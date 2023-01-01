起世經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起世經卷第九

隋天竺三藏闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多等譯

劫住品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫住品第十

「諸比丘！世間別有三種中劫。何等為三？一者刀兵、二者飢饉、三者疾疫。云何名為刀兵中劫？諸比丘！刀兵劫者，爾時眾人，無有正行，不如法說，邪見顛倒，具足同行十不善業。是時眾生唯壽十歲。諸比丘！其人如是壽十歲時，女生五月，即便行嫁，猶如今日年十五六，嫁向夫家。今時地力所生酥油、生酥石蜜、沙糖粳米，至於彼時，一切滅沒，不復出現。又彼人民壽十歲時，純以羖羊毛褐為衣，猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣、芻摩繒衣、度究邏衣、句路摩娑衣、劫貝衣、甘婆羅寶衣，最為勝妙，彼毛褐衣，亦復如是。當於爾時，唯食稗子，猶如今人食粳米等，以為美食。又為父母之所憐愛，願其十歲，以為上壽，亦如今人願壽百歲。諸比丘！彼十歲時，所有眾生不孝父母、不敬沙門及婆羅門、不敬耆舊，然亦得他供養承事讚歎尊重，猶如今時行法教人，名譽無異。何以故？其業爾故。又諸比丘！十歲時人，無有善名，亦不修行十善業道，一切多行不善之業。眾生相見，各生毒害殺戮之心，無慈愍意，如今獵師在空山澤見諸禽獸，唯起毒害屠殺之心。又諸比丘！當於彼時，一切人民嚴身之具，皆是刀仗，亦如今人花鬘耳璫、頸瓔臂釧、指環釵鑷，以莊嚴身；彼用刀仗，亦復如是。又諸比丘！當於彼時，中劫將末，七日之內，一切人民，手所當觸，若草若木，土塊瓦石，悉成刀仗，其鋒甚利，勝人所造，各各競捉，共相屠害，七日之間，相殺略盡，因此命終，並墮惡趣，受地獄苦。何以故？以其相向各生殺心濁心、惡心無利益心、無慈悲心無淨心故。諸比丘！此等名為刀仗中劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！世間別有三種中劫。何等為三？一者刀兵、二者飢饉、三者疾疫。云何名為刀兵中劫？諸比丘！刀兵劫者，爾時眾人，無有正行，不如法說，邪見顛倒，具足同行十不善業。是時眾生唯壽十歲。諸比丘！其人如是壽十歲時，女生五月，即便行嫁，猶如今日年十五六，嫁向夫家。今時地力所生酥油、生酥石蜜、沙糖粳米，至於彼時，一切滅沒，不復出現。又彼人民壽十歲時，純以羖羊毛褐為衣，猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣、芻摩繒衣、度究邏衣、句路摩娑衣、劫貝衣、甘婆羅寶衣，最為勝妙，彼毛褐衣，亦復如是。當於爾時，唯食稗子，猶如今人食粳米等，以為美食。又為父母之所憐愛，願其十歲，以為上壽，亦如今人願壽百歲。諸比丘！彼十歲時，所有眾生不孝父母、不敬沙門及婆羅門、不敬耆舊，然亦得他供養承事讚歎尊重，猶如今時行法教人，名譽無異。何以故？其業爾故。又諸比丘！十歲時人，無有善名，亦不修行十善業道，一切多行不善之業。眾生相見，各生毒害殺戮之心，無慈愍意，如今獵師在空山澤見諸禽獸，唯起毒害屠殺之心。又諸比丘！當於彼時，一切人民嚴身之具，皆是刀仗，亦如今人花鬘耳璫、頸瓔臂釧、指環釵鑷，以莊嚴身；彼用刀仗，亦復如是。又諸比丘！當於彼時，中劫將末，七日之內，一切人民，手所當觸，若草若木，土塊瓦石，悉成刀仗，其鋒甚利，勝人所造，各各競捉，共相屠害，七日之間，相殺略盡，因此命終，並墮惡趣，受地獄苦。何以故？以其相向各生殺心濁心、惡心無利益心、無慈悲心無淨心故。諸比丘！此等名為刀仗中劫。

「諸比丘！云何名為飢饉中劫？諸比丘！飢饉劫時，一切人民，無有法行，邪見顛倒，具足皆行十不善業。以是因緣天不降雨，以無雨故，世便飢饉，無復種子，白骨為業，諸皮活命。云何名為白骨為業？諸比丘！飢饉之時，彼諸人民，若於四衢，若於街巷城郭行路，處處悉往，收拾白骨，水煎取汁，飲以活命，是故名為白骨為業。云何名為諸皮活命？諸比丘！飢饉劫時，彼諸人民，以飢急故，取諸樹皮，煮飲其汁，以自活命，是故名為諸皮活命。諸比丘！彼時眾生，飢餓死已，皆當下生惡趣之中，所謂墮在閻摩羅世，受餓鬼身，以彼眾生慳貪嫉妬，畏食物盡，爭取藏故。諸比丘！此等名為飢饉中劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！云何名為飢饉中劫？諸比丘！飢饉劫時，一切人民，無有法行，邪見顛倒，具足皆行十不善業。以是因緣天不降雨，以無雨故，世便飢饉，無復種子，白骨為業，諸皮活命。云何名為白骨為業？諸比丘！飢饉之時，彼諸人民，若於四衢，若於街巷城郭行路，處處悉往，收拾白骨，水煎取汁，飲以活命，是故名為白骨為業。云何名為諸皮活命？諸比丘！飢饉劫時，彼諸人民，以飢急故，取諸樹皮，煮飲其汁，以自活命，是故名為諸皮活命。諸比丘！彼時眾生，飢餓死已，皆當下生惡趣之中，所謂墮在閻摩羅世，受餓鬼身，以彼眾生慳貪嫉妬，畏食物盡，爭取藏故。諸比丘！此等名為飢饉中劫。

「諸比丘！云何名為疾疫中劫？諸比丘！彼時人民，欲行正法，欲說如法，亦欲行於無顛倒見，亦欲具行十善業道。但於是時，諸如法人，以其過去無十善業勝果報故，遂令非人放其災氣，流行癘疫，致使多人得病命終。諸比丘！又於如是疾疫劫時，更有他方世界無量非人，來為此間一切人民作諸疫病。何以故？以其放逸行非法故。彼諸非人奪其精魂，與其惡觸，令心悶亂，其中多有薄福之人，因病命終。譬如國王，若王大臣，守護民故，於其界首，安置戍邏，有時他方盜賊忽來，由彼戍邏不謹慎故、有放逸故，被諸群賊一時誅戮，或滅其家、或破村落、或屠聚邑、或毀國城。如是如是，以放逸故，他方非人來行疾疫，命終皆盡，亦復如是。或復彼時，他方非人，來行疾病。時，諸眾生無放逸行，但彼鬼大力強相逼惱，奪其精魂，與其惡觸，令心悶亂，於中多有遇病命終。譬如國王或王大臣，為諸聚落作守護故，安置鎮防，或於後時，他方劫賊來相侵擾，而是鎮防無有放逸，勤謹遮護。但彼賊大力強相逼惱，亦能一時，誅戮諸人，或滅其家村舍聚落，略說如上。如是如是，諸比丘！於疾疫劫，眾人遇病，逼切命終，亦復如是。其身死已，皆得上昇，生諸天中。所以者何？為彼眾人，無相害心、無惱亂心，有利益心慈心淨心故，當命終時，又各相問：『汝病可忍，得少損不？頗有脫者、頗有起者、頗有疾病全差者不？』諸比丘！以是因緣得生天上。此等名為疾疫中劫。諸比丘！是名世間三種中劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！云何名為疾疫中劫？諸比丘！彼時人民，欲行正法，欲說如法，亦欲行於無顛倒見，亦欲具行十善業道。但於是時，諸如法人，以其過去無十善業勝果報故，遂令非人放其災氣，流行癘疫，致使多人得病命終。諸比丘！又於如是疾疫劫時，更有他方世界無量非人，來為此間一切人民作諸疫病。何以故？以其放逸行非法故。彼諸非人奪其精魂，與其惡觸，令心悶亂，其中多有薄福之人，因病命終。譬如國王，若王大臣，守護民故，於其界首，安置戍邏，有時他方盜賊忽來，由彼戍邏不謹慎故、有放逸故，被諸群賊一時誅戮，或滅其家、或破村落、或屠聚邑、或毀國城。如是如是，以放逸故，他方非人來行疾疫，命終皆盡，亦復如是。或復彼時，他方非人，來行疾病。時，諸眾生無放逸行，但彼鬼大力強相逼惱，奪其精魂，與其惡觸，令心悶亂，於中多有遇病命終。譬如國王或王大臣，為諸聚落作守護故，安置鎮防，或於後時，他方劫賊來相侵擾，而是鎮防無有放逸，勤謹遮護。但彼賊大力強相逼惱，亦能一時，誅戮諸人，或滅其家村舍聚落，略說如上。如是如是，諸比丘！於疾疫劫，眾人遇病，逼切命終，亦復如是。其身死已，皆得上昇，生諸天中。所以者何？為彼眾人，無相害心、無惱亂心，有利益心慈心淨心故，當命終時，又各相問：『汝病可忍，得少損不？頗有脫者、頗有起者、頗有疾病全差者不？』諸比丘！以是因緣得生天上。此等名為疾疫中劫。諸比丘！是名世間三種中劫。

起世經世住品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起世經世住品第十一

「諸比丘！於世界中，有四無量，不可量、不可稱、不可思議。若天若人，世中算數，欲取其量，經若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年，終不能得。何等為四？諸比丘！若世界住，此不可得算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！若世界住已壞，亦不可得算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！若世界壞已復起，此亦不可算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！若世界成已住，此亦不可算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！此等名為四種無量，不可量、不可稱、不可思議。若天若人，無有算計而能數知，若干百千萬年、若干百千萬俱致年者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！於世界中，有四無量，不可量、不可稱、不可思議。若天若人，世中算數，欲取其量，經若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年，終不能得。何等為四？諸比丘！若世界住，此不可得算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！若世界住已壞，亦不可得算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！若世界壞已復起，此亦不可算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！若世界成已住，此亦不可算計而知，若干年、若干百年、若干千年、若干百千年、若干俱致年、若干百俱致年、若干千俱致年、若干百千俱致年。諸比丘！此等名為四種無量，不可量、不可稱、不可思議。若天若人，無有算計而能數知，若干百千萬年、若干百千萬俱致年者。

「諸比丘！於此東方所有世界，轉住轉壞，無有間時，或有轉成，或有轉壞。諸比丘！南西北方，所有世界，轉成轉住轉壞，亦復如是。諸比丘！如五段輪，除其軸已，旋轉不住，無暫閑時，略說世界，亦復如是。又如夏雨，其滴麤大，相續下注，亦無休間。如是東方、南西北方成住壞轉，無停住時，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！於此東方所有世界，轉住轉壞，無有間時，或有轉成，或有轉壞。諸比丘！南西北方，所有世界，轉成轉住轉壞，亦復如是。諸比丘！如五段輪，除其軸已，旋轉不住，無暫閑時，略說世界，亦復如是。又如夏雨，其滴麤大，相續下注，亦無休間。如是東方、南西北方成住壞轉，無停住時，亦復如是。

「諸比丘！於其中間，復有三災。何等為三？一者火災、二者水災、三者風災。於火災時，光音諸天首免其災；水災之時，遍淨諸天首免其災；風災之時，廣果諸天首免其災。云何火災？諸比丘！火災起時，諸眾生等，皆有善行，所說如法，正見成就，無有顛倒，具足修行十善業道，無覺觀禪，不用功修，自然而得。時彼眾生，以神通力，住於虛空，住諸仙道，住諸天道，住梵行道，如是住已，受第二禪無覺觀樂。如是證知，成就具足，身壞即生光音天中。地獄眾生、畜生眾生，閻摩羅世、阿修羅世、四天王世、三十三天、須夜摩天、兜率陀天、化自樂天、他化自在天，及魔身天，乃至梵世一切眾生，於人間生，悉皆成就無覺無觀，快樂證知，身壞即生光音天處，一切六道皆悉斷絕，此則名為世間轉盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！於其中間，復有三災。何等為三？一者火災、二者水災、三者風災。於火災時，光音諸天首免其災；水災之時，遍淨諸天首免其災；風災之時，廣果諸天首免其災。云何火災？諸比丘！火災起時，諸眾生等，皆有善行，所說如法，正見成就，無有顛倒，具足修行十善業道，無覺觀禪，不用功修，自然而得。時彼眾生，以神通力，住於虛空，住諸仙道，住諸天道，住梵行道，如是住已，受第二禪無覺觀樂。如是證知，成就具足，身壞即生光音天中。地獄眾生、畜生眾生，閻摩羅世、阿修羅世、四天王世、三十三天、須夜摩天、兜率陀天、化自樂天、他化自在天，及魔身天，乃至梵世一切眾生，於人間生，悉皆成就無覺無觀，快樂證知，身壞即生光音天處，一切六道皆悉斷絕，此則名為世間轉盡。

「諸比丘！云何世間住已轉壞。諸比丘！當於彼時，無量時長遠時，天下亢旱無復雨澤，所有草木，一切乾枯，無復遺餘。譬如葦荻乘青刈之，不得雨水，乾枯朽壞，無復遺餘。如是如是，諸比丘！天久不雨，一切草木，悉皆乾枯，亦復如是。諸比丘！諸行亦爾，一切無常，不久住、不堅牢、不自在，破壞之法，應當厭離，速求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！云何世間住已轉壞。諸比丘！當於彼時，無量時長遠時，天下亢旱無復雨澤，所有草木，一切乾枯，無復遺餘。譬如葦荻乘青刈之，不得雨水，乾枯朽壞，無復遺餘。如是如是，諸比丘！天久不雨，一切草木，悉皆乾枯，亦復如是。諸比丘！諸行亦爾，一切無常，不久住、不堅牢、不自在，破壞之法，應當厭離，速求解脫。

「復次，諸比丘！爾時有迦梨迦大風，吹八萬四千由旬大海之水，皆令四散，於下即有日大宮殿，便吹一日，出在海上，置於須彌山王半腹之間，去地四萬二千由旬日行道中。諸比丘！此名世間第二日出世間。諸小陂池溝河，一切乾竭，無復遺餘。諸比丘！一切諸行，悉皆無常，略說如上，當求免脫。復次，諸比丘！略說如前，迦梨迦風吹大海水，復出日宮殿，置日道中，是名世間第三日出世間。所有大陂大池、大溝大河，及恒河等，一切諸河，悉皆乾竭，無復遺餘。諸行亦爾，一切無常。如是次第，世間復有第四日出。爾時，一切大水大池，所謂善現大池、阿那婆達多大池、曼陀祇尼大池、蛇滿大池等，悉皆乾竭，無復遺餘。諸行亦爾，一切無常。如是次第，世間復有第五日出，當於是時，此大海水，漸漸乾竭，初少減損，如齊脚踝，乃至轉減，如至脚膝，乃至半身，乃至一身，二三四五六七人身，齊此乾竭。諸比丘！五日出時，大海之水，漸更損減半多羅樹，乃至一多羅樹，或二三四五六七多羅樹，漸復乃至半俱盧奢，一二三四五六七俱盧奢，減損乾竭乃至半由旬，一由旬，二三四五六七由旬，以漸而減，乃至一百由旬，二百由旬，三四五六七百由旬，以漸而減。諸比丘！五日出時，大海之水，漸復損減一千由旬，二千由旬，乃至三四五六七千由旬。諸比丘！當於世間五日出時，彼大海水，所餘殘者，略說乃至，七千由旬，或至六千五四三二一千由旬，如是乃至七百由旬，六百由旬，五四三二一百由旬，餘水殘在，如是乃至或七由旬，或六由旬，五四三二一由旬在，或復減至七俱盧奢，六拘盧奢，五四三二一俱盧奢，餘水殘在。諸比丘！於世間中，五日出時，彼大海水，餘殘在者，深七多羅樹，或六多羅樹，五四三二一多羅樹；或復餘水，深如七人，或如六人，五四三二一，或復一人，乃至半人，或膝已下，或至於踝，水殘齊此。又五日出時，於大海中，或時少分有餘殘水，如秋雨時，牛跡之中，少分有水。如是如是，五日出時，大海之中，少水亦爾。又諸比丘！五日出時，彼大海中，於一切處，乃至乾竭，無復餘水，如塗脂者。諸比丘！一切諸行，亦復如是，無常不久，須臾暫時，略說乃至可厭可離，應求免脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！爾時有迦梨迦大風，吹八萬四千由旬大海之水，皆令四散，於下即有日大宮殿，便吹一日，出在海上，置於須彌山王半腹之間，去地四萬二千由旬日行道中。諸比丘！此名世間第二日出世間。諸小陂池溝河，一切乾竭，無復遺餘。諸比丘！一切諸行，悉皆無常，略說如上，當求免脫。復次，諸比丘！略說如前，迦梨迦風吹大海水，復出日宮殿，置日道中，是名世間第三日出世間。所有大陂大池、大溝大河，及恒河等，一切諸河，悉皆乾竭，無復遺餘。諸行亦爾，一切無常。如是次第，世間復有第四日出。爾時，一切大水大池，所謂善現大池、阿那婆達多大池、曼陀祇尼大池、蛇滿大池等，悉皆乾竭，無復遺餘。諸行亦爾，一切無常。如是次第，世間復有第五日出，當於是時，此大海水，漸漸乾竭，初少減損，如齊脚踝，乃至轉減，如至脚膝，乃至半身，乃至一身，二三四五六七人身，齊此乾竭。諸比丘！五日出時，大海之水，漸更損減半多羅樹，乃至一多羅樹，或二三四五六七多羅樹，漸復乃至半俱盧奢，一二三四五六七俱盧奢，減損乾竭乃至半由旬，一由旬，二三四五六七由旬，以漸而減，乃至一百由旬，二百由旬，三四五六七百由旬，以漸而減。諸比丘！五日出時，大海之水，漸復損減一千由旬，二千由旬，乃至三四五六七千由旬。諸比丘！當於世間五日出時，彼大海水，所餘殘者，略說乃至，七千由旬，或至六千五四三二一千由旬，如是乃至七百由旬，六百由旬，五四三二一百由旬，餘水殘在，如是乃至或七由旬，或六由旬，五四三二一由旬在，或復減至七俱盧奢，六拘盧奢，五四三二一俱盧奢，餘水殘在。諸比丘！於世間中，五日出時，彼大海水，餘殘在者，深七多羅樹，或六多羅樹，五四三二一多羅樹；或復餘水，深如七人，或如六人，五四三二一，或復一人，乃至半人，或膝已下，或至於踝，水殘齊此。又五日出時，於大海中，或時少分有餘殘水，如秋雨時，牛跡之中，少分有水。如是如是，五日出時，大海之中，少水亦爾。又諸比丘！五日出時，彼大海中，於一切處，乃至乾竭，無復餘水，如塗脂者。諸比丘！一切諸行，亦復如是，無常不久，須臾暫時，略說乃至可厭可離，應求免脫。

「復次，諸比丘！略說如前，乃至六日出現世時，彼四大洲，及八萬四千小洲，一切大山乃至須彌山王，並皆烟起，起已復起，猶如瓦師燒器物時，器上火焰一時俱起，起已復起，其火遂盛，充塞遍滿。如是如是，彼四大洲，及諸大山，烟起猛壯，亦復如是，略說乃至諸行無常，應求免脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！略說如前，乃至六日出現世時，彼四大洲，及八萬四千小洲，一切大山乃至須彌山王，並皆烟起，起已復起，猶如瓦師燒器物時，器上火焰一時俱起，起已復起，其火遂盛，充塞遍滿。如是如是，彼四大洲，及諸大山，烟起猛壯，亦復如是，略說乃至諸行無常，應求免脫。

「復次，諸比丘！略說如前，七日出時，彼四大洲，及八萬四千小洲，一切大山乃至須彌山王，普皆洞然，地下水際，亦悉乾竭。水聚既盡，風聚亦消，如是火焰熾盛之時，須彌山王頂際上分，七百由旬，一時崩落，其火轉熾，風吹上燒梵天宮殿，唯不能至光音天中。爾時，彼天所有後生光音天子，未知世間劫有轉壞，轉壞已成，及轉住故，皆生恐怖，驚愕顫悚，咸相謂言：『將無火焰延來燒此光音宮殿？』是時彼中舊住光音諸天子輩，善知世間劫壞成住，慰喻後生諸天子言：『汝諸仁等，莫驚莫畏！汝諸仁等，莫驚莫畏！所以者何？諸仁當知，昔有光焰亦至於此。』時，諸天眾聞此語已，即便憶念往昔火光，憶念彼光不離於心，故得此名，所謂光天。彼火如是，極大熾燃猛焰洪赫，焚其灰燼，無復遺餘，而可記識。諸比丘！諸行如是，略說乃至可求免脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！略說如前，七日出時，彼四大洲，及八萬四千小洲，一切大山乃至須彌山王，普皆洞然，地下水際，亦悉乾竭。水聚既盡，風聚亦消，如是火焰熾盛之時，須彌山王頂際上分，七百由旬，一時崩落，其火轉熾，風吹上燒梵天宮殿，唯不能至光音天中。爾時，彼天所有後生光音天子，未知世間劫有轉壞，轉壞已成，及轉住故，皆生恐怖，驚愕顫悚，咸相謂言：『將無火焰延來燒此光音宮殿？』是時彼中舊住光音諸天子輩，善知世間劫壞成住，慰喻後生諸天子言：『汝諸仁等，莫驚莫畏！汝諸仁等，莫驚莫畏！所以者何？諸仁當知，昔有光焰亦至於此。』時，諸天眾聞此語已，即便憶念往昔火光，憶念彼光不離於心，故得此名，所謂光天。彼火如是，極大熾燃猛焰洪赫，焚其灰燼，無復遺餘，而可記識。諸比丘！諸行如是，略說乃至可求免脫。

「諸比丘！云何世間壞已復成？諸比丘！爾時復經無量久遠不可計數日月時節，起大重雲，乃至遍覆梵天世界，既遍覆已，注大洪雨，其滴甚麤，或如車軸，或復如杵，經歷多年，百千萬年，彼雨水聚，漸漸增長，乃至梵天所住世界，其水遍滿。然彼水聚，有四風輪之所住持。何等為四？一名為住，二名安住，三名不墮，四名牢主。時，彼水聚雨斷已後，還自退下無量百千萬億由旬。當於爾時，四方一時有大風起，其風名為阿那毘羅，吹彼水聚，波濤沸涌混亂不停，水中自然生大沫聚。時，阿那毘羅大風，吹彼沫聚擲置空中，從上造作諸梵宮殿，微妙可愛，七寶間成，所謂金銀琉璃、頗梨赤珠、車𤦲瑪瑙。諸比丘！以此因緣，有斯上妙宮殿牆壁，梵身諸天、世間出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！云何世間壞已復成？諸比丘！爾時復經無量久遠不可計數日月時節，起大重雲，乃至遍覆梵天世界，既遍覆已，注大洪雨，其滴甚麤，或如車軸，或復如杵，經歷多年，百千萬年，彼雨水聚，漸漸增長，乃至梵天所住世界，其水遍滿。然彼水聚，有四風輪之所住持。何等為四？一名為住，二名安住，三名不墮，四名牢主。時，彼水聚雨斷已後，還自退下無量百千萬億由旬。當於爾時，四方一時有大風起，其風名為阿那毘羅，吹彼水聚，波濤沸涌混亂不停，水中自然生大沫聚。時，阿那毘羅大風，吹彼沫聚擲置空中，從上造作諸梵宮殿，微妙可愛，七寶間成，所謂金銀琉璃、頗梨赤珠、車𤦲瑪瑙。諸比丘！以此因緣，有斯上妙宮殿牆壁，梵身諸天、世間出生。

「諸比丘！如是作已，彼大水聚，復更退下無量百千萬億由旬，略說如前，四方風起名阿那毘羅，由此大風，吹擲水沫，復成宮殿，名魔身天、牆壁住處，如梵身天無有異也，唯有寶色麁細差降少殊異耳。如是造作他化自在諸天宮殿、化樂諸天宮殿，次後造作刪兜率陀諸天宮殿，次造夜摩諸天宮殿，如是次第具足出生，皆如梵身諸天宮殿，但其寶色漸少麤異。諸比丘！時彼水聚，轉復減少，乃至退下無量百千萬億由旬，湛然停住。於水聚中，周匝四方，自然起沫，浮在水上，厚六十八億由旬，周闊無量。譬如泉池及陂泊中，普遍四方，皆有浮沫，彌覆水上，凝然而住。如是如是，諸比丘！彼水聚中，普四方面，浮沫在上，厚六十八億由旬，周闊無量，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！如是作已，彼大水聚，復更退下無量百千萬億由旬，略說如前，四方風起名阿那毘羅，由此大風，吹擲水沫，復成宮殿，名魔身天、牆壁住處，如梵身天無有異也，唯有寶色麁細差降少殊異耳。如是造作他化自在諸天宮殿、化樂諸天宮殿，次後造作刪兜率陀諸天宮殿，次造夜摩諸天宮殿，如是次第具足出生，皆如梵身諸天宮殿，但其寶色漸少麤異。諸比丘！時彼水聚，轉復減少，乃至退下無量百千萬億由旬，湛然停住。於水聚中，周匝四方，自然起沫，浮在水上，厚六十八億由旬，周闊無量。譬如泉池及陂泊中，普遍四方，皆有浮沫，彌覆水上，凝然而住。如是如是，諸比丘！彼水聚中，普四方面，浮沫在上，厚六十八億由旬，周闊無量，亦復如是。

「諸比丘！時阿那毘羅大風吹彼水沫，即復造作須彌山王，次作城郭，雜色可愛，四寶所成，謂金銀琉璃頗梨等寶。諸比丘！以此因緣，世間便有須彌山王，出生顯現。諸比丘！又於是時，毘羅大風吹彼水沫，於須彌山王上分四方造作山峰，其峰各高七百由旬，雜色殊妙，七寶合成，所謂金銀乃至硨𤦲瑪瑙，以是因緣，世間出生四大山峰。彼風如是次第，又吹水上浮沫，為三十三天造作宮殿，次復更於須彌山王東西南北半腹之間，四萬二千由旬處所，為四大天王造作宮殿，城壁垣牆，皆是七寶，端嚴殊妙，雜色可觀。如是訖已，爾時彼風又吹水沫，於須彌山王半腹之間，四萬二千由旬，為月天子造作宮殿，高大城壁，七寶成就雜色莊嚴。如是作已，復吹水沫，為日天子，具足造作七大宮殿，城郭樓櫓皆七寶成，種種莊嚴，雜色可觀。以是因緣，世間便有七日宮殿，安住現在。又諸比丘！其風吹彼水聚沫，於須彌山上，更復造作三處城郭，七寶莊嚴，雜色殊妙，所謂金銀乃至硨𤦲瑪瑙等寶，以此因緣，如是城郭世間出生。復次，諸比丘！時阿那毘羅大風，又吹此沫，於海水上，高萬由旬，為空居夜叉造頗梨宮殿，城郭樓櫓皆亦頗梨。諸比丘！以此因緣，世間便有空居夜叉宮殿城壁，具足出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！時阿那毘羅大風吹彼水沫，即復造作須彌山王，次作城郭，雜色可愛，四寶所成，謂金銀琉璃頗梨等寶。諸比丘！以此因緣，世間便有須彌山王，出生顯現。諸比丘！又於是時，毘羅大風吹彼水沫，於須彌山王上分四方造作山峰，其峰各高七百由旬，雜色殊妙，七寶合成，所謂金銀乃至硨𤦲瑪瑙，以是因緣，世間出生四大山峰。彼風如是次第，又吹水上浮沫，為三十三天造作宮殿，次復更於須彌山王東西南北半腹之間，四萬二千由旬處所，為四大天王造作宮殿，城壁垣牆，皆是七寶，端嚴殊妙，雜色可觀。如是訖已，爾時彼風又吹水沫，於須彌山王半腹之間，四萬二千由旬，為月天子造作宮殿，高大城壁，七寶成就雜色莊嚴。如是作已，復吹水沫，為日天子，具足造作七大宮殿，城郭樓櫓皆七寶成，種種莊嚴，雜色可觀。以是因緣，世間便有七日宮殿，安住現在。又諸比丘！其風吹彼水聚沫，於須彌山上，更復造作三處城郭，七寶莊嚴，雜色殊妙，所謂金銀乃至硨𤦲瑪瑙等寶，以此因緣，如是城郭世間出生。復次，諸比丘！時阿那毘羅大風，又吹此沫，於海水上，高萬由旬，為空居夜叉造頗梨宮殿，城郭樓櫓皆亦頗梨。諸比丘！以此因緣，世間便有空居夜叉宮殿城壁，具足出生。

「復次，諸比丘！時阿那毘羅大風又吹水沫，於須彌山王東西南北，各各去山一千由旬，大海之下造作四面阿修羅城，七寶莊嚴，微妙可愛，乃至世間，有此四面阿修羅城，如是出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！時阿那毘羅大風又吹水沫，於須彌山王東西南北，各各去山一千由旬，大海之下造作四面阿修羅城，七寶莊嚴，微妙可愛，乃至世間，有此四面阿修羅城，如是出生。

「復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，擲置須彌山王之外，即於彼處，復造大山，名曰佉提羅迦，其山高廣，各四萬二千由旬，皆是七寶莊嚴成就，殊妙可觀。諸比丘！以此因緣，世間復有佉提羅迦山，如是出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，擲置須彌山王之外，即於彼處，復造大山，名曰佉提羅迦，其山高廣，各四萬二千由旬，皆是七寶莊嚴成就，殊妙可觀。諸比丘！以此因緣，世間復有佉提羅迦山，如是出生。

「復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，又擲置於佉提羅迦山外，更於彼處造作一山，名曰伊沙陀羅，其山高廣各二萬一千由旬，雜色可愛，七寶所成，乃至硨𤦲瑪瑙等寶。諸比丘！以此因緣，世間便有伊沙陀羅山，如是出生。復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，又更擲置伊沙陀羅山外，亦於彼處造作一山，名曰由乾陀羅，其山高廣一萬二千由旬，雜色可愛，乃至硨𤦲瑪瑙七寶所成。諸比丘！以此因緣，世間便有由乾陀羅山王，顯現出生。如是次第，作善現山，高廣正等六千由旬。次復造作馬片頭山(舊云半頭)，高廣正等三千由旬。次復造作尼民陀羅山，高廣正等一千二百由旬。次復造作毘那耶迦山，高廣正等六百由旬。次復造作斫迦羅山，高廣正等三百由旬，雜色可愛，皆是金銀琉璃、頗梨赤珠、硨𤦲瑪瑙等，七種妙寶之所成就，具說如上，造佉提羅迦山無有異也。諸比丘！以此因緣，世間便有斫迦羅山等，如是出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，又擲置於佉提羅迦山外，更於彼處造作一山，名曰伊沙陀羅，其山高廣各二萬一千由旬，雜色可愛，七寶所成，乃至硨𤦲瑪瑙等寶。諸比丘！以此因緣，世間便有伊沙陀羅山，如是出生。復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，又更擲置伊沙陀羅山外，亦於彼處造作一山，名曰由乾陀羅，其山高廣一萬二千由旬，雜色可愛，乃至硨𤦲瑪瑙七寶所成。諸比丘！以此因緣，世間便有由乾陀羅山王，顯現出生。如是次第，作善現山，高廣正等六千由旬。次復造作馬片頭山(舊云半頭)，高廣正等三千由旬。次復造作尼民陀羅山，高廣正等一千二百由旬。次復造作毘那耶迦山，高廣正等六百由旬。次復造作斫迦羅山，高廣正等三百由旬，雜色可愛，皆是金銀琉璃、頗梨赤珠、硨𤦲瑪瑙等，七種妙寶之所成就，具說如上，造佉提羅迦山無有異也。諸比丘！以此因緣，世間便有斫迦羅山等，如是出生。

「復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，又散擲置斫迦羅山外，於四方面作四大洲，及八萬小洲，并餘大山，如是展轉，造作成就。諸比丘！以此因緣，世間便有四大洲、八萬小洲、諸大山等，次第出現。復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，過四大洲、八萬小洲、須彌山王并餘一切大山之外，周匝安置，名曰大輪圍山，高廣正等六百八十萬億由旬，牢固真實，金剛所成，難可破壞。諸比丘！以是因緣，大輪圍山，世間出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，又散擲置斫迦羅山外，於四方面作四大洲，及八萬小洲，并餘大山，如是展轉，造作成就。諸比丘！以此因緣，世間便有四大洲、八萬小洲、諸大山等，次第出現。復次，阿那毘羅大風吹彼水沫，過四大洲、八萬小洲、須彌山王并餘一切大山之外，周匝安置，名曰大輪圍山，高廣正等六百八十萬億由旬，牢固真實，金剛所成，難可破壞。諸比丘！以是因緣，大輪圍山，世間出現。

「復次，阿那毘羅大風吹掘大地，漸漸深入，乃於其中，置大水聚，湛然停積。諸比丘！以此因緣，於世間中復有大海，如是出生。復何因緣此大海水，如是鹹苦不堪飲食？諸比丘！當知此事有三因緣。何等為三？一者從火災後，經無量時長遠時，起大重雲，彌覆凝住，乃至梵天，然後降雨，其滴甚大，廣說如前。彼大雨汁，洗梵身天一切宮殿，次復遍洗魔天宮殿、他化自在天宮殿、化樂天宮殿、兜率陀天宮殿、夜摩天宮殿，洗已復洗，如是大洗，洗彼宮時，所有鹹辛苦味，悉皆流下。次復遍洗須彌山王及四大洲、八萬小洲、諸餘大山、輪圍山等，如是洗時，浸漬流盪，其中所有鹹辛苦味，一時併下入大海中。諸比丘！此第一因緣，令大海水鹹不堪食。復次，此大海水，為諸大神大身眾生之所居住。何者大身？所謂魚鼈虬獺、黿鼉蝦蟇、宮毘羅、低摩耶、低寐彌羅、低寐兜羅、兜羅祁羅等，其中或有百由旬身，二百由旬，三四五六七百由旬，有如是等大身眾生，在其中住。彼之所有屎尿流出，皆在海中，以是因緣，其水鹹苦，不堪飲食。諸比丘！此為第二鹹苦因緣。復次，此大海水，古昔諸仙曾所祝故。諸仙祝言：『願汝成鹽味不堪飲，願汝成鹽味不堪飲。』諸比丘！此是第三鹹苦因緣，令大海水鹹不堪飲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿那毘羅大風吹掘大地，漸漸深入，乃於其中，置大水聚，湛然停積。諸比丘！以此因緣，於世間中復有大海，如是出生。復何因緣此大海水，如是鹹苦不堪飲食？諸比丘！當知此事有三因緣。何等為三？一者從火災後，經無量時長遠時，起大重雲，彌覆凝住，乃至梵天，然後降雨，其滴甚大，廣說如前。彼大雨汁，洗梵身天一切宮殿，次復遍洗魔天宮殿、他化自在天宮殿、化樂天宮殿、兜率陀天宮殿、夜摩天宮殿，洗已復洗，如是大洗，洗彼宮時，所有鹹辛苦味，悉皆流下。次復遍洗須彌山王及四大洲、八萬小洲、諸餘大山、輪圍山等，如是洗時，浸漬流盪，其中所有鹹辛苦味，一時併下入大海中。諸比丘！此第一因緣，令大海水鹹不堪食。復次，此大海水，為諸大神大身眾生之所居住。何者大身？所謂魚鼈虬獺、黿鼉蝦蟇、宮毘羅、低摩耶、低寐彌羅、低寐兜羅、兜羅祁羅等，其中或有百由旬身，二百由旬，三四五六七百由旬，有如是等大身眾生，在其中住。彼之所有屎尿流出，皆在海中，以是因緣，其水鹹苦，不堪飲食。諸比丘！此為第二鹹苦因緣。復次，此大海水，古昔諸仙曾所祝故。諸仙祝言：『願汝成鹽味不堪飲，願汝成鹽味不堪飲。』諸比丘！此是第三鹹苦因緣，令大海水鹹不堪飲。

「復次，有何因緣，大熱沃燋世間出也？諸比丘！當此世界劫初轉時始成就時，阿那毘羅大風吹彼日天六大宮殿，悉皆置於大海水下，所安置處，其地分中，彼大水聚，並即消盡，不得流汎。諸比丘！以此因緣，世間有是大熱沃燋，示現出生，是名世間轉壞已住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有何因緣，大熱沃燋世間出也？諸比丘！當此世界劫初轉時始成就時，阿那毘羅大風吹彼日天六大宮殿，悉皆置於大海水下，所安置處，其地分中，彼大水聚，並即消盡，不得流汎。諸比丘！以此因緣，世間有是大熱沃燋，示現出生，是名世間轉壞已住。

「復次，何名世間轉壞成住？諸比丘！猶如今者，世間成已，如是住立，而有火災。云何復有水災出也？諸比丘！水災劫時，一切人民，有如法行，說如法語，正見成就，無有顛倒，持十善行，彼諸人等，當得無喜第三禪處，不勞功力，無有疲倦，自然得之。時，彼眾生得住虛空諸仙諸天梵行道中，得住中已離喜快樂，即自稱言：『諸仁者，快樂快樂，此第三禪如是快樂。』爾時，彼處一切眾生皆共問此得禪眾生，彼便答言：『善哉仁者，此是無喜第三禪道，應如是知。』彼諸眾生既得知已，便復成就如是無喜第三禪道，成就已證，證已思惟，思惟已住，身壞命終生遍淨天。如是下從地獄、閻摩羅世、阿修羅世、四天王天，乃至梵世、光音諸天，自此已下，一切眾生、一切處、一切有，皆悉斷盡。諸比丘！是名世轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，何名世間轉壞成住？諸比丘！猶如今者，世間成已，如是住立，而有火災。云何復有水災出也？諸比丘！水災劫時，一切人民，有如法行，說如法語，正見成就，無有顛倒，持十善行，彼諸人等，當得無喜第三禪處，不勞功力，無有疲倦，自然得之。時，彼眾生得住虛空諸仙諸天梵行道中，得住中已離喜快樂，即自稱言：『諸仁者，快樂快樂，此第三禪如是快樂。』爾時，彼處一切眾生皆共問此得禪眾生，彼便答言：『善哉仁者，此是無喜第三禪道，應如是知。』彼諸眾生既得知已，便復成就如是無喜第三禪道，成就已證，證已思惟，思惟已住，身壞命終生遍淨天。如是下從地獄、閻摩羅世、阿修羅世、四天王天，乃至梵世、光音諸天，自此已下，一切眾生、一切處、一切有，皆悉斷盡。諸比丘！是名世轉。

「復次，云何世間轉已而壞？諸比丘！經無量久遠三摩耶時，大雲遍覆，乃至充滿光音諸天。自是已下雨沸灰水，無量多年，略說乃至百千億年。諸比丘！彼沸灰水雨下之時，消光音天所有宮殿悉皆滅盡，無有形相微塵影像可得識知。譬如以酥擲置火中，消燃都盡，無有形相可得驗知。如是如是，彼沸灰水雨下之時，消光音天諸宮殿等，亦復如是無相可知。諸比丘！諸行無常，破壞離散，流轉磨滅，須臾不停，亦復如是，可厭可患，應求免脫。諸比丘！如是梵身諸天、魔身、化樂、他化自在、兜率、夜摩諸宮殿等，為沸灰雨澆洗消滅，略說同前，如酥投火融消散失無有形相，亦復如是，乃至一切諸行無常，應求免離。諸比丘！彼沸灰水雨下之時，雨四大洲、八萬小洲，并餘大小須彌山王，消磨滅盡無有形相，可得記識，廣說如前，應可患厭。如是變化，唯除見者，乃能信之。此名世間轉已而壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，云何世間轉已而壞？諸比丘！經無量久遠三摩耶時，大雲遍覆，乃至充滿光音諸天。自是已下雨沸灰水，無量多年，略說乃至百千億年。諸比丘！彼沸灰水雨下之時，消光音天所有宮殿悉皆滅盡，無有形相微塵影像可得識知。譬如以酥擲置火中，消燃都盡，無有形相可得驗知。如是如是，彼沸灰水雨下之時，消光音天諸宮殿等，亦復如是無相可知。諸比丘！諸行無常，破壞離散，流轉磨滅，須臾不停，亦復如是，可厭可患，應求免脫。諸比丘！如是梵身諸天、魔身、化樂、他化自在、兜率、夜摩諸宮殿等，為沸灰雨澆洗消滅，略說同前，如酥投火融消散失無有形相，亦復如是，乃至一切諸行無常，應求免離。諸比丘！彼沸灰水雨下之時，雨四大洲、八萬小洲，并餘大小須彌山王，消磨滅盡無有形相，可得記識，廣說如前，應可患厭。如是變化，唯除見者，乃能信之。此名世間轉已而壞。

「復次，云何轉壞已成？諸比丘！爾時起雲注大水雨，經歷多年，起風吹沫，上作天宮，廣說乃至，如火災事，是為水災。復次，云何有於風災？諸比丘！欲風災時，一切眾生，如法修行，成就正念，生第四禪中廣果天處。地獄眾生捨地獄身，來生人間，修清淨行，成就四禪，亦復如是。諸畜生道、閻摩羅世、阿修羅世，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、魔身天、梵世、光音，遍淨諸天等，皆修行成就四禪，廣說如上。諸比丘！是名世轉。云何轉壞？諸比丘！經於無量久遠三摩耶時，有大風起，其風名曰僧伽多。諸比丘！彼風先吹遍淨諸天一切宮殿，令相揩磨，遂至壞滅，無有餘殘而可記識。譬如壯士取二銅器，兩手執之，相揩不已，破壞消滅，無有形相，餘殘可識。彼和合風，吹遍淨天宮殿磨滅，亦復如是。諸比丘！諸行無常，破壞離散，須臾不久，乃至可厭，應求免脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，云何轉壞已成？諸比丘！爾時起雲注大水雨，經歷多年，起風吹沫，上作天宮，廣說乃至，如火災事，是為水災。復次，云何有於風災？諸比丘！欲風災時，一切眾生，如法修行，成就正念，生第四禪中廣果天處。地獄眾生捨地獄身，來生人間，修清淨行，成就四禪，亦復如是。諸畜生道、閻摩羅世、阿修羅世，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、魔身天、梵世、光音，遍淨諸天等，皆修行成就四禪，廣說如上。諸比丘！是名世轉。云何轉壞？諸比丘！經於無量久遠三摩耶時，有大風起，其風名曰僧伽多。諸比丘！彼風先吹遍淨諸天一切宮殿，令相揩磨，遂至壞滅，無有餘殘而可記識。譬如壯士取二銅器，兩手執之，相揩不已，破壞消滅，無有形相，餘殘可識。彼和合風，吹遍淨天宮殿磨滅，亦復如是。諸比丘！諸行無常，破壞離散，須臾不久，乃至可厭，應求免脫。

「如是次第，吹光音天所有宮殿，梵身諸天所有宮殿，魔身天、他化自在天、化樂天、夜摩天一切宮殿，相𢴤相觸，相揩相磨，一一皆令無形，無相無影無塵，而可記識。諸比丘！一切諸行，亦復如是，敗壞不牢，無有真實，應當厭離早求免脫。諸比丘！彼風又吹四大洲、八萬小洲，并餘大山須彌山王。或令舉高一拘盧奢分散破壞，或二或三四五六七拘盧奢已分散破壞。或吹令高一由旬，二三四五六七由旬，或吹令高百由旬，二三四五六七百由旬，分散破壞。或吹令高千由旬，二三四五六七千由旬，或吹令高百千由旬，分散破壞。彼風如是，吹破散壞，一切皆令無形無相，無有微塵餘殘可見。譬如壯健丈夫，手把麥䴰，末令粉碎，向空擲之分散，飄風蕩颺，無形無影。如是如是，彼風吹破諸洲諸山，亦復如是。唯除見者，乃能信之。此名世間轉住已壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是次第，吹光音天所有宮殿，梵身諸天所有宮殿，魔身天、他化自在天、化樂天、夜摩天一切宮殿，相𢴤相觸，相揩相磨，一一皆令無形，無相無影無塵，而可記識。諸比丘！一切諸行，亦復如是，敗壞不牢，無有真實，應當厭離早求免脫。諸比丘！彼風又吹四大洲、八萬小洲，并餘大山須彌山王。或令舉高一拘盧奢分散破壞，或二或三四五六七拘盧奢已分散破壞。或吹令高一由旬，二三四五六七由旬，或吹令高百由旬，二三四五六七百由旬，分散破壞。或吹令高千由旬，二三四五六七千由旬，或吹令高百千由旬，分散破壞。彼風如是，吹破散壞，一切皆令無形無相，無有微塵餘殘可見。譬如壯健丈夫，手把麥䴰，末令粉碎，向空擲之分散，飄風蕩颺，無形無影。如是如是，彼風吹破諸洲諸山，亦復如是。唯除見者，乃能信之。此名世間轉住已壞。

「復次，世間云何壞已轉成？諸比丘！如是復經無量年歲，極大長遠三摩耶時，起大黑雲，普覆世界，乃至遍淨天宮。既遍覆已，便降大雨，其滴麤大，或如車軸、或復如杵，相續注下。經歷多年，百千萬年，水聚深積，至遍淨天，悉皆盈滿。四種風輪之所住持，如前所說，乃至吹沫，造遍淨宮，七寶雜色，顯現出生，一一皆如火災、水災次第而說。諸比丘！是名世間壞已轉成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世間云何壞已轉成？諸比丘！如是復經無量年歲，極大長遠三摩耶時，起大黑雲，普覆世界，乃至遍淨天宮。既遍覆已，便降大雨，其滴麤大，或如車軸、或復如杵，相續注下。經歷多年，百千萬年，水聚深積，至遍淨天，悉皆盈滿。四種風輪之所住持，如前所說，乃至吹沫，造遍淨宮，七寶雜色，顯現出生，一一皆如火災、水災次第而說。諸比丘！是名世間壞已轉成。

「云何世間轉成已住？諸比丘！猶如今者，天人世間，轉成已住。諸比丘！如是次第，皆以風吹，此等名為世間三災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何世間轉成已住？諸比丘！猶如今者，天人世間，轉成已住。諸比丘！如是次第，皆以風吹，此等名為世間三災。

起世經最勝品第十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起世經最勝品第十二之一

「復次，諸比丘！世間轉已，如是成時，諸眾生等，多得生於光音天上。是諸眾生生彼天時，身心歡豫，喜悅為食，自然光明，又有神通，乘空而行，得最勝色，年壽長遠，安樂而住。諸比丘！爾時，世間轉壞已成，空無有物，諸梵宮中，未有眾生。光音天上福業盡者，乃復下生梵宮殿中，不從胎生，忽然化出，此初梵天名娑訶波帝(娑訶者世界名，波帝者主也)，為如是故有此名生。諸比丘！爾時復有諸餘眾生福壽盡者，從光音天捨身命已亦於此生，身形端正，喜悅住持以為飲食，自然光明，有神通力，騰空而行，身色最勝，即於其間，長時久住。彼諸眾生於是住時，無有男女、無有良賤，唯有此名，名曰眾生眾生也。復次，諸比丘！當於如是三摩耶時，此大地上出生地肥，周遍凝住。譬如有人熟煎乳汁，其上便有薄膜停住，亦如水膜，停住水上。如是如是，諸比丘！復於後時，此大地上，所生地肥，凝然停住，漸如鑽酪，成就生酥，有如是等形色相貌，其味甘美，猶如上蜜。爾時，眾生其中忽有性貪嗜者，作如是念：『我今亦可以指取此，試復甞之，令我得知，此是何物？』時，彼眾生作是念已，即以其指深齊一節，沾取地味，吮而甞之。甞已意喜，如是一沾一吮，乃至再三，即生貪著。次以手抄，漸漸手掬，後遂多掬，恣意食之。時，彼眾生如是抄掬恣意食時，復有無量其餘諸人，見彼眾生如是食噉，亦即相學，競取而食。諸比丘！彼諸眾生取此地味，食之不已，其身自然漸漸澁惡，皮膚麤厚，顏色濁暗，形貌改異，無復光明，亦更不能飛騰虛空。以地肥故，神通滅沒。諸比丘！如前所說，後亦如是。爾時，世間便成黑暗。諸比丘！為如是故，世間始有大暗出生。復次，云何於如是時，世間忽然出生日月及諸星宿，便有晝夜、一月半月、年歲時節等名字生也。諸比丘！爾時日天勝大宮殿，從東方出，繞須彌山半腹而行，於西方沒。西方沒已，還從東方出。爾時，眾生復見日天勝大宮殿，從東方出，各相告言：『諸仁者，還是日天光明宮殿，再從東出，右繞須彌，當於西沒。』第三見已，亦相謂言：『諸仁者，此是彼天光明流行，此是彼天光明流行也。』是故稱日為修梨耶修梨耶(修梨耶者隋言此是彼也)，故有如是名字出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！世間轉已，如是成時，諸眾生等，多得生於光音天上。是諸眾生生彼天時，身心歡豫，喜悅為食，自然光明，又有神通，乘空而行，得最勝色，年壽長遠，安樂而住。諸比丘！爾時，世間轉壞已成，空無有物，諸梵宮中，未有眾生。光音天上福業盡者，乃復下生梵宮殿中，不從胎生，忽然化出，此初梵天名娑訶波帝(娑訶者世界名，波帝者主也)，為如是故有此名生。諸比丘！爾時復有諸餘眾生福壽盡者，從光音天捨身命已亦於此生，身形端正，喜悅住持以為飲食，自然光明，有神通力，騰空而行，身色最勝，即於其間，長時久住。彼諸眾生於是住時，無有男女、無有良賤，唯有此名，名曰眾生眾生也。復次，諸比丘！當於如是三摩耶時，此大地上出生地肥，周遍凝住。譬如有人熟煎乳汁，其上便有薄膜停住，亦如水膜，停住水上。如是如是，諸比丘！復於後時，此大地上，所生地肥，凝然停住，漸如鑽酪，成就生酥，有如是等形色相貌，其味甘美，猶如上蜜。爾時，眾生其中忽有性貪嗜者，作如是念：『我今亦可以指取此，試復甞之，令我得知，此是何物？』時，彼眾生作是念已，即以其指深齊一節，沾取地味，吮而甞之。甞已意喜，如是一沾一吮，乃至再三，即生貪著。次以手抄，漸漸手掬，後遂多掬，恣意食之。時，彼眾生如是抄掬恣意食時，復有無量其餘諸人，見彼眾生如是食噉，亦即相學，競取而食。諸比丘！彼諸眾生取此地味，食之不已，其身自然漸漸澁惡，皮膚麤厚，顏色濁暗，形貌改異，無復光明，亦更不能飛騰虛空。以地肥故，神通滅沒。諸比丘！如前所說，後亦如是。爾時，世間便成黑暗。諸比丘！為如是故，世間始有大暗出生。復次，云何於如是時，世間忽然出生日月及諸星宿，便有晝夜、一月半月、年歲時節等名字生也。諸比丘！爾時日天勝大宮殿，從東方出，繞須彌山半腹而行，於西方沒。西方沒已，還從東方出。爾時，眾生復見日天勝大宮殿，從東方出，各相告言：『諸仁者，還是日天光明宮殿，再從東出，右繞須彌，當於西沒。』第三見已，亦相謂言：『諸仁者，此是彼天光明流行，此是彼天光明流行也。』是故稱日為修梨耶修梨耶(修梨耶者隋言此是彼也)，故有如是名字出生。