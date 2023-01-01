摩訶止觀卷第三(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第三(上)

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

第二釋止觀名者。大途梗概已如上說。復以何義立止觀名。略有四。一相待。二絕待。三會異。四通三德。一相待者。止觀各三義。息義。停義。對不止止義。息義者。諸惡覺觀妄念思想寂然休息。淨名曰。何謂攀緣。謂緣三界。何謂息攀緣。謂心無所得。此就所破得名。是止息義。停義者。緣心諦理繫念現前停住不動。仁王云。入理般若名為住。大品云。以不住法住般若波羅蜜中。此就能止得名。即是停止義。對不止以明止者。語雖通上意則永殊。何者。上兩止對生死之流動。約涅槃論止息。心行理外約般若論停止。此約智斷通論相待。今別約諦理論相待。無明即法性法性即無明。無明亦非止非不止而喚無明為不止。法性亦非止非不止而喚法性為止。此待無明之不止。喚法性而為止。如經法性非生非滅。而言法性寂滅。法性非垢非淨。而言法性清淨。是為對不止而明止也。觀亦三義。貫穿義。觀達義。對不觀觀義。貫穿義者。智慧利用穿滅煩惱。大經云。利钁斵地磐石砂礫直至金剛。法華云。穿鑿高原猶見乾燥土。施功不已遂漸至泥。此就所破得名立貫穿觀也。觀達義者。觀智通達契會真如。瑞應云。息心達本源故號為沙門。大論云。清淨心常一。則能見般若。此就能觀得名。故立觀達觀也。對不觀觀者。語雖通上意則永殊。上兩觀亦通對生死彌密而論貫穿。迷惑昏盲而論觀達。此通約智斷相待明觀。今別約諦理。無明即法性法性即無明。無明非觀非不觀。而喚無明為不觀。法性亦非觀非不觀。而喚法性為觀。如經云。法性非明非闇。而喚法性為明。第一義空非智非愚。而喚第一義空為智。是為對不觀而明觀也。是故止觀各從三義得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋止觀名者。大途梗概已如上說。復以何義立止觀名。略有四。一相待。二絕待。三會異。四通三德。一相待者。止觀各三義。息義。停義。對不止止義。息義者。諸惡覺觀妄念思想寂然休息。淨名曰。何謂攀緣。謂緣三界。何謂息攀緣。謂心無所得。此就所破得名。是止息義。停義者。緣心諦理繫念現前停住不動。仁王云。入理般若名為住。大品云。以不住法住般若波羅蜜中。此就能止得名。即是停止義。對不止以明止者。語雖通上意則永殊。何者。上兩止對生死之流動。約涅槃論止息。心行理外約般若論停止。此約智斷通論相待。今別約諦理論相待。無明即法性法性即無明。無明亦非止非不止而喚無明為不止。法性亦非止非不止而喚法性為止。此待無明之不止。喚法性而為止。如經法性非生非滅。而言法性寂滅。法性非垢非淨。而言法性清淨。是為對不止而明止也。觀亦三義。貫穿義。觀達義。對不觀觀義。貫穿義者。智慧利用穿滅煩惱。大經云。利钁斵地磐石砂礫直至金剛。法華云。穿鑿高原猶見乾燥土。施功不已遂漸至泥。此就所破得名立貫穿觀也。觀達義者。觀智通達契會真如。瑞應云。息心達本源故號為沙門。大論云。清淨心常一。則能見般若。此就能觀得名。故立觀達觀也。對不觀觀者。語雖通上意則永殊。上兩觀亦通對生死彌密而論貫穿。迷惑昏盲而論觀達。此通約智斷相待明觀。今別約諦理。無明即法性法性即無明。無明非觀非不觀。而喚無明為不觀。法性亦非觀非不觀。而喚法性為觀。如經云。法性非明非闇。而喚法性為明。第一義空非智非愚。而喚第一義空為智。是為對不觀而明觀也。是故止觀各從三義得名。

○二絕待明止觀者。即破前三相待止觀也。先橫破。次竪破。若止息止從所破得名者。照境為正除惑為傍。既從所離得名。名從傍立即墮他性。若停止止從能破得名。照境為正除惑為傍。既言能照名從智生即墮自性。若非妄想息故止。非住理故止。智斷因緣故止。名從合生即墮共性。若非所破非能破而言止者。此墮無因性。故龍樹曰。諸法不自生亦不從他生。不共不無因是故說無生。無生止觀豈從四句立名。四句立名是因待生。可思可說。是結惑生可破可壞。起滅流動之生。何謂停止。迷惑顛倒之生。何謂觀達耶。又竪破者。若從四句生者。即是生生非止觀也。若能止息見思停住真諦。此乃待生生說生不生之止觀耳。若以空心入假。止息塵沙停住俗理。此乃待生不生。說不生生之止觀耳。若止息無明停心中理。此是待生死涅槃二邊不止。而論止觀耳。皆是待對可思議。生結惑可破壞。尚未是止何況不止。猶自非觀何況不觀。何以故。遣執不盡故。言語道不斷故。業果不絕故。今言絕待止觀者。絕橫竪諸待。絕諸思議。絕諸煩惱諸業諸果。絕諸教觀證等。悉皆不生故名為止。止亦不可得。觀冥如境境既寂滅清淨。尚無清淨何得有觀。止觀尚無。何得待不止觀說於止觀。待於止觀說不止觀。待止不止說非止非不止。故知止不止皆不可得。非止非不止亦不可得。待對既絕即非有為。不可以四句思。故非言說道非心識境。既無名相。結惑不生則無生死。則不可破壞。滅絕絕滅故名絕待止。顛倒想斷故名絕待觀。亦是絕有為止觀。乃至絕生死止觀。絕待止觀則不可說。若有四悉檀因緣故亦可得說。若有世界因緣則會異而說。若有為人因緣則通三德而說。若有對治因緣則相待而說。若有第一義因緣則絕待而說。說為止觀。此之名字不在內外兩中間。亦不常自有。是字不住亦不不住。是字不在橫四句竪四句中。故言是字不住。亦不在無橫無竪中。故言亦不不住。是字不可得故。故名絕待止觀。亦名不思議止觀。亦名無生止觀。亦名一大事止觀。故如此大事不對小事。譬如虛空不因小空名為大也。止觀亦爾。不因愚亂名為止觀。無可待對獨一法界。故名絕待止觀也。世人約種種語釋絕待義。終不得絕。何以故。凡情馳想種種推畫。分別悟與不悟心與不心。凡聖差別。絕則待於不絕。不思議待思議。輪轉相待絕無所寄。若得意亡言心行亦斷。隨智妙悟無復分別。亦不言悟不悟聖不聖心不心思議不思議等。種種妄想緣理分別。皆名為待。真慧開發絕此諸待。絕即復絕。如前火木名為絕待。故淨名云。諸法不相待。乃至一念不住故。即此意也。若爾。絕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二絕待明止觀者。即破前三相待止觀也。先橫破。次竪破。若止息止從所破得名者。照境為正除惑為傍。既從所離得名。名從傍立即墮他性。若停止止從能破得名。照境為正除惑為傍。既言能照名從智生即墮自性。若非妄想息故止。非住理故止。智斷因緣故止。名從合生即墮共性。若非所破非能破而言止者。此墮無因性。故龍樹曰。諸法不自生亦不從他生。不共不無因是故說無生。無生止觀豈從四句立名。四句立名是因待生。可思可說。是結惑生可破可壞。起滅流動之生。何謂停止。迷惑顛倒之生。何謂觀達耶。又竪破者。若從四句生者。即是生生非止觀也。若能止息見思停住真諦。此乃待生生說生不生之止觀耳。若以空心入假。止息塵沙停住俗理。此乃待生不生。說不生生之止觀耳。若止息無明停心中理。此是待生死涅槃二邊不止。而論止觀耳。皆是待對可思議。生結惑可破壞。尚未是止何況不止。猶自非觀何況不觀。何以故。遣執不盡故。言語道不斷故。業果不絕故。今言絕待止觀者。絕橫竪諸待。絕諸思議。絕諸煩惱諸業諸果。絕諸教觀證等。悉皆不生故名為止。止亦不可得。觀冥如境境既寂滅清淨。尚無清淨何得有觀。止觀尚無。何得待不止觀說於止觀。待於止觀說不止觀。待止不止說非止非不止。故知止不止皆不可得。非止非不止亦不可得。待對既絕即非有為。不可以四句思。故非言說道非心識境。既無名相。結惑不生則無生死。則不可破壞。滅絕絕滅故名絕待止。顛倒想斷故名絕待觀。亦是絕有為止觀。乃至絕生死止觀。絕待止觀則不可說。若有四悉檀因緣故亦可得說。若有世界因緣則會異而說。若有為人因緣則通三德而說。若有對治因緣則相待而說。若有第一義因緣則絕待而說。說為止觀。此之名字不在內外兩中間。亦不常自有。是字不住亦不不住。是字不在橫四句竪四句中。故言是字不住。亦不在無橫無竪中。故言亦不不住。是字不可得故。故名絕待止觀。亦名不思議止觀。亦名無生止觀。亦名一大事止觀。故如此大事不對小事。譬如虛空不因小空名為大也。止觀亦爾。不因愚亂名為止觀。無可待對獨一法界。故名絕待止觀也。世人約種種語釋絕待義。終不得絕。何以故。凡情馳想種種推畫。分別悟與不悟心與不心。凡聖差別。絕則待於不絕。不思議待思議。輪轉相待絕無所寄。若得意亡言心行亦斷。隨智妙悟無復分別。亦不言悟不悟聖不聖心不心思議不思議等。種種妄想緣理分別。皆名為待。真慧開發絕此諸待。絕即復絕。如前火木名為絕待。故淨名云。諸法不相待。乃至一念不住故。即此意也。若爾。絕

待乃是聖境。初心無分。今以六即望之。初心無所失聖境無所濫。三會異者。如此絕待止觀。亦名不可思議。亦名為大。大經云。大名不可思議也。諸餘經論或名遠離。或名不住不著無為寂滅。不分別禪定棄除捨等。如是一切皆是止之異名。止既絕大不可思議。遠離等皆絕大不可思議。餘處或名知見明識眼覺智慧照了鑒達等。如是一切皆是觀之異名。觀既絕大不可思議。知見等皆絕大不可思議。所以者何。般若是一法佛說種種名。解脫亦爾。多諸名字。亦如虛空無所有不動無礙。當知三德秖是一法。隨眾生類為之立異字。若聞絕待慎莫驚畏。若聞會異慎莫疑惑而自毀傷也。又止觀自相會者。止亦名觀亦名不止。觀亦名止亦名不觀。即前釋名意同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 待乃是聖境。初心無分。今以六即望之。初心無所失聖境無所濫。三會異者。如此絕待止觀。亦名不可思議。亦名為大。大經云。大名不可思議也。諸餘經論或名遠離。或名不住不著無為寂滅。不分別禪定棄除捨等。如是一切皆是止之異名。止既絕大不可思議。遠離等皆絕大不可思議。餘處或名知見明識眼覺智慧照了鑒達等。如是一切皆是觀之異名。觀既絕大不可思議。知見等皆絕大不可思議。所以者何。般若是一法佛說種種名。解脫亦爾。多諸名字。亦如虛空無所有不動無礙。當知三德秖是一法。隨眾生類為之立異字。若聞絕待慎莫驚畏。若聞會異慎莫疑惑而自毀傷也。又止觀自相會者。止亦名觀亦名不止。觀亦名止亦名不觀。即前釋名意同也。

○四通三德者。若眾經異名皆是止觀者。名則無量義亦無量。何故但以三義釋止觀耶。為對三德作此釋耳。諸法無量。何故獨對三德。大論云。菩薩從初發心常觀涅槃行道。大經云。佛及眾生皆悉安置祕密藏中。祕密即是涅槃。涅槃即是三德。三德即是止觀。自他初後皆得修入。故用對之耳。若用兩字共通三德者。止即是斷斷通解脫。觀即是智智通般若。止觀等者名為捨相。捨相即是通於法身。又止即奢摩他。觀即毘婆舍那。他那等故即憂畢叉。通三德如前。問。止觀是二法。豈得通不思議三德耶。答。還以不思議止觀故得通耳。又大品明十八空釋般若。百八三昧釋禪。雖前後兩釋。豈可禪無般若般若無禪。特是不二而二二則不二。不二即法身。二即定慧。如此三法未曾相離。是故大經云。佛性有五種名。或名首楞嚴或名般若。今非止非觀。或名為止或名為觀。即是不思議止觀。通於不思議三德。復次止觀各通三德者。止中有觀觀中有止。如止息止是止善屬定門攝。即通解脫。停止止是行善屬觀門攝。即通般若。非止止屬理攝。即通法身。其義可見也。貫穿觀是止善定門攝。即通解脫。觀達觀是行善觀門攝。即通般若。非觀觀理攝。即通法身。意亦可見。復次止觀共通三德者。止息止貫穿觀。皆從所離得名。即通解脫。停止止觀達觀皆從能緣之智得名。即通般若。非止止非觀觀皆名法性。即通法身。復次三德通於止觀者。還以三德共通兩字。又應三德各通兩字。三德共通者。解脫通止。般若通觀。法身通非止非觀。三德各通止觀者。夫解脫者具足解脫。具有三種。方便淨解脫通止息止。圓淨解脫通停止止。性淨解脫通非止止。夫般若者具足般若。具有三種。道慧般若通貫穿觀。道種慧般若通觀達觀。一切種慧般若通非觀觀。具足法身亦有三種。色身通一止一觀。法門身通一止一觀。實相身通一止一觀。其義可見也。若信三德絕大不思議。通義既明。須信止觀絕大不思議。若信涅槃三法具足名祕密藏。亦信三止具足名大寂定名祕密藏。亦信三觀具足名大智慧名祕密藏。亦信非止非觀三法具足名祕密藏。若信三德不縱不橫不並不別。如三點三目者。亦信三止三觀不縱不橫不並不別也。而諸經赴緣偏舉一法以示義端。如首楞嚴偏舉止邊。止具一切法不減少。亦名祕密藏。智度法華偏舉觀邊。觀具一切法不減少。涅槃舉三法具足。法亦不多。亦名祕密藏。止觀亦爾。若開若合。開亦不多合亦不少。一一皆是法界攝一切法。悉名祕密藏。偏舉尚爾。況圓舉耶。止觀通三德既爾。通諸異名遠離知見等亦如是。又通諸三名。所謂三菩提三佛性三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四通三德者。若眾經異名皆是止觀者。名則無量義亦無量。何故但以三義釋止觀耶。為對三德作此釋耳。諸法無量。何故獨對三德。大論云。菩薩從初發心常觀涅槃行道。大經云。佛及眾生皆悉安置祕密藏中。祕密即是涅槃。涅槃即是三德。三德即是止觀。自他初後皆得修入。故用對之耳。若用兩字共通三德者。止即是斷斷通解脫。觀即是智智通般若。止觀等者名為捨相。捨相即是通於法身。又止即奢摩他。觀即毘婆舍那。他那等故即憂畢叉。通三德如前。問。止觀是二法。豈得通不思議三德耶。答。還以不思議止觀故得通耳。又大品明十八空釋般若。百八三昧釋禪。雖前後兩釋。豈可禪無般若般若無禪。特是不二而二二則不二。不二即法身。二即定慧。如此三法未曾相離。是故大經云。佛性有五種名。或名首楞嚴或名般若。今非止非觀。或名為止或名為觀。即是不思議止觀。通於不思議三德。復次止觀各通三德者。止中有觀觀中有止。如止息止是止善屬定門攝。即通解脫。停止止是行善屬觀門攝。即通般若。非止止屬理攝。即通法身。其義可見也。貫穿觀是止善定門攝。即通解脫。觀達觀是行善觀門攝。即通般若。非觀觀理攝。即通法身。意亦可見。復次止觀共通三德者。止息止貫穿觀。皆從所離得名。即通解脫。停止止觀達觀皆從能緣之智得名。即通般若。非止止非觀觀皆名法性。即通法身。復次三德通於止觀者。還以三德共通兩字。又應三德各通兩字。三德共通者。解脫通止。般若通觀。法身通非止非觀。三德各通止觀者。夫解脫者具足解脫。具有三種。方便淨解脫通止息止。圓淨解脫通停止止。性淨解脫通非止止。夫般若者具足般若。具有三種。道慧般若通貫穿觀。道種慧般若通觀達觀。一切種慧般若通非觀觀。具足法身亦有三種。色身通一止一觀。法門身通一止一觀。實相身通一止一觀。其義可見也。若信三德絕大不思議。通義既明。須信止觀絕大不思議。若信涅槃三法具足名祕密藏。亦信三止具足名大寂定名祕密藏。亦信三觀具足名大智慧名祕密藏。亦信非止非觀三法具足名祕密藏。若信三德不縱不橫不並不別。如三點三目者。亦信三止三觀不縱不橫不並不別也。而諸經赴緣偏舉一法以示義端。如首楞嚴偏舉止邊。止具一切法不減少。亦名祕密藏。智度法華偏舉觀邊。觀具一切法不減少。涅槃舉三法具足。法亦不多。亦名祕密藏。止觀亦爾。若開若合。開亦不多合亦不少。一一皆是法界攝一切法。悉名祕密藏。偏舉尚爾。況圓舉耶。止觀通三德既爾。通諸異名遠離知見等亦如是。又通諸三名。所謂三菩提三佛性三

寶等。一切三法亦如是。問。云何字義縱橫。云何字義不縱不橫。答。諸小乘師說。般若種智已圓。果縛尚在。解脫未具身猶雜食。又帶無常。一優二劣譬之橫川走火。又云。先有相好之身。次得種智般若。後滅身智方具解脫。既有上下前後之義。譬之縱三點水。若入滅定有身而無智。羅漢在無色有智而無身。若入無餘但有孤調解脫。此義各各不相關。並之則橫。累之則縱。分之則異。諸大乘師說。法身是正體。有佛無佛本自有之。非適今也。了因般若無累解脫。此二當有。隔生跨世彌亘淨穢。此字義縱也。又言。三德無前後一體具足。以體從義而有三異。蓋乃體橫而義縱耳。又言。體義俱不殊。而有隱顯之異。俱不異未免橫。隱顯異未免縱。眾釋如此寧與經會。今明三德皆不可思議那忽縱。皆不可思議那忽橫。皆不可思議那忽一。皆不可思議那忽異。此約理藏釋。身常智圓斷具。一切皆是佛法無有優劣。故不縱。三德相冥同是一法界。出法界外何處更別有法。故不橫。能種種建立故不一。同歸第一義故不異。此約行因釋也。即一而三故不橫。即三而一故不縱。不三而三故不一。不一而一故不異。此約字用釋也。真伊字義為若此。問。三德四德其意云何。答。通論三德一一皆常樂我淨。大經云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。法即法身。佛即般若解脫。故作通解也。大經云。因滅是色獲得常色。受想行識亦復如是。則法身皆常樂我淨。二德亦然。若依一種轉色成法身。法身常樂轉識想成般若。般若即淨。轉受行成解脫。解脫則我。又依念處轉識成常。轉受成樂。轉想行成我。轉色成淨。是則通別各有二解。依圓是頓義。依別是漸義(云云)。問。三障及三道皆障三德。三障開通至極。三道四倒亦應開通至極。答。例。何者。業有三種。謂漏業無漏業非漏非無漏業。感於三報。謂分段方便實報。報由三種煩惱。謂取相塵沙無明也。又約三種報一一開三道。約三種煩惱。一一開四倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶等。一切三法亦如是。問。云何字義縱橫。云何字義不縱不橫。答。諸小乘師說。般若種智已圓。果縛尚在。解脫未具身猶雜食。又帶無常。一優二劣譬之橫川走火。又云。先有相好之身。次得種智般若。後滅身智方具解脫。既有上下前後之義。譬之縱三點水。若入滅定有身而無智。羅漢在無色有智而無身。若入無餘但有孤調解脫。此義各各不相關。並之則橫。累之則縱。分之則異。諸大乘師說。法身是正體。有佛無佛本自有之。非適今也。了因般若無累解脫。此二當有。隔生跨世彌亘淨穢。此字義縱也。又言。三德無前後一體具足。以體從義而有三異。蓋乃體橫而義縱耳。又言。體義俱不殊。而有隱顯之異。俱不異未免橫。隱顯異未免縱。眾釋如此寧與經會。今明三德皆不可思議那忽縱。皆不可思議那忽橫。皆不可思議那忽一。皆不可思議那忽異。此約理藏釋。身常智圓斷具。一切皆是佛法無有優劣。故不縱。三德相冥同是一法界。出法界外何處更別有法。故不橫。能種種建立故不一。同歸第一義故不異。此約行因釋也。即一而三故不橫。即三而一故不縱。不三而三故不一。不一而一故不異。此約字用釋也。真伊字義為若此。問。三德四德其意云何。答。通論三德一一皆常樂我淨。大經云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。法即法身。佛即般若解脫。故作通解也。大經云。因滅是色獲得常色。受想行識亦復如是。則法身皆常樂我淨。二德亦然。若依一種轉色成法身。法身常樂轉識想成般若。般若即淨。轉受行成解脫。解脫則我。又依念處轉識成常。轉受成樂。轉想行成我。轉色成淨。是則通別各有二解。依圓是頓義。依別是漸義(云云)。問。三障及三道皆障三德。三障開通至極。三道四倒亦應開通至極。答。例。何者。業有三種。謂漏業無漏業非漏非無漏業。感於三報。謂分段方便實報。報由三種煩惱。謂取相塵沙無明也。又約三種報一一開三道。約三種煩惱。一一開四倒。

○第三釋止觀體相者。既知大意豁達如前。名字曠遠若向。須識體理淵玄。粗寄四意顯體。一教相。二眼智。三境界。四得失。夫理藉教彰。教法既多故用相顯。入理門不同故用眼智顯。諦有權實故用境界顯。人有差會故用得失顯。法華疏用四一明實。今以四科顯體。可得相類。教相顯者。夫止觀名教通於凡聖。不可尋通名求於別體。故用相簡之。若凡夫止善所治是止相。行善所生是觀相。又四禪四無量心是止相。六行是觀相。此等皆未免生死。即有漏為相。故大論云。除摩黎山餘無出栴檀。除三乘智慧餘無真智慧。故非今所論也。若二乘以九想十想八背捨九次第定。多是事禪一往止相。有作四諦慧是觀相。此之止觀雖出生死而是拙度。滅色入空。此空亦得名止。亦得名非止非不止。而不得名觀。何以故。灰身滅智故不名觀。但是析法無漏為相。非今所論也巧度止有三種。一體真止。二方便隨緣止。三息二邊分別止。一體真止者。諸法從緣生。因緣空無主。息心達本源故號為沙門。知因緣假合幻化性虛故名為體。攀緣妄想得空即息。空即是真故言體真止。二方便隨緣止者。若三乘同以無言說道斷煩惱入真。真則不異。但言煩惱與習有盡不盡。若二乘體真不須方便止。菩薩入假正應行用。知空非空故言方便。分別藥病故言隨緣。心安俗諦故名為止。經言動止心常一亦得證此意也。三息二邊分別止者。生死流動涅槃保證。皆是偏行偏用不會中道。今知俗非俗俗邊寂然。亦不得非俗空邊寂然。名息二邊止。此三止名雖未見經論。映望三觀隨義立名。釋論云。菩薩依隨經教為作名字。名為法施。立名無咎。若能尋經得名即懸合此義也。詳此三止與前釋名名髣髴同。其相則異。同者。止息止似體真。停止止似方便隨緣。非止止似息二邊。其相則別所謂三諦相也。前三成次三。後一具前三。何以故。如體真止時達因緣假名空無主流動惡息。是名止息義。停心在理正是達於因緣。是停止義。此理即真真即本源。本源不當止與不止。是非止止。此三義共成體真止相。若方便止時照假自在。散亂無知息。是止息義。停心假理如淨名入三昧觀比丘根性分別藥病。是停止義。假理不動是非止止。如是三義共成方便隨緣止相也。息二邊時生死涅槃二相俱息。是止息義。入理般若名為住緣心中道。是停止義。此實相理非止不止。是不止止義。如此三義共成息二邊止相故與前永異也。亦非今所用也。次明觀相。觀有三。從假入空名二諦觀。從空入假名平等觀。二觀為方便道得入中道雙照二諦。心心寂滅自然流入薩婆若海。名中道第一義諦觀。此名出瓔珞經所言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第三釋止觀體相者。既知大意豁達如前。名字曠遠若向。須識體理淵玄。粗寄四意顯體。一教相。二眼智。三境界。四得失。夫理藉教彰。教法既多故用相顯。入理門不同故用眼智顯。諦有權實故用境界顯。人有差會故用得失顯。法華疏用四一明實。今以四科顯體。可得相類。教相顯者。夫止觀名教通於凡聖。不可尋通名求於別體。故用相簡之。若凡夫止善所治是止相。行善所生是觀相。又四禪四無量心是止相。六行是觀相。此等皆未免生死。即有漏為相。故大論云。除摩黎山餘無出栴檀。除三乘智慧餘無真智慧。故非今所論也。若二乘以九想十想八背捨九次第定。多是事禪一往止相。有作四諦慧是觀相。此之止觀雖出生死而是拙度。滅色入空。此空亦得名止。亦得名非止非不止。而不得名觀。何以故。灰身滅智故不名觀。但是析法無漏為相。非今所論也巧度止有三種。一體真止。二方便隨緣止。三息二邊分別止。一體真止者。諸法從緣生。因緣空無主。息心達本源故號為沙門。知因緣假合幻化性虛故名為體。攀緣妄想得空即息。空即是真故言體真止。二方便隨緣止者。若三乘同以無言說道斷煩惱入真。真則不異。但言煩惱與習有盡不盡。若二乘體真不須方便止。菩薩入假正應行用。知空非空故言方便。分別藥病故言隨緣。心安俗諦故名為止。經言動止心常一亦得證此意也。三息二邊分別止者。生死流動涅槃保證。皆是偏行偏用不會中道。今知俗非俗俗邊寂然。亦不得非俗空邊寂然。名息二邊止。此三止名雖未見經論。映望三觀隨義立名。釋論云。菩薩依隨經教為作名字。名為法施。立名無咎。若能尋經得名即懸合此義也。詳此三止與前釋名名髣髴同。其相則異。同者。止息止似體真。停止止似方便隨緣。非止止似息二邊。其相則別所謂三諦相也。前三成次三。後一具前三。何以故。如體真止時達因緣假名空無主流動惡息。是名止息義。停心在理正是達於因緣。是停止義。此理即真真即本源。本源不當止與不止。是非止止。此三義共成體真止相。若方便止時照假自在。散亂無知息。是止息義。停心假理如淨名入三昧觀比丘根性分別藥病。是停止義。假理不動是非止止。如是三義共成方便隨緣止相也。息二邊時生死涅槃二相俱息。是止息義。入理般若名為住緣心中道。是停止義。此實相理非止不止。是不止止義。如此三義共成息二邊止相故與前永異也。亦非今所用也。次明觀相。觀有三。從假入空名二諦觀。從空入假名平等觀。二觀為方便道得入中道雙照二諦。心心寂滅自然流入薩婆若海。名中道第一義諦觀。此名出瓔珞經所言

二諦者。觀假為入空之詮空由詮會。能所合論故言二諦觀。又會空之日非但見空亦復識假。如雲除發障上顯下明。由真假顯得是二諦觀。今由假會真何意非二諦觀。又俗是所破真是所用。若從所破應言俗諦觀。若從所用應言真諦觀。破用合論故言二諦觀。又分別有三種。一約教有隨情二諦觀。約行有隨情智二諦觀。約證有隨智二諦觀。初觀之功雖未契真。得有隨教隨行論二諦觀。問初觀破用合受名。第二觀亦破用。亦應言二諦耶。答。前已受二諦名後雖破用。更從勝者受平等名也。問。第三觀亦破用何不更從勝受名。答。前兩觀有滯故更破更用。第三觀無滯但從用受名。不得一例。問。前二觀俱觀二諦亦應俱入二諦。答。初為破病故觀假。為用真故觀真。是故俱觀。一用一不用故不俱入。問。真及中俱得稱諦。界內外俗俗則非理云何稱諦。答。地持明二法性。一事法性性差別故。二實法性性真實故。即二諦之異名。既俱得稱法性。何意不得俱稱諦。問若爾俱稱涅槃。答。經云。貧人得寶乃至獼猴得酒。又非想定即世俗涅槃。即其義也。問。若爾俱無漏耶。答論云。世間正見出世正見。問。若爾俱無生耶。答。經云。異相互無。問。從假入空必須破假而入空耶。答。通途應有四句。不破入。破入。破不入。不破不入。乃至三十六句如後說。從空入假名平等觀者。若是入空尚無空可有何假可入。當知此觀為化眾生。知真非真方便出假故言從空。分別藥病而無差謬故言入假。平等者望前稱平等也。前觀破假病不用假法但用真法。破一不破一未為平等。後觀破空病還用假法。破用既均異時相望故言平等也。今當譬之。如盲初得眼開見空見色。雖見於色不能分別種種卉木根莖枝葉藥毒種類。從假入空隨智之時。亦見二諦而不能用假。若人眼開後能見空見色。即識種類洞解因緣。麁細藥食皆識皆用利益於他。此譬從空入假亦真真俗。正用於假為化眾生。故名為入假。復言平等。意如前說。中道第一義觀者。前觀假空是空生死。後觀空空是空涅槃。雙遮二邊。是名二空觀為方便道得會中道。故言心心寂滅流入薩婆若海。又初觀用空後觀用假。是為雙存方便。入中道時能雙照二諦。故經言。心若在定能知世間生滅法相。前之兩觀為二種方便意在此也。問。大經云。定多慧多俱不見佛性。此義云何。答。次第三觀二乘及通菩薩有初觀分。此屬定多慧少不見佛性。別教菩薩有第二觀分。此屬慧多定少亦不見佛性。二觀為方便得入第三觀。則見佛性。問。經言。十住菩薩以慧眼故見不了了。非全不見。初觀是慧眼位。第二觀是法眼位。云何而言兩眼全不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦者。觀假為入空之詮空由詮會。能所合論故言二諦觀。又會空之日非但見空亦復識假。如雲除發障上顯下明。由真假顯得是二諦觀。今由假會真何意非二諦觀。又俗是所破真是所用。若從所破應言俗諦觀。若從所用應言真諦觀。破用合論故言二諦觀。又分別有三種。一約教有隨情二諦觀。約行有隨情智二諦觀。約證有隨智二諦觀。初觀之功雖未契真。得有隨教隨行論二諦觀。問初觀破用合受名。第二觀亦破用。亦應言二諦耶。答。前已受二諦名後雖破用。更從勝者受平等名也。問。第三觀亦破用何不更從勝受名。答。前兩觀有滯故更破更用。第三觀無滯但從用受名。不得一例。問。前二觀俱觀二諦亦應俱入二諦。答。初為破病故觀假。為用真故觀真。是故俱觀。一用一不用故不俱入。問。真及中俱得稱諦。界內外俗俗則非理云何稱諦。答。地持明二法性。一事法性性差別故。二實法性性真實故。即二諦之異名。既俱得稱法性。何意不得俱稱諦。問若爾俱稱涅槃。答。經云。貧人得寶乃至獼猴得酒。又非想定即世俗涅槃。即其義也。問。若爾俱無漏耶。答論云。世間正見出世正見。問。若爾俱無生耶。答。經云。異相互無。問。從假入空必須破假而入空耶。答。通途應有四句。不破入。破入。破不入。不破不入。乃至三十六句如後說。從空入假名平等觀者。若是入空尚無空可有何假可入。當知此觀為化眾生。知真非真方便出假故言從空。分別藥病而無差謬故言入假。平等者望前稱平等也。前觀破假病不用假法但用真法。破一不破一未為平等。後觀破空病還用假法。破用既均異時相望故言平等也。今當譬之。如盲初得眼開見空見色。雖見於色不能分別種種卉木根莖枝葉藥毒種類。從假入空隨智之時。亦見二諦而不能用假。若人眼開後能見空見色。即識種類洞解因緣。麁細藥食皆識皆用利益於他。此譬從空入假亦真真俗。正用於假為化眾生。故名為入假。復言平等。意如前說。中道第一義觀者。前觀假空是空生死。後觀空空是空涅槃。雙遮二邊。是名二空觀為方便道得會中道。故言心心寂滅流入薩婆若海。又初觀用空後觀用假。是為雙存方便。入中道時能雙照二諦。故經言。心若在定能知世間生滅法相。前之兩觀為二種方便意在此也。問。大經云。定多慧多俱不見佛性。此義云何。答。次第三觀二乘及通菩薩有初觀分。此屬定多慧少不見佛性。別教菩薩有第二觀分。此屬慧多定少亦不見佛性。二觀為方便得入第三觀。則見佛性。問。經言。十住菩薩以慧眼故見不了了。非全不見。初觀是慧眼位。第二觀是法眼位。云何而言兩眼全不

見耶。答。彼次第眼偏定偏慧佛之所呵。不可言其見也。所言慧眼見者。其名乃同實是圓教十住之位。三觀現前入三諦理。名之為住。呼住為慧眼耳。故法華云願得如世尊慧眼第一淨。如斯慧眼分見未了。故言如夜見色空中鵝雁。非二乘慧眼得如此名。故法華中譬如有人穿鑿高原唯見乾土。施功不已轉見濕土。遂漸至泥後則得水。乾土譬初觀。濕土譬第二觀。泥譬第三觀。水譬圓頓觀。又譬於教。三藏教不詮中道如乾土通教如濕土。別教如泥。圓教詮中道如水。二教之所不詮二行之所不到。偏空慧眼寧得見性。若見性者無有是處。此三觀與前三觀名一往似同義相則異。同者。前是貫穿觀諸虛妄似從假入空也。前觀達觀達理理和達事事和。似入假平等觀也。前不觀觀似中道也。其相異者。前是一諦相今是三諦相又前三觀通成後三。後三具前三。所以者何。如從假入空破四住磐石。此豈非貫穿義。所入之空空即是理。智能顯理。即觀達義。此之空理即是非觀觀義。如此三義共成入空觀相也。從空入假亦具三義。何以故。識假名法破無知障。即是貫穿義。照假名理分別無謬。即觀達義。假理常然即不觀觀義也。此三義共成假觀相。中道之觀亦具三義。空於二邊即貫穿義。正入中道即觀達義。中道法性即不觀觀義。如此三義共成中道觀相。此依摩訶衍明三止三觀之相。以義隨相條然各別。若論三觀則有權實淺深。若論三智則有優劣前後。若論三人則有諸位大小。此則次第分張非今所用也。圓頓止觀相者。以止緣於諦則一諦而三諦。以諦繫於止則一止而三止。譬如三相在一念心。雖一念心而有三相。止諦亦如是。所止之法雖一而三。能止之心雖三而一也。以觀觀於境則一境而三境。以境發於觀則一觀而三觀。如摩醯首羅面上三目。雖是三目而是一面。觀境亦如是。觀三即一發一即三不可思議。不權不實不優不劣不前不後。不並不別不大不小。故中論云。因緣所生法即空即假即中。又如金剛般若云。如人有目日光明照見種種色。若眼獨見不應須日。若無色者雖有日眼亦無所見。如是三法不異時不相離。眼喻於止。日喻於觀。色喻於境。如是三法不前不後。一時論三三中論一。亦復如是。若見此意即解圓頓教止觀相也。何但三一一三。總前諸義皆在一心。其相云何。體無明顛倒即是實相之真。名體真止。如此實相遍一切處隨緣歷境安心不動。名隨緣方便止。生死涅槃靜散休息。名息二邊止。體一切諸假悉皆是空。空即實相。名入空觀。達此空時觀冥中道。能知世間生滅法相如實而見。名入假觀。如此空慧即是中道無二無別。名中道觀體真之時五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見耶。答。彼次第眼偏定偏慧佛之所呵。不可言其見也。所言慧眼見者。其名乃同實是圓教十住之位。三觀現前入三諦理。名之為住。呼住為慧眼耳。故法華云願得如世尊慧眼第一淨。如斯慧眼分見未了。故言如夜見色空中鵝雁。非二乘慧眼得如此名。故法華中譬如有人穿鑿高原唯見乾土。施功不已轉見濕土。遂漸至泥後則得水。乾土譬初觀。濕土譬第二觀。泥譬第三觀。水譬圓頓觀。又譬於教。三藏教不詮中道如乾土通教如濕土。別教如泥。圓教詮中道如水。二教之所不詮二行之所不到。偏空慧眼寧得見性。若見性者無有是處。此三觀與前三觀名一往似同義相則異。同者。前是貫穿觀諸虛妄似從假入空也。前觀達觀達理理和達事事和。似入假平等觀也。前不觀觀似中道也。其相異者。前是一諦相今是三諦相又前三觀通成後三。後三具前三。所以者何。如從假入空破四住磐石。此豈非貫穿義。所入之空空即是理。智能顯理。即觀達義。此之空理即是非觀觀義。如此三義共成入空觀相也。從空入假亦具三義。何以故。識假名法破無知障。即是貫穿義。照假名理分別無謬。即觀達義。假理常然即不觀觀義也。此三義共成假觀相。中道之觀亦具三義。空於二邊即貫穿義。正入中道即觀達義。中道法性即不觀觀義。如此三義共成中道觀相。此依摩訶衍明三止三觀之相。以義隨相條然各別。若論三觀則有權實淺深。若論三智則有優劣前後。若論三人則有諸位大小。此則次第分張非今所用也。圓頓止觀相者。以止緣於諦則一諦而三諦。以諦繫於止則一止而三止。譬如三相在一念心。雖一念心而有三相。止諦亦如是。所止之法雖一而三。能止之心雖三而一也。以觀觀於境則一境而三境。以境發於觀則一觀而三觀。如摩醯首羅面上三目。雖是三目而是一面。觀境亦如是。觀三即一發一即三不可思議。不權不實不優不劣不前不後。不並不別不大不小。故中論云。因緣所生法即空即假即中。又如金剛般若云。如人有目日光明照見種種色。若眼獨見不應須日。若無色者雖有日眼亦無所見。如是三法不異時不相離。眼喻於止。日喻於觀。色喻於境。如是三法不前不後。一時論三三中論一。亦復如是。若見此意即解圓頓教止觀相也。何但三一一三。總前諸義皆在一心。其相云何。體無明顛倒即是實相之真。名體真止。如此實相遍一切處隨緣歷境安心不動。名隨緣方便止。生死涅槃靜散休息。名息二邊止。體一切諸假悉皆是空。空即實相。名入空觀。達此空時觀冥中道。能知世間生滅法相如實而見。名入假觀。如此空慧即是中道無二無別。名中道觀體真之時五

住磐石砂礫一念休息。名止息義。心緣中道入實相慧。名停止義。實相之性即非止非不止義。又此一念能穿五住達於實相。實相非觀亦非不觀。如此等義但在一念心中。不動真際而有種種差別。經言。善能分別諸法相。於第一義而不動。雖多名字蓋乃般若之一法。佛說種種名。眾名皆圓諸義亦圓。相待絕待對體不可思議。不可思議故無有障礙無有障礙故具足無減。是圓頓教相顯止觀體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住磐石砂礫一念休息。名止息義。心緣中道入實相慧。名停止義。實相之性即非止非不止義。又此一念能穿五住達於實相。實相非觀亦非不觀。如此等義但在一念心中。不動真際而有種種差別。經言。善能分別諸法相。於第一義而不動。雖多名字蓋乃般若之一法。佛說種種名。眾名皆圓諸義亦圓。相待絕待對體不可思議。不可思議故無有障礙無有障礙故具足無減。是圓頓教相顯止觀體也。

○二明眼智者。體則非知非見非因非果。說之己自難。何況以示人。雖叵知見由於眼智則可知見。雖非因果由因果顯。止觀為因智眼為果。因是顯體之遠由。果是顯體之近由。其體冥妙不可分別。寄於眼智令體可解。今先明次第眼智者。三止三觀為因。所得三智三眼為果。三止者。若體真止妄惑不生。因止發定定生無漏。慧眼開故見第一義。真諦三昧成。故止能成眼眼能見體。得真體也。若隨緣止冥真出假心安俗諦。因此止故得陀羅尼。陀羅尼分別藥病。法眼豁開破障通無知。常在三昧不以二相見諸佛土。則俗諦三昧成。是則止能發眼眼能得體。得俗體也。若息二邊止則生死涅槃空有雙寂。因於此止發中道定。佛眼豁開照無不遍。中道三昧成。故止能得眼眼能得體。得中道體也。三觀者若從假入空空慧相應。即能破見思惑成一切智。智能得體得真體也。若從空入假分別藥病種種法門。即破無知成道種智。智能得體得俗體也。若雙遮二邊為入中方便。能破無明成一切種智。智能得體得中道體也。是則三止三觀共成三眼三智。各得三體。是故顯體而談眼智。即此意也。問。眼見智知。知見異耶。答。此應四句分別。知而非見見而非知。亦知亦見不知不見。凡夫不證故不見。不聞故不知。二乘人證故亦見。聞故亦知。支佛證故是見。不聞故不知。方便道人聞故是知。未證故不見。復次信行人因聞故有慧。因慧故發無漏得一切智。此智因聞故稱智知。法行人思惟得定。因定發無漏成慧眼。此眼因禪故稱眼見。然知見同證真諦。從所因處仍本受名。故言知見也。此就慧眼一切智作此分別。餘二眼二智例爾。若一心眼智則不如此。若明不次第止觀眼智者。如前所說。止即是觀觀即是止無二無別得體近由亦如是。眼即是智智即是眼。眼故論見智故論知。知即是見見即是知。佛眼具五眼。佛智具三智。王三昧一切三昧悉入其中。首楞嚴定攝一切定。大品云。欲得道慧道種慧一切智一切種智。當學般若。問。釋論云。三智在一心中。云何言欲得道慧等當學般若。答。實爾。三智在一心中。為向人說令易解故作如此說耳。金剛般若云。如來有肉眼不。答云。有。乃至如來有佛眼不。答云。有。雖有五眼實不分張。秖約一眼備有五用能照五境。所以者何。佛眼亦能照麁色。如人所見亦過人所見。名肉眼。亦能照細色如天所見亦過天所見。名天眼。達麁細色空如二乘所見。名慧眼。達假名不謬如菩薩所見。名法眼。於諸法中皆見實相。名佛眼。當知佛眼圓照無遺。故經云。五眼具足成菩提。永與三界作父母。而獨稱佛眼者。如眾流入海失本名字。非無四用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二明眼智者。體則非知非見非因非果。說之己自難。何況以示人。雖叵知見由於眼智則可知見。雖非因果由因果顯。止觀為因智眼為果。因是顯體之遠由。果是顯體之近由。其體冥妙不可分別。寄於眼智令體可解。今先明次第眼智者。三止三觀為因。所得三智三眼為果。三止者。若體真止妄惑不生。因止發定定生無漏。慧眼開故見第一義。真諦三昧成。故止能成眼眼能見體。得真體也。若隨緣止冥真出假心安俗諦。因此止故得陀羅尼。陀羅尼分別藥病。法眼豁開破障通無知。常在三昧不以二相見諸佛土。則俗諦三昧成。是則止能發眼眼能得體。得俗體也。若息二邊止則生死涅槃空有雙寂。因於此止發中道定。佛眼豁開照無不遍。中道三昧成。故止能得眼眼能得體。得中道體也。三觀者若從假入空空慧相應。即能破見思惑成一切智。智能得體得真體也。若從空入假分別藥病種種法門。即破無知成道種智。智能得體得俗體也。若雙遮二邊為入中方便。能破無明成一切種智。智能得體得中道體也。是則三止三觀共成三眼三智。各得三體。是故顯體而談眼智。即此意也。問。眼見智知。知見異耶。答。此應四句分別。知而非見見而非知。亦知亦見不知不見。凡夫不證故不見。不聞故不知。二乘人證故亦見。聞故亦知。支佛證故是見。不聞故不知。方便道人聞故是知。未證故不見。復次信行人因聞故有慧。因慧故發無漏得一切智。此智因聞故稱智知。法行人思惟得定。因定發無漏成慧眼。此眼因禪故稱眼見。然知見同證真諦。從所因處仍本受名。故言知見也。此就慧眼一切智作此分別。餘二眼二智例爾。若一心眼智則不如此。若明不次第止觀眼智者。如前所說。止即是觀觀即是止無二無別得體近由亦如是。眼即是智智即是眼。眼故論見智故論知。知即是見見即是知。佛眼具五眼。佛智具三智。王三昧一切三昧悉入其中。首楞嚴定攝一切定。大品云。欲得道慧道種慧一切智一切種智。當學般若。問。釋論云。三智在一心中。云何言欲得道慧等當學般若。答。實爾。三智在一心中。為向人說令易解故作如此說耳。金剛般若云。如來有肉眼不。答云。有。乃至如來有佛眼不。答云。有。雖有五眼實不分張。秖約一眼備有五用能照五境。所以者何。佛眼亦能照麁色。如人所見亦過人所見。名肉眼。亦能照細色如天所見亦過天所見。名天眼。達麁細色空如二乘所見。名慧眼。達假名不謬如菩薩所見。名法眼。於諸法中皆見實相。名佛眼。當知佛眼圓照無遺。故經云。五眼具足成菩提。永與三界作父母。而獨稱佛眼者。如眾流入海失本名字。非無四用

也。佛智照空如二乘所見。名一切智。佛智照假如菩薩所見。名道種智。佛智照空假中皆見實相。名一切種智。故言三智一心中得。故知一心三止所成三眼見不思議三諦。此見從止得故受眼名。一心三觀所成三智知不思議三境。此智從觀得故受智名。境之與諦左右異耳。見之與知眼目殊稱不應別說。今將境來顯智。令三觀易明。用諦來目眼使三止可解。雖作三說實是不可思議一法耳。用此一法眼智得圓頓止觀體也。如此解釋本於觀心。實非讀經安置次比。為避人嫌疑為增長信。幸與修多羅合。故引為證耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。佛智照空如二乘所見。名一切智。佛智照假如菩薩所見。名道種智。佛智照空假中皆見實相。名一切種智。故言三智一心中得。故知一心三止所成三眼見不思議三諦。此見從止得故受眼名。一心三觀所成三智知不思議三境。此智從觀得故受智名。境之與諦左右異耳。見之與知眼目殊稱不應別說。今將境來顯智。令三觀易明。用諦來目眼使三止可解。雖作三說實是不可思議一法耳。用此一法眼智得圓頓止觀體也。如此解釋本於觀心。實非讀經安置次比。為避人嫌疑為增長信。幸與修多羅合。故引為證耳。

○三明境界者。若得能顯眼智中意。無俟所顯諦聽之說。為未解者更此一科。夫信行尚多聞。因此分別以會圓妙。法行宗深觀緣此思惟以見正境耳。就此為二。一明說境意。二明諸境離合。經云。為諸眾生開佛知見。若無中境智無所知眼無所見。當知應有佛眼境也。經云。世孰有真天眼者。不以二相見諸佛土。若無俗境此眼不應見於佛土。經云。天眼開闢慧眼見真。故知應有慧眼境也。此三諦理不可思議。無決定性實不可說。若為緣說不出三意。一隨情說即隨他意語。二隨情智說即隨自他意語。三隨智說即隨自意語。云何隨情說三諦。如盲不識乳便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝粖雪鶴等。雖聞此說亦不能了乳之真色。是諸盲人各各作解。競執貝粖而起四諍。凡情愚翳亦復如是。不識三諦大悲方便而為分別。或約有門明三諦如盲聞貝。或約空門明三諦如盲聞粖。或作空有門明三諦如盲聞雪。或作非空非有門明三諦如盲聞鶴。雖聞此說未即諦理。是諸凡夫終不能見常樂我淨真實之相。雖未得見各執空有互相是非。所以常途解二諦者。二十三家。家家不同各各異見。皆引經論莫知孰是。若言併是理則無量。若言併非悉有所據。為此義故執自非他。雖飲甘露傷命早夭。經稱文殊彌勒未悟之時。共諍二諦兩墮地獄。今世凡情偏執一文鏗然固著。雖謂為能恐乖佛旨。如是等人皆未識隨情三諦。若識此意聞種種說。即知如來俯逐根情。根情既多說不一種。此即是隨他意而說三諦也。隨情智說三諦者。就情說二就智說一。若爾不得一所論三。此就凡情。凡情悉是方便。雖即一而三但束為二。若就聖智聖智皆是實得。雖即一而三但束為一。情智相望故言三諦。如相似位人。六根淨時猶未發真見於中道。雖觀三諦約位往明。但破四住及塵沙惑。既證方便道但束為二諦。若入初住破無明見佛性。雙照二諦方稱為智。亦具三諦但束為中道第一義諦。情智合論即是隨自他意語也。隨智說三諦者。從初住去非但說中絕於視聽。真俗亦然。三諦玄微唯智所照。不可示不可思。聞者驚怪。非內非外非難非易非相非非相。非是世法無有相貌。百非洞遣四句皆亡。唯佛與佛乃能究盡。言語道斷心行處滅。不可以凡情圖想。若一若三皆絕情望。尚非二乘所測。何況凡夫。如乳真色眼開乃見。徒費言語盲終不識。如是說者名為隨智說三諦相也。即是隨自意語。今更引經中所明二諦文。顯成三諦之說。若言凡夫人即能體達因緣生於觀解。豈非隨情說俗。體因緣即空。豈非隨情說真。若如此者即是隨情說二諦也。若言凡夫心所見名為俗諦。聖人心所見名為真諦。如此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三明境界者。若得能顯眼智中意。無俟所顯諦聽之說。為未解者更此一科。夫信行尚多聞。因此分別以會圓妙。法行宗深觀緣此思惟以見正境耳。就此為二。一明說境意。二明諸境離合。經云。為諸眾生開佛知見。若無中境智無所知眼無所見。當知應有佛眼境也。經云。世孰有真天眼者。不以二相見諸佛土。若無俗境此眼不應見於佛土。經云。天眼開闢慧眼見真。故知應有慧眼境也。此三諦理不可思議。無決定性實不可說。若為緣說不出三意。一隨情說即隨他意語。二隨情智說即隨自他意語。三隨智說即隨自意語。云何隨情說三諦。如盲不識乳便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝粖雪鶴等。雖聞此說亦不能了乳之真色。是諸盲人各各作解。競執貝粖而起四諍。凡情愚翳亦復如是。不識三諦大悲方便而為分別。或約有門明三諦如盲聞貝。或約空門明三諦如盲聞粖。或作空有門明三諦如盲聞雪。或作非空非有門明三諦如盲聞鶴。雖聞此說未即諦理。是諸凡夫終不能見常樂我淨真實之相。雖未得見各執空有互相是非。所以常途解二諦者。二十三家。家家不同各各異見。皆引經論莫知孰是。若言併是理則無量。若言併非悉有所據。為此義故執自非他。雖飲甘露傷命早夭。經稱文殊彌勒未悟之時。共諍二諦兩墮地獄。今世凡情偏執一文鏗然固著。雖謂為能恐乖佛旨。如是等人皆未識隨情三諦。若識此意聞種種說。即知如來俯逐根情。根情既多說不一種。此即是隨他意而說三諦也。隨情智說三諦者。就情說二就智說一。若爾不得一所論三。此就凡情。凡情悉是方便。雖即一而三但束為二。若就聖智聖智皆是實得。雖即一而三但束為一。情智相望故言三諦。如相似位人。六根淨時猶未發真見於中道。雖觀三諦約位往明。但破四住及塵沙惑。既證方便道但束為二諦。若入初住破無明見佛性。雙照二諦方稱為智。亦具三諦但束為中道第一義諦。情智合論即是隨自他意語也。隨智說三諦者。從初住去非但說中絕於視聽。真俗亦然。三諦玄微唯智所照。不可示不可思。聞者驚怪。非內非外非難非易非相非非相。非是世法無有相貌。百非洞遣四句皆亡。唯佛與佛乃能究盡。言語道斷心行處滅。不可以凡情圖想。若一若三皆絕情望。尚非二乘所測。何況凡夫。如乳真色眼開乃見。徒費言語盲終不識。如是說者名為隨智說三諦相也。即是隨自意語。今更引經中所明二諦文。顯成三諦之說。若言凡夫人即能體達因緣生於觀解。豈非隨情說俗。體因緣即空。豈非隨情說真。若如此者即是隨情說二諦也。若言凡夫心所見名為俗諦。聖人心所見名為真諦。如此

說者豈非隨情智說二諦也。若言凡夫行世間不知世間相。凡夫尚不知世間之俗。那得知真。故知二諦皆非凡情所識。如此說者豈非隨智說二諦。二諦既有三番說。三諦例此可解。疑者若言佛常依二諦說法。故有三番二諦意。今亦例此。佛常好中道降胎出生出家成道入滅皆在中夜。一色一香無非中道。若說中道豈不三意赴緣耶。又一一說各具四悉檀意。隨情中四意者。夫諦理不可說。說必寄言。言必契情情必欣悅。或聞真歡喜。或聞俗歡喜。或聞中歡喜。此即是隨情中用世界悉檀意也。夫眾生便宜不同。或聞說無戒慧增長。或聞說有戒慧增長。或聞說中戒慧增長。此即隨情中用為人悉檀意也。夫行者破惡不同。或聞有法能破睡眠覺觀等。或聞無法能破睡散等。或聞中法能破睡散等。此即隨情中用對治悉檀意也。夫眾生入悟不同。或聞無開解。或聞有超悟。或聞中發徹。乃至觀心亦爾或說有觀恍如雲影。或作無觀泯失身心。或作中觀神智明白。如是等種種不同。應在一不在二。應在二不在一。故云佛說生法於無生法得度。佛說無生法於生法得度。此即是用第一義悉檀意也。故法華云。佛知眾生種種欲種種行種種性種種憶想。即此四意。何故爾。種種欲是隨世界。種種性是生善。種種行是對治。種種憶想是第一義。何故性屬生善。行屬對治破惡耶。若通論。性善有冥有顯。行惡亦有冥有顯。今從義便。善是冥伏惡是彰露。如佛未出時。三乘善根冥伏不現故言善性冥也。若聞三諦此善發生。故知種種性應屬生善。可對為人悉檀也。又佛未出時。諸眾生惡行彰顯。邪非僻倒過失現前。佛為破此惡故說於三諦。故知種種行屬破惡。即對治悉檀也。種種憶想是第一義者。想是慧數。僻故成心倒見倒等。若遇知識正此想慧即成三不倒。佛欲正其此慧故說三諦。即第一義也。隨情說三諦既具四意。隨情智隨智說三諦例此可解。是則三四十二種說三諦不同。豈可以凡情局聖。謂唯一種執諍自毀耶。若知聖說無崖。終不是此非彼起增上慢高舉稜層。如有智盲人莫諍乳色。勤行方便慚愧有羞。以三止證三眼見三法獲三智知三諦。見中分明雙照曉了。如雲除發障上顯下明。爾時乃可諦審是非決定師子吼也。私謂。隨情是併與。隨情智是半與半奪。隨智是併奪何者。如聖語凡云。汝今心想即是俗。能體達俗虛即是真。豈非併與相。汝今所知百千推畫皆是俗。唯聖所知乃是真。豈非半與半奪相。夫二諦者凡人併不識上聖獨能知。此豈非併奪。此釋易解故錄之。二明境智離合者。先境次智。眾經說諦。或四三二一離合不同。今當通說。三藏是方便之教但明二諦。菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者豈非隨情智說二諦也。若言凡夫行世間不知世間相。凡夫尚不知世間之俗。那得知真。故知二諦皆非凡情所識。如此說者豈非隨智說二諦。二諦既有三番說。三諦例此可解。疑者若言佛常依二諦說法。故有三番二諦意。今亦例此。佛常好中道降胎出生出家成道入滅皆在中夜。一色一香無非中道。若說中道豈不三意赴緣耶。又一一說各具四悉檀意。隨情中四意者。夫諦理不可說。說必寄言。言必契情情必欣悅。或聞真歡喜。或聞俗歡喜。或聞中歡喜。此即是隨情中用世界悉檀意也。夫眾生便宜不同。或聞說無戒慧增長。或聞說有戒慧增長。或聞說中戒慧增長。此即隨情中用為人悉檀意也。夫行者破惡不同。或聞有法能破睡眠覺觀等。或聞無法能破睡散等。或聞中法能破睡散等。此即隨情中用對治悉檀意也。夫眾生入悟不同。或聞無開解。或聞有超悟。或聞中發徹。乃至觀心亦爾或說有觀恍如雲影。或作無觀泯失身心。或作中觀神智明白。如是等種種不同。應在一不在二。應在二不在一。故云佛說生法於無生法得度。佛說無生法於生法得度。此即是用第一義悉檀意也。故法華云。佛知眾生種種欲種種行種種性種種憶想。即此四意。何故爾。種種欲是隨世界。種種性是生善。種種行是對治。種種憶想是第一義。何故性屬生善。行屬對治破惡耶。若通論。性善有冥有顯。行惡亦有冥有顯。今從義便。善是冥伏惡是彰露。如佛未出時。三乘善根冥伏不現故言善性冥也。若聞三諦此善發生。故知種種性應屬生善。可對為人悉檀也。又佛未出時。諸眾生惡行彰顯。邪非僻倒過失現前。佛為破此惡故說於三諦。故知種種行屬破惡。即對治悉檀也。種種憶想是第一義者。想是慧數。僻故成心倒見倒等。若遇知識正此想慧即成三不倒。佛欲正其此慧故說三諦。即第一義也。隨情說三諦既具四意。隨情智隨智說三諦例此可解。是則三四十二種說三諦不同。豈可以凡情局聖。謂唯一種執諍自毀耶。若知聖說無崖。終不是此非彼起增上慢高舉稜層。如有智盲人莫諍乳色。勤行方便慚愧有羞。以三止證三眼見三法獲三智知三諦。見中分明雙照曉了。如雲除發障上顯下明。爾時乃可諦審是非決定師子吼也。私謂。隨情是併與。隨情智是半與半奪。隨智是併奪何者。如聖語凡云。汝今心想即是俗。能體達俗虛即是真。豈非併與相。汝今所知百千推畫皆是俗。唯聖所知乃是真。豈非半與半奪相。夫二諦者凡人併不識上聖獨能知。此豈非併奪。此釋易解故錄之。二明境智離合者。先境次智。眾經說諦。或四三二一離合不同。今當通說。三藏是方便之教但明二諦。菩

薩初心中心緣真伏於四住。令煩惱脂消。三阿僧祇修六度行使功德身肥。百劫種相好獲五神通。得法眼照俗諦。分別根性。調熟眾生而作佛事。後心坐道場三十四心斷見思惑盡。此三十四心。八忍八智九無礙九解脫。合為三十四心也。又經言。一念六百生滅。成論師云。一念六十剎那。秖是一念從假入空得慧眼。照真諦而得成佛。前已照俗次復照真。二諦雙明與弟子異菩薩但照俗不照真。二乘但照真不照俗。佛能兼俱。更加中道第一義諦。三藏二諦已是方便。於二諦上更加中道。方便之上更復方便。照見此諦更加佛眼。知此諦故更加一切種智。離則有二合則有三。是為三藏法中二諦三諦離合之相也。次三乘人同以無言說道斷煩惱。論諦離合者。俗諦則同真諦則異。大論云。空有二種。一但空。二不但空。大經云。二乘之人但見於空不見不空。智者非但見空能見不空。不空即大涅槃。二乘但空智如螢火。菩薩之人智慧如日。既空異智別則有兩諦之殊。而今合為一真諦。二乘體假入真。秖入但空不能從但空入假。無化他之用。菩薩體假入但真。能從但空入假。化度眾生淨佛國土。上根菩薩體假入真。前入但空。次入不但空。則破無明見佛性。與前真永別。豈可同為一真諦耶。昔莊嚴家云。佛果出二諦外。得此片意而作義不成。不知佛智別照何境。別斷何惑。若得今意出外義則成。開善家云。佛果不出二諦外。不能動異二乘。作義復不成。若得此意不出義亦成。古來名此為風流二諦意在此。但空不但空合時。秖是一真諦。離時成兩真諦。與三藏家異。彼三藏第三諦。但有中道名無別體。眼無別見。智無別知。今則不爾。第三諦亦名真諦。亦名中道第一義諦。有別體別見別知。是為通教二諦三諦離合之相也。次別教明二諦與前求異。前之真俗合為別家之俗。俗者是世界隔別。俗有真無。凡夫為俗諦所攝。二乘為真諦所攝。既有無之異故稱為俗。勝鬘名二乘作空亂意眾生。大經云。我與彌勒共論世諦。五百聲聞謂說真諦。若論二諦俗諦不開。若作三諦。開有為俗開無為真。對不但空為第一義諦。是為別教離合之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩初心中心緣真伏於四住。令煩惱脂消。三阿僧祇修六度行使功德身肥。百劫種相好獲五神通。得法眼照俗諦。分別根性。調熟眾生而作佛事。後心坐道場三十四心斷見思惑盡。此三十四心。八忍八智九無礙九解脫。合為三十四心也。又經言。一念六百生滅。成論師云。一念六十剎那。秖是一念從假入空得慧眼。照真諦而得成佛。前已照俗次復照真。二諦雙明與弟子異菩薩但照俗不照真。二乘但照真不照俗。佛能兼俱。更加中道第一義諦。三藏二諦已是方便。於二諦上更加中道。方便之上更復方便。照見此諦更加佛眼。知此諦故更加一切種智。離則有二合則有三。是為三藏法中二諦三諦離合之相也。次三乘人同以無言說道斷煩惱。論諦離合者。俗諦則同真諦則異。大論云。空有二種。一但空。二不但空。大經云。二乘之人但見於空不見不空。智者非但見空能見不空。不空即大涅槃。二乘但空智如螢火。菩薩之人智慧如日。既空異智別則有兩諦之殊。而今合為一真諦。二乘體假入真。秖入但空不能從但空入假。無化他之用。菩薩體假入但真。能從但空入假。化度眾生淨佛國土。上根菩薩體假入真。前入但空。次入不但空。則破無明見佛性。與前真永別。豈可同為一真諦耶。昔莊嚴家云。佛果出二諦外。得此片意而作義不成。不知佛智別照何境。別斷何惑。若得今意出外義則成。開善家云。佛果不出二諦外。不能動異二乘。作義復不成。若得此意不出義亦成。古來名此為風流二諦意在此。但空不但空合時。秖是一真諦。離時成兩真諦。與三藏家異。彼三藏第三諦。但有中道名無別體。眼無別見。智無別知。今則不爾。第三諦亦名真諦。亦名中道第一義諦。有別體別見別知。是為通教二諦三諦離合之相也。次別教明二諦與前求異。前之真俗合為別家之俗。俗者是世界隔別。俗有真無。凡夫為俗諦所攝。二乘為真諦所攝。既有無之異故稱為俗。勝鬘名二乘作空亂意眾生。大經云。我與彌勒共論世諦。五百聲聞謂說真諦。若論二諦俗諦不開。若作三諦。開有為俗開無為真。對不但空為第一義諦。是為別教離合之相也。

摩訶止觀卷第三(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第三(上)

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隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

次圓教但明一實諦。大經云。實是一諦方便說三。今亦例此。實是一諦方便說三。法華云。更以異方便助顯第一義耳。是為圓教二諦三諦一諦離合之相也。次明四諦離合者。前三諦二諦一諦皆豎辯。四諦則橫論。則有四種四諦。謂生滅無生滅無量無作等。生滅四諦即是橫開三藏二諦也。無生四諦即是橫開通教二諦也。無量四諦即是橫開別教二諦也。無作四諦即是橫開圓教一實諦也。今將中觀論。合此四番四諦。論云因緣所生法者。即生滅四諦也。我說即是空。即無生四諦也。亦為是假名。即無量四諦也。亦名中道義。即無作四諦也。二明智離合者。諸經。或說一智二三四乃至十一智等。若說三智可用觀三諦。如其增減當云何觀。一智者。經云。一切諸如來同共一法身。一心一智慧。力無畏亦然。唯一佛智即一切種智。一相寂滅相種種行類相貌皆知。名一切種智。此智觀三諦者。若言一相寂滅相。即是觀於中道。若言種種行類相貌皆知者。即是雙照二諦也。若二智者所謂權實。權即一切智道種智。觀於有無兩諦也。實即一切種智觀於中道諦也。三智觀三諦可解不說。四智者。如大品明道慧道種慧一切智一切種智。釋論解此有多種。或因中但有理體。名為道慧道種慧。果上事理皆滿。名一切智一切種智。或言。因中權實故言道慧道種慧。入空為實慧入假為權慧。或言。果上權實故言一切智一切種智。直緣中道名一切智。雙照二諦名一切種智。或言。因中總別果上總別。或言。道慧道種慧是單明權實。一切智一切種智是複明權實。如是等種種釋四智。四智秖是照三諦也。若經中有明五諦六七八九乃至無量者。但得此意釋之使入三諦也。十一智者。世智他心智兩種照俗諦。八智觀真諦。如實智觀中道。是名智有離合而三諦不動。復次智諦俱開者。隨其多少自相攝。如三諦即有三智。二諦即有二智。此義可解。又智諦俱不開者。且據一諦一智不增不減。此亦可解。若智雖開合終是實智能顯實體也。次約諦智合辯者。三藏真諦發一眼一智。俗諦發一眼一智。兩諦共發一眼一智。慧眼一切智緣真諦。法眼道種智緣俗諦。佛眼一切種智共緣真俗兩諦。不得道雙照秖得道前後共照耳。通教真諦發二眼二智。俗諦發一眼一智。一切智一切種智共緣真諦。道種智緣俗諦。若作別接通者。俗諦發一眼一智。真諦發一眼一智。開真出中發一眼一智。智緣諦亦如是。別教三諦一一諦各發一眼一智。智緣諦亦如是。若別教作二諦者。俗中空發一眼一智。俗中有發一眼一智。真諦發一眼一智。智緣諦亦如是。圓教者一實諦發三眼三智。智緣諦亦如是。問。云何以別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次圓教但明一實諦。大經云。實是一諦方便說三。今亦例此。實是一諦方便說三。法華云。更以異方便助顯第一義耳。是為圓教二諦三諦一諦離合之相也。次明四諦離合者。前三諦二諦一諦皆豎辯。四諦則橫論。則有四種四諦。謂生滅無生滅無量無作等。生滅四諦即是橫開三藏二諦也。無生四諦即是橫開通教二諦也。無量四諦即是橫開別教二諦也。無作四諦即是橫開圓教一實諦也。今將中觀論。合此四番四諦。論云因緣所生法者。即生滅四諦也。我說即是空。即無生四諦也。亦為是假名。即無量四諦也。亦名中道義。即無作四諦也。二明智離合者。諸經。或說一智二三四乃至十一智等。若說三智可用觀三諦。如其增減當云何觀。一智者。經云。一切諸如來同共一法身。一心一智慧。力無畏亦然。唯一佛智即一切種智。一相寂滅相種種行類相貌皆知。名一切種智。此智觀三諦者。若言一相寂滅相。即是觀於中道。若言種種行類相貌皆知者。即是雙照二諦也。若二智者所謂權實。權即一切智道種智。觀於有無兩諦也。實即一切種智觀於中道諦也。三智觀三諦可解不說。四智者。如大品明道慧道種慧一切智一切種智。釋論解此有多種。或因中但有理體。名為道慧道種慧。果上事理皆滿。名一切智一切種智。或言。因中權實故言道慧道種慧。入空為實慧入假為權慧。或言。果上權實故言一切智一切種智。直緣中道名一切智。雙照二諦名一切種智。或言。因中總別果上總別。或言。道慧道種慧是單明權實。一切智一切種智是複明權實。如是等種種釋四智。四智秖是照三諦也。若經中有明五諦六七八九乃至無量者。但得此意釋之使入三諦也。十一智者。世智他心智兩種照俗諦。八智觀真諦。如實智觀中道。是名智有離合而三諦不動。復次智諦俱開者。隨其多少自相攝。如三諦即有三智。二諦即有二智。此義可解。又智諦俱不開者。且據一諦一智不增不減。此亦可解。若智雖開合終是實智能顯實體也。次約諦智合辯者。三藏真諦發一眼一智。俗諦發一眼一智。兩諦共發一眼一智。慧眼一切智緣真諦。法眼道種智緣俗諦。佛眼一切種智共緣真俗兩諦。不得道雙照秖得道前後共照耳。通教真諦發二眼二智。俗諦發一眼一智。一切智一切種智共緣真諦。道種智緣俗諦。若作別接通者。俗諦發一眼一智。真諦發一眼一智。開真出中發一眼一智。智緣諦亦如是。別教三諦一一諦各發一眼一智。智緣諦亦如是。若別教作二諦者。俗中空發一眼一智。俗中有發一眼一智。真諦發一眼一智。智緣諦亦如是。圓教者一實諦發三眼三智。智緣諦亦如是。問。云何以別

接通。答。初空假二觀破真俗上惑盡。方聞中道。仍須修觀破無明。能八相作佛。此佛是果仍前二觀為因。故言以別接通耳。不以此佛果接三阿僧祇百劫種相之因。故不接三藏。不將此果接十地之因。故不接別。不將此果接十住斷無明。故不接圓。唯得以別接通。其義如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 接通。答。初空假二觀破真俗上惑盡。方聞中道。仍須修觀破無明。能八相作佛。此佛是果仍前二觀為因。故言以別接通耳。不以此佛果接三阿僧祇百劫種相之因。故不接三藏。不將此果接十地之因。故不接別。不將此果接十住斷無明。故不接圓。唯得以別接通。其義如此。

○四明得失者。失即思議。得即不思議也。若言智由心生自然照境如炬照物。若照未照此物本有。若觀不觀境自天然。諦智不相由藉。若言智不自智由境故智。境不自境由智故境。如長短相待。此是相由而有。若言境不自境亦不由智故境。境智因緣故境。智亦例然。此是共合得名。若言皆不如上三種但自然而爾。即是無因境智。此四解皆有過。所以者何。有四取則有依倚。依倚則是非。是非則愛恚愛恚生一切煩惱。煩惱生故戲論諍競生。諍競生故起身口意業。業生故輪迴苦海無解脫期。當知四取是生死本。故龍樹伐之。諸法不自生。那得自境智。無他生。那得相由境智。無共生。那得因緣境智。無無因生。那得自然境智。若執四見著。愚惑紛綸何謂為智。今以不自生等破四性。性破故無依倚乃至無業苦等。清淨心常一則能見般若。以是義故自境智苦集不生。即是生生不可說。故身子默然。乃至無因境智苦集不生。即是不生不生不可說。故淨名杜口。言語道斷心行處滅。雖不可說有四悉檀因緣故亦可得說。或說自生境智。乃至或說無因境智。雖作四說性執久破。如前。但有名字。名字無性。無性之字是字不住。亦不不住。是為不可思議。故金光明云。不可思議智境不可思議智照。即此意也。若破四性境智。此名實慧。若四悉檀赴緣說四境智者。此名權慧。如是境智凡夫兩失。二乘一得一失。菩薩兩得。何以故。凡夫有四性自行為失。無四悉檀化他為失。二乘破四性入第一義。自行為得。不度眾生化他為失。菩薩具足。是故兩得。又凡夫兩失。是思議失。二乘一得一失。俱是思議。菩薩兩得。俱不思議。此約通教辯得失。若別望通通教兩得。俱是思議。別教兩得。俱不思議。若圓望別。別教教道兩得。俱是思議。何以故。教門方便。或言無明生一切法。或言法性生一切法。或言緣修顯真修。或言真自顯。執此還成性過墮可思議中也。若證道者即不思議也。若圓教教證俱不思議。何故爾。至理無說為緣四說。但有假名。假名之名名即無生。故教證俱不可思議也。無思無念故無依倚戲論結業。無業故無生死。是名自行為得。得於實體能以不可說說化導眾生。令出生死得於實體。是為自他俱得體也第四明攝法者。疑者謂止觀名略攝法不周。今則不然。止觀總持遍收諸法。何者。止能寂諸法。如灸病得穴眾患皆除。觀能照理如得珠王眾寶皆獲。具足一切佛法。大品有百二十條及一切法。皆言當學般若。般若秖是觀智。觀智已攝一切法。又止是王三昧。一切三昧悉入其中。今更廣論攝法即為六意。一攝一切理。二攝一切惑。三攝一切智。四攝一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四明得失者。失即思議。得即不思議也。若言智由心生自然照境如炬照物。若照未照此物本有。若觀不觀境自天然。諦智不相由藉。若言智不自智由境故智。境不自境由智故境。如長短相待。此是相由而有。若言境不自境亦不由智故境。境智因緣故境。智亦例然。此是共合得名。若言皆不如上三種但自然而爾。即是無因境智。此四解皆有過。所以者何。有四取則有依倚。依倚則是非。是非則愛恚愛恚生一切煩惱。煩惱生故戲論諍競生。諍競生故起身口意業。業生故輪迴苦海無解脫期。當知四取是生死本。故龍樹伐之。諸法不自生。那得自境智。無他生。那得相由境智。無共生。那得因緣境智。無無因生。那得自然境智。若執四見著。愚惑紛綸何謂為智。今以不自生等破四性。性破故無依倚乃至無業苦等。清淨心常一則能見般若。以是義故自境智苦集不生。即是生生不可說。故身子默然。乃至無因境智苦集不生。即是不生不生不可說。故淨名杜口。言語道斷心行處滅。雖不可說有四悉檀因緣故亦可得說。或說自生境智。乃至或說無因境智。雖作四說性執久破。如前。但有名字。名字無性。無性之字是字不住。亦不不住。是為不可思議。故金光明云。不可思議智境不可思議智照。即此意也。若破四性境智。此名實慧。若四悉檀赴緣說四境智者。此名權慧。如是境智凡夫兩失。二乘一得一失。菩薩兩得。何以故。凡夫有四性自行為失。無四悉檀化他為失。二乘破四性入第一義。自行為得。不度眾生化他為失。菩薩具足。是故兩得。又凡夫兩失。是思議失。二乘一得一失。俱是思議。菩薩兩得。俱不思議。此約通教辯得失。若別望通通教兩得。俱是思議。別教兩得。俱不思議。若圓望別。別教教道兩得。俱是思議。何以故。教門方便。或言無明生一切法。或言法性生一切法。或言緣修顯真修。或言真自顯。執此還成性過墮可思議中也。若證道者即不思議也。若圓教教證俱不思議。何故爾。至理無說為緣四說。但有假名。假名之名名即無生。故教證俱不可思議也。無思無念故無依倚戲論結業。無業故無生死。是名自行為得。得於實體能以不可說說化導眾生。令出生死得於實體。是為自他俱得體也第四明攝法者。疑者謂止觀名略攝法不周。今則不然。止觀總持遍收諸法。何者。止能寂諸法。如灸病得穴眾患皆除。觀能照理如得珠王眾寶皆獲。具足一切佛法。大品有百二十條及一切法。皆言當學般若。般若秖是觀智。觀智已攝一切法。又止是王三昧。一切三昧悉入其中。今更廣論攝法即為六意。一攝一切理。二攝一切惑。三攝一切智。四攝一

切行。五攝一切位。六攝一切教。此六次第者。有佛無佛理性常住。由迷理故起生死惑。順理而觀是故論智。解故立行由行故證位。位滿故教他。事理解行因果自他等次第。皆止觀攝盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切行。五攝一切位。六攝一切教。此六次第者。有佛無佛理性常住。由迷理故起生死惑。順理而觀是故論智。解故立行由行故證位。位滿故教他。事理解行因果自他等次第。皆止觀攝盡也。

○一以三止三觀攝一切理者。理是諦法如上開合偏圓不同。權實之外更無別理。除摩黎山餘無栴檀。若更有者即是妄語。既以止觀顯體。即攝一切理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○一以三止三觀攝一切理者。理是諦法如上開合偏圓不同。權實之外更無別理。除摩黎山餘無栴檀。若更有者即是妄語。既以止觀顯體。即攝一切理也。

○二止觀攝一切惑者。以迷諦故起生死惑。迷即無明。若迷權理則有界內相應獨頭等無明。與見思諸使合者。名相應。不相應者名獨頭。是事不知故起貪。不知者是無明。起貪是行。貪者是識。識共四陰起是名色。色動諸根是六入。六入所著是觸。觸隨順塵是受。受所喜樂是愛。愛俱生纏是取。造當來生業是有。未來陰起是生。陰熟是老。捨陰是死。是十二輪更互為因果。煩惱通業。業通苦。苦通煩惱。故名三道。成論云。前行後三中。後行前七中。七是業復是道。能通後世。後三非業而能通七亦得是道。經中亦呼為十二牽連十二輪。束縛不窮故名為輪。三世間隔故名分段。覆真諦理不得解脫。此即是病說病即知藥。藥即從假入空止觀。觀藥即知病。故此惑為入空止觀所攝也。若迷實理則有界外相應獨頭等無明。所以者何。界內雖斷相應獨頭而習氣猶在。小乘中習非正使。大乘實說習即別惑。是界外無明也。故寶性論云。二乘之人雖有無常苦空無我等對治。於佛法身猶是顛倒。顛倒即是無明獨頭。無漏智業為行三種意生身。亦是五種意生身。意即是識。身即名色六入觸受。無明細惑戲論未究竟滅。即是愛取煩惱染業染生染未究竟。即是有。三種意因移即是生。其果變易即是老死。束此十二是無漏界中四種障。謂緣相生壞。緣即煩惱道。相即業道。生壞即苦道。故知界外有十二因緣。所以者何。降佛已下皆有無明。無明潤業業既被潤那得無苦。此十二輪雖不退界墮下。不妨從無明輪至老死。從老死輪至無明。障於實理良由此惑。此惑為入假入中兩觀所治。更料簡之。何以故。三種意生身凡有多種。若析體二乘及通菩薩等。先斷界內惑盡。而未曾修習假中者。生於界外。界外惑全未被伏其根則鈍。若於彼習觀時。必須次第歷劫修行學恒沙佛法。先破塵沙。塵沙雖不潤生。能障化道故須前斷。斷此惑者。止是調心方便。伏界外惑。進斷三道相應獨頭枝本皆去。故知假觀正攝得塵沙。亦攝得無明。若別圓二人通惑先盡別惑被伏。生彼界者神根即利。但修中觀治彼三道。從於初地乃至後地。地地中皆有三道。地地無明分分滅。業滅苦滅。地地相應去時獨頭亦去。地地雖有智智與無明雜。雜故亦得呼為智障。障上分智故。唯佛心中無無明則煩惱道盡。煩惱道盡故業盡。業盡故苦盡。三道究竟唯在如來。是故中觀攝得界外惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二止觀攝一切惑者。以迷諦故起生死惑。迷即無明。若迷權理則有界內相應獨頭等無明。與見思諸使合者。名相應。不相應者名獨頭。是事不知故起貪。不知者是無明。起貪是行。貪者是識。識共四陰起是名色。色動諸根是六入。六入所著是觸。觸隨順塵是受。受所喜樂是愛。愛俱生纏是取。造當來生業是有。未來陰起是生。陰熟是老。捨陰是死。是十二輪更互為因果。煩惱通業。業通苦。苦通煩惱。故名三道。成論云。前行後三中。後行前七中。七是業復是道。能通後世。後三非業而能通七亦得是道。經中亦呼為十二牽連十二輪。束縛不窮故名為輪。三世間隔故名分段。覆真諦理不得解脫。此即是病說病即知藥。藥即從假入空止觀。觀藥即知病。故此惑為入空止觀所攝也。若迷實理則有界外相應獨頭等無明。所以者何。界內雖斷相應獨頭而習氣猶在。小乘中習非正使。大乘實說習即別惑。是界外無明也。故寶性論云。二乘之人雖有無常苦空無我等對治。於佛法身猶是顛倒。顛倒即是無明獨頭。無漏智業為行三種意生身。亦是五種意生身。意即是識。身即名色六入觸受。無明細惑戲論未究竟滅。即是愛取煩惱染業染生染未究竟。即是有。三種意因移即是生。其果變易即是老死。束此十二是無漏界中四種障。謂緣相生壞。緣即煩惱道。相即業道。生壞即苦道。故知界外有十二因緣。所以者何。降佛已下皆有無明。無明潤業業既被潤那得無苦。此十二輪雖不退界墮下。不妨從無明輪至老死。從老死輪至無明。障於實理良由此惑。此惑為入假入中兩觀所治。更料簡之。何以故。三種意生身凡有多種。若析體二乘及通菩薩等。先斷界內惑盡。而未曾修習假中者。生於界外。界外惑全未被伏其根則鈍。若於彼習觀時。必須次第歷劫修行學恒沙佛法。先破塵沙。塵沙雖不潤生。能障化道故須前斷。斷此惑者。止是調心方便。伏界外惑。進斷三道相應獨頭枝本皆去。故知假觀正攝得塵沙。亦攝得無明。若別圓二人通惑先盡別惑被伏。生彼界者神根即利。但修中觀治彼三道。從於初地乃至後地。地地中皆有三道。地地無明分分滅。業滅苦滅。地地相應去時獨頭亦去。地地雖有智智與無明雜。雜故亦得呼為智障。障上分智故。唯佛心中無無明則煩惱道盡。煩惱道盡故業盡。業盡故苦盡。三道究竟唯在如來。是故中觀攝得界外惑也。

○三止觀攝一切智者。諸智離合如前所說。三觀往收無不畢盡。世智不照理十一智中已攝。若廣明二十智者。亦為三觀所攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三止觀攝一切智者。諸智離合如前所說。三觀往收無不畢盡。世智不照理十一智中已攝。若廣明二十智者。亦為三觀所攝也。

○四止觀攝一切行者。前智是解。解而無行終無所至。行有兩種。所謂慧行行行。若三藏中慧行行行。乃至圓中慧行行行。慧行是正行。行行是助行。毘婆舍那能破煩惱。復須奢摩他力助正知見。正助兩行隨智而轉。如足隨眼。若三藏中無常析觀是慧行。不淨慈心等是行行。此兩行隨析智入空也。若通中體法如幻化是慧行。歷一切法數息念處緣事止觀是行行。此兩行隨體法智入空也若為化眾生修道種智緣俗理屬慧行。緣俗事者屬行行。此兩行隨道種智入假也。若中道緣於實相。一道清淨是慧行。歷一切法門諸度皆是摩訶衍。十二因緣即是佛性。念處即是坐道場等是行行。此兩行隨中智入實相也。復次根本四禪定慧等故兩攝。欲界定少慧多觀攝。中間亦爾。四空定多慧少止攝。四無量心前三心觀攝。捨心止攝。九想八念十想觀攝。八背捨前三背捨觀攝。後五止攝。九次第定師子奮迅超越等是止攝。四念處是慧性觀攝。若作四意止說者。作心記錄不淨等。此屬止攝而終是觀為主。四正勤為成念處一往觀攝。若兩惡不生止攝。兩善為生觀攝。四如意足從四因緣得定即果為名止攝。五根信進慧三根觀攝。念定止攝。又信念兩屬。五力亦如是。七覺分擇法喜進等觀攝。除捨定止攝。念通兩處。八正正見正思惟觀攝。正業正語正命屬戒即止攝。正念正定正精進止攝。四諦三諦是有為行屬觀門。滅諦是無為行屬止門。十六行皆是觀門。四弘誓依四諦起如彼。十八不共法三業隨智慧行觀攝。三無失止攝。知三世觀攝。餘可知。四無畏者。一切智無畏屬觀攝。漏盡止攝。至處道觀攝。障道止攝。三三昧門止攝。三解脫門觀攝。六度者。前三是功德止攝。後三是智慧觀攝。又五度功德止攝。般若觀攝。又六度皆是功德莊嚴止攝。乃至九種大禪百八三昧皆屬止攝。十八空十喻五百陀羅尼皆觀攝。如是等一切慧行行行。無不為止觀所攝。當知止觀名略攝義則廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四止觀攝一切行者。前智是解。解而無行終無所至。行有兩種。所謂慧行行行。若三藏中慧行行行。乃至圓中慧行行行。慧行是正行。行行是助行。毘婆舍那能破煩惱。復須奢摩他力助正知見。正助兩行隨智而轉。如足隨眼。若三藏中無常析觀是慧行。不淨慈心等是行行。此兩行隨析智入空也。若通中體法如幻化是慧行。歷一切法數息念處緣事止觀是行行。此兩行隨體法智入空也若為化眾生修道種智緣俗理屬慧行。緣俗事者屬行行。此兩行隨道種智入假也。若中道緣於實相。一道清淨是慧行。歷一切法門諸度皆是摩訶衍。十二因緣即是佛性。念處即是坐道場等是行行。此兩行隨中智入實相也。復次根本四禪定慧等故兩攝。欲界定少慧多觀攝。中間亦爾。四空定多慧少止攝。四無量心前三心觀攝。捨心止攝。九想八念十想觀攝。八背捨前三背捨觀攝。後五止攝。九次第定師子奮迅超越等是止攝。四念處是慧性觀攝。若作四意止說者。作心記錄不淨等。此屬止攝而終是觀為主。四正勤為成念處一往觀攝。若兩惡不生止攝。兩善為生觀攝。四如意足從四因緣得定即果為名止攝。五根信進慧三根觀攝。念定止攝。又信念兩屬。五力亦如是。七覺分擇法喜進等觀攝。除捨定止攝。念通兩處。八正正見正思惟觀攝。正業正語正命屬戒即止攝。正念正定正精進止攝。四諦三諦是有為行屬觀門。滅諦是無為行屬止門。十六行皆是觀門。四弘誓依四諦起如彼。十八不共法三業隨智慧行觀攝。三無失止攝。知三世觀攝。餘可知。四無畏者。一切智無畏屬觀攝。漏盡止攝。至處道觀攝。障道止攝。三三昧門止攝。三解脫門觀攝。六度者。前三是功德止攝。後三是智慧觀攝。又五度功德止攝。般若觀攝。又六度皆是功德莊嚴止攝。乃至九種大禪百八三昧皆屬止攝。十八空十喻五百陀羅尼皆觀攝。如是等一切慧行行行。無不為止觀所攝。當知止觀名略攝義則廣。

○五攝一切位者。若云一地即二地。二地即三地。寂滅真如有何次位。此則無有次位。又大乘經中處處皆說一切地位。良以無生無滅正慧無所得。能治煩惱業苦。三道若淨於無為法中而有差別次位何嫌。若析法入空有無二門所斷三道。如毘曇所明七賢七聖四沙門果。成論所明二十七賢聖等差別位相。乃至非有非無門位。皆為析空觀。攝。若體法四門入空所斷三道。如大品明三乘共位。乾慧乃至八地悉同入空止觀攝。若從空入假修歷別行。不得意者成三十心伏惑之位。即用空假兩觀攝。若得意能破三道成十地位。即第三觀攝。或純用假觀攝。乃至四門亦如是。若圓信解行即事而真。從觀行入相似。進破無明開示悟入佛之知見。凡四十二位。同乘寶乘直至道場。涅槃說十五日月光用轉顯譬其智德。十六日月光用漸減譬其斷德。亦如十四般若是因位。十五如妙覺是果位。皆用中觀攝。乃至四門亦如是。問。大乘不明地位止觀何所攝耶答。大乘經論皆明地位。汝畏地位入無地位。不免無縛。文字性離即是解脫。雖說地位即無地位。中論云。如外人破世間因果則無今世後世。破出世因果則無三寶四諦四沙門果。無何等三寶。見既不滅則無三藏中三寶四諦四沙門果。尚不得拙度道果。何處有後三番三寶四諦四沙門果。此斥外道全無四番三寶等也。若斥拙度者。但有三藏中三寶四諦四沙門果。無後三番道果也。如我所破者。即有三寶四諦四沙門果。何者。析破界內煩惱業苦。即有三藏三寶四諦四沙門果。若體破者。即有三番三寶四諦四沙門果。點此一語治內之留滯破外以閑邪。去二邊之邪小。正三寶四諦則立。云何言無邪。但有位無位非證不了。今但信教教有則階位宛然。教無則豁同空淨。無句義是菩薩句義。點空論位位不可得。不應生諍也。又約中論偈四句亦得有地位義。偈云。因緣所生法。我說即是空者。即破煩惱業苦。便有須陀洹若智若斷。是菩薩無生法忍。六地齊二乘。七地為方便。十地為如佛。此位自明。云何言無。偈亦名為假名者。是漸次破界外三道。即有四十二賢聖位。云何言無。偈亦名中道義。即是圓破五住。便有六即之位。云何言無。秖用四句攝一切位。一切位不出四句。四句不出止觀。故言攝位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○五攝一切位者。若云一地即二地。二地即三地。寂滅真如有何次位。此則無有次位。又大乘經中處處皆說一切地位。良以無生無滅正慧無所得。能治煩惱業苦。三道若淨於無為法中而有差別次位何嫌。若析法入空有無二門所斷三道。如毘曇所明七賢七聖四沙門果。成論所明二十七賢聖等差別位相。乃至非有非無門位。皆為析空觀。攝。若體法四門入空所斷三道。如大品明三乘共位。乾慧乃至八地悉同入空止觀攝。若從空入假修歷別行。不得意者成三十心伏惑之位。即用空假兩觀攝。若得意能破三道成十地位。即第三觀攝。或純用假觀攝。乃至四門亦如是。若圓信解行即事而真。從觀行入相似。進破無明開示悟入佛之知見。凡四十二位。同乘寶乘直至道場。涅槃說十五日月光用轉顯譬其智德。十六日月光用漸減譬其斷德。亦如十四般若是因位。十五如妙覺是果位。皆用中觀攝。乃至四門亦如是。問。大乘不明地位止觀何所攝耶答。大乘經論皆明地位。汝畏地位入無地位。不免無縛。文字性離即是解脫。雖說地位即無地位。中論云。如外人破世間因果則無今世後世。破出世因果則無三寶四諦四沙門果。無何等三寶。見既不滅則無三藏中三寶四諦四沙門果。尚不得拙度道果。何處有後三番三寶四諦四沙門果。此斥外道全無四番三寶等也。若斥拙度者。但有三藏中三寶四諦四沙門果。無後三番道果也。如我所破者。即有三寶四諦四沙門果。何者。析破界內煩惱業苦。即有三藏三寶四諦四沙門果。若體破者。即有三番三寶四諦四沙門果。點此一語治內之留滯破外以閑邪。去二邊之邪小。正三寶四諦則立。云何言無邪。但有位無位非證不了。今但信教教有則階位宛然。教無則豁同空淨。無句義是菩薩句義。點空論位位不可得。不應生諍也。又約中論偈四句亦得有地位義。偈云。因緣所生法。我說即是空者。即破煩惱業苦。便有須陀洹若智若斷。是菩薩無生法忍。六地齊二乘。七地為方便。十地為如佛。此位自明。云何言無。偈亦名為假名者。是漸次破界外三道。即有四十二賢聖位。云何言無。偈亦名中道義。即是圓破五住。便有六即之位。云何言無。秖用四句攝一切位。一切位不出四句。四句不出止觀。故言攝位也。

○六攝一切教者。毘婆沙云。心能為一切法作名字。若無心則無一切名字。當知世出世名字。悉從心起。若觀心僻越順無明流。則有一切諸惡教起。所謂僧佉衛世九十五種邪見教生。亦有諸善教起。五行六甲。陰陽八卦。五經子史。世智無道名教。皆從心起。云何出世名教皆從心起。堅意寶性論云。有一大經卷如三千大千世界大。記大千世界事。如中如小四天下三界等大者。皆記其事在一微塵中。一塵既然一切塵亦爾。一人出世以淨天眼見此大經卷。而作是念。云何大經在微塵內而不饒益一切眾生。即以方便破出此經以益於他。如來無礙智慧經卷具在眾生身中。顛倒覆之不信不見。佛教眾生修八聖道。破一切虛妄見己智慧與如來等。此約微塵附有為喻。又約空為喻者。發菩提心論云。譬如有人見佛法滅。以如來十二部經仰書虛空宛然具足。一切眾生無有知者。久久之後。更有一人遊行於空。見經嗟咄。云何眾生不知不見。即便寫取示導眾生。云何寫經。謂令眾生修八正道破虛妄等。修有多種。若觀心因緣生滅無常修八正道者。即寫三藏之經。若觀心因緣即空修八聖道。即寫通教之經。若觀心分別校計有無量種。凡夫二乘所不能測。法眼菩薩乃能見之。是修無量八正道。即寫別教之經。若觀心即是佛性圓修八正道。即寫中道之經。明一切法悉出心中。心即大乘心即佛性。自見己智慧與如來等。又觀心即假即中者。即攝華嚴之經。若觀心因緣生法生滅者。即攝三藏四阿含教如乳之經。若觀心即空者。即攝共般若如酪之經。若具觀心因緣生法即空即假即中者。即攝方等生酥之經。若但用即空即假即中者。即攝大品熟酥之經。若用即中觀心者。即攝法華開佛知見大事正直醍醐之經。若用四句相即觀心。即有涅槃同見佛性醍醐之經。又若觀因緣。又觀因緣即是佛性。佛性即是如來。是名乳中殺人。若觀析空又觀析空即是佛性。佛性即是如來。是名酪中殺人。若觀即空。又觀即空即是佛性。是名生酥殺人。若觀假名。又觀假名即是佛性。是為熟酥殺人。若觀即中又觀即中即是佛性。是名醍醐殺人。今通言殺人者。即二死已斷三道清淨。名為殺人。是為止觀攝不定教。略攝如上。廣攝者。絓一切經教悉用止觀攝之。無不畢盡也。復次心攝諸教略有兩意。一者一切眾生心中具足一切法門。如來明審照其心法。按彼心說。無量教法從心而出。二者如來往昔曾作漸頓觀心偏圓具足。依此心觀為眾生說。教化弟子令學如來破塵出卷仰寫空經。故有一切經教。悉為三止三觀所攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○六攝一切教者。毘婆沙云。心能為一切法作名字。若無心則無一切名字。當知世出世名字。悉從心起。若觀心僻越順無明流。則有一切諸惡教起。所謂僧佉衛世九十五種邪見教生。亦有諸善教起。五行六甲。陰陽八卦。五經子史。世智無道名教。皆從心起。云何出世名教皆從心起。堅意寶性論云。有一大經卷如三千大千世界大。記大千世界事。如中如小四天下三界等大者。皆記其事在一微塵中。一塵既然一切塵亦爾。一人出世以淨天眼見此大經卷。而作是念。云何大經在微塵內而不饒益一切眾生。即以方便破出此經以益於他。如來無礙智慧經卷具在眾生身中。顛倒覆之不信不見。佛教眾生修八聖道。破一切虛妄見己智慧與如來等。此約微塵附有為喻。又約空為喻者。發菩提心論云。譬如有人見佛法滅。以如來十二部經仰書虛空宛然具足。一切眾生無有知者。久久之後。更有一人遊行於空。見經嗟咄。云何眾生不知不見。即便寫取示導眾生。云何寫經。謂令眾生修八正道破虛妄等。修有多種。若觀心因緣生滅無常修八正道者。即寫三藏之經。若觀心因緣即空修八聖道。即寫通教之經。若觀心分別校計有無量種。凡夫二乘所不能測。法眼菩薩乃能見之。是修無量八正道。即寫別教之經。若觀心即是佛性圓修八正道。即寫中道之經。明一切法悉出心中。心即大乘心即佛性。自見己智慧與如來等。又觀心即假即中者。即攝華嚴之經。若觀心因緣生法生滅者。即攝三藏四阿含教如乳之經。若觀心即空者。即攝共般若如酪之經。若具觀心因緣生法即空即假即中者。即攝方等生酥之經。若但用即空即假即中者。即攝大品熟酥之經。若用即中觀心者。即攝法華開佛知見大事正直醍醐之經。若用四句相即觀心。即有涅槃同見佛性醍醐之經。又若觀因緣。又觀因緣即是佛性。佛性即是如來。是名乳中殺人。若觀析空又觀析空即是佛性。佛性即是如來。是名酪中殺人。若觀即空。又觀即空即是佛性。是名生酥殺人。若觀假名。又觀假名即是佛性。是為熟酥殺人。若觀即中又觀即中即是佛性。是名醍醐殺人。今通言殺人者。即二死已斷三道清淨。名為殺人。是為止觀攝不定教。略攝如上。廣攝者。絓一切經教悉用止觀攝之。無不畢盡也。復次心攝諸教略有兩意。一者一切眾生心中具足一切法門。如來明審照其心法。按彼心說。無量教法從心而出。二者如來往昔曾作漸頓觀心偏圓具足。依此心觀為眾生說。教化弟子令學如來破塵出卷仰寫空經。故有一切經教。悉為三止三觀所攝也。

○上六意攝法次第可解。今直以一法攝一切法者。一理攝一切理一切惑。一切智一切行。一切位一切教也。又一惑攝一切理智行位教也。又一智攝一切理惑行位教也。又一行攝一切理惑智位教也。又一位攝一切理惑智行教也。又一教攝一切理惑智行位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○上六意攝法次第可解。今直以一法攝一切法者。一理攝一切理一切惑。一切智一切行。一切位一切教也。又一惑攝一切理智行位教也。又一智攝一切理惑行位教也。又一行攝一切理惑智位教也。又一位攝一切理惑智行教也。又一教攝一切理惑智行位也。

○第五明偏圓者。行人既知止觀無法不收。收法既多。須識大小共不共意。權實思議不思議意故簡偏圓。就此為五。一明大小。二明半滿。三明偏圓。四明漸頓。五明權實。夫至理不大不小乃至非權非實。大小權實皆不可說。若有因緣大小等皆可得說。以小方便力為五比丘說小。以大方便力為諸菩薩說大。大小雖俱方便須識所以。故用五雙料簡使無混濫。小者小乘也。智慧力弱。但堪修析法止觀析於色心。如釋論解檀波羅蜜。破外道隣虛云。此塵為有為無。若有極微色則有十方分。若無極微色。則無十方分。若析極微色不盡。則成常見有見。若析極微盡。則成斷見無見。此外道析色也。析心亦如是。若計有心無心皆墮斷常。此皆外道析色心也。論文仍明三藏析法之觀云。色若麁若細總而觀之無常無我。何以故。麁細色等從無明生。無明不實故麁細皆假。假故無常無性即得入空。又介爾心起必藉根塵。無有一法不從緣生。從緣生者悉皆無常。或言。一念心六十剎那。或言。三百億剎那。剎那不住念念無常。無常無主煩惱本壞。無業無苦生死滅故。名為涅槃。是名析色心觀意也。析名本於外道。對破邪析而明正析。何但外邪應須正析。若佛弟子執佛教門而生見著亦須正析。所謂三藏四門生四見著。乃至圓教四門生四見著。戲論諍競自是非他。皆服甘露傷命早夭。金鎖自繫流轉生死。宜須正析。故大論云。破涅槃者不破聖人所得涅槃。但為學者未得涅槃執成戲論。故言破涅槃。若爾。皆用析法方便破之。凡有四門。於一一門具足十法。識正因緣乃至不起法愛。能於諸門見第一義。故知三藏四門析法止觀。斷奠是小乘也。次明大者大乘也。智慧深利修不生不滅體法止觀。大人所行故名大乘。中論明即空者。申摩訶衍。摩訶衍即大也。衍中云。欲得聲聞當學般若者。元此是菩薩法。大能兼小傍挾聲聞。譬如朱雀門天家所立。正通王事不妨群小由之出入。雖通小人終是天門。今摩訶衍亦如是。正為菩薩體法入空。雖有小乘終名為大。例如三藏析法。雖有佛菩薩終是小乘。所言大乘體法觀者異於三藏。三藏名假而法實。析實使空。譬如破柱令空。今大乘體意名實皆假。自相是空本來虛寂。譬如鏡柱本自非柱。不待柱滅方空(天)即影是空。不生不滅不同實柱。又大論明摩訶衍人體法觀者。引佛在一方木上告諸比丘。譬如比丘得禪定時。變土為金變金為土。實非金土變化所為。色心亦如是。非生非滅無明變耳。本自不生今那得滅。又引觀一端㲲即具十八空。是名體法觀。復次三藏所析名為隨情觀色心。析有之觀亦是事觀。所入之真。真非佛性。不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第五明偏圓者。行人既知止觀無法不收。收法既多。須識大小共不共意。權實思議不思議意故簡偏圓。就此為五。一明大小。二明半滿。三明偏圓。四明漸頓。五明權實。夫至理不大不小乃至非權非實。大小權實皆不可說。若有因緣大小等皆可得說。以小方便力為五比丘說小。以大方便力為諸菩薩說大。大小雖俱方便須識所以。故用五雙料簡使無混濫。小者小乘也。智慧力弱。但堪修析法止觀析於色心。如釋論解檀波羅蜜。破外道隣虛云。此塵為有為無。若有極微色則有十方分。若無極微色。則無十方分。若析極微色不盡。則成常見有見。若析極微盡。則成斷見無見。此外道析色也。析心亦如是。若計有心無心皆墮斷常。此皆外道析色心也。論文仍明三藏析法之觀云。色若麁若細總而觀之無常無我。何以故。麁細色等從無明生。無明不實故麁細皆假。假故無常無性即得入空。又介爾心起必藉根塵。無有一法不從緣生。從緣生者悉皆無常。或言。一念心六十剎那。或言。三百億剎那。剎那不住念念無常。無常無主煩惱本壞。無業無苦生死滅故。名為涅槃。是名析色心觀意也。析名本於外道。對破邪析而明正析。何但外邪應須正析。若佛弟子執佛教門而生見著亦須正析。所謂三藏四門生四見著。乃至圓教四門生四見著。戲論諍競自是非他。皆服甘露傷命早夭。金鎖自繫流轉生死。宜須正析。故大論云。破涅槃者不破聖人所得涅槃。但為學者未得涅槃執成戲論。故言破涅槃。若爾。皆用析法方便破之。凡有四門。於一一門具足十法。識正因緣乃至不起法愛。能於諸門見第一義。故知三藏四門析法止觀。斷奠是小乘也。次明大者大乘也。智慧深利修不生不滅體法止觀。大人所行故名大乘。中論明即空者。申摩訶衍。摩訶衍即大也。衍中云。欲得聲聞當學般若者。元此是菩薩法。大能兼小傍挾聲聞。譬如朱雀門天家所立。正通王事不妨群小由之出入。雖通小人終是天門。今摩訶衍亦如是。正為菩薩體法入空。雖有小乘終名為大。例如三藏析法。雖有佛菩薩終是小乘。所言大乘體法觀者異於三藏。三藏名假而法實。析實使空。譬如破柱令空。今大乘體意名實皆假。自相是空本來虛寂。譬如鏡柱本自非柱。不待柱滅方空(天)即影是空。不生不滅不同實柱。又大論明摩訶衍人體法觀者。引佛在一方木上告諸比丘。譬如比丘得禪定時。變土為金變金為土。實非金土變化所為。色心亦如是。非生非滅無明變耳。本自不生今那得滅。又引觀一端㲲即具十八空。是名體法觀。復次三藏所析名為隨情觀色心。析有之觀亦是事觀。所入之真。真非佛性。不

會實理。但隨情為真耳。大乘體法名隨理觀色心。如尋幻得幻師。尋幻師得幻法。亦如尋夢得眠尋眠得心。尋幻色心得無明尋無明得佛性。體法通理故名隨理觀。體法止觀凡有四門。於一一門皆具十法成觀。此觀非但體外道果報色心。絓預一切執計三藏四門。乃至圓四門未得入者。執門成見皆體如幻。斷奠名大乘止觀也。若得今之用觀意。大乘諸門生執尚須空破。終不同彼世間法師禪師。稱老子道德莊氏逍遙與佛法齊。是義不然。圓門生著尚為三藏初門所破。猶不入小乘況復凡鄙見心。螢日懸殊山毫相絕。自言道真慢瞿曇者寧不破耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會實理。但隨情為真耳。大乘體法名隨理觀色心。如尋幻得幻師。尋幻師得幻法。亦如尋夢得眠尋眠得心。尋幻色心得無明尋無明得佛性。體法通理故名隨理觀。體法止觀凡有四門。於一一門皆具十法成觀。此觀非但體外道果報色心。絓預一切執計三藏四門。乃至圓四門未得入者。執門成見皆體如幻。斷奠名大乘止觀也。若得今之用觀意。大乘諸門生執尚須空破。終不同彼世間法師禪師。稱老子道德莊氏逍遙與佛法齊。是義不然。圓門生著尚為三藏初門所破。猶不入小乘況復凡鄙見心。螢日懸殊山毫相絕。自言道真慢瞿曇者寧不破耶。

○二明半滿。半者明九部法也。滿者明十二部法也。世傳。涅槃常住始復是滿。餘者悉半。菩提流支云。三藏是半般若去皆滿。今明半滿之語直是扶成大小。前已析體判大小。今亦以體析判半滿。如前云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二明半滿。半者明九部法也。滿者明十二部法也。世傳。涅槃常住始復是滿。餘者悉半。菩提流支云。三藏是半般若去皆滿。今明半滿之語直是扶成大小。前已析體判大小。今亦以體析判半滿。如前云云。

○三明偏圓者。偏名偏僻圓名圓滿。通途一往喚小為偏。于何不得。別義分別。意則不可。半小兩名剋定局短引不得長。偏義亘通從小之大。譬如半月齊上下弦。漸月不爾。始自弓娥終十四夜皆稱為漸。唯十五夜乃稱圓滿月。小半亦爾。齊於析法半字小乘不得名大。偏意則遠。從初三藏析法止觀已上。別教止觀去邊入中已還。皆名為偏。故大經云。自此之前。我等皆名邪見人也。唯此圓教止觀一心三諦隨自意語。獨當圓稱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三明偏圓者。偏名偏僻圓名圓滿。通途一往喚小為偏。于何不得。別義分別。意則不可。半小兩名剋定局短引不得長。偏義亘通從小之大。譬如半月齊上下弦。漸月不爾。始自弓娥終十四夜皆稱為漸。唯十五夜乃稱圓滿月。小半亦爾。齊於析法半字小乘不得名大。偏意則遠。從初三藏析法止觀已上。別教止觀去邊入中已還。皆名為偏。故大經云。自此之前。我等皆名邪見人也。唯此圓教止觀一心三諦隨自意語。獨當圓稱也。

○四明漸頓者。漸名次第藉淺由深。頓名頓足頓極。此亦無別意還扶成偏圓。三教止觀悉皆是漸。圓教止觀名之為頓。此是按名解釋其義已顯。今更廣料簡使無遺滯。若前二教止觀是漸而非頓。力不及遠但契偏真。圓教止觀是頓而非漸。行大直道即邊而中。別教止觀亦漸亦頓。何以故。初心知中故名亦頓。涉方便入故名亦漸。復次前兩觀觀教行證皆名為漸。別教教觀行皆名為漸。證道是頓。圓教教觀行證皆名為頓。何故爾。前二觀是方便說。草庵曲徑故教觀四種俱漸。別觀帶方便說。若依方便行先破通惑。故三種皆漸。後破無明見於佛性。故證道是頓也。圓觀正直捨方便但說無上道。唯此一事實。餘二則非真。說最實事是名教實。行如來行入如來室衣座等。復有一行是如來行。是名行實。所見中道即一究竟。同於如來所得法身無異無別。是名證實。前兩觀因中有教行證人。果上但有其教無行證人。何以故。因中之人灰身入寂沈空盡滅。不得成於果頭之佛。直是方便之說。故有其教無行證人。別教因中有教行證人。若就果者但有其教無行證人。何以故。若破無明登初地時。即是圓家初住位。非復別家初地位也。初地尚爾。何況後地後果。故知因人不到於果。故云果頭無人。圓教因中教行證人悉從因以至果。俱是真實。故言實有人也。復次前三止觀教行證人未被會時。尚不知圓何況入圓。佛若會宗開漸顯頓悉皆通入。雖非即頓而是漸頓。故法華云。汝等所行是菩薩道。各乘寶車適子本願。決了聲聞法是諸經之王。開通漸法悉令得入以別理接之。故涅槃中得二乘道果不隔圓常。因是修學皆當作佛。即是從漸入圓亦名開漸顯頓意也。復次四種止觀入圓不必併待行成入圓。不必併待開漸顯頓入圓。入則不定。所以者何。一切眾生心性正因譬之於乳。聞了因法名為置毒。正因不斷如乳四微五味雖變四微恒在。是故毒隨四微味味殺人。眾生心性亦復如是。正因不壞了因之毒隨正奢促處處得發。或理發或教發。或行發成證發。如辟支佛利智善根熟。出無佛世自然得悟。理發亦爾。久植善根今生雖不聞圓教。了因之毒任運自發。此是理發也。若聞華嚴日照高山即得悟者。此是教發也聞已思惟。思惟即悟。是為觀行發也。若是六根淨位進破無明。是相似證發。若更增道損生亦是證發也。此約圓家論入不定也。若前三教行人。各在凡地發者。即是理發。若聞於教是為教發。若修方便即是觀行發。若於賢聖位中發。即是證發。此約三家入則不定也。復有不定而非殺人。如修無漏時有漏不求自發全不殺二死。若修中道發得無漏。長別三界苦輪海。乃是一死而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四明漸頓者。漸名次第藉淺由深。頓名頓足頓極。此亦無別意還扶成偏圓。三教止觀悉皆是漸。圓教止觀名之為頓。此是按名解釋其義已顯。今更廣料簡使無遺滯。若前二教止觀是漸而非頓。力不及遠但契偏真。圓教止觀是頓而非漸。行大直道即邊而中。別教止觀亦漸亦頓。何以故。初心知中故名亦頓。涉方便入故名亦漸。復次前兩觀觀教行證皆名為漸。別教教觀行皆名為漸。證道是頓。圓教教觀行證皆名為頓。何故爾。前二觀是方便說。草庵曲徑故教觀四種俱漸。別觀帶方便說。若依方便行先破通惑。故三種皆漸。後破無明見於佛性。故證道是頓也。圓觀正直捨方便但說無上道。唯此一事實。餘二則非真。說最實事是名教實。行如來行入如來室衣座等。復有一行是如來行。是名行實。所見中道即一究竟。同於如來所得法身無異無別。是名證實。前兩觀因中有教行證人。果上但有其教無行證人。何以故。因中之人灰身入寂沈空盡滅。不得成於果頭之佛。直是方便之說。故有其教無行證人。別教因中有教行證人。若就果者但有其教無行證人。何以故。若破無明登初地時。即是圓家初住位。非復別家初地位也。初地尚爾。何況後地後果。故知因人不到於果。故云果頭無人。圓教因中教行證人悉從因以至果。俱是真實。故言實有人也。復次前三止觀教行證人未被會時。尚不知圓何況入圓。佛若會宗開漸顯頓悉皆通入。雖非即頓而是漸頓。故法華云。汝等所行是菩薩道。各乘寶車適子本願。決了聲聞法是諸經之王。開通漸法悉令得入以別理接之。故涅槃中得二乘道果不隔圓常。因是修學皆當作佛。即是從漸入圓亦名開漸顯頓意也。復次四種止觀入圓不必併待行成入圓。不必併待開漸顯頓入圓。入則不定。所以者何。一切眾生心性正因譬之於乳。聞了因法名為置毒。正因不斷如乳四微五味雖變四微恒在。是故毒隨四微味味殺人。眾生心性亦復如是。正因不壞了因之毒隨正奢促處處得發。或理發或教發。或行發成證發。如辟支佛利智善根熟。出無佛世自然得悟。理發亦爾。久植善根今生雖不聞圓教。了因之毒任運自發。此是理發也。若聞華嚴日照高山即得悟者。此是教發也聞已思惟。思惟即悟。是為觀行發也。若是六根淨位進破無明。是相似證發。若更增道損生亦是證發也。此約圓家論入不定也。若前三教行人。各在凡地發者。即是理發。若聞於教是為教發。若修方便即是觀行發。若於賢聖位中發。即是證發。此約三家入則不定也。復有不定而非殺人。如修無漏時有漏不求自發全不殺二死。若修中道發得無漏。長別三界苦輪海。乃是一死而

非二死。亦名不定。復次四種止觀當分圓漸。三藏中有從初心方便來入真位。此名為漸。三十四心斷結成果。豈不名圓。通別中初心乃至後心。豈無漸圓。圓中當體理極稱圓。亦有初心乃至四十一地。豈不是漸。妙覺究竟豈不是圓。圓圓非漸圓圓漸非漸漸。故知當分皆具二義也。法華疏中應廣說。然漸漸非圓漸可得成圓漸。漸圓非圓圓。不可得成圓圓。何者。法華云。汝等所行是菩薩道。故漸漸成圓漸。漸圓權設三教之果。不可更成妙覺之佛。例小小非大小可得成大小。小大非大大不可得成大大。權權非實權可得成實權。權實非實實不可得成實實。何者。三教果頭有教無人。故權實不可成實實。半滿漸頓例應如此分別。不復煩文也。觀心往推法相應爾。而人多不信。今用涅槃五譬釋成此意。第六云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生酥阿那含如熟酥。阿羅漢辟支佛佛如醍醐。大論云。聲聞經中稱阿羅漢名為佛地。故三人同是醍醐。此譬豈非釋三藏中五味漸圓意。類此得成。三十二云。眾生如雜血乳。須陀洹斯陀含如淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生酥。辟支佛菩薩如熟酥。佛如醍醐。此譬豈不釋通教中五味。支佛侵習小勝聲聞。故與菩薩同為熟酥。佛正習盡名為醍醐。借此類通教當分漸圓義顯。第九云。眾生如牛新生血乳未別。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩如生熟酥。佛如醍醐。此譬豈不是別教五味意。十住初中能斷通見思盡名乳。總擬聲聞。十住後心小深故擬支佛如酪。十行十向如生熟酥。十地之初已名為佛故如醍醐。借此顯成別觀當分漸圓意。二十七云。雪山有草名為忍辱。牛若食者即成醍醐。草喻正道。若能修正道即見佛性。此譬豈不是圓意。不歷四味即成醍醐。借此類成漸圓等之位。第八云。置毒乳中遍於五味皆能殺人。此譬豈不譬於不定。即成四種理教行證而得入圓。今約漸頓作如此料簡。前三科後一科。亦應如是。但小大半滿齊分剋定不得同耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非二死。亦名不定。復次四種止觀當分圓漸。三藏中有從初心方便來入真位。此名為漸。三十四心斷結成果。豈不名圓。通別中初心乃至後心。豈無漸圓。圓中當體理極稱圓。亦有初心乃至四十一地。豈不是漸。妙覺究竟豈不是圓。圓圓非漸圓圓漸非漸漸。故知當分皆具二義也。法華疏中應廣說。然漸漸非圓漸可得成圓漸。漸圓非圓圓。不可得成圓圓。何者。法華云。汝等所行是菩薩道。故漸漸成圓漸。漸圓權設三教之果。不可更成妙覺之佛。例小小非大小可得成大小。小大非大大不可得成大大。權權非實權可得成實權。權實非實實不可得成實實。何者。三教果頭有教無人。故權實不可成實實。半滿漸頓例應如此分別。不復煩文也。觀心往推法相應爾。而人多不信。今用涅槃五譬釋成此意。第六云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生酥阿那含如熟酥。阿羅漢辟支佛佛如醍醐。大論云。聲聞經中稱阿羅漢名為佛地。故三人同是醍醐。此譬豈非釋三藏中五味漸圓意。類此得成。三十二云。眾生如雜血乳。須陀洹斯陀含如淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生酥。辟支佛菩薩如熟酥。佛如醍醐。此譬豈不釋通教中五味。支佛侵習小勝聲聞。故與菩薩同為熟酥。佛正習盡名為醍醐。借此類通教當分漸圓義顯。第九云。眾生如牛新生血乳未別。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩如生熟酥。佛如醍醐。此譬豈不是別教五味意。十住初中能斷通見思盡名乳。總擬聲聞。十住後心小深故擬支佛如酪。十行十向如生熟酥。十地之初已名為佛故如醍醐。借此顯成別觀當分漸圓意。二十七云。雪山有草名為忍辱。牛若食者即成醍醐。草喻正道。若能修正道即見佛性。此譬豈不是圓意。不歷四味即成醍醐。借此類成漸圓等之位。第八云。置毒乳中遍於五味皆能殺人。此譬豈不譬於不定。即成四種理教行證而得入圓。今約漸頓作如此料簡。前三科後一科。亦應如是。但小大半滿齊分剋定不得同耳。

○五明權實者。權是權謀暫用還廢。實是實錄究竟旨歸。立權略為三意。一為實施權。二開權顯實。三廢權顯實。如法華中蓮華三譬。諸佛即一大事出世。元為圓頓一實止觀。而施三權止觀也。權非本意。意亦不在權外。祇開三權止觀而顯圓頓一實止觀也。為實施權實今已立。開權顯實權即是實無權可論。是故廢權顯實權廢實存。暫用釋名其義為允。問。何意用此權實。答。佛知眾生種種性欲。以四悉檀而成熟之。若人欲聞正因緣。為說三藏。欲聞因緣即空為說通觀。欲聞歷劫修行為說別觀。欲聞即中為說圓觀。是名隨世界悉檀亦名隨樂欲。為實施權說權實止觀也。為生扶真之事善說三藏觀。為生扶真之理善為說通觀。為生扶中之事善為說別觀。為生扶中之理善為說圓觀。是名隨為人悉檀。亦名隨便宜而說權實止觀也。為破邪因緣無因緣說三藏觀。為破拙度故說通觀。為破共法故說別觀。為破帶方便故說圓觀。是為對治悉檀說權實止觀也。為思議鈍根拙度令入真諦說三藏觀。為思議利根巧度令入真諦故說通觀。為不思議鈍根拙度令入見中故說別觀。為不思議利根巧度令入見中故說圓觀。是名為一實而施三權。權實相對則有四種止觀。為實施權意齊此也。權實既興良由悉檀。權實可廢亦由悉檀。何者。眾生煩惱結使厚。利智善根薄。故興初觀生其事善。事善若生煩惱伏薄。即廢三藏觀。為生理善興於通觀。理善已生即廢通觀。為生界外事善即興別觀。界外事善已生即廢別觀。為生界外理善即興圓觀。是為興廢因緣故說於權實止觀也。餘三悉檀興廢可解。若約五味教論興廢者。華嚴為大行人。廢兩權興一權一實。三藏廢兩權一實但興一權。方等四種俱興。般若廢一權興兩權一實。法華廢三權興一實。涅槃還興四種皆入佛性無所可隔。是故如來巧用悉檀。興廢適時順機而作。皆益眾生。是故如來不空說法。為度人故應興應廢也。對三權說一實。實存權廢。已如前說。今更料簡四種止觀皆實不虛。所以者何。若不開決則無入理。今決了聲聞法是諸經之王。開方便門示真實相。一一止觀皆得入圓。如快馬見鞭影即得正路。故四種皆實也。又四種皆權。何以故。四理皆不可說。權不可說故非權。實不可說故非實。非權而強說為權。非實而強說為實。等是強說。何意不名權為實耶。以有說故。故皆是權。又此權實悉是非權非實。何以故。皆不可說故。此非權非實。不得異於向實。向以見理為實。實秖是非權非實。此義不異。若異者應有別慧。應照別理。理惑既同不可使異。對權故說實。廢教故說理。故言非權非實。即教而理。權實即非權非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○五明權實者。權是權謀暫用還廢。實是實錄究竟旨歸。立權略為三意。一為實施權。二開權顯實。三廢權顯實。如法華中蓮華三譬。諸佛即一大事出世。元為圓頓一實止觀。而施三權止觀也。權非本意。意亦不在權外。祇開三權止觀而顯圓頓一實止觀也。為實施權實今已立。開權顯實權即是實無權可論。是故廢權顯實權廢實存。暫用釋名其義為允。問。何意用此權實。答。佛知眾生種種性欲。以四悉檀而成熟之。若人欲聞正因緣。為說三藏。欲聞因緣即空為說通觀。欲聞歷劫修行為說別觀。欲聞即中為說圓觀。是名隨世界悉檀亦名隨樂欲。為實施權說權實止觀也。為生扶真之事善說三藏觀。為生扶真之理善為說通觀。為生扶中之事善為說別觀。為生扶中之理善為說圓觀。是名隨為人悉檀。亦名隨便宜而說權實止觀也。為破邪因緣無因緣說三藏觀。為破拙度故說通觀。為破共法故說別觀。為破帶方便故說圓觀。是為對治悉檀說權實止觀也。為思議鈍根拙度令入真諦說三藏觀。為思議利根巧度令入真諦故說通觀。為不思議鈍根拙度令入見中故說別觀。為不思議利根巧度令入見中故說圓觀。是名為一實而施三權。權實相對則有四種止觀。為實施權意齊此也。權實既興良由悉檀。權實可廢亦由悉檀。何者。眾生煩惱結使厚。利智善根薄。故興初觀生其事善。事善若生煩惱伏薄。即廢三藏觀。為生理善興於通觀。理善已生即廢通觀。為生界外事善即興別觀。界外事善已生即廢別觀。為生界外理善即興圓觀。是為興廢因緣故說於權實止觀也。餘三悉檀興廢可解。若約五味教論興廢者。華嚴為大行人。廢兩權興一權一實。三藏廢兩權一實但興一權。方等四種俱興。般若廢一權興兩權一實。法華廢三權興一實。涅槃還興四種皆入佛性無所可隔。是故如來巧用悉檀。興廢適時順機而作。皆益眾生。是故如來不空說法。為度人故應興應廢也。對三權說一實。實存權廢。已如前說。今更料簡四種止觀皆實不虛。所以者何。若不開決則無入理。今決了聲聞法是諸經之王。開方便門示真實相。一一止觀皆得入圓。如快馬見鞭影即得正路。故四種皆實也。又四種皆權。何以故。四理皆不可說。權不可說故非權。實不可說故非實。非權而強說為權。非實而強說為實。等是強說。何意不名權為實耶。以有說故。故皆是權。又此權實悉是非權非實。何以故。皆不可說故。此非權非實。不得異於向實。向以見理為實。實秖是非權非實。此義不異。若異者應有別慧。應照別理。理惑既同不可使異。對權故說實。廢教故說理。故言非權非實。即教而理。權實即非權非實。

無二無別不合不散。非權非實理性常寂名之為止。寂而常照亦權亦實。名之為觀觀故稱智稱般若。止故稱眼稱首楞嚴。如是等名不二不別不合不散。即不可思議之止觀也。此非但開實是非權非實。開權亦是非權非實。猶屬開權顯實意耳。問。為一實施三權。唯有四種止觀。若以別接通止觀者。為權為實。復何意不預四數。何意但言接通。何位被接。接入何位。答。接得入教此則屬權。接得入證此則屬實也。四教論其始終接但終而無始。故不入四數。諸教皆接亦應有之。此義不用者。二教明界內理。二教明界外理。兩處交際須安一接。故但以別接通。若齊通為言不論破無明。八地名支佛地。從此被接知有中道。九地伏無明。十地破無明。即名為佛。但一品破。那得是極。故知接入別也。若望別教是入初地位行也。若就諦論接者。通教真諦空中合論。從初已來但觀真中之空。破見思惑盡到第八地。方為說真內之中。故云智者見空及與不空。被接方聞。聞已見理。即是入別位也。三藏菩薩明位不爾。故不論接。別圓發心已知中道更將何接。故知接但在通也。問。三權皆得知實不。答。別教初知。通教後知。三藏初後俱不知。問。若知何意名權。若不知二經相違。答。別雖初知帶方便聞。教猶是權。通雖後知可接者知。教終是權。其意可見。若言三藏不知違二經者。大經云。阿羅漢不知三寶常住不變者。所有禁戒亦不具足。不能得聲聞之道。此義今當通。任羅漢自力不應知見常住。譬如天眼未開不見障外。不聞他說亦不能知。羅漢。佛眼未開又不聞佛說。那得自知常住。故法華云。於自所得功德生滅度想。若遇餘佛便得決了。又云。聲聞緣覺不退菩薩亦不能知。當知不聞則不知也經稱知者齊知己理真諦無為。亦是於常一相無變。若人分別真諦二相遷動者。不能發真。要須觀空方入無漏。如須菩提觀空。憍陳如證無生智。又律儀不具足者。若能觀空得道共戒。此是具足戒也。故華嚴云。諸法實性相常住不變異。二乘亦皆得而不名為佛。故知常住語通得作此釋。若不作此釋。三藏不說大乘常住。聲聞那得具聲聞道具禁戒耶。若作此釋。道共戒無失彌益其美。又舉例釋者。如大品云。婬欲障生梵天何況菩提。為生梵天須斷欲。欲得菩提斷二邊欲。欲名雖同其意則異。此義亦爾。欲入真諦。須知無為常不變易。欲入實相亦知常住一相不變。知常語同大小則異。故三藏止觀不知圓實不違經。勝鬘云。若不知常住。所有三歸皆不成就。此云何通。遠尋根本三乘初業不愚於法。若取四念處聞慧為初者。此初知真諦常住。不起六十二見。以無倚著心賢聖成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二無別不合不散。非權非實理性常寂名之為止。寂而常照亦權亦實。名之為觀觀故稱智稱般若。止故稱眼稱首楞嚴。如是等名不二不別不合不散。即不可思議之止觀也。此非但開實是非權非實。開權亦是非權非實。猶屬開權顯實意耳。問。為一實施三權。唯有四種止觀。若以別接通止觀者。為權為實。復何意不預四數。何意但言接通。何位被接。接入何位。答。接得入教此則屬權。接得入證此則屬實也。四教論其始終接但終而無始。故不入四數。諸教皆接亦應有之。此義不用者。二教明界內理。二教明界外理。兩處交際須安一接。故但以別接通。若齊通為言不論破無明。八地名支佛地。從此被接知有中道。九地伏無明。十地破無明。即名為佛。但一品破。那得是極。故知接入別也。若望別教是入初地位行也。若就諦論接者。通教真諦空中合論。從初已來但觀真中之空。破見思惑盡到第八地。方為說真內之中。故云智者見空及與不空。被接方聞。聞已見理。即是入別位也。三藏菩薩明位不爾。故不論接。別圓發心已知中道更將何接。故知接但在通也。問。三權皆得知實不。答。別教初知。通教後知。三藏初後俱不知。問。若知何意名權。若不知二經相違。答。別雖初知帶方便聞。教猶是權。通雖後知可接者知。教終是權。其意可見。若言三藏不知違二經者。大經云。阿羅漢不知三寶常住不變者。所有禁戒亦不具足。不能得聲聞之道。此義今當通。任羅漢自力不應知見常住。譬如天眼未開不見障外。不聞他說亦不能知。羅漢。佛眼未開又不聞佛說。那得自知常住。故法華云。於自所得功德生滅度想。若遇餘佛便得決了。又云。聲聞緣覺不退菩薩亦不能知。當知不聞則不知也經稱知者齊知己理真諦無為。亦是於常一相無變。若人分別真諦二相遷動者。不能發真。要須觀空方入無漏。如須菩提觀空。憍陳如證無生智。又律儀不具足者。若能觀空得道共戒。此是具足戒也。故華嚴云。諸法實性相常住不變異。二乘亦皆得而不名為佛。故知常住語通得作此釋。若不作此釋。三藏不說大乘常住。聲聞那得具聲聞道具禁戒耶。若作此釋。道共戒無失彌益其美。又舉例釋者。如大品云。婬欲障生梵天何況菩提。為生梵天須斷欲。欲得菩提斷二邊欲。欲名雖同其意則異。此義亦爾。欲入真諦。須知無為常不變易。欲入實相亦知常住一相不變。知常語同大小則異。故三藏止觀不知圓實不違經。勝鬘云。若不知常住。所有三歸皆不成就。此云何通。遠尋根本三乘初業不愚於法。若取四念處聞慧為初者。此初知真諦常住。不起六十二見。以無倚著心賢聖成

就。此釋同前意也。若古昔為初業者。先發菩提心早知常住。畏怖生死退大取小。法才王子及涅槃中退轉菩薩。從初已來歸依一體三寶熏修戒善。有受法無捨法。心無盡故戒亦無盡。一切戒善為此所熏。譬如大地冥益樹木。樹木萌芽悉得成就小乘歸戒不離菩薩戒。菩薩戒力能成就之。即此義也。若不作初業知常。三藏歸戒羯磨悉不成就。若作此釋。於大小兩經義無相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就。此釋同前意也。若古昔為初業者。先發菩提心早知常住。畏怖生死退大取小。法才王子及涅槃中退轉菩薩。從初已來歸依一體三寶熏修戒善。有受法無捨法。心無盡故戒亦無盡。一切戒善為此所熏。譬如大地冥益樹木。樹木萌芽悉得成就小乘歸戒不離菩薩戒。菩薩戒力能成就之。即此義也。若不作初業知常。三藏歸戒羯磨悉不成就。若作此釋。於大小兩經義無相違。