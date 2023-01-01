宏智禪師廣錄
宋 集成等編9卷CBETA T2001大于一万字 26 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
宏智禪師廣錄卷第五
宏智禪師廣錄卷第五
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天童覺和尚小參語錄序
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天童老人。蚤以英妙發聞漢東。道法寖盛於江淮。大被於吳越。經行所暨都邑為傾。一時名勝之流。爭趨之。如不及也。建炎末。應緣補處太白之麓。海隅斗絕。結屋安禪。會學去來常以千數。師方導眾以寂。兀如拈株。而屨滿戶外。不容終默。故當正座舉揚。或隨叩而酬以法要。或因理而畢其緒言。門人躡音輒為紀錄。歲月未幾。溢于簡編。惟悟本正脈。粗續而僅存。大陽本宗。幾[倖-干+貝]而復起。閱世三四。至是紹隆。迅雷當空。震徹九地。句萌甲拆。自然生榮。而彼元氣洪造。初豈有意哉。方來學徒。讀此書而知谷之應聲。會此旨而同水之傳器。始信。佛及眾生。皆承恩力。豈虛語也哉紹興丁巳歲除日參學憑溫舒序。
天童老人。蚤以英妙發聞漢東。道法寖盛於江淮。大被於吳越。經行所暨都邑為傾。一時名勝之流。爭趨之。如不及也。建炎末。應緣補處太白之麓。海隅斗絕。結屋安禪。會學去來常以千數。師方導眾以寂。兀如拈株。而屨滿戶外。不容終默。故當正座舉揚。或隨叩而酬以法要。或因理而畢其緒言。門人躡音輒為紀錄。歲月未幾。溢于簡編。惟悟本正脈。粗續而僅存。大陽本宗。幾[倖-干+貝]而復起。閱世三四。至是紹隆。迅雷當空。震徹九地。句萌甲拆。自然生榮。而彼元氣洪造。初豈有意哉。方來學徒。讀此書而知谷之應聲。會此旨而同水之傳器。始信。佛及眾生。皆承恩力。豈虛語也哉紹興丁巳歲除日參學憑溫舒序。
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明州天童山覺和尚小參
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侍者中翼曇像編
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小參僧問。靈雲悟桃花意旨如何。師云。眼力不到處。靈雲却合頭。僧云。正是青天白日。師云。靈雲見處作麼生。僧云。一見桃花未免眼中著屑。師云。上座眼裏還有筋也無。僧云。而今不打這鼓笛。師云。瞎驢趁大隊。僧云。只如玄沙。為甚却道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。箇是衲僧迴互底時節。僧云。也是臘月扇子。師乃云。靈雲見桃花悟道。盡道即物契神。託事顯理。是甚麼說話。到這裏。拈却一切眼。放下一切身。通身恁麼來。徹底恁麼見。方與自己心通。萬象體合。是他道。三十年來尋劍客。幾迴葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。諸兄弟。是渠三十年恁麼做爾。若今日肯休肯歇。肯放肯捨。常教豁豁地。第一莫將來。將來不相似。便能騎聲跨色。超見越聞。一切處自在。一切處透脫。一切處應現。一切處圓成。何處更有一絲毫隔礙來。所以修習空花萬行。宴坐水月道場。降伏鏡裏魔軍。成就夢中佛果。若是恁麼時節。豈不是脫然。向如幻三昧中。恰恰相應去。不只是眼見色恁麼。耳聞聲恁麼。乃至根根塵塵。大大小小。皆悉恁麼。豈不見石頭和尚。道門門一切境。回互不回互。回而更相涉。不爾依位住。若向這裏。透脫根塵。洞明法界。彼即是此。此即是彼。更無往來相。箇是回互底時節。只如不爾依位住。又且如何。長者長短者短。高者高下者下。所以道。春色無高下。花枝自短長。玄沙為甚麼。道諦當甚諦當。敢保老兄未徹。箇是影草探竿。且道。畢竟如何。無心道者能如此。未得無心也大難。
小參僧問。靈雲悟桃花意旨如何。師云。眼力不到處。靈雲却合頭。僧云。正是青天白日。師云。靈雲見處作麼生。僧云。一見桃花未免眼中著屑。師云。上座眼裏還有筋也無。僧云。而今不打這鼓笛。師云。瞎驢趁大隊。僧云。只如玄沙。為甚却道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。箇是衲僧迴互底時節。僧云。也是臘月扇子。師乃云。靈雲見桃花悟道。盡道即物契神。託事顯理。是甚麼說話。到這裏。拈却一切眼。放下一切身。通身恁麼來。徹底恁麼見。方與自己心通。萬象體合。是他道。三十年來尋劍客。幾迴葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。諸兄弟。是渠三十年恁麼做爾。若今日肯休肯歇。肯放肯捨。常教豁豁地。第一莫將來。將來不相似。便能騎聲跨色。超見越聞。一切處自在。一切處透脫。一切處應現。一切處圓成。何處更有一絲毫隔礙來。所以修習空花萬行。宴坐水月道場。降伏鏡裏魔軍。成就夢中佛果。若是恁麼時節。豈不是脫然。向如幻三昧中。恰恰相應去。不只是眼見色恁麼。耳聞聲恁麼。乃至根根塵塵。大大小小。皆悉恁麼。豈不見石頭和尚。道門門一切境。回互不回互。回而更相涉。不爾依位住。若向這裏。透脫根塵。洞明法界。彼即是此。此即是彼。更無往來相。箇是回互底時節。只如不爾依位住。又且如何。長者長短者短。高者高下者下。所以道。春色無高下。花枝自短長。玄沙為甚麼。道諦當甚諦當。敢保老兄未徹。箇是影草探竿。且道。畢竟如何。無心道者能如此。未得無心也大難。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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小參僧問。如何是和尚親切為人底句。師云。文彩未痕。初消息難傳際。僧云。可謂虛明自照。不勞心力。師云。卓卓不倚物。靈靈那涉緣。僧云。莫便是十成底時節也無。師云。透過那邊看。方有出身路。僧云。揭開金鎖裏頭看。隱隱風光元自異。師云。不是那邊事。僧云。如何是那邊事。師云。瑠璃殿上行。撲倒須粉碎。
小參僧問。如何是和尚親切為人底句。師云。文彩未痕。初消息難傳際。僧云。可謂虛明自照。不勞心力。師云。卓卓不倚物。靈靈那涉緣。僧云。莫便是十成底時節也無。師云。透過那邊看。方有出身路。僧云。揭開金鎖裏頭看。隱隱風光元自異。師云。不是那邊事。僧云。如何是那邊事。師云。瑠璃殿上行。撲倒須粉碎。
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師乃云。諸兄弟。若是此一段事。且須分曉始得。汝若分曉去。便能超毘盧越釋迦。作淨妙法身。出金剛眼孔。儞但歇去。歇得盡時。靈然不昧。更須退步就己。方能徹底相應。箇時若有獨在之照。猶帶功在。豈不見道。子歸就父。為什麼父全不顧。理合如斯。父子之恩何在。始成父子之恩。如何是父子之恩。刀斧斫不開。又云。誕生王子。是須有父。纔轉身時。即不見有。那時喚作妙盡冥符。若是卓卓地體得。向箇裏移一步。如珠發光。光還自照。却有箇紹底道理。又須回頭窺本位顧位。却回頭便能濶步過今時。天明不覺曉。分照不落影。垂應不涉緣。著得个身。向鬧浩浩中。灑然不被物雜。所以道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了全無事。體用何妨分不分。諸兄弟參禪漢。敲骨打髓。是恁麼地做。有一般漢便道。未話已前。已是道了。汝不見道。語帶玄而無路。舌頭談而不談。截斷天下人舌頭即不無。爭教無舌人解語。又不見僧問古德云。如何是和尚本來心。古德云。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。若是體得明白了。便乃跨萬法頭上。不為萬法礙。到恁麼時。不立語言。不拘影像。所以道。諸佛不出世。四十九年說。祖師不西來。少林有妙訣。諸佛既不出世。為什麼四十九年說。祖師既不西來。為什麼少林有妙訣。須信道。是法住法位。世間相常住。這裏不移一絲。不動一點。那時一句子。擲地作金聲。便知道正中偏。一輪皎潔正當天。若恁麼辨得出。在語也妙。在默也妙。說時常默。默時常說。便能超四空出三界。箇是透脫漢做底。且道。如何履踐得恁麼去。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。
師乃云。諸兄弟。若是此一段事。且須分曉始得。汝若分曉去。便能超毘盧越釋迦。作淨妙法身。出金剛眼孔。儞但歇去。歇得盡時。靈然不昧。更須退步就己。方能徹底相應。箇時若有獨在之照。猶帶功在。豈不見道。子歸就父。為什麼父全不顧。理合如斯。父子之恩何在。始成父子之恩。如何是父子之恩。刀斧斫不開。又云。誕生王子。是須有父。纔轉身時。即不見有。那時喚作妙盡冥符。若是卓卓地體得。向箇裏移一步。如珠發光。光還自照。却有箇紹底道理。又須回頭窺本位顧位。却回頭便能濶步過今時。天明不覺曉。分照不落影。垂應不涉緣。著得个身。向鬧浩浩中。灑然不被物雜。所以道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了全無事。體用何妨分不分。諸兄弟參禪漢。敲骨打髓。是恁麼地做。有一般漢便道。未話已前。已是道了。汝不見道。語帶玄而無路。舌頭談而不談。截斷天下人舌頭即不無。爭教無舌人解語。又不見僧問古德云。如何是和尚本來心。古德云。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。若是體得明白了。便乃跨萬法頭上。不為萬法礙。到恁麼時。不立語言。不拘影像。所以道。諸佛不出世。四十九年說。祖師不西來。少林有妙訣。諸佛既不出世。為什麼四十九年說。祖師既不西來。為什麼少林有妙訣。須信道。是法住法位。世間相常住。這裏不移一絲。不動一點。那時一句子。擲地作金聲。便知道正中偏。一輪皎潔正當天。若恁麼辨得出。在語也妙。在默也妙。說時常默。默時常說。便能超四空出三界。箇是透脫漢做底。且道。如何履踐得恁麼去。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。
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小參僧問。蘆花雪月。那時一色還迷。野水秋空。箇處大功猶在。如何得色轉功忘去。師云。往來如得路。兩處不相妨。僧云。玉輪機轉笑呵呵。直下相逢不相識。師云。又墮大功去也。僧云。那邊不守空王殿。爭肯耘田向日輪。師云。早恁麼却較些子。僧云。只如得處恰好時如何。師云。密密處難言。細細中莫動。僧云。喚得回來。通途無礙處。又作麼生。師云。是處相逢不隔越。千手千眼觀世音。師乃云。是我自家底。是儞諸人底。是三世諸佛底。是六代祖師底。各各分上。六六三十六。這裏生心即乖。動念即錯。若有箇漢。四稜著地掀斡不動。也較些子。便能向今時卓卓地。了無一法著彼。了無一法著我。自在人間。無往來相。彼具足是我。我具足是彼。法法住自位。所以道。性自平等。無平等者。若是恁麼去也。是一箇了事衲僧。更須退步。更須就己。便知道四大性自復。如子得其母。這裏不著一點。不挂一絲。拈轉穀漏子。與虛空合。合底是什麼。若無合者。爭辨虛空。若有合者。却成兩箇。那時明歷歷地要眼。淨裸裸地要身。撥轉機輪。便能向今時作用。若識得本來頭。一切心皆是箇心。一切法皆是箇法。坦然平等。恰恰具足。便知道。果滿菩提圓。花開世界起。若恁麼十成時。好箇禪和子。而今人却道。曹洞禪沒許多言語。默默地便是。我也道。儞於箇時莽鹵。我也知。儞向其間卜度。殊不知虛而靈。空而妙。豈不見。僧問石門。如何是和尚家風。門云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。是恁麼行得到。恁麼透得徹。不向死水裏浸却。又不見。僧問梁山。莫便是和尚安身立命處也無。山云。死水不藏龍。如何是活水裏龍。山云。碧潭不吐霧。儞若識得。死底便是箇活漢。儞若識得。活底便是箇死漢。須是向靜悄悄處惺惺。鬧浩浩中歷歷。便知死中常活。不被空礙。活中常死。不被物礙。有不是有。無不是無。芭蕉和尚道。儞有柱杖子。我與儞柱杖子。儞無柱杖子。我奪儞柱杖子。所以六祖云。心地含諸種。普雨悉皆萌。既悟花情已。菩提果自成。方知。當處出生。隨處滅盡珍重。
小參僧問。蘆花雪月。那時一色還迷。野水秋空。箇處大功猶在。如何得色轉功忘去。師云。往來如得路。兩處不相妨。僧云。玉輪機轉笑呵呵。直下相逢不相識。師云。又墮大功去也。僧云。那邊不守空王殿。爭肯耘田向日輪。師云。早恁麼却較些子。僧云。只如得處恰好時如何。師云。密密處難言。細細中莫動。僧云。喚得回來。通途無礙處。又作麼生。師云。是處相逢不隔越。千手千眼觀世音。師乃云。是我自家底。是儞諸人底。是三世諸佛底。是六代祖師底。各各分上。六六三十六。這裏生心即乖。動念即錯。若有箇漢。四稜著地掀斡不動。也較些子。便能向今時卓卓地。了無一法著彼。了無一法著我。自在人間。無往來相。彼具足是我。我具足是彼。法法住自位。所以道。性自平等。無平等者。若是恁麼去也。是一箇了事衲僧。更須退步。更須就己。便知道四大性自復。如子得其母。這裏不著一點。不挂一絲。拈轉穀漏子。與虛空合。合底是什麼。若無合者。爭辨虛空。若有合者。却成兩箇。那時明歷歷地要眼。淨裸裸地要身。撥轉機輪。便能向今時作用。若識得本來頭。一切心皆是箇心。一切法皆是箇法。坦然平等。恰恰具足。便知道。果滿菩提圓。花開世界起。若恁麼十成時。好箇禪和子。而今人却道。曹洞禪沒許多言語。默默地便是。我也道。儞於箇時莽鹵。我也知。儞向其間卜度。殊不知虛而靈。空而妙。豈不見。僧問石門。如何是和尚家風。門云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。是恁麼行得到。恁麼透得徹。不向死水裏浸却。又不見。僧問梁山。莫便是和尚安身立命處也無。山云。死水不藏龍。如何是活水裏龍。山云。碧潭不吐霧。儞若識得。死底便是箇活漢。儞若識得。活底便是箇死漢。須是向靜悄悄處惺惺。鬧浩浩中歷歷。便知死中常活。不被空礙。活中常死。不被物礙。有不是有。無不是無。芭蕉和尚道。儞有柱杖子。我與儞柱杖子。儞無柱杖子。我奪儞柱杖子。所以六祖云。心地含諸種。普雨悉皆萌。既悟花情已。菩提果自成。方知。當處出生。隨處滅盡珍重。
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小參僧問。馬祖陞堂。百丈卷席。意旨如何。師云。也知鼻頭猶痛在。僧云。雖然父子相知。也是弄巧成拙。師云。儞還知痛處也未。僧作卷席勢。師云。三汲浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。僧云。只如馬祖一喝。百丈三日耳聾。又作麼生。師云。聲在耳處。耳在聲中。僧云。可謂是根塵脫落。消息平沈去也。師云。切莫強鍼錐。僧禮拜。師乃云。馬祖與百丈行次。聞野鴨子聲。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。什麼處去也。丈云。飛過去也。祖扭百丈鼻頭。丈作痛聲。祖云。何曾飛去。丈脫然有省。次日祖陞堂。丈卷席。儞看他相見底時節。在什麼處。如今有般漢。杜杜撰撰便道。儞纔陞堂。我便卷席。有甚麼用處。直是千里萬里。百丈後來再參馬祖。被祖一喝。三日耳聾。只如馬祖一喝。還分外著得事麼。還分外有做道理處麼。若也箇時承當。不下草草地。又是業識流注。若是坐得斷幹得開。一絲一糝立不得。喚甚麼作再參馬祖。其間毫髮不容。若分外著得些子。不喚作三日耳聾。不見雪竇道。大冶精金。應無變色。而今有般漢。體不到。見不徹。使鉤。使錐。作道作理。埋沒自己。帶累先宗。若是洗不淨潔。脫不了當。又向這裏添一重去也。喚作泥裏洗土塊。後來黃檗問道。從上宗乘。如何指示。百丈良久。蘗云。不可教後人斷絕去也。丈云。將謂汝是箇人。古人也有恁麼時節。雖離語言。而語言具足。雖出音響。而音響分明。為甚麼百丈却道。我將為汝是箇人。有底道。默處是。豈不見外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道贊歎大慈大悲。開我迷雲。令我得入。阿難問云。外道有何所證。便道。令我得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。又不見。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。為老僧作箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請召問之。帝問耽源。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。此是諸佛諸祖授手底時節。便知道。默時一字一點無欠少。說時一言一句沒分外。語默不到處。古今無盡時。作麼生行履。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。
小參僧問。馬祖陞堂。百丈卷席。意旨如何。師云。也知鼻頭猶痛在。僧云。雖然父子相知。也是弄巧成拙。師云。儞還知痛處也未。僧作卷席勢。師云。三汲浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。僧云。只如馬祖一喝。百丈三日耳聾。又作麼生。師云。聲在耳處。耳在聲中。僧云。可謂是根塵脫落。消息平沈去也。師云。切莫強鍼錐。僧禮拜。師乃云。馬祖與百丈行次。聞野鴨子聲。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。什麼處去也。丈云。飛過去也。祖扭百丈鼻頭。丈作痛聲。祖云。何曾飛去。丈脫然有省。次日祖陞堂。丈卷席。儞看他相見底時節。在什麼處。如今有般漢。杜杜撰撰便道。儞纔陞堂。我便卷席。有甚麼用處。直是千里萬里。百丈後來再參馬祖。被祖一喝。三日耳聾。只如馬祖一喝。還分外著得事麼。還分外有做道理處麼。若也箇時承當。不下草草地。又是業識流注。若是坐得斷幹得開。一絲一糝立不得。喚甚麼作再參馬祖。其間毫髮不容。若分外著得些子。不喚作三日耳聾。不見雪竇道。大冶精金。應無變色。而今有般漢。體不到。見不徹。使鉤。使錐。作道作理。埋沒自己。帶累先宗。若是洗不淨潔。脫不了當。又向這裏添一重去也。喚作泥裏洗土塊。後來黃檗問道。從上宗乘。如何指示。百丈良久。蘗云。不可教後人斷絕去也。丈云。將謂汝是箇人。古人也有恁麼時節。雖離語言。而語言具足。雖出音響。而音響分明。為甚麼百丈却道。我將為汝是箇人。有底道。默處是。豈不見外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道贊歎大慈大悲。開我迷雲。令我得入。阿難問云。外道有何所證。便道。令我得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。又不見。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。為老僧作箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請召問之。帝問耽源。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。此是諸佛諸祖授手底時節。便知道。默時一字一點無欠少。說時一言一句沒分外。語默不到處。古今無盡時。作麼生行履。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。
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小參僧問記得。僧問雲居。僧家畢竟如何。居云。居山好。未審。此意如何。師云。居山好。僧云。只如未到底人。四邊無路時。如何措足。師云。且在山下坐。僧云。忽被他尋得一條活路子。又作麼生。師云。曾過得飛猿嶺也未。僧云。一步又一步。白雲深更深。師云。又是葛藤漫脚下。僧云。只如飛猿嶺。畢竟高多少。師云。須是本鄉人。行過來始得。僧云。過了也。師云。猶是脚跟不點地。師乃云。十成穩密漢做處。要且無稜縫絕芒角。方能圓陀陀地。一切處收攝不得。便能一切處輥得行。有時要道。便道恰恰相應。所以僧問雲居。僧家畢竟如何。居云居山好。有底道。山是不變之體。青青黯黯處去。有甚麼交涉。有底道。白雲一重又一重。箇是裏許時節。有甚麼交涉。若會得者。居山好。有甚麼不得處。應機而對。隨問而酬。豈不是恰恰相應底。儞若作承當。作擔荷。作佛作法。便見不相應。是他平常恁麼用。若是真實衲僧。點頭相許。若不恁麼。又成千重萬重去也。古人道。一言盡十方。絲毫未舉揚。箇是恁麼言。便知道。山是山水是水。人是人法是法。世界爾塵塵爾。法法爾念念爾。這裏增減一絲頭不得。若有一毫道理。又是七花八裂去也。豈不見道。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨真實。正恁麼時。如何行履。一種平懷。泯然自盡。
小參僧問記得。僧問雲居。僧家畢竟如何。居云。居山好。未審。此意如何。師云。居山好。僧云。只如未到底人。四邊無路時。如何措足。師云。且在山下坐。僧云。忽被他尋得一條活路子。又作麼生。師云。曾過得飛猿嶺也未。僧云。一步又一步。白雲深更深。師云。又是葛藤漫脚下。僧云。只如飛猿嶺。畢竟高多少。師云。須是本鄉人。行過來始得。僧云。過了也。師云。猶是脚跟不點地。師乃云。十成穩密漢做處。要且無稜縫絕芒角。方能圓陀陀地。一切處收攝不得。便能一切處輥得行。有時要道。便道恰恰相應。所以僧問雲居。僧家畢竟如何。居云居山好。有底道。山是不變之體。青青黯黯處去。有甚麼交涉。有底道。白雲一重又一重。箇是裏許時節。有甚麼交涉。若會得者。居山好。有甚麼不得處。應機而對。隨問而酬。豈不是恰恰相應底。儞若作承當。作擔荷。作佛作法。便見不相應。是他平常恁麼用。若是真實衲僧。點頭相許。若不恁麼。又成千重萬重去也。古人道。一言盡十方。絲毫未舉揚。箇是恁麼言。便知道。山是山水是水。人是人法是法。世界爾塵塵爾。法法爾念念爾。這裏增減一絲頭不得。若有一毫道理。又是七花八裂去也。豈不見道。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨真實。正恁麼時。如何行履。一種平懷。泯然自盡。
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小參僧問。廓而無際。不立一塵。湛而獨存。十方普應。正恁麼時如何。師云。也無十方可應。僧云。如空合空。似水歸水。師云。是即便是。似箇甚麼。僧云。也要分明指註則箇。師云。儞試向分明處指註看。僧云。夜月有輝含古渡。白雲無雨裹秋山。師云。正位其間轉側。偏位裏許歸來。僧云。不涉往來底。是什麼人。師云。夜明簾外主。僧云。白雲覆青山。青山頂不露。師云。猶偏正邊事。僧云。不落偏正時如何。師云落。僧禮拜。
小參僧問。廓而無際。不立一塵。湛而獨存。十方普應。正恁麼時如何。師云。也無十方可應。僧云。如空合空。似水歸水。師云。是即便是。似箇甚麼。僧云。也要分明指註則箇。師云。儞試向分明處指註看。僧云。夜月有輝含古渡。白雲無雨裹秋山。師云。正位其間轉側。偏位裏許歸來。僧云。不涉往來底。是什麼人。師云。夜明簾外主。僧云。白雲覆青山。青山頂不露。師云。猶偏正邊事。僧云。不落偏正時如何。師云落。僧禮拜。
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師乃云。本無如許多事。做來做去。便有如許多事。如今却從許多事中。減來減去。要到無許多事處。只爾尋常起滅者是生死。起滅若盡。即是本來清淨底。無可指註。無可比擬。寒山子道。吾心似秋月。碧潭澄皎潔。直得皎皎地如秋月。尚恐不是。又道。無物堪比倫。教我如何說。既是無物。又作麼生說。所以道。不可亦不可。此語亦不受。謂之逈絕無寄。一切處寄不得。箇是遍底心。安向什麼處。淨裸裸赤洒洒。絲毫立不得。只如適來上座子問。湛而獨存。十方普應。向他道也無十方可應。那時還有應底道理麼。混混地喚作大塊。若是分曉漢。直是玲玲瓏瓏。不分曉漢。便見碌碌蔌蔌。要須如珠發光光還自照。然雖是第二頭事。却須在第二頭辨。若有纖毫擾動。箇時便隨業流轉。歇得盡處。無可歇者。即是菩提。勝淨明心。不從人得。永嘉大師道。取不得捨不得。不可得中只麼得。豈不是八字打開。兩手分付珍重。
師乃云。本無如許多事。做來做去。便有如許多事。如今却從許多事中。減來減去。要到無許多事處。只爾尋常起滅者是生死。起滅若盡。即是本來清淨底。無可指註。無可比擬。寒山子道。吾心似秋月。碧潭澄皎潔。直得皎皎地如秋月。尚恐不是。又道。無物堪比倫。教我如何說。既是無物。又作麼生說。所以道。不可亦不可。此語亦不受。謂之逈絕無寄。一切處寄不得。箇是遍底心。安向什麼處。淨裸裸赤洒洒。絲毫立不得。只如適來上座子問。湛而獨存。十方普應。向他道也無十方可應。那時還有應底道理麼。混混地喚作大塊。若是分曉漢。直是玲玲瓏瓏。不分曉漢。便見碌碌蔌蔌。要須如珠發光光還自照。然雖是第二頭事。却須在第二頭辨。若有纖毫擾動。箇時便隨業流轉。歇得盡處。無可歇者。即是菩提。勝淨明心。不從人得。永嘉大師道。取不得捨不得。不可得中只麼得。豈不是八字打開。兩手分付珍重。
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小參僧問記得。僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云。一片孤雲不露醜。意旨如何。師云。裏許有些子難為說向人。僧云。說著後如何。師云。頭角生也。僧云。若然者醜拙露去。師云。異類中來分化事。何妨影裏却相逢。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。還真箇也無。僧云。直得頭頭是物物渠。師云。十年歸不得。忘却來時路。僧云。為什麼却如此。師云。直須忘却始得。師乃云。參禪一段事。其實要脫生死。若脫生死不得。喚什麼作禪。且道。作麼生生。作麼生死。作麼生脫。若一念迷本隨情。牽在一切處。紛紛紜紜膠膠擾擾。既從不自由處生。還從不自由處死。若是分曉漢。本無所從來。明白恁麼用。便於一切時一切處。脫徹無依。萬象中出一頭地。恁時不帶四大五蘊來。方有出身路子。臘月三十日。依舊恁麼去。所謂來無所從。去無所至。箇時淨無夤緣。廓無處所。三際斷六門空。所以道。恢恢焉。晃晃焉。逈出思議之表也。思不到。議不及。心念纔萌。便成流注。若是一切心念盡。也無天堂到儞。也無地獄到儞。十方虛空。純淨無垢。廓然明白。惺惺恁麼來。是諸佛菩薩生處。癡愛投種。是眾生生處。其間善惡兼帶。便成善道惡道。若或善惡如浮雲。起滅俱無處。這裏生佛立不得。六祖和尚道。不思善不思惡。正當恁麼時。還我明上座父母未生時本來面目。諸兄弟。未休休去。未歇歇去。儞若歇得盡。休得穩。千聖不可携。不可携處。是儞自己。不要作道理咬言句。胡棒亂喝。盡是業識流轉。更若取他處分。受他指註。又是依草附木。直須無師智自然智。見性不留佛。大悟不存師。方有些子衲僧氣息。且道。作麼生行履。得斷生死超凡聖去。無影樹下合同船。琉璃殿上無知識。
小參僧問記得。僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云。一片孤雲不露醜。意旨如何。師云。裏許有些子難為說向人。僧云。說著後如何。師云。頭角生也。僧云。若然者醜拙露去。師云。異類中來分化事。何妨影裏却相逢。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。還真箇也無。僧云。直得頭頭是物物渠。師云。十年歸不得。忘却來時路。僧云。為什麼却如此。師云。直須忘却始得。師乃云。參禪一段事。其實要脫生死。若脫生死不得。喚什麼作禪。且道。作麼生生。作麼生死。作麼生脫。若一念迷本隨情。牽在一切處。紛紛紜紜膠膠擾擾。既從不自由處生。還從不自由處死。若是分曉漢。本無所從來。明白恁麼用。便於一切時一切處。脫徹無依。萬象中出一頭地。恁時不帶四大五蘊來。方有出身路子。臘月三十日。依舊恁麼去。所謂來無所從。去無所至。箇時淨無夤緣。廓無處所。三際斷六門空。所以道。恢恢焉。晃晃焉。逈出思議之表也。思不到。議不及。心念纔萌。便成流注。若是一切心念盡。也無天堂到儞。也無地獄到儞。十方虛空。純淨無垢。廓然明白。惺惺恁麼來。是諸佛菩薩生處。癡愛投種。是眾生生處。其間善惡兼帶。便成善道惡道。若或善惡如浮雲。起滅俱無處。這裏生佛立不得。六祖和尚道。不思善不思惡。正當恁麼時。還我明上座父母未生時本來面目。諸兄弟。未休休去。未歇歇去。儞若歇得盡。休得穩。千聖不可携。不可携處。是儞自己。不要作道理咬言句。胡棒亂喝。盡是業識流轉。更若取他處分。受他指註。又是依草附木。直須無師智自然智。見性不留佛。大悟不存師。方有些子衲僧氣息。且道。作麼生行履。得斷生死超凡聖去。無影樹下合同船。琉璃殿上無知識。
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小參僧問。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云放下著。此意如何。師云。滿頭堆拶來。通身洗淨去。僧云。拈却根塵一切空。廓然遍徹周沙界。師云。也無遍底道理。僧云。爭柰谷答響而常虛。珠發光而自照。師云。猶是應底時節。僧云。如何得恰好相應去。師云。劍去久矣。子方刻舟。僧問。如何是奪人不奪境。師云。藏盡自己身。遍界俱影現。僧云。如何是奪境不奪人。師云。廓然掃盡無絲髮。處處分身遍大千。僧云。如何是人境俱不奪。師云。昨日二十九。今朝三十日。僧云。如何是人境兩俱奪。師云。坐却舌頭。僧禮拜。師乃云。兄弟有底道。三十年二十年三年五年。在叢林中恁麼做。也道我參禪學道。若不曾到底。有甚麼用處。儞但只管放。教心地下一切皆空。一切皆盡。箇是本來時節。所以道。一切皆從心地生。除去一切生底。還是本來心地。者箇心地平等普遍。普遍無有不在。無有不滿。既心地上生相。盡十方三世。無有一毫自外而來。俱從箇裏發現。便知道萬法是心光。諸緣唯性曉。本無迷悟人。只要今日了。心無形影。對緣即照。所以假虛空。為森羅萬象之體。假森羅萬象為虛空之用。一切諸法。皆是心地上妄想緣影。譬如湛水因風成波。唯風滅故動相隨滅。非是水滅。爾心地上。存許多善惡等相。便是水上波浪。風休波滅。不是水滅。善惡相盡。不是心滅。本來一段事空不得。若是坐禪底人。風塵草動。自看得出。不可道是說經說論。此是馬鳴祖師恁麼道。分曉直是分曉。諸人若到恁麼時節。自然恰恰好好。古人道。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭。須進步十方世界現全身。此是全身應現。有時奪人不奪境。樅樅地在一切法上。觀世音菩薩。將錢買餬餅。放下手却是漫頭。那裏得一切閑聲色來。有時奪境不奪人。百草頭上識得。鬧市門頭薦取。欄街截巷憨皮袋。一切處築著磕著。有時人境俱不奪。平平坦坦。法法見成。人平不語。水平不流。東方來者東方座。所以嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。尊者云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼即擔取去。豈不是恁麼時節。有時人境兩俱奪。消息盡稜角沒。透頂透底。如珠發光。光還自照。是恁麼周旋。方是箇衲僧。若不恁麼。十二時中。向甚麼處去來珍重。
小參僧問。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云放下著。此意如何。師云。滿頭堆拶來。通身洗淨去。僧云。拈却根塵一切空。廓然遍徹周沙界。師云。也無遍底道理。僧云。爭柰谷答響而常虛。珠發光而自照。師云。猶是應底時節。僧云。如何得恰好相應去。師云。劍去久矣。子方刻舟。僧問。如何是奪人不奪境。師云。藏盡自己身。遍界俱影現。僧云。如何是奪境不奪人。師云。廓然掃盡無絲髮。處處分身遍大千。僧云。如何是人境俱不奪。師云。昨日二十九。今朝三十日。僧云。如何是人境兩俱奪。師云。坐却舌頭。僧禮拜。師乃云。兄弟有底道。三十年二十年三年五年。在叢林中恁麼做。也道我參禪學道。若不曾到底。有甚麼用處。儞但只管放。教心地下一切皆空。一切皆盡。箇是本來時節。所以道。一切皆從心地生。除去一切生底。還是本來心地。者箇心地平等普遍。普遍無有不在。無有不滿。既心地上生相。盡十方三世。無有一毫自外而來。俱從箇裏發現。便知道萬法是心光。諸緣唯性曉。本無迷悟人。只要今日了。心無形影。對緣即照。所以假虛空。為森羅萬象之體。假森羅萬象為虛空之用。一切諸法。皆是心地上妄想緣影。譬如湛水因風成波。唯風滅故動相隨滅。非是水滅。爾心地上。存許多善惡等相。便是水上波浪。風休波滅。不是水滅。善惡相盡。不是心滅。本來一段事空不得。若是坐禪底人。風塵草動。自看得出。不可道是說經說論。此是馬鳴祖師恁麼道。分曉直是分曉。諸人若到恁麼時節。自然恰恰好好。古人道。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭。須進步十方世界現全身。此是全身應現。有時奪人不奪境。樅樅地在一切法上。觀世音菩薩。將錢買餬餅。放下手却是漫頭。那裏得一切閑聲色來。有時奪境不奪人。百草頭上識得。鬧市門頭薦取。欄街截巷憨皮袋。一切處築著磕著。有時人境俱不奪。平平坦坦。法法見成。人平不語。水平不流。東方來者東方座。所以嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。尊者云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼即擔取去。豈不是恁麼時節。有時人境兩俱奪。消息盡稜角沒。透頂透底。如珠發光。光還自照。是恁麼周旋。方是箇衲僧。若不恁麼。十二時中。向甚麼處去來珍重。
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小參僧問。如何是針線貫通底時節。師云。細細行將去。密密其中來。僧云。堪嗟去日顏如玉。却嘆回時鬢似霜。師云。撒開兩頭。中間作麼生辨。僧云。家醜不可外揚。師云。出格一句又如何道。僧云。到者裏脫身一色。不守同風。師云。一亙坐殺。僧云記得。僧問雲居。全無學處。如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。未審。此意如何。師云。恰似上人適來恁麼去。僧云。直是有口。難為說。師云。不同興化。僧禮拜。僧問記得。雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。未審。此意如何。師云。無心能作用。作用自無心。僧云。恁麼則玲瓏八面。八面玲瓏。師云。應處不將來。通身能變態。僧云。為甚麼道。吾却云道即太殺道。只道得八成。師云。分箇遍身與通身底時節。僧云。只如遍身通身。相去多少。師云。只隔一絲頭。便成千萬里。僧云。推得一絲頭時如何。師云。恰與那時合。師乃云。僧問雲居。全無學處如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。到者裏。著一點子不得。是須徹底及盡去。無爾作道理辨白處。無爾依俙髣髴處。如懸崖撒手。直下放得盡。始與雲居做處合。只為箇時不同興化。又雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。箇時具許多手。具許多眼。更不作前後。更不作思惟。正恁麼能應底是甚麼。豈不見道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。識得謂之佛性。不識謂之精魂。爾若作道理作安排。便是業識流注。所以長沙和尚道。學道之人不悟真。只為從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。是須徹底回來方解恁麼變弄。爾若認聲色認執捉。認鹹淡總不是也。但放盡識神。便與麼應。如鏡照像。如谷答響相似。是以釋迦老子。分千百億身。大悲菩薩。具千手眼。男子身中入正定。女子身中從定起。一塵入正受。諸塵三昧起。且道。正恁麼時如何。展翅奔騰六合雲。搏風鼓蕩四溟水。
小參僧問。如何是針線貫通底時節。師云。細細行將去。密密其中來。僧云。堪嗟去日顏如玉。却嘆回時鬢似霜。師云。撒開兩頭。中間作麼生辨。僧云。家醜不可外揚。師云。出格一句又如何道。僧云。到者裏脫身一色。不守同風。師云。一亙坐殺。僧云記得。僧問雲居。全無學處。如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。未審。此意如何。師云。恰似上人適來恁麼去。僧云。直是有口。難為說。師云。不同興化。僧禮拜。僧問記得。雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。未審。此意如何。師云。無心能作用。作用自無心。僧云。恁麼則玲瓏八面。八面玲瓏。師云。應處不將來。通身能變態。僧云。為甚麼道。吾却云道即太殺道。只道得八成。師云。分箇遍身與通身底時節。僧云。只如遍身通身。相去多少。師云。只隔一絲頭。便成千萬里。僧云。推得一絲頭時如何。師云。恰與那時合。師乃云。僧問雲居。全無學處如何立身。居云。無立身處。僧云。佛事何勞。居云。不同興化。到者裏。著一點子不得。是須徹底及盡去。無爾作道理辨白處。無爾依俙髣髴處。如懸崖撒手。直下放得盡。始與雲居做處合。只為箇時不同興化。又雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。箇時具許多手。具許多眼。更不作前後。更不作思惟。正恁麼能應底是甚麼。豈不見道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。識得謂之佛性。不識謂之精魂。爾若作道理作安排。便是業識流注。所以長沙和尚道。學道之人不悟真。只為從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。是須徹底回來方解恁麼變弄。爾若認聲色認執捉。認鹹淡總不是也。但放盡識神。便與麼應。如鏡照像。如谷答響相似。是以釋迦老子。分千百億身。大悲菩薩。具千手眼。男子身中入正定。女子身中從定起。一塵入正受。諸塵三昧起。且道。正恁麼時如何。展翅奔騰六合雲。搏風鼓蕩四溟水。
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小參僧問。上無攀仰。下絕已躬時如何。師云。普天匝地。僧云。處處相逢去也。師云。爾甚麼處撞著來。僧云。萬象之中。全身獨露。師云。且道。撥萬象不撥萬象。僧云。兩頭俱劃斷。裏許自通同。師云。直和裏頭。也須推倒。僧云。爭奈普天匝地。師云。須是天童始得。僧云。恰恰與和尚鼻頭相拄。師云。只箇恰恰也不消得。僧云。空却萬象去也。師云。空它作麼。僧云。畢竟如何。師云。天童今日直難分疎。僧云。騎牛步行。把鉏空手。師云。是恁麼却較些子。師乃云。真實到處。廓落無依。更喚甚麼。作十方壁落。更喚甚麼。作三世機緣。一塵不受。法法同體。人人同心。只箇自受用身。十方無不周遍。既知周遍盡。法法頭上。佛佛心中。具足本體。更有甚麼事來。只者一塵。也是爾本體。也是爾本心。也是爾本相。也是爾本智。所以道。若色清淨。若一切智智清淨。若般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷故。諸兄弟。是須恁麼。爾還曾空得心緣來麼。還曾空得身相來麼。爾若空得盡。不只是空。那時靈靈歷歷地。虛中明白。若恁麼時不是空。了底時節。底也如是。表亦如是。在塵也如是。在法也如是。無有諸佛不如是。無有眾生不如是。眾生也具足如是。諸佛也具足如是。眾生放得落。諸佛提得起。是以諸佛與眾生。同身共命。只箇一念元同法界。所以道。上無攀仰。下絕已躬。直是磊磊落落。浩浩蕩蕩。正恁麼時。作麼生體悉。言語道斷。非去來今珍重。
小參僧問。上無攀仰。下絕已躬時如何。師云。普天匝地。僧云。處處相逢去也。師云。爾甚麼處撞著來。僧云。萬象之中。全身獨露。師云。且道。撥萬象不撥萬象。僧云。兩頭俱劃斷。裏許自通同。師云。直和裏頭。也須推倒。僧云。爭奈普天匝地。師云。須是天童始得。僧云。恰恰與和尚鼻頭相拄。師云。只箇恰恰也不消得。僧云。空却萬象去也。師云。空它作麼。僧云。畢竟如何。師云。天童今日直難分疎。僧云。騎牛步行。把鉏空手。師云。是恁麼却較些子。師乃云。真實到處。廓落無依。更喚甚麼。作十方壁落。更喚甚麼。作三世機緣。一塵不受。法法同體。人人同心。只箇自受用身。十方無不周遍。既知周遍盡。法法頭上。佛佛心中。具足本體。更有甚麼事來。只者一塵。也是爾本體。也是爾本心。也是爾本相。也是爾本智。所以道。若色清淨。若一切智智清淨。若般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷故。諸兄弟。是須恁麼。爾還曾空得心緣來麼。還曾空得身相來麼。爾若空得盡。不只是空。那時靈靈歷歷地。虛中明白。若恁麼時不是空。了底時節。底也如是。表亦如是。在塵也如是。在法也如是。無有諸佛不如是。無有眾生不如是。眾生也具足如是。諸佛也具足如是。眾生放得落。諸佛提得起。是以諸佛與眾生。同身共命。只箇一念元同法界。所以道。上無攀仰。下絕已躬。直是磊磊落落。浩浩蕩蕩。正恁麼時。作麼生體悉。言語道斷。非去來今珍重。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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小參僧問。趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。趙州既不在明白裏。向甚麼處去也。師云。尋常無孔竅。箇處絕光芒。僧云。恁麼則處處踏著趙州鼻孔。師云。又是特地來。隔越三千里。僧云。趙州意作麼生。師云。無稜縫漢方知。僧云。時有僧出云。和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。此僧雖解恁麼問。大似韓獹趁塊。師云。今日又添一箇。僧云。學人當時若作者僧。但只拈起坐具云。某甲尋常不敢觸誤和尚。師云。又是上門上戶。僧云。者僧又道。和尚既不知。為甚麼却道。不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州釘嘴鐵舌。為甚麼却懡㦬而休。師云。我也分疎不下。僧云。到這裏還有分疎處也無。師云。莫道天童無分疎。洎乎趙州也被靠倒。僧云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。師云。只這一句却較些子。僧云。只如和尚與趙州相去幾何。師云。天童却是隰州人。僧云。葵花向日柳絮隨風。師云。平常無事好。特地作誵訛師乃云。衲僧做得到。放得穩自然。步步踏著。無虛棄底工夫。句句道著。無虛棄底音韻。所以趙州道。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。若是至道無難。唯嫌揀擇。直是沒一絲毫。特地底時節。莫落明白。一切放得落。有甚麼如許多事。所以衲僧家。纔有佛法禪道。便好喫痛棒。者僧道和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。爾看。它答話元來著箇知底道理不得。者僧又道和尚既不知為甚麼道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州到極則處便能推過。這老漢。尋常直然。無稜縫絕芒角。到此幾被者僧拶得上壁。似乎有稜縫有芒角。後來雪竇頌道。
小參僧問。趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。趙州既不在明白裏。向甚麼處去也。師云。尋常無孔竅。箇處絕光芒。僧云。恁麼則處處踏著趙州鼻孔。師云。又是特地來。隔越三千里。僧云。趙州意作麼生。師云。無稜縫漢方知。僧云。時有僧出云。和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。此僧雖解恁麼問。大似韓獹趁塊。師云。今日又添一箇。僧云。學人當時若作者僧。但只拈起坐具云。某甲尋常不敢觸誤和尚。師云。又是上門上戶。僧云。者僧又道。和尚既不知。為甚麼却道。不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州釘嘴鐵舌。為甚麼却懡㦬而休。師云。我也分疎不下。僧云。到這裏還有分疎處也無。師云。莫道天童無分疎。洎乎趙州也被靠倒。僧云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。師云。只這一句却較些子。僧云。只如和尚與趙州相去幾何。師云。天童却是隰州人。僧云。葵花向日柳絮隨風。師云。平常無事好。特地作誵訛師乃云。衲僧做得到。放得穩自然。步步踏著。無虛棄底工夫。句句道著。無虛棄底音韻。所以趙州道。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。若是至道無難。唯嫌揀擇。直是沒一絲毫。特地底時節。莫落明白。一切放得落。有甚麼如許多事。所以衲僧家。纔有佛法禪道。便好喫痛棒。者僧道和尚既不在明白裏。護惜箇甚麼。州云。我亦不知。爾看。它答話元來著箇知底道理不得。者僧又道和尚既不知為甚麼道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。趙州到極則處便能推過。這老漢。尋常直然。無稜縫絕芒角。到此幾被者僧拶得上壁。似乎有稜縫有芒角。後來雪竇頌道。
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至道無難。
至道無難。
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言端語端。一有多種。二無兩般。天際日上月下。
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檻前山深水寒。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。
檻前山深水寒。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。
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難難。揀擇明白君自看。
難難。揀擇明白君自看。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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它道難難。揀擇明白君自看。這裏脫揀擇脫明白。要與趙州合去。兄弟既透過揀擇。便道天際日上月下。檻前山深水寒。既透過明白。便道。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。這兩句。却是洞下透明白時節。趙州做處。直是摸稜。所以僧問香嚴。如何是道。枯木裏龍吟。如何是道中人。髑髏裏眼睛。後來僧問石霜。枯木裏龍吟意旨如何。霜云。猶帶喜在。髑髏裏眼睛意旨如何。霜云。猶帶識在。兄弟爾去體看。放教歇去及得盡去。消息絕去。透得徹去。所以道。轉一色功後看。自然便能向一切時中。分分曉曉。絕滲漏。透聲色。無處所。沒蹤迹。便知道。兼中至也徹底恁麼至。兼中到也徹底恁麼到。只在其間。出沒俱盡。若是其間人。知天童今夜大殺漏逗。咬牙嚙齒。殺佛殺祖去也。性燥漢。真實識得者。決定無本據。者邊也無本據。那邊也無本據。不分曉漢。於一切言說。又添一重去也。諸人分上合作麼生。若是通方底人。其間自有做處珍重。
它道難難。揀擇明白君自看。這裏脫揀擇脫明白。要與趙州合去。兄弟既透過揀擇。便道天際日上月下。檻前山深水寒。既透過明白。便道。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟消未乾。這兩句。却是洞下透明白時節。趙州做處。直是摸稜。所以僧問香嚴。如何是道。枯木裏龍吟。如何是道中人。髑髏裏眼睛。後來僧問石霜。枯木裏龍吟意旨如何。霜云。猶帶喜在。髑髏裏眼睛意旨如何。霜云。猶帶識在。兄弟爾去體看。放教歇去及得盡去。消息絕去。透得徹去。所以道。轉一色功後看。自然便能向一切時中。分分曉曉。絕滲漏。透聲色。無處所。沒蹤迹。便知道。兼中至也徹底恁麼至。兼中到也徹底恁麼到。只在其間。出沒俱盡。若是其間人。知天童今夜大殺漏逗。咬牙嚙齒。殺佛殺祖去也。性燥漢。真實識得者。決定無本據。者邊也無本據。那邊也無本據。不分曉漢。於一切言說。又添一重去也。諸人分上合作麼生。若是通方底人。其間自有做處珍重。
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小參僧問。卷簾目對千峯秀。掩室時聞百鳥聲。正恁麼時。還有佛法也無。師云。透過聲色了無依。一切法中常自在。僧云。山河及大地。全露法王身。師云。正恁麼時。作麼生承當擔荷。僧云。豈不見道。森羅萬像。古佛家風。師云。是須子細始得。僧云。古人道。是見非見。見非是見。目前燈籠露柱。作麼生說箇非見。師云。根塵了不倚。的的自相通。僧云。頭頭爾法法爾。師云。爾作麼生得恁麼去。僧云。事事不將來。般般得受用。師云。也須脚跟點地始得。師乃云。清淨無相。妙明絕緣。箇一片田地子。古今移不得。一切法生也。自是諸法生。了不干它事。一切法滅也。自是諸法滅。了不干它事。從本以來底。元不曾借借。廓大周遍。無所不至。正恁麼時。還有畔岸也無。若有畔岸。即於爾本心。自作界至去也。正無畔岸時。全與虛空合却。靈然不是空。透頂透底去。中間無一塵。若恁麼也。混融不隔越。箇是諸佛諸佛出生處。箇是山河大地建立處。有情也恁麼地出生。無情也恁麼地建立。所以道。情與無情共一體。處處皆同真法界。到恁麼時。山是箇時山。水是箇時水。森羅萬像。與爾地水火風。皆是箇時建立。乃至長短大小方圜等相。更無有異。纔起分別心。便成差別相。爾心無分別。平等與平等。更無平等者。徹表徹裏。盡中盡邊。純是汝本真所見。若心地下。有一點疑葢蔽。內為筋骸所梏。外為山河所眩。困踣於迷途。局促於轅下。若分曉也。便能向箇時。出出沒沒。正當出沒微妙處。還體得也無。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。
小參僧問。卷簾目對千峯秀。掩室時聞百鳥聲。正恁麼時。還有佛法也無。師云。透過聲色了無依。一切法中常自在。僧云。山河及大地。全露法王身。師云。正恁麼時。作麼生承當擔荷。僧云。豈不見道。森羅萬像。古佛家風。師云。是須子細始得。僧云。古人道。是見非見。見非是見。目前燈籠露柱。作麼生說箇非見。師云。根塵了不倚。的的自相通。僧云。頭頭爾法法爾。師云。爾作麼生得恁麼去。僧云。事事不將來。般般得受用。師云。也須脚跟點地始得。師乃云。清淨無相。妙明絕緣。箇一片田地子。古今移不得。一切法生也。自是諸法生。了不干它事。一切法滅也。自是諸法滅。了不干它事。從本以來底。元不曾借借。廓大周遍。無所不至。正恁麼時。還有畔岸也無。若有畔岸。即於爾本心。自作界至去也。正無畔岸時。全與虛空合却。靈然不是空。透頂透底去。中間無一塵。若恁麼也。混融不隔越。箇是諸佛諸佛出生處。箇是山河大地建立處。有情也恁麼地出生。無情也恁麼地建立。所以道。情與無情共一體。處處皆同真法界。到恁麼時。山是箇時山。水是箇時水。森羅萬像。與爾地水火風。皆是箇時建立。乃至長短大小方圜等相。更無有異。纔起分別心。便成差別相。爾心無分別。平等與平等。更無平等者。徹表徹裏。盡中盡邊。純是汝本真所見。若心地下。有一點疑葢蔽。內為筋骸所梏。外為山河所眩。困踣於迷途。局促於轅下。若分曉也。便能向箇時。出出沒沒。正當出沒微妙處。還體得也無。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。
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小參僧問。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。未審。此理如何。師云。廓落了無依。靈明唯自照。僧云。可謂是澄潭月影。古廟香爐。師云。得與麼絕消息。僧云。唯復是心從法顯。法逐心生。師云。總不恁麼。別致一問來。僧云。且待別時。僧問記得。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。未審。者裏是甚麼所在。師云。超群像出名言。僧云露露。師云。見箇甚麼便恁麼道。僧云。爭柰赤心片片。片片赤心。師云。言語道斷處。元非過未今。僧云。雪竇道。劈腹剜心。此意如何。師云。要且無爾著意解處。僧云。只如和尚道。和光惹事。刮篤成家。又作麼生。師云。怕爾入思惟。斷人作伎倆。僧云。還當得者僧問處也無。師云。似則便相似。依俙千萬里。僧云。忽若有人問和尚。語默涉離微。如何通不犯。師云。唵阿盧勒繼薩婆訶。僧云。信受奉行去也。僧問記得。趙州到雲居。居云。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。未審。意旨如何。師云。一切眾生俱到此。一切諸佛亦復然。僧云。未審。古寺基。路頭在甚麼處。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。僧云。露濕千峯冷。雲籠萬樹寒。師云。更須轉劫功。方與那人合。僧云。星移月暗無消息。客散雲樓酒盌乾。師云。正恁麼時如何辨白。僧云。滿口氷霜寒徹骨。此中消息與誰。論師云。却較些子。師乃云。心是根法是塵。兩種猶如鏡上痕。塵垢盡時光始現。心法雙忘性即真。到恁麼時。一切脫落去始得。正脫落時。彼我俱不著處所。所以道。周遍十方心。不在一切處。箇時不是一切心。箇時不是一切法。所以遍一切處。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。兄弟增一絲毫頭不得。減一絲毫頭不得。直是四稜塌地掀幹不動。若恁麼辨得。豈不是恰恰現前。依俙留情。髣髴立會。便成路布葛藤去也。卒未有淨潔分。野狐涎直下嘔得盡。有甚麼事。兄弟本是如此。但心地下。不立一塵。便知道彼不來。此不去。中不住。若也理會面前事。便失却背後事。若也理會背後事。便失却面前事。如不居背面。更有甚麼事。過去心已滅。未來心未至。現在心空寂。便能蕩蕩地絕痕垢。雪竇又道。劈腹剜心。到者裏。更錐劄不得。適來者僧問。語默涉離微。如何通不犯。山僧對它道阿盧勒繼薩婆訶。是須恁麼始得。若是分曉漢。恰恰道天童十成。若不分曉。是語言是道理。有甚麼相應時節。又不見。趙州問投子。大死底人却活時如何。投子云。
小參僧問。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。未審。此理如何。師云。廓落了無依。靈明唯自照。僧云。可謂是澄潭月影。古廟香爐。師云。得與麼絕消息。僧云。唯復是心從法顯。法逐心生。師云。總不恁麼。別致一問來。僧云。且待別時。僧問記得。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。未審。者裏是甚麼所在。師云。超群像出名言。僧云露露。師云。見箇甚麼便恁麼道。僧云。爭柰赤心片片。片片赤心。師云。言語道斷處。元非過未今。僧云。雪竇道。劈腹剜心。此意如何。師云。要且無爾著意解處。僧云。只如和尚道。和光惹事。刮篤成家。又作麼生。師云。怕爾入思惟。斷人作伎倆。僧云。還當得者僧問處也無。師云。似則便相似。依俙千萬里。僧云。忽若有人問和尚。語默涉離微。如何通不犯。師云。唵阿盧勒繼薩婆訶。僧云。信受奉行去也。僧問記得。趙州到雲居。居云。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。未審。意旨如何。師云。一切眾生俱到此。一切諸佛亦復然。僧云。未審。古寺基。路頭在甚麼處。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。僧云。露濕千峯冷。雲籠萬樹寒。師云。更須轉劫功。方與那人合。僧云。星移月暗無消息。客散雲樓酒盌乾。師云。正恁麼時如何辨白。僧云。滿口氷霜寒徹骨。此中消息與誰。論師云。却較些子。師乃云。心是根法是塵。兩種猶如鏡上痕。塵垢盡時光始現。心法雙忘性即真。到恁麼時。一切脫落去始得。正脫落時。彼我俱不著處所。所以道。周遍十方心。不在一切處。箇時不是一切心。箇時不是一切法。所以遍一切處。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。兄弟增一絲毫頭不得。減一絲毫頭不得。直是四稜塌地掀幹不動。若恁麼辨得。豈不是恰恰現前。依俙留情。髣髴立會。便成路布葛藤去也。卒未有淨潔分。野狐涎直下嘔得盡。有甚麼事。兄弟本是如此。但心地下。不立一塵。便知道彼不來。此不去。中不住。若也理會面前事。便失却背後事。若也理會背後事。便失却面前事。如不居背面。更有甚麼事。過去心已滅。未來心未至。現在心空寂。便能蕩蕩地絕痕垢。雪竇又道。劈腹剜心。到者裏。更錐劄不得。適來者僧問。語默涉離微。如何通不犯。山僧對它道阿盧勒繼薩婆訶。是須恁麼始得。若是分曉漢。恰恰道天童十成。若不分曉。是語言是道理。有甚麼相應時節。又不見。趙州問投子。大死底人却活時如何。投子云。
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不許夜行。投明須到。若箇時識得。便知道當明中有闇。勿以闇相遇。當闇中有明。勿以明相覩。一切法盡處。箇時了了常存。一切法生時。箇時空空常寂。須知道死中有活活中死。趙州又到雲居。居曰。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居曰。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。居便休。兄弟一切諸佛到此是住處。一切眾生。到此是住處。若不到此。喚甚麼作。休歇田地。須知當處滅盡。從此建立。便見當處出生。豈不見。修山主改葬儀。一切諸佛。一切眾生。盡向此處安葬。雪峯道。兄弟共十字。同心著一儀。薪盡火滅後。密室爛如泥珍重。
不許夜行。投明須到。若箇時識得。便知道當明中有闇。勿以闇相遇。當闇中有明。勿以明相覩。一切法盡處。箇時了了常存。一切法生時。箇時空空常寂。須知道死中有活活中死。趙州又到雲居。居曰。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居曰。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。居便休。兄弟一切諸佛到此是住處。一切眾生。到此是住處。若不到此。喚甚麼作。休歇田地。須知當處滅盡。從此建立。便見當處出生。豈不見。修山主改葬儀。一切諸佛。一切眾生。盡向此處安葬。雪峯道。兄弟共十字。同心著一儀。薪盡火滅後。密室爛如泥珍重。
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小參僧問。田地穩密底人。作麼生擡脚。師云。裏頭移一步。明月逐波流。僧云。進一步時。滿目光生去也。師云。正恁麼時作麼生進。僧云。劫壺空處轉身時。裏許風光還不墮。師云。依俙纔月出。髣髴又星移。僧云。只如未進步時。又向甚麼處。安身立命。師云。銀河淨無浪。半夜月橫秋。僧云。神通游戲底人。作麼生放身。師云。轉盻解歸來。蕭然還就位。僧云。一切處絕蹤跡去也。師云。且道。神通游戲時。自合如何。僧云。靈靈不昧。了了常知。師云。要且未能超脫。僧云。誰敢特地。師云。一切處應現。絲髮不留痕。師乃云。洞塵劫事。只在一彈指間。若向一彈指間。前後際斷。箇時俱位不得。塵劫已前。只是恁麼事。三世諸佛。望爾頂𩕳不著。六代祖師。覷爾脚跟不到。直饒若佛若祖。只是旁窺仰讚有分。終不敢向當頭道著一句子。縱爾做盡方便。設盡門庭。要當頭道一句子也不得。本色人自住本位。乃至一切諸佛出世。侵犯我不得。一切眾魔出興。侵犯我不得。塵劫已前。者一坐具地。是爾自所住處。人人到箇時節。彼不侵犯我。我不侵犯彼。洞然法界。元無一絲毫隔越。箇時識得破。便喚作諸佛。爾若背覺合塵。便是眾生境界。做得到處。更有甚麼事來。是須穩穩密密平平淡淡去。所以道。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。若是其間過來。自然於一切不觸。直然鬧浩浩處。要且迢然混不得。彼自是彼。我自是我。惺惺地一條路子。蕩蕩地無人敢向其間作障礙。是衲僧行履處。直饒如芥子小。裏許一條路子也恁麼大。此是爾真心境界。乃至若大若小。若方若圓。具足如是許多妙處。若自住若自證。自然恁麼相應去。所以道。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中珍重。
小參僧問。田地穩密底人。作麼生擡脚。師云。裏頭移一步。明月逐波流。僧云。進一步時。滿目光生去也。師云。正恁麼時作麼生進。僧云。劫壺空處轉身時。裏許風光還不墮。師云。依俙纔月出。髣髴又星移。僧云。只如未進步時。又向甚麼處。安身立命。師云。銀河淨無浪。半夜月橫秋。僧云。神通游戲底人。作麼生放身。師云。轉盻解歸來。蕭然還就位。僧云。一切處絕蹤跡去也。師云。且道。神通游戲時。自合如何。僧云。靈靈不昧。了了常知。師云。要且未能超脫。僧云。誰敢特地。師云。一切處應現。絲髮不留痕。師乃云。洞塵劫事。只在一彈指間。若向一彈指間。前後際斷。箇時俱位不得。塵劫已前。只是恁麼事。三世諸佛。望爾頂𩕳不著。六代祖師。覷爾脚跟不到。直饒若佛若祖。只是旁窺仰讚有分。終不敢向當頭道著一句子。縱爾做盡方便。設盡門庭。要當頭道一句子也不得。本色人自住本位。乃至一切諸佛出世。侵犯我不得。一切眾魔出興。侵犯我不得。塵劫已前。者一坐具地。是爾自所住處。人人到箇時節。彼不侵犯我。我不侵犯彼。洞然法界。元無一絲毫隔越。箇時識得破。便喚作諸佛。爾若背覺合塵。便是眾生境界。做得到處。更有甚麼事來。是須穩穩密密平平淡淡去。所以道。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。若是其間過來。自然於一切不觸。直然鬧浩浩處。要且迢然混不得。彼自是彼。我自是我。惺惺地一條路子。蕩蕩地無人敢向其間作障礙。是衲僧行履處。直饒如芥子小。裏許一條路子也恁麼大。此是爾真心境界。乃至若大若小。若方若圓。具足如是許多妙處。若自住若自證。自然恁麼相應去。所以道。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中珍重。
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小參僧問。及盡淵源。洞明根蒂。周旋普應。不昧來機。如何是正法眼藏帶。師云。衲僧做處深沈。裏許機絲宛轉。僧云。如何是佛法藏帶。師云。一切文言唱說處。祖師諸佛印心時。僧云。如何是理貫帶。師云。露裸裸赤洒洒超一切。僧云。如何是事貫帶。師云。明歷歷常飄飄順一切。僧云。如何是理事縱橫帶。師云。裏許出頭來應世。分宗施設不同途。僧云。如何是屈曲垂帶。師云。宛轉是非從曲直。箇時消息解通風。僧云。如何是妙叶兼帶。師云。轉盡了無依當處全超越。僧云。如何是金針雙鎖帶。師云。正去偏來自回互。其間消息密全該。僧云。如何是平懷常實帶。師云。爾問我答時。要且無分外。僧云。九帶已蒙師指示。向上還有事也無。師云。恰似合面睡著。師乃云。諸佛之到處。祖師之傳處。衲僧之證處。眾生之得處。若也分曉去。其間門門戶戶。關關隔隔。一時打得透。何處不相應。所以浮山和尚九帶。盡是衲僧周旋做處。正法眼藏帶也。是吾祖密密傳心處。箇時妙不通風。靈自有眼。照得破提得起。穿得過弄得。出直然是恰恰好好周旋去。佛法藏帶也。一切語言。一大藏教。縱橫說時。無一句分外底。所以道。四十九年中。未甞說一字。理貫帶也。箇時如青天無雲。湛水無波。直下透得過。廓無依倚。妙絕瘢痕。事貫帶也。物物頭頭。心心法法。根根塵塵。在在處處。無纖毫外來底。便能縱縱橫橫。蕭蕭洒洒。唯心自性。了無一物。理事縱橫帶也。向裏頭能出。外面能歸。淨裸裸赤洒洒。沒可把。便能突出於鬧浩浩中。明歷歷處。常順寂寥時節。了無鬧浩浩者。屈曲垂帶也。爾東我東。爾西我西。爾南我南。爾北我北。自住其間。元無一點剩法。妙叶兼帶也。那時超宗越格。功盡智忘。密密有合體底時節。方名妙叶。金針雙鎖帶也。箇時正能來偏。偏能來正。於其中間。未曾應事。子能成其父。臣能奉其君。俱在門裏。未現相狀。便解向裏頭受用。平懷常實帶也。一切諸事。遍歷得盡。方能應事。自然堆堆地四稜塌地。在僧同僧。在俗同俗。在高同高。在下同下。隨緣赴感。逐浪隨波。更無特地。了不相礙。於不礙中。自然恰好。所以道。無心道者能如此。未得無心也大難。
小參僧問。及盡淵源。洞明根蒂。周旋普應。不昧來機。如何是正法眼藏帶。師云。衲僧做處深沈。裏許機絲宛轉。僧云。如何是佛法藏帶。師云。一切文言唱說處。祖師諸佛印心時。僧云。如何是理貫帶。師云。露裸裸赤洒洒超一切。僧云。如何是事貫帶。師云。明歷歷常飄飄順一切。僧云。如何是理事縱橫帶。師云。裏許出頭來應世。分宗施設不同途。僧云。如何是屈曲垂帶。師云。宛轉是非從曲直。箇時消息解通風。僧云。如何是妙叶兼帶。師云。轉盡了無依當處全超越。僧云。如何是金針雙鎖帶。師云。正去偏來自回互。其間消息密全該。僧云。如何是平懷常實帶。師云。爾問我答時。要且無分外。僧云。九帶已蒙師指示。向上還有事也無。師云。恰似合面睡著。師乃云。諸佛之到處。祖師之傳處。衲僧之證處。眾生之得處。若也分曉去。其間門門戶戶。關關隔隔。一時打得透。何處不相應。所以浮山和尚九帶。盡是衲僧周旋做處。正法眼藏帶也。是吾祖密密傳心處。箇時妙不通風。靈自有眼。照得破提得起。穿得過弄得。出直然是恰恰好好周旋去。佛法藏帶也。一切語言。一大藏教。縱橫說時。無一句分外底。所以道。四十九年中。未甞說一字。理貫帶也。箇時如青天無雲。湛水無波。直下透得過。廓無依倚。妙絕瘢痕。事貫帶也。物物頭頭。心心法法。根根塵塵。在在處處。無纖毫外來底。便能縱縱橫橫。蕭蕭洒洒。唯心自性。了無一物。理事縱橫帶也。向裏頭能出。外面能歸。淨裸裸赤洒洒。沒可把。便能突出於鬧浩浩中。明歷歷處。常順寂寥時節。了無鬧浩浩者。屈曲垂帶也。爾東我東。爾西我西。爾南我南。爾北我北。自住其間。元無一點剩法。妙叶兼帶也。那時超宗越格。功盡智忘。密密有合體底時節。方名妙叶。金針雙鎖帶也。箇時正能來偏。偏能來正。於其中間。未曾應事。子能成其父。臣能奉其君。俱在門裏。未現相狀。便解向裏頭受用。平懷常實帶也。一切諸事。遍歷得盡。方能應事。自然堆堆地四稜塌地。在僧同僧。在俗同俗。在高同高。在下同下。隨緣赴感。逐浪隨波。更無特地。了不相礙。於不礙中。自然恰好。所以道。無心道者能如此。未得無心也大難。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
小參僧問記得。洞山和尚。有三路學。鳥道．玄路．展手。如何是鳥道。師云。應處無蹤跡。絲毫不礙身。僧云。如何是玄路。師云。圓同太虛。無欠無餘。僧云。如何是展手。師云。當機的的用。的的用當機。僧云。只如古人又道。解接無根樹。能挑海底燈。未審。無根樹作麼生接。師云。絕後甦來。知音者準。師乃云。若論箇一般真實底事。元離一切有象。離一切幻化。離一切浮虛。方名真實事。實相是無相之相。真心是無心之心。真得是無得之得。真用是無用之用。若如是也。却是箇豁落做處。却是箇真實做處。一切法到底。其性如虛空。正恁麼時。却空它不得。雖空而妙。雖虛而靈。雖靜而神。雖默而照。若能如此。先天地先。一段事。後天地後。一段事。生死是箇中影象。畢竟立生死不得。真實到生死底。若不恁麼。隨夢幻而流。在一切境界。殊無些小得力處。識得破。辨得徹。喚得回。弄得出。在一切諸法。同影象而生。在一切諸相。同幻化而用。如電如影。如夢如響。了無一絲一毫為真為實。清淨本然。箇時周遍法界皆是。真淨妙明。箇時建立。所以道。法隨法行。法幢隨處建立。何處不是諸人放光明。何處不是諸人得受用。何處不是諸人現神通。何處不是諸人作佛事。若論帶箇穀漏子。於一切世間。在一切諸法中。不被一切諸法礙。然而恰恰了生死。到底恁麼去。所以道。解接無根樹。能挑海底燈。箇時絕氣息處弄得活。絕光影處明得出。更須跨一步。法法皆是。自己之所變轉。如我身中現一切相。一切相為我身中莊嚴。箇時亦不見有貧富男女。是非得失差別等相。為爾諸人有取相有捨相。所以不能與虛空合法界等。僧到夾山山問。從甚麼處來。僧云。洞山來。山云。洞山有何言句示徒。僧云。尋常教學人三路學。山云。何者三路。僧云。玄路鳥道展手。山云。實有此語否。僧云。實有。山云。鬼持千里鈔。林下道人悲。汝若盡一切法。便見十方無壁落。四面亦無門。都無依倚。都無因緣。箇時透得。豈不是一路學。能入世來。一切法沾染不得。一切法籠絡不得。豈不是一路學。其或青青黃黃。指東劃西。是法住法位。世間相常住。豈不是一路學。須人人真實到恁麼時節始得。爾若不曾到。便被夾山道鬼持千里鈔。林下道人悲。
小參僧問記得。洞山和尚。有三路學。鳥道．玄路．展手。如何是鳥道。師云。應處無蹤跡。絲毫不礙身。僧云。如何是玄路。師云。圓同太虛。無欠無餘。僧云。如何是展手。師云。當機的的用。的的用當機。僧云。只如古人又道。解接無根樹。能挑海底燈。未審。無根樹作麼生接。師云。絕後甦來。知音者準。師乃云。若論箇一般真實底事。元離一切有象。離一切幻化。離一切浮虛。方名真實事。實相是無相之相。真心是無心之心。真得是無得之得。真用是無用之用。若如是也。却是箇豁落做處。却是箇真實做處。一切法到底。其性如虛空。正恁麼時。却空它不得。雖空而妙。雖虛而靈。雖靜而神。雖默而照。若能如此。先天地先。一段事。後天地後。一段事。生死是箇中影象。畢竟立生死不得。真實到生死底。若不恁麼。隨夢幻而流。在一切境界。殊無些小得力處。識得破。辨得徹。喚得回。弄得出。在一切諸法。同影象而生。在一切諸相。同幻化而用。如電如影。如夢如響。了無一絲一毫為真為實。清淨本然。箇時周遍法界皆是。真淨妙明。箇時建立。所以道。法隨法行。法幢隨處建立。何處不是諸人放光明。何處不是諸人得受用。何處不是諸人現神通。何處不是諸人作佛事。若論帶箇穀漏子。於一切世間。在一切諸法中。不被一切諸法礙。然而恰恰了生死。到底恁麼去。所以道。解接無根樹。能挑海底燈。箇時絕氣息處弄得活。絕光影處明得出。更須跨一步。法法皆是。自己之所變轉。如我身中現一切相。一切相為我身中莊嚴。箇時亦不見有貧富男女。是非得失差別等相。為爾諸人有取相有捨相。所以不能與虛空合法界等。僧到夾山山問。從甚麼處來。僧云。洞山來。山云。洞山有何言句示徒。僧云。尋常教學人三路學。山云。何者三路。僧云。玄路鳥道展手。山云。實有此語否。僧云。實有。山云。鬼持千里鈔。林下道人悲。汝若盡一切法。便見十方無壁落。四面亦無門。都無依倚。都無因緣。箇時透得。豈不是一路學。能入世來。一切法沾染不得。一切法籠絡不得。豈不是一路學。其或青青黃黃。指東劃西。是法住法位。世間相常住。豈不是一路學。須人人真實到恁麼時節始得。爾若不曾到。便被夾山道鬼持千里鈔。林下道人悲。
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小參僧問。功勳及盡。光境俱忘時如何。師云。裏頭無句讀直下却相逢。僧云。只如正相逢時。是甚麼面目。師云。纍垂鼻孔長三尺。僧云。醜陋任君嫌。不帶煙霞色。師云。密密其間看轉側。那時一步要惺[惺-生+土]。僧云。只如古者道。露柱懷胎。意旨如何。師云。依俙還墮功。隱約未分照。師乃云。吾佛法中。真實到處。直須及盡今時全超空劫。向那時脫然放得下。十方無壁落。一亘絕方隅。豈不是露裸裸處。於其間辨得出。體得妙。一切生死影像。俱立不得。一切道理名言。俱著不得。於著不得處。便是爾渾身。便是爾鼻孔。豈不見。鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲云。露柱懷胎。清云。分後如何。雲云。如片雲點太清。清云。只如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼則含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲云。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲云。似鏡長明。清云。向上還有事也無。雲云有。清云。如何是向上事。雲云。打破鏡來。與子相見。兄弟體得盡箇時。雖空空它不得。方見露柱懷胎底時節。明白稍。移蹤便見片雲點太清底時節。太清終不受點。靈雲到者裏插舌不得。含生不來時。直是口門窄。直得純清絕點。似鏡長明。猶是真常流注。恁麼時有辨白。恁麼處有智用。須知向上更有事在。所以道。打破鏡來。與子相見。者裏出光影斷功勳。與那人合。明安道。照盡體無依。通身合大道。箇是諸佛諸祖真實到處。妙中回互。玄處轉側。生死影像未曾萌。此猶是空劫已前事。要且未曾與人天相見。更須濶移一步。於萬像中濶浩活處。得大受用。我此所現身。與一切法等。我與諸法。同出同沒。同生同死。無一事不從箇裏出。無一法不從箇裏生。所以道。天地同根萬物一體。若恁麼到時。有甚麼分外底眼根耳識來。有甚麼分外底色像音響來。是衲僧徹表徹裏。洞中洞邊。一切皆到底時節將來。臘月三十日。自然脫體恁麼去。且道。正恁麼去時如何。張騫尋盡孟津源。推倒崑崙沒依倚。
小參僧問。功勳及盡。光境俱忘時如何。師云。裏頭無句讀直下却相逢。僧云。只如正相逢時。是甚麼面目。師云。纍垂鼻孔長三尺。僧云。醜陋任君嫌。不帶煙霞色。師云。密密其間看轉側。那時一步要惺[惺-生+土]。僧云。只如古者道。露柱懷胎。意旨如何。師云。依俙還墮功。隱約未分照。師乃云。吾佛法中。真實到處。直須及盡今時全超空劫。向那時脫然放得下。十方無壁落。一亘絕方隅。豈不是露裸裸處。於其間辨得出。體得妙。一切生死影像。俱立不得。一切道理名言。俱著不得。於著不得處。便是爾渾身。便是爾鼻孔。豈不見。鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲云。露柱懷胎。清云。分後如何。雲云。如片雲點太清。清云。只如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼則含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲云。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲云。似鏡長明。清云。向上還有事也無。雲云有。清云。如何是向上事。雲云。打破鏡來。與子相見。兄弟體得盡箇時。雖空空它不得。方見露柱懷胎底時節。明白稍。移蹤便見片雲點太清底時節。太清終不受點。靈雲到者裏插舌不得。含生不來時。直是口門窄。直得純清絕點。似鏡長明。猶是真常流注。恁麼時有辨白。恁麼處有智用。須知向上更有事在。所以道。打破鏡來。與子相見。者裏出光影斷功勳。與那人合。明安道。照盡體無依。通身合大道。箇是諸佛諸祖真實到處。妙中回互。玄處轉側。生死影像未曾萌。此猶是空劫已前事。要且未曾與人天相見。更須濶移一步。於萬像中濶浩活處。得大受用。我此所現身。與一切法等。我與諸法。同出同沒。同生同死。無一事不從箇裏出。無一法不從箇裏生。所以道。天地同根萬物一體。若恁麼到時。有甚麼分外底眼根耳識來。有甚麼分外底色像音響來。是衲僧徹表徹裏。洞中洞邊。一切皆到底時節將來。臘月三十日。自然脫體恁麼去。且道。正恁麼去時如何。張騫尋盡孟津源。推倒崑崙沒依倚。
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小參僧問。二邊純莫立。中道不須安。意旨如何。師云。者裏無爾下脚處。僧云。古聖不安排。至今無處所。師云。僧堂中捺粥捺飯。是甚麼人。僧云。二六時中。直得飽齁齁地。師云。果然是箇粥飯僧。僧云。畢竟教它向甚麼處著到。師云。天外更無行底路。其間獨自要惺惺。僧云。舉頭殘照在。元是住居西。師云。混處不通風。到時無伴侶。僧禮拜。師乃云。一切處收攝不得。一切時籠罩不下。所以道。勞籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。若是恁麼做底漢。直是普天匝地。東西南北四維上下。要且無空闕處。便勞籠不肯住。既勞籠不肯住。便呼喚不回頭。不唯釋迦老子。達磨大師恁麼做。若是爾妄想心盡。差別事消。驀直恁麼去。恰恰地不墮第二念。正恁麼時。有甚麼向背。有甚麼物我。有甚麼彼此。直然混不得類不齊。何故如此。在一切時一切處。惺惺歷歷地。不被它蓋蔽却。不被它籠罩却。何處不是上座出身路子。所以道。萬像之中獨露身。唯人自肯乃方親。昔年謬向途中覓。今日觀來火裏氷。若恁麼辨得出。箇時一絲一糝著不得。若有一毫頭。便被三界礙。正恁麼時。也無三界可出。也無三界可入。混混地如一顆明珠相似。本色衲僧。當恁麼做珍重。
小參僧問。二邊純莫立。中道不須安。意旨如何。師云。者裏無爾下脚處。僧云。古聖不安排。至今無處所。師云。僧堂中捺粥捺飯。是甚麼人。僧云。二六時中。直得飽齁齁地。師云。果然是箇粥飯僧。僧云。畢竟教它向甚麼處著到。師云。天外更無行底路。其間獨自要惺惺。僧云。舉頭殘照在。元是住居西。師云。混處不通風。到時無伴侶。僧禮拜。師乃云。一切處收攝不得。一切時籠罩不下。所以道。勞籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。若是恁麼做底漢。直是普天匝地。東西南北四維上下。要且無空闕處。便勞籠不肯住。既勞籠不肯住。便呼喚不回頭。不唯釋迦老子。達磨大師恁麼做。若是爾妄想心盡。差別事消。驀直恁麼去。恰恰地不墮第二念。正恁麼時。有甚麼向背。有甚麼物我。有甚麼彼此。直然混不得類不齊。何故如此。在一切時一切處。惺惺歷歷地。不被它蓋蔽却。不被它籠罩却。何處不是上座出身路子。所以道。萬像之中獨露身。唯人自肯乃方親。昔年謬向途中覓。今日觀來火裏氷。若恁麼辨得出。箇時一絲一糝著不得。若有一毫頭。便被三界礙。正恁麼時。也無三界可出。也無三界可入。混混地如一顆明珠相似。本色衲僧。當恁麼做珍重。
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小參僧問記得。洞山和尚示眾云。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。如何是州裏底人。師云。尊貴不施設。誰人得姓名。僧云。如何是縣裏底人。師云。跨足當門。纔問路。依俙辨白便通風。僧云。如何是村裏底人。師云。土面灰頭恁麼來。到處堆堆不分外。師乃云。衲僧做得周旋。何患說不著。何患行不到。爾若不曾真實。到來不十成。穩密不十成。周旋便有欠闕。若是箇無欠闕漢。諸佛說底。只是者箇。祖師行底。也只是者箇。人人分上。具足圓滿。於其中間有承當。有擔荷有省發有明了。箇時忽有間斷。不能浩蕩成一片去。喚作履踐底人。若是箇大丈夫漢做處。一屙便了。一嘔便盡。中不留絲。間不容髮。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。亘十方是箇心。盡三世是箇法。何不便桶底子脫去。只為爾心地下。紛紛地是思惟。攪攪地是架鏤。於妄想中。膠膠織織。安安排排。粘粘綴綴。甚麼時得灑落去。爾若向這裏。脫然放下。不見箇身。不見箇身。箇時滿虛空遍法界。只是爾一箇自己。三世諸佛出世也。在爾身中出世。一切眾生顛倒也。在爾身中顛倒。乃至三界九地。大大小小。方方圓圓。皆是爾自己身中所現影像。所以洞山和尚道。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。爾且道。那箇是州裏底人。那箇是縣裏底人。那箇是村裏底人。若一念淨盡去。廓落無依去。三世諸佛。望爾頂相不及也。是箇做處。了了而明。靈靈而知。晃晃而耀。惺惺歷歷。分分曉曉也。是箇做處。隨高隨下。照青照黃。剎剎塵塵。心心法法也。是箇做處。爾若分曉穿作一穿。豈不是衲僧縱橫皆到底時節。便知道。玄中玄超毘盧越釋迦。體中玄一切處自然普遍。句中玄哆哆和和。出廣長舌。豈不是衲僧具足受用底時節。是爾做處。是我做處。是諸佛諸祖做處。更有甚麼僧俗男女。若不被生死轉。不被境界惑。生也在我。死也在我。脫穀漏子如閱傳舍。如換衣服相似。若是草草地做不到。認身為己。析物作它。既迷本路。便失正因。去去來來。自它隔越。若是體得妙照得盡。何患不分曉。正恁麼時如何。辨白得。恁麼成就去。豈不見六祖道。心地含諸種。普雨悉皆萌。頓悟花情已。菩提果自成。
小參僧問記得。洞山和尚示眾云。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。如何是州裏底人。師云。尊貴不施設。誰人得姓名。僧云。如何是縣裏底人。師云。跨足當門。纔問路。依俙辨白便通風。僧云。如何是村裏底人。師云。土面灰頭恁麼來。到處堆堆不分外。師乃云。衲僧做得周旋。何患說不著。何患行不到。爾若不曾真實。到來不十成。穩密不十成。周旋便有欠闕。若是箇無欠闕漢。諸佛說底。只是者箇。祖師行底。也只是者箇。人人分上。具足圓滿。於其中間有承當。有擔荷有省發有明了。箇時忽有間斷。不能浩蕩成一片去。喚作履踐底人。若是箇大丈夫漢做處。一屙便了。一嘔便盡。中不留絲。間不容髮。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。亘十方是箇心。盡三世是箇法。何不便桶底子脫去。只為爾心地下。紛紛地是思惟。攪攪地是架鏤。於妄想中。膠膠織織。安安排排。粘粘綴綴。甚麼時得灑落去。爾若向這裏。脫然放下。不見箇身。不見箇身。箇時滿虛空遍法界。只是爾一箇自己。三世諸佛出世也。在爾身中出世。一切眾生顛倒也。在爾身中顛倒。乃至三界九地。大大小小。方方圓圓。皆是爾自己身中所現影像。所以洞山和尚道。若論此事。如人家養得三箇兒子相似。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。爾且道。那箇是州裏底人。那箇是縣裏底人。那箇是村裏底人。若一念淨盡去。廓落無依去。三世諸佛。望爾頂相不及也。是箇做處。了了而明。靈靈而知。晃晃而耀。惺惺歷歷。分分曉曉也。是箇做處。隨高隨下。照青照黃。剎剎塵塵。心心法法也。是箇做處。爾若分曉穿作一穿。豈不是衲僧縱橫皆到底時節。便知道。玄中玄超毘盧越釋迦。體中玄一切處自然普遍。句中玄哆哆和和。出廣長舌。豈不是衲僧具足受用底時節。是爾做處。是我做處。是諸佛諸祖做處。更有甚麼僧俗男女。若不被生死轉。不被境界惑。生也在我。死也在我。脫穀漏子如閱傳舍。如換衣服相似。若是草草地做不到。認身為己。析物作它。既迷本路。便失正因。去去來來。自它隔越。若是體得妙照得盡。何患不分曉。正恁麼時如何。辨白得。恁麼成就去。豈不見六祖道。心地含諸種。普雨悉皆萌。頓悟花情已。菩提果自成。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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小參僧問。淨極光通達。寂照含虛空。釋迦老子。向這裏四稜塌地。衲僧家作麼生幹得轉。師云。裏頭提得縱橫用。到處無心恰廝當。僧云。的的無兼帶。明明不覆藏。師云。應處全真非借借。思量擬議隔千山。僧云。金鎖搖時無觸犯。碧波心月兔常行。師云。猶是出未得底時節。僧云。裏許出得時作麼生。師云。路逢死蛇莫打殺。為底籃子提將歸。師乃云。佛佛授手。祖祖傳心。也無別人安排一件事。也不受它處分一轉語。衲僧自證自到。淨而明虛而靈。默而神用而沖。在裏不遺照。在外不涉緣。只箇惺惺能照底。在者邊不被諸法轉。在那邊不被寂滅拘。所以道。迢迢空劫莫能收。豈與塵機作繫留。若能恁麼去也。生死了不著我。因緣了不牽我。在生死因緣中。恰恰自在。生時輥底來。更無異相。正無異相時。在法法真頭頭準。一切諸相。即是自心。所以道。萬法是心光。諸緣唯性曉。若能在一切處一切時。不被諸緣籠絡。是大智慧人。破塵出經卷。量等三千界。只是諸人妙淨明心。在一切塵一切剎。與法界等。清淨如滿月。妙明常照燭。於諸緣中。出一頭地。古人道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了渾無事。體用何妨分不分。若能恁麼去。聞聲便悟道。見色便明心。到恁麼時。不被一切法礙。物物皆自己。心心絕諸緣。何處不成等正覺。何處不轉大法輪。何處不度脫眾生。何處不入般涅槃。若論此事。不論僧俗。不在久近。若爾一念相應。照體獨立。物我皆如。在一切時圓陀陀。明了了。淨裸裸。赤灑灑。堂堂地現前。在一切時。成佛作祖。只為爾放不下。自築界牆便見有自它。是爾自礙三界。三界豈曾礙爾。若自不作障礙。便是普遍底身。普遍底心。是大自在底漢。所以古人道。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。且道。作麼生得恰好相應去。還會麼。虛空誰肯掛一物。大海自然歸百川。
小參僧問。淨極光通達。寂照含虛空。釋迦老子。向這裏四稜塌地。衲僧家作麼生幹得轉。師云。裏頭提得縱橫用。到處無心恰廝當。僧云。的的無兼帶。明明不覆藏。師云。應處全真非借借。思量擬議隔千山。僧云。金鎖搖時無觸犯。碧波心月兔常行。師云。猶是出未得底時節。僧云。裏許出得時作麼生。師云。路逢死蛇莫打殺。為底籃子提將歸。師乃云。佛佛授手。祖祖傳心。也無別人安排一件事。也不受它處分一轉語。衲僧自證自到。淨而明虛而靈。默而神用而沖。在裏不遺照。在外不涉緣。只箇惺惺能照底。在者邊不被諸法轉。在那邊不被寂滅拘。所以道。迢迢空劫莫能收。豈與塵機作繫留。若能恁麼去也。生死了不著我。因緣了不牽我。在生死因緣中。恰恰自在。生時輥底來。更無異相。正無異相時。在法法真頭頭準。一切諸相。即是自心。所以道。萬法是心光。諸緣唯性曉。若能在一切處一切時。不被諸緣籠絡。是大智慧人。破塵出經卷。量等三千界。只是諸人妙淨明心。在一切塵一切剎。與法界等。清淨如滿月。妙明常照燭。於諸緣中。出一頭地。古人道。即此見聞非見聞。更無聲色可呈君。箇中若了渾無事。體用何妨分不分。若能恁麼去。聞聲便悟道。見色便明心。到恁麼時。不被一切法礙。物物皆自己。心心絕諸緣。何處不成等正覺。何處不轉大法輪。何處不度脫眾生。何處不入般涅槃。若論此事。不論僧俗。不在久近。若爾一念相應。照體獨立。物我皆如。在一切時圓陀陀。明了了。淨裸裸。赤灑灑。堂堂地現前。在一切時。成佛作祖。只為爾放不下。自築界牆便見有自它。是爾自礙三界。三界豈曾礙爾。若自不作障礙。便是普遍底身。普遍底心。是大自在底漢。所以古人道。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。且道。作麼生得恰好相應去。還會麼。虛空誰肯掛一物。大海自然歸百川。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
小參僧問記得。僧問夾山。如何是道。山云。太陽溢目。萬里不掛片雲。此意如何。師云。明明皎皎無私曲。直下承當不涉緣。僧云。淨裸裸赤洒洒去也。師云。還曾恁麼也無。僧云。無心體得無心道。體得無心道也休。師云。是箇般人真得自在。僧云。忽若有人問和尚如何是道。又作麼生。師云。十字街頭休斫額。僧云。小出大遇去也。師云。爾還曾踏著也未。僧云。相逢不拈出。舉意便知有。師云。長安夜夜家家月。幾處笙歌幾處愁。僧問記得。溈山摘茶次。問仰山。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。意旨如何。師云。覿面露堂堂。全身活卓卓。僧云。仰山復問溈山。溈山良久。意旨如何。師云。截斷兩頭路。中間不隔絲。僧云。其間還有得失也無。師云。一箇得體一箇得用。僧云。只如天童朝說暮說。為復明體明用。師云。舌頭不出口。爾莫亂鍼錐。師乃云。衲僧家。做得妙。田地自然穩密。受用不妨蕭灑。有底如俊鷂打鳩相似。打著打不著。便恁麼去。有底如鈍猫候鼠相似。候著候不著。只恁麼守。直饒打得著。候得出。若體若用。自然有箇省發處。所以溈山問仰山。終日只聞子聲不見子形。仰山撼茶樹。溈山云。子只得其用。仰山云。和尚作麼生。溈山良久。仰山云。和尚只得其體。兄弟得體底人。生死搖動不得。得用底人。縱橫留滯不得。若也在表不被物礙。在裏不被寂因。往來宛轉。自然成一家去。方知溈山得體仰山得用。它家父子有相就底處所。亦有相奪底時節。若也打得徹去。方知溈仰父子。俱不虛棄。在體時體中得用。在用時用中得體。所以道。借功明位。用在體處。借位明功。體在用處。且道。總不借時如何。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。
小參僧問記得。僧問夾山。如何是道。山云。太陽溢目。萬里不掛片雲。此意如何。師云。明明皎皎無私曲。直下承當不涉緣。僧云。淨裸裸赤洒洒去也。師云。還曾恁麼也無。僧云。無心體得無心道。體得無心道也休。師云。是箇般人真得自在。僧云。忽若有人問和尚如何是道。又作麼生。師云。十字街頭休斫額。僧云。小出大遇去也。師云。爾還曾踏著也未。僧云。相逢不拈出。舉意便知有。師云。長安夜夜家家月。幾處笙歌幾處愁。僧問記得。溈山摘茶次。問仰山。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。意旨如何。師云。覿面露堂堂。全身活卓卓。僧云。仰山復問溈山。溈山良久。意旨如何。師云。截斷兩頭路。中間不隔絲。僧云。其間還有得失也無。師云。一箇得體一箇得用。僧云。只如天童朝說暮說。為復明體明用。師云。舌頭不出口。爾莫亂鍼錐。師乃云。衲僧家。做得妙。田地自然穩密。受用不妨蕭灑。有底如俊鷂打鳩相似。打著打不著。便恁麼去。有底如鈍猫候鼠相似。候著候不著。只恁麼守。直饒打得著。候得出。若體若用。自然有箇省發處。所以溈山問仰山。終日只聞子聲不見子形。仰山撼茶樹。溈山云。子只得其用。仰山云。和尚作麼生。溈山良久。仰山云。和尚只得其體。兄弟得體底人。生死搖動不得。得用底人。縱橫留滯不得。若也在表不被物礙。在裏不被寂因。往來宛轉。自然成一家去。方知溈山得體仰山得用。它家父子有相就底處所。亦有相奪底時節。若也打得徹去。方知溈仰父子。俱不虛棄。在體時體中得用。在用時用中得體。所以道。借功明位。用在體處。借位明功。體在用處。且道。總不借時如何。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。
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小參僧問記得。南泉問一菴主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。此意如何。師云。今日更添怨苦。僧云。南泉云。蒼天即且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。此意又如何。師云。上座今日太殺忉忉。僧云。庵主瀝乾肺膽。南泉真箇丈夫。師云。是恁麼也無。師乃云。若論箇一般事。直須是子細。直須是分曉稍。有一毫頭隔越。過犯彌天。諸佛諸祖證處。便是衲僧證處。爾若頭上有佛有祖。作麼生得見自己底。若見自己底。箇時立佛不得。立祖不得。立人不得。立法不得。直下廓然一切普遍。正放下時。純是箇自己。却為甚麼喚作佛。喚作祖。祖不是第二人。佛是靈靈淨覺底。箇是衲僧真實自到時節。若是真實自到也。方解喚得回來。在在處處得用。乃至見聞覺知。折旋俯仰。皆是恁麼輥底用。無一絲頭隔越。爾若不到恁麼時。生時不知甚麼處生。盡時不知甚麼處盡。既迷生處。即不知有盡處。乃至不知地水火風。見聞覺知。便喚作幻化影像。則不見本來人。本來人也隨分喚作子孫邊用。所以道。我有六兄弟。為我成家計。爾若不知有。便喚作六賊。自劫家寶去也。眼見色成褫爾莊嚴家計子。耳聞聲成褫爾莊嚴家計子。乃至香味觸法。皆悉恁麼地。是須分曉始得。諸兄弟。還曾恁麼地來麼。不見南泉問庵主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。泉云。蒼天且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。箇時便乃一把推出用也。若有些子佛法道理。又却成一切心緣妄想交織。見成公案子。是須徹根徹源去。若無如許多心緣妄想。自然出一頭地。如黃河輥底流相似。在眼曰見。靈雲便見桃花悟道。在耳曰聞。香嚴乃聞擊竹明心。爾尋常聞打鼓也。便來赴堂。見行食也。便知喫飯。那時直下恁麼去。都不作道理。何處不相應。纔有是非。紛然失心。爾還曾十二時中。無道理無思惟來麼。還曾平常穩密來麼。既一切皆是爾自己。即不見有它相。雲門大師道。飯豈不是爾自己。為甚麼將自己喫自己。時中放得下須是歇盡去。若有一絲頭即不見底。若見底去。便見生處。所以道。及盡去也三世諸佛口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人參學事畢珍重。
小參僧問記得。南泉問一菴主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。此意如何。師云。今日更添怨苦。僧云。南泉云。蒼天即且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。此意又如何。師云。上座今日太殺忉忉。僧云。庵主瀝乾肺膽。南泉真箇丈夫。師云。是恁麼也無。師乃云。若論箇一般事。直須是子細。直須是分曉稍。有一毫頭隔越。過犯彌天。諸佛諸祖證處。便是衲僧證處。爾若頭上有佛有祖。作麼生得見自己底。若見自己底。箇時立佛不得。立祖不得。立人不得。立法不得。直下廓然一切普遍。正放下時。純是箇自己。却為甚麼喚作佛。喚作祖。祖不是第二人。佛是靈靈淨覺底。箇是衲僧真實自到時節。若是真實自到也。方解喚得回來。在在處處得用。乃至見聞覺知。折旋俯仰。皆是恁麼輥底用。無一絲頭隔越。爾若不到恁麼時。生時不知甚麼處生。盡時不知甚麼處盡。既迷生處。即不知有盡處。乃至不知地水火風。見聞覺知。便喚作幻化影像。則不見本來人。本來人也隨分喚作子孫邊用。所以道。我有六兄弟。為我成家計。爾若不知有。便喚作六賊。自劫家寶去也。眼見色成褫爾莊嚴家計子。耳聞聲成褫爾莊嚴家計子。乃至香味觸法。皆悉恁麼地。是須分曉始得。諸兄弟。還曾恁麼地來麼。不見南泉問庵主。如何是庵中主。主云。蒼天蒼天。泉云。蒼天且止。如何是庵中主。主云。會即便會。不用忉忉。南泉拂袖便行。箇時便乃一把推出用也。若有些子佛法道理。又却成一切心緣妄想交織。見成公案子。是須徹根徹源去。若無如許多心緣妄想。自然出一頭地。如黃河輥底流相似。在眼曰見。靈雲便見桃花悟道。在耳曰聞。香嚴乃聞擊竹明心。爾尋常聞打鼓也。便來赴堂。見行食也。便知喫飯。那時直下恁麼去。都不作道理。何處不相應。纔有是非。紛然失心。爾還曾十二時中。無道理無思惟來麼。還曾平常穩密來麼。既一切皆是爾自己。即不見有它相。雲門大師道。飯豈不是爾自己。為甚麼將自己喫自己。時中放得下須是歇盡去。若有一絲頭即不見底。若見底去。便見生處。所以道。及盡去也三世諸佛口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人參學事畢珍重。
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小參僧問。密密綿綿不容著眼。明明了了相與傳心。作麼生是傳底心。師云。混時無影像。辨處絕蹤由。僧云。寶印當風妙。重重錦縫開。師云。機絲初不掛。裏許妙無痕。僧云。心空及第去也。師云。爾道心空及第時。到甚麼處所。僧云。舉世盡言無位位。當機須辨箇玄玄。師云。登科任汝登科。拔萃任汝拔萃。僧云。記得。僧問道吾。如何是學人著力處。吾云。千人萬人喚。不回意旨如何。師云。檐版漢做處。僧云。如何是學人著力處。師云。機輪曾未轉直下好承當。僧問。承師適來道。機絲初不掛。裏許妙無痕。正恁麼時。還有辨白也無。師云。推開明月戶。氣象恰如秋。僧云。空山雲自在。片月夜相投。師云。一色轉時。還同一色。僧云。趙州道。泥佛為甚麼不度水。師云。消碎盡去也。僧云。金佛為甚麼不度爐。師云。烹煉盡去也。僧云。木佛為甚麼不度火。師云。燒爇盡去也。僧禮拜。師乃云。此一段事。直須人人自到。人人自證。可以超出生死。可以透過古今。可以與佛祖同得。所以道。一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。爾若離妄想離執著。即無一星事。如今認地水火風為自己。豈不是妄想執著。喚甚麼作自己。只爾思惟分別底是妄想。見聞覺知底是妄想。直須歇得到。空空無相。湛湛絕緣。普與法界虛空合。箇時是爾本身。若恁麼時。明白見得徹。如虛空不可掛針相似。那時生相已離。有甚麼死相。所以道。生滅二元離。是名常真實。此喚作無生理。為渠不可生即無死。只如胞胎未具已前。著爾在甚麼處。若道有。是甚麼相狀。若道無是甚麼相狀。箇時若似一物即成礙塞。不可名。不可狀。能恁麼也。却到本所住處。若不分曉識不破。爭知恁麼來。所以勞它諸佛出世祖師建立。人人分上具足。箇時節無男女差別等相。純一清淨妙明。喚作真實相。一切皆盡。便見趙州道泥佛不度水。木佛不度火。金佛不度爐。到這裏。有因緣底。有形相底。有名字底。俱立不得。若是真佛屋裏坐。箇時三世諸佛。仰望不及。歷代祖師。傳持不得。天下老和尚。橫說竪說說不著。唯是自己深證始得。如人飲水冷暖自知。唯獨自明了。餘人所不見。若向箇時分曉。便知道交互明中暗。功齊轉覺難。力窮忘進退。金鎖網鞔鞔。若恁麼辨得。敲諸佛之骨髓。得祖師之命脈。若不到恁麼時節。又入輪回生死去也。地獄天堂。幾時休息。只為爾元不曾成佛作祖來。爾若曾成佛作祖來。流轉爾不得。明明了了。於地獄畜生中。皆得自在。分明知道。俱是我心所現境界。所以在地獄中。如受三禪樂。將箇穀漏子。天上人間
小參僧問。密密綿綿不容著眼。明明了了相與傳心。作麼生是傳底心。師云。混時無影像。辨處絕蹤由。僧云。寶印當風妙。重重錦縫開。師云。機絲初不掛。裏許妙無痕。僧云。心空及第去也。師云。爾道心空及第時。到甚麼處所。僧云。舉世盡言無位位。當機須辨箇玄玄。師云。登科任汝登科。拔萃任汝拔萃。僧云。記得。僧問道吾。如何是學人著力處。吾云。千人萬人喚。不回意旨如何。師云。檐版漢做處。僧云。如何是學人著力處。師云。機輪曾未轉直下好承當。僧問。承師適來道。機絲初不掛。裏許妙無痕。正恁麼時。還有辨白也無。師云。推開明月戶。氣象恰如秋。僧云。空山雲自在。片月夜相投。師云。一色轉時。還同一色。僧云。趙州道。泥佛為甚麼不度水。師云。消碎盡去也。僧云。金佛為甚麼不度爐。師云。烹煉盡去也。僧云。木佛為甚麼不度火。師云。燒爇盡去也。僧禮拜。師乃云。此一段事。直須人人自到。人人自證。可以超出生死。可以透過古今。可以與佛祖同得。所以道。一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。爾若離妄想離執著。即無一星事。如今認地水火風為自己。豈不是妄想執著。喚甚麼作自己。只爾思惟分別底是妄想。見聞覺知底是妄想。直須歇得到。空空無相。湛湛絕緣。普與法界虛空合。箇時是爾本身。若恁麼時。明白見得徹。如虛空不可掛針相似。那時生相已離。有甚麼死相。所以道。生滅二元離。是名常真實。此喚作無生理。為渠不可生即無死。只如胞胎未具已前。著爾在甚麼處。若道有。是甚麼相狀。若道無是甚麼相狀。箇時若似一物即成礙塞。不可名。不可狀。能恁麼也。却到本所住處。若不分曉識不破。爭知恁麼來。所以勞它諸佛出世祖師建立。人人分上具足。箇時節無男女差別等相。純一清淨妙明。喚作真實相。一切皆盡。便見趙州道泥佛不度水。木佛不度火。金佛不度爐。到這裏。有因緣底。有形相底。有名字底。俱立不得。若是真佛屋裏坐。箇時三世諸佛。仰望不及。歷代祖師。傳持不得。天下老和尚。橫說竪說說不著。唯是自己深證始得。如人飲水冷暖自知。唯獨自明了。餘人所不見。若向箇時分曉。便知道交互明中暗。功齊轉覺難。力窮忘進退。金鎖網鞔鞔。若恁麼辨得。敲諸佛之骨髓。得祖師之命脈。若不到恁麼時節。又入輪回生死去也。地獄天堂。幾時休息。只為爾元不曾成佛作祖來。爾若曾成佛作祖來。流轉爾不得。明明了了。於地獄畜生中。皆得自在。分明知道。俱是我心所現境界。所以在地獄中。如受三禪樂。將箇穀漏子。天上人間
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。任運恁麼受用。若男若女身中。亦是成佛作祖相似在。一切處迷不得是佛。一切處壞不得是法。一切處混不得是僧。是爾分上具足三寶。又不見龐居士道。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。若心地下空寂。便是及第底節時。若有一絲頭。即成礙法。到者裏。善惡如尖檐兩頭脫相似。箇時身心。廣大如法界。究竟等虛空。的的分曉便知道。金枝敲玉戶。韻出碧霄。齊若從此透得出。靈靈而知。歷歷而照。跨步應世。在諸法頭上行。箇時山不是山。水不是水。若具足成就。山是山水是水。小是小大是大。到恁麼田地。甚麼時不成道。甚麼時不說法。甚麼時不為人。甚麼時不明己。所以雪峯道。盡大地撮來。如米粟粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。若見得透。破一微塵。出大千經卷。但心地下。不著一箇字脚。自然一切處通達。且道。正恁麼時如何。山河不隔越。處處是光明。
。任運恁麼受用。若男若女身中。亦是成佛作祖相似在。一切處迷不得是佛。一切處壞不得是法。一切處混不得是僧。是爾分上具足三寶。又不見龐居士道。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。若心地下空寂。便是及第底節時。若有一絲頭。即成礙法。到者裏。善惡如尖檐兩頭脫相似。箇時身心。廣大如法界。究竟等虛空。的的分曉便知道。金枝敲玉戶。韻出碧霄。齊若從此透得出。靈靈而知。歷歷而照。跨步應世。在諸法頭上行。箇時山不是山。水不是水。若具足成就。山是山水是水。小是小大是大。到恁麼田地。甚麼時不成道。甚麼時不說法。甚麼時不為人。甚麼時不明己。所以雪峯道。盡大地撮來。如米粟粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。若見得透。破一微塵。出大千經卷。但心地下。不著一箇字脚。自然一切處通達。且道。正恁麼時如何。山河不隔越。處處是光明。
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小參僧問。應觀法界性一切唯心造。正恁麼時如何。師云。三界九地。甚麼處得來。僧云。法從空處起。人向裏頭參。師云。果滿菩提圓。花開世界起。僧云。可謂是毛吞巨海。芥納須彌。師云。將三門來燈籠上也不妨。僧云。只如十法界中。阿那箇是最親底。師云。不是心。不是佛。不是物。僧云。毫端不昧周沙界。師云。已是迷頭認影。僧云。記得。僧問雲門。如何是法身門云。六不收。此意如何。師云。超方者委。師乃云。箇是甚麼所在。箇是甚麼時節。選佛場開也。人人向者裏。心空及第去。爾若心地不空。一切處便成窒礙。爾心地若空。更無東西南北。淨裸裸赤灑灑。箇時不以身為身。不以心為心。此心箇時不立妄想。此身箇時不立色聚。靈靈自知。湛湛常存。箇時是甚麼。還曾辨得麼。一切法生屬因緣。一切法滅屬因緣。須知從本已來靈明廓徹。廣大虛寂。三界九地。甚麼處得來。天地與我同根。萬物與我一體。箇時若覰得破透得過。是三世諸佛師。六代祖師祖。是一切眾生母。森羅萬象。山河大地。草木叢林。皆是自心中所現物。便知道。身反在於心中。若大海之一漚耳。爾莫隨他影像。自然廓落無依。所以道。四大性自復。如子得其母珍重。
小參僧問。應觀法界性一切唯心造。正恁麼時如何。師云。三界九地。甚麼處得來。僧云。法從空處起。人向裏頭參。師云。果滿菩提圓。花開世界起。僧云。可謂是毛吞巨海。芥納須彌。師云。將三門來燈籠上也不妨。僧云。只如十法界中。阿那箇是最親底。師云。不是心。不是佛。不是物。僧云。毫端不昧周沙界。師云。已是迷頭認影。僧云。記得。僧問雲門。如何是法身門云。六不收。此意如何。師云。超方者委。師乃云。箇是甚麼所在。箇是甚麼時節。選佛場開也。人人向者裏。心空及第去。爾若心地不空。一切處便成窒礙。爾心地若空。更無東西南北。淨裸裸赤灑灑。箇時不以身為身。不以心為心。此心箇時不立妄想。此身箇時不立色聚。靈靈自知。湛湛常存。箇時是甚麼。還曾辨得麼。一切法生屬因緣。一切法滅屬因緣。須知從本已來靈明廓徹。廣大虛寂。三界九地。甚麼處得來。天地與我同根。萬物與我一體。箇時若覰得破透得過。是三世諸佛師。六代祖師祖。是一切眾生母。森羅萬象。山河大地。草木叢林。皆是自心中所現物。便知道。身反在於心中。若大海之一漚耳。爾莫隨他影像。自然廓落無依。所以道。四大性自復。如子得其母珍重。
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小參僧問。古人道。雁過長空。影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。未審。如何行履。師云。無心道者能如此。未得無心也大難。僧云。經行鳥道無蹤迹。坐臥虛空絕點痕。師云。爾又作道理去也。僧云。不作道理。又作麼生。師云。皓玉無瑕。雕文喪德。僧云。和尚也是作道理。師云。聽事不真。喚鐘作甕。僧問。門庭建立。各是一家。五派宗風。還許學人一一請問也無。師云。爾試問看。僧云。如何是雲門宗。師云。開口見膽。莫亂商量。僧云。如何是臨際宗。師云。痛處親遭黃檗棒。省時還領大愚拳。僧云。如何是曹洞宗。師云。暗裏分回互。明中却轉身。僧云。如何是法眼宗。師云。一言盡十方。絲毫未舉揚。僧云。如何是溈仰宗。師云。棬攣明一點。父子却同條。僧云。五家宗派蒙師指。格外玄機事若何。師云。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。師乃云。若論參學底事。直須做到平常穩密處。方能一切處自在。一切處超越。了無分外底法。了無分外底心。所以適來僧問。雁過長空影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。若能如是。方解異類中行。古人恁麼說話。豈是作道理。豈涉思惟情解來。自然恰恰無心。頭頭合道。盤山和尚道。似地擎山不知山之狐峻。如石含玉不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。汝等諸人。還曾恁麼履踐來麼。直饒恁麼去。猶是一切處。平常自在受用底時節。所謂𫑮中雖有隱身術。爭似全身入帝鄉。是須向裏許體得到。歇得盡。放得落。瀝得乾。圓陀陀明歷歷。便知道。功盡忘依者。轉身覺路玄。今時兄弟。體道多只坐在。兩頭俱成過患。不能宛轉旁參。偏正往來。十成受用。不見古人道。了得生死。不了目前。病在目前。了得目前。不了生死。病在生死。所以雪竇又道。田地穩密底。佛祖不能知。為甚麼擡脚不起。神通游戲底。鬼神莫能測。為甚麼放脚不下。要得周旋相應麼。直須虛處而靈空時而應。藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。通其變使人不倦。通身手眼。恰恰現成。方是衲僧得大受用處。若能如是也。便於雲門宗。見得洒洒落落。哆哆和和。了無分外底言語。了無分外底佛法。便知。臨際喝下絕機絲。棒頭開正眼。三玄三要。賓主歷然。無爾揍泊處。無爾安堵處。恁麼會得。方知法眼做處。山高水深。松長柏短。森羅萬象。觸目遇緣。自然出一頭地。所以溈仰父子。千里同風。絲毫不隔。勸諸人。且莫草草。須是自家敲骨打髓。一一體究分曉始得。若是纖毫未透。便成窒礙於生死中。不能超脫。盡被一切語言流轉於見聞中。不能脫略。不能自由。不見。僧問九峯。如何
小參僧問。古人道。雁過長空。影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。未審。如何行履。師云。無心道者能如此。未得無心也大難。僧云。經行鳥道無蹤迹。坐臥虛空絕點痕。師云。爾又作道理去也。僧云。不作道理。又作麼生。師云。皓玉無瑕。雕文喪德。僧云。和尚也是作道理。師云。聽事不真。喚鐘作甕。僧問。門庭建立。各是一家。五派宗風。還許學人一一請問也無。師云。爾試問看。僧云。如何是雲門宗。師云。開口見膽。莫亂商量。僧云。如何是臨際宗。師云。痛處親遭黃檗棒。省時還領大愚拳。僧云。如何是曹洞宗。師云。暗裏分回互。明中却轉身。僧云。如何是法眼宗。師云。一言盡十方。絲毫未舉揚。僧云。如何是溈仰宗。師云。棬攣明一點。父子却同條。僧云。五家宗派蒙師指。格外玄機事若何。師云。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。師乃云。若論參學底事。直須做到平常穩密處。方能一切處自在。一切處超越。了無分外底法。了無分外底心。所以適來僧問。雁過長空影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。若能如是。方解異類中行。古人恁麼說話。豈是作道理。豈涉思惟情解來。自然恰恰無心。頭頭合道。盤山和尚道。似地擎山不知山之狐峻。如石含玉不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。汝等諸人。還曾恁麼履踐來麼。直饒恁麼去。猶是一切處。平常自在受用底時節。所謂𫑮中雖有隱身術。爭似全身入帝鄉。是須向裏許體得到。歇得盡。放得落。瀝得乾。圓陀陀明歷歷。便知道。功盡忘依者。轉身覺路玄。今時兄弟。體道多只坐在。兩頭俱成過患。不能宛轉旁參。偏正往來。十成受用。不見古人道。了得生死。不了目前。病在目前。了得目前。不了生死。病在生死。所以雪竇又道。田地穩密底。佛祖不能知。為甚麼擡脚不起。神通游戲底。鬼神莫能測。為甚麼放脚不下。要得周旋相應麼。直須虛處而靈空時而應。藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。通其變使人不倦。通身手眼。恰恰現成。方是衲僧得大受用處。若能如是也。便於雲門宗。見得洒洒落落。哆哆和和。了無分外底言語。了無分外底佛法。便知。臨際喝下絕機絲。棒頭開正眼。三玄三要。賓主歷然。無爾揍泊處。無爾安堵處。恁麼會得。方知法眼做處。山高水深。松長柏短。森羅萬象。觸目遇緣。自然出一頭地。所以溈仰父子。千里同風。絲毫不隔。勸諸人。且莫草草。須是自家敲骨打髓。一一體究分曉始得。若是纖毫未透。便成窒礙於生死中。不能超脫。盡被一切語言流轉於見聞中。不能脫略。不能自由。不見。僧問九峯。如何
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是向去底人。峯云。寒蟬抱枯木。泣盡不回頭。如何是却來底人。峯云。蘆花火裏秀。逢春恰似秋。如何是不來不去底人。峯云。石羊逢石虎。相見早晚休。是須恁麼恰恰相應。理事貫通。往來無礙始得。更須知。有言語不到處。是非不及處。所以道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。且道。作麼生得如此相應去。語帶玄而無路。舌頭談而不談珍重。
是向去底人。峯云。寒蟬抱枯木。泣盡不回頭。如何是却來底人。峯云。蘆花火裏秀。逢春恰似秋。如何是不來不去底人。峯云。石羊逢石虎。相見早晚休。是須恁麼恰恰相應。理事貫通。往來無礙始得。更須知。有言語不到處。是非不及處。所以道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。且道。作麼生得如此相應去。語帶玄而無路。舌頭談而不談珍重。
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小參僧問記得。芙蓉和尚有四轉語。如何是妙唱不干舌。師云。蟄戶不開。龍無龍句。僧云。及盡玄微。更無依倚。師云。相隨來處元非影。歷歷回途鳥道玄。僧云。如何是死蛇驚出草。師云。却恁麼來也不妨。僧云。手指空時天地轉。回途石馬出紗籠。師云。頭角生也。僧云。如何免得此過。師云。天童要免此過。不教帶累兒孫。僧云。恁麼則一亘死去也。師云。適來是死句是活句。僧云。一不得開。二不得向。師云。又是鑽龜打瓦。僧云。如何是解鍼枯骨吟。師云。箇裏惺惺初變動。𨚗時消息有端由。僧云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。師云。麁漢說甚麼閑話。僧云。作麼生是細底事。師云。靈犀一點通。是須恁麼去。僧云。如何是鐵鋸舞三臺。師云。坐底坐受用。立底立承當。僧云。有星皆栱北。無水不朝東。師云。千里萬里勿交涉。僧云。南斗七北斗八。師云。早恁麼却較些子。師乃云。衲僧行履周旋。衲僧變通宛轉。一亘坐得死去也。萬里無雲。莫便是恁麼去也無。所以道。直得青天白日。猶好喫棒。是須箇裏有一條活路子。也不用動作。也不用呼喚。正是混沌未分時。始見露柱懷胎。那時見得徹。便有超毘盧越釋迦底句子。向其間恁麼辨。恁麼明。恁麼曉。恁麼會。是時通一路。許爾作承當。放一綫許爾作擔荷。轉頭望本家。已是移步了也。向移步轉頭處照得破。方知道。從裏許過來。是衲僧行履處。是衲僧發明處。還曾恁麼十成分曉來麼。若又作變動。又作疎通。便見相隨來也。纔跨門便入世。頭頭上圓。法法上具。所以芙蓉和尚道。妙唱不干舌。用三寸作麼。分曉漢。舉著便點頭知有。又道。死蛇驚出草。那裏突得出脫得過。無生路上却作長生去也。解鍼枯骨吟。在箇裏說得一句。於其間通得一路。點得開辨得出。是裏許承當時節。鐵鋸舞三臺。到者裏。一切處應現。一切處圓成。一切處作用。一切處超越。事事通兮物物明。達者須知暗裏驚。若恁麼見得徹。吾家鉢袋子。有分付處。其或未然。天童鉢袋子。未有分付在珍重。
小參僧問記得。芙蓉和尚有四轉語。如何是妙唱不干舌。師云。蟄戶不開。龍無龍句。僧云。及盡玄微。更無依倚。師云。相隨來處元非影。歷歷回途鳥道玄。僧云。如何是死蛇驚出草。師云。却恁麼來也不妨。僧云。手指空時天地轉。回途石馬出紗籠。師云。頭角生也。僧云。如何免得此過。師云。天童要免此過。不教帶累兒孫。僧云。恁麼則一亘死去也。師云。適來是死句是活句。僧云。一不得開。二不得向。師云。又是鑽龜打瓦。僧云。如何是解鍼枯骨吟。師云。箇裏惺惺初變動。𨚗時消息有端由。僧云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。師云。麁漢說甚麼閑話。僧云。作麼生是細底事。師云。靈犀一點通。是須恁麼去。僧云。如何是鐵鋸舞三臺。師云。坐底坐受用。立底立承當。僧云。有星皆栱北。無水不朝東。師云。千里萬里勿交涉。僧云。南斗七北斗八。師云。早恁麼却較些子。師乃云。衲僧行履周旋。衲僧變通宛轉。一亘坐得死去也。萬里無雲。莫便是恁麼去也無。所以道。直得青天白日。猶好喫棒。是須箇裏有一條活路子。也不用動作。也不用呼喚。正是混沌未分時。始見露柱懷胎。那時見得徹。便有超毘盧越釋迦底句子。向其間恁麼辨。恁麼明。恁麼曉。恁麼會。是時通一路。許爾作承當。放一綫許爾作擔荷。轉頭望本家。已是移步了也。向移步轉頭處照得破。方知道。從裏許過來。是衲僧行履處。是衲僧發明處。還曾恁麼十成分曉來麼。若又作變動。又作疎通。便見相隨來也。纔跨門便入世。頭頭上圓。法法上具。所以芙蓉和尚道。妙唱不干舌。用三寸作麼。分曉漢。舉著便點頭知有。又道。死蛇驚出草。那裏突得出脫得過。無生路上却作長生去也。解鍼枯骨吟。在箇裏說得一句。於其間通得一路。點得開辨得出。是裏許承當時節。鐵鋸舞三臺。到者裏。一切處應現。一切處圓成。一切處作用。一切處超越。事事通兮物物明。達者須知暗裏驚。若恁麼見得徹。吾家鉢袋子。有分付處。其或未然。天童鉢袋子。未有分付在珍重。
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小參僧問。淨裸裸赤洒洒時。作麼生行履。師云。空劫已前無所住。箇人終不涉思惟。僧云。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。師云。且道。作麼生往來。僧云。回首松間路。依悕月又明。師云。似即似也。是即未是。僧云。只如往來得妙時如何。師云。木人夜半穿靴去。石女天明戴帽歸。僧云。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。師云。只如應機通變。又合如何。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。平地上死人無數。僧云。畢竟應機時。作麼生通變。師云。觀音買胡餅。放手是漫頭。師乃云。箇是沒量大一段事。諸佛證此一段事。為諸人放光說法。祖師悟此一段事。為諸人授手傳心。若是分曉漢不從佛。不從祖。學禪學道。學佛學法。唯是自己。肯休肯歇。肯放肯落。是時一絲不沾綴。一糝不停留。放教與天地合虛空等。一切事消爍。一切心混融。浩浩蕩蕩。是一箇真實人體。若是頭角盡。蹤跡絕。岐路斷。心意忘。是箇徹頭。無生無死底時節。不教爾退一步。亦不教爾進一步。三世諸佛。同此時證。六代祖師。同此時悟。要箇時惺惺照得破。寂寂體得到。若識得生底法也。即與森羅萬象。蠢動含靈。於其中間。皆是箇一道。皆是箇一性。須是識得初相。若不見初相。即成參差。便屬流轉。諸人還見得初相來麼。佛是恁麼時生。祖是恁麼時出。箇時不識。便隨地水火風色相音響。隨大隨小。隨高隨下去也。箇時若識得。移一步是我步。得一句是我句。所以道。一人已過。九人亦過。一人不過。帶累九人。一切事皆是自己。一切法皆是自己。眼處作色界佛事。耳處作聲界佛事。香味觸法。各各作佛事。如人六兄弟成褫一家業。南泉和尚道。我十八上便解成家立業。若當時識不破。過後望崖讚歎。已是劍去久矣。更向根境法中揑怪。道聞底豈不是佛。見底豈不是佛。用根境識。作道作理。直饒爾安排得順。鬪飣得成。遠之遠矣。那時做手脚不辨。又是七顛八倒。向甚麼處。洗得頭面淨。向甚麼處著得手脚穩。爾但一念萬年去。口邊白醭去。便有相應底時節。古人不曾將一言一句向者邊為人。只教爾了却那邊却來者邊行履。若那邊不了。將一知一見。向者裏名邈心地下。紛紛擾擾看。是多少想念流注。一剎那間幾番生滅。若那邊了得。生也盡死也盡。所以道。生滅二元離。是名常真實。又道。聞所聞盡。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。到箇時方入圓通境界。所以二十五大士所證圓通。皆是退步就己。至於嗅香觀鼻。俱有一箇入處。要須盡根源徹頂底。方是爾住處。如今一般漢。將禪冊子上言語。作道作
小參僧問。淨裸裸赤洒洒時。作麼生行履。師云。空劫已前無所住。箇人終不涉思惟。僧云。橈棹不施船底脫。往來終不帶浮囊。師云。且道。作麼生往來。僧云。回首松間路。依悕月又明。師云。似即似也。是即未是。僧云。只如往來得妙時如何。師云。木人夜半穿靴去。石女天明戴帽歸。僧云。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。師云。只如應機通變。又合如何。僧云。手把過頭杖。逢春點異花。師云。平地上死人無數。僧云。畢竟應機時。作麼生通變。師云。觀音買胡餅。放手是漫頭。師乃云。箇是沒量大一段事。諸佛證此一段事。為諸人放光說法。祖師悟此一段事。為諸人授手傳心。若是分曉漢不從佛。不從祖。學禪學道。學佛學法。唯是自己。肯休肯歇。肯放肯落。是時一絲不沾綴。一糝不停留。放教與天地合虛空等。一切事消爍。一切心混融。浩浩蕩蕩。是一箇真實人體。若是頭角盡。蹤跡絕。岐路斷。心意忘。是箇徹頭。無生無死底時節。不教爾退一步。亦不教爾進一步。三世諸佛。同此時證。六代祖師。同此時悟。要箇時惺惺照得破。寂寂體得到。若識得生底法也。即與森羅萬象。蠢動含靈。於其中間。皆是箇一道。皆是箇一性。須是識得初相。若不見初相。即成參差。便屬流轉。諸人還見得初相來麼。佛是恁麼時生。祖是恁麼時出。箇時不識。便隨地水火風色相音響。隨大隨小。隨高隨下去也。箇時若識得。移一步是我步。得一句是我句。所以道。一人已過。九人亦過。一人不過。帶累九人。一切事皆是自己。一切法皆是自己。眼處作色界佛事。耳處作聲界佛事。香味觸法。各各作佛事。如人六兄弟成褫一家業。南泉和尚道。我十八上便解成家立業。若當時識不破。過後望崖讚歎。已是劍去久矣。更向根境法中揑怪。道聞底豈不是佛。見底豈不是佛。用根境識。作道作理。直饒爾安排得順。鬪飣得成。遠之遠矣。那時做手脚不辨。又是七顛八倒。向甚麼處。洗得頭面淨。向甚麼處著得手脚穩。爾但一念萬年去。口邊白醭去。便有相應底時節。古人不曾將一言一句向者邊為人。只教爾了却那邊却來者邊行履。若那邊不了。將一知一見。向者裏名邈心地下。紛紛擾擾看。是多少想念流注。一剎那間幾番生滅。若那邊了得。生也盡死也盡。所以道。生滅二元離。是名常真實。又道。聞所聞盡。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。到箇時方入圓通境界。所以二十五大士所證圓通。皆是退步就己。至於嗅香觀鼻。俱有一箇入處。要須盡根源徹頂底。方是爾住處。如今一般漢。將禪冊子上言語。作道作
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理。作佛作法。幾時得了去。爾但常自休歇。不將地水火風相隨行。便常出生死。古人道。第一莫將來。將來不相似。若或將來。是須颺却。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。陽云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼則擔取去。兄弟尋常不要擔將來。便是一箇無事道人。三界中不現身相。本色漢當恁麼去珍重。
理。作佛作法。幾時得了去。爾但常自休歇。不將地水火風相隨行。便常出生死。古人道。第一莫將來。將來不相似。若或將來。是須颺却。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。陽云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼則擔取去。兄弟尋常不要擔將來。便是一箇無事道人。三界中不現身相。本色漢當恁麼去珍重。
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小參僧問。東方說法西方聽。西方說法東方聽。此意如何。師云。乾用恁麼往來作麼。僧云。一波纔動眾波隨。師云。直饒法界交徹。也是費力底衲僧。僧云。豈不見道。一塵入正受。諸塵三昧起。師云。一塵入正受時作麼生。僧云。被和尚一問。直得腋下汗流師云。諸塵三昧起。又合如何。僧云。東西南北四維上下。師云。拈却恁麼。別更道看。僧云。拈即不無。向甚麼處著。師云。者裏無爾插舌處。僧云。東方說法東方聽。西方說法西方聽。此意如何。師云。法法住自位。彼彼不相逢。僧云。似水投水。如金合金。師云。金水投合時作麼生。僧云。直得瞞瞞頇頇去也。師云。要且不恁麼。僧云。阿師又作麼生。師云。南斗七北斗八。僧云。東方說法東方不知。西方說法西方不知。此意如何。師云。冷湫湫地恁麼去。僧云。似地擎山。如石含玉去也。師云。又向這裏著到。僧云。須知言滿天下無口過。師云。爾且道。將甚麼作口。僧云。只在鼻孔下。師云。只者箇有甚麼難識。僧云。離却者箇。喚甚麼作口。師云。思大當時却得用。僧云。只如東方說法。盡十方世界一時說法。此意如何。師云。將燈籠入露柱裏。移三門過佛殿上。僧云。通身是。遍界是。師云。終是沒安排。到底無分外。僧云。東方不說法。盡十方世界俱不說法。此意如何。師云。爾又用者箇舌頭作麼。僧云。是是。便禮拜。師乃云。盡十方世界。是一箇衲僧。移動不得也。便能取性說法。取性聽法。隨方隅逐處所。高高下下。觸處皆應。如皓月普天相似。所以道。應以比丘身得度者。即現比丘身而為說法。應以長者居士宰宦婆羅門身得度者。即現諸身而為說法。何故如此。為觀世音不作相。便能隨處應現。便能隨處度脫。衲僧各各具足如是。爾但第一莫將身相來。第二莫將道理來。若是不將身相來。一切處能說法。若是不將道理來。一切處能受用。入一切世間法。離箇色字不得。出一切世間法。離箇心字不得。世出世間。只恁麼平等。爾還識色法初相來麼。若識得色法初相。山河大地。草木叢林。東西南北。長短高下。盡從恁麼處來。便乃隨長隨短。隨高隨下。不要就上增減一絲毫。即是一切色法具足底相。爾還識心法初相來麼。若識得心法初相。便能於一切處。出一頭地。恰恰相應。歷歷不混。即是一切心法具足底相。此猶是應現法界。若也坐斷一切心。拈却一切色。退得盡放得落。正恁麼時。是箇甚麼。諸人還識得根源麼。還識得本祖麼。所以僧問文殊。達磨還是祖否。殊云。不是祖。僧云。既不是祖。何用西來。殊云。為爾不薦祖。僧云。薦後如何。
小參僧問。東方說法西方聽。西方說法東方聽。此意如何。師云。乾用恁麼往來作麼。僧云。一波纔動眾波隨。師云。直饒法界交徹。也是費力底衲僧。僧云。豈不見道。一塵入正受。諸塵三昧起。師云。一塵入正受時作麼生。僧云。被和尚一問。直得腋下汗流師云。諸塵三昧起。又合如何。僧云。東西南北四維上下。師云。拈却恁麼。別更道看。僧云。拈即不無。向甚麼處著。師云。者裏無爾插舌處。僧云。東方說法東方聽。西方說法西方聽。此意如何。師云。法法住自位。彼彼不相逢。僧云。似水投水。如金合金。師云。金水投合時作麼生。僧云。直得瞞瞞頇頇去也。師云。要且不恁麼。僧云。阿師又作麼生。師云。南斗七北斗八。僧云。東方說法東方不知。西方說法西方不知。此意如何。師云。冷湫湫地恁麼去。僧云。似地擎山。如石含玉去也。師云。又向這裏著到。僧云。須知言滿天下無口過。師云。爾且道。將甚麼作口。僧云。只在鼻孔下。師云。只者箇有甚麼難識。僧云。離却者箇。喚甚麼作口。師云。思大當時却得用。僧云。只如東方說法。盡十方世界一時說法。此意如何。師云。將燈籠入露柱裏。移三門過佛殿上。僧云。通身是。遍界是。師云。終是沒安排。到底無分外。僧云。東方不說法。盡十方世界俱不說法。此意如何。師云。爾又用者箇舌頭作麼。僧云。是是。便禮拜。師乃云。盡十方世界。是一箇衲僧。移動不得也。便能取性說法。取性聽法。隨方隅逐處所。高高下下。觸處皆應。如皓月普天相似。所以道。應以比丘身得度者。即現比丘身而為說法。應以長者居士宰宦婆羅門身得度者。即現諸身而為說法。何故如此。為觀世音不作相。便能隨處應現。便能隨處度脫。衲僧各各具足如是。爾但第一莫將身相來。第二莫將道理來。若是不將身相來。一切處能說法。若是不將道理來。一切處能受用。入一切世間法。離箇色字不得。出一切世間法。離箇心字不得。世出世間。只恁麼平等。爾還識色法初相來麼。若識得色法初相。山河大地。草木叢林。東西南北。長短高下。盡從恁麼處來。便乃隨長隨短。隨高隨下。不要就上增減一絲毫。即是一切色法具足底相。爾還識心法初相來麼。若識得心法初相。便能於一切處。出一頭地。恰恰相應。歷歷不混。即是一切心法具足底相。此猶是應現法界。若也坐斷一切心。拈却一切色。退得盡放得落。正恁麼時。是箇甚麼。諸人還識得根源麼。還識得本祖麼。所以僧問文殊。達磨還是祖否。殊云。不是祖。僧云。既不是祖。何用西來。殊云。為爾不薦祖。僧云。薦後如何。
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殊云。方知不是祖。且道。作麼生是祖。瑞光流不滅。真氣觸還生珍重。
殊云。方知不是祖。且道。作麼生是祖。瑞光流不滅。真氣觸還生珍重。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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小參僧問記得。德山和尚道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人。呵呵大笑。未審。阿那箇是此人。師云。通身無影像時。其間却有眼在。僧云。轉身踏著鐵昆侖。方信黑風吹不入。師云。是須恁麼去。僧云。正風吹不入時。還著得一言半句也無。師云。風吹入也。僧云。玲瓏八面自回合。峭峻一方誰敢窺。師云。正是風頭上句。僧云。只如風後底句。又作麼生。師云。天童却忘了。僧禮拜。師乃云。三世諸佛。六代祖師。只是明心了事底漢。阿爾諸人。還明得自己心也未。還了得自己事也未。爾若明得心。爾若了得事。更無毫髮分外底。更無毫髮欠少底。淨盡脫得了。通身恁麼去。言語有所不到。是非有所不及。如熱鐵上泊蚊子不得。了無外因緣。了無他影像。照與照者。二俱寂滅。於寂滅中。能證寂滅者。是爾自己。若恁麼桶底子脫去。地水火風。五蘊十八界。掃盡無餘。作麼生是盡不得底。所以德山圓明大師道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人。參學事畢。諸兄弟。於絕氣息時。斷蹤跡處。須具眼始得。那時歷歷不沈。靈靈絕待。便能闊步大方。周旋普應。入一塵一切塵中坐道場。入一處一切處所作佛事。至於草木叢林山河大地。還有一件一事分外底麼。都只是爾現形處。是爾說法處。是爾出身處。門門恁麼來。法法恁麼住。中間無往來相。只者靈明絕待底。是諸人自己。若與諸法對待。即不成自。若是身空。則眼處空。眼處空則色處空。以自己合自己。於一切法中。如空合空。似水入水相似。何用作分析。何用作安堵。所以道。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉不知玉之無瑕。箇時平等平等。無起滅無往來。無好惡無取捨。恰恰好好。是平等相。若有少分相觸。便成礙塞。爾若淨盡去。自然具足。放下去自然見成。若於一切處百雜碎。大大小小。方方圓圓。見處立色不得。全色是見。聞處立聲不得。全聲是聞。乃至香味觸法。亦復如是。還曾恁麼來麼。若也恁麼來。方知道。性自平等。無平等者珍重。
小參僧問記得。德山和尚道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人。呵呵大笑。未審。阿那箇是此人。師云。通身無影像時。其間却有眼在。僧云。轉身踏著鐵昆侖。方信黑風吹不入。師云。是須恁麼去。僧云。正風吹不入時。還著得一言半句也無。師云。風吹入也。僧云。玲瓏八面自回合。峭峻一方誰敢窺。師云。正是風頭上句。僧云。只如風後底句。又作麼生。師云。天童却忘了。僧禮拜。師乃云。三世諸佛。六代祖師。只是明心了事底漢。阿爾諸人。還明得自己心也未。還了得自己事也未。爾若明得心。爾若了得事。更無毫髮分外底。更無毫髮欠少底。淨盡脫得了。通身恁麼去。言語有所不到。是非有所不及。如熱鐵上泊蚊子不得。了無外因緣。了無他影像。照與照者。二俱寂滅。於寂滅中。能證寂滅者。是爾自己。若恁麼桶底子脫去。地水火風。五蘊十八界。掃盡無餘。作麼生是盡不得底。所以德山圓明大師道。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人。參學事畢。諸兄弟。於絕氣息時。斷蹤跡處。須具眼始得。那時歷歷不沈。靈靈絕待。便能闊步大方。周旋普應。入一塵一切塵中坐道場。入一處一切處所作佛事。至於草木叢林山河大地。還有一件一事分外底麼。都只是爾現形處。是爾說法處。是爾出身處。門門恁麼來。法法恁麼住。中間無往來相。只者靈明絕待底。是諸人自己。若與諸法對待。即不成自。若是身空。則眼處空。眼處空則色處空。以自己合自己。於一切法中。如空合空。似水入水相似。何用作分析。何用作安堵。所以道。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉不知玉之無瑕。箇時平等平等。無起滅無往來。無好惡無取捨。恰恰好好。是平等相。若有少分相觸。便成礙塞。爾若淨盡去。自然具足。放下去自然見成。若於一切處百雜碎。大大小小。方方圓圓。見處立色不得。全色是見。聞處立聲不得。全聲是聞。乃至香味觸法。亦復如是。還曾恁麼來麼。若也恁麼來。方知道。性自平等。無平等者珍重。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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小參云。好兄弟。普天一色。氷壺未放於春來。空劫無塵。枯木已含於花信。石人休擊節。玉女罷登機。月滿寒巖。皎皎神光非照。雪封古道。依依夜色却迷。老猿坐折向陽枝。靈鳥投棲無影樹。正恁麼時。聖凡奚立。佛祖難臻。化周塵剎絕功勳。坐斷十方無住相。乘時借路。撒手回途。昆侖未踏月船舷。胡地風光傳入漢。空懷過市。冷眼窺人。咭嘹舌頭。話盡平生心事。纍垂鼻孔。何妨摩觸家風。身裏出門門裏身。眼中之物物中眼。見色也頭頭彌勒。聞聲也處處觀音。文殊於無差別智。示有差別身。普賢於有差別境。入無差別定。一切處自然正受。十二時法爾禪那。迷逢達磨更誰同。白牯貍奴却知有。所以道。正位雖正却偏。偏位雖偏却圜。正偏宛轉若支離。失却手中珠墮地。恁麼行履。還是本色衲僧也未。子細撿點將來。猶未是吾家超脫處。畢竟如何。良久云。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。
小參云。好兄弟。普天一色。氷壺未放於春來。空劫無塵。枯木已含於花信。石人休擊節。玉女罷登機。月滿寒巖。皎皎神光非照。雪封古道。依依夜色却迷。老猿坐折向陽枝。靈鳥投棲無影樹。正恁麼時。聖凡奚立。佛祖難臻。化周塵剎絕功勳。坐斷十方無住相。乘時借路。撒手回途。昆侖未踏月船舷。胡地風光傳入漢。空懷過市。冷眼窺人。咭嘹舌頭。話盡平生心事。纍垂鼻孔。何妨摩觸家風。身裏出門門裏身。眼中之物物中眼。見色也頭頭彌勒。聞聲也處處觀音。文殊於無差別智。示有差別身。普賢於有差別境。入無差別定。一切處自然正受。十二時法爾禪那。迷逢達磨更誰同。白牯貍奴却知有。所以道。正位雖正却偏。偏位雖偏却圜。正偏宛轉若支離。失却手中珠墮地。恁麼行履。還是本色衲僧也未。子細撿點將來。猶未是吾家超脫處。畢竟如何。良久云。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。
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小參云。君臨臣位。猶帶凝然。子就父時。尚存孝養。玉關未透。正迷一色功勳。寶印全提。肯露那時文彩。還從實際。建立化門。撒手回途。通身無滯。所以道。法身無相。應物而形。般若無知。對緣而照。青青翠竹。欝欝黃花信手拈來。隨處顯現。了無他自。誰作根塵。獨露本身。自然轉物。心無異心。而法無異法。法無異法。而心無異心。不見道。佛子住此地。即是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。兄弟如何履踐。得與麼相應去。快須休去歇去。有也莫將來。無也莫將去。現在更有甚麼事。如人負檐兩頭俱脫。和擔颺却始得。便是自由底人。若不颺却。他時異日。只成箇負檐漢子去。如今說聽。誠難其人。若以四大。作說法聽法者。四大是塵。非說聽者。若以五蘊為說法聽法者。五蘊是妄。非說聽者。若以虛空。為說法聽法者。虛空屬斷。非說聽者。兄弟直須一念相應。前後際斷。照體獨立。物我俱亡。明歷歷。圜陀陀。露裸裸。赤灑灑。便是無問而自說。若體到如斯田地。真聽法者。正恁麼時。說聽同時。能所俱絕。曾無如外智能證於如。亦無智外如為智所證。然後觸目絕對待。萬法無不在。是汝心不知。非汝心不會。不會無不會。不知無不知。只箇不會知。殊特也大奇憶得。趙州問大慈。般若以何為體。慈云。般若以何為體。州呵呵大笑。來日州掃地。次慈却問。般若以何為體。州放下掃箒。呵呵大笑。兄弟大慈趙州兩員古佛。一期相見。不妨奇絕。且作麼生商量。明中呈伎倆。是人猜搏靴裏。動指頭。阿誰知有。還相委悉麼。休道。神鋒藏笑裏。須知鬼箭落風前。
小參云。君臨臣位。猶帶凝然。子就父時。尚存孝養。玉關未透。正迷一色功勳。寶印全提。肯露那時文彩。還從實際。建立化門。撒手回途。通身無滯。所以道。法身無相。應物而形。般若無知。對緣而照。青青翠竹。欝欝黃花信手拈來。隨處顯現。了無他自。誰作根塵。獨露本身。自然轉物。心無異心。而法無異法。法無異法。而心無異心。不見道。佛子住此地。即是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。兄弟如何履踐。得與麼相應去。快須休去歇去。有也莫將來。無也莫將去。現在更有甚麼事。如人負檐兩頭俱脫。和擔颺却始得。便是自由底人。若不颺却。他時異日。只成箇負檐漢子去。如今說聽。誠難其人。若以四大。作說法聽法者。四大是塵。非說聽者。若以五蘊為說法聽法者。五蘊是妄。非說聽者。若以虛空。為說法聽法者。虛空屬斷。非說聽者。兄弟直須一念相應。前後際斷。照體獨立。物我俱亡。明歷歷。圜陀陀。露裸裸。赤灑灑。便是無問而自說。若體到如斯田地。真聽法者。正恁麼時。說聽同時。能所俱絕。曾無如外智能證於如。亦無智外如為智所證。然後觸目絕對待。萬法無不在。是汝心不知。非汝心不會。不會無不會。不知無不知。只箇不會知。殊特也大奇憶得。趙州問大慈。般若以何為體。慈云。般若以何為體。州呵呵大笑。來日州掃地。次慈却問。般若以何為體。州放下掃箒。呵呵大笑。兄弟大慈趙州兩員古佛。一期相見。不妨奇絕。且作麼生商量。明中呈伎倆。是人猜搏靴裏。動指頭。阿誰知有。還相委悉麼。休道。神鋒藏笑裏。須知鬼箭落風前。
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小參云。好兄弟古者道。若論此事。譬如滄溟上客。夢泛蘭舟。月渚煙波。隨情放曠。衲僧家。須知有者般手段始得。於無髮地。駕沒底船。月載風行。水棲雲臥。煙波萬頃。任去任來。蘆雪一灣。乍出乍沒。不居兩岸。豈滯中流。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。若也片帆不掛。短棹俄停。混融天水無痕。清淡家風有在。乃竪起拂子云。正當恁麼時。棹竿却在覺上座手裏。便乃撥雲衝霧。逆浪截流。任運優游。縱橫變態去也。所以道。停舟諳水勢。舉棹別波瀾。然而截斷眾流之機。則詮表不及。且如隨波逐浪底句。又作麼生道。要會麼。冬不寒﨟下看。今夜寒色憶得。僧問曹山。雪覆千山。為甚麼孤峯不白。山云。須知有異中異。僧云。如何是異中異。山云。不墮諸山色。師云。者僧問處。如雛鳳離巢不留影迹。曹山答時。似老龍退骨。脫盡廉纖。直饒千里同風。十方一色。未是衲僧放身命處。畢竟作麼生。是衲僧放身命處。神物無尋處。臺盤徹底乾。
小參云。好兄弟古者道。若論此事。譬如滄溟上客。夢泛蘭舟。月渚煙波。隨情放曠。衲僧家。須知有者般手段始得。於無髮地。駕沒底船。月載風行。水棲雲臥。煙波萬頃。任去任來。蘆雪一灣。乍出乍沒。不居兩岸。豈滯中流。長天未曉野雲橫。古渡無風夜蟾午。若也片帆不掛。短棹俄停。混融天水無痕。清淡家風有在。乃竪起拂子云。正當恁麼時。棹竿却在覺上座手裏。便乃撥雲衝霧。逆浪截流。任運優游。縱橫變態去也。所以道。停舟諳水勢。舉棹別波瀾。然而截斷眾流之機。則詮表不及。且如隨波逐浪底句。又作麼生道。要會麼。冬不寒﨟下看。今夜寒色憶得。僧問曹山。雪覆千山。為甚麼孤峯不白。山云。須知有異中異。僧云。如何是異中異。山云。不墮諸山色。師云。者僧問處。如雛鳳離巢不留影迹。曹山答時。似老龍退骨。脫盡廉纖。直饒千里同風。十方一色。未是衲僧放身命處。畢竟作麼生。是衲僧放身命處。神物無尋處。臺盤徹底乾。
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小參云。諸緣放盡。正念無私。撒手那邊。遊神真際。雲山隱隱。水月依依。堂戶深沈。機梭暗動。六窓未曉。皓然一片虛明。三際齋平。泊爾十方洞照。白牛飽於肥膩穩臥雪山。丹鳳㗸得元珠。捿遲玉樹。混融偏正。豈落有無叶路通宗。當風得妙全超就位。不落尊嚴。回互旁參。還承子力。獨行象外。照破劫空。未偶他緣單明自己。木人功盡。低頭夜半拾金針。石女機回。出手天明穿玉綫。正恁麼時。十方三世。未可言師。此土西天。誰敢稱祖。若也泥牛運步。木馬嘶風。氷河焰起火生蓮。便是入𫑮垂手信。且道。如何履踐得恁麼相應。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。兄弟此箇田地。還曾履踐得端的也無。恁麼徹底過來。須知有全身應用時節。不見雲門大師道。光不透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物。是一。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。法身亦有兩般病。得到法身。法執不忘。己見猶存。墮在法身邊。是一。直饒透得放過則不可。子細撿點將來。有甚麼氣息。亦是病。諸人還有此病也未。若未有此病。也須先受過始得。若久受此病。快須轉却。只如面前綠水眼底青山。還得與自己相應也無。若未得相應。大殺相礙。直饒相應亦有礙在。當合如何行履。豈不是光不透脫兩般病。法身受病。諸人還知也無。直得功齊用細。亦須轉却。設或轉盡。有甚麼氣息。豈不見。僧問洛浦。寂是法王根。動是法王苗。如何是法王。浦竪起拂子。僧云。此猶是法王苗。浦云。龍不出洞。誰人柰何。兄弟看他古德。不守一隅。將一言半句。提誘後人。甚是徑直。若是大丈夫漢。向這裏一嘔便盡。一屙便了。空懷疑膜廉纖作麼。如今咬一粒米。著一片衣。直須教脚踏實地自不欺謾。若不如是。還是欺賢訶聖去也。大須子細。莫只恁麼過時。難期了日。記得。新羅僧問雲居。是甚麼得恁麼難道。居云。有甚麼難道。僧云。請和尚道。居云。新羅新羅。後黃龍新和尚云。雲居要見新羅僧。猶隔海在。兄弟也須是黃龍老漢始得。覺上座。今夜路見不平。欲與雲居出氣。子細撿點將來。黃龍要見雲居。猶隔嶺在。眾中莫有為黃龍不甘底麼。出來與覺上座相見。有麼。若無。今夜不免重為劈析去也。雲居恁麼答。但恐者僧出不得。黃龍恁麼道。又恐後人歸不得。覺上座道箇猶隔嶺在。又作麼生。切忌將錯就錯。
小參云。諸緣放盡。正念無私。撒手那邊。遊神真際。雲山隱隱。水月依依。堂戶深沈。機梭暗動。六窓未曉。皓然一片虛明。三際齋平。泊爾十方洞照。白牛飽於肥膩穩臥雪山。丹鳳㗸得元珠。捿遲玉樹。混融偏正。豈落有無叶路通宗。當風得妙全超就位。不落尊嚴。回互旁參。還承子力。獨行象外。照破劫空。未偶他緣單明自己。木人功盡。低頭夜半拾金針。石女機回。出手天明穿玉綫。正恁麼時。十方三世。未可言師。此土西天。誰敢稱祖。若也泥牛運步。木馬嘶風。氷河焰起火生蓮。便是入𫑮垂手信。且道。如何履踐得恁麼相應。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。兄弟此箇田地。還曾履踐得端的也無。恁麼徹底過來。須知有全身應用時節。不見雲門大師道。光不透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物。是一。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。法身亦有兩般病。得到法身。法執不忘。己見猶存。墮在法身邊。是一。直饒透得放過則不可。子細撿點將來。有甚麼氣息。亦是病。諸人還有此病也未。若未有此病。也須先受過始得。若久受此病。快須轉却。只如面前綠水眼底青山。還得與自己相應也無。若未得相應。大殺相礙。直饒相應亦有礙在。當合如何行履。豈不是光不透脫兩般病。法身受病。諸人還知也無。直得功齊用細。亦須轉却。設或轉盡。有甚麼氣息。豈不見。僧問洛浦。寂是法王根。動是法王苗。如何是法王。浦竪起拂子。僧云。此猶是法王苗。浦云。龍不出洞。誰人柰何。兄弟看他古德。不守一隅。將一言半句。提誘後人。甚是徑直。若是大丈夫漢。向這裏一嘔便盡。一屙便了。空懷疑膜廉纖作麼。如今咬一粒米。著一片衣。直須教脚踏實地自不欺謾。若不如是。還是欺賢訶聖去也。大須子細。莫只恁麼過時。難期了日。記得。新羅僧問雲居。是甚麼得恁麼難道。居云。有甚麼難道。僧云。請和尚道。居云。新羅新羅。後黃龍新和尚云。雲居要見新羅僧。猶隔海在。兄弟也須是黃龍老漢始得。覺上座。今夜路見不平。欲與雲居出氣。子細撿點將來。黃龍要見雲居。猶隔嶺在。眾中莫有為黃龍不甘底麼。出來與覺上座相見。有麼。若無。今夜不免重為劈析去也。雲居恁麼答。但恐者僧出不得。黃龍恁麼道。又恐後人歸不得。覺上座道箇猶隔嶺在。又作麼生。切忌將錯就錯。
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小參云。法無去來。無動轉者。有時孤峯頂上。坐斷十方。有時鬧市門頭。分身百億。所以道。去來不以象。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。恁麼說話。建化門中即得。道人分上。總用不著。兄弟只如道人行履。又復如何。記得古人一則公桉。舉似諸人。試商量看。昔日意上座問洞山云。如如遍居前。不如如遍居前。山云。如如遍居前。不如如遍亦居前。意云。如如遍分其優劣。不如如遍分其優劣。山云。如如遍分其優劣。不如如遍亦分其優劣。意云。何分彼此。山云。亦分亦不分。意云。如何是分。山云。如如遍。意云。如何是不分。山云。不如如遍。意云。莫便是通身不通身邊事。山云。不是者箇道理。意云。是甚麼道理。山云。是如如遍不如如遍道理。復云。意上座欲知麼。一似八十老婆嫁與三歲兒子。年雖長大。要且被他三歲兒子索喚。不得自由。後僧舉問曹山。如何是八十老婆。山云。紛紛白髮連頭雪。僧云。如何是三歲兒子。山云。不為主。僧云。為甚麼不為主。山云。不見道。三歲兒子一切過不得。僧云。既是八十老婆。為甚麼嫁他三歲兒子。山云。直得似八十老婆。始解奉待他。師云。兄弟舉則舉了也。且作麼生履踐。若是久參高德。直下不疑。後進初機。大須子細。覺上座。今夜不惜眉毛。為蛇畫足去也。意上座恁麼問。大似手捉瓊枝夜敲玉戶。喚起人披無縫襖。驚他鳥宿不萌枝。洞山恁麼答。可謂蚌膓剖出千年光。高舉金槌一擊碎。曹山老子。妙盡師承。大都家盛人英。父嚴子俊。迄至于今。宗風未墜。家法常存。敢問諸人。且作麼生是曹洞家法。要會麼。長鯨飲盡滄溟水。昆侖抱得珊瑚枝。
小參云。法無去來。無動轉者。有時孤峯頂上。坐斷十方。有時鬧市門頭。分身百億。所以道。去來不以象。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。恁麼說話。建化門中即得。道人分上。總用不著。兄弟只如道人行履。又復如何。記得古人一則公桉。舉似諸人。試商量看。昔日意上座問洞山云。如如遍居前。不如如遍居前。山云。如如遍居前。不如如遍亦居前。意云。如如遍分其優劣。不如如遍分其優劣。山云。如如遍分其優劣。不如如遍亦分其優劣。意云。何分彼此。山云。亦分亦不分。意云。如何是分。山云。如如遍。意云。如何是不分。山云。不如如遍。意云。莫便是通身不通身邊事。山云。不是者箇道理。意云。是甚麼道理。山云。是如如遍不如如遍道理。復云。意上座欲知麼。一似八十老婆嫁與三歲兒子。年雖長大。要且被他三歲兒子索喚。不得自由。後僧舉問曹山。如何是八十老婆。山云。紛紛白髮連頭雪。僧云。如何是三歲兒子。山云。不為主。僧云。為甚麼不為主。山云。不見道。三歲兒子一切過不得。僧云。既是八十老婆。為甚麼嫁他三歲兒子。山云。直得似八十老婆。始解奉待他。師云。兄弟舉則舉了也。且作麼生履踐。若是久參高德。直下不疑。後進初機。大須子細。覺上座。今夜不惜眉毛。為蛇畫足去也。意上座恁麼問。大似手捉瓊枝夜敲玉戶。喚起人披無縫襖。驚他鳥宿不萌枝。洞山恁麼答。可謂蚌膓剖出千年光。高舉金槌一擊碎。曹山老子。妙盡師承。大都家盛人英。父嚴子俊。迄至于今。宗風未墜。家法常存。敢問諸人。且作麼生是曹洞家法。要會麼。長鯨飲盡滄溟水。昆侖抱得珊瑚枝。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
小參云。一段光明亘古今。有無照破脫情塵。當頭觸著彌天過。退步承當特地新。紫極宮中鳥抱卵。銀河浪裏兔推輪。是須妙手携來用。百億分身處處真。兄弟此箇田地。豈涉春緣。其中偏正去來。當處離微出入。暗中著眼。明裏藏身。借位明功。體在用處。借功明位。用在體處。通身及盡。撒手那邊。照用同時。人境俱奪。却從本地建立得來。一切處不存軌則。拽來便用。無可不可。經行坐臥。語默動容。運大神通。作大佛事。所以臨濟入門便喝。德山入門便棒。打地和尚凡有所問。只打地一下。俱𦙁和尚凡有所問。只竪一指。歸宗拽石。雲居般土。豈不是大機大用。那有留滯。與諸人二時上堂。開單展鉢。恰恰不相較。只為情生智隔。識逐事移。背覺合塵。附情于物。不能自在。而今若見若聞。若語若默。直下脫落去。猶是門裏出身。塵中辨細。只如細中之細。又作麼生記得。陸亘大夫問南泉和尚。姓甚麼。泉云姓王。陸云。王還有眷屬也無。泉云。四臣不昧。陸云。王居何位。泉云。玉殿苔生。後僧舉問曹山。玉殿苔生意旨如何。山云。不居正位。僧云。忽遇八方來朝時如何。山云。它不受禮。僧云。何用來朝。山云。違即斬。僧云。違是臣分上事。未審君意如何。山云。樞密不得旨。僧云。燮理之功。全歸臣相也。山云。且道。君意作麼生。僧云。方外誰敢論量。山云。如是如是。師云。曹山方圜匠手。切忌當頭。者僧始末作家終不觸手。各解通方回互宛轉旁參。子細撿點將來。猶成奉重。墮在功勳。未得同身共命。一氣連枝。作麼生履踐。得與它合。要會麼。紹了非功。不得色。借功却作誕生緣。
小參云。一段光明亘古今。有無照破脫情塵。當頭觸著彌天過。退步承當特地新。紫極宮中鳥抱卵。銀河浪裏兔推輪。是須妙手携來用。百億分身處處真。兄弟此箇田地。豈涉春緣。其中偏正去來。當處離微出入。暗中著眼。明裏藏身。借位明功。體在用處。借功明位。用在體處。通身及盡。撒手那邊。照用同時。人境俱奪。却從本地建立得來。一切處不存軌則。拽來便用。無可不可。經行坐臥。語默動容。運大神通。作大佛事。所以臨濟入門便喝。德山入門便棒。打地和尚凡有所問。只打地一下。俱𦙁和尚凡有所問。只竪一指。歸宗拽石。雲居般土。豈不是大機大用。那有留滯。與諸人二時上堂。開單展鉢。恰恰不相較。只為情生智隔。識逐事移。背覺合塵。附情于物。不能自在。而今若見若聞。若語若默。直下脫落去。猶是門裏出身。塵中辨細。只如細中之細。又作麼生記得。陸亘大夫問南泉和尚。姓甚麼。泉云姓王。陸云。王還有眷屬也無。泉云。四臣不昧。陸云。王居何位。泉云。玉殿苔生。後僧舉問曹山。玉殿苔生意旨如何。山云。不居正位。僧云。忽遇八方來朝時如何。山云。它不受禮。僧云。何用來朝。山云。違即斬。僧云。違是臣分上事。未審君意如何。山云。樞密不得旨。僧云。燮理之功。全歸臣相也。山云。且道。君意作麼生。僧云。方外誰敢論量。山云。如是如是。師云。曹山方圜匠手。切忌當頭。者僧始末作家終不觸手。各解通方回互宛轉旁參。子細撿點將來。猶成奉重。墮在功勳。未得同身共命。一氣連枝。作麼生履踐。得與它合。要會麼。紹了非功。不得色。借功却作誕生緣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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小參云。時寒勞動兄弟上來。說箇甚麼即得。若也說佛說祖。埋沒自己。說禪說道。帶累先宗。只恁麼散去。又勞而無功。事不獲已。且舉一則公案。大家商量看。記得。仰山和尚。指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便與推倒。雪竇云。只解推倒。不能扶起。師云。此語叢林有底。多作機鋒相見商量。還當也未。若不恁麼。又合如何。覺上座。今夜不惜兩莖眉。傍出一隻手。要與古人相見。仰山恁麼說話。大似一機之絹。雲門善解裁長。雪竇偏能補短。三尊宿。各有長處。衲僧家。畢竟取何人作則。但願春風多著力。一時吹入我門來。若也恁麼會去。乃有殺活手。具通方眼。不唯報化門頭。八面受敵。亦乃毘盧頂上。十字縱橫。其或未然。不免重說偈言去也。衲僧巴鼻。圓明絕類。直須推倒。却要扶起。玉馬飲乾明月泉。泥牛耕破玻璃地。披毛戴角異中來。天上人間能幾幾。
小參云。時寒勞動兄弟上來。說箇甚麼即得。若也說佛說祖。埋沒自己。說禪說道。帶累先宗。只恁麼散去。又勞而無功。事不獲已。且舉一則公案。大家商量看。記得。仰山和尚。指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便與推倒。雪竇云。只解推倒。不能扶起。師云。此語叢林有底。多作機鋒相見商量。還當也未。若不恁麼。又合如何。覺上座。今夜不惜兩莖眉。傍出一隻手。要與古人相見。仰山恁麼說話。大似一機之絹。雲門善解裁長。雪竇偏能補短。三尊宿。各有長處。衲僧家。畢竟取何人作則。但願春風多著力。一時吹入我門來。若也恁麼會去。乃有殺活手。具通方眼。不唯報化門頭。八面受敵。亦乃毘盧頂上。十字縱橫。其或未然。不免重說偈言去也。衲僧巴鼻。圓明絕類。直須推倒。却要扶起。玉馬飲乾明月泉。泥牛耕破玻璃地。披毛戴角異中來。天上人間能幾幾。
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明州天童覺和尚小參止
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宏智禪師廣錄卷第五
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