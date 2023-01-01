宏智禪師廣錄卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宏智禪師廣錄卷第四

明州天童山覺和尚上堂語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州天童山覺和尚上堂語錄

侍者普崇法為編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者普崇法為編

師於建炎三年十一月初二日受請。上堂僧問。大白峯頭祥雲冉冉。玲瓏巖畔瑞氣綿綿。如何是最初一句。師云。瑞氣綿綿。進云。此猶是學人道底。師云。爾舌頭是我舌頭。進云。一言該萬象。一句逗群機。師云。是那一句。進云。的的無兼帶。明明不覆藏。師云。須是脚跟點地始得。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於建炎三年十一月初二日受請。上堂僧問。大白峯頭祥雲冉冉。玲瓏巖畔瑞氣綿綿。如何是最初一句。師云。瑞氣綿綿。進云。此猶是學人道底。師云。爾舌頭是我舌頭。進云。一言該萬象。一句逗群機。師云。是那一句。進云。的的無兼帶。明明不覆藏。師云。須是脚跟點地始得。僧禮拜。

師乃云。佛法也無如許多般。只要諸人一切時中。放教身心空索索地。條絲不卦廓落無依。本地靈明毫髮不昧。若恁麼履踐。得到自然一切時合。一切時應。了無纖塵許作爾障礙處。便能轉千聖。向自己背後。方喚作衲僧。若也倚他門戶。取他處分。受他茶糊。豈不是瞎驢趁大隊。既然如是。畢竟如何。自是不歸歸便得。五湖煙浪有誰爭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。佛法也無如許多般。只要諸人一切時中。放教身心空索索地。條絲不卦廓落無依。本地靈明毫髮不昧。若恁麼履踐。得到自然一切時合。一切時應。了無纖塵許作爾障礙處。便能轉千聖。向自己背後。方喚作衲僧。若也倚他門戶。取他處分。受他茶糊。豈不是瞎驢趁大隊。既然如是。畢竟如何。自是不歸歸便得。五湖煙浪有誰爭。

冬至上堂僧問。化紐轉樞。又是一陽生也。乾坤那畔。還有此箇消息也無。師云。日月不到處古今無盡時。進云。寒巖回暖信。華笑不萠枝師云。猶是門外漢。進云。作麼生是門裏底人。師云。不得名邈。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂僧問。化紐轉樞。又是一陽生也。乾坤那畔。還有此箇消息也無。師云。日月不到處古今無盡時。進云。寒巖回暖信。華笑不萠枝師云。猶是門外漢。進云。作麼生是門裏底人。師云。不得名邈。僧禮拜。

師乃云。陰極而陽生。力窮而位轉。蒼龍退骨而驤。玄豹披霧而變。要將三世佛髑髏。穿作數珠子一穿。莫道明頭暗頭。真箇日面月面。直饒爾斗滿秤平。也輪我賣貴買賤。諸禪德。還會麼。槃裏明珠。不撥自轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。陰極而陽生。力窮而位轉。蒼龍退骨而驤。玄豹披霧而變。要將三世佛髑髏。穿作數珠子一穿。莫道明頭暗頭。真箇日面月面。直饒爾斗滿秤平。也輪我賣貴買賤。諸禪德。還會麼。槃裏明珠。不撥自轉。

舉雪峯問僧甚處去。僧云。普請去。雪峯云去。雲門云。雪峯因語識人。師云。莫動著。動著三十棒。為什麼如此。皓玉無瑕。彫文喪德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯問僧甚處去。僧云。普請去。雪峯云去。雲門云。雪峯因語識人。師云。莫動著。動著三十棒。為什麼如此。皓玉無瑕。彫文喪德。

上堂云。好諸禪德。雲容初破。雪意已回。清光心醉而醒。皓色眼迷而轉。直得全超不借。獨脫無依。裏許通宗。幾人得妙。諸禪德。箇是密密綿綿。轉功底時節。還體悉得麼。良久云。初平不語癡羊臥。消息分明付與誰參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。好諸禪德。雲容初破。雪意已回。清光心醉而醒。皓色眼迷而轉。直得全超不借。獨脫無依。裏許通宗。幾人得妙。諸禪德。箇是密密綿綿。轉功底時節。還體悉得麼。良久云。初平不語癡羊臥。消息分明付與誰參。

上堂云。妙存湛湛不為無。真照靈靈不為有。更向其間退步看。白雲斷處青山瘦參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。妙存湛湛不為無。真照靈靈不為有。更向其間退步看。白雲斷處青山瘦參。

上堂舉法眼一日坐次。忽指面前簾子。時有二僧。同去卷。法眼云。一得一失。師云。恁麼去底錯。恁麼去底親。錯時錯到底。親時親見真。相識滿天下。知心能幾人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉法眼一日坐次。忽指面前簾子。時有二僧。同去卷。法眼云。一得一失。師云。恁麼去底錯。恁麼去底親。錯時錯到底。親時親見真。相識滿天下。知心能幾人。

上堂云。廓淨無際。而智與之俱。普應無方。而神與之會。智虛也惺惺自照。神用也綿綿不勒。便能一切時。一切處。放大光明。作大佛事。所以道。山河無隔越。光明處處透。又不見道。若人欲入佛境界。當淨其意如虛空。遠離諸相及諸取。令心所向皆無礙。作麼生行履。得恁麼相應去。水月澹相對。松風清未休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。廓淨無際。而智與之俱。普應無方。而神與之會。智虛也惺惺自照。神用也綿綿不勒。便能一切時。一切處。放大光明。作大佛事。所以道。山河無隔越。光明處處透。又不見道。若人欲入佛境界。當淨其意如虛空。遠離諸相及諸取。令心所向皆無礙。作麼生行履。得恁麼相應去。水月澹相對。松風清未休。

上堂舉洞山問隱山和尚。見甚道理。便住此山。隱山云。我見兩箇泥牛鬪入海。直至而今沒消息。師云。好諸禪德。秋疎山瘦。月落潭空。雲水意消。功勳路絕。且道。正恁麼時。如何體悉。玉輪機轉笑呵呵。直下相逢不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉洞山問隱山和尚。見甚道理。便住此山。隱山云。我見兩箇泥牛鬪入海。直至而今沒消息。師云。好諸禪德。秋疎山瘦。月落潭空。雲水意消。功勳路絕。且道。正恁麼時。如何體悉。玉輪機轉笑呵呵。直下相逢不相識。

上堂僧問。百草頭上。罷却平生時如何。師云。脫體無依活卓卓。僧云。恁麼則遍界不曾藏去也。師云。識取俱胝一指頭。僧云。一夜落華雨。滿城流水香。師云。切忌撞頭磕額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。百草頭上。罷却平生時如何。師云。脫體無依活卓卓。僧云。恁麼則遍界不曾藏去也。師云。識取俱胝一指頭。僧云。一夜落華雨。滿城流水香。師云。切忌撞頭磕額。

師乃云。三千世界。收一印中。而字義炳然。八萬法門。在微塵裏。而科目具足。諸禪德俱胝和尚一指頭禪。三十年受用。豈不是十方通暢。八面玲瓏。見成平等。游踐自在底漢。還會麼。看他熱熟和光去。做盡風流弄影行參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。三千世界。收一印中。而字義炳然。八萬法門。在微塵裏。而科目具足。諸禪德俱胝和尚一指頭禪。三十年受用。豈不是十方通暢。八面玲瓏。見成平等。游踐自在底漢。還會麼。看他熱熟和光去。做盡風流弄影行參。

上堂云。諸禪德。吞盡三世佛底人。為甚麼開口不得。照破四天下底人。為甚麼合眼不得。許多病痛。與爾一時拈却了也。且作麼生得十成通暢去。還會麼。擘開華岳連天色。放出黃河到海聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。諸禪德。吞盡三世佛底人。為甚麼開口不得。照破四天下底人。為甚麼合眼不得。許多病痛。與爾一時拈却了也。且作麼生得十成通暢去。還會麼。擘開華岳連天色。放出黃河到海聲。

上堂舉。道吾漸源同往一家弔慰。源拍棺云生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。源至中路謂道吾云。和尚快與某甲道。若不道打和尚去。吾云。打即任打。道即不道。源便打。師云。道吾恁麼道。已是掩耳偷鈴。更被爛打一頓。大似失錢遭罪。諸人還委悉麼。覺上座有頌。生也死也。不道不道。只知憨狗怒逐塊。誰見死蛇驚出草。著眼家林裏許看。不萠枝上春陽早。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。道吾漸源同往一家弔慰。源拍棺云生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。源至中路謂道吾云。和尚快與某甲道。若不道打和尚去。吾云。打即任打。道即不道。源便打。師云。道吾恁麼道。已是掩耳偷鈴。更被爛打一頓。大似失錢遭罪。諸人還委悉麼。覺上座有頌。生也死也。不道不道。只知憨狗怒逐塊。誰見死蛇驚出草。著眼家林裏許看。不萠枝上春陽早。

上堂云。好諸禪德。來來去去山中人。識得青山便是身。青山是身身是我。更於何處著根塵。為諸人拈却面前案山子了也。只如主山頂𩕳上句子。又作麼生道。爾若道得。方知適來恁麼道。猶是客山朝揖邊事。諸禪德。主若不知有客。則無應世之方。客若不知有主。則無出塵之見。且道。理事圓主賓合時作麼生。良久云。還會麼。夜半木人敲月戶。天明鳳子笑㘅華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。好諸禪德。來來去去山中人。識得青山便是身。青山是身身是我。更於何處著根塵。為諸人拈却面前案山子了也。只如主山頂𩕳上句子。又作麼生道。爾若道得。方知適來恁麼道。猶是客山朝揖邊事。諸禪德。主若不知有客。則無應世之方。客若不知有主。則無出塵之見。且道。理事圓主賓合時作麼生。良久云。還會麼。夜半木人敲月戶。天明鳳子笑㘅華。

上堂云。溶溶曳曳山上雲。潺潺湲湲山下水。試問其間雲水人。更於何處求諸己。諸禪德。心無所住。則法離見聞。智無所緣。則道超情謂。靈雲只麼悟桃華。三十年癡今日慧。諸人分上。又作麼生。眼裏無筋一世貧參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。溶溶曳曳山上雲。潺潺湲湲山下水。試問其間雲水人。更於何處求諸己。諸禪德。心無所住。則法離見聞。智無所緣。則道超情謂。靈雲只麼悟桃華。三十年癡今日慧。諸人分上。又作麼生。眼裏無筋一世貧參。

真歇和尚入山。上堂僧間。相見又無事。不來還憶君。作麼生是相見底事。師云。白髮笑垂頂。青眸寒照人。進云。恁麼則眉毛相。結鼻頭相拄去也。師云。更須知有同身共命底時節。僧云。作麼是同身共命時節。師云。刀斧斫不開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真歇和尚入山。上堂僧間。相見又無事。不來還憶君。作麼生是相見底事。師云。白髮笑垂頂。青眸寒照人。進云。恁麼則眉毛相。結鼻頭相拄去也。師云。更須知有同身共命底時節。僧云。作麼是同身共命時節。師云。刀斧斫不開。

師云。好諸禪德。玉林浸月。丹山鶵頡頑翔鳴。雪葦浮秋。白沙雁相隨綴字。暗中度線。妙處投鍼。發明心地也。共是一燈。洞照靈臺也。更無異影。青山父從來卓卓。白雲兒到處飄飄。雖然千里同風。那似一絲不隔。路岐幾絕。要須轉位流通。言語斯窮。更與借光施設。諸禪德。恁麼時節。恁麼處所。恁麼傳持。恁麼建立。也須是恁麼人始得。敢問諸人。作麼生是恁麼人。施設底事。還委悉麼。鶺鴒原上和尚語。棠棣枝頭爛熳春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。好諸禪德。玉林浸月。丹山鶵頡頑翔鳴。雪葦浮秋。白沙雁相隨綴字。暗中度線。妙處投鍼。發明心地也。共是一燈。洞照靈臺也。更無異影。青山父從來卓卓。白雲兒到處飄飄。雖然千里同風。那似一絲不隔。路岐幾絕。要須轉位流通。言語斯窮。更與借光施設。諸禪德。恁麼時節。恁麼處所。恁麼傳持。恁麼建立。也須是恁麼人始得。敢問諸人。作麼生是恁麼人。施設底事。還委悉麼。鶺鴒原上和尚語。棠棣枝頭爛熳春。

上堂舉。龐居士問馬大師。不與萬法為侶。是什麼人。馬師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。吸盡西江向汝道。馬師不肯落荒草。三千剎海一成秋。明月珊瑚冷相照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。龐居士問馬大師。不與萬法為侶。是什麼人。馬師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。吸盡西江向汝道。馬師不肯落荒草。三千剎海一成秋。明月珊瑚冷相照。

上堂云。裏許含明。半夜月通犀角。其間轉動。忽地雷華象牙。妙在傍參。莫觸尊貴。少林九年面壁。家醜不欲外揚。二祖三拜立時。口訥誰知內敏。天童今日也大無端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。裏許含明。半夜月通犀角。其間轉動。忽地雷華象牙。妙在傍參。莫觸尊貴。少林九年面壁。家醜不欲外揚。二祖三拜立時。口訥誰知內敏。天童今日也大無端。

上堂云。孤笻長作水雲游。底事而今放下休。一點破幽明歷歷。十分合體冷湫湫。暗中須透金針穴。轉處還藏玉線頭。劫外家風茲日辨。渠儂真與我儂儔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。孤笻長作水雲游。底事而今放下休。一點破幽明歷歷。十分合體冷湫湫。暗中須透金針穴。轉處還藏玉線頭。劫外家風茲日辨。渠儂真與我儂儔。

上堂云。隔牆見角。定知是牛。隔山見煙。定知是火。且道。諸人定知有底作麼生。還體悉得麼。報曉音聲捿鳥語。漏春消息早梅香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。隔牆見角。定知是牛。隔山見煙。定知是火。且道。諸人定知有底作麼生。還體悉得麼。報曉音聲捿鳥語。漏春消息早梅香。

上堂舉。深明二上座。見漁人網一鯉魚透出。深云。明兄俊哉。一似箇衲僧相似。明云。雖然如此。爭似當時不撞入網羅好。深云。爾欠悟在。師云。萬象之中。脫體自有生緣。一色之後。轉身須分活路。既如此也。真是一員衲僧。且道。衲僧行履處作麼生。妙握當塗無字印。馬蹄終不染塵泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。深明二上座。見漁人網一鯉魚透出。深云。明兄俊哉。一似箇衲僧相似。明云。雖然如此。爭似當時不撞入網羅好。深云。爾欠悟在。師云。萬象之中。脫體自有生緣。一色之後。轉身須分活路。既如此也。真是一員衲僧。且道。衲僧行履處作麼生。妙握當塗無字印。馬蹄終不染塵泥。

上堂僧問。如何是祖佛不敢近底人。師云。華嶽連天碧。進云。如何是鬼神不能惻底人。師云。黃河輥底流。進云。如是則西風能墮葉。明月解隨流。師云。作麼生是衲僧殺活杖子。進云。和尚何得掩耳偷鈴。師云。斫額望扶桑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是祖佛不敢近底人。師云。華嶽連天碧。進云。如何是鬼神不能惻底人。師云。黃河輥底流。進云。如是則西風能墮葉。明月解隨流。師云。作麼生是衲僧殺活杖子。進云。和尚何得掩耳偷鈴。師云。斫額望扶桑。

師乃云。好諸禪德。暮雲迷屋。須知靈鳥倦投林。曉影轉山。忽見死蛇驚出草。玉女機前梭路。絕後還來。木人舌上歌聲。無中唱出。空劫壺中穩步。威音世外搖頭。須是知音大家證據。只如應變徇緣。又合如何行履。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。好諸禪德。暮雲迷屋。須知靈鳥倦投林。曉影轉山。忽見死蛇驚出草。玉女機前梭路。絕後還來。木人舌上歌聲。無中唱出。空劫壺中穩步。威音世外搖頭。須是知音大家證據。只如應變徇緣。又合如何行履。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。

上堂云。劫前機肘後印。用而無痕。空而不盡。是誰造作大千。出自虛明方寸。爾儂欲去泥瘢。匠石不慳斤運。乃高聲喚云。解承當底禪和子。照管鼻孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。劫前機肘後印。用而無痕。空而不盡。是誰造作大千。出自虛明方寸。爾儂欲去泥瘢。匠石不慳斤運。乃高聲喚云。解承當底禪和子。照管鼻孔。

舉真歇和尚入室。上堂云。十萬里携衣鉢而至。欲傳持默默無言。四千里賣布單而來。不奈何呵呵大笑。鋤草瞞他良遂。掩門推出韶陽。有底據正令而承當。有底謝旁提而瞥地。京口再參舡子。方知師友恩深。臨濟重見大愚。始信老婆心切。古既如是。今亦當然下座大眾同往。請真歇和尚為眾入室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉真歇和尚入室。上堂云。十萬里携衣鉢而至。欲傳持默默無言。四千里賣布單而來。不奈何呵呵大笑。鋤草瞞他良遂。掩門推出韶陽。有底據正令而承當。有底謝旁提而瞥地。京口再參舡子。方知師友恩深。臨濟重見大愚。始信老婆心切。古既如是。今亦當然下座大眾同往。請真歇和尚為眾入室。

上堂云。五月五日天中節。百草頭上看生殺。甘草黃連自苦甜。人參附子分寒熱。薰蕕難昧雙垂爪。滋味那瞞初偃月。圓明了知心念間。摩訶迦葉能分別諸禪德。分別底是意。迦葉尊者。久滅意根。圓明了知。不由心念。且作麼生得恰好去。人平不語。水平不流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。五月五日天中節。百草頭上看生殺。甘草黃連自苦甜。人參附子分寒熱。薰蕕難昧雙垂爪。滋味那瞞初偃月。圓明了知心念間。摩訶迦葉能分別諸禪德。分別底是意。迦葉尊者。久滅意根。圓明了知。不由心念。且作麼生得恰好去。人平不語。水平不流。

上堂趙州到雲居。居云。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有古寺基。州云。和尚何不自在。居便休去。師云。爾也住我也住。十方三世。一時揑聚。月醉雲酣離水犀。轉身觸倒珊瑚樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂趙州到雲居。居云。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有古寺基。州云。和尚何不自在。居便休去。師云。爾也住我也住。十方三世。一時揑聚。月醉雲酣離水犀。轉身觸倒珊瑚樹。

上堂僧問。萬機休罷。千聖不携底是甚麼人。師云。金剛際下鐵崑崙。進云。從來無伴侶。只麼獨孤標。師云轉側相逢。合談何事。進云。清風拂白月。師云。那時一句子。歷歷要旁提。進云。恁麼則貫古通今。該天括地去也。師云。又是驢前馬後。進云。不落驢前馬後底。又作麼生。師云。古今該不得。天地廓難包。師乃云。好諸禪德。本圓本靈。亙曠古而有種。混太虛而無形。劫外家風澹薄。壺中田地丕平。望時眼力欲斷。體處心緣未萠。雲懷雪意兮鶴夢杳杳。天作秋容兮鴻飛冥冥。唯默默而自照。故湛湛而純清。想凝而結成器界。知覺而流作眾生。情多少而岐分六道。智大小而區別三乘。境真則觸處見佛。道妙而破塵出經。猶明珠而應色。似空谷而傳聲。只如超凡入聖。轉位隨緣。且道。路頭在甚麼處。還體悉得麼。良久云。曉風摩洗昏煙淨。隱隱青山一線橫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。萬機休罷。千聖不携底是甚麼人。師云。金剛際下鐵崑崙。進云。從來無伴侶。只麼獨孤標。師云轉側相逢。合談何事。進云。清風拂白月。師云。那時一句子。歷歷要旁提。進云。恁麼則貫古通今。該天括地去也。師云。又是驢前馬後。進云。不落驢前馬後底。又作麼生。師云。古今該不得。天地廓難包。師乃云。好諸禪德。本圓本靈。亙曠古而有種。混太虛而無形。劫外家風澹薄。壺中田地丕平。望時眼力欲斷。體處心緣未萠。雲懷雪意兮鶴夢杳杳。天作秋容兮鴻飛冥冥。唯默默而自照。故湛湛而純清。想凝而結成器界。知覺而流作眾生。情多少而岐分六道。智大小而區別三乘。境真則觸處見佛。道妙而破塵出經。猶明珠而應色。似空谷而傳聲。只如超凡入聖。轉位隨緣。且道。路頭在甚麼處。還體悉得麼。良久云。曉風摩洗昏煙淨。隱隱青山一線橫。

請維那藏主知客侍者。上堂云。砧槌未鳴。諸佛居何國土。機輪未轉。一乘不屬名言。賓主混融。居士何須更揖。家風妥貼。國師不必三呼。能如是也。內絕功勳。外無稜角。還體悉得麼。吼月泥牛能入海。嘶風木馬解游春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請維那藏主知客侍者。上堂云。砧槌未鳴。諸佛居何國土。機輪未轉。一乘不屬名言。賓主混融。居士何須更揖。家風妥貼。國師不必三呼。能如是也。內絕功勳。外無稜角。還體悉得麼。吼月泥牛能入海。嘶風木馬解游春。

善權智和尚。下法嗣書。上堂僧問。記得。僧問曹山。日未出時如何。山曰。曹山也曾恁麼來。未審。此意如何。師云。智不到處。難下名言。進云。卷絲輪望遠山隱隱。撥船頭近古岸依依。師云。到岸時作麼生。進云。帆飽清風。棹穿明月。師云。又是隨波逐浪去也。進云。日出後如何。山云。猶較曹山半月程。又作麼生。云。明白纔分。生化路箇中消息便成功。進云。兒孫得力室內不知。師云。只如室內底人。如何親近。進云。虛明自照。不勞心力。師云。猶隔雲水在。進云。如何得十成去。師云。不守珍御始得。師乃云。萬里西來坐少林。燈燈相續至如今。泥牛鬪裏同歸海。玉線聯時妙契鍼。未墜綿綿吾祖緒。不忘切切老婆心。風前一弄無弦曲。會有叢林人賞音。只如燈燈相續。心心相印。血脈不斷處。作麼生行履。還體悉得麼。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權智和尚。下法嗣書。上堂僧問。記得。僧問曹山。日未出時如何。山曰。曹山也曾恁麼來。未審。此意如何。師云。智不到處。難下名言。進云。卷絲輪望遠山隱隱。撥船頭近古岸依依。師云。到岸時作麼生。進云。帆飽清風。棹穿明月。師云。又是隨波逐浪去也。進云。日出後如何。山云。猶較曹山半月程。又作麼生。云。明白纔分。生化路箇中消息便成功。進云。兒孫得力室內不知。師云。只如室內底人。如何親近。進云。虛明自照。不勞心力。師云。猶隔雲水在。進云。如何得十成去。師云。不守珍御始得。師乃云。萬里西來坐少林。燈燈相續至如今。泥牛鬪裏同歸海。玉線聯時妙契鍼。未墜綿綿吾祖緒。不忘切切老婆心。風前一弄無弦曲。會有叢林人賞音。只如燈燈相續。心心相印。血脈不斷處。作麼生行履。還體悉得麼。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。

當晚小參舉。僧問九峯。祖祖相傳當傳何事。峯云。釋迦慳迦葉富。僧云。如何是釋迦慳。峯云。無物與人。僧云。如何是迦葉富。峯云。國內孟甞君。僧云未審。相傳底事作麼生。峯云。百歲老兒分夜燈。師云。人人具足。箇箇圓成。有時點即不到。我也為儞不得。有時到即不點。我也障儞不得。諸禪德。明中就位脫盡廉纖。暗裏借功却添光彩。還相委悉麼。蒼龍蛻骨月轉夜。玄豹變文雲弄晴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當晚小參舉。僧問九峯。祖祖相傳當傳何事。峯云。釋迦慳迦葉富。僧云。如何是釋迦慳。峯云。無物與人。僧云。如何是迦葉富。峯云。國內孟甞君。僧云未審。相傳底事作麼生。峯云。百歲老兒分夜燈。師云。人人具足。箇箇圓成。有時點即不到。我也為儞不得。有時到即不點。我也障儞不得。諸禪德。明中就位脫盡廉纖。暗裏借功却添光彩。還相委悉麼。蒼龍蛻骨月轉夜。玄豹變文雲弄晴。

上堂僧問。如何是向去底人。師云。寂寥寥沒蹤跡。進云。如何是却來底人。師云。明歷歷有消息。進云。如何是不來不去底人。師云。坐却儞舌頭。方見我鼻孔。進云。謝師答話。師乃云。歷代祖機如掣電擊鈍器不開。三世佛辯似懸河灌漏巵不滿。還知有省力為人處麼。天寒日短。兩人共一盌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是向去底人。師云。寂寥寥沒蹤跡。進云。如何是却來底人。師云。明歷歷有消息。進云。如何是不來不去底人。師云。坐却儞舌頭。方見我鼻孔。進云。謝師答話。師乃云。歷代祖機如掣電擊鈍器不開。三世佛辯似懸河灌漏巵不滿。還知有省力為人處麼。天寒日短。兩人共一盌。

上堂云。菩提無樹鏡非臺。虛淨光明不受埃。照處易分雪裏粉。轉時難辨墨中煤。鳥歸無影樹頭宿。華在不萠枝上開。際會風雲底時節。寒梭出蟄一聲雷參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。菩提無樹鏡非臺。虛淨光明不受埃。照處易分雪裏粉。轉時難辨墨中煤。鳥歸無影樹頭宿。華在不萠枝上開。際會風雲底時節。寒梭出蟄一聲雷參。

上堂云。雲門優穩身心。自解隨波逐浪。臨濟變通手段。它能影草探竿。且道。天童門下合作麼生。開池不待月。池成月自來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雲門優穩身心。自解隨波逐浪。臨濟變通手段。它能影草探竿。且道。天童門下合作麼生。開池不待月。池成月自來。

十月旦上堂云。開爐歲歲是今朝。煖氣潛通稱我曹。可惜丹霞燒木佛。翻令院主墮眉毛。諸禪德。院主只知飢來喫飯。且不知有許多般事。丹霞只知寒即向火。亦不知有許多般事。天童門下忽有箇漢。恁麼出手。恁麼性燥。也與劈脊便打。為甚麼如此。當斷不斷。反招其亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月旦上堂云。開爐歲歲是今朝。煖氣潛通稱我曹。可惜丹霞燒木佛。翻令院主墮眉毛。諸禪德。院主只知飢來喫飯。且不知有許多般事。丹霞只知寒即向火。亦不知有許多般事。天童門下忽有箇漢。恁麼出手。恁麼性燥。也與劈脊便打。為甚麼如此。當斷不斷。反招其亂。

上堂云。蛇鑽不入鳥飛不度。我道。人人在裏許。三更明月下西山。一陣清霜脫寒樹參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。蛇鑽不入鳥飛不度。我道。人人在裏許。三更明月下西山。一陣清霜脫寒樹參。

上堂僧問。如何是超佛越祖談。師云。高則高應。低則低酬。進云。無味談塞斷人口。師云。今日為甚麼塞上人不斷。進云。須信道言滿天下無口過。師云。切忌粘牙。師乃舉僧問文殊。達磨還是祖否。殊云。不是祖。僧云。既不是祖。何用西來。殊云。為汝不薦祖。僧云。薦後如何。殊云。方知不是祖。師云。阿那是祖。位崇家譜。二儀之根。萬象之母。建化門未要轉機。實際地如何進步。青山一線路相通。月落寒猿啼斷處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是超佛越祖談。師云。高則高應。低則低酬。進云。無味談塞斷人口。師云。今日為甚麼塞上人不斷。進云。須信道言滿天下無口過。師云。切忌粘牙。師乃舉僧問文殊。達磨還是祖否。殊云。不是祖。僧云。既不是祖。何用西來。殊云。為汝不薦祖。僧云。薦後如何。殊云。方知不是祖。師云。阿那是祖。位崇家譜。二儀之根。萬象之母。建化門未要轉機。實際地如何進步。青山一線路相通。月落寒猿啼斷處。

冬至上堂。浮虛境上。新新三世遷移。堅牢地中。隱隱一陽萠動。住而無住。密運機輪。生而無生。妙超影事。所以借虛空為體。以森羅為用。普赴四天下供而不勒。圓攝一印中空而無外。只如生而無生。作麼生體悉。還會麼。欲問春消息。梅華自不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂。浮虛境上。新新三世遷移。堅牢地中。隱隱一陽萠動。住而無住。密運機輪。生而無生。妙超影事。所以借虛空為體。以森羅為用。普赴四天下供而不勒。圓攝一印中空而無外。只如生而無生。作麼生體悉。還會麼。欲問春消息。梅華自不知。

上堂僧問。百骸俱潰散。一物鎮長靈。作麼生是長靈底物。師云。湛存群象外。卓立萬機先。進云。恁麼則家貧遭劫時。不能盡底去。師云。髑髏前皮袋後。進云。正恁麼時是甚麼面目。師云。搭眵漢有甚共語處。師乃云。肉團無主。空劫有家。清白十分活計。丕平一段生涯。月戶風高兮雲凝古路。星河浪靜兮夜泛靈槎。諸禪德。唯心成萬法。化佛現千華。快須拽鼻回香象。切忌當頭觸死蛇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。百骸俱潰散。一物鎮長靈。作麼生是長靈底物。師云。湛存群象外。卓立萬機先。進云。恁麼則家貧遭劫時。不能盡底去。師云。髑髏前皮袋後。進云。正恁麼時是甚麼面目。師云。搭眵漢有甚共語處。師乃云。肉團無主。空劫有家。清白十分活計。丕平一段生涯。月戶風高兮雲凝古路。星河浪靜兮夜泛靈槎。諸禪德。唯心成萬法。化佛現千華。快須拽鼻回香象。切忌當頭觸死蛇。

上堂云。劫火炎炎是事灰。劫空空處有靈臺。更無妍醜成痕垢。妍醜俱從箇裏來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。劫火炎炎是事灰。劫空空處有靈臺。更無妍醜成痕垢。妍醜俱從箇裏來。

上堂云。一性湛圓。本地之光明發耀。六根互用。通身之手眼隨宜。便能眼處作耳處佛事。耳處作鼻處佛事。所以道。石人機似汝。也解唱巴歌。汝若似石人。雪曲也須和。能如是也。於一切塵。成一切智。不見教中道。若色處清淨。若般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。諸人還體悉得麼。良久云。雲山父子能無外。水月交情自有緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一性湛圓。本地之光明發耀。六根互用。通身之手眼隨宜。便能眼處作耳處佛事。耳處作鼻處佛事。所以道。石人機似汝。也解唱巴歌。汝若似石人。雪曲也須和。能如是也。於一切塵。成一切智。不見教中道。若色處清淨。若般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。諸人還體悉得麼。良久云。雲山父子能無外。水月交情自有緣。

上堂云。夤緣心和合相。傀儡棚頭呈伎倆。打破畫屏歸去來。家山田地還清曠。掃斷情塵。瀝乾識浪。虛明游踐兮風月一壺。夢冷轉身兮雪雲萬丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夤緣心和合相。傀儡棚頭呈伎倆。打破畫屏歸去來。家山田地還清曠。掃斷情塵。瀝乾識浪。虛明游踐兮風月一壺。夢冷轉身兮雪雲萬丈。

上堂舉僧問曹山。子歸就父。為甚麼父全不顧。山云。理合如斯。僧云。父子之恩何在。山云。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。山云。刀斧斫不開。師云。明月路口。青山屋頭。退步轉功。同身共命。到者裏。方有知刀斧斫不開底道理。且作麼生體悉。還會麼。照盡體無依。通身合大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問曹山。子歸就父。為甚麼父全不顧。山云。理合如斯。僧云。父子之恩何在。山云。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。山云。刀斧斫不開。師云。明月路口。青山屋頭。退步轉功。同身共命。到者裏。方有知刀斧斫不開底道理。且作麼生體悉。還會麼。照盡體無依。通身合大道。

上堂云。舌頭一臠肉。口唇兩片皮。其間無固必。分外莫猜疑。趙州古佛。雲門聖師。歷歷機頭不掛絲。自然。桃李成蹊去。那是春風作意吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。舌頭一臠肉。口唇兩片皮。其間無固必。分外莫猜疑。趙州古佛。雲門聖師。歷歷機頭不掛絲。自然。桃李成蹊去。那是春風作意吹。

上堂云。深明無底。靈異無根。案山行盡不見有家。識浪瀝乾不見有已石女掣開金鎖錀。木人撥動玉輪機。方信道從佛口生。法化生得佛法分。諸人還曾恁麼。履踐得相應麼。良久云。和竿一掣隨鉤上。水面茫茫散月明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。深明無底。靈異無根。案山行盡不見有家。識浪瀝乾不見有已石女掣開金鎖錀。木人撥動玉輪機。方信道從佛口生。法化生得佛法分。諸人還曾恁麼。履踐得相應麼。良久云。和竿一掣隨鉤上。水面茫茫散月明。

上堂僧問。夾山道。猿抱子歸青嶂後。鳥㘅華落碧巖前。法眼云。我三十年作境語會。不作境語會。又作麼生。師云。缺月墮疎林。白雲抱幽石。進云。向去不存功。却來還得妙。師云。垛根漢又恁麼去也。進云。不恁麼去時如何。師云。一溪春水夾華流。進云。只如浮山道。犀因翫月紋生角。象被雷驚華入牙。又且如何。師云。儞又向胡餅上壓汁。僧禮拜。師乃云。柳線垂金鶯語滑。華棚張錦蝶飛忙。見聞裏許通消息。誰得先生點鐵方。遂拈拄杖示眾云。還見麼。復卓一下云。還聞麼。去却蘆頭。斤兩等分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。夾山道。猿抱子歸青嶂後。鳥㘅華落碧巖前。法眼云。我三十年作境語會。不作境語會。又作麼生。師云。缺月墮疎林。白雲抱幽石。進云。向去不存功。却來還得妙。師云。垛根漢又恁麼去也。進云。不恁麼去時如何。師云。一溪春水夾華流。進云。只如浮山道。犀因翫月紋生角。象被雷驚華入牙。又且如何。師云。儞又向胡餅上壓汁。僧禮拜。師乃云。柳線垂金鶯語滑。華棚張錦蝶飛忙。見聞裏許通消息。誰得先生點鐵方。遂拈拄杖示眾云。還見麼。復卓一下云。還聞麼。去却蘆頭。斤兩等分。

上堂舉僧問雲門。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向甚麼處懺悔。門云露。師云。露超宗越祖。人言渠爇返魂香。我道伊撾塗毒鼓。苦苦更若。咬文嚼字。規行矩步。上唱下隨。前瞻後顧。張三裹帽新有錢。富漢不是恁麼做。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問雲門。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向甚麼處懺悔。門云露。師云。露超宗越祖。人言渠爇返魂香。我道伊撾塗毒鼓。苦苦更若。咬文嚼字。規行矩步。上唱下隨。前瞻後顧。張三裹帽新有錢。富漢不是恁麼做。

上堂云。以本際光洗長夜暗。以法界智破塵劫疑。生滅紛紛。而不至真淨之家。夤緣擾擾。而不到圓明之境。任它外變。獨我中虛。步入道環。體亡幻事。所以古人道。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時凋。且道是箇什麼。良久云。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。以本際光洗長夜暗。以法界智破塵劫疑。生滅紛紛。而不至真淨之家。夤緣擾擾。而不到圓明之境。任它外變。獨我中虛。步入道環。體亡幻事。所以古人道。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時凋。且道是箇什麼。良久云。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。

上堂云。巢知風穴知雨。不用安排。自成規矩。歷歷靡緣。間間何偶樂哉。林鳥淵魚。一笑相忘爾汝。且道。如何體悉恁麼相應去。還會麼。會得甚奇特。不會也相許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。巢知風穴知雨。不用安排。自成規矩。歷歷靡緣。間間何偶樂哉。林鳥淵魚。一笑相忘爾汝。且道。如何體悉恁麼相應去。還會麼。會得甚奇特。不會也相許。

請首座上堂。素無色而眾色尊之在前。水無味而眾味得之為最。道無根荄也。普天普地。法無定相也。或彼或此。谷常虛而嚮能應呼。鑑自淨而影能隨類。衲僧真得箇身心。大用縱橫不可器。諸禪德。且道。阿那箇是不可器底人。還體悉得麼。良久云。妙超初念際。卓立萬機前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請首座上堂。素無色而眾色尊之在前。水無味而眾味得之為最。道無根荄也。普天普地。法無定相也。或彼或此。谷常虛而嚮能應呼。鑑自淨而影能隨類。衲僧真得箇身心。大用縱橫不可器。諸禪德。且道。阿那箇是不可器底人。還體悉得麼。良久云。妙超初念際。卓立萬機前。

上堂僧問。把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫時如何。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。進云。妙明非展照。文彩未生前。師云。作麼生是儞覷得破底眼。進云。犀角一星蟾影透。神珠九曲螘絲穿。師云。更須轉位就功。旁參回互始得。進云。直得玉人招手處。復妙在回途。師云。正回途時作麼生是妙。進云。處處綠楊俱堪繫馬。師云。此是途中事。進云。不涉途時如何得用。師云。蓑衣蒻笠賣黃金。到處相逢不解喚。僧禮拜。師乃云。真空不空。妙有不有。是萬象生成之根。即二儀造化之母。方隅不可定其居。劫數不可窮其壽。門庭廓淨也。風色如秋。田地虛明也。月華如晝。達一念之未萠。在大功而莫守。五路頭木馬嘶鳴。四衢內石牛犇走。到處相逢到處渠。通身是眼通身手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫時如何。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。進云。妙明非展照。文彩未生前。師云。作麼生是儞覷得破底眼。進云。犀角一星蟾影透。神珠九曲螘絲穿。師云。更須轉位就功。旁參回互始得。進云。直得玉人招手處。復妙在回途。師云。正回途時作麼生是妙。進云。處處綠楊俱堪繫馬。師云。此是途中事。進云。不涉途時如何得用。師云。蓑衣蒻笠賣黃金。到處相逢不解喚。僧禮拜。師乃云。真空不空。妙有不有。是萬象生成之根。即二儀造化之母。方隅不可定其居。劫數不可窮其壽。門庭廓淨也。風色如秋。田地虛明也。月華如晝。達一念之未萠。在大功而莫守。五路頭木馬嘶鳴。四衢內石牛犇走。到處相逢到處渠。通身是眼通身手。

上堂舉僧問首山。如何是佛。山云。新婦騎驢阿家牽。師云。衲僧舌頭真箇自由。渾侖裏許沒錐鉤。輪扁斵工不授子。庖丁游刃無全牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問首山。如何是佛。山云。新婦騎驢阿家牽。師云。衲僧舌頭真箇自由。渾侖裏許沒錐鉤。輪扁斵工不授子。庖丁游刃無全牛。

上堂云。身非塵聚。卓卓妙存。心非情緣。冥冥獨學。其體也出諸障礙。其用也得大自在。無去無來。非顯非晦。應色應聲。亡對亡待。饅頭胡餅觀世音。還我當行家賣買。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。身非塵聚。卓卓妙存。心非情緣。冥冥獨學。其體也出諸障礙。其用也得大自在。無去無來。非顯非晦。應色應聲。亡對亡待。饅頭胡餅觀世音。還我當行家賣買。

上堂云。富有萬德。從教影事崢嶸。蕩無纖塵。把定言思杳絕。寂默家風自照。真常境界獨游。拈起也玲玲瓏瓏。千差萬別混不得。放下也灑灑落落。十方三世覓無蹤。所以古人道。撈籠不肯住。叫喚不回頭。古聖不安排。至今無所處。且道。作麼生。行履得恁麼相應去。還相體悉麼。良久云。行到水窮處。坐看雲起時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。富有萬德。從教影事崢嶸。蕩無纖塵。把定言思杳絕。寂默家風自照。真常境界獨游。拈起也玲玲瓏瓏。千差萬別混不得。放下也灑灑落落。十方三世覓無蹤。所以古人道。撈籠不肯住。叫喚不回頭。古聖不安排。至今無所處。且道。作麼生。行履得恁麼相應去。還相體悉麼。良久云。行到水窮處。坐看雲起時。

上堂僧問。松風流水。是觀音入理之門。野草幽華。乃普賢發機之境。衲僧做處。合作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。松風流水。是觀音入理之門。野草幽華。乃普賢發機之境。衲僧做處。合作麼生。

師云。撒手長安路上行。物物頭頭還自在。進云。恁麼則六戶不掩。四衢無蹤。師云。眼耳不將來。隨宜得受用。進云。觀音買胡餅。放手是饅頭。師云。儞分上又作麼生。進云。從教塞壑填溝。和泥合水。師云。胡三黑四不相知。師乃云。一切色不為眼礙。文殊門中發機。一切聲不為耳塵。觀音門中透徹。一切用不為身拘。一切應不為事背。便於普賢門中出沒。奪境也如驢覷井。奪人也如井覷驢。三千世界百億身。不用安排只者是參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。撒手長安路上行。物物頭頭還自在。進云。恁麼則六戶不掩。四衢無蹤。師云。眼耳不將來。隨宜得受用。進云。觀音買胡餅。放手是饅頭。師云。儞分上又作麼生。進云。從教塞壑填溝。和泥合水。師云。胡三黑四不相知。師乃云。一切色不為眼礙。文殊門中發機。一切聲不為耳塵。觀音門中透徹。一切用不為身拘。一切應不為事背。便於普賢門中出沒。奪境也如驢覷井。奪人也如井覷驢。三千世界百億身。不用安排只者是參。

上堂云。華鳥不來空過春。牛頭山上懶慵人。自心淨故元無作。放下許多間苦辛參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。華鳥不來空過春。牛頭山上懶慵人。自心淨故元無作。放下許多間苦辛參。

結夏上堂云。住無住相。去來之迹誰與。得無得心。物我之功自遣。圓裹無外。十方世界是箇伽藍。平等無差。一切眾生皆儂眷屬。百川會海而成一味。萬法歸性而成一家。只如護生禁足底意。又作麼生。還會麼。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂云。住無住相。去來之迹誰與。得無得心。物我之功自遣。圓裹無外。十方世界是箇伽藍。平等無差。一切眾生皆儂眷屬。百川會海而成一味。萬法歸性而成一家。只如護生禁足底意。又作麼生。還會麼。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。

上堂云。眼裏拈却翳。空中那有華。路不什遺君子事。民無侵擾太平家參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。眼裏拈却翳。空中那有華。路不什遺君子事。民無侵擾太平家參。

上堂舉鏡清問僧。是甚麼聲。僧云。簷頭雨滴聲。清云。眾生顛倒迷已逐物。僧云。和尚又作麼生。清云。洎不迷已。僧云。洎不迷已意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。師云。簷頭雨滴聲。問儞要惺惺。直下成已事。途中作主盟。剎剎見佛。塵塵出經。擘開華嶽連天色。放出黃河到海聲。只如鏡清道。出身猶可易。脫體道應難。又作麼生還會麼。風前諸聖難瞞眼。會有曹山識鏡清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉鏡清問僧。是甚麼聲。僧云。簷頭雨滴聲。清云。眾生顛倒迷已逐物。僧云。和尚又作麼生。清云。洎不迷已。僧云。洎不迷已意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。師云。簷頭雨滴聲。問儞要惺惺。直下成已事。途中作主盟。剎剎見佛。塵塵出經。擘開華嶽連天色。放出黃河到海聲。只如鏡清道。出身猶可易。脫體道應難。又作麼生還會麼。風前諸聖難瞞眼。會有曹山識鏡清。

上堂云。只箇家風。八面玲瓏。斗柄橫而河淡。夢鶴起而巢空。功中退步就位。位裏移身借功。靈靈了了處。同中有異。湛湛澄澄處。異中有同。隨宜也機輪宛轉。妙應也關棙虛通。所以道。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中。諸禪德且道。其中事作麼生。良久云。萬古碧潭空界月。再三撈攏始應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。只箇家風。八面玲瓏。斗柄橫而河淡。夢鶴起而巢空。功中退步就位。位裏移身借功。靈靈了了處。同中有異。湛湛澄澄處。異中有同。隨宜也機輪宛轉。妙應也關棙虛通。所以道。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中。諸禪德且道。其中事作麼生。良久云。萬古碧潭空界月。再三撈攏始應知。

上堂僧問。如珠發光。光還自照時如何。師云。珊瑚枝上月三更。進云。恁麼則虛而靈空而妙。師云。上座髑髏瀝得盡也未。進云。爭奈赤心片片。師云。儞且道。威音那畔是甚麼人。進云。烏張三黑李四。師云。果然瀝未盡。進云。如何得徹底去。師云。不要強名言。師乃云。虛淨無染。霽天無雲而秋水無風。清白自持。玉壺無塵而氷鑑無垢。到恁麼田地。也更須借光施設。借路經過。與虛空合其心。與萬象同其用。鬧嘈嘈處。却倒騎牛。紛擾擾時。能翻著襪。諸人且作麼生體悉。的的縱橫皆得妙。阿儂元自異中來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如珠發光。光還自照時如何。師云。珊瑚枝上月三更。進云。恁麼則虛而靈空而妙。師云。上座髑髏瀝得盡也未。進云。爭奈赤心片片。師云。儞且道。威音那畔是甚麼人。進云。烏張三黑李四。師云。果然瀝未盡。進云。如何得徹底去。師云。不要強名言。師乃云。虛淨無染。霽天無雲而秋水無風。清白自持。玉壺無塵而氷鑑無垢。到恁麼田地。也更須借光施設。借路經過。與虛空合其心。與萬象同其用。鬧嘈嘈處。却倒騎牛。紛擾擾時。能翻著襪。諸人且作麼生體悉。的的縱橫皆得妙。阿儂元自異中來。

上堂舉。魯祖凡見僧來便面壁。南泉云。我尋常向人道。空劫已前承當。佛未出世時體會。尚不得一箇半箇。似儞恁麼驢年去。師云。魯祖法出姦生。南泉令下詐起。天童不是撿點古人。也要諸人體悉還會麼。竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。魯祖凡見僧來便面壁。南泉云。我尋常向人道。空劫已前承當。佛未出世時體會。尚不得一箇半箇。似儞恁麼驢年去。師云。魯祖法出姦生。南泉令下詐起。天童不是撿點古人。也要諸人體悉還會麼。竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。

上堂云。心萠時失。口應則差。直饒具大神通。得大受用。要且未與那人合。且道。不上機境底是甚麼人。良久云。語默不到處。古今無盡時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。心萠時失。口應則差。直饒具大神通。得大受用。要且未與那人合。且道。不上機境底是甚麼人。良久云。語默不到處。古今無盡時。

上堂云。玉麒麟鐵昆侖。金繩在渠手。歸步月黃昏參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。玉麒麟鐵昆侖。金繩在渠手。歸步月黃昏參。

開啟天申節。上堂云。九重尊貴位中人。燦燦星圖拱北辰。活計四時調玉燭。家風萬世運金輪。區分群象布淳化。囊括二儀懷至仁。算數不能窮壽量。南山蒼翠鎮長春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開啟天申節。上堂云。九重尊貴位中人。燦燦星圖拱北辰。活計四時調玉燭。家風萬世運金輪。區分群象布淳化。囊括二儀懷至仁。算數不能窮壽量。南山蒼翠鎮長春。

上堂云。人平不語。水平不流。風定華落。鳥啼山更幽。只麼天真無少剩。莫於裏許著絲頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。人平不語。水平不流。風定華落。鳥啼山更幽。只麼天真無少剩。莫於裏許著絲頭。

上堂僧問。清虛之理。畢竟無身時如何。師云。文彩未痕初。消息難傳際。進云。一步密移玄路轉。通身放下劫壺空。師云。誕生就父時。合體無遺照。進云。理既如是。事又作麼生。師云。歷歷纔回分化事。十方機應又何妨。進云。塵塵皆現本來身去也。師云。透一切色。超一切心。進云。如理如事。又作麼生。師云。路逢死蛇莫打殺。無底籃子盛將歸。進云。入市能長嘯。歸家著短衫。師云。木人嶺上歌。石女溪邊舞。僧禮拜。師乃云。淨照而神。明見本來之性。虛通而妙。常觀自在之身。卓卓無依。靈靈絕待。綿綿長存也。得名無量壽。如如持久也。故號不動尊。非有非無。不老不死。瑩若金波之破夜。湛如玉井之涵秋。唯證相應。言傳不到。只如正相應底時節有麼生。良久云。還相委悉麼。萬年松徑雪深覆。一帶峯巒雲更遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。清虛之理。畢竟無身時如何。師云。文彩未痕初。消息難傳際。進云。一步密移玄路轉。通身放下劫壺空。師云。誕生就父時。合體無遺照。進云。理既如是。事又作麼生。師云。歷歷纔回分化事。十方機應又何妨。進云。塵塵皆現本來身去也。師云。透一切色。超一切心。進云。如理如事。又作麼生。師云。路逢死蛇莫打殺。無底籃子盛將歸。進云。入市能長嘯。歸家著短衫。師云。木人嶺上歌。石女溪邊舞。僧禮拜。師乃云。淨照而神。明見本來之性。虛通而妙。常觀自在之身。卓卓無依。靈靈絕待。綿綿長存也。得名無量壽。如如持久也。故號不動尊。非有非無。不老不死。瑩若金波之破夜。湛如玉井之涵秋。唯證相應。言傳不到。只如正相應底時節有麼生。良久云。還相委悉麼。萬年松徑雪深覆。一帶峯巒雲更遮。

上堂舉僧問夾山。如何是佛。山云。此位無賓主。僧云。尋常與甚麼人對談。山云。文殊與吾携水去。普賢猶未折華回。師云。不居功不合伴。脫體其間過一遍。夢覺舡浮明月波。眼寒雪擁蘆華岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問夾山。如何是佛。山云。此位無賓主。僧云。尋常與甚麼人對談。山云。文殊與吾携水去。普賢猶未折華回。師云。不居功不合伴。脫體其間過一遍。夢覺舡浮明月波。眼寒雪擁蘆華岸。

天申節滿散。上堂云。蒼蒼普覆。圓該之至化無為。綿綿若存。獨耀之聖神非慮。廓大三千世界。平貼家邦。延永億萬斯年。穹崇壽域。居尊貴位。借誕生緣。游刃應機。垂衣作主。諸人還知箇人受用處也無。堯仁舜孝敷淳化。地久天長仰聖明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天申節滿散。上堂云。蒼蒼普覆。圓該之至化無為。綿綿若存。獨耀之聖神非慮。廓大三千世界。平貼家邦。延永億萬斯年。穹崇壽域。居尊貴位。借誕生緣。游刃應機。垂衣作主。諸人還知箇人受用處也無。堯仁舜孝敷淳化。地久天長仰聖明。

陽山和尚下法眷書。上堂云。祖華五葉發靈根端的知恩解報恩。大仰未忘東寺會。玄沙相繼雪峯存。機梭傳處難通路。針芥投時有妙門。鼻孔放光出氣快。當年一斵盡泥痕。只如師資相契血脈流通。恁麼時節恁麼處。所傳心手底事。作麼生體悉。良久云。脫略要看功後位。妙圓須到色前家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陽山和尚下法眷書。上堂云。祖華五葉發靈根端的知恩解報恩。大仰未忘東寺會。玄沙相繼雪峯存。機梭傳處難通路。針芥投時有妙門。鼻孔放光出氣快。當年一斵盡泥痕。只如師資相契血脈流通。恁麼時節恁麼處。所傳心手底事。作麼生體悉。良久云。脫略要看功後位。妙圓須到色前家。

上堂云。一月雨半夏涼。莆團禪板坐相當。泥牛踏破澄潭月。光影芒芒夜未央。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一月雨半夏涼。莆團禪板坐相當。泥牛踏破澄潭月。光影芒芒夜未央。

上堂舉僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州。作一領布衫重七斤。又僧問文殊。萬法歸一。一歸何處。殊云。黃河九曲。師云。黃河九曲。七斤布衫。胡馬嘶北。越鳥巢南。衲僧恰到真常處。語不欺人面不慚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州。作一領布衫重七斤。又僧問文殊。萬法歸一。一歸何處。殊云。黃河九曲。師云。黃河九曲。七斤布衫。胡馬嘶北。越鳥巢南。衲僧恰到真常處。語不欺人面不慚。

上堂僧問。虛而長靈。本光自照時如何。師云。靈機不動明明妙。箇裏全窺未兆前。進云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。師云。正恁麼時如何轉側。進云。玉人破夢一聲鷄。轉盻生涯色色齊。師云。只解恁麼來。不解恁麼去。進云。恁麼去時作麼生。師云。也要上人箇裏錐剳。師乃云。四大無塵。清淨本然體具。六根亡偶。靈明廓爾神游。如疾風之行空。似虛舟之駕浪。在波也元無避就。在我也妙絕將迎。所以道。聖人空洞其懷。萬物無非我造。會萬物為已者。其唯聖人乎。只如崢崢嶸嶸磊磊落落。作麼生會得為已去。還相委悉麼。周遍十方心。不在一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。虛而長靈。本光自照時如何。師云。靈機不動明明妙。箇裏全窺未兆前。進云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。師云。正恁麼時如何轉側。進云。玉人破夢一聲鷄。轉盻生涯色色齊。師云。只解恁麼來。不解恁麼去。進云。恁麼去時作麼生。師云。也要上人箇裏錐剳。師乃云。四大無塵。清淨本然體具。六根亡偶。靈明廓爾神游。如疾風之行空。似虛舟之駕浪。在波也元無避就。在我也妙絕將迎。所以道。聖人空洞其懷。萬物無非我造。會萬物為已者。其唯聖人乎。只如崢崢嶸嶸磊磊落落。作麼生會得為已去。還相委悉麼。周遍十方心。不在一切處。

上堂云真到劫空明自己。有無不墮超生死。夜船載月釣滄浪。清白傳家只如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云真到劫空明自己。有無不墮超生死。夜船載月釣滄浪。清白傳家只如此。

解夏日上堂云。以法為界。也能廓徹而絕方隅。以智為身。也能融而忘彼此。蒲團下根生底。及盡一絲頭。則住無住心。拄杖頭雲起底。行遍四天下。則作無作相。如雲似鶴。恁麼去底漢。要須知有我方能賓處而尊。得坐披衣恁麼去底人。却須識得渠乃見主中而用。所以古人道。借功明位用在體處。借位明功。體在用處。衲僧能恁麼也。身心獨脫。動靜兩忘。雲水是闍黎。闍黎是雲水。諸人還曾恁麼履踐麼。飲水鵝能取淳味。采華蜂不損餘香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏日上堂云。以法為界。也能廓徹而絕方隅。以智為身。也能融而忘彼此。蒲團下根生底。及盡一絲頭。則住無住心。拄杖頭雲起底。行遍四天下。則作無作相。如雲似鶴。恁麼去底漢。要須知有我方能賓處而尊。得坐披衣恁麼去底人。却須識得渠乃見主中而用。所以古人道。借功明位用在體處。借位明功。體在用處。衲僧能恁麼也。身心獨脫。動靜兩忘。雲水是闍黎。闍黎是雲水。諸人還曾恁麼履踐麼。飲水鵝能取淳味。采華蜂不損餘香。

上堂舉僧問雲門。初秋夏末。前頭忽有人問。作麼生祇對。門云。大眾退後。師云。大眾退後妙超窠臼。不用安排。何須飣鬪。動絃別曲。孰知音。舒腸瀝膽渠開口。叢林切莫亂商量。三世諸佛不知有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問雲門。初秋夏末。前頭忽有人問。作麼生祇對。門云。大眾退後。師云。大眾退後妙超窠臼。不用安排。何須飣鬪。動絃別曲。孰知音。舒腸瀝膽渠開口。叢林切莫亂商量。三世諸佛不知有。

中秋日上堂。清涼境界。一壺爽氣涵秋。明白身心。半夜霧容懷月。靈然自然。廓爾常虛。斷生滅之夤緣。出有無之情量。諸人還到如是田地。還能如是遊踐也無。良久云。斫盡月中桂。清光應更多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋日上堂。清涼境界。一壺爽氣涵秋。明白身心。半夜霧容懷月。靈然自然。廓爾常虛。斷生滅之夤緣。出有無之情量。諸人還到如是田地。還能如是遊踐也無。良久云。斫盡月中桂。清光應更多。

天寧節上堂云。主中之主天中天。家勢金輪萬代傳。退步不居尊貴位。借功却作誕生緣。廓虛印上無瑕垢。明白機頭有轉旋。劫數不能知壽量。湛存象外自綿綿。諸禪德。還覷得破箇中行履處麼。良久云。獨據道樞成父祖。主持世界付兒孫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寧節上堂云。主中之主天中天。家勢金輪萬代傳。退步不居尊貴位。借功却作誕生緣。廓虛印上無瑕垢。明白機頭有轉旋。劫數不能知壽量。湛存象外自綿綿。諸禪德。還覷得破箇中行履處麼。良久云。獨據道樞成父祖。主持世界付兒孫。

范相公入山請陞座舉。裴相國訪黃檗。裴指畫壁問云。畫像在這裏。高僧在什麼處。檗高聲召相公。公應諾。檗云。是什麼。公於言下有省。師云。且道。裴相國省得箇甚麼。良久云。莫怪坐來頻勸酒。自從別後見君稀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 范相公入山請陞座舉。裴相國訪黃檗。裴指畫壁問云。畫像在這裏。高僧在什麼處。檗高聲召相公。公應諾。檗云。是什麼。公於言下有省。師云。且道。裴相國省得箇甚麼。良久云。莫怪坐來頻勸酒。自從別後見君稀。

上堂云。愛結成身。想澄成界。從此漂流生死海。照徹靈源湛不渾。方知幻泡同無礙。六門氣秋。四大緣壞。了了一真常自在。明月混融兮雪蘆眼迷。清風相送兮夜舡歸快。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。愛結成身。想澄成界。從此漂流生死海。照徹靈源湛不渾。方知幻泡同無礙。六門氣秋。四大緣壞。了了一真常自在。明月混融兮雪蘆眼迷。清風相送兮夜舡歸快。

上堂云。藏山於澤。藏舟於壑。一真不可藏。怕爾滿寥廓。傳家清白有風規。圓陀陀地無稜角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。藏山於澤。藏舟於壑。一真不可藏。怕爾滿寥廓。傳家清白有風規。圓陀陀地無稜角。

上堂舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裏龍吟。僧云。如何是道中人。嚴云。髑髏裏眼睛。師云。若能恁麼去。言語有所不到。思惟有所不及。且道。作麼生行履。得相應去。還會麼。風掠烟沙蘆擁雪。船橫野渡水涵秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裏龍吟。僧云。如何是道中人。嚴云。髑髏裏眼睛。師云。若能恁麼去。言語有所不到。思惟有所不及。且道。作麼生行履。得相應去。還會麼。風掠烟沙蘆擁雪。船橫野渡水涵秋。

上堂云。朔風拂且吹秋過。時節薄寒宜就火。拱默威音世外遊。放閑枯木堂中坐。塵劫空時却有家。道環虛處元無我。靈靈不昧寂而知。衣鉢少林分付可。諸禪德。箇是達磨分付二祖底時節。時人且道。天童有分付無分付。良久云。人憐貧甚唯存骨。我道。機疎不惜眉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。朔風拂且吹秋過。時節薄寒宜就火。拱默威音世外遊。放閑枯木堂中坐。塵劫空時却有家。道環虛處元無我。靈靈不昧寂而知。衣鉢少林分付可。諸禪德。箇是達磨分付二祖底時節。時人且道。天童有分付無分付。良久云。人憐貧甚唯存骨。我道。機疎不惜眉。

上堂問。一點靈然不覆藏。明明老蚌夜吞光。箇時撥轉機輪也。體用由來總不妨。如何是借功明位。用在體處。師云。光在體時常湛湛。體含光處却靈靈。進云。如何是借位明功。體在用處師云。紛擾擾時常隱隱。鬧嘈嘈處却閑閑。進云。夜月有輝含古渡。白雲無雨裹秋山。師云。邯鄲學唐步。師乃云。青山不用白雲朝。白雲不用青山管。雲常在山山在雲。青山自閑雲自緩。諸禪德。若恁麼體得方知道。借功明位用在體處。借位明功。體在用處。體用無私。方乃唱道。且道。作麼生是體用無私底時節。水向竹邊流出綠。風從華裏過來香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂問。一點靈然不覆藏。明明老蚌夜吞光。箇時撥轉機輪也。體用由來總不妨。如何是借功明位。用在體處。師云。光在體時常湛湛。體含光處却靈靈。進云。如何是借位明功。體在用處師云。紛擾擾時常隱隱。鬧嘈嘈處却閑閑。進云。夜月有輝含古渡。白雲無雨裹秋山。師云。邯鄲學唐步。師乃云。青山不用白雲朝。白雲不用青山管。雲常在山山在雲。青山自閑雲自緩。諸禪德。若恁麼體得方知道。借功明位用在體處。借位明功。體在用處。體用無私。方乃唱道。且道。作麼生是體用無私底時節。水向竹邊流出綠。風從華裏過來香。

上堂云。文彩豁空。秉佛祖傳宗之印。光明破暗。續人天照世之燈。箇時不落思惟。底處却能宛轉所以舡子和尚道。藏身處沒蹤迹。沒蹤迹處莫藏身。吾在藥山三十年。只明此事。諸禪德。且道。明底是什麼事。還相委悉麼。良久云。鼇歸海殿晚潮落。兔過星河夜魄清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。文彩豁空。秉佛祖傳宗之印。光明破暗。續人天照世之燈。箇時不落思惟。底處却能宛轉所以舡子和尚道。藏身處沒蹤迹。沒蹤迹處莫藏身。吾在藥山三十年。只明此事。諸禪德。且道。明底是什麼事。還相委悉麼。良久云。鼇歸海殿晚潮落。兔過星河夜魄清。

上堂云。去時還復似來時。明月蘆華夜不迷。轉棹又歸何處去。秋光目斷水天低。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。去時還復似來時。明月蘆華夜不迷。轉棹又歸何處去。秋光目斷水天低。

上堂舉僧問趙州。至道無難。唯嫌揀擇。是時人窠窟否。州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。且道。趙州是答他話。不答他話。明眼底人。覷得他骨頭出。天童不免。下注脚去也。五年分疎不下。一句元無縫罅。只知推過商量。誰信分明酬價。玲籠底相知。莽鹵底相訝。寧可與曉事人相罵。不可共不曉事人說話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問趙州。至道無難。唯嫌揀擇。是時人窠窟否。州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。且道。趙州是答他話。不答他話。明眼底人。覷得他骨頭出。天童不免。下注脚去也。五年分疎不下。一句元無縫罅。只知推過商量。誰信分明酬價。玲籠底相知。莽鹵底相訝。寧可與曉事人相罵。不可共不曉事人說話。

上堂云。忒團圝不相瞞。冬不寒臘下看參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。忒團圝不相瞞。冬不寒臘下看參。

上堂云。體虛有照。鏡不對像而常明。用密無功。珠若在盤而自轉。夤緣莫能相結。生死不可相移。所以道。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相對。比如前後步。且作麼生得與麼相應去。良久云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。體虛有照。鏡不對像而常明。用密無功。珠若在盤而自轉。夤緣莫能相結。生死不可相移。所以道。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相對。比如前後步。且作麼生得與麼相應去。良久云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。

上堂一陣清霜千峯寒色。裏許是誰看轉側。家風克紹紹非功。撫背忽驚兒脫白。所以九峯道。紹是功紹了非其功。且道。作麼生履踐。良久云。麁中辨細猶可知。細中之細復何稀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂一陣清霜千峯寒色。裏許是誰看轉側。家風克紹紹非功。撫背忽驚兒脫白。所以九峯道。紹是功紹了非其功。且道。作麼生履踐。良久云。麁中辨細猶可知。細中之細復何稀。

上堂僧問。雲斂山寒。功勳及盡。潭空月沒。尊貴難窺。正恁麼時如何行履。師云。照盡體無依。通身合大道。僧云。坐斷舌頭路。不落二三機。師云。言前一句子。的歷極分明。僧云。寶印當風妙。重重錦縫開。師云。偏正未分時。又作麼生辨。僧云。虛不失照。照不失虛。師云。猶是偏正往來時節。僧云。不涉偏正時作麼生。師云。戶外有雲從斷逕。坐中無照勝然燈。師乃云。空空絕迹。一點不昏。湛湛亡言。一機自轉。釋迦彌勒。到箇時節不敢稱師。達磨老廬到箇處所不敢喚祖。諸禪德還會麼。金鍼雙鎖備。叶路隱全該。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。雲斂山寒。功勳及盡。潭空月沒。尊貴難窺。正恁麼時如何行履。師云。照盡體無依。通身合大道。僧云。坐斷舌頭路。不落二三機。師云。言前一句子。的歷極分明。僧云。寶印當風妙。重重錦縫開。師云。偏正未分時。又作麼生辨。僧云。虛不失照。照不失虛。師云。猶是偏正往來時節。僧云。不涉偏正時作麼生。師云。戶外有雲從斷逕。坐中無照勝然燈。師乃云。空空絕迹。一點不昏。湛湛亡言。一機自轉。釋迦彌勒。到箇時節不敢稱師。達磨老廬到箇處所不敢喚祖。諸禪德還會麼。金鍼雙鎖備。叶路隱全該。

上堂舉僧問石霜。如何是和尚深深處。霜云。無鬚鎖子兩頭搖。師云。先行不到末後太過。一著中間見也麼。纔形黑白分生殺。帶累樵人爛斧柯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問石霜。如何是和尚深深處。霜云。無鬚鎖子兩頭搖。師云。先行不到末後太過。一著中間見也麼。纔形黑白分生殺。帶累樵人爛斧柯。

冬至上堂兆前契本。絕後歸宗。籥中之律氣潛通。樞內之機輪暗動。妙發九淵之底。恩流萬化之端。家信出門。將見長天回雁字。洞雲成雨也。知枯木起龍吟。任它光景推移。不礙道人活計。諸禪德。還相委悉麼。一氣不言含有像。萬靈何處謝無私。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂兆前契本。絕後歸宗。籥中之律氣潛通。樞內之機輪暗動。妙發九淵之底。恩流萬化之端。家信出門。將見長天回雁字。洞雲成雨也。知枯木起龍吟。任它光景推移。不礙道人活計。諸禪德。還相委悉麼。一氣不言含有像。萬靈何處謝無私。

請首座。上堂。氷生野水。肅揚北帝之威風。雪破溪梅。漏泄東君之消息。把定也。舜若多亦須膚粟慘慘覺寒。放行也。兢伽女却解聞香氳氳知味。規矩那煩刀尺。調和豈費鹽梅。身心妙齊物之能。手段具同事之攝。正恁麼時節。順恁麼機宜。且道。是什麼人能了恁麼事。還相委悉麼。暖迴氣象遽多許。春在叢林第一枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請首座。上堂。氷生野水。肅揚北帝之威風。雪破溪梅。漏泄東君之消息。把定也。舜若多亦須膚粟慘慘覺寒。放行也。兢伽女却解聞香氳氳知味。規矩那煩刀尺。調和豈費鹽梅。身心妙齊物之能。手段具同事之攝。正恁麼時節。順恁麼機宜。且道。是什麼人能了恁麼事。還相委悉麼。暖迴氣象遽多許。春在叢林第一枝。

上堂智虛而明。神靜而通。霽寒轉夜。霜月行空。衲僧做處當如此。四方八面俱玲瓏參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂智虛而明。神靜而通。霽寒轉夜。霜月行空。衲僧做處當如此。四方八面俱玲瓏參。

上堂舉僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。年盡不燒錢。師云。天童今日。不免為諸人劈折去也老老大大宗師。出語元無碑記。却云年盡不燒錢。討甚祖師西來意。磨洗絕瑕疵。咀嚼勿滋味。冷地看來伎倆無。趙州古佛較些子。作麼生是趙州較些子處。豈不見道。不習禪不論義。鋪箇破席日裏睡。想料上方兜率天。也無如此日炙背。忽有箇漢出來。我也恁麼睡得麼。但向它道。只恐未曾夢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。年盡不燒錢。師云。天童今日。不免為諸人劈折去也老老大大宗師。出語元無碑記。却云年盡不燒錢。討甚祖師西來意。磨洗絕瑕疵。咀嚼勿滋味。冷地看來伎倆無。趙州古佛較些子。作麼生是趙州較些子處。豈不見道。不習禪不論義。鋪箇破席日裏睡。想料上方兜率天。也無如此日炙背。忽有箇漢出來。我也恁麼睡得麼。但向它道。只恐未曾夢見。

歲旦上堂。天宇廓清。地區含潤。膏霖助其湔洗。正氣副以吹噓。機輪轉而妙發元樞。管籥調而雅成新律。寒巖迴暖槁木重甦。處處履春人人受歲。衲僧分上本自無生。野老堂前。何須相賀。為什麼如此。乾坤合道通無礙。草木登榮定有期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂。天宇廓清。地區含潤。膏霖助其湔洗。正氣副以吹噓。機輪轉而妙發元樞。管籥調而雅成新律。寒巖迴暖槁木重甦。處處履春人人受歲。衲僧分上本自無生。野老堂前。何須相賀。為什麼如此。乾坤合道通無礙。草木登榮定有期。

上堂僧問。聞聲悟道。見色明心。知有底人。如何通箇消息。師云。不帶根塵來。尋常時得用。僧云。滿眼滿耳。絕毫絕厘。師云。於其中間作麼生透。僧云。霜鐘送落月。曉角墮梅華。師云。又隨他聲色轉去也。僧云。不隨他聲色轉時如何。師云。鐘鳴角嚮。僧云。謝師指示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。聞聲悟道。見色明心。知有底人。如何通箇消息。師云。不帶根塵來。尋常時得用。僧云。滿眼滿耳。絕毫絕厘。師云。於其中間作麼生透。僧云。霜鐘送落月。曉角墮梅華。師云。又隨他聲色轉去也。僧云。不隨他聲色轉時如何。師云。鐘鳴角嚮。僧云。謝師指示。

師乃云。照眼雪迷。淨對千峯寒色。入林華信。暗傳一點春恩。物彙發萌。真機旋轉。生不生而何累。作無作而弗勤。不可以動靜拘。不可以地位著。所以道。唯一堅密身。一切塵中現。現虛空身。則寥寥無礙。現國土身。則處處相親。現眾生身。則心心順俗。現諸佛身。則念念證真。得一切處旋陀羅尼。圓一切種智波羅密。諸禪德。箇是大自在漢。受用底事。還相委悉麼。化權妙在東君手。玉尺金刀暗剪裁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。照眼雪迷。淨對千峯寒色。入林華信。暗傳一點春恩。物彙發萌。真機旋轉。生不生而何累。作無作而弗勤。不可以動靜拘。不可以地位著。所以道。唯一堅密身。一切塵中現。現虛空身。則寥寥無礙。現國土身。則處處相親。現眾生身。則心心順俗。現諸佛身。則念念證真。得一切處旋陀羅尼。圓一切種智波羅密。諸禪德。箇是大自在漢。受用底事。還相委悉麼。化權妙在東君手。玉尺金刀暗剪裁。

上堂唯只一真心。三緣坐斷誰昇沈。遂成十法界。六道輪迴自障礙。不見一法即如來。方得名為觀自在。見怪不怪。其怪自壞。靈從何來。聖亦何在。拄杖敲時竈墮摧。一片虛明絕中外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂唯只一真心。三緣坐斷誰昇沈。遂成十法界。六道輪迴自障礙。不見一法即如來。方得名為觀自在。見怪不怪。其怪自壞。靈從何來。聖亦何在。拄杖敲時竈墮摧。一片虛明絕中外。

上堂舉僧問睦州。高揖釋迦。不拜彌勒時如何。州云。昨日有人問。趕出了也。僧云。和尚恐某甲不實。州云。拄杖不在。苕菷柄聊與三十。師云。好大眾。驅耕夫之牛。奪飢人之食。方有宗師手段。天童不免。隨後讚歎去也。凜凜將軍令已行。八荒四海要澄清。提來劍氣干牛斗。洗蕩氛埃見太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問睦州。高揖釋迦。不拜彌勒時如何。州云。昨日有人問。趕出了也。僧云。和尚恐某甲不實。州云。拄杖不在。苕菷柄聊與三十。師云。好大眾。驅耕夫之牛。奪飢人之食。方有宗師手段。天童不免。隨後讚歎去也。凜凜將軍令已行。八荒四海要澄清。提來劍氣干牛斗。洗蕩氛埃見太平。

上堂春雨洗園林。春風動簾箔。百城人已歸。彈指開樓閣。入門俱是佛家風。帝網光明相映奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂春雨洗園林。春風動簾箔。百城人已歸。彈指開樓閣。入門俱是佛家風。帝網光明相映奪。

上堂三十六物一時空。空空空處自光通。轉側末山不露頂。非男女相主人翁。主人翁。借伴能來用莫窮。百草頭上俱胝老。塵塵剎剎是家風。只如出沒源底往來路頭。且作麼生體悉。還會麼。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂三十六物一時空。空空空處自光通。轉側末山不露頂。非男女相主人翁。主人翁。借伴能來用莫窮。百草頭上俱胝老。塵塵剎剎是家風。只如出沒源底往來路頭。且作麼生體悉。還會麼。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘參。

上堂拽石般土。打鼓作舞。意不立玄。機不停午。踏破草鞋赤脚行。見成底事休回互。不回互大龍不受玄沙瞞。前面班班元是虎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂拽石般土。打鼓作舞。意不立玄。機不停午。踏破草鞋赤脚行。見成底事休回互。不回互大龍不受玄沙瞞。前面班班元是虎。

請延壽和尚。上堂。心心相印。葉葉聯芳。自己光明不覆藏。剎剎塵塵如是說。廣長舌相解敷揚。大眾作麼生。得到處如是說。還相委悉麼。水向竹邊流出綠。風從華裏過來香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請延壽和尚。上堂。心心相印。葉葉聯芳。自己光明不覆藏。剎剎塵塵如是說。廣長舌相解敷揚。大眾作麼生。得到處如是說。還相委悉麼。水向竹邊流出綠。風從華裏過來香。

上堂舉明安示眾云。一句子當明隱照。一句子當明全照。一句子當明叶照。隱照不當機。全照今時路。叶照物外身。通明主中主。師云叶照轉盡功。隱照未度世。全照不遺機。諸人若體悉得。到恁麼分曉處。許爾是箇通身手眼底衲僧。其或未然。天童錐剳去也。釣盡滄波月一鉤。月低烟樹夜維舟。寒鷄抖擻呼天曉。笑對春風百草柔。中外夷猶。縱橫自由。志公不是閒和尚。刀尺相將拄杖頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉明安示眾云。一句子當明隱照。一句子當明全照。一句子當明叶照。隱照不當機。全照今時路。叶照物外身。通明主中主。師云叶照轉盡功。隱照未度世。全照不遺機。諸人若體悉得。到恁麼分曉處。許爾是箇通身手眼底衲僧。其或未然。天童錐剳去也。釣盡滄波月一鉤。月低烟樹夜維舟。寒鷄抖擻呼天曉。笑對春風百草柔。中外夷猶。縱橫自由。志公不是閒和尚。刀尺相將拄杖頭。

上堂僧問。譬如滄溟上客。夢泛蘭舟。月渚烟波。隨情放曠。正與麼時。莫便是及盡處也無。師云。依稀猶帶功。髣髴還墮色。僧云。夜來明月照千峯。峯頭漫漫還不露。師云。轉身望本家。依前白雲覆。僧云。此猶是回照底時節。作麼生得穩密恁麼去。師云。玉馬雪行歸半夜。羚羊挂角月沈西。僧云。可謂是無功之功。轉身就父去也。師云。正就父時還有消息也無。僧云。古渡風清夜色寒。箇時深深不得妙。師云。拈却寶華冠。脫盡尊貴垢。師乃云。放却纏牽。白牛步穩。未登機杼。玉女情閑。冷淡之姿如暮山之雲。清明之量如秋潭之月。能恁麼去也。便知默中有味。照中有神。是諸佛之所傳。衲僧之本得。所以道。譬如滄溟上客。夢泛闌舟。月渚烟波。隨情放曠。諸禪德。箇豈不是本來田地子。且作麼生履踐。良久云。氷壺無底至游人。清徹脾腸毛骨爽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。譬如滄溟上客。夢泛蘭舟。月渚烟波。隨情放曠。正與麼時。莫便是及盡處也無。師云。依稀猶帶功。髣髴還墮色。僧云。夜來明月照千峯。峯頭漫漫還不露。師云。轉身望本家。依前白雲覆。僧云。此猶是回照底時節。作麼生得穩密恁麼去。師云。玉馬雪行歸半夜。羚羊挂角月沈西。僧云。可謂是無功之功。轉身就父去也。師云。正就父時還有消息也無。僧云。古渡風清夜色寒。箇時深深不得妙。師云。拈却寶華冠。脫盡尊貴垢。師乃云。放却纏牽。白牛步穩。未登機杼。玉女情閑。冷淡之姿如暮山之雲。清明之量如秋潭之月。能恁麼去也。便知默中有味。照中有神。是諸佛之所傳。衲僧之本得。所以道。譬如滄溟上客。夢泛闌舟。月渚烟波。隨情放曠。諸禪德。箇豈不是本來田地子。且作麼生履踐。良久云。氷壺無底至游人。清徹脾腸毛骨爽。

上堂廓不可得其際。湛兮或存。妙不可得其名。靈然自照。釋迦以此而掩室。淨名以此而杜辭。少林九年垂一則語。諸人還體悉得麼。夜半木童敲月戶。天明玉鳳笑𭊷華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂廓不可得其際。湛兮或存。妙不可得其名。靈然自照。釋迦以此而掩室。淨名以此而杜辭。少林九年垂一則語。諸人還體悉得麼。夜半木童敲月戶。天明玉鳳笑𭊷華。

上堂舉。長沙一日看大佛名經。有一秀才問云。百千諸佛。但見其名。未審。居何國土。沙云。黃鶴樓崔顥題後。秀才還曾題未。秀曰未曾。沙曰。無事也好題取一首。師云。無事題取一首。我儂不落他人後。略略綽綽思大口。醇醇釅釅白家酒。醉中猶道未沾唇。被人問著還打手。不打手。三年一閏冬後數九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。長沙一日看大佛名經。有一秀才問云。百千諸佛。但見其名。未審。居何國土。沙云。黃鶴樓崔顥題後。秀才還曾題未。秀曰未曾。沙曰。無事也好題取一首。師云。無事題取一首。我儂不落他人後。略略綽綽思大口。醇醇釅釅白家酒。醉中猶道未沾唇。被人問著還打手。不打手。三年一閏冬後數九。

送化主上堂。小雪纖纖洗霽色。新春冉冉入燒痕。三千界現非他物。百億分身有妙門。白雲兒是青山用。青山父是白雲根。寄語白雲數迴首。青山免見瘦稜稜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送化主上堂。小雪纖纖洗霽色。新春冉冉入燒痕。三千界現非他物。百億分身有妙門。白雲兒是青山用。青山父是白雲根。寄語白雲數迴首。青山免見瘦稜稜。

上堂一雨一晴。蓋載生成。桃華濯錦而麗。楊柳弄風而輕。決決野泉發嚮。關關林鳥和鳴。歷歷見聞中得妙。更嫌何處不分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂一雨一晴。蓋載生成。桃華濯錦而麗。楊柳弄風而輕。決決野泉發嚮。關關林鳥和鳴。歷歷見聞中得妙。更嫌何處不分明。

上堂。雲開青山橫屋頭。雨住流水漲門底。南無家家觀世音。迴避不及鼻相抵。非唯鼻相抵。亦乃同見同聞。同嗅同舐。同身同意。同得同智。諸人且作麼生體悉。不見道。果滿菩提圓。華開世界起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。雲開青山橫屋頭。雨住流水漲門底。南無家家觀世音。迴避不及鼻相抵。非唯鼻相抵。亦乃同見同聞。同嗅同舐。同身同意。同得同智。諸人且作麼生體悉。不見道。果滿菩提圓。華開世界起。

上堂。好諸禪德靈雲見桃華悟道。正是如今底時節。諸人各是丈夫漢。還有覷得破底眼麼。明得了底心麼。如或未然。天童為爾下注脚去也。靈雲却解見桃華。老眼如今冷淡。些拈却面前案山子。柱門路直不橫斜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。好諸禪德靈雲見桃華悟道。正是如今底時節。諸人各是丈夫漢。還有覷得破底眼麼。明得了底心麼。如或未然。天童為爾下注脚去也。靈雲却解見桃華。老眼如今冷淡。些拈却面前案山子。柱門路直不橫斜。

上堂一念虛融。十方周極。萬有自平。纖塵不立。理智心冥兮到家。佛祖口閑兮挂壁。真境寥寥。靈機歷歷。氷鑑無瑕。玉壺無隙。風磨霽色兮一片寒青。水印蟾華兮十分明白。出沒之淵。窮通之𫭫。底處發生。箇時轉側。田地萌針兮暖回。園林華綺兮春入。無象無私。無處無彈指門開見彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂一念虛融。十方周極。萬有自平。纖塵不立。理智心冥兮到家。佛祖口閑兮挂壁。真境寥寥。靈機歷歷。氷鑑無瑕。玉壺無隙。風磨霽色兮一片寒青。水印蟾華兮十分明白。出沒之淵。窮通之𫭫。底處發生。箇時轉側。田地萌針兮暖回。園林華綺兮春入。無象無私。無處無彈指門開見彌勒。

街坊設乳粥上堂。乳粥當年得善生。心開成道見明星。而今各各恁麼去。猶較瞿曇半月程。諸禪德。莫是初八念三相較麼。莫是前佛後佛相較麼。莫是他聖我凡相較麼。若是箇漢。亡前後斷古今。混聖凡一同異。直須恁麼去。還委悉麼。而今悟道見明星。便是如來喫粥處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 街坊設乳粥上堂。乳粥當年得善生。心開成道見明星。而今各各恁麼去。猶較瞿曇半月程。諸禪德。莫是初八念三相較麼。莫是前佛後佛相較麼。莫是他聖我凡相較麼。若是箇漢。亡前後斷古今。混聖凡一同異。直須恁麼去。還委悉麼。而今悟道見明星。便是如來喫粥處。

上堂舉。金剛經中道。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。師云。高者高下者下。大者大小者小。青者青黃者黃。方者方圓者圓。作麼生說箇是法平等底道理。諸人一切時如何行履。得真箇無高下去。其或未然。強為錐剳去也。人平不語。水平不流。嘉州大象陝府鐵牛。莫怪扶桑最先照。大都家住海門洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。金剛經中道。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。師云。高者高下者下。大者大小者小。青者青黃者黃。方者方圓者圓。作麼生說箇是法平等底道理。諸人一切時如何行履。得真箇無高下去。其或未然。強為錐剳去也。人平不語。水平不流。嘉州大象陝府鐵牛。莫怪扶桑最先照。大都家住海門洲。

上堂影含宗鑑。心生則種種法生。步入道場。心滅則種種法滅。粲粲星羅霽夜。英英華吐春時。木人密運化機。絲毫不爽。石女全提空印。文彩未彰。所以道。不一不異。無去無來。諸禪德。作麼生行履。得恁麼相應去。六般神用空不空。一顆圓光色非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂影含宗鑑。心生則種種法生。步入道場。心滅則種種法滅。粲粲星羅霽夜。英英華吐春時。木人密運化機。絲毫不爽。石女全提空印。文彩未彰。所以道。不一不異。無去無來。諸禪德。作麼生行履。得恁麼相應去。六般神用空不空。一顆圓光色非色。

上堂僧問記得。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。未審此意如何。師云。驀口便道不要商量。僧云。若謂當時曾有語。可憐辜負趙州心。師云。爾莫是待與覺鐵觜出氣麼。僧云。只如今又欠少箇甚麼。師云。料掉勿交涉。僧云。和尚且道。趙州即今在甚麼處。師云。爾問阿誰。僧禮拜。師乃云。風不鳴條。雨不破塊。會不會兮還信采。廓廓落落兮大方無外。跛跛挈挈兮大功不宰。穩穩密密兮心安如海參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問記得。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。未審此意如何。師云。驀口便道不要商量。僧云。若謂當時曾有語。可憐辜負趙州心。師云。爾莫是待與覺鐵觜出氣麼。僧云。只如今又欠少箇甚麼。師云。料掉勿交涉。僧云。和尚且道。趙州即今在甚麼處。師云。爾問阿誰。僧禮拜。師乃云。風不鳴條。雨不破塊。會不會兮還信采。廓廓落落兮大方無外。跛跛挈挈兮大功不宰。穩穩密密兮心安如海參。

上堂巍巍堂堂。萬象之中獨露。明明歷歷。百草頭上相逢。我不見有分外底他。他不見有分外底我。他不外我。則聲色塵消。我不外他。則見聞情脫。所以道。世界爾。眾生爾。塵塵爾。念念爾。且道。如何行履。得與麼相應去。還會麼。一機冥運道樞靜。萬象影流心鏡空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂巍巍堂堂。萬象之中獨露。明明歷歷。百草頭上相逢。我不見有分外底他。他不見有分外底我。他不外我。則聲色塵消。我不外他。則見聞情脫。所以道。世界爾。眾生爾。塵塵爾。念念爾。且道。如何行履。得與麼相應去。還會麼。一機冥運道樞靜。萬象影流心鏡空。

上堂舉僧問曹山。靈衣不挂時如何。山云。曹山今日孝滿。師云。衲僧做處。脫盡功勳。超絕情量。方有出身底時節。又不免向其間指注去也。功勳密處轉身難。轉後家風又覺寬。黯黯舊山青落眼。渙然霜雪洗蓑寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問曹山。靈衣不挂時如何。山云。曹山今日孝滿。師云。衲僧做處。脫盡功勳。超絕情量。方有出身底時節。又不免向其間指注去也。功勳密處轉身難。轉後家風又覺寬。黯黯舊山青落眼。渙然霜雪洗蓑寒。

上堂出言思而常妙。坐却舌頭。脫形殼以獨靈。拈得鼻孔。所以道。空劫威音前。別有一壺天。御樓觀射獵。不是刈茅田。正恁麼時。妙不涉緣。影不入世。且道。其間將甚麼人辨白。還相委悉麼。頭戴午夜月。脚踏黃金地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂出言思而常妙。坐却舌頭。脫形殼以獨靈。拈得鼻孔。所以道。空劫威音前。別有一壺天。御樓觀射獵。不是刈茅田。正恁麼時。妙不涉緣。影不入世。且道。其間將甚麼人辨白。還相委悉麼。頭戴午夜月。脚踏黃金地。

上堂一心萬象。萬象一心。不近不遠。極淺極深。與乾坤同其覆載。與日月同其照臨。月在船而船船皆月。金成器而器器皆金。明潔若珊瑚之樹。芬馨如薝蔔之林。大用自在也獲輪王髻寶。正聲和合也奏師子絃琴。毛髮不遺圓融。照像之鑑。形殼不礙虛通。度垣之音。能如是也妙超。曠古了在如今。諸仁者且道。如今了底是什麼事。還會麼。穩如大地能持物。廓若空不挂針。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂一心萬象。萬象一心。不近不遠。極淺極深。與乾坤同其覆載。與日月同其照臨。月在船而船船皆月。金成器而器器皆金。明潔若珊瑚之樹。芬馨如薝蔔之林。大用自在也獲輪王髻寶。正聲和合也奏師子絃琴。毛髮不遺圓融。照像之鑑。形殼不礙虛通。度垣之音。能如是也妙超。曠古了在如今。諸仁者且道。如今了底是什麼事。還會麼。穩如大地能持物。廓若空不挂針。

持鉢歸。上堂。生滅去來。本如來藏。清淨妙明。虛融通暢。六門我絕攀緣。三界渠無身相。無生路上底人。識取萬迴和尚參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持鉢歸。上堂。生滅去來。本如來藏。清淨妙明。虛融通暢。六門我絕攀緣。三界渠無身相。無生路上底人。識取萬迴和尚參。

上堂不可得一。不可得異。我如是也彼如是。兩莖眉現焰光身。百草頭揚祖師意。歸雲誰使就青山。落華自得隨流水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂不可得一。不可得異。我如是也彼如是。兩莖眉現焰光身。百草頭揚祖師意。歸雲誰使就青山。落華自得隨流水。

上堂舉。廓侍者問德山。從上諸聖向甚麼處去也。山云。作麼作麼。廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山便休。來日浴出。廓過荼與德山。山撫廓背一下。廓云。這老漢今日方始瞥地。山又休。師云。在家尊貴。不受一點塵埃驀路相逢。別是一般光彩。德山廓侍者。皆是十成了事底人。為什麼被天童撿點。還相委悉麼。衲僧奪得連城壁。秦主相如懡㦬歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。廓侍者問德山。從上諸聖向甚麼處去也。山云。作麼作麼。廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山便休。來日浴出。廓過荼與德山。山撫廓背一下。廓云。這老漢今日方始瞥地。山又休。師云。在家尊貴。不受一點塵埃驀路相逢。別是一般光彩。德山廓侍者。皆是十成了事底人。為什麼被天童撿點。還相委悉麼。衲僧奪得連城壁。秦主相如懡㦬歸。

上堂閑若雲。虛若谷。善應無方。東西南北。局中生殺路纔迷。爛却斧柯歸不得。若是箇漢。時行即行。時止即止。去也恁麼去。去無所去。來也恁麼來。來無所來。諸人還體悉得麼。高提黑白前前著。贏盡縱橫十字機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂閑若雲。虛若谷。善應無方。東西南北。局中生殺路纔迷。爛却斧柯歸不得。若是箇漢。時行即行。時止即止。去也恁麼去。去無所去。來也恁麼來。來無所來。諸人還體悉得麼。高提黑白前前著。贏盡縱橫十字機。

上堂密密住其中。靈然空不空。一牛纔飲水。五馬不嘶風。位裏亡消息。機頭有變通。三千大千事。彈指入圓融。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂密密住其中。靈然空不空。一牛纔飲水。五馬不嘶風。位裏亡消息。機頭有變通。三千大千事。彈指入圓融。

上堂。三界唯心唯心三界。一切法空觀自在。處處光明處處身。者回泡幻同無礙。吐雲如山。吞川如海。了無毛髮居其外。萬象森羅盡我家。只箇虛空肚皮大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三界唯心唯心三界。一切法空觀自在。處處光明處處身。者回泡幻同無礙。吐雲如山。吞川如海。了無毛髮居其外。萬象森羅盡我家。只箇虛空肚皮大。

四月八日上堂。佛身光明了無垢。性水清淨常不渾。降生沐浴吉祥事。要以大開功德門。哆哆和和增口業。膠膠綴綴添塵結。大家淨洗佛渾身。徹底洞然明皎潔。長時諸佛洗我身。今日眾僧洗我佛。自他供養普齊平。唵哦哦曩三婆縛伐曰囉斛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日上堂。佛身光明了無垢。性水清淨常不渾。降生沐浴吉祥事。要以大開功德門。哆哆和和增口業。膠膠綴綴添塵結。大家淨洗佛渾身。徹底洞然明皎潔。長時諸佛洗我身。今日眾僧洗我佛。自他供養普齊平。唵哦哦曩三婆縛伐曰囉斛。

上堂時行即行。卓然何倚。時止即止。廓爾獨靈。歷萬變而不我求功。住一如而不我藏用。所以肇法師道。戢玄機於未兆。藏冥運於即化。又不見三祖和尚道。宗非促延。一念萬年。無在不在。十方目前。諸禪德且道。作麼生履踐。還相委悉麼。開池不待月。池成月自來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂時行即行。卓然何倚。時止即止。廓爾獨靈。歷萬變而不我求功。住一如而不我藏用。所以肇法師道。戢玄機於未兆。藏冥運於即化。又不見三祖和尚道。宗非促延。一念萬年。無在不在。十方目前。諸禪德且道。作麼生履踐。還相委悉麼。開池不待月。池成月自來。

上堂舉。曹山問德上座。菩薩在定。聞香象渡河。出什麼經。德云。涅槃經。山云。定前聞定後聞。德云。和尚流也。山云。道則太殺道。秖道得一半。德云。和尚如何。山云。灘下接取。師云。淵默之津。皓然之色。混處功齊。細看轉側。昆侖脫手黃金繩。鼻孔纍垂收不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。曹山問德上座。菩薩在定。聞香象渡河。出什麼經。德云。涅槃經。山云。定前聞定後聞。德云。和尚流也。山云。道則太殺道。秖道得一半。德云。和尚如何。山云。灘下接取。師云。淵默之津。皓然之色。混處功齊。細看轉側。昆侖脫手黃金繩。鼻孔纍垂收不得。

上堂長者長法身。短者短法身。虛空已是色。大地却非塵。覷得破阿那律祖。放得穩舜若多神。飄飄閑戲白鷗水。栩栩夢游蝴蝶春。拶頭拶面推來也。眼裏無筋一世貧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂長者長法身。短者短法身。虛空已是色。大地却非塵。覷得破阿那律祖。放得穩舜若多神。飄飄閑戲白鷗水。栩栩夢游蝴蝶春。拶頭拶面推來也。眼裏無筋一世貧。

上堂不可得而有。不可得而無。寂寂十方坐斷。寥寥一境清虛。妍醜那能瞞淨鏡。青黃莫我染明珠。剎海不能關鎖月。夜來流影在珊瑚參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂不可得而有。不可得而無。寂寂十方坐斷。寥寥一境清虛。妍醜那能瞞淨鏡。青黃莫我染明珠。剎海不能關鎖月。夜來流影在珊瑚參。

上堂舉。洞山到興平便禮拜。平云。莫禮老朽。山云。禮非老朽者。平云。它且不受禮。山云。它亦曾不禮。師云。渠非老朽。不禮不受。威音世前。毘盧頂後。把定壺中白日長。觸著匣內青蛇吼。良醫叮囑病人。服藥不如忌口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。洞山到興平便禮拜。平云。莫禮老朽。山云。禮非老朽者。平云。它且不受禮。山云。它亦曾不禮。師云。渠非老朽。不禮不受。威音世前。毘盧頂後。把定壺中白日長。觸著匣內青蛇吼。良醫叮囑病人。服藥不如忌口。

尼請上堂。不是心不是物。非天非人。非僧非俗。南北東西莫我尋。長短方圓莫我惻。牛飲星河兔眠月窟。徹底靈明破昏塞。末山超拔兮頂相不形。鐵磨變通兮舌頭無骨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼請上堂。不是心不是物。非天非人。非僧非俗。南北東西莫我尋。長短方圓莫我惻。牛飲星河兔眠月窟。徹底靈明破昏塞。末山超拔兮頂相不形。鐵磨變通兮舌頭無骨。

請前後堂首座藏主上堂。吾家日日選場開。及第心空有大才。莫把桂枝零碎折。為他和月抱將來。復舉。洞山示眾云。欲知此事。如人家養得三箇兒子。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。一箇能得屋裏錢物用。一箇能得外頭錢物用。一箇不得外頭錢物用。亦不得屋裏錢物用。且道。那箇合在州裏。那箇合在縣裏。那箇合在村裏。有僧出云。三箇莫明輕重否。山云是。僧云。如何是此人出身處。山云。知有却不知有。是此人出身處。僧云未審。此人從今日去也無。山云。亦從今日去。僧云。恁麼則屬功也。山云是。僧云。喚作甚麼功。山云。喚作功就之功。僧云。此人還知有州裏人否。山云。知有則始解奉重。僧云。恁麼則村裏人全明過也。山云是。僧云。如何是此人過處。山云。不知有喚作閑人。是此人過處。師云。有一人能正規矩。內則嚴淨。有一人能轉機輪。外則妙應。有一人退一步。與屋裏人同。進一步與外頭人合。方體得知有却不知有。功就之功。諸人還會麼。向去莫教迷一色。却來須識借功人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請前後堂首座藏主上堂。吾家日日選場開。及第心空有大才。莫把桂枝零碎折。為他和月抱將來。復舉。洞山示眾云。欲知此事。如人家養得三箇兒子。州裏須得一箇。縣裏須得一箇。村裏須得一箇。一箇能得屋裏錢物用。一箇能得外頭錢物用。一箇不得外頭錢物用。亦不得屋裏錢物用。且道。那箇合在州裏。那箇合在縣裏。那箇合在村裏。有僧出云。三箇莫明輕重否。山云是。僧云。如何是此人出身處。山云。知有却不知有。是此人出身處。僧云未審。此人從今日去也無。山云。亦從今日去。僧云。恁麼則屬功也。山云是。僧云。喚作甚麼功。山云。喚作功就之功。僧云。此人還知有州裏人否。山云。知有則始解奉重。僧云。恁麼則村裏人全明過也。山云是。僧云。如何是此人過處。山云。不知有喚作閑人。是此人過處。師云。有一人能正規矩。內則嚴淨。有一人能轉機輪。外則妙應。有一人退一步。與屋裏人同。進一步與外頭人合。方體得知有却不知有。功就之功。諸人還會麼。向去莫教迷一色。却來須識借功人。

結夏上堂。諸禪德。十方大地是我一箇身。便能禁足。十方眾生是我一箇漢。方解護生。禁足也步步不妄行。護生也心心不妄動。所以道。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。我禁足也。不礙諸人禁足。我護生也。不礙諸人護生。佛佛到此道同。人人住茲法爾。還會麼。彼我空空無障礙。自他法法本融通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。諸禪德。十方大地是我一箇身。便能禁足。十方眾生是我一箇漢。方解護生。禁足也步步不妄行。護生也心心不妄動。所以道。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。我禁足也。不礙諸人禁足。我護生也。不礙諸人護生。佛佛到此道同。人人住茲法爾。還會麼。彼我空空無障礙。自他法法本融通。

上堂十方法侶共安居。雲月身心照處虛。轉側蘆汀飛鶴鷺。亡機林壑混樵漁。瘢痕若盡光無際。絲糝纔萠念有餘。廊下相逢休放喝。且容興化撒珍珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂十方法侶共安居。雲月身心照處虛。轉側蘆汀飛鶴鷺。亡機林壑混樵漁。瘢痕若盡光無際。絲糝纔萠念有餘。廊下相逢休放喝。且容興化撒珍珠。

天申節上堂。聖仁涵養。神智融通。等蓋載之生成。體陰陽之造化。大千世界。清平也只是一家。百億身雲。應現也了無別法。論其壽則莫窮劫數。報其德則猶仰天高。諸禪德。還知箇人大自在受用處也麼。機動金輪初轉處。樞纏彩電誕生時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天申節上堂。聖仁涵養。神智融通。等蓋載之生成。體陰陽之造化。大千世界。清平也只是一家。百億身雲。應現也了無別法。論其壽則莫窮劫數。報其德則猶仰天高。諸禪德。還知箇人大自在受用處也麼。機動金輪初轉處。樞纏彩電誕生時。

上堂舉。僧問智門和尚。如何是佛。門云。踏破草鞋赤脚走。如何是佛向上事。門云。拄杖頭上挑日月。師云。踏破草鞋赤脚走。拄杖頭上挑日月。智門真得祖家風。放出雲門廣長舌。大智如愚。大功若拙。用盡工夫參不徹。莫於平地上增堆。休向虛空裏釘橛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問智門和尚。如何是佛。門云。踏破草鞋赤脚走。如何是佛向上事。門云。拄杖頭上挑日月。師云。踏破草鞋赤脚走。拄杖頭上挑日月。智門真得祖家風。放出雲門廣長舌。大智如愚。大功若拙。用盡工夫參不徹。莫於平地上增堆。休向虛空裏釘橛。

上堂途中久客憶家山。一線蹊通入翠寒。望處霽雲收素練。跨門殘月墮金盤。十虛俱殞眼方闊。三世齊吞肚覺寬。變化鯤鵬底時節。霄程九萬看風搏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂途中久客憶家山。一線蹊通入翠寒。望處霽雲收素練。跨門殘月墮金盤。十虛俱殞眼方闊。三世齊吞肚覺寬。變化鯤鵬底時節。霄程九萬看風搏。

上堂僧問記得。僧問夾山。如何是真實之理。山云。石生無根草。山含不動雲。此意如何。師云。暗中移步。明裏藏身。進云。可謂是虛中不墮。應處亡痕。師云。也須是十成本色漢始得。進云。學人請問和尚。如何是真實之理。師云。青青黯黯處回。明明歷歷處轉。師乃云。正晝熱深夜涼。氷壺誰復到中央。身心直許摩雲月。脾肺都將洗雪霜。莫守一色處。莫坐萬年床。玉人轉側機捘動。細辨裏頭偏正方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問記得。僧問夾山。如何是真實之理。山云。石生無根草。山含不動雲。此意如何。師云。暗中移步。明裏藏身。進云。可謂是虛中不墮。應處亡痕。師云。也須是十成本色漢始得。進云。學人請問和尚。如何是真實之理。師云。青青黯黯處回。明明歷歷處轉。師乃云。正晝熱深夜涼。氷壺誰復到中央。身心直許摩雲月。脾肺都將洗雪霜。莫守一色處。莫坐萬年床。玉人轉側機捘動。細辨裏頭偏正方。

送監收上堂舉。南泉因刈禾次。僧問。南泉路向甚麼處去。泉拈起鎌子云。我這鎌子三十錢買。僧云。我不問鎌子。南泉路向甚麼處去。泉云。我這鎌子用得快。當時三十文錢買。南泉門下路岐通。寄語行人著精彩。著精彩相謾殺。衲僧眼被案山礙。而今覻破露堂堂。大地撮來成一塊。大眾若也如此。顆糝漏他不得。上堂身裏出門。門裏出身。白雲能作客。明月解隨人參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送監收上堂舉。南泉因刈禾次。僧問。南泉路向甚麼處去。泉拈起鎌子云。我這鎌子三十錢買。僧云。我不問鎌子。南泉路向甚麼處去。泉云。我這鎌子用得快。當時三十文錢買。南泉門下路岐通。寄語行人著精彩。著精彩相謾殺。衲僧眼被案山礙。而今覻破露堂堂。大地撮來成一塊。大眾若也如此。顆糝漏他不得。上堂身裏出門。門裏出身。白雲能作客。明月解隨人參。

上堂舉。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道退已。阿難問佛。外道有何所證。世尊言。如世良馬見鞭影而行。師云。一句超然。良馬影鞭。道出語默。理合方圓。運斤之妙。賓主可憐。斵輪之伎。父子不傳。莫將爻象兮相求龜殼。纔落是非兮底事驢年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道退已。阿難問佛。外道有何所證。世尊言。如世良馬見鞭影而行。師云。一句超然。良馬影鞭。道出語默。理合方圓。運斤之妙。賓主可憐。斵輪之伎。父子不傳。莫將爻象兮相求龜殼。纔落是非兮底事驢年。

上堂獨立卓卓。不為形殼之所拘。周行綿綿。不為方隅之所礙。妙超物表。明漏壺中。白雲之兒。風斂寒空霽淨。青山之父。煙含一帶秋癯。且道。作麼生得恁麼相應去還會麼。夜明簾外主。不落偏正方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂獨立卓卓。不為形殼之所拘。周行綿綿。不為方隅之所礙。妙超物表。明漏壺中。白雲之兒。風斂寒空霽淨。青山之父。煙含一帶秋癯。且道。作麼生得恁麼相應去還會麼。夜明簾外主。不落偏正方。

育王聰和尚遺書至上堂舉。禾山示眾云。習學謂之問。絕學謂之隣。過此二者。是為真過。時有僧。出云。如何是真過。山云。解打鼓。師云。禾山老漢。趁箇時節。得做便做。育王禪師。趁箇時節。得休便休。所以不打這破鼓。諸禪德。正恁麼撒手便行時。且道。落在甚麼處。良久云。岸頭老碧蘆含雪。溪上寒清水有秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 育王聰和尚遺書至上堂舉。禾山示眾云。習學謂之問。絕學謂之隣。過此二者。是為真過。時有僧。出云。如何是真過。山云。解打鼓。師云。禾山老漢。趁箇時節。得做便做。育王禪師。趁箇時節。得休便休。所以不打這破鼓。諸禪德。正恁麼撒手便行時。且道。落在甚麼處。良久云。岸頭老碧蘆含雪。溪上寒清水有秋。

解夏上堂。僧問。古者道。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。正恁麼時如何。師云。淨盡無所依。通身不隔越僧云。恁麼則白衣拜去也。師云。又却向今時著到。僧云。如何得不落今時去。師云。超然空劫外。一點自靈靈。僧云。此人還落階級也無。師云。從來不立象。此處莫安名。師乃云。鑑像谷神。雲心月影。閒閒不宰於功。歷歷無私於應。莫問正偏。誰論動靜。自方自圓。誰欠誰剩。能來異類中行。常處那伽大定。雲水叢林自恣人。果如是也須相慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。僧問。古者道。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。正恁麼時如何。師云。淨盡無所依。通身不隔越僧云。恁麼則白衣拜去也。師云。又却向今時著到。僧云。如何得不落今時去。師云。超然空劫外。一點自靈靈。僧云。此人還落階級也無。師云。從來不立象。此處莫安名。師乃云。鑑像谷神。雲心月影。閒閒不宰於功。歷歷無私於應。莫問正偏。誰論動靜。自方自圓。誰欠誰剩。能來異類中行。常處那伽大定。雲水叢林自恣人。果如是也須相慶。

上堂舉僧問雲門。初秋夏末。前路忽有人問。作麼生祗對。門云。大眾退後。衲僧去就。豈用機關。那容體究。蓑翁老熟慣波濤。橈棹不施舡放溜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問雲門。初秋夏末。前路忽有人問。作麼生祗對。門云。大眾退後。衲僧去就。豈用機關。那容體究。蓑翁老熟慣波濤。橈棹不施舡放溜。

上堂。父母所生眼悉見三千界。拈却案山誰我礙。直饒全象無全牛。未免依前還礙塞。衲僧家真慶快。物我虛空。混成一塊。更於何處著根塵。祇箇堂堂觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。父母所生眼悉見三千界。拈却案山誰我礙。直饒全象無全牛。未免依前還礙塞。衲僧家真慶快。物我虛空。混成一塊。更於何處著根塵。祇箇堂堂觀自在。

上堂舉僧問巖頭。古帆不挂時如何。巖云。後園驢喫草。師云。不展事不投機。不徇緣不答話箇是出格轍。脫窠臼漢做處。諸人作麼生委悉。平生肝膽向人傾。相識猶如不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問巖頭。古帆不挂時如何。巖云。後園驢喫草。師云。不展事不投機。不徇緣不答話箇是出格轍。脫窠臼漢做處。諸人作麼生委悉。平生肝膽向人傾。相識猶如不相識。

上堂體靈自虛。黯黯之青山秋瘦。用冲無礙。瓢瓢之白雲晝閒。動靜之態如然。去留之蹤自在。所以道。去來不以象。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。諸人還體悉得麼偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂體靈自虛。黯黯之青山秋瘦。用冲無礙。瓢瓢之白雲晝閒。動靜之態如然。去留之蹤自在。所以道。去來不以象。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。諸人還體悉得麼偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。

上堂舉劉端公問雲居。雨從何來。居云。從端公問來。師云。雨從何來。不離問處。森羅大千。出乎方寸。照中之虛靜中之動。衲僧分上常相共。寒露濡松夜氣清。皐禽驚起月巢夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉劉端公問雲居。雨從何來。居云。從端公問來。師云。雨從何來。不離問處。森羅大千。出乎方寸。照中之虛靜中之動。衲僧分上常相共。寒露濡松夜氣清。皐禽驚起月巢夢。

上堂位處功回。化佛入十方而普能受供。用中體合。至人游三界。而初不現身。如雲出岫以無心。似月印江而有應。如是也。不在不失。不壞不雜。所以教中道。一華一佛國。一葉一釋迦。各坐菩提場。一時成佛道。諸禪德。還知根根塵塵在在處處。盡是釋迦老子受用處麼。若於轉處不留情。繁興永處那伽定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂位處功回。化佛入十方而普能受供。用中體合。至人游三界。而初不現身。如雲出岫以無心。似月印江而有應。如是也。不在不失。不壞不雜。所以教中道。一華一佛國。一葉一釋迦。各坐菩提場。一時成佛道。諸禪德。還知根根塵塵在在處處。盡是釋迦老子受用處麼。若於轉處不留情。繁興永處那伽定。

天寧節上堂。主中主。須辨取。動犯威嚴。細看規矩。貴不可得其名。壽不可窮其數。四溟潮落露仙山。萬里雲開廓天宇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寧節上堂。主中主。須辨取。動犯威嚴。細看規矩。貴不可得其名。壽不可窮其數。四溟潮落露仙山。萬里雲開廓天宇。

上堂舉。長慶云。寧說阿羅漢有三毒。不可說如來有二種語。不道無語。只是無二種語。保福云。作麼生是如來語。慶云。聾人爭得聞。保福云。情知。爾向第二頭道。慶云。師兄作麼生。福云。喫茶去。後來雪竇道。無處有月波澄。有處無風浪起。若有人問天童作麼生是如來語。向它道。阿囉跛𮛏曩。諸禪德道。與古人語是同是別。諸人若也未會。更為劈折去也。長慶能守。保福能做。雪竇手段縱橫。天童舌頭狤獠。若也分曉會去。與爾把手共行。其或未然。各自勉力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。長慶云。寧說阿羅漢有三毒。不可說如來有二種語。不道無語。只是無二種語。保福云。作麼生是如來語。慶云。聾人爭得聞。保福云。情知。爾向第二頭道。慶云。師兄作麼生。福云。喫茶去。後來雪竇道。無處有月波澄。有處無風浪起。若有人問天童作麼生是如來語。向它道。阿囉跛𮛏曩。諸禪德道。與古人語是同是別。諸人若也未會。更為劈折去也。長慶能守。保福能做。雪竇手段縱橫。天童舌頭狤獠。若也分曉會去。與爾把手共行。其或未然。各自勉力。

上堂文殊手摩善財頂。普賢智滿法界身。箇是兩頭得用底。只如中間往來。又作麼生。金鷄啄破瑠璃卵。玉兔挨開碧落門。諸禪德。一句子有折合無摸索。一句子難回互沒忌諱。一句子通其變使人不倦。若能恁麼也。始有衲僧大自在受用處。還會麼。蘇秦甞佩六國印。許由還厭一瓢風。了無他相能通變。可笑僧繇畫誌公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂文殊手摩善財頂。普賢智滿法界身。箇是兩頭得用底。只如中間往來。又作麼生。金鷄啄破瑠璃卵。玉兔挨開碧落門。諸禪德。一句子有折合無摸索。一句子難回互沒忌諱。一句子通其變使人不倦。若能恁麼也。始有衲僧大自在受用處。還會麼。蘇秦甞佩六國印。許由還厭一瓢風。了無他相能通變。可笑僧繇畫誌公。

上堂舉僧問南嶽讓和尚。如鏡鑄像。像成後鏡明。向什麼處去。讓云。如大德為童子時。相貌何在。僧云。只如像成後。為甚麼不鑑照。讓云。雖然不鑑照。謾它一點不得。師云。靈機未動。道環先入。極理也妙得窮通。順事也聊分借借。無象無私。何固何必。娟娟印水之月魂。冉冉在華之春律。巍巍堂堂兮煒煒煌煌。三千大千兮周行獨立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問南嶽讓和尚。如鏡鑄像。像成後鏡明。向什麼處去。讓云。如大德為童子時。相貌何在。僧云。只如像成後。為甚麼不鑑照。讓云。雖然不鑑照。謾它一點不得。師云。靈機未動。道環先入。極理也妙得窮通。順事也聊分借借。無象無私。何固何必。娟娟印水之月魂。冉冉在華之春律。巍巍堂堂兮煒煒煌煌。三千大千兮周行獨立。

上堂環中叶照。消息平沈。方外獨存。幽靈絕待。綿密不漏。寬廓無隅。清虛一亙而理絕名言。圓滿十成也道無稜角。諸禪德。箇是諸佛涅槃之宅。眾生安葬之基。一切諸法。自此發生。一切幻緣。從此滅盡。且道。正恁麼時節。又作麼生履踐。良久云。霜天月落夜將半。誰共澄潭照影寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂環中叶照。消息平沈。方外獨存。幽靈絕待。綿密不漏。寬廓無隅。清虛一亙而理絕名言。圓滿十成也道無稜角。諸禪德。箇是諸佛涅槃之宅。眾生安葬之基。一切諸法。自此發生。一切幻緣。從此滅盡。且道。正恁麼時節。又作麼生履踐。良久云。霜天月落夜將半。誰共澄潭照影寒。

上堂舉。道吾與漸源。同往一家弔尉。源拍棺云。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。見之不取。思之難到。用息而長靈。體虛而自妙。寥寥古路無人行。雪洗青山覺寒早。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。道吾與漸源。同往一家弔尉。源拍棺云。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。見之不取。思之難到。用息而長靈。體虛而自妙。寥寥古路無人行。雪洗青山覺寒早。

上堂妙圓一片中虛。不我斷其知。掃盡諸緣外化。不我分其用。底時內紹。紹了非功。轉處誕生。生而發照。照中分應。應處無心。所以道。動若行雲。止猶谷神。且作麼生得恁麼去。無心體得無心道。體得為心道也休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂妙圓一片中虛。不我斷其知。掃盡諸緣外化。不我分其用。底時內紹。紹了非功。轉處誕生。生而發照。照中分應。應處無心。所以道。動若行雲。止猶谷神。且作麼生得恁麼去。無心體得無心道。體得為心道也休。

上堂舉。風穴示眾云。若立一塵。家風興盛。不立一塵。家風喪亡。師云。立一塵作麼生受用。為甚麼野老顰蹙。不立一塵。作麼生受用。為甚麼野老謳歌。又向其間指注去也。幾許歡心幾許愁。好看野老兩眉頭。家風平貼清如鏡。水瘦山空一樣秋。手段通變身心自由。不怕風濤雪擁舟。海上三山頹一掣。六鼇連落上金鉤。諸禪德。是須恁麼體。是須恁麼用。且作麼生委悉。華嶽連天秀。黃河輥底流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。風穴示眾云。若立一塵。家風興盛。不立一塵。家風喪亡。師云。立一塵作麼生受用。為甚麼野老顰蹙。不立一塵。作麼生受用。為甚麼野老謳歌。又向其間指注去也。幾許歡心幾許愁。好看野老兩眉頭。家風平貼清如鏡。水瘦山空一樣秋。手段通變身心自由。不怕風濤雪擁舟。海上三山頹一掣。六鼇連落上金鉤。諸禪德。是須恁麼體。是須恁麼用。且作麼生委悉。華嶽連天秀。黃河輥底流。

上堂大而無外。小而無內。合虛空而無欠無餘。混萬象而成團成塊。不出不在。不失不壞。我不與物爭。物不為我礙。路逢達道人。不將語默對。三千界裏放光明。雙六盤中休喝彩參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大而無外。小而無內。合虛空而無欠無餘。混萬象而成團成塊。不出不在。不失不壞。我不與物爭。物不為我礙。路逢達道人。不將語默對。三千界裏放光明。雙六盤中休喝彩參。

上堂舉僧問洞山。寒暑到來如何迴避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。若論此事。如兩家著碁相似。爾不應我著。我即瞞汝去也。若恁麼體得。始會洞山意。天童不免下箇注脚。裏頭看勿暑寒。直下滄溟瀝得乾。我道。巨鼇能俯拾。笑君沙際弄釣竿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問洞山。寒暑到來如何迴避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。若論此事。如兩家著碁相似。爾不應我著。我即瞞汝去也。若恁麼體得。始會洞山意。天童不免下箇注脚。裏頭看勿暑寒。直下滄溟瀝得乾。我道。巨鼇能俯拾。笑君沙際弄釣竿。

上堂僧問。承師有言。隨緣不住相。應事不觸物。正恁麼時如何。師云。現身來說法。隨類觀世音。進云。直得絕蹤絕跡。師云。東說西話。作麼生辨得箇絕蹤跡。進云。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。師云。又却向甚麼處去也。進云。只如絕蹤跡處。又作麼生。師云。語帶玄而無路。舌頭談而不談。進云。梭頭路細。語默難臻。師云。只恐不恁麼。師乃云。寂寂寥寥。清嚴家法。浩浩蕩蕩。光顯門庭。守家法則失撫會應變之方。立門庭則失安穩宴閑之道。若也驅耕夫牛。奪飢人食。須有箇般手段始得。只如衲僧家。合作麼生行履。還會麼。身裏出門門裏身。眼中之物物中眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。承師有言。隨緣不住相。應事不觸物。正恁麼時如何。師云。現身來說法。隨類觀世音。進云。直得絕蹤絕跡。師云。東說西話。作麼生辨得箇絕蹤跡。進云。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。師云。又却向甚麼處去也。進云。只如絕蹤跡處。又作麼生。師云。語帶玄而無路。舌頭談而不談。進云。梭頭路細。語默難臻。師云。只恐不恁麼。師乃云。寂寂寥寥。清嚴家法。浩浩蕩蕩。光顯門庭。守家法則失撫會應變之方。立門庭則失安穩宴閑之道。若也驅耕夫牛。奪飢人食。須有箇般手段始得。只如衲僧家。合作麼生行履。還會麼。身裏出門門裏身。眼中之物物中眼。

上堂舉僧問雲門大師。如何是超佛越祖之談。門云胡餅。師云。雲門老子能施設。胡餅佛祖俱超越。哆哆和和兩片皮。狤狤獠獠三寸舌。不是特地展家風。也非投機應時節。生鐵鑄成無孔鎚。忒團圞兮難下楔。諸禪德。且道。天童今日是下楔不下楔。明眼人辨取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問雲門大師。如何是超佛越祖之談。門云胡餅。師云。雲門老子能施設。胡餅佛祖俱超越。哆哆和和兩片皮。狤狤獠獠三寸舌。不是特地展家風。也非投機應時節。生鐵鑄成無孔鎚。忒團圞兮難下楔。諸禪德。且道。天童今日是下楔不下楔。明眼人辨取。

上堂皓然雪月淨無埃。一色功中更放開。喚起牧童蓑底夢。白牛鼻孔拽教回參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂皓然雪月淨無埃。一色功中更放開。喚起牧童蓑底夢。白牛鼻孔拽教回參。

上堂無法可說。釋迦於光耀土而掩門。有意相傳。達磨在少室山而面壁。知音者鑑。默照者神。道契環中而有智游。言滿天下。無口過。若能恁麼去。方知道離文字絕言語。清淨妙明。是諸人本所游踐處。作麼生體悉。還會麼。金鷄啄破瑠璃卵。玉兔挨開碧落門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂無法可說。釋迦於光耀土而掩門。有意相傳。達磨在少室山而面壁。知音者鑑。默照者神。道契環中而有智游。言滿天下。無口過。若能恁麼去。方知道離文字絕言語。清淨妙明。是諸人本所游踐處。作麼生體悉。還會麼。金鷄啄破瑠璃卵。玉兔挨開碧落門。

冬至日上堂。陰陽爻象此為宗。殺活機頭看變通。玉女退身功後位。木人引步異中同。一塵不受能虛廓。萬像無遺却混融。借得因緣成現用。玲瓏八面盡家風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至日上堂。陰陽爻象此為宗。殺活機頭看變通。玉女退身功後位。木人引步異中同。一塵不受能虛廓。萬像無遺却混融。借得因緣成現用。玲瓏八面盡家風。

上堂舉。龐居士云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。師云。既是無為。作麼生學。若也心空。又作麼生及第。還相委悉麼。其或未然。天童又為分疎去也。飲乾巨海。推倒須彌。廓大靈通更是誰。馨香秀林栴檀枝。哮吼出屈師子兒。三千界現一彈指。八萬門開雙用眉。知不知為不為。道滿十處兮心超億劫。影流萬象兮氣分二儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。龐居士云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。師云。既是無為。作麼生學。若也心空。又作麼生及第。還相委悉麼。其或未然。天童又為分疎去也。飲乾巨海。推倒須彌。廓大靈通更是誰。馨香秀林栴檀枝。哮吼出屈師子兒。三千界現一彈指。八萬門開雙用眉。知不知為不為。道滿十處兮心超億劫。影流萬象兮氣分二儀。

歲旦上堂。宿雨洗去山面塵。東君料理山家春。浩劫壼中勿新歲。枯木巖前有古人。寒暑不到。以法界為處。齒髮不老。以虛空為身。坐間默有相傳意。川上乾無逝去津。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂。宿雨洗去山面塵。東君料理山家春。浩劫壼中勿新歲。枯木巖前有古人。寒暑不到。以法界為處。齒髮不老。以虛空為身。坐間默有相傳意。川上乾無逝去津。

上堂生不為有。動與寂隨。滅不為無。處與智共。所以道。如鏡照像。像非外緣。如珠發光。光還自照。因緣有所不到。生死有所不及。正恁麼時。如何體悉。夜半烏兒頭戴雪。天明啞子抱頭歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂生不為有。動與寂隨。滅不為無。處與智共。所以道。如鏡照像。像非外緣。如珠發光。光還自照。因緣有所不到。生死有所不及。正恁麼時。如何體悉。夜半烏兒頭戴雪。天明啞子抱頭歸。

上堂生滅夤緣不著人。一年纔盡又逢春。森羅借得為他用。法界渾侖是我身。不受雜毒。自然純真。拈却千差亡彼此。打成一片沒根塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂生滅夤緣不著人。一年纔盡又逢春。森羅借得為他用。法界渾侖是我身。不受雜毒。自然純真。拈却千差亡彼此。打成一片沒根塵。

上堂舉灌溪問末山。如何是末山。山云。不露頂。如何是末山主。山云。非男女等相。溪喝云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇甚麼。師云。非男女之相。出有無之量。透萬機之前。超三界之上。窮而通。簡而當。松含月兮夜寒。溪帶雨而春漲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉灌溪問末山。如何是末山。山云。不露頂。如何是末山主。山云。非男女等相。溪喝云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇甚麼。師云。非男女之相。出有無之量。透萬機之前。超三界之上。窮而通。簡而當。松含月兮夜寒。溪帶雨而春漲。

上堂僧問。龍門一躍雷聲震。宇宙為霖事若何。師云。透得過也未。僧云。直得搖乾蕩坤。振鬣擺尾。師云。也須是箇般人手段始得。僧云。古人道。一雨所滋根苗有異時如何。師云。爾是黃連徹蒂苦。僧云。到者裏請師垂示一言。師云。第一莫要問。第二莫要休。僧云。大千同一潤。萬物盡滋榮。師云。無根樹上。還有些子消息也無。僧云。陰陽不到處。百草盡抽芽。師云。是恁麼始得。師乃云。管籥真風暗度韶。春恩如許在芳條。志公不是閑和尚。柱杖頭邊有剪刀。衲僧家。雖無心而浩浩能應。雖有應而恰恰無為。還能恁麼變通也麼。亡機莫怪冷眉目。得用何妨熱肺腸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。龍門一躍雷聲震。宇宙為霖事若何。師云。透得過也未。僧云。直得搖乾蕩坤。振鬣擺尾。師云。也須是箇般人手段始得。僧云。古人道。一雨所滋根苗有異時如何。師云。爾是黃連徹蒂苦。僧云。到者裏請師垂示一言。師云。第一莫要問。第二莫要休。僧云。大千同一潤。萬物盡滋榮。師云。無根樹上。還有些子消息也無。僧云。陰陽不到處。百草盡抽芽。師云。是恁麼始得。師乃云。管籥真風暗度韶。春恩如許在芳條。志公不是閑和尚。柱杖頭邊有剪刀。衲僧家。雖無心而浩浩能應。雖有應而恰恰無為。還能恁麼變通也麼。亡機莫怪冷眉目。得用何妨熱肺腸。

上堂鶯弄歌喉華弄妍。許如春事在門前。道冲而用亡機者。買盡風流不著錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂鶯弄歌喉華弄妍。許如春事在門前。道冲而用亡機者。買盡風流不著錢。

上堂舉。劉鐵磨訪溈山。山云。孝牸牛汝來也。磨云。來日臺山大會齋。和尚還去麼。山放身臥。磨便出。師云。劉鐵磨見紫湖。喫拄杖而來便能通變。大溈山參百丈。踢淨瓶之後。具此神通。語默俱到。彼此同風。且道。二老宿游踐處作麼生。還會麼。但得琴中意。何勞絃上聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。劉鐵磨訪溈山。山云。孝牸牛汝來也。磨云。來日臺山大會齋。和尚還去麼。山放身臥。磨便出。師云。劉鐵磨見紫湖。喫拄杖而來便能通變。大溈山參百丈。踢淨瓶之後。具此神通。語默俱到。彼此同風。且道。二老宿游踐處作麼生。還會麼。但得琴中意。何勞絃上聲。

聖節上堂。壽等南山。位崇北斗。機運象先。體同道久。明逾日月兮普及幽深。德合乾坤兮廓無前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖節上堂。壽等南山。位崇北斗。機運象先。體同道久。明逾日月兮普及幽深。德合乾坤兮廓無前後。

四月八日上堂。清徹性空水。圓明淨智身。箇中不洗體。直下了無塵。有成佛有降神。有彼岸有迷津。哆哆和和此其始。膠膠綴綴此其因。底時節釋迦文。惡水驀頭澆莫嗔。何須念彼觀音力。自然還著於本人。諸仁者只如抦杓在爾手裏時。合作麼生。不因一事。不長一智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日上堂。清徹性空水。圓明淨智身。箇中不洗體。直下了無塵。有成佛有降神。有彼岸有迷津。哆哆和和此其始。膠膠綴綴此其因。底時節釋迦文。惡水驀頭澆莫嗔。何須念彼觀音力。自然還著於本人。諸仁者只如抦杓在爾手裏時。合作麼生。不因一事。不長一智。

上堂舉僧問雲門。不起一念還有過也無。門云。須彌山。師云。不起一念。向道須彌舌頭一臠肉。口唇兩邊皮。雲門得用妙如許。不落是非知不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問雲門。不起一念還有過也無。門云。須彌山。師云。不起一念。向道須彌舌頭一臠肉。口唇兩邊皮。雲門得用妙如許。不落是非知不知。

上堂僧問記得。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百華新。意旨如何。師云。問東答西。舌頭無骨。僧云。風穴豈不是別機宜識休咎底漢。師云。爾且道。風穴意作麼生。僧云。黃金打就玉鸚鵡。一聲聲作鷓胡啼。師云。適來却圓成。而今百雜碎。僧云。要圓成也不難。師云。冬不寒臘後看。師乃云。蕭然一念未萠初。露柱懷胎辨得無。風掃餘雲月未上。霽虛廓淨絕方隅。道無根神無寄。心無像智無緣。獨立卓卓而不依。一切自照靈。萬物為已者。其唯聖人乎。正恁麼時作麼生體悉。還會麼。月逐舟行江練淨。春隨草上燒痕青。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問記得。僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百華新。意旨如何。師云。問東答西。舌頭無骨。僧云。風穴豈不是別機宜識休咎底漢。師云。爾且道。風穴意作麼生。僧云。黃金打就玉鸚鵡。一聲聲作鷓胡啼。師云。適來却圓成。而今百雜碎。僧云。要圓成也不難。師云。冬不寒臘後看。師乃云。蕭然一念未萠初。露柱懷胎辨得無。風掃餘雲月未上。霽虛廓淨絕方隅。道無根神無寄。心無像智無緣。獨立卓卓而不依。一切自照靈。萬物為已者。其唯聖人乎。正恁麼時作麼生體悉。還會麼。月逐舟行江練淨。春隨草上燒痕青。

上堂舉石頭問長髭。甚麼處來。髭云。嶺中來。頭云。大庾嶺頭一鋪功德。還成就也未。髭云。成就久矣。只欠點眼在。頭云。莫要點眼麼。髭云。便請。石頭垂下一足。髭便禮拜。頭云。爾見甚麼便禮拜。髭云。如紅爐一點雪相似。師云。嶺頭功德眼。倦足等閑垂。紅爐一點雪。直下廓亡依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉石頭問長髭。甚麼處來。髭云。嶺中來。頭云。大庾嶺頭一鋪功德。還成就也未。髭云。成就久矣。只欠點眼在。頭云。莫要點眼麼。髭云。便請。石頭垂下一足。髭便禮拜。頭云。爾見甚麼便禮拜。髭云。如紅爐一點雪相似。師云。嶺頭功德眼。倦足等閑垂。紅爐一點雪。直下廓亡依。

上堂百草頭上平生事。鬧市門前百億身。及盡許如閑影響。體明空劫那邊人。那邊人何所有。白雲斷處青山秀。絕他緣唯自守。結夏須教醭生口。有說便是野干鳴。無說自然師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂百草頭上平生事。鬧市門前百億身。及盡許如閑影響。體明空劫那邊人。那邊人何所有。白雲斷處青山秀。絕他緣唯自守。結夏須教醭生口。有說便是野干鳴。無說自然師子吼。

結夏上堂。凡聖通同共一家。寂光田地看生涯。而今選佛心空去。自有丘園開覺華。禁足九旬看未舉步前處所。護生三月。體不觸物底身心。多身在一身中安居。一身在多身中辨道。所以道。諸佛法身入我性。我性同共如來合。又云。以大圓覺為我伽藍。若能恁麼去。更有甚麼事。且作麼生體悉。得與如來合去。還相委悉麼。莫於三界現身相。坐斷十方明性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。凡聖通同共一家。寂光田地看生涯。而今選佛心空去。自有丘園開覺華。禁足九旬看未舉步前處所。護生三月。體不觸物底身心。多身在一身中安居。一身在多身中辨道。所以道。諸佛法身入我性。我性同共如來合。又云。以大圓覺為我伽藍。若能恁麼去。更有甚麼事。且作麼生體悉。得與如來合去。還相委悉麼。莫於三界現身相。坐斷十方明性空。

上堂妙湛不痕。明白自耀。合體也不空而有。順事也不礙而通。無為而為。非住而住。雲無心而雨。谷有神而自空。衲僧家。能恁麼現成。能恁麼變轉。能恁麼受用。能恁麼方圓。始得一切處應用無虧。還相委悉麼。森羅萬像一法印。裏許更無差別痕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂妙湛不痕。明白自耀。合體也不空而有。順事也不礙而通。無為而為。非住而住。雲無心而雨。谷有神而自空。衲僧家。能恁麼現成。能恁麼變轉。能恁麼受用。能恁麼方圓。始得一切處應用無虧。還相委悉麼。森羅萬像一法印。裏許更無差別痕。

天申節上堂。三千世界出彈指。百億莊嚴集化身。壽域無疆同道久。河沙劫數一成春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天申節上堂。三千世界出彈指。百億莊嚴集化身。壽域無疆同道久。河沙劫數一成春。

上堂世尊無說說。迦葉不聞聞。默默到時良自慶。家山元在白雲根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂世尊無說說。迦葉不聞聞。默默到時良自慶。家山元在白雲根。

上堂語處不傷筋骨。句中有玄。做處不帶瘢痕。用中得妙。能恁麼去也。自然不見膠膠綴綴紛紛紜紜。所以道。常寂寂常歷歷。諸佛不求覓。眾生斷消息。若能恁麼擔荷去。更有甚麼應用不周。更有甚麼生死可及。到恁麼時。古人又道。猶屬功在。且作麼生轉得。與那人合去。還會麼。戶外有雲從斷徑。坐中無照勝然燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂語處不傷筋骨。句中有玄。做處不帶瘢痕。用中得妙。能恁麼去也。自然不見膠膠綴綴紛紛紜紜。所以道。常寂寂常歷歷。諸佛不求覓。眾生斷消息。若能恁麼擔荷去。更有甚麼應用不周。更有甚麼生死可及。到恁麼時。古人又道。猶屬功在。且作麼生轉得。與那人合去。還會麼。戶外有雲從斷徑。坐中無照勝然燈。

上堂僧問。雁過長空。影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。未審如何行履。師云。無心道者能如此。未得無心也大難。僧云。鳥道無蹤迹。虛空絕點痕。師云。阿爾又作道理去也。僧云。不作道理。又作麼生。師云。皓玉本無瑕。彫文喪君德。師乃云。歸根得旨。葉落知秋。拈得鼻孔。失却舌頭。照徹三世佛之頂𩕳。把定歷代祖之襟喉。玉井涵碧。氷壺斷流。諸法空寂為之座。是須坐處不停囚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。雁過長空。影沈寒水。雁無遺蹤之意。水無沈影之心。未審如何行履。師云。無心道者能如此。未得無心也大難。僧云。鳥道無蹤迹。虛空絕點痕。師云。阿爾又作道理去也。僧云。不作道理。又作麼生。師云。皓玉本無瑕。彫文喪君德。師乃云。歸根得旨。葉落知秋。拈得鼻孔。失却舌頭。照徹三世佛之頂𩕳。把定歷代祖之襟喉。玉井涵碧。氷壺斷流。諸法空寂為之座。是須坐處不停囚。

上堂當處出生。當處滅盡。三世如來。相授此印。石人放意臥煙寒。玉女搖頭看曉信參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂當處出生。當處滅盡。三世如來。相授此印。石人放意臥煙寒。玉女搖頭看曉信參。

上堂舉僧問雲門。樹凋葉落時如何。門云。體露金風。師云。雪峯之子德山之孫。葛藤牽轉難窮根。截斷眾流見源底。相應函蓋同乾坤。長長短短無節奏。綿綿密密忒鶻侖。隨波逐浪恁麼去。上船便到家前門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問雲門。樹凋葉落時如何。門云。體露金風。師云。雪峯之子德山之孫。葛藤牽轉難窮根。截斷眾流見源底。相應函蓋同乾坤。長長短短無節奏。綿綿密密忒鶻侖。隨波逐浪恁麼去。上船便到家前門。

上堂天童一夏與兄弟共住。諸人鼻孔。出得氣快也未。若也出得氣快。三世諸佛。與爾把手共行。歷代祖師。與爾同門出入。其或未然。非唯帶累先宗。亦乃埋沒自己。敢問諸人。只如鼻孔子。且作麼生出氣。還相委悉麼。青山轉處水流月。寒葉落時風帶秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂天童一夏與兄弟共住。諸人鼻孔。出得氣快也未。若也出得氣快。三世諸佛。與爾把手共行。歷代祖師。與爾同門出入。其或未然。非唯帶累先宗。亦乃埋沒自己。敢問諸人。只如鼻孔子。且作麼生出氣。還相委悉麼。青山轉處水流月。寒葉落時風帶秋。

解夏上堂。十五日已前。頭上不著七寶冠。十五日已後。脚下掣斷五色線。頭上不著七寶冠。正坐不見坐。脚下掣斷五色線。正去不見去。正當十五日。覷破兩頭。直得君臣道合。父子氣和。瑠璃殿上。玉女搖頭。明月堂前。石人撫掌。退一步也。萬仞崖前撒手。進一步也。百尺竿頭轉身。生滅去來。動靜出沒。只在箇時撮聚。許多機要。放行把住。總在我儂。且道。正恁麼時如何還會麼。先行不到猶迷己。末後纔過又借功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。十五日已前。頭上不著七寶冠。十五日已後。脚下掣斷五色線。頭上不著七寶冠。正坐不見坐。脚下掣斷五色線。正去不見去。正當十五日。覷破兩頭。直得君臣道合。父子氣和。瑠璃殿上。玉女搖頭。明月堂前。石人撫掌。退一步也。萬仞崖前撒手。進一步也。百尺竿頭轉身。生滅去來。動靜出沒。只在箇時撮聚。許多機要。放行把住。總在我儂。且道。正恁麼時如何還會麼。先行不到猶迷己。末後纔過又借功。

上堂舉劉端公問雲居。雨從何來。居云。從端公問處來。師云。端公問處來。徑直勿迃回。善財處處逢彌勒。彈指作聲樓閣開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉劉端公問雲居。雨從何來。居云。從端公問處來。師云。端公問處來。徑直勿迃回。善財處處逢彌勒。彈指作聲樓閣開。

上堂看看氷鑑淨玉壺寒。一亙清處擡脚易。十分明白轉身難。混身轉却舌頭短。轉却渾身鼻孔寬參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂看看氷鑑淨玉壺寒。一亙清處擡脚易。十分明白轉身難。混身轉却舌頭短。轉却渾身鼻孔寬參。

上堂舉保福與長慶游山次。福以手指面前地云。只這裏便是妙峯孤頂。慶云。是即是可惜許。後舉似鏡清。清云。若不是孫公。便見髑髏遍野。師云。活人手段。游道工夫。須到恁麼時節。恁麼田地始得。保福不錯行一步。長慶不妄說一句。當時若不是孫公。髑髏遍野。有甚麼數。鏡清老鏡清老。太平治象渾無擾。毛髮不萠平穩休。只箇如如元是道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉保福與長慶游山次。福以手指面前地云。只這裏便是妙峯孤頂。慶云。是即是可惜許。後舉似鏡清。清云。若不是孫公。便見髑髏遍野。師云。活人手段。游道工夫。須到恁麼時節。恁麼田地始得。保福不錯行一步。長慶不妄說一句。當時若不是孫公。髑髏遍野。有甚麼數。鏡清老鏡清老。太平治象渾無擾。毛髮不萠平穩休。只箇如如元是道。

天寧節上堂。一人之父。百王之師。道機有餘兮動若四時。壽域無疆兮量同二儀。大功不宰。至化無為。妙兮雖喻。智也不知。箇是誕生王父。真實穩密處。諸人還體悉得麼。權挂垢衣云是佛。却裝珍御復名誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寧節上堂。一人之父。百王之師。道機有餘兮動若四時。壽域無疆兮量同二儀。大功不宰。至化無為。妙兮雖喻。智也不知。箇是誕生王父。真實穩密處。諸人還體悉得麼。權挂垢衣云是佛。却裝珍御復名誰。

上堂舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裏龍吟。如何是道中人。髑髏裏眼睛。師云。耳應聲而無響。眼有照而亡緣。曠劫清規裏許圓。生死死生不到處。雲磨秋色水連天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裏龍吟。如何是道中人。髑髏裏眼睛。師云。耳應聲而無響。眼有照而亡緣。曠劫清規裏許圓。生死死生不到處。雲磨秋色水連天。

上堂寒林濡露。明月濯波。時節恁麼。衲僧如何。廓一念不見有自。極十方不見有它。遍界通身無背面。莫教絲緒落機梭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂寒林濡露。明月濯波。時節恁麼。衲僧如何。廓一念不見有自。極十方不見有它。遍界通身無背面。莫教絲緒落機梭。

開爐上堂僧問。丹霞燒木佛意旨如何。師云。天寒宜向火。擁毳任堆堆。僧云。夜冷更深更爇一軀去也。師云。也須照管眉毛始得。僧云。通身紅爛去。方始是知音。師云。為它閑事長無明。僧云。只如院主。為甚麼眉鬚墮落。師云。也與上座病痛一般。僧云。不解作客。勞煩主人。師云。還它本色漢手段始得。師乃云。十月朔風雨肇寒天意作。叢席地爐今日開。免燒木佛無斟酌。大眾丹霞無斟酌。何似院主無斟酌。師復云。本合便恁麼休却。天童忍俊不禁。為爾諸人下箇注脚。丹霞將錯就錯。院主眉鬚墮落。如聾如盲大家翁。攪擾殺爾不要惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂僧問。丹霞燒木佛意旨如何。師云。天寒宜向火。擁毳任堆堆。僧云。夜冷更深更爇一軀去也。師云。也須照管眉毛始得。僧云。通身紅爛去。方始是知音。師云。為它閑事長無明。僧云。只如院主。為甚麼眉鬚墮落。師云。也與上座病痛一般。僧云。不解作客。勞煩主人。師云。還它本色漢手段始得。師乃云。十月朔風雨肇寒天意作。叢席地爐今日開。免燒木佛無斟酌。大眾丹霞無斟酌。何似院主無斟酌。師復云。本合便恁麼休却。天童忍俊不禁。為爾諸人下箇注脚。丹霞將錯就錯。院主眉鬚墮落。如聾如盲大家翁。攪擾殺爾不要惡。

上堂舉陸亘大夫問南泉。和尚姓甚麼。泉云姓王。大夫云。王還有眷屬也無。泉云。四臣不昧。夫云。王居何位。泉云。玉殿苔生。僧舉問曹山。玉殿苔生意旨如何。山云。不居正位。僧云。忽遇八方來朝時如何。山云。它不受禮。僧云。何用來朝。山云。違即斬。僧云。違是臣分上事。未審君意如何。山云。樞密不得旨。僧云。恁麼則燮理之功。全歸臣相也。山云。汝還知君意麼。僧云。外方敢不論量。師云。深深處細細行。隱隱時密密覷。若能恁麼。徹根徹源。旁參回互。宛轉虛玄。不觸尊貴。機橫梭度。針露線穿。所以道。句裏明宗即易。宗中辨的則難。正恁麼時且道。有辨白無辨白。若道有辨白。又却不密密。若道無辨白。又却不惺惺。正恁麼時作麼生體悉。還會麼。三藏老人顏似玉。萬年童子鬢如絲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉陸亘大夫問南泉。和尚姓甚麼。泉云姓王。大夫云。王還有眷屬也無。泉云。四臣不昧。夫云。王居何位。泉云。玉殿苔生。僧舉問曹山。玉殿苔生意旨如何。山云。不居正位。僧云。忽遇八方來朝時如何。山云。它不受禮。僧云。何用來朝。山云。違即斬。僧云。違是臣分上事。未審君意如何。山云。樞密不得旨。僧云。恁麼則燮理之功。全歸臣相也。山云。汝還知君意麼。僧云。外方敢不論量。師云。深深處細細行。隱隱時密密覷。若能恁麼。徹根徹源。旁參回互。宛轉虛玄。不觸尊貴。機橫梭度。針露線穿。所以道。句裏明宗即易。宗中辨的則難。正恁麼時且道。有辨白無辨白。若道有辨白。又却不密密。若道無辨白。又却不惺惺。正恁麼時作麼生體悉。還會麼。三藏老人顏似玉。萬年童子鬢如絲。

請保寧和尚上堂。纔形黑白看生緣。十字縱橫解折旋。得勢幹關衝虎口。變通疑殺。爛柯仙。到者裏還有不撞頭不磕額底麼。下座請寧和尚為眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請保寧和尚上堂。纔形黑白看生緣。十字縱橫解折旋。得勢幹關衝虎口。變通疑殺。爛柯仙。到者裏還有不撞頭不磕額底麼。下座請寧和尚為眾說法。

送監收上堂。一日不作一日不食。歇者無心穫者力。分明只箇是家風。會得種田博飯喫。記得。地藏問僧甚麼處來。僧云。南方來。藏云。南方佛法如何。僧云。商量浩浩。藏云。爭似我這裏栽田博飯喫。僧云。爭奈三界何。藏云。爾喚甚麼作三界。師云。唯心唯識。平出平入。金刀之齊。玉尺之直。爾喚甚麼作三界。真箇不曾遺顆粒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送監收上堂。一日不作一日不食。歇者無心穫者力。分明只箇是家風。會得種田博飯喫。記得。地藏問僧甚麼處來。僧云。南方來。藏云。南方佛法如何。僧云。商量浩浩。藏云。爭似我這裏栽田博飯喫。僧云。爭奈三界何。藏云。爾喚甚麼作三界。師云。唯心唯識。平出平入。金刀之齊。玉尺之直。爾喚甚麼作三界。真箇不曾遺顆粒。

上堂舉僧問南泉。高揖釋迦不拜彌勒時如何。泉云。昨日有人恁麼問趁出了也。僧云。和尚怕某甲不實。泉云。柱杖不在。苕菷柄聊與三十。後來雪竇道。南泉只有受璧之心。且無割城之意。師云。撿點將來雪竇也好。與三十拄杖何故不見道。當斷不斷。反招其亂。諸人還會也無。天童不免指注去也。王老師足意氣。是是非非蕩情謂。倚天照雪爛光芒。掃盡攙搶千萬里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問南泉。高揖釋迦不拜彌勒時如何。泉云。昨日有人恁麼問趁出了也。僧云。和尚怕某甲不實。泉云。柱杖不在。苕菷柄聊與三十。後來雪竇道。南泉只有受璧之心。且無割城之意。師云。撿點將來雪竇也好。與三十拄杖何故不見道。當斷不斷。反招其亂。諸人還會也無。天童不免指注去也。王老師足意氣。是是非非蕩情謂。倚天照雪爛光芒。掃盡攙搶千萬里。

薦福專使馳書。上堂。一枝秀出栴檀林。想見馨香慰眾心。不負老兄開鑿力。當風子和鶴鳴陰。復舉阿難問迦葉。世尊傳金襴。外別傳何物。迦葉召阿難。難應諾。葉云。倒却門前剎竿著。師云。影略門前倒剎竿。箇中消息授傳難。玲瓏侍者能相委。盤走明珠珠走盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦福專使馳書。上堂。一枝秀出栴檀林。想見馨香慰眾心。不負老兄開鑿力。當風子和鶴鳴陰。復舉阿難問迦葉。世尊傳金襴。外別傳何物。迦葉召阿難。難應諾。葉云。倒却門前剎竿著。師云。影略門前倒剎竿。箇中消息授傳難。玲瓏侍者能相委。盤走明珠珠走盤。

陸宜人請上堂舉。陸亘大夫問南泉。弟子親從六合來。彼中還有身麼。泉云。分明記取舉似作家。師云。空不可有。具足無邊際身。妙不可亡。具足無邊際用。在天同天。在人同人。在彼同彼。在此同此。雖然天人彼此。要且不與它合。所以主不自主。乃能一切處主。賓不自賓。乃能一切處賓。若能恁麼去。不唯覷破南泉。亦知陸大夫出生入死。縱橫變態。不與身拘。還體悉得。明月隨人如有以。白雲作雨也無心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陸宜人請上堂舉。陸亘大夫問南泉。弟子親從六合來。彼中還有身麼。泉云。分明記取舉似作家。師云。空不可有。具足無邊際身。妙不可亡。具足無邊際用。在天同天。在人同人。在彼同彼。在此同此。雖然天人彼此。要且不與它合。所以主不自主。乃能一切處主。賓不自賓。乃能一切處賓。若能恁麼去。不唯覷破南泉。亦知陸大夫出生入死。縱橫變態。不與身拘。還體悉得。明月隨人如有以。白雲作雨也無心。

上堂僧問。斷言語絕思惟處。作麼生商量。師云。滴水入石不得。僧云。㗖啄不入去也。師云。要爾著箇口嘴作麼。僧云。也要向其間旁通箇消息。師云。爾試回互道一句子看。僧云。船從明月波心轉。家在蘆華渡口看。師云。更須全身放下始得。僧云。便恁麼全身放下時如何。師云。摸著鼻孔時。方是爾自己。師舉。明安頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。斷言語絕思惟處。作麼生商量。師云。滴水入石不得。僧云。㗖啄不入去也。師云。要爾著箇口嘴作麼。僧云。也要向其間旁通箇消息。師云。爾試回互道一句子看。僧云。船從明月波心轉。家在蘆華渡口看。師云。更須全身放下始得。僧云。便恁麼全身放下時如何。師云。摸著鼻孔時。方是爾自己。師舉。明安頌云。

莫行心處路。莫坐無處功。有無二俱離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫行心處路。莫坐無處功。有無二俱離。

廓然天地空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廓然天地空。

師云。功勳消階級盡。尊貴不知名。威嚴莫得近。子退步而就父。臣轉身以合君。正恁麼時如何體悉。機轉玉輪側。妙叶正當風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。功勳消階級盡。尊貴不知名。威嚴莫得近。子退步而就父。臣轉身以合君。正恁麼時如何體悉。機轉玉輪側。妙叶正當風。

上堂舉。漸源一日坐紙帳內。僧至撥開帳子云。不審。源以目見之。良久云會麼。僧云不會。源云。七佛已前事。為甚麼不會。師云。湛湛不昏。綿綿若存。三世佛護持為之頂相。歷代祖傳受為之命根。且作麼生體悉。還會麼。蒼頭祖父寒居位。白髮兒孫夜過門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。漸源一日坐紙帳內。僧至撥開帳子云。不審。源以目見之。良久云會麼。僧云不會。源云。七佛已前事。為甚麼不會。師云。湛湛不昏。綿綿若存。三世佛護持為之頂相。歷代祖傳受為之命根。且作麼生體悉。還會麼。蒼頭祖父寒居位。白髮兒孫夜過門。

上堂。道契如如。非有非無。靜也神之在谷。應也像之在珠。了無所住照不失虛。無影杖子兩人扶。清華臨於至鑑。深密守於元樞。機輪文彩妙窮初。霽色廓澄兮秋懷月滿。秀稜重疊兮雲卷山癯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。道契如如。非有非無。靜也神之在谷。應也像之在珠。了無所住照不失虛。無影杖子兩人扶。清華臨於至鑑。深密守於元樞。機輪文彩妙窮初。霽色廓澄兮秋懷月滿。秀稜重疊兮雲卷山癯。

上堂舉。僧問淨果。如何是本來心。果云。犀因翫月紋生角。象被雷驚華入牙。師云。不即不離。非取非捨。自東自西。誰上誰下。委曲也順俗亡功。驀直也應真不借。且道作麼生體悉。還會麼。珠中有火君須信。休向天邊問太陽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問淨果。如何是本來心。果云。犀因翫月紋生角。象被雷驚華入牙。師云。不即不離。非取非捨。自東自西。誰上誰下。委曲也順俗亡功。驀直也應真不借。且道作麼生體悉。還會麼。珠中有火君須信。休向天邊問太陽。

上堂舉僧問玄沙。如何是無縫塔。沙云。只者一縫大小。師云。只者一縫大小。飽叢林漢分曉。點頭言語丁寧。擺手舌頭狤獠。不狤獠。人人脚下長安道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問玄沙。如何是無縫塔。沙云。只者一縫大小。師云。只者一縫大小。飽叢林漢分曉。點頭言語丁寧。擺手舌頭狤獠。不狤獠。人人脚下長安道。

上堂舉雲居問僧。看底是甚麼經。僧云。維摩經。居云。不問維摩經。看底是甚麼經。師云。不問維摩經。看底甚麼經。大千卷出破塵情。水中鹽味色裏膠青。機前有路妙難名。纔形言像迢然去。又是泥團換眼睛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉雲居問僧。看底是甚麼經。僧云。維摩經。居云。不問維摩經。看底是甚麼經。師云。不問維摩經。看底甚麼經。大千卷出破塵情。水中鹽味色裏膠青。機前有路妙難名。纔形言像迢然去。又是泥團換眼睛。

冬至上堂。一陽生萬物潛萌。隱隱有像。寥寥未形。蚌腸含妙蘊。犀角暈通星。密密用細細行。本智虛融與理冥。露地白牛肥膩飽。擁蓑人駕雪山耕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂。一陽生萬物潛萌。隱隱有像。寥寥未形。蚌腸含妙蘊。犀角暈通星。密密用細細行。本智虛融與理冥。露地白牛肥膩飽。擁蓑人駕雪山耕。

上堂。今朝臘月二十五。衲僧一曲和雲門。誰將節奏亂孔竅。不到瘢痕傷斧斤。舌無骨眼有筋。方見韶陽老子能。拍拍元來渾是令。哩鳴囉了邏鳴稜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝臘月二十五。衲僧一曲和雲門。誰將節奏亂孔竅。不到瘢痕傷斧斤。舌無骨眼有筋。方見韶陽老子能。拍拍元來渾是令。哩鳴囉了邏鳴稜。

上堂。佛佛說法。秖成黃葉止啼。祖祖傳宗。還是空拳相嚇。到者裏直須自休歇。自悟自明。佛是已躬做成。法非別人付得。若能恁麼。是大丈夫漢。真衲僧。自己一段大事。諸兄弟且作麼生得平平穩穩去。但得雪消去。自然春到來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。佛佛說法。秖成黃葉止啼。祖祖傳宗。還是空拳相嚇。到者裏直須自休歇。自悟自明。佛是已躬做成。法非別人付得。若能恁麼。是大丈夫漢。真衲僧。自己一段大事。諸兄弟且作麼生得平平穩穩去。但得雪消去。自然春到來。

上堂舉。趙州問僧。曾到此間麼。僧云曾到。州云。喫茶去。又問僧。僧云。不曾到。州云。喫茶去。院主問云。曾到喫茶去。不曾到為甚麼亦喫茶去。州喚院主。主應諾。州云。喫茶去。後鏡清問僧。趙州喫茶去作麼生。僧便行。清云。邯鄲學唐步。雪竇拈云。者僧不是邯鄲人。為甚麼學唐步。師云。喫茶去喫茶去。明明指人無異語。家風平展沒機關。誰道。趙州謾院主。苦苦苦。往往邯鄲學唐步。恰恰長安道上行。分明有眼如天瞽。鏡清道邯鄲學唐步。雪竇道者僧不是邯鄲人。為甚學唐步。還會麼。登機者失。欺敵者亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。趙州問僧。曾到此間麼。僧云曾到。州云。喫茶去。又問僧。僧云。不曾到。州云。喫茶去。院主問云。曾到喫茶去。不曾到為甚麼亦喫茶去。州喚院主。主應諾。州云。喫茶去。後鏡清問僧。趙州喫茶去作麼生。僧便行。清云。邯鄲學唐步。雪竇拈云。者僧不是邯鄲人。為甚麼學唐步。師云。喫茶去喫茶去。明明指人無異語。家風平展沒機關。誰道。趙州謾院主。苦苦苦。往往邯鄲學唐步。恰恰長安道上行。分明有眼如天瞽。鏡清道邯鄲學唐步。雪竇道者僧不是邯鄲人。為甚學唐步。還會麼。登機者失。欺敵者亡。

歲旦上堂。歲朝坐禪。萬事自然。心心絕待佛佛現前。清白十分江上雪。謝郎滿意釣漁船參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂。歲朝坐禪。萬事自然。心心絕待佛佛現前。清白十分江上雪。謝郎滿意釣漁船參。

上堂萬木寒悴。此箇不凋。三春敷榮。此箇不變。居二儀之前。處諸緣之後。魔外紛紛擾擾。與之同事。在其間周而有餘。佛祖哆哆和和。與之同身。於裏許默而無作。爾動也我自靜。爾寂也我自行。欲同而不得同。欲異而不得異。只如出沒之原底。且作麼生辨。還會麼。休詢造化誰持柄。向道因緣我見根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂萬木寒悴。此箇不凋。三春敷榮。此箇不變。居二儀之前。處諸緣之後。魔外紛紛擾擾。與之同事。在其間周而有餘。佛祖哆哆和和。與之同身。於裏許默而無作。爾動也我自靜。爾寂也我自行。欲同而不得同。欲異而不得異。只如出沒之原底。且作麼生辨。還會麼。休詢造化誰持柄。向道因緣我見根。

上堂舉。紫胡見劉鐵磨來便問。汝莫是劉鐵磨否。磨云不敢。胡云。左轉右轉。磨云。和尚莫顛倒。胡便打。師云。見之不取。思之千里。劉鐵磨既不能見機而變。紫胡遂乃倚勢欺人。且道。其間事作麼生。莫是驅耕夫牛奪飢人食麼。要且不恁麼。爾道如何體悉。還會麼。不見道。無事上山行一轉。借問時人會也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。紫胡見劉鐵磨來便問。汝莫是劉鐵磨否。磨云不敢。胡云。左轉右轉。磨云。和尚莫顛倒。胡便打。師云。見之不取。思之千里。劉鐵磨既不能見機而變。紫胡遂乃倚勢欺人。且道。其間事作麼生。莫是驅耕夫牛奪飢人食麼。要且不恁麼。爾道如何體悉。還會麼。不見道。無事上山行一轉。借問時人會也無。

鴻福聰和尚入寺上堂。僧問。正不立玄。偏不附物時如何。師云。金針雙鎖備。叶路穩全該。僧云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。師云。更須跨一步十方能現身。僧云。手指空時天地轉。回途石馬出紗籠。師云。超方者委。師乃云。明月蘆華四望連。轉身人上合同舡。借功自有旁參事。歷歷機頭看正偏。所以道。偏不附物。正不立玄。若恁麼行履。菩提妙華遍裝嚴。隨所住處常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴻福聰和尚入寺上堂。僧問。正不立玄。偏不附物時如何。師云。金針雙鎖備。叶路穩全該。僧云。物外獨騎千里象。萬年松下擊金鐘。師云。更須跨一步十方能現身。僧云。手指空時天地轉。回途石馬出紗籠。師云。超方者委。師乃云。明月蘆華四望連。轉身人上合同舡。借功自有旁參事。歷歷機頭看正偏。所以道。偏不附物。正不立玄。若恁麼行履。菩提妙華遍裝嚴。隨所住處常安樂。

上堂舉。洞山問隱山。如何是主中主。山云。長年不出戶。如何是主中賓。山云。青山覆白雲。賓主相去幾何。山云。長江水上波。賓主相見有何言說。山云。清風拂白月。師云。淨不涉緣。照不對物。用無去來之相。混無彼我之心。若能恁麼去。穩穩密密玲玲瓏瓏。還會麼。宛轉虛玄事不彰。明暗只在影中圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。洞山問隱山。如何是主中主。山云。長年不出戶。如何是主中賓。山云。青山覆白雲。賓主相去幾何。山云。長江水上波。賓主相見有何言說。山云。清風拂白月。師云。淨不涉緣。照不對物。用無去來之相。混無彼我之心。若能恁麼去。穩穩密密玲玲瓏瓏。還會麼。宛轉虛玄事不彰。明暗只在影中圓。

送化主上堂。雲無心成何處雨。密有味是誰家華。一鉢上方分得飯。歸來香氣滿毘耶。須是因緣相湊。機感相投。正恁麼時如何行履。一月普現一切水。一切水月一月攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送化主上堂。雲無心成何處雨。密有味是誰家華。一鉢上方分得飯。歸來香氣滿毘耶。須是因緣相湊。機感相投。正恁麼時如何行履。一月普現一切水。一切水月一月攝。

到吉祥上堂。僧問。澄源湛水。尚棹孤舟。攂鼓轉船頭。向甚麼處去。師云。明月墮寒空。青天沒飛鳥。僧云。恁麼則洗脚上船去也。師云。到家一句作麼生道。僧云。待到玲瓏巖下。即向和尚道。師云。猶隔津在。僧禮拜。師乃云。輕煙羃羃衲僧家。節物迎春氣象華。流水落華無限意。游山消息付長沙。記得。長沙一日游山歸。首座問。甚處去來。沙云。游山來。座云。到甚麼處。沙云。始隨芳草去。又逐落華回。座云。大似春意。沙云。也勝秋露滴芙蕖。師云。身心一如。物我同體。不用轉山河大地歸自己。亦不用將自己作山河大地。如珠發光。光還自照。一切時一切處。如何得恁麼見成受用去。還會麼。千峯勢到嶽邊止。萬波聲歸海上消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到吉祥上堂。僧問。澄源湛水。尚棹孤舟。攂鼓轉船頭。向甚麼處去。師云。明月墮寒空。青天沒飛鳥。僧云。恁麼則洗脚上船去也。師云。到家一句作麼生道。僧云。待到玲瓏巖下。即向和尚道。師云。猶隔津在。僧禮拜。師乃云。輕煙羃羃衲僧家。節物迎春氣象華。流水落華無限意。游山消息付長沙。記得。長沙一日游山歸。首座問。甚處去來。沙云。游山來。座云。到甚麼處。沙云。始隨芳草去。又逐落華回。座云。大似春意。沙云。也勝秋露滴芙蕖。師云。身心一如。物我同體。不用轉山河大地歸自己。亦不用將自己作山河大地。如珠發光。光還自照。一切時一切處。如何得恁麼見成受用去。還會麼。千峯勢到嶽邊止。萬波聲歸海上消。

上堂示眾舉。僧問淨果。如何是本生父母。果云。頭不白者是。僧云。將何奉獻。果云。殷勤無米飯。堂前不問親。師云。世夢短劫壺寬。底人退步裏頭看。豹變文而霧重。龍不臥而潭寒。欲使人人雙眼冷。要須先瀝髑髏乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂示眾舉。僧問淨果。如何是本生父母。果云。頭不白者是。僧云。將何奉獻。果云。殷勤無米飯。堂前不問親。師云。世夢短劫壺寬。底人退步裏頭看。豹變文而霧重。龍不臥而潭寒。欲使人人雙眼冷。要須先瀝髑髏乾。

昌國歸。上堂。鯤鯨浪裏。出作清游。龍象窟中。歸來宴坐。現前大用。也浩浩何妨。裏許全提。也空空無說。且作麼生得恁麼去。自是不歸歸便得。五湖煙浪有誰爭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昌國歸。上堂。鯤鯨浪裏。出作清游。龍象窟中。歸來宴坐。現前大用。也浩浩何妨。裏許全提。也空空無說。且作麼生得恁麼去。自是不歸歸便得。五湖煙浪有誰爭。

上堂桃華浪裏振脩鱗。一躍龍門看化身。諦了十方三世事。無始的的自家春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂桃華浪裏振脩鱗。一躍龍門看化身。諦了十方三世事。無始的的自家春。

示眾舉。龐居士問馬祖。不與萬法為侶者是甚麼人。祖云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。吸盡西江向汝道。馬師家風不草草。截流一棹破煙寒。天水同秋清渺渺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉。龐居士問馬祖。不與萬法為侶者是甚麼人。祖云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。吸盡西江向汝道。馬師家風不草草。截流一棹破煙寒。天水同秋清渺渺。

大洪和尚忌辰上堂舉。馬祖忌日。南泉掛真燒香次。問大眾云。今日供養先師還來也無。時洞山出云。待有伴即來。泉云。雖是後生。却堪彫琢。洞山云。和尚且莫壓良為賤。師云。白雲之賓青山伴位裏。借功看互換。無底合盤轉手擎。穿心盌子通身飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大洪和尚忌辰上堂舉。馬祖忌日。南泉掛真燒香次。問大眾云。今日供養先師還來也無。時洞山出云。待有伴即來。泉云。雖是後生。却堪彫琢。洞山云。和尚且莫壓良為賤。師云。白雲之賓青山伴位裏。借功看互換。無底合盤轉手擎。穿心盌子通身飯。

上堂春雲堆絮。春雨散絲。華開笑口柳申眉。翻紫燕嚼黃鸝。聲色叢中有路岐。家風鼻孔相摩觸。不獨觀音太士知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂春雲堆絮。春雨散絲。華開笑口柳申眉。翻紫燕嚼黃鸝。聲色叢中有路岐。家風鼻孔相摩觸。不獨觀音太士知。

上堂舉。僧問趙州。王索仙陀婆時如何。州曲躬叉手。雪竇拈云。索鹽奉馬。師云。雪竇一百年前作家。趙州百二十歲古佛。趙州若是雪竇不是。雪竇若是趙州不是。且道。畢竟如何。天童不免。下箇注脚。差之毫釐。失之千里。會也打草驚蛇。不會也燒錢引鬼。荒田不揀老俱胝。只今信手拈來底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問趙州。王索仙陀婆時如何。州曲躬叉手。雪竇拈云。索鹽奉馬。師云。雪竇一百年前作家。趙州百二十歲古佛。趙州若是雪竇不是。雪竇若是趙州不是。且道。畢竟如何。天童不免。下箇注脚。差之毫釐。失之千里。會也打草驚蛇。不會也燒錢引鬼。荒田不揀老俱胝。只今信手拈來底。

示眾舉。長慶有時云。寧說阿羅漢有三毒。不可說如來有二種語。不道無語。只是無二種語。保福云。作麼生是如來語。慶云。聾人爭得聞。福云。情知向汝第二頭道。慶云。作麼生是如來語。福云。喫茶去。師云。第一第二頭。似有似無句。坐斷路岐。密密綿綿而不通水泄。打破窠臼。坦坦蕩蕩而別是風規。還會麼。相識滿天下。知心能幾人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉。長慶有時云。寧說阿羅漢有三毒。不可說如來有二種語。不道無語。只是無二種語。保福云。作麼生是如來語。慶云。聾人爭得聞。福云。情知向汝第二頭道。慶云。作麼生是如來語。福云。喫茶去。師云。第一第二頭。似有似無句。坐斷路岐。密密綿綿而不通水泄。打破窠臼。坦坦蕩蕩而別是風規。還會麼。相識滿天下。知心能幾人。

上堂。主中賓賓中主。相合回頭看裏許。明月團團夜正央。昆侖抱出珊瑚樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。主中賓賓中主。相合回頭看裏許。明月團團夜正央。昆侖抱出珊瑚樹。

上堂。水不洗水。金不博金。眼不見眼。心不用心。能恁麼去。不墮根境識。那涉去來今。迷裏忽然逢達磨。何曾特地作叢林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。水不洗水。金不博金。眼不見眼。心不用心。能恁麼去。不墮根境識。那涉去來今。迷裏忽然逢達磨。何曾特地作叢林。

結夏上堂。我住汝亦住。我行汝亦行。結制順諸佛。禁足護眾生。金鎖無鬚兩頭動。靈犀有暈中間明。泥牛入海恰半夜。木鷄喚月看五更。雲倚山是父子。眼約眉為兄弟。三世同參。成一段合宗家之事。大千等量破微塵。出自己之經。瓊林寸寸寶。旃檀片片馨。物物頭頭。有平出底多許。心心法法無外來底一星。抹抹撻撻憨皮袋。跛跛挈挈常不輕。無是無非長默默。非凡非聖獨惺惺。如何游踐得麼相應。蒲團坐倚無他事。永日寥寥謝太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。我住汝亦住。我行汝亦行。結制順諸佛。禁足護眾生。金鎖無鬚兩頭動。靈犀有暈中間明。泥牛入海恰半夜。木鷄喚月看五更。雲倚山是父子。眼約眉為兄弟。三世同參。成一段合宗家之事。大千等量破微塵。出自己之經。瓊林寸寸寶。旃檀片片馨。物物頭頭。有平出底多許。心心法法無外來底一星。抹抹撻撻憨皮袋。跛跛挈挈常不輕。無是無非長默默。非凡非聖獨惺惺。如何游踐得麼相應。蒲團坐倚無他事。永日寥寥謝太平。

示眾舉僧問清平。如何是有漏。平云笊籬。如何是無漏。平云木杓。如何是小乘。平云錢貫。如何是大乘。平云井索。師云。笊籬木杓。錢貫井索。受用見成。家風廓落。生涯放得信緣看。佛法更於何處著。不用安排只麼從。自然心地常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉僧問清平。如何是有漏。平云笊籬。如何是無漏。平云木杓。如何是小乘。平云錢貫。如何是大乘。平云井索。師云。笊籬木杓。錢貫井索。受用見成。家風廓落。生涯放得信緣看。佛法更於何處著。不用安排只麼從。自然心地常安樂。

上堂默默相投時節。燈燈不斷光明。其間著脚渾無地。望盡玉壺連底清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂默默相投時節。燈燈不斷光明。其間著脚渾無地。望盡玉壺連底清。

上堂僧問。如何是大功一色。師云。全超無影迹。不墮古今機。僧云。如何是正位前一色。師云。與十方法常平等。在一切處能嚴然。僧云。萬象森羅同一印。全身遍界露堂堂。師云。真箇恁麼即得。師乃舉。鏡清問曹山。心徑苔生時如何。山云。難得道者。清云。向甚麼處去也。山云。只見苔生。不知向甚麼處去。師云。句裏明宗則易。宗中辨的則難。也須是到箇時節始得。色轉不見身。功亡不知位。絕憐大匠一斵泥。不犯祖師三尺鼻。兒孫去後阿誰共守清貧。臣庶退時獨自難稱尊貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是大功一色。師云。全超無影迹。不墮古今機。僧云。如何是正位前一色。師云。與十方法常平等。在一切處能嚴然。僧云。萬象森羅同一印。全身遍界露堂堂。師云。真箇恁麼即得。師乃舉。鏡清問曹山。心徑苔生時如何。山云。難得道者。清云。向甚麼處去也。山云。只見苔生。不知向甚麼處去。師云。句裏明宗則易。宗中辨的則難。也須是到箇時節始得。色轉不見身。功亡不知位。絕憐大匠一斵泥。不犯祖師三尺鼻。兒孫去後阿誰共守清貧。臣庶退時獨自難稱尊貴。

上堂尋常撞搕。當面諱却。可憐傅大師。處處失樓閣。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂尋常撞搕。當面諱却。可憐傅大師。處處失樓閣。參。

上堂默默而靈妙不涉迹。綿綿而用。應不循根。翡翠盤中之珠。不撥自轉。玻璃鏡中之像。無受而來。若能恁麼。也兼帶妙叶。宛轉偏圓。俱到不思議處。且作麼生體悉。果滿菩提圓。華開世界起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂默默而靈妙不涉迹。綿綿而用。應不循根。翡翠盤中之珠。不撥自轉。玻璃鏡中之像。無受而來。若能恁麼。也兼帶妙叶。宛轉偏圓。俱到不思議處。且作麼生體悉。果滿菩提圓。華開世界起。

示眾舉僧問風穴。一切諸佛。及阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。如何是此經。穴云低聲。僧云。如何受持。穴云莫染污。師云。來問此經。低聲大千卷自塵中出。三世佛從口裏生。天得一以清。地得一以寧。空無依兮谷不盈。摩訶般若波羅密。落日漁樵歌太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉僧問風穴。一切諸佛。及阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。如何是此經。穴云低聲。僧云。如何受持。穴云莫染污。師云。來問此經。低聲大千卷自塵中出。三世佛從口裏生。天得一以清。地得一以寧。空無依兮谷不盈。摩訶般若波羅密。落日漁樵歌太平。

桶頭納疏請上堂舉。僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。鉢裏飯桶裏水。師云。塵塵三昧。彼彼不外。千峯向嶽百川赴海。更無一法不如來。只箇堂堂觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桶頭納疏請上堂舉。僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。鉢裏飯桶裏水。師云。塵塵三昧。彼彼不外。千峯向嶽百川赴海。更無一法不如來。只箇堂堂觀自在。

上堂百城游遍。還詣文殊不見其身。唯摩其頂。諸人還相委悉麼。老眼就看青嶂骨。敗鞋行到白雲根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂百城游遍。還詣文殊不見其身。唯摩其頂。諸人還相委悉麼。老眼就看青嶂骨。敗鞋行到白雲根。

解夏上堂舉。洞山示眾云。秋初夏末兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。天童道。兄弟不東不西。亦須向萬里無寸草處去。既不東不西。為甚麼向萬里無寸草處去。還會麼。去而不去。同風千里。住而不住。一念萬年。恁麼也住無住底功。去無去底相。空谷有神靜而應。孤雲無心動亦閒。所以道。佛身充滿於法界。普現一切群生前。隨緣赴感無不周。而常處此菩提座。如何得恁麼穩密去。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂舉。洞山示眾云。秋初夏末兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。天童道。兄弟不東不西。亦須向萬里無寸草處去。既不東不西。為甚麼向萬里無寸草處去。還會麼。去而不去。同風千里。住而不住。一念萬年。恁麼也住無住底功。去無去底相。空谷有神靜而應。孤雲無心動亦閒。所以道。佛身充滿於法界。普現一切群生前。隨緣赴感無不周。而常處此菩提座。如何得恁麼穩密去。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。

送監收上堂。地藏栽田博飯。南泉買鎌割禾。六祖負舂明歷歷。金牛捧鉢笑呵呵。見成受用。分曉來麼。古人得恁飽參殺。爾輩莫嫌辛苦多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送監收上堂。地藏栽田博飯。南泉買鎌割禾。六祖負舂明歷歷。金牛捧鉢笑呵呵。見成受用。分曉來麼。古人得恁飽參殺。爾輩莫嫌辛苦多。

上堂。難難難是遣情難。情盡圓明一顆寒。大法眼不相謾。面前不破案山礙。直下無津識浪乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。難難難是遣情難。情盡圓明一顆寒。大法眼不相謾。面前不破案山礙。直下無津識浪乾。

開爐上堂。木有火傷身。人有火傷神。木無火不生。人無火不成。地火風大。亦復如是。四大普周同法界。各各普周無障礙。只者普周無礙時。自然無壞無不壞。作麼生行履。得到箇時節。還會麼。一粒在荒田。不耘苗自秀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。木有火傷身。人有火傷神。木無火不生。人無火不成。地火風大。亦復如是。四大普周同法界。各各普周無障礙。只者普周無礙時。自然無壞無不壞。作麼生行履。得到箇時節。還會麼。一粒在荒田。不耘苗自秀。

沙彌請上堂舉。僧問讓和尚。如鏡鑄像。像成後光歸何處。讓云。如大德作童子時。相狀向什麼處去也。師云。只者便是。非像非鏡。誰主誰賓。何偏何正。縫罅莫我欺無孔之槌。錙銖莫我定無星之秤。驀拈柱杖作攪勢云。聊將柱杖攪滄溟。令彼魚龍知水為命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌請上堂舉。僧問讓和尚。如鏡鑄像。像成後光歸何處。讓云。如大德作童子時。相狀向什麼處去也。師云。只者便是。非像非鏡。誰主誰賓。何偏何正。縫罅莫我欺無孔之槌。錙銖莫我定無星之秤。驀拈柱杖作攪勢云。聊將柱杖攪滄溟。令彼魚龍知水為命。

上堂。須知風動心搖樹。果見雲生性起塵。雨霖霖兮日杲杲。點頭彌勒解分身。身裏出門彌勒世尊。門裏出身觀音大士。入流亡所也能恁麼去。隨時示人也能恁麼來。諸人行履。還到箇般分曉漢做處。床頭得用剪刀快。鬧裏亡機皮袋憨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。須知風動心搖樹。果見雲生性起塵。雨霖霖兮日杲杲。點頭彌勒解分身。身裏出門彌勒世尊。門裏出身觀音大士。入流亡所也能恁麼去。隨時示人也能恁麼來。諸人行履。還到箇般分曉漢做處。床頭得用剪刀快。鬧裏亡機皮袋憨。

上堂。玉壺著脚四圍寬。妙處其中轉側看。顧鑑功忘鼻孔直。津流識盡髑髏乾。且是甚麼時節。夜橫河漢白。霜洗斗牛寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。玉壺著脚四圍寬。妙處其中轉側看。顧鑑功忘鼻孔直。津流識盡髑髏乾。且是甚麼時節。夜橫河漢白。霜洗斗牛寒。

憑侍郎請上堂僧問。一絲不隔時如何。師云。合同船子竝頭行。僧云。其中事作麼生。師云。快刀快斧斫不入。僧云。如何是的的相逢底句子。師云。月色和雲白。天容帶水秋。僧云。只如李相國參藥山。還的也無。師云。莽鹵漢又恁麼去也。僧云喏喏。師云。邯鄲學唐步。師乃云。休去歇去。絕言絕慮。廓無所依。妙無所住。轉歷歷之機。運綿綿之步。神游方外靈臺。道契環中虛處。恁麼就也。藏身白雲雲外家。恁麼回也。著脚青山山下路。宛轉窮通。旁參回互。十成收得返魂香。一等來撾荼毒鼓。肯觸氣於死蛇。要捋鬚於猛虎。却借其功。不謀而遇。枯木龍吟而起雲。南山豹變披霧。律入春筒。影流曉戶。百億儀分三千體露。大經掇出於微塵。古佛相交於露柱。歷代諸祖只箇生涯。一切眾生同時滅度。大用石火遲。全機電光遽。哆哆和和也。問若剪答如裁。轟轟磕磕也。喝如雷棒如雨。洞山佛對三斤麻。趙州衫重七斤布。道火不我燒唇。道水不我濡袴。無是無非。何規何矩。柱杖子裏許將來。鉢袋子那時分付。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憑侍郎請上堂僧問。一絲不隔時如何。師云。合同船子竝頭行。僧云。其中事作麼生。師云。快刀快斧斫不入。僧云。如何是的的相逢底句子。師云。月色和雲白。天容帶水秋。僧云。只如李相國參藥山。還的也無。師云。莽鹵漢又恁麼去也。僧云喏喏。師云。邯鄲學唐步。師乃云。休去歇去。絕言絕慮。廓無所依。妙無所住。轉歷歷之機。運綿綿之步。神游方外靈臺。道契環中虛處。恁麼就也。藏身白雲雲外家。恁麼回也。著脚青山山下路。宛轉窮通。旁參回互。十成收得返魂香。一等來撾荼毒鼓。肯觸氣於死蛇。要捋鬚於猛虎。却借其功。不謀而遇。枯木龍吟而起雲。南山豹變披霧。律入春筒。影流曉戶。百億儀分三千體露。大經掇出於微塵。古佛相交於露柱。歷代諸祖只箇生涯。一切眾生同時滅度。大用石火遲。全機電光遽。哆哆和和也。問若剪答如裁。轟轟磕磕也。喝如雷棒如雨。洞山佛對三斤麻。趙州衫重七斤布。道火不我燒唇。道水不我濡袴。無是無非。何規何矩。柱杖子裏許將來。鉢袋子那時分付。

上堂無對無待。有兼有帶。歷歷物機。空空眼界。綿綿相柱兮箭鋒。恰恰相應兮函蓋。巨海飲毛。妙峯納芥。彼不見其有餘。我方知其無外。普明照世約同參。補怛落伽觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂無對無待。有兼有帶。歷歷物機。空空眼界。綿綿相柱兮箭鋒。恰恰相應兮函蓋。巨海飲毛。妙峯納芥。彼不見其有餘。我方知其無外。普明照世約同參。補怛落伽觀自在。

示眾舉鏡清問曹山。清虛之理。畢竟無身時如何。山云。理即如是。事又作麼生。師云。智不到處。宛轉窮通。清云。如理如事。師云。麁中之細。細中之麁。山云。謾曹山一人即得。爭奈諸聖眼何。師云。真不掩偽。曲不藏直。清云。若無諸聖眼。爭知不恁麼。師云。知過而改。知非而回。山云。官不容針。私通車馬。師云。騎牛戴帽著鞋衫。解行不觸今時路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉鏡清問曹山。清虛之理。畢竟無身時如何。山云。理即如是。事又作麼生。師云。智不到處。宛轉窮通。清云。如理如事。師云。麁中之細。細中之麁。山云。謾曹山一人即得。爭奈諸聖眼何。師云。真不掩偽。曲不藏直。清云。若無諸聖眼。爭知不恁麼。師云。知過而改。知非而回。山云。官不容針。私通車馬。師云。騎牛戴帽著鞋衫。解行不觸今時路。

上堂劫前運步。世外橫身。真證不可以言傳。妙契不可以意到。正恁麼時。虛淨斂氛。白雲向寒巖而斷。靈光破暗。明月隨夜舡而來。所以道。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相覩。且道。如何行履。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂劫前運步。世外橫身。真證不可以言傳。妙契不可以意到。正恁麼時。虛淨斂氛。白雲向寒巖而斷。靈光破暗。明月隨夜舡而來。所以道。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相覩。且道。如何行履。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。

上堂僧問。雪覆千峯時如何。師云。滴水滴凍。僧云。清光寒照眼。野色皓迷家。師云。露地白牛向甚處去。僧云在。師云。又是頭角生也。僧云。畢竟向甚麼處去。師云。底處轉身時。孤峯元不白。師乃云。靜沈沈明蕩蕩。雪滿十方。雲迷四向。一色影裏是誰坐著功勳。百尺竿頭阿爾變通伎倆。恁麼時須辨幾微。恁麼處須明的當。趁不去露地白牛。透得過渡河香象。徹見其源。如指諸掌。恁麼盡去也。無法可傳。恁麼却來也。有人相亮參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。雪覆千峯時如何。師云。滴水滴凍。僧云。清光寒照眼。野色皓迷家。師云。露地白牛向甚處去。僧云在。師云。又是頭角生也。僧云。畢竟向甚麼處去。師云。底處轉身時。孤峯元不白。師乃云。靜沈沈明蕩蕩。雪滿十方。雲迷四向。一色影裏是誰坐著功勳。百尺竿頭阿爾變通伎倆。恁麼時須辨幾微。恁麼處須明的當。趁不去露地白牛。透得過渡河香象。徹見其源。如指諸掌。恁麼盡去也。無法可傳。恁麼却來也。有人相亮參。

上堂。三世諸佛不知有。忉忉怛怛揚家醜。狸奴白牯却知有。跛跛挈挈能自守。弄鱉鼻兮憶南山。透法身兮藏北斗。風飄白雪嶺頭梅。春撚金絲堤上柳。天童也要不沾唇。三盞清源白家酒。諸人若也撿點得出。早知今日事。悔不慎當初。若也放一線道。因風吹火。用力不多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三世諸佛不知有。忉忉怛怛揚家醜。狸奴白牯却知有。跛跛挈挈能自守。弄鱉鼻兮憶南山。透法身兮藏北斗。風飄白雪嶺頭梅。春撚金絲堤上柳。天童也要不沾唇。三盞清源白家酒。諸人若也撿點得出。早知今日事。悔不慎當初。若也放一線道。因風吹火。用力不多。

示眾舉雲居問趙州。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。師云。爾也恁麼住。我也恁麼住。作業相似貧相聚。十方無壁四面無門。遮醜無衣。禦寒無絮。直下不居功。箇中看轉處。采華蜂集不萌枝。臥月鳥棲無影樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉雲居問趙州。老老大大。何不覓箇住處。州云。教某甲向甚麼處住。居云。山前有箇古寺基。州云。和尚何不自住。師云。爾也恁麼住。我也恁麼住。作業相似貧相聚。十方無壁四面無門。遮醜無衣。禦寒無絮。直下不居功。箇中看轉處。采華蜂集不萌枝。臥月鳥棲無影樹。

上堂。三寸舌兩片唇。無始時來賺殺人。解弄不教圭角露。阿誰參見跛雲門。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師云。老大叢林快說禪。不將禪拄口皮邊。谷深山遠空無像。何處人呼應不圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三寸舌兩片唇。無始時來賺殺人。解弄不教圭角露。阿誰參見跛雲門。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師云。老大叢林快說禪。不將禪拄口皮邊。谷深山遠空無像。何處人呼應不圓。

歲旦上堂僧問。寒暑交謝。新舊推移。作麼生說箇不遷底道理。師云。昨宵猶是臘。今日又逢春。僧云。恁麼則遷去也。師云。癡漢著甚死急。僧云。也要大家知有。師云。知有底事作麼生。僧云。黃金堤畔柳。白雲嶺頭梅。師云。也須是眼裏有筋始得。師乃云。一頭白髮幾回春。方信閑身似癡人。直下放教平穩去。更將何法作根塵。法無根塵心無向背。心無向背道合自然。道合自然也。日日好日年年好年。東君刀尺裁華木。付與過頭杖子禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂僧問。寒暑交謝。新舊推移。作麼生說箇不遷底道理。師云。昨宵猶是臘。今日又逢春。僧云。恁麼則遷去也。師云。癡漢著甚死急。僧云。也要大家知有。師云。知有底事作麼生。僧云。黃金堤畔柳。白雲嶺頭梅。師云。也須是眼裏有筋始得。師乃云。一頭白髮幾回春。方信閑身似癡人。直下放教平穩去。更將何法作根塵。法無根塵心無向背。心無向背道合自然。道合自然也。日日好日年年好年。東君刀尺裁華木。付與過頭杖子禪。

上堂。三界無法。何處求心。風生虎嘯。霧起龍吟。泥中有刺。綿裏有針。華鳥隔牆相喚甚。十分春事到家林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三界無法。何處求心。風生虎嘯。霧起龍吟。泥中有刺。綿裏有針。華鳥隔牆相喚甚。十分春事到家林。

示眾舉。定上座問臨濟。如何是佛法大意。濟下禪床擒住。與一掌便托開。定佇立。傍僧云。定上座何不禮拜。定方禮拜忽然大悟。師云。不墮前後。獨超古今。喚回千歲夢。飛出九臯禽。無捿泊勿猜斟。只箇虛空等樣心。直下一槌光迸散。斬新彈子出爐金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉。定上座問臨濟。如何是佛法大意。濟下禪床擒住。與一掌便托開。定佇立。傍僧云。定上座何不禮拜。定方禮拜忽然大悟。師云。不墮前後。獨超古今。喚回千歲夢。飛出九臯禽。無捿泊勿猜斟。只箇虛空等樣心。直下一槌光迸散。斬新彈子出爐金。

送化主上堂。山谷之響。水監之像。白雲之心。太虛之量。應機也乍卷乍舒。據令也全收全放。三千世界爾夤緣。百億分身君伎倆。風行空船駕浪。施受通同無住相。一言相送知不知。千僧在儞鉢盂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送化主上堂。山谷之響。水監之像。白雲之心。太虛之量。應機也乍卷乍舒。據令也全收全放。三千世界爾夤緣。百億分身君伎倆。風行空船駕浪。施受通同無住相。一言相送知不知。千僧在儞鉢盂上。

上堂舉。藥山久不陞堂。院主白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法。山令打鼓。眾方集。山陞座。良久便歸方丈。主問云。和尚適來許為眾說法。何不垂示一言。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。家法簡嚴。非二非三。月來明湛水。雲退露寒巖。真機自得。妙處誰參。不是文殊白槌後。也應千古屈瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。藥山久不陞堂。院主白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法。山令打鼓。眾方集。山陞座。良久便歸方丈。主問云。和尚適來許為眾說法。何不垂示一言。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。家法簡嚴。非二非三。月來明湛水。雲退露寒巖。真機自得。妙處誰參。不是文殊白槌後。也應千古屈瞿曇。

四月八日上堂。清淨性空水。光明法界身。依俙辨白處。便是誕生人。不洗體不洗塵。妙觸宣明悟水因。借問。當年向去事。如何今日却來親。二千年前此時候。指天指地師子吼。雲門居亂思大平。打殺不妨將餧狗。指東話西。將無作有。惡水潑君君莫嗔。而今看爾如何受。佛云。不受諸受。是名正受。若恁麼也。涓滴不落別處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日上堂。清淨性空水。光明法界身。依俙辨白處。便是誕生人。不洗體不洗塵。妙觸宣明悟水因。借問。當年向去事。如何今日却來親。二千年前此時候。指天指地師子吼。雲門居亂思大平。打殺不妨將餧狗。指東話西。將無作有。惡水潑君君莫嗔。而今看爾如何受。佛云。不受諸受。是名正受。若恁麼也。涓滴不落別處。

示眾舉僧問趙州。學人乍入叢林乞師指示。州云。喫粥了未。僧云。喫粥了。州云。洗鉢盂去。僧豁然大悟。師云。喫粥了洗鉢去。法爾圓成正規矩。可憐葉氏怕真龍。却怪謝郎欺猛虎。本常路真實語。這僧且問。如何悟。從來鼻孔大頭垂。不用安排兮自著處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉僧問趙州。學人乍入叢林乞師指示。州云。喫粥了未。僧云。喫粥了。州云。洗鉢盂去。僧豁然大悟。師云。喫粥了洗鉢去。法爾圓成正規矩。可憐葉氏怕真龍。却怪謝郎欺猛虎。本常路真實語。這僧且問。如何悟。從來鼻孔大頭垂。不用安排兮自著處所。

上堂。言之者失其真。離名字相。知之者返其愚。離心緣相。有之者乖其性。離影像相。無之者傷其軀。離寂滅相。恁麼說話。大似泥中洗土塊。衲僧家。畢竟如何。體悉還會麼。和竿一掣隨釣上。水面茫茫散月明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。言之者失其真。離名字相。知之者返其愚。離心緣相。有之者乖其性。離影像相。無之者傷其軀。離寂滅相。恁麼說話。大似泥中洗土塊。衲僧家。畢竟如何。體悉還會麼。和竿一掣隨釣上。水面茫茫散月明。

幹簾化主請上堂舉。忠國師問子璘供奉。講得唯識論是否。璘云不敢。國師云。唯識意旨如何。璘云。三界唯心。萬法唯識。國師指簾云。這箇是甚麼。璘云簾子。國師云。簾前賜紫。對御談經。五戒也不持。師云。此一段事的的明了。還他忠國師始得。心無異心。而法無異法。法無異法。而心無異心。處處虛通。會有六窓風月。頭頭出礙。更無一點塵埃參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幹簾化主請上堂舉。忠國師問子璘供奉。講得唯識論是否。璘云不敢。國師云。唯識意旨如何。璘云。三界唯心。萬法唯識。國師指簾云。這箇是甚麼。璘云簾子。國師云。簾前賜紫。對御談經。五戒也不持。師云。此一段事的的明了。還他忠國師始得。心無異心。而法無異法。法無異法。而心無異心。處處虛通。會有六窓風月。頭頭出礙。更無一點塵埃參。

示眾舉。保福與長慶游山次。保福指面前地云。只者裏便是。妙峯孤頂。慶云。是即是可惜許。雪竇著語云。今日共者漢游山。圖箇甚麼。後舉似鏡清。清云。若不是孫公。便見髑髏遍野。師云。變大地作黃金。攪長河為酥酪。保福要恁麼。無風何須起浪。平地豈肯生堆。長慶要恁麼。雪竇意鍾鼎刻銘。鏡清道太平無像。且作麼生體悉。野老不知堯舜力。鼕鼕打鼓祭江神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉。保福與長慶游山次。保福指面前地云。只者裏便是。妙峯孤頂。慶云。是即是可惜許。雪竇著語云。今日共者漢游山。圖箇甚麼。後舉似鏡清。清云。若不是孫公。便見髑髏遍野。師云。變大地作黃金。攪長河為酥酪。保福要恁麼。無風何須起浪。平地豈肯生堆。長慶要恁麼。雪竇意鍾鼎刻銘。鏡清道太平無像。且作麼生體悉。野老不知堯舜力。鼕鼕打鼓祭江神。

示眾舉。偽山問仰山甚處來。仰山云。田中來。山云。田中多少人。仰插下鍬子。叉手而立。山云。南山大有人刈茆。仰拈起鍬子便行。師云。仰山恁麼為直下更無別箇。溈山恁麼道箇中似帶旁來。且道。畢竟作麼生。殷勤謝子輸肝膽。委曲還他老肺膓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉。偽山問仰山甚處來。仰山云。田中來。山云。田中多少人。仰插下鍬子。叉手而立。山云。南山大有人刈茆。仰拈起鍬子便行。師云。仰山恁麼為直下更無別箇。溈山恁麼道箇中似帶旁來。且道。畢竟作麼生。殷勤謝子輸肝膽。委曲還他老肺膓。

送監主上堂。泥泥水水一年農。收拾將來碓下舂。炊軟香分千鉢飯。肚皮參飽放頹慵。且道。參飽底是禪是飯。又作麼生。說箇放頹慵底道理。豈不見藥山道。跛跛挈挈。百醜千拙。且恁麼過時。畢竟承誰恩力。四方八面連架打。普應初無顆粒遺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送監主上堂。泥泥水水一年農。收拾將來碓下舂。炊軟香分千鉢飯。肚皮參飽放頹慵。且道。參飽底是禪是飯。又作麼生。說箇放頹慵底道理。豈不見藥山道。跛跛挈挈。百醜千拙。且恁麼過時。畢竟承誰恩力。四方八面連架打。普應初無顆粒遺。

示眾舉洞山云。秋初夏末。兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。諸人還體悉得麼。一色是須轉。大功不我居。珠走碧盤盤走珠。直下滄溟取明月。吾家自有崑崙奴。且道。作麼生行履。天宇豁空雲卷雨。溪容澄澈水懷秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉洞山云。秋初夏末。兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。諸人還體悉得麼。一色是須轉。大功不我居。珠走碧盤盤走珠。直下滄溟取明月。吾家自有崑崙奴。且道。作麼生行履。天宇豁空雲卷雨。溪容澄澈水懷秋。

解夏上堂僧問。布袋頭開時如何。師云。一任填溝塞壑。僧云。一片月生海。幾家人上樓。師云。更須跨一步始得。僧云。直得朝到西天。暮歸唐土。也是脚跟不點地漢。師云。上座如何免得此過。僧禮拜。師云。千里望鄉關。師乃云。十五日已前。恰恰把定。抑爾腦門著地。十五日已後。稍稍放行。從伊鼻孔遼天。直饒摩挲柱杖兒。勘破諸方之祖。爭似傳持鉢袋子。相聯五葉之華。恁麼說話。正是十五日已前。十五日已後事。且道正十五日。又作麼生。良久云。野色更無山隔斷。天光直與水相通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂僧問。布袋頭開時如何。師云。一任填溝塞壑。僧云。一片月生海。幾家人上樓。師云。更須跨一步始得。僧云。直得朝到西天。暮歸唐土。也是脚跟不點地漢。師云。上座如何免得此過。僧禮拜。師云。千里望鄉關。師乃云。十五日已前。恰恰把定。抑爾腦門著地。十五日已後。稍稍放行。從伊鼻孔遼天。直饒摩挲柱杖兒。勘破諸方之祖。爭似傳持鉢袋子。相聯五葉之華。恁麼說話。正是十五日已前。十五日已後事。且道正十五日。又作麼生。良久云。野色更無山隔斷。天光直與水相通。

示眾云。有而不有。情塵豁盡而獨靈。無而不無。妙應差殊而不忒。所以僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裏龍吟。如何是道中人。嚴云。髑髏裏眼睛。又僧問風穴。如何是道。穴云。五鳳樓前。如何是道中人。穴云。問取隍城。便諸人如何履踐。得始終貫徹。表裏通同去。還會麼。華蜂釀蜜春脾凍。月兔噴霜夜氣清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。有而不有。情塵豁盡而獨靈。無而不無。妙應差殊而不忒。所以僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裏龍吟。如何是道中人。嚴云。髑髏裏眼睛。又僧問風穴。如何是道。穴云。五鳳樓前。如何是道中人。穴云。問取隍城。便諸人如何履踐。得始終貫徹。表裏通同去。還會麼。華蜂釀蜜春脾凍。月兔噴霜夜氣清。

持鉢歸上堂。乞食淅西蘇與秀。人人奉佛家家富。收拾幾成三萬緡。尚自不能供眾口。所以道。喫飯須是眾口。作活須是眾力。今古相傳底消息。天童說箇休糧方。一日兩度鉢盂濕。雲門大師道。飯豈不是自己。因甚將自己却喫自己。有道。毛吞巨海。芥納須彌。料掉勿交涉。作麼生道得恰合去。拈却根塵方出礙。更無絲糝不相通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持鉢歸上堂。乞食淅西蘇與秀。人人奉佛家家富。收拾幾成三萬緡。尚自不能供眾口。所以道。喫飯須是眾口。作活須是眾力。今古相傳底消息。天童說箇休糧方。一日兩度鉢盂濕。雲門大師道。飯豈不是自己。因甚將自己却喫自己。有道。毛吞巨海。芥納須彌。料掉勿交涉。作麼生道得恰合去。拈却根塵方出礙。更無絲糝不相通。

示眾舉百丈問溈山。併却咽喉脣吻。道將一句來。山云。却請和尚道。丈云。不辭向汝道。恐已後喪我兒孫。師云。却請和尚道。三世諸佛也靠倒。釋迦師淨名老。毘耶摩竭心相照。倦鶴夜移巢。靈蛇寒入草。正偏轉側兮妙圓兼到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉百丈問溈山。併却咽喉脣吻。道將一句來。山云。却請和尚道。丈云。不辭向汝道。恐已後喪我兒孫。師云。却請和尚道。三世諸佛也靠倒。釋迦師淨名老。毘耶摩竭心相照。倦鶴夜移巢。靈蛇寒入草。正偏轉側兮妙圓兼到。

施主看經請上堂。經云。若見諸相非相。即見如來。法眼云。若見諸相非相。即不見如來。師云。作麼生行履。得十成去。功業力爭英雄。劉項時將。太平坐享朴懋。羲軒世人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施主看經請上堂。經云。若見諸相非相。即見如來。法眼云。若見諸相非相。即不見如來。師云。作麼生行履。得十成去。功業力爭英雄。劉項時將。太平坐享朴懋。羲軒世人。

上堂舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云。蓮華出水後如何。門云荷葉。師云。莫向枯龜版上鎖。衲僧開口見心肝。蓮華荷葉出未出。做盡工夫轉覺難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云。蓮華出水後如何。門云荷葉。師云。莫向枯龜版上鎖。衲僧開口見心肝。蓮華荷葉出未出。做盡工夫轉覺難。

下嗣法書上堂僧問。照世光明即不問。傳家清白事如何。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。僧云。水向竹邊流出綠。風從華裏過來香。師云。須信龍門無宿客。僧云。桂枝不零折。和月抱將來。師云。也須親到一回始得。師乃云。不得諱有頭底。當時爾帶累別人。而今別人帶累爾。來生我家。作業相似。針線穿聯細中細。迦葉阿難不相知。人人各自住三昧。裏許轉功勳。這邊得游戲。到底還須徹根蒂。望斷冥鴻沒處秋。蒼蒼一色天連水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下嗣法書上堂僧問。照世光明即不問。傳家清白事如何。師云。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。僧云。水向竹邊流出綠。風從華裏過來香。師云。須信龍門無宿客。僧云。桂枝不零折。和月抱將來。師云。也須親到一回始得。師乃云。不得諱有頭底。當時爾帶累別人。而今別人帶累爾。來生我家。作業相似。針線穿聯細中細。迦葉阿難不相知。人人各自住三昧。裏許轉功勳。這邊得游戲。到底還須徹根蒂。望斷冥鴻沒處秋。蒼蒼一色天連水。

結夏上堂。來選佛場。辨行脚事。禁足也。不可錯移一步。護生也不可動犯一毛。徹見自己全身。四大出礙。却到本來住處。一亙清虛。如何履踐得恁麼相應去。擘開華嶽倚空翠。放出黃河輥底流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。來選佛場。辨行脚事。禁足也。不可錯移一步。護生也不可動犯一毛。徹見自己全身。四大出礙。却到本來住處。一亙清虛。如何履踐得恁麼相應去。擘開華嶽倚空翠。放出黃河輥底流。

天申節上堂。仁壽之域。大方無隅。尊貴之人。至化無外。有如是廣大含容之量。具如是廣大莊嚴之事。且道。箇人受用合作麼生。還相委悉麼。造化陰陽閒拱手。成平天地默垂衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天申節上堂。仁壽之域。大方無隅。尊貴之人。至化無外。有如是廣大含容之量。具如是廣大莊嚴之事。且道。箇人受用合作麼生。還相委悉麼。造化陰陽閒拱手。成平天地默垂衣。

送監收上堂。地藏栽田做活計。南泉鎌子能收刈。日用平懷穩便休。自然顆糝無遺棄。無遺棄不容易。爾也莫虧我。我也不虧爾。兩家賓主平。四稜齊塌地。風不鳴條。雨不破塊。箇是叢林飽參底。牧來純熟水牯牛。撿點將來墮隨類。曹山云。作水牯牛是隨類墮。大陽道作水牯牛。是沙門轉身處。為什麼却成隨類墮。十年歸不得。忘却來時道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送監收上堂。地藏栽田做活計。南泉鎌子能收刈。日用平懷穩便休。自然顆糝無遺棄。無遺棄不容易。爾也莫虧我。我也不虧爾。兩家賓主平。四稜齊塌地。風不鳴條。雨不破塊。箇是叢林飽參底。牧來純熟水牯牛。撿點將來墮隨類。曹山云。作水牯牛是隨類墮。大陽道作水牯牛。是沙門轉身處。為什麼却成隨類墮。十年歸不得。忘却來時道。

上堂仲秋漸凉。蒲團放穩長連床。身心澄徹見淵底。河漢淡淡秋磨光。二祖不短少林不長。相傳笑殺威音王。爾無所得我無所藏。四無壁落渾大方。萬世清規信明白。夜寒吐月山蒼蒼參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂仲秋漸凉。蒲團放穩長連床。身心澄徹見淵底。河漢淡淡秋磨光。二祖不短少林不長。相傳笑殺威音王。爾無所得我無所藏。四無壁落渾大方。萬世清規信明白。夜寒吐月山蒼蒼參。

中秋上堂舉。馬大師與南泉百丈西堂翫月次。祖云。正恁麼時如何。西堂云。正好供養。百丈云。正好修行。南泉拂袖便行。祖云。經歸藏禪歸海。唯有普願。獨超物外。師云。經歸藏禪歸海。稽首歸依。合掌頂戴。王老師超物外。二十年前恁麼來。而今去盡閒光彩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂舉。馬大師與南泉百丈西堂翫月次。祖云。正恁麼時如何。西堂云。正好供養。百丈云。正好修行。南泉拂袖便行。祖云。經歸藏禪歸海。唯有普願。獨超物外。師云。經歸藏禪歸海。稽首歸依。合掌頂戴。王老師超物外。二十年前恁麼來。而今去盡閒光彩。

上堂九月又重陽。菊華依舊黃。淵明是醉不是酒。蕩蕩游心於大方。只如會得底。也是箇時節。不會底也是箇時節。且道。於其間作麼生辨白。還會麼。冷地看他人富貴。等閑不奈幞頭何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂九月又重陽。菊華依舊黃。淵明是醉不是酒。蕩蕩游心於大方。只如會得底。也是箇時節。不會底也是箇時節。且道。於其間作麼生辨白。還會麼。冷地看他人富貴。等閑不奈幞頭何。

示眾舉雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。後半年下語云。無人接得渠。霜云。道即太殺道。只道得八成。蓋云。和尚作麼生。霜云。無人識得渠。師云。無人接得渠。貴逼馬相如。果來橋上也。記得柱頭書。無人識得渠。碁局醉樵夫。回頭斧柯爛。大海一成枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。後半年下語云。無人接得渠。霜云。道即太殺道。只道得八成。蓋云。和尚作麼生。霜云。無人識得渠。師云。無人接得渠。貴逼馬相如。果來橋上也。記得柱頭書。無人識得渠。碁局醉樵夫。回頭斧柯爛。大海一成枯。

天寧節上堂。氷壺清白。借功喚作誕生。玉璽傳家。退位名為王父。萬萬年之壽量。靜亨而尊。千千界之因緣。動成其子。還知箇人受用處麼。良久云。仰之彌高鑽彌堅。迎之在前隨在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寧節上堂。氷壺清白。借功喚作誕生。玉璽傳家。退位名為王父。萬萬年之壽量。靜亨而尊。千千界之因緣。動成其子。還知箇人受用處麼。良久云。仰之彌高鑽彌堅。迎之在前隨在後。

示眾舉。仰山夢往彌勒所。居第二座。尊者白云。今日當第二座說法。山起白槌云。摩訶衍法。離四句絕百非。謹白。仰山舉似溈山。山云。子已登聖位。師云。玉女依俙夜動機。錦絲歷歷吐梭臍。水天湛碧全功墮。雪月寒清一色迷。諸禪德。全功負墮。一色猶迷。作麼生體悉得恰好相應去。權挂垢衣云是佛。却裝珍御復名誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉。仰山夢往彌勒所。居第二座。尊者白云。今日當第二座說法。山起白槌云。摩訶衍法。離四句絕百非。謹白。仰山舉似溈山。山云。子已登聖位。師云。玉女依俙夜動機。錦絲歷歷吐梭臍。水天湛碧全功墮。雪月寒清一色迷。諸禪德。全功負墮。一色猶迷。作麼生體悉得恰好相應去。權挂垢衣云是佛。却裝珍御復名誰。

示眾舉。教中道。我於然燈佛所。實無有法可得。然燈佛即為我授記。師云。是即是也。猶較一線在。復云。釋迦自是釋迦。然燈莫要添些。不用燒錢引鬼。何須句賊破家。爾那裏針劄不入。我這裏石上栽華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉。教中道。我於然燈佛所。實無有法可得。然燈佛即為我授記。師云。是即是也。猶較一線在。復云。釋迦自是釋迦。然燈莫要添些。不用燒錢引鬼。何須句賊破家。爾那裏針劄不入。我這裏石上栽華。

上堂。諸見若盡。慎勿追尋。纔有是非。紛然失心。諸禪德。諸見若盡。自然一切時。平平坦坦。巍巍堂堂。箇是衲僧普周遍身。本具足眼。妙圓覺心。若有一絲一縷。於其間作前作後。便見紛紛紜紜。且道。如何體悉。人平不語。水平不流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。諸見若盡。慎勿追尋。纔有是非。紛然失心。諸禪德。諸見若盡。自然一切時。平平坦坦。巍巍堂堂。箇是衲僧普周遍身。本具足眼。妙圓覺心。若有一絲一縷。於其間作前作後。便見紛紛紜紜。且道。如何體悉。人平不語。水平不流。

示眾舉清原問六祖。當何所務即不落階級。祖云。爾曾作甚麼來。原云。聖諦亦不為。祖云。落何階級。原云。聖諦尚不為。何階級之有。祖云。如是如是。師云。不落階級。卓卓超出。三際曷用安排。十方自然畐塞。五色線不我覊縻。七寶冠是誰嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉清原問六祖。當何所務即不落階級。祖云。爾曾作甚麼來。原云。聖諦亦不為。祖云。落何階級。原云。聖諦尚不為。何階級之有。祖云。如是如是。師云。不落階級。卓卓超出。三際曷用安排。十方自然畐塞。五色線不我覊縻。七寶冠是誰嚴飾。

上堂舉僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師云。香林臘月火燒山。關楗如今透底難。無礙機鋒能自在。虛空揮劍不成瘢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師云。香林臘月火燒山。關楗如今透底難。無礙機鋒能自在。虛空揮劍不成瘢。

因雪上堂。若恁麼也難得。清光浩蕩無瑕隙。人言千里本同風。我道十方渾一色。渾一色須轉側。纔轉側透關隔。透關隔。酬爾平生今脫白。儂家龜鶴自成仙。昨夜龍門無宿客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因雪上堂。若恁麼也難得。清光浩蕩無瑕隙。人言千里本同風。我道十方渾一色。渾一色須轉側。纔轉側透關隔。透關隔。酬爾平生今脫白。儂家龜鶴自成仙。昨夜龍門無宿客。

上堂。清白傳家雪月光。玉壺中有轉身方。情乾識盡功勳斷。不覺全身入帝鄉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。清白傳家雪月光。玉壺中有轉身方。情乾識盡功勳斷。不覺全身入帝鄉。

真歇和尚入山上堂舉。阿難問迦葉。世尊傳金襴外別傳何物。迦葉召阿難。難應喏。葉云。倒却門前剎竿著。師云。一著能回一局碁。仙即妙處只些兒。點開活眼分生殺。不作窮忙死馬醫。倒却門前剎竿著。一把推出誰藏縮。工夫磨琢。老成人。圓陀陀地無稜角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真歇和尚入山上堂舉。阿難問迦葉。世尊傳金襴外別傳何物。迦葉召阿難。難應喏。葉云。倒却門前剎竿著。師云。一著能回一局碁。仙即妙處只些兒。點開活眼分生殺。不作窮忙死馬醫。倒却門前剎竿著。一把推出誰藏縮。工夫磨琢。老成人。圓陀陀地無稜角。

高麗國持牒侍禁。齋僧祝壽。上堂。以法界為疆域以佛心為因緣。統萬國而成一家。觀眾生而如赤子。齊天地之覆戴也。日月光其德。等海嶽之涵鎮也。山川朝其宗。千萬億綿遠之年齡。集於壽命。一二三生成之物象。出自道根。無邊際之莊嚴。不思議之妙用。照然不昧。至化難逃。廓爾罔遺。大功不宰。箇是至人受用底大自在三昧。所以道。無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。正恁麼時作麼生體悉還會麼。萬象森羅影現中。一顆圓光非內外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗國持牒侍禁。齋僧祝壽。上堂。以法界為疆域以佛心為因緣。統萬國而成一家。觀眾生而如赤子。齊天地之覆戴也。日月光其德。等海嶽之涵鎮也。山川朝其宗。千萬億綿遠之年齡。集於壽命。一二三生成之物象。出自道根。無邊際之莊嚴。不思議之妙用。照然不昧。至化難逃。廓爾罔遺。大功不宰。箇是至人受用底大自在三昧。所以道。無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。正恁麼時作麼生體悉還會麼。萬象森羅影現中。一顆圓光非內外。

上堂疋馬突出單鎗直入。急電光中看轉側。疾雷案山忽頹。鈍漢唵耳不及。記得臨濟道。我在先師處。喫三頓棒。如蒿枝拂相似。如今思一頓喫。誰為下手。時有僧出某甲下手。濟度柱杖與僧。僧擬接濟便打。師云。臨濟得得求人。不到等閒落節。這僧草草開口。便見容易撞頭。當時纔見恁麼道。何不便與衲僧手段。見之不取。千載難忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂疋馬突出單鎗直入。急電光中看轉側。疾雷案山忽頹。鈍漢唵耳不及。記得臨濟道。我在先師處。喫三頓棒。如蒿枝拂相似。如今思一頓喫。誰為下手。時有僧出某甲下手。濟度柱杖與僧。僧擬接濟便打。師云。臨濟得得求人。不到等閒落節。這僧草草開口。便見容易撞頭。當時纔見恁麼道。何不便與衲僧手段。見之不取。千載難忘。

上堂。三十三人不得而為師。二十八代不得而稱祖。衲僧家。識得本命元辰。敢開恁麼大口。且道。如何體悉。親到劫前空四壁。自然體盡見全身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三十三人不得而為師。二十八代不得而稱祖。衲僧家。識得本命元辰。敢開恁麼大口。且道。如何體悉。親到劫前空四壁。自然體盡見全身。

歲旦上堂。時節之新。天地之仁。草木薦春。爻象之亨。陽和之生。物彙咸榮。玉機之轉。霧豹之變。家風成見。居谷之神。出軸之雲。其用不勒。且道。如何體悉。還會麼。但得雪消去。自然春到來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂。時節之新。天地之仁。草木薦春。爻象之亨。陽和之生。物彙咸榮。玉機之轉。霧豹之變。家風成見。居谷之神。出軸之雲。其用不勒。且道。如何體悉。還會麼。但得雪消去。自然春到來。

舉書記藏主立僧。上堂。一燈分耀百千燈。箇事宗家誰也曾。少室相傳斷臂可。黃梅分付墜腰能。作麼生是相傳。列焰底事。還相委悉麼。田地光明真破夜。叢林氣象自成春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉書記藏主立僧。上堂。一燈分耀百千燈。箇事宗家誰也曾。少室相傳斷臂可。黃梅分付墜腰能。作麼生是相傳。列焰底事。還相委悉麼。田地光明真破夜。叢林氣象自成春。

示眾舉僧問趙州。學人乍入叢林乞師指示。州云。喫粥了未。僧云。喫粥了。州云。洗鉢盂去。師云。聞說英雄苦戰爭。四方岐路自難行。而今踏著長安道。始信家邦久太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉僧問趙州。學人乍入叢林乞師指示。州云。喫粥了未。僧云。喫粥了。州云。洗鉢盂去。師云。聞說英雄苦戰爭。四方岐路自難行。而今踏著長安道。始信家邦久太平。

示眾舉教中道。毛吞巨海。芥納須彌。且道。毛如何吞巨海。芥如何納須彌。有底道。大無大相。小無小相。一相無相。為之實相。恁麼說話。要且無衲僧氣息。且道。衲僧分上又作麼生。阿儂撞著須菩提。一切法中入三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉教中道。毛吞巨海。芥納須彌。且道。毛如何吞巨海。芥如何納須彌。有底道。大無大相。小無小相。一相無相。為之實相。恁麼說話。要且無衲僧氣息。且道。衲僧分上又作麼生。阿儂撞著須菩提。一切法中入三昧。

上堂。曾到家山裏許看。星河濯月霽天寒。箇時失却娘生口。始信從來鼻孔寬參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。曾到家山裏許看。星河濯月霽天寒。箇時失却娘生口。始信從來鼻孔寬參。

示眾舉僧問投子。一大藏教。還有奇特事也無。子云。演出一大藏。師云。演出一大藏。明明超過諸緣上。隨曲隨直也流水轉山。隨高隨下也虛舟駕浪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉僧問投子。一大藏教。還有奇特事也無。子云。演出一大藏。師云。演出一大藏。明明超過諸緣上。隨曲隨直也流水轉山。隨高隨下也虛舟駕浪。

示眾舉靈雲道。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至而今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。靈雲悟桃華。玄沙旁不肯。昭昭然此心分明。隱隱也放身未穩。放得穩。八兩元來是半斤。鉤頭秤尾能平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉靈雲道。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至而今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。靈雲悟桃華。玄沙旁不肯。昭昭然此心分明。隱隱也放身未穩。放得穩。八兩元來是半斤。鉤頭秤尾能平等。

送化主上堂。一物長靈。十方普應。騎聲跨色。超眺越聽。浩浩也能縱能橫。如如也能動能靜。參飽叢林箇樣人。取飯不問誰家甑。佛云。常乞是清規。一切食中斯正命。若也仰口食下口食。皆謂之邪命。只如以正命食供飽參人時如何。滿瓶傾不出。大地勿飢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送化主上堂。一物長靈。十方普應。騎聲跨色。超眺越聽。浩浩也能縱能橫。如如也能動能靜。參飽叢林箇樣人。取飯不問誰家甑。佛云。常乞是清規。一切食中斯正命。若也仰口食下口食。皆謂之邪命。只如以正命食供飽參人時如何。滿瓶傾不出。大地勿飢人。

上堂。一雨霑濡。諸根萌動。青黃各成其姿。長短各隨其用。綿綿也妙有機絲。混混也廓無稜縫。若人問我如何。敢道不快漆桶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一雨霑濡。諸根萌動。青黃各成其姿。長短各隨其用。綿綿也妙有機絲。混混也廓無稜縫。若人問我如何。敢道不快漆桶。

上堂。一切聲是佛聲。一切色是佛色。於其間無纖毫過患。還會麼。莫將赤肉為身相。誰把閑塵礙眼睛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一切聲是佛聲。一切色是佛色。於其間無纖毫過患。還會麼。莫將赤肉為身相。誰把閑塵礙眼睛。

示眾舉永嘉道。取不得捨不得。不可得中只麼得。師云。若於一切法上通身去。亦是有所得。若於一切用處豁落去。亦是有所得。且道。歸根到底不可得中。作麼生得。轉色轉功家法子。蘆華明月後相逢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾舉永嘉道。取不得捨不得。不可得中只麼得。師云。若於一切法上通身去。亦是有所得。若於一切用處豁落去。亦是有所得。且道。歸根到底不可得中。作麼生得。轉色轉功家法子。蘆華明月後相逢。

供聖施主請上堂。心心智通。佛佛道同。十方圓滿。八面玲瓏。施時也三乘教備。坐處也一切法空。應供而來有不受之受。度世而出得無功之功。動而常靜。用時彌冲。處處不乖兮。水中夜月。物物斯應兮。華上春風。只如教中道。佛身充滿於法界。普現一切群生前。一佛身既滿法界。只如千佛身。著在什麼處。還相委悉麼。音聲不凝調和樂。光影相容互照燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供聖施主請上堂。心心智通。佛佛道同。十方圓滿。八面玲瓏。施時也三乘教備。坐處也一切法空。應供而來有不受之受。度世而出得無功之功。動而常靜。用時彌冲。處處不乖兮。水中夜月。物物斯應兮。華上春風。只如教中道。佛身充滿於法界。普現一切群生前。一佛身既滿法界。只如千佛身。著在什麼處。還相委悉麼。音聲不凝調和樂。光影相容互照燈。

上堂。因緣和合而生。生不可生生。影生於形。響生於聲。森羅萬象從崢嶸。虛空廓落無虧盈。杳杳冥冥。靈靈明明。是其中之精。非其外之情。見本家曠古之佛。得自己廣大之經。湛兮若存無迹像。善惡不我相隨行。只如分應後又作麼生。物物現成觀自在。人人具足常不輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。因緣和合而生。生不可生生。影生於形。響生於聲。森羅萬象從崢嶸。虛空廓落無虧盈。杳杳冥冥。靈靈明明。是其中之精。非其外之情。見本家曠古之佛。得自己廣大之經。湛兮若存無迹像。善惡不我相隨行。只如分應後又作麼生。物物現成觀自在。人人具足常不輕。

上堂。說禪說道。虛空釘橛。體妙體玄。矢上加尖。若也三際斷四大空。上無攀仰。下絕己躳。內無繫蟻之絲。外無聚蠅之糝。淨裸裸赤洒洒。正恁麼時。是箇什麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。說禪說道。虛空釘橛。體妙體玄。矢上加尖。若也三際斷四大空。上無攀仰。下絕己躳。內無繫蟻之絲。外無聚蠅之糝。淨裸裸赤洒洒。正恁麼時。是箇什麼。

上堂。一言觸諱。法自不容。一字入公。牛拽不出。兄弟汝胸中。不得著箇元字脚。若有餘未盡。千生萬劫。帶累汝在。藏六直如龜慎縮。骨頭奈有卦文何。有恁麼病痛底禪和子。更須是透一遍去參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一言觸諱。法自不容。一字入公。牛拽不出。兄弟汝胸中。不得著箇元字脚。若有餘未盡。千生萬劫。帶累汝在。藏六直如龜慎縮。骨頭奈有卦文何。有恁麼病痛底禪和子。更須是透一遍去參。

天童覺和尚上堂語錄(畢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童覺和尚上堂語錄(畢)