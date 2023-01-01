慈悲道場懺法卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場懺法卷第十

菩薩迴向法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向法

今日道場同業大眾。相與已得捍勞忍苦。修如是等無量善根。宜復人人起如是念。我所修習善根。悉以饒益一切眾生。令諸眾生究竟清淨。以此所修懺悔善根。令一切眾生皆悉滅除地獄餓鬼畜生閻羅王等無量苦惱。以此懺法為諸眾生。作大舍令滅苦陰。作大護令脫煩惱。作歸依令離恐怖。作止趣令至智地。作安隱令得究竟安隱處。作大明令滅癡闇。作大燈令得安住究竟明淨。作大導師令入方便法得淨智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已得捍勞忍苦。修如是等無量善根。宜復人人起如是念。我所修習善根。悉以饒益一切眾生。令諸眾生究竟清淨。以此所修懺悔善根。令一切眾生皆悉滅除地獄餓鬼畜生閻羅王等無量苦惱。以此懺法為諸眾生。作大舍令滅苦陰。作大護令脫煩惱。作歸依令離恐怖。作止趣令至智地。作安隱令得究竟安隱處。作大明令滅癡闇。作大燈令得安住究竟明淨。作大導師令入方便法得淨智身。

今日道場同業大眾。如此諸法。是菩薩摩訶薩為怨親故。以諸善根同共迴向。一切眾生等無差別。入平等觀無怨親想。常以愛眼視諸眾生。若眾生懷恨於菩薩起惡逆心者。菩薩為真善知識。善調伏心為說深法。譬如大海一切眾毒所不能壞。菩薩亦爾。愚癡無智不知報恩。如是眾生起無量惡。不能動亂菩薩道心。譬如皎日普照眾生不為無目而隱光明。菩薩道心亦復如是。不為惡者而生退沒。不以眾生難調伏故退捨善根。菩薩摩訶薩於諸善根信心清淨長養大悲。以諸善根普為眾生深心迴向。非但口言。於諸眾生皆發歡喜心。明淨心。柔軟心。慈悲心。愛念心。攝取心。饒益心。安樂心。最勝心。以諸善根迴向。菩薩摩訶薩發如是善根迴向。我等今日亦應仰學如是迴向心念口言。若我所有迴向功德。令諸眾生得清淨趣。得清淨生功德滿足。一切世間無能壞者。功德智慧無有窮極。身口意業具足莊嚴常見諸佛。以不壞信聽受正法。離諸疑網憶持不忘。淨身口業心常安住。勝妙善根永離貧乏七財充滿。修學一切菩薩所學。得諸善根成就平等。得妙解脫一切種智。於諸眾生得慈愛眼。身根清淨言辭辯慧。發起諸善心無染著。入甚深法攝取一切。同住諸佛住無所住。所有迴向悉如十方菩薩摩訶薩所發迴向。廣大如法性。究竟如虛空。願(某甲)等得如所願滿菩提願。四生六道同得如願。重復增到五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。如此諸法。是菩薩摩訶薩為怨親故。以諸善根同共迴向。一切眾生等無差別。入平等觀無怨親想。常以愛眼視諸眾生。若眾生懷恨於菩薩起惡逆心者。菩薩為真善知識。善調伏心為說深法。譬如大海一切眾毒所不能壞。菩薩亦爾。愚癡無智不知報恩。如是眾生起無量惡。不能動亂菩薩道心。譬如皎日普照眾生不為無目而隱光明。菩薩道心亦復如是。不為惡者而生退沒。不以眾生難調伏故退捨善根。菩薩摩訶薩於諸善根信心清淨長養大悲。以諸善根普為眾生深心迴向。非但口言。於諸眾生皆發歡喜心。明淨心。柔軟心。慈悲心。愛念心。攝取心。饒益心。安樂心。最勝心。以諸善根迴向。菩薩摩訶薩發如是善根迴向。我等今日亦應仰學如是迴向心念口言。若我所有迴向功德。令諸眾生得清淨趣。得清淨生功德滿足。一切世間無能壞者。功德智慧無有窮極。身口意業具足莊嚴常見諸佛。以不壞信聽受正法。離諸疑網憶持不忘。淨身口業心常安住。勝妙善根永離貧乏七財充滿。修學一切菩薩所學。得諸善根成就平等。得妙解脫一切種智。於諸眾生得慈愛眼。身根清淨言辭辯慧。發起諸善心無染著。入甚深法攝取一切。同住諸佛住無所住。所有迴向悉如十方菩薩摩訶薩所發迴向。廣大如法性。究竟如虛空。願(某甲)等得如所願滿菩提願。四生六道同得如願。重復增到五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無威德佛 南無見明佛 南無善行報佛 南無善喜佛 南無無憂佛 南無寶明佛 南無威儀佛 南無樂福德佛 南無功德海佛 南無盡相佛 南無斷魔佛 南無盡魔佛 南無過衰道佛 南無不壞意佛 南無水王佛 南無淨魔佛 南無眾生王佛 南無愛明佛 南無菩提相佛 南無智音佛 南無常精進菩薩 南無不休息菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無威德佛 南無見明佛 南無善行報佛 南無善喜佛 南無無憂佛 南無寶明佛 南無威儀佛 南無樂福德佛 南無功德海佛 南無盡相佛 南無斷魔佛 南無盡魔佛 南無過衰道佛 南無不壞意佛 南無水王佛 南無淨魔佛 南無眾生王佛 南無愛明佛 南無菩提相佛 南無智音佛 南無常精進菩薩 南無不休息菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲力同加攝受。令迴向心具足成就。(某甲)等若具有無量大惡罪業。應受無量無邊楚毒。於惡道中不能自拔。違今日發菩提心。違菩提行。違菩提願者。願十方大地菩薩一切聖人。以慈悲心不違本願。助(某甲)等於彼三惡道中。救諸眾生令得解脫。願不以苦故捨離眾生為我。荷負重擔滿平等願。度脫一切眾生生老病死愁憂苦惱無量諸難。令諸眾生悉得清淨。具足善根究竟解脫。捨離眾魔遠惡知識。親近善友真善眷屬。成就淨業盡滅眾苦。具足菩薩無量行願。見佛歡喜得一切智。還復度脫一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲力同加攝受。令迴向心具足成就。(某甲)等若具有無量大惡罪業。應受無量無邊楚毒。於惡道中不能自拔。違今日發菩提心。違菩提行。違菩提願者。願十方大地菩薩一切聖人。以慈悲心不違本願。助(某甲)等於彼三惡道中。救諸眾生令得解脫。願不以苦故捨離眾生為我。荷負重擔滿平等願。度脫一切眾生生老病死愁憂苦惱無量諸難。令諸眾生悉得清淨。具足善根究竟解脫。捨離眾魔遠惡知識。親近善友真善眷屬。成就淨業盡滅眾苦。具足菩薩無量行願。見佛歡喜得一切智。還復度脫一切眾生。

已迴向竟次應於六根發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已迴向竟次應於六根發願。

發願第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願第四

又願今日道場同業大眾。各自發如是願。尋眾惡所起皆緣六根。是為六根眾禍之本。雖為禍本。亦能招致無量福業。故勝鬘經言。守護六根淨身口意。以此義證生善之本。故於六根發大誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願今日道場同業大眾。各自發如是願。尋眾惡所起皆緣六根。是為六根眾禍之本。雖為禍本。亦能招致無量福業。故勝鬘經言。守護六根淨身口意。以此義證生善之本。故於六根發大誓願。

初發眼根願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發眼根願

願今日道場同業大眾。廣及十方四生六道一切眾生。從今日去乃至菩提。眼常不見貪欲無厭詐幻之色。不見諂諛曲媚佞會之色。不見玄黃朱紫惑人之色。不見瞋恚鬪諍醜狀之色。不見打扑苦惱損他之色。不見屠裂傷毀眾生之色。不見愚癡無信疑闇之色。不見無謙無敬驕慢之色。不見九十六種邪見之色眼常不見如是一切眾惡不善之色願眼常見一切十方常住法身湛然之色。常見三十二相紫磨金色。常見八十種好隨形之色。常見諸天諸仙奉寶來獻散華之色。常見口出五種色光說法度人之色。常見分身散體遍滿十方之色。常見諸佛放肉髻光感有緣來會之色。又願眼常見十方菩薩辟支羅漢眾聖之色。常得與諸眾生及諸眷屬觀佛之色。常見眾善無教假色。常見七覺淨華之色。常見解脫妙果之色。常見今日道場大眾歡喜讚法頂受之色。常見四眾圍繞聽法渴仰之色。常見一切布施持戒忍辱精進之色。常見一切靜默禪思修智慧之色。常見一切眾生得無生忍現前受記歡喜之色。常見一切登金剛慧斷無明闇補處之色。常見一切沐浴法流不退之色。已發眼根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願今日道場同業大眾。廣及十方四生六道一切眾生。從今日去乃至菩提。眼常不見貪欲無厭詐幻之色。不見諂諛曲媚佞會之色。不見玄黃朱紫惑人之色。不見瞋恚鬪諍醜狀之色。不見打扑苦惱損他之色。不見屠裂傷毀眾生之色。不見愚癡無信疑闇之色。不見無謙無敬驕慢之色。不見九十六種邪見之色眼常不見如是一切眾惡不善之色願眼常見一切十方常住法身湛然之色。常見三十二相紫磨金色。常見八十種好隨形之色。常見諸天諸仙奉寶來獻散華之色。常見口出五種色光說法度人之色。常見分身散體遍滿十方之色。常見諸佛放肉髻光感有緣來會之色。又願眼常見十方菩薩辟支羅漢眾聖之色。常得與諸眾生及諸眷屬觀佛之色。常見眾善無教假色。常見七覺淨華之色。常見解脫妙果之色。常見今日道場大眾歡喜讚法頂受之色。常見四眾圍繞聽法渴仰之色。常見一切布施持戒忍辱精進之色。常見一切靜默禪思修智慧之色。常見一切眾生得無生忍現前受記歡喜之色。常見一切登金剛慧斷無明闇補處之色。常見一切沐浴法流不退之色。已發眼根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善寂佛 南無梵命佛 南無智喜佛 南無神相佛 南無如眾王佛 南無持地佛 南無愛日佛 南無羅睺月佛 南無華明佛 南無藥師佛 南無持勢力佛 南無福德明佛 南無喜明佛 南無好音佛 南無法自在佛 南無梵音佛 南無妙音菩薩 南無大勢至菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善寂佛 南無梵命佛 南無智喜佛 南無神相佛 南無如眾王佛 南無持地佛 南無愛日佛 南無羅睺月佛 南無華明佛 南無藥師佛 南無持勢力佛 南無福德明佛 南無喜明佛 南無好音佛 南無法自在佛 南無梵音佛 南無妙音菩薩 南無大勢至菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加覆護。令(某甲)等得如所願滿菩提願(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加覆護。令(某甲)等得如所願滿菩提願(一拜)。

次發耳根願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次發耳根願

又願今日道場同業大眾。廣及十方四生六道一切眾生。從今日去乃至菩提。耳常不聞啼哭愁苦悲泣之聲。不聞無間地獄受苦之聲。不聞鑊湯雷沸振響之聲。不聞刀山劍樹鋒刃割裂之聲。不聞十八地獄間隔無量苦楚之聲。又願從今日去耳常不聞餓鬼飢渴熱惱求食不得之聲。不聞餓鬼行動節間火然作五百車聲。又願從今日去耳常不聞畜生身大五百由旬為諸小虫噆食苦痛之聲。不聞抵債不還生馲駝驢馬牛身常負重鞭杖楚撻困苦之聲。耳常不聞愛別離怨憎會等八苦之聲。不聞四百四病苦報之聲。不聞一切諸惡不善之聲。不聞鐘鈴螺鼓琴瑟箜篌琳瑯玉珮惑人之聲。唯願一切眾生從今日去。耳常得聞諸佛說法八種音聲。常聞無常苦空無我之聲。常聞八萬四千波羅蜜聲。常聞假名諸法無性之聲。常聞諸佛一音說法各得解聲。常聞一切眾生皆有佛性法身常住不滅之聲。常聞十地菩薩忍音修進之聲。常聞得無生解善入佛慧出三界之聲。常聞諸法身菩薩入法流水真俗並觀念念具足萬行之聲。常聞十方辟支羅漢四果之聲。常聞帝釋為諸天說般若之聲。常聞十地補處大士在兜率宮說法不退轉地行之聲。常聞萬善同歸得佛之聲。常聞諸佛讚歎一切眾生能行十善隨喜之聲。願諸眾生常聞諸佛讚言善哉是人不久成佛之聲。已發耳根願竟。相與至心五體投地。重復歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願今日道場同業大眾。廣及十方四生六道一切眾生。從今日去乃至菩提。耳常不聞啼哭愁苦悲泣之聲。不聞無間地獄受苦之聲。不聞鑊湯雷沸振響之聲。不聞刀山劍樹鋒刃割裂之聲。不聞十八地獄間隔無量苦楚之聲。又願從今日去耳常不聞餓鬼飢渴熱惱求食不得之聲。不聞餓鬼行動節間火然作五百車聲。又願從今日去耳常不聞畜生身大五百由旬為諸小虫噆食苦痛之聲。不聞抵債不還生馲駝驢馬牛身常負重鞭杖楚撻困苦之聲。耳常不聞愛別離怨憎會等八苦之聲。不聞四百四病苦報之聲。不聞一切諸惡不善之聲。不聞鐘鈴螺鼓琴瑟箜篌琳瑯玉珮惑人之聲。唯願一切眾生從今日去。耳常得聞諸佛說法八種音聲。常聞無常苦空無我之聲。常聞八萬四千波羅蜜聲。常聞假名諸法無性之聲。常聞諸佛一音說法各得解聲。常聞一切眾生皆有佛性法身常住不滅之聲。常聞十地菩薩忍音修進之聲。常聞得無生解善入佛慧出三界之聲。常聞諸法身菩薩入法流水真俗並觀念念具足萬行之聲。常聞十方辟支羅漢四果之聲。常聞帝釋為諸天說般若之聲。常聞十地補處大士在兜率宮說法不退轉地行之聲。常聞萬善同歸得佛之聲。常聞諸佛讚歎一切眾生能行十善隨喜之聲。願諸眾生常聞諸佛讚言善哉是人不久成佛之聲。已發耳根願竟。相與至心五體投地。重復歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善業佛 南無意無謬佛 南無大施佛 南無名讚佛 南無眾相佛 南無德流布佛 南無世自在佛 南無德樹佛 南無滅癡佛 南無無量佛 南無善月佛 南無無邊辯相佛 南無寶月菩薩 南無月光菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善業佛 南無意無謬佛 南無大施佛 南無名讚佛 南無眾相佛 南無德流布佛 南無世自在佛 南無德樹佛 南無滅癡佛 南無無量佛 南無善月佛 南無無邊辯相佛 南無寶月菩薩 南無月光菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。

次發鼻根願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次發鼻根願

又願今日道場同業大眾。廣及六道一切眾生。從今日去乃至菩提。鼻常不聞殺生嗞味飲食之氣。不聞畋獵放火燒害眾生之氣。不聞蒸煮熬炙眾生之氣。不聞三十六物革囊臭處之氣。不聞錦綺羅縠惑人之氣。又願鼻不聞地獄剝裂燋爛之氣。不聞餓鬼飢渴飲食糞穢膿血之氣。不聞畜生腥臊不淨之氣。不聞病臥床席無人看視瘡壞難近之氣。不聞大小便利臭穢之氣。不聞死屍膖脹虫食爛壞之氣。唯願大眾六道眾生從今日去。鼻常得聞十方世界牛頭旃檀無價之香。常聞優曇鉢羅五色華香。常聞歡喜園中諸樹華香。常聞兜率天宮說法時香。常聞妙法堂上遊戲時香。常聞十方眾生行五戒十善六念之香。常聞一切七方便人十六行香。常聞十方辟支學無學人眾德之香。常聞四果四向得無漏香。常聞無量菩薩歡喜離垢發光焰慧難勝遠行現前不動善慧法雲之香。常聞眾聖戒定慧解脫解脫知見五分法身之香。常聞諸佛菩提之香。常聞三十七品十二緣觀六度之香。常聞大悲三念十力四無所畏十八不共法香。常聞八萬四千諸波羅蜜香。常聞十方無量妙極法身常住之香。已發鼻根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願今日道場同業大眾。廣及六道一切眾生。從今日去乃至菩提。鼻常不聞殺生嗞味飲食之氣。不聞畋獵放火燒害眾生之氣。不聞蒸煮熬炙眾生之氣。不聞三十六物革囊臭處之氣。不聞錦綺羅縠惑人之氣。又願鼻不聞地獄剝裂燋爛之氣。不聞餓鬼飢渴飲食糞穢膿血之氣。不聞畜生腥臊不淨之氣。不聞病臥床席無人看視瘡壞難近之氣。不聞大小便利臭穢之氣。不聞死屍膖脹虫食爛壞之氣。唯願大眾六道眾生從今日去。鼻常得聞十方世界牛頭旃檀無價之香。常聞優曇鉢羅五色華香。常聞歡喜園中諸樹華香。常聞兜率天宮說法時香。常聞妙法堂上遊戲時香。常聞十方眾生行五戒十善六念之香。常聞一切七方便人十六行香。常聞十方辟支學無學人眾德之香。常聞四果四向得無漏香。常聞無量菩薩歡喜離垢發光焰慧難勝遠行現前不動善慧法雲之香。常聞眾聖戒定慧解脫解脫知見五分法身之香。常聞諸佛菩提之香。常聞三十七品十二緣觀六度之香。常聞大悲三念十力四無所畏十八不共法香。常聞八萬四千諸波羅蜜香。常聞十方無量妙極法身常住之香。已發鼻根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無梨陀法佛 南無應供養佛 南無度憂佛 南無樂安佛 南無世意佛 南無愛身佛 南無妙足佛 南無優鉢羅佛 南無華纓佛 南無無邊辯光佛 南無信聖佛 南無德精進佛 南無妙德菩薩 南無金剛藏菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無梨陀法佛 南無應供養佛 南無度憂佛 南無樂安佛 南無世意佛 南無愛身佛 南無妙足佛 南無優鉢羅佛 南無華纓佛 南無無邊辯光佛 南無信聖佛 南無德精進佛 南無妙德菩薩 南無金剛藏菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。

次發舌根願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次發舌根願

又願今日道場同業大眾。廣及十方四生。六道一切眾生。從今以去乃至菩提。舌恒不甞傷殺一切眾生身體之味。不甞一切自死之味。不甞生類血髓之味。不甞怨家對主毒藥之味。不甞一切能生貪愛煩惱嗞味之味。願舌恒甞甘露百種美味。恒甞諸自然飲食之味。恒甞香積香飯之味。恒嘗諸佛所食之味。恒甞法身戒定慧之所熏修所現食味。恒嘗法喜禪悅之味。恒甞無量功德滋治慧命甜和之味。恒甞解脫一味等味。恒甞諸佛泥洹至樂最上勝味之味。已發舌根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願今日道場同業大眾。廣及十方四生。六道一切眾生。從今以去乃至菩提。舌恒不甞傷殺一切眾生身體之味。不甞一切自死之味。不甞生類血髓之味。不甞怨家對主毒藥之味。不甞一切能生貪愛煩惱嗞味之味。願舌恒甞甘露百種美味。恒甞諸自然飲食之味。恒甞香積香飯之味。恒嘗諸佛所食之味。恒甞法身戒定慧之所熏修所現食味。恒嘗法喜禪悅之味。恒甞無量功德滋治慧命甜和之味。恒甞解脫一味等味。恒甞諸佛泥洹至樂最上勝味之味。已發舌根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無真實佛 南無天主佛 南無高音佛 南無信淨佛 南無婆耆羅陀佛 南無福德意佛 南無焰熾佛 南無無邊德佛 南無聚成佛 南無師子遊佛 南無不動佛 南無信清淨佛 南無虛空藏菩薩 南無薩陀波輪菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無真實佛 南無天主佛 南無高音佛 南無信淨佛 南無婆耆羅陀佛 南無福德意佛 南無焰熾佛 南無無邊德佛 南無聚成佛 南無師子遊佛 南無不動佛 南無信清淨佛 南無虛空藏菩薩 南無薩陀波輪菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力哀愍覆護。令(某甲)等得如所願滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力哀愍覆護。令(某甲)等得如所願滿菩提願。

次發身根願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次發身根願

又願今日道場同業大眾。廣及十方一切眾生。從今日去乃至菩提。身常不覺五欲邪媚之觸。不覺鑊湯爐炭寒氷等觸。不覺餓鬼頭上火然烊銅灌口焦爛之觸。不覺畜生剝裂苦楚之觸。不覺四百四病諸苦之觸。不覺大熱大寒難耐之觸。不覺蚊蚋蚤𧈲諸虫之觸。不覺刀杖毒藥加害之觸。不覺飢渴困苦一切諸觸。願身常覺諸天妙衣之觸。常覺自然甘露之觸。常覺清涼不寒不熱之觸。常覺不飢不渴無病無惱休強之觸。常覺臥安覺安無憂無怖之觸。常覺十方諸佛淨土微風吹身之觸。常覺十方諸佛淨國七寶浴池洗蕩身心之觸。常覺無老病死諸苦之觸。常覺飛行自在與諸菩薩聽法之觸。常覺諸佛涅槃八自在觸。已發身根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願今日道場同業大眾。廣及十方一切眾生。從今日去乃至菩提。身常不覺五欲邪媚之觸。不覺鑊湯爐炭寒氷等觸。不覺餓鬼頭上火然烊銅灌口焦爛之觸。不覺畜生剝裂苦楚之觸。不覺四百四病諸苦之觸。不覺大熱大寒難耐之觸。不覺蚊蚋蚤𧈲諸虫之觸。不覺刀杖毒藥加害之觸。不覺飢渴困苦一切諸觸。願身常覺諸天妙衣之觸。常覺自然甘露之觸。常覺清涼不寒不熱之觸。常覺不飢不渴無病無惱休強之觸。常覺臥安覺安無憂無怖之觸。常覺十方諸佛淨土微風吹身之觸。常覺十方諸佛淨國七寶浴池洗蕩身心之觸。常覺無老病死諸苦之觸。常覺飛行自在與諸菩薩聽法之觸。常覺諸佛涅槃八自在觸。已發身根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無行明佛 南無龍音佛 南無持輪佛 南無財成佛 南無世愛佛 南無法名佛 南無無量寶名佛 南無雲相佛 南無慧道佛 南無妙香佛 南無虛空音佛 南無虛空佛 南無越三界菩薩 南無跋陀婆羅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無行明佛 南無龍音佛 南無持輪佛 南無財成佛 南無世愛佛 南無法名佛 南無無量寶名佛 南無雲相佛 南無慧道佛 南無妙香佛 南無虛空音佛 南無虛空佛 南無越三界菩薩 南無跋陀婆羅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力覆護攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力覆護攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。

次發意根願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次發意根願

又願今日道場同業大眾。廣及十方一切眾生。從今日去乃至菩提。意常得知貪欲瞋恚愚癡為患。常知身殺盜婬妄言綺語兩舌惡口為患。常知殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合眾是無間罪。常知謗佛法僧不信因果人死更生報應之法。常知遠惡知識親近善友。常知諮受九十六種邪師之法為非。常知三漏五蓋十纏之法是障。常知三途可畏生死酷劇苦報之處。願意常知一切眾生皆有佛性。常知諸佛是大慈悲父無上醫王。一切尊法為諸眾生病之良藥。一切賢聖為諸眾生看病之母。願意常知歸依三寶應受五戒次行十善。如是等法能招天上人中勝報。常知未免生死應修七方便觀腝頂法等。常知應行無漏苦忍十六聖心。先修十六行觀觀四真諦。常知四諦平等無相故成四果。常知總相別相一切種法。常知十二因緣三世因果輪轉無有休息。常知修行六度八萬諸行。常知斷除八萬四千塵勞。常知體會無生必斷生死。常知十住階品次第具足。常知以金剛心斷無明闇得無上果。常知體極一照萬德圓備累患都盡成大涅槃。常知佛地十力四無所畏十八不共無量功德無量善法。已發意根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願今日道場同業大眾。廣及十方一切眾生。從今日去乃至菩提。意常得知貪欲瞋恚愚癡為患。常知身殺盜婬妄言綺語兩舌惡口為患。常知殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合眾是無間罪。常知謗佛法僧不信因果人死更生報應之法。常知遠惡知識親近善友。常知諮受九十六種邪師之法為非。常知三漏五蓋十纏之法是障。常知三途可畏生死酷劇苦報之處。願意常知一切眾生皆有佛性。常知諸佛是大慈悲父無上醫王。一切尊法為諸眾生病之良藥。一切賢聖為諸眾生看病之母。願意常知歸依三寶應受五戒次行十善。如是等法能招天上人中勝報。常知未免生死應修七方便觀腝頂法等。常知應行無漏苦忍十六聖心。先修十六行觀觀四真諦。常知四諦平等無相故成四果。常知總相別相一切種法。常知十二因緣三世因果輪轉無有休息。常知修行六度八萬諸行。常知斷除八萬四千塵勞。常知體會無生必斷生死。常知十住階品次第具足。常知以金剛心斷無明闇得無上果。常知體極一照萬德圓備累患都盡成大涅槃。常知佛地十力四無所畏十八不共無量功德無量善法。已發意根願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無天王佛 南無珠淨佛 南無善財佛 南無燈焰佛 南無寶音佛 南無人主王佛 南無羅睺守佛 南無安隱佛 南無師子意佛 南無寶名聞佛 南無得利佛 南無遍見佛 南無馬鳴菩薩 南無龍樹菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無天王佛 南無珠淨佛 南無善財佛 南無燈焰佛 南無寶音佛 南無人主王佛 南無羅睺守佛 南無安隱佛 南無師子意佛 南無寶名聞佛 南無得利佛 南無遍見佛 南無馬鳴菩薩 南無龍樹菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲心哀愍覆護攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲心哀愍覆護攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。

次發口願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次發口願

又願大眾。廣及十方一切眾生。從今日去乃至菩提。口常不毀呰三寶。不謗弘通經人說其過患。不言作善不得樂報作惡不得苦果。不言人死斷滅不復更生。不說無利益損他人事。不說邪見外道所造經書。不教人作十惡業。不教人造五逆業。不稱揚人惡。不言俗間無趣好戲笑事。不教人僻信邪鬼神。不評論人物好醜。不瞋罵父母師長善友。不勸人造罪。不斷人作福。願口常讚歎三寶。讚歎弘通法人說其功德。示人善惡果報。常說悟人身死神明不滅。常發善言使人利益。常說如來尊經十二部。常言一切眾生皆有佛性當得常樂我淨。常教人孝事父母恭敬師長。常勸人歸依三寶受持五戒十善六念。常讚誦經典唄說諸善。常教人近善知識遠惡知識。願口常說十住佛地無量功德。使人修淨土行莊嚴極果。常教人勤禮三寶。常教人建立形像修諸供養。常教人作諸善事如救頭然。常教人救窮濟苦無暫停息。已發口願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願大眾。廣及十方一切眾生。從今日去乃至菩提。口常不毀呰三寶。不謗弘通經人說其過患。不言作善不得樂報作惡不得苦果。不言人死斷滅不復更生。不說無利益損他人事。不說邪見外道所造經書。不教人作十惡業。不教人造五逆業。不稱揚人惡。不言俗間無趣好戲笑事。不教人僻信邪鬼神。不評論人物好醜。不瞋罵父母師長善友。不勸人造罪。不斷人作福。願口常讚歎三寶。讚歎弘通法人說其功德。示人善惡果報。常說悟人身死神明不滅。常發善言使人利益。常說如來尊經十二部。常言一切眾生皆有佛性當得常樂我淨。常教人孝事父母恭敬師長。常勸人歸依三寶受持五戒十善六念。常讚誦經典唄說諸善。常教人近善知識遠惡知識。願口常說十住佛地無量功德。使人修淨土行莊嚴極果。常教人勤禮三寶。常教人建立形像修諸供養。常教人作諸善事如救頭然。常教人救窮濟苦無暫停息。已發口願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無世華佛 南無高頂佛 南無無偏辯才佛 南無差別知見佛 南無師子牙佛 南無梨陀步佛 南無福德佛 南無法燈善佛 南無目犍連佛 南無無憂國佛 南無意思佛 南無樂菩提佛 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無世華佛 南無高頂佛 南無無偏辯才佛 南無差別知見佛 南無師子牙佛 南無梨陀步佛 南無福德佛 南無法燈善佛 南無目犍連佛 南無無憂國佛 南無意思佛 南無樂菩提佛 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力覆護攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力覆護攝受。令(某甲)等得如所願滿菩提願。

諸行法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行法門

又願十方盡虛空界四生六道一切眾生。從今發願之後。各能具足諸行法門。篤信三寶愛敬法門。不懷疑惑堅固法門。欲斷起惡勤懺法門。欲願清淨念悔法門。自心清淨護身法門。永淨四事護口法門。不毀三業護意法門。具足所願菩提法門。第一不害悲心法門。化使立德慈心法門。不毀他人歡喜法門。不欺他人至誠法門。欲滅三途三寶法門。終不虛妄真實法門。不慢彼我捨害法門。無有猶預棄結法門。斷鬪訟意無諍法門。奉行平等應正法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願十方盡虛空界四生六道一切眾生。從今發願之後。各能具足諸行法門。篤信三寶愛敬法門。不懷疑惑堅固法門。欲斷起惡勤懺法門。欲願清淨念悔法門。自心清淨護身法門。永淨四事護口法門。不毀三業護意法門。具足所願菩提法門。第一不害悲心法門。化使立德慈心法門。不毀他人歡喜法門。不欺他人至誠法門。欲滅三途三寶法門。終不虛妄真實法門。不慢彼我捨害法門。無有猶預棄結法門。斷鬪訟意無諍法門。奉行平等應正法門。

又願眾生具足如是無量法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願眾生具足如是無量法門。

心趣法門觀心如幻。意斷法門捨不善本。神足法門身心輕便。信根法門不願退根。進根法門不捨善軛。念根法門善造道業。定根法門攝心正道。慧根法門觀無常空。信力法門越魔威勢。進力法門一去不還。念力法門未曾忘捨。定力法門滅眾妄想。慧力法門周旋往來。進覺法門積行佛道。正定法門逮得三昧。淨性法門不樂餘乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心趣法門觀心如幻。意斷法門捨不善本。神足法門身心輕便。信根法門不願退根。進根法門不捨善軛。念根法門善造道業。定根法門攝心正道。慧根法門觀無常空。信力法門越魔威勢。進力法門一去不還。念力法門未曾忘捨。定力法門滅眾妄想。慧力法門周旋往來。進覺法門積行佛道。正定法門逮得三昧。淨性法門不樂餘乘。

願諸眾生悉具菩薩摩訶薩諸如是等八萬法門。清淨佛土勸化慳嫉。悉度眾惡八難之處。攝諸諍訟瞋恚之人。勤行眾善攝懈怠者。定意神通攝諸亂想。已發願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸眾生悉具菩薩摩訶薩諸如是等八萬法門。清淨佛土勸化慳嫉。悉度眾惡八難之處。攝諸諍訟瞋恚之人。勤行眾善攝懈怠者。定意神通攝諸亂想。已發願竟。相與至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無法天敬佛 南無斷勢力佛 南無極勢力佛 南無慧華佛 南無堅音佛 南無安樂佛 南無妙義佛 南無愛淨佛 南無慚愧顏佛 南無妙髻佛 南無欲樂佛 南無樓志佛 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無法天敬佛 南無斷勢力佛 南無極勢力佛 南無慧華佛 南無堅音佛 南無安樂佛 南無妙義佛 南無愛淨佛 南無慚愧顏佛 南無妙髻佛 南無欲樂佛 南無樓志佛 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力救護攝受。令三界六道四生眾生。以今慈悲道場懺法發心發願功德因緣。各各具足功德智慧。以神通力隨心自在已發願意次應囑累流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力救護攝受。令三界六道四生眾生。以今慈悲道場懺法發心發願功德因緣。各各具足功德智慧。以神通力隨心自在已發願意次應囑累流通。

囑累第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累第五

今日道場同業大眾。相與已為六道四生眾生發誓願竟。次以眾生付囑諸大菩薩。願以慈悲心同加攝受。以今懺悔發願功德因緣。令一切眾生悉皆樂求無上福田。深信施佛有無量報。令一切眾生一心向佛。具得無量清淨果報。願一切眾生於諸佛所無慳悋心。具足大施無所愛惜。又願一切眾生於諸佛所修無上福田。離二乘願行菩薩道。得諸如來無礙解脫一切種智。又願一切眾生於諸佛所種無盡善根。得佛無量功德智慧。又願一切眾生攝取深慧。具足清淨無上智王。又願一切眾生所遊自在。得諸如來至一切處無礙神力。又願一切眾生攝取大乘。得無量種智安住不動。又願一切眾生具足成就第一福田。皆能出生一切智地。又願一切眾生於一切佛無嫌恨心。種諸善根樂求佛智。又願一切眾生以妙方便。往詣一切莊嚴佛剎。於一念中。深入法界而無疲倦。又願一切眾生得無比身。盡能遍遊十方世界而無疲厭。又願一切眾生成廣大身得隨意行。得一切佛神力莊嚴究竟彼岸。於一念中顯現如來自在神力遍虛空界。已發如是大願竟。廣大如法性。究竟如虛空。願一切眾生得如所願滿菩提願。相與至心五體投地。(某甲)等若受苦報不能救眾生者。以眾生囑累。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已為六道四生眾生發誓願竟。次以眾生付囑諸大菩薩。願以慈悲心同加攝受。以今懺悔發願功德因緣。令一切眾生悉皆樂求無上福田。深信施佛有無量報。令一切眾生一心向佛。具得無量清淨果報。願一切眾生於諸佛所無慳悋心。具足大施無所愛惜。又願一切眾生於諸佛所修無上福田。離二乘願行菩薩道。得諸如來無礙解脫一切種智。又願一切眾生於諸佛所種無盡善根。得佛無量功德智慧。又願一切眾生攝取深慧。具足清淨無上智王。又願一切眾生所遊自在。得諸如來至一切處無礙神力。又願一切眾生攝取大乘。得無量種智安住不動。又願一切眾生具足成就第一福田。皆能出生一切智地。又願一切眾生於一切佛無嫌恨心。種諸善根樂求佛智。又願一切眾生以妙方便。往詣一切莊嚴佛剎。於一念中。深入法界而無疲倦。又願一切眾生得無比身。盡能遍遊十方世界而無疲厭。又願一切眾生成廣大身得隨意行。得一切佛神力莊嚴究竟彼岸。於一念中顯現如來自在神力遍虛空界。已發如是大願竟。廣大如法性。究竟如虛空。願一切眾生得如所願滿菩提願。相與至心五體投地。(某甲)等若受苦報不能救眾生者。以眾生囑累。

無量無邊盡虛空界無生法身菩薩 無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩 無量無邊盡虛空界發心菩薩 興正法馬鳴大師菩薩 興像法龍樹大師菩薩 十方盡虛空界無邊身菩薩 十方盡虛空界救苦觀世音菩薩 文殊師利菩薩 普賢菩薩 師子遊戲菩薩 師子奮迅菩薩 師子幡菩薩 師子作菩薩 堅勇精進菩薩 金剛慧菩薩 棄陰蓋菩薩 寂根菩薩 慧上菩薩 常不離世菩薩 藥王菩薩 藥上菩薩 虛空藏菩薩 金剛藏菩薩 常精進菩薩 不休息菩薩 妙音菩薩 妙德菩薩 寶月菩薩 月光菩薩 薩陀波輪菩薩 越三界菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊盡虛空界無生法身菩薩 無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩 無量無邊盡虛空界發心菩薩 興正法馬鳴大師菩薩 興像法龍樹大師菩薩 十方盡虛空界無邊身菩薩 十方盡虛空界救苦觀世音菩薩 文殊師利菩薩 普賢菩薩 師子遊戲菩薩 師子奮迅菩薩 師子幡菩薩 師子作菩薩 堅勇精進菩薩 金剛慧菩薩 棄陰蓋菩薩 寂根菩薩 慧上菩薩 常不離世菩薩 藥王菩薩 藥上菩薩 虛空藏菩薩 金剛藏菩薩 常精進菩薩 不休息菩薩 妙音菩薩 妙德菩薩 寶月菩薩 月光菩薩 薩陀波輪菩薩 越三界菩薩

又復囑累如是十方盡虛空界一切菩薩。願諸菩薩摩訶薩。以本願力誓度眾生力。攝受十方無窮無盡一切眾生。願菩薩摩訶薩。不捨一切眾生同善知識無分別相願一切眾生知菩薩恩親近供養。願諸菩薩慈愍攝受。令諸眾生得正直心。隨逐菩薩不相遠離。願一切眾生隨菩薩教不生違反。得堅固心不捨善知識。離一切垢心不可壞。令諸眾生為善知識不惜身命。悉捨一切不違其教。令諸眾生修習大慈遠離諸惡。聞佛正法悉能受持。令諸眾生同諸菩薩善根業報。菩薩行願究竟清淨。具足神通隨意自在。乘於大乘乃至究竟一切種智。於其中間無有懈息。乘智慧乘至安隱處。得無礙乘究竟自在。從始至未歸依三寶斷疑生信懺悔發心。顯果報出地獄。解怨自慶。發願迴向。乃至囑累。所有功德悉以布施十方盡虛空界一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復囑累如是十方盡虛空界一切菩薩。願諸菩薩摩訶薩。以本願力誓度眾生力。攝受十方無窮無盡一切眾生。願菩薩摩訶薩。不捨一切眾生同善知識無分別相願一切眾生知菩薩恩親近供養。願諸菩薩慈愍攝受。令諸眾生得正直心。隨逐菩薩不相遠離。願一切眾生隨菩薩教不生違反。得堅固心不捨善知識。離一切垢心不可壞。令諸眾生為善知識不惜身命。悉捨一切不違其教。令諸眾生修習大慈遠離諸惡。聞佛正法悉能受持。令諸眾生同諸菩薩善根業報。菩薩行願究竟清淨。具足神通隨意自在。乘於大乘乃至究竟一切種智。於其中間無有懈息。乘智慧乘至安隱處。得無礙乘究竟自在。從始至未歸依三寶斷疑生信懺悔發心。顯果報出地獄。解怨自慶。發願迴向。乃至囑累。所有功德悉以布施十方盡虛空界一切眾生。

彌勒世尊現為我證。十方諸佛哀愍覆護。所悔所願皆得成就。願諸眾生同慈悲父俱生此國。預在初會聞法悟道。功德智慧一切具足。與諸菩薩等無有異。入金剛心成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒世尊現為我證。十方諸佛哀愍覆護。所悔所願皆得成就。願諸眾生同慈悲父俱生此國。預在初會聞法悟道。功德智慧一切具足。與諸菩薩等無有異。入金剛心成等正覺。

讚佛呪願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛呪願

多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀三德具足。度人無量拔生死苦。以今懺悔禮佛功德因緣。願諸眾生各各具足。得如所願滿菩提。願(某甲)等今日所發誓願。悉同十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩所有誓願。不可窮盡。我今誓願亦復如是。廣大如法性。究竟如虛空。窮未來際盡一切劫。眾生不可盡。我願不可盡。世界不可盡。我願不可盡。虛空不可盡。我願不可盡。法性不可盡。我願不可盡。涅槃不可盡。我願不可盡。佛出世不可盡。我願不可盡。諸佛智慧不可盡。我願不可盡。心緣不可盡。我願不可盡。起智不可盡。我願不可盡。世間道種法道種智慧道種不可盡。我願不可盡。若十種可盡。我願乃可盡。一切和南三乘聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀三德具足。度人無量拔生死苦。以今懺悔禮佛功德因緣。願諸眾生各各具足。得如所願滿菩提。願(某甲)等今日所發誓願。悉同十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩所有誓願。不可窮盡。我今誓願亦復如是。廣大如法性。究竟如虛空。窮未來際盡一切劫。眾生不可盡。我願不可盡。世界不可盡。我願不可盡。虛空不可盡。我願不可盡。法性不可盡。我願不可盡。涅槃不可盡。我願不可盡。佛出世不可盡。我願不可盡。諸佛智慧不可盡。我願不可盡。心緣不可盡。我願不可盡。起智不可盡。我願不可盡。世間道種法道種智慧道種不可盡。我願不可盡。若十種可盡。我願乃可盡。一切和南三乘聖眾。