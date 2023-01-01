大慧普覺禪師住福州洋嶼菴語錄卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧普覺禪師住福州洋嶼菴語錄卷第八

徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞 上進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞 上進

入菴示眾。恁麼恁麼。理隨事變。不恁麼不恁麼。事得理融。恁麼中不恁麼。寬廓非外。不恁麼中却恁麼。寂寥非內。寂寥非內也。觀法界於一塵之中。寬廓非外也。見一塵遍法界之內。無始無終無前無後。無古無今一時清淨。便恁麼去。止宿草菴且在門外。何故。猶是教乘極則。未是衲僧本分事。直須恁麼中不恁麼。不恁麼中却恁麼。直下便揑到這裏直得三世諸佛諸代祖師天下老和尚無摸𢱢處。更說甚麼內。說甚麼外。說甚麼理。說甚麼事。說甚麼法界。說甚麼一塵。以拂子擊禪床一下云。若向這裏證得去。在內不寂在外不常。在無不減在有不增。不住兩頭不居中位。乾峯舉一不得舉二。放過一著落在第二。睦州盞子落地楪子成七片。有甚麼過。良久喝一喝云。任大也須從地起。更高爭奈有天何。復舉。僧問巖頭。三界競起時如何。頭云。坐却著。僧云。未審師意如何。頭云。移取廬山來。即向汝道。師云。巖頭古佛向萬仞崖頭垂手。鑊湯鑪炭裏橫身。蓋為慈悲之故有落草之談。今日若有人問雲門。三界競起時如何。只向他道。快便難逢。未審師意如何。移取雲門山來。即向汝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入菴示眾。恁麼恁麼。理隨事變。不恁麼不恁麼。事得理融。恁麼中不恁麼。寬廓非外。不恁麼中却恁麼。寂寥非內。寂寥非內也。觀法界於一塵之中。寬廓非外也。見一塵遍法界之內。無始無終無前無後。無古無今一時清淨。便恁麼去。止宿草菴且在門外。何故。猶是教乘極則。未是衲僧本分事。直須恁麼中不恁麼。不恁麼中却恁麼。直下便揑到這裏直得三世諸佛諸代祖師天下老和尚無摸𢱢處。更說甚麼內。說甚麼外。說甚麼理。說甚麼事。說甚麼法界。說甚麼一塵。以拂子擊禪床一下云。若向這裏證得去。在內不寂在外不常。在無不減在有不增。不住兩頭不居中位。乾峯舉一不得舉二。放過一著落在第二。睦州盞子落地楪子成七片。有甚麼過。良久喝一喝云。任大也須從地起。更高爭奈有天何。復舉。僧問巖頭。三界競起時如何。頭云。坐却著。僧云。未審師意如何。頭云。移取廬山來。即向汝道。師云。巖頭古佛向萬仞崖頭垂手。鑊湯鑪炭裏橫身。蓋為慈悲之故有落草之談。今日若有人問雲門。三界競起時如何。只向他道。快便難逢。未審師意如何。移取雲門山來。即向汝道。

剏菴林司法為考大祥請示眾。福城東有大長者。居福城東海嶼上。於不思議塵劫中。承事供養無數佛。善哉長者世希有。如優曇華時一現。發啟廣大真實心。剏無佛處阿蘭若。若昔智人建梵剎。折草插地即成就。此心堅固等須彌。或讚或毀不搖動。魔王軍眾數甚多。覩茲殊勝自摧伏。長者視身如浮雲。變滅須臾不長久。當生佛國時節來。撒手便行不回顧。有子遵義起其家。志願身心俱及第。仁者則壽語不誣。當知今亦未甞死。我來居是阿蘭若。不見長者生遺恨。故說此偈聊發揚。同住如來寂滅海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剏菴林司法為考大祥請示眾。福城東有大長者。居福城東海嶼上。於不思議塵劫中。承事供養無數佛。善哉長者世希有。如優曇華時一現。發啟廣大真實心。剏無佛處阿蘭若。若昔智人建梵剎。折草插地即成就。此心堅固等須彌。或讚或毀不搖動。魔王軍眾數甚多。覩茲殊勝自摧伏。長者視身如浮雲。變滅須臾不長久。當生佛國時節來。撒手便行不回顧。有子遵義起其家。志願身心俱及第。仁者則壽語不誣。當知今亦未甞死。我來居是阿蘭若。不見長者生遺恨。故說此偈聊發揚。同住如來寂滅海。

示眾。以字不成八字。非爍迦羅眼不能窺。一毛頭上重拈出。忿怒那吒失却威。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。以字不成八字。非爍迦羅眼不能窺。一毛頭上重拈出。忿怒那吒失却威。

示眾。一句中具三玄門。一玄門有三要路。臨濟小廝兒。只具一隻眼。四方八面來。只打中間底。卒風暴雨時。向古廓裏嚲得過。興化老凍膿。全未夢見在。至道無難唯嫌揀擇。是時人窠窟。趙州古佛。直得五年分疎不下。灼然鵝王擇乳。素非鴨類。有佛處不得住。無佛處急走過。三千里外逢人不得錯舉。揭却腦蓋換却眼睛。汝等諸人。不用鑽龜打瓦。百丈被馬祖一喝。直得三日耳聾。作麼生圖度。切忌停囚長智。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。含元殿裏休問長安。莫認驢鞍橋。作阿爺下頷。既然如是。向這裏說。高高峯頂立。深深海底行。得麼。香象渡河截流而過得麼。如金翅擘海直取龍吞得麼。既不許恁麼。如今不免且作死馬醫。驀拈拄杖卓一下云。太陽溢目。萬里不掛片雲。超佛越祖之談。已為掃來填溝塞壑了也。且道。清平木杓笊籬井索錢貫。雪峯輥毬禾山打鼓。畢竟向衲僧分上。成得箇甚麼邊事。還委悉麼。莫待是非來入耳。從前知己反為讎。復卓一下喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。一句中具三玄門。一玄門有三要路。臨濟小廝兒。只具一隻眼。四方八面來。只打中間底。卒風暴雨時。向古廓裏嚲得過。興化老凍膿。全未夢見在。至道無難唯嫌揀擇。是時人窠窟。趙州古佛。直得五年分疎不下。灼然鵝王擇乳。素非鴨類。有佛處不得住。無佛處急走過。三千里外逢人不得錯舉。揭却腦蓋換却眼睛。汝等諸人。不用鑽龜打瓦。百丈被馬祖一喝。直得三日耳聾。作麼生圖度。切忌停囚長智。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。含元殿裏休問長安。莫認驢鞍橋。作阿爺下頷。既然如是。向這裏說。高高峯頂立。深深海底行。得麼。香象渡河截流而過得麼。如金翅擘海直取龍吞得麼。既不許恁麼。如今不免且作死馬醫。驀拈拄杖卓一下云。太陽溢目。萬里不掛片雲。超佛越祖之談。已為掃來填溝塞壑了也。且道。清平木杓笊籬井索錢貫。雪峯輥毬禾山打鼓。畢竟向衲僧分上。成得箇甚麼邊事。還委悉麼。莫待是非來入耳。從前知己反為讎。復卓一下喝一喝。

善友請示眾。心空及第無階級。直下忘懷罪性空。一念廓然三際斷。千差萬別盡圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善友請示眾。心空及第無階級。直下忘懷罪性空。一念廓然三際斷。千差萬別盡圓通。

示眾。針鋒頭上透天關。著意忘懷兩不堪。直下早踰千萬劫。即今成佛未同參。所以雪峯道。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。若是靈利漢。聊聞舉著。剔起便行。更不周由者也。還委悉麼。出頭天外看。誰是我般人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。針鋒頭上透天關。著意忘懷兩不堪。直下早踰千萬劫。即今成佛未同參。所以雪峯道。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。若是靈利漢。聊聞舉著。剔起便行。更不周由者也。還委悉麼。出頭天外看。誰是我般人。

陳氏為考妣懺塔請示眾。普賢身相無有二。八萬四千毛孔剎。一一毛孔一如來。一一如來一塔廟。舍利堅固金剛身。虛空可壞此不朽。女子陳氏報劬勞。一一塔廟一瞻禮。滿足八萬四千拜。盡諸毛孔無有遺。所獲功德不可量。正與普賢行願等。用嚴慈父及慈母。遍及法界諸有情永離苦海證菩提。悉得心空超彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳氏為考妣懺塔請示眾。普賢身相無有二。八萬四千毛孔剎。一一毛孔一如來。一一如來一塔廟。舍利堅固金剛身。虛空可壞此不朽。女子陳氏報劬勞。一一塔廟一瞻禮。滿足八萬四千拜。盡諸毛孔無有遺。所獲功德不可量。正與普賢行願等。用嚴慈父及慈母。遍及法界諸有情永離苦海證菩提。悉得心空超彼岸。

福州洋嶼菴語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福州洋嶼菴語錄(終)

泉州小豁雲門菴語錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泉州小豁雲門菴語錄。

入菴示眾。舉波斯匿王問世尊。勝義諦中還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義。其義云何。世尊答曰。汝於過去龍光佛所。曾問此義。我今無說。汝亦無聞。無說無聞。是名一義二義。師云。大小釋迦老子。被箇俗漢等閑拽轉鼻孔。直得分疎不下。今日或有人問雲門。勝義諦中還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義。其義云何。且作麼生支遣。良久云。插一枝草建梵剎。破妄想塵出經卷。饒益廣大諸有情。成就無邊希有事。驀拈拄杖卓一下云。梵剎已建。妄想塵已破。大經卷已出。頓漸偏圓權實半滿。一一分明。種種法門種種方便。種種智慧種種因果。種種殊勝種種行願種種莊嚴。只在檀越給事一毛端上以妙明心印一印印定。還信得及麼。若信得及。即今成佛不假修治。非但檀越給事如是。乃至過現未來微塵諸佛諸代祖師。古往今來一切知識天下老和尚舌頭。亦以此印印定。無異無同。一一妙明。一一具足。修如是行。成如是事。滿如是願。獲如是福。無古無今。無終無始。無成無壞。無悟無迷。如是了達。如是證入。如是究竟。亦只在檀越給事一毛端上。不異善財入彌勒樓閣。塵沙法門一時頓證。無量功德遍處莊嚴。如帝網交光互相融通。互相攝入互為主伴。一一周匝一一無偏。普令無數善心不善心眾生。覩諸殊勝皆發。無上正等菩提之心生希有想。非但檀越給事如是。雲門今日亦如是。非但雲門與給事如是。現前僧俗大眾一一平等一一無差一一如是。正當恁麼時。且道。是勝義諦耶。是世俗諦耶。是有耶是無耶。是一義耶是二義耶。是說耶是無說耶。是智耶是無智耶。是聞耶是無聞耶。試斷看。若斷得出。檀越給事。建大寶坊。作大佛事。功不唐捐若斷不出。雲門為蛇畫足去也。擲下拄杖拍禪床云。透過鐵圍山。北斗面南看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入菴示眾。舉波斯匿王問世尊。勝義諦中還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義。其義云何。世尊答曰。汝於過去龍光佛所。曾問此義。我今無說。汝亦無聞。無說無聞。是名一義二義。師云。大小釋迦老子。被箇俗漢等閑拽轉鼻孔。直得分疎不下。今日或有人問雲門。勝義諦中還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義。其義云何。且作麼生支遣。良久云。插一枝草建梵剎。破妄想塵出經卷。饒益廣大諸有情。成就無邊希有事。驀拈拄杖卓一下云。梵剎已建。妄想塵已破。大經卷已出。頓漸偏圓權實半滿。一一分明。種種法門種種方便。種種智慧種種因果。種種殊勝種種行願種種莊嚴。只在檀越給事一毛端上以妙明心印一印印定。還信得及麼。若信得及。即今成佛不假修治。非但檀越給事如是。乃至過現未來微塵諸佛諸代祖師。古往今來一切知識天下老和尚舌頭。亦以此印印定。無異無同。一一妙明。一一具足。修如是行。成如是事。滿如是願。獲如是福。無古無今。無終無始。無成無壞。無悟無迷。如是了達。如是證入。如是究竟。亦只在檀越給事一毛端上。不異善財入彌勒樓閣。塵沙法門一時頓證。無量功德遍處莊嚴。如帝網交光互相融通。互相攝入互為主伴。一一周匝一一無偏。普令無數善心不善心眾生。覩諸殊勝皆發。無上正等菩提之心生希有想。非但檀越給事如是。雲門今日亦如是。非但雲門與給事如是。現前僧俗大眾一一平等一一無差一一如是。正當恁麼時。且道。是勝義諦耶。是世俗諦耶。是有耶是無耶。是一義耶是二義耶。是說耶是無說耶。是智耶是無智耶。是聞耶是無聞耶。試斷看。若斷得出。檀越給事。建大寶坊。作大佛事。功不唐捐若斷不出。雲門為蛇畫足去也。擲下拄杖拍禪床云。透過鐵圍山。北斗面南看。

浴佛示眾。末後一句子。聲前露裸裸。蓋天蓋地蓋聲蓋色。黃面老子得箇一著子。便道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。及至初生。則震動一切世界網。便一手指天一手指地。作大師子吼道。天上天下惟我獨尊。為一大事因緣故。開佛知見示佛知見。悟佛知見入佛知見。殊不知。數千年後被箇跛脚阿師要一棒打殺與狗子喫。貴圖天下太平。且道。釋迦老子過在甚麼處。莫是指天指地開大口麼。莫是不合鼓弄人家男女麼。莫是開佛知見示佛知見悟佛知見入佛知見麼。若恁麼商量。不唯謗他釋迦老子。亦乃辜負雲門大師。到這裏若知雲門落處。即知自己落處。且道。落在甚麼處。良久云。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。復舉。僧問五祖。如何是佛。祖云。露胸跣足。如何是法。云大赦不放。如何是僧。云釣漁船上謝三郎。師云。此三轉語。一轉具三玄三要。四料揀四賓主。洞山五位雲門三句。百千法門無量妙義。若人揀得。許爾具一隻眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴佛示眾。末後一句子。聲前露裸裸。蓋天蓋地蓋聲蓋色。黃面老子得箇一著子。便道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。及至初生。則震動一切世界網。便一手指天一手指地。作大師子吼道。天上天下惟我獨尊。為一大事因緣故。開佛知見示佛知見。悟佛知見入佛知見。殊不知。數千年後被箇跛脚阿師要一棒打殺與狗子喫。貴圖天下太平。且道。釋迦老子過在甚麼處。莫是指天指地開大口麼。莫是不合鼓弄人家男女麼。莫是開佛知見示佛知見悟佛知見入佛知見麼。若恁麼商量。不唯謗他釋迦老子。亦乃辜負雲門大師。到這裏若知雲門落處。即知自己落處。且道。落在甚麼處。良久云。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。復舉。僧問五祖。如何是佛。祖云。露胸跣足。如何是法。云大赦不放。如何是僧。云釣漁船上謝三郎。師云。此三轉語。一轉具三玄三要。四料揀四賓主。洞山五位雲門三句。百千法門無量妙義。若人揀得。許爾具一隻眼。

結夏示眾。今日是眾僧結制之辰。雲門菴比丘宗杲。與赤肉團上無位真人現前清淨大眾。以法界為伽藍。同諸菩薩九十日內安居其中。跳金剛圈吞栗棘蓬。作夢中佛事。降鏡裏魔軍。三業清淨六根明潔。身四威儀無諸過患。懸契如來一百四十大願。紹三寶種永不斷絕。苟能如是修證。如是安居。是大丈夫漢。是真出家兒。不須謹守蠟人如鵝護雪。其或未然。趙州東壁掛葫蘆。莫道不疑好。拍禪床下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏示眾。今日是眾僧結制之辰。雲門菴比丘宗杲。與赤肉團上無位真人現前清淨大眾。以法界為伽藍。同諸菩薩九十日內安居其中。跳金剛圈吞栗棘蓬。作夢中佛事。降鏡裏魔軍。三業清淨六根明潔。身四威儀無諸過患。懸契如來一百四十大願。紹三寶種永不斷絕。苟能如是修證。如是安居。是大丈夫漢。是真出家兒。不須謹守蠟人如鵝護雪。其或未然。趙州東壁掛葫蘆。莫道不疑好。拍禪床下座。

示眾。雲門昨日晝寢。夢乘一葉輕舟。泛東大洋海。騎新修佛殿。入螻蟻穴中。迤邐行到十字街頭萬人叢裏。見一隊彊項衲僧。口裏談玄演妙。舉古明今。說靈雲見桃華悟道。香嚴聞擊竹明心。雪峯連年輥毬。禾山長時打鼓。事存函蓋合。理應箭鋒拄。方作此夢。忽然被人驚覺。元來却是喜通聚三上座鞵履作聲。雲門雖然眼開。猶在夢中未惺。三上座近前作禮曰。請和尚來日為眾說禪。雲門夢裏應渠曰諾。今日擊動法鼓。大眾上來。且道。說箇甚麼即得。昨日夢說禪。如今禪說夢。夢時夢如今說底。說時說昨日夢底。昨日合眼夢。如今開眼夢。諸人總在夢中聽。雲門復說夢中夢。良久云。驢脣先生開口笑。阿脩羅王打勃跳。海神失却夜明珠。擘破彌盧穿七竅。三人上座請談禪。平地無風浪拍天。禪禪不用思量卜度。非干文字語言。仰之彌高。鑽之彌堅。巖頭剗之則曰。是句非句。臨濟用之則曰。三要三玄。禪禪吞却栗棘蓬。透出金剛圈。休論趙州老漢庭前柏樹子。莫問首山新婦騎驢阿家牽。但請一時放下著。當人本體自周圓。召大眾云。且作麼生說箇周圓底道理。夢裏明明有六趣。覺後空空無大千。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。雲門昨日晝寢。夢乘一葉輕舟。泛東大洋海。騎新修佛殿。入螻蟻穴中。迤邐行到十字街頭萬人叢裏。見一隊彊項衲僧。口裏談玄演妙。舉古明今。說靈雲見桃華悟道。香嚴聞擊竹明心。雪峯連年輥毬。禾山長時打鼓。事存函蓋合。理應箭鋒拄。方作此夢。忽然被人驚覺。元來却是喜通聚三上座鞵履作聲。雲門雖然眼開。猶在夢中未惺。三上座近前作禮曰。請和尚來日為眾說禪。雲門夢裏應渠曰諾。今日擊動法鼓。大眾上來。且道。說箇甚麼即得。昨日夢說禪。如今禪說夢。夢時夢如今說底。說時說昨日夢底。昨日合眼夢。如今開眼夢。諸人總在夢中聽。雲門復說夢中夢。良久云。驢脣先生開口笑。阿脩羅王打勃跳。海神失却夜明珠。擘破彌盧穿七竅。三人上座請談禪。平地無風浪拍天。禪禪不用思量卜度。非干文字語言。仰之彌高。鑽之彌堅。巖頭剗之則曰。是句非句。臨濟用之則曰。三要三玄。禪禪吞却栗棘蓬。透出金剛圈。休論趙州老漢庭前柏樹子。莫問首山新婦騎驢阿家牽。但請一時放下著。當人本體自周圓。召大眾云。且作麼生說箇周圓底道理。夢裏明明有六趣。覺後空空無大千。喝一喝。

解夏示眾。衲僧相見莫疑猜。布袋結頭今日開。露柱著衫南嶽去。燈籠脫帽上天台。驀拈拄杖云。只有雲門木上座。終年無去亦無來。有時獨靠古屏畔。覷破門前下馬臺。擲下拄杖下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏示眾。衲僧相見莫疑猜。布袋結頭今日開。露柱著衫南嶽去。燈籠脫帽上天台。驀拈拄杖云。只有雲門木上座。終年無去亦無來。有時獨靠古屏畔。覷破門前下馬臺。擲下拄杖下座。

示眾。舉一不得舉二。放過一著落在第二。遇貴則賤。遇賤則貴。築著磕著。沒處回避。南嶽天台去路通。君向西兮我向東。風從虎兮雲從龍。喝一喝云。拈起簸箕別處舂。熨斗煎茶銚不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉一不得舉二。放過一著落在第二。遇貴則賤。遇賤則貴。築著磕著。沒處回避。南嶽天台去路通。君向西兮我向東。風從虎兮雲從龍。喝一喝云。拈起簸箕別處舂。熨斗煎茶銚不同。

示眾。舉僧問雲門。如何是道。門云。透出一字。師云。透出一字却不相似。急轉頭來張三李四。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉僧問雲門。如何是道。門云。透出一字。師云。透出一字却不相似。急轉頭來張三李四。下座。

示眾。舉教中道。生滅滅已寂滅現前。師云。真生無可生。真滅無可滅。寂滅忽現前。蝦蟆吞却月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉教中道。生滅滅已寂滅現前。師云。真生無可生。真滅無可滅。寂滅忽現前。蝦蟆吞却月。

示眾。舉僧問趙州。百骸俱潰散。一物鎮長靈時如何。州云。今朝又風起。師云。今朝又風起。鬧處莫插觜。觸著閻羅王。帶累陰司鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉僧問趙州。百骸俱潰散。一物鎮長靈時如何。州云。今朝又風起。師云。今朝又風起。鬧處莫插觜。觸著閻羅王。帶累陰司鬼。

示眾。舉法眼問覺鐵觜。近離甚處。覺云。趙州。眼云。承聞趙州有柏樹子話是否。覺云無。眼云。往來皆謂。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。上座何得道無。覺云。先師實無此語。和尚莫謗先師好。師去。若道有此語。蹉過覺鐵觜。若道無此語。又蹉過法眼。若道兩邊都不涉。又蹉過趙州。直饒總不恁麼。別有透脫一路。入地獄如箭射。畢竟如何。舉起拂子云。還見古人麼。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉法眼問覺鐵觜。近離甚處。覺云。趙州。眼云。承聞趙州有柏樹子話是否。覺云無。眼云。往來皆謂。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。上座何得道無。覺云。先師實無此語。和尚莫謗先師好。師去。若道有此語。蹉過覺鐵觜。若道無此語。又蹉過法眼。若道兩邊都不涉。又蹉過趙州。直饒總不恁麼。別有透脫一路。入地獄如箭射。畢竟如何。舉起拂子云。還見古人麼。喝一喝。

示眾。舉青原思和尚問六祖。當何所務即不落階級。祖云。汝曾作甚麼來。思云。聖諦亦不為。祖云。落何階級。思云。聖諦尚不為。何階級之有。祖深器之。師云。莫將閑話為閑話。往往事從閑話生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉青原思和尚問六祖。當何所務即不落階級。祖云。汝曾作甚麼來。思云。聖諦亦不為。祖云。落何階級。思云。聖諦尚不為。何階級之有。祖深器之。師云。莫將閑話為閑話。往往事從閑話生。

示眾。舉龐居士問靈照女。明明百草頭。明明祖師意。作麼生會。照云。這老漢頭白齒黃。作這箇見解。居士云。爾作麼生。照云。明明百草頭。明明祖師意。師云。龐居士先行不到。靈照女末後太過。直饒齊行齊到。若到雲門。一坑埋却。且道。過在甚麼處。明明百草頭。明明祖師意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉龐居士問靈照女。明明百草頭。明明祖師意。作麼生會。照云。這老漢頭白齒黃。作這箇見解。居士云。爾作麼生。照云。明明百草頭。明明祖師意。師云。龐居士先行不到。靈照女末後太過。直饒齊行齊到。若到雲門。一坑埋却。且道。過在甚麼處。明明百草頭。明明祖師意。

示眾。舉雲門云百草頭上道將一句來。眾無語。自代云俱。圜悟老師云劄。師云普。復云。俱劄普日輪午。李將軍射石虎。雖然透過那邊。枉發千鈞之弩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉雲門云百草頭上道將一句來。眾無語。自代云俱。圜悟老師云劄。師云普。復云。俱劄普日輪午。李將軍射石虎。雖然透過那邊。枉發千鈞之弩。

示眾。舉僧問趙州。四山相逼時如何。州云。無路是趙州。師云。無路是趙州。老將足機籌。關南并塞北。當下一時收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉僧問趙州。四山相逼時如何。州云。無路是趙州。師云。無路是趙州。老將足機籌。關南并塞北。當下一時收。

李參政請示眾。舉裴相國入寺。見壁間畫像。問院主云。壁間是甚麼。主云。高僧。裴云。形儀可觀。高僧在甚麼處。主無語。裴云。這裏莫有禪僧麼。時黃檗在眾。院主云。有一希運上座。頗似禪僧。裴遂召黃檗。舉前話似之。檗云。但請問來。裴云。形儀可觀。高僧在甚麼處。檗召相公。公應諾。檗云。在甚麼處。裴於言下領旨。師云。裴公將錯就錯。脫盡根塵。黃檗信口垂慈。不費心力。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。雖然如是。黃檗只有殺人刀。且無活人劍。今日大資相公或問雲門。形儀可觀。高僧在甚麼處。雲門亦召云。相公。相公若應諾。雲門即向道。今日堂中特謝供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李參政請示眾。舉裴相國入寺。見壁間畫像。問院主云。壁間是甚麼。主云。高僧。裴云。形儀可觀。高僧在甚麼處。主無語。裴云。這裏莫有禪僧麼。時黃檗在眾。院主云。有一希運上座。頗似禪僧。裴遂召黃檗。舉前話似之。檗云。但請問來。裴云。形儀可觀。高僧在甚麼處。檗召相公。公應諾。檗云。在甚麼處。裴於言下領旨。師云。裴公將錯就錯。脫盡根塵。黃檗信口垂慈。不費心力。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。雖然如是。黃檗只有殺人刀。且無活人劍。今日大資相公或問雲門。形儀可觀。高僧在甚麼處。雲門亦召云。相公。相公若應諾。雲門即向道。今日堂中特謝供養。

示眾。舉僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我不將境示人。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。師云。庭前柏樹子。今日重新舉。打破趙州關。特地尋言語。既是打破關。為甚麼却尋言語。當初將謂茅長短。燒了元來地不平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我不將境示人。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。師云。庭前柏樹子。今日重新舉。打破趙州關。特地尋言語。既是打破關。為甚麼却尋言語。當初將謂茅長短。燒了元來地不平。

蔡郎中請示眾。聊聞舉著便承當。好肉無端已剜瘡。著眼機輪上頭看。方知兩兩不成雙。驀拈拄杖云。見之不取。千載難忘。三世諸佛諸代祖師天下老和尚。被雲門拄杖子一口吞盡。一大藏教填溝塞壑。正當恁麼時。設使德山棒如雨點。臨濟喝似雷奔。還如氈上翻筋斗。鞾裏動指頭。有甚麼用處。恁麼說話。太殺壓良為賤。不識好惡。或被一箇不惜性命底衲僧出來掀倒禪床喝散大眾。也怪他不得。即今還有麼。如無。雲門據欵結案去也。卓拄杖一下。復舉。裴相國捧一尊像。胡跪於黃檗前云。請師安名。檗云。裴休。裴應諾。檗云。與汝安名竟。裴作禮云。謝師安名。師云。裴公黃檗。可謂如水入水。似金博金。雖然如是。檢點將來。不無滲漏。今日蔡郎中。或捧一尊像。請雲門安名。即向道。清淨法身毘盧遮那佛。若云謝師安名。即向道。下坡不走快便難逢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔡郎中請示眾。聊聞舉著便承當。好肉無端已剜瘡。著眼機輪上頭看。方知兩兩不成雙。驀拈拄杖云。見之不取。千載難忘。三世諸佛諸代祖師天下老和尚。被雲門拄杖子一口吞盡。一大藏教填溝塞壑。正當恁麼時。設使德山棒如雨點。臨濟喝似雷奔。還如氈上翻筋斗。鞾裏動指頭。有甚麼用處。恁麼說話。太殺壓良為賤。不識好惡。或被一箇不惜性命底衲僧出來掀倒禪床喝散大眾。也怪他不得。即今還有麼。如無。雲門據欵結案去也。卓拄杖一下。復舉。裴相國捧一尊像。胡跪於黃檗前云。請師安名。檗云。裴休。裴應諾。檗云。與汝安名竟。裴作禮云。謝師安名。師云。裴公黃檗。可謂如水入水。似金博金。雖然如是。檢點將來。不無滲漏。今日蔡郎中。或捧一尊像。請雲門安名。即向道。清淨法身毘盧遮那佛。若云謝師安名。即向道。下坡不走快便難逢。

儲大夫請示眾。徹骨徹髓道一句。三要三玄絕遮護。竺乾四七例皆迷。震旦二三渾未悟。我說是言非正邪。當機覿面休回互。慇懃為報雲臺公。俊鷹不打籬邊兔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儲大夫請示眾。徹骨徹髓道一句。三要三玄絕遮護。竺乾四七例皆迷。震旦二三渾未悟。我說是言非正邪。當機覿面休回互。慇懃為報雲臺公。俊鷹不打籬邊兔。

俊上座請示眾。拈拄杖卓一下云。文殊普賢觀音彌勒。又卓一下云。迦葉阿難寒山拾得。又卓一下云。只恁麼全是中全非。又卓一下云。不恁麼全非中全是。如來說一合相即非一合相。是名一合相。放過一著。文俊上座好與三十棒。且道。是賞他是罰他。擲下云。具眼衲僧。試定當看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俊上座請示眾。拈拄杖卓一下云。文殊普賢觀音彌勒。又卓一下云。迦葉阿難寒山拾得。又卓一下云。只恁麼全是中全非。又卓一下云。不恁麼全非中全是。如來說一合相即非一合相。是名一合相。放過一著。文俊上座好與三十棒。且道。是賞他是罰他。擲下云。具眼衲僧。試定當看。

示眾。舉外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道讚歎云。世尊大慈大悲。開我迷雲令我得入。外道去後阿難問佛。外道有何所證而言得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。雪竇云。邪正不分。過由鞭影。師云。邪正兩分。正由鞭影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道讚歎云。世尊大慈大悲。開我迷雲令我得入。外道去後阿難問佛。外道有何所證而言得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。雪竇云。邪正不分。過由鞭影。師云。邪正兩分。正由鞭影。

示眾。即心即佛莫妄求。非心非佛休別討。紅爐焰上雪華飛。一點清涼除熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。即心即佛莫妄求。非心非佛休別討。紅爐焰上雪華飛。一點清涼除熱惱。

示眾。行不到處說不難。說不到處行不難。行說難到不難到。拈却門前大案山。所以道。靈鋒寶劍。常露現前。亦能殺人亦能活人。進前則喪身失命。退後則瓦解氷銷。不進不退。上無衝天之計。下無入地之謀。正當恁麼時。作麼生是衲僧轉身一路。還委悉麼。好手手中呈好手。紅心心裏中紅心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。行不到處說不難。說不到處行不難。行說難到不難到。拈却門前大案山。所以道。靈鋒寶劍。常露現前。亦能殺人亦能活人。進前則喪身失命。退後則瓦解氷銷。不進不退。上無衝天之計。下無入地之謀。正當恁麼時。作麼生是衲僧轉身一路。還委悉麼。好手手中呈好手。紅心心裏中紅心。

示眾。舉僧問趙州。如何是趙州。州云。東門南門西門北門。僧云。不問這箇。州云。爾問趙州聻。師云。這僧問趙州。趙州答趙州。得人一馬還人一牛。人平不語水平不流。會麼。受恩深處宜先退。得意濃時便好休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉僧問趙州。如何是趙州。州云。東門南門西門北門。僧云。不問這箇。州云。爾問趙州聻。師云。這僧問趙州。趙州答趙州。得人一馬還人一牛。人平不語水平不流。會麼。受恩深處宜先退。得意濃時便好休。

為圜悟和尚舉哀拈香。指真云。這老和尚。一生多口攪擾叢林。近聞已在蜀中遷化了也。且喜天下太平。雲門昔年雖曾親近。要且不聞他說著箇元字脚。所以今日作一分供養。點一盞茶。燒此一炷香。熏他鼻孔。即非報德酬恩。只要辱他則箇。召大眾。云既不聞他說箇元字脚。又無恩德可報。何故特地作這一場笑具。還委悉麼。冤有頭債有主。偶因失脚倒地。至今怨入骨髓。遂燒香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為圜悟和尚舉哀拈香。指真云。這老和尚。一生多口攪擾叢林。近聞已在蜀中遷化了也。且喜天下太平。雲門昔年雖曾親近。要且不聞他說著箇元字脚。所以今日作一分供養。點一盞茶。燒此一炷香。熏他鼻孔。即非報德酬恩。只要辱他則箇。召大眾。云既不聞他說箇元字脚。又無恩德可報。何故特地作這一場笑具。還委悉麼。冤有頭債有主。偶因失脚倒地。至今怨入骨髓。遂燒香。

當晚小參。舉僧問長沙。南泉遷化向甚麼處去。沙云。東家作驢西家作馬。僧云。未審意旨如何。沙云。要騎便騎要下便下。師云。今日或有人問雲門。圜悟老師遷化向甚麼處去。即向他道。入阿鼻大地獄去也。未審意旨如何。飲洋銅汁吞熱鐵圓。或問。還救得也無。云救不得。為甚麼救不得。是這老漢。家常茶飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當晚小參。舉僧問長沙。南泉遷化向甚麼處去。沙云。東家作驢西家作馬。僧云。未審意旨如何。沙云。要騎便騎要下便下。師云。今日或有人問雲門。圜悟老師遷化向甚麼處去。即向他道。入阿鼻大地獄去也。未審意旨如何。飲洋銅汁吞熱鐵圓。或問。還救得也無。云救不得。為甚麼救不得。是這老漢。家常茶飯。

善友請示眾。妄心顛倒造諸業。回趣真乘即懺摩。真妄兩頭俱透脫。海南東畔是新羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善友請示眾。妄心顛倒造諸業。回趣真乘即懺摩。真妄兩頭俱透脫。海南東畔是新羅。

示眾。舉百丈凡參次。有一老人。常隨眾聽法。眾人退老人亦退。忽一日不退。丈遂問。面前立者復是何人。老人云。某甲非人也。於過去迦葉佛時。曾住此山。因學人問。大修行底人。還落因果也無。對云。不落因果。五百生墮野狐身。今請和尚。代一轉語。貴脫野狐身。老人遂問。大修行底人。還落因果也無。丈云。不昧因果。老人於言下大悟。便脫野狐身。師云。不落與不昧。半明兼半晦。不昧與不落。兩頭空索索。五百生前箇野狐。而今冷地謾追呼。喝一喝云。座中既有江南客。休向罇前唱鷓鴣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉百丈凡參次。有一老人。常隨眾聽法。眾人退老人亦退。忽一日不退。丈遂問。面前立者復是何人。老人云。某甲非人也。於過去迦葉佛時。曾住此山。因學人問。大修行底人。還落因果也無。對云。不落因果。五百生墮野狐身。今請和尚。代一轉語。貴脫野狐身。老人遂問。大修行底人。還落因果也無。丈云。不昧因果。老人於言下大悟。便脫野狐身。師云。不落與不昧。半明兼半晦。不昧與不落。兩頭空索索。五百生前箇野狐。而今冷地謾追呼。喝一喝云。座中既有江南客。休向罇前唱鷓鴣。

示眾。舉道吾與漸源。至一家弔慰。源拊棺云。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為甚麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚快與某甲道。若不道打和尚去。吾云。打即任打。道即不道。師云。生也不道死也不道。公案兩重一狀領到。露刃吹毛截斷綱要。脫却鶻臭衫。拈了炙脂帽。大坐當軒氣浩浩。喝一喝。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉道吾與漸源。至一家弔慰。源拊棺云。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為甚麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚快與某甲道。若不道打和尚去。吾云。打即任打。道即不道。師云。生也不道死也不道。公案兩重一狀領到。露刃吹毛截斷綱要。脫却鶻臭衫。拈了炙脂帽。大坐當軒氣浩浩。喝一喝。下座。

施主供養羅漢示眾。丹霞燒却木佛。翠微供養羅漢。一人左手擡。一人右手按。賓主既歷然。吾道一以貫。師子獨游行。豈復求侶伴。團圞擘不開。打鼓普請看。雖不直分文。傾國不肯換。遂鳴指三下云。蘇盧㗭哩薩婆訶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施主供養羅漢示眾。丹霞燒却木佛。翠微供養羅漢。一人左手擡。一人右手按。賓主既歷然。吾道一以貫。師子獨游行。豈復求侶伴。團圞擘不開。打鼓普請看。雖不直分文。傾國不肯換。遂鳴指三下云。蘇盧㗭哩薩婆訶。

端午示眾。拈拄杖舉雲門大師道。從上諸聖。為甚麼不到這裏。蓮華峯菴主道。古人到這裏。為甚麼不肯住。師云。二尊宿。折東籬補西壁。抱橋柱澡洗。把纜放船即不無。要且無為人底道理。雲門即不然。未到這裏教伊到。已到這裏教伊頭破腦裂。且道。還有為人處也無。良久云。一二三四五。虛空闕處補。五四三二一。當門書大吉。好手揮斤去。鼻泥。衲僧機妙安能識。驀然識百草頭邊露消息。且作麼生是露底消息。唵部臨唵齒臨。急急如律令。卓一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端午示眾。拈拄杖舉雲門大師道。從上諸聖。為甚麼不到這裏。蓮華峯菴主道。古人到這裏。為甚麼不肯住。師云。二尊宿。折東籬補西壁。抱橋柱澡洗。把纜放船即不無。要且無為人底道理。雲門即不然。未到這裏教伊到。已到這裏教伊頭破腦裂。且道。還有為人處也無。良久云。一二三四五。虛空闕處補。五四三二一。當門書大吉。好手揮斤去。鼻泥。衲僧機妙安能識。驀然識百草頭邊露消息。且作麼生是露底消息。唵部臨唵齒臨。急急如律令。卓一下。

示眾。舉僧問睦州。一言道盡時如何。州云。老僧在爾鉢囊裏。又問雲門。一言道盡時如何。門云。裂破。師云。或有人問山僧。一言道盡時如何。這漆桶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉僧問睦州。一言道盡時如何。州云。老僧在爾鉢囊裏。又問雲門。一言道盡時如何。門云。裂破。師云。或有人問山僧。一言道盡時如何。這漆桶。

示眾。舉僧問雲門。達磨九年面壁。意旨如何。門云。念七。師云。念七念七。全無消息。背看分明。正觀難識。既是正觀。為甚麼難識。可知禮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉僧問雲門。達磨九年面壁。意旨如何。門云。念七。師云。念七念七。全無消息。背看分明。正觀難識。既是正觀。為甚麼難識。可知禮也。

示眾。舉龐居士問馬大師。不昧本來身。請師高著眼。大師直下覷。士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。大師直上覷。居士禮拜。大師歸方丈。居士隨後至方丈云。適來弄巧成拙。師云。且道。是馬大師弄巧成拙。龐居士弄巧成拙。還有緇素得出者麼。若緇素不出。癩馬繫枯樁。直饒緇素得出。也是蝦蟆口裏一粒椒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉龐居士問馬大師。不昧本來身。請師高著眼。大師直下覷。士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。大師直上覷。居士禮拜。大師歸方丈。居士隨後至方丈云。適來弄巧成拙。師云。且道。是馬大師弄巧成拙。龐居士弄巧成拙。還有緇素得出者麼。若緇素不出。癩馬繫枯樁。直饒緇素得出。也是蝦蟆口裏一粒椒。

示眾。舉龐居士云。心如境亦如。無實亦無虛。有亦不管。無亦不拘。不是聖賢了事凡夫。師云。白的的清寥寥。水不能濡火不能燒。是箇甚麼。切不得問著。問著則瞎却爾眼。以拄杖擊香臺一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉龐居士云。心如境亦如。無實亦無虛。有亦不管。無亦不拘。不是聖賢了事凡夫。師云。白的的清寥寥。水不能濡火不能燒。是箇甚麼。切不得問著。問著則瞎却爾眼。以拄杖擊香臺一下。

示眾。舉古德云。佛法也大有。只是舌頭短。師云。向道莫行山下路。果聞猿叫斷腸聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾。舉古德云。佛法也大有。只是舌頭短。師云。向道莫行山下路。果聞猿叫斷腸聲。

蔡春卿薦考請示眾。舉洛浦示眾云。孫臏收鋪去也。有卜者出來。時有僧出曰。請和尚一卜。浦云。汝家爺死。僧無語。法眼代拊掌三下。師云。這僧沒興死却爺。又被他人拊掌。信知禍不單行。福無雙至。然洛浦善卜。法眼善斷。若子細思量。爻象吉凶。二老一時漏逗。既占得火風鼎卦。何故斷作地火明夷。雲門即不然。驀拈拄杖云。孫臏門下死却郎罷。連卓三下云。會麼。內屬艮宮。再求外象。又卓三下云。千靈萬聖。萬聖千靈。莫順人情。復卓一下云。吉凶上卦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔡春卿薦考請示眾。舉洛浦示眾云。孫臏收鋪去也。有卜者出來。時有僧出曰。請和尚一卜。浦云。汝家爺死。僧無語。法眼代拊掌三下。師云。這僧沒興死却爺。又被他人拊掌。信知禍不單行。福無雙至。然洛浦善卜。法眼善斷。若子細思量。爻象吉凶。二老一時漏逗。既占得火風鼎卦。何故斷作地火明夷。雲門即不然。驀拈拄杖云。孫臏門下死却郎罷。連卓三下云。會麼。內屬艮宮。再求外象。又卓三下云。千靈萬聖。萬聖千靈。莫順人情。復卓一下云。吉凶上卦。

屏山居士劉寶學請示眾。大根大器大丈夫。不越一念了大事。三世諸佛立下風。此人堪作如來使。三世諸佛既立下風。為甚麼却作如來使。良久云。鐵輪天子寰中勅。須信官差不自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屏山居士劉寶學請示眾。大根大器大丈夫。不越一念了大事。三世諸佛立下風。此人堪作如來使。三世諸佛既立下風。為甚麼却作如來使。良久云。鐵輪天子寰中勅。須信官差不自由。

江給事請開佛光明。師執筆云。教中道。清淨慈門剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。又道。如來眼有大人相。名自在普見雲。以眾妙寶而為莊嚴。摩尼寶光清淨瑩徹。普見一切皆無障礙。既然如是。為甚麼却要他人點眼。還有道得底麼。若也道得。非獨為黃面老子出氣。亦使遍法界眾生悉沾利益。若道不得。聽取一頌。舉頭忽覩明星現。因茲眼病見空華。遂以筆點云。今日還渠舊光彩。碧眸炯炯照塵沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江給事請開佛光明。師執筆云。教中道。清淨慈門剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。又道。如來眼有大人相。名自在普見雲。以眾妙寶而為莊嚴。摩尼寶光清淨瑩徹。普見一切皆無障礙。既然如是。為甚麼却要他人點眼。還有道得底麼。若也道得。非獨為黃面老子出氣。亦使遍法界眾生悉沾利益。若道不得。聽取一頌。舉頭忽覩明星現。因茲眼病見空華。遂以筆點云。今日還渠舊光彩。碧眸炯炯照塵沙。