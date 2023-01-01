宏智禪師廣錄
宋 集成等編9卷CBETA T2001大于一万字 26 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
宏智禪師廣錄卷第三
宏智禪師廣錄卷第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
真州長蘆覺和尚拈古
真州長蘆覺和尚拈古
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
侍者行從集
侍者行從集
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉世尊因自恣日。文殊三處過夏。迦葉欲擯出文殊。纔近椎乃見百千萬億文殊。迦葉盡其神力。椎不能舉。世尊遂問。汝擯那箇文殊。迦葉無對。師云。金色頭陀。有心無膽。當時盡令而行。莫道百千萬億文殊。祇這黃面瞿曇。也與擯出。若能如是。不唯壁立真風。亦令後人知我衲僧門下。著爾閑佛祖不得。
舉世尊因自恣日。文殊三處過夏。迦葉欲擯出文殊。纔近椎乃見百千萬億文殊。迦葉盡其神力。椎不能舉。世尊遂問。汝擯那箇文殊。迦葉無對。師云。金色頭陀。有心無膽。當時盡令而行。莫道百千萬億文殊。祇這黃面瞿曇。也與擯出。若能如是。不唯壁立真風。亦令後人知我衲僧門下。著爾閑佛祖不得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉臥輪云。臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。六祖聞云。慧能無伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。師云。葵花向日。柳絮隨風。
舉臥輪云。臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。六祖聞云。慧能無伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。師云。葵花向日。柳絮隨風。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉百丈上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。丈云。是什麼。黃蘗上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。蘗云。月似彎弓。少雨多風。雪竇云。若是雪竇。集眾以拄杖打去便休。師云。下媒求鴿。直鉤釣魚。各有接物利生底手段。若是箇撈籠不住。呼喚不回底漢。又作麼生。以拄杖擊香臺一下。
舉百丈上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。丈云。是什麼。黃蘗上堂。大眾方集。以拄杖一時打去。復召云大眾。眾回首。蘗云。月似彎弓。少雨多風。雪竇云。若是雪竇。集眾以拄杖打去便休。師云。下媒求鴿。直鉤釣魚。各有接物利生底手段。若是箇撈籠不住。呼喚不回底漢。又作麼生。以拄杖擊香臺一下。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉南泉歸宗麻谷。禮拜忠國師。泉於路上畫一圓相云。道得即去。宗於圓相中坐。谷作女人拜泉云。恁麼則不去也。宗云。是何心行。師云。我當時若見。便與撥却圓相。不唯打破南泉窠窟。亦乃教歸宗無著身處。麻谷呈伎倆不得。泉云。恁麼則不去也。果然果然。
舉南泉歸宗麻谷。禮拜忠國師。泉於路上畫一圓相云。道得即去。宗於圓相中坐。谷作女人拜泉云。恁麼則不去也。宗云。是何心行。師云。我當時若見。便與撥却圓相。不唯打破南泉窠窟。亦乃教歸宗無著身處。麻谷呈伎倆不得。泉云。恁麼則不去也。果然果然。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉洞山到北巖。巖問。什麼處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不得姓。巖云。名什麼。山云。不得名。巖云還理事也無。山云自有廊幕在。巖云還出入否。山云不出入。巖云豈不出入。山拂袖出去。巖來日侵早入堂。召洞山云。昨日問上座話。不稱老僧意。一夜不安。今請上座別一轉語。若愜老僧意。便開粥相伴過夏。山云却請和尚問。巖云不出入。山云太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師云。主張門戶。自有傍來。拱默威嚴。誰敢正視。借功施設。轉位提持。全成左右分權。不犯尊貴一路。還知尊貴處麼。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。
舉洞山到北巖。巖問。什麼處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不得姓。巖云。名什麼。山云。不得名。巖云還理事也無。山云自有廊幕在。巖云還出入否。山云不出入。巖云豈不出入。山拂袖出去。巖來日侵早入堂。召洞山云。昨日問上座話。不稱老僧意。一夜不安。今請上座別一轉語。若愜老僧意。便開粥相伴過夏。山云却請和尚問。巖云不出入。山云太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師云。主張門戶。自有傍來。拱默威嚴。誰敢正視。借功施設。轉位提持。全成左右分權。不犯尊貴一路。還知尊貴處麼。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉法燈開堂。謂眾云。山僧本欲跧棲巖竇。又緣清涼老人有不了底公案。今日出來。為他分析。僧問。如何是不了底公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。僧云。過在什麼處。燈云。過在我殃及爾。師云。這僧若是箇漢。出來便與掀倒禪床。不唯自己有出身之路。亦免見祖禰不了殃及兒孫。
舉法燈開堂。謂眾云。山僧本欲跧棲巖竇。又緣清涼老人有不了底公案。今日出來。為他分析。僧問。如何是不了底公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。僧云。過在什麼處。燈云。過在我殃及爾。師云。這僧若是箇漢。出來便與掀倒禪床。不唯自己有出身之路。亦免見祖禰不了殃及兒孫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉香嚴垂語云。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。下有人問西來意。若不對違他所問。若對又喪身失命。正當恁麼時。作麼生即是。有虎頭上座云。樹上即不問。未上樹請師道。香嚴呵呵大笑。雪竇云。樹上道即易。樹下道即難。老僧上樹也。致將一問來。師云。虎頭上座是箇惡賊。用無義手。打不防家。直繞本色作家。往往做手脚不辨。雪竇是別機宜。識休咎底漢。到這裏亦祇得藏身露影。還會香嚴做處麼。三千劍客今何在。獨許莊周見太平。
舉香嚴垂語云。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。下有人問西來意。若不對違他所問。若對又喪身失命。正當恁麼時。作麼生即是。有虎頭上座云。樹上即不問。未上樹請師道。香嚴呵呵大笑。雪竇云。樹上道即易。樹下道即難。老僧上樹也。致將一問來。師云。虎頭上座是箇惡賊。用無義手。打不防家。直繞本色作家。往往做手脚不辨。雪竇是別機宜。識休咎底漢。到這裏亦祇得藏身露影。還會香嚴做處麼。三千劍客今何在。獨許莊周見太平。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。雪竇云。劈腹剜心。師云。露躶躶圓陀陀。直是無稜縫。且道。風穴無稜縫。何似雪竇無稜縫。還會麼。和光惹事。刮篤成家。
舉僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。雪竇云。劈腹剜心。師云。露躶躶圓陀陀。直是無稜縫。且道。風穴無稜縫。何似雪竇無稜縫。還會麼。和光惹事。刮篤成家。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉玄沙問鏡清。古人道。不見一法。是大過患。爾且道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是這箇法麼。沙云。浙中清水白米從爾喫。佛法未夢見在。師云。鏡清當時恁麼答。玄沙末後恁麼道。還相契也無。然則鏡清久不作佛法夢。也須是玄沙同參始得。
舉玄沙問鏡清。古人道。不見一法。是大過患。爾且道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是這箇法麼。沙云。浙中清水白米從爾喫。佛法未夢見在。師云。鏡清當時恁麼答。玄沙末後恁麼道。還相契也無。然則鏡清久不作佛法夢。也須是玄沙同參始得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉蓮華菴主拈拄杖示眾云。古人到這裏為什麼不肯住。眾無語。自代云。為他途路不得力。復云。畢竟如何。又自云。楖𣗖橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。師云。負入不負出。本色住山人。思大吞盡諸佛。普眼不見普賢。且道。病在什麼處。驀拈拄杖卓一下云。官不容針私通車馬。
舉蓮華菴主拈拄杖示眾云。古人到這裏為什麼不肯住。眾無語。自代云。為他途路不得力。復云。畢竟如何。又自云。楖𣗖橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。師云。負入不負出。本色住山人。思大吞盡諸佛。普眼不見普賢。且道。病在什麼處。驀拈拄杖卓一下云。官不容針私通車馬。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雪峯云。飯羅邊坐地餓死人無數。海水邊坐地渴殺人無數。玄沙云。飯羅裡坐餓死人無數。海水沒頭渴殺人無數。雲門云。通身是飯。通身是水。師云。我則不然。飯羅裏坐脹殺人無數。海水沒頭浸殺人無數。以前傷乎不吞。以後失乎不吐。祇如雲門道通身是飯通身是水。到這裡無爾吞吐處。
舉雪峯云。飯羅邊坐地餓死人無數。海水邊坐地渴殺人無數。玄沙云。飯羅裡坐餓死人無數。海水沒頭渴殺人無數。雲門云。通身是飯。通身是水。師云。我則不然。飯羅裏坐脹殺人無數。海水沒頭浸殺人無數。以前傷乎不吞。以後失乎不吐。祇如雲門道通身是飯通身是水。到這裡無爾吞吐處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云蓮華。僧云。出水後如何。門云荷葉。師云。靈龜無卦兆。空殼不勞鑽。
舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云蓮華。僧云。出水後如何。門云荷葉。師云。靈龜無卦兆。空殼不勞鑽。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問淨眾。蓮華未出水時如何。眾云。菡萏滿池流。僧云。出水後如何。眾云。葉落不知秋。師云。李陵持漢節。潘閬倒騎驢。
舉僧問淨眾。蓮華未出水時如何。眾云。菡萏滿池流。僧云。出水後如何。眾云。葉落不知秋。師云。李陵持漢節。潘閬倒騎驢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。經半年方乃云。無人接得渠。霜云。道即大殺道。祇道得八成。蓋云。和尚作麼生。霜云。無人識得渠。師云。穩密田地。忌墮功勳。貼體衣裳。會須脫却。宗中辨的。量外轉機。須子細始得。同中之異。酌然尚帶依俙。異中之異。直是難臻妙極。還到石霜父子轉側處麼。燭曉玉人初破夢。夜寒青女未登機。
舉雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。經半年方乃云。無人接得渠。霜云。道即大殺道。祇道得八成。蓋云。和尚作麼生。霜云。無人識得渠。師云。穩密田地。忌墮功勳。貼體衣裳。會須脫却。宗中辨的。量外轉機。須子細始得。同中之異。酌然尚帶依俙。異中之異。直是難臻妙極。還到石霜父子轉側處麼。燭曉玉人初破夢。夜寒青女未登機。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉睦州示眾云。裂開也在我。揑聚也在我。僧問。如何是裂開。州云。三九二十七。菩提涅槃真如解脫即心即佛。我且恁麼道。汝又作麼生。僧云。某甲不恁麼道。州云。盞子落地。楪子成八片。僧云。如何是揑聚。州斂手而坐。師云。睦州用處。直是長三短五。七縱八橫。攃在面前。拋向腦後。不妨奇特。然則門庭施設。自是一家。入理深談。不翅百步。
舉睦州示眾云。裂開也在我。揑聚也在我。僧問。如何是裂開。州云。三九二十七。菩提涅槃真如解脫即心即佛。我且恁麼道。汝又作麼生。僧云。某甲不恁麼道。州云。盞子落地。楪子成八片。僧云。如何是揑聚。州斂手而坐。師云。睦州用處。直是長三短五。七縱八橫。攃在面前。拋向腦後。不妨奇特。然則門庭施設。自是一家。入理深談。不翅百步。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉經云。若見諸相非相。即見如來。法眼云。若見諸相非相。即不見如來。師云。世尊說如來禪。法眼說祖師禪。會得甚奇特。不會也相許。
舉經云。若見諸相非相。即見如來。法眼云。若見諸相非相。即不見如來。師云。世尊說如來禪。法眼說祖師禪。會得甚奇特。不會也相許。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉馬祖見僧來。便畫一圓相云。入也打不入也打。僧便入。祖便打。僧云。和尚打某甲不得。祖靠却拄杖休去。師云。跨門之機。室中之意。具眼者分明辨取。
舉馬祖見僧來。便畫一圓相云。入也打不入也打。僧便入。祖便打。僧云。和尚打某甲不得。祖靠却拄杖休去。師云。跨門之機。室中之意。具眼者分明辨取。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問廣德。如何是刢利底人。德云。維摩不離方丈室。文殊未到早先知。又問。如何是刢利底人。德云。垢膩汗衫皂角洗。又問。如何是刢利底人。德云。古墓毒蛇頭戴角。師云。一句子把定要關。一句子不存軌則。一句子體用雙照。若人會得。許儞刢利。還端的麼。枯龜妙在孫賓手。一灼爻分十字文。
舉僧問廣德。如何是刢利底人。德云。維摩不離方丈室。文殊未到早先知。又問。如何是刢利底人。德云。垢膩汗衫皂角洗。又問。如何是刢利底人。德云。古墓毒蛇頭戴角。師云。一句子把定要關。一句子不存軌則。一句子體用雙照。若人會得。許儞刢利。還端的麼。枯龜妙在孫賓手。一灼爻分十字文。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雪峯問僧。什麼處去。僧云。普請去。峯云去。師云。莫動著。動著三十棒。雲門云。隨語識人。又是為蛇畫足。
舉雪峯問僧。什麼處去。僧云。普請去。峯云去。師云。莫動著。動著三十棒。雲門云。隨語識人。又是為蛇畫足。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉漸源因寶蓋來相看。源乃卷簾入方丈坐。蓋下却簾歸客位。源令侍者傳語云。遠涉不易。猶隔津在。纔語了蓋便打一掌。者云。有堂頭和尚在。莫打某甲。蓋云。祇為有和尚在。所以打儞。者回舉似源。源云。猶隔津在。師云。酌然猶隔津在。然則各各彼彼自是一家。且作麼得同生同死共命連枝去。暗裏抽橫骨。明中坐舌頭。
舉漸源因寶蓋來相看。源乃卷簾入方丈坐。蓋下却簾歸客位。源令侍者傳語云。遠涉不易。猶隔津在。纔語了蓋便打一掌。者云。有堂頭和尚在。莫打某甲。蓋云。祇為有和尚在。所以打儞。者回舉似源。源云。猶隔津在。師云。酌然猶隔津在。然則各各彼彼自是一家。且作麼得同生同死共命連枝去。暗裏抽橫骨。明中坐舌頭。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉保福問長慶。盤山道。光境俱亡。復是何物。洞山云。光境未亡。復是何物。據二老宿。總未剿絕在。作麼生得剿絕去。慶良久。福云。情知儞向鬼窟裏作活計。慶云。汝又作麼生。福云。兩手扶犁水過膝。師云。俱亡未亡。奪人奪境。為什麼保福不肯長慶。太平本是將軍建。不許將軍見太平。
舉保福問長慶。盤山道。光境俱亡。復是何物。洞山云。光境未亡。復是何物。據二老宿。總未剿絕在。作麼生得剿絕去。慶良久。福云。情知儞向鬼窟裏作活計。慶云。汝又作麼生。福云。兩手扶犁水過膝。師云。俱亡未亡。奪人奪境。為什麼保福不肯長慶。太平本是將軍建。不許將軍見太平。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更有照用臨時。向上一竅在。雲門出云。菴內人為什麼不知菴外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委。峯云。直須恁麼穩密始得穩坐地。門云喏喏。師云。坐著病在膏肓。用著光不透脫。直饒儞縱橫十字。圓轉一機。也未知有向上一竅在。還得穩坐地麼。到頭霜夜月。任運落前溪。
舉乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更有照用臨時。向上一竅在。雲門出云。菴內人為什麼不知菴外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委。峯云。直須恁麼穩密始得穩坐地。門云喏喏。師云。坐著病在膏肓。用著光不透脫。直饒儞縱橫十字。圓轉一機。也未知有向上一竅在。還得穩坐地麼。到頭霜夜月。任運落前溪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉溈山問仰山。子一夏不見上來。在下面作何所務。仰云。某甲鋤得一片畬。下得一羅種。溈云。寂子今夏不虛過。仰云。和尚今夏作什麼。溈云。日中一飯。夜後一寢。仰云。和尚今夏亦不虛過。道了乃吐舌。溈云。寂子何得自傷己命。師云。少當努力。老合歇心。這一夏總不虛過。為什麼仰山道了吐舌。若點撿得出。禍不入慎家之門。
舉溈山問仰山。子一夏不見上來。在下面作何所務。仰云。某甲鋤得一片畬。下得一羅種。溈云。寂子今夏不虛過。仰云。和尚今夏作什麼。溈云。日中一飯。夜後一寢。仰云。和尚今夏亦不虛過。道了乃吐舌。溈云。寂子何得自傷己命。師云。少當努力。老合歇心。這一夏總不虛過。為什麼仰山道了吐舌。若點撿得出。禍不入慎家之門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉趙州云。有佛處不得住。無佛處急走過。師云。沈空滯迹。犯手傷鋒。俱未是衲僧去就。直須莫入人行市。莫坐他床榻。正不立玄。偏不附物。方能把住放行。有自由分。
舉趙州云。有佛處不得住。無佛處急走過。師云。沈空滯迹。犯手傷鋒。俱未是衲僧去就。直須莫入人行市。莫坐他床榻。正不立玄。偏不附物。方能把住放行。有自由分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉臨際兩堂首座齊下喝。僧問際。還有賓主也無。際云。賓主歷然。師云。殺人刀活人劍。在臨際手裏。雖然如是。當時便與一喝。直饒他大逞神通。也祇得同聲相應。
舉臨際兩堂首座齊下喝。僧問際。還有賓主也無。際云。賓主歷然。師云。殺人刀活人劍。在臨際手裏。雖然如是。當時便與一喝。直饒他大逞神通。也祇得同聲相應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉洞山問隱山。如何是主中主。隱云。長年不出戶。洞云。如何是主中賓。隱云。青山覆白雲。洞云。賓主相去幾何。隱云。長江水上波。洞云。賓主相見有何言說。隱云。清風拂白月。師云。主也雲藏頂相。賓也雪壓眉稜。相去也門司有限。言說也玉振金聲。我此四句。且道。與隱山是同是別。叢林具眼者。試請辨看。
舉洞山問隱山。如何是主中主。隱云。長年不出戶。洞云。如何是主中賓。隱云。青山覆白雲。洞云。賓主相去幾何。隱云。長江水上波。洞云。賓主相見有何言說。隱云。清風拂白月。師云。主也雲藏頂相。賓也雪壓眉稜。相去也門司有限。言說也玉振金聲。我此四句。且道。與隱山是同是別。叢林具眼者。試請辨看。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雲門云。佛法大殺有祇是舌頭短。後自云長也。師云。雲門大師。雖然自起自倒。要且車不橫推。理不曲斷。
舉雲門云。佛法大殺有祇是舌頭短。後自云長也。師云。雲門大師。雖然自起自倒。要且車不橫推。理不曲斷。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉溈山與仰山摘茶次。溈云。終日祇聞子聲。不見子形。仰便撼茶樹。溈云。子祇得其用。仰云未審。和尚如何。溈良久。仰云。和尚祇得其體。溈云。放子三十棒。師云。溈山仰山。父父子子。叢林盡道。各得一橛。殊不知天共白雲曉。水和明月秋。
舉溈山與仰山摘茶次。溈云。終日祇聞子聲。不見子形。仰便撼茶樹。溈云。子祇得其用。仰云未審。和尚如何。溈良久。仰云。和尚祇得其體。溈云。放子三十棒。師云。溈山仰山。父父子子。叢林盡道。各得一橛。殊不知天共白雲曉。水和明月秋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉稜嚴會上。世尊告眾云。若能推底。是汝心則認賊為子。脩山主云。若能推底。不是汝心。則認子為賊。師云。如今推也。是子是賊。買𢛡相頭。食魚去骨。
舉稜嚴會上。世尊告眾云。若能推底。是汝心則認賊為子。脩山主云。若能推底。不是汝心。則認子為賊。師云。如今推也。是子是賊。買𢛡相頭。食魚去骨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉長慶云。總似今日。老胡有望。保福云。總似今日。老胡絕望。師云。富嫌千口少。窮恨一身多。
舉長慶云。總似今日。老胡有望。保福云。總似今日。老胡絕望。師云。富嫌千口少。窮恨一身多。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問石霜。真身還出世也無。霜云。不出世。僧云。爭柰真身何。霜云。琉璃缾子口。師云。通身及盡。徹底無功。攃手興來。隨處得用。還識石霜老漢麼。當堂無影迹。遍界不曾藏。
舉僧問石霜。真身還出世也無。霜云。不出世。僧云。爭柰真身何。霜云。琉璃缾子口。師云。通身及盡。徹底無功。攃手興來。隨處得用。還識石霜老漢麼。當堂無影迹。遍界不曾藏。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入。僧却問州。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死雪峯聞云。趙州古佛。從此不答話。師云。扶豎宗椉。須還大匠。雪峯辨一千五百人善知識身心。趙州用一百二十歲老作家手段。不妨奇怪。如今眾中。隨言定旨。亂作貶剝。深屈古人。然則相席打令。似有知音。鏤骨銘心。罕逢明鑒。
舉僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入。僧却問州。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死雪峯聞云。趙州古佛。從此不答話。師云。扶豎宗椉。須還大匠。雪峯辨一千五百人善知識身心。趙州用一百二十歲老作家手段。不妨奇怪。如今眾中。隨言定旨。亂作貶剝。深屈古人。然則相席打令。似有知音。鏤骨銘心。罕逢明鑒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉國師三喚侍者。侍者三應。國師云。將謂吾辜負汝。誰知汝辜負吾。師云。仁義道中。師資分上。再呼能再應。論實不論虛。且道。有辜負無辜負。皓玉無瑕。雕文喪德。
舉國師三喚侍者。侍者三應。國師云。將謂吾辜負汝。誰知汝辜負吾。師云。仁義道中。師資分上。再呼能再應。論實不論虛。且道。有辜負無辜負。皓玉無瑕。雕文喪德。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云有。僧云。是什麼句。山云。一片孤雲不露醜。師云。通身回互。不觸尊嚴。退位傍提。要當宛轉。還見韶山相為處麼。盡力推爺向裏頭。
舉僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山云有。僧云。是什麼句。山云。一片孤雲不露醜。師云。通身回互。不觸尊嚴。退位傍提。要當宛轉。還見韶山相為處麼。盡力推爺向裏頭。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問臨際。如何是吹毛劍。際云。禍事禍事。僧便禮拜。際便打。僧問巴陵。如何是吹毛劍。陵云。珊瑚枝枝撐著月。師云。殺人刀一毛不度活人劍一毫不傷。有意氣時添意氣。不風流處也風流。
舉僧問臨際。如何是吹毛劍。際云。禍事禍事。僧便禮拜。際便打。僧問巴陵。如何是吹毛劍。陵云。珊瑚枝枝撐著月。師云。殺人刀一毛不度活人劍一毫不傷。有意氣時添意氣。不風流處也風流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉洞山垂語云。體得佛向上人。方有說話分。僧問。如何是佛向上人。山云非佛。法眼云。方便呼為佛。師云。二老宿相去多少。直是刀刀相似。柰何魚魯參差。到這裏。須是轉劫外機。放風前箭。橫身擔荷。攃手承當。具這般眼目始得。還辨得麼。易分雪裏粉。難辨墨中煤。
舉洞山垂語云。體得佛向上人。方有說話分。僧問。如何是佛向上人。山云非佛。法眼云。方便呼為佛。師云。二老宿相去多少。直是刀刀相似。柰何魚魯參差。到這裏。須是轉劫外機。放風前箭。橫身擔荷。攃手承當。具這般眼目始得。還辨得麼。易分雪裏粉。難辨墨中煤。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉脩山主垂語云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會。聖人若會。即同凡夫。凡夫若知。即是聖人。師云。收得安南。又憂塞北到這裏實成底事。一時颺却。始得穩坐地。還端的麼。一等平懷。泯然自盡。
舉脩山主垂語云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會。聖人若會。即同凡夫。凡夫若知。即是聖人。師云。收得安南。又憂塞北到這裏實成底事。一時颺却。始得穩坐地。還端的麼。一等平懷。泯然自盡。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉石梯問侍者。什麼處去。者云。上堂齋去。梯云。我豈不知汝上堂齋去。者云。除此外別道什麼。梯云。我祇問汝本分事。者云。若問本分事。某甲實是上堂齋公。梯云。不謬為吾侍者。師云。放過即不可。如今直與扭得鼻孔痛。打得骨頭出。始得免見瞎驢趁大隊。所以道平地上死人無數。透得荊棘林是好手。且道。適來這僧透得也未。多虛不如少實。
舉石梯問侍者。什麼處去。者云。上堂齋去。梯云。我豈不知汝上堂齋去。者云。除此外別道什麼。梯云。我祇問汝本分事。者云。若問本分事。某甲實是上堂齋公。梯云。不謬為吾侍者。師云。放過即不可。如今直與扭得鼻孔痛。打得骨頭出。始得免見瞎驢趁大隊。所以道平地上死人無數。透得荊棘林是好手。且道。適來這僧透得也未。多虛不如少實。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問法眼。聲色兩字。如何透得。眼云。大眾若會這僧問處。透聲色也不難。師云。從前不了。祇因家賊難防。直下分明。且向草菴止宿。
舉僧問法眼。聲色兩字。如何透得。眼云。大眾若會這僧問處。透聲色也不難。師云。從前不了。祇因家賊難防。直下分明。且向草菴止宿。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉夾山云。目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目之所到。師云。夾山老子。解開布袋頭。將差珍異寶。攃向諸人面前了也。正當恁麼時。却作麼生。路不拾遺。君子稱美。
舉夾山云。目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目之所到。師云。夾山老子。解開布袋頭。將差珍異寶。攃向諸人面前了也。正當恁麼時。却作麼生。路不拾遺。君子稱美。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉趙州云。把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫。我要儞會。儞又作麼生會。師云。還端的也未。直饒儞這裏會得。七穿八穴。我也知儞出趙州䅚繢不得。
舉趙州云。把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫。我要儞會。儞又作麼生會。師云。還端的也未。直饒儞這裏會得。七穿八穴。我也知儞出趙州䅚繢不得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲曰。露柱懷胎。清云。分後如何。雲曰。如片雲點太清。清云祇如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼即含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲曰。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲曰。似鏡常明。清云。向上更有事否。雲曰有。清云。如何是向上事。雲曰。打破鏡來。與子相見。師云。分與未分。玉機夜動。點與不點。金梭暗拋。直是一色純清。未得十成安穩。且道。打破鏡來。向什麼處相見。還會麼。清秋老兔吞光後。湛水蒼龍蛻骨時。
舉鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲曰。露柱懷胎。清云。分後如何。雲曰。如片雲點太清。清云祇如太清。還受點也無。雲不對。清云。恁麼即含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清。絕點時如何。雲曰。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲曰。似鏡常明。清云。向上更有事否。雲曰有。清云。如何是向上事。雲曰。打破鏡來。與子相見。師云。分與未分。玉機夜動。點與不點。金梭暗拋。直是一色純清。未得十成安穩。且道。打破鏡來。向什麼處相見。還會麼。清秋老兔吞光後。湛水蒼龍蛻骨時。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉石鞏上堂。乃張弓架箭。三平擘開胸當之。鞏云。一張弓兩隻箭。三十年祇。射得半箇聖人。師云。石鞏習氣不除。三平相席打令。却云三十年一張弓兩隻箭。祇射得半箇聖人。豈不是以己方人。大都不入驚人浪。到了難尋稱意魚。
舉石鞏上堂。乃張弓架箭。三平擘開胸當之。鞏云。一張弓兩隻箭。三十年祇。射得半箇聖人。師云。石鞏習氣不除。三平相席打令。却云三十年一張弓兩隻箭。祇射得半箇聖人。豈不是以己方人。大都不入驚人浪。到了難尋稱意魚。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問雲門。如何是清淨法身。門云。花藥欄。僧云。便恁麼去時如何。門云。金毛師子。雪竇著語云。大無端。師云。賊來須打。客來須待。雲門雪竇。二俱作家。這裏莫有便恁麼去者麼。切忌撞頭磕額。
舉僧問雲門。如何是清淨法身。門云。花藥欄。僧云。便恁麼去時如何。門云。金毛師子。雪竇著語云。大無端。師云。賊來須打。客來須待。雲門雪竇。二俱作家。這裏莫有便恁麼去者麼。切忌撞頭磕額。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問曹山。子歸就父。為什麼父全不顧。山云。理合如斯。僧云。父子之恩何在。山云。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。山云。刀斧斫不開。師云。翡翠簾垂。絲綸未降。紫羅帳合。視聽難通。犯動毛頭月昇夜戶。密移一步鶴出銀籠。還知麼。脫身一色無遺影。不坐同風落大功。
舉僧問曹山。子歸就父。為什麼父全不顧。山云。理合如斯。僧云。父子之恩何在。山云。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。山云。刀斧斫不開。師云。翡翠簾垂。絲綸未降。紫羅帳合。視聽難通。犯動毛頭月昇夜戶。密移一步鶴出銀籠。還知麼。脫身一色無遺影。不坐同風落大功。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉白水垂語云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。僧便問。如何是眼裏著砂不得。水云。應真無比。僧云。如何是耳裏著水不得。水云。白淨無垢。師云。白水老子。可謂大而無外。小而無內。具足千變萬化。祇箇赤手空身。不受一滴一塵。直是滿眼滿耳。還見麼。立足無閑地。知心有幾人。
舉白水垂語云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。僧便問。如何是眼裏著砂不得。水云。應真無比。僧云。如何是耳裏著水不得。水云。白淨無垢。師云。白水老子。可謂大而無外。小而無內。具足千變萬化。祇箇赤手空身。不受一滴一塵。直是滿眼滿耳。還見麼。立足無閑地。知心有幾人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉石頭參同契云。回互不回互。僧問雲門。如何是回互。門指版頭云。不可喚作版頭僧云。如何是不回互。門云。這箇是版頭。師云。石頭舌頭無骨。雲門眼裡有筋。千古之下。聲光赫揚。如今要把手共行。直須恁麼始解不恁麼。然後沒交涉。還相委悉麼。少年曾決龍蛇陣。老倒還同稚子歌。
舉石頭參同契云。回互不回互。僧問雲門。如何是回互。門指版頭云。不可喚作版頭僧云。如何是不回互。門云。這箇是版頭。師云。石頭舌頭無骨。雲門眼裡有筋。千古之下。聲光赫揚。如今要把手共行。直須恁麼始解不恁麼。然後沒交涉。還相委悉麼。少年曾決龍蛇陣。老倒還同稚子歌。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉芭蕉示眾云。爾有拄杖子。我與爾拄杖子。爾無拄杖子。我奪却爾拄杖子。師云。爾有則一切有。爾無則一切無。有無自是當人。與奪關芭蕉甚事。正恁麼時。作麼生是爾拄杖子。
舉芭蕉示眾云。爾有拄杖子。我與爾拄杖子。爾無拄杖子。我奪却爾拄杖子。師云。爾有則一切有。爾無則一切無。有無自是當人。與奪關芭蕉甚事。正恁麼時。作麼生是爾拄杖子。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裡龍吟。僧云。如何是道中人。嚴云。髑髏裡眼睛。僧舉門石霜。如何是枯木裡龍吟。霜云。猶帶喜在。僧云。如何是髑髏裡眼睛。霜云。猶帶識在。師云。王居門裡。臣不出門。
舉僧問香嚴。如何是道。嚴云。枯木裡龍吟。僧云。如何是道中人。嚴云。髑髏裡眼睛。僧舉門石霜。如何是枯木裡龍吟。霜云。猶帶喜在。僧云。如何是髑髏裡眼睛。霜云。猶帶識在。師云。王居門裡。臣不出門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉大耳三藏得他心通。朝見肅宗帝。帝命忠國師驗之。藏見國師。便禮拜側立于右。國師云。汝得他心通是否。藏云不敢。國師云。汝道。老僧祇今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在西川看競渡舡。國師再問。汝道。老僧即今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在天津橋上看弄猢猻。國師第三次問。老僧即今在什麼處。藏罔知去處。國師叱云。這野狐精。他心通在什麼處。師云。三藏不見國師。則且置。爾道。國師自知落處麼。若謂自知。則百鳥銜花。諸天供養。未有休日。且道。正當恁麼時。落在什麼處。
舉大耳三藏得他心通。朝見肅宗帝。帝命忠國師驗之。藏見國師。便禮拜側立于右。國師云。汝得他心通是否。藏云不敢。國師云。汝道。老僧祇今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在西川看競渡舡。國師再問。汝道。老僧即今在什麼處。藏云。和尚是一國之師。何得在天津橋上看弄猢猻。國師第三次問。老僧即今在什麼處。藏罔知去處。國師叱云。這野狐精。他心通在什麼處。師云。三藏不見國師。則且置。爾道。國師自知落處麼。若謂自知。則百鳥銜花。諸天供養。未有休日。且道。正當恁麼時。落在什麼處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉陸亘大夫。問南泉。弟子家中有一片石。有時坐有時臥。欲鐫作佛得否。泉云得。陸云。莫不得否。泉云不得。雲巖云。坐則佛。不坐則非佛。洞山云。不坐則佛。坐則非佛。師云。轉功就位。轉位就功。還他洞上父子。且道。南泉意作麼生。直是針錐不得。
舉陸亘大夫。問南泉。弟子家中有一片石。有時坐有時臥。欲鐫作佛得否。泉云得。陸云。莫不得否。泉云不得。雲巖云。坐則佛。不坐則非佛。洞山云。不坐則佛。坐則非佛。師云。轉功就位。轉位就功。還他洞上父子。且道。南泉意作麼生。直是針錐不得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉佛前有一女子入定。佛勅文殊出定。殊乃運神力。托上梵天。出定不得。佛乃云。下方有罔明大士。能出此定。須臾罔明至。勅令出定。罔明彈指三下。女子便出定。師云。若定若動。當人變弄。鴻毛輕而不輕。大山重而非重。還知老瞿曇鼻孔在我手裡麼。
舉佛前有一女子入定。佛勅文殊出定。殊乃運神力。托上梵天。出定不得。佛乃云。下方有罔明大士。能出此定。須臾罔明至。勅令出定。罔明彈指三下。女子便出定。師云。若定若動。當人變弄。鴻毛輕而不輕。大山重而非重。還知老瞿曇鼻孔在我手裡麼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雪峯與三聖行次。見一隊猢猻。峯云。祇這猢猻。各各皆一面古鏡。聖云。歷劫無名。何以彰為古鏡。峯云。瑕生也。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。師云。當時若見雪峯道瑕生也。但近前云喏喏。且道。何故如此。爭之不足。讓之有餘。
舉雪峯與三聖行次。見一隊猢猻。峯云。祇這猢猻。各各皆一面古鏡。聖云。歷劫無名。何以彰為古鏡。峯云。瑕生也。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。師云。當時若見雪峯道瑕生也。但近前云喏喏。且道。何故如此。爭之不足。讓之有餘。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉長慶示眾云。淨潔打疊了。近前就我索。驀脊與爾一棒。有這一棒到爾。爾須具大慚愧。若無這一棒到爾。爾向什麼處會。師云。死口喫常住飯。展脚臥長連床。求箇知慚媿者難得。還知長慶棒落地處麼。雷開蟄戶電燒尾。引出崢嶸頭角來。
舉長慶示眾云。淨潔打疊了。近前就我索。驀脊與爾一棒。有這一棒到爾。爾須具大慚愧。若無這一棒到爾。爾向什麼處會。師云。死口喫常住飯。展脚臥長連床。求箇知慚媿者難得。還知長慶棒落地處麼。雷開蟄戶電燒尾。引出崢嶸頭角來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉盤山垂語云。若言即心即佛。今時未入玄微。若言非心非佛。亦是指蹤極則。師云。有錢不解使。解使却無錢。且道。作麼生得十成去。娶他年少婦。須是白頭兒。
舉盤山垂語云。若言即心即佛。今時未入玄微。若言非心非佛。亦是指蹤極則。師云。有錢不解使。解使却無錢。且道。作麼生得十成去。娶他年少婦。須是白頭兒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉金峯示眾云。事存圅蓋合。理應箭鋒拄。若人道得。金峯分半院與他住。時有僧出禮拜。峯云休休。相見易得好。共住難為人。師云。重賞之下。必有勇夫。這僧擬乎強取。金峯又却不甘。還知蚌鷸相持。盡落漁夫之手。若也辨得圅蓋箭鋒。金峯一院兩手分付。
舉金峯示眾云。事存圅蓋合。理應箭鋒拄。若人道得。金峯分半院與他住。時有僧出禮拜。峯云休休。相見易得好。共住難為人。師云。重賞之下。必有勇夫。這僧擬乎強取。金峯又却不甘。還知蚌鷸相持。盡落漁夫之手。若也辨得圅蓋箭鋒。金峯一院兩手分付。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。佛與曹山。賓主互換。出世不出世。各具一隻眼。未有長行而不住。長住而不行。還會麼。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。
舉僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。佛與曹山。賓主互換。出世不出世。各具一隻眼。未有長行而不住。長住而不行。還會麼。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雲門示眾云。直得觸目無滯。達得名身句身一切法空。山河大地是名身。亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風。匝匝之波。直得亡知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅在。師云。賓主不諧。二俱有過。各與二十棒。祇如向上一竅。又作麼生。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。
舉雲門示眾云。直得觸目無滯。達得名身句身一切法空。山河大地是名身。亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風。匝匝之波。直得亡知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅在。師云。賓主不諧。二俱有過。各與二十棒。祇如向上一竅。又作麼生。犀因翫月紋生角。象被雷驚花入牙。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。來日不得普請。師云。坐斷十方。千差路絕。放開一線。萬派朝宗。二尊宿。開拓家風。方見衲僧去就。還端的麼。太平天子寰中旨。血汗將軍塞外心。
舉乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。來日不得普請。師云。坐斷十方。千差路絕。放開一線。萬派朝宗。二尊宿。開拓家風。方見衲僧去就。還端的麼。太平天子寰中旨。血汗將軍塞外心。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉巖頭辭德山。山云。子什麼處去。頭云。暫辭和尚下山去。山云。子他後作麼生。頭云。不忘和尚。山云。子憑何有此語。頭云。豈不聞智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳授。山云。如是如是。善自護持。師云。德山尋常棒下。不立佛祖。洎乎到這時節。得恁麼老婆。雖然是養子之緣。爭免得後人撿責。待伊道智過於師方堪傳授。拽拄杖驀脊便打。
舉巖頭辭德山。山云。子什麼處去。頭云。暫辭和尚下山去。山云。子他後作麼生。頭云。不忘和尚。山云。子憑何有此語。頭云。豈不聞智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳授。山云。如是如是。善自護持。師云。德山尋常棒下。不立佛祖。洎乎到這時節。得恁麼老婆。雖然是養子之緣。爭免得後人撿責。待伊道智過於師方堪傳授。拽拄杖驀脊便打。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉南泉垂語云。王老師。牧一頭水牯牛。擬向溪東去。不免官家苗稅。擬向溪西去。不免官家苗稅。爭如隨分納些些。總不見得。師云。南泉牧牛。可謂奇特。直得一切處關防不得。為什麼如此。是他隨分納些些。
舉南泉垂語云。王老師。牧一頭水牯牛。擬向溪東去。不免官家苗稅。擬向溪西去。不免官家苗稅。爭如隨分納些些。總不見得。師云。南泉牧牛。可謂奇特。直得一切處關防不得。為什麼如此。是他隨分納些些。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉黃蘗問百丈。從上相承底事。和尚如何指示於人。丈據坐。蘗云。後代兒孫。將何傳授。丈云。將謂爾是箇人。便歸方丈。師云。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。還他百丈。黃蘗不是不知有。且祇要此話大行。還會百丈歸方丈麼。林間風葉落。化外水天秋。
舉黃蘗問百丈。從上相承底事。和尚如何指示於人。丈據坐。蘗云。後代兒孫。將何傳授。丈云。將謂爾是箇人。便歸方丈。師云。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。還他百丈。黃蘗不是不知有。且祇要此話大行。還會百丈歸方丈麼。林間風葉落。化外水天秋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉仰山問僧。近離甚處。僧云廬山。仰云。曾到五老峯麼。僧云不曾到。仰云。闍梨不曾遊山。雲門云。此語皆為慈悲之故。有落草之譚。師云。雲門雖然識得仰山底裡。爭柰祇知其一不知其二。且道。仰山意作麼生。無限風流慵賣弄。免人指點好郎君。
舉仰山問僧。近離甚處。僧云廬山。仰云。曾到五老峯麼。僧云不曾到。仰云。闍梨不曾遊山。雲門云。此語皆為慈悲之故。有落草之譚。師云。雲門雖然識得仰山底裡。爭柰祇知其一不知其二。且道。仰山意作麼生。無限風流慵賣弄。免人指點好郎君。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉三聖云。我逢人即出。出即不為人。興化云。我逢人即不出。出則便為人。師云。墮也墮也。今日不是減古人聲光。且要長後人節概。若是本色漢。提祖師印。轉鐵牛機。把拄杖一時穿却。方見衲僧手段。
舉三聖云。我逢人即出。出即不為人。興化云。我逢人即不出。出則便為人。師云。墮也墮也。今日不是減古人聲光。且要長後人節概。若是本色漢。提祖師印。轉鐵牛機。把拄杖一時穿却。方見衲僧手段。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉聲明三藏見閩王。王請玄沙驗之。沙背後以銅火筯。敲鐵火爐。問云。是什麼聲。藏云。銅鐵聲。沙云。大王莫受外國人瞞。師云。理契則神。貧子獲衣中之寶。情封則物。力士失額上之珠。三藏祇解瞻前。玄沙不能顧後。還知麼。誣人之罪。以罪加之。
舉聲明三藏見閩王。王請玄沙驗之。沙背後以銅火筯。敲鐵火爐。問云。是什麼聲。藏云。銅鐵聲。沙云。大王莫受外國人瞞。師云。理契則神。貧子獲衣中之寶。情封則物。力士失額上之珠。三藏祇解瞻前。玄沙不能顧後。還知麼。誣人之罪。以罪加之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問長沙。作麼生轉得山河大地。歸自己去。沙云。作麼生轉得自己。歸山河大地去。師云。雖然主賓互換。要且泥水不分。或然裂轉鼻孔。恁麼不恁麼總不得。又合作麼生。如今王令稍嚴。不許人攙行奪市。
舉僧問長沙。作麼生轉得山河大地。歸自己去。沙云。作麼生轉得自己。歸山河大地去。師云。雖然主賓互換。要且泥水不分。或然裂轉鼻孔。恁麼不恁麼總不得。又合作麼生。如今王令稍嚴。不許人攙行奪市。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉灌溪垂語云。我在臨際處得一杓。我在末山處得一杓。又云。十方無壁落。四面亦無門。露躶躶赤灑灑沒可把。師云。灌溪恁麼說話。且道。是臨際處得底。末山處得底。雖然一箭雙雕。柰有時走殺有時坐殺。且作麼生得恰好去。揑聚放開都在我。拈來拋去更由誰。
舉灌溪垂語云。我在臨際處得一杓。我在末山處得一杓。又云。十方無壁落。四面亦無門。露躶躶赤灑灑沒可把。師云。灌溪恁麼說話。且道。是臨際處得底。末山處得底。雖然一箭雙雕。柰有時走殺有時坐殺。且作麼生得恰好去。揑聚放開都在我。拈來拋去更由誰。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問睦州。祖意教意是同是別。州云。青山自青山。白雲自白雲。師云。若向這裡識得陸州。釋迦出世達磨西來。總是不守本分底漢。還識得麼。臂長衫袖短。脚瘦草鞋寬。
舉僧問睦州。祖意教意是同是別。州云。青山自青山。白雲自白雲。師云。若向這裡識得陸州。釋迦出世達磨西來。總是不守本分底漢。還識得麼。臂長衫袖短。脚瘦草鞋寬。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉南園一日自燒浴。僧問。和尚何不使沙彌童行。園撫掌三下。僧舉似曹山。山云。一等是箇撫掌拍手。就中南園奇怪。俱胝一指頭禪。蓋為承當處不諦。僧却問。南園撫掌。豈不是奴兒婢子邊事。山云是。僧云。向上更有事也無。山云有。僧云。如何是向上事。山咄云。這奴兒婢子。師云。識尊卑知貴賤。南園是作家。分玉石辨金鍮。曹山不出世。這僧雖解切瑳琢磨。也祇向奴兒婢子邊著到。還知麼。放矌淋漓兩不傷。猶是夜明簾外客。
舉南園一日自燒浴。僧問。和尚何不使沙彌童行。園撫掌三下。僧舉似曹山。山云。一等是箇撫掌拍手。就中南園奇怪。俱胝一指頭禪。蓋為承當處不諦。僧却問。南園撫掌。豈不是奴兒婢子邊事。山云是。僧云。向上更有事也無。山云有。僧云。如何是向上事。山咄云。這奴兒婢子。師云。識尊卑知貴賤。南園是作家。分玉石辨金鍮。曹山不出世。這僧雖解切瑳琢磨。也祇向奴兒婢子邊著到。還知麼。放矌淋漓兩不傷。猶是夜明簾外客。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雲門示眾云。十五日以前即不問。十五日以後道將一句來。自云。日日是好日。師云。屬虎人本命。屬猴人相衝。
舉雲門示眾云。十五日以前即不問。十五日以後道將一句來。自云。日日是好日。師云。屬虎人本命。屬猴人相衝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉壽聖云。月半前用釣。月半後用錐。僧便問。正當月半時如何。聖云。泥牛踏破澄潭月。師云。兩頭得用。壽聖作家。直下忘功。是誰體得。放行也互換尊賓。把住也不留朕跡。還有體得底麼。玉女夜拋梭。織錦於西舍。
舉壽聖云。月半前用釣。月半後用錐。僧便問。正當月半時如何。聖云。泥牛踏破澄潭月。師云。兩頭得用。壽聖作家。直下忘功。是誰體得。放行也互換尊賓。把住也不留朕跡。還有體得底麼。玉女夜拋梭。織錦於西舍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問曹山。世間什麼物最貴。山云。死猫兒最貴。僧云。為什麼死猫兒最貴。山云。無人著價。師云。曹山物貨不入行市。子細看來。直是一錢不直。曹山遇賤則貴。我這裏遇貴則賤且道還有相違處麼。
舉僧問曹山。世間什麼物最貴。山云。死猫兒最貴。僧云。為什麼死猫兒最貴。山云。無人著價。師云。曹山物貨不入行市。子細看來。直是一錢不直。曹山遇賤則貴。我這裏遇貴則賤且道還有相違處麼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉大慈示眾云。山僧不會答話。祇是識病時有僧出。慈便歸方丈。雪竇云。雪竇識病不答話。或有僧出。劈脊便打。師云。大慈雪竇。二俱作家。要且祇顧目前不防脚下。或有箇不識好惡。不問東西底漢。出來便掀倒禪床。直饒爾全機大用。也祇恐著手脚不辨。正當恁麼時。還有識病底眼麼。
舉大慈示眾云。山僧不會答話。祇是識病時有僧出。慈便歸方丈。雪竇云。雪竇識病不答話。或有僧出。劈脊便打。師云。大慈雪竇。二俱作家。要且祇顧目前不防脚下。或有箇不識好惡。不問東西底漢。出來便掀倒禪床。直饒爾全機大用。也祇恐著手脚不辨。正當恁麼時。還有識病底眼麼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問雪峯。聲聞人見性。如夜見月。菩薩人見性。如晝見日。未審。和尚見性如何。峯打三下。後問巖頭。頭打三掌。雪竇云。應病與藥。且打三下。據令而行。合打多少。師云。雪竇一期趁快。往往後人作行令會。却殊不知。雪峯巖頭是箇無固必漢。
舉僧問雪峯。聲聞人見性。如夜見月。菩薩人見性。如晝見日。未審。和尚見性如何。峯打三下。後問巖頭。頭打三掌。雪竇云。應病與藥。且打三下。據令而行。合打多少。師云。雪竇一期趁快。往往後人作行令會。却殊不知。雪峯巖頭是箇無固必漢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雲巖院主遊石室回。巖云。汝去入到石室裡看。為什麼便祇回。院主無對。洞山代云。彼中已有人占了也。巖云。汝更去作什麼。山云。不可人情斷絕去也。師云。低頭失却針。開眼拾得線。線無頭而莫度。針無穴以難穿。到這裏。鸞膠續絃。須是洞山始得。
舉雲巖院主遊石室回。巖云。汝去入到石室裡看。為什麼便祇回。院主無對。洞山代云。彼中已有人占了也。巖云。汝更去作什麼。山云。不可人情斷絕去也。師云。低頭失却針。開眼拾得線。線無頭而莫度。針無穴以難穿。到這裏。鸞膠續絃。須是洞山始得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉南泉與趙州翫月次。州云。幾時得似這箇去。泉云。王老師二十年前。也曾恁麼來。師云。二十年前且置。二十年後又作麼生。還知王老師行履處麼。屋裏無靈床。渾家不著孝。
舉南泉與趙州翫月次。州云。幾時得似這箇去。泉云。王老師二十年前。也曾恁麼來。師云。二十年前且置。二十年後又作麼生。還知王老師行履處麼。屋裏無靈床。渾家不著孝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問玄沙。如何是無縫塔。沙云。這一縫大小。師云見成公案。爾若道據欵結案。我知爾未識玄沙。若有人問長蘆。祇向道。四稜榻地。且道。識玄沙不識玄沙。具眼者辨看。
舉僧問玄沙。如何是無縫塔。沙云。這一縫大小。師云見成公案。爾若道據欵結案。我知爾未識玄沙。若有人問長蘆。祇向道。四稜榻地。且道。識玄沙不識玄沙。具眼者辨看。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉古德垂語云。終日拈香擇火。不知身是道場。師云。弄精魂漢。有什麼限。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。師云。奇怪八十翁翁出場屋。不是小兒戲。且道。利害在什麼處。有智無智。較三十里。
舉古德垂語云。終日拈香擇火。不知身是道場。師云。弄精魂漢。有什麼限。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。師云。奇怪八十翁翁出場屋。不是小兒戲。且道。利害在什麼處。有智無智。較三十里。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問龍牙。如何是祖師西來意。牙云。待石烏龜解語。即向汝道。僧問香林。如何是祖師西來意。林云。坐久成勞。師云。一句子仰之彌高。一句子鑽之彌堅。一句子瞻之在前。一句子忽焉在後。還辨得麼赤心片片知人少。覿面堆堆覩者稀。
舉僧問龍牙。如何是祖師西來意。牙云。待石烏龜解語。即向汝道。僧問香林。如何是祖師西來意。林云。坐久成勞。師云。一句子仰之彌高。一句子鑽之彌堅。一句子瞻之在前。一句子忽焉在後。還辨得麼赤心片片知人少。覿面堆堆覩者稀。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉良禪客問欽山。一鏇破三關時如何。山云。放出關中主看。良云。恁麼則知過必改。山云。更待何時。良云。好箭放不著所在。便出。山云且來闍梨。良回首。山把住云。一鏇破三關即且置。試與欽山發箭看。良擬議。山打七棒云。且聽。這漢疑三十年。師云。山堆嶽積來瓦解氷消法。則是人知有。與我放出關中主看。且合作麼生。有底道。當時便喝。當時便掌。然則一期瞎用則得。要且未是關中主在。還體得麼。當堂不正坐。那赴兩頭機。
舉良禪客問欽山。一鏇破三關時如何。山云。放出關中主看。良云。恁麼則知過必改。山云。更待何時。良云。好箭放不著所在。便出。山云且來闍梨。良回首。山把住云。一鏇破三關即且置。試與欽山發箭看。良擬議。山打七棒云。且聽。這漢疑三十年。師云。山堆嶽積來瓦解氷消法。則是人知有。與我放出關中主看。且合作麼生。有底道。當時便喝。當時便掌。然則一期瞎用則得。要且未是關中主在。還體得麼。當堂不正坐。那赴兩頭機。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉趙州與遠侍者。鬪劣不鬪勝。州云。我似一頭驢。者云。我似驢胃。州云。我似驢糞。者云。我似糞中蟲。州云。爾在裏許作什麼。者云過夏。州云。把將餅子來。師云。高高標不出。低低望不及。眼自爭先得。籌因打劫贏。
舉趙州與遠侍者。鬪劣不鬪勝。州云。我似一頭驢。者云。我似驢胃。州云。我似驢糞。者云。我似糞中蟲。州云。爾在裏許作什麼。者云過夏。州云。把將餅子來。師云。高高標不出。低低望不及。眼自爭先得。籌因打劫贏。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉玄沙示眾云。諸方盡道接物利生。忽遇三種病人來。如何接得。患盲者。拈推竪拂。他又不見。患聾者。語言三昧。他又不聞。患瘂者。教伊說又說不得。若接此人不得。佛法無靈驗。有僧請益雲門。門云。爾禮拜著。僧禮拜。門以拄杖桎。僧退後云。汝不是患盲。復喚近前來。僧近前。門云。汝不是患聾。乃云會麼。僧云不會。門云。汝不是患瘂。其僧於此有省。師云。雲門平展。這僧實酬。且道。悟在什麼處。不救之疾。難為針艾。
舉玄沙示眾云。諸方盡道接物利生。忽遇三種病人來。如何接得。患盲者。拈推竪拂。他又不見。患聾者。語言三昧。他又不聞。患瘂者。教伊說又說不得。若接此人不得。佛法無靈驗。有僧請益雲門。門云。爾禮拜著。僧禮拜。門以拄杖桎。僧退後云。汝不是患盲。復喚近前來。僧近前。門云。汝不是患聾。乃云會麼。僧云不會。門云。汝不是患瘂。其僧於此有省。師云。雲門平展。這僧實酬。且道。悟在什麼處。不救之疾。難為針艾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧辭大慈。慈問。向什麼處去。僧云。江西去。慈云。將老僧去。得麼。僧云。非但和尚。更有過於和尚者。亦不能將得去。師云。大慈合伴不著。這僧不如獨行。也須是恁麼始得。真饒大慈古佛。也不柰這檐版漢何。且道。別有什麼長處。
舉僧辭大慈。慈問。向什麼處去。僧云。江西去。慈云。將老僧去。得麼。僧云。非但和尚。更有過於和尚者。亦不能將得去。師云。大慈合伴不著。這僧不如獨行。也須是恁麼始得。真饒大慈古佛。也不柰這檐版漢何。且道。別有什麼長處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問石霜。咫尺之間。為什麼不覩師顏。霜云。我道。遍界不曾藏。僧復問雪峯。遍界不曾藏意旨如何。峯云。甚麼處不是石霜。師云。石霜雪峯相去多少。直是千里萬里。若有人問長蘆遍界不曾藏竟旨。向道什麼處是石霜。
舉僧問石霜。咫尺之間。為什麼不覩師顏。霜云。我道。遍界不曾藏。僧復問雪峯。遍界不曾藏意旨如何。峯云。甚麼處不是石霜。師云。石霜雪峯相去多少。直是千里萬里。若有人問長蘆遍界不曾藏竟旨。向道什麼處是石霜。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉三平頌云。
舉三平頌云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
秖此見聞非見聞。更無聲色可呈君。
秖此見聞非見聞。更無聲色可呈君。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
箇中若了全無事。體用何妨分不分。
箇中若了全無事。體用何妨分不分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師云。正相逢沒交涉。六戶不掩。四衢絕蹤。遍界是光明。通身無向背機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。
師云。正相逢沒交涉。六戶不掩。四衢絕蹤。遍界是光明。通身無向背機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧辭大隨。隨問。什麼處去。僧云。峩眉禮普賢去。隨竪起拂子云。文殊普賢祇在這裏。僧畫一圓相拋向背後。隨云。侍者將一貼茶與這僧。師云。識法者懼。欺敵者亡。水中擇乳。須是鵝王。
舉僧辭大隨。隨問。什麼處去。僧云。峩眉禮普賢去。隨竪起拂子云。文殊普賢祇在這裏。僧畫一圓相拋向背後。隨云。侍者將一貼茶與這僧。師云。識法者懼。欺敵者亡。水中擇乳。須是鵝王。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
與玄沙見鼓山來。畫一圓相。山云。人人出這箇不得。沙云。情知爾驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。沙云。人人出這箇不得。山云。和尚恁麼却得。某甲為什麼不得。沙云。我得爾不得。師云。玄沙大似倚勢欺人。以強陵弱。蓋他撥得轉弄得出。兩箇一般。為什麼道。我得爾不得。是真難掩。是偽不冐。
與玄沙見鼓山來。畫一圓相。山云。人人出這箇不得。沙云。情知爾驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。沙云。人人出這箇不得。山云。和尚恁麼却得。某甲為什麼不得。沙云。我得爾不得。師云。玄沙大似倚勢欺人。以強陵弱。蓋他撥得轉弄得出。兩箇一般。為什麼道。我得爾不得。是真難掩。是偽不冐。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雪竇舉。古德云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。忽有箇漢。信得及把得住。不受人瞞。祖佛言教。是什麼熱椀鳴聲。便請高掛盋囊。拗折拄杖。管取一員無事道人。又云。眼裏著得須彌山。耳裏著得大海水。一般漢。受人商量。佛祖言教。如龍得水。似虎靠山。却須挑起盋囊。橫擔拄杖。亦是一員無事道。人復云。恁麼也不得。不恁麼也不得。然後沒交涉。三員無事道人中。選一人為師。師云。坐斷乾坤。建立世界。和光混俗。各有長處且道。選那一人為師。驀拈起拄杖云。穿過了也。
舉雪竇舉。古德云。眼裏著砂不得。耳裏著水不得。忽有箇漢。信得及把得住。不受人瞞。祖佛言教。是什麼熱椀鳴聲。便請高掛盋囊。拗折拄杖。管取一員無事道人。又云。眼裏著得須彌山。耳裏著得大海水。一般漢。受人商量。佛祖言教。如龍得水。似虎靠山。却須挑起盋囊。橫擔拄杖。亦是一員無事道。人復云。恁麼也不得。不恁麼也不得。然後沒交涉。三員無事道人中。選一人為師。師云。坐斷乾坤。建立世界。和光混俗。各有長處且道。選那一人為師。驀拈起拄杖云。穿過了也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉洞山問密師伯。作什麼。密云把針。山云把針事作麼生。密云。針針相似。山云。二十年同行。作這語話。密云。長老又作麼生。山云。大地火發。師云。大地火發。間不容髮。南海崑崙。天寒不𮧬。祖祖相傳。一頭搕𢶍。
舉洞山問密師伯。作什麼。密云把針。山云把針事作麼生。密云。針針相似。山云。二十年同行。作這語話。密云。長老又作麼生。山云。大地火發。師云。大地火發。間不容髮。南海崑崙。天寒不𮧬。祖祖相傳。一頭搕𢶍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉陳操尚書與眾官。樓上遙見數僧從遠來。官云。數員禪客。陳云不是。官云。焉知不是。陳云。待與驗過。僧至樓下。陳云大德。僧舉首。陳云。不信道不是。官罔措。師云。陳尚書當面白拈。瞞長蘆一點不得。
舉陳操尚書與眾官。樓上遙見數僧從遠來。官云。數員禪客。陳云不是。官云。焉知不是。陳云。待與驗過。僧至樓下。陳云大德。僧舉首。陳云。不信道不是。官罔措。師云。陳尚書當面白拈。瞞長蘆一點不得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉雪峯在洞山作典座。一日淘米次。山問。淘砂去米。淘米去砂。峯云。砂米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯便覆却盆。山云。子他後別見人去在。師云。雪峯祇管步步登高。不覺草鞋跟斷。若也正偏宛轉敲唱俱行。自是言氣相合。父子相投。且道。洞山不肯雪峯意。在什麼處。萬里無雲天有過。碧潭似鏡月難來。
舉雪峯在洞山作典座。一日淘米次。山問。淘砂去米。淘米去砂。峯云。砂米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯便覆却盆。山云。子他後別見人去在。師云。雪峯祇管步步登高。不覺草鞋跟斷。若也正偏宛轉敲唱俱行。自是言氣相合。父子相投。且道。洞山不肯雪峯意。在什麼處。萬里無雲天有過。碧潭似鏡月難來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問芭蕉。有一人不捨生死。不證涅槃。師還提携也無。蕉云。山僧粗識好惡。師云。芭蕉雖然識好惡。且不能牽耕夫之牛。奪飢人之食。如今若有人問長蘆。便和聲打。為什麼如此。我從來不識好惡。
舉僧問芭蕉。有一人不捨生死。不證涅槃。師還提携也無。蕉云。山僧粗識好惡。師云。芭蕉雖然識好惡。且不能牽耕夫之牛。奪飢人之食。如今若有人問長蘆。便和聲打。為什麼如此。我從來不識好惡。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉大慈示眾云。說得一丈。不如行得一尺。說得一尺。不如行得一寸。洞山云。說取行不得底。行取說不得底。雲居云。行時無說路。說時無行路。不行不說時。合行什麼路。洛浦云。行說俱不到。則本事在。行說俱到。則本事無。師云。絕是非沒蹤跡。相逢不識面。識面不相逢。諸尊宿。各有長處。如今舌頭上無十字關。脚跟下無五色線。要行便行。要說便說。若有人問長蘆。如何是要行便行。云步。如何是要說便說。云啊。
舉大慈示眾云。說得一丈。不如行得一尺。說得一尺。不如行得一寸。洞山云。說取行不得底。行取說不得底。雲居云。行時無說路。說時無行路。不行不說時。合行什麼路。洛浦云。行說俱不到。則本事在。行說俱到。則本事無。師云。絕是非沒蹤跡。相逢不識面。識面不相逢。諸尊宿。各有長處。如今舌頭上無十字關。脚跟下無五色線。要行便行。要說便說。若有人問長蘆。如何是要行便行。云步。如何是要說便說。云啊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉水潦和尚問馬大師。如何是佛法大意。馬祖與一踏倒。水潦豁然大悟。起來呵呵大笑云。百千法門。無量妙義。祇向一毫頭上。識得根源去。師云。馬大師。不合放過。待伊起來恁麼道。但問祇這一毫。從什麼處得來。待伊擬議。更與一踏。
舉水潦和尚問馬大師。如何是佛法大意。馬祖與一踏倒。水潦豁然大悟。起來呵呵大笑云。百千法門。無量妙義。祇向一毫頭上。識得根源去。師云。馬大師。不合放過。待伊起來恁麼道。但問祇這一毫。從什麼處得來。待伊擬議。更與一踏。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉古德云。長者長法身。短者短法身。師云且道。舜若多神。喚什麼作法身。良久云。還會麼。不可續鳧截鶴。夷岳盈壑去也。
舉古德云。長者長法身。短者短法身。師云且道。舜若多神。喚什麼作法身。良久云。還會麼。不可續鳧截鶴。夷岳盈壑去也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉布袋和尚頌云。彌勒真彌勒師云。拶破面門。分身千百億。師云。築著鼻孔。時時示時人。師云。高著眼。時人皆不識。師云。當面諱却。師復云。憨皮袋欄街截巷。直是無迴避處。還辨得麼。腦後見腮莫與往來。
舉布袋和尚頌云。彌勒真彌勒師云。拶破面門。分身千百億。師云。築著鼻孔。時時示時人。師云。高著眼。時人皆不識。師云。當面諱却。師復云。憨皮袋欄街截巷。直是無迴避處。還辨得麼。腦後見腮莫與往來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。時有僧問。和尚既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。既不知為什麼。道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退師云。這僧也如切如瑳。不能見機而變。趙州也如琢如磨。幾乎事不解交。眾中祇管道。退身有分。殊不知盡力提持。還體悉得麼。焦甎打著連底凍。
舉趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝還護惜也無。時有僧問。和尚既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。既不知為什麼。道不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退師云。這僧也如切如瑳。不能見機而變。趙州也如琢如磨。幾乎事不解交。眾中祇管道。退身有分。殊不知盡力提持。還體悉得麼。焦甎打著連底凍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉睦州問武陵長老。了即毛端吞巨海。始知大地一微塵。作麼生。陵云。和尚問誰。州云問長老。陵云。何不領話。州云。我不領話。爾不領話。師云。睦州武陵。總道不領話。其間。有貪觀白浪失却手橈。乃竪起拂子云。看。
舉睦州問武陵長老。了即毛端吞巨海。始知大地一微塵。作麼生。陵云。和尚問誰。州云問長老。陵云。何不領話。州云。我不領話。爾不領話。師云。睦州武陵。總道不領話。其間。有貪觀白浪失却手橈。乃竪起拂子云。看。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉南泉因至莊。偶莊主預備迎奉泉云。老僧居常出入不與他知。何夙排辨至於如此。主云。昨夜土地神報。侍者便問。既是大善知識為甚却被鬼神覷見。泉云。土地前更添一分供養著。師云。長蘆則不然。若見這莊主恁麼道。便與捉住云。放爾不得。何故如此。不見道來說是非者。便是是非人。
舉南泉因至莊。偶莊主預備迎奉泉云。老僧居常出入不與他知。何夙排辨至於如此。主云。昨夜土地神報。侍者便問。既是大善知識為甚却被鬼神覷見。泉云。土地前更添一分供養著。師云。長蘆則不然。若見這莊主恁麼道。便與捉住云。放爾不得。何故如此。不見道來說是非者。便是是非人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舉僧問洞山。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。為什麼不得他衣盋。山云。直饒道本來無一物。也未合得他衣盋。且道。什麼人合得。僧下九十六轉語。不契。末後云。設使將來他亦不受。山深肯之。雪竇云。他既不受是眼。將來必應是瞎。師云。長蘆則不然。直須將來。若不得來。爭知不受。直須不受。若不不受。爭免將來。將來底必應是眼。不受底真箇是瞎。還會麼。照盡體無依。通身合大道。
舉僧問洞山。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。為什麼不得他衣盋。山云。直饒道本來無一物。也未合得他衣盋。且道。什麼人合得。僧下九十六轉語。不契。末後云。設使將來他亦不受。山深肯之。雪竇云。他既不受是眼。將來必應是瞎。師云。長蘆則不然。直須將來。若不得來。爭知不受。直須不受。若不不受。爭免將來。將來底必應是眼。不受底真箇是瞎。還會麼。照盡體無依。通身合大道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
拈古一百則竟
拈古一百則竟
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後序
後序
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
余頃將漕淮南。夢僧導至一古寺基。有巨棟十數。大書其榜曰隰州。金碧煥然。覺而異之。甞語人莫能占。後數月。主普照者。眾訟抵獄。余生於泗。而又從官往來廿餘年。憫禪席猥冗。因欲以振起之。其徒走權貴門。皆為之地。余志終不可奪。時雪峯了住長蘆。與比丘千五百人俱。今天童覺居上首。與眾推出。余乃勸請力行祖道。無有怖畏。遠近歸依。戶外屨滿。他日相見。問其鄉里。則曰隰州人也。忽省昨夢若合符節。聞者莫不稽首贊歎。咸謂此事不可不書。而執筆輒嬾。退居清江之上二年矣。惠慈上人。自天童由雪峯。持二老書來。問訊懃懇。出天童拈提古德機緣。因記夢事之大略。題其後。不獨可以砥礪禪流。且為叢林盛事云。紹興四年十一月廿二日。薌林居士。向子諲書。
余頃將漕淮南。夢僧導至一古寺基。有巨棟十數。大書其榜曰隰州。金碧煥然。覺而異之。甞語人莫能占。後數月。主普照者。眾訟抵獄。余生於泗。而又從官往來廿餘年。憫禪席猥冗。因欲以振起之。其徒走權貴門。皆為之地。余志終不可奪。時雪峯了住長蘆。與比丘千五百人俱。今天童覺居上首。與眾推出。余乃勸請力行祖道。無有怖畏。遠近歸依。戶外屨滿。他日相見。問其鄉里。則曰隰州人也。忽省昨夢若合符節。聞者莫不稽首贊歎。咸謂此事不可不書。而執筆輒嬾。退居清江之上二年矣。惠慈上人。自天童由雪峯。持二老書來。問訊懃懇。出天童拈提古德機緣。因記夢事之大略。題其後。不獨可以砥礪禪流。且為叢林盛事云。紹興四年十一月廿二日。薌林居士。向子諲書。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宏智禪師廣錄卷第三
宏智禪師廣錄卷第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话