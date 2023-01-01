大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第四

徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞 上進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞 上進

上堂。僧問。壁立萬仞還許商量也無。師云。壁立萬仞不許商量。進云。也知和尚赤心片片。師云。既知更問箇甚麼。進云。恁麼則真箇壁立萬仞去也。師云。喫飯咬著一粒沙。進云。若然者。却許學人進前三步也。師云。爾不會却退後三步始得。乃云。摩竭提國猶在半途。少室峯前全無巴鼻。談玄說妙好肉剜瘡。舉古明今拋沙撒土。爭似饑餐渴飲閑坐困眠。從從教四序推移。都不干預我事。雖然如是。也須實到這箇田地始得。只如實到這箇田地底。如何親近。喝一喝云。炙瘡瘢上不可更著艾炷去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。壁立萬仞還許商量也無。師云。壁立萬仞不許商量。進云。也知和尚赤心片片。師云。既知更問箇甚麼。進云。恁麼則真箇壁立萬仞去也。師云。喫飯咬著一粒沙。進云。若然者。却許學人進前三步也。師云。爾不會却退後三步始得。乃云。摩竭提國猶在半途。少室峯前全無巴鼻。談玄說妙好肉剜瘡。舉古明今拋沙撒土。爭似饑餐渴飲閑坐困眠。從從教四序推移。都不干預我事。雖然如是。也須實到這箇田地始得。只如實到這箇田地底。如何親近。喝一喝云。炙瘡瘢上不可更著艾炷去也。

上堂舉。南泉示眾云。文殊普賢昨夜三更相打。每人與二十棒。趁出院也。趙州出眾云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師過在甚處。州乃作禮。師云。南泉無過。口能招禍。趙州禮拜。草賊大敗。徑山不管。結案據欵。文殊普賢。且過一邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。南泉示眾云。文殊普賢昨夜三更相打。每人與二十棒。趁出院也。趙州出眾云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師過在甚處。州乃作禮。師云。南泉無過。口能招禍。趙州禮拜。草賊大敗。徑山不管。結案據欵。文殊普賢。且過一邊。

上堂。僧問。今佛放光明。助發實相義。如何是放底光明。師云。爾喫粥來麼。進云。學人已喫粥了也。師云。還見麼。進云。未審還當得也無。師云。元來不見。乃云。今佛放光明。助發實相義。拈起拄杖云。過去諸佛現在諸佛未來諸佛。盡在徑山拄杖頭上。同時放大光明。照十方法界。直得山河大地萬象森羅一時稽首。作麼生是實相義。卓一下云。向下文長付在來日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。今佛放光明。助發實相義。如何是放底光明。師云。爾喫粥來麼。進云。學人已喫粥了也。師云。還見麼。進云。未審還當得也無。師云。元來不見。乃云。今佛放光明。助發實相義。拈起拄杖云。過去諸佛現在諸佛未來諸佛。盡在徑山拄杖頭上。同時放大光明。照十方法界。直得山河大地萬象森羅一時稽首。作麼生是實相義。卓一下云。向下文長付在來日。

上堂舉。僧問同安。如何是和尚家風。安云。金雞抱子歸霄漢。玉兔懷胎向紫微。僧云。忽遇客來將何祇待。安云。金果早朝猿摘去。玉華晚後鳳銜來。師云。同安家風不妨奇怪。徑山家風又且不然。或有人問。如何是和尚家風。即向他道。齊時一鉢和羅飯。禪道是非都不知。忽遇客來將何祇待。蒸餅不托。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問同安。如何是和尚家風。安云。金雞抱子歸霄漢。玉兔懷胎向紫微。僧云。忽遇客來將何祇待。安云。金果早朝猿摘去。玉華晚後鳳銜來。師云。同安家風不妨奇怪。徑山家風又且不然。或有人問。如何是和尚家風。即向他道。齊時一鉢和羅飯。禪道是非都不知。忽遇客來將何祇待。蒸餅不托。

解夏上堂。拈拄杖云。百二十日夏。日日無空缺。露柱逞神通。燈籠呈醜拙。徹不徹。却來棒頭為汝決。卓一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。拈拄杖云。百二十日夏。日日無空缺。露柱逞神通。燈籠呈醜拙。徹不徹。却來棒頭為汝決。卓一下。

上堂。僧問。心佛俱亡時如何。師云。賣扇老婆手遮日。乃云。心佛不二。物我一如。若實得一如。則不見有物我之名。若實得不二。則不見有心佛之相。既不見有心佛之相。則全心即佛。全佛即心。既不見有物我之名。則全物即我。全我即物。苟於日用二六時中。如是證入。則若心若佛。若我若物。七顛八倒。悉得受用。便能拈一莖草。作丈六金身。將丈六金身。却作一莖草。直饒如是。切忌向徑山門下過。椎折爾腰莫言不道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。心佛俱亡時如何。師云。賣扇老婆手遮日。乃云。心佛不二。物我一如。若實得一如。則不見有物我之名。若實得不二。則不見有心佛之相。既不見有心佛之相。則全心即佛。全佛即心。既不見有物我之名。則全物即我。全我即物。苟於日用二六時中。如是證入。則若心若佛。若我若物。七顛八倒。悉得受用。便能拈一莖草。作丈六金身。將丈六金身。却作一莖草。直饒如是。切忌向徑山門下過。椎折爾腰莫言不道。

上堂舉。教云。更以異方便。助顯第一義。師拈拄杖卓一下云。這箇是異方便。那箇是第一義。擲下云。大蟲裹紙帽。好笑又驚人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。教云。更以異方便。助顯第一義。師拈拄杖卓一下云。這箇是異方便。那箇是第一義。擲下云。大蟲裹紙帽。好笑又驚人。

上堂舉。鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃谿水聲麼。清云聞。沙云。從這裏入。鏡清於此得箇入處。五祖師翁云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却這裏。師云。若要真箇得入。直須離却這裏。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃谿水聲麼。清云聞。沙云。從這裏入。鏡清於此得箇入處。五祖師翁云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却這裏。師云。若要真箇得入。直須離却這裏。下座。

雙槐居士鄭禹功。為佛燈禪師入塔請陞座。沿流不止問如何。真照無邊說似他。離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。佛燈法兄禪師。二十年持此吹毛。活人天眼。離相離名。摧邪顯正。橫拈倒用。不犯鋒鋩。一周佛事已圓。直是光前絕後。乃顧視大眾云。今日一會。正是佛燈禪師再秉吹毛。為諸人入泥入水全提時節。還有知恩者麼。若有功不浪施。其或未然。徑山不免葛藤。更舉一箇古話。昔日疎山和尚造壽塔了。監院來白疎山。山問。爾將多少錢與匠人。監院云。一切在和尚。疎山云。為將三錢與他。為將兩錢與他。為將一錢與他。若道得。與吾親造塔。監院無對。時羅山和尚在大嶺住菴。監院到彼。羅山問。甚處來。監院云。疎山來。羅山云。近日有何言句。監院遂舉前話。山云。還有人道得磨。院云。未有人道得。山云。爾却回舉似疎山道。大嶺聞舉云。若將三文錢與匠人。和尚此生決定不得塔。若將兩文錢與匠人。和尚與匠人共出一隻手。若將一文錢與匠人。帶累匠人眉鬚墮落。監院回舉似疎山。山便具威儀。望大嶺禮拜歎云。將為無人。大嶺有古佛。放光射我此間。却謂監院曰。汝去向大嶺道。猶如臘月蓮華。監院復持此語舉似羅山。山曰。早已龜毛長數丈。師云。諸人還知二老落處麼。其或未然。徑山今日將古人今人。攪成一塊去也。疎山一文兩文三文。雙槐居士湊成二百千。已為佛燈陳謝匠人了也。免致溢監院走來走去問他別人。臘月蓮華一朵甚是希奇。佛燈禪師收歸窣堵波中。要作叢林標格。龜毛數丈。分付天并禪師。隨時受用。敢問大眾。且道徑山還在裏許也無。良久云。數聲清磬是非外。一箇閑人天地間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙槐居士鄭禹功。為佛燈禪師入塔請陞座。沿流不止問如何。真照無邊說似他。離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。佛燈法兄禪師。二十年持此吹毛。活人天眼。離相離名。摧邪顯正。橫拈倒用。不犯鋒鋩。一周佛事已圓。直是光前絕後。乃顧視大眾云。今日一會。正是佛燈禪師再秉吹毛。為諸人入泥入水全提時節。還有知恩者麼。若有功不浪施。其或未然。徑山不免葛藤。更舉一箇古話。昔日疎山和尚造壽塔了。監院來白疎山。山問。爾將多少錢與匠人。監院云。一切在和尚。疎山云。為將三錢與他。為將兩錢與他。為將一錢與他。若道得。與吾親造塔。監院無對。時羅山和尚在大嶺住菴。監院到彼。羅山問。甚處來。監院云。疎山來。羅山云。近日有何言句。監院遂舉前話。山云。還有人道得磨。院云。未有人道得。山云。爾却回舉似疎山道。大嶺聞舉云。若將三文錢與匠人。和尚此生決定不得塔。若將兩文錢與匠人。和尚與匠人共出一隻手。若將一文錢與匠人。帶累匠人眉鬚墮落。監院回舉似疎山。山便具威儀。望大嶺禮拜歎云。將為無人。大嶺有古佛。放光射我此間。却謂監院曰。汝去向大嶺道。猶如臘月蓮華。監院復持此語舉似羅山。山曰。早已龜毛長數丈。師云。諸人還知二老落處麼。其或未然。徑山今日將古人今人。攪成一塊去也。疎山一文兩文三文。雙槐居士湊成二百千。已為佛燈陳謝匠人了也。免致溢監院走來走去問他別人。臘月蓮華一朵甚是希奇。佛燈禪師收歸窣堵波中。要作叢林標格。龜毛數丈。分付天并禪師。隨時受用。敢問大眾。且道徑山還在裏許也無。良久云。數聲清磬是非外。一箇閑人天地間。

上堂。僧問。有佛處不得住時如何。師云。住則挅根。進云。無佛處急走過時如何。師云。起動闍梨。進云。教學人向甚麼處行履。師云。脫却籠頭卸却角默。進云。三千里外逢人不得錯舉時如何。師云錯錯。問一百二十日夏已滿出門。或有人問。如何是徑山道底。且作麼生答他。師云。徑山曾道甚麼來。進云。爭奈喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。師云。爾作麼生會。僧喝一喝云。三十年後大有人笑在。師云。何必三十年後。即今大有人笑爾。乃云。尋常向爾諸人道。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。不得向舉起處承當。不得向意根下卜度。不得下語。不得良久。或有人問。畢竟如何。向他道。也無畢竟。也無如何。正當恁麼時。四楞塌地掇在諸人面前眼辦手親底一逴逴得。便能羅籠三界提拔四生。其或未然。自是爾諸人根性遲鈍。且莫錯怪徑山好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。有佛處不得住時如何。師云。住則挅根。進云。無佛處急走過時如何。師云。起動闍梨。進云。教學人向甚麼處行履。師云。脫却籠頭卸却角默。進云。三千里外逢人不得錯舉時如何。師云錯錯。問一百二十日夏已滿出門。或有人問。如何是徑山道底。且作麼生答他。師云。徑山曾道甚麼來。進云。爭奈喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。師云。爾作麼生會。僧喝一喝云。三十年後大有人笑在。師云。何必三十年後。即今大有人笑爾。乃云。尋常向爾諸人道。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。不得向舉起處承當。不得向意根下卜度。不得下語。不得良久。或有人問。畢竟如何。向他道。也無畢竟。也無如何。正當恁麼時。四楞塌地掇在諸人面前眼辦手親底一逴逴得。便能羅籠三界提拔四生。其或未然。自是爾諸人根性遲鈍。且莫錯怪徑山好。

上堂舉。肇法師云。諸法不異者。豈曰續鳧截鶴夷嶽盈壑。然後為無異者哉。雲門大師道。長者天然長。短者天然短。又云。是法住法位。世間相常住。乃拈起拄杖云。拄杖不是常住法。師遂拈起拄杖召大眾云。剜出眼裏睛。甚麼處見肇法師不異底法。敲出骨中髓。甚麼處見雲門大師常住底法。擲下云。分身兩處看。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。肇法師云。諸法不異者。豈曰續鳧截鶴夷嶽盈壑。然後為無異者哉。雲門大師道。長者天然長。短者天然短。又云。是法住法位。世間相常住。乃拈起拄杖云。拄杖不是常住法。師遂拈起拄杖召大眾云。剜出眼裏睛。甚麼處見肇法師不異底法。敲出骨中髓。甚麼處見雲門大師常住底法。擲下云。分身兩處看。下座。

上堂。僧問。我宗無語句。實無一法與人時如何。師云。五味鑽秤鎚。進云。何故外揚家醜。師云。爾為甚麼舌頭拄地。進云。却被和尚引著。師便打。問乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。意旨如何。師云。駱駝尾上釣冬瓜。進云。還許學人轉身吐氣也無。師云。許爾轉身。爾如何吐氣。僧進前噓一聲。師云。這弄泥團漢。進云。只如雲門道。人從天台來却往徑山去。又作麼生。師云。老鼠喫鹽。進云。恁麼則知他滋味。師云。速禮三拜。乃云。久雨不曾晴。豁然天地清。祖師門下事。何用更施呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。我宗無語句。實無一法與人時如何。師云。五味鑽秤鎚。進云。何故外揚家醜。師云。爾為甚麼舌頭拄地。進云。却被和尚引著。師便打。問乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。意旨如何。師云。駱駝尾上釣冬瓜。進云。還許學人轉身吐氣也無。師云。許爾轉身。爾如何吐氣。僧進前噓一聲。師云。這弄泥團漢。進云。只如雲門道。人從天台來却往徑山去。又作麼生。師云。老鼠喫鹽。進云。恁麼則知他滋味。師云。速禮三拜。乃云。久雨不曾晴。豁然天地清。祖師門下事。何用更施呈。

上堂舉。僧問雲門。如何是正法眼。門云普。又僧問風穴。如何是正法眼。穴云瞎。師云。二尊宿答一轉話。還有優劣也無。若道有優劣。真箇瞎。若道無優劣。真箇普。畢竟如何。雲在嶺頭閑不徹。水流㵎底太忙生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問雲門。如何是正法眼。門云普。又僧問風穴。如何是正法眼。穴云瞎。師云。二尊宿答一轉話。還有優劣也無。若道有優劣。真箇瞎。若道無優劣。真箇普。畢竟如何。雲在嶺頭閑不徹。水流㵎底太忙生。

張侍郎至上堂。僧問。大顛為韓文公趁却首座。意旨如何。師云。鮎魚上竹竿。一日一千里。進云。學人未了。乞師垂慈。師云。更要第二杓惡水在。進云。只如首座也扣齒三下。過在甚麼處。師云。過在扣齒處。進云。莫謗他首座好。師云。爾見箇甚麼道理。便恁麼道。進云。誰知遠煙浪。別有好思量。師云。爾莫謗徑山好。進云。今日侍郎或問。和尚春秋多少。又且如何。師云。向他道百十二歲。進云。喚作謗徑山得麼。師云。爾又謗侍郎也。乃云。古人道。我宗無語句。實無一法與人。恁麼道。早是通身浸在屎窖裏了也。那堪更蹋步向前如之若何。問向上向下三要三玄銀盌裏盛雪北斗裏藏身意旨如何。豈不是屎窖傍邊更掘屎窖。雖然如是。若於屎窖中。知些氣息。方知三世諸佛歷代祖師天下老和尚古往今來一切知識。盡在屎窖裏轉大法輪。其或未然。切忌向屎窖裏著到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張侍郎至上堂。僧問。大顛為韓文公趁却首座。意旨如何。師云。鮎魚上竹竿。一日一千里。進云。學人未了。乞師垂慈。師云。更要第二杓惡水在。進云。只如首座也扣齒三下。過在甚麼處。師云。過在扣齒處。進云。莫謗他首座好。師云。爾見箇甚麼道理。便恁麼道。進云。誰知遠煙浪。別有好思量。師云。爾莫謗徑山好。進云。今日侍郎或問。和尚春秋多少。又且如何。師云。向他道百十二歲。進云。喚作謗徑山得麼。師云。爾又謗侍郎也。乃云。古人道。我宗無語句。實無一法與人。恁麼道。早是通身浸在屎窖裏了也。那堪更蹋步向前如之若何。問向上向下三要三玄銀盌裏盛雪北斗裏藏身意旨如何。豈不是屎窖傍邊更掘屎窖。雖然如是。若於屎窖中。知些氣息。方知三世諸佛歷代祖師天下老和尚古往今來一切知識。盡在屎窖裏轉大法輪。其或未然。切忌向屎窖裏著到。

上堂舉。馬祖與西堂南泉百丈。中秋翫月次。祖指月云。正當恁麼時如何。西堂云。正好修行。百丈云。正好供養。南泉拂袖便行。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願獨超物外。師云。還知四大老落處麼。若也未知。聽取一頌。國清才子貴。家富小兒嬌。大家出隻手彼此不相饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。馬祖與西堂南泉百丈。中秋翫月次。祖指月云。正當恁麼時如何。西堂云。正好修行。百丈云。正好供養。南泉拂袖便行。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願獨超物外。師云。還知四大老落處麼。若也未知。聽取一頌。國清才子貴。家富小兒嬌。大家出隻手彼此不相饒。

上堂。僧問。具足凡夫法。凡夫不知時如何。師云。好箇消息。進云。具足聖人法。聖人不會時如何。師云。也好箇消息。進云。未審是甚麼消息。師云。見人空解笑。弄物不知名。進云。若不得流水。還應過別山。師云。修山主來也。問一人在孤峯頂上。無出身之路時如何。師云。好箇消息。進云。和尚為甚麼一向壁立萬仞。師云。爾試向壁立萬仞處道一句看。進云。攪長河為酥酪。變大地作黃金。師云。且緩緩。乃云。一人在孤峯頂上無出身路。一人在十字街頭亦無向肯。不是釋迦文亦非維摩詰。若向這裏識得渠面目。方識得修山主道。具足凡夫法凡夫不知。具足聖人法聖人不會。聖人若會即是凡夫。凡夫若知即是聖人。還有識得者麼。若識得去。凡夫聖人孤峯頂上。十字街頭只在這裏。若未識得。放待冷來看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。具足凡夫法。凡夫不知時如何。師云。好箇消息。進云。具足聖人法。聖人不會時如何。師云。也好箇消息。進云。未審是甚麼消息。師云。見人空解笑。弄物不知名。進云。若不得流水。還應過別山。師云。修山主來也。問一人在孤峯頂上。無出身之路時如何。師云。好箇消息。進云。和尚為甚麼一向壁立萬仞。師云。爾試向壁立萬仞處道一句看。進云。攪長河為酥酪。變大地作黃金。師云。且緩緩。乃云。一人在孤峯頂上無出身路。一人在十字街頭亦無向肯。不是釋迦文亦非維摩詰。若向這裏識得渠面目。方識得修山主道。具足凡夫法凡夫不知。具足聖人法聖人不會。聖人若會即是凡夫。凡夫若知即是聖人。還有識得者麼。若識得去。凡夫聖人孤峯頂上。十字街頭只在這裏。若未識得。放待冷來看。

上堂舉。僧問五祖師翁。牛頭未見四祖時。為甚麼百鳥銜華獻。祖云。富與貴是人之所欲。見後為甚麼不銜華獻。祖云。貧與賤是人之所惡。師云。師翁恁麼答話。雖則善赴來機。爭柰語驚時聽。徑山亦有兩轉語。要與師翁相見。牛頭未見四祖時。為甚麼百鳥銜華獻。茅屋上安鴟吻。見後為甚麼不銜華獻。佛殿裏掘東司。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問五祖師翁。牛頭未見四祖時。為甚麼百鳥銜華獻。祖云。富與貴是人之所欲。見後為甚麼不銜華獻。祖云。貧與賤是人之所惡。師云。師翁恁麼答話。雖則善赴來機。爭柰語驚時聽。徑山亦有兩轉語。要與師翁相見。牛頭未見四祖時。為甚麼百鳥銜華獻。茅屋上安鴟吻。見後為甚麼不銜華獻。佛殿裏掘東司。

上堂僧問。語默動靜總不干涉。非語默動靜亦不干涉時如何。師云。自作自受。師云。直饒恁麼也不干涉。師便打。乃云。佛與眾生本無異相。只因迷悟遂有殊途。雖曰殊途。且迷時此箇不曾迷。悟時此箇不曾悟。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發揮。苟能如是見得。方信道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。是真實語。是不誑語。若信得及受用無窮。若信不及亦在裏許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。語默動靜總不干涉。非語默動靜亦不干涉時如何。師云。自作自受。師云。直饒恁麼也不干涉。師便打。乃云。佛與眾生本無異相。只因迷悟遂有殊途。雖曰殊途。且迷時此箇不曾迷。悟時此箇不曾悟。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發揮。苟能如是見得。方信道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。是真實語。是不誑語。若信得及受用無窮。若信不及亦在裏許。

上堂。舉一不得舉二。放過一著落在第二。若是箇喫飯知飽飲水知渴底衲僧。不消雲門出來打箇之遶。既不許雲門打箇之遶。只今還有喫飯知飽飲水知渴底麼。直饒有也是黃龍精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉一不得舉二。放過一著落在第二。若是箇喫飯知飽飲水知渴底衲僧。不消雲門出來打箇之遶。既不許雲門打箇之遶。只今還有喫飯知飽飲水知渴底麼。直饒有也是黃龍精。

上堂。僧問。空手把鋤頭。步行騎水牛時如何。師云。鱓魚走入油甕裏。進云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。師云。人從橋上過。橋流水不流。進云。只如傅大士向魚行酒肆裏接人。未審和尚向甚麼處接人。師云。向一切處接人。進云。未審接得幾箇。師云。只爾一箇漆桶不會。乃云。空手把鋤頭。飯裏有巴豆。步行騎水牛。蹴著脚指頭。人從橋上過。賺殺多少人。橋流水不流。却較些子。若恁麼提得去。方信道。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人俱不識。拍禪床下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。空手把鋤頭。步行騎水牛時如何。師云。鱓魚走入油甕裏。進云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。師云。人從橋上過。橋流水不流。進云。只如傅大士向魚行酒肆裏接人。未審和尚向甚麼處接人。師云。向一切處接人。進云。未審接得幾箇。師云。只爾一箇漆桶不會。乃云。空手把鋤頭。飯裏有巴豆。步行騎水牛。蹴著脚指頭。人從橋上過。賺殺多少人。橋流水不流。却較些子。若恁麼提得去。方信道。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人俱不識。拍禪床下座。

上堂。僧問。總不恁麼來時如何。師云。動容揚古路。不墮悄然機。進云。如斬一綟絲。一斬一切斷。師云。家富小兒嬌。進云。機輪轉處作者猶迷。師云。機輪向甚麼處轉。進云。鷓鴣啼處百華香。師云。引不著。進云。和尚向甚麼處見普化。師云。普化在甚麼處教我見。進云。箭穿紅日影。方是射鵰人。師云。也則引不著。乃云。箭穿紅日影。方是射鵰人。且道箭未離弦紅日影邊。還有這箇消息也無。箭既離弦。這箇消息落在甚麼處。若也知得落處。一鏃破三關。分明箭後路。其或未然。且歸弩下避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。總不恁麼來時如何。師云。動容揚古路。不墮悄然機。進云。如斬一綟絲。一斬一切斷。師云。家富小兒嬌。進云。機輪轉處作者猶迷。師云。機輪向甚麼處轉。進云。鷓鴣啼處百華香。師云。引不著。進云。和尚向甚麼處見普化。師云。普化在甚麼處教我見。進云。箭穿紅日影。方是射鵰人。師云。也則引不著。乃云。箭穿紅日影。方是射鵰人。且道箭未離弦紅日影邊。還有這箇消息也無。箭既離弦。這箇消息落在甚麼處。若也知得落處。一鏃破三關。分明箭後路。其或未然。且歸弩下避。

上堂舉。僧問芭蕉。不落諸緣。請師直指。蕉云。有問有答。師云。芭蕉雖善用劍刃上事。子細檢點將來。大似日中逃影。辜負這僧。今日或有人問徑山。不落諸緣請師直指。只向他道。猩猩雖能言。畢竟是畜類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問芭蕉。不落諸緣。請師直指。蕉云。有問有答。師云。芭蕉雖善用劍刃上事。子細檢點將來。大似日中逃影。辜負這僧。今日或有人問徑山。不落諸緣請師直指。只向他道。猩猩雖能言。畢竟是畜類。

上堂。僧問祖師心印。狀似鐵牛之機。則且置。只如九年面壁。明甚麼邊事。師云。橫身當宇宙。誰是出頭人。進云。隻履西歸還端的也無。師云。不端的。進云。也知和尚慣用此機。師云。是。僧便喝。師亦喝。乃云。適來善修一喝。驚天動地。徑山隨後一喝。全無巴鼻。若向無巴鼻處會得。便解將一條斷貫索。穿却天下人鼻孔。若向驚天動地處承當。自己鼻孔却被別人將一條斷貫索穿却。正當恁麼時。如何免得此過。咄咄咄沒處去沒處去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問祖師心印。狀似鐵牛之機。則且置。只如九年面壁。明甚麼邊事。師云。橫身當宇宙。誰是出頭人。進云。隻履西歸還端的也無。師云。不端的。進云。也知和尚慣用此機。師云。是。僧便喝。師亦喝。乃云。適來善修一喝。驚天動地。徑山隨後一喝。全無巴鼻。若向無巴鼻處會得。便解將一條斷貫索。穿却天下人鼻孔。若向驚天動地處承當。自己鼻孔却被別人將一條斷貫索穿却。正當恁麼時。如何免得此過。咄咄咄沒處去沒處去。

上堂。僧問。舉一不得舉二。放過一著落在第二。學人上來。請師舉一。師云。六六依前三十六。進云。未審還真實也無。師云。唯此一事實。餘二則非真。僧禮拜。師乃云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。只如鎮州蘿蔔頭。未審靈照籃中。還著得也無。若向這裏下得一轉語。昨日有人從天台來。却往南嶽去。若下不得。雪峯道底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。舉一不得舉二。放過一著落在第二。學人上來。請師舉一。師云。六六依前三十六。進云。未審還真實也無。師云。唯此一事實。餘二則非真。僧禮拜。師乃云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。只如鎮州蘿蔔頭。未審靈照籃中。還著得也無。若向這裏下得一轉語。昨日有人從天台來。却往南嶽去。若下不得。雪峯道底。

上堂舉。僧問六祖。黃梅意旨甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。祖云。我不得。僧云。和尚為甚麼不得。祖云我不會佛法。師召大眾云。還見祖師麼。若也不見。徑山為爾指出。蕉芭蕉芭有葉無了。忽然一陣狂風起。恰似東京大相國寺裏。三十六院東廊下北角頭。王和尚破袈裟。畢竟如何。歸堂喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問六祖。黃梅意旨甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。祖云。我不得。僧云。和尚為甚麼不得。祖云我不會佛法。師召大眾云。還見祖師麼。若也不見。徑山為爾指出。蕉芭蕉芭有葉無了。忽然一陣狂風起。恰似東京大相國寺裏。三十六院東廊下北角頭。王和尚破袈裟。畢竟如何。歸堂喫茶。

上堂。僧問。古人道。如人上樹。口銜樹枝手不攀枝。脚不蹋樹。未審還有答話分也無。師云。答話了也。輪云。學人問樹上話。和尚為甚麼向樹下答。師云。只為爾在樹下問。進云。謾得大眾眼麼。師云。灼然謾不得。進云。只如樹子未生消息未動。香嚴向甚麼處。得這箇話頭來。師云。向爾漆桶裏得來。進云。只如和尚道。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。還有為人處也無。師云無。進云。恁麼則却成虛設。師云。虛設。乃云。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不蹋樹。樹下有人問西來意。答他則喪身失命。不答他。又違他所問。是時香嚴纔恁麼道。便有箇傍不肯底。喚作虎頭上座。出眾云。樹上即不問。樹下道將一句來。師云險。香嚴呵呵大笑。師云險。徑山這。兩險。有一險如天普蓋。似地普擎。有一險料掉沒交涉。還有揀得出者麼。若揀得出。非唯親見香嚴。亦使虎頭上座無安身立命處。如無。徑山將現成公案。為爾諸人下箇註脚。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。古人道。如人上樹。口銜樹枝手不攀枝。脚不蹋樹。未審還有答話分也無。師云。答話了也。輪云。學人問樹上話。和尚為甚麼向樹下答。師云。只為爾在樹下問。進云。謾得大眾眼麼。師云。灼然謾不得。進云。只如樹子未生消息未動。香嚴向甚麼處。得這箇話頭來。師云。向爾漆桶裏得來。進云。只如和尚道。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。還有為人處也無。師云無。進云。恁麼則却成虛設。師云。虛設。乃云。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不蹋樹。樹下有人問西來意。答他則喪身失命。不答他。又違他所問。是時香嚴纔恁麼道。便有箇傍不肯底。喚作虎頭上座。出眾云。樹上即不問。樹下道將一句來。師云險。香嚴呵呵大笑。師云險。徑山這。兩險。有一險如天普蓋。似地普擎。有一險料掉沒交涉。還有揀得出者麼。若揀得出。非唯親見香嚴。亦使虎頭上座無安身立命處。如無。徑山將現成公案。為爾諸人下箇註脚。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。

上堂。僧問。教中道。是真精進。是名真法供養如來。狗子既無佛性。喚甚麼作真法。師云。只這無佛性。便是真法。進云。據學人見處。又且不然。師云。爾試杜撰看。僧禮拜。師云。只這禮拜。便是杜撰。乃云。是真精進。是名真法供養如來。狗子既無佛性。喚甚麼作真法。山僧道。只這無佛性。便是真法。諸人還信得及麼。若信得及。靈山一會儼然未散。若信不及。直待當來問彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。教中道。是真精進。是名真法供養如來。狗子既無佛性。喚甚麼作真法。師云。只這無佛性。便是真法。進云。據學人見處。又且不然。師云。爾試杜撰看。僧禮拜。師云。只這禮拜。便是杜撰。乃云。是真精進。是名真法供養如來。狗子既無佛性。喚甚麼作真法。山僧道。只這無佛性。便是真法。諸人還信得及麼。若信得及。靈山一會儼然未散。若信不及。直待當來問彌勒。

上堂舉。僧問趙州。承聞。和尚親見南泉。是否。州云。鎮州出大蘿蔔頭。又僧問萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州作一領布衫重七斤。雲居舜老夫道。鎮州蘿蔔大。青州布衫重。要會箇中意。雞向五更啼。師云。雲居恁麼道。大似熟處難忘。若是徑山即不然。鎮州蘿蔔從來大。青州布衫斤兩明。衲子聚頭求的旨。却似蚊虻咬鐵釘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問趙州。承聞。和尚親見南泉。是否。州云。鎮州出大蘿蔔頭。又僧問萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州作一領布衫重七斤。雲居舜老夫道。鎮州蘿蔔大。青州布衫重。要會箇中意。雞向五更啼。師云。雲居恁麼道。大似熟處難忘。若是徑山即不然。鎮州蘿蔔從來大。青州布衫斤兩明。衲子聚頭求的旨。却似蚊虻咬鐵釘。

上堂。僧問。仰山道。神通游戲即不無。尊者佛法須還老僧始得。未審他據箇甚麼道理。師云。只知開口笑。不覺舌頭長。進云。恁麼則今日却被和尚笑也。師云。揚聲止響作麼。進云。神通游戲則不無。尊者佛法須還徑山始得。師云。還見徑山麼。進云。少賣弄。師云。有眼如盲。乃云。神通游戲。仰山灼然不會。佛法要妙。羅漢灼然不知。雖然彼此不相知。要且各各無欠少。既無欠少。長者長法身。短者短法身。圓者圓法身。方者方法身。便恁麼悟去。方知長者不是長。短者不是短。圓者不是圓。方者不是方。既總不是。却喚甚麼作法身。喝一喝云。洎合停囚長智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。仰山道。神通游戲即不無。尊者佛法須還老僧始得。未審他據箇甚麼道理。師云。只知開口笑。不覺舌頭長。進云。恁麼則今日却被和尚笑也。師云。揚聲止響作麼。進云。神通游戲則不無。尊者佛法須還徑山始得。師云。還見徑山麼。進云。少賣弄。師云。有眼如盲。乃云。神通游戲。仰山灼然不會。佛法要妙。羅漢灼然不知。雖然彼此不相知。要且各各無欠少。既無欠少。長者長法身。短者短法身。圓者圓法身。方者方法身。便恁麼悟去。方知長者不是長。短者不是短。圓者不是圓。方者不是方。既總不是。却喚甚麼作法身。喝一喝云。洎合停囚長智。

聖節上堂。拈香罷。忽雷震驟雨。遂云。震法雷擊法鼓。布慈雲兮灑甘露。即今法雷已震。法鼓已擊。慈雲已布。甘露已灑。事上也合。理上也合。事理既合。且作麼生話會。下座與大眾。到大佛殿。啟建乾龍聖節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖節上堂。拈香罷。忽雷震驟雨。遂云。震法雷擊法鼓。布慈雲兮灑甘露。即今法雷已震。法鼓已擊。慈雲已布。甘露已灑。事上也合。理上也合。事理既合。且作麼生話會。下座與大眾。到大佛殿。啟建乾龍聖節。

上堂舉。洞山問三峯菴主。汝名甚麼。主云。道膺。山云。何不向上道。主云。若向上道。則不名道膺。洞山深肯之。師云。道膺向上道則不名道膺。既不名道膺。喚作向上處則不可。既不是向上道。且作麼生契得洞山意。良久云。智者聊聞猛提取。莫待須臾失却頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。洞山問三峯菴主。汝名甚麼。主云。道膺。山云。何不向上道。主云。若向上道。則不名道膺。洞山深肯之。師云。道膺向上道則不名道膺。既不名道膺。喚作向上處則不可。既不是向上道。且作麼生契得洞山意。良久云。智者聊聞猛提取。莫待須臾失却頭。

雪竇持和尚至上堂。僧問。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不受寂寞。只如今日雪竇和尚得得到來。未審如何祇待。師云。古之今之。進云。若恁麼非唯徑山不受寂寞。亦乃一千七百大眾有賴。師云。爾見箇甚麼道理。進云。如兩鏡相照。洞無瑕翳。師云。打破鏡來。與爾相見。進云。只如兩口一無舌。即是吾宗旨。又作麼商量。師云。抱橋柱澡洗把纜放船。進云。若是臨濟宗旨又作麼生。師云。合取狗口。乃云。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不受寂寞。仰山只知有己。不知有人。徑山即不然。雪竇師叔若在。天下衲僧不受寂寞。何故不見古雪竇有言。寒木在握兮全機可笑。秋水橫按兮半提可滅。使八極頂目者不自爭衡見斯人兮駕御昂枿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇持和尚至上堂。僧問。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不受寂寞。只如今日雪竇和尚得得到來。未審如何祇待。師云。古之今之。進云。若恁麼非唯徑山不受寂寞。亦乃一千七百大眾有賴。師云。爾見箇甚麼道理。進云。如兩鏡相照。洞無瑕翳。師云。打破鏡來。與爾相見。進云。只如兩口一無舌。即是吾宗旨。又作麼商量。師云。抱橋柱澡洗把纜放船。進云。若是臨濟宗旨又作麼生。師云。合取狗口。乃云。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不受寂寞。仰山只知有己。不知有人。徑山即不然。雪竇師叔若在。天下衲僧不受寂寞。何故不見古雪竇有言。寒木在握兮全機可笑。秋水橫按兮半提可滅。使八極頂目者不自爭衡見斯人兮駕御昂枿。

上堂。今朝四月初一。衲僧放下楖栗。雖然不許默照。須要人人面壁。既不許默照。為甚麼却須面壁。不見白雲師翁有言。多處添些子。少處減些子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝四月初一。衲僧放下楖栗。雖然不許默照。須要人人面壁。既不許默照。為甚麼却須面壁。不見白雲師翁有言。多處添些子。少處減些子。

浴佛上堂。芭蕉無耳聞雷開。葵華無眼隨日轉。釋迦老子亦無生。每歲今朝浴一遍。既無生又浴箇甚麼。有條攀條。無條攀例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴佛上堂。芭蕉無耳聞雷開。葵華無眼隨日轉。釋迦老子亦無生。每歲今朝浴一遍。既無生又浴箇甚麼。有條攀條。無條攀例。

上堂。僧問。道無方所。明之在人。法離見聞。斷之在智。不起一念。還有佛法也無。師云無佛法。進云。為甚麼無佛法。師云。為爾住在那一念中。進云。和尚向甚麼處見學人那一念。師云。起也。乃云。不起一念。未是諸人放身命處。一念纔生。如龍得水。似虎靠山。全體恁麼來。全體如是住。便恁麼領得去。更買百二十䩫草鞵行脚始得。為甚麼如此。我王庫內無如是刀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。道無方所。明之在人。法離見聞。斷之在智。不起一念。還有佛法也無。師云無佛法。進云。為甚麼無佛法。師云。為爾住在那一念中。進云。和尚向甚麼處見學人那一念。師云。起也。乃云。不起一念。未是諸人放身命處。一念纔生。如龍得水。似虎靠山。全體恁麼來。全體如是住。便恁麼領得去。更買百二十䩫草鞵行脚始得。為甚麼如此。我王庫內無如是刀。

張侍郎請陞座。僧問。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。時如何。師云。題目道甚麼。進云。分明在目前。師云。柱撰禪和如麻似粟。進云。爭柰一等共攀仙桂樹。要折蟾宮第一枝。師云。這漢今日他白。進云。雖然如是。今夏定作禪狀元。便禮拜。問侍郎見處何似去年。師云。今年去年只隔三百六十年。進云。莫謗侍郎好。侍郎無這箇消息。師云。既無這箇消息。了因又亂道作甚麼。進云。借人口說一兩句。又且何妨。便禮拜。師乃云。借人口說得底。不干自己事。自己胸襟流出底。傍觀者有眼如盲。有口如啞。便恁麼領略得。作禪狀元也不難。直饒如是始入得徑山門。未入得徑山室。若入得徑山室。禪狀元始用得著。禪狀元纔用得著。儒狀元便用不著。敢問大眾。前面為甚麼用得著。後面為甚麼却用不著。乃顧視左右云。還知徑山落處麼。若知徑山落處。禪狀元即是儒狀元。儒狀元即是禪狀元。即今拈却禪與儒。且道。當面一句作麼生道。要知死底張宣教。便是活底狀元爺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張侍郎請陞座。僧問。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。時如何。師云。題目道甚麼。進云。分明在目前。師云。柱撰禪和如麻似粟。進云。爭柰一等共攀仙桂樹。要折蟾宮第一枝。師云。這漢今日他白。進云。雖然如是。今夏定作禪狀元。便禮拜。問侍郎見處何似去年。師云。今年去年只隔三百六十年。進云。莫謗侍郎好。侍郎無這箇消息。師云。既無這箇消息。了因又亂道作甚麼。進云。借人口說一兩句。又且何妨。便禮拜。師乃云。借人口說得底。不干自己事。自己胸襟流出底。傍觀者有眼如盲。有口如啞。便恁麼領略得。作禪狀元也不難。直饒如是始入得徑山門。未入得徑山室。若入得徑山室。禪狀元始用得著。禪狀元纔用得著。儒狀元便用不著。敢問大眾。前面為甚麼用得著。後面為甚麼却用不著。乃顧視左右云。還知徑山落處麼。若知徑山落處。禪狀元即是儒狀元。儒狀元即是禪狀元。即今拈却禪與儒。且道。當面一句作麼生道。要知死底張宣教。便是活底狀元爺。

結夏上堂。文殊三處安居。誌公不是閑和尚。迦葉欲行正令。未免眼前見鬼。且道。徑山門下今日事作麼生。下座後大家觸禮三拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。文殊三處安居。誌公不是閑和尚。迦葉欲行正令。未免眼前見鬼。且道。徑山門下今日事作麼生。下座後大家觸禮三拜。

上堂舉。僧問雲門。如何是透法身句。門云。北斗裏藏身。師云。雲門老人恁麼道。只答得法身句。未答得透法身句。今日或有人問徑山。如何是透法身句。即向他道。蟭螟眼裏放夜市。大蟲舌上打鞦韆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問雲門。如何是透法身句。門云。北斗裏藏身。師云。雲門老人恁麼道。只答得法身句。未答得透法身句。今日或有人問徑山。如何是透法身句。即向他道。蟭螟眼裏放夜市。大蟲舌上打鞦韆。

上堂。今朝又是端午節。文殊善財忙不徹。殺人活人藥不靈。自添腦後三斤鐵。驀拈拄杖卓一下云。觀音妙智力。能救世間苦。遂擲下云。是甚麼鐵蛇鑽入土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝又是端午節。文殊善財忙不徹。殺人活人藥不靈。自添腦後三斤鐵。驀拈拄杖卓一下云。觀音妙智力。能救世間苦。遂擲下云。是甚麼鐵蛇鑽入土。

上堂舉。馬祖令智藏馳書上當山國一祖師。祖師開緘。見一圓相。即時索筆於中點一點。南陽忠國師聞云。欽師猶被馬師惑。師云。馬師仲冬嚴寒。國一孟夏漸熱。雖然寒熱不同。彼此不失時節。忠國師為甚麼却道。欽師猶被馬師惑。還委悉麼。無風荷葉動。決定有魚行。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。馬祖令智藏馳書上當山國一祖師。祖師開緘。見一圓相。即時索筆於中點一點。南陽忠國師聞云。欽師猶被馬師惑。師云。馬師仲冬嚴寒。國一孟夏漸熱。雖然寒熱不同。彼此不失時節。忠國師為甚麼却道。欽師猶被馬師惑。還委悉麼。無風荷葉動。決定有魚行。下座。

上堂舉。國師道。語漸也返常合道。論頓也不留眹迹。雲門云。拈槌竪拂彈指時節。若檢點將來。也未是無眹迹。師喝一喝示。寐語作甚麼。遂舉起拂子。復彈指云。徑山即今舉拂彈指。若向這裏覓眹迹。入地獄如箭射。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。國師道。語漸也返常合道。論頓也不留眹迹。雲門云。拈槌竪拂彈指時節。若檢點將來。也未是無眹迹。師喝一喝示。寐語作甚麼。遂舉起拂子。復彈指云。徑山即今舉拂彈指。若向這裏覓眹迹。入地獄如箭射。

上堂舉。道吾示眾云。高不在絕頂。富不在福嚴。樂不在天堂。苦不在地獄。相識滿天下。知心能幾人。師云。徑山即不然。高在絕頂。富在福嚴。樂在天堂。苦在地獄。誰知席帽下。元是昔愁人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。道吾示眾云。高不在絕頂。富不在福嚴。樂不在天堂。苦不在地獄。相識滿天下。知心能幾人。師云。徑山即不然。高在絕頂。富在福嚴。樂在天堂。苦在地獄。誰知席帽下。元是昔愁人。

上堂舉。睦州問秀才。先輩治甚經。才云治易。州云。易中道。百姓日用而不知。不知箇甚麼。才云。不知其道。州云。作麼生是道。才無語。州云。果然不知。師云。秀才雖然無語。默契睦州。只是少末後一著。徑山當時若見睦州道果然不知。但撫掌呵呵大笑。管取睦州不相虧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。睦州問秀才。先輩治甚經。才云治易。州云。易中道。百姓日用而不知。不知箇甚麼。才云。不知其道。州云。作麼生是道。才無語。州云。果然不知。師云。秀才雖然無語。默契睦州。只是少末後一著。徑山當時若見睦州道果然不知。但撫掌呵呵大笑。管取睦州不相虧。