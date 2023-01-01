起世經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起世經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄品第四之二

「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受極苦已，然後從此五百由旬燋渴獄出，奔走如前，略說乃至，求救護處。即復往詣膿血地獄，其地獄亦廣五百由旬，膿血遍滿，深至咽喉，悉皆熱沸。地獄眾生入其中已，東西南北，交橫馳走。彼諸眾生，如是走時，燒手燒足、燒耳燒鼻；手足耳鼻，既被燒已，一切支節，皆亦燒燃；其身支節，被燒燃時，諸罪人等，受大苦惱，嚴酷重切，不可思議。乃至人非人身所造所作惡不善業，未畢已來，命亦不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受極苦已，然後從此五百由旬燋渴獄出，奔走如前，略說乃至，求救護處。即復往詣膿血地獄，其地獄亦廣五百由旬，膿血遍滿，深至咽喉，悉皆熱沸。地獄眾生入其中已，東西南北，交橫馳走。彼諸眾生，如是走時，燒手燒足、燒耳燒鼻；手足耳鼻，既被燒已，一切支節，皆亦燒燃；其身支節，被燒燃時，諸罪人等，受大苦惱，嚴酷重切，不可思議。乃至人非人身所造所作惡不善業，未畢已來，命亦不盡。

「復次，諸比丘！膿血地獄復有諸蟲，名最猛勝，此諸蟲等，為彼地獄受罪眾生，大作惱害。從身外入，先破其皮；既破皮已，次破其肉；既破肉已，次破其筋；既破筋已，次破其骨；既破骨已，拔出其髓，隨而食之。彼諸眾生，當於是時受極重苦。乃至若人非人所造所作惡不善業，未盡未滅，壽命不盡，皆悉具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！膿血地獄復有諸蟲，名最猛勝，此諸蟲等，為彼地獄受罪眾生，大作惱害。從身外入，先破其皮；既破皮已，次破其肉；既破肉已，次破其筋；既破筋已，次破其骨；既破骨已，拔出其髓，隨而食之。彼諸眾生，當於是時受極重苦。乃至若人非人所造所作惡不善業，未盡未滅，壽命不盡，皆悉具受。

「復次，諸比丘！膿血地獄所有眾生，飢渴逼急，或時以手掬取如是熱沸膿血，置於口中，置口中已，彼人脣口，應時燒燃；燒脣口時，即燒其腭；既燒腭已，即燒其喉；如是燒胸，燒心燒腸燒胃；既燒胃已，直過小腸，從下分出。彼諸眾生，於此地獄，受如是等嚴切重苦，命報未終。乃至未盡人非人身，曾所造作惡不善業，如是次第，具足受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！膿血地獄所有眾生，飢渴逼急，或時以手掬取如是熱沸膿血，置於口中，置口中已，彼人脣口，應時燒燃；燒脣口時，即燒其腭；既燒腭已，即燒其喉；如是燒胸，燒心燒腸燒胃；既燒胃已，直過小腸，從下分出。彼諸眾生，於此地獄，受如是等嚴切重苦，命報未終。乃至未盡人非人身，曾所造作惡不善業，如是次第，具足受之。

「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受極苦已，然後從此五百由旬膿血獄出，如前馳走，乃至追求救護之處。即復來入一銅釜獄，其獄亦廣五百由旬。罪人入已，獄卒見之，即前捉取，擲置釜內，頭皆向下，脚皆在上。是諸眾生在湯中時，地獄猛火極相煎迫。逐沸上時，亦煎亦煑；逐沸下時，亦煎亦煑；在中間時，亦煎亦煑；交橫往來，隨轉動時，亦煎亦煑；湯沫覆時，亦煎亦煑；若見不見，一切時煑。譬如世間或煑小豆大豆豌豆，置之釜內，著水令滿，下燃大火，於是涌沸，湯豆和合。浮向上時，亦煎亦煑；沈向下時，亦煎亦煑；住於中時，亦煎亦煑；交橫動時，亦煎亦煑；為沫覆時，亦煎亦煑；若見不見，一切時煑。諸比丘！如是如是，一銅釜獄，其中守卒，取彼罪人，以頭向下，以脚向上，擲置銅釜。在釜中時，地獄猛火之所煎逼，熱沸既盛，罪人逐沸或上或下，隨煑隨煎，略說乃至若見不見，一切時煑，亦復如是。彼諸眾生，於此獄中，受嚴劇苦。乃至往昔人非人身所作惡業，如是次第，於此地獄，具足而受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受極苦已，然後從此五百由旬膿血獄出，如前馳走，乃至追求救護之處。即復來入一銅釜獄，其獄亦廣五百由旬。罪人入已，獄卒見之，即前捉取，擲置釜內，頭皆向下，脚皆在上。是諸眾生在湯中時，地獄猛火極相煎迫。逐沸上時，亦煎亦煑；逐沸下時，亦煎亦煑；在中間時，亦煎亦煑；交橫往來，隨轉動時，亦煎亦煑；湯沫覆時，亦煎亦煑；若見不見，一切時煑。譬如世間或煑小豆大豆豌豆，置之釜內，著水令滿，下燃大火，於是涌沸，湯豆和合。浮向上時，亦煎亦煑；沈向下時，亦煎亦煑；住於中時，亦煎亦煑；交橫動時，亦煎亦煑；為沫覆時，亦煎亦煑；若見不見，一切時煑。諸比丘！如是如是，一銅釜獄，其中守卒，取彼罪人，以頭向下，以脚向上，擲置銅釜。在釜中時，地獄猛火之所煎逼，熱沸既盛，罪人逐沸或上或下，隨煑隨煎，略說乃至若見不見，一切時煑，亦復如是。彼諸眾生，於此獄中，受嚴劇苦。乃至往昔人非人身所作惡業，如是次第，於此地獄，具足而受。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，從一銅釜五百由旬小地獄出，奔走如前，乃至欲求救護之處。爾時，即入眾多銅釜小地獄中，其獄亦廣五百由旬。罪人入已，時守獄者即來執之，捉取罪人，以脚向上，以頭向下，擲銅釜中，地獄猛火，熾燃煎逼，湯沸上時，亦煎亦煑；湯沸下時，亦煎亦煑；在中間時，亦煎亦煑；縱橫掩覆，若見不見，一切煎煑。譬如煮豆，以火煎逼，涌沸上時，亦煎亦煮，略說乃至，若見不見，一切煎煑。諸比丘！如是如是，此多銅釜五百由旬小地獄中，諸眾生等，為守獄卒，捉其兩脚，到竪其身，以頭向下，擲銅釜內。彼人于時被地獄火之所煎逼，或上或下，縱橫轉動，略說乃至若見不見，一切煎煑，亦復如是。諸比丘！此多銅釜五百由旬小地獄中，諸眾生等，又為獄卒，以其鐵爪，漉取罪人，從釜至釜，次第煑之。從此釜出，詣餘釜時，膿血皮肉，縱橫流散，於是皆盡，唯餘骸骨。罪人爾時，受極重苦，仍未命終。乃至若人非人一切身中所作惡業，不盡不滅，於此獄中，一切悉受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，從一銅釜五百由旬小地獄出，奔走如前，乃至欲求救護之處。爾時，即入眾多銅釜小地獄中，其獄亦廣五百由旬。罪人入已，時守獄者即來執之，捉取罪人，以脚向上，以頭向下，擲銅釜中，地獄猛火，熾燃煎逼，湯沸上時，亦煎亦煑；湯沸下時，亦煎亦煑；在中間時，亦煎亦煑；縱橫掩覆，若見不見，一切煎煑。譬如煮豆，以火煎逼，涌沸上時，亦煎亦煮，略說乃至，若見不見，一切煎煑。諸比丘！如是如是，此多銅釜五百由旬小地獄中，諸眾生等，為守獄卒，捉其兩脚，到竪其身，以頭向下，擲銅釜內。彼人于時被地獄火之所煎逼，或上或下，縱橫轉動，略說乃至若見不見，一切煎煑，亦復如是。諸比丘！此多銅釜五百由旬小地獄中，諸眾生等，又為獄卒，以其鐵爪，漉取罪人，從釜至釜，次第煑之。從此釜出，詣餘釜時，膿血皮肉，縱橫流散，於是皆盡，唯餘骸骨。罪人爾時，受極重苦，仍未命終。乃至若人非人一切身中所作惡業，不盡不滅，於此獄中，一切悉受。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，從多銅釜五百由旬小地獄出，馳走如前，乃至欲求救護之處。爾時，即入鐵磑地獄，其獄亦廣五百由旬。既入中已，時守獄卒即前捉取受罪眾生，仰𢷏置於鐵砧之上，熾燃猛焰，一時洞燃，於是罪人，悶絕仰臥。時，守獄卒更取大石，從上壓之；壓已復壓，因更研之；研已復研，遂成碎末；成碎末已，又更重末，末已復末，轉成細末；取其細末，又更研之，研已復研，於是乃成末中之末，最微細末。當於爾時，罪人身體，膏血腦髓，一邊橫流，微細骨末，猶尚存在，而於其間，命報未終，一切時中，受極重苦。乃至人非人身，所作惡業，未失未滅，如是次第具足受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，從多銅釜五百由旬小地獄出，馳走如前，乃至欲求救護之處。爾時，即入鐵磑地獄，其獄亦廣五百由旬。既入中已，時守獄卒即前捉取受罪眾生，仰𢷏置於鐵砧之上，熾燃猛焰，一時洞燃，於是罪人，悶絕仰臥。時，守獄卒更取大石，從上壓之；壓已復壓，因更研之；研已復研，遂成碎末；成碎末已，又更重末，末已復末，轉成細末；取其細末，又更研之，研已復研，於是乃成末中之末，最微細末。當於爾時，罪人身體，膏血腦髓，一邊橫流，微細骨末，猶尚存在，而於其間，命報未終，一切時中，受極重苦。乃至人非人身，所作惡業，未失未滅，如是次第具足受之。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，乃從鐵磑五百由旬小地獄出，馳走如前，欲求室宅，欲求歸依覆護之處。爾時，即入凾量地獄，其獄亦廣五百由旬。既入中已，時守獄卒執取罪人，付以鐵凾，令其量火，其凾猛熱，光焰熾燃，地獄罪人，量彼火時，燒手燒脚、燒耳燒鼻、燒諸支節，乃至遍燒一切身分。於被燒時，此諸罪人，受極重苦、受重痛苦，然其壽命，未得終盡。乃至往昔若人非人一切身中，有所造作惡不善業，不滅不沒、不離不失，如是次第，具足受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，乃從鐵磑五百由旬小地獄出，馳走如前，欲求室宅，欲求歸依覆護之處。爾時，即入凾量地獄，其獄亦廣五百由旬。既入中已，時守獄卒執取罪人，付以鐵凾，令其量火，其凾猛熱，光焰熾燃，地獄罪人，量彼火時，燒手燒脚、燒耳燒鼻、燒諸支節，乃至遍燒一切身分。於被燒時，此諸罪人，受極重苦、受重痛苦，然其壽命，未得終盡。乃至往昔若人非人一切身中，有所造作惡不善業，不滅不沒、不離不失，如是次第，具足受之。

「諸比丘！彼地獄中所有眾生，經無量時受此苦已，得從凾量五百由旬小地獄出，馳走如前，求室求覆、求救求洲、求歸依處。爾時，即入雞小地獄，其獄亦廣五百由旬。彼地獄中，純生諸雞，遍滿彼獄，其雞身分，乃至膝脛，一切猛熱，光焰熾燃。是諸眾生，處在其中，東西馳走，足蹈熱焰，四向顧望，無處可依，大火熾燃，燒手燒脚、燒耳燒鼻，如是次第，燒諸支節，大小身分，一時洞燃。罪人爾時，受極重苦，痛切荼毒，然於其處，命報未終。乃至人非人身所造惡業，未滅未盡，如是次第，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中所有眾生，經無量時受此苦已，得從凾量五百由旬小地獄出，馳走如前，求室求覆、求救求洲、求歸依處。爾時，即入雞小地獄，其獄亦廣五百由旬。彼地獄中，純生諸雞，遍滿彼獄，其雞身分，乃至膝脛，一切猛熱，光焰熾燃。是諸眾生，處在其中，東西馳走，足蹈熱焰，四向顧望，無處可依，大火熾燃，燒手燒脚、燒耳燒鼻，如是次第，燒諸支節，大小身分，一時洞燃。罪人爾時，受極重苦，痛切荼毒，然於其處，命報未終。乃至人非人身所造惡業，未滅未盡，如是次第，一切具受。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，得從如是雞地獄出，馳走如前，乃至欲求救護之處。爾時，即入灰河地獄，其獄亦廣五百由旬。諸比丘！時彼灰河，流注漂疾，波浪騰涌，其聲吼震，灰水沸溢，彌盈兩岸。罪人入已，隨流出沒，灰河之底，悉是鐵刺，其鋒纖利，皆若新磨。於河兩岸，復有刀林，森竦稠密，極可怖畏。刀林之中，復有諸狗，其形烟黑，皮毛垢汙，又甚可畏。岸上復有眾多獄卒，守彼地獄。又其兩岸，別生無量奢摩羅樹，其樹多刺，並皆纖長，其鋒若磨。爾時，地獄諸眾生等，既入河中，欲趣彼岸。當於是時，便為大波之所淪沒，遂至河底，即為河中所有鐵刺，仰刺其身，舉體周遍，不得移動，罪人在中，受大重苦、受嚴毒苦；受之既久，方得浮出，從沸灰河，渡至彼岸。既上岸已，復入刀林，其林甚闊，枝莖稠密，經歷林間，㒻突利刀，處處經過，去去不已，割手割脚、割耳割鼻、割支割節，遍割身體，無處不破。爾時，彼人受荼毒苦、受極重苦，乃至未盡人非人身往昔所作一切惡業，命亦未終，於此林中，皆悉受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，得從如是雞地獄出，馳走如前，乃至欲求救護之處。爾時，即入灰河地獄，其獄亦廣五百由旬。諸比丘！時彼灰河，流注漂疾，波浪騰涌，其聲吼震，灰水沸溢，彌盈兩岸。罪人入已，隨流出沒，灰河之底，悉是鐵刺，其鋒纖利，皆若新磨。於河兩岸，復有刀林，森竦稠密，極可怖畏。刀林之中，復有諸狗，其形烟黑，皮毛垢汙，又甚可畏。岸上復有眾多獄卒，守彼地獄。又其兩岸，別生無量奢摩羅樹，其樹多刺，並皆纖長，其鋒若磨。爾時，地獄諸眾生等，既入河中，欲趣彼岸。當於是時，便為大波之所淪沒，遂至河底，即為河中所有鐵刺，仰刺其身，舉體周遍，不得移動，罪人在中，受大重苦、受嚴毒苦；受之既久，方得浮出，從沸灰河，渡至彼岸。既上岸已，復入刀林，其林甚闊，枝莖稠密，經歷林間，㒻突利刀，處處經過，去去不已，割手割脚、割耳割鼻、割支割節，遍割身體，無處不破。爾時，彼人受荼毒苦、受極重苦，乃至未盡人非人身往昔所作一切惡業，命亦未終，於此林中，皆悉受之。

「復次，諸比丘！灰河兩岸，諸守獄者，見彼罪人，即前問言：『汝等今者欲得何物？』時，彼罪人，同聲答言：『我等甚飢！我等甚飢！』時，守獄者即捉罪人，𢷏置地上，其地猛熱，光焰熾燃，罪人在中，悶絕仰臥。又以鐵鉗，開張其口，持熱鐵丸，置其口內，應時燒爍，彼諸眾生，脣口燋破，略說乃至從咽喉下，徑至小腸，直過無礙。彼人爾時，受嚴切苦、受極重苦，命亦未終。乃至未盡往昔所作人非人身惡不善業，即於此中，具足皆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！灰河兩岸，諸守獄者，見彼罪人，即前問言：『汝等今者欲得何物？』時，彼罪人，同聲答言：『我等甚飢！我等甚飢！』時，守獄者即捉罪人，𢷏置地上，其地猛熱，光焰熾燃，罪人在中，悶絕仰臥。又以鐵鉗，開張其口，持熱鐵丸，置其口內，應時燒爍，彼諸眾生，脣口燋破，略說乃至從咽喉下，徑至小腸，直過無礙。彼人爾時，受嚴切苦、受極重苦，命亦未終。乃至未盡往昔所作人非人身惡不善業，即於此中，具足皆受。

「復次，諸比丘！又此灰河兩岸之上，所有諸狗其身烟黑，垢汙可畏，睚𥈐嘷吠，出大惡聲，噉彼地獄眾生身分，舉體支節，所有肌肉，段段齧食，不令遺餘。彼人在中，受嚴切苦，乃至受於最極重苦，未得命終。乃至未盡惡不善業，往昔人身及非人身有所作者，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又此灰河兩岸之上，所有諸狗其身烟黑，垢汙可畏，睚𥈐嘷吠，出大惡聲，噉彼地獄眾生身分，舉體支節，所有肌肉，段段齧食，不令遺餘。彼人在中，受嚴切苦，乃至受於最極重苦，未得命終。乃至未盡惡不善業，往昔人身及非人身有所作者，一切具受。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，既為如是熱沸灰河之所逼切，又復困於纖利鐵刺刀刃稠林、諸守獄者、烟黑垢汙惡狗之類，種種厄急，無處隱藏。乃復走上奢摩羅樹，彼樹枝莖，純是鐵刺，其鋒纖利，皆若新磨，頭悉向下，劖刺其身。欲下樹時，是諸鐵刺，頭則向上。彼諸眾生，在奢摩羅樹上時，復有諸烏，名為鐵𭪿，飛來樹上，啄彼罪人。先啄其頭，破陷頂骨，唼食其腦。彼人爾時受極重苦、受痛切苦，不堪忍故，即還墮落沸灰河中。彼人於是，還為波浪之所漂沒，直至河底。至河底已，復為鐵刺之所劖刺。既被刺已，鐵刺遍身，不能復去，還於其中，受極重苦、大猛酷苦，不能堪忍。困苦多時，力極得起，從灰河渡，走趣此岸。到此岸已，得入刀林。入刀林時，復為刀刃，割其身體，割手割脚，乃至遍割一切支節，復於其中，具足受苦，命亦未終。略說乃至，從於往昔人非人身所作惡業，未滅未盡，次第悉受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，既為如是熱沸灰河之所逼切，又復困於纖利鐵刺刀刃稠林、諸守獄者、烟黑垢汙惡狗之類，種種厄急，無處隱藏。乃復走上奢摩羅樹，彼樹枝莖，純是鐵刺，其鋒纖利，皆若新磨，頭悉向下，劖刺其身。欲下樹時，是諸鐵刺，頭則向上。彼諸眾生，在奢摩羅樹上時，復有諸烏，名為鐵𭪿，飛來樹上，啄彼罪人。先啄其頭，破陷頂骨，唼食其腦。彼人爾時受極重苦、受痛切苦，不堪忍故，即還墮落沸灰河中。彼人於是，還為波浪之所漂沒，直至河底。至河底已，復為鐵刺之所劖刺。既被刺已，鐵刺遍身，不能復去，還於其中，受極重苦、大猛酷苦，不能堪忍。困苦多時，力極得起，從灰河渡，走趣此岸。到此岸已，得入刀林。入刀林時，復為刀刃，割其身體，割手割脚，乃至遍割一切支節，復於其中，具足受苦，命亦未終。略說乃至，從於往昔人非人身所作惡業，未滅未盡，次第悉受。

「復次，諸比丘！灰河此岸諸守獄者，既見地獄受罪眾生從彼岸來，即前問言：『汝等今者何為遠來？欲得何物？』彼諸眾生，各各答言：『我等渴乏。』時，守獄者即復捉取彼諸眾生，𢷏置熾燃熱鐵地上，推令仰臥。於仰臥時，彼人身上，火焰洞起，便以鐵鉗，開張其口，融赤銅汁，灌其口中。時，彼地獄諸眾生等，既飲銅汁，即燒唇口乃至小腸，直過無礙，從下部出。彼人爾時受極重苦，乃至壽命，未盡未滅，彼於過去人非人身，所作惡業未滅盡者，悉皆受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！灰河此岸諸守獄者，既見地獄受罪眾生從彼岸來，即前問言：『汝等今者何為遠來？欲得何物？』彼諸眾生，各各答言：『我等渴乏。』時，守獄者即復捉取彼諸眾生，𢷏置熾燃熱鐵地上，推令仰臥。於仰臥時，彼人身上，火焰洞起，便以鐵鉗，開張其口，融赤銅汁，灌其口中。時，彼地獄諸眾生等，既飲銅汁，即燒唇口乃至小腸，直過無礙，從下部出。彼人爾時受極重苦，乃至壽命，未盡未滅，彼於過去人非人身，所作惡業未滅盡者，悉皆受之。

「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，受此罪報經無量時，苦惱長遠，乃有風來，名為和合，吹彼地獄諸眾生等，至於岸邊，如是次第，乃得從彼灰河獄出，出已馳走，乃至求於救護之處。爾時，即入斫截地獄，其獄亦廣五百由旬。罪人入已，其守獄者即取罪人，𢷏置熾燃熱鐵地上，乃至推令仰臥於地，執大鐵鈇，熾燃猛熱，炎赫可畏，斫彼地獄受罪眾生，斫手斫脚，并斫手脚，斫耳斫鼻，并斫耳鼻，斫支斫節，并斫支節，如是次第，舉身皆斫。彼諸眾生，當於爾時，受極重苦，命亦未終。乃至未盡惡不善業，人非人身所造作者，如是次第，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，受此罪報經無量時，苦惱長遠，乃有風來，名為和合，吹彼地獄諸眾生等，至於岸邊，如是次第，乃得從彼灰河獄出，出已馳走，乃至求於救護之處。爾時，即入斫截地獄，其獄亦廣五百由旬。罪人入已，其守獄者即取罪人，𢷏置熾燃熱鐵地上，乃至推令仰臥於地，執大鐵鈇，熾燃猛熱，炎赫可畏，斫彼地獄受罪眾生，斫手斫脚，并斫手脚，斫耳斫鼻，并斫耳鼻，斫支斫節，并斫支節，如是次第，舉身皆斫。彼諸眾生，當於爾時，受極重苦，命亦未終。乃至未盡惡不善業，人非人身所造作者，如是次第，一切具受。

「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，得從斫截小地獄出，出已馳走，求歸依處，乃至求室求宅、求覆求洲、求救護處。爾時，即入劍葉地獄，其獄亦廣五百由旬。入其中已，惡業果故，忽有風來，吹諸鐵葉，猶如利劍，從空而墮，割截罪人一切身分，所謂截手截脚、并截手脚，截耳截鼻、并截耳鼻，截支截節、并截支節。爾時罪人，受極重苦、受嚴切苦，命亦未終，略說如上。乃至人非人身所作惡業，未滅未盡，於此地獄，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，得從斫截小地獄出，出已馳走，求歸依處，乃至求室求宅、求覆求洲、求救護處。爾時，即入劍葉地獄，其獄亦廣五百由旬。入其中已，惡業果故，忽有風來，吹諸鐵葉，猶如利劍，從空而墮，割截罪人一切身分，所謂截手截脚、并截手脚，截耳截鼻、并截耳鼻，截支截節、并截支節。爾時罪人，受極重苦、受嚴切苦，命亦未終，略說如上。乃至人非人身所作惡業，未滅未盡，於此地獄，一切具受。

「復次，諸比丘！又彼劍葉小地獄中諸眾生等，惡業果故，有鐵𭪿烏忽然飛來，在彼眾生兩膊之上，足蹈其膊，翅覆其頭，便以鐵𭪿啄彼罪人兩眼之睛，口銜而去。爾時，罪人受極重苦，痛惱嚴切，不可思議，然其壽命，亦未終盡，略說如上。乃至人非人身，所作惡業，如是次第，一切悉受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼劍葉小地獄中諸眾生等，惡業果故，有鐵𭪿烏忽然飛來，在彼眾生兩膊之上，足蹈其膊，翅覆其頭，便以鐵𭪿啄彼罪人兩眼之睛，口銜而去。爾時，罪人受極重苦，痛惱嚴切，不可思議，然其壽命，亦未終盡，略說如上。乃至人非人身，所作惡業，如是次第，一切悉受。

「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，乃從劍葉小地獄出，出已馳走，欲求室宅、求覆求洲、求歸依處、求救護處。爾時，復入狐狼地獄，亦廣五百由旬。是諸眾生入此獄已，惡業果故，於地獄中出生狐狼，嚴熾猛惡，睚𥈐號吼，所出音聲，甚可怖畏，䶩齧地獄諸眾生身，所有肌肉及諸筋脈，脚蹋口掣，臠而食之。爾時罪人，受極重苦，痛惱酸切，命亦未終，略說如前。人非人身所作惡業，如是次第，皆於其中，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，乃從劍葉小地獄出，出已馳走，欲求室宅、求覆求洲、求歸依處、求救護處。爾時，復入狐狼地獄，亦廣五百由旬。是諸眾生入此獄已，惡業果故，於地獄中出生狐狼，嚴熾猛惡，睚𥈐號吼，所出音聲，甚可怖畏，䶩齧地獄諸眾生身，所有肌肉及諸筋脈，脚蹋口掣，臠而食之。爾時罪人，受極重苦，痛惱酸切，命亦未終，略說如前。人非人身所作惡業，如是次第，皆於其中，一切具受。

「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，得從狐狼小地獄出，出已馳走，乃至求室求宅、求覆求洲、求救護處、求歸依處。爾時，復入寒氷地獄，其獄亦廣五百由旬。是諸罪人入彼獄已，惡業果故，忽有冷風從四面來，吹大寒氣，麤澁嚴毒，觸彼地獄眾生身分。隨觸著處，皮即破裂；皮破裂已，次破其肉；破裂肉已，次破其筋；破裂筋已，次破其骨；破裂骨已，次破其髓。破裂髓時，彼諸眾生，受極重苦、最嚴切苦，乃至大苦，不可堪耐，便於彼中，壽命終盡。是為第一活大地獄及餘十六諸小地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受此苦已，得從狐狼小地獄出，出已馳走，乃至求室求宅、求覆求洲、求救護處、求歸依處。爾時，復入寒氷地獄，其獄亦廣五百由旬。是諸罪人入彼獄已，惡業果故，忽有冷風從四面來，吹大寒氣，麤澁嚴毒，觸彼地獄眾生身分。隨觸著處，皮即破裂；皮破裂已，次破其肉；破裂肉已，次破其筋；破裂筋已，次破其骨；破裂骨已，次破其髓。破裂髓時，彼諸眾生，受極重苦、最嚴切苦，乃至大苦，不可堪耐，便於彼中，壽命終盡。是為第一活大地獄及餘十六諸小地獄。

「復次，諸比丘！第二黑繩大地獄者，亦有十六五百由旬諸小地獄而相圍繞，從黑雲沙，乃至最後第十六者，名寒氷獄，為一眷屬。諸比丘！如是地獄，有何因緣，名為黑繩大地獄也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！第二黑繩大地獄者，亦有十六五百由旬諸小地獄而相圍繞，從黑雲沙，乃至最後第十六者，名寒氷獄，為一眷屬。諸比丘！如是地獄，有何因緣，名為黑繩大地獄也？

「諸比丘！於彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者出者住者，以其往昔不善之業，得果報故，於虛空中忽然出生麤大黑繩，熾燃猛熱，譬如黑雲，從空中出，黤黮充塞，下接於地。如是如是，於彼黑繩大地獄中所有眾生，以其宿世不善之業得果報故，從虛空中出大黑繩，熾燃猛熱，亦復如是。此諸黑繩，墮在地獄眾生身上，墮身上時，即燒罪人，一切身分。先燒其皮；既燒皮已，次燒其肉；既燒肉已，次燒其筋；既燒筋已，次燒其骨；於燒骨時，徹至其髓；髓即流出，為火所燃，骨髓燃時，出大猛焰。爾時罪人，受嚴切苦、受極重苦，以罪業故，命亦未終。乃至往昔人非人身，所有造作惡不善業，未滅未變、未除未畢，於此獄中，一切悉受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！於彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者出者住者，以其往昔不善之業，得果報故，於虛空中忽然出生麤大黑繩，熾燃猛熱，譬如黑雲，從空中出，黤黮充塞，下接於地。如是如是，於彼黑繩大地獄中所有眾生，以其宿世不善之業得果報故，從虛空中出大黑繩，熾燃猛熱，亦復如是。此諸黑繩，墮在地獄眾生身上，墮身上時，即燒罪人，一切身分。先燒其皮；既燒皮已，次燒其肉；既燒肉已，次燒其筋；既燒筋已，次燒其骨；於燒骨時，徹至其髓；髓即流出，為火所燃，骨髓燃時，出大猛焰。爾時罪人，受嚴切苦、受極重苦，以罪業故，命亦未終。乃至往昔人非人身，所有造作惡不善業，未滅未變、未除未畢，於此獄中，一切悉受。

「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者住者化者，以其宿世不善果故，諸守獄者執取罪人，𢷏置熾燃熱鐵地上，光焰猛盛，舉身燋熱，推令仰臥，以熱鐵繩，處處拼度，拼度訖已，以熱鐵鈇熾燃赫奕，交橫而斫彼地獄中眾生身分，或作二分，或作三分，四分五分乃至十分，或二十分或五十分，或復百分。譬如世間善巧木匠、若木匠弟子，取諸材木，安置平地，便用墨繩縱橫拼度，拼度既訖，即以利鈇，隨而斫之，或作二分，或作三分，四分五分乃至十分，或二十分，或復百分。如是如是，諸比丘！於彼黑繩大地獄中所有眾生，亦復如是，諸守獄者執取罪人，𢷏置熾燃熱鐵地上，推令仰臥，以黑鐵繩，拼度開解，即以鐵鈇，斫破其身，作諸分段，亦復如是。爾時罪人，乃至痛惱酸切，受極重苦，命亦未終。若未盡彼人非人身，往昔所造不善諸業，於此獄中，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者住者化者，以其宿世不善果故，諸守獄者執取罪人，𢷏置熾燃熱鐵地上，光焰猛盛，舉身燋熱，推令仰臥，以熱鐵繩，處處拼度，拼度訖已，以熱鐵鈇熾燃赫奕，交橫而斫彼地獄中眾生身分，或作二分，或作三分，四分五分乃至十分，或二十分或五十分，或復百分。譬如世間善巧木匠、若木匠弟子，取諸材木，安置平地，便用墨繩縱橫拼度，拼度既訖，即以利鈇，隨而斫之，或作二分，或作三分，四分五分乃至十分，或二十分，或復百分。如是如是，諸比丘！於彼黑繩大地獄中所有眾生，亦復如是，諸守獄者執取罪人，𢷏置熾燃熱鐵地上，推令仰臥，以黑鐵繩，拼度開解，即以鐵鈇，斫破其身，作諸分段，亦復如是。爾時罪人，乃至痛惱酸切，受極重苦，命亦未終。若未盡彼人非人身，往昔所造不善諸業，於此獄中，一切具受。

「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，有者化者乃至住者，諸守獄卒執取彼人，𢷏置熾燃熱鐵地上，乃至推令仰臥於地，以黑鐵繩拼度其身，既拼度已，又以鐵鋸熾燃猛熱，依所拼處鋸解其身，鋸已復鋸，乃至大鋸，次更破已復破，乃至大破，或割或截，既割截已，復更割截，極細割截。譬如世間善巧鋸師、若鋸師弟子，取諸材木，安置平地，即以黑繩，縱橫拼度，拼度訖已，便以利鋸，隨而鋸之，鋸已復鋸，乃至大鋸，次復細破，破已復破，乃至大破，又更割截，既割截已，復重割截，極細割截。如是如是，諸比丘！於彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒執取彼人，𢷏置熾燃熱鐵地上，乃至推令仰臥於地，以黑鐵繩拼度開解，即以鐵鋸熾燃猛焰，鋸解其身，鋸已復鋸，乃至大鋸，破已復破，乃至大破，割已復割，乃至大割，截已復截，乃至大截。彼人爾時乃至具受極嚴重苦，命亦未終。略說如上，乃至人非人身所作惡業，於中備受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，有者化者乃至住者，諸守獄卒執取彼人，𢷏置熾燃熱鐵地上，乃至推令仰臥於地，以黑鐵繩拼度其身，既拼度已，又以鐵鋸熾燃猛熱，依所拼處鋸解其身，鋸已復鋸，乃至大鋸，次更破已復破，乃至大破，或割或截，既割截已，復更割截，極細割截。譬如世間善巧鋸師、若鋸師弟子，取諸材木，安置平地，即以黑繩，縱橫拼度，拼度訖已，便以利鋸，隨而鋸之，鋸已復鋸，乃至大鋸，次復細破，破已復破，乃至大破，又更割截，既割截已，復重割截，極細割截。如是如是，諸比丘！於彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒執取彼人，𢷏置熾燃熱鐵地上，乃至推令仰臥於地，以黑鐵繩拼度開解，即以鐵鋸熾燃猛焰，鋸解其身，鋸已復鋸，乃至大鋸，破已復破，乃至大破，割已復割，乃至大割，截已復截，乃至大截。彼人爾時乃至具受極嚴重苦，命亦未終。略說如上，乃至人非人身所作惡業，於中備受。

「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒，以大鐵椎熾燃猛熱光焰暉赫，付諸罪人，令其各各自相椎打。於相打時，燒手燒脚，遍燒手脚；燒耳燒鼻，遍燒耳鼻；燒支燒節，遍燒支節。彼人爾時乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，乃至往昔人非人身所作之業，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒，以大鐵椎熾燃猛熱光焰暉赫，付諸罪人，令其各各自相椎打。於相打時，燒手燒脚，遍燒手脚；燒耳燒鼻，遍燒耳鼻；燒支燒節，遍燒支節。彼人爾時乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，乃至往昔人非人身所作之業，一切具受。

「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，惡業果故，於虛空中有大黑繩從空而出，烟焰熾燃，極大猛熱，乃至墮在地獄眾生身分之上。黑繩著時，隨即絞縛罪人身體，絞已復絞，乃至大絞；縛已復縛，乃至大縛。既絞縛已，復有風來吹令開解。繩開解時，彼諸眾生身皮皆剝；皮既剝已肉亦隨剝；肉既剝已，次抽其筋，乃至破骨；筋骨破已，吹其精髓，隨風而去。罪人爾時，乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，乃至未盡惡不善業，如是次第，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼黑繩大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，惡業果故，於虛空中有大黑繩從空而出，烟焰熾燃，極大猛熱，乃至墮在地獄眾生身分之上。黑繩著時，隨即絞縛罪人身體，絞已復絞，乃至大絞；縛已復縛，乃至大縛。既絞縛已，復有風來吹令開解。繩開解時，彼諸眾生身皮皆剝；皮既剝已肉亦隨剝；肉既剝已，次抽其筋，乃至破骨；筋骨破已，吹其精髓，隨風而去。罪人爾時，乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，乃至未盡惡不善業，如是次第，一切具受。

「復次，諸比丘！彼地獄中所有眾生，經無量時受長遠苦，乃從黑繩大地獄出，出已馳走，乃至求室求宅、求覆求洲、求歸依處、求救護處。爾時，復入黑雲沙獄，其獄縱廣五百由旬。罪人入已，略說如上，乃至次第入第十六寒冰地獄。入諸獄已，乃至命終，受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼地獄中所有眾生，經無量時受長遠苦，乃從黑繩大地獄出，出已馳走，乃至求室求宅、求覆求洲、求歸依處、求救護處。爾時，復入黑雲沙獄，其獄縱廣五百由旬。罪人入已，略說如上，乃至次第入第十六寒冰地獄。入諸獄已，乃至命終，受種種苦。

「復次，諸比丘！合大地獄，亦有十六諸小地獄，並皆縱廣五百由旬，自相圍遶，從黑雲沙，略說乃至最後，名為寒氷地獄。諸比丘！有何因緣，彼大地獄說名為合？諸比丘！彼地獄中所有眾生，生者有者出者化者，乃至住者，由彼眾生惡業果故。有兩大山，名白羊口，熾燃猛熱，光焰炎赫。爾時，獄卒驅逼罪人入此山內，入山間已兩山遂合，更互相突，更互相打，更互相磨。時彼二山如是共合，相突相打，相揩磨已，還住本處。譬如毘佉㝹與囉毘佉㝹(此二是閃電之名)，相合相突，相打相磨；彼既相合相突相打磨已，各還本處。如是如是，諸比丘！彼之二山，相合相突，相打相磨，極揩磨已，各還本處，亦復如是。彼地獄中所有眾生，被山合突打磨之時，身體一切膿血流迸，唯碎骨在。彼人爾時乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，次第皆受，當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！合大地獄，亦有十六諸小地獄，並皆縱廣五百由旬，自相圍遶，從黑雲沙，略說乃至最後，名為寒氷地獄。諸比丘！有何因緣，彼大地獄說名為合？諸比丘！彼地獄中所有眾生，生者有者出者化者，乃至住者，由彼眾生惡業果故。有兩大山，名白羊口，熾燃猛熱，光焰炎赫。爾時，獄卒驅逼罪人入此山內，入山間已兩山遂合，更互相突，更互相打，更互相磨。時彼二山如是共合，相突相打，相揩磨已，還住本處。譬如毘佉㝹與囉毘佉㝹(此二是閃電之名)，相合相突，相打相磨；彼既相合相突相打磨已，各還本處。如是如是，諸比丘！彼之二山，相合相突，相打相磨，極揩磨已，各還本處，亦復如是。彼地獄中所有眾生，被山合突打磨之時，身體一切膿血流迸，唯碎骨在。彼人爾時乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，次第皆受，當如是知。

「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者住者，其守獄卒，取彼地獄諸眾生等，𢷏置熾燃大熱鐵上，其焰猛盛，暉赫可畏。推令仰臥，更取大鐵，亦甚猛熾，以覆其上，猶如世間磑磨之法，如是磨之。磨已復磨，又更大磨；末已復末，又更大末；研已復研，又更細研，遂成塵末；既作塵已，又復細塵，如是展轉，成極微塵。作塵末時，一切身分，皆為膿血，流迸出盡，唯有骨塵，猶在彼處。爾時彼人，乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者住者，其守獄卒，取彼地獄諸眾生等，𢷏置熾燃大熱鐵上，其焰猛盛，暉赫可畏。推令仰臥，更取大鐵，亦甚猛熾，以覆其上，猶如世間磑磨之法，如是磨之。磨已復磨，又更大磨；末已復末，又更大末；研已復研，又更細研，遂成塵末；既作塵已，又復細塵，如是展轉，成極微塵。作塵末時，一切身分，皆為膿血，流迸出盡，唯有骨塵，猶在彼處。爾時彼人，乃至受於極嚴重苦，命亦未終。略說如上，次第應知。

「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，其守獄卒取彼眾生，𢷏置猛熱大鐵槽中，其槽熾燃，一向炎赫。置槽中已，猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法，如是壓時，壓已復壓，遂至大壓。既被壓已，唯見膿血流在一邊，所有骸骨皆為末滓。罪人爾時乃至受於極嚴重苦。略說如上，命亦未終，隨其所作，一切具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，其守獄卒取彼眾生，𢷏置猛熱大鐵槽中，其槽熾燃，一向炎赫。置槽中已，猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法，如是壓時，壓已復壓，遂至大壓。既被壓已，唯見膿血流在一邊，所有骸骨皆為末滓。罪人爾時乃至受於極嚴重苦。略說如上，命亦未終，隨其所作，一切具受。

「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，其守獄卒，取彼眾生擲鐵臼中，其臼熾燃，猛焰赫奕，又熱鐵杵，亦甚猛熾，擣彼罪人。擣已復擣，乃至大擣；研已復研，乃至大研。既擣研已，遂成研末。如是等末，末已復末，更為微末。於研末時，唯見膿血一畔滂流，一邊猶有碎骨末在。爾時，罪人乃至極受嚴切重苦。略說如上，乃至爾時命亦未終，具受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，其守獄卒，取彼眾生擲鐵臼中，其臼熾燃，猛焰赫奕，又熱鐵杵，亦甚猛熾，擣彼罪人。擣已復擣，乃至大擣；研已復研，乃至大研。既擣研已，遂成研末。如是等末，末已復末，更為微末。於研末時，唯見膿血一畔滂流，一邊猶有碎骨末在。爾時，罪人乃至極受嚴切重苦。略說如上，乃至爾時命亦未終，具受眾苦。

「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，爾時於上虛空之中，有大鐵象自然出生，熾燃猛壯，乃至光焰一向赫奕。以其兩脚，蹋彼地獄諸眾生身，從頭至足，次第蹋之。先蹋髑髏，後蹋餘處，蹋已復蹋，乃至大蹋。於象蹋時，彼地獄中眾生身分，膿血迸流，散在諸處，唯有碎骨獨在一邊。爾時，罪人受大重苦。略說如上，命亦未終。如是次第，於中具受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，爾時於上虛空之中，有大鐵象自然出生，熾燃猛壯，乃至光焰一向赫奕。以其兩脚，蹋彼地獄諸眾生身，從頭至足，次第蹋之。先蹋髑髏，後蹋餘處，蹋已復蹋，乃至大蹋。於象蹋時，彼地獄中眾生身分，膿血迸流，散在諸處，唯有碎骨獨在一邊。爾時，罪人受大重苦。略說如上，命亦未終。如是次第，於中具受。

「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中諸眾生等，經無量時受長遠苦。此苦畢已，乃從眾合大地獄出，出已一向馳奔而走，乃至求於救護之處。爾時，復入彼黑雲沙五百由旬小地獄中，入已復入諸餘小獄，如是乃至寒氷地獄，具足受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又彼眾合大地獄中諸眾生等，經無量時受長遠苦。此苦畢已，乃從眾合大地獄出，出已一向馳奔而走，乃至求於救護之處。爾時，復入彼黑雲沙五百由旬小地獄中，入已復入諸餘小獄，如是乃至寒氷地獄，具足受苦。

「復次，諸比丘！又更入於叫喚地獄，此地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄以為眷屬，從黑雲沙，乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄有何因緣，名為叫喚？諸比丘！如是叫喚大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，其守獄卒，一時驅逼是諸眾生，令入鐵城，其城熾燃，熱鐵猛焰，光甚炎赫。爾時，罪人在鐵城中，乃至受於極嚴重苦，眾苦逼切，不堪忍故，恒常叫喚，是故名為叫喚地獄。又彼獄中以鐵為屋，房室輦輿亦皆是鐵，樓觀園池，一切皆是猛熱炭火，熾燃光曜，上下洞徹，獄卒駈逐受罪眾生，令入其中，諸苦逼切，不可忍耐，即便叫喚，是故名為叫喚地獄。罪人在中，受大重苦，略說如上，命亦未終。若未盡彼惡不善業，如是次第，具足而受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！又更入於叫喚地獄，此地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄以為眷屬，從黑雲沙，乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄有何因緣，名為叫喚？諸比丘！如是叫喚大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，其守獄卒，一時驅逼是諸眾生，令入鐵城，其城熾燃，熱鐵猛焰，光甚炎赫。爾時，罪人在鐵城中，乃至受於極嚴重苦，眾苦逼切，不堪忍故，恒常叫喚，是故名為叫喚地獄。又彼獄中以鐵為屋，房室輦輿亦皆是鐵，樓觀園池，一切皆是猛熱炭火，熾燃光曜，上下洞徹，獄卒駈逐受罪眾生，令入其中，諸苦逼切，不可忍耐，即便叫喚，是故名為叫喚地獄。罪人在中，受大重苦，略說如上，命亦未終。若未盡彼惡不善業，如是次第，具足而受。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，受苦長遠經無量時，乃得從此叫喚獄出，出已馳走，略說如前，乃至求於救護之處。即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄，入已如前，具受諸罪，略說乃至最後方入寒氷地獄，具受眾苦，乃得命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，受苦長遠經無量時，乃得從此叫喚獄出，出已馳走，略說如前，乃至求於救護之處。即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄，入已如前，具受諸罪，略說乃至最後方入寒氷地獄，具受眾苦，乃得命終。」

「復次，諸比丘！彼大叫喚大地獄中，亦有十六諸小地獄、以為眷屬，皆悉縱廣五百由旬，從黑雲沙，乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄有何因緣，而得名為大叫喚也？諸比丘！彼大叫喚大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒取彼眾生，亦皆擲置鐵城之中，熾燃大熱，乃至上下光焰猛徹，罪人在中受極重苦，眾惱逼切不堪忍故，遂大叫喚。以是因緣，名彼地獄為大叫喚。彼地獄中亦以熱鐵為屋宇，房舍輦閣樓觀悉皆是鐵，炭火熾燃，充滿炎赫，罪人在中，受極重苦，略說如前，命亦未盡。如是次第，具足受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼大叫喚大地獄中，亦有十六諸小地獄、以為眷屬，皆悉縱廣五百由旬，從黑雲沙，乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄有何因緣，而得名為大叫喚也？諸比丘！彼大叫喚大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒取彼眾生，亦皆擲置鐵城之中，熾燃大熱，乃至上下光焰猛徹，罪人在中受極重苦，眾惱逼切不堪忍故，遂大叫喚。以是因緣，名彼地獄為大叫喚。彼地獄中亦以熱鐵為屋宇，房舍輦閣樓觀悉皆是鐵，炭火熾燃，充滿炎赫，罪人在中，受極重苦，略說如前，命亦未盡。如是次第，具足受之。

「諸比丘！又彼地獄諸眾生等，受長遠苦經無量時，乃得從此大叫喚大地獄出，出已馳走，乃至略說，求救護處。於是復詣黑雲沙等小地獄中，入已受苦，乃至最後寒氷地獄，具受眾苦，乃得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！又彼地獄諸眾生等，受長遠苦經無量時，乃得從此大叫喚大地獄出，出已馳走，乃至略說，求救護處。於是復詣黑雲沙等小地獄中，入已受苦，乃至最後寒氷地獄，具受眾苦，乃得命終。

「復次，諸比丘！於彼熱惱大地獄中，亦有十六諸小地獄以為眷屬，其獄各各如前，縱廣五百由旬，從黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄有何因緣，名為熱惱大地獄耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！於彼熱惱大地獄中，亦有十六諸小地獄以為眷屬，其獄各各如前，縱廣五百由旬，從黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄有何因緣，名為熱惱大地獄耶？」

「諸比丘！於此熱惱大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒取彼眾生，擲置熾燃熱鐵鑊中，頭皆向下，脚皆向上，騰波沸涌，一向猛熱。罪人於中，被煎被煮，極受熱惱，是故名為熱惱地獄。又彼獄中，多諸鐵釜鐵甕、鐵盆鐵瓨、鐵鑊鐵鼎，及諸鐵𨫼，並皆熾燃，一向猛熱。罪人在中，被燒被煑，是故名為熱惱地獄。於此獄中，乃至受於極嚴重苦，命亦未終。未盡彼人惡不善業，如是次第，一切悉受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！於此熱惱大地獄中所有眾生，生者有者乃至住者，諸守獄卒取彼眾生，擲置熾燃熱鐵鑊中，頭皆向下，脚皆向上，騰波沸涌，一向猛熱。罪人於中，被煎被煮，極受熱惱，是故名為熱惱地獄。又彼獄中，多諸鐵釜鐵甕、鐵盆鐵瓨、鐵鑊鐵鼎，及諸鐵𨫼，並皆熾燃，一向猛熱。罪人在中，被燒被煑，是故名為熱惱地獄。於此獄中，乃至受於極嚴重苦，命亦未終。未盡彼人惡不善業，如是次第，一切悉受。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受長遠苦，乃從熱惱大地獄出，出已乃至馳奔而走，欲求救護歸依之處。爾時，復入黑雲沙等小地獄中，略說乃至寒氷地獄，具受眾苦，乃得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時受長遠苦，乃從熱惱大地獄出，出已乃至馳奔而走，欲求救護歸依之處。爾時，復入黑雲沙等小地獄中，略說乃至寒氷地獄，具受眾苦，乃得命終。

「復次，諸比丘！彼大熱惱大地獄中，亦有十六諸小地獄，各各縱廣五百由旬，從黑雲沙小地獄為始，乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄，有何因緣，名大熱惱大地獄耶？諸比丘！彼大熱惱大地獄中諸眾生等，生者有者乃至住者，諸守獄卒取彼眾生，以頭向下，以脚向上，到擲釜中。其釜猛熱，湯火俱熾，衝擊罪人，隨沸上下。當於是時，受極熱惱、極大熱惱、大大熱惱，是故名為大熱惱獄。又彼獄中，所有鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鐺，亦皆熾燃，極大猛熱，又以罪人擲置其中。罪人爾時，為地獄火或煮或煎，受諸苦惱，惱已復惱，極大逼惱，是故名為最熾猛熱極惱地獄。罪人於中受極重苦，略說如前。乃至命終，如是次第具受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！彼大熱惱大地獄中，亦有十六諸小地獄，各各縱廣五百由旬，從黑雲沙小地獄為始，乃至最後寒氷地獄。諸比丘！如是地獄，有何因緣，名大熱惱大地獄耶？諸比丘！彼大熱惱大地獄中諸眾生等，生者有者乃至住者，諸守獄卒取彼眾生，以頭向下，以脚向上，到擲釜中。其釜猛熱，湯火俱熾，衝擊罪人，隨沸上下。當於是時，受極熱惱、極大熱惱、大大熱惱，是故名為大熱惱獄。又彼獄中，所有鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鐺，亦皆熾燃，極大猛熱，又以罪人擲置其中。罪人爾時，為地獄火或煮或煎，受諸苦惱，惱已復惱，極大逼惱，是故名為最熾猛熱極惱地獄。罪人於中受極重苦，略說如前。乃至命終，如是次第具受眾苦。

「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時長遠道中。受諸苦已，乃從如是熾燃猛盛極大熱惱大地獄出，出已馳走，乃至略說，欲求救護歸依之處。於是復詣黑雲沙等小地獄中，乃至最後寒氷地獄，命若未盡，受諸苦惱，次第如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！彼地獄中諸眾生等，經無量時長遠道中。受諸苦已，乃從如是熾燃猛盛極大熱惱大地獄出，出已馳走，乃至略說，欲求救護歸依之處。於是復詣黑雲沙等小地獄中，乃至最後寒氷地獄，命若未盡，受諸苦惱，次第如前。