龍舒增廣淨土文卷第十二(附錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒增廣淨土文卷第十二(附錄)

獅子峯如如顏丙勸修淨業文(身為苦本覺悟早修) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獅子峯如如顏丙勸修淨業文(身為苦本覺悟早修)

只這色身誰信身為苦本。盡貪世樂不知樂是苦因。浮生易度。豈是久居。幻質非堅。總歸磨滅。自未入胞胎之日。寧有這男女之形。只緣地水火風假合而成。不免生老病死彫殘苦。上無絲線可掛。下沒根株所生。虛浮如水上泡。須臾不久。危脆似草頭露。倏忽便無。長年者不過六七十以皆亡。短命者大都三二十而早夭。又有今日不知來日事。又有上床別了下床時幾一息不來便覺千秋永別(雪峰頌。一盞孤燈照夜臺。上床脫了襪和鞋。三魂七魄夢中去。未委明朝來不來)嘆此身無有是處。奈誰人不被他瞞。筋纏七尺骨頭。皮裹一包肉塊。九孔常流不淨。六根恣逞無明。髮毛爪齒聚若堆塵。涕淚津液污如行廁。裡面盡蛆虫聚會。外頭招蛟虱交攢。沾一災一疾皆死得人。更大熱大寒催人易老。眼被色牽歸餓鬼。耳隨聲去入阿鼻。口頭喫盡味千般。死後只添油幾滴(長魁詩云。紅紅白白莫相瞞。無位真人赤肉團。敗壞不如猪狗相。只今便作死屍看)此身無可愛惜。諸人當願出。如何迷昧底。尚逞風流。曚董漢猶生顛倒。或有骷髏頭上簪花簪草。或有臭皮袋畔帶麝帶香。羅衣罩了膿血。囊錦被遮却屎尿桶。用盡奸心百計。將謂住世萬年。不知頭痛眼花。閻羅王接人來到耶。更鬢班齒損。無常鬼寄信相尋。箇箇戀色貪財。盡是失人身捷徑。日日飲酒食肉。無非種地獄深根。眼前圖快活一時。身後受苦辛萬劫(淨土文。皮包血肉。骨纏筯。顛倒凡夫認作身。到死始知非是我。從前金玉附他人)一旦命根絕處。四大風刀割時。外則脚手牽抽。內則肝腸痛裂。縱使妻兒相惜。無計留君。假饒骨肉滿前。有誰替汝(古頌云 父母恩深終有別。夫妻義重也分離。人情似鳥同林宿。大限來時各自飛。)生底只得悲啼痛切。死者不免神識奔馳。前途不見光明。舉眼全無伴侶。過奈河岸見之。無不悲傷。入鬼門關到者。盡皆悽慘。世上纔經七日。陰間押見十王。曹官抱案沒人情。獄率持叉無笑面。平生作善者。送歸天道僊道人道。在日迹惡者。狎入湯塗火塗刀塗。鑊湯沸若崖崩。劍樹勢如山聳。灌銅汁而遍身肉爛。吞鐵丸而滿口烟生。遭剉磕則血肉淋灕。入寒氷則皮膚凍裂。身碎業風吹再活。命終羅剎喝重生。人間歷盡百春秋。獄內方為一晝夜。(延光集。鑊湯爐炭喧幽壞。劍樹刀山聳太清。受罪要終入萬劫。獄率牛頭始放行)魂魄雖歸鬼界。身屍猶臥棺中。或隔三朝五朝。或當六月七月。腐爛則出虫出血。臭穢則熏地熏天。胖脹不堪觀。醜惡真可怕。催促付一堆野火。斷送埋萬里荒山。昔時要悄紅顏翻成灰爐。今日荒涼白骨變作泥堆(寒山頌云。胭脂畫面嬌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只這色身誰信身為苦本。盡貪世樂不知樂是苦因。浮生易度。豈是久居。幻質非堅。總歸磨滅。自未入胞胎之日。寧有這男女之形。只緣地水火風假合而成。不免生老病死彫殘苦。上無絲線可掛。下沒根株所生。虛浮如水上泡。須臾不久。危脆似草頭露。倏忽便無。長年者不過六七十以皆亡。短命者大都三二十而早夭。又有今日不知來日事。又有上床別了下床時幾一息不來便覺千秋永別(雪峰頌。一盞孤燈照夜臺。上床脫了襪和鞋。三魂七魄夢中去。未委明朝來不來)嘆此身無有是處。奈誰人不被他瞞。筋纏七尺骨頭。皮裹一包肉塊。九孔常流不淨。六根恣逞無明。髮毛爪齒聚若堆塵。涕淚津液污如行廁。裡面盡蛆虫聚會。外頭招蛟虱交攢。沾一災一疾皆死得人。更大熱大寒催人易老。眼被色牽歸餓鬼。耳隨聲去入阿鼻。口頭喫盡味千般。死後只添油幾滴(長魁詩云。紅紅白白莫相瞞。無位真人赤肉團。敗壞不如猪狗相。只今便作死屍看)此身無可愛惜。諸人當願出。如何迷昧底。尚逞風流。曚董漢猶生顛倒。或有骷髏頭上簪花簪草。或有臭皮袋畔帶麝帶香。羅衣罩了膿血。囊錦被遮却屎尿桶。用盡奸心百計。將謂住世萬年。不知頭痛眼花。閻羅王接人來到耶。更鬢班齒損。無常鬼寄信相尋。箇箇戀色貪財。盡是失人身捷徑。日日飲酒食肉。無非種地獄深根。眼前圖快活一時。身後受苦辛萬劫(淨土文。皮包血肉。骨纏筯。顛倒凡夫認作身。到死始知非是我。從前金玉附他人)一旦命根絕處。四大風刀割時。外則脚手牽抽。內則肝腸痛裂。縱使妻兒相惜。無計留君。假饒骨肉滿前。有誰替汝(古頌云 父母恩深終有別。夫妻義重也分離。人情似鳥同林宿。大限來時各自飛。)生底只得悲啼痛切。死者不免神識奔馳。前途不見光明。舉眼全無伴侶。過奈河岸見之。無不悲傷。入鬼門關到者。盡皆悽慘。世上纔經七日。陰間押見十王。曹官抱案沒人情。獄率持叉無笑面。平生作善者。送歸天道僊道人道。在日迹惡者。狎入湯塗火塗刀塗。鑊湯沸若崖崩。劍樹勢如山聳。灌銅汁而遍身肉爛。吞鐵丸而滿口烟生。遭剉磕則血肉淋灕。入寒氷則皮膚凍裂。身碎業風吹再活。命終羅剎喝重生。人間歷盡百春秋。獄內方為一晝夜。(延光集。鑊湯爐炭喧幽壞。劍樹刀山聳太清。受罪要終入萬劫。獄率牛頭始放行)魂魄雖歸鬼界。身屍猶臥棺中。或隔三朝五朝。或當六月七月。腐爛則出虫出血。臭穢則熏地熏天。胖脹不堪觀。醜惡真可怕。催促付一堆野火。斷送埋萬里荒山。昔時要悄紅顏翻成灰爐。今日荒涼白骨變作泥堆(寒山頌云。胭脂畫面嬌

千樣。龍麝薰衣悄百般。今日風流都不見。綠楊芳草髑髏寒)從前恩愛到此成空。自昔英雄如今何在。淚雨洒時空寂寂。悲風動處冷颼颼。夜闌而鬼哭神號。歲久而鵶餮雀啄。荒畔漫留碑石綠。楊中空掛紙錢。下梢頭難免如斯。到這裏怎生不醒(寒山云。雀啄鴉餐皮肉盡。風吹日炙髑髏乾。目前試問傍觀者。自把形駭子細看。)大家具眼休更埋頭。翻身逃出迷津。彈指裂開愛網。向休鬼窟裡作活計。要知肉團上有真人。是男是女總堪修。若智若愚皆有分。但請迴光返照。便知本體元無。若未能學道參禪也。且勤持齋念佛。捨惡歸善改往修來。移六賊為六通神。離八苦得八自在。便好贊天。行化不妨代佛接人。對眾為大眾宣揚。歸家為一家解說。使處處齊知覺悟。教人人盡免沈淪。上助諸佛轉法輪。下拔眾生離苦海。佛言不信。何言可信。人道不修。他道難修。莫教一日換了彼。縱有千佛。難救汝。火急進步。時不待。各請直下承當。莫使此生空過(寒山云。百骸潰散離塵泥。一物長靈復是誰。不得此時通線路。骷髏著地幾人知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千樣。龍麝薰衣悄百般。今日風流都不見。綠楊芳草髑髏寒)從前恩愛到此成空。自昔英雄如今何在。淚雨洒時空寂寂。悲風動處冷颼颼。夜闌而鬼哭神號。歲久而鵶餮雀啄。荒畔漫留碑石綠。楊中空掛紙錢。下梢頭難免如斯。到這裏怎生不醒(寒山云。雀啄鴉餐皮肉盡。風吹日炙髑髏乾。目前試問傍觀者。自把形駭子細看。)大家具眼休更埋頭。翻身逃出迷津。彈指裂開愛網。向休鬼窟裡作活計。要知肉團上有真人。是男是女總堪修。若智若愚皆有分。但請迴光返照。便知本體元無。若未能學道參禪也。且勤持齋念佛。捨惡歸善改往修來。移六賊為六通神。離八苦得八自在。便好贊天。行化不妨代佛接人。對眾為大眾宣揚。歸家為一家解說。使處處齊知覺悟。教人人盡免沈淪。上助諸佛轉法輪。下拔眾生離苦海。佛言不信。何言可信。人道不修。他道難修。莫教一日換了彼。縱有千佛。難救汝。火急進步。時不待。各請直下承當。莫使此生空過(寒山云。百骸潰散離塵泥。一物長靈復是誰。不得此時通線路。骷髏著地幾人知)。

慈照宗主臨終三疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈照宗主臨終三疑

慈照宗主淨土十門告誡云。念佛人臨終三疑不生淨土。一者疑。我生來作業極重。修行日淺。恐不得生。二者疑。我雖念阿彌陀。或有心願未了。及貪嗔癡未息。恐不生。三者疑。我雖念彌陀。臨命終時。恐佛不來迎接。有此三疑。因疑成障。失其正念。不得往生。故念佛之人切要諦信佛經明旨。勿生疑心。經云。念阿彌陀佛一聲。滅八十億劫生死重罪。上至一心不亂。下至十念成功。接向九蓮令辭五濁。苟能心心不昧。念念無差。則疑情永斷。決定往生矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈照宗主淨土十門告誡云。念佛人臨終三疑不生淨土。一者疑。我生來作業極重。修行日淺。恐不得生。二者疑。我雖念阿彌陀。或有心願未了。及貪嗔癡未息。恐不生。三者疑。我雖念彌陀。臨命終時。恐佛不來迎接。有此三疑。因疑成障。失其正念。不得往生。故念佛之人切要諦信佛經明旨。勿生疑心。經云。念阿彌陀佛一聲。滅八十億劫生死重罪。上至一心不亂。下至十念成功。接向九蓮令辭五濁。苟能心心不昧。念念無差。則疑情永斷。決定往生矣。

善導和尚臨終往生正念文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善導和尚臨終往生正念文

知歸子問曰。世事之大莫越生死。一息不來便屬後世。一念差錯便墮輪迴。小子累蒙開誨。念佛往生之法其理甚明。又恐病來死至之時心識散亂。仍慮他人惑動正念忘失淨因。伏望重示歸徑之方。俾脫沈淪之苦。師曰。善哉問也。凡一切人命終欲生淨土。須是不得怕死。常念。此身多苦。不淨惡業種種交纏。若得捨此穢身。超生淨土。受無量快樂。解脫生死苦趣。乃是稱意之事。如脫弊衣得換珍服。但當放下身心。莫生戀著。凡遇有病之時。便念無常。一心待死。叮囑家人及看病人。往來問候人凡來我前。為我念佛。不得說眼前閑雜之話家中長短之事。亦不須軟語安慰祝願安樂。此皆虛花無益之語。若病重將終之際。親屬不得垂淚哭泣。及發嗟嘆懊惱之聲。惑亂心神失其正念。但一時同聲念佛。待氣盡了方可哀泣。纔有絲毫戀世間心。便成罣礙。不得解脫。若得明曉淨土之人頻來策勵。極為大幸。若依此者。決定超生即無疑也。又問曰。求醫服藥。還可用否。答曰。求醫服藥。初不相妨。然藥者只能醫病。不能醫命。命若盡時。藥豈奈何。若殺物命為藥以求身安。此則不可。余多見世人。因病持齋方獲少愈。復有醫者。以酒食血肉佐藥。其病復作。信知。佛力可救。酒肉無益也。又問曰。求神祈福如何。答曰。人命長短生時已定。何假鬼神延之耶。若迷惑信邪。殺害眾生祭祀鬼神。但增罪業反損壽矣。大命若盡。小鬼奈何。空自慞惶俱無所濟。切宜謹之。當以此文帖向目前時時見之。免致臨危忘失。又問曰。平生未曾念佛人還用得否。答曰。此法僧人俗人未念佛人。用之皆得往生。決無疑也。余多見世人。於平常念佛禮讚發願。求生西方甚是勤拳。及至臨病。却又怕死。都不說著往生解脫之事。直待氣消命盡識投冥界。方始十念鳴鍾。恰如賊去關門。濟何事也。死門事大。須是自家著力始得。若一念差錯。歷劫受苦。誰人相代。思之思之。若無事時。當以此法精進受持。是為臨終大事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知歸子問曰。世事之大莫越生死。一息不來便屬後世。一念差錯便墮輪迴。小子累蒙開誨。念佛往生之法其理甚明。又恐病來死至之時心識散亂。仍慮他人惑動正念忘失淨因。伏望重示歸徑之方。俾脫沈淪之苦。師曰。善哉問也。凡一切人命終欲生淨土。須是不得怕死。常念。此身多苦。不淨惡業種種交纏。若得捨此穢身。超生淨土。受無量快樂。解脫生死苦趣。乃是稱意之事。如脫弊衣得換珍服。但當放下身心。莫生戀著。凡遇有病之時。便念無常。一心待死。叮囑家人及看病人。往來問候人凡來我前。為我念佛。不得說眼前閑雜之話家中長短之事。亦不須軟語安慰祝願安樂。此皆虛花無益之語。若病重將終之際。親屬不得垂淚哭泣。及發嗟嘆懊惱之聲。惑亂心神失其正念。但一時同聲念佛。待氣盡了方可哀泣。纔有絲毫戀世間心。便成罣礙。不得解脫。若得明曉淨土之人頻來策勵。極為大幸。若依此者。決定超生即無疑也。又問曰。求醫服藥。還可用否。答曰。求醫服藥。初不相妨。然藥者只能醫病。不能醫命。命若盡時。藥豈奈何。若殺物命為藥以求身安。此則不可。余多見世人。因病持齋方獲少愈。復有醫者。以酒食血肉佐藥。其病復作。信知。佛力可救。酒肉無益也。又問曰。求神祈福如何。答曰。人命長短生時已定。何假鬼神延之耶。若迷惑信邪。殺害眾生祭祀鬼神。但增罪業反損壽矣。大命若盡。小鬼奈何。空自慞惶俱無所濟。切宜謹之。當以此文帖向目前時時見之。免致臨危忘失。又問曰。平生未曾念佛人還用得否。答曰。此法僧人俗人未念佛人。用之皆得往生。決無疑也。余多見世人。於平常念佛禮讚發願。求生西方甚是勤拳。及至臨病。却又怕死。都不說著往生解脫之事。直待氣消命盡識投冥界。方始十念鳴鍾。恰如賊去關門。濟何事也。死門事大。須是自家著力始得。若一念差錯。歷劫受苦。誰人相代。思之思之。若無事時。當以此法精進受持。是為臨終大事。

慈雲懺主晨朝十念法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈雲懺主晨朝十念法

十念門者。每日清晨服飾已後。面西正立。合掌連聲稱阿彌陀佛。盡一氣為一念。如是十氣名為十念。但隨氣長短不限佛數。惟長惟久氣極為度。其佛聲不高不低。不緩不急。調停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心不散。專精為功。故名為此十念者。顯是籍氣束心也。作此念已發願回向云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十念門者。每日清晨服飾已後。面西正立。合掌連聲稱阿彌陀佛。盡一氣為一念。如是十氣名為十念。但隨氣長短不限佛數。惟長惟久氣極為度。其佛聲不高不低。不緩不急。調停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心不散。專精為功。故名為此十念者。顯是籍氣束心也。作此念已發願回向云。

我弟子某甲一心歸命極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念稱如來名。經十念頃。為菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有眾生欲生我國。至心信樂乃至十念。若不生者不取正覺。唯除五逆誹謗正法。我今自憶。此生已來不造逆罪。不謗大乘。願此十念得入如來大誓海中。承佛慈力。眾罪消滅。淨因增長。若臨欲命終。自知時至。身不病苦。心無貪戀。心不倒散。如入禪定。佛及聖眾手持金臺來迎接我。如一念頃生極樂國。華開見佛。即聞佛乘頓開佛慧。廣度眾生滿菩提願(作此願已便止。不必禮拜。要盡此一生不得一日暫廢。唯將不廢。自要其心。得生彼國)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我弟子某甲一心歸命極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念稱如來名。經十念頃。為菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有眾生欲生我國。至心信樂乃至十念。若不生者不取正覺。唯除五逆誹謗正法。我今自憶。此生已來不造逆罪。不謗大乘。願此十念得入如來大誓海中。承佛慈力。眾罪消滅。淨因增長。若臨欲命終。自知時至。身不病苦。心無貪戀。心不倒散。如入禪定。佛及聖眾手持金臺來迎接我。如一念頃生極樂國。華開見佛。即聞佛乘頓開佛慧。廣度眾生滿菩提願(作此願已便止。不必禮拜。要盡此一生不得一日暫廢。唯將不廢。自要其心。得生彼國)。

讚佛偈(并回向發願文。共四篇事盡理到。皆先覺所撰。凡修淨業者隨意互用) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛偈(并回向發願文。共四篇事盡理到。皆先覺所撰。凡修淨業者隨意互用)

阿彌陀佛真金色 相好端嚴無等倫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛真金色 相好端嚴無等倫

白毫寂轉五須彌 紺目澄清四大海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白毫寂轉五須彌 紺目澄清四大海

光中化佛無數億 化菩薩眾亦無邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中化佛無數億 化菩薩眾亦無邊

四十八願度眾生 九品咸令登彼岸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願度眾生 九品咸令登彼岸

於是念佛或百聲千聲。以至萬聲。菩薩號各十聲或百聲畢。回向發願云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是念佛或百聲千聲。以至萬聲。菩薩號各十聲或百聲畢。回向發願云。

我今稱念阿彌陀 真實功德佛名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稱念阿彌陀 真實功德佛名號

惟願慈悲哀納受 證知懺悔及所願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願慈悲哀納受 證知懺悔及所願

我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從身語意之所生 一切我今皆懺悔

願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙

面見彼佛阿彌陀 即得往生安樂剎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面見彼佛阿彌陀 即得往生安樂剎

願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三塗苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。十方三世一切佛云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三塗苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。十方三世一切佛云云。

又二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二

八萬四千之妙相。得非本性彌陀。十萬億剎之遐方。的是唯心淨土。淨穢雖隔。豈越自心。生佛乃殊。寧乖己性。心體虛曠不礙往來。性本包容何妨取捨。是以舉念即登寶界。還歸地產之家鄉。彈指仰對於慈容。實會天真之父子。幾生負德枉受沈淪。今日投誠必蒙拯濟。三心圓發一志西馳。盡來際以依承。歷塵劫而稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千之妙相。得非本性彌陀。十萬億剎之遐方。的是唯心淨土。淨穢雖隔。豈越自心。生佛乃殊。寧乖己性。心體虛曠不礙往來。性本包容何妨取捨。是以舉念即登寶界。還歸地產之家鄉。彈指仰對於慈容。實會天真之父子。幾生負德枉受沈淪。今日投誠必蒙拯濟。三心圓發一志西馳。盡來際以依承。歷塵劫而稱讚。

念佛號并菩薩號同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛號并菩薩號同前

比丘(某甲)為渡眾生。歸命一心稽首禮讚阿彌陀佛三乘聖眾。願淨光慈誓攝我。我今為脫娑婆苦報求生淨土滿菩提。願發志誠心修行淨業。願以禮念如來聖號諷經誦呪眾善功德。投入如來誓願海中。承佛慈力。諸罪消滅。淨因增長。正念現前。臨欲命終。預知時至。身無病苦。口業清淨。心不倒散。如入禪定。佛及眾聖手持金臺。異香天樂來迎接我。如一念頃得生佛國。華開見佛。即聞佛乘頓開佛慧。即證無生。廣度有情同歸淨土。惟願如來特垂救濟。十方三世云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘(某甲)為渡眾生。歸命一心稽首禮讚阿彌陀佛三乘聖眾。願淨光慈誓攝我。我今為脫娑婆苦報求生淨土滿菩提。願發志誠心修行淨業。願以禮念如來聖號諷經誦呪眾善功德。投入如來誓願海中。承佛慈力。諸罪消滅。淨因增長。正念現前。臨欲命終。預知時至。身無病苦。口業清淨。心不倒散。如入禪定。佛及眾聖手持金臺。異香天樂來迎接我。如一念頃得生佛國。華開見佛。即聞佛乘頓開佛慧。即證無生。廣度有情同歸淨土。惟願如來特垂救濟。十方三世云云。

又三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又三

歸命樂邦大慈父 勇猛調御阿彌陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命樂邦大慈父 勇猛調御阿彌陀

一音所演甚深經 菩薩聽聞賢聖眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音所演甚深經 菩薩聽聞賢聖眾

普放慈光攝取我 成就十念菩提心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放慈光攝取我 成就十念菩提心

長辭五濁淨諸緣 即趣九蓮如佛住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長辭五濁淨諸緣 即趣九蓮如佛住

佛月映臨我心水 我心亦映佛月中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛月映臨我心水 我心亦映佛月中

願力有在誓歸依 赴我懇求來接引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力有在誓歸依 赴我懇求來接引

念佛菩薩號如前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛菩薩號如前

上來誦經持呪禮懺念佛功德。普為眾生一心歸命。正趣迴向西方極樂世界阿彌願海。仰冀世尊以大願輪慈誓攝受。令我三業善根增進。於此惡趣速盡報緣。一切生因畢竟永斷。臨命終時正念往生。見佛了心環度一切。我業障罪悉皆懺悔。願垂接引。隨佛同歸護佛法神普及恩有俱蒙利樂悉展威靈。於三昧中共垂衛護。願佛慈悲哀憐攝受。十方三世云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來誦經持呪禮懺念佛功德。普為眾生一心歸命。正趣迴向西方極樂世界阿彌願海。仰冀世尊以大願輪慈誓攝受。令我三業善根增進。於此惡趣速盡報緣。一切生因畢竟永斷。臨命終時正念往生。見佛了心環度一切。我業障罪悉皆懺悔。願垂接引。隨佛同歸護佛法神普及恩有俱蒙利樂悉展威靈。於三昧中共垂衛護。願佛慈悲哀憐攝受。十方三世云云。

又四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又四

稽首阿彌陀 救世大慈父 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首阿彌陀 救世大慈父

甚深真法藏 三乘賢聖僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深真法藏 三乘賢聖僧

我以誠實心 求生佛淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以誠實心 求生佛淨土

願住本弘誓 普運無緣慈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願住本弘誓 普運無緣慈

應念赴機緣 猶如水中月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應念赴機緣 猶如水中月

念佛菩薩如前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛菩薩如前

上來誦經念佛功德。祝獻護法諸天。報答四恩三有。利樂法界眾生。我等一眾懺悔罪根。莊嚴淨土。願此身報盡。臨捨壽時。承此善根。決定得生極樂世界。見佛聞法。速證菩提。廣度群生。大作佛事。十方三世云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來誦經念佛功德。祝獻護法諸天。報答四恩三有。利樂法界眾生。我等一眾懺悔罪根。莊嚴淨土。願此身報盡。臨捨壽時。承此善根。決定得生極樂世界。見佛聞法。速證菩提。廣度群生。大作佛事。十方三世云云。

龍舒增廣淨土文卷第十二(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒增廣淨土文卷第十二(終)

普勸修持 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸修持

南謨阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南謨阿彌陀佛

願同念佛人 盡生極樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願同念佛人 盡生極樂國

見佛了生死 如佛度一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛了生死 如佛度一切

藏經云。念此佛者現世消災保壽。此佛有大誓云。我作佛時。十方眾生至心信樂欲生我國。十聲念我名號。而不生者我不作佛。如每朝合掌向西。至誠念佛十聲。念上四句偈一遍。西方七寶池生蓮花一朵。他日於其中託生。衣食隨意化成。長生不老。龍舒淨土文說感應甚多。王日休勸予為西方二圖。願發大菩薩心者。稍大寫刻板。小者印十。大者印一。小者循門而施。大者擇而與之。小者以勸僕妾之徒。大者以勸識字人。若能以全部刻板廣傳。其為福德不易量也。因附口業圖于後。若併以印施。使知所勸戒尤善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏經云。念此佛者現世消災保壽。此佛有大誓云。我作佛時。十方眾生至心信樂欲生我國。十聲念我名號。而不生者我不作佛。如每朝合掌向西。至誠念佛十聲。念上四句偈一遍。西方七寶池生蓮花一朵。他日於其中託生。衣食隨意化成。長生不老。龍舒淨土文說感應甚多。王日休勸予為西方二圖。願發大菩薩心者。稍大寫刻板。小者印十。大者印一。小者循門而施。大者擇而與之。小者以勸僕妾之徒。大者以勸識字人。若能以全部刻板廣傳。其為福德不易量也。因附口業圖于後。若併以印施。使知所勸戒尤善。

口業勸戒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口業勸戒

口誦佛名如吐珠玉(天堂佛國之報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口誦佛名如吐珠玉(天堂佛國之報)

口宣教化如放光明(破人迷暗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口宣教化如放光明(破人迷暗)

口談無益如嚼木屑(不如默以養氣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口談無益如嚼木屑(不如默以養氣)

口好戲謔如掉刀劍(有傷人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口好戲謔如掉刀劍(有傷人)

口道穢語如流蛆蟲(地獄畜生之報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口道穢語如流蛆蟲(地獄畜生之報)

口說善事如噴清香(稱人長同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口說善事如噴清香(稱人長同)

口語誠實如舒布帛(實濟人用) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口語誠實如舒布帛(實濟人用)

口言欺詐如蒙陷阱(行則誤人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口言欺詐如蒙陷阱(行則誤人)

口稱惡事如出臭氣(說人短同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口稱惡事如出臭氣(說人短同)

人生不過身意口業。殺盜婬為身三業。妄言綺語兩舌惡口為口四業。貪嗔癡為意三業。總謂之十惡。若持而不犯。乃謂之十善。據佛所言。口業果報多於身意二業。以發意則未必形於外。出口則遂見矣。舉身為惡猶有時艱阻。不若口之易發故也。未問隔世之事。且以現世言之。今人有一言稱人。其人終身受賜。福及子孫者。有一言陷人。其人終身受害。累及子孫者。口業豈不重哉。出乎爾者反乎爾。在彼固可畏矣。然有已怨天者窮怨人者。無智惟自戒慎可也。故述賢聖之意。為勸戒圖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人生不過身意口業。殺盜婬為身三業。妄言綺語兩舌惡口為口四業。貪嗔癡為意三業。總謂之十惡。若持而不犯。乃謂之十善。據佛所言。口業果報多於身意二業。以發意則未必形於外。出口則遂見矣。舉身為惡猶有時艱阻。不若口之易發故也。未問隔世之事。且以現世言之。今人有一言稱人。其人終身受賜。福及子孫者。有一言陷人。其人終身受害。累及子孫者。口業豈不重哉。出乎爾者反乎爾。在彼固可畏矣。然有已怨天者窮怨人者。無智惟自戒慎可也。故述賢聖之意。為勸戒圖。

超脫輪迴捷徑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超脫輪迴捷徑

大藏十餘經云。西方淨土事。人皆蓮華中生。衣食化成。長生不老。其修行法門有九品。今即出眾人可通行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大藏十餘經云。西方淨土事。人皆蓮華中生。衣食化成。長生不老。其修行法門有九品。今即出眾人可通行也。

阿彌陀佛有大誓願云。我作佛時。十方眾生至心信樂欲生我國。十聲念我名號。而不生者我不作佛。現世可以消災解冤增福保壽。每朝合掌向西。頂禮念南無阿彌陀佛。南無觀世音菩薩。南無大勢至菩薩。南無一切菩薩聲聞諸上善人。各十聲。復頂禮念。大慈菩薩讚佛懺罪回向發願偈一遍。十方三世佛。阿彌陀第一。九品度眾生。威德無窮極。我今大歸依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用回向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。此偈有大威力。能滅一切罪。長一切福。教人念得大福報。至誠如是。必中品生。更加精進。轉以化人。使更相勸化。則上品上生。罪惡人修亦下品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛有大誓願云。我作佛時。十方眾生至心信樂欲生我國。十聲念我名號。而不生者我不作佛。現世可以消災解冤增福保壽。每朝合掌向西。頂禮念南無阿彌陀佛。南無觀世音菩薩。南無大勢至菩薩。南無一切菩薩聲聞諸上善人。各十聲。復頂禮念。大慈菩薩讚佛懺罪回向發願偈一遍。十方三世佛。阿彌陀第一。九品度眾生。威德無窮極。我今大歸依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用回向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。此偈有大威力。能滅一切罪。長一切福。教人念得大福報。至誠如是。必中品生。更加精進。轉以化人。使更相勸化。則上品上生。罪惡人修亦下品生。

此間念佛。西方七寶池生蓮華一朵。標其姓名。他日於其中託生。比陰府記姓名待其命盡來追者。大不同矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此間念佛。西方七寶池生蓮華一朵。標其姓名。他日於其中託生。比陰府記姓名待其命盡來追者。大不同矣。

念佛報應因緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛報應因緣

梁氏女雙瞽而眼明。憑氏夫人久病而痊愈。陳仲舉冤鬼遂去。劉慧仲夜臥不驚。此生前念佛之效也。姚婆見佛像於空中。曇鑑得蓮華於瓶內。懷玉承金臺迎接。智舜覩孔雀之飛鳴。此臨終往生之効也。志通有五色祥雲。李氏得三根不壞。寶藏有童子出於頂上。公則有金色現於洛中。此身後示視之效也。生淨土者有進無退。直至於成佛。是勸一人修淨土。乃成就一眾生作佛也。凡作佛者必度無量眾生。彼所度之眾生皆由我而始。故勸人修者福德不可窮盡。大慈菩薩偈云。能勸一人修。比自己精進。勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千。名為真菩薩。又能過萬數。即是阿彌陀。又云。骨肉恩情相愛難期。白首團圓幾多。強壯亡身。更有嬰孩命盡。勸念阿彌陀佛。七寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。古詩云。萬般將不去。唯有業隨身。已上詳見龍舒淨土文王日休勸緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁氏女雙瞽而眼明。憑氏夫人久病而痊愈。陳仲舉冤鬼遂去。劉慧仲夜臥不驚。此生前念佛之效也。姚婆見佛像於空中。曇鑑得蓮華於瓶內。懷玉承金臺迎接。智舜覩孔雀之飛鳴。此臨終往生之効也。志通有五色祥雲。李氏得三根不壞。寶藏有童子出於頂上。公則有金色現於洛中。此身後示視之效也。生淨土者有進無退。直至於成佛。是勸一人修淨土。乃成就一眾生作佛也。凡作佛者必度無量眾生。彼所度之眾生皆由我而始。故勸人修者福德不可窮盡。大慈菩薩偈云。能勸一人修。比自己精進。勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千。名為真菩薩。又能過萬數。即是阿彌陀。又云。骨肉恩情相愛難期。白首團圓幾多。強壯亡身。更有嬰孩命盡。勸念阿彌陀佛。七寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。古詩云。萬般將不去。唯有業隨身。已上詳見龍舒淨土文王日休勸緣。

嘉禾在城興聖禪寺德海書 四明友雲王鴻刊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉禾在城興聖禪寺德海書 四明友雲王鴻刊