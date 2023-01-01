宏智禪師廣錄卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宏智禪師廣錄卷第六

明州天童覺和尚法語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州天童覺和尚法語

比丘普崇集序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘普崇集序

廓冲明之鑑。而洞照不遺。發玄樞之機。而信彩必中。具正眼濬洪辯者。有是哉。師居太白峯下。龍象蹴踏。鎚鑿敲擊。辭意漫演罔不精到。或士庶信道而叩其方。或雲水分衛而請其訓。列素于前。走筆而應。即名字而說隨詰問而對。故為之法語。摭其一二。聊以編次。噫蒼蒼之虛。洋洋之流。曾莫造其淵極。茲姑紀其錄。當候妙契神悟者擊節而賞音焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廓冲明之鑑。而洞照不遺。發玄樞之機。而信彩必中。具正眼濬洪辯者。有是哉。師居太白峯下。龍象蹴踏。鎚鑿敲擊。辭意漫演罔不精到。或士庶信道而叩其方。或雲水分衛而請其訓。列素于前。走筆而應。即名字而說隨詰問而對。故為之法語。摭其一二。聊以編次。噫蒼蒼之虛。洋洋之流。曾莫造其淵極。茲姑紀其錄。當候妙契神悟者擊節而賞音焉。

田地虛曠。是從來本所有者。當在淨治揩磨去。諸妄緣幻習。自到清白圜明之處。空空無像。卓卓不倚。唯廓照本真。遺外境界。所以道。了了見無一物。箇田地是生滅不到。淵源澄照之底。能發光能出應。歷歷諸塵。枵然無所偶。見聞之妙。超彼聲色。一切處用無痕鑑無礙。自然心心法法相與平出。古人道。無心體得無心道。體得無心道也休。進可寺丞。意清坐默。游入環中之妙。是須恁麼參究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田地虛曠。是從來本所有者。當在淨治揩磨去。諸妄緣幻習。自到清白圜明之處。空空無像。卓卓不倚。唯廓照本真。遺外境界。所以道。了了見無一物。箇田地是生滅不到。淵源澄照之底。能發光能出應。歷歷諸塵。枵然無所偶。見聞之妙。超彼聲色。一切處用無痕鑑無礙。自然心心法法相與平出。古人道。無心體得無心道。體得無心道也休。進可寺丞。意清坐默。游入環中之妙。是須恁麼參究。

真實做處。唯靜坐默究。深有所詣。外不被因緣流轉。其心虛則容。其照妙則準。內無攀緣之思。廓然獨存而不昏。靈然絕待而自得。得處不屬情。須豁蕩了無依倚。卓卓自神。始得不隨垢相。箇處歇得。淨淨而明。明而通。便能順應還來對事。事事無礙。飄飄出岫雲。濯濯流澗月。一切處光明神變。了無滯相。的的相應。函蓋箭鋒相似。更教養得熟體得穩。隨處歷歷地。絕稜角勿道理。似白牯貍奴恁麼去。喚作十成底漢。所以道。無心道者能如此。未得無心也大難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實做處。唯靜坐默究。深有所詣。外不被因緣流轉。其心虛則容。其照妙則準。內無攀緣之思。廓然獨存而不昏。靈然絕待而自得。得處不屬情。須豁蕩了無依倚。卓卓自神。始得不隨垢相。箇處歇得。淨淨而明。明而通。便能順應還來對事。事事無礙。飄飄出岫雲。濯濯流澗月。一切處光明神變。了無滯相。的的相應。函蓋箭鋒相似。更教養得熟體得穩。隨處歷歷地。絕稜角勿道理。似白牯貍奴恁麼去。喚作十成底漢。所以道。無心道者能如此。未得無心也大難。

曠遠無畛。清淨發光。其靈而無所礙。其明而無所照。可謂虛而自明。其明自淨。超因緣離能所。其妙而存。其照也廓。又不可以有無言象擬議也。却於箇裏樞機旋關捩括。隨應不勤大用無滯。在一切處。輥輥地不隨緣不墮類。向其間放得穩。在彼同彼。在此同此。彼此混然無分辨處。所以道。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。出家輩。是須恁麼體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠遠無畛。清淨發光。其靈而無所礙。其明而無所照。可謂虛而自明。其明自淨。超因緣離能所。其妙而存。其照也廓。又不可以有無言象擬議也。却於箇裏樞機旋關捩括。隨應不勤大用無滯。在一切處。輥輥地不隨緣不墮類。向其間放得穩。在彼同彼。在此同此。彼此混然無分辨處。所以道。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。出家輩。是須恁麼體取。

衲僧家。枯寒心念。休歇餘緣。一味揩磨此一片田地。直是誅鉏盡草莾。四至界畔。了無一毫許污染。靈而明廓而瑩。照徹體前。直得光滑淨潔。著不得一塵。便與牽轉牛鼻來。自然頭角崢嶸地。異類中行履。了不犯人苗稼。騰騰任運。任運騰騰。無收繫安排處。便是耕破劫空田地底。却恁麼來。歷歷不昧。處處現成。一念萬年。初無住相。所以道。心地含諸種。普雨悉皆萠。既悟花情已。菩提果自成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衲僧家。枯寒心念。休歇餘緣。一味揩磨此一片田地。直是誅鉏盡草莾。四至界畔。了無一毫許污染。靈而明廓而瑩。照徹體前。直得光滑淨潔。著不得一塵。便與牽轉牛鼻來。自然頭角崢嶸地。異類中行履。了不犯人苗稼。騰騰任運。任運騰騰。無收繫安排處。便是耕破劫空田地底。却恁麼來。歷歷不昧。處處現成。一念萬年。初無住相。所以道。心地含諸種。普雨悉皆萠。既悟花情已。菩提果自成。

渠非修證。本來具足。他不污染。徹底清淨。正當具足清淨處。著得箇眼。照得徹脫得盡。體得明踐得穩。生死元無根蒂。出沒元無朕迹。本光照頂。其虛而靈。本智應緣。雖寂而耀。真到無中邊絕前後。始得成一片。根根塵塵。在在處處。出廣長舌。傳無盡燈。放大光明。作大佛事。元不借他一毫外法。的的是自家屋裏事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渠非修證。本來具足。他不污染。徹底清淨。正當具足清淨處。著得箇眼。照得徹脫得盡。體得明踐得穩。生死元無根蒂。出沒元無朕迹。本光照頂。其虛而靈。本智應緣。雖寂而耀。真到無中邊絕前後。始得成一片。根根塵塵。在在處處。出廣長舌。傳無盡燈。放大光明。作大佛事。元不借他一毫外法。的的是自家屋裏事。

鬧裏分身。觸處現前。無一點子外來境界。二儀同根。萬象一體。順變任化。都不被夤緣籠絡。便是得大自在底。風行月照。與物不相礙。然後休退。更來裏許作擔荷。智轉理圓。功忘位滿。不墮尊貴處。入流合塵。超然獨耀。方知道。紹是功。紹了非其功也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬧裏分身。觸處現前。無一點子外來境界。二儀同根。萬象一體。順變任化。都不被夤緣籠絡。便是得大自在底。風行月照。與物不相礙。然後休退。更來裏許作擔荷。智轉理圓。功忘位滿。不墮尊貴處。入流合塵。超然獨耀。方知道。紹是功。紹了非其功也。

脫盡頭皮。透出光影。萬機不到處。千聖不傳底。唯自照深證。密密相應。本明破昏。真照鑑遠。有無情量。一切超過。妙在體前。功轉劫外。便乃隨緣合覺。不礙諸塵。心心不觸物。步步不在途。喚作能紹家業底。既然透徹便好親近去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫盡頭皮。透出光影。萬機不到處。千聖不傳底。唯自照深證。密密相應。本明破昏。真照鑑遠。有無情量。一切超過。妙在體前。功轉劫外。便乃隨緣合覺。不礙諸塵。心心不觸物。步步不在途。喚作能紹家業底。既然透徹便好親近去。

冲虛淨怕。寒淡純真。恁麼打疊了多生陳習。陳習垢盡。本光現前。照破髑髏。不容他物。蕩然寬濶。如天水合秋。如雪月同色。箇田地。無涯畛絕方所。浩然一片無稜縫。更須向裏脫盡始得。正脫盡時。心思口議。千里萬里。尚無辨白底道理。更那有指註處也。桶底脫漢。方信得及。所以道。唯證相應。相應處撥得。轉入得世。遊戲三昧。歷歷現前。聲色影響。直下無迹。彼我不相往來。只為其中無受處。只箇無受處。包含虛空法界森羅萬象。無一點遺漏底。本色漢。當恁麼體究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冲虛淨怕。寒淡純真。恁麼打疊了多生陳習。陳習垢盡。本光現前。照破髑髏。不容他物。蕩然寬濶。如天水合秋。如雪月同色。箇田地。無涯畛絕方所。浩然一片無稜縫。更須向裏脫盡始得。正脫盡時。心思口議。千里萬里。尚無辨白底道理。更那有指註處也。桶底脫漢。方信得及。所以道。唯證相應。相應處撥得。轉入得世。遊戲三昧。歷歷現前。聲色影響。直下無迹。彼我不相往來。只為其中無受處。只箇無受處。包含虛空法界森羅萬象。無一點遺漏底。本色漢。當恁麼體究。

衲僧做處。徹底不掛毫髮。豁然瑩淨。如鏡照鏡。無外境界。無別塵緣。自照歷然。一切不受。喚作就裏擔荷。恁麼擔荷了。智照幽而不昏。道合體而無住。從無住處。應化機宜。恰恰不漏。的的不染。谷神答響。風師行空。無礙自在。勿管帶絕朕迹。要且靈靈地昧他不得。十成游踐到箇般田地。一切處穩。一切處閑。露地白牛。純純一色。趁也趁不去。須是親證親到始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衲僧做處。徹底不掛毫髮。豁然瑩淨。如鏡照鏡。無外境界。無別塵緣。自照歷然。一切不受。喚作就裏擔荷。恁麼擔荷了。智照幽而不昏。道合體而無住。從無住處。應化機宜。恰恰不漏。的的不染。谷神答響。風師行空。無礙自在。勿管帶絕朕迹。要且靈靈地昧他不得。十成游踐到箇般田地。一切處穩。一切處閑。露地白牛。純純一色。趁也趁不去。須是親證親到始得。

默默自住。如如離緣。豁明無塵。直下透脫。元來到箇處。不是今日新有底。從舊家曠大劫前。歷歷不昏。靈靈獨耀。雖然恁麼。不得不為。當恁麼為時。直教一毫不生。一塵不翳。枯寒大休。廓徹明白。若休歇不盡。欲到箇境界出生死。無有是處。直下打得透。了無思塵。淨無緣慮。退步撒手。徹底了也。便能發光應世。物物相投。處處恰好。所以道。法法不隱藏。古今常顯露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 默默自住。如如離緣。豁明無塵。直下透脫。元來到箇處。不是今日新有底。從舊家曠大劫前。歷歷不昏。靈靈獨耀。雖然恁麼。不得不為。當恁麼為時。直教一毫不生。一塵不翳。枯寒大休。廓徹明白。若休歇不盡。欲到箇境界出生死。無有是處。直下打得透。了無思塵。淨無緣慮。退步撒手。徹底了也。便能發光應世。物物相投。處處恰好。所以道。法法不隱藏。古今常顯露。

衲僧真實處。要在履踐。徹照淵源細中之細。混然明瑩。一色無痕。更須轉身過裏許始得。所以喚作能紹家業。機絲不掛。光影杳絕。就父一蹊。妙在體處。塵滓亡節類泯。知之不及。回頭取證。覷破髑髏。可中得了。便能出化。蘆花明月。古渡船開。玉綫金針。那時機轉。入世應緣。塵塵皆爾。法法無他。順風使䑺。自然無礙矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衲僧真實處。要在履踐。徹照淵源細中之細。混然明瑩。一色無痕。更須轉身過裏許始得。所以喚作能紹家業。機絲不掛。光影杳絕。就父一蹊。妙在體處。塵滓亡節類泯。知之不及。回頭取證。覷破髑髏。可中得了。便能出化。蘆花明月。古渡船開。玉綫金針。那時機轉。入世應緣。塵塵皆爾。法法無他。順風使䑺。自然無礙矣。

諸佛諸祖無異證。俱到箇歇處。三世斷萬機寂。直下無絲毫許對者。佛靈自照。妙徹根源。識得底裏盡。分身應事。門門放光。物物現影。便知道。盡自箇裏流出。百草頭一切處。了無則箇與我作因作緣。通身徹底恁麼去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛諸祖無異證。俱到箇歇處。三世斷萬機寂。直下無絲毫許對者。佛靈自照。妙徹根源。識得底裏盡。分身應事。門門放光。物物現影。便知道。盡自箇裏流出。百草頭一切處。了無則箇與我作因作緣。通身徹底恁麼去。

空無痕迹。照非情塵。光透靜深。杳絕瑕垢。能恁麼自知。恁麼自了。清淨妙明田地。是本所有者。多生不了。只為疑礙昏翳。自作彰隔。廓然智游。內忘功勳。直下脫略去擔荷。去轉身就位。借路著脚。靈機妙運。觸事皆真。更無一毫一塵。是外來物爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無痕迹。照非情塵。光透靜深。杳絕瑕垢。能恁麼自知。恁麼自了。清淨妙明田地。是本所有者。多生不了。只為疑礙昏翳。自作彰隔。廓然智游。內忘功勳。直下脫略去擔荷。去轉身就位。借路著脚。靈機妙運。觸事皆真。更無一毫一塵。是外來物爾。

法法自然。妙超語路。見成不間。乃至山林草木。未嘗不發揚此事。覷得破方知廣長舌相。處處藏縮不得。說者即是聽者。聽者即是說者。根塵融理智混。自他同心法一。更向甚麼處作分疎。雖然恁麼。透得目前。快須收拾歸來。作屋裏活計。始得穩坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法法自然。妙超語路。見成不間。乃至山林草木。未嘗不發揚此事。覷得破方知廣長舌相。處處藏縮不得。說者即是聽者。聽者即是說者。根塵融理智混。自他同心法一。更向甚麼處作分疎。雖然恁麼。透得目前。快須收拾歸來。作屋裏活計。始得穩坐。

道游環中。至虛忘像。淨極自明。明唯自照。向塵境未作根門未痕底處。妙得生滅流轉之迹泯矣。獨據造化之本。其間絲髮影事俱不受。唯證相應。從此一擊。大千路開。物物頭頭。渾是我放光說法處。身分百億。獨照而神。殊不墮名色裏。圓應無功。鑑淨而涵。谷虛而答。初不累於見聞也。真自在無礙游戲三昧。若恁麼體得。何往不利焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道游環中。至虛忘像。淨極自明。明唯自照。向塵境未作根門未痕底處。妙得生滅流轉之迹泯矣。獨據造化之本。其間絲髮影事俱不受。唯證相應。從此一擊。大千路開。物物頭頭。渾是我放光說法處。身分百億。獨照而神。殊不墮名色裏。圓應無功。鑑淨而涵。谷虛而答。初不累於見聞也。真自在無礙游戲三昧。若恁麼體得。何往不利焉。

通一綫有應世對機底眼。的的不墮。萬緣埋沒不得。月下水風度松。光影不我混。音聲不我休。蕭然能應。超越不覊之像果耳。分流隨事。恰恰不乖。猶是透脫塵網。未到本家。休歇餘緣。坐空塵慮。默而昭淨而照。虛而容廓而應。不與外塵作對。了了地獨靈。到箇田地。方識阿祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通一綫有應世對機底眼。的的不墮。萬緣埋沒不得。月下水風度松。光影不我混。音聲不我休。蕭然能應。超越不覊之像果耳。分流隨事。恰恰不乖。猶是透脫塵網。未到本家。休歇餘緣。坐空塵慮。默而昭淨而照。虛而容廓而應。不與外塵作對。了了地獨靈。到箇田地。方識阿祖。

觀身實相。觀佛亦然。若端能體得到自己無外境界。則恰恰絕對待出思議。佛佛心心。精到無二。衲僧默游寂住。虛靈妙通。等太虛度塵劫。卓卓亡倚。明明非思。箇是本所住處。機轉化分。歷世應事。照無功用無迹。閑雲流水。初不留礙。直教純純穩穩。一切移不得。方不隨夤緣轉也。真實體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身實相。觀佛亦然。若端能體得到自己無外境界。則恰恰絕對待出思議。佛佛心心。精到無二。衲僧默游寂住。虛靈妙通。等太虛度塵劫。卓卓亡倚。明明非思。箇是本所住處。機轉化分。歷世應事。照無功用無迹。閑雲流水。初不留礙。直教純純穩穩。一切移不得。方不隨夤緣轉也。真實體取。

孫之所生處名祖。流之所出處名源。徹見其源。識得其祖。則知未流轉已前堆堆地。不隨生滅夤緣。爾雖不隨。而具有一切影事。喚起過來。歷歷地根塵脫。知見超不被一切包裹。情空想斷。自然圓明了知。飄飄在萬象中。混它不得。諸塵裏廓爾有餘。百千三昧。門門莊嚴。法法具足。更須取拾歸來。到舊時處所。復其源奉其祖。相合而一。方見通身去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫之所生處名祖。流之所出處名源。徹見其源。識得其祖。則知未流轉已前堆堆地。不隨生滅夤緣。爾雖不隨。而具有一切影事。喚起過來。歷歷地根塵脫。知見超不被一切包裹。情空想斷。自然圓明了知。飄飄在萬象中。混它不得。諸塵裏廓爾有餘。百千三昧。門門莊嚴。法法具足。更須取拾歸來。到舊時處所。復其源奉其祖。相合而一。方見通身去也。

默默照處天宇澄秋。照無照功。光影斯斷。箇是全超真詣底時節。源淨體靈。樞虛機活。歷歷本明。其中發現。便提得出。在事事頭上。恰恰具足。與二儀同。萬象等。坦坦蕩蕩。縱縱橫橫。天同天。人同人。應其身現其相。而為說法。能如是體得十成。廓然亡所礙者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 默默照處天宇澄秋。照無照功。光影斯斷。箇是全超真詣底時節。源淨體靈。樞虛機活。歷歷本明。其中發現。便提得出。在事事頭上。恰恰具足。與二儀同。萬象等。坦坦蕩蕩。縱縱橫橫。天同天。人同人。應其身現其相。而為說法。能如是體得十成。廓然亡所礙者。

風虎雲龍。恰恰相隨。元不著意於其間。箇是自然事。衲僧變通。能以因緣和合。政如此也。其來而不彰。其去而不藏。妙入一切處。一切處混不得。飄飄出萬象頭上。歷歷在森羅影中。了無毛髮許間隔。混混出應之機。的的到家之句。却須飽參。雲斷風休。秋清月落。水天無際。底處單明始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風虎雲龍。恰恰相隨。元不著意於其間。箇是自然事。衲僧變通。能以因緣和合。政如此也。其來而不彰。其去而不藏。妙入一切處。一切處混不得。飄飄出萬象頭上。歷歷在森羅影中。了無毛髮許間隔。混混出應之機。的的到家之句。却須飽參。雲斷風休。秋清月落。水天無際。底處單明始得。

道非祖傳。祖未來時。彌綸周匝。自然空空不痕。靈靈亡偶。獨照出因緣。常活離形穀。所以喚作祖。唯證相應。不可授手。佛佛之到。以此為極。應化分身。花花葉葉。根根塵塵。智入三世。萬機不我擾。一塵不我外。妙出大千經卷。何處更有影事可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道非祖傳。祖未來時。彌綸周匝。自然空空不痕。靈靈亡偶。獨照出因緣。常活離形穀。所以喚作祖。唯證相應。不可授手。佛佛之到。以此為極。應化分身。花花葉葉。根根塵塵。智入三世。萬機不我擾。一塵不我外。妙出大千經卷。何處更有影事可得。

淵湛寂默。徹照源底。箇處虛而靈。廓而明。雖有昭然自鑑之像。而無影響相偶。底時窺得破猶有辨白擔荷之功。更須退步。方詣環中。光發其間。卓卓獨存。却解借功。名為誕生。斯乃出沒幾微。細細明辨。既能分身。便可御事。有印萬象之印。其印不痕。游世對緣。自有塵塵三昧底受用。其用自冲。不可盈滿。空谷之受雲。寒溪之濯月。不出不在。迢然化外。更能放教無得無向。在在處處。還之舊地。毫髮不曾移動。跛跛挈挈。百醜千拙。鼎鼎地自然圜順。趙州洗鉢喫茶。不著安排。從來成現。若如是具眼。一一覷得徹。方是箇衲僧做處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淵湛寂默。徹照源底。箇處虛而靈。廓而明。雖有昭然自鑑之像。而無影響相偶。底時窺得破猶有辨白擔荷之功。更須退步。方詣環中。光發其間。卓卓獨存。却解借功。名為誕生。斯乃出沒幾微。細細明辨。既能分身。便可御事。有印萬象之印。其印不痕。游世對緣。自有塵塵三昧底受用。其用自冲。不可盈滿。空谷之受雲。寒溪之濯月。不出不在。迢然化外。更能放教無得無向。在在處處。還之舊地。毫髮不曾移動。跛跛挈挈。百醜千拙。鼎鼎地自然圜順。趙州洗鉢喫茶。不著安排。從來成現。若如是具眼。一一覷得徹。方是箇衲僧做處。

學佛究宗家之妙。須清心潛神默游內觀。徹見法源。無芥蒂纖毫作障礙。廓然亡像。如水涵秋。皎然瑩明。如月奪夜。正恁麼也。昭昭不昏。湛湛無垢。本來如如。常寂常耀。其寂也非斷滅所因。其耀也無影事所觸虛白圓淨。曠劫不移不動不昧。能默能知。底處行步得穩。玉壺轉側。一撥機回。分身應世。世界處所。差別境像。俱是自所建立。與我四大同出。何所礙焉。既一切不礙。彼我無異相。自他無別名。聲色叢中。飄飄超詣歷歷相投。所以道。山河無隔越。光明處處透。當恁麼體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學佛究宗家之妙。須清心潛神默游內觀。徹見法源。無芥蒂纖毫作障礙。廓然亡像。如水涵秋。皎然瑩明。如月奪夜。正恁麼也。昭昭不昏。湛湛無垢。本來如如。常寂常耀。其寂也非斷滅所因。其耀也無影事所觸虛白圓淨。曠劫不移不動不昧。能默能知。底處行步得穩。玉壺轉側。一撥機回。分身應世。世界處所。差別境像。俱是自所建立。與我四大同出。何所礙焉。既一切不礙。彼我無異相。自他無別名。聲色叢中。飄飄超詣歷歷相投。所以道。山河無隔越。光明處處透。當恁麼體取。

田地靈明。曠古不易。企望不得邊際。丕平不受痕垢。向其間游踐。野雲倚山。家風閑淡。秋水著月。境界澄明。的的到箇處所。便知心田法地。是萬像出生根源。種性不枯。花葉遍界。所以道。一粒在荒田。不耘苗自秀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田地靈明。曠古不易。企望不得邊際。丕平不受痕垢。向其間游踐。野雲倚山。家風閑淡。秋水著月。境界澄明。的的到箇處所。便知心田法地。是萬像出生根源。種性不枯。花葉遍界。所以道。一粒在荒田。不耘苗自秀。

道人本無所住。白雲迷青山之根。明月懷流水之腹。雲開山露。月轉水寒。一段秋容。廓徹無際。諸塵俱不我到。萬化寂不我移。向其間坐得穩底。便能跨步轉身。應機入世。元有超方底句子。所謂六戶不掩。四衢無蹤。到到處處混不得。悄悄地不曾動著。十成漢自知去處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人本無所住。白雲迷青山之根。明月懷流水之腹。雲開山露。月轉水寒。一段秋容。廓徹無際。諸塵俱不我到。萬化寂不我移。向其間坐得穩底。便能跨步轉身。應機入世。元有超方底句子。所謂六戶不掩。四衢無蹤。到到處處混不得。悄悄地不曾動著。十成漢自知去處。

空廓懷抱。與太虛等。區分手段。與萬像齊。一塵不分外。乃能應變。一點不留中。方能住禪。中既空而能應。受不受等。外既涉而常虛。住無住同。衲僧家風。於一切處。入三昧者。當恁麼去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空廓懷抱。與太虛等。區分手段。與萬像齊。一塵不分外。乃能應變。一點不留中。方能住禪。中既空而能應。受不受等。外既涉而常虛。住無住同。衲僧家風。於一切處。入三昧者。當恁麼去。

十方法界。起自一心。一心寂時。諸相皆盡。阿那箇是彼。阿那箇是我。只為箇時無差別相。直下一塵不立。一念不生。透過胞胎前皮袋後。一點妙明。圜混混地。無方隅絕朕迹。直是昧不得。昧不得處喚作自知。只自知處。喚作本得。了無分外得底毫髮許。廓然廓然。妙存而無像。真聞而無響。所以道。非耳目之所到。箇是妙契至到處所。其間發光。大千影現。頭頭是物物渠。俱是衲僧自受用境界。要且不借別人家裏事。要須的的親證始得。吾家種草。當如此為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方法界。起自一心。一心寂時。諸相皆盡。阿那箇是彼。阿那箇是我。只為箇時無差別相。直下一塵不立。一念不生。透過胞胎前皮袋後。一點妙明。圜混混地。無方隅絕朕迹。直是昧不得。昧不得處喚作自知。只自知處。喚作本得。了無分外得底毫髮許。廓然廓然。妙存而無像。真聞而無響。所以道。非耳目之所到。箇是妙契至到處所。其間發光。大千影現。頭頭是物物渠。俱是衲僧自受用境界。要且不借別人家裏事。要須的的親證始得。吾家種草。當如此為。

了達一切法空。則心心自在。塵塵透出。本來一段光明。無處不遍。便乃隨機而化。遇物則宗。妙照諸緣。廓亡對待。松風水月。清淡相得。無往來心。無留滯相。要在中虛而有容。外應而不擾。如春著花。如鏡照像相似。鬧浩浩中。自然出一頭地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切法空。則心心自在。塵塵透出。本來一段光明。無處不遍。便乃隨機而化。遇物則宗。妙照諸緣。廓亡對待。松風水月。清淡相得。無往來心。無留滯相。要在中虛而有容。外應而不擾。如春著花。如鏡照像相似。鬧浩浩中。自然出一頭地。

田地穩密密處。活計冷湫湫時。便見劫空。無毫髮許作緣累。無絲糝許作障翳。虛極而光。淨圜而耀。歷歷有亘萬古不昏昧。底一段事。若點頭知有。不隨生滅。不住斷常。要變應則與萬象森羅同其化。要寂住則與二儀蓋載同其道。出沒卷舒。一切在我。本色漢。須恁麼收放始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田地穩密密處。活計冷湫湫時。便見劫空。無毫髮許作緣累。無絲糝許作障翳。虛極而光。淨圜而耀。歷歷有亘萬古不昏昧。底一段事。若點頭知有。不隨生滅。不住斷常。要變應則與萬象森羅同其化。要寂住則與二儀蓋載同其道。出沒卷舒。一切在我。本色漢。須恁麼收放始得。

晝見日夜見月。不相瞞底時節。箇是衲僧平穩行履處。自然無稜縫。若要恁麼平穩去。須盡却意根下隱隱地舂織始得。要不隱隱麼。須坐得斷放得下。及得盡照得徹。光影俱忘。皮膚脫落。根塵淨盡。自然眼目分明。受用具足。一切處不管帶。一切時却相應。當明有暗。當暗有明。孤舟載月。夜宿蘆花。一段光明。果然如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝見日夜見月。不相瞞底時節。箇是衲僧平穩行履處。自然無稜縫。若要恁麼平穩去。須盡却意根下隱隱地舂織始得。要不隱隱麼。須坐得斷放得下。及得盡照得徹。光影俱忘。皮膚脫落。根塵淨盡。自然眼目分明。受用具足。一切處不管帶。一切時却相應。當明有暗。當暗有明。孤舟載月。夜宿蘆花。一段光明。果然如是。

淨潔冲明。眼力不及其涯畛。寂寥虛曠。心緣不得其方隅。實參真到底人。信是我本有田地。佛魔侵不得。塵垢染不得。方圓適中。履踐合度。則妙用河沙。恰恰相濟。從箇田地發生。從箇田地及盡。底事人人皆具。但向前為我討一討看。知有漢點頭相悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨潔冲明。眼力不及其涯畛。寂寥虛曠。心緣不得其方隅。實參真到底人。信是我本有田地。佛魔侵不得。塵垢染不得。方圓適中。履踐合度。則妙用河沙。恰恰相濟。從箇田地發生。從箇田地及盡。底事人人皆具。但向前為我討一討看。知有漢點頭相悉。

肘後符能應一切事。頂門眼自照獨脫身。雙收雙放。無中無外。大千與我同出。三世自然超過。空洞無際。真照孤明。箇時影像俱盡。盡不得底。幽靈絕待。生滅莫得。到此田地。廓落亡依。緣塵不染。箇時境界密合。函蓋箭鋒。恰恰無爽。游戲三昧。便屬底人受用。頂眼肘符。是衲僧傳授一段事。十成體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肘後符能應一切事。頂門眼自照獨脫身。雙收雙放。無中無外。大千與我同出。三世自然超過。空洞無際。真照孤明。箇時影像俱盡。盡不得底。幽靈絕待。生滅莫得。到此田地。廓落亡依。緣塵不染。箇時境界密合。函蓋箭鋒。恰恰無爽。游戲三昧。便屬底人受用。頂眼肘符。是衲僧傳授一段事。十成體取。

端得衲僧巴鼻底。不凝不流。不純不雜。歷得乾處轉機。入得鬧時具眼。通變交徹。了了不礙。月隨流風偃草。爛爛靡靡。終不我混。所以道。類不齊超有路。應底時節。許儞恁麼去。百草頭上。收拾歸來。合作麼生。得坐披衣。向後自看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端得衲僧巴鼻底。不凝不流。不純不雜。歷得乾處轉機。入得鬧時具眼。通變交徹。了了不礙。月隨流風偃草。爛爛靡靡。終不我混。所以道。類不齊超有路。應底時節。許儞恁麼去。百草頭上。收拾歸來。合作麼生。得坐披衣。向後自看。

底一段事。全無學處。要在虛廓身心與大虛等量。自然於一切處具足。靈靈昧不得。歷歷混不得。月隨流水。雨逐行雲。了無如許心。能成如許事。但莫將已礙物。自然無物礙儞。身心一如。身外無餘。同體同用。一性一相。根根塵塵。直下絕待。所以道。聖人無己。靡所不已。恁麼現前。恁麼明白。便知道。收來放去。作一頭露地白牛。趁也趁不去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底一段事。全無學處。要在虛廓身心與大虛等量。自然於一切處具足。靈靈昧不得。歷歷混不得。月隨流水。雨逐行雲。了無如許心。能成如許事。但莫將已礙物。自然無物礙儞。身心一如。身外無餘。同體同用。一性一相。根根塵塵。直下絕待。所以道。聖人無己。靡所不已。恁麼現前。恁麼明白。便知道。收來放去。作一頭露地白牛。趁也趁不去。

道人行止。流雲無心。滿月普應。不為一切所留。歷歷在萬像中。卓卓出一頭地。隨緣遇觸。不染不雜。與彼同用。與我同體。言語不能為之傳。思惟不能為之到。超搖絕待。宛轉亡功。妙得於心識情量之外。途中受用。屋裏承當。了生死出因緣。真見靈然元無所住。所以道。周遍十方心。不在一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人行止。流雲無心。滿月普應。不為一切所留。歷歷在萬像中。卓卓出一頭地。隨緣遇觸。不染不雜。與彼同用。與我同體。言語不能為之傳。思惟不能為之到。超搖絕待。宛轉亡功。妙得於心識情量之外。途中受用。屋裏承當。了生死出因緣。真見靈然元無所住。所以道。周遍十方心。不在一切處。

休歇也如大海受百川相似。無不到這裏一味。放行也如長潮乘疾風相似。無不來這畔同行。豈不是達真源底裏。豈不是得大用現前。衲僧家。隨機應變。恰恰恁麼。又幾曾立心想塵緣來。是須十成體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休歇也如大海受百川相似。無不到這裏一味。放行也如長潮乘疾風相似。無不來這畔同行。豈不是達真源底裏。豈不是得大用現前。衲僧家。隨機應變。恰恰恁麼。又幾曾立心想塵緣來。是須十成體取。

真淨不痕。功勳及盡。𨚗時却無辨處。雖無可辨。即是全身。眼根不自見。亦昧它不得。底處發光。清白通照。蘆花混雪。明月濯秋。便有回互之機。顧鑒之路。猛提將來應用恰好。一切處外我不得。一切處收我不得。超出萬象一頭地。俱胝一指頭禪。三十年受用不盡。得妙者簡。所以默不與言。得用者閑。所以應不觸物。道游神禦。理固如斯。忽向其間。著一絲一糝。則樞機礙而不通。關棙窒而不轉。空空處含一切有。有有處合一段空。更有甚麼事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真淨不痕。功勳及盡。𨚗時却無辨處。雖無可辨。即是全身。眼根不自見。亦昧它不得。底處發光。清白通照。蘆花混雪。明月濯秋。便有回互之機。顧鑒之路。猛提將來應用恰好。一切處外我不得。一切處收我不得。超出萬象一頭地。俱胝一指頭禪。三十年受用不盡。得妙者簡。所以默不與言。得用者閑。所以應不觸物。道游神禦。理固如斯。忽向其間。著一絲一糝。則樞機礙而不通。關棙窒而不轉。空空處含一切有。有有處合一段空。更有甚麼事。

元元之本。冲而無像。動而有應。當須徹底覷破。孤峭峭露堂堂。獨靈靈明歷歷。都未帶一點子外緣。喚作單明時節。至如與萬像同出同沒。諸塵三昧起處。淨如海印。轉若盤珠。落落地遍一切。釘釘地非異緣。可謂獨耀無私底時節。夜月出而水明。春風吹而花發。不假功用。自然圜具。因因緣緣。果果報報。在其間無分外底。更須知道。光境俱亡。復是何物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元元之本。冲而無像。動而有應。當須徹底覷破。孤峭峭露堂堂。獨靈靈明歷歷。都未帶一點子外緣。喚作單明時節。至如與萬像同出同沒。諸塵三昧起處。淨如海印。轉若盤珠。落落地遍一切。釘釘地非異緣。可謂獨耀無私底時節。夜月出而水明。春風吹而花發。不假功用。自然圜具。因因緣緣。果果報報。在其間無分外底。更須知道。光境俱亡。復是何物。

野僧家風。以一鉢為生涯。指萬象為產業。此彼相。可如鏡像水月混融無外。先不立我相。則物物非他緣。一相無相。都盧只箇更無別事。恁麼十成。了得應用。機前梭路不通。象外根塵俱泯。箇時却須退步歸家。方有飽參分。雲迷一色。雪覆千山。透過了看。始見通身時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野僧家風。以一鉢為生涯。指萬象為產業。此彼相。可如鏡像水月混融無外。先不立我相。則物物非他緣。一相無相。都盧只箇更無別事。恁麼十成。了得應用。機前梭路不通。象外根塵俱泯。箇時却須退步歸家。方有飽參分。雲迷一色。雪覆千山。透過了看。始見通身時節。

履道底人。妙出言思。直下真實。自有肯路。又莫著道理。廓然㳷合。月流諸水。風行太虛。自然不觸不礙。超彼照用。雖照無痕。雖用無迹。入三昧於諸塵。收萬象於一印。絕滲漏無走作。喚作了事衲僧。又須記取還家路子。雲盡天寒。秋疎山瘦。箇是本所住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 履道底人。妙出言思。直下真實。自有肯路。又莫著道理。廓然㳷合。月流諸水。風行太虛。自然不觸不礙。超彼照用。雖照無痕。雖用無迹。入三昧於諸塵。收萬象於一印。絕滲漏無走作。喚作了事衲僧。又須記取還家路子。雲盡天寒。秋疎山瘦。箇是本所住處。

衲僧本有田地。清曠丕平。望絕崖岸。在其間耕雲種月。明白虛廓。自家受用。或出或沒。任收任放。直得二儀同其生成。萬象同其起滅。崢崢嶸嶸。何所從來。寂寂寞寞。何所至向。可謂虛空不可容納。大地不可擎載。妙存不得其形。至虛不得其名。有無功盡。凡聖路絕。方有到家時節。正恁麼時。得箇甚麼。萬頃眼寒清照雪。好看裏許力耕人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衲僧本有田地。清曠丕平。望絕崖岸。在其間耕雲種月。明白虛廓。自家受用。或出或沒。任收任放。直得二儀同其生成。萬象同其起滅。崢崢嶸嶸。何所從來。寂寂寞寞。何所至向。可謂虛空不可容納。大地不可擎載。妙存不得其形。至虛不得其名。有無功盡。凡聖路絕。方有到家時節。正恁麼時。得箇甚麼。萬頃眼寒清照雪。好看裏許力耕人。

枯寒身心。洗磨田地。塵紛淨盡。一境虛明。水月霽光。雲山秋色。青青黯黯。湛湛靈靈。自照本根。不循枝葉。箇時底處。超邁情緣。不限劫數。一念萬年。終無變易。從此出應。虛谷行雲。動靜自若。順入諸塵。常在三昧。所以云。𨚗伽常在定。無有不定時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枯寒身心。洗磨田地。塵紛淨盡。一境虛明。水月霽光。雲山秋色。青青黯黯。湛湛靈靈。自照本根。不循枝葉。箇時底處。超邁情緣。不限劫數。一念萬年。終無變易。從此出應。虛谷行雲。動靜自若。順入諸塵。常在三昧。所以云。𨚗伽常在定。無有不定時。

歷歷妙存。靈靈獨照。攬之不得。不可名其有。磨之不泯。不可名其無。出思議之心。離影像之迹。空其所存者妙。妙處體得靈。靈處喚得回。心月身雲。隨方發現。直下沒蹤迹。隨處放光明。應物不乖。入塵不混。透出一切礙境。照破一切法空。於差別緣。入清淨智。游戲三昧。何所不可。當如是真實體究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷歷妙存。靈靈獨照。攬之不得。不可名其有。磨之不泯。不可名其無。出思議之心。離影像之迹。空其所存者妙。妙處體得靈。靈處喚得回。心月身雲。隨方發現。直下沒蹤迹。隨處放光明。應物不乖。入塵不混。透出一切礙境。照破一切法空。於差別緣。入清淨智。游戲三昧。何所不可。當如是真實體究。

履空忘緣。透照出影。一點靈然。昭昭不昧。三際心絕。四大緣盡。虛清妙明。獨耀曠劫。衲僧能如是行履。則不被生死縛。正行履時。撒手懸崖。無可把捉。脚下綫斷。全超一步。佛佛祖祖。俱不到我真實妙照田地。喚作自己。箇是紹家業時節。纔涉思惟。又屬流轉去也。虛而長靈。淨而長照。蘆花明月。清白混然。棹入孤舟。不妨宛轉。箇時端的。且道。是誰急著眼辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 履空忘緣。透照出影。一點靈然。昭昭不昧。三際心絕。四大緣盡。虛清妙明。獨耀曠劫。衲僧能如是行履。則不被生死縛。正行履時。撒手懸崖。無可把捉。脚下綫斷。全超一步。佛佛祖祖。俱不到我真實妙照田地。喚作自己。箇是紹家業時節。纔涉思惟。又屬流轉去也。虛而長靈。淨而長照。蘆花明月。清白混然。棹入孤舟。不妨宛轉。箇時端的。且道。是誰急著眼辨。

游踐十成去。無中邊絕稜角。圜輥輥地。更當空洞無滓。霽秋月寒。光明洗夜。錦雲花麗。氣象成春。關棙虛通。機輪轉側。俱是衲僧自受用事。諸塵不為我翳。萬法乃是心光。步步超方。鳥道無滯。歷歷應世。谷神不勤。其中混不得。底意類莫齊。剎剎塵塵。心心念念。初無異相。純一真明。箇是却來。用中得妙時節。若或收卷餘緣。單明自己。磨洗無瑕。掃蕩絕纇。孤明獨照。默味至游。智到環中。事隔關外。箇是卓卓一段不生滅底。須是退步歸家。欵欵說此話始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 游踐十成去。無中邊絕稜角。圜輥輥地。更當空洞無滓。霽秋月寒。光明洗夜。錦雲花麗。氣象成春。關棙虛通。機輪轉側。俱是衲僧自受用事。諸塵不為我翳。萬法乃是心光。步步超方。鳥道無滯。歷歷應世。谷神不勤。其中混不得。底意類莫齊。剎剎塵塵。心心念念。初無異相。純一真明。箇是却來。用中得妙時節。若或收卷餘緣。單明自己。磨洗無瑕。掃蕩絕纇。孤明獨照。默味至游。智到環中。事隔關外。箇是卓卓一段不生滅底。須是退步歸家。欵欵說此話始得。

衲僧游世。當虛廓其心。于中無一點塵滓。方能善應。不為物礙。不被法縛。堂堂出沒其間。有自在分。纔涉意思。便成埋沒去也。要體得純熟。自然游刃萬機。不相觸不相背。函蓋箭鋒。恰恰不爽。向外解收拾。絕滲漏。喚作能成家業底漢。却從箇處歸來。白雲入谷。明月轉山。有就父同體底時節。所以道。三人扶一杖臥一床。中外了無痕迹。混然成一片。閑如霽雨之雲。湛若涵秋之水。諸上善人。記取箇段事始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衲僧游世。當虛廓其心。于中無一點塵滓。方能善應。不為物礙。不被法縛。堂堂出沒其間。有自在分。纔涉意思。便成埋沒去也。要體得純熟。自然游刃萬機。不相觸不相背。函蓋箭鋒。恰恰不爽。向外解收拾。絕滲漏。喚作能成家業底漢。却從箇處歸來。白雲入谷。明月轉山。有就父同體底時節。所以道。三人扶一杖臥一床。中外了無痕迹。混然成一片。閑如霽雨之雲。湛若涵秋之水。諸上善人。記取箇段事始得。

吾家一片田地。清曠瑩明。歷歷自照。虛無緣而靈。寂無思而覺。乃佛祖出沒化現。誕生涅槃之本處也。妙哉人人有之。而不能磨礱明淨。昏昏不覺。為癡覆慧而流也。一念照得破。則超出塵劫。光明清白。三際不得轉變。四相不得流化。孤耀湛存。亘古今混同異。為一切造化之母。底處發機大千。俱現盡是箇中影事。的的體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾家一片田地。清曠瑩明。歷歷自照。虛無緣而靈。寂無思而覺。乃佛祖出沒化現。誕生涅槃之本處也。妙哉人人有之。而不能磨礱明淨。昏昏不覺。為癡覆慧而流也。一念照得破。則超出塵劫。光明清白。三際不得轉變。四相不得流化。孤耀湛存。亘古今混同異。為一切造化之母。底處發機大千。俱現盡是箇中影事。的的體取。

應變底眼。游世底身。虛而靈寂而照。萬象中出一頭地。不被塵土埋沒。不為夤緣繭絡。行空月出谷雲。無心而鑑。無私而作。為照明為潤澤。恁麼十成。脫得淨潔。用得蕭洒。喚作門裏出身。更須體取內紹家業底時節。空為座寂為舍。妙存非有。渠不帶緣。真照非無。渠不墮數。獨耀環中。湛圜量外。至游神御大方無隅。底處發機。自然得無礙變通受用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應變底眼。游世底身。虛而靈寂而照。萬象中出一頭地。不被塵土埋沒。不為夤緣繭絡。行空月出谷雲。無心而鑑。無私而作。為照明為潤澤。恁麼十成。脫得淨潔。用得蕭洒。喚作門裏出身。更須體取內紹家業底時節。空為座寂為舍。妙存非有。渠不帶緣。真照非無。渠不墮數。獨耀環中。湛圜量外。至游神御大方無隅。底處發機。自然得無礙變通受用也。

道人游世應緣。飄飄不覊。如雲成雨。如月隨流。如蘭處幽。如春在物。其為也無心。其應也有準。箇是了事底漢做處。更須回途就父。向穩處著脚。淨處放身。獨孤標亡伴侶。透威音那畔一路子。方能盡中邊徹頂底。殺活卷舒有自由分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人游世應緣。飄飄不覊。如雲成雨。如月隨流。如蘭處幽。如春在物。其為也無心。其應也有準。箇是了事底漢做處。更須回途就父。向穩處著脚。淨處放身。獨孤標亡伴侶。透威音那畔一路子。方能盡中邊徹頂底。殺活卷舒有自由分。

廓而自靈。淨而自明。能普遍而無取照之功。能分曉而無緣想之累。出有無表。超思議情。唯證相應。不從人得。佛佛祖祖。葉葉花花。聯續底事也。應時不取相。照處不涉緣。便能堂堂不昧。只箇家風。處處現成。任君收拾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廓而自靈。淨而自明。能普遍而無取照之功。能分曉而無緣想之累。出有無表。超思議情。唯證相應。不從人得。佛佛祖祖。葉葉花花。聯續底事也。應時不取相。照處不涉緣。便能堂堂不昧。只箇家風。處處現成。任君收拾。

得皮得髓剛立階梯。綴葉綴花。遂成流布。衲僧覰得破。怪他祖師西來。作許多事。節外生枝眼裏著屑。更有般漢。刺頭做無限伎倆。刻舟記劍。甚麼時得相應。而今直下放教落去。及教盡去。毫髮顆糝。俱莫停留。淨潔打疊了。自然有透脫處。圜混而明。靈通而妙。便知。本來無缺少無遺餘。語言有所不到。聞見有所不及。如犀有通。如蚌有孕。一段光明。是自家真實游踐處。著精神體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得皮得髓剛立階梯。綴葉綴花。遂成流布。衲僧覰得破。怪他祖師西來。作許多事。節外生枝眼裏著屑。更有般漢。刺頭做無限伎倆。刻舟記劍。甚麼時得相應。而今直下放教落去。及教盡去。毫髮顆糝。俱莫停留。淨潔打疊了。自然有透脫處。圜混而明。靈通而妙。便知。本來無缺少無遺餘。語言有所不到。聞見有所不及。如犀有通。如蚌有孕。一段光明。是自家真實游踐處。著精神體取。

佛祖而來。元無僧俗。但人人有諦當。親證真得處。名入佛心宗。徹法源底。老盧是賣樵漢。一到黃梅。便道。我欲作佛。祖碓屋負舂。直到心鏡絕垢。自照歷然。半夜傳衣。度大庾嶺。信衣放下。明上座。盡力提不起。方知。箇人親證真得。而今但莫推賢讓聖。如著衣喫飯。念念無異思惟。心心不容染污。脫身空劫。撒手斷崖。透根塵窮頂底。孤明獨照。廓徹妙存。自然心花發明。應現剎土。何曾間隔變易來。便能入異類行鳥道。無礙自在矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖而來。元無僧俗。但人人有諦當。親證真得處。名入佛心宗。徹法源底。老盧是賣樵漢。一到黃梅。便道。我欲作佛。祖碓屋負舂。直到心鏡絕垢。自照歷然。半夜傳衣。度大庾嶺。信衣放下。明上座。盡力提不起。方知。箇人親證真得。而今但莫推賢讓聖。如著衣喫飯。念念無異思惟。心心不容染污。脫身空劫。撒手斷崖。透根塵窮頂底。孤明獨照。廓徹妙存。自然心花發明。應現剎土。何曾間隔變易來。便能入異類行鳥道。無礙自在矣。

吾家衲子。將以超脫生死。須槁身寒念。徹鑒淵底。虛凝圓照。透出四大五蘊。與因緣未和合。根門未成就。胞胎未包裹。情識未流浪時。著得箇眼。何患不了。恁麼了時。祖師鼻孔。衲僧命脈。把定放行。在我有自由分。所以道。妄息寂自生。寂生知則現。知生寂自滅。了了唯真見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾家衲子。將以超脫生死。須槁身寒念。徹鑒淵底。虛凝圓照。透出四大五蘊。與因緣未和合。根門未成就。胞胎未包裹。情識未流浪時。著得箇眼。何患不了。恁麼了時。祖師鼻孔。衲僧命脈。把定放行。在我有自由分。所以道。妄息寂自生。寂生知則現。知生寂自滅。了了唯真見。

大休大歇底。口邊醭生。舌上草出。直下放教盡去。洗得淨潔。磨得精瑩。如秋在水。如月印空。恁麼湛湛明明。更須知有轉身路子。轉得身時。別無面孔教爾辨白。無辨白處。却昧不得。箇是徹頂透底。窮根極源時節。千聖萬聖。無異蹊轍。妙在回途。借路著脚。明中有暗用處無迹。百草頭。鬧市裏。飄飄揚身。堂堂運步。自然騎聲跨色。超聽越眺恁麼混成。方是衲僧門下事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大休大歇底。口邊醭生。舌上草出。直下放教盡去。洗得淨潔。磨得精瑩。如秋在水。如月印空。恁麼湛湛明明。更須知有轉身路子。轉得身時。別無面孔教爾辨白。無辨白處。却昧不得。箇是徹頂透底。窮根極源時節。千聖萬聖。無異蹊轍。妙在回途。借路著脚。明中有暗用處無迹。百草頭。鬧市裏。飄飄揚身。堂堂運步。自然騎聲跨色。超聽越眺恁麼混成。方是衲僧門下事。

心本絕緣。法本無說。佛佛祖祖不獲已。向第二義門。有問答機警。就其間。剔撥一等鈍漢。所以德山道。我宗無語句。亦無一法與人。元是人人自到自肯。始有說話分。但直下排洗妄念塵垢。塵垢若淨。廓然瑩明。無涯畛無中邊。圜混混光皎皎。照徹十方。坐斷三際。一切因緣語言。到此著塵點不得。唯默默自知。靈靈獨耀。與聖無異。於凡不減。元只是舊家一段事。何曾有分外得底。喚作真實田地。恁麼證底漢。便能應萬機入諸境。妙用靈通。自然無礙矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心本絕緣。法本無說。佛佛祖祖不獲已。向第二義門。有問答機警。就其間。剔撥一等鈍漢。所以德山道。我宗無語句。亦無一法與人。元是人人自到自肯。始有說話分。但直下排洗妄念塵垢。塵垢若淨。廓然瑩明。無涯畛無中邊。圜混混光皎皎。照徹十方。坐斷三際。一切因緣語言。到此著塵點不得。唯默默自知。靈靈獨耀。與聖無異。於凡不減。元只是舊家一段事。何曾有分外得底。喚作真實田地。恁麼證底漢。便能應萬機入諸境。妙用靈通。自然無礙矣。

清淨無染是爾身。圓照無緣是爾眼。身中之眼。不涉根門。眼中之身。不是色聚。所以道。曾無如外智能證於如。亦無智外如為智所證。可謂佛是法家底佛。法是佛家底法。衲僧到者裏。方知從佛口生。從法花生。得佛法分。還端的麼。兩頭俱坐斷。只箇古今人。當恁麼體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無染是爾身。圓照無緣是爾眼。身中之眼。不涉根門。眼中之身。不是色聚。所以道。曾無如外智能證於如。亦無智外如為智所證。可謂佛是法家底佛。法是佛家底法。衲僧到者裏。方知從佛口生。從法花生。得佛法分。還端的麼。兩頭俱坐斷。只箇古今人。當恁麼體取。

法語(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法語(終)