好花，我當盜取，持用與之可得止宿。』然彼塔門，有人守護，無由得前，尋從伏竇，入其塔中，盜取好花以與婬女，乃聽止宿。至於天明，其人身體，生諸惡瘡，甚患苦惱，痛不可言，喚諸良醫，以瞻療治，云須牛頭栴檀，用塗瘡上，可得除愈。時長者子深自思惟：『家無財物。』即賣舍宅，得六十萬金錢，尋用即買牛頭栴檀。方得六兩，頓用塗瘡，語良醫言：『我今所患，乃是心病，汝今治外，乃可差乎？』作是語已，即持所買牛頭栴檀㨶末六兩，入其塔中，發大誓願：『如來往昔，修諸苦行，誓度眾生，隨其厄難，我今此身，墮一生數，唯願世尊！慈哀憐愍，除我此患。』作是誓已，即以所末牛頭栴檀二兩，用償花價二兩，至心供養二兩，求哀懺悔，瘡尋除差，身諸毛孔，有栴檀香。聞此香已，喜不自勝，發願出去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，隨其行處，生好蓮花，身諸毛孔，恒有香氣。」佛告諸比丘：「欲知彼時長者子栴檀塗塔者，今此辟支佛是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘復白佛言：「此辟支佛宿殖何福，受斯果報？唯願世尊！敷演解說。」爾時世尊，告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅㮈國有佛出世，號曰迦羅迦孫陀。於彼法中，有一長者，財寶無量，不可稱計。其父崩亡，子與其母，各自分居。時長者子，甚好色欲，見一婬女，甚適其意，以金百兩，方聽一宿，漸經多年，財物蕩盡，更無所與，遮不聽宿，慇懃求請，願見一宿。婬女語言：『汝今若能得一好花來與我者，聽汝一宿。』時長者子，每自思惟：『我今家中，無有財物可用買花以遺婬女。』思惟是已，『今王塔中，必有好花，我當盜取，持用與之可得止宿。』然彼塔門，有人守護，無由得前，尋從伏竇，入其塔中，盜取好花以與婬女，乃聽止宿。至於天明，其人身體，生諸惡瘡，甚患苦惱，痛不可言，喚諸良醫，以瞻療治，云須牛頭栴檀，用塗瘡上，可得除愈。時長者子深自思惟：『家無財物。』即賣舍宅，得六十萬金錢，尋用即買牛頭栴檀。方得六兩，頓用塗瘡，語良醫言：『我今所患，乃是心病，汝今治外，乃可差乎？』作是語已，即持所買牛頭栴檀㨶末六兩，入其塔中，發大誓願：『如來往昔，修諸苦行，誓度眾生，隨其厄難，我今此身，墮一生數，唯願世尊！慈哀憐愍，除我此患。』作是誓已，即以所末牛頭栴檀二兩，用償花價二兩，至心供養二兩，求哀懺悔，瘡尋除差，身諸毛孔，有栴檀香。聞此香已，喜不自勝，發願出去。緣是功德，不墮惡趣，天上人中，隨其行處，生好蓮花，身諸毛孔，恒有香氣。」佛告諸比丘：「欲知彼時長者子栴檀塗塔者，今此辟支佛是。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（二二）小兒散花供養佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二二）小兒散花供養佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘，著衣持鉢，入城乞食，至一巷中，有一婦女，抱一小兒，在巷坐地。時彼小兒遙見世尊，心懷歡喜，從母索花，母即與買。小兒得已，持詣佛所，散於佛上，於虛空中，變成花蓋，隨佛行住。小兒見已，甚大歡喜，發大誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，過度眾生如佛無異。」爾時世尊見此小兒發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘，著衣持鉢，入城乞食，至一巷中，有一婦女，抱一小兒，在巷坐地。時彼小兒遙見世尊，心懷歡喜，從母索花，母即與買。小兒得已，持詣佛所，散於佛上，於虛空中，變成花蓋，隨佛行住。小兒見已，甚大歡喜，發大誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，過度眾生如佛無異。」爾時世尊見此小兒發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。

爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此小兒以花散我不？」阿難白言：「唯然已見。」「此兒者以花散我，於未來世，不墮惡趣，天上人中常受快樂，過三阿僧祇劫成佛，號曰花盛，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此小兒以花散我不？」阿難白言：「唯然已見。」「此兒者以花散我，於未來世，不墮惡趣，天上人中常受快樂，過三阿僧祇劫成佛，號曰花盛，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（二三）女人以金輪擲佛上緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二三）女人以金輪擲佛上緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一商主，名曰浮海，將諸商客，入大海中，採其珍寶。其婦少壯，容貌可觀，憶望其夫，晝夜愁念，速得還家，即便往詣那羅延天所，而作呪言：「天若有神，不違人願，使我夫主安隱速還，我今當作金銀瓔珞以報天恩；若不還者，我以糞屎不淨臭處毀辱天身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一商主，名曰浮海，將諸商客，入大海中，採其珍寶。其婦少壯，容貌可觀，憶望其夫，晝夜愁念，速得還家，即便往詣那羅延天所，而作呪言：「天若有神，不違人願，使我夫主安隱速還，我今當作金銀瓔珞以報天恩；若不還者，我以糞屎不淨臭處毀辱天身。」

作是誓已，未經幾時，果如其願，安隱還家，甚懷歡喜，即造金銀瓔珞環釧，將諸侍從往詣天祠。路值如來，將諸比丘，入王舍城。時彼女人見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，欲以金銀瓔珞擲散佛上，其從語言：「此非那羅延天。」遮而不聽。時彼婦女不從其教，即以瓔珞，擲散佛上，於虛空中，變成寶蓋，隨佛行住。見是變已，深生信敬，五體投地，發大誓願：「我今以此散佛瓔珞善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是誓已，未經幾時，果如其願，安隱還家，甚懷歡喜，即造金銀瓔珞環釧，將諸侍從往詣天祠。路值如來，將諸比丘，入王舍城。時彼女人見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，欲以金銀瓔珞擲散佛上，其從語言：「此非那羅延天。」遮而不聽。時彼婦女不從其教，即以瓔珞，擲散佛上，於虛空中，變成寶蓋，隨佛行住。見是變已，深生信敬，五體投地，發大誓願：「我今以此散佛瓔珞善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。

爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝於今者，見此婦女，以金銀瓔珞散我上不？」阿難白言：「唯然已見。」「此婦女者，於未來世，不墮惡趣，天上人中受諸快樂，過十三劫成佛，號曰金輪瓔珞，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難前白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝於今者，見此婦女，以金銀瓔珞散我上不？」阿難白言：「唯然已見。」「此婦女者，於未來世，不墮惡趣，天上人中受諸快樂，過十三劫成佛，號曰金輪瓔珞，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（二四）老母善愛慳貪緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二四）老母善愛慳貪緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中波斯匿王，后宮婇女，名曰善愛，年在老邁，極大慳貪，不好惠施，却坐飲食。時大目連，欲化彼故，著衣持鉢，以神通力，從地踊出，住老母前，從其乞食，老母瞋恚不肯布施。飲食已訖，有一殘果及洗器水，臭而不噉；爾時目連即從乞索，老母瞋恚尋即將與。目連得已，踊身虛空，作十八變。時彼老母見是變已，心懷信敬，歸誠懺悔，即於其夜，便取命終，生曠野中在一樹下，食果飲水以自存活。致經數時，波斯匿王將諸群臣，遊獵射戲，馳逐群鹿，渴乏欲死，遙見彼樹，希望求水，馳奔趣向。去樹不遠，有火炎起，遮不聽近，但遙見人坐其樹下。王即遙問：「汝是何人？在此樹下。」彼即答言：「我是波斯匿王后宮婇女，年在朽邁，名曰善愛，不好惠施，命終生此，唯願大王慈哀憐愍，為我設供，請佛及僧，使我脫此弊惡之身。」王即問言：「為汝設福，可得知不？」彼人答曰：「設福必得，王自當見。」爾時波斯匿王聞是語已，勅諸兵眾：「相去百步，安置一人，令聲相承，還歸城內，為其設供，請佛及僧。若彼得福，使諸兵眾各各承聲，須臾聞我，令知虛實。」尋即為設，請佛及僧。呪願已竟，彼樹下人，百味飲食，自然在前。時波斯匿王，已知為實，即於佛前，深生信敬，佛為說法，得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中波斯匿王，后宮婇女，名曰善愛，年在老邁，極大慳貪，不好惠施，却坐飲食。時大目連，欲化彼故，著衣持鉢，以神通力，從地踊出，住老母前，從其乞食，老母瞋恚不肯布施。飲食已訖，有一殘果及洗器水，臭而不噉；爾時目連即從乞索，老母瞋恚尋即將與。目連得已，踊身虛空，作十八變。時彼老母見是變已，心懷信敬，歸誠懺悔，即於其夜，便取命終，生曠野中在一樹下，食果飲水以自存活。致經數時，波斯匿王將諸群臣，遊獵射戲，馳逐群鹿，渴乏欲死，遙見彼樹，希望求水，馳奔趣向。去樹不遠，有火炎起，遮不聽近，但遙見人坐其樹下。王即遙問：「汝是何人？在此樹下。」彼即答言：「我是波斯匿王后宮婇女，年在朽邁，名曰善愛，不好惠施，命終生此，唯願大王慈哀憐愍，為我設供，請佛及僧，使我脫此弊惡之身。」王即問言：「為汝設福，可得知不？」彼人答曰：「設福必得，王自當見。」爾時波斯匿王聞是語已，勅諸兵眾：「相去百步，安置一人，令聲相承，還歸城內，為其設供，請佛及僧。若彼得福，使諸兵眾各各承聲，須臾聞我，令知虛實。」尋即為設，請佛及僧。呪願已竟，彼樹下人，百味飲食，自然在前。時波斯匿王，已知為實，即於佛前，深生信敬，佛為說法，得須陀洹果。

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（二五）含香長者請佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二五）含香長者請佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，名曰含香，財寶無量，不可稱計，稟性賢柔，敬信三寶。每自思惟：「我今此身，及諸財寶，虛偽非真，如水中月，如熱時炎，不可久保。」作是念已，往詣佛所，前禮佛足，却住一面，而白佛言：「我欲設供請佛及僧，唯垂聽許。」佛即然可。還歸家中，設諸餚饍，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊，著衣持鉢，將諸比丘，往詣其家，受其供已，心懷歡喜，取一小床，在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，名曰含香，財寶無量，不可稱計，稟性賢柔，敬信三寶。每自思惟：「我今此身，及諸財寶，虛偽非真，如水中月，如熱時炎，不可久保。」作是念已，往詣佛所，前禮佛足，却住一面，而白佛言：「我欲設供請佛及僧，唯垂聽許。」佛即然可。還歸家中，設諸餚饍，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊，著衣持鉢，將諸比丘，往詣其家，受其供已，心懷歡喜，取一小床，在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。

爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此含香長者設諸餚饍供養佛僧不？」阿難白佛：「唯然已見。」「此大長者，以是供養善根功德，於未來世九十劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰含香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此含香長者設諸餚饍供養佛僧不？」阿難白佛：「唯然已見。」「此大長者，以是供養善根功德，於未來世九十劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰含香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（二六）船師渡佛僧過水緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二六）船師渡佛僧過水緣

佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側。時有船師，住在河邊。佛告船師：「汝今為我渡諸眾僧。」船師答曰：「與我價直，然後當渡。」佛告船匠：「我亦船師，於三界中，互相濟度，出生死海，不亦快乎？如鴦掘摩羅，瞋恚熾盛，殺害人民，我亦度彼出生死海。如摩那答陀，極大憍慢，卑下他人，我亦度彼出生死海。如憂留頻螺迦葉，愚癡偏多，無有智慧，我亦度彼出生死海。如是等比，無量眾生，我亦皆度出生死海，盡不索直。汝今何故，特從我索，然後渡人？」爾時世尊，如是種種與其說法，心遂堅固，而不肯渡。時河下流，復有船師，聞佛所說，心懷歡喜，便前白言：「我今為佛渡諸眾僧。」佛即然可。莊嚴船舫，喚僧乘船。時諸比丘，或在虛空，或在中流，或在彼岸。時諸船師，見佛及僧現如是等種種神變，甚懷信敬，歎未曾有，敬禮佛僧，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時前船師索價直者，見後船師渡佛僧竟，復見神變，深生慚愧，即便以身五體投地，歸誠向佛，至心懺悔，請佛及僧。佛即然可。還歸家中，設諸餚饍百味飲食，手自斟酌，供佛僧已，取一小床在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在摩竭提國，將諸比丘，漸次遊行，到恒河側。時有船師，住在河邊。佛告船師：「汝今為我渡諸眾僧。」船師答曰：「與我價直，然後當渡。」佛告船匠：「我亦船師，於三界中，互相濟度，出生死海，不亦快乎？如鴦掘摩羅，瞋恚熾盛，殺害人民，我亦度彼出生死海。如摩那答陀，極大憍慢，卑下他人，我亦度彼出生死海。如憂留頻螺迦葉，愚癡偏多，無有智慧，我亦度彼出生死海。如是等比，無量眾生，我亦皆度出生死海，盡不索直。汝今何故，特從我索，然後渡人？」爾時世尊，如是種種與其說法，心遂堅固，而不肯渡。時河下流，復有船師，聞佛所說，心懷歡喜，便前白言：「我今為佛渡諸眾僧。」佛即然可。莊嚴船舫，喚僧乘船。時諸比丘，或在虛空，或在中流，或在彼岸。時諸船師，見佛及僧現如是等種種神變，甚懷信敬，歎未曾有，敬禮佛僧，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時前船師索價直者，見後船師渡佛僧竟，復見神變，深生慚愧，即便以身五體投地，歸誠向佛，至心懺悔，請佛及僧。佛即然可。還歸家中，設諸餚饍百味飲食，手自斟酌，供佛僧已，取一小床在佛前坐，渴仰聞法。佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願：「以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。

爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼船師者，以是懺悔設供功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號曰度生死海，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼船師者，以是懺悔設供功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號曰度生死海，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（二七）婢使以栴檀香塗佛足緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二七）婢使以栴檀香塗佛足緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有大長者，有一婢使，稟性賢善，敬信三寶。每於一時，為其大家，磨栴檀香，暫出門外。見佛世尊，著衣持鉢，將諸比丘，入城乞食，心懷喜悅，尋還入內，取少栴檀，塗佛足上；佛以神力，令此香雲靉靆垂布遍王舍城。時彼女人，見是變已，倍生信敬，即便以身五體投地，因發誓願：「以此香氣供養功德，使我來世永離貧窮下賤之身，早成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有大長者，有一婢使，稟性賢善，敬信三寶。每於一時，為其大家，磨栴檀香，暫出門外。見佛世尊，著衣持鉢，將諸比丘，入城乞食，心懷喜悅，尋還入內，取少栴檀，塗佛足上；佛以神力，令此香雲靉靆垂布遍王舍城。時彼女人，見是變已，倍生信敬，即便以身五體投地，因發誓願：「以此香氣供養功德，使我來世永離貧窮下賤之身，早成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。

爾時阿難，而白佛言：「如來尊重不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不？」阿難白言：「唯然已見。」「此長者婢，以栴檀香塗我足上善根功德，於未來世九十劫中，身體香潔，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號栴檀香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，而白佛言：「如來尊重不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不？」阿難白言：「唯然已見。」「此長者婢，以栴檀香塗我足上善根功德，於未來世九十劫中，身體香潔，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號栴檀香，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（二八）貧人拔提施佛燋木緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二八）貧人拔提施佛燋木緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一貧人，名曰拔提，為他守園，用自存活。每於一日，擔一燋木，入城欲賣。值城門中，見一化人，語貧人言：「汝今若能持此燋木，用與我者，我當施汝百味飲食。」時彼貧人，聞化人語，心懷歡喜，即便以木，授與化人。化人答曰：「汝今持木，隨我從來，共詣祇桓，當與汝食。」時彼貧人，即相隨逐到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，即以燋木，奉施世尊。世尊受已，插著地中，佛以神力，令此燋木，須臾之間，枝條生長，花果茂盛，團圓可愛，如尼拘陀樹。世尊在下，結跏趺坐，為諸人天百千萬眾，演說妙法。貧人見已，心懷喜悅，即便以身五體投地，發大誓願：「以此施佛燋木功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一貧人，名曰拔提，為他守園，用自存活。每於一日，擔一燋木，入城欲賣。值城門中，見一化人，語貧人言：「汝今若能持此燋木，用與我者，我當施汝百味飲食。」時彼貧人，聞化人語，心懷歡喜，即便以木，授與化人。化人答曰：「汝今持木，隨我從來，共詣祇桓，當與汝食。」時彼貧人，即相隨逐到祇桓中，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，即以燋木，奉施世尊。世尊受已，插著地中，佛以神力，令此燋木，須臾之間，枝條生長，花果茂盛，團圓可愛，如尼拘陀樹。世尊在下，結跏趺坐，為諸人天百千萬眾，演說妙法。貧人見已，心懷喜悅，即便以身五體投地，發大誓願：「以此施佛燋木功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。

爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是守園貧人施我燋木不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼貧人者，以信敬心施我燋木善根功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰離垢，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見是守園貧人施我燋木不？」阿難白言：「唯然已見。」「彼貧人者，以信敬心施我燋木善根功德，於未來世，經十三劫，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，號曰離垢，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」

爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

（二九）作樂供養成辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二九）作樂供養成辟支佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼國中豪貴長者，各自莊嚴，著好服飾瓔珞環釧，齎持香花，作倡伎樂，皆共相將，欲出城外遊戲自樂。到城門中，值佛世尊將諸比丘，著衣持鉢入城乞食。時彼諸人，見佛如來，圓光晃昱，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，各懷歡喜，前禮佛足，作倡伎樂，供養佛僧，各以所捉種種雜花，而散佛上，於虛空中，變成花蓋。佛以神力，遍覆舍衛。時諸人等，見是變已，歎未曾有，即便以身各各五體投地，因發誓願：「以此作倡伎樂善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼國中豪貴長者，各自莊嚴，著好服飾瓔珞環釧，齎持香花，作倡伎樂，皆共相將，欲出城外遊戲自樂。到城門中，值佛世尊將諸比丘，著衣持鉢入城乞食。時彼諸人，見佛如來，圓光晃昱，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，各懷歡喜，前禮佛足，作倡伎樂，供養佛僧，各以所捉種種雜花，而散佛上，於虛空中，變成花蓋。佛以神力，遍覆舍衛。時諸人等，見是變已，歎未曾有，即便以身各各五體投地，因發誓願：「以此作倡伎樂善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異。」發是願已，佛即微笑，從其面門，出五色光，遶佛三匝，還從頂入。

爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此諸人等不？」阿難白言：「唯然已見。」「此諸人等，以其作樂散花供養善根功德，於未來世，一百劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，皆同一號，名曰妙聲，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，而白佛言：「如來尊重，不妄有笑。以何因緣，今者微笑？唯願世尊！敷演解說。」佛告阿難：「汝今見此諸人等不？」阿難白言：「唯然已見。」「此諸人等，以其作樂散花供養善根功德，於未來世，一百劫中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，最後身得成辟支佛，皆同一號，名曰妙聲，廣度眾生，不可限量，是故笑耳。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（三〇）劫賊惡奴緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三〇）劫賊惡奴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰惡奴，心常好樂處處藏竄劫奪人物，用自存活。時有比丘，在於塚間，坐禪行道，食時欲至，著衣持鉢入城乞食。時有長者，見彼比丘威儀庠序，心生信敬，即入舍內，取一張㲲，施彼比丘。還詣塚間，值彼賊人，見是比丘持㲲來至，便從索取，比丘即與。明日更來，復從索氈，次復持與。於第三日，比丘乞食，來至房內，復從索鉢。時彼比丘作是念言：「唯此一鉢，當用乞食救濟性命，彼賊復索無有厭足，今當設計授三自歸，治彼賊人令使不來。」作是念已，即語賊言：「待我須臾，止息小停，當與汝鉢。」賊聞是語，即便坐待。比丘取繩，張施羂索，安置向內，語彼賊言：「我今疲極不能故起，汝自申手，內著向中，我授汝鉢。」賊聞是語，尋即申手內著向中，比丘挽索羂其手得，繫著床脚。比丘出外，捉杖考打，唱言：「一下當歸依佛。」痛不可言，良久乃穌。種種呵責，復更考打，「第二下者當歸依法。」倍復疼痛，垂欲命終，良久乃穌。轉更呵責，「第三下者當歸依僧。」賊作念言：「今者考我，徹於心骨，痛不可言，若不伏首，授我四歸，必定交死。」作是念已，即便引伏。比丘解放，走詣佛所，高聲唱言：「今者世尊，實大慈悲，勅諸比丘，授我三歸，脫不得死，若受四歸，必死無疑，無所歸仰。」爾時世尊，知彼賊人心以調伏，即為說法，心開意解，得須陀洹果，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰惡奴，心常好樂處處藏竄劫奪人物，用自存活。時有比丘，在於塚間，坐禪行道，食時欲至，著衣持鉢入城乞食。時有長者，見彼比丘威儀庠序，心生信敬，即入舍內，取一張㲲，施彼比丘。還詣塚間，值彼賊人，見是比丘持㲲來至，便從索取，比丘即與。明日更來，復從索氈，次復持與。於第三日，比丘乞食，來至房內，復從索鉢。時彼比丘作是念言：「唯此一鉢，當用乞食救濟性命，彼賊復索無有厭足，今當設計授三自歸，治彼賊人令使不來。」作是念已，即語賊言：「待我須臾，止息小停，當與汝鉢。」賊聞是語，即便坐待。比丘取繩，張施羂索，安置向內，語彼賊言：「我今疲極不能故起，汝自申手，內著向中，我授汝鉢。」賊聞是語，尋即申手內著向中，比丘挽索羂其手得，繫著床脚。比丘出外，捉杖考打，唱言：「一下當歸依佛。」痛不可言，良久乃穌。種種呵責，復更考打，「第二下者當歸依法。」倍復疼痛，垂欲命終，良久乃穌。轉更呵責，「第三下者當歸依僧。」賊作念言：「今者考我，徹於心骨，痛不可言，若不伏首，授我四歸，必定交死。」作是念已，即便引伏。比丘解放，走詣佛所，高聲唱言：「今者世尊，實大慈悲，勅諸比丘，授我三歸，脫不得死，若受四歸，必死無疑，無所歸仰。」爾時世尊，知彼賊人心以調伏，即為說法，心開意解，得須陀洹果，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人，所見敬仰。

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。