摩訶止觀卷第六(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第六(上)

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

第二體思假入空破法遍者。即為三。一明思假。二明體觀。三明其位。思假者。謂貪瞋癡慢。此名鈍使亦名正三毒。歷三界為十。又約三界凡九地。地地有九品。合八十一品。皆能潤業受三界生。初果猶七反未盡。如燈滅方盛。雖復有欲非婦不淫。雖復有瞋墾地不夭。雖復有愚不計性實。道共戒力任運如是。故稱正煩惱也。不同見惑瀾漫無方觸境生著。稱思惟者從解得名。初觀真淺猶有事障。後重慮真此惑即除。故名思惟惑也。數人云。欲界為貪上界名愛。成論人難此語。上界有味禪貪下界有欲愛。愛貪俱通。何意偏判。若言下界貪重上界貪輕。貪輕可非貪耶。此亦是一並。但佛有時對緣別說。假名無定豈可一例。但令召得煩惱即須破除。何勞諍於貪愛。譬如除糞唯以却穢為先分別非急。入道要在方便。名相傍耳。若欲委知毘曇成論備悉明之。可往彼尋。空假之觀今所論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二體思假入空破法遍者。即為三。一明思假。二明體觀。三明其位。思假者。謂貪瞋癡慢。此名鈍使亦名正三毒。歷三界為十。又約三界凡九地。地地有九品。合八十一品。皆能潤業受三界生。初果猶七反未盡。如燈滅方盛。雖復有欲非婦不淫。雖復有瞋墾地不夭。雖復有愚不計性實。道共戒力任運如是。故稱正煩惱也。不同見惑瀾漫無方觸境生著。稱思惟者從解得名。初觀真淺猶有事障。後重慮真此惑即除。故名思惟惑也。數人云。欲界為貪上界名愛。成論人難此語。上界有味禪貪下界有欲愛。愛貪俱通。何意偏判。若言下界貪重上界貪輕。貪輕可非貪耶。此亦是一並。但佛有時對緣別說。假名無定豈可一例。但令召得煩惱即須破除。何勞諍於貪愛。譬如除糞唯以却穢為先分別非急。入道要在方便。名相傍耳。若欲委知毘曇成論備悉明之。可往彼尋。空假之觀今所論也。

○二明體觀者。若生滅門先用析智斷見。後還用析智重慮斷思。無生滅門初用體見入空。後還用體思重慮。更不餘途也。今體貪欲假入空者。欲惑九品一一品起。即有三假。如女有六欲。謂色欲形貌欲。威儀姿態欲言語音聲欲。細滑欲人相欲。分別云云。此六欲若觸行人能染污諸根。內動血脈貪相外現。初果尚所未斷。何況凡夫。難陀餘習。眾中見女先共言談。欲動殘習。況正使者。法華云。不於女人身取能生欲想相而為說法。若取此相。塵動意根起欲心者。即因成假。念起相續不斷遂致行事。即相續假。以有欲心相異無欲心。即相待假。假虛不實終不計之以為道理。觀此欲心。為從根生為從塵生。為共為離。若從根生。未對塵時心應自起。若從塵生塵既是他於我何預。若共生者應起兩心。若無因生無因不可。四句推欲。欲無來處。既無來處亦無去處。無欲無句無來無去。畢竟空寂。利根之人如此觀時。思假一品去一分真明顯。設未相應用四悉檀。信法迴轉善調止觀。即得相應。斷一品思顯一分真云云。若鈍人於因成中觀。初品未去更於相續中觀。為前念滅生。為不滅生。為亦滅亦不滅生。為非滅非不滅生。若滅生。滅不能生。若不滅生。不滅則不生。若滅不滅生。性相違故。若離生。此則不可。四句無欲亦無於四。如此觀時即應得入成生法兩空。若不入者四悉巧修。修又不入更於相待中作觀例前可解。初品既爾。後八品亦然。破貪欲九品既爾。破瞋癡慢九品亦然例自可解。不復委記。九品真顯即是理不生。九品惑盡即是因不生。欲界果不起即是果不生。不生故不滅。即是無生法忍云云。問。欲界煩惱定九品耶。答。若成論無礙道伏解脫道斷。唯論九品。若阿毘曇有方便道勝進道兩道伏。無礙道斷。解脫道證。證無惑處也。諸經多用。今且依之。若從見假入觀。無漏心疾不出觀斷不論品秩。修道容與得有方便。善巧修習信法迴轉。轉入勝進品。若數數勝進。當知品秩亦多。何啻有九。九者大分為言耳。次破色界九品者。或用世智。或用無漏智。如慧解脫人亦無世禪。但用無漏得成無學。初果無禪者。進修重慮理用無漏智也。若俱解脫人。或用無漏智或用世智。今且依世智約得禪者為便。若初習禪破於事障。發欲界定。破於性障即發色定。故云事障未來性障根本。性障若除初禪法起。八觸觸身五支功德生。是初禪相。其中有味名貪。輕於不得者名慢。不知禪中苦集名癡。如此三惑復有九品。品品三假。色法八觸觸欲界意根等。即是因成。分別為觀念念不斷。即相續。此發禪心異於不發。即是相待。若不觀破隨禪受生。何謂不生。今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二明體觀者。若生滅門先用析智斷見。後還用析智重慮斷思。無生滅門初用體見入空。後還用體思重慮。更不餘途也。今體貪欲假入空者。欲惑九品一一品起。即有三假。如女有六欲。謂色欲形貌欲。威儀姿態欲言語音聲欲。細滑欲人相欲。分別云云。此六欲若觸行人能染污諸根。內動血脈貪相外現。初果尚所未斷。何況凡夫。難陀餘習。眾中見女先共言談。欲動殘習。況正使者。法華云。不於女人身取能生欲想相而為說法。若取此相。塵動意根起欲心者。即因成假。念起相續不斷遂致行事。即相續假。以有欲心相異無欲心。即相待假。假虛不實終不計之以為道理。觀此欲心。為從根生為從塵生。為共為離。若從根生。未對塵時心應自起。若從塵生塵既是他於我何預。若共生者應起兩心。若無因生無因不可。四句推欲。欲無來處。既無來處亦無去處。無欲無句無來無去。畢竟空寂。利根之人如此觀時。思假一品去一分真明顯。設未相應用四悉檀。信法迴轉善調止觀。即得相應。斷一品思顯一分真云云。若鈍人於因成中觀。初品未去更於相續中觀。為前念滅生。為不滅生。為亦滅亦不滅生。為非滅非不滅生。若滅生。滅不能生。若不滅生。不滅則不生。若滅不滅生。性相違故。若離生。此則不可。四句無欲亦無於四。如此觀時即應得入成生法兩空。若不入者四悉巧修。修又不入更於相待中作觀例前可解。初品既爾。後八品亦然。破貪欲九品既爾。破瞋癡慢九品亦然例自可解。不復委記。九品真顯即是理不生。九品惑盡即是因不生。欲界果不起即是果不生。不生故不滅。即是無生法忍云云。問。欲界煩惱定九品耶。答。若成論無礙道伏解脫道斷。唯論九品。若阿毘曇有方便道勝進道兩道伏。無礙道斷。解脫道證。證無惑處也。諸經多用。今且依之。若從見假入觀。無漏心疾不出觀斷不論品秩。修道容與得有方便。善巧修習信法迴轉。轉入勝進品。若數數勝進。當知品秩亦多。何啻有九。九者大分為言耳。次破色界九品者。或用世智。或用無漏智。如慧解脫人亦無世禪。但用無漏得成無學。初果無禪者。進修重慮理用無漏智也。若俱解脫人。或用無漏智或用世智。今且依世智約得禪者為便。若初習禪破於事障。發欲界定。破於性障即發色定。故云事障未來性障根本。性障若除初禪法起。八觸觸身五支功德生。是初禪相。其中有味名貪。輕於不得者名慢。不知禪中苦集名癡。如此三惑復有九品。品品三假。色法八觸觸欲界意根等。即是因成。分別為觀念念不斷。即相續。此發禪心異於不發。即是相待。若不觀破隨禪受生。何謂不生。今

用四句止觀善巧修習。方便勝進一品惑斷。名無礙道。證無惑處即解脫道。一分惑除即因果等無生。是名從假入空也。相續相待用四觀觀假入空。亦如是。破初品既然餘八品亦如是。破貪既然破慢癡九品亦如是。若初禪破事障發中間。於此命終不生二禪。例如欲界性障不去不生初禪。今初禪破性二禪即發。與喜俱生猗喜樂四支等。此中有味有貪有慢有癡。各有九品。品品有三假。內淨法塵與意根合。是因成。內淨之心相續得生。待不內淨而有內淨。是為三假。若不觀檢隨禪受生。今用止觀修習成方便勝進。無礙斷惑解脫證真。入事理無生。若未入者。更觀相續相待。亦如是。餘八品亦如是。癡慢等亦如是。二禪亦有事障性障。事去發中間性去發三禪。與樂俱發。此樂深妙。聖人能捨凡夫捨為難。此中有愛慢癡凡有九品。品品有三假。樂對意根樂心相續。待無樂有樂。若不觀察隨禪受生。今用四句觀慧破之。方便勝進無礙斷惑。解脫證真成事理無生。若未去者。更修相續相待。及餘八品亦如是。癡慢九品亦如是。三禪亦有事性兩障。若破性障捨俱起時亦備愛慢癡。亦有九品三假。不動法對意根。即因成等。若不觀察隨禪受生。今用止觀方便勝進無礙解脫成事理無生。若未去者更觀相續相待亦如是。餘八品及癡慢等亦如是。若無想天留色滅心故名無想。情謂無想具足想在。例如斷事障性障猶存。終不出色。此名外道天。前破見心見心久去。當不生此天。或為因緣事心起此定。即有三假等。亦用四觀破之。相續相待亦如是。若五那含天更練四禪。用無漏夾熏有漏。色定轉明果報轉勝。勝定起時。亦有愛慢癡九品三假之惑。用四觀體達無礙解脫。成事理無生。若未去。更修相續相待亦如是。餘八品亦如是。癡慢亦如是。色界四九三十六品不生竟。次破無色界九品者。若欲滅有對等三種之色。是時破事障發未到。破性障入空處。空處定亦具愛慢癡。還用四觀方便勝進成事理無生。若不去。更修相續相待亦如是。八品及癡慢等亦如是。先緣空空多則散。捨空緣識即得識定與心相應。亦具愛慢癡等惑。亦用四觀方便勝進等成事理無生。餘例可知。先緣識多定心分散。捨多識緣無所有識。若緣少識。豈得名無所有耶。則是用少識。豈得名不用處耶。今緣無所有入定。此法與心相應。亦具三假等亦用四觀。餘例可知。先識處如癰。無所有處如瘡。更有勝定名非有想非無想。阿毘曇婆沙云。非無想天之無想。非三空之有想。故言非有想非無想也。人師云。無想是色天異界不應仍此得名。就同界釋名。前無所有定已除想。今復除無想想無想兩捨。故言非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用四句止觀善巧修習。方便勝進一品惑斷。名無礙道。證無惑處即解脫道。一分惑除即因果等無生。是名從假入空也。相續相待用四觀觀假入空。亦如是。破初品既然餘八品亦如是。破貪既然破慢癡九品亦如是。若初禪破事障發中間。於此命終不生二禪。例如欲界性障不去不生初禪。今初禪破性二禪即發。與喜俱生猗喜樂四支等。此中有味有貪有慢有癡。各有九品。品品有三假。內淨法塵與意根合。是因成。內淨之心相續得生。待不內淨而有內淨。是為三假。若不觀檢隨禪受生。今用止觀修習成方便勝進。無礙斷惑解脫證真。入事理無生。若未入者。更觀相續相待。亦如是。餘八品亦如是。癡慢等亦如是。二禪亦有事障性障。事去發中間性去發三禪。與樂俱發。此樂深妙。聖人能捨凡夫捨為難。此中有愛慢癡凡有九品。品品有三假。樂對意根樂心相續。待無樂有樂。若不觀察隨禪受生。今用四句觀慧破之。方便勝進無礙斷惑。解脫證真成事理無生。若未去者。更修相續相待。及餘八品亦如是。癡慢九品亦如是。三禪亦有事性兩障。若破性障捨俱起時亦備愛慢癡。亦有九品三假。不動法對意根。即因成等。若不觀察隨禪受生。今用止觀方便勝進無礙解脫成事理無生。若未去者更觀相續相待亦如是。餘八品及癡慢等亦如是。若無想天留色滅心故名無想。情謂無想具足想在。例如斷事障性障猶存。終不出色。此名外道天。前破見心見心久去。當不生此天。或為因緣事心起此定。即有三假等。亦用四觀破之。相續相待亦如是。若五那含天更練四禪。用無漏夾熏有漏。色定轉明果報轉勝。勝定起時。亦有愛慢癡九品三假之惑。用四觀體達無礙解脫。成事理無生。若未去。更修相續相待亦如是。餘八品亦如是。癡慢亦如是。色界四九三十六品不生竟。次破無色界九品者。若欲滅有對等三種之色。是時破事障發未到。破性障入空處。空處定亦具愛慢癡。還用四觀方便勝進成事理無生。若不去。更修相續相待亦如是。八品及癡慢等亦如是。先緣空空多則散。捨空緣識即得識定與心相應。亦具愛慢癡等惑。亦用四觀方便勝進等成事理無生。餘例可知。先緣識多定心分散。捨多識緣無所有識。若緣少識。豈得名無所有耶。則是用少識。豈得名不用處耶。今緣無所有入定。此法與心相應。亦具三假等亦用四觀。餘例可知。先識處如癰。無所有處如瘡。更有勝定名非有想非無想。阿毘曇婆沙云。非無想天之無想。非三空之有想。故言非有想非無想也。人師云。無想是色天異界不應仍此得名。就同界釋名。前無所有定已除想。今復除無想想無想兩捨。故言非

有想非無想。大論云。一常有漏。三當分別。前三是亦有漏亦無漏。能發出世智名亦無漏。此定不發無漏。專是有漏。教門對機或覆或顯作如此說。自有人於此定中發無漏。此復云何。今且依教云云。此定雖無麁煩惱成就十種細法。如禪門。應知此定亦具三假。今一向用無漏智。破方便勝進無礙解脫成事理無生。九品亦如是。例前可知。若用世智斷諸思惑名盡智。無漏智斷名無生智。是名體思觀。破三界九九八十一品思惑盡。名破法遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有想非無想。大論云。一常有漏。三當分別。前三是亦有漏亦無漏。能發出世智名亦無漏。此定不發無漏。專是有漏。教門對機或覆或顯作如此說。自有人於此定中發無漏。此復云何。今且依教云云。此定雖無麁煩惱成就十種細法。如禪門。應知此定亦具三假。今一向用無漏智。破方便勝進無礙解脫成事理無生。九品亦如是。例前可知。若用世智斷諸思惑名盡智。無漏智斷名無生智。是名體思觀。破三界九九八十一品思惑盡。名破法遍也。

○三明破思假入空位者為四。一三藏家破思位。二通家破思位。三別名名通家共位。四別名名通家菩薩位。三藏破思位者。成論明十六心正是初果位。異部明十六心是修道位。今且依修道。斷一品欲惑次第至第五品盡。皆名斯陀含向。若超斷至第五品名家家。次斷六品盡名斯陀含果。超斷至六品盡名一往來。次斷第七品至第八品名阿那含向。超斷至第八品名一種子。次斷第九品盡名阿那含果。畢竟不復還來欲界。次斷初禪初品至非想第八品。凡七十一品悉名阿羅漢向。六種那含位在其中。第九無礙道斷非想第九惑盡。第九解脫道證名阿羅漢果。三界思盡得盡智無生智。名煩惱不生。證八十一分真空。名理不生。真智慧足名智慧不生。不受生死名果報不生。若論支佛。更侵少習氣不生為異耳。此約析假斷思判位。略如此也。二通家體思三乘共位者。如大品明乾慧地性地乃至第六地共聲聞。至七地共支佛。至八地九地共菩薩。菩薩地轉入第十。名佛地。所言共地而有高下者。論云。三人同斷正使。同入有餘無餘涅槃。故言共也。如燒木有炭有灰等故有高下也。乾慧地正是三賢位。一五停心。二別相念處。三總相念處。通是外凡。故言乾慧地。性者即是四善根位。以總念處力發善有漏五陰。名為煖。增進初中後心得入頂忍世第一法。通名內凡。故言性地。此兩位共伏見惑。八人者八忍也。從世第一轉入無間三昧。故名八人。見者見真斷三界見惑八十八使皆盡。故言見地。薄者除欲界思惟六品。故名薄地。離欲者除欲界九品盡。故言離欲地。已辦者除色無色七十二品盡。如火燒木為炭故言已辦地。辟支佛者。福慧深利能侵除習氣如燒木成灰。菩薩者。福慧深利道觀雙流。斷習氣及色心無知。得法眼道種智。遊戲神通淨佛國土。學佛力無畏等法。殘習將盡如餘少灰。佛地者。大功德資利智慧得一念相應慧。習氣永盡如劫燒火無炭無灰。此即三乘共十地斷思惑之位也。三別名名通家共位者。舊云。三地斷見。或言四地斷見。或言六地斷思盡。或言七地斷思盡。今覈此語。若云三地四地皆斷見者。此師不解通教義。何者。三乘共位同入無間三昧。不出入觀而斷見。那忽用三地四地皆斷見耶。若但取第三地斷見者。第四地應斷思。若但取第四地斷見者。第三地應未斷見。若用兩地斷見為出入觀為不出入觀。若不出入觀則無兩地。若出入觀非斷見位。人師救云。經說如此。此師不解經意。今言。經借別義顯通耳。別見義長論三地四地。通見義短不出入觀。然名可借別義必依通。若作不入出觀釋者。若言三地者據斷見初。言四地者據斷見後。皆不出觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三明破思假入空位者為四。一三藏家破思位。二通家破思位。三別名名通家共位。四別名名通家菩薩位。三藏破思位者。成論明十六心正是初果位。異部明十六心是修道位。今且依修道。斷一品欲惑次第至第五品盡。皆名斯陀含向。若超斷至第五品名家家。次斷六品盡名斯陀含果。超斷至六品盡名一往來。次斷第七品至第八品名阿那含向。超斷至第八品名一種子。次斷第九品盡名阿那含果。畢竟不復還來欲界。次斷初禪初品至非想第八品。凡七十一品悉名阿羅漢向。六種那含位在其中。第九無礙道斷非想第九惑盡。第九解脫道證名阿羅漢果。三界思盡得盡智無生智。名煩惱不生。證八十一分真空。名理不生。真智慧足名智慧不生。不受生死名果報不生。若論支佛。更侵少習氣不生為異耳。此約析假斷思判位。略如此也。二通家體思三乘共位者。如大品明乾慧地性地乃至第六地共聲聞。至七地共支佛。至八地九地共菩薩。菩薩地轉入第十。名佛地。所言共地而有高下者。論云。三人同斷正使。同入有餘無餘涅槃。故言共也。如燒木有炭有灰等故有高下也。乾慧地正是三賢位。一五停心。二別相念處。三總相念處。通是外凡。故言乾慧地。性者即是四善根位。以總念處力發善有漏五陰。名為煖。增進初中後心得入頂忍世第一法。通名內凡。故言性地。此兩位共伏見惑。八人者八忍也。從世第一轉入無間三昧。故名八人。見者見真斷三界見惑八十八使皆盡。故言見地。薄者除欲界思惟六品。故名薄地。離欲者除欲界九品盡。故言離欲地。已辦者除色無色七十二品盡。如火燒木為炭故言已辦地。辟支佛者。福慧深利能侵除習氣如燒木成灰。菩薩者。福慧深利道觀雙流。斷習氣及色心無知。得法眼道種智。遊戲神通淨佛國土。學佛力無畏等法。殘習將盡如餘少灰。佛地者。大功德資利智慧得一念相應慧。習氣永盡如劫燒火無炭無灰。此即三乘共十地斷思惑之位也。三別名名通家共位者。舊云。三地斷見。或言四地斷見。或言六地斷思盡。或言七地斷思盡。今覈此語。若云三地四地皆斷見者。此師不解通教義。何者。三乘共位同入無間三昧。不出入觀而斷見。那忽用三地四地皆斷見耶。若但取第三地斷見者。第四地應斷思。若但取第四地斷見者。第三地應未斷見。若用兩地斷見為出入觀為不出入觀。若不出入觀則無兩地。若出入觀非斷見位。人師救云。經說如此。此師不解經意。今言。經借別義顯通耳。別見義長論三地四地。通見義短不出入觀。然名可借別義必依通。若作不入出觀釋者。若言三地者據斷見初。言四地者據斷見後。皆不出觀

。例如第十六心或言是見道。或言是思道。言借別名名通位者。外凡三賢是乾慧地。而名為十信。內凡四善根是性地。而名為十住十行十迴向。八人見地是須陀洹。而名為初歡喜地也。薄地是斯陀含。斯陀含有向有果。立向為離垢地。立果為明地。離欲地是阿那含。阿那含有向有果。立向為炎地。立果為難勝地。已辦地是阿羅漢。阿羅漢有向有果。立向為現前地。立果為遠行地。辟支佛位立為不動地。菩薩地立為善慧地。或以菩薩地後心為法雲地。或以佛地為法雲地。大品云。十地菩薩為如佛。得作此釋也。若借此別名判三人通位者。則初地斷見惑。二地斷欲界一兩品思。三地斷六品思。四地斷七八品思。五地斷九品思。六地斷七十一品思。七地斷七十二品思。八地已上侵習斷無知等。例前可知云云。四借別名名通家菩薩位者。乾慧是外凡。性地是內凡。八人為初地。十五心為二地。十六心為三地。此三地皆不出觀而斷見惑。四忍為初地。四智為二地。四比忍為三地。四比智為四地。此四地皆不出觀而斷見惑。如此釋者豈與舊同云云。薄即五地斷六品思。離欲即六地斷九品思。已辦即七地斷色無色思盡。支佛即八地。乃至佛地斷習無知。例前云云。舊云。六地斷思盡齊羅漢。或用仁王經七地齊羅漢。但六地名離欲。止離欲界九品。秖可與阿那含齊。縱令帶果行向。猶有非想第九品在。亦不得與羅漢齊。若七地是已辦就果可爾。向來屬果則初禪初品已屬七地。爾時得名已辦。今若取釋義便者。約十度明義。以第六般若入空之慧。斷惑盡與羅漢齊。第七方便般若出假化用。此名目為便。若取七地齊羅漢。約諸地對果向。七地正與第四果齊。此皆一往相主對。經論不定。復須斟酌。不可苟執云云。問。三乘共斷其義已顯。用何為據。更獨開菩薩地耶。答。大論判三處焦炷。則有三種菩薩斷惑。乾慧是伏惑。尚得為初炎。今取八人真斷為初炎。有何不可云云。又大品明十地菩薩為如佛。既明後地隣極。豈得無中地無初地耶。據此而推。更獨開菩薩十地何咎。若無十地者。經不應言菩薩修治地業從初地至十地。地地各有如干法門云云。又大論云。乾慧地於菩薩法是伏忍。性地於菩薩法是柔順忍。八人地於菩薩是無生忍。見地於菩薩是無生忍果。薄地於菩薩名離欲清淨。離欲地於菩薩名遊戲神通。已辦地於聲聞名佛地。於菩薩是無生法忍。故大品云。須陀洹若智若斷。是菩薩無生法忍。乃至支佛若智若斷。是菩薩無生法忍。如此論者。已自別約菩薩。今準此作義復有何咎。問。欲界亦斷九品。何意判果多。答。如險處多難多須城壁。從界多難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。例如第十六心或言是見道。或言是思道。言借別名名通位者。外凡三賢是乾慧地。而名為十信。內凡四善根是性地。而名為十住十行十迴向。八人見地是須陀洹。而名為初歡喜地也。薄地是斯陀含。斯陀含有向有果。立向為離垢地。立果為明地。離欲地是阿那含。阿那含有向有果。立向為炎地。立果為難勝地。已辦地是阿羅漢。阿羅漢有向有果。立向為現前地。立果為遠行地。辟支佛位立為不動地。菩薩地立為善慧地。或以菩薩地後心為法雲地。或以佛地為法雲地。大品云。十地菩薩為如佛。得作此釋也。若借此別名判三人通位者。則初地斷見惑。二地斷欲界一兩品思。三地斷六品思。四地斷七八品思。五地斷九品思。六地斷七十一品思。七地斷七十二品思。八地已上侵習斷無知等。例前可知云云。四借別名名通家菩薩位者。乾慧是外凡。性地是內凡。八人為初地。十五心為二地。十六心為三地。此三地皆不出觀而斷見惑。四忍為初地。四智為二地。四比忍為三地。四比智為四地。此四地皆不出觀而斷見惑。如此釋者豈與舊同云云。薄即五地斷六品思。離欲即六地斷九品思。已辦即七地斷色無色思盡。支佛即八地。乃至佛地斷習無知。例前云云。舊云。六地斷思盡齊羅漢。或用仁王經七地齊羅漢。但六地名離欲。止離欲界九品。秖可與阿那含齊。縱令帶果行向。猶有非想第九品在。亦不得與羅漢齊。若七地是已辦就果可爾。向來屬果則初禪初品已屬七地。爾時得名已辦。今若取釋義便者。約十度明義。以第六般若入空之慧。斷惑盡與羅漢齊。第七方便般若出假化用。此名目為便。若取七地齊羅漢。約諸地對果向。七地正與第四果齊。此皆一往相主對。經論不定。復須斟酌。不可苟執云云。問。三乘共斷其義已顯。用何為據。更獨開菩薩地耶。答。大論判三處焦炷。則有三種菩薩斷惑。乾慧是伏惑。尚得為初炎。今取八人真斷為初炎。有何不可云云。又大品明十地菩薩為如佛。既明後地隣極。豈得無中地無初地耶。據此而推。更獨開菩薩十地何咎。若無十地者。經不應言菩薩修治地業從初地至十地。地地各有如干法門云云。又大論云。乾慧地於菩薩法是伏忍。性地於菩薩法是柔順忍。八人地於菩薩是無生忍。見地於菩薩是無生忍果。薄地於菩薩名離欲清淨。離欲地於菩薩名遊戲神通。已辦地於聲聞名佛地。於菩薩是無生法忍。故大品云。須陀洹若智若斷。是菩薩無生法忍。乃至支佛若智若斷。是菩薩無生法忍。如此論者。已自別約菩薩。今準此作義復有何咎。問。欲界亦斷九品。何意判果多。答。如險處多難多須城壁。從界多難

多果休息也。若爾從界散多須多立禪。答。欲界非定地不得立禪。無漏緣通得立果。問。三乘人智斷既齊。何故二乘名智斷菩薩名法忍。答。忍因智果。故十五心名忍。十六心名智。又二乘取證宜判智斷。菩薩望佛猶居因。但受忍名。又菩薩一品思盡。即一分自在生。故品品死品品生。能忍生死勞苦不入涅槃故名忍。若就別教明破思假位者。初破見正入初住。從二住至七住破於思假。欲細分品秩判諸住位。准前可知。從八九十住正是侵習。十行是正出假位。不復關前也云云。若就圓教破思假位者。初破見假正是初信。從第二信至第七信是破思假。欲細分品秩以對諸信。准前可知。八信至十信斷習盡。華嚴云。初發心時正習一時俱盡無有餘。界外正習未盡。此乃界內正習盡耳。華嚴云。初發心已過於牟尼。即此義也。云何過。正習俱盡。能八相作佛。此則齊矣。又三觀圓修。此則過勝也。若爾。亦應有聲聞過於菩薩。然以佛道聲聞灼然過菩薩。復次前諸位破假名同。緣理用智則異。三藏通教等二乘破假。世諦死時。不能出假無自在生。通教菩薩破假。世諦死時。還能出假自在受生。化緣若訖。灰身證空。別教破假。世諦死時。亦能出假自在受生。為顯中道終不住空。圓教破假。既即見真即是入假即是入中。圓伏無明。若言二乘與菩薩智斷皆同化他邊異。此是通教意相比望耳。若言二乘與菩薩智異斷同。是別圓相比望耳。問。破思假入空。凡破九九八十一品。云何復有超果之義。答。次第分別有前句數。行人未必一向按品次入。若三藏中十六心後。即有一念超果至那含。或超至羅漢。豈更漸次如前重數。雖不次歷諸品而諸品惑盡。諸品定發云云。又如三藏佛。一念相應見思頓盡。佛之功德一時現前。以根利故不由品秩。利雖超品品不得廢。何以故。諸佛教門法如是故。問。利根能超。身子最利何意不超。答。小乘引鈍依品蘇息。故不超。身子大智應作轉法輪將分別品秩。故七日。或云十五日不超。阿難為作侍者。故不超。非無智力也。通教菩薩智利二乘。亦應有超。荷負眾生而作導首。廣須分別故不論超。別圓二教亦如是。雖有超與不超。終是破思假遍也。超果凡有四。一本斷超。二小超。三大超。四大大超。本在凡地得非想定。今發無漏第十六心滿。即得阿那含。本在凡地或得初禪二三四禪。今十六心滿亦是阿那含。本在凡地欲界九品隨以世智斷之多少第十六心滿。隨本斷超果。皆名本斷超。若凡地未得禪。十六心滿。超能兼除欲界諸品。或三兩品者。即是家家一種子等。即是小超。本在凡地聽法聞唱善來。成羅漢者。即是大超。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多果休息也。若爾從界散多須多立禪。答。欲界非定地不得立禪。無漏緣通得立果。問。三乘人智斷既齊。何故二乘名智斷菩薩名法忍。答。忍因智果。故十五心名忍。十六心名智。又二乘取證宜判智斷。菩薩望佛猶居因。但受忍名。又菩薩一品思盡。即一分自在生。故品品死品品生。能忍生死勞苦不入涅槃故名忍。若就別教明破思假位者。初破見正入初住。從二住至七住破於思假。欲細分品秩判諸住位。准前可知。從八九十住正是侵習。十行是正出假位。不復關前也云云。若就圓教破思假位者。初破見假正是初信。從第二信至第七信是破思假。欲細分品秩以對諸信。准前可知。八信至十信斷習盡。華嚴云。初發心時正習一時俱盡無有餘。界外正習未盡。此乃界內正習盡耳。華嚴云。初發心已過於牟尼。即此義也。云何過。正習俱盡。能八相作佛。此則齊矣。又三觀圓修。此則過勝也。若爾。亦應有聲聞過於菩薩。然以佛道聲聞灼然過菩薩。復次前諸位破假名同。緣理用智則異。三藏通教等二乘破假。世諦死時。不能出假無自在生。通教菩薩破假。世諦死時。還能出假自在受生。化緣若訖。灰身證空。別教破假。世諦死時。亦能出假自在受生。為顯中道終不住空。圓教破假。既即見真即是入假即是入中。圓伏無明。若言二乘與菩薩智斷皆同化他邊異。此是通教意相比望耳。若言二乘與菩薩智異斷同。是別圓相比望耳。問。破思假入空。凡破九九八十一品。云何復有超果之義。答。次第分別有前句數。行人未必一向按品次入。若三藏中十六心後。即有一念超果至那含。或超至羅漢。豈更漸次如前重數。雖不次歷諸品而諸品惑盡。諸品定發云云。又如三藏佛。一念相應見思頓盡。佛之功德一時現前。以根利故不由品秩。利雖超品品不得廢。何以故。諸佛教門法如是故。問。利根能超。身子最利何意不超。答。小乘引鈍依品蘇息。故不超。身子大智應作轉法輪將分別品秩。故七日。或云十五日不超。阿難為作侍者。故不超。非無智力也。通教菩薩智利二乘。亦應有超。荷負眾生而作導首。廣須分別故不論超。別圓二教亦如是。雖有超與不超。終是破思假遍也。超果凡有四。一本斷超。二小超。三大超。四大大超。本在凡地得非想定。今發無漏第十六心滿。即得阿那含。本在凡地或得初禪二三四禪。今十六心滿亦是阿那含。本在凡地欲界九品隨以世智斷之多少第十六心滿。隨本斷超果。皆名本斷超。若凡地未得禪。十六心滿。超能兼除欲界諸品。或三兩品者。即是家家一種子等。即是小超。本在凡地聽法聞唱善來。成羅漢者。即是大超。

如佛一念正習俱盡。此名大大超。圓人根最利。復是實說復無品秩。此則最能超。瓔珞明頓悟如來。法華一剎那便成正覺。從此義則有超。慈悲誓願重大此則不超。淨名云。雖成佛道度眾生而行菩薩道。此則亦超亦不超。實相理則無超無不超。隨機則遍動任理則常寂云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛一念正習俱盡。此名大大超。圓人根最利。復是實說復無品秩。此則最能超。瓔珞明頓悟如來。法華一剎那便成正覺。從此義則有超。慈悲誓願重大此則不超。淨名云。雖成佛道度眾生而行菩薩道。此則亦超亦不超。實相理則無超無不超。隨機則遍動任理則常寂云云。

○三四門料簡者。夫見思兩惑障通別二理。若破障顯理非門不通。阿毘曇明。我人眾生如龜毛兔角求不可得唯有實法。迷此實法橫起見思。見思無常念念不住。實法遷動分分生滅。如此觀者能破單複具足諸見。亦破三界八十一品思。成因果惑智等不生。是名三藏有門破法之意。鹿苑初開。拘隣五人先獲清淨。又頞鞞說三諦。身子破見。經七日後得阿羅漢。千二百等多於有門見第一義。大論云。若得般若方便。入阿毘曇不墮有中。大集云。常見之人說異念斷。即是溝港斷結之義。豈非有門破假意耶。成論人云何斥言是調心方便而不得道耶。若成論所明。我人本無雖有實法浮虛非有。若迷此浮虛。橫起見思流轉生死。觀此見思皆三假浮虛。假實皆無。名平等空。修如此觀破單複具足無量諸見。亦破八十一品諸思。成惑智因果等不生。是名三藏空門破法之意。故彼論云。我今正欲明三藏中實義。實義者空是。阿含經云。是老死誰老死。二俱邪見。是老死即是法空。誰老死即眾生空。又云。佛法身者即是空也。須菩提空智偏明。能於石室見佛法身。故大品中被加說空。身子被加說般若。佛欲以大空並小空。大智並小智。故令二人轉教。大論云。若不得般若方便入空。墮無中。大集云。斷見之人說一念斷。豈非平等空意。當知三藏復說空門阿毘曇人云何盪言是大乘空義。若如迦旃延申其所入之門。造昆勒論傳南天竺。假無同前。實法亦有亦無。若起定相橫起見思。觀此實法有無從容。亦破單複等見八十一思。成惑智因果等不生。是名三藏亦空亦有門破法之意。故大論云。若得般若方便入昆勒門。不墮有無中。非空非有門者。如釋論明車匿心調柔軟。當為說那陀迦旃延經。離有離無乃可得道。此觀亦能破單複諸見八十一思。從假入空成惑智因果等無生。即是三藏非有非無門破假之意。當知車匿得小乘道。不可濫為大乘中道門也。如此四門悉稱為溝港得道者。以溝港是初果故也。勝者更別受其名。致有三門之別。亦得通是溝港。有門無常溝港。無門空平等溝港。亦有亦無門從容溝港。非有非無門雙非溝港。溝港皆是四門之初果也。四門觀別見真諦同。如城有四門會通不異。故大集云。常見之人說異念斷。斷見之人說一念斷。二人雖殊論其得道更無差別。大經。五百比丘各說身因無非正說。跋摩云。諸論各異端修行理無二。偏執有是非達者無違諍。于時宋家盛弘成實。異執競起作偈譏之。然真諦寂寥實非一四。身子曰。吾聞解脫之中無有言說。豈可四門標牓。若生定執悉不得道何獨有門。若祛見思四門皆得何獨空門。不應獨言論主義成。數人義壞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三四門料簡者。夫見思兩惑障通別二理。若破障顯理非門不通。阿毘曇明。我人眾生如龜毛兔角求不可得唯有實法。迷此實法橫起見思。見思無常念念不住。實法遷動分分生滅。如此觀者能破單複具足諸見。亦破三界八十一品思。成因果惑智等不生。是名三藏有門破法之意。鹿苑初開。拘隣五人先獲清淨。又頞鞞說三諦。身子破見。經七日後得阿羅漢。千二百等多於有門見第一義。大論云。若得般若方便。入阿毘曇不墮有中。大集云。常見之人說異念斷。即是溝港斷結之義。豈非有門破假意耶。成論人云何斥言是調心方便而不得道耶。若成論所明。我人本無雖有實法浮虛非有。若迷此浮虛。橫起見思流轉生死。觀此見思皆三假浮虛。假實皆無。名平等空。修如此觀破單複具足無量諸見。亦破八十一品諸思。成惑智因果等不生。是名三藏空門破法之意。故彼論云。我今正欲明三藏中實義。實義者空是。阿含經云。是老死誰老死。二俱邪見。是老死即是法空。誰老死即眾生空。又云。佛法身者即是空也。須菩提空智偏明。能於石室見佛法身。故大品中被加說空。身子被加說般若。佛欲以大空並小空。大智並小智。故令二人轉教。大論云。若不得般若方便入空。墮無中。大集云。斷見之人說一念斷。豈非平等空意。當知三藏復說空門阿毘曇人云何盪言是大乘空義。若如迦旃延申其所入之門。造昆勒論傳南天竺。假無同前。實法亦有亦無。若起定相橫起見思。觀此實法有無從容。亦破單複等見八十一思。成惑智因果等不生。是名三藏亦空亦有門破法之意。故大論云。若得般若方便入昆勒門。不墮有無中。非空非有門者。如釋論明車匿心調柔軟。當為說那陀迦旃延經。離有離無乃可得道。此觀亦能破單複諸見八十一思。從假入空成惑智因果等無生。即是三藏非有非無門破假之意。當知車匿得小乘道。不可濫為大乘中道門也。如此四門悉稱為溝港得道者。以溝港是初果故也。勝者更別受其名。致有三門之別。亦得通是溝港。有門無常溝港。無門空平等溝港。亦有亦無門從容溝港。非有非無門雙非溝港。溝港皆是四門之初果也。四門觀別見真諦同。如城有四門會通不異。故大集云。常見之人說異念斷。斷見之人說一念斷。二人雖殊論其得道更無差別。大經。五百比丘各說身因無非正說。跋摩云。諸論各異端修行理無二。偏執有是非達者無違諍。于時宋家盛弘成實。異執競起作偈譏之。然真諦寂寥實非一四。身子曰。吾聞解脫之中無有言說。豈可四門標牓。若生定執悉不得道何獨有門。若祛見思四門皆得何獨空門。不應獨言論主義成。數人義壞

。若得四悉檀意論數俱成。若不得意論數俱壞。乃至非有非無門亦如是。若言有門明法相麁。空門明法細。巧拙相望為成壞者。三門俱劣。非獨一門。何故四門好相形斥。良由二乘自度。但從一道直入。偏據不融。後人晚學因此生過。三藏菩薩則不知此。析空伏惑偏學四門。為化他故廣識法相。成佛之時名正徧知。故釋論引迦旃延子明菩薩義云。釋迦菩薩初值釋迦佛發心。至罽那尸棄佛。是初阿僧祇。心不知作佛。口亦不說。次至然燈佛為二。毘婆尸佛為三。行六度滿各有時節。如尸毘代鴿是檀滿。乃至劬嬪大臣分閻浮提是般若滿。百劫種三十二相。論因則指釋迦。論果則指彌勒。遍行四門道法伏薄煩惱。龍樹難云。薄即是斷。如斯陀含侵六品思名為薄地。汝既不斷。那得稱薄。故知但是伏道論薄耳。三十四心方乃稱斷。雖能如此猶是初教方便之說。涅槃稱為半字。法華名二十年中常令除糞。釋論名為拙醫。維摩稱為貧所樂法。天親呼為下劣乘。皆指此四門非今所用也。次通教四門不同者。若明一切假實從無明生。無明如幻。所生一切亦皆如幻。如幻雖如虛空。而有如幻破假之觀。雖如虛空而如虛空生。故云諸法不生而般若生。如是觀慧能破諸見諸思。成惑智因果等不生。是名有門觀意也。若言假實諸法體如幻化。乃至涅槃亦如幻化。幻化是易解之空。涅槃是難解之空。舉易況難而難易皆空。亦如幻人與空共鬪。能觀所觀性皆寂滅。如此空慧體諸見思即幻而真。能成惑智因果無生。是名空門破假之意。若明一切法如鏡中像見不可見。見是亦有。不可見是亦無。雖無而有雖有而無。如是觀者能破諸法見思。成惑智因果無生。是名亦空亦有門破假觀之意也。既言幻化豈當有無。不當有故不從有有。不當無故不從無無。如此觀慧能破諸法見思。成惑智因果等無生。是名非有非無門破假觀意。若三藏約實色起見。以溝港析觀雙非二見。如實柱實破。通教約幻色起見。以即空體觀雙非二見。如鏡中柱。體而論破故言非有非無。雖非中道而是體法虛融淨諸見著。故論云。般若波羅蜜。譬如大火焰四邊不可取。彼偈具四門意細尋甚自分明。又云。般若有四種相。又云。四門入清涼池。皆是四門之誠證也。若不取著皆能通入。若取著者即為所燒。佛為示人無諍法說此四門觀也。問。佛何處示人諍法。答。佛不示人諍法眾生不解執而成諍。三藏淺近四門相妨執諍易生。如成論人撥毘曇云。是調心方便全不得道。毘曇人云。唯是見有得道空屬大乘。此二論師失四門意。浪撥浪擋見執鏗然。諍計易起。名此為示人諍法耳。通教體法如幻化無復實色。但有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。若得四悉檀意論數俱成。若不得意論數俱壞。乃至非有非無門亦如是。若言有門明法相麁。空門明法細。巧拙相望為成壞者。三門俱劣。非獨一門。何故四門好相形斥。良由二乘自度。但從一道直入。偏據不融。後人晚學因此生過。三藏菩薩則不知此。析空伏惑偏學四門。為化他故廣識法相。成佛之時名正徧知。故釋論引迦旃延子明菩薩義云。釋迦菩薩初值釋迦佛發心。至罽那尸棄佛。是初阿僧祇。心不知作佛。口亦不說。次至然燈佛為二。毘婆尸佛為三。行六度滿各有時節。如尸毘代鴿是檀滿。乃至劬嬪大臣分閻浮提是般若滿。百劫種三十二相。論因則指釋迦。論果則指彌勒。遍行四門道法伏薄煩惱。龍樹難云。薄即是斷。如斯陀含侵六品思名為薄地。汝既不斷。那得稱薄。故知但是伏道論薄耳。三十四心方乃稱斷。雖能如此猶是初教方便之說。涅槃稱為半字。法華名二十年中常令除糞。釋論名為拙醫。維摩稱為貧所樂法。天親呼為下劣乘。皆指此四門非今所用也。次通教四門不同者。若明一切假實從無明生。無明如幻。所生一切亦皆如幻。如幻雖如虛空。而有如幻破假之觀。雖如虛空而如虛空生。故云諸法不生而般若生。如是觀慧能破諸見諸思。成惑智因果等不生。是名有門觀意也。若言假實諸法體如幻化。乃至涅槃亦如幻化。幻化是易解之空。涅槃是難解之空。舉易況難而難易皆空。亦如幻人與空共鬪。能觀所觀性皆寂滅。如此空慧體諸見思即幻而真。能成惑智因果無生。是名空門破假之意。若明一切法如鏡中像見不可見。見是亦有。不可見是亦無。雖無而有雖有而無。如是觀者能破諸法見思。成惑智因果無生。是名亦空亦有門破假觀之意也。既言幻化豈當有無。不當有故不從有有。不當無故不從無無。如此觀慧能破諸法見思。成惑智因果等無生。是名非有非無門破假觀意。若三藏約實色起見。以溝港析觀雙非二見。如實柱實破。通教約幻色起見。以即空體觀雙非二見。如鏡中柱。體而論破故言非有非無。雖非中道而是體法虛融淨諸見著。故論云。般若波羅蜜。譬如大火焰四邊不可取。彼偈具四門意細尋甚自分明。又云。般若有四種相。又云。四門入清涼池。皆是四門之誠證也。若不取著皆能通入。若取著者即為所燒。佛為示人無諍法說此四門觀也。問。佛何處示人諍法。答。佛不示人諍法眾生不解執而成諍。三藏淺近四門相妨執諍易生。如成論人撥毘曇云。是調心方便全不得道。毘曇人云。唯是見有得道空屬大乘。此二論師失四門意。浪撥浪擋見執鏗然。諍計易起。名此為示人諍法耳。通教體法如幻化無復實色。但有

名字。名字易虛。扶順無乖少生諍計。大論形斥三藏云。餘經多示人諍法。般若示人無諍法。亦名如實巧度。中論云。諸法實相三人共得。大品名為三乘之人。同以無言說道。斷煩惱見第一義。亦名共般若。涅槃名為三獸度河。皆是通教四門觀意。亦非今所用也。次別教四門者。即是觀別理斷別惑。不與前同。次第修次第證不與後同。大經云。聞大涅槃。有無上道大眾正行。發心出家持戒修定觀四諦慧。得二十五三昧。事相次第不殊三藏。但以大涅槃心導於諸法。以此異前。漸修五行以此異後。故稱為別。言四門者。觀幻化見思虛妄色盡別有妙色。名為佛性。大經云。空空者即是外道。解脫者即是不空。即是真善妙色。如來祕藏不得不有。又我者即如來藏。如來藏者即是佛性。如來藏經云。幣帛裹金土摸內像。凡有十譬等。即是有門也。空門者。大經云。迦毘城空。如來藏空。大涅槃空。又云。令諸眾生悉得無色大般涅槃。涅槃非有。因世俗故名涅槃有。涅槃非色非聲。云何而言可得見聞。即是空門。亦空亦有門者。智者見空及與不空。若言空者。則無常樂我淨。若言不空誰復受是常樂我淨。如水酒酪瓶不可說空及以不空。是名亦空亦有門。非有非無門者。絕四離百。言語道斷不可說示。涅槃云。非常非斷名為中道。即是其門也。如此四門得意通入實相。若不得意伏惑方便次第意耳。涅槃名為菩薩聖行。大品名為不共般若。此皆是別教四門意。非今所用也。圓教四門妙理頓說異前二種。圓融無礙異於歷別。云何四門。觀見思假即是法界具足佛法。又諸法即是法性因緣。乃至第一義亦是因緣。大經云。因滅無明。即得熾然三菩提燈。是名有門。空門者。觀幻化見思及一切法。不在因不屬緣。我及涅槃是二皆空。唯有空病空病亦空。此即三諦皆空也。云何亦空亦有門。幻化見思雖無真實分別假名。則不可盡。如一微塵中有大千經卷。於第一義而不動。善能分別諸法相。亦如大地一能生種種芽。無名相中假名相說。乃至佛亦但有名字。是為亦有亦無門。云何非有非無門。觀幻化見思即是法性。法性不可思議。非世故非有。非出世故非無。一色一香無非中道。一中一切中。毘盧遮那遍一切處。豈有見思而非實法。是名非有非無門。云何一門即是三門。一門尚是一切法。何止三耶。所以者何。觀因緣所生法是初門。一切皆初門。初門即空。一空一切空即是第二門。此初門即假。一假一切假即是第三門。此初門即中。一中一切中即是第四門。初門既即是三門。三門即是一門。但奉一門為名。雖有四名理無隔別。如上依無生門破見思者。即是空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字。名字易虛。扶順無乖少生諍計。大論形斥三藏云。餘經多示人諍法。般若示人無諍法。亦名如實巧度。中論云。諸法實相三人共得。大品名為三乘之人。同以無言說道。斷煩惱見第一義。亦名共般若。涅槃名為三獸度河。皆是通教四門觀意。亦非今所用也。次別教四門者。即是觀別理斷別惑。不與前同。次第修次第證不與後同。大經云。聞大涅槃。有無上道大眾正行。發心出家持戒修定觀四諦慧。得二十五三昧。事相次第不殊三藏。但以大涅槃心導於諸法。以此異前。漸修五行以此異後。故稱為別。言四門者。觀幻化見思虛妄色盡別有妙色。名為佛性。大經云。空空者即是外道。解脫者即是不空。即是真善妙色。如來祕藏不得不有。又我者即如來藏。如來藏者即是佛性。如來藏經云。幣帛裹金土摸內像。凡有十譬等。即是有門也。空門者。大經云。迦毘城空。如來藏空。大涅槃空。又云。令諸眾生悉得無色大般涅槃。涅槃非有。因世俗故名涅槃有。涅槃非色非聲。云何而言可得見聞。即是空門。亦空亦有門者。智者見空及與不空。若言空者。則無常樂我淨。若言不空誰復受是常樂我淨。如水酒酪瓶不可說空及以不空。是名亦空亦有門。非有非無門者。絕四離百。言語道斷不可說示。涅槃云。非常非斷名為中道。即是其門也。如此四門得意通入實相。若不得意伏惑方便次第意耳。涅槃名為菩薩聖行。大品名為不共般若。此皆是別教四門意。非今所用也。圓教四門妙理頓說異前二種。圓融無礙異於歷別。云何四門。觀見思假即是法界具足佛法。又諸法即是法性因緣。乃至第一義亦是因緣。大經云。因滅無明。即得熾然三菩提燈。是名有門。空門者。觀幻化見思及一切法。不在因不屬緣。我及涅槃是二皆空。唯有空病空病亦空。此即三諦皆空也。云何亦空亦有門。幻化見思雖無真實分別假名。則不可盡。如一微塵中有大千經卷。於第一義而不動。善能分別諸法相。亦如大地一能生種種芽。無名相中假名相說。乃至佛亦但有名字。是為亦有亦無門。云何非有非無門。觀幻化見思即是法性。法性不可思議。非世故非有。非出世故非無。一色一香無非中道。一中一切中。毘盧遮那遍一切處。豈有見思而非實法。是名非有非無門。云何一門即是三門。一門尚是一切法。何止三耶。所以者何。觀因緣所生法是初門。一切皆初門。初門即空。一空一切空即是第二門。此初門即假。一假一切假即是第三門。此初門即中。一中一切中即是第四門。初門既即是三門。三門即是一門。但奉一門為名。雖有四名理無隔別。如上依無生門破見思者。即是空

門。一門一切門不獨無生而已。一破一切破非止破見思而已。從假入空一空一切空。非但空空生死而已。如是義者。即是圓教四門正是今之所用也。若爾。何用前來種種分別。但凡情闇鈍不說不知。先誘開之後入正道。法華云。雖說種種道其實為一乘。若得此意終日分別無所分別。涅槃名為復有一行是如來行。法華名正直捨方便但說無上道。大品名為一切種智知一切法。淨名稱為入薝蔔林不嗅餘香。華嚴稱為法界。即是此四門意也。上無生門破假。若得其意者乃是圓教之門。非方便門也。所以稱為破法遍云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門。一門一切門不獨無生而已。一破一切破非止破見思而已。從假入空一空一切空。非但空空生死而已。如是義者。即是圓教四門正是今之所用也。若爾。何用前來種種分別。但凡情闇鈍不說不知。先誘開之後入正道。法華云。雖說種種道其實為一乘。若得此意終日分別無所分別。涅槃名為復有一行是如來行。法華名正直捨方便但說無上道。大品名為一切種智知一切法。淨名稱為入薝蔔林不嗅餘香。華嚴稱為法界。即是此四門意也。上無生門破假。若得其意者乃是圓教之門。非方便門也。所以稱為破法遍云云。

○第二從空入假破法遍者。即為四。一入假意。二明入假因緣。三明入假觀。四明入假位。入假意者。自有但從空入假。自有知空非空破空入假。夫二乘智斷亦同證真。無大悲故不名菩薩。華嚴云。諸法實性相二乘亦皆得。而不名為佛。若論自行入空有分。若論化物出假則無。菩薩從假入空自破縛著不同凡夫。從空入假破他縛著不同二乘。處有不染。法眼識藥慈悲逗病。博愛無限兼濟無倦。心用自在。善巧方便如空中種樹。又如仰射空中筈筈相拄不令墮地。若住於空則於眾生永無利益。志存利他即入假之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第二從空入假破法遍者。即為四。一入假意。二明入假因緣。三明入假觀。四明入假位。入假意者。自有但從空入假。自有知空非空破空入假。夫二乘智斷亦同證真。無大悲故不名菩薩。華嚴云。諸法實性相二乘亦皆得。而不名為佛。若論自行入空有分。若論化物出假則無。菩薩從假入空自破縛著不同凡夫。從空入假破他縛著不同二乘。處有不染。法眼識藥慈悲逗病。博愛無限兼濟無倦。心用自在。善巧方便如空中種樹。又如仰射空中筈筈相拄不令墮地。若住於空則於眾生永無利益。志存利他即入假之意也。

○入假因緣者。略言有五。一慈悲心重。初破假時。見諸眾生顛倒獄縛不能得出。起大慈悲愛同一子。今既斷惑入空。同體哀傷倍復隆重。先人後己與拔彌篤。二憶本誓願者。本發弘誓拔苦與樂令得安隱。今眾生苦多未能得度。我若獨免。辜違先心不忘本懷。豈捨含識。入假同事而引導之。二乘初業不愚於法。亦有大願隔生中忘。退大取小眾聖所呵。菩薩不爾。如母得食常憶其兒。三智慧猛利。若入空時。即知空中有棄他之過。何以故。若住於空則無淨佛國土教化眾生。具足佛法。皆不能辦。既知過已。非空入假。四善巧方便。能入世間。雖生死煩惱不能損智慧。遮障留難彌助化道。五大精進力。雖佛道長遠不以為遙雖眾生數多而意有勇。心堅無退精進發趣。初無疲怠。是名五緣。如此五意與淨名經同。彼文有三種慰喻。先明觀身無常等是入空慰喻。最後云。當作醫王是入中慰喻。中間是入假慰喻。即有五意。以己之疾愍於彼疾。即是同體大悲。當識宿世無數劫苦。豈非本誓。當念饒益一切眾生。豈非知空之過。憶所修福念於淨命。即是善巧方便。勿生憂惱常起精進。即是第五意。此義與彼文懸合云云。從空入假四法。若無。決不能出。利根一種今當分別。但住空聲聞未必鈍根。入假菩薩未必利根。如身子智利而不出假。當用四句釋之。或根利住空。或根鈍住空。或根利入假。或根鈍入假。譬如身羸無力而膽勇成就。入險破敵前無橫陣。自有身力雄壯膽勇復強。左推右盪無能當者。自有身力雖多怯弱畏懼。雖有好力望陣失膽。自有無力無膽兩事不具。何能有功。今住空之人亦有兩種。出假亦然。具五緣者如有親有約有策有力有膽。故能入假。智根雖鈍四事因緣亦能入假。聲聞之人雖有利智全無四事。故不能入假也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○入假因緣者。略言有五。一慈悲心重。初破假時。見諸眾生顛倒獄縛不能得出。起大慈悲愛同一子。今既斷惑入空。同體哀傷倍復隆重。先人後己與拔彌篤。二憶本誓願者。本發弘誓拔苦與樂令得安隱。今眾生苦多未能得度。我若獨免。辜違先心不忘本懷。豈捨含識。入假同事而引導之。二乘初業不愚於法。亦有大願隔生中忘。退大取小眾聖所呵。菩薩不爾。如母得食常憶其兒。三智慧猛利。若入空時。即知空中有棄他之過。何以故。若住於空則無淨佛國土教化眾生。具足佛法。皆不能辦。既知過已。非空入假。四善巧方便。能入世間。雖生死煩惱不能損智慧。遮障留難彌助化道。五大精進力。雖佛道長遠不以為遙雖眾生數多而意有勇。心堅無退精進發趣。初無疲怠。是名五緣。如此五意與淨名經同。彼文有三種慰喻。先明觀身無常等是入空慰喻。最後云。當作醫王是入中慰喻。中間是入假慰喻。即有五意。以己之疾愍於彼疾。即是同體大悲。當識宿世無數劫苦。豈非本誓。當念饒益一切眾生。豈非知空之過。憶所修福念於淨命。即是善巧方便。勿生憂惱常起精進。即是第五意。此義與彼文懸合云云。從空入假四法。若無。決不能出。利根一種今當分別。但住空聲聞未必鈍根。入假菩薩未必利根。如身子智利而不出假。當用四句釋之。或根利住空。或根鈍住空。或根利入假。或根鈍入假。譬如身羸無力而膽勇成就。入險破敵前無橫陣。自有身力雄壯膽勇復強。左推右盪無能當者。自有身力雖多怯弱畏懼。雖有好力望陣失膽。自有無力無膽兩事不具。何能有功。今住空之人亦有兩種。出假亦然。具五緣者如有親有約有策有力有膽。故能入假。智根雖鈍四事因緣亦能入假。聲聞之人雖有利智全無四事。故不能入假也。

○三明入假觀者。即為三。一知病。二識藥。三授藥。知病者知見思病。知見根本知起見因緣。知起見久近知見惑重數。云何知見根本。我見為諸見本。一念惑心為我見本。從此惑心起無量見。縱橫稠密不可稱計。為此見故造眾結業。墮墜三途沈迴無已。如旋火輪若欲息之應當止手。知心無心妄想故心起。亦知我無我顛倒故我生。顛倒及妄想息者。即是根本息枝條自去。云何知見起因緣。因緣不同生見亦異。何以得知。內外相故知。內外相者。眾生居處相異。時序寒熱國土高低。產育精麁食物濃淡。處所異故果報相異。雖土風所出蓄散豐儉。或有或無或得或失。貧富飢飽云云。形貌相異。矬長端醜偉瘠健病云云。根性欣惡相異。忽榮棄位樵漁自樂。扣牛干相負鼎邀卿。專文專武耽酒嗜味。多貪多奢多瞋多喜多癡多黠。如是參差百千萬品。直置人道各各殊別。何況異類不可勝言。如此依正種種不同者。必知業異。業異故起見異。是故則見末知本見外識內。云何知起見久近。知如是見積累重沓。非止一世。知如是見近世所起。知如是見此世適起。知如是見未來方盛。云何知見重數多少。從一有見派出三假。又從三假派出四句。三假合十二句。又從四句出四悉檀。十二句合四十八悉檀。又一悉檀派出性空相空。四十八悉檀合有九十六性相空。一一句各有止觀。合一百九十二句止觀。就前根本都合三百四十八句。此就信行人如此。法行人亦如是。信行轉為法行亦如是。法行轉為信行亦如是。就四人合有一千三百九十二句。此約一有見如此。無見亦如是。亦有亦無見亦如是。非有非無見亦如是。就四見有五千五百六十八句。單四見如此。複四見亦如是。具足四見亦如是。就三種四見合有一萬六千七百四句不可說見。如初有見但有一千三百九十二句。是則合有一萬八千九十六句。此是所破如此。能破亦如是。能所合論則有三萬六千一百九十二句。自行如此。化他亦如是。自行化他都合七萬二千三百八十四句。若更約六十二見八十八使。論三假四句等者。則有無量無邊不可窮盡。病相無量菩薩悉知。知若干句共成此見。知若干句共成彼見。深淺輕重。善巧分別而無僻謬。是名知集。既知集已亦能知苦。苦集流轉精曉本末。又入空之前遍觀見思總知病相。為出假方便。後用一門斷惑入空。若出假時分別見思照之則易。薄修止觀法眼則明。二乘入空專依一門。無此弄引教二弟子謬授於藥。又少五意。何能入假。而菩薩善巧大悲本願大精進力。或寂諸想而發法眼識知見病。或觀達見法發道種智明了惑法。若不悟者但精進力勤研止觀。內因既熟外被佛加 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三明入假觀者。即為三。一知病。二識藥。三授藥。知病者知見思病。知見根本知起見因緣。知起見久近知見惑重數。云何知見根本。我見為諸見本。一念惑心為我見本。從此惑心起無量見。縱橫稠密不可稱計。為此見故造眾結業。墮墜三途沈迴無已。如旋火輪若欲息之應當止手。知心無心妄想故心起。亦知我無我顛倒故我生。顛倒及妄想息者。即是根本息枝條自去。云何知見起因緣。因緣不同生見亦異。何以得知。內外相故知。內外相者。眾生居處相異。時序寒熱國土高低。產育精麁食物濃淡。處所異故果報相異。雖土風所出蓄散豐儉。或有或無或得或失。貧富飢飽云云。形貌相異。矬長端醜偉瘠健病云云。根性欣惡相異。忽榮棄位樵漁自樂。扣牛干相負鼎邀卿。專文專武耽酒嗜味。多貪多奢多瞋多喜多癡多黠。如是參差百千萬品。直置人道各各殊別。何況異類不可勝言。如此依正種種不同者。必知業異。業異故起見異。是故則見末知本見外識內。云何知起見久近。知如是見積累重沓。非止一世。知如是見近世所起。知如是見此世適起。知如是見未來方盛。云何知見重數多少。從一有見派出三假。又從三假派出四句。三假合十二句。又從四句出四悉檀。十二句合四十八悉檀。又一悉檀派出性空相空。四十八悉檀合有九十六性相空。一一句各有止觀。合一百九十二句止觀。就前根本都合三百四十八句。此就信行人如此。法行人亦如是。信行轉為法行亦如是。法行轉為信行亦如是。就四人合有一千三百九十二句。此約一有見如此。無見亦如是。亦有亦無見亦如是。非有非無見亦如是。就四見有五千五百六十八句。單四見如此。複四見亦如是。具足四見亦如是。就三種四見合有一萬六千七百四句不可說見。如初有見但有一千三百九十二句。是則合有一萬八千九十六句。此是所破如此。能破亦如是。能所合論則有三萬六千一百九十二句。自行如此。化他亦如是。自行化他都合七萬二千三百八十四句。若更約六十二見八十八使。論三假四句等者。則有無量無邊不可窮盡。病相無量菩薩悉知。知若干句共成此見。知若干句共成彼見。深淺輕重。善巧分別而無僻謬。是名知集。既知集已亦能知苦。苦集流轉精曉本末。又入空之前遍觀見思總知病相。為出假方便。後用一門斷惑入空。若出假時分別見思照之則易。薄修止觀法眼則明。二乘入空專依一門。無此弄引教二弟子謬授於藥。又少五意。何能入假。而菩薩善巧大悲本願大精進力。或寂諸想而發法眼識知見病。或觀達見法發道種智明了惑法。若不悟者但精進力勤研止觀。內因既熟外被佛加

。或冥或顯豁然開悟。於諸見病句句明了。如於鏡中見諸色像。自識識他諦審無礙。次明知思病本知思起因緣。知思起久近。知思病重數。三意例見病可知。思假以癡為本云云。重數者。九地則有八十一品。初一品有三假有四句止觀。三假合十二句。一句即有信解見得。各各用四悉檀。信法各有八合則十六番。此信法互有轉義復為十六。合前則有三十二句。一句既三十二句。十二句三假合有十二句。則有三百八十四句。一一句復有性相二空。則合有七百六十八句。足前合為一千一百五十二句。含根本合為一千一百六十四句。一品如此九品合有一萬四百七十六句。欲界九品如此。三界九品合有九萬四千二百八十四句。所破如此能破亦然。能所合有十八萬八千五百六十八句。自行如此化他亦然。合有二十七萬七千一百三十六句止觀。若細論一一品復有無量品。一一禪復有無量禪。通明背捨等。直置諸禪發時已自不可說。況復禪禪品品。品品之內復有三假四觀等句。其數難知。若准見惑四十里水。此緣一諦應是一十里水。不橫起故稱之一渧。重數甚多亦可十里。二乘直入故不分別。菩薩初破思假已作方便。先總知竟。今出假修觀助開法眼。通用止觀為知假之門。別修各有方法。息諸緣念名止。緣此思假名觀。大悲本願大精進力。諸佛威加豁然開解。得法眼見。道種智知。分別思假病相分明云云上見思重數雖煩。知之何妨。如五部律不填人胸對緣行事能自正正他。學此諸句即行即用。自行化他隨意無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。或冥或顯豁然開悟。於諸見病句句明了。如於鏡中見諸色像。自識識他諦審無礙。次明知思病本知思起因緣。知思起久近。知思病重數。三意例見病可知。思假以癡為本云云。重數者。九地則有八十一品。初一品有三假有四句止觀。三假合十二句。一句即有信解見得。各各用四悉檀。信法各有八合則十六番。此信法互有轉義復為十六。合前則有三十二句。一句既三十二句。十二句三假合有十二句。則有三百八十四句。一一句復有性相二空。則合有七百六十八句。足前合為一千一百五十二句。含根本合為一千一百六十四句。一品如此九品合有一萬四百七十六句。欲界九品如此。三界九品合有九萬四千二百八十四句。所破如此能破亦然。能所合有十八萬八千五百六十八句。自行如此化他亦然。合有二十七萬七千一百三十六句止觀。若細論一一品復有無量品。一一禪復有無量禪。通明背捨等。直置諸禪發時已自不可說。況復禪禪品品。品品之內復有三假四觀等句。其數難知。若准見惑四十里水。此緣一諦應是一十里水。不橫起故稱之一渧。重數甚多亦可十里。二乘直入故不分別。菩薩初破思假已作方便。先總知竟。今出假修觀助開法眼。通用止觀為知假之門。別修各有方法。息諸緣念名止。緣此思假名觀。大悲本願大精進力。諸佛威加豁然開解。得法眼見。道種智知。分別思假病相分明云云上見思重數雖煩。知之何妨。如五部律不填人胸對緣行事能自正正他。學此諸句即行即用。自行化他隨意無礙。

○二入假識藥者。病相無量藥亦無量。略言為三。一世間法藥。二出世間法藥。三出世間上上法藥。大品有三種法施三歸五戒十善道四禪無量心等。名世間法施。二出世間法施。三出世間上上法施。可知云云釋論云。何惠用世間法施。譬如王子從高墮下。父王愛念積以繒綿於地接之。令免苦痛。眾生亦爾。應墮三途。聖人愍念以世善法權接引之令免惡趣。然施法藥凡愚本自不知。皆是聖人託迹同凡。出無佛世誘誨童蒙。大經云。一切世間外道經書皆是佛說。非外道說。光明云。一切世間所有善論。皆因此經。若深識世法即是佛法。何以故。束於十善即是五戒。深知五常五行義亦似五戒。仁慈矜養不害於他。即不殺戒。義讓推廉抽己惠彼。是不盜戒。禮制規矩結髮成親即不邪婬戒。智鑒明利所為秉直中當道理。即不飲酒戒。信契實錄誠節不欺。是不妄語戒。周孔立此五常為世間法藥救治人病。又五行似五戒。不殺防木。不盜防金。不婬防水。不妄語防土。不飲酒防火。又五經似五戒。禮明撙節此防飲酒。樂和心防婬。詩風刺防殺。尚書明義讓防盜。易測陰陽防妄語。如是等世智之法。精通其極無能逾無能勝。咸令信伏而師導之。出假菩薩欲知此法。當別於通明觀中勤心修習。大悲誓願精進無怠。諸佛威加豁然明解。於世法藥永無疑滯。然世法藥非畢竟治。屈步移足雖垂盡三有。當復退還。故云。凡夫雖修有漏禪。其心行穿如漏器。雖生非想當復退還。如雨彩衣其色駮脫。世醫雖差差復還生。此之謂也。次明知出世法藥者。如大經云。或說信為道。或說樂欲。或說不放逸。或說精進。或說身念處。或說正定。或說修無常。或說蘭若處。或說為他說法。或說持戒。或說親近善友。或說修慈等也。又如諸經中。或一道為藥如一行三昧。如佛告比丘他物莫取。一切法皆是他物。於一切法不受成羅漢。如前所明單複諸見皆悉不受。或二道為藥定愛智策。二輪平等。或三法為藥謂戒定慧。或四法為藥謂四念處。或五法為藥謂五力。或六法謂六念。七覺。八正道。九想。十智。如是等增數明道。乃至八萬四千不可稱數。或眾多一法。乃至無量一法。不可說一法。或眾多十法。無量十法。不可說十法。是一一法有種種名。種種相。種種治。出假菩薩皆須識知。為眾生故集眾法藥。如海導師。若不知者不能利物。為欲知故一心通修止觀。大悲誓願及精進力。諸佛威加法眼開發。皆能了知如觀掌果。又知出世上上法藥。約止觀一法為藥者。謂一實諦。無明心與法性合則有一切病相。觀此法性尚無法性。何況無明及一切法。或二法為藥即是止觀。體達心性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二入假識藥者。病相無量藥亦無量。略言為三。一世間法藥。二出世間法藥。三出世間上上法藥。大品有三種法施三歸五戒十善道四禪無量心等。名世間法施。二出世間法施。三出世間上上法施。可知云云釋論云。何惠用世間法施。譬如王子從高墮下。父王愛念積以繒綿於地接之。令免苦痛。眾生亦爾。應墮三途。聖人愍念以世善法權接引之令免惡趣。然施法藥凡愚本自不知。皆是聖人託迹同凡。出無佛世誘誨童蒙。大經云。一切世間外道經書皆是佛說。非外道說。光明云。一切世間所有善論。皆因此經。若深識世法即是佛法。何以故。束於十善即是五戒。深知五常五行義亦似五戒。仁慈矜養不害於他。即不殺戒。義讓推廉抽己惠彼。是不盜戒。禮制規矩結髮成親即不邪婬戒。智鑒明利所為秉直中當道理。即不飲酒戒。信契實錄誠節不欺。是不妄語戒。周孔立此五常為世間法藥救治人病。又五行似五戒。不殺防木。不盜防金。不婬防水。不妄語防土。不飲酒防火。又五經似五戒。禮明撙節此防飲酒。樂和心防婬。詩風刺防殺。尚書明義讓防盜。易測陰陽防妄語。如是等世智之法。精通其極無能逾無能勝。咸令信伏而師導之。出假菩薩欲知此法。當別於通明觀中勤心修習。大悲誓願精進無怠。諸佛威加豁然明解。於世法藥永無疑滯。然世法藥非畢竟治。屈步移足雖垂盡三有。當復退還。故云。凡夫雖修有漏禪。其心行穿如漏器。雖生非想當復退還。如雨彩衣其色駮脫。世醫雖差差復還生。此之謂也。次明知出世法藥者。如大經云。或說信為道。或說樂欲。或說不放逸。或說精進。或說身念處。或說正定。或說修無常。或說蘭若處。或說為他說法。或說持戒。或說親近善友。或說修慈等也。又如諸經中。或一道為藥如一行三昧。如佛告比丘他物莫取。一切法皆是他物。於一切法不受成羅漢。如前所明單複諸見皆悉不受。或二道為藥定愛智策。二輪平等。或三法為藥謂戒定慧。或四法為藥謂四念處。或五法為藥謂五力。或六法謂六念。七覺。八正道。九想。十智。如是等增數明道。乃至八萬四千不可稱數。或眾多一法。乃至無量一法。不可說一法。或眾多十法。無量十法。不可說十法。是一一法有種種名。種種相。種種治。出假菩薩皆須識知。為眾生故集眾法藥。如海導師。若不知者不能利物。為欲知故一心通修止觀。大悲誓願及精進力。諸佛威加法眼開發。皆能了知如觀掌果。又知出世上上法藥。約止觀一法為藥者。謂一實諦。無明心與法性合則有一切病相。觀此法性尚無法性。何況無明及一切法。或二法為藥即是止觀。體達心性

虛妄休息。或三法為藥即是止觀。及隨道戒任運防護。又三三昧。從假入空名空三昧。亦不見空相名無相三昧。生死業息名無作三昧。或四法為藥謂四念處。諸見皆依色。此色非污穢非不污穢。受諸見思非苦非樂。諸見想行非我非無我。諸見思心尚非心。豈是常無常。或五法為藥即是五根。修止觀時無疑。名信根。常念止觀不念餘事即念根。止觀不息即精進根。一心在定即定根。四句體達無性故即慧根。五根增長名為五力。或六法為藥謂六念處。以止觀覺見思惑即是佛法界。不破法身名念佛。常憶持止觀不分別止觀一異相。名念法。止觀理和是無為相。故名念僧。止觀有隨道戒。名念戒。止觀即第一義。名念天。止觀捨見思惑。名念捨。或七法為藥者。止是除捨定三覺分。觀是擇喜精進覺分。念通兩處。或八法為藥。四句破假名正見。動發正見名思惟。依此修行名正業。說此止觀名正語。不以邪諂養身為正命。不離不忘名正念。止名正定。無間念名精進。或九法為藥者。謂四見是污穢五陰。五陰變壞名色變想。乃至九云云。或十法為藥即十智。見思兩假是集苦智。止觀是道智。二十五有不生是滅智。知三界皆爾是比智。以世間名字故說即世智。知他眾生亦然是他心智。知諸法差別是等智。知苦集盡名盡智。無漏之慧名無生智。當知止觀為益眾生隨根增減。既得為十。亦得為恒河沙佛法也。譬如神農甞草立方。或一藥二藥乃至十藥為方。眾多藥為方。為病立方。非無因緣。入假菩薩亦復如是。知諸法門。一法二法至無量法。或為一病或為兼病。又如諸藥皮肉汁果。根莖枝葉。各各如是。山海水陸四方土地各有所出。採掘乾濕各各有時。又知諸藥各有所治。入假菩薩知眾生根。識所宜法亦復如是。知此一一法乃至多法。是其樂欲。知彼一法二法。非其樂欲。知此一法二法是其便宜。非其便宜是對治。非對治是入第一義。非入第一義。皆審識之。欲治一病一藥即足。欲為大醫遍須諸藥。二乘治惑一法即足。菩薩大誓須一切知。又如大地產藥而分劑作方。如大河水分劑升合不過不減。法藥亦爾。於一寂定開無量止。於一大慧開無量觀。皆實不虛。又如眾生病緣種種不同。諸病苦痛種種不同。諸藥方治種種不同。病差因緣種種不同。湯飲吐下。針炙丸散。得差之緣亦復非一。入假菩薩亦如是。知一切眾生見思煩惱集不同。是知集。知一切眾生善惡苦果不同。是知苦。知一切法門。是知道。知一切眾生入證不同。是知滅。種種四諦入假菩薩無不遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄休息。或三法為藥即是止觀。及隨道戒任運防護。又三三昧。從假入空名空三昧。亦不見空相名無相三昧。生死業息名無作三昧。或四法為藥謂四念處。諸見皆依色。此色非污穢非不污穢。受諸見思非苦非樂。諸見想行非我非無我。諸見思心尚非心。豈是常無常。或五法為藥即是五根。修止觀時無疑。名信根。常念止觀不念餘事即念根。止觀不息即精進根。一心在定即定根。四句體達無性故即慧根。五根增長名為五力。或六法為藥謂六念處。以止觀覺見思惑即是佛法界。不破法身名念佛。常憶持止觀不分別止觀一異相。名念法。止觀理和是無為相。故名念僧。止觀有隨道戒。名念戒。止觀即第一義。名念天。止觀捨見思惑。名念捨。或七法為藥者。止是除捨定三覺分。觀是擇喜精進覺分。念通兩處。或八法為藥。四句破假名正見。動發正見名思惟。依此修行名正業。說此止觀名正語。不以邪諂養身為正命。不離不忘名正念。止名正定。無間念名精進。或九法為藥者。謂四見是污穢五陰。五陰變壞名色變想。乃至九云云。或十法為藥即十智。見思兩假是集苦智。止觀是道智。二十五有不生是滅智。知三界皆爾是比智。以世間名字故說即世智。知他眾生亦然是他心智。知諸法差別是等智。知苦集盡名盡智。無漏之慧名無生智。當知止觀為益眾生隨根增減。既得為十。亦得為恒河沙佛法也。譬如神農甞草立方。或一藥二藥乃至十藥為方。眾多藥為方。為病立方。非無因緣。入假菩薩亦復如是。知諸法門。一法二法至無量法。或為一病或為兼病。又如諸藥皮肉汁果。根莖枝葉。各各如是。山海水陸四方土地各有所出。採掘乾濕各各有時。又知諸藥各有所治。入假菩薩知眾生根。識所宜法亦復如是。知此一一法乃至多法。是其樂欲。知彼一法二法。非其樂欲。知此一法二法是其便宜。非其便宜是對治。非對治是入第一義。非入第一義。皆審識之。欲治一病一藥即足。欲為大醫遍須諸藥。二乘治惑一法即足。菩薩大誓須一切知。又如大地產藥而分劑作方。如大河水分劑升合不過不減。法藥亦爾。於一寂定開無量止。於一大慧開無量觀。皆實不虛。又如眾生病緣種種不同。諸病苦痛種種不同。諸藥方治種種不同。病差因緣種種不同。湯飲吐下。針炙丸散。得差之緣亦復非一。入假菩薩亦如是。知一切眾生見思煩惱集不同。是知集。知一切眾生善惡苦果不同。是知苦。知一切法門。是知道。知一切眾生入證不同。是知滅。種種四諦入假菩薩無不遍知。

摩訶止觀卷第六(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第六(上)

摩訶止觀卷第六(下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第六(下)

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

復次神農本方用治後人未必併益。華他扁鵲觀時觀藥更立於方。所以者何。鄉土有南北人有儜健。食有鹹淡藥有濃淡。病有輕重。依本方治不能效益。隨時製立仍得差愈。佛初出世眾生機熟。逗根說法無不得悟。後代澆漓情惑轉異。直用佛經於其無益。菩薩觀機通經作論。令眾生得悟。唯悟益彼是入假正意。豈可守舊壅於化道耶。釋論云。依隨經法廣立名字。而為作義名為法施。菩薩為修如此慧故。大悲誓願勤精進力。通修止觀。諸佛加威豁然鑒朗。於入假智而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次神農本方用治後人未必併益。華他扁鵲觀時觀藥更立於方。所以者何。鄉土有南北人有儜健。食有鹹淡藥有濃淡。病有輕重。依本方治不能效益。隨時製立仍得差愈。佛初出世眾生機熟。逗根說法無不得悟。後代澆漓情惑轉異。直用佛經於其無益。菩薩觀機通經作論。令眾生得悟。唯悟益彼是入假正意。豈可守舊壅於化道耶。釋論云。依隨經法廣立名字。而為作義名為法施。菩薩為修如此慧故。大悲誓願勤精進力。通修止觀。諸佛加威豁然鑒朗。於入假智而得自在。

○三應病授藥者。既知苦集之病。又識道滅之藥。若眾生無出世機。根性薄弱不堪深化。但授世藥。如孔丘姬旦制君臣定父子。故敬上愛下。世間大治。禮律節度尊卑有序。此扶於戒也。樂以和心移風易俗。此扶於定。先王至德要道此扶於慧。元古混沌未宜出世。邊表根性不感佛興。我遣三聖化彼真丹。禮義前開大小乘經然後可信。真丹既然。十方亦爾。故前用世法而授與之云云。又授出世藥者。十種因緣所成眾生根性不同則是病異。隨其病故授藥亦異。謂下中上上上。下根四義。一者志樂狹劣。二行力微弱。三五濁障重。四智慧極鈍。樂小法故說生滅法。行力微弱修事六度。五濁障重勤苦對治。智慧鈍故斷婬怒癡。名為解脫。是為授因緣生法之藥。治下根病也。雖是下根欣樂不同。諸聖作論復開為四。樂聞有者說阿毘曇生其小善破其五濁。因此方便見於真諦。樂聞無者說成實論生其小善破惡入真。樂聞有無說昆勒論生善破惡入真。樂聞非有非無者為說離有無經生善破惡入真。是為入假菩薩作四論申四門。授四藥治諸病云云。次中根人授藥者。此人心志小強行力小勝。宜生理善。五濁障輕智慧小利。赴其樂欲為說因緣即空。聞生理善破於惡因見第一義。是為授即空藥治中根人。此又為四。謂下中上上上。即是四門入池。例前云云。次觀上根人授藥者樂欲心廣善根開闊。五濁已除智慧又大。授無量四諦生界外善。次第斷五住得入中道。是為授即假藥治上根人。就此又為四。即是四門授藥。例上可知。次觀上上根授藥者。此人樂欲乃至智慧悉無與等。故名上上。為如理直說善如空生。障如空滅。入究竟道。是名授即中藥治上上根人。亦有四門授藥治病云云。若入空觀尚無一法。何有諸法。今授十六道滅治十六苦集。正是入假。隨其類音妙聲遍告。發彼耳識轉度入心。令得服行各獲利益。如一雲所雨。而諸草木各得生長。云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三應病授藥者。既知苦集之病。又識道滅之藥。若眾生無出世機。根性薄弱不堪深化。但授世藥。如孔丘姬旦制君臣定父子。故敬上愛下。世間大治。禮律節度尊卑有序。此扶於戒也。樂以和心移風易俗。此扶於定。先王至德要道此扶於慧。元古混沌未宜出世。邊表根性不感佛興。我遣三聖化彼真丹。禮義前開大小乘經然後可信。真丹既然。十方亦爾。故前用世法而授與之云云。又授出世藥者。十種因緣所成眾生根性不同則是病異。隨其病故授藥亦異。謂下中上上上。下根四義。一者志樂狹劣。二行力微弱。三五濁障重。四智慧極鈍。樂小法故說生滅法。行力微弱修事六度。五濁障重勤苦對治。智慧鈍故斷婬怒癡。名為解脫。是為授因緣生法之藥。治下根病也。雖是下根欣樂不同。諸聖作論復開為四。樂聞有者說阿毘曇生其小善破其五濁。因此方便見於真諦。樂聞無者說成實論生其小善破惡入真。樂聞有無說昆勒論生善破惡入真。樂聞非有非無者為說離有無經生善破惡入真。是為入假菩薩作四論申四門。授四藥治諸病云云。次中根人授藥者。此人心志小強行力小勝。宜生理善。五濁障輕智慧小利。赴其樂欲為說因緣即空。聞生理善破於惡因見第一義。是為授即空藥治中根人。此又為四。謂下中上上上。即是四門入池。例前云云。次觀上根人授藥者樂欲心廣善根開闊。五濁已除智慧又大。授無量四諦生界外善。次第斷五住得入中道。是為授即假藥治上根人。就此又為四。即是四門授藥。例上可知。次觀上上根授藥者。此人樂欲乃至智慧悉無與等。故名上上。為如理直說善如空生。障如空滅。入究竟道。是名授即中藥治上上根人。亦有四門授藥治病云云。若入空觀尚無一法。何有諸法。今授十六道滅治十六苦集。正是入假。隨其類音妙聲遍告。發彼耳識轉度入心。令得服行各獲利益。如一雲所雨。而諸草木各得生長。云云。

○四明入假位者。一先歷教判位。二明利益。三結破法遍。人意咸言。先除見假後却思惟。入空之果尚已迢遰。出假化物非已所能望崖自絕。今當分別假位不同。夫三乘之初不愚於法。皆欲求佛厭患生死喜多退轉。譬如有人俱聞他方有七寶山。翹心束脚。若念路艱險便退不前行人亦爾。畏懼生死退大沈空。後聞菩薩勝妙功德。自惟敗種泣動大千。不待所因而懷憂悔。若依此義。但有入空便無入假事也。若三藏菩薩初修空狼伏煩惱羊而不斷結。若斷結者。則無六度功德身肥。是初阿僧祇位也。二僧祇煩惱脂消功德轉肥。三僧祇正入假位利益眾生。此下根人也。中根二僧祇已伏煩惱肥六度身。即能化物。豈待三耶。上根初發心時。為度一切誓求作佛。因聞他說心已明解深識真理。為度他故不求斷證。心又一轉我應度他。不應不度當勤分別一切藥病。何以故。五事重故。如人將兒過險自既安隱。那得擲兒。雖自知空而不棄捨。是為初心即能入假不待至二僧祇也。通教位者。人多執經云。八地修出假。或六地七地斷結與羅漢齊方修出假。此一途之說必不全爾。但佛為三根分別。下根斷惑盡。方能出假。佛於法華中破其取涅槃心勸發無上道起方便慧。二乘既然。極鈍菩薩亦應同此說。今判此為下根耳。中根者斷見惑已。生死少寬。思任運斷。第二地名菩薩神通。從此已去即能入假。上根者。初心聞慧即能體達見思即空。已為眾生作依止處。何須七地方出假耶。若七地者。為大品所呵。有大鳥身長三百由旬。而無兩翅從天而墮。若死若死等苦。菩薩亦如是。從初一向專修於空至于六地。是為三空身肥假翅不生。若墮二乘方便道名死等苦。若墮初果名之為死。若見盡是死等。若無學是為死。是鳥欲還天上可得去不。墮無學地欲發菩薩心永不能得。如人被閹不能五欲。華嚴大品不能治之。唯有法華能令無學還生善根得成佛道。所以稱妙。又闡提有心猶可作佛。二乘滅智心不可生。法華能治復稱為妙云云。別教之人十住心後。十行之位修假方便。何以故。入理般若名為住。住生功德名為行云云。下根也。十住初心即能入假已得無漏。一受不退即能出用。何須至十行方起大悲。中根也云云。又別教初心不愚於法。達解一切功德猶如幻化。於名字不滯而修方便。具五因緣。以益眾生。上根也。圓教十信六根淨時。即遍見聞十法界事。若是入空尚無一物。既言六根互用。即是入假位也。又五品弟子正行六度廣能說法。即是入假之位。何必待六根淨耶。又初心之人能知如來祕密之藏圓觀三諦。尚能即中豈不即假。大品云。初坐道場尚便成正覺。轉法輪度眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四明入假位者。一先歷教判位。二明利益。三結破法遍。人意咸言。先除見假後却思惟。入空之果尚已迢遰。出假化物非已所能望崖自絕。今當分別假位不同。夫三乘之初不愚於法。皆欲求佛厭患生死喜多退轉。譬如有人俱聞他方有七寶山。翹心束脚。若念路艱險便退不前行人亦爾。畏懼生死退大沈空。後聞菩薩勝妙功德。自惟敗種泣動大千。不待所因而懷憂悔。若依此義。但有入空便無入假事也。若三藏菩薩初修空狼伏煩惱羊而不斷結。若斷結者。則無六度功德身肥。是初阿僧祇位也。二僧祇煩惱脂消功德轉肥。三僧祇正入假位利益眾生。此下根人也。中根二僧祇已伏煩惱肥六度身。即能化物。豈待三耶。上根初發心時。為度一切誓求作佛。因聞他說心已明解深識真理。為度他故不求斷證。心又一轉我應度他。不應不度當勤分別一切藥病。何以故。五事重故。如人將兒過險自既安隱。那得擲兒。雖自知空而不棄捨。是為初心即能入假不待至二僧祇也。通教位者。人多執經云。八地修出假。或六地七地斷結與羅漢齊方修出假。此一途之說必不全爾。但佛為三根分別。下根斷惑盡。方能出假。佛於法華中破其取涅槃心勸發無上道起方便慧。二乘既然。極鈍菩薩亦應同此說。今判此為下根耳。中根者斷見惑已。生死少寬。思任運斷。第二地名菩薩神通。從此已去即能入假。上根者。初心聞慧即能體達見思即空。已為眾生作依止處。何須七地方出假耶。若七地者。為大品所呵。有大鳥身長三百由旬。而無兩翅從天而墮。若死若死等苦。菩薩亦如是。從初一向專修於空至于六地。是為三空身肥假翅不生。若墮二乘方便道名死等苦。若墮初果名之為死。若見盡是死等。若無學是為死。是鳥欲還天上可得去不。墮無學地欲發菩薩心永不能得。如人被閹不能五欲。華嚴大品不能治之。唯有法華能令無學還生善根得成佛道。所以稱妙。又闡提有心猶可作佛。二乘滅智心不可生。法華能治復稱為妙云云。別教之人十住心後。十行之位修假方便。何以故。入理般若名為住。住生功德名為行云云。下根也。十住初心即能入假已得無漏。一受不退即能出用。何須至十行方起大悲。中根也云云。又別教初心不愚於法。達解一切功德猶如幻化。於名字不滯而修方便。具五因緣。以益眾生。上根也。圓教十信六根淨時。即遍見聞十法界事。若是入空尚無一物。既言六根互用。即是入假位也。又五品弟子正行六度廣能說法。即是入假之位。何必待六根淨耶。又初心之人能知如來祕密之藏圓觀三諦。尚能即中豈不即假。大品云。初坐道場尚便成正覺。轉法輪度眾生

。又六即料簡。便有出假之義何須待至五品耶。上來諸教皆有三位。若定判者。應取下根以明其位。則有二義。一依教故。二決不退轉入假行成。中上乍有進退故不約其論位。既有三根出假。例應三根入空。謂情入。似入。真入情入者。觸人能入非謂散情。緣諦之觀。於似真之前與空法塵相應若爾何益。此有情益。若益無退。不併退。設退能憶念數修後致大益。問。通別上根能入空出假。與圓何異。答通人出入不能即中。別人次第出入不能一心。圓人一心出入亦能別出入。謂多入中少入二。多入二少入中。多入空中少入假。多入假少入空中。多入假中少入空。多入空少入假中。雖別增減而三諦不缺。若爾。則非次第之別。然尚能為勝別。況不能為劣耶。二明入假利益者。菩薩本不貴空而修空。本為眾生故修空。不貴空故不住。為益眾生故須出。故有從真起應法眼稱機。應以佛身得度。即作佛身說法授藥。應以菩薩二乘天龍八部等形得度。而為現之。成就眾生淨佛國土乃名利益。三藏菩薩雖復出假有漏神通非真起應。世智分別非法眼明。雖利眾生而非成就。雖作佛事非淨佛土。止是少分教化為益甚微云云。若通教入假雖分別藥病但依二諦。診病不深。識藥不遠。但是作意神通非真起應。應有始終為作父母師長。世世結緣處處調伏。動經無量阿僧祇劫。善根若熟即生王宮。道樹作佛。漸頓度人。乃至入涅槃。舍利住世久久利益。有始有終乃名為應。無而欻有暫出還沒。故非真應。一時片益不名成就。灰身入滅非淨佛土。別教十行入假利益義同通教。若登地時得如來一身無量身。湛然應一切。爾時知病盡病淵源。爾時識藥窮藥府藏。爾時授藥如印不差。真道種智最勝法眼。所可應化任運普周。和光同塵結緣之始。八相成道以論其終。亦名為化亦名為應。其見聞者無不蒙益。有所施為是淨佛國土。入假利益皆實不虛。登地既然後地例爾。乃至圓教初住入假真實利益。乃至後心亦復如是。若得此意料簡變化即識真偽。所以者何。魔亦能以有漏心作無漏形變為佛像。老子西升亦云作佛化胡。諸外道等變釋為羊停河在耳。世智五通靡所不作。如是邪化無量無邊。尚非三藏五通化。云何得是別圓任運真化。化語多種無眼之人謬生信受。能深觀察不可雷同。故知從法身地垂應十界度脫眾生。如此入假真利益位。三結破法遍者。未發真前隨所計著百千萬種皆名為見。如盲問乳非乳真色。若繩若杵何關象事。囈言之見見即是假。故歷單複具足以觀破之。破若不遍不得入空。見思若盡乃名破法遍也。就文字論乃當如此。意則不然。見思即是無明。無明即是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。又六即料簡。便有出假之義何須待至五品耶。上來諸教皆有三位。若定判者。應取下根以明其位。則有二義。一依教故。二決不退轉入假行成。中上乍有進退故不約其論位。既有三根出假。例應三根入空。謂情入。似入。真入情入者。觸人能入非謂散情。緣諦之觀。於似真之前與空法塵相應若爾何益。此有情益。若益無退。不併退。設退能憶念數修後致大益。問。通別上根能入空出假。與圓何異。答通人出入不能即中。別人次第出入不能一心。圓人一心出入亦能別出入。謂多入中少入二。多入二少入中。多入空中少入假。多入假少入空中。多入假中少入空。多入空少入假中。雖別增減而三諦不缺。若爾。則非次第之別。然尚能為勝別。況不能為劣耶。二明入假利益者。菩薩本不貴空而修空。本為眾生故修空。不貴空故不住。為益眾生故須出。故有從真起應法眼稱機。應以佛身得度。即作佛身說法授藥。應以菩薩二乘天龍八部等形得度。而為現之。成就眾生淨佛國土乃名利益。三藏菩薩雖復出假有漏神通非真起應。世智分別非法眼明。雖利眾生而非成就。雖作佛事非淨佛土。止是少分教化為益甚微云云。若通教入假雖分別藥病但依二諦。診病不深。識藥不遠。但是作意神通非真起應。應有始終為作父母師長。世世結緣處處調伏。動經無量阿僧祇劫。善根若熟即生王宮。道樹作佛。漸頓度人。乃至入涅槃。舍利住世久久利益。有始有終乃名為應。無而欻有暫出還沒。故非真應。一時片益不名成就。灰身入滅非淨佛土。別教十行入假利益義同通教。若登地時得如來一身無量身。湛然應一切。爾時知病盡病淵源。爾時識藥窮藥府藏。爾時授藥如印不差。真道種智最勝法眼。所可應化任運普周。和光同塵結緣之始。八相成道以論其終。亦名為化亦名為應。其見聞者無不蒙益。有所施為是淨佛國土。入假利益皆實不虛。登地既然後地例爾。乃至圓教初住入假真實利益。乃至後心亦復如是。若得此意料簡變化即識真偽。所以者何。魔亦能以有漏心作無漏形變為佛像。老子西升亦云作佛化胡。諸外道等變釋為羊停河在耳。世智五通靡所不作。如是邪化無量無邊。尚非三藏五通化。云何得是別圓任運真化。化語多種無眼之人謬生信受。能深觀察不可雷同。故知從法身地垂應十界度脫眾生。如此入假真利益位。三結破法遍者。未發真前隨所計著百千萬種皆名為見。如盲問乳非乳真色。若繩若杵何關象事。囈言之見見即是假。故歷單複具足以觀破之。破若不遍不得入空。見思若盡乃名破法遍也。就文字論乃當如此。意則不然。見思即是無明。無明即是

法性。見思破即是無明破。無明破即是見法性。入實相空。方名破法遍也。從空入假破法遍亦爾。假有無量病法藥法授藥法。分別此三有所不達。不名破法遍。未發法眼之前雖有分別。分有所見不名破遍。六根淨時分別一病有若干種。解一句法達無量句。十方諸佛說法一時受持。是為相似氣分。障通無知既破。雙照二諦方名破法遍也。舉要而言。次第破者則不名遍。不次第破乃名為遍耳。前觀法重沓既多。恐人迷故約二觀後。結破法遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性。見思破即是無明破。無明破即是見法性。入實相空。方名破法遍也。從空入假破法遍亦爾。假有無量病法藥法授藥法。分別此三有所不達。不名破法遍。未發法眼之前雖有分別。分有所見不名破遍。六根淨時分別一病有若干種。解一句法達無量句。十方諸佛說法一時受持。是為相似氣分。障通無知既破。雙照二諦方名破法遍也。舉要而言。次第破者則不名遍。不次第破乃名為遍耳。前觀法重沓既多。恐人迷故約二觀後。結破法遍也。

○第三明中道止觀破法遍者。前生不生止觀破法遍。一往似自行。次不生生止觀破法遍。一往似化他。今不生不生止觀破法遍。一往似雙非自他又雙照自他。生不生即不生生。亦即不生不生。自即不自亦非自非不自。不生生即生不生。亦是不生不生。他即非他亦非他非不他。不生不生即生不生。亦是不生生。亦是不雙非。亦是不雙照。種種分別令易解故作如前說耳。就此為四。一修中觀意。二修中觀緣。三正修中觀。四明位利益。其意者。三藏中菩薩偏用世智照俗。二乘偏用析假入真。佛二諦周足異於弟子。假設第三觀。設作離有離無之說。秖是離有無二見。實無別理可觀。故不須第三觀也。通教二乘偏用體法入真。菩薩慈悲入假。唯佛俱照。道觀雙流異於弟子。亦假設第三觀。亦無別理異於真諦。開善所執佛果不出二諦外。即此義也。雖無別理而得有真如幻如化不生不滅中道之名。亦得有中道之義者。佛滿字門通通通別。鈍根止能通通不能通別。故此教得有別接之義。利者被接更用中道。不被接者不須第三觀。別接義如顯體中說云云。別教若作二諦三諦皆元知中道。若作三諦可解。若作二諦者。中道為真有無為俗。照此二諦從容中當名中道。二用無偏名雙照雖作二名中理亦顯。此理玄深根鈍障重。如眼闇者穿針不諦。云何穿針。為常理故先破取相慧眼見空。次破無知法眼見假。進修中道破一分無明開一分佛眼見一分中。方是真因。因果圓滿乃名為佛。二諦非正意故不名因。例如小乘方便伏惑不見真。不名修道。發見諦後具真修道始是真因。無學為真果。別教例爾。二觀既是方便必須於中。雖復必須要前二觀。二觀若未辦亦不暇第三觀也。圓教初知中道亦前破兩惑。奢促有異。何以故。別除兩惑歷三十心。動經劫數然後始破無明。圓教不爾。秖於是身即破兩惑。即入中道一生可辦。譬如賊有三重。一人器械鈍。身力羸智謀少。先破二重更整人物方破第三。所以遲迴日月。有人身壯兵利。權多。一日之中即破三重不待時節。以此喻之其義可見。又如兩鐵。一種種燒治方有利用。一是古珠即燒即利。為是義故。圓教初心即修三觀不待二觀成。以是義故即須明第三觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第三明中道止觀破法遍者。前生不生止觀破法遍。一往似自行。次不生生止觀破法遍。一往似化他。今不生不生止觀破法遍。一往似雙非自他又雙照自他。生不生即不生生。亦即不生不生。自即不自亦非自非不自。不生生即生不生。亦是不生不生。他即非他亦非他非不他。不生不生即生不生。亦是不生生。亦是不雙非。亦是不雙照。種種分別令易解故作如前說耳。就此為四。一修中觀意。二修中觀緣。三正修中觀。四明位利益。其意者。三藏中菩薩偏用世智照俗。二乘偏用析假入真。佛二諦周足異於弟子。假設第三觀。設作離有離無之說。秖是離有無二見。實無別理可觀。故不須第三觀也。通教二乘偏用體法入真。菩薩慈悲入假。唯佛俱照。道觀雙流異於弟子。亦假設第三觀。亦無別理異於真諦。開善所執佛果不出二諦外。即此義也。雖無別理而得有真如幻如化不生不滅中道之名。亦得有中道之義者。佛滿字門通通通別。鈍根止能通通不能通別。故此教得有別接之義。利者被接更用中道。不被接者不須第三觀。別接義如顯體中說云云。別教若作二諦三諦皆元知中道。若作三諦可解。若作二諦者。中道為真有無為俗。照此二諦從容中當名中道。二用無偏名雙照雖作二名中理亦顯。此理玄深根鈍障重。如眼闇者穿針不諦。云何穿針。為常理故先破取相慧眼見空。次破無知法眼見假。進修中道破一分無明開一分佛眼見一分中。方是真因。因果圓滿乃名為佛。二諦非正意故不名因。例如小乘方便伏惑不見真。不名修道。發見諦後具真修道始是真因。無學為真果。別教例爾。二觀既是方便必須於中。雖復必須要前二觀。二觀若未辦亦不暇第三觀也。圓教初知中道亦前破兩惑。奢促有異。何以故。別除兩惑歷三十心。動經劫數然後始破無明。圓教不爾。秖於是身即破兩惑。即入中道一生可辦。譬如賊有三重。一人器械鈍。身力羸智謀少。先破二重更整人物方破第三。所以遲迴日月。有人身壯兵利。權多。一日之中即破三重不待時節。以此喻之其義可見。又如兩鐵。一種種燒治方有利用。一是古珠即燒即利。為是義故。圓教初心即修三觀不待二觀成。以是義故即須明第三觀也。

○二修中觀因緣者。略為五。一為無緣慈悲。二滿弘誓願。三求佛智慧。四學大方便。五修牢強精進。一無緣慈悲者。即如來慈悲也。此慈悲與實相同體。不取眾生相故非愛見。不取涅槃相故非空寂。非空寂故非法緣慈悲。非愛見故非眾生緣。無二邊相故名無緣。大經云。緣如來者名曰無緣。普覆法界拔除苦本與究竟樂。上兩觀慈慈有邊表。如來慈者即無齊限。上兩觀慈與菩薩共。無緣慈者獨在如來。上兩慈無所包含。如來慈者具一切佛法十力無畏。是如來藏諸法都海。故大經云。慈若有若無。非有非無。如是之慈乃是諸佛如來境界。當知慈具三諦也。迦葉讚云。今我欲以一法讚。所謂慈心遊世間。是慈即是大法聚。是慈即是真解脫。解脫即是大涅槃。上慈作意乃成。此慈任運無請為依。手出師子令彼調伏。如慈石吸鐵無心而取。夫鐵在障外石不能吸。眾生心性即無緣慈。無明障隔不能任運吸取一切。今欲破無明障顯佛慈石。任運吸取無量佛法無量眾生。欲修此慈非中道觀。誰能開闢。如水生火水不能滅。還用火滅。此無明障依兩觀生。兩觀所不能除唯中道觀乃能破耳。為是因緣修第三觀也。二滿本弘誓者。初發心時起四弘誓。與虛空等。空假兩觀知苦斷集猶如枝葉。所未知斷喻若根本。空假兩觀修道證滅猶如燈炬。諸山幽闇力不能明。雖修兩觀誓願未滿。譬如百川不能溢海。娑伽羅龍王所霔泉池一霔即滿。中道正觀亦復如是。知一切苦斷法界集。修無上道證究竟滅。為滿本願故須修第三觀。三求佛智慧者。即是如來一切種智知。佛眼見廣大深遠橫竪覺了。究竟具足。上兩觀眼智比於佛法。猶如盲人闇中想畵不能覩見。墜落坑坎云何得前。若修中道如有目足到清涼池。除二邊熱悶醒覺休息。飲服其水冷滑香甘。是名佛智知。見其池相方圓深淺。水色清淨。是名佛眼見。欲得如來實相眼智非止觀不成。故修第三觀。四學大方便者。即是如來無謀善權無方大用。住首楞嚴種種示現。不可思議巧方便力。示諸眾生虛空中風。劫燒負草令無燒害。此為難事故須善巧。如彌勒先為天子說不退行。淨名即彈云。從如生得菩提耶云云。無菩提勿起此見。既破見已即說寂滅是菩提。不二是菩提。一切眾生即是菩提云云。天子聞玄悟無生忍。是二大士槌砧更扣。令難悟者悟悟難悟法。若無方便云何利他。又如來初出不即說大。種種方便譬類言辭。引導眾生令離諸著。然後開佛知見示以一乘。是故殷勤稱歎方便。真實得顯功由善權。故言雖說種種道其實為一乘。更以異方便助顯第一義。佛智叵思議方便隨宜說。佛意難可測無有能得解。以百千方便令鈍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二修中觀因緣者。略為五。一為無緣慈悲。二滿弘誓願。三求佛智慧。四學大方便。五修牢強精進。一無緣慈悲者。即如來慈悲也。此慈悲與實相同體。不取眾生相故非愛見。不取涅槃相故非空寂。非空寂故非法緣慈悲。非愛見故非眾生緣。無二邊相故名無緣。大經云。緣如來者名曰無緣。普覆法界拔除苦本與究竟樂。上兩觀慈慈有邊表。如來慈者即無齊限。上兩觀慈與菩薩共。無緣慈者獨在如來。上兩慈無所包含。如來慈者具一切佛法十力無畏。是如來藏諸法都海。故大經云。慈若有若無。非有非無。如是之慈乃是諸佛如來境界。當知慈具三諦也。迦葉讚云。今我欲以一法讚。所謂慈心遊世間。是慈即是大法聚。是慈即是真解脫。解脫即是大涅槃。上慈作意乃成。此慈任運無請為依。手出師子令彼調伏。如慈石吸鐵無心而取。夫鐵在障外石不能吸。眾生心性即無緣慈。無明障隔不能任運吸取一切。今欲破無明障顯佛慈石。任運吸取無量佛法無量眾生。欲修此慈非中道觀。誰能開闢。如水生火水不能滅。還用火滅。此無明障依兩觀生。兩觀所不能除唯中道觀乃能破耳。為是因緣修第三觀也。二滿本弘誓者。初發心時起四弘誓。與虛空等。空假兩觀知苦斷集猶如枝葉。所未知斷喻若根本。空假兩觀修道證滅猶如燈炬。諸山幽闇力不能明。雖修兩觀誓願未滿。譬如百川不能溢海。娑伽羅龍王所霔泉池一霔即滿。中道正觀亦復如是。知一切苦斷法界集。修無上道證究竟滅。為滿本願故須修第三觀。三求佛智慧者。即是如來一切種智知。佛眼見廣大深遠橫竪覺了。究竟具足。上兩觀眼智比於佛法。猶如盲人闇中想畵不能覩見。墜落坑坎云何得前。若修中道如有目足到清涼池。除二邊熱悶醒覺休息。飲服其水冷滑香甘。是名佛智知。見其池相方圓深淺。水色清淨。是名佛眼見。欲得如來實相眼智非止觀不成。故修第三觀。四學大方便者。即是如來無謀善權無方大用。住首楞嚴種種示現。不可思議巧方便力。示諸眾生虛空中風。劫燒負草令無燒害。此為難事故須善巧。如彌勒先為天子說不退行。淨名即彈云。從如生得菩提耶云云。無菩提勿起此見。既破見已即說寂滅是菩提。不二是菩提。一切眾生即是菩提云云。天子聞玄悟無生忍。是二大士槌砧更扣。令難悟者悟悟難悟法。若無方便云何利他。又如來初出不即說大。種種方便譬類言辭。引導眾生令離諸著。然後開佛知見示以一乘。是故殷勤稱歎方便。真實得顯功由善權。故言雖說種種道其實為一乘。更以異方便助顯第一義。佛智叵思議方便隨宜說。佛意難可測無有能得解。以百千方便令鈍

根者妙契寰中。上二觀智力用輕微。如富樓那化彼外道反見蚩弄。文殊暫往師徒靡風。欲得如來此方便者。若非中觀所不能成。故修第三觀也。五大精進者。欲為大事大用功力。法華云。如有勇健能為難事。不動不退方名薩埵。不顧身命何況財物。雖得菩提猶尚不息何況未得。上兩觀功微賞少。中觀功蓋天下賞窮解髻。為大精進修第三觀。修中道因緣甚多。為對出假觀略說五耳云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根者妙契寰中。上二觀智力用輕微。如富樓那化彼外道反見蚩弄。文殊暫往師徒靡風。欲得如來此方便者。若非中觀所不能成。故修第三觀也。五大精進者。欲為大事大用功力。法華云。如有勇健能為難事。不動不退方名薩埵。不顧身命何況財物。雖得菩提猶尚不息何況未得。上兩觀功微賞少。中觀功蓋天下賞窮解髻。為大精進修第三觀。修中道因緣甚多。為對出假觀略說五耳云云。

○三正修中觀者。此觀正破無明。無明懸絕非眼慮見知云何可觀。例如初觀觀真。真無色像亦無方所。但觀陰入界心三假之惑四句推求。巧修止觀。得無漏發名為見真。次觀觀假假復云何。但觀空智能令不空於一心中點示萬行。即發法眼遍知藥病。故名假觀。今觀無明亦復如是。觀二觀智當彼破惑名之為智。今望中道智還成惑。此惑是中智家障。故言智障。又此智障於中智中智不發。故名智障。前言智能障後言智被障。例如六十二見。見名慧性慧即世智。若望無漏此慧性與見思合能障於真。此二諦智與無明合障於中道亦復如是。又能障是惑。所障是中智。能所合論故言智障。云何觀此二智即是無明。若言是明種智現前。洞識諸佛十力無畏一切諸法。圓足覺了可得是明。而今不爾豈非無明。觀此無明即為三番一觀無明。二觀法性。三觀真緣。一觀無明者。空假之智與心相應。觀此二智為從法性生。為從無明生。為從法性無明合生。為從離生。若從法性法性無生。若從無明無明不實。亦不關中道。若合共生則有二過。若從離生則無因緣。中論云。諸法不自生云云。如是廣破如上因成中說。作此觀時泯然清淨。心無依倚亦不住著不覺不知。能觀所觀猶若虛空不可說示。雖未發真於四句中決定不執。譬如闇中遙望株杌不審人杌。人應六分動相。杌無六分是不動相。久住觀之心謂是杌亦不明了。起四句執即喻動相。動喻無常相不動喻常。久觀不已定知是常。不起四執而無明未破猶不了了。雖不了了定知一常一切常。行大直道無留難故。前見思塵沙久已穿徹。唯二觀智即喻金剛觀破智障名觀穿觀。安心此理名觀達觀此理不可思議名第一義空。待二乘頑境之空名為智慧。而此法性非智非不智。是為中觀具三義也。復次體達智障無明。無自他性共無因性畢竟不可得。如持戒比丘觀無蟲水。此中動者蟲耶塵耶。蟲即生相塵無生相。諦觀不已雖知是塵亦不明了。若謂無明有四性。性是生動。若無四性無性無生動。雖知不動亦不決定。雖不決定而決定觀常住不動。前生死涅槃二邊流動。上兩觀已止。唯有無明迴轉未息。今達心本源無明寂靜名止息止。安心此理名停止止。常住之理非止非不止。對無常動故言為止。即是非止非不止。是名中止具三義也。復次智障心中。即有三假四句止觀。信法迴轉四悉檀巧修。皆例如前說。如是四句即是觀門。若離此四無修觀處。善巧方便因門而通得見中道。見中道時非即四觀。若於一觀得入。餘句即融不須更修。若未通入。但勤修四句方便取悟。若執此四即為所燒遮壅不通。若無執滯即是觀無明四句得悟也。二約法性破 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三正修中觀者。此觀正破無明。無明懸絕非眼慮見知云何可觀。例如初觀觀真。真無色像亦無方所。但觀陰入界心三假之惑四句推求。巧修止觀。得無漏發名為見真。次觀觀假假復云何。但觀空智能令不空於一心中點示萬行。即發法眼遍知藥病。故名假觀。今觀無明亦復如是。觀二觀智當彼破惑名之為智。今望中道智還成惑。此惑是中智家障。故言智障。又此智障於中智中智不發。故名智障。前言智能障後言智被障。例如六十二見。見名慧性慧即世智。若望無漏此慧性與見思合能障於真。此二諦智與無明合障於中道亦復如是。又能障是惑。所障是中智。能所合論故言智障。云何觀此二智即是無明。若言是明種智現前。洞識諸佛十力無畏一切諸法。圓足覺了可得是明。而今不爾豈非無明。觀此無明即為三番一觀無明。二觀法性。三觀真緣。一觀無明者。空假之智與心相應。觀此二智為從法性生。為從無明生。為從法性無明合生。為從離生。若從法性法性無生。若從無明無明不實。亦不關中道。若合共生則有二過。若從離生則無因緣。中論云。諸法不自生云云。如是廣破如上因成中說。作此觀時泯然清淨。心無依倚亦不住著不覺不知。能觀所觀猶若虛空不可說示。雖未發真於四句中決定不執。譬如闇中遙望株杌不審人杌。人應六分動相。杌無六分是不動相。久住觀之心謂是杌亦不明了。起四句執即喻動相。動喻無常相不動喻常。久觀不已定知是常。不起四執而無明未破猶不了了。雖不了了定知一常一切常。行大直道無留難故。前見思塵沙久已穿徹。唯二觀智即喻金剛觀破智障名觀穿觀。安心此理名觀達觀此理不可思議名第一義空。待二乘頑境之空名為智慧。而此法性非智非不智。是為中觀具三義也。復次體達智障無明。無自他性共無因性畢竟不可得。如持戒比丘觀無蟲水。此中動者蟲耶塵耶。蟲即生相塵無生相。諦觀不已雖知是塵亦不明了。若謂無明有四性。性是生動。若無四性無性無生動。雖知不動亦不決定。雖不決定而決定觀常住不動。前生死涅槃二邊流動。上兩觀已止。唯有無明迴轉未息。今達心本源無明寂靜名止息止。安心此理名停止止。常住之理非止非不止。對無常動故言為止。即是非止非不止。是名中止具三義也。復次智障心中。即有三假四句止觀。信法迴轉四悉檀巧修。皆例如前說。如是四句即是觀門。若離此四無修觀處。善巧方便因門而通得見中道。見中道時非即四觀。若於一觀得入。餘句即融不須更修。若未通入。但勤修四句方便取悟。若執此四即為所燒遮壅不通。若無執滯即是觀無明四句得悟也。二約法性破

無明者。上四句觀於智障求無明生。決定叵得。或生一種解。或發一定。決謂無明即是法性。如此計者非是悟心。但發觀解。如闇見塵杌決謂塵杌。即當移觀觀於法性。為當無明心滅法性心生。為當不滅法性心生。為當亦滅不滅法性心生。為當非滅非不滅法性心生。若無明滅而法性生者。滅何能生。不滅生者明無明並。共生者即有二過。離則不可。不自不他不共不無因。如是四句一一句中。信法迴轉四悉善巧。即能得悟。通四門池。雖未得悟。決定謂此中道觀智能破無明。常如是學更不餘修也。三約真緣破無明者。觀此觀智待誰得名為智為非智。若橫待者。十方諸佛是智是明。待我無智明也。若竪待者。我於將來破除盲冥而得大明。待今是無智無明。如是智明為是緣修。為是真修。真緣合修。離真離緣。若緣修者緣是無常。云何生常。若是真修真不應修。釋此有兩家。一云。緣修顯真修。二云。緣修滅真自顯。真自顯是自生。由緣顯是他生。真緣合是共生。離真緣是無因生。四句求智不可得。亦不得無智。何以故。待智說無智智無故無所可待故無智亦無。若執真緣為是者。不能發中俱是障智。若不執者即是四門。若得契理理非真非緣。非共非離不可說示。若有機緣亦可四說。悉檀方便無復定執。隨緣異說聞即得道。所謂從無常生於常。大經云。因是無常而果是常。又云。從伊蘭子生栴檀樹。或時云。從法王種性中生即是真修。或言。因滅無明則得菩提燈。或言。非內觀非外觀而得是智慧云云。無得之得以是得無所得。入空意。無所得即是得。入假意。得無所得皆不可得。雙照得無得即中意。諸菩薩等或偏申一門。如天親明阿梨耶識為世諦。別有真如。此是論之正主。禪定助道皆是陪從莊嚴耳。如中論申畢竟空空為論主。其餘亦是助道耳。餘門亦應有菩薩作論申之。作論異說豈離四門因門有殊契會不異。若得此意何所乖諍苦興矛盾。若用四門修觀者。或樂或宜或對或入。一門既爾餘門亦然。觀行雖別得道何異。經論為緣不同。古來諍競難可通處。用此解釋。氷冶雲銷。如此觀行契教根理。印會允合有何是非。明眼之人依義不依語。有智之者必不生疑。無目無解徒勞愍怪詎可益乎。問。無明即法性法性即無明。無明破時法性破不。法性顯時無明顯不。答。然。理實無名對無明稱法性。法性顯則無明轉變為明。無明破則無無明。對誰復論法性耶。問。無明即法性。無復無明與誰相即。答。如為不識氷人指水是氷指氷是水。但有名字。寧復有二物相即耶。如一珠向月生水向日生火。不向則無水火。一物未曾二。而有水火之殊耳。四修中觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明者。上四句觀於智障求無明生。決定叵得。或生一種解。或發一定。決謂無明即是法性。如此計者非是悟心。但發觀解。如闇見塵杌決謂塵杌。即當移觀觀於法性。為當無明心滅法性心生。為當不滅法性心生。為當亦滅不滅法性心生。為當非滅非不滅法性心生。若無明滅而法性生者。滅何能生。不滅生者明無明並。共生者即有二過。離則不可。不自不他不共不無因。如是四句一一句中。信法迴轉四悉善巧。即能得悟。通四門池。雖未得悟。決定謂此中道觀智能破無明。常如是學更不餘修也。三約真緣破無明者。觀此觀智待誰得名為智為非智。若橫待者。十方諸佛是智是明。待我無智明也。若竪待者。我於將來破除盲冥而得大明。待今是無智無明。如是智明為是緣修。為是真修。真緣合修。離真離緣。若緣修者緣是無常。云何生常。若是真修真不應修。釋此有兩家。一云。緣修顯真修。二云。緣修滅真自顯。真自顯是自生。由緣顯是他生。真緣合是共生。離真緣是無因生。四句求智不可得。亦不得無智。何以故。待智說無智智無故無所可待故無智亦無。若執真緣為是者。不能發中俱是障智。若不執者即是四門。若得契理理非真非緣。非共非離不可說示。若有機緣亦可四說。悉檀方便無復定執。隨緣異說聞即得道。所謂從無常生於常。大經云。因是無常而果是常。又云。從伊蘭子生栴檀樹。或時云。從法王種性中生即是真修。或言。因滅無明則得菩提燈。或言。非內觀非外觀而得是智慧云云。無得之得以是得無所得。入空意。無所得即是得。入假意。得無所得皆不可得。雙照得無得即中意。諸菩薩等或偏申一門。如天親明阿梨耶識為世諦。別有真如。此是論之正主。禪定助道皆是陪從莊嚴耳。如中論申畢竟空空為論主。其餘亦是助道耳。餘門亦應有菩薩作論申之。作論異說豈離四門因門有殊契會不異。若得此意何所乖諍苦興矛盾。若用四門修觀者。或樂或宜或對或入。一門既爾餘門亦然。觀行雖別得道何異。經論為緣不同。古來諍競難可通處。用此解釋。氷冶雲銷。如此觀行契教根理。印會允合有何是非。明眼之人依義不依語。有智之者必不生疑。無目無解徒勞愍怪詎可益乎。問。無明即法性法性即無明。無明破時法性破不。法性顯時無明顯不。答。然。理實無名對無明稱法性。法性顯則無明轉變為明。無明破則無無明。對誰復論法性耶。問。無明即法性。無復無明與誰相即。答。如為不識氷人指水是氷指氷是水。但有名字。寧復有二物相即耶。如一珠向月生水向日生火。不向則無水火。一物未曾二。而有水火之殊耳。四修中觀

位者。前兩止為中道雙遮方便。兩觀是雙照方便。因此遮照得入中道。自然雙流自然雙照。修此雙流凡有三處。若別接通者。七地論修八地論證。別教十迴向論修登地論證。如此修證高遠迢遰。初心眾生尚不得修乾慧。云何能證八地耶。此中道觀於凡無益。又初心尚未入十信至迴向。若無迴向豈得修中。無修則無證。此中道觀於凡夫人望崖無益。今明圓教五品之初。秖是凡地。即能圓觀三諦修於中空坐如來座。修寂滅忍著如來衣。修佛定慧以如來莊嚴而自莊嚴。修無緣慈入如來室。始從初品進入第五相似法起。見鵠知池望煙驗火。即是相似位人入六根清淨也。例如外道不修念處永無煖分。二觀亦爾。不修中道似解不發。今五品修中能生似解。轉入初住即破無明。故華嚴解初住云。無染如虛空。清淨妙法身湛然應一切。正使及習一時皆盡無有遺餘。初發過牟尼。此之謂也。始自初品終至初住。一生可修一生可證。不待位登七地。爾乃修習。何暇歡喜始入雙流。前教所以高其位者。方便之說。圓教位下者。真實之說。法華云。如此之事是我方便。諸佛亦然。今當為汝說最實事。即此意也。復次三藏菩薩坐道場時猶是具惑。故無雙流。雙流位在佛耳。通教有別來接者雙流位在八地。別教雙流位在初地。故漸漸引之。其位稍低。實意彌顯也。雖言初住破一分無明是雙流位。此是略語。譬如舉帆一日三千略言一日耳。又如禪有九品此亦大較。如佛得四禪身子不知。身子入四禪目連不知。目連入四禪諸比丘不知。如此往推禪不啻九品。初住亦爾。言一品者亦無量品。此位能遍法界作佛事。不可限量。如首楞嚴華嚴中廣說。尚示八相何況餘耶云云。前兩觀後已結成破法遍如上說。今中道正觀觀無明法性。不依二邊不依四句。畢竟清淨無倚無著。故淨名云。稽首如空無所依。此智豁開一破一切破。靡所不遍故名破法遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位者。前兩止為中道雙遮方便。兩觀是雙照方便。因此遮照得入中道。自然雙流自然雙照。修此雙流凡有三處。若別接通者。七地論修八地論證。別教十迴向論修登地論證。如此修證高遠迢遰。初心眾生尚不得修乾慧。云何能證八地耶。此中道觀於凡無益。又初心尚未入十信至迴向。若無迴向豈得修中。無修則無證。此中道觀於凡夫人望崖無益。今明圓教五品之初。秖是凡地。即能圓觀三諦修於中空坐如來座。修寂滅忍著如來衣。修佛定慧以如來莊嚴而自莊嚴。修無緣慈入如來室。始從初品進入第五相似法起。見鵠知池望煙驗火。即是相似位人入六根清淨也。例如外道不修念處永無煖分。二觀亦爾。不修中道似解不發。今五品修中能生似解。轉入初住即破無明。故華嚴解初住云。無染如虛空。清淨妙法身湛然應一切。正使及習一時皆盡無有遺餘。初發過牟尼。此之謂也。始自初品終至初住。一生可修一生可證。不待位登七地。爾乃修習。何暇歡喜始入雙流。前教所以高其位者。方便之說。圓教位下者。真實之說。法華云。如此之事是我方便。諸佛亦然。今當為汝說最實事。即此意也。復次三藏菩薩坐道場時猶是具惑。故無雙流。雙流位在佛耳。通教有別來接者雙流位在八地。別教雙流位在初地。故漸漸引之。其位稍低。實意彌顯也。雖言初住破一分無明是雙流位。此是略語。譬如舉帆一日三千略言一日耳。又如禪有九品此亦大較。如佛得四禪身子不知。身子入四禪目連不知。目連入四禪諸比丘不知。如此往推禪不啻九品。初住亦爾。言一品者亦無量品。此位能遍法界作佛事。不可限量。如首楞嚴華嚴中廣說。尚示八相何況餘耶云云。前兩觀後已結成破法遍如上說。今中道正觀觀無明法性。不依二邊不依四句。畢竟清淨無倚無著。故淨名云。稽首如空無所依。此智豁開一破一切破。靡所不遍故名破法遍也。

○第二約餘門明破法遍者。上約無生一門。竪修三觀徹照三諦破法遍。無量諸門望無生門餘門是橫。譬如徑直重門此則名竪。齊並邐迤故稱為橫。若橫若竪皆得見王。故約橫論觀辨破法遍也。橫門者如中論八不。不生不滅不常不斷。不一不異不來不去。一論明八門。諸經論則無量。或不有不無不垢不淨。不住不著不受不取。不虛不實不縛不脫。如此等諸教行門其數無量。俱皆能通故稱為門。中論云。若深觀不常不斷。即入無生無滅義。何以故。不生即不異。不滅即不一。生名集成即異義。滅名散壞即一義。不生即不常。不滅即不斷。不生即不來。不滅即不去。不生即不垢。不滅即不淨。不生即不增。不滅即不減。不生即不縛。不滅即不脫。不生即不有。不滅即不無。是故深觀不生不滅即是諸門義也。若無生門觀陰界入次第不次第。乃至三障四魔者。餘門亦如是。若無生門觀心如工畵師造種種五陰。一切世間中。莫不從心造。一陰界入一切陰界入。一性相體力。一切性相體力等。餘門亦如是。若無生門發真正菩提心起四弘誓願。餘門亦如是。若無生門安心止觀自行化他。信法迴轉善巧悉檀。餘門亦如是。若無生門識有無破單複具足無言說見。一一皆有三假四觀。如是不自不他不共不無因者。餘門亦如是。若無生門破見有七萬二千三百八十四止觀者。餘門亦如是。若無生門觀智障自生非自生。故說自生空。自生空非自空故說自生假。自假非假自空非空故說自生中。自中不但中雙照空假。故說三觀一心者。餘諸門亦如是。若無生門觀智障他生非他生。共生非共生無因生非無因生。乃至三觀一心者。餘門亦如是。若無生門觀智障自滅非自滅故說自滅空。自空非自空故說自滅假。自假非假自空非空。故說自滅中。自滅中不但中雙照空假。故說自滅三觀一心者。餘門亦如是。若無生門觀智障他滅非他滅。共滅非共滅。無因滅非無因滅。乃至三觀一心者。餘門亦如是。若無生門自待非自待故說自待空。自空非自空故說自待假。自空非空自假非假。故說自待中。自中不但中雙照二諦。故說三觀一心者。餘門亦如是。若無生門他待非他待。共待非共待。無因待非無因待。乃至三觀一心者。餘門亦如是。若無生門三觀結成破法遍者。餘門亦如是。以無生門如上等諸法度入餘門。縱橫無礙。如金剛刀無能障者。若得此意通釋經論隨義迴轉。文義允當無處不合。所以者何。若將此義釋無行經。即轉無生意入無行門。所謂諦無行智無行菩提心無行。安心於止觀無行。破見思無知無明等無行。生死涅槃中間等皆無行。無行行無行位無行教。如是等一切悉入無行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第二約餘門明破法遍者。上約無生一門。竪修三觀徹照三諦破法遍。無量諸門望無生門餘門是橫。譬如徑直重門此則名竪。齊並邐迤故稱為橫。若橫若竪皆得見王。故約橫論觀辨破法遍也。橫門者如中論八不。不生不滅不常不斷。不一不異不來不去。一論明八門。諸經論則無量。或不有不無不垢不淨。不住不著不受不取。不虛不實不縛不脫。如此等諸教行門其數無量。俱皆能通故稱為門。中論云。若深觀不常不斷。即入無生無滅義。何以故。不生即不異。不滅即不一。生名集成即異義。滅名散壞即一義。不生即不常。不滅即不斷。不生即不來。不滅即不去。不生即不垢。不滅即不淨。不生即不增。不滅即不減。不生即不縛。不滅即不脫。不生即不有。不滅即不無。是故深觀不生不滅即是諸門義也。若無生門觀陰界入次第不次第。乃至三障四魔者。餘門亦如是。若無生門觀心如工畵師造種種五陰。一切世間中。莫不從心造。一陰界入一切陰界入。一性相體力。一切性相體力等。餘門亦如是。若無生門發真正菩提心起四弘誓願。餘門亦如是。若無生門安心止觀自行化他。信法迴轉善巧悉檀。餘門亦如是。若無生門識有無破單複具足無言說見。一一皆有三假四觀。如是不自不他不共不無因者。餘門亦如是。若無生門破見有七萬二千三百八十四止觀者。餘門亦如是。若無生門觀智障自生非自生。故說自生空。自生空非自空故說自生假。自假非假自空非空故說自生中。自中不但中雙照空假。故說三觀一心者。餘諸門亦如是。若無生門觀智障他生非他生。共生非共生無因生非無因生。乃至三觀一心者。餘門亦如是。若無生門觀智障自滅非自滅故說自滅空。自空非自空故說自滅假。自假非假自空非空。故說自滅中。自滅中不但中雙照空假。故說自滅三觀一心者。餘門亦如是。若無生門觀智障他滅非他滅。共滅非共滅。無因滅非無因滅。乃至三觀一心者。餘門亦如是。若無生門自待非自待故說自待空。自空非自空故說自待假。自空非空自假非假。故說自待中。自中不但中雙照二諦。故說三觀一心者。餘門亦如是。若無生門他待非他待。共待非共待。無因待非無因待。乃至三觀一心者。餘門亦如是。若無生門三觀結成破法遍者。餘門亦如是。以無生門如上等諸法度入餘門。縱橫無礙。如金剛刀無能障者。若得此意通釋經論隨義迴轉。文義允當無處不合。所以者何。若將此義釋無行經。即轉無生意入無行門。所謂諦無行智無行菩提心無行。安心於止觀無行。破見思無知無明等無行。生死涅槃中間等皆無行。無行行無行位無行教。如是等一切悉入無行

門中說。究竟具足也。若釋金剛般若經。即轉無生意度入不住門中。種種不住。不住色布施。不住聲香味觸布施。不住境智布施。不住慈悲布施。不住見思中布施。不住無知無明中布施。是名檀波羅蜜。不住色中持戒。乃至不住色中般若。初地不應住乃至十地不應住。雖諸法不住。以無住法住般若中。即是入空。以無住法住世諦即是入假。以無住法住實相即是入中。此無住慧即是金剛三昧。能破磐石砂礫徹至本際。故仁王經三處明金剛三昧。七地初地初住。即是金剛無住釋三教位義。又云。釋迦牟尼入大寂定金剛三昧。若爾者。常途不應云無礙道有金剛斷道無金剛。經云佛有。豈非斷道有耶。天親無著論。開善廣解。詎出無生無住之意耶。略舉二經。示度曲之端耳。若得此意千經萬論豁矣無礙。此是學觀之初章。思義之根本。釋異之妙慧。入道之指歸。綱骨曠大事理具足。解一千從法門自在云云。問。無生一門申一切佛法。復何用餘門耶。答。法相如此二義相須。人人不同各各自行應須餘門。如淨名三十二菩薩各說已入不二法門。若言生滅是生死為二。不生不滅則無二。乃是空門何關中道。今解。生是生死滅是涅槃是為二。雙遮二邊得入中道。是為入不二法門。此菩薩自說己門不說他門。華嚴云。我唯知此一門。即是各說入門門則無量也。又他緣不同逗化非一。前一番人聞說無生無滅得悟。餘非其宜所以無益。次菩薩更說不垢不淨入不二門。當其所宜聞之得道。是則橫門無量。八千菩薩各各說之。云何難言一門足耶。復次行人依無生門修四三昧。或時歡喜頂受。或信善心生。或惡覺執破。或恍恍欲悟。若爾者。此無生門是其道門。若不爾非其門也。當更從無滅門入。喜生。善發。執破。近道。當知無滅是其道門。不爾。於其非門。如是廣歷眾門一一檢試。會有相應。張羅既廣心鳥自獲。為是義故將橫約竪以顯門通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門中說。究竟具足也。若釋金剛般若經。即轉無生意度入不住門中。種種不住。不住色布施。不住聲香味觸布施。不住境智布施。不住慈悲布施。不住見思中布施。不住無知無明中布施。是名檀波羅蜜。不住色中持戒。乃至不住色中般若。初地不應住乃至十地不應住。雖諸法不住。以無住法住般若中。即是入空。以無住法住世諦即是入假。以無住法住實相即是入中。此無住慧即是金剛三昧。能破磐石砂礫徹至本際。故仁王經三處明金剛三昧。七地初地初住。即是金剛無住釋三教位義。又云。釋迦牟尼入大寂定金剛三昧。若爾者。常途不應云無礙道有金剛斷道無金剛。經云佛有。豈非斷道有耶。天親無著論。開善廣解。詎出無生無住之意耶。略舉二經。示度曲之端耳。若得此意千經萬論豁矣無礙。此是學觀之初章。思義之根本。釋異之妙慧。入道之指歸。綱骨曠大事理具足。解一千從法門自在云云。問。無生一門申一切佛法。復何用餘門耶。答。法相如此二義相須。人人不同各各自行應須餘門。如淨名三十二菩薩各說已入不二法門。若言生滅是生死為二。不生不滅則無二。乃是空門何關中道。今解。生是生死滅是涅槃是為二。雙遮二邊得入中道。是為入不二法門。此菩薩自說己門不說他門。華嚴云。我唯知此一門。即是各說入門門則無量也。又他緣不同逗化非一。前一番人聞說無生無滅得悟。餘非其宜所以無益。次菩薩更說不垢不淨入不二門。當其所宜聞之得道。是則橫門無量。八千菩薩各各說之。云何難言一門足耶。復次行人依無生門修四三昧。或時歡喜頂受。或信善心生。或惡覺執破。或恍恍欲悟。若爾者。此無生門是其道門。若不爾非其門也。當更從無滅門入。喜生。善發。執破。近道。當知無滅是其道門。不爾。於其非門。如是廣歷眾門一一檢試。會有相應。張羅既廣心鳥自獲。為是義故將橫約竪以顯門通也。

○第三橫竪一心明止觀者。如上所說橫竪深廣破一切邪執。申一切經論修一切觀行。逗一切根緣。迴轉無窮言煩難見。今當結束出其正意。若無生門千萬重疊。秖是無明一念因緣所生法。即空即假即中不思議三諦。一心三觀一切種智。佛眼等法耳。無生門既爾。諸餘橫門亦復如是。雖種種說秖一心三觀。故無橫無竪。但一心修止觀。又為二。一總明一心。二歷餘一心。總者。秖約無明一念心。此心具三諦。體達一觀此觀具三觀。若不得前來橫竪諸說。如此境智何由可解。前說一念無明與法性合。即有一切百千夢事。一陰界入一切陰界入。無量單複具足無言等見。三界九地一切諸思。十六門破等諸法。先已次第橫竪聞竟。今聞一心因緣生法者。即懸超前來一切次第因緣生法。懸識不可思議因緣生法。前說諸法皆三假四句。句句求實不可得。單複諸見皆空。九地諸思皆空。十六門皆空。先已聞故。今聞一心即是空。懸超前來次第諸空。懸識不可思議畢竟妙空。前來所明諸假覆疎倒入。分別藥病授藥等法先已聞故。今聞一心即假。懸超前來次第之假。懸識雙照二諦之假。今聞非空非假者。懸超前來諸空皆非空諸假皆非假。又前來分別一切非有非無。單見中非有非無。複見中非有非無。具足中非有非無。三藏中非有非無。通門非有非無。別門非有非無。前已聞故。今聞非有非無。懸超前來諸非有非無。懸識中道不可思議非有非無。如此三諦一心中解者。此人難得。何以故。約心論無明還約心論因緣所生法。故有前來一切法。約心即空。故有前來諸空。還約心論假故有前來出假等。亦約心論法界故有中道非空非假。三諦具足秖在一心。分別相貌如次第說。若論道理秖在一心。即空即假即中。如一剎那而有三相。三相不同生住滅異。一心三觀亦如是。生喻假有滅喻空無住喻非空非有。三諦不同而秖一念。如生住滅異秖一剎那。三觀三智三止三眼。例則可知。如是觀者。則是眾生開佛知見。言眾生者。貪恚癡心皆計有我我即眾生。我逐心起。心起三毒即名眾生。此心起時即空即假即中。隨心起念止觀具足。觀名佛知止名佛見。於念念中止觀現前。即是眾生開佛知見。此觀成就名初隨喜品。讀誦扶助此觀轉明。成第二品。如行而說資心轉明。成第三品。兼行六度功德轉深。成第四品。具行六度事理無減。成第五品。第五品轉入六根清淨。名相似位。故法華云。雖未得無漏而其意根清淨若此。從相似位進入銅輪。破無明得無生忍。四十二地諸位。故法華云。得如是無漏清淨之果報。亦是三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。以賢聖例佛。指妙覺是報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第三橫竪一心明止觀者。如上所說橫竪深廣破一切邪執。申一切經論修一切觀行。逗一切根緣。迴轉無窮言煩難見。今當結束出其正意。若無生門千萬重疊。秖是無明一念因緣所生法。即空即假即中不思議三諦。一心三觀一切種智。佛眼等法耳。無生門既爾。諸餘橫門亦復如是。雖種種說秖一心三觀。故無橫無竪。但一心修止觀。又為二。一總明一心。二歷餘一心。總者。秖約無明一念心。此心具三諦。體達一觀此觀具三觀。若不得前來橫竪諸說。如此境智何由可解。前說一念無明與法性合。即有一切百千夢事。一陰界入一切陰界入。無量單複具足無言等見。三界九地一切諸思。十六門破等諸法。先已次第橫竪聞竟。今聞一心因緣生法者。即懸超前來一切次第因緣生法。懸識不可思議因緣生法。前說諸法皆三假四句。句句求實不可得。單複諸見皆空。九地諸思皆空。十六門皆空。先已聞故。今聞一心即是空。懸超前來次第諸空。懸識不可思議畢竟妙空。前來所明諸假覆疎倒入。分別藥病授藥等法先已聞故。今聞一心即假。懸超前來次第之假。懸識雙照二諦之假。今聞非空非假者。懸超前來諸空皆非空諸假皆非假。又前來分別一切非有非無。單見中非有非無。複見中非有非無。具足中非有非無。三藏中非有非無。通門非有非無。別門非有非無。前已聞故。今聞非有非無。懸超前來諸非有非無。懸識中道不可思議非有非無。如此三諦一心中解者。此人難得。何以故。約心論無明還約心論因緣所生法。故有前來一切法。約心即空。故有前來諸空。還約心論假故有前來出假等。亦約心論法界故有中道非空非假。三諦具足秖在一心。分別相貌如次第說。若論道理秖在一心。即空即假即中。如一剎那而有三相。三相不同生住滅異。一心三觀亦如是。生喻假有滅喻空無住喻非空非有。三諦不同而秖一念。如生住滅異秖一剎那。三觀三智三止三眼。例則可知。如是觀者。則是眾生開佛知見。言眾生者。貪恚癡心皆計有我我即眾生。我逐心起。心起三毒即名眾生。此心起時即空即假即中。隨心起念止觀具足。觀名佛知止名佛見。於念念中止觀現前。即是眾生開佛知見。此觀成就名初隨喜品。讀誦扶助此觀轉明。成第二品。如行而說資心轉明。成第三品。兼行六度功德轉深。成第四品。具行六度事理無減。成第五品。第五品轉入六根清淨。名相似位。故法華云。雖未得無漏而其意根清淨若此。從相似位進入銅輪。破無明得無生忍。四十二地諸位。故法華云。得如是無漏清淨之果報。亦是三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。以賢聖例佛。指妙覺是報。

大經云得無上報者。有現報故名無上報。無生後故言佛無報。大經亦云。子果果子。以現報故即如子果。無後報故不名果子云云。又金光明稱為應身境智相應也。就境為法身。就智為報身。起用為應身。以得法身故常恒不變。法身清淨。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際也。寶性論云。常即不生。恒即不老。清淨即不病。不變即不死。法身是淨德。廣大如法界是我德。究竟如虛空是樂德。盡未來際是常德。故知初住法身即具如是常樂我淨。無生老死也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大經云得無上報者。有現報故名無上報。無生後故言佛無報。大經亦云。子果果子。以現報故即如子果。無後報故不名果子云云。又金光明稱為應身境智相應也。就境為法身。就智為報身。起用為應身。以得法身故常恒不變。法身清淨。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際也。寶性論云。常即不生。恒即不老。清淨即不病。不變即不死。法身是淨德。廣大如法界是我德。究竟如虛空是樂德。盡未來際是常德。故知初住法身即具如是常樂我淨。無生老死也云云。

○歷餘一心三觀者。若總無明心未必是宜。更歷餘心或欲心瞋心慢心。此等心起即空即假即中。還如總中所說云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○歷餘一心三觀者。若總無明心未必是宜。更歷餘心或欲心瞋心慢心。此等心起即空即假即中。還如總中所說云云。

○前來所說但觀識陰作如此說。餘四陰亦如是。十二入十八界亦如是。是名觀陰界入境破法遍竟。問。入假中有因緣。入空何意無。入空以四門料簡。假中何意無。答。入空亦有。略故不說耳。何者。謂為解脫故為脫他故。為慧命故為無漏故為法位故。夫生死縛著勞我精神。非空不解。自既有縛能解他縛無有是處。為脫他故應須入空。賢聖以慧為命。慧命非空不立。諸神通中無漏通勝。為勝神通故。應須入空。又法位非慧不入。空慧能速入法位。入空因緣甚多。例後故說五耳。夫空觀通於小大偏圓。欲分別不濫。須四門料簡。假中不雜小故不用耳。空觀二種。析空專在小。體空小大共。今之料簡簡於體空。雖同用體所為處別故須料簡。別圓能通雖各四門所通處同。故料簡則閑耳。智障者。異解不同。今出達摩欝多羅釋。煩惱是惑心故煩惱是障。智是明解云何說智為障。智有二種。證智識智。識智分別體違想順。想順故說為智。體違分別與證智為礙。故說智為障。又佛於二障得解脫。涅槃云。斷愛故得心解脫。斷無明故得智解脫。地持中說愛為煩惱首。故心解脫對治煩惱障也。遠離一切無明穢污。於一切所知知無障礙名智淨。智淨即慧解脫。若以智所知礙名智障者。以無明故於智有礙。正以無明為智障體也。入大乘論云。出世間無明是智障。世間無明賢聖已遠離。即是先斷煩惱障也。二障俱是煩惱。云何以無明為智障。無明是即智之惑。以智為體即智說障。例如無為生死即無為而說生死。以無為為名也。愛即四住地也。亦能障智。然是異心之惑。解惑不俱體是煩惱。故當體為名名煩惱障。復次愛能令諸有相續。能令心煩與心作惱。雖無明覆蔽然生由愛水。招生功強。故名愛為煩惱障。無明不了正與解脫反。愛性雖違然以無明為本。無明性迷障智義顯。故從所障名為智障。無明有二。一迷理。二迷事。何者是智障。地持說。二乘無漏人無我智為煩惱障淨智。佛菩薩法無我智為智障淨智。若爾。二俱是迷理為智障。又智所知礙名為智障者。於一切法知無障礙。即於事中知無障礙。但是迷事為智障。若爾。何者為定。照事照理之智。智雖有二二無別體。智障無明亦無二性。雖有二說而無二也。又心智為障者。究尋分別智礙於如實不得證智。此亦即智是障。以滅想滅心故有斷智之義。若捨分別即向智障清淨。又非是條然。故智亦不斷。是以經有不失福之言。百論引佛說於福莫畏者助道應行也。人作一向之論。便有斷不斷二途。計無矛盾勿生偏執競也。問。瓔珞云。第三觀初地現前。今云何或說在八地。或說在初住。答。借義相成。或借高成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○前來所說但觀識陰作如此說。餘四陰亦如是。十二入十八界亦如是。是名觀陰界入境破法遍竟。問。入假中有因緣。入空何意無。入空以四門料簡。假中何意無。答。入空亦有。略故不說耳。何者。謂為解脫故為脫他故。為慧命故為無漏故為法位故。夫生死縛著勞我精神。非空不解。自既有縛能解他縛無有是處。為脫他故應須入空。賢聖以慧為命。慧命非空不立。諸神通中無漏通勝。為勝神通故。應須入空。又法位非慧不入。空慧能速入法位。入空因緣甚多。例後故說五耳。夫空觀通於小大偏圓。欲分別不濫。須四門料簡。假中不雜小故不用耳。空觀二種。析空專在小。體空小大共。今之料簡簡於體空。雖同用體所為處別故須料簡。別圓能通雖各四門所通處同。故料簡則閑耳。智障者。異解不同。今出達摩欝多羅釋。煩惱是惑心故煩惱是障。智是明解云何說智為障。智有二種。證智識智。識智分別體違想順。想順故說為智。體違分別與證智為礙。故說智為障。又佛於二障得解脫。涅槃云。斷愛故得心解脫。斷無明故得智解脫。地持中說愛為煩惱首。故心解脫對治煩惱障也。遠離一切無明穢污。於一切所知知無障礙名智淨。智淨即慧解脫。若以智所知礙名智障者。以無明故於智有礙。正以無明為智障體也。入大乘論云。出世間無明是智障。世間無明賢聖已遠離。即是先斷煩惱障也。二障俱是煩惱。云何以無明為智障。無明是即智之惑。以智為體即智說障。例如無為生死即無為而說生死。以無為為名也。愛即四住地也。亦能障智。然是異心之惑。解惑不俱體是煩惱。故當體為名名煩惱障。復次愛能令諸有相續。能令心煩與心作惱。雖無明覆蔽然生由愛水。招生功強。故名愛為煩惱障。無明不了正與解脫反。愛性雖違然以無明為本。無明性迷障智義顯。故從所障名為智障。無明有二。一迷理。二迷事。何者是智障。地持說。二乘無漏人無我智為煩惱障淨智。佛菩薩法無我智為智障淨智。若爾。二俱是迷理為智障。又智所知礙名為智障者。於一切法知無障礙。即於事中知無障礙。但是迷事為智障。若爾。何者為定。照事照理之智。智雖有二二無別體。智障無明亦無二性。雖有二說而無二也。又心智為障者。究尋分別智礙於如實不得證智。此亦即智是障。以滅想滅心故有斷智之義。若捨分別即向智障清淨。又非是條然。故智亦不斷。是以經有不失福之言。百論引佛說於福莫畏者助道應行也。人作一向之論。便有斷不斷二途。計無矛盾勿生偏執競也。問。瓔珞云。第三觀初地現前。今云何或說在八地。或說在初住。答。借義相成。或借高成

下故言八地。或借下成高故言初住。瓔珞明別教故言初地。問。假中兩觀明三根人修位。初觀不見判修位。答。後觀悉入位方修假中。故約位判三根淺深。初觀始於凡地無位可判淺深。又瓔珞亦有。文云。四地名須陀洹。此應是下根。又三地明須陀洹此應是中根。或初地明須陀洹此語上根(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下故言八地。或借下成高故言初住。瓔珞明別教故言初地。問。假中兩觀明三根人修位。初觀不見判修位。答。後觀悉入位方修假中。故約位判三根淺深。初觀始於凡地無位可判淺深。又瓔珞亦有。文云。四地名須陀洹。此應是下根。又三地明須陀洹此應是中根。或初地明須陀洹此語上根(云云)。