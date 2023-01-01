宏智禪師廣錄卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宏智禪師廣錄卷第五

天童覺和尚小參語錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童覺和尚小參語錄序

天童老人。蚤以英妙發聞漢東。道法寖盛於江淮。大被於吳越。經行所暨都邑為傾。一時名勝之流。爭趨之。如不及也。建炎末。應緣補處太白之麓。海隅斗絕。結屋安禪。會學去來常以千數。師方導眾以寂。兀如拈株。而屨滿戶外。不容終默。故當正座舉揚。或隨叩而酬以法要。或因理而畢其緒言。門人躡音輒為紀錄。歲月未幾。溢于簡編。惟悟本正脈。粗續而僅存。大陽本宗。幾[倖-干+貝]而復起。閱世三四。至是紹隆。迅雷當空。震徹九地。句萌甲拆。自然生榮。而彼元氣洪造。初豈有意哉。方來學徒。讀此書而知谷之應聲。會此旨而同水之傳器。始信。佛及眾生。皆承恩力。豈虛語也哉紹興丁巳歲除日參學憑溫舒序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童老人。蚤以英妙發聞漢東。道法寖盛於江淮。大被於吳越。經行所暨都邑為傾。一時名勝之流。爭趨之。如不及也。建炎末。應緣補處太白之麓。海隅斗絕。結屋安禪。會學去來常以千數。師方導眾以寂。兀如拈株。而屨滿戶外。不容終默。故當正座舉揚。或隨叩而酬以法要。或因理而畢其緒言。門人躡音輒為紀錄。歲月未幾。溢于簡編。惟悟本正脈。粗續而僅存。大陽本宗。幾[倖-干+貝]而復起。閱世三四。至是紹隆。迅雷當空。震徹九地。句萌甲拆。自然生榮。而彼元氣洪造。初豈有意哉。方來學徒。讀此書而知谷之應聲。會此旨而同水之傳器。始信。佛及眾生。皆承恩力。豈虛語也哉紹興丁巳歲除日參學憑溫舒序。

明州天童山覺和尚小參 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州天童山覺和尚小參

侍者中翼曇像編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者中翼曇像編

小參僧問。靈雲悟桃花意旨如何。師云。眼力不到處。靈雲却合頭。僧云。正是青天白日。師云。靈雲見處作麼生。僧云。一見桃花未免眼中著屑。師云。上座眼裏還有筋也無。僧云。而今不打這鼓笛。師云。瞎驢趁大隊。僧云。只如玄沙。為甚却道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。箇是衲僧迴互底時節。僧云。也是臘月扇子。師乃云。靈雲見桃花悟道。盡道即物契神。託事顯理。是甚麼說話。到這裏。拈却一切眼。放下一切身。通身恁麼來。徹底恁麼見。方與自己心通。萬象體合。是他道。三十年來尋劍客。幾迴葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。諸兄弟。是渠三十年恁麼做爾。若今日肯休肯歇。肯放肯捨。常教豁豁地。第一莫將來。將來不相似。便能騎聲跨色。超見越聞。一切處自在。一切處透脫。一切處應現。一切處圓成。何處更有一絲毫隔礙來。所以修習空花萬行。宴坐水月道場。降伏鏡裏魔軍。成就夢中佛果。若是恁麼時節。豈不是脫然。向如幻三昧中。恰恰相應去。不只是眼見色恁麼。耳聞聲恁麼。乃至根根塵塵。大大小小。皆悉恁麼。豈不見石頭和尚。道門門一切境。回互不回互。回而更相涉。不爾依位住。若向這裏。透脫根塵。洞明法界。彼即是此。此即是彼。更無往來相。箇是回互底時節。只如不爾依位住。又且如何。長者長短者短。高者高下者下。所以道。春色無高下。花枝自短長。玄沙為甚麼。道諦當甚諦當。敢保老兄未徹。箇是影草探竿。且道。畢竟如何。無心道者能如此。未得無心也大難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。靈雲悟桃花意旨如何。師云。眼力不到處。靈雲却合頭。僧云。正是青天白日。師云。靈雲見處作麼生。僧云。一見桃花未免眼中著屑。師云。上座眼裏還有筋也無。僧云。而今不打這鼓笛。師云。瞎驢趁大隊。僧云。只如玄沙。為甚却道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。箇是衲僧迴互底時節。僧云。也是臘月扇子。師乃云。靈雲見桃花悟道。盡道即物契神。託事顯理。是甚麼說話。到這裏。拈却一切眼。放下一切身。通身恁麼來。徹底恁麼見。方與自己心通。萬象體合。是他道。三十年來尋劍客。幾迴葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。諸兄弟。是渠三十年恁麼做爾。若今日肯休肯歇。肯放肯捨。常教豁豁地。第一莫將來。將來不相似。便能騎聲跨色。超見越聞。一切處自在。一切處透脫。一切處應現。一切處圓成。何處更有一絲毫隔礙來。所以修習空花萬行。宴坐水月道場。降伏鏡裏魔軍。成就夢中佛果。若是恁麼時節。豈不是脫然。向如幻三昧中。恰恰相應去。不只是眼見色恁麼。耳聞聲恁麼。乃至根根塵塵。大大小小。皆悉恁麼。豈不見石頭和尚。道門門一切境。回互不回互。回而更相涉。不爾依位住。若向這裏。透脫根塵。洞明法界。彼即是此。此即是彼。更無往來相。箇是回互底時節。只如不爾依位住。又且如何。長者長短者短。高者高下者下。所以道。春色無高下。花枝自短長。玄沙為甚麼。道諦當甚諦當。敢保老兄未徹。箇是影草探竿。且道。畢竟如何。無心道者能如此。未得無心也大難。

小參僧問。如何是和尚親切為人底句。師云。文彩未痕。初消息難傳際。僧云。可謂虛明自照。不勞心力。師云。卓卓不倚物。靈靈那涉緣。僧云。莫便是十成底時節也無。師云。透過那邊看。方有出身路。僧云。揭開金鎖裏頭看。隱隱風光元自異。師云。不是那邊事。僧云。如何是那邊事。師云。瑠璃殿上行。撲倒須粉碎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。如何是和尚親切為人底句。師云。文彩未痕。初消息難傳際。僧云。可謂虛明自照。不勞心力。師云。卓卓不倚物。靈靈那涉緣。僧云。莫便是十成底時節也無。師云。透過那邊看。方有出身路。僧云。揭開金鎖裏頭看。隱隱風光元自異。師云。不是那邊事。僧云。如何是那邊事。師云。瑠璃殿上行。撲倒須粉碎。

師乃云。諸兄弟。若是此一段事。且須分曉始得。汝若分曉去。便能超毘盧越釋迦。作淨妙法身。出金剛眼孔。儞但歇去。歇得盡時。靈然不昧。更須退步就己。方能徹底相應。箇時若有獨在之照。猶帶功在。豈不見道。子歸就父。為什麼父全不顧。理合如斯。父子之恩何在。始成父子之恩。如何是父子之恩。刀斧斫不開。又云。誕生王子。是須有父。纔轉身時。即不見有。那時喚作妙盡冥符。若是卓卓地體得。向箇裏移一步。如珠發光。光還自照。却有箇紹底道理。又須回頭窺本位顧位。却回頭便能濶步過今時。天明不覺曉。分照不落影。垂應不涉緣。著得个身。向鬧浩浩中。灑然不被物雜。所以道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了全無事。體用何妨分不分。諸兄弟參禪漢。敲骨打髓。是恁麼地做。有一般漢便道。未話已前。已是道了。汝不見道。語帶玄而無路。舌頭談而不談。截斷天下人舌頭即不無。爭教無舌人解語。又不見僧問古德云。如何是和尚本來心。古德云。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。若是體得明白了。便乃跨萬法頭上。不為萬法礙。到恁麼時。不立語言。不拘影像。所以道。諸佛不出世。四十九年說。祖師不西來。少林有妙訣。諸佛既不出世。為什麼四十九年說。祖師既不西來。為什麼少林有妙訣。須信道。是法住法位。世間相常住。這裏不移一絲。不動一點。那時一句子。擲地作金聲。便知道正中偏。一輪皎潔正當天。若恁麼辨得出。在語也妙。在默也妙。說時常默。默時常說。便能超四空出三界。箇是透脫漢做底。且道。如何履踐得恁麼去。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。諸兄弟。若是此一段事。且須分曉始得。汝若分曉去。便能超毘盧越釋迦。作淨妙法身。出金剛眼孔。儞但歇去。歇得盡時。靈然不昧。更須退步就己。方能徹底相應。箇時若有獨在之照。猶帶功在。豈不見道。子歸就父。為什麼父全不顧。理合如斯。父子之恩何在。始成父子之恩。如何是父子之恩。刀斧斫不開。又云。誕生王子。是須有父。纔轉身時。即不見有。那時喚作妙盡冥符。若是卓卓地體得。向箇裏移一步。如珠發光。光還自照。却有箇紹底道理。又須回頭窺本位顧位。却回頭便能濶步過今時。天明不覺曉。分照不落影。垂應不涉緣。著得个身。向鬧浩浩中。灑然不被物雜。所以道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了全無事。體用何妨分不分。諸兄弟參禪漢。敲骨打髓。是恁麼地做。有一般漢便道。未話已前。已是道了。汝不見道。語帶玄而無路。舌頭談而不談。截斷天下人舌頭即不無。爭教無舌人解語。又不見僧問古德云。如何是和尚本來心。古德云。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。若是體得明白了。便乃跨萬法頭上。不為萬法礙。到恁麼時。不立語言。不拘影像。所以道。諸佛不出世。四十九年說。祖師不西來。少林有妙訣。諸佛既不出世。為什麼四十九年說。祖師既不西來。為什麼少林有妙訣。須信道。是法住法位。世間相常住。這裏不移一絲。不動一點。那時一句子。擲地作金聲。便知道正中偏。一輪皎潔正當天。若恁麼辨得出。在語也妙。在默也妙。說時常默。默時常說。便能超四空出三界。箇是透脫漢做底。且道。如何履踐得恁麼去。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。

小參僧問。蘆花雪月。那時一色還迷。野水秋空。箇處大功猶在。如何得色轉功忘去。師云。往來如得路。兩處不相妨。僧云。玉輪機轉笑呵呵。直下相逢不相識。師云。又墮大功去也。僧云。那邊不守空王殿。爭肯耘田向日輪。師云。早恁麼却較些子。僧云。只如得處恰好時如何。師云。密密處難言。細細中莫動。僧云。喚得回來。通途無礙處。又作麼生。師云。是處相逢不隔越。千手千眼觀世音。師乃云。是我自家底。是儞諸人底。是三世諸佛底。是六代祖師底。各各分上。六六三十六。這裏生心即乖。動念即錯。若有箇漢。四稜著地掀斡不動。也較些子。便能向今時卓卓地。了無一法著彼。了無一法著我。自在人間。無往來相。彼具足是我。我具足是彼。法法住自位。所以道。性自平等。無平等者。若是恁麼去也。是一箇了事衲僧。更須退步。更須就己。便知道四大性自復。如子得其母。這裏不著一點。不挂一絲。拈轉穀漏子。與虛空合。合底是什麼。若無合者。爭辨虛空。若有合者。却成兩箇。那時明歷歷地要眼。淨裸裸地要身。撥轉機輪。便能向今時作用。若識得本來頭。一切心皆是箇心。一切法皆是箇法。坦然平等。恰恰具足。便知道。果滿菩提圓。花開世界起。若恁麼十成時。好箇禪和子。而今人却道。曹洞禪沒許多言語。默默地便是。我也道。儞於箇時莽鹵。我也知。儞向其間卜度。殊不知虛而靈。空而妙。豈不見。僧問石門。如何是和尚家風。門云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。是恁麼行得到。恁麼透得徹。不向死水裏浸却。又不見。僧問梁山。莫便是和尚安身立命處也無。山云。死水不藏龍。如何是活水裏龍。山云。碧潭不吐霧。儞若識得。死底便是箇活漢。儞若識得。活底便是箇死漢。須是向靜悄悄處惺惺。鬧浩浩中歷歷。便知死中常活。不被空礙。活中常死。不被物礙。有不是有。無不是無。芭蕉和尚道。儞有柱杖子。我與儞柱杖子。儞無柱杖子。我奪儞柱杖子。所以六祖云。心地含諸種。普雨悉皆萌。既悟花情已。菩提果自成。方知。當處出生。隨處滅盡珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。蘆花雪月。那時一色還迷。野水秋空。箇處大功猶在。如何得色轉功忘去。師云。往來如得路。兩處不相妨。僧云。玉輪機轉笑呵呵。直下相逢不相識。師云。又墮大功去也。僧云。那邊不守空王殿。爭肯耘田向日輪。師云。早恁麼却較些子。僧云。只如得處恰好時如何。師云。密密處難言。細細中莫動。僧云。喚得回來。通途無礙處。又作麼生。師云。是處相逢不隔越。千手千眼觀世音。師乃云。是我自家底。是儞諸人底。是三世諸佛底。是六代祖師底。各各分上。六六三十六。這裏生心即乖。動念即錯。若有箇漢。四稜著地掀斡不動。也較些子。便能向今時卓卓地。了無一法著彼。了無一法著我。自在人間。無往來相。彼具足是我。我具足是彼。法法住自位。所以道。性自平等。無平等者。若是恁麼去也。是一箇了事衲僧。更須退步。更須就己。便知道四大性自復。如子得其母。這裏不著一點。不挂一絲。拈轉穀漏子。與虛空合。合底是什麼。若無合者。爭辨虛空。若有合者。却成兩箇。那時明歷歷地要眼。淨裸裸地要身。撥轉機輪。便能向今時作用。若識得本來頭。一切心皆是箇心。一切法皆是箇法。坦然平等。恰恰具足。便知道。果滿菩提圓。花開世界起。若恁麼十成時。好箇禪和子。而今人却道。曹洞禪沒許多言語。默默地便是。我也道。儞於箇時莽鹵。我也知。儞向其間卜度。殊不知虛而靈。空而妙。豈不見。僧問石門。如何是和尚家風。門云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。是恁麼行得到。恁麼透得徹。不向死水裏浸却。又不見。僧問梁山。莫便是和尚安身立命處也無。山云。死水不藏龍。如何是活水裏龍。山云。碧潭不吐霧。儞若識得。死底便是箇活漢。儞若識得。活底便是箇死漢。須是向靜悄悄處惺惺。鬧浩浩中歷歷。便知死中常活。不被空礙。活中常死。不被物礙。有不是有。無不是無。芭蕉和尚道。儞有柱杖子。我與儞柱杖子。儞無柱杖子。我奪儞柱杖子。所以六祖云。心地含諸種。普雨悉皆萌。既悟花情已。菩提果自成。方知。當處出生。隨處滅盡珍重。

小參僧問。馬祖陞堂。百丈卷席。意旨如何。師云。也知鼻頭猶痛在。僧云。雖然父子相知。也是弄巧成拙。師云。儞還知痛處也未。僧作卷席勢。師云。三汲浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。僧云。只如馬祖一喝。百丈三日耳聾。又作麼生。師云。聲在耳處。耳在聲中。僧云。可謂是根塵脫落。消息平沈去也。師云。切莫強鍼錐。僧禮拜。師乃云。馬祖與百丈行次。聞野鴨子聲。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。什麼處去也。丈云。飛過去也。祖扭百丈鼻頭。丈作痛聲。祖云。何曾飛去。丈脫然有省。次日祖陞堂。丈卷席。儞看他相見底時節。在什麼處。如今有般漢。杜杜撰撰便道。儞纔陞堂。我便卷席。有甚麼用處。直是千里萬里。百丈後來再參馬祖。被祖一喝。三日耳聾。只如馬祖一喝。還分外著得事麼。還分外有做道理處麼。若也箇時承當。不下草草地。又是業識流注。若是坐得斷幹得開。一絲一糝立不得。喚甚麼作再參馬祖。其間毫髮不容。若分外著得些子。不喚作三日耳聾。不見雪竇道。大冶精金。應無變色。而今有般漢。體不到。見不徹。使鉤。使錐。作道作理。埋沒自己。帶累先宗。若是洗不淨潔。脫不了當。又向這裏添一重去也。喚作泥裏洗土塊。後來黃檗問道。從上宗乘。如何指示。百丈良久。蘗云。不可教後人斷絕去也。丈云。將謂汝是箇人。古人也有恁麼時節。雖離語言。而語言具足。雖出音響。而音響分明。為甚麼百丈却道。我將為汝是箇人。有底道。默處是。豈不見外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道贊歎大慈大悲。開我迷雲。令我得入。阿難問云。外道有何所證。便道。令我得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。又不見。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。為老僧作箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請召問之。帝問耽源。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。此是諸佛諸祖授手底時節。便知道。默時一字一點無欠少。說時一言一句沒分外。語默不到處。古今無盡時。作麼生行履。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。馬祖陞堂。百丈卷席。意旨如何。師云。也知鼻頭猶痛在。僧云。雖然父子相知。也是弄巧成拙。師云。儞還知痛處也未。僧作卷席勢。師云。三汲浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。僧云。只如馬祖一喝。百丈三日耳聾。又作麼生。師云。聲在耳處。耳在聲中。僧云。可謂是根塵脫落。消息平沈去也。師云。切莫強鍼錐。僧禮拜。師乃云。馬祖與百丈行次。聞野鴨子聲。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。什麼處去也。丈云。飛過去也。祖扭百丈鼻頭。丈作痛聲。祖云。何曾飛去。丈脫然有省。次日祖陞堂。丈卷席。儞看他相見底時節。在什麼處。如今有般漢。杜杜撰撰便道。儞纔陞堂。我便卷席。有甚麼用處。直是千里萬里。百丈後來再參馬祖。被祖一喝。三日耳聾。只如馬祖一喝。還分外著得事麼。還分外有做道理處麼。若也箇時承當。不下草草地。又是業識流注。若是坐得斷幹得開。一絲一糝立不得。喚甚麼作再參馬祖。其間毫髮不容。若分外著得些子。不喚作三日耳聾。不見雪竇道。大冶精金。應無變色。而今有般漢。體不到。見不徹。使鉤。使錐。作道作理。埋沒自己。帶累先宗。若是洗不淨潔。脫不了當。又向這裏添一重去也。喚作泥裏洗土塊。後來黃檗問道。從上宗乘。如何指示。百丈良久。蘗云。不可教後人斷絕去也。丈云。將謂汝是箇人。古人也有恁麼時節。雖離語言。而語言具足。雖出音響。而音響分明。為甚麼百丈却道。我將為汝是箇人。有底道。默處是。豈不見外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道贊歎大慈大悲。開我迷雲。令我得入。阿難問云。外道有何所證。便道。令我得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。又不見。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。為老僧作箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請召問之。帝問耽源。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。此是諸佛諸祖授手底時節。便知道。默時一字一點無欠少。說時一言一句沒分外。語默不到處。古今無盡時。作麼生行履。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。

小參僧問記得。僧問雲居。僧家畢竟如何。居云。居山好。未審。此意如何。師云。居山好。僧云。只如未到底人。四邊無路時。如何措足。師云。且在山下坐。僧云。忽被他尋得一條活路子。又作麼生。師云。曾過得飛猿嶺也未。僧云。一步又一步。白雲深更深。師云。又是葛藤漫脚下。僧云。只如飛猿嶺。畢竟高多少。師云。須是本鄉人。行過來始得。僧云。過了也。師云。猶是脚跟不點地。師乃云。十成穩密漢做處。要且無稜縫絕芒角。方能圓陀陀地。一切處收攝不得。便能一切處輥得行。有時要道。便道恰恰相應。所以僧問雲居。僧家畢竟如何。居云居山好。有底道。山是不變之體。青青黯黯處去。有甚麼交涉。有底道。白雲一重又一重。箇是裏許時節。有甚麼交涉。若會得者。居山好。有甚麼不得處。應機而對。隨問而酬。豈不是恰恰相應底。儞若作承當。作擔荷。作佛作法。便見不相應。是他平常恁麼用。若是真實衲僧。點頭相許。若不恁麼。又成千重萬重去也。古人道。一言盡十方。絲毫未舉揚。箇是恁麼言。便知道。山是山水是水。人是人法是法。世界爾塵塵爾。法法爾念念爾。這裏增減一絲頭不得。若有一毫道理。又是七花八裂去也。豈不見道。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨真實。正恁麼時。如何行履。一種平懷。泯然自盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。僧問雲居。僧家畢竟如何。居云。居山好。未審。此意如何。師云。居山好。僧云。只如未到底人。四邊無路時。如何措足。師云。且在山下坐。僧云。忽被他尋得一條活路子。又作麼生。師云。曾過得飛猿嶺也未。僧云。一步又一步。白雲深更深。師云。又是葛藤漫脚下。僧云。只如飛猿嶺。畢竟高多少。師云。須是本鄉人。行過來始得。僧云。過了也。師云。猶是脚跟不點地。師乃云。十成穩密漢做處。要且無稜縫絕芒角。方能圓陀陀地。一切處收攝不得。便能一切處輥得行。有時要道。便道恰恰相應。所以僧問雲居。僧家畢竟如何。居云居山好。有底道。山是不變之體。青青黯黯處去。有甚麼交涉。有底道。白雲一重又一重。箇是裏許時節。有甚麼交涉。若會得者。居山好。有甚麼不得處。應機而對。隨問而酬。豈不是恰恰相應底。儞若作承當。作擔荷。作佛作法。便見不相應。是他平常恁麼用。若是真實衲僧。點頭相許。若不恁麼。又成千重萬重去也。古人道。一言盡十方。絲毫未舉揚。箇是恁麼言。便知道。山是山水是水。人是人法是法。世界爾塵塵爾。法法爾念念爾。這裏增減一絲頭不得。若有一毫道理。又是七花八裂去也。豈不見道。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨真實。正恁麼時。如何行履。一種平懷。泯然自盡。

小參僧問。廓而無際。不立一塵。湛而獨存。十方普應。正恁麼時如何。師云。也無十方可應。僧云。如空合空。似水歸水。師云。是即便是。似箇甚麼。僧云。也要分明指註則箇。師云。儞試向分明處指註看。僧云。夜月有輝含古渡。白雲無雨裹秋山。師云。正位其間轉側。偏位裏許歸來。僧云。不涉往來底。是什麼人。師云。夜明簾外主。僧云。白雲覆青山。青山頂不露。師云。猶偏正邊事。僧云。不落偏正時如何。師云落。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。廓而無際。不立一塵。湛而獨存。十方普應。正恁麼時如何。師云。也無十方可應。僧云。如空合空。似水歸水。師云。是即便是。似箇甚麼。僧云。也要分明指註則箇。師云。儞試向分明處指註看。僧云。夜月有輝含古渡。白雲無雨裹秋山。師云。正位其間轉側。偏位裏許歸來。僧云。不涉往來底。是什麼人。師云。夜明簾外主。僧云。白雲覆青山。青山頂不露。師云。猶偏正邊事。僧云。不落偏正時如何。師云落。僧禮拜。

師乃云。本無如許多事。做來做去。便有如許多事。如今却從許多事中。減來減去。要到無許多事處。只爾尋常起滅者是生死。起滅若盡。即是本來清淨底。無可指註。無可比擬。寒山子道。吾心似秋月。碧潭澄皎潔。直得皎皎地如秋月。尚恐不是。又道。無物堪比倫。教我如何說。既是無物。又作麼生說。所以道。不可亦不可。此語亦不受。謂之逈絕無寄。一切處寄不得。箇是遍底心。安向什麼處。淨裸裸赤洒洒。絲毫立不得。只如適來上座子問。湛而獨存。十方普應。向他道也無十方可應。那時還有應底道理麼。混混地喚作大塊。若是分曉漢。直是玲玲瓏瓏。不分曉漢。便見碌碌蔌蔌。要須如珠發光光還自照。然雖是第二頭事。却須在第二頭辨。若有纖毫擾動。箇時便隨業流轉。歇得盡處。無可歇者。即是菩提。勝淨明心。不從人得。永嘉大師道。取不得捨不得。不可得中只麼得。豈不是八字打開。兩手分付珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。本無如許多事。做來做去。便有如許多事。如今却從許多事中。減來減去。要到無許多事處。只爾尋常起滅者是生死。起滅若盡。即是本來清淨底。無可指註。無可比擬。寒山子道。吾心似秋月。碧潭澄皎潔。直得皎皎地如秋月。尚恐不是。又道。無物堪比倫。教我如何說。既是無物。又作麼生說。所以道。不可亦不可。此語亦不受。謂之逈絕無寄。一切處寄不得。箇是遍底心。安向什麼處。淨裸裸赤洒洒。絲毫立不得。只如適來上座子問。湛而獨存。十方普應。向他道也無十方可應。那時還有應底道理麼。混混地喚作大塊。若是分曉漢。直是玲玲瓏瓏。不分曉漢。便見碌碌蔌蔌。要須如珠發光光還自照。然雖是第二頭事。却須在第二頭辨。若有纖毫擾動。箇時便隨業流轉。歇得盡處。無可歇者。即是菩提。勝淨明心。不從人得。永嘉大師道。取不得捨不得。不可得中只麼得。豈不是八字打開。兩手分付珍重。

小參僧問記得。僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云。一片孤雲不露醜。意旨如何。師云。裏許有些子難為說向人。僧云。說著後如何。師云。頭角生也。僧云。若然者醜拙露去。師云。異類中來分化事。何妨影裏却相逢。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。還真箇也無。僧云。直得頭頭是物物渠。師云。十年歸不得。忘却來時路。僧云。為什麼却如此。師云。直須忘却始得。師乃云。參禪一段事。其實要脫生死。若脫生死不得。喚什麼作禪。且道。作麼生生。作麼生死。作麼生脫。若一念迷本隨情。牽在一切處。紛紛紜紜膠膠擾擾。既從不自由處生。還從不自由處死。若是分曉漢。本無所從來。明白恁麼用。便於一切時一切處。脫徹無依。萬象中出一頭地。恁時不帶四大五蘊來。方有出身路子。臘月三十日。依舊恁麼去。所謂來無所從。去無所至。箇時淨無夤緣。廓無處所。三際斷六門空。所以道。恢恢焉。晃晃焉。逈出思議之表也。思不到。議不及。心念纔萌。便成流注。若是一切心念盡。也無天堂到儞。也無地獄到儞。十方虛空。純淨無垢。廓然明白。惺惺恁麼來。是諸佛菩薩生處。癡愛投種。是眾生生處。其間善惡兼帶。便成善道惡道。若或善惡如浮雲。起滅俱無處。這裏生佛立不得。六祖和尚道。不思善不思惡。正當恁麼時。還我明上座父母未生時本來面目。諸兄弟。未休休去。未歇歇去。儞若歇得盡。休得穩。千聖不可携。不可携處。是儞自己。不要作道理咬言句。胡棒亂喝。盡是業識流轉。更若取他處分。受他指註。又是依草附木。直須無師智自然智。見性不留佛。大悟不存師。方有些子衲僧氣息。且道。作麼生行履。得斷生死超凡聖去。無影樹下合同船。琉璃殿上無知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云。一片孤雲不露醜。意旨如何。師云。裏許有些子難為說向人。僧云。說著後如何。師云。頭角生也。僧云。若然者醜拙露去。師云。異類中來分化事。何妨影裏却相逢。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。還真箇也無。僧云。直得頭頭是物物渠。師云。十年歸不得。忘却來時路。僧云。為什麼却如此。師云。直須忘却始得。師乃云。參禪一段事。其實要脫生死。若脫生死不得。喚什麼作禪。且道。作麼生生。作麼生死。作麼生脫。若一念迷本隨情。牽在一切處。紛紛紜紜膠膠擾擾。既從不自由處生。還從不自由處死。若是分曉漢。本無所從來。明白恁麼用。便於一切時一切處。脫徹無依。萬象中出一頭地。恁時不帶四大五蘊來。方有出身路子。臘月三十日。依舊恁麼去。所謂來無所從。去無所至。箇時淨無夤緣。廓無處所。三際斷六門空。所以道。恢恢焉。晃晃焉。逈出思議之表也。思不到。議不及。心念纔萌。便成流注。若是一切心念盡。也無天堂到儞。也無地獄到儞。十方虛空。純淨無垢。廓然明白。惺惺恁麼來。是諸佛菩薩生處。癡愛投種。是眾生生處。其間善惡兼帶。便成善道惡道。若或善惡如浮雲。起滅俱無處。這裏生佛立不得。六祖和尚道。不思善不思惡。正當恁麼時。還我明上座父母未生時本來面目。諸兄弟。未休休去。未歇歇去。儞若歇得盡。休得穩。千聖不可携。不可携處。是儞自己。不要作道理咬言句。胡棒亂喝。盡是業識流轉。更若取他處分。受他指註。又是依草附木。直須無師智自然智。見性不留佛。大悟不存師。方有些子衲僧氣息。且道。作麼生行履。得斷生死超凡聖去。無影樹下合同船。琉璃殿上無知識。

小參僧問。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云放下著。此意如何。師云。滿頭堆拶來。通身洗淨去。僧云。拈却根塵一切空。廓然遍徹周沙界。師云。也無遍底道理。僧云。爭柰谷答響而常虛。珠發光而自照。師云。猶是應底時節。僧云。如何得恰好相應去。師云。劍去久矣。子方刻舟。僧問。如何是奪人不奪境。師云。藏盡自己身。遍界俱影現。僧云。如何是奪境不奪人。師云。廓然掃盡無絲髮。處處分身遍大千。僧云。如何是人境俱不奪。師云。昨日二十九。今朝三十日。僧云。如何是人境兩俱奪。師云。坐却舌頭。僧禮拜。師乃云。兄弟有底道。三十年二十年三年五年。在叢林中恁麼做。也道我參禪學道。若不曾到底。有甚麼用處。儞但只管放。教心地下一切皆空。一切皆盡。箇是本來時節。所以道。一切皆從心地生。除去一切生底。還是本來心地。者箇心地平等普遍。普遍無有不在。無有不滿。既心地上生相。盡十方三世。無有一毫自外而來。俱從箇裏發現。便知道萬法是心光。諸緣唯性曉。本無迷悟人。只要今日了。心無形影。對緣即照。所以假虛空。為森羅萬象之體。假森羅萬象為虛空之用。一切諸法。皆是心地上妄想緣影。譬如湛水因風成波。唯風滅故動相隨滅。非是水滅。爾心地上。存許多善惡等相。便是水上波浪。風休波滅。不是水滅。善惡相盡。不是心滅。本來一段事空不得。若是坐禪底人。風塵草動。自看得出。不可道是說經說論。此是馬鳴祖師恁麼道。分曉直是分曉。諸人若到恁麼時節。自然恰恰好好。古人道。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭。須進步十方世界現全身。此是全身應現。有時奪人不奪境。樅樅地在一切法上。觀世音菩薩。將錢買餬餅。放下手却是漫頭。那裏得一切閑聲色來。有時奪境不奪人。百草頭上識得。鬧市門頭薦取。欄街截巷憨皮袋。一切處築著磕著。有時人境俱不奪。平平坦坦。法法見成。人平不語。水平不流。東方來者東方座。所以嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。尊者云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼即擔取去。豈不是恁麼時節。有時人境兩俱奪。消息盡稜角沒。透頂透底。如珠發光。光還自照。是恁麼周旋。方是箇衲僧。若不恁麼。十二時中。向甚麼處去來珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云放下著。此意如何。師云。滿頭堆拶來。通身洗淨去。僧云。拈却根塵一切空。廓然遍徹周沙界。師云。也無遍底道理。僧云。爭柰谷答響而常虛。珠發光而自照。師云。猶是應底時節。僧云。如何得恰好相應去。師云。劍去久矣。子方刻舟。僧問。如何是奪人不奪境。師云。藏盡自己身。遍界俱影現。僧云。如何是奪境不奪人。師云。廓然掃盡無絲髮。處處分身遍大千。僧云。如何是人境俱不奪。師云。昨日二十九。今朝三十日。僧云。如何是人境兩俱奪。師云。坐却舌頭。僧禮拜。師乃云。兄弟有底道。三十年二十年三年五年。在叢林中恁麼做。也道我參禪學道。若不曾到底。有甚麼用處。儞但只管放。教心地下一切皆空。一切皆盡。箇是本來時節。所以道。一切皆從心地生。除去一切生底。還是本來心地。者箇心地平等普遍。普遍無有不在。無有不滿。既心地上生相。盡十方三世。無有一毫自外而來。俱從箇裏發現。便知道萬法是心光。諸緣唯性曉。本無迷悟人。只要今日了。心無形影。對緣即照。所以假虛空。為森羅萬象之體。假森羅萬象為虛空之用。一切諸法。皆是心地上妄想緣影。譬如湛水因風成波。唯風滅故動相隨滅。非是水滅。爾心地上。存許多善惡等相。便是水上波浪。風休波滅。不是水滅。善惡相盡。不是心滅。本來一段事空不得。若是坐禪底人。風塵草動。自看得出。不可道是說經說論。此是馬鳴祖師恁麼道。分曉直是分曉。諸人若到恁麼時節。自然恰恰好好。古人道。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭。須進步十方世界現全身。此是全身應現。有時奪人不奪境。樅樅地在一切法上。觀世音菩薩。將錢買餬餅。放下手却是漫頭。那裏得一切閑聲色來。有時奪境不奪人。百草頭上識得。鬧市門頭薦取。欄街截巷憨皮袋。一切處築著磕著。有時人境俱不奪。平平坦坦。法法見成。人平不語。水平不流。東方來者東方座。所以嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。尊者云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼即擔取去。豈不是恁麼時節。有時人境兩俱奪。消息盡稜角沒。透頂透底。如珠發光。光還自照。是恁麼周旋。方是箇衲僧。若不恁麼。十二時中。向甚麼處去來珍重。

小參僧問。如何是針線貫通底時節。師云。細細行將去。密密其中來。僧云。堪嗟去日顏如玉。却嘆回時鬢似霜。師云。撒開兩頭。中間作麼生辨。僧云。家醜不可外揚。師云。出格一句又如何道。僧云。到者裏脫身一色。不守同風。師云。一亙坐殺。僧云記得。僧問雲居。全無學處。如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。未審。此意如何。師云。恰似上人適來恁麼去。僧云。直是有口。難為說。師云。不同興化。僧禮拜。僧問記得。雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。未審。此意如何。師云。無心能作用。作用自無心。僧云。恁麼則玲瓏八面。八面玲瓏。師云。應處不將來。通身能變態。僧云。為甚麼道。吾却云道即太殺道。只道得八成。師云。分箇遍身與通身底時節。僧云。只如遍身通身。相去多少。師云。只隔一絲頭。便成千萬里。僧云。推得一絲頭時如何。師云。恰與那時合。師乃云。僧問雲居。全無學處如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。到者裏。著一點子不得。是須徹底及盡去。無爾作道理辨白處。無爾依俙髣髴處。如懸崖撒手。直下放得盡。始與雲居做處合。只為箇時不同興化。又雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。箇時具許多手。具許多眼。更不作前後。更不作思惟。正恁麼能應底是甚麼。豈不見道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。識得謂之佛性。不識謂之精魂。爾若作道理作安排。便是業識流注。所以長沙和尚道。學道之人不悟真。只為從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。是須徹底回來方解恁麼變弄。爾若認聲色認執捉。認鹹淡總不是也。但放盡識神。便與麼應。如鏡照像。如谷答響相似。是以釋迦老子。分千百億身。大悲菩薩。具千手眼。男子身中入正定。女子身中從定起。一塵入正受。諸塵三昧起。且道。正恁麼時如何。展翅奔騰六合雲。搏風鼓蕩四溟水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。如何是針線貫通底時節。師云。細細行將去。密密其中來。僧云。堪嗟去日顏如玉。却嘆回時鬢似霜。師云。撒開兩頭。中間作麼生辨。僧云。家醜不可外揚。師云。出格一句又如何道。僧云。到者裏脫身一色。不守同風。師云。一亙坐殺。僧云記得。僧問雲居。全無學處。如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。未審。此意如何。師云。恰似上人適來恁麼去。僧云。直是有口。難為說。師云。不同興化。僧禮拜。僧問記得。雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。未審。此意如何。師云。無心能作用。作用自無心。僧云。恁麼則玲瓏八面。八面玲瓏。師云。應處不將來。通身能變態。僧云。為甚麼道。吾却云道即太殺道。只道得八成。師云。分箇遍身與通身底時節。僧云。只如遍身通身。相去多少。師云。只隔一絲頭。便成千萬里。僧云。推得一絲頭時如何。師云。恰與那時合。師乃云。僧問雲居。全無學處如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。到者裏。著一點子不得。是須徹底及盡去。無爾作道理辨白處。無爾依俙髣髴處。如懸崖撒手。直下放得盡。始與雲居做處合。只為箇時不同興化。又雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。箇時具許多手。具許多眼。更不作前後。更不作思惟。正恁麼能應底是甚麼。豈不見道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。識得謂之佛性。不識謂之精魂。爾若作道理作安排。便是業識流注。所以長沙和尚道。學道之人不悟真。只為從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。是須徹底回來方解恁麼變弄。爾若認聲色認執捉。認鹹淡總不是也。但放盡識神。便與麼應。如鏡照像。如谷答響相似。是以釋迦老子。分千百億身。大悲菩薩。具千手眼。男子身中入正定。女子身中從定起。一塵入正受。諸塵三昧起。且道。正恁麼時如何。展翅奔騰六合雲。搏風鼓蕩四溟水。

小參僧問。上無攀仰。下絕已躬時如何。師云。普天匝地。僧云。處處相逢去也。師云。爾甚麼處撞著來。僧云。萬象之中。全身獨露。師云。且道。撥萬象不撥萬象。僧云。兩頭俱劃斷。裏許自通同。師云。直和裏頭。也須推倒。僧云。爭奈普天匝地。師云。須是天童始得。僧云。恰恰與和尚鼻頭相拄。師云。只箇恰恰也不消得。僧云。空却萬象去也。師云。空它作麼。僧云。畢竟如何。師云。天童今日直難分疎。僧云。騎牛步行。把鉏空手。師云。是恁麼却較些子。師乃云。真實到處。廓落無依。更喚甚麼。作十方壁落。更喚甚麼。作三世機緣。一塵不受。法法同體。人人同心。只箇自受用身。十方無不周遍。既知周遍盡。法法頭上。佛佛心中。具足本體。更有甚麼事來。只者一塵。也是爾本體。也是爾本心。也是爾本相。也是爾本智。所以道。若色清淨。若一切智智清淨。若般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷故。諸兄弟。是須恁麼。爾還曾空得心緣來麼。還曾空得身相來麼。爾若空得盡。不只是空。那時靈靈歷歷地。虛中明白。若恁麼時不是空。了底時節。底也如是。表亦如是。在塵也如是。在法也如是。無有諸佛不如是。無有眾生不如是。眾生也具足如是。諸佛也具足如是。眾生放得落。諸佛提得起。是以諸佛與眾生。同身共命。只箇一念元同法界。所以道。上無攀仰。下絕已躬。直是磊磊落落。浩浩蕩蕩。正恁麼時。作麼生體悉。言語道斷。非去來今珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。上無攀仰。下絕已躬時如何。師云。普天匝地。僧云。處處相逢去也。師云。爾甚麼處撞著來。僧云。萬象之中。全身獨露。師云。且道。撥萬象不撥萬象。僧云。兩頭俱劃斷。裏許自通同。師云。直和裏頭。也須推倒。僧云。爭奈普天匝地。師云。須是天童始得。僧云。恰恰與和尚鼻頭相拄。師云。只箇恰恰也不消得。僧云。空却萬象去也。師云。空它作麼。僧云。畢竟如何。師云。天童今日直難分疎。僧云。騎牛步行。把鉏空手。師云。是恁麼却較些子。師乃云。真實到處。廓落無依。更喚甚麼。作十方壁落。更喚甚麼。作三世機緣。一塵不受。法法同體。人人同心。只箇自受用身。十方無不周遍。既知周遍盡。法法頭上。佛佛心中。具足本體。更有甚麼事來。只者一塵。也是爾本體。也是爾本心。也是爾本相。也是爾本智。所以道。若色清淨。若一切智智清淨。若般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷故。諸兄弟。是須恁麼。爾還曾空得心緣來麼。還曾空得身相來麼。爾若空得盡。不只是空。那時靈靈歷歷地。虛中明白。若恁麼時不是空。了底時節。底也如是。表亦如是。在塵也如是。在法也如是。無有諸佛不如是。無有眾生不如是。眾生也具足如是。諸佛也具足如是。眾生放得落。諸佛提得起。是以諸佛與眾生。同身共命。只箇一念元同法界。所以道。上無攀仰。下絕已躬。直是磊磊落落。浩浩蕩蕩。正恁麼時。作麼生體悉。言語道斷。非去來今珍重。

小參僧問。趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。趙州既不在明白裏。向甚麼處去也。師云。尋常無孔竅。箇處絕光芒。僧云。恁麼則處處踏著趙州鼻孔。師云。又是特地來。隔越三千里。僧云。趙州意作麼生。師云。無稜縫漢方知。僧云。時有僧出云。和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。此僧雖解恁麼問。大似韓獹趁塊。師云。今日又添一箇。僧云。學人當時若作者僧。但只拈起坐具云。某甲尋常不敢觸誤和尚。師云。又是上門上戶。僧云。者僧又道。和尚既不知。為甚麼却道。不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州釘嘴鐵舌。為甚麼却懡㦬而休。師云。我也分疎不下。僧云。到這裏還有分疎處也無。師云。莫道天童無分疎。洎乎趙州也被靠倒。僧云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。師云。只這一句却較些子。僧云。只如和尚與趙州相去幾何。師云。天童却是隰州人。僧云。葵花向日柳絮隨風。師云。平常無事好。特地作誵訛師乃云。衲僧做得到。放得穩自然。步步踏著。無虛棄底工夫。句句道著。無虛棄底音韻。所以趙州道。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。若是至道無難。唯嫌揀擇。直是沒一絲毫。特地底時節。莫落明白。一切放得落。有甚麼如許多事。所以衲僧家。纔有佛法禪道。便好喫痛棒。者僧道和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。爾看。它答話元來著箇知底道理不得。者僧又道和尚既不知為甚麼道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州到極則處便能推過。這老漢。尋常直然。無稜縫絕芒角。到此幾被者僧拶得上壁。似乎有稜縫有芒角。後來雪竇頌道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。趙州既不在明白裏。向甚麼處去也。師云。尋常無孔竅。箇處絕光芒。僧云。恁麼則處處踏著趙州鼻孔。師云。又是特地來。隔越三千里。僧云。趙州意作麼生。師云。無稜縫漢方知。僧云。時有僧出云。和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。此僧雖解恁麼問。大似韓獹趁塊。師云。今日又添一箇。僧云。學人當時若作者僧。但只拈起坐具云。某甲尋常不敢觸誤和尚。師云。又是上門上戶。僧云。者僧又道。和尚既不知。為甚麼却道。不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州釘嘴鐵舌。為甚麼却懡㦬而休。師云。我也分疎不下。僧云。到這裏還有分疎處也無。師云。莫道天童無分疎。洎乎趙州也被靠倒。僧云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。師云。只這一句却較些子。僧云。只如和尚與趙州相去幾何。師云。天童却是隰州人。僧云。葵花向日柳絮隨風。師云。平常無事好。特地作誵訛師乃云。衲僧做得到。放得穩自然。步步踏著。無虛棄底工夫。句句道著。無虛棄底音韻。所以趙州道。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。若是至道無難。唯嫌揀擇。直是沒一絲毫。特地底時節。莫落明白。一切放得落。有甚麼如許多事。所以衲僧家。纔有佛法禪道。便好喫痛棒。者僧道和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。爾看。它答話元來著箇知底道理不得。者僧又道和尚既不知為甚麼道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州到極則處便能推過。這老漢。尋常直然。無稜縫絕芒角。到此幾被者僧拶得上壁。似乎有稜縫有芒角。後來雪竇頌道。

至道無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至道無難。

言端語端。一有多種。二無兩般。天際日上月下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言端語端。一有多種。二無兩般。天際日上月下。

檻前山深水寒。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檻前山深水寒。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。

難難。揀擇明白君自看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難難。揀擇明白君自看。

它道難難。揀擇明白君自看。這裏脫揀擇脫明白。要與趙州合去。兄弟既透過揀擇。便道天際日上月下。檻前山深水寒。既透過明白。便道。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。這兩句。却是洞下透明白時節。趙州做處。直是摸稜。所以僧問香嚴。如何是道。枯木裏龍吟。如何是道中人。髑髏裏眼睛。後來僧問石霜。枯木裏龍吟意旨如何。霜云。猶帶喜在。髑髏裏眼睛意旨如何。霜云。猶帶識在。兄弟爾去體看。放教歇去及得盡去。消息絕去。透得徹去。所以道。轉一色功後看。自然便能向一切時中。分分曉曉。絕滲漏。透聲色。無處所。沒蹤迹。便知道。兼中至也徹底恁麼至。兼中到也徹底恁麼到。只在其間。出沒俱盡。若是其間人。知天童今夜大殺漏逗。咬牙嚙齒。殺佛殺祖去也。性燥漢。真實識得者。決定無本據。者邊也無本據。那邊也無本據。不分曉漢。於一切言說。又添一重去也。諸人分上合作麼生。若是通方底人。其間自有做處珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 它道難難。揀擇明白君自看。這裏脫揀擇脫明白。要與趙州合去。兄弟既透過揀擇。便道天際日上月下。檻前山深水寒。既透過明白。便道。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。這兩句。却是洞下透明白時節。趙州做處。直是摸稜。所以僧問香嚴。如何是道。枯木裏龍吟。如何是道中人。髑髏裏眼睛。後來僧問石霜。枯木裏龍吟意旨如何。霜云。猶帶喜在。髑髏裏眼睛意旨如何。霜云。猶帶識在。兄弟爾去體看。放教歇去及得盡去。消息絕去。透得徹去。所以道。轉一色功後看。自然便能向一切時中。分分曉曉。絕滲漏。透聲色。無處所。沒蹤迹。便知道。兼中至也徹底恁麼至。兼中到也徹底恁麼到。只在其間。出沒俱盡。若是其間人。知天童今夜大殺漏逗。咬牙嚙齒。殺佛殺祖去也。性燥漢。真實識得者。決定無本據。者邊也無本據。那邊也無本據。不分曉漢。於一切言說。又添一重去也。諸人分上合作麼生。若是通方底人。其間自有做處珍重。

小參僧問。卷簾目對千峯秀。掩室時聞百鳥聲。正恁麼時。還有佛法也無。師云。透過聲色了無依。一切法中常自在。僧云。山河及大地。全露法王身。師云。正恁麼時。作麼生承當擔荷。僧云。豈不見道。森羅萬像。古佛家風。師云。是須子細始得。僧云。古人道。是見非見。見非是見。目前燈籠露柱。作麼生說箇非見。師云。根塵了不倚。的的自相通。僧云。頭頭爾法法爾。師云。爾作麼生得恁麼去。僧云。事事不將來。般般得受用。師云。也須脚跟點地始得。師乃云。清淨無相。妙明絕緣。箇一片田地子。古今移不得。一切法生也。自是諸法生。了不干它事。一切法滅也。自是諸法滅。了不干它事。從本以來底。元不曾借借。廓大周遍。無所不至。正恁麼時。還有畔岸也無。若有畔岸。即於爾本心。自作界至去也。正無畔岸時。全與虛空合却。靈然不是空。透頂透底去。中間無一塵。若恁麼也。混融不隔越。箇是諸佛諸佛出生處。箇是山河大地建立處。有情也恁麼地出生。無情也恁麼地建立。所以道。情與無情共一體。處處皆同真法界。到恁麼時。山是箇時山。水是箇時水。森羅萬像。與爾地水火風。皆是箇時建立。乃至長短大小方圜等相。更無有異。纔起分別心。便成差別相。爾心無分別。平等與平等。更無平等者。徹表徹裏。盡中盡邊。純是汝本真所見。若心地下。有一點疑葢蔽。內為筋骸所梏。外為山河所眩。困踣於迷途。局促於轅下。若分曉也。便能向箇時。出出沒沒。正當出沒微妙處。還體得也無。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。卷簾目對千峯秀。掩室時聞百鳥聲。正恁麼時。還有佛法也無。師云。透過聲色了無依。一切法中常自在。僧云。山河及大地。全露法王身。師云。正恁麼時。作麼生承當擔荷。僧云。豈不見道。森羅萬像。古佛家風。師云。是須子細始得。僧云。古人道。是見非見。見非是見。目前燈籠露柱。作麼生說箇非見。師云。根塵了不倚。的的自相通。僧云。頭頭爾法法爾。師云。爾作麼生得恁麼去。僧云。事事不將來。般般得受用。師云。也須脚跟點地始得。師乃云。清淨無相。妙明絕緣。箇一片田地子。古今移不得。一切法生也。自是諸法生。了不干它事。一切法滅也。自是諸法滅。了不干它事。從本以來底。元不曾借借。廓大周遍。無所不至。正恁麼時。還有畔岸也無。若有畔岸。即於爾本心。自作界至去也。正無畔岸時。全與虛空合却。靈然不是空。透頂透底去。中間無一塵。若恁麼也。混融不隔越。箇是諸佛諸佛出生處。箇是山河大地建立處。有情也恁麼地出生。無情也恁麼地建立。所以道。情與無情共一體。處處皆同真法界。到恁麼時。山是箇時山。水是箇時水。森羅萬像。與爾地水火風。皆是箇時建立。乃至長短大小方圜等相。更無有異。纔起分別心。便成差別相。爾心無分別。平等與平等。更無平等者。徹表徹裏。盡中盡邊。純是汝本真所見。若心地下。有一點疑葢蔽。內為筋骸所梏。外為山河所眩。困踣於迷途。局促於轅下。若分曉也。便能向箇時。出出沒沒。正當出沒微妙處。還體得也無。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。

小參僧問。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。未審。此理如何。師云。廓落了無依。靈明唯自照。僧云。可謂是澄潭月影。古廟香爐。師云。得與麼絕消息。僧云。唯復是心從法顯。法逐心生。師云。總不恁麼。別致一問來。僧云。且待別時。僧問記得。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。未審。者裏是甚麼所在。師云。超群像出名言。僧云露露。師云。見箇甚麼便恁麼道。僧云。爭柰赤心片片。片片赤心。師云。言語道斷處。元非過未今。僧云。雪竇道。劈腹剜心。此意如何。師云。要且無爾著意解處。僧云。只如和尚道。和光惹事。刮篤成家。又作麼生。師云。怕爾入思惟。斷人作伎倆。僧云。還當得者僧問處也無。師云。似則便相似。依俙千萬里。僧云。忽若有人問和尚。語默涉離微。如何通不犯。師云。唵阿盧勒繼薩婆訶。僧云。信受奉行去也。僧問記得。趙州到雲居。居云。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。未審。意旨如何。師云。一切眾生俱到此。一切諸佛亦復然。僧云。未審。古寺基。路頭在甚麼處。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。僧云。露濕千峯冷。雲籠萬樹寒。師云。更須轉劫功。方與那人合。僧云。星移月暗無消息。客散雲樓酒盌乾。師云。正恁麼時如何辨白。僧云。滿口氷霜寒徹骨。此中消息與誰。論師云。却較些子。師乃云。心是根法是塵。兩種猶如鏡上痕。塵垢盡時光始現。心法雙忘性即真。到恁麼時。一切脫落去始得。正脫落時。彼我俱不著處所。所以道。周遍十方心。不在一切處。箇時不是一切心。箇時不是一切法。所以遍一切處。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。兄弟增一絲毫頭不得。減一絲毫頭不得。直是四稜塌地掀幹不動。若恁麼辨得。豈不是恰恰現前。依俙留情。髣髴立會。便成路布葛藤去也。卒未有淨潔分。野狐涎直下嘔得盡。有甚麼事。兄弟本是如此。但心地下。不立一塵。便知道彼不來。此不去。中不住。若也理會面前事。便失却背後事。若也理會背後事。便失却面前事。如不居背面。更有甚麼事。過去心已滅。未來心未至。現在心空寂。便能蕩蕩地絕痕垢。雪竇又道。劈腹剜心。到者裏。更錐劄不得。適來者僧問。語默涉離微。如何通不犯。山僧對它道阿盧勒繼薩婆訶。是須恁麼始得。若是分曉漢。恰恰道天童十成。若不分曉。是語言是道理。有甚麼相應時節。又不見。趙州問投子。大死底人却活時如何。投子云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。未審。此理如何。師云。廓落了無依。靈明唯自照。僧云。可謂是澄潭月影。古廟香爐。師云。得與麼絕消息。僧云。唯復是心從法顯。法逐心生。師云。總不恁麼。別致一問來。僧云。且待別時。僧問記得。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。未審。者裏是甚麼所在。師云。超群像出名言。僧云露露。師云。見箇甚麼便恁麼道。僧云。爭柰赤心片片。片片赤心。師云。言語道斷處。元非過未今。僧云。雪竇道。劈腹剜心。此意如何。師云。要且無爾著意解處。僧云。只如和尚道。和光惹事。刮篤成家。又作麼生。師云。怕爾入思惟。斷人作伎倆。僧云。還當得者僧問處也無。師云。似則便相似。依俙千萬里。僧云。忽若有人問和尚。語默涉離微。如何通不犯。師云。唵阿盧勒繼薩婆訶。僧云。信受奉行去也。僧問記得。趙州到雲居。居云。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。未審。意旨如何。師云。一切眾生俱到此。一切諸佛亦復然。僧云。未審。古寺基。路頭在甚麼處。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。僧云。露濕千峯冷。雲籠萬樹寒。師云。更須轉劫功。方與那人合。僧云。星移月暗無消息。客散雲樓酒盌乾。師云。正恁麼時如何辨白。僧云。滿口氷霜寒徹骨。此中消息與誰。論師云。却較些子。師乃云。心是根法是塵。兩種猶如鏡上痕。塵垢盡時光始現。心法雙忘性即真。到恁麼時。一切脫落去始得。正脫落時。彼我俱不著處所。所以道。周遍十方心。不在一切處。箇時不是一切心。箇時不是一切法。所以遍一切處。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。兄弟增一絲毫頭不得。減一絲毫頭不得。直是四稜塌地掀幹不動。若恁麼辨得。豈不是恰恰現前。依俙留情。髣髴立會。便成路布葛藤去也。卒未有淨潔分。野狐涎直下嘔得盡。有甚麼事。兄弟本是如此。但心地下。不立一塵。便知道彼不來。此不去。中不住。若也理會面前事。便失却背後事。若也理會背後事。便失却面前事。如不居背面。更有甚麼事。過去心已滅。未來心未至。現在心空寂。便能蕩蕩地絕痕垢。雪竇又道。劈腹剜心。到者裏。更錐劄不得。適來者僧問。語默涉離微。如何通不犯。山僧對它道阿盧勒繼薩婆訶。是須恁麼始得。若是分曉漢。恰恰道天童十成。若不分曉。是語言是道理。有甚麼相應時節。又不見。趙州問投子。大死底人却活時如何。投子云。

不許夜行。投明須到。若箇時識得。便知道當明中有闇。勿以闇相遇。當闇中有明。勿以明相覩。一切法盡處。箇時了了常存。一切法生時。箇時空空常寂。須知道死中有活活中死。趙州又到雲居。居曰。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居曰。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。居便休。兄弟一切諸佛到此是住處。一切眾生。到此是住處。若不到此。喚甚麼作。休歇田地。須知當處滅盡。從此建立。便見當處出生。豈不見。修山主改葬儀。一切諸佛。一切眾生。盡向此處安葬。雪峯道。兄弟共十字。同心著一儀。薪盡火滅後。密室爛如泥珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不許夜行。投明須到。若箇時識得。便知道當明中有闇。勿以闇相遇。當闇中有明。勿以明相覩。一切法盡處。箇時了了常存。一切法生時。箇時空空常寂。須知道死中有活活中死。趙州又到雲居。居曰。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居曰。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。居便休。兄弟一切諸佛到此是住處。一切眾生。到此是住處。若不到此。喚甚麼作。休歇田地。須知當處滅盡。從此建立。便見當處出生。豈不見。修山主改葬儀。一切諸佛。一切眾生。盡向此處安葬。雪峯道。兄弟共十字。同心著一儀。薪盡火滅後。密室爛如泥珍重。

小參僧問。田地穩密底人。作麼生擡脚。師云。裏頭移一步。明月逐波流。僧云。進一步時。滿目光生去也。師云。正恁麼時作麼生進。僧云。劫壺空處轉身時。裏許風光還不墮。師云。依俙纔月出。髣髴又星移。僧云。只如未進步時。又向甚麼處。安身立命。師云。銀河淨無浪。半夜月橫秋。僧云。神通游戲底人。作麼生放身。師云。轉盻解歸來。蕭然還就位。僧云。一切處絕蹤跡去也。師云。且道。神通游戲時。自合如何。僧云。靈靈不昧。了了常知。師云。要且未能超脫。僧云。誰敢特地。師云。一切處應現。絲髮不留痕。師乃云。洞塵劫事。只在一彈指間。若向一彈指間。前後際斷。箇時俱位不得。塵劫已前。只是恁麼事。三世諸佛。望爾頂𩕳不著。六代祖師。覷爾脚跟不到。直饒若佛若祖。只是旁窺仰讚有分。終不敢向當頭道著一句子。縱爾做盡方便。設盡門庭。要當頭道一句子也不得。本色人自住本位。乃至一切諸佛出世。侵犯我不得。一切眾魔出興。侵犯我不得。塵劫已前。者一坐具地。是爾自所住處。人人到箇時節。彼不侵犯我。我不侵犯彼。洞然法界。元無一絲毫隔越。箇時識得破。便喚作諸佛。爾若背覺合塵。便是眾生境界。做得到處。更有甚麼事來。是須穩穩密密平平淡淡去。所以道。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。若是其間過來。自然於一切不觸。直然鬧浩浩處。要且迢然混不得。彼自是彼。我自是我。惺惺地一條路子。蕩蕩地無人敢向其間作障礙。是衲僧行履處。直饒如芥子小。裏許一條路子也恁麼大。此是爾真心境界。乃至若大若小。若方若圓。具足如是許多妙處。若自住若自證。自然恁麼相應去。所以道。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。田地穩密底人。作麼生擡脚。師云。裏頭移一步。明月逐波流。僧云。進一步時。滿目光生去也。師云。正恁麼時作麼生進。僧云。劫壺空處轉身時。裏許風光還不墮。師云。依俙纔月出。髣髴又星移。僧云。只如未進步時。又向甚麼處。安身立命。師云。銀河淨無浪。半夜月橫秋。僧云。神通游戲底人。作麼生放身。師云。轉盻解歸來。蕭然還就位。僧云。一切處絕蹤跡去也。師云。且道。神通游戲時。自合如何。僧云。靈靈不昧。了了常知。師云。要且未能超脫。僧云。誰敢特地。師云。一切處應現。絲髮不留痕。師乃云。洞塵劫事。只在一彈指間。若向一彈指間。前後際斷。箇時俱位不得。塵劫已前。只是恁麼事。三世諸佛。望爾頂𩕳不著。六代祖師。覷爾脚跟不到。直饒若佛若祖。只是旁窺仰讚有分。終不敢向當頭道著一句子。縱爾做盡方便。設盡門庭。要當頭道一句子也不得。本色人自住本位。乃至一切諸佛出世。侵犯我不得。一切眾魔出興。侵犯我不得。塵劫已前。者一坐具地。是爾自所住處。人人到箇時節。彼不侵犯我。我不侵犯彼。洞然法界。元無一絲毫隔越。箇時識得破。便喚作諸佛。爾若背覺合塵。便是眾生境界。做得到處。更有甚麼事來。是須穩穩密密平平淡淡去。所以道。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。若是其間過來。自然於一切不觸。直然鬧浩浩處。要且迢然混不得。彼自是彼。我自是我。惺惺地一條路子。蕩蕩地無人敢向其間作障礙。是衲僧行履處。直饒如芥子小。裏許一條路子也恁麼大。此是爾真心境界。乃至若大若小。若方若圓。具足如是許多妙處。若自住若自證。自然恁麼相應去。所以道。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中珍重。

小參僧問。及盡淵源。洞明根蒂。周旋普應。不昧來機。如何是正法眼藏帶。師云。衲僧做處深沈。裏許機絲宛轉。僧云。如何是佛法藏帶。師云。一切文言唱說處。祖師諸佛印心時。僧云。如何是理貫帶。師云。露裸裸赤洒洒超一切。僧云。如何是事貫帶。師云。明歷歷常飄飄順一切。僧云。如何是理事縱橫帶。師云。裏許出頭來應世。分宗施設不同途。僧云。如何是屈曲垂帶。師云。宛轉是非從曲直。箇時消息解通風。僧云。如何是妙叶兼帶。師云。轉盡了無依當處全超越。僧云。如何是金針雙鎖帶。師云。正去偏來自回互。其間消息密全該。僧云。如何是平懷常實帶。師云。爾問我答時。要且無分外。僧云。九帶已蒙師指示。向上還有事也無。師云。恰似合面睡著。師乃云。諸佛之到處。祖師之傳處。衲僧之證處。眾生之得處。若也分曉去。其間門門戶戶。關關隔隔。一時打得透。何處不相應。所以浮山和尚九帶。盡是衲僧周旋做處。正法眼藏帶也。是吾祖密密傳心處。箇時妙不通風。靈自有眼。照得破提得起。穿得過弄得。出直然是恰恰好好周旋去。佛法藏帶也。一切語言。一大藏教。縱橫說時。無一句分外底。所以道。四十九年中。未甞說一字。理貫帶也。箇時如青天無雲。湛水無波。直下透得過。廓無依倚。妙絕瘢痕。事貫帶也。物物頭頭。心心法法。根根塵塵。在在處處。無纖毫外來底。便能縱縱橫橫。蕭蕭洒洒。唯心自性。了無一物。理事縱橫帶也。向裏頭能出。外面能歸。淨裸裸赤洒洒。沒可把。便能突出於鬧浩浩中。明歷歷處。常順寂寥時節。了無鬧浩浩者。屈曲垂帶也。爾東我東。爾西我西。爾南我南。爾北我北。自住其間。元無一點剩法。妙叶兼帶也。那時超宗越格。功盡智忘。密密有合體底時節。方名妙叶。金針雙鎖帶也。箇時正能來偏。偏能來正。於其中間。未曾應事。子能成其父。臣能奉其君。俱在門裏。未現相狀。便解向裏頭受用。平懷常實帶也。一切諸事。遍歷得盡。方能應事。自然堆堆地四稜塌地。在僧同僧。在俗同俗。在高同高。在下同下。隨緣赴感。逐浪隨波。更無特地。了不相礙。於不礙中。自然恰好。所以道。無心道者能如此。未得無心也大難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。及盡淵源。洞明根蒂。周旋普應。不昧來機。如何是正法眼藏帶。師云。衲僧做處深沈。裏許機絲宛轉。僧云。如何是佛法藏帶。師云。一切文言唱說處。祖師諸佛印心時。僧云。如何是理貫帶。師云。露裸裸赤洒洒超一切。僧云。如何是事貫帶。師云。明歷歷常飄飄順一切。僧云。如何是理事縱橫帶。師云。裏許出頭來應世。分宗施設不同途。僧云。如何是屈曲垂帶。師云。宛轉是非從曲直。箇時消息解通風。僧云。如何是妙叶兼帶。師云。轉盡了無依當處全超越。僧云。如何是金針雙鎖帶。師云。正去偏來自回互。其間消息密全該。僧云。如何是平懷常實帶。師云。爾問我答時。要且無分外。僧云。九帶已蒙師指示。向上還有事也無。師云。恰似合面睡著。師乃云。諸佛之到處。祖師之傳處。衲僧之證處。眾生之得處。若也分曉去。其間門門戶戶。關關隔隔。一時打得透。何處不相應。所以浮山和尚九帶。盡是衲僧周旋做處。正法眼藏帶也。是吾祖密密傳心處。箇時妙不通風。靈自有眼。照得破提得起。穿得過弄得。出直然是恰恰好好周旋去。佛法藏帶也。一切語言。一大藏教。縱橫說時。無一句分外底。所以道。四十九年中。未甞說一字。理貫帶也。箇時如青天無雲。湛水無波。直下透得過。廓無依倚。妙絕瘢痕。事貫帶也。物物頭頭。心心法法。根根塵塵。在在處處。無纖毫外來底。便能縱縱橫橫。蕭蕭洒洒。唯心自性。了無一物。理事縱橫帶也。向裏頭能出。外面能歸。淨裸裸赤洒洒。沒可把。便能突出於鬧浩浩中。明歷歷處。常順寂寥時節。了無鬧浩浩者。屈曲垂帶也。爾東我東。爾西我西。爾南我南。爾北我北。自住其間。元無一點剩法。妙叶兼帶也。那時超宗越格。功盡智忘。密密有合體底時節。方名妙叶。金針雙鎖帶也。箇時正能來偏。偏能來正。於其中間。未曾應事。子能成其父。臣能奉其君。俱在門裏。未現相狀。便解向裏頭受用。平懷常實帶也。一切諸事。遍歷得盡。方能應事。自然堆堆地四稜塌地。在僧同僧。在俗同俗。在高同高。在下同下。隨緣赴感。逐浪隨波。更無特地。了不相礙。於不礙中。自然恰好。所以道。無心道者能如此。未得無心也大難。

小參僧問記得。洞山和尚。有三路學。鳥道．玄路．展手。如何是鳥道。師云。應處無蹤跡。絲毫不礙身。僧云。如何是玄路。師云。圓同太虛。無欠無餘。僧云。如何是展手。師云。當機的的用。的的用當機。僧云。只如古人又道。解接無根樹。能挑海底燈。未審。無根樹作麼生接。師云。絕後甦來。知音者準。師乃云。若論箇一般真實底事。元離一切有象。離一切幻化。離一切浮虛。方名真實事。實相是無相之相。真心是無心之心。真得是無得之得。真用是無用之用。若如是也。却是箇豁落做處。却是箇真實做處。一切法到底。其性如虛空。正恁麼時。却空它不得。雖空而妙。雖虛而靈。雖靜而神。雖默而照。若能如此。先天地先。一段事。後天地後。一段事。生死是箇中影象。畢竟立生死不得。真實到生死底。若不恁麼。隨夢幻而流。在一切境界。殊無些小得力處。識得破。辨得徹。喚得回。弄得出。在一切諸法。同影象而生。在一切諸相。同幻化而用。如電如影。如夢如響。了無一絲一毫為真為實。清淨本然。箇時周遍法界皆是。真淨妙明。箇時建立。所以道。法隨法行。法幢隨處建立。何處不是諸人放光明。何處不是諸人得受用。何處不是諸人現神通。何處不是諸人作佛事。若論帶箇穀漏子。於一切世間。在一切諸法中。不被一切諸法礙。然而恰恰了生死。到底恁麼去。所以道。解接無根樹。能挑海底燈。箇時絕氣息處弄得活。絕光影處明得出。更須跨一步。法法皆是。自己之所變轉。如我身中現一切相。一切相為我身中莊嚴。箇時亦不見有貧富男女。是非得失差別等相。為爾諸人有取相有捨相。所以不能與虛空合法界等。僧到夾山山問。從甚麼處來。僧云。洞山來。山云。洞山有何言句示徒。僧云。尋常教學人三路學。山云。何者三路。僧云。玄路鳥道展手。山云。實有此語否。僧云。實有。山云。鬼持千里鈔。林下道人悲。汝若盡一切法。便見十方無壁落。四面亦無門。都無依倚。都無因緣。箇時透得。豈不是一路學。能入世來。一切法沾染不得。一切法籠絡不得。豈不是一路學。其或青青黃黃。指東劃西。是法住法位。世間相常住。豈不是一路學。須人人真實到恁麼時節始得。爾若不曾到。便被夾山道鬼持千里鈔。林下道人悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。洞山和尚。有三路學。鳥道．玄路．展手。如何是鳥道。師云。應處無蹤跡。絲毫不礙身。僧云。如何是玄路。師云。圓同太虛。無欠無餘。僧云。如何是展手。師云。當機的的用。的的用當機。僧云。只如古人又道。解接無根樹。能挑海底燈。未審。無根樹作麼生接。師云。絕後甦來。知音者準。師乃云。若論箇一般真實底事。元離一切有象。離一切幻化。離一切浮虛。方名真實事。實相是無相之相。真心是無心之心。真得是無得之得。真用是無用之用。若如是也。却是箇豁落做處。却是箇真實做處。一切法到底。其性如虛空。正恁麼時。却空它不得。雖空而妙。雖虛而靈。雖靜而神。雖默而照。若能如此。先天地先。一段事。後天地後。一段事。生死是箇中影象。畢竟立生死不得。真實到生死底。若不恁麼。隨夢幻而流。在一切境界。殊無些小得力處。識得破。辨得徹。喚得回。弄得出。在一切諸法。同影象而生。在一切諸相。同幻化而用。如電如影。如夢如響。了無一絲一毫為真為實。清淨本然。箇時周遍法界皆是。真淨妙明。箇時建立。所以道。法隨法行。法幢隨處建立。何處不是諸人放光明。何處不是諸人得受用。何處不是諸人現神通。何處不是諸人作佛事。若論帶箇穀漏子。於一切世間。在一切諸法中。不被一切諸法礙。然而恰恰了生死。到底恁麼去。所以道。解接無根樹。能挑海底燈。箇時絕氣息處弄得活。絕光影處明得出。更須跨一步。法法皆是。自己之所變轉。如我身中現一切相。一切相為我身中莊嚴。箇時亦不見有貧富男女。是非得失差別等相。為爾諸人有取相有捨相。所以不能與虛空合法界等。僧到夾山山問。從甚麼處來。僧云。洞山來。山云。洞山有何言句示徒。僧云。尋常教學人三路學。山云。何者三路。僧云。玄路鳥道展手。山云。實有此語否。僧云。實有。山云。鬼持千里鈔。林下道人悲。汝若盡一切法。便見十方無壁落。四面亦無門。都無依倚。都無因緣。箇時透得。豈不是一路學。能入世來。一切法沾染不得。一切法籠絡不得。豈不是一路學。其或青青黃黃。指東劃西。是法住法位。世間相常住。豈不是一路學。須人人真實到恁麼時節始得。爾若不曾到。便被夾山道鬼持千里鈔。林下道人悲。

小參僧問。功勳及盡。光境俱忘時如何。師云。裏頭無句讀直下却相逢。僧云。只如正相逢時。是甚麼面目。師云。纍垂鼻孔長三尺。僧云。醜陋任君嫌。不帶煙霞色。師云。密密其間看轉側。那時一步要惺[惺-生+土]。僧云。只如古者道。露柱懷胎。意旨如何。師云。依俙還墮功。隱約未分照。師乃云。吾佛法中。真實到處。直須及盡今時全超空劫。向那時脫然放得下。十方無壁落。一亘絕方隅。豈不是露裸裸處。於其間辨得出。體得妙。一切生死影像。俱立不得。一切道理名言。俱著不得。於著不得處。便是爾渾身。便是爾鼻孔。豈不見。鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲云。露柱懷胎。清云。分後如何。雲云。如片雲點太清。清云。只如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼則含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲云。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲云。似鏡長明。清云。向上還有事也無。雲云有。清云。如何是向上事。雲云。打破鏡來。與子相見。兄弟體得盡箇時。雖空空它不得。方見露柱懷胎底時節。明白稍。移蹤便見片雲點太清底時節。太清終不受點。靈雲到者裏插舌不得。含生不來時。直是口門窄。直得純清絕點。似鏡長明。猶是真常流注。恁麼時有辨白。恁麼處有智用。須知向上更有事在。所以道。打破鏡來。與子相見。者裏出光影斷功勳。與那人合。明安道。照盡體無依。通身合大道。箇是諸佛諸祖真實到處。妙中回互。玄處轉側。生死影像未曾萌。此猶是空劫已前事。要且未曾與人天相見。更須濶移一步。於萬像中濶浩活處。得大受用。我此所現身。與一切法等。我與諸法。同出同沒。同生同死。無一事不從箇裏出。無一法不從箇裏生。所以道。天地同根萬物一體。若恁麼到時。有甚麼分外底眼根耳識來。有甚麼分外底色像音響來。是衲僧徹表徹裏。洞中洞邊。一切皆到底時節將來。臘月三十日。自然脫體恁麼去。且道。正恁麼去時如何。張騫尋盡孟津源。推倒崑崙沒依倚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。功勳及盡。光境俱忘時如何。師云。裏頭無句讀直下却相逢。僧云。只如正相逢時。是甚麼面目。師云。纍垂鼻孔長三尺。僧云。醜陋任君嫌。不帶煙霞色。師云。密密其間看轉側。那時一步要惺[惺-生+土]。僧云。只如古者道。露柱懷胎。意旨如何。師云。依俙還墮功。隱約未分照。師乃云。吾佛法中。真實到處。直須及盡今時全超空劫。向那時脫然放得下。十方無壁落。一亘絕方隅。豈不是露裸裸處。於其間辨得出。體得妙。一切生死影像。俱立不得。一切道理名言。俱著不得。於著不得處。便是爾渾身。便是爾鼻孔。豈不見。鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲云。露柱懷胎。清云。分後如何。雲云。如片雲點太清。清云。只如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼則含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲云。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲云。似鏡長明。清云。向上還有事也無。雲云有。清云。如何是向上事。雲云。打破鏡來。與子相見。兄弟體得盡箇時。雖空空它不得。方見露柱懷胎底時節。明白稍。移蹤便見片雲點太清底時節。太清終不受點。靈雲到者裏插舌不得。含生不來時。直是口門窄。直得純清絕點。似鏡長明。猶是真常流注。恁麼時有辨白。恁麼處有智用。須知向上更有事在。所以道。打破鏡來。與子相見。者裏出光影斷功勳。與那人合。明安道。照盡體無依。通身合大道。箇是諸佛諸祖真實到處。妙中回互。玄處轉側。生死影像未曾萌。此猶是空劫已前事。要且未曾與人天相見。更須濶移一步。於萬像中濶浩活處。得大受用。我此所現身。與一切法等。我與諸法。同出同沒。同生同死。無一事不從箇裏出。無一法不從箇裏生。所以道。天地同根萬物一體。若恁麼到時。有甚麼分外底眼根耳識來。有甚麼分外底色像音響來。是衲僧徹表徹裏。洞中洞邊。一切皆到底時節將來。臘月三十日。自然脫體恁麼去。且道。正恁麼去時如何。張騫尋盡孟津源。推倒崑崙沒依倚。

小參僧問。二邊純莫立。中道不須安。意旨如何。師云。者裏無爾下脚處。僧云。古聖不安排。至今無處所。師云。僧堂中捺粥捺飯。是甚麼人。僧云。二六時中。直得飽齁齁地。師云。果然是箇粥飯僧。僧云。畢竟教它向甚麼處著到。師云。天外更無行底路。其間獨自要惺惺。僧云。舉頭殘照在。元是住居西。師云。混處不通風。到時無伴侶。僧禮拜。師乃云。一切處收攝不得。一切時籠罩不下。所以道。勞籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。若是恁麼做底漢。直是普天匝地。東西南北四維上下。要且無空闕處。便勞籠不肯住。既勞籠不肯住。便呼喚不回頭。不唯釋迦老子。達磨大師恁麼做。若是爾妄想心盡。差別事消。驀直恁麼去。恰恰地不墮第二念。正恁麼時。有甚麼向背。有甚麼物我。有甚麼彼此。直然混不得類不齊。何故如此。在一切時一切處。惺惺歷歷地。不被它蓋蔽却。不被它籠罩却。何處不是上座出身路子。所以道。萬像之中獨露身。唯人自肯乃方親。昔年謬向途中覓。今日觀來火裏氷。若恁麼辨得出。箇時一絲一糝著不得。若有一毫頭。便被三界礙。正恁麼時。也無三界可出。也無三界可入。混混地如一顆明珠相似。本色衲僧。當恁麼做珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。二邊純莫立。中道不須安。意旨如何。師云。者裏無爾下脚處。僧云。古聖不安排。至今無處所。師云。僧堂中捺粥捺飯。是甚麼人。僧云。二六時中。直得飽齁齁地。師云。果然是箇粥飯僧。僧云。畢竟教它向甚麼處著到。師云。天外更無行底路。其間獨自要惺惺。僧云。舉頭殘照在。元是住居西。師云。混處不通風。到時無伴侶。僧禮拜。師乃云。一切處收攝不得。一切時籠罩不下。所以道。勞籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。若是恁麼做底漢。直是普天匝地。東西南北四維上下。要且無空闕處。便勞籠不肯住。既勞籠不肯住。便呼喚不回頭。不唯釋迦老子。達磨大師恁麼做。若是爾妄想心盡。差別事消。驀直恁麼去。恰恰地不墮第二念。正恁麼時。有甚麼向背。有甚麼物我。有甚麼彼此。直然混不得類不齊。何故如此。在一切時一切處。惺惺歷歷地。不被它蓋蔽却。不被它籠罩却。何處不是上座出身路子。所以道。萬像之中獨露身。唯人自肯乃方親。昔年謬向途中覓。今日觀來火裏氷。若恁麼辨得出。箇時一絲一糝著不得。若有一毫頭。便被三界礙。正恁麼時。也無三界可出。也無三界可入。混混地如一顆明珠相似。本色衲僧。當恁麼做珍重。

小參僧問記得。洞山和尚示眾云。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。如何是州裏底人。師云。尊貴不施設。誰人得姓名。僧云。如何是縣裏底人。師云。跨足當門。纔問路。依俙辨白便通風。僧云。如何是村裏底人。師云。土面灰頭恁麼來。到處堆堆不分外。師乃云。衲僧做得周旋。何患說不著。何患行不到。爾若不曾真實。到來不十成。穩密不十成。周旋便有欠闕。若是箇無欠闕漢。諸佛說底。只是者箇。祖師行底。也只是者箇。人人分上。具足圓滿。於其中間有承當。有擔荷有省發有明了。箇時忽有間斷。不能浩蕩成一片去。喚作履踐底人。若是箇大丈夫漢做處。一屙便了。一嘔便盡。中不留絲。間不容髮。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。亘十方是箇心。盡三世是箇法。何不便桶底子脫去。只為爾心地下。紛紛地是思惟。攪攪地是架鏤。於妄想中。膠膠織織。安安排排。粘粘綴綴。甚麼時得灑落去。爾若向這裏。脫然放下。不見箇身。不見箇身。箇時滿虛空遍法界。只是爾一箇自己。三世諸佛出世也。在爾身中出世。一切眾生顛倒也。在爾身中顛倒。乃至三界九地。大大小小。方方圓圓。皆是爾自己身中所現影像。所以洞山和尚道。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。爾且道。那箇是州裏底人。那箇是縣裏底人。那箇是村裏底人。若一念淨盡去。廓落無依去。三世諸佛。望爾頂相不及也。是箇做處。了了而明。靈靈而知。晃晃而耀。惺惺歷歷。分分曉曉也。是箇做處。隨高隨下。照青照黃。剎剎塵塵。心心法法也。是箇做處。爾若分曉穿作一穿。豈不是衲僧縱橫皆到底時節。便知道。玄中玄超毘盧越釋迦。體中玄一切處自然普遍。句中玄哆哆和和。出廣長舌。豈不是衲僧具足受用底時節。是爾做處。是我做處。是諸佛諸祖做處。更有甚麼僧俗男女。若不被生死轉。不被境界惑。生也在我。死也在我。脫穀漏子如閱傳舍。如換衣服相似。若是草草地做不到。認身為己。析物作它。既迷本路。便失正因。去去來來。自它隔越。若是體得妙照得盡。何患不分曉。正恁麼時如何。辨白得。恁麼成就去。豈不見六祖道。心地含諸種。普雨悉皆萌。頓悟花情已。菩提果自成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。洞山和尚示眾云。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。如何是州裏底人。師云。尊貴不施設。誰人得姓名。僧云。如何是縣裏底人。師云。跨足當門。纔問路。依俙辨白便通風。僧云。如何是村裏底人。師云。土面灰頭恁麼來。到處堆堆不分外。師乃云。衲僧做得周旋。何患說不著。何患行不到。爾若不曾真實。到來不十成。穩密不十成。周旋便有欠闕。若是箇無欠闕漢。諸佛說底。只是者箇。祖師行底。也只是者箇。人人分上。具足圓滿。於其中間有承當。有擔荷有省發有明了。箇時忽有間斷。不能浩蕩成一片去。喚作履踐底人。若是箇大丈夫漢做處。一屙便了。一嘔便盡。中不留絲。間不容髮。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。亘十方是箇心。盡三世是箇法。何不便桶底子脫去。只為爾心地下。紛紛地是思惟。攪攪地是架鏤。於妄想中。膠膠織織。安安排排。粘粘綴綴。甚麼時得灑落去。爾若向這裏。脫然放下。不見箇身。不見箇身。箇時滿虛空遍法界。只是爾一箇自己。三世諸佛出世也。在爾身中出世。一切眾生顛倒也。在爾身中顛倒。乃至三界九地。大大小小。方方圓圓。皆是爾自己身中所現影像。所以洞山和尚道。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。爾且道。那箇是州裏底人。那箇是縣裏底人。那箇是村裏底人。若一念淨盡去。廓落無依去。三世諸佛。望爾頂相不及也。是箇做處。了了而明。靈靈而知。晃晃而耀。惺惺歷歷。分分曉曉也。是箇做處。隨高隨下。照青照黃。剎剎塵塵。心心法法也。是箇做處。爾若分曉穿作一穿。豈不是衲僧縱橫皆到底時節。便知道。玄中玄超毘盧越釋迦。體中玄一切處自然普遍。句中玄哆哆和和。出廣長舌。豈不是衲僧具足受用底時節。是爾做處。是我做處。是諸佛諸祖做處。更有甚麼僧俗男女。若不被生死轉。不被境界惑。生也在我。死也在我。脫穀漏子如閱傳舍。如換衣服相似。若是草草地做不到。認身為己。析物作它。既迷本路。便失正因。去去來來。自它隔越。若是體得妙照得盡。何患不分曉。正恁麼時如何。辨白得。恁麼成就去。豈不見六祖道。心地含諸種。普雨悉皆萌。頓悟花情已。菩提果自成。

小參僧問。淨極光通達。寂照含虛空。釋迦老子。向這裏四稜塌地。衲僧家作麼生幹得轉。師云。裏頭提得縱橫用。到處無心恰廝當。僧云。的的無兼帶。明明不覆藏。師云。應處全真非借借。思量擬議隔千山。僧云。金鎖搖時無觸犯。碧波心月兔常行。師云。猶是出未得底時節。僧云。裏許出得時作麼生。師云。路逢死蛇莫打殺。為底籃子提將歸。師乃云。佛佛授手。祖祖傳心。也無別人安排一件事。也不受它處分一轉語。衲僧自證自到。淨而明虛而靈。默而神用而沖。在裏不遺照。在外不涉緣。只箇惺惺能照底。在者邊不被諸法轉。在那邊不被寂滅拘。所以道。迢迢空劫莫能收。豈與塵機作繫留。若能恁麼去也。生死了不著我。因緣了不牽我。在生死因緣中。恰恰自在。生時輥底來。更無異相。正無異相時。在法法真頭頭準。一切諸相。即是自心。所以道。萬法是心光。諸緣唯性曉。若能在一切處一切時。不被諸緣籠絡。是大智慧人。破塵出經卷。量等三千界。只是諸人妙淨明心。在一切塵一切剎。與法界等。清淨如滿月。妙明常照燭。於諸緣中。出一頭地。古人道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了渾無事。體用何妨分不分。若能恁麼去。聞聲便悟道。見色便明心。到恁麼時。不被一切法礙。物物皆自己。心心絕諸緣。何處不成等正覺。何處不轉大法輪。何處不度脫眾生。何處不入般涅槃。若論此事。不論僧俗。不在久近。若爾一念相應。照體獨立。物我皆如。在一切時圓陀陀。明了了。淨裸裸。赤灑灑。堂堂地現前。在一切時。成佛作祖。只為爾放不下。自築界牆便見有自它。是爾自礙三界。三界豈曾礙爾。若自不作障礙。便是普遍底身。普遍底心。是大自在底漢。所以古人道。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。且道。作麼生得恰好相應去。還會麼。虛空誰肯掛一物。大海自然歸百川。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。淨極光通達。寂照含虛空。釋迦老子。向這裏四稜塌地。衲僧家作麼生幹得轉。師云。裏頭提得縱橫用。到處無心恰廝當。僧云。的的無兼帶。明明不覆藏。師云。應處全真非借借。思量擬議隔千山。僧云。金鎖搖時無觸犯。碧波心月兔常行。師云。猶是出未得底時節。僧云。裏許出得時作麼生。師云。路逢死蛇莫打殺。為底籃子提將歸。師乃云。佛佛授手。祖祖傳心。也無別人安排一件事。也不受它處分一轉語。衲僧自證自到。淨而明虛而靈。默而神用而沖。在裏不遺照。在外不涉緣。只箇惺惺能照底。在者邊不被諸法轉。在那邊不被寂滅拘。所以道。迢迢空劫莫能收。豈與塵機作繫留。若能恁麼去也。生死了不著我。因緣了不牽我。在生死因緣中。恰恰自在。生時輥底來。更無異相。正無異相時。在法法真頭頭準。一切諸相。即是自心。所以道。萬法是心光。諸緣唯性曉。若能在一切處一切時。不被諸緣籠絡。是大智慧人。破塵出經卷。量等三千界。只是諸人妙淨明心。在一切塵一切剎。與法界等。清淨如滿月。妙明常照燭。於諸緣中。出一頭地。古人道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了渾無事。體用何妨分不分。若能恁麼去。聞聲便悟道。見色便明心。到恁麼時。不被一切法礙。物物皆自己。心心絕諸緣。何處不成等正覺。何處不轉大法輪。何處不度脫眾生。何處不入般涅槃。若論此事。不論僧俗。不在久近。若爾一念相應。照體獨立。物我皆如。在一切時圓陀陀。明了了。淨裸裸。赤灑灑。堂堂地現前。在一切時。成佛作祖。只為爾放不下。自築界牆便見有自它。是爾自礙三界。三界豈曾礙爾。若自不作障礙。便是普遍底身。普遍底心。是大自在底漢。所以古人道。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。且道。作麼生得恰好相應去。還會麼。虛空誰肯掛一物。大海自然歸百川。

小參僧問記得。僧問夾山。如何是道。山云。太陽溢目。萬里不掛片雲。此意如何。師云。明明皎皎無私曲。直下承當不涉緣。僧云。淨裸裸赤洒洒去也。師云。還曾恁麼也無。僧云。無心體得無心道。體得無心道也休。師云。是箇般人真得自在。僧云。忽若有人問和尚如何是道。又作麼生。師云。十字街頭休斫額。僧云。小出大遇去也。師云。爾還曾踏著也未。僧云。相逢不拈出。舉意便知有。師云。長安夜夜家家月。幾處笙歌幾處愁。僧問記得。溈山摘茶次。問仰山。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。意旨如何。師云。覿面露堂堂。全身活卓卓。僧云。仰山復問溈山。溈山良久。意旨如何。師云。截斷兩頭路。中間不隔絲。僧云。其間還有得失也無。師云。一箇得體一箇得用。僧云。只如天童朝說暮說。為復明體明用。師云。舌頭不出口。爾莫亂鍼錐。師乃云。衲僧家。做得妙。田地自然穩密。受用不妨蕭灑。有底如俊鷂打鳩相似。打著打不著。便恁麼去。有底如鈍猫候鼠相似。候著候不著。只恁麼守。直饒打得著。候得出。若體若用。自然有箇省發處。所以溈山問仰山。終日只聞子聲不見子形。仰山撼茶樹。溈山云。子只得其用。仰山云。和尚作麼生。溈山良久。仰山云。和尚只得其體。兄弟得體底人。生死搖動不得。得用底人。縱橫留滯不得。若也在表不被物礙。在裏不被寂因。往來宛轉。自然成一家去。方知溈山得體仰山得用。它家父子有相就底處所。亦有相奪底時節。若也打得徹去。方知溈仰父子。俱不虛棄。在體時體中得用。在用時用中得體。所以道。借功明位。用在體處。借位明功。體在用處。且道。總不借時如何。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。僧問夾山。如何是道。山云。太陽溢目。萬里不掛片雲。此意如何。師云。明明皎皎無私曲。直下承當不涉緣。僧云。淨裸裸赤洒洒去也。師云。還曾恁麼也無。僧云。無心體得無心道。體得無心道也休。師云。是箇般人真得自在。僧云。忽若有人問和尚如何是道。又作麼生。師云。十字街頭休斫額。僧云。小出大遇去也。師云。爾還曾踏著也未。僧云。相逢不拈出。舉意便知有。師云。長安夜夜家家月。幾處笙歌幾處愁。僧問記得。溈山摘茶次。問仰山。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。意旨如何。師云。覿面露堂堂。全身活卓卓。僧云。仰山復問溈山。溈山良久。意旨如何。師云。截斷兩頭路。中間不隔絲。僧云。其間還有得失也無。師云。一箇得體一箇得用。僧云。只如天童朝說暮說。為復明體明用。師云。舌頭不出口。爾莫亂鍼錐。師乃云。衲僧家。做得妙。田地自然穩密。受用不妨蕭灑。有底如俊鷂打鳩相似。打著打不著。便恁麼去。有底如鈍猫候鼠相似。候著候不著。只恁麼守。直饒打得著。候得出。若體若用。自然有箇省發處。所以溈山問仰山。終日只聞子聲不見子形。仰山撼茶樹。溈山云。子只得其用。仰山云。和尚作麼生。溈山良久。仰山云。和尚只得其體。兄弟得體底人。生死搖動不得。得用底人。縱橫留滯不得。若也在表不被物礙。在裏不被寂因。往來宛轉。自然成一家去。方知溈山得體仰山得用。它家父子有相就底處所。亦有相奪底時節。若也打得徹去。方知溈仰父子。俱不虛棄。在體時體中得用。在用時用中得體。所以道。借功明位。用在體處。借位明功。體在用處。且道。總不借時如何。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。

小參僧問記得。南泉問一菴主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。此意如何。師云。今日更添怨苦。僧云。南泉云。蒼天即且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。此意又如何。師云。上座今日太殺忉忉。僧云。庵主瀝乾肺膽。南泉真箇丈夫。師云。是恁麼也無。師乃云。若論箇一般事。直須是子細。直須是分曉稍。有一毫頭隔越。過犯彌天。諸佛諸祖證處。便是衲僧證處。爾若頭上有佛有祖。作麼生得見自己底。若見自己底。箇時立佛不得。立祖不得。立人不得。立法不得。直下廓然一切普遍。正放下時。純是箇自己。却為甚麼喚作佛。喚作祖。祖不是第二人。佛是靈靈淨覺底。箇是衲僧真實自到時節。若是真實自到也。方解喚得回來。在在處處得用。乃至見聞覺知。折旋俯仰。皆是恁麼輥底用。無一絲頭隔越。爾若不到恁麼時。生時不知甚麼處生。盡時不知甚麼處盡。既迷生處。即不知有盡處。乃至不知地水火風。見聞覺知。便喚作幻化影像。則不見本來人。本來人也隨分喚作子孫邊用。所以道。我有六兄弟。為我成家計。爾若不知有。便喚作六賊。自劫家寶去也。眼見色成褫爾莊嚴家計子。耳聞聲成褫爾莊嚴家計子。乃至香味觸法。皆悉恁麼地。是須分曉始得。諸兄弟。還曾恁麼地來麼。不見南泉問庵主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。泉云。蒼天且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。箇時便乃一把推出用也。若有些子佛法道理。又却成一切心緣妄想交織。見成公案子。是須徹根徹源去。若無如許多心緣妄想。自然出一頭地。如黃河輥底流相似。在眼曰見。靈雲便見桃花悟道。在耳曰聞。香嚴乃聞擊竹明心。爾尋常聞打鼓也。便來赴堂。見行食也。便知喫飯。那時直下恁麼去。都不作道理。何處不相應。纔有是非。紛然失心。爾還曾十二時中。無道理無思惟來麼。還曾平常穩密來麼。既一切皆是爾自己。即不見有它相。雲門大師道。飯豈不是爾自己。為甚麼將自己喫自己。時中放得下須是歇盡去。若有一絲頭即不見底。若見底去。便見生處。所以道。及盡去也三世諸佛口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人參學事畢珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。南泉問一菴主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。此意如何。師云。今日更添怨苦。僧云。南泉云。蒼天即且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。此意又如何。師云。上座今日太殺忉忉。僧云。庵主瀝乾肺膽。南泉真箇丈夫。師云。是恁麼也無。師乃云。若論箇一般事。直須是子細。直須是分曉稍。有一毫頭隔越。過犯彌天。諸佛諸祖證處。便是衲僧證處。爾若頭上有佛有祖。作麼生得見自己底。若見自己底。箇時立佛不得。立祖不得。立人不得。立法不得。直下廓然一切普遍。正放下時。純是箇自己。却為甚麼喚作佛。喚作祖。祖不是第二人。佛是靈靈淨覺底。箇是衲僧真實自到時節。若是真實自到也。方解喚得回來。在在處處得用。乃至見聞覺知。折旋俯仰。皆是恁麼輥底用。無一絲頭隔越。爾若不到恁麼時。生時不知甚麼處生。盡時不知甚麼處盡。既迷生處。即不知有盡處。乃至不知地水火風。見聞覺知。便喚作幻化影像。則不見本來人。本來人也隨分喚作子孫邊用。所以道。我有六兄弟。為我成家計。爾若不知有。便喚作六賊。自劫家寶去也。眼見色成褫爾莊嚴家計子。耳聞聲成褫爾莊嚴家計子。乃至香味觸法。皆悉恁麼地。是須分曉始得。諸兄弟。還曾恁麼地來麼。不見南泉問庵主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。泉云。蒼天且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。箇時便乃一把推出用也。若有些子佛法道理。又却成一切心緣妄想交織。見成公案子。是須徹根徹源去。若無如許多心緣妄想。自然出一頭地。如黃河輥底流相似。在眼曰見。靈雲便見桃花悟道。在耳曰聞。香嚴乃聞擊竹明心。爾尋常聞打鼓也。便來赴堂。見行食也。便知喫飯。那時直下恁麼去。都不作道理。何處不相應。纔有是非。紛然失心。爾還曾十二時中。無道理無思惟來麼。還曾平常穩密來麼。既一切皆是爾自己。即不見有它相。雲門大師道。飯豈不是爾自己。為甚麼將自己喫自己。時中放得下須是歇盡去。若有一絲頭即不見底。若見底去。便見生處。所以道。及盡去也三世諸佛口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人參學事畢珍重。

小參僧問。密密綿綿不容著眼。明明了了相與傳心。作麼生是傳底心。師云。混時無影像。辨處絕蹤由。僧云。寶印當風妙。重重錦縫開。師云。機絲初不掛。裏許妙無痕。僧云。心空及第去也。師云。爾道心空及第時。到甚麼處所。僧云。舉世盡言無位位。當機須辨箇玄玄。師云。登科任汝登科。拔萃任汝拔萃。僧云。記得。僧問道吾。如何是學人著力處。吾云。千人萬人喚。不回意旨如何。師云。檐版漢做處。僧云。如何是學人著力處。師云。機輪曾未轉直下好承當。僧問。承師適來道。機絲初不掛。裏許妙無痕。正恁麼時。還有辨白也無。師云。推開明月戶。氣象恰如秋。僧云。空山雲自在。片月夜相投。師云。一色轉時。還同一色。僧云。趙州道。泥佛為甚麼不度水。師云。消碎盡去也。僧云。金佛為甚麼不度爐。師云。烹煉盡去也。僧云。木佛為甚麼不度火。師云。燒爇盡去也。僧禮拜。師乃云。此一段事。直須人人自到。人人自證。可以超出生死。可以透過古今。可以與佛祖同得。所以道。一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。爾若離妄想離執著。即無一星事。如今認地水火風為自己。豈不是妄想執著。喚甚麼作自己。只爾思惟分別底是妄想。見聞覺知底是妄想。直須歇得到。空空無相。湛湛絕緣。普與法界虛空合。箇時是爾本身。若恁麼時。明白見得徹。如虛空不可掛針相似。那時生相已離。有甚麼死相。所以道。生滅二元離。是名常真實。此喚作無生理。為渠不可生即無死。只如胞胎未具已前。著爾在甚麼處。若道有。是甚麼相狀。若道無是甚麼相狀。箇時若似一物即成礙塞。不可名。不可狀。能恁麼也。却到本所住處。若不分曉識不破。爭知恁麼來。所以勞它諸佛出世祖師建立。人人分上具足。箇時節無男女差別等相。純一清淨妙明。喚作真實相。一切皆盡。便見趙州道泥佛不度水。木佛不度火。金佛不度爐。到這裏。有因緣底。有形相底。有名字底。俱立不得。若是真佛屋裏坐。箇時三世諸佛。仰望不及。歷代祖師。傳持不得。天下老和尚。橫說竪說說不著。唯是自己深證始得。如人飲水冷暖自知。唯獨自明了。餘人所不見。若向箇時分曉。便知道交互明中暗。功齊轉覺難。力窮忘進退。金鎖網鞔鞔。若恁麼辨得。敲諸佛之骨髓。得祖師之命脈。若不到恁麼時節。又入輪回生死去也。地獄天堂。幾時休息。只為爾元不曾成佛作祖來。爾若曾成佛作祖來。流轉爾不得。明明了了。於地獄畜生中。皆得自在。分明知道。俱是我心所現境界。所以在地獄中。如受三禪樂。將箇穀漏子。天上人間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。密密綿綿不容著眼。明明了了相與傳心。作麼生是傳底心。師云。混時無影像。辨處絕蹤由。僧云。寶印當風妙。重重錦縫開。師云。機絲初不掛。裏許妙無痕。僧云。心空及第去也。師云。爾道心空及第時。到甚麼處所。僧云。舉世盡言無位位。當機須辨箇玄玄。師云。登科任汝登科。拔萃任汝拔萃。僧云。記得。僧問道吾。如何是學人著力處。吾云。千人萬人喚。不回意旨如何。師云。檐版漢做處。僧云。如何是學人著力處。師云。機輪曾未轉直下好承當。僧問。承師適來道。機絲初不掛。裏許妙無痕。正恁麼時。還有辨白也無。師云。推開明月戶。氣象恰如秋。僧云。空山雲自在。片月夜相投。師云。一色轉時。還同一色。僧云。趙州道。泥佛為甚麼不度水。師云。消碎盡去也。僧云。金佛為甚麼不度爐。師云。烹煉盡去也。僧云。木佛為甚麼不度火。師云。燒爇盡去也。僧禮拜。師乃云。此一段事。直須人人自到。人人自證。可以超出生死。可以透過古今。可以與佛祖同得。所以道。一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。爾若離妄想離執著。即無一星事。如今認地水火風為自己。豈不是妄想執著。喚甚麼作自己。只爾思惟分別底是妄想。見聞覺知底是妄想。直須歇得到。空空無相。湛湛絕緣。普與法界虛空合。箇時是爾本身。若恁麼時。明白見得徹。如虛空不可掛針相似。那時生相已離。有甚麼死相。所以道。生滅二元離。是名常真實。此喚作無生理。為渠不可生即無死。只如胞胎未具已前。著爾在甚麼處。若道有。是甚麼相狀。若道無是甚麼相狀。箇時若似一物即成礙塞。不可名。不可狀。能恁麼也。却到本所住處。若不分曉識不破。爭知恁麼來。所以勞它諸佛出世祖師建立。人人分上具足。箇時節無男女差別等相。純一清淨妙明。喚作真實相。一切皆盡。便見趙州道泥佛不度水。木佛不度火。金佛不度爐。到這裏。有因緣底。有形相底。有名字底。俱立不得。若是真佛屋裏坐。箇時三世諸佛。仰望不及。歷代祖師。傳持不得。天下老和尚。橫說竪說說不著。唯是自己深證始得。如人飲水冷暖自知。唯獨自明了。餘人所不見。若向箇時分曉。便知道交互明中暗。功齊轉覺難。力窮忘進退。金鎖網鞔鞔。若恁麼辨得。敲諸佛之骨髓。得祖師之命脈。若不到恁麼時節。又入輪回生死去也。地獄天堂。幾時休息。只為爾元不曾成佛作祖來。爾若曾成佛作祖來。流轉爾不得。明明了了。於地獄畜生中。皆得自在。分明知道。俱是我心所現境界。所以在地獄中。如受三禪樂。將箇穀漏子。天上人間

。任運恁麼受用。若男若女身中。亦是成佛作祖相似在。一切處迷不得是佛。一切處壞不得是法。一切處混不得是僧。是爾分上具足三寶。又不見龐居士道。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。若心地下空寂。便是及第底節時。若有一絲頭。即成礙法。到者裏。善惡如尖檐兩頭脫相似。箇時身心。廣大如法界。究竟等虛空。的的分曉便知道。金枝敲玉戶。韻出碧霄。齊若從此透得出。靈靈而知。歷歷而照。跨步應世。在諸法頭上行。箇時山不是山。水不是水。若具足成就。山是山水是水。小是小大是大。到恁麼田地。甚麼時不成道。甚麼時不說法。甚麼時不為人。甚麼時不明己。所以雪峯道。盡大地撮來。如米粟粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。若見得透。破一微塵。出大千經卷。但心地下。不著一箇字脚。自然一切處通達。且道。正恁麼時如何。山河不隔越。處處是光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。任運恁麼受用。若男若女身中。亦是成佛作祖相似在。一切處迷不得是佛。一切處壞不得是法。一切處混不得是僧。是爾分上具足三寶。又不見龐居士道。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。若心地下空寂。便是及第底節時。若有一絲頭。即成礙法。到者裏。善惡如尖檐兩頭脫相似。箇時身心。廣大如法界。究竟等虛空。的的分曉便知道。金枝敲玉戶。韻出碧霄。齊若從此透得出。靈靈而知。歷歷而照。跨步應世。在諸法頭上行。箇時山不是山。水不是水。若具足成就。山是山水是水。小是小大是大。到恁麼田地。甚麼時不成道。甚麼時不說法。甚麼時不為人。甚麼時不明己。所以雪峯道。盡大地撮來。如米粟粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。若見得透。破一微塵。出大千經卷。但心地下。不著一箇字脚。自然一切處通達。且道。正恁麼時如何。山河不隔越。處處是光明。

小參僧問。應觀法界性一切唯心造。正恁麼時如何。師云。三界九地。甚麼處得來。僧云。法從空處起。人向裏頭參。師云。果滿菩提圓。花開世界起。僧云。可謂是毛吞巨海。芥納須彌。師云。將三門來燈籠上也不妨。僧云。只如十法界中。阿那箇是最親底。師云。不是心。不是佛。不是物。僧云。毫端不昧周沙界。師云。已是迷頭認影。僧云。記得。僧問雲門。如何是法身門云。六不收。此意如何。師云。超方者委。師乃云。箇是甚麼所在。箇是甚麼時節。選佛場開也。人人向者裏。心空及第去。爾若心地不空。一切處便成窒礙。爾心地若空。更無東西南北。淨裸裸赤灑灑。箇時不以身為身。不以心為心。此心箇時不立妄想。此身箇時不立色聚。靈靈自知。湛湛常存。箇時是甚麼。還曾辨得麼。一切法生屬因緣。一切法滅屬因緣。須知從本已來靈明廓徹。廣大虛寂。三界九地。甚麼處得來。天地與我同根。萬物與我一體。箇時若覰得破透得過。是三世諸佛師。六代祖師祖。是一切眾生母。森羅萬象。山河大地。草木叢林。皆是自心中所現物。便知道。身反在於心中。若大海之一漚耳。爾莫隨他影像。自然廓落無依。所以道。四大性自復。如子得其母珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。應觀法界性一切唯心造。正恁麼時如何。師云。三界九地。甚麼處得來。僧云。法從空處起。人向裏頭參。師云。果滿菩提圓。花開世界起。僧云。可謂是毛吞巨海。芥納須彌。師云。將三門來燈籠上也不妨。僧云。只如十法界中。阿那箇是最親底。師云。不是心。不是佛。不是物。僧云。毫端不昧周沙界。師云。已是迷頭認影。僧云。記得。僧問雲門。如何是法身門云。六不收。此意如何。師云。超方者委。師乃云。箇是甚麼所在。箇是甚麼時節。選佛場開也。人人向者裏。心空及第去。爾若心地不空。一切處便成窒礙。爾心地若空。更無東西南北。淨裸裸赤灑灑。箇時不以身為身。不以心為心。此心箇時不立妄想。此身箇時不立色聚。靈靈自知。湛湛常存。箇時是甚麼。還曾辨得麼。一切法生屬因緣。一切法滅屬因緣。須知從本已來靈明廓徹。廣大虛寂。三界九地。甚麼處得來。天地與我同根。萬物與我一體。箇時若覰得破透得過。是三世諸佛師。六代祖師祖。是一切眾生母。森羅萬象。山河大地。草木叢林。皆是自心中所現物。便知道。身反在於心中。若大海之一漚耳。爾莫隨他影像。自然廓落無依。所以道。四大性自復。如子得其母珍重。

小參僧問。古人道。雁過長空。影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。未審。如何行履。師云。無心道者能如此。未得無心也大難。僧云。經行鳥道無蹤迹。坐臥虛空絕點痕。師云。爾又作道理去也。僧云。不作道理。又作麼生。師云。皓玉無瑕。雕文喪德。僧云。和尚也是作道理。師云。聽事不真。喚鐘作甕。僧問。門庭建立。各是一家。五派宗風。還許學人一一請問也無。師云。爾試問看。僧云。如何是雲門宗。師云。開口見膽。莫亂商量。僧云。如何是臨際宗。師云。痛處親遭黃檗棒。省時還領大愚拳。僧云。如何是曹洞宗。師云。暗裏分回互。明中却轉身。僧云。如何是法眼宗。師云。一言盡十方。絲毫未舉揚。僧云。如何是溈仰宗。師云。棬攣明一點。父子却同條。僧云。五家宗派蒙師指。格外玄機事若何。師云。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。師乃云。若論參學底事。直須做到平常穩密處。方能一切處自在。一切處超越。了無分外底法。了無分外底心。所以適來僧問。雁過長空影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。若能如是。方解異類中行。古人恁麼說話。豈是作道理。豈涉思惟情解來。自然恰恰無心。頭頭合道。盤山和尚道。似地擎山不知山之狐峻。如石含玉不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。汝等諸人。還曾恁麼履踐來麼。直饒恁麼去。猶是一切處。平常自在受用底時節。所謂𫑮中雖有隱身術。爭似全身入帝鄉。是須向裏許體得到。歇得盡。放得落。瀝得乾。圓陀陀明歷歷。便知道。功盡忘依者。轉身覺路玄。今時兄弟。體道多只坐在。兩頭俱成過患。不能宛轉旁參。偏正往來。十成受用。不見古人道。了得生死。不了目前。病在目前。了得目前。不了生死。病在生死。所以雪竇又道。田地穩密底。佛祖不能知。為甚麼擡脚不起。神通游戲底。鬼神莫能測。為甚麼放脚不下。要得周旋相應麼。直須虛處而靈空時而應。藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。通其變使人不倦。通身手眼。恰恰現成。方是衲僧得大受用處。若能如是也。便於雲門宗。見得洒洒落落。哆哆和和。了無分外底言語。了無分外底佛法。便知。臨際喝下絕機絲。棒頭開正眼。三玄三要。賓主歷然。無爾揍泊處。無爾安堵處。恁麼會得。方知法眼做處。山高水深。松長柏短。森羅萬象。觸目遇緣。自然出一頭地。所以溈仰父子。千里同風。絲毫不隔。勸諸人。且莫草草。須是自家敲骨打髓。一一體究分曉始得。若是纖毫未透。便成窒礙於生死中。不能超脫。盡被一切語言流轉於見聞中。不能脫略。不能自由。不見。僧問九峯。如何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。古人道。雁過長空。影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。未審。如何行履。師云。無心道者能如此。未得無心也大難。僧云。經行鳥道無蹤迹。坐臥虛空絕點痕。師云。爾又作道理去也。僧云。不作道理。又作麼生。師云。皓玉無瑕。雕文喪德。僧云。和尚也是作道理。師云。聽事不真。喚鐘作甕。僧問。門庭建立。各是一家。五派宗風。還許學人一一請問也無。師云。爾試問看。僧云。如何是雲門宗。師云。開口見膽。莫亂商量。僧云。如何是臨際宗。師云。痛處親遭黃檗棒。省時還領大愚拳。僧云。如何是曹洞宗。師云。暗裏分回互。明中却轉身。僧云。如何是法眼宗。師云。一言盡十方。絲毫未舉揚。僧云。如何是溈仰宗。師云。棬攣明一點。父子却同條。僧云。五家宗派蒙師指。格外玄機事若何。師云。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。師乃云。若論參學底事。直須做到平常穩密處。方能一切處自在。一切處超越。了無分外底法。了無分外底心。所以適來僧問。雁過長空影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。若能如是。方解異類中行。古人恁麼說話。豈是作道理。豈涉思惟情解來。自然恰恰無心。頭頭合道。盤山和尚道。似地擎山不知山之狐峻。如石含玉不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。汝等諸人。還曾恁麼履踐來麼。直饒恁麼去。猶是一切處。平常自在受用底時節。所謂𫑮中雖有隱身術。爭似全身入帝鄉。是須向裏許體得到。歇得盡。放得落。瀝得乾。圓陀陀明歷歷。便知道。功盡忘依者。轉身覺路玄。今時兄弟。體道多只坐在。兩頭俱成過患。不能宛轉旁參。偏正往來。十成受用。不見古人道。了得生死。不了目前。病在目前。了得目前。不了生死。病在生死。所以雪竇又道。田地穩密底。佛祖不能知。為甚麼擡脚不起。神通游戲底。鬼神莫能測。為甚麼放脚不下。要得周旋相應麼。直須虛處而靈空時而應。藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。通其變使人不倦。通身手眼。恰恰現成。方是衲僧得大受用處。若能如是也。便於雲門宗。見得洒洒落落。哆哆和和。了無分外底言語。了無分外底佛法。便知。臨際喝下絕機絲。棒頭開正眼。三玄三要。賓主歷然。無爾揍泊處。無爾安堵處。恁麼會得。方知法眼做處。山高水深。松長柏短。森羅萬象。觸目遇緣。自然出一頭地。所以溈仰父子。千里同風。絲毫不隔。勸諸人。且莫草草。須是自家敲骨打髓。一一體究分曉始得。若是纖毫未透。便成窒礙於生死中。不能超脫。盡被一切語言流轉於見聞中。不能脫略。不能自由。不見。僧問九峯。如何

是向去底人。峯云。寒蟬抱枯木。泣盡不回頭。如何是却來底人。峯云。蘆花火裏秀。逢春恰似秋。如何是不來不去底人。峯云。石羊逢石虎。相見早晚休。是須恁麼恰恰相應。理事貫通。往來無礙始得。更須知。有言語不到處。是非不及處。所以道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。且道。作麼生得如此相應去。語帶玄而無路。舌頭談而不談珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是向去底人。峯云。寒蟬抱枯木。泣盡不回頭。如何是却來底人。峯云。蘆花火裏秀。逢春恰似秋。如何是不來不去底人。峯云。石羊逢石虎。相見早晚休。是須恁麼恰恰相應。理事貫通。往來無礙始得。更須知。有言語不到處。是非不及處。所以道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。且道。作麼生得如此相應去。語帶玄而無路。舌頭談而不談珍重。

小參僧問記得。芙蓉和尚有四轉語。如何是妙唱不干舌。師云。蟄戶不開。龍無龍句。僧云。及盡玄微。更無依倚。師云。相隨來處元非影。歷歷回途鳥道玄。僧云。如何是死蛇驚出草。師云。却恁麼來也不妨。僧云。手指空時天地轉。回途石馬出紗籠。師云。頭角生也。僧云。如何免得此過。師云。天童要免此過。不教帶累兒孫。僧云。恁麼則一亘死去也。師云。適來是死句是活句。僧云。一不得開。二不得向。師云。又是鑽龜打瓦。僧云。如何是解鍼枯骨吟。師云。箇裏惺惺初變動。𨚗時消息有端由。僧云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。師云。麁漢說甚麼閑話。僧云。作麼生是細底事。師云。靈犀一點通。是須恁麼去。僧云。如何是鐵鋸舞三臺。師云。坐底坐受用。立底立承當。僧云。有星皆栱北。無水不朝東。師云。千里萬里勿交涉。僧云。南斗七北斗八。師云。早恁麼却較些子。師乃云。衲僧行履周旋。衲僧變通宛轉。一亘坐得死去也。萬里無雲。莫便是恁麼去也無。所以道。直得青天白日。猶好喫棒。是須箇裏有一條活路子。也不用動作。也不用呼喚。正是混沌未分時。始見露柱懷胎。那時見得徹。便有超毘盧越釋迦底句子。向其間恁麼辨。恁麼明。恁麼曉。恁麼會。是時通一路。許爾作承當。放一綫許爾作擔荷。轉頭望本家。已是移步了也。向移步轉頭處照得破。方知道。從裏許過來。是衲僧行履處。是衲僧發明處。還曾恁麼十成分曉來麼。若又作變動。又作疎通。便見相隨來也。纔跨門便入世。頭頭上圓。法法上具。所以芙蓉和尚道。妙唱不干舌。用三寸作麼。分曉漢。舉著便點頭知有。又道。死蛇驚出草。那裏突得出脫得過。無生路上却作長生去也。解鍼枯骨吟。在箇裏說得一句。於其間通得一路。點得開辨得出。是裏許承當時節。鐵鋸舞三臺。到者裏。一切處應現。一切處圓成。一切處作用。一切處超越。事事通兮物物明。達者須知暗裏驚。若恁麼見得徹。吾家鉢袋子。有分付處。其或未然。天童鉢袋子。未有分付在珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。芙蓉和尚有四轉語。如何是妙唱不干舌。師云。蟄戶不開。龍無龍句。僧云。及盡玄微。更無依倚。師云。相隨來處元非影。歷歷回途鳥道玄。僧云。如何是死蛇驚出草。師云。却恁麼來也不妨。僧云。手指空時天地轉。回途石馬出紗籠。師云。頭角生也。僧云。如何免得此過。師云。天童要免此過。不教帶累兒孫。僧云。恁麼則一亘死去也。師云。適來是死句是活句。僧云。一不得開。二不得向。師云。又是鑽龜打瓦。僧云。如何是解鍼枯骨吟。師云。箇裏惺惺初變動。𨚗時消息有端由。僧云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。師云。麁漢說甚麼閑話。僧云。作麼生是細底事。師云。靈犀一點通。是須恁麼去。僧云。如何是鐵鋸舞三臺。師云。坐底坐受用。立底立承當。僧云。有星皆栱北。無水不朝東。師云。千里萬里勿交涉。僧云。南斗七北斗八。師云。早恁麼却較些子。師乃云。衲僧行履周旋。衲僧變通宛轉。一亘坐得死去也。萬里無雲。莫便是恁麼去也無。所以道。直得青天白日。猶好喫棒。是須箇裏有一條活路子。也不用動作。也不用呼喚。正是混沌未分時。始見露柱懷胎。那時見得徹。便有超毘盧越釋迦底句子。向其間恁麼辨。恁麼明。恁麼曉。恁麼會。是時通一路。許爾作承當。放一綫許爾作擔荷。轉頭望本家。已是移步了也。向移步轉頭處照得破。方知道。從裏許過來。是衲僧行履處。是衲僧發明處。還曾恁麼十成分曉來麼。若又作變動。又作疎通。便見相隨來也。纔跨門便入世。頭頭上圓。法法上具。所以芙蓉和尚道。妙唱不干舌。用三寸作麼。分曉漢。舉著便點頭知有。又道。死蛇驚出草。那裏突得出脫得過。無生路上却作長生去也。解鍼枯骨吟。在箇裏說得一句。於其間通得一路。點得開辨得出。是裏許承當時節。鐵鋸舞三臺。到者裏。一切處應現。一切處圓成。一切處作用。一切處超越。事事通兮物物明。達者須知暗裏驚。若恁麼見得徹。吾家鉢袋子。有分付處。其或未然。天童鉢袋子。未有分付在珍重。

小參僧問。淨裸裸赤洒洒時。作麼生行履。師云。空劫已前無所住。箇人終不涉思惟。僧云。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。師云。且道。作麼生往來。僧云。回首松間路。依悕月又明。師云。似即似也。是即未是。僧云。只如往來得妙時如何。師云。木人夜半穿靴去。石女天明戴帽歸。僧云。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。師云。只如應機通變。又合如何。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。平地上死人無數。僧云。畢竟應機時。作麼生通變。師云。觀音買胡餅。放手是漫頭。師乃云。箇是沒量大一段事。諸佛證此一段事。為諸人放光說法。祖師悟此一段事。為諸人授手傳心。若是分曉漢不從佛。不從祖。學禪學道。學佛學法。唯是自己。肯休肯歇。肯放肯落。是時一絲不沾綴。一糝不停留。放教與天地合虛空等。一切事消爍。一切心混融。浩浩蕩蕩。是一箇真實人體。若是頭角盡。蹤跡絕。岐路斷。心意忘。是箇徹頭。無生無死底時節。不教爾退一步。亦不教爾進一步。三世諸佛。同此時證。六代祖師。同此時悟。要箇時惺惺照得破。寂寂體得到。若識得生底法也。即與森羅萬象。蠢動含靈。於其中間。皆是箇一道。皆是箇一性。須是識得初相。若不見初相。即成參差。便屬流轉。諸人還見得初相來麼。佛是恁麼時生。祖是恁麼時出。箇時不識。便隨地水火風色相音響。隨大隨小。隨高隨下去也。箇時若識得。移一步是我步。得一句是我句。所以道。一人已過。九人亦過。一人不過。帶累九人。一切事皆是自己。一切法皆是自己。眼處作色界佛事。耳處作聲界佛事。香味觸法。各各作佛事。如人六兄弟成褫一家業。南泉和尚道。我十八上便解成家立業。若當時識不破。過後望崖讚歎。已是劍去久矣。更向根境法中揑怪。道聞底豈不是佛。見底豈不是佛。用根境識。作道作理。直饒爾安排得順。鬪飣得成。遠之遠矣。那時做手脚不辨。又是七顛八倒。向甚麼處。洗得頭面淨。向甚麼處著得手脚穩。爾但一念萬年去。口邊白醭去。便有相應底時節。古人不曾將一言一句向者邊為人。只教爾了却那邊却來者邊行履。若那邊不了。將一知一見。向者裏名邈心地下。紛紛擾擾看。是多少想念流注。一剎那間幾番生滅。若那邊了得。生也盡死也盡。所以道。生滅二元離。是名常真實。又道。聞所聞盡。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。到箇時方入圓通境界。所以二十五大士所證圓通。皆是退步就己。至於嗅香觀鼻。俱有一箇入處。要須盡根源徹頂底。方是爾住處。如今一般漢。將禪冊子上言語。作道作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。淨裸裸赤洒洒時。作麼生行履。師云。空劫已前無所住。箇人終不涉思惟。僧云。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。師云。且道。作麼生往來。僧云。回首松間路。依悕月又明。師云。似即似也。是即未是。僧云。只如往來得妙時如何。師云。木人夜半穿靴去。石女天明戴帽歸。僧云。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。師云。只如應機通變。又合如何。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。平地上死人無數。僧云。畢竟應機時。作麼生通變。師云。觀音買胡餅。放手是漫頭。師乃云。箇是沒量大一段事。諸佛證此一段事。為諸人放光說法。祖師悟此一段事。為諸人授手傳心。若是分曉漢不從佛。不從祖。學禪學道。學佛學法。唯是自己。肯休肯歇。肯放肯落。是時一絲不沾綴。一糝不停留。放教與天地合虛空等。一切事消爍。一切心混融。浩浩蕩蕩。是一箇真實人體。若是頭角盡。蹤跡絕。岐路斷。心意忘。是箇徹頭。無生無死底時節。不教爾退一步。亦不教爾進一步。三世諸佛。同此時證。六代祖師。同此時悟。要箇時惺惺照得破。寂寂體得到。若識得生底法也。即與森羅萬象。蠢動含靈。於其中間。皆是箇一道。皆是箇一性。須是識得初相。若不見初相。即成參差。便屬流轉。諸人還見得初相來麼。佛是恁麼時生。祖是恁麼時出。箇時不識。便隨地水火風色相音響。隨大隨小。隨高隨下去也。箇時若識得。移一步是我步。得一句是我句。所以道。一人已過。九人亦過。一人不過。帶累九人。一切事皆是自己。一切法皆是自己。眼處作色界佛事。耳處作聲界佛事。香味觸法。各各作佛事。如人六兄弟成褫一家業。南泉和尚道。我十八上便解成家立業。若當時識不破。過後望崖讚歎。已是劍去久矣。更向根境法中揑怪。道聞底豈不是佛。見底豈不是佛。用根境識。作道作理。直饒爾安排得順。鬪飣得成。遠之遠矣。那時做手脚不辨。又是七顛八倒。向甚麼處。洗得頭面淨。向甚麼處著得手脚穩。爾但一念萬年去。口邊白醭去。便有相應底時節。古人不曾將一言一句向者邊為人。只教爾了却那邊却來者邊行履。若那邊不了。將一知一見。向者裏名邈心地下。紛紛擾擾看。是多少想念流注。一剎那間幾番生滅。若那邊了得。生也盡死也盡。所以道。生滅二元離。是名常真實。又道。聞所聞盡。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。到箇時方入圓通境界。所以二十五大士所證圓通。皆是退步就己。至於嗅香觀鼻。俱有一箇入處。要須盡根源徹頂底。方是爾住處。如今一般漢。將禪冊子上言語。作道作

理。作佛作法。幾時得了去。爾但常自休歇。不將地水火風相隨行。便常出生死。古人道。第一莫將來。將來不相似。若或將來。是須颺却。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。陽云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼則擔取去。兄弟尋常不要擔將來。便是一箇無事道人。三界中不現身相。本色漢當恁麼去珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理。作佛作法。幾時得了去。爾但常自休歇。不將地水火風相隨行。便常出生死。古人道。第一莫將來。將來不相似。若或將來。是須颺却。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。陽云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼則擔取去。兄弟尋常不要擔將來。便是一箇無事道人。三界中不現身相。本色漢當恁麼去珍重。

小參僧問。東方說法西方聽。西方說法東方聽。此意如何。師云。乾用恁麼往來作麼。僧云。一波纔動眾波隨。師云。直饒法界交徹。也是費力底衲僧。僧云。豈不見道。一塵入正受。諸塵三昧起。師云。一塵入正受時作麼生。僧云。被和尚一問。直得腋下汗流師云。諸塵三昧起。又合如何。僧云。東西南北四維上下。師云。拈却恁麼。別更道看。僧云。拈即不無。向甚麼處著。師云。者裏無爾插舌處。僧云。東方說法東方聽。西方說法西方聽。此意如何。師云。法法住自位。彼彼不相逢。僧云。似水投水。如金合金。師云。金水投合時作麼生。僧云。直得瞞瞞頇頇去也。師云。要且不恁麼。僧云。阿師又作麼生。師云。南斗七北斗八。僧云。東方說法東方不知。西方說法西方不知。此意如何。師云。冷湫湫地恁麼去。僧云。似地擎山。如石含玉去也。師云。又向這裏著到。僧云。須知言滿天下無口過。師云。爾且道。將甚麼作口。僧云。只在鼻孔下。師云。只者箇有甚麼難識。僧云。離却者箇。喚甚麼作口。師云。思大當時却得用。僧云。只如東方說法。盡十方世界一時說法。此意如何。師云。將燈籠入露柱裏。移三門過佛殿上。僧云。通身是。遍界是。師云。終是沒安排。到底無分外。僧云。東方不說法。盡十方世界俱不說法。此意如何。師云。爾又用者箇舌頭作麼。僧云。是是。便禮拜。師乃云。盡十方世界。是一箇衲僧。移動不得也。便能取性說法。取性聽法。隨方隅逐處所。高高下下。觸處皆應。如皓月普天相似。所以道。應以比丘身得度者。即現比丘身而為說法。應以長者居士宰宦婆羅門身得度者。即現諸身而為說法。何故如此。為觀世音不作相。便能隨處應現。便能隨處度脫。衲僧各各具足如是。爾但第一莫將身相來。第二莫將道理來。若是不將身相來。一切處能說法。若是不將道理來。一切處能受用。入一切世間法。離箇色字不得。出一切世間法。離箇心字不得。世出世間。只恁麼平等。爾還識色法初相來麼。若識得色法初相。山河大地。草木叢林。東西南北。長短高下。盡從恁麼處來。便乃隨長隨短。隨高隨下。不要就上增減一絲毫。即是一切色法具足底相。爾還識心法初相來麼。若識得心法初相。便能於一切處。出一頭地。恰恰相應。歷歷不混。即是一切心法具足底相。此猶是應現法界。若也坐斷一切心。拈却一切色。退得盡放得落。正恁麼時。是箇甚麼。諸人還識得根源麼。還識得本祖麼。所以僧問文殊。達磨還是祖否。殊云。不是祖。僧云。既不是祖。何用西來。殊云。為爾不薦祖。僧云。薦後如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。東方說法西方聽。西方說法東方聽。此意如何。師云。乾用恁麼往來作麼。僧云。一波纔動眾波隨。師云。直饒法界交徹。也是費力底衲僧。僧云。豈不見道。一塵入正受。諸塵三昧起。師云。一塵入正受時作麼生。僧云。被和尚一問。直得腋下汗流師云。諸塵三昧起。又合如何。僧云。東西南北四維上下。師云。拈却恁麼。別更道看。僧云。拈即不無。向甚麼處著。師云。者裏無爾插舌處。僧云。東方說法東方聽。西方說法西方聽。此意如何。師云。法法住自位。彼彼不相逢。僧云。似水投水。如金合金。師云。金水投合時作麼生。僧云。直得瞞瞞頇頇去也。師云。要且不恁麼。僧云。阿師又作麼生。師云。南斗七北斗八。僧云。東方說法東方不知。西方說法西方不知。此意如何。師云。冷湫湫地恁麼去。僧云。似地擎山。如石含玉去也。師云。又向這裏著到。僧云。須知言滿天下無口過。師云。爾且道。將甚麼作口。僧云。只在鼻孔下。師云。只者箇有甚麼難識。僧云。離却者箇。喚甚麼作口。師云。思大當時却得用。僧云。只如東方說法。盡十方世界一時說法。此意如何。師云。將燈籠入露柱裏。移三門過佛殿上。僧云。通身是。遍界是。師云。終是沒安排。到底無分外。僧云。東方不說法。盡十方世界俱不說法。此意如何。師云。爾又用者箇舌頭作麼。僧云。是是。便禮拜。師乃云。盡十方世界。是一箇衲僧。移動不得也。便能取性說法。取性聽法。隨方隅逐處所。高高下下。觸處皆應。如皓月普天相似。所以道。應以比丘身得度者。即現比丘身而為說法。應以長者居士宰宦婆羅門身得度者。即現諸身而為說法。何故如此。為觀世音不作相。便能隨處應現。便能隨處度脫。衲僧各各具足如是。爾但第一莫將身相來。第二莫將道理來。若是不將身相來。一切處能說法。若是不將道理來。一切處能受用。入一切世間法。離箇色字不得。出一切世間法。離箇心字不得。世出世間。只恁麼平等。爾還識色法初相來麼。若識得色法初相。山河大地。草木叢林。東西南北。長短高下。盡從恁麼處來。便乃隨長隨短。隨高隨下。不要就上增減一絲毫。即是一切色法具足底相。爾還識心法初相來麼。若識得心法初相。便能於一切處。出一頭地。恰恰相應。歷歷不混。即是一切心法具足底相。此猶是應現法界。若也坐斷一切心。拈却一切色。退得盡放得落。正恁麼時。是箇甚麼。諸人還識得根源麼。還識得本祖麼。所以僧問文殊。達磨還是祖否。殊云。不是祖。僧云。既不是祖。何用西來。殊云。為爾不薦祖。僧云。薦後如何。

殊云。方知不是祖。且道。作麼生是祖。瑞光流不滅。真氣觸還生珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊云。方知不是祖。且道。作麼生是祖。瑞光流不滅。真氣觸還生珍重。

小參僧問記得。德山和尚道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人。呵呵大笑。未審。阿那箇是此人。師云。通身無影像時。其間却有眼在。僧云。轉身踏著鐵昆侖。方信黑風吹不入。師云。是須恁麼去。僧云。正風吹不入時。還著得一言半句也無。師云。風吹入也。僧云。玲瓏八面自回合。峭峻一方誰敢窺。師云。正是風頭上句。僧云。只如風後底句。又作麼生。師云。天童却忘了。僧禮拜。師乃云。三世諸佛。六代祖師。只是明心了事底漢。阿爾諸人。還明得自己心也未。還了得自己事也未。爾若明得心。爾若了得事。更無毫髮分外底。更無毫髮欠少底。淨盡脫得了。通身恁麼去。言語有所不到。是非有所不及。如熱鐵上泊蚊子不得。了無外因緣。了無他影像。照與照者。二俱寂滅。於寂滅中。能證寂滅者。是爾自己。若恁麼桶底子脫去。地水火風。五蘊十八界。掃盡無餘。作麼生是盡不得底。所以德山圓明大師道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人。參學事畢。諸兄弟。於絕氣息時。斷蹤跡處。須具眼始得。那時歷歷不沈。靈靈絕待。便能闊步大方。周旋普應。入一塵一切塵中坐道場。入一處一切處所作佛事。至於草木叢林山河大地。還有一件一事分外底麼。都只是爾現形處。是爾說法處。是爾出身處。門門恁麼來。法法恁麼住。中間無往來相。只者靈明絕待底。是諸人自己。若與諸法對待。即不成自。若是身空。則眼處空。眼處空則色處空。以自己合自己。於一切法中。如空合空。似水入水相似。何用作分析。何用作安堵。所以道。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉不知玉之無瑕。箇時平等平等。無起滅無往來。無好惡無取捨。恰恰好好。是平等相。若有少分相觸。便成礙塞。爾若淨盡去。自然具足。放下去自然見成。若於一切處百雜碎。大大小小。方方圓圓。見處立色不得。全色是見。聞處立聲不得。全聲是聞。乃至香味觸法。亦復如是。還曾恁麼來麼。若也恁麼來。方知道。性自平等。無平等者珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問記得。德山和尚道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人。呵呵大笑。未審。阿那箇是此人。師云。通身無影像時。其間却有眼在。僧云。轉身踏著鐵昆侖。方信黑風吹不入。師云。是須恁麼去。僧云。正風吹不入時。還著得一言半句也無。師云。風吹入也。僧云。玲瓏八面自回合。峭峻一方誰敢窺。師云。正是風頭上句。僧云。只如風後底句。又作麼生。師云。天童却忘了。僧禮拜。師乃云。三世諸佛。六代祖師。只是明心了事底漢。阿爾諸人。還明得自己心也未。還了得自己事也未。爾若明得心。爾若了得事。更無毫髮分外底。更無毫髮欠少底。淨盡脫得了。通身恁麼去。言語有所不到。是非有所不及。如熱鐵上泊蚊子不得。了無外因緣。了無他影像。照與照者。二俱寂滅。於寂滅中。能證寂滅者。是爾自己。若恁麼桶底子脫去。地水火風。五蘊十八界。掃盡無餘。作麼生是盡不得底。所以德山圓明大師道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人。參學事畢。諸兄弟。於絕氣息時。斷蹤跡處。須具眼始得。那時歷歷不沈。靈靈絕待。便能闊步大方。周旋普應。入一塵一切塵中坐道場。入一處一切處所作佛事。至於草木叢林山河大地。還有一件一事分外底麼。都只是爾現形處。是爾說法處。是爾出身處。門門恁麼來。法法恁麼住。中間無往來相。只者靈明絕待底。是諸人自己。若與諸法對待。即不成自。若是身空。則眼處空。眼處空則色處空。以自己合自己。於一切法中。如空合空。似水入水相似。何用作分析。何用作安堵。所以道。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉不知玉之無瑕。箇時平等平等。無起滅無往來。無好惡無取捨。恰恰好好。是平等相。若有少分相觸。便成礙塞。爾若淨盡去。自然具足。放下去自然見成。若於一切處百雜碎。大大小小。方方圓圓。見處立色不得。全色是見。聞處立聲不得。全聲是聞。乃至香味觸法。亦復如是。還曾恁麼來麼。若也恁麼來。方知道。性自平等。無平等者珍重。

小參云。好兄弟。普天一色。氷壺未放於春來。空劫無塵。枯木已含於花信。石人休擊節。玉女罷登機。月滿寒巖。皎皎神光非照。雪封古道。依依夜色却迷。老猿坐折向陽枝。靈鳥投棲無影樹。正恁麼時。聖凡奚立。佛祖難臻。化周塵剎絕功勳。坐斷十方無住相。乘時借路。撒手回途。昆侖未踏月船舷。胡地風光傳入漢。空懷過市。冷眼窺人。咭嘹舌頭。話盡平生心事。纍垂鼻孔。何妨摩觸家風。身裏出門門裏身。眼中之物物中眼。見色也頭頭彌勒。聞聲也處處觀音。文殊於無差別智。示有差別身。普賢於有差別境。入無差別定。一切處自然正受。十二時法爾禪那。迷逢達磨更誰同。白牯貍奴却知有。所以道。正位雖正却偏。偏位雖偏却圜。正偏宛轉若支離。失却手中珠墮地。恁麼行履。還是本色衲僧也未。子細撿點將來。猶未是吾家超脫處。畢竟如何。良久云。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。普天一色。氷壺未放於春來。空劫無塵。枯木已含於花信。石人休擊節。玉女罷登機。月滿寒巖。皎皎神光非照。雪封古道。依依夜色却迷。老猿坐折向陽枝。靈鳥投棲無影樹。正恁麼時。聖凡奚立。佛祖難臻。化周塵剎絕功勳。坐斷十方無住相。乘時借路。撒手回途。昆侖未踏月船舷。胡地風光傳入漢。空懷過市。冷眼窺人。咭嘹舌頭。話盡平生心事。纍垂鼻孔。何妨摩觸家風。身裏出門門裏身。眼中之物物中眼。見色也頭頭彌勒。聞聲也處處觀音。文殊於無差別智。示有差別身。普賢於有差別境。入無差別定。一切處自然正受。十二時法爾禪那。迷逢達磨更誰同。白牯貍奴却知有。所以道。正位雖正却偏。偏位雖偏却圜。正偏宛轉若支離。失却手中珠墮地。恁麼行履。還是本色衲僧也未。子細撿點將來。猶未是吾家超脫處。畢竟如何。良久云。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。

小參云。君臨臣位。猶帶凝然。子就父時。尚存孝養。玉關未透。正迷一色功勳。寶印全提。肯露那時文彩。還從實際。建立化門。撒手回途。通身無滯。所以道。法身無相。應物而形。般若無知。對緣而照。青青翠竹。欝欝黃花信手拈來。隨處顯現。了無他自。誰作根塵。獨露本身。自然轉物。心無異心。而法無異法。法無異法。而心無異心。不見道。佛子住此地。即是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。兄弟如何履踐。得與麼相應去。快須休去歇去。有也莫將來。無也莫將去。現在更有甚麼事。如人負檐兩頭俱脫。和擔颺却始得。便是自由底人。若不颺却。他時異日。只成箇負檐漢子去。如今說聽。誠難其人。若以四大。作說法聽法者。四大是塵。非說聽者。若以五蘊為說法聽法者。五蘊是妄。非說聽者。若以虛空。為說法聽法者。虛空屬斷。非說聽者。兄弟直須一念相應。前後際斷。照體獨立。物我俱亡。明歷歷。圜陀陀。露裸裸。赤灑灑。便是無問而自說。若體到如斯田地。真聽法者。正恁麼時。說聽同時。能所俱絕。曾無如外智能證於如。亦無智外如為智所證。然後觸目絕對待。萬法無不在。是汝心不知。非汝心不會。不會無不會。不知無不知。只箇不會知。殊特也大奇憶得。趙州問大慈。般若以何為體。慈云。般若以何為體。州呵呵大笑。來日州掃地。次慈却問。般若以何為體。州放下掃箒。呵呵大笑。兄弟大慈趙州兩員古佛。一期相見。不妨奇絕。且作麼生商量。明中呈伎倆。是人猜搏靴裏。動指頭。阿誰知有。還相委悉麼。休道。神鋒藏笑裏。須知鬼箭落風前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。君臨臣位。猶帶凝然。子就父時。尚存孝養。玉關未透。正迷一色功勳。寶印全提。肯露那時文彩。還從實際。建立化門。撒手回途。通身無滯。所以道。法身無相。應物而形。般若無知。對緣而照。青青翠竹。欝欝黃花信手拈來。隨處顯現。了無他自。誰作根塵。獨露本身。自然轉物。心無異心。而法無異法。法無異法。而心無異心。不見道。佛子住此地。即是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。兄弟如何履踐。得與麼相應去。快須休去歇去。有也莫將來。無也莫將去。現在更有甚麼事。如人負檐兩頭俱脫。和擔颺却始得。便是自由底人。若不颺却。他時異日。只成箇負檐漢子去。如今說聽。誠難其人。若以四大。作說法聽法者。四大是塵。非說聽者。若以五蘊為說法聽法者。五蘊是妄。非說聽者。若以虛空。為說法聽法者。虛空屬斷。非說聽者。兄弟直須一念相應。前後際斷。照體獨立。物我俱亡。明歷歷。圜陀陀。露裸裸。赤灑灑。便是無問而自說。若體到如斯田地。真聽法者。正恁麼時。說聽同時。能所俱絕。曾無如外智能證於如。亦無智外如為智所證。然後觸目絕對待。萬法無不在。是汝心不知。非汝心不會。不會無不會。不知無不知。只箇不會知。殊特也大奇憶得。趙州問大慈。般若以何為體。慈云。般若以何為體。州呵呵大笑。來日州掃地。次慈却問。般若以何為體。州放下掃箒。呵呵大笑。兄弟大慈趙州兩員古佛。一期相見。不妨奇絕。且作麼生商量。明中呈伎倆。是人猜搏靴裏。動指頭。阿誰知有。還相委悉麼。休道。神鋒藏笑裏。須知鬼箭落風前。

小參云。好兄弟古者道。若論此事。譬如滄溟上客。夢泛蘭舟。月渚煙波。隨情放曠。衲僧家。須知有者般手段始得。於無髮地。駕沒底船。月載風行。水棲雲臥。煙波萬頃。任去任來。蘆雪一灣。乍出乍沒。不居兩岸。豈滯中流。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。若也片帆不掛。短棹俄停。混融天水無痕。清淡家風有在。乃竪起拂子云。正當恁麼時。棹竿却在覺上座手裏。便乃撥雲衝霧。逆浪截流。任運優游。縱橫變態去也。所以道。停舟諳水勢。舉棹別波瀾。然而截斷眾流之機。則詮表不及。且如隨波逐浪底句。又作麼生道。要會麼。冬不寒﨟下看。今夜寒色憶得。僧問曹山。雪覆千山。為甚麼孤峯不白。山云。須知有異中異。僧云。如何是異中異。山云。不墮諸山色。師云。者僧問處。如雛鳳離巢不留影迹。曹山答時。似老龍退骨。脫盡廉纖。直饒千里同風。十方一色。未是衲僧放身命處。畢竟作麼生。是衲僧放身命處。神物無尋處。臺盤徹底乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟古者道。若論此事。譬如滄溟上客。夢泛蘭舟。月渚煙波。隨情放曠。衲僧家。須知有者般手段始得。於無髮地。駕沒底船。月載風行。水棲雲臥。煙波萬頃。任去任來。蘆雪一灣。乍出乍沒。不居兩岸。豈滯中流。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。若也片帆不掛。短棹俄停。混融天水無痕。清淡家風有在。乃竪起拂子云。正當恁麼時。棹竿却在覺上座手裏。便乃撥雲衝霧。逆浪截流。任運優游。縱橫變態去也。所以道。停舟諳水勢。舉棹別波瀾。然而截斷眾流之機。則詮表不及。且如隨波逐浪底句。又作麼生道。要會麼。冬不寒﨟下看。今夜寒色憶得。僧問曹山。雪覆千山。為甚麼孤峯不白。山云。須知有異中異。僧云。如何是異中異。山云。不墮諸山色。師云。者僧問處。如雛鳳離巢不留影迹。曹山答時。似老龍退骨。脫盡廉纖。直饒千里同風。十方一色。未是衲僧放身命處。畢竟作麼生。是衲僧放身命處。神物無尋處。臺盤徹底乾。

小參云。諸緣放盡。正念無私。撒手那邊。遊神真際。雲山隱隱。水月依依。堂戶深沈。機梭暗動。六窓未曉。皓然一片虛明。三際齋平。泊爾十方洞照。白牛飽於肥膩穩臥雪山。丹鳳㗸得元珠。捿遲玉樹。混融偏正。豈落有無叶路通宗。當風得妙全超就位。不落尊嚴。回互旁參。還承子力。獨行象外。照破劫空。未偶他緣單明自己。木人功盡。低頭夜半拾金針。石女機回。出手天明穿玉綫。正恁麼時。十方三世。未可言師。此土西天。誰敢稱祖。若也泥牛運步。木馬嘶風。氷河焰起火生蓮。便是入𫑮垂手信。且道。如何履踐得恁麼相應。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。兄弟此箇田地。還曾履踐得端的也無。恁麼徹底過來。須知有全身應用時節。不見雲門大師道。光不透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物。是一。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。法身亦有兩般病。得到法身。法執不忘。己見猶存。墮在法身邊。是一。直饒透得放過則不可。子細撿點將來。有甚麼氣息。亦是病。諸人還有此病也未。若未有此病。也須先受過始得。若久受此病。快須轉却。只如面前綠水眼底青山。還得與自己相應也無。若未得相應。大殺相礙。直饒相應亦有礙在。當合如何行履。豈不是光不透脫兩般病。法身受病。諸人還知也無。直得功齊用細。亦須轉却。設或轉盡。有甚麼氣息。豈不見。僧問洛浦。寂是法王根。動是法王苗。如何是法王。浦竪起拂子。僧云。此猶是法王苗。浦云。龍不出洞。誰人柰何。兄弟看他古德。不守一隅。將一言半句。提誘後人。甚是徑直。若是大丈夫漢。向這裏一嘔便盡。一屙便了。空懷疑膜廉纖作麼。如今咬一粒米。著一片衣。直須教脚踏實地自不欺謾。若不如是。還是欺賢訶聖去也。大須子細。莫只恁麼過時。難期了日。記得。新羅僧問雲居。是甚麼得恁麼難道。居云。有甚麼難道。僧云。請和尚道。居云。新羅新羅。後黃龍新和尚云。雲居要見新羅僧。猶隔海在。兄弟也須是黃龍老漢始得。覺上座。今夜路見不平。欲與雲居出氣。子細撿點將來。黃龍要見雲居。猶隔嶺在。眾中莫有為黃龍不甘底麼。出來與覺上座相見。有麼。若無。今夜不免重為劈析去也。雲居恁麼答。但恐者僧出不得。黃龍恁麼道。又恐後人歸不得。覺上座道箇猶隔嶺在。又作麼生。切忌將錯就錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。諸緣放盡。正念無私。撒手那邊。遊神真際。雲山隱隱。水月依依。堂戶深沈。機梭暗動。六窓未曉。皓然一片虛明。三際齋平。泊爾十方洞照。白牛飽於肥膩穩臥雪山。丹鳳㗸得元珠。捿遲玉樹。混融偏正。豈落有無叶路通宗。當風得妙全超就位。不落尊嚴。回互旁參。還承子力。獨行象外。照破劫空。未偶他緣單明自己。木人功盡。低頭夜半拾金針。石女機回。出手天明穿玉綫。正恁麼時。十方三世。未可言師。此土西天。誰敢稱祖。若也泥牛運步。木馬嘶風。氷河焰起火生蓮。便是入𫑮垂手信。且道。如何履踐得恁麼相應。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。兄弟此箇田地。還曾履踐得端的也無。恁麼徹底過來。須知有全身應用時節。不見雲門大師道。光不透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物。是一。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。法身亦有兩般病。得到法身。法執不忘。己見猶存。墮在法身邊。是一。直饒透得放過則不可。子細撿點將來。有甚麼氣息。亦是病。諸人還有此病也未。若未有此病。也須先受過始得。若久受此病。快須轉却。只如面前綠水眼底青山。還得與自己相應也無。若未得相應。大殺相礙。直饒相應亦有礙在。當合如何行履。豈不是光不透脫兩般病。法身受病。諸人還知也無。直得功齊用細。亦須轉却。設或轉盡。有甚麼氣息。豈不見。僧問洛浦。寂是法王根。動是法王苗。如何是法王。浦竪起拂子。僧云。此猶是法王苗。浦云。龍不出洞。誰人柰何。兄弟看他古德。不守一隅。將一言半句。提誘後人。甚是徑直。若是大丈夫漢。向這裏一嘔便盡。一屙便了。空懷疑膜廉纖作麼。如今咬一粒米。著一片衣。直須教脚踏實地自不欺謾。若不如是。還是欺賢訶聖去也。大須子細。莫只恁麼過時。難期了日。記得。新羅僧問雲居。是甚麼得恁麼難道。居云。有甚麼難道。僧云。請和尚道。居云。新羅新羅。後黃龍新和尚云。雲居要見新羅僧。猶隔海在。兄弟也須是黃龍老漢始得。覺上座。今夜路見不平。欲與雲居出氣。子細撿點將來。黃龍要見雲居。猶隔嶺在。眾中莫有為黃龍不甘底麼。出來與覺上座相見。有麼。若無。今夜不免重為劈析去也。雲居恁麼答。但恐者僧出不得。黃龍恁麼道。又恐後人歸不得。覺上座道箇猶隔嶺在。又作麼生。切忌將錯就錯。

小參云。法無去來。無動轉者。有時孤峯頂上。坐斷十方。有時鬧市門頭。分身百億。所以道。去來不以象。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。恁麼說話。建化門中即得。道人分上。總用不著。兄弟只如道人行履。又復如何。記得古人一則公桉。舉似諸人。試商量看。昔日意上座問洞山云。如如遍居前。不如如遍居前。山云。如如遍居前。不如如遍亦居前。意云。如如遍分其優劣。不如如遍分其優劣。山云。如如遍分其優劣。不如如遍亦分其優劣。意云。何分彼此。山云。亦分亦不分。意云。如何是分。山云。如如遍。意云。如何是不分。山云。不如如遍。意云。莫便是通身不通身邊事。山云。不是者箇道理。意云。是甚麼道理。山云。是如如遍不如如遍道理。復云。意上座欲知麼。一似八十老婆嫁與三歲兒子。年雖長大。要且被他三歲兒子索喚。不得自由。後僧舉問曹山。如何是八十老婆。山云。紛紛白髮連頭雪。僧云。如何是三歲兒子。山云。不為主。僧云。為甚麼不為主。山云。不見道。三歲兒子一切過不得。僧云。既是八十老婆。為甚麼嫁他三歲兒子。山云。直得似八十老婆。始解奉待他。師云。兄弟舉則舉了也。且作麼生履踐。若是久參高德。直下不疑。後進初機。大須子細。覺上座。今夜不惜眉毛。為蛇畫足去也。意上座恁麼問。大似手捉瓊枝夜敲玉戶。喚起人披無縫襖。驚他鳥宿不萌枝。洞山恁麼答。可謂蚌膓剖出千年光。高舉金槌一擊碎。曹山老子。妙盡師承。大都家盛人英。父嚴子俊。迄至于今。宗風未墜。家法常存。敢問諸人。且作麼生是曹洞家法。要會麼。長鯨飲盡滄溟水。昆侖抱得珊瑚枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。法無去來。無動轉者。有時孤峯頂上。坐斷十方。有時鬧市門頭。分身百億。所以道。去來不以象。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。恁麼說話。建化門中即得。道人分上。總用不著。兄弟只如道人行履。又復如何。記得古人一則公桉。舉似諸人。試商量看。昔日意上座問洞山云。如如遍居前。不如如遍居前。山云。如如遍居前。不如如遍亦居前。意云。如如遍分其優劣。不如如遍分其優劣。山云。如如遍分其優劣。不如如遍亦分其優劣。意云。何分彼此。山云。亦分亦不分。意云。如何是分。山云。如如遍。意云。如何是不分。山云。不如如遍。意云。莫便是通身不通身邊事。山云。不是者箇道理。意云。是甚麼道理。山云。是如如遍不如如遍道理。復云。意上座欲知麼。一似八十老婆嫁與三歲兒子。年雖長大。要且被他三歲兒子索喚。不得自由。後僧舉問曹山。如何是八十老婆。山云。紛紛白髮連頭雪。僧云。如何是三歲兒子。山云。不為主。僧云。為甚麼不為主。山云。不見道。三歲兒子一切過不得。僧云。既是八十老婆。為甚麼嫁他三歲兒子。山云。直得似八十老婆。始解奉待他。師云。兄弟舉則舉了也。且作麼生履踐。若是久參高德。直下不疑。後進初機。大須子細。覺上座。今夜不惜眉毛。為蛇畫足去也。意上座恁麼問。大似手捉瓊枝夜敲玉戶。喚起人披無縫襖。驚他鳥宿不萌枝。洞山恁麼答。可謂蚌膓剖出千年光。高舉金槌一擊碎。曹山老子。妙盡師承。大都家盛人英。父嚴子俊。迄至于今。宗風未墜。家法常存。敢問諸人。且作麼生是曹洞家法。要會麼。長鯨飲盡滄溟水。昆侖抱得珊瑚枝。

小參云。一段光明亘古今。有無照破脫情塵。當頭觸著彌天過。退步承當特地新。紫極宮中鳥抱卵。銀河浪裏兔推輪。是須妙手携來用。百億分身處處真。兄弟此箇田地。豈涉春緣。其中偏正去來。當處離微出入。暗中著眼。明裏藏身。借位明功。體在用處。借功明位。用在體處。通身及盡。撒手那邊。照用同時。人境俱奪。却從本地建立得來。一切處不存軌則。拽來便用。無可不可。經行坐臥。語默動容。運大神通。作大佛事。所以臨濟入門便喝。德山入門便棒。打地和尚凡有所問。只打地一下。俱𦙁和尚凡有所問。只竪一指。歸宗拽石。雲居般土。豈不是大機大用。那有留滯。與諸人二時上堂。開單展鉢。恰恰不相較。只為情生智隔。識逐事移。背覺合塵。附情于物。不能自在。而今若見若聞。若語若默。直下脫落去。猶是門裏出身。塵中辨細。只如細中之細。又作麼生記得。陸亘大夫問南泉和尚。姓甚麼。泉云姓王。陸云。王還有眷屬也無。泉云。四臣不昧。陸云。王居何位。泉云。玉殿苔生。後僧舉問曹山。玉殿苔生意旨如何。山云。不居正位。僧云。忽遇八方來朝時如何。山云。它不受禮。僧云。何用來朝。山云。違即斬。僧云。違是臣分上事。未審君意如何。山云。樞密不得旨。僧云。燮理之功。全歸臣相也。山云。且道。君意作麼生。僧云。方外誰敢論量。山云。如是如是。師云。曹山方圜匠手。切忌當頭。者僧始末作家終不觸手。各解通方回互宛轉旁參。子細撿點將來。猶成奉重。墮在功勳。未得同身共命。一氣連枝。作麼生履踐。得與它合。要會麼。紹了非功。不得色。借功却作誕生緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。一段光明亘古今。有無照破脫情塵。當頭觸著彌天過。退步承當特地新。紫極宮中鳥抱卵。銀河浪裏兔推輪。是須妙手携來用。百億分身處處真。兄弟此箇田地。豈涉春緣。其中偏正去來。當處離微出入。暗中著眼。明裏藏身。借位明功。體在用處。借功明位。用在體處。通身及盡。撒手那邊。照用同時。人境俱奪。却從本地建立得來。一切處不存軌則。拽來便用。無可不可。經行坐臥。語默動容。運大神通。作大佛事。所以臨濟入門便喝。德山入門便棒。打地和尚凡有所問。只打地一下。俱𦙁和尚凡有所問。只竪一指。歸宗拽石。雲居般土。豈不是大機大用。那有留滯。與諸人二時上堂。開單展鉢。恰恰不相較。只為情生智隔。識逐事移。背覺合塵。附情于物。不能自在。而今若見若聞。若語若默。直下脫落去。猶是門裏出身。塵中辨細。只如細中之細。又作麼生記得。陸亘大夫問南泉和尚。姓甚麼。泉云姓王。陸云。王還有眷屬也無。泉云。四臣不昧。陸云。王居何位。泉云。玉殿苔生。後僧舉問曹山。玉殿苔生意旨如何。山云。不居正位。僧云。忽遇八方來朝時如何。山云。它不受禮。僧云。何用來朝。山云。違即斬。僧云。違是臣分上事。未審君意如何。山云。樞密不得旨。僧云。燮理之功。全歸臣相也。山云。且道。君意作麼生。僧云。方外誰敢論量。山云。如是如是。師云。曹山方圜匠手。切忌當頭。者僧始末作家終不觸手。各解通方回互宛轉旁參。子細撿點將來。猶成奉重。墮在功勳。未得同身共命。一氣連枝。作麼生履踐。得與它合。要會麼。紹了非功。不得色。借功却作誕生緣。

小參云。時寒勞動兄弟上來。說箇甚麼即得。若也說佛說祖。埋沒自己。說禪說道。帶累先宗。只恁麼散去。又勞而無功。事不獲已。且舉一則公案。大家商量看。記得。仰山和尚。指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便與推倒。雪竇云。只解推倒。不能扶起。師云。此語叢林有底。多作機鋒相見商量。還當也未。若不恁麼。又合如何。覺上座。今夜不惜兩莖眉。傍出一隻手。要與古人相見。仰山恁麼說話。大似一機之絹。雲門善解裁長。雪竇偏能補短。三尊宿。各有長處。衲僧家。畢竟取何人作則。但願春風多著力。一時吹入我門來。若也恁麼會去。乃有殺活手。具通方眼。不唯報化門頭。八面受敵。亦乃毘盧頂上。十字縱橫。其或未然。不免重說偈言去也。衲僧巴鼻。圓明絕類。直須推倒。却要扶起。玉馬飲乾明月泉。泥牛耕破玻璃地。披毛戴角異中來。天上人間能幾幾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。時寒勞動兄弟上來。說箇甚麼即得。若也說佛說祖。埋沒自己。說禪說道。帶累先宗。只恁麼散去。又勞而無功。事不獲已。且舉一則公案。大家商量看。記得。仰山和尚。指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便與推倒。雪竇云。只解推倒。不能扶起。師云。此語叢林有底。多作機鋒相見商量。還當也未。若不恁麼。又合如何。覺上座。今夜不惜兩莖眉。傍出一隻手。要與古人相見。仰山恁麼說話。大似一機之絹。雲門善解裁長。雪竇偏能補短。三尊宿。各有長處。衲僧家。畢竟取何人作則。但願春風多著力。一時吹入我門來。若也恁麼會去。乃有殺活手。具通方眼。不唯報化門頭。八面受敵。亦乃毘盧頂上。十字縱橫。其或未然。不免重說偈言去也。衲僧巴鼻。圓明絕類。直須推倒。却要扶起。玉馬飲乾明月泉。泥牛耕破玻璃地。披毛戴角異中來。天上人間能幾幾。

明州天童覺和尚小參止 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州天童覺和尚小參止