摩訶止觀
隋 智顗說10卷CBETA T1911大于一万字 32 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
摩訶止觀卷第八(上)
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隋天台智者大師說
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門人灌頂記
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第二觀煩惱境者。上陰界入不悟。則非其宜而觀察不已。擊動煩惱貪瞋發作。是時應捨陰入觀於煩惱。前呵五欲知其過罪。棄蓋是捨平常陰入。觀於果報於中求解。今觀發作隆盛起重貪瞋。如鐵不與火合但黑。若與火合赫然。又報法尋常無時不有呵棄為易。若欻起煩惱控制則難。何者。生來雖瞋諫曉則息。今所發者咆勃可畏。生來倒想乍起乍滅。今所發者欝然不去。生來欲色抑制可停。今所發者不簡死馬況其匹類。此惑內發強梁熾盛。若見外境心狂眼闇。譬如流水不覺其急。概之以木漣漪𭱯起。亦如健人不知有力觸之怒壯。煩惱臥伏如有如無。道場懺悔觀陰界入。如觸睡師子哮吼震地。若不識者則能牽人作大重罪。非唯止觀不成更增長惡業。墜黑闇坑無能勉出。為是義故須觀煩惱境也。觀此為四。一略明其相。二明因緣三明治異。四修止觀。初明相者。先釋名。煩惱是昏煩之法惱亂心神。又與心作煩令心得惱。即是見思利鈍。此一往分數。五鈍何必是貪瞋。如諸蠕動實不推理。而舉𧑃張鬐怒目自大。底下凡劣何甞執見。行住坐臥恒起我心。故知五鈍非無利也。五利豈唯見惑。何甞無恚欲耶。當知利鈍之名通於見思。今約位分之令不相濫。若未發禪來雖有世智推理辯聰見想猶弱。所有十使同屬於鈍。從因定發見見心猛盛。所有十使從強受名皆屬於利。如兩學人一得法意為諍則強。一得語言為諍則弱。得語如無禪得意如發定。若發定已而起見惑如下所觀。若未發定而起煩惱。正是今所觀也。若利中有鈍。見諦但斷於利鈍猶應在。毘曇人謂利上之鈍名背上使。見諦斷時正利既去背使亦去思惟亦如是。若開此利鈍為八萬四千。今但束為四分。三毒偏發為三分。若等緣三境名等分。三毒偏起是覺觀而非多。三毒等起名覺觀多。若少若多悉名散動俱能障定無記是報散動則不障定經云。從滅定出入散心中。散心中還入諸定。散不障定即此義也。成論人云。散兼無知癡能障定若爾。散兼瞋欲何不障定耶。今釋別有意如上棄蓋中說。但煩惱之相廣不可盡。若具分別妨於觀門。法華云。二十年中常令除糞。糞即煩惱污穢法也。棄之若盡得一日之價。若住分別多少終不得直。今觀煩惱糞求智慧錢。非欲分別見思相也。若爾。五百羅漢何以分別。為持佛法作眾導首通種種難須廣分別。今正入道力所未暇。亦於觀非急。但總知四分糞穢勤而棄之。若從空入假時當委悉分別。復次利鈍合各束為四分。同是界內共二乘斷名通煩惱也。若界外四分二乘不斷名別煩惱。若作相關何得離通有別。通惑為枝別惑為本。得真智斷枝得中智斷本。若作不思議者。祇界內煩
第二觀煩惱境者。上陰界入不悟。則非其宜而觀察不已。擊動煩惱貪瞋發作。是時應捨陰入觀於煩惱。前呵五欲知其過罪。棄蓋是捨平常陰入。觀於果報於中求解。今觀發作隆盛起重貪瞋。如鐵不與火合但黑。若與火合赫然。又報法尋常無時不有呵棄為易。若欻起煩惱控制則難。何者。生來雖瞋諫曉則息。今所發者咆勃可畏。生來倒想乍起乍滅。今所發者欝然不去。生來欲色抑制可停。今所發者不簡死馬況其匹類。此惑內發強梁熾盛。若見外境心狂眼闇。譬如流水不覺其急。概之以木漣漪𭱯起。亦如健人不知有力觸之怒壯。煩惱臥伏如有如無。道場懺悔觀陰界入。如觸睡師子哮吼震地。若不識者則能牽人作大重罪。非唯止觀不成更增長惡業。墜黑闇坑無能勉出。為是義故須觀煩惱境也。觀此為四。一略明其相。二明因緣三明治異。四修止觀。初明相者。先釋名。煩惱是昏煩之法惱亂心神。又與心作煩令心得惱。即是見思利鈍。此一往分數。五鈍何必是貪瞋。如諸蠕動實不推理。而舉𧑃張鬐怒目自大。底下凡劣何甞執見。行住坐臥恒起我心。故知五鈍非無利也。五利豈唯見惑。何甞無恚欲耶。當知利鈍之名通於見思。今約位分之令不相濫。若未發禪來雖有世智推理辯聰見想猶弱。所有十使同屬於鈍。從因定發見見心猛盛。所有十使從強受名皆屬於利。如兩學人一得法意為諍則強。一得語言為諍則弱。得語如無禪得意如發定。若發定已而起見惑如下所觀。若未發定而起煩惱。正是今所觀也。若利中有鈍。見諦但斷於利鈍猶應在。毘曇人謂利上之鈍名背上使。見諦斷時正利既去背使亦去思惟亦如是。若開此利鈍為八萬四千。今但束為四分。三毒偏發為三分。若等緣三境名等分。三毒偏起是覺觀而非多。三毒等起名覺觀多。若少若多悉名散動俱能障定無記是報散動則不障定經云。從滅定出入散心中。散心中還入諸定。散不障定即此義也。成論人云。散兼無知癡能障定若爾。散兼瞋欲何不障定耶。今釋別有意如上棄蓋中說。但煩惱之相廣不可盡。若具分別妨於觀門。法華云。二十年中常令除糞。糞即煩惱污穢法也。棄之若盡得一日之價。若住分別多少終不得直。今觀煩惱糞求智慧錢。非欲分別見思相也。若爾。五百羅漢何以分別。為持佛法作眾導首通種種難須廣分別。今正入道力所未暇。亦於觀非急。但總知四分糞穢勤而棄之。若從空入假時當委悉分別。復次利鈍合各束為四分。同是界內共二乘斷名通煩惱也。若界外四分二乘不斷名別煩惱。若作相關何得離通有別。通惑為枝別惑為本。得真智斷枝得中智斷本。若作不思議者。祇界內煩
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惱即是菩提。何得非是別惑。已如前說。二明煩惱起之因緣。因緣有三如後說。起相有四。深而不利利而不深。亦深亦利不深不利第四句即屬通途果報惑相。尋常相係。故言非深非利也。三句起動異常。即屬煩惱發相也。發時深重不可禁止。觸境彌增無能遮制。是為深相。數數發起起輒深重。故名為利利而不深深而不利。準此可知。因緣者。一習因種子。二業力擊作。三魔所扇動。習者。無量劫來煩惱重積。種子成就薰習相續。如駛水流順之不覺其疾。概之則知奔猛。行人任煩惱流沿生死海。都不覺知。若修道品泝諸有流。煩惱嵬起。唯當勤勉特出曉夜兼功耳。業者。無量劫來惡行成就如負怨責。那得令汝修道出離。故惡業卓起。破壞觀心。使善法不立。如河湉靜不覺流浪。暴風卒至波如連山。若放擲帆柁壞在斯須。一心正前後行船得免。魔者。若作魔行是其民屬。故不動亂。若行道出界去此投彼。十軍攝擒故深利之惑欻然而至。如大海水雖無風流。摩竭吸水萬物奔趣不可力拒。專稱佛名乃得脫耳。若就火為譬者。抖擻如習風扇如業膏投如魔。魔業如下說。觀習動煩惱是今所觀也。三治法不同者。小乘治有五。對轉不轉兼具。此五共治四分煩惱。障道起如下業境(云云)。對治者。一分煩惱即有三種。合成十二。對此亦有十二。如對寇設陣。是名對治。轉治者。如不淨是貪欲對治而非其宜。應以淨觀得脫轉修慈心。念以淨法安樂豈加穢辱。是名轉治。若瞋人教不淨。癡人教思惟邊無邊。掉散教用智慧分別。此是病不轉而治轉。皆名轉治。若藥病俱轉。亦名轉治。亦是對治不轉治者。病雖轉治終不轉。宜修此法但以此治。治轉不轉病故名不轉治。兼治者。病兼藥亦兼。如貪欲兼瞋不淨須帶慈心。病兼一二藥亦兼一二。是名兼治。具治者具用上法共治一病。是名小乘先用五治後用諦智。乃得入真。大乘明治非對非兼等。名第一義治。如阿竭陀藥能治眾病。小乘多用三悉檀為治。大乘多用第一義悉檀為治也。空無生中誰是煩惱誰是能治。尚無煩惱何物而轉。既無所轉亦不兼具。但以無生一方遍治一切也。此極略須善取意也。四修止觀者。還為十意。初簡思議境者。一念欲覺初起甚微。不即遮止遂漸增長。為欲事故貪引無道。乃至四重五逆。是名煩惱生地獄界。為欲因緣不知慚恥魯扈觝突。無復禮義亡失人種。是名貪欲生畜生界。又為欲因緣慳惜守護亦慳他家。是名貪欲生餓鬼界。為欲因緣而生嫉妬。猜忌防擬常欲勝他。百方鴆陷令彼退負。是名貪欲生修羅界。又欲因緣深愛現樂以禮婚娉。每存撙節符順仁義。為未來欲樂而持五戒。是名
惱即是菩提。何得非是別惑。已如前說。二明煩惱起之因緣。因緣有三如後說。起相有四。深而不利利而不深。亦深亦利不深不利第四句即屬通途果報惑相。尋常相係。故言非深非利也。三句起動異常。即屬煩惱發相也。發時深重不可禁止。觸境彌增無能遮制。是為深相。數數發起起輒深重。故名為利利而不深深而不利。準此可知。因緣者。一習因種子。二業力擊作。三魔所扇動。習者。無量劫來煩惱重積。種子成就薰習相續。如駛水流順之不覺其疾。概之則知奔猛。行人任煩惱流沿生死海。都不覺知。若修道品泝諸有流。煩惱嵬起。唯當勤勉特出曉夜兼功耳。業者。無量劫來惡行成就如負怨責。那得令汝修道出離。故惡業卓起。破壞觀心。使善法不立。如河湉靜不覺流浪。暴風卒至波如連山。若放擲帆柁壞在斯須。一心正前後行船得免。魔者。若作魔行是其民屬。故不動亂。若行道出界去此投彼。十軍攝擒故深利之惑欻然而至。如大海水雖無風流。摩竭吸水萬物奔趣不可力拒。專稱佛名乃得脫耳。若就火為譬者。抖擻如習風扇如業膏投如魔。魔業如下說。觀習動煩惱是今所觀也。三治法不同者。小乘治有五。對轉不轉兼具。此五共治四分煩惱。障道起如下業境(云云)。對治者。一分煩惱即有三種。合成十二。對此亦有十二。如對寇設陣。是名對治。轉治者。如不淨是貪欲對治而非其宜。應以淨觀得脫轉修慈心。念以淨法安樂豈加穢辱。是名轉治。若瞋人教不淨。癡人教思惟邊無邊。掉散教用智慧分別。此是病不轉而治轉。皆名轉治。若藥病俱轉。亦名轉治。亦是對治不轉治者。病雖轉治終不轉。宜修此法但以此治。治轉不轉病故名不轉治。兼治者。病兼藥亦兼。如貪欲兼瞋不淨須帶慈心。病兼一二藥亦兼一二。是名兼治。具治者具用上法共治一病。是名小乘先用五治後用諦智。乃得入真。大乘明治非對非兼等。名第一義治。如阿竭陀藥能治眾病。小乘多用三悉檀為治。大乘多用第一義悉檀為治也。空無生中誰是煩惱誰是能治。尚無煩惱何物而轉。既無所轉亦不兼具。但以無生一方遍治一切也。此極略須善取意也。四修止觀者。還為十意。初簡思議境者。一念欲覺初起甚微。不即遮止遂漸增長。為欲事故貪引無道。乃至四重五逆。是名煩惱生地獄界。為欲因緣不知慚恥魯扈觝突。無復禮義亡失人種。是名貪欲生畜生界。又為欲因緣慳惜守護亦慳他家。是名貪欲生餓鬼界。為欲因緣而生嫉妬。猜忌防擬常欲勝他。百方鴆陷令彼退負。是名貪欲生修羅界。又欲因緣深愛現樂以禮婚娉。每存撙節符順仁義。為未來欲樂而持五戒。是名
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貪欲生人界。又欲起時鄙人欲麁希求天欲。勤修十善防止純熟。任運不起。是觀貪欲生六天界。又觀欲心棄呵清淨能發禪定。是色天無色天界。又觀欲是集。集方招苦。厭此苦集而修出要。是聲聞界。若觀欲是無明為無明欲而造諸行輪環無際。若止於欲無明行等皆止。是為緣覺界。若觀欲是蔽而起慈悲而行於捨怖畏無常。乃至觀欲是癡等。是六度界。若觀欲本自不起。今亦不住將亦不滅。欲即是空空即涅槃。是為通教界。又觀欲心有無量相。集既非一苦亦無量。知根欲性皆因欲心分別具足。是為別教界。其餘三分煩惱出生諸法亦復如是。次第生一切法。是名思議境也。不思議境者。如無行云。貪欲即是道恚癡亦如是。如是三法中具一切佛法。如是四分雖即是道復不得隨隨之將人向惡道。復不得斷斷之成增上慢。不斷癡愛起諸明脫。乃名為道。不住調伏不住不調伏。住不調伏是愚人相。住於調伏是聲聞法。所以者何。凡夫貪染隨順四分。生死重積狠戾難馴。故名不調。二乘怖畏生死如為怨逐。速出三界。阿羅漢者名為不調。三界惑盡無惑可調。如是不調名之為調。焦種不生根敗無用。菩薩不爾。於生死而有勇。於涅槃而不味。勇於生死無生而生。不為生法所污。如花在泥如醫療病。不味涅槃知空不空不為空法所證。如鳥飛空不住於空。不斷煩惱而入涅槃。不斷五欲而淨諸根。即是不住調伏不住不調伏意。今末代癡人聞菴羅果甘甜可口。即碎其核甞之甚苦。果種甘味一切皆失。無智慧故刻核太過亦復如是。聞非調伏非不調伏。亦不礙調伏亦不礙不調伏。以不礙故名無礙道。以無礙故灼然淫泆。公行非法無片羞恥。與諸禽獸無相異也。此是噉鹽太過鹹渴成病。經云。貪著無礙法是人去佛遠。譬如天與地。大經云。言我修無相則非修無相。此人行於非道欲望通達佛道。還自壅塞同於凡鄙。是住不調非不住也。復有行人聞不住調伏不住不調伏。怖畏二邊深自競持。欲修中智斷破二邊。是人不能即貪欲是道。斷貪欲已方云是道。此乃住調伏心非不住也。北方備此兩失。又初學中觀斷於貪欲不能得益。放心行不調事。初一行之薄得片益。自此已後常行不息。亦無復益行之不改。以己先益化他令行。又引經為證。受化之徒但貪欲樂無纖芥道益。崩騰耽湎遂成風俗。污辱戒律陵穢三寶。周家傾蕩佛法皆由此來。是住不調及住於調。何關不住調與不調。是名大礙何關無礙。是增長非道何關佛道。如是調與不調皆名不調。何以故。悉是凡情非賢聖行。今言。不住調伏不住不調伏。不住非調伏非不調伏。不住亦調伏亦不調伏。亦住調伏亦住不調伏。亦住非
貪欲生人界。又欲起時鄙人欲麁希求天欲。勤修十善防止純熟。任運不起。是觀貪欲生六天界。又觀欲心棄呵清淨能發禪定。是色天無色天界。又觀欲是集。集方招苦。厭此苦集而修出要。是聲聞界。若觀欲是無明為無明欲而造諸行輪環無際。若止於欲無明行等皆止。是為緣覺界。若觀欲是蔽而起慈悲而行於捨怖畏無常。乃至觀欲是癡等。是六度界。若觀欲本自不起。今亦不住將亦不滅。欲即是空空即涅槃。是為通教界。又觀欲心有無量相。集既非一苦亦無量。知根欲性皆因欲心分別具足。是為別教界。其餘三分煩惱出生諸法亦復如是。次第生一切法。是名思議境也。不思議境者。如無行云。貪欲即是道恚癡亦如是。如是三法中具一切佛法。如是四分雖即是道復不得隨隨之將人向惡道。復不得斷斷之成增上慢。不斷癡愛起諸明脫。乃名為道。不住調伏不住不調伏。住不調伏是愚人相。住於調伏是聲聞法。所以者何。凡夫貪染隨順四分。生死重積狠戾難馴。故名不調。二乘怖畏生死如為怨逐。速出三界。阿羅漢者名為不調。三界惑盡無惑可調。如是不調名之為調。焦種不生根敗無用。菩薩不爾。於生死而有勇。於涅槃而不味。勇於生死無生而生。不為生法所污。如花在泥如醫療病。不味涅槃知空不空不為空法所證。如鳥飛空不住於空。不斷煩惱而入涅槃。不斷五欲而淨諸根。即是不住調伏不住不調伏意。今末代癡人聞菴羅果甘甜可口。即碎其核甞之甚苦。果種甘味一切皆失。無智慧故刻核太過亦復如是。聞非調伏非不調伏。亦不礙調伏亦不礙不調伏。以不礙故名無礙道。以無礙故灼然淫泆。公行非法無片羞恥。與諸禽獸無相異也。此是噉鹽太過鹹渴成病。經云。貪著無礙法是人去佛遠。譬如天與地。大經云。言我修無相則非修無相。此人行於非道欲望通達佛道。還自壅塞同於凡鄙。是住不調非不住也。復有行人聞不住調伏不住不調伏。怖畏二邊深自競持。欲修中智斷破二邊。是人不能即貪欲是道。斷貪欲已方云是道。此乃住調伏心非不住也。北方備此兩失。又初學中觀斷於貪欲不能得益。放心行不調事。初一行之薄得片益。自此已後常行不息。亦無復益行之不改。以己先益化他令行。又引經為證。受化之徒但貪欲樂無纖芥道益。崩騰耽湎遂成風俗。污辱戒律陵穢三寶。周家傾蕩佛法皆由此來。是住不調及住於調。何關不住調與不調。是名大礙何關無礙。是增長非道何關佛道。如是調與不調皆名不調。何以故。悉是凡情非賢聖行。今言。不住調伏不住不調伏。不住非調伏非不調伏。不住亦調伏亦不調伏。亦住調伏亦住不調伏。亦住非
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調伏非不調伏。亦住亦調伏亦不調伏。何以故。煩惱即空故不住不調伏。煩惱即假故不住調伏。煩惱即中故不住亦調伏亦不調伏。雙照煩惱故。不住非調伏非不調伏雖不住調不調等。而實住調不調等。雖實住調不調等。而實不住調不調等。何以故。不偏觀一句故。一句即諸句。一切法趣貪欲故。貪欲是諸法所都故。用此意歷一切句。所謂計貪欲是有名住不調伏。計之為無住於調伏。如是等自在說(云云)。如是體達名為無礙道。一切無礙人一道出生死。云何出耶。有時體達貪欲畢竟清淨無累無染。猶如虛空。豁出生死。是名住調伏得益。或時縱心觀此貪欲本末因緣。幾種是病幾種是藥。如和須蜜多入離欲際度脫眾生。作是觀時豁出生死。是名住不調得益。或時二俱非故得益。或時俱觀得益。如是善巧應住不應住。自他俱益。於菩薩法無所損減。以四悉檀而自斟酌。如喜根為諸居士說巧度法。皆得無生忍。勝意比丘行拙度法無所克獲。後遊聚落聞貪欲即道而瞋喜根。云何為他說障道法。作擯未成喜根為說偈。即便身陷。菩薩知其不信會墮地獄。是故強說作後世因。巧觀悉檀若自若他若近若遠。住調伏不調等。皆當無失。不住調不調等亦皆無失。若不得四悉檀意。若住不住自織愛網起他譏慢。自礙礙他非無礙也。若一念煩惱心起。具十界百法不相妨礙。雖多不有雖一不無。多不積一不散。多不異一不同。多即一一即多。經云。闇中樹影闇故不見。天眼能見。是為闇中有明。智障甚盲闇。是為明中有闇。亦如初燈與闇共住。如是明闇不相妨礙亦不相破。何以故。世間現見室內然燈。不知向闇去至何處。若燈滅者闇法復來。來無本源去無足跡。闇既如此。明亦復然。求闇無闇明無所破。求明無明闇無所蓋。雖無明闇破蓋宛然。不受不著。不念不分別新起者名不受。舊起者名不著。不內取名不念。不外取名不分別。妙慧朗然。以是義故。名不思議不相妨不相除。若世智燈滅闇惑更來。若中道智光常住不動。如神珠常照闇則不來。觀煩惱闇即大智明。顯佛菩提惑則不來也。準上陰入境可知。如是觀時追傷己過廣愍眾生。何以故。理非明闇。以迷惑故起苦集闇。解治法故有道滅明。約闇故悲。約明故慈。大誓之心與境俱起。為滿願故須立要行。行之要者莫先止觀。四分煩惱體之即空。名體真止入空觀也。觀諸煩惱藥病等法。名隨緣止入假觀。觀諸煩惱同真際。名息二邊止入中道觀。善巧安心修此三止三觀。成一心三眼三智也。若眼智未開破障令遍。觀四分煩惱念念三假。非自他共離單複具足見思不生。知病識藥無知不生。非真非緣無明不生。橫
調伏非不調伏。亦住亦調伏亦不調伏。何以故。煩惱即空故不住不調伏。煩惱即假故不住調伏。煩惱即中故不住亦調伏亦不調伏。雙照煩惱故。不住非調伏非不調伏雖不住調不調等。而實住調不調等。雖實住調不調等。而實不住調不調等。何以故。不偏觀一句故。一句即諸句。一切法趣貪欲故。貪欲是諸法所都故。用此意歷一切句。所謂計貪欲是有名住不調伏。計之為無住於調伏。如是等自在說(云云)。如是體達名為無礙道。一切無礙人一道出生死。云何出耶。有時體達貪欲畢竟清淨無累無染。猶如虛空。豁出生死。是名住調伏得益。或時縱心觀此貪欲本末因緣。幾種是病幾種是藥。如和須蜜多入離欲際度脫眾生。作是觀時豁出生死。是名住不調得益。或時二俱非故得益。或時俱觀得益。如是善巧應住不應住。自他俱益。於菩薩法無所損減。以四悉檀而自斟酌。如喜根為諸居士說巧度法。皆得無生忍。勝意比丘行拙度法無所克獲。後遊聚落聞貪欲即道而瞋喜根。云何為他說障道法。作擯未成喜根為說偈。即便身陷。菩薩知其不信會墮地獄。是故強說作後世因。巧觀悉檀若自若他若近若遠。住調伏不調等。皆當無失。不住調不調等亦皆無失。若不得四悉檀意。若住不住自織愛網起他譏慢。自礙礙他非無礙也。若一念煩惱心起。具十界百法不相妨礙。雖多不有雖一不無。多不積一不散。多不異一不同。多即一一即多。經云。闇中樹影闇故不見。天眼能見。是為闇中有明。智障甚盲闇。是為明中有闇。亦如初燈與闇共住。如是明闇不相妨礙亦不相破。何以故。世間現見室內然燈。不知向闇去至何處。若燈滅者闇法復來。來無本源去無足跡。闇既如此。明亦復然。求闇無闇明無所破。求明無明闇無所蓋。雖無明闇破蓋宛然。不受不著。不念不分別新起者名不受。舊起者名不著。不內取名不念。不外取名不分別。妙慧朗然。以是義故。名不思議不相妨不相除。若世智燈滅闇惑更來。若中道智光常住不動。如神珠常照闇則不來。觀煩惱闇即大智明。顯佛菩提惑則不來也。準上陰入境可知。如是觀時追傷己過廣愍眾生。何以故。理非明闇。以迷惑故起苦集闇。解治法故有道滅明。約闇故悲。約明故慈。大誓之心與境俱起。為滿願故須立要行。行之要者莫先止觀。四分煩惱體之即空。名體真止入空觀也。觀諸煩惱藥病等法。名隨緣止入假觀。觀諸煩惱同真際。名息二邊止入中道觀。善巧安心修此三止三觀。成一心三眼三智也。若眼智未開破障令遍。觀四分煩惱念念三假。非自他共離單複具足見思不生。知病識藥無知不生。非真非緣無明不生。橫
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竪破遍。於即空中翻構苦集是名知塞。於苦集中達即是空。是名知通。於諸法藥翻構為病。是名知塞。於諸病法即能知藥。是名知通。翻法性為無明。名之為塞。無明轉即變為明。名之為通。又觀煩惱而修道品。四分心起即污穢五陰。一陰無量陰。受想行識亦復無量。諸陰即空。凡夫倒破小枯樹成。諸陰即假。二乘倒破大榮樹成。諸陰即中。廢枯榮教。二邊寂滅入大涅槃。乃至開三解脫入清涼池也。若遮障重當修助道。既解惑相持便應索援外貪欲起以不淨助。內貪欲起以背捨助。內外貪欲起以勝處助。違法瞋起眾生慈助。順法瞋起法緣慈助。戲論瞋起無緣慈助。計斷常起三世因緣助。計我人起二世因緣助。計性實起一念因緣助。明利覺起數息助。沈昏覺起觀息助。半沈半明覺起隨息助。助道強故能開闢涅槃門。於未開頃或得一種解心或得一種禪定。當熟思量。草木瓦礫勿妄持謂是瑠璃珠。若謂即是者。何煩惱滅。見耶思耶塵沙耶無明耶。諸位全無。謬謂即是猶如鼠唧。若言空空如空鳥空。未識次位觀行相似全未相應。濫叨上位所以成怪。若內外障起當好安忍。忍若不過敗壞菩薩。安忍不動薩埵可成。即獲償賜似道禪慧。得是償時莫生法愛。愛妨真道。若無頂墮自在無礙如風行空。位入銅輪破無明惑成無生忍。得一大車高廣僕從而侍衛之。乘是寶乘直至道場。是名四分煩惱具足一切佛法。亦名行於非道通達佛道。亦名煩惱是菩提。亦名不斷煩惱而入涅槃。廣說有三十六句。須先立四句。謂不斷煩惱。不入涅槃。斷煩惱。入涅槃。亦斷亦不斷亦入亦不入。非斷非不斷非入非不入。初句謂凡夫。次謂無學人。三謂學人。四謂理是。是為根本四句。句句各開四。初句四者。謂不斷不入。斷不入。亦斷亦不斷不入。非斷非不斷不入。初謂起惡凡夫。二謂得禪外道。三謂得禪起見外道。四謂無記人。次句四者。謂斷入。不斷入。亦斷亦不斷入。非斷非不斷入。初謂析法無學。二謂體法無學。三謂析體兩學人。後謂真理性冥。即是入也。第三四句者。亦斷亦不斷亦入亦不入。斷亦入亦不入。不斷亦入亦不入。非斷非不斷亦入亦不入。初謂析體兩學人。二謂析法學人三謂體法學人。四謂通學無學人真理也。第四四句者。非斷非不斷非入非不入。斷非入非不入。不斷非入非不入。亦斷亦不斷非入非不入。初謂凡聖等理。二謂析法聖理。三謂體法聖理。四謂析體學人理。此說十六句。就根本四句合二十句入涅槃。又十六句出涅槃。初根本四句者。謂不斷煩惱不出涅槃。斷煩惱出涅槃。亦斷亦不斷煩惱。亦出亦不出。非斷非不斷。非出非不出。一一句各
竪破遍。於即空中翻構苦集是名知塞。於苦集中達即是空。是名知通。於諸法藥翻構為病。是名知塞。於諸病法即能知藥。是名知通。翻法性為無明。名之為塞。無明轉即變為明。名之為通。又觀煩惱而修道品。四分心起即污穢五陰。一陰無量陰。受想行識亦復無量。諸陰即空。凡夫倒破小枯樹成。諸陰即假。二乘倒破大榮樹成。諸陰即中。廢枯榮教。二邊寂滅入大涅槃。乃至開三解脫入清涼池也。若遮障重當修助道。既解惑相持便應索援外貪欲起以不淨助。內貪欲起以背捨助。內外貪欲起以勝處助。違法瞋起眾生慈助。順法瞋起法緣慈助。戲論瞋起無緣慈助。計斷常起三世因緣助。計我人起二世因緣助。計性實起一念因緣助。明利覺起數息助。沈昏覺起觀息助。半沈半明覺起隨息助。助道強故能開闢涅槃門。於未開頃或得一種解心或得一種禪定。當熟思量。草木瓦礫勿妄持謂是瑠璃珠。若謂即是者。何煩惱滅。見耶思耶塵沙耶無明耶。諸位全無。謬謂即是猶如鼠唧。若言空空如空鳥空。未識次位觀行相似全未相應。濫叨上位所以成怪。若內外障起當好安忍。忍若不過敗壞菩薩。安忍不動薩埵可成。即獲償賜似道禪慧。得是償時莫生法愛。愛妨真道。若無頂墮自在無礙如風行空。位入銅輪破無明惑成無生忍。得一大車高廣僕從而侍衛之。乘是寶乘直至道場。是名四分煩惱具足一切佛法。亦名行於非道通達佛道。亦名煩惱是菩提。亦名不斷煩惱而入涅槃。廣說有三十六句。須先立四句。謂不斷煩惱。不入涅槃。斷煩惱。入涅槃。亦斷亦不斷亦入亦不入。非斷非不斷非入非不入。初句謂凡夫。次謂無學人。三謂學人。四謂理是。是為根本四句。句句各開四。初句四者。謂不斷不入。斷不入。亦斷亦不斷不入。非斷非不斷不入。初謂起惡凡夫。二謂得禪外道。三謂得禪起見外道。四謂無記人。次句四者。謂斷入。不斷入。亦斷亦不斷入。非斷非不斷入。初謂析法無學。二謂體法無學。三謂析體兩學人。後謂真理性冥。即是入也。第三四句者。亦斷亦不斷亦入亦不入。斷亦入亦不入。不斷亦入亦不入。非斷非不斷亦入亦不入。初謂析體兩學人。二謂析法學人三謂體法學人。四謂通學無學人真理也。第四四句者。非斷非不斷非入非不入。斷非入非不入。不斷非入非不入。亦斷亦不斷非入非不入。初謂凡聖等理。二謂析法聖理。三謂體法聖理。四謂析體學人理。此說十六句。就根本四句合二十句入涅槃。又十六句出涅槃。初根本四句者。謂不斷煩惱不出涅槃。斷煩惱出涅槃。亦斷亦不斷煩惱。亦出亦不出。非斷非不斷。非出非不出。一一句各
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四句初四句者。不斷煩惱不出涅槃。不斷煩惱出涅槃。不斷煩惱亦出亦不出不斷煩惱非出非不出。一謂體法二乘。二謂體法出假菩薩。三謂體法亦空亦假菩薩。四謂體法真理。第二四句者。斷煩惱出。斷煩惱不出。斷煩惱亦出亦不出。斷煩惱非出非不出。一謂析法無學輔佛益眾生。二謂析法無學即入滅者。三謂析法學人自利利他者。四謂真理。第三四句者。亦斷亦不斷亦出亦不出。亦斷亦不斷出。亦斷亦不斷不出。亦斷亦不斷非出非不出。初句謂兼用析體入空菩薩。二句謂兼用析體出假菩薩。三句謂兼用析體二乘。四句謂體法冥真之理。第四四句者。非斷非不斷非出非不出。非斷非不斷出。非斷非不斷不出。非斷非不斷亦出亦不出。初句謂體理。二句謂體法出假菩薩。三句謂體法二乘。四句謂體法入空菩薩。若各立出入兩根本八句者。即成四十句。若合根本為四句者。即成三十六句。問。三十六止在三藏與通。亦得作別圓耶。答。體法意無所不該。若更別說者。約別圓四門更分別之。根本四句者。不斷不入空門也。斷入有門也。亦斷亦不斷亦入亦不入。亦空亦有門也。非斷非不斷非入非不入。即非空非有門也。於一一門各更四者。不斷不入世界悉檀也。不斷入為人悉檀也。不斷亦入亦不入對治悉檀也。不斷非入非不入第一義悉檀也。又更於一門還作四門。謂不斷不入謂空門也。不斷入謂有門也。不斷亦入亦不入。謂亦空亦有門也。不斷非入非不入。謂非空非有門也。此一門既可解。餘三門各各分別例可解。依四門入涅槃既如此。出涅槃十六門云何。謂不斷不出。不斷出。不斷亦出亦不出。不斷非出非不出。初謂空門。二謂有門。三謂亦空亦有門。四謂非空非有門。一門四句如此。餘三門可解。三十六四十準前可知。此則遍該小大析體之意也。若得此意例一切法亦應如是。問。若如法觀佛。涅槃與般若。是三則一相。涅槃既明三十六句。般若復云何。答。若涅槃既即是般若者。何俟更問。今當重說諸法生般若生。諸法不生般若不生。諸法亦生亦不生。般若亦生亦不生。諸法非生非不生。般若非生非不生。根本四句也。初句更開四者。諸法生般若生。諸法生般若不生。諸法生般若亦生亦不生。諸法生般若非生非不生。初句謂俗境發道種智般若二謂俗境發一切智般若。三句謂俗境雙發兩般若。四謂俗境發一切種智般若。第二四句者。諸法不生般若不生。諸法不生般若生。諸法不生般若亦生亦不生。諸法不生般若非生非不生。初句謂真境發一切智般若。二句謂真境發道種智般若。三句謂真境雙發兩般若。四句謂真境發中道智般若。第三四
四句初四句者。不斷煩惱不出涅槃。不斷煩惱出涅槃。不斷煩惱亦出亦不出不斷煩惱非出非不出。一謂體法二乘。二謂體法出假菩薩。三謂體法亦空亦假菩薩。四謂體法真理。第二四句者。斷煩惱出。斷煩惱不出。斷煩惱亦出亦不出。斷煩惱非出非不出。一謂析法無學輔佛益眾生。二謂析法無學即入滅者。三謂析法學人自利利他者。四謂真理。第三四句者。亦斷亦不斷亦出亦不出。亦斷亦不斷出。亦斷亦不斷不出。亦斷亦不斷非出非不出。初句謂兼用析體入空菩薩。二句謂兼用析體出假菩薩。三句謂兼用析體二乘。四句謂體法冥真之理。第四四句者。非斷非不斷非出非不出。非斷非不斷出。非斷非不斷不出。非斷非不斷亦出亦不出。初句謂體理。二句謂體法出假菩薩。三句謂體法二乘。四句謂體法入空菩薩。若各立出入兩根本八句者。即成四十句。若合根本為四句者。即成三十六句。問。三十六止在三藏與通。亦得作別圓耶。答。體法意無所不該。若更別說者。約別圓四門更分別之。根本四句者。不斷不入空門也。斷入有門也。亦斷亦不斷亦入亦不入。亦空亦有門也。非斷非不斷非入非不入。即非空非有門也。於一一門各更四者。不斷不入世界悉檀也。不斷入為人悉檀也。不斷亦入亦不入對治悉檀也。不斷非入非不入第一義悉檀也。又更於一門還作四門。謂不斷不入謂空門也。不斷入謂有門也。不斷亦入亦不入。謂亦空亦有門也。不斷非入非不入。謂非空非有門也。此一門既可解。餘三門各各分別例可解。依四門入涅槃既如此。出涅槃十六門云何。謂不斷不出。不斷出。不斷亦出亦不出。不斷非出非不出。初謂空門。二謂有門。三謂亦空亦有門。四謂非空非有門。一門四句如此。餘三門可解。三十六四十準前可知。此則遍該小大析體之意也。若得此意例一切法亦應如是。問。若如法觀佛。涅槃與般若。是三則一相。涅槃既明三十六句。般若復云何。答。若涅槃既即是般若者。何俟更問。今當重說諸法生般若生。諸法不生般若不生。諸法亦生亦不生。般若亦生亦不生。諸法非生非不生。般若非生非不生。根本四句也。初句更開四者。諸法生般若生。諸法生般若不生。諸法生般若亦生亦不生。諸法生般若非生非不生。初句謂俗境發道種智般若二謂俗境發一切智般若。三句謂俗境雙發兩般若。四謂俗境發一切種智般若。第二四句者。諸法不生般若不生。諸法不生般若生。諸法不生般若亦生亦不生。諸法不生般若非生非不生。初句謂真境發一切智般若。二句謂真境發道種智般若。三句謂真境雙發兩般若。四句謂真境發中道智般若。第三四
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句者。謂諸法亦生亦不生。般若亦生亦不生。諸法亦生亦不生。般若生。諸法亦生亦不生。般若不生。諸法亦生亦不生。般若非生非不生。初句兩境雙發二智。二謂兩境共發俗智。三謂兩境共發真智。四謂兩境共發中智。第四四句者。諸法非生非不生。般若非生非不生諸法非生非不生。般若生。諸法非生非不生。般若不生諸法非生非不生般若亦生亦不生初謂中境發中智。二謂中境發俗智。三謂中境發真智。四謂中境雙發二智。已說十六句竟。次說般若生諸法生。般若生諸法不生。般若生諸法亦生亦不生。般若生諸法非生非不生。初謂道智照俗境。二謂道智照真境。三謂道智照兩境。四謂道智照中境。次明般若不生諸法不生般若不生諸法生。般若不生諸法亦生亦不生。般若不生諸法非生非不生。此明真智照諸境義。準前可知也。次明般若亦生亦不生開四句。此明道種真智等照四境(云云)。次明般若非生非不生。中道智照四境可知(云云)。是為十六。就根本合成三十六句。問。法身復云何。答。般若既即是法身何俟更問。若欲分別可以意知。不煩文也。又法報應化四身為本。於一一身起四身。謂從法身起報。起應起化。具起三。餘身亦如是。是為十六身。又從四身入一身。身身亦如是。復有十六。合前根本是為三十六身。身身俱是法界。故俱能起。故俱能入(云云)。
句者。謂諸法亦生亦不生。般若亦生亦不生。諸法亦生亦不生。般若生。諸法亦生亦不生。般若不生。諸法亦生亦不生。般若非生非不生。初句兩境雙發二智。二謂兩境共發俗智。三謂兩境共發真智。四謂兩境共發中智。第四四句者。諸法非生非不生。般若非生非不生諸法非生非不生。般若生。諸法非生非不生。般若不生諸法非生非不生般若亦生亦不生初謂中境發中智。二謂中境發俗智。三謂中境發真智。四謂中境雙發二智。已說十六句竟。次說般若生諸法生。般若生諸法不生。般若生諸法亦生亦不生。般若生諸法非生非不生。初謂道智照俗境。二謂道智照真境。三謂道智照兩境。四謂道智照中境。次明般若不生諸法不生般若不生諸法生。般若不生諸法亦生亦不生。般若不生諸法非生非不生。此明真智照諸境義。準前可知也。次明般若亦生亦不生開四句。此明道種真智等照四境(云云)。次明般若非生非不生。中道智照四境可知(云云)。是為十六。就根本合成三十六句。問。法身復云何。答。般若既即是法身何俟更問。若欲分別可以意知。不煩文也。又法報應化四身為本。於一一身起四身。謂從法身起報。起應起化。具起三。餘身亦如是。是為十六身。又從四身入一身。身身亦如是。復有十六。合前根本是為三十六身。身身俱是法界。故俱能起。故俱能入(云云)。
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○第三觀病患境者。夫有身即是病。四蛇性異。水火相違。鴟梟共棲蟒鼠同穴。毒器重擔諸苦之藪。四國為隣更互侵毀。力均則暫和乘虛則吞併。四大休否此喻可知。諸佛問訊法云。少病少惱。佛同人法。人既有病權不得無。但言少耳。病有二義。一因中實病。二果上權病。若偃臥毘耶託疾興教。因以身疾訓示凡俗斥小呵大。乃共文殊廣明因疾三種調伏。廣明果疾四種慰喻。又如來寄滅談常因病說力。皆是權巧入病法門引諸病惱。如此權病非今所觀。今所觀者業報生身。四蛇動作廢修聖道。若能觀察彌益用心。上智利根解前安忍。則於病境通達不勞重論。為不解者今更分別。如躃大樹萬斧便倒。如琢巨石億下乃穿。故重說也夫長病遠行是禪定大障。若身染疾失所修福起無量罪。經云。破壞浮囊發撤橋梁忘失正念。病故毀戒如破浮囊。破禪定如撤橋梁。起邪倒心惜膿血臭身破清淨法身名忘失正念。為是義故。應觀病患境復次有人平健悠悠徙倚懈怠若病急時更轉用心能辦眾事。又機宜不同悟應在病。即是四悉檀因緣應須病患境也。觀病為五。一明病相。二病起因緣。三明治法。四損益。五明止觀。一病相者。若善醫術巧知四大。上醫聽聲。中醫相色。下醫診脈。今不須精判醫法但略知而已。夫脈法關醫道不可言具。略示五藏病相。若脈洪直肝病相。輕浮是心病相。尖銳衝刺肺病相。如連珠腎病相。沈重遲緩脾病相。委細如體治家說。若身體苦重。堅結疼痛。枯痺痿瘠。是地大病相。若虛腫脹胮是水大病相。若舉身洪熱骨節酸楚。噓吸頓乏。是火大病相。若心懸忽怳。懊悶忘失。是風大病相。又面無光澤手足無汗。是肝病相。面青皅是心病相。面梨黑是肺病相。身無氣力是腎病相。體澁如麥糠是脾病相。若肝上有白物令眼睛疼赤脈曼成白翳。或眼睛破或上下生瘡。或觸風冷淚出。或痒或剌痛。或睛凹觸事多瞋。是肺害於肝而生此病。可用呵氣治之。若心淡熱手脚逆冷。心悶少力脣口燥裂。臍下結癥熱食不下。冷食逆心眩懊喜眠。多忘心瘇。頭眩口訥背胛急。四支煩疼心勞體蒸熱。狀似瘧。或作癥結或作水僻眼如布絹中視見近不見遠。是腎害於心可用吹呼治之。若肺脹胸塞兩脅下痛。兩肩胛疼似負重。頭項急喘氣麁大。唯出不入。遍體生瘡。喉痒如蟲咽吐不得喉或生瘡牙關強。或發風。鼻中膿血出眼闇鼻莖疼。鼻中生肉氣不通不別香臭。是心害肺成病。或飲冷水食熱食相觸成病。可用噓氣治之。若百脈不流節節疼痛。體腫耳聾鼻塞腰痛。背強心腹脹滿。上氣胸塞四支沈重。面黑瘦胞急痛悶。或淋或尿道不利脚膝逆冷。是脾害於腎。又其病
○第三觀病患境者。夫有身即是病。四蛇性異。水火相違。鴟梟共棲蟒鼠同穴。毒器重擔諸苦之藪。四國為隣更互侵毀。力均則暫和乘虛則吞併。四大休否此喻可知。諸佛問訊法云。少病少惱。佛同人法。人既有病權不得無。但言少耳。病有二義。一因中實病。二果上權病。若偃臥毘耶託疾興教。因以身疾訓示凡俗斥小呵大。乃共文殊廣明因疾三種調伏。廣明果疾四種慰喻。又如來寄滅談常因病說力。皆是權巧入病法門引諸病惱。如此權病非今所觀。今所觀者業報生身。四蛇動作廢修聖道。若能觀察彌益用心。上智利根解前安忍。則於病境通達不勞重論。為不解者今更分別。如躃大樹萬斧便倒。如琢巨石億下乃穿。故重說也夫長病遠行是禪定大障。若身染疾失所修福起無量罪。經云。破壞浮囊發撤橋梁忘失正念。病故毀戒如破浮囊。破禪定如撤橋梁。起邪倒心惜膿血臭身破清淨法身名忘失正念。為是義故。應觀病患境復次有人平健悠悠徙倚懈怠若病急時更轉用心能辦眾事。又機宜不同悟應在病。即是四悉檀因緣應須病患境也。觀病為五。一明病相。二病起因緣。三明治法。四損益。五明止觀。一病相者。若善醫術巧知四大。上醫聽聲。中醫相色。下醫診脈。今不須精判醫法但略知而已。夫脈法關醫道不可言具。略示五藏病相。若脈洪直肝病相。輕浮是心病相。尖銳衝刺肺病相。如連珠腎病相。沈重遲緩脾病相。委細如體治家說。若身體苦重。堅結疼痛。枯痺痿瘠。是地大病相。若虛腫脹胮是水大病相。若舉身洪熱骨節酸楚。噓吸頓乏。是火大病相。若心懸忽怳。懊悶忘失。是風大病相。又面無光澤手足無汗。是肝病相。面青皅是心病相。面梨黑是肺病相。身無氣力是腎病相。體澁如麥糠是脾病相。若肝上有白物令眼睛疼赤脈曼成白翳。或眼睛破或上下生瘡。或觸風冷淚出。或痒或剌痛。或睛凹觸事多瞋。是肺害於肝而生此病。可用呵氣治之。若心淡熱手脚逆冷。心悶少力脣口燥裂。臍下結癥熱食不下。冷食逆心眩懊喜眠。多忘心瘇。頭眩口訥背胛急。四支煩疼心勞體蒸熱。狀似瘧。或作癥結或作水僻眼如布絹中視見近不見遠。是腎害於心可用吹呼治之。若肺脹胸塞兩脅下痛。兩肩胛疼似負重。頭項急喘氣麁大。唯出不入。遍體生瘡。喉痒如蟲咽吐不得喉或生瘡牙關強。或發風。鼻中膿血出眼闇鼻莖疼。鼻中生肉氣不通不別香臭。是心害肺成病。或飲冷水食熱食相觸成病。可用噓氣治之。若百脈不流節節疼痛。體腫耳聾鼻塞腰痛。背強心腹脹滿。上氣胸塞四支沈重。面黑瘦胞急痛悶。或淋或尿道不利脚膝逆冷。是脾害於腎。又其病
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鬼如竈君。無頭無面一來掩人。可用𡁱氣治之。若體面上風痒㿇㿇通身痒悶。是肝害於脾。其色籠桶或如小兒擊櫪。或如旋風團欒轉。可用𡀗氣治之。又若多惛惛是肝中無魂。多忘失前後是心中無神。若多恐怖癲病。是肺中無魄。若多悲笑。是腎中無志。若多迴惑。是脾中無意。若多悵怏。是陰中無精。此名六神病相。二明病起因緣有六。一四大不順故病。二飲食不節故病。三坐禪不調故病。四鬼神得便五魔所為。六業起故病。四大不順者。行役無時強健擔負。棠觸寒熱外熱助火。火強破水。是增火病。外寒助水水增害火。是為水病。外風助氣氣吹火火動水。是為風病。或三大增害於地。名等分病。或身分增害三大。亦是等分。屬地病此四既動眾惱競生。二飲食不節亦能作病。如薑桂辛物增火。蔗蜜甘冷增水。梨增風膏膩增地。胡瓜為熱病而作因緣。即是噉不安之食。食者須別其性。若食食已入腹鎖化。麁者為糞尿細者融鎖。從腰三孔溜入四支。清變為血潤澤一身。如塵得水。若身血不充枯癖焦減。濁者變為脂膏。故諸根減而成垢。新諸根凝而成肉。又身火在下消生藏。令飲食化溜通變一身。世諺云。欲得老壽當溫足露首。若身火在上。又噉不安身食。則有病惱。次食五味增損五藏者。酸味增肝而損脾。苦味增心而損肺。辛味增肺而損肝。鹹味增腎而損心。甜味增脾而損腎。若知五藏有妨。宜禁其損而噉其增。以意斟酌。三坐禪不節。或倚壁柱衣服。或大眾未出而臥。其心慢怠魔得其便。使人身體背瘠骨節疼痛。名為注病最難治也。次數息不調。多令人痁癖筋脈攣縮。若發八觸用息違觸成病。八觸者。心與四大合則有四正體觸。復有四依觸合成八觸。重如沈下輕如上升。冷如氷室。熱如火舍。澁如挽逆滑如磨脂。軟如無骨麁如糠肌。此八觸四上四下。入息順地大而重。出息順風大而輕。又入息順水大而冷。出息順火大而熱。又入息順地大而澁。出息順風大而滑。又入息順水大而軟。出息順火大而麁。若發重觸而數出息。與觸相違即便成病。餘例可知。又但用止無方便成病者。若常止心於下多動地病。常止心於上多動風病。若常止心急撮多動火病。若常止心寬緩多動水病。次用觀不調偏僻成病者。初託胎時以思心起感召其母。母即思五色聲香味觸等。一毫氣動為水水為血。血為肉肉成五根五藏。今坐禪人思觀多損五藏成病。若緣色多動肝。緣聲多動腎。緣香多動肺。緣味多動心。緣觸多動脾。復次眼緣青多動肝。緣赤多動心。緣白多動肺。緣黑多動腎。緣黃多動脾。耳緣呼喚多動肝。緣語多動心。緣哭多動肺。緣吟多動腎。緣
鬼如竈君。無頭無面一來掩人。可用𡁱氣治之。若體面上風痒㿇㿇通身痒悶。是肝害於脾。其色籠桶或如小兒擊櫪。或如旋風團欒轉。可用𡀗氣治之。又若多惛惛是肝中無魂。多忘失前後是心中無神。若多恐怖癲病。是肺中無魄。若多悲笑。是腎中無志。若多迴惑。是脾中無意。若多悵怏。是陰中無精。此名六神病相。二明病起因緣有六。一四大不順故病。二飲食不節故病。三坐禪不調故病。四鬼神得便五魔所為。六業起故病。四大不順者。行役無時強健擔負。棠觸寒熱外熱助火。火強破水。是增火病。外寒助水水增害火。是為水病。外風助氣氣吹火火動水。是為風病。或三大增害於地。名等分病。或身分增害三大。亦是等分。屬地病此四既動眾惱競生。二飲食不節亦能作病。如薑桂辛物增火。蔗蜜甘冷增水。梨增風膏膩增地。胡瓜為熱病而作因緣。即是噉不安之食。食者須別其性。若食食已入腹鎖化。麁者為糞尿細者融鎖。從腰三孔溜入四支。清變為血潤澤一身。如塵得水。若身血不充枯癖焦減。濁者變為脂膏。故諸根減而成垢。新諸根凝而成肉。又身火在下消生藏。令飲食化溜通變一身。世諺云。欲得老壽當溫足露首。若身火在上。又噉不安身食。則有病惱。次食五味增損五藏者。酸味增肝而損脾。苦味增心而損肺。辛味增肺而損肝。鹹味增腎而損心。甜味增脾而損腎。若知五藏有妨。宜禁其損而噉其增。以意斟酌。三坐禪不節。或倚壁柱衣服。或大眾未出而臥。其心慢怠魔得其便。使人身體背瘠骨節疼痛。名為注病最難治也。次數息不調。多令人痁癖筋脈攣縮。若發八觸用息違觸成病。八觸者。心與四大合則有四正體觸。復有四依觸合成八觸。重如沈下輕如上升。冷如氷室。熱如火舍。澁如挽逆滑如磨脂。軟如無骨麁如糠肌。此八觸四上四下。入息順地大而重。出息順風大而輕。又入息順水大而冷。出息順火大而熱。又入息順地大而澁。出息順風大而滑。又入息順水大而軟。出息順火大而麁。若發重觸而數出息。與觸相違即便成病。餘例可知。又但用止無方便成病者。若常止心於下多動地病。常止心於上多動風病。若常止心急撮多動火病。若常止心寬緩多動水病。次用觀不調偏僻成病者。初託胎時以思心起感召其母。母即思五色聲香味觸等。一毫氣動為水水為血。血為肉肉成五根五藏。今坐禪人思觀多損五藏成病。若緣色多動肝。緣聲多動腎。緣香多動肺。緣味多動心。緣觸多動脾。復次眼緣青多動肝。緣赤多動心。緣白多動肺。緣黑多動腎。緣黃多動脾。耳緣呼喚多動肝。緣語多動心。緣哭多動肺。緣吟多動腎。緣
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歌多動脾。鼻緣臊多動肝。緣焦多動心。緣腥多動肺。緣臭多動腎。緣香多動脾。舌緣醋多動肝。緣苦多動心。緣辛多動肺。緣鹹多動腎。緣甜多動脾。身緣堅多動肝。緣煖多動心。緣輕多動肺。緣冷多動腎。緣重多動脾。此乃五藏相生。緣之過分以致於病。若就相剋者。緣白色多剋肝。緣黑多剋心。緣赤多剋肺。緣黃多剋腎。緣青多剋脾。餘聲等例可知。若五藏病隱密難知。坐禪及夢占之。若禪及夢多見青色青人獸師子虎狼。而生怖畏則是肝病。若禪及夢多見赤色火起。赤人獸赤刀仗。赤少男女親附抱持。或父母兄弟等生喜生畏者。即是心病。下去例隨色驗之。又觀僻動四大者。若觀境不定。或緣此或緣彼心即成諍。諍故亂風起成風病。如御嬰兒行但任之而已。急牽望速達即為患也。又專專守一境。起希望心報風熱勢不盡成熱病。又觀境心生時謂滅。滅時謂生。心相違致痒痛成地病。又不味所觀境而強為之。水大增成水病。四鬼病者。四大五藏非鬼。鬼非四大五藏。若入四大五藏。是名鬼病。若言無鬼病者。邪巫一向作鬼治有時得差。若言無四大病者。醫方一向作湯藥治有時得差。有一國王鬼病在空處。屢被針殺。鬼王自來住在心上。針者拱手。故知亦有鬼病矣。鬼亦不漫病人。良由人邪念種種事。或望知吉凶。兜醯羅鬼作種種變。青黃等色從五根入。則意地邪解能知吉凶。或知一身一家一村一國吉凶事。此非聖知也。若不治之久久則殺人。五魔病者與鬼亦不異。鬼但病身殺身。魔則破觀心。破法身慧命。起邪念想奪人功德。與鬼為異亦由行者於坐禪中。邪念利養。魔現種種衣服飲食七珍雜物。即領受歡喜。入心成病。此病難治下治中當說。六業病者。或專是先世業。或今世破戒動先世業。業力成病。還約五根知有所犯。若殺罪之業是肝眼病。飲酒罪業是心口病。婬罪業是腎耳病妄語罪業是脾舌病。若盜罪業是肺鼻病。毀五戒業則有五藏五根病起。業謝乃差。若今生持戒亦動業成病。故云。若有重罪頭痛得除。應地獄重受人中輕償。此是業欲謝故病也。夫業病多種。腫滿黃虛。凡諸病患須細心尋檢。知病根源然後用治也。三明治法宜對不同。若行役食飲而致患者。此須方藥調養即差。若坐禪不調而致患者。此還須坐禪。善調息觀乃可差耳。則非湯藥所宜。若鬼魔二病此須深觀行力。及大神呪乃得差耳。若業病者。當內用觀力外須懺悔。乃可得差。眾治不同宜善得其意。不可操刀把刃而自毀傷也。今約坐禪略示六治。一止。二氣。三息。四假想。五觀心。六方術。用止治者。溫師云。繫心在臍中如豆大。解衣諦了取相。後閉目合
歌多動脾。鼻緣臊多動肝。緣焦多動心。緣腥多動肺。緣臭多動腎。緣香多動脾。舌緣醋多動肝。緣苦多動心。緣辛多動肺。緣鹹多動腎。緣甜多動脾。身緣堅多動肝。緣煖多動心。緣輕多動肺。緣冷多動腎。緣重多動脾。此乃五藏相生。緣之過分以致於病。若就相剋者。緣白色多剋肝。緣黑多剋心。緣赤多剋肺。緣黃多剋腎。緣青多剋脾。餘聲等例可知。若五藏病隱密難知。坐禪及夢占之。若禪及夢多見青色青人獸師子虎狼。而生怖畏則是肝病。若禪及夢多見赤色火起。赤人獸赤刀仗。赤少男女親附抱持。或父母兄弟等生喜生畏者。即是心病。下去例隨色驗之。又觀僻動四大者。若觀境不定。或緣此或緣彼心即成諍。諍故亂風起成風病。如御嬰兒行但任之而已。急牽望速達即為患也。又專專守一境。起希望心報風熱勢不盡成熱病。又觀境心生時謂滅。滅時謂生。心相違致痒痛成地病。又不味所觀境而強為之。水大增成水病。四鬼病者。四大五藏非鬼。鬼非四大五藏。若入四大五藏。是名鬼病。若言無鬼病者。邪巫一向作鬼治有時得差。若言無四大病者。醫方一向作湯藥治有時得差。有一國王鬼病在空處。屢被針殺。鬼王自來住在心上。針者拱手。故知亦有鬼病矣。鬼亦不漫病人。良由人邪念種種事。或望知吉凶。兜醯羅鬼作種種變。青黃等色從五根入。則意地邪解能知吉凶。或知一身一家一村一國吉凶事。此非聖知也。若不治之久久則殺人。五魔病者與鬼亦不異。鬼但病身殺身。魔則破觀心。破法身慧命。起邪念想奪人功德。與鬼為異亦由行者於坐禪中。邪念利養。魔現種種衣服飲食七珍雜物。即領受歡喜。入心成病。此病難治下治中當說。六業病者。或專是先世業。或今世破戒動先世業。業力成病。還約五根知有所犯。若殺罪之業是肝眼病。飲酒罪業是心口病。婬罪業是腎耳病妄語罪業是脾舌病。若盜罪業是肺鼻病。毀五戒業則有五藏五根病起。業謝乃差。若今生持戒亦動業成病。故云。若有重罪頭痛得除。應地獄重受人中輕償。此是業欲謝故病也。夫業病多種。腫滿黃虛。凡諸病患須細心尋檢。知病根源然後用治也。三明治法宜對不同。若行役食飲而致患者。此須方藥調養即差。若坐禪不調而致患者。此還須坐禪。善調息觀乃可差耳。則非湯藥所宜。若鬼魔二病此須深觀行力。及大神呪乃得差耳。若業病者。當內用觀力外須懺悔。乃可得差。眾治不同宜善得其意。不可操刀把刃而自毀傷也。今約坐禪略示六治。一止。二氣。三息。四假想。五觀心。六方術。用止治者。溫師云。繫心在臍中如豆大。解衣諦了取相。後閉目合
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口齒舉舌向腭。令氣調恂。若心外馳。攝之令還。若念不見復解衣看之。熟取相貌還如前。此能治諸病亦能發諸禪。作此觀時亦有無量相貌。或痛如針刺。或急如繩牽。或痒如蟲噉。或冷如水灌。或熱如火炙。如是諸觸起時。一心精進無令退墮。若免此觸能發諸禪。若神意寂然即是電光定相。此尚能得禪。況不能愈疾。所以繫心在臍者。息從臍出。還入至臍。出入以臍為限。能易悟無常。復次人託胎時識神始與血合。帶系在臍臍能連持。又是諸腸胃源。尋源能見不淨能止貪欲。若四念處觀臍能成身念處門。若作六妙門臍是止門。兼能入道故多用之。正用治病者。丹田是氣海。能鎖吞萬病。若止心丹田則氣息調和。故能愈疾。即此意也。又有師言。上氣。胸滿。兩脅痛。背膂急。肩井痛。心熱懊。痛煩不能食。心瘇。臍下冷。上熱下冷。陰陽不和。氣嗽。右十二病。皆止丹田。丹田去臍下二寸半。或痛切者。移心向三里。痛又不除。移向兩脚大拇指爪橫文上。以差為度。頭痛。眼睛赤疼。脣口熱。繞鼻胞子。腹卒痛。兩耳聾。頸項強。右六病兩脚間須安置境界以心緣之。須臾水腹脹急痛但一心注境。若心悶當小息。小可更起倚重作前法。若覺小除彌須用治法。若因此腰脚急痛。即想兩脚下作一丈坑。移前境界置坑底。以心主之自當差。要在靜室。又常止心於足者。能治一切病。何故爾。五識在頭。心多上緣。心使風風動火。火融水水潤身。是故上分調而下分亂。以致諸病。或脚足攣躄等。又五藏如蓮華靡靡向下。識多上緣。氣強衝府藏翻破成病。心若緣下吹火下溜。飲食鎖化五藏順也。止心於足最為良治。今常用屢有深益。以此治他往往皆驗。蔣吳毛等即是其人。又隨諸病處諦心止之。不出三日無有異緣。無不得差。何故爾。如門開則來風閉扇則靜。心緣外境如開門。止心痛處如閉扇。理數然也。又心如王病如賊。心安此處賊則散壞。又未必一向止心病處。如皇帝祕法云。天地二氣交合各有五行。金木水火土如循環。故金化而水生。水流而木榮。木動而火明。火炎而土貞。此則相生。火得水而滅光。水遇土而不行。土值木而腫瘡。木遭金而折傷。此則相剋也。如金剋木肺強而肝弱。當止心於肺攝取白氣肝病則差。餘四藏可解。又用止治四大者。若急止治水寬止治火。止頂治地止足治風。二用氣治者。謂吹呼𡁱呵噓𡀗。皆於脣吻吐納轉側牙舌。徐詳運心帶想作氣。若冷用吹如吹火法。熱用呼。百節疼痛用𡁱亦治風。若煩脹上氣用呵。若痰癊用噓若勞倦用𡀗。六氣治五藏者。呵治肝。呼吹治心。噓治肺。𡁱治腎。𡀗治脾。
口齒舉舌向腭。令氣調恂。若心外馳。攝之令還。若念不見復解衣看之。熟取相貌還如前。此能治諸病亦能發諸禪。作此觀時亦有無量相貌。或痛如針刺。或急如繩牽。或痒如蟲噉。或冷如水灌。或熱如火炙。如是諸觸起時。一心精進無令退墮。若免此觸能發諸禪。若神意寂然即是電光定相。此尚能得禪。況不能愈疾。所以繫心在臍者。息從臍出。還入至臍。出入以臍為限。能易悟無常。復次人託胎時識神始與血合。帶系在臍臍能連持。又是諸腸胃源。尋源能見不淨能止貪欲。若四念處觀臍能成身念處門。若作六妙門臍是止門。兼能入道故多用之。正用治病者。丹田是氣海。能鎖吞萬病。若止心丹田則氣息調和。故能愈疾。即此意也。又有師言。上氣。胸滿。兩脅痛。背膂急。肩井痛。心熱懊。痛煩不能食。心瘇。臍下冷。上熱下冷。陰陽不和。氣嗽。右十二病。皆止丹田。丹田去臍下二寸半。或痛切者。移心向三里。痛又不除。移向兩脚大拇指爪橫文上。以差為度。頭痛。眼睛赤疼。脣口熱。繞鼻胞子。腹卒痛。兩耳聾。頸項強。右六病兩脚間須安置境界以心緣之。須臾水腹脹急痛但一心注境。若心悶當小息。小可更起倚重作前法。若覺小除彌須用治法。若因此腰脚急痛。即想兩脚下作一丈坑。移前境界置坑底。以心主之自當差。要在靜室。又常止心於足者。能治一切病。何故爾。五識在頭。心多上緣。心使風風動火。火融水水潤身。是故上分調而下分亂。以致諸病。或脚足攣躄等。又五藏如蓮華靡靡向下。識多上緣。氣強衝府藏翻破成病。心若緣下吹火下溜。飲食鎖化五藏順也。止心於足最為良治。今常用屢有深益。以此治他往往皆驗。蔣吳毛等即是其人。又隨諸病處諦心止之。不出三日無有異緣。無不得差。何故爾。如門開則來風閉扇則靜。心緣外境如開門。止心痛處如閉扇。理數然也。又心如王病如賊。心安此處賊則散壞。又未必一向止心病處。如皇帝祕法云。天地二氣交合各有五行。金木水火土如循環。故金化而水生。水流而木榮。木動而火明。火炎而土貞。此則相生。火得水而滅光。水遇土而不行。土值木而腫瘡。木遭金而折傷。此則相剋也。如金剋木肺強而肝弱。當止心於肺攝取白氣肝病則差。餘四藏可解。又用止治四大者。若急止治水寬止治火。止頂治地止足治風。二用氣治者。謂吹呼𡁱呵噓𡀗。皆於脣吻吐納轉側牙舌。徐詳運心帶想作氣。若冷用吹如吹火法。熱用呼。百節疼痛用𡁱亦治風。若煩脹上氣用呵。若痰癊用噓若勞倦用𡀗。六氣治五藏者。呵治肝。呼吹治心。噓治肺。𡁱治腎。𡀗治脾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又六氣同治一藏。藏有冷用吹。有熱用呼。有痛用𡁱。有煩滿用呵。有痰用噓。有乏倦用𡀗。餘四藏亦如是。又口吹去冷鼻徐內溫。安詳而入勿令衝突。於一上坐。七過為之。然後安心。安心少時更復用氣。此是用治意。若平常吐穢一兩即足。口呼去熱。鼻內清涼。口𡁱去痛除風。鼻內安和。口呵去煩。下氣散痰者。想胸痰。上分隨口出。下分隨息溜。故不須鼻中補也。噓去滿脹鼻內安鎖。𡀗去勞之鼻內和補。細心出內勿令過分。善能斟酌增損得宜。非唯自能治病亦能濟他。三用息為治者。夫色心相依而息。譬樵火相藉而煙瞻煙清濁知樵臊濕。察息強軟驗身健病。若身行風橫起。則痛痒成病。何暇用心。須急治之。先須識息有四伴。有聲曰風守之則散。結滯曰氣守之則結。出入不盡曰喘守之則勞。不聲不滯出入俱盡曰息守之則定。當求靜處結跏平身正直。縱任身體散誕四支。布置骨解。當令關節相應。不倚不曲緩帶轉側調適以左手置右手上。大指纔令相詣。縱放頰車。小小開口四五過長吐氣。次漸平頭徐徐閉目。勿令眼臉太急。常使籠籠然後用息也。用息治八觸相違病者。若因重觸成地大病。偏用出息治之。若發輕觸成風病。偏用入息治之。若發冷觸成水病。偏用出息治之。若發熱觸成火病。偏用入息治之。餘亦如是。若得調和正等隨意而用。此用常所數息非作別息也。次別運十二息者。謂上下焦滿增長滅壞冷煖衝持和補。此十二息帶假想心。所以者何。若初念入胎即有報息。隨母氣息兒漸長大。風路滑成。兒息出入不復隨母。生在異處各各有息。名報息。依息者依心而起。如瞋欲時氣息隆盛。此名依息也。前六氣就報息帶想。今十二息就依息帶想。故不同前也。前明緣五色為五藏病者。此則依藏為病。故用今依息治之。上息治沈重地病。下息治虛懸風病。焦息治脹滿。滿息治枯瘠。增長息能生長四大。外道服氣。祇應服此生長之氣耳。滅壞息散諸癊膜。冷息治熱。煖息治冷。衝息治癥結腫毒。持息治掉動不安。補息補虛乏。和息通融四大。作諸息時各隨心想皆令成就。細知諸病用諸息。勿謬用也。四假想治者。前氣息中兼帶用想。今專以假想為治。如辯師治癭法。如患癥人用針法。如阿含中用煖蘇治勞損法。如吞蛇法(云云)。五觀心治者。不帶想息直觀於心。內外推求。心不可得。病來偪誰誰受病者。六方術治者。術事不知則遠。知之則近。如治咽法。如治齒法。如捻大指治肝等(云云)。術事淺近體多貢幻。非出家人所須。元不須學。學須急棄。若修四三昧。泡脆之身損增無定。借用治病身安道存亦應無嫌。若用
又六氣同治一藏。藏有冷用吹。有熱用呼。有痛用𡁱。有煩滿用呵。有痰用噓。有乏倦用𡀗。餘四藏亦如是。又口吹去冷鼻徐內溫。安詳而入勿令衝突。於一上坐。七過為之。然後安心。安心少時更復用氣。此是用治意。若平常吐穢一兩即足。口呼去熱。鼻內清涼。口𡁱去痛除風。鼻內安和。口呵去煩。下氣散痰者。想胸痰。上分隨口出。下分隨息溜。故不須鼻中補也。噓去滿脹鼻內安鎖。𡀗去勞之鼻內和補。細心出內勿令過分。善能斟酌增損得宜。非唯自能治病亦能濟他。三用息為治者。夫色心相依而息。譬樵火相藉而煙瞻煙清濁知樵臊濕。察息強軟驗身健病。若身行風橫起。則痛痒成病。何暇用心。須急治之。先須識息有四伴。有聲曰風守之則散。結滯曰氣守之則結。出入不盡曰喘守之則勞。不聲不滯出入俱盡曰息守之則定。當求靜處結跏平身正直。縱任身體散誕四支。布置骨解。當令關節相應。不倚不曲緩帶轉側調適以左手置右手上。大指纔令相詣。縱放頰車。小小開口四五過長吐氣。次漸平頭徐徐閉目。勿令眼臉太急。常使籠籠然後用息也。用息治八觸相違病者。若因重觸成地大病。偏用出息治之。若發輕觸成風病。偏用入息治之。若發冷觸成水病。偏用出息治之。若發熱觸成火病。偏用入息治之。餘亦如是。若得調和正等隨意而用。此用常所數息非作別息也。次別運十二息者。謂上下焦滿增長滅壞冷煖衝持和補。此十二息帶假想心。所以者何。若初念入胎即有報息。隨母氣息兒漸長大。風路滑成。兒息出入不復隨母。生在異處各各有息。名報息。依息者依心而起。如瞋欲時氣息隆盛。此名依息也。前六氣就報息帶想。今十二息就依息帶想。故不同前也。前明緣五色為五藏病者。此則依藏為病。故用今依息治之。上息治沈重地病。下息治虛懸風病。焦息治脹滿。滿息治枯瘠。增長息能生長四大。外道服氣。祇應服此生長之氣耳。滅壞息散諸癊膜。冷息治熱。煖息治冷。衝息治癥結腫毒。持息治掉動不安。補息補虛乏。和息通融四大。作諸息時各隨心想皆令成就。細知諸病用諸息。勿謬用也。四假想治者。前氣息中兼帶用想。今專以假想為治。如辯師治癭法。如患癥人用針法。如阿含中用煖蘇治勞損法。如吞蛇法(云云)。五觀心治者。不帶想息直觀於心。內外推求。心不可得。病來偪誰誰受病者。六方術治者。術事不知則遠。知之則近。如治咽法。如治齒法。如捻大指治肝等(云云)。術事淺近體多貢幻。非出家人所須。元不須學。學須急棄。若修四三昧。泡脆之身損增無定。借用治病身安道存亦應無嫌。若用
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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邀名射利喧動時俗者。則是魔幻魔偽。急棄急棄。三十六獸嬈人者。應三遍誦呪曰。
邀名射利喧動時俗者。則是魔幻魔偽。急棄急棄。三十六獸嬈人者。應三遍誦呪曰。
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波提陀 毘耶多 那摩那 吉利波 阿違婆 推摩陀 難陀羅 憂陀摩 吉利摩 毘利吉
波提陀 毘耶多 那摩那 吉利波 阿違婆 推摩陀 難陀羅 憂陀摩 吉利摩 毘利吉
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遮陀摩。初得細心。外境觸心驚擲。於是氣上腹滿。胸煩頭痛悶。此是六神遍身遊戲。因驚擲失守。外有惡神入身奪其住處。故使如此。若治之法。閉口蹙鼻不令氣出。待氣遍身然後放氣令長遠。從頭至足遍身皆作出想。牽之令盡。如是三遍。然後誦呪。
遮陀摩。初得細心。外境觸心驚擲。於是氣上腹滿。胸煩頭痛悶。此是六神遍身遊戲。因驚擲失守。外有惡神入身奪其住處。故使如此。若治之法。閉口蹙鼻不令氣出。待氣遍身然後放氣令長遠。從頭至足遍身皆作出想。牽之令盡。如是三遍。然後誦呪。
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支波晝 烏蘇波晝 浮流波晝 牽氣波晝
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三遍竟。然後調息從一至十。命出入息言。阿那波那。阿晝波晝。病即差也。若赤痢白痢。卒中惡。面青。眼反。脣黑。不別人者。以手痛捻丹田。須臾即差。又隨身上有痛處。手杖痛打病處至四五十。此復何意。夫諸病無非心作。心有憂愁思慮邪氣得入。今以痛偪之則不暇橫想。邪氣去病除也。四明損益。損益皆有漸頓。若用息太過。五藏頓翻者。即雖未翻漸就增劇。以至頓翻者。若人巧修豁然頓益者。即雖與病相持。後當漸愈者。如服湯藥年月將漸乃得其益。內治亦然。若心利病輕心利病重。心鈍病輕心鈍病重。致有漸頓不同也。夫世間醫藥費財用工。又苦澁難服多諸禁忌。將養惜命者死計將餌。今無一文之費。不廢半日之功。無苦口之憂恣意飲噉。而人皆不肯行之。庸者不別貨。韻高和寡。吾甚傷之。能具十法必有良驗。一信。二用。乃至第十識遮障。信是道元。佛法初門。如治癩人信血是乳。敬駱駝骨是真舍利。決信此法能治此病。不生狐疑。信而不用於己無益。如執利劍不用擬賊。翻為彼害。不用亦爾。何意須勤。初中後夜朝暮專精。以得汗為度。鑽火中息火難可得。不勤亦爾。何謂為恒。恒用治法念念在緣而不動亂。何謂別病。別病因起如上所說。若不識病浪行治法不相主對。於事無益。何謂方便。善巧用治吐納得所。運想成就不失其宜。如琴弦緩急輾轉軫柱。輕重手指聲韻方調。何謂為久。若用未益。不計日月習不休廢。何謂知取捨。益則勤用損則改治。何謂知將護。善識禁忌行來飲食不使觸之。何謂識遮障。用益勿𠹕說未益勿疑謗。向人說者未差不差。差已更發。更治不差。設差倍功。若能十法具足。用上諸治益定無疑。我當為汝保任此事。終不虛也。
三遍竟。然後調息從一至十。命出入息言。阿那波那。阿晝波晝。病即差也。若赤痢白痢。卒中惡。面青。眼反。脣黑。不別人者。以手痛捻丹田。須臾即差。又隨身上有痛處。手杖痛打病處至四五十。此復何意。夫諸病無非心作。心有憂愁思慮邪氣得入。今以痛偪之則不暇橫想。邪氣去病除也。四明損益。損益皆有漸頓。若用息太過。五藏頓翻者。即雖未翻漸就增劇。以至頓翻者。若人巧修豁然頓益者。即雖與病相持。後當漸愈者。如服湯藥年月將漸乃得其益。內治亦然。若心利病輕心利病重。心鈍病輕心鈍病重。致有漸頓不同也。夫世間醫藥費財用工。又苦澁難服多諸禁忌。將養惜命者死計將餌。今無一文之費。不廢半日之功。無苦口之憂恣意飲噉。而人皆不肯行之。庸者不別貨。韻高和寡。吾甚傷之。能具十法必有良驗。一信。二用。乃至第十識遮障。信是道元。佛法初門。如治癩人信血是乳。敬駱駝骨是真舍利。決信此法能治此病。不生狐疑。信而不用於己無益。如執利劍不用擬賊。翻為彼害。不用亦爾。何意須勤。初中後夜朝暮專精。以得汗為度。鑽火中息火難可得。不勤亦爾。何謂為恒。恒用治法念念在緣而不動亂。何謂別病。別病因起如上所說。若不識病浪行治法不相主對。於事無益。何謂方便。善巧用治吐納得所。運想成就不失其宜。如琴弦緩急輾轉軫柱。輕重手指聲韻方調。何謂為久。若用未益。不計日月習不休廢。何謂知取捨。益則勤用損則改治。何謂知將護。善識禁忌行來飲食不使觸之。何謂識遮障。用益勿𠹕說未益勿疑謗。向人說者未差不差。差已更發。更治不差。設差倍功。若能十法具足。用上諸治益定無疑。我當為汝保任此事。終不虛也。
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摩訶止觀卷第八(上)
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摩訶止觀卷第八(下)
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隋天台智者大師說
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門人灌頂記
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若善修四三昧調和得所。以道力故必無眾病。設小違返冥刀扶持。自當銷愈。假令眾障峯起。當推死殉命殘生餘息。誓畢道場捨心決定。何罪不滅何業不轉。陳鍼開善(云云)。豈有四大五藏而不調差。如帝釋堂小鬼敬避。道場神大無妄侵撓。又城主剛守者強。城主恇守者忙。心是身主。同名同生天是神能守護人。心固則強身神尚爾。況道場神耶。如大論釋精進鬼黏五處(云云)。但一心修三昧眾病銷矣。五修止觀例前為十(云云)。先簡思議者。病因緣故生十法界。如為病故退失本心。棄廢禪定誹謗三寶。不惟先罪招禍。而言修善無福起大邪見。又惜身養命魚肉辛酒非時無度。或病差身壯五欲恣情。善心都盡惡業熾盛。起上中下罪。是為因病造三惡法界。若人自念此病困苦。皆由往日不善折致。深生慚愧不敢為非。雖嬰困篤而善心無改。起上中下善。是為因病造三善法界。若遭疾病因怖畏生死。知此病身酬於前業。若構生死將來流轉復何窮極。苦集危脆世世相隨為之受惱。當求寂滅無相涅槃。是為因病起聲聞法界。又觀此病病我色心。因於此病而致老死。死由於生生由昔有。有從取生。取從愛生。愛從受生。受從觸生。觸從六入生。六入從名色生。色即四大五根名即四心。觀此根大復從何生。青色從木生。黃色從地生。赤色從火生。白色從風生。黑色從水生。又觀木從水生。水從風生。風從地陽氣生。地從火生。火從木生。木還從水生。如是追逐周而復始。無自生者。觀外五行既爾。內五藏色亦復如是。肝從青氣生。心從赤氣生。肺從白氣生。腎從黑氣生。脾從黃氣生。此之肝藏為自體生。為從他生。即知肝藏從腎生。腎從肺生。肺從脾生。脾從心生。心從肝生。肝不自生。還從腎生。如是內求四大五藏。既其無體何故不壞。四心持之。識心持地想心持風。受心持火行心持水。是故不壞。此之四心為自生為不自生。即知行心從受生。受心從想生。想心從識生。識從過去行生。過去行從無明生。無明從妄想生。妄想還從妄想生。經云。妄想生妄想輪迴十二緣。如狂渴人見焰為水。南向逐之。逐之不得大喚言水。空中響應謂己大南。水應在北迴頭北走。如是四方皆逐不得。遂大懊惱。謂水入地爮地吼喚。身體疲極轉更至闇。亦復不得。南走喻舌逐味。北走喻耳逐聲。西走喻鼻逐香。東走喻眼逐色。爮地喻身逐觸。到闇喻意逐無明。如是六根遍走諸塵無一可得。亦不得因緣和合之相。但自疲苦。既覺知已不復更走。以不走故身心定住。心定住故豁爾悟解。發得因緣正智。知此色心等從本已來體性寂靜。非生非滅。妄想顛倒謂有生滅。
若善修四三昧調和得所。以道力故必無眾病。設小違返冥刀扶持。自當銷愈。假令眾障峯起。當推死殉命殘生餘息。誓畢道場捨心決定。何罪不滅何業不轉。陳鍼開善(云云)。豈有四大五藏而不調差。如帝釋堂小鬼敬避。道場神大無妄侵撓。又城主剛守者強。城主恇守者忙。心是身主。同名同生天是神能守護人。心固則強身神尚爾。況道場神耶。如大論釋精進鬼黏五處(云云)。但一心修三昧眾病銷矣。五修止觀例前為十(云云)。先簡思議者。病因緣故生十法界。如為病故退失本心。棄廢禪定誹謗三寶。不惟先罪招禍。而言修善無福起大邪見。又惜身養命魚肉辛酒非時無度。或病差身壯五欲恣情。善心都盡惡業熾盛。起上中下罪。是為因病造三惡法界。若人自念此病困苦。皆由往日不善折致。深生慚愧不敢為非。雖嬰困篤而善心無改。起上中下善。是為因病造三善法界。若遭疾病因怖畏生死。知此病身酬於前業。若構生死將來流轉復何窮極。苦集危脆世世相隨為之受惱。當求寂滅無相涅槃。是為因病起聲聞法界。又觀此病病我色心。因於此病而致老死。死由於生生由昔有。有從取生。取從愛生。愛從受生。受從觸生。觸從六入生。六入從名色生。色即四大五根名即四心。觀此根大復從何生。青色從木生。黃色從地生。赤色從火生。白色從風生。黑色從水生。又觀木從水生。水從風生。風從地陽氣生。地從火生。火從木生。木還從水生。如是追逐周而復始。無自生者。觀外五行既爾。內五藏色亦復如是。肝從青氣生。心從赤氣生。肺從白氣生。腎從黑氣生。脾從黃氣生。此之肝藏為自體生。為從他生。即知肝藏從腎生。腎從肺生。肺從脾生。脾從心生。心從肝生。肝不自生。還從腎生。如是內求四大五藏。既其無體何故不壞。四心持之。識心持地想心持風。受心持火行心持水。是故不壞。此之四心為自生為不自生。即知行心從受生。受心從想生。想心從識生。識從過去行生。過去行從無明生。無明從妄想生。妄想還從妄想生。經云。妄想生妄想輪迴十二緣。如狂渴人見焰為水。南向逐之。逐之不得大喚言水。空中響應謂己大南。水應在北迴頭北走。如是四方皆逐不得。遂大懊惱。謂水入地爮地吼喚。身體疲極轉更至闇。亦復不得。南走喻舌逐味。北走喻耳逐聲。西走喻鼻逐香。東走喻眼逐色。爮地喻身逐觸。到闇喻意逐無明。如是六根遍走諸塵無一可得。亦不得因緣和合之相。但自疲苦。既覺知已不復更走。以不走故身心定住。心定住故豁爾悟解。發得因緣正智。知此色心等從本已來體性寂靜。非生非滅。妄想顛倒謂有生滅。
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若不隨妄想則無明滅乃至老死滅。畢故不造新。如不然火是則無煙。既不得無明老死病為病誰。是名觀病起緣覺法界。又觀此病。皆由愛惜身命財物致受眾惱。亦是持戒不完多病短命。亦是心志劣弱不能安忍。身神不護。亦是精進力薄。無善補禳。亦是無禪定力。為病所動。亦是心少智慧。不達無常苦空無我。致嬰此疾。今以己疾愍於彼疾。即起慈悲發於願行。捨無遺悋順理安耐。勤加正意覺悟無常。是為因病起六度菩薩界。又觀此病。知從前世妄想顛倒諸煩惱生。如是妄想無有真實。我及涅槃是二皆空。是名因病起通教菩薩界。又觀此病雖畢竟空。空無所受而受諸受。未具佛法不應滅受取證。是為因病起別教菩薩界。如是等法因於病患次第出生。是名思議境非今所觀也。不思議境者。一念病心非真非有。即是法性法界。一切法趣病是趣不過。唯法界之都無九界差別。如如意珠不空不有不前不後。病亦如是。絕言離相寂滅清淨。故名不可思議。達病實際何喜何憂。作是觀時豁爾消差。金光明云。直聞是言病即除愈。即初觀意耳。復有深重難除差者。至長者所為合眾藥。病乃得差。即後九觀意也。一切眾生皆具此理而不能識。隨見思流沒分段海。深生悲愍。欲與非有即空道滅之樂。是為有疾菩薩能以空觀調伏其心。心調伏故實疾除愈。以慈悲故權疾則生。生分段土。視分段人猶如一子。子既有病父母亦病。因以身疾而慰喻之。子病若愈父母亦愈。是名體析慰喻有疾菩薩也。又觀此病雖即空寂。是諸眾生不純因空而得度脫。當識空病種種法門。聲聞二乘以不識故。隨無明無知流沒變易海。不能分別諸病差品。是故佛法不得現前。眾生淨土皆不成就。為是義故即起慈悲拔無知苦。與道種智分別之樂。是名有疾菩薩能以假觀調伏其心。心調伏故實疾除愈。以慈悲故權病則生。生方便土。觀方便人猶如一子。其子病故父母亦病。因以身疾慰喻其子。子無知愈父母亦愈。是名別教慰喻有疾菩薩。又觀此病雖即法界。而諸眾生不即中道。此理未顯隨無明流沒變易海。經云。三賢十聖住果報。即是實報因果病也。為是義故而起慈悲拔無明苦。與究竟樂。是為有疾菩薩用中道觀調伏其心。心調伏故實疾除愈。以慈悲故權病則生。生實報土。視變易人猶如一子。子既有病父母亦病。因以身疾慰喻其子。子無明愈父母亦愈。是名圓教慰喻有疾菩薩也。如是三疾一心中生。如是調伏一觀調伏。如是慈悲圓普慈悲。如是示現普門示現。如是慰喻一音演說。為易解故如前分別。實而論之即不思議慈悲。唯彼淨名具如此法。三實圓除三權普現。彼上人者難為酬對
若不隨妄想則無明滅乃至老死滅。畢故不造新。如不然火是則無煙。既不得無明老死病為病誰。是名觀病起緣覺法界。又觀此病。皆由愛惜身命財物致受眾惱。亦是持戒不完多病短命。亦是心志劣弱不能安忍。身神不護。亦是精進力薄。無善補禳。亦是無禪定力。為病所動。亦是心少智慧。不達無常苦空無我。致嬰此疾。今以己疾愍於彼疾。即起慈悲發於願行。捨無遺悋順理安耐。勤加正意覺悟無常。是為因病起六度菩薩界。又觀此病。知從前世妄想顛倒諸煩惱生。如是妄想無有真實。我及涅槃是二皆空。是名因病起通教菩薩界。又觀此病雖畢竟空。空無所受而受諸受。未具佛法不應滅受取證。是為因病起別教菩薩界。如是等法因於病患次第出生。是名思議境非今所觀也。不思議境者。一念病心非真非有。即是法性法界。一切法趣病是趣不過。唯法界之都無九界差別。如如意珠不空不有不前不後。病亦如是。絕言離相寂滅清淨。故名不可思議。達病實際何喜何憂。作是觀時豁爾消差。金光明云。直聞是言病即除愈。即初觀意耳。復有深重難除差者。至長者所為合眾藥。病乃得差。即後九觀意也。一切眾生皆具此理而不能識。隨見思流沒分段海。深生悲愍。欲與非有即空道滅之樂。是為有疾菩薩能以空觀調伏其心。心調伏故實疾除愈。以慈悲故權疾則生。生分段土。視分段人猶如一子。子既有病父母亦病。因以身疾而慰喻之。子病若愈父母亦愈。是名體析慰喻有疾菩薩也。又觀此病雖即空寂。是諸眾生不純因空而得度脫。當識空病種種法門。聲聞二乘以不識故。隨無明無知流沒變易海。不能分別諸病差品。是故佛法不得現前。眾生淨土皆不成就。為是義故即起慈悲拔無知苦。與道種智分別之樂。是名有疾菩薩能以假觀調伏其心。心調伏故實疾除愈。以慈悲故權病則生。生方便土。觀方便人猶如一子。其子病故父母亦病。因以身疾慰喻其子。子無知愈父母亦愈。是名別教慰喻有疾菩薩。又觀此病雖即法界。而諸眾生不即中道。此理未顯隨無明流沒變易海。經云。三賢十聖住果報。即是實報因果病也。為是義故而起慈悲拔無明苦。與究竟樂。是為有疾菩薩用中道觀調伏其心。心調伏故實疾除愈。以慈悲故權病則生。生實報土。視變易人猶如一子。子既有病父母亦病。因以身疾慰喻其子。子無明愈父母亦愈。是名圓教慰喻有疾菩薩也。如是三疾一心中生。如是調伏一觀調伏。如是慈悲圓普慈悲。如是示現普門示現。如是慰喻一音演說。為易解故如前分別。實而論之即不思議慈悲。唯彼淨名具如此法。三實圓除三權普現。彼上人者難為酬對
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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。國王長者實疾全在。不堪顧命。二乘雖除取相辭不堪行。菩薩乃却客塵往往致屈。唯彼文殊道力相隣。扣機承旨故其能也。問云。居士。此疾何所因起。其生久如。當云何滅。居士答云。今我病者從大悲起。以眾生病是故我病。眾生病愈是故我愈。夫眾生實疾從癡愛生。癡愛纔生大悲亦起。癡愛纔滅大悲亦滅。眾生有愈有不愈。菩薩有疾有不疾。若無疾者知其子愈。若有疾者化道未休。故方丈問疾茅城背痛。皆此義也誓願既等虛空。有疾亦彌法界。是名不思議慈悲也。慈悲力大。菩薩適發此心疾即除愈。不俟更修下法。法喜天台(云云)。若發心不真欺眾生要三寶。有所規求病亦不差。若能真誠有大勢力。安心者。若人道場病時如上所說。體解發心端身正念。唯止唯觀。善巧悉檀調適得所。一上坐即覺清涼。或頓損或漸損。是名大藥。更不紛擾修餘治法也。破法遍者。行人病時觀病。為因色病為因心病。若色是病者。外山林等皆應是病。死人亦應是病。屍及山林未曾受惱。當知色非病也。祇由心想計有此病。今觀病心不自不他四句叵得。非內非外畢竟清淨。心如虛空誰是於病。淨名云。非地大不離地大。非身合身相不可得故。非心合心如幻故。不得病心生。不得病心無生。亦生亦無生。非生非無生。單複具足皆如上破陰入中說。識通塞者。觀於病法。句句之中識諦緣度。觀病觀智句句識諦緣度。了了分明而無疑惑。解字非字知得知失例如上說也。道品調適者。若觀病是四大病是不淨。病若離四大病即是淨病非四大非離四大。病即非淨非不淨。有真非有非真。空假非空非假。枯榮非枯非榮。如是等義皆與身念處無二無別。如此病受非苦非樂。病之想行非我非無我。病心非常非無常。例如上義。三十七品於枕席間皆得成就。解苦無苦入清涼池。助道者。若修正觀未得差者。當借前來六種之治。正助合行尚能入道。何況身疾而不消除。作此觀時雖滯床枕深識次位。我觀病患道理宛然。如彼瑠璃在深潭底。我此觀智但是名字。因疾未除果疾是分。若似解之位。因疾少輕道心轉熟。果疾猶重不免眾災。若入無生法忍。因疾雖盡猶有果疾。我今不應非位起慢。言我病行均彼上人。安忍者。但勤正助。莫為內外障緣阻礙休息。答正助稽留。疾成道廢。能安心在疾。不動不退所作辦也。設得病損行觀明淨。不生貪著莫起愛染。十法成就疾入法流。是名病患境修大乘觀獲無生忍得一大車。例前可知(云云)。
。國王長者實疾全在。不堪顧命。二乘雖除取相辭不堪行。菩薩乃却客塵往往致屈。唯彼文殊道力相隣。扣機承旨故其能也。問云。居士。此疾何所因起。其生久如。當云何滅。居士答云。今我病者從大悲起。以眾生病是故我病。眾生病愈是故我愈。夫眾生實疾從癡愛生。癡愛纔生大悲亦起。癡愛纔滅大悲亦滅。眾生有愈有不愈。菩薩有疾有不疾。若無疾者知其子愈。若有疾者化道未休。故方丈問疾茅城背痛。皆此義也誓願既等虛空。有疾亦彌法界。是名不思議慈悲也。慈悲力大。菩薩適發此心疾即除愈。不俟更修下法。法喜天台(云云)。若發心不真欺眾生要三寶。有所規求病亦不差。若能真誠有大勢力。安心者。若人道場病時如上所說。體解發心端身正念。唯止唯觀。善巧悉檀調適得所。一上坐即覺清涼。或頓損或漸損。是名大藥。更不紛擾修餘治法也。破法遍者。行人病時觀病。為因色病為因心病。若色是病者。外山林等皆應是病。死人亦應是病。屍及山林未曾受惱。當知色非病也。祇由心想計有此病。今觀病心不自不他四句叵得。非內非外畢竟清淨。心如虛空誰是於病。淨名云。非地大不離地大。非身合身相不可得故。非心合心如幻故。不得病心生。不得病心無生。亦生亦無生。非生非無生。單複具足皆如上破陰入中說。識通塞者。觀於病法。句句之中識諦緣度。觀病觀智句句識諦緣度。了了分明而無疑惑。解字非字知得知失例如上說也。道品調適者。若觀病是四大病是不淨。病若離四大病即是淨病非四大非離四大。病即非淨非不淨。有真非有非真。空假非空非假。枯榮非枯非榮。如是等義皆與身念處無二無別。如此病受非苦非樂。病之想行非我非無我。病心非常非無常。例如上義。三十七品於枕席間皆得成就。解苦無苦入清涼池。助道者。若修正觀未得差者。當借前來六種之治。正助合行尚能入道。何況身疾而不消除。作此觀時雖滯床枕深識次位。我觀病患道理宛然。如彼瑠璃在深潭底。我此觀智但是名字。因疾未除果疾是分。若似解之位。因疾少輕道心轉熟。果疾猶重不免眾災。若入無生法忍。因疾雖盡猶有果疾。我今不應非位起慢。言我病行均彼上人。安忍者。但勤正助。莫為內外障緣阻礙休息。答正助稽留。疾成道廢。能安心在疾。不動不退所作辦也。設得病損行觀明淨。不生貪著莫起愛染。十法成就疾入法流。是名病患境修大乘觀獲無生忍得一大車。例前可知(云云)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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○第四觀業相境者。行人無量劫來所作善惡諸業。或已受報或未受報。若平平運心相則不現。今修止觀能動諸業。故善惡相現。疑者言。大乘平等何相可論。今言不爾。祇由平等鏡淨故諸業像現。光明云。將證十地相皆前現。阿含云。將證初果八十八頭蛇於其前死。大小兩乘相文甚多。又法華云。深達罪福相遍照於十方。罪福祇是善惡業耳。淨名云。於第一義而不動善能分別諸法相。故汝難非也。明業相為四。一相發因緣。二正發相。三料簡。四止觀。因緣者。有內有外。內者。止觀研心。心漸明淨照諸善惡。或可以止止惡惡方欲滅。以觀觀善善方欲生。或可以止止惡惡因靜生。以觀觀善善因觀滅。無量業相出止觀中。如鏡被磨萬像自現。外者。諸佛慈悲常應一切。眾生無機不能得覩。以止觀力能感諸佛。示善惡禪諸業則現。如持花鬘示於大眾。是名內外因緣。若得此意。細判罪福皂白無濫。堪為方等師調伏於他。今但研心止觀令業謝行成。一心取道何用曲辨相耶。二明業相發者。發無前後且逐語便先明善發。其相有六。一報果相現。二習因相現。三報前現習後現。四習前現報後現。五習報俱時現。六前後不定。諸業現時參差萬品。識此六意分別無謬。云何名習因習果。阿毘曇人云。習因是自分因。習果是依果。又習名習續。自分種子相生。後念心起習續於前。前念為因後念為果。此義通三性。論家但在善惡無記無習續也。報因報果者。此就異世。前習因習果皆名報因。此因牽來果故以報目之。名為報因。後受五道身即是報果也。就今果報身上復起善惡習續。習因習果總望前世此習續是果。若望後世此習續是因。數家明報得鴿雀身是報果。多婬是習果。論家鴿身及多婬俱是報果。婬由貪起。貪是習果。又今生煩惱起名習因。成業即報因。後生起煩惱名習果。苦痛名報果。若坐禪中但見諸相此名報果相現。由昔因故亦得言報因。又能起因牽於後報互受名耳。今但判為報果相也。若於坐中不見諸相。欝爾起心是發習因能牽來果故。亦得名習果酬昔因故。互受其名。今但判為習因也。善相眾多且約六度。檀相發者。若於坐中忽見福田勝境三寶形像。聖眾大德父母師僧。有行之人。受己供養。或見悲田受供養。或見兩田雖不受供養而皆歡喜。或不見諸田受與不受。但見所施具羅列布滿。或不見施物但見淨地。或表今生施報相。或表昔生施報相。或見好行檀人。來至其前稱讚檀捨。如是等事皆是報果發相。次都不見諸相。但心欝然欲行惠施恭敬供養三寶父母師僧。或悲傷貧苦而欲救濟。或於檀施法門通達偏自明了。如是等心皆是習因發相。
○第四觀業相境者。行人無量劫來所作善惡諸業。或已受報或未受報。若平平運心相則不現。今修止觀能動諸業。故善惡相現。疑者言。大乘平等何相可論。今言不爾。祇由平等鏡淨故諸業像現。光明云。將證十地相皆前現。阿含云。將證初果八十八頭蛇於其前死。大小兩乘相文甚多。又法華云。深達罪福相遍照於十方。罪福祇是善惡業耳。淨名云。於第一義而不動善能分別諸法相。故汝難非也。明業相為四。一相發因緣。二正發相。三料簡。四止觀。因緣者。有內有外。內者。止觀研心。心漸明淨照諸善惡。或可以止止惡惡方欲滅。以觀觀善善方欲生。或可以止止惡惡因靜生。以觀觀善善因觀滅。無量業相出止觀中。如鏡被磨萬像自現。外者。諸佛慈悲常應一切。眾生無機不能得覩。以止觀力能感諸佛。示善惡禪諸業則現。如持花鬘示於大眾。是名內外因緣。若得此意。細判罪福皂白無濫。堪為方等師調伏於他。今但研心止觀令業謝行成。一心取道何用曲辨相耶。二明業相發者。發無前後且逐語便先明善發。其相有六。一報果相現。二習因相現。三報前現習後現。四習前現報後現。五習報俱時現。六前後不定。諸業現時參差萬品。識此六意分別無謬。云何名習因習果。阿毘曇人云。習因是自分因。習果是依果。又習名習續。自分種子相生。後念心起習續於前。前念為因後念為果。此義通三性。論家但在善惡無記無習續也。報因報果者。此就異世。前習因習果皆名報因。此因牽來果故以報目之。名為報因。後受五道身即是報果也。就今果報身上復起善惡習續。習因習果總望前世此習續是果。若望後世此習續是因。數家明報得鴿雀身是報果。多婬是習果。論家鴿身及多婬俱是報果。婬由貪起。貪是習果。又今生煩惱起名習因。成業即報因。後生起煩惱名習果。苦痛名報果。若坐禪中但見諸相此名報果相現。由昔因故亦得言報因。又能起因牽於後報互受名耳。今但判為報果相也。若於坐中不見諸相。欝爾起心是發習因能牽來果故。亦得名習果酬昔因故。互受其名。今但判為習因也。善相眾多且約六度。檀相發者。若於坐中忽見福田勝境三寶形像。聖眾大德父母師僧。有行之人。受己供養。或見悲田受供養。或見兩田雖不受供養而皆歡喜。或不見諸田受與不受。但見所施具羅列布滿。或不見施物但見淨地。或表今生施報相。或表昔生施報相。或見好行檀人。來至其前稱讚檀捨。如是等事皆是報果發相。次都不見諸相。但心欝然欲行惠施恭敬供養三寶父母師僧。或悲傷貧苦而欲救濟。或於檀施法門通達偏自明了。如是等心皆是習因發相。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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或先起此心却見報相。或先見報相却發此心。或俱發或不定發。可以意知。戒相發時亦有六意。若見十師衣鉢壇場羯磨歡喜愛念。或雖不見此相。而見自身衣裳淨潔威儀蓋眾。又見常持戒人面目光澤。舉動安詳來稱讚戒。如是等相皆是持戒報果發也。或時皆不見此相欝然持戒心生。自言戒淨篇聚不足可持。或欲匡正諸破戒者皆令如法。自解律文精通戒部。是為習因發相。或先後俱雜可以意知。忍相發者。或見能忍人。或見身行忍事。或自見其身端正淨潔手脚嚴整。世所希有。或見端正忍人來稱讚忍。是忍報果相。或直發忍心。又解忍法門。是名忍習因發相。前後俱雜可以意知。精進相者。或見精進人。或見己精進事。見身多氣力盛壯英雄。或見常行精進人晝夜無廢稱讚精進。是進報果相。或不見相但發精進心。初中後夜不自惜身。或通達精進法門。是名精進習因相。前後俱雜可以意知。禪相者後境中廣說。智慧相者菩薩境中當廣說。六度習報既有六種。一切善法亦如是。若細尋此法。逾久逾明。不煩多說亦不得多說。面受口決隨意廣論。諸方等師相傳云。負三寶物其相現時決應須償。南岳師云。若自有物償者善。若自無物欲廢行法四方馳求。此有二義。眾生昔罪何量。負貸三寶非止一條。如羅漢先直取道未遑償業。故名觝責。行者若廢道場而行乞匃。紛動數年豈非魔事。今且未償。但決志修行諸佛實法展我成立。成者。待破煩惱入無生忍。於法身地廣供養一切三寶。還入生死以償眾生。菩薩爾時不名觝責。立者。待功夫著滿名行竪立。果報自至時當償三寶。非是觝負不作償心。小乞申延期於展立耳此豈非好事。若廢行法出於道場。此決須償。不得讀誦聽學營私眾務。決應方便求財償之。此釋與優婆塞戒經同。經云。若負三寶物人正事修道。欲求須陀洹乃至阿羅漢者。則不須償也。不學道應急償也。阿羅漢人若用佛物此則無罪。次明惡相者。諸惡甚多且約六蔽。於一一蔽皆有六意。慳蔽相者。若見三寶師僧父母。或形容憔悴或裸袒。或衣裳藍縷。或飢餓惙然。寺宇空荒。或見一切物皆被守護封緘閉塞。與前為異。前人對物歡喜。今見乞人對物瞋詬。前物表施具今物表慳具。或見慳人來至其前。是名慳蔽報果發相。具有六種。例前可知(云云)。破戒相者。若見三寶形像師僧尊長及以父母。頭首斷絕地陷不勝。或身體破裂鞭打苦惱。或見身首異處寺舍零落。或見父母詬罵三寶呵責。或見喜殺屠兒來住其前。又惡禽毒蟲緣其身首。皆是瞋蔽報相也。亦有六意例前(云云)。若見不淨屎尿死屍臭物當道。深水橫路行不得前。或見交昔婬人
或先起此心却見報相。或先見報相却發此心。或俱發或不定發。可以意知。戒相發時亦有六意。若見十師衣鉢壇場羯磨歡喜愛念。或雖不見此相。而見自身衣裳淨潔威儀蓋眾。又見常持戒人面目光澤。舉動安詳來稱讚戒。如是等相皆是持戒報果發也。或時皆不見此相欝然持戒心生。自言戒淨篇聚不足可持。或欲匡正諸破戒者皆令如法。自解律文精通戒部。是為習因發相。或先後俱雜可以意知。忍相發者。或見能忍人。或見身行忍事。或自見其身端正淨潔手脚嚴整。世所希有。或見端正忍人來稱讚忍。是忍報果相。或直發忍心。又解忍法門。是名忍習因發相。前後俱雜可以意知。精進相者。或見精進人。或見己精進事。見身多氣力盛壯英雄。或見常行精進人晝夜無廢稱讚精進。是進報果相。或不見相但發精進心。初中後夜不自惜身。或通達精進法門。是名精進習因相。前後俱雜可以意知。禪相者後境中廣說。智慧相者菩薩境中當廣說。六度習報既有六種。一切善法亦如是。若細尋此法。逾久逾明。不煩多說亦不得多說。面受口決隨意廣論。諸方等師相傳云。負三寶物其相現時決應須償。南岳師云。若自有物償者善。若自無物欲廢行法四方馳求。此有二義。眾生昔罪何量。負貸三寶非止一條。如羅漢先直取道未遑償業。故名觝責。行者若廢道場而行乞匃。紛動數年豈非魔事。今且未償。但決志修行諸佛實法展我成立。成者。待破煩惱入無生忍。於法身地廣供養一切三寶。還入生死以償眾生。菩薩爾時不名觝責。立者。待功夫著滿名行竪立。果報自至時當償三寶。非是觝負不作償心。小乞申延期於展立耳此豈非好事。若廢行法出於道場。此決須償。不得讀誦聽學營私眾務。決應方便求財償之。此釋與優婆塞戒經同。經云。若負三寶物人正事修道。欲求須陀洹乃至阿羅漢者。則不須償也。不學道應急償也。阿羅漢人若用佛物此則無罪。次明惡相者。諸惡甚多且約六蔽。於一一蔽皆有六意。慳蔽相者。若見三寶師僧父母。或形容憔悴或裸袒。或衣裳藍縷。或飢餓惙然。寺宇空荒。或見一切物皆被守護封緘閉塞。與前為異。前人對物歡喜。今見乞人對物瞋詬。前物表施具今物表慳具。或見慳人來至其前。是名慳蔽報果發相。具有六種。例前可知(云云)。破戒相者。若見三寶形像師僧尊長及以父母。頭首斷絕地陷不勝。或身體破裂鞭打苦惱。或見身首異處寺舍零落。或見父母詬罵三寶呵責。或見喜殺屠兒來住其前。又惡禽毒蟲緣其身首。皆是瞋蔽報相也。亦有六意例前(云云)。若見不淨屎尿死屍臭物當道。深水橫路行不得前。或見交昔婬人
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。又示不淨相穢惡可恥。或見己身身體臭處。或見多婬人來說放逸事。或見禽獸人等交。此皆是婬罪報相。亦有六意(云云)。若見一生所盜物處。所盜物主來瞋詬縛切此物。或見好盜人來勸說盜事。皆是盜相果報也。六意例前(云云)。若見父母師僧及外人。諍計瞋毒種種間構誹謗於己或見多口過人來。即是口四過報果相。六種(云云)。或見醉人吐臥狼藉。或見己身沈昏等。皆是飲酒報果相。亦六意。是等皆是破戒蔽報果相也。餘四蔽例此可知。故不委記(云云)。復次內心苦痛是殺習。內心沈重是盜習。內心煩躁是婬習。俱有是等分習。三料簡善惡相現為障不同或非障而障。障而非障。障非障俱障。障非障俱不障。非障而障者。若人先發善相當時歡喜。後起愛慢輕忽於他。恃此證相作貢高本。漸染名利過患轉生。心退法壞捨戒還俗。無惡不造。豈非初因不障之善。後致大障之惡耶。障而非障者。如先發惡相慚愧怖畏。勤懺此惡。斷相續心永不起罪。勤行眾善至辦大事。豈非初因於障後致不障耶。俱障俱不障例可知(云云)。若非障而障者。此是善將滅而相現。此善滅表惡生。若障非障者。此是惡將滅而相現。此惡表善生。若障不障俱不障者。此相表善不滅惡不生。若障不障俱障者。此表惡不滅善不生。此約初善為語。謂善不障惡為障如上分別。若約真諦為言者。上諸善惡悉皆是障。故淨業障經云。一切惡障一切善障。若約假為語。真諦善惡俱皆是障。若約中為語。假上善惡俱皆是障。故障不可盡。復次善惡習因心起。是則易知。善惡報果相起。是則難知。若善報相扶善習因心起。或前或後現者。多是性善相。孤然起者。多是無作善相。惡報果相扶惡習因心起。或前或後多是性惡。不扶習起。多是違無作惡。復次善惡報果孤然起者。雖以無作往判理復難明。多好雜魔。若欲分別。須細意撿挍。用空明善惡等十法往驗。若過不及則是魔相。異此乃是無作也。又三相往驗。所謂久久住數數來。又壞禪心。此三是魔相也。無此三是無作。復次諸惡相現時。初現瞋怒。再來平平。三現歡喜。或人諫曉。或人驅逐。當知皆是惡欲滅相也。夫發心真正慧解分明。善識諸相一一無謬。不為諸障所惑。打心入理更增其明。行有餘力分別業門。雖通達自在。兼以化他。若分別業相不能縷碎。但總知是障無所取著。直打心觀理業不能礙。若本無解心又發意邪僻。見此相已而生愛著。魔得其便入示吉凶。更相因倚貿易財食死墮鬼道。此非鬼禪更謂誰耶。若自正正他。須得其意親自行證。又師氏口決。方可彰言。莫輒媒衒。妄作寒熱。禍則大矣。深囑
。又示不淨相穢惡可恥。或見己身身體臭處。或見多婬人來說放逸事。或見禽獸人等交。此皆是婬罪報相。亦有六意(云云)。若見一生所盜物處。所盜物主來瞋詬縛切此物。或見好盜人來勸說盜事。皆是盜相果報也。六意例前(云云)。若見父母師僧及外人。諍計瞋毒種種間構誹謗於己或見多口過人來。即是口四過報果相。六種(云云)。或見醉人吐臥狼藉。或見己身沈昏等。皆是飲酒報果相。亦六意。是等皆是破戒蔽報果相也。餘四蔽例此可知。故不委記(云云)。復次內心苦痛是殺習。內心沈重是盜習。內心煩躁是婬習。俱有是等分習。三料簡善惡相現為障不同或非障而障。障而非障。障非障俱障。障非障俱不障。非障而障者。若人先發善相當時歡喜。後起愛慢輕忽於他。恃此證相作貢高本。漸染名利過患轉生。心退法壞捨戒還俗。無惡不造。豈非初因不障之善。後致大障之惡耶。障而非障者。如先發惡相慚愧怖畏。勤懺此惡。斷相續心永不起罪。勤行眾善至辦大事。豈非初因於障後致不障耶。俱障俱不障例可知(云云)。若非障而障者。此是善將滅而相現。此善滅表惡生。若障非障者。此是惡將滅而相現。此惡表善生。若障不障俱不障者。此相表善不滅惡不生。若障不障俱障者。此表惡不滅善不生。此約初善為語。謂善不障惡為障如上分別。若約真諦為言者。上諸善惡悉皆是障。故淨業障經云。一切惡障一切善障。若約假為語。真諦善惡俱皆是障。若約中為語。假上善惡俱皆是障。故障不可盡。復次善惡習因心起。是則易知。善惡報果相起。是則難知。若善報相扶善習因心起。或前或後現者。多是性善相。孤然起者。多是無作善相。惡報果相扶惡習因心起。或前或後多是性惡。不扶習起。多是違無作惡。復次善惡報果孤然起者。雖以無作往判理復難明。多好雜魔。若欲分別。須細意撿挍。用空明善惡等十法往驗。若過不及則是魔相。異此乃是無作也。又三相往驗。所謂久久住數數來。又壞禪心。此三是魔相也。無此三是無作。復次諸惡相現時。初現瞋怒。再來平平。三現歡喜。或人諫曉。或人驅逐。當知皆是惡欲滅相也。夫發心真正慧解分明。善識諸相一一無謬。不為諸障所惑。打心入理更增其明。行有餘力分別業門。雖通達自在。兼以化他。若分別業相不能縷碎。但總知是障無所取著。直打心觀理業不能礙。若本無解心又發意邪僻。見此相已而生愛著。魔得其便入示吉凶。更相因倚貿易財食死墮鬼道。此非鬼禪更謂誰耶。若自正正他。須得其意親自行證。又師氏口決。方可彰言。莫輒媒衒。妄作寒熱。禍則大矣。深囑
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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深囑。後生慎之。問。道場神護怨責那得擾動。答。實爾。如世遊軍虞候。但覘非防惡。責主切物所不能遮。業來責報準此可解。復次諸業名教體相具如毘曇成實論。若作觀破業具如中論。彼二家者互有長短。今意異彼。但明善惡不濫於事即足。若廣分別妨於正道。若直破而已。全不識道品正助調停。方法未具。今之止觀明業相不足。觀法有餘。四修止觀者。即為十意。云何思議業境。若業能招三惡道報有上中下。若業能招三善道報謂上中下。不動業招色無色報。如是等業招於色心。還迷色心起四顛倒。生死不絕良由於此。今觀業無業倒惑不生以至漏盡。是名聲聞觀業也。若觀業由無明無明故業。業故名色乃至老死。若知無明不起取有。無明滅故諸行滅。是緣覺觀業。若觀業行幻化。幻化即空空即涅槃。是名通教觀業。若觀業如大地能生種種芽。十法界法皆從業起。是名別教觀業。悉是思議境非今所用也。不思議境者。如經云深達罪福相者。罪即三惡福即三善。但解三惡業相。不達人天三善業相。則非深達。達惡達善乃為深達。若達善惡業相但是善惡。不名深達。又善惡俱是惡。離善離惡皆是善。是為深達。又達人天善惡是生死邊。達二乘離善離惡涅槃空邊。但是二邊不名深達。又二邊皆是惡。亦不名深達。別教菩薩能達二邊之淺漸漸深達。故名深達。又別教漸深亦非深達。圓教即於淺業達於深業。方乃得名深達罪福相。遍照於十方。如是深達實不曲辨於三界。亦不徑侹而入空。即此意也。觀一念起即具十界名十方。十方是依報。十界是正報。若無依報亦無正報。既有正報即有性相本末等百法。亦名百方。如是等法即一念業。故名一業一切業。華嚴云。佛子。心性是一云何能生種種諸業。答云。譬如大地一能生種種芽。地若得雨。毒藥眾芽一時沸發。今法性地得行道雨。善惡業芽一念競起。業名法界諸法之都。故稱不思議境。既深達業境善惡共都。即起慈悲。罪福之理非違非順。違之成罪。順之成福。如世諦名色及諸質礙。亦非違非順。若盜之成罪則有三途惡業。若捨之成福即有三善道業。菩薩深達如此非違非順。於違起悲於順起慈。即空真諦無言說道亦非違非順。違之則成六道有漏之業。順之則成三乘無漏之業。菩薩深達即空非違非順。於違起悲於順起慈。也中道之諦亦非違非順違之則有漏無漏二邊之業。順之則有非漏非無漏中道之業。法華云。久修業所得。即此業也。菩薩深達中道實相非違非順。於違起悲於順起慈。若深達者。祇是一念心非違非順無三差別。亦是一念慈悲非前非後。故名真正菩提心也。安心業空則善順而惡
深囑。後生慎之。問。道場神護怨責那得擾動。答。實爾。如世遊軍虞候。但覘非防惡。責主切物所不能遮。業來責報準此可解。復次諸業名教體相具如毘曇成實論。若作觀破業具如中論。彼二家者互有長短。今意異彼。但明善惡不濫於事即足。若廣分別妨於正道。若直破而已。全不識道品正助調停。方法未具。今之止觀明業相不足。觀法有餘。四修止觀者。即為十意。云何思議業境。若業能招三惡道報有上中下。若業能招三善道報謂上中下。不動業招色無色報。如是等業招於色心。還迷色心起四顛倒。生死不絕良由於此。今觀業無業倒惑不生以至漏盡。是名聲聞觀業也。若觀業由無明無明故業。業故名色乃至老死。若知無明不起取有。無明滅故諸行滅。是緣覺觀業。若觀業行幻化。幻化即空空即涅槃。是名通教觀業。若觀業如大地能生種種芽。十法界法皆從業起。是名別教觀業。悉是思議境非今所用也。不思議境者。如經云深達罪福相者。罪即三惡福即三善。但解三惡業相。不達人天三善業相。則非深達。達惡達善乃為深達。若達善惡業相但是善惡。不名深達。又善惡俱是惡。離善離惡皆是善。是為深達。又達人天善惡是生死邊。達二乘離善離惡涅槃空邊。但是二邊不名深達。又二邊皆是惡。亦不名深達。別教菩薩能達二邊之淺漸漸深達。故名深達。又別教漸深亦非深達。圓教即於淺業達於深業。方乃得名深達罪福相。遍照於十方。如是深達實不曲辨於三界。亦不徑侹而入空。即此意也。觀一念起即具十界名十方。十方是依報。十界是正報。若無依報亦無正報。既有正報即有性相本末等百法。亦名百方。如是等法即一念業。故名一業一切業。華嚴云。佛子。心性是一云何能生種種諸業。答云。譬如大地一能生種種芽。地若得雨。毒藥眾芽一時沸發。今法性地得行道雨。善惡業芽一念競起。業名法界諸法之都。故稱不思議境。既深達業境善惡共都。即起慈悲。罪福之理非違非順。違之成罪。順之成福。如世諦名色及諸質礙。亦非違非順。若盜之成罪則有三途惡業。若捨之成福即有三善道業。菩薩深達如此非違非順。於違起悲於順起慈。即空真諦無言說道亦非違非順。違之則成六道有漏之業。順之則成三乘無漏之業。菩薩深達即空非違非順。於違起悲於順起慈。也中道之諦亦非違非順違之則有漏無漏二邊之業。順之則有非漏非無漏中道之業。法華云。久修業所得。即此業也。菩薩深達中道實相非違非順。於違起悲於順起慈。若深達者。祇是一念心非違非順無三差別。亦是一念慈悲非前非後。故名真正菩提心也。安心業空則善順而惡
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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息。惡息故名止。善順故名觀。安心業假惡息善順。安心業中惡息善順。順故名觀息故名止。是名觀業善巧安心。破法遍者。若阿毘曇云。業謝入過去。得繩繫屬行人。未來受報。成實云。業從現在入未來。未來受報。今觀此業。業若過去。過去已謝故云何有業。業若未來。未來未有云何有業。業若現在。現在念念不住。念若已去即屬過去。念若未至即屬未來。即起即滅何者現在。若言去時有業名現在者。去時是業。去者是業。為當去時去。去者去。現在既無。業亦叵得。三世推檢橫竪搜求。善惡諸業俱不可得。畢竟清淨。而言善惡業者但以世間文字假名分別。不可聞名而謂為實所以者何。本求理實不求虛名。虛名無性雖強分別如指虛空。業無作受三諦俱寂。故名破法遍也。識通塞者。於業非業。亦業亦非業。非業非非業。句句之中。明識苦集。一一心內了知道滅。審的成就終不蟲字。故言識通塞也。道品調適者。成論人云。意業單起未得成業。意得實法想得假名。行則同緣。是時意業得成。是則有三念處也。就身口兩業是色。名身念處。毘曇人云。心數心王同時而起。王即心念處。受數即受念處。想及餘數皆行陰。即法念處。王數依色而起。即身念處。若一時異時皆有四念也。今觀此業具十法界五陰。即是具一切四念處。一切業同類之色。是身念處。此身非淨非不淨。同類四陰。是三念處。此三非苦非樂非我非無我非常非無常。即是非榮非枯雙樹涅槃。乃至三解脫。是名道品也。助道對治者。當念應佛三十二相等。念報佛無量功德。共破習因惡業。念法門佛破習因。念三十二相。破報果(云云)。念法門佛助破報果惡業。念佛力故惡業障轉則入涅槃門也。如是觀時不叨上聖。又當安忍內外諸障令得無礙。若發似道未是真解。勿生法愛。法愛不起則任運無滯。自然流入清涼之地。是大乘十觀。得無量無漏清淨果報。獲得無上報獲得自在業。深達罪福究竟無染故名清淨。即是法身。反本還源智照圓極。故名無上。即是報身。垂形九道普門示現。故名自在。即是應身。如是三身即是大乘高廣直至道場。餘如上說(云云)。
息。惡息故名止。善順故名觀。安心業假惡息善順。安心業中惡息善順。順故名觀息故名止。是名觀業善巧安心。破法遍者。若阿毘曇云。業謝入過去。得繩繫屬行人。未來受報。成實云。業從現在入未來。未來受報。今觀此業。業若過去。過去已謝故云何有業。業若未來。未來未有云何有業。業若現在。現在念念不住。念若已去即屬過去。念若未至即屬未來。即起即滅何者現在。若言去時有業名現在者。去時是業。去者是業。為當去時去。去者去。現在既無。業亦叵得。三世推檢橫竪搜求。善惡諸業俱不可得。畢竟清淨。而言善惡業者但以世間文字假名分別。不可聞名而謂為實所以者何。本求理實不求虛名。虛名無性雖強分別如指虛空。業無作受三諦俱寂。故名破法遍也。識通塞者。於業非業。亦業亦非業。非業非非業。句句之中。明識苦集。一一心內了知道滅。審的成就終不蟲字。故言識通塞也。道品調適者。成論人云。意業單起未得成業。意得實法想得假名。行則同緣。是時意業得成。是則有三念處也。就身口兩業是色。名身念處。毘曇人云。心數心王同時而起。王即心念處。受數即受念處。想及餘數皆行陰。即法念處。王數依色而起。即身念處。若一時異時皆有四念也。今觀此業具十法界五陰。即是具一切四念處。一切業同類之色。是身念處。此身非淨非不淨。同類四陰。是三念處。此三非苦非樂非我非無我非常非無常。即是非榮非枯雙樹涅槃。乃至三解脫。是名道品也。助道對治者。當念應佛三十二相等。念報佛無量功德。共破習因惡業。念法門佛破習因。念三十二相。破報果(云云)。念法門佛助破報果惡業。念佛力故惡業障轉則入涅槃門也。如是觀時不叨上聖。又當安忍內外諸障令得無礙。若發似道未是真解。勿生法愛。法愛不起則任運無滯。自然流入清涼之地。是大乘十觀。得無量無漏清淨果報。獲得無上報獲得自在業。深達罪福究竟無染故名清淨。即是法身。反本還源智照圓極。故名無上。即是報身。垂形九道普門示現。故名自在。即是應身。如是三身即是大乘高廣直至道場。餘如上說(云云)。
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○第五觀魔事境者。行人修四三昧。惡將謝善欲生。魔恐迴出其境。又當化度於他。失我民屬空我宮殿。又慮其得大神力大智慧力。復當與我興大戰諍。調伏控制觸惱於我。遽其未成壞彼善根。故有魔事也。行者道弱未動波旬。一切鬼神屬六天管。當界防戍正應動此耳。經云。魔事魔罪不說者。是菩薩惡知識。若達邪正懷抱淡然。知魔界如佛界如。一如無二如平等一相。不以魔為戚佛為欣。安之實際。若能如是邪不干正。惱亂設起魔來甚善也。今明魔為五。一分別同異。二明發相。三明妨損。四明治法。五修止觀。同異者。陰魔已屬陰界入境。煩惱魔已屬煩惱境。死魔病是死因。已屬病患境。今正明天子魔也。然四倒與四魔異者。四倒祇是煩惱魔煩惱魔故即有陰入魔。陰入魔故即有死魔。既未出三界即屬天子魔。若界外同異者。破界內四倒分段諸魔悉過。唯有無常等四倒。此是界外煩惱魔。煩惱魔故即有無等等色。即界外陰魔。陰魔即有死。三賢十聖住果報。乃至等覺三魔已過。唯有一分死魔在。是為界外三魔無第六天魔。但赤色三昧未究竟名天子魔。若妙覺理圓無明已盡。故無煩惱。不住果報故亦無死。赤色三昧滿。乃是究竟魔事。若華嚴明十魔。亦何得出此意耶。二明魔發相者。通是管屬皆稱為魔。細尋枝異不出三種。一者𢟋惕鬼。二時媚鬼。三魔羅鬼。三種發相各各不同。𢟋惕發者。若人坐時或緣頭面或緣人身體。墮而復上翻覆不已雖無苦痛而屑屑難耐。或鑽人耳眼鼻或抱持擊攊。似如有物捉不可得。驅已復來。啾㗫作聲鬧人耳。此鬼面似琵琶四目兩口(云云)。二時媚發者。大集明。十二獸在寶山中修法緣慈。此是精媚之主。權應者未必為惱。實者能亂行人。若邪想坐禪多著時媚。或作少男少女老男老女禽獸之像。殊形異貌種種不同。或娛樂人。或教詔人。今欲分別時獸者。當察十二時何時數來。隨其時來即此獸也若寅是虎乃至丑是牛。又一時為三。十二時即有三十六獸。寅有三。初是貍。次是豹。次是虎。卯有三。狐兔貉。辰有三。龍蛟魚。此九屬東方木也。九物依孟仲季傳作前後。已有三。蟬鯉蛇。午有三。鹿馬麞。未有三。羊雁鷹。此九屬南方火也。申有三。狖猿猴。酉有三。烏雞雉戌有三狗狼豺。此九屬西方金也。亥有三。豕貐猪。子有三。猫鼠伏翼。丑有三。牛蟹鼈。此九屬北方水也中央土王四季。若四方行用即是用土也。即是魚鷹豺鼈三轉即有三十六。更於一中開三。即有一百八時獸。深得此意依時喚名。媚當消去。若受著稍久。令人猖狂恍惚妄說吉凶不避水火(云云)。次明魔羅者。為破二善增二惡
○第五觀魔事境者。行人修四三昧。惡將謝善欲生。魔恐迴出其境。又當化度於他。失我民屬空我宮殿。又慮其得大神力大智慧力。復當與我興大戰諍。調伏控制觸惱於我。遽其未成壞彼善根。故有魔事也。行者道弱未動波旬。一切鬼神屬六天管。當界防戍正應動此耳。經云。魔事魔罪不說者。是菩薩惡知識。若達邪正懷抱淡然。知魔界如佛界如。一如無二如平等一相。不以魔為戚佛為欣。安之實際。若能如是邪不干正。惱亂設起魔來甚善也。今明魔為五。一分別同異。二明發相。三明妨損。四明治法。五修止觀。同異者。陰魔已屬陰界入境。煩惱魔已屬煩惱境。死魔病是死因。已屬病患境。今正明天子魔也。然四倒與四魔異者。四倒祇是煩惱魔煩惱魔故即有陰入魔。陰入魔故即有死魔。既未出三界即屬天子魔。若界外同異者。破界內四倒分段諸魔悉過。唯有無常等四倒。此是界外煩惱魔。煩惱魔故即有無等等色。即界外陰魔。陰魔即有死。三賢十聖住果報。乃至等覺三魔已過。唯有一分死魔在。是為界外三魔無第六天魔。但赤色三昧未究竟名天子魔。若妙覺理圓無明已盡。故無煩惱。不住果報故亦無死。赤色三昧滿。乃是究竟魔事。若華嚴明十魔。亦何得出此意耶。二明魔發相者。通是管屬皆稱為魔。細尋枝異不出三種。一者𢟋惕鬼。二時媚鬼。三魔羅鬼。三種發相各各不同。𢟋惕發者。若人坐時或緣頭面或緣人身體。墮而復上翻覆不已雖無苦痛而屑屑難耐。或鑽人耳眼鼻或抱持擊攊。似如有物捉不可得。驅已復來。啾㗫作聲鬧人耳。此鬼面似琵琶四目兩口(云云)。二時媚發者。大集明。十二獸在寶山中修法緣慈。此是精媚之主。權應者未必為惱。實者能亂行人。若邪想坐禪多著時媚。或作少男少女老男老女禽獸之像。殊形異貌種種不同。或娛樂人。或教詔人。今欲分別時獸者。當察十二時何時數來。隨其時來即此獸也若寅是虎乃至丑是牛。又一時為三。十二時即有三十六獸。寅有三。初是貍。次是豹。次是虎。卯有三。狐兔貉。辰有三。龍蛟魚。此九屬東方木也。九物依孟仲季傳作前後。已有三。蟬鯉蛇。午有三。鹿馬麞。未有三。羊雁鷹。此九屬南方火也。申有三。狖猿猴。酉有三。烏雞雉戌有三狗狼豺。此九屬西方金也。亥有三。豕貐猪。子有三。猫鼠伏翼。丑有三。牛蟹鼈。此九屬北方水也中央土王四季。若四方行用即是用土也。即是魚鷹豺鼈三轉即有三十六。更於一中開三。即有一百八時獸。深得此意依時喚名。媚當消去。若受著稍久。令人猖狂恍惚妄說吉凶不避水火(云云)。次明魔羅者。為破二善增二惡
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故。喜從五根作強軟來破。大論云。魔名花箭。亦名五箭。各射五根共壞於意。五根各一剎那。剎那若轉即屬意根。意根若壞五根豈存。眼見可愛色名花箭。是軟賊。見可畏色名毒箭。是強賊。見平平色不強不軟賊。餘四根亦如是。合十八箭。亦名十八受。以是義故。不應受著。著則成病病則難治。永妨禪定死墮魔道。復次魔內射不入。當外扇檀越師僧同學弟子。放十八箭。昔諸比丘得魔內惱。又得檀越譽毀強軟不捷。魔即哭去。行者善覺師徒檀越。或法主異語徒眾即瞋。徒眾怨言法主則怪。如是因緣廣說如大品。又魔善巧初令乖善起惡。若不隨者即純令墮善。起塔造寺使散妨定。若不隨者令墮二乘。魔實不解二乘。但行當之使不入大耳。如童蒙人初被行當捨大乘習小。功夫已多後悔無益。能行當者實不解大小。又化人入無方便空。謂無佛無眾生。墮偏空裹。或偏假裹。種種蹊徑令不入圓。阿難笈多學阿鞞跋者。皆為魔所惱。何況初心寧免自他三十六箭。若知魔佛皆入實際。則無怖畏。大經云。為聲聞人說有調魔。為大乘者不說調魔。一心入理誰論強軟耶。三明妨亂者。但強軟等箭。初射五根有三過患。一令人病。二失觀心。三得邪法。病有種種相。從眼入者病肝。餘根可知。身遭病苦心則迷荒。喪禪致死。失觀心者。本所修觀善法安隱。從五根見聞已後。心地昏忽無復次序。邪法者。當約十種正法簡出邪相。有者。色從眼入見山河星辰日月居宮。亦見幽中種種相貌指點方面。是有太過。無者。色從眼入。便謂諸法猶如斷空。說灰無法甚可怖畏。是無太過。明者。色入已豁豁常明如日月照。闇者。昏闇漆黑鏗然不曉。定者。色入已心如木石塊然直住。亂者。色入已狡擲攀緣。愚者。色入已闇短鄙拙脫裸無恥。智者。色入已聰黠捷疾。悲者。色入已憂惱泣淚。喜者。色入已歌逸恒歡苦者。百節疼痛如被火炙。樂者。身體暢醉如五欲樂。禍者。自恒招禍。亦為他作禍亦知他禍祟。福者。恒自招福亦能為他作福惡者。無惡不造。又令他作惡。善者。自行檀等亦令他行檀。憎者。不耐見人遠他獨住。愛者。戀重纏著。強者。其心剛強出入不得自在。猶如瓦石難可迴變不順善道。軟者。心志軟弱易可敗壞。猶若軟泥不堪為器。以是等若過若不及悉名邪相。一根有三受。一受有二十邪法。三受合六十邪法。歷五根合三百邪法。雖九十五種種種異邪。而其初入必因五根。細尋三百必與彼相應也。夫𢟋惕多令禪觀喪失。時媚多令人得邪法。魔羅備此二損也。四明治法。若治𢟋惕者。須知拘那含佛末法比丘好惱亂眾僧。僧擯驅之即生惡誓。常惱
故。喜從五根作強軟來破。大論云。魔名花箭。亦名五箭。各射五根共壞於意。五根各一剎那。剎那若轉即屬意根。意根若壞五根豈存。眼見可愛色名花箭。是軟賊。見可畏色名毒箭。是強賊。見平平色不強不軟賊。餘四根亦如是。合十八箭。亦名十八受。以是義故。不應受著。著則成病病則難治。永妨禪定死墮魔道。復次魔內射不入。當外扇檀越師僧同學弟子。放十八箭。昔諸比丘得魔內惱。又得檀越譽毀強軟不捷。魔即哭去。行者善覺師徒檀越。或法主異語徒眾即瞋。徒眾怨言法主則怪。如是因緣廣說如大品。又魔善巧初令乖善起惡。若不隨者即純令墮善。起塔造寺使散妨定。若不隨者令墮二乘。魔實不解二乘。但行當之使不入大耳。如童蒙人初被行當捨大乘習小。功夫已多後悔無益。能行當者實不解大小。又化人入無方便空。謂無佛無眾生。墮偏空裹。或偏假裹。種種蹊徑令不入圓。阿難笈多學阿鞞跋者。皆為魔所惱。何況初心寧免自他三十六箭。若知魔佛皆入實際。則無怖畏。大經云。為聲聞人說有調魔。為大乘者不說調魔。一心入理誰論強軟耶。三明妨亂者。但強軟等箭。初射五根有三過患。一令人病。二失觀心。三得邪法。病有種種相。從眼入者病肝。餘根可知。身遭病苦心則迷荒。喪禪致死。失觀心者。本所修觀善法安隱。從五根見聞已後。心地昏忽無復次序。邪法者。當約十種正法簡出邪相。有者。色從眼入見山河星辰日月居宮。亦見幽中種種相貌指點方面。是有太過。無者。色從眼入。便謂諸法猶如斷空。說灰無法甚可怖畏。是無太過。明者。色入已豁豁常明如日月照。闇者。昏闇漆黑鏗然不曉。定者。色入已心如木石塊然直住。亂者。色入已狡擲攀緣。愚者。色入已闇短鄙拙脫裸無恥。智者。色入已聰黠捷疾。悲者。色入已憂惱泣淚。喜者。色入已歌逸恒歡苦者。百節疼痛如被火炙。樂者。身體暢醉如五欲樂。禍者。自恒招禍。亦為他作禍亦知他禍祟。福者。恒自招福亦能為他作福惡者。無惡不造。又令他作惡。善者。自行檀等亦令他行檀。憎者。不耐見人遠他獨住。愛者。戀重纏著。強者。其心剛強出入不得自在。猶如瓦石難可迴變不順善道。軟者。心志軟弱易可敗壞。猶若軟泥不堪為器。以是等若過若不及悉名邪相。一根有三受。一受有二十邪法。三受合六十邪法。歷五根合三百邪法。雖九十五種種種異邪。而其初入必因五根。細尋三百必與彼相應也。夫𢟋惕多令禪觀喪失。時媚多令人得邪法。魔羅備此二損也。四明治法。若治𢟋惕者。須知拘那含佛末法比丘好惱亂眾僧。僧擯驅之即生惡誓。常惱
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坐禪人。此是源祖之鬼。報或已謝而同業生者。亦能惱亂。今呵其宗祖聞即羞去。呵云。我識汝名字。汝是𢟋惕惡夜叉。拘那含佛時。破戒偷臘吉支貪食嗅香。我今持戒不畏於汝。如是呵已即應去。若其不去當密誦戒序及戒。戒神還守破戒鬼去。治時媚鬼者。須善識十二時三十六時獸。知時唱名媚即去也。隱士頭陀人多畜方鏡挂之座後。媚不能變鏡中色像。覽鏡識之可以自遣。此則內外兩治也。治魔羅有三。一初覺呵。如守門人遮惡不進。如佛告比丘。一切他物不受。不受之術能治一切自他魔事。二若已受入當從頭至足。一一諦觀。求魔叵得又求心叵得。魔從何來欲惱何等。如惡人入舍處處照檢不令得住。三觀若不去強心抵捍。以死為期不共爾住。善巧迴轉如是三治不須多說。五止觀者。例為十法。思議境者。若魔事起隨順魔行。作諸惡業成三途法。若隨魔起善所謂他屬而行布施。雖生善道世世相染。或時附著倚託言語。若捨身命即受彼報。設欲修道遮障萬端。經云。有菩薩有魔無魔。即此意也。是為三善法界。魔又化令自入涅槃。眾生何預汝事。唐受辛苦不如取證是名二乘法界。魔又令人紆迴拙度不速入菩提道。如是淺深歷別。皆是思議境也。若即此魔事具十界百法。在一念中。一切法趣魔。如一夢法具一切事。一魔一切魔一切魔一魔。非一非一切。亦是一魔一切魔。一佛一切佛。不出佛界即是魔界。不二不別。如此觀者降魔是道場。上根利智治魔顯理以魔為侍於魔不怖如薪益火。緣修不能寂照。持世不覺魔謀。謂言善來。真修寂照。不待觀而後鑑。即知是魔非帝釋也。別教不耐非法。故云非我所宜。圓教安之實際。故言如我應受。不畏非人於生死有勇。是名不思議境也。魔界即佛界而眾生不知。迷於佛界橫起魔界。於菩提中而生煩惱。是故起悲欲令眾生於魔界即佛界。於煩惱即菩提是故起慈。慈無量佛悲無量魔。無量慈悲即無緣一大慈悲也。欲滿此願顯此理。應降魔作道場。八十億眾不能動心名止。達魔界即佛界名觀。但以四悉止觀安心。隨魔事起即以四句破之。橫竪單複破悉無滯。三藏初伏四魔坐道場。破煩惱魔得菩提道。又得法性身破陰入魔。此兩共破死魔。道樹下得不動三昧。變三玉女破八十億兵。冠蓋劍各墮者是破天子魔。通教初得無生忍。至六地得菩提道如前。八地道觀雙流是不動三昧。破天子魔。兩處聲聞止破三魔。笈多恒為所惱。後得神通伏而非破(云云)。別教十住已破界內四魔。登地分得菩提道破煩惱魔。分得法身破陰魔。分得赤色三昧破天子魔。若瓔珞云。等覺三魔已盡唯一分死魔在。三不應前盡一
坐禪人。此是源祖之鬼。報或已謝而同業生者。亦能惱亂。今呵其宗祖聞即羞去。呵云。我識汝名字。汝是𢟋惕惡夜叉。拘那含佛時。破戒偷臘吉支貪食嗅香。我今持戒不畏於汝。如是呵已即應去。若其不去當密誦戒序及戒。戒神還守破戒鬼去。治時媚鬼者。須善識十二時三十六時獸。知時唱名媚即去也。隱士頭陀人多畜方鏡挂之座後。媚不能變鏡中色像。覽鏡識之可以自遣。此則內外兩治也。治魔羅有三。一初覺呵。如守門人遮惡不進。如佛告比丘。一切他物不受。不受之術能治一切自他魔事。二若已受入當從頭至足。一一諦觀。求魔叵得又求心叵得。魔從何來欲惱何等。如惡人入舍處處照檢不令得住。三觀若不去強心抵捍。以死為期不共爾住。善巧迴轉如是三治不須多說。五止觀者。例為十法。思議境者。若魔事起隨順魔行。作諸惡業成三途法。若隨魔起善所謂他屬而行布施。雖生善道世世相染。或時附著倚託言語。若捨身命即受彼報。設欲修道遮障萬端。經云。有菩薩有魔無魔。即此意也。是為三善法界。魔又化令自入涅槃。眾生何預汝事。唐受辛苦不如取證是名二乘法界。魔又令人紆迴拙度不速入菩提道。如是淺深歷別。皆是思議境也。若即此魔事具十界百法。在一念中。一切法趣魔。如一夢法具一切事。一魔一切魔一切魔一魔。非一非一切。亦是一魔一切魔。一佛一切佛。不出佛界即是魔界。不二不別。如此觀者降魔是道場。上根利智治魔顯理以魔為侍於魔不怖如薪益火。緣修不能寂照。持世不覺魔謀。謂言善來。真修寂照。不待觀而後鑑。即知是魔非帝釋也。別教不耐非法。故云非我所宜。圓教安之實際。故言如我應受。不畏非人於生死有勇。是名不思議境也。魔界即佛界而眾生不知。迷於佛界橫起魔界。於菩提中而生煩惱。是故起悲欲令眾生於魔界即佛界。於煩惱即菩提是故起慈。慈無量佛悲無量魔。無量慈悲即無緣一大慈悲也。欲滿此願顯此理。應降魔作道場。八十億眾不能動心名止。達魔界即佛界名觀。但以四悉止觀安心。隨魔事起即以四句破之。橫竪單複破悉無滯。三藏初伏四魔坐道場。破煩惱魔得菩提道。又得法性身破陰入魔。此兩共破死魔。道樹下得不動三昧。變三玉女破八十億兵。冠蓋劍各墮者是破天子魔。通教初得無生忍。至六地得菩提道如前。八地道觀雙流是不動三昧。破天子魔。兩處聲聞止破三魔。笈多恒為所惱。後得神通伏而非破(云云)。別教十住已破界內四魔。登地分得菩提道破煩惱魔。分得法身破陰魔。分得赤色三昧破天子魔。若瓔珞云。等覺三魔已盡唯一分死魔在。三不應前盡一
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不應獨餘。此乃別教方便說耳。圓教初住俱破八魔。得菩提道破煩惱魔(云云)。乃至妙覺八魔究竟永盡。雖初住破非初住破。雖後覺破非後覺破。而不離初住後覺。是為破法遍也。於上一一破魔法中。皆識苦集無明蔽度知字非字。道品者。魔界具一切色。色即是空色即不淨色即是假。此名為淨。色即是中非淨非不淨。餘四陰亦如是。是名一念處一切念處。乃至三解脫門。門若未開必由事障。久遠劫來為魔所使。起於魔檀為有報故。持於魔戒要利養故。行於魔忍為畏他故。習魔精進求名聞故。得於魔禪昧於鬼法。樂於魔慧分別見網。如是六法雖名為善其實是魔。由此邪蔽蔽三脫門。今用正度對治六蔽。蔽去度成如油多明盛。若雜煩惱當用前四分觀助治。雜業借念二佛助治。若小乘伏道遍名為聞慧。乃至圓教五品是聞慧位。此尚未成豈可濫真起增上慢。若欲入真。當一心安忍勿更為魔之所動亂。窮微觀照強心呵抵。若入似位得法賞賜。勿生高心愛心。譬如大勳黜為小縣。或失祿或失命。若起法愛是犯罪。但發似解如小縣失似解如失祿。墮二乘地如失命。大乘家業宗社滅故。若無法愛從相似入真實。調魔為侍直至道場。復次退慧如失勳。退定如失祿。俱退如失命。復次通用一意為觀者。行人根鈍先解通意度曲入別。中論品品別意而俱會無生。通別互舉得意相成也。問。魔動竟好法後起。為是法爾寒過春來耶。答。未必併然。自有過難好法亦不發。魔是惡緣所感。善是心力所致。釋論云。釋迦往昔在惡世。世無佛。求法精進了不能得。魔變化作婆羅門詭言。有佛一偈。汝能皮為紙骨為筆血為墨當以與汝。菩薩樂法。即自剝皮曝令乾擬書偈。魔即隱去。佛知其心從下方涌出。為說深經得無生忍。可以為證(云云)。
不應獨餘。此乃別教方便說耳。圓教初住俱破八魔。得菩提道破煩惱魔(云云)。乃至妙覺八魔究竟永盡。雖初住破非初住破。雖後覺破非後覺破。而不離初住後覺。是為破法遍也。於上一一破魔法中。皆識苦集無明蔽度知字非字。道品者。魔界具一切色。色即是空色即不淨色即是假。此名為淨。色即是中非淨非不淨。餘四陰亦如是。是名一念處一切念處。乃至三解脫門。門若未開必由事障。久遠劫來為魔所使。起於魔檀為有報故。持於魔戒要利養故。行於魔忍為畏他故。習魔精進求名聞故。得於魔禪昧於鬼法。樂於魔慧分別見網。如是六法雖名為善其實是魔。由此邪蔽蔽三脫門。今用正度對治六蔽。蔽去度成如油多明盛。若雜煩惱當用前四分觀助治。雜業借念二佛助治。若小乘伏道遍名為聞慧。乃至圓教五品是聞慧位。此尚未成豈可濫真起增上慢。若欲入真。當一心安忍勿更為魔之所動亂。窮微觀照強心呵抵。若入似位得法賞賜。勿生高心愛心。譬如大勳黜為小縣。或失祿或失命。若起法愛是犯罪。但發似解如小縣失似解如失祿。墮二乘地如失命。大乘家業宗社滅故。若無法愛從相似入真實。調魔為侍直至道場。復次退慧如失勳。退定如失祿。俱退如失命。復次通用一意為觀者。行人根鈍先解通意度曲入別。中論品品別意而俱會無生。通別互舉得意相成也。問。魔動竟好法後起。為是法爾寒過春來耶。答。未必併然。自有過難好法亦不發。魔是惡緣所感。善是心力所致。釋論云。釋迦往昔在惡世。世無佛。求法精進了不能得。魔變化作婆羅門詭言。有佛一偈。汝能皮為紙骨為筆血為墨當以與汝。菩薩樂法。即自剝皮曝令乾擬書偈。魔即隱去。佛知其心從下方涌出。為說深經得無生忍。可以為證(云云)。
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摩訶止觀卷第八(下)
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