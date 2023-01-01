撰集百緣經
吳 支謙譯10卷CBETA T0200大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
撰集百緣經卷第二
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吳月支優婆塞支謙譯
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報應受供養品第二
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（一一）船師請佛渡水緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。伊羅拔河邊有諸船師，止住河側。爾時如來將諸比丘，詣彼聚落，欲渡於水化諸船師。是諸人等，見佛來至，各懷歡喜，乘船渡水，前禮佛足白言：「世尊！明日屈意，乘船渡水。」佛即然可。莊嚴船舫，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，香水灑地，散眾妙華，莊嚴船舫，待佛及僧。爾時世尊明日時到，將諸比丘，往至河側，乘船渡水，至彼聚落，敷座而坐。諸船師等，察眾坐定，手自斟酌餚饍飲食，供養訖已，皆於佛前，渴仰聞法。爾時世尊即為如應說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘，見是供養，及渡於水，怪未曾有，前白佛言：「如來先世宿殖何福？今者乃有如是自然供養，及以渡水。」
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。伊羅拔河邊有諸船師，止住河側。爾時如來將諸比丘，詣彼聚落，欲渡於水化諸船師。是諸人等，見佛來至，各懷歡喜，乘船渡水，前禮佛足白言：「世尊！明日屈意，乘船渡水。」佛即然可。莊嚴船舫，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，香水灑地，散眾妙華，莊嚴船舫，待佛及僧。爾時世尊明日時到，將諸比丘，往至河側，乘船渡水，至彼聚落，敷座而坐。諸船師等，察眾坐定，手自斟酌餚饍飲食，供養訖已，皆於佛前，渴仰聞法。爾時世尊即為如應說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘，見是供養，及渡於水，怪未曾有，前白佛言：「如來先世宿殖何福？今者乃有如是自然供養，及以渡水。」
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爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號毘閻婆，將諸比丘，遊行他國，教化眾生。至一河側，有諸商客，齎持珍寶，從他邦來，到彼河岸，見佛世尊及六萬二千阿羅漢眾，深生信敬，前白佛言：『欲渡水耶？』佛即然可。設諸餚饍，供佛僧已，『唯願世尊！在前而渡，儻有劫賊，奪諸比丘衣鉢所須。』爾時世尊即便渡水，為諸商人種種說法，各懷歡喜，發菩提心，即授商主記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時商主者，則我身是。彼時商客者，今六萬二千阿羅漢是。皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號毘閻婆，將諸比丘，遊行他國，教化眾生。至一河側，有諸商客，齎持珍寶，從他邦來，到彼河岸，見佛世尊及六萬二千阿羅漢眾，深生信敬，前白佛言：『欲渡水耶？』佛即然可。設諸餚饍，供佛僧已，『唯願世尊！在前而渡，儻有劫賊，奪諸比丘衣鉢所須。』爾時世尊即便渡水，為諸商人種種說法，各懷歡喜，發菩提心，即授商主記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時商主者，則我身是。彼時商客者，今六萬二千阿羅漢是。皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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（一二）觀頂王請佛緣
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佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊將諸羅漢六萬二千，詣拘毘羅國。彼諸民眾，稟性賢善慈仁孝順，意志寬博，於時如來作是念言：「吾今當作牛頭栴檀重閣講堂，化彼民眾。」作是念已，時天帝釋知佛心念，即共天、龍、夜叉、究槃荼等，各各齎持牛頭栴檀樹，奉上世尊，為於如來，造大講堂，天諸床榻臥具被褥，天須陀食，自然備有，供養佛僧。時彼民眾，見是事已，怪未曾有，各作是言：「今者如來乃能有是大功德利，乃感諸天置斯供養。」即共同時往詣佛所，前禮佛足，却住一面。佛即為其說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是諸天所獻供養及以床榻，歎未曾有，而白佛言：「不審如來宿殖何福，乃使諸天置斯供養？」
佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊將諸羅漢六萬二千，詣拘毘羅國。彼諸民眾，稟性賢善慈仁孝順，意志寬博，於時如來作是念言：「吾今當作牛頭栴檀重閣講堂，化彼民眾。」作是念已，時天帝釋知佛心念，即共天、龍、夜叉、究槃荼等，各各齎持牛頭栴檀樹，奉上世尊，為於如來，造大講堂，天諸床榻臥具被褥，天須陀食，自然備有，供養佛僧。時彼民眾，見是事已，怪未曾有，各作是言：「今者如來乃能有是大功德利，乃感諸天置斯供養。」即共同時往詣佛所，前禮佛足，却住一面。佛即為其說四諦法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是諸天所獻供養及以床榻，歎未曾有，而白佛言：「不審如來宿殖何福，乃使諸天置斯供養？」
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爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰梵行，將諸比丘遊行教化，到觀頂王所。聞佛來至，出城奉迎前禮佛足，請佛及僧：『臨顧屈意，受我三月四事供養』佛即然可。尋便安置重閣講堂，床榻臥具，及諸餚饍，供養三月，復以妙衣，各施一領。佛便為王，種種說法，心懷歡喜，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時觀頂王者則我身是，彼時群臣今六萬二千阿羅漢是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰梵行，將諸比丘遊行教化，到觀頂王所。聞佛來至，出城奉迎前禮佛足，請佛及僧：『臨顧屈意，受我三月四事供養』佛即然可。尋便安置重閣講堂，床榻臥具，及諸餚饍，供養三月，復以妙衣，各施一領。佛便為王，種種說法，心懷歡喜，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時觀頂王者則我身是，彼時群臣今六萬二千阿羅漢是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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（一三）法護王請佛洗浴緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，往詣他邦，販買求利，涉路進引，到曠野中，迷失徑路，靡知所趣。值天暑熱，渴乏欲死，各各跪拜諸天神等，以求福祐，皆無有感。時諸商人中，有一優婆塞，白眾人言：「如來世尊常以大悲，晝夜六時觀察眾生，誰受苦厄，而往拔濟。我等今者，咸共至心，稱南無佛陀，以救苦厄。」時諸商客，聞是語已，各各同聲，稱南無佛陀，願見救濟此諸渴熱。於時如來遙聞眾客稱佛名號，與天帝釋尋往到彼諸賈客所，降大甘雨，熱渴得除，各懷歡喜，達到本國，請佛及僧，佛即然可。竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，燒種種香，備辦餚饍，往白世尊：「唯聖知時，食具已辦。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，往至其家，受彼供已。時諸商人渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？乃使商客置斯供養，復獲道果。」
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有五百賈客，往詣他邦，販買求利，涉路進引，到曠野中，迷失徑路，靡知所趣。值天暑熱，渴乏欲死，各各跪拜諸天神等，以求福祐，皆無有感。時諸商人中，有一優婆塞，白眾人言：「如來世尊常以大悲，晝夜六時觀察眾生，誰受苦厄，而往拔濟。我等今者，咸共至心，稱南無佛陀，以救苦厄。」時諸商客，聞是語已，各各同聲，稱南無佛陀，願見救濟此諸渴熱。於時如來遙聞眾客稱佛名號，與天帝釋尋往到彼諸賈客所，降大甘雨，熱渴得除，各懷歡喜，達到本國，請佛及僧，佛即然可。竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，燒種種香，備辦餚饍，往白世尊：「唯聖知時，食具已辦。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，往至其家，受彼供已。時諸商人渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？乃使商客置斯供養，復獲道果。」
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爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號栴檀香，將諸比丘，詣法護王國。值天亢旱，苗稼不收，王聞佛來，將諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。於其城內，復造浴池，浴洗佛僧，發大誓願：『持此功德，願天帝釋，降大甘雨，遍閻浮提，潤益苗稼給濟眾生。』發是願已，天尋降雨，莫不蒙賴。即造八萬四千寶瓶，盛佛浴水，賜閻浮提八萬四千諸城各與一瓶，勅令造塔而供養之。因發無上菩提之心，時栴檀佛即授王記：『汝於來世，當得成佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時法護王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者得致成佛，故有人天來供養我。」
爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號栴檀香，將諸比丘，詣法護王國。值天亢旱，苗稼不收，王聞佛來，將諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。於其城內，復造浴池，浴洗佛僧，發大誓願：『持此功德，願天帝釋，降大甘雨，遍閻浮提，潤益苗稼給濟眾生。』發是願已，天尋降雨，莫不蒙賴。即造八萬四千寶瓶，盛佛浴水，賜閻浮提八萬四千諸城各與一瓶，勅令造塔而供養之。因發無上菩提之心，時栴檀佛即授王記：『汝於來世，當得成佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時法護王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者得致成佛，故有人天來供養我。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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（一四）佛救濟度病緣
（一四）佛救濟度病緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛在王舍城迦蘭陀竹林。時那羅聚落，多諸疫鬼殺害民眾，各競求請塞天善神，悕望疫病漸得除降；如是數跪，病無降愈。時聚落中，有一優婆塞，語眾人言：「如來在世利安眾生，我等當共一心稱南無佛陀，以求救濟病苦之患。」時諸人等聞是語已，咸各同時稱南無佛陀：「唯願世尊大慈憐愍，覆蔭我等疾疫病苦。」爾時世尊常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，誰受苦厄，尋往化度，使修善法永拔諸苦。見此疫病諸人民等同時一心，稱佛名號，以救疫病。爾時如來將諸比丘，往彼聚落，以大慈悲，熏諸民眾，勸令修善，疫鬼同時皆悉退散，無復眾患。時聚落人，見於如來利安民眾，各作是言：「我等今者，蒙佛遺恩，得濟軀命，明當設會請佛世尊。」作是語已，各詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！受我等請。」佛即然可。時諸民眾，知佛許已，還歸家中，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，安置床榻，備辦餚饍，往白世尊：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，來入聚落，受其供已。時諸民眾渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊！宿殖何福？乃感民眾置斯供養及除疫病。」
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時那羅聚落，多諸疫鬼殺害民眾，各競求請塞天善神，悕望疫病漸得除降；如是數跪，病無降愈。時聚落中，有一優婆塞，語眾人言：「如來在世利安眾生，我等當共一心稱南無佛陀，以求救濟病苦之患。」時諸人等聞是語已，咸各同時稱南無佛陀：「唯願世尊大慈憐愍，覆蔭我等疾疫病苦。」爾時世尊常以大悲，晝夜六時，觀察眾生，誰受苦厄，尋往化度，使修善法永拔諸苦。見此疫病諸人民等同時一心，稱佛名號，以救疫病。爾時如來將諸比丘，往彼聚落，以大慈悲，熏諸民眾，勸令修善，疫鬼同時皆悉退散，無復眾患。時聚落人，見於如來利安民眾，各作是言：「我等今者，蒙佛遺恩，得濟軀命，明當設會請佛世尊。」作是語已，各詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！受我等請。」佛即然可。時諸民眾，知佛許已，還歸家中，平治道路，除去瓦石污穢不淨，竪立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙華，安置床榻，備辦餚饍，往白世尊：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘，來入聚落，受其供已。時諸民眾渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，而白佛言：「如來世尊！宿殖何福？乃感民眾置斯供養及除疫病。」
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爾時佛告諸比丘眾：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號日月光，將諸比丘至梵摩王國，受王供已，長跪白佛：『願見救濟此諸民眾災疫疾患。』爾時世尊尋持所著僧伽梨衣，授與彼王，繫于幢頭，各共供養，疫鬼同時自然退散，無復災患。王大歡喜，發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者致得成佛，故有人天來供養我。」
爾時佛告諸比丘眾：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去，波羅㮈國有佛出世，號日月光，將諸比丘至梵摩王國，受王供已，長跪白佛：『願見救濟此諸民眾災疫疾患。』爾時世尊尋持所著僧伽梨衣，授與彼王，繫于幢頭，各共供養，疫鬼同時自然退散，無復災患。王大歡喜，發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂，是故今者致得成佛，故有人天來供養我。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
（一五）天帝釋供養佛緣
（一五）天帝釋供養佛緣
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佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多極大愚癡，憍慢嫉妬，教阿闍世王，立非法制，擊鼓唱令：「不聽民眾齎持供養詣瞿曇所。」時彼城中有信佛者，聞是制限，憂愁涕泣，悲感懊惱，感天宮殿動搖不安。時天帝釋作是念言：「我此宮殿，有何因緣，如是動搖？」尋自觀察，見阿闍世王立非法制，令彼城人憂愁涕泣，感我宮殿動搖如是。尋即來下，高聲唱言：「我今自當供養佛僧。」作是唱已，即往佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊及比丘僧，盡其形壽，受我供養。」佛不然可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受五年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五年，當受五月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五月，當受五日。」佛即然可。尋變迦蘭陀竹林如毘闍耶殿，床榻臥具，天須陀食，盛以金器，與諸天眾，手自斟酌，供養佛僧。時阿闍世王在高樓上，遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿，天須陀食，盛以寶器，見天帝釋與諸天眾，手自斟酌供養佛僧。時阿闍世王覩斯事已，即自悔責，極大瞋恚，罵提婆達多：「汝是癡人！云何教我橫加非法向於世尊？」作是語已，即於佛所，深生信敬。時諸群臣，前白王言：「願王今者改先制限，令諸民眾得見如來，隨意供養。」尋勅司官，擊鼓唱令：「自今以去，聽諸民眾，設諸餚饍，供養佛已。」爾時世尊即便為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃使天帝置斯供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有佛出世，號曰寶殿，將諸比丘，遊行教化到伽翅王國。聞佛來至，將諸群臣，奉迎世尊，長跪請佛：『受我三月四事供養。』佛即然可。受其供已，佛便為王種種說法。發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天而供養我。」
佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多極大愚癡，憍慢嫉妬，教阿闍世王，立非法制，擊鼓唱令：「不聽民眾齎持供養詣瞿曇所。」時彼城中有信佛者，聞是制限，憂愁涕泣，悲感懊惱，感天宮殿動搖不安。時天帝釋作是念言：「我此宮殿，有何因緣，如是動搖？」尋自觀察，見阿闍世王立非法制，令彼城人憂愁涕泣，感我宮殿動搖如是。尋即來下，高聲唱言：「我今自當供養佛僧。」作是唱已，即往佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊及比丘僧，盡其形壽，受我供養。」佛不然可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受五年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五年，當受五月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五月，當受五日。」佛即然可。尋變迦蘭陀竹林如毘闍耶殿，床榻臥具，天須陀食，盛以金器，與諸天眾，手自斟酌，供養佛僧。時阿闍世王在高樓上，遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿，天須陀食，盛以寶器，見天帝釋與諸天眾，手自斟酌供養佛僧。時阿闍世王覩斯事已，即自悔責，極大瞋恚，罵提婆達多：「汝是癡人！云何教我橫加非法向於世尊？」作是語已，即於佛所，深生信敬。時諸群臣，前白王言：「願王今者改先制限，令諸民眾得見如來，隨意供養。」尋勅司官，擊鼓唱令：「自今以去，聽諸民眾，設諸餚饍，供養佛已。」爾時世尊即便為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃使天帝置斯供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國，有佛出世，號曰寶殿，將諸比丘，遊行教化到伽翅王國。聞佛來至，將諸群臣，奉迎世尊，長跪請佛：『受我三月四事供養。』佛即然可。受其供已，佛便為王種種說法。發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天而供養我。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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（一六）佛現帝釋形化婆羅門緣
（一六）佛現帝釋形化婆羅門緣
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一輔相，名曰梨車，信邪倒見，不信因果，教阿闍世，反逆殺父，自立為主。心懷喜悅，勅諸臣民：「施設大會，聚集百千諸婆羅門共立峻制，不聽往至詣瞿曇所諮稟所受。」諸婆羅門聞是語已，皆不復往。每於一時，密共聚會，或有說言：「我韋陀經說云：『瞿曇沙門者，皆是我等天之大主。』今共稱名，或能來至詣於會所，我等當共盡形奉事。」作是語已，咸共稱名：「南無瞿曇沙門，來赴此會，受我等請。」爾時如來常以慈悲，晝夜六時，觀察眾生，誰應可度，尋往度之。知諸婆羅門善根已熟應受我化，自變其身作帝釋形，乘虛空來，入赴婆羅門會，各起奉迎，請命令坐，而作是言：「我等所求，今悉獲得，當共盡形奉事。」帝釋咸皆稱善。爾時世尊知諸婆羅門心已調伏，還服本形，為其如應說四諦法，心開意解，獲須陀洹果，各懷喜悅，並共施設百味飲食，請佛及僧。供養訖已，時諸比丘，見是事已，前白佛言：「如來往昔宿殖何福？乃能使此諸婆羅門，設諸餚饍供養佛僧。」
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一輔相，名曰梨車，信邪倒見，不信因果，教阿闍世，反逆殺父，自立為主。心懷喜悅，勅諸臣民：「施設大會，聚集百千諸婆羅門共立峻制，不聽往至詣瞿曇所諮稟所受。」諸婆羅門聞是語已，皆不復往。每於一時，密共聚會，或有說言：「我韋陀經說云：『瞿曇沙門者，皆是我等天之大主。』今共稱名，或能來至詣於會所，我等當共盡形奉事。」作是語已，咸共稱名：「南無瞿曇沙門，來赴此會，受我等請。」爾時如來常以慈悲，晝夜六時，觀察眾生，誰應可度，尋往度之。知諸婆羅門善根已熟應受我化，自變其身作帝釋形，乘虛空來，入赴婆羅門會，各起奉迎，請命令坐，而作是言：「我等所求，今悉獲得，當共盡形奉事。」帝釋咸皆稱善。爾時世尊知諸婆羅門心已調伏，還服本形，為其如應說四諦法，心開意解，獲須陀洹果，各懷喜悅，並共施設百味飲食，請佛及僧。供養訖已，時諸比丘，見是事已，前白佛言：「如來往昔宿殖何福？乃能使此諸婆羅門，設諸餚饍供養佛僧。」
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爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰妙音，將諸比丘，到寶殿王所。聞佛來至，與諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。三月之中，受王供已，於其䐡中，出七寶蓮華，各有化佛結跏趺坐，放大光明，上至阿迦膩吒天，下至阿鼻地獄。時寶殿王見是變已，發於無上菩提之心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時寶殿王者則我身是，彼時群臣者今諸婆羅門是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰妙音，將諸比丘，到寶殿王所。聞佛來至，與諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。三月之中，受王供已，於其䐡中，出七寶蓮華，各有化佛結跏趺坐，放大光明，上至阿迦膩吒天，下至阿鼻地獄。時寶殿王見是變已，發於無上菩提之心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，過度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時寶殿王者則我身是，彼時群臣者今諸婆羅門是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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（一七）乾闥婆作樂讚佛緣
（一七）乾闥婆作樂讚佛緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有五百乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，供養如來，晝夜不離，名聞遠徹，達於四方。時彼南城，有乾闥婆王，名曰善愛，亦巧彈琴，作樂歌舞，於彼土中，更無詶對，憍慢自大，更無有比。聞其北方有乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，故從彼來，涉歷諸土，經十六大國，彈一弦琴，能令出於七種音聲，聲有二十一解。時諸人民聞其彈琴作樂歌舞，歡娛自樂，狂醉放逸不能自制，共相隨逐來詣舍衛，欲得見王致意問訊角試技術。時城郭神及乾闥婆，啟白王言：「云南方國，有乾闥婆王，名曰善愛，快能彈琴，作樂戲笑，今在門外，致意問訊。云在彼間，遙承王邊有乾闥婆，善巧彈琴，歌舞戲笑，故從遠來，求共角試彈琴技術。願王今者！聽使所白。」時波斯匿王告守門者，疾喚來入。共王相見，各懷歡喜。善愛白言：「承聞王邊有乾闥婆善巧彈琴，歌舞戲笑，今在何許？我今當共角試技術。」王即答曰：「我不相憚，去此不遠，我今共汝往至于彼，隨意角試。」時王然可。至世尊所，佛知王意，尋自變身，化作乾闥婆王，將天樂神般遮尸棄，其數七千，各各手執琉璃之琴，侍衛左右。時波斯匿王語善愛言：「此皆是我作樂諸神，汝今可共角試琴術。」時善愛王，即便自取一弦之琴，而彈鼓之，能令出於七種音聲，聲有二十一解，彈鼓合節甚可聽聞，能令眾人歡娛舞戲，昏迷放逸不能自持。爾時如來復取般遮尸棄琉璃之琴，彈鼓一弦，能令出於數千萬種，其聲婉妙清徹可愛，聞者舞笑，歡娛愛樂，喜不自勝。時善愛王聞是聲已，歎未曾有，自鄙慚愧先所彈琴所出音聲，即便引伏，長跪叉手：「請為大師，更諮琴法。」爾時如來見善愛王，除去我慢，心已調伏，還服本形，諸比丘僧，默然而坐。心驚毛竪，尋於佛前，深生信敬，長跪合掌，求入道次。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時波斯匿見善愛王，心已調伏，復得道果，心懷歡喜，長跪請佛及比丘僧。佛即然可。勅諸群臣，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地散眾名華，安置床榻，設諸餚饍，供養佛僧。時諸比丘見是供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，今者乃有如是音樂供養如來，終不遠離？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰正覺，將諸比丘，遠行教化，至梵摩王國，在一樹下，結跏趺坐，入火光三昧，照于天地。時彼國王，將諸群臣數千萬眾，出城遊戲，作倡伎樂，歌舞戲
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有五百乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，供養如來，晝夜不離，名聞遠徹，達於四方。時彼南城，有乾闥婆王，名曰善愛，亦巧彈琴，作樂歌舞，於彼土中，更無詶對，憍慢自大，更無有比。聞其北方有乾闥婆，善巧彈琴，作樂歌舞，故從彼來，涉歷諸土，經十六大國，彈一弦琴，能令出於七種音聲，聲有二十一解。時諸人民聞其彈琴作樂歌舞，歡娛自樂，狂醉放逸不能自制，共相隨逐來詣舍衛，欲得見王致意問訊角試技術。時城郭神及乾闥婆，啟白王言：「云南方國，有乾闥婆王，名曰善愛，快能彈琴，作樂戲笑，今在門外，致意問訊。云在彼間，遙承王邊有乾闥婆，善巧彈琴，歌舞戲笑，故從遠來，求共角試彈琴技術。願王今者！聽使所白。」時波斯匿王告守門者，疾喚來入。共王相見，各懷歡喜。善愛白言：「承聞王邊有乾闥婆善巧彈琴，歌舞戲笑，今在何許？我今當共角試技術。」王即答曰：「我不相憚，去此不遠，我今共汝往至于彼，隨意角試。」時王然可。至世尊所，佛知王意，尋自變身，化作乾闥婆王，將天樂神般遮尸棄，其數七千，各各手執琉璃之琴，侍衛左右。時波斯匿王語善愛言：「此皆是我作樂諸神，汝今可共角試琴術。」時善愛王，即便自取一弦之琴，而彈鼓之，能令出於七種音聲，聲有二十一解，彈鼓合節甚可聽聞，能令眾人歡娛舞戲，昏迷放逸不能自持。爾時如來復取般遮尸棄琉璃之琴，彈鼓一弦，能令出於數千萬種，其聲婉妙清徹可愛，聞者舞笑，歡娛愛樂，喜不自勝。時善愛王聞是聲已，歎未曾有，自鄙慚愧先所彈琴所出音聲，即便引伏，長跪叉手：「請為大師，更諮琴法。」爾時如來見善愛王，除去我慢，心已調伏，還服本形，諸比丘僧，默然而坐。心驚毛竪，尋於佛前，深生信敬，長跪合掌，求入道次。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時波斯匿見善愛王，心已調伏，復得道果，心懷歡喜，長跪請佛及比丘僧。佛即然可。勅諸群臣，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地散眾名華，安置床榻，設諸餚饍，供養佛僧。時諸比丘見是供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，今者乃有如是音樂供養如來，終不遠離？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰正覺，將諸比丘，遠行教化，至梵摩王國，在一樹下，結跏趺坐，入火光三昧，照于天地。時彼國王，將諸群臣數千萬眾，出城遊戲，作倡伎樂，歌舞戲
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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笑。遙見彼佛及比丘僧，在於樹下，結跏趺坐，光明赫弈，照于天地，如百千日，心懷歡喜，將諸伎女，往到佛所，前禮佛足，作樂供養，長跪請佛：『唯願世尊及比丘僧，大慈憐愍，來入宮中，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，有是音樂而供養我，終不遠離。」
笑。遙見彼佛及比丘僧，在於樹下，結跏趺坐，光明赫弈，照于天地，如百千日，心懷歡喜，將諸伎女，往到佛所，前禮佛足，作樂供養，長跪請佛：『唯願世尊及比丘僧，大慈憐愍，來入宮中，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，有是音樂而供養我，終不遠離。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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（一八）如願臨當刑戮求佛出家緣
（一八）如願臨當刑戮求佛出家緣
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰如願，好喜殺生偷盜邪婬，為人糾告，王勅收捕，繫縛送市，順行唱令：「送至殺處。」規欲刑戮，值見世尊，作禮歸躬，具說罪狀，「今當就死，命在不久，唯願世尊！大慈憐愍，為我白王，聽使出家，死不復恨。」爾時如來即便然可，告阿難曰：「汝可往語波斯匿王，云吾今日，從王乞索此一罪人，用為出家。」是時阿難受佛教勅，尋即往到，語波斯匿王：「今日世尊，從王乞索此一罪人，用為出家。」王聞佛語，勅放罪人，送與世尊，度令出家，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時諸比丘，見是如願，臨死得脫，出家未久，復獲道果，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？出言信用，救彼罪人，得濟身命。不審世尊其事云何？」
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一愚人，名曰如願，好喜殺生偷盜邪婬，為人糾告，王勅收捕，繫縛送市，順行唱令：「送至殺處。」規欲刑戮，值見世尊，作禮歸躬，具說罪狀，「今當就死，命在不久，唯願世尊！大慈憐愍，為我白王，聽使出家，死不復恨。」爾時如來即便然可，告阿難曰：「汝可往語波斯匿王，云吾今日，從王乞索此一罪人，用為出家。」是時阿難受佛教勅，尋即往到，語波斯匿王：「今日世尊，從王乞索此一罪人，用為出家。」王聞佛語，勅放罪人，送與世尊，度令出家，精懃修習，未久之間，得阿羅漢果。時諸比丘，見是如願，臨死得脫，出家未久，復獲道果，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福？出言信用，救彼罪人，得濟身命。不審世尊其事云何？」
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爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰帝幢，將諸比丘，遊諸聚落，教化眾生。於其路次，值一仙人，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，請命就座，設諸餚饍，供養佛已，因發願言：『使我來世出言信用。』佛即答言：『使汝所求必得如願，如我今者無有異也。』時彼仙人聞佛語已，即於佛前發於無上菩提之心，即為授記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時仙人者則我身是，以我過去敬順佛故，今者出言無不信受，救彼罪人得免身命及獲道果。」
爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰帝幢，將諸比丘，遊諸聚落，教化眾生。於其路次，值一仙人，見佛世尊，三十二相、八十種好，光明暉曜，如百千日，心懷歡喜，前禮佛足，請命就座，設諸餚饍，供養佛已，因發願言：『使我來世出言信用。』佛即答言：『使汝所求必得如願，如我今者無有異也。』時彼仙人聞佛語已，即於佛前發於無上菩提之心，即為授記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時仙人者則我身是，以我過去敬順佛故，今者出言無不信受，救彼罪人得免身命及獲道果。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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（一九）頻婆娑羅王請佛緣
（一九）頻婆娑羅王請佛緣
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佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時頻婆娑羅王，將十二億那由他人，往詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！大慈憐愍，將諸比丘，受我終身四事供養。」佛不許可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受十二年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受我十二年，當受十二月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受十二月，當受三月四事供養。」佛即然可。勅諸臣民，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙花，安置床榻，臥具被褥，備辦餚饍。將諸群臣，各各執蓋，蓋佛眾僧，入王舍城。足蹈門閫，地大震動，城中寶藏，自然踊出，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，癖者得伸，貧者得寶。空中伎樂，不鼓自鳴，象馬眾鳥，相和悲鳴，虛空之中，雨眾妙華，至于王宮。設諸餚饍百味飲食，供養佛僧經於三月。受王供已，佛即為王種種說法，心懷喜悅，即以加尸育衣，施佛及僧，退坐一面。時諸比丘而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲如斯上妙供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰差摩，將諸比丘，遊行教化，到寶勝國。王名伽翅，聞佛來至，心懷歡喜，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養佛已，渴仰聞法，佛即為王種種說法，心懷歡喜，即於佛前，發於無上菩提之心。佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，利安眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時諸臣者今諸比丘是。由於彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時頻婆娑羅王，將十二億那由他人，往詣佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊！大慈憐愍，將諸比丘，受我終身四事供養。」佛不許可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受十二年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受我十二年，當受十二月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受十二月，當受三月四事供養。」佛即然可。勅諸臣民，平治道路，除去瓦石污穢不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散諸妙花，安置床榻，臥具被褥，備辦餚饍。將諸群臣，各各執蓋，蓋佛眾僧，入王舍城。足蹈門閫，地大震動，城中寶藏，自然踊出，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，癖者得伸，貧者得寶。空中伎樂，不鼓自鳴，象馬眾鳥，相和悲鳴，虛空之中，雨眾妙華，至于王宮。設諸餚饍百味飲食，供養佛僧經於三月。受王供已，佛即為王種種說法，心懷喜悅，即以加尸育衣，施佛及僧，退坐一面。時諸比丘而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲如斯上妙供養？」爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰差摩，將諸比丘，遊行教化，到寶勝國。王名伽翅，聞佛來至，心懷歡喜，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。』佛即然可。設諸餚饍，供養佛已，渴仰聞法，佛即為王種種說法，心懷歡喜，即於佛前，發於無上菩提之心。佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，利安眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時諸臣者今諸比丘是。由於彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中，常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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（二〇）帝釋變迦蘭陀竹林緣
（二〇）帝釋變迦蘭陀竹林緣
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佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有一長者，名曰瞿沙，財寶無量，不可稱計，然彼長者信邪倒見，奉事外道，不信佛法。時大目連觀是長者，極生邪見，畏墜三塗不可拔濟，生憐愍心，即作方便，告帝釋言：「汝今可變迦蘭陀竹林，令作七寶諸天宮殿等無有異，懸諸幡蓋及諸寶鈴，諸天妙華以散其地，天須陀食，自然備有，供養佛僧。伊羅鉢龍，執持幡蓋，蓋佛頂上。又諸龍王，各各執持種種幡蓋，蓋諸比丘。舍尸夫人將諸婇女，各各執扇，在佛左右，執扇扇佛。般遮尸棄乾闥婆眾作天伎樂，以娛樂佛。」時彼長者見其如是，歎未曾有，即於佛所，深生信敬，往詣佛所：「唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。」佛默然許。還至家中，設供飲食，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘往至其家，受其供已，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時諸比丘，見此神變如斯供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲斯報？」
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中，有一長者，名曰瞿沙，財寶無量，不可稱計，然彼長者信邪倒見，奉事外道，不信佛法。時大目連觀是長者，極生邪見，畏墜三塗不可拔濟，生憐愍心，即作方便，告帝釋言：「汝今可變迦蘭陀竹林，令作七寶諸天宮殿等無有異，懸諸幡蓋及諸寶鈴，諸天妙華以散其地，天須陀食，自然備有，供養佛僧。伊羅鉢龍，執持幡蓋，蓋佛頂上。又諸龍王，各各執持種種幡蓋，蓋諸比丘。舍尸夫人將諸婇女，各各執扇，在佛左右，執扇扇佛。般遮尸棄乾闥婆眾作天伎樂，以娛樂佛。」時彼長者見其如是，歎未曾有，即於佛所，深生信敬，往詣佛所：「唯願世尊！慈哀憐愍，受我供養。」佛默然許。還至家中，設供飲食，遣使白佛：「食具已辦，唯聖知時。」爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘往至其家，受其供已，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果。時諸比丘，見此神變如斯供養，怪未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃獲斯報？」
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爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰滿願，將諸比丘，遊行教化，到梵摩王國。聞佛來至，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊受我供養。』佛即然可。勅諸群臣，施設種種百味飲食，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，皆由彼時供養佛僧，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅㮈國有佛出世，號曰滿願，將諸比丘，遊行教化，到梵摩王國。聞佛來至，將諸群臣，出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛：『唯願世尊受我供養。』佛即然可。勅諸群臣，施設種種百味飲食，供養訖已，佛即為王種種說法，發菩提心，即授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時梵摩王者則我身是，皆由彼時供養佛僧，無量世中，不墮地獄、畜生、餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天來供養我。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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撰集百緣經卷第二
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