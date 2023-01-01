摩訶止觀卷第九(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第九(上)

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

第六觀禪定境者。夫長病遠行是禪定障。立世阿毘曇云。多諫諍多營事亦是禪定障。復有多讀誦亦是禪定障。文殊問菩提經云。禪定有三十六垢。垢即是障。上諸境得入到清涼池。入流竟則不須觀禪境。若魔事雖過而真明未發。雖無別修以通修故。發過去習諸禪紛現。當置魔事觀於諸禪。所以者何。禪樂美妙喜生耽味垢膩日增。若謂是道墮增上慢。若呵棄者全失方便。如此等過不可具記。雖免魔害更為定縛。如避火墮水無益三昧。為是義故須觀禪境。但禪支諸定助道有力。大小乘經皆共稱美。若四禪八定毘曇成實明之委細。自性九禪地持十地甚為分明。今亦略示其發相。粗為四意。一明開合。二發因緣。三明發相。四修止觀。初明開合者。禪門無量且約十門。一根本四禪。二十六特勝。三通明。四九想。五八背捨。六大不淨。七慈心。八因緣。九念佛。十神通。此十門與五門十五門云何同異。但有開合之異耳。開五為十者。開數息出特勝通明。開不淨出背捨大不淨。慈心因緣守本。念佛門毘曇名界方便。禪經稱念佛。此亦守本。神通約九禪上發不專據一法。合十五門為十者。數息不淨各有三則不合。慈心有三但合為一。即眾生慈也。沒二名者。禪是門戶詮次事法。法緣是二乘入理觀。無緣是大乘入理觀。沒理去二存事唯一。若開者。即屬二乘菩薩兩境中攝。因緣亦三門。三世輪轉麁。果報一念明義細。細故附理麁故屬事。今沒細存麁但稱三世門也。念佛亦三但取念應佛耳。神通但取五通。若但取五門有所不收。若取十五義濫於理。是故簡理開事。雖開合不同各有其意。次明漏無漏。若依毘曇判此十禪皆名有漏。緣諦智修名無漏禪。不爾。但緣事修名有漏禪。成論亦爾。根本等是有漏。空無相心修名無漏。今小異彼。當十禪體相是有漏。通是事禪。若胡瓜能為熱病作因緣者。小當分別。四禪世間本有凡夫外道共。專修此者祇發有漏。自行十二門化他讚法讚者。大經云。所謂四十八年。即此意也。十六特勝通明。佛不出世利根凡夫亦修此禪。而不發無漏。如來若說亦發無漏。比於餘禪其力雖弱交勝根本。為是義故稱亦有漏亦無漏。九想等是出世客法。雖是事法能防欲過。不俟諦智能發無漏。如迦絺那五百羅漢。人人七遍為說四諦。不能悟道。佛說不淨即發無漏。厭患力強故判屬無漏。若言非無漏者。不應稱為聖戒定慧。聖之言正正豈過無漏。大經云。聖行者諸佛境界。非二乘所知。佛說此法二乘奉行故名聖行。今佛說聖法二乘行之。何得非無漏。又大品云。根本是世間法施。不淨等是出世法施。既言出世豈非無漏。又云。九想開不淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六觀禪定境者。夫長病遠行是禪定障。立世阿毘曇云。多諫諍多營事亦是禪定障。復有多讀誦亦是禪定障。文殊問菩提經云。禪定有三十六垢。垢即是障。上諸境得入到清涼池。入流竟則不須觀禪境。若魔事雖過而真明未發。雖無別修以通修故。發過去習諸禪紛現。當置魔事觀於諸禪。所以者何。禪樂美妙喜生耽味垢膩日增。若謂是道墮增上慢。若呵棄者全失方便。如此等過不可具記。雖免魔害更為定縛。如避火墮水無益三昧。為是義故須觀禪境。但禪支諸定助道有力。大小乘經皆共稱美。若四禪八定毘曇成實明之委細。自性九禪地持十地甚為分明。今亦略示其發相。粗為四意。一明開合。二發因緣。三明發相。四修止觀。初明開合者。禪門無量且約十門。一根本四禪。二十六特勝。三通明。四九想。五八背捨。六大不淨。七慈心。八因緣。九念佛。十神通。此十門與五門十五門云何同異。但有開合之異耳。開五為十者。開數息出特勝通明。開不淨出背捨大不淨。慈心因緣守本。念佛門毘曇名界方便。禪經稱念佛。此亦守本。神通約九禪上發不專據一法。合十五門為十者。數息不淨各有三則不合。慈心有三但合為一。即眾生慈也。沒二名者。禪是門戶詮次事法。法緣是二乘入理觀。無緣是大乘入理觀。沒理去二存事唯一。若開者。即屬二乘菩薩兩境中攝。因緣亦三門。三世輪轉麁。果報一念明義細。細故附理麁故屬事。今沒細存麁但稱三世門也。念佛亦三但取念應佛耳。神通但取五通。若但取五門有所不收。若取十五義濫於理。是故簡理開事。雖開合不同各有其意。次明漏無漏。若依毘曇判此十禪皆名有漏。緣諦智修名無漏禪。不爾。但緣事修名有漏禪。成論亦爾。根本等是有漏。空無相心修名無漏。今小異彼。當十禪體相是有漏。通是事禪。若胡瓜能為熱病作因緣者。小當分別。四禪世間本有凡夫外道共。專修此者祇發有漏。自行十二門化他讚法讚者。大經云。所謂四十八年。即此意也。十六特勝通明。佛不出世利根凡夫亦修此禪。而不發無漏。如來若說亦發無漏。比於餘禪其力雖弱交勝根本。為是義故稱亦有漏亦無漏。九想等是出世客法。雖是事法能防欲過。不俟諦智能發無漏。如迦絺那五百羅漢。人人七遍為說四諦。不能悟道。佛說不淨即發無漏。厭患力強故判屬無漏。若言非無漏者。不應稱為聖戒定慧。聖之言正正豈過無漏。大經云。聖行者諸佛境界。非二乘所知。佛說此法二乘奉行故名聖行。今佛說聖法二乘行之。何得非無漏。又大品云。根本是世間法施。不淨等是出世法施。既言出世豈非無漏。又云。九想開不淨

。不淨開身念處。身念處開三念處。三念處開三十七品。三十七品開涅槃。涅槃初緣豈非無漏。若言事禪應是有漏者。譬服二石一熱一冷。雖同事禪應漏無漏異。若無漏緣稱無漏者。六地斷見七地斷思。此亦是緣亦應無漏。六地七地斷見思者。終不單用根本會須諦智寄此位發。單用根本非無漏緣。不淨等不爾。直以不淨能為作緣(云云)。所以不取十想者。前三見諦。中四思惟。後三無學。皆屬理攝故不取。不取八念者。有人修九想無怖。又念佛門已攝故不取。慈心觀兩屬。若依根本起慈屬有漏。若依不淨等起慈屬無漏。慈無地位約地階級。依根本成眾生緣。依背捨成法緣。因緣亦無他位。念佛五通皆約他階級。例如慈心兩屬(云云)。次來意不同。問。此中十門與次第禪門及對治。云何同異。答。次第禪門為成禪波羅蜜。禪善根利故。禪門先發後驗善惡。此中為成般若。禪善根鈍。先阻煩惱遇業遭魔。後始發禪。對治中為破遮障修成助道。今此任運自發。仍為觀境。禪門雖同各有其意(云云)。次明深淺不同者。四禪是根本闇證味禪。凡聖通共薄修即得。特勝。少有觀慧不味不闇證。橫對念處竪對根本。故先味次淨也。通明觀慧證相深細細。次於總也此三同是根本實觀。治惑力弱。九想正是假想初門。前鋒伏欲故次列也。九想但厭患外境未治其心。故次八背捨也。背捨雖破內外貪欲總而未別。緣中不得自在。故次明大不淨破依正貪也。雖總別治貪未修大福德。故次慈心。雖復內治重貪外修福德。不入因緣則非世間正見。故次因緣。三世輪轉無主無我成世正見也。雖世正見。緣底下因人福力微弱。次緣上果福力廣大。雖前來諸定。未有力用轉變自在。故次神通(云云)。次互發不同。其次第互發。凡有八種。例陰界境可知(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。不淨開身念處。身念處開三念處。三念處開三十七品。三十七品開涅槃。涅槃初緣豈非無漏。若言事禪應是有漏者。譬服二石一熱一冷。雖同事禪應漏無漏異。若無漏緣稱無漏者。六地斷見七地斷思。此亦是緣亦應無漏。六地七地斷見思者。終不單用根本會須諦智寄此位發。單用根本非無漏緣。不淨等不爾。直以不淨能為作緣(云云)。所以不取十想者。前三見諦。中四思惟。後三無學。皆屬理攝故不取。不取八念者。有人修九想無怖。又念佛門已攝故不取。慈心觀兩屬。若依根本起慈屬有漏。若依不淨等起慈屬無漏。慈無地位約地階級。依根本成眾生緣。依背捨成法緣。因緣亦無他位。念佛五通皆約他階級。例如慈心兩屬(云云)。次來意不同。問。此中十門與次第禪門及對治。云何同異。答。次第禪門為成禪波羅蜜。禪善根利故。禪門先發後驗善惡。此中為成般若。禪善根鈍。先阻煩惱遇業遭魔。後始發禪。對治中為破遮障修成助道。今此任運自發。仍為觀境。禪門雖同各有其意(云云)。次明深淺不同者。四禪是根本闇證味禪。凡聖通共薄修即得。特勝。少有觀慧不味不闇證。橫對念處竪對根本。故先味次淨也。通明觀慧證相深細細。次於總也此三同是根本實觀。治惑力弱。九想正是假想初門。前鋒伏欲故次列也。九想但厭患外境未治其心。故次八背捨也。背捨雖破內外貪欲總而未別。緣中不得自在。故次明大不淨破依正貪也。雖總別治貪未修大福德。故次慈心。雖復內治重貪外修福德。不入因緣則非世間正見。故次因緣。三世輪轉無主無我成世正見也。雖世正見。緣底下因人福力微弱。次緣上果福力廣大。雖前來諸定。未有力用轉變自在。故次神通(云云)。次互發不同。其次第互發。凡有八種。例陰界境可知(云云)。

○二明發禪因緣者。大經云。一切眾生皆有初地味禪。若修不修必定當得。近情而望劫盡不修。久遠推之亦曾離蓋。譬以誦經。廢近則易習。廢久則難習。當知昔有次第習。即次第發。乃至事修事發等(云云)。如彼大地種類具足。得雨潤氣各各開生。生亦前後結果不俱。梅四桃七梨九柿十。雨緣雖同成實有異。宿習如種。止觀如雨。禪發如果熟參差。總言八種耳。是名內因緣發也。又雖有應生之善。必假威神方乃開發。地雖有種非日不芽。佛無憎愛隨緣普益。若次第緣即次第加。乃至事修緣即事加。鴻鍾任擊巨細由桴。加常平等淺深聽習。大論云。池華不得日翳死無疑。善不被加沈溺未顯。淨度經云。眾生自度耳。佛於其無益。淨度菩薩言。眾生若不聞佛十二部經。云何得度。二言相乖共成一意。是名外緣發也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二明發禪因緣者。大經云。一切眾生皆有初地味禪。若修不修必定當得。近情而望劫盡不修。久遠推之亦曾離蓋。譬以誦經。廢近則易習。廢久則難習。當知昔有次第習。即次第發。乃至事修事發等(云云)。如彼大地種類具足。得雨潤氣各各開生。生亦前後結果不俱。梅四桃七梨九柿十。雨緣雖同成實有異。宿習如種。止觀如雨。禪發如果熟參差。總言八種耳。是名內因緣發也。又雖有應生之善。必假威神方乃開發。地雖有種非日不芽。佛無憎愛隨緣普益。若次第緣即次第加。乃至事修緣即事加。鴻鍾任擊巨細由桴。加常平等淺深聽習。大論云。池華不得日翳死無疑。善不被加沈溺未顯。淨度經云。眾生自度耳。佛於其無益。淨度菩薩言。眾生若不聞佛十二部經。云何得度。二言相乖共成一意。是名外緣發也。

○三明諸禪發相者。若般舟亦發根本而少。常坐等則多。今且約坐論。若身端心攝氣息調和。覺此心路泯然澄靜。怗怗安隱躡躡而入。其心在緣而不馳散者。此名麁住。從此心後怗怗勝前。名為細住。兩心前後中間必有持身法。此法起時自然身體正直。不疲不痛。如似有物扶助身力。若惡持來時緊急勁痛。去時寬緩疲困。此是麁惡持法。若好持法持麁細住無寬急過。或一兩時。或一兩日。或一兩月。稍覺深細。豁爾心地作一分開明。身如雲如影煚然明淨。與定法相應持心不動。懷抱淨除爽爽清冷。隨復空淨而猶見身心之相。未有支林功德。是名欲界定。成論名此十善相應心。閃閃爍爍不應久住。今言。欲定坯弱不牢稱為閃爍。非定如燈焰也。又稱為電光者。彼論云。七依外更有定發無漏不。答云。有欲界定能發無漏。無漏發疾倏如電光。若不發無漏住時則久遺教云。若見電光暫得見道。如阿難策心不發。放心取枕即入電光。電光亦是金剛。金剛不孤因欲界入無漏。無漏發疾譬以電光。非欲界定得此名也。住欲界定或經年月。定法持心無懈無痛。連日不出亦可得也。從是心後泯然一轉。虛豁不見欲界定中身首衣服床鋪。猶如虛空冏冏安隱。身是事障事障未來。障去身空未來得發。是名未到地相。無所知人得此定謂是無生忍。性障猶在未入初禪。豈得謬稱無生定耶。如灰覆火愚者輕蹈之若依成論無未來禪。故云。汝說未來禪。將非我欲界定。毘曇則有。尊者瞿沙。釋論具出之。佛備兩說而論主偏申耳。今則逐人判之。自有得欲界定累月住未到。不久即入初禪。此但稱欲界不言未到。有人住欲界不久。在未到經旬。故言未到不云欲界。有人具久在二法。故言兩定不可偏判。今依大論備出之。若節節邪正相如修證中委說。但初禪去欲界近。如疆界多難應須略知。初從麁住訖至非想通有四分。退護住進。退分又二。一任運退。二緣觸退。緣有內外。外諸方便二十五種吐納失所。是為外緣觸退。於靜心中三障四魔。而生憂愛。是名內緣觸退。後或更修得。或修不得此人甚多。護分者。善以內外方便。將護定心不令損失。住分者。或因守護安隱不失。或任運自住。即是住分。進分者。或任運進。或勤策進。各有橫竪。橫竪各有漸頓。若十二門一一而進是名漸進。若一時具足是名頓進。特勝通明品品而發是名橫漸。一時俱發是名橫頓。又於四分分分皆有四分。具如修證中說(云云)。今且約竪論進分者。從未到定漸覺身心虛寂。內不見身外不見物。或經一日乃至月歲定心不壞。於此定中即覺身心微微然。運運而動。或發動痒輕重冷煖澁滑。有人言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三明諸禪發相者。若般舟亦發根本而少。常坐等則多。今且約坐論。若身端心攝氣息調和。覺此心路泯然澄靜。怗怗安隱躡躡而入。其心在緣而不馳散者。此名麁住。從此心後怗怗勝前。名為細住。兩心前後中間必有持身法。此法起時自然身體正直。不疲不痛。如似有物扶助身力。若惡持來時緊急勁痛。去時寬緩疲困。此是麁惡持法。若好持法持麁細住無寬急過。或一兩時。或一兩日。或一兩月。稍覺深細。豁爾心地作一分開明。身如雲如影煚然明淨。與定法相應持心不動。懷抱淨除爽爽清冷。隨復空淨而猶見身心之相。未有支林功德。是名欲界定。成論名此十善相應心。閃閃爍爍不應久住。今言。欲定坯弱不牢稱為閃爍。非定如燈焰也。又稱為電光者。彼論云。七依外更有定發無漏不。答云。有欲界定能發無漏。無漏發疾倏如電光。若不發無漏住時則久遺教云。若見電光暫得見道。如阿難策心不發。放心取枕即入電光。電光亦是金剛。金剛不孤因欲界入無漏。無漏發疾譬以電光。非欲界定得此名也。住欲界定或經年月。定法持心無懈無痛。連日不出亦可得也。從是心後泯然一轉。虛豁不見欲界定中身首衣服床鋪。猶如虛空冏冏安隱。身是事障事障未來。障去身空未來得發。是名未到地相。無所知人得此定謂是無生忍。性障猶在未入初禪。豈得謬稱無生定耶。如灰覆火愚者輕蹈之若依成論無未來禪。故云。汝說未來禪。將非我欲界定。毘曇則有。尊者瞿沙。釋論具出之。佛備兩說而論主偏申耳。今則逐人判之。自有得欲界定累月住未到。不久即入初禪。此但稱欲界不言未到。有人住欲界不久。在未到經旬。故言未到不云欲界。有人具久在二法。故言兩定不可偏判。今依大論備出之。若節節邪正相如修證中委說。但初禪去欲界近。如疆界多難應須略知。初從麁住訖至非想通有四分。退護住進。退分又二。一任運退。二緣觸退。緣有內外。外諸方便二十五種吐納失所。是為外緣觸退。於靜心中三障四魔。而生憂愛。是名內緣觸退。後或更修得。或修不得此人甚多。護分者。善以內外方便。將護定心不令損失。住分者。或因守護安隱不失。或任運自住。即是住分。進分者。或任運進。或勤策進。各有橫竪。橫竪各有漸頓。若十二門一一而進是名漸進。若一時具足是名頓進。特勝通明品品而發是名橫漸。一時俱發是名橫頓。又於四分分分皆有四分。具如修證中說(云云)。今且約竪論進分者。從未到定漸覺身心虛寂。內不見身外不見物。或經一日乃至月歲定心不壞。於此定中即覺身心微微然。運運而動。或發動痒輕重冷煖澁滑。有人言

。用心微細色界淨色觸欲界身。例如欲界淨色在諸根之上。即有見聞之用。若依是義觸從外來。若言一切眾生皆有初地味禪。如大富盲兒竹中有火。心內煩惱而不並起。禪亦如是。事障麁礙不能得發。今修心漸利。性障既除細法仍起。何必外來。所以者何。數息能轉心。心轉火。火轉風。風轉水水轉地。四大轉細故有八觸。如麥變為麴。麴變為糟。糟變為酒。糟喻欲定。酒喻初禪。以麥為本非外來也。若定執自出外來墮自他性過。今依中論破四性訖。而論內出外來耳。又八觸是四大。動輕是風。痒煖是火。冷滑是水。重澁是地。體用相添則有八觸耳。若動觸起時。或從頭背腰肋足等處。漸漸遍身。身內覺動外無動相。似如風發微微運運。從頭至足多成退分。腰發成住分。足發多是進分。動觸有支林功德。功德略言十種。空明定智善心。柔軟喜樂解脫境界相應。空者。動觸發時空心虛豁。不復同前性障未除時。明者。冏淨美妙晈晈無喻。定者。一心安隱。無有散動。智者。不復迷昏疑網心解靜利。善心者。慚愧信敬慚我不曾得此法。以為愧恥。我今尚爾。信一切賢聖具深妙法。敬揖無量。柔軟者。離欲界𢤱悷麁獷。如腦牛皮隨意卷舒。喜者。於所得法而生慶悅。樂者。觸法娛心恬愉美妙。解脫者。無復五蓋。相應者。心與動觸諸功德相應不亂。又念持相應而不忘失。或一日一月一歲。安隱久住斂念即來。熏修既久動觸品秩轉深。是名竪發。餘七觸竪發。例此可知。若動觸發已或謝未謝。又發冷觸。冷觸若謝未謝更。發餘觸。交橫如前八種。是名橫發。雖復橫竪前後。以八觸十功德五支察之終不料亂。亦不得一念俱成。何以故。八觸四大水火相乖。不得同時成。然此八觸凡有八十功德莊嚴。名字雖同而悅樂有異。如沸羹熱𦞦鯖魚沈李。味別樂殊。餘六觸亦差別。若欲界定中發八觸者。悉是邪觸。病煩惱觸。具如修證中說。今不論。但約初禪八觸須簡邪正。何以故。一是邊地去欲界近。二帶欲界心邪得隨入。如開門戶賊即得進。鬼入禪中禪非鬼也。若不識者。正觸壞唯邪惡在。邪觸者還約八觸十功德。明若過若不及。如動觸起時。直爾欝欝不遲不疾身內運動若薳自急疾手脚搔擾。是大過。若都不動如被縛者。是則不及。餘冷煖等亦如是。又就動觸空明十種。論若過若不及。此中之空祇豁爾無礙。是為正空。若永寂絕都無覺知者太過。若鏗然塊礙是不及。明者。如鏡月了亮。若如白日或見種種光色是太過。若都無所見是不及。定者。祇一心澄靜。若縛著不動是太過。若馳散萬境此不及。乃至相應亦如是。是為一動觸中二十種邪相。餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。用心微細色界淨色觸欲界身。例如欲界淨色在諸根之上。即有見聞之用。若依是義觸從外來。若言一切眾生皆有初地味禪。如大富盲兒竹中有火。心內煩惱而不並起。禪亦如是。事障麁礙不能得發。今修心漸利。性障既除細法仍起。何必外來。所以者何。數息能轉心。心轉火。火轉風。風轉水水轉地。四大轉細故有八觸。如麥變為麴。麴變為糟。糟變為酒。糟喻欲定。酒喻初禪。以麥為本非外來也。若定執自出外來墮自他性過。今依中論破四性訖。而論內出外來耳。又八觸是四大。動輕是風。痒煖是火。冷滑是水。重澁是地。體用相添則有八觸耳。若動觸起時。或從頭背腰肋足等處。漸漸遍身。身內覺動外無動相。似如風發微微運運。從頭至足多成退分。腰發成住分。足發多是進分。動觸有支林功德。功德略言十種。空明定智善心。柔軟喜樂解脫境界相應。空者。動觸發時空心虛豁。不復同前性障未除時。明者。冏淨美妙晈晈無喻。定者。一心安隱。無有散動。智者。不復迷昏疑網心解靜利。善心者。慚愧信敬慚我不曾得此法。以為愧恥。我今尚爾。信一切賢聖具深妙法。敬揖無量。柔軟者。離欲界𢤱悷麁獷。如腦牛皮隨意卷舒。喜者。於所得法而生慶悅。樂者。觸法娛心恬愉美妙。解脫者。無復五蓋。相應者。心與動觸諸功德相應不亂。又念持相應而不忘失。或一日一月一歲。安隱久住斂念即來。熏修既久動觸品秩轉深。是名竪發。餘七觸竪發。例此可知。若動觸發已或謝未謝。又發冷觸。冷觸若謝未謝更。發餘觸。交橫如前八種。是名橫發。雖復橫竪前後。以八觸十功德五支察之終不料亂。亦不得一念俱成。何以故。八觸四大水火相乖。不得同時成。然此八觸凡有八十功德莊嚴。名字雖同而悅樂有異。如沸羹熱𦞦鯖魚沈李。味別樂殊。餘六觸亦差別。若欲界定中發八觸者。悉是邪觸。病煩惱觸。具如修證中說。今不論。但約初禪八觸須簡邪正。何以故。一是邊地去欲界近。二帶欲界心邪得隨入。如開門戶賊即得進。鬼入禪中禪非鬼也。若不識者。正觸壞唯邪惡在。邪觸者還約八觸十功德。明若過若不及。如動觸起時。直爾欝欝不遲不疾身內運動若薳自急疾手脚搔擾。是大過。若都不動如被縛者。是則不及。餘冷煖等亦如是。又就動觸空明十種。論若過若不及。此中之空祇豁爾無礙。是為正空。若永寂絕都無覺知者太過。若鏗然塊礙是不及。明者。如鏡月了亮。若如白日或見種種光色是太過。若都無所見是不及。定者。祇一心澄靜。若縛著不動是太過。若馳散萬境此不及。乃至相應亦如是。是為一動觸中二十種邪相。餘

七觸合前則有一百六十邪法原夫正禪不應有邪。所以有者。如服菖蒲將得藥力而多瞋。服黃精將得力而多欲。非藥令爾藥推麁法麁法將出而盛。若單欲界中但有邪觸。增病增蓋無正功德。若入色定則動八觸空明十功德。復有百六十邪不可不識。大論云。有風能成雨有風能壞雨。東北雲屯西南雲散。禪亦如是。八觸十功德此覺成禪。百六十邪此覺壞禪。若一法有邪餘法亦皆染著。譬如一伴為賊餘皆惡黨。若初觸無邪餘法皆善也。正禪五支者。若初觸觸身在緣名覺。細心分別八觸及十眷屬名為觀。慶昔未得而今得故名為喜。恬愉名為樂。寂然名一心。毘曇二十三心數一時而發。取其強者判為五支。五支悉是定體。體前方便如上說。成論明五支前後相次而起。四支為方便。一心支為定體。大集以第六默然心為定體。有人言。五支在欲界第九心。或言在欲界定前。此則非五支也。今辨覺觀俱禪正就初禪判。那得爾耶。五支同起而有強弱相翳取成就者以判五支。如一槌撞鐘初麁中細之異。五支亦爾。初緣覺相盛。不妨已有觀等四支。覺強觀未了覺息觀方明。初已有喜觀息喜支成。初已有樂樂未暢喜息則樂成。初已有一心四支所動。今樂謝一心成。如初開寶藏覺是寶物。亦知珍貴喜樂定想。但未知是何等寶。次分別金銀別已領納生喜。喜故受樂安快一心。如人飽食無所復須。亦如對五欲極睡。故論云。如人得寶藏(云云)。若四禪同以一心支為體。云何四異。今分初禪是覺觀家一心。故有四別。若進二禪但呵覺觀。初禪即壞別義轉明。若通者同用一心為體。釋五支名義相等。具在修證(云云)。復次初動八觸功德猶麁。若數數發則轉深利。品或言三或言九。或無量品更互娛樂。功德叢鬧不得一心。如恒奏妓。似多人客譍對一已。一已復來。出散暫無。薄斂復現。若欲去之但呵覺觀。初禪謝已即發中間單定。亦名轉寂心。亦名退禪地。亦名篾屑心。於此單靜心中既失下未發上。若生憂悔此心亦失。若不悔者內淨即發。無復八觸受納分別。故名一識定。混四大色成一淨色。照心轉淨與喜俱發。無魔邪相。以非邊境故。喜已生樂樂謝入一心。此禪喜動樂不安當呵喜。喜謝入未到。忽發三禪與樂俱起。還是色法轉妙。不倚喜生樂。此正樂遍身受。聖人能捨凡夫捨為難此有五支謂捨念慧樂一心經論出之或前或後皆是修行小異耳此樂對苦。呵樂即謝亦有未到。未到謝已發不動定。還是色法轉妙。不為苦樂所動。名不動定。定法安隱出入息斷。不苦不樂捨念清淨一心支。雖爾猶是色法。呵三種色滅三種色。緣空得定不復見色。心得脫色如鳥出籠。是名空定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七觸合前則有一百六十邪法原夫正禪不應有邪。所以有者。如服菖蒲將得藥力而多瞋。服黃精將得力而多欲。非藥令爾藥推麁法麁法將出而盛。若單欲界中但有邪觸。增病增蓋無正功德。若入色定則動八觸空明十功德。復有百六十邪不可不識。大論云。有風能成雨有風能壞雨。東北雲屯西南雲散。禪亦如是。八觸十功德此覺成禪。百六十邪此覺壞禪。若一法有邪餘法亦皆染著。譬如一伴為賊餘皆惡黨。若初觸無邪餘法皆善也。正禪五支者。若初觸觸身在緣名覺。細心分別八觸及十眷屬名為觀。慶昔未得而今得故名為喜。恬愉名為樂。寂然名一心。毘曇二十三心數一時而發。取其強者判為五支。五支悉是定體。體前方便如上說。成論明五支前後相次而起。四支為方便。一心支為定體。大集以第六默然心為定體。有人言。五支在欲界第九心。或言在欲界定前。此則非五支也。今辨覺觀俱禪正就初禪判。那得爾耶。五支同起而有強弱相翳取成就者以判五支。如一槌撞鐘初麁中細之異。五支亦爾。初緣覺相盛。不妨已有觀等四支。覺強觀未了覺息觀方明。初已有喜觀息喜支成。初已有樂樂未暢喜息則樂成。初已有一心四支所動。今樂謝一心成。如初開寶藏覺是寶物。亦知珍貴喜樂定想。但未知是何等寶。次分別金銀別已領納生喜。喜故受樂安快一心。如人飽食無所復須。亦如對五欲極睡。故論云。如人得寶藏(云云)。若四禪同以一心支為體。云何四異。今分初禪是覺觀家一心。故有四別。若進二禪但呵覺觀。初禪即壞別義轉明。若通者同用一心為體。釋五支名義相等。具在修證(云云)。復次初動八觸功德猶麁。若數數發則轉深利。品或言三或言九。或無量品更互娛樂。功德叢鬧不得一心。如恒奏妓。似多人客譍對一已。一已復來。出散暫無。薄斂復現。若欲去之但呵覺觀。初禪謝已即發中間單定。亦名轉寂心。亦名退禪地。亦名篾屑心。於此單靜心中既失下未發上。若生憂悔此心亦失。若不悔者內淨即發。無復八觸受納分別。故名一識定。混四大色成一淨色。照心轉淨與喜俱發。無魔邪相。以非邊境故。喜已生樂樂謝入一心。此禪喜動樂不安當呵喜。喜謝入未到。忽發三禪與樂俱起。還是色法轉妙。不倚喜生樂。此正樂遍身受。聖人能捨凡夫捨為難此有五支謂捨念慧樂一心經論出之或前或後皆是修行小異耳此樂對苦。呵樂即謝亦有未到。未到謝已發不動定。還是色法轉妙。不為苦樂所動。名不動定。定法安隱出入息斷。不苦不樂捨念清淨一心支。雖爾猶是色法。呵三種色滅三種色。緣空得定不復見色。心得脫色如鳥出籠。是名空定。

此定謝已亦入未到。緣識生定名為識處。此定謝已緣無所有。入無所有法相應名不用處。舊云。緣少許識。若爾。即是所有處亦是用處。何謂不用無所有耶。此定過已忽發非想非非想。此定不緣識處故非想。不緣不用處故非非想。更無上法可攀。三界頂禪世為極妙。外道計為涅槃實是闇證。具足苦集垂盡三有。還墮三途委悉明根本禪往修證中尋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此定謝已亦入未到。緣識生定名為識處。此定謝已緣無所有。入無所有法相應名不用處。舊云。緣少許識。若爾。即是所有處亦是用處。何謂不用無所有耶。此定過已忽發非想非非想。此定不緣識處故非想。不緣不用處故非非想。更無上法可攀。三界頂禪世為極妙。外道計為涅槃實是闇證。具足苦集垂盡三有。還墮三途委悉明根本禪往修證中尋之。

○次明特勝發者。若依律教應在不淨後。依行在不淨前。如律云。佛為比丘說不淨觀。皆生厭患不能與臭身共住。衣鉢雇鹿杖自害佛令放不淨修特勝。大黃巴豆瀉人太過。身力弱者即便弊之更以餘藥並下並補補故是愛下故是策。策勝根本愛勝不淨。有觀名亦無漏。對治力弱名亦有漏。如廉食人噉猪䐗。鄙貯屎物而猶可強食之。若六月臭猪蟲蠅所集。不復可食。特勝是實觀猶可從容。不淨是假想不須可耐(云云)。特勝發者。忽見氣息出入長短。知來無所從去無所至。入不積聚出不分散。若約根本即是麁細住。若見息來去遍身。若約根本是未到地。而根本闇證。謂無身床鋪等者非實無也。如灰覆火上愚者輕蹈之。如夜噉食。如盲觸婦皆不暢其情。今有觀慧見息遍身。而定心明淨安隱。故異闇證也。又見身中三十六物。如開倉見糓粟麻豆。若對根本即初禪位。前八觸觸身倉。心眼不開不見內物。特勝既有觀慧觸開身倉。心眼即見三十六物。肝如菉豆心如赤豆。腎如烏豆脾如粟。大小腸道更相應通。血脈灌注如江河流。內有十二物肝心痰癊等。中有十二膜膚肪膏等。外有十二髮毛等。出入息統致其間。不淨無常苦空無我。一切身行皆休。終不為身而造諸惡。是名除諸身行。若對道品是身念處。若對根本即是覺觀兩支心眼初開是覺支。分別三十六物無謬是觀支。心受喜對喜支。前喜名隱沒有垢味。今喜不隱沒無垢味。即是法喜非是受喜也。心受樂者亦如是。非受樂樂。知樂中三受皆無樂。名樂支。受諸心行是一心支。知眾心是一心。不同根本計實一心也。若對道品皆受念處。心作喜心作攝者。前喜從三十六物生。此直就心作喜故知對二禪。大集明二禪但三支無內淨。今心作喜意似於此。作攝者喜動則散。若作攝得入一心。根本但內淨受喜。特勝有觀慧恒攝喜心。心作解脫者此對三禪。根本之樂猗喜遍身受。凡夫捨為難。特勝有觀慧則無愛味。故言解脫。從心作喜至心作解脫。皆是心念處也。從觀無常者對第四禪。餘處亦觀無常未是別治。得不動定味之為常。今有觀慧。知離苦樂而終是色法。猶是無常不應生染故稱無常。從觀出散對空處。滅三種色如鳥出籠故言出。緣空故言散。雖緣空亦有觀慧。觀離欲是對識處。緣空多則散。散名為欲。特勝觀慧離是散心。故名離欲觀滅對無所有處。特勝觀慧。觀識若多若少皆無。故名觀滅。觀棄捨對非想非非想處。棄識處及無所有處。更有妙定名為非想非非想。凡夫妄謂涅槃。佛弟子知其雖無麁煩惱而有細煩惱。而無愛味故稱淨禪。從無常至棄捨。皆名法念處。此十六法橫竪對治法節節皆異。根本闇證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○次明特勝發者。若依律教應在不淨後。依行在不淨前。如律云。佛為比丘說不淨觀。皆生厭患不能與臭身共住。衣鉢雇鹿杖自害佛令放不淨修特勝。大黃巴豆瀉人太過。身力弱者即便弊之更以餘藥並下並補補故是愛下故是策。策勝根本愛勝不淨。有觀名亦無漏。對治力弱名亦有漏。如廉食人噉猪䐗。鄙貯屎物而猶可強食之。若六月臭猪蟲蠅所集。不復可食。特勝是實觀猶可從容。不淨是假想不須可耐(云云)。特勝發者。忽見氣息出入長短。知來無所從去無所至。入不積聚出不分散。若約根本即是麁細住。若見息來去遍身。若約根本是未到地。而根本闇證。謂無身床鋪等者非實無也。如灰覆火上愚者輕蹈之。如夜噉食。如盲觸婦皆不暢其情。今有觀慧見息遍身。而定心明淨安隱。故異闇證也。又見身中三十六物。如開倉見糓粟麻豆。若對根本即初禪位。前八觸觸身倉。心眼不開不見內物。特勝既有觀慧觸開身倉。心眼即見三十六物。肝如菉豆心如赤豆。腎如烏豆脾如粟。大小腸道更相應通。血脈灌注如江河流。內有十二物肝心痰癊等。中有十二膜膚肪膏等。外有十二髮毛等。出入息統致其間。不淨無常苦空無我。一切身行皆休。終不為身而造諸惡。是名除諸身行。若對道品是身念處。若對根本即是覺觀兩支心眼初開是覺支。分別三十六物無謬是觀支。心受喜對喜支。前喜名隱沒有垢味。今喜不隱沒無垢味。即是法喜非是受喜也。心受樂者亦如是。非受樂樂。知樂中三受皆無樂。名樂支。受諸心行是一心支。知眾心是一心。不同根本計實一心也。若對道品皆受念處。心作喜心作攝者。前喜從三十六物生。此直就心作喜故知對二禪。大集明二禪但三支無內淨。今心作喜意似於此。作攝者喜動則散。若作攝得入一心。根本但內淨受喜。特勝有觀慧恒攝喜心。心作解脫者此對三禪。根本之樂猗喜遍身受。凡夫捨為難。特勝有觀慧則無愛味。故言解脫。從心作喜至心作解脫。皆是心念處也。從觀無常者對第四禪。餘處亦觀無常未是別治。得不動定味之為常。今有觀慧。知離苦樂而終是色法。猶是無常不應生染故稱無常。從觀出散對空處。滅三種色如鳥出籠故言出。緣空故言散。雖緣空亦有觀慧。觀離欲是對識處。緣空多則散。散名為欲。特勝觀慧離是散心。故名離欲觀滅對無所有處。特勝觀慧。觀識若多若少皆無。故名觀滅。觀棄捨對非想非非想處。棄識處及無所有處。更有妙定名為非想非非想。凡夫妄謂涅槃。佛弟子知其雖無麁煩惱而有細煩惱。而無愛味故稱淨禪。從無常至棄捨。皆名法念處。此十六法橫竪對治法節節皆異。根本闇證

功德則薄如食無鹽。特勝功德則重如食有鹽。委論發相具如修證中(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德則薄如食無鹽。特勝功德則重如食有鹽。委論發相具如修證中(云云)。

○次通明禪發相者。上特勝修時觀慧。猶總見三十六物。證相亦總。通明修時細妙證時分明。華嚴亦有此名。大集辨寶炬陀羅尼。正是此禪也。請觀音亦是此意。修時三事通修。能發三明六通。又修寶炬時乃至入滅受想定。當知此門具八解脫三明六通。故名通明也。大集辨此五支名目。謂如心覺大覺思惟大思惟觀於心性。是名覺支。觀心行大行遍行。是為觀支。如實知大知心動至心喜。是為喜支。身安心安受於樂觸。是為安支。心住大住不亂於緣。是名定支。初觀三事皆融。證時三事皆一。故名如心覺。覺於真諦色息心泯一無異。又識俗諦皮肉骨等。皆有九十九重。覺五藏生五氣。亦見身中蟲戶行來言語無細不了。覺託胎初陰過去無明業是蠟。現在父母精血是泥。過去業不住故名印壞。現在託識名色具足。故名文成。住在生藏之下。熟藏之上。子腸中形甚微細。唯有一念妄想色心相依。如有如無如夢。業行力故自然能起一念思心感召其母。母便思青色呼聲臊氣酢味。因此念力生一毫氣氣變為水。水變為血。血變為肉。母氣出入。以相資潤便得成肝藏。向上成眼向下成手足大指。若思白色哭聲腥氣辛味。便成肺藏。上向為鼻下向為手足第二指。若思赤色語聲焦氣苦味。便成心藏。上向為口下向為手足第三指。若思黃色歌聲香氣甜味。便成脾藏。上向為舌下向為手足第四指。若思黑色吟聲臭氣鹹味。便成腎藏。上向為耳下向成手足第五指。覺身分細微。例皆如此。思惟大思惟者。即是思惟真俗也。觀於心性者。即是空也。若真若俗同入心性。請觀音云。一一入於如實之際。如此覺支與上倍異。心行大行者。上覺支是解。今心行去是觀行。心行於世諦故名行。行真諦故名大行。三事俱行故名遍行。心住者於俗諦得一心。大住者。於真諦得一心。不亂於緣者。雖見真俗無量境界而於心不謬也。具明其相備如通明觀中廣說。發此定時見身息心同如芭蕉相無有堅實。是未到地相。見此三事同如泡沫相。是初禪。見三事同如浮雲相。是二禪。見三事同如影相。是三禪。見三事同如鏡像。是四禪。滅此三事皆空。滅空緣識滅識緣無所有。滅無所有緣非想非非想。滅非想非非想三種受想。而身證滅受之法。以成解脫。有俗觀故名亦有漏。有真觀故名亦無漏。此禪事理既備階位具足。成論人應用此明道定入八解脫。於義為便而不肯用。阿毘曇約八背捨。得有事理俱異外道。成俱解脫人。成論但有理無事便無俱解脫人。約外道禪為事禪。亦應約十善為戒世智為慧。戒慧既異外道定何意同。是則客醫無客定八術不成。委論其相具在修證中說(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○次通明禪發相者。上特勝修時觀慧。猶總見三十六物。證相亦總。通明修時細妙證時分明。華嚴亦有此名。大集辨寶炬陀羅尼。正是此禪也。請觀音亦是此意。修時三事通修。能發三明六通。又修寶炬時乃至入滅受想定。當知此門具八解脫三明六通。故名通明也。大集辨此五支名目。謂如心覺大覺思惟大思惟觀於心性。是名覺支。觀心行大行遍行。是為觀支。如實知大知心動至心喜。是為喜支。身安心安受於樂觸。是為安支。心住大住不亂於緣。是名定支。初觀三事皆融。證時三事皆一。故名如心覺。覺於真諦色息心泯一無異。又識俗諦皮肉骨等。皆有九十九重。覺五藏生五氣。亦見身中蟲戶行來言語無細不了。覺託胎初陰過去無明業是蠟。現在父母精血是泥。過去業不住故名印壞。現在託識名色具足。故名文成。住在生藏之下。熟藏之上。子腸中形甚微細。唯有一念妄想色心相依。如有如無如夢。業行力故自然能起一念思心感召其母。母便思青色呼聲臊氣酢味。因此念力生一毫氣氣變為水。水變為血。血變為肉。母氣出入。以相資潤便得成肝藏。向上成眼向下成手足大指。若思白色哭聲腥氣辛味。便成肺藏。上向為鼻下向為手足第二指。若思赤色語聲焦氣苦味。便成心藏。上向為口下向為手足第三指。若思黃色歌聲香氣甜味。便成脾藏。上向為舌下向為手足第四指。若思黑色吟聲臭氣鹹味。便成腎藏。上向為耳下向成手足第五指。覺身分細微。例皆如此。思惟大思惟者。即是思惟真俗也。觀於心性者。即是空也。若真若俗同入心性。請觀音云。一一入於如實之際。如此覺支與上倍異。心行大行者。上覺支是解。今心行去是觀行。心行於世諦故名行。行真諦故名大行。三事俱行故名遍行。心住者於俗諦得一心。大住者。於真諦得一心。不亂於緣者。雖見真俗無量境界而於心不謬也。具明其相備如通明觀中廣說。發此定時見身息心同如芭蕉相無有堅實。是未到地相。見此三事同如泡沫相。是初禪。見三事同如浮雲相。是二禪。見三事同如影相。是三禪。見三事同如鏡像。是四禪。滅此三事皆空。滅空緣識滅識緣無所有。滅無所有緣非想非非想。滅非想非非想三種受想。而身證滅受之法。以成解脫。有俗觀故名亦有漏。有真觀故名亦無漏。此禪事理既備階位具足。成論人應用此明道定入八解脫。於義為便而不肯用。阿毘曇約八背捨。得有事理俱異外道。成俱解脫人。成論但有理無事便無俱解脫人。約外道禪為事禪。亦應約十善為戒世智為慧。戒慧既異外道定何意同。是則客醫無客定八術不成。委論其相具在修證中說(云云)。

○次明不淨禪發者。先就九想又為兩。一壞法人。二不壞法人。若壞法人修九想。一脹想。二壞想。三血塗想。四膿爛想。五青瘀想。六噉想。七散想。八骨想。九燒想。此人但求斷苦燒滅骨人。急取無學不欣事觀。既無骨人可觀。便無禪定神通變化願智頂禪。雖言燒滅實有身在。例如滅受想而身證(云云)。此人好退。如毘曇有退相。四果如沙住井底。阿含云。三果退戒還家毀失律儀。不失道共。俗人生謗言無聖法。佛言。欲飽起厭。不久當還更求出家。諸比丘不度。佛即度之便得羅漢。阿難問言。大德。是學退無學退。答言。學退。若然即是世智斷惑慧解脫人。故得有退。非無漏智斷一品惑進一品解而有退也。若發此九想無諸禪功德者。是壞法人也。若不壞法人九想者。從初脹想來住骨想。不進燒想。得有流光背捨勝處觀練薰修神通變化。一切功德具足成俱解脫人也。若修時愛多觀外。見多觀身。見愛等內外觀。若發時準此可知。於坐禪中忽見死屍在地。言說方爾奄便那去。氣盡身冷神逝色變。無常所遷不簡豪賤。老少端醜無逃避處。慈父孝子無相代者。屍腥在地風吹日暴與本永異。或見一屍多屍是大不淨觀相。或滿一聚落一國土。或一屍色變。或多屍色變。死屍雖非九數。是諸想之本。故先說之。是等死屍顏色黯黑。身體洪直手足葩花。膖脹𦠇鄧如韋囊盛風。九孔流溢甚為穢惡。行者自念。我身如是未離未脫觀所愛人亦復如是。是相發時。得一分定心黮黮安快。須臾之間見此脹屍。風吹日暴。皮肉破壞身體坼裂形色改異了不可識。是名壞相。又見坼裂之處血從中出。散溜塗漫處處斑駁。灌溢於地臭處蓬勃。是為血塗相。又見膿爛流潰𭱨𭱨滂沱如蠟得火。是名膿爛相。又見殘皮餘肉風日乾炙臭敗黮黵。半青半瘀𥀰𥀰𤿽𤿽。是為青瘀相。又見此屍而為狐狼鴟鷲之所噉食。紛葩鬪競爴裂拽挽。是為噉相。又見頭手異處五藏分張不可收斂。是為散相。又見二種骨。一帶膿膏。一純白淨或見一具骨。或遍聚落。如是諸相轉時定心隨轉。𪒠𪒠沈寂愉愉靜妙。安快之相說不可貲。不壞法人所觀齊此。未見此相愛染甚強。若見此已欲心都罷。懸不忍耐如不見糞猶能噉飯忽聞臭氣即便嘔吐。亦如捉淨法婆羅門而噉塗癰髓餅。槌頭自責我已了矣。若證此相。雖復高眉翠眼皓齒丹脣。如一聚尿粉覆其上。亦如爛屍假著繒綵。尚不眼視況當身近。雇鹿杖自害。況鳴抱婬樂。如是想者。是婬欲病之大黃湯。如貪食人審知猪䐗盛屎之物。猶強喫噉。見猪蟲臭更能食不。前特勝力弱未決定除。今觀力強婬火疾滅。故云。九想觀成時六賊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○次明不淨禪發者。先就九想又為兩。一壞法人。二不壞法人。若壞法人修九想。一脹想。二壞想。三血塗想。四膿爛想。五青瘀想。六噉想。七散想。八骨想。九燒想。此人但求斷苦燒滅骨人。急取無學不欣事觀。既無骨人可觀。便無禪定神通變化願智頂禪。雖言燒滅實有身在。例如滅受想而身證(云云)。此人好退。如毘曇有退相。四果如沙住井底。阿含云。三果退戒還家毀失律儀。不失道共。俗人生謗言無聖法。佛言。欲飽起厭。不久當還更求出家。諸比丘不度。佛即度之便得羅漢。阿難問言。大德。是學退無學退。答言。學退。若然即是世智斷惑慧解脫人。故得有退。非無漏智斷一品惑進一品解而有退也。若發此九想無諸禪功德者。是壞法人也。若不壞法人九想者。從初脹想來住骨想。不進燒想。得有流光背捨勝處觀練薰修神通變化。一切功德具足成俱解脫人也。若修時愛多觀外。見多觀身。見愛等內外觀。若發時準此可知。於坐禪中忽見死屍在地。言說方爾奄便那去。氣盡身冷神逝色變。無常所遷不簡豪賤。老少端醜無逃避處。慈父孝子無相代者。屍腥在地風吹日暴與本永異。或見一屍多屍是大不淨觀相。或滿一聚落一國土。或一屍色變。或多屍色變。死屍雖非九數。是諸想之本。故先說之。是等死屍顏色黯黑。身體洪直手足葩花。膖脹𦠇鄧如韋囊盛風。九孔流溢甚為穢惡。行者自念。我身如是未離未脫觀所愛人亦復如是。是相發時。得一分定心黮黮安快。須臾之間見此脹屍。風吹日暴。皮肉破壞身體坼裂形色改異了不可識。是名壞相。又見坼裂之處血從中出。散溜塗漫處處斑駁。灌溢於地臭處蓬勃。是為血塗相。又見膿爛流潰𭱨𭱨滂沱如蠟得火。是名膿爛相。又見殘皮餘肉風日乾炙臭敗黮黵。半青半瘀𥀰𥀰𤿽𤿽。是為青瘀相。又見此屍而為狐狼鴟鷲之所噉食。紛葩鬪競爴裂拽挽。是為噉相。又見頭手異處五藏分張不可收斂。是為散相。又見二種骨。一帶膿膏。一純白淨或見一具骨。或遍聚落。如是諸相轉時定心隨轉。𪒠𪒠沈寂愉愉靜妙。安快之相說不可貲。不壞法人所觀齊此。未見此相愛染甚強。若見此已欲心都罷。懸不忍耐如不見糞猶能噉飯忽聞臭氣即便嘔吐。亦如捉淨法婆羅門而噉塗癰髓餅。槌頭自責我已了矣。若證此相。雖復高眉翠眼皓齒丹脣。如一聚尿粉覆其上。亦如爛屍假著繒綵。尚不眼視況當身近。雇鹿杖自害。況鳴抱婬樂。如是想者。是婬欲病之大黃湯。如貪食人審知猪䐗盛屎之物。猶強喫噉。見猪蟲臭更能食不。前特勝力弱未決定除。今觀力強婬火疾滅。故云。九想觀成時六賊

稍已除。及識愛怨詐兼知假實虛。如是厭患何但除欲。亦能發無漏亦成摩訶衍。釋論解死變想竟。仍說六波羅蜜四無量心。諸師咸云翻謬。今明菩薩修初想即具摩訶衍。故廣出諸法。後即云乃至燒想亦如是。那云脫落耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稍已除。及識愛怨詐兼知假實虛。如是厭患何但除欲。亦能發無漏亦成摩訶衍。釋論解死變想竟。仍說六波羅蜜四無量心。諸師咸云翻謬。今明菩薩修初想即具摩訶衍。故廣出諸法。後即云乃至燒想亦如是。那云脫落耶。

○次明八背捨發者。前三番是根本味淨。九想至一切處名為觀。九次第定是練。師子奮迅是薰。超越是修。此四事定。今先明背捨。背捨又有總別。總共二乘別在菩薩。又背捨不定。或因中說果名背捨為解脫。自有果中說因名解脫為背捨。若定判者。斷惑究竟。事理具足。稱為解脫。若惑未盡定未備但名背捨。背者厭下地及自地淨潔五欲。捨者捨是著心。故名背捨。若破愛多發外相如前說。若破見多發內相。內相者即八背捨也。一內有色外觀色。乃至第八滅受想背捨。所言內有色外觀色者。不破不壞內色。內觀白骨皮肉而外觀死屍等。若修相具如禪門。今略示發相。行者忽見自身足指皮𥀹如泡。漸漸至膞至腰通身到頂。斯須洪直舉身脹急。五指葩花兩脚如柱。腰腹如甕頭如盆。處處臚脹如風滿韋囊。此相發時或從脚至頂或從頂至脚。滿一繩床。皮急肉裂將欲綻潰。既潰膿流浸漬濕釋。又從頂至足皮肉自脫。唯白骨在。支節相柱𣫝然不動皮肉墮落聚在一處。猶如蟲聚污穢鄙醜。若發此相深患其身。厭之如糞。何況妻子財寶而生悋惜。薩埵亡身鹿杖所害者。皆得斯觀。內不計我外不愛所低頭慚愧厭心相續(云云)。大經云。除却皮肉諦觀白骨。一一節間皆今繫念。逆順觀察令骨淨潔。是名內有色相。外觀色者。外見死屍。膖脹膿壞滿一聚落一國土。如前九想所觀不淨。故言外觀色。位在欲界定。此法增進見骨起四色。青黃白鴿。煜煜爚爚將發不發。青色青光乃至鴿色鴿光。狀如流水。光籠骨人如塵霧鏡日。若心緣足光隨向下。若心緣頭光隨向上。以青光力映蔽十方。悉見青色。如須彌山隨方色一。乃至鴿色亦如是。若此光色將發不發。位在未到地定。如是薳久光應自發。若不發者。當攝心諦觀眉間放之便發。狀如竹孔吐煙。初乃小小後乃散大。四色宛轉從眉間出遍照十方豁爾大明。一色亦有十功德八觸五支正邪等相。初色發時名覺。分別八色名為觀。昔雖知肉中有骨。不知骨中八色。昔所未見慶喜悲慚名為喜支。此色發時深有樂法。心地恬愉名為樂支。定心湛然安住不動黮黮轉深。空明智定信敬慚愧。不生謗毀離蓋相應。若冷煖等。叢叢皆無謬亂。故稱叢林。但此中動痒空明五支等相。心眼開明。法深樂重不同根本。亦異特勝通明。彼帶皮肉觸不通暢。今觸骨人其法深妙。若論邪相入八色者。或見青色不甚分明。斑駁不好即是邪相。七色亦如是。闇證無觀慧如夜多賊。今禪有觀如晝少偽設有易却。若三藏云。八色是色界法。觸欲界骨人。致諸功德起。此依根本有漏。作如此說。大乘明戒定慧法悉不可盡。何以故。命朽戒謝無作不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○次明八背捨發者。前三番是根本味淨。九想至一切處名為觀。九次第定是練。師子奮迅是薰。超越是修。此四事定。今先明背捨。背捨又有總別。總共二乘別在菩薩。又背捨不定。或因中說果名背捨為解脫。自有果中說因名解脫為背捨。若定判者。斷惑究竟。事理具足。稱為解脫。若惑未盡定未備但名背捨。背者厭下地及自地淨潔五欲。捨者捨是著心。故名背捨。若破愛多發外相如前說。若破見多發內相。內相者即八背捨也。一內有色外觀色。乃至第八滅受想背捨。所言內有色外觀色者。不破不壞內色。內觀白骨皮肉而外觀死屍等。若修相具如禪門。今略示發相。行者忽見自身足指皮𥀹如泡。漸漸至膞至腰通身到頂。斯須洪直舉身脹急。五指葩花兩脚如柱。腰腹如甕頭如盆。處處臚脹如風滿韋囊。此相發時或從脚至頂或從頂至脚。滿一繩床。皮急肉裂將欲綻潰。既潰膿流浸漬濕釋。又從頂至足皮肉自脫。唯白骨在。支節相柱𣫝然不動皮肉墮落聚在一處。猶如蟲聚污穢鄙醜。若發此相深患其身。厭之如糞。何況妻子財寶而生悋惜。薩埵亡身鹿杖所害者。皆得斯觀。內不計我外不愛所低頭慚愧厭心相續(云云)。大經云。除却皮肉諦觀白骨。一一節間皆今繫念。逆順觀察令骨淨潔。是名內有色相。外觀色者。外見死屍。膖脹膿壞滿一聚落一國土。如前九想所觀不淨。故言外觀色。位在欲界定。此法增進見骨起四色。青黃白鴿。煜煜爚爚將發不發。青色青光乃至鴿色鴿光。狀如流水。光籠骨人如塵霧鏡日。若心緣足光隨向下。若心緣頭光隨向上。以青光力映蔽十方。悉見青色。如須彌山隨方色一。乃至鴿色亦如是。若此光色將發不發。位在未到地定。如是薳久光應自發。若不發者。當攝心諦觀眉間放之便發。狀如竹孔吐煙。初乃小小後乃散大。四色宛轉從眉間出遍照十方豁爾大明。一色亦有十功德八觸五支正邪等相。初色發時名覺。分別八色名為觀。昔雖知肉中有骨。不知骨中八色。昔所未見慶喜悲慚名為喜支。此色發時深有樂法。心地恬愉名為樂支。定心湛然安住不動黮黮轉深。空明智定信敬慚愧。不生謗毀離蓋相應。若冷煖等。叢叢皆無謬亂。故稱叢林。但此中動痒空明五支等相。心眼開明。法深樂重不同根本。亦異特勝通明。彼帶皮肉觸不通暢。今觸骨人其法深妙。若論邪相入八色者。或見青色不甚分明。斑駁不好即是邪相。七色亦如是。闇證無觀慧如夜多賊。今禪有觀如晝少偽設有易却。若三藏云。八色是色界法。觸欲界骨人。致諸功德起。此依根本有漏。作如此說。大乘明戒定慧法悉不可盡。何以故。命朽戒謝無作不

滅。定雖伏惑斷在不久。如蠱入身殘藏害命。即雖未死勢不久存。慧道無失初果七死。無漏湛然。當知戒定是無漏法。若爾。八色之光便是界外法也。若發此相。初背捨成位在初禪。成論云。兩背捨欲界攝淨背捨色界攝。四背捨無色界攝。滅背捨過三界。毘曇云。初二背捨通欲界及二禪。淨背捨在四禪。言三禪樂多不立背捨。復有人言。三禪無勝處四禪無背捨。三家互異。今依釋論。初背捨二勝處初禪攝。既有五支驗是初禪也。二內無色以不淨心觀外色者。骨人是精血所成。應須呵滅析骨四微。大乘體法知骨從心生。心如幻化。骨人虛假骨人自滅。如好馬任人意。如好人共事去來無捩。骨人去已新法未來。喜多退墮。以不淨心但觀外色。外色者外死屍等。又外者骨人所放八色也。所以觀外色者。此去欲界猶近須觀外不淨。若修壞骨人別有觀法。今但論法發。忽見骨人自然消磨。但有八色及外不淨在。骨人滅時位在中間。又見八色與內淨法同時俱起。青黃等光更作一番增明。內淨喜樂一心四支功德。轉勝於前。是為二背捨位在二禪。三淨背捨身作證者。初禪二禪非遍身樂。四禪無樂何所為證。成論人四禪共淨背捨。今以兩禪共淨背捨。既言三禪有遍身樂。可以為證即是其初。成就在四禪。能具足勝處。故知淨背捨位在三禪也。淨者。釋論云。緣淨故淨。八色已是淨法。而未被淨緣瑩練。淨色極在四禪。此色起時瑩於八色更轉明淨。故言緣淨故淨。遍身受者。樂之極在三禪故。總此二禪為淨背捨也。淨有四義。不淨不淨者。欲界之身已是不淨。而今膖脹故言不淨不淨。不淨淨者。除却皮肉諦觀白骨。無腹筋血如珂如貝。故言不淨淨。淨不淨者。是眉間所出八色光明。光明是淨未被練治。故言淨不淨也。淨淨是第三背捨。更被淨緣練治也。故言淨淨。四空背捨者。過一切色滅有對色。不念種種色。一切色是欲界內外色。有對是五根所對。此兩色前三背捨已滅。但有八色隨心轉變。故言種種色。呵色緣空更無別法。但入空定。若凡夫多染保著空定。聖人深心智慧利。直去不迴。故名背捨。若緣空多則散。虛誑不實。捨空緣識識法相應。名識處背捨。又識生滅無常虛誑。無復所緣。但有能緣。故言無所有處。識處如癰。無所有處如瘡。捨識無識即是非想非非想。此無想猶有細煩惱。今捨能緣非想之受想。亦無復能滅之想。定法持身泯然無想。如水魚蟄蟲。若以所滅為名。與攀上厭下何異。今從能滅自地亦滅他地得名。故言滅受想背捨。具如修證中說。毘曇明得滅定是俱解脫。不得此一定但名慧解脫。成論得電光名慧解脫。具得世間禪名俱解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅。定雖伏惑斷在不久。如蠱入身殘藏害命。即雖未死勢不久存。慧道無失初果七死。無漏湛然。當知戒定是無漏法。若爾。八色之光便是界外法也。若發此相。初背捨成位在初禪。成論云。兩背捨欲界攝淨背捨色界攝。四背捨無色界攝。滅背捨過三界。毘曇云。初二背捨通欲界及二禪。淨背捨在四禪。言三禪樂多不立背捨。復有人言。三禪無勝處四禪無背捨。三家互異。今依釋論。初背捨二勝處初禪攝。既有五支驗是初禪也。二內無色以不淨心觀外色者。骨人是精血所成。應須呵滅析骨四微。大乘體法知骨從心生。心如幻化。骨人虛假骨人自滅。如好馬任人意。如好人共事去來無捩。骨人去已新法未來。喜多退墮。以不淨心但觀外色。外色者外死屍等。又外者骨人所放八色也。所以觀外色者。此去欲界猶近須觀外不淨。若修壞骨人別有觀法。今但論法發。忽見骨人自然消磨。但有八色及外不淨在。骨人滅時位在中間。又見八色與內淨法同時俱起。青黃等光更作一番增明。內淨喜樂一心四支功德。轉勝於前。是為二背捨位在二禪。三淨背捨身作證者。初禪二禪非遍身樂。四禪無樂何所為證。成論人四禪共淨背捨。今以兩禪共淨背捨。既言三禪有遍身樂。可以為證即是其初。成就在四禪。能具足勝處。故知淨背捨位在三禪也。淨者。釋論云。緣淨故淨。八色已是淨法。而未被淨緣瑩練。淨色極在四禪。此色起時瑩於八色更轉明淨。故言緣淨故淨。遍身受者。樂之極在三禪故。總此二禪為淨背捨也。淨有四義。不淨不淨者。欲界之身已是不淨。而今膖脹故言不淨不淨。不淨淨者。除却皮肉諦觀白骨。無腹筋血如珂如貝。故言不淨淨。淨不淨者。是眉間所出八色光明。光明是淨未被練治。故言淨不淨也。淨淨是第三背捨。更被淨緣練治也。故言淨淨。四空背捨者。過一切色滅有對色。不念種種色。一切色是欲界內外色。有對是五根所對。此兩色前三背捨已滅。但有八色隨心轉變。故言種種色。呵色緣空更無別法。但入空定。若凡夫多染保著空定。聖人深心智慧利。直去不迴。故名背捨。若緣空多則散。虛誑不實。捨空緣識識法相應。名識處背捨。又識生滅無常虛誑。無復所緣。但有能緣。故言無所有處。識處如癰。無所有處如瘡。捨識無識即是非想非非想。此無想猶有細煩惱。今捨能緣非想之受想。亦無復能滅之想。定法持身泯然無想。如水魚蟄蟲。若以所滅為名。與攀上厭下何異。今從能滅自地亦滅他地得名。故言滅受想背捨。具如修證中說。毘曇明得滅定是俱解脫。不得此一定但名慧解脫。成論得電光名慧解脫。具得世間禪名俱解

脫。成論後四更無別法。以無漏心修此可然。前三何意無別法。而約外道禪耶(云云)。若過去曾得八定故發宿習。而滅定一種不得無漏。修則不成。故不論宿習也。九次第定超越等約三藏者。無有凡人修於此定。故不論發宿習也。若約大乘亦應有此義。今所不論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫。成論後四更無別法。以無漏心修此可然。前三何意無別法。而約外道禪耶(云云)。若過去曾得八定故發宿習。而滅定一種不得無漏。修則不成。故不論宿習也。九次第定超越等約三藏者。無有凡人修於此定。故不論發宿習也。若約大乘亦應有此義。今所不論。

○次明大不淨觀發者。亦名大背捨。前所觀所發除欲皮肉。諦觀骨人死屍不淨。或一屍兩屍。城邑聚落不淨流溢等。但約自他正報。故言小不淨也。約此而論厭背。故名背捨。亦是總別相(云云)。若大不淨觀何但正報流溢不淨。依報宅宇錢財穀米衣服飲食。山河園林江淮池沼。絓是色法悉皆不淨。蟲膿流出臭處腥臊。舍如丘墓錢如死蛇。羹如屎汁飯如白蟲。衣如臭皮山如肉聚。池如膿河園林如枯骨。江海如汪穢。大經云。美羹作穢汁想即此觀也。於坐禪中忽如上見。見此大地無一好處。依正不復可貪。是名大不淨發也如初然火。加功攢發烟炎蓋微。火既成勢不復擇薪。乃至江河亦能乾竭。初觀不淨。止一屍一國。婬心乍興乍廢。今定力已成厭惡亦盛。一切依正無非不淨。欲心永息。復次諸物有何定相。隨人果報感見不同。善業感淨色惡業感不淨色。如諸天寶地寶宮人中富樂。執諸瓦石變成金銀。善力所招依正俱淨。如僧護經所說。地獄獄相不同。或見身肉為地為他所耕。或見身如樹林眾所摧折。或身如山如屋如衣。凡一百二十種。皆惡業所感招不淨色。若執淨色保愛堅固。以大觀力破大著心。翻大顛倒成大不淨觀也。何以故。夫幻術法多是欺誑。神通法得其道理。凡一切物皆可轉變。如蘇蠟金鐵遇煖流變。如水遇冷成地。此得解觀契轉變之道。定力爾故。若根本但除下地著。不能除自地。若小大背捨未是無漏。但除下地自地著。若無漏緣通則下自上皆除著也。若人發大不淨入背捨亦大。初禪攝。若內無骨人外觀八色及依正兩報。緣境大故。名第二大背捨。二禪攝。若以大不淨入淨背捨亦大。乃至滅背捨亦如是。若論大勝處者。更熟背捨。令於緣轉變自在。大論明。鈍人修八背捨竟。方修勝處一切處。中根修三背捨竟。於四禪中修勝處等。上根祇修初背捨即修一切法也。今處中說。若多若少者。還約依正。一屍為少二屍為多。如是傳傳可解。一衣一食一山河為少。無量衣食山河為多。初修從少至多。今發亦應爾。若好若醜者。善業端正為好。惡業鄙陋為醜。此二皆於我美者為好。於我惡者為醜。此二皆有智慧為好。皆有愚癡為醜。此二富貴為好。貧賤為醜。如此好醜俱不淨。山河國土衣食屋宅。若好若醜俱不淨。又依正俱醜。骨人所放八色為好。又八色亦醜被練為好。好醜皆不淨。此兩勝處初禪攝。若內無色相。外觀色若多若少若好若醜。勝知勝見者。內滅骨人外有八色。又有依正多少好醜。如前說(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○次明大不淨觀發者。亦名大背捨。前所觀所發除欲皮肉。諦觀骨人死屍不淨。或一屍兩屍。城邑聚落不淨流溢等。但約自他正報。故言小不淨也。約此而論厭背。故名背捨。亦是總別相(云云)。若大不淨觀何但正報流溢不淨。依報宅宇錢財穀米衣服飲食。山河園林江淮池沼。絓是色法悉皆不淨。蟲膿流出臭處腥臊。舍如丘墓錢如死蛇。羹如屎汁飯如白蟲。衣如臭皮山如肉聚。池如膿河園林如枯骨。江海如汪穢。大經云。美羹作穢汁想即此觀也。於坐禪中忽如上見。見此大地無一好處。依正不復可貪。是名大不淨發也如初然火。加功攢發烟炎蓋微。火既成勢不復擇薪。乃至江河亦能乾竭。初觀不淨。止一屍一國。婬心乍興乍廢。今定力已成厭惡亦盛。一切依正無非不淨。欲心永息。復次諸物有何定相。隨人果報感見不同。善業感淨色惡業感不淨色。如諸天寶地寶宮人中富樂。執諸瓦石變成金銀。善力所招依正俱淨。如僧護經所說。地獄獄相不同。或見身肉為地為他所耕。或見身如樹林眾所摧折。或身如山如屋如衣。凡一百二十種。皆惡業所感招不淨色。若執淨色保愛堅固。以大觀力破大著心。翻大顛倒成大不淨觀也。何以故。夫幻術法多是欺誑。神通法得其道理。凡一切物皆可轉變。如蘇蠟金鐵遇煖流變。如水遇冷成地。此得解觀契轉變之道。定力爾故。若根本但除下地著。不能除自地。若小大背捨未是無漏。但除下地自地著。若無漏緣通則下自上皆除著也。若人發大不淨入背捨亦大。初禪攝。若內無骨人外觀八色及依正兩報。緣境大故。名第二大背捨。二禪攝。若以大不淨入淨背捨亦大。乃至滅背捨亦如是。若論大勝處者。更熟背捨。令於緣轉變自在。大論明。鈍人修八背捨竟。方修勝處一切處。中根修三背捨竟。於四禪中修勝處等。上根祇修初背捨即修一切法也。今處中說。若多若少者。還約依正。一屍為少二屍為多。如是傳傳可解。一衣一食一山河為少。無量衣食山河為多。初修從少至多。今發亦應爾。若好若醜者。善業端正為好。惡業鄙陋為醜。此二皆於我美者為好。於我惡者為醜。此二皆有智慧為好。皆有愚癡為醜。此二富貴為好。貧賤為醜。如此好醜俱不淨。山河國土衣食屋宅。若好若醜俱不淨。又依正俱醜。骨人所放八色為好。又八色亦醜被練為好。好醜皆不淨。此兩勝處初禪攝。若內無色相。外觀色若多若少若好若醜。勝知勝見者。內滅骨人外有八色。又有依正多少好醜。如前說(云云)。

摩訶止觀卷第九(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第九(上)

摩訶止觀卷第九(下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第九(下)

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

勝知見者。此心勝色不為色所縛。心能轉色。故言勝知也。勝見者。淨不淨等皆於己心自在。觀解成就。故言勝見也。此兩二禪攝。若勝處成時身尚不惜。況財物他身耶。上古賢人推位讓國還牛洗耳。皆是昔生經修此觀。自然成性無復愛染。不得此意貪之至死。何能忽榮棄位耶。後四勝處在四禪中成就。三禪樂多不能轉變。就聲聞法謂言如此。於菩薩法禪禪轉變。何得無耶。大論云青黃赤白。此從實法。瓔珞云地水火風此從假名。互得相攝。此四勝處內外色盡但有八色。唯有多少轉變。無有好醜轉變也。十一切處在四禪中。初禪覺觀多。二禪喜動。三禪樂動。不得廣普遍一切處。唯不動念慧則能廣普。以青遍十方十方皆青。餘色亦爾。故名一切處。若一切入者以青遍一切時黃來入青。亦遍一切處。青黃本相不失相入。又不相濫。餘色相入亦如是。是名一切入。此乃內心放色遍一切處。那得以外樹葉為緣遍一切處耶。內心無法安能轉變外樹葉耶。先能變心方能變葉耳。大論取優鉢羅華者。恐人不解借外喻內。不可執喻為正義。若通明觀內無骨人不放八色。修勝處時當借外緣。或可應爾。不壞法人內自放不須外也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝知見者。此心勝色不為色所縛。心能轉色。故言勝知也。勝見者。淨不淨等皆於己心自在。觀解成就。故言勝見也。此兩二禪攝。若勝處成時身尚不惜。況財物他身耶。上古賢人推位讓國還牛洗耳。皆是昔生經修此觀。自然成性無復愛染。不得此意貪之至死。何能忽榮棄位耶。後四勝處在四禪中成就。三禪樂多不能轉變。就聲聞法謂言如此。於菩薩法禪禪轉變。何得無耶。大論云青黃赤白。此從實法。瓔珞云地水火風此從假名。互得相攝。此四勝處內外色盡但有八色。唯有多少轉變。無有好醜轉變也。十一切處在四禪中。初禪覺觀多。二禪喜動。三禪樂動。不得廣普遍一切處。唯不動念慧則能廣普。以青遍十方十方皆青。餘色亦爾。故名一切處。若一切入者以青遍一切時黃來入青。亦遍一切處。青黃本相不失相入。又不相濫。餘色相入亦如是。是名一切入。此乃內心放色遍一切處。那得以外樹葉為緣遍一切處耶。內心無法安能轉變外樹葉耶。先能變心方能變葉耳。大論取優鉢羅華者。恐人不解借外喻內。不可執喻為正義。若通明觀內無骨人不放八色。修勝處時當借外緣。或可應爾。不壞法人內自放不須外也。

復次菩薩修勝處具眾行者。若不達依正可起貪慳。此觀若明。身尚欲捨。況惜己物而貪他財。是則名檀。得如此觀不為財色而破於戒。害彼財主引物自歸。欺詐百端而求全濟。決無此理。是則名尸。得此觀時若他觸惱及以侵奪。終不生瞋諍於糞穢。是則名忍。是觀成時不倚不淨屍身。不淨國土間退定心。是名精進。此觀能具觀練熏修。神通變化。願智頂等。是則名禪得此觀時一切法能所皆不可得。不生不滅畢竟清淨。是則名慧。一切道定法門。皆於勝處轉變成就心定自在迴轉去住。作諸法門隨心即成。如快馬破陣亦自制住。是時明淨無復魔事。心使於魔魔不能破心也。行四三昧人若發得此法。多轉入五品弟子位。何故爾。助道力大能疾近清涼池。齊此是發觀禪。亦是發摩訶衍禪相。若練熏修凡夫尚不得學無發可論。若別出經論故不俟言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩薩修勝處具眾行者。若不達依正可起貪慳。此觀若明。身尚欲捨。況惜己物而貪他財。是則名檀。得如此觀不為財色而破於戒。害彼財主引物自歸。欺詐百端而求全濟。決無此理。是則名尸。得此觀時若他觸惱及以侵奪。終不生瞋諍於糞穢。是則名忍。是觀成時不倚不淨屍身。不淨國土間退定心。是名精進。此觀能具觀練熏修。神通變化。願智頂等。是則名禪得此觀時一切法能所皆不可得。不生不滅畢竟清淨。是則名慧。一切道定法門。皆於勝處轉變成就心定自在迴轉去住。作諸法門隨心即成。如快馬破陣亦自制住。是時明淨無復魔事。心使於魔魔不能破心也。行四三昧人若發得此法。多轉入五品弟子位。何故爾。助道力大能疾近清涼池。齊此是發觀禪。亦是發摩訶衍禪相。若練熏修凡夫尚不得學無發可論。若別出經論故不俟言也。

○七明慈心發者慈倚根本前後(云云)。忽緣一切眾生取其樂相。無怨無惱悅心適意。或見得人中樂或見得天上樂。善修得解定心分明。無一眾生不得樂者。初躡躡細靜後轉深定但所緣有三。若緣親人得樂名廣。中人名大。怨人名無量。又緣一方眾生得樂名廣。四維名大。十方名無量。此定有隱沒不隱沒。若心緣眾生。決定作得樂想心甚分明。而所緣處不見眾生得受於樂。是內不隱沒而外隱沒。復有內心明淨外見得樂。是為內外俱不隱沒。若先得此定後發五支功德者。初覺眾生悉皆得樂。心與定合自心亦樂。善修得解。名覺支。分別得樂。或人中天上無量差品皆悉明了。名觀支怨親平等無復畏怨憂親之苦。名喜支。喜支動息心神愉懌亦如所緣得樂之相。名樂支。定法轉深持心不動。名一心支。此名同根本而法味永異。如糖蜜和水冷同味別。若發單根本報止梵眾梵輔。若得慈定則報為梵王。其果既勝因亦大矣。若先得根本後加慈定。根本益深也。又於慈定中發二禪內淨四支成就。又發三禪樂具五支成就。又發四禪一一與諸禪相應。支林具足而法味倍增。如前喻。但慈心本緣他得樂。內受樂定外見他樂。此相齊三禪。四禪但見他得樂內無樂受。以捨苦樂故。是為小乘。如此分別。佛或時破執為緣言。慈心福至遍淨。悲心福至空處。喜心福至識處捨心福至不用處。但菩薩恒與慈悲俱。何地而無慈悲。慈悲熏一切善豈止齊三禪耶此一往語耳。若先發根本後發慈定亦如是。然皆闇證隱沒。或內不隱沒而外隱沒(云云)。若依特勝通明發慈定者。所依之定自是一邊。能依之慈附起不濫。此定既有觀慧慈定亦不隱沒。五支法味倍勝根本。或因慈定而發特勝通明。此之慈定亦不隱沒禪味亦深。或因慈定發小大不淨。不淨取眾生破壞相。則無眾生可緣誰得此樂。雖無眾生有漏中樂而有涅槃樂。是發法緣慈也。問。慈緣眾生淨相無瞋惱。取其好相。不淨觀破壞眾生。取其惡相云何相發。答。此亦無妨。如雖見不淨。不妨又見淨人端正衣裳雖生慈定不妨不淨。慈定亦能莊嚴背捨等。使功德倍深勝單發不淨。或互相發(云云)。餘三無量心發更互。準慈定可知若四無量附根本發即成有漏。附特勝通明發。即成亦有漏亦無漏。附不淨發即成無漏。因緣不同。慈定等深淺。百千萬種不可稱說。譬如欲界四大色造種種地。青黃赤白高下不同造種種樹木草果。甘苦辛酸藥毒香臭。造種種人。端醜聰鈍貧富善惡。造種種禽獸。毛角飛走。無邊種類差品不混。各隨性分任力所能。如薄福人但資稗粟。不信有甘蔗蒲桃。色界淨法亦復如是轉變支林種種滋味。更相添糅而不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○七明慈心發者慈倚根本前後(云云)。忽緣一切眾生取其樂相。無怨無惱悅心適意。或見得人中樂或見得天上樂。善修得解定心分明。無一眾生不得樂者。初躡躡細靜後轉深定但所緣有三。若緣親人得樂名廣。中人名大。怨人名無量。又緣一方眾生得樂名廣。四維名大。十方名無量。此定有隱沒不隱沒。若心緣眾生。決定作得樂想心甚分明。而所緣處不見眾生得受於樂。是內不隱沒而外隱沒。復有內心明淨外見得樂。是為內外俱不隱沒。若先得此定後發五支功德者。初覺眾生悉皆得樂。心與定合自心亦樂。善修得解。名覺支。分別得樂。或人中天上無量差品皆悉明了。名觀支怨親平等無復畏怨憂親之苦。名喜支。喜支動息心神愉懌亦如所緣得樂之相。名樂支。定法轉深持心不動。名一心支。此名同根本而法味永異。如糖蜜和水冷同味別。若發單根本報止梵眾梵輔。若得慈定則報為梵王。其果既勝因亦大矣。若先得根本後加慈定。根本益深也。又於慈定中發二禪內淨四支成就。又發三禪樂具五支成就。又發四禪一一與諸禪相應。支林具足而法味倍增。如前喻。但慈心本緣他得樂。內受樂定外見他樂。此相齊三禪。四禪但見他得樂內無樂受。以捨苦樂故。是為小乘。如此分別。佛或時破執為緣言。慈心福至遍淨。悲心福至空處。喜心福至識處捨心福至不用處。但菩薩恒與慈悲俱。何地而無慈悲。慈悲熏一切善豈止齊三禪耶此一往語耳。若先發根本後發慈定亦如是。然皆闇證隱沒。或內不隱沒而外隱沒(云云)。若依特勝通明發慈定者。所依之定自是一邊。能依之慈附起不濫。此定既有觀慧慈定亦不隱沒。五支法味倍勝根本。或因慈定而發特勝通明。此之慈定亦不隱沒禪味亦深。或因慈定發小大不淨。不淨取眾生破壞相。則無眾生可緣誰得此樂。雖無眾生有漏中樂而有涅槃樂。是發法緣慈也。問。慈緣眾生淨相無瞋惱。取其好相。不淨觀破壞眾生。取其惡相云何相發。答。此亦無妨。如雖見不淨。不妨又見淨人端正衣裳雖生慈定不妨不淨。慈定亦能莊嚴背捨等。使功德倍深勝單發不淨。或互相發(云云)。餘三無量心發更互。準慈定可知若四無量附根本發即成有漏。附特勝通明發。即成亦有漏亦無漏。附不淨發即成無漏。因緣不同。慈定等深淺。百千萬種不可稱說。譬如欲界四大色造種種地。青黃赤白高下不同造種種樹木草果。甘苦辛酸藥毒香臭。造種種人。端醜聰鈍貧富善惡。造種種禽獸。毛角飛走。無邊種類差品不混。各隨性分任力所能。如薄福人但資稗粟。不信有甘蔗蒲桃。色界淨法亦復如是轉變支林種種滋味。更相添糅而不

混和。乃至四無量心彌復曠大。何以故。眾生無量故想其得樂亦復無量。諸法無量附諸法發支味亦無量。不可稱計眾生薄福不信禪定。設信一法不信無量功德。如山左不識珍羞井蛙之非海若。甚可憐愍。其能信者知聖境難思。不生誹謗(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 混和。乃至四無量心彌復曠大。何以故。眾生無量故想其得樂亦復無量。諸法無量附諸法發支味亦無量。不可稱計眾生薄福不信禪定。設信一法不信無量功德。如山左不識珍羞井蛙之非海若。甚可憐愍。其能信者知聖境難思。不生誹謗(云云)。

○八明因緣發者。行人有大功勳。諸佛賜以禪定三昧。或過去宿習而因緣定發前後(云云)。於坐中。忽然思惟心所緣處。或緣善心或緣惡心。能緣所緣即是有支。有能含果此有由取。以心取善惡而得有有。若不取者亦無此有。故知有從取生。復知取從愛起。愛故可取。如愛色死取不愛則不取。愛因受生。由領受善惡所以愛生若無領受愛則不生。又觀受由於觸。六塵來觸六根故得有受。無觸則無受。經云。六觸因緣生諸受。故受由於觸。又知觸由諸入門。若無六識統六根則不能涉入諸塵而生於觸。觸由於入入由名色若但有色色不能觸如死人。若但有名名亦無觸如盲聾人。色心合故則有於觸。色即色陰。心即四陰。了別此色名識陰。領納此色名受陰。行起貪瞋名想行兩陰。五陰具足故有覺觸。當知觸由名色。名色由初託胎識。初託胎名歌羅邏。此時即具三事。一命二燸三識。是中有報風依風名為命。精血不臭不爛名為燸。是中心意名為識。由識託胎故有凝酥薄酪。六皰開張名色和合。當知名色豈不由識。識由業行。過去持五戒善業。業使人中受名色。過去破五戒惡業。業使三塗受。故知識由於業業即行也。行由無明癡愛。造作眾行使識流轉。從過去來今從今愛取緣有。有能含果招未來生死。三世因緣空無有主。如是思惟觀智起時。人我邪計即破。定心怗怗從麁入細。欲界未到。乃至根本五支功德次第而起。覺因緣空無有主。名覺支。三世流轉更相因賴。明識無差。名觀支。得因緣智深識三世豈不欣幸。名喜支。定法持心恬愉美妙。名樂支。定心湛然無緣無念。名一心支。此因緣三昧是慧性。此慧明故即發根本。或根本與因緣相和。法味淳濃不同單發五支。此三昧亦有隱沒不隱沒。若內心但解因緣法不生我倒者。但與根本相應。闇有此解名為隱沒。若三昧發時其心明淨。見歌羅邏五皰開張生處住處。亦見行業善惡所為好醜。亦見未來生死之事三世分明。是名不隱沒相。此二皆有空明十法成就。是名根本由因緣發。乃至特勝通明背捨等隱沒不隱沒。由因緣發亦復如是。若因根本發因緣者。忽於定中思惟根本諸定。皆是因緣所成。所成能成即是有。此麁細住含炎魔兜率天有。有生必有死。欲界定亦是因緣有。有則含果應受化樂天生。生則有死。未到定亦是因緣有。有則含果應受魔天有。初禪相應即含彼有。乃至非想非非想亦如是。如是等有皆由於取取初禪相如前二十五方便中。種種希望取其相貌。故知有由於取取又由於愛。以聞人說初禪功德而生愛味。又知此愛由受。以聞彼功德而領受之。而起愛也。又知此受由入入即是根。無根入無所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○八明因緣發者。行人有大功勳。諸佛賜以禪定三昧。或過去宿習而因緣定發前後(云云)。於坐中。忽然思惟心所緣處。或緣善心或緣惡心。能緣所緣即是有支。有能含果此有由取。以心取善惡而得有有。若不取者亦無此有。故知有從取生。復知取從愛起。愛故可取。如愛色死取不愛則不取。愛因受生。由領受善惡所以愛生若無領受愛則不生。又觀受由於觸。六塵來觸六根故得有受。無觸則無受。經云。六觸因緣生諸受。故受由於觸。又知觸由諸入門。若無六識統六根則不能涉入諸塵而生於觸。觸由於入入由名色若但有色色不能觸如死人。若但有名名亦無觸如盲聾人。色心合故則有於觸。色即色陰。心即四陰。了別此色名識陰。領納此色名受陰。行起貪瞋名想行兩陰。五陰具足故有覺觸。當知觸由名色。名色由初託胎識。初託胎名歌羅邏。此時即具三事。一命二燸三識。是中有報風依風名為命。精血不臭不爛名為燸。是中心意名為識。由識託胎故有凝酥薄酪。六皰開張名色和合。當知名色豈不由識。識由業行。過去持五戒善業。業使人中受名色。過去破五戒惡業。業使三塗受。故知識由於業業即行也。行由無明癡愛。造作眾行使識流轉。從過去來今從今愛取緣有。有能含果招未來生死。三世因緣空無有主。如是思惟觀智起時。人我邪計即破。定心怗怗從麁入細。欲界未到。乃至根本五支功德次第而起。覺因緣空無有主。名覺支。三世流轉更相因賴。明識無差。名觀支。得因緣智深識三世豈不欣幸。名喜支。定法持心恬愉美妙。名樂支。定心湛然無緣無念。名一心支。此因緣三昧是慧性。此慧明故即發根本。或根本與因緣相和。法味淳濃不同單發五支。此三昧亦有隱沒不隱沒。若內心但解因緣法不生我倒者。但與根本相應。闇有此解名為隱沒。若三昧發時其心明淨。見歌羅邏五皰開張生處住處。亦見行業善惡所為好醜。亦見未來生死之事三世分明。是名不隱沒相。此二皆有空明十法成就。是名根本由因緣發。乃至特勝通明背捨等隱沒不隱沒。由因緣發亦復如是。若因根本發因緣者。忽於定中思惟根本諸定。皆是因緣所成。所成能成即是有。此麁細住含炎魔兜率天有。有生必有死。欲界定亦是因緣有。有則含果應受化樂天生。生則有死。未到定亦是因緣有。有則含果應受魔天有。初禪相應即含彼有。乃至非想非非想亦如是。如是等有皆由於取取初禪相如前二十五方便中。種種希望取其相貌。故知有由於取取又由於愛。以聞人說初禪功德而生愛味。又知此愛由受。以聞彼功德而領受之。而起愛也。又知此受由入入即是根。無根入無所

受。受又由觸塵觸故有入觸由名色。五陰合故有觸。名色由初識三事。三事由業而來受身。業由無明致有生識乃至老死。上至非想下至麁住。皆識十二因緣一一明了。乃至特勝通明等因根本發。例可知(云云)。此觀既破我倒與界方便破我意同。但依禪經受因緣三昧名耳。三世推尋雖是慧性猶名停心。心得停住如密室無風。可作念處觀也。念處觀成方名聞慧。聞慧乃是理觀。如富那領解云。我已解已知汝云何知。若知無明不起取有。即聞慧意。此因緣觀在念處前未有是力。故屬事觀也。此因緣門隨機不同。瓔珞明十種大集明果報一念。諸師多傳三世。龍樹作中論初明因緣品。論師謂攝法不盡不以因緣為宗。但是世諦。破因緣盡是真諦。故以二諦為宗。今言何品非世諦而皆破盡。此乃通途非別意也。論初通觀因緣。次染染品等別破愛取支。六情品別破苦支。乃至後兩品別出聲聞觀因緣。通別等意皆觀因緣。豈不以因緣為宗。北師取後品中救義。六因四緣為宗。此乃是生滅因緣。後兩品意非論正宗。佛去世後人根轉鈍。取著因緣決定相不解佛意。故作此論明十二因緣觀門也。今既發因緣法故約之明止觀。例為十意(云云)。思議境者。過去無明心中作於黑業諸不善行。成三途界。作諸白業及不動業。成三善界。若轉無明為生滅明。名下智觀得聲聞菩提。轉有漏行為出世助道行。七種學人殘業未盡猶生善界。若無學用無漏業及著真諦愛。與根本無明合。生方便土受彼名色。於彼愛瞋而起取有。是聲聞界。若翻無明為不生不滅之明。是則中智得緣覺菩提。請觀音云。觀十二因緣如夢幻芭蕉成緣覺道。意在於此。轉有漏行為無漏助道。結業盡不盡同前。是為緣覺界。若轉無明為般若轉不善行為五度。以未發真猶具界內十二因緣。是六度界。若轉無明為空慧轉行為六度。六七地前斷惑未盡皆同前。斷盡生彼福慧小勝耳。是名中智觀得通教菩提。若轉無明為次第明轉行為歷別行。十信住斷未盡。十行向斷盡。皆同前。是名上智觀故得別教菩提。若轉無明為佛智明。從初發心知十二緣是三佛性。若通觀十二緣真如實理。是正因佛性。觀十二因緣智慧。是了因佛性。觀十二緣心具足諸行。是緣因佛性。若別觀者。無明愛取即了因佛性。行有即緣因佛性。識等七支即正因佛性。何以故。苦道是生死變生死身即法身煩惱是闇法轉無明為明。業行是縛法變縛成解脫。即三道是三德。性得因時不縱不橫。名三佛性。修得果時不縱不橫。如世伊字。名三德涅槃。淨名云。一切眾生即大涅槃。即是佛即是菩提。乃此意也。是名上上智觀得佛菩提。若五品未斷同學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受。受又由觸塵觸故有入觸由名色。五陰合故有觸。名色由初識三事。三事由業而來受身。業由無明致有生識乃至老死。上至非想下至麁住。皆識十二因緣一一明了。乃至特勝通明等因根本發。例可知(云云)。此觀既破我倒與界方便破我意同。但依禪經受因緣三昧名耳。三世推尋雖是慧性猶名停心。心得停住如密室無風。可作念處觀也。念處觀成方名聞慧。聞慧乃是理觀。如富那領解云。我已解已知汝云何知。若知無明不起取有。即聞慧意。此因緣觀在念處前未有是力。故屬事觀也。此因緣門隨機不同。瓔珞明十種大集明果報一念。諸師多傳三世。龍樹作中論初明因緣品。論師謂攝法不盡不以因緣為宗。但是世諦。破因緣盡是真諦。故以二諦為宗。今言何品非世諦而皆破盡。此乃通途非別意也。論初通觀因緣。次染染品等別破愛取支。六情品別破苦支。乃至後兩品別出聲聞觀因緣。通別等意皆觀因緣。豈不以因緣為宗。北師取後品中救義。六因四緣為宗。此乃是生滅因緣。後兩品意非論正宗。佛去世後人根轉鈍。取著因緣決定相不解佛意。故作此論明十二因緣觀門也。今既發因緣法故約之明止觀。例為十意(云云)。思議境者。過去無明心中作於黑業諸不善行。成三途界。作諸白業及不動業。成三善界。若轉無明為生滅明。名下智觀得聲聞菩提。轉有漏行為出世助道行。七種學人殘業未盡猶生善界。若無學用無漏業及著真諦愛。與根本無明合。生方便土受彼名色。於彼愛瞋而起取有。是聲聞界。若翻無明為不生不滅之明。是則中智得緣覺菩提。請觀音云。觀十二因緣如夢幻芭蕉成緣覺道。意在於此。轉有漏行為無漏助道。結業盡不盡同前。是為緣覺界。若轉無明為般若轉不善行為五度。以未發真猶具界內十二因緣。是六度界。若轉無明為空慧轉行為六度。六七地前斷惑未盡皆同前。斷盡生彼福慧小勝耳。是名中智觀得通教菩提。若轉無明為次第明轉行為歷別行。十信住斷未盡。十行向斷盡。皆同前。是名上智觀故得別教菩提。若轉無明為佛智明。從初發心知十二緣是三佛性。若通觀十二緣真如實理。是正因佛性。觀十二因緣智慧。是了因佛性。觀十二緣心具足諸行。是緣因佛性。若別觀者。無明愛取即了因佛性。行有即緣因佛性。識等七支即正因佛性。何以故。苦道是生死變生死身即法身煩惱是闇法轉無明為明。業行是縛法變縛成解脫。即三道是三德。性得因時不縱不橫。名三佛性。修得果時不縱不橫。如世伊字。名三德涅槃。淨名云。一切眾生即大涅槃。即是佛即是菩提。乃此意也。是名上上智觀得佛菩提。若五品未斷同學

人。鐵輪長別苦海同無學。雖復變易五根生福逈異。釋論云。二乘受法性身諸根闇鈍。以其於佛道紆迴故。若別圓能破無明直開苦道如實之法。從實法得實報。直於行有具足諸行。感得依正無有罣礙。根利福深不同中下。若三賢十聖住於果報。悉成就彼十二因緣。等覺餘有一生因緣在。若最後窮無明源愛取畢竟盡。故名究竟般若。識等七果盡故名究竟法身。行有盡名究竟解脫。雖言斷盡無所可斷不思議斷。不斷無明愛取而入圓淨涅槃。不斷名色七支而入性淨涅槃。不斷行有善惡而入方便淨涅槃。淨名云。以五逆相而得解脫亦不縛不脫。如此而推。十二因緣即是一切無量佛法。是名不可思識境也。復次十二緣對法華中十如者。如是性對無明。淨名云。若知無明性即是明性。如是相對行。體對識等七支。力對愛取。作對有因。又是無明愛取之習因。緣對行有。果對無明生智慧習果。報對行有五種涅槃。本對三道三種佛性。末對三德涅槃復次對十境者。十法界陰入病患兩境對識等七支。煩惱見慢等境對無明愛取業魔禪二乘菩薩等對行有等支。復次十二因緣十如十境。在異心中是生滅思議。在一念心中是不生不滅不可思議。華嚴云。十二因緣在一念心中。大集云。十二因緣一人一念悉皆具足。此猶存略。若一人一念悉皆具足十界十如十二因緣。乃可稱為摩訶衍不可思議十二因緣耳。問。十二門論云。緣法實無生。若謂為生者為在一心中。為在眾心中。亦可得言在一念耶。答。華嚴云。一中無量無量中一。大品云。一切法趣無明是趣不過。乃至一切法趣老死。今說一心具十二因緣。當有何咎。復次言一念。不同世人取著一異定相一念。乃是非一非異而論一耳。譬如泯法覆心一念之中夢無量世事。如法華(云云)。真正發菩提心者。若依生滅無生滅假名等十二因緣。而起慈悲誓願者。此非真正。故華嚴云菩提心魔即此意也。若依不思議十二因緣起慈悲。覆度一切。是名真正。拔苦有二。一拔十法界無明愛取行有五種因苦。二拔十法界識名色七種果苦。慈與樂亦爾。謂與十法界觀無明愛取成慧行正道。轉行有成行行助道。是名與樂因。觀十界名色七支皆安樂性。即大涅槃不可復滅。名與樂果。約此四義起四弘誓。未度令度。度十界七支生死之苦。未解令解。解十界無明愛取行有五支之集。未安令安。安十界無明愛取行有正助之道。未得涅槃。令得識等七支安樂涅槃也(云云)。善巧安心者。巧觀十界識等七支即是法性。不起無明愛取八倒迷惑名為觀十法界行有等種種顛倒息。故名為止(云云)。破法遍者。橫破十界十二因緣悉是一念。一念不自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人。鐵輪長別苦海同無學。雖復變易五根生福逈異。釋論云。二乘受法性身諸根闇鈍。以其於佛道紆迴故。若別圓能破無明直開苦道如實之法。從實法得實報。直於行有具足諸行。感得依正無有罣礙。根利福深不同中下。若三賢十聖住於果報。悉成就彼十二因緣。等覺餘有一生因緣在。若最後窮無明源愛取畢竟盡。故名究竟般若。識等七果盡故名究竟法身。行有盡名究竟解脫。雖言斷盡無所可斷不思議斷。不斷無明愛取而入圓淨涅槃。不斷名色七支而入性淨涅槃。不斷行有善惡而入方便淨涅槃。淨名云。以五逆相而得解脫亦不縛不脫。如此而推。十二因緣即是一切無量佛法。是名不可思識境也。復次十二緣對法華中十如者。如是性對無明。淨名云。若知無明性即是明性。如是相對行。體對識等七支。力對愛取。作對有因。又是無明愛取之習因。緣對行有。果對無明生智慧習果。報對行有五種涅槃。本對三道三種佛性。末對三德涅槃復次對十境者。十法界陰入病患兩境對識等七支。煩惱見慢等境對無明愛取業魔禪二乘菩薩等對行有等支。復次十二因緣十如十境。在異心中是生滅思議。在一念心中是不生不滅不可思議。華嚴云。十二因緣在一念心中。大集云。十二因緣一人一念悉皆具足。此猶存略。若一人一念悉皆具足十界十如十二因緣。乃可稱為摩訶衍不可思議十二因緣耳。問。十二門論云。緣法實無生。若謂為生者為在一心中。為在眾心中。亦可得言在一念耶。答。華嚴云。一中無量無量中一。大品云。一切法趣無明是趣不過。乃至一切法趣老死。今說一心具十二因緣。當有何咎。復次言一念。不同世人取著一異定相一念。乃是非一非異而論一耳。譬如泯法覆心一念之中夢無量世事。如法華(云云)。真正發菩提心者。若依生滅無生滅假名等十二因緣。而起慈悲誓願者。此非真正。故華嚴云菩提心魔即此意也。若依不思議十二因緣起慈悲。覆度一切。是名真正。拔苦有二。一拔十法界無明愛取行有五種因苦。二拔十法界識名色七種果苦。慈與樂亦爾。謂與十法界觀無明愛取成慧行正道。轉行有成行行助道。是名與樂因。觀十界名色七支皆安樂性。即大涅槃不可復滅。名與樂果。約此四義起四弘誓。未度令度。度十界七支生死之苦。未解令解。解十界無明愛取行有五支之集。未安令安。安十界無明愛取行有正助之道。未得涅槃。令得識等七支安樂涅槃也(云云)。善巧安心者。巧觀十界識等七支即是法性。不起無明愛取八倒迷惑名為觀十法界行有等種種顛倒息。故名為止(云云)。破法遍者。橫破十界十二因緣悉是一念。一念不自

不他不共不無因。當知十界悉無生也。竪破十界行有見思塵沙無知無明不生。乃至四十二品不生不生。名大涅槃。善知通塞者。達因緣真名通。起見思著為塞。沈真為不通達因緣事為不塞。於三道起法愛為塞。達因緣中理名為通。若於番番起無明愛取行有為失。若於番番悉有智慧名得。或直就有作等四種苦集論塞。四種道滅為通。或直就三假故為塞。破三假無生為通。通惑既爾別惑亦然。或直就四見起十使為塞。破見為通(云云)。善修道品者。若通論十界因緣中色法皆名為身。一切受法皆名為受。一切識法皆名為心。一切想行皆名為法。若別論。名色支中取色。六入中取五入。觸中取五觸五受。生死支各取色分。皆名身念處攝。名色支中取識分。六入中取意入。生死支各取識分。皆名心念處攝。無明行名色支中取想行。觸支中取法觸。愛支取支有支生支中取想行。死支中亦取想行。皆法念處攝。或時云。無明是過去愛。愛是污穢五陰。若現在論。無明法念處攝。行法攝。識心攝。名色身心兩攝。六入緣六塵。塵法攝。入身攝。觸法攝。受還受攝。愛污穢身心兩攝。取法攝。有行攝。生是色起死是色滅法攝。問。數人說生死皆是不相應行秖應法念處攝。云何通三念處。答。大經云。此五陰滅彼五陰續生。如蠟印印泥印壞文成。故知生死之法不離五陰。得作此說(云云)。若通別因緣諸色。非垢非淨能雙照垢淨。名身念處。觀諸因緣通別諸受。非苦非樂雙照苦樂。名受念處。觀諸因緣通別心識。非常非無常雙照常無常。是心念處。觀諸因緣通別想行。非我非無我雙照我無我。是法念處。此四能破十二因緣中八種顛倒。八顛倒轉成四枯四榮。亦是非枯非榮中間。入涅槃見佛性也。勤觀此四名正勤。乃至八道如前說。觀根本無四句。不生不滅即畢竟空。此空具十八空。十八空祇是一空。方等云。小空大空皆歸一空。大品云。一獨空。是名空解脫門。皆入此空不取法性四相。不受不著。不念不分別新舊內外(云云)。若心無依倚。以無所見見真佛性。以不住法住大涅槃。是名無相解脫門。是大涅槃非修非作。非自故非因。非他故非緣。不共故非合。非無因故非離。無修無得名無作解脫門。對治助道者。前道品直緣理。轉無明愛取以為明。雖具正慧不能得入。何以故。無明愛取是理惡與理慧相持。復有行有事惡助覆理慧。如賊多我一故須加修。行有事善助開涅槃門。若起慳貪行有轉為布施行有。則檀度善根生。若破戒行有起轉為持戒行有。尸善根生。若瞋恚行有起。轉為忍辱行有。羼提善根生。若懈怠行有起。轉為精進行有。毘梨耶善根生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不他不共不無因。當知十界悉無生也。竪破十界行有見思塵沙無知無明不生。乃至四十二品不生不生。名大涅槃。善知通塞者。達因緣真名通。起見思著為塞。沈真為不通達因緣事為不塞。於三道起法愛為塞。達因緣中理名為通。若於番番起無明愛取行有為失。若於番番悉有智慧名得。或直就有作等四種苦集論塞。四種道滅為通。或直就三假故為塞。破三假無生為通。通惑既爾別惑亦然。或直就四見起十使為塞。破見為通(云云)。善修道品者。若通論十界因緣中色法皆名為身。一切受法皆名為受。一切識法皆名為心。一切想行皆名為法。若別論。名色支中取色。六入中取五入。觸中取五觸五受。生死支各取色分。皆名身念處攝。名色支中取識分。六入中取意入。生死支各取識分。皆名心念處攝。無明行名色支中取想行。觸支中取法觸。愛支取支有支生支中取想行。死支中亦取想行。皆法念處攝。或時云。無明是過去愛。愛是污穢五陰。若現在論。無明法念處攝。行法攝。識心攝。名色身心兩攝。六入緣六塵。塵法攝。入身攝。觸法攝。受還受攝。愛污穢身心兩攝。取法攝。有行攝。生是色起死是色滅法攝。問。數人說生死皆是不相應行秖應法念處攝。云何通三念處。答。大經云。此五陰滅彼五陰續生。如蠟印印泥印壞文成。故知生死之法不離五陰。得作此說(云云)。若通別因緣諸色。非垢非淨能雙照垢淨。名身念處。觀諸因緣通別諸受。非苦非樂雙照苦樂。名受念處。觀諸因緣通別心識。非常非無常雙照常無常。是心念處。觀諸因緣通別想行。非我非無我雙照我無我。是法念處。此四能破十二因緣中八種顛倒。八顛倒轉成四枯四榮。亦是非枯非榮中間。入涅槃見佛性也。勤觀此四名正勤。乃至八道如前說。觀根本無四句。不生不滅即畢竟空。此空具十八空。十八空祇是一空。方等云。小空大空皆歸一空。大品云。一獨空。是名空解脫門。皆入此空不取法性四相。不受不著。不念不分別新舊內外(云云)。若心無依倚。以無所見見真佛性。以不住法住大涅槃。是名無相解脫門。是大涅槃非修非作。非自故非因。非他故非緣。不共故非合。非無因故非離。無修無得名無作解脫門。對治助道者。前道品直緣理。轉無明愛取以為明。雖具正慧不能得入。何以故。無明愛取是理惡與理慧相持。復有行有事惡助覆理慧。如賊多我一故須加修。行有事善助開涅槃門。若起慳貪行有轉為布施行有。則檀度善根生。若破戒行有起轉為持戒行有。尸善根生。若瞋恚行有起。轉為忍辱行有。羼提善根生。若懈怠行有起。轉為精進行有。毘梨耶善根生

。若散動行有起。轉為禪定行有。支林功德生。若愚癡行有起。轉為覺悟無常苦空行有。故事慧分明助破理惑。若有一蔽則不見理。況復六耶。今但破強者弱則隨去。助道力深成辦一切功德。調伏諸根滿足六度。具佛威儀十力無畏乃至相好等。如前說自思作之。又佛威儀者。佛坐道場轉法輪入涅槃。皆約十二因緣。大品云。若能深觀十二因緣。即是坐道場。道場有四。若觀十二因緣生滅究竟。即三藏佛坐道場木樹草座。若觀十二因緣即空究竟。通教佛坐道場七寶樹天衣座。若觀十二因緣假名究竟。別教舍那佛坐道場七寶座。若觀十二因緣中究竟。是圓教毘盧遮那佛坐道場虛空為座。當知大小道場。不出十二因緣觀也。又諸佛皆於此觀而轉法輪。若寂滅道場七處八會。為利根菩薩說十二因緣不生不滅。亦名為假名亦名中道義。若鹿苑為鈍根弟子說十二因緣生滅相。若方等十二部經。說十二因緣生滅即空即假即中。若摩訶般若說十二因緣即空即假即中。若法華說十二因緣即中。捨三方便也。若涅槃說十二因緣。具足四意皆有佛性。如乳有醍醐性。四教五味不同。皆是約十二因緣善巧分別隨機示導耳。又復置毒乳中。是涅槃約十二因緣明不定教。又復我說初成道十方菩薩。已問此義。即涅槃中約十二因緣有祕密教。所以者何。初為鈍根弟子。說十二因緣生滅相。別有利根菩薩在座。密聞十二因緣不生滅相。即悟佛性得無生忍。此祕密意也。此乃同居土中轉法輪相。又諸佛皆於此觀而般涅槃。若約鈍根無明滅。乃至老死滅。正習俱盡者。是三藏佛有餘無餘涅槃。約即空觀無明滅乃至老死滅。是通教佛有餘無餘涅槃。約因緣假名中道觀無明滅乃至老死滅。是別教佛常樂我淨涅槃。約十二因緣。三道即三佛性。亦三涅槃。涅槃名諸佛法界。是圓教遮那佛四德涅槃。此是同居土示涅槃相。有四種。出像法決疑經。方便實報二土成道轉法輪入涅槃。亦應可解。是名十二因緣攝法義(云云)。識次位者。三惡輕重皆由無明惡行不善愛取所致也。三善高卑亦由無明善行不動行愛取有所致也。若翻無明愛取起生滅智者。即三藏中慧解脫賢聖位行高下也。若轉行有起觀練熏修行行功德。即是三藏俱解脫賢聖位行高下也。小大迦羅類此可知。翻五度成於行有。般若翻無明愛取調伏諸根。即有三僧祇位也。若翻無明愛取體達即真翻行有修六度如空種樹。即有四忍位行高下也。翻無明愛取生道種智。翻行有成歷劫修行諸度。神通淨佛國土成就眾生。即有六輪位行高下。若翻無明愛取即是熾然三菩提燈者。即有圓教六即位高下。十二因緣一人一念悉皆具足。癡如虛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。若散動行有起。轉為禪定行有。支林功德生。若愚癡行有起。轉為覺悟無常苦空行有。故事慧分明助破理惑。若有一蔽則不見理。況復六耶。今但破強者弱則隨去。助道力深成辦一切功德。調伏諸根滿足六度。具佛威儀十力無畏乃至相好等。如前說自思作之。又佛威儀者。佛坐道場轉法輪入涅槃。皆約十二因緣。大品云。若能深觀十二因緣。即是坐道場。道場有四。若觀十二因緣生滅究竟。即三藏佛坐道場木樹草座。若觀十二因緣即空究竟。通教佛坐道場七寶樹天衣座。若觀十二因緣假名究竟。別教舍那佛坐道場七寶座。若觀十二因緣中究竟。是圓教毘盧遮那佛坐道場虛空為座。當知大小道場。不出十二因緣觀也。又諸佛皆於此觀而轉法輪。若寂滅道場七處八會。為利根菩薩說十二因緣不生不滅。亦名為假名亦名中道義。若鹿苑為鈍根弟子說十二因緣生滅相。若方等十二部經。說十二因緣生滅即空即假即中。若摩訶般若說十二因緣即空即假即中。若法華說十二因緣即中。捨三方便也。若涅槃說十二因緣。具足四意皆有佛性。如乳有醍醐性。四教五味不同。皆是約十二因緣善巧分別隨機示導耳。又復置毒乳中。是涅槃約十二因緣明不定教。又復我說初成道十方菩薩。已問此義。即涅槃中約十二因緣有祕密教。所以者何。初為鈍根弟子。說十二因緣生滅相。別有利根菩薩在座。密聞十二因緣不生滅相。即悟佛性得無生忍。此祕密意也。此乃同居土中轉法輪相。又諸佛皆於此觀而般涅槃。若約鈍根無明滅。乃至老死滅。正習俱盡者。是三藏佛有餘無餘涅槃。約即空觀無明滅乃至老死滅。是通教佛有餘無餘涅槃。約因緣假名中道觀無明滅乃至老死滅。是別教佛常樂我淨涅槃。約十二因緣。三道即三佛性。亦三涅槃。涅槃名諸佛法界。是圓教遮那佛四德涅槃。此是同居土示涅槃相。有四種。出像法決疑經。方便實報二土成道轉法輪入涅槃。亦應可解。是名十二因緣攝法義(云云)。識次位者。三惡輕重皆由無明惡行不善愛取所致也。三善高卑亦由無明善行不動行愛取有所致也。若翻無明愛取起生滅智者。即三藏中慧解脫賢聖位行高下也。若轉行有起觀練熏修行行功德。即是三藏俱解脫賢聖位行高下也。小大迦羅類此可知。翻五度成於行有。般若翻無明愛取調伏諸根。即有三僧祇位也。若翻無明愛取體達即真翻行有修六度如空種樹。即有四忍位行高下也。翻無明愛取生道種智。翻行有成歷劫修行諸度。神通淨佛國土成就眾生。即有六輪位行高下。若翻無明愛取即是熾然三菩提燈者。即有圓教六即位高下。十二因緣一人一念悉皆具足。癡如虛

空不可盡。乃至老死如虛空不可盡。空則無有盡與不盡。空則是大乘。十二門論云。空名大乘。普賢文殊大人所乘故名大乘。大品云。是乘不動不出。若人欲使法性實際出者。是乘亦不動不出。大經云。一切眾生即是一乘。如此等名理即是。由理即是得有名字即是。從初發心聞說大乘知眾生即是佛。心謬取著故不能觀行。如蟲食木偶得成字。由名字故得有觀行。如前所說七番觀法。通達無礙即是行處。由觀行故得有相似發得初品止是圓信。二品讀誦扶助信心。三品說法亦助信心。此三皆乘急戒緩。四品少戒急五品事理俱急。進發諸三昧陀羅尼得六根清淨。入鐵輪位也。由相似故得有分證三道即三德豁然開悟。見三佛性住三涅槃入祕密藏。清淨妙法身湛然應一切。乃至等覺悉是分證即。轉無明生智慧明。如初日月乃至十四日月。轉行有生解脫。如十六日月乃至二十九日月。所有識名色法身。漸漸顯現猶如月體。由分證故得有究竟。三德圓滿究竟般若。妙極法身。自在解脫。過茶無字可說也。故知小大次位。皆約十法界十二因緣也。若寂滅真如有何次位。初地即二地。地從如生。如無有生。或從如滅。如無有滅。一切眾生即大涅槃不可復滅。有何次位高下大小耶。不生不生不可說。有因緣故亦可得說。十因緣法為生作因。如畫虛空方便種樹。說一切位耳。若人不知上諸次位。謬生取著成增上慢。即菩薩栴陀羅。安忍者。觀十界因緣。當起種種遮道法。所謂三障四魔種種違順。業魔禪二乘菩薩行行等法。皆從行有兩支起。若能安忍即能成就如來行有功德。所謂六根清淨之報相也。煩惱障發者。所謂貪瞋邪計深利諸見慢二乘通別三藏等菩薩慧行等。悉是無明愛取支中發。若能了達安忍則開佛知見。報障發者。所謂種種陰界入種種八風種種病患。即是七支中發。若知即是佛性。不動轉取捨猶如虛空。是則不斷生死而入涅槃。不破壞陰入而顯真實法身也。能如是通達則於三障無礙。住忍辱地柔和善順。而不卒暴心亦不驚。是名安忍心成。如聲聞若住忍法。終不退作五逆闡提。菩薩住堪忍地。終不起障道重罪也。無順道法愛者。一似二真。菩薩從初伏忍入柔順忍。發鐵輪似解功德不染三法。所謂相似智慧功德法性。以智慧有無明愛取故。以功德有行有業故。以法性有名色生死故皆不應著。若於三法生愛。不入菩薩位不墮二乘。是名頂墮。亦名順道。觀無明愛取順慧行道。觀行有順行行道。觀識等順法性道。順三道故不墮聲聞地。愛三道故不入菩薩地。云何起愛。如入薝蔔林不嗅餘香。菩薩唯愛諸佛功德。不復念有二乘及餘方便道。是名為愛。愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空不可盡。乃至老死如虛空不可盡。空則無有盡與不盡。空則是大乘。十二門論云。空名大乘。普賢文殊大人所乘故名大乘。大品云。是乘不動不出。若人欲使法性實際出者。是乘亦不動不出。大經云。一切眾生即是一乘。如此等名理即是。由理即是得有名字即是。從初發心聞說大乘知眾生即是佛。心謬取著故不能觀行。如蟲食木偶得成字。由名字故得有觀行。如前所說七番觀法。通達無礙即是行處。由觀行故得有相似發得初品止是圓信。二品讀誦扶助信心。三品說法亦助信心。此三皆乘急戒緩。四品少戒急五品事理俱急。進發諸三昧陀羅尼得六根清淨。入鐵輪位也。由相似故得有分證三道即三德豁然開悟。見三佛性住三涅槃入祕密藏。清淨妙法身湛然應一切。乃至等覺悉是分證即。轉無明生智慧明。如初日月乃至十四日月。轉行有生解脫。如十六日月乃至二十九日月。所有識名色法身。漸漸顯現猶如月體。由分證故得有究竟。三德圓滿究竟般若。妙極法身。自在解脫。過茶無字可說也。故知小大次位。皆約十法界十二因緣也。若寂滅真如有何次位。初地即二地。地從如生。如無有生。或從如滅。如無有滅。一切眾生即大涅槃不可復滅。有何次位高下大小耶。不生不生不可說。有因緣故亦可得說。十因緣法為生作因。如畫虛空方便種樹。說一切位耳。若人不知上諸次位。謬生取著成增上慢。即菩薩栴陀羅。安忍者。觀十界因緣。當起種種遮道法。所謂三障四魔種種違順。業魔禪二乘菩薩行行等法。皆從行有兩支起。若能安忍即能成就如來行有功德。所謂六根清淨之報相也。煩惱障發者。所謂貪瞋邪計深利諸見慢二乘通別三藏等菩薩慧行等。悉是無明愛取支中發。若能了達安忍則開佛知見。報障發者。所謂種種陰界入種種八風種種病患。即是七支中發。若知即是佛性。不動轉取捨猶如虛空。是則不斷生死而入涅槃。不破壞陰入而顯真實法身也。能如是通達則於三障無礙。住忍辱地柔和善順。而不卒暴心亦不驚。是名安忍心成。如聲聞若住忍法。終不退作五逆闡提。菩薩住堪忍地。終不起障道重罪也。無順道法愛者。一似二真。菩薩從初伏忍入柔順忍。發鐵輪似解功德不染三法。所謂相似智慧功德法性。以智慧有無明愛取故。以功德有行有業故。以法性有名色生死故皆不應著。若於三法生愛。不入菩薩位不墮二乘。是名頂墮。亦名順道。觀無明愛取順慧行道。觀行有順行行道。觀識等順法性道。順三道故不墮聲聞地。愛三道故不入菩薩地。云何起愛。如入薝蔔林不嗅餘香。菩薩唯愛諸佛功德。不復念有二乘及餘方便道。是名為愛。愛

故不能變無明愛取為真明。不能變行有為妙行。不能顯識色為法身。三道不轉豈入菩薩位。若不著相似三法無順道愛者。則無量眾罪除清淨心常一。如是尊妙人則能見般若。般若尚不著何況於餘法。入理般若名為住。即是初發心住時便成正覺。知一切法真實之性。具足慧身不由他悟。見般若者。真見三道三種般若也。從此已去心心寂滅。自然流入薩婆若海。無量無明自然而破。大論云。何故處處說破無明三昧。答。無明品數甚多。始從初心至金剛頂。皆破無明悉顯法性。餘一品在。若除此品即名為佛。如來身者金剛之體。眾惡已斷眾善普會。三德究竟過茶無字可說。是名乘是寶乘直至道場。到薩婆若中住。餘如上說(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故不能變無明愛取為真明。不能變行有為妙行。不能顯識色為法身。三道不轉豈入菩薩位。若不著相似三法無順道愛者。則無量眾罪除清淨心常一。如是尊妙人則能見般若。般若尚不著何況於餘法。入理般若名為住。即是初發心住時便成正覺。知一切法真實之性。具足慧身不由他悟。見般若者。真見三道三種般若也。從此已去心心寂滅。自然流入薩婆若海。無量無明自然而破。大論云。何故處處說破無明三昧。答。無明品數甚多。始從初心至金剛頂。皆破無明悉顯法性。餘一品在。若除此品即名為佛。如來身者金剛之體。眾惡已斷眾善普會。三德究竟過茶無字可說。是名乘是寶乘直至道場。到薩婆若中住。餘如上說(云云)。

○第九明念佛發者。或發念佛次發諸禪。或因諸禪而發念佛。於坐禪中忽然思惟諸佛功德無量無邊不可思議。信敬慚愧深生慕仰。存想諸佛。有大神力有大智慧。有大福德。有大相好。如是相好從此功德。生。如此相好從彼功德生。如是相好有如此福德。如此相好有如彼福德。知相體知相果知相業。一一法門照達明了。深解相海而無疑滯。定心怗怗亦不動亂。安住此定漸漸轉深。忽發麁細住欲界未到進入初禪等。念佛根本各是一邊。覺此念佛境界故名覺支。分別念佛有種種相種種功德法門。皆分明識。是為觀支。如是見已心大歡喜慶悅內充。名喜支。一心安隱遍體怡樂。名樂支。無緣無念湛湛深入。名一心支。如是五支與念佛法同起。如來功德力熏味倍餘支。不可稱說。證者自知。但佛法功德相好無量。所發得三昧亦應無量。所發五支亦復無量不可說不可說。一一五支皆具十種功德眷屬支林。是為因念佛三昧發得初禪乃至四空。特勝通明不淨背捨慈心等。亦復如是(云云)。云何因禪發得念佛三昧。行者若發根本等諸禪。於定心中忽然憶念諸佛如來。感動福德由於相好。相好由於善業。三種法門與心相應豁豁明了。此法發時禪定五支倍增其妙。四禪特勝背捨等亦如是。此念佛定亦有二種。一隱沒。二不隱沒。若先得隱沒解佛功德憶識明了。然後得不隱沒。明見光相瞻奉神容的的分明者。此非是魔。能增進功德扶疏善根。因於念佛廣能通達六念法門。所謂念佛功德法門即是念法。弟子受行念相業體果三事和合。名念僧。此即以念僧以念佛以念法善奪諸惡念即是念捨。如是念時信敬慚愧即是念戒。念此定中支林功德與諸天等即是念天。三自念三念他。乃至通達一切法於念佛門成摩訶衍。如薩陀波崙見佛時得無量法門。內外皆不隱沒。若內闇隱沒不識一箇功德法門。而外見光相溢目者。此是魔也。折善芽莖損道華果。今時人見佛心無法門皆非佛也。若得此意但取法正。色相非正也。若專取色相者魔變作相。泥木圖寫皆應是佛。又如來示現自在無礙。何必一向作丈光。丈光形者示同端正人耳。佛遍示所喜身。遍示所宜身。遍示對治身。遍示得度身。師僧父母鹿馬猨猴。一切色像隨得見時。與法門俱發。又能增長本之善根乃名念佛三昧(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第九明念佛發者。或發念佛次發諸禪。或因諸禪而發念佛。於坐禪中忽然思惟諸佛功德無量無邊不可思議。信敬慚愧深生慕仰。存想諸佛。有大神力有大智慧。有大福德。有大相好。如是相好從此功德。生。如此相好從彼功德生。如是相好有如此福德。如此相好有如彼福德。知相體知相果知相業。一一法門照達明了。深解相海而無疑滯。定心怗怗亦不動亂。安住此定漸漸轉深。忽發麁細住欲界未到進入初禪等。念佛根本各是一邊。覺此念佛境界故名覺支。分別念佛有種種相種種功德法門。皆分明識。是為觀支。如是見已心大歡喜慶悅內充。名喜支。一心安隱遍體怡樂。名樂支。無緣無念湛湛深入。名一心支。如是五支與念佛法同起。如來功德力熏味倍餘支。不可稱說。證者自知。但佛法功德相好無量。所發得三昧亦應無量。所發五支亦復無量不可說不可說。一一五支皆具十種功德眷屬支林。是為因念佛三昧發得初禪乃至四空。特勝通明不淨背捨慈心等。亦復如是(云云)。云何因禪發得念佛三昧。行者若發根本等諸禪。於定心中忽然憶念諸佛如來。感動福德由於相好。相好由於善業。三種法門與心相應豁豁明了。此法發時禪定五支倍增其妙。四禪特勝背捨等亦如是。此念佛定亦有二種。一隱沒。二不隱沒。若先得隱沒解佛功德憶識明了。然後得不隱沒。明見光相瞻奉神容的的分明者。此非是魔。能增進功德扶疏善根。因於念佛廣能通達六念法門。所謂念佛功德法門即是念法。弟子受行念相業體果三事和合。名念僧。此即以念僧以念佛以念法善奪諸惡念即是念捨。如是念時信敬慚愧即是念戒。念此定中支林功德與諸天等即是念天。三自念三念他。乃至通達一切法於念佛門成摩訶衍。如薩陀波崙見佛時得無量法門。內外皆不隱沒。若內闇隱沒不識一箇功德法門。而外見光相溢目者。此是魔也。折善芽莖損道華果。今時人見佛心無法門皆非佛也。若得此意但取法正。色相非正也。若專取色相者魔變作相。泥木圖寫皆應是佛。又如來示現自在無礙。何必一向作丈光。丈光形者示同端正人耳。佛遍示所喜身。遍示所宜身。遍示對治身。遍示得度身。師僧父母鹿馬猨猴。一切色像隨得見時。與法門俱發。又能增長本之善根乃名念佛三昧(云云)。

○十明神通發者。略為五。天眼他心天耳宿命身通。無漏屬下境中說。唯得因禪發通。不得因通發禪。所以者何。諸禪皆是定法互得相發。諸禪是通體。通是諸禪用。從體有用故通附體興。用不孤生安能發體。經云。深修禪定得五神通。即此意也。若通論發者。一一禪中皆能發五通。若就便易別論者。根本多不能發設發亦不快利。特勝通明多發輕舉身通。背捨勝處多發如意轉變自在身通。若慈心定中緣人色貌取得樂相。因色知心識其苦樂。此多發知他心通。既藉色知心。亦知其言語音聲亦發天耳通。因緣觀人三世。照過去事多發宿命通。照未來事多發天眼通。若念佛定不隱沒者多發天眼通。又諸通若精細者。即是三明。但非無漏明耳。譬如盲聾眼耳忽開則大歡喜。況無量劫來五根內盲。今破五翳淨發五通。一一通中皆有五支。如眼障破覺於眼根與色作對即覺支。分別色等無量種相即觀支。此通開即大慶悅是喜支。內心受樂即樂支。無緣無念湛然即一心支。餘四通亦如是。若就諸禪之體。或內心得解。或外相不明。而有隱沒之義。神通是定家之用。用必明了。是故悉是不隱沒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十明神通發者。略為五。天眼他心天耳宿命身通。無漏屬下境中說。唯得因禪發通。不得因通發禪。所以者何。諸禪皆是定法互得相發。諸禪是通體。通是諸禪用。從體有用故通附體興。用不孤生安能發體。經云。深修禪定得五神通。即此意也。若通論發者。一一禪中皆能發五通。若就便易別論者。根本多不能發設發亦不快利。特勝通明多發輕舉身通。背捨勝處多發如意轉變自在身通。若慈心定中緣人色貌取得樂相。因色知心識其苦樂。此多發知他心通。既藉色知心。亦知其言語音聲亦發天耳通。因緣觀人三世。照過去事多發宿命通。照未來事多發天眼通。若念佛定不隱沒者多發天眼通。又諸通若精細者。即是三明。但非無漏明耳。譬如盲聾眼耳忽開則大歡喜。況無量劫來五根內盲。今破五翳淨發五通。一一通中皆有五支。如眼障破覺於眼根與色作對即覺支。分別色等無量種相即觀支。此通開即大慶悅是喜支。內心受樂即樂支。無緣無念湛然即一心支。餘四通亦如是。若就諸禪之體。或內心得解。或外相不明。而有隱沒之義。神通是定家之用。用必明了。是故悉是不隱沒也。

○第四明修止觀者。若行人發得諸禪無有方便貪著禪味。是菩薩縛。隨禪受生流轉生死。若求出要應當觀察十意(云云)。若觀禪如胡瓜。能為十法界而作因緣。初雖發定柔伏身口如蛇入筒因禪而直。後出觀對境。已復還曲更生煩惱初如小水後盈大器。禪法既失破戒反道造無間業。佛在世時得四禪比丘謂為四果。又熊子等是也(云云)。又勝意著禪自高謗擯喜根(云云)。又入定無惡出觀起惡成業。若失定者惡牽惡道。不失定者受禪報盡惡業則興。受飛貍身噉諸魚鳥即其義也。若不得禪名利不至。既得禪已因造三途法界。若在禪中染著定相。若出觀已起慈仁禮義之心。若不失定隨禪報盡則生人道若用禪觀熏於十善。任運自成不加防護。是天業。四禪四空上兩界業。若專修根本但增長人天。永無出期。如大通智勝佛時諸梵自云。一百八十劫空過無有佛。三惡道充滿了無一人得出生死。若專修不淨背捨等不俟諦智能發無漏。成聲聞法界。若觀諸禪能破六蔽。蔽是集集招苦果。能破是道道能至滅。亦是聲聞法界。亦是六度菩薩法界。又禪必棄欲是為檀。若不持戒三昧不現前是為尸。得禪故無瞋是為忍。得禪故無雜念是為精進。此法自名禪。知諸法皆無常名為智。是名因禪起六度菩薩法界。又觀此禪是因緣生法。若觀諸禪是有支。有支由取乃至老死如前說。是緣覺法界。又觀諸禪因緣生法即空。生法即空是無生道諦。是通教聲聞菩薩等法界。又觀此禪因緣生法即空即假即中。十法界從禪而生從禪而滅。何以故。若因禪出生三途六道法。即是增長二十五有。生六法界滅四法界。若因禪出生背捨等法伏二十五有。亦是摧翳六法界也。若觀背捨等無常者。是用生滅拙度破二十五有。滅六法界。生一法界。若觀禪因緣生法即空者。是用不生巧度破二十五有。滅七法界生一法界。若觀禪即假者。是用無量拙度破二十五有及客塵煩惱。滅八法界生一法界。若觀禪因緣生法即中者。是用一實巧度破二十五有及無明惑。滅九法界生一法界。成王三昧遍攝一切三昧。根本背捨悉入其中如流歸海。變根本背捨悉成摩訶衍。攝義如流入海。滅義如淡盡。生義如鹹成。禪波羅蜜變彼慈定成無緣慈悲。變彼念佛成大念佛海。十方諸佛悉現在前。變彼神通成於如來無謀善權。舉要言之。九法界中諸戒定慧入王三昧者。變名聖行。聖行所契安住諦理即名天行。天行有同體無緣慈即梵行單明悲同煩惱欲拔苦即病行單明慈同小善欲與其樂即嬰兒行。以是五行生十功德。乃至究竟成大涅槃。是名因禪生滅十法隱顯三諦。次第生出展轉增進攝成佛法。具在即中王三昧內。此乃思議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第四明修止觀者。若行人發得諸禪無有方便貪著禪味。是菩薩縛。隨禪受生流轉生死。若求出要應當觀察十意(云云)。若觀禪如胡瓜。能為十法界而作因緣。初雖發定柔伏身口如蛇入筒因禪而直。後出觀對境。已復還曲更生煩惱初如小水後盈大器。禪法既失破戒反道造無間業。佛在世時得四禪比丘謂為四果。又熊子等是也(云云)。又勝意著禪自高謗擯喜根(云云)。又入定無惡出觀起惡成業。若失定者惡牽惡道。不失定者受禪報盡惡業則興。受飛貍身噉諸魚鳥即其義也。若不得禪名利不至。既得禪已因造三途法界。若在禪中染著定相。若出觀已起慈仁禮義之心。若不失定隨禪報盡則生人道若用禪觀熏於十善。任運自成不加防護。是天業。四禪四空上兩界業。若專修根本但增長人天。永無出期。如大通智勝佛時諸梵自云。一百八十劫空過無有佛。三惡道充滿了無一人得出生死。若專修不淨背捨等不俟諦智能發無漏。成聲聞法界。若觀諸禪能破六蔽。蔽是集集招苦果。能破是道道能至滅。亦是聲聞法界。亦是六度菩薩法界。又禪必棄欲是為檀。若不持戒三昧不現前是為尸。得禪故無瞋是為忍。得禪故無雜念是為精進。此法自名禪。知諸法皆無常名為智。是名因禪起六度菩薩法界。又觀此禪是因緣生法。若觀諸禪是有支。有支由取乃至老死如前說。是緣覺法界。又觀諸禪因緣生法即空。生法即空是無生道諦。是通教聲聞菩薩等法界。又觀此禪因緣生法即空即假即中。十法界從禪而生從禪而滅。何以故。若因禪出生三途六道法。即是增長二十五有。生六法界滅四法界。若因禪出生背捨等法伏二十五有。亦是摧翳六法界也。若觀背捨等無常者。是用生滅拙度破二十五有。滅六法界。生一法界。若觀禪因緣生法即空者。是用不生巧度破二十五有。滅七法界生一法界。若觀禪即假者。是用無量拙度破二十五有及客塵煩惱。滅八法界生一法界。若觀禪因緣生法即中者。是用一實巧度破二十五有及無明惑。滅九法界生一法界。成王三昧遍攝一切三昧。根本背捨悉入其中如流歸海。變根本背捨悉成摩訶衍。攝義如流入海。滅義如淡盡。生義如鹹成。禪波羅蜜變彼慈定成無緣慈悲。變彼念佛成大念佛海。十方諸佛悉現在前。變彼神通成於如來無謀善權。舉要言之。九法界中諸戒定慧入王三昧者。變名聖行。聖行所契安住諦理即名天行。天行有同體無緣慈即梵行單明悲同煩惱欲拔苦即病行單明慈同小善欲與其樂即嬰兒行。以是五行生十功德。乃至究竟成大涅槃。是名因禪生滅十法隱顯三諦。次第生出展轉增進攝成佛法。具在即中王三昧內。此乃思議

之境非今所觀。不思議觀者。若發一念定心。或味或淨乃至神通。即知此心是無明法性法界十界百法無量定亂一念具足。何以故。由迷法性故有一切散亂惡法。由解法性故有一切定法。定散既即無明無明亦即法性。迷解定散其性不二。微妙難思絕言語道。情想圖度徒自疲勞。豈是凡夫二乘境界。雖超越常情而不離群有。經言。一切眾生即滅盡定。雖即心名定而眾生未始是。而眾生未始非。何以故。若離眾生何處求定。故眾生未始非。若即眾生定非眾生。故眾生未始是。未是故不即不非故不離。不即不離妙在其中難量若空。唯佛與佛乃能究盡。一念禪定既爾。一切境界亦復如是。若如此觀豁得悟者。直聞是言煩惱病愈。不須下九法也。若觀未悟重起慈悲。此理寂靜而眾生起迷。無明戲論翳如來藏稠煩惱林。是故起悲拔根本重苦。又無明即法性煩惱即菩提。欲令眾生即事而真。法身顯現。是故起慈與究竟樂。如是誓願清淨真正。上求佛道下化眾生。不雜毒不偏邪無依倚離二邊。名發菩提心。此心發時豁然得悟。如快馬見鞭影即到正路。若不去者。當安心止觀善巧迴轉方便修習。或止或觀。若觀一念禪定二邊寂滅名體真止。照法性淨無障無礙名即空觀。又觀禪心即空即假。雙照二諦而不動真際。名隨緣止。通達藥病稱適當會。名即假觀。又深觀禪心。禪心即空即假即中無二無別。名無分別止。達於實相如來藏第一義諦。無二無別名即中觀。三止三觀在一念心。不前不後非一非異。為破二邊名一名中。為破偏著生滅名圓寂滅。為破次第三止三觀名三觀一心。實無中圓一心定相。以此止觀而安其心(云云)。若二法研心而不入者。當知未發真前皆是迷亂。以一心三觀遍破橫竪一切迷亂。迷去慧發亂息定成。如其不悟即塞而不通。應當更觀。何者不通。何者不塞。若其不塞即應是通。如其不通。更須觀察知字非字識四諦得失。若不悟者。是不解調停道品。所以者何。一念禪心具十界五陰。諸陰即空破界內四倒成四枯。諸陰即假破界外四倒成四榮。諸陰即中非內非外非榮非枯。於其中間而般涅槃。如此四念開道品門。道品開三解脫門。入涅槃道定具足。何意不悟。當由過去障蔽現著禪味不能棄捨。今昔相扶共成慳蔽道何由發。當苦到懺悔捨身命財。捨味禪貪修於檀度助治慳障。又味著諸禪即破隨道戒乃至破具足戒。過現相扶共成破戒蔽。應苦到懺悔令事相謹絜助治尸障也。又如黑齒梵天尚自有瞋。今發事禪何意無瞋。又諸有禪定有非無生亦非寂滅。非二忍故任自是瞋。過現相扶共成瞋障。當苦到懺悔加修事慈助治忍障。又著禪味是放逸。癡所盲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之境非今所觀。不思議觀者。若發一念定心。或味或淨乃至神通。即知此心是無明法性法界十界百法無量定亂一念具足。何以故。由迷法性故有一切散亂惡法。由解法性故有一切定法。定散既即無明無明亦即法性。迷解定散其性不二。微妙難思絕言語道。情想圖度徒自疲勞。豈是凡夫二乘境界。雖超越常情而不離群有。經言。一切眾生即滅盡定。雖即心名定而眾生未始是。而眾生未始非。何以故。若離眾生何處求定。故眾生未始非。若即眾生定非眾生。故眾生未始是。未是故不即不非故不離。不即不離妙在其中難量若空。唯佛與佛乃能究盡。一念禪定既爾。一切境界亦復如是。若如此觀豁得悟者。直聞是言煩惱病愈。不須下九法也。若觀未悟重起慈悲。此理寂靜而眾生起迷。無明戲論翳如來藏稠煩惱林。是故起悲拔根本重苦。又無明即法性煩惱即菩提。欲令眾生即事而真。法身顯現。是故起慈與究竟樂。如是誓願清淨真正。上求佛道下化眾生。不雜毒不偏邪無依倚離二邊。名發菩提心。此心發時豁然得悟。如快馬見鞭影即到正路。若不去者。當安心止觀善巧迴轉方便修習。或止或觀。若觀一念禪定二邊寂滅名體真止。照法性淨無障無礙名即空觀。又觀禪心即空即假。雙照二諦而不動真際。名隨緣止。通達藥病稱適當會。名即假觀。又深觀禪心。禪心即空即假即中無二無別。名無分別止。達於實相如來藏第一義諦。無二無別名即中觀。三止三觀在一念心。不前不後非一非異。為破二邊名一名中。為破偏著生滅名圓寂滅。為破次第三止三觀名三觀一心。實無中圓一心定相。以此止觀而安其心(云云)。若二法研心而不入者。當知未發真前皆是迷亂。以一心三觀遍破橫竪一切迷亂。迷去慧發亂息定成。如其不悟即塞而不通。應當更觀。何者不通。何者不塞。若其不塞即應是通。如其不通。更須觀察知字非字識四諦得失。若不悟者。是不解調停道品。所以者何。一念禪心具十界五陰。諸陰即空破界內四倒成四枯。諸陰即假破界外四倒成四榮。諸陰即中非內非外非榮非枯。於其中間而般涅槃。如此四念開道品門。道品開三解脫門。入涅槃道定具足。何意不悟。當由過去障蔽現著禪味不能棄捨。今昔相扶共成慳蔽道何由發。當苦到懺悔捨身命財。捨味禪貪修於檀度助治慳障。又味著諸禪即破隨道戒乃至破具足戒。過現相扶共成破戒蔽。應苦到懺悔令事相謹絜助治尸障也。又如黑齒梵天尚自有瞋。今發事禪何意無瞋。又諸有禪定有非無生亦非寂滅。非二忍故任自是瞋。過現相扶共成瞋障。當苦到懺悔加修事慈助治忍障。又著禪味是放逸。癡所盲

散動間雜。過現相扶共成懈怠。當苦到精進無間相續助治進障。又禪中所發業相惱亂禪心。不得湛一。若二乘但斷煩惱抵業而去不論斷業。菩薩斷煩惱受法性身。而諸法門有開不開。當知為業所障。須苦到修諸善業。法性身尚爾。況生死身安得無業。修善助治定障。又味禪者全是不了無常生滅。況了味著不生不滅。過現相扶共成癡障。當苦到懺悔治事迷僻。是略明對治廣不可盡。行人觀法極至於此。若不悟者是大鈍根大遮障罪。恐因罪障更造過失。故重明下三種意耳。識次位內防增上慢。安忍外防八風。除法愛防頂墮。十法成就速入無生。得一大車遊於四方直至妙覺。破二十五有證王三昧。自行化他初後具足。餘皆如上說(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散動間雜。過現相扶共成懈怠。當苦到精進無間相續助治進障。又禪中所發業相惱亂禪心。不得湛一。若二乘但斷煩惱抵業而去不論斷業。菩薩斷煩惱受法性身。而諸法門有開不開。當知為業所障。須苦到修諸善業。法性身尚爾。況生死身安得無業。修善助治定障。又味禪者全是不了無常生滅。況了味著不生不滅。過現相扶共成癡障。當苦到懺悔治事迷僻。是略明對治廣不可盡。行人觀法極至於此。若不悟者是大鈍根大遮障罪。恐因罪障更造過失。故重明下三種意耳。識次位內防增上慢。安忍外防八風。除法愛防頂墮。十法成就速入無生。得一大車遊於四方直至妙覺。破二十五有證王三昧。自行化他初後具足。餘皆如上說(云云)。