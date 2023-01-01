慈悲道場懺法卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場懺法卷第五

解怨釋結第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解怨釋結第三

今日道場同業大眾一切眾生皆有怨對。何以知之。若無怨對則無惡道。今惡道不休三途長沸。是知怨對無有窮已。經言。一切眾生悉皆有心。有心者皆得作佛。而諸眾生心想顛倒。長寢生死不能覺悟貪著世間不知出要。建立苦本長養怨根。所以輪迴三有往來六道。捨身受身無暫停息。何以故爾。一切眾生無始已來。闇識相傳無明所覆。愛水所溺。起三毒根。起四顛倒。從三毒根起十煩惱。依於身見起於五見。依於五見起六十二見。依身口意起十惡行。身殺盜婬。口妄言綺語兩舌惡罵。意貪瞋癡自行十惡。教他行十惡。讚歎十惡法。讚歎行十惡法者。如是依身口意起四十種惡。復依六情貪著六塵。乃至廣開八萬四千塵勞門。一念之間起六十二見。一念之頃行四十種惡。一念之間開八萬四千塵勞門。況復一日所起眾罪。一月一年終身歷劫所起眾罪。如是罪惡無量無邊。怨對相尋無有窮已。而諸眾生與愚癡俱。無明覆慧。煩惱覆心。不自覺知。心想顛倒不信經說。不依佛語。不知解怨。不望解脫。怨怨相報何時解脫。自投惡道如蛾赴火。歷劫長夜受無量苦。假使業極有終得還人道。如是惡人終不改革。是以眾聖起大慈悲。正為如是怨對眾生。我等相與發菩提心行菩薩道。菩薩摩訶薩救苦為資糧。解怨為要行。不捨眾生為本。我等今日亦復如是。起勇猛心起慈悲心。等如來心。承諸佛力。建道場幡。擊甘露鼓。秉智慧弓執堅固箭。普為四生六道三世眾怨父母師長六親眷屬。解怨釋結。已作之罪一切捨施。未結之怨畢竟不造。仰願諸佛諸大菩薩。以慈悲力以本願力以神通力。同加覆護折伏攝受。令三世無量眾怨。從今日去乃至菩提。解怨釋結無復怨對。一切眾苦畢竟斷除。相與至心等一痛切五體投地。奉為天人六道三世眾怨父母師長一切眷屬。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾一切眾生皆有怨對。何以知之。若無怨對則無惡道。今惡道不休三途長沸。是知怨對無有窮已。經言。一切眾生悉皆有心。有心者皆得作佛。而諸眾生心想顛倒。長寢生死不能覺悟貪著世間不知出要。建立苦本長養怨根。所以輪迴三有往來六道。捨身受身無暫停息。何以故爾。一切眾生無始已來。闇識相傳無明所覆。愛水所溺。起三毒根。起四顛倒。從三毒根起十煩惱。依於身見起於五見。依於五見起六十二見。依身口意起十惡行。身殺盜婬。口妄言綺語兩舌惡罵。意貪瞋癡自行十惡。教他行十惡。讚歎十惡法。讚歎行十惡法者。如是依身口意起四十種惡。復依六情貪著六塵。乃至廣開八萬四千塵勞門。一念之間起六十二見。一念之頃行四十種惡。一念之間開八萬四千塵勞門。況復一日所起眾罪。一月一年終身歷劫所起眾罪。如是罪惡無量無邊。怨對相尋無有窮已。而諸眾生與愚癡俱。無明覆慧。煩惱覆心。不自覺知。心想顛倒不信經說。不依佛語。不知解怨。不望解脫。怨怨相報何時解脫。自投惡道如蛾赴火。歷劫長夜受無量苦。假使業極有終得還人道。如是惡人終不改革。是以眾聖起大慈悲。正為如是怨對眾生。我等相與發菩提心行菩薩道。菩薩摩訶薩救苦為資糧。解怨為要行。不捨眾生為本。我等今日亦復如是。起勇猛心起慈悲心。等如來心。承諸佛力。建道場幡。擊甘露鼓。秉智慧弓執堅固箭。普為四生六道三世眾怨父母師長六親眷屬。解怨釋結。已作之罪一切捨施。未結之怨畢竟不造。仰願諸佛諸大菩薩。以慈悲力以本願力以神通力。同加覆護折伏攝受。令三世無量眾怨。從今日去乃至菩提。解怨釋結無復怨對。一切眾苦畢竟斷除。相與至心等一痛切五體投地。奉為天人六道三世眾怨父母師長一切眷屬。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善意佛 南無離垢佛 南無月相佛 南無大名佛 南無珠髻佛 南無威猛佛 南無師子步佛 南無德樹佛 南無觀釋佛 南無慧聚佛 南無安住佛 南無有意佛 南無鴦伽陀佛 南無無量意佛 南無妙色佛 南無多智佛 南無光明佛 南無堅戒佛 南無吉祥佛 南無寶相佛 南無蓮華佛 南無那羅延佛 南無安樂佛 南無智積佛 南無德敬佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無善意佛 南無離垢佛 南無月相佛 南無大名佛 南無珠髻佛 南無威猛佛 南無師子步佛 南無德樹佛 南無觀釋佛 南無慧聚佛 南無安住佛 南無有意佛 南無鴦伽陀佛 南無無量意佛 南無妙色佛 南無多智佛 南無光明佛 南無堅戒佛 南無吉祥佛 南無寶相佛 南無蓮華佛 南無那羅延佛 南無安樂佛 南無智積佛 南無德敬佛

南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。如是三世一切眾怨。今日在六道中已受怨對者。願以佛力法力賢聖力。令此眾生悉得解脫。若於六道中應受對者。未受對者。畢竟不復入於惡趣。畢竟不復惡心相向。畢竟不復楚毒相加。一切捨施無怨親想。一切罪咎各得消除。一切怨對皆得解脫。同心和合猶如水乳。一切歡喜猶如初地。壽命無窮身心永樂。天宮淨土隨意往生。念衣衣來。想食食至。無復怨對哭泣之聲。四體不為變動所侵。五情不為塵惑所染。眾善競會萬惡爭消。發起大乘修菩薩行。四等六度一切具足。捨生死報。同成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。如是三世一切眾怨。今日在六道中已受怨對者。願以佛力法力賢聖力。令此眾生悉得解脫。若於六道中應受對者。未受對者。畢竟不復入於惡趣。畢竟不復惡心相向。畢竟不復楚毒相加。一切捨施無怨親想。一切罪咎各得消除。一切怨對皆得解脫。同心和合猶如水乳。一切歡喜猶如初地。壽命無窮身心永樂。天宮淨土隨意往生。念衣衣來。想食食至。無復怨對哭泣之聲。四體不為變動所侵。五情不為塵惑所染。眾善競會萬惡爭消。發起大乘修菩薩行。四等六度一切具足。捨生死報。同成正覺。

今日道場同業大眾。何者怨根苦本。眼貪色。耳貪聲。鼻貪香。舌貪味。身貪細滑。常為五塵之所繫縛。所以歷劫長夜不得解脫。又復六親一切眷屬。皆是我等三世怨根。一切怨對皆從親起。若無有親亦無有怨。若能離親即是離怨。何以故爾。若各異處遠隔他鄉。如是二人終不得起怨恨之心。得起怨恨皆由親近。以三毒根自相觸惱。以觸惱故多起恨心。所以親戚眷屬亟生責望。或父母責望於子。或子責望父母。兄弟姊妹一切皆然。更相責望。更相嫌恨。小不適意便生瞋怒。若有財寶親戚競求。貧窮之日初無憂念。又得者愈以為少。愈得愈為不足。百求百得不以為恩。一不稱心便增忿憾。是則人懷惡念遂起異心。故結讐連禍世世無窮。推此而言。三世怨對實非他人。皆是我等親緣眷屬。當知眷屬即是怨聚。豈不人人慇懃悔過。宜各至心五體投地。奉為有識神已來至于今日。經生父母歷劫親緣。於六道中結怨對者。若對非對若輕若重。今日若在地獄道者。若在畜生道者。若在餓鬼道者。若在阿脩羅道者。若在人道者。若在天道者。若在仙道者。今日現前在眷屬中者。如是三世一切眾怨。各及眷屬。(某甲)等今日以慈悲心無怨親想。等諸佛心。同諸佛願。普皆奉為歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。何者怨根苦本。眼貪色。耳貪聲。鼻貪香。舌貪味。身貪細滑。常為五塵之所繫縛。所以歷劫長夜不得解脫。又復六親一切眷屬。皆是我等三世怨根。一切怨對皆從親起。若無有親亦無有怨。若能離親即是離怨。何以故爾。若各異處遠隔他鄉。如是二人終不得起怨恨之心。得起怨恨皆由親近。以三毒根自相觸惱。以觸惱故多起恨心。所以親戚眷屬亟生責望。或父母責望於子。或子責望父母。兄弟姊妹一切皆然。更相責望。更相嫌恨。小不適意便生瞋怒。若有財寶親戚競求。貧窮之日初無憂念。又得者愈以為少。愈得愈為不足。百求百得不以為恩。一不稱心便增忿憾。是則人懷惡念遂起異心。故結讐連禍世世無窮。推此而言。三世怨對實非他人。皆是我等親緣眷屬。當知眷屬即是怨聚。豈不人人慇懃悔過。宜各至心五體投地。奉為有識神已來至于今日。經生父母歷劫親緣。於六道中結怨對者。若對非對若輕若重。今日若在地獄道者。若在畜生道者。若在餓鬼道者。若在阿脩羅道者。若在人道者。若在天道者。若在仙道者。今日現前在眷屬中者。如是三世一切眾怨。各及眷屬。(某甲)等今日以慈悲心無怨親想。等諸佛心。同諸佛願。普皆奉為歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無梵德佛 南無寶積佛 南無華天佛 南無善思議佛 南無法自在佛 南無名聞意佛 南無樂說聚佛 南無金剛相佛 南無求利益佛 南無遊戲神通佛 南無離闇佛 南無名天佛 南無彌樓相佛 南無眾明佛 南無寶藏佛 南無極高行佛 南無提沙佛 南無珠角佛 南無德讚佛 南無日月明佛 南無星宿佛 南無日明佛 南無師子相佛 南無違藍王佛 南無福藏佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無梵德佛 南無寶積佛 南無華天佛 南無善思議佛 南無法自在佛 南無名聞意佛 南無樂說聚佛 南無金剛相佛 南無求利益佛 南無遊戲神通佛 南無離闇佛 南無名天佛 南無彌樓相佛 南無眾明佛 南無寶藏佛 南無極高行佛 南無提沙佛 南無珠角佛 南無德讚佛 南無日月明佛 南無星宿佛 南無日明佛 南無師子相佛 南無違藍王佛 南無福藏佛

南無棄陰蓋菩薩 南無寂根菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無棄陰蓋菩薩 南無寂根菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力。令(某甲)等父母親緣於六道中有怨對者。各及眷屬。皆悉同時集此道場。共懺先罪解諸怨結。若有身形拘礙不得到者。願承三寶力。攝其精神皆悉同到。受(某甲)等今日懺悔。一切怨對願蒙解脫。道場大眾宜各人人心念口言。(某甲)等從無始有識神已來至于今日。於經生父母歷劫親緣姑姨伯叔內外眷屬。以三毒根起十惡業。或以不知。或以不信。以無明故起諸怨結。於父母眷屬乃至六道亦有怨對。如是等罪無量無邊。今日懺悔。願乞除滅。又復無始已來至于今日。或以瞋恚。或以貪愛。或以愚癡。從三毒根造種種罪。如是罪惡無量無邊。慚愧懺悔願乞捨施。又復無始已來至于今日。或為田業。或為舍宅。或為錢財。起怨對業。於眷屬中備加殺害。如是種種不可具說。所起怨對無有罷期。今日慚愧發露懺悔。願父母六親一切眷屬。以慈悲心受我懺悔。一切捨施無復恨想。乃至盜竊邪婬妄語。五逆十惡無不備作。妄想顛倒攀緣諸境造一切罪。如是等罪無量無邊。或於父母。或於兄弟姊妹。或於姑姨伯叔眷屬。乃至有識神已來至于今日。於六親邊。起如是等罪因。苦果受對劫數怨結多少。唯有十方一切諸佛大地菩薩。盡知盡見。如諸佛菩薩所知所見。罪量多少怨對劫數。於未來世方受對者。(某甲)等今日慚顏哽慟銜悲自責。改往修來不敢復作。唯願父母親緣眷屬。以柔軟心調和心樂善心歡喜心守護心。等如來心受(某甲)等今日懺悔。一切捨施無怨親想。又願父母親緣一切眷屬。若有怨對在六道中者。亦願六道一切眾生。同共捨施。三世怨結一時俱盡。從今已去至于道場。永離三途絕四趣苦。一切和合猶如水乳。一切無礙等如虛空。永為法親慈悲眷屬。各各修習無量智慧。具足成就一切功德。勇猛精進不休不息。行菩薩道無有疲倦。等諸佛心。同諸佛願。得佛三密。具五分身。究竟無上菩提成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力。令(某甲)等父母親緣於六道中有怨對者。各及眷屬。皆悉同時集此道場。共懺先罪解諸怨結。若有身形拘礙不得到者。願承三寶力。攝其精神皆悉同到。受(某甲)等今日懺悔。一切怨對願蒙解脫。道場大眾宜各人人心念口言。(某甲)等從無始有識神已來至于今日。於經生父母歷劫親緣姑姨伯叔內外眷屬。以三毒根起十惡業。或以不知。或以不信。以無明故起諸怨結。於父母眷屬乃至六道亦有怨對。如是等罪無量無邊。今日懺悔。願乞除滅。又復無始已來至于今日。或以瞋恚。或以貪愛。或以愚癡。從三毒根造種種罪。如是罪惡無量無邊。慚愧懺悔願乞捨施。又復無始已來至于今日。或為田業。或為舍宅。或為錢財。起怨對業。於眷屬中備加殺害。如是種種不可具說。所起怨對無有罷期。今日慚愧發露懺悔。願父母六親一切眷屬。以慈悲心受我懺悔。一切捨施無復恨想。乃至盜竊邪婬妄語。五逆十惡無不備作。妄想顛倒攀緣諸境造一切罪。如是等罪無量無邊。或於父母。或於兄弟姊妹。或於姑姨伯叔眷屬。乃至有識神已來至于今日。於六親邊。起如是等罪因。苦果受對劫數怨結多少。唯有十方一切諸佛大地菩薩。盡知盡見。如諸佛菩薩所知所見。罪量多少怨對劫數。於未來世方受對者。(某甲)等今日慚顏哽慟銜悲自責。改往修來不敢復作。唯願父母親緣眷屬。以柔軟心調和心樂善心歡喜心守護心。等如來心受(某甲)等今日懺悔。一切捨施無怨親想。又願父母親緣一切眷屬。若有怨對在六道中者。亦願六道一切眾生。同共捨施。三世怨結一時俱盡。從今已去至于道場。永離三途絕四趣苦。一切和合猶如水乳。一切無礙等如虛空。永為法親慈悲眷屬。各各修習無量智慧。具足成就一切功德。勇猛精進不休不息。行菩薩道無有疲倦。等諸佛心。同諸佛願。得佛三密。具五分身。究竟無上菩提成等正覺。

今日道場同業大眾。相與已解父母怨竟。次復應解師長怨結。自大聖已還體未圓極。至於無生法忍。猶為三相遷滅。在乎如來尚假苦言。令惡眾生因茲悟道。而德明化物。猶現此辭。況復凡愚理絕淨境。今善惡雜糅明白未分。豈能頓離三業之失。若聞所說正當慚愧師長恩德深自悔責。不得驚疑人懷惡念。經言。雖復出家未盡煩惱未得解脫不得便言無復諸惡。在俗之人不得便言都無其善。且置是事。如經所說。佛告大眾。汝當緣念師長之恩。父母雖復生育訓誨。而不能使離於三途。師長大慈誘進童蒙。使得出家稟受具戒。是即懷羅漢。胎生羅漢果。離生死苦得涅槃樂。師長既有如是出世恩德。誰能上報。若能終身行道正可自利。非報師恩。佛言。天下善友莫過師長。今日道場同業大眾。如佛所說。師長有如此恩德。而未曾發念報師長恩。或復教誨亦不信受。乃至麁言起於誹謗。橫生是非使佛法衰落。如是等罪何當免離三途。苦報無人代者。及其捨命樂去苦歸。神情慘惱意用惛迷。六識不聰五根喪敗。欲行足不能動。欲坐身不自立。假使欲聽法言。則耳無所復聞。欲視勝境。則眼無復所見。當如此時共思今日禮懺。豈可復得。但有地獄無量眾苦。如是苦報自作自受。故經言。愚癡自恃不信殃禍。謗師毀師憎師嫉師。如是等人法中大魔。地獄種子。自結怨對受報無窮。如華光比丘。善說法要。有一弟子。恒懷驕慢。和上為說都不信受。即作是言。我大和上空無智慧。但能讚歎虛空之事。願我後生不復樂見。於是弟子法說非法非法說法。雖持禁戒無有毀犯。以謬解故。命終之後如射箭頃墮阿鼻獄。八十億劫恒受大苦。今日道場同業大眾。如經所說。豈得不人人起大怖畏。止於和尚發一惡言。墮阿鼻獄八十億劫。何況出家已來至于今日。於和尚邊所起惡業。其罪無量。判捨身形同彼無疑。何以故爾。和上闍梨恒加訓誨。而未曾如法修行。於諸師長多生違逆。或復給與而無厭足。或師瞋弟子。或弟子恨師。於三世中喜怒無量。如是等罪不可稱計。經言。起一瞋心怨對無量。如是怨對非但六親。師徒弟子慊恨亦甚。又復同房共住上中下座。不能深信出家是遠離法。不知忍辱是安樂行。不知平等是菩提道。不知離忘相是出世心。師及弟子同房同住。結業未盡互相違悷。忿諍之心紛然亂起。所以世世不得和合。又出家人或同學業。或復共師。見解不等昇進之日便含毒懷瞋。而不自言宿習智慧。彼有福德。我無善根。聞見他榮不安隱性。有漏之心亟生高下。多起鬪諍。少能和合。不能推厚居薄。更相嫌恨不省己非。唯談他短。或以三毒更相讒謗。無忠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已解父母怨竟。次復應解師長怨結。自大聖已還體未圓極。至於無生法忍。猶為三相遷滅。在乎如來尚假苦言。令惡眾生因茲悟道。而德明化物。猶現此辭。況復凡愚理絕淨境。今善惡雜糅明白未分。豈能頓離三業之失。若聞所說正當慚愧師長恩德深自悔責。不得驚疑人懷惡念。經言。雖復出家未盡煩惱未得解脫不得便言無復諸惡。在俗之人不得便言都無其善。且置是事。如經所說。佛告大眾。汝當緣念師長之恩。父母雖復生育訓誨。而不能使離於三途。師長大慈誘進童蒙。使得出家稟受具戒。是即懷羅漢。胎生羅漢果。離生死苦得涅槃樂。師長既有如是出世恩德。誰能上報。若能終身行道正可自利。非報師恩。佛言。天下善友莫過師長。今日道場同業大眾。如佛所說。師長有如此恩德。而未曾發念報師長恩。或復教誨亦不信受。乃至麁言起於誹謗。橫生是非使佛法衰落。如是等罪何當免離三途。苦報無人代者。及其捨命樂去苦歸。神情慘惱意用惛迷。六識不聰五根喪敗。欲行足不能動。欲坐身不自立。假使欲聽法言。則耳無所復聞。欲視勝境。則眼無復所見。當如此時共思今日禮懺。豈可復得。但有地獄無量眾苦。如是苦報自作自受。故經言。愚癡自恃不信殃禍。謗師毀師憎師嫉師。如是等人法中大魔。地獄種子。自結怨對受報無窮。如華光比丘。善說法要。有一弟子。恒懷驕慢。和上為說都不信受。即作是言。我大和上空無智慧。但能讚歎虛空之事。願我後生不復樂見。於是弟子法說非法非法說法。雖持禁戒無有毀犯。以謬解故。命終之後如射箭頃墮阿鼻獄。八十億劫恒受大苦。今日道場同業大眾。如經所說。豈得不人人起大怖畏。止於和尚發一惡言。墮阿鼻獄八十億劫。何況出家已來至于今日。於和尚邊所起惡業。其罪無量。判捨身形同彼無疑。何以故爾。和上闍梨恒加訓誨。而未曾如法修行。於諸師長多生違逆。或復給與而無厭足。或師瞋弟子。或弟子恨師。於三世中喜怒無量。如是等罪不可稱計。經言。起一瞋心怨對無量。如是怨對非但六親。師徒弟子慊恨亦甚。又復同房共住上中下座。不能深信出家是遠離法。不知忍辱是安樂行。不知平等是菩提道。不知離忘相是出世心。師及弟子同房同住。結業未盡互相違悷。忿諍之心紛然亂起。所以世世不得和合。又出家人或同學業。或復共師。見解不等昇進之日便含毒懷瞋。而不自言宿習智慧。彼有福德。我無善根。聞見他榮不安隱性。有漏之心亟生高下。多起鬪諍。少能和合。不能推厚居薄。更相嫌恨不省己非。唯談他短。或以三毒更相讒謗。無忠

信心。無恭敬意。何處復念我違佛戒。乃至高聲大語惡罵醜言。師長教誨都無信受。上中下座人各懷恨。以懷恨故更相是非。於惡道中多有怨對。皆是我等師徒弟子。同學共住上中下座。起一恨心怨對無量。所以經言。今世恨意微相憎嫉。後世轉劇至成大怨。何況終身所起惡業。今日道場同業大眾。各不自知在何道中。於諸師長上中下座起諸怨結。如是怨對無有窮盡無有年期。亦無劫數。當受苦時不可堪忍。所以菩薩摩訶薩捨怨親心。離怨親想。以慈悲心平等攝受。相與今日已得發菩提心。發菩提願。宜應習行菩薩所行。四無量心六波羅蜜四攝法。四弘誓。如諸佛菩薩所行之行。我等今日亦應習行。怨親平等一切無礙。從今已去至于菩提。誓當救護一切眾生。令諸眾生究竟一乘。相與至心五體投地。奉為有識神已來經生出家和上闍梨有怨對者。同壇尊證有怨對者。同學眷屬上中下座有怨對者。三世眾怨。若對非對若輕若重。各及眷屬。(某甲)等若於六道一切眾生有怨對者。於未來現在應受對者。今日懺悔願乞除滅。若六道中一切眾生各各有怨對者。(某甲)等今日以慈悲心無怨親想。普為三世一切眾怨求哀懺悔。願悉捨施。無復惡念相加懷毒相向。同共捨施一切歡喜。從今解結無復瞋恨。各自恭敬念報恩心。等諸佛心。同諸佛願。各各至心歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心。無恭敬意。何處復念我違佛戒。乃至高聲大語惡罵醜言。師長教誨都無信受。上中下座人各懷恨。以懷恨故更相是非。於惡道中多有怨對。皆是我等師徒弟子。同學共住上中下座。起一恨心怨對無量。所以經言。今世恨意微相憎嫉。後世轉劇至成大怨。何況終身所起惡業。今日道場同業大眾。各不自知在何道中。於諸師長上中下座起諸怨結。如是怨對無有窮盡無有年期。亦無劫數。當受苦時不可堪忍。所以菩薩摩訶薩捨怨親心。離怨親想。以慈悲心平等攝受。相與今日已得發菩提心。發菩提願。宜應習行菩薩所行。四無量心六波羅蜜四攝法。四弘誓。如諸佛菩薩所行之行。我等今日亦應習行。怨親平等一切無礙。從今已去至于菩提。誓當救護一切眾生。令諸眾生究竟一乘。相與至心五體投地。奉為有識神已來經生出家和上闍梨有怨對者。同壇尊證有怨對者。同學眷屬上中下座有怨對者。三世眾怨。若對非對若輕若重。各及眷屬。(某甲)等若於六道一切眾生有怨對者。於未來現在應受對者。今日懺悔願乞除滅。若六道中一切眾生各各有怨對者。(某甲)等今日以慈悲心無怨親想。普為三世一切眾怨求哀懺悔。願悉捨施。無復惡念相加懷毒相向。同共捨施一切歡喜。從今解結無復瞋恨。各自恭敬念報恩心。等諸佛心。同諸佛願。各各至心歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無見有邊佛 南無電明佛 南無金山佛 南無師子德佛 南無勝相佛 南無明讚佛 南無堅精進佛 南無具足讚佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大燈佛 南無世明佛 南無妙香佛 南無持上功德佛 南無離暗佛 南無寶讚佛 南無師子頰佛 南無滅過佛 南無持甘露佛 南無人月佛 南無喜見佛 南無莊嚴佛 南無珠明佛 南無山頂佛 南無名相佛 南無法稱佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無見有邊佛 南無電明佛 南無金山佛 南無師子德佛 南無勝相佛 南無明讚佛 南無堅精進佛 南無具足讚佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大燈佛 南無世明佛 南無妙香佛 南無持上功德佛 南無離暗佛 南無寶讚佛 南無師子頰佛 南無滅過佛 南無持甘露佛 南無人月佛 南無喜見佛 南無莊嚴佛 南無珠明佛 南無山頂佛 南無名相佛 南無法稱佛

南無慧上菩薩 南無常不離世菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無慧上菩薩 南無常不離世菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力。令彼三世無量眾怨若對非對盡空法界一切眾生。皆同懺悔解怨釋結。一切捨施無怨親想。一切和合猶如水乳。一切歡喜猶如初地。一切無礙猶如虛空。從今已去至于菩提。永為法親無別異想。常為菩薩慈悲眷屬。又以今禮拜懺悔解怨釋結功德因緣。願和上闍梨同壇尊證同學弟子上中下座。一切眷屬有怨對者。乃至四生六道各有三世眾怨未解脫者。今日若有在天道者。在仙道者。在阿修羅道者。在地獄道者。在餓鬼道者。在畜生道者。在人道者。今日現在眷屬中者。如是十方三世眾怨若對非對。各及眷屬。從今已去至于菩提。一切罪障皆得除滅。一切怨對畢竟解脫。結習煩惱永得清淨。長辭四趣自在受生。念念法流心心自在。六波羅蜜具足莊嚴。十地行願無不究竟。得佛十力神通無礙。早具阿耨多羅三藐三菩提。成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力。令彼三世無量眾怨若對非對盡空法界一切眾生。皆同懺悔解怨釋結。一切捨施無怨親想。一切和合猶如水乳。一切歡喜猶如初地。一切無礙猶如虛空。從今已去至于菩提。永為法親無別異想。常為菩薩慈悲眷屬。又以今禮拜懺悔解怨釋結功德因緣。願和上闍梨同壇尊證同學弟子上中下座。一切眷屬有怨對者。乃至四生六道各有三世眾怨未解脫者。今日若有在天道者。在仙道者。在阿修羅道者。在地獄道者。在餓鬼道者。在畜生道者。在人道者。今日現在眷屬中者。如是十方三世眾怨若對非對。各及眷屬。從今已去至于菩提。一切罪障皆得除滅。一切怨對畢竟解脫。結習煩惱永得清淨。長辭四趣自在受生。念念法流心心自在。六波羅蜜具足莊嚴。十地行願無不究竟。得佛十力神通無礙。早具阿耨多羅三藐三菩提。成等正覺。

今日道場同業大眾。前是總相為他三世眾怨解諸怨結。此下自淨宜督其心。相與今日何故受生死身不得解脫。進不覩面前授記。退不聞一音演說。良由罪業深厚怨結牢固。非唯不見前佛後佛菩薩賢聖。而亦將恐十二分教聞聲傳響永隔心路。惡道怨對無從得免。捨此形命方沈沸海。輪轉三途備歷惡趣。何當復得見此人身。發如是意。實有切情之悲。運如是想。不覺痛心之苦。相與已得仰飡風化。割愛辭親捨榮棄俗。更無異緣。豈得不與時競各求所安。若不堅強其志捍勞忍苦銜悲惻愴者。忽使身被篤疾。中陰相現。獄卒羅剎牛頭阿旁殊形異狀一朝而至。風刀解身心懷怖亂。眷屬號泣無所覺知。當此之時欲求今日起一善心。五體投地禮佛懺悔豈可復得。但有三途無量眾苦。今日大眾各自努力與時馳競。若任情適意則進趣理遲。捍勞忍苦則趣向心疾。故經言。悲是道場。忍疲苦故。發行是道場。能辦事故。故知萬善莊嚴不勤無託。欲度巨海非舟何寄。若有願樂之心。而不行願樂之事。其願必虛未見其果。如絕糧之人心存百味。於其飢惱終無濟益。當知欲求勝妙果報。必須心事俱行相與。及時生增上心。懷慚愧意懺悔滅罪解諸怨結。脫更處闇開了未期。人皆解脫。莫追後悔。各各至心等一痛切五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。前是總相為他三世眾怨解諸怨結。此下自淨宜督其心。相與今日何故受生死身不得解脫。進不覩面前授記。退不聞一音演說。良由罪業深厚怨結牢固。非唯不見前佛後佛菩薩賢聖。而亦將恐十二分教聞聲傳響永隔心路。惡道怨對無從得免。捨此形命方沈沸海。輪轉三途備歷惡趣。何當復得見此人身。發如是意。實有切情之悲。運如是想。不覺痛心之苦。相與已得仰飡風化。割愛辭親捨榮棄俗。更無異緣。豈得不與時競各求所安。若不堅強其志捍勞忍苦銜悲惻愴者。忽使身被篤疾。中陰相現。獄卒羅剎牛頭阿旁殊形異狀一朝而至。風刀解身心懷怖亂。眷屬號泣無所覺知。當此之時欲求今日起一善心。五體投地禮佛懺悔豈可復得。但有三途無量眾苦。今日大眾各自努力與時馳競。若任情適意則進趣理遲。捍勞忍苦則趣向心疾。故經言。悲是道場。忍疲苦故。發行是道場。能辦事故。故知萬善莊嚴不勤無託。欲度巨海非舟何寄。若有願樂之心。而不行願樂之事。其願必虛未見其果。如絕糧之人心存百味。於其飢惱終無濟益。當知欲求勝妙果報。必須心事俱行相與。及時生增上心。懷慚愧意懺悔滅罪解諸怨結。脫更處闇開了未期。人皆解脫。莫追後悔。各各至心等一痛切五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無定義佛 南無施願佛 南無寶眾佛 南無眾王佛 南無遊步佛 南無安隱佛 南無法差別佛 南無上尊佛 南無極高德佛 南無上師子音佛 南無樂戲佛 南無龍明佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無大名佛 南無天力佛 南無德鬘佛 南無龍手佛 南無善行意佛 南無因莊嚴佛 南無智勝佛 南無量月佛 南無寶語佛 南無日明佛 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無定義佛 南無施願佛 南無寶眾佛 南無眾王佛 南無遊步佛 南無安隱佛 南無法差別佛 南無上尊佛 南無極高德佛 南無上師子音佛 南無樂戲佛 南無龍明佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無大名佛 南無天力佛 南無德鬘佛 南無龍手佛 南無善行意佛 南無因莊嚴佛 南無智勝佛 南無量月佛 南無寶語佛 南無日明佛 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

(某甲)等積集罪障深於大地。無明覆蔽長夜不曉。常隨三毒造怨對因。致使迷淪三有永無出期。今日以諸佛菩薩大慈悲力。始蒙覺悟心生慚愧。至誠求哀發露懺悔。願諸佛菩薩慈悲攝受。以大智慧力。不可思議力。無量自在力。降伏四魔力。滅諸煩惱力。滅諸怨結力。度脫眾生力。安隱眾生力。解脫地獄力。濟度餓鬼力。救拔畜生力。攝化阿脩羅力。攝受人道力。盡諸天諸仙漏力。無量無邊功德力。無量無盡智慧力。令四生六道一切眾怨同到道場。受(某甲)等今日懺悔。一切捨施無怨親想。所結怨業同得解脫。永離八難無四趣苦。常值諸佛聞法悟道。發菩提心行出世業。四等六度深心修習。一切行願等階十地。入金剛心俱成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (某甲)等積集罪障深於大地。無明覆蔽長夜不曉。常隨三毒造怨對因。致使迷淪三有永無出期。今日以諸佛菩薩大慈悲力。始蒙覺悟心生慚愧。至誠求哀發露懺悔。願諸佛菩薩慈悲攝受。以大智慧力。不可思議力。無量自在力。降伏四魔力。滅諸煩惱力。滅諸怨結力。度脫眾生力。安隱眾生力。解脫地獄力。濟度餓鬼力。救拔畜生力。攝化阿脩羅力。攝受人道力。盡諸天諸仙漏力。無量無邊功德力。無量無盡智慧力。令四生六道一切眾怨同到道場。受(某甲)等今日懺悔。一切捨施無怨親想。所結怨業同得解脫。永離八難無四趣苦。常值諸佛聞法悟道。發菩提心行出世業。四等六度深心修習。一切行願等階十地。入金剛心俱成正覺。

今日道場同業大眾。夫怨對相尋皆由三業。莊嚴行人嬰諸苦報。相與既知是眾苦之本。宜應勇猛挫而滅之。滅苦之要唯有懺悔。故經稱歎。世二健兒。一不作罪。二能懺悔。大眾今日將欲懺悔。當潔其心整肅其容。內懷慚愧悲暢於外。起二種心則無罪不滅。何者二種心。一慚二愧。慚者慚天。愧者愧人。慚者自能懺悔滅諸怨對。愧者能教他人解諸結縛。慚者能作眾善。愧者能見隨喜。慚者內自羞恥。愧者發露向人。以是二法能令行人得無礙樂。相與今日起大慚愧。作大懺悔。至心求哀四生六道。何以故爾。經言。一切眾生皆是親緣。或經為父母。或經為師長。乃至兄弟姊妹。一切皆然。良由墮無明網不復相知。既不相知。多起觸惱。以觸惱故怨對無窮。大眾今日覺悟此意。至誠墾惻苦切用心。必令一念感十方佛。一拜斷除無量怨對。等一痛切五體投地。重復歸依世間大悲慈父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。夫怨對相尋皆由三業。莊嚴行人嬰諸苦報。相與既知是眾苦之本。宜應勇猛挫而滅之。滅苦之要唯有懺悔。故經稱歎。世二健兒。一不作罪。二能懺悔。大眾今日將欲懺悔。當潔其心整肅其容。內懷慚愧悲暢於外。起二種心則無罪不滅。何者二種心。一慚二愧。慚者慚天。愧者愧人。慚者自能懺悔滅諸怨對。愧者能教他人解諸結縛。慚者能作眾善。愧者能見隨喜。慚者內自羞恥。愧者發露向人。以是二法能令行人得無礙樂。相與今日起大慚愧。作大懺悔。至心求哀四生六道。何以故爾。經言。一切眾生皆是親緣。或經為父母。或經為師長。乃至兄弟姊妹。一切皆然。良由墮無明網不復相知。既不相知。多起觸惱。以觸惱故怨對無窮。大眾今日覺悟此意。至誠墾惻苦切用心。必令一念感十方佛。一拜斷除無量怨對。等一痛切五體投地。重復歸依世間大悲慈父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無定意佛 南無量形佛 南無照明佛 南無寶相佛 南無斷疑佛 南無善明佛 南無不虛步佛 南無覺悟佛 南無華相佛 南無山主王佛 南無大威德佛 南無遍見佛 南無量名佛 南無寶天佛 南無住義佛 南無滿意佛 南無上讚佛 南無無憂佛 南無無垢佛 南無梵天佛 南無華明佛 南無身差別佛 南無法明佛 南無盡見佛 南無德淨佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無定意佛 南無量形佛 南無照明佛 南無寶相佛 南無斷疑佛 南無善明佛 南無不虛步佛 南無覺悟佛 南無華相佛 南無山主王佛 南無大威德佛 南無遍見佛 南無量名佛 南無寶天佛 南無住義佛 南無滿意佛 南無上讚佛 南無無憂佛 南無無垢佛 南無梵天佛 南無華明佛 南無身差別佛 南無法明佛 南無盡見佛 南無德淨佛

南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

仰願三寶同加攝受。令(某甲)等所懺除滅。所悔清淨。又願今日同懺悔者。從今已去乃至菩提。一切怨對皆得消滅。一切眾苦畢竟解脫。結習煩惱永得清淨。長辭四趣自在受生。親侍諸佛面奉尊記。六度四等無不備行。具四辯才得佛十力。相好嚴身神通無礙。入金剛心。成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰願三寶同加攝受。令(某甲)等所懺除滅。所悔清淨。又願今日同懺悔者。從今已去乃至菩提。一切怨對皆得消滅。一切眾苦畢竟解脫。結習煩惱永得清淨。長辭四趣自在受生。親侍諸佛面奉尊記。六度四等無不備行。具四辯才得佛十力。相好嚴身神通無礙。入金剛心。成等正覺。