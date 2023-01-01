慈悲道場懺法卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場懺法卷第六

解怨結之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解怨結之餘

今日道場同業大眾。先向四生六道懺身惡業。經言。有身則苦生。無身則苦滅。而此身者眾苦之本。三途劇報皆由身得。未見他作我受我作他受。自作其因。自受其果。若一業成罪無邊際。何況終身所起惡業。今唯知有我身。不知有他身。唯知有我苦。不知有他苦。唯知我求安樂。不知他亦求安樂。以愚癡故起吾我心。生怨親想。所以怨對遍於六道。若不解結。於六道中何時免離。從劫至劫豈不痛哉。相與今日起勇猛心。起大慚愧作大懺悔。必使一念感十方佛。一拜斷除無量怨結等。一痛切五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。先向四生六道懺身惡業。經言。有身則苦生。無身則苦滅。而此身者眾苦之本。三途劇報皆由身得。未見他作我受我作他受。自作其因。自受其果。若一業成罪無邊際。何況終身所起惡業。今唯知有我身。不知有他身。唯知有我苦。不知有他苦。唯知我求安樂。不知他亦求安樂。以愚癡故起吾我心。生怨親想。所以怨對遍於六道。若不解結。於六道中何時免離。從劫至劫豈不痛哉。相與今日起勇猛心。起大慚愧作大懺悔。必使一念感十方佛。一拜斷除無量怨結等。一痛切五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無月面佛 南無寶燈佛 南無寶相佛 南無上名佛 南無作名佛 南無無量音佛 南無違藍佛 南無師子身佛 南無明意佛 南無無能勝佛 南無功德品佛 南無月相佛 南無得勢佛 南無無邊行佛 南無開華佛 南無淨垢佛 南無見一切義佛 南無勇力佛 南無富足佛 南無福德佛 南無隨時佛 南無廣意佛 南無功德敬佛 南無善寂滅佛 南無財天佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無月面佛 南無寶燈佛 南無寶相佛 南無上名佛 南無作名佛 南無無量音佛 南無違藍佛 南無師子身佛 南無明意佛 南無無能勝佛 南無功德品佛 南無月相佛 南無得勢佛 南無無邊行佛 南無開華佛 南無淨垢佛 南無見一切義佛 南無勇力佛 南無富足佛 南無福德佛 南無隨時佛 南無廣意佛 南無功德敬佛 南無善寂滅佛 南無財天佛

南無大勢至菩薩 南無常精進菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大勢至菩薩 南無常精進菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力。令四生六道一切眾怨同到道場。各各懺謝心念口言作如是說。(某甲)等從無始無明住地已來至于今日。以身惡業因緣。或於天道人道起諸怨結。或於阿脩羅道地獄道起諸怨結。或於餓鬼道畜生道起諸怨結。願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力。令四生六道三世眾怨。若對非對。若輕若重。以今懺法所懺除滅所悔清淨。三界苦果永不復受。在所生處常值諸佛。又復今日同懺悔者。從無始生死已來至于今日。以身惡業因緣。於惡道中備起怨結。或以瞋恚。或以貪愛。或以愚癡。從三毒根造十惡行。好殺禽獸斷牛羊等。或為田業。或為舍宅。或為錢財。更相殺害。又無始已來至于今日。或為利養謬刺眾生。或欺妄作醫針灸百姓。如是等罪怨對無量。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。或飢餓眾生。或奪人糧食。或逼眾生醎苦。或斷人水漿。如是種種惡業怨對。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。或殺害眾生噉食其肉。或縱三毒鞭打眾生。或以毒食飼殺眾生。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。遠離明師親近惡友。從身三業起種種罪。肆情殺害抂夭無辜。或發撤湖池壅塞溝渠。惱害水性諸餘細蟲。或焚燒山野。或設網張羅。水陸眾生備加殺害如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。無慈悲心乖平等行。斗秤欺誑侵凌下劣。或破他城邑抄掠劫奪。或偷盜他財以自供給。無有誠信更相殺害。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。無慈悲行。在六道中於一切眾生備加楚毒。或鞭打眷屬不以其道。或繫或縛鎖械幽閉。或考掠側立刺射傷毀。或斬截殘害剝炙燒煮。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。身三惡業口四惡業意三惡業四重五逆。諸餘不善無不備作。自恃年命不畏鬼神。唯恐我不勝人。人莫及我。或以華門望族傲物。凌人作如是怨。或以識達凌人傲物。作如是怨。或以篇章技藝凌人傲物。作如是怨。或以誇豪奢侈凌人傲物。作如是怨。或以辯口利辭凌人傲物。作如是怨。如是眾怨。或於尊像福田邊起。或於和尚闍梨邊起。或於同住上中下座邊起。或於同學眷屬邊起。或於父母親戚邊起。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。或經於天道人道起諸怨結。或於阿脩羅道地獄道起諸怨結。或於畜生道餓鬼道乃至十方一切眾生邊起諸怨結。如是罪惡無量無邊。今日懺悔願乞除滅。(某甲)等又復無始已來至于今日。或為嫉妬。或為諂曲自求升進。或為名譽。或為利養。隨逐邪見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力。令四生六道一切眾怨同到道場。各各懺謝心念口言作如是說。(某甲)等從無始無明住地已來至于今日。以身惡業因緣。或於天道人道起諸怨結。或於阿脩羅道地獄道起諸怨結。或於餓鬼道畜生道起諸怨結。願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力。令四生六道三世眾怨。若對非對。若輕若重。以今懺法所懺除滅所悔清淨。三界苦果永不復受。在所生處常值諸佛。又復今日同懺悔者。從無始生死已來至于今日。以身惡業因緣。於惡道中備起怨結。或以瞋恚。或以貪愛。或以愚癡。從三毒根造十惡行。好殺禽獸斷牛羊等。或為田業。或為舍宅。或為錢財。更相殺害。又無始已來至于今日。或為利養謬刺眾生。或欺妄作醫針灸百姓。如是等罪怨對無量。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。或飢餓眾生。或奪人糧食。或逼眾生醎苦。或斷人水漿。如是種種惡業怨對。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。或殺害眾生噉食其肉。或縱三毒鞭打眾生。或以毒食飼殺眾生。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。遠離明師親近惡友。從身三業起種種罪。肆情殺害抂夭無辜。或發撤湖池壅塞溝渠。惱害水性諸餘細蟲。或焚燒山野。或設網張羅。水陸眾生備加殺害如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。無慈悲心乖平等行。斗秤欺誑侵凌下劣。或破他城邑抄掠劫奪。或偷盜他財以自供給。無有誠信更相殺害。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。無慈悲行。在六道中於一切眾生備加楚毒。或鞭打眷屬不以其道。或繫或縛鎖械幽閉。或考掠側立刺射傷毀。或斬截殘害剝炙燒煮。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。身三惡業口四惡業意三惡業四重五逆。諸餘不善無不備作。自恃年命不畏鬼神。唯恐我不勝人。人莫及我。或以華門望族傲物。凌人作如是怨。或以識達凌人傲物。作如是怨。或以篇章技藝凌人傲物。作如是怨。或以誇豪奢侈凌人傲物。作如是怨。或以辯口利辭凌人傲物。作如是怨。如是眾怨。或於尊像福田邊起。或於和尚闍梨邊起。或於同住上中下座邊起。或於同學眷屬邊起。或於父母親戚邊起。如是怨對無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。或經於天道人道起諸怨結。或於阿脩羅道地獄道起諸怨結。或於畜生道餓鬼道乃至十方一切眾生邊起諸怨結。如是罪惡無量無邊。今日懺悔願乞除滅。(某甲)等又復無始已來至于今日。或為嫉妬。或為諂曲自求升進。或為名譽。或為利養。隨逐邪見

無有慚愧。如是怨結若輕若重。罪因苦果數量多少。唯有諸佛菩薩盡知盡見。諸佛世尊當慈念我。若我前生從無始生死已來。所作眾罪若教他作。見作隨喜。若三寶物自取教他取。見取隨喜。或有覆藏。或不覆藏。如諸佛菩薩所知所見罪量多少。應墮地獄餓鬼畜生。及諸惡趣邊地下賤。受怨對者。今皆懺悔願乞除滅。諸佛神力不可思議。願以慈悲心救護一切。受(某甲)等今日向四生六道。父母師長一切眷屬。懺悔往罪解怨釋結。願令六道怨對各各歡喜。一切捨施無怨親想。一切無礙猶如虛空。從今日去至于菩提。結習煩惱畢竟斷除。三業清淨眾怨永盡。天宮寶殿隨意往生。四無量心六波羅蜜常能修行。百福嚴身萬善具足。住首楞嚴三昧得金剛身。以一念頃遍應六道。更相濟度使無遺餘。同坐道場成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有慚愧。如是怨結若輕若重。罪因苦果數量多少。唯有諸佛菩薩盡知盡見。諸佛世尊當慈念我。若我前生從無始生死已來。所作眾罪若教他作。見作隨喜。若三寶物自取教他取。見取隨喜。或有覆藏。或不覆藏。如諸佛菩薩所知所見罪量多少。應墮地獄餓鬼畜生。及諸惡趣邊地下賤。受怨對者。今皆懺悔願乞除滅。諸佛神力不可思議。願以慈悲心救護一切。受(某甲)等今日向四生六道。父母師長一切眷屬。懺悔往罪解怨釋結。願令六道怨對各各歡喜。一切捨施無怨親想。一切無礙猶如虛空。從今日去至于菩提。結習煩惱畢竟斷除。三業清淨眾怨永盡。天宮寶殿隨意往生。四無量心六波羅蜜常能修行。百福嚴身萬善具足。住首楞嚴三昧得金剛身。以一念頃遍應六道。更相濟度使無遺餘。同坐道場成等正覺。

今日道場同業大眾。相與已得懺悔身罪。身業雖淨所餘口過。復是一切怨禍之門。故諸佛誡。不得兩舌惡口妄言綺語。當知諂曲華辭構扇。是非故言之為患招報實重。夫人處世心懷毒念。口施毒言身行毒業。以此三事加害眾生。眾生被毒即結怨恨。誓心欲報。或現世獲願。或終後從心。如是怨結備居六道。更相報復無有窮盡。皆由宿命非空所得。當知身口。實眾惡之源。處俗者恣之不孝死入泰山。便有湯火之酷。出家者不樂佛法。所生之處常與惡會。如此惡對皆資三業。三業之中口業實重。乃至獲報備諸楚毒。難曉之夜不覺不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已得懺悔身罪。身業雖淨所餘口過。復是一切怨禍之門。故諸佛誡。不得兩舌惡口妄言綺語。當知諂曲華辭構扇。是非故言之為患招報實重。夫人處世心懷毒念。口施毒言身行毒業。以此三事加害眾生。眾生被毒即結怨恨。誓心欲報。或現世獲願。或終後從心。如是怨結備居六道。更相報復無有窮盡。皆由宿命非空所得。當知身口。實眾惡之源。處俗者恣之不孝死入泰山。便有湯火之酷。出家者不樂佛法。所生之處常與惡會。如此惡對皆資三業。三業之中口業實重。乃至獲報備諸楚毒。難曉之夜不覺不知。

今日道場同業大眾。我等所以輪迴六道者。皆由口業。或復輕言肆語。脆口利辭浮虛假飾。言行相乖。自招其報歷劫無免。豈得不人人悚然。增到懺洗此過。相與從有識神已來。至于今日。口業不善。於四生六道父母師長一切眷屬邊。靡惡不宣。出言麁獷發語毀暴。朋遊聚話無義而說。指空為有。指有言空。見言不見。不見言見。聞言不詳。不聞言聞。作言不作。不作言作。如是顛倒反天易地。自利傷物更相讒謗。言己則靡德不歸。說他則何惡不往。乃至品詳聖賢。裁量君父。譏說師長。背善知識。無道無義。無所顧難。世有幽厄傷形喪命。未來楚痛永劫嬰報。直戲笑之頃。便能具足無量重罪。何況苦言以加一切。眾等相與。無始已來至于今日。以惡口業。於天道人道有怨對者。於阿脩羅道地獄道。有怨對者。於餓鬼道畜生道。有怨對者。若於父母師長一切眷屬。有怨對者。(某甲)等以慈悲心。同菩薩行同菩薩願。普皆奉為歸命敬禮大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。我等所以輪迴六道者。皆由口業。或復輕言肆語。脆口利辭浮虛假飾。言行相乖。自招其報歷劫無免。豈得不人人悚然。增到懺洗此過。相與從有識神已來。至于今日。口業不善。於四生六道父母師長一切眷屬邊。靡惡不宣。出言麁獷發語毀暴。朋遊聚話無義而說。指空為有。指有言空。見言不見。不見言見。聞言不詳。不聞言聞。作言不作。不作言作。如是顛倒反天易地。自利傷物更相讒謗。言己則靡德不歸。說他則何惡不往。乃至品詳聖賢。裁量君父。譏說師長。背善知識。無道無義。無所顧難。世有幽厄傷形喪命。未來楚痛永劫嬰報。直戲笑之頃。便能具足無量重罪。何況苦言以加一切。眾等相與。無始已來至于今日。以惡口業。於天道人道有怨對者。於阿脩羅道地獄道。有怨對者。於餓鬼道畜生道。有怨對者。若於父母師長一切眷屬。有怨對者。(某甲)等以慈悲心。同菩薩行同菩薩願。普皆奉為歸命敬禮大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無淨斷疑佛 南無無量持佛 南無妙樂佛 南無不負佛 南無無住佛 南無得叉迦佛 南無眾首佛 南無世光佛 南無多德佛 南無弗沙佛 南無無邊威德佛 南無義意佛 南無藥王佛 南無斷惡佛 南無無熱佛 南無善調佛 南無名德佛 南無華德佛 南無勇德佛 南無金剛軍佛 南無大德佛 南無寂滅意佛 南無香象佛 南無那羅延佛 南無善住佛 南無不休息菩薩 南無妙音菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無淨斷疑佛 南無無量持佛 南無妙樂佛 南無不負佛 南無無住佛 南無得叉迦佛 南無眾首佛 南無世光佛 南無多德佛 南無弗沙佛 南無無邊威德佛 南無義意佛 南無藥王佛 南無斷惡佛 南無無熱佛 南無善調佛 南無名德佛 南無華德佛 南無勇德佛 南無金剛軍佛 南無大德佛 南無寂滅意佛 南無香象佛 南無那羅延佛 南無善住佛 南無不休息菩薩 南無妙音菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶。

願以佛力法力菩薩力賢聖力。令四生六道一切眾生。重使覺悟同到道場。若有身形拘礙有心。不得到者。願以佛力法力賢聖力。攝其精神一切同到。受(某甲)等懺口業罪。從無始無明住地已來至于今日。以口惡業因緣。於六道中備起怨結。願以三寶神力。令四生六道三世怨對。所懺除斷所悔永滅。(某甲)等從無始已來至于今日。或以瞋恚。或以貪愛。或以愚癡。從三毒根造十惡行。以口四惡起無量罪。或以惡口。惱亂父母及一切眷屬。或於父母起妄語業。或於親戚眷屬起妄語業。或於師長起妄語業。於諸眾生起妄語業。或復見言不見。不見言見。或聞言不聞。不聞言聞。或知言不知。不知言知。或為驕慢。或為嫉妬。起妄語業。如是罪惡無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。起兩舌業。受他惡言不能覆藏。向彼說此。向此說彼。使人離散令他嬰苦。或口戲笑鬪諍兩家。讒亂君臣忿擾一切離人骨肉破他眷屬如是等罪無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。造綺語罪。說無義語無利益語。或惱父母。或惱師長。或惱同學。乃至六道一切眾生。皆起惱害。如是口業所起怨對。無量無邊今日懺悔。願乞除滅。願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力。受(某甲)等今日懺悔。令四生六道三世眾怨一切怨結。畢竟解脫一切罪業。皆悉斷除畢竟不復起諸怨結。更入三途。畢竟不復於六道中。楚毒相加。從今日去一切捨施。無怨親想。一切和合猶如水乳。一切歡喜猶如初地。永為法親慈悲眷屬。從今已去乃至菩提。三界果報永不復受。斷三障業無五怖畏。四無量心六波羅蜜各自深修行大乘道入佛智慧。一切願海皆能滿足。六通三達無不明了。得佛三密具五分身。登金剛慧成種智果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以佛力法力菩薩力賢聖力。令四生六道一切眾生。重使覺悟同到道場。若有身形拘礙有心。不得到者。願以佛力法力賢聖力。攝其精神一切同到。受(某甲)等懺口業罪。從無始無明住地已來至于今日。以口惡業因緣。於六道中備起怨結。願以三寶神力。令四生六道三世怨對。所懺除斷所悔永滅。(某甲)等從無始已來至于今日。或以瞋恚。或以貪愛。或以愚癡。從三毒根造十惡行。以口四惡起無量罪。或以惡口。惱亂父母及一切眷屬。或於父母起妄語業。或於親戚眷屬起妄語業。或於師長起妄語業。於諸眾生起妄語業。或復見言不見。不見言見。或聞言不聞。不聞言聞。或知言不知。不知言知。或為驕慢。或為嫉妬。起妄語業。如是罪惡無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。起兩舌業。受他惡言不能覆藏。向彼說此。向此說彼。使人離散令他嬰苦。或口戲笑鬪諍兩家。讒亂君臣忿擾一切離人骨肉破他眷屬如是等罪無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。造綺語罪。說無義語無利益語。或惱父母。或惱師長。或惱同學。乃至六道一切眾生。皆起惱害。如是口業所起怨對。無量無邊今日懺悔。願乞除滅。願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力。受(某甲)等今日懺悔。令四生六道三世眾怨一切怨結。畢竟解脫一切罪業。皆悉斷除畢竟不復起諸怨結。更入三途。畢竟不復於六道中。楚毒相加。從今日去一切捨施。無怨親想。一切和合猶如水乳。一切歡喜猶如初地。永為法親慈悲眷屬。從今已去乃至菩提。三界果報永不復受。斷三障業無五怖畏。四無量心六波羅蜜各自深修行大乘道入佛智慧。一切願海皆能滿足。六通三達無不明了。得佛三密具五分身。登金剛慧成種智果。

今日道場同業大眾。相與已得懺身口罪竟。次復應須清淨意業。一切眾生。輪轉生死不得解脫者。皆由意業結集牢固。十惡五逆必由意造。故佛誡言。不得貪欲瞋恚愚癡邪見。後墮地獄受苦無窮。今日相與共見心之驅役諸識。亦猶君之總策其臣。口發惡言身行重逆。於六道中能招劇報。當知滅身事由心造。今欲改悔。先挫其心。次折其意。何以故爾。經言。制之一處無事不辦。當知潔心是解脫之本。清淨意業則進趣有期三途劇報不來惡道苦受不往。然身口業麁易遣。意地微細難除。如來大聖一切智人。於身口意始得不護。況凡惑愚夫。而不守慎。若不折挫未見其善。經云。防意如城。守口如瓶。相與無始世界已來。及此一形。無明起愛增長生死。亦能具足十二苦事。八邪八難三途六道。輪迴流轉無不經歷。如是諸處受無量苦。皆由意業搆起怨對。念念攀緣未曾暫捨。扇動六情。馳役五體。輕重惡業無不備造。或身口不遂心增忿毒。更相殺害無憐愍心。若微有痛癢不可抑忍。比至在他唯恐楚毒不深。見人之過。意願宣說。自有愆失不喜他聞。有如是心。實可慚愧。又意地起瞋大道怨賊。所以經言。劫功德賊無過瞋恚。又華嚴經云。佛子。若起一瞋恚心。一切惡中無過此惡。何以故爾。起一瞋恚心。則受百千障礙。所謂不見菩提障。不聞法障。生惡道障。多疾病障。被謗毀障。生闇鈍障。失正念障。少智慧障。近惡知識障。不樂賢善障。遠正見障。離佛正教。入魔境界。不見善知識。諸根不具。乃至生惡業家。生於邊地。如是等障不可具說。我等無始已來至于今日。已有無量無邊瞋恚惡心。乃至起瞋不避親族。何況六道諸眾生等。及其煩惱猛毒不復自知。但事不得為心想。何所不念。若使得遂心意。則誰不被困故天子一怒伏屍萬里。降斯已還自空粉擾。鞭楚捶縛有諸罪苦。當此之時何處應言。我違善戒唯恐苦酷。不深不重。是意地惡通於有識。智愚不免豪賤共有。未嘗一日慚愧改悔今日道場同業大眾。瞋恚苦惱意慮情深。雖復欲捨對境。以發動與惡俱念念相觸。何時當得免離斯苦。大眾相與既知其罪。豈得晏然而不改悔。相與今日懇到披誠。懺滅此罪。宜各人人等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已得懺身口罪竟。次復應須清淨意業。一切眾生。輪轉生死不得解脫者。皆由意業結集牢固。十惡五逆必由意造。故佛誡言。不得貪欲瞋恚愚癡邪見。後墮地獄受苦無窮。今日相與共見心之驅役諸識。亦猶君之總策其臣。口發惡言身行重逆。於六道中能招劇報。當知滅身事由心造。今欲改悔。先挫其心。次折其意。何以故爾。經言。制之一處無事不辦。當知潔心是解脫之本。清淨意業則進趣有期三途劇報不來惡道苦受不往。然身口業麁易遣。意地微細難除。如來大聖一切智人。於身口意始得不護。況凡惑愚夫。而不守慎。若不折挫未見其善。經云。防意如城。守口如瓶。相與無始世界已來。及此一形。無明起愛增長生死。亦能具足十二苦事。八邪八難三途六道。輪迴流轉無不經歷。如是諸處受無量苦。皆由意業搆起怨對。念念攀緣未曾暫捨。扇動六情。馳役五體。輕重惡業無不備造。或身口不遂心增忿毒。更相殺害無憐愍心。若微有痛癢不可抑忍。比至在他唯恐楚毒不深。見人之過。意願宣說。自有愆失不喜他聞。有如是心。實可慚愧。又意地起瞋大道怨賊。所以經言。劫功德賊無過瞋恚。又華嚴經云。佛子。若起一瞋恚心。一切惡中無過此惡。何以故爾。起一瞋恚心。則受百千障礙。所謂不見菩提障。不聞法障。生惡道障。多疾病障。被謗毀障。生闇鈍障。失正念障。少智慧障。近惡知識障。不樂賢善障。遠正見障。離佛正教。入魔境界。不見善知識。諸根不具。乃至生惡業家。生於邊地。如是等障不可具說。我等無始已來至于今日。已有無量無邊瞋恚惡心。乃至起瞋不避親族。何況六道諸眾生等。及其煩惱猛毒不復自知。但事不得為心想。何所不念。若使得遂心意。則誰不被困故天子一怒伏屍萬里。降斯已還自空粉擾。鞭楚捶縛有諸罪苦。當此之時何處應言。我違善戒唯恐苦酷。不深不重。是意地惡通於有識。智愚不免豪賤共有。未嘗一日慚愧改悔今日道場同業大眾。瞋恚苦惱意慮情深。雖復欲捨對境。以發動與惡俱念念相觸。何時當得免離斯苦。大眾相與既知其罪。豈得晏然而不改悔。相與今日懇到披誠。懺滅此罪。宜各人人等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無無所負佛 南無月相佛 南無電相佛 南無恭敬佛 南無威德守佛 南無智日佛 南無上剎佛 南無須彌頂佛 南無治怨賊佛 南無蓮華佛 南無應讚佛 南無知次佛 南無離憍佛 南無那羅延佛 南無常樂佛 南無不少國佛 南無天名佛 南無見有邊佛 南無甚良佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子相佛 南無樂禪佛 南無無所少佛 南無遊戲佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無無所負佛 南無月相佛 南無電相佛 南無恭敬佛 南無威德守佛 南無智日佛 南無上剎佛 南無須彌頂佛 南無治怨賊佛 南無蓮華佛 南無應讚佛 南無知次佛 南無離憍佛 南無那羅延佛 南無常樂佛 南無不少國佛 南無天名佛 南無見有邊佛 南無甚良佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子相佛 南無樂禪佛 南無無所少佛 南無遊戲佛

南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以慈悲力無量無邊自在力。受(某甲)等今日向四生六道。父母師長一切眷屬。懺意所起一切怨對。若對非對若輕若重。已起之怨願懺除滅。未起之怨不敢復作。仰願以三寶力。同加攝受哀愍覆護。令得解脫。(某甲)等從無始已來至于今日。以意惡業因緣。於四生六道。父母師長一切眷屬。起諸怨對。若輕若重今日慚愧。發露懺悔。一切怨對。願乞除滅。又無始已來至于今日。依三毒根起於貪心。因於貪使起於貪業。若幽若顯盡空法界。他所有物。起於惡念。我當取之。乃至父母師長物。一切眷屬物一切眾生物諸天諸仙物。如是一切皆念屬己。如是罪惡無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。起於瞋業晝夜燒然。一時一刻無暫休息。小不適意便大瞋怒。取諸眾生種種惱害。或加鞭杖。或復沈溺乃至飢餓懸縛幽繫。如是瞋罪無量怨對。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。隨逐無明起於癡業。無惡不造無有正慧。信於邪言受於邪法。如是癡業造諸怨對。無量無邊。今日懺悔。願乞除滅。又無始已來至于今日。行十邪道無怨不結。無業不造。念念攀緣。未曾暫捨。扇動六情起諸結業。或身口不遂其事而心增毒厲。乃至戲笑。搆起是非。不以直心與人。從事恒懷諂曲。無有慚愧。如是等罪無量無邊。於六道中受大苦惱。今日懺悔願乞除滅。(某甲)等從無始已來至于今日。以身業不善口業不善意業不善。如是惡業。於佛邊起一切罪障。於法邊起一切罪障。於一切菩薩賢聖邊起一切罪障。如是罪障無量無邊。今日至誠求哀懺悔。願乞除滅。又無始已來至于今日。身三口四意三惡業。五逆四重無罪不作。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。六根六塵六識妄想顛倒。攀緣諸境造一切罪。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。於攝大威儀戒攝善法戒攝眾生戒多有毀犯。身壞命終墮三惡道。在地獄中。受無量無邊恒沙等苦。又墮餓鬼無所識知。恒抱飢渴受寒熱惱。又墮畜生受無量苦。飲食不淨飢寒困苦。又出生人中墮邪見家。心常諂曲。信於邪言。失於正道。沒生死海。永無出期。三世一切眾惡怨對。不可稱計。唯有諸佛。盡知盡見劑如諸佛。所知所見罪報多少。今日懺悔願乞除滅。願以諸佛大慈悲力。大神通力。如法調伏諸眾生力。令(某甲)等今日懺悔。一切怨對即得除滅。六道四生今日。已受對者。未受對者。願以諸佛大地菩薩。一切賢聖大慈悲力。令此眾怨畢竟解脫。從今日去至于菩提。一切罪障畢竟清淨。捨惡道生得淨土生。捨怨對命得智慧命。捨怨對身。得金剛身。捨惡道苦得涅槃樂。念惡道苦發菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以慈悲力無量無邊自在力。受(某甲)等今日向四生六道。父母師長一切眷屬。懺意所起一切怨對。若對非對若輕若重。已起之怨願懺除滅。未起之怨不敢復作。仰願以三寶力。同加攝受哀愍覆護。令得解脫。(某甲)等從無始已來至于今日。以意惡業因緣。於四生六道。父母師長一切眷屬。起諸怨對。若輕若重今日慚愧。發露懺悔。一切怨對。願乞除滅。又無始已來至于今日。依三毒根起於貪心。因於貪使起於貪業。若幽若顯盡空法界。他所有物。起於惡念。我當取之。乃至父母師長物。一切眷屬物一切眾生物諸天諸仙物。如是一切皆念屬己。如是罪惡無量無邊。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。起於瞋業晝夜燒然。一時一刻無暫休息。小不適意便大瞋怒。取諸眾生種種惱害。或加鞭杖。或復沈溺乃至飢餓懸縛幽繫。如是瞋罪無量怨對。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。隨逐無明起於癡業。無惡不造無有正慧。信於邪言受於邪法。如是癡業造諸怨對。無量無邊。今日懺悔。願乞除滅。又無始已來至于今日。行十邪道無怨不結。無業不造。念念攀緣。未曾暫捨。扇動六情起諸結業。或身口不遂其事而心增毒厲。乃至戲笑。搆起是非。不以直心與人。從事恒懷諂曲。無有慚愧。如是等罪無量無邊。於六道中受大苦惱。今日懺悔願乞除滅。(某甲)等從無始已來至于今日。以身業不善口業不善意業不善。如是惡業。於佛邊起一切罪障。於法邊起一切罪障。於一切菩薩賢聖邊起一切罪障。如是罪障無量無邊。今日至誠求哀懺悔。願乞除滅。又無始已來至于今日。身三口四意三惡業。五逆四重無罪不作。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。六根六塵六識妄想顛倒。攀緣諸境造一切罪。今日懺悔願乞除滅。又無始已來至于今日。於攝大威儀戒攝善法戒攝眾生戒多有毀犯。身壞命終墮三惡道。在地獄中。受無量無邊恒沙等苦。又墮餓鬼無所識知。恒抱飢渴受寒熱惱。又墮畜生受無量苦。飲食不淨飢寒困苦。又出生人中墮邪見家。心常諂曲。信於邪言。失於正道。沒生死海。永無出期。三世一切眾惡怨對。不可稱計。唯有諸佛。盡知盡見劑如諸佛。所知所見罪報多少。今日懺悔願乞除滅。願以諸佛大慈悲力。大神通力。如法調伏諸眾生力。令(某甲)等今日懺悔。一切怨對即得除滅。六道四生今日。已受對者。未受對者。願以諸佛大地菩薩。一切賢聖大慈悲力。令此眾怨畢竟解脫。從今日去至于菩提。一切罪障畢竟清淨。捨惡道生得淨土生。捨怨對命得智慧命。捨怨對身。得金剛身。捨惡道苦得涅槃樂。念惡道苦發菩

提心。四等六度常得現前。四辯六通如意自在。勇猛精進不休不息。乃至進修滿十地行。還度無邊一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提心。四等六度常得現前。四辯六通如意自在。勇猛精進不休不息。乃至進修滿十地行。還度無邊一切眾生。

發願第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願第四

今日道場同業大眾。過去現在四生六道。窮未來際一切眾生。願以今懺法同得清淨同得解脫。具足智慧神力自在。願諸眾生。從今日去至于菩提。常見十方盡虛空界。諸佛法身。常見諸佛三十二相。紫磨之身。常見諸佛八十種好。分形散體遍滿十方。救眾生身常見諸佛。眉間白毫大光。普照濟地獄苦。又願今日道場同業大眾。以今懺悔清淨功德因緣。從今日去捨身受身。不經地獄道鑊湯鑪炭割炙之苦。不經餓鬼道烊銅灌口焦爛之苦。不經畜生道。剝裂楚毒之苦。若在人道不經四百四病觸身之苦。不經大熱大寒難耐之苦。不經刀杖毒藥加害之苦。不經飢渴困乏之苦。又願大眾從今日去。奉戒清淨無點污心。常修仁義。念報恩心供養父母。如視世尊奉敬師長。如對諸佛敬重國王如真法身。於餘一切皆如己想。又願大眾從今日去。乃至菩提達深法義智無所畏。明解大乘了見正法。即自開解不由他悟。一向堅固志求佛道。還度無邊一切眾生。等與如來俱成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。過去現在四生六道。窮未來際一切眾生。願以今懺法同得清淨同得解脫。具足智慧神力自在。願諸眾生。從今日去至于菩提。常見十方盡虛空界。諸佛法身。常見諸佛三十二相。紫磨之身。常見諸佛八十種好。分形散體遍滿十方。救眾生身常見諸佛。眉間白毫大光。普照濟地獄苦。又願今日道場同業大眾。以今懺悔清淨功德因緣。從今日去捨身受身。不經地獄道鑊湯鑪炭割炙之苦。不經餓鬼道烊銅灌口焦爛之苦。不經畜生道。剝裂楚毒之苦。若在人道不經四百四病觸身之苦。不經大熱大寒難耐之苦。不經刀杖毒藥加害之苦。不經飢渴困乏之苦。又願大眾從今日去。奉戒清淨無點污心。常修仁義。念報恩心供養父母。如視世尊奉敬師長。如對諸佛敬重國王如真法身。於餘一切皆如己想。又願大眾從今日去。乃至菩提達深法義智無所畏。明解大乘了見正法。即自開解不由他悟。一向堅固志求佛道。還度無邊一切眾生。等與如來俱成正覺。

今日道場幽顯大眾。賜為證明今日微願(某甲)等正願。願生聖人所居之處。常能建立道場。興顯供養為一切眾生作大利益。常蒙三寶慈悲攝受。常有勢力化導。得行常修精進。不著世樂。知一切法空。於非怨親同以善化。乃至菩提心無退轉。從今日去。一毫之善悉資願力。(某甲)等又願若生人中生修善家。更立道場。供養三寶。一毫之善悉施一切。願與和上闍黎。不相捨離。自然蔬食絕愛染心。不須妻子。忠信清直仁恕和平。損己濟物不求名利。(某甲)等又願若捨此身。不蒙解脫。生鬼神中。願為大力護法善神濟苦善神不須衣食。自然溫飽。(某甲)等又願捨此身命。不蒙解脫。墮畜生中。常處深山。食草飲水。無諸苦事。出則為瑞不被籠縶。(某甲)等又願捨此身命。不蒙解脫。墮餓鬼中。願身心安樂無諸熱惱。化諸同苦。皆令悔過。發菩提心。(某甲)等又願捨此身命。不蒙解脫。墮在地獄。自識宿命化諸同苦。皆令悔過發菩提心。(某甲)等亦自憶菩提心。令菩提心相續不斷。仰願十方一切諸佛。大地菩薩一切聖人。以慈悲心現為我證。又願諸天諸仙。護世四王。主善罰惡。守護持呪。五方龍王。龍神八部。同為證明。重復至誠歸依三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場幽顯大眾。賜為證明今日微願(某甲)等正願。願生聖人所居之處。常能建立道場。興顯供養為一切眾生作大利益。常蒙三寶慈悲攝受。常有勢力化導。得行常修精進。不著世樂。知一切法空。於非怨親同以善化。乃至菩提心無退轉。從今日去。一毫之善悉資願力。(某甲)等又願若生人中生修善家。更立道場。供養三寶。一毫之善悉施一切。願與和上闍黎。不相捨離。自然蔬食絕愛染心。不須妻子。忠信清直仁恕和平。損己濟物不求名利。(某甲)等又願若捨此身。不蒙解脫。生鬼神中。願為大力護法善神濟苦善神不須衣食。自然溫飽。(某甲)等又願捨此身命。不蒙解脫。墮畜生中。常處深山。食草飲水。無諸苦事。出則為瑞不被籠縶。(某甲)等又願捨此身命。不蒙解脫。墮餓鬼中。願身心安樂無諸熱惱。化諸同苦。皆令悔過。發菩提心。(某甲)等又願捨此身命。不蒙解脫。墮在地獄。自識宿命化諸同苦。皆令悔過發菩提心。(某甲)等亦自憶菩提心。令菩提心相續不斷。仰願十方一切諸佛。大地菩薩一切聖人。以慈悲心現為我證。又願諸天諸仙。護世四王。主善罰惡。守護持呪。五方龍王。龍神八部。同為證明。重復至誠歸依三寶。

讚佛呪願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛呪願

大聖世尊 巍巍堂堂 三達洞照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖世尊 巍巍堂堂 三達洞照

眾聖中王 分身濟物 現坐道場 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾聖中王 分身濟物 現坐道場

天人歸仰 飡稟未央 八音遠被 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人歸仰 飡稟未央 八音遠被

群魔驚遑 威震大千 慈化流芳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群魔驚遑 威震大千 慈化流芳

以慈悲力 普攝十方 長辭八苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慈悲力 普攝十方 長辭八苦

到菩提鄉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到菩提鄉

故號如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。度人無量。拔生死苦。以今懺悔清淨讚佛功德因緣。願四生六道一切眾生。從今日去至于菩提。以佛神力隨心自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故號如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。度人無量。拔生死苦。以今懺悔清淨讚佛功德因緣。願四生六道一切眾生。從今日去至于菩提。以佛神力隨心自在。