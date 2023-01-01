摩訶止觀
隋 智顗說10卷CBETA T1911大于一万字 32 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
摩訶止觀卷第七(上)
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隋天台智者大師說
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門人灌頂記
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第五識通塞者。亦名知得失。亦名知字非字。如上破法遍。應通入無生。若不入者。當尋得失必滯是非。不得一向作解。何者。若同外道愛著觀空智慧。宜以四句遍破。能破如所破令眾塞得通。若不執觀空智慧。則能破不如所破。但破塞存通。如除膜養珠破賊護將。若爾。即大導師善知通塞。將導眾人能過五百由旬。舊云。六地見思盡為三百。七地八地為四百。九地十地為五百。此義與釋論乖。論以二乘為四百。二乘之道非七地八地。攝大乘人以三界為三百。方便因緣兩生死足為五百。則攝義不盡。更有有後生死無後生死屬何百耶。地人以十信住行向地為五百。此與法華乖。法華過三百由旬作化城。此則二百由旬作化城。復有人解三界為三百。二乘足為五百。此義三失。一出三界外立化城。云何二乘出三界外不入城。更行四百五百。四百五百之外更無化城。何所可入而稱二乘。二者滅化城方可得進。城猶未滅而輒進四百五百。三者二乘共入化城。云何聲聞為四百支佛為五百。有人以五住煩惱為五百。然二乘已斷四住。應是四百由旬外立化城。有人以斷三界思為三百。塵沙為四百。無明為五百。此亦不然。由旬本譬煩惱。云何見多而不數。思少為三百。此之名義本出法華。法華舉五百為譬本。以生死險道導師觀知合之。應作三番明五百。乃會經耳。一就生死處所。二就煩惱。三就智慧。諸師之釋方圓動息不與文會。如持一孔之匙開三須之鑰。初家約通位就四百立化城攝家約生死割二種於荒外。地家約別位在界內立化城。次家徑侹不待開權即自顯實。人師過如此。釋論意云何。論有二文。初以二乘為四百而止不作五百。後文以二乘為一百。今通之。論明通意。通家以真諦為極。過三界已未破化城但入涅槃。即指涅槃。為四百耳。而復以二乘為一百者。更明出假菩薩從空出假。非涅槃為一百。入三界為三百。作如此消文。於經論無妨也。今明五百由旬者。一約生死處所。謂三界果報為三百。方便有餘土實報無礙土是為五百由旬處所。次約煩惱者。所謂見諦惑為一百。五下分為二百。五上分為三百。塵沙為四百。無明為五百。次約觀智者。空觀智知三百。假觀智知四百。中觀智知五百。此與文會無前諸師過也。又諸師判位遼遠。初心行人尚未斷見。何由超過五百由旬乎。今論由旬有橫通塞。有竪通塞。橫者具約三法。苦集為塞道滅為通。無明十二因緣為塞。無明滅為通。六蔽覆心為塞。六度為通。竪通塞者。見思分段生死為塞。從假入空觀為通。無知方便生死為塞。從空入假觀為通。無明因緣生死等為塞。中道正觀為通。今當以橫織竪檢
第五識通塞者。亦名知得失。亦名知字非字。如上破法遍。應通入無生。若不入者。當尋得失必滯是非。不得一向作解。何者。若同外道愛著觀空智慧。宜以四句遍破。能破如所破令眾塞得通。若不執觀空智慧。則能破不如所破。但破塞存通。如除膜養珠破賊護將。若爾。即大導師善知通塞。將導眾人能過五百由旬。舊云。六地見思盡為三百。七地八地為四百。九地十地為五百。此義與釋論乖。論以二乘為四百。二乘之道非七地八地。攝大乘人以三界為三百。方便因緣兩生死足為五百。則攝義不盡。更有有後生死無後生死屬何百耶。地人以十信住行向地為五百。此與法華乖。法華過三百由旬作化城。此則二百由旬作化城。復有人解三界為三百。二乘足為五百。此義三失。一出三界外立化城。云何二乘出三界外不入城。更行四百五百。四百五百之外更無化城。何所可入而稱二乘。二者滅化城方可得進。城猶未滅而輒進四百五百。三者二乘共入化城。云何聲聞為四百支佛為五百。有人以五住煩惱為五百。然二乘已斷四住。應是四百由旬外立化城。有人以斷三界思為三百。塵沙為四百。無明為五百。此亦不然。由旬本譬煩惱。云何見多而不數。思少為三百。此之名義本出法華。法華舉五百為譬本。以生死險道導師觀知合之。應作三番明五百。乃會經耳。一就生死處所。二就煩惱。三就智慧。諸師之釋方圓動息不與文會。如持一孔之匙開三須之鑰。初家約通位就四百立化城攝家約生死割二種於荒外。地家約別位在界內立化城。次家徑侹不待開權即自顯實。人師過如此。釋論意云何。論有二文。初以二乘為四百而止不作五百。後文以二乘為一百。今通之。論明通意。通家以真諦為極。過三界已未破化城但入涅槃。即指涅槃。為四百耳。而復以二乘為一百者。更明出假菩薩從空出假。非涅槃為一百。入三界為三百。作如此消文。於經論無妨也。今明五百由旬者。一約生死處所。謂三界果報為三百。方便有餘土實報無礙土是為五百由旬處所。次約煩惱者。所謂見諦惑為一百。五下分為二百。五上分為三百。塵沙為四百。無明為五百。次約觀智者。空觀智知三百。假觀智知四百。中觀智知五百。此與文會無前諸師過也。又諸師判位遼遠。初心行人尚未斷見。何由超過五百由旬乎。今論由旬有橫通塞。有竪通塞。橫者具約三法。苦集為塞道滅為通。無明十二因緣為塞。無明滅為通。六蔽覆心為塞。六度為通。竪通塞者。見思分段生死為塞。從假入空觀為通。無知方便生死為塞。從空入假觀為通。無明因緣生死等為塞。中道正觀為通。今當以橫織竪檢
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校通塞。如從假入空破諸見思。單複具足無言等見。九九八十一思。如斯諸惑本是污穢。增長煩惱遮塞行人。那忽取著謂是謂非。起諸結業漏落生死。唯見苦集不見道滅。既不識見思中四諦。是事不知名為無明。乃至老死。但構因緣無明不滅。不滅故堅著叵捨。唯在此岸不到彼岸。大經云。童子飢時取糞中果。智人呵之赧然有愧。失於淨法。是名為塞。若於諸見介爾起心。知無性實無常無主。倒破則無業。無業則無果。是名為道。道故有滅。若識四諦則無無明亦無老死。因緣壞故則捨諸有到於彼岸。當用此意歷一一心。歷一一能。歷一一所。若起三塞破之令通。若是三通養令成就。復次體見即空能體亦即空。如羅漢之心尚名無漏五陰。我觀未真那得非陰。若計陰實則結業生死。若不識陰四諦即是無明。若愛觀空智慧則不能捨。用即空意歷一一心。歷一一能。歷一一所。若有三塞破之令通。若是三通養令成就。則巧過見思之塞。善通三百由旬也。次用橫織竪檢校從空入假觀通塞者。此則易解。於病法藥法授藥法。於一一法一一能一一所。明識諦緣度。若起三塞破之令通。若有三通養令成就。則過無知之塞通四百由旬。次用橫織竪檢校中道正觀者。於無明法性真緣等。一一法一一能一一所。明識諦緣度。若起三塞破之令通。若有三通養令成就。則過無明之塞通五百由旬。若作如此論通塞者。次第竪論六地初地。動經劫數塞乃得通。大經云。須陀洹者八萬劫到。乃至支佛十千劫到。到菩薩初發心住。此論聖位何益初心行人者乎。復次約橫別論通塞者。如大品經云。有菩薩從初發心即與薩婆若相應者。與空相應也。若初未相應。當用諦緣度檢一一心。若有三塞破之令通。若有三通養令成就。得過三百由旬。又云。有菩薩從初發心即能遊戲神通淨佛國土。此是出假之意。若初發心修假。亦用諦緣度檢一一心。破塞養通過四百由旬。又云。有菩薩從初發心即能坐道場成正覺。此即中意。若初發心修中。亦用諦緣度檢一一心。破塞養通過五百由旬也。如此說者。雖初心得論通塞而三法各別。大論引三喻。一則步涉。二則乘馬。三則神通。步馬兩行須知通塞。神通無礙。塞不能遮。山壁皆虛。何通可擇。初觀喻步。次觀喻馬。後觀喻飛。三義分張亦非今所用也。若竪論三觀。兩觀當地為通望上為塞。若後一觀勝下為通隔小為塞。橫論三觀當分為通。不相收為塞。法相淺深任有通塞。況復於中起苦集無明蔽等。是故皆塞無復有通。若一心三觀法相即破竪中之通塞。三觀一心破橫中之通塞。空即三觀故破步涉山壁三百之通塞。假即三觀破乘馬四百之通
校通塞。如從假入空破諸見思。單複具足無言等見。九九八十一思。如斯諸惑本是污穢。增長煩惱遮塞行人。那忽取著謂是謂非。起諸結業漏落生死。唯見苦集不見道滅。既不識見思中四諦。是事不知名為無明。乃至老死。但構因緣無明不滅。不滅故堅著叵捨。唯在此岸不到彼岸。大經云。童子飢時取糞中果。智人呵之赧然有愧。失於淨法。是名為塞。若於諸見介爾起心。知無性實無常無主。倒破則無業。無業則無果。是名為道。道故有滅。若識四諦則無無明亦無老死。因緣壞故則捨諸有到於彼岸。當用此意歷一一心。歷一一能。歷一一所。若起三塞破之令通。若是三通養令成就。復次體見即空能體亦即空。如羅漢之心尚名無漏五陰。我觀未真那得非陰。若計陰實則結業生死。若不識陰四諦即是無明。若愛觀空智慧則不能捨。用即空意歷一一心。歷一一能。歷一一所。若有三塞破之令通。若是三通養令成就。則巧過見思之塞。善通三百由旬也。次用橫織竪檢校從空入假觀通塞者。此則易解。於病法藥法授藥法。於一一法一一能一一所。明識諦緣度。若起三塞破之令通。若有三通養令成就。則過無知之塞通四百由旬。次用橫織竪檢校中道正觀者。於無明法性真緣等。一一法一一能一一所。明識諦緣度。若起三塞破之令通。若有三通養令成就。則過無明之塞通五百由旬。若作如此論通塞者。次第竪論六地初地。動經劫數塞乃得通。大經云。須陀洹者八萬劫到。乃至支佛十千劫到。到菩薩初發心住。此論聖位何益初心行人者乎。復次約橫別論通塞者。如大品經云。有菩薩從初發心即與薩婆若相應者。與空相應也。若初未相應。當用諦緣度檢一一心。若有三塞破之令通。若有三通養令成就。得過三百由旬。又云。有菩薩從初發心即能遊戲神通淨佛國土。此是出假之意。若初發心修假。亦用諦緣度檢一一心。破塞養通過四百由旬。又云。有菩薩從初發心即能坐道場成正覺。此即中意。若初發心修中。亦用諦緣度檢一一心。破塞養通過五百由旬也。如此說者。雖初心得論通塞而三法各別。大論引三喻。一則步涉。二則乘馬。三則神通。步馬兩行須知通塞。神通無礙。塞不能遮。山壁皆虛。何通可擇。初觀喻步。次觀喻馬。後觀喻飛。三義分張亦非今所用也。若竪論三觀。兩觀當地為通望上為塞。若後一觀勝下為通隔小為塞。橫論三觀當分為通。不相收為塞。法相淺深任有通塞。況復於中起苦集無明蔽等。是故皆塞無復有通。若一心三觀法相即破竪中之通塞。三觀一心破橫中之通塞。空即三觀故破步涉山壁三百之通塞。假即三觀破乘馬四百之通
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塞。中即三觀破神通之通塞。良以一心能即空假中者。一切山河石壁眾魔群道皆如虛空。一心三觀遊之無礙。終不去下陵高避山從谷。觸處諸塞皆通無礙。能過五百由旬到於寶所。是名為通。通本對塞。既觸處如空則無復有塞。無塞則無通。若於無塞無通。起苦集無明障蔽者。非但失於神通。亦失馬步。能破如所破。字為非字。如彼蟲道偶得三觀之名。是蟲不知是字非字。若於一一法一一能一一所。皆即空即假即中具諦緣度。是名無通無塞雙照通塞。是為智者識字非字。亦名良醫知得知失。於無生門明識通塞者。於餘法門亦如是。是為初心過五百由旬。應明六即義(云云)。問通塞得失字非字為一為異。答此是一意種種說耳。亦有差別。通塞約解。得失約行。字非字約教。金光明云。正聞正聽正分別。正解於緣正能覺了。知字非字是正聞正聽。知得失是正分別正解於緣。知通塞是正能覺了。雖此差別同顯一致耳。問。橫塞塞竪通不。竪塞塞橫通不。橫通通竪塞不。竪通通橫塞不。答。一往然二往不然。然者。無明即見思何意非橫障。中智治一切何不通橫塞此是一往然義耳。若二往釋者。橫塞障近不能塞竪通。橫通力弱不能通竪塞。竪塞深遠不作橫障。竪通對當別不通於橫塞耳。
塞。中即三觀破神通之通塞。良以一心能即空假中者。一切山河石壁眾魔群道皆如虛空。一心三觀遊之無礙。終不去下陵高避山從谷。觸處諸塞皆通無礙。能過五百由旬到於寶所。是名為通。通本對塞。既觸處如空則無復有塞。無塞則無通。若於無塞無通。起苦集無明障蔽者。非但失於神通。亦失馬步。能破如所破。字為非字。如彼蟲道偶得三觀之名。是蟲不知是字非字。若於一一法一一能一一所。皆即空即假即中具諦緣度。是名無通無塞雙照通塞。是為智者識字非字。亦名良醫知得知失。於無生門明識通塞者。於餘法門亦如是。是為初心過五百由旬。應明六即義(云云)。問通塞得失字非字為一為異。答此是一意種種說耳。亦有差別。通塞約解。得失約行。字非字約教。金光明云。正聞正聽正分別。正解於緣正能覺了。知字非字是正聞正聽。知得失是正分別正解於緣。知通塞是正能覺了。雖此差別同顯一致耳。問。橫塞塞竪通不。竪塞塞橫通不。橫通通竪塞不。竪通通橫塞不。答。一往然二往不然。然者。無明即見思何意非橫障。中智治一切何不通橫塞此是一往然義耳。若二往釋者。橫塞障近不能塞竪通。橫通力弱不能通竪塞。竪塞深遠不作橫障。竪通對當別不通於橫塞耳。
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○第六明道品調適者。道品有四。一當分。二相攝。三約位。四相生。一明當分者。未必具品方能得道。三四二五。單七隻八。當分是道。故云當依念處得道。又云。是道場。又云。是摩訶衍。念處既爾餘品亦然。是為當分道品而非調停也。二明相攝者。如念處一法皆攝諸品。引釋論文云。念處既攝餘品。餘品亦攝念處。是為相攝道品亦非調停也。三約位者。如念處當其位。正勤是煖位。如意足是頂位。五根是忍位。五力是世第一位。八正是見諦位。七覺是修道位。此是約位亦非調停也。四相生者。如修念處能生正勤。正勤發如意足。如意足生五根。五根生五力。五力生七覺。七覺入八正道。是為善巧調適。戒定慧等皆名為正。清淨心常一則能見般若。是為相生亦是調適。所以須此者。上來雖破法遍識通塞。若不調停道品何能疾與真法相應。真法名無漏。道品是有漏。有漏能作無漏方便。方便失所真理難會。如釀酒法酵煖得宜。變水成酒。麴糵失度味則不成。大論云。三十七品是行道法。涅槃城有三門。三門是近因道品是遠因。為是義故應須道品調停也。問。道品是二乘法。云何是菩薩道耶。答。大論呵此問誰作是語。三藏摩訶衍皆不作是說。那得獨云是小乘法。淨名云。道品善知識。由是成正覺。道品是道場亦是摩訶衍。涅槃云。能修八正道者。即見佛性名得醍醐。大集云。三十七品是菩薩寶炬陀羅尼。如此等經皆明道品何時獨是小乘。若大經云。三十七品是涅槃因非大涅槃因。無量阿僧祇助菩提法。是大涅槃因者。道品之外無別有道品。如四諦外無第五諦。一種苦集如爪上土。分別苦集有無量相如十方土。直明一三十七品是涅槃因。復有無量三十七助道品名大涅槃因。云何無量有四種道諦故。有十六門故。又有漏道品欲界二十二。未到三十六。初禪三十七。皆有漏道品如乳。三藏道品如酪。通教道品如生酥。別教如熟酥。圓教如醍醐。大經之文義合於此。非道品外別有助法也。或言三十七品是助道。或言是正道。大論云。是菩薩道。此文似正也。淨名云。道品善知識由是成正覺。此文似助也。又若言三十七品是有漏者。云何言七覺是修道。法華云。無漏根力覺道之財。云何八正在七覺前。此應三句分別。一三十七品皆有漏。二皆是無漏。三亦有漏亦無漏。如大論云。修八正道得初善有漏五陰。善有漏五陰即是煖法。煖法之前尚得修於八正道。云何修邪。初從師受法。繫心憶念名念處。為求此法勤而行之名正勤。一心中修名如意足。五善根生名根。根增長名力。分別道用名七覺。安隱道中行名八正道。能如是修得善有漏五陰。
○第六明道品調適者。道品有四。一當分。二相攝。三約位。四相生。一明當分者。未必具品方能得道。三四二五。單七隻八。當分是道。故云當依念處得道。又云。是道場。又云。是摩訶衍。念處既爾餘品亦然。是為當分道品而非調停也。二明相攝者。如念處一法皆攝諸品。引釋論文云。念處既攝餘品。餘品亦攝念處。是為相攝道品亦非調停也。三約位者。如念處當其位。正勤是煖位。如意足是頂位。五根是忍位。五力是世第一位。八正是見諦位。七覺是修道位。此是約位亦非調停也。四相生者。如修念處能生正勤。正勤發如意足。如意足生五根。五根生五力。五力生七覺。七覺入八正道。是為善巧調適。戒定慧等皆名為正。清淨心常一則能見般若。是為相生亦是調適。所以須此者。上來雖破法遍識通塞。若不調停道品何能疾與真法相應。真法名無漏。道品是有漏。有漏能作無漏方便。方便失所真理難會。如釀酒法酵煖得宜。變水成酒。麴糵失度味則不成。大論云。三十七品是行道法。涅槃城有三門。三門是近因道品是遠因。為是義故應須道品調停也。問。道品是二乘法。云何是菩薩道耶。答。大論呵此問誰作是語。三藏摩訶衍皆不作是說。那得獨云是小乘法。淨名云。道品善知識。由是成正覺。道品是道場亦是摩訶衍。涅槃云。能修八正道者。即見佛性名得醍醐。大集云。三十七品是菩薩寶炬陀羅尼。如此等經皆明道品何時獨是小乘。若大經云。三十七品是涅槃因非大涅槃因。無量阿僧祇助菩提法。是大涅槃因者。道品之外無別有道品。如四諦外無第五諦。一種苦集如爪上土。分別苦集有無量相如十方土。直明一三十七品是涅槃因。復有無量三十七助道品名大涅槃因。云何無量有四種道諦故。有十六門故。又有漏道品欲界二十二。未到三十六。初禪三十七。皆有漏道品如乳。三藏道品如酪。通教道品如生酥。別教如熟酥。圓教如醍醐。大經之文義合於此。非道品外別有助法也。或言三十七品是助道。或言是正道。大論云。是菩薩道。此文似正也。淨名云。道品善知識由是成正覺。此文似助也。又若言三十七品是有漏者。云何言七覺是修道。法華云。無漏根力覺道之財。云何八正在七覺前。此應三句分別。一三十七品皆有漏。二皆是無漏。三亦有漏亦無漏。如大論云。修八正道得初善有漏五陰。善有漏五陰即是煖法。煖法之前尚得修於八正道。云何修邪。初從師受法。繫心憶念名念處。為求此法勤而行之名正勤。一心中修名如意足。五善根生名根。根增長名力。分別道用名七覺。安隱道中行名八正道。能如是修得善有漏五陰。
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當知道品皆是有漏。皆是無漏者。即是見諦思惟所行道品。一向是無漏。法華之文意在此也。從來雖言有漏中得修八正七覺等未有文證。而毘婆沙云。若八正在七覺後。亦得是有漏亦得是無漏。何以故。依八正入見諦即是亦無漏。若八正在七覺前一向是無漏。此則可解。引婆沙文證成二意。又亦漏無漏即是對位意也。諸道諦三十七品。今不具記。但明無作道諦三十七品。成於一心三觀義也。大品云。欲以一切種修四念處者。念處是法界攝一切法。一切法趣念處是趣不過。華嚴云。譬如大地一能生種種芽。地是諸芽種也。法華云。一切種相體性。皆是一種相體性。何謂一種。即佛種相體性也。常途云。法華不明佛性。經明一種是何一種。卉木叢林種種喻七方便。大地一種即一實事。名佛種也。今一念心起不思議。即一切種。十界陰入不相妨礙。若觀法性因緣生故。一種一切種。則一色一切色。若法性空故一切色一色。則一空一切空。法性假故一色一切色。一假一切假。法性中故非一非一切。雙照一一切。亦名非空非假雙照空假。則一切非空非假雙照空假。九法界色即空即假即中。亦復如是。是名身念處。若觀法性受。法性因緣生故。一種一切種一受一切受。法性受空故。一切受一受一空一切空。法性受假名故。一受一切受一假一切假。法性受中故。非一受非一切受。非空非假雙照空假。則一切非空非假雙照空假。九法界受即空即假即中亦復如是。是名受念處。若觀法性心。因緣生法一種一切種。一心一切心。法性空故。一切心一心一空一切空。法性假故。一心一切心一假一切假。法性中故非一非一切。非空非假雙照空假。九法界心亦復如是。是名心念處。若觀法性想行兩陰。因緣生法一種一切種。一行無量行。法性空故一切行一行一空一切空。法性假故一行一切行一假一切假。法性中故非一非一切。非空非假雙照空假。一切非空非假雙照空假。九法界行皆即空即假即中亦復如是。是名法念處。如是念處力用廣博。義兼大小俱破八倒。雙顯榮枯雙非榮枯。即於中間入般涅槃。亦名坐道場。亦名摩訶衍。亦名法界。兼廣之義其相云何。法性之色實非是淨。而凡夫橫計為淨。是名顛倒實非不淨。二乘之人橫計不淨是名顛倒。今觀色種即空。一切即空。空中無淨云何染著。是名凡夫計淨倒破枯念處成。色種即假一切皆假。分別名相不可窮盡。假智常淨不為無知塵惑所染。云何滯空而取灰滅言色不淨。是名二乘不淨倒破榮念處成。是名八倒俱破枯榮雙立。觀色本際非空非假則一切非空非假。非空故非不淨倒。非假故非淨倒。非淨倒故則非榮樹
當知道品皆是有漏。皆是無漏者。即是見諦思惟所行道品。一向是無漏。法華之文意在此也。從來雖言有漏中得修八正七覺等未有文證。而毘婆沙云。若八正在七覺後。亦得是有漏亦得是無漏。何以故。依八正入見諦即是亦無漏。若八正在七覺前一向是無漏。此則可解。引婆沙文證成二意。又亦漏無漏即是對位意也。諸道諦三十七品。今不具記。但明無作道諦三十七品。成於一心三觀義也。大品云。欲以一切種修四念處者。念處是法界攝一切法。一切法趣念處是趣不過。華嚴云。譬如大地一能生種種芽。地是諸芽種也。法華云。一切種相體性。皆是一種相體性。何謂一種。即佛種相體性也。常途云。法華不明佛性。經明一種是何一種。卉木叢林種種喻七方便。大地一種即一實事。名佛種也。今一念心起不思議。即一切種。十界陰入不相妨礙。若觀法性因緣生故。一種一切種。則一色一切色。若法性空故一切色一色。則一空一切空。法性假故一色一切色。一假一切假。法性中故非一非一切。雙照一一切。亦名非空非假雙照空假。則一切非空非假雙照空假。九法界色即空即假即中。亦復如是。是名身念處。若觀法性受。法性因緣生故。一種一切種一受一切受。法性受空故。一切受一受一空一切空。法性受假名故。一受一切受一假一切假。法性受中故。非一受非一切受。非空非假雙照空假。則一切非空非假雙照空假。九法界受即空即假即中亦復如是。是名受念處。若觀法性心。因緣生法一種一切種。一心一切心。法性空故。一切心一心一空一切空。法性假故。一心一切心一假一切假。法性中故非一非一切。非空非假雙照空假。九法界心亦復如是。是名心念處。若觀法性想行兩陰。因緣生法一種一切種。一行無量行。法性空故一切行一行一空一切空。法性假故一行一切行一假一切假。法性中故非一非一切。非空非假雙照空假。一切非空非假雙照空假。九法界行皆即空即假即中亦復如是。是名法念處。如是念處力用廣博。義兼大小俱破八倒。雙顯榮枯雙非榮枯。即於中間入般涅槃。亦名坐道場。亦名摩訶衍。亦名法界。兼廣之義其相云何。法性之色實非是淨。而凡夫橫計為淨。是名顛倒實非不淨。二乘之人橫計不淨是名顛倒。今觀色種即空。一切即空。空中無淨云何染著。是名凡夫計淨倒破枯念處成。色種即假一切皆假。分別名相不可窮盡。假智常淨不為無知塵惑所染。云何滯空而取灰滅言色不淨。是名二乘不淨倒破榮念處成。是名八倒俱破枯榮雙立。觀色本際非空非假則一切非空非假。非空故非不淨倒。非假故非淨倒。非淨倒故則非榮樹
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。非不淨倒故則非枯樹。非枯非榮則非二邊。無邊無中乃名中間。佛會此理故名涅槃。亦是非淨非不淨。八倒不生名為涅槃。如是涅槃名祕密藏。安置諸子祕密藏中佛自住中故言入也。法性之受本非是樂。而凡夫之人橫計為樂。是名顛倒。實非是苦。二乘之人橫計為苦。今觀受種即空一切皆空。空中無樂云何生染。則凡夫倒破枯念處成。受種即假一切皆假。以無所受而受諸受。名聞分別不生厭畏。云何棄之沈空灰斷。二乘倒破榮念處成。是名二倒雙破枯榮雙立。觀受本際即非空非假。非空故非枯非假故非榮。邊倒不生名為涅槃。中間理顯名祕密藏。皆如上說(云云)。法性之心本非是常。凡夫橫計是名常倒。法性實非無常。二乘橫計無常。今觀心種即空一切即空。空中非常云何謂心念念相續。是名凡夫常倒破枯念處成。心即假名一切悉假。心若無常那得分別無量心相。是名二乘無常倒破榮念處成。又心即非空非假。非空故非無常。非假故非於常。非榮非枯邊倒不生名入涅槃。中道理顯名祕密藏。安置諸子自亦入中(云云)。法性之法本非有我。凡夫之人橫計有我。本非無我二乘之人橫計無我。今觀法性即空一切皆空。空中無我。是名凡夫倒破枯念處成。法性即假一切皆假施設。自在不滯我義具足。是名二乘倒破榮念處成。觀法本際即非空非假。非空故非無我非假故非於我。邊倒不生名入涅槃。中間理顯名祕密藏。治倒法藥其數有四。法性觀智名之為念。一諦三諦名之為處。一切即空。諸倒榮枯無不空寂。一切即假。二邊雙樹無不成立。一切即中。無非法界。祇一念心廣遠若此。若能深觀念處是坐道場。是摩訶衍。是雙樹間入般涅槃。始終具足不須更修餘法。若不入者更研餘品。勤觀念處名正勤。見思本起名已生惡。觀於即空令已生不生故勤精進。塵沙無明名未生惡。觀即假即中令未生不生故勤精進。竭力盡誠行四三昧。遮此二惡一切智名已生善。此善易生故言泥洹道易得也。道種智一切種智名未生善。此分別智難生。空智已生勤加增長。中智未生令得開發。三觀無間祇為生此二智耳。是四正勤亦能悟道。故言一心勤精進故得三菩提。不須餘法。若不入者當是不勤。心過散動須入善寂。審觀心性名為上定。於上定中修如意足。欲精進心思惟。欲者。專向彼法。亦名莊嚴彼法。定中觀智如密室中燈照物則了。以照了故斷行成就修如意足。精進者。成就彼法法性不動而寂然精進。無間無雜。斷行成就修如意足。心者正住。觀察彼法一心中緣。制之一處無事不辦。斷行成就修如意足。思惟者。善能分別彼法方便。如此思惟不令動散。定思
。非不淨倒故則非枯樹。非枯非榮則非二邊。無邊無中乃名中間。佛會此理故名涅槃。亦是非淨非不淨。八倒不生名為涅槃。如是涅槃名祕密藏。安置諸子祕密藏中佛自住中故言入也。法性之受本非是樂。而凡夫之人橫計為樂。是名顛倒。實非是苦。二乘之人橫計為苦。今觀受種即空一切皆空。空中無樂云何生染。則凡夫倒破枯念處成。受種即假一切皆假。以無所受而受諸受。名聞分別不生厭畏。云何棄之沈空灰斷。二乘倒破榮念處成。是名二倒雙破枯榮雙立。觀受本際即非空非假。非空故非枯非假故非榮。邊倒不生名為涅槃。中間理顯名祕密藏。皆如上說(云云)。法性之心本非是常。凡夫橫計是名常倒。法性實非無常。二乘橫計無常。今觀心種即空一切即空。空中非常云何謂心念念相續。是名凡夫常倒破枯念處成。心即假名一切悉假。心若無常那得分別無量心相。是名二乘無常倒破榮念處成。又心即非空非假。非空故非無常。非假故非於常。非榮非枯邊倒不生名入涅槃。中道理顯名祕密藏。安置諸子自亦入中(云云)。法性之法本非有我。凡夫之人橫計有我。本非無我二乘之人橫計無我。今觀法性即空一切皆空。空中無我。是名凡夫倒破枯念處成。法性即假一切皆假施設。自在不滯我義具足。是名二乘倒破榮念處成。觀法本際即非空非假。非空故非無我非假故非於我。邊倒不生名入涅槃。中間理顯名祕密藏。治倒法藥其數有四。法性觀智名之為念。一諦三諦名之為處。一切即空。諸倒榮枯無不空寂。一切即假。二邊雙樹無不成立。一切即中。無非法界。祇一念心廣遠若此。若能深觀念處是坐道場。是摩訶衍。是雙樹間入般涅槃。始終具足不須更修餘法。若不入者更研餘品。勤觀念處名正勤。見思本起名已生惡。觀於即空令已生不生故勤精進。塵沙無明名未生惡。觀即假即中令未生不生故勤精進。竭力盡誠行四三昧。遮此二惡一切智名已生善。此善易生故言泥洹道易得也。道種智一切種智名未生善。此分別智難生。空智已生勤加增長。中智未生令得開發。三觀無間祇為生此二智耳。是四正勤亦能悟道。故言一心勤精進故得三菩提。不須餘法。若不入者當是不勤。心過散動須入善寂。審觀心性名為上定。於上定中修如意足。欲精進心思惟。欲者。專向彼法。亦名莊嚴彼法。定中觀智如密室中燈照物則了。以照了故斷行成就修如意足。精進者。成就彼法法性不動而寂然精進。無間無雜。斷行成就修如意足。心者正住。觀察彼法一心中緣。制之一處無事不辦。斷行成就修如意足。思惟者。善能分別彼法方便。如此思惟不令動散。定思
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惟故斷行成就修如意足。能如此修定心而入不須餘法。若不入者當修五根。信三諦理是三世佛母。能生一切十力無畏解脫三昧。但念處修不求餘法。是名信根。進者。以信攝於諸法。信諸法故倍策精進。念者。但念正助之道不令邪妄得入。又此法者為精進所修。是法不忘故名念根定者。一心寂定而行精進。又此法為念所攝。是法不忘不動故名定根。慧者。念處之慧為定法所攝。內性自照不從他知。是名慧根。但修五根亦能入道成摩訶衍。若不入者。進修五力令根增長。遮諸煩惱名之為力。信破諸疑無能動者。精進除懈怠如本所願皆得成就。念破邪想不為煩惱所壞。定破散亂遠離憒鬧。雖有所說不礙初禪。善住覺觀不礙二禪。心生歡喜不礙三禪。教化眾生不礙四禪。妨四禪法不妨諸定。亦不捨定亦不隨定是名定力。慧破邪執一切執一切慧雙照具足。是名慧力。如是五力名摩訶衍。若不入者。用七覺均調。心浮動時以除覺除身口之麁。以捨覺捨於觀智以定心入禪。若心沈時精進擇喜起之。念通緣兩處。修此七覺即得入道。大論云。若離五蓋專修七覺。不得入者無有是處。若不入者修八正道。更以出世上上正見觀三諦理。以正思惟發動此觀。如法相說自他俱益。即是正語。若黑業得黑報。白業得白報。雜業得雜報。非白非黑業得非白非黑報。約小乘作可解。今言沈空是黑業。出假是白業。兩兼是雜業。中道是非白非黑業。皆名邪命。若業能盡業名為正業。依此而行名為正業。正業不為二邊所牽。見他得利心不惱熱。而於己利常知止足。是為正命。善入正諦名正精進。心不動失正直不忘名正念。正住決定名正定。因是八正道即得入理。大經云。若有能修八正道者。即得醍醐。如是道品非是對位。但於初心觀法性理。即得具足。大論云。四念處中四種精進名四正勤。四種定心名四如意足。五善根生名為根。根增長名為力。分別四念處道用名為覺。四念處安隱道中行名八正道。故知初心行道用三十七品。調養止觀四種三昧入菩薩位。如此道品是大涅槃近因。餘諸道品名為遠因(云云)。今以譬顯此義。植種於地芽嘴初開。生根下向枝葉上布。其花敷榮結果成實。法性法界為大地。念處觀為種子。四正勤如抽芽。五根如生根。五力如莖葉增長。七覺如開花。八正如結果。結果者。即是入銅輪位證無生忍。亦名至寶所。亦名入祕藏。亦名得醍醐。亦名見佛性。亦名法身顯八相作佛。道品善知識由是成正覺此之謂也。若通途釋道樹者。如大品明。離三惡道名葉益。得人天身名花益。得四道果名果益。此偏就空為釋耳。免二乘地為葉益。得變通身為花
惟故斷行成就修如意足。能如此修定心而入不須餘法。若不入者當修五根。信三諦理是三世佛母。能生一切十力無畏解脫三昧。但念處修不求餘法。是名信根。進者。以信攝於諸法。信諸法故倍策精進。念者。但念正助之道不令邪妄得入。又此法者為精進所修。是法不忘故名念根定者。一心寂定而行精進。又此法為念所攝。是法不忘不動故名定根。慧者。念處之慧為定法所攝。內性自照不從他知。是名慧根。但修五根亦能入道成摩訶衍。若不入者。進修五力令根增長。遮諸煩惱名之為力。信破諸疑無能動者。精進除懈怠如本所願皆得成就。念破邪想不為煩惱所壞。定破散亂遠離憒鬧。雖有所說不礙初禪。善住覺觀不礙二禪。心生歡喜不礙三禪。教化眾生不礙四禪。妨四禪法不妨諸定。亦不捨定亦不隨定是名定力。慧破邪執一切執一切慧雙照具足。是名慧力。如是五力名摩訶衍。若不入者。用七覺均調。心浮動時以除覺除身口之麁。以捨覺捨於觀智以定心入禪。若心沈時精進擇喜起之。念通緣兩處。修此七覺即得入道。大論云。若離五蓋專修七覺。不得入者無有是處。若不入者修八正道。更以出世上上正見觀三諦理。以正思惟發動此觀。如法相說自他俱益。即是正語。若黑業得黑報。白業得白報。雜業得雜報。非白非黑業得非白非黑報。約小乘作可解。今言沈空是黑業。出假是白業。兩兼是雜業。中道是非白非黑業。皆名邪命。若業能盡業名為正業。依此而行名為正業。正業不為二邊所牽。見他得利心不惱熱。而於己利常知止足。是為正命。善入正諦名正精進。心不動失正直不忘名正念。正住決定名正定。因是八正道即得入理。大經云。若有能修八正道者。即得醍醐。如是道品非是對位。但於初心觀法性理。即得具足。大論云。四念處中四種精進名四正勤。四種定心名四如意足。五善根生名為根。根增長名為力。分別四念處道用名為覺。四念處安隱道中行名八正道。故知初心行道用三十七品。調養止觀四種三昧入菩薩位。如此道品是大涅槃近因。餘諸道品名為遠因(云云)。今以譬顯此義。植種於地芽嘴初開。生根下向枝葉上布。其花敷榮結果成實。法性法界為大地。念處觀為種子。四正勤如抽芽。五根如生根。五力如莖葉增長。七覺如開花。八正如結果。結果者。即是入銅輪位證無生忍。亦名至寶所。亦名入祕藏。亦名得醍醐。亦名見佛性。亦名法身顯八相作佛。道品善知識由是成正覺此之謂也。若通途釋道樹者。如大品明。離三惡道名葉益。得人天身名花益。得四道果名果益。此偏就空為釋耳。免二乘地為葉益。得變通身為花
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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益。具道種智為果益。此偏就假為釋耳。免二邊縛為葉益。受法性身為花益。證入佛性為果益。此偏就中為釋耳。若總就三觀者。即空名葉益。即假名花益。即中名果益(云云)。復次行三十七道品將到無漏城。域有三門。若入此門即得發真。謂空無相無作門。亦名三解脫門。亦名三三昧。若從正見正思惟入定從定發無漏。是時正見智名大臣。正定為大王。從此得名名三三昧。非智不禪。即此意也。若由正定生正見從正見發無漏。是時正定為大臣。智慧為大王。從此得名名三解脫。非禪不智。即此意也。或可三昧是伏道。解脫是斷道證道。或可定慧合故。三昧即解脫。解脫即三昧。若三藏以苦下空無我是空門。滅下四行是無相門。集道下八行苦下兩行是無作門。此十六行王臣等(云云)。若通教明苦集皆如幻化即空門。古釋論本云。若觀極微色則有十八空。今本云。若觀一端疊則有十八空。疊是假名極微是實法。以此為異。若得意者假實皆空耳。若未入空情想戲論計有空相。知空無空相名無相門。空相雖空猶計觀智。既無能所誰作空觀。是名無作門。既無作者誰起願求。亦名無願。此三三昧王臣(云云)。若別教明從假入空證真諦名空三昧。二乘但證此空猶有空相。菩薩知空非空。出假化物無復空相。是名無相三昧。進修中道無中邊相亦不求中邊。名無作三昧。此三觀智王臣(云云)。復次別約出假意者。分別無量藥病。悉是假名。假名無實無實故空。是名空門。空尚無空相況有假相。故名無相門。空假無相亦不願求知病識藥。故名無願。此出假智王臣(云云)。別約圓者。名雖同前意義大異。大論云。聲聞緣空修三解脫。菩薩緣諸法實相修三解脫。智者見空及與不空。此空不空亦名中道。若見此空即見佛性。又二乘觀夢中十八事。夢中內事不可得名內法空。夢外事不可得名外法空。乃至夢中十八有不可得名十八空。今圓觀眠法不可得無內法。從眠所生一切內法皆不可得。名內法空。一切法趣此內空。眠無外法。從眠所生一切外法不可得。即外法空。一切法趣此外空。乃至眠法十八種有不可得名十八空。一切法趣十八空歷十八緣。名十八空。但是一空。方等云。大空小空皆歸一空。一空即法性實相。諸佛實法。大品云獨空也。如前觀無明四句不可得一空一切空。不見四門分別之相。非緣非真無誰所作。王臣(云云)。如是空即無相無作及一切法。一切法亦如是。當知一解脫門即三解脫門。三解脫門即一門。又四門中皆修三解脫互無障礙。如此三門意非次第。別雖次第皆緣實相。又異通教通緣空理。復異三藏。三藏緣四諦智。故知
益。具道種智為果益。此偏就假為釋耳。免二邊縛為葉益。受法性身為花益。證入佛性為果益。此偏就中為釋耳。若總就三觀者。即空名葉益。即假名花益。即中名果益(云云)。復次行三十七道品將到無漏城。域有三門。若入此門即得發真。謂空無相無作門。亦名三解脫門。亦名三三昧。若從正見正思惟入定從定發無漏。是時正見智名大臣。正定為大王。從此得名名三三昧。非智不禪。即此意也。若由正定生正見從正見發無漏。是時正定為大臣。智慧為大王。從此得名名三解脫。非禪不智。即此意也。或可三昧是伏道。解脫是斷道證道。或可定慧合故。三昧即解脫。解脫即三昧。若三藏以苦下空無我是空門。滅下四行是無相門。集道下八行苦下兩行是無作門。此十六行王臣等(云云)。若通教明苦集皆如幻化即空門。古釋論本云。若觀極微色則有十八空。今本云。若觀一端疊則有十八空。疊是假名極微是實法。以此為異。若得意者假實皆空耳。若未入空情想戲論計有空相。知空無空相名無相門。空相雖空猶計觀智。既無能所誰作空觀。是名無作門。既無作者誰起願求。亦名無願。此三三昧王臣(云云)。若別教明從假入空證真諦名空三昧。二乘但證此空猶有空相。菩薩知空非空。出假化物無復空相。是名無相三昧。進修中道無中邊相亦不求中邊。名無作三昧。此三觀智王臣(云云)。復次別約出假意者。分別無量藥病。悉是假名。假名無實無實故空。是名空門。空尚無空相況有假相。故名無相門。空假無相亦不願求知病識藥。故名無願。此出假智王臣(云云)。別約圓者。名雖同前意義大異。大論云。聲聞緣空修三解脫。菩薩緣諸法實相修三解脫。智者見空及與不空。此空不空亦名中道。若見此空即見佛性。又二乘觀夢中十八事。夢中內事不可得名內法空。夢外事不可得名外法空。乃至夢中十八有不可得名十八空。今圓觀眠法不可得無內法。從眠所生一切內法皆不可得。名內法空。一切法趣此內空。眠無外法。從眠所生一切外法不可得。即外法空。一切法趣此外空。乃至眠法十八種有不可得名十八空。一切法趣十八空歷十八緣。名十八空。但是一空。方等云。大空小空皆歸一空。一空即法性實相。諸佛實法。大品云獨空也。如前觀無明四句不可得一空一切空。不見四門分別之相。非緣非真無誰所作。王臣(云云)。如是空即無相無作及一切法。一切法亦如是。當知一解脫門即三解脫門。三解脫門即一門。又四門中皆修三解脫互無障礙。如此三門意非次第。別雖次第皆緣實相。又異通教通緣空理。復異三藏。三藏緣四諦智。故知
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三脫及與道品節節有異。須善識之。又華嚴日出先照高山偏多四榮。鹿苑三藏偏多四枯。方等般若多調枯以入榮。引小而歸大。鶴林施化已足。於榮枯中間而入涅槃。為極鈍難化來至雙樹始復畢功。利根明悟處處得入。如身子等於法華中入祕密藏得見佛性。所以涅槃遙指八千聲聞於法華中得記作佛。如秋收冬藏更無所作。約此一番施化早畢不俟涅槃。又云。誰能莊嚴娑羅雙樹。即舉舍利弗六人。又別舉如來。若見佛性能莊嚴雙樹。於其中間而入涅槃。身子六人既能莊嚴。豈不見佛性於其中間入於涅槃。聲聞尚爾。諸菩薩等處處得入。其義可知。若入涅槃成五解脫。不即六法不離六法。三佛性意(云云)。
三脫及與道品節節有異。須善識之。又華嚴日出先照高山偏多四榮。鹿苑三藏偏多四枯。方等般若多調枯以入榮。引小而歸大。鶴林施化已足。於榮枯中間而入涅槃。為極鈍難化來至雙樹始復畢功。利根明悟處處得入。如身子等於法華中入祕密藏得見佛性。所以涅槃遙指八千聲聞於法華中得記作佛。如秋收冬藏更無所作。約此一番施化早畢不俟涅槃。又云。誰能莊嚴娑羅雙樹。即舉舍利弗六人。又別舉如來。若見佛性能莊嚴雙樹。於其中間而入涅槃。身子六人既能莊嚴。豈不見佛性於其中間入於涅槃。聲聞尚爾。諸菩薩等處處得入。其義可知。若入涅槃成五解脫。不即六法不離六法。三佛性意(云云)。
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○第七助道對治者。釋論云。三三昧為一切三昧作本也。若入三三昧能成四種三昧。根利無遮易入清涼池。不須對治。根利有遮但專三脫門。遮不能障亦不須助道。根鈍無遮但用道品調適。即能轉鈍為利亦不須助道。根鈍遮重者。以根鈍故不能即開三解脫門。以遮重故牽破觀心。為是義故應須治道對破遮障。則得安隱入三解脫門。大論稱諸對治是助開門法。即此意也。夫初果聖人無漏根利見理分明。事中煩惱猶有遮障不名善人。斯陀含侵五下分亦非善人。雖非善人實非凡夫。若世智斷惑。雖無事障實非聖人。如此兩條尚須助道。況根鈍遮重而不修對治云何得入。助道無量。前通塞意中約六蔽明遮宜用六度為治以論助道。若人修四三昧道品調適。解脫不開。而慳貪忽起激動觀心。於身命財。守護保著。又貪覺緣想須欲念生。雖作意遮止而慳貪轉生。是時當用檀捨為治。修三昧時破戒心忽起。威儀麁獷無復矜持。身口乖違觸犯制度。淨禁不淳三昧難發。是時當用尸羅為治。修三昧時瞋恚悖怒常生忿恨。惡口兩舌諍計是非。此毒障於三昧。是時當修忍為治。修三昧時放逸懈怠恣身口意。縱蕩閑野無慚無愧。不能苦節。如鑽火未熱數數而止。事𠐳之人尚不辦世務。況三昧門。是時應用精進為治。修三昧時散亂不定。身如獨落口若春蛙心如風燈以散逸故法不現前。是時應用禪定為治。修三昧時愚癡迷惑計著斷常。謂有人我眾生壽命。觸事面牆進止常短不稱物望。意慮頑拙非智黠相。是時當用智慧為治。諸蔽覆心亦有厚薄。薄者心動身口不必動。厚者身口動心必先動。內病既強其相外現。若用對治得去是病所宜。若對治不除當依四隨迴轉助道。如治一慳。或樂修檀或不樂修檀。或善心生或不善生。或修檀慳破或不破。或修檀助開或不開。當善巧斟酌。或對或轉或兼或第一義(云云)。修餘治亦如是。於助六度但作一事解不能助道。當觀此助不思議攝一切法。如後說。有人言。說六是通教說十是通宗。此不應爾。大經明六度是佛性。大品云是摩訶衍。一度尚攝諸法。何況六耶。若得開合之意則無去取。如禪有願智力開出泥滓波羅蜜。有神通力開出婆羅波羅蜜。定守禪度也。般若有道種智開出漚和俱舍羅。又有一切種智開出闍那波羅蜜。一切智守本受般若之稱。離則為十束即為六。豈得以廣略而判大小耶。今明六度助道攝諸法盡。略明攝諸道品。調伏六根。十力。四無所畏。十八不共法。六通。三明。四攝。四辯。陀羅尼。三十二相。八十隨形好等。及一切法。云何攝諸道品。諸道品中各有捨覺分。正為檀攝。若三藏捨覺分雖不入理。亦是捨身
○第七助道對治者。釋論云。三三昧為一切三昧作本也。若入三三昧能成四種三昧。根利無遮易入清涼池。不須對治。根利有遮但專三脫門。遮不能障亦不須助道。根鈍無遮但用道品調適。即能轉鈍為利亦不須助道。根鈍遮重者。以根鈍故不能即開三解脫門。以遮重故牽破觀心。為是義故應須治道對破遮障。則得安隱入三解脫門。大論稱諸對治是助開門法。即此意也。夫初果聖人無漏根利見理分明。事中煩惱猶有遮障不名善人。斯陀含侵五下分亦非善人。雖非善人實非凡夫。若世智斷惑。雖無事障實非聖人。如此兩條尚須助道。況根鈍遮重而不修對治云何得入。助道無量。前通塞意中約六蔽明遮宜用六度為治以論助道。若人修四三昧道品調適。解脫不開。而慳貪忽起激動觀心。於身命財。守護保著。又貪覺緣想須欲念生。雖作意遮止而慳貪轉生。是時當用檀捨為治。修三昧時破戒心忽起。威儀麁獷無復矜持。身口乖違觸犯制度。淨禁不淳三昧難發。是時當用尸羅為治。修三昧時瞋恚悖怒常生忿恨。惡口兩舌諍計是非。此毒障於三昧。是時當修忍為治。修三昧時放逸懈怠恣身口意。縱蕩閑野無慚無愧。不能苦節。如鑽火未熱數數而止。事𠐳之人尚不辦世務。況三昧門。是時應用精進為治。修三昧時散亂不定。身如獨落口若春蛙心如風燈以散逸故法不現前。是時應用禪定為治。修三昧時愚癡迷惑計著斷常。謂有人我眾生壽命。觸事面牆進止常短不稱物望。意慮頑拙非智黠相。是時當用智慧為治。諸蔽覆心亦有厚薄。薄者心動身口不必動。厚者身口動心必先動。內病既強其相外現。若用對治得去是病所宜。若對治不除當依四隨迴轉助道。如治一慳。或樂修檀或不樂修檀。或善心生或不善生。或修檀慳破或不破。或修檀助開或不開。當善巧斟酌。或對或轉或兼或第一義(云云)。修餘治亦如是。於助六度但作一事解不能助道。當觀此助不思議攝一切法。如後說。有人言。說六是通教說十是通宗。此不應爾。大經明六度是佛性。大品云是摩訶衍。一度尚攝諸法。何況六耶。若得開合之意則無去取。如禪有願智力開出泥滓波羅蜜。有神通力開出婆羅波羅蜜。定守禪度也。般若有道種智開出漚和俱舍羅。又有一切種智開出闍那波羅蜜。一切智守本受般若之稱。離則為十束即為六。豈得以廣略而判大小耶。今明六度助道攝諸法盡。略明攝諸道品。調伏六根。十力。四無所畏。十八不共法。六通。三明。四攝。四辯。陀羅尼。三十二相。八十隨形好等。及一切法。云何攝諸道品。諸道品中各有捨覺分。正為檀攝。若三藏捨覺分雖不入理。亦是捨身
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命財。大論云。慈悲喜於眾生有益。捨何所益。捨能具足六度廣利眾生。是名大益。又捨如膏油能增五度光明。故知檀度攝捨覺分也。若通教捨覺分。捨身命財如幻如化三事皆空。此捨覺分亦為檀度所攝也。若別教捨覺分捨身命財中無知。此捨亦為檀度所攝也。若圓教捨覺分捨十法界色身。捨十法界連持之命。捨十法界依報。如是身命財皆不入二邊。何以故。財名六塵。若計六塵可捨。有前人可與。己身能施。如此施者即入六塵有邊。若三事皆空即墮無邊。今觀財即空不入有。觀財即假不入空。不二之捨與生死後際等。離老病死得不壞常住。有邊是生死屬前際。空邊是涅槃屬後際。是二皆空悉不可得。故稱為等。離老死者。前際空故離分段老死。後際空故離變易老死。二死永免故言離也。得不壞常住者即是中道法性。諸佛所師。以法常故諸佛亦常。此常住財無能毀損。常住之身無能繫縛。常住之命不可斷滅。成就究竟檀波羅蜜以自莊嚴。故金剛般若云。初中後日分悉以恒河沙身布施。不如受持般若一四句偈。當知理觀圓捨乃會道品。檀度所攝也。如此道品捨覺分理觀深微而不存事行。三藏中事施雄猛。剜燈救貿國城妻子。而理觀全無毫末。兩皆有過。今明事檀助破慳蔽進成理觀。豈可相離。若人雖解實相圓捨之觀。撫臆論行涉事慳克。保護財物一毫不捨。辭憚勞苦稱筋計力。不能屈己成他。貪惜壽命豈能諍死讓生。觸事悋著鏗然不動。但解無行。如是重蔽何由可破。三解脫門何由可開。今於道場苦到懺悔。生決定心起大誓願。捨身命財決無愛惜。自行此檀又以教他。讚歎檀法隨喜檀者。立此誓已稱十方佛為證為救。心若真實無欺誑者能感如來放檀光明照除慳蔽。思益等(云云)。以蒙光故與諸道品捨覺相應。須一一釋出之。事理既圓能畢竟檀捨。財同糞土身比毒器。命若行雲棄三如唾。慳障既破治道義成。便得解脫。若無因緣寄之行道。應有利益捨若遺芥。是為事油助增道明。開三脫門得見佛性。若不能爾無助治之益。若如上修即應得悟。設不悟者。應自思惟理觀道品。有正業正語正命。此屬尸羅所攝。若三藏正業等乃是慎護威儀。不破不缺不穿不雜。通教正業等不得身口。即事而真乃是隨道無著等戒。別教正業等乃是智所讚自在等戒。圓教正業等皆觀法性即是具足等戒。淨名云。其能如此是名奉律。即此意也。理觀之戒即心而備。雖作此解身口多虧。或今生麁獷或先世遮障未得懺悔。覆我三昧脫門不開。思是事已當自悲愍深生改革。從今日始斷相續心。誓持禁戒事無瑕玷。護持愛惜如保浮囊。終不全身而損戒也。毒龍輸皮全蟻
命財。大論云。慈悲喜於眾生有益。捨何所益。捨能具足六度廣利眾生。是名大益。又捨如膏油能增五度光明。故知檀度攝捨覺分也。若通教捨覺分。捨身命財如幻如化三事皆空。此捨覺分亦為檀度所攝也。若別教捨覺分捨身命財中無知。此捨亦為檀度所攝也。若圓教捨覺分捨十法界色身。捨十法界連持之命。捨十法界依報。如是身命財皆不入二邊。何以故。財名六塵。若計六塵可捨。有前人可與。己身能施。如此施者即入六塵有邊。若三事皆空即墮無邊。今觀財即空不入有。觀財即假不入空。不二之捨與生死後際等。離老病死得不壞常住。有邊是生死屬前際。空邊是涅槃屬後際。是二皆空悉不可得。故稱為等。離老死者。前際空故離分段老死。後際空故離變易老死。二死永免故言離也。得不壞常住者即是中道法性。諸佛所師。以法常故諸佛亦常。此常住財無能毀損。常住之身無能繫縛。常住之命不可斷滅。成就究竟檀波羅蜜以自莊嚴。故金剛般若云。初中後日分悉以恒河沙身布施。不如受持般若一四句偈。當知理觀圓捨乃會道品。檀度所攝也。如此道品捨覺分理觀深微而不存事行。三藏中事施雄猛。剜燈救貿國城妻子。而理觀全無毫末。兩皆有過。今明事檀助破慳蔽進成理觀。豈可相離。若人雖解實相圓捨之觀。撫臆論行涉事慳克。保護財物一毫不捨。辭憚勞苦稱筋計力。不能屈己成他。貪惜壽命豈能諍死讓生。觸事悋著鏗然不動。但解無行。如是重蔽何由可破。三解脫門何由可開。今於道場苦到懺悔。生決定心起大誓願。捨身命財決無愛惜。自行此檀又以教他。讚歎檀法隨喜檀者。立此誓已稱十方佛為證為救。心若真實無欺誑者能感如來放檀光明照除慳蔽。思益等(云云)。以蒙光故與諸道品捨覺相應。須一一釋出之。事理既圓能畢竟檀捨。財同糞土身比毒器。命若行雲棄三如唾。慳障既破治道義成。便得解脫。若無因緣寄之行道。應有利益捨若遺芥。是為事油助增道明。開三脫門得見佛性。若不能爾無助治之益。若如上修即應得悟。設不悟者。應自思惟理觀道品。有正業正語正命。此屬尸羅所攝。若三藏正業等乃是慎護威儀。不破不缺不穿不雜。通教正業等不得身口。即事而真乃是隨道無著等戒。別教正業等乃是智所讚自在等戒。圓教正業等皆觀法性即是具足等戒。淨名云。其能如此是名奉律。即此意也。理觀之戒即心而備。雖作此解身口多虧。或今生麁獷或先世遮障未得懺悔。覆我三昧脫門不開。思是事已當自悲愍深生改革。從今日始斷相續心。誓持禁戒事無瑕玷。護持愛惜如保浮囊。終不全身而損戒也。毒龍輸皮全蟻
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。須陀摩王失國獲偈。自戒化他讚法讚者。大誓不動稱佛名字為證為救。心誠感佛放淨戒光能令毀禁者淨戒光觸時二世罪滅。即與理觀正業相應。一一須釋出之。事理既圓畢竟持戒。入三脫門見於佛性。是名助油以增道明。如上修戒若不入者。當復思惟。是諸道品各有念根。念力。念覺分。正念等。即是忍義。羼提所攝。若三藏正念等是伏忍。通教正念等是柔順忍。別教正念等是無生忍。圓教正念等是寂滅忍。若人念力堅強。瞋恚之賊則不得入。而得入者。或因無念。或念不強而瞋蔽得起。或今世起或前世起。或瞋同行外護或瞋現事。或追緣昔嫌。或初起屑屑。或初即隆盛。若恣瞋毒傾蕩無遺。設不自在如蛇自齧。瞋障百千法門。豈得恣之而不呵責。當知但有理解未有忍力。既知是已深生改悔發大誓願。卑如江海穢濁歸之。屈如橋梁人馬踐之。當耐勞苦猶如射垛眾箭湊之。無恨無怨如富樓那被罵喜免手乃至被刃喜疾滅。無辜惱者。忍力轉盛。如揩金磨鏡。羼提仙人強軟俱安。自忍化他讚法讚者。大誓不動。稱十方佛為證為救佛放忍光二世瞋障重罪銷滅。得與事理諸念相應。於諸違境忍力成就。是為事油助增道明。若如上修而不入者。當復思惟四種道品各八精進。為毘梨耶所攝。大論云。前三易成不須精進。後二難成必須精進。精進故得三菩提。阿難說精進覺佛即起坐。如大施抒海乃可相應。而今放逸倚臥縱緩忘失本心。無復進力。雖在道場雜諸惡覺名之為污。日不如日名之為退。退則非進污則非精。何能契理。或先世懈怠罪障覆心。如穴鼻無鉤狂醉越逸。初中後夜不克己競時。薳復遷延穭度日月。當發誓願刻骨銘心。身命許道推死在前。無量劫來唐愛護惜。今求三昧決定應捨。以夜繼晝呵責過患。行法匪懈端直其身。無復難心苦心。設有病惱不以為患。一生不剋歷劫不休。自進化他讚法讚者。稱十方佛為證為救。感佛進光得與理觀八進相應。若與三藏相應即成生生精進。通相應即成生不生精進。別相應即成不生生精進圓相應即成不生不生牢強精進。開涅槃門見於佛性。是為事油助增觀明。精進有通體列體(云云)。若如上修不得悟者。當自思惟理觀道品各有八定。為禪度所攝。但是解心實未證得。雖言根本事定不成。乃至雖言無作定首楞嚴不成。若無定者平地顛墮。或二世散動三昧不開。為是義故一心決果初中後夜身端心寂。疲苦邪想若起疾滅。自禪教他讚法讚者。大誓不動盡命為期。乃至後世不證不止。稱十方佛為明為救。感佛定光散動障破。事禪開發與四觀相應。大論釋禪度先列諸禪法。次明無所得顯波羅蜜相。後廣釋九想
。須陀摩王失國獲偈。自戒化他讚法讚者。大誓不動稱佛名字為證為救。心誠感佛放淨戒光能令毀禁者淨戒光觸時二世罪滅。即與理觀正業相應。一一須釋出之。事理既圓畢竟持戒。入三脫門見於佛性。是名助油以增道明。如上修戒若不入者。當復思惟。是諸道品各有念根。念力。念覺分。正念等。即是忍義。羼提所攝。若三藏正念等是伏忍。通教正念等是柔順忍。別教正念等是無生忍。圓教正念等是寂滅忍。若人念力堅強。瞋恚之賊則不得入。而得入者。或因無念。或念不強而瞋蔽得起。或今世起或前世起。或瞋同行外護或瞋現事。或追緣昔嫌。或初起屑屑。或初即隆盛。若恣瞋毒傾蕩無遺。設不自在如蛇自齧。瞋障百千法門。豈得恣之而不呵責。當知但有理解未有忍力。既知是已深生改悔發大誓願。卑如江海穢濁歸之。屈如橋梁人馬踐之。當耐勞苦猶如射垛眾箭湊之。無恨無怨如富樓那被罵喜免手乃至被刃喜疾滅。無辜惱者。忍力轉盛。如揩金磨鏡。羼提仙人強軟俱安。自忍化他讚法讚者。大誓不動。稱十方佛為證為救佛放忍光二世瞋障重罪銷滅。得與事理諸念相應。於諸違境忍力成就。是為事油助增道明。若如上修而不入者。當復思惟四種道品各八精進。為毘梨耶所攝。大論云。前三易成不須精進。後二難成必須精進。精進故得三菩提。阿難說精進覺佛即起坐。如大施抒海乃可相應。而今放逸倚臥縱緩忘失本心。無復進力。雖在道場雜諸惡覺名之為污。日不如日名之為退。退則非進污則非精。何能契理。或先世懈怠罪障覆心。如穴鼻無鉤狂醉越逸。初中後夜不克己競時。薳復遷延穭度日月。當發誓願刻骨銘心。身命許道推死在前。無量劫來唐愛護惜。今求三昧決定應捨。以夜繼晝呵責過患。行法匪懈端直其身。無復難心苦心。設有病惱不以為患。一生不剋歷劫不休。自進化他讚法讚者。稱十方佛為證為救。感佛進光得與理觀八進相應。若與三藏相應即成生生精進。通相應即成生不生精進。別相應即成不生生精進圓相應即成不生不生牢強精進。開涅槃門見於佛性。是為事油助增觀明。精進有通體列體(云云)。若如上修不得悟者。當自思惟理觀道品各有八定。為禪度所攝。但是解心實未證得。雖言根本事定不成。乃至雖言無作定首楞嚴不成。若無定者平地顛墮。或二世散動三昧不開。為是義故一心決果初中後夜身端心寂。疲苦邪想若起疾滅。自禪教他讚法讚者。大誓不動盡命為期。乃至後世不證不止。稱十方佛為明為救。感佛定光散動障破。事禪開發與四觀相應。大論釋禪度先列諸禪法。次明無所得顯波羅蜜相。後廣釋九想
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八念等。皆於禪中開出。諸禪法甚多。今但取五門為助道也。若禪思時心多覺觀遍緣三毒。當用數息為治。數若不成即知心去。去即追還從初更數。防散錄心此為良治。以心住故或發欲界定。乃至七依定皆能入。若不得般若方便成凡夫法。若得方便成摩訶衍。故請觀音云。若數息心定。毛孔見佛住首楞嚴得不退轉。是為數息開解脫門。即與三藏八定相應。乃至與無作八定相應。是為事油助增道明。若緣女色耽湎在懷惑著不離。當用不淨觀為治。觀所愛人初死之相。言語適爾。奄便那去。身冷色變蟲膿流出。不淨臭處穢惡充滿。捐棄塚間如朽敗木。昔所愛重今何所見。是為惡物令我憂勞。既識欲過婬心即息。餘八想亦治婬欲。大論云。多婬者令觀九想。於緣不自在令觀背捨。緣不廣普令觀勝處。不能轉變令觀十一切處。若有怖畏令修八念。皆以不淨為初門。悉治婬火。開解脫門與四種八定相應。助油增明(云云)。若攀緣瞋恚。當用慈心為治。上忍度是通治。今別約慈無量心。餘三心或是樂欲等(云云)。悲無量為對治者。緣眾生苦深起愍傷欲拔其苦。緣此心入定與悲相應。慈者想眾生得樂。緣此心入與慈定相應。喜心者想眾生得樂。生大歡喜。緣此心入與喜定相應。捨心者捨愛憎想住平等觀。緣此心入與捨定相應。得此四定者於諸眾生瞋無從生。下更廣說。若攀緣邪倒。當用因緣觀治之。毘曇以界方便破我。今因緣破我。三世破斷常二世破我。一念破性。此定若成。即與理觀相應助開涅槃門。若睡障道罪起。即用念佛觀治之。緣於應佛無相之相。緣相分明破障道罪。見十方佛。與理觀相應開涅槃門。若如上修而不入者。或非其宜當自思惟。理觀之中具四念處。慧根。慧力。擇。喜覺分。正見。正思惟。如是十法智度所攝。此是理觀。此解不明由於二世愚癡迷僻昏覆精神。故令三昧不顯。應當改革發大誓願。令事觀明了破四顛倒。諦觀此身從頭至足。但是種子不淨。乃至究竟五種不淨。所謂是身攬他遺體。吐淚赤白二渧和合。託識其中以為體質。是名種子不淨。居二藏間穢濁浹潤。乍懸。乍壓或熱或冷。七日一變十月懷抱。若六皰成就形相具足。日月已滿。轉向產門。大論云。此身非化生亦非蓮華生。但從尿道出。此處卑猥底中廝惡。是名住處不淨。既生出已眠臥糞穢。乳哺將養自小之大。耳貯結聹眼流眵淚。鼻孔垂膿口氣常臭。頭垢重沓如薄糞泥。髀腋酸汗如淋尿灑。衣服著體即如油塗。是名自相不淨。其中唯有屎尿之聚膿聚血聚膏髓等聚。大腸小腸肪𦙽腦膜。筋纏血塗惡露臭處蟲戶所集。盡海水洗不能令淨。論云。此身不如
八念等。皆於禪中開出。諸禪法甚多。今但取五門為助道也。若禪思時心多覺觀遍緣三毒。當用數息為治。數若不成即知心去。去即追還從初更數。防散錄心此為良治。以心住故或發欲界定。乃至七依定皆能入。若不得般若方便成凡夫法。若得方便成摩訶衍。故請觀音云。若數息心定。毛孔見佛住首楞嚴得不退轉。是為數息開解脫門。即與三藏八定相應。乃至與無作八定相應。是為事油助增道明。若緣女色耽湎在懷惑著不離。當用不淨觀為治。觀所愛人初死之相。言語適爾。奄便那去。身冷色變蟲膿流出。不淨臭處穢惡充滿。捐棄塚間如朽敗木。昔所愛重今何所見。是為惡物令我憂勞。既識欲過婬心即息。餘八想亦治婬欲。大論云。多婬者令觀九想。於緣不自在令觀背捨。緣不廣普令觀勝處。不能轉變令觀十一切處。若有怖畏令修八念。皆以不淨為初門。悉治婬火。開解脫門與四種八定相應。助油增明(云云)。若攀緣瞋恚。當用慈心為治。上忍度是通治。今別約慈無量心。餘三心或是樂欲等(云云)。悲無量為對治者。緣眾生苦深起愍傷欲拔其苦。緣此心入定與悲相應。慈者想眾生得樂。緣此心入與慈定相應。喜心者想眾生得樂。生大歡喜。緣此心入與喜定相應。捨心者捨愛憎想住平等觀。緣此心入與捨定相應。得此四定者於諸眾生瞋無從生。下更廣說。若攀緣邪倒。當用因緣觀治之。毘曇以界方便破我。今因緣破我。三世破斷常二世破我。一念破性。此定若成。即與理觀相應助開涅槃門。若睡障道罪起。即用念佛觀治之。緣於應佛無相之相。緣相分明破障道罪。見十方佛。與理觀相應開涅槃門。若如上修而不入者。或非其宜當自思惟。理觀之中具四念處。慧根。慧力。擇。喜覺分。正見。正思惟。如是十法智度所攝。此是理觀。此解不明由於二世愚癡迷僻昏覆精神。故令三昧不顯。應當改革發大誓願。令事觀明了破四顛倒。諦觀此身從頭至足。但是種子不淨。乃至究竟五種不淨。所謂是身攬他遺體。吐淚赤白二渧和合。託識其中以為體質。是名種子不淨。居二藏間穢濁浹潤。乍懸。乍壓或熱或冷。七日一變十月懷抱。若六皰成就形相具足。日月已滿。轉向產門。大論云。此身非化生亦非蓮華生。但從尿道出。此處卑猥底中廝惡。是名住處不淨。既生出已眠臥糞穢。乳哺將養自小之大。耳貯結聹眼流眵淚。鼻孔垂膿口氣常臭。頭垢重沓如薄糞泥。髀腋酸汗如淋尿灑。衣服著體即如油塗。是名自相不淨。其中唯有屎尿之聚膿聚血聚膏髓等聚。大腸小腸肪𦙽腦膜。筋纏血塗惡露臭處蟲戶所集。盡海水洗不能令淨。論云。此身不如
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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摩羅延山能出旃檀。自小至大性是不淨。譬如糞穢多少俱臭。是名自性不淨。一旦命終假借還本。風去火冷地壞水流。蟲噉鳥啄頭手分離盈流於外。三五里間逆風聞臭。惡氣腥臊衝人鼻息。惡色黮瘀污人眼目。劇於死狗。是名究竟不淨。如是五種皆是實觀。非得解觀。那忽於中計以為淨。好衣美食愛護將養。摩頭拭頸保此毒身。譬如蜣蜋丸鹿糞穢。人亦如是。愛重此身至死不厭。不可搪觸。養此身故造種種罪。若知過患始終不淨。能破淨倒也又復當知四大成身。二上二下互相違返。地遏水水爛地。風散地地遮風。水滅火火煎水。更相侵害如篋盛四蛇。癰瘡刺箭常自是苦。有何可樂。加以飢渴寒熱鞭打繫縛。生老病死。是為苦苦。四大相侵互相破壞。是為壞苦。念念流炎是為行苦。於下苦中橫生樂想。若見苦相分明。如瘡中刺。介介常痛。不於此身生一念樂倒。又復當觀過去無明善惡諸業。驅縛心識偪入胎獄。如繫鳥在籠欲去不得。心識亦爾。籠以四大繫以得繩。心在色籠無處不至。業繩未斷去已復還。籠破繫斷即去不反。空籠而存。此壞彼成出籠入籠。印壞文成無一念住。又風氣依身名出入息。此息遷謝。出不保入。毘曇云。命是非色非心法。大集云。出入息名壽命。一息不返即名命終。比丘白佛。不保七日乃至不保出入息。佛言。善哉。善修無常。又觀諸業。猶如怨家如烏競肉。經云。剎那起惡殃墜無間。促促時節尚成重業。何況長夜惡念。業則無邊。業如怨責常伺人便。若正償此責餘業不牽。償稍欲畢餘業爭撮。去住無期。無常殺鬼不擇豪賢。危脆不堅難可恃怙。云何安然規望百歲。四方馳求貯積聚斂。聚斂未足溘然長往。所有產貨徒為他有。冥冥獨逝誰訪是非。或出家人知解溢胸。或精進滅火。而不悟無常。諺云。可憐無五媚精進無道心。此之謂也。若覺無常過於暴水猛風掣電。山海空市無逃避處。如此觀已心大怖畏。眠不安席食不甘哺。如救頭然。白駒烏免日夜奔競。以求出要。豈復貪著世財結構諸有。作無益事造生死業耶。頓絕羇鎖超然直去。如野干絕透爭出火宅早求免濟。是為破常倒。
摩羅延山能出旃檀。自小至大性是不淨。譬如糞穢多少俱臭。是名自性不淨。一旦命終假借還本。風去火冷地壞水流。蟲噉鳥啄頭手分離盈流於外。三五里間逆風聞臭。惡氣腥臊衝人鼻息。惡色黮瘀污人眼目。劇於死狗。是名究竟不淨。如是五種皆是實觀。非得解觀。那忽於中計以為淨。好衣美食愛護將養。摩頭拭頸保此毒身。譬如蜣蜋丸鹿糞穢。人亦如是。愛重此身至死不厭。不可搪觸。養此身故造種種罪。若知過患始終不淨。能破淨倒也又復當知四大成身。二上二下互相違返。地遏水水爛地。風散地地遮風。水滅火火煎水。更相侵害如篋盛四蛇。癰瘡刺箭常自是苦。有何可樂。加以飢渴寒熱鞭打繫縛。生老病死。是為苦苦。四大相侵互相破壞。是為壞苦。念念流炎是為行苦。於下苦中橫生樂想。若見苦相分明。如瘡中刺。介介常痛。不於此身生一念樂倒。又復當觀過去無明善惡諸業。驅縛心識偪入胎獄。如繫鳥在籠欲去不得。心識亦爾。籠以四大繫以得繩。心在色籠無處不至。業繩未斷去已復還。籠破繫斷即去不反。空籠而存。此壞彼成出籠入籠。印壞文成無一念住。又風氣依身名出入息。此息遷謝。出不保入。毘曇云。命是非色非心法。大集云。出入息名壽命。一息不返即名命終。比丘白佛。不保七日乃至不保出入息。佛言。善哉。善修無常。又觀諸業。猶如怨家如烏競肉。經云。剎那起惡殃墜無間。促促時節尚成重業。何況長夜惡念。業則無邊。業如怨責常伺人便。若正償此責餘業不牽。償稍欲畢餘業爭撮。去住無期。無常殺鬼不擇豪賢。危脆不堅難可恃怙。云何安然規望百歲。四方馳求貯積聚斂。聚斂未足溘然長往。所有產貨徒為他有。冥冥獨逝誰訪是非。或出家人知解溢胸。或精進滅火。而不悟無常。諺云。可憐無五媚精進無道心。此之謂也。若覺無常過於暴水猛風掣電。山海空市無逃避處。如此觀已心大怖畏。眠不安席食不甘哺。如救頭然。白駒烏免日夜奔競。以求出要。豈復貪著世財結構諸有。作無益事造生死業耶。頓絕羇鎖超然直去。如野干絕透爭出火宅早求免濟。是為破常倒。
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摩訶止觀卷第七(上)
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隋天台智者大師說
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門人灌頂記
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又復當觀無量劫來。多約名色及以想行而計我人。若其執作忽聞讚罵。云讚罵我。立行住坐臥一切事物皆計於我。如膠塗手隨執隨著。經云。凡夫若離我心無有是處。若遭貧窮失於本心。亦計我不息。若得富貴恣勢縱毒酷害天下。赫怒隆盛怨枉無辜。諸業興起皆我所為。誰代當者。逆風執火豈不燒手。如彼夜房謂言有鬼。天明照了乃本舊人。又無智慧故計言有我。以慧觀之實無有我。我在何處。頭足支節一一諦觀。了不見我。何處有人及以眾生。業力機關假為空聚。從眾緣生無有宰主。如宿空亭二鬼爭屍。如此觀時我倒休息。若修四觀破四顛倒。道心欝起生大怖畏。如為怨逐如叛怨國。如行險道念念周慞祇求出路。麞聞獵圍霍驚絕走。雖遇水草何暇飲噉。志在免脫。聲聞如是。若鹿透圍小得免難。並馳並顧。悲鳴呦咽痛戀本群。雖復踟蹰更知何益。茹氣吞聲銜悲前進。緣覺如是。自出生死愍念眾生。雖悲悼哀傷不能救拔。若大象王雖聞圍合不忍獨去。自知力大堪遮刀箭守護其子。令群安隱得免傷害。菩薩如是。無常無我諸觀明時。怖畏切心如蹈水火。又起慈悲如母念子。眾生盲冥不覺苦燒。我今云何棄之獨去。安耐生死。以智方便教化淳熟作得度因緣。於自功德法身慧命展轉增長。有緣機熟即坐道場成佛。與眾生共出三界。如彼大象自他俱安。若小象子雖捍刀箭。必為所中自他無益。初心菩薩欲入生死。生死觸之失退善根法身破壞。雖然發大悲心功德可歎。故菩薩雖怖生死。而恒求善本荷負眾生。不同二乘。雖住生死非貪五欲。但為兼濟不同凡夫。經云。不住調伏不住不調伏。雖知無我而誨人不倦。雖知涅槃而不永滅。雖知不淨不說厭離。即此義也。多修六度功德善本。似羊身肥。勤觀無常諸惡業壞。恒被狼怖如羊無脂。是名修事般若相。自行教他讚法讚者稱十方佛為證為救。諸佛威加離障解脫。即與四種十慧相應。是為事油助增道明(云云)。若全無理觀又無事懺。輒望佛印希利規名。若佛印者無有是處。若理觀無間借事破蔽。真實心懺。印有是處。所以須事助道者。如二萬億佛所繫珠。中忘大乘即不以大化。更六百劫以小起之。令怖畏生死漸向父舍。故知應借小助大。又佛初欲大化諸佛不印。若思方便即稱善哉。如富家子病應用黃龍湯。父母豈惜好藥。宜強之耳。服已病差。佛有本願令眾如我。豈惜大乘。事不獲已逗機對治。助道開門。義亦如是。問曰。不修助道三昧不成。六度應勝道品耶。答。此有三句。六度破道品道品破六度。六度修道品道品修六度。六度即道品道品即六度。如上道品不能契真。若修六度即能破蔽。豈
又復當觀無量劫來。多約名色及以想行而計我人。若其執作忽聞讚罵。云讚罵我。立行住坐臥一切事物皆計於我。如膠塗手隨執隨著。經云。凡夫若離我心無有是處。若遭貧窮失於本心。亦計我不息。若得富貴恣勢縱毒酷害天下。赫怒隆盛怨枉無辜。諸業興起皆我所為。誰代當者。逆風執火豈不燒手。如彼夜房謂言有鬼。天明照了乃本舊人。又無智慧故計言有我。以慧觀之實無有我。我在何處。頭足支節一一諦觀。了不見我。何處有人及以眾生。業力機關假為空聚。從眾緣生無有宰主。如宿空亭二鬼爭屍。如此觀時我倒休息。若修四觀破四顛倒。道心欝起生大怖畏。如為怨逐如叛怨國。如行險道念念周慞祇求出路。麞聞獵圍霍驚絕走。雖遇水草何暇飲噉。志在免脫。聲聞如是。若鹿透圍小得免難。並馳並顧。悲鳴呦咽痛戀本群。雖復踟蹰更知何益。茹氣吞聲銜悲前進。緣覺如是。自出生死愍念眾生。雖悲悼哀傷不能救拔。若大象王雖聞圍合不忍獨去。自知力大堪遮刀箭守護其子。令群安隱得免傷害。菩薩如是。無常無我諸觀明時。怖畏切心如蹈水火。又起慈悲如母念子。眾生盲冥不覺苦燒。我今云何棄之獨去。安耐生死。以智方便教化淳熟作得度因緣。於自功德法身慧命展轉增長。有緣機熟即坐道場成佛。與眾生共出三界。如彼大象自他俱安。若小象子雖捍刀箭。必為所中自他無益。初心菩薩欲入生死。生死觸之失退善根法身破壞。雖然發大悲心功德可歎。故菩薩雖怖生死。而恒求善本荷負眾生。不同二乘。雖住生死非貪五欲。但為兼濟不同凡夫。經云。不住調伏不住不調伏。雖知無我而誨人不倦。雖知涅槃而不永滅。雖知不淨不說厭離。即此義也。多修六度功德善本。似羊身肥。勤觀無常諸惡業壞。恒被狼怖如羊無脂。是名修事般若相。自行教他讚法讚者稱十方佛為證為救。諸佛威加離障解脫。即與四種十慧相應。是為事油助增道明(云云)。若全無理觀又無事懺。輒望佛印希利規名。若佛印者無有是處。若理觀無間借事破蔽。真實心懺。印有是處。所以須事助道者。如二萬億佛所繫珠。中忘大乘即不以大化。更六百劫以小起之。令怖畏生死漸向父舍。故知應借小助大。又佛初欲大化諸佛不印。若思方便即稱善哉。如富家子病應用黃龍湯。父母豈惜好藥。宜強之耳。服已病差。佛有本願令眾如我。豈惜大乘。事不獲已逗機對治。助道開門。義亦如是。問曰。不修助道三昧不成。六度應勝道品耶。答。此有三句。六度破道品道品破六度。六度修道品道品修六度。六度即道品道品即六度。如上道品不能契真。若修六度即能破蔽。豈
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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非六度破道品。有時六度不能到彼岸。若修道品即得悟入。是為道品破六度。若修六度。先破六蔽。進修道品任運可成。是為六度修道品。如上所說。即是道品修六度。六度道品相即者。檀即摩訶衍。四念處亦即摩訶衍。檀與道品無二無別。不可得故。通論諸法於行無益互有相破。於行有益互有相修。約理互有相即。若四諦因緣有無非有無。廣歷一切法皆有三番。若得此意自在說(云云)。云何六度攝調伏諸根義。若六根不受六塵。即合諸道品中捨除覺分。即是檀度調伏諸根也。六根不為六塵所傷即合道品正業正語正命。即是戒度調伏諸根也。違情六塵安忍不動。即合道品四種之念。是名忍度調伏諸根也。守護根塵常不懈怠。即合道品八種精進。是名進度調伏諸根。定心不亂不為六塵所惑。即合道品八種之定。是名禪度調伏諸根。知六塵無常苦空寂滅。即合道品十種之慧。是名智度調伏諸根也。此乃三藏調伏諸根滿足六度。復次知眼空不受眼。色空不受色。根塵空故。名常捨行。乃至意空不受意。法空不受法名常捨行。即合道品除捨覺分。是名檀度調伏諸根。色空不能傷眼空。眼空不能傷色空。乃至法空不得意便。意空不得法便。即合道品正語正業正命。是名尸度調伏諸根。又眼色空故。則無違無順無忍不忍。乃至意法空故。無違無順無忍不忍。即合道品四種之念。是名忍度調伏諸根。眼色常空無不空時。如是習應與般若相應。乃至意法常空無不空時。是名與般若相應。即合道品八種精進。是名進度調伏諸根。眼色空故不亂不味。乃至意法空故不亂不味。即合道品諸定。是名禪度調伏諸根。眼色空故不愚不智。乃至意法空故不愚不智。即合道品十種之智。是名智度調伏諸根。此是通教調伏諸根滿足六度也。若眼色具十法界。十法界各有果報勝劣不同。各各修因深淺有異。因果無量不可窮盡。除却無知分別法相無所受著。乃至意法具十法界分別無著。即合道品除捨覺分。是名檀度調伏諸根。分別眼色乃至意法無量相貌。未曾差機傷他善根。自亦不為無量根塵所傷。即合道品正業語命。是名戒度調伏諸根。又於十界根塵若違若順。其心不動安住假中能忍成道事。即合道品諸念。是名忍度調伏諸根。又分別一切根塵。若起難心苦心。亦不中退。於生死有勇。即合道品精進。是名進度調伏諸根。又分別一切根塵。心不壞亂不動不僻。即合道品諸定。是名禪度調伏諸根。又分別一切根塵。道種智力授藥當宜。方便善巧亦無染著。即合道品諸慧。是名智度調伏諸根。此則別教調伏諸根滿足六度。復次若如殃掘摩羅經云。所謂彼眼根於諸如來常
非六度破道品。有時六度不能到彼岸。若修道品即得悟入。是為道品破六度。若修六度。先破六蔽。進修道品任運可成。是為六度修道品。如上所說。即是道品修六度。六度道品相即者。檀即摩訶衍。四念處亦即摩訶衍。檀與道品無二無別。不可得故。通論諸法於行無益互有相破。於行有益互有相修。約理互有相即。若四諦因緣有無非有無。廣歷一切法皆有三番。若得此意自在說(云云)。云何六度攝調伏諸根義。若六根不受六塵。即合諸道品中捨除覺分。即是檀度調伏諸根也。六根不為六塵所傷即合道品正業正語正命。即是戒度調伏諸根也。違情六塵安忍不動。即合道品四種之念。是名忍度調伏諸根也。守護根塵常不懈怠。即合道品八種精進。是名進度調伏諸根。定心不亂不為六塵所惑。即合道品八種之定。是名禪度調伏諸根。知六塵無常苦空寂滅。即合道品十種之慧。是名智度調伏諸根也。此乃三藏調伏諸根滿足六度。復次知眼空不受眼。色空不受色。根塵空故。名常捨行。乃至意空不受意。法空不受法名常捨行。即合道品除捨覺分。是名檀度調伏諸根。色空不能傷眼空。眼空不能傷色空。乃至法空不得意便。意空不得法便。即合道品正語正業正命。是名尸度調伏諸根。又眼色空故。則無違無順無忍不忍。乃至意法空故。無違無順無忍不忍。即合道品四種之念。是名忍度調伏諸根。眼色常空無不空時。如是習應與般若相應。乃至意法常空無不空時。是名與般若相應。即合道品八種精進。是名進度調伏諸根。眼色空故不亂不味。乃至意法空故不亂不味。即合道品諸定。是名禪度調伏諸根。眼色空故不愚不智。乃至意法空故不愚不智。即合道品十種之智。是名智度調伏諸根。此是通教調伏諸根滿足六度也。若眼色具十法界。十法界各有果報勝劣不同。各各修因深淺有異。因果無量不可窮盡。除却無知分別法相無所受著。乃至意法具十法界分別無著。即合道品除捨覺分。是名檀度調伏諸根。分別眼色乃至意法無量相貌。未曾差機傷他善根。自亦不為無量根塵所傷。即合道品正業語命。是名戒度調伏諸根。又於十界根塵若違若順。其心不動安住假中能忍成道事。即合道品諸念。是名忍度調伏諸根。又分別一切根塵。若起難心苦心。亦不中退。於生死有勇。即合道品精進。是名進度調伏諸根。又分別一切根塵。心不壞亂不動不僻。即合道品諸定。是名禪度調伏諸根。又分別一切根塵。道種智力授藥當宜。方便善巧亦無染著。即合道品諸慧。是名智度調伏諸根。此則別教調伏諸根滿足六度。復次若如殃掘摩羅經云。所謂彼眼根於諸如來常
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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。具足無減修。了了分明見者。彼是九法界眼根也。於如來常者。九界自謂各各非真。如來觀之。即佛法界無二無別。無減修者。觀諸眼即佛眼。一心三諦圓因具足無有缺減也。了了分明見者。照實為了了照權為分明。三智一心中五眼具足圓照。名為了了見佛性也。見論圓證修論圓因。又具足修者。觀於眼根捨二邊漏名為檀。眼根不為二邊所傷名為尸。眼根寂滅不為二邊所動名為羼提。眼根及識自然流入薩婆若海名為精進。觀眼實性名為上定。以一切種智照眼中道名為智慧。是為眼根具足無減修。無減故了了分明見眼法界。乃至彼意根於諸如來常具足無減修。了了分明知。於一一根即空即假即中。三觀一心名無減修。證慧眼法眼佛眼一心中得。名了了見。皆如上說。根既如此塵亦復然。一切諸法亦復如是。是為圓教調伏諸根滿足六度。此則究竟調伏究竟滿足。如是助道助究竟道。當知六度遍能調伏一切諸根也。大品云。施者受者財物不可得故。具足檀波羅蜜。亡三事無所著正當檀體。應是具足者。行於財法二施檀名具足。事理二圓。自他俱益故名具足。事則破其慳法而能捨財。理則破其慳心而能捨法。二破二捨體用具足名波羅蜜也。云何六度攝佛威儀。佛以十力無畏不共法等為威儀。一心中修四道品名修佛威儀。證佛眼佛智名得佛威儀。今逐語便約道品明攝十力者。若四種道品即是四種四諦智決定因果。知生滅之集決受三界之苦斯有是處。生滅之集若至無餘涅槃斯無是處。若生滅之道能盡苦入涅槃斯有是處。生滅之道若至三界斯無是處。乃至無作之集通至變易斯有是處。若通至無上涅槃無有是處。若無作道滅通至一切種智斯有是處。若通至二乘無有是處。是四因果一心中知決判明斷。名是處非處力。故如來於佛法中作師子吼。獨我法中有四沙門果。即此義也。業報智力者。知四種集是知業。知苦是知報。道滅亦爾。分別四種業報淺深不謬。是二力也。知禪定力者。四種道諦中八定。分別深淺照了不差。是三力也。知根欲性力者。知過去苦集不同名根力。知現在苦集樂欲不同名欲力。知未來苦集得失不同名性力。是四五六力也。知至處道力者。知四道諦所至之處。是七力也。知宿命天眼力者。照過去一世多世種性好惡壽命長短。名宿命力。照未來生處好醜。名天眼力。是名八九力也。漏盡力者。四種滅諦所證無漏心慧等解脫也。是一法門而有四種者。如王密語智臣解意。佛說十力赴四種機。不令小者謗大傷其功德。不令大者得小抑其善根。彼彼獨聞各各獲利。無謀權巧故號能仁。菩薩智臣深解密語。知意在三藏即問生滅。鄭重諮詢
。具足無減修。了了分明見者。彼是九法界眼根也。於如來常者。九界自謂各各非真。如來觀之。即佛法界無二無別。無減修者。觀諸眼即佛眼。一心三諦圓因具足無有缺減也。了了分明見者。照實為了了照權為分明。三智一心中五眼具足圓照。名為了了見佛性也。見論圓證修論圓因。又具足修者。觀於眼根捨二邊漏名為檀。眼根不為二邊所傷名為尸。眼根寂滅不為二邊所動名為羼提。眼根及識自然流入薩婆若海名為精進。觀眼實性名為上定。以一切種智照眼中道名為智慧。是為眼根具足無減修。無減故了了分明見眼法界。乃至彼意根於諸如來常具足無減修。了了分明知。於一一根即空即假即中。三觀一心名無減修。證慧眼法眼佛眼一心中得。名了了見。皆如上說。根既如此塵亦復然。一切諸法亦復如是。是為圓教調伏諸根滿足六度。此則究竟調伏究竟滿足。如是助道助究竟道。當知六度遍能調伏一切諸根也。大品云。施者受者財物不可得故。具足檀波羅蜜。亡三事無所著正當檀體。應是具足者。行於財法二施檀名具足。事理二圓。自他俱益故名具足。事則破其慳法而能捨財。理則破其慳心而能捨法。二破二捨體用具足名波羅蜜也。云何六度攝佛威儀。佛以十力無畏不共法等為威儀。一心中修四道品名修佛威儀。證佛眼佛智名得佛威儀。今逐語便約道品明攝十力者。若四種道品即是四種四諦智決定因果。知生滅之集決受三界之苦斯有是處。生滅之集若至無餘涅槃斯無是處。若生滅之道能盡苦入涅槃斯有是處。生滅之道若至三界斯無是處。乃至無作之集通至變易斯有是處。若通至無上涅槃無有是處。若無作道滅通至一切種智斯有是處。若通至二乘無有是處。是四因果一心中知決判明斷。名是處非處力。故如來於佛法中作師子吼。獨我法中有四沙門果。即此義也。業報智力者。知四種集是知業。知苦是知報。道滅亦爾。分別四種業報淺深不謬。是二力也。知禪定力者。四種道諦中八定。分別深淺照了不差。是三力也。知根欲性力者。知過去苦集不同名根力。知現在苦集樂欲不同名欲力。知未來苦集得失不同名性力。是四五六力也。知至處道力者。知四道諦所至之處。是七力也。知宿命天眼力者。照過去一世多世種性好惡壽命長短。名宿命力。照未來生處好醜。名天眼力。是名八九力也。漏盡力者。四種滅諦所證無漏心慧等解脫也。是一法門而有四種者。如王密語智臣解意。佛說十力赴四種機。不令小者謗大傷其功德。不令大者得小抑其善根。彼彼獨聞各各獲利。無謀權巧故號能仁。菩薩智臣深解密語。知意在三藏即問生滅。鄭重諮詢
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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令有緣疾悟。乃至知意在圓。或頌無作或問無作。令他得解。一音殊唱萬聽咸悅。口密無邊義不可盡。上作四釋何足致疑耶。問十力是佛威儀。初心云何能學云何能得。答。大論云。菩薩行般若十力無畏不應住。若佛於佛法無有過失是則應住。若菩薩無佛法何所論住。釋云。菩薩修佛功德多生重著。破此重心故言不應住。又菩薩分得十力無畏。既未究竟故不應住。若爾。前雖修而未得。後語入位何關初心。若依華嚴十住品云。菩薩因初發心得十力分正念天子問法慧云。初心大士修十力方便。云何知家非家出家學道。云何方便修習梵行具十住道速成菩提。答云。菩薩先當分別十種之法。謂三業及佛法僧戒。若身是梵行。梵行渾濁八萬戶蟲。若身業是梵行。四儀顧眄舉足下足。若口是梵行。音聲觸心脣齒舌動。若口業是梵行。則是語言。乃至戒是梵行。戒場。十眾問清淨。戒師白四羯磨剃髮乞食等。皆非梵行。梵行為在何處。誰有梵行。三世平等猶如虛空。是名方便。又更修習增上十法。所謂十力甚深無量。如是觀者。疾得一切諸佛功德。初發心時便成正覺。知一切法真實之性具足慧身。不由他悟。如此明文豈非初心修證十力。又地持云。菩薩知如來藏。聞思前行修自性禪。得入一切禪。一切禪有三種。一現法樂。現法樂故稱歡喜地。二出生十力種性三摩跋提及二乘除入。三利益眾生禪也。十住名聞慧。十行名思慧。此聞思前以修自性。入一切禪得具三法。豈非初心有修有證。三據明矣。道品六度及佛十力宛轉相攝。皆如上說。若修道品六度。即是修佛十力。若調伏諸根滿足六度。即是滿足十力住佛威儀無異也。十住毘婆沙云。力名扶助氣力不可窮盡。地持云。得勝堪能名為力。於十處悉如實離虛妄勝於魔。自行故名得勝。能以方便利益眾生故言堪能。然佛力無量。何止言十。實是一智緣十事故言十。此十化眾生足。舉十餘亦可知。殃掘云。十力是聲聞宗非摩訶衍。大乘有無量力。此二釋彌顯四種十力意。云何道品攝四無所畏。一切智無畏者。即是備知四種苦諦。為他分別明示過患。決定師子吼無微畏相。無能難言是法非法。障道無畏者。四種集諦障四道滅。決定師子吼無微畏相。無能難言此非障道。盡苦道無畏者。四種道諦能行是道。得盡苦出世間。決定師子吼無微畏相。無漏無畏者。即四種滅諦各有所證各有所滅。決定師子吼無微畏相。道品無畏宛轉相攝。若修道品六度。即是修無畏住佛威儀也。大論云。內心具足名為力。外用無怯名無畏。十住毘婆沙云。一法名無畏云何言四。於四事中無疑故名四。佛應於一切法無畏。云何但
令有緣疾悟。乃至知意在圓。或頌無作或問無作。令他得解。一音殊唱萬聽咸悅。口密無邊義不可盡。上作四釋何足致疑耶。問十力是佛威儀。初心云何能學云何能得。答。大論云。菩薩行般若十力無畏不應住。若佛於佛法無有過失是則應住。若菩薩無佛法何所論住。釋云。菩薩修佛功德多生重著。破此重心故言不應住。又菩薩分得十力無畏。既未究竟故不應住。若爾。前雖修而未得。後語入位何關初心。若依華嚴十住品云。菩薩因初發心得十力分正念天子問法慧云。初心大士修十力方便。云何知家非家出家學道。云何方便修習梵行具十住道速成菩提。答云。菩薩先當分別十種之法。謂三業及佛法僧戒。若身是梵行。梵行渾濁八萬戶蟲。若身業是梵行。四儀顧眄舉足下足。若口是梵行。音聲觸心脣齒舌動。若口業是梵行。則是語言。乃至戒是梵行。戒場。十眾問清淨。戒師白四羯磨剃髮乞食等。皆非梵行。梵行為在何處。誰有梵行。三世平等猶如虛空。是名方便。又更修習增上十法。所謂十力甚深無量。如是觀者。疾得一切諸佛功德。初發心時便成正覺。知一切法真實之性具足慧身。不由他悟。如此明文豈非初心修證十力。又地持云。菩薩知如來藏。聞思前行修自性禪。得入一切禪。一切禪有三種。一現法樂。現法樂故稱歡喜地。二出生十力種性三摩跋提及二乘除入。三利益眾生禪也。十住名聞慧。十行名思慧。此聞思前以修自性。入一切禪得具三法。豈非初心有修有證。三據明矣。道品六度及佛十力宛轉相攝。皆如上說。若修道品六度。即是修佛十力。若調伏諸根滿足六度。即是滿足十力住佛威儀無異也。十住毘婆沙云。力名扶助氣力不可窮盡。地持云。得勝堪能名為力。於十處悉如實離虛妄勝於魔。自行故名得勝。能以方便利益眾生故言堪能。然佛力無量。何止言十。實是一智緣十事故言十。此十化眾生足。舉十餘亦可知。殃掘云。十力是聲聞宗非摩訶衍。大乘有無量力。此二釋彌顯四種十力意。云何道品攝四無所畏。一切智無畏者。即是備知四種苦諦。為他分別明示過患。決定師子吼無微畏相。無能難言是法非法。障道無畏者。四種集諦障四道滅。決定師子吼無微畏相。無能難言此非障道。盡苦道無畏者。四種道諦能行是道。得盡苦出世間。決定師子吼無微畏相。無漏無畏者。即四種滅諦各有所證各有所滅。決定師子吼無微畏相。道品無畏宛轉相攝。若修道品六度。即是修無畏住佛威儀也。大論云。內心具足名為力。外用無怯名無畏。十住毘婆沙云。一法名無畏云何言四。於四事中無疑故名四。佛應於一切法無畏。云何但
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四。舉大要開事端。餘亦無畏也。攝十八不共法者。初身口無失。此二。是四種道品正業語命也。得供不高逢毀不下名無不定心。四威儀恒在定。名無不知已捨。此二法。是四種道品中八種定也。修身戒心慧不可盡。名欲無減。慈悲度人安住寂滅不增不減。名精進無減。無量劫為一切眾生受苦。不疲不厭。名念無減。此三法。是四種道品中八種精進也。常照三世眾生心。不須更觀而為說法不失先念。名慧無減。憶三世事不忘。名解脫無減。自然覺悟不同二乘。名解脫知見無減。一切身業智慧為本。得無礙智說不可盡。名身業共智慧行。口意共智慧亦如是。凡十一法是四種道品中十種之慧。結成攝法意如上說。攝四無礙智者。法無礙是四種四諦名字之法。名字從心分別。若無心者誰為作名。既達一心無量心。亦知一名無量名。名不可盡。是名法無礙。義無礙者。諸法諸名皆歸一義。所謂如實義名義無礙。辭無礙者。十法界眾生言辭不同皆悉解了。十界音辭入一音辭。知一界即解十界無有罣礙。名辭無礙。又法是四諦法門。義是四種道諦。辭是四種苦諦(云云)。樂說無礙者。以四種四諦巧赴機緣。旋轉交絡說不可盡。令他樂聞。於一字中說一切字。一切義赴一切音。當其根性各沾利益。結攝意如上說。攝六通者。眼耳如意三通。如調伏諸根中說。他心宿命漏盡如十力中說。攝三明者如六通中說。攝四攝者。若布施攝即四種道品中除捨覺分也。愛語即四種道品中正業語命也。利行同事即四種道品八定。定有神力故能利行同事(云云)。攝陀羅尼者。持諸善法如完器盛水。遮諸惡法如棘援防果。即是四種道品中四正勤。勤遮二惡勤生二善。故十住毘婆沙偈云。
四。舉大要開事端。餘亦無畏也。攝十八不共法者。初身口無失。此二。是四種道品正業語命也。得供不高逢毀不下名無不定心。四威儀恒在定。名無不知已捨。此二法。是四種道品中八種定也。修身戒心慧不可盡。名欲無減。慈悲度人安住寂滅不增不減。名精進無減。無量劫為一切眾生受苦。不疲不厭。名念無減。此三法。是四種道品中八種精進也。常照三世眾生心。不須更觀而為說法不失先念。名慧無減。憶三世事不忘。名解脫無減。自然覺悟不同二乘。名解脫知見無減。一切身業智慧為本。得無礙智說不可盡。名身業共智慧行。口意共智慧亦如是。凡十一法是四種道品中十種之慧。結成攝法意如上說。攝四無礙智者。法無礙是四種四諦名字之法。名字從心分別。若無心者誰為作名。既達一心無量心。亦知一名無量名。名不可盡。是名法無礙。義無礙者。諸法諸名皆歸一義。所謂如實義名義無礙。辭無礙者。十法界眾生言辭不同皆悉解了。十界音辭入一音辭。知一界即解十界無有罣礙。名辭無礙。又法是四諦法門。義是四種道諦。辭是四種苦諦(云云)。樂說無礙者。以四種四諦巧赴機緣。旋轉交絡說不可盡。令他樂聞。於一字中說一切字。一切義赴一切音。當其根性各沾利益。結攝意如上說。攝六通者。眼耳如意三通。如調伏諸根中說。他心宿命漏盡如十力中說。攝三明者如六通中說。攝四攝者。若布施攝即四種道品中除捨覺分也。愛語即四種道品中正業語命也。利行同事即四種道品八定。定有神力故能利行同事(云云)。攝陀羅尼者。持諸善法如完器盛水。遮諸惡法如棘援防果。即是四種道品中四正勤。勤遮二惡勤生二善。故十住毘婆沙偈云。
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斷已生惡法 猶如除毒蛇
斷已生惡法 猶如除毒蛇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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斷未生惡法 如預防流水
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增長已生善 如溉甘果栽
增長已生善 如溉甘果栽
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未生善為生 如鑽木出火
未生善為生 如鑽木出火
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攝三十二相者。婆沙云。阿毘曇相品中一一相三種分別。謂相體相業相果也。大論云。百劫種三十二相。即其義也。還用三藏道品六度望之。終不出施戒慧等。文煩不委攝意可知。若通教相體業果者。不同上也。若以相求佛轉輪聖王即是如來。是人行邪道。佛說三十二相即非三十二相。一一悉用空心蕩淨。與空相應乃名為相也。毘婆沙亦云。菩薩一心修習三十二相業。皆以慧為本。即空慧也。若爾。三十二相皆為道品十慧及智度所攝。即通教意也。復次前兩道品教門明因得修相業論果得有相體。但此相小勝輪王魔能化作。故非奇特。入無餘涅槃相則永滅。譬如得銅不能照面二乘共三藏佛俱得真。無法界像。當知前兩道品非修相法。若後兩道品是修相法。法華云。深達罪福相遍照於十方。微妙淨法身具相三十二。若證中道。中道即具此相。如法華中二乘開示悟入妙會中道。即與八相佛記。譬如得鏡萬像必形。大乘得中靡所不現。法身相者。名為真相。淨名云。已捨世間所有相好。輪王魔羅世相嚴身皆是虛妄。故言已捨。中道明鏡本無諸相。無相而相者妍醜由彼。多少住緣。普現色身即真相也。無量壽觀云。何彌陀佛八萬四千相。一一相八萬四千好。薩遮華嚴皆云。相為大相海好為小相海。既言相海豈局三十二耶。為緣不同多少在彼。此真實之相為別圓兩道品所攝。義自可知。不能委記。當知六度助道攝諸善法無量無邊。舉上十二條以示義端。知餘亦攝。助道尚爾何況正道(云云)。
攝三十二相者。婆沙云。阿毘曇相品中一一相三種分別。謂相體相業相果也。大論云。百劫種三十二相。即其義也。還用三藏道品六度望之。終不出施戒慧等。文煩不委攝意可知。若通教相體業果者。不同上也。若以相求佛轉輪聖王即是如來。是人行邪道。佛說三十二相即非三十二相。一一悉用空心蕩淨。與空相應乃名為相也。毘婆沙亦云。菩薩一心修習三十二相業。皆以慧為本。即空慧也。若爾。三十二相皆為道品十慧及智度所攝。即通教意也。復次前兩道品教門明因得修相業論果得有相體。但此相小勝輪王魔能化作。故非奇特。入無餘涅槃相則永滅。譬如得銅不能照面二乘共三藏佛俱得真。無法界像。當知前兩道品非修相法。若後兩道品是修相法。法華云。深達罪福相遍照於十方。微妙淨法身具相三十二。若證中道。中道即具此相。如法華中二乘開示悟入妙會中道。即與八相佛記。譬如得鏡萬像必形。大乘得中靡所不現。法身相者。名為真相。淨名云。已捨世間所有相好。輪王魔羅世相嚴身皆是虛妄。故言已捨。中道明鏡本無諸相。無相而相者妍醜由彼。多少住緣。普現色身即真相也。無量壽觀云。何彌陀佛八萬四千相。一一相八萬四千好。薩遮華嚴皆云。相為大相海好為小相海。既言相海豈局三十二耶。為緣不同多少在彼。此真實之相為別圓兩道品所攝。義自可知。不能委記。當知六度助道攝諸善法無量無邊。舉上十二條以示義端。知餘亦攝。助道尚爾何況正道(云云)。
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○第八明次位者。夫真似二位有解脫知見朱紫分明。終不謬。謂未得謂得。計四善根以為初果。初果為無學。自知所斷證未斷證。雖四門名位有殊。斷及諦理孱然不異。二乘多論一生斷結時節既促。教門所明大同小異。不過迭動。菩薩教門非但時長行遠智斷亦別。徑路乃殊歸途一也。六度初僧祇未知作佛。二僧祇知而不說。三僧祇自知亦說。百劫種大人相具五功德。名不退地。皆似位也。坐道場成佛方名真位。此教初淺尚有次位。豈有凡夫造心即言上位。此非增上慢推與誰乎。通教二乘真似之位。智異三藏。斷位不殊。若菩薩位條然不同。簡名義通別如法華玄(云云)。別教惑斷智位。二乘聾啞非其境界。故名為別。一往望攝論華嚴所明地位。即是其義。但別義多途赴機異說。橫則四門不同。竪則階降深淺。不可定執一經而相是非。又菩薩或造通論釋經。或造別論釋經。如龍樹作千部論。天親及諸菩薩論復何量。度此者少。那得苦專一意非撥餘門。若苟且抑揚失佛方便自招毀損。欲望通途翻成哽塞。今明別位四門異說種種不同。雖阡陌經緯其致一也。此方雖未有多論而前四門推之。若通教說種種位知其同是真諦。別教說種種位。知其同是中道。經言。雖說種種道其實為一乘。其所說法皆悉到於一切智地。得此意者狐疑易息鬪諍不生。上破思假中已略說諸位。若欲知者往彼尋看(云云)。又今有十意融通佛法。一明道理。寂絕亡離不可思議。即是四諦三二一無隨情智等。或開或合。若識此意權實道理冷然自照。二教門綱格匡骨盤峙。包括密露涇渭大小。即是漸頓不定祕密藏通別圓。若得此意聲教開合化道可知。三經論矛盾言義相乖。不可以情通不可以博解。古來執諍連代不消。若得四悉檀意則結滯開融。懷抱瑣析拔擲自在。不惑此疑彼也。四若知謬執而生塞著。巧破盡淨。單複具足無言窮逐。能破如所破有何所得耶。五結正法門對當行位。修有方便證有階差。權實大小賢聖不濫。增上慢罪從何而生。六於一法門縱橫無礙。綸緒次第亹亹成章。七開章科段。鉤鎖相承生起可愛。八帖釋經文婉轉繡媚。總用上諸方法隨語消釋。義順而文當九翻譯梵漢。名數兼通使方言不壅。十一一句偈。如聞而修入心成觀。觀與經合。觀則有印。印心作觀非數他寶。唯翻譯名數未暇廣尋。九意不與世間文字法師共。亦不與事相禪師共。一種禪師唯有觀心一意。或淺或偽餘九全無。此非虛言。後賢有眼者當證知也。次位者十意之一也。若圓教次位者。於菩薩境中應廣分別。但彼證今修故須略辨。若四種三昧修習方便。通如上說。唯法華別約六時五悔重作方
○第八明次位者。夫真似二位有解脫知見朱紫分明。終不謬。謂未得謂得。計四善根以為初果。初果為無學。自知所斷證未斷證。雖四門名位有殊。斷及諦理孱然不異。二乘多論一生斷結時節既促。教門所明大同小異。不過迭動。菩薩教門非但時長行遠智斷亦別。徑路乃殊歸途一也。六度初僧祇未知作佛。二僧祇知而不說。三僧祇自知亦說。百劫種大人相具五功德。名不退地。皆似位也。坐道場成佛方名真位。此教初淺尚有次位。豈有凡夫造心即言上位。此非增上慢推與誰乎。通教二乘真似之位。智異三藏。斷位不殊。若菩薩位條然不同。簡名義通別如法華玄(云云)。別教惑斷智位。二乘聾啞非其境界。故名為別。一往望攝論華嚴所明地位。即是其義。但別義多途赴機異說。橫則四門不同。竪則階降深淺。不可定執一經而相是非。又菩薩或造通論釋經。或造別論釋經。如龍樹作千部論。天親及諸菩薩論復何量。度此者少。那得苦專一意非撥餘門。若苟且抑揚失佛方便自招毀損。欲望通途翻成哽塞。今明別位四門異說種種不同。雖阡陌經緯其致一也。此方雖未有多論而前四門推之。若通教說種種位知其同是真諦。別教說種種位。知其同是中道。經言。雖說種種道其實為一乘。其所說法皆悉到於一切智地。得此意者狐疑易息鬪諍不生。上破思假中已略說諸位。若欲知者往彼尋看(云云)。又今有十意融通佛法。一明道理。寂絕亡離不可思議。即是四諦三二一無隨情智等。或開或合。若識此意權實道理冷然自照。二教門綱格匡骨盤峙。包括密露涇渭大小。即是漸頓不定祕密藏通別圓。若得此意聲教開合化道可知。三經論矛盾言義相乖。不可以情通不可以博解。古來執諍連代不消。若得四悉檀意則結滯開融。懷抱瑣析拔擲自在。不惑此疑彼也。四若知謬執而生塞著。巧破盡淨。單複具足無言窮逐。能破如所破有何所得耶。五結正法門對當行位。修有方便證有階差。權實大小賢聖不濫。增上慢罪從何而生。六於一法門縱橫無礙。綸緒次第亹亹成章。七開章科段。鉤鎖相承生起可愛。八帖釋經文婉轉繡媚。總用上諸方法隨語消釋。義順而文當九翻譯梵漢。名數兼通使方言不壅。十一一句偈。如聞而修入心成觀。觀與經合。觀則有印。印心作觀非數他寶。唯翻譯名數未暇廣尋。九意不與世間文字法師共。亦不與事相禪師共。一種禪師唯有觀心一意。或淺或偽餘九全無。此非虛言。後賢有眼者當證知也。次位者十意之一也。若圓教次位者。於菩薩境中應廣分別。但彼證今修故須略辨。若四種三昧修習方便。通如上說。唯法華別約六時五悔重作方
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便。今就五悔明其位相。先知逆順十心而繫緣實相。是第一懺。常懺悔無不懺時。但心理微密觀用輕疎。黑惡覆障卒難開曉。重運身口助發意業。使疾相應更加五悔耳。懺名陳露先惡悔名改往修來。佛智遍照佛慈普攝。我以身口投佛足下。願世間眼證我懺悔。我無始無量遮佛道罪。無明所偪不識正真。從三界繫動身口意起十惡罪。三寶六親四生五道。作不饒益事。破發三乘心人造五七逆。自作教他見作隨喜。應現生後受諸苦惱。如三世菩薩求佛道時懺悔。我亦如是。傷已昏沈無智慧眼。發是語時聲淚俱下。至誠真實。五體投地如樹崩倒。摧折我人眾惡傾殄。是名懺悔。勸請者。名為祈求。聲聞自度直懺己罪。菩薩愍眾故行道故須勸請。我今知罪尚不得脫。眾生不知歷劫流轉。我無力救請十方佛。佛愍眾生不簡巨細。必冀從願。大論明請不請(云云)。請轉法輪。謂勸示。證。令於四諦生眼智明覺。是名三轉。有人言。請說三乘名三轉。佛若說法眾生得涅槃證。設未得者且令受世間樂。佛若普許則一切得安。我預一切罪苦亦除。如遍請雨我有少田自霑甘潤。請住世者。夫命隨業得住。變化隨心得住心止化滅。我今請佛饒益眾生如大炬火。莫止變化之心。久住安隱度脫一切。是名勸請。隨喜者。名為慶彼。佛既三轉法輪。眾生得三世利益。我助彼喜。又我應勸化令其生善。其善自生是故我喜。喜三世眾生福德善。三世三乘無漏善。三世諸佛從初心至入滅一切諸善。我皆隨喜亦教他喜。如買賣香傍觀三人同熏。能化受化及隨喜者三善均等。觀眾生惑甚可悲傷。觀眾生善應大恭敬。心常不輕。深知眾生具正緣了。即雖未發會必應生。毒鼓遠近為要當死。故敬之如佛。何者。未來諸世尊其數無有量也。此深是隨喜意也。法華隨喜法。大品隨喜人。人法互舉耳。迴向者。迴眾善向菩提。一切賢聖功德廣大。我今隨喜福亦廣大。眾生無善我以善施。施眾生已正向菩提。如迴聲入角響聞則遠。迴向為大利。正迴向者斷三界道滅諸戲論。乾煩惱泥滅棘刺林捨除重檐。不取不念不見不得。不分別能迴向者所迴向處。諸法皆妄想和合故有。一切法實不生。無已今當生無已今當滅。諸法如是。我順諸法隨喜迴向。如三世諸佛所知所見所許。是名真實正迴向。亦名最上具足大迴向。則不謗佛無過咎。無所繫無毒無失。何但迴向如此。前三後一亦然。毘婆沙云。罪應如是懺勸請隨喜福迴向於菩提。發願者誓也。如許人物若不分券物則不定。施眾生善若不要心。或恐退悔。加之以誓。又無誓願。如牛無御不知所趣。願來持行將至所在。亦名陀羅尼持善遮惡。如坯
便。今就五悔明其位相。先知逆順十心而繫緣實相。是第一懺。常懺悔無不懺時。但心理微密觀用輕疎。黑惡覆障卒難開曉。重運身口助發意業。使疾相應更加五悔耳。懺名陳露先惡悔名改往修來。佛智遍照佛慈普攝。我以身口投佛足下。願世間眼證我懺悔。我無始無量遮佛道罪。無明所偪不識正真。從三界繫動身口意起十惡罪。三寶六親四生五道。作不饒益事。破發三乘心人造五七逆。自作教他見作隨喜。應現生後受諸苦惱。如三世菩薩求佛道時懺悔。我亦如是。傷已昏沈無智慧眼。發是語時聲淚俱下。至誠真實。五體投地如樹崩倒。摧折我人眾惡傾殄。是名懺悔。勸請者。名為祈求。聲聞自度直懺己罪。菩薩愍眾故行道故須勸請。我今知罪尚不得脫。眾生不知歷劫流轉。我無力救請十方佛。佛愍眾生不簡巨細。必冀從願。大論明請不請(云云)。請轉法輪。謂勸示。證。令於四諦生眼智明覺。是名三轉。有人言。請說三乘名三轉。佛若說法眾生得涅槃證。設未得者且令受世間樂。佛若普許則一切得安。我預一切罪苦亦除。如遍請雨我有少田自霑甘潤。請住世者。夫命隨業得住。變化隨心得住心止化滅。我今請佛饒益眾生如大炬火。莫止變化之心。久住安隱度脫一切。是名勸請。隨喜者。名為慶彼。佛既三轉法輪。眾生得三世利益。我助彼喜。又我應勸化令其生善。其善自生是故我喜。喜三世眾生福德善。三世三乘無漏善。三世諸佛從初心至入滅一切諸善。我皆隨喜亦教他喜。如買賣香傍觀三人同熏。能化受化及隨喜者三善均等。觀眾生惑甚可悲傷。觀眾生善應大恭敬。心常不輕。深知眾生具正緣了。即雖未發會必應生。毒鼓遠近為要當死。故敬之如佛。何者。未來諸世尊其數無有量也。此深是隨喜意也。法華隨喜法。大品隨喜人。人法互舉耳。迴向者。迴眾善向菩提。一切賢聖功德廣大。我今隨喜福亦廣大。眾生無善我以善施。施眾生已正向菩提。如迴聲入角響聞則遠。迴向為大利。正迴向者斷三界道滅諸戲論。乾煩惱泥滅棘刺林捨除重檐。不取不念不見不得。不分別能迴向者所迴向處。諸法皆妄想和合故有。一切法實不生。無已今當生無已今當滅。諸法如是。我順諸法隨喜迴向。如三世諸佛所知所見所許。是名真實正迴向。亦名最上具足大迴向。則不謗佛無過咎。無所繫無毒無失。何但迴向如此。前三後一亦然。毘婆沙云。罪應如是懺勸請隨喜福迴向於菩提。發願者誓也。如許人物若不分券物則不定。施眾生善若不要心。或恐退悔。加之以誓。又無誓願。如牛無御不知所趣。願來持行將至所在。亦名陀羅尼持善遮惡。如坯
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得火堪可盛物。二乘生盡故不須願。菩薩生生化物須總願別願。四弘是總願。法藏華嚴所說一一善行陀羅尼皆有別願。今於道場日夜六時行此懺悔。破大惡業罪。勸請破謗法罪。隨喜破嫉妬罪。迴向破為諸有罪。順空無相願。所得功德不可限量。譬算校計亦不能說。若能勤行五悔方便助開觀門。一心三諦豁爾開明。如臨淨鏡遍了諸色。於一念中圓解成就。不加功力任運分明。正信堅固無能移動。此名深信隨喜心即初品弟子位也。分別功德品云。其有眾生聞佛壽長遠。乃至能生一念信解。所得功德不可限量。能起如來無上之慧。若聞是經而不毀呰起隨喜心。當知已為深信解相。即初品文也。又以圓解觀心修行五悔更加讀誦。善言妙義與心相會。如膏助火。是時心觀益明名第二品也。文云。何況讀誦受持之者。斯人則為頂戴如來。又以增品勝心修行五悔。更加說法轉其內解導利前人。以曠濟故化功歸己。心更一轉倍勝於前。名第三品也。文云。若有受持讀誦為他人說。自書教人書供養經卷。不須復起塔寺供養眾僧。又以增進心修行五悔兼修六度。福德力故倍助觀心更一重深進。名第四品也。文云。況復有人能持是經兼行六度。其德最勝無量無邊。譬如虛空至一切種智。又以此心修行五悔正修六度。自行化他事理具足。心觀無礙轉勝於前不可比喻。名第五品也。文云。能為他人種種解說。清淨持戒忍辱無瞋。常貴坐禪。精進勇猛。利根智慧。當知是人已趣道場近三菩提。若爾。五品之位在十信前。若依普賢觀。即以五品為十信五心。但佛意難知赴機異說。借此開解何勞苦諍(云云)。復次今此一章是觀陰界入境。須約陰入而判次位。所謂黑陰入界即三惡道位白陰入界即三善道位。善方便陰入界即小乘似位。無漏陰界入即二乘真位。變易陰界入即五種人位。法性常色常受想行識陰界入。即佛位(云云)。又假名五品既轉明淨豁入聞慧。通達無滯深信難動。即信心也。如此次第念進慧定陀羅尼戒護迴向願等十信具足。名六根清淨相似之位。四住已盡。仁王般若云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。即此意也。次入初住。破無明見佛性。華嚴云。初發心時便成正覺。真實之性不由他悟。即此意也。如是次第四十二位。究竟妙覺無有叨濫。是名知次位。
得火堪可盛物。二乘生盡故不須願。菩薩生生化物須總願別願。四弘是總願。法藏華嚴所說一一善行陀羅尼皆有別願。今於道場日夜六時行此懺悔。破大惡業罪。勸請破謗法罪。隨喜破嫉妬罪。迴向破為諸有罪。順空無相願。所得功德不可限量。譬算校計亦不能說。若能勤行五悔方便助開觀門。一心三諦豁爾開明。如臨淨鏡遍了諸色。於一念中圓解成就。不加功力任運分明。正信堅固無能移動。此名深信隨喜心即初品弟子位也。分別功德品云。其有眾生聞佛壽長遠。乃至能生一念信解。所得功德不可限量。能起如來無上之慧。若聞是經而不毀呰起隨喜心。當知已為深信解相。即初品文也。又以圓解觀心修行五悔更加讀誦。善言妙義與心相會。如膏助火。是時心觀益明名第二品也。文云。何況讀誦受持之者。斯人則為頂戴如來。又以增品勝心修行五悔。更加說法轉其內解導利前人。以曠濟故化功歸己。心更一轉倍勝於前。名第三品也。文云。若有受持讀誦為他人說。自書教人書供養經卷。不須復起塔寺供養眾僧。又以增進心修行五悔兼修六度。福德力故倍助觀心更一重深進。名第四品也。文云。況復有人能持是經兼行六度。其德最勝無量無邊。譬如虛空至一切種智。又以此心修行五悔正修六度。自行化他事理具足。心觀無礙轉勝於前不可比喻。名第五品也。文云。能為他人種種解說。清淨持戒忍辱無瞋。常貴坐禪。精進勇猛。利根智慧。當知是人已趣道場近三菩提。若爾。五品之位在十信前。若依普賢觀。即以五品為十信五心。但佛意難知赴機異說。借此開解何勞苦諍(云云)。復次今此一章是觀陰界入境。須約陰入而判次位。所謂黑陰入界即三惡道位白陰入界即三善道位。善方便陰入界即小乘似位。無漏陰界入即二乘真位。變易陰界入即五種人位。法性常色常受想行識陰界入。即佛位(云云)。又假名五品既轉明淨豁入聞慧。通達無滯深信難動。即信心也。如此次第念進慧定陀羅尼戒護迴向願等十信具足。名六根清淨相似之位。四住已盡。仁王般若云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。即此意也。次入初住。破無明見佛性。華嚴云。初發心時便成正覺。真實之性不由他悟。即此意也。如是次第四十二位。究竟妙覺無有叨濫。是名知次位。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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○第九安忍者。能忍成道事不動亦不退。是心名薩埵。始觀陰界至識次位。八法障轉慧開或未入品。或入初品神智爽利。若鋒刃飛霜觸物斯斷。初心聰叡有逾於此。本不聽學能解經論。覽他義疏洞識宗途。欲釋一條辯不可盡。若懷寶藏璧蘊解匿名。密勤精進必得入品。或進深品志念堅固。無能移易彌為勝術。但錐不處囊難覆易露。或見講者不稱理。或見行道者不當轍。慈悲示語即被圍繞。凡令講說或勸為眾生。內痒外動。即說一兩句法。或示一兩節禪。初對一人馳傳漸廣則不得止。初謂有益。益他蓋微廢損自行。非唯品秩不進障道還興。象子力微身沒刀箭。掬湯投氷翻添氷聚。毘婆沙云破敗菩薩也。昔鄴洛禪師名播河海。往則四方雲仰。去則千百成群。隱隱轟轟亦有何益利。臨終皆悔。武津歎曰。一生望入銅輪。領眾太早所求不克。著願文云。擇擇擇擇。高勝垂軌可以鏡焉。修行至此審自斟酌。智力強盛須廣利益。如大象押群。若其不然且當安忍深修三昧。行成力著為化不晚。大論云。菩薩以度人為事。云何深山自善。答曰。如服藥將身體康復業。身雖遠離心不遠離。若至六根清淨。名初依人。有所說法亦可信受。一音遍滿聞者歡喜。是化他位也。若此時不出強軟兩賊無如之何。自行轉成於他有辦。大象捍挌刀箭無施。日光照世長氷自冶。此即安忍之力焉。若被名譽羅罥。利養毛繩眷屬集樹。妨蠧內侵枝葉外盡者。當早推之莫受莫著。推若不去翻被黏繫者。當縮德露玭揚狂隱實。密覆金貝莫令盜見。若遁迹不脫當一舉萬里。絕域他方無相諳練。快得學道如求那跋摩(云云)。若名利眷屬從外來破。憶此三術齧齒忍耐。雖千萬請確乎難拔。讓哉隱哉去哉若煩惱業定見慢等從內來破者。亦憶三術。即空即假即中。設使屠粉肌肉心不動散。大地鎮壓不為重淪。毘嵐弗輕寒氷非冷猛炎寧熱。端心正觀那得薄證片禪即以為喜。纔見少惡即以為憂。坯器易堆菴華難實。大品云。無量人發菩提心多墮二乘地。為辦大事彌須安忍。若得此意不須九境。若未了者當更廣明。
○第九安忍者。能忍成道事不動亦不退。是心名薩埵。始觀陰界至識次位。八法障轉慧開或未入品。或入初品神智爽利。若鋒刃飛霜觸物斯斷。初心聰叡有逾於此。本不聽學能解經論。覽他義疏洞識宗途。欲釋一條辯不可盡。若懷寶藏璧蘊解匿名。密勤精進必得入品。或進深品志念堅固。無能移易彌為勝術。但錐不處囊難覆易露。或見講者不稱理。或見行道者不當轍。慈悲示語即被圍繞。凡令講說或勸為眾生。內痒外動。即說一兩句法。或示一兩節禪。初對一人馳傳漸廣則不得止。初謂有益。益他蓋微廢損自行。非唯品秩不進障道還興。象子力微身沒刀箭。掬湯投氷翻添氷聚。毘婆沙云破敗菩薩也。昔鄴洛禪師名播河海。往則四方雲仰。去則千百成群。隱隱轟轟亦有何益利。臨終皆悔。武津歎曰。一生望入銅輪。領眾太早所求不克。著願文云。擇擇擇擇。高勝垂軌可以鏡焉。修行至此審自斟酌。智力強盛須廣利益。如大象押群。若其不然且當安忍深修三昧。行成力著為化不晚。大論云。菩薩以度人為事。云何深山自善。答曰。如服藥將身體康復業。身雖遠離心不遠離。若至六根清淨。名初依人。有所說法亦可信受。一音遍滿聞者歡喜。是化他位也。若此時不出強軟兩賊無如之何。自行轉成於他有辦。大象捍挌刀箭無施。日光照世長氷自冶。此即安忍之力焉。若被名譽羅罥。利養毛繩眷屬集樹。妨蠧內侵枝葉外盡者。當早推之莫受莫著。推若不去翻被黏繫者。當縮德露玭揚狂隱實。密覆金貝莫令盜見。若遁迹不脫當一舉萬里。絕域他方無相諳練。快得學道如求那跋摩(云云)。若名利眷屬從外來破。憶此三術齧齒忍耐。雖千萬請確乎難拔。讓哉隱哉去哉若煩惱業定見慢等從內來破者。亦憶三術。即空即假即中。設使屠粉肌肉心不動散。大地鎮壓不為重淪。毘嵐弗輕寒氷非冷猛炎寧熱。端心正觀那得薄證片禪即以為喜。纔見少惡即以為憂。坯器易堆菴華難實。大品云。無量人發菩提心多墮二乘地。為辦大事彌須安忍。若得此意不須九境。若未了者當更廣明。
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○第十無法愛者。行上九事過內外障。應得入真。而不入者。以法愛住著而不得前。毘曇云。煖法猶退。五根若立上忍發真。則不論退。頂法若生愛心應入不入退為四重五逆。通別皆有頂墮之義。既不入位又不墮二乘。大論云。三三昧是似道位。未發真時喜有法愛。名為頂墮。今人行道萬不至此。至此善自防護。此位無內外障唯有法愛。法愛難斷。若有稽留此非小事。譬如同帆一去一停。停即住著。又雖不著沙亦不著岸。風息故住。不著沙喻無內障。岸喻外障。而生法愛無住風息。不進不退名為頂墮。若破法愛。入三解脫發真中道。所有慧身不由他悟。自然流入薩婆若海住無生忍。亦名寂滅忍。以首楞嚴遊戲神通具大智慧。如大海水。所有功德唯佛能知。今止觀進趣方便齊此而已。入住功德今無所論後當重辨。
○第十無法愛者。行上九事過內外障。應得入真。而不入者。以法愛住著而不得前。毘曇云。煖法猶退。五根若立上忍發真。則不論退。頂法若生愛心應入不入退為四重五逆。通別皆有頂墮之義。既不入位又不墮二乘。大論云。三三昧是似道位。未發真時喜有法愛。名為頂墮。今人行道萬不至此。至此善自防護。此位無內外障唯有法愛。法愛難斷。若有稽留此非小事。譬如同帆一去一停。停即住著。又雖不著沙亦不著岸。風息故住。不著沙喻無內障。岸喻外障。而生法愛無住風息。不進不退名為頂墮。若破法愛。入三解脫發真中道。所有慧身不由他悟。自然流入薩婆若海住無生忍。亦名寂滅忍。以首楞嚴遊戲神通具大智慧。如大海水。所有功德唯佛能知。今止觀進趣方便齊此而已。入住功德今無所論後當重辨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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○是十種法名大乘觀。學是乘者名摩訶衍。云何大乘。如法華云。各賜諸子等一大車。其車高廣眾寶莊校。周匝欄楯四面懸鈴。又於其上張設幰蓋。亦以珍奇雜寶而嚴飾之。寶繩交絡垂諸華纓。重敷綩莚安置丹枕。駕以白牛肥莊多力。膚色充潔形體姝好。有大筋力行步平正其疾如風。又多僕從而侍衛之。止觀大乘亦如是。觀念念心無非法性實相。是名等一大車。於一一心即空即假即中。是名各賜大車。徹三諦之源名為高。收十法界名為廣。無量道品名眾寶莊校。四勤遮惡持善。又願來持行。釘鑷牢固名周匝欄楯。法義辭辯宣暢開覺名四面懸鈴。慈悲普覆無有遺限名張設幰蓋。道品所攝十力無畏。十八不共之法不與他共。名珍奇嚴飾。四弘誓願要心不退。名寶繩交絡。四攝攝物物無不悅。名垂諸華纓諸禪三昧起六神通。名重敷綩莚。四門歸宗休息諸行。名安置丹枕。四念處慧破除八倒之黑。名駕以白牛。四正勤增長二善。名肥壯多力。遮斷二惡二惡盡淨。故言膚色充潔。四如意足四辯自在。名形體姝好。五根盤固不可移動。名為筋。五力增長遮諸惡法。名為力。七覺簡擇名為行步。八道安隱名為平正。對治助道廣攝諸法。名又多僕從而侍衛之。破法愛無明入薩婆若海發真速疾。名其疾如風。運載諸子嬉戲快樂。此大乘觀法門具度與彼經合。故名大乘觀也。復次一切法悉一乘故。夫有心者無不具足。如此妙法是名理乘。如來不說則不能知。以聞教歡喜頂受。即名字乘。因聞名故依教修行入五品位。名觀行乘。得六根清淨。名相似乘。從三界出到薩婆若中住。是亦不住。若入初住乃至十住得真實乘遊於東方。十行遊南方。十向遊西方。十地遊北方。輪環無際得空而止。止於中央即妙覺。直至道場。是此意也。今人祇謂捨惡取空是大乘。此空尚不免六十二見單複之惡。何得動出為乘。設借為乘祇一禿乘無法門具度。正法大城金剛寶藏。具足無缺何所而無。豈容禿空而已。若但爾者乘邪見乘入險惡道。是壞驢車耳(云云)。
○是十種法名大乘觀。學是乘者名摩訶衍。云何大乘。如法華云。各賜諸子等一大車。其車高廣眾寶莊校。周匝欄楯四面懸鈴。又於其上張設幰蓋。亦以珍奇雜寶而嚴飾之。寶繩交絡垂諸華纓。重敷綩莚安置丹枕。駕以白牛肥莊多力。膚色充潔形體姝好。有大筋力行步平正其疾如風。又多僕從而侍衛之。止觀大乘亦如是。觀念念心無非法性實相。是名等一大車。於一一心即空即假即中。是名各賜大車。徹三諦之源名為高。收十法界名為廣。無量道品名眾寶莊校。四勤遮惡持善。又願來持行。釘鑷牢固名周匝欄楯。法義辭辯宣暢開覺名四面懸鈴。慈悲普覆無有遺限名張設幰蓋。道品所攝十力無畏。十八不共之法不與他共。名珍奇嚴飾。四弘誓願要心不退。名寶繩交絡。四攝攝物物無不悅。名垂諸華纓諸禪三昧起六神通。名重敷綩莚。四門歸宗休息諸行。名安置丹枕。四念處慧破除八倒之黑。名駕以白牛。四正勤增長二善。名肥壯多力。遮斷二惡二惡盡淨。故言膚色充潔。四如意足四辯自在。名形體姝好。五根盤固不可移動。名為筋。五力增長遮諸惡法。名為力。七覺簡擇名為行步。八道安隱名為平正。對治助道廣攝諸法。名又多僕從而侍衛之。破法愛無明入薩婆若海發真速疾。名其疾如風。運載諸子嬉戲快樂。此大乘觀法門具度與彼經合。故名大乘觀也。復次一切法悉一乘故。夫有心者無不具足。如此妙法是名理乘。如來不說則不能知。以聞教歡喜頂受。即名字乘。因聞名故依教修行入五品位。名觀行乘。得六根清淨。名相似乘。從三界出到薩婆若中住。是亦不住。若入初住乃至十住得真實乘遊於東方。十行遊南方。十向遊西方。十地遊北方。輪環無際得空而止。止於中央即妙覺。直至道場。是此意也。今人祇謂捨惡取空是大乘。此空尚不免六十二見單複之惡。何得動出為乘。設借為乘祇一禿乘無法門具度。正法大城金剛寶藏。具足無缺何所而無。豈容禿空而已。若但爾者乘邪見乘入險惡道。是壞驢車耳(云云)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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○端坐觀陰入如上說。歷緣對境觀陰界者。緣謂六作境謂六塵大論云。於緣生作者於塵生受者。如隨自意中說。若般舟常行。法華方等半行。或掃灑執作皆有行動。隨自意最多。若不於行中習觀。云何速與道理相應。略辨其相例前為十。初所觀境者。若舉足下足足是色法。色由心運從此至彼。此心依色即是色陰。領受此行即受陰。於行計我即想陰。或善行惡行即行陰。行中之心即識陰。行塵對意則有界入。乃至眼色意法亦如是。是陰界入於舉下間悉皆具足。如此陰入即是無明與行緣合。生行中陰界入。陰界入不異無明。無明即是法性。法性即是法界。一切法趣行中是趣不過。一陰界入一切陰界入。一多不一不多不相妨礙。是名行中不思議境。達此境時與慈悲俱起傷己昏沈。無量劫來常為陰入迷惑欺誑。今始覺知一切眾生悉是一乘。昏醉倒解甚可憐愍。誓破無明作眾依止。安心定慧而寂照之。心既得安遍破見思無知無明三諦之障。橫竪皆盡。又善識通塞終不於中取藥成病。善知道品榮枯念處。雙樹中間入般涅槃又善知行中對治六度助開涅槃門。深識次位知我此行未同上聖。慚愧進修無有休已。能於行中外降名利內伏三障。安忍不動。法愛滯著莫令頂墮。十法成就世入銅輪證無生忍。得一大車高廣嚴淨眾寶莊校。其疾如風嬉戲快樂。乘是寶乘直至道場。是約行緣作觀。治無明糠顯法性米。舉足下足道場中來具足佛法矣。例前可知。行緣既爾。住坐臥語。作例前可解。三三昧無臥法隨自意則有。昔國王於臥中悟辟支佛。當知臥中得有觀行(云云)。對境者。約眼計我言我能受。一塵有三。合十八受者。眼見色有五陰三界二入。例如上說。又彌勒相骨經云。一念見色有三百億五陰生滅。一一五陰即是眾生。若爾者。眼對色時何啻五陰三界二入。若如此觀眼色者。名為減修非摩訶衍。若觀眼色於諸如來常。具足無減修明識來入門者。眼色一念心起即是法界。具一切法。即空即假即中。四句求不可得故言即空。如彌勒相色一念三百億五陰生滅。乃至一地十地相色既爾。受想行識亦復如是。又外道打髑髏作聲。聽知生處知無量事。香味觸等亦復如是。故言即假。假不定假。空不定空。則非空非假。若眼一法非空非假。則一切法非空非假。猶如虛空有無永寂。亦如日月無幽不照。雖無空假雙照空假。照因緣麁色名肉眼。照因緣細色名天眼。照因緣色空名慧眼。照因緣色假名法眼。照因緣色中名佛眼。五眼一心中具者。非具凡夫膿血肉眼。亦非諸天所得天眼。亦非二乘沈空慧眼。亦非菩薩分別之眼。但以佛眼具有五力。如眾流入海失本名字。故佛問
○端坐觀陰入如上說。歷緣對境觀陰界者。緣謂六作境謂六塵大論云。於緣生作者於塵生受者。如隨自意中說。若般舟常行。法華方等半行。或掃灑執作皆有行動。隨自意最多。若不於行中習觀。云何速與道理相應。略辨其相例前為十。初所觀境者。若舉足下足足是色法。色由心運從此至彼。此心依色即是色陰。領受此行即受陰。於行計我即想陰。或善行惡行即行陰。行中之心即識陰。行塵對意則有界入。乃至眼色意法亦如是。是陰界入於舉下間悉皆具足。如此陰入即是無明與行緣合。生行中陰界入。陰界入不異無明。無明即是法性。法性即是法界。一切法趣行中是趣不過。一陰界入一切陰界入。一多不一不多不相妨礙。是名行中不思議境。達此境時與慈悲俱起傷己昏沈。無量劫來常為陰入迷惑欺誑。今始覺知一切眾生悉是一乘。昏醉倒解甚可憐愍。誓破無明作眾依止。安心定慧而寂照之。心既得安遍破見思無知無明三諦之障。橫竪皆盡。又善識通塞終不於中取藥成病。善知道品榮枯念處。雙樹中間入般涅槃又善知行中對治六度助開涅槃門。深識次位知我此行未同上聖。慚愧進修無有休已。能於行中外降名利內伏三障。安忍不動。法愛滯著莫令頂墮。十法成就世入銅輪證無生忍。得一大車高廣嚴淨眾寶莊校。其疾如風嬉戲快樂。乘是寶乘直至道場。是約行緣作觀。治無明糠顯法性米。舉足下足道場中來具足佛法矣。例前可知。行緣既爾。住坐臥語。作例前可解。三三昧無臥法隨自意則有。昔國王於臥中悟辟支佛。當知臥中得有觀行(云云)。對境者。約眼計我言我能受。一塵有三。合十八受者。眼見色有五陰三界二入。例如上說。又彌勒相骨經云。一念見色有三百億五陰生滅。一一五陰即是眾生。若爾者。眼對色時何啻五陰三界二入。若如此觀眼色者。名為減修非摩訶衍。若觀眼色於諸如來常。具足無減修明識來入門者。眼色一念心起即是法界。具一切法。即空即假即中。四句求不可得故言即空。如彌勒相色一念三百億五陰生滅。乃至一地十地相色既爾。受想行識亦復如是。又外道打髑髏作聲。聽知生處知無量事。香味觸等亦復如是。故言即假。假不定假。空不定空。則非空非假。若眼一法非空非假。則一切法非空非假。猶如虛空有無永寂。亦如日月無幽不照。雖無空假雙照空假。照因緣麁色名肉眼。照因緣細色名天眼。照因緣色空名慧眼。照因緣色假名法眼。照因緣色中名佛眼。五眼一心中具者。非具凡夫膿血肉眼。亦非諸天所得天眼。亦非二乘沈空慧眼。亦非菩薩分別之眼。但以佛眼具有五力。如眾流入海失本名字。故佛問
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善吉云。如來有五眼不。答云。有。皆稱如來有。何關凡夫二乘眼耶。請觀音云。五眼具足成菩提。以三觀一心名無減修。以一眼具五力名明見來入門。亦是圓證也。於眼內外自在。眼入正受鼻三昧起。鼻入眼起。雖動而寂寂不妨動。雖寂而動動不妨寂。雖見不見不見而見。乃稱明見來入門也。問。佛具五眼應照五境。經云。我以五眼不見三聚眾生。狂愚無目而言見耶。又云。見色與盲等。既等於盲。那得見麁細色答。五境皆冥實相。實相則不可見。不可見故喻之如盲。雖不可見見無減少。五眼洞徹諸境分明。雖言五照照何必有。雖言如盲盲何必無。淨名云。不來相而來。不見相而見。即此意也。是為不思議境。我眼眾生眼無二無別。云何眾生不覺不知。即起慈悲誓當度脫。欲滿此願安心定慧。能以止觀遍破諸法。於眼色中明識通塞。不如蟲道。於眼陰中修四念處非淨非不淨。枯榮雙遣而入涅槃。學諸對治助開三脫明識六即不起叨濫我所觀眼雖具五眼。但是名字但是觀行。若漸見障外後見十方。如普賢觀。頓見大千如常不輕。漸頓兩見六根互用。我悉未階不應起慢漸愧勤行。若德建名立。當忍內外障安若須彌。法愛不生則無留滯。其疾如風證真實眼。乘一大車直至道場。若眼中得入多於眼中廣作佛事。常放金光照耀一切。淨名云。或有佛土以光明為佛事眼色一受既爾。餘二受亦然。餘五根五塵十五受亦然。廣說如前。將前意度入六根用之。但令破煩惱去不拘常科。若從耳中得大車。多用音聲為佛事。鼻中用香舌中用味。身中用天衣意中用寂滅。一根佛事互通諸根。方便利物時或不同。而令眾生得究竟樂(云云)。
善吉云。如來有五眼不。答云。有。皆稱如來有。何關凡夫二乘眼耶。請觀音云。五眼具足成菩提。以三觀一心名無減修。以一眼具五力名明見來入門。亦是圓證也。於眼內外自在。眼入正受鼻三昧起。鼻入眼起。雖動而寂寂不妨動。雖寂而動動不妨寂。雖見不見不見而見。乃稱明見來入門也。問。佛具五眼應照五境。經云。我以五眼不見三聚眾生。狂愚無目而言見耶。又云。見色與盲等。既等於盲。那得見麁細色答。五境皆冥實相。實相則不可見。不可見故喻之如盲。雖不可見見無減少。五眼洞徹諸境分明。雖言五照照何必有。雖言如盲盲何必無。淨名云。不來相而來。不見相而見。即此意也。是為不思議境。我眼眾生眼無二無別。云何眾生不覺不知。即起慈悲誓當度脫。欲滿此願安心定慧。能以止觀遍破諸法。於眼色中明識通塞。不如蟲道。於眼陰中修四念處非淨非不淨。枯榮雙遣而入涅槃。學諸對治助開三脫明識六即不起叨濫我所觀眼雖具五眼。但是名字但是觀行。若漸見障外後見十方。如普賢觀。頓見大千如常不輕。漸頓兩見六根互用。我悉未階不應起慢漸愧勤行。若德建名立。當忍內外障安若須彌。法愛不生則無留滯。其疾如風證真實眼。乘一大車直至道場。若眼中得入多於眼中廣作佛事。常放金光照耀一切。淨名云。或有佛土以光明為佛事眼色一受既爾。餘二受亦然。餘五根五塵十五受亦然。廣說如前。將前意度入六根用之。但令破煩惱去不拘常科。若從耳中得大車。多用音聲為佛事。鼻中用香舌中用味。身中用天衣意中用寂滅。一根佛事互通諸根。方便利物時或不同。而令眾生得究竟樂(云云)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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○若能如上勤而行之。於一生中必不空過。雖聞不用如黑蚖懷珠。何益於長蛇者乎。今以三譬譬於得失。匹夫隻勇修治一刀一箭。破一寇兩寇獲賜一金一銀。祿潤一妻一子。如此之人但利器械。負戟前驅以命博貨。何用廣知兵法耶。若欲為國麴糵舟楫鹽梅霖雨者。須善文武。計在帷帳折衝萬里。所學處深所破亦大。獲賞既重祿潤甚多。雖知而不用。用而屢北尚不能濟身澤豈及人乎。學禪觀者亦如是。唯知一法或止或觀擬破少惡寂心行道。得少禪定攝少眷屬。便以為足。如匹夫鬪耳。欲作大禪師破大煩惱。顯無量善法。益無量緣。當學十法止觀洞達意趣。於六緣六受行用相應。煩惱卒起即便有觀。觀過惑表勇健難事解髻得珠。若解而不用用而不當。而反師惑心道安克乎。又如野巫唯解一術。方救一人獲一脯柈。何須學神農本草耶。欲為大醫遍覽眾治廣療諸疾轉脈轉精數用數驗。恩救博也。學禪者亦如是。但專一法治惑即去。當時微益終非大途包括之意。亦不能破煩惱入無生忍。雖善醫藥不依方服。病豈差乎。讀誦止觀甚利。心不行用無生終不現前。又如學義止欲一問一答衒耀一時。何須廣尋經論。欲作法主當善異部。雖諳解處多而不曾出眾。怯弱不任酬往。若無怯怖臨機百轉以無方之答。答縱橫之問。是為大法師。觀行人亦如是。觀行若明能歷緣對境觸處得用。若不如是。魔軍何由可破。煩惱重病何由可除。法性深義何由可顯。三事不辦區區困役。秖是生死凡夫。非為學道方便也。
○若能如上勤而行之。於一生中必不空過。雖聞不用如黑蚖懷珠。何益於長蛇者乎。今以三譬譬於得失。匹夫隻勇修治一刀一箭。破一寇兩寇獲賜一金一銀。祿潤一妻一子。如此之人但利器械。負戟前驅以命博貨。何用廣知兵法耶。若欲為國麴糵舟楫鹽梅霖雨者。須善文武。計在帷帳折衝萬里。所學處深所破亦大。獲賞既重祿潤甚多。雖知而不用。用而屢北尚不能濟身澤豈及人乎。學禪觀者亦如是。唯知一法或止或觀擬破少惡寂心行道。得少禪定攝少眷屬。便以為足。如匹夫鬪耳。欲作大禪師破大煩惱。顯無量善法。益無量緣。當學十法止觀洞達意趣。於六緣六受行用相應。煩惱卒起即便有觀。觀過惑表勇健難事解髻得珠。若解而不用用而不當。而反師惑心道安克乎。又如野巫唯解一術。方救一人獲一脯柈。何須學神農本草耶。欲為大醫遍覽眾治廣療諸疾轉脈轉精數用數驗。恩救博也。學禪者亦如是。但專一法治惑即去。當時微益終非大途包括之意。亦不能破煩惱入無生忍。雖善醫藥不依方服。病豈差乎。讀誦止觀甚利。心不行用無生終不現前。又如學義止欲一問一答衒耀一時。何須廣尋經論。欲作法主當善異部。雖諳解處多而不曾出眾。怯弱不任酬往。若無怯怖臨機百轉以無方之答。答縱橫之問。是為大法師。觀行人亦如是。觀行若明能歷緣對境觸處得用。若不如是。魔軍何由可破。煩惱重病何由可除。法性深義何由可顯。三事不辦區區困役。秖是生死凡夫。非為學道方便也。
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摩訶止觀卷第七(下)
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