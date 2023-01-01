摩訶止觀
隋 智顗說10卷CBETA T1911大于一万字 32 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
摩訶止觀卷第十(上)
摩訶止觀卷第十(上)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隋天台智者大師說
隋天台智者大師說
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
門人灌頂記
門人灌頂記
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七觀諸見境者。非一曰諸。邪解稱見。又解知是見義。推理不當而偏見分明作決定解。名之為見。夫聽學人誦得名相齊文作解。心眼不開全無理觀。據文者生無證者死。夫習禪人唯尚理觀觸處心融。闇於名相一句不識。誦文者守株情通者妙悟。兩家互闕論評皆失。若見解無滯名字又諳。以見解問他意無窮盡。如曲射繞鳥飛走失路。若解釋難問綽有餘工。如射太虛箭去無礙。當知非由學成必是見發。此見或因禪發或因聞發。例如無漏起時藉於信法聞思。因聞發者。本聽不多廣能轉悟。見解分明聰辯問答。因禪發者。初因心靜後觀轉明。翻轉自在有如妙達。南方習禪者寡發見人微。北方多有此事。盲瞑不識謂得真道謂得陀羅尼。闇於知人高安地位。或時不信撥是狂惑。今言非狂非聖。夫鬼著能語鬼去則癡。其既不爾故知非狂。尋其故惑貪瞋尚在。約其新惑更增煩惱。八十八使繫縛浩然。故知非聖乃是見慧發耳。通論見發因聞因禪而多因禪。或禪已見發或禪見俱發。見已得禪又少兩義則多。例如諸禪通發無漏。而未到發者少。六地九地發者多。為是義故次禪定境而論諸見也。若人見發利智根熟能自裁正。或尋經論勘知己過者。此人難得。若不能自正。遇善知識明示是非破其見心。此亦難得。故云真法及說者聽眾難得故。既不自覺又不值師。邪畫日增生死月甚。如稠林曳曲木何得出期。今觀諸見境為四。一明諸見人法。二明諸見發因緣。三明過失。四明止觀。第一明諸見人法又二。一邪人不同。二邪人執法不同。邪人不同又為三。一佛法外外道。二附佛法外道。三學佛法成外道。一外外道。本源有三。一迦毘羅外道此翻黃頭。計因中有果。二漚樓僧佉此翻休睺。計因中無果。三勒沙婆此翻苦行。計因中亦有果亦無果。又入大乘論云。迦毘羅所說有計一過。作者與作一。相與相者一。分與有分一。如是等名為計一。優樓僧佉計異。迦羅鳩馱計一異。若提子計非一非異。一切外道及摩迦羅等計異。皆不離此四。從三四外道派出枝流。至佛出時有六大師。所謂富蘭那迦葉。迦葉姓也。計不生不滅。末伽梨拘賒梨子計眾生苦樂無有因緣自然而爾。刪闍夜毘羅胝子計眾生時熟得道八萬劫到。縷丸數極。阿耆多翅舍欽婆羅。欽婆羅麁衣也。計罪報之苦以投巖拔髮代之。迦羅鳩馱迦旃延計亦有亦無。尼揵陀若提子計業所作定不可改。此出羅什疏。名與大經同所計三同三異。或翻誤或別有意。今所未詳。而大體祖承迦毘羅等。依本為三。或可為四謂四見也。二附佛法外道者起自犢子。方廣自以聰明讀佛經書而生一見。附。佛法起故得此名。犢子讀舍利弗
第七觀諸見境者。非一曰諸。邪解稱見。又解知是見義。推理不當而偏見分明作決定解。名之為見。夫聽學人誦得名相齊文作解。心眼不開全無理觀。據文者生無證者死。夫習禪人唯尚理觀觸處心融。闇於名相一句不識。誦文者守株情通者妙悟。兩家互闕論評皆失。若見解無滯名字又諳。以見解問他意無窮盡。如曲射繞鳥飛走失路。若解釋難問綽有餘工。如射太虛箭去無礙。當知非由學成必是見發。此見或因禪發或因聞發。例如無漏起時藉於信法聞思。因聞發者。本聽不多廣能轉悟。見解分明聰辯問答。因禪發者。初因心靜後觀轉明。翻轉自在有如妙達。南方習禪者寡發見人微。北方多有此事。盲瞑不識謂得真道謂得陀羅尼。闇於知人高安地位。或時不信撥是狂惑。今言非狂非聖。夫鬼著能語鬼去則癡。其既不爾故知非狂。尋其故惑貪瞋尚在。約其新惑更增煩惱。八十八使繫縛浩然。故知非聖乃是見慧發耳。通論見發因聞因禪而多因禪。或禪已見發或禪見俱發。見已得禪又少兩義則多。例如諸禪通發無漏。而未到發者少。六地九地發者多。為是義故次禪定境而論諸見也。若人見發利智根熟能自裁正。或尋經論勘知己過者。此人難得。若不能自正。遇善知識明示是非破其見心。此亦難得。故云真法及說者聽眾難得故。既不自覺又不值師。邪畫日增生死月甚。如稠林曳曲木何得出期。今觀諸見境為四。一明諸見人法。二明諸見發因緣。三明過失。四明止觀。第一明諸見人法又二。一邪人不同。二邪人執法不同。邪人不同又為三。一佛法外外道。二附佛法外道。三學佛法成外道。一外外道。本源有三。一迦毘羅外道此翻黃頭。計因中有果。二漚樓僧佉此翻休睺。計因中無果。三勒沙婆此翻苦行。計因中亦有果亦無果。又入大乘論云。迦毘羅所說有計一過。作者與作一。相與相者一。分與有分一。如是等名為計一。優樓僧佉計異。迦羅鳩馱計一異。若提子計非一非異。一切外道及摩迦羅等計異。皆不離此四。從三四外道派出枝流。至佛出時有六大師。所謂富蘭那迦葉。迦葉姓也。計不生不滅。末伽梨拘賒梨子計眾生苦樂無有因緣自然而爾。刪闍夜毘羅胝子計眾生時熟得道八萬劫到。縷丸數極。阿耆多翅舍欽婆羅。欽婆羅麁衣也。計罪報之苦以投巖拔髮代之。迦羅鳩馱迦旃延計亦有亦無。尼揵陀若提子計業所作定不可改。此出羅什疏。名與大經同所計三同三異。或翻誤或別有意。今所未詳。而大體祖承迦毘羅等。依本為三。或可為四謂四見也。二附佛法外道者起自犢子。方廣自以聰明讀佛經書而生一見。附。佛法起故得此名。犢子讀舍利弗
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
毘曇自制別義言。我在四句外第五不可說藏中。云何四句。外道計色即是我。離色有我。色中有我。我中有色。四陰亦如是。合二十身見。大論云。破二十身見成須陀洹即此義也。今犢子計我異於六師。復非佛法諸論皆推不受。便是附佛法邪人法也。或云。三世及無為法為四句也。又方廣道人自以聰明讀佛十喻。自作義云。不生不滅如幻如化空幻為宗。龍樹斥云。非佛法方廣所作。亦是邪人法也。三學佛法成外道。執佛教門而生煩惱不得入理。大論云。若不得般若方便入阿毘曇。即墮有中。入空即墮無中。入昆勒墮亦有亦無中。中論云。執非有非無名愚癡論。倒執正法還成邪人法也。若學摩訶衍四門即失般若意。為邪火所燒還成邪人法。故百論正破外外道。今大乘論師炎破毘曇成實謂是計有無外道。然成論云。三藏中實義空是。此乃似無意。又同百家之是異百家之非。捉義出沒又似因中亦有果亦無果意。又似昆勒意。當時論起。人皆得道。今時執者乃是人失何關法非。此應從容不可雷同迦毘羅等。若以大破小如淨名所斥。取其不見中理與外道同。非是奪其方便之意。二明邪人執法不同者關中疏云。一師各有三種法。一得一切智法。二得神通法。三得韋陀法。一切智者。各於所計生一種見。解心明利將此見智通一切法。故名一切智外道。神通法者。發得五通變城為鹵。轉釋為羊。停河在耳捫摸日月。此名神通外道。韋陀法者。世間文字星醫兵貨悉能解知。是為韋陀外道。一師則有三種得法不同也。犢子方廣亦如是。若望執佛法邪約三藏四門。一門有三。一直發理解智性生見。二得諸神通。三解四阿含文字。如是四門則有十二種得法不同也。若得意者。一一門中初有三種念處。一性念處。二共念處。三緣念處。性是直緣諦理。共是事理合修。緣是遍緣一切境法。亦是緣三藏教法。後證果時成三種解脫。慧解脫俱解脫無疑解脫。故結集法藏時選取千人。悉用無疑解脫遍解內外經書。擬降外敵。毘曇婆沙云。煩惱障解脫禪定障解脫。一切法障解脫慧解脫人得初解脫。共解脫人得第二解脫。唯佛得第三解脫。總名無疑解脫也。執摩訶衍通別圓四門失意者。例有三十六種得法不同。
毘曇自制別義言。我在四句外第五不可說藏中。云何四句。外道計色即是我。離色有我。色中有我。我中有色。四陰亦如是。合二十身見。大論云。破二十身見成須陀洹即此義也。今犢子計我異於六師。復非佛法諸論皆推不受。便是附佛法邪人法也。或云。三世及無為法為四句也。又方廣道人自以聰明讀佛十喻。自作義云。不生不滅如幻如化空幻為宗。龍樹斥云。非佛法方廣所作。亦是邪人法也。三學佛法成外道。執佛教門而生煩惱不得入理。大論云。若不得般若方便入阿毘曇。即墮有中。入空即墮無中。入昆勒墮亦有亦無中。中論云。執非有非無名愚癡論。倒執正法還成邪人法也。若學摩訶衍四門即失般若意。為邪火所燒還成邪人法。故百論正破外外道。今大乘論師炎破毘曇成實謂是計有無外道。然成論云。三藏中實義空是。此乃似無意。又同百家之是異百家之非。捉義出沒又似因中亦有果亦無果意。又似昆勒意。當時論起。人皆得道。今時執者乃是人失何關法非。此應從容不可雷同迦毘羅等。若以大破小如淨名所斥。取其不見中理與外道同。非是奪其方便之意。二明邪人執法不同者關中疏云。一師各有三種法。一得一切智法。二得神通法。三得韋陀法。一切智者。各於所計生一種見。解心明利將此見智通一切法。故名一切智外道。神通法者。發得五通變城為鹵。轉釋為羊。停河在耳捫摸日月。此名神通外道。韋陀法者。世間文字星醫兵貨悉能解知。是為韋陀外道。一師則有三種得法不同也。犢子方廣亦如是。若望執佛法邪約三藏四門。一門有三。一直發理解智性生見。二得諸神通。三解四阿含文字。如是四門則有十二種得法不同也。若得意者。一一門中初有三種念處。一性念處。二共念處。三緣念處。性是直緣諦理。共是事理合修。緣是遍緣一切境法。亦是緣三藏教法。後證果時成三種解脫。慧解脫俱解脫無疑解脫。故結集法藏時選取千人。悉用無疑解脫遍解內外經書。擬降外敵。毘曇婆沙云。煩惱障解脫禪定障解脫。一切法障解脫慧解脫人得初解脫。共解脫人得第二解脫。唯佛得第三解脫。總名無疑解脫也。執摩訶衍通別圓四門失意者。例有三十六種得法不同。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
○第二明諸見發有二。一明諸見發。二見發不同。一明見發者。或因禪或因聞。眾生久劫靡所不作。曾習諸見隔生中忘。罪覆本解心不速開。今障若薄能發諸禪。或禪見俱發或禪後見發。或聞他說豁然見生。如有泉水土石所礙。決却壅滯𤀹矣成川。闇障既除分別薳去。一日十日綿綿不已。番番自難番番自解。所執之處實而有通。所不執處虛而自破。又辯才無滯巧說己法莊嚴言辭。他來擊難妙能申釋。如是見慧從何處出。由禪中有觀支。觀支是慧數。逸觀諸法莫自知止。快馬著汗不可控制。若聽講人無禪潤見始欲分別多抽腸吐血。因是制命見終不成。若定力潤觀雖逸難制。不致抽腸多得成見。從此觀支推研道理。謂諸法因中有果。此解明利洞見遠意出過餘人。將此難他他不得解。謂他妄語。自執己義他不能壞。自謂是實。無生真智得理妙心。若細推尋但是見惑世智辯聰。具足八十八使顛倒惑網豈關真解。當知是迦毘羅見發相也。又約觀支推尋諸法因中無果。此見分明解心猛利。雖種種難能種種通。引種種證成因中無果義。以此破他他不能當。餘為妄語。他來破己己執轉成。以此為實。建言歸趣唯向因中無果。當知定是僧佉見發也。若於觀支思惟因中亦有果亦無果法。大論云。有與無諍。無與有諍。言長爪執亦有亦無與有無者諍。若入此見難問無窮盡。豈非勒沙婆見發也。其六師所計不同。須善得諸師執意以所發見勘之。雖小不同但令大體相似。即是六師見發也。若於觀支計必有我。而不在身見四句中。亦不在三世無為四句中。而在第五不可說藏中。發此見時心解明利能問能答。神俊快捷難與當鋒。破他成己決不可移。當知是犢子見發也。若於觀支謂諸法幻化。起空盡相。此解虛無不見解心及諸法異。同如幻化。唯計此是餘悉妄語。此是方廣見發也。若於觀支推諸法無常生滅不住。人我如龜毛兔角不可得但有實法。析實法塵若麁若細。總而觀之無常無我。計此為實。所發見解全會毘曇。諸舊聽人雖解名相心路不通。若發此見於文雖昧而神解百倍。其不識者謂是賢聖而實非也。若是賢人道心欝然與解俱生。能伏煩惱成方便位。今雖解無常增長諍競。道心沈沒煩惱轉熾。故知是有門見發也。若於觀支忽發空解。謂言無常生滅三假浮虛。析塵入空種種方便。此見明利神用駿疾。強於問難破他成己。是實餘妄。此是空門見發也。若於觀支計一切法亦有亦無。若入此門難問無窮盡。此是昆勒意。論乃不度習發無定。是為亦有亦無見發也。非有非無見例亦可知。當知四門通理則成正見。若失方便墮四見中。故名佛法內邪也。何但三藏四門執成邪
○第二明諸見發有二。一明諸見發。二見發不同。一明見發者。或因禪或因聞。眾生久劫靡所不作。曾習諸見隔生中忘。罪覆本解心不速開。今障若薄能發諸禪。或禪見俱發或禪後見發。或聞他說豁然見生。如有泉水土石所礙。決却壅滯𤀹矣成川。闇障既除分別薳去。一日十日綿綿不已。番番自難番番自解。所執之處實而有通。所不執處虛而自破。又辯才無滯巧說己法莊嚴言辭。他來擊難妙能申釋。如是見慧從何處出。由禪中有觀支。觀支是慧數。逸觀諸法莫自知止。快馬著汗不可控制。若聽講人無禪潤見始欲分別多抽腸吐血。因是制命見終不成。若定力潤觀雖逸難制。不致抽腸多得成見。從此觀支推研道理。謂諸法因中有果。此解明利洞見遠意出過餘人。將此難他他不得解。謂他妄語。自執己義他不能壞。自謂是實。無生真智得理妙心。若細推尋但是見惑世智辯聰。具足八十八使顛倒惑網豈關真解。當知是迦毘羅見發相也。又約觀支推尋諸法因中無果。此見分明解心猛利。雖種種難能種種通。引種種證成因中無果義。以此破他他不能當。餘為妄語。他來破己己執轉成。以此為實。建言歸趣唯向因中無果。當知定是僧佉見發也。若於觀支思惟因中亦有果亦無果法。大論云。有與無諍。無與有諍。言長爪執亦有亦無與有無者諍。若入此見難問無窮盡。豈非勒沙婆見發也。其六師所計不同。須善得諸師執意以所發見勘之。雖小不同但令大體相似。即是六師見發也。若於觀支計必有我。而不在身見四句中。亦不在三世無為四句中。而在第五不可說藏中。發此見時心解明利能問能答。神俊快捷難與當鋒。破他成己決不可移。當知是犢子見發也。若於觀支謂諸法幻化。起空盡相。此解虛無不見解心及諸法異。同如幻化。唯計此是餘悉妄語。此是方廣見發也。若於觀支推諸法無常生滅不住。人我如龜毛兔角不可得但有實法。析實法塵若麁若細。總而觀之無常無我。計此為實。所發見解全會毘曇。諸舊聽人雖解名相心路不通。若發此見於文雖昧而神解百倍。其不識者謂是賢聖而實非也。若是賢人道心欝然與解俱生。能伏煩惱成方便位。今雖解無常增長諍競。道心沈沒煩惱轉熾。故知是有門見發也。若於觀支忽發空解。謂言無常生滅三假浮虛。析塵入空種種方便。此見明利神用駿疾。強於問難破他成己。是實餘妄。此是空門見發也。若於觀支計一切法亦有亦無。若入此門難問無窮盡。此是昆勒意。論乃不度習發無定。是為亦有亦無見發也。非有非無見例亦可知。當知四門通理則成正見。若失方便墮四見中。故名佛法內邪也。何但三藏四門執成邪
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
見。無量劫來亦學摩訶衍通別圓等不入理。保之為是。取於四邊邪見火燒。今於觀支忽發先解。夢虛空花如幻之有。作此有解解心明利。或作幻本無實無實故空。空解明利。或作亦空亦有解。譬如幻化物見而不可見。或作非空非有解。非是幻有亦作幻無。中論觀法品云。若言諸法非有非無。是名愚癡論。向道人聞說即悟名得實相。邪心取著生戲論者。即判屬愚癡論。是為通教四門四見也。若於觀支思惟通教四門之解是界內幻夢。此夢從眠法生。眠即無明。觀無明入法性。亦有四門。或言法性如井中七寶。或言如虛空。或言如酒酪瓶。或言中道。此四解明利。即是別教四門見發也。若於觀支忽解。無明轉即變為明。明具一切法。或謂無明不可得變為明。明何可得。此不可得具一切法。或謂法性之明亦可得亦不可得。非可得非不可得。一門即三門三門即一門。此解明利。所破無不壞所存無不立。無能逾勝。亦復自謂是無生忍。如此解者。是圓教四門見發也。大乘四門皆成見者。實語是虛語生語見故。涅槃是生死貪著生故。多服甘露傷命早夭。失方便門墮於邪執。故稱內邪見也。夫四見為諸見本。自他復為共無因本。故龍樹破自他竟。點共有二過無因則不可。自他既不實況無因耶。本破末傾其意在此。若立自他共無因例立。今大小乘四門僻執成見。但明自他意竟餘者可知。若三藏明大生生小生皆從無明生不由真起。若無明滅諸行滅。不關真滅。執此見者即成自性邪見也。通教明真是不生。不生故生生一切惑。若滅此惑還由不生。如此執者是他性邪見也。界內以惑為自真為他。故作此說也。界外以法性為自無明為他。別教計阿梨耶生一切惑。緣修智慧滅此無明。能生能滅不關法性。此執他性生邪見也。圓教論法性生一切法。法性滅一切法。此則計自性邪見。前君弱臣強。今君強臣弱。餘二可知。夫因聞多發理見少發神通韋陀。因禪多發神通韋陀少發理見。發理見者伏學人。發神通伏俗人。俗人取異不取解。學人取解不取異。發韋陀兼伏。具發三者最能兼伏。因禪發者已如上說。因聞發者今當說。行者雖得禪而未發見要假前人啟發其心。心既靜利。忽聞因中有果。心豁開悟洞明邪慧。百千重意逾深逾遠。猶如石泉。是為從聞發得迦毘羅見。餘三亦如是。若聞第五不可說藏及聞幻化。即發犢子見也。或聞三藏四門隨解一句。見心豁起深解無常。觀心奔踊不復可制。是為因聞發有門見。三門亦如是。若聞摩訶衍十二門。各依門生解解心明利。過向所聞。雖發此解非大方便不入小賢中。又非迦毘羅等邪解。故知是發十二門見。二明發法不同者。迦
見。無量劫來亦學摩訶衍通別圓等不入理。保之為是。取於四邊邪見火燒。今於觀支忽發先解。夢虛空花如幻之有。作此有解解心明利。或作幻本無實無實故空。空解明利。或作亦空亦有解。譬如幻化物見而不可見。或作非空非有解。非是幻有亦作幻無。中論觀法品云。若言諸法非有非無。是名愚癡論。向道人聞說即悟名得實相。邪心取著生戲論者。即判屬愚癡論。是為通教四門四見也。若於觀支思惟通教四門之解是界內幻夢。此夢從眠法生。眠即無明。觀無明入法性。亦有四門。或言法性如井中七寶。或言如虛空。或言如酒酪瓶。或言中道。此四解明利。即是別教四門見發也。若於觀支忽解。無明轉即變為明。明具一切法。或謂無明不可得變為明。明何可得。此不可得具一切法。或謂法性之明亦可得亦不可得。非可得非不可得。一門即三門三門即一門。此解明利。所破無不壞所存無不立。無能逾勝。亦復自謂是無生忍。如此解者。是圓教四門見發也。大乘四門皆成見者。實語是虛語生語見故。涅槃是生死貪著生故。多服甘露傷命早夭。失方便門墮於邪執。故稱內邪見也。夫四見為諸見本。自他復為共無因本。故龍樹破自他竟。點共有二過無因則不可。自他既不實況無因耶。本破末傾其意在此。若立自他共無因例立。今大小乘四門僻執成見。但明自他意竟餘者可知。若三藏明大生生小生皆從無明生不由真起。若無明滅諸行滅。不關真滅。執此見者即成自性邪見也。通教明真是不生。不生故生生一切惑。若滅此惑還由不生。如此執者是他性邪見也。界內以惑為自真為他。故作此說也。界外以法性為自無明為他。別教計阿梨耶生一切惑。緣修智慧滅此無明。能生能滅不關法性。此執他性生邪見也。圓教論法性生一切法。法性滅一切法。此則計自性邪見。前君弱臣強。今君強臣弱。餘二可知。夫因聞多發理見少發神通韋陀。因禪多發神通韋陀少發理見。發理見者伏學人。發神通伏俗人。俗人取異不取解。學人取解不取異。發韋陀兼伏。具發三者最能兼伏。因禪發者已如上說。因聞發者今當說。行者雖得禪而未發見要假前人啟發其心。心既靜利。忽聞因中有果。心豁開悟洞明邪慧。百千重意逾深逾遠。猶如石泉。是為從聞發得迦毘羅見。餘三亦如是。若聞第五不可說藏及聞幻化。即發犢子見也。或聞三藏四門隨解一句。見心豁起深解無常。觀心奔踊不復可制。是為因聞發有門見。三門亦如是。若聞摩訶衍十二門。各依門生解解心明利。過向所聞。雖發此解非大方便不入小賢中。又非迦毘羅等邪解。故知是發十二門見。二明發法不同者。迦
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
毘羅外道直發見解。解心雄猛邪慧超殊不可摧伏。是得一切智法也。若直發神通蹈履水火隱顯自任。誰不謂聖人乎。真諦三藏云。震旦國有二種福(云云)。是得神通法也。若直發韋陀。知世文字覽諸典籍一見即解。或竊讀三藏衍等經絓眼便識。還將此知莊嚴己法。若爾內外相濫殆不可識。今時多有還俗之者。畏憚王役入外道中。偷佛法義竊解莊老。遂成混雜迷惑初心。孰正孰邪。是為發得韋陀法也。一種外道各得三法。約人成七。所謂單三複三具足者一。餘二外道亦爾。合有二十一種得法不同。若約六師一師有三合成十八。約人得多少則有四十二種得法不同也。犢子方廣發法不同。亦有單三複三具足者一。若內邪得法不同。隨一一門所計道理精能分別。此是得性念處見。亦是慧解脫耶。餘門亦如是。若但若兼發得神通飛騰縱任。此是得共念處見亦是俱解脫耶。若通慧自在而不能說法。或尋經論或聽他說即達名數。又下通韋陀上通大乘悉用己見消諸法門。以諸法門莊嚴己見。四門各有三種。約人亦有七意也。若通別圓等四門各直發慧解。各但變通。各知內外經書者。自謂道真他謂高著。今但謂是邪見。一門有七。合成八十四種(云云)。復次前總論同異。今當一一論同異。三外六師雖同發一切智。或有見一切智。或無見一切智。如是等種種一切智所計處別。故見智則異。各據為是餘人則非。法華云。野干前死。此明利使發時鈍使則沒故言前死。又云。諸大惡獸競來食噉。即是所執一見能噉諸見。論力云。一切諸師皆有究竟道鹿頭第一。當知一切智各各不同也。乃至三藏四門一切智。大乘四門一切智。各執所見互相吞噉。彼彼不同可以意得。次神通法不同者。神通因禪而得得禪不定。外外道秖因根本發通。或初二三四。所因既殊力用亦別。內邪亦因根本。又因淨禪。所因淺深通用優劣。大論云。所因處用通廣。所不因處用通劣。但禪是事通是用。俱屬福德莊嚴。非所諍處雖無理諍。校捔所因通用悉異。次韋陀不同者。若外外道所發所讀治家濟世之書。部帙不同詮述各異。發讀多則知廣。少則知狹。長慢自大皆由文字不同也。若內邪不發不讀外外道文字者則知狹。發讀則知廣。不發不讀三藏文字者。不知界內名相則知見狹。發讀者則知廣。不發不讀衍者。不知界外名相則知狹。發讀者則知廣。當知韋陀之法句句不同耳。復次結會不同。然內外諸邪。俱明理慧神通文字立德調心。尊人卑己聲譽動物。如菴羅果生熟難知。天下好首莫測邪正。今判之甚易。如迦羅七種不同。研其根本皆從邪無中起若計因中有果破一切法唯存此句。作諸神通
毘羅外道直發見解。解心雄猛邪慧超殊不可摧伏。是得一切智法也。若直發神通蹈履水火隱顯自任。誰不謂聖人乎。真諦三藏云。震旦國有二種福(云云)。是得神通法也。若直發韋陀。知世文字覽諸典籍一見即解。或竊讀三藏衍等經絓眼便識。還將此知莊嚴己法。若爾內外相濫殆不可識。今時多有還俗之者。畏憚王役入外道中。偷佛法義竊解莊老。遂成混雜迷惑初心。孰正孰邪。是為發得韋陀法也。一種外道各得三法。約人成七。所謂單三複三具足者一。餘二外道亦爾。合有二十一種得法不同。若約六師一師有三合成十八。約人得多少則有四十二種得法不同也。犢子方廣發法不同。亦有單三複三具足者一。若內邪得法不同。隨一一門所計道理精能分別。此是得性念處見。亦是慧解脫耶。餘門亦如是。若但若兼發得神通飛騰縱任。此是得共念處見亦是俱解脫耶。若通慧自在而不能說法。或尋經論或聽他說即達名數。又下通韋陀上通大乘悉用己見消諸法門。以諸法門莊嚴己見。四門各有三種。約人亦有七意也。若通別圓等四門各直發慧解。各但變通。各知內外經書者。自謂道真他謂高著。今但謂是邪見。一門有七。合成八十四種(云云)。復次前總論同異。今當一一論同異。三外六師雖同發一切智。或有見一切智。或無見一切智。如是等種種一切智所計處別。故見智則異。各據為是餘人則非。法華云。野干前死。此明利使發時鈍使則沒故言前死。又云。諸大惡獸競來食噉。即是所執一見能噉諸見。論力云。一切諸師皆有究竟道鹿頭第一。當知一切智各各不同也。乃至三藏四門一切智。大乘四門一切智。各執所見互相吞噉。彼彼不同可以意得。次神通法不同者。神通因禪而得得禪不定。外外道秖因根本發通。或初二三四。所因既殊力用亦別。內邪亦因根本。又因淨禪。所因淺深通用優劣。大論云。所因處用通廣。所不因處用通劣。但禪是事通是用。俱屬福德莊嚴。非所諍處雖無理諍。校捔所因通用悉異。次韋陀不同者。若外外道所發所讀治家濟世之書。部帙不同詮述各異。發讀多則知廣。少則知狹。長慢自大皆由文字不同也。若內邪不發不讀外外道文字者則知狹。發讀則知廣。不發不讀三藏文字者。不知界內名相則知見狹。發讀者則知廣。不發不讀衍者。不知界外名相則知狹。發讀者則知廣。當知韋陀之法句句不同耳。復次結會不同。然內外諸邪。俱明理慧神通文字立德調心。尊人卑己聲譽動物。如菴羅果生熟難知。天下好首莫測邪正。今判之甚易。如迦羅七種不同。研其根本皆從邪無中起若計因中有果破一切法唯存此句。作諸神通
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
搖動時俗。令人信受因中有果法。所引韋陀異家。名相莊嚴因中有果。所立諸行歸宗趣向。指極因中有果為所執法。動身口意造無量罪如後說。由此驗知是迦毘羅外道也。僧佉沙婆例亦如此元起邪無終歸所執。犢子亦如是。小大四門準此可解。驗之以元始察之以歸宗。則涇渭分流菽麥殊類。何意濫以莊老齊於佛法。邪正既以混和。何能拔大異小。自行不明何得化他。師弟俱墮也。
搖動時俗。令人信受因中有果法。所引韋陀異家。名相莊嚴因中有果。所立諸行歸宗趣向。指極因中有果為所執法。動身口意造無量罪如後說。由此驗知是迦毘羅外道也。僧佉沙婆例亦如此元起邪無終歸所執。犢子亦如是。小大四門準此可解。驗之以元始察之以歸宗。則涇渭分流菽麥殊類。何意濫以莊老齊於佛法。邪正既以混和。何能拔大異小。自行不明何得化他。師弟俱墮也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
○第三明過失為二。一明過失。二明並決。一正明過失者。若天竺宗三。真丹亦有其義。周弘政釋三玄云。易判八卦陰陽吉凶。此約有明玄。老子虛融此約無明玄。莊子自然約有無明玄。自外枝派源祖出此。今且約此以明得失。如莊子云。貴賤苦樂是非得失皆其自然。若言自然是不破果。不辨先業即是破因。禮制仁義衛身安國。若不行用滅族亡家。但現世立德不言招後世報。是為破果不破因。若言慶流後世并前則是亦有果亦無果也。約一計即有三行。一謂計有行善。二計有行惡。三計有行無記。如云理分應爾富貴不可企求。貧賤不可怨避。生無足欣死何勞畏。將此虛心令居貴莫憍處窮不悶。貪恚心息安一懷抱。以自然訓物作入理弄引。此其得也。得有多種。若言常無欲觀其妙無何等欲。忽玉璧棄公相洗耳還牛自守高志。此乃棄欲界之欲攀上勝出之妙。即以初禪等為妙。何以得知。莊公皇帝問道觀神氣。見身內眾物以此為道。似如通明觀中發得初禪之妙。若言諸苦所因貪欲為本。若離貪欲即得涅槃。此無三界之欲。此得滅止妙離之妙。又法名無染。若染於法是染涅槃。無此染欲得一道微妙。妙此諸欲欲妙皆無。汝得何等。尚不識欲界欲初禪妙。況後欲妙耶。若與權論。乃是逗機漸引覆相論欲妙。不得彰言了義而說。但息跨企之欲觀自然之妙。險詖之行既除。仁讓之風斯在。此皆計有自然而行善也。又計自然任運恣氣。亦不運御從善。亦不動役作惡。若傷神和不會自然。雖無取捨而是行無記。行業未盡受報何疑。若計自然作惡者。謂萬物自然恣意造惡終歸自然。斯乃背無欲而恣欲。違於妙而就麁。如莊周斥仁義。雖防小盜不意大盜揭仁義。以謀其國。本以自然息欲。乃揭自然而為惡。此義可知也。次約天竺諸見空見最強。今寄之以論得失。夫空見為三。一破因不破果破果不破因。二因果俱破不破一切法。三破因果及一切法。一切法即三無為也。第三外道與佛法何異。大論明。大小乘空體析為異。外道亦體析此云何異。外道從邪因緣無因緣。若析若體若畢竟空。佛弟子知從愛因緣。若析若體若畢竟空。有人言。破語非體。今明。中論首尾以破題品。破豈異體邪。故不約此分邪正大小。但依大論析正因緣異外道。體正因緣異小乘。若約邪因緣起空見。亦有三行而多作惡。真觀空人知從愛生善尚不作。豈況惡乎。起空見人於果報財位非其諍處。空是其處。同我空法親友生愛。讚有破空怨讎瞋惱。人不知空慢之如土。空心無畏不存規矩。恣情縱欲破正見威儀淨命。死皆當墮三惡道中。六師云。若有慚愧則墮地獄。若無慚愧不墮地獄。背鱠經屏
○第三明過失為二。一明過失。二明並決。一正明過失者。若天竺宗三。真丹亦有其義。周弘政釋三玄云。易判八卦陰陽吉凶。此約有明玄。老子虛融此約無明玄。莊子自然約有無明玄。自外枝派源祖出此。今且約此以明得失。如莊子云。貴賤苦樂是非得失皆其自然。若言自然是不破果。不辨先業即是破因。禮制仁義衛身安國。若不行用滅族亡家。但現世立德不言招後世報。是為破果不破因。若言慶流後世并前則是亦有果亦無果也。約一計即有三行。一謂計有行善。二計有行惡。三計有行無記。如云理分應爾富貴不可企求。貧賤不可怨避。生無足欣死何勞畏。將此虛心令居貴莫憍處窮不悶。貪恚心息安一懷抱。以自然訓物作入理弄引。此其得也。得有多種。若言常無欲觀其妙無何等欲。忽玉璧棄公相洗耳還牛自守高志。此乃棄欲界之欲攀上勝出之妙。即以初禪等為妙。何以得知。莊公皇帝問道觀神氣。見身內眾物以此為道。似如通明觀中發得初禪之妙。若言諸苦所因貪欲為本。若離貪欲即得涅槃。此無三界之欲。此得滅止妙離之妙。又法名無染。若染於法是染涅槃。無此染欲得一道微妙。妙此諸欲欲妙皆無。汝得何等。尚不識欲界欲初禪妙。況後欲妙耶。若與權論。乃是逗機漸引覆相論欲妙。不得彰言了義而說。但息跨企之欲觀自然之妙。險詖之行既除。仁讓之風斯在。此皆計有自然而行善也。又計自然任運恣氣。亦不運御從善。亦不動役作惡。若傷神和不會自然。雖無取捨而是行無記。行業未盡受報何疑。若計自然作惡者。謂萬物自然恣意造惡終歸自然。斯乃背無欲而恣欲。違於妙而就麁。如莊周斥仁義。雖防小盜不意大盜揭仁義。以謀其國。本以自然息欲。乃揭自然而為惡。此義可知也。次約天竺諸見空見最強。今寄之以論得失。夫空見為三。一破因不破果破果不破因。二因果俱破不破一切法。三破因果及一切法。一切法即三無為也。第三外道與佛法何異。大論明。大小乘空體析為異。外道亦體析此云何異。外道從邪因緣無因緣。若析若體若畢竟空。佛弟子知從愛因緣。若析若體若畢竟空。有人言。破語非體。今明。中論首尾以破題品。破豈異體邪。故不約此分邪正大小。但依大論析正因緣異外道。體正因緣異小乘。若約邪因緣起空見。亦有三行而多作惡。真觀空人知從愛生善尚不作。豈況惡乎。起空見人於果報財位非其諍處。空是其處。同我空法親友生愛。讚有破空怨讎瞋惱。人不知空慢之如土。空心無畏不存規矩。恣情縱欲破正見威儀淨命。死皆當墮三惡道中。六師云。若有慚愧則墮地獄。若無慚愧不墮地獄。背鱠經屏
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天雷尿井。逆父慢母劇於行路。乃謂無礙。若親異疏非平等也。自行姦惡復以化人。普共為非失禮如畜。豈有天下容忍此耶。雖謂無礙不敢逆主慢后。自惜其身則於身有礙。是人直發此是見轉熾盛永不得禪。若得禪已見禪法多失。發見已禪。多是鬼禪鬼通。能記吉凶又知他心。又廣尋韋陀證成此見。令人信受破世出世善。名噉人狗。若一種不破不名飽足。破一切法見心乃飽。飽名轉熾。內無實行但虛諍計如叫喚求食。執空與有諍。空有相破為嘊喍。自稱譽為嘷吠。破他名摣。立己名掣。又狐疑未決為嘊喍。陵恐於他為嘷吠。如守家狗令他畏故而吠也。此人純自行惡化他有四。一自為惡勸人行善。二自揚行善勸人行惡。三自勸俱惡。四自勸俱善。自惡勸善者。言我能達理於惡無妨。汝是淺行須先習善。化道應先以善引之。若自善勸惡者。言我是化主和光須善。汝是自行正應作惡。自勸俱惡者。俱行實道故。自勸俱善者。俱行權道故。此四雖異。皆以惡為本隨業沈淪。何道可從耶。又空見行善者。空無善惡而須行善。不行善者。毘紐天瞋眾生苦惱。苦惱故成業。業由過去現在受報。以現持戒苦行遮現惡果。則得漏盡。若爾須善故持戒節身。少欲知足麁衣噉草。為空造行而生喜怒。空是瞋愛諍計之處。若得禪發見禪謝見熾。見已得禪乃是鬼禪鬼通。如此空見自行唯一化他有四。例前自行化通即是隨業。隨業升沈何關道也。次執空見不作善惡騰騰平住。雖謂平住稱愛毀憂。以平平自高。當知平平生煩惱處。得禪發見如前。亦通韋陀竊解佛教。莊嚴無記嘊喍叫喚。無量結使從無記生。自行唯一化他亦四。若不發禪業牽惡道。若發禪隨禪受生。若此業未熟先世諸業強者先牽。當知諸見未能伏惑。云何惑斷耶。亦有亦無等得失之相。準此可知。
天雷尿井。逆父慢母劇於行路。乃謂無礙。若親異疏非平等也。自行姦惡復以化人。普共為非失禮如畜。豈有天下容忍此耶。雖謂無礙不敢逆主慢后。自惜其身則於身有礙。是人直發此是見轉熾盛永不得禪。若得禪已見禪法多失。發見已禪。多是鬼禪鬼通。能記吉凶又知他心。又廣尋韋陀證成此見。令人信受破世出世善。名噉人狗。若一種不破不名飽足。破一切法見心乃飽。飽名轉熾。內無實行但虛諍計如叫喚求食。執空與有諍。空有相破為嘊喍。自稱譽為嘷吠。破他名摣。立己名掣。又狐疑未決為嘊喍。陵恐於他為嘷吠。如守家狗令他畏故而吠也。此人純自行惡化他有四。一自為惡勸人行善。二自揚行善勸人行惡。三自勸俱惡。四自勸俱善。自惡勸善者。言我能達理於惡無妨。汝是淺行須先習善。化道應先以善引之。若自善勸惡者。言我是化主和光須善。汝是自行正應作惡。自勸俱惡者。俱行實道故。自勸俱善者。俱行權道故。此四雖異。皆以惡為本隨業沈淪。何道可從耶。又空見行善者。空無善惡而須行善。不行善者。毘紐天瞋眾生苦惱。苦惱故成業。業由過去現在受報。以現持戒苦行遮現惡果。則得漏盡。若爾須善故持戒節身。少欲知足麁衣噉草。為空造行而生喜怒。空是瞋愛諍計之處。若得禪發見禪謝見熾。見已得禪乃是鬼禪鬼通。如此空見自行唯一化他有四。例前自行化通即是隨業。隨業升沈何關道也。次執空見不作善惡騰騰平住。雖謂平住稱愛毀憂。以平平自高。當知平平生煩惱處。得禪發見如前。亦通韋陀竊解佛教。莊嚴無記嘊喍叫喚。無量結使從無記生。自行唯一化他亦四。若不發禪業牽惡道。若發禪隨禪受生。若此業未熟先世諸業強者先牽。當知諸見未能伏惑。云何惑斷耶。亦有亦無等得失之相。準此可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶止觀卷第十(上)
摩訶止觀卷第十(上)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶止觀卷第十(下)
摩訶止觀卷第十(下)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隋天台智者大師說
隋天台智者大師說
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
門人灌頂記
門人灌頂記
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明內邪得失者。三藏四門本為入理而執成戲論。發見獲禪兼通經籍。若以此門自執秖應生善。既與見相應還起三行。其行善者專為諸有而造果報。取著有門而生愛恚。勝者墮慢坑負者墮憂獄。生煩惱處。有門還閉不得解脫。行惡行者執有為是。餘者皆非。為此有門無惡不作。邪鬼入心唯長眾非。九十六道三順佛法。故有阿毘曇道修多羅道。但五百羅漢於此有門得出。豈應是邪。今人僻取鬼則入心。故稱阿毘曇鬼。或從見入或從禪入。自行有一化人亦四。一門既爾三門亦然。若通別圓等各有四門生見。一見亦具三行。行善者可知。行惡者。執大乘中貪欲即是道。三毒中具一切佛法。如此實語本滅煩惱。而僻取著還生結業。稱毀憂愛欺慢嘊喍競於名利。自行則一化他有四。既非無漏無明潤業。業力牽生何所不至。不能細說準前可知。如是等見違於聖道。又能生長種種罪過。其不識者執謂是道。設知是見隨見而行以自埋沒。豈能於見動不動而修道品。略言見發生諸過失也。二明並決真偽者。一就所起法並決。二就所依法並決。今通從外外道四句。乃至圓四門外道見通韋陀乃至圓門三念處三解脫。名數是同。所起見罪繫縛無異。譬如金鐵二鎖。又從外道四句。乃至圓門四見。名雖清美。所起煩惱體是污穢。譬如玉鼠二璞。又從外道四句。乃至圓門四見雖同研鍊有成不成。譬如牛驢二乳。又從外道四見。乃至圓門四見有害不害。譬如迦羅鎮頭二果。所計神我乃是縛法非自在我。各執己是餘為妄語。互相是非何關如實。自謂真道翻開有路。望得涅槃方沈生死。自言諦當終成邪僻。愛處生愛。瞋處生瞋。雖起慈悲愛見悲耳。雖安塗割乃生滅強忍。雖一切智世情推度。雖得神通根本變化有漏變化。所讀韋陀世智所說。非陀羅尼力非法界流。雖斷鈍使如步屈蟲。世醫所治差已更發。八十八使集海浩然。三界生死苦輪無際。沈著有漏永無出期。皆是諸見幻偽。豈可為真實之道也。二約所依法異者。一切諸見各依其法。三外外道是有漏人。發有漏法以有漏心著於著法。著法著心體是諍競。非但因時捉頭拔髮。發諸見已謂是涅槃。執成見猛毒增鬪盛。所依之法非真所發之見亦是偽也。此雖邪法若密得意以邪相入正相。如華飛葉動藉少因緣尚證支佛。何況世間舊法。然支佛雖正華葉終非正教。外外道密悟。而其法門但通諸見。非正法也。皆由著心著於著法因果俱鬪。斷奠是邪法生邪見也。若三藏四門是出世聖人得出世法。體是清淨滅煩惱處。非唯佛經是正法。五百所申亦能得道。妙勝定云。佛去世後一百年。十萬人出家九萬人得道。二百年時十萬人出家。
次明內邪得失者。三藏四門本為入理而執成戲論。發見獲禪兼通經籍。若以此門自執秖應生善。既與見相應還起三行。其行善者專為諸有而造果報。取著有門而生愛恚。勝者墮慢坑負者墮憂獄。生煩惱處。有門還閉不得解脫。行惡行者執有為是。餘者皆非。為此有門無惡不作。邪鬼入心唯長眾非。九十六道三順佛法。故有阿毘曇道修多羅道。但五百羅漢於此有門得出。豈應是邪。今人僻取鬼則入心。故稱阿毘曇鬼。或從見入或從禪入。自行有一化人亦四。一門既爾三門亦然。若通別圓等各有四門生見。一見亦具三行。行善者可知。行惡者。執大乘中貪欲即是道。三毒中具一切佛法。如此實語本滅煩惱。而僻取著還生結業。稱毀憂愛欺慢嘊喍競於名利。自行則一化他有四。既非無漏無明潤業。業力牽生何所不至。不能細說準前可知。如是等見違於聖道。又能生長種種罪過。其不識者執謂是道。設知是見隨見而行以自埋沒。豈能於見動不動而修道品。略言見發生諸過失也。二明並決真偽者。一就所起法並決。二就所依法並決。今通從外外道四句。乃至圓四門外道見通韋陀乃至圓門三念處三解脫。名數是同。所起見罪繫縛無異。譬如金鐵二鎖。又從外道四句。乃至圓門四見。名雖清美。所起煩惱體是污穢。譬如玉鼠二璞。又從外道四句。乃至圓門四見雖同研鍊有成不成。譬如牛驢二乳。又從外道四見。乃至圓門四見有害不害。譬如迦羅鎮頭二果。所計神我乃是縛法非自在我。各執己是餘為妄語。互相是非何關如實。自謂真道翻開有路。望得涅槃方沈生死。自言諦當終成邪僻。愛處生愛。瞋處生瞋。雖起慈悲愛見悲耳。雖安塗割乃生滅強忍。雖一切智世情推度。雖得神通根本變化有漏變化。所讀韋陀世智所說。非陀羅尼力非法界流。雖斷鈍使如步屈蟲。世醫所治差已更發。八十八使集海浩然。三界生死苦輪無際。沈著有漏永無出期。皆是諸見幻偽。豈可為真實之道也。二約所依法異者。一切諸見各依其法。三外外道是有漏人。發有漏法以有漏心著於著法。著法著心體是諍競。非但因時捉頭拔髮。發諸見已謂是涅槃。執成見猛毒增鬪盛。所依之法非真所發之見亦是偽也。此雖邪法若密得意以邪相入正相。如華飛葉動藉少因緣尚證支佛。何況世間舊法。然支佛雖正華葉終非正教。外外道密悟。而其法門但通諸見。非正法也。皆由著心著於著法因果俱鬪。斷奠是邪法生邪見也。若三藏四門是出世聖人得出世法。體是清淨滅煩惱處。非唯佛經是正法。五百所申亦能得道。妙勝定云。佛去世後一百年。十萬人出家九萬人得道。二百年時十萬人出家。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一萬人得道。當知以無著心不著無著法。發心真正覺悟無常。念念生滅朝不保夕。志求出要不封門生染而起戲論。譬如有人欲速見王。受賜拜職從四門入。何暇盤停諍計好醜。知門是通途不須諍計。如藥為治病不應分別。速出火宅盡諸苦際。真明發時證究竟道畢竟無諍。無諍則無業無業則無生死。但有道滅心地坦然。因果俱無鬪諍俱滅。唯有正見無邪見也。復次四門雖是正法。若以著心著此四門。則生邪見。見四門異。於修因時多起鬪諍。譬如有人久住城門。分別瓦木評薄精麁。謂南是北非東巧西拙。自作稽留不肯前進非門過也。著者亦爾。分別名相廣知煩惱多誦道品。要名聚眾媒衒求達。打自大鼓竪我慢幢。誇耀於他互生鬪諍。捉頭拔髮。八十八使瞋愛浩然。皆由著心於正法門而生邪見。所起煩惱與外外道更無有異。論所計法天懸地殊。方等云。種種問橋智者所呵。人亦如是。為學道故修此四門。三十餘年分別一門尚未明了。功夫纔著年已老矣。無三種味空生空死唐棄一期。如彼問橋有何利益。此由著心著無著法而起邪見也。次通教四門體是正法。近通化城前曲此直。巧拙雖殊通處無別。如天門直華餘門曲陋。不住二門俱得通進。若數瓦木二俱遲壅。若不稽滯法門若因若果俱無諍著。是名無著心。不著無著法不生邪見也。復次若以著心著此直門亦生邪見。或為名為眾為勝為利分別門相。瞋愛慢結因此得生。譬如以毒內良藥中。安得不死。以見著毒入正法中。增長苦集非如來咎。利根外道以邪相入正相。令著無著成佛弟子。鈍根內道以正相入邪。令無著有著成邪弟子。豈不悲哉。別圓四門巧拙利鈍俱通究竟涅槃。因不住著果無鬪諍。若封門起見則生煩惱與漚樓佉等。以此而觀如明眼人臨於涇渭。豈容迷名而不識清濁也。略明見發則有五番。一番有四。則有二十門。一門有七。合一百四十見法不同。廣論無量。皆藉因緣而得開發。良以通修止故諸禪得發。通修觀故諸見得發。通修之緣乃由止觀。而根本別因必由前世。或在外外道中學。或為佛弟子大小乘中學。或因聞法相曾發諸見。或因坐禪發此諸見。隔生廢忘解不現前。今修靜心。或聞經論熏其宿業見法還生。先世熟者今則易發。先世生澁今則難發。隔生遠則難近則易。若外外見熟近則前發。內見熟近則先現。神通韋陀既是事相。隔生易忘難發。見是慧性難忘易發。如人久別憶名忘面。事理難易亦復如是。若前世外有鬼緣。鬼則加之發鬼禪鬼見。外有聖緣。聖人加之發正禪見也。復次若先未識諸見過患。於見生怖怱怱急斷。今識其邪相慎莫卒斷。但恣其成就作助道力必有巨益。如
一萬人得道。當知以無著心不著無著法。發心真正覺悟無常。念念生滅朝不保夕。志求出要不封門生染而起戲論。譬如有人欲速見王。受賜拜職從四門入。何暇盤停諍計好醜。知門是通途不須諍計。如藥為治病不應分別。速出火宅盡諸苦際。真明發時證究竟道畢竟無諍。無諍則無業無業則無生死。但有道滅心地坦然。因果俱無鬪諍俱滅。唯有正見無邪見也。復次四門雖是正法。若以著心著此四門。則生邪見。見四門異。於修因時多起鬪諍。譬如有人久住城門。分別瓦木評薄精麁。謂南是北非東巧西拙。自作稽留不肯前進非門過也。著者亦爾。分別名相廣知煩惱多誦道品。要名聚眾媒衒求達。打自大鼓竪我慢幢。誇耀於他互生鬪諍。捉頭拔髮。八十八使瞋愛浩然。皆由著心於正法門而生邪見。所起煩惱與外外道更無有異。論所計法天懸地殊。方等云。種種問橋智者所呵。人亦如是。為學道故修此四門。三十餘年分別一門尚未明了。功夫纔著年已老矣。無三種味空生空死唐棄一期。如彼問橋有何利益。此由著心著無著法而起邪見也。次通教四門體是正法。近通化城前曲此直。巧拙雖殊通處無別。如天門直華餘門曲陋。不住二門俱得通進。若數瓦木二俱遲壅。若不稽滯法門若因若果俱無諍著。是名無著心。不著無著法不生邪見也。復次若以著心著此直門亦生邪見。或為名為眾為勝為利分別門相。瞋愛慢結因此得生。譬如以毒內良藥中。安得不死。以見著毒入正法中。增長苦集非如來咎。利根外道以邪相入正相。令著無著成佛弟子。鈍根內道以正相入邪。令無著有著成邪弟子。豈不悲哉。別圓四門巧拙利鈍俱通究竟涅槃。因不住著果無鬪諍。若封門起見則生煩惱與漚樓佉等。以此而觀如明眼人臨於涇渭。豈容迷名而不識清濁也。略明見發則有五番。一番有四。則有二十門。一門有七。合一百四十見法不同。廣論無量。皆藉因緣而得開發。良以通修止故諸禪得發。通修觀故諸見得發。通修之緣乃由止觀。而根本別因必由前世。或在外外道中學。或為佛弟子大小乘中學。或因聞法相曾發諸見。或因坐禪發此諸見。隔生廢忘解不現前。今修靜心。或聞經論熏其宿業見法還生。先世熟者今則易發。先世生澁今則難發。隔生遠則難近則易。若外外見熟近則前發。內見熟近則先現。神通韋陀既是事相。隔生易忘難發。見是慧性難忘易發。如人久別憶名忘面。事理難易亦復如是。若前世外有鬼緣。鬼則加之發鬼禪鬼見。外有聖緣。聖人加之發正禪見也。復次若先未識諸見過患。於見生怖怱怱急斷。今識其邪相慎莫卒斷。但恣其成就作助道力必有巨益。如
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
腹有蠱當養寸白後瀉幹珠。所以然者。世間癡人頑同牛馬。徒雷震法音溢敷錦繡。於其聞見無益。耽著五欲如患蠱者。若發諸見見噉鈍使喻之寸白。見慧與正觀相隣聞法易悟。如彼珠湯。為是義故須養見研心前驅開導。若入二乘則動見修道品。若入大乘不動見修道品。對寇破賊然後勳成。是為養外見以為侍者。若發三藏拙四門見。通巧四門見。見雖是障助道亦深。若福德法升天甚易取道則難。見是慧性。沈淪亦易悟道甚疾。大論云。三惡亦有得道人少故不說。白人黑黶不名黑人耳。既知是見惑不得起恣其分別。如諸外道先有見心。被佛化時如快馬見鞭影即便得悟。若無見者萬斧不斷。如為牛馬說法。不相領解。㺐獠全未解語若為論玄。故佛於其人則不出世。分形散質為師為友導其見法。佛日初出。權者引實聞法即悟。法華云密遣二人者。約法論方便之二教。約人是權同二乘。眾聖屈曲尚教其見。今得見發豈可遽除。若先世修別圓八門未斷通惑。此見若發過同三外。若先世已破通惑。未悟別理或同二乘。前見尚養況此見耶。淨名取二乘過邊撥屬外道。又取助邊使之為侍。進退解之勿一向也。今生修道見心發者真理可期。見若未發聖境難會。
腹有蠱當養寸白後瀉幹珠。所以然者。世間癡人頑同牛馬。徒雷震法音溢敷錦繡。於其聞見無益。耽著五欲如患蠱者。若發諸見見噉鈍使喻之寸白。見慧與正觀相隣聞法易悟。如彼珠湯。為是義故須養見研心前驅開導。若入二乘則動見修道品。若入大乘不動見修道品。對寇破賊然後勳成。是為養外見以為侍者。若發三藏拙四門見。通巧四門見。見雖是障助道亦深。若福德法升天甚易取道則難。見是慧性。沈淪亦易悟道甚疾。大論云。三惡亦有得道人少故不說。白人黑黶不名黑人耳。既知是見惑不得起恣其分別。如諸外道先有見心。被佛化時如快馬見鞭影即便得悟。若無見者萬斧不斷。如為牛馬說法。不相領解。㺐獠全未解語若為論玄。故佛於其人則不出世。分形散質為師為友導其見法。佛日初出。權者引實聞法即悟。法華云密遣二人者。約法論方便之二教。約人是權同二乘。眾聖屈曲尚教其見。今得見發豈可遽除。若先世修別圓八門未斷通惑。此見若發過同三外。若先世已破通惑。未悟別理或同二乘。前見尚養況此見耶。淨名取二乘過邊撥屬外道。又取助邊使之為侍。進退解之勿一向也。今生修道見心發者真理可期。見若未發聖境難會。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
○第四約見修止觀者。如上通論得見不同。則一百四十種。若別就內邪則有一百一十二種。若作宗明義凡有幾宗。十地中攝數論等分別見相。為同為異。邪正途轍優降幾何。若解此意知不相關。其不解者知復奈何。夫佛法兩說一攝二折。如安樂行不稱長短是攝義。大經執持刀仗乃至斬首是折義。雖與奪殊途俱令利益。若諸見流轉須斷令盡。若助練神明迴心入正皆可攝受。約多種人說上諸見。無有一人併發之者。設使皆發會相吞噉惟一事實。約一一見各作法門。巧示言方經九十日。束一一見同一觀門。具一切法亦不可盡多一自在。今且約一見眾多亦然。諸見之中空能壞一切。一切不能壞空引人甚利。今當先觀空見例為十意。思議境者。空見出生十法界法。胡瓜非熱能為病因。空非十界能作因緣。成論云。剎那邊見心起即是不善。毘曇明。剎那邊見心起。不當善惡名為無記。因等起心。一切善惡因之而起。今此空見亦有二義。若別觀者。如因等起十法界因之而生。所以者何。昔未空見未曾為行。今發空見即有三行。如前說。由空造惡者行無礙法。上不見經佛敬田可尊。下不見親恩之德。習裸畜法斷滅世間出世等善。闡提雖惡尚存憐愛之善。空見永無純三品惡。逆害傷毀即地獄界。無慚無愧即畜生界。慳貪破齋不淨自活即餓鬼界。破齋故常飢。不淨故噉穢。因空行善者。持戒苦行莊嚴十善三業淳熟即三善道界。又發根本即色界。又因空生聲聞者。若謂空者其實不識空中四諦。所以者何。若證法性是空是淨。虛妄空見必依果報。果報是污穢色。大品云。色若常無常等皆依於色。受納空是餘者則非。取空像貌異於有法。緣空起三行分別空心勝於餘法。是名五陰。空塵對意即是二入。更加意識。即是三界。界入陰等即是苦諦。空見是瞋處愛處慢處。有見弱者則摣破有法。掣理就空疑不得起。若摣不破掣不來則嘊喍生疑。又今雖無疑後當大疑。何以故。若空是理應與聖等。既不等者安得不疑。是誰計空計空者我。我實非空空亦非我。因空生我。謂我行我解讚我毀我。著此空邊不可捨離。謂因空道望通涅槃。則以空為戒。非雞狗等非因計因。是因盜戒取。計空為空實非理空非果計果。是果盜見取。空見偏僻即是邪見。如是十使從空而生。欲苦下具十。集下有七除身邊戒取。道下有八除身邊。滅下有七除身邊戒取。合三十二。色無色各除四瞋。各二十八。合八十八使。是名集諦。集迷苦起苦由集生。苦集流轉長爪不識。復有一鬼頭上火然。非想已來尚自未免。何得於空不識苦集。若識空見苦集苦集皆依於色。一切色法名身。身色污穢污穢是不淨。智
○第四約見修止觀者。如上通論得見不同。則一百四十種。若別就內邪則有一百一十二種。若作宗明義凡有幾宗。十地中攝數論等分別見相。為同為異。邪正途轍優降幾何。若解此意知不相關。其不解者知復奈何。夫佛法兩說一攝二折。如安樂行不稱長短是攝義。大經執持刀仗乃至斬首是折義。雖與奪殊途俱令利益。若諸見流轉須斷令盡。若助練神明迴心入正皆可攝受。約多種人說上諸見。無有一人併發之者。設使皆發會相吞噉惟一事實。約一一見各作法門。巧示言方經九十日。束一一見同一觀門。具一切法亦不可盡多一自在。今且約一見眾多亦然。諸見之中空能壞一切。一切不能壞空引人甚利。今當先觀空見例為十意。思議境者。空見出生十法界法。胡瓜非熱能為病因。空非十界能作因緣。成論云。剎那邊見心起即是不善。毘曇明。剎那邊見心起。不當善惡名為無記。因等起心。一切善惡因之而起。今此空見亦有二義。若別觀者。如因等起十法界因之而生。所以者何。昔未空見未曾為行。今發空見即有三行。如前說。由空造惡者行無礙法。上不見經佛敬田可尊。下不見親恩之德。習裸畜法斷滅世間出世等善。闡提雖惡尚存憐愛之善。空見永無純三品惡。逆害傷毀即地獄界。無慚無愧即畜生界。慳貪破齋不淨自活即餓鬼界。破齋故常飢。不淨故噉穢。因空行善者。持戒苦行莊嚴十善三業淳熟即三善道界。又發根本即色界。又因空生聲聞者。若謂空者其實不識空中四諦。所以者何。若證法性是空是淨。虛妄空見必依果報。果報是污穢色。大品云。色若常無常等皆依於色。受納空是餘者則非。取空像貌異於有法。緣空起三行分別空心勝於餘法。是名五陰。空塵對意即是二入。更加意識。即是三界。界入陰等即是苦諦。空見是瞋處愛處慢處。有見弱者則摣破有法。掣理就空疑不得起。若摣不破掣不來則嘊喍生疑。又今雖無疑後當大疑。何以故。若空是理應與聖等。既不等者安得不疑。是誰計空計空者我。我實非空空亦非我。因空生我。謂我行我解讚我毀我。著此空邊不可捨離。謂因空道望通涅槃。則以空為戒。非雞狗等非因計因。是因盜戒取。計空為空實非理空非果計果。是果盜見取。空見偏僻即是邪見。如是十使從空而生。欲苦下具十。集下有七除身邊戒取。道下有八除身邊。滅下有七除身邊戒取。合三十二。色無色各除四瞋。各二十八。合八十八使。是名集諦。集迷苦起苦由集生。苦集流轉長爪不識。復有一鬼頭上火然。非想已來尚自未免。何得於空不識苦集。若識空見苦集苦集皆依於色。一切色法名身。身色污穢污穢是不淨。智
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
者所惡破於淨倒。名身念處。若受空見是受不受受第二句。順空即樂受。違空即苦受。不違不順即不苦不樂受。三受即三苦。計苦為樂是名顛倒。若知無樂破樂顛倒名受念處。空塵對心而生意識。此心生滅新新流動。有緣思生無緣思不生。生滅無常而謂是常。即是顛倒。識識無常即破常倒名心念處。取空像貌而行善惡行中計我。行若是我行有好惡。行有興廢我亦應爾。諸行無量我若遍者我則無量。若不遍者則一行無我。眾行亦無我。強計有我即是顛倒。若知無我則破想行名法念處。但諸陰通計四倒。於想行計我強。於色計淨強。於心計常強。於受計樂強。名別念處。若總念處則不爾也。是為空見生念處觀。勤破倒觀即見正勤。定心中修名如意足。五善根生名為根。破五惑名為力。安隱道用名七覺。安隱道中行名八正道。是為空見能生道諦。四倒除故是癡滅。癡滅故愛滅。愛滅故瞋滅。瞋滅故知空非道。慚愧低頭則是慢滅。無復所執則疑滅。空見既具苦集。苦集非畢竟空執空心破。故求我叵得。我叵得故則身見破。身見破故則我見破。我見破故邊見破。空見非道戒取破。空非涅涅見取破。空不當理邪見破。十使破故八十八使破。八十八使破故子縛破。子縛破故能發初果進成無學。果縛破入無餘涅槃。是為空見生滅諦。即聲聞法界也。若於空見明識四諦則知盡苦真道。真道伏斷得成賢聖。乃至一百四十種見。單複具足無言等見。皆識真道。於諸見中能動能出。若不爾者不見四真諦。是故久流轉生死大苦海。若能見四諦則得斷生死。生有既盡已更不受諸有。即此意也。次明空見生支佛者。空見非空妄謂是空顛倒分別。倒即是無明。無明故取著空見。若知無明何所取著。若知無明不起取有畢故不造新。不造新不起取有。畢故是不起無明。若無無明則成智明。故有智慧時則無煩惱。無煩惱時則無明滅。無明滅則諸行滅。乃至老死滅。中論云。云何聲聞觀十二因緣義。乃說常無常等六十二見。問答殆不相應。今秖此是答常無常等見皆是無明。知無明不起取有。即是聲聞法中十二因緣觀。法華云。樂獨善寂求自然慧。此慧善寂六十二見也。又觀剎那空見既具四諦。此空見心為有為無。剎那心起便具五陰。云何言無。此即有支。有即含果。亦是因中有果義。若作無果者。有支有因因義具足有從何生。若無取者有則不生。取即五見。執空是邊。於空計我。謂空為道為涅槃為正。是為取支。取從愛生愛喜違瞋慢彼疑此。此名愛支。愛因受生受故愛起。如受一法愛味追求。知受因觸以有意根空塵得觸。經云。觸因緣故生諸受。觸由於入。塵觸諸根故得於
者所惡破於淨倒。名身念處。若受空見是受不受受第二句。順空即樂受。違空即苦受。不違不順即不苦不樂受。三受即三苦。計苦為樂是名顛倒。若知無樂破樂顛倒名受念處。空塵對心而生意識。此心生滅新新流動。有緣思生無緣思不生。生滅無常而謂是常。即是顛倒。識識無常即破常倒名心念處。取空像貌而行善惡行中計我。行若是我行有好惡。行有興廢我亦應爾。諸行無量我若遍者我則無量。若不遍者則一行無我。眾行亦無我。強計有我即是顛倒。若知無我則破想行名法念處。但諸陰通計四倒。於想行計我強。於色計淨強。於心計常強。於受計樂強。名別念處。若總念處則不爾也。是為空見生念處觀。勤破倒觀即見正勤。定心中修名如意足。五善根生名為根。破五惑名為力。安隱道用名七覺。安隱道中行名八正道。是為空見能生道諦。四倒除故是癡滅。癡滅故愛滅。愛滅故瞋滅。瞋滅故知空非道。慚愧低頭則是慢滅。無復所執則疑滅。空見既具苦集。苦集非畢竟空執空心破。故求我叵得。我叵得故則身見破。身見破故則我見破。我見破故邊見破。空見非道戒取破。空非涅涅見取破。空不當理邪見破。十使破故八十八使破。八十八使破故子縛破。子縛破故能發初果進成無學。果縛破入無餘涅槃。是為空見生滅諦。即聲聞法界也。若於空見明識四諦則知盡苦真道。真道伏斷得成賢聖。乃至一百四十種見。單複具足無言等見。皆識真道。於諸見中能動能出。若不爾者不見四真諦。是故久流轉生死大苦海。若能見四諦則得斷生死。生有既盡已更不受諸有。即此意也。次明空見生支佛者。空見非空妄謂是空顛倒分別。倒即是無明。無明故取著空見。若知無明何所取著。若知無明不起取有畢故不造新。不造新不起取有。畢故是不起無明。若無無明則成智明。故有智慧時則無煩惱。無煩惱時則無明滅。無明滅則諸行滅。乃至老死滅。中論云。云何聲聞觀十二因緣義。乃說常無常等六十二見。問答殆不相應。今秖此是答常無常等見皆是無明。知無明不起取有。即是聲聞法中十二因緣觀。法華云。樂獨善寂求自然慧。此慧善寂六十二見也。又觀剎那空見既具四諦。此空見心為有為無。剎那心起便具五陰。云何言無。此即有支。有即含果。亦是因中有果義。若作無果者。有支有因因義具足有從何生。若無取者有則不生。取即五見。執空是邊。於空計我。謂空為道為涅槃為正。是為取支。取從愛生愛喜違瞋慢彼疑此。此名愛支。愛因受生受故愛起。如受一法愛味追求。知受因觸以有意根空塵得觸。經云。觸因緣故生諸受。觸由於入。塵觸諸根故得於
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
入。入由名色歌羅邏三事。色有五胞。命能連持。識有四陰之名。又三事名色。由初託胎識。識由往業業由無明。無明是過去顛倒。謂有謂無一切諸見。故能成辦今世色軀。經云。識種業田愛水。無明覆蔽生名色芽。今復顛倒迷於空見起善惡行。種於未來名色之芽。顛倒又顛倒。無明又無明。更相因緣無有窮已。若知無明顛倒。不須推畫若有若無。達其體性本自不實。妄想因緣和合故有。既知顛倒無明即寢。寢故諸行老死皆寢。空見無明老死寢者。一百四十諸見無明老死皆寢。寢故是破二十五有侵除習氣。是名空見生支佛法界。若於空見識是無明無明可滅。若不識者尚不出空見。為見造業如蠶作繭。何得成支佛耶。鼻隔禪師發得空見。多墮網中不能自拔。散心法師雖分別諸使。亦不自知空見過患。闇證凡龜盲狗穭吠。自行化他全無道氣。空見生六度菩薩法者。既識空見諦緣。即是知病識藥。識藥故自欣。知病故愍彼。欲共眾生離苦求樂。空見陰界是苦。十使等是集。念處等是道。四倒破是滅。約此起誓。如一空見一日一夜。凡生幾許百千億陰。一一五陰即是眾生。日夜既爾。何況一世。何況無量世。空見既爾餘見亦然。能生之見既多。所生之陰則不可數。一人尚爾何況多人。是為眾生無邊誓願度。如一空見念念八十八使。餘三見六十二等亦八十八使。一人尚爾何況多人。是名煩惱無量誓願斷。如一空見修念處道品。餘一切見正助之道無量無邊。一人尚爾多人亦然。是為法門無盡誓願知。如一空見煩惱滅。無量見無量煩惱亦滅。一人既爾諸人亦然。是名無上佛道誓願成。若眾生苦集是性實者則不可度。以苦集從因緣生無有自性故。苦海可乾集源易竭。故言度耳。觀空起願如上說。約空起行者。若執空見而行布施者。乃是魔施。知空見諦緣無常無我等過則捨空見。亦愍於他勸捨空見而行布施。若執空見而持戒者。與持雞狗等戒何異。知空見無常等過不為空見所傷。慈愍於他令防空見。若執空見為瞋處愛處強行忍者。是力不足畏他故忍。今知空見無量過患。能伏空見及六十二。亦勸於他安忍空見。若不除空見而精進者。雜見非精退入三途非進。今知空見空見不起為精。空見業破而得升出名進。亦勸於他修此精進。若不破空見得禪者多是鬼法。今知空過不為空見所動。成正禪正通不為諂媚憍利。以此神通勸化眾生令捨見散入禪。若執空見而修智慧愚癡世智。今識空見諦緣。以無常狼怖空見羊煩惱脂銷。廣起願行功德身肥。悲愍眾生令除脂長肉。若有緣機熟即坐道場斷結作佛。是名空見生六度法界。觀空見即是無明無明即空。從無明生一切
入。入由名色歌羅邏三事。色有五胞。命能連持。識有四陰之名。又三事名色。由初託胎識。識由往業業由無明。無明是過去顛倒。謂有謂無一切諸見。故能成辦今世色軀。經云。識種業田愛水。無明覆蔽生名色芽。今復顛倒迷於空見起善惡行。種於未來名色之芽。顛倒又顛倒。無明又無明。更相因緣無有窮已。若知無明顛倒。不須推畫若有若無。達其體性本自不實。妄想因緣和合故有。既知顛倒無明即寢。寢故諸行老死皆寢。空見無明老死寢者。一百四十諸見無明老死皆寢。寢故是破二十五有侵除習氣。是名空見生支佛法界。若於空見識是無明無明可滅。若不識者尚不出空見。為見造業如蠶作繭。何得成支佛耶。鼻隔禪師發得空見。多墮網中不能自拔。散心法師雖分別諸使。亦不自知空見過患。闇證凡龜盲狗穭吠。自行化他全無道氣。空見生六度菩薩法者。既識空見諦緣。即是知病識藥。識藥故自欣。知病故愍彼。欲共眾生離苦求樂。空見陰界是苦。十使等是集。念處等是道。四倒破是滅。約此起誓。如一空見一日一夜。凡生幾許百千億陰。一一五陰即是眾生。日夜既爾。何況一世。何況無量世。空見既爾餘見亦然。能生之見既多。所生之陰則不可數。一人尚爾何況多人。是為眾生無邊誓願度。如一空見念念八十八使。餘三見六十二等亦八十八使。一人尚爾何況多人。是名煩惱無量誓願斷。如一空見修念處道品。餘一切見正助之道無量無邊。一人尚爾多人亦然。是為法門無盡誓願知。如一空見煩惱滅。無量見無量煩惱亦滅。一人既爾諸人亦然。是名無上佛道誓願成。若眾生苦集是性實者則不可度。以苦集從因緣生無有自性故。苦海可乾集源易竭。故言度耳。觀空起願如上說。約空起行者。若執空見而行布施者。乃是魔施。知空見諦緣無常無我等過則捨空見。亦愍於他勸捨空見而行布施。若執空見而持戒者。與持雞狗等戒何異。知空見無常等過不為空見所傷。慈愍於他令防空見。若執空見為瞋處愛處強行忍者。是力不足畏他故忍。今知空見無量過患。能伏空見及六十二。亦勸於他安忍空見。若不除空見而精進者。雜見非精退入三途非進。今知空見空見不起為精。空見業破而得升出名進。亦勸於他修此精進。若不破空見得禪者多是鬼法。今知空過不為空見所動。成正禪正通不為諂媚憍利。以此神通勸化眾生令捨見散入禪。若執空見而修智慧愚癡世智。今識空見諦緣。以無常狼怖空見羊煩惱脂銷。廣起願行功德身肥。悲愍眾生令除脂長肉。若有緣機熟即坐道場斷結作佛。是名空見生六度法界。觀空見即是無明無明即空。從無明生一切
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
苦集皆不可得。何者。四倒是橫計寧有性實。所治之倒非有。能治念處云何可得。乃至覺道皆悉不生故不可得。故大品云。習應苦空等(云云)。二乘知即空斷苦入滅。菩薩即空慈悲願行誓度眾生。雖度眾生如度虛空。雖滅煩惱如與空共鬪。雖生法門如虛空生。雖滅眾生實無眾生得滅度者。是智是斷是菩薩無生法忍。是名空見生通教菩薩法界也。觀此空見有無量相。所謂四諦分別校計不可窮盡。此無盡者從空見生。空見從無明生。所生無量能生亦無量。能生既假名所生亦是假名。推此無明從法性生。譬如尋夢知由於眠。觀此空見而識實相。實相即如來藏。無量客塵覆此藏理。修恒沙法門顯清淨性。是名空見生別教法也。空見生圓教法如前如後。復次見惑浩浩如四十里水。思惑殘勢如一渧水。前諸方便共治見惑。惑盡名為入流任運不退。見惑難除巧須方便。成論云。以空治惑。若空治得入不俟餘法。若不入者更設何治。如水中生火水不能滅。空見起過空何能治。今知空見苦集之病。然後用諦智治之。三藏無常智。通家即空智。皆前除見。別亦前除見入空。次善巧出假如空中種樹。圓雖不作意除見見自前除。除堅牢見種種方治。云何直言但以空治邪。云何諸治共治一見。如患冷用四種藥。服薑桂者去病復力。服五石者病去益色。服重婁者加壽能飛。服金丹者成大仙人。病同一種藥法為異得力亦異。四教治見見盡解異。治見既爾治餘亦然。此四治者即是四念處。遺教令依四念處修道得出火宅。所以者何。一空見心即三界。三界無別法唯是一心作。空見生六道業受六道身居六道處。處即火宅。身居即苦具。業即鬼神。競共推排三車自運乃得出耳。三車即是三藏中三乘念處。亦是通中三人。共一念處。又是別方便中三種念處。真實一種念處。又圓一實念處。略說九種四念處。中說九種道品。廣說九種四諦。是諸念處皆能治見得出火宅。遺囑之意義在於此。但釋迦初出。先示三人各用四念處。此如法華羊鹿牛車各出火宅。次說三人同修一念處。此如大品是乘從三界出到薩婆若中住。亦如大集三乘之人同以無言說道斷煩惱。次說菩薩修次第念處。此如大品不共般若。諸念處乘別而未合。後說一切小大同一念處。此如法華同乘大車直至道場。約此空見明諸惑明諸治。與諸經論不相違背。一微塵中有大千經卷。即此意也。次明不思議境者。一念空見具十法界。即是法性。法性更非遠物。即是空見心。淨名云。諸佛解脫當於眾生心行中求。當於六十二見中求。三法不異。故宛轉相指。一切眾生即是菩提不可復得。即圓淨解脫。五陰即是涅槃不可復滅。
苦集皆不可得。何者。四倒是橫計寧有性實。所治之倒非有。能治念處云何可得。乃至覺道皆悉不生故不可得。故大品云。習應苦空等(云云)。二乘知即空斷苦入滅。菩薩即空慈悲願行誓度眾生。雖度眾生如度虛空。雖滅煩惱如與空共鬪。雖生法門如虛空生。雖滅眾生實無眾生得滅度者。是智是斷是菩薩無生法忍。是名空見生通教菩薩法界也。觀此空見有無量相。所謂四諦分別校計不可窮盡。此無盡者從空見生。空見從無明生。所生無量能生亦無量。能生既假名所生亦是假名。推此無明從法性生。譬如尋夢知由於眠。觀此空見而識實相。實相即如來藏。無量客塵覆此藏理。修恒沙法門顯清淨性。是名空見生別教法也。空見生圓教法如前如後。復次見惑浩浩如四十里水。思惑殘勢如一渧水。前諸方便共治見惑。惑盡名為入流任運不退。見惑難除巧須方便。成論云。以空治惑。若空治得入不俟餘法。若不入者更設何治。如水中生火水不能滅。空見起過空何能治。今知空見苦集之病。然後用諦智治之。三藏無常智。通家即空智。皆前除見。別亦前除見入空。次善巧出假如空中種樹。圓雖不作意除見見自前除。除堅牢見種種方治。云何直言但以空治邪。云何諸治共治一見。如患冷用四種藥。服薑桂者去病復力。服五石者病去益色。服重婁者加壽能飛。服金丹者成大仙人。病同一種藥法為異得力亦異。四教治見見盡解異。治見既爾治餘亦然。此四治者即是四念處。遺教令依四念處修道得出火宅。所以者何。一空見心即三界。三界無別法唯是一心作。空見生六道業受六道身居六道處。處即火宅。身居即苦具。業即鬼神。競共推排三車自運乃得出耳。三車即是三藏中三乘念處。亦是通中三人。共一念處。又是別方便中三種念處。真實一種念處。又圓一實念處。略說九種四念處。中說九種道品。廣說九種四諦。是諸念處皆能治見得出火宅。遺囑之意義在於此。但釋迦初出。先示三人各用四念處。此如法華羊鹿牛車各出火宅。次說三人同修一念處。此如大品是乘從三界出到薩婆若中住。亦如大集三乘之人同以無言說道斷煩惱。次說菩薩修次第念處。此如大品不共般若。諸念處乘別而未合。後說一切小大同一念處。此如法華同乘大車直至道場。約此空見明諸惑明諸治。與諸經論不相違背。一微塵中有大千經卷。即此意也。次明不思議境者。一念空見具十法界。即是法性。法性更非遠物。即是空見心。淨名云。諸佛解脫當於眾生心行中求。當於六十二見中求。三法不異。故宛轉相指。一切眾生即是菩提不可復得。即圓淨解脫。五陰即是涅槃不可復滅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
即方便淨解脫。眾生如即佛如。是性淨解脫。佛解脫者即是色解脫等五種涅槃。空見心即是污穢五陰。五陰即有眾生。眾生即有五陰。名色眾生更互相縛不得相離。觀此五陰即是涅槃不可復滅。本無繫縛即是解脫。本有解脫攝一切法。故言解脫即心而求。又觀見心五陰即是法性。便無復見心五陰。因滅是色獲得常色等法性五陰。因滅眾生獲得常住法性眾生。能一色一切色。一識一切識。一眾生一切眾生。不相妨礙。如明鏡淨現眾色像。是名性淨。三種解脫不得相離。不縱不橫不可思議。圓滿具足空見中求。是名不可思議境。此境無明法性宛然具足。傷已昏沈今始覺知。一切眾生亦復如是。既是法性那不起慈。既是無明那不起悲。觀此空見本性空寂淨若虛空。善巧安心研此二法。見陰見假四句不生。單複諸句。句句有苦集無明蔽塞。句句有道滅等通。觀空見一陰一切陰。三諦不動則了法身。觀不動陰非淨非不淨等。雙樹涅槃亦是道場。是觀名般若。八倒破名解脫。於一念處起一切念處調伏眾生。如是三法非因非果。非因而因念處是道場。非果而果雙樹中間而入涅槃。於空見不動而修不思議三十七品。如是遍破不得空見名空三昧。不見空相名無相三昧。如是三昧不從真緣生名無作三昧。若不入者發大誓願。內捨執見外棄命財。空見乖理戒不清淨。誓令空見不犯法身。守護七支不撓含識。若空見喧動中忍不成。今誓苦到安心空見。如橋地海總集我身心終不動。若空見間雜。誓純一專精念念流入。又空見擾動不能安一。至誠懺悔息二攀緣。一切種智不開者無明未破。誓觀空見法性現前。剛決進勇不證不休。如是對治助開涅槃。深識位次不濫上地。內外風塵不能破壞。順道法愛不生故無頂墮。心心寂滅流入薩婆若海。乘一大車遊於四方。直至道場成得正覺。餘如上說。
即方便淨解脫。眾生如即佛如。是性淨解脫。佛解脫者即是色解脫等五種涅槃。空見心即是污穢五陰。五陰即有眾生。眾生即有五陰。名色眾生更互相縛不得相離。觀此五陰即是涅槃不可復滅。本無繫縛即是解脫。本有解脫攝一切法。故言解脫即心而求。又觀見心五陰即是法性。便無復見心五陰。因滅是色獲得常色等法性五陰。因滅眾生獲得常住法性眾生。能一色一切色。一識一切識。一眾生一切眾生。不相妨礙。如明鏡淨現眾色像。是名性淨。三種解脫不得相離。不縱不橫不可思議。圓滿具足空見中求。是名不可思議境。此境無明法性宛然具足。傷已昏沈今始覺知。一切眾生亦復如是。既是法性那不起慈。既是無明那不起悲。觀此空見本性空寂淨若虛空。善巧安心研此二法。見陰見假四句不生。單複諸句。句句有苦集無明蔽塞。句句有道滅等通。觀空見一陰一切陰。三諦不動則了法身。觀不動陰非淨非不淨等。雙樹涅槃亦是道場。是觀名般若。八倒破名解脫。於一念處起一切念處調伏眾生。如是三法非因非果。非因而因念處是道場。非果而果雙樹中間而入涅槃。於空見不動而修不思議三十七品。如是遍破不得空見名空三昧。不見空相名無相三昧。如是三昧不從真緣生名無作三昧。若不入者發大誓願。內捨執見外棄命財。空見乖理戒不清淨。誓令空見不犯法身。守護七支不撓含識。若空見喧動中忍不成。今誓苦到安心空見。如橋地海總集我身心終不動。若空見間雜。誓純一專精念念流入。又空見擾動不能安一。至誠懺悔息二攀緣。一切種智不開者無明未破。誓觀空見法性現前。剛決進勇不證不休。如是對治助開涅槃。深識位次不濫上地。內外風塵不能破壞。順道法愛不生故無頂墮。心心寂滅流入薩婆若海。乘一大車遊於四方。直至道場成得正覺。餘如上說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶止觀卷第十(下)
摩訶止觀卷第十(下)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话