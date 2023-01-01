慈悲道場懺法卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場懺法卷第七

今日道場同業大眾。夫至德渺漠本無言無說。然言者德之詮道之逕。說者理之階聖之導。所以藉言而理顯。理故非言。理由言彰言不越理。雖言理兩乖善惡殊絕。然影響相符未曾差濫。在於初學。要言以會道。至於無學。乃合理而忘言。自惟凡愚。惛惑障重。於諸法門未能捨言。今識麁故不盡其妙。見淺故不臻其極。然言之且易行之實難。唯聖與聖乃得備舉。今有難言自不能正云何正他。汝自三業穢濁。云何勸人清淨。自不清淨。欲使他清淨。無有是處。既不堅固何以勸人。今言行空說便成惱他。他既生惱何不且止。反覆尋省寧不自愧。余是善知識故發此言。於是整理衣服斂容無對。今聞善知識此辭。心情慚恧。自知深過。不敢欺誷聖人。隱覆其失。今欲毀除恐脫有人。因此增福。適欲存之。復恐有人生謗。進退迴遑不知所措。且立懺法心既是善。善法無礙但應努力。不得計此。今唯憑世間大慈悲父。覆護攝受既已有其言不容毀滅。正當慚愧。大眾願無觸惱。若謬與理合相與。因此懺法。改往修來為善知識。如其不會眾心。願布施歡喜。不成惡知識。猶為菩提眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。夫至德渺漠本無言無說。然言者德之詮道之逕。說者理之階聖之導。所以藉言而理顯。理故非言。理由言彰言不越理。雖言理兩乖善惡殊絕。然影響相符未曾差濫。在於初學。要言以會道。至於無學。乃合理而忘言。自惟凡愚。惛惑障重。於諸法門未能捨言。今識麁故不盡其妙。見淺故不臻其極。然言之且易行之實難。唯聖與聖乃得備舉。今有難言自不能正云何正他。汝自三業穢濁。云何勸人清淨。自不清淨。欲使他清淨。無有是處。既不堅固何以勸人。今言行空說便成惱他。他既生惱何不且止。反覆尋省寧不自愧。余是善知識故發此言。於是整理衣服斂容無對。今聞善知識此辭。心情慚恧。自知深過。不敢欺誷聖人。隱覆其失。今欲毀除恐脫有人。因此增福。適欲存之。復恐有人生謗。進退迴遑不知所措。且立懺法心既是善。善法無礙但應努力。不得計此。今唯憑世間大慈悲父。覆護攝受既已有其言不容毀滅。正當慚愧。大眾願無觸惱。若謬與理合相與。因此懺法。改往修來為善知識。如其不會眾心。願布施歡喜。不成惡知識。猶為菩提眷屬。

自慶第一 為六道禮佛第二 迴向第三 發願第四 囑累第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自慶第一 為六道禮佛第二 迴向第三 發願第四 囑累第五

自慶第一(此略申自慶大意其中慶事隨自莊嚴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自慶第一(此略申自慶大意其中慶事隨自莊嚴)

今日道場同業大眾。從歸依已來知至德。可憑斷疑。懺悔則罪惑俱遣。續以發心勸獎兼行。怨結已解。逍遙無礙。豈得不人人踊躍歡喜。所應自慶今宣其意。經云。八難。一者地獄。二者餓鬼。三者畜生。四者邊地。五者長壽天。六者雖得人身癃殘百疾。七者生邪見家。八者生佛前。或生佛後有此八難。所以眾生輪迴生死。不得出離。我等相與生在如來像法之中。雖不值佛而慶事光多。凡難之為語罪在於心。若心生疑非難成難。心若無疑是難。非難。何以知之。第八難云。生在佛前。或在佛後。是名為難。而城東老母。與佛同生一世。共佛俱在一處。而不見佛。故知心疑是難。未必異世。皆云是難。波旬懷惡生陷地獄。龍聞說法便得悟道。當知人天。未必非難。心苟不善稟報不殊。六天之主墜在地獄。畜生之賤超登道場。是則心邪故輕難成重。心正故重難無礙。今日道場同業大眾。以心礙故觸向成難。心能正者則難非難。舉此一條在處可從。故知佛前佛後無非正法。邊地畜生莫非道處。今若正心則無復八難。如其疑惑則難成無量。如是自慶事實不少。大眾日用不知其功。今略陳管見示自慶之端。大眾若能知自慶者則復應須修出世心。何者自慶。佛言地獄難免。相與已得免離此苦。是一自慶。餓鬼難脫相與已得遠離痛切。是二自慶。畜生難捨相與已得不受其報。是三自慶。生在邊地不知仁義。相與已得共住中國。道法流行親承妙典。是四自慶。生長壽天不知植福。相與已得更復樹因。是五自慶。人身難得一失不返。相與已得各獲人身。是六自慶。六根不具不預善根。相與清淨。得深法門。是七自慶。世智辯聰反成為難。相與一心歸憑正法。是八自慶。佛前佛後復謂為難。或云。面不覩佛。又為大難。相與已能發大善願。於未來世誓拔眾生。不以不覩如來為難。但一見色像一聞正法。自同在昔。鹿苑初唱。事貴滅罪生人福業。不以不見佛故。稱之為難。佛言。見佛為難相與已得。瞻對尊像。是九自慶。佛言。聞法復難。相與已得。飡服甘露。是十自慶。佛言。出家為難相與已得。辭親割愛歸向入道。是十一自慶。佛言。自利者易利他為難。相與今日一拜一禮。普為十方。是十二自慶。佛言。捍勞忍苦為難。相與今日各自翹勤有所為作不為自身是十三自慶。佛言。讀誦為難。我今大眾同得讀誦是十四自慶。坐禪為難。而今見有息心定意者。是十五自慶今日道場同業大眾。如是自慶。事多無量。非復弱辭所能宣盡。凡人處世苦多樂少。一欣一喜尚不可諧。況今相與有多無礙得此無礙。皆是十方三寶威力。宜各至心懷憶此恩。等一痛切五體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。從歸依已來知至德。可憑斷疑。懺悔則罪惑俱遣。續以發心勸獎兼行。怨結已解。逍遙無礙。豈得不人人踊躍歡喜。所應自慶今宣其意。經云。八難。一者地獄。二者餓鬼。三者畜生。四者邊地。五者長壽天。六者雖得人身癃殘百疾。七者生邪見家。八者生佛前。或生佛後有此八難。所以眾生輪迴生死。不得出離。我等相與生在如來像法之中。雖不值佛而慶事光多。凡難之為語罪在於心。若心生疑非難成難。心若無疑是難。非難。何以知之。第八難云。生在佛前。或在佛後。是名為難。而城東老母。與佛同生一世。共佛俱在一處。而不見佛。故知心疑是難。未必異世。皆云是難。波旬懷惡生陷地獄。龍聞說法便得悟道。當知人天。未必非難。心苟不善稟報不殊。六天之主墜在地獄。畜生之賤超登道場。是則心邪故輕難成重。心正故重難無礙。今日道場同業大眾。以心礙故觸向成難。心能正者則難非難。舉此一條在處可從。故知佛前佛後無非正法。邊地畜生莫非道處。今若正心則無復八難。如其疑惑則難成無量。如是自慶事實不少。大眾日用不知其功。今略陳管見示自慶之端。大眾若能知自慶者則復應須修出世心。何者自慶。佛言地獄難免。相與已得免離此苦。是一自慶。餓鬼難脫相與已得遠離痛切。是二自慶。畜生難捨相與已得不受其報。是三自慶。生在邊地不知仁義。相與已得共住中國。道法流行親承妙典。是四自慶。生長壽天不知植福。相與已得更復樹因。是五自慶。人身難得一失不返。相與已得各獲人身。是六自慶。六根不具不預善根。相與清淨。得深法門。是七自慶。世智辯聰反成為難。相與一心歸憑正法。是八自慶。佛前佛後復謂為難。或云。面不覩佛。又為大難。相與已能發大善願。於未來世誓拔眾生。不以不覩如來為難。但一見色像一聞正法。自同在昔。鹿苑初唱。事貴滅罪生人福業。不以不見佛故。稱之為難。佛言。見佛為難相與已得。瞻對尊像。是九自慶。佛言。聞法復難。相與已得。飡服甘露。是十自慶。佛言。出家為難相與已得。辭親割愛歸向入道。是十一自慶。佛言。自利者易利他為難。相與今日一拜一禮。普為十方。是十二自慶。佛言。捍勞忍苦為難。相與今日各自翹勤有所為作不為自身是十三自慶。佛言。讀誦為難。我今大眾同得讀誦是十四自慶。坐禪為難。而今見有息心定意者。是十五自慶今日道場同業大眾。如是自慶。事多無量。非復弱辭所能宣盡。凡人處世苦多樂少。一欣一喜尚不可諧。況今相與有多無礙得此無礙。皆是十方三寶威力。宜各至心懷憶此恩。等一痛切五體

投地。奉為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投地。奉為。

國王帝主土境人民父母師長。上中下座信施檀越。善惡知識諸天諸仙。護世四王。聰明正直天地虛空。主善罰惡守護持呪。五方龍王龍神八部。諸大魔王五帝大魔。一切魔王。閻羅王泰山府君。五道大神。十八獄主并諸官屬。廣及三界六道。無窮無盡含情抱識。有佛性者。至誠歸依十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲心同加攝受。以不可思議神力。覆護拯接。令諸天諸仙一切神王及三界六道一切眾生。從今日去。越生死海到涅槃岸。行願早圓俱登十地。入金剛心成等正覺(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王帝主土境人民父母師長。上中下座信施檀越。善惡知識諸天諸仙。護世四王。聰明正直天地虛空。主善罰惡守護持呪。五方龍王龍神八部。諸大魔王五帝大魔。一切魔王。閻羅王泰山府君。五道大神。十八獄主并諸官屬。廣及三界六道。無窮無盡含情抱識。有佛性者。至誠歸依十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲心同加攝受。以不可思議神力。覆護拯接。令諸天諸仙一切神王及三界六道一切眾生。從今日去。越生死海到涅槃岸。行願早圓俱登十地。入金剛心成等正覺(一拜)。

警緣三寶第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 警緣三寶第二

今日道場同業大眾。宜復人人緣念三寶。何以故爾。若使不知三寶。云何得起慈心愍念眾生。若使不知三寶。云何得起悲心救攝一切。若使不知三寶。云何得起平等怨親同觀。若使不知三寶。云何能得妙智證無上道。若使不知三寶。云何明了二空真實無相。佛言。人身難得。今已得。信心難生。今已生。我等今者各各有心歸憑三寶。而眼不見貪欲瞋恚愚癡之色。耳不聞地獄餓鬼苦楚熱惱之聲。鼻不聞地獄餓鬼剝裂膿血之氣。舌不嘗天下臭惡不淨之味。身不觸鑊湯爐炭寒氷之苦。意常得知佛。為無上慈悲之父。知一切法。為諸眾生良藥。知諸賢聖。為看病母。意常警緣三寶。護世有識念處我常得知。我等今日雖不值佛。生在像末。具有信心。六根清淨無諸衰惱。優遊適性往來無礙。此之勝報。莫非宿緣。三寶恩力。又令今世發菩提心。諸如此益非可具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。宜復人人緣念三寶。何以故爾。若使不知三寶。云何得起慈心愍念眾生。若使不知三寶。云何得起悲心救攝一切。若使不知三寶。云何得起平等怨親同觀。若使不知三寶。云何能得妙智證無上道。若使不知三寶。云何明了二空真實無相。佛言。人身難得。今已得。信心難生。今已生。我等今者各各有心歸憑三寶。而眼不見貪欲瞋恚愚癡之色。耳不聞地獄餓鬼苦楚熱惱之聲。鼻不聞地獄餓鬼剝裂膿血之氣。舌不嘗天下臭惡不淨之味。身不觸鑊湯爐炭寒氷之苦。意常得知佛。為無上慈悲之父。知一切法。為諸眾生良藥。知諸賢聖。為看病母。意常警緣三寶。護世有識念處我常得知。我等今日雖不值佛。生在像末。具有信心。六根清淨無諸衰惱。優遊適性往來無礙。此之勝報。莫非宿緣。三寶恩力。又令今世發菩提心。諸如此益非可具說。

今日道場同業大眾。豈得不人人報恩供養一切功德供養中最故。經說言。惟念過去世供養為輕微。蒙報歷遐劫餘福值天師經言。設欲報者起塔精舍。燈燭幡蓋華香茵褥。種種供養。將來之世自受其福。雖是供養非報佛恩。欲報佛恩。唯發菩提心。立四弘誓。造無量緣。莊嚴身相修淨土行。是為智者知恩報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。豈得不人人報恩供養一切功德供養中最故。經說言。惟念過去世供養為輕微。蒙報歷遐劫餘福值天師經言。設欲報者起塔精舍。燈燭幡蓋華香茵褥。種種供養。將來之世自受其福。雖是供養非報佛恩。欲報佛恩。唯發菩提心。立四弘誓。造無量緣。莊嚴身相修淨土行。是為智者知恩報恩。

今日道場同業大眾。諸佛慈恩恩不可報。菩薩摩訶薩碎身。猶不能報萬分之一。況我凡夫而能報者。眾等唯當依經所說。利人為上。各各志心五體投地。普為十方無窮無盡。四生眾生歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。諸佛慈恩恩不可報。菩薩摩訶薩碎身。猶不能報萬分之一。況我凡夫而能報者。眾等唯當依經所說。利人為上。各各志心五體投地。普為十方無窮無盡。四生眾生歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無德寶佛 南無應名稱佛 南無華身佛 南無大音聲佛 南無辯才讚佛 南無金剛珠佛 南無無量壽佛 南無珠莊嚴佛 南無大王佛 南無德高佛 南無高名佛 南無百光佛 南無喜悅佛 南無龍步佛 南無意願佛 南無寶月佛 南無滅己佛 南無喜王佛 南無調御佛 南無喜自在佛 南無寶髻佛 南無離山佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無淨名佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無德寶佛 南無應名稱佛 南無華身佛 南無大音聲佛 南無辯才讚佛 南無金剛珠佛 南無無量壽佛 南無珠莊嚴佛 南無大王佛 南無德高佛 南無高名佛 南無百光佛 南無喜悅佛 南無龍步佛 南無意願佛 南無寶月佛 南無滅己佛 南無喜王佛 南無調御佛 南無喜自在佛 南無寶髻佛 南無離山佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無淨名佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依十方盡虛空界一切三寶。

主謝大眾第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主謝大眾第三

今日道場同業大眾。相與已能生堅固信。發菩提心誓不退還。此是不可思議志力。此心此志諸佛稱歎。(某甲)等今日唯深隨喜。願未來世復得遭遇。捨身受身。願不相離。至于菩提。永為法親慈悲眷屬。(某甲)等今建此法。集便成叨靦智無其解。身乖其行輕發此意。實足驚於視聽。然人微事重氷炭交心。若不資籍強因而無以獲勝妙之果。誠知謬造心不忘善。兾蒙念力。同為慈親。仰屈大眾降德道場。時運不留忽爾垂邁。緣行所牽。勝會難期。當自課勵兼以利人。卓然排郡莫追後悔。法音經耳功報彌劫。一念之善永得資身。一向一志無願不獲。相與人人各各至心五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已能生堅固信。發菩提心誓不退還。此是不可思議志力。此心此志諸佛稱歎。(某甲)等今日唯深隨喜。願未來世復得遭遇。捨身受身。願不相離。至于菩提。永為法親慈悲眷屬。(某甲)等今建此法。集便成叨靦智無其解。身乖其行輕發此意。實足驚於視聽。然人微事重氷炭交心。若不資籍強因而無以獲勝妙之果。誠知謬造心不忘善。兾蒙念力。同為慈親。仰屈大眾降德道場。時運不留忽爾垂邁。緣行所牽。勝會難期。當自課勵兼以利人。卓然排郡莫追後悔。法音經耳功報彌劫。一念之善永得資身。一向一志無願不獲。相與人人各各至心五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無威德寂滅佛 南無受相佛 南無多天佛 南無須炎摩佛 南無天威佛 南無寶眾佛 南無寶步佛 南無師子分佛 南無極高行佛 南無人王佛 南無善意佛 南無世明佛 南無寶威德佛 南無德乘佛 南無覺想佛 南無喜莊嚴佛 南無香濟佛 南無香象佛 南無眾炎佛 南無慈相佛 南無妙香佛 南無堅鎧佛 南無威德猛佛 南無珠鎧佛 南無仁賢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無威德寂滅佛 南無受相佛 南無多天佛 南無須炎摩佛 南無天威佛 南無寶眾佛 南無寶步佛 南無師子分佛 南無極高行佛 南無人王佛 南無善意佛 南無世明佛 南無寶威德佛 南無德乘佛 南無覺想佛 南無喜莊嚴佛 南無香濟佛 南無香象佛 南無眾炎佛 南無慈相佛 南無妙香佛 南無堅鎧佛 南無威德猛佛 南無珠鎧佛 南無仁賢佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

總發大願第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總發大願第四

今日道場同業大眾。以今懺悔發心功德。普願十方盡虛空界。一切天主一切諸天。各及眷屬。又願仙主一切真仙。各及眷屬。又願梵王帝釋護世四王。神王神將各及眷屬。又願聰明正直天地虛空。主善罰惡守護持呪。一切神王一切神將。各及眷屬。又願妙化龍王頭化提龍王。五方龍王龍神八部。神王神將。各及眷屬。又願阿脩羅王一切神王。一切神將各及眷屬。又願人道一切人王臣民將帥各及眷屬。又願十方比丘比丘尼。式叉摩那。沙彌沙彌尼。各及眷屬。又願閻羅王泰山府君。五道大神十八獄王。一切神王一切神將。各及眷屬。又願地獄道一切眾生。餓鬼道一切眾生。畜生道一切眾生。各及眷屬。又願十方盡虛空界窮未來際。若大若小。一切眾生各及眷屬。又願若後流眾生異願境者。皆悉令入大願海中。各各具足功德智慧。如是三界內三界外。無窮無盡一切眾生。名色所攝有佛性者。(某甲)等今日仰承。十方盡虛空界。一切諸佛大慈悲力。諸大菩薩一切賢聖。本誓願力。無量無盡智慧力。無量無盡功德力。自在神通力。覆護眾生力。安慰眾生力。盡諸天諸仙漏力。攝化一切善神力。救拔地獄眾生力。濟度一切餓鬼力。免脫一切畜生力。令諸眾生得如所願。(某甲)等今日又承。慈悲道場力。歸依三寶力。斷疑生信力。懺悔發心力。解諸怨結自慶力。歡喜踊躍至心力。發願迴向善根力。令諸眾生得如所願。(某甲)等今日又承七佛大慈心力。十方諸佛大悲心力。三十五佛滅煩惱力。五十三佛降伏魔力。百七十佛度眾生力。千佛攝受諸眾生力。十二菩薩覆護眾生力。無邊觀世流通懺力。願令十方三界六道。窮未來際一切眾生。若大若小若升若降。名色所攝有佛性者。從今懺悔之後。在所生處。各得諸佛諸大菩薩。廣大智慧不可思議無量自在神力之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。以今懺悔發心功德。普願十方盡虛空界。一切天主一切諸天。各及眷屬。又願仙主一切真仙。各及眷屬。又願梵王帝釋護世四王。神王神將各及眷屬。又願聰明正直天地虛空。主善罰惡守護持呪。一切神王一切神將。各及眷屬。又願妙化龍王頭化提龍王。五方龍王龍神八部。神王神將。各及眷屬。又願阿脩羅王一切神王。一切神將各及眷屬。又願人道一切人王臣民將帥各及眷屬。又願十方比丘比丘尼。式叉摩那。沙彌沙彌尼。各及眷屬。又願閻羅王泰山府君。五道大神十八獄王。一切神王一切神將。各及眷屬。又願地獄道一切眾生。餓鬼道一切眾生。畜生道一切眾生。各及眷屬。又願十方盡虛空界窮未來際。若大若小。一切眾生各及眷屬。又願若後流眾生異願境者。皆悉令入大願海中。各各具足功德智慧。如是三界內三界外。無窮無盡一切眾生。名色所攝有佛性者。(某甲)等今日仰承。十方盡虛空界。一切諸佛大慈悲力。諸大菩薩一切賢聖。本誓願力。無量無盡智慧力。無量無盡功德力。自在神通力。覆護眾生力。安慰眾生力。盡諸天諸仙漏力。攝化一切善神力。救拔地獄眾生力。濟度一切餓鬼力。免脫一切畜生力。令諸眾生得如所願。(某甲)等今日又承。慈悲道場力。歸依三寶力。斷疑生信力。懺悔發心力。解諸怨結自慶力。歡喜踊躍至心力。發願迴向善根力。令諸眾生得如所願。(某甲)等今日又承七佛大慈心力。十方諸佛大悲心力。三十五佛滅煩惱力。五十三佛降伏魔力。百七十佛度眾生力。千佛攝受諸眾生力。十二菩薩覆護眾生力。無邊觀世流通懺力。願令十方三界六道。窮未來際一切眾生。若大若小若升若降。名色所攝有佛性者。從今懺悔之後。在所生處。各得諸佛諸大菩薩。廣大智慧不可思議無量自在神力之身。

六度身。正向菩提 四攝身。不捨一切 大悲身。拔一切苦 大慈身。與一切樂 功德身。饒益一切 智慧身。說法無窮 金剛身。物不能壞 淨法身。遠離生死 方便身。現自在力 菩提身。成三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度身。正向菩提 四攝身。不捨一切 大悲身。拔一切苦 大慈身。與一切樂 功德身。饒益一切 智慧身。說法無窮 金剛身。物不能壞 淨法身。遠離生死 方便身。現自在力 菩提身。成三菩提。

願四生六道一切眾生。皆悉具足如是等身。具足成就諸佛無上大智慧身。又願十方一切眾生。從今日去。在所生處。各得諸佛諸大菩薩不可思議功德之口。柔軟口。安樂一切甘露口。清涼一切不虛口。說真實法實轉口。乃至夢中無有虛言尊重口。釋梵四王恭敬尊重甚深口。顯示諸法堅固口。說不退法正直口。具足辯才莊嚴口。隨時隨業普皆示現一切口。隨其所應度脫一切。願四生六道一切眾生。皆悉具足。諸佛菩薩清淨口業。又願十方一切眾生。從今日去。在所生處。各得諸佛諸大菩薩不可思議大智慧心。常有厭離。煩惱心猛利心。堅強心金剛心。不退心清淨心。明了心求善心。莊嚴心廣大心。有大智慧力。有所聞法即自開解。慈心向人斷諸怨結。住於羞恥常懷慚愧。不計吾我同善知識見有布施持戒忍辱。精進禪定智慧見之。歡喜怨親一觀。心無驕慢。不說他人善惡長短。不傳彼此和合分離。所言柔軟不出惡詞。歎佛功德樂學深經。愛護眾生如自己身。見有作福不行誹謗。慈心和合猶如聖眾。同諸菩薩成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願四生六道一切眾生。皆悉具足如是等身。具足成就諸佛無上大智慧身。又願十方一切眾生。從今日去。在所生處。各得諸佛諸大菩薩不可思議功德之口。柔軟口。安樂一切甘露口。清涼一切不虛口。說真實法實轉口。乃至夢中無有虛言尊重口。釋梵四王恭敬尊重甚深口。顯示諸法堅固口。說不退法正直口。具足辯才莊嚴口。隨時隨業普皆示現一切口。隨其所應度脫一切。願四生六道一切眾生。皆悉具足。諸佛菩薩清淨口業。又願十方一切眾生。從今日去。在所生處。各得諸佛諸大菩薩不可思議大智慧心。常有厭離。煩惱心猛利心。堅強心金剛心。不退心清淨心。明了心求善心。莊嚴心廣大心。有大智慧力。有所聞法即自開解。慈心向人斷諸怨結。住於羞恥常懷慚愧。不計吾我同善知識見有布施持戒忍辱。精進禪定智慧見之。歡喜怨親一觀。心無驕慢。不說他人善惡長短。不傳彼此和合分離。所言柔軟不出惡詞。歎佛功德樂學深經。愛護眾生如自己身。見有作福不行誹謗。慈心和合猶如聖眾。同諸菩薩成等正覺。

為六道禮佛第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為六道禮佛第二

奉為天道禮佛第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉為天道禮佛第一

今日道場同業大眾。諸天諸仙一切善神。於諸眾生。有無量不可思議恩德。願諸眾生長保安樂。慇勤守護唯善是從。何以知然佛勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。諸天諸仙一切善神。於諸眾生。有無量不可思議恩德。願諸眾生長保安樂。慇勤守護唯善是從。何以知然佛勅。

提頭賴吒四天王 慈心擁護受持經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提頭賴吒四天王 慈心擁護受持經

令聞慈悲名號者 猶如天子法臣護 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令聞慈悲名號者 猶如天子法臣護

又勅海龍伊鉢羅 慈心擁護受持經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又勅海龍伊鉢羅 慈心擁護受持經

如護眼目愛己子 晝夜六時不遠離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如護眼目愛己子 晝夜六時不遠離

又勅閻婆羅剎子 無數毒龍及龍女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又勅閻婆羅剎子 無數毒龍及龍女

慈心擁護持經者 如愛頂腦不敢觸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心擁護持經者 如愛頂腦不敢觸

又勅毘留勒迦王 慈心擁護持經者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又勅毘留勒迦王 慈心擁護持經者

如母愛子心無厭 晝夜擁護行住俱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如母愛子心無厭 晝夜擁護行住俱

又勅難陀跋難陀 娑伽羅王優波陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又勅難陀跋難陀 娑伽羅王優波陀

慈心擁護持經者 恭敬供養接足禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心擁護持經者 恭敬供養接足禮

猶如諸天奉帝釋 亦如孝子敬父母 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如諸天奉帝釋 亦如孝子敬父母

慈悲道場施安樂 教諸眾生結法親 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場施安樂 教諸眾生結法親

後生佛前入三昧 畢竟當得不退轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後生佛前入三昧 畢竟當得不退轉

若聞諸佛名號者 又聞無邊觀世音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞諸佛名號者 又聞無邊觀世音

消除三障無諸惡 五眼具足成菩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除三障無諸惡 五眼具足成菩提

諸天神王念一切 恒加勸獎助威神 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天神王念一切 恒加勸獎助威神

今日道場同業大眾。諸天神王。有如此恩德。覆護眾生。而諸眾生。未曾發心念報恩德。古人尚能感一飡之惠。遂捨命亡身。而況諸天善神八部神將。於諸眾生。有此恩德。此恩此德。功無邊際。我等今日懺悔發心。皆是天王密加神力。獎助行人使心成就。若不加助如是等心。早應退沒。所以菩薩摩訶薩。每歎善知識者。是大因緣。能令我等登踐道場。若無善知識。云何令我得見諸佛。投身不足報洪慈。殞命不足報深澤。菩薩摩訶薩尚致此言。況降斯已下而無報答。大眾今日既未能投骸殞命。則應且行勤勞。精進亦是報恩之漸。相與各宜增到運心知恩報恩。不可隨流。自反無方。如前自慶重遇為難。難得今果。復欲何待。失此一會。知更何趣。唯當勇猛忘身為物。事成有敗如春有冬。時不待人。命焉得久。念此一別。相見未期。各自努力。等一痛切五體投地。奉為十方盡虛空界一切天主。一切諸天各及眷屬。歸命敬禮。世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。諸天神王。有如此恩德。覆護眾生。而諸眾生。未曾發心念報恩德。古人尚能感一飡之惠。遂捨命亡身。而況諸天善神八部神將。於諸眾生。有此恩德。此恩此德。功無邊際。我等今日懺悔發心。皆是天王密加神力。獎助行人使心成就。若不加助如是等心。早應退沒。所以菩薩摩訶薩。每歎善知識者。是大因緣。能令我等登踐道場。若無善知識。云何令我得見諸佛。投身不足報洪慈。殞命不足報深澤。菩薩摩訶薩尚致此言。況降斯已下而無報答。大眾今日既未能投骸殞命。則應且行勤勞。精進亦是報恩之漸。相與各宜增到運心知恩報恩。不可隨流。自反無方。如前自慶重遇為難。難得今果。復欲何待。失此一會。知更何趣。唯當勇猛忘身為物。事成有敗如春有冬。時不待人。命焉得久。念此一別。相見未期。各自努力。等一痛切五體投地。奉為十方盡虛空界一切天主。一切諸天各及眷屬。歸命敬禮。世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善逝月佛 南無梵自在王佛 南無師子月佛 南無福威德佛 南無正生佛 南無無勝佛 南無日觀佛 南無寶名佛 南無大精進佛 南無山光佛 南無施明佛 南無電德佛 南無德聚佛 南無供養名佛 南無法讚佛 南無寶語佛 南無救命佛 南無善戒佛 南無善眾佛 南無定意佛 南無喜勝王佛 南無師子光佛 南無破有闇佛 南無照明佛 南無上名佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善逝月佛 南無梵自在王佛 南無師子月佛 南無福威德佛 南無正生佛 南無無勝佛 南無日觀佛 南無寶名佛 南無大精進佛 南無山光佛 南無施明佛 南無電德佛 南無德聚佛 南無供養名佛 南無法讚佛 南無寶語佛 南無救命佛 南無善戒佛 南無善眾佛 南無定意佛 南無喜勝王佛 南無師子光佛 南無破有闇佛 南無照明佛 南無上名佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命十方盡虛空界一切三寶。願十方盡空法界一切天主。一切諸天。各及眷屬。平等空慧。恒得現前。智力方便開無漏道。十地行願各得增明。六度修心四等廣被。行菩薩道入佛行處。四弘誓願不捨眾生。辯才不斷樂說無窮。善權接化利益四生。俱登法雲證常住果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸命十方盡虛空界一切三寶。願十方盡空法界一切天主。一切諸天。各及眷屬。平等空慧。恒得現前。智力方便開無漏道。十地行願各得增明。六度修心四等廣被。行菩薩道入佛行處。四弘誓願不捨眾生。辯才不斷樂說無窮。善權接化利益四生。俱登法雲證常住果。

奉為諸仙禮佛第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉為諸仙禮佛第二

今日道場同業大眾。人各至心等一痛切。五體投地。奉為十方盡虛空界。一切仙主一切真仙。各及眷屬。歸命敬禮世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。人各至心等一痛切。五體投地。奉為十方盡虛空界。一切仙主一切真仙。各及眷屬。歸命敬禮世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無利慧佛 南無珠月佛 南無威光佛 南無不破論佛 南無光明佛 南無珠輪佛 南無世師佛 南無吉手佛 南無善月佛 南無寶炎佛 南無羅睺守佛 南無樂菩提佛 南無等光佛 南無至寂滅佛 南無世最妙佛 南無無憂佛 南無十勢力佛 南無喜力佛 南無德勢力佛 南無德勢佛 南無大勢力佛 南無功德藏佛 南無真行佛 南無上安佛 南無提沙佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無利慧佛 南無珠月佛 南無威光佛 南無不破論佛 南無光明佛 南無珠輪佛 南無世師佛 南無吉手佛 南無善月佛 南無寶炎佛 南無羅睺守佛 南無樂菩提佛 南無等光佛 南無至寂滅佛 南無世最妙佛 南無無憂佛 南無十勢力佛 南無喜力佛 南無德勢力佛 南無德勢佛 南無大勢力佛 南無功德藏佛 南無真行佛 南無上安佛 南無提沙佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲力同加覆護願諸仙主一切真仙。各及眷屬。解脫客塵。清淨緣障妙色湛然等佛身相。四無量心六波羅蜜。常得現前。四無礙智六神通力。如意自在。出入遊戲菩薩境界。等法雲地入金剛心。以不思議力。還接六道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸命十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲力同加覆護願諸仙主一切真仙。各及眷屬。解脫客塵。清淨緣障妙色湛然等佛身相。四無量心六波羅蜜。常得現前。四無礙智六神通力。如意自在。出入遊戲菩薩境界。等法雲地入金剛心。以不思議力。還接六道。

奉為梵王等禮佛第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉為梵王等禮佛第三

今日道場同業大眾。重復至誠五體投地。奉為梵王帝釋。護世四王。各及眷屬。歸命敬禮。世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。重復至誠五體投地。奉為梵王帝釋。護世四王。各及眷屬。歸命敬禮。世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無大光佛 南無電明佛 南無廣德佛 南無珍寶佛 南無福德明佛 南無造鎧佛 南無成手佛 南無善華佛 南無集寶佛 南無大海智佛 南無持地德佛 南無義意猛佛 南無善思惟佛 南無德輪佛 南無寶火佛 南無利益佛 南無世月佛 南無美音佛 南無梵相佛 南無眾師首佛 南無師子行佛 南無難施佛 南無應供佛 南無明威德佛 南無大光王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無大光佛 南無電明佛 南無廣德佛 南無珍寶佛 南無福德明佛 南無造鎧佛 南無成手佛 南無善華佛 南無集寶佛 南無大海智佛 南無持地德佛 南無義意猛佛 南無善思惟佛 南無德輪佛 南無寶火佛 南無利益佛 南無世月佛 南無美音佛 南無梵相佛 南無眾師首佛 南無師子行佛 南無難施佛 南無應供佛 南無明威德佛 南無大光王佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力同加攝受。願梵王帝釋護世四王。各及眷屬。六度四等。日夜增明四無礙辯。樂說無盡得八自在。具六神通三昧總持。應念現前慈悲普覆。十方四生百福莊嚴。萬善圓極三達開了。五眼具足。為法輪王攝化六道(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力同加攝受。願梵王帝釋護世四王。各及眷屬。六度四等。日夜增明四無礙辯。樂說無盡得八自在。具六神通三昧總持。應念現前慈悲普覆。十方四生百福莊嚴。萬善圓極三達開了。五眼具足。為法輪王攝化六道(一拜)。