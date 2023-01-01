大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第二

徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞 上進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑山能仁禪院住持嗣法慧日禪師臣蘊聞 上進

大堂舉白雲端師翁道若端的得一回汗出也。便向一莖草上。現瓊樓玉殿。若未端的得一回汗出。縱有瓊樓玉殿。却被一莖草蓋却。師云。一莖草上現瓊樓玉殿。決定可信。瓊樓玉殿被一莖草蓋却。莫被他熱謾。徑山恁麼道。為已得一回汗出者說。若未得一回汗出者。切不得疑著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大堂舉白雲端師翁道若端的得一回汗出也。便向一莖草上。現瓊樓玉殿。若未端的得一回汗出。縱有瓊樓玉殿。却被一莖草蓋却。師云。一莖草上現瓊樓玉殿。決定可信。瓊樓玉殿被一莖草蓋却。莫被他熱謾。徑山恁麼道。為已得一回汗出者說。若未得一回汗出者。切不得疑著。

天申節上堂。稽首能度諸世間。無量殊勝福德聚。金輪統御四天下。普施群生安隱樂。還有知恩報恩底麼。良久云。一年三百六十日。唯有今日最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天申節上堂。稽首能度諸世間。無量殊勝福德聚。金輪統御四天下。普施群生安隱樂。還有知恩報恩底麼。良久云。一年三百六十日。唯有今日最吉祥。

上堂舉。百靈問龐居士。石頭得力底句。還曾舉似人否。士云。亦曾舉似人。靈云。舉似阿誰。士自點胸云。龐公。靈云。直是妙德空生。也讚歎不及。居士却問百靈。阿師石頭得力底句。還曾舉似人否。靈云。亦曾舉似人。士云。舉似阿誰。靈戴笠子便行。師云。這箇話端。若不是龐公。幾乎錯舉似人。雖然如是。百靈輸他龐公一著。何故。當時若不得箇破笠遮却髑髏。有甚面目見他龐公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。百靈問龐居士。石頭得力底句。還曾舉似人否。士云。亦曾舉似人。靈云。舉似阿誰。士自點胸云。龐公。靈云。直是妙德空生。也讚歎不及。居士却問百靈。阿師石頭得力底句。還曾舉似人否。靈云。亦曾舉似人。士云。舉似阿誰。靈戴笠子便行。師云。這箇話端。若不是龐公。幾乎錯舉似人。雖然如是。百靈輸他龐公一著。何故。當時若不得箇破笠遮却髑髏。有甚面目見他龐公。

上堂。顛倒想生生死續。顛倒想滅生死絕。生死絕處涅槃空。涅槃空處眼中屑。涅槃既空。喚甚麼作眼中屑。白雲乍可來青嶂。明月難教下碧天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。顛倒想生生死續。顛倒想滅生死絕。生死絕處涅槃空。涅槃空處眼中屑。涅槃既空。喚甚麼作眼中屑。白雲乍可來青嶂。明月難教下碧天。

上堂舉。無著往臺山禮文殊。殊問。大德從何方而來。著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間佛法如何住持。殊云。凡聖同居龍蛇混雜。著云。多少眾。殊云。前三三後三三師云。徑山當時若見。即向他道。和尚如此住持。極是不易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。無著往臺山禮文殊。殊問。大德從何方而來。著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間佛法如何住持。殊云。凡聖同居龍蛇混雜。著云。多少眾。殊云。前三三後三三師云。徑山當時若見。即向他道。和尚如此住持。極是不易。

上堂。拈拄杖卓一下喝一喝云。德山棒臨濟喝。今日為君重拈掇。天何高地何闊。休向糞掃堆上更添搕𢶍。換却骨洗却腸。徑山退身三步。許爾諸人商量。且作麼生商量。擲下拄杖喝一喝云。紅粉易成端正女。無錢難作好兒郎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈拄杖卓一下喝一喝云。德山棒臨濟喝。今日為君重拈掇。天何高地何闊。休向糞掃堆上更添搕𢶍。換却骨洗却腸。徑山退身三步。許爾諸人商量。且作麼生商量。擲下拄杖喝一喝云。紅粉易成端正女。無錢難作好兒郎。

上堂。僧問。雪峯三上投子九到洞山。為甚麼向鼇山成道。師云。屋裏販揚州。進云。後來住菴。有僧敲門。雪峯放身出云。是甚麼。僧亦云。是甚麼。還有優劣也無。師云。優則總優。劣則總劣。進云。為甚麼雪峯低頭歸菴。師云。疑殺天下人。進云。僧舉似巖頭。頭云。我當時若向伊道末後句。天下人不柰雪老何。作麼生是末後句。師云。若不同床睡。焉知被底穿。進云。巖頭道。雪峯與我同條生。不與我同條死。要識末後句。只這是。意旨如何。師云。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。乃云。古德道。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。萬法本閑。唯人自鬧。又教中道。凡夫見諸法但隨於相轉。不了法無相。以是不見佛。遂舉起拂子云。這箇是相。那箇是無相。現今目前森羅萬象眼見耳聞。悉皆是法。又何曾鬧來。既不曾鬧。教甚麼物隨相轉。又舉拂子云。這箇是無相。又作麼生了。既無可了却。向甚麼處見佛。且道古德底是。教中底是。是又是。箇甚麼。若向這裏分剖得出。釋迦不先彌勒不後。雖然如是。未免被山僧拂子穿却鼻孔。復舉拂子云。隨相轉也。被拂子穿却鼻孔。不隨相轉也。被拂子穿却鼻孔。見佛也被拂子穿却鼻孔。不見佛也被拂子穿却鼻孔。乃顧視大眾云。且作麼生免得此過。畢竟水須潮海去。到頭雲定覓山歸。擊禪床下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。雪峯三上投子九到洞山。為甚麼向鼇山成道。師云。屋裏販揚州。進云。後來住菴。有僧敲門。雪峯放身出云。是甚麼。僧亦云。是甚麼。還有優劣也無。師云。優則總優。劣則總劣。進云。為甚麼雪峯低頭歸菴。師云。疑殺天下人。進云。僧舉似巖頭。頭云。我當時若向伊道末後句。天下人不柰雪老何。作麼生是末後句。師云。若不同床睡。焉知被底穿。進云。巖頭道。雪峯與我同條生。不與我同條死。要識末後句。只這是。意旨如何。師云。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。乃云。古德道。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。萬法本閑。唯人自鬧。又教中道。凡夫見諸法但隨於相轉。不了法無相。以是不見佛。遂舉起拂子云。這箇是相。那箇是無相。現今目前森羅萬象眼見耳聞。悉皆是法。又何曾鬧來。既不曾鬧。教甚麼物隨相轉。又舉拂子云。這箇是無相。又作麼生了。既無可了却。向甚麼處見佛。且道古德底是。教中底是。是又是。箇甚麼。若向這裏分剖得出。釋迦不先彌勒不後。雖然如是。未免被山僧拂子穿却鼻孔。復舉拂子云。隨相轉也。被拂子穿却鼻孔。不隨相轉也。被拂子穿却鼻孔。見佛也被拂子穿却鼻孔。不見佛也被拂子穿却鼻孔。乃顧視大眾云。且作麼生免得此過。畢竟水須潮海去。到頭雲定覓山歸。擊禪床下座。

上堂舉。僧問米胡。自古上賢。還達真正理也無。胡云達。僧云。只如真正理。作麼生達。胡云。當時霍光賣假銀城與單于契書。是甚麼人做。僧無語。師云。徑山當時若作這僧。即下一轉語。塞却這老漢口。且道下甚麼語。良久云。若教容易得。便作等閑看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問米胡。自古上賢。還達真正理也無。胡云達。僧云。只如真正理。作麼生達。胡云。當時霍光賣假銀城與單于契書。是甚麼人做。僧無語。師云。徑山當時若作這僧。即下一轉語。塞却這老漢口。且道下甚麼語。良久云。若教容易得。便作等閑看。

上堂。山僧今日設粥供養大眾。粥罷同到龍王殿念誦。念誦罷普請送彥化主茶毘。如此事多。若是祖師西來意。未有工夫說得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。山僧今日設粥供養大眾。粥罷同到龍王殿念誦。念誦罷普請送彥化主茶毘。如此事多。若是祖師西來意。未有工夫說得。

上堂舉。圜悟先師在夾山日。示眾云。通身是眼見不到。通身是耳聞不及。通身是口說不著。通身是心鑑不出。通身即且置。或若無眼作麼生見。無耳作麼生聞。無口作麼生說。無心作麼生鑑。若向這裏撥得一線路。便與古佛同參。且道參甚麼人。師云。惜乎徑山當時不在。若在點一把火照看這老漢面皮厚多少。即今或有傍不甘底出來道。和尚也是普州人。又作麼生即向他道。西天斬頭截臂。這裏自領出去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。圜悟先師在夾山日。示眾云。通身是眼見不到。通身是耳聞不及。通身是口說不著。通身是心鑑不出。通身即且置。或若無眼作麼生見。無耳作麼生聞。無口作麼生說。無心作麼生鑑。若向這裏撥得一線路。便與古佛同參。且道參甚麼人。師云。惜乎徑山當時不在。若在點一把火照看這老漢面皮厚多少。即今或有傍不甘底出來道。和尚也是普州人。又作麼生即向他道。西天斬頭截臂。這裏自領出去。

上堂。十五日已前。諸人道得著。徑山道不著。十五日已後。徑山道得著。諸人道不著。正當十五日。又作麼生。良久云。普。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。十五日已前。諸人道得著。徑山道不著。十五日已後。徑山道得著。諸人道不著。正當十五日。又作麼生。良久云。普。

上堂。僧問。逼塞虛空時如何。師便喝。進云。文殊普賢來也。師云。逼塞虛空。甚處與徑山相見。僧亦喝。師云。文殊普賢為甚麼在爾脚跟下過。僧擬議。師便打。乃舉。永嘉道。了了見無一物。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。有老宿拈云。既無一物。了了見底是箇甚麼。師云。且道這老宿恁麼道。還具眼也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。逼塞虛空時如何。師便喝。進云。文殊普賢來也。師云。逼塞虛空。甚處與徑山相見。僧亦喝。師云。文殊普賢為甚麼在爾脚跟下過。僧擬議。師便打。乃舉。永嘉道。了了見無一物。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。有老宿拈云。既無一物。了了見底是箇甚麼。師云。且道這老宿恁麼道。還具眼也無。

上堂。月生一。鐵輪天子寰中勅。月生二。豐干騎虎入鬧市。月生三。蟭螟眼裏巨鼇翻。驀拈拄杖云。莫有同生同死底麼。出來與徑山拄杖子相見。良久云。見義不為何勇之有。擲下拄杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。月生一。鐵輪天子寰中勅。月生二。豐干騎虎入鬧市。月生三。蟭螟眼裏巨鼇翻。驀拈拄杖云。莫有同生同死底麼。出來與徑山拄杖子相見。良久云。見義不為何勇之有。擲下拄杖。

上堂。心生法滅。性起情亡。這裏悟去揑怪。有甚麼難。舉起拂子云。看看。觀音彌勒普賢文殊。盡向徑山拂子頭上聚頭打葛藤。若也放開。從教口勞舌沸。若也把住。不消一擊以拂子擊禪床下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。心生法滅。性起情亡。這裏悟去揑怪。有甚麼難。舉起拂子云。看看。觀音彌勒普賢文殊。盡向徑山拂子頭上聚頭打葛藤。若也放開。從教口勞舌沸。若也把住。不消一擊以拂子擊禪床下座。

上堂舉。睦州問僧正云。講得唯識論麼。正云不敢。小年曾讀文字來。州拈起糖餅。擘作兩片云。爾作麼生。正無語。州云。喚作糖餅是。不喚作糖餅是。正云。不可不喚作糖餅。州却喚沙彌來來。爾喚作甚麼。彌云。糖餅。州云。爾也講得唯識論。師云。僧正與沙彌。真實講得唯識論。只是不知糖餅來處。睦州老人雖是一方善知識。若是三界唯心萬法唯識。畢竟理會不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。睦州問僧正云。講得唯識論麼。正云不敢。小年曾讀文字來。州拈起糖餅。擘作兩片云。爾作麼生。正無語。州云。喚作糖餅是。不喚作糖餅是。正云。不可不喚作糖餅。州却喚沙彌來來。爾喚作甚麼。彌云。糖餅。州云。爾也講得唯識論。師云。僧正與沙彌。真實講得唯識論。只是不知糖餅來處。睦州老人雖是一方善知識。若是三界唯心萬法唯識。畢竟理會不得。

上堂。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此為證。三寶於是現世間。拈拄杖卓三下云。法輪已三轉竟。作麼生是三寶現世間底消息。良久云。我王庫內無如是刀。又卓一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此為證。三寶於是現世間。拈拄杖卓三下云。法輪已三轉竟。作麼生是三寶現世間底消息。良久云。我王庫內無如是刀。又卓一下。

上堂舉。佛昔勅五百尊者。降一毒龍。尊者各運神通。皆降不得。忽有異方一尊者到。佛勅令降。尊者於龍面前彈指一聲。其龍便伏。師云。五百尊者神通。既與異方尊者一般。為甚麼降龍不得。異方尊者神通。既與五百尊者一般。為甚麼却降得。乃舉拂子云。還會麼。鴛鴦繡出從君看。不把金針度與人。擊禪床下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。佛昔勅五百尊者。降一毒龍。尊者各運神通。皆降不得。忽有異方一尊者到。佛勅令降。尊者於龍面前彈指一聲。其龍便伏。師云。五百尊者神通。既與異方尊者一般。為甚麼降龍不得。異方尊者神通。既與五百尊者一般。為甚麼却降得。乃舉拂子云。還會麼。鴛鴦繡出從君看。不把金針度與人。擊禪床下座。

陳牓眼至上堂。舉教中道。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。白雲師翁頌云。堂前露柱久懷胎。長下孩兒頗俊哉。未解語言先作賦。一操便取狀元來。師云。敢問諸人還知師翁落處麼。若知落處便識得狀元。若也未知。徑山為爾指出。有利無利不離行市。放過一著。落在第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳牓眼至上堂。舉教中道。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。白雲師翁頌云。堂前露柱久懷胎。長下孩兒頗俊哉。未解語言先作賦。一操便取狀元來。師云。敢問諸人還知師翁落處麼。若知落處便識得狀元。若也未知。徑山為爾指出。有利無利不離行市。放過一著。落在第二。

上堂。僧問。翠巖示眾云。一夏與兄弟東說西話。看翠巖眉毛在麼。意旨如何。師云。自首者原其罪。進云。保福道。作賊人心虛。又作麼生。師云。驢揀濕處尿。進云。長慶道。生也。雲門云關。又且如何。師云。一箇破糞箕。對箇禿苕帚。進云。後有老宿云。翠巖無風起浪。作麼生見得。師云。作麼見不得。乃云。廓然無聖不用躊躇。蓋色騎聲全承渠力。諸佛以此度生。衲僧以此為命。露裸裸赤灑灑沒可把。行但行坐但坐。饑來喫飯寒來向火。直饒恁麼。末稱衲僧。不見白雲師翁有言。有時碓嘴生華。有時佛面百醜。李公醉倒街頭。自是張公喫酒。燈籠皺斷眉頭。露柱呵呵拍手。且道露柱拍手成得箇甚麼邊事。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。翠巖示眾云。一夏與兄弟東說西話。看翠巖眉毛在麼。意旨如何。師云。自首者原其罪。進云。保福道。作賊人心虛。又作麼生。師云。驢揀濕處尿。進云。長慶道。生也。雲門云關。又且如何。師云。一箇破糞箕。對箇禿苕帚。進云。後有老宿云。翠巖無風起浪。作麼生見得。師云。作麼見不得。乃云。廓然無聖不用躊躇。蓋色騎聲全承渠力。諸佛以此度生。衲僧以此為命。露裸裸赤灑灑沒可把。行但行坐但坐。饑來喫飯寒來向火。直饒恁麼。末稱衲僧。不見白雲師翁有言。有時碓嘴生華。有時佛面百醜。李公醉倒街頭。自是張公喫酒。燈籠皺斷眉頭。露柱呵呵拍手。且道露柱拍手成得箇甚麼邊事。參。

上堂。超然居士設粥。供養一堂龍象。喫了掛起鉢盂。好箇西來榜樣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。超然居士設粥。供養一堂龍象。喫了掛起鉢盂。好箇西來榜樣。

圜悟和尚忌日。師拈香云。這箇尊慈。平昔強項氣壓諸方。逞過頭底顢頇。用格外底儱侗。自言。我能以木槵子。換天下人眼睛。殊不知。被不孝之子將斷貫索穿却鼻孔。鼻孔索頭既在徑山手裏。要教伊生也由徑山。要教伊死也由徑山。且道以何為驗遂燒香云。以此為驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圜悟和尚忌日。師拈香云。這箇尊慈。平昔強項氣壓諸方。逞過頭底顢頇。用格外底儱侗。自言。我能以木槵子。換天下人眼睛。殊不知。被不孝之子將斷貫索穿却鼻孔。鼻孔索頭既在徑山手裏。要教伊生也由徑山。要教伊死也由徑山。且道以何為驗遂燒香云。以此為驗。

上堂。去年人看中秋月。今年人看中秋月。今年人是去年人。去年月是今年月。還有人向這裏著得一隻眼麼。若也著得。徑山分半院與伊住。其或未然。歸堂喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。去年人看中秋月。今年人看中秋月。今年人是去年人。去年月是今年月。還有人向這裏著得一隻眼麼。若也著得。徑山分半院與伊住。其或未然。歸堂喫茶。

上堂。古者道。了得一萬事畢。今朝是九月一。諸人作麼生了。驀拈拄杖云。不得喚作拄杖子。便了取好。既不喚作柱杖子。作麼生了。擲下云。差之毫釐。失之千里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。古者道。了得一萬事畢。今朝是九月一。諸人作麼生了。驀拈拄杖云。不得喚作拄杖子。便了取好。既不喚作柱杖子。作麼生了。擲下云。差之毫釐。失之千里。

上堂舉。雲門道。既知來處。且道甚麼劫中無祖師。自代云。某甲今日不著便。師云。雲門也是作賊人心虛。徑山即不然。既知來處。且道甚麼劫中無祖師。不圖打草且要蛇驚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門道。既知來處。且道甚麼劫中無祖師。自代云。某甲今日不著便。師云。雲門也是作賊人心虛。徑山即不然。既知來處。且道甚麼劫中無祖師。不圖打草且要蛇驚。

上堂。今朝九月初五。天色半晴半雨。衲僧鼻孔眼睛。切忌和泥合土。乃顧視大眾云。惺惺直是惺惺。靈利不妨靈利。等閑問著十人。五雙不知落處。既惺惺又靈利。為甚麼不知落處。不見道。事因叮囑起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝九月初五。天色半晴半雨。衲僧鼻孔眼睛。切忌和泥合土。乃顧視大眾云。惺惺直是惺惺。靈利不妨靈利。等閑問著十人。五雙不知落處。既惺惺又靈利。為甚麼不知落處。不見道。事因叮囑起。

上堂。拈拄杖示眾云。迷底人喚這箇作拄杖子。悟底人亦喚這箇作拄杖子。雖迷悟之有殊。蓋所見而無異。見既無異。則迷者從教迷。悟者從教悟。總不干這箇事。又舉起云。即今舉起在諸人眼睛上。是迷耶是悟耶。是見耶是不見耶。是異耶是不異耶。喝一喝卓一下云。又是從頭起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈拄杖示眾云。迷底人喚這箇作拄杖子。悟底人亦喚這箇作拄杖子。雖迷悟之有殊。蓋所見而無異。見既無異。則迷者從教迷。悟者從教悟。總不干這箇事。又舉起云。即今舉起在諸人眼睛上。是迷耶是悟耶。是見耶是不見耶。是異耶是不異耶。喝一喝卓一下云。又是從頭起。

劉參政請就天竺陞座。僧問。高揖釋迦不拜彌勒時如何。師云。夢裏惺惺。進云。將謂和尚忘却。師云。爾記得試道看。進云。雖道不得。要且不失。師云。元來不會。進云。從上來事分付阿誰。師云。分付瞎漢。進云。臨濟一宗全憑渠力。師云。且喜不干爾事。問昔日七賢女遊屍陀林。一女云。屍在這裏。人向甚麼處去。一女云。作麼作麼。當時齊悟無生法忍。如何是無生法忍。師云。拈却髑髏裏底。進云。輝騰今古爍破乾坤。師云。這田庫奴。進云。只如四主簿。即今在甚麼處。師舉起拂子云。在這裏。進云。唯憑這箇力。念念更無差。師云。摩竭令行傳萬古。乃云。拈提要妙掘地覓天。就理明真望空啟告。直得心心不觸物。念念絕攀緣。觀法界於一微塵之中。見一微塵遍法界之內。塵塵爾念念爾法法爾。猶是教乘極則。未是衲僧放身命處。若識得衲僧放身命處。則出生入死得大自在。以生死為游戲之場。而不被生死之所留礙。其或不然。未免葛藤。妙性圓明離諸名相。本來無有世界眾生。因妄有生因生有滅。生滅名妄滅妄名真。乃顧視大眾云。今日參政相公。為亡男主簿盡七之晨命。山僧陞于此座。為眾舉揚。僧俗交參同臨斯會。又是箇甚麼。若言是妄現。今說法聽法歷歷孤明。復是何物。眼若是妄。將甚麼觀色。耳若是妄。將甚麼聽聲。鼻若是妄。將甚麼嗅香。舌若是妄。將甚麼了味。身若是妄。將甚麼覺觸。意若是妄將甚麼分別。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。既不屬妄。一真何依。其既無依。一道平等。到這裏方知主簿。昔日雖生本不曾生。今日雖滅本不曾滅。既不生又不滅。更喚甚麼作圓明妙性。真妄名相何處安著。還委悉麼。騰身一擲太虛外。鼻孔依前搭上唇。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉參政請就天竺陞座。僧問。高揖釋迦不拜彌勒時如何。師云。夢裏惺惺。進云。將謂和尚忘却。師云。爾記得試道看。進云。雖道不得。要且不失。師云。元來不會。進云。從上來事分付阿誰。師云。分付瞎漢。進云。臨濟一宗全憑渠力。師云。且喜不干爾事。問昔日七賢女遊屍陀林。一女云。屍在這裏。人向甚麼處去。一女云。作麼作麼。當時齊悟無生法忍。如何是無生法忍。師云。拈却髑髏裏底。進云。輝騰今古爍破乾坤。師云。這田庫奴。進云。只如四主簿。即今在甚麼處。師舉起拂子云。在這裏。進云。唯憑這箇力。念念更無差。師云。摩竭令行傳萬古。乃云。拈提要妙掘地覓天。就理明真望空啟告。直得心心不觸物。念念絕攀緣。觀法界於一微塵之中。見一微塵遍法界之內。塵塵爾念念爾法法爾。猶是教乘極則。未是衲僧放身命處。若識得衲僧放身命處。則出生入死得大自在。以生死為游戲之場。而不被生死之所留礙。其或不然。未免葛藤。妙性圓明離諸名相。本來無有世界眾生。因妄有生因生有滅。生滅名妄滅妄名真。乃顧視大眾云。今日參政相公。為亡男主簿盡七之晨命。山僧陞于此座。為眾舉揚。僧俗交參同臨斯會。又是箇甚麼。若言是妄現。今說法聽法歷歷孤明。復是何物。眼若是妄。將甚麼觀色。耳若是妄。將甚麼聽聲。鼻若是妄。將甚麼嗅香。舌若是妄。將甚麼了味。身若是妄。將甚麼覺觸。意若是妄將甚麼分別。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。既不屬妄。一真何依。其既無依。一道平等。到這裏方知主簿。昔日雖生本不曾生。今日雖滅本不曾滅。既不生又不滅。更喚甚麼作圓明妙性。真妄名相何處安著。還委悉麼。騰身一擲太虛外。鼻孔依前搭上唇。下座。

上堂。佛真法身猶若虛空。以拂子擊禪床一下云。應物現形如水中月。復舉起云。釋迦老子來也。還見麼。若道不見。有眼如盲。若道見。且道。在拂子內拂子外拂子中。間直饒爾道不在內不在外不在中間。恁麼見得分明。徑山門下正好喫棒。擊禪床下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。佛真法身猶若虛空。以拂子擊禪床一下云。應物現形如水中月。復舉起云。釋迦老子來也。還見麼。若道不見。有眼如盲。若道見。且道。在拂子內拂子外拂子中。間直饒爾道不在內不在外不在中間。恁麼見得分明。徑山門下正好喫棒。擊禪床下座。

上堂。盤山道。向上一路千聖不傳。慈明道。向上一路千聖不然。徑山道。向上一路熱盌鳴聲下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。盤山道。向上一路千聖不傳。慈明道。向上一路千聖不然。徑山道。向上一路熱盌鳴聲下座。

出鄉歸上堂。舉肇法師道。動若行雲止猶谷神。既無心於彼此。豈有象於去來。修山主道。去去實不去。途中好善為。來來實不來。路上莫虧危。師云。這二老漢。惜乎不與徑山同時。若也同時。便與縛作一束。送在錢塘江裏。何故古今山河古今日月古今人倫。寒則普天普地寒。熱則普天普地熱。去去來來動動靜靜。又有甚麼過。或有箇衲僧出來道。徑山恁麼說話。也好縛作一束。送在錢塘江裏。山僧却熱炙盞子點茶與伊喫。為甚麼如此。大丈夫兒捋虎鬚。豈是分外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出鄉歸上堂。舉肇法師道。動若行雲止猶谷神。既無心於彼此。豈有象於去來。修山主道。去去實不去。途中好善為。來來實不來。路上莫虧危。師云。這二老漢。惜乎不與徑山同時。若也同時。便與縛作一束。送在錢塘江裏。何故古今山河古今日月古今人倫。寒則普天普地寒。熱則普天普地熱。去去來來動動靜靜。又有甚麼過。或有箇衲僧出來道。徑山恁麼說話。也好縛作一束。送在錢塘江裏。山僧却熱炙盞子點茶與伊喫。為甚麼如此。大丈夫兒捋虎鬚。豈是分外。

上堂。千說萬說。讚說毀說。安立說。隨俗說。顯了說。蓋覆說。盡是盌躂丘。拈起拄杖云。爭如直下識取這箇。不被生死之所轉。不被寒暑之所遷。或有箇衲僧出來道。也只是箇拄杖子。用識作甚麼。今時有一種杜撰禪和。多作這般見解。擲拄杖下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。千說萬說。讚說毀說。安立說。隨俗說。顯了說。蓋覆說。盡是盌躂丘。拈起拄杖云。爭如直下識取這箇。不被生死之所轉。不被寒暑之所遷。或有箇衲僧出來道。也只是箇拄杖子。用識作甚麼。今時有一種杜撰禪和。多作這般見解。擲拄杖下座。

上堂。臘月十五天降雪。為瑞為祥無空闕。文殊露出廣長舌。普賢大士得一橛。如何是那一橛。看錮鏴著生鐵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。臘月十五天降雪。為瑞為祥無空闕。文殊露出廣長舌。普賢大士得一橛。如何是那一橛。看錮鏴著生鐵。

上堂舉。僧問趙州。毫釐有差時如何。州云。天地懸隔。僧云。毫釐無差時如何。州云。天地懸隔。師云。諸人要識趙州麼。慣從五鳳樓前過。手握金鞭賀太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問趙州。毫釐有差時如何。州云。天地懸隔。僧云。毫釐無差時如何。州云。天地懸隔。師云。諸人要識趙州麼。慣從五鳳樓前過。手握金鞭賀太平。

上堂。拈拄杖云。今朝臘月二十五。諸方盡唱雲門曲。徑山隨例和一聲。乃卓一下云。還聞麼。莫言楚石不當玉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈拄杖云。今朝臘月二十五。諸方盡唱雲門曲。徑山隨例和一聲。乃卓一下云。還聞麼。莫言楚石不當玉。

開山忌日上堂。今日一會。是當山國一大覺祖師。為諸人向一切處轉無上法輪。全提底時節。直得大地六種十八相震動出大音聲。諸天音樂不鼓自鳴。梵唄詠歌自然敷奏。諸天寶華同時而雨。正當恁麼時。塵沙諸佛諸大菩薩。諸阿羅漢天龍八部諸鬼神等。各從他方而來集會。咸生歡喜踊躍稱慶。同時發聲而作是言。善哉希有大覺祖師。快說此法。我等悉來共作證明。證明即不無。如何是此法。良久云。雲有出山勢。水無投㵎聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開山忌日上堂。今日一會。是當山國一大覺祖師。為諸人向一切處轉無上法輪。全提底時節。直得大地六種十八相震動出大音聲。諸天音樂不鼓自鳴。梵唄詠歌自然敷奏。諸天寶華同時而雨。正當恁麼時。塵沙諸佛諸大菩薩。諸阿羅漢天龍八部諸鬼神等。各從他方而來集會。咸生歡喜踊躍稱慶。同時發聲而作是言。善哉希有大覺祖師。快說此法。我等悉來共作證明。證明即不無。如何是此法。良久云。雲有出山勢。水無投㵎聲。

歲旦上堂。去年今日也只是這箇。前年今日也只是這箇先前年今日也只是這箇。外前年今日也只是這箇。明年今日也只是這箇。後年今日也只是這箇。外後年今日也只是這箇。更外後年今日也只是這箇。且道這箇是甚麼。元正啟祚萬物咸新。應時納祐慶無不宜。喝一喝云。俗氣不除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂。去年今日也只是這箇。前年今日也只是這箇先前年今日也只是這箇。外前年今日也只是這箇。明年今日也只是這箇。後年今日也只是這箇。外後年今日也只是這箇。更外後年今日也只是這箇。且道這箇是甚麼。元正啟祚萬物咸新。應時納祐慶無不宜。喝一喝云。俗氣不除。

陳知縣請陞座。祖師道。通達本法心。無法無非法。悟了同未悟。無心亦無法。既無心又無法。却喚甚麼作本法。本法又作麼生通達。黃面老子云。心不妄取過去法。亦不貪著未來事。不於現在有所住。了達三世悉空寂。諸人還委悉麼。若未委悉。分明為諸人註破。不住現在此名為定。不著未來此名為慧。不取過去此名為智。亦謂之如來禪。亦謂之祖師禪。苟能於日用二六時中。如是通達。如是了悟。則此定此慧此智。一一如空無有邊際。定慧智既無邊際。則當人日用神通光明亦無邊際。神通光明既無邊際。諸波羅蜜諸解脫門亦無邊際。波羅蜜解脫門既無邊際。此無住心亦無邊際。無住心既無邊際。徑山今日以此無邊際心。說此無邊際法。奉為臣子陳亞卿。祝吾君壽地久天長亦無邊際。正當恁麼時。依時及節一句作麼生道。舉起拂子云。將此深心奉塵剎。是則名為報我皇。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳知縣請陞座。祖師道。通達本法心。無法無非法。悟了同未悟。無心亦無法。既無心又無法。却喚甚麼作本法。本法又作麼生通達。黃面老子云。心不妄取過去法。亦不貪著未來事。不於現在有所住。了達三世悉空寂。諸人還委悉麼。若未委悉。分明為諸人註破。不住現在此名為定。不著未來此名為慧。不取過去此名為智。亦謂之如來禪。亦謂之祖師禪。苟能於日用二六時中。如是通達。如是了悟。則此定此慧此智。一一如空無有邊際。定慧智既無邊際。則當人日用神通光明亦無邊際。神通光明既無邊際。諸波羅蜜諸解脫門亦無邊際。波羅蜜解脫門既無邊際。此無住心亦無邊際。無住心既無邊際。徑山今日以此無邊際心。說此無邊際法。奉為臣子陳亞卿。祝吾君壽地久天長亦無邊際。正當恁麼時。依時及節一句作麼生道。舉起拂子云。將此深心奉塵剎。是則名為報我皇。下座。

上堂。正月十四十五。雙徑椎鑼打鼓。要識祖意西來。看取村歌社舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。正月十四十五。雙徑椎鑼打鼓。要識祖意西來。看取村歌社舞。

徽宗皇帝大祥上堂。拈香罷乃就座云。身從無相中受生。猶如幻出諸形像。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。從上諸聖。莫不皆從無所住處成就眾生。於無所住處示現降神處胎十月。於無所住處示現誕生。於無所住處示現行七步。於無所住處示現處王宮。於無所住處示現出家。於無所住處示現行菩行。於無所住處示現坐菩提樹下成等正覺。於無所住處示現降伏魔軍。於無所住處示現坐道場轉法輪度有情。於無所住處示現授諸菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。於無所住處作佛事已示現入般涅槃。召大眾云。從上諸聖既如是示現。今日臣僧宗杲亦如是說法。只將如是之法。恭為徽宗聖文仁德顯孝皇帝顯肅皇后。用嚴仙駕。伏願。不守自性普現塵中。堅密身同彼上人住不思議解脫海。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徽宗皇帝大祥上堂。拈香罷乃就座云。身從無相中受生。猶如幻出諸形像。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。從上諸聖。莫不皆從無所住處成就眾生。於無所住處示現降神處胎十月。於無所住處示現誕生。於無所住處示現行七步。於無所住處示現處王宮。於無所住處示現出家。於無所住處示現行菩行。於無所住處示現坐菩提樹下成等正覺。於無所住處示現降伏魔軍。於無所住處示現坐道場轉法輪度有情。於無所住處示現授諸菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。於無所住處作佛事已示現入般涅槃。召大眾云。從上諸聖既如是示現。今日臣僧宗杲亦如是說法。只將如是之法。恭為徽宗聖文仁德顯孝皇帝顯肅皇后。用嚴仙駕。伏願。不守自性普現塵中。堅密身同彼上人住不思議解脫海。下座。

上堂。即心是佛佛不遠人。無心是道道非物外。三世諸佛只以此心說法。只以此道度生。以此道度生。無生可度。以此心說法。無法可說。無法可說是真說法。無生可度是真度生。當知三世諸佛亦如是。現前大眾亦如是。乃舉拂子云。還委悉麼。復擊禪床云。如是如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。即心是佛佛不遠人。無心是道道非物外。三世諸佛只以此心說法。只以此道度生。以此道度生。無生可度。以此心說法。無法可說。無法可說是真說法。無生可度是真度生。當知三世諸佛亦如是。現前大眾亦如是。乃舉拂子云。還委悉麼。復擊禪床云。如是如是。

上堂。僧問。不與萬法為侶者是甚麼人。師云。是箇天上天下奈何不得底人。進云。為甚麼却在徑山座下。師云。家無小使不成君子。乃云。塵塵剎剎沒一絲毫。日用堂堂現成活計。三世諸佛立在下風。諸代祖師魂飛膽喪。且道據箇甚麼道理。便得恁麼奇特。還委悉麼。若委悉去。一念萬年萬年一念。如未委悉。東者東邊座。西者西邊坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。不與萬法為侶者是甚麼人。師云。是箇天上天下奈何不得底人。進云。為甚麼却在徑山座下。師云。家無小使不成君子。乃云。塵塵剎剎沒一絲毫。日用堂堂現成活計。三世諸佛立在下風。諸代祖師魂飛膽喪。且道據箇甚麼道理。便得恁麼奇特。還委悉麼。若委悉去。一念萬年萬年一念。如未委悉。東者東邊座。西者西邊坐。

上堂。纔方改歲賀新年。今朝又是二月一。入所證處沒商量。摩訶般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。纔方改歲賀新年。今朝又是二月一。入所證處沒商量。摩訶般若波羅蜜。

上堂。金佛不度鑪。木佛不度火。泥佛不度水。真佛屋裏坐。趙州和尚吐心吐膽。恁麼告報了也。還有知恩報恩者麼。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。金佛不度鑪。木佛不度火。泥佛不度水。真佛屋裏坐。趙州和尚吐心吐膽。恁麼告報了也。還有知恩報恩者麼。便下座。

上堂。以拂子擊禪床一下云。摩竭提國親行此令。三世諸佛眼似鼻孔。衲僧分上成得箇甚麼邊事。莫有道得底麼。若有。四楞塌地道將一句來。若道不得。徑山自道去也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。以拂子擊禪床一下云。摩竭提國親行此令。三世諸佛眼似鼻孔。衲僧分上成得箇甚麼邊事。莫有道得底麼。若有。四楞塌地道將一句來。若道不得。徑山自道去也。便下座。

上堂。僧問。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。炙猪左膊上。為復神通妙用。為復法爾如然。師云。也不是神通妙用。也不是法爾如然。進云。畢竟如何。師云。八尺眉毛頷下生。乃云。大道只在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。若即聲色言語求道真體。正是撥火覓浮漚。若離聲色言語求道真體。大似含元殿裏更覓長安。總不恁麼。畢竟如何。翡翠蹋翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。炙猪左膊上。為復神通妙用。為復法爾如然。師云。也不是神通妙用。也不是法爾如然。進云。畢竟如何。師云。八尺眉毛頷下生。乃云。大道只在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。若即聲色言語求道真體。正是撥火覓浮漚。若離聲色言語求道真體。大似含元殿裏更覓長安。總不恁麼。畢竟如何。翡翠蹋翻荷葉雨。鷺鷥衝破竹林煙。

浴佛上堂。毘藍園裏不曾生。雙林樹下何曾滅。不生不滅見瞿曇。眼中又是重添屑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴佛上堂。毘藍園裏不曾生。雙林樹下何曾滅。不生不滅見瞿曇。眼中又是重添屑。

結夏上堂。此日諸方叢林。莫不踞菩薩乘修寂滅行。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。徑山又且不然。從今日去九十日內。與諸衲子共喫無米飯。咬優曇根。飲不濕水。說睡夢語。且道恁麼修行。與諸方結制。相去多少。良久云。將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。此日諸方叢林。莫不踞菩薩乘修寂滅行。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。徑山又且不然。從今日去九十日內。與諸衲子共喫無米飯。咬優曇根。飲不濕水。說睡夢語。且道恁麼修行。與諸方結制。相去多少。良久云。將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。下座。

上堂。身口意清淨。是名佛出世。身口意不淨。是名佛滅度。我今為汝保任此事。終不虛也。且作麼生是此事。又作麼生保任。豈不見。僧問歸宗。如何是佛。宗云。我向汝道。汝還信否。僧云。和尚誠言。安敢不信。宗云。即汝便是。僧云。如何保任。宗云。一翳在眼空華亂墜。師云。歸宗放去太危。收來太速。這僧當時若拍手呵呵大笑一巡。歸宗老漢向甚處著這面目。敢問諸人。而今合作麼生。一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。身口意清淨。是名佛出世。身口意不淨。是名佛滅度。我今為汝保任此事。終不虛也。且作麼生是此事。又作麼生保任。豈不見。僧問歸宗。如何是佛。宗云。我向汝道。汝還信否。僧云。和尚誠言。安敢不信。宗云。即汝便是。僧云。如何保任。宗云。一翳在眼空華亂墜。師云。歸宗放去太危。收來太速。這僧當時若拍手呵呵大笑一巡。歸宗老漢向甚處著這面目。敢問諸人。而今合作麼生。一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。

上堂。四月二十五。久晴忽爾雨。竺土大仙心。東西密相付。這箇猶是時節因緣。未是衲僧門下消息。且作麼生是衲僧門下消息。良久云。北山老大蟲。咬殺南山虎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。四月二十五。久晴忽爾雨。竺土大仙心。東西密相付。這箇猶是時節因緣。未是衲僧門下消息。且作麼生是衲僧門下消息。良久云。北山老大蟲。咬殺南山虎。

上堂舉。高亭初參德山。隔江問訊。德山以手招之。高亭忽然開悟。乃橫趨而去。更不回顧。後開法嗣德山。師云。高亭橫趨而去。許伊是箇靈利衲僧。若要法嗣德山。即未可。何故猶與德山隔江在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。高亭初參德山。隔江問訊。德山以手招之。高亭忽然開悟。乃橫趨而去。更不回顧。後開法嗣德山。師云。高亭橫趨而去。許伊是箇靈利衲僧。若要法嗣德山。即未可。何故猶與德山隔江在。

上堂。何似生遼天鶻。萬重雲只一突。古人恁麼說話。大似眼病見空華。徑山即不然。何似生莫妄想。直饒透出古今也。是猢猻伎倆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。何似生遼天鶻。萬重雲只一突。古人恁麼說話。大似眼病見空華。徑山即不然。何似生莫妄想。直饒透出古今也。是猢猻伎倆。

上堂舉。劉禹端公上雲居謝雨。問弘覺云。雨從何來。弘覺云。從端公問處來。端公遂禮三拜歡喜而退。行數步。弘覺召云。端公。端公回首。弘覺云。問從何來。端公無語。歸家三日而死。師云。劉禹端公無語歸家。三日而死。正爬著弘覺痒處。只是不知轉身一路。當初待伊道問從何。來但依前禮三拜歡喜而退且教弘覺疑三十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。劉禹端公上雲居謝雨。問弘覺云。雨從何來。弘覺云。從端公問處來。端公遂禮三拜歡喜而退。行數步。弘覺召云。端公。端公回首。弘覺云。問從何來。端公無語。歸家三日而死。師云。劉禹端公無語歸家。三日而死。正爬著弘覺痒處。只是不知轉身一路。當初待伊道問從何。來但依前禮三拜歡喜而退且教弘覺疑三十年。

上堂。拈起拄杖示眾云。還見麼。又卓一下云。還聞麼。若道實見實聞。正是隨聲逐色漢。復舉起云。還見麼。又卓一下云。還聞麼。若道不見不聞。正是避色逃聲漢。畢竟如何。擲下云。鶴有九皐難翥翼。馬無千里謾追風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈起拄杖示眾云。還見麼。又卓一下云。還聞麼。若道實見實聞。正是隨聲逐色漢。復舉起云。還見麼。又卓一下云。還聞麼。若道不見不聞。正是避色逃聲漢。畢竟如何。擲下云。鶴有九皐難翥翼。馬無千里謾追風。

上堂舉。魯祖凡有僧來參。即面壁而坐。一日南泉至。亦面壁而坐。南泉遂於背上拍一掌。祖云誰。泉云。普願。祖云。作甚麼。泉云。也是尋常。師云。垂鉤四海只釣獰龍。格外玄機為尋知己。南泉老人雖善別機。宜識休咎。要且未知魯祖落處。如今莫有知得落處者麼。切忌向鬼窟裏卜度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。魯祖凡有僧來參。即面壁而坐。一日南泉至。亦面壁而坐。南泉遂於背上拍一掌。祖云誰。泉云。普願。祖云。作甚麼。泉云。也是尋常。師云。垂鉤四海只釣獰龍。格外玄機為尋知己。南泉老人雖善別機。宜識休咎。要且未知魯祖落處。如今莫有知得落處者麼。切忌向鬼窟裏卜度。

江令人請陞座。生是死之生。死是生之死。兩路坦然平。無彼復無此。既無生死又無彼此。明明百草頭。明明祖師意。如天普蓋似地普擎。一念相應一時清淨。召大眾云。既無生死。只如檀越給事。五十七年前是箇甚麼。五十七年後又是箇甚麼。良久云。大眾一時高著眼。看我眉毛有幾莖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江令人請陞座。生是死之生。死是生之死。兩路坦然平。無彼復無此。既無生死又無彼此。明明百草頭。明明祖師意。如天普蓋似地普擎。一念相應一時清淨。召大眾云。既無生死。只如檀越給事。五十七年前是箇甚麼。五十七年後又是箇甚麼。良久云。大眾一時高著眼。看我眉毛有幾莖。