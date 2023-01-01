摩訶止觀卷第四(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第四(上)

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

第六明方便者。方便名善巧。善巧修行以微少善根。能令無量行成解發入菩薩位。大論云。能以少施少戒出過聲聞辟支佛上。即此義也。又方便者眾緣和合也。以能和合成因。亦能和合取果。大品經言。如來身者不從一因一緣生。從無量功德生如來身。顯此巧能故論方便。若依漸次即有四種方便。方便各有遠近。如阿毘曇明五停心為遠。四善根為近。通別方便例可意知。圓教以假名五品觀行等位去真猶遙。名遠方便。六根清淨相似隣真。名近方便。今就五品之前假名位中。復論遠近。二十五法為遠方便。十種境界為近方便。橫竪該羅十觀具足。成觀行位能發真似。名近方便。今釋遠方便略為五。一具五緣。二呵五欲。三棄五蓋。四調五事。五行五法。夫道不孤運弘之在人。人弘勝法假緣進道。所以須具五緣。緣力既具當割諸嗜欲。嗜欲外屏當內淨其心。其心若寂當調試五事。五事調已行於五法。必至所在。譬如陶師若欲得器。先擇良處。無砂無鹵草水豐便可立作所。次息餘際務。際務不靜安得就功。雖息外緣身內有疾云何執作。身雖康壯泥輪不調不成器物。上緣雖整不專於業。廢不相續永無辦理。止觀五緣亦復如是。有待之身必假資藉如彼好處。呵厭塵欲如斷外緣。棄絕五蓋如治內疾。調適五事如學輪繩。行於五法如作不廢。世間淺事非緣不合。何況出世之道。若無弄引何易可階。故歷二十五法約事為觀。調麁入細檢散令靜故為止觀遠方便也。此五法三科出大論。一種出禪經。一是諸禪師立。一具五緣者。一持戒清淨。二衣食具足。三閑居靜處。四息諸緣務。五得善知識。禪經云。四緣雖具足開導由良師。故用五法為入道梯隥。一闕則妨事。釋此具如次第禪門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明方便者。方便名善巧。善巧修行以微少善根。能令無量行成解發入菩薩位。大論云。能以少施少戒出過聲聞辟支佛上。即此義也。又方便者眾緣和合也。以能和合成因。亦能和合取果。大品經言。如來身者不從一因一緣生。從無量功德生如來身。顯此巧能故論方便。若依漸次即有四種方便。方便各有遠近。如阿毘曇明五停心為遠。四善根為近。通別方便例可意知。圓教以假名五品觀行等位去真猶遙。名遠方便。六根清淨相似隣真。名近方便。今就五品之前假名位中。復論遠近。二十五法為遠方便。十種境界為近方便。橫竪該羅十觀具足。成觀行位能發真似。名近方便。今釋遠方便略為五。一具五緣。二呵五欲。三棄五蓋。四調五事。五行五法。夫道不孤運弘之在人。人弘勝法假緣進道。所以須具五緣。緣力既具當割諸嗜欲。嗜欲外屏當內淨其心。其心若寂當調試五事。五事調已行於五法。必至所在。譬如陶師若欲得器。先擇良處。無砂無鹵草水豐便可立作所。次息餘際務。際務不靜安得就功。雖息外緣身內有疾云何執作。身雖康壯泥輪不調不成器物。上緣雖整不專於業。廢不相續永無辦理。止觀五緣亦復如是。有待之身必假資藉如彼好處。呵厭塵欲如斷外緣。棄絕五蓋如治內疾。調適五事如學輪繩。行於五法如作不廢。世間淺事非緣不合。何況出世之道。若無弄引何易可階。故歷二十五法約事為觀。調麁入細檢散令靜故為止觀遠方便也。此五法三科出大論。一種出禪經。一是諸禪師立。一具五緣者。一持戒清淨。二衣食具足。三閑居靜處。四息諸緣務。五得善知識。禪經云。四緣雖具足開導由良師。故用五法為入道梯隥。一闕則妨事。釋此具如次第禪門。

○此中明持戒清淨。即四意。一列戒名。二明持戒。三明犯戒。四明懺淨。列名者。經論出處甚多。且依釋論有十種戒。所謂不缺。不破。不穿。不雜。隨道。無著。智所讚。自在。隨定。具足。此十通用性戒為根本。大論云。性戒者是尸羅身口等八種。謂身三口四更加不飲酒。是淨命防意地。又云。十善是尸羅。佛不出世世常有之。故名舊戒。佛不出世凡夫亦修八禪。故名舊定。外道邪見六十二等舊醫乳藥名為舊慧。常途云。無客定無漏導八禪耳。今難此語。亦應無漏導十善也。戒慧既有客法。定何獨無。今用三歸五戒二百五十。為客戒。根本十種得戒人者。如佛自言善來比丘。自然已得具足戒。如摩訶迦葉自誓因緣得具足戒。如憍陳如見諦故受具足戒。如波闍波提比丘尼。以八敬法受具足戒。如達磨提那比丘尼遣信受具足戒。如須陀耶沙彌論義受具足戒。如耶舍比丘等善來受具足戒。如跋陀羅波楞伽加三歸受具足戒。如邊地第五律師受具足戒。中國十人白四羯磨受具足戒。客戒人也。根本淨禪觀練熏。修為客定。四諦慧為客慧。佛出方有也。性戒者。莫問受與不受犯即是罪。受與不受持即是善。若受戒持生福。犯獲罪。不受無福。不受犯無罪。如伐草害畜罪。同。對首懺。二罪俱滅。大論解云。違無作罪同滅耳而償命猶在。故知受得之戒與性戒有異也。故四分問遮法云。不犯邊罪不。邊罪即性罪也。此罪障優婆塞戒。何況大戒。若性戒清淨。是戒度根本解脫初因。因此性戒。得有無作受得之戒。小乘明義無作戒即是第三聚。大乘中法鼓經。但明色心無第三聚。心無盡故戒亦無盡。若就律儀戒。論無作可解。定共戒無作者與定俱發。有人言。入定時有出定時無。有人言。無作依定。定在不失。定退即謝也。道共戒無作者。此無作依道。道無失故此戒亦無失。戒定道共。通是戒名說。通以性戒為本。故經云。依因此戒。能生禪定及滅苦智慧。即此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○此中明持戒清淨。即四意。一列戒名。二明持戒。三明犯戒。四明懺淨。列名者。經論出處甚多。且依釋論有十種戒。所謂不缺。不破。不穿。不雜。隨道。無著。智所讚。自在。隨定。具足。此十通用性戒為根本。大論云。性戒者是尸羅身口等八種。謂身三口四更加不飲酒。是淨命防意地。又云。十善是尸羅。佛不出世世常有之。故名舊戒。佛不出世凡夫亦修八禪。故名舊定。外道邪見六十二等舊醫乳藥名為舊慧。常途云。無客定無漏導八禪耳。今難此語。亦應無漏導十善也。戒慧既有客法。定何獨無。今用三歸五戒二百五十。為客戒。根本十種得戒人者。如佛自言善來比丘。自然已得具足戒。如摩訶迦葉自誓因緣得具足戒。如憍陳如見諦故受具足戒。如波闍波提比丘尼。以八敬法受具足戒。如達磨提那比丘尼遣信受具足戒。如須陀耶沙彌論義受具足戒。如耶舍比丘等善來受具足戒。如跋陀羅波楞伽加三歸受具足戒。如邊地第五律師受具足戒。中國十人白四羯磨受具足戒。客戒人也。根本淨禪觀練熏。修為客定。四諦慧為客慧。佛出方有也。性戒者。莫問受與不受犯即是罪。受與不受持即是善。若受戒持生福。犯獲罪。不受無福。不受犯無罪。如伐草害畜罪。同。對首懺。二罪俱滅。大論解云。違無作罪同滅耳而償命猶在。故知受得之戒與性戒有異也。故四分問遮法云。不犯邊罪不。邊罪即性罪也。此罪障優婆塞戒。何況大戒。若性戒清淨。是戒度根本解脫初因。因此性戒。得有無作受得之戒。小乘明義無作戒即是第三聚。大乘中法鼓經。但明色心無第三聚。心無盡故戒亦無盡。若就律儀戒。論無作可解。定共戒無作者與定俱發。有人言。入定時有出定時無。有人言。無作依定。定在不失。定退即謝也。道共戒無作者。此無作依道。道無失故此戒亦無失。戒定道共。通是戒名說。通以性戒為本。故經云。依因此戒。能生禪定及滅苦智慧。即此意也。

○二明持者。此十種戒攝一切戒。不缺戒者。即是持於性戒乃至四重。清淨守護如愛明珠。若毀犯者。如器已缺無所堪用。佛法邊人非沙門釋子。失比丘法故稱為缺。不破者。即是持於十三。無有破損故名不破。若毀犯者。如器破裂也。不穿者。是持波夜提等也。若有毀犯如器穿漏。不能受道故名為穿。不雜者。持定共戒也。雖持律儀念破戒事。名之為雜。定共持心欲念不起。故名不雜。如大經云。雖不與彼女人身合。而共言語嘲調。壁外釧聲見男女相追。皆污淨戒。十住婆沙云。雖制其事。而令女人洗拭按摩。染心共語相視。或限爾許日持戒。或期後世富樂天上自恣。皆名不淨。若持不雜戒。悉無此等念也。隨道者。隨順諦理能破見惑。無著戒者。即是見真成聖。於思惟惑無所染著也。以此兩戒約真諦持戒也。智所讚戒自在戒。則約菩薩化他。為佛所讚於世間中而得自在。是約俗諦論持戒也。隨定具足兩戒。即是隨首楞嚴定。不起滅定現諸威儀。示十法界像導利眾生。雖威儀起動而任運常靜。故名墮定戒。前來諸戒律儀防止。故名不具足。中道之戒無戒不備。故名具足。此是持中道第一義諦戒也。用中道慧遍入諸法。故經云。式叉。式叉名大乘戒也。涅槃明五支戒及十種戒。義勢略同。設諸經論更明戒相。終不出此十科。束前三種戒名律儀戒。秉善防惡。從初根本乃至不穿纖毫清淨。束名律儀戒。凡夫散心悉能持得此戒也。次不雜一戒。定法持心心不妄動。身口亦寂三業皎鏡。此是定共戒。入定時任運無雜。出定身口柔軟亦不雜。凡夫入定則能持得也。隨道戒初果見諦發真成聖。聖人所持非凡夫能持也。無著戒則三果人所持。亦非初果所持也。智讚自在。此乃菩薩利他須持此戒。則非二乘所持也。隨定具足。此是大根性所持。則非六度通教菩薩所能持也。況復凡夫二乘耶。向判位高下事義不同。理觀觀心論持戒者具能持得上十戒也。先束十戒為四意。前四戒。但是因緣所生法。通為觀境。次二戒。即是觀因緣生法即空。空觀持戒也。次兩戒。觀因緣即是假。假觀持戒也。次兩戒。觀因緣生法即是中。中觀持戒也。所言觀心為因緣生法者若觀一念心從惡緣起。即能破根本。乃至破不雜戒。與善相違故名為惡。今以善順之心防止惡心。能令根本乃至不雜等戒。善順成就得無毀損。故稱善心名為防止惡心既止身口亦然。防即是止善。順即是行善。行善即是觀。止善即是止。是名觀因緣所生心持四種戒也。次觀善惡因緣所生心即空者。如金剛般若云。若見法相者。名著我人眾生壽者。若見非法相者。亦著我人眾生壽者。不見法相不見非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二明持者。此十種戒攝一切戒。不缺戒者。即是持於性戒乃至四重。清淨守護如愛明珠。若毀犯者。如器已缺無所堪用。佛法邊人非沙門釋子。失比丘法故稱為缺。不破者。即是持於十三。無有破損故名不破。若毀犯者。如器破裂也。不穿者。是持波夜提等也。若有毀犯如器穿漏。不能受道故名為穿。不雜者。持定共戒也。雖持律儀念破戒事。名之為雜。定共持心欲念不起。故名不雜。如大經云。雖不與彼女人身合。而共言語嘲調。壁外釧聲見男女相追。皆污淨戒。十住婆沙云。雖制其事。而令女人洗拭按摩。染心共語相視。或限爾許日持戒。或期後世富樂天上自恣。皆名不淨。若持不雜戒。悉無此等念也。隨道者。隨順諦理能破見惑。無著戒者。即是見真成聖。於思惟惑無所染著也。以此兩戒約真諦持戒也。智所讚戒自在戒。則約菩薩化他。為佛所讚於世間中而得自在。是約俗諦論持戒也。隨定具足兩戒。即是隨首楞嚴定。不起滅定現諸威儀。示十法界像導利眾生。雖威儀起動而任運常靜。故名墮定戒。前來諸戒律儀防止。故名不具足。中道之戒無戒不備。故名具足。此是持中道第一義諦戒也。用中道慧遍入諸法。故經云。式叉。式叉名大乘戒也。涅槃明五支戒及十種戒。義勢略同。設諸經論更明戒相。終不出此十科。束前三種戒名律儀戒。秉善防惡。從初根本乃至不穿纖毫清淨。束名律儀戒。凡夫散心悉能持得此戒也。次不雜一戒。定法持心心不妄動。身口亦寂三業皎鏡。此是定共戒。入定時任運無雜。出定身口柔軟亦不雜。凡夫入定則能持得也。隨道戒初果見諦發真成聖。聖人所持非凡夫能持也。無著戒則三果人所持。亦非初果所持也。智讚自在。此乃菩薩利他須持此戒。則非二乘所持也。隨定具足。此是大根性所持。則非六度通教菩薩所能持也。況復凡夫二乘耶。向判位高下事義不同。理觀觀心論持戒者具能持得上十戒也。先束十戒為四意。前四戒。但是因緣所生法。通為觀境。次二戒。即是觀因緣生法即空。空觀持戒也。次兩戒。觀因緣即是假。假觀持戒也。次兩戒。觀因緣生法即是中。中觀持戒也。所言觀心為因緣生法者若觀一念心從惡緣起。即能破根本。乃至破不雜戒。與善相違故名為惡。今以善順之心防止惡心。能令根本乃至不雜等戒。善順成就得無毀損。故稱善心名為防止惡心既止身口亦然。防即是止善。順即是行善。行善即是觀。止善即是止。是名觀因緣所生心持四種戒也。次觀善惡因緣所生心即空者。如金剛般若云。若見法相者。名著我人眾生壽者。若見非法相者。亦著我人眾生壽者。不見法相不見非

法相。如筏喻者。法尚應捨何況非法。故知法與非法二皆空寂。乃名持戒。今云法者。秖善惡兩心假實之法也。若見有善惡假名。即是著我人眾生壽者。若見善惡實法。亦是著我人眾生壽者。所言非法相者。若見善惡假名是無者。亦是著我人眾生壽者。若見善惡實法是無者。亦著我人眾生壽者。何以故。依無起見故不應著。乃至依非有非無起見。皆名著我人眾生壽者。觀如是等法與非法皆即是空。由此觀故能順無漏。防止有無六十二見。故名隨道戒。若重慮此觀思惟純熟。歷緣對境。於一切色聲皆悉即空。名無著戒。防止思惑善順真諦。是名觀因緣心即空持二種戒也。次觀因緣心即是假者。知心非心法亦非法。而不永滯非心非法。以道種方便。無所有中立心立法。拔出諸心數法。導利眾生為智所讚。雖廣分別無量心法。但有名字如虛空相。不生愛著惑相不拘。名為自在。如此假觀。防止無知善順俗理。防邊論止順邊論觀。即是假觀持兩戒也。次觀因緣生心即中者。觀於心性畢竟寂滅。心本非空亦復非假。非假故非世間。非空故非出世間。非賢聖法非凡夫法。二邊寂靜名為心性。能如是觀。名為上定。心在此定即首楞嚴。本寂不動。雙照二諦現諸威儀。隨如是定無不具足。如是觀心防止二邊無明諸惡。善順中道一實之理。防邊論止順邊論觀。此名即中而持兩戒也。故梵網云。戒名大乘名第一義光。非青黃赤白。戒名為孝孝名為順。孝即止善順即行善。如此戒者。本師所誦我亦如是誦。當知中道妙觀戒之正體。上品清淨究竟持戒。十住廣說云。若無我我所。遠離諸戲論一切無所有。是名上尸羅。故淨名云。罪性不在內亦不在外。亦不在兩中間。如其心然罪垢亦然。其能如是是名善解是名奉律。即此意也。復次觀心持戒即是五名。所以者何。防止是戒義。觀亦如是。三觀名能防三惑名所防。如此防止義遍法界。不局在身口(云云)。又毘尼名滅滅身口諸非。故今觀心亦名為滅。即空之觀能滅見思之非。即假觀能滅塵沙之非。即中觀能滅無明之非。如此論滅遍滅法界諸非。不止七支。故淨名云。當直除滅勿擾其心。即此意也。又波羅提木叉名保得解脫者。觀心亦爾。若不觀三諦之理三惑保不解脫。若見三諦三惑保脫。如此解脫遍法界脫。非止解脫三途及出生死而已。又誦者。背文闇持也。今觀心亦爾。三觀之名詮三諦理。即是其文。知名非名研心諦理。觀法相續。常自現前。不生妄念。名之為誦。如此誦者。遍法界誦非止八十誦也。又律者。詮量輕重分別犯非犯。觀心亦爾。分別見思麁惡滓重。界內無知小輕。塵沙客塵橫起。復為小重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相。如筏喻者。法尚應捨何況非法。故知法與非法二皆空寂。乃名持戒。今云法者。秖善惡兩心假實之法也。若見有善惡假名。即是著我人眾生壽者。若見善惡實法。亦是著我人眾生壽者。所言非法相者。若見善惡假名是無者。亦是著我人眾生壽者。若見善惡實法是無者。亦著我人眾生壽者。何以故。依無起見故不應著。乃至依非有非無起見。皆名著我人眾生壽者。觀如是等法與非法皆即是空。由此觀故能順無漏。防止有無六十二見。故名隨道戒。若重慮此觀思惟純熟。歷緣對境。於一切色聲皆悉即空。名無著戒。防止思惑善順真諦。是名觀因緣心即空持二種戒也。次觀因緣心即是假者。知心非心法亦非法。而不永滯非心非法。以道種方便。無所有中立心立法。拔出諸心數法。導利眾生為智所讚。雖廣分別無量心法。但有名字如虛空相。不生愛著惑相不拘。名為自在。如此假觀。防止無知善順俗理。防邊論止順邊論觀。即是假觀持兩戒也。次觀因緣生心即中者。觀於心性畢竟寂滅。心本非空亦復非假。非假故非世間。非空故非出世間。非賢聖法非凡夫法。二邊寂靜名為心性。能如是觀。名為上定。心在此定即首楞嚴。本寂不動。雙照二諦現諸威儀。隨如是定無不具足。如是觀心防止二邊無明諸惡。善順中道一實之理。防邊論止順邊論觀。此名即中而持兩戒也。故梵網云。戒名大乘名第一義光。非青黃赤白。戒名為孝孝名為順。孝即止善順即行善。如此戒者。本師所誦我亦如是誦。當知中道妙觀戒之正體。上品清淨究竟持戒。十住廣說云。若無我我所。遠離諸戲論一切無所有。是名上尸羅。故淨名云。罪性不在內亦不在外。亦不在兩中間。如其心然罪垢亦然。其能如是是名善解是名奉律。即此意也。復次觀心持戒即是五名。所以者何。防止是戒義。觀亦如是。三觀名能防三惑名所防。如此防止義遍法界。不局在身口(云云)。又毘尼名滅滅身口諸非。故今觀心亦名為滅。即空之觀能滅見思之非。即假觀能滅塵沙之非。即中觀能滅無明之非。如此論滅遍滅法界諸非。不止七支。故淨名云。當直除滅勿擾其心。即此意也。又波羅提木叉名保得解脫者。觀心亦爾。若不觀三諦之理三惑保不解脫。若見三諦三惑保脫。如此解脫遍法界脫。非止解脫三途及出生死而已。又誦者。背文闇持也。今觀心亦爾。三觀之名詮三諦理。即是其文。知名非名研心諦理。觀法相續。常自現前。不生妄念。名之為誦。如此誦者。遍法界誦非止八十誦也。又律者。詮量輕重分別犯非犯。觀心亦爾。分別見思麁惡滓重。界內無知小輕。塵沙客塵橫起。復為小重。

根本微細。如上菩提心中已說。三觀觀三理是不犯。三惑障三理名為犯。三藥治三病。詮量無謬纖毫不差。又知持事戒有三品。上品得天報。中品得人報。下品得修羅報。犯上退天。犯中退人。犯下退修羅。入三惡道。惡道又三品。輕者入餓鬼道。次者入畜生道。重者入地獄道。中品又多種。上中下下下即四天下也。上品又多種。謂三界諸天各有品秩也。又持理戒空假中三品。各有上中下。即空三品者下品為聲聞。中品為緣覺。上品為通教菩薩。退則傳傳失也即假三品者。下品為三藏菩薩。中品為通教出假菩薩。上品為別教菩薩。即中三品者。下品為別教菩薩。中品圓教菩薩。上品是佛。唯佛一人具淨戒也。又下品為五品。中為六根清淨。上入初住。此略就觀心判其階差。中道觀心即是法界摩訶衍。遍攝一切法。可以意得。不復煩文也。私諮云。下中三品皆約發真。上品何意約真似為三品耶。答。前三道未合可得分張橫辯。即中既融宜約一道竪判。又亦得約橫者。別接通別圓三品(云云)。如此分別得失輕重。遍詮量法界。豈止煮燒覆障耶。觀心五名宛然可見。若事中恭謹精持四戒。而其心雜念。事亦不牢。猶如坯瓶。遇愛見惡則便破壞。若能觀心六種持戒。理觀分明妄念不動。設遇惡緣堅固不失。理既不動事任運成。故淨名云。其能如是。是名善解。是名奉律。正意在此也。三明犯戒相者。夫毀滅淨戒不出癡愛倒見。是戒怨家喻二羅剎。大經云。譬如有人帶持浮囊渡於大海。爾時海中有一羅剎來乞浮囊。初則全乞。乃至微塵悉皆不與。行人亦爾。發心秉戒誓渡生死大海。愛見羅剎乞戒浮囊。愛羅剎言。令汝安隱得入涅槃者。此以欲樂暢情稱為涅槃。如飢得食如貧得寶。獼猴得酒則得安樂。安樂名涅槃。誘誑行人。若隨愛轉毀破四重。是全棄浮囊。是名犯相。若愛心雖起不可全棄。何者。我今欲過生死大海。尸羅不淨還墮三途。禪定智慧皆不得發。思惟是已生大怖畏。故言。汝寧殺我浮囊叵得。是名持相。愛心復起摩觸快意。若隨愛觸是棄半浮囊。是名犯相。行人復念禁戒豈可輸半。論其果報地獄苦惱。論其即目下意治擯。甚可羞恥。豈應如此損毀大事。是故護惜不隨愛情。是名持相。愛心又起乞重方便。若毀犯者是乞手許。又毀波夜提是乞指許。又毀吉羅是乞微塵許。吉羅雖小開放逸門。微塵不多水當漸入沒海而死。是為愛心破律儀戒。貪攀覽五欲破定共戒。深著生死為有造業。破即空戒。不息世譏嫌無護他意。破即假戒。不信戒善與虛空等。不信此戒具足佛法。不信此戒畢竟清淨破中道戒。此例可解(云云)。次見羅剎乞浮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本微細。如上菩提心中已說。三觀觀三理是不犯。三惑障三理名為犯。三藥治三病。詮量無謬纖毫不差。又知持事戒有三品。上品得天報。中品得人報。下品得修羅報。犯上退天。犯中退人。犯下退修羅。入三惡道。惡道又三品。輕者入餓鬼道。次者入畜生道。重者入地獄道。中品又多種。上中下下下即四天下也。上品又多種。謂三界諸天各有品秩也。又持理戒空假中三品。各有上中下。即空三品者下品為聲聞。中品為緣覺。上品為通教菩薩。退則傳傳失也即假三品者。下品為三藏菩薩。中品為通教出假菩薩。上品為別教菩薩。即中三品者。下品為別教菩薩。中品圓教菩薩。上品是佛。唯佛一人具淨戒也。又下品為五品。中為六根清淨。上入初住。此略就觀心判其階差。中道觀心即是法界摩訶衍。遍攝一切法。可以意得。不復煩文也。私諮云。下中三品皆約發真。上品何意約真似為三品耶。答。前三道未合可得分張橫辯。即中既融宜約一道竪判。又亦得約橫者。別接通別圓三品(云云)。如此分別得失輕重。遍詮量法界。豈止煮燒覆障耶。觀心五名宛然可見。若事中恭謹精持四戒。而其心雜念。事亦不牢。猶如坯瓶。遇愛見惡則便破壞。若能觀心六種持戒。理觀分明妄念不動。設遇惡緣堅固不失。理既不動事任運成。故淨名云。其能如是。是名善解。是名奉律。正意在此也。三明犯戒相者。夫毀滅淨戒不出癡愛倒見。是戒怨家喻二羅剎。大經云。譬如有人帶持浮囊渡於大海。爾時海中有一羅剎來乞浮囊。初則全乞。乃至微塵悉皆不與。行人亦爾。發心秉戒誓渡生死大海。愛見羅剎乞戒浮囊。愛羅剎言。令汝安隱得入涅槃者。此以欲樂暢情稱為涅槃。如飢得食如貧得寶。獼猴得酒則得安樂。安樂名涅槃。誘誑行人。若隨愛轉毀破四重。是全棄浮囊。是名犯相。若愛心雖起不可全棄。何者。我今欲過生死大海。尸羅不淨還墮三途。禪定智慧皆不得發。思惟是已生大怖畏。故言。汝寧殺我浮囊叵得。是名持相。愛心復起摩觸快意。若隨愛觸是棄半浮囊。是名犯相。行人復念禁戒豈可輸半。論其果報地獄苦惱。論其即目下意治擯。甚可羞恥。豈應如此損毀大事。是故護惜不隨愛情。是名持相。愛心又起乞重方便。若毀犯者是乞手許。又毀波夜提是乞指許。又毀吉羅是乞微塵許。吉羅雖小開放逸門。微塵不多水當漸入沒海而死。是為愛心破律儀戒。貪攀覽五欲破定共戒。深著生死為有造業。破即空戒。不息世譏嫌無護他意。破即假戒。不信戒善與虛空等。不信此戒具足佛法。不信此戒畢竟清淨破中道戒。此例可解(云云)。次見羅剎乞浮

囊者。若為財色而毀戒者。如前所說。觸人皆爾。此名已起之惡。為除斷故一心勤精進。若見心猛利於所計法而起罪過。此是解僻。名未生之惡。為不生故一心勤精進。此見雖未起。若修得少禪無好師友。即生念著而起過患。佛在世一比丘得四禪謂為四果。臨終見中陰起即謗佛云。羅漢不生今那得生。阿難問佛。此人命過今生何處。佛言。已墮地獄。雖持戒得有漏禪。是亦不可信。佛在世尚爾。況末代癡人罪著深重。故大虛空藏經云。若起惡見。名第三波羅夷。云何惡見。或得空解發少智慧。師心自樹謂證無生。見心既強。能破諸法無佛無眾生。撥世因果出世因果。法華云。或食人肉。或復噉狗。即此義也。破正見威儀淨命。起於平等無分別見。何者有罪。何者非罪。若有分別分別即礙。礙即非真。於貪欲中。莫生怖礙。無怖礙即是菩提。謂此是實餘皆妄語。又值惡師為說惡法見毒轉熾。邪鬼入心邪解更甚。猖狂顛倒無種不為。見慢峨嵯陵蔑一切。見行善者謂有所得。欺之如土。由是見故浮囊全去。設不全去者。即思惟言。理雖如此我未能見。何容頓棄惜猶不與。見心復起一切法空。豈有觸與不觸男女等相。即便把執歍抱是名半去。或重方便乃至吉羅。謂諸法空寂何用事相紛紜。既不存微塵空心轉盛。如小水漸漏無礙稍滑。一切戒律皆悉吞噉故浮囊永沒。當知見心大可怖畏。何以故。若謂四重及犯者皆空。而五逆亦空。何不造逆。空見既強亦無父母。若通若害皆不為礙。既無礙者。亦應不礙王及夫人。論其見心。實不謂有王及夫人。而自於己惜身惜命。若侵國王身碎命盡。如此癡空不空身命。惜己身命亦於王不空。既於己於王不能空者。那得獨欺父母輕忽佛教。而言四重五逆皆空耶。當知此人不能自見執空之過。近尚不見何況遠耶。既以惡空撥佛禁法。是破律儀戒。空見擾心破定共戒。堅執己見是破即空戒。污他善心破即假戒。不信見心與虛空等。即是佛法畢竟清淨。破即中戒。當知邪僻空心甚可怖畏。若墮此見長淪永沒。尚不能得人天涅槃。何況大般涅槃。故論云。大聖說空法本為治於有。若有著空者諸佛所不化。又經云。若於諸法生疑心者。能破煩惱如須彌山。若定起見則不可化。無行經云。貪欲即是道。僻取此語以證無礙。何不引無行貪著無礙法是人去佛遠。若有得空者。終不破於戒(云云)。是名見心羅剎毀禁戒也。大意如此(云云)。復次前一向論持。次一向論犯。今明十戒持犯不定。若通論動出悉名為乘。故有人天等五乘。通論防止悉名為戒。故有律儀定共道共等戒。若就別義。事戒三品名之為戒。戒即有漏不動不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囊者。若為財色而毀戒者。如前所說。觸人皆爾。此名已起之惡。為除斷故一心勤精進。若見心猛利於所計法而起罪過。此是解僻。名未生之惡。為不生故一心勤精進。此見雖未起。若修得少禪無好師友。即生念著而起過患。佛在世一比丘得四禪謂為四果。臨終見中陰起即謗佛云。羅漢不生今那得生。阿難問佛。此人命過今生何處。佛言。已墮地獄。雖持戒得有漏禪。是亦不可信。佛在世尚爾。況末代癡人罪著深重。故大虛空藏經云。若起惡見。名第三波羅夷。云何惡見。或得空解發少智慧。師心自樹謂證無生。見心既強。能破諸法無佛無眾生。撥世因果出世因果。法華云。或食人肉。或復噉狗。即此義也。破正見威儀淨命。起於平等無分別見。何者有罪。何者非罪。若有分別分別即礙。礙即非真。於貪欲中。莫生怖礙。無怖礙即是菩提。謂此是實餘皆妄語。又值惡師為說惡法見毒轉熾。邪鬼入心邪解更甚。猖狂顛倒無種不為。見慢峨嵯陵蔑一切。見行善者謂有所得。欺之如土。由是見故浮囊全去。設不全去者。即思惟言。理雖如此我未能見。何容頓棄惜猶不與。見心復起一切法空。豈有觸與不觸男女等相。即便把執歍抱是名半去。或重方便乃至吉羅。謂諸法空寂何用事相紛紜。既不存微塵空心轉盛。如小水漸漏無礙稍滑。一切戒律皆悉吞噉故浮囊永沒。當知見心大可怖畏。何以故。若謂四重及犯者皆空。而五逆亦空。何不造逆。空見既強亦無父母。若通若害皆不為礙。既無礙者。亦應不礙王及夫人。論其見心。實不謂有王及夫人。而自於己惜身惜命。若侵國王身碎命盡。如此癡空不空身命。惜己身命亦於王不空。既於己於王不能空者。那得獨欺父母輕忽佛教。而言四重五逆皆空耶。當知此人不能自見執空之過。近尚不見何況遠耶。既以惡空撥佛禁法。是破律儀戒。空見擾心破定共戒。堅執己見是破即空戒。污他善心破即假戒。不信見心與虛空等。即是佛法畢竟清淨。破即中戒。當知邪僻空心甚可怖畏。若墮此見長淪永沒。尚不能得人天涅槃。何況大般涅槃。故論云。大聖說空法本為治於有。若有著空者諸佛所不化。又經云。若於諸法生疑心者。能破煩惱如須彌山。若定起見則不可化。無行經云。貪欲即是道。僻取此語以證無礙。何不引無行貪著無礙法是人去佛遠。若有得空者。終不破於戒(云云)。是名見心羅剎毀禁戒也。大意如此(云云)。復次前一向論持。次一向論犯。今明十戒持犯不定。若通論動出悉名為乘。故有人天等五乘。通論防止悉名為戒。故有律儀定共道共等戒。若就別義。事戒三品名之為戒。戒即有漏不動不

出。理戒三品名之為乘。乘是無漏。能動能出。約此乘戒四句分別。一乘戒俱急。二乘急戒緩。三戒急乘緩。四乘戒俱緩。一乘戒俱急者。如前持相。十種清淨事理無瑕。觀念相續。今生即應得道。若未得道此業最強強者先牽必升善處。若律儀戒急則為欲界人天所牽。若無雜戒急隨禪梵世。三品理乘何乘最急。若三品即中乘急。以人天身值彌勒佛。聞華嚴教利根得道。若上品出假乘急。以人天身值彌勒佛。於華嚴座作鈍根得道。若上中二品入空乘急。以人天身值彌勒佛。聞方等般若等教得三乘等道。若下品入空乘急。以人天身值彌勒佛。聞三藏經得道。得人天身。是持事戒力。見佛得道修乘觀力。事理俱持。諸行中最故不可緩也。二戒緩乘急者。是人德薄垢重煩惱所使。是諸事戒。皆為羅剎毀食。專守理戒觀行相續。如上覺意六蔽中用心。央掘示為其相。以事戒緩命終故。墮三惡道受於罪報。於諸乘中何乘最強。強者先牽。若析空乘強以三途身。值彌勒佛聞三藏經。乃可得道。若即空乘急以三途身。值彌勒佛聞般若方等得道。若即假乘急以三途身。值彌勒佛聞華嚴及聞餘教。作鈍根得道。若即中乘急以三途身。值彌勒佛聞華嚴經作利根得道。是故佛說漸頓諸經。龍鬼畜獸悉來會坐。即是其事。破事戒故受三惡身。持理觀故見佛得道。大經云。於戒緩者不名為緩。於乘緩者乃名為緩。正是此一句也。三戒急乘緩者。事戒嚴急纖毫不犯。三種觀心了不開解。以戒急故人天受生。或隨禪梵世。耽湎定樂。世雖有佛說法度人。而於其等全無利益。設得值遇不能開解。振丹一國不覺不知。舍衛三億不聞不見。著樂諸天及生難處不來聽受。是此意也。譬如繫人。或以財物求諸大力。申延日月冀逢恩赦。在人天中亦復如是。冀善知識。化導修乘即能得脫。若於人天不修乘者。果報若盡還墮三途。百千佛出終不得道。四事理俱緩者。如前十種皆犯永墜泥犁。失人天果報。神明昏塞無得道期。迴轉沈淪不可度脫。行者當自觀心。事理兩戒何戒緩急。於事三品何品最強。於理三品何品小弱。自知深淺亦識將來果報善惡。既自知已亦知他人。將此觀心亦識諸經列眾之意。亦識如來逗緣大小。故華嚴中。鬼神皆言住不思議解脫法門者。此是權來引實。令昔修不思議乘急者得道。涅槃列眾亦復如是。若細尋此意。廣歷四教乘戒緩急。以辯其因。後歷五味以明其果。皆使分明。凡如是等因果差降。升沈非一。云何難言理戒得道何用事戒耶。幸於人天受道。何意苦入三途。四明懺淨者。事理二犯俱障止觀定慧不發。云何懺悔令罪消滅不障止觀耶。若犯事中輕過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出。理戒三品名之為乘。乘是無漏。能動能出。約此乘戒四句分別。一乘戒俱急。二乘急戒緩。三戒急乘緩。四乘戒俱緩。一乘戒俱急者。如前持相。十種清淨事理無瑕。觀念相續。今生即應得道。若未得道此業最強強者先牽必升善處。若律儀戒急則為欲界人天所牽。若無雜戒急隨禪梵世。三品理乘何乘最急。若三品即中乘急。以人天身值彌勒佛。聞華嚴教利根得道。若上品出假乘急。以人天身值彌勒佛。於華嚴座作鈍根得道。若上中二品入空乘急。以人天身值彌勒佛。聞方等般若等教得三乘等道。若下品入空乘急。以人天身值彌勒佛。聞三藏經得道。得人天身。是持事戒力。見佛得道修乘觀力。事理俱持。諸行中最故不可緩也。二戒緩乘急者。是人德薄垢重煩惱所使。是諸事戒。皆為羅剎毀食。專守理戒觀行相續。如上覺意六蔽中用心。央掘示為其相。以事戒緩命終故。墮三惡道受於罪報。於諸乘中何乘最強。強者先牽。若析空乘強以三途身。值彌勒佛聞三藏經。乃可得道。若即空乘急以三途身。值彌勒佛聞般若方等得道。若即假乘急以三途身。值彌勒佛聞華嚴及聞餘教。作鈍根得道。若即中乘急以三途身。值彌勒佛聞華嚴經作利根得道。是故佛說漸頓諸經。龍鬼畜獸悉來會坐。即是其事。破事戒故受三惡身。持理觀故見佛得道。大經云。於戒緩者不名為緩。於乘緩者乃名為緩。正是此一句也。三戒急乘緩者。事戒嚴急纖毫不犯。三種觀心了不開解。以戒急故人天受生。或隨禪梵世。耽湎定樂。世雖有佛說法度人。而於其等全無利益。設得值遇不能開解。振丹一國不覺不知。舍衛三億不聞不見。著樂諸天及生難處不來聽受。是此意也。譬如繫人。或以財物求諸大力。申延日月冀逢恩赦。在人天中亦復如是。冀善知識。化導修乘即能得脫。若於人天不修乘者。果報若盡還墮三途。百千佛出終不得道。四事理俱緩者。如前十種皆犯永墜泥犁。失人天果報。神明昏塞無得道期。迴轉沈淪不可度脫。行者當自觀心。事理兩戒何戒緩急。於事三品何品最強。於理三品何品小弱。自知深淺亦識將來果報善惡。既自知已亦知他人。將此觀心亦識諸經列眾之意。亦識如來逗緣大小。故華嚴中。鬼神皆言住不思議解脫法門者。此是權來引實。令昔修不思議乘急者得道。涅槃列眾亦復如是。若細尋此意。廣歷四教乘戒緩急。以辯其因。後歷五味以明其果。皆使分明。凡如是等因果差降。升沈非一。云何難言理戒得道何用事戒耶。幸於人天受道。何意苦入三途。四明懺淨者。事理二犯俱障止觀定慧不發。云何懺悔令罪消滅不障止觀耶。若犯事中輕過。

律文皆有懺法。懺法若成。悉名清淨。戒淨障轉止觀易明。若犯重者佛法死人。小乘無懺法。若依大乘許其懺悔。如上四種三昧中說下當更明。次理觀小僻不當諦者。此人執心若薄。不苟封滯。但用正觀心破其見著。慚愧有羞低頭自責。策心正轍罪障可消。能發止觀也。見若重者還於觀心中修懺。下當說也。若犯事中重罪。依四種三昧則有懺法。普賢觀云。端坐念實相是名第一懺。妙勝定云。四重五逆。若除禪定餘無能救。方等云。三歸五戒乃至二百五十戒。如是懺悔若不還生無有是處。請觀音云。破梵行人作十惡業。蕩除糞穢還得清淨。故知大乘許悔斯罪。罪從重緣生還從重心懺悔。可得相治。無殷重心徒懺無益。障若不滅止觀不明。若人現起重罪。苦到懺悔則易除滅。何以故。如迷路近故。過去重障必難迴轉迷深遠故。若欲懺悔二世重障行四種三昧者。當識順流十心明知過失。當運逆流十心以為對治。此二十心通為諸懺之本。順流十心者。一自從無始闇識昏迷。煩惱所醉妄計人我。計人我故起於身見。身見故妄想顛倒。顛倒故起貪瞋癡。癡故廣造諸業。業則流轉生死。二者內具煩惱外值惡友。扇動邪法勸惑我心。倍加隆盛。三者內外惡緣既具。能內滅善心外滅善事。又於他善都無隨喜。四者縱恣三業無惡不為。五者事雖不廣惡心遍布。六者惡心相續晝夜不斷。七者覆諱過失不欲人知。八者魯扈底突不畏惡道。九者無慚無愧。十者撥無因果作一闡提。是為十種順生死流昏倒造惡。廁蟲樂廁不覺不知。積集重累不可稱計。四重五逆極至闡提。生死浩然而無際畔。今欲懺悔。應當逆此罪流。用十種心翻除惡法。先正信因果決定孱然。業種雖久久不敗亡。終無自作他人受果。精識善惡不生疑惑。是為深信翻破一闡提心。二者自愧剋責。鄙極罪人。無羞無恥。習畜生法。棄捨白淨第一莊嚴。咄哉。無鉤造斯重罪。天見我屏罪是故慚天。人知我顯罪是故愧人。以此翻破無慚無愧心。三者怖畏惡道。人命無常。一息不追千載長往。幽途綿邈無有資糧。苦海悠深船筏安寄。賢聖呵棄無所恃怙。年事稍去風刀不奢。豈可晏然坐待酸痛。譬如野干失耳尾牙詐眠望脫。忽聞斷頭心大驚怖。遭生老病尚不為急死事弗奢那得不怖。怖心起時如履湯火。五塵六欲不暇貪染。如阿輸柯王聞旃陀羅朝朝振鈴。一日已盡。六日當死。雖有五欲無一念愛。行者怖畏苦到懺悔。不惜身命。如彼野干決絕。無所思念如彼怖王。以此翻破不畏惡道心。四者當發露莫覆瑕疵。賊毒惡草急須除之。根露條枯源乾流竭。若覆藏罪是不良人。迦葉頭陀令大眾中發露。方等令向一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律文皆有懺法。懺法若成。悉名清淨。戒淨障轉止觀易明。若犯重者佛法死人。小乘無懺法。若依大乘許其懺悔。如上四種三昧中說下當更明。次理觀小僻不當諦者。此人執心若薄。不苟封滯。但用正觀心破其見著。慚愧有羞低頭自責。策心正轍罪障可消。能發止觀也。見若重者還於觀心中修懺。下當說也。若犯事中重罪。依四種三昧則有懺法。普賢觀云。端坐念實相是名第一懺。妙勝定云。四重五逆。若除禪定餘無能救。方等云。三歸五戒乃至二百五十戒。如是懺悔若不還生無有是處。請觀音云。破梵行人作十惡業。蕩除糞穢還得清淨。故知大乘許悔斯罪。罪從重緣生還從重心懺悔。可得相治。無殷重心徒懺無益。障若不滅止觀不明。若人現起重罪。苦到懺悔則易除滅。何以故。如迷路近故。過去重障必難迴轉迷深遠故。若欲懺悔二世重障行四種三昧者。當識順流十心明知過失。當運逆流十心以為對治。此二十心通為諸懺之本。順流十心者。一自從無始闇識昏迷。煩惱所醉妄計人我。計人我故起於身見。身見故妄想顛倒。顛倒故起貪瞋癡。癡故廣造諸業。業則流轉生死。二者內具煩惱外值惡友。扇動邪法勸惑我心。倍加隆盛。三者內外惡緣既具。能內滅善心外滅善事。又於他善都無隨喜。四者縱恣三業無惡不為。五者事雖不廣惡心遍布。六者惡心相續晝夜不斷。七者覆諱過失不欲人知。八者魯扈底突不畏惡道。九者無慚無愧。十者撥無因果作一闡提。是為十種順生死流昏倒造惡。廁蟲樂廁不覺不知。積集重累不可稱計。四重五逆極至闡提。生死浩然而無際畔。今欲懺悔。應當逆此罪流。用十種心翻除惡法。先正信因果決定孱然。業種雖久久不敗亡。終無自作他人受果。精識善惡不生疑惑。是為深信翻破一闡提心。二者自愧剋責。鄙極罪人。無羞無恥。習畜生法。棄捨白淨第一莊嚴。咄哉。無鉤造斯重罪。天見我屏罪是故慚天。人知我顯罪是故愧人。以此翻破無慚無愧心。三者怖畏惡道。人命無常。一息不追千載長往。幽途綿邈無有資糧。苦海悠深船筏安寄。賢聖呵棄無所恃怙。年事稍去風刀不奢。豈可晏然坐待酸痛。譬如野干失耳尾牙詐眠望脫。忽聞斷頭心大驚怖。遭生老病尚不為急死事弗奢那得不怖。怖心起時如履湯火。五塵六欲不暇貪染。如阿輸柯王聞旃陀羅朝朝振鈴。一日已盡。六日當死。雖有五欲無一念愛。行者怖畏苦到懺悔。不惜身命。如彼野干決絕。無所思念如彼怖王。以此翻破不畏惡道心。四者當發露莫覆瑕疵。賊毒惡草急須除之。根露條枯源乾流竭。若覆藏罪是不良人。迦葉頭陀令大眾中發露。方等令向一人

發露。其餘行法但以實心向佛像改革。如陰隱有癰覆諱不治則死。以此翻破覆藏罪心也五斷相續心者。若決果斷奠。畢故不造新。乃是懺悔。懺已更作者。如王法初犯得原。更作則重。初入道場罪則易滅。更作難除。已能吐之云何更噉。以此翻破常念惡事心。六發菩提心者。昔自安危人遍惱一切境。今廣起兼濟遍虛空界。利益於他。用此翻破遍一切處起惡心也。七修功補過者。昔三業作罪不計晝夜。今善身口意策勵不休。非移山岳安填江海。以此翻破縱恣三業心。八守護正法者。昔自滅善亦滅他善。不自隨喜亦不喜他。今守護諸善方便增廣不令斷絕。譬如全城之勳。勝鬘云。守護正法攝受正法。最為第一。此翻破無隨喜心。九念十方佛者。昔親狎惡友信受其言。今念十方佛念無礙慈作不請友。念無礙智作大導師。翻破順惡友心。十觀罪性空者。了達貪欲瞋癡之心皆是寂靜門。何以故。貪瞋若起在何處住。知此貪瞋住於妄念。妄念住於顛倒。顛倒住於身見。身見住於我見。我見則無住處。十方諦求我不可得。我心自空罪福無主。深達罪福相遍照於十方。今此空慧與心相應。譬如日出時朝露一時失。一切諸心皆是寂靜門。示寂靜故。此翻破無明昏闇。是為十種懺悔。順涅槃道逆生死流。能滅四重五逆之過若不解此十心。全不識是非。云何懺悔。設入道場。徒為苦行終無大益。涅槃云若言勤修苦行。是大涅槃近因緣者。無有是處。即此意也。是名懺悔事中重罪也。次懺見罪者。以見惑故順生死流。如前所說。向運十心附事為懺懺鈍使罪。今扶理懺見懺利使罪。然見心猛盛起重煩惱。應傍用事助。如服下藥。須加巴豆令黈瀉盡底。是故還約十法以明懺見。一翻破不信者。即點身見心。令識無明苦集。如欝頭藍弗得非想。定世人崇之如佛。不識苦集。報盡還墮。須跋陀羅得非想定。雖無麁想有細煩惱。長爪利智而受不受。高著外道尚未出見。非是涅槃。況麁淺者尚不逮藍弗。而言是真道豈非大僻。是人愛著觀空智慧。是事不知。名為無明。而起違從依見造行。見行依色即是名色。名色即是苦等。迷苦起於愛有。有生未來生死。流轉相續。豈是寂滅。若謂生死盡者。乃是漫語。呼無明見心為道。非道為道。非因計因。名為戒取豈非因盜。呼未來三途苦報為涅槃。此是見取。非果計果是為果盜。身邊邪見其事可知。如此見心。乃是苦集。非滅道也。尚非三藏道滅豈是摩訶衍道滅。若能如是即知世間因果。復識出世因果。故大品云。般若能示世間相。所謂示是道非道。是為深識見心苦集也。又深者非但知無明苦集。亦識三藏因果。亦識因緣生法即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發露。其餘行法但以實心向佛像改革。如陰隱有癰覆諱不治則死。以此翻破覆藏罪心也五斷相續心者。若決果斷奠。畢故不造新。乃是懺悔。懺已更作者。如王法初犯得原。更作則重。初入道場罪則易滅。更作難除。已能吐之云何更噉。以此翻破常念惡事心。六發菩提心者。昔自安危人遍惱一切境。今廣起兼濟遍虛空界。利益於他。用此翻破遍一切處起惡心也。七修功補過者。昔三業作罪不計晝夜。今善身口意策勵不休。非移山岳安填江海。以此翻破縱恣三業心。八守護正法者。昔自滅善亦滅他善。不自隨喜亦不喜他。今守護諸善方便增廣不令斷絕。譬如全城之勳。勝鬘云。守護正法攝受正法。最為第一。此翻破無隨喜心。九念十方佛者。昔親狎惡友信受其言。今念十方佛念無礙慈作不請友。念無礙智作大導師。翻破順惡友心。十觀罪性空者。了達貪欲瞋癡之心皆是寂靜門。何以故。貪瞋若起在何處住。知此貪瞋住於妄念。妄念住於顛倒。顛倒住於身見。身見住於我見。我見則無住處。十方諦求我不可得。我心自空罪福無主。深達罪福相遍照於十方。今此空慧與心相應。譬如日出時朝露一時失。一切諸心皆是寂靜門。示寂靜故。此翻破無明昏闇。是為十種懺悔。順涅槃道逆生死流。能滅四重五逆之過若不解此十心。全不識是非。云何懺悔。設入道場。徒為苦行終無大益。涅槃云若言勤修苦行。是大涅槃近因緣者。無有是處。即此意也。是名懺悔事中重罪也。次懺見罪者。以見惑故順生死流。如前所說。向運十心附事為懺懺鈍使罪。今扶理懺見懺利使罪。然見心猛盛起重煩惱。應傍用事助。如服下藥。須加巴豆令黈瀉盡底。是故還約十法以明懺見。一翻破不信者。即點身見心。令識無明苦集。如欝頭藍弗得非想。定世人崇之如佛。不識苦集。報盡還墮。須跋陀羅得非想定。雖無麁想有細煩惱。長爪利智而受不受。高著外道尚未出見。非是涅槃。況麁淺者尚不逮藍弗。而言是真道豈非大僻。是人愛著觀空智慧。是事不知。名為無明。而起違從依見造行。見行依色即是名色。名色即是苦等。迷苦起於愛有。有生未來生死。流轉相續。豈是寂滅。若謂生死盡者。乃是漫語。呼無明見心為道。非道為道。非因計因。名為戒取豈非因盜。呼未來三途苦報為涅槃。此是見取。非果計果是為果盜。身邊邪見其事可知。如此見心。乃是苦集。非滅道也。尚非三藏道滅豈是摩訶衍道滅。若能如是即知世間因果。復識出世因果。故大品云。般若能示世間相。所謂示是道非道。是為深識見心苦集也。又深者非但知無明苦集。亦識三藏因果。亦識因緣生法即

空四諦因果。又復深者。亦知因緣即假無量四諦因果。又復深者。亦知因緣即中無作四諦因果。於一見心具識一切因果。故大經云。於一念心悉能稱量無量生死。是名不可思議。故名深信破不信也。二生重慚愧者。不見我心中三諦之理名慚愧。且約理觀論人天者。慚乾慧性地之人。愧四果淨天。三十心人。十地義天。五品六根清淨之人。四十二位天。例如作意得報名為人。自然果報名為天。二種天人亦復如是。方便道名為人。真理顯名為天。見心造罪覆三諦理。不逮三種人天。是故慚愧。翻破無慚愧心也。三怖畏者。知見心造罪此過深重。大論云。諸佛說空義為離諸見故若復見有空諸佛所不化。我今由見而起大罪。此間劫盡他方獄生。此間劫成還來此處。如是展轉無量無邊。若說果報所受之身。當吐熱血死。故知見罪大重。既非無漏不出生死。煩惱潤業墮落何疑。一命不追永無出日。為是義故生大怖畏。翻破不畏惡道心也。四發露者。從來諸見而生愛著。覆此三諦不能決定生信。今知見過失。發却三疑無所隱諱。顯其諦性。是為發露翻破覆藏罪心也。五斷相續心者。三諦之觀勿令有間。以八正道治三惑心斷而不習。此翻破相續惡心也。六發菩提心者。即是緣三諦理皆如虛空。空則無邊愍傷一切普令度脫。昔迷此起惑有無邊故。罪亦無邊。今菩提心遍於法界。起無作善亦遍法界。翻破昔遍空無作惡也。奏師子琴餘絃斷絕。即此義也。七修功補過者。三諦道品。即是菩薩寶炬陀羅尼是行道法趣涅槃門。如此道品念念相續即是修功補過。昔執於見謂為涅槃。於見不動不修道品。設令動有入無。如屈步蟲。雖於見動亦不能修道品。今知有無是見不執為實。是名見動而不修道品。若破析諸見行於道品。是名見動而修道品。又體見即空即假即中。既言即者。於見不動而修三種道品。是為修功補於縱見之過也。八守護正法者。昔護見不令他破方便申通。今護三諦諸空不令見破。若有留滯善巧申弘。亡身存法猶如父母守護其子。此翻破毀善事也。九念十方佛者。昔服見毒常無厭足。如渴思飲。又遇惡師如加以鹹水。以苦捨苦我慢矜高。諂心不實。於千萬億劫不聞佛名字。今念三諦不來不去。即是佛。無生法即是佛。常為諦理所護。此翻破狎惡友心。十觀罪性空者。此三種惑本來寂靜。而我不了妄謂是非。如熱病人見諸龍鬼。今觀見如幻如化。來無所從去無足跡。亦復不至東西南北。一切罪福亦復如是。一空一切空。空即罪性罪性即空。此翻破顛倒心也。運此十懺時深觀三諦。又加事法。以殷重心不惜身命。名第二健兒。是名事理兩懺障道罪滅。尸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空四諦因果。又復深者。亦知因緣即假無量四諦因果。又復深者。亦知因緣即中無作四諦因果。於一見心具識一切因果。故大經云。於一念心悉能稱量無量生死。是名不可思議。故名深信破不信也。二生重慚愧者。不見我心中三諦之理名慚愧。且約理觀論人天者。慚乾慧性地之人。愧四果淨天。三十心人。十地義天。五品六根清淨之人。四十二位天。例如作意得報名為人。自然果報名為天。二種天人亦復如是。方便道名為人。真理顯名為天。見心造罪覆三諦理。不逮三種人天。是故慚愧。翻破無慚愧心也。三怖畏者。知見心造罪此過深重。大論云。諸佛說空義為離諸見故若復見有空諸佛所不化。我今由見而起大罪。此間劫盡他方獄生。此間劫成還來此處。如是展轉無量無邊。若說果報所受之身。當吐熱血死。故知見罪大重。既非無漏不出生死。煩惱潤業墮落何疑。一命不追永無出日。為是義故生大怖畏。翻破不畏惡道心也。四發露者。從來諸見而生愛著。覆此三諦不能決定生信。今知見過失。發却三疑無所隱諱。顯其諦性。是為發露翻破覆藏罪心也。五斷相續心者。三諦之觀勿令有間。以八正道治三惑心斷而不習。此翻破相續惡心也。六發菩提心者。即是緣三諦理皆如虛空。空則無邊愍傷一切普令度脫。昔迷此起惑有無邊故。罪亦無邊。今菩提心遍於法界。起無作善亦遍法界。翻破昔遍空無作惡也。奏師子琴餘絃斷絕。即此義也。七修功補過者。三諦道品。即是菩薩寶炬陀羅尼是行道法趣涅槃門。如此道品念念相續即是修功補過。昔執於見謂為涅槃。於見不動不修道品。設令動有入無。如屈步蟲。雖於見動亦不能修道品。今知有無是見不執為實。是名見動而不修道品。若破析諸見行於道品。是名見動而修道品。又體見即空即假即中。既言即者。於見不動而修三種道品。是為修功補於縱見之過也。八守護正法者。昔護見不令他破方便申通。今護三諦諸空不令見破。若有留滯善巧申弘。亡身存法猶如父母守護其子。此翻破毀善事也。九念十方佛者。昔服見毒常無厭足。如渴思飲。又遇惡師如加以鹹水。以苦捨苦我慢矜高。諂心不實。於千萬億劫不聞佛名字。今念三諦不來不去。即是佛。無生法即是佛。常為諦理所護。此翻破狎惡友心。十觀罪性空者。此三種惑本來寂靜。而我不了妄謂是非。如熱病人見諸龍鬼。今觀見如幻如化。來無所從去無足跡。亦復不至東西南北。一切罪福亦復如是。一空一切空。空即罪性罪性即空。此翻破顛倒心也。運此十懺時深觀三諦。又加事法。以殷重心不惜身命。名第二健兒。是名事理兩懺障道罪滅。尸

羅清淨三昧現前。止觀開發。事戒淨故根本三昧現前。世智他心智開發。無生戒淨故真諦三昧現前。一切智開發。即假戒淨故俗諦三昧現前。道種智開發。即中戒淨故王三昧現前。一切種智開發。得此三諦三昧故名王三昧。一切三昧悉入其中。又能出生一切諸定。無不具足故名為止又能具足一切諸智故名為觀。故知持戒清淨懇惻懺悔。俱為止觀初緣。意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅清淨三昧現前。止觀開發。事戒淨故根本三昧現前。世智他心智開發。無生戒淨故真諦三昧現前。一切智開發。即假戒淨故俗諦三昧現前。道種智開發。即中戒淨故王三昧現前。一切種智開發。得此三諦三昧故名王三昧。一切三昧悉入其中。又能出生一切諸定。無不具足故名為止又能具足一切諸智故名為觀。故知持戒清淨懇惻懺悔。俱為止觀初緣。意在此也。

○第二衣食具足者。衣以蔽形遮障醜陋。食以支命填彼飢瘡。身安道隆。道隆則本立。形命及道賴此衣食。故云。如來食已得阿耨三菩提。此雖小緣能辦大事。裸餒不安道法焉在。故須衣食具足也。衣者遮醜陋。遮寒熱遮蚊虻飾身體。衣有三種。雪山大士絕形深㵎不涉人間。結草為席被鹿皮衣。無受持說淨等事。堪忍力成不須溫厚。不遊人間無煩支助。此上人也。十二頭陀但畜三衣不多不少。出聚入山。被服齊整故立三衣。此中士也。多寒國土聽百一助身要當說淨。趣足供事無得。多求。多求辛苦守護又苦。妨亂自行復擾檀越。少有所得即便知足。下士也。觀行為衣者。大經云。汝等比丘雖服袈裟。心猶未染大乘法服。如法華云。著如來衣。如來衣者柔和忍辱心是。此即寂滅忍。生死涅槃二邊麁獷與中道理不二不異。故名柔和安心中道故名為忍。離二喧故名寂。過二死故名滅。寂滅忍心覆二邊惡。名遮醜衣。除五住故名障熱。破無明見名為遮寒無生死動。亦無空亂意。捨二覺觀名遮蚊虻。此忍具一切法。如鏡有像。瓦礫不現中具諸相。但空則無。故云深達罪福相遍照於十方。微妙淨法身具相三十二。用莊嚴法身。寂忍一觀具足眾德。亦名為衣亦名嚴飾。非九七五割截所成也。三衣者。即三觀也。蔽三諦上醜遮三諦上見愛寒熱。却三覺蚊虻莊嚴三身。故以三觀為衣。即是伏忍柔順忍無生寂滅忍也。又起見名寒起愛名熱。修止觀得見諦解如煖。見則不生。得思惟解如涼。愛則不生。五根無惡即福德莊嚴。意地無惡即智慧莊嚴。餘二觀上衣例可解。百一長衣者。即是一切行行助道之法。助成三觀。共蔽諸惑嚴於三身。此是歷諸法修忍為衣也。食者三處論食。可以資身養道。一深山絕跡去遠人民。但資甘果美水一菜一果而已。或餌松柏以續精氣。如雪山甘香藕等。食已繫心思惟坐禪。更無餘事如是食者上士也。二阿蘭若處頭陀抖摟絕放牧聲。是修道處分衛自資。七佛皆明乞食法。方等般舟法華皆云乞食也。路徑若遠分衛勞妨。若近人物相喧。不遠不近乞食便易。是中士也。三既不能絕穀餌果。又不能頭陀乞食。外護檀越送食供養。亦可得受。又僧中如法結淨食亦可得受。下士也。若就觀心明食者。大經云。汝等比丘雖行乞食而未曾得大乘法食。法食者如來法喜禪悅也。此之法喜即是平等大慧。觀一切法無有障礙。淨名云。於食等者於法亦等。於法等者於食亦等。煩惱為薪智慧為火。以是因緣成涅槃食。令諸弟子悉皆甘嗜。此食資法身增智慧命。如食乳糜更無所須。即真解脫。真解脫者即是如來。用此法喜禪悅。歷一切法無不一味。一色一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第二衣食具足者。衣以蔽形遮障醜陋。食以支命填彼飢瘡。身安道隆。道隆則本立。形命及道賴此衣食。故云。如來食已得阿耨三菩提。此雖小緣能辦大事。裸餒不安道法焉在。故須衣食具足也。衣者遮醜陋。遮寒熱遮蚊虻飾身體。衣有三種。雪山大士絕形深㵎不涉人間。結草為席被鹿皮衣。無受持說淨等事。堪忍力成不須溫厚。不遊人間無煩支助。此上人也。十二頭陀但畜三衣不多不少。出聚入山。被服齊整故立三衣。此中士也。多寒國土聽百一助身要當說淨。趣足供事無得。多求。多求辛苦守護又苦。妨亂自行復擾檀越。少有所得即便知足。下士也。觀行為衣者。大經云。汝等比丘雖服袈裟。心猶未染大乘法服。如法華云。著如來衣。如來衣者柔和忍辱心是。此即寂滅忍。生死涅槃二邊麁獷與中道理不二不異。故名柔和安心中道故名為忍。離二喧故名寂。過二死故名滅。寂滅忍心覆二邊惡。名遮醜衣。除五住故名障熱。破無明見名為遮寒無生死動。亦無空亂意。捨二覺觀名遮蚊虻。此忍具一切法。如鏡有像。瓦礫不現中具諸相。但空則無。故云深達罪福相遍照於十方。微妙淨法身具相三十二。用莊嚴法身。寂忍一觀具足眾德。亦名為衣亦名嚴飾。非九七五割截所成也。三衣者。即三觀也。蔽三諦上醜遮三諦上見愛寒熱。却三覺蚊虻莊嚴三身。故以三觀為衣。即是伏忍柔順忍無生寂滅忍也。又起見名寒起愛名熱。修止觀得見諦解如煖。見則不生。得思惟解如涼。愛則不生。五根無惡即福德莊嚴。意地無惡即智慧莊嚴。餘二觀上衣例可解。百一長衣者。即是一切行行助道之法。助成三觀。共蔽諸惑嚴於三身。此是歷諸法修忍為衣也。食者三處論食。可以資身養道。一深山絕跡去遠人民。但資甘果美水一菜一果而已。或餌松柏以續精氣。如雪山甘香藕等。食已繫心思惟坐禪。更無餘事如是食者上士也。二阿蘭若處頭陀抖摟絕放牧聲。是修道處分衛自資。七佛皆明乞食法。方等般舟法華皆云乞食也。路徑若遠分衛勞妨。若近人物相喧。不遠不近乞食便易。是中士也。三既不能絕穀餌果。又不能頭陀乞食。外護檀越送食供養。亦可得受。又僧中如法結淨食亦可得受。下士也。若就觀心明食者。大經云。汝等比丘雖行乞食而未曾得大乘法食。法食者如來法喜禪悅也。此之法喜即是平等大慧。觀一切法無有障礙。淨名云。於食等者於法亦等。於法等者於食亦等。煩惱為薪智慧為火。以是因緣成涅槃食。令諸弟子悉皆甘嗜。此食資法身增智慧命。如食乳糜更無所須。即真解脫。真解脫者即是如來。用此法喜禪悅。歷一切法無不一味。一色一

香無非中道。中道之法具一切法。即是飽義。無所須義。如彼深山上士。一草一果資身即足。頭陀乞食者。行人不能即事而中修實相慧者。當次第三觀調心而入中道。次第觀故名為乞食。亦見中道又名飽義。即中士也。檀越送食者。若人不能即事通達。又不能歷法作觀。自無食義。應須隨善知識能說般若者。善為分別。隨聞得解而見中道。是人根鈍從聞生解。名為得食。如人不能如上兩事。聽他送食。又僧中結淨食者。即是證得禪定支林功德。藉定得悟。名僧中食也。是故行者常當存念大乘法食。不念餘味也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香無非中道。中道之法具一切法。即是飽義。無所須義。如彼深山上士。一草一果資身即足。頭陀乞食者。行人不能即事而中修實相慧者。當次第三觀調心而入中道。次第觀故名為乞食。亦見中道又名飽義。即中士也。檀越送食者。若人不能即事通達。又不能歷法作觀。自無食義。應須隨善知識能說般若者。善為分別。隨聞得解而見中道。是人根鈍從聞生解。名為得食。如人不能如上兩事。聽他送食。又僧中結淨食者。即是證得禪定支林功德。藉定得悟。名僧中食也。是故行者常當存念大乘法食。不念餘味也。

摩訶止觀卷第四(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第四(上)

摩訶止觀卷第四(下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第四(下)

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

第三閑居靜處者。雖具衣食住處云何。若隨自意觸處可安。三種三昧必須好處。好處有三。一深山遠谷。二頭陀抖摟。三蘭若伽藍。若深山遠谷途路艱險。永絕人蹤誰相惱亂。恣意禪觀念念在道。毀譽不起是處最勝。二頭陀抖摟。極近三里交往亦疎覺策煩惱。是處為次。三蘭若伽藍閑靜之寺。獨處一房不干事物。閉門靜坐正諦思惟。是處為下。若離三處餘則不可。白衣齋邑此招過來恥。市邊鬧寺復非所宜。安身入道必須選擇。慎勿率爾。若得好處不須數移(云云)。觀心處者。諦理是也。中道之法幽遠深邃。七種方便絕跡不到。名之為深。高廣不動名之為山。遠離二邊稱之為靜。不生不起稱之為閑。大品云。若千由旬外起聲聞心者。此人身雖遠離心不遠離。以憒鬧為不憒鬧。非遠離也。雖住城傍不起二乘心。是名遠離。即上品處也。頭陀處者。即是出假之觀。此觀與空相隣。如蘭若與聚落並。出假之觀安心俗諦。分別藥病抖擻無知。淨道種智。此次處也。閑寺一房者。即從假入空觀也。寺本眾鬧居處。而能安靜一室。假是囂塵能即假而空。當知真諦亦是處也。安三諦理是止觀處。實不遁影山林房隱密室(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三閑居靜處者。雖具衣食住處云何。若隨自意觸處可安。三種三昧必須好處。好處有三。一深山遠谷。二頭陀抖摟。三蘭若伽藍。若深山遠谷途路艱險。永絕人蹤誰相惱亂。恣意禪觀念念在道。毀譽不起是處最勝。二頭陀抖摟。極近三里交往亦疎覺策煩惱。是處為次。三蘭若伽藍閑靜之寺。獨處一房不干事物。閉門靜坐正諦思惟。是處為下。若離三處餘則不可。白衣齋邑此招過來恥。市邊鬧寺復非所宜。安身入道必須選擇。慎勿率爾。若得好處不須數移(云云)。觀心處者。諦理是也。中道之法幽遠深邃。七種方便絕跡不到。名之為深。高廣不動名之為山。遠離二邊稱之為靜。不生不起稱之為閑。大品云。若千由旬外起聲聞心者。此人身雖遠離心不遠離。以憒鬧為不憒鬧。非遠離也。雖住城傍不起二乘心。是名遠離。即上品處也。頭陀處者。即是出假之觀。此觀與空相隣。如蘭若與聚落並。出假之觀安心俗諦。分別藥病抖擻無知。淨道種智。此次處也。閑寺一房者。即從假入空觀也。寺本眾鬧居處。而能安靜一室。假是囂塵能即假而空。當知真諦亦是處也。安三諦理是止觀處。實不遁影山林房隱密室(云云)。

○第四息諸緣務者。緣務妨禪由來甚矣。蘭若比丘去喧就靜。云何營造緣務壞蘭若行。非所應也。緣務有四。一生活。二人事。三技能。四學問。一生活緣務者。經紀生方觸途紛糾。得一失一喪道亂心。若勤營眾事則隨自意攝。非今所論。二人事者。慶弔俯仰低昂造聘。此往彼來來往不絕。況復眾人交絡擾攘追尋。夫違親離師本求要道。更結三州還敦五郡。意欲何之。倒裳索領鑽火求水。非所應也。三技能者。醫方卜筮泥木彩畫。棊書呪術等是也。皮文美角膏煎鐸毀。己自害身。況修出世之道而當樹林招鳥腐氣來蠅。豈不摧折污辱乎。四學問者。讀誦經論問答勝負等是也。領持記憶心勞志倦。言論往復水濁珠昏。何暇更得修止觀耶。此事尚捨。況前三務(云云)。觀心生活者。愛是養業之法如水潤種。因愛有憂因憂有畏。若能斷愛名息生活緣務也。人事是業也。業生三界往來五道。以愛潤業處處受生。若無業者愛無所潤。諸業雖有力不逐不作者。不作故生死則斷。技術者未得聖道不得修通。虛妄之法障於般若。般若如虛空無戲論無文字。若得般若。如得如意珠。但一心修。何遽怱怱用神通為。習學者未得無生忍。而修世智辯聰種種分別。皆是瓦礫草木非真寶珠。若能停住水則澄清。下觀瑠璃安徐取寶。能知世間生滅法相。種種行類何物不知。以一切種智知以佛眼見。欲行大道不應從彼小徑中學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第四息諸緣務者。緣務妨禪由來甚矣。蘭若比丘去喧就靜。云何營造緣務壞蘭若行。非所應也。緣務有四。一生活。二人事。三技能。四學問。一生活緣務者。經紀生方觸途紛糾。得一失一喪道亂心。若勤營眾事則隨自意攝。非今所論。二人事者。慶弔俯仰低昂造聘。此往彼來來往不絕。況復眾人交絡擾攘追尋。夫違親離師本求要道。更結三州還敦五郡。意欲何之。倒裳索領鑽火求水。非所應也。三技能者。醫方卜筮泥木彩畫。棊書呪術等是也。皮文美角膏煎鐸毀。己自害身。況修出世之道而當樹林招鳥腐氣來蠅。豈不摧折污辱乎。四學問者。讀誦經論問答勝負等是也。領持記憶心勞志倦。言論往復水濁珠昏。何暇更得修止觀耶。此事尚捨。況前三務(云云)。觀心生活者。愛是養業之法如水潤種。因愛有憂因憂有畏。若能斷愛名息生活緣務也。人事是業也。業生三界往來五道。以愛潤業處處受生。若無業者愛無所潤。諸業雖有力不逐不作者。不作故生死則斷。技術者未得聖道不得修通。虛妄之法障於般若。般若如虛空無戲論無文字。若得般若。如得如意珠。但一心修。何遽怱怱用神通為。習學者未得無生忍。而修世智辯聰種種分別。皆是瓦礫草木非真寶珠。若能停住水則澄清。下觀瑠璃安徐取寶。能知世間生滅法相。種種行類何物不知。以一切種智知以佛眼見。欲行大道不應從彼小徑中學也。

○第五善知識者。是大因緣。所謂化導令得見佛。阿難說知識得道半因緣。佛言。不應爾。具足全因緣。知識有三種。一外護。二同行。三教授。若深山絕域無所資待。不假外護。若修三種三昧應仰勝緣。夫外護者不簡白黑。但能營理所須。莫見過。莫觸惱。莫稱歎。莫汎舉而致損壞。如母養兒。如虎銜子。調和得所。舊行道人乃能為耳。是名外護。二同行者。行隨自意及安樂行未必須伴。方等般舟行法決須好伴。更相策發不眠不散。日有其新切磋琢磨。同心齊志如乘一船。互相敬重如視世尊。是名同行。三教授者。能說般若示道非道。內外方便通塞妨障。皆能決了。善巧說法示教利喜。轉破人心。於諸方便自能決了。可得獨行。妨難未諳不宜捨也。經言。隨順善師學得見恒沙佛。是名教授。觀心知識者。大品云。佛菩薩羅漢是善知識。六波羅蜜三十七品是善知識。法性實際是善知識。若佛菩薩等威光覆育即外護也。六度道品是入道之門。即同行也。法性實際即是諦理諸佛所師。境能發智。即教授也。今各具三義。一如佛威神覆護。即是外護。二諸佛聖人亦脫瓔珞著弊垢衣。執除糞器和光利物。豈非同行。三諸佛菩薩。一音演法開發化導。各令得解。即是教授。此即具三義也。六度道品亦具三義。助道名護助助道發正道。即是外護。正助合故即是同行。依此正助不失規矩。通入三解脫門。即是教授。法性亦具三義。境是所師冥熏密益。即是外護。境智相應即是同行。未見理時如盲。諦法顯時如目智用無僻。經言。修我法者證乃自知。心無實行何用問為。即教授也。此則三三合九句。就前為十二句。前三次三是事知識。餘六句是理知識。若將此約三諦者。入空觀時眾聖為外護。即空道品為同行。真諦為教授。亦具六事六理。假中兩觀亦復如是。三諦合有三十六番十八事十八理。若歷四悉檀。即有眾多知識義也。若能了此知識法門。善財入法界意則可解。此等雖同是知識。依華嚴云。有善知識魔。三昧魔。菩提心魔。魔能使人捨善從惡。又能化人墮二乘地。若然者羅漢之人。但行真諦非善知識。若取內祕外現聲聞為知識者。菩薩亦作天龍引入實相。何獨羅漢。此義則通無非知識。今言魔者。取實羅漢令人至化城者。即非真善知識。但是半字知識。行半菩提道損半煩惱。奪與互明。或知識或魔也。別教若不得意不會中道。亦是知識魔也。圓教三種方是真善知識。三昧菩提心例此可解(云云)。第二呵五欲者。謂色聲香味觸。十住毘婆沙云。禁六情如縶狗鹿魚蛇猨鳥。狗樂聚落鹿樂山澤。魚樂池沼。蛇樂穴居。猨樂深林。鳥樂依空。六根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第五善知識者。是大因緣。所謂化導令得見佛。阿難說知識得道半因緣。佛言。不應爾。具足全因緣。知識有三種。一外護。二同行。三教授。若深山絕域無所資待。不假外護。若修三種三昧應仰勝緣。夫外護者不簡白黑。但能營理所須。莫見過。莫觸惱。莫稱歎。莫汎舉而致損壞。如母養兒。如虎銜子。調和得所。舊行道人乃能為耳。是名外護。二同行者。行隨自意及安樂行未必須伴。方等般舟行法決須好伴。更相策發不眠不散。日有其新切磋琢磨。同心齊志如乘一船。互相敬重如視世尊。是名同行。三教授者。能說般若示道非道。內外方便通塞妨障。皆能決了。善巧說法示教利喜。轉破人心。於諸方便自能決了。可得獨行。妨難未諳不宜捨也。經言。隨順善師學得見恒沙佛。是名教授。觀心知識者。大品云。佛菩薩羅漢是善知識。六波羅蜜三十七品是善知識。法性實際是善知識。若佛菩薩等威光覆育即外護也。六度道品是入道之門。即同行也。法性實際即是諦理諸佛所師。境能發智。即教授也。今各具三義。一如佛威神覆護。即是外護。二諸佛聖人亦脫瓔珞著弊垢衣。執除糞器和光利物。豈非同行。三諸佛菩薩。一音演法開發化導。各令得解。即是教授。此即具三義也。六度道品亦具三義。助道名護助助道發正道。即是外護。正助合故即是同行。依此正助不失規矩。通入三解脫門。即是教授。法性亦具三義。境是所師冥熏密益。即是外護。境智相應即是同行。未見理時如盲。諦法顯時如目智用無僻。經言。修我法者證乃自知。心無實行何用問為。即教授也。此則三三合九句。就前為十二句。前三次三是事知識。餘六句是理知識。若將此約三諦者。入空觀時眾聖為外護。即空道品為同行。真諦為教授。亦具六事六理。假中兩觀亦復如是。三諦合有三十六番十八事十八理。若歷四悉檀。即有眾多知識義也。若能了此知識法門。善財入法界意則可解。此等雖同是知識。依華嚴云。有善知識魔。三昧魔。菩提心魔。魔能使人捨善從惡。又能化人墮二乘地。若然者羅漢之人。但行真諦非善知識。若取內祕外現聲聞為知識者。菩薩亦作天龍引入實相。何獨羅漢。此義則通無非知識。今言魔者。取實羅漢令人至化城者。即非真善知識。但是半字知識。行半菩提道損半煩惱。奪與互明。或知識或魔也。別教若不得意不會中道。亦是知識魔也。圓教三種方是真善知識。三昧菩提心例此可解(云云)。第二呵五欲者。謂色聲香味觸。十住毘婆沙云。禁六情如縶狗鹿魚蛇猨鳥。狗樂聚落鹿樂山澤。魚樂池沼。蛇樂穴居。猨樂深林。鳥樂依空。六根

樂六塵。非是凡夫淺智弱志所能降伏。唯有智慧堅心正念。乃能降伏。總喻六根。今私對之。眼貪色色有質像如聚落。眼如狗也。耳貪聲聲無質像如空澤。耳如鹿也。鼻貪香如魚也。舌引味如蛇也。身著觸如猨也。心緣法如鳥也。今除意但明於五塵。五塵非欲而其中有味。能生行人須欲之心。故言五欲。譬如陶師人客延請不得就功。五欲亦爾。常能牽人入諸魔境。雖具前緣攝心難立。是故須呵。色欲者所謂赤白長短明眸善睞。素頸翠眉皓齒丹脣。乃至依報紅黃朱紫諸珍寶物惑動人心。如禪門中所說。色害尤深令人狂醉。生死根本良由此也。如難陀為欲持戒。雖得羅漢習氣尚多。況復具縛者乎。國王耽荒無度。不顧宗廟社禝之重。為欲樂故身入怨國。此間上代亡國破家多從欲起。赫赫宗周褒姒滅之。即其事也。經云。眾生貪狼於財色。坐之不得道。觀經云。色使所使為恩愛奴。不得自在。若能知色過患則不為所欺。如是呵已。色欲即息。緣想不生。專心入定。聲欲者即是嬌媚妖詞。婬聲染語。絲竹絃管。環釧鈴珮等聲也。香欲者。即是欝茀氛氳。蘭馨麝氣。芬芳酷烈郁毓之物。及男女身分等香。味欲者。即是酒肉珍肴。肥膄津膩。甘甜酸辣。酥油鮮血等也。觸欲者。即是冷暖細滑。輕重強軟。名衣上服。男女身分等。此五過患者。色如熱金丸執之則燒。聲如毒塗鼓聞之必死。香如憋龍氣嗅之則病。味如沸蜜湯舌則爛。如蜜塗刀舐之則傷。觸如臥師子近之則齧。此五欲者得之無厭。惡心轉熾如火益薪。世世為害劇於怨賊。累劫已來。常相劫奪摧折色心。今方禪寂復相惱亂。深知其過貪染休息。事相具如禪門中(云云)。上代名僧詩云。遠之易為士近之難為情。香味頹高志聲色喪軀齡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂六塵。非是凡夫淺智弱志所能降伏。唯有智慧堅心正念。乃能降伏。總喻六根。今私對之。眼貪色色有質像如聚落。眼如狗也。耳貪聲聲無質像如空澤。耳如鹿也。鼻貪香如魚也。舌引味如蛇也。身著觸如猨也。心緣法如鳥也。今除意但明於五塵。五塵非欲而其中有味。能生行人須欲之心。故言五欲。譬如陶師人客延請不得就功。五欲亦爾。常能牽人入諸魔境。雖具前緣攝心難立。是故須呵。色欲者所謂赤白長短明眸善睞。素頸翠眉皓齒丹脣。乃至依報紅黃朱紫諸珍寶物惑動人心。如禪門中所說。色害尤深令人狂醉。生死根本良由此也。如難陀為欲持戒。雖得羅漢習氣尚多。況復具縛者乎。國王耽荒無度。不顧宗廟社禝之重。為欲樂故身入怨國。此間上代亡國破家多從欲起。赫赫宗周褒姒滅之。即其事也。經云。眾生貪狼於財色。坐之不得道。觀經云。色使所使為恩愛奴。不得自在。若能知色過患則不為所欺。如是呵已。色欲即息。緣想不生。專心入定。聲欲者即是嬌媚妖詞。婬聲染語。絲竹絃管。環釧鈴珮等聲也。香欲者。即是欝茀氛氳。蘭馨麝氣。芬芳酷烈郁毓之物。及男女身分等香。味欲者。即是酒肉珍肴。肥膄津膩。甘甜酸辣。酥油鮮血等也。觸欲者。即是冷暖細滑。輕重強軟。名衣上服。男女身分等。此五過患者。色如熱金丸執之則燒。聲如毒塗鼓聞之必死。香如憋龍氣嗅之則病。味如沸蜜湯舌則爛。如蜜塗刀舐之則傷。觸如臥師子近之則齧。此五欲者得之無厭。惡心轉熾如火益薪。世世為害劇於怨賊。累劫已來。常相劫奪摧折色心。今方禪寂復相惱亂。深知其過貪染休息。事相具如禪門中(云云)。上代名僧詩云。遠之易為士近之難為情。香味頹高志聲色喪軀齡。

○觀心呵五欲者。如色欲中滋味無量。謂常無常。我無我。淨不淨。苦樂空有。世第一義皆是滋味。故大論云。色中無味相凡夫不應著。若謂色是常是見依色。若色無常。亦常亦無常。非常非無常。是見皆依色。乃至非如去。非不如去。非邊非無邊等。是見皆依於色。悉是諍競執謂是實。戲論破智慧眼。互相是非。為色造業。適有此有即有生死。如是觀者增長於欲非是呵欲。今觀色有無等六十二見。皆依無明。無明無常生滅不住。速朽之法念念磨滅。無我無主寂滅涅槃。無明既爾。從無明生若有若無等。悉皆無常寂滅涅槃。既無主我。誰實誰虛。終不於色起生死業業謝果亡。是為呵色入空而得解脫。呵色既爾餘四亦然。是名三藏析法呵五欲也。中論指此云不善滅戲論也。若摩訶衍呵色欲者。體知諸見皆依無明。無明即空諸見亦即空。故金剛般若云。須陀洹者名為入流。實不入流。不入色聲香味觸故。所以者何。若有色可析可名入色。色即是空無色可入。故名不入。既無流可入即無業果。是名善滅戲論。呵色既爾餘四亦然。復次呵色即空者。但入色空不能分別種種色相。云何能度一切眾生。眾生於色起種種計。即是種種集招種種苦。苦集病多。道滅之藥亦復無量。若欲化他豈可證空而不觀察。是故知空非空。從空入假。恒沙佛法悉令通達。若不如此猶名受入色空。今深呵色空不受不入。廣分別色。雖復分別但有名字。名字即空故稱為假。呵色既爾。餘四亦然。又呵色二邊。如大品云。色中無味相凡夫不應著。色中無離相二乘不應離。破色無明有無等見。是呵其味。破其沈空是呵其離。若定有味不應有離若定有離不應有味。味不定故非味。離不定故非離。不著二邊即是非味非離顯色中道實相。故釋論云。二乘為禪故呵色事。不名波羅蜜。菩薩呵色即見色實相。見色實相即是見禪實相。故名波羅蜜到色彼岸。到色彼岸即是見色中道。分別色者即是見色俗。即色空者是見色真。如是呵色盡色源底。成三諦三昧發三種智慧。深呵於色為止觀方便。其意在此。呵色既然餘四亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○觀心呵五欲者。如色欲中滋味無量。謂常無常。我無我。淨不淨。苦樂空有。世第一義皆是滋味。故大論云。色中無味相凡夫不應著。若謂色是常是見依色。若色無常。亦常亦無常。非常非無常。是見皆依色。乃至非如去。非不如去。非邊非無邊等。是見皆依於色。悉是諍競執謂是實。戲論破智慧眼。互相是非。為色造業。適有此有即有生死。如是觀者增長於欲非是呵欲。今觀色有無等六十二見。皆依無明。無明無常生滅不住。速朽之法念念磨滅。無我無主寂滅涅槃。無明既爾。從無明生若有若無等。悉皆無常寂滅涅槃。既無主我。誰實誰虛。終不於色起生死業業謝果亡。是為呵色入空而得解脫。呵色既爾餘四亦然。是名三藏析法呵五欲也。中論指此云不善滅戲論也。若摩訶衍呵色欲者。體知諸見皆依無明。無明即空諸見亦即空。故金剛般若云。須陀洹者名為入流。實不入流。不入色聲香味觸故。所以者何。若有色可析可名入色。色即是空無色可入。故名不入。既無流可入即無業果。是名善滅戲論。呵色既爾餘四亦然。復次呵色即空者。但入色空不能分別種種色相。云何能度一切眾生。眾生於色起種種計。即是種種集招種種苦。苦集病多。道滅之藥亦復無量。若欲化他豈可證空而不觀察。是故知空非空。從空入假。恒沙佛法悉令通達。若不如此猶名受入色空。今深呵色空不受不入。廣分別色。雖復分別但有名字。名字即空故稱為假。呵色既爾。餘四亦然。又呵色二邊。如大品云。色中無味相凡夫不應著。色中無離相二乘不應離。破色無明有無等見。是呵其味。破其沈空是呵其離。若定有味不應有離若定有離不應有味。味不定故非味。離不定故非離。不著二邊即是非味非離顯色中道實相。故釋論云。二乘為禪故呵色事。不名波羅蜜。菩薩呵色即見色實相。見色實相即是見禪實相。故名波羅蜜到色彼岸。到色彼岸即是見色中道。分別色者即是見色俗。即色空者是見色真。如是呵色盡色源底。成三諦三昧發三種智慧。深呵於色為止觀方便。其意在此。呵色既然餘四亦爾。

○第三棄五蓋者。所謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑。通稱蓋者。蓋覆纏綿。心神昏闇定慧不發故名為蓋。前呵五欲。乃是五根對現在五塵發五識。今棄五蓋。即是五識轉入意地。追緣過去逆慮未來五塵等法。為心內大障。喻如陶師身中有疾不能執作。蓋亦如是。為妨既深加之以棄如翦毒樹如檢偷賊。不可留也。大品云。離欲及惡法。離欲者五欲也。如前所呵。惡法者五蓋也。宜須急棄。此五蓋者。其相云何。貪欲蓋起追念昔時所更五欲。念淨潔色與眼作對。憶可愛聲髣髴在耳。思悅意香開結使門。想於美味甘液流口。憶受諸觸毛竪戰動。貪如此等麁弊五欲。思想計校心生醉惑忘失正念。或密作方便更望得之。若未曾得亦復推尋。或當求覓。心入塵境無有間念。麁覺蓋禪禪何由獲。是名貪欲蓋相。瞋恚蓋者。追想是人惱我惱我親稱歎我怨。三世九惱怨對結恨。心熱氣麁忿怒相續。百計伺候欲相中害危彼安身恣其毒忿暢情為快。如此瞋火燒諸功德。禪定支林豈得生長。此即瞋恚蓋相也。睡眠蓋者。心神昏昏為睡。六識闇塞四支倚放為眠。眠名增心數法。烏闇沈塞密來覆人難可防衛。五情無識猶如死人。但於片息名為小死。若喜眠者眠則滋多。薩遮經云。若人多睡眠懈怠妨有得。未得者不得已得者退失。若欲得勝道除睡疑放逸。精進策諸念離惡功德集。釋論云。眠為大闇無所見。日日欺誑奪人明。亦如臨陣白刃間。如共毒蛇同室居。如人被縛將去殺。爾時云何安可眠。眠之妨禪其過最重。是為睡眠蓋相。掉悔者。若覺觀偏起屬前蓋攝。今覺觀等起遍緣諸法。乍緣貪欲又想瞋恚及以邪癡。炎炎不停卓卓無住。乍起乍伏種種紛紜。身無趣遊行口無益談笑。是名為掉。掉而無悔則不成蓋。以其掉故心地思惟謹慎不節。云何乃作無益之事。實為可恥。心中憂悔懊結繞心則成悔蓋。蓋覆禪定不得開發。若人懺悔改往自責其心而生憂悔。若人禪定知過而已。不應想著。非但悔故而得免脫。當修禪定清淨之法。那得將悔縈心妨於大事。故云悔已莫復憂。不應常念著。不應作而作。應作而不作。即是此意。是名掉悔蓋相也。疑蓋者。此非見諦障理之疑。乃是障定疑也。疑有三種。一疑自。二疑師。三疑法。一疑自者。謂我身底下必非道器。是故疑身。二疑師者。此人身口不稱我懷。何必能有深禪好慧。師而事之將不誤我。三疑法者。所受之法何必中理。三疑猶豫常在懷抱。禪定不發設發永失。此是疑蓋之相也。五蓋病相如是。棄法云何。行者當自省察。今我心中何病偏多。若知病者應先治之。若貪欲蓋重。當用不淨觀棄之。何以故。向謂五欲為淨愛著纏綿。今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第三棄五蓋者。所謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑。通稱蓋者。蓋覆纏綿。心神昏闇定慧不發故名為蓋。前呵五欲。乃是五根對現在五塵發五識。今棄五蓋。即是五識轉入意地。追緣過去逆慮未來五塵等法。為心內大障。喻如陶師身中有疾不能執作。蓋亦如是。為妨既深加之以棄如翦毒樹如檢偷賊。不可留也。大品云。離欲及惡法。離欲者五欲也。如前所呵。惡法者五蓋也。宜須急棄。此五蓋者。其相云何。貪欲蓋起追念昔時所更五欲。念淨潔色與眼作對。憶可愛聲髣髴在耳。思悅意香開結使門。想於美味甘液流口。憶受諸觸毛竪戰動。貪如此等麁弊五欲。思想計校心生醉惑忘失正念。或密作方便更望得之。若未曾得亦復推尋。或當求覓。心入塵境無有間念。麁覺蓋禪禪何由獲。是名貪欲蓋相。瞋恚蓋者。追想是人惱我惱我親稱歎我怨。三世九惱怨對結恨。心熱氣麁忿怒相續。百計伺候欲相中害危彼安身恣其毒忿暢情為快。如此瞋火燒諸功德。禪定支林豈得生長。此即瞋恚蓋相也。睡眠蓋者。心神昏昏為睡。六識闇塞四支倚放為眠。眠名增心數法。烏闇沈塞密來覆人難可防衛。五情無識猶如死人。但於片息名為小死。若喜眠者眠則滋多。薩遮經云。若人多睡眠懈怠妨有得。未得者不得已得者退失。若欲得勝道除睡疑放逸。精進策諸念離惡功德集。釋論云。眠為大闇無所見。日日欺誑奪人明。亦如臨陣白刃間。如共毒蛇同室居。如人被縛將去殺。爾時云何安可眠。眠之妨禪其過最重。是為睡眠蓋相。掉悔者。若覺觀偏起屬前蓋攝。今覺觀等起遍緣諸法。乍緣貪欲又想瞋恚及以邪癡。炎炎不停卓卓無住。乍起乍伏種種紛紜。身無趣遊行口無益談笑。是名為掉。掉而無悔則不成蓋。以其掉故心地思惟謹慎不節。云何乃作無益之事。實為可恥。心中憂悔懊結繞心則成悔蓋。蓋覆禪定不得開發。若人懺悔改往自責其心而生憂悔。若人禪定知過而已。不應想著。非但悔故而得免脫。當修禪定清淨之法。那得將悔縈心妨於大事。故云悔已莫復憂。不應常念著。不應作而作。應作而不作。即是此意。是名掉悔蓋相也。疑蓋者。此非見諦障理之疑。乃是障定疑也。疑有三種。一疑自。二疑師。三疑法。一疑自者。謂我身底下必非道器。是故疑身。二疑師者。此人身口不稱我懷。何必能有深禪好慧。師而事之將不誤我。三疑法者。所受之法何必中理。三疑猶豫常在懷抱。禪定不發設發永失。此是疑蓋之相也。五蓋病相如是。棄法云何。行者當自省察。今我心中何病偏多。若知病者應先治之。若貪欲蓋重。當用不淨觀棄之。何以故。向謂五欲為淨愛著纏綿。今

觀不淨膿囊涕唾無一可欣。厭惡心生如為怨逐。何有智者當樂是耶。故知此觀治貪之藥。此蓋若去心即得安。若瞋恚蓋多當念慈心滅除恚火。此火能燒二世功德。人不喜見。毒害殘暴禽獸無異。生死怨對累劫不息。即世微恨後成大怨。今修慈心棄捨此惡。觀一切人父母親想。悉令得樂。若不得樂。我當勤心令得安樂。云何於彼而生怨對。作是觀時瞋心即息。安心入禪。若睡蓋多者。當勤精進策勵身心。加意防擬思惟法相。分別選擇善惡之法。勿令睡蓋得入。又當選擇善惡之心令生法喜。心既明淨睡蓋自除。莫以睡眠因緣失二世樂。徒生徒死無一可獲。如入寶山空手而歸。深可傷歎。當好制心善巧防御也。杖毱貝申脚起星水洗。若掉散者應用數息。何以故。此蓋甚利。來時不覺于久始知。今用數息。若數不成。或時中忘即知已去。覺已更數。數相成就則覺觀被伏。若不治之終身被蓋。若三疑在懷當作是念。我身即是大富盲兒。具足無上法身財寶。煩惱所翳道眼未開。要當修治終不放捨。又無量劫來習因何定。豈可自疑失時失利。人身難得怖心難起莫以疑惑而自毀傷。若疑師者。我今無智。上聖大人皆求其法不取其人。雪山從鬼請偈。天帝拜畜為師。大論云。不以囊臭而棄其金。慢如高山雨水不停。卑如江海萬川歸集。我以法故復度敬彼。普超經云。人人相見莫相平相。智如如來乃能平人。身子云。我從今去。不敢復言是人入生死是人入涅槃。即此意也。常起恭敬三世如來。師即未來諸佛。云何生疑耶。若疑法者。我法眼未開未別是非。憑信而已。佛法如海唯信能入。法華云。諸聲聞等非己智分。以信故入。我之盲瞑復不信受。更何所歸。長淪永溺不知出要。和伽利(云云)。優波笈多教弟子上樹(云云)。若心信法法則染心。猶豫狐疑事同覆器。問曰。五蓋悉障定不。答。解者不同。或云。無知是正障。何者。禪是門戶詮次之法。知無知相乖故。疑眠蓋是也。或言。散動是正障。何者。定散相乖故。掉悔是也。或言。貪瞋是正障。何者。禪是柔軟善法。剛柔相乖故。貪瞋是也。如是等各據不同。今釋不然。五蓋通是障。而隨行者強弱。若人貪欲蓋多。此蓋是正障餘者是傍。四蓋亦爾。譬如四大通皆是病。未必俱發隨其動者。正能殺人。蓋亦應爾。先治於強弱者自去。禪定得發(云云)。十住毘婆沙云。若人放逸者。諸蓋則覆心。生天猶尚難。何況於得果。若人勤精進則能裂諸蓋。諸蓋既裂已諸願悉皆得。是名依事法棄蓋也。問。初禪發時五蓋畢竟盡不。答。此當分別。何者。離三毒為四分。貪瞋癡偏發是三分。不名為等。三分等起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀不淨膿囊涕唾無一可欣。厭惡心生如為怨逐。何有智者當樂是耶。故知此觀治貪之藥。此蓋若去心即得安。若瞋恚蓋多當念慈心滅除恚火。此火能燒二世功德。人不喜見。毒害殘暴禽獸無異。生死怨對累劫不息。即世微恨後成大怨。今修慈心棄捨此惡。觀一切人父母親想。悉令得樂。若不得樂。我當勤心令得安樂。云何於彼而生怨對。作是觀時瞋心即息。安心入禪。若睡蓋多者。當勤精進策勵身心。加意防擬思惟法相。分別選擇善惡之法。勿令睡蓋得入。又當選擇善惡之心令生法喜。心既明淨睡蓋自除。莫以睡眠因緣失二世樂。徒生徒死無一可獲。如入寶山空手而歸。深可傷歎。當好制心善巧防御也。杖毱貝申脚起星水洗。若掉散者應用數息。何以故。此蓋甚利。來時不覺于久始知。今用數息。若數不成。或時中忘即知已去。覺已更數。數相成就則覺觀被伏。若不治之終身被蓋。若三疑在懷當作是念。我身即是大富盲兒。具足無上法身財寶。煩惱所翳道眼未開。要當修治終不放捨。又無量劫來習因何定。豈可自疑失時失利。人身難得怖心難起莫以疑惑而自毀傷。若疑師者。我今無智。上聖大人皆求其法不取其人。雪山從鬼請偈。天帝拜畜為師。大論云。不以囊臭而棄其金。慢如高山雨水不停。卑如江海萬川歸集。我以法故復度敬彼。普超經云。人人相見莫相平相。智如如來乃能平人。身子云。我從今去。不敢復言是人入生死是人入涅槃。即此意也。常起恭敬三世如來。師即未來諸佛。云何生疑耶。若疑法者。我法眼未開未別是非。憑信而已。佛法如海唯信能入。法華云。諸聲聞等非己智分。以信故入。我之盲瞑復不信受。更何所歸。長淪永溺不知出要。和伽利(云云)。優波笈多教弟子上樹(云云)。若心信法法則染心。猶豫狐疑事同覆器。問曰。五蓋悉障定不。答。解者不同。或云。無知是正障。何者。禪是門戶詮次之法。知無知相乖故。疑眠蓋是也。或言。散動是正障。何者。定散相乖故。掉悔是也。或言。貪瞋是正障。何者。禪是柔軟善法。剛柔相乖故。貪瞋是也。如是等各據不同。今釋不然。五蓋通是障。而隨行者強弱。若人貪欲蓋多。此蓋是正障餘者是傍。四蓋亦爾。譬如四大通皆是病。未必俱發隨其動者。正能殺人。蓋亦應爾。先治於強弱者自去。禪定得發(云云)。十住毘婆沙云。若人放逸者。諸蓋則覆心。生天猶尚難。何況於得果。若人勤精進則能裂諸蓋。諸蓋既裂已諸願悉皆得。是名依事法棄蓋也。問。初禪發時五蓋畢竟盡不。答。此當分別。何者。離三毒為四分。貪瞋癡偏發是三分。不名為等。三分等起

名為等。三毒偏起是覺觀而非多。三分等起名覺觀多。即是第四分也。成論呼此為剎那心。剎那心既通緣三毒三毒等起。故知剎那之心。即是善惡成也。阿毘曇明。此剎那心起。但是無明無記。善惡未成。何以故。雖通緣三毒不正屬三毒。既不正屬。那得是善惡。雖非是惡。三毒因之而起。呼此無記為因等起。而不名為善惡。此二論雖異同是明第四分也。離此四分為五蓋貪瞋兩分。是兩蓋開癡分為睡疑兩蓋。等分為掉悔蓋。若廣開四分。一分則有二萬一千煩惱。四分合有八萬四千。約於苦諦則是八萬四千法藏。約於集諦則是八萬四千塵勞門。約於道諦則是八萬四千三昧陀羅尼等。約於滅諦則是八萬四千諸波羅蜜。四分法相該深若此。五蓋理應高廣。阿毘曇那得判貪止欲界。上地名愛上亦無瞋。此義已為成論所難。若上地輕貪名愛。亦應輕瞋名恚耶。故知覆相抑異未是通方耳。今釋五蓋望於四分。通至佛地。上棄五蓋相此是鈍使五蓋。止障初禪。初禪若發此蓋棄盡。常途所論秖是此意。利使五蓋障於真諦。如前所明空見之人計所執為實。餘是妄語。乖之則瞋順之則愛。即貪瞋兩蓋也。無明闇心謬有所執。非明審知即睡眠蓋。種種戲論見諍無益即掉悔蓋。即雖無疑後方大疑。何以故。既執是實何所復疑。後若被破心生疑惑。此五覆心終不見諦。呵棄此蓋蓋去道發。證須陀洹。從初果去。取真為愛捨思為瞋。思惑未盡為睡。失脫忘念為掉。非無學名疑。故知五蓋障真通至三果。除此五蓋即是無學。復次依空起蓋障俗諦理。所以者何。沈空取證以空為是。譬如貧人得少便為足。更不願好者。保愛此空即貪蓋。憎厭生死捨而不觀。即瞋蓋。無為空寂不肯照假。乃至不識五種之鹽。名睡蓋。空亂意眾生非其境界名掉悔蓋。假智不明名疑蓋。此蓋不棄。道種智俗諦三昧終不現前。此蓋若除法眼明朗。復次依中起蓋障於中道。所以者何。菩薩貪求佛法。如海吞流無有厭足。生名愛法起順道貪。此名貪蓋。不喜二乘。大樹折枝不宿怨鳥。是名瞋蓋。無明長遠設使上地猶有分在。大論云。處處說破無明三昧者。初雖破後更須破。無智慧明即睡蓋。菩薩三業雖無失比佛猶有漏失。名掉悔蓋。初後理圓而初心智慧不逮於後。是名疑蓋。此蓋不棄終不與實相相應。此蓋若除真如理顯。開佛知見。此五蓋法不局在初心。地地皆有。唯佛究竟八萬四千波羅蜜。具足圓滿到於彼岸。故地持云。第九離一切見清淨淨禪。若得此意蓋相則長。非但欲界而已。復次言語分別邐迆階梯。前鈍利兩蓋是凡夫時所棄。俗諦上蓋是二乘時所棄。障中道蓋是菩薩時所棄。如此論蓋後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為等。三毒偏起是覺觀而非多。三分等起名覺觀多。即是第四分也。成論呼此為剎那心。剎那心既通緣三毒三毒等起。故知剎那之心。即是善惡成也。阿毘曇明。此剎那心起。但是無明無記。善惡未成。何以故。雖通緣三毒不正屬三毒。既不正屬。那得是善惡。雖非是惡。三毒因之而起。呼此無記為因等起。而不名為善惡。此二論雖異同是明第四分也。離此四分為五蓋貪瞋兩分。是兩蓋開癡分為睡疑兩蓋。等分為掉悔蓋。若廣開四分。一分則有二萬一千煩惱。四分合有八萬四千。約於苦諦則是八萬四千法藏。約於集諦則是八萬四千塵勞門。約於道諦則是八萬四千三昧陀羅尼等。約於滅諦則是八萬四千諸波羅蜜。四分法相該深若此。五蓋理應高廣。阿毘曇那得判貪止欲界。上地名愛上亦無瞋。此義已為成論所難。若上地輕貪名愛。亦應輕瞋名恚耶。故知覆相抑異未是通方耳。今釋五蓋望於四分。通至佛地。上棄五蓋相此是鈍使五蓋。止障初禪。初禪若發此蓋棄盡。常途所論秖是此意。利使五蓋障於真諦。如前所明空見之人計所執為實。餘是妄語。乖之則瞋順之則愛。即貪瞋兩蓋也。無明闇心謬有所執。非明審知即睡眠蓋。種種戲論見諍無益即掉悔蓋。即雖無疑後方大疑。何以故。既執是實何所復疑。後若被破心生疑惑。此五覆心終不見諦。呵棄此蓋蓋去道發。證須陀洹。從初果去。取真為愛捨思為瞋。思惑未盡為睡。失脫忘念為掉。非無學名疑。故知五蓋障真通至三果。除此五蓋即是無學。復次依空起蓋障俗諦理。所以者何。沈空取證以空為是。譬如貧人得少便為足。更不願好者。保愛此空即貪蓋。憎厭生死捨而不觀。即瞋蓋。無為空寂不肯照假。乃至不識五種之鹽。名睡蓋。空亂意眾生非其境界名掉悔蓋。假智不明名疑蓋。此蓋不棄。道種智俗諦三昧終不現前。此蓋若除法眼明朗。復次依中起蓋障於中道。所以者何。菩薩貪求佛法。如海吞流無有厭足。生名愛法起順道貪。此名貪蓋。不喜二乘。大樹折枝不宿怨鳥。是名瞋蓋。無明長遠設使上地猶有分在。大論云。處處說破無明三昧者。初雖破後更須破。無智慧明即睡蓋。菩薩三業雖無失比佛猶有漏失。名掉悔蓋。初後理圓而初心智慧不逮於後。是名疑蓋。此蓋不棄終不與實相相應。此蓋若除真如理顯。開佛知見。此五蓋法不局在初心。地地皆有。唯佛究竟八萬四千波羅蜜。具足圓滿到於彼岸。故地持云。第九離一切見清淨淨禪。若得此意蓋相則長。非但欲界而已。復次言語分別邐迆階梯。前鈍利兩蓋是凡夫時所棄。俗諦上蓋是二乘時所棄。障中道蓋是菩薩時所棄。如此論蓋後

不關初。地攝二論師多明此意。果頭之法不關凡夫。那可即事而修。圓釋不爾。何以得知。若為上地人說。應作法性佛現法性國。為法性菩薩說之。何意相輔現此三界。為欲度此凡俗故。論此妙法使其得修。若言不爾為誰施權。權何所引。若得此意。初心凡夫能於一念圓棄諸蓋。故大品云。一切法趣欲事是趣不過。欲事尚不可得。何況當有趣不趣。釋曰。趣即是有。有能趣所趣故即辯俗諦。欲事不可得即是明空。空中無能趣所趣故即辯真諦。云何當有趣非趣。即是辯中道。當知三諦秖在一欲事耳。今更廣釋令義易解。云何一切法趣欲事是趣不過。欲事為法界故一切法之根本。如初起欲覺。已具諸法。心麁不知漸漸滑利。不能制御便習其事。初試歇熱習之則慣。餐啜叵忘。即便退戒還家求覓欲境。覓不知足。或偷或劫或偪或貿。如是等種種求欲而生罪過。若得此境大須供養。或偷奪求財。或殺生取適。若其富貴縱心造罪。若其貧窮惡念亦廣。欲罪既成適有此有。則有生死應遍受果。隨在何道欲轉倍盛。受胎之微形世世常增長。十二因緣輪轉無際。當知一切法無不趣欲。欲法界外更無別法。當知一切五蓋如上說者。於初一念悉皆具足。欲為因緣生法其義可見也。云何欲法界空。外五塵求不可得。內意根求不可得。中間意識求不可得。內外合求不可得。離內外求不可得。過去欲緣求不可得。現在欲因求不可得。未來欲果求不可得。橫竪求之畢竟寂靜。欲即是空。欲空故。從欲所生一切法亦即是空。空亦不可得。是為觀空棄利鈍蓋也既識己心一欲一切欲。即識一切眾生亦復如是。且置餘道。直就人道種種色像。種種音聲。種種心行。種種依報。各各不同。當知欲因種別無量。一人因果已自無窮。何況多人。一界如是況九法界。一法如是何況百法。譬如對寇寇是勳本。能破寇故有大功名得大富貴。無量貪欲是如來種亦復如是。能令菩薩出生無量百千法門。多薪火猛。糞壞生華。貪欲是道。此之謂也。若斷貪欲住貪欲空。何由生出一切法門。經云。不斷五欲能淨諸根。如是觀時俗諦五蓋自然清淨。雖能如此未見欲之實性。實非空亦復非假。非假故豈有無量。非空故豈有寂然。空及假名是二皆無。無趣無非趣。無趣者利鈍兩番五蓋玄除。無非趣一番五蓋除得識中道。又一番除無所斷破無所棄滅。而四番五蓋一念圓除。破二十五有見欲實性。名王三昧具一切法。是名圓觀棄於圓蓋。如此法門名理即是。作如此解名名字即是。初心此觀名觀行即是。如上訶色即淨眼根。訶聲即淨耳根。訶香即淨鼻根。訶味即淨舌根。訶觸即淨身根。棄五蓋即淨意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不關初。地攝二論師多明此意。果頭之法不關凡夫。那可即事而修。圓釋不爾。何以得知。若為上地人說。應作法性佛現法性國。為法性菩薩說之。何意相輔現此三界。為欲度此凡俗故。論此妙法使其得修。若言不爾為誰施權。權何所引。若得此意。初心凡夫能於一念圓棄諸蓋。故大品云。一切法趣欲事是趣不過。欲事尚不可得。何況當有趣不趣。釋曰。趣即是有。有能趣所趣故即辯俗諦。欲事不可得即是明空。空中無能趣所趣故即辯真諦。云何當有趣非趣。即是辯中道。當知三諦秖在一欲事耳。今更廣釋令義易解。云何一切法趣欲事是趣不過。欲事為法界故一切法之根本。如初起欲覺。已具諸法。心麁不知漸漸滑利。不能制御便習其事。初試歇熱習之則慣。餐啜叵忘。即便退戒還家求覓欲境。覓不知足。或偷或劫或偪或貿。如是等種種求欲而生罪過。若得此境大須供養。或偷奪求財。或殺生取適。若其富貴縱心造罪。若其貧窮惡念亦廣。欲罪既成適有此有。則有生死應遍受果。隨在何道欲轉倍盛。受胎之微形世世常增長。十二因緣輪轉無際。當知一切法無不趣欲。欲法界外更無別法。當知一切五蓋如上說者。於初一念悉皆具足。欲為因緣生法其義可見也。云何欲法界空。外五塵求不可得。內意根求不可得。中間意識求不可得。內外合求不可得。離內外求不可得。過去欲緣求不可得。現在欲因求不可得。未來欲果求不可得。橫竪求之畢竟寂靜。欲即是空。欲空故。從欲所生一切法亦即是空。空亦不可得。是為觀空棄利鈍蓋也既識己心一欲一切欲。即識一切眾生亦復如是。且置餘道。直就人道種種色像。種種音聲。種種心行。種種依報。各各不同。當知欲因種別無量。一人因果已自無窮。何況多人。一界如是況九法界。一法如是何況百法。譬如對寇寇是勳本。能破寇故有大功名得大富貴。無量貪欲是如來種亦復如是。能令菩薩出生無量百千法門。多薪火猛。糞壞生華。貪欲是道。此之謂也。若斷貪欲住貪欲空。何由生出一切法門。經云。不斷五欲能淨諸根。如是觀時俗諦五蓋自然清淨。雖能如此未見欲之實性。實非空亦復非假。非假故豈有無量。非空故豈有寂然。空及假名是二皆無。無趣無非趣。無趣者利鈍兩番五蓋玄除。無非趣一番五蓋除得識中道。又一番除無所斷破無所棄滅。而四番五蓋一念圓除。破二十五有見欲實性。名王三昧具一切法。是名圓觀棄於圓蓋。如此法門名理即是。作如此解名名字即是。初心此觀名觀行即是。如上訶色即淨眼根。訶聲即淨耳根。訶香即淨鼻根。訶味即淨舌根。訶觸即淨身根。棄五蓋即淨意根。

六根淨時名相似即是。三惑破三諦顯名分真即是。若能盡欲蓋邊底名究竟即是。圓棄欲蓋既爾。棄餘蓋亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根淨時名相似即是。三惑破三諦顯名分真即是。若能盡欲蓋邊底名究竟即是。圓棄欲蓋既爾。棄餘蓋亦然。

○第四調五事者。所謂調食調眠調身調息調心。如前所喻。土水不調不任為器。五事不善不得入禪。眠食兩事就定外調之。三事就入出住調之。調食者增病增眠增煩惱等食。則不應食也。安身愈疾之物是所應食。略而言之。不飢不飽是食調相。尼揵經曰。噉食太過體難迴動。窳惰懈怠所食難消。失二世利。睡眠自受苦迷悶難醒寤。調眠者。眠是眼食不可苦節。增於心數。損失功夫復不可恣。上訶蓋中一向除棄。為正入定障故。此中在散心時從容四大故。各有其意。略而言之。不節不恣是眠調相。三事合調者。三事相依不得相離。如初受胎一煗二命三識。煗是遺體之色。命是氣息報風連持。識是一期心主。託胎即有三事。三事增長七日一變。三十八七日竟三事出生名嬰兒。三事停住名壯年。三事衰微名為老。三事滅壞名為死。三事始終不得相離。須合調也。初入定時調身令不寬不急調息。令不澁不滑。調心令不沈不浮。調麁入細住禪中。隨不調處覺當檢校調使安隱。如調絃入弄後不成曲。即知絃軫差異。覺而改之。若欲出定從細至麁。備如次第禪門也。若能調凡夫三事變為聖人三法。色為發戒之由。息為入定之門。心為生慧之因。此戒能捨惡趣凡鄙之身。成辦聖人六度滿足法身。此息能變散動惡覺。即成禪悅法喜因禪發慧。聖人以之為命。此心即能改生死心為菩提心真常聖識。始此三法合成聖胎。始從初心終至後心。唯此三法不得相離(云云)。觀心調五事者。如前法喜禪悅為食也。初觀真諦所生定慧。多為入空消淨諸法。此是飢相。法華云。飢餓羸瘦體生瘡癬也。第二觀俗諦所生定慧。多是扶俗假立諸法。名為飽相。故云歷劫修行恒沙佛法。是二觀飢飽不調。中道禪悅法喜。調和中適無二邊之偏。是名不飢不飽(云云)。調眠者空觀未破無明。無明與空合。沈空保住。眠相則多。出假分別伏無明。眠相則少。今中道觀從容。若斷無明一切善法則無生處。塵勞之儔是如來種。不斷癡愛起諸明脫。若恣無明無上佛道何由得成。經云。無明轉即變為明。行於非道通達佛道。無明性明性無二無別。豈可斷無明性更修明性耶。不住調伏不住不調伏。即是理觀調眠也。合調三事即為三番。大經云。六波羅蜜滿足之身。調如此身令不寬不急。大品云。樂說辯卒起是為魔事。不卒起亦是魔事。卒起者卒行六度是急。卒放捨是寬。不急不寬是身調相。調息者。以禪悅法喜慧命為息。如大品云。般若非利非鈍。若鈍名為澁。若利即名滑。不鈍不利名息調相。調心者。菩提心難得是為沈。菩提心易得名為浮。非難非易是為調相。次約三觀調三事者。以微 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第四調五事者。所謂調食調眠調身調息調心。如前所喻。土水不調不任為器。五事不善不得入禪。眠食兩事就定外調之。三事就入出住調之。調食者增病增眠增煩惱等食。則不應食也。安身愈疾之物是所應食。略而言之。不飢不飽是食調相。尼揵經曰。噉食太過體難迴動。窳惰懈怠所食難消。失二世利。睡眠自受苦迷悶難醒寤。調眠者。眠是眼食不可苦節。增於心數。損失功夫復不可恣。上訶蓋中一向除棄。為正入定障故。此中在散心時從容四大故。各有其意。略而言之。不節不恣是眠調相。三事合調者。三事相依不得相離。如初受胎一煗二命三識。煗是遺體之色。命是氣息報風連持。識是一期心主。託胎即有三事。三事增長七日一變。三十八七日竟三事出生名嬰兒。三事停住名壯年。三事衰微名為老。三事滅壞名為死。三事始終不得相離。須合調也。初入定時調身令不寬不急調息。令不澁不滑。調心令不沈不浮。調麁入細住禪中。隨不調處覺當檢校調使安隱。如調絃入弄後不成曲。即知絃軫差異。覺而改之。若欲出定從細至麁。備如次第禪門也。若能調凡夫三事變為聖人三法。色為發戒之由。息為入定之門。心為生慧之因。此戒能捨惡趣凡鄙之身。成辦聖人六度滿足法身。此息能變散動惡覺。即成禪悅法喜因禪發慧。聖人以之為命。此心即能改生死心為菩提心真常聖識。始此三法合成聖胎。始從初心終至後心。唯此三法不得相離(云云)。觀心調五事者。如前法喜禪悅為食也。初觀真諦所生定慧。多為入空消淨諸法。此是飢相。法華云。飢餓羸瘦體生瘡癬也。第二觀俗諦所生定慧。多是扶俗假立諸法。名為飽相。故云歷劫修行恒沙佛法。是二觀飢飽不調。中道禪悅法喜。調和中適無二邊之偏。是名不飢不飽(云云)。調眠者空觀未破無明。無明與空合。沈空保住。眠相則多。出假分別伏無明。眠相則少。今中道觀從容。若斷無明一切善法則無生處。塵勞之儔是如來種。不斷癡愛起諸明脫。若恣無明無上佛道何由得成。經云。無明轉即變為明。行於非道通達佛道。無明性明性無二無別。豈可斷無明性更修明性耶。不住調伏不住不調伏。即是理觀調眠也。合調三事即為三番。大經云。六波羅蜜滿足之身。調如此身令不寬不急。大品云。樂說辯卒起是為魔事。不卒起亦是魔事。卒起者卒行六度是急。卒放捨是寬。不急不寬是身調相。調息者。以禪悅法喜慧命為息。如大品云。般若非利非鈍。若鈍名為澁。若利即名滑。不鈍不利名息調相。調心者。菩提心難得是為沈。菩提心易得名為浮。非難非易是為調相。次約三觀調三事者。以微

妙善心為菩提心。如前明四種菩提心。若三藏通教為斷結入空以真為證。此心為沈。若別教化他出假分別藥病。廣識法門發菩提心。此心為浮。若圓教觀實相理雙遮雙照。非空故不沈非假故不浮。發如是心名為調相。調身者通教斷惑明六度為急。別教出假分別為寬。中道不依二邊為不寬不急也。調息者通教慧命入空為滑。別教入假為澁。中道不依二邊為不澁不滑。復次約三觀各各調者。初觀止身息心為急滑沈。次觀身息心為寬澁浮。若能中適即成方便得入真諦也。第二觀止身息心為急滑沈。觀身息心為寬澁浮。能止觀中適則成方便。發道種智見俗諦理(云云)。中道止身息心為急滑沈。觀身息心為寬澁浮。若能中適止觀從容。即成方便得入中道見實相理也。行者善調三事令託聖胎。如即行心未有所屬。應當勤心和會方便智度父母託於聖胎豈可託地獄三途人天之胎耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙善心為菩提心。如前明四種菩提心。若三藏通教為斷結入空以真為證。此心為沈。若別教化他出假分別藥病。廣識法門發菩提心。此心為浮。若圓教觀實相理雙遮雙照。非空故不沈非假故不浮。發如是心名為調相。調身者通教斷惑明六度為急。別教出假分別為寬。中道不依二邊為不寬不急也。調息者通教慧命入空為滑。別教入假為澁。中道不依二邊為不澁不滑。復次約三觀各各調者。初觀止身息心為急滑沈。次觀身息心為寬澁浮。若能中適即成方便得入真諦也。第二觀止身息心為急滑沈。觀身息心為寬澁浮。能止觀中適則成方便。發道種智見俗諦理(云云)。中道止身息心為急滑沈。觀身息心為寬澁浮。若能中適止觀從容。即成方便得入中道見實相理也。行者善調三事令託聖胎。如即行心未有所屬。應當勤心和會方便智度父母託於聖胎豈可託地獄三途人天之胎耶。

○第五行五法者。所謂欲精進念巧慧一心。前喻陶師眾事悉整。而不肯作作不殷勤。不存作法作不巧便。作不專一則事無成。今亦如是。上二十法雖備。若無樂欲希慕。身心苦策。念想方便。一心決志者。止觀無由現前。若能欣習無厭曉夜匪懈。念念相續。善得其意一心無異。此人能進前路。一心譬船柁。巧慧如點頭。三種如篙櫓。若少一事則不安隱。又如飛鳥以眼視以尾制以翅前。無此五法事禪尚難。何況理定。當知五法通為小大事理。而作方便也。成論用四支為方便一心為定體。若然者四禪皆有一心。一心無異。云何判四禪之別。今不用此。若瓔珞云五支皆方便。第六默然為定體。四禪俱有默然亦難分別。若毘曇用五法為方便。五支皆為定體。所以有四禪通別之異。一心為通體初支為別體。故云覺觀俱禪乃至捨俱禪。別支與一心同起。得簡一心有深淺異。釋論同此說。今亦用之。論文解五法者。欲者。欲從欲界到初禪。精進者欲界難過。若不精進不能得出。如叛還本國界首難度。故論云。施戒忍世間常法。如客主之禮法應供給。見作惡者被治不敢為罪。或少力故而忍故不須精進。今欲生般若要因禪定必須大精進身心急著。爾乃成辦。如佛說血肉脂髓皆使竭盡。但令皮骨在不捨精進。乃得禪定智慧。得是三事眾事皆辦。是故須大精進也。念者。常念初禪不念餘事。慧者。分別初禪尊重可貴。欲界欺誑可惡。初禪為攀上勝妙出。欲界為厭下苦麁障。因果合論則有十二觀。若依此言與外道六行同。但外道專為求禪。今佛弟子用邪相入正相。無漏心修還成正法。是為巧慧。一心者。修此法時。一心專志更不餘緣。決定一心非是入定一心也。復次欲者欲從生死而入涅槃。精進者不雜有漏名精。一向專求名進。念者但念涅槃寂滅不念餘事。巧慧者分別生死過患賢聖所呵。涅槃安樂聖所稱歎。一心者決定怖畏修八聖道直去不迴。是為方便而得入真。復次欲者欲廣化眾生成就佛法。精進者雖眾生性多佛法長遠誓無退悔。念者悲心徹骨如母念子。方便者巧知諸病明識法藥。逗會適宜。一心者決定化他誓令度脫。心不異不二。復次欲者如薩陀波崙。欲聞般若不自惜身命。精進者為聞般若故七日七夜閑林悲泣。七歲行立不坐不臥。念者常念我何時當聞般若更無餘念。巧慧者雖有留難留難不能難。如賣身魔不能蔽。隱水更能刺血轉魔事為佛事即巧慧。一心者決志不移不復二念也。復次重說欲者。欲從二邊正入中道。不雜二邊為精。任運流入為進。繫緣法界一念法界為念。修中觀方便名善巧。息於二邊心水澄清。能知世間生滅法相不二其心。清淨常一能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第五行五法者。所謂欲精進念巧慧一心。前喻陶師眾事悉整。而不肯作作不殷勤。不存作法作不巧便。作不專一則事無成。今亦如是。上二十法雖備。若無樂欲希慕。身心苦策。念想方便。一心決志者。止觀無由現前。若能欣習無厭曉夜匪懈。念念相續。善得其意一心無異。此人能進前路。一心譬船柁。巧慧如點頭。三種如篙櫓。若少一事則不安隱。又如飛鳥以眼視以尾制以翅前。無此五法事禪尚難。何況理定。當知五法通為小大事理。而作方便也。成論用四支為方便一心為定體。若然者四禪皆有一心。一心無異。云何判四禪之別。今不用此。若瓔珞云五支皆方便。第六默然為定體。四禪俱有默然亦難分別。若毘曇用五法為方便。五支皆為定體。所以有四禪通別之異。一心為通體初支為別體。故云覺觀俱禪乃至捨俱禪。別支與一心同起。得簡一心有深淺異。釋論同此說。今亦用之。論文解五法者。欲者。欲從欲界到初禪。精進者欲界難過。若不精進不能得出。如叛還本國界首難度。故論云。施戒忍世間常法。如客主之禮法應供給。見作惡者被治不敢為罪。或少力故而忍故不須精進。今欲生般若要因禪定必須大精進身心急著。爾乃成辦。如佛說血肉脂髓皆使竭盡。但令皮骨在不捨精進。乃得禪定智慧。得是三事眾事皆辦。是故須大精進也。念者。常念初禪不念餘事。慧者。分別初禪尊重可貴。欲界欺誑可惡。初禪為攀上勝妙出。欲界為厭下苦麁障。因果合論則有十二觀。若依此言與外道六行同。但外道專為求禪。今佛弟子用邪相入正相。無漏心修還成正法。是為巧慧。一心者。修此法時。一心專志更不餘緣。決定一心非是入定一心也。復次欲者欲從生死而入涅槃。精進者不雜有漏名精。一向專求名進。念者但念涅槃寂滅不念餘事。巧慧者分別生死過患賢聖所呵。涅槃安樂聖所稱歎。一心者決定怖畏修八聖道直去不迴。是為方便而得入真。復次欲者欲廣化眾生成就佛法。精進者雖眾生性多佛法長遠誓無退悔。念者悲心徹骨如母念子。方便者巧知諸病明識法藥。逗會適宜。一心者決定化他誓令度脫。心不異不二。復次欲者如薩陀波崙。欲聞般若不自惜身命。精進者為聞般若故七日七夜閑林悲泣。七歲行立不坐不臥。念者常念我何時當聞般若更無餘念。巧慧者雖有留難留難不能難。如賣身魔不能蔽。隱水更能刺血轉魔事為佛事即巧慧。一心者決志不移不復二念也。復次重說欲者。欲從二邊正入中道。不雜二邊為精。任運流入為進。繫緣法界一念法界為念。修中觀方便名善巧。息於二邊心水澄清。能知世間生滅法相不二其心。清淨常一能

見般若也。此二十五法通為一切禪慧方便。諸觀不同故方便亦轉。譬如曲弄既別。調絃亦別。若細分別則有無量方便。文繁不載可以意得。今用此二十五法為定外方便。亦名遠方便。因是調心豁然見理。見理之時誰論內外。豈有遠近。大品云。非內觀得是智慧。非外觀非內外觀。不離外觀不離內觀及內外觀。亦不以無觀得是智慧。今且約此明外方便也。然不可定執而生是非。若解此意沈浮得所。內外俱成方便。若不得意俱非方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見般若也。此二十五法通為一切禪慧方便。諸觀不同故方便亦轉。譬如曲弄既別。調絃亦別。若細分別則有無量方便。文繁不載可以意得。今用此二十五法為定外方便。亦名遠方便。因是調心豁然見理。見理之時誰論內外。豈有遠近。大品云。非內觀得是智慧。非外觀非內外觀。不離外觀不離內觀及內外觀。亦不以無觀得是智慧。今且約此明外方便也。然不可定執而生是非。若解此意沈浮得所。內外俱成方便。若不得意俱非方便也。