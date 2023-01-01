天童覺和尚語錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童覺和尚語錄序

余頑愚拙疎無所可用。獨於世味淡薄。人我相輕。若可學佛者。以故自幼喜從僧遊。間遇本色道人。雖未言而意已親。殆若磁石鐵之冥契。有不可致詰者。否則雖日相從邈如也。今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余頑愚拙疎無所可用。獨於世味淡薄。人我相輕。若可學佛者。以故自幼喜從僧遊。間遇本色道人。雖未言而意已親。殆若磁石鐵之冥契。有不可致詰者。否則雖日相從邈如也。今。

天童長老覺公。則所謂未言而意已親者。始余被罪南遷。泊舟廬山之下。與師一再邂逅耳而相與之意。便如故人。去歲罷相東來。師過余於四明。余復訪之於山中。語累日益歡。甞謂師曰。學佛者期於了生死。誠可謂一大事矣。士大夫間。乃有酣飫聲色馳騁勢利。而口舌瀾翻說佛說祖。自以為有得。甚者至以為譚笑之資。此何理也。余之有意於此事。而不敢自欺。他時真實處。辦得少許。方敢拈出。求師別識也。師深肯此言。且教余以辦道之方。余信受焉。會師之徒。以師語錄序為請。余既不敢自欺。其敢措辭乎。姑記與師相從大略。以塞其請云。紹興壬子望日。退晦居士范宗尹序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童長老覺公。則所謂未言而意已親者。始余被罪南遷。泊舟廬山之下。與師一再邂逅耳而相與之意。便如故人。去歲罷相東來。師過余於四明。余復訪之於山中。語累日益歡。甞謂師曰。學佛者期於了生死。誠可謂一大事矣。士大夫間。乃有酣飫聲色馳騁勢利。而口舌瀾翻說佛說祖。自以為有得。甚者至以為譚笑之資。此何理也。余之有意於此事。而不敢自欺。他時真實處。辦得少許。方敢拈出。求師別識也。師深肯此言。且教余以辦道之方。余信受焉。會師之徒。以師語錄序為請。余既不敢自欺。其敢措辭乎。姑記與師相從大略。以塞其請云。紹興壬子望日。退晦居士范宗尹序。

宏智禪師廣錄卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宏智禪師廣錄卷第一

泗州大聖普照禪寺上堂語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泗州大聖普照禪寺上堂語錄

侍者集成編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者集成編

師在長蘆受請。拈疏示眾。云言語道斷文字性空。到這裡可謂。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。諸人還會麼。其或未然。更煩知音底人。為我說破。宣疏罷。師於長蘆和尚手中。接得法衣。捧起呈示。云西竺頭陀長年相待。東山行者半夜傳通。恰至大庾嶺頭。盡力提持不起。而今長蘆堂上兩手分付將來。諸人還會箇中消息麼。一氣連枝同盛事。光風無影樹頭春。遂指法座云。朕兆未興。會要借功明位。影響纔露。還須借位明功。諸人還相委悉麼。跨足已超凡聖表。通身不滯有無功。便就座僧問。數行公命猶煩彩鳳銜來。一片閑心忽被清風引動。祇如祖意高提。如何剖露。師云。風行草偃水到渠成。進云。洪音一震驚天地。四海禪人盡得聞。師云。謝子證明。進云。此猶是應時及節因緣。祇如寂然不動。智已周於十方。廓爾無私。道已行於樂國。又作麼生。師云。知音不在頻頻舉。僧問。三際泯跡。而真假頓空。悲智纔興。而法輪便轉。祇如敲唱門中。如何得不落今時去。師云。不答爾這話。進云。恁麼則玉馬雪行歸半夜。混然渾不露纖機。師云。更須知有轉身一路始得。進云。金雞啼處三更月。玉鳳棲時午夜雲。師云。直須恁麼。師乃云。名不得象不得。從來清淨不受染污。本自圓成不勞修證。銷融萬有。堂堂穩馭真乘。和合眾緣。處處顯揚茲事。諸仁者。今日山河大地草木叢林。與覺上座同時成道。一音說法。還相證明麼。良久云。相逢會有知音知。何必清風動天地。陳謝罷復舉。僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云佛與曹山一出一沒。可謂拈頭作尾。拈尾作頭。子細看來。是他曹山終是不出世。覺上座今日不是顛敗家風。且要荷檐底事。敢問諸人。且道別有甚麼長處。良久云。白牛飲盡無源水。天曉椉風過玉關。久立眾慈伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在長蘆受請。拈疏示眾。云言語道斷文字性空。到這裡可謂。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。諸人還會麼。其或未然。更煩知音底人。為我說破。宣疏罷。師於長蘆和尚手中。接得法衣。捧起呈示。云西竺頭陀長年相待。東山行者半夜傳通。恰至大庾嶺頭。盡力提持不起。而今長蘆堂上兩手分付將來。諸人還會箇中消息麼。一氣連枝同盛事。光風無影樹頭春。遂指法座云。朕兆未興。會要借功明位。影響纔露。還須借位明功。諸人還相委悉麼。跨足已超凡聖表。通身不滯有無功。便就座僧問。數行公命猶煩彩鳳銜來。一片閑心忽被清風引動。祇如祖意高提。如何剖露。師云。風行草偃水到渠成。進云。洪音一震驚天地。四海禪人盡得聞。師云。謝子證明。進云。此猶是應時及節因緣。祇如寂然不動。智已周於十方。廓爾無私。道已行於樂國。又作麼生。師云。知音不在頻頻舉。僧問。三際泯跡。而真假頓空。悲智纔興。而法輪便轉。祇如敲唱門中。如何得不落今時去。師云。不答爾這話。進云。恁麼則玉馬雪行歸半夜。混然渾不露纖機。師云。更須知有轉身一路始得。進云。金雞啼處三更月。玉鳳棲時午夜雲。師云。直須恁麼。師乃云。名不得象不得。從來清淨不受染污。本自圓成不勞修證。銷融萬有。堂堂穩馭真乘。和合眾緣。處處顯揚茲事。諸仁者。今日山河大地草木叢林。與覺上座同時成道。一音說法。還相證明麼。良久云。相逢會有知音知。何必清風動天地。陳謝罷復舉。僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云佛與曹山一出一沒。可謂拈頭作尾。拈尾作頭。子細看來。是他曹山終是不出世。覺上座今日不是顛敗家風。且要荷檐底事。敢問諸人。且道別有甚麼長處。良久云。白牛飲盡無源水。天曉椉風過玉關。久立眾慈伏惟珍重。

當日晚小參示眾云。護明降跡。破家[(林/日)*ㄆ]宅。達磨傳心。攙行奪市。我衲僧家本分事。元無一絲頭缺少。無一絲頭分外。從本已來。靈明廓徹。豈假人磨礱。豈假人處分。真是內無繫蟻之絲。外無聚蠅之糝。還端的麼。其或未然。不免指註去也。易外家風未兆時。三更黑馬上烏雞。而今撥轉機輪也。剎剎塵塵更是誰。陳謝罷復舉。僧問龍牙。蟾蜍無返照之光玉兔無伴月之意時如何。牙云。堯舜之君猶有化在。師云。好諸禪德。龍牙老子。善解逢場作戲混俗和光。覺上座今日也恁麼去也。還相委悉麼。天共白雲曉。水和明月秋。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當日晚小參示眾云。護明降跡。破家[(林/日)*ㄆ]宅。達磨傳心。攙行奪市。我衲僧家本分事。元無一絲頭缺少。無一絲頭分外。從本已來。靈明廓徹。豈假人磨礱。豈假人處分。真是內無繫蟻之絲。外無聚蠅之糝。還端的麼。其或未然。不免指註去也。易外家風未兆時。三更黑馬上烏雞。而今撥轉機輪也。剎剎塵塵更是誰。陳謝罷復舉。僧問龍牙。蟾蜍無返照之光玉兔無伴月之意時如何。牙云。堯舜之君猶有化在。師云。好諸禪德。龍牙老子。善解逢場作戲混俗和光。覺上座今日也恁麼去也。還相委悉麼。天共白雲曉。水和明月秋。久立珍重。

次日辭眾。陞座云。同聲相應。同氣相求。同風千里。不隔絲頭。脫盡情塵。消息在。蘆花江上月明秋。乍遠眾慈伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日辭眾。陞座云。同聲相應。同氣相求。同風千里。不隔絲頭。脫盡情塵。消息在。蘆花江上月明秋。乍遠眾慈伏惟珍重。

入寺上堂云。古人道盡十方世界。是箇解脫門。把手拽不入。今日覺上座。意要普請諸人入門。還有得入者麼。若也入得。便向普光法堂上相見。可謂尊賓和合。理事圓融。且作麼生相見。還會麼。幢網寶珠無向背。自他光影一時周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入寺上堂云。古人道盡十方世界。是箇解脫門。把手拽不入。今日覺上座。意要普請諸人入門。還有得入者麼。若也入得。便向普光法堂上相見。可謂尊賓和合。理事圓融。且作麼生相見。還會麼。幢網寶珠無向背。自他光影一時周。

當日晚小參。示眾云。法隨法行。法幢隨處建立。昨時長蘆江上。而今普照光中。衲僧家。不可以靜躁則。不可以去來求。步步不將來。心心無處所。直得正不立玄。偏不涉事。處處無滲漏。密密常現前始得。敢問諸人。畢竟向什麼處。見覺上座。良久云。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當日晚小參。示眾云。法隨法行。法幢隨處建立。昨時長蘆江上。而今普照光中。衲僧家。不可以靜躁則。不可以去來求。步步不將來。心心無處所。直得正不立玄。偏不涉事。處處無滲漏。密密常現前始得。敢問諸人。畢竟向什麼處。見覺上座。良久云。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。

復舉趙州問僧。曾到此間麼。僧云曾到。州云。喫茶去。又問僧。曾到此間麼。僧云不曾到。州云。喫茶去。師云。到與不到。喫茶一樣。不著機關。殊無伎倆。且非平展家風。豈是隨波逐浪。唯嫌揀擇沒分疎。識得趙州老和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉趙州問僧。曾到此間麼。僧云曾到。州云。喫茶去。又問僧。曾到此間麼。僧云不曾到。州云。喫茶去。師云。到與不到。喫茶一樣。不著機關。殊無伎倆。且非平展家風。豈是隨波逐浪。唯嫌揀擇沒分疎。識得趙州老和尚。

上堂云。好諸禪德。廓爾而靈。本光自照。寂然而應。大用現前。木馬嘶風。不運今時之步。泥牛出海。耕開空劫之春。諸人還相委悉麼。良久云。玉人招手處。復妙在迴途。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。好諸禪德。廓爾而靈。本光自照。寂然而應。大用現前。木馬嘶風。不運今時之步。泥牛出海。耕開空劫之春。諸人還相委悉麼。良久云。玉人招手處。復妙在迴途。

上堂僧問。如何是溈仰宗。師云。一棬攣跳不出。進云。如何是臨濟宗。師云。一棒一條痕。進云。如何是雲門宗。師云。目前薦取。進云。如何是法眼宗。師云。山河大地。大地山河。進云。如何是曹洞宗。師云。黑狗爛銀蹄。白象昆命騎。進云。未審。和尚宗風。又作麼生。師云。別時來向爾道。師乃云。山雲冉冉。江水茫茫。正不居位。偏不涉傍。顯而不露。隱而彌彰。猿啼古木音聲急。鶴宿枯松夢寐長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是溈仰宗。師云。一棬攣跳不出。進云。如何是臨濟宗。師云。一棒一條痕。進云。如何是雲門宗。師云。目前薦取。進云。如何是法眼宗。師云。山河大地。大地山河。進云。如何是曹洞宗。師云。黑狗爛銀蹄。白象昆命騎。進云。未審。和尚宗風。又作麼生。師云。別時來向爾道。師乃云。山雲冉冉。江水茫茫。正不居位。偏不涉傍。顯而不露。隱而彌彰。猿啼古木音聲急。鶴宿枯松夢寐長。

上堂舉僧問洛浦。供養百千諸佛。不如供養一無心道人。未審。百千諸佛有何過。無心道人有何德。浦云。一片白雲橫谷口。幾多歸鳥盡迷巢。師云。好兄弟環中辨白。量外觀光不觸塵機。妙分真照。還會麼。雪月蘆花江上寒。曉風颯颯沙鷗語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問洛浦。供養百千諸佛。不如供養一無心道人。未審。百千諸佛有何過。無心道人有何德。浦云。一片白雲橫谷口。幾多歸鳥盡迷巢。師云。好兄弟環中辨白。量外觀光不觸塵機。妙分真照。還會麼。雪月蘆花江上寒。曉風颯颯沙鷗語。

上堂云。朔風作寒色。愛口流恩光。處處相逢遇。明明不覆藏。山河無隔越。草木盡敷揚。剎說眾生說。毘盧舌廣長。諸禪德。盡十方世界。山河大地。草木叢林。祇是毘盧遮那一箇舌頭。諸人還聞麼。若向這裡聞得。猶是建化門頭事。且道不落化門。一句作麼生道。良久云。轉身就父無標的。拈却花冠不得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。朔風作寒色。愛口流恩光。處處相逢遇。明明不覆藏。山河無隔越。草木盡敷揚。剎說眾生說。毘盧舌廣長。諸禪德。盡十方世界。山河大地。草木叢林。祇是毘盧遮那一箇舌頭。諸人還聞麼。若向這裡聞得。猶是建化門頭事。且道不落化門。一句作麼生道。良久云。轉身就父無標的。拈却花冠不得名。

上堂云。十五日已前。有口說不得。十五日已後。無心却自然。正當十五日。一句作麼生道。良久云。雲籠無縫襖。花笑不萠枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。十五日已前。有口說不得。十五日已後。無心却自然。正當十五日。一句作麼生道。良久云。雲籠無縫襖。花笑不萠枝。

上堂云。一亘清虛夜正央。桂宮老兔冷噴霜。混融明暗無分處。誰辨箇中偏正方。所以道。正位雖正却偏。偏位雖偏却圓。正恁麼時。作麼生辨。良久云。歷歷機前雙照眼。堂堂象外萬年身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一亘清虛夜正央。桂宮老兔冷噴霜。混融明暗無分處。誰辨箇中偏正方。所以道。正位雖正却偏。偏位雖偏却圓。正恁麼時。作麼生辨。良久云。歷歷機前雙照眼。堂堂象外萬年身。

冬至上堂云。陰極而陽潛。布生成之道。虛凝而照。旁分建化之緣。直得俯仰順化。應接無虧去也。諸人還會麼。鏡淨誰嫌差別像。谷虛自應合同音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂云。陰極而陽潛。布生成之道。虛凝而照。旁分建化之緣。直得俯仰順化。應接無虧去也。諸人還會麼。鏡淨誰嫌差別像。谷虛自應合同音。

上堂云。明明百草頭。明明祖師意。於他未甞一。於我未甞異。若祇這便是。當頭觸諱。若祇這不是。甚處藏避。所以道。無是無非。不即不離。三世如來同宣此義。敢問諸人。且道。畢竟是什麼義。良久云。向下文長。付在來日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。明明百草頭。明明祖師意。於他未甞一。於我未甞異。若祇這便是。當頭觸諱。若祇這不是。甚處藏避。所以道。無是無非。不即不離。三世如來同宣此義。敢問諸人。且道。畢竟是什麼義。良久云。向下文長。付在來日。

長蘆書至。上堂云。靈機未轉。難窺青白之痕。寶印當權。密布正偏之位。壺中消息。劫外春光。還他一氣連枝。須是同身共命。明頭轉側。暗裡逢迎。直得千里同風去也。諸人還體悉得麼。明月滿空天水淨。弟兄俱在合同舡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長蘆書至。上堂云。靈機未轉。難窺青白之痕。寶印當權。密布正偏之位。壺中消息。劫外春光。還他一氣連枝。須是同身共命。明頭轉側。暗裡逢迎。直得千里同風去也。諸人還體悉得麼。明月滿空天水淨。弟兄俱在合同舡。

上堂云。居淨而彌耀。歷變而常如。本光現象外之身。妙應具物中之眼。直得頭頭不滯。物物順真。所以道。旁分帝命為傳持。萬里山河布正威。且作麼生是旁分底事。還會麼。月夜金雞傳曉意。芳衢步步錦雲深。復舉陳尚書訪資福。福見來便畫一圓相。書云。弟子恁麼來。早是不著便。更畫圓相。福便歸方丈閉却門。師云。資福畫圓相。尚書恁麼道。豈不是落他資福棬䙡了也。資福便歸方丈閉却門。豈不是落他尚書棬䙡了也。可謂。一抑一揚。一奪一縱。各出一隻手。提撕此事。且道。是什麼事。巨鼇飲盡滄溟水。留得珊瑚對月明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。居淨而彌耀。歷變而常如。本光現象外之身。妙應具物中之眼。直得頭頭不滯。物物順真。所以道。旁分帝命為傳持。萬里山河布正威。且作麼生是旁分底事。還會麼。月夜金雞傳曉意。芳衢步步錦雲深。復舉陳尚書訪資福。福見來便畫一圓相。書云。弟子恁麼來。早是不著便。更畫圓相。福便歸方丈閉却門。師云。資福畫圓相。尚書恁麼道。豈不是落他資福棬䙡了也。資福便歸方丈閉却門。豈不是落他尚書棬䙡了也。可謂。一抑一揚。一奪一縱。各出一隻手。提撕此事。且道。是什麼事。巨鼇飲盡滄溟水。留得珊瑚對月明。

上堂舉僧問洞山。如何是佛向上人。山云。非佛。師云。洞山恁麼道。直是把斷家風。不通水泄。見聞匪及。心迹俱消。到這裡。却須通其變使人不倦。直得蒼龍蛻骨。玉鳳生雛。且作麼生。說箇通變底道理。還會麼。清風隨棹滿。明月逐舟來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問洞山。如何是佛向上人。山云。非佛。師云。洞山恁麼道。直是把斷家風。不通水泄。見聞匪及。心迹俱消。到這裡。却須通其變使人不倦。直得蒼龍蛻骨。玉鳳生雛。且作麼生。說箇通變底道理。還會麼。清風隨棹滿。明月逐舟來。

上堂舉則監院在法眼會中。一日眼問。爾在此多少時。則云三年。眼云。爾是後生。尋常何不問事。則云。某甲不敢瞞和尚。曾在青峰處。得箇安樂。眼云。爾因甚語得入。則云。曾問如何是學人自己。峰云。丙丁童子來求火。眼云好語。祇恐爾不會。則云。丙丁屬火。將火求火。將自己覓自己。眼云。情知。爾不會。佛法若如此。不到今日。則躁悶便起。至中路却云。他是五百人善知識。道我不是。必有長處。却迴懺謝便問。如何是學人自己。眼云。丙丁童子來求火。則於言下大悟。師云。前來恁麼道。却不會。後來恁麼道。却悟去。且道。關捩子在什麼處。覺上座有頌。丙丁童子來求火。南海波斯鼻孔大。狤獠舌頭會者難。直下而今照得破。照得破沒功過。知爾被底穿。曾與同床臥。廉纖脫盡舊時疑。柸影蛇絃留再坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉則監院在法眼會中。一日眼問。爾在此多少時。則云三年。眼云。爾是後生。尋常何不問事。則云。某甲不敢瞞和尚。曾在青峰處。得箇安樂。眼云。爾因甚語得入。則云。曾問如何是學人自己。峰云。丙丁童子來求火。眼云好語。祇恐爾不會。則云。丙丁屬火。將火求火。將自己覓自己。眼云。情知。爾不會。佛法若如此。不到今日。則躁悶便起。至中路却云。他是五百人善知識。道我不是。必有長處。却迴懺謝便問。如何是學人自己。眼云。丙丁童子來求火。則於言下大悟。師云。前來恁麼道。却不會。後來恁麼道。却悟去。且道。關捩子在什麼處。覺上座有頌。丙丁童子來求火。南海波斯鼻孔大。狤獠舌頭會者難。直下而今照得破。照得破沒功過。知爾被底穿。曾與同床臥。廉纖脫盡舊時疑。柸影蛇絃留再坐。

上堂云。心不自心始是心。眼不見眼始是眼。堂堂無影跡。歷歷絕思惟。明滿環中。兔懷夜月。翠橫海上。犀暈秋山。直須及盡玄微始解承當底事。且道。承當底事作麼生。智不到處切忌道著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。心不自心始是心。眼不見眼始是眼。堂堂無影跡。歷歷絕思惟。明滿環中。兔懷夜月。翠橫海上。犀暈秋山。直須及盡玄微始解承當底事。且道。承當底事作麼生。智不到處切忌道著。

上堂舉僧問洞山。和尚病。還有不病者麼。山云有。僧云。不病者還看和尚否。山云。老僧看他有分。僧云。和尚看他時如何。山云。則不見有病者。師云。得往得來。得來得往。我看他有分。他看我不然。正恁麼時如何體悉。良久云。宿霧尚深無見頂。春風常在不萠枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問洞山。和尚病。還有不病者麼。山云有。僧云。不病者還看和尚否。山云。老僧看他有分。僧云。和尚看他時如何。山云。則不見有病者。師云。得往得來。得來得往。我看他有分。他看我不然。正恁麼時如何體悉。良久云。宿霧尚深無見頂。春風常在不萠枝。

上堂云。機輪未動影像俱忘。無跡可尋。與虛空而合體。無家可坐。盡法界以成身。毘盧頂後看神光。舜若體前分活眼。正恁麼時如何履踐。良久云。手指空時天地轉。迴途石馬出紗籠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。機輪未動影像俱忘。無跡可尋。與虛空而合體。無家可坐。盡法界以成身。毘盧頂後看神光。舜若體前分活眼。正恁麼時如何履踐。良久云。手指空時天地轉。迴途石馬出紗籠。

上堂云。緣思不到。一片靈明。廓落無依。十方通暢。摩竭閉門無法說。少林面壁訪知音。若是本色衲僧。未舉步前薦取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。緣思不到。一片靈明。廓落無依。十方通暢。摩竭閉門無法說。少林面壁訪知音。若是本色衲僧。未舉步前薦取。

上堂云。一不是二不成。介然獨立。法爾雙行。柳線漸搖風力嫰。草針齊上燒痕青。一點靈光普天地。更嫌何處不分明。諸禪德。分明處作麼生體悉。鬧裡摸著鼻孔。忙時換却眼睛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一不是二不成。介然獨立。法爾雙行。柳線漸搖風力嫰。草針齊上燒痕青。一點靈光普天地。更嫌何處不分明。諸禪德。分明處作麼生體悉。鬧裡摸著鼻孔。忙時換却眼睛。

上堂云。黃閣簾垂。難傳家信。紫羅帳合。暗攃真珠。正恁麼時。視聽有所不到。言詮有所不及。如何通得箇消息去。良久云。夢回夜色依俙曉。笑指家風爛熳春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。黃閣簾垂。難傳家信。紫羅帳合。暗攃真珠。正恁麼時。視聽有所不到。言詮有所不及。如何通得箇消息去。良久云。夢回夜色依俙曉。笑指家風爛熳春。

上元示眾云。半夜誰傳無盡燈。黃梅席上許盧能。虛明自照非心力。分付叢林了事僧。有佛世界。以光明為佛事。普照今日也恁麼去也。還會麼。燈連鳳翅當堂照。月印娥眉䫌面看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上元示眾云。半夜誰傳無盡燈。黃梅席上許盧能。虛明自照非心力。分付叢林了事僧。有佛世界。以光明為佛事。普照今日也恁麼去也。還會麼。燈連鳳翅當堂照。月印娥眉䫌面看。

上堂云。習習春風絲絲春雨。一等沾濡十方周普。甘草得之甜。黃連得之苦。天意發叢林。簷聲鬧窓戶。古德甞云。已不迷。等閑教壞人男女。大眾已既不迷。為甚教壞人男女。還會麼。出身猶可易。脫體道還難。參上堂舉玄沙云。撈籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。據普照門下祇成得箇擔版漢。到這裡。却須把得住喚得回。退位相承。借功相見。直得同聲相應。雅合宮商。同道相忘。不分堦級。還會麼。鷺鷥立雪非同色。明月蘆花不似他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。習習春風絲絲春雨。一等沾濡十方周普。甘草得之甜。黃連得之苦。天意發叢林。簷聲鬧窓戶。古德甞云。已不迷。等閑教壞人男女。大眾已既不迷。為甚教壞人男女。還會麼。出身猶可易。脫體道還難。參上堂舉玄沙云。撈籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。據普照門下祇成得箇擔版漢。到這裡。却須把得住喚得回。退位相承。借功相見。直得同聲相應。雅合宮商。同道相忘。不分堦級。還會麼。鷺鷥立雪非同色。明月蘆花不似他。

上堂云。不墮虛凝體前運步。不迷照用。鬧裡分身。可謂。獨立而不改。周行而不殆。還會麼。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不墮虛凝體前運步。不迷照用。鬧裡分身。可謂。獨立而不改。周行而不殆。還會麼。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。

上堂云。浩然遍域內。無私如陽春。箇是萬法之生緣也。靈照妙環中。離染而清淨。箇是眾生之歇地也。直須玉線貫金針之穴。金針引玉線之蹊。方能回互旁參。轉身通氣。還會麼。寶印當風妙。重重錦縫開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。浩然遍域內。無私如陽春。箇是萬法之生緣也。靈照妙環中。離染而清淨。箇是眾生之歇地也。直須玉線貫金針之穴。金針引玉線之蹊。方能回互旁參。轉身通氣。還會麼。寶印當風妙。重重錦縫開。

上堂云。法界無塵心月圓。本光還照未萠前。而今直下分明去。猶較南泉二十年為甚麼如此。金屑雖貴。落眼成翳參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。法界無塵心月圓。本光還照未萠前。而今直下分明去。猶較南泉二十年為甚麼如此。金屑雖貴。落眼成翳參。

上堂云。本明破暝。看毘盧頂後之光。寂照含虛。具舜若身中之眼。絲綸未降。尊貴難名。須憑通事舍人。展演邦家號令。傳出九重之語。光生萬里之春。理藉旁分事能圓應。直得塵塵見佛。剎剎聞經。便現宰官身。而為說法。要垂自家手接引於人。且道。正恁麼時。作麼生說箇旁分底道理。還會麼。不見九峰道。勅遍天下。王不流行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。本明破暝。看毘盧頂後之光。寂照含虛。具舜若身中之眼。絲綸未降。尊貴難名。須憑通事舍人。展演邦家號令。傳出九重之語。光生萬里之春。理藉旁分事能圓應。直得塵塵見佛。剎剎聞經。便現宰官身。而為說法。要垂自家手接引於人。且道。正恁麼時。作麼生說箇旁分底道理。還會麼。不見九峰道。勅遍天下。王不流行。

上堂云。心不能緣。口不能議。直須退步荷擔。切忌。當頭觸諱。風月寒清古渡頭。夜舡撥轉琉璃地參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。心不能緣。口不能議。直須退步荷擔。切忌。當頭觸諱。風月寒清古渡頭。夜舡撥轉琉璃地參。

上堂云。來雁遷鶯盡作觀音佛事。野花芳草全彰妙德家風。了得底人。直是騎聲跨色。越見超聞。始與他合。且道。普賢行履。又作麼生。動容揚古路。不墮悄然機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。來雁遷鶯盡作觀音佛事。野花芳草全彰妙德家風。了得底人。直是騎聲跨色。越見超聞。始與他合。且道。普賢行履。又作麼生。動容揚古路。不墮悄然機。

上堂云。體彌虛而普應。用彌實以常如。所以古人道。青山白雲父。白雲青山兒。白雲終日倚。青山總不知。大眾既是終日倚。為什麼却不知。還會麼。野鳥自啼花自笑。不干巖下坐禪人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。體彌虛而普應。用彌實以常如。所以古人道。青山白雲父。白雲青山兒。白雲終日倚。青山總不知。大眾既是終日倚。為什麼却不知。還會麼。野鳥自啼花自笑。不干巖下坐禪人。

大聖菩薩忌日。上堂拈香云。此一辨香。奉為大聖等慈普照明覺國師菩薩圓寂之辰。用報恩煇。莊嚴聖化。況菩薩蓋載道同。三際亘一如之體。生靈化被。十方現應變之身。道運等慈。智能普照。聖力扶持於宗社。真心廓大於教門。誓與眾生同圓種智。遂就座示眾云。當生不生。借光現三十六應。當滅不滅。忘照攝千百億身。祇如絕去來無動靜。正恁麼時向甚麼處。見大聖菩薩。良久云。當堂不正坐。那赴兩頭機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖菩薩忌日。上堂拈香云。此一辨香。奉為大聖等慈普照明覺國師菩薩圓寂之辰。用報恩煇。莊嚴聖化。況菩薩蓋載道同。三際亘一如之體。生靈化被。十方現應變之身。道運等慈。智能普照。聖力扶持於宗社。真心廓大於教門。誓與眾生同圓種智。遂就座示眾云。當生不生。借光現三十六應。當滅不滅。忘照攝千百億身。祇如絕去來無動靜。正恁麼時向甚麼處。見大聖菩薩。良久云。當堂不正坐。那赴兩頭機。

大洪忌日。上堂僧問。如何是洪山的的意。師云。昔年記得。而今忘却。進云。可謂是金鷄朝抱卵。玉兔夜懷胎。師云。三級浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。師乃舉。洞山問雲巖。百年後忽有人。問邈得師真。向他道什麼。雲巖良久云。祇這是。山佇思。巖云。价闍梨。承當此事也大難。他後須是子細。山便辭去。後雲巖忌日。洞山掛真僧問。雲巖道祇這是。未審。還知有也無。山云。若不知有。爭解恁麼道。若知有爭肯恁麼道。師云。老婆心腸。蓋是養兒之道。衲僧手段。還他奪父之機。知恩報恩。句中宛轉。似肯不肯。量外提撕。箇是洞山底。或有人問普照邈得師真。對他道什麼。良久云。心不負人。面無慚色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大洪忌日。上堂僧問。如何是洪山的的意。師云。昔年記得。而今忘却。進云。可謂是金鷄朝抱卵。玉兔夜懷胎。師云。三級浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。師乃舉。洞山問雲巖。百年後忽有人。問邈得師真。向他道什麼。雲巖良久云。祇這是。山佇思。巖云。价闍梨。承當此事也大難。他後須是子細。山便辭去。後雲巖忌日。洞山掛真僧問。雲巖道祇這是。未審。還知有也無。山云。若不知有。爭解恁麼道。若知有爭肯恁麼道。師云。老婆心腸。蓋是養兒之道。衲僧手段。還他奪父之機。知恩報恩。句中宛轉。似肯不肯。量外提撕。箇是洞山底。或有人問普照邈得師真。對他道什麼。良久云。心不負人。面無慚色。

上堂云。照與照緣。混融不二。心與心法。㳷合無差。所以道。如珠發光。光還自照。還會麼。百草頭上閑和尚。買盡風流不著錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。照與照緣。混融不二。心與心法。㳷合無差。所以道。如珠發光。光還自照。還會麼。百草頭上閑和尚。買盡風流不著錢。

上堂云。雲斂長空風日和。太平樵牧共高歌。衲僧飯飽無他事。密密機前弄玉梭。所以道。琉璃殿上。玉女拋梭。明月堂前。石人撫掌。作麼生。行履得恁麼相應去。暗裡抽橫骨。明中坐舌頭參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雲斂長空風日和。太平樵牧共高歌。衲僧飯飽無他事。密密機前弄玉梭。所以道。琉璃殿上。玉女拋梭。明月堂前。石人撫掌。作麼生。行履得恁麼相應去。暗裡抽橫骨。明中坐舌頭參。

上堂云。水中鹽味。色裏膠青。體之有據。取之無形。用時密密。寂處惺惺。是諸佛之本覺。乃眾生之妙靈。廓大千而為量。破微塵而出經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。水中鹽味。色裏膠青。體之有據。取之無形。用時密密。寂處惺惺。是諸佛之本覺。乃眾生之妙靈。廓大千而為量。破微塵而出經。

浴佛上堂云。清淨彌滿。是法性水。真覺靈明。是法性身。同水是身。乃現灌沐邊事。通身是水。方成離垢之緣。正恁麼時如何辨白。良久云。如淨琉璃中。內現真金像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴佛上堂云。清淨彌滿。是法性水。真覺靈明。是法性身。同水是身。乃現灌沐邊事。通身是水。方成離垢之緣。正恁麼時如何辨白。良久云。如淨琉璃中。內現真金像。

上堂云。玉機轉側。梭頭絲路誰分。月戶挨開。域內風光自異。金雞唱曉。石女遊春。翛然鳥道不逢人。廓爾大方還獨步。還知不墮虛凝迴途復妙麼。滿頭白髮離巖谷。半夜穿雲入市𭚆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。玉機轉側。梭頭絲路誰分。月戶挨開。域內風光自異。金雞唱曉。石女遊春。翛然鳥道不逢人。廓爾大方還獨步。還知不墮虛凝迴途復妙麼。滿頭白髮離巖谷。半夜穿雲入市𭚆。

舉智首座立僧。上堂云。誰將活眼窺空劫。我道宗枝染浩春。頭角崢嶸藏不得。青原門下有祥麟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉智首座立僧。上堂云。誰將活眼窺空劫。我道宗枝染浩春。頭角崢嶸藏不得。青原門下有祥麟。

上堂僧問。古人道。先向那邊擔荷。却來這邊揩磨。這邊揩磨即不問。作麼生是那邊擔荷底。師云。照盡體無依。通身不隔越。進云。恁麼則就舡買得魚偏美。踏雪沽來酒陪香。師云。到這裡也無這箇閑聲色。師乃云。萬仞崖前攃手。始見妙存。十字路口現身。方能圓應。轉頭異類。遊步那邊。活人路上死人行。死人口裡活人舌。還會麼。妙圓非隱照。大用不當機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。古人道。先向那邊擔荷。却來這邊揩磨。這邊揩磨即不問。作麼生是那邊擔荷底。師云。照盡體無依。通身不隔越。進云。恁麼則就舡買得魚偏美。踏雪沽來酒陪香。師云。到這裡也無這箇閑聲色。師乃云。萬仞崖前攃手。始見妙存。十字路口現身。方能圓應。轉頭異類。遊步那邊。活人路上死人行。死人口裡活人舌。還會麼。妙圓非隱照。大用不當機。

上堂舉德上座在曹山。山問。菩薩在定。聞香象渡河。出甚麼經。德云。涅槃經。山云。定前聞定後聞。德云。和尚流也。山云。道即太殺道。祇道得八成。德云。和尚作麼生。山云。灘下接取。師云。德上座真箇識病。曹山善解下藥。若恁麼會去。許爾有安樂分。其或未然。不免作死馬醫去也。取涉乎功。聞得之的。香象渡河。大家體悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉德上座在曹山。山問。菩薩在定。聞香象渡河。出甚麼經。德云。涅槃經。山云。定前聞定後聞。德云。和尚流也。山云。道即太殺道。祇道得八成。德云。和尚作麼生。山云。灘下接取。師云。德上座真箇識病。曹山善解下藥。若恁麼會去。許爾有安樂分。其或未然。不免作死馬醫去也。取涉乎功。聞得之的。香象渡河。大家體悉。

上堂云。寥寥無異轍。密密去玄功。月轉蘆花岸。水秋吞太空。還會麼。欲識誕生王子父。鶴騰霄漢出銀籠。上堂云。法法不隱藏。築著文殊鼻孔。步步無處所。照徹普賢脚跟。祇如毘盧遮那大人相。又作麼生。良久云。夜靜水寒魚不食。滿舡空載月明歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。寥寥無異轍。密密去玄功。月轉蘆花岸。水秋吞太空。還會麼。欲識誕生王子父。鶴騰霄漢出銀籠。上堂云。法法不隱藏。築著文殊鼻孔。步步無處所。照徹普賢脚跟。祇如毘盧遮那大人相。又作麼生。良久云。夜靜水寒魚不食。滿舡空載月明歸。

上堂舉。世尊問文殊。何不入門來。文殊云。我不見一法在門外。師云。文殊大士。被釋迦老子一問。直得迷失四向。討門戶不著。却道我不見一法在門外。玄覺云。是門內語。門外語。諸人還會麼。賞不給大平之士。禍不入慎家之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。世尊問文殊。何不入門來。文殊云。我不見一法在門外。師云。文殊大士。被釋迦老子一問。直得迷失四向。討門戶不著。却道我不見一法在門外。玄覺云。是門內語。門外語。諸人還會麼。賞不給大平之士。禍不入慎家之門。

上堂云。百骸俱潰散。一物鎮長靈。白雲功盡青山秀。青山路轉白雲迎。不曾死不曾生。金繩拽轉泥牛鼻。半夜驅來海上耕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。百骸俱潰散。一物鎮長靈。白雲功盡青山秀。青山路轉白雲迎。不曾死不曾生。金繩拽轉泥牛鼻。半夜驅來海上耕。

上堂舉。石柱遊方到洞山。山垂語云。有四種人。一人說過佛祖。一步行不得。一人行過佛祖。一句說不得。一人說得行得。一人說不得行不得。石柱出眾云。一人說過佛祖。一步行不得者。祇是無舌不許行。一人行過佛祖。一句說不得者。祇是無足不許說。一人說得行得者。祇是函蓋相稱。一人說不得行不得者。如斷命求活。此是石女兒。被枷帶鎖。洞山云。闍梨分上作麼生。柱云。該通分上。卓卓寧彰。山云。祇如海上明公秀。又作麼生。柱云。幻人相逢。撫掌呵呵。師云。一言盡十方。萬卷該不得。一步周八紘。駟馬追不及。直須無舌人解語。無足人能行始得。說不得行不得。直是無氣息。有甚麼用處。且道。幻人相逢。撫掌呵呵。又作麼生。良久云。念念攀緣一切境。心心永斷諸分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。石柱遊方到洞山。山垂語云。有四種人。一人說過佛祖。一步行不得。一人行過佛祖。一句說不得。一人說得行得。一人說不得行不得。石柱出眾云。一人說過佛祖。一步行不得者。祇是無舌不許行。一人行過佛祖。一句說不得者。祇是無足不許說。一人說得行得者。祇是函蓋相稱。一人說不得行不得者。如斷命求活。此是石女兒。被枷帶鎖。洞山云。闍梨分上作麼生。柱云。該通分上。卓卓寧彰。山云。祇如海上明公秀。又作麼生。柱云。幻人相逢。撫掌呵呵。師云。一言盡十方。萬卷該不得。一步周八紘。駟馬追不及。直須無舌人解語。無足人能行始得。說不得行不得。直是無氣息。有甚麼用處。且道。幻人相逢。撫掌呵呵。又作麼生。良久云。念念攀緣一切境。心心永斷諸分別。

上堂云。一椎下出生諸佛。生即無生。微塵中轉大法輪。轉無所轉。直得念念見物。無異相者即真。處處聞經。不落耳而方妙。雖然如是。光影門頭了事底漢即得。祇如賓主未分。影像未具時。如何履踐。良久云。風雲未犯曉。天水合同秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一椎下出生諸佛。生即無生。微塵中轉大法輪。轉無所轉。直得念念見物。無異相者即真。處處聞經。不落耳而方妙。雖然如是。光影門頭了事底漢即得。祇如賓主未分。影像未具時。如何履踐。良久云。風雲未犯曉。天水合同秋。

聖節上堂云。從來尊貴。借為誕生。一步密移。全身合體。據太平之本。持造化之元。等虛空同壽而長靈。與日月齊明而無晦。聖踵一揆。神應萬機。且道。箇人行履作麼生。玉扆垂衣自端拱。萬方化洽入無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖節上堂云。從來尊貴。借為誕生。一步密移。全身合體。據太平之本。持造化之元。等虛空同壽而長靈。與日月齊明而無晦。聖踵一揆。神應萬機。且道。箇人行履作麼生。玉扆垂衣自端拱。萬方化洽入無為。

上堂云。尋常一言半句。有時解粘去縛。有侍攃沙攃土。衲僧分上。俱為剩法。祇如言語道斷心行處滅。又作麼生。良久云。野雲收半夜。明月在中峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。尋常一言半句。有時解粘去縛。有侍攃沙攃土。衲僧分上。俱為剩法。祇如言語道斷心行處滅。又作麼生。良久云。野雲收半夜。明月在中峯。

上堂云。性覺妙明本覺明妙。與太虛等量。與物情同道。應色應聲。隨聽隨眺。入三世而非去來。混萬緣而無正倒。還會麼。雲日低時字雁橫。夜蟾落處孤猿叫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。性覺妙明本覺明妙。與太虛等量。與物情同道。應色應聲。隨聽隨眺。入三世而非去來。混萬緣而無正倒。還會麼。雲日低時字雁橫。夜蟾落處孤猿叫。

上堂舉。李翱相公問藥山。如何是道。山指天復指淨缾云。會麼。相公云。不會。山云。雲在青天水在缾。師云。雲在青天水在缾。幾人錯認定盤星。藥山八字轟開也。恰到而今話大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。李翱相公問藥山。如何是道。山指天復指淨缾云。會麼。相公云。不會。山云。雲在青天水在缾。師云。雲在青天水在缾。幾人錯認定盤星。藥山八字轟開也。恰到而今話大行。

開爐上堂云。寒灰發焰舊家風。恰恰當人受用中。片雪飛來爐上盡。通身無像不同功。記得。雪峯云。三世諸佛。向火焰裏轉大法輪。玄沙云。火焰為三世佛說法。三世佛立地聽。師云。向這裏身心一如。身外無餘。說底是聽底。聽底是說底。方知道。目前無闍梨。此間無老僧。其或未然。火爐頭參取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂云。寒灰發焰舊家風。恰恰當人受用中。片雪飛來爐上盡。通身無像不同功。記得。雪峯云。三世諸佛。向火焰裏轉大法輪。玄沙云。火焰為三世佛說法。三世佛立地聽。師云。向這裏身心一如。身外無餘。說底是聽底。聽底是說底。方知道。目前無闍梨。此間無老僧。其或未然。火爐頭參取。

上堂舉僧問清平。如何是大椉。平云井索。僧云。如何是小椉。平云錢貫。僧云。如何是有漏。平云單籬。僧云。如何是無漏。平云木杓。師云。貧便貧如范丹。拙便拙於盤特。要且不可移動。不可商量。無爾鬪釘處。所以道差之毫釐。過犯山嶽。且道畢竟作麼生。不見道斗滿秤槌住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問清平。如何是大椉。平云井索。僧云。如何是小椉。平云錢貫。僧云。如何是有漏。平云單籬。僧云。如何是無漏。平云木杓。師云。貧便貧如范丹。拙便拙於盤特。要且不可移動。不可商量。無爾鬪釘處。所以道差之毫釐。過犯山嶽。且道畢竟作麼生。不見道斗滿秤槌住。

上堂云。佛病法病。佛藥法藥。本色衲僧。俱不染著。遇飯開口。要行移脚。自是現成。誰能造作。可謂言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。還會麼。莫把是非來辨我。浮生穿鑿不相干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。佛病法病。佛藥法藥。本色衲僧。俱不染著。遇飯開口。要行移脚。自是現成。誰能造作。可謂言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。還會麼。莫把是非來辨我。浮生穿鑿不相干。

上堂云。萬機休罷。千聖不携。父母非我親。諸佛非我道。本色衲僧。到這裡有一條活路。直是生滅不能移。差別不能轉。背塵合覺。即物契神。諸佛眾生。本來平等。大眾既是平等。為甚諸佛為永德。眾生為未然。且道。肴訛在甚麼處。不許夜行。投明須到參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。萬機休罷。千聖不携。父母非我親。諸佛非我道。本色衲僧。到這裡有一條活路。直是生滅不能移。差別不能轉。背塵合覺。即物契神。諸佛眾生。本來平等。大眾既是平等。為甚諸佛為永德。眾生為未然。且道。肴訛在甚麼處。不許夜行。投明須到參。

冬節上堂僧問。一爻未動時如何。師云。乾三連坤六段。進云。可謂是卷地朔風寒索索。滿堂雲衲冷湫湫。師云。正恁麼時。爾道一陽生也未。進云。玉兔連雲臥。金雞對日啼。師云。春力不到處。枯樹亦生花。師乃云。宗旨旁通要。力窮而轉步。造化交泰政。陰極而陽生。春緣密布於寒林。暖信暗傳於枯木。直得月生半夜。雲起空山。正恁麼時。夢中眼活。所以道。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相覩。明暗各相對。比如前後步。還委悉麼。枯龜背上古爻象。艮位依俙變動文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬節上堂僧問。一爻未動時如何。師云。乾三連坤六段。進云。可謂是卷地朔風寒索索。滿堂雲衲冷湫湫。師云。正恁麼時。爾道一陽生也未。進云。玉兔連雲臥。金雞對日啼。師云。春力不到處。枯樹亦生花。師乃云。宗旨旁通要。力窮而轉步。造化交泰政。陰極而陽生。春緣密布於寒林。暖信暗傳於枯木。直得月生半夜。雲起空山。正恁麼時。夢中眼活。所以道。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相覩。明暗各相對。比如前後步。還委悉麼。枯龜背上古爻象。艮位依俙變動文。

謝都監寺上堂云。衲僧祇麼是家風。隱顯磨礱入混融。師子返擲全歸父。羚羊掛角不同功。所以道。動若行雲。止猶谷神。即用而常寂。居晦而彌明。還會麼。果滿菩提圓。花開世界起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝都監寺上堂云。衲僧祇麼是家風。隱顯磨礱入混融。師子返擲全歸父。羚羊掛角不同功。所以道。動若行雲。止猶谷神。即用而常寂。居晦而彌明。還會麼。果滿菩提圓。花開世界起。

上堂云。寒雲密密。野雪漫漫。路絕千差。家迷一色。若未到這田地者。是須踏步向前。若墮此功勳者。要須轉却了來相見。且作麼生是相見底事。良久云。通身無辨處。當頭不坐功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。寒雲密密。野雪漫漫。路絕千差。家迷一色。若未到這田地者。是須踏步向前。若墮此功勳者。要須轉却了來相見。且作麼生是相見底事。良久云。通身無辨處。當頭不坐功。

上堂舉舡子和尚囑夾山。他後直須藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。吾在藥山三十年。祇明此事。師云。藏身須要無蹤跡。碧眼胡僧難辨白。沒蹤跡處莫藏身。門門廓達了諸塵。獨來將謂無儔侶。鬧裏忽然逢故人。柳線含金猶畏冷。梅花破雪已成春。阿儂千眼通身是。善應無方處處真。且作麼生是處處真底事。還會麼。益州附子。懷州牛膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉舡子和尚囑夾山。他後直須藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。吾在藥山三十年。祇明此事。師云。藏身須要無蹤跡。碧眼胡僧難辨白。沒蹤跡處莫藏身。門門廓達了諸塵。獨來將謂無儔侶。鬧裏忽然逢故人。柳線含金猶畏冷。梅花破雪已成春。阿儂千眼通身是。善應無方處處真。且作麼生是處處真底事。還會麼。益州附子。懷州牛膝。

上堂云。一點環中照極微。智無功處却存知。緣思淨盡無餘事。半夜星河斗柄垂。若向這裡著得箇眼。即照破生死。所以古人道。妄息寂自生。寂生知自現。知生寂自滅。了了唯真見。且道見箇甚麼。如珠發光。光還自照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一點環中照極微。智無功處却存知。緣思淨盡無餘事。半夜星河斗柄垂。若向這裡著得箇眼。即照破生死。所以古人道。妄息寂自生。寂生知自現。知生寂自滅。了了唯真見。且道見箇甚麼。如珠發光。光還自照。

歲旦上堂云。木雞報曉。石女歌春。物物咸新。人人受歲。野老門下。却不受賀。既不受賀。祇如尊賓父子。如何得血脈不斷去。金針玉線。如何得相續去。還體悉得麼。良久云。轉盻雪消峯頂白。舉頭春入燒痕青。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂云。木雞報曉。石女歌春。物物咸新。人人受歲。野老門下。却不受賀。既不受賀。祇如尊賓父子。如何得血脈不斷去。金針玉線。如何得相續去。還體悉得麼。良久云。轉盻雪消峯頂白。舉頭春入燒痕青。

再入院上堂云。脫去還如鳥出籠。水雲將與舊來同。依俙似曲纔堪聽。又被風吹別調中。復云。來無所從。去無所至。恁麼行履。十方著爾不得。三界轉爾不得。畢竟落在甚麼處。還相委悉麼。窣堵波前古寺基。家風清澹還如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 再入院上堂云。脫去還如鳥出籠。水雲將與舊來同。依俙似曲纔堪聽。又被風吹別調中。復云。來無所從。去無所至。恁麼行履。十方著爾不得。三界轉爾不得。畢竟落在甚麼處。還相委悉麼。窣堵波前古寺基。家風清澹還如故。

上堂舉僧問忠國師。教中但見有情作佛。不見無情受記。且賢劫千佛。孰是無情佛耶。國師云。如皇太子未受位時。唯一身耳。受位之後。國土盡屬於王。寧有國土別受位乎。今但有情受記作佛之時。十方國土悉是遮那佛身。那得更有無情受記耶。師云。剎中之佛。處處現身。佛中之剎。塵塵皆爾。還體悉得麼。良久云。六國自清紛擾事。一人獨檀太平基。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問忠國師。教中但見有情作佛。不見無情受記。且賢劫千佛。孰是無情佛耶。國師云。如皇太子未受位時。唯一身耳。受位之後。國土盡屬於王。寧有國土別受位乎。今但有情受記作佛之時。十方國土悉是遮那佛身。那得更有無情受記耶。師云。剎中之佛。處處現身。佛中之剎。塵塵皆爾。還體悉得麼。良久云。六國自清紛擾事。一人獨檀太平基。

上堂舉僧問護國。如何是本生父母。國云。頭不白者是。僧云。未審。將何奉獻。國云。慇懃無米飯。堂前不問親。師云。室生虛白。眼照清光。猶未是衲僧安身立命處。且道。畢竟作麼生。良久云。三更月落夜巢寒。瓊林不宿千年鶴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問護國。如何是本生父母。國云。頭不白者是。僧云。未審。將何奉獻。國云。慇懃無米飯。堂前不問親。師云。室生虛白。眼照清光。猶未是衲僧安身立命處。且道。畢竟作麼生。良久云。三更月落夜巢寒。瓊林不宿千年鶴。

上堂云。虛中關捩。應處機鋒。恰恰相投。綿綿不斷。譬如聖王無為垂拱而治。賢臣出仕准政而行。心協二儀。德被萬物。便能一統天下。獨踞寰中。其如捍禦邊方。盡是臣分上事。諸人履道。還曾恁麼相應麼。良久云。妙印手持煙塞靜。當陽那肯露纖機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。虛中關捩。應處機鋒。恰恰相投。綿綿不斷。譬如聖王無為垂拱而治。賢臣出仕准政而行。心協二儀。德被萬物。便能一統天下。獨踞寰中。其如捍禦邊方。盡是臣分上事。諸人履道。還曾恁麼相應麼。良久云。妙印手持煙塞靜。當陽那肯露纖機。

上堂云。廓爾虛通。洞然明白。靈光不暗。智照無私。干戈叢裡。太平基。是自家古來田地。搕𢶍推頭清淨土。即衲僧本分家風。還相委悉麼。陋巷不騎命色馬。回頭却著破襴衫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。廓爾虛通。洞然明白。靈光不暗。智照無私。干戈叢裡。太平基。是自家古來田地。搕𢶍推頭清淨土。即衲僧本分家風。還相委悉麼。陋巷不騎命色馬。回頭却著破襴衫。

上堂云。不可以色見。不可以聲求。風定花猶落。鳥啼山更幽。四衢明自曉。六戶冷如秋。再坐不疑處。盃中弓影浮參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不可以色見。不可以聲求。風定花猶落。鳥啼山更幽。四衢明自曉。六戶冷如秋。再坐不疑處。盃中弓影浮參。

上堂云。一雨一晴。底事分明。六塵昏擾。世界崢嶸。一心虛泊。萬法齊平。出得氣是爾鼻孔。覰得破是爾眼睛。還會麼有緣不是余朋友。無用雙眉却弟兄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一雨一晴。底事分明。六塵昏擾。世界崢嶸。一心虛泊。萬法齊平。出得氣是爾鼻孔。覰得破是爾眼睛。還會麼有緣不是余朋友。無用雙眉却弟兄。

上堂舉洞山與密師伯遊山。見一白兔子走過。密云。俊哉恰似白衣拜相。山云。老老大大。作這箇語話。密云。爾又作麼生。山云。積代簪纓。暫時落薄。師云。即日責人。舊家富漢。兄弟相成。尊賓互換。突曉途中眼不開。夜明簾外機旋轉。騎牛戴帽異中來。百煉真金色不變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉洞山與密師伯遊山。見一白兔子走過。密云。俊哉恰似白衣拜相。山云。老老大大。作這箇語話。密云。爾又作麼生。山云。積代簪纓。暫時落薄。師云。即日責人。舊家富漢。兄弟相成。尊賓互換。突曉途中眼不開。夜明簾外機旋轉。騎牛戴帽異中來。百煉真金色不變。

上堂云。孤光轉夜。自然枯木也生花。垂手入𮠔。妙得荒田不揀草。可謂世界爾。眾生爾。塵塵爾。剎剎爾。念念爾。於恁麼時。更無異法。還會麼。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。孤光轉夜。自然枯木也生花。垂手入𮠔。妙得荒田不揀草。可謂世界爾。眾生爾。塵塵爾。剎剎爾。念念爾。於恁麼時。更無異法。還會麼。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。

上堂云。未痕青白。豈涉離微。坐斷報化佛頭。不見成住壞相。所以道全身放下。始解承當。作麼生是承當底事。良久云。十洲春盡花彫殘。珊瑚樹林日杲杲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。未痕青白。豈涉離微。坐斷報化佛頭。不見成住壞相。所以道全身放下。始解承當。作麼生是承當底事。良久云。十洲春盡花彫殘。珊瑚樹林日杲杲。

上堂云。心月孤圓。義天洞曉。照中之虛。虛中之照。不萠枝上鳥初惺。無影樹頭春不老。垢衣權掛類中來。出門信手拈來草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。心月孤圓。義天洞曉。照中之虛。虛中之照。不萠枝上鳥初惺。無影樹頭春不老。垢衣權掛類中來。出門信手拈來草。

上堂舉棱嚴會上十六開士。因僧浴時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間安然。得無所離。於是妙觸宣明。成佛子住。師云。心不見心。機前具眼。水不洗水。直下通身。所以道。性水真空。性空真水。清淨本然。周遍法界。祇如妙觸宣明處。作麼生體悉。莫聽別人澆惡水。要須冷煖自家知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉棱嚴會上十六開士。因僧浴時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間安然。得無所離。於是妙觸宣明。成佛子住。師云。心不見心。機前具眼。水不洗水。直下通身。所以道。性水真空。性空真水。清淨本然。周遍法界。祇如妙觸宣明處。作麼生體悉。莫聽別人澆惡水。要須冷煖自家知。

舉宗首座立僧。上堂云。栴檀林裡。秀出一枝。薝蔔堂中。與分半座。直得木人招手。石女點頭。度關玉線兩岐分。細看頭尾。合縫金針雙鎖密。不露鋒鋩。正恁麼時。且道。甚人辨得。良久云。還會麼。可中會有兒孫。自解傳持家法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉宗首座立僧。上堂云。栴檀林裡。秀出一枝。薝蔔堂中。與分半座。直得木人招手。石女點頭。度關玉線兩岐分。細看頭尾。合縫金針雙鎖密。不露鋒鋩。正恁麼時。且道。甚人辨得。良久云。還會麼。可中會有兒孫。自解傳持家法。

開啟乾龍聖節。上堂云。豁爾轉身。全體紹父王之業。端然垂拱。應機付臣子之功。可謂道契環中。恩流域內。自然無為之化。不令而行。諸人還會麼。聖人體合乾坤道。國泰民安正是時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開啟乾龍聖節。上堂云。豁爾轉身。全體紹父王之業。端然垂拱。應機付臣子之功。可謂道契環中。恩流域內。自然無為之化。不令而行。諸人還會麼。聖人體合乾坤道。國泰民安正是時。

上堂云。掣鼓奪旗。往往光影裡走作。停機息杼。往往死水裡浸却。衲僧家穩下脚。沒窠臼莫棲泊。月樹不啼猿。雲巢無宿鶴。玄微及盡類難齊。千手大悲難摸索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。掣鼓奪旗。往往光影裡走作。停機息杼。往往死水裡浸却。衲僧家穩下脚。沒窠臼莫棲泊。月樹不啼猿。雲巢無宿鶴。玄微及盡類難齊。千手大悲難摸索。

四洲大聖普照禪寺語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四洲大聖普照禪寺語錄(終)

舒州太平興國禪院語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州太平興國禪院語錄

侍者 宗法 編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者 宗法 編

師於靖康二年四月二十三日入院。上堂僧問。如何是賓中賓。師云。路貧愁殺人。進云。如何是賓中主。師云。相逢無對伍。進云。如何是主中賓。師云。騎馬出金門。進云。如何是主中主。按劍當風。誰敢觸忤。進云。向上還有事也無。師云有。進云。如何是向上事。師云。衲被蒙頭萬事休。師乃云。好諸禪德。風月滿頭。游踐真明之境。雲山有目。坐觀清白之家。亘古常如。通今不變。轉身行鳥道。戴角混時流。便能興盛邦家。始解光揚佛事。且道作麼生行履。得恁麼相應去。良久云。金鋤不動土。靈苗在處生。久立眾慈伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於靖康二年四月二十三日入院。上堂僧問。如何是賓中賓。師云。路貧愁殺人。進云。如何是賓中主。師云。相逢無對伍。進云。如何是主中賓。師云。騎馬出金門。進云。如何是主中主。按劍當風。誰敢觸忤。進云。向上還有事也無。師云有。進云。如何是向上事。師云。衲被蒙頭萬事休。師乃云。好諸禪德。風月滿頭。游踐真明之境。雲山有目。坐觀清白之家。亘古常如。通今不變。轉身行鳥道。戴角混時流。便能興盛邦家。始解光揚佛事。且道作麼生行履。得恁麼相應去。良久云。金鋤不動土。靈苗在處生。久立眾慈伏惟珍重。

上堂云。道圓無缺。智應不虧。光通浩劫之初。影落諸緣之上。所以道。塵塵爾。剎剎爾。念念爾。法法爾。未甞有一絲毫缺少。諸人還會麼。箇中若了全無事。體用何妨分不分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。道圓無缺。智應不虧。光通浩劫之初。影落諸緣之上。所以道。塵塵爾。剎剎爾。念念爾。法法爾。未甞有一絲毫缺少。諸人還會麼。箇中若了全無事。體用何妨分不分。

上堂云。化外路窮。石人斫額。劫前風轉。玉女搖頭。箇中消息難通。直下鋒鋩不露。所以道。動即影現。覺即塵生。正恁麼時。作麼生通箇消息。良久云。夜來木馬潭中過。驚起泥牛翻海潮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。化外路窮。石人斫額。劫前風轉。玉女搖頭。箇中消息難通。直下鋒鋩不露。所以道。動即影現。覺即塵生。正恁麼時。作麼生通箇消息。良久云。夜來木馬潭中過。驚起泥牛翻海潮。

上堂舉僧問魯祖。如何是不言言。祖云。爾口在甚麼處。僧云。某甲無口。祖云。尋常將甚麼喫飯。僧無語。祖便打。師云。步平履穩底。嶮絕處疑著。行玄體妙底。平地上喫交。魯祖尋常祇解把定。及乎此時。却幹得轉。病深用藥。藥過用醫。方有活得人手段。還會麼。莫謂龍門三級浪。而今無限陸沈人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問魯祖。如何是不言言。祖云。爾口在甚麼處。僧云。某甲無口。祖云。尋常將甚麼喫飯。僧無語。祖便打。師云。步平履穩底。嶮絕處疑著。行玄體妙底。平地上喫交。魯祖尋常祇解把定。及乎此時。却幹得轉。病深用藥。藥過用醫。方有活得人手段。還會麼。莫謂龍門三級浪。而今無限陸沈人。

上堂云。窮萬化之淵源。得一真之住處。體空而了了。不涉根門。照盡而綿綿。全超塵想。直得光境俱斷。心法兩忘。卓爾獨存。廊然圓湛。生滅去來。不我遷變。便能應緣無礙。靜照亡功。所以僧問投子。如何是和尚安樂處。子云。丫角女子白頭絲。師云。諸禪德。當明有暗。當暗有明。鬧浩浩中靜悄悄。靜悄悄中明歷歷。還委悉麼。良久云。行到水窮處。坐看雲起時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。窮萬化之淵源。得一真之住處。體空而了了。不涉根門。照盡而綿綿。全超塵想。直得光境俱斷。心法兩忘。卓爾獨存。廊然圓湛。生滅去來。不我遷變。便能應緣無礙。靜照亡功。所以僧問投子。如何是和尚安樂處。子云。丫角女子白頭絲。師云。諸禪德。當明有暗。當暗有明。鬧浩浩中靜悄悄。靜悄悄中明歷歷。還委悉麼。良久云。行到水窮處。坐看雲起時。

上堂舉百丈問溈山。併却咽喉唇吻。道將一句來。山云。却請和尚道。師云。大雄父子許雍容。消息傳通到劫空。寒臥老蟾呼不覺。扶疎丹桂月朦朧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉百丈問溈山。併却咽喉唇吻。道將一句來。山云。却請和尚道。師云。大雄父子許雍容。消息傳通到劫空。寒臥老蟾呼不覺。扶疎丹桂月朦朧。

上堂舉夾山在溈山。作典坐。一日溈問。今日喫甚麼菜。夾云。二年同一春。溈云。好好修事著。夾云。龍宿鳳巢。師云。尊賓互換。枝葉敷榮。青白未痕。晦明㳷合。諸人還辨得麼。良久云。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉夾山在溈山。作典坐。一日溈問。今日喫甚麼菜。夾云。二年同一春。溈云。好好修事著。夾云。龍宿鳳巢。師云。尊賓互換。枝葉敷榮。青白未痕。晦明㳷合。諸人還辨得麼。良久云。偏正不曾離本位。無生那涉語因緣。

上堂云。心無所寄。形無所倚。足無所履。言無所謂。不可見而名摸。不可得而摩揣。森羅等其用。太虛同其體。至游也類中之仙。善應也塵中之異。所以祖師道。真性心地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼為智。且作麼生是應緣化物底方便智。還會麼。莫怪坐來頻勸酒。自從別後見君稀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。心無所寄。形無所倚。足無所履。言無所謂。不可見而名摸。不可得而摩揣。森羅等其用。太虛同其體。至游也類中之仙。善應也塵中之異。所以祖師道。真性心地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼為智。且作麼生是應緣化物底方便智。還會麼。莫怪坐來頻勸酒。自從別後見君稀。

上堂僧問。如何是向去底人。師云。白雲投壑盡。青嶂倚空高。進云。如何是却來底人。師云。滿頭白髮離巖谷。半底穿雲入市𮠔。進云。如何是不來不去底人。師云。石女喚回三界夢。木人坐斷六門機。師乃云。句裡明宗則易。宗中辨的則難。良久云。還會麼。凍雞未報家林曉。隱隱行人過雪山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是向去底人。師云。白雲投壑盡。青嶂倚空高。進云。如何是却來底人。師云。滿頭白髮離巖谷。半底穿雲入市𮠔。進云。如何是不來不去底人。師云。石女喚回三界夢。木人坐斷六門機。師乃云。句裡明宗則易。宗中辨的則難。良久云。還會麼。凍雞未報家林曉。隱隱行人過雪山。

上堂云。雲從龍風從虎。雪峯輥毬禾山打鼓。到這裡意不立玄。機不停午。恰恰相當用不窮。道吾覰破樂神舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雲從龍風從虎。雪峯輥毬禾山打鼓。到這裡意不立玄。機不停午。恰恰相當用不窮。道吾覰破樂神舞。

師受江州圓通崇勝院請。上堂拈拄杖示眾云。好諸禪德。衲僧家拄杖子。靜也在人人之後。動也在人人之前。都緣不涉兩頭。所以能應諸變。諸仁者且道。應諸變時。作何面目。還會麼。虎踞龍盤勢未休。雲影山形冷相向。陳謝罷復舉。夾山示眾云。老僧於古路頭。置箇選場。若是孤進者即放過。若是其中人即別有一路。闍梨目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目之所到。師云。夾山可謂。買賤賣貴。變生造熟。祇在面前。還會麼。水向竹邊流出綠。風從花裏過來香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師受江州圓通崇勝院請。上堂拈拄杖示眾云。好諸禪德。衲僧家拄杖子。靜也在人人之後。動也在人人之前。都緣不涉兩頭。所以能應諸變。諸仁者且道。應諸變時。作何面目。還會麼。虎踞龍盤勢未休。雲影山形冷相向。陳謝罷復舉。夾山示眾云。老僧於古路頭。置箇選場。若是孤進者即放過。若是其中人即別有一路。闍梨目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳目之所到。師云。夾山可謂。買賤賣貴。變生造熟。祇在面前。還會麼。水向竹邊流出綠。風從花裏過來香。

辭眾上堂云。來也恁麼來。去也恁麼去。白雲送我出山。明月隨人過渡。其間針線細微。不是尋常莽鹵。可謂行人到家。少子就父。偏圓混處。須知不帶諸緣。岐路轉時。會要密移一步。明明了了。是歸家底人。青青照照。是到家底處。諸人祇如人到家。子就父底時節。合作麼生話會。良久云。廬山相討。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辭眾上堂云。來也恁麼來。去也恁麼去。白雲送我出山。明月隨人過渡。其間針線細微。不是尋常莽鹵。可謂行人到家。少子就父。偏圓混處。須知不帶諸緣。岐路轉時。會要密移一步。明明了了。是歸家底人。青青照照。是到家底處。諸人祇如人到家。子就父底時節。合作麼生話會。良久云。廬山相討。

舒州太平興國禪院語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州太平興國禪院語錄(終)

江州廬山圓通崇勝禪院語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江州廬山圓通崇勝禪院語錄

侍者宗榮編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者宗榮編

師於建炎元年十月十八日。就東林禪寺開堂。知府寺丞。度疏與師。師接得呈示大眾云。須知即一微塵。普容無外。方信大千經卷。出自其中。分明字義炳然。切忌見聞迷却。諸人若端的恁麼去。不在叨叨。其或未然。更煩重舉宣疏罷。師陞座拈香云。此一瓣香。恭為祝延。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於建炎元年十月十八日。就東林禪寺開堂。知府寺丞。度疏與師。師接得呈示大眾云。須知即一微塵。普容無外。方信大千經卷。出自其中。分明字義炳然。切忌見聞迷却。諸人若端的恁麼去。不在叨叨。其或未然。更煩重舉宣疏罷。師陞座拈香云。此一瓣香。恭為祝延。

今上皇帝陛下萬歲萬歲萬萬歲。伏願。聖心合道。得陰陽造化之元。睿算無彊。等蓋載成平之久。次拈香云。此一瓣香。奉為執政大臣兩制侍從知府寺丞通判大夫。洎闔府文武寀僚。莊嚴祿算。伏願。智照象先。體同道久。奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今上皇帝陛下萬歲萬歲萬萬歲。伏願。聖心合道。得陰陽造化之元。睿算無彊。等蓋載成平之久。次拈香云。此一瓣香。奉為執政大臣兩制侍從知府寺丞通判大夫。洎闔府文武寀僚。莊嚴祿算。伏願。智照象先。體同道久。奉。

一人而盡節。育萬物以如春。致 宗廟之內安。為法門之外護。又拈香云。此一瓣香。供養隨州大洪山第四代淳和尚。用酬法乳之恩。遂就坐。東林長老白推云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。祇如第一義諦。又作麼生觀。密密綿綿。佛祖在其間。不容著眼。明明了了。師資於當處。相與傳心。不可思議。難為話會。眾中莫有向興化門頭敲唱底麼。僧問。昔日波羅奈國。轉大法輪。甘露灑而群生普潤。今日大守請師。未審。有何祥瑞。師云。朔風吹雨成雪。天意傕梅作花。進云。一雨周沙界。群生永夜甦。師云。在爾分上。還有津潤也無。進云。雨中看皓月。火裏汲清泉。師云。又向甚處去也。進云。圓通佛祖上頭機。玉馬垂絛日下嘶。師云。後五日與爾相見。僧問。南泉有書。與茱萸云。理隨事變。寬廓非外。事得理容。寂寥非內。未審。意旨如何。師云。水向竹邊流出綠。風從花裏過來香。進云。作家鑪鞴本分鉗鎚。師云。讚歎也讚歎不及。師乃云。從上諸祖。以心印心。殊無外得底一毫許法。直須照徹根源窮極淵底。得坐也。水連天岸。㳷合秋容。旁分也。月度星河。增明夜魄。直是混不得。類難齊。絕功勳無辨處。居壽域於萬化之後。靈然無根。體生緣於一念之前。妙存有地。到這裏。可謂從佛口生。從法化生。得佛法分。便乃法隨法行。法幢隨處建立。即一如於萬變之上。住三昧於諸塵之中。所以道。若般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。諸禪德。還體悉得麼。良久云。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊(謝詞不錄)復舉。睦州和尚開堂。陞坐便問。院主在麼。僧正云在。又問。首座在麼。僧正云在。又問。維那在麼。僧正云在。州云。三段不同。收歸上科。餘義文長。付在來日。便下座。師云。睦州和尚。十字打開。兩手分付。若也踏步向前。便被當面諱却。睦州開堂圓通。為爾諸人點撿了也。圓通開堂。諸人且道。畢竟作麼生。相逢會有智音知。何必清風動天地。東林長老白椎云。諦觀法王王王王法如是。師便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一人而盡節。育萬物以如春。致 宗廟之內安。為法門之外護。又拈香云。此一瓣香。供養隨州大洪山第四代淳和尚。用酬法乳之恩。遂就坐。東林長老白推云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。祇如第一義諦。又作麼生觀。密密綿綿。佛祖在其間。不容著眼。明明了了。師資於當處。相與傳心。不可思議。難為話會。眾中莫有向興化門頭敲唱底麼。僧問。昔日波羅奈國。轉大法輪。甘露灑而群生普潤。今日大守請師。未審。有何祥瑞。師云。朔風吹雨成雪。天意傕梅作花。進云。一雨周沙界。群生永夜甦。師云。在爾分上。還有津潤也無。進云。雨中看皓月。火裏汲清泉。師云。又向甚處去也。進云。圓通佛祖上頭機。玉馬垂絛日下嘶。師云。後五日與爾相見。僧問。南泉有書。與茱萸云。理隨事變。寬廓非外。事得理容。寂寥非內。未審。意旨如何。師云。水向竹邊流出綠。風從花裏過來香。進云。作家鑪鞴本分鉗鎚。師云。讚歎也讚歎不及。師乃云。從上諸祖。以心印心。殊無外得底一毫許法。直須照徹根源窮極淵底。得坐也。水連天岸。㳷合秋容。旁分也。月度星河。增明夜魄。直是混不得。類難齊。絕功勳無辨處。居壽域於萬化之後。靈然無根。體生緣於一念之前。妙存有地。到這裏。可謂從佛口生。從法化生。得佛法分。便乃法隨法行。法幢隨處建立。即一如於萬變之上。住三昧於諸塵之中。所以道。若般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。諸禪德。還體悉得麼。良久云。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊(謝詞不錄)復舉。睦州和尚開堂。陞坐便問。院主在麼。僧正云在。又問。首座在麼。僧正云在。又問。維那在麼。僧正云在。州云。三段不同。收歸上科。餘義文長。付在來日。便下座。師云。睦州和尚。十字打開。兩手分付。若也踏步向前。便被當面諱却。睦州開堂圓通。為爾諸人點撿了也。圓通開堂。諸人且道。畢竟作麼生。相逢會有智音知。何必清風動天地。東林長老白椎云。諦觀法王王王王法如是。師便下座。

師入院上堂云。去時踏雪似來時。來去途中一色迷。妙得轉身賓是主。宗家正令付全提。諸禪德。三年前客居此間。甚荷山門延遇。今日復來應緣掃灑。全仗大眾道力芘茠。與日排遣也。諸仁者。去時不出戶。來時不入門。清癯山有骨。閑澹雲無根。歸家奉祖禰。了事還兒孫。雲水通方士。相期報佛恩。祇如大覺世尊等虛空遍法界底恩。作麼生報。還委悉麼。無鬚鎖子藏頭弄。折脚鐺兒出手扶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入院上堂云。去時踏雪似來時。來去途中一色迷。妙得轉身賓是主。宗家正令付全提。諸禪德。三年前客居此間。甚荷山門延遇。今日復來應緣掃灑。全仗大眾道力芘茠。與日排遣也。諸仁者。去時不出戶。來時不入門。清癯山有骨。閑澹雲無根。歸家奉祖禰。了事還兒孫。雲水通方士。相期報佛恩。祇如大覺世尊等虛空遍法界底恩。作麼生報。還委悉麼。無鬚鎖子藏頭弄。折脚鐺兒出手扶。

冬節上堂云。律樞機轉。卦象爻分。陰中之陽。雖生而未兆。寂中之用。雖照而彌虛。到這裡。須是總生殺之權衡。當動靜之會要。諸人還體悉得麼。良久云。夜明簾外主。不落偏正方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬節上堂云。律樞機轉。卦象爻分。陰中之陽。雖生而未兆。寂中之用。雖照而彌虛。到這裡。須是總生殺之權衡。當動靜之會要。諸人還體悉得麼。良久云。夜明簾外主。不落偏正方。

上堂云。月低天曉。雪積山寒。風樹蕭蕭。野雲冉冉。廣長舌相。無爾藏縮處。淨妙法身。無爾蓋覆處。到這裡如何。得端的相應去。還會麼。蓑衣篛笠賣黃金。幾處相逢不解喚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。月低天曉。雪積山寒。風樹蕭蕭。野雲冉冉。廣長舌相。無爾藏縮處。淨妙法身。無爾蓋覆處。到這裡如何。得端的相應去。還會麼。蓑衣篛笠賣黃金。幾處相逢不解喚。

因雪上堂云。好諸禪德。同雲顯瑞。大地呈輝。祇箇清白家風。得似枯寒時節。十分瑩徹。誰知踏雪人迷。一色齊平。切忌守株自困。到這裡如何履踐。得超脫去。良久云。還會麼。功盡亡依者。轉身覺路玄參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因雪上堂云。好諸禪德。同雲顯瑞。大地呈輝。祇箇清白家風。得似枯寒時節。十分瑩徹。誰知踏雪人迷。一色齊平。切忌守株自困。到這裡如何履踐。得超脫去。良久云。還會麼。功盡亡依者。轉身覺路玄參。

上堂云。內若不動外必不亂。箇是叢林知有漢。而今識得不為冤。自家兵馬何須戰。心因不生境緣斷體若虛空勿崖岸。霜天皎月上中峯。一段光明洗癡暗。上堂云。衲僧須瀝髑髏乾。透出威音世外看。歲月不能遷變處。箇人肯共爾同盤參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。內若不動外必不亂。箇是叢林知有漢。而今識得不為冤。自家兵馬何須戰。心因不生境緣斷體若虛空勿崖岸。霜天皎月上中峯。一段光明洗癡暗。上堂云。衲僧須瀝髑髏乾。透出威音世外看。歲月不能遷變處。箇人肯共爾同盤參。

歲旦上堂云。千峯寒色。也知氷雪迷家。觸處歡聲。已賀春風入律。其來無像。所惠非輕。須明至化無為。始信大功不宰。所以道。聖人空洞其懷。萬物無非我造。且作麼生體悉得相應去。還會麼。可愛寒梅清照雪。未嫌陽鳥巧歌春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂云。千峯寒色。也知氷雪迷家。觸處歡聲。已賀春風入律。其來無像。所惠非輕。須明至化無為。始信大功不宰。所以道。聖人空洞其懷。萬物無非我造。且作麼生體悉得相應去。還會麼。可愛寒梅清照雪。未嫌陽鳥巧歌春。

上堂云。好諸禪悳。雪滿前岐。著脚玻𭹳地上。春生歸路。藏身翡翠屏中。功勳未動已前。境迷一色。家法相承之處。道絕諸隣。諸人還會麼。謀臣猛將今何在。萬里清風祇自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。好諸禪悳。雪滿前岐。著脚玻𭹳地上。春生歸路。藏身翡翠屏中。功勳未動已前。境迷一色。家法相承之處。道絕諸隣。諸人還會麼。謀臣猛將今何在。萬里清風祇自知。

師在東林上堂云。好諸禪德。鎖斷眾流。雪雲同色。放行一線。塵剎空身。借位明功。不礙隨方作主。回塗復妙。何妨觸處為家。頭頭和合因緣。恰恰現成公案。所以古人道。周遍十方心。不在一切處。諸人還委悉麼。良久云。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在東林上堂云。好諸禪德。鎖斷眾流。雪雲同色。放行一線。塵剎空身。借位明功。不礙隨方作主。回塗復妙。何妨觸處為家。頭頭和合因緣。恰恰現成公案。所以古人道。周遍十方心。不在一切處。諸人還委悉麼。良久云。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。

上堂云。生生死死。輪迴之跡無窮。寂寂惺惺。真照之機不昧。雲倚山而是父。箇中功就於功。月在水而為家。直下住無所住。離見聞覺知有智。非分別心。離地水火風有身。非和合相。所以道。四大性自復。如子得其母。諸禪德作麼生。行履得恁麼相應去。還會麼。霜天月落夜將半。誰共澄潭照影寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。生生死死。輪迴之跡無窮。寂寂惺惺。真照之機不昧。雲倚山而是父。箇中功就於功。月在水而為家。直下住無所住。離見聞覺知有智。非分別心。離地水火風有身。非和合相。所以道。四大性自復。如子得其母。諸禪德作麼生。行履得恁麼相應去。還會麼。霜天月落夜將半。誰共澄潭照影寒。

寶峯師叔遷化。上堂云。五九四十五。春風吹斷前山雨。行雲歸去復何心。轉背飄然無覓處。無覓處知不知。坐斷十方還是誰。東弗于代欝單越。西瞿耶尼閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶峯師叔遷化。上堂云。五九四十五。春風吹斷前山雨。行雲歸去復何心。轉背飄然無覓處。無覓處知不知。坐斷十方還是誰。東弗于代欝單越。西瞿耶尼閻浮提。

上堂云。影轉體前。白雲就青山之父。光分頂後。溫風成枯木之春。直得八面玲瓏。十方通暢。應機宜而了了。順變化以綿綿。所以古人道。一句子。當明不當照。一句子。當照不當明。一句子。當明當照。一句子。不當明不當照。諸禪德作麼生。體悉得圓滿去。良久云。坐却舌頭參活意。扭回鼻孔辨生緣參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。影轉體前。白雲就青山之父。光分頂後。溫風成枯木之春。直得八面玲瓏。十方通暢。應機宜而了了。順變化以綿綿。所以古人道。一句子。當明不當照。一句子。當照不當明。一句子。當明當照。一句子。不當明不當照。諸禪德作麼生。體悉得圓滿去。良久云。坐却舌頭參活意。扭回鼻孔辨生緣參。

上堂云。風不鳴條。雨不破塊。也知春水如藍。羸得春山若黛。物芸芸兮。誰生誰榮。道綿綿兮。自買自賣。一真圓妙。而法法含容。萬像齊觀而心心絕待。衲僧家放大光明。得大自在。劫成也。由我相隨而成。劫壞也。由我相隨而壞。坐斷乾坤而稱尊。斡旋陰陽而作宰。諸禪德且道。修何功德。住何三昧。爾纔踏步向前。敢道非公境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。風不鳴條。雨不破塊。也知春水如藍。羸得春山若黛。物芸芸兮。誰生誰榮。道綿綿兮。自買自賣。一真圓妙。而法法含容。萬像齊觀而心心絕待。衲僧家放大光明。得大自在。劫成也。由我相隨而成。劫壞也。由我相隨而壞。坐斷乾坤而稱尊。斡旋陰陽而作宰。諸禪德且道。修何功德。住何三昧。爾纔踏步向前。敢道非公境界。

上堂云。聲色見聞鬧浩浩。恰似兒時鬪百草。兩家拈出一般般。相對無言點頭笑。好笑好笑。人人盡道。香嚴擊竹響而明心。靈雲見桃花而悟道。還端的也無。當時到即不點。而今點即不到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。聲色見聞鬧浩浩。恰似兒時鬪百草。兩家拈出一般般。相對無言點頭笑。好笑好笑。人人盡道。香嚴擊竹響而明心。靈雲見桃花而悟道。還端的也無。當時到即不點。而今點即不到。

開啟乾龍節。上堂云。好諸禪德。錦雲迎日。玉殿傳春。祥光現尊貴之家。瑞應兆誕生之事。萬椉七寶。親曾父子相承。九重一人。還與弟兄和合。諸人還委悉麼。良久云。洪蕩溫風布炎德。熙和韶日洗寒姿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開啟乾龍節。上堂云。好諸禪德。錦雲迎日。玉殿傳春。祥光現尊貴之家。瑞應兆誕生之事。萬椉七寶。親曾父子相承。九重一人。還與弟兄和合。諸人還委悉麼。良久云。洪蕩溫風布炎德。熙和韶日洗寒姿。

天池長老至上堂云。虛心能作。白雲起石柱源頭。有應不乖。明月印天池水面。因緣事偶。感應道交。有時孤峯頂上盤結草菴。呵佛罵祖去。有時下妙高頂來。別峯相見去。諸人還體悉得麼。不居正位要旁來。祇箇真金經百煉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天池長老至上堂云。虛心能作。白雲起石柱源頭。有應不乖。明月印天池水面。因緣事偶。感應道交。有時孤峯頂上盤結草菴。呵佛罵祖去。有時下妙高頂來。別峯相見去。諸人還體悉得麼。不居正位要旁來。祇箇真金經百煉。

四月八日上堂云。碧琉璃色水澄清。紫磨金光身瑩明。洗淨方知不受垢。釋迦老子此時生。若也恁麼行履。過去未來現在諸佛。是恁麼時生。恁麼時沐浴。其或未然。蹉過了也。非唯二千八十年。何翅三生六十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日上堂云。碧琉璃色水澄清。紫磨金光身瑩明。洗淨方知不受垢。釋迦老子此時生。若也恁麼行履。過去未來現在諸佛。是恁麼時生。恁麼時沐浴。其或未然。蹉過了也。非唯二千八十年。何翅三生六十劫。

乾龍節上堂云。尊貴位中尊貴身。綿綿不斷轉金輪。剎塵壽量無窮已。箇是乾坤舊主人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾龍節上堂云。尊貴位中尊貴身。綿綿不斷轉金輪。剎塵壽量無窮已。箇是乾坤舊主人。

開啟天申節上堂云。體與乾坤同壽。則無變無淪。用與日月竝輝。則無晦無缺。據尊貴位。坐斷十方。借誕生緣。恩均萬彙。諸人還知箇人作用處麼。良久云。金輪統攝四天下。萬像圓收一印中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開啟天申節上堂云。體與乾坤同壽。則無變無淪。用與日月竝輝。則無晦無缺。據尊貴位。坐斷十方。借誕生緣。恩均萬彙。諸人還知箇人作用處麼。良久云。金輪統攝四天下。萬像圓收一印中。

上堂云。五月半農忙亂。插田心是秋成飯。却道禾熟不臨場。祇麼任從風雨爛。禪和子。一身了一身兩眼對兩眼。箇中絲髮初無間。老狐涎盡復何疑。再坐盤中弓落盞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。五月半農忙亂。插田心是秋成飯。却道禾熟不臨場。祇麼任從風雨爛。禪和子。一身了一身兩眼對兩眼。箇中絲髮初無間。老狐涎盡復何疑。再坐盤中弓落盞。

天申節上堂云。瑞籠雲錦。須知聖主之誕生。寶付金輪。還紹父王之至位。其尊貴也。肯墮二三。其壽量也。數踰萬億。乾坤合德。日月同光。攝十方剎土為一家。視四海眾生如赤子。便乃卷舒無礙。縱奪自由。順大道而無為。應群機而不忒。諸人還委悉麼。三代而來遵聖化。八絃此去沐淳仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天申節上堂云。瑞籠雲錦。須知聖主之誕生。寶付金輪。還紹父王之至位。其尊貴也。肯墮二三。其壽量也。數踰萬億。乾坤合德。日月同光。攝十方剎土為一家。視四海眾生如赤子。便乃卷舒無礙。縱奪自由。順大道而無為。應群機而不忒。諸人還委悉麼。三代而來遵聖化。八絃此去沐淳仁。

師於六月初三日退院。辭眾上堂云。衲僧去就水雲姿。偶墮夤緣出應時。今日又歸林壑去。得便宜了得便宜。諸禪德。且作麼生是得便宜處。良久云。此去常專自己事。者回不為別人憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於六月初三日退院。辭眾上堂云。衲僧去就水雲姿。偶墮夤緣出應時。今日又歸林壑去。得便宜了得便宜。諸禪德。且作麼生是得便宜處。良久云。此去常專自己事。者回不為別人憂。

江州圓通語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江州圓通語錄(終)

江州能仁禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江州能仁禪寺語錄

侍者法澄編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者法澄編

師於建炎二年六月十三日入院。上堂云。一塵起大地收。一花開天下春。衲僧變態。須是恁麼始得。便乃一切時一切處。任運自在。應用無方。諸人還委悉麼。風行草偃。水到渠成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於建炎二年六月十三日入院。上堂云。一塵起大地收。一花開天下春。衲僧變態。須是恁麼始得。便乃一切時一切處。任運自在。應用無方。諸人還委悉麼。風行草偃。水到渠成。

上堂云。好諸禪德。念盡智明。玉壺引步。神虛鑑遠。寶鏡含輝。應萬化而無當。不墮諸數。湛一真而獨照。不外餘塵。且作麼生。行履得恁麼相應去。良久云。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。好諸禪德。念盡智明。玉壺引步。神虛鑑遠。寶鏡含輝。應萬化而無當。不墮諸數。湛一真而獨照。不外餘塵。且作麼生。行履得恁麼相應去。良久云。翡翠踏翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。

上堂舉僧問洞山。四山相逼時如何。山云。老僧日前。也曾向人家屋簷下過來。僧云。回顧。不回顧。山云。不回顧。僧云。未審。教渠向甚麼處去。山云。粟畬裡去。其僧珍重便遷化。山以拄杖點云。闍梨祇解恁麼去。不解恁麼來。師云。祇解恁麼去。沙禽夜宿滄洲樹。不解恁麼來。石笋穿開古路苔。諸人還體悉得麼。莫道鯤鯨無羽翼。今日親從鳥道回。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問洞山。四山相逼時如何。山云。老僧日前。也曾向人家屋簷下過來。僧云。回顧。不回顧。山云。不回顧。僧云。未審。教渠向甚麼處去。山云。粟畬裡去。其僧珍重便遷化。山以拄杖點云。闍梨祇解恁麼去。不解恁麼來。師云。祇解恁麼去。沙禽夜宿滄洲樹。不解恁麼來。石笋穿開古路苔。諸人還體悉得麼。莫道鯤鯨無羽翼。今日親從鳥道回。

上堂云。淅淅西風斂氣浮。遠天野水一般秋。衲僧歇到茲時節。坐照寒光湛不流。諸禪德祖師道。心隨萬境轉。轉處實能幽。且作麼生是轉處。還會麼。解報山家六戶曉。須知雲樹一聲雞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。淅淅西風斂氣浮。遠天野水一般秋。衲僧歇到茲時節。坐照寒光湛不流。諸禪德祖師道。心隨萬境轉。轉處實能幽。且作麼生是轉處。還會麼。解報山家六戶曉。須知雲樹一聲雞。

真州天寧琳長老。下法嗣書。師上堂云。五葉一花。不是尋常春力。十方一色。何曾特地莊嚴。瑠璃地上轉機。明月堂前移步。正恁麼時。子有就父之功。資有合師之道。諸人還體悉得麼。良久云。玉籠放出千年鶴。妙辨初移一步時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真州天寧琳長老。下法嗣書。師上堂云。五葉一花。不是尋常春力。十方一色。何曾特地莊嚴。瑠璃地上轉機。明月堂前移步。正恁麼時。子有就父之功。資有合師之道。諸人還體悉得麼。良久云。玉籠放出千年鶴。妙辨初移一步時。

薦道士請。上堂云。恍恍惚惚其中有物。杳杳冥冥其中有精。其中之精則無像。其中之物則無名。應繁興而常寂。照空劫而獨靈。悟之者剎剎見佛。證之者塵塵出經。門戶開闢。也分而為三教。身心狹小。也局而為二乘。真境無涯兮妙觀玄覽。大方無外兮獨立周行。諸人還會麼。良久云。虛若谷神元不死。道先象帝自長生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦道士請。上堂云。恍恍惚惚其中有物。杳杳冥冥其中有精。其中之精則無像。其中之物則無名。應繁興而常寂。照空劫而獨靈。悟之者剎剎見佛。證之者塵塵出經。門戶開闢。也分而為三教。身心狹小。也局而為二乘。真境無涯兮妙觀玄覽。大方無外兮獨立周行。諸人還會麼。良久云。虛若谷神元不死。道先象帝自長生。

上堂舉。定上座參臨際問。如何是佛法的的大意。際下禪床。與一掌便托開。定佇思。傍僧云。定上座。何不禮拜。定方禮拜豁然大悟。師云。黃蘗傳來。臨際用底。定上座觸著關捩。廓然一念忘緣。泊爾十方無寄。現前不用安排。直下何勞擬議。不風流處也風流。有意氣時添意氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。定上座參臨際問。如何是佛法的的大意。際下禪床。與一掌便托開。定佇思。傍僧云。定上座。何不禮拜。定方禮拜豁然大悟。師云。黃蘗傳來。臨際用底。定上座觸著關捩。廓然一念忘緣。泊爾十方無寄。現前不用安排。直下何勞擬議。不風流處也風流。有意氣時添意氣。

上堂舉洞山云。初秋夏末。或東或西。直須向萬里無寸草處去。良久云。祇如萬里無寸草處。又作麼生去。後僧舉問石霜。霜云。出門便是草。明安云。直是不出門。亦是草漫漫地。師云。出門是草。涉芊芊莽莽之閒。葉落知秋。墮黯黯青青之處。到者裏。須體取機雖轉紐。印未成文處始得。還端的麼。良久云。水明老蚌懷胎後。雲重蒼龍退骨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉洞山云。初秋夏末。或東或西。直須向萬里無寸草處去。良久云。祇如萬里無寸草處。又作麼生去。後僧舉問石霜。霜云。出門便是草。明安云。直是不出門。亦是草漫漫地。師云。出門是草。涉芊芊莽莽之閒。葉落知秋。墮黯黯青青之處。到者裏。須體取機雖轉紐。印未成文處始得。還端的麼。良久云。水明老蚌懷胎後。雲重蒼龍退骨時。

江州能仁禪寺語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江州能仁禪寺語錄(終)

真州長蘆崇福禪院語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真州長蘆崇福禪院語錄

侍者宗信編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者宗信編

師於建炎二年九月十五日入院。上堂云。恁麼時恁麼處恁麼去。恁麼時恁麼處恁麼來。其來也內紹到家。其去也傍分借路。明月練鋪江面。蘆花雪照門頭。分明祇是箇人。宛轉歸來舊處。諸禪德。本色漢到者田地。更須知有功勳及盡。十成時脫去渾身。祖禰相承。一色後荷擔底事。諸人還相委悉麼。良久云。機轉玉輪乾坤靜。妙叶寶印正當風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於建炎二年九月十五日入院。上堂云。恁麼時恁麼處恁麼去。恁麼時恁麼處恁麼來。其來也內紹到家。其去也傍分借路。明月練鋪江面。蘆花雪照門頭。分明祇是箇人。宛轉歸來舊處。諸禪德。本色漢到者田地。更須知有功勳及盡。十成時脫去渾身。祖禰相承。一色後荷擔底事。諸人還相委悉麼。良久云。機轉玉輪乾坤靜。妙叶寶印正當風。

師於當月二十九日。就本州天寧寺開堂。發運閣學。度疏與師。師接得良久云。善財彌勒。相逢有彈指之緣。居士文殊。酬對到忘言之處。妙在箇中投契。還他方外知音。也應今正是時。會與重宣此義。宣疏罷。知府學士。度疏與師。師接得復云。隨呼而應。虛谷有無盡之音。對像而形。圓鑑有不私之照。心心相印。法法現成。其或未然。更煩重舉。宣疏罷。師陞座拈香云。此一瓣香。恭為 今上皇帝陛下萬歲萬歲萬萬歲。伏願。天地容於聖心。日月助於炎德。皇基綿遠。不可窮其方隅。壽嶽穹崇。不可窮其數量。體蒼蒼之至化。施物物於淳仁。次拈香云。此一瓣香。奉為執政大臣。兩制侍從發運閣學。知府學士通判寺丞闔府文武寀寮。竝願奉國惟忠。贊 一人之大業。潛心游道。體萬彙之元功。福慧光嚴。壽齡綿久。以父母恩。而及百姓。以佛祖囑。而護叢林。又拈香云。此一瓣香。是祖禰傳宗之信。乃衲僧取則之時。幾回舉似與人。真箇不忘得處。供養隨州大洪山第四代淳和尚。用酬法乳之恩。遂就坐。天寧長老白椎云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論第一義諦。又作麼生觀。諸聖宗仰而為師。衲僧心傳而為祖。居混茫之化表。出離微之道前。無象無名。難思難議。到者裡。須知有建化門頭敲唱底時節。眾中莫有了事底衲僧麼。出來相見。時有僧問。適來發運疏中道。鉗鎚在手。要須法雨䨦霈。正恁麼時。願見作家手段。師云。半夜烏兒頭戴雪。天明啞子抱頭歸。進云。寶印當風妙。重重錦縫開去也。師云。天共白雲曉。水和明月流。進云。幸逢席上台星鑑。好運靈光第一機。師云。爾只今問第幾機。進云。霜林玉鳳生雛。月戶金雞唱曉。師云。直須恁麼。僧問。昔日興化道。我逢人即不出。出即不為人。三聖云。我逢人即出。出即便為人。未審。二尊宿。還有相違處也無。師云。落霞與孤鶩齊飛。秋水共長天一色。進云。如是。則春蘭秋菊。各自馨香。師云。又恁麼去也。進云。敢問。和尚為復是為人出。不為人出。師云。動容揚古路。不墮悄然機。進云。爭奈空生不解。巖中坐。惹得天花動地來。師云。今日遭人點撿。進云。還許學人下箇註脚也無。師云許。進云。截斷脚下五色線。拈却長蘆下馬臺。師云。無爾下足處。師乃云。釋迦出世。以眾生妄想迷封。而說種種法。達磨西來。以底事現成圓滿。而傳密密心。說種種法也。以楔出楔。傳密密心也。以符合符。諸仁者。一段光明。爛爛月含霜夜。一壺爽氣。沈沈水與天秋。空而不空。廓然自照。有而不有。湛兮若存。法身圓極。而無去來。物物難逃其外。佛眼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於當月二十九日。就本州天寧寺開堂。發運閣學。度疏與師。師接得良久云。善財彌勒。相逢有彈指之緣。居士文殊。酬對到忘言之處。妙在箇中投契。還他方外知音。也應今正是時。會與重宣此義。宣疏罷。知府學士。度疏與師。師接得復云。隨呼而應。虛谷有無盡之音。對像而形。圓鑑有不私之照。心心相印。法法現成。其或未然。更煩重舉。宣疏罷。師陞座拈香云。此一瓣香。恭為 今上皇帝陛下萬歲萬歲萬萬歲。伏願。天地容於聖心。日月助於炎德。皇基綿遠。不可窮其方隅。壽嶽穹崇。不可窮其數量。體蒼蒼之至化。施物物於淳仁。次拈香云。此一瓣香。奉為執政大臣。兩制侍從發運閣學。知府學士通判寺丞闔府文武寀寮。竝願奉國惟忠。贊 一人之大業。潛心游道。體萬彙之元功。福慧光嚴。壽齡綿久。以父母恩。而及百姓。以佛祖囑。而護叢林。又拈香云。此一瓣香。是祖禰傳宗之信。乃衲僧取則之時。幾回舉似與人。真箇不忘得處。供養隨州大洪山第四代淳和尚。用酬法乳之恩。遂就坐。天寧長老白椎云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論第一義諦。又作麼生觀。諸聖宗仰而為師。衲僧心傳而為祖。居混茫之化表。出離微之道前。無象無名。難思難議。到者裡。須知有建化門頭敲唱底時節。眾中莫有了事底衲僧麼。出來相見。時有僧問。適來發運疏中道。鉗鎚在手。要須法雨䨦霈。正恁麼時。願見作家手段。師云。半夜烏兒頭戴雪。天明啞子抱頭歸。進云。寶印當風妙。重重錦縫開去也。師云。天共白雲曉。水和明月流。進云。幸逢席上台星鑑。好運靈光第一機。師云。爾只今問第幾機。進云。霜林玉鳳生雛。月戶金雞唱曉。師云。直須恁麼。僧問。昔日興化道。我逢人即不出。出即不為人。三聖云。我逢人即出。出即便為人。未審。二尊宿。還有相違處也無。師云。落霞與孤鶩齊飛。秋水共長天一色。進云。如是。則春蘭秋菊。各自馨香。師云。又恁麼去也。進云。敢問。和尚為復是為人出。不為人出。師云。動容揚古路。不墮悄然機。進云。爭奈空生不解。巖中坐。惹得天花動地來。師云。今日遭人點撿。進云。還許學人下箇註脚也無。師云許。進云。截斷脚下五色線。拈却長蘆下馬臺。師云。無爾下足處。師乃云。釋迦出世。以眾生妄想迷封。而說種種法。達磨西來。以底事現成圓滿。而傳密密心。說種種法也。以楔出楔。傳密密心也。以符合符。諸仁者。一段光明。爛爛月含霜夜。一壺爽氣。沈沈水與天秋。空而不空。廓然自照。有而不有。湛兮若存。法身圓極。而無去來。物物難逃其外。佛眼

洞鑑而一同異。塵塵但入其中。所以古人道。森羅及萬象。一法之所印。若恁麼會得。方知道。一切處是爾自己。一切處是爾光明。一切處是爾坐道場。一切處是爾作佛事。雖然如是。且道。光影俱忘。又作麼生體悉。良久云。玉馬雪行歸半夜。羚羊掛角月沈西。陳謝罷復舉。保壽開堂三聖推出一僧。保壽便打。三聖云。恁麼為人。瞎却鎮州一城人眼去在。保壽便下座。師云。禪客相逢。自有琢磨之妙。作家做處。元無刀斧之痕。且道。正恁麼時作麼生。還會麼。影草事羸本色漢。截流機對當行家。天寧長老白椎云。諦觀法王法。法王法如是。師便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞鑑而一同異。塵塵但入其中。所以古人道。森羅及萬象。一法之所印。若恁麼會得。方知道。一切處是爾自己。一切處是爾光明。一切處是爾坐道場。一切處是爾作佛事。雖然如是。且道。光影俱忘。又作麼生體悉。良久云。玉馬雪行歸半夜。羚羊掛角月沈西。陳謝罷復舉。保壽開堂三聖推出一僧。保壽便打。三聖云。恁麼為人。瞎却鎮州一城人眼去在。保壽便下座。師云。禪客相逢。自有琢磨之妙。作家做處。元無刀斧之痕。且道。正恁麼時作麼生。還會麼。影草事羸本色漢。截流機對當行家。天寧長老白椎云。諦觀法王法。法王法如是。師便下座。

上堂云。六戶不掩。從教萬法通同。四衢無蹤。祇麼一塵不受。所以道眼見色與盲等。耳聞聲與響等。便能聲色裡睡眠。聲色裡坐臥。還體悉得麼。周遍十方心。不在一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。六戶不掩。從教萬法通同。四衢無蹤。祇麼一塵不受。所以道眼見色與盲等。耳聞聲與響等。便能聲色裡睡眠。聲色裡坐臥。還體悉得麼。周遍十方心。不在一切處。

上當舉僧問洞山。亡僧遷化向甚麼處去。山云。火後一莖茆。師云。虛而靈空而妙。光明一點。乃生佛之樞機。廓徹十方。是聖凡之窟宅。還會麼。良久云。堪嗟去日顏如玉。却嘆迴時鬢似霜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上當舉僧問洞山。亡僧遷化向甚麼處去。山云。火後一莖茆。師云。虛而靈空而妙。光明一點。乃生佛之樞機。廓徹十方。是聖凡之窟宅。還會麼。良久云。堪嗟去日顏如玉。却嘆迴時鬢似霜。

上堂云。日照晝月照夜。天清而高地厚而下。不我處者大功。不可逃者至化。舉起鎮州羅蔔。酬却廬陵米價。阿嚕勒繼薩婆訶。佳作人可知禮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。日照晝月照夜。天清而高地厚而下。不我處者大功。不可逃者至化。舉起鎮州羅蔔。酬却廬陵米價。阿嚕勒繼薩婆訶。佳作人可知禮也。

上堂云。獨立不改。周行不殆。莫嫌滿眼諸塵。須信唯心三界。列千峯而向嶽。會百川而到海。諸禪德。恁麼會得也。卷簾除却障。恁麼不會也。閉戶生得礙。會與不會商量。漆桶依前不快。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。獨立不改。周行不殆。莫嫌滿眼諸塵。須信唯心三界。列千峯而向嶽。會百川而到海。諸禪德。恁麼會得也。卷簾除却障。恁麼不會也。閉戶生得礙。會與不會商量。漆桶依前不快。

上堂云。環中隱照。蟄龍吟枯木之雲。量外真明。老兔弄夜輪之魄。機前梭路。石女能分。肘後印章。木人得用。直得一印印遍虛空。法界更無遺餘。諸人還體悉得麼。六門通曉意。大地絕纖塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。環中隱照。蟄龍吟枯木之雲。量外真明。老兔弄夜輪之魄。機前梭路。石女能分。肘後印章。木人得用。直得一印印遍虛空。法界更無遺餘。諸人還體悉得麼。六門通曉意。大地絕纖塵。

上堂云。祇箇是家風。明明入混融。江光蘆映月。夜色水吞空。攃手懸崖下。分身萬像中。回塗登鳥道。恰恰是神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。祇箇是家風。明明入混融。江光蘆映月。夜色水吞空。攃手懸崖下。分身萬像中。回塗登鳥道。恰恰是神通。

莊上回上堂云。南畝黃雲禾弄穟。中洲白雪葦成花。歸舟恰向其閒過。一棹清風夜到家。諸禪德。長蘆尋常不與諸人世諦流布。真箇其中行履來。且道。諸人行履又作麼生。良久云。誰敢壓良為賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊上回上堂云。南畝黃雲禾弄穟。中洲白雪葦成花。歸舟恰向其閒過。一棹清風夜到家。諸禪德。長蘆尋常不與諸人世諦流布。真箇其中行履來。且道。諸人行履又作麼生。良久云。誰敢壓良為賤。

天寧節上堂云。乾坤同壽。無以窮其歲年。物我同心。無以分其中外。以法為界。則無方維。以智為身。則無向背。諸禪德。且道。箇人作麼生行履。還會麼。國付一人敷舜化。恩臨四海戴堯仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寧節上堂云。乾坤同壽。無以窮其歲年。物我同心。無以分其中外。以法為界。則無方維。以智為身。則無向背。諸禪德。且道。箇人作麼生行履。還會麼。國付一人敷舜化。恩臨四海戴堯仁。

上堂云。空劫有真宗。聲前問己躬。赤窮新活計。清白舊家風。的的三椉外。寥寥一印中。却來行異類。萬派自朝東。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。空劫有真宗。聲前問己躬。赤窮新活計。清白舊家風。的的三椉外。寥寥一印中。却來行異類。萬派自朝東。

上堂云。道綿綿兮用也不勤。道綿綿兮寂也不滅。二椉困墮於空無。眾生執迷於分別。菩薩區區於進修。諸佛嘮嘮於演說。諸禪德。一句子妙出三椉。一念閒功超萬劫。水月茫茫兮舟棹閑。雪雲冉冉兮路岐絕。明明靈靈兮唯已自知。大辯若訥兮大巧若拙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。道綿綿兮用也不勤。道綿綿兮寂也不滅。二椉困墮於空無。眾生執迷於分別。菩薩區區於進修。諸佛嘮嘮於演說。諸禪德。一句子妙出三椉。一念閒功超萬劫。水月茫茫兮舟棹閑。雪雲冉冉兮路岐絕。明明靈靈兮唯已自知。大辯若訥兮大巧若拙。

上堂云。恰恰無綾縫。明明不覆藏。鷲嶺豈傳迦葉。少林那付神光。現成處處合頭句。具足人人知見香。虛空說法森羅聽。不掛唇皮解舉揚。諸禪德。十二時中。直是滿眼滿耳了也。還體悉得麼。良久云。傍觀者哂。當局者迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。恰恰無綾縫。明明不覆藏。鷲嶺豈傳迦葉。少林那付神光。現成處處合頭句。具足人人知見香。虛空說法森羅聽。不掛唇皮解舉揚。諸禪德。十二時中。直是滿眼滿耳了也。還體悉得麼。良久云。傍觀者哂。當局者迷。

資福和尚到上堂云。玉線金針相續難。劫壺空處妙。投關。香林煙暖風排雪。月窟氷寒影轉山。裡許借功方得活。那時退位不知閑。宗家密密綿綿事。布施多人莫要慳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資福和尚到上堂云。玉線金針相續難。劫壺空處妙。投關。香林煙暖風排雪。月窟氷寒影轉山。裡許借功方得活。那時退位不知閑。宗家密密綿綿事。布施多人莫要慳。

上堂舉僧問古德。曹谿路上。還有俗談也無。德云。六祖是盧行者。師云。好諸禪德。直下無窠窟。不用求奇特。皓玉本無瑕。雕文喪君德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問古德。曹谿路上。還有俗談也無。德云。六祖是盧行者。師云。好諸禪德。直下無窠窟。不用求奇特。皓玉本無瑕。雕文喪君德。

上堂云。本來田地無涯岸。極目寒光成一片。消息平沈佛也迷。機輪轉側誰能辨。看看。雪山山下擁蓑人。白牛一掣芒繩斷參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。本來田地無涯岸。極目寒光成一片。消息平沈佛也迷。機輪轉側誰能辨。看看。雪山山下擁蓑人。白牛一掣芒繩斷參。

上堂云。靈苗發種覺樹敷春。冷湫湫處却要溫和。乾爆爆時還須津潤。若能如是。便乃能方能圓。能曲能直。正恁麼時。如何體悉。還會麼。誌公不是閑和尚。剪刀常在臥床頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。靈苗發種覺樹敷春。冷湫湫處却要溫和。乾爆爆時還須津潤。若能如是。便乃能方能圓。能曲能直。正恁麼時。如何體悉。還會麼。誌公不是閑和尚。剪刀常在臥床頭。

歲旦上堂僧問。舊年已去。新歲到來。不審。無位真人。今日壽年多少。師云。也須頭上添一歲。進云。恁麼則應時納祐去也。師云。爾分上作麼生。進云。直得風行草偃。水到渠成。師云。百歲老人分夜燈。師乃云。淑氣成春。韶聲入律。堂堂做處。須知戶掛凋林。密密來時。自是花開枯木。金雞報曉。玉女登機。一段風光。大家時節。祇如時節若至其理自彰。又作麼生體得。借婆裙子拜婆年。買盡風光不著錢。劈面來時莫回避。箇人裡許有生緣參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂僧問。舊年已去。新歲到來。不審。無位真人。今日壽年多少。師云。也須頭上添一歲。進云。恁麼則應時納祐去也。師云。爾分上作麼生。進云。直得風行草偃。水到渠成。師云。百歲老人分夜燈。師乃云。淑氣成春。韶聲入律。堂堂做處。須知戶掛凋林。密密來時。自是花開枯木。金雞報曉。玉女登機。一段風光。大家時節。祇如時節若至其理自彰。又作麼生體得。借婆裙子拜婆年。買盡風光不著錢。劈面來時莫回避。箇人裡許有生緣參。

上堂云。一言道斷不鼓唇皮。一擔擔起不費氣力。直得口掛壁上也。妙照那人。意在目前也。圓成眾事。便能默時說說時默。用時閑閑時用。且道。正當用時如何。良久云。巨靈擡手無多子。分破華山千萬重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一言道斷不鼓唇皮。一擔擔起不費氣力。直得口掛壁上也。妙照那人。意在目前也。圓成眾事。便能默時說說時默。用時閑閑時用。且道。正當用時如何。良久云。巨靈擡手無多子。分破華山千萬重。

上堂舉僧問九峯。如何是頭。峯云。開眼不覺曉。僧云。如何是尾。峯云。不坐萬年床。僧云。有頭無尾時如何。峯云。終是不貴。僧云。有尾無頭時如何。峯云。雖飽無力。僧云。直得頭尾相稱時如何。峯云。兒孫得力室內不知。師云。好諸禪德。雲從龍風從虎。客到家水歸海。頭尾平正。內外通同。八方受敵鐵牛機。半夜陣圓玄豹變。雖然如是。也祇是兒孫得力處。祇如室內不知。又作麼生。良久云。戶外有雲從斷徑。座中無照勝然燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問九峯。如何是頭。峯云。開眼不覺曉。僧云。如何是尾。峯云。不坐萬年床。僧云。有頭無尾時如何。峯云。終是不貴。僧云。有尾無頭時如何。峯云。雖飽無力。僧云。直得頭尾相稱時如何。峯云。兒孫得力室內不知。師云。好諸禪德。雲從龍風從虎。客到家水歸海。頭尾平正。內外通同。八方受敵鐵牛機。半夜陣圓玄豹變。雖然如是。也祇是兒孫得力處。祇如室內不知。又作麼生。良久云。戶外有雲從斷徑。座中無照勝然燈。

上堂云。剎剎塵塵是我。無處藏身。到到處處逢渠。箇人具眼。百草頭上。鬧市門頭。混不得不隨流。類不齊絕滲漏。須知衲僧做處。大用現前。普化半顛半狂。金牛自歌自舞。諸人還會麼。因風吹火。用力不多參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。剎剎塵塵是我。無處藏身。到到處處逢渠。箇人具眼。百草頭上。鬧市門頭。混不得不隨流。類不齊絕滲漏。須知衲僧做處。大用現前。普化半顛半狂。金牛自歌自舞。諸人還會麼。因風吹火。用力不多參。

上堂舉。魯祖凡見僧來便面壁。南泉云。我尋常向人道。空劫已前承當。佛未出世時體取。尚不得一箇半箇。似爾恁麼驢年去。師云。魯祖為眾竭力。南泉家醜外揚。長蘆恁麼點撿。還更有人點撿長蘆麼。有點撿無點撿即且置。魯祖為人處作麼生。還會麼。無底合盤盛不盡。穿心椀子釘將來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。魯祖凡見僧來便面壁。南泉云。我尋常向人道。空劫已前承當。佛未出世時體取。尚不得一箇半箇。似爾恁麼驢年去。師云。魯祖為眾竭力。南泉家醜外揚。長蘆恁麼點撿。還更有人點撿長蘆麼。有點撿無點撿即且置。魯祖為人處作麼生。還會麼。無底合盤盛不盡。穿心椀子釘將來。

上堂云。同中有異。功亡就位。異中有同。在位借功。一步密移玄路轉。全身放下劫壺空。隱隱密密。玲玲瓏瓏。記取深雲須變豹。自然死水不藏龍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。同中有異。功亡就位。異中有同。在位借功。一步密移玄路轉。全身放下劫壺空。隱隱密密。玲玲瓏瓏。記取深雲須變豹。自然死水不藏龍。

上堂云。麟龍不為瑞。珠璧不為貴。衲僧眼豁開。徹見生死蔕。生死蔕。第一義。諸佛心。祖師鼻。少林傳燈。靈山授記。隨高隨下。何此何彼。假諸因緣。神通游戲。有時五教三椉。有時三德六味。有時屋裡主財。有時門頭了事。處處清白家風。人人見成活計。正恁麼時。且道。作麼生是見成受用底。還體悉得麼。良久云。風行草偃。水到渠成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。麟龍不為瑞。珠璧不為貴。衲僧眼豁開。徹見生死蔕。生死蔕。第一義。諸佛心。祖師鼻。少林傳燈。靈山授記。隨高隨下。何此何彼。假諸因緣。神通游戲。有時五教三椉。有時三德六味。有時屋裡主財。有時門頭了事。處處清白家風。人人見成活計。正恁麼時。且道。作麼生是見成受用底。還體悉得麼。良久云。風行草偃。水到渠成。

上堂云。一二三四五。禾山打鼓金牛舞。劈面來時著眼看。全身放下休回互。諸禪德。祇如不回互時作麼生。良久云。千鈞纔一挽。自有發機人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一二三四五。禾山打鼓金牛舞。劈面來時著眼看。全身放下休回互。諸禪德。祇如不回互時作麼生。良久云。千鈞纔一挽。自有發機人。

上堂僧問記得。僧問巴陵。如何是提婆宗。陵云。銀椀裡盛雪。未審。此意如何。師云。猶墮一色在。進云。恁麼則滿舡空載月。漁父宿蘆花。師云。轉却後作麼生。進云。龍得水時添意氣。虎逢山處長威獰。師云。且喜勿交涉。進云。却請和尚道。師云。欲識誕生王子父。鶴騰霄漢出銀籠。師乃云。活計如今付舊人。版頭疎久又還親。星河月與長江混。渺渺清光一色勻。底時節落功勳。臥穩須知却轉身。轉得了來相識麼。寒窮面嘴黑皴皴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問記得。僧問巴陵。如何是提婆宗。陵云。銀椀裡盛雪。未審。此意如何。師云。猶墮一色在。進云。恁麼則滿舡空載月。漁父宿蘆花。師云。轉却後作麼生。進云。龍得水時添意氣。虎逢山處長威獰。師云。且喜勿交涉。進云。却請和尚道。師云。欲識誕生王子父。鶴騰霄漢出銀籠。師乃云。活計如今付舊人。版頭疎久又還親。星河月與長江混。渺渺清光一色勻。底時節落功勳。臥穩須知却轉身。轉得了來相識麼。寒窮面嘴黑皴皴。

上堂云。今日是釋迦老子降生之辰。長蘆不解說禪。與諸人畫箇樣子。祇如在摩耶胎時作麼生。以拂子畫⊙。祇如以清淨水浴金色身時。又作麼生。師畫[○@水]。祇如周行七步。目顧四方。指天指地。成道說法。神通變化。智慧辯才。四十九年。三百餘會。說青道黃。指東畫西。入般涅槃。又作麼生。師畫⊕云。若是具眼衲僧。必也點頭相許。其或未然。一一歷過始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。今日是釋迦老子降生之辰。長蘆不解說禪。與諸人畫箇樣子。祇如在摩耶胎時作麼生。以拂子畫⊙。祇如以清淨水浴金色身時。又作麼生。師畫[○@水]。祇如周行七步。目顧四方。指天指地。成道說法。神通變化。智慧辯才。四十九年。三百餘會。說青道黃。指東畫西。入般涅槃。又作麼生。師畫⊕云。若是具眼衲僧。必也點頭相許。其或未然。一一歷過始得。

上堂云。六根返源。徹底靈明無纇。四大性復。通身清淨無塵。直得絕因緣斷相續。混古今泯同異。諸人還體悉得麼。靈鳥不萠枝上夢。覺花無影樹頭春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。六根返源。徹底靈明無纇。四大性復。通身清淨無塵。直得絕因緣斷相續。混古今泯同異。諸人還體悉得麼。靈鳥不萠枝上夢。覺花無影樹頭春。

上堂云。透頂透底。徹根徹源底人。為甚麼跨步時。失却路頭。隨高隨下合方合圓底人。為甚麼合眼時。失却處所。諸禪德。作麼生履踐。得通同一貫去。良久云。好手猶如火裡蓮。他家自有冲天意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。透頂透底。徹根徹源底人。為甚麼跨步時。失却路頭。隨高隨下合方合圓底人。為甚麼合眼時。失却處所。諸禪德。作麼生履踐。得通同一貫去。良久云。好手猶如火裡蓮。他家自有冲天意。

乾龍節上堂云。乾坤之主。海岳之尊。密密不間。綿綿長存。全提造化之柄。妙得生成之根。箇人壽量也。龍施膏雨洗山骨。箇人神明也。蟾把清霜摩月魂。當時舜日下臨。蒙聖庇從佛學佛。今日堯眉上祝。是我眾知恩報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾龍節上堂云。乾坤之主。海岳之尊。密密不間。綿綿長存。全提造化之柄。妙得生成之根。箇人壽量也。龍施膏雨洗山骨。箇人神明也。蟾把清霜摩月魂。當時舜日下臨。蒙聖庇從佛學佛。今日堯眉上祝。是我眾知恩報恩。

上堂云。好諸禪德。與乾坤同其覆載。與雨露同其霑濡。與草木同其生成。與水雲同其去就。與鬼神同其凶吉。與時序同其陰陽。所以道。萬物自有功。當言用極處。事存函葢合。理應箭鋒柱。正恁麼時作麼生。得函葢箭鋒去。還會麼。遍界不曾藏。通身無影像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。好諸禪德。與乾坤同其覆載。與雨露同其霑濡。與草木同其生成。與水雲同其去就。與鬼神同其凶吉。與時序同其陰陽。所以道。萬物自有功。當言用極處。事存函葢合。理應箭鋒柱。正恁麼時作麼生。得函葢箭鋒去。還會麼。遍界不曾藏。通身無影像。

上堂云。何須更舉揚。全體露堂堂。濕暑時時雨。薰風陣陣香。秧針初透水痕淺。蒲力欲剪柳絲長。雙六盤中休喝彩。分明觸事恰相當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。何須更舉揚。全體露堂堂。濕暑時時雨。薰風陣陣香。秧針初透水痕淺。蒲力欲剪柳絲長。雙六盤中休喝彩。分明觸事恰相當。

結夏上堂云。一塵具無量剎土。一念超無量劫數。一身現無量眾生。一體合無量諸佛。所以道。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。恁麼則不可以方所為限。不可以時分為拘。自他和合。則水乳相同。主伴交參。則鏡像相照。祇如禁足護生。又且如何話會。良久云。心心無異念。步步不迷方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂云。一塵具無量剎土。一念超無量劫數。一身現無量眾生。一體合無量諸佛。所以道。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。恁麼則不可以方所為限。不可以時分為拘。自他和合。則水乳相同。主伴交參。則鏡像相照。祇如禁足護生。又且如何話會。良久云。心心無異念。步步不迷方。

上堂舉僧問魯祖。如何是不言言。祖云。爾口在甚麼處。僧云。某甲無口。祖云。尋常將甚麼喫飯。僧無語。祖便打。師云。祇解握死蛇頸。不能捋猛虎鬚。當時待他問爾口在甚麼處便與一喝。拂袖便行。直饒魯祖全機。往往做手脚不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問魯祖。如何是不言言。祖云。爾口在甚麼處。僧云。某甲無口。祖云。尋常將甚麼喫飯。僧無語。祖便打。師云。祇解握死蛇頸。不能捋猛虎鬚。當時待他問爾口在甚麼處便與一喝。拂袖便行。直饒魯祖全機。往往做手脚不及。

上堂舉百丈涅槃和尚問南泉。從上諸聖。還有不為人說底法麼。泉云有。丈云。如何是不為人說底法。泉云。不是心。不是佛。不是物。丈云。說了也。泉云。某甲祇恁麼。和尚又如何。丈云。我不是善智識。爭知有說不說。泉云。某甲不會。丈云。我太殺為爾說也。師云。好大眾王老師葛藤。被涅槃和尚截斷了也。涅槃和尚葛藤。且不得動著。非唯既往不咎。亦乃盡法無民。雖然如是。還點撿得出麼。如今奪得連城璧。秦主相如盡喪身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉百丈涅槃和尚問南泉。從上諸聖。還有不為人說底法麼。泉云有。丈云。如何是不為人說底法。泉云。不是心。不是佛。不是物。丈云。說了也。泉云。某甲祇恁麼。和尚又如何。丈云。我不是善智識。爭知有說不說。泉云。某甲不會。丈云。我太殺為爾說也。師云。好大眾王老師葛藤。被涅槃和尚截斷了也。涅槃和尚葛藤。且不得動著。非唯既往不咎。亦乃盡法無民。雖然如是。還點撿得出麼。如今奪得連城璧。秦主相如盡喪身。

上堂舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云蓮華。僧云。出水後如何。門云荷葉。師云。叢林多作出水未出水。蓮華荷葉商量。我也知爾為蛇畫足。更有底打傳口令。有底杓卜聽虛聲。總未得剿絕。長蘆為爾拈却了也。方知道智門是箇無固必漢。長蘆今日大似鞏縣茶瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問智門。蓮華未出水時如何。門云蓮華。僧云。出水後如何。門云荷葉。師云。叢林多作出水未出水。蓮華荷葉商量。我也知爾為蛇畫足。更有底打傳口令。有底杓卜聽虛聲。總未得剿絕。長蘆為爾拈却了也。方知道智門是箇無固必漢。長蘆今日大似鞏縣茶瓶。

舉首坐立僧上堂云。吾家種草古今難。針鼻纔分度線端。混處相期君把手。到時不與汝同盤。却來大用縱橫是。向去全功轉側看。底事要憑師印可。輪回生死不相干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉首坐立僧上堂云。吾家種草古今難。針鼻纔分度線端。混處相期君把手。到時不與汝同盤。却來大用縱橫是。向去全功轉側看。底事要憑師印可。輪回生死不相干。

上堂舉僧問雲門。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向甚麼處懺悔。門云。露師云。好諸禪德。無稜縫絕廉纖。隨心自在。當處解脫。還會麼。有餘一法著不得。無餘一法也還祛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉僧問雲門。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向甚麼處懺悔。門云。露師云。好諸禪德。無稜縫絕廉纖。隨心自在。當處解脫。還會麼。有餘一法著不得。無餘一法也還祛。

上堂云。來無所從。去無所向。達一理之齊平。見諸法之空相。曉雲散處日明。夜雨過時溪漲。照體獨立兮常住一如。應真不借兮森羅萬像。不須爾更作思惟。自有人普同供養。師高聲喚云。大休大歇底禪和子。若不受食是尊貴墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。來無所從。去無所向。達一理之齊平。見諸法之空相。曉雲散處日明。夜雨過時溪漲。照體獨立兮常住一如。應真不借兮森羅萬像。不須爾更作思惟。自有人普同供養。師高聲喚云。大休大歇底禪和子。若不受食是尊貴墮。

上堂云。滅而不滅。與虛空合體而靈。生而不生。與森羅同用而妙。劫前無朕。身後有家。鶴夢巢寒。耿耿蒼林之月。龍吟夜永。依依枯木之雲。諸禪德。正恁麼時。無生滅絕去來。妙有衲僧行履。還體得麼。良久云。煙含碧葦沙頭雪。風弄白蘋江上秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。滅而不滅。與虛空合體而靈。生而不生。與森羅同用而妙。劫前無朕。身後有家。鶴夢巢寒。耿耿蒼林之月。龍吟夜永。依依枯木之雲。諸禪德。正恁麼時。無生滅絕去來。妙有衲僧行履。還體得麼。良久云。煙含碧葦沙頭雪。風弄白蘋江上秋。

上堂舉舡子囑夾山云。直須藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。吾三十年在藥山。祇明此事。師云。好諸禪德。寒巖異草。坐著成功。明月白雲。步時分影。正當恁麼時。如何行履。良久云。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉舡子囑夾山云。直須藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。吾三十年在藥山。祇明此事。師云。好諸禪德。寒巖異草。坐著成功。明月白雲。步時分影。正當恁麼時。如何行履。良久云。幽洞不拘關鎖意。縱橫那涉兩頭人。

上堂云。好諸禪德。雲無心而自閑。天無際而能寬。道無像而普應。神無慮而常安。隨之也不見去跡。迎之也不見來端。一藏教祇成讚歎。三世佛止可傍觀。燭曉堂虛。織婦轉機梭路細。水明夜靜。漁老擁蓑舡月寒。諸禪德。還曾到箇田地箇時節麼。其或未然。不要亂舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。好諸禪德。雲無心而自閑。天無際而能寬。道無像而普應。神無慮而常安。隨之也不見去跡。迎之也不見來端。一藏教祇成讚歎。三世佛止可傍觀。燭曉堂虛。織婦轉機梭路細。水明夜靜。漁老擁蓑舡月寒。諸禪德。還曾到箇田地箇時節麼。其或未然。不要亂舉。

上堂云。大眾芝麻壓得油。粳米炊得飯。還我叢林飽參漢。衲僧履道貴平懷。何必臨機爭轉換。活計自然家風成現。順水便風。歸舟到岸。寒山拾得笑呵呵。此心分付知音辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大眾芝麻壓得油。粳米炊得飯。還我叢林飽參漢。衲僧履道貴平懷。何必臨機爭轉換。活計自然家風成現。順水便風。歸舟到岸。寒山拾得笑呵呵。此心分付知音辨。

真州長蘆崇福禪院語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真州長蘆崇福禪院語錄(終)

師小參示眾云。兄弟機絲不掛。木人暗擲金梭。文彩未彰。石女先提玉印。妙明田地。豈涉春緣。虛瑩亭堂。寧關曉意。正非孤立。風前月樹猿啼。偏豈單行。煙外滄洲鷺宿。光裡鋒鋩未兆。隱時頭角崢嶸。叶通兼帶纔疎。便見犯鋒傷手。六門機息。是須宛轉傍參。一色功圓。切忌當頭印破。夢手推開月戶。轉身撥側玉輪。方能出自胸襟。始免坐他床榻。泥牛運步。已萠建化之緣。木馬嘶風。便是利生邊事。如何履踐得恁麼相應去。良久云。還會麼。釣絲午夜休拈弄。風拭湖光水月秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師小參示眾云。兄弟機絲不掛。木人暗擲金梭。文彩未彰。石女先提玉印。妙明田地。豈涉春緣。虛瑩亭堂。寧關曉意。正非孤立。風前月樹猿啼。偏豈單行。煙外滄洲鷺宿。光裡鋒鋩未兆。隱時頭角崢嶸。叶通兼帶纔疎。便見犯鋒傷手。六門機息。是須宛轉傍參。一色功圓。切忌當頭印破。夢手推開月戶。轉身撥側玉輪。方能出自胸襟。始免坐他床榻。泥牛運步。已萠建化之緣。木馬嘶風。便是利生邊事。如何履踐得恁麼相應去。良久云。還會麼。釣絲午夜休拈弄。風拭湖光水月秋。

小參云。好兄弟。若論此事。千里同風。何彼我之相遼。豈形聲而能間。岸雲輕弄白。沙樹綠含春。觸處現本光。百川同一味。盡十方世界。而俱是我家。即萬象森羅。而更無別法。通身不滯。攃手無依。轉側相逢。合談何事。還相委悉麼。良久云。入門白髮笑添雪。上岸青鞋從涴泥(陳謝罷)復云。浪爪拏舟雪濺空。十年胸際著慈風。如今堂上時相見。分付飲茶談笑中。記得保福問鵝湖雪峯先師道。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。僧堂前則且致。望州亭烏石嶺。什麼處相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。雪竇拈云。二老宿是即是。祇知雪峯放行。且不見雪峯把定。祇如覺上座。適來與長蘆和尚。三門前問訊。方丈頭人事合掌起居曲躬叉手。諸人恁麼相見。也祇是放行。且道。把定處作麼生相見。還相委悉麼。鶴鷺竝頭踏雪睡。月明驚起兩遲疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。若論此事。千里同風。何彼我之相遼。豈形聲而能間。岸雲輕弄白。沙樹綠含春。觸處現本光。百川同一味。盡十方世界。而俱是我家。即萬象森羅。而更無別法。通身不滯。攃手無依。轉側相逢。合談何事。還相委悉麼。良久云。入門白髮笑添雪。上岸青鞋從涴泥(陳謝罷)復云。浪爪拏舟雪濺空。十年胸際著慈風。如今堂上時相見。分付飲茶談笑中。記得保福問鵝湖雪峯先師道。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。僧堂前則且致。望州亭烏石嶺。什麼處相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。雪竇拈云。二老宿是即是。祇知雪峯放行。且不見雪峯把定。祇如覺上座。適來與長蘆和尚。三門前問訊。方丈頭人事合掌起居曲躬叉手。諸人恁麼相見。也祇是放行。且道。把定處作麼生相見。還相委悉麼。鶴鷺竝頭踏雪睡。月明驚起兩遲疑。

小參云。好諸禪德。髑髏前有本來靈。照徹毘盧頂𩕳平。玉馬過關方半夜。木雞喚月恰三更。寥寥跡絕全功轉。歷歷光生借位明。却著弊衣垂化手。合同舡子順流行。兄弟此箇田地。亘徹古今。是爾諸人分上本有底事。祇為一念封迷。諸緣籠絡所以不得自在去。勞他先覺建立化門。也祇勸爾諸人。自休自歇去。歇即菩提。勝淨明心。不從人得。便知道。夜明簾外。暗弄機梭。明月堂前。妙拈針線。長天似鏡。功圓脫彼三緣。大地如雲。過在坐他一色。那時撥轉。觸處崢嶸。根根塵塵。無非佛事。行行步步。皆是道場。恰恰現成。無一絲毫移易處。到者裡。祖師無分外授手底法。諸佛無分外相傳底心。元不盈餘。何甞欠少。祇如今左邊立諸來檀越。右邊立長蘆衲僧。何必參尋。禪什麼時不具。那用懺悔。罪什麼處得來。自然即物契神。祇麼返常合道。莫道未來佛與爾受記。何煩過去佛為我證明。祇爾箇現在不可得心。便是常住無量壽佛。諸人若向者裡。透頂透底徹本徹末。體悉得去。有什麼事。其或未然。百鳥不來春又過。不知誰是到菴人(陳謝罷)舉三祖問二祖云。某甲多諸罪障。乞師懺悔。二祖云。將罪來與汝懺。三祖云。覓罪性了不可得。二祖云。與女懺罪竟。三祖便禮拜。師云。三祖自倒自起。二祖相樓打樓。今晚海陵善友。問覺上座求懺悔。若也向者裡。心跡俱泯。體上無瘡。名相纔興。泥中洗土。且畢竟作麼生。月冷空當午。松寒露滿襟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好諸禪德。髑髏前有本來靈。照徹毘盧頂𩕳平。玉馬過關方半夜。木雞喚月恰三更。寥寥跡絕全功轉。歷歷光生借位明。却著弊衣垂化手。合同舡子順流行。兄弟此箇田地。亘徹古今。是爾諸人分上本有底事。祇為一念封迷。諸緣籠絡所以不得自在去。勞他先覺建立化門。也祇勸爾諸人。自休自歇去。歇即菩提。勝淨明心。不從人得。便知道。夜明簾外。暗弄機梭。明月堂前。妙拈針線。長天似鏡。功圓脫彼三緣。大地如雲。過在坐他一色。那時撥轉。觸處崢嶸。根根塵塵。無非佛事。行行步步。皆是道場。恰恰現成。無一絲毫移易處。到者裡。祖師無分外授手底法。諸佛無分外相傳底心。元不盈餘。何甞欠少。祇如今左邊立諸來檀越。右邊立長蘆衲僧。何必參尋。禪什麼時不具。那用懺悔。罪什麼處得來。自然即物契神。祇麼返常合道。莫道未來佛與爾受記。何煩過去佛為我證明。祇爾箇現在不可得心。便是常住無量壽佛。諸人若向者裡。透頂透底徹本徹末。體悉得去。有什麼事。其或未然。百鳥不來春又過。不知誰是到菴人(陳謝罷)舉三祖問二祖云。某甲多諸罪障。乞師懺悔。二祖云。將罪來與汝懺。三祖云。覓罪性了不可得。二祖云。與女懺罪竟。三祖便禮拜。師云。三祖自倒自起。二祖相樓打樓。今晚海陵善友。問覺上座求懺悔。若也向者裡。心跡俱泯。體上無瘡。名相纔興。泥中洗土。且畢竟作麼生。月冷空當午。松寒露滿襟。

小參云。兄弟十方無壁落。從本來元沒遮欄。四面亦無門。祇者裡便是人處。可謂通途息耗。叶路當風。其或反側遲迴。便是撞頭磕額。正恁麼時作麼生。良久云。玉馬雪行歸半夜。羚羊掛角月沈西(陳謝畢)復云。兄弟三世諸佛不知有。點即不到。白牯貍奴却知有。到即不點。何須馳騁神通。祇恁蕩除知見。雲開也星象排珠。月上也江光鋪練。懵懂還如癡兀人。他家自有通人辨。正恁麼時。且道。作麼生辨。但向道三年一閏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。兄弟十方無壁落。從本來元沒遮欄。四面亦無門。祇者裡便是人處。可謂通途息耗。叶路當風。其或反側遲迴。便是撞頭磕額。正恁麼時作麼生。良久云。玉馬雪行歸半夜。羚羊掛角月沈西(陳謝畢)復云。兄弟三世諸佛不知有。點即不到。白牯貍奴却知有。到即不點。何須馳騁神通。祇恁蕩除知見。雲開也星象排珠。月上也江光鋪練。懵懂還如癡兀人。他家自有通人辨。正恁麼時。且道。作麼生辨。但向道三年一閏。

小參云。兄弟大功纔轉。借為誕生。一色若消。方名尊貴。細中移足。鶴出銀籠。位裏回頭。月鋪金地。正不孤滯。偏自雙行。放開則三世。都無空缺處。所以道。盡十方世界是爾一隻眼。盡十方世界是爾自己。盡十方世界是爾光明。盡十方世界是箇解脫門。什麼處不是爾成佛處。什麼時不是爾說法時。不見道。護明不從兜率降。一輪圓滿十方周(陳謝畢)復舉僧問青林。學人徑往時如何。林云。死蛇當大路。勸子莫當頭。僧云。當頭時如何。林云。喪子命根。僧云。不當頭時如何。林云。亦無迴避處。僧云。正當恁麼時如何。林云。却失也。僧云未審。向什麼處去也。林云。草深無覓處。僧云。和尚也須隄防始得。林拍手云。一等是箇毒氣。師云。者僧解問。青林解弄。可謂是虛玄不犯。回互旁參。把定咽喉。方為好手。觸他毒氣。不是作家。且道。正恁麼時。畢竟作麼生。良久云。連頭袋子盛將去。沒底籃兒著取來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。兄弟大功纔轉。借為誕生。一色若消。方名尊貴。細中移足。鶴出銀籠。位裏回頭。月鋪金地。正不孤滯。偏自雙行。放開則三世。都無空缺處。所以道。盡十方世界是爾一隻眼。盡十方世界是爾自己。盡十方世界是爾光明。盡十方世界是箇解脫門。什麼處不是爾成佛處。什麼時不是爾說法時。不見道。護明不從兜率降。一輪圓滿十方周(陳謝畢)復舉僧問青林。學人徑往時如何。林云。死蛇當大路。勸子莫當頭。僧云。當頭時如何。林云。喪子命根。僧云。不當頭時如何。林云。亦無迴避處。僧云。正當恁麼時如何。林云。却失也。僧云未審。向什麼處去也。林云。草深無覓處。僧云。和尚也須隄防始得。林拍手云。一等是箇毒氣。師云。者僧解問。青林解弄。可謂是虛玄不犯。回互旁參。把定咽喉。方為好手。觸他毒氣。不是作家。且道。正恁麼時。畢竟作麼生。良久云。連頭袋子盛將去。沒底籃兒著取來。

小參云。恁麼時恁麼處。是爾諸兄弟。安居田地。還端的也未。而今事不獲己。便有重話會語。先佛遺範。禁足護生。祇要諸人不妄行一步。不作眾生想念。罷却機警。盡却攀緣。一味休歇。窮教到底去。打教徹頭去。莫依倚莫停留。直使無絲毫粘惹。方喚作解作活計底人。解紹家業底人。所以古人道。如人在家三十年。愁什麼家業不辨。祇如雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。經半年方來下語云。無人接得渠。霜云。道則太殺道祇道得一半。蓋云。和尚又作麼生。霜云。無人識得渠。蓋便禮拜。兄弟子就父移。功圓路轉。動犯則頭角生也。醜拙露也。直饒琉璃殿上。玉女搖頭。明月堂前石人撫掌。也祇是旁參邊事。到者裡。三世諸佛瞻望不及。歷代祖師毀贊不著。天下老和尚詮註不到。方有少分相應。如今欲得恁麼去麼。且把兩頭攃開中閒放下。髑髏前四大後體取。就裏許携得將來。隨到處用得恰好。方信道。十方世界中。唯有一乘法。更無一滴滲漏。直得塵塵剎剎。佛佛祖祖。莫祇道佛祖在剎塵裡安居。元祇者便是。擬議則話作兩橛。依俙則不得一如。不見雲門拈拄杖子示眾云。拄杖子化為龍。吞却乾坤了也。山河大地甚處得來。好兄弟雲門。拈十方世界。在拄杖頭上。作箇道場。盡十方諸佛。諸大菩薩。一切眾生。總在拄杖頭上結制。可謂是一塵入正受。諸塵三昧起。促一劫以為一日。延一日以為一劫。豈祇以一夏為時分。一處為方所。祖不云乎。宗非促延。一念萬年。無在不在。十方目前。若能恁麼履踐則得。相應則知。以法界為畔岸。以圓覺為伽藍。且道。如何是伽藍中人。良久云。鷺倚雪巢猶可辨。烏投漆立事難明(陳謝畢)復舉。僧問洞山。寒暑到來。如何迴避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。一盤黑白互交羅。生殺其中細琢磨。樵人疑著當頭著。不覺腰閒爛斧柯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。恁麼時恁麼處。是爾諸兄弟。安居田地。還端的也未。而今事不獲己。便有重話會語。先佛遺範。禁足護生。祇要諸人不妄行一步。不作眾生想念。罷却機警。盡却攀緣。一味休歇。窮教到底去。打教徹頭去。莫依倚莫停留。直使無絲毫粘惹。方喚作解作活計底人。解紹家業底人。所以古人道。如人在家三十年。愁什麼家業不辨。祇如雲蓋問石霜。萬戶俱開即不問。萬戶俱閉時如何。霜云。堂中事作麼生。蓋無語。經半年方來下語云。無人接得渠。霜云。道則太殺道祇道得一半。蓋云。和尚又作麼生。霜云。無人識得渠。蓋便禮拜。兄弟子就父移。功圓路轉。動犯則頭角生也。醜拙露也。直饒琉璃殿上。玉女搖頭。明月堂前石人撫掌。也祇是旁參邊事。到者裡。三世諸佛瞻望不及。歷代祖師毀贊不著。天下老和尚詮註不到。方有少分相應。如今欲得恁麼去麼。且把兩頭攃開中閒放下。髑髏前四大後體取。就裏許携得將來。隨到處用得恰好。方信道。十方世界中。唯有一乘法。更無一滴滲漏。直得塵塵剎剎。佛佛祖祖。莫祇道佛祖在剎塵裡安居。元祇者便是。擬議則話作兩橛。依俙則不得一如。不見雲門拈拄杖子示眾云。拄杖子化為龍。吞却乾坤了也。山河大地甚處得來。好兄弟雲門。拈十方世界。在拄杖頭上。作箇道場。盡十方諸佛。諸大菩薩。一切眾生。總在拄杖頭上結制。可謂是一塵入正受。諸塵三昧起。促一劫以為一日。延一日以為一劫。豈祇以一夏為時分。一處為方所。祖不云乎。宗非促延。一念萬年。無在不在。十方目前。若能恁麼履踐則得。相應則知。以法界為畔岸。以圓覺為伽藍。且道。如何是伽藍中人。良久云。鷺倚雪巢猶可辨。烏投漆立事難明(陳謝畢)復舉。僧問洞山。寒暑到來。如何迴避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。一盤黑白互交羅。生殺其中細琢磨。樵人疑著當頭著。不覺腰閒爛斧柯。

小參云。生滅心盡是寂滅。露柱懷胎底時節。寂滅心起是生滅。石女生兒解言說。用時萬象不盈餘。休處一真無空缺。藤枯樹倒笑呵呵。依舊清風與明月記得。趙州問投子。大死底人却活時如何。子云。不許夜行。投明須到師云。好兄弟不入門。不出戶。高高山頂立那現身。深深海底行不匿跡。木人握印。當風文彩未形。玉女攛梭。直下機絲不掛。正當恁麼時。又合如何變弄。還會麼。密移一步六門曉。無限風光大地春。小參僧問。如何是正中偏。師云。天共白雲曉。進云。如何是偏中正。師云。水和明月流。進云。如何是正中來。師云。莫道鯤鯨無羽翼。今日親從鳥道迴。進云。如何是偏中至。師云。當機不迴互。敵面無後先。進云。如何是兼中到。師云。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。進云。五位已蒙師指示。向上還更有事也無。師云有。進云。如何是向上事。師云。乍可截舌。誰敢當頭。師乃云。應緣無滯。德用不孤。百草頭上。薦得明明祖師底心。六塵堆裡。拾得的的自家底眼。赤肉團上。無位真人。鬧市門頭。富貴底漢。堂堂不昧。恰恰現成。直饒破二不成一。猶是建化門頭事。不見道。皮膚脫落盡。唯有一真實。恁麼時節。身不待父母和合。道不假天地生成。良久云。十洲春盡花彫殘。珊瑚樹林日杲杲。復舉灌溪問末山。如何是末山。山云。不露頂。灌云。如何是末山主。山云。非男女等相。灌云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇什麼。灌從此入室。師云。不是男不是女。不是神不是鬼。不是佛不是物。祇知白雲無心。誰辨青山在目。夜明識取斷蛇珠。潭寒退下蒼龍骨。等閑掣斷紫絲絛。天上人間收不得。收不得底事。從來沒窠窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。生滅心盡是寂滅。露柱懷胎底時節。寂滅心起是生滅。石女生兒解言說。用時萬象不盈餘。休處一真無空缺。藤枯樹倒笑呵呵。依舊清風與明月記得。趙州問投子。大死底人却活時如何。子云。不許夜行。投明須到師云。好兄弟不入門。不出戶。高高山頂立那現身。深深海底行不匿跡。木人握印。當風文彩未形。玉女攛梭。直下機絲不掛。正當恁麼時。又合如何變弄。還會麼。密移一步六門曉。無限風光大地春。小參僧問。如何是正中偏。師云。天共白雲曉。進云。如何是偏中正。師云。水和明月流。進云。如何是正中來。師云。莫道鯤鯨無羽翼。今日親從鳥道迴。進云。如何是偏中至。師云。當機不迴互。敵面無後先。進云。如何是兼中到。師云。寶殿無人不侍立。不種梧桐免鳳來。進云。五位已蒙師指示。向上還更有事也無。師云有。進云。如何是向上事。師云。乍可截舌。誰敢當頭。師乃云。應緣無滯。德用不孤。百草頭上。薦得明明祖師底心。六塵堆裡。拾得的的自家底眼。赤肉團上。無位真人。鬧市門頭。富貴底漢。堂堂不昧。恰恰現成。直饒破二不成一。猶是建化門頭事。不見道。皮膚脫落盡。唯有一真實。恁麼時節。身不待父母和合。道不假天地生成。良久云。十洲春盡花彫殘。珊瑚樹林日杲杲。復舉灌溪問末山。如何是末山。山云。不露頂。灌云。如何是末山主。山云。非男女等相。灌云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇什麼。灌從此入室。師云。不是男不是女。不是神不是鬼。不是佛不是物。祇知白雲無心。誰辨青山在目。夜明識取斷蛇珠。潭寒退下蒼龍骨。等閑掣斷紫絲絛。天上人間收不得。收不得底事。從來沒窠窟。

小參云。好兄弟。一葉落天下秋。一塵起大地收。拈起也周偏法界。應用無方。放下也清淨本然。虛明絕待。衲僧家。有時投兔角杖。繞天下走。去無去相。便知道。雲水是闍梨。闍梨是雲水。有時坐法空座。坐斷報化佛頭。住無住相。方見得家風是自己。自己是家風。直得動靜二相。了然不生。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得。雖然如是。不見道。縱然為客樂。爭似在家貧。復舉僧問九峯。西天夏末多有得道果者。和尚此間還有也無。峯云有。僧云。是什麼人。峯云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。僧云。還轉也無。峯云作麼生不轉。僧云如何是轉。峯云。今古已聞龍退骨。師云。不守功不得色。玉人未照當臺鏡。石女不登月下機。可謂枯木龍吟。猶帶喜在。髑髏眼睛。猶帶識在。直是智不到處。路已轉時。且道合作麼生體悉。良久云。還會麼。蘆荻易分相混雪。水天難辨合同秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。一葉落天下秋。一塵起大地收。拈起也周偏法界。應用無方。放下也清淨本然。虛明絕待。衲僧家。有時投兔角杖。繞天下走。去無去相。便知道。雲水是闍梨。闍梨是雲水。有時坐法空座。坐斷報化佛頭。住無住相。方見得家風是自己。自己是家風。直得動靜二相。了然不生。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得。雖然如是。不見道。縱然為客樂。爭似在家貧。復舉僧問九峯。西天夏末多有得道果者。和尚此間還有也無。峯云有。僧云。是什麼人。峯云。頭戴午夜月。脚踏黃金地。僧云。還轉也無。峯云作麼生不轉。僧云如何是轉。峯云。今古已聞龍退骨。師云。不守功不得色。玉人未照當臺鏡。石女不登月下機。可謂枯木龍吟。猶帶喜在。髑髏眼睛。猶帶識在。直是智不到處。路已轉時。且道合作麼生體悉。良久云。還會麼。蘆荻易分相混雪。水天難辨合同秋。

小參云。元是一精明。分成六和合。所以道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。門門通處處顯。不覆藏勿回互。釋迦老子分千百億化身。觀音大士具八萬四千手眼。運大神通。放大光明。現功德相。作莊嚴事。然於報化門頭即得。實際地上總用一點不著。祇如四大壞五蘊空。六根昏塞七識捨盡。平生伎倆總做不得。平生知解總忘了也。親屬留不住。好玩將不去。無家可坐。無地可安。直得無一絲毫許粘綴處。且道。正恁麼時。真實人作麼生履踐。還相委悉麼。良久云。夜來雲散斗杓垂。拈得鼻孔失却口。復舉定山云。生死中無佛。即非生死。夾山云。生死中有佛。則不迷生死。同往問大梅。被一時坐却。不許分疎。然而公案現成。覺上座不免出一隻手。與劈折去也。有處莫依守。會要功中移步。無處莫停留。更須位裡轉身。且道。畢竟如何。還會麼。夜月有輝含野渡。白雲無雨裹秋山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。元是一精明。分成六和合。所以道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。門門通處處顯。不覆藏勿回互。釋迦老子分千百億化身。觀音大士具八萬四千手眼。運大神通。放大光明。現功德相。作莊嚴事。然於報化門頭即得。實際地上總用一點不著。祇如四大壞五蘊空。六根昏塞七識捨盡。平生伎倆總做不得。平生知解總忘了也。親屬留不住。好玩將不去。無家可坐。無地可安。直得無一絲毫許粘綴處。且道。正恁麼時。真實人作麼生履踐。還相委悉麼。良久云。夜來雲散斗杓垂。拈得鼻孔失却口。復舉定山云。生死中無佛。即非生死。夾山云。生死中有佛。則不迷生死。同往問大梅。被一時坐却。不許分疎。然而公案現成。覺上座不免出一隻手。與劈折去也。有處莫依守。會要功中移步。無處莫停留。更須位裡轉身。且道。畢竟如何。還會麼。夜月有輝含野渡。白雲無雨裹秋山。

小參云。好兄弟。虛而靈空而妙。用處不勤勤。寂時還皎皎。據一如之本源。當千差之會要。箇中人無正倒。不病不死。不生不老。唯自證以相應。非思惟而能到。古渡風清一片秋。月色江光冷相照。復舉洞山和尚在疾。僧問和尚病。還有不病者麼。山云有。僧云。不病者還看和尚也無。山云。老僧看他有分。僧云。和尚看他時如何。山云。則不見有病者。師云。既不見有病。則不見有死。亦不見有生。亦不見有老。四相不能遷。三世不能轉。正恁麼時。且作麼生看他。良久云。還相委悉麼。撥開妙淨圓明眼。識取吉祥安樂人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。虛而靈空而妙。用處不勤勤。寂時還皎皎。據一如之本源。當千差之會要。箇中人無正倒。不病不死。不生不老。唯自證以相應。非思惟而能到。古渡風清一片秋。月色江光冷相照。復舉洞山和尚在疾。僧問和尚病。還有不病者麼。山云有。僧云。不病者還看和尚也無。山云。老僧看他有分。僧云。和尚看他時如何。山云。則不見有病者。師云。既不見有病。則不見有死。亦不見有生。亦不見有老。四相不能遷。三世不能轉。正恁麼時。且作麼生看他。良久云。還相委悉麼。撥開妙淨圓明眼。識取吉祥安樂人。

小參云。好兄弟。清虛之體。借路能來。差別之緣。隨心自盡。死蛇弄得活。駿馬牽得迴。方信得山雲冉冉。江水滔滔。處處入此宗。頭頭無別法。正恁麼時。還相委悉麼。落霞與孤鶩齊飛。秋水共長天一色。復舉僧問趙州。如何是趙州。州云。東門南門西門北門。師云。好兄弟。趙州四門長開。不礙諸方往來。十字街頭人大叫。平鋪買賣沒相猜。恁麼見得方知。趙州老子與衲僧。出眼中金屑。斷鼻上泥痕了也。還端的麼。月到中秋滿。風從八月冷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。清虛之體。借路能來。差別之緣。隨心自盡。死蛇弄得活。駿馬牽得迴。方信得山雲冉冉。江水滔滔。處處入此宗。頭頭無別法。正恁麼時。還相委悉麼。落霞與孤鶩齊飛。秋水共長天一色。復舉僧問趙州。如何是趙州。州云。東門南門西門北門。師云。好兄弟。趙州四門長開。不礙諸方往來。十字街頭人大叫。平鋪買賣沒相猜。恁麼見得方知。趙州老子與衲僧。出眼中金屑。斷鼻上泥痕了也。還端的麼。月到中秋滿。風從八月冷。

小參云。好兄弟。行行沒蹤跡。石馬著金鞭。住住不凝停。木人敲玉戶。借功明位。用在體處。借位明功。體在用處。直饒恁麼履踐。得十成去。猶是傍參邊事。且道。不借借時。落在甚麼處。良久云。還相委悉麼。星前人臥千峯室。佛祖無因識得渠。復舉六祖問讓和尚。甚處來。讓云。嵩山安國師處來。祖云。什麼物恁麼來。讓經八年方下語云。說似一物即不中。祖云。還假修證否。讓云。修證則不無。污染則不得。師云。從來不相似。何處更著得污染來。然而擬向則觸。蹉跎則背。且道。正恁麼時作麼生。還會麼。頭長三尺知是誰。相對無言獨足立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。行行沒蹤跡。石馬著金鞭。住住不凝停。木人敲玉戶。借功明位。用在體處。借位明功。體在用處。直饒恁麼履踐。得十成去。猶是傍參邊事。且道。不借借時。落在甚麼處。良久云。還相委悉麼。星前人臥千峯室。佛祖無因識得渠。復舉六祖問讓和尚。甚處來。讓云。嵩山安國師處來。祖云。什麼物恁麼來。讓經八年方下語云。說似一物即不中。祖云。還假修證否。讓云。修證則不無。污染則不得。師云。從來不相似。何處更著得污染來。然而擬向則觸。蹉跎則背。且道。正恁麼時作麼生。還會麼。頭長三尺知是誰。相對無言獨足立。

小參云。好兄弟。本源無風波。真界絕涯畛。木人步月歸。轉側功勳盡。衲僧家須到者般田地。可謂是金針穴細。玉線芒長。那時妙智貫聯。始得十成通暢。不礙奔流度刃。何勞息杼停機。活眼照劫外之身。亡機運今時之步。方信道。眾生及國土。皆同一法性。且道。畢竟承誰恩力。還相委悉麼。手指空時天地轉。迴頭風月屬吾家。復舉僧問護國。如何是和尚本生父母。國云。頭不白者是。僧云。未審。將何奉獻。國云。殷勤無米飯。堂前不問親。師云。煙水隔時。迂疎情在。風雲會處。向去功存。直饒同一色成一家。尚未與那人體合。且道。畢竟如何。良久云。木人夜半言。不許外人識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。本源無風波。真界絕涯畛。木人步月歸。轉側功勳盡。衲僧家須到者般田地。可謂是金針穴細。玉線芒長。那時妙智貫聯。始得十成通暢。不礙奔流度刃。何勞息杼停機。活眼照劫外之身。亡機運今時之步。方信道。眾生及國土。皆同一法性。且道。畢竟承誰恩力。還相委悉麼。手指空時天地轉。迴頭風月屬吾家。復舉僧問護國。如何是和尚本生父母。國云。頭不白者是。僧云。未審。將何奉獻。國云。殷勤無米飯。堂前不問親。師云。煙水隔時。迂疎情在。風雲會處。向去功存。直饒同一色成一家。尚未與那人體合。且道。畢竟如何。良久云。木人夜半言。不許外人識。

小參云。地水火風休假藉。一切不留還脫灑。家風廓落等虛空。田地虛明非晝夜。鳥道須知舉足難。玄機不許絲頭掛。同中有異異中同。徹底渾淪無縫罅。所以黃龍新和尚道。鷺依雪巢。同中有異。烏投黑馬。異中有同。黃龍老子雖是他宗。甚得吾家之妙。還辨得麼。金雞啄破琉璃卵。玉兔挨開碧海門。復舉僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云有。僧云。為甚撞入者箇皮袋。州云。為他知而故犯。又僧問。狗子還有佛性也無。州云無。僧云。一切眾生皆有佛性。為甚狗子却無州云。為他有業識在。師云。趙州道有。趙州道無。狗子佛性。天下分疎。面赤不如語直。心真莫怪言麁。七百甲子老禪伯。驢糞逢人換眼珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。地水火風休假藉。一切不留還脫灑。家風廓落等虛空。田地虛明非晝夜。鳥道須知舉足難。玄機不許絲頭掛。同中有異異中同。徹底渾淪無縫罅。所以黃龍新和尚道。鷺依雪巢。同中有異。烏投黑馬。異中有同。黃龍老子雖是他宗。甚得吾家之妙。還辨得麼。金雞啄破琉璃卵。玉兔挨開碧海門。復舉僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云有。僧云。為甚撞入者箇皮袋。州云。為他知而故犯。又僧問。狗子還有佛性也無。州云無。僧云。一切眾生皆有佛性。為甚狗子却無州云。為他有業識在。師云。趙州道有。趙州道無。狗子佛性。天下分疎。面赤不如語直。心真莫怪言麁。七百甲子老禪伯。驢糞逢人換眼珠。

小參云。好兄弟。一亘清虛衲子家。十方三世箇生涯。光明照夜髑髏眼。消息含春枯木花。曉色依依雲冉冉。天容淡淡月斜斜。母陀羅臂通身是。今日逢場便攃沙。諸人還甘得麼。若是大丈夫漢𠜾剞。底人。紹乃祖家風。入諸佛閫域。不肯將荒草埋頭葛藤絆足。直下磊磊落落。孤逈逈峭巍巍。赤灑灑露裸裸地去。不見道。動即影現。覺即塵生。到者裏。如經蠱毒之鄉水。也不得霑他一滴。若也傍他門戶。受他教詔。入他行市。坐他床榻堪作甚麼。碧潭似鏡。不臥蒼龍。青天無雲。難藏老兔。石女舞袖。木人搖頭。繡靴轉側玉堂寒。金鞭回指朱門曉。從此花生錦上。佛現世間。開方便門。示真實相。不免將無作有。破二成三。於淨潔田地上攃土攃沙。就報化門戶頭。不即不離。先賢古聖。來傳語底人。後學初機。還薦得也未。若欲疾相應早成辨。把從前知見參學得底。商量得底。傳授得底。一時打疊却淨辨去。莫將一絲頭來。作鬪釘作安排。便見不相似。但知識自本來頭。入彼變化境。自然一切處作得主把得住。也無一乘可馭。也無萬行可修。也無三界可出。也無萬法可了。爾若道出三界。則便壞三界。爾若道在三界。則便礙三界。爾若待了萬法。則萬法紛然。爾若待轉萬法。則萬法擾爾。到此直須不出不在不壞不礙不轉不了不紛不擾。便見獨露底身。便是灑落底漢。不妨聲色裡睡眠。聲色裡坐臥。絕諸對待。常光現前。開發覺華。超脫情境。始信元不修持。不曾染污。無量劫中。本來具足。圓陀陀地。曾無一毫頭許欠少。曾無一毫頭許盈餘。覺上坐恁麼說話。皆是剩語。如無孔鐵鎚上下楔相似。諸人爾道既是知。為甚不改。還會麼。相逢不飲空歸去。明月清風也笑人。復舉僧問風穴。浩浩塵中。如何辨主。穴云。無目山人能揣骨。鬧市相逢執手驚。師云。諸仁者。心心不觸。處處相逢。祇此間是文殊家風。祇者箇是普賢身相。不動步游彌勒樓閣。不反聞入觀音普門。覺上座祇知當局者迷。不顧傍觀者哂。更通箇消息去也。乃竪起拂子云。三世諸佛。歷代祖師。天下老和尚。風穴老漢。爾者一隊禪和子鼻孔。總被覺上座拂子穿却。還覺麼。座中亦有江南客。休向人前唱鷓鴣。以拂子擊禪床一下下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。好兄弟。一亘清虛衲子家。十方三世箇生涯。光明照夜髑髏眼。消息含春枯木花。曉色依依雲冉冉。天容淡淡月斜斜。母陀羅臂通身是。今日逢場便攃沙。諸人還甘得麼。若是大丈夫漢𠜾剞。底人。紹乃祖家風。入諸佛閫域。不肯將荒草埋頭葛藤絆足。直下磊磊落落。孤逈逈峭巍巍。赤灑灑露裸裸地去。不見道。動即影現。覺即塵生。到者裏。如經蠱毒之鄉水。也不得霑他一滴。若也傍他門戶。受他教詔。入他行市。坐他床榻堪作甚麼。碧潭似鏡。不臥蒼龍。青天無雲。難藏老兔。石女舞袖。木人搖頭。繡靴轉側玉堂寒。金鞭回指朱門曉。從此花生錦上。佛現世間。開方便門。示真實相。不免將無作有。破二成三。於淨潔田地上攃土攃沙。就報化門戶頭。不即不離。先賢古聖。來傳語底人。後學初機。還薦得也未。若欲疾相應早成辨。把從前知見參學得底。商量得底。傳授得底。一時打疊却淨辨去。莫將一絲頭來。作鬪釘作安排。便見不相似。但知識自本來頭。入彼變化境。自然一切處作得主把得住。也無一乘可馭。也無萬行可修。也無三界可出。也無萬法可了。爾若道出三界。則便壞三界。爾若道在三界。則便礙三界。爾若待了萬法。則萬法紛然。爾若待轉萬法。則萬法擾爾。到此直須不出不在不壞不礙不轉不了不紛不擾。便見獨露底身。便是灑落底漢。不妨聲色裡睡眠。聲色裡坐臥。絕諸對待。常光現前。開發覺華。超脫情境。始信元不修持。不曾染污。無量劫中。本來具足。圓陀陀地。曾無一毫頭許欠少。曾無一毫頭許盈餘。覺上坐恁麼說話。皆是剩語。如無孔鐵鎚上下楔相似。諸人爾道既是知。為甚不改。還會麼。相逢不飲空歸去。明月清風也笑人。復舉僧問風穴。浩浩塵中。如何辨主。穴云。無目山人能揣骨。鬧市相逢執手驚。師云。諸仁者。心心不觸。處處相逢。祇此間是文殊家風。祇者箇是普賢身相。不動步游彌勒樓閣。不反聞入觀音普門。覺上座祇知當局者迷。不顧傍觀者哂。更通箇消息去也。乃竪起拂子云。三世諸佛。歷代祖師。天下老和尚。風穴老漢。爾者一隊禪和子鼻孔。總被覺上座拂子穿却。還覺麼。座中亦有江南客。休向人前唱鷓鴣。以拂子擊禪床一下下座。

小參云。釋迦出世。屈己徇人。達磨西來。壓良為賤。衣傳迦葉。似是而非。法付神光。將無作有。祇為祖禰不了。致令殃及兒孫。從此五葉一花。諸方分照。或全提正按。大用大機。或借位明功。借功明位。棒頭取證。暍下承當。拈一莖草。作丈六金身。於受用中。現千手眼。或轉身異類中行。攃手向那邊去。大都機器不一。乃見方便茲多。路布羅天。葛藤滿地。設使萬里無寸草。淨地却迷人。長空絕點埃。青天須喫棒。更乃著脚威音路上。橫身興化門頭。步步不觸物。心心無處所。子細點撿將來。盡是功勳邊事。不見古人道。諸佛不出世四十九年說。祖師不西來少林有妙訣。若人識祖佛。當處即超越。兄弟且道。作麼生是佛祖未生前。當處超越底句。還會麼。臂長衫袖短。脚瘦草鞋寬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。釋迦出世。屈己徇人。達磨西來。壓良為賤。衣傳迦葉。似是而非。法付神光。將無作有。祇為祖禰不了。致令殃及兒孫。從此五葉一花。諸方分照。或全提正按。大用大機。或借位明功。借功明位。棒頭取證。暍下承當。拈一莖草。作丈六金身。於受用中。現千手眼。或轉身異類中行。攃手向那邊去。大都機器不一。乃見方便茲多。路布羅天。葛藤滿地。設使萬里無寸草。淨地却迷人。長空絕點埃。青天須喫棒。更乃著脚威音路上。橫身興化門頭。步步不觸物。心心無處所。子細點撿將來。盡是功勳邊事。不見古人道。諸佛不出世四十九年說。祖師不西來少林有妙訣。若人識祖佛。當處即超越。兄弟且道。作麼生是佛祖未生前。當處超越底句。還會麼。臂長衫袖短。脚瘦草鞋寬。

真州長蘆崇福禪院語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真州長蘆崇福禪院語錄(終)