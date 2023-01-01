宏智禪師廣錄卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宏智禪師廣錄卷第二

長蘆覺和尚頌古拈古集序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長蘆覺和尚頌古拈古集序

夫至理超名象之階。真智出思議之外。佛佛祖祖。相印以心。葉葉花花。妙嚴於本。門庭峻高。而稜稜壁立。各紹其宗。枝派衍遠。而浩浩岐流。終歸於海。付區分於杖拂。與烹鍊於鑪鎚。道任斯人也。廓吞納之胸膺。神應求器也。具變通之手段。為萬世之龜噬。明覺首唱於其前。追千里之驥游。阿誰步隨於其後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫至理超名象之階。真智出思議之外。佛佛祖祖。相印以心。葉葉花花。妙嚴於本。門庭峻高。而稜稜壁立。各紹其宗。枝派衍遠。而浩浩岐流。終歸於海。付區分於杖拂。與烹鍊於鑪鎚。道任斯人也。廓吞納之胸膺。神應求器也。具變通之手段。為萬世之龜噬。明覺首唱於其前。追千里之驥游。阿誰步隨於其後。

長蘆和尚。摭古德機緣二百則。頌以宣其義。拈以振其綱。揚淮壖兩席之光。繼雪竇百年之踵。爛成春意。東風暖而山被錦雲。湛作秋容。半夜寒而水懷璧月。縱奪有則。趣舍何心。剪蓁蘙而闢正塗。頌見古人之克力。震雷霆而破蟄戶。拈彰底事之全機。綿密契同。方圓㳷合。鑿枘不爽。斤斧亡痕。屈曲相通。肖貫珠之絲蟻。裴回相附。猶布雨之雲龍。赤肉團獨露真常。髑髏眼瀝乾漏識。箭鋒函蓋。影草探竿。脫功勳而空劫非家。垂方便而通身是手。洗磨鸞鑑。清吹排雲夢之氛。膠續鳳絃。雅韻奏雪樓之曲。禪人法潤集以成編。小子嗣宗序而為引。建炎三年自恣日敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長蘆和尚。摭古德機緣二百則。頌以宣其義。拈以振其綱。揚淮壖兩席之光。繼雪竇百年之踵。爛成春意。東風暖而山被錦雲。湛作秋容。半夜寒而水懷璧月。縱奪有則。趣舍何心。剪蓁蘙而闢正塗。頌見古人之克力。震雷霆而破蟄戶。拈彰底事之全機。綿密契同。方圓㳷合。鑿枘不爽。斤斧亡痕。屈曲相通。肖貫珠之絲蟻。裴回相附。猶布雨之雲龍。赤肉團獨露真常。髑髏眼瀝乾漏識。箭鋒函蓋。影草探竿。脫功勳而空劫非家。垂方便而通身是手。洗磨鸞鑑。清吹排雲夢之氛。膠續鳳絃。雅韻奏雪樓之曲。禪人法潤集以成編。小子嗣宗序而為引。建炎三年自恣日敘。

泗州普照覺和尚頌古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泗州普照覺和尚頌古

侍者法潤信悟編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者法潤信悟編

舉世尊一日陞座。文殊白槌云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉世尊一日陞座。文殊白槌云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。頌曰。

一段真風見也麼。綿綿化母理機梭。織成古錦含春像。無奈東君漏泄何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一段真風見也麼。綿綿化母理機梭。織成古錦含春像。無奈東君漏泄何。

舉梁武帝問達磨大師。如何是聖諦第一義。磨云。廓然無聖。帝云。對朕者唯。磨云不識。帝不契。遂渡江至少林。面壁九年。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉梁武帝問達磨大師。如何是聖諦第一義。磨云。廓然無聖。帝云。對朕者唯。磨云不識。帝不契。遂渡江至少林。面壁九年。頌曰。

廓然無聖。來機徑挺。得非犯鼻而揮斤。失不回頭而墮甑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廓然無聖。來機徑挺。得非犯鼻而揮斤。失不回頭而墮甑。

寥寥冷坐少林。默默全提正令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寥寥冷坐少林。默默全提正令。

秋清月轉霜輪。河淡斗垂夜柄。繩繩衣鉢付兒孫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋清月轉霜輪。河淡斗垂夜柄。繩繩衣鉢付兒孫。

從此人天成藥病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此人天成藥病。

舉東印土國王。請二十七祖般若多羅齋。王問。云何不看經。祖云。貧道入息不居陰界。出息不涉眾緣。常轉如是經。百千萬億卷。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉東印土國王。請二十七祖般若多羅齋。王問。云何不看經。祖云。貧道入息不居陰界。出息不涉眾緣。常轉如是經。百千萬億卷。頌曰。

雲犀玩月璨含輝。木馬游春駿不覉。眉底一雙寒碧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲犀玩月璨含輝。木馬游春駿不覉。眉底一雙寒碧眼。

看經那到透牛皮。明白心超曠劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 看經那到透牛皮。明白心超曠劫。

英雄力破重圍。妙圓樞口轉靈機。寒山忘却來時路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 英雄力破重圍。妙圓樞口轉靈機。寒山忘却來時路。

拾得相將携手歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拾得相將携手歸。

舉世尊與眾行次。以手指地云。此處宜建梵剎。帝釋將一莖草。插於地上云。建梵剎已竟。世尊微笑。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉世尊與眾行次。以手指地云。此處宜建梵剎。帝釋將一莖草。插於地上云。建梵剎已竟。世尊微笑。頌曰。

百草頭上無邊春。信手拈來用得親。丈六金身功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百草頭上無邊春。信手拈來用得親。丈六金身功德聚。

等閑携手入紅塵。塵中能作主。化外自來賓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等閑携手入紅塵。塵中能作主。化外自來賓。

觸處生涯隨分足。未嫌伎倆不如人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸處生涯隨分足。未嫌伎倆不如人。

舉僧問清源。如何是佛法大意。源云。廬陵米作麼價。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問清源。如何是佛法大意。源云。廬陵米作麼價。頌曰。

太平治業無像。野老家風至淳。只管村歌社飲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平治業無像。野老家風至淳。只管村歌社飲。

那知舜德堯仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那知舜德堯仁。

舉僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。僧問藏。藏云。何不問和尚。僧云。和尚教來問。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄去。僧問海。海云。我到這裡却不會。僧舉似大師。大師云。藏頭白海頭黑。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。僧問藏。藏云。何不問和尚。僧云。和尚教來問。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄去。僧問海。海云。我到這裡却不會。僧舉似大師。大師云。藏頭白海頭黑。頌曰。

藥之作病鑒乎前聖。病之作醫必也其誰。白頭黑頭兮克家之子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥之作病鑒乎前聖。病之作醫必也其誰。白頭黑頭兮克家之子。

有句無句兮截流之機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有句無句兮截流之機。

堂堂坐斷舌頭路。應笑毘耶老古錐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堂堂坐斷舌頭路。應笑毘耶老古錐。

舉藥山久不陞座。院主白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法。山令打鐘。眾方集。山陞座。良久便下座歸方丈。主隨後問云。和尚適來許為眾說法。云何不垂一言。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉藥山久不陞座。院主白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法。山令打鐘。眾方集。山陞座。良久便下座歸方丈。主隨後問云。和尚適來許為眾說法。云何不垂一言。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。頌曰。

癡兒刻意止啼錢。良駟追風顧影鞭。雲掃長空巢月鶴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡兒刻意止啼錢。良駟追風顧影鞭。雲掃長空巢月鶴。

寒清入骨不成眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒清入骨不成眠。

舉百丈上堂。常有一老人聽法。隨眾散去。一日不去。丈乃問。立者何人。老人云。某甲於過去迦葉佛時。曾住此山。有學人問。大修行底人。還落因果也無。對他道。不落因果。墮野狐身五百生。今請和尚代一轉語。丈云。不昧因果。老人於言下大悟。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉百丈上堂。常有一老人聽法。隨眾散去。一日不去。丈乃問。立者何人。老人云。某甲於過去迦葉佛時。曾住此山。有學人問。大修行底人。還落因果也無。對他道。不落因果。墮野狐身五百生。今請和尚代一轉語。丈云。不昧因果。老人於言下大悟。頌曰。

一尺水一丈波。五百生前不奈何。不落不昧商量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一尺水一丈波。五百生前不奈何。不落不昧商量也。

依前撞入葛藤窠。阿呵呵會也麼。若是爾灑灑落落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依前撞入葛藤窠。阿呵呵會也麼。若是爾灑灑落落。

不妨我哆哆和和。神歌社舞自成曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不妨我哆哆和和。神歌社舞自成曲。

拍手其間唱哩囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拍手其間唱哩囉。

舉南泉一日東西兩堂爭猫兒。南泉見遂提起云。道得即不斬。眾無對。泉斬却猫兒為兩段。南泉復舉前話問趙州。州便脫草鞋。於頭上戴出。泉云。子若在恰救得猫兒。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉一日東西兩堂爭猫兒。南泉見遂提起云。道得即不斬。眾無對。泉斬却猫兒為兩段。南泉復舉前話問趙州。州便脫草鞋。於頭上戴出。泉云。子若在恰救得猫兒。頌曰。

兩堂雲水盡分拏。王老師能驗正邪。利刀斬斷俱亡像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩堂雲水盡分拏。王老師能驗正邪。利刀斬斷俱亡像。

千古令人愛作家。此道未喪。知音可嘉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千古令人愛作家。此道未喪。知音可嘉。

鑿山透海兮唯尊大禹。鍊石補天兮獨賢女媧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鑿山透海兮唯尊大禹。鍊石補天兮獨賢女媧。

趙州老有生涯。草鞋頭戴較些些。異中來也還明鑒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州老有生涯。草鞋頭戴較些些。異中來也還明鑒。

只箇真金不混沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只箇真金不混沙。

舉臺山路上有一婆子。凡有僧問臺山路向什麼處去。婆云驀直去。僧纔行。婆云。好个阿師又恁麼去也。僧舉似趙州。州云。待與勘過。州亦如前問。至來日上堂云。我為汝勘破婆子了也。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉臺山路上有一婆子。凡有僧問臺山路向什麼處去。婆云驀直去。僧纔行。婆云。好个阿師又恁麼去也。僧舉似趙州。州云。待與勘過。州亦如前問。至來日上堂云。我為汝勘破婆子了也。頌曰。

年老成精不謬傳。趙州古佛嗣南泉。枯龜喪命因圖象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年老成精不謬傳。趙州古佛嗣南泉。枯龜喪命因圖象。

良馬追風累纏牽。勘破了老婆禪。說向人前不直錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良馬追風累纏牽。勘破了老婆禪。說向人前不直錢。

舉雲門大師云。光不透脫有兩般病。一切處不明面前有物。是一。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。為法執不忘已見猶存。墮在法身邊。是一直饒透得放過即不可。子細撿點將來。有什麼氣息。亦是病。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門大師云。光不透脫有兩般病。一切處不明面前有物。是一。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。為法執不忘已見猶存。墮在法身邊。是一直饒透得放過即不可。子細撿點將來。有什麼氣息。亦是病。頌曰。

森羅萬象許崢嶸。透脫無方礙眼睛。掃彼門庭誰有力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 森羅萬象許崢嶸。透脫無方礙眼睛。掃彼門庭誰有力。

隱人胸次自成情。船橫野渡涵秋碧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱人胸次自成情。船橫野渡涵秋碧。

棹入蘆花照雪明。串錦老漁懷就市。飄飄一葉浪頭行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棹入蘆花照雪明。串錦老漁懷就市。飄飄一葉浪頭行。

舉地藏問修山主。甚處來。修云。南方來。藏云。南方近日佛法如何。修云。商量浩浩地。藏云。爭如我這裡種田博飯喫。修云。爭奈三界何。藏云。爾喚什麼作三界。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉地藏問修山主。甚處來。修云。南方來。藏云。南方近日佛法如何。修云。商量浩浩地。藏云。爭如我這裡種田博飯喫。修云。爭奈三界何。藏云。爾喚什麼作三界。頌曰。

宗說般般盡強為。流傳耳口便支離。種田博飯家常事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗說般般盡強為。流傳耳口便支離。種田博飯家常事。

不是飽參人不知。參飽明知無所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不是飽參人不知。參飽明知無所求。

子房終不貴封侯。忘機歸去同魚鳥。濯足滄浪煙水秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子房終不貴封侯。忘機歸去同魚鳥。濯足滄浪煙水秋。

舉臨際將示滅。囑三聖云。吾遷化後。不得滅却吾正法眼藏。聖云。爭敢滅却和尚正法眼藏。際云。忽有人問汝。作麼生對。聖便喝。際云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉臨際將示滅。囑三聖云。吾遷化後。不得滅却吾正法眼藏。聖云。爭敢滅却和尚正法眼藏。際云。忽有人問汝。作麼生對。聖便喝。際云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。頌曰。

信衣半夜付盧能。攪攪黃梅七百僧。臨際一枝正法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信衣半夜付盧能。攪攪黃梅七百僧。臨際一枝正法眼。

瞎驢滅却得人憎。心心相印祖祖傳燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞎驢滅却得人憎。心心相印祖祖傳燈。

夷平海岳變化鯤鵬。只箇名言難比擬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夷平海岳變化鯤鵬。只箇名言難比擬。

大都手段解翻騰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大都手段解翻騰。

舉廓侍者問德山。從上諸聖。向什麼處去也。山云。作麼作麼。廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山便休去。來日山浴出。廓過茶與山。山撫廓背一下。廓云。這老漢方始瞥地。山又休去。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉廓侍者問德山。從上諸聖。向什麼處去也。山云。作麼作麼。廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山便休去。來日山浴出。廓過茶與山。山撫廓背一下。廓云。這老漢方始瞥地。山又休去。頌曰。

覿面來時作者知。可中石火電光遲。輪機謀主有深意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覿面來時作者知。可中石火電光遲。輪機謀主有深意。

欺敵兵家無遠思。發必中更謾誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欺敵兵家無遠思。發必中更謾誰。

腦後見腮兮人難觸犯。眉底著眼兮渠得便宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腦後見腮兮人難觸犯。眉底著眼兮渠得便宜。

舉溈山問仰山。甚處來。仰云。田中來。山云。田中多少人。仰插下鍬子。叉手而立。山云。南山大有人刈茆。仰拈鍬子便行。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉溈山問仰山。甚處來。仰云。田中來。山云。田中多少人。仰插下鍬子。叉手而立。山云。南山大有人刈茆。仰拈鍬子便行。頌曰。

老覺情多念子孫。而今慚愧起家門。是須記取南山語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老覺情多念子孫。而今慚愧起家門。是須記取南山語。

鏤骨銘肌共報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏤骨銘肌共報恩。

舉麻谷持錫到章敬。繞禪床三匝。振錫一下。卓然而立。敬云。是是。谷又到南泉。繞禪床三匝。振錫一下。卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚為什麼道不是。泉云。章敬即是。是汝不是。此是風力所轉。終成敗壞。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉麻谷持錫到章敬。繞禪床三匝。振錫一下。卓然而立。敬云。是是。谷又到南泉。繞禪床三匝。振錫一下。卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚為什麼道不是。泉云。章敬即是。是汝不是。此是風力所轉。終成敗壞。頌曰。

是與不是。好看棬䙡。似抑似揚。難兄難弟。縱也彼既臨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是與不是。好看棬䙡。似抑似揚。難兄難弟。縱也彼既臨時。

奪也我何特地。金錫一振太孤標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奪也我何特地。金錫一振太孤標。

繩床三繞閑游戲。叢林擾擾是非生。想像髑髏前見鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繩床三繞閑游戲。叢林擾擾是非生。想像髑髏前見鬼。

舉法眼問脩山主。毫釐有差。天地懸隔。汝作麼生會。脩云。毫釐有差。天地懸隔。眼云。恁麼又爭得。脩云。某甲只如此。和尚又如何。眼云。毫釐有差。天地懸隔。脩便禮拜。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法眼問脩山主。毫釐有差。天地懸隔。汝作麼生會。脩云。毫釐有差。天地懸隔。眼云。恁麼又爭得。脩云。某甲只如此。和尚又如何。眼云。毫釐有差。天地懸隔。脩便禮拜。頌曰。

秤頭蠅坐便欹傾。萬世權衡照不平。斤兩錙銖見端的。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秤頭蠅坐便欹傾。萬世權衡照不平。斤兩錙銖見端的。

終歸輸我定盤星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終歸輸我定盤星。

舉僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云有。僧云。既有。為什麼却撞入這箇皮袋。州云。為他知而故犯。又有僧問。狗子還有佛性也無。州云無。僧云。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無。州云。為伊有業識在。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云有。僧云。既有。為什麼却撞入這箇皮袋。州云。為他知而故犯。又有僧問。狗子還有佛性也無。州云無。僧云。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無。州云。為伊有業識在。頌曰。

狗子佛性有。狗子佛性無。直鉤元求負命魚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狗子佛性有。狗子佛性無。直鉤元求負命魚。

逐氣尋香雲水客。嘈嘈雜雜作分疎。平展演大鋪舒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逐氣尋香雲水客。嘈嘈雜雜作分疎。平展演大鋪舒。

莫怪儂家不慎初。指點瑕疵還奪璧。秦王不識藺相如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫怪儂家不慎初。指點瑕疵還奪璧。秦王不識藺相如。

舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。頌曰。

不起一念須彌山。韶陽法施意非慳。肯來兩手相分付。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起一念須彌山。韶陽法施意非慳。肯來兩手相分付。

擬去千尋不可攀。滄海闊白雲閑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬去千尋不可攀。滄海闊白雲閑。

莫將毫髮著其間。假雞聲韻難謾我。未肯模胡放過關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫將毫髮著其間。假雞聲韻難謾我。未肯模胡放過關。

舉地藏問法眼。上座何往。眼云。迤邐行脚。藏云。行脚事作麼生。眼云不知。藏云。不知最親切。眼豁然大悟。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉地藏問法眼。上座何往。眼云。迤邐行脚。藏云。行脚事作麼生。眼云不知。藏云。不知最親切。眼豁然大悟。頌曰。

而今參飽似當時。脫盡廉纖到不知。任短任長休剪綴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今參飽似當時。脫盡廉纖到不知。任短任長休剪綴。

隨高隨下自平持。家門豐儉臨時用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨高隨下自平持。家門豐儉臨時用。

田地優游信步移。三十年前行脚事。分明辜負一雙眉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田地優游信步移。三十年前行脚事。分明辜負一雙眉。

舉雲巖掃地次。道吾云。太區區生。巖云。須知有不區區者。吾云。恁麼則有第二月也。巖提起掃箒云。這箇是第幾月。吾便休去。玄沙云。正是第二月。雲門云。奴見婢殷勤。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲巖掃地次。道吾云。太區區生。巖云。須知有不區區者。吾云。恁麼則有第二月也。巖提起掃箒云。這箇是第幾月。吾便休去。玄沙云。正是第二月。雲門云。奴見婢殷勤。頌曰。

借來聊爾了門頭。得用隨宜即便休。象骨巖前弄蛇手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 借來聊爾了門頭。得用隨宜即便休。象骨巖前弄蛇手。

兒時做處老知羞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒時做處老知羞。

舉巖頭到德山。跨門便問。是凡是聖。山便喝。頭禮拜。洞山聞舉云。若不是奯公。大難承當。頭云。洞山老漢。不識好惡。我當時一手擡一手搦。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉巖頭到德山。跨門便問。是凡是聖。山便喝。頭禮拜。洞山聞舉云。若不是奯公。大難承當。頭云。洞山老漢。不識好惡。我當時一手擡一手搦。頌曰。

挫來機總權柄。事有必行之威。國有不犯之令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 挫來機總權柄。事有必行之威。國有不犯之令。

賓尚奉而主驕。君忌諫而臣佞。底意巖頭問德山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓尚奉而主驕。君忌諫而臣佞。底意巖頭問德山。

一擡一搦看心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一擡一搦看心行。

舉魯祖凡見僧來便面壁。南泉聞云。我尋常向他道。空劫已前承當。佛未出世時會取。不得一箇半箇。他恁麼驢年去。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉魯祖凡見僧來便面壁。南泉聞云。我尋常向他道。空劫已前承當。佛未出世時會取。不得一箇半箇。他恁麼驢年去。頌曰。

淡中有味。妙超情謂。綿綿若存兮象先。兀兀如愚兮道貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淡中有味。妙超情謂。綿綿若存兮象先。兀兀如愚兮道貴。

玉雕文以喪淳。珠在淵而自媚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉雕文以喪淳。珠在淵而自媚。

十分爽氣兮清磨暑秋。一片閑雲兮遠分天水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十分爽氣兮清磨暑秋。一片閑雲兮遠分天水。

舉雪峯示眾云。南山有一條鼈鼻蛇。汝等諸人。切須好看。長慶云。今日堂中。大有人喪身失命。僧舉似玄沙。沙云。須是稜兄始得。然雖如是。我即不恁麼。僧云。和尚作麼生。沙云。用南山作麼。雲門以拄杖。攛向峯面前作怕勢。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯示眾云。南山有一條鼈鼻蛇。汝等諸人。切須好看。長慶云。今日堂中。大有人喪身失命。僧舉似玄沙。沙云。須是稜兄始得。然雖如是。我即不恁麼。僧云。和尚作麼生。沙云。用南山作麼。雲門以拄杖。攛向峯面前作怕勢。頌曰。

玄沙太剛。長慶少勇。南山鼈鼻死無用。風雲際會頭角生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙太剛。長慶少勇。南山鼈鼻死無用。風雲際會頭角生。

果見韶陽下手弄。下手弄。激電光中看變動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果見韶陽下手弄。下手弄。激電光中看變動。

在我也能遣能呼。於彼也有擒有縱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在我也能遣能呼。於彼也有擒有縱。

底事如今付阿誰。冷口傷人不知痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底事如今付阿誰。冷口傷人不知痛。

舉鹽官一日喚侍者。與我過犀牛扇子來。者云。扇子破也。官云。扇子既破。還我犀牛兒來。者無對。資福畫一圓相。於中書一牛字。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉鹽官一日喚侍者。與我過犀牛扇子來。者云。扇子破也。官云。扇子既破。還我犀牛兒來。者無對。資福畫一圓相。於中書一牛字。頌曰。

扇子破索犀牛。棬攣中字有來由。誰知桂轂千年魄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇子破索犀牛。棬攣中字有來由。誰知桂轂千年魄。

妙作通明一點秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙作通明一點秋。

舉仰山指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便與推倒。雪竇云。只解推倒不解扶起。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便與推倒。雪竇云。只解推倒不解扶起。頌曰。

一倒一起。雪庭師子。慎於犯而懷仁。勇於為而見義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一倒一起。雪庭師子。慎於犯而懷仁。勇於為而見義。

清光照眼似迷家。明白轉身還墮位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清光照眼似迷家。明白轉身還墮位。

衲僧家了無寄。同死同生何此何彼。暖信破梅兮春到寒枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衲僧家了無寄。同死同生何此何彼。暖信破梅兮春到寒枝。

涼飈脫葉兮秋澄潦水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涼飈脫葉兮秋澄潦水。

舉法眼以手指簾。時有二僧。同去卷簾。眼云。一得一失。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法眼以手指簾。時有二僧。同去卷簾。眼云。一得一失。頌曰。

松直棘曲。鶴長鳧短。義皇世人。俱忘治亂。其安也潛鱗在淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 松直棘曲。鶴長鳧短。義皇世人。俱忘治亂。其安也潛鱗在淵。

其逸也翔鳥脫絆。無何祖禰西來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其逸也翔鳥脫絆。無何祖禰西來。

裡許得失相半。蓬隨風而轉空。舡截流而到岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裡許得失相半。蓬隨風而轉空。舡截流而到岸。

箇中靈利衲僧。看取清涼手段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箇中靈利衲僧。看取清涼手段。

舉僧問護國。鶴立枯松時如何。國云。地下底一場懡㦬。僧云。滴水滴凍時如何。國云。日出後一場懡㦬。僧云。會昌沙汰時。護法善神。向什麼處去也。國云。三門頭兩箇一場懡㦬。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問護國。鶴立枯松時如何。國云。地下底一場懡㦬。僧云。滴水滴凍時如何。國云。日出後一場懡㦬。僧云。會昌沙汰時。護法善神。向什麼處去也。國云。三門頭兩箇一場懡㦬。頌曰。

壯志稜稜鬢未秋。男兒不憤不封侯。翻思清白傳家客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壯志稜稜鬢未秋。男兒不憤不封侯。翻思清白傳家客。

洗耳溪頭不飲牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗耳溪頭不飲牛。

舉風穴在郢州衙內。上堂云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。印即是不印即是。時有盧陂長老。出問云。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢澄巨浸。却嗟蛙步𩥇泥沙。陂佇思。穴喝云。長老何不進語。陂擬議。穴便打一拂子云。還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。佛法與王法一般。穴云。見箇什麼。牧云。當斷不斷。返招其亂。穴便下座。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉風穴在郢州衙內。上堂云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。印即是不印即是。時有盧陂長老。出問云。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢澄巨浸。却嗟蛙步𩥇泥沙。陂佇思。穴喝云。長老何不進語。陂擬議。穴便打一拂子云。還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。佛法與王法一般。穴云。見箇什麼。牧云。當斷不斷。返招其亂。穴便下座。頌曰。

鐵牛之機。印住印破。透出毘盧頂𩕳行。却來化佛舌頭坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵牛之機。印住印破。透出毘盧頂𩕳行。却來化佛舌頭坐。

風穴當衡盧陂負墮。棒頭喝下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風穴當衡盧陂負墮。棒頭喝下。

電光石火。歷歷分明珠在盤。眨起眉毛還蹉過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電光石火。歷歷分明珠在盤。眨起眉毛還蹉過。

舉僧問大隨。劫火洞然。大千俱壞。未審。這箇壞不壞。隨云壞。僧云。恁麼則隨他去也。隨云。隨他去。僧問龍濟。劫火洞然。大千俱壞。未審。這箇壞不壞。濟云不壞。僧云。為什麼却不壞。濟云。為同大千。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問大隨。劫火洞然。大千俱壞。未審。這箇壞不壞。隨云壞。僧云。恁麼則隨他去也。隨云。隨他去。僧問龍濟。劫火洞然。大千俱壞。未審。這箇壞不壞。濟云不壞。僧云。為什麼却不壞。濟云。為同大千。頌曰。

壞不壞。隨他去也大千界。句裡了無鉤鎖機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞不壞。隨他去也大千界。句裡了無鉤鎖機。

脚頭多被葛藤礙。會不會。分明底事丁寧殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脚頭多被葛藤礙。會不會。分明底事丁寧殺。

知心拈出勿商量。還我當行相買賣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知心拈出勿商量。還我當行相買賣。

舉雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機眾無語。自代云。南山起雲北山下雨。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機眾無語。自代云。南山起雲北山下雨。頌曰。

一道神光。初不覆藏。超見緣也。是而無是。出情量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一道神光。初不覆藏。超見緣也。是而無是。出情量也。

當而無當。巖花之粉兮蜂房成蜜。野草之滋兮麝臍作香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當而無當。巖花之粉兮蜂房成蜜。野草之滋兮麝臍作香。

隨類三尺一丈六。明明觸處露堂堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨類三尺一丈六。明明觸處露堂堂。

舉仰山問僧。甚處人。僧云。幽州人。山云。汝還思彼中麼。僧云常思。山云。能思是心。所思是境。彼中山河大地樓臺殿閣人畜等物。反思思底心。還有許多般麼。僧云。某甲到這裏。總不見有。山云。信位即是。人位未是。僧云。和尚莫別有指示否。山云別有。別無即不中。據汝見處。只得一玄。得坐披衣。向後自看。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山問僧。甚處人。僧云。幽州人。山云。汝還思彼中麼。僧云常思。山云。能思是心。所思是境。彼中山河大地樓臺殿閣人畜等物。反思思底心。還有許多般麼。僧云。某甲到這裏。總不見有。山云。信位即是。人位未是。僧云。和尚莫別有指示否。山云別有。別無即不中。據汝見處。只得一玄。得坐披衣。向後自看。頌曰。

無外而容。無礙而沖。門牆岸岸。關鎖重重。酒常酣而臥客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無外而容。無礙而沖。門牆岸岸。關鎖重重。酒常酣而臥客。

飯雖飽而頹農。突出虛空兮風摶妙翅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飯雖飽而頹農。突出虛空兮風摶妙翅。

踏翻滄海兮雷送遊龍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踏翻滄海兮雷送遊龍。

舉三聖問雪峯。透網金鱗。未審。以何為食。峯云。待汝出網來向汝道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉三聖問雪峯。透網金鱗。未審。以何為食。峯云。待汝出網來向汝道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。頌曰。

浪汲初昇雲雷相送。騰躍稜稜看大用。燒尾分明度禹門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浪汲初昇雲雷相送。騰躍稜稜看大用。燒尾分明度禹門。

華鱗未肯淹虀瓮。老成人不驚眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華鱗未肯淹虀瓮。老成人不驚眾。

慣臨大敵初無恐。泛泛端如五兩輕。堆堆何翅千鈞重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慣臨大敵初無恐。泛泛端如五兩輕。堆堆何翅千鈞重。

高名四海復誰同。介立八風吹不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高名四海復誰同。介立八風吹不動。

舉風穴垂語云。若立一塵家國興盛。不立一塵家國喪亡。雪竇拈拄杖云。還有同生同死底衲僧麼。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉風穴垂語云。若立一塵家國興盛。不立一塵家國喪亡。雪竇拈拄杖云。還有同生同死底衲僧麼。頌曰。

皤然渭水起垂綸。何似首陽清餓人。只在一塵分變態。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皤然渭水起垂綸。何似首陽清餓人。只在一塵分變態。

高名勳業兩難泯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高名勳業兩難泯。

舉洛浦參夾山。不禮拜當面而立。山云。雞棲鳳巢。非其同類出去。浦云。自遠趨風。乞師一接。山云。目前無闍梨。此間無老僧。浦便喝。山云住住。且莫草草怱怱。雲月是同。溪山各異。截斷天下人舌頭即不無。爭教無舌人解語。浦無語。山便打。浦從此伏膺。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洛浦參夾山。不禮拜當面而立。山云。雞棲鳳巢。非其同類出去。浦云。自遠趨風。乞師一接。山云。目前無闍梨。此間無老僧。浦便喝。山云住住。且莫草草怱怱。雲月是同。溪山各異。截斷天下人舌頭即不無。爭教無舌人解語。浦無語。山便打。浦從此伏膺。頌曰。

搖頭擺尾赤梢鱗。徹底無依解轉身。截斷舌頭饒有術。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 搖頭擺尾赤梢鱗。徹底無依解轉身。截斷舌頭饒有術。

拽回鼻孔妙通神。夜明簾外兮風月如晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拽回鼻孔妙通神。夜明簾外兮風月如晝。

枯木巖前兮花卉長春。無舌人無舌人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枯木巖前兮花卉長春。無舌人無舌人。

正令全提一句親。獨步環中明了了。任從天下樂欣欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正令全提一句親。獨步環中明了了。任從天下樂欣欣。

舉馬大師不安。院主問。和尚近日尊位如何。大師云。日面佛月面佛。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉馬大師不安。院主問。和尚近日尊位如何。大師云。日面佛月面佛。頌曰。

日面月面星流電卷。鏡對像而無私。珠在盤而自轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日面月面星流電卷。鏡對像而無私。珠在盤而自轉。

君不見。鉗鎚前百鍊之金。刀尺下一機之絹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君不見。鉗鎚前百鍊之金。刀尺下一機之絹。

舉溈山問仰山。忽有人問一切眾生。但有業識茫茫無本可據。子作麼生驗。仰云。若有僧來即召云某甲。僧回首乃云是什麼。待伊擬議。向道非唯業識茫茫。亦乃無本可據。山云。善哉善哉。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉溈山問仰山。忽有人問一切眾生。但有業識茫茫無本可據。子作麼生驗。仰云。若有僧來即召云某甲。僧回首乃云是什麼。待伊擬議。向道非唯業識茫茫。亦乃無本可據。山云。善哉善哉。頌曰。

一喚回頭識我不。依悕蘿月又成鉤。千金之子纔流落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喚回頭識我不。依悕蘿月又成鉤。千金之子纔流落。

漠漠塗窮有許愁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漠漠塗窮有許愁。

舉臨際示眾云。有一無位真人。常在汝等面門出入。初心未證據者看看。時有僧問。如何是無位真人。際下禪床擒住。者僧擬議。際托開云。無位真人。是什麼乾屎橛。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉臨際示眾云。有一無位真人。常在汝等面門出入。初心未證據者看看。時有僧問。如何是無位真人。際下禪床擒住。者僧擬議。際托開云。無位真人。是什麼乾屎橛。頌曰。

迷悟相返。妙傳而簡。春拆百花兮一吹。力回九牛兮一挽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷悟相返。妙傳而簡。春拆百花兮一吹。力回九牛兮一挽。

無奈泥沙撥不開。分明塞斷甘泉眼。忽然突出肆橫流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無奈泥沙撥不開。分明塞斷甘泉眼。忽然突出肆橫流。

師復云險。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師復云險。

舉僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了未。僧云。喫粥了。州云。洗盋去。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了未。僧云。喫粥了。州云。洗盋去。頌曰。

粥罷令教洗盋盂。豁然心地自相符。而今參飽叢林客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粥罷令教洗盋盂。豁然心地自相符。而今參飽叢林客。

且道其間有悟無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且道其間有悟無。

舉雲門問乾峯。請師答話。峯云。到老僧也未。門云。恁麼則某甲在遲也。峯云。恁麼那恁麼那。門云。將謂猴白更有猴黑。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門問乾峯。請師答話。峯云。到老僧也未。門云。恁麼則某甲在遲也。峯云。恁麼那恁麼那。門云。將謂猴白更有猴黑。頌曰。

絃筈相銜。綱珠相對。發百中而箭箭不虛。攝眾景而光光無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絃筈相銜。綱珠相對。發百中而箭箭不虛。攝眾景而光光無礙。

得言句之總持。住游戲之三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得言句之總持。住游戲之三昧。

妙其間也宛轉偏圓。必如是也縱橫自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙其間也宛轉偏圓。必如是也縱橫自在。

舉洛浦臨終示眾云。今有一事。問儞諸人。這箇若是。即頭上安頭。若道不是。即斬頭覓活。時首座云。青山常舉足。日下不挑燈。浦云。是什麼時節。作這箇說話。有彥從上座。出云。去此二途。請師不問。浦云。未在更道。從云。某甲道不盡。浦云。我不管儞道盡道不盡。從云。某甲無侍者祗對和尚。浦便休。至晚喚從上座問。儞今日祗對。甚有來由。合體得先師道。目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目所到。且道。那句是賓。那句是主。若揀得出。分付盋袋子。從云不會。浦云汝合會。從云實不會。浦喝出云。苦哉苦哉。僧問。和尚尊意如何。浦云。慈舟不棹清波上。劍峽徒勞放木鵝。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洛浦臨終示眾云。今有一事。問儞諸人。這箇若是。即頭上安頭。若道不是。即斬頭覓活。時首座云。青山常舉足。日下不挑燈。浦云。是什麼時節。作這箇說話。有彥從上座。出云。去此二途。請師不問。浦云。未在更道。從云。某甲道不盡。浦云。我不管儞道盡道不盡。從云。某甲無侍者祗對和尚。浦便休。至晚喚從上座問。儞今日祗對。甚有來由。合體得先師道。目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目所到。且道。那句是賓。那句是主。若揀得出。分付盋袋子。從云不會。浦云汝合會。從云實不會。浦喝出云。苦哉苦哉。僧問。和尚尊意如何。浦云。慈舟不棹清波上。劍峽徒勞放木鵝。頌曰。

餌雲鉤月釣清津。年老心孤未得鱗。一曲離騷歸去後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餌雲鉤月釣清津。年老心孤未得鱗。一曲離騷歸去後。

汩𤄷江上獨醒人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汩𤄷江上獨醒人。

舉僧問南陽忠國師。如何是本身盧舍那。國師云。與我過淨餅來。僧將淨瓶到。國師云。却安舊處著。僧復問。如何是本身盧舍那。國師云。古佛過去久矣。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問南陽忠國師。如何是本身盧舍那。國師云。與我過淨餅來。僧將淨瓶到。國師云。却安舊處著。僧復問。如何是本身盧舍那。國師云。古佛過去久矣。頌曰。

鳥之行空魚之在水。江湖相忘雲天得志。擬心一絲對面千里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥之行空魚之在水。江湖相忘雲天得志。擬心一絲對面千里。

知恩報恩人間幾幾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知恩報恩人間幾幾。

舉羅山問巖頭。起滅不停時如何。頭咄云。是誰起滅。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉羅山問巖頭。起滅不停時如何。頭咄云。是誰起滅。頌曰。

斫斷老葛藤。打破狐窠窟。豹披霧而變文。龍椉雷而換骨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斫斷老葛藤。打破狐窠窟。豹披霧而變文。龍椉雷而換骨。

咄起滅紛紛是何物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄起滅紛紛是何物。

舉僧問興陽剖和尚。娑竭出海乾坤靜。覿面相呈事若何。陽云。妙翅鳥王當宇宙。箇中誰是出頭人。僧云。忽遇出頭時。又作麼生。陽云。似鶻提鳩。君不覺御樓前驗始知真。僧云。恁麼則叉手當胸退身三步。陽云。須彌座下烏龜子。莫待重教點額痕。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問興陽剖和尚。娑竭出海乾坤靜。覿面相呈事若何。陽云。妙翅鳥王當宇宙。箇中誰是出頭人。僧云。忽遇出頭時。又作麼生。陽云。似鶻提鳩。君不覺御樓前驗始知真。僧云。恁麼則叉手當胸退身三步。陽云。須彌座下烏龜子。莫待重教點額痕。頌曰。

絲綸降號令分。寰中天子塞外將軍。不待雷驚出蟄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絲綸降號令分。寰中天子塞外將軍。不待雷驚出蟄。

那知風遏行雲。機底聯綿兮自有金針玉線。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那知風遏行雲。機底聯綿兮自有金針玉線。

印前恢廓兮元無鳥篆蟲文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印前恢廓兮元無鳥篆蟲文。

舉圓覺經云。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨真實。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉圓覺經云。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨真實。頌曰。

巍巍堂堂。磊磊落落。鬧處刺頭穩處下脚。脚下線斷我自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍堂堂。磊磊落落。鬧處刺頭穩處下脚。脚下線斷我自由。

鼻端泥盡君休斵。莫動著。千年故紙中合藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻端泥盡君休斵。莫動著。千年故紙中合藥。

舉德山圓明大師示眾云。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人。參學事畢。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉德山圓明大師示眾云。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人。參學事畢。頌曰。

收把斷襟喉。風磨雲拭。水冷天秋。錦鱗莫謂無滋味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收把斷襟喉。風磨雲拭。水冷天秋。錦鱗莫謂無滋味。

釣盡滄浪月一鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釣盡滄浪月一鉤。

舉僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。頌曰。

岸眉橫雪。河目含秋。海口鼓浪。航舌駕流。撥亂之手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 岸眉橫雪。河目含秋。海口鼓浪。航舌駕流。撥亂之手。

太平之籌。老趙州老趙州。攪攪叢林卒未休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平之籌。老趙州老趙州。攪攪叢林卒未休。

徒費工夫也造車合轍。本無伎倆也塞壑填溝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒費工夫也造車合轍。本無伎倆也塞壑填溝。

舉維摩詰問文殊師利。何等是菩薩入不二法門。文殊師利曰。如我意者。於一切法。無言無說。無示無識。離諸問答。是為入不二法門。於是文殊師利問維摩詰言。我等各自說已。仁者當說。何等是菩薩入不二法門。維摩默然。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉維摩詰問文殊師利。何等是菩薩入不二法門。文殊師利曰。如我意者。於一切法。無言無說。無示無識。離諸問答。是為入不二法門。於是文殊師利問維摩詰言。我等各自說已。仁者當說。何等是菩薩入不二法門。維摩默然。頌曰。

曼殊問疾老毘耶。不二門開看作家。珉表粹中誰賞鑒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊問疾老毘耶。不二門開看作家。珉表粹中誰賞鑒。

忘前失後莫咨嗟。區區抱璞兮。楚庭𭄗士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘前失後莫咨嗟。區區抱璞兮。楚庭𭄗士。

璨璨報珠兮。隋城斷蛇。休點破絕疵瑕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 璨璨報珠兮。隋城斷蛇。休點破絕疵瑕。

俗氣渾無却較些。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俗氣渾無却較些。

舉洞山供養雲巖真次。遂舉前邈真話。有僧問。雲巖道只這是意旨如何。山云。我當時洎錯會先師意。僧云未審。雲巖還知有也無。山云。若不知有。爭解恁麼道。若知有爭肯恁麼道。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山供養雲巖真次。遂舉前邈真話。有僧問。雲巖道只這是意旨如何。山云。我當時洎錯會先師意。僧云未審。雲巖還知有也無。山云。若不知有。爭解恁麼道。若知有爭肯恁麼道。頌曰。

爭解恁麼道。五更雞唱家林曉。爭肯恁麼道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爭解恁麼道。五更雞唱家林曉。爭肯恁麼道。

千年鶴與雲松老。寶鑑澄明驗正偏。玉機轉側看兼到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千年鶴與雲松老。寶鑑澄明驗正偏。玉機轉側看兼到。

門風大振兮規步綿綿。父子變通兮聲光浩浩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門風大振兮規步綿綿。父子變通兮聲光浩浩。

舉雪峯住菴時。有兩僧來禮拜。峯見來以手托菴門。放身出云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯低頭歸菴。僧後到巖頭。頭問。甚麼處來。僧云。嶺南來。頭云。曾到雪峯麼。僧云曾到。頭云。有何言句。僧舉前話。頭云。他道什麼僧云。他無語低頭歸菴。頭云。噫我當初。不向他道末後句。若向伊道。天下人不奈雪老何。僧至夏末。再舉前話請益。頭云。何不早問。僧云。未敢容易。頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死。要識末後句。只這是。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯住菴時。有兩僧來禮拜。峯見來以手托菴門。放身出云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯低頭歸菴。僧後到巖頭。頭問。甚麼處來。僧云。嶺南來。頭云。曾到雪峯麼。僧云曾到。頭云。有何言句。僧舉前話。頭云。他道什麼僧云。他無語低頭歸菴。頭云。噫我當初。不向他道末後句。若向伊道。天下人不奈雪老何。僧至夏末。再舉前話請益。頭云。何不早問。僧云。未敢容易。頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死。要識末後句。只這是。頌曰。

切瑳琢磨。變態肴訛。葛陂化龍之杖。陶家居蟄之梭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切瑳琢磨。變態肴訛。葛陂化龍之杖。陶家居蟄之梭。

同條生兮有數。同條死兮無多。末後句只這是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同條生兮有數。同條死兮無多。末後句只這是。

風舟載月浮秋水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風舟載月浮秋水。

舉法眼問覺上座。舡來陸來。覺云。船來。眼云。船在什麼處。覺云。船在河裏。覺退後。眼却問傍僧云。儞道。適來這僧。具眼不具眼。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法眼問覺上座。舡來陸來。覺云。船來。眼云。船在什麼處。覺云。船在河裏。覺退後。眼却問傍僧云。儞道。適來這僧。具眼不具眼。頌曰。

水不洗水。金不博金。昧毛色而得馬。靡絲絃而樂琴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水不洗水。金不博金。昧毛色而得馬。靡絲絃而樂琴。

結繩畫卦有許事。喪盡真淳盤古心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結繩畫卦有許事。喪盡真淳盤古心。

舉曹山問德上座。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。作麼生說箇應底道理。德云。如驢覷井。山云。道即太殺道。只道得八成。德云。和尚又如何。山云。如井覷驢。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉曹山問德上座。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。作麼生說箇應底道理。德云。如驢覷井。山云。道即太殺道。只道得八成。德云。和尚又如何。山云。如井覷驢。頌曰。

驢覷井井覷驢。智容無外淨涵有餘。肘後誰分印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驢覷井井覷驢。智容無外淨涵有餘。肘後誰分印。

家中不蓄書。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家中不蓄書。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。

舉黃蘗示眾云。汝等諸人。盡是噇酒糟漢。與麼行脚。何處有今日。還知大唐國裡無禪師麼。時有僧出云。只如諸方匡徒領眾。又作麼生。蘗云。不道無禪。只是無師。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉黃蘗示眾云。汝等諸人。盡是噇酒糟漢。與麼行脚。何處有今日。還知大唐國裡無禪師麼。時有僧出云。只如諸方匡徒領眾。又作麼生。蘗云。不道無禪。只是無師。頌曰。

岐分絲染太嘮嘮。菓綴花聯敗祖曹。妙握司南造化柄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 岐分絲染太嘮嘮。菓綴花聯敗祖曹。妙握司南造化柄。

水雲器具在甄陶。屏割繁碎。剪除氄毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水雲器具在甄陶。屏割繁碎。剪除氄毛。

星衡藻鑑。玉尺金刀。黃蘗老察秋毫。坐斷春風不放高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星衡藻鑑。玉尺金刀。黃蘗老察秋毫。坐斷春風不放高。

舉雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜中背手模枕子。巖云我會也。吾云。汝作麼生會。巖云。遍身是手眼。吾云。道即大殺道。只道得八成。巖云。師兄作麼生。吾云。通身是手眼。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲巖問道吾。大悲菩薩。用許多手眼作麼。吾云。如人夜中背手模枕子。巖云我會也。吾云。汝作麼生會。巖云。遍身是手眼。吾云。道即大殺道。只道得八成。巖云。師兄作麼生。吾云。通身是手眼。頌曰。

一竅虛通。八面玲瓏。無象無私。春入律不留不礙月行空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一竅虛通。八面玲瓏。無象無私。春入律不留不礙月行空。

清淨寶目功德臂。遍身何似通身是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨寶目功德臂。遍身何似通身是。

現前手眼顯全機。大用縱橫何諱忌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前手眼顯全機。大用縱橫何諱忌。

舉雪峯在德山作飯頭。一日飯遲。德山托盋至法堂。峯云。這老漢。鐘未鳴鼓未響。托盋向什麼處去。山便歸方丈。峯舉似巖頭。頭云。大小德山。不會末後句。山聞令侍者喚巖頭。問汝不肯老僧那。巖遂密啟其意。山乃休去。至明日陞堂。果與尋常不同。巖撫掌笑云。且喜老漢會末後句。他後天下人。不奈伊何。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯在德山作飯頭。一日飯遲。德山托盋至法堂。峯云。這老漢。鐘未鳴鼓未響。托盋向什麼處去。山便歸方丈。峯舉似巖頭。頭云。大小德山。不會末後句。山聞令侍者喚巖頭。問汝不肯老僧那。巖遂密啟其意。山乃休去。至明日陞堂。果與尋常不同。巖撫掌笑云。且喜老漢會末後句。他後天下人。不奈伊何。頌曰。

末後句會也無。德山父子太含胡。座中亦有江南客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後句會也無。德山父子太含胡。座中亦有江南客。

莫向人前唱鷓鴣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫向人前唱鷓鴣。

舉密師伯與洞山行次。見白兔子面前走過。密云。俊哉。山云作麼生。密云。如白衣拜相。山云。老老大大。作這箇語話。密云。儞又作麼生。山云。積代簪纓。暫時落薄。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉密師伯與洞山行次。見白兔子面前走過。密云。俊哉。山云作麼生。密云。如白衣拜相。山云。老老大大。作這箇語話。密云。儞又作麼生。山云。積代簪纓。暫時落薄。頌曰。

抗力霜雪。平步雲霄。下惠黜國。相如過橋。蕭曹謀略能成漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抗力霜雪。平步雲霄。下惠黜國。相如過橋。蕭曹謀略能成漢。

巢許身心欲避堯。寵辱若驚深自信。真情參跡混漁樵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巢許身心欲避堯。寵辱若驚深自信。真情參跡混漁樵。

舉嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。嚴云。一物不將來。放下箇什麼。州云。恁麼則擔取去。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。嚴云。一物不將來。放下箇什麼。州云。恁麼則擔取去。頌曰。

不防行細輸先手。自覺心麁愧撞頭。局破腰間斧柯爛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不防行細輸先手。自覺心麁愧撞頭。局破腰間斧柯爛。

洗清凡骨共仙遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗清凡骨共仙遊。

舉金剛經云。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則為銷滅。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉金剛經云。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則為銷滅。頌曰。

綴綴功過。膠膠因果。鏡外狂奔演若多。杖頭擊著破竈墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綴綴功過。膠膠因果。鏡外狂奔演若多。杖頭擊著破竈墮。

竈墮破來相賀。却道從前辜負我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竈墮破來相賀。却道從前辜負我。

舉僧問青林。學人徑往時如何。林云。死蛇當大路。勸子莫當頭。僧云。當頭時如何。林云。喪子命根。僧云。不當頭時如何。林云。亦無回避處。僧云。正當恁麼時如何。林云。却失也。僧云未審。向什麼處去也。林云。草深無覓處。僧云。和尚也須隄防始得。林撫掌云。一等是箇毒氣。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問青林。學人徑往時如何。林云。死蛇當大路。勸子莫當頭。僧云。當頭時如何。林云。喪子命根。僧云。不當頭時如何。林云。亦無回避處。僧云。正當恁麼時如何。林云。却失也。僧云未審。向什麼處去也。林云。草深無覓處。僧云。和尚也須隄防始得。林撫掌云。一等是箇毒氣。頌曰。

三老暗轉柁。孤舟夜回頭。蘆花兩岸雪。煙水一江秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三老暗轉柁。孤舟夜回頭。蘆花兩岸雪。煙水一江秋。

風力扶帆行不棹。笛聲喚月下滄洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風力扶帆行不棹。笛聲喚月下滄洲。

舉劉鐵磨到溈山。山云。老牸牛汝來也。磨云。來日臺山大會齋。和尚還去麼。山放身臥。磨便出去。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉劉鐵磨到溈山。山云。老牸牛汝來也。磨云。來日臺山大會齋。和尚還去麼。山放身臥。磨便出去。頌曰。

百戰成功老太平。優柔誰肯苦爭衡。玉鞭金馬閑終日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百戰成功老太平。優柔誰肯苦爭衡。玉鞭金馬閑終日。

明月清風富一生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明月清風富一生。

舉僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。未審。路頭在什麼處。峯以拄杖一畫云。在這裡。僧舉問雲門。門云。扇子踣跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。會麼會麼。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。未審。路頭在什麼處。峯以拄杖一畫云。在這裡。僧舉問雲門。門云。扇子踣跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。會麼會麼。頌曰。

入手還將死馬醫。反魂香欲起君危。一期拶出通身汗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入手還將死馬醫。反魂香欲起君危。一期拶出通身汗。

方信儂家不惜眉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方信儂家不惜眉。

舉米胡令僧問仰山。今時人還假悟否。山云。悟即不無。爭奈落第二頭何。僧回舉似米胡。胡深肯之。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉米胡令僧問仰山。今時人還假悟否。山云。悟即不無。爭奈落第二頭何。僧回舉似米胡。胡深肯之。頌曰。

第二頭分悟破迷。快須攃手捨筌罤。功兮未盡成胼拇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二頭分悟破迷。快須攃手捨筌罤。功兮未盡成胼拇。

智也難知覺噬臍。兔老氷盤秋露泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智也難知覺噬臍。兔老氷盤秋露泣。

鳥寒玉樹曉風凄。持來大仰辨真假。痕玷渾無貴白珪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥寒玉樹曉風凄。持來大仰辨真假。痕玷渾無貴白珪。

舉趙州問投子。大死底人却活時如何。投云。不許夜行。投明須到。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉趙州問投子。大死底人却活時如何。投云。不許夜行。投明須到。頌曰。

芥城劫石妙窮初。活眼環中照廓虛。不許夜行投曉到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芥城劫石妙窮初。活眼環中照廓虛。不許夜行投曉到。

家音未肯付鴻魚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家音未肯付鴻魚。

舉子昭首座問法眼。和尚開堂。承嗣何人。眼云地藏。昭云。太辜負長慶先師。眼云。某甲不會長慶一轉語。昭云何不問。眼云。萬像之中獨露身。意作麼生。昭乃豎起拂子。眼云。此是長慶處學得底。首座分上作麼生。昭無語。眼云。只如萬像之中獨露身。是撥萬像不撥萬像。昭云不撥。眼云兩箇。參隨左右皆云。撥萬像。眼云。萬像之中獨露身𡁠。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉子昭首座問法眼。和尚開堂。承嗣何人。眼云地藏。昭云。太辜負長慶先師。眼云。某甲不會長慶一轉語。昭云何不問。眼云。萬像之中獨露身。意作麼生。昭乃豎起拂子。眼云。此是長慶處學得底。首座分上作麼生。昭無語。眼云。只如萬像之中獨露身。是撥萬像不撥萬像。昭云不撥。眼云兩箇。參隨左右皆云。撥萬像。眼云。萬像之中獨露身𡁠。頌曰。

離念見佛。破塵出經。現成家法。誰立門庭。月逐舟行江練淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離念見佛。破塵出經。現成家法。誰立門庭。月逐舟行江練淨。

春隨草上燒痕青。撥不撥聽丁寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春隨草上燒痕青。撥不撥聽丁寧。

三徑就荒歸便得。舊時松菊尚芳馨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三徑就荒歸便得。舊時松菊尚芳馨。

舉僧問首山。如何是佛。山云。新婦騎驢阿家牽。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問首山。如何是佛。山云。新婦騎驢阿家牽。頌曰。

新婦騎驢阿家牽。體段風流得自然。堪笑効顰隣舍女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新婦騎驢阿家牽。體段風流得自然。堪笑効顰隣舍女。

向人添醜不成妍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向人添醜不成妍。

舉僧問九峯。如何是頭。峯云。開眼不覺曉。僧云。如何是尾。峯云。不坐萬年床。僧云。有頭無尾時如何。峯云。終是不貴。僧云。有尾無頭時如何。峯云。雖飽無力。僧云。直得頭尾相稱時如何。峯云。兒孫得力室內不知。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問九峯。如何是頭。峯云。開眼不覺曉。僧云。如何是尾。峯云。不坐萬年床。僧云。有頭無尾時如何。峯云。終是不貴。僧云。有尾無頭時如何。峯云。雖飽無力。僧云。直得頭尾相稱時如何。峯云。兒孫得力室內不知。頌曰。

規圓矩方。用行舍藏。鈍置棲蘆之鳥。進退觸藩之羊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 規圓矩方。用行舍藏。鈍置棲蘆之鳥。進退觸藩之羊。

喫人家飯。臥自家床。雲騰致雨。露結為霜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喫人家飯。臥自家床。雲騰致雨。露結為霜。

玉線相投透針鼻。錦絲不斷吐梭腸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉線相投透針鼻。錦絲不斷吐梭腸。

石女機停兮夜色向午。木人路轉兮月影移央。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石女機停兮夜色向午。木人路轉兮月影移央。

舉華嚴經云。我今普見一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著而不證得。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉華嚴經云。我今普見一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著而不證得。頌曰。

天蓋地載。成團成塊。周法界而無邊。折隣虛而無內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天蓋地載。成團成塊。周法界而無邊。折隣虛而無內。

及盡玄微。誰分向背。佛祖來償口業債。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及盡玄微。誰分向背。佛祖來償口業債。

問取南泉王老師。人人只喫一莖菜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問取南泉王老師。人人只喫一莖菜。

舉僧問夾山。撥塵見佛時如何。山云。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。後僧舉問石霜。撥塵見佛時如何。霜云。渠無國土。何處逢渠。僧回舉似夾山。山上堂云。門庭施設。不如老僧。入理深談。猶較石霜百步。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問夾山。撥塵見佛時如何。山云。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。後僧舉問石霜。撥塵見佛時如何。霜云。渠無國土。何處逢渠。僧回舉似夾山。山上堂云。門庭施設。不如老僧。入理深談。猶較石霜百步。頌曰。

拂牛劍氣洗兵。威定亂歸功更是誰。一旦氛埃清四海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拂牛劍氣洗兵。威定亂歸功更是誰。一旦氛埃清四海。

垂衣皇化自無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂衣皇化自無為。

舉南泉示眾云。三世諸佛不知有。狸奴白牯却知有。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉示眾云。三世諸佛不知有。狸奴白牯却知有。頌曰。

跛跛挈挈。㲯㲯𣯶𣯶。百不可取。一無所堪。默默自知田地穩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跛跛挈挈。㲯㲯𣯶𣯶。百不可取。一無所堪。默默自知田地穩。

騰騰誰謂肚皮憨。普周法界渾成飯。鼻孔纍垂信飽參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 騰騰誰謂肚皮憨。普周法界渾成飯。鼻孔纍垂信飽參。

舉進山主問修山主云。明知生不生性。為什麼為生之所留。修云。筍畢竟成竹。如今作篾使還得麼。進云。汝向後自悟在。修云。某甲只如此。上座意旨如何。進云。遮箇是監院房。那箇是典座房。修便禮拜。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉進山主問修山主云。明知生不生性。為什麼為生之所留。修云。筍畢竟成竹。如今作篾使還得麼。進云。汝向後自悟在。修云。某甲只如此。上座意旨如何。進云。遮箇是監院房。那箇是典座房。修便禮拜。頌曰。

豁落亡依高閑不覉。家邦平貼到人稀。些些力量分堦級。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豁落亡依高閑不覉。家邦平貼到人稀。些些力量分堦級。

蕩蕩身心絕是非。是非絕。介立大方無軌轍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕩蕩身心絕是非。是非絕。介立大方無軌轍。

舉翠巖夏末示眾云。一夏已來。為兄弟說話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也雲門云關。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉翠巖夏末示眾云。一夏已來。為兄弟說話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也雲門云關。頌曰。

作賊心過人膽。歷歷縱橫對機感。保福雲門也垂鼻欺脣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作賊心過人膽。歷歷縱橫對機感。保福雲門也垂鼻欺脣。

翠巖長慶也脩眉映眼。杜禪和有何限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翠巖長慶也脩眉映眼。杜禪和有何限。

剛道意句一齊剗。埋沒自己也飲氣吞聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剛道意句一齊剗。埋沒自己也飲氣吞聲。

帶累先宗也面牆檐版。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帶累先宗也面牆檐版。

舉仰山問中邑。如何是佛性義。邑云。我與爾說箇譬喻。如室有六窓中安一獼猴。外有人喚云狌狌。獼猴即應。如是六窓俱喚俱應。仰云。祇如獼猴睡時。又作麼生。邑乃下禪床把住云。狌狌我與爾相見。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山問中邑。如何是佛性義。邑云。我與爾說箇譬喻。如室有六窓中安一獼猴。外有人喚云狌狌。獼猴即應。如是六窓俱喚俱應。仰云。祇如獼猴睡時。又作麼生。邑乃下禪床把住云。狌狌我與爾相見。頌曰。

凍眠雪屋歲摧頹。窈窕蘿門夜不開。寒槁園林看變態。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凍眠雪屋歲摧頹。窈窕蘿門夜不開。寒槁園林看變態。

春風吹起律筒灰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春風吹起律筒灰。

舉僧問曹山。靈衣不掛時如何。山云。曹山今日孝滿。僧云。孝滿後如何。山云。曹山好顛酒。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問曹山。靈衣不掛時如何。山云。曹山今日孝滿。僧云。孝滿後如何。山云。曹山好顛酒。頌曰。

清白門庭四絕隣。長年關掃不容塵。光明轉處傾殘月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清白門庭四絕隣。長年關掃不容塵。光明轉處傾殘月。

爻象分時却建寅。新滿孝便逢春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爻象分時却建寅。新滿孝便逢春。

醉步狂歌任墮巾。散髮夷猶誰管系。太平無事酒顛人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醉步狂歌任墮巾。散髮夷猶誰管系。太平無事酒顛人。

舉僧問法眼。承教有言。從無住本立一切法。如何是無住本。眼云。形興未質名起未名。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問法眼。承教有言。從無住本立一切法。如何是無住本。眼云。形興未質名起未名。頌曰。

沒蹤跡。斷消息。白雲無根。清風何色。散乾蓋而非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒蹤跡。斷消息。白雲無根。清風何色。散乾蓋而非心。

持坤輿而有力。洞千古之淵源。造萬像之模則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持坤輿而有力。洞千古之淵源。造萬像之模則。

剎塵道會也處處普賢。樓閣門開也頭頭彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎塵道會也處處普賢。樓閣門開也頭頭彌勒。

舉瑞巖問巖頭。如何是本常理。頭云動也。巖云。動時如何。頭云。不見本常理。巖佇思。頭云。肯即未脫根塵。不肯即永沈生死。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉瑞巖問巖頭。如何是本常理。頭云動也。巖云。動時如何。頭云。不見本常理。巖佇思。頭云。肯即未脫根塵。不肯即永沈生死。頌曰。

圓珠不穴大璞不琢。道人所貴無稜角。拈却肯路根塵空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓珠不穴大璞不琢。道人所貴無稜角。拈却肯路根塵空。

脫體無依活卓卓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫體無依活卓卓。

舉首山示眾云。第一句薦得。與祖佛為師。第二句薦得。與人天為師。第三句薦得。自救不了。僧云。和尚是第幾句薦得。山云。月落三更穿市過。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉首山示眾云。第一句薦得。與祖佛為師。第二句薦得。與人天為師。第三句薦得。自救不了。僧云。和尚是第幾句薦得。山云。月落三更穿市過。頌曰。

佛祖髑髏穿一串。宮漏沈沈密傳箭。人天機要發千鈞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖髑髏穿一串。宮漏沈沈密傳箭。人天機要發千鈞。

雲陣煇煇急飛電。箇中人看轉變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲陣煇煇急飛電。箇中人看轉變。

遇賤則貴。貴則賤。得珠罔象兮至道綿綿。游刃亡牛兮赤心片片。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇賤則貴。貴則賤。得珠罔象兮至道綿綿。游刃亡牛兮赤心片片。

舉僧問仰山。和尚還識字否。山云隨分。僧乃右旋一匝云。是什麼字。山於地上書箇十字。僧左旋一匝云。是甚麼字。山改十字作卍字。僧畫一圓相。以兩手托。如脩羅掌日月勢云。是什麼字。山乃畫一圓相。圍却卍字。僧乃作樓至勢。山云。如是如是。汝善護持。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問仰山。和尚還識字否。山云隨分。僧乃右旋一匝云。是什麼字。山於地上書箇十字。僧左旋一匝云。是甚麼字。山改十字作卍字。僧畫一圓相。以兩手托。如脩羅掌日月勢云。是什麼字。山乃畫一圓相。圍却卍字。僧乃作樓至勢。山云。如是如是。汝善護持。頌曰。

道環之虛靡盈。空印之字未形。妙運天輪地軸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道環之虛靡盈。空印之字未形。妙運天輪地軸。

密羅武緯文經。放開揑聚。獨立周行。機發玄樞兮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密羅武緯文經。放開揑聚。獨立周行。機發玄樞兮。

青天激電。眼含紫光兮。白日見星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青天激電。眼含紫光兮。白日見星。

舉僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云胡餅。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云胡餅。頌曰。

胡餅云超佛祖談。句中無味若為參。衲僧一日如知飽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡餅云超佛祖談。句中無味若為參。衲僧一日如知飽。

方見雲門面不慚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方見雲門面不慚。

舉長沙令僧問會和尚。未見南泉時如何。會良久。僧云。見後如何。會云。不可別有也。僧回舉似長沙。沙云。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭須進步。十方世界是全身。僧云。百尺竿頭如何進步。沙云。朗州山澧州水。僧云不會。沙云。四海五湖王化裡。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉長沙令僧問會和尚。未見南泉時如何。會良久。僧云。見後如何。會云。不可別有也。僧回舉似長沙。沙云。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭須進步。十方世界是全身。僧云。百尺竿頭如何進步。沙云。朗州山澧州水。僧云不會。沙云。四海五湖王化裡。頌曰。

玉人夢破一聲雞。轉盻生涯色色齊。有信風雷催出蟄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉人夢破一聲雞。轉盻生涯色色齊。有信風雷催出蟄。

無言桃李自成蹊。及時節力耕犁。誰怕春疇沒脛泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言桃李自成蹊。及時節力耕犁。誰怕春疇沒脛泥。

舉龍牙問翠微。如何是祖師西來意。微云。與我過禪版來。牙取禪版與翠微。微接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。又問臨際。如何是祖師西來意。際云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨際。際接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。牙後住院。有僧問。和尚當年問翠微臨際祖師意。二尊宿明也未。牙云。明即明矣。要且無祖師意。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉龍牙問翠微。如何是祖師西來意。微云。與我過禪版來。牙取禪版與翠微。微接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。又問臨際。如何是祖師西來意。際云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨際。際接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。牙後住院。有僧問。和尚當年問翠微臨際祖師意。二尊宿明也未。牙云。明即明矣。要且無祖師意。頌曰。

蒲團禪版對龍牙。何事當機不作家。未意成褫明目下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒲團禪版對龍牙。何事當機不作家。未意成褫明目下。

恐將流落在天涯。虛空那掛劍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐將流落在天涯。虛空那掛劍。

星漢却浮槎。不萠草解藏香象。無底籃能著活蛇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星漢却浮槎。不萠草解藏香象。無底籃能著活蛇。

今日江湖何障礙。通方津渡有舡車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日江湖何障礙。通方津渡有舡車。

舉玄沙到蒲田縣。百戲迎之。次日問小塘長老。昨日許多喧鬧。向什麼處去。小塘提起袈裟角。沙云。料掉沒交涉。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉玄沙到蒲田縣。百戲迎之。次日問小塘長老。昨日許多喧鬧。向什麼處去。小塘提起袈裟角。沙云。料掉沒交涉。頌曰。

夜壑藏舟。澄源著棹。龍魚未知水為命。折筯不妨聊一攪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜壑藏舟。澄源著棹。龍魚未知水為命。折筯不妨聊一攪。

玄沙師。小塘老。函蓋箭鋒。探竿影草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙師。小塘老。函蓋箭鋒。探竿影草。

潛縮也老龜巢蓮。遊戲也華鱗弄藻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潛縮也老龜巢蓮。遊戲也華鱗弄藻。

舉雲門云。聞聲悟道。見色明心。觀世音菩薩。將錢買胡餅。放下手却是饅頭。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門云。聞聲悟道。見色明心。觀世音菩薩。將錢買胡餅。放下手却是饅頭。頌曰。

出門躍馬掃攙搶。萬國煙塵自肅清。十二處亡閑影響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出門躍馬掃攙搶。萬國煙塵自肅清。十二處亡閑影響。

三千界放淨光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千界放淨光明。

舉溈山問道吾。甚麼處來。吾云。看病來。山云。有幾人病。吾云。有病者不病者。山云。不病者莫是智頭陀麼。吾云。病與不病。總不干他事。速道速道。山云。道得也與他沒交涉。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉溈山問道吾。甚麼處來。吾云。看病來。山云。有幾人病。吾云。有病者不病者。山云。不病者莫是智頭陀麼。吾云。病與不病。總不干他事。速道速道。山云。道得也與他沒交涉。頌曰。

妙藥何曾過口。神醫莫能投手。若存也渠本非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙藥何曾過口。神醫莫能投手。若存也渠本非無。

至虛也渠本非有。不滅而生。不亡而壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至虛也渠本非有。不滅而生。不亡而壽。

全超威音之前。獨步劫空之後。成平也天蓋地擎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 全超威音之前。獨步劫空之後。成平也天蓋地擎。

運轉也烏飛兔走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運轉也烏飛兔走。

舉俱胝和尚。凡有所問。只竪一指。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉俱胝和尚。凡有所問。只竪一指。頌曰。

俱胝老子指頭禪。三十年來用不殘。信有道人方外術。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝老子指頭禪。三十年來用不殘。信有道人方外術。

了無俗物眼前看。所得甚簡施設彌寬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了無俗物眼前看。所得甚簡施設彌寬。

大千剎海飲毛端。鱗龍無限落誰手。珍重任公把釣竿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大千剎海飲毛端。鱗龍無限落誰手。珍重任公把釣竿。

師復竪起一指云看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師復竪起一指云看。

舉肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。與老僧作箇無縫塔。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝曰不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。後帝詔耽源。問此意如何。源云。相之南譚之北。中有黃金充一國。無影樹下合同舡。琉璃殿上無知識。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。與老僧作箇無縫塔。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝曰不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。後帝詔耽源。問此意如何。源云。相之南譚之北。中有黃金充一國。無影樹下合同舡。琉璃殿上無知識。頌曰。

孤迴迴圓陀陀。眼力盡處高峩峩。月落潭空夜色重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤迴迴圓陀陀。眼力盡處高峩峩。月落潭空夜色重。

雲收山瘦秋容多。八封位正五行氣和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲收山瘦秋容多。八封位正五行氣和。

身先在裡見來麼。南陽父子兮却似知有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身先在裡見來麼。南陽父子兮却似知有。

西竺佛祖兮無如柰何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西竺佛祖兮無如柰何。

舉臨際問黃蘗。如何是佛法的的大意。蘗便打。如是三度。乃辭蘗見大愚。愚問。什麼處來。際云。黃蘗來。愚云。黃蘗有何言句。際云。某甲三問佛法的的大意。三度喫棒。不知有過無過。愚云。黃蘗恁麼老婆。為爾得徹困。更來問有過無過。際於言下大悟。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉臨際問黃蘗。如何是佛法的的大意。蘗便打。如是三度。乃辭蘗見大愚。愚問。什麼處來。際云。黃蘗來。愚云。黃蘗有何言句。際云。某甲三問佛法的的大意。三度喫棒。不知有過無過。愚云。黃蘗恁麼老婆。為爾得徹困。更來問有過無過。際於言下大悟。頌曰。

九包之雛。千里之駒。真風度籥。靈機發樞。劈面來時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九包之雛。千里之駒。真風度籥。靈機發樞。劈面來時。

飛電急。迷雲破處太陽孤。捋虎鬚見也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛電急。迷雲破處太陽孤。捋虎鬚見也無。

箇是雄雄大丈夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箇是雄雄大丈夫。

舉疎山到溈山。便問。承師有言。有句無句。如藤倚樹。忽然樹倒藤枯。句歸何處。溈山呵呵大笑。疎云。某甲四千里。賣布單來。和尚何得相弄。溈喚侍者。取錢還者上座。遂囑云。向後有獨眼龍。為子點破去在。後到明昭舉前話。昭云。溈山可謂。頭正尾正。只是不遇知音。疎復問。樹倒藤枯。句歸何處。昭云。更使溈山笑轉新。疎於言下有省。乃云。溈山元來笑裡有刀。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉疎山到溈山。便問。承師有言。有句無句。如藤倚樹。忽然樹倒藤枯。句歸何處。溈山呵呵大笑。疎云。某甲四千里。賣布單來。和尚何得相弄。溈喚侍者。取錢還者上座。遂囑云。向後有獨眼龍。為子點破去在。後到明昭舉前話。昭云。溈山可謂。頭正尾正。只是不遇知音。疎復問。樹倒藤枯。句歸何處。昭云。更使溈山笑轉新。疎於言下有省。乃云。溈山元來笑裡有刀。頌曰。

藤枯樹倒問溈山。大笑呵呵豈等閑。笑裡有刀窺得破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藤枯樹倒問溈山。大笑呵呵豈等閑。笑裡有刀窺得破。

言思無路絕機關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言思無路絕機關。

舉楞嚴經云。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉楞嚴經云。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。頌曰。

滄海瀝乾。太虛充滿。衲僧鼻孔長。古佛舌頭短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滄海瀝乾。太虛充滿。衲僧鼻孔長。古佛舌頭短。

珠絲度九曲。玉機纔一轉。直下相逢誰識渠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠絲度九曲。玉機纔一轉。直下相逢誰識渠。

始信斯人不合伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始信斯人不合伴。

舉洞山示眾云。秋初夏末。兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。又云。只如萬里無寸草處。作麼生去。石霜云。出門便是草。大陽云。直道不出門亦是草漫漫地。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山示眾云。秋初夏末。兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。又云。只如萬里無寸草處。作麼生去。石霜云。出門便是草。大陽云。直道不出門亦是草漫漫地。頌曰。

草漫漫。門裡門外君自看。荊棘林中下脚易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草漫漫。門裡門外君自看。荊棘林中下脚易。

夜明簾外轉身難。看看幾何般。且隨老木同寒瘠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜明簾外轉身難。看看幾何般。且隨老木同寒瘠。

將逐春風入燒瘢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將逐春風入燒瘢。

舉仰山夢往彌勒所居第二座。尊者白云。今日當第二座說法。山乃起。白椎云。摩訶衍法。離四句絕百非。謹白。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山夢往彌勒所居第二座。尊者白云。今日當第二座說法。山乃起。白椎云。摩訶衍法。離四句絕百非。謹白。頌曰。

夢中擁衲參耆舊。列聖森森坐其右。當仁不讓犍穉鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中擁衲參耆舊。列聖森森坐其右。當仁不讓犍穉鳴。

說法無畏師子吼。心安如海。膽量如斗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法無畏師子吼。心安如海。膽量如斗。

鮫目淚流。蚌腸珠剖。譫語誰知泄我機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鮫目淚流。蚌腸珠剖。譫語誰知泄我機。

厖眉應笑揚家魂。離四句絕百非。馬師父子病休毉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厖眉應笑揚家魂。離四句絕百非。馬師父子病休毉。

舉南泉因陸亘大夫云。肇法師也甚奇怪。解道天地同根。萬物一體。泉指庭前牡丹云。大夫。時人見此一株花。如夢相似。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉因陸亘大夫云。肇法師也甚奇怪。解道天地同根。萬物一體。泉指庭前牡丹云。大夫。時人見此一株花。如夢相似。頌曰。

照徹離微造化根。紛紜出沒見其門。游神劫外問何有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照徹離微造化根。紛紜出沒見其門。游神劫外問何有。

著眼身前知妙存。虎嘯蕭蕭巖吹作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著眼身前知妙存。虎嘯蕭蕭巖吹作。

龍吟冉冉洞雲昏。南泉點破時人夢。要識堂堂補處尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吟冉冉洞雲昏。南泉點破時人夢。要識堂堂補處尊。

舉雲門大師云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。拈燈籠向佛殿裡。將三門來燈籠上。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲門大師云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。拈燈籠向佛殿裡。將三門來燈籠上。頌曰。

收盡餘懷厭事華。歸來何所是生涯。爛柯樵子疑無路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收盡餘懷厭事華。歸來何所是生涯。爛柯樵子疑無路。

掛樹壺公妙有家。夜水金波浮桂影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掛樹壺公妙有家。夜水金波浮桂影。

秋風雪陣擁蘆花。寒魚著底不吞𩚵。興盡清歌却轉槎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋風雪陣擁蘆花。寒魚著底不吞𩚵。興盡清歌却轉槎。

舉魯祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裡親收得。如何是藏。泉云。王老師與爾往來者是。祖云。不往來者。泉云。亦是藏。祖云。如何是珠泉召云師祖。祖應諾。泉云去。汝不會我語。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉魯祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裡親收得。如何是藏。泉云。王老師與爾往來者是。祖云。不往來者。泉云。亦是藏。祖云。如何是珠泉召云師祖。祖應諾。泉云去。汝不會我語。頌曰。

別是非明得喪。應之心指諸掌。往來不往來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別是非明得喪。應之心指諸掌。往來不往來。

只者俱是藏。輪王賞之有功。黃帝得之罔象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只者俱是藏。輪王賞之有功。黃帝得之罔象。

轉樞機能伎倆。明眼衲僧無鹵莽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉樞機能伎倆。明眼衲僧無鹵莽。

舉洞山不安。僧問。和尚病。還有不病者麼。山云有。僧云。不病者還看和尚否。山云。老僧看他有分。僧云。和尚看他時如何。山云。則不見有病。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山不安。僧問。和尚病。還有不病者麼。山云有。僧云。不病者還看和尚否。山云。老僧看他有分。僧云。和尚看他時如何。山云。則不見有病。頌曰。

卸却臭皮袋。拈轉赤肉團。當頭鼻孔正。直下髑髏乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卸却臭皮袋。拈轉赤肉團。當頭鼻孔正。直下髑髏乾。

老毉不見從來癖。少子相看向近難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老毉不見從來癖。少子相看向近難。

野水瘦時秋潦退。白雲斷處舊山寒。須剿絕莫顢頇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野水瘦時秋潦退。白雲斷處舊山寒。須剿絕莫顢頇。

轉盡無功伊就位。孤標不與汝同盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉盡無功伊就位。孤標不與汝同盤。

舉臨際問院主。甚處來。主云。州中糶黃米來。際云。糶得盡麼。主云。糶得盡。際以拄杖一畫云。還糶得這箇麼。主便喝。際便打。次典座至。際舉前話。座云。院主不會和尚意。際云。爾又作麼生。座便禮拜。際亦打。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉臨際問院主。甚處來。主云。州中糶黃米來。際云。糶得盡麼。主云。糶得盡。際以拄杖一畫云。還糶得這箇麼。主便喝。際便打。次典座至。際舉前話。座云。院主不會和尚意。際云。爾又作麼生。座便禮拜。際亦打。頌曰。

臨際全機格調高。棒頭有眼辨秋毫。掃除狐兔家風峻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨際全機格調高。棒頭有眼辨秋毫。掃除狐兔家風峻。

變化魚龍雷火燒。活人劍殺人刀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化魚龍雷火燒。活人劍殺人刀。

倚天照雪利吹毛。一等令行滋味別。十分痛處是誰遭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倚天照雪利吹毛。一等令行滋味別。十分痛處是誰遭。

舉九峯在石霜作侍者。霜遷化。後眾欲請堂中首座接續住持。峯不肯。乃云。待某甲問過。若會先師意。如先師侍奉。遂問。先師道。休去歇去。一念萬年去。寒灰枯木去。一條白練去。且道。明什麼邊事。座云。明一色邊事。峯云。恁麼則未會先師意在。座云。爾不肯我那裝香來。座乃焚香云。我若不會先師意。香煙起處脫去不得。言訖便坐脫。峯乃撫其背云。坐脫立亡則不無。先師意未夢見在。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉九峯在石霜作侍者。霜遷化。後眾欲請堂中首座接續住持。峯不肯。乃云。待某甲問過。若會先師意。如先師侍奉。遂問。先師道。休去歇去。一念萬年去。寒灰枯木去。一條白練去。且道。明什麼邊事。座云。明一色邊事。峯云。恁麼則未會先師意在。座云。爾不肯我那裝香來。座乃焚香云。我若不會先師意。香煙起處脫去不得。言訖便坐脫。峯乃撫其背云。坐脫立亡則不無。先師意未夢見在。頌曰。

石霜一宗親傳九峯。香煙脫去正脈難通。月巢鶴作千年夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石霜一宗親傳九峯。香煙脫去正脈難通。月巢鶴作千年夢。

雪屋人迷一色功。坐斷十方猶點額。密移一步看飛龍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪屋人迷一色功。坐斷十方猶點額。密移一步看飛龍。

舉同光帝謂興化云。寡人收得中原一寶。只是無人酬價。化云。借陛下寶看。帝以兩手引幞頭脚。化云。君王之寶。誰敢酬價。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉同光帝謂興化云。寡人收得中原一寶。只是無人酬價。化云。借陛下寶看。帝以兩手引幞頭脚。化云。君王之寶。誰敢酬價。頌曰。

君王底意語知音。天下傾誠葵藿心。掇出中原無價寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君王底意語知音。天下傾誠葵藿心。掇出中原無價寶。

不同趙璧與燕金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不同趙璧與燕金。

中原之寶呈興化。一段光明難定價。帝業堪為萬世師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中原之寶呈興化。一段光明難定價。帝業堪為萬世師。

金輪景燿四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金輪景燿四天下。

舉僧問洞山。三身中那身不墮諸數。山云。吾常於此切。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問洞山。三身中那身不墮諸數。山云。吾常於此切。頌曰。

不入世未循緣。劫壺空處有家傳。白蘋風細秋江暮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不入世未循緣。劫壺空處有家傳。白蘋風細秋江暮。

古岸舡歸一帶煙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古岸舡歸一帶煙。

舉僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。盋裡飯桶裡水。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。盋裡飯桶裡水。頌曰。

盋裡飯桶裡水。開口見膽求知己。擬思便落二三機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盋裡飯桶裡水。開口見膽求知己。擬思便落二三機。

對面忽成千萬里。 韶陽師較些子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對面忽成千萬里。 韶陽師較些子。

斷金之義兮誰與相同。匪石之心兮獨能如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷金之義兮誰與相同。匪石之心兮獨能如此。

舉僧問瑯琊覺和尚。清淨本然。云何忽生山河大地。覺云。清淨本然云何忽生山河大地。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問瑯琊覺和尚。清淨本然。云何忽生山河大地。覺云。清淨本然云何忽生山河大地。頌曰。

見有不有。翻手覆手。瑯琊山裡人。不落瞿曇後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有不有。翻手覆手。瑯琊山裡人。不落瞿曇後。

泗州普照覺和尚頌古一百則竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泗州普照覺和尚頌古一百則竟。