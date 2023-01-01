撰集百緣經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰集百緣經卷第二

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報應受供養品第二

（一一）船師請佛渡水緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一一）船師請佛渡水緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。伊羅拔河邊有諸船師，止住河側。爾時如來將諸比丘，詣彼聚落，欲渡於水化諸船師。是諸人等，見佛來至，各懷歡喜，乘船渡水，前禮佛足白言：「世尊！明日屈意，乘船渡水。」佛即然可。莊嚴船舫，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，香水灑地，散眾妙華，莊嚴船舫，待佛及僧。爾時世尊明日時到，將諸比丘，往至河側，乘船渡水，至彼聚落，敷座而坐。諸船師等，察眾坐定，手自斟酌餚饍飲食，供養訖已，皆於佛前，渴仰聞法。爾時世尊即為如應說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘，見是供養，及渡於水，怪未曾有，前白佛言：「如來先世宿殖何福？今者乃有如是自然供養，及以渡水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。伊羅拔河邊有諸船師，止住河側。爾時如來將諸比丘，詣彼聚落，欲渡於水化諸船師。是諸人等，見佛來至，各懷歡喜，乘船渡水，前禮佛足白言：「世尊！明日屈意，乘船渡水。」佛即然可。莊嚴船舫，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，香水灑地，散眾妙華，莊嚴船舫，待佛及僧。爾時世尊明日時到，將諸比丘，往至河側，乘船渡水，至彼聚落，敷座而坐。諸船師等，察眾坐定，手自斟酌餚饍飲食，供養訖已，皆於佛前，渴仰聞法。爾時世尊即為如應說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘，見是供養，及渡於水，怪未曾有，前白佛言：「如來先世宿殖何福？今者乃有如是自然供養，及以渡水。」

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號毘閻婆，將諸比丘，遊行他國，教化眾生。至一河側，有諸商客，齎持珍寶，從他邦來，到彼河岸，見佛世尊及六萬二千阿羅漢眾，深生信敬，前白佛言：『欲渡水耶？』佛即然可。設諸餚饍，供佛僧已，『唯願世尊！在前而渡，儻有劫賊，奪諸比丘衣鉢所須。』爾時世尊即便渡水，為諸商人種種說法，各懷歡喜，發菩提心，即授商主記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時商主者，則我身是。彼時商客者，今六萬二千阿羅漢是。皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號毘閻婆，將諸比丘，遊行他國，教化眾生。至一河側，有諸商客，齎持珍寶，從他邦來，到彼河岸，見佛世尊及六萬二千阿羅漢眾，深生信敬，前白佛言：『欲渡水耶？』佛即然可。設諸餚饍，供佛僧已，『唯願世尊！在前而渡，儻有劫賊，奪諸比丘衣鉢所須。』爾時世尊即便渡水，為諸商人種種說法，各懷歡喜，發菩提心，即授商主記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時商主者，則我身是。彼時商客者，今六萬二千阿羅漢是。皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一二）觀頂王請佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一二）觀頂王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊將諸羅漢六萬二千，詣拘毘羅國。彼諸民眾，稟性賢善慈仁孝順，意志寬博，於時如來作是念言：「吾今當作牛頭栴檀重閣講堂，化彼民眾。」作是念已，時天帝釋知佛心念，即共天、龍、夜叉、究槃荼等，各各齎持牛頭栴檀樹，奉上世尊，為於如來，造大講堂，天諸床榻臥具被褥，天須陀食，自然備有，供養佛僧。時彼民眾，見是事已，怪未曾有，各作是言：「今者如來乃能有是大功德利，乃感諸天置斯供養。」即共同時往詣佛所，前禮佛足，却住一面。佛即為其說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是諸天所獻供養及以床榻，歎未曾有，而白佛言：「不審如來宿殖何福，乃使諸天置斯供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊將諸羅漢六萬二千，詣拘毘羅國。彼諸民眾，稟性賢善慈仁孝順，意志寬博，於時如來作是念言：「吾今當作牛頭栴檀重閣講堂，化彼民眾。」作是念已，時天帝釋知佛心念，即共天、龍、夜叉、究槃荼等，各各齎持牛頭栴檀樹，奉上世尊，為於如來，造大講堂，天諸床榻臥具被褥，天須陀食，自然備有，供養佛僧。時彼民眾，見是事已，怪未曾有，各作是言：「今者如來乃能有是大功德利，乃感諸天置斯供養。」即共同時往詣佛所，前禮佛足，却住一面。佛即為其說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是諸天所獻供養及以床榻，歎未曾有，而白佛言：「不審如來宿殖何福，乃使諸天置斯供養？」

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰梵行，將諸比丘遊行教化，到觀頂王所。聞佛來至，出城奉迎前禮佛足，請佛及僧：『臨顧屈意，受我三月四事供養』佛即然可。尋便安置重閣講堂，床榻臥具，及諸餚饍，供養三月，復以妙衣，各施一領。佛便為王，種種說法，心懷歡喜，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時觀頂王者則我身是，彼時群臣今六萬二千阿羅漢是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰梵行，將諸比丘遊行教化，到觀頂王所。聞佛來至，出城奉迎前禮佛足，請佛及僧：『臨顧屈意，受我三月四事供養』佛即然可。尋便安置重閣講堂，床榻臥具，及諸餚饍，供養三月，復以妙衣，各施一領。佛便為王，種種說法，心懷歡喜，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時觀頂王者則我身是，彼時群臣今六萬二千阿羅漢是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一三）法護王請佛洗浴緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一三）法護王請佛洗浴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，往詣他邦，販買求利，涉路進引，到曠野中，迷失徑路，靡知所趣。值天暑熱，渴乏欲死，各各跪拜諸天神等，以求福祐，皆無有感。時諸商人中，有一優婆塞，白眾人言：「如來世尊常以大悲，晝夜六時觀察眾生，誰受苦厄，而往拔濟。我等今者，咸共至心，稱南無佛陀，以救苦厄。」時諸商客，聞是語已，各各同聲，稱南無佛陀，願見救濟此諸渴熱。於時如來遙聞眾客稱佛名號，與天帝釋尋往到彼諸賈客所，降大甘雨，熱渴得除，各懷歡喜，達到本國，請佛及僧，佛即然可。竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，燒種種香，備辦餚饍，往白世尊：「唯聖知時，食具已辦。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，往至其家，受彼供已。時諸商人渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？乃使商客置斯供養，復獲道果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，往詣他邦，販買求利，涉路進引，到曠野中，迷失徑路，靡知所趣。值天暑熱，渴乏欲死，各各跪拜諸天神等，以求福祐，皆無有感。時諸商人中，有一優婆塞，白眾人言：「如來世尊常以大悲，晝夜六時觀察眾生，誰受苦厄，而往拔濟。我等今者，咸共至心，稱南無佛陀，以救苦厄。」時諸商客，聞是語已，各各同聲，稱南無佛陀，願見救濟此諸渴熱。於時如來遙聞眾客稱佛名號，與天帝釋尋往到彼諸賈客所，降大甘雨，熱渴得除，各懷歡喜，達到本國，請佛及僧，佛即然可。竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，燒種種香，備辦餚饍，往白世尊：「唯聖知時，食具已辦。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，往至其家，受彼供已。時諸商人渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？乃使商客置斯供養，復獲道果。」

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號栴檀香，將諸比丘，詣法護王國。值天亢旱，苗稼不收，王聞佛來，將諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。於其城內，復造浴池，浴洗佛僧，發大誓願：『持此功德，願天帝釋，降大甘雨，遍閻浮提，潤益苗稼給濟眾生。』發是願已，天尋降雨，莫不蒙賴。即造八萬四千寶瓶，盛佛浴水，賜閻浮提八萬四千諸城各與一瓶，勅令造塔而供養之。因發無上菩提之心，時栴檀佛即授王記：『汝於來世，當得成佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時法護王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者得致成佛，故有人天來供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號栴檀香，將諸比丘，詣法護王國。值天亢旱，苗稼不收，王聞佛來，將諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。於其城內，復造浴池，浴洗佛僧，發大誓願：『持此功德，願天帝釋，降大甘雨，遍閻浮提，潤益苗稼給濟眾生。』發是願已，天尋降雨，莫不蒙賴。即造八萬四千寶瓶，盛佛浴水，賜閻浮提八萬四千諸城各與一瓶，勅令造塔而供養之。因發無上菩提之心，時栴檀佛即授王記：『汝於來世，當得成佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時法護王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者得致成佛，故有人天來供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一四）佛救濟度病緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一四）佛救濟度病緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時那羅聚落，多諸疫鬼殺害民眾，各競求請塞天善神，悕望疫病漸得除降；如是數跪，病無降愈。時聚落中，有一優婆塞，語眾人言：「如來在世利安眾生，我等當共一心稱南無佛陀，以求救濟病苦之患。」時諸人等聞是語已，咸各同時稱南無佛陀：「唯願世尊大慈憐愍，覆蔭我等疾疫病苦。」爾時世尊常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，誰受苦厄，尋往化度，使修善法永拔諸苦。見此疫病諸人民等同時一心，稱佛名號，以救疫病。爾時如來將諸比丘，往彼聚落，以大慈悲，熏諸民眾，勸令修善，疫鬼同時皆悉退散，無復眾患。時聚落人，見於如來利安民眾，各作是言：「我等今者，蒙佛遺恩，得濟軀命，明當設會請佛世尊。」作是語已，各詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！受我等請。」佛即然可。時諸民眾，知佛許已，還歸家中，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，安置床榻，備辦餚饍，往白世尊：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，來入聚落，受其供已。時諸民眾渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊！宿殖何福？乃感民眾置斯供養及除疫病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。時那羅聚落，多諸疫鬼殺害民眾，各競求請塞天善神，悕望疫病漸得除降；如是數跪，病無降愈。時聚落中，有一優婆塞，語眾人言：「如來在世利安眾生，我等當共一心稱南無佛陀，以求救濟病苦之患。」時諸人等聞是語已，咸各同時稱南無佛陀：「唯願世尊大慈憐愍，覆蔭我等疾疫病苦。」爾時世尊常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，誰受苦厄，尋往化度，使修善法永拔諸苦。見此疫病諸人民等同時一心，稱佛名號，以救疫病。爾時如來將諸比丘，往彼聚落，以大慈悲，熏諸民眾，勸令修善，疫鬼同時皆悉退散，無復眾患。時聚落人，見於如來利安民眾，各作是言：「我等今者，蒙佛遺恩，得濟軀命，明當設會請佛世尊。」作是語已，各詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！受我等請。」佛即然可。時諸民眾，知佛許已，還歸家中，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，安置床榻，備辦餚饍，往白世尊：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，來入聚落，受其供已。時諸民眾渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊！宿殖何福？乃感民眾置斯供養及除疫病。」

爾時佛告諸比丘眾：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號日月光，將諸比丘至梵摩王國，受王供已，長跪白佛：『願見救濟此諸民眾災疫疾患。』爾時世尊尋持所著僧伽梨衣，授與彼王，繫于幢頭，各共供養，疫鬼同時自然退散，無復災患。王大歡喜，發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者致得成佛，故有人天來供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸比丘眾：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號日月光，將諸比丘至梵摩王國，受王供已，長跪白佛：『願見救濟此諸民眾災疫疾患。』爾時世尊尋持所著僧伽梨衣，授與彼王，繫于幢頭，各共供養，疫鬼同時自然退散，無復災患。王大歡喜，發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者致得成佛，故有人天來供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一五）天帝釋供養佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一五）天帝釋供養佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多極大愚癡，憍慢嫉妬，教阿闍世王，立非法制，擊鼓唱令：「不聽民眾齎持供養詣瞿曇所。」時彼城中有信佛者，聞是制限，憂愁涕泣，悲感懊惱，感天宮殿動搖不安。時天帝釋作是念言：「我此宮殿，有何因緣，如是動搖？」尋自觀察，見阿闍世王立非法制，令彼城人憂愁涕泣，感我宮殿動搖如是。尋即來下，高聲唱言：「我今自當供養佛僧。」作是唱已，即往佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊及比丘僧，盡其形壽，受我供養。」佛不然可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受五年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五年，當受五月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五月，當受五日。」佛即然可。尋變迦蘭陀竹林如毘闍耶殿，床榻臥具，天須陀食，盛以金器，與諸天眾，手自斟酌，供養佛僧。時阿闍世王在高樓上，遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿，天須陀食，盛以寶器，見天帝釋與諸天眾，手自斟酌供養佛僧。時阿闍世王覩斯事已，即自悔責，極大瞋恚，罵提婆達多：「汝是癡人！云何教我橫加非法向於世尊？」作是語已，即於佛所，深生信敬。時諸群臣，前白王言：「願王今者改先制限，令諸民眾得見如來，隨意供養。」尋勅司官，擊鼓唱令：「自今以去，聽諸民眾，設諸餚饍，供養佛已。」爾時世尊即便為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃使天帝置斯供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有佛出世，號曰寶殿，將諸比丘，遊行教化到伽翅王國。聞佛來至，將諸群臣，奉迎世尊，長跪請佛：『受我三月四事供養。』佛即然可。受其供已，佛便為王種種說法。發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天而供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多極大愚癡，憍慢嫉妬，教阿闍世王，立非法制，擊鼓唱令：「不聽民眾齎持供養詣瞿曇所。」時彼城中有信佛者，聞是制限，憂愁涕泣，悲感懊惱，感天宮殿動搖不安。時天帝釋作是念言：「我此宮殿，有何因緣，如是動搖？」尋自觀察，見阿闍世王立非法制，令彼城人憂愁涕泣，感我宮殿動搖如是。尋即來下，高聲唱言：「我今自當供養佛僧。」作是唱已，即往佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊及比丘僧，盡其形壽，受我供養。」佛不然可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受五年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五年，當受五月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五月，當受五日。」佛即然可。尋變迦蘭陀竹林如毘闍耶殿，床榻臥具，天須陀食，盛以金器，與諸天眾，手自斟酌，供養佛僧。時阿闍世王在高樓上，遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿，天須陀食，盛以寶器，見天帝釋與諸天眾，手自斟酌供養佛僧。時阿闍世王覩斯事已，即自悔責，極大瞋恚，罵提婆達多：「汝是癡人！云何教我橫加非法向於世尊？」作是語已，即於佛所，深生信敬。時諸群臣，前白王言：「願王今者改先制限，令諸民眾得見如來，隨意供養。」尋勅司官，擊鼓唱令：「自今以去，聽諸民眾，設諸餚饍，供養佛已。」爾時世尊即便為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃使天帝置斯供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有佛出世，號曰寶殿，將諸比丘，遊行教化到伽翅王國。聞佛來至，將諸群臣，奉迎世尊，長跪請佛：『受我三月四事供養。』佛即然可。受其供已，佛便為王種種說法。發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天而供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一六）佛現帝釋形化婆羅門緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一六）佛現帝釋形化婆羅門緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一輔相，名曰梨車，信邪倒見，不信因果，教阿闍世，反逆殺父，自立為主。心懷喜悅，勅諸臣民：「施設大會，聚集百千諸婆羅門共立峻制，不聽往至詣瞿曇所諮稟所受。」諸婆羅門聞是語已，皆不復往。每於一時，密共聚會，或有說言：「我韋陀經說云：『瞿曇沙門者，皆是我等天之大主。』今共稱名，或能來至詣於會所，我等當共盡形奉事。」作是語已，咸共稱名：「南無瞿曇沙門，來赴此會，受我等請。」爾時如來常以慈悲，晝夜六時，觀察眾生，誰應可度，尋往度之。知諸婆羅門善根已熟應受我化，自變其身作帝釋形，乘虛空來，入赴婆羅門會，各起奉迎，請命令坐，而作是言：「我等所求，今悉獲得，當共盡形奉事。」帝釋咸皆稱善。爾時世尊知諸婆羅門心已調伏，還服本形，為其如應說四諦法，心開意解，獲須陀洹果，各懷喜悅，並共施設百味飲食，請佛及僧。供養訖已，時諸比丘，見是事已，前白佛言：「如來往昔宿殖何福？乃能使此諸婆羅門，設諸餚饍供養佛僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一輔相，名曰梨車，信邪倒見，不信因果，教阿闍世，反逆殺父，自立為主。心懷喜悅，勅諸臣民：「施設大會，聚集百千諸婆羅門共立峻制，不聽往至詣瞿曇所諮稟所受。」諸婆羅門聞是語已，皆不復往。每於一時，密共聚會，或有說言：「我韋陀經說云：『瞿曇沙門者，皆是我等天之大主。』今共稱名，或能來至詣於會所，我等當共盡形奉事。」作是語已，咸共稱名：「南無瞿曇沙門，來赴此會，受我等請。」爾時如來常以慈悲，晝夜六時，觀察眾生，誰應可度，尋往度之。知諸婆羅門善根已熟應受我化，自變其身作帝釋形，乘虛空來，入赴婆羅門會，各起奉迎，請命令坐，而作是言：「我等所求，今悉獲得，當共盡形奉事。」帝釋咸皆稱善。爾時世尊知諸婆羅門心已調伏，還服本形，為其如應說四諦法，心開意解，獲須陀洹果，各懷喜悅，並共施設百味飲食，請佛及僧。供養訖已，時諸比丘，見是事已，前白佛言：「如來往昔宿殖何福？乃能使此諸婆羅門，設諸餚饍供養佛僧。」

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰妙音，將諸比丘，到寶殿王所。聞佛來至，與諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。三月之中，受王供已，於其䐡中，出七寶蓮華，各有化佛結跏趺坐，放大光明，上至阿迦膩吒天，下至阿鼻地獄。時寶殿王見是變已，發於無上菩提之心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時寶殿王者則我身是，彼時群臣者今諸婆羅門是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰妙音，將諸比丘，到寶殿王所。聞佛來至，與諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。三月之中，受王供已，於其䐡中，出七寶蓮華，各有化佛結跏趺坐，放大光明，上至阿迦膩吒天，下至阿鼻地獄。時寶殿王見是變已，發於無上菩提之心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時寶殿王者則我身是，彼時群臣者今諸婆羅門是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一七）乾闥婆作樂讚佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一七）乾闥婆作樂讚佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有五百乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，供養如來，晝夜不離，名聞遠徹，達於四方。時彼南城，有乾闥婆王，名曰善愛，亦巧彈琴，作樂歌舞，於彼土中，更無詶對，憍慢自大，更無有比。聞其北方有乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，故從彼來，涉歷諸土，經十六大國，彈一弦琴，能令出於七種音聲，聲有二十一解。時諸人民聞其彈琴作樂歌舞，歡娛自樂，狂醉放逸不能自制，共相隨逐來詣舍衛，欲得見王致意問訊角試技術。時城郭神及乾闥婆，啟白王言：「云南方國，有乾闥婆王，名曰善愛，快能彈琴，作樂戲笑，今在門外，致意問訊。云在彼間，遙承王邊有乾闥婆，善巧彈琴，歌舞戲笑，故從遠來，求共角試彈琴技術。願王今者！聽使所白。」時波斯匿王告守門者，疾喚來入。共王相見，各懷歡喜。善愛白言：「承聞王邊有乾闥婆善巧彈琴，歌舞戲笑，今在何許？我今當共角試技術。」王即答曰：「我不相憚，去此不遠，我今共汝往至于彼，隨意角試。」時王然可。至世尊所，佛知王意，尋自變身，化作乾闥婆王，將天樂神般遮尸棄，其數七千，各各手執琉璃之琴，侍衛左右。時波斯匿王語善愛言：「此皆是我作樂諸神，汝今可共角試琴術。」時善愛王，即便自取一弦之琴，而彈鼓之，能令出於七種音聲，聲有二十一解，彈鼓合節甚可聽聞，能令眾人歡娛舞戲，昏迷放逸不能自持。爾時如來復取般遮尸棄琉璃之琴，彈鼓一弦，能令出於數千萬種，其聲婉妙清徹可愛，聞者舞笑，歡娛愛樂，喜不自勝。時善愛王聞是聲已，歎未曾有，自鄙慚愧先所彈琴所出音聲，即便引伏，長跪叉手：「請為大師，更諮琴法。」爾時如來見善愛王，除去我慢，心已調伏，還服本形，諸比丘僧，默然而坐。心驚毛竪，尋於佛前，深生信敬，長跪合掌，求入道次。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時波斯匿見善愛王，心已調伏，復得道果，心懷歡喜，長跪請佛及比丘僧。佛即然可。勅諸群臣，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地散眾名華，安置床榻，設諸餚饍，供養佛僧。時諸比丘見是供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，今者乃有如是音樂供養如來，終不遠離？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰正覺，將諸比丘，遠行教化，至梵摩王國，在一樹下，結跏趺坐，入火光三昧，照于天地。時彼國王，將諸群臣數千萬眾，出城遊戲，作倡伎樂，歌舞戲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有五百乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，供養如來，晝夜不離，名聞遠徹，達於四方。時彼南城，有乾闥婆王，名曰善愛，亦巧彈琴，作樂歌舞，於彼土中，更無詶對，憍慢自大，更無有比。聞其北方有乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，故從彼來，涉歷諸土，經十六大國，彈一弦琴，能令出於七種音聲，聲有二十一解。時諸人民聞其彈琴作樂歌舞，歡娛自樂，狂醉放逸不能自制，共相隨逐來詣舍衛，欲得見王致意問訊角試技術。時城郭神及乾闥婆，啟白王言：「云南方國，有乾闥婆王，名曰善愛，快能彈琴，作樂戲笑，今在門外，致意問訊。云在彼間，遙承王邊有乾闥婆，善巧彈琴，歌舞戲笑，故從遠來，求共角試彈琴技術。願王今者！聽使所白。」時波斯匿王告守門者，疾喚來入。共王相見，各懷歡喜。善愛白言：「承聞王邊有乾闥婆善巧彈琴，歌舞戲笑，今在何許？我今當共角試技術。」王即答曰：「我不相憚，去此不遠，我今共汝往至于彼，隨意角試。」時王然可。至世尊所，佛知王意，尋自變身，化作乾闥婆王，將天樂神般遮尸棄，其數七千，各各手執琉璃之琴，侍衛左右。時波斯匿王語善愛言：「此皆是我作樂諸神，汝今可共角試琴術。」時善愛王，即便自取一弦之琴，而彈鼓之，能令出於七種音聲，聲有二十一解，彈鼓合節甚可聽聞，能令眾人歡娛舞戲，昏迷放逸不能自持。爾時如來復取般遮尸棄琉璃之琴，彈鼓一弦，能令出於數千萬種，其聲婉妙清徹可愛，聞者舞笑，歡娛愛樂，喜不自勝。時善愛王聞是聲已，歎未曾有，自鄙慚愧先所彈琴所出音聲，即便引伏，長跪叉手：「請為大師，更諮琴法。」爾時如來見善愛王，除去我慢，心已調伏，還服本形，諸比丘僧，默然而坐。心驚毛竪，尋於佛前，深生信敬，長跪合掌，求入道次。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時波斯匿見善愛王，心已調伏，復得道果，心懷歡喜，長跪請佛及比丘僧。佛即然可。勅諸群臣，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地散眾名華，安置床榻，設諸餚饍，供養佛僧。時諸比丘見是供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，今者乃有如是音樂供養如來，終不遠離？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰正覺，將諸比丘，遠行教化，至梵摩王國，在一樹下，結跏趺坐，入火光三昧，照于天地。時彼國王，將諸群臣數千萬眾，出城遊戲，作倡伎樂，歌舞戲

笑。遙見彼佛及比丘僧，在於樹下，結跏趺坐，光明赫弈，照于天地，如百千日，心懷歡喜，將諸伎女，往到佛所，前禮佛足，作樂供養，長跪請佛：『唯願世尊及比丘僧，大慈憐愍，來入宮中，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，有是音樂而供養我，終不遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑。遙見彼佛及比丘僧，在於樹下，結跏趺坐，光明赫弈，照于天地，如百千日，心懷歡喜，將諸伎女，往到佛所，前禮佛足，作樂供養，長跪請佛：『唯願世尊及比丘僧，大慈憐愍，來入宮中，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，有是音樂而供養我，終不遠離。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一八）如願臨當刑戮求佛出家緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一八）如願臨當刑戮求佛出家緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰如願，好喜殺生偷盜邪婬，為人糾告，王勅收捕，繫縛送市，順行唱令：「送至殺處。」規欲刑戮，值見世尊，作禮歸躬，具說罪狀，「今當就死，命在不久，唯願世尊！大慈憐愍，為我白王，聽使出家，死不復恨。」爾時如來即便然可，告阿難曰：「汝可往語波斯匿王，云吾今日，從王乞索此一罪人，用為出家。」是時阿難受佛教勅，尋即往到，語波斯匿王：「今日世尊，從王乞索此一罪人，用為出家。」王聞佛語，勅放罪人，送與世尊，度令出家，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時諸比丘，見是如願，臨死得脫，出家未久，復獲道果，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？出言信用，救彼罪人，得濟身命。不審世尊其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰如願，好喜殺生偷盜邪婬，為人糾告，王勅收捕，繫縛送市，順行唱令：「送至殺處。」規欲刑戮，值見世尊，作禮歸躬，具說罪狀，「今當就死，命在不久，唯願世尊！大慈憐愍，為我白王，聽使出家，死不復恨。」爾時如來即便然可，告阿難曰：「汝可往語波斯匿王，云吾今日，從王乞索此一罪人，用為出家。」是時阿難受佛教勅，尋即往到，語波斯匿王：「今日世尊，從王乞索此一罪人，用為出家。」王聞佛語，勅放罪人，送與世尊，度令出家，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時諸比丘，見是如願，臨死得脫，出家未久，復獲道果，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？出言信用，救彼罪人，得濟身命。不審世尊其事云何？」

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰帝幢，將諸比丘，遊諸聚落，教化眾生。於其路次，值一仙人，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，請命就座，設諸餚饍，供養佛已，因發願言：『使我來世出言信用。』佛即答言：『使汝所求必得如願，如我今者無有異也。』時彼仙人聞佛語已，即於佛前發於無上菩提之心，即為授記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時仙人者則我身是，以我過去敬順佛故，今者出言無不信受，救彼罪人得免身命及獲道果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰帝幢，將諸比丘，遊諸聚落，教化眾生。於其路次，值一仙人，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，請命就座，設諸餚饍，供養佛已，因發願言：『使我來世出言信用。』佛即答言：『使汝所求必得如願，如我今者無有異也。』時彼仙人聞佛語已，即於佛前發於無上菩提之心，即為授記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時仙人者則我身是，以我過去敬順佛故，今者出言無不信受，救彼罪人得免身命及獲道果。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一九）頻婆娑羅王請佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一九）頻婆娑羅王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時頻婆娑羅王，將十二億那由他人，往詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！大慈憐愍，將諸比丘，受我終身四事供養。」佛不許可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受十二年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受我十二年，當受十二月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受十二月，當受三月四事供養。」佛即然可。勅諸臣民，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙花，安置床榻，臥具被褥，備辦餚饍。將諸群臣，各各執蓋，蓋佛眾僧，入王舍城。足蹈門閫，地大震動，城中寶藏，自然踊出，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，癖者得伸，貧者得寶。空中伎樂，不鼓自鳴，象馬眾鳥，相和悲鳴，虛空之中，雨眾妙華，至于王宮。設諸餚饍百味飲食，供養佛僧經於三月。受王供已，佛即為王種種說法，心懷喜悅，即以加尸育衣，施佛及僧，退坐一面。時諸比丘而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲如斯上妙供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰差摩，將諸比丘，遊行教化，到寶勝國。王名伽翅，聞佛來至，心懷歡喜，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養佛已，渴仰聞法，佛即為王種種說法，心懷歡喜，即於佛前，發於無上菩提之心。佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，利安眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時諸臣者今諸比丘是。由於彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時頻婆娑羅王，將十二億那由他人，往詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！大慈憐愍，將諸比丘，受我終身四事供養。」佛不許可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受十二年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受我十二年，當受十二月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受十二月，當受三月四事供養。」佛即然可。勅諸臣民，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙花，安置床榻，臥具被褥，備辦餚饍。將諸群臣，各各執蓋，蓋佛眾僧，入王舍城。足蹈門閫，地大震動，城中寶藏，自然踊出，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，癖者得伸，貧者得寶。空中伎樂，不鼓自鳴，象馬眾鳥，相和悲鳴，虛空之中，雨眾妙華，至于王宮。設諸餚饍百味飲食，供養佛僧經於三月。受王供已，佛即為王種種說法，心懷喜悅，即以加尸育衣，施佛及僧，退坐一面。時諸比丘而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲如斯上妙供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰差摩，將諸比丘，遊行教化，到寶勝國。王名伽翅，聞佛來至，心懷歡喜，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養佛已，渴仰聞法，佛即為王種種說法，心懷歡喜，即於佛前，發於無上菩提之心。佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，利安眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時諸臣者今諸比丘是。由於彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（二〇）帝釋變迦蘭陀竹林緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二〇）帝釋變迦蘭陀竹林緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有一長者，名曰瞿沙，財寶無量，不可稱計，然彼長者信邪倒見，奉事外道，不信佛法。時大目連觀是長者，極生邪見，畏墜三塗不可拔濟，生憐愍心，即作方便，告帝釋言：「汝今可變迦蘭陀竹林，令作七寶諸天宮殿等無有異，懸諸幡蓋及諸寶鈴，諸天妙華以散其地，天須陀食，自然備有，供養佛僧。伊羅鉢龍，執持幡蓋，蓋佛頂上。又諸龍王，各各執持種種幡蓋，蓋諸比丘。舍尸夫人將諸婇女，各各執扇，在佛左右，執扇扇佛。般遮尸棄乾闥婆眾作天伎樂，以娛樂佛。」時彼長者見其如是，歎未曾有，即於佛所，深生信敬，往詣佛所：「唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。」佛默然許。還至家中，設供飲食，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘往至其家，受其供已，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時諸比丘，見此神變如斯供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲斯報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有一長者，名曰瞿沙，財寶無量，不可稱計，然彼長者信邪倒見，奉事外道，不信佛法。時大目連觀是長者，極生邪見，畏墜三塗不可拔濟，生憐愍心，即作方便，告帝釋言：「汝今可變迦蘭陀竹林，令作七寶諸天宮殿等無有異，懸諸幡蓋及諸寶鈴，諸天妙華以散其地，天須陀食，自然備有，供養佛僧。伊羅鉢龍，執持幡蓋，蓋佛頂上。又諸龍王，各各執持種種幡蓋，蓋諸比丘。舍尸夫人將諸婇女，各各執扇，在佛左右，執扇扇佛。般遮尸棄乾闥婆眾作天伎樂，以娛樂佛。」時彼長者見其如是，歎未曾有，即於佛所，深生信敬，往詣佛所：「唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。」佛默然許。還至家中，設供飲食，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘往至其家，受其供已，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時諸比丘，見此神變如斯供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲斯報？」

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰滿願，將諸比丘，遊行教化，到梵摩王國。聞佛來至，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊受我供養。』佛即然可。勅諸群臣，施設種種百味飲食，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，皆由彼時供養佛僧，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰滿願，將諸比丘，遊行教化，到梵摩王國。聞佛來至，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊受我供養。』佛即然可。勅諸群臣，施設種種百味飲食，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，皆由彼時供養佛僧，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。