摩訶止觀卷第一(上) 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第一(上)

隋天台智者大師說 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

止觀明靜。前代未聞。智者。大隋開皇十四年四月二十六日。於荊州玉泉寺。一夏敷揚二時慈霔。雖樂說不窮纔至見境。法輪停轉後分弗宣。然挹流尋源聞香討根。論曰。我行無師保。經云。受莂於定光。書言。生知者上。學而次良。法門浩妙。為天真獨朗。為從藍而青。行人若聞付法藏。則識宗元。大覺世尊積劫行滿涉六年以伏見舉一指而降魔。始鹿苑。中鷲頭。後鶴林。法付大迦葉。迦葉八分舍利結集三藏。法付阿難。阿難河中入風三昧四派其身。法付商那和修。修手兩甘露現五百法門。法付毱多。多在俗得三果。受戒得四果。法付提迦多。多登壇得初果。三羯磨得四果。法付彌遮迦。迦付佛馱難提。提付佛馱蜜多。多授王三歸降伏算者。法付脇比丘。比丘出胎髮白手放光取經。法付富那奢。奢論勝馬鳴。剃髮為弟子。鳴造賴吒和羅妓。妓音演無常苦空。聞者悟道。法付毘羅。羅造無我論。論所向處邪見消滅。法付龍樹。樹生生身龍成法身。法付提婆。婆鑿天眼施萬肉眼。法付羅睺羅。羅識鬼名書降伏外道。法付僧佉難提。提說偈試羅漢。法付僧佉耶奢。奢遊海見城說偈。法付鳩摩羅馱。馱見萬騎記馬色。得人名分別衣。法付闍夜那。那為犯重人作火坑令入懺悔。坑成池罪滅。法付盤馱。馱付摩奴羅。羅分恒河為二分。自化一分。法付鶴勒夜那。那付師子。師子為檀彌羅王所害劍斬流乳。付法藏人。始迦葉終師子二十三人。末田地與商那同時取之。則二十四人。諸師皆金口所記。並是聖人能多利益。昔王不立厩於寺。立厩於屠。況好世值聖。寧無益耶。又婆羅門貨髑髏。孔達者半者不者。達者起塔禮供得生天。聞法之要功德若此。佛為此益付法藏也。此之止觀。天台智者說己心中所行法門。智者生光滿室目現雙瞳。行法華經懺發陀羅尼。代受法師講金字般若。陳隋二國宗為帝師。安禪而化。位居五品。故經云。施四百萬億那由他國人。一一皆與七寶又化令得六通。不如初隨喜人百千萬倍。況五品耶。文云。即如來使。如來所使行如來事。大經云。是初依菩薩。智者師事南岳。南岳德行不可思議。十年專誦。七載方等。九旬常坐一時圓證。大小法門朗然洞發。南岳事慧文禪師。當齊高之世獨步河淮。法門非世所知。履地戴天莫知高厚。文師用心一依釋論。論是龍樹所說。付法藏中第十三師。智者觀心論云。歸命龍樹師。驗知龍樹是高祖師也。疑者云。中論遣蕩止觀建立。云何得同。然天竺注論凡七十家。不應是青目。而非諸師。又論云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義(云云)。天台傳南岳三種止觀。一漸 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀明靜。前代未聞。智者。大隋開皇十四年四月二十六日。於荊州玉泉寺。一夏敷揚二時慈霔。雖樂說不窮纔至見境。法輪停轉後分弗宣。然挹流尋源聞香討根。論曰。我行無師保。經云。受莂於定光。書言。生知者上。學而次良。法門浩妙。為天真獨朗。為從藍而青。行人若聞付法藏。則識宗元。大覺世尊積劫行滿涉六年以伏見舉一指而降魔。始鹿苑。中鷲頭。後鶴林。法付大迦葉。迦葉八分舍利結集三藏。法付阿難。阿難河中入風三昧四派其身。法付商那和修。修手兩甘露現五百法門。法付毱多。多在俗得三果。受戒得四果。法付提迦多。多登壇得初果。三羯磨得四果。法付彌遮迦。迦付佛馱難提。提付佛馱蜜多。多授王三歸降伏算者。法付脇比丘。比丘出胎髮白手放光取經。法付富那奢。奢論勝馬鳴。剃髮為弟子。鳴造賴吒和羅妓。妓音演無常苦空。聞者悟道。法付毘羅。羅造無我論。論所向處邪見消滅。法付龍樹。樹生生身龍成法身。法付提婆。婆鑿天眼施萬肉眼。法付羅睺羅。羅識鬼名書降伏外道。法付僧佉難提。提說偈試羅漢。法付僧佉耶奢。奢遊海見城說偈。法付鳩摩羅馱。馱見萬騎記馬色。得人名分別衣。法付闍夜那。那為犯重人作火坑令入懺悔。坑成池罪滅。法付盤馱。馱付摩奴羅。羅分恒河為二分。自化一分。法付鶴勒夜那。那付師子。師子為檀彌羅王所害劍斬流乳。付法藏人。始迦葉終師子二十三人。末田地與商那同時取之。則二十四人。諸師皆金口所記。並是聖人能多利益。昔王不立厩於寺。立厩於屠。況好世值聖。寧無益耶。又婆羅門貨髑髏。孔達者半者不者。達者起塔禮供得生天。聞法之要功德若此。佛為此益付法藏也。此之止觀。天台智者說己心中所行法門。智者生光滿室目現雙瞳。行法華經懺發陀羅尼。代受法師講金字般若。陳隋二國宗為帝師。安禪而化。位居五品。故經云。施四百萬億那由他國人。一一皆與七寶又化令得六通。不如初隨喜人百千萬倍。況五品耶。文云。即如來使。如來所使行如來事。大經云。是初依菩薩。智者師事南岳。南岳德行不可思議。十年專誦。七載方等。九旬常坐一時圓證。大小法門朗然洞發。南岳事慧文禪師。當齊高之世獨步河淮。法門非世所知。履地戴天莫知高厚。文師用心一依釋論。論是龍樹所說。付法藏中第十三師。智者觀心論云。歸命龍樹師。驗知龍樹是高祖師也。疑者云。中論遣蕩止觀建立。云何得同。然天竺注論凡七十家。不應是青目。而非諸師。又論云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義(云云)。天台傳南岳三種止觀。一漸

次。二不定。三圓頓。皆是大乘。俱緣實相同名止觀。漸則初淺後深如彼梯隥。不定前後更互。如金剛寶置之日中。圓頓初後不二如通者騰空。為三根性說三法門引三譬喻。略說竟。更廣說。漸初亦知實相。實相難解漸次易行。先修歸戒翻邪向正。止火血刀達三善道。次修禪定止欲散網。達色無色定道。次修無漏止三界獄。達涅槃道。次修慈悲止於自證。達菩薩道。後修實相止二邊偏。達常住道。是為初淺後深。漸次止觀相。不定者。無別階位約前漸後頓。更前更後。互淺互深。或事或理。或指世界為第一義。或指第一義為為人對治。或息觀為止。或照止為觀。故名不定止觀。疑者云。教境名同相頓爾異。然同而不同不同而同。漸次中六。善惡各三。無漏總中三。凡十二不同。從多為言。故名不定。此章同大乘同實相。同名止觀。何故名為辯差。然同而不同。不同而同。漸次中九不同。不定中四不同。總有十三不同。從多為言故名不同耳。一切聖人皆以無為法而有差別。即其義也。圓頓者。初緣實相造境即中無不真實。繫緣法界一念法界。一色一香無非中道。己界及佛界眾生界亦然。陰入皆如無苦可捨。無明塵勞即是菩提無集可斷。邊邪皆中正無道可修。生死即涅槃無滅可證。無苦無集故無世間。無道無滅故無出世間。純一實相。實相外更無別法。法性寂然名止。寂而常照名觀。雖言初後無二無別。是名圓頓止觀。漸與不定置而不論。今依經更明圓頓。如了達甚深妙德賢首曰。菩薩於生死最初發心時。一向求菩提堅固不可動。彼一念功德深廣無崖際。如來分別說窮劫不能盡。此菩薩聞圓法。起圓信。立圓行。住圓位。以圓功德而自莊嚴。以圓力用建立眾生。云何聞圓法。聞生死即法身。煩惱即般若。結業即解脫。雖有三名而無三體。雖是一體而立三名。是三即一相。其實無有異。法身究竟般若解脫亦究竟。般若清淨餘亦清淨。解脫自在餘亦自在。聞一切法亦如是。皆具佛法無所減少。是名聞圓法。云何圓信。信一切法即空即假即中。無一二三而一二三。無一二三是遮一二三。而一二三是照一二三。無遮無照皆究竟清淨自在。聞深不怖聞廣不疑。聞非深非廣意而有勇。是名圓信。云何圓行。一向專求無上菩提。即邊而中不餘趣向。三諦圓修不為無邊所寂有邊所動。不動不寂直入中道。是名圓行。云何入圓位。入初住時一住一切住。一切究竟一切清淨一切自在。是名圓位。云何圓自在莊嚴。彼經廣說自在相。或於此根入正受。或於彼根起出說。或於一根雙入出。或於一根不入出。餘一一根亦如是。或於此塵入正受。或於彼塵起出說或 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次。二不定。三圓頓。皆是大乘。俱緣實相同名止觀。漸則初淺後深如彼梯隥。不定前後更互。如金剛寶置之日中。圓頓初後不二如通者騰空。為三根性說三法門引三譬喻。略說竟。更廣說。漸初亦知實相。實相難解漸次易行。先修歸戒翻邪向正。止火血刀達三善道。次修禪定止欲散網。達色無色定道。次修無漏止三界獄。達涅槃道。次修慈悲止於自證。達菩薩道。後修實相止二邊偏。達常住道。是為初淺後深。漸次止觀相。不定者。無別階位約前漸後頓。更前更後。互淺互深。或事或理。或指世界為第一義。或指第一義為為人對治。或息觀為止。或照止為觀。故名不定止觀。疑者云。教境名同相頓爾異。然同而不同不同而同。漸次中六。善惡各三。無漏總中三。凡十二不同。從多為言。故名不定。此章同大乘同實相。同名止觀。何故名為辯差。然同而不同。不同而同。漸次中九不同。不定中四不同。總有十三不同。從多為言故名不同耳。一切聖人皆以無為法而有差別。即其義也。圓頓者。初緣實相造境即中無不真實。繫緣法界一念法界。一色一香無非中道。己界及佛界眾生界亦然。陰入皆如無苦可捨。無明塵勞即是菩提無集可斷。邊邪皆中正無道可修。生死即涅槃無滅可證。無苦無集故無世間。無道無滅故無出世間。純一實相。實相外更無別法。法性寂然名止。寂而常照名觀。雖言初後無二無別。是名圓頓止觀。漸與不定置而不論。今依經更明圓頓。如了達甚深妙德賢首曰。菩薩於生死最初發心時。一向求菩提堅固不可動。彼一念功德深廣無崖際。如來分別說窮劫不能盡。此菩薩聞圓法。起圓信。立圓行。住圓位。以圓功德而自莊嚴。以圓力用建立眾生。云何聞圓法。聞生死即法身。煩惱即般若。結業即解脫。雖有三名而無三體。雖是一體而立三名。是三即一相。其實無有異。法身究竟般若解脫亦究竟。般若清淨餘亦清淨。解脫自在餘亦自在。聞一切法亦如是。皆具佛法無所減少。是名聞圓法。云何圓信。信一切法即空即假即中。無一二三而一二三。無一二三是遮一二三。而一二三是照一二三。無遮無照皆究竟清淨自在。聞深不怖聞廣不疑。聞非深非廣意而有勇。是名圓信。云何圓行。一向專求無上菩提。即邊而中不餘趣向。三諦圓修不為無邊所寂有邊所動。不動不寂直入中道。是名圓行。云何入圓位。入初住時一住一切住。一切究竟一切清淨一切自在。是名圓位。云何圓自在莊嚴。彼經廣說自在相。或於此根入正受。或於彼根起出說。或於一根雙入出。或於一根不入出。餘一一根亦如是。或於此塵入正受。或於彼塵起出說或

於一塵雙入出。或於一塵不入出。餘一一塵亦如是。或於此方入正受。或於彼方起出說。或於一方雙入出。或於一方不入出。或於一物入正受。或於一物起出說。或於一物雙入出。或於一物不入出。若委說者。秖於一根一塵即入即出。即雙入出。即不入出。於正報中一一自在。於依報中亦如是。是名圓自在莊嚴。譬如日光周四天下。一方中。一方旦。一方夕。一方夜半。輪迴不同。秖是一日而四處見異。菩薩自在亦如是。云何圓建立眾生。或放一光。能令眾生得即空即假即中益。得入出雙入出不入出益。歷行住坐臥語默作作亦如是。有緣者見如目覩光。無緣不覺盲瞽常闇。故舉龍王為譬。竪遍六天橫亘四域。興種種雲震種種雷耀種種電降種種雨。龍於本宮不動不搖。而於一切施設不同。菩薩亦如是。內自通達即空即假即中不動法性。而令獲種種益得種種用。是名圓力用建立眾生。初心尚爾。況中後心。如來殷勤稱歎此法。聞者歡喜。常啼東請善財南求。藥王燒手普明刎頭。一日三捨恒河沙身。尚不能報一句之力。況兩肩荷負百千萬劫。寧報佛法之恩。一經一說如此。餘經亦然。疑者云。餘三昧願聞誠證。然經論浩博。不可委引。略舉一兩。淨名云。始坐佛樹力降魔。得甘露滅覺道成。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此為證。三寶於是現世間。此即漸教之始也。又云。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。或有恐怖或歡喜。或生厭離或斷疑。斯則神力不共法。此證不定教也。又云。說法不有亦不無。以因緣故諸法生。無我無造無受者。善惡之業不敗亡。此證頓教也。大品云。次第行次第學次第道。此證漸也。又云。以眾色裹摩尼珠。置之水中隨物變色。此證不定也。又云。從初發心即坐道場。轉法輪度眾生。此證頓也。法華云。如是之人應以此法漸入佛慧。此證漸也。又云。若不信此法。於餘深法中示教利喜。此證不定也。又云。正直捨方便但說無上道。此證頓也。大經云。從牛出乳乃至醍醐。此證漸也。又云。置毒乳中乳即殺人。乃至置毒醍醐醍醐殺人。此證不定也。又云。雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐。此證頓也。無量義云。佛轉法輪微渧先墮淹諸欲塵。開涅槃門扇解脫風。除世熱惱致法清涼。次降十二因緣雨灑無明地掩邪見光。後澍無上大乘普令一切發菩提心。此證漸也。華嚴曰。娑伽羅龍車軸雨海餘地不堪。為上根性說圓滿修多羅。二乘如聾如瘂。淨名曰。入瞻蔔林不嗅餘香。入此室者但聞諸佛功德之香。首楞嚴曰。擣萬種香為丸。若燒一塵具足眾氣。大品曰。以一切種智知一切法。當學般若波羅蜜。法 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一塵雙入出。或於一塵不入出。餘一一塵亦如是。或於此方入正受。或於彼方起出說。或於一方雙入出。或於一方不入出。或於一物入正受。或於一物起出說。或於一物雙入出。或於一物不入出。若委說者。秖於一根一塵即入即出。即雙入出。即不入出。於正報中一一自在。於依報中亦如是。是名圓自在莊嚴。譬如日光周四天下。一方中。一方旦。一方夕。一方夜半。輪迴不同。秖是一日而四處見異。菩薩自在亦如是。云何圓建立眾生。或放一光。能令眾生得即空即假即中益。得入出雙入出不入出益。歷行住坐臥語默作作亦如是。有緣者見如目覩光。無緣不覺盲瞽常闇。故舉龍王為譬。竪遍六天橫亘四域。興種種雲震種種雷耀種種電降種種雨。龍於本宮不動不搖。而於一切施設不同。菩薩亦如是。內自通達即空即假即中不動法性。而令獲種種益得種種用。是名圓力用建立眾生。初心尚爾。況中後心。如來殷勤稱歎此法。聞者歡喜。常啼東請善財南求。藥王燒手普明刎頭。一日三捨恒河沙身。尚不能報一句之力。況兩肩荷負百千萬劫。寧報佛法之恩。一經一說如此。餘經亦然。疑者云。餘三昧願聞誠證。然經論浩博。不可委引。略舉一兩。淨名云。始坐佛樹力降魔。得甘露滅覺道成。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此為證。三寶於是現世間。此即漸教之始也。又云。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。或有恐怖或歡喜。或生厭離或斷疑。斯則神力不共法。此證不定教也。又云。說法不有亦不無。以因緣故諸法生。無我無造無受者。善惡之業不敗亡。此證頓教也。大品云。次第行次第學次第道。此證漸也。又云。以眾色裹摩尼珠。置之水中隨物變色。此證不定也。又云。從初發心即坐道場。轉法輪度眾生。此證頓也。法華云。如是之人應以此法漸入佛慧。此證漸也。又云。若不信此法。於餘深法中示教利喜。此證不定也。又云。正直捨方便但說無上道。此證頓也。大經云。從牛出乳乃至醍醐。此證漸也。又云。置毒乳中乳即殺人。乃至置毒醍醐醍醐殺人。此證不定也。又云。雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐。此證頓也。無量義云。佛轉法輪微渧先墮淹諸欲塵。開涅槃門扇解脫風。除世熱惱致法清涼。次降十二因緣雨灑無明地掩邪見光。後澍無上大乘普令一切發菩提心。此證漸也。華嚴曰。娑伽羅龍車軸雨海餘地不堪。為上根性說圓滿修多羅。二乘如聾如瘂。淨名曰。入瞻蔔林不嗅餘香。入此室者但聞諸佛功德之香。首楞嚴曰。擣萬種香為丸。若燒一塵具足眾氣。大品曰。以一切種智知一切法。當學般若波羅蜜。法

華曰。合掌以敬心欲聞具足道。大經曰。譬如有人在大海浴。當知是人已用諸河之水。華嚴曰。譬如日出先照高山。次照幽谷。次照平地。平地不定也。幽谷漸也。高山頓也。上來皆是金口誠言。三世如來所尊重法。過去過去。久遠久遠。邈無萠始。現在現在。無邊無際。未來未來。展轉不窮。若已今當不可思議。當知止觀諸佛之師。以法常故諸佛亦常。樂我淨等亦復如是。如是引證寧不信乎。既信其法須知三文。次第禪門合三十卷。今之十軸。是大莊嚴寺法慎私記。不定文者如六妙門。以不定意歷十二禪九想八背。觀練熏修。因緣六度無礙旋轉縱橫自在。此是陳尚書令毛喜請智者出此文也。圓頓文者。如灌頂荊洲玉泉寺所記十卷是也。雖有三文無得執文而自疣害。論云。若見若不見般若皆縛皆脫。文亦例然。疑者云。諸法寂滅相不可以言宣。大經云。生生不可說。乃至不生不生不可說。若通若別言語道斷。無能說無所說。身子云。吾聞解脫之中無有言說。故吾於此不知所云。淨名云。其所說者無說無示。其聽法者無聞無得。斯人不能說斯法不可說。而言示人。然但引一邊不見其二。大經云。有因緣故亦可得說。法華云。無數方便種種因緣為眾生說。又云。以方便力故為五比丘說。若通若別皆可得說。大經云。有眼者為盲人說乳。此指真諦可說。天王般若云。總持無文字。文字顯總持。此指俗諦可說。又如來常依二諦說法。淨名云。文字性離即是解脫。即說是無說。大經云。若知如來常不說法是即多聞。此指不說而是說也。思益云。佛及弟子常行二事。若說若默。法華云。去來坐立。常宣妙法。如注大雨。又云。若欲求佛道常隨多聞人。善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛。大經云。空中雲雷生象牙上華。何時一向無說。若競說默不解教意去理逾遠。離說無理離理無說。即說無說無說即說。無二無別即事而真。大悲憐愍一切無聞。如月隱重山舉扇類之。風息太虛動樹訓之。今人意鈍玄覽則難。眼依色入假文則易。若封文為害。須知文非文達一切文非文非不文。能於一文得一切解。為此義故。以三種文作達一門也。已略說緣起竟。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華曰。合掌以敬心欲聞具足道。大經曰。譬如有人在大海浴。當知是人已用諸河之水。華嚴曰。譬如日出先照高山。次照幽谷。次照平地。平地不定也。幽谷漸也。高山頓也。上來皆是金口誠言。三世如來所尊重法。過去過去。久遠久遠。邈無萠始。現在現在。無邊無際。未來未來。展轉不窮。若已今當不可思議。當知止觀諸佛之師。以法常故諸佛亦常。樂我淨等亦復如是。如是引證寧不信乎。既信其法須知三文。次第禪門合三十卷。今之十軸。是大莊嚴寺法慎私記。不定文者如六妙門。以不定意歷十二禪九想八背。觀練熏修。因緣六度無礙旋轉縱橫自在。此是陳尚書令毛喜請智者出此文也。圓頓文者。如灌頂荊洲玉泉寺所記十卷是也。雖有三文無得執文而自疣害。論云。若見若不見般若皆縛皆脫。文亦例然。疑者云。諸法寂滅相不可以言宣。大經云。生生不可說。乃至不生不生不可說。若通若別言語道斷。無能說無所說。身子云。吾聞解脫之中無有言說。故吾於此不知所云。淨名云。其所說者無說無示。其聽法者無聞無得。斯人不能說斯法不可說。而言示人。然但引一邊不見其二。大經云。有因緣故亦可得說。法華云。無數方便種種因緣為眾生說。又云。以方便力故為五比丘說。若通若別皆可得說。大經云。有眼者為盲人說乳。此指真諦可說。天王般若云。總持無文字。文字顯總持。此指俗諦可說。又如來常依二諦說法。淨名云。文字性離即是解脫。即說是無說。大經云。若知如來常不說法是即多聞。此指不說而是說也。思益云。佛及弟子常行二事。若說若默。法華云。去來坐立。常宣妙法。如注大雨。又云。若欲求佛道常隨多聞人。善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛。大經云。空中雲雷生象牙上華。何時一向無說。若競說默不解教意去理逾遠。離說無理離理無說。即說無說無說即說。無二無別即事而真。大悲憐愍一切無聞。如月隱重山舉扇類之。風息太虛動樹訓之。今人意鈍玄覽則難。眼依色入假文則易。若封文為害。須知文非文達一切文非文非不文。能於一文得一切解。為此義故。以三種文作達一門也。已略說緣起竟。

○今當開章為十。一大意。二釋名。三體相。四攝法。五偏圓。六方便。七正觀。八果報。九起教。十旨歸。十是數方不多不少。始則標期在茶。終則歸宗至極。善始令終總在十章中矣。生起者。專次第十章也。至理寂滅無生無生者。無起無起者。有因緣故十章通是生起。別論前章為生。次章為起。緣由趣次亦復如是。所謂無量劫來癡惑所覆。不知無明即是明。今開覺之故言大意。既知無明即明不復流動。故名為止。朗然大淨呼之為觀。既聞名得體。體即攝法攝於偏圓。以偏圓解起於方便。方便既立正觀即成。成正觀已獲妙果報。從自得法起教教他。自他俱安同歸常寂。秖為不達無生無起是故生起。既了無生無起。心行寂滅。言語道斷。寂然清淨。分別者。十章功德如囊中有寶。不探示人人無見者。今十章幾真幾俗幾非真非俗。幾聖說聖默非說非默。幾定幾慧幾非定慧。幾目足幾非目足。幾因果非因果。幾自他非自他。幾共不共非共非不共。幾通別非通別。幾廣略非廣略。幾橫竪非橫竪。如是等種種應自在作問。初八章即俗而真。果報一章即真而俗。旨歸章非真非俗。正觀聖默。餘八章聖說。旨歸非說非默。正觀一分是定。餘八章及一分是慧。旨歸非定非慧。大意至正觀是因。果報是果。旨歸非因非果。前八章自行起教化他。旨歸非自非他。大意至起教是目。方便至果報是足。旨歸非目非足。大意至正觀共。果報起教不共。旨歸非共非不共。大意一通八章別。旨歸非通非別。大意略八章廣。旨歸非廣非略。體相竪餘八橫。旨歸非橫非竪。料簡者。問。略指大意同異云何。答。通則名異意同。別則略指三門。大意在一頓。問。約顯教論顯觀。亦應約祕教論密觀。答。既分顯祕。今但明顯不說祕。問。分門可爾任論得不。答。或得或不得。教是上聖被下之言。聖能顯祕兩說。凡人宣述秖可傳顯不能傳祕。聽者因何作觀。或得者。六根淨位。能以一妙音遍滿三千界。隨意悉能至則能傳祕教。若修觀者。發所修顯法不發不修者。發宿習人得論密觀。問。初淺後深是漸觀。初深後淺是何觀相。答。是不定觀。問。初後俱淺是何觀相。答。小乘意非三止觀相也。問。小乘亦是佛說。何意言非。若言非者不應言漸。答。既分大小小非所論。今言漸者從微至著之漸耳。小乘初後俱不知實相。故非今漸也。問。示三文者。文是色。色是門為非門。若是門者。色是實相更何所通。若非門者。云何而言一色一香皆是中道。答。文門並是實相。眾生多顛倒少不顛倒。以文示之。即於文達文非文非文非不文。文是其門於門得實相故。文是其門門具一切法。即 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○今當開章為十。一大意。二釋名。三體相。四攝法。五偏圓。六方便。七正觀。八果報。九起教。十旨歸。十是數方不多不少。始則標期在茶。終則歸宗至極。善始令終總在十章中矣。生起者。專次第十章也。至理寂滅無生無生者。無起無起者。有因緣故十章通是生起。別論前章為生。次章為起。緣由趣次亦復如是。所謂無量劫來癡惑所覆。不知無明即是明。今開覺之故言大意。既知無明即明不復流動。故名為止。朗然大淨呼之為觀。既聞名得體。體即攝法攝於偏圓。以偏圓解起於方便。方便既立正觀即成。成正觀已獲妙果報。從自得法起教教他。自他俱安同歸常寂。秖為不達無生無起是故生起。既了無生無起。心行寂滅。言語道斷。寂然清淨。分別者。十章功德如囊中有寶。不探示人人無見者。今十章幾真幾俗幾非真非俗。幾聖說聖默非說非默。幾定幾慧幾非定慧。幾目足幾非目足。幾因果非因果。幾自他非自他。幾共不共非共非不共。幾通別非通別。幾廣略非廣略。幾橫竪非橫竪。如是等種種應自在作問。初八章即俗而真。果報一章即真而俗。旨歸章非真非俗。正觀聖默。餘八章聖說。旨歸非說非默。正觀一分是定。餘八章及一分是慧。旨歸非定非慧。大意至正觀是因。果報是果。旨歸非因非果。前八章自行起教化他。旨歸非自非他。大意至起教是目。方便至果報是足。旨歸非目非足。大意至正觀共。果報起教不共。旨歸非共非不共。大意一通八章別。旨歸非通非別。大意略八章廣。旨歸非廣非略。體相竪餘八橫。旨歸非橫非竪。料簡者。問。略指大意同異云何。答。通則名異意同。別則略指三門。大意在一頓。問。約顯教論顯觀。亦應約祕教論密觀。答。既分顯祕。今但明顯不說祕。問。分門可爾任論得不。答。或得或不得。教是上聖被下之言。聖能顯祕兩說。凡人宣述秖可傳顯不能傳祕。聽者因何作觀。或得者。六根淨位。能以一妙音遍滿三千界。隨意悉能至則能傳祕教。若修觀者。發所修顯法不發不修者。發宿習人得論密觀。問。初淺後深是漸觀。初深後淺是何觀相。答。是不定觀。問。初後俱淺是何觀相。答。小乘意非三止觀相也。問。小乘亦是佛說。何意言非。若言非者不應言漸。答。既分大小小非所論。今言漸者從微至著之漸耳。小乘初後俱不知實相。故非今漸也。問。示三文者。文是色。色是門為非門。若是門者。色是實相更何所通。若非門者。云何而言一色一香皆是中道。答。文門並是實相。眾生多顛倒少不顛倒。以文示之。即於文達文非文非文非不文。文是其門於門得實相故。文是其門門具一切法。即

門即非門即非門非不門。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門即非門即非門非不門。

○解釋者釋十章也。初釋大意。囊括始終冠戴初後。意緩難見今撮為五。謂發大心。修大行。感大果。裂大網。歸大處。云何發大心。眾生昏倒不自覺知。勸令醒悟上求下化。云何行大行。雖復發心望路不動永無達期。勸牢強精進行四種三昧。云何感大果。雖不求梵天梵天自應。稱揚妙報慰悅其心。云何裂大網。種種經論開人眼目。而執此疑彼是一非諸。聞雪謂冷乃至聞鶴謂動。今融通經論解結出籠。云何歸大處。法無始終法無通塞。若知法界法界無始終無通塞。豁然大朗無礙自在。生起五略顯於十廣(云云)。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○解釋者釋十章也。初釋大意。囊括始終冠戴初後。意緩難見今撮為五。謂發大心。修大行。感大果。裂大網。歸大處。云何發大心。眾生昏倒不自覺知。勸令醒悟上求下化。云何行大行。雖復發心望路不動永無達期。勸牢強精進行四種三昧。云何感大果。雖不求梵天梵天自應。稱揚妙報慰悅其心。云何裂大網。種種經論開人眼目。而執此疑彼是一非諸。聞雪謂冷乃至聞鶴謂動。今融通經論解結出籠。云何歸大處。法無始終法無通塞。若知法界法界無始終無通塞。豁然大朗無礙自在。生起五略顯於十廣(云云)。

○就發心更為三。初方言。次簡非。後顯是。菩提者天竺音也此方稱道。質多者天竺音此方言心。即慮知之心也。天竺又稱污栗馱此方稱是草木之心也。又稱矣栗馱此方是積聚精要者為心也。今簡非者簡積聚草木等心。專在慮知心也。道亦有通有別。今亦簡之略為十。若其心念念專貪瞋癡。攝之不還拔之不出。日增月甚起上品十惡。如五扇提羅者。此發地獄心行火途道。若其心念念欲多眷屬。如海吞流如火焚薪。起中品十惡。如調達誘眾者。此發畜生心行血途道。若其心念念欲得名聞四遠八方稱揚欽詠。內無實德虛比賢聖。起下品十惡。如摩犍提者。此發鬼心行刀途道。若其心念念常欲勝彼不耐下人。輕他珍己如鴟高飛下視。而外揚仁義禮智信。起下品善心行阿脩羅道。若其心念念欣世間樂。安其臭身悅其癡心。此起中品善心行於人道。若其心念念知三惡苦多。人間苦樂相間。天上純樂。為天上樂關六根不出六塵不入。此上品善心行於天道。若其心念念欲大威勢。身口意纔有所作一切弭從。此發欲界主心行魔羅道。若其心念念欲得利智辯聰高才勇哲。鑒達六合十方顒顒。此發世智心行尼犍道。若其心念念五塵六欲外樂蓋微。三禪樂如石泉其樂內重。此發梵心行色無色道。若其心念念知善惡輪環。凡夫耽湎賢聖所呵。破惡由淨慧。淨慧由淨禪。淨禪由淨戒尚此三法如飢如渴。此發無漏心行二乘道。若心若道其非甚多。略言十耳。或開上合下。或開下合上。令十數方足而已。舉一種為語端。強者先牽。如論云。破戒心墮地獄。慳貪心墮餓鬼。無慚愧心墮畜生。即其義也。或先起非心。或先起是心。或是非並起。譬象魚風並濁池水。象譬外魚譬內。風譬並起。又象譬諸非自外而起。魚譬內觀羸弱為二邊所動。風譬內外合雜穢濁混和。又九種是生死如蠶自縛。後一是涅槃如麞獨跳。雖得自脫未具佛法。俱非故雙簡。前九是世間不動不出。後一雖出無大悲俱非雙簡也。有為無為有漏無漏。善惡染淨縛脫真俗等。種種法門亦如是。又九法約世間苦諦。後一非苦諦。雖非苦諦曲拙灰近故雙非簡却。次有為有漏約集諦。後一非集諦。雖非集諦曲近灰拙亦雙非簡也。次善惡染淨約道諦。後一是道諦。雖是道諦亦如前簡。次縛脫真俗約滅諦。後一雖是滅諦亦如前簡。若得此意。歷一切根塵三業四儀生心動念。皆此觀察勿令濁心得起。設起速滅。如有明眼人能避險惡道。世有聰明人。能遠離眾惡。初心行者若見此意。堪為世間而作依止。問。行者自發心他教發心。答自他共離皆不可。但是感應道交而論發心耳。如子墮水火。父母騷擾救之。淨名云。其子 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○就發心更為三。初方言。次簡非。後顯是。菩提者天竺音也此方稱道。質多者天竺音此方言心。即慮知之心也。天竺又稱污栗馱此方稱是草木之心也。又稱矣栗馱此方是積聚精要者為心也。今簡非者簡積聚草木等心。專在慮知心也。道亦有通有別。今亦簡之略為十。若其心念念專貪瞋癡。攝之不還拔之不出。日增月甚起上品十惡。如五扇提羅者。此發地獄心行火途道。若其心念念欲多眷屬。如海吞流如火焚薪。起中品十惡。如調達誘眾者。此發畜生心行血途道。若其心念念欲得名聞四遠八方稱揚欽詠。內無實德虛比賢聖。起下品十惡。如摩犍提者。此發鬼心行刀途道。若其心念念常欲勝彼不耐下人。輕他珍己如鴟高飛下視。而外揚仁義禮智信。起下品善心行阿脩羅道。若其心念念欣世間樂。安其臭身悅其癡心。此起中品善心行於人道。若其心念念知三惡苦多。人間苦樂相間。天上純樂。為天上樂關六根不出六塵不入。此上品善心行於天道。若其心念念欲大威勢。身口意纔有所作一切弭從。此發欲界主心行魔羅道。若其心念念欲得利智辯聰高才勇哲。鑒達六合十方顒顒。此發世智心行尼犍道。若其心念念五塵六欲外樂蓋微。三禪樂如石泉其樂內重。此發梵心行色無色道。若其心念念知善惡輪環。凡夫耽湎賢聖所呵。破惡由淨慧。淨慧由淨禪。淨禪由淨戒尚此三法如飢如渴。此發無漏心行二乘道。若心若道其非甚多。略言十耳。或開上合下。或開下合上。令十數方足而已。舉一種為語端。強者先牽。如論云。破戒心墮地獄。慳貪心墮餓鬼。無慚愧心墮畜生。即其義也。或先起非心。或先起是心。或是非並起。譬象魚風並濁池水。象譬外魚譬內。風譬並起。又象譬諸非自外而起。魚譬內觀羸弱為二邊所動。風譬內外合雜穢濁混和。又九種是生死如蠶自縛。後一是涅槃如麞獨跳。雖得自脫未具佛法。俱非故雙簡。前九是世間不動不出。後一雖出無大悲俱非雙簡也。有為無為有漏無漏。善惡染淨縛脫真俗等。種種法門亦如是。又九法約世間苦諦。後一非苦諦。雖非苦諦曲拙灰近故雙非簡却。次有為有漏約集諦。後一非集諦。雖非集諦曲近灰拙亦雙非簡也。次善惡染淨約道諦。後一是道諦。雖是道諦亦如前簡。次縛脫真俗約滅諦。後一雖是滅諦亦如前簡。若得此意。歷一切根塵三業四儀生心動念。皆此觀察勿令濁心得起。設起速滅。如有明眼人能避險惡道。世有聰明人。能遠離眾惡。初心行者若見此意。堪為世間而作依止。問。行者自發心他教發心。答自他共離皆不可。但是感應道交而論發心耳。如子墮水火。父母騷擾救之。淨名云。其子

得病父母亦病。大經云。父母於病子心則偏重。動法性山入生死海。故有病行嬰兒行。是名感應發心也。禪經云。佛以四隨說法。隨樂隨宜隨治隨義。將護彼意說悅其心。附先世習令易受行。觀病輕重設藥多少。道機時熟聞即悟道。豈非隨機感應利益。智度論四悉檀。世法間隔名世界。隨其堪能名為人。兩悉檀與四隨同。亦是感應意也。更引論五復次。一明菩薩種種行故。說般若波羅蜜經。二令菩薩增念佛三昧故。三說跋致相貌故。四拔弟子惡邪故。五說第一義故。說般若波羅蜜經。此五復次與四隨四悉皆不異。又與五因緣同。若不隨機惱他故。說於彼無益。若大悲雷雨得從微之著。論云。真法及說者聽眾難得故。如是則生死非有邊非無邊。實相非難非易非有非無。此名真法。能如此說聽名真說聽。有三悉檀益名有邊。第一義益名非有邊非無邊。故知緣起能辦大事。則感應意也。然四隨四悉五緣名異意義則同。今說之。四隨是大悲應益。悉檀是憐愍遍施。蓋左右之異耳。言因緣者。或因於聖緣於凡。或因於凡緣於聖。則感應道交。當知三法言味相符。則意同。隨樂欲偏語修因所尚。世界偏語受報間隔。蓋因果之異耳。便宜者選法以擬人。為人者觀人以逗法。此乃欣赴不同耳。又五因緣者。眾生信樂為因佛說一法一切法。大菩提心也。於經是樂欲。於論是世界。眾生有大精進勇猛佛說一行一切行。則四三昧。於經是便宜。於論是為人。眾生有平等大慧為因感佛說一破一切破。獲勝果報及通經論。於經論俱是對治。眾生有佛智眼為因感佛說一究竟一切究竟。得說旨歸寂滅。於經論俱是第一義也。又五緣五復次者。菩提心是諸行本。論舉種種行蓋枝本之異耳。四三昧是通修念佛是別修。蓋通別之異耳。勝報備說依正習果報果。跋致偏舉習果入位之相。蓋雙隻之異耳。除經論疑滯者。經論是起疑執處。拔弟子惡邪者是起過人。人處異耳。本末究竟等與第一義名同易見。所以不異是為義同。又聖說多端。或次說或不次說。或具說或不具說。或雜說或不雜說。眾生稟益不同。或次益不次益。或具益不具益。或雜益不雜益。或四悉檀成五緣。五緣成四悉。或四悉成一因緣。一因緣成一悉。或一一因緣皆具四悉。四悉具五緣。如是等種種互相成顯。還以三止觀結之。可以意知。又以一止觀結之。發菩提心即是觀。邪僻心息即是止。又五略秖是十廣。初五章秖是發菩提心一意耳。方便正觀秖是四三昧耳。果報一章秖明違順。違即二邊果報。順即勝妙果報。起教一章轉其自心利益於他。或作佛身施權實。或作九界像對揚漸頓。轉漸頓弘通漸頓。旨歸章 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得病父母亦病。大經云。父母於病子心則偏重。動法性山入生死海。故有病行嬰兒行。是名感應發心也。禪經云。佛以四隨說法。隨樂隨宜隨治隨義。將護彼意說悅其心。附先世習令易受行。觀病輕重設藥多少。道機時熟聞即悟道。豈非隨機感應利益。智度論四悉檀。世法間隔名世界。隨其堪能名為人。兩悉檀與四隨同。亦是感應意也。更引論五復次。一明菩薩種種行故。說般若波羅蜜經。二令菩薩增念佛三昧故。三說跋致相貌故。四拔弟子惡邪故。五說第一義故。說般若波羅蜜經。此五復次與四隨四悉皆不異。又與五因緣同。若不隨機惱他故。說於彼無益。若大悲雷雨得從微之著。論云。真法及說者聽眾難得故。如是則生死非有邊非無邊。實相非難非易非有非無。此名真法。能如此說聽名真說聽。有三悉檀益名有邊。第一義益名非有邊非無邊。故知緣起能辦大事。則感應意也。然四隨四悉五緣名異意義則同。今說之。四隨是大悲應益。悉檀是憐愍遍施。蓋左右之異耳。言因緣者。或因於聖緣於凡。或因於凡緣於聖。則感應道交。當知三法言味相符。則意同。隨樂欲偏語修因所尚。世界偏語受報間隔。蓋因果之異耳。便宜者選法以擬人。為人者觀人以逗法。此乃欣赴不同耳。又五因緣者。眾生信樂為因佛說一法一切法。大菩提心也。於經是樂欲。於論是世界。眾生有大精進勇猛佛說一行一切行。則四三昧。於經是便宜。於論是為人。眾生有平等大慧為因感佛說一破一切破。獲勝果報及通經論。於經論俱是對治。眾生有佛智眼為因感佛說一究竟一切究竟。得說旨歸寂滅。於經論俱是第一義也。又五緣五復次者。菩提心是諸行本。論舉種種行蓋枝本之異耳。四三昧是通修念佛是別修。蓋通別之異耳。勝報備說依正習果報果。跋致偏舉習果入位之相。蓋雙隻之異耳。除經論疑滯者。經論是起疑執處。拔弟子惡邪者是起過人。人處異耳。本末究竟等與第一義名同易見。所以不異是為義同。又聖說多端。或次說或不次說。或具說或不具說。或雜說或不雜說。眾生稟益不同。或次益不次益。或具益不具益。或雜益不雜益。或四悉檀成五緣。五緣成四悉。或四悉成一因緣。一因緣成一悉。或一一因緣皆具四悉。四悉具五緣。如是等種種互相成顯。還以三止觀結之。可以意知。又以一止觀結之。發菩提心即是觀。邪僻心息即是止。又五略秖是十廣。初五章秖是發菩提心一意耳。方便正觀秖是四三昧耳。果報一章秖明違順。違即二邊果報。順即勝妙果報。起教一章轉其自心利益於他。或作佛身施權實。或作九界像對揚漸頓。轉漸頓弘通漸頓。旨歸章

秖是同歸大處祕密藏中。故知略廣意同也。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秖是同歸大處祕密藏中。故知略廣意同也。

○顯是更為三。初四諦。次四弘。後六即。四諦名相出大經聖行品。謂生滅無生滅無量無作。生滅者苦集是世因果。道滅出世因果。苦則三相遷移。集則四心流動。道則對治易奪。滅則滅有還無。雖世出世皆是變異。故名生滅四諦也。無生者。苦無逼迫一切皆空。豈有空能遣空。即色是空。受想行識亦復如是。故無逼迫相也。集無和合相者。因果俱空。豈有因空與果空合。歷一切貪瞋癡亦復如是。道不二相無能治所治。空尚無一云何有二耶。法本不然今則無滅。不然不滅故名無生四諦也。無量者。分別校計苦有無量相。謂一法界苦尚復若干。況十法界則種種若干。非二乘若智若眼所能知見。乃是菩薩所能明了。謂地獄種種若干差別。鈹剝割截燒煮剉切。尚復若干不可稱計。況復餘界種種色種種受想行識。塵沙海渧寧當可盡。故非二乘知見。菩薩智眼乃能通達。又集有無量相。謂貪欲瞋癡種種心種種身口集業若干。身曲影斜聲喧響濁。菩薩照之不謬耳。又道有無量相。謂析體拙巧方便曲直長短權實菩薩精明而不謬濫。又滅有無量相。如是方便能滅見諦。如是方便能滅思惟。各有若干正助。菩薩洞覽無毫差也。又即空方便正助若干皆無若干。雖無若干而分別若干無謬無亂。又如是方便能析滅四住。又如是方便能體滅四住。如是方便能滅塵沙。如是方便能滅無明。雖種種若干彼彼不雜。又三悉檀分別故有若干。第一義悉檀則無若干。雖無若干從多為論故名若干。稱無量四諦也。無作四諦者。皆是實相不可思議。非但第一義諦無復若干。若三悉檀及一切法無復若干。此義可知不復委記。若以四諦竪對諸土有增有減。同居有四。方便則三。實報則二。寂光但一。若橫敵對者。同居生滅。方便無生滅。實報無量。寂光無作(云云)。又總說名四諦。別說名十二因緣。苦是識名色六入觸受生老死七支。集是無明行愛取有等五支。道是對治因緣方便。滅是無明滅乃至老死滅。故大經開四四諦。亦開四十二因緣。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提。又中論偈云。因緣所生法。即是生滅。我說即是空。是無生滅。亦名為假名。是無量。亦名中道義。是無作。又解。因緣即集。所生即苦。滅苦方便是道。苦集盡是滅。又偈言因緣。因緣即無明。所生法即行名色六入等。故文云。為利根弟子說十二因緣不生不滅相。指前二十五品。為鈍根弟子說十二因緣生滅相。指後兩品。當知論偈總說即四種四諦。別說即四種十二因緣也。已分別四四諦竟。諸經明種種發菩提心。或言推種種理發菩提心。或覩佛種種相 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○顯是更為三。初四諦。次四弘。後六即。四諦名相出大經聖行品。謂生滅無生滅無量無作。生滅者苦集是世因果。道滅出世因果。苦則三相遷移。集則四心流動。道則對治易奪。滅則滅有還無。雖世出世皆是變異。故名生滅四諦也。無生者。苦無逼迫一切皆空。豈有空能遣空。即色是空。受想行識亦復如是。故無逼迫相也。集無和合相者。因果俱空。豈有因空與果空合。歷一切貪瞋癡亦復如是。道不二相無能治所治。空尚無一云何有二耶。法本不然今則無滅。不然不滅故名無生四諦也。無量者。分別校計苦有無量相。謂一法界苦尚復若干。況十法界則種種若干。非二乘若智若眼所能知見。乃是菩薩所能明了。謂地獄種種若干差別。鈹剝割截燒煮剉切。尚復若干不可稱計。況復餘界種種色種種受想行識。塵沙海渧寧當可盡。故非二乘知見。菩薩智眼乃能通達。又集有無量相。謂貪欲瞋癡種種心種種身口集業若干。身曲影斜聲喧響濁。菩薩照之不謬耳。又道有無量相。謂析體拙巧方便曲直長短權實菩薩精明而不謬濫。又滅有無量相。如是方便能滅見諦。如是方便能滅思惟。各有若干正助。菩薩洞覽無毫差也。又即空方便正助若干皆無若干。雖無若干而分別若干無謬無亂。又如是方便能析滅四住。又如是方便能體滅四住。如是方便能滅塵沙。如是方便能滅無明。雖種種若干彼彼不雜。又三悉檀分別故有若干。第一義悉檀則無若干。雖無若干從多為論故名若干。稱無量四諦也。無作四諦者。皆是實相不可思議。非但第一義諦無復若干。若三悉檀及一切法無復若干。此義可知不復委記。若以四諦竪對諸土有增有減。同居有四。方便則三。實報則二。寂光但一。若橫敵對者。同居生滅。方便無生滅。實報無量。寂光無作(云云)。又總說名四諦。別說名十二因緣。苦是識名色六入觸受生老死七支。集是無明行愛取有等五支。道是對治因緣方便。滅是無明滅乃至老死滅。故大經開四四諦。亦開四十二因緣。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提。又中論偈云。因緣所生法。即是生滅。我說即是空。是無生滅。亦名為假名。是無量。亦名中道義。是無作。又解。因緣即集。所生即苦。滅苦方便是道。苦集盡是滅。又偈言因緣。因緣即無明。所生法即行名色六入等。故文云。為利根弟子說十二因緣不生不滅相。指前二十五品。為鈍根弟子說十二因緣生滅相。指後兩品。當知論偈總說即四種四諦。別說即四種十二因緣也。已分別四四諦竟。諸經明種種發菩提心。或言推種種理發菩提心。或覩佛種種相

發菩提心。或覩種種神通。或聞種種法。或遊種種土。或覩種種眾。或見修種種行。或見種種法滅。或見種種過。或見他受種種苦而發菩提心。略舉十種為首廣說(云云)。推理發心者。法性自天而然。集不能染苦不能惱。道不能通滅不能淨。如雲籠月不能妨害。却煩惱已乃見法性。經言。滅非真諦因滅會真。滅尚非真三諦焉是。煩惱中無菩提菩提中無煩惱。是名推生滅四諦上求佛道下化眾生發菩提心。推無生四諦發心者。法性不異苦集。但迷苦集失法性。如水結為水無別水也。達苦集無苦集即會法性。苦集尚是。何況道滅。經言。煩惱即是菩提。菩提即是煩惱。是名推無生四諦上求下化發菩提心。推無量者。夫法性者名為實相。尚非二乘境界況復凡夫。出二邊表別有淨法。如佛藏經十喻(云云)。是名推無量四諦上求下化發菩提心。推無作者。夫法性與一切法無二無別。凡法尚是。況二乘乎。離凡法更求實相。如避此空彼處求空。即凡法是實法。不須捨凡向聖。經言。生死即涅槃。一色一香皆是中道。是名推無作四諦上求下化發菩提心。若推一法即洞法界達邊到底。究竟橫竪事理具足。上求下化備在其中。方稱發菩提心。菩提名道。道能通到橫竪彼岸。名發心波羅蜜。故於推理委作淺深事理周遍。下去法法例爾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心。或覩種種神通。或聞種種法。或遊種種土。或覩種種眾。或見修種種行。或見種種法滅。或見種種過。或見他受種種苦而發菩提心。略舉十種為首廣說(云云)。推理發心者。法性自天而然。集不能染苦不能惱。道不能通滅不能淨。如雲籠月不能妨害。却煩惱已乃見法性。經言。滅非真諦因滅會真。滅尚非真三諦焉是。煩惱中無菩提菩提中無煩惱。是名推生滅四諦上求佛道下化眾生發菩提心。推無生四諦發心者。法性不異苦集。但迷苦集失法性。如水結為水無別水也。達苦集無苦集即會法性。苦集尚是。何況道滅。經言。煩惱即是菩提。菩提即是煩惱。是名推無生四諦上求下化發菩提心。推無量者。夫法性者名為實相。尚非二乘境界況復凡夫。出二邊表別有淨法。如佛藏經十喻(云云)。是名推無量四諦上求下化發菩提心。推無作者。夫法性與一切法無二無別。凡法尚是。況二乘乎。離凡法更求實相。如避此空彼處求空。即凡法是實法。不須捨凡向聖。經言。生死即涅槃。一色一香皆是中道。是名推無作四諦上求下化發菩提心。若推一法即洞法界達邊到底。究竟橫竪事理具足。上求下化備在其中。方稱發菩提心。菩提名道。道能通到橫竪彼岸。名發心波羅蜜。故於推理委作淺深事理周遍。下去法法例爾。

摩訶止觀卷第一(上) 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第一(上)

摩訶止觀卷第一(下) 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶止觀卷第一(下)

隋天台智者大師說 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂記 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂記

觀佛相好發心者。若見如來。父母生身身相昞著。明了得處輝麗灼爍。毘首羯磨所不能作。勝轉輪王相好纏絡世間希有。天上天下無如佛。十方世界亦無比。願我得佛齊聖法王。我度眾生無數無央。是為見應佛相好上求下化發菩提心。若見如來知如來無如來。若見相好知相好非相好。如來及相皆如虛空。空中無佛況復相好。見如來非如來即見如來。見相非相即見諸相。願我得佛齊聖法王。我度眾生無數無央。是為見勝應相好上求下化發菩提心。若見如來身相一切靡所不現。如明淨鏡覩眾色像。一一相好凡聖不得其邊。梵天不見其頂。目連不窮其聲。論云。無形第一體非莊嚴莊嚴。願我得佛齊聖法王。是為見報佛相好上求下化發菩提心。若見如來。知如來智深達罪福相遍照於十方。微妙淨法身。具相三十二。一一相好即是實相。實相法界具足無減。願我得佛齊聖法王。是為見法佛相好。上求下化發菩提心(云云)。云何見佛種種神變發菩提心。若見如來。依根本禪。一心作一不得眾多。若放一光從阿鼻獄上至有頂。火光晃耀天地洞明。日月戢重輝天光隱不現。願我得佛齊聖法王(云云)。若見如來依如來無生理。不以二相應諸眾生。能令眾生各各見佛獨在其前。願我得佛齊聖法王(云云)。若見如來。依如來藏三昧正受。十方塵剎起四威儀。而於法性未曾動搖。願我得佛齊聖法王(云云)。若見如來。與諸神變無二無異。如來作神變神變作如來。無記化化。化復作化。不可窮盡。皆不可思議。皆是實相而作佛事。願我得佛齊聖法王(云云)。云何聞種種法發菩提心。或從佛及善知識。或從經卷。聞生滅一句。即解世出世法。新新生滅念念遷移。戒慧解脫寂靜乃真。願我得佛能說淨道(云云)。或聞生滅。即解四諦皆不生不滅。空中無刺云何可拔。誰苦誰集誰修誰證。畢竟清淨能所寂然。願我得佛能說淨道(云云)。或聞生滅。即解生滅對不生滅為二。非生滅非不生滅為中。中道清淨獨拔。而出生死涅槃之表。願我得佛能為眾生說最上道。獨拔而出如華出水如月處空(云云)。或聞生滅。即解生滅不生滅非生滅非不生滅。雙照生滅不生滅。即一而三即三而一。法界祕密常樂具足。願我得佛能為眾生說祕密藏。如福德人執石成寶執毒成藥(云云)。若聞無生。謂二乘無三界生菩薩未無生。若聞無生。謂三乘皆無三界生。若聞無生。二乘非分但在菩薩。菩薩先無分段生。次無變易生。若聞無生一無生一切無生。若聞無量一句例如此。若聞無量。謂二乘方便道四諦十六諦等。以為無量。若聞無量。二乘自用伏惑不能化他。菩薩用此無量自去 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛相好發心者。若見如來。父母生身身相昞著。明了得處輝麗灼爍。毘首羯磨所不能作。勝轉輪王相好纏絡世間希有。天上天下無如佛。十方世界亦無比。願我得佛齊聖法王。我度眾生無數無央。是為見應佛相好上求下化發菩提心。若見如來知如來無如來。若見相好知相好非相好。如來及相皆如虛空。空中無佛況復相好。見如來非如來即見如來。見相非相即見諸相。願我得佛齊聖法王。我度眾生無數無央。是為見勝應相好上求下化發菩提心。若見如來身相一切靡所不現。如明淨鏡覩眾色像。一一相好凡聖不得其邊。梵天不見其頂。目連不窮其聲。論云。無形第一體非莊嚴莊嚴。願我得佛齊聖法王。是為見報佛相好上求下化發菩提心。若見如來。知如來智深達罪福相遍照於十方。微妙淨法身。具相三十二。一一相好即是實相。實相法界具足無減。願我得佛齊聖法王。是為見法佛相好。上求下化發菩提心(云云)。云何見佛種種神變發菩提心。若見如來。依根本禪。一心作一不得眾多。若放一光從阿鼻獄上至有頂。火光晃耀天地洞明。日月戢重輝天光隱不現。願我得佛齊聖法王(云云)。若見如來依如來無生理。不以二相應諸眾生。能令眾生各各見佛獨在其前。願我得佛齊聖法王(云云)。若見如來。依如來藏三昧正受。十方塵剎起四威儀。而於法性未曾動搖。願我得佛齊聖法王(云云)。若見如來。與諸神變無二無異。如來作神變神變作如來。無記化化。化復作化。不可窮盡。皆不可思議。皆是實相而作佛事。願我得佛齊聖法王(云云)。云何聞種種法發菩提心。或從佛及善知識。或從經卷。聞生滅一句。即解世出世法。新新生滅念念遷移。戒慧解脫寂靜乃真。願我得佛能說淨道(云云)。或聞生滅。即解四諦皆不生不滅。空中無刺云何可拔。誰苦誰集誰修誰證。畢竟清淨能所寂然。願我得佛能說淨道(云云)。或聞生滅。即解生滅對不生滅為二。非生滅非不生滅為中。中道清淨獨拔。而出生死涅槃之表。願我得佛能為眾生說最上道。獨拔而出如華出水如月處空(云云)。或聞生滅。即解生滅不生滅非生滅非不生滅。雙照生滅不生滅。即一而三即三而一。法界祕密常樂具足。願我得佛能為眾生說祕密藏。如福德人執石成寶執毒成藥(云云)。若聞無生。謂二乘無三界生菩薩未無生。若聞無生。謂三乘皆無三界生。若聞無生。二乘非分但在菩薩。菩薩先無分段生。次無變易生。若聞無生一無生一切無生。若聞無量一句例如此。若聞無量。謂二乘方便道四諦十六諦等。以為無量。若聞無量。二乘自用伏惑不能化他。菩薩用此無量自去

惑亦化他。若聞無量。謂二乘無分但在菩薩。菩薩用斷界內塵沙。亦伏界外塵沙。若聞無量。謂二乘無分但在菩薩。菩薩用斷界內外塵沙。亦伏無明。若聞無量但在菩薩。菩薩用伏斷無明。若聞無作一句例亦如此。若聞無作。謂非佛天人修羅所作。二乘證此無作。思益云。我等學於無作已作證得。而菩薩不能證得(云云)。若聞無作。謂三乘皆能證得。若聞無作。謂非二乘境界況復凡夫。菩薩破權無作證實無作。若聞無作。謂即權無作證實無作。若得此意。隨聞一句通達諸句。乃至一切句一切法而無障礙(云云)。夫一說眾解是義難明。更約論偈重說之。若言因緣所生法我說即是空者。既言因緣所生那得即空。須析因緣盡方乃會空。呼方空為即空。亦名假名者。有為虛弱勢不獨立。假眾緣成。賴緣故假非施權之假。亦名中道義者。離斷常名中道非佛性中道。若作如此解者。雖三句皆空。尚不成即空。況復即假即中。此生滅四諦義也。若因緣所生法不須破滅。體即是空而不得即假即中。設作假中皆順入空。何者。諸法皆即空無主我故。假亦即空假施設故。中亦即空離斷常二邊故。此三番語雖異俱順入空。退非二乘析法。進非別非圓。乃是三獸渡河共空之意耳。若謂即空即假即中者。三種邐迤各各有異。三語皆空者。無主故空。虛設故空。無邊故空。三種皆假者。同有名字故假。三語皆中者。中真中機中實故俱中。此得別失圓(云云)。若謂即空即假即中者。雖三而一雖一而三。不相妨礙。三種皆空者。言思道斷故。三種皆假者。但有名字故。三種皆中者。即是實相故。但以空為名。即具假中。悟空即悟假中。餘亦如是。當知聞於一法。起種種解立種種願。即是種種發菩提心。此亦可解。其淨土徒眾修行法滅。受苦起過。等發菩提心例前可解。不復委記。上來所說既多。今以三種止觀結之。然法性尚非一法。云何以三四推之。今言一二三四。說法性是所迷。苦集是能迷。能迷有輕重所迷有即離約界內外分別即有四種苦集。約根性取理即有一二三四不同(云云)。若界內鈍人迷真重苦集亦重。利人迷真輕苦集亦輕。界外利鈍輕重亦如是。法性是所解。道滅是能解。所解有即離能解有巧拙。界內鈍人所解離能解則拙。利人所解即能解亦巧。界外利鈍即離巧拙亦如是。所以者何。事理既殊昏惑亦甚。譬如父子兩謂路人瞋打俱重。瞋以譬集打以譬苦。若謂煩惱即法性事理相即。苦集則輕。實非骨肉兩謂父子瞋打則薄。麁細枝本通別遍不遍難易等亦如是。或云。界內苦集底滯為重。界外升出為輕。或界內皮惑故為淺。界外肉惑故為深。或言。界 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑亦化他。若聞無量。謂二乘無分但在菩薩。菩薩用斷界內塵沙。亦伏界外塵沙。若聞無量。謂二乘無分但在菩薩。菩薩用斷界內外塵沙。亦伏無明。若聞無量但在菩薩。菩薩用伏斷無明。若聞無作一句例亦如此。若聞無作。謂非佛天人修羅所作。二乘證此無作。思益云。我等學於無作已作證得。而菩薩不能證得(云云)。若聞無作。謂三乘皆能證得。若聞無作。謂非二乘境界況復凡夫。菩薩破權無作證實無作。若聞無作。謂即權無作證實無作。若得此意。隨聞一句通達諸句。乃至一切句一切法而無障礙(云云)。夫一說眾解是義難明。更約論偈重說之。若言因緣所生法我說即是空者。既言因緣所生那得即空。須析因緣盡方乃會空。呼方空為即空。亦名假名者。有為虛弱勢不獨立。假眾緣成。賴緣故假非施權之假。亦名中道義者。離斷常名中道非佛性中道。若作如此解者。雖三句皆空。尚不成即空。況復即假即中。此生滅四諦義也。若因緣所生法不須破滅。體即是空而不得即假即中。設作假中皆順入空。何者。諸法皆即空無主我故。假亦即空假施設故。中亦即空離斷常二邊故。此三番語雖異俱順入空。退非二乘析法。進非別非圓。乃是三獸渡河共空之意耳。若謂即空即假即中者。三種邐迤各各有異。三語皆空者。無主故空。虛設故空。無邊故空。三種皆假者。同有名字故假。三語皆中者。中真中機中實故俱中。此得別失圓(云云)。若謂即空即假即中者。雖三而一雖一而三。不相妨礙。三種皆空者。言思道斷故。三種皆假者。但有名字故。三種皆中者。即是實相故。但以空為名。即具假中。悟空即悟假中。餘亦如是。當知聞於一法。起種種解立種種願。即是種種發菩提心。此亦可解。其淨土徒眾修行法滅。受苦起過。等發菩提心例前可解。不復委記。上來所說既多。今以三種止觀結之。然法性尚非一法。云何以三四推之。今言一二三四。說法性是所迷。苦集是能迷。能迷有輕重所迷有即離約界內外分別即有四種苦集。約根性取理即有一二三四不同(云云)。若界內鈍人迷真重苦集亦重。利人迷真輕苦集亦輕。界外利鈍輕重亦如是。法性是所解。道滅是能解。所解有即離能解有巧拙。界內鈍人所解離能解則拙。利人所解即能解亦巧。界外利鈍即離巧拙亦如是。所以者何。事理既殊昏惑亦甚。譬如父子兩謂路人瞋打俱重。瞋以譬集打以譬苦。若謂煩惱即法性事理相即。苦集則輕。實非骨肉兩謂父子瞋打則薄。麁細枝本通別遍不遍難易等亦如是。或云。界內苦集底滯為重。界外升出為輕。或界內皮惑故為淺。界外肉惑故為深。或言。界

內隨他意故為拙。界外隨自意故為巧。或言。界內稱機故為巧。界外不稱機故為拙。或言。界內有能所故為麁。界外無能所故為細。或言。界內小道極在化城故為細。界外大道極在寶所故為麁。或言。界內客塵故為枝。界外同體故為本。或言。界內在初故為本。界外在後故為枝。或言。界內小大共故為通。界外獨在大故為別。或言。界內偏故為小淺故為別。界外圓故為大無隔故為通。或言。界內短故為不遍。界外周法界故為遍。或言。界內在一切賢聖共故為遍。界外獨在大緣故為不遍。或言。界內用二乘方便故為難斷。界外但依無礙慧故為易斷。如是等種種互說。今若結之則易可解。若作淺深輕重者。漸次觀意也。若作一實四諦不分別者。圓觀意也。若作更互輕重者。不定觀意也。皆是大乘法相故須識之。若見此意。即知三種。漸次顯是。不定顯是。圓頓顯是(云云)。問。集既有四。苦果何二。答。惑隨於解集則有四。解隨於惑但感二死。例如小乘惑隨於解則有見諦思惟。若解隨於惑但是一分段生死耳。問。苦集可是因緣所生法。道滅何故爾。答。苦集是所破。道滅是能破。能破從所破得名俱是因緣生法。故大經云。因滅無明則得熾然三菩提燈。亦是因緣也。問。法性是所迷。何故二何故四。答。法性隨權實是故二。法性隨根緣是故四。若見此意。例見相聞法乃至起過。例作四種分別廣說(云云)。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內隨他意故為拙。界外隨自意故為巧。或言。界內稱機故為巧。界外不稱機故為拙。或言。界內有能所故為麁。界外無能所故為細。或言。界內小道極在化城故為細。界外大道極在寶所故為麁。或言。界內客塵故為枝。界外同體故為本。或言。界內在初故為本。界外在後故為枝。或言。界內小大共故為通。界外獨在大故為別。或言。界內偏故為小淺故為別。界外圓故為大無隔故為通。或言。界內短故為不遍。界外周法界故為遍。或言。界內在一切賢聖共故為遍。界外獨在大緣故為不遍。或言。界內用二乘方便故為難斷。界外但依無礙慧故為易斷。如是等種種互說。今若結之則易可解。若作淺深輕重者。漸次觀意也。若作一實四諦不分別者。圓觀意也。若作更互輕重者。不定觀意也。皆是大乘法相故須識之。若見此意。即知三種。漸次顯是。不定顯是。圓頓顯是(云云)。問。集既有四。苦果何二。答。惑隨於解集則有四。解隨於惑但感二死。例如小乘惑隨於解則有見諦思惟。若解隨於惑但是一分段生死耳。問。苦集可是因緣所生法。道滅何故爾。答。苦集是所破。道滅是能破。能破從所破得名俱是因緣生法。故大經云。因滅無明則得熾然三菩提燈。亦是因緣也。問。法性是所迷。何故二何故四。答。法性隨權實是故二。法性隨根緣是故四。若見此意。例見相聞法乃至起過。例作四種分別廣說(云云)。

○中約弘誓顯是者。前推法性聞法等其義已顯。為未了者更約四弘。又四諦中多約解明上求下化。四弘中多約願明上求下化。又四諦中通約三世佛明上求下化。四弘中多約未來佛明上求下化。又四諦中多約諸根明上求下化。四弘中專約意根明上求下化。如此分別令易解。得意者不俟也。夫心不孤生必託緣起。意根是因法塵是緣所起之心是所生法。此根塵能所三相遷動。竊起竊謝。新新生滅念念不住。睒爍如電耀。遄疾若奔流。色泡受沫想炎行城識幻。所有依報國土田宅妻子財產。一念喪失倏有忽無。三界無常一篋偏苦。四山合來無逃避處。唯當專心戒定智慧。竪破顛倒橫截死海超度有流。經言。我昔與汝等不見四真諦。是故久迴轉。火宅如此云何耽湎縱逸嬉戲。是故慈悲起四弘誓拔苦與樂。如釋迦之見耕墾。似彌勒之觀毀臺。即其義也。以明了四諦故非九縛。起四弘誓故非一脫。是為非縛非脫發真正菩提心。顯是義明矣。次秖觀根塵相對一念心起。能生所生無不即空。妄謂心起。起無自性無他性。無共性無無因性。起時不從自他共離來。去時不向東西南北去。此心不在內外兩中間。亦不常自有。但有名字名之為心。是字不住亦不不住。不可得故生即無生亦無無生。有無俱寂。凡愚謂有智者知無。如水中月得喜失憂。大人去取都無欣慘。鏡像幻化亦如是。思益云。苦無生集無和合道不二滅不生。大經云。解苦無苦而有真諦。乃至解滅無滅而有真諦。集既即空。不應如彼渴鹿馳逐陽焰。苦既即空。不應如彼癡猴捉水中月。道既即空。不應言我行即空不行不即空。如筏喻者。法尚應捨何況非法。滅既即空。不應言眾生壽命誰於此滅而證彼滅。生死即空云何可捨。涅槃即空云何可得。經言。我不欲令無生法中有修道。若四念處乃至八聖道。我不欲令無生法中有得果。若須陀洹乃至阿羅漢。依例亦應言。我不欲令無生法中有色受想行識。我不欲令無生法中有貪欲瞋恚癡。但愍念眾生興誓願拔兩苦與二樂。以達苦集空故非九縛。達道滅空故非一脫。是為非縛非脫發真正菩提心。顯是義明矣。秖觀根塵一念心起。心起即假。假名之心為迷解本。謂四諦有無量相。三界無別法唯是一心作。心如工畫師造種種色。心構六道。分別校記無量種別。謂如是見愛是界內輕重集相。界外輕重集相。如是生死是分段輕重苦相。界外輕重苦相。還翻此心而生於解。譬如畫師洗蕩諸色塗以墡彩。所謂觀身不淨乃至觀心無常。如是道品紆通化城。觀身身空乃至觀心心空。空中無無常。乃至無不淨。如是道品直通化城。觀身無常。無常即空乃至觀身法性。非常非無常非 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○中約弘誓顯是者。前推法性聞法等其義已顯。為未了者更約四弘。又四諦中多約解明上求下化。四弘中多約願明上求下化。又四諦中通約三世佛明上求下化。四弘中多約未來佛明上求下化。又四諦中多約諸根明上求下化。四弘中專約意根明上求下化。如此分別令易解。得意者不俟也。夫心不孤生必託緣起。意根是因法塵是緣所起之心是所生法。此根塵能所三相遷動。竊起竊謝。新新生滅念念不住。睒爍如電耀。遄疾若奔流。色泡受沫想炎行城識幻。所有依報國土田宅妻子財產。一念喪失倏有忽無。三界無常一篋偏苦。四山合來無逃避處。唯當專心戒定智慧。竪破顛倒橫截死海超度有流。經言。我昔與汝等不見四真諦。是故久迴轉。火宅如此云何耽湎縱逸嬉戲。是故慈悲起四弘誓拔苦與樂。如釋迦之見耕墾。似彌勒之觀毀臺。即其義也。以明了四諦故非九縛。起四弘誓故非一脫。是為非縛非脫發真正菩提心。顯是義明矣。次秖觀根塵相對一念心起。能生所生無不即空。妄謂心起。起無自性無他性。無共性無無因性。起時不從自他共離來。去時不向東西南北去。此心不在內外兩中間。亦不常自有。但有名字名之為心。是字不住亦不不住。不可得故生即無生亦無無生。有無俱寂。凡愚謂有智者知無。如水中月得喜失憂。大人去取都無欣慘。鏡像幻化亦如是。思益云。苦無生集無和合道不二滅不生。大經云。解苦無苦而有真諦。乃至解滅無滅而有真諦。集既即空。不應如彼渴鹿馳逐陽焰。苦既即空。不應如彼癡猴捉水中月。道既即空。不應言我行即空不行不即空。如筏喻者。法尚應捨何況非法。滅既即空。不應言眾生壽命誰於此滅而證彼滅。生死即空云何可捨。涅槃即空云何可得。經言。我不欲令無生法中有修道。若四念處乃至八聖道。我不欲令無生法中有得果。若須陀洹乃至阿羅漢。依例亦應言。我不欲令無生法中有色受想行識。我不欲令無生法中有貪欲瞋恚癡。但愍念眾生興誓願拔兩苦與二樂。以達苦集空故非九縛。達道滅空故非一脫。是為非縛非脫發真正菩提心。顯是義明矣。秖觀根塵一念心起。心起即假。假名之心為迷解本。謂四諦有無量相。三界無別法唯是一心作。心如工畫師造種種色。心構六道。分別校記無量種別。謂如是見愛是界內輕重集相。界外輕重集相。如是生死是分段輕重苦相。界外輕重苦相。還翻此心而生於解。譬如畫師洗蕩諸色塗以墡彩。所謂觀身不淨乃至觀心無常。如是道品紆通化城。觀身身空乃至觀心心空。空中無無常。乃至無不淨。如是道品直通化城。觀身無常。無常即空乃至觀身法性。非常非無常非

空非不空。乃至觀心亦如是。如是道品紆通寶所。觀身法性。非淨非不淨雙照淨不淨。乃至觀心法性。常無常雙照常無常。如是道品直通寶所。是人見諦滅名須陀洹。是人思惟滅名三果。是人見滅名見地。是人思滅名薄名離名已辦乃至侵習名辟支佛。是人見思滅名十住。塵沙滅名十行十迴向。無明滅名十地等覺妙覺。是人見思塵沙滅名十信。無明滅名十住十行十迴向十地等覺妙覺。分別十六門道滅不同。及一切恒沙佛法。分別校計不可說不可說。如觀掌果無有僻謬。皆從心生不餘處來。觀此一心能通不可說心。不可說心能通不可說法。不可說法能通不可說非心非法。觀一切心亦復如是。九縛凡夫不覺不知。如大富盲兒坐寶藏中。都無所見。動轉罣礙為寶所傷。二乘熱病謂諸珍寶是鬼虎龍蛇。棄捨馳走。竛竮辛苦五十餘年。雖縛脫之殊。俱貧如來無上珍寶。起大慈悲誓願拔苦與樂。是為非縛非脫發真正菩提心。顯是義明矣。次根塵相對。一念心起即空即假即中者。若根若塵並是法界。並是畢竟空。並是如來藏。並是中道。云何即空。並從緣生。緣生即無主。無主即空。云何即假。無主而生即是假。云何即中。不出法性並皆即中。當知一念即空即假即中。並畢竟空。並如來藏。並實相。非三而三三而不三。非合非散而合而散。非非合非非散。不可一異而一異。譬如明鏡。明喻即空。像喻即假。鏡喻即中。不合不散合散宛然。不一二三二三無妨。此一念心不縱不橫不可思議。非但己爾。佛及眾生亦復如是。華嚴云。心佛及眾生是三無差別。當知己心具一切佛法矣。思益云。愚於陰界入而欲求菩提。陰界入即是離是無菩提。淨名曰。如來解脫當於眾生心行中求。眾生即菩提不可復得。眾生即涅槃不可復滅。一心既然。諸心亦爾。一切法亦爾。普賢觀云。毘盧遮那遍一切處。即其義也。當知一切法即佛法。如來法界故。若爾。云何復言遊心法界如虛空。又言無明明者即畢竟空。此舉空為言端。空即不空亦即非空非不空。又言。一微塵中有大千經卷。心中具一切佛法如地種如香丸者。此舉有為言端。有即不有亦即非有非不有。又言。一色一香無非中道。此舉中道為言端。即中而邊。即非邊非不邊具足無減。勿守語害圓誣罔聖意。若得此解。根塵一念心起。根即八萬四千法藏。塵亦爾。一念心起。亦八萬四千法藏。佛法界對法界起法界無非佛法。生死即涅槃是名苦諦。一塵有三塵。一心有三心。一一塵有八萬四千塵勞門。一一心亦如是。貪瞋癡亦即是菩提。煩惱亦即是菩提。是名集諦。翻一一塵勞門。即是八萬四千諸三昧門。亦是八萬四千諸陀 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空非不空。乃至觀心亦如是。如是道品紆通寶所。觀身法性。非淨非不淨雙照淨不淨。乃至觀心法性。常無常雙照常無常。如是道品直通寶所。是人見諦滅名須陀洹。是人思惟滅名三果。是人見滅名見地。是人思滅名薄名離名已辦乃至侵習名辟支佛。是人見思滅名十住。塵沙滅名十行十迴向。無明滅名十地等覺妙覺。是人見思塵沙滅名十信。無明滅名十住十行十迴向十地等覺妙覺。分別十六門道滅不同。及一切恒沙佛法。分別校計不可說不可說。如觀掌果無有僻謬。皆從心生不餘處來。觀此一心能通不可說心。不可說心能通不可說法。不可說法能通不可說非心非法。觀一切心亦復如是。九縛凡夫不覺不知。如大富盲兒坐寶藏中。都無所見。動轉罣礙為寶所傷。二乘熱病謂諸珍寶是鬼虎龍蛇。棄捨馳走。竛竮辛苦五十餘年。雖縛脫之殊。俱貧如來無上珍寶。起大慈悲誓願拔苦與樂。是為非縛非脫發真正菩提心。顯是義明矣。次根塵相對。一念心起即空即假即中者。若根若塵並是法界。並是畢竟空。並是如來藏。並是中道。云何即空。並從緣生。緣生即無主。無主即空。云何即假。無主而生即是假。云何即中。不出法性並皆即中。當知一念即空即假即中。並畢竟空。並如來藏。並實相。非三而三三而不三。非合非散而合而散。非非合非非散。不可一異而一異。譬如明鏡。明喻即空。像喻即假。鏡喻即中。不合不散合散宛然。不一二三二三無妨。此一念心不縱不橫不可思議。非但己爾。佛及眾生亦復如是。華嚴云。心佛及眾生是三無差別。當知己心具一切佛法矣。思益云。愚於陰界入而欲求菩提。陰界入即是離是無菩提。淨名曰。如來解脫當於眾生心行中求。眾生即菩提不可復得。眾生即涅槃不可復滅。一心既然。諸心亦爾。一切法亦爾。普賢觀云。毘盧遮那遍一切處。即其義也。當知一切法即佛法。如來法界故。若爾。云何復言遊心法界如虛空。又言無明明者即畢竟空。此舉空為言端。空即不空亦即非空非不空。又言。一微塵中有大千經卷。心中具一切佛法如地種如香丸者。此舉有為言端。有即不有亦即非有非不有。又言。一色一香無非中道。此舉中道為言端。即中而邊。即非邊非不邊具足無減。勿守語害圓誣罔聖意。若得此解。根塵一念心起。根即八萬四千法藏。塵亦爾。一念心起。亦八萬四千法藏。佛法界對法界起法界無非佛法。生死即涅槃是名苦諦。一塵有三塵。一心有三心。一一塵有八萬四千塵勞門。一一心亦如是。貪瞋癡亦即是菩提。煩惱亦即是菩提。是名集諦。翻一一塵勞門。即是八萬四千諸三昧門。亦是八萬四千諸陀

羅尼門。亦是八萬四千諸對治門。亦成八萬四千諸波羅蜜。無明轉即變為明。如融氷成水。更非遠物不餘處來。但一念心普皆具足。如如意珠非有寶非無寶。若謂無者即妄語。若謂有者即邪見。不可以心知。不可以言辯眾生於此不思議不縛法中。而思想作縛。於無脫法中而求於脫。是故起大慈悲興四弘誓。拔兩苦與兩樂。故名非縛非脫發真正菩提心。前三皆約四諦為語。今約法藏塵勞三昧波羅蜜。其義宛然。問。前簡非併言非。今顯是何故併言是。答。所言併是者。皆非縛非脫故言併是。通皆上求故。又次第漸入到實故言併是。又實難知借權顯實故言併是。此三番擬世界悉檀言併是也。又權不攝實實則攝權。欲令攝顯易見故言併是。此一番擬為人悉檀故言是也。又一菩提心一切菩提心。若不說者不知一切。故言併是。此一番擬對治悉檀明是。若究竟而論。前三是約權後一約實。譬如良醫有一祕方總攝諸方。阿伽陀藥功兼諸藥。如食乳糜更無所須。一切具足如如意珠。權實顯是其義可知。又一是者一大事因緣故。云何為一。一實不虛故。一道清淨故。一切無礙人一道出生死故。云何為大。其性廣博多所含容。大智大斷大人所乘。大師子吼大益凡聖。故言為大。事者十方三世佛之儀式。以此自成佛道。以此化度眾生。故名為事。因緣者。眾生以此因感佛。佛以此緣起應。故言因緣。又是者。不可言三不可言一。不可言非三非一而言三一。故名不可思議是也。又是者。非作法非佛非天人脩羅所作。常境無相常智無緣。以無緣智緣無相境。無相之境相無緣之智。智境冥一而言境智。故名無作也。又是者。如文殊問經云。破一切發名發菩提心。常隨菩提相而發菩提心。又無發而發無隨而隨。又過一切破過一切隨雙照破隨。名發菩提心。如此三種不一不異。如理如事如非理非事。故名為是。若例此義。無作不可思議。一大事因緣等諸法門。皆言破皆言隨。皆言非破非隨雙照破隨。又前三是上中下智所觀。後一是上上智所觀。前三是共。後一是不共。前三淺近曲。後一深遠直(云云)。前三是小中大。後一是大中大。上中上。圓中圓。滿中滿。實中實。真中真。了義中了義。玄中玄。妙中妙。不可思議中不可思議。若能如此簡非顯是。體權識實而發心者。是一切諸佛種。譬如金剛從金性生。佛菩提心從大悲起。是諸行先。如服阿娑羅藥先用清水。諸行中最。如諸根中命根為最。佛正法正行中此心為最。如太子生具王儀相。大臣恭敬有大聲名。如迦陵頻伽鳥㲉中鳴聲。已勝諸鳥。此菩提心有大勢力。如師子筋弦。如師子乳。如金剛槌。如那羅延箭 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅尼門。亦是八萬四千諸對治門。亦成八萬四千諸波羅蜜。無明轉即變為明。如融氷成水。更非遠物不餘處來。但一念心普皆具足。如如意珠非有寶非無寶。若謂無者即妄語。若謂有者即邪見。不可以心知。不可以言辯眾生於此不思議不縛法中。而思想作縛。於無脫法中而求於脫。是故起大慈悲興四弘誓。拔兩苦與兩樂。故名非縛非脫發真正菩提心。前三皆約四諦為語。今約法藏塵勞三昧波羅蜜。其義宛然。問。前簡非併言非。今顯是何故併言是。答。所言併是者。皆非縛非脫故言併是。通皆上求故。又次第漸入到實故言併是。又實難知借權顯實故言併是。此三番擬世界悉檀言併是也。又權不攝實實則攝權。欲令攝顯易見故言併是。此一番擬為人悉檀故言是也。又一菩提心一切菩提心。若不說者不知一切。故言併是。此一番擬對治悉檀明是。若究竟而論。前三是約權後一約實。譬如良醫有一祕方總攝諸方。阿伽陀藥功兼諸藥。如食乳糜更無所須。一切具足如如意珠。權實顯是其義可知。又一是者一大事因緣故。云何為一。一實不虛故。一道清淨故。一切無礙人一道出生死故。云何為大。其性廣博多所含容。大智大斷大人所乘。大師子吼大益凡聖。故言為大。事者十方三世佛之儀式。以此自成佛道。以此化度眾生。故名為事。因緣者。眾生以此因感佛。佛以此緣起應。故言因緣。又是者。不可言三不可言一。不可言非三非一而言三一。故名不可思議是也。又是者。非作法非佛非天人脩羅所作。常境無相常智無緣。以無緣智緣無相境。無相之境相無緣之智。智境冥一而言境智。故名無作也。又是者。如文殊問經云。破一切發名發菩提心。常隨菩提相而發菩提心。又無發而發無隨而隨。又過一切破過一切隨雙照破隨。名發菩提心。如此三種不一不異。如理如事如非理非事。故名為是。若例此義。無作不可思議。一大事因緣等諸法門。皆言破皆言隨。皆言非破非隨雙照破隨。又前三是上中下智所觀。後一是上上智所觀。前三是共。後一是不共。前三淺近曲。後一深遠直(云云)。前三是小中大。後一是大中大。上中上。圓中圓。滿中滿。實中實。真中真。了義中了義。玄中玄。妙中妙。不可思議中不可思議。若能如此簡非顯是。體權識實而發心者。是一切諸佛種。譬如金剛從金性生。佛菩提心從大悲起。是諸行先。如服阿娑羅藥先用清水。諸行中最。如諸根中命根為最。佛正法正行中此心為最。如太子生具王儀相。大臣恭敬有大聲名。如迦陵頻伽鳥㲉中鳴聲。已勝諸鳥。此菩提心有大勢力。如師子筋弦。如師子乳。如金剛槌。如那羅延箭

。具足眾寶能除貧苦如如意珠。雖小懈怠小失威儀。猶勝二乘功德。舉要言之。此心即具一切菩薩功德。能成三世無上正覺。若解此心任運達於止觀。無發無礙即是觀。其性寂滅即是止。止觀即菩提。菩提即止觀。寶梁經云。比丘不修比丘法。大千無唾處。況受人供養。六十比丘悲泣白佛。我等乍死不能受人供養。佛言。汝起慚愧心善哉善哉。一比丘白佛。何等比丘能受供養。佛言。若在比丘數修僧業得僧利者。是人能受供養。四果四向是僧數。三十七品是僧業。四果是僧利。比丘重白佛。若發大乘心者復云何。佛言。若發大乘心求一切智。不墮數不修業不得利。能受供養。比丘驚問。云何是人能受供養。佛言。是人受衣用敷大地。受摶食若須彌山。亦能畢報施主之恩。當知小乘之極果不及大乘之初初。又如來密藏經說。若人父為緣覺而害。盜三寶物。母為羅漢而污。不實事謗佛。兩舌間賢聖。惡口罵聖人。壞亂求法者。五逆初業之瞋。奪持戒人物之貪。邊見之癡。是為十惡惡者。若能知如來說因緣法。無我人眾生壽命。無生無滅無染無著本性清淨。又於一切法知本性清淨。解知信入者。我不說是人趣向地獄及諸惡道果。何以故。法無積聚法無集惱。一切法不生不住。因緣和合而得生起起已還滅。若心生已滅。一切結使亦生已滅。如是解無犯處。若有犯有住無有是處。如百年闇室若然燈時。闇不可言我是室主。住此久而不肯去。燈若生闇即滅。其義亦如是。此經具指前四菩提心。若知如來說因緣法。即指初菩提心。若無生無滅指第二菩提心。若本性清淨指第三菩提心。若於一切法知本性清淨。指第四菩提心。初菩提心已能除重重十惡。況第二第三第四菩提心耶。行者聞此勝妙功德當自慶幸。如闇處伊蘭得光明栴檀。問。因緣語通。何意初觀獨當其名。答。以最初當名耳。又因緣事相初觀為便。若言生滅者即別。後三例有通別。而從別受名耳。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。具足眾寶能除貧苦如如意珠。雖小懈怠小失威儀。猶勝二乘功德。舉要言之。此心即具一切菩薩功德。能成三世無上正覺。若解此心任運達於止觀。無發無礙即是觀。其性寂滅即是止。止觀即菩提。菩提即止觀。寶梁經云。比丘不修比丘法。大千無唾處。況受人供養。六十比丘悲泣白佛。我等乍死不能受人供養。佛言。汝起慚愧心善哉善哉。一比丘白佛。何等比丘能受供養。佛言。若在比丘數修僧業得僧利者。是人能受供養。四果四向是僧數。三十七品是僧業。四果是僧利。比丘重白佛。若發大乘心者復云何。佛言。若發大乘心求一切智。不墮數不修業不得利。能受供養。比丘驚問。云何是人能受供養。佛言。是人受衣用敷大地。受摶食若須彌山。亦能畢報施主之恩。當知小乘之極果不及大乘之初初。又如來密藏經說。若人父為緣覺而害。盜三寶物。母為羅漢而污。不實事謗佛。兩舌間賢聖。惡口罵聖人。壞亂求法者。五逆初業之瞋。奪持戒人物之貪。邊見之癡。是為十惡惡者。若能知如來說因緣法。無我人眾生壽命。無生無滅無染無著本性清淨。又於一切法知本性清淨。解知信入者。我不說是人趣向地獄及諸惡道果。何以故。法無積聚法無集惱。一切法不生不住。因緣和合而得生起起已還滅。若心生已滅。一切結使亦生已滅。如是解無犯處。若有犯有住無有是處。如百年闇室若然燈時。闇不可言我是室主。住此久而不肯去。燈若生闇即滅。其義亦如是。此經具指前四菩提心。若知如來說因緣法。即指初菩提心。若無生無滅指第二菩提心。若本性清淨指第三菩提心。若於一切法知本性清淨。指第四菩提心。初菩提心已能除重重十惡。況第二第三第四菩提心耶。行者聞此勝妙功德當自慶幸。如闇處伊蘭得光明栴檀。問。因緣語通。何意初觀獨當其名。答。以最初當名耳。又因緣事相初觀為便。若言生滅者即別。後三例有通別。而從別受名耳。

○約六即顯是者。為初心是後心是。答。如論焦炷。非初不離初。非後不離後。若智信具足。聞一念即是信故不謗智故不懼。初後皆是。若無信高推聖境非己智分。若無智起增上慢謂己均佛。初後俱非。為此事故須知六即。謂理即。名字即。觀行即。相似即。分真即。究竟即。此六即者。始凡終聖。始凡故除疑怯。終聖故除慢大(云云)。理即者。一念心即如來藏理。如故即空。藏故即假。理故即中。三智一心中具不可思議。如上說。三諦一諦非三非一。一色一香一切法。一切心亦復如是。是名理即是菩提心。亦是理即止觀。即寂名止即照名觀。名字即者。理雖即是日用不知。以未聞三諦全不識佛法。如牛羊眼不解方隅。或從知識或從經卷。聞上所說一實菩提。於名字中通達解了。知一切法皆是佛法。是為名字即菩提。亦是名字止觀。若未聞時處處馳求。既得聞已。攀覓心息名止。但信法性不信其諸名為觀。觀行即是者。若但聞名口說。如蟲食木偶得成字。是蟲不知是字非字。既不通達寧是菩提。必須心觀明了理慧相應。所行如所言。所言如所行。華首云。言說多不行我不以言說。但心行菩提。此心口相應是觀行菩提。釋論四句評聞慧具足。如眼得日照了無僻。觀行亦如是。雖未契理觀心不息。如首楞嚴中射的喻。是名觀行菩提。亦名觀行止觀。恒作此想名觀。餘想息名止(云云)。相似即是菩提者。以其逾觀逾明逾止逾寂。如勤射隣的名相似觀慧。一切世間治生產業不相違背。所有思想籌量皆是先佛經中所說。如六根清淨中說。圓伏無明名止。似中道慧名觀(云云)。分真即者。因相似觀力入銅輪位。初破無明見佛性。開寶藏顯真如。名發心住。乃至等覺。無明微薄智慧轉著。如從初日至十四日。月光垂圓闇垂盡。若人應以佛身得度者。即八相成道。應以九法界身得度者。以普門示現。如經廣說。是名分真菩提。亦名分真止觀分真智斷。究竟即菩提者。等覺一轉入於妙覺。智光圓滿不復可增。名菩提果。大涅槃斷更無可斷。名果果。等覺不通唯佛能通。過茶無道可說。故名究竟菩提。亦名究竟止觀。總以譬譬之。譬如貧人家有寶藏而無知者。知識示之即得知也。耘除草穢而掘出之漸漸得近近已。藏開盡取用之。合六喻可解(云云)。問。釋論五菩提意云何。答。論竪判別位。今竪判圓位。會之發心對名字。伏心對觀行。明心對相似。出到對分真。無上對究竟。又用彼名名圓位。發心是十住。伏心是十行。問。住已斷。行云何伏。答。此用真道伏。例如小乘破見名斷思惟名伏。明心是十迴向。出到是十地。無上是妙覺。又從十住 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○約六即顯是者。為初心是後心是。答。如論焦炷。非初不離初。非後不離後。若智信具足。聞一念即是信故不謗智故不懼。初後皆是。若無信高推聖境非己智分。若無智起增上慢謂己均佛。初後俱非。為此事故須知六即。謂理即。名字即。觀行即。相似即。分真即。究竟即。此六即者。始凡終聖。始凡故除疑怯。終聖故除慢大(云云)。理即者。一念心即如來藏理。如故即空。藏故即假。理故即中。三智一心中具不可思議。如上說。三諦一諦非三非一。一色一香一切法。一切心亦復如是。是名理即是菩提心。亦是理即止觀。即寂名止即照名觀。名字即者。理雖即是日用不知。以未聞三諦全不識佛法。如牛羊眼不解方隅。或從知識或從經卷。聞上所說一實菩提。於名字中通達解了。知一切法皆是佛法。是為名字即菩提。亦是名字止觀。若未聞時處處馳求。既得聞已。攀覓心息名止。但信法性不信其諸名為觀。觀行即是者。若但聞名口說。如蟲食木偶得成字。是蟲不知是字非字。既不通達寧是菩提。必須心觀明了理慧相應。所行如所言。所言如所行。華首云。言說多不行我不以言說。但心行菩提。此心口相應是觀行菩提。釋論四句評聞慧具足。如眼得日照了無僻。觀行亦如是。雖未契理觀心不息。如首楞嚴中射的喻。是名觀行菩提。亦名觀行止觀。恒作此想名觀。餘想息名止(云云)。相似即是菩提者。以其逾觀逾明逾止逾寂。如勤射隣的名相似觀慧。一切世間治生產業不相違背。所有思想籌量皆是先佛經中所說。如六根清淨中說。圓伏無明名止。似中道慧名觀(云云)。分真即者。因相似觀力入銅輪位。初破無明見佛性。開寶藏顯真如。名發心住。乃至等覺。無明微薄智慧轉著。如從初日至十四日。月光垂圓闇垂盡。若人應以佛身得度者。即八相成道。應以九法界身得度者。以普門示現。如經廣說。是名分真菩提。亦名分真止觀分真智斷。究竟即菩提者。等覺一轉入於妙覺。智光圓滿不復可增。名菩提果。大涅槃斷更無可斷。名果果。等覺不通唯佛能通。過茶無道可說。故名究竟菩提。亦名究竟止觀。總以譬譬之。譬如貧人家有寶藏而無知者。知識示之即得知也。耘除草穢而掘出之漸漸得近近已。藏開盡取用之。合六喻可解(云云)。問。釋論五菩提意云何。答。論竪判別位。今竪判圓位。會之發心對名字。伏心對觀行。明心對相似。出到對分真。無上對究竟。又用彼名名圓位。發心是十住。伏心是十行。問。住已斷。行云何伏。答。此用真道伏。例如小乘破見名斷思惟名伏。明心是十迴向。出到是十地。無上是妙覺。又從十住

具五菩提。乃至妙覺究竟五菩提。故地義云。從初一地具諸地功德。即其義也問。何意約圓說六即。答。圓觀諸法皆云六即。故以圓意約一切法悉用六即判位。餘不爾故不用之。當其教用之胡為不得。而淺近非教正意也。然上來簡非。先約苦諦升沈世間簡耳。次約四諦智曲拙淺近簡耳。次約四弘行願。次約六即位。展轉深細方乃顯是。故知明月神珠在九重淵內驪龍頷下。有志有德方乃致之。豈如世人麁淺浮虛。競執瓦石草木妄謂為寶。末學膚受太無所知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具五菩提。乃至妙覺究竟五菩提。故地義云。從初一地具諸地功德。即其義也問。何意約圓說六即。答。圓觀諸法皆云六即。故以圓意約一切法悉用六即判位。餘不爾故不用之。當其教用之胡為不得。而淺近非教正意也。然上來簡非。先約苦諦升沈世間簡耳。次約四諦智曲拙淺近簡耳。次約四弘行願。次約六即位。展轉深細方乃顯是。故知明月神珠在九重淵內驪龍頷下。有志有德方乃致之。豈如世人麁淺浮虛。競執瓦石草木妄謂為寶。末學膚受太無所知。