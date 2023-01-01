龍舒增廣淨土文
宋 王日休撰12卷CBETA T1970大于一万字 8 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
龍舒增廣淨土文卷第八
龍舒增廣淨土文卷第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
國學進士王日休譔
國學進士王日休譔
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
極樂世界雖去此百萬世界。論其迹則不勝其遠。然佛之慧性含虛空世界。故無所不在。是以一切眾生舉意動步。皆在佛之性中。至心懇切。無不應驗。故此卷敘現世感應。
極樂世界雖去此百萬世界。論其迹則不勝其遠。然佛之慧性含虛空世界。故無所不在。是以一切眾生舉意動步。皆在佛之性中。至心懇切。無不應驗。故此卷敘現世感應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
觀音感應記云。饒州軍典鄭鄰死至陰府。以誤追來放還。閻羅王告云。汝還人間。勉力為善。汝見人殺生。但念阿彌陀佛與觀世音菩薩。彼得受生。汝亦得福。由此推之。足以見念阿彌陀佛。誠可薦拔亡者。可增延福壽。不特身後生西方而已。
觀音感應記云。饒州軍典鄭鄰死至陰府。以誤追來放還。閻羅王告云。汝還人間。勉力為善。汝見人殺生。但念阿彌陀佛與觀世音菩薩。彼得受生。汝亦得福。由此推之。足以見念阿彌陀佛。誠可薦拔亡者。可增延福壽。不特身後生西方而已。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
陳企念佛却鬼
陳企念佛却鬼
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予同郡望江陳企嘗妄殺人。後見鬼現。企畏懼。急念阿彌陀佛。鬼不敢近。企念佛不已。鬼遂不現。後常念佛。臨終坐化。後半年附本家孫女名妙光云。我因念阿彌陀佛。已生極樂世界。舉動言語一如平生。親戚相知皆來看。至兩三日家人云。惜乎爾在生時。不曾傳得喜神供養。企遂現。儼然如平生。唯面帶少顏。蓋西方長生不老。其頭如佛之螺髻。蓋成佛漸也。望江士人周憲叔為予言之。
予同郡望江陳企嘗妄殺人。後見鬼現。企畏懼。急念阿彌陀佛。鬼不敢近。企念佛不已。鬼遂不現。後常念佛。臨終坐化。後半年附本家孫女名妙光云。我因念阿彌陀佛。已生極樂世界。舉動言語一如平生。親戚相知皆來看。至兩三日家人云。惜乎爾在生時。不曾傳得喜神供養。企遂現。儼然如平生。唯面帶少顏。蓋西方長生不老。其頭如佛之螺髻。蓋成佛漸也。望江士人周憲叔為予言之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
鄒賓王念佛夢覺
鄒賓王念佛夢覺
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予嘗勸鎮江士人鄒賓王。以西方說。且言。若無閒暇。但早晨合掌。向西念南謨阿彌陀佛十遍亦得。賓王信之。其夜遂夢。與一士人同赴法正。恐懼間遂念阿彌陀佛至十聲乃覺。豈非佛以此堅其信心乎。
予嘗勸鎮江士人鄒賓王。以西方說。且言。若無閒暇。但早晨合掌。向西念南謨阿彌陀佛十遍亦得。賓王信之。其夜遂夢。與一士人同赴法正。恐懼間遂念阿彌陀佛至十聲乃覺。豈非佛以此堅其信心乎。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
張繼祖念佛薦亡
張繼祖念佛薦亡
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予嘗與鎮江士人張繼祖。言西方事。繼祖信之。其乳母死多。為念阿彌陀佛追薦。一夜夢其乳母。借背子衣之來謝繼祖而別去。此念佛追薦之效也。
予嘗與鎮江士人張繼祖。言西方事。繼祖信之。其乳母死多。為念阿彌陀佛追薦。一夜夢其乳母。借背子衣之來謝繼祖而別去。此念佛追薦之效也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
劉慧仲念佛安寢
劉慧仲念佛安寢
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予舊相識劉仲慧湖州長興人。以夜夢多恐懼。予勸以念阿彌陀佛。慧仲至誠聲念一百八遍。當夜遂安寢。次日如前念誦。自此皆得安寢。以此見佛力廣大無所不可。此予序所謂安靜形神者也。
予舊相識劉仲慧湖州長興人。以夜夢多恐懼。予勸以念阿彌陀佛。慧仲至誠聲念一百八遍。當夜遂安寢。次日如前念誦。自此皆得安寢。以此見佛力廣大無所不可。此予序所謂安靜形神者也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阮嫂念佛眼明
阮嫂念佛眼明
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予同郡懷寧縣營田莊有阮念三。嫂患兩目將盲。常念阿彌陀佛。遂得開眼。此予親見之。
予同郡懷寧縣營田莊有阮念三。嫂患兩目將盲。常念阿彌陀佛。遂得開眼。此予親見之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
閻羅王勸婆念佛
閻羅王勸婆念佛
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
鎮江金壇縣株林村蔣婆年七十許。死至陰府。命未盡。當還。閻羅王問云。汝能念經否。對云。不能。王云。汝不能念經。但念阿彌陀佛。既放還。蔣婆謂。閻羅王教我念佛。更無可疑。故常念此佛名。近百二十歲方終。其生淨土必可必矣。豈非以其念佛而又延壽乎。何其壽之多也。金壇士人弱延芝為予言之。
鎮江金壇縣株林村蔣婆年七十許。死至陰府。命未盡。當還。閻羅王問云。汝能念經否。對云。不能。王云。汝不能念經。但念阿彌陀佛。既放還。蔣婆謂。閻羅王教我念佛。更無可疑。故常念此佛名。近百二十歲方終。其生淨土必可必矣。豈非以其念佛而又延壽乎。何其壽之多也。金壇士人弱延芝為予言之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
邵安撫念佛脫難
邵安撫念佛脫難
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
晉江邵彪字希文。為士人時。夢至一官府。人皆稱安撫。彪自喜曰。豈非予及第後作安撫乎。行至前見一官員。問云。汝知汝未及第因否。對云。不知。令引彪去看。見一大鑊煮蛤蜊。見彪乃作人聲叫彪姓名。彪遂念阿彌陀佛。方念一聲。蛤蜊皆變作黃雀飛去。彪後果及第至安撫使。以此見。殺生阻人前程。不可不戒。又見佛力廣大。不可不敬。官職自有定分。不可苟求。
晉江邵彪字希文。為士人時。夢至一官府。人皆稱安撫。彪自喜曰。豈非予及第後作安撫乎。行至前見一官員。問云。汝知汝未及第因否。對云。不知。令引彪去看。見一大鑊煮蛤蜊。見彪乃作人聲叫彪姓名。彪遂念阿彌陀佛。方念一聲。蛤蜊皆變作黃雀飛去。彪後果及第至安撫使。以此見。殺生阻人前程。不可不戒。又見佛力廣大。不可不敬。官職自有定分。不可苟求。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念佛風疾不作
念佛風疾不作
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予近附舟至鎮江。閘中𨷂水不能行。乃於金山借四經。即阿彌陀經也。欲校勘刊板廣傳。舉筆之時。右手有風。其指自掉。寫字不便。予乃舉指。念阿彌陀佛與觀世音菩薩數聲。禱告乞除風疾以成就寫此經。禱畢指遂不掉。以至終帙無恙。以此見佛。與菩薩只在目前。但人信心不至耳。
予近附舟至鎮江。閘中𨷂水不能行。乃於金山借四經。即阿彌陀經也。欲校勘刊板廣傳。舉筆之時。右手有風。其指自掉。寫字不便。予乃舉指。念阿彌陀佛與觀世音菩薩數聲。禱告乞除風疾以成就寫此經。禱畢指遂不掉。以至終帙無恙。以此見佛。與菩薩只在目前。但人信心不至耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
夢中念佛脫恐懼
夢中念佛脫恐懼
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予於夢寐中有恐懼。時念阿彌陀佛與觀世音菩薩。未嘗不即安穩。或即覺惺。足以見佛與菩薩。威神之速如此。但辨信心。效無不應。
予於夢寐中有恐懼。時念阿彌陀佛與觀世音菩薩。未嘗不即安穩。或即覺惺。足以見佛與菩薩。威神之速如此。但辨信心。效無不應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念佛屋不壓死
念佛屋不壓死
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有一老婦雙瞽。令小兒牽行。常念阿彌陀佛。一日息於舊屋之下。屋忽傾倒。小兒走去。老婦在下。乃有二木相拄護於老婦之上。得不壓死。此念佛之效也。妙定居士為予言之。
有一老婦雙瞽。令小兒牽行。常念阿彌陀佛。一日息於舊屋之下。屋忽傾倒。小兒走去。老婦在下。乃有二木相拄護於老婦之上。得不壓死。此念佛之效也。妙定居士為予言之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念佛痁疾遂愈
念佛痁疾遂愈
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有官員李子清。寄居秀州。頗好道家。嘗從學於予。前年久苦痁疾。予告之云。但恐子清不信。若信之必效。予乃授以一方。令臨發時專念阿彌陀佛而服此藥。子清從之。其日遂愈八分。次日復如是遂全愈。子清由是篤信佛理。常以淨土文置於袖中。
有官員李子清。寄居秀州。頗好道家。嘗從學於予。前年久苦痁疾。予告之云。但恐子清不信。若信之必效。予乃授以一方。令臨發時專念阿彌陀佛而服此藥。子清從之。其日遂愈八分。次日復如是遂全愈。子清由是篤信佛理。常以淨土文置於袖中。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念佛痼疾皆愈
念佛痼疾皆愈
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
梁氏女兩目俱盲。念阿彌陀佛三年。繫念不絕。雙目開明。又馮氏夫人亦念佛。久病遂愈。見第五卷。
梁氏女兩目俱盲。念阿彌陀佛三年。繫念不絕。雙目開明。又馮氏夫人亦念佛。久病遂愈。見第五卷。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
繡佛舍利迸出
繡佛舍利迸出
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
贛州廉中大夫恭人繡丈六身阿彌陀佛。繡方及半。舍利迸出。其親戚鄭逢原為予言之。
贛州廉中大夫恭人繡丈六身阿彌陀佛。繡方及半。舍利迸出。其親戚鄭逢原為予言之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛像常有舍利
佛像常有舍利
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
真州鍾離少師宅。自任氏夫人修西方。雕阿彌陀佛像長四寸八分。龕飾甚嚴。常頂載行道。其像眉間常迸出舍利。大如黍米光彩照人出寶珠集。
真州鍾離少師宅。自任氏夫人修西方。雕阿彌陀佛像長四寸八分。龕飾甚嚴。常頂載行道。其像眉間常迸出舍利。大如黍米光彩照人出寶珠集。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
夢佛遂得聰辯
夢佛遂得聰辯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隋慧思禪師因夢阿彌陀佛與之說法。其後聰辯過人。祥瑞不一。出往生傳。
隋慧思禪師因夢阿彌陀佛與之說法。其後聰辯過人。祥瑞不一。出往生傳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念佛治病得愈
念佛治病得愈
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
近年秀州一僧常念阿彌陀佛。為人治病。有病者請往常得痊愈。秀州人皆能言之。
近年秀州一僧常念阿彌陀佛。為人治病。有病者請往常得痊愈。秀州人皆能言之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念佛孫兒免難
念佛孫兒免難
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
予鄉村落間有一老人。每有事。必合掌至額。念阿彌陀佛。其孫兒方二三歲。因隨母至田野。忽失之。老人尋訪不見。後數日人告之云。在溪外。果尋得之。見足跡。遍於灘上。其溪甚深。不知此兒何緣過。彼又久而無恙。人以為其祖至誠阿彌陀佛所感也。
予鄉村落間有一老人。每有事。必合掌至額。念阿彌陀佛。其孫兒方二三歲。因隨母至田野。忽失之。老人尋訪不見。後數日人告之云。在溪外。果尋得之。見足跡。遍於灘上。其溪甚深。不知此兒何緣過。彼又久而無恙。人以為其祖至誠阿彌陀佛所感也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
龍舒增廣淨土文卷第八(終)
龍舒增廣淨土文卷第八(終)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话