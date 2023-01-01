慈悲道場懺法卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場懺法卷第九

已為人道竟次第三惡道禮佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已為人道竟次第三惡道禮佛。

為阿鼻地獄禮佛第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為阿鼻地獄禮佛第一

今日道場同業大眾。從歸依已來訖此章後。每言萬法雖差功用不一。至於明闇相形唯善與惡。善者則謂人天之勝途。惡者則謂三途之異轍。修仁義則歸於勝。興殘害則墜於劣。其居勝者良由業勝。非諍競之所要。受自然之妙樂。期解脫之逍遙。其墜劣者良由業劣。處火城鐵網之中。食則鐵丸熱鐵。飲則沸石烊銅。年歷踰於造化劫數。等於無窮。又地獄之苦不可親嬰。神離此軀識投彼城。報以刀輪加體償以火磨毀形命不肯促。抱苦長齡縱復獲免。又墮餓鬼口中火出命不全活。從此死已。又墮畜生復受眾苦或負重致遠驅役險難。分布鼎鑊星羅几案。肌肉充饋。命不盡算。實三惡之重苦悲長夜之難。旦而優劣皎然。無能信者。以吾我故。好起疑惑。以疑惑故。多不向善。所以佛言。世有十事死入惡道。意不專善不修功德。貪著飲食如彼餓虎。酖嗜酒味喜懷瞋毒。常習愚癡不受人諫。自任其力辦諸惡事。喜殺眾生凌㑥孤弱。恒黨惡人侵暴他界。有所宣說言不真要。不慈一切起諸惡業。若人如是不久存世。死入惡道。今日道場同業大眾。如佛所言誰能免者。既不能免於地獄中皆有罪分。大眾各各覺悟此意。唯願大眾宜與時競。行菩薩道勤求諸法。利益眾生。一自滅罪。二生他福。此則自利利他。彼我兼利。相與今日。起勇猛心起堅固心起慈悲心。度一切心救眾生心。至坐道場勿忘此願。仰承十方盡虛空界。一切諸佛諸大菩薩。大神通力大慈悲力。解脫地獄力濟度餓鬼力。救拔畜生力大神呪力大威猛力。令(某甲)等所作利益所願成就。等一痛切五體投地。為阿鼻大地獄受苦眾生。乃至十八寒氷地獄。黑闇地獄。十八熱地獄。十八刀輪地獄劍林地獄。火車地獄。沸屎地獄。鑊湯地獄。如是地獄。復有八萬四千地獄眷屬等獄。其中受苦一切眾生。(某甲)等以菩提心以菩提行以菩提願。悉皆代為歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。從歸依已來訖此章後。每言萬法雖差功用不一。至於明闇相形唯善與惡。善者則謂人天之勝途。惡者則謂三途之異轍。修仁義則歸於勝。興殘害則墜於劣。其居勝者良由業勝。非諍競之所要。受自然之妙樂。期解脫之逍遙。其墜劣者良由業劣。處火城鐵網之中。食則鐵丸熱鐵。飲則沸石烊銅。年歷踰於造化劫數。等於無窮。又地獄之苦不可親嬰。神離此軀識投彼城。報以刀輪加體償以火磨毀形命不肯促。抱苦長齡縱復獲免。又墮餓鬼口中火出命不全活。從此死已。又墮畜生復受眾苦或負重致遠驅役險難。分布鼎鑊星羅几案。肌肉充饋。命不盡算。實三惡之重苦悲長夜之難。旦而優劣皎然。無能信者。以吾我故。好起疑惑。以疑惑故。多不向善。所以佛言。世有十事死入惡道。意不專善不修功德。貪著飲食如彼餓虎。酖嗜酒味喜懷瞋毒。常習愚癡不受人諫。自任其力辦諸惡事。喜殺眾生凌㑥孤弱。恒黨惡人侵暴他界。有所宣說言不真要。不慈一切起諸惡業。若人如是不久存世。死入惡道。今日道場同業大眾。如佛所言誰能免者。既不能免於地獄中皆有罪分。大眾各各覺悟此意。唯願大眾宜與時競。行菩薩道勤求諸法。利益眾生。一自滅罪。二生他福。此則自利利他。彼我兼利。相與今日。起勇猛心起堅固心起慈悲心。度一切心救眾生心。至坐道場勿忘此願。仰承十方盡虛空界。一切諸佛諸大菩薩。大神通力大慈悲力。解脫地獄力濟度餓鬼力。救拔畜生力大神呪力大威猛力。令(某甲)等所作利益所願成就。等一痛切五體投地。為阿鼻大地獄受苦眾生。乃至十八寒氷地獄。黑闇地獄。十八熱地獄。十八刀輪地獄劍林地獄。火車地獄。沸屎地獄。鑊湯地獄。如是地獄。復有八萬四千地獄眷屬等獄。其中受苦一切眾生。(某甲)等以菩提心以菩提行以菩提願。悉皆代為歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無大音讚佛 南無淨願佛 南無日天佛 南無樂慧佛 南無攝身佛 南無威德勢佛 南無剎利佛 南無德乘佛 南無上金佛 南無解脫髻佛 南無樂法佛 南無注行佛 南無捨驕慢佛 南無智藏佛 南無梵行佛 南無旃檀佛 南無無憂名佛 南無端嚴身佛 南無相國佛 南無蓮華佛 南無無邊德佛 南無天光佛 南無慧華佛 南無頻頭摩佛 南無智富佛 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無大音讚佛 南無淨願佛 南無日天佛 南無樂慧佛 南無攝身佛 南無威德勢佛 南無剎利佛 南無德乘佛 南無上金佛 南無解脫髻佛 南無樂法佛 南無注行佛 南無捨驕慢佛 南無智藏佛 南無梵行佛 南無旃檀佛 南無無憂名佛 南無端嚴身佛 南無相國佛 南無蓮華佛 南無無邊德佛 南無天光佛 南無慧華佛 南無頻頭摩佛 南無智富佛 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力救拔拯接。阿鼻地獄。乃至黑闇地獄。刀輪地獄火車沸屎。眷屬等獄受苦眾生。以佛力法力。諸菩薩力一切賢聖力。令諸眾生即得解脫。畢竟不復墮於地獄。一切罪障悉得消滅。畢竟不復作地獄業。捨地獄生得淨土生。捨地獄業得智慧命。捨地獄身得金剛身。捨地獄苦得涅槃樂。念地獄苦發菩提心。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙智六神通力如意自在。具足智慧行菩薩道。勇猛精進不休不息。乃至進修滿十地行。入金剛心成等正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力救拔拯接。阿鼻地獄。乃至黑闇地獄。刀輪地獄火車沸屎。眷屬等獄受苦眾生。以佛力法力。諸菩薩力一切賢聖力。令諸眾生即得解脫。畢竟不復墮於地獄。一切罪障悉得消滅。畢竟不復作地獄業。捨地獄生得淨土生。捨地獄業得智慧命。捨地獄身得金剛身。捨地獄苦得涅槃樂。念地獄苦發菩提心。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙智六神通力如意自在。具足智慧行菩薩道。勇猛精進不休不息。乃至進修滿十地行。入金剛心成等正覺(一拜)。

為灰河鐵丸等獄禮佛第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為灰河鐵丸等獄禮佛第二

今日道場同業大眾。重復至誠五體投地。為灰河地獄劍林地獄。刺林地獄銅柱地獄。鐵機地獄鐵網地獄。鐵窟地獄鐵丸地獄。尖石地獄。如是十方盡虛空界一切地獄。今日現受苦一切眾生。(某甲)等以菩提心。普為歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復至誠五體投地。為灰河地獄劍林地獄。刺林地獄銅柱地獄。鐵機地獄鐵網地獄。鐵窟地獄鐵丸地獄。尖石地獄。如是十方盡虛空界一切地獄。今日現受苦一切眾生。(某甲)等以菩提心。普為歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無梵財佛 南無寶手佛 南無淨根佛 南無具足論佛 南無上論佛 南無弗沙佛 南無提沙佛 南無有日佛 南無出泥佛 南無得智佛 南無謨羅佛 南無上吉佛 南無法樂佛 南無求勝佛 南無智慧佛 南無善聖佛 南無網光佛 南無瑠璃藏佛 南無名聞佛 南無利寂佛 南無教化佛 南無日明佛 南無善明佛 南無眾德上明佛 南無寶德佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無梵財佛 南無寶手佛 南無淨根佛 南無具足論佛 南無上論佛 南無弗沙佛 南無提沙佛 南無有日佛 南無出泥佛 南無得智佛 南無謨羅佛 南無上吉佛 南無法樂佛 南無求勝佛 南無智慧佛 南無善聖佛 南無網光佛 南無瑠璃藏佛 南無名聞佛 南無利寂佛 南無教化佛 南無日明佛 南無善明佛 南無眾德上明佛 南無寶德佛

南無師子幡菩薩 南無師子作菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無師子幡菩薩 南無師子作菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加救拔。今日現受灰河等苦一切罪緣皆得解脫。一切苦果永得除滅。地獄道業畢竟清淨。捨地獄身得金剛身。捨地獄苦。得涅槃樂。憶地獄苦發菩提心。同出火宅至于道場。與諸菩薩俱成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加救拔。今日現受灰河等苦一切罪緣皆得解脫。一切苦果永得除滅。地獄道業畢竟清淨。捨地獄身得金剛身。捨地獄苦。得涅槃樂。憶地獄苦發菩提心。同出火宅至于道場。與諸菩薩俱成正覺。

為飲銅炭坑等獄禮佛第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為飲銅炭坑等獄禮佛第三

今日道場同業大眾。重復至心五體投地。普為十方盡虛空界。一切地獄。飲銅地獄眾合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。熱地獄大熱地獄。炭坑燒林。如是等無量無邊眷屬等獄。今日現受苦眾生。(某甲)等以菩提心。普代歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復至心五體投地。普為十方盡虛空界。一切地獄。飲銅地獄眾合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。熱地獄大熱地獄。炭坑燒林。如是等無量無邊眷屬等獄。今日現受苦眾生。(某甲)等以菩提心。普代歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無人月佛 南無羅睺佛 南無甘露明佛 南無妙意佛 南無焰明佛 南無一切主佛 南無樂智佛 南無山王佛 南無寂滅佛 南無德聚佛 南無天王佛 南無妙音聲佛 南無妙華佛 南無住義佛 南無功德威聚佛 南無智無等佛 南無甘露音佛 南無善守佛 南無利慧佛 南無思解脫義佛 南無音勝佛 南無梨陀行佛 南無善義佛 南無無過佛 南無行善佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無人月佛 南無羅睺佛 南無甘露明佛 南無妙意佛 南無焰明佛 南無一切主佛 南無樂智佛 南無山王佛 南無寂滅佛 南無德聚佛 南無天王佛 南無妙音聲佛 南無妙華佛 南無住義佛 南無功德威聚佛 南無智無等佛 南無甘露音佛 南無善守佛 南無利慧佛 南無思解脫義佛 南無音勝佛 南無梨陀行佛 南無善義佛 南無無過佛 南無行善佛

南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力救護攝受。飲銅等地獄。現受苦眾生。一切罪障皆得消滅。一切眾苦皆得解脫。從今日去畢竟不復墮於地獄。捨地獄生得淨土生。捨地獄命得智慧命。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙辯六神通力如意自在。出地獄道得涅槃道。等與如來俱成正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力救護攝受。飲銅等地獄。現受苦眾生。一切罪障皆得消滅。一切眾苦皆得解脫。從今日去畢竟不復墮於地獄。捨地獄生得淨土生。捨地獄命得智慧命。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙辯六神通力如意自在。出地獄道得涅槃道。等與如來俱成正覺(一拜)。

為刀兵銅釜等獄禮佛第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為刀兵銅釜等獄禮佛第四

今日道場同業大眾。重復至誠普為十方盡虛空界一切地獄。想地獄黑砂地獄。釘身地獄火井地獄。石臼地獄沸砂地獄。刀兵地獄飢餓地獄。銅釜地獄。如是等無量地獄。今日現受苦眾生。(某甲)等今日以菩提心力。普為歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復至誠普為十方盡虛空界一切地獄。想地獄黑砂地獄。釘身地獄火井地獄。石臼地獄沸砂地獄。刀兵地獄飢餓地獄。銅釜地獄。如是等無量地獄。今日現受苦眾生。(某甲)等今日以菩提心力。普為歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無華藏佛 南無妙光佛 南無樂說佛 南無善濟佛 南無眾王佛 南無離畏佛 南無辯才日佛 南無名聞佛 南無寶月明佛 南無上意佛 南無無畏佛 南無大見佛 南無梵音佛 南無善音佛 南無慧濟佛 南無無等意佛 南無金剛軍佛 南無菩提意佛 南無樹王佛 南無槃陀音佛 南無福德力佛 南無勢德佛 南無聖愛佛 南無勢行佛 南無琥珀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無華藏佛 南無妙光佛 南無樂說佛 南無善濟佛 南無眾王佛 南無離畏佛 南無辯才日佛 南無名聞佛 南無寶月明佛 南無上意佛 南無無畏佛 南無大見佛 南無梵音佛 南無善音佛 南無慧濟佛 南無無等意佛 南無金剛軍佛 南無菩提意佛 南無樹王佛 南無槃陀音佛 南無福德力佛 南無勢德佛 南無聖愛佛 南無勢行佛 南無琥珀佛

南無棄陰蓋菩薩 南無寂根菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無棄陰蓋菩薩 南無寂根菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加救護。刀兵地獄一切地獄眷屬等獄。受苦眾生。即得解脫。一切眾苦。永得除斷。離地獄緣得智慧生。憶地獄苦發菩提心。行菩薩道不休不息。入一乘道滿十地行。皆有神力還接一切。同坐道場俱登正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加救護。刀兵地獄一切地獄眷屬等獄。受苦眾生。即得解脫。一切眾苦。永得除斷。離地獄緣得智慧生。憶地獄苦發菩提心。行菩薩道不休不息。入一乘道滿十地行。皆有神力還接一切。同坐道場俱登正覺(一拜)。

為火城刀山等獄禮佛第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為火城刀山等獄禮佛第五

今日道場同業大眾。重復至誠。普為十方盡虛空界一切地獄。火城地獄石窟地獄。湯澆地獄刀山地獄。虎狼地獄鐵床地獄。熱風地獄吐火地獄。如是等無量無邊眷屬等獄。今日現受苦眾生。(某甲)等以菩提心力。普為歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復至誠。普為十方盡虛空界一切地獄。火城地獄石窟地獄。湯澆地獄刀山地獄。虎狼地獄鐵床地獄。熱風地獄吐火地獄。如是等無量無邊眷屬等獄。今日現受苦眾生。(某甲)等以菩提心力。普為歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無雷音雲佛 南無善愛目佛 南無善智佛 南無具足佛 南無德積佛 南無大音佛 南無法相佛 南無智音佛 南無虛空佛 南無祠音佛 南無慧音差別佛 南無功德光佛 南無聖王佛 南無眾意佛 南無辯才輪佛 南無善寂佛 南無月面佛 南無日名佛 南無無垢佛 南無功德集佛 南無華德相佛 南無辯才國佛 南無寶施佛 南無愛月佛 南無不高佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無雷音雲佛 南無善愛目佛 南無善智佛 南無具足佛 南無德積佛 南無大音佛 南無法相佛 南無智音佛 南無虛空佛 南無祠音佛 南無慧音差別佛 南無功德光佛 南無聖王佛 南無眾意佛 南無辯才輪佛 南無善寂佛 南無月面佛 南無日名佛 南無無垢佛 南無功德集佛 南無華德相佛 南無辯才國佛 南無寶施佛 南無愛月佛 南無不高佛

南無慧上菩薩 南無常不離世菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無慧上菩薩 南無常不離世菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加攝受。刀山等獄。受苦眾生。即得解脫。乃至十方不可說一切地獄。現受苦當受苦一切眾生。願以佛力法力。菩薩力賢聖力。令諸眾生同得解脫。永斷十方諸地獄業。從今已去至于道場。畢竟不復墮於三途。捨身受身常值諸佛。具足智慧清淨自在。勇猛精進不休不息。乃至進修滿十地行。登金剛心入種智果。以佛神力隨心自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加攝受。刀山等獄。受苦眾生。即得解脫。乃至十方不可說一切地獄。現受苦當受苦一切眾生。願以佛力法力。菩薩力賢聖力。令諸眾生同得解脫。永斷十方諸地獄業。從今已去至于道場。畢竟不復墮於三途。捨身受身常值諸佛。具足智慧清淨自在。勇猛精進不休不息。乃至進修滿十地行。登金剛心入種智果。以佛神力隨心自在。

為餓鬼道禮佛第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為餓鬼道禮佛第六

今日道場同業大眾。重復至誠五體投地。普為十方盡虛空界一切餓鬼道。餓鬼神等一切餓鬼及各眷屬。(某甲)等今日以菩提心力。普為歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復至誠五體投地。普為十方盡虛空界一切餓鬼道。餓鬼神等一切餓鬼及各眷屬。(某甲)等今日以菩提心力。普為歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無師子力佛 南無自在王佛 南無無量淨佛 南無等定佛 南無不壞佛 南無滅垢佛 南無不失方便佛 南無無嬈佛 南無妙面佛 南無智制住佛 南無法師王佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無世供養佛 南無華光佛 南無三世供佛 南無應日藏佛 南無天供養佛 南無上智人佛 南無真髻佛 南無信甘露佛 南無金剛佛 南無堅固佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無師子力佛 南無自在王佛 南無無量淨佛 南無等定佛 南無不壞佛 南無滅垢佛 南無不失方便佛 南無無嬈佛 南無妙面佛 南無智制住佛 南無法師王佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無世供養佛 南無華光佛 南無三世供佛 南無應日藏佛 南無天供養佛 南無上智人佛 南無真髻佛 南無信甘露佛 南無金剛佛 南無堅固佛

南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加攝受。救拔一切餓鬼道苦。東西南北四維上下。盡十方界一切餓鬼道。一切餓鬼神各及眷屬。一切餓鬼各及眷屬。一切罪障皆得消滅。一切眾苦皆得解脫。身心清涼無復熱惱。身心飽滿無復飢渴。得甘露味開智慧眼。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙智六神通力如意自在。離餓鬼道入涅槃道。等與諸佛俱成正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加攝受。救拔一切餓鬼道苦。東西南北四維上下。盡十方界一切餓鬼道。一切餓鬼神各及眷屬。一切餓鬼各及眷屬。一切罪障皆得消滅。一切眾苦皆得解脫。身心清涼無復熱惱。身心飽滿無復飢渴。得甘露味開智慧眼。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙智六神通力如意自在。離餓鬼道入涅槃道。等與諸佛俱成正覺(一拜)。

為畜生道禮佛第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為畜生道禮佛第七

今日道場同業大眾。重復運心五體投地。普為東西南北四維上下。如是十方盡虛空界。一切畜生道四生眾生。若大若小水陸空界一切眾生各及眷屬。(某甲)等今日以慈悲心力。普為歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復運心五體投地。普為東西南北四維上下。如是十方盡虛空界。一切畜生道四生眾生。若大若小水陸空界一切眾生各及眷屬。(某甲)等今日以慈悲心力。普為歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無寶肩明佛 南無梨陀步佛 南無隨日佛 南無清淨佛 南無明力佛 南無功德聚佛 南無具足眼佛 南無師子行佛 南無高出佛 南無華施佛 南無珠明佛 南無蓮華佛 南無愛智佛 南無槃陀嚴佛 南無不虛行佛 南無生法佛 南無相好佛 南無思惟樂佛 南無樂解脫佛 南無知道理佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無寶肩明佛 南無梨陀步佛 南無隨日佛 南無清淨佛 南無明力佛 南無功德聚佛 南無具足眼佛 南無師子行佛 南無高出佛 南無華施佛 南無珠明佛 南無蓮華佛 南無愛智佛 南無槃陀嚴佛 南無不虛行佛 南無生法佛 南無相好佛 南無思惟樂佛 南無樂解脫佛 南無知道理佛

南無常精進菩薩 南無不休息菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無常精進菩薩 南無不休息菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力覆護攝受。東西南北四維上下。盡空法界一切畜生道。一切四生各及眷屬一切罪障皆得消滅。一切眾苦皆得解脫。同捨惡趣俱得道器。身心安樂如第三禪。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙智六神通力如意自在。離畜生道入涅槃道。登金剛心成等正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力覆護攝受。東西南北四維上下。盡空法界一切畜生道。一切四生各及眷屬一切罪障皆得消滅。一切眾苦皆得解脫。同捨惡趣俱得道器。身心安樂如第三禪。四無量心六波羅蜜常得現前。四無礙智六神通力如意自在。離畜生道入涅槃道。登金剛心成等正覺(一拜)。

為六道發願第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為六道發願第八

(某甲)等以今奉為諸天諸仙龍神八部禮佛功德因緣。願十方盡虛空界。四生六道窮未來際一切眾生。從今日去至于菩提。不復還更抂誤形骸。受諸楚毒不復更造十惡五逆。却入三塗承今禮佛功德因緣。各得菩薩摩訶薩。淨身口業。各得菩薩摩訶薩所有諸心大地心。生諸善根。大海心。受持諸佛智慧大法。須彌山心。令一切安住無上菩提摩尼寶心。遠離煩惱金剛心。決定諸法堅固心。眾魔外道不能沮壞。蓮華心一切世法所不能染。淨日心除滅一切愚癡𪾼障。虛空心一切眾生無能量者。又願四生六道一切眾生。從今日去思量識性思量決信解性。棄捐調戲常思法語。所有皆施心無愛惜。心心勇猛不壞怯弱。所修功德悉施一切不還邪道。專心一向。見善如化見惡如夢。捨離生死。速出三界。明了觀察甚深妙法。各得供養一切諸佛。供養眾具皆悉滿足。各得供養一切尊法。供養眾具皆悉滿足。各得供養一切菩薩。供養眾具皆悉滿足。各得供養一切賢聖。供養眾具皆悉滿足。若有後流一切眾生。異(某甲)等今日願界者。皆悉令入大願海中。即得成就功德智慧。以佛神力隨心自在。等與如來俱成正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (某甲)等以今奉為諸天諸仙龍神八部禮佛功德因緣。願十方盡虛空界。四生六道窮未來際一切眾生。從今日去至于菩提。不復還更抂誤形骸。受諸楚毒不復更造十惡五逆。却入三塗承今禮佛功德因緣。各得菩薩摩訶薩。淨身口業。各得菩薩摩訶薩所有諸心大地心。生諸善根。大海心。受持諸佛智慧大法。須彌山心。令一切安住無上菩提摩尼寶心。遠離煩惱金剛心。決定諸法堅固心。眾魔外道不能沮壞。蓮華心一切世法所不能染。淨日心除滅一切愚癡𪾼障。虛空心一切眾生無能量者。又願四生六道一切眾生。從今日去思量識性思量決信解性。棄捐調戲常思法語。所有皆施心無愛惜。心心勇猛不壞怯弱。所修功德悉施一切不還邪道。專心一向。見善如化見惡如夢。捨離生死。速出三界。明了觀察甚深妙法。各得供養一切諸佛。供養眾具皆悉滿足。各得供養一切尊法。供養眾具皆悉滿足。各得供養一切菩薩。供養眾具皆悉滿足。各得供養一切賢聖。供養眾具皆悉滿足。若有後流一切眾生。異(某甲)等今日願界者。皆悉令入大願海中。即得成就功德智慧。以佛神力隨心自在。等與如來俱成正覺(一拜)。

警念無常 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 警念無常

今日道場同業大眾。相與已得為六道禮懺竟。次復應須悟也無常。夫三世罪福因果相生。惻然在心慮不斯隔。常謂影響相符乃可胡越。善惡之致非可得而舛也。唯願大眾覺悟無常。勤修行業以自資身。勿生懈怠而不努力。智者常歎。假使千萬億歲受五欲樂。終不得免三惡道苦。況我百年而不得半。於此促期那得自寬。且世間幻惑終歸磨滅。常者皆盡高者亦墜。合會有離生必應死。重官厚祿誰得免之。父母兄弟六親眷屬愛徹骨髓。當捨壽時不得相代。榮華豪貴。錢財寶物。亦不能延人之壽命。亦不可以言辭飲食求囑脫者無形之對誰能留者。經云。死者盡也。氣絕神逝。形骸蕭索。人物一統無生不終。而捨命之時受大苦惱。內外六親圍繞號哭。死者遑怖莫知依投身虛體冷氣將欲盡。見先所作善惡報相。其修善者天神扶衛。其行惡者牛頭在側。獄卒羅剎永無寬恕。慈親孝子不能相救。夫妻恩愛相看就盡。風刀解身苦不可言。死者爾時肝膽寸裂。無量痛惱一時同集。神識周慞如狂如醉決欲起一念善作一毫福。懷恨在心不復能得。如是苦惱無人代受。涅槃經言。死者於險難處無有資糧。去處懸遠又無伴侶。晝夜常行無有邊際。深邃幽闇無有光明。入無遮止到不得脫。生不修福死歸苦處。愁毒辛酸不可療治。非是惡色令人怖畏今日道場同業大眾。生死果報如環無窮。孤魂獨逝無人見者。不可尋覓。不可物寄。唯各努力捍勞忍苦。勤修四等六波羅蜜。以為獨逝諸趣之資。莫以強健而自安心。宜各至心等一痛切。五體投地歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已得為六道禮懺竟。次復應須悟也無常。夫三世罪福因果相生。惻然在心慮不斯隔。常謂影響相符乃可胡越。善惡之致非可得而舛也。唯願大眾覺悟無常。勤修行業以自資身。勿生懈怠而不努力。智者常歎。假使千萬億歲受五欲樂。終不得免三惡道苦。況我百年而不得半。於此促期那得自寬。且世間幻惑終歸磨滅。常者皆盡高者亦墜。合會有離生必應死。重官厚祿誰得免之。父母兄弟六親眷屬愛徹骨髓。當捨壽時不得相代。榮華豪貴。錢財寶物。亦不能延人之壽命。亦不可以言辭飲食求囑脫者無形之對誰能留者。經云。死者盡也。氣絕神逝。形骸蕭索。人物一統無生不終。而捨命之時受大苦惱。內外六親圍繞號哭。死者遑怖莫知依投身虛體冷氣將欲盡。見先所作善惡報相。其修善者天神扶衛。其行惡者牛頭在側。獄卒羅剎永無寬恕。慈親孝子不能相救。夫妻恩愛相看就盡。風刀解身苦不可言。死者爾時肝膽寸裂。無量痛惱一時同集。神識周慞如狂如醉決欲起一念善作一毫福。懷恨在心不復能得。如是苦惱無人代受。涅槃經言。死者於險難處無有資糧。去處懸遠又無伴侶。晝夜常行無有邊際。深邃幽闇無有光明。入無遮止到不得脫。生不修福死歸苦處。愁毒辛酸不可療治。非是惡色令人怖畏今日道場同業大眾。生死果報如環無窮。孤魂獨逝無人見者。不可尋覓。不可物寄。唯各努力捍勞忍苦。勤修四等六波羅蜜。以為獨逝諸趣之資。莫以強健而自安心。宜各至心等一痛切。五體投地歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無多聞海佛 南無持華佛 南無不隨世佛 南無喜眾佛 南無孔雀音佛 南無不退沒佛 南無斷有愛垢佛 南無威儀濟佛 南無諸天流布佛 南無寶步佛 南無華手佛 南無威德佛 南無破怨賊佛 南無富多聞佛 南無妙國佛 南無華明佛 南無師子智佛 南無月出佛 南無滅闇佛 南無無動佛 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無多聞海佛 南無持華佛 南無不隨世佛 南無喜眾佛 南無孔雀音佛 南無不退沒佛 南無斷有愛垢佛 南無威儀濟佛 南無諸天流布佛 南無寶步佛 南無華手佛 南無威德佛 南無破怨賊佛 南無富多聞佛 南無妙國佛 南無華明佛 南無師子智佛 南無月出佛 南無滅闇佛 南無無動佛 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加覆護。今日道場同懺悔者。從今日去乃至菩提。一切罪因無量苦果悉得斷除。煩惱結業畢竟清淨。諸佛法會皆現身相。行菩薩道隨意自在。四等六度如說修行。四辯六通無不滿足。百千三昧應念現前。諸總持門無不能入。早登道場成等正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加覆護。今日道場同懺悔者。從今日去乃至菩提。一切罪因無量苦果悉得斷除。煩惱結業畢竟清淨。諸佛法會皆現身相。行菩薩道隨意自在。四等六度如說修行。四辯六通無不滿足。百千三昧應念現前。諸總持門無不能入。早登道場成等正覺(一拜)。

為執勞運力禮佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為執勞運力禮佛

今日道場同業大眾。重復至誠五體投地起慈悲心。無怨親想。為今日轉生作熟執勞隨喜施工運力助營福者。各及眷屬又為即世牢獄憂厄因苦囹圄繫閉及諸刑罰。念其處世。雖獲人身樂少苦多。枷鎖杻械未甞離體。由何所致或今身造惡。或過去所追。或應免脫無由自申。重罪分死無救護者。如是眾生各及眷屬。(某甲)等今日以慈悲心。普為歸依一切世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復至誠五體投地起慈悲心。無怨親想。為今日轉生作熟執勞隨喜施工運力助營福者。各及眷屬又為即世牢獄憂厄因苦囹圄繫閉及諸刑罰。念其處世。雖獲人身樂少苦多。枷鎖杻械未甞離體。由何所致或今身造惡。或過去所追。或應免脫無由自申。重罪分死無救護者。如是眾生各及眷屬。(某甲)等今日以慈悲心。普為歸依一切世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無次第行佛 南無福德燈佛 南無音聲治佛 南無憍曇佛 南無勢力佛 南無身心住佛 南無善月佛 南無覺意華佛 南無上吉佛 南無善威德佛 南無智力德佛 南無善燈佛 南無堅行佛 南無天音佛 南無安樂佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無戒明佛 南無住戒佛 南無無垢佛 南無師子幡菩薩 南無師子作菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無次第行佛 南無福德燈佛 南無音聲治佛 南無憍曇佛 南無勢力佛 南無身心住佛 南無善月佛 南無覺意華佛 南無上吉佛 南無善威德佛 南無智力德佛 南無善燈佛 南無堅行佛 南無天音佛 南無安樂佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無戒明佛 南無住戒佛 南無無垢佛 南無師子幡菩薩 南無師子作菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加覆護。今日執勞隨喜者。各及眷屬。從今日去至于菩提。一切罪障皆得消滅。一切眾苦畢竟解脫。壽命延長身心安樂。永離災厄無復障惱。發大乘心修菩薩行。六度四等皆悉具足。捨生死苦得涅槃樂。又願東西二冶諸餘牢獄徒囚繫閉憂厄困苦諸有疾病不得自在者。各及眷屬。以今為其禮佛功德威力。一切眾苦皆悉解脫。惡業對因畢竟斷除。出牢獄戶入善法門。壽命無窮智力無盡。身心永樂如第三禪。憶牢獄苦。念諸佛恩。改惡修善。皆發大乘。行菩薩道至金剛際。還復度脫一切眾生。同登正覺神力自在(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加覆護。今日執勞隨喜者。各及眷屬。從今日去至于菩提。一切罪障皆得消滅。一切眾苦畢竟解脫。壽命延長身心安樂。永離災厄無復障惱。發大乘心修菩薩行。六度四等皆悉具足。捨生死苦得涅槃樂。又願東西二冶諸餘牢獄徒囚繫閉憂厄困苦諸有疾病不得自在者。各及眷屬。以今為其禮佛功德威力。一切眾苦皆悉解脫。惡業對因畢竟斷除。出牢獄戶入善法門。壽命無窮智力無盡。身心永樂如第三禪。憶牢獄苦。念諸佛恩。改惡修善。皆發大乘。行菩薩道至金剛際。還復度脫一切眾生。同登正覺神力自在(一拜)。

已懺悔發菩提心竟次應迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已懺悔發菩提心竟次應迴向。

發迴向第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發迴向第三

今日道場同業大眾。已得發心辦所辦竟。次復應須以前功德各發迴向。何以故爾。一切眾生所以不能得解脫者。皆由著於世間果報不能捨離。若有片福一毫之善能迴向者則於果報不復生著。便得解脫優遊自在。所以經歎修行迴向為大利益。是故今日應發迴向兼勸一切不著果報。我等相與先應至心五體投地。歸命敬禮世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。已得發心辦所辦竟。次復應須以前功德各發迴向。何以故爾。一切眾生所以不能得解脫者。皆由著於世間果報不能捨離。若有片福一毫之善能迴向者則於果報不復生著。便得解脫優遊自在。所以經歎修行迴向為大利益。是故今日應發迴向兼勸一切不著果報。我等相與先應至心五體投地。歸命敬禮世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無堅出佛 南無安闍那佛 南無增益佛 南無香明佛 南無違藍明佛 南無金玉佛 南無蜜鉢佛 南無無礙相佛 南無信戒佛 南無至妙道佛 南無樂實佛 南無明法佛 南無具威德佛 南無至寂滅佛 南無上慈佛 南無大慈佛 南無甘露主佛 南無彌樓明佛 南無聖讚佛 南無廣照佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無堅出佛 南無安闍那佛 南無增益佛 南無香明佛 南無違藍明佛 南無金玉佛 南無蜜鉢佛 南無無礙相佛 南無信戒佛 南無至妙道佛 南無樂實佛 南無明法佛 南無具威德佛 南無至寂滅佛 南無上慈佛 南無大慈佛 南無甘露主佛 南無彌樓明佛 南無聖讚佛 南無廣照佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加覆護。一切行願皆得圓滿今日道場同業大眾。從今日去至于菩提。行菩薩道誓莫退還。先度眾生然後作佛。若未得道中間留住生死者。以此願力令諸大眾在所生處身口意業恒自清淨。常發廣大勝妙之心柔軟心。調和心。勇猛心不放逸心。寂滅心。真心不雜亂心。無貪悋心。大勝心。大慈悲心。安住心。歡喜心。先度一切心。守護一切心。守護菩提心。誓等佛心。發如是等廣勝妙心。專求多聞修離欲定。饒益安樂一切眾生。不捨菩提同成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加覆護。一切行願皆得圓滿今日道場同業大眾。從今日去至于菩提。行菩薩道誓莫退還。先度眾生然後作佛。若未得道中間留住生死者。以此願力令諸大眾在所生處身口意業恒自清淨。常發廣大勝妙之心柔軟心。調和心。勇猛心不放逸心。寂滅心。真心不雜亂心。無貪悋心。大勝心。大慈悲心。安住心。歡喜心。先度一切心。守護一切心。守護菩提心。誓等佛心。發如是等廣勝妙心。專求多聞修離欲定。饒益安樂一切眾生。不捨菩提同成正覺。

說迴向法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說迴向法

今日道場同業大眾。相與胡跪合掌心念口言。隨我今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與胡跪合掌心念口言。隨我今說。

十方諸天仙 所有功德業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸天仙 所有功德業

我今為迴向 同歸正覺道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為迴向 同歸正覺道

十方龍鬼神 所有勝善業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方龍鬼神 所有勝善業

我今為迴向 同歸一乘道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為迴向 同歸一乘道

十方諸人王 所修菩提業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸人王 所修菩提業

我今為迴向 同歸無上道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為迴向 同歸無上道

六道眾生類 所有微善業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六道眾生類 所有微善業

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十方佛弟子 善來比丘眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛弟子 善來比丘眾

無著四沙門 及求緣覺者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著四沙門 及求緣覺者

隱顯化眾生 明了因緣法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱顯化眾生 明了因緣法

如是兼一切 盡迴向佛道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是兼一切 盡迴向佛道

十方諸菩薩 讀誦受持經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸菩薩 讀誦受持經

入禪出禪者 勸總行眾善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入禪出禪者 勸總行眾善

如是等三乘 一切眾德本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等三乘 一切眾德本

盡迴施眾生 同歸無上道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡迴施眾生 同歸無上道

天上及人間 聖道諸善業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上及人間 聖道諸善業

我今勸迴向 同歸無上道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今勸迴向 同歸無上道

發心及懺悔 自行若勸人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心及懺悔 自行若勸人

所有微毫福 盡迴施眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有微毫福 盡迴施眾生

眾生不得佛 不捨菩提願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不得佛 不捨菩提願

一切成佛盡 然後登正覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切成佛盡 然後登正覺

仰願佛菩薩 無漏諸聖人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰願佛菩薩 無漏諸聖人

此世及後生 惟願見攝受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世及後生 惟願見攝受

相與至心五體投地。奉為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相與至心五體投地。奉為

國王帝主迴向。奉為父母親緣迴向。奉為師長同學迴向。奉為信施檀越善惡知識迴向。奉為護世四王迴向。又為十方魔王迴向。又為聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部迴向。又為幽顯一切靈祇迴向。又為十方盡虛空界一切眾生迴向。唯願十方諸天諸仙龍神八部一切眾生。從今日去至于菩提。恒會無相不復耽著(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王帝主迴向。奉為父母親緣迴向。奉為師長同學迴向。奉為信施檀越善惡知識迴向。奉為護世四王迴向。又為十方魔王迴向。又為聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部迴向。又為幽顯一切靈祇迴向。又為十方盡虛空界一切眾生迴向。唯願十方諸天諸仙龍神八部一切眾生。從今日去至于菩提。恒會無相不復耽著(一拜)。