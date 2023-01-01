宏智禪師廣錄卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宏智禪師廣錄卷第三

真州長蘆覺和尚拈古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真州長蘆覺和尚拈古

侍者行從集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者行從集

舉世尊因自恣日。文殊三處過夏。迦葉欲擯出文殊。纔近椎乃見百千萬億文殊。迦葉盡其神力。椎不能舉。世尊遂問。汝擯那箇文殊。迦葉無對。師云。金色頭陀。有心無膽。當時盡令而行。莫道百千萬億文殊。祇這黃面瞿曇。也與擯出。若能如是。不唯壁立真風。亦令後人知我衲僧門下。著爾閑佛祖不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉世尊因自恣日。文殊三處過夏。迦葉欲擯出文殊。纔近椎乃見百千萬億文殊。迦葉盡其神力。椎不能舉。世尊遂問。汝擯那箇文殊。迦葉無對。師云。金色頭陀。有心無膽。當時盡令而行。莫道百千萬億文殊。祇這黃面瞿曇。也與擯出。若能如是。不唯壁立真風。亦令後人知我衲僧門下。著爾閑佛祖不得。

舉臥輪云。臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。六祖聞云。慧能無伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。師云。葵花向日。柳絮隨風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉臥輪云。臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。六祖聞云。慧能無伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。師云。葵花向日。柳絮隨風。

舉百丈上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。丈云。是什麼。黃蘗上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。蘗云。月似彎弓。少雨多風。雪竇云。若是雪竇。集眾以拄杖打去便休。師云。下媒求鴿。直鉤釣魚。各有接物利生底手段。若是箇撈籠不住。呼喚不回底漢。又作麼生。以拄杖擊香臺一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉百丈上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。丈云。是什麼。黃蘗上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。蘗云。月似彎弓。少雨多風。雪竇云。若是雪竇。集眾以拄杖打去便休。師云。下媒求鴿。直鉤釣魚。各有接物利生底手段。若是箇撈籠不住。呼喚不回底漢。又作麼生。以拄杖擊香臺一下。

舉南泉歸宗麻谷。禮拜忠國師。泉於路上畫一圓相云。道得即去。宗於圓相中坐。谷作女人拜泉云。恁麼則不去也。宗云。是何心行。師云。我當時若見。便與撥却圓相。不唯打破南泉窠窟。亦乃教歸宗無著身處。麻谷呈伎倆不得。泉云。恁麼則不去也。果然果然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉歸宗麻谷。禮拜忠國師。泉於路上畫一圓相云。道得即去。宗於圓相中坐。谷作女人拜泉云。恁麼則不去也。宗云。是何心行。師云。我當時若見。便與撥却圓相。不唯打破南泉窠窟。亦乃教歸宗無著身處。麻谷呈伎倆不得。泉云。恁麼則不去也。果然果然。

舉洞山到北巖。巖問。什麼處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不得姓。巖云。名什麼。山云。不得名。巖云還理事也無。山云自有廊幕在。巖云還出入否。山云不出入。巖云豈不出入。山拂袖出去。巖來日侵早入堂。召洞山云。昨日問上座話。不稱老僧意。一夜不安。今請上座別一轉語。若愜老僧意。便開粥相伴過夏。山云却請和尚問。巖云不出入。山云太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師云。主張門戶。自有傍來。拱默威嚴。誰敢正視。借功施設。轉位提持。全成左右分權。不犯尊貴一路。還知尊貴處麼。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山到北巖。巖問。什麼處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不得姓。巖云。名什麼。山云。不得名。巖云還理事也無。山云自有廊幕在。巖云還出入否。山云不出入。巖云豈不出入。山拂袖出去。巖來日侵早入堂。召洞山云。昨日問上座話。不稱老僧意。一夜不安。今請上座別一轉語。若愜老僧意。便開粥相伴過夏。山云却請和尚問。巖云不出入。山云太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師云。主張門戶。自有傍來。拱默威嚴。誰敢正視。借功施設。轉位提持。全成左右分權。不犯尊貴一路。還知尊貴處麼。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。

舉法燈開堂。謂眾云。山僧本欲跧棲巖竇。又緣清涼老人有不了底公案。今日出來。為他分析。僧問。如何是不了底公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。僧云。過在什麼處。燈云。過在我殃及爾。師云。這僧若是箇漢。出來便與掀倒禪床。不唯自己有出身之路。亦免見祖禰不了殃及兒孫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法燈開堂。謂眾云。山僧本欲跧棲巖竇。又緣清涼老人有不了底公案。今日出來。為他分析。僧問。如何是不了底公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。僧云。過在什麼處。燈云。過在我殃及爾。師云。這僧若是箇漢。出來便與掀倒禪床。不唯自己有出身之路。亦免見祖禰不了殃及兒孫。

舉香嚴垂語云。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。下有人問西來意。若不對違他所問。若對又喪身失命。正當恁麼時。作麼生即是。有虎頭上座云。樹上即不問。未上樹請師道。香嚴呵呵大笑。雪竇云。樹上道即易。樹下道即難。老僧上樹也。致將一問來。師云。虎頭上座是箇惡賊。用無義手。打不防家。直繞本色作家。往往做手脚不辨。雪竇是別機宜。識休咎底漢。到這裏亦祇得藏身露影。還會香嚴做處麼。三千劍客今何在。獨許莊周見太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉香嚴垂語云。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。下有人問西來意。若不對違他所問。若對又喪身失命。正當恁麼時。作麼生即是。有虎頭上座云。樹上即不問。未上樹請師道。香嚴呵呵大笑。雪竇云。樹上道即易。樹下道即難。老僧上樹也。致將一問來。師云。虎頭上座是箇惡賊。用無義手。打不防家。直繞本色作家。往往做手脚不辨。雪竇是別機宜。識休咎底漢。到這裏亦祇得藏身露影。還會香嚴做處麼。三千劍客今何在。獨許莊周見太平。

舉僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。雪竇云。劈腹剜心。師云。露躶躶圓陀陀。直是無稜縫。且道。風穴無稜縫。何似雪竇無稜縫。還會麼。和光惹事。刮篤成家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。雪竇云。劈腹剜心。師云。露躶躶圓陀陀。直是無稜縫。且道。風穴無稜縫。何似雪竇無稜縫。還會麼。和光惹事。刮篤成家。

舉玄沙問鏡清。古人道。不見一法。是大過患。爾且道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是這箇法麼。沙云。浙中清水白米從爾喫。佛法未夢見在。師云。鏡清當時恁麼答。玄沙末後恁麼道。還相契也無。然則鏡清久不作佛法夢。也須是玄沙同參始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉玄沙問鏡清。古人道。不見一法。是大過患。爾且道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是這箇法麼。沙云。浙中清水白米從爾喫。佛法未夢見在。師云。鏡清當時恁麼答。玄沙末後恁麼道。還相契也無。然則鏡清久不作佛法夢。也須是玄沙同參始得。

舉蓮華菴主拈拄杖示眾云。古人到這裏為什麼不肯住。眾無語。自代云。為他途路不得力。復云。畢竟如何。又自云。楖𣗖橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。師云。負入不負出。本色住山人。思大吞盡諸佛。普眼不見普賢。且道。病在什麼處。驀拈拄杖卓一下云。官不容針私通車馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉蓮華菴主拈拄杖示眾云。古人到這裏為什麼不肯住。眾無語。自代云。為他途路不得力。復云。畢竟如何。又自云。楖𣗖橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。師云。負入不負出。本色住山人。思大吞盡諸佛。普眼不見普賢。且道。病在什麼處。驀拈拄杖卓一下云。官不容針私通車馬。

舉雪峯云。飯羅邊坐地餓死人無數。海水邊坐地渴殺人無數。玄沙云。飯羅裡坐餓死人無數。海水沒頭渴殺人無數。雲門云。通身是飯。通身是水。師云。我則不然。飯羅裏坐脹殺人無數。海水沒頭浸殺人無數。以前傷乎不吞。以後失乎不吐。祇如雲門道通身是飯通身是水。到這裡無爾吞吐處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯云。飯羅邊坐地餓死人無數。海水邊坐地渴殺人無數。玄沙云。飯羅裡坐餓死人無數。海水沒頭渴殺人無數。雲門云。通身是飯。通身是水。師云。我則不然。飯羅裏坐脹殺人無數。海水沒頭浸殺人無數。以前傷乎不吞。以後失乎不吐。祇如雲門道通身是飯通身是水。到這裡無爾吞吐處。

舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云蓮華。僧云。出水後如何。門云荷葉。師云。靈龜無卦兆。空殼不勞鑽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云蓮華。僧云。出水後如何。門云荷葉。師云。靈龜無卦兆。空殼不勞鑽。

舉僧問淨眾。蓮華未出水時如何。眾云。菡萏滿池流。僧云。出水後如何。眾云。葉落不知秋。師云。李陵持漢節。潘閬倒騎驢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問淨眾。蓮華未出水時如何。眾云。菡萏滿池流。僧云。出水後如何。眾云。葉落不知秋。師云。李陵持漢節。潘閬倒騎驢。

舉雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。經半年方乃云。無人接得渠。霜云。道即大殺道。祇道得八成。蓋云。和尚作麼生。霜云。無人識得渠。師云。穩密田地。忌墮功勳。貼體衣裳。會須脫却。宗中辨的。量外轉機。須子細始得。同中之異。酌然尚帶依俙。異中之異。直是難臻妙極。還到石霜父子轉側處麼。燭曉玉人初破夢。夜寒青女未登機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。經半年方乃云。無人接得渠。霜云。道即大殺道。祇道得八成。蓋云。和尚作麼生。霜云。無人識得渠。師云。穩密田地。忌墮功勳。貼體衣裳。會須脫却。宗中辨的。量外轉機。須子細始得。同中之異。酌然尚帶依俙。異中之異。直是難臻妙極。還到石霜父子轉側處麼。燭曉玉人初破夢。夜寒青女未登機。

舉睦州示眾云。裂開也在我。揑聚也在我。僧問。如何是裂開。州云。三九二十七。菩提涅槃真如解脫即心即佛。我且恁麼道。汝又作麼生。僧云。某甲不恁麼道。州云。盞子落地。楪子成八片。僧云。如何是揑聚。州斂手而坐。師云。睦州用處。直是長三短五。七縱八橫。攃在面前。拋向腦後。不妨奇特。然則門庭施設。自是一家。入理深談。不翅百步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉睦州示眾云。裂開也在我。揑聚也在我。僧問。如何是裂開。州云。三九二十七。菩提涅槃真如解脫即心即佛。我且恁麼道。汝又作麼生。僧云。某甲不恁麼道。州云。盞子落地。楪子成八片。僧云。如何是揑聚。州斂手而坐。師云。睦州用處。直是長三短五。七縱八橫。攃在面前。拋向腦後。不妨奇特。然則門庭施設。自是一家。入理深談。不翅百步。

舉經云。若見諸相非相。即見如來。法眼云。若見諸相非相。即不見如來。師云。世尊說如來禪。法眼說祖師禪。會得甚奇特。不會也相許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉經云。若見諸相非相。即見如來。法眼云。若見諸相非相。即不見如來。師云。世尊說如來禪。法眼說祖師禪。會得甚奇特。不會也相許。

舉馬祖見僧來。便畫一圓相云。入也打不入也打。僧便入。祖便打。僧云。和尚打某甲不得。祖靠却拄杖休去。師云。跨門之機。室中之意。具眼者分明辨取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉馬祖見僧來。便畫一圓相云。入也打不入也打。僧便入。祖便打。僧云。和尚打某甲不得。祖靠却拄杖休去。師云。跨門之機。室中之意。具眼者分明辨取。

舉僧問廣德。如何是刢利底人。德云。維摩不離方丈室。文殊未到早先知。又問。如何是刢利底人。德云。垢膩汗衫皂角洗。又問。如何是刢利底人。德云。古墓毒蛇頭戴角。師云。一句子把定要關。一句子不存軌則。一句子體用雙照。若人會得。許儞刢利。還端的麼。枯龜妙在孫賓手。一灼爻分十字文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問廣德。如何是刢利底人。德云。維摩不離方丈室。文殊未到早先知。又問。如何是刢利底人。德云。垢膩汗衫皂角洗。又問。如何是刢利底人。德云。古墓毒蛇頭戴角。師云。一句子把定要關。一句子不存軌則。一句子體用雙照。若人會得。許儞刢利。還端的麼。枯龜妙在孫賓手。一灼爻分十字文。

舉雪峯問僧。什麼處去。僧云。普請去。峯云去。師云。莫動著。動著三十棒。雲門云。隨語識人。又是為蛇畫足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯問僧。什麼處去。僧云。普請去。峯云去。師云。莫動著。動著三十棒。雲門云。隨語識人。又是為蛇畫足。

舉漸源因寶蓋來相看。源乃卷簾入方丈坐。蓋下却簾歸客位。源令侍者傳語云。遠涉不易。猶隔津在。纔語了蓋便打一掌。者云。有堂頭和尚在。莫打某甲。蓋云。祇為有和尚在。所以打儞。者回舉似源。源云。猶隔津在。師云。酌然猶隔津在。然則各各彼彼自是一家。且作麼得同生同死共命連枝去。暗裏抽橫骨。明中坐舌頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉漸源因寶蓋來相看。源乃卷簾入方丈坐。蓋下却簾歸客位。源令侍者傳語云。遠涉不易。猶隔津在。纔語了蓋便打一掌。者云。有堂頭和尚在。莫打某甲。蓋云。祇為有和尚在。所以打儞。者回舉似源。源云。猶隔津在。師云。酌然猶隔津在。然則各各彼彼自是一家。且作麼得同生同死共命連枝去。暗裏抽橫骨。明中坐舌頭。

舉保福問長慶。盤山道。光境俱亡。復是何物。洞山云。光境未亡。復是何物。據二老宿。總未剿絕在。作麼生得剿絕去。慶良久。福云。情知儞向鬼窟裏作活計。慶云。汝又作麼生。福云。兩手扶犁水過膝。師云。俱亡未亡。奪人奪境。為什麼保福不肯長慶。太平本是將軍建。不許將軍見太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉保福問長慶。盤山道。光境俱亡。復是何物。洞山云。光境未亡。復是何物。據二老宿。總未剿絕在。作麼生得剿絕去。慶良久。福云。情知儞向鬼窟裏作活計。慶云。汝又作麼生。福云。兩手扶犁水過膝。師云。俱亡未亡。奪人奪境。為什麼保福不肯長慶。太平本是將軍建。不許將軍見太平。

舉乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更有照用臨時。向上一竅在。雲門出云。菴內人為什麼不知菴外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委。峯云。直須恁麼穩密始得穩坐地。門云喏喏。師云。坐著病在膏肓。用著光不透脫。直饒儞縱橫十字。圓轉一機。也未知有向上一竅在。還得穩坐地麼。到頭霜夜月。任運落前溪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更有照用臨時。向上一竅在。雲門出云。菴內人為什麼不知菴外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委。峯云。直須恁麼穩密始得穩坐地。門云喏喏。師云。坐著病在膏肓。用著光不透脫。直饒儞縱橫十字。圓轉一機。也未知有向上一竅在。還得穩坐地麼。到頭霜夜月。任運落前溪。

舉溈山問仰山。子一夏不見上來。在下面作何所務。仰云。某甲鋤得一片畬。下得一羅種。溈云。寂子今夏不虛過。仰云。和尚今夏作什麼。溈云。日中一飯。夜後一寢。仰云。和尚今夏亦不虛過。道了乃吐舌。溈云。寂子何得自傷己命。師云。少當努力。老合歇心。這一夏總不虛過。為什麼仰山道了吐舌。若點撿得出。禍不入慎家之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉溈山問仰山。子一夏不見上來。在下面作何所務。仰云。某甲鋤得一片畬。下得一羅種。溈云。寂子今夏不虛過。仰云。和尚今夏作什麼。溈云。日中一飯。夜後一寢。仰云。和尚今夏亦不虛過。道了乃吐舌。溈云。寂子何得自傷己命。師云。少當努力。老合歇心。這一夏總不虛過。為什麼仰山道了吐舌。若點撿得出。禍不入慎家之門。

舉趙州云。有佛處不得住。無佛處急走過。師云。沈空滯迹。犯手傷鋒。俱未是衲僧去就。直須莫入人行市。莫坐他床榻。正不立玄。偏不附物。方能把住放行。有自由分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉趙州云。有佛處不得住。無佛處急走過。師云。沈空滯迹。犯手傷鋒。俱未是衲僧去就。直須莫入人行市。莫坐他床榻。正不立玄。偏不附物。方能把住放行。有自由分。

舉臨際兩堂首座齊下喝。僧問際。還有賓主也無。際云。賓主歷然。師云。殺人刀活人劍。在臨際手裏。雖然如是。當時便與一喝。直饒他大逞神通。也祇得同聲相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉臨際兩堂首座齊下喝。僧問際。還有賓主也無。際云。賓主歷然。師云。殺人刀活人劍。在臨際手裏。雖然如是。當時便與一喝。直饒他大逞神通。也祇得同聲相應。

舉洞山問隱山。如何是主中主。隱云。長年不出戶。洞云。如何是主中賓。隱云。青山覆白雲。洞云。賓主相去幾何。隱云。長江水上波。洞云。賓主相見有何言說。隱云。清風拂白月。師云。主也雲藏頂相。賓也雪壓眉稜。相去也門司有限。言說也玉振金聲。我此四句。且道。與隱山是同是別。叢林具眼者。試請辨看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山問隱山。如何是主中主。隱云。長年不出戶。洞云。如何是主中賓。隱云。青山覆白雲。洞云。賓主相去幾何。隱云。長江水上波。洞云。賓主相見有何言說。隱云。清風拂白月。師云。主也雲藏頂相。賓也雪壓眉稜。相去也門司有限。言說也玉振金聲。我此四句。且道。與隱山是同是別。叢林具眼者。試請辨看。

舉雲門云。佛法大殺有祇是舌頭短。後自云長也。師云。雲門大師。雖然自起自倒。要且車不橫推。理不曲斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門云。佛法大殺有祇是舌頭短。後自云長也。師云。雲門大師。雖然自起自倒。要且車不橫推。理不曲斷。

舉溈山與仰山摘茶次。溈云。終日祇聞子聲。不見子形。仰便撼茶樹。溈云。子祇得其用。仰云未審。和尚如何。溈良久。仰云。和尚祇得其體。溈云。放子三十棒。師云。溈山仰山。父父子子。叢林盡道。各得一橛。殊不知天共白雲曉。水和明月秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉溈山與仰山摘茶次。溈云。終日祇聞子聲。不見子形。仰便撼茶樹。溈云。子祇得其用。仰云未審。和尚如何。溈良久。仰云。和尚祇得其體。溈云。放子三十棒。師云。溈山仰山。父父子子。叢林盡道。各得一橛。殊不知天共白雲曉。水和明月秋。

舉稜嚴會上。世尊告眾云。若能推底。是汝心則認賊為子。脩山主云。若能推底。不是汝心。則認子為賊。師云。如今推也。是子是賊。買𢛡相頭。食魚去骨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉稜嚴會上。世尊告眾云。若能推底。是汝心則認賊為子。脩山主云。若能推底。不是汝心。則認子為賊。師云。如今推也。是子是賊。買𢛡相頭。食魚去骨。

舉長慶云。總似今日。老胡有望。保福云。總似今日。老胡絕望。師云。富嫌千口少。窮恨一身多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉長慶云。總似今日。老胡有望。保福云。總似今日。老胡絕望。師云。富嫌千口少。窮恨一身多。

舉僧問石霜。真身還出世也無。霜云。不出世。僧云。爭柰真身何。霜云。琉璃缾子口。師云。通身及盡。徹底無功。攃手興來。隨處得用。還識石霜老漢麼。當堂無影迹。遍界不曾藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問石霜。真身還出世也無。霜云。不出世。僧云。爭柰真身何。霜云。琉璃缾子口。師云。通身及盡。徹底無功。攃手興來。隨處得用。還識石霜老漢麼。當堂無影迹。遍界不曾藏。

舉僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入。僧却問州。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死雪峯聞云。趙州古佛。從此不答話。師云。扶豎宗椉。須還大匠。雪峯辨一千五百人善知識身心。趙州用一百二十歲老作家手段。不妨奇怪。如今眾中。隨言定旨。亂作貶剝。深屈古人。然則相席打令。似有知音。鏤骨銘心。罕逢明鑒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入。僧却問州。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死雪峯聞云。趙州古佛。從此不答話。師云。扶豎宗椉。須還大匠。雪峯辨一千五百人善知識身心。趙州用一百二十歲老作家手段。不妨奇怪。如今眾中。隨言定旨。亂作貶剝。深屈古人。然則相席打令。似有知音。鏤骨銘心。罕逢明鑒。

舉國師三喚侍者。侍者三應。國師云。將謂吾辜負汝。誰知汝辜負吾。師云。仁義道中。師資分上。再呼能再應。論實不論虛。且道。有辜負無辜負。皓玉無瑕。雕文喪德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉國師三喚侍者。侍者三應。國師云。將謂吾辜負汝。誰知汝辜負吾。師云。仁義道中。師資分上。再呼能再應。論實不論虛。且道。有辜負無辜負。皓玉無瑕。雕文喪德。

舉僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云有。僧云。是什麼句。山云。一片孤雲不露醜。師云。通身回互。不觸尊嚴。退位傍提。要當宛轉。還見韶山相為處麼。盡力推爺向裏頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云有。僧云。是什麼句。山云。一片孤雲不露醜。師云。通身回互。不觸尊嚴。退位傍提。要當宛轉。還見韶山相為處麼。盡力推爺向裏頭。

舉僧問臨際。如何是吹毛劍。際云。禍事禍事。僧便禮拜。際便打。僧問巴陵。如何是吹毛劍。陵云。珊瑚枝枝撐著月。師云。殺人刀一毛不度活人劍一毫不傷。有意氣時添意氣。不風流處也風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問臨際。如何是吹毛劍。際云。禍事禍事。僧便禮拜。際便打。僧問巴陵。如何是吹毛劍。陵云。珊瑚枝枝撐著月。師云。殺人刀一毛不度活人劍一毫不傷。有意氣時添意氣。不風流處也風流。

舉洞山垂語云。體得佛向上人。方有說話分。僧問。如何是佛向上人。山云非佛。法眼云。方便呼為佛。師云。二老宿相去多少。直是刀刀相似。柰何魚魯參差。到這裏。須是轉劫外機。放風前箭。橫身擔荷。攃手承當。具這般眼目始得。還辨得麼。易分雪裏粉。難辨墨中煤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山垂語云。體得佛向上人。方有說話分。僧問。如何是佛向上人。山云非佛。法眼云。方便呼為佛。師云。二老宿相去多少。直是刀刀相似。柰何魚魯參差。到這裏。須是轉劫外機。放風前箭。橫身擔荷。攃手承當。具這般眼目始得。還辨得麼。易分雪裏粉。難辨墨中煤。

舉脩山主垂語云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會。聖人若會。即同凡夫。凡夫若知。即是聖人。師云。收得安南。又憂塞北到這裏實成底事。一時颺却。始得穩坐地。還端的麼。一等平懷。泯然自盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉脩山主垂語云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會。聖人若會。即同凡夫。凡夫若知。即是聖人。師云。收得安南。又憂塞北到這裏實成底事。一時颺却。始得穩坐地。還端的麼。一等平懷。泯然自盡。

舉石梯問侍者。什麼處去。者云。上堂齋去。梯云。我豈不知汝上堂齋去。者云。除此外別道什麼。梯云。我祇問汝本分事。者云。若問本分事。某甲實是上堂齋公。梯云。不謬為吾侍者。師云。放過即不可。如今直與扭得鼻孔痛。打得骨頭出。始得免見瞎驢趁大隊。所以道平地上死人無數。透得荊棘林是好手。且道。適來這僧透得也未。多虛不如少實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉石梯問侍者。什麼處去。者云。上堂齋去。梯云。我豈不知汝上堂齋去。者云。除此外別道什麼。梯云。我祇問汝本分事。者云。若問本分事。某甲實是上堂齋公。梯云。不謬為吾侍者。師云。放過即不可。如今直與扭得鼻孔痛。打得骨頭出。始得免見瞎驢趁大隊。所以道平地上死人無數。透得荊棘林是好手。且道。適來這僧透得也未。多虛不如少實。

舉僧問法眼。聲色兩字。如何透得。眼云。大眾若會這僧問處。透聲色也不難。師云。從前不了。祇因家賊難防。直下分明。且向草菴止宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問法眼。聲色兩字。如何透得。眼云。大眾若會這僧問處。透聲色也不難。師云。從前不了。祇因家賊難防。直下分明。且向草菴止宿。

舉夾山云。目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目之所到。師云。夾山老子。解開布袋頭。將差珍異寶。攃向諸人面前了也。正當恁麼時。却作麼生。路不拾遺。君子稱美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉夾山云。目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目之所到。師云。夾山老子。解開布袋頭。將差珍異寶。攃向諸人面前了也。正當恁麼時。却作麼生。路不拾遺。君子稱美。

舉趙州云。把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫。我要儞會。儞又作麼生會。師云。還端的也未。直饒儞這裏會得。七穿八穴。我也知儞出趙州䅚繢不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉趙州云。把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫。我要儞會。儞又作麼生會。師云。還端的也未。直饒儞這裏會得。七穿八穴。我也知儞出趙州䅚繢不得。

舉鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲曰。露柱懷胎。清云。分後如何。雲曰。如片雲點太清。清云祇如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼即含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲曰。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲曰。似鏡常明。清云。向上更有事否。雲曰有。清云。如何是向上事。雲曰。打破鏡來。與子相見。師云。分與未分。玉機夜動。點與不點。金梭暗拋。直是一色純清。未得十成安穩。且道。打破鏡來。向什麼處相見。還會麼。清秋老兔吞光後。湛水蒼龍蛻骨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲曰。露柱懷胎。清云。分後如何。雲曰。如片雲點太清。清云祇如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼即含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲曰。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲曰。似鏡常明。清云。向上更有事否。雲曰有。清云。如何是向上事。雲曰。打破鏡來。與子相見。師云。分與未分。玉機夜動。點與不點。金梭暗拋。直是一色純清。未得十成安穩。且道。打破鏡來。向什麼處相見。還會麼。清秋老兔吞光後。湛水蒼龍蛻骨時。

舉石鞏上堂。乃張弓架箭。三平擘開胸當之。鞏云。一張弓兩隻箭。三十年祇。射得半箇聖人。師云。石鞏習氣不除。三平相席打令。却云三十年一張弓兩隻箭。祇射得半箇聖人。豈不是以己方人。大都不入驚人浪。到了難尋稱意魚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉石鞏上堂。乃張弓架箭。三平擘開胸當之。鞏云。一張弓兩隻箭。三十年祇。射得半箇聖人。師云。石鞏習氣不除。三平相席打令。却云三十年一張弓兩隻箭。祇射得半箇聖人。豈不是以己方人。大都不入驚人浪。到了難尋稱意魚。

舉僧問雲門。如何是清淨法身。門云。花藥欄。僧云。便恁麼去時如何。門云。金毛師子。雪竇著語云。大無端。師云。賊來須打。客來須待。雲門雪竇。二俱作家。這裏莫有便恁麼去者麼。切忌撞頭磕額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雲門。如何是清淨法身。門云。花藥欄。僧云。便恁麼去時如何。門云。金毛師子。雪竇著語云。大無端。師云。賊來須打。客來須待。雲門雪竇。二俱作家。這裏莫有便恁麼去者麼。切忌撞頭磕額。

舉僧問曹山。子歸就父。為什麼父全不顧。山云。理合如斯。僧云。父子之恩何在。山云。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。山云。刀斧斫不開。師云。翡翠簾垂。絲綸未降。紫羅帳合。視聽難通。犯動毛頭月昇夜戶。密移一步鶴出銀籠。還知麼。脫身一色無遺影。不坐同風落大功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問曹山。子歸就父。為什麼父全不顧。山云。理合如斯。僧云。父子之恩何在。山云。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。山云。刀斧斫不開。師云。翡翠簾垂。絲綸未降。紫羅帳合。視聽難通。犯動毛頭月昇夜戶。密移一步鶴出銀籠。還知麼。脫身一色無遺影。不坐同風落大功。

舉白水垂語云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。僧便問。如何是眼裏著砂不得。水云。應真無比。僧云。如何是耳裏著水不得。水云。白淨無垢。師云。白水老子。可謂大而無外。小而無內。具足千變萬化。祇箇赤手空身。不受一滴一塵。直是滿眼滿耳。還見麼。立足無閑地。知心有幾人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉白水垂語云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。僧便問。如何是眼裏著砂不得。水云。應真無比。僧云。如何是耳裏著水不得。水云。白淨無垢。師云。白水老子。可謂大而無外。小而無內。具足千變萬化。祇箇赤手空身。不受一滴一塵。直是滿眼滿耳。還見麼。立足無閑地。知心有幾人。

舉石頭參同契云。回互不回互。僧問雲門。如何是回互。門指版頭云。不可喚作版頭僧云。如何是不回互。門云。這箇是版頭。師云。石頭舌頭無骨。雲門眼裡有筋。千古之下。聲光赫揚。如今要把手共行。直須恁麼始解不恁麼。然後沒交涉。還相委悉麼。少年曾決龍蛇陣。老倒還同稚子歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉石頭參同契云。回互不回互。僧問雲門。如何是回互。門指版頭云。不可喚作版頭僧云。如何是不回互。門云。這箇是版頭。師云。石頭舌頭無骨。雲門眼裡有筋。千古之下。聲光赫揚。如今要把手共行。直須恁麼始解不恁麼。然後沒交涉。還相委悉麼。少年曾決龍蛇陣。老倒還同稚子歌。

舉芭蕉示眾云。爾有拄杖子。我與爾拄杖子。爾無拄杖子。我奪却爾拄杖子。師云。爾有則一切有。爾無則一切無。有無自是當人。與奪關芭蕉甚事。正恁麼時。作麼生是爾拄杖子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉芭蕉示眾云。爾有拄杖子。我與爾拄杖子。爾無拄杖子。我奪却爾拄杖子。師云。爾有則一切有。爾無則一切無。有無自是當人。與奪關芭蕉甚事。正恁麼時。作麼生是爾拄杖子。

舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裡龍吟。僧云。如何是道中人。嚴云。髑髏裡眼睛。僧舉門石霜。如何是枯木裡龍吟。霜云。猶帶喜在。僧云。如何是髑髏裡眼睛。霜云。猶帶識在。師云。王居門裡。臣不出門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裡龍吟。僧云。如何是道中人。嚴云。髑髏裡眼睛。僧舉門石霜。如何是枯木裡龍吟。霜云。猶帶喜在。僧云。如何是髑髏裡眼睛。霜云。猶帶識在。師云。王居門裡。臣不出門。

舉大耳三藏得他心通。朝見肅宗帝。帝命忠國師驗之。藏見國師。便禮拜側立于右。國師云。汝得他心通是否。藏云不敢。國師云。汝道。老僧祇今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在西川看競渡舡。國師再問。汝道。老僧即今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在天津橋上看弄猢猻。國師第三次問。老僧即今在什麼處。藏罔知去處。國師叱云。這野狐精。他心通在什麼處。師云。三藏不見國師。則且置。爾道。國師自知落處麼。若謂自知。則百鳥銜花。諸天供養。未有休日。且道。正當恁麼時。落在什麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉大耳三藏得他心通。朝見肅宗帝。帝命忠國師驗之。藏見國師。便禮拜側立于右。國師云。汝得他心通是否。藏云不敢。國師云。汝道。老僧祇今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在西川看競渡舡。國師再問。汝道。老僧即今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在天津橋上看弄猢猻。國師第三次問。老僧即今在什麼處。藏罔知去處。國師叱云。這野狐精。他心通在什麼處。師云。三藏不見國師。則且置。爾道。國師自知落處麼。若謂自知。則百鳥銜花。諸天供養。未有休日。且道。正當恁麼時。落在什麼處。

舉陸亘大夫。問南泉。弟子家中有一片石。有時坐有時臥。欲鐫作佛得否。泉云得。陸云。莫不得否。泉云不得。雲巖云。坐則佛。不坐則非佛。洞山云。不坐則佛。坐則非佛。師云。轉功就位。轉位就功。還他洞上父子。且道。南泉意作麼生。直是針錐不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉陸亘大夫。問南泉。弟子家中有一片石。有時坐有時臥。欲鐫作佛得否。泉云得。陸云。莫不得否。泉云不得。雲巖云。坐則佛。不坐則非佛。洞山云。不坐則佛。坐則非佛。師云。轉功就位。轉位就功。還他洞上父子。且道。南泉意作麼生。直是針錐不得。

舉佛前有一女子入定。佛勅文殊出定。殊乃運神力。托上梵天。出定不得。佛乃云。下方有罔明大士。能出此定。須臾罔明至。勅令出定。罔明彈指三下。女子便出定。師云。若定若動。當人變弄。鴻毛輕而不輕。大山重而非重。還知老瞿曇鼻孔在我手裡麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉佛前有一女子入定。佛勅文殊出定。殊乃運神力。托上梵天。出定不得。佛乃云。下方有罔明大士。能出此定。須臾罔明至。勅令出定。罔明彈指三下。女子便出定。師云。若定若動。當人變弄。鴻毛輕而不輕。大山重而非重。還知老瞿曇鼻孔在我手裡麼。

舉雪峯與三聖行次。見一隊猢猻。峯云。祇這猢猻。各各皆一面古鏡。聖云。歷劫無名。何以彰為古鏡。峯云。瑕生也。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。師云。當時若見雪峯道瑕生也。但近前云喏喏。且道。何故如此。爭之不足。讓之有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯與三聖行次。見一隊猢猻。峯云。祇這猢猻。各各皆一面古鏡。聖云。歷劫無名。何以彰為古鏡。峯云。瑕生也。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。師云。當時若見雪峯道瑕生也。但近前云喏喏。且道。何故如此。爭之不足。讓之有餘。

舉長慶示眾云。淨潔打疊了。近前就我索。驀脊與爾一棒。有這一棒到爾。爾須具大慚愧。若無這一棒到爾。爾向什麼處會。師云。死口喫常住飯。展脚臥長連床。求箇知慚媿者難得。還知長慶棒落地處麼。雷開蟄戶電燒尾。引出崢嶸頭角來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉長慶示眾云。淨潔打疊了。近前就我索。驀脊與爾一棒。有這一棒到爾。爾須具大慚愧。若無這一棒到爾。爾向什麼處會。師云。死口喫常住飯。展脚臥長連床。求箇知慚媿者難得。還知長慶棒落地處麼。雷開蟄戶電燒尾。引出崢嶸頭角來。

舉盤山垂語云。若言即心即佛。今時未入玄微。若言非心非佛。亦是指蹤極則。師云。有錢不解使。解使却無錢。且道。作麼生得十成去。娶他年少婦。須是白頭兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉盤山垂語云。若言即心即佛。今時未入玄微。若言非心非佛。亦是指蹤極則。師云。有錢不解使。解使却無錢。且道。作麼生得十成去。娶他年少婦。須是白頭兒。

舉金峯示眾云。事存圅蓋合。理應箭鋒拄。若人道得。金峯分半院與他住。時有僧出禮拜。峯云休休。相見易得好。共住難為人。師云。重賞之下。必有勇夫。這僧擬乎強取。金峯又却不甘。還知蚌鷸相持。盡落漁夫之手。若也辨得圅蓋箭鋒。金峯一院兩手分付。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉金峯示眾云。事存圅蓋合。理應箭鋒拄。若人道得。金峯分半院與他住。時有僧出禮拜。峯云休休。相見易得好。共住難為人。師云。重賞之下。必有勇夫。這僧擬乎強取。金峯又却不甘。還知蚌鷸相持。盡落漁夫之手。若也辨得圅蓋箭鋒。金峯一院兩手分付。

舉僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。佛與曹山。賓主互換。出世不出世。各具一隻眼。未有長行而不住。長住而不行。還會麼。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。佛與曹山。賓主互換。出世不出世。各具一隻眼。未有長行而不住。長住而不行。還會麼。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。

舉雲門示眾云。直得觸目無滯。達得名身句身一切法空。山河大地是名身。亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風。匝匝之波。直得亡知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅在。師云。賓主不諧。二俱有過。各與二十棒。祇如向上一竅。又作麼生。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門示眾云。直得觸目無滯。達得名身句身一切法空。山河大地是名身。亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風。匝匝之波。直得亡知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅在。師云。賓主不諧。二俱有過。各與二十棒。祇如向上一竅。又作麼生。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。

舉乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。來日不得普請。師云。坐斷十方。千差路絕。放開一線。萬派朝宗。二尊宿。開拓家風。方見衲僧去就。還端的麼。太平天子寰中旨。血汗將軍塞外心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。來日不得普請。師云。坐斷十方。千差路絕。放開一線。萬派朝宗。二尊宿。開拓家風。方見衲僧去就。還端的麼。太平天子寰中旨。血汗將軍塞外心。

舉巖頭辭德山。山云。子什麼處去。頭云。暫辭和尚下山去。山云。子他後作麼生。頭云。不忘和尚。山云。子憑何有此語。頭云。豈不聞智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳授。山云。如是如是。善自護持。師云。德山尋常棒下。不立佛祖。洎乎到這時節。得恁麼老婆。雖然是養子之緣。爭免得後人撿責。待伊道智過於師方堪傳授。拽拄杖驀脊便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉巖頭辭德山。山云。子什麼處去。頭云。暫辭和尚下山去。山云。子他後作麼生。頭云。不忘和尚。山云。子憑何有此語。頭云。豈不聞智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳授。山云。如是如是。善自護持。師云。德山尋常棒下。不立佛祖。洎乎到這時節。得恁麼老婆。雖然是養子之緣。爭免得後人撿責。待伊道智過於師方堪傳授。拽拄杖驀脊便打。

舉南泉垂語云。王老師。牧一頭水牯牛。擬向溪東去。不免官家苗稅。擬向溪西去。不免官家苗稅。爭如隨分納些些。總不見得。師云。南泉牧牛。可謂奇特。直得一切處關防不得。為什麼如此。是他隨分納些些。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉垂語云。王老師。牧一頭水牯牛。擬向溪東去。不免官家苗稅。擬向溪西去。不免官家苗稅。爭如隨分納些些。總不見得。師云。南泉牧牛。可謂奇特。直得一切處關防不得。為什麼如此。是他隨分納些些。

舉黃蘗問百丈。從上相承底事。和尚如何指示於人。丈據坐。蘗云。後代兒孫。將何傳授。丈云。將謂爾是箇人。便歸方丈。師云。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。還他百丈。黃蘗不是不知有。且祇要此話大行。還會百丈歸方丈麼。林間風葉落。化外水天秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉黃蘗問百丈。從上相承底事。和尚如何指示於人。丈據坐。蘗云。後代兒孫。將何傳授。丈云。將謂爾是箇人。便歸方丈。師云。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。還他百丈。黃蘗不是不知有。且祇要此話大行。還會百丈歸方丈麼。林間風葉落。化外水天秋。

舉仰山問僧。近離甚處。僧云廬山。仰云。曾到五老峯麼。僧云不曾到。仰云。闍梨不曾遊山。雲門云。此語皆為慈悲之故。有落草之譚。師云。雲門雖然識得仰山底裡。爭柰祇知其一不知其二。且道。仰山意作麼生。無限風流慵賣弄。免人指點好郎君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山問僧。近離甚處。僧云廬山。仰云。曾到五老峯麼。僧云不曾到。仰云。闍梨不曾遊山。雲門云。此語皆為慈悲之故。有落草之譚。師云。雲門雖然識得仰山底裡。爭柰祇知其一不知其二。且道。仰山意作麼生。無限風流慵賣弄。免人指點好郎君。

舉三聖云。我逢人即出。出即不為人。興化云。我逢人即不出。出則便為人。師云。墮也墮也。今日不是減古人聲光。且要長後人節概。若是本色漢。提祖師印。轉鐵牛機。把拄杖一時穿却。方見衲僧手段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉三聖云。我逢人即出。出即不為人。興化云。我逢人即不出。出則便為人。師云。墮也墮也。今日不是減古人聲光。且要長後人節概。若是本色漢。提祖師印。轉鐵牛機。把拄杖一時穿却。方見衲僧手段。

舉聲明三藏見閩王。王請玄沙驗之。沙背後以銅火筯。敲鐵火爐。問云。是什麼聲。藏云。銅鐵聲。沙云。大王莫受外國人瞞。師云。理契則神。貧子獲衣中之寶。情封則物。力士失額上之珠。三藏祇解瞻前。玄沙不能顧後。還知麼。誣人之罪。以罪加之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉聲明三藏見閩王。王請玄沙驗之。沙背後以銅火筯。敲鐵火爐。問云。是什麼聲。藏云。銅鐵聲。沙云。大王莫受外國人瞞。師云。理契則神。貧子獲衣中之寶。情封則物。力士失額上之珠。三藏祇解瞻前。玄沙不能顧後。還知麼。誣人之罪。以罪加之。

舉僧問長沙。作麼生轉得山河大地。歸自己去。沙云。作麼生轉得自己。歸山河大地去。師云。雖然主賓互換。要且泥水不分。或然裂轉鼻孔。恁麼不恁麼總不得。又合作麼生。如今王令稍嚴。不許人攙行奪市。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問長沙。作麼生轉得山河大地。歸自己去。沙云。作麼生轉得自己。歸山河大地去。師云。雖然主賓互換。要且泥水不分。或然裂轉鼻孔。恁麼不恁麼總不得。又合作麼生。如今王令稍嚴。不許人攙行奪市。

舉灌溪垂語云。我在臨際處得一杓。我在末山處得一杓。又云。十方無壁落。四面亦無門。露躶躶赤灑灑沒可把。師云。灌溪恁麼說話。且道。是臨際處得底。末山處得底。雖然一箭雙雕。柰有時走殺有時坐殺。且作麼生得恰好去。揑聚放開都在我。拈來拋去更由誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉灌溪垂語云。我在臨際處得一杓。我在末山處得一杓。又云。十方無壁落。四面亦無門。露躶躶赤灑灑沒可把。師云。灌溪恁麼說話。且道。是臨際處得底。末山處得底。雖然一箭雙雕。柰有時走殺有時坐殺。且作麼生得恰好去。揑聚放開都在我。拈來拋去更由誰。

舉僧問睦州。祖意教意是同是別。州云。青山自青山。白雲自白雲。師云。若向這裡識得陸州。釋迦出世達磨西來。總是不守本分底漢。還識得麼。臂長衫袖短。脚瘦草鞋寬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問睦州。祖意教意是同是別。州云。青山自青山。白雲自白雲。師云。若向這裡識得陸州。釋迦出世達磨西來。總是不守本分底漢。還識得麼。臂長衫袖短。脚瘦草鞋寬。

舉南園一日自燒浴。僧問。和尚何不使沙彌童行。園撫掌三下。僧舉似曹山。山云。一等是箇撫掌拍手。就中南園奇怪。俱胝一指頭禪。蓋為承當處不諦。僧却問。南園撫掌。豈不是奴兒婢子邊事。山云是。僧云。向上更有事也無。山云有。僧云。如何是向上事。山咄云。這奴兒婢子。師云。識尊卑知貴賤。南園是作家。分玉石辨金鍮。曹山不出世。這僧雖解切瑳琢磨。也祇向奴兒婢子邊著到。還知麼。放矌淋漓兩不傷。猶是夜明簾外客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南園一日自燒浴。僧問。和尚何不使沙彌童行。園撫掌三下。僧舉似曹山。山云。一等是箇撫掌拍手。就中南園奇怪。俱胝一指頭禪。蓋為承當處不諦。僧却問。南園撫掌。豈不是奴兒婢子邊事。山云是。僧云。向上更有事也無。山云有。僧云。如何是向上事。山咄云。這奴兒婢子。師云。識尊卑知貴賤。南園是作家。分玉石辨金鍮。曹山不出世。這僧雖解切瑳琢磨。也祇向奴兒婢子邊著到。還知麼。放矌淋漓兩不傷。猶是夜明簾外客。

舉雲門示眾云。十五日以前即不問。十五日以後道將一句來。自云。日日是好日。師云。屬虎人本命。屬猴人相衝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門示眾云。十五日以前即不問。十五日以後道將一句來。自云。日日是好日。師云。屬虎人本命。屬猴人相衝。

舉壽聖云。月半前用釣。月半後用錐。僧便問。正當月半時如何。聖云。泥牛踏破澄潭月。師云。兩頭得用。壽聖作家。直下忘功。是誰體得。放行也互換尊賓。把住也不留朕跡。還有體得底麼。玉女夜拋梭。織錦於西舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉壽聖云。月半前用釣。月半後用錐。僧便問。正當月半時如何。聖云。泥牛踏破澄潭月。師云。兩頭得用。壽聖作家。直下忘功。是誰體得。放行也互換尊賓。把住也不留朕跡。還有體得底麼。玉女夜拋梭。織錦於西舍。

舉僧問曹山。世間什麼物最貴。山云。死猫兒最貴。僧云。為什麼死猫兒最貴。山云。無人著價。師云。曹山物貨不入行市。子細看來。直是一錢不直。曹山遇賤則貴。我這裏遇貴則賤且道還有相違處麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問曹山。世間什麼物最貴。山云。死猫兒最貴。僧云。為什麼死猫兒最貴。山云。無人著價。師云。曹山物貨不入行市。子細看來。直是一錢不直。曹山遇賤則貴。我這裏遇貴則賤且道還有相違處麼。

舉大慈示眾云。山僧不會答話。祇是識病時有僧出。慈便歸方丈。雪竇云。雪竇識病不答話。或有僧出。劈脊便打。師云。大慈雪竇。二俱作家。要且祇顧目前不防脚下。或有箇不識好惡。不問東西底漢。出來便掀倒禪床。直饒爾全機大用。也祇恐著手脚不辨。正當恁麼時。還有識病底眼麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉大慈示眾云。山僧不會答話。祇是識病時有僧出。慈便歸方丈。雪竇云。雪竇識病不答話。或有僧出。劈脊便打。師云。大慈雪竇。二俱作家。要且祇顧目前不防脚下。或有箇不識好惡。不問東西底漢。出來便掀倒禪床。直饒爾全機大用。也祇恐著手脚不辨。正當恁麼時。還有識病底眼麼。

舉僧問雪峯。聲聞人見性。如夜見月。菩薩人見性。如晝見日。未審。和尚見性如何。峯打三下。後問巖頭。頭打三掌。雪竇云。應病與藥。且打三下。據令而行。合打多少。師云。雪竇一期趁快。往往後人作行令會。却殊不知。雪峯巖頭是箇無固必漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雪峯。聲聞人見性。如夜見月。菩薩人見性。如晝見日。未審。和尚見性如何。峯打三下。後問巖頭。頭打三掌。雪竇云。應病與藥。且打三下。據令而行。合打多少。師云。雪竇一期趁快。往往後人作行令會。却殊不知。雪峯巖頭是箇無固必漢。

舉雲巖院主遊石室回。巖云。汝去入到石室裡看。為什麼便祇回。院主無對。洞山代云。彼中已有人占了也。巖云。汝更去作什麼。山云。不可人情斷絕去也。師云。低頭失却針。開眼拾得線。線無頭而莫度。針無穴以難穿。到這裏。鸞膠續絃。須是洞山始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲巖院主遊石室回。巖云。汝去入到石室裡看。為什麼便祇回。院主無對。洞山代云。彼中已有人占了也。巖云。汝更去作什麼。山云。不可人情斷絕去也。師云。低頭失却針。開眼拾得線。線無頭而莫度。針無穴以難穿。到這裏。鸞膠續絃。須是洞山始得。

舉南泉與趙州翫月次。州云。幾時得似這箇去。泉云。王老師二十年前。也曾恁麼來。師云。二十年前且置。二十年後又作麼生。還知王老師行履處麼。屋裏無靈床。渾家不著孝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉與趙州翫月次。州云。幾時得似這箇去。泉云。王老師二十年前。也曾恁麼來。師云。二十年前且置。二十年後又作麼生。還知王老師行履處麼。屋裏無靈床。渾家不著孝。

舉僧問玄沙。如何是無縫塔。沙云。這一縫大小。師云見成公案。爾若道據欵結案。我知爾未識玄沙。若有人問長蘆。祇向道。四稜榻地。且道。識玄沙不識玄沙。具眼者辨看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問玄沙。如何是無縫塔。沙云。這一縫大小。師云見成公案。爾若道據欵結案。我知爾未識玄沙。若有人問長蘆。祇向道。四稜榻地。且道。識玄沙不識玄沙。具眼者辨看。

舉古德垂語云。終日拈香擇火。不知身是道場。師云。弄精魂漢。有什麼限。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。師云。奇怪八十翁翁出場屋。不是小兒戲。且道。利害在什麼處。有智無智。較三十里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古德垂語云。終日拈香擇火。不知身是道場。師云。弄精魂漢。有什麼限。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。師云。奇怪八十翁翁出場屋。不是小兒戲。且道。利害在什麼處。有智無智。較三十里。

舉僧問龍牙。如何是祖師西來意。牙云。待石烏龜解語。即向汝道。僧問香林。如何是祖師西來意。林云。坐久成勞。師云。一句子仰之彌高。一句子鑽之彌堅。一句子瞻之在前。一句子忽焉在後。還辨得麼赤心片片知人少。覿面堆堆覩者稀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問龍牙。如何是祖師西來意。牙云。待石烏龜解語。即向汝道。僧問香林。如何是祖師西來意。林云。坐久成勞。師云。一句子仰之彌高。一句子鑽之彌堅。一句子瞻之在前。一句子忽焉在後。還辨得麼赤心片片知人少。覿面堆堆覩者稀。

舉良禪客問欽山。一鏇破三關時如何。山云。放出關中主看。良云。恁麼則知過必改。山云。更待何時。良云。好箭放不著所在。便出。山云且來闍梨。良回首。山把住云。一鏇破三關即且置。試與欽山發箭看。良擬議。山打七棒云。且聽。這漢疑三十年。師云。山堆嶽積來瓦解氷消法。則是人知有。與我放出關中主看。且合作麼生。有底道。當時便喝。當時便掌。然則一期瞎用則得。要且未是關中主在。還體得麼。當堂不正坐。那赴兩頭機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉良禪客問欽山。一鏇破三關時如何。山云。放出關中主看。良云。恁麼則知過必改。山云。更待何時。良云。好箭放不著所在。便出。山云且來闍梨。良回首。山把住云。一鏇破三關即且置。試與欽山發箭看。良擬議。山打七棒云。且聽。這漢疑三十年。師云。山堆嶽積來瓦解氷消法。則是人知有。與我放出關中主看。且合作麼生。有底道。當時便喝。當時便掌。然則一期瞎用則得。要且未是關中主在。還體得麼。當堂不正坐。那赴兩頭機。

舉趙州與遠侍者。鬪劣不鬪勝。州云。我似一頭驢。者云。我似驢胃。州云。我似驢糞。者云。我似糞中蟲。州云。爾在裏許作什麼。者云過夏。州云。把將餅子來。師云。高高標不出。低低望不及。眼自爭先得。籌因打劫贏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉趙州與遠侍者。鬪劣不鬪勝。州云。我似一頭驢。者云。我似驢胃。州云。我似驢糞。者云。我似糞中蟲。州云。爾在裏許作什麼。者云過夏。州云。把將餅子來。師云。高高標不出。低低望不及。眼自爭先得。籌因打劫贏。

舉玄沙示眾云。諸方盡道接物利生。忽遇三種病人來。如何接得。患盲者。拈推竪拂。他又不見。患聾者。語言三昧。他又不聞。患瘂者。教伊說又說不得。若接此人不得。佛法無靈驗。有僧請益雲門。門云。爾禮拜著。僧禮拜。門以拄杖桎。僧退後云。汝不是患盲。復喚近前來。僧近前。門云。汝不是患聾。乃云會麼。僧云不會。門云。汝不是患瘂。其僧於此有省。師云。雲門平展。這僧實酬。且道。悟在什麼處。不救之疾。難為針艾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉玄沙示眾云。諸方盡道接物利生。忽遇三種病人來。如何接得。患盲者。拈推竪拂。他又不見。患聾者。語言三昧。他又不聞。患瘂者。教伊說又說不得。若接此人不得。佛法無靈驗。有僧請益雲門。門云。爾禮拜著。僧禮拜。門以拄杖桎。僧退後云。汝不是患盲。復喚近前來。僧近前。門云。汝不是患聾。乃云會麼。僧云不會。門云。汝不是患瘂。其僧於此有省。師云。雲門平展。這僧實酬。且道。悟在什麼處。不救之疾。難為針艾。

舉僧辭大慈。慈問。向什麼處去。僧云。江西去。慈云。將老僧去。得麼。僧云。非但和尚。更有過於和尚者。亦不能將得去。師云。大慈合伴不著。這僧不如獨行。也須是恁麼始得。真饒大慈古佛。也不柰這檐版漢何。且道。別有什麼長處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧辭大慈。慈問。向什麼處去。僧云。江西去。慈云。將老僧去。得麼。僧云。非但和尚。更有過於和尚者。亦不能將得去。師云。大慈合伴不著。這僧不如獨行。也須是恁麼始得。真饒大慈古佛。也不柰這檐版漢何。且道。別有什麼長處。

舉僧問石霜。咫尺之間。為什麼不覩師顏。霜云。我道。遍界不曾藏。僧復問雪峯。遍界不曾藏意旨如何。峯云。甚麼處不是石霜。師云。石霜雪峯相去多少。直是千里萬里。若有人問長蘆遍界不曾藏竟旨。向道什麼處是石霜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問石霜。咫尺之間。為什麼不覩師顏。霜云。我道。遍界不曾藏。僧復問雪峯。遍界不曾藏意旨如何。峯云。甚麼處不是石霜。師云。石霜雪峯相去多少。直是千里萬里。若有人問長蘆遍界不曾藏竟旨。向道什麼處是石霜。

舉三平頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉三平頌云。

秖此見聞非見聞。更無聲色可呈君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秖此見聞非見聞。更無聲色可呈君。

箇中若了全無事。體用何妨分不分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箇中若了全無事。體用何妨分不分。

師云。正相逢沒交涉。六戶不掩。四衢絕蹤。遍界是光明。通身無向背機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。正相逢沒交涉。六戶不掩。四衢絕蹤。遍界是光明。通身無向背機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。

舉僧辭大隨。隨問。什麼處去。僧云。峩眉禮普賢去。隨竪起拂子云。文殊普賢祇在這裏。僧畫一圓相拋向背後。隨云。侍者將一貼茶與這僧。師云。識法者懼。欺敵者亡。水中擇乳。須是鵝王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧辭大隨。隨問。什麼處去。僧云。峩眉禮普賢去。隨竪起拂子云。文殊普賢祇在這裏。僧畫一圓相拋向背後。隨云。侍者將一貼茶與這僧。師云。識法者懼。欺敵者亡。水中擇乳。須是鵝王。

與玄沙見鼓山來。畫一圓相。山云。人人出這箇不得。沙云。情知爾驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。沙云。人人出這箇不得。山云。和尚恁麼却得。某甲為什麼不得。沙云。我得爾不得。師云。玄沙大似倚勢欺人。以強陵弱。蓋他撥得轉弄得出。兩箇一般。為什麼道。我得爾不得。是真難掩。是偽不冐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與玄沙見鼓山來。畫一圓相。山云。人人出這箇不得。沙云。情知爾驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。沙云。人人出這箇不得。山云。和尚恁麼却得。某甲為什麼不得。沙云。我得爾不得。師云。玄沙大似倚勢欺人。以強陵弱。蓋他撥得轉弄得出。兩箇一般。為什麼道。我得爾不得。是真難掩。是偽不冐。

舉雪竇舉。古德云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。忽有箇漢。信得及把得住。不受人瞞。祖佛言教。是什麼熱椀鳴聲。便請高掛盋囊。拗折拄杖。管取一員無事道人。又云。眼裏著得須彌山。耳裏著得大海水。一般漢。受人商量。佛祖言教。如龍得水。似虎靠山。却須挑起盋囊。橫擔拄杖。亦是一員無事道。人復云。恁麼也不得。不恁麼也不得。然後沒交涉。三員無事道人中。選一人為師。師云。坐斷乾坤。建立世界。和光混俗。各有長處且道。選那一人為師。驀拈起拄杖云。穿過了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪竇舉。古德云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。忽有箇漢。信得及把得住。不受人瞞。祖佛言教。是什麼熱椀鳴聲。便請高掛盋囊。拗折拄杖。管取一員無事道人。又云。眼裏著得須彌山。耳裏著得大海水。一般漢。受人商量。佛祖言教。如龍得水。似虎靠山。却須挑起盋囊。橫擔拄杖。亦是一員無事道。人復云。恁麼也不得。不恁麼也不得。然後沒交涉。三員無事道人中。選一人為師。師云。坐斷乾坤。建立世界。和光混俗。各有長處且道。選那一人為師。驀拈起拄杖云。穿過了也。

舉洞山問密師伯。作什麼。密云把針。山云把針事作麼生。密云。針針相似。山云。二十年同行。作這語話。密云。長老又作麼生。山云。大地火發。師云。大地火發。間不容髮。南海崑崙。天寒不𮧬。祖祖相傳。一頭搕𢶍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山問密師伯。作什麼。密云把針。山云把針事作麼生。密云。針針相似。山云。二十年同行。作這語話。密云。長老又作麼生。山云。大地火發。師云。大地火發。間不容髮。南海崑崙。天寒不𮧬。祖祖相傳。一頭搕𢶍。

舉陳操尚書與眾官。樓上遙見數僧從遠來。官云。數員禪客。陳云不是。官云。焉知不是。陳云。待與驗過。僧至樓下。陳云大德。僧舉首。陳云。不信道不是。官罔措。師云。陳尚書當面白拈。瞞長蘆一點不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉陳操尚書與眾官。樓上遙見數僧從遠來。官云。數員禪客。陳云不是。官云。焉知不是。陳云。待與驗過。僧至樓下。陳云大德。僧舉首。陳云。不信道不是。官罔措。師云。陳尚書當面白拈。瞞長蘆一點不得。

舉雪峯在洞山作典座。一日淘米次。山問。淘砂去米。淘米去砂。峯云。砂米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯便覆却盆。山云。子他後別見人去在。師云。雪峯祇管步步登高。不覺草鞋跟斷。若也正偏宛轉敲唱俱行。自是言氣相合。父子相投。且道。洞山不肯雪峯意。在什麼處。萬里無雲天有過。碧潭似鏡月難來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯在洞山作典座。一日淘米次。山問。淘砂去米。淘米去砂。峯云。砂米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯便覆却盆。山云。子他後別見人去在。師云。雪峯祇管步步登高。不覺草鞋跟斷。若也正偏宛轉敲唱俱行。自是言氣相合。父子相投。且道。洞山不肯雪峯意。在什麼處。萬里無雲天有過。碧潭似鏡月難來。

舉僧問芭蕉。有一人不捨生死。不證涅槃。師還提携也無。蕉云。山僧粗識好惡。師云。芭蕉雖然識好惡。且不能牽耕夫之牛。奪飢人之食。如今若有人問長蘆。便和聲打。為什麼如此。我從來不識好惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問芭蕉。有一人不捨生死。不證涅槃。師還提携也無。蕉云。山僧粗識好惡。師云。芭蕉雖然識好惡。且不能牽耕夫之牛。奪飢人之食。如今若有人問長蘆。便和聲打。為什麼如此。我從來不識好惡。

舉大慈示眾云。說得一丈。不如行得一尺。說得一尺。不如行得一寸。洞山云。說取行不得底。行取說不得底。雲居云。行時無說路。說時無行路。不行不說時。合行什麼路。洛浦云。行說俱不到。則本事在。行說俱到。則本事無。師云。絕是非沒蹤跡。相逢不識面。識面不相逢。諸尊宿。各有長處。如今舌頭上無十字關。脚跟下無五色線。要行便行。要說便說。若有人問長蘆。如何是要行便行。云步。如何是要說便說。云啊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉大慈示眾云。說得一丈。不如行得一尺。說得一尺。不如行得一寸。洞山云。說取行不得底。行取說不得底。雲居云。行時無說路。說時無行路。不行不說時。合行什麼路。洛浦云。行說俱不到。則本事在。行說俱到。則本事無。師云。絕是非沒蹤跡。相逢不識面。識面不相逢。諸尊宿。各有長處。如今舌頭上無十字關。脚跟下無五色線。要行便行。要說便說。若有人問長蘆。如何是要行便行。云步。如何是要說便說。云啊。

舉水潦和尚問馬大師。如何是佛法大意。馬祖與一踏倒。水潦豁然大悟。起來呵呵大笑云。百千法門。無量妙義。祇向一毫頭上。識得根源去。師云。馬大師。不合放過。待伊起來恁麼道。但問祇這一毫。從什麼處得來。待伊擬議。更與一踏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉水潦和尚問馬大師。如何是佛法大意。馬祖與一踏倒。水潦豁然大悟。起來呵呵大笑云。百千法門。無量妙義。祇向一毫頭上。識得根源去。師云。馬大師。不合放過。待伊起來恁麼道。但問祇這一毫。從什麼處得來。待伊擬議。更與一踏。

舉古德云。長者長法身。短者短法身。師云且道。舜若多神。喚什麼作法身。良久云。還會麼。不可續鳧截鶴。夷岳盈壑去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古德云。長者長法身。短者短法身。師云且道。舜若多神。喚什麼作法身。良久云。還會麼。不可續鳧截鶴。夷岳盈壑去也。

舉布袋和尚頌云。彌勒真彌勒師云。拶破面門。分身千百億。師云。築著鼻孔。時時示時人。師云。高著眼。時人皆不識。師云。當面諱却。師復云。憨皮袋欄街截巷。直是無迴避處。還辨得麼。腦後見腮莫與往來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉布袋和尚頌云。彌勒真彌勒師云。拶破面門。分身千百億。師云。築著鼻孔。時時示時人。師云。高著眼。時人皆不識。師云。當面諱却。師復云。憨皮袋欄街截巷。直是無迴避處。還辨得麼。腦後見腮莫與往來。

舉趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。時有僧問。和尚既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。既不知為什麼。道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退師云。這僧也如切如瑳。不能見機而變。趙州也如琢如磨。幾乎事不解交。眾中祇管道。退身有分。殊不知盡力提持。還體悉得麼。焦甎打著連底凍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。時有僧問。和尚既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。既不知為什麼。道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退師云。這僧也如切如瑳。不能見機而變。趙州也如琢如磨。幾乎事不解交。眾中祇管道。退身有分。殊不知盡力提持。還體悉得麼。焦甎打著連底凍。

舉睦州問武陵長老。了即毛端吞巨海。始知大地一微塵。作麼生。陵云。和尚問誰。州云問長老。陵云。何不領話。州云。我不領話。爾不領話。師云。睦州武陵。總道不領話。其間。有貪觀白浪失却手橈。乃竪起拂子云。看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉睦州問武陵長老。了即毛端吞巨海。始知大地一微塵。作麼生。陵云。和尚問誰。州云問長老。陵云。何不領話。州云。我不領話。爾不領話。師云。睦州武陵。總道不領話。其間。有貪觀白浪失却手橈。乃竪起拂子云。看。

舉南泉因至莊。偶莊主預備迎奉泉云。老僧居常出入不與他知。何夙排辨至於如此。主云。昨夜土地神報。侍者便問。既是大善知識為甚却被鬼神覷見。泉云。土地前更添一分供養著。師云。長蘆則不然。若見這莊主恁麼道。便與捉住云。放爾不得。何故如此。不見道來說是非者。便是是非人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉因至莊。偶莊主預備迎奉泉云。老僧居常出入不與他知。何夙排辨至於如此。主云。昨夜土地神報。侍者便問。既是大善知識為甚却被鬼神覷見。泉云。土地前更添一分供養著。師云。長蘆則不然。若見這莊主恁麼道。便與捉住云。放爾不得。何故如此。不見道來說是非者。便是是非人。

舉僧問洞山。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。為什麼不得他衣盋。山云。直饒道本來無一物。也未合得他衣盋。且道。什麼人合得。僧下九十六轉語。不契。末後云。設使將來他亦不受。山深肯之。雪竇云。他既不受是眼。將來必應是瞎。師云。長蘆則不然。直須將來。若不得來。爭知不受。直須不受。若不不受。爭免將來。將來底必應是眼。不受底真箇是瞎。還會麼。照盡體無依。通身合大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問洞山。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。為什麼不得他衣盋。山云。直饒道本來無一物。也未合得他衣盋。且道。什麼人合得。僧下九十六轉語。不契。末後云。設使將來他亦不受。山深肯之。雪竇云。他既不受是眼。將來必應是瞎。師云。長蘆則不然。直須將來。若不得來。爭知不受。直須不受。若不不受。爭免將來。將來底必應是眼。不受底真箇是瞎。還會麼。照盡體無依。通身合大道。

拈古一百則竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈古一百則竟

後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後序

余頃將漕淮南。夢僧導至一古寺基。有巨棟十數。大書其榜曰隰州。金碧煥然。覺而異之。甞語人莫能占。後數月。主普照者。眾訟抵獄。余生於泗。而又從官往來廿餘年。憫禪席猥冗。因欲以振起之。其徒走權貴門。皆為之地。余志終不可奪。時雪峯了住長蘆。與比丘千五百人俱。今天童覺居上首。與眾推出。余乃勸請力行祖道。無有怖畏。遠近歸依。戶外屨滿。他日相見。問其鄉里。則曰隰州人也。忽省昨夢若合符節。聞者莫不稽首贊歎。咸謂此事不可不書。而執筆輒嬾。退居清江之上二年矣。惠慈上人。自天童由雪峯。持二老書來。問訊懃懇。出天童拈提古德機緣。因記夢事之大略。題其後。不獨可以砥礪禪流。且為叢林盛事云。紹興四年十一月廿二日。薌林居士。向子諲書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余頃將漕淮南。夢僧導至一古寺基。有巨棟十數。大書其榜曰隰州。金碧煥然。覺而異之。甞語人莫能占。後數月。主普照者。眾訟抵獄。余生於泗。而又從官往來廿餘年。憫禪席猥冗。因欲以振起之。其徒走權貴門。皆為之地。余志終不可奪。時雪峯了住長蘆。與比丘千五百人俱。今天童覺居上首。與眾推出。余乃勸請力行祖道。無有怖畏。遠近歸依。戶外屨滿。他日相見。問其鄉里。則曰隰州人也。忽省昨夢若合符節。聞者莫不稽首贊歎。咸謂此事不可不書。而執筆輒嬾。退居清江之上二年矣。惠慈上人。自天童由雪峯。持二老書來。問訊懃懇。出天童拈提古德機緣。因記夢事之大略。題其後。不獨可以砥礪禪流。且為叢林盛事云。紹興四年十一月廿二日。薌林居士。向子諲書。