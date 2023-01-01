慈悲道場懺法卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場懺法卷第二

發菩提心第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心第四

今日道場同業大眾。相與已得洗浣心垢。十惡重障淨盡無餘。業累既遣內外俱潔。次應仰學菩薩修行直道。功德智慧由之而生。所以諸佛每歎發心。是道場能辦事故。唯願大眾各堅其志。莫以年命待時漏盡。勿令空去。後悔無益。相與今日值遇好時。不應日夜煩惱覆心。宜當努力發菩提心。菩提心者即是佛心。功德智慧不可格量。蓋論一念況復多念。假使歷劫修無量福。乃至今生備行餘善。不及發心萬分之一。算數譬喻亦不能盡。又有一人。但作福德。不發菩提無上道心。譬如耕田不下種子。既無其芽何處求實。以是義故。須發菩提心因緣為證。上報佛恩下拔一切。所以佛讚諸天子言。善哉善哉。如汝所說。為欲利益一切眾生。發菩提心。是為第一供養如來。又發菩提心非止一過。唯應數發。令菩提心相續不斷。是以經言。於那由他河沙佛所發大善願。是知發心其數無量。又發菩提心。但遇善知識便得心發。未必皆須值佛出世。如文殊師利始向菩提。乃因女人以發初心。慧式不惟凡品輕標心志。實由渴仰大乘貪求佛法。依倚諸經取譬世事。怨親無差六道一相。願因斯善俱得解脫。若同信解知非戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已得洗浣心垢。十惡重障淨盡無餘。業累既遣內外俱潔。次應仰學菩薩修行直道。功德智慧由之而生。所以諸佛每歎發心。是道場能辦事故。唯願大眾各堅其志。莫以年命待時漏盡。勿令空去。後悔無益。相與今日值遇好時。不應日夜煩惱覆心。宜當努力發菩提心。菩提心者即是佛心。功德智慧不可格量。蓋論一念況復多念。假使歷劫修無量福。乃至今生備行餘善。不及發心萬分之一。算數譬喻亦不能盡。又有一人。但作福德。不發菩提無上道心。譬如耕田不下種子。既無其芽何處求實。以是義故。須發菩提心因緣為證。上報佛恩下拔一切。所以佛讚諸天子言。善哉善哉。如汝所說。為欲利益一切眾生。發菩提心。是為第一供養如來。又發菩提心非止一過。唯應數發。令菩提心相續不斷。是以經言。於那由他河沙佛所發大善願。是知發心其數無量。又發菩提心。但遇善知識便得心發。未必皆須值佛出世。如文殊師利始向菩提。乃因女人以發初心。慧式不惟凡品輕標心志。實由渴仰大乘貪求佛法。依倚諸經取譬世事。怨親無差六道一相。願因斯善俱得解脫。若同信解知非戲論。

今日道場同業大眾。發菩提心。必須起想先緣所親繫念之時。念己父母師長眷屬。又念地獄餓鬼畜生。又念諸天諸仙一切善神。又念人道一切人類。有受苦者當云何救。見已起想應作是念。唯有大心能拔彼苦。若一想成應作二想。二想成已應作三想。三想成已滿一室想。一室成已滿一由旬。一由旬滿已滿閻浮提。閻浮提滿已滿三天下。如是漸廣滿十方界。見東方眾生。盡是其父。西方眾生盡是其母。南方眾生悉是其兄。北方眾生悉是其弟。下方眾生悉是姊妹。上方眾生悉是師長。其餘四維悉是沙門婆羅門等見已作念。若受苦時自作我想。詣諸人所調身按摩誓拔其苦。得解脫已為其說法。讚佛讚法讚菩薩眾。作是讚已心生歡喜。見其受樂如己無異今日道場同業大眾。發菩提心。應當如是不捨於苦而度眾生。相與人人等一痛切。五體投地心念口言。作是誓願。(某甲)等從今日去乃至道場。於其中間在所生處。值善知識。常發無上菩提之心。若在三途及墮八難。常使憶念發菩提心。令菩提心相續不斷(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。發菩提心。必須起想先緣所親繫念之時。念己父母師長眷屬。又念地獄餓鬼畜生。又念諸天諸仙一切善神。又念人道一切人類。有受苦者當云何救。見已起想應作是念。唯有大心能拔彼苦。若一想成應作二想。二想成已應作三想。三想成已滿一室想。一室成已滿一由旬。一由旬滿已滿閻浮提。閻浮提滿已滿三天下。如是漸廣滿十方界。見東方眾生。盡是其父。西方眾生盡是其母。南方眾生悉是其兄。北方眾生悉是其弟。下方眾生悉是姊妹。上方眾生悉是師長。其餘四維悉是沙門婆羅門等見已作念。若受苦時自作我想。詣諸人所調身按摩誓拔其苦。得解脫已為其說法。讚佛讚法讚菩薩眾。作是讚已心生歡喜。見其受樂如己無異今日道場同業大眾。發菩提心。應當如是不捨於苦而度眾生。相與人人等一痛切。五體投地心念口言。作是誓願。(某甲)等從今日去乃至道場。於其中間在所生處。值善知識。常發無上菩提之心。若在三途及墮八難。常使憶念發菩提心。令菩提心相續不斷(一拜)。

今日道場同業大眾。當起勇猛之心殷重誓願發菩提心。等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。當起勇猛之心殷重誓願發菩提心。等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無勇施佛 南無清淨佛 南無清淨施佛 南無娑留那佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無旃檀功德佛 南無無量菊光佛 南無光德佛 南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德華佛 南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無勇施佛 南無清淨佛 南無清淨施佛 南無娑留那佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無旃檀功德佛 南無無量菊光佛 南無光德佛 南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德華佛 南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界一切三寶。(某甲)等今於十方一切三寶前。發菩提心。從今已去乃至道場。行菩薩道誓不退還。恒作度脫眾生心。恒作安立眾生心。恒作覆護眾生心。眾生不得佛者。誓不先取正覺。仰願十方一切諸佛。大地菩薩一切賢聖。現為我證。令(某甲)等一切行願皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依十方盡虛空界一切三寶。(某甲)等今於十方一切三寶前。發菩提心。從今已去乃至道場。行菩薩道誓不退還。恒作度脫眾生心。恒作安立眾生心。恒作覆護眾生心。眾生不得佛者。誓不先取正覺。仰願十方一切諸佛。大地菩薩一切賢聖。現為我證。令(某甲)等一切行願皆悉成就。

今日道場同業大眾。設使歷劫行多種善。乃得人天華報。未得出世實果。壽終福盡還墮惡趣。身壞苦逼不能自免。自非立弘誓願發廣大心。無由永離生死衰惱。相與今日唯當緣念諸佛。起堅固志發菩提心。發心功德不可稱量。諸佛菩薩說不能盡。如是善力不可思議。豈得不至心學在一意。大集經言。譬如百年闇室一燈能破。勿謂一念心輕而不努力。相與胡跪一心。合掌遍緣十方一切三寶。心念口言。(某甲)等今於十方一切諸佛前。於十方一切尊法前。於十方一切菩薩前。於十方一切賢聖前。胡跪合掌直心正念起殷重心。不放逸心。安住心。樂善心。度一切心。覆護一切心。等諸佛心。發菩提心。(某甲)等從今日去至坐道場。不著人天心。不起聲聞心。不起辟支佛心。唯起大乘心。求一切種智心成就阿耨多羅三藐三菩提心。唯願十方盡虛空界。一切諸佛大地菩薩一切聖人。以本願力現為我證。以慈悲力加助攝受。令(某甲)等今日發心在所生處堅固不退。若在三途及墮八難。於三界中受種種身。受種種苦。難堪難忍。誓不以苦故退失今日大心。寧入無間大火輪中。受種種苦。誓不以苦。故退失今日大心。此心此願等諸佛心。同諸佛願。重復至誠頂禮三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。設使歷劫行多種善。乃得人天華報。未得出世實果。壽終福盡還墮惡趣。身壞苦逼不能自免。自非立弘誓願發廣大心。無由永離生死衰惱。相與今日唯當緣念諸佛。起堅固志發菩提心。發心功德不可稱量。諸佛菩薩說不能盡。如是善力不可思議。豈得不至心學在一意。大集經言。譬如百年闇室一燈能破。勿謂一念心輕而不努力。相與胡跪一心。合掌遍緣十方一切三寶。心念口言。(某甲)等今於十方一切諸佛前。於十方一切尊法前。於十方一切菩薩前。於十方一切賢聖前。胡跪合掌直心正念起殷重心。不放逸心。安住心。樂善心。度一切心。覆護一切心。等諸佛心。發菩提心。(某甲)等從今日去至坐道場。不著人天心。不起聲聞心。不起辟支佛心。唯起大乘心。求一切種智心成就阿耨多羅三藐三菩提心。唯願十方盡虛空界。一切諸佛大地菩薩一切聖人。以本願力現為我證。以慈悲力加助攝受。令(某甲)等今日發心在所生處堅固不退。若在三途及墮八難。於三界中受種種身。受種種苦。難堪難忍。誓不以苦故退失今日大心。寧入無間大火輪中。受種種苦。誓不以苦。故退失今日大心。此心此願等諸佛心。同諸佛願。重復至誠頂禮三寶。

(某甲)等從今已去至于成佛。不捨二法。知一切法空。不捨一切眾生。相與至心等一痛切。五體投地心念口言。(某甲)等不為自身求無上菩提。為救濟一切眾生。取無上菩提。從今已去至于成佛。誓當荷負無量無邊一切眾生。起大慈悲盡未來際。眾生若有三途重罪六趣厄難。(某甲)等誓不避眾苦以身救護。令此眾生得安隱地。唯憑十方盡虛空界一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (某甲)等從今已去至于成佛。不捨二法。知一切法空。不捨一切眾生。相與至心等一痛切。五體投地心念口言。(某甲)等不為自身求無上菩提。為救濟一切眾生。取無上菩提。從今已去至于成佛。誓當荷負無量無邊一切眾生。起大慈悲盡未來際。眾生若有三途重罪六趣厄難。(某甲)等誓不避眾苦以身救護。令此眾生得安隱地。唯憑十方盡虛空界一切諸佛。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無蓮華光遊戲神通佛 南無財功德佛 南無德念佛 南無善名功德佛 南無紅焰幢王佛 南無善遊步功德佛 南無寶華遊步佛 南無寶蓮華善住娑羅樹王佛 南無鬪戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊嚴功德佛 南無棄陰蓋菩薩 南無寂根菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無蓮華光遊戲神通佛 南無財功德佛 南無德念佛 南無善名功德佛 南無紅焰幢王佛 南無善遊步功德佛 南無寶華遊步佛 南無寶蓮華善住娑羅樹王佛 南無鬪戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊嚴功德佛 南無棄陰蓋菩薩 南無寂根菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

願以大慈悲力現為我證。令(某甲)等今日發菩提心行菩薩道。在所生處具足成就。所到之地一切解脫。重復至誠五體投地。頂禮十方一切三寶(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以大慈悲力現為我證。令(某甲)等今日發菩提心行菩薩道。在所生處具足成就。所到之地一切解脫。重復至誠五體投地。頂禮十方一切三寶(一拜)。

(某甲)等不為自身求無上菩提。為度十方一切眾生。取無上菩提。從今已去至于成佛。若有眾生愚癡黑闇。不識正法起諸異見者。復有眾生雖修道行不達法相者。如此眾生。乃至未來。(某甲)等誓以佛力法力賢聖力。種種方便令入佛慧。令此眾生具足成就一切種智。相與至心等一痛切五體投地。歸依十方盡虛空界一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (某甲)等不為自身求無上菩提。為度十方一切眾生。取無上菩提。從今已去至于成佛。若有眾生愚癡黑闇。不識正法起諸異見者。復有眾生雖修道行不達法相者。如此眾生。乃至未來。(某甲)等誓以佛力法力賢聖力。種種方便令入佛慧。令此眾生具足成就一切種智。相與至心等一痛切五體投地。歸依十方盡虛空界一切諸佛。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛 南無多摩羅跋旃檀香佛 南無旃檀光佛 南無摩尼幢佛 南無歡喜藏摩尼寶積佛 南無一切世間樂見上大精進佛 南無摩尼幢燈光佛 南無慧炬照佛 南無海德光明佛 南無金剛牢強普散金光佛 南無大強精進勇猛佛 南無大悲光佛 南無慈力王佛 南無慈藏佛 南無慧上菩薩 南無常不離世菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛 南無多摩羅跋旃檀香佛 南無旃檀光佛 南無摩尼幢佛 南無歡喜藏摩尼寶積佛 南無一切世間樂見上大精進佛 南無摩尼幢燈光佛 南無慧炬照佛 南無海德光明佛 南無金剛牢強普散金光佛 南無大強精進勇猛佛 南無大悲光佛 南無慈力王佛 南無慈藏佛 南無慧上菩薩 南無常不離世菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

仰願諸佛諸大菩薩。大慈悲力。大智慧力。不思議力。無量自在力。降伏四魔力。斷除五蓋力。滅諸煩惱力。無量清淨業塵力。無量開發觀智力。無量開發無漏慧力。無量無邊神通力。無量度脫眾生力。無量覆護眾生力。無量安隱眾生力。無量斷除苦惱力。無量解脫地獄力。無量濟度餓鬼力。無量救拔畜生力。無量攝化阿脩羅力。無量攝受人道力。無量盡諸天諸仙漏力。具足莊嚴十地力。具足莊嚴淨土力。具足莊嚴道場力。具足莊嚴佛果功德力。具足莊嚴佛果智慧力。具足莊嚴法身力。具足莊嚴無上菩提力。具足莊嚴大涅槃力。無量無盡功德力。無量無盡智慧力。以如是無量無邊自在不可思議力。不違本誓不違本願。悉以施與十方一切四生六道及今日同發心者。必使皆得發心圓滿具足成就諸功德力。具足成就菩提願力。具足成就菩提行力。今日十方若幽若顯。若怨若親若非怨親。四生六道有緣無緣。窮未來際一切眾生。以此懺法永得清淨。在所生處同得如願。一向堅固心無退轉。等與如來俱成正覺。乃至後流一切眾生異於願界。皆悉令入大願海中。即得成就功德智慧。同諸菩薩滿十地行。具足一切種智莊嚴無上菩提。究竟解脫(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰願諸佛諸大菩薩。大慈悲力。大智慧力。不思議力。無量自在力。降伏四魔力。斷除五蓋力。滅諸煩惱力。無量清淨業塵力。無量開發觀智力。無量開發無漏慧力。無量無邊神通力。無量度脫眾生力。無量覆護眾生力。無量安隱眾生力。無量斷除苦惱力。無量解脫地獄力。無量濟度餓鬼力。無量救拔畜生力。無量攝化阿脩羅力。無量攝受人道力。無量盡諸天諸仙漏力。具足莊嚴十地力。具足莊嚴淨土力。具足莊嚴道場力。具足莊嚴佛果功德力。具足莊嚴佛果智慧力。具足莊嚴法身力。具足莊嚴無上菩提力。具足莊嚴大涅槃力。無量無盡功德力。無量無盡智慧力。以如是無量無邊自在不可思議力。不違本誓不違本願。悉以施與十方一切四生六道及今日同發心者。必使皆得發心圓滿具足成就諸功德力。具足成就菩提願力。具足成就菩提行力。今日十方若幽若顯。若怨若親若非怨親。四生六道有緣無緣。窮未來際一切眾生。以此懺法永得清淨。在所生處同得如願。一向堅固心無退轉。等與如來俱成正覺。乃至後流一切眾生異於願界。皆悉令入大願海中。即得成就功德智慧。同諸菩薩滿十地行。具足一切種智莊嚴無上菩提。究竟解脫(一拜)。

發願第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願第五

今日道場同業大眾。相與已得發大心竟。喜踊無量。宜復應發如是大願。等一痛切五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。相與已得發大心竟。喜踊無量。宜復應發如是大願。等一痛切五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無旃檀窟莊嚴勝佛 南無賢善首佛 南無善意佛 南無廣莊嚴王佛 南無金剛華佛 南無寶蓋照空自在王佛 南無虛空寶華光佛 南無瑠璃莊嚴王佛 南無普現色身光佛 南無不動智光佛 南無降伏諸魔王佛 南無才光明佛 南無智慧勝佛 南無彌勒仙光佛 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無旃檀窟莊嚴勝佛 南無賢善首佛 南無善意佛 南無廣莊嚴王佛 南無金剛華佛 南無寶蓋照空自在王佛 南無虛空寶華光佛 南無瑠璃莊嚴王佛 南無普現色身光佛 南無不動智光佛 南無降伏諸魔王佛 南無才光明佛 南無智慧勝佛 南無彌勒仙光佛 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

願以不思議力同加覆護。令(某甲)等所有誓願皆悉成就。在所生處常不忘失。究竟無上菩提。成等正覺(一拜)。各自心念口言。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得憶念發菩提心。令菩提心相續不斷。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉值無量無邊一切諸佛。常得供養。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得護持大乘方等一切諸經。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常值十方無量無邊一切菩薩。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常值十方無量無邊一切賢聖。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉報覆蔭慈恩。有所奉給隨心滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉值和尚阿闍梨。所應供養隨念滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉值大力國王。共興三寶使不斷絕。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得莊嚴諸佛國土。無有三毒八難之名。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。得四無礙智具六神通。恒在現前常不忘失。以此教化一切眾生。相與至心等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以不思議力同加覆護。令(某甲)等所有誓願皆悉成就。在所生處常不忘失。究竟無上菩提。成等正覺(一拜)。各自心念口言。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得憶念發菩提心。令菩提心相續不斷。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉值無量無邊一切諸佛。常得供養。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得護持大乘方等一切諸經。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常值十方無量無邊一切菩薩。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常值十方無量無邊一切賢聖。供養眾具皆悉滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉報覆蔭慈恩。有所奉給隨心滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉值和尚阿闍梨。所應供養隨念滿足。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得奉值大力國王。共興三寶使不斷絕。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。常得莊嚴諸佛國土。無有三毒八難之名。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。得四無礙智具六神通。恒在現前常不忘失。以此教化一切眾生。相與至心等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無世淨光佛 南無善寂月音妙尊智王佛 南無龍種上尊王佛 南無日月光佛 南無日月珠光佛 南無慧幡勝王佛 南無師子吼自在力王佛 南無妙音勝佛 南無常光幢佛 南無觀世燈佛 南無慧威燈王佛 南無法勝王佛 南無須彌光佛 南無須曼那華光佛 南無優曇鉢羅華殊勝佛 南無大慧力王佛 南無阿閦毘歡喜光佛 南無無量音聲王佛 南無山海慧自在通王佛 南無大通光佛 南無才光佛 南無金海光佛 南無一切法常滿王佛 南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無世淨光佛 南無善寂月音妙尊智王佛 南無龍種上尊王佛 南無日月光佛 南無日月珠光佛 南無慧幡勝王佛 南無師子吼自在力王佛 南無妙音勝佛 南無常光幢佛 南無觀世燈佛 南無慧威燈王佛 南無法勝王佛 南無須彌光佛 南無須曼那華光佛 南無優曇鉢羅華殊勝佛 南無大慧力王佛 南無阿閦毘歡喜光佛 南無無量音聲王佛 南無山海慧自在通王佛 南無大通光佛 南無才光佛 南無金海光佛 南無一切法常滿王佛 南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方。盡虛空界一切三寶願承諸佛諸大菩薩一切賢聖大悲心力。令(某甲)等所發誓願所生之處隨心自在。(某甲)等從今日去。又願生生世世在在處處。若有眾生。見我身色即得解脫。若入地獄。一切地獄變為淨土。一切苦緣變為樂具。令諸眾生六根清淨。身心安樂如第三禪。斷諸疑網發初無漏。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。若有眾生。得聞我聲心即安隱。滅除罪垢。得陀羅尼解脫三昧。具足大忍辯才不斷。俱登法雲成等正覺。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。一切眾生得聞我名。皆悉歡喜得未曾有。若到三途斷除眾苦。若在人天盡諸有漏。所向自在無不解脫。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。於一切眾生。無有與奪之心。無有怨親之想。斷三毒根離我我所。信樂大法等行慈悲。一切和合猶如聖眾。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。於一切眾生心常平等猶如虛空。毀譽不動怨親一相。入深廣心學佛智慧。等視眾生如羅睺羅。滿十住業得一子地。離於有無常行中道。相與至心等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸命如是十方。盡虛空界一切三寶願承諸佛諸大菩薩一切賢聖大悲心力。令(某甲)等所發誓願所生之處隨心自在。(某甲)等從今日去。又願生生世世在在處處。若有眾生。見我身色即得解脫。若入地獄。一切地獄變為淨土。一切苦緣變為樂具。令諸眾生六根清淨。身心安樂如第三禪。斷諸疑網發初無漏。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。若有眾生。得聞我聲心即安隱。滅除罪垢。得陀羅尼解脫三昧。具足大忍辯才不斷。俱登法雲成等正覺。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。一切眾生得聞我名。皆悉歡喜得未曾有。若到三途斷除眾苦。若在人天盡諸有漏。所向自在無不解脫。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。於一切眾生。無有與奪之心。無有怨親之想。斷三毒根離我我所。信樂大法等行慈悲。一切和合猶如聖眾。(某甲)等從今日去。願生生世世在在處處。於一切眾生心常平等猶如虛空。毀譽不動怨親一相。入深廣心學佛智慧。等視眾生如羅睺羅。滿十住業得一子地。離於有無常行中道。相與至心等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無寶海佛 南無寶英佛 南無寶成佛 南無寶光佛 南無寶幢幡佛 南無寶光明佛 南無阿閦佛 南無大光明佛 南無無量音佛 南無大名稱佛 南無得大安隱佛 南無正音聲佛 南無無限淨佛 南無月音佛 南無無限名稱佛 南無月光佛 南無無垢光佛 南無淨光佛 南無金剛藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無寶海佛 南無寶英佛 南無寶成佛 南無寶光佛 南無寶幢幡佛 南無寶光明佛 南無阿閦佛 南無大光明佛 南無無量音佛 南無大名稱佛 南無得大安隱佛 南無正音聲佛 南無無限淨佛 南無月音佛 南無無限名稱佛 南無月光佛 南無無垢光佛 南無淨光佛 南無金剛藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶。

願(某甲)等與四生六道。以今懺悔發願功德因緣。從今日去。至于菩提。行菩薩道無有疲厭。財法二施無有窮盡。智慧方便所作不空。隨根應病授以法藥。一切見聞同得解脫(某甲)等。又願從今日去乃至菩提。行菩薩道無諸留難。所到之處常能作大佛事。建立道場。得心自在得法自在。一切三昧無不能入。開總持門顯示佛果。居法雲地注甘露雨。滅除眾生四種魔怨。使得清淨法身妙果。(某甲)等今日所有眾願。悉如十方諸大菩薩所發誓願。所有眾願。悉如十方諸佛本時。所發一切大願。廣大如法性。究竟如虛空。願(某甲)等得如所願滿菩提願。一切眾生皆悉隨從。得如所願。仰願十方一切諸佛。一切尊法。一切菩薩一切賢聖。以慈悲力現為我證。又願一切天主一切仙主。一切善神一切龍神。以擁護三寶慈善根力。現為證知。令諸行願隨心自在(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願(某甲)等與四生六道。以今懺悔發願功德因緣。從今日去。至于菩提。行菩薩道無有疲厭。財法二施無有窮盡。智慧方便所作不空。隨根應病授以法藥。一切見聞同得解脫(某甲)等。又願從今日去乃至菩提。行菩薩道無諸留難。所到之處常能作大佛事。建立道場。得心自在得法自在。一切三昧無不能入。開總持門顯示佛果。居法雲地注甘露雨。滅除眾生四種魔怨。使得清淨法身妙果。(某甲)等今日所有眾願。悉如十方諸大菩薩所發誓願。所有眾願。悉如十方諸佛本時。所發一切大願。廣大如法性。究竟如虛空。願(某甲)等得如所願滿菩提願。一切眾生皆悉隨從。得如所願。仰願十方一切諸佛。一切尊法。一切菩薩一切賢聖。以慈悲力現為我證。又願一切天主一切仙主。一切善神一切龍神。以擁護三寶慈善根力。現為證知。令諸行願隨心自在(一拜)。

發迴向心第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發迴向心第六

今日道場同業大眾。已發菩提心竟。已發大誓願竟。次應發迴向心。相與至心等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日道場同業大眾。已發菩提心竟。已發大誓願竟。次應發迴向心。相與至心等一痛切。五體投地。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無日光佛 南無無量寶佛 南無蓮華最尊佛 南無身尊佛 南無金光佛 南無梵自在王佛 南無金光明佛 南無金海佛 南無龍自在王佛 南無一切華香自在王佛 南無樹王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無日光佛 南無無量寶佛 南無蓮華最尊佛 南無身尊佛 南無金光佛 南無梵自在王佛 南無金光明佛 南無金海佛 南無龍自在王佛 南無一切華香自在王佛 南無樹王佛

南無勇猛執持牢仗棄捨戰鬪佛 南無內豐珠光佛 南無無量香光明佛 南無文殊師利菩薩 南無妙音菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勇猛執持牢仗棄捨戰鬪佛 南無內豐珠光佛 南無無量香光明佛 南無文殊師利菩薩 南無妙音菩薩 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲力現為我證(某甲)等願過去所起一切善業。現前所起一切善業。未來當起一切善業。若多若少。若輕若重。悉以迴施四生六道一切眾生。令諸眾生皆得道心。不向二乘。不向三有。同共迴向無上菩提。又願一切眾生所起善業。若過去若現在若未來。各各迴施不向二乘。不向三有。同共迴向無上菩提。今日道場同業大眾。相與發菩提心竟。發大誓願竟。發迴向心竟。廣大如法性。究竟如虛空。去來現在一切諸佛諸大菩薩一切賢聖。皆為證明。重復至誠頂禮三寶(一拜)。(某甲)等發心發願其事已畢。喜踊無量。重復至心五體投地。奉為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依十方盡虛空界一切三寶。願以慈悲力現為我證(某甲)等願過去所起一切善業。現前所起一切善業。未來當起一切善業。若多若少。若輕若重。悉以迴施四生六道一切眾生。令諸眾生皆得道心。不向二乘。不向三有。同共迴向無上菩提。又願一切眾生所起善業。若過去若現在若未來。各各迴施不向二乘。不向三有。同共迴向無上菩提。今日道場同業大眾。相與發菩提心竟。發大誓願竟。發迴向心竟。廣大如法性。究竟如虛空。去來現在一切諸佛諸大菩薩一切賢聖。皆為證明。重復至誠頂禮三寶(一拜)。(某甲)等發心發願其事已畢。喜踊無量。重復至心五體投地。奉為。

國王帝主父母師長。歷劫親緣一切眷屬。善惡知識。諸天諸仙護世四王。主善罰惡守護持呪。五方龍王。龍神八部。一切靈祇。過去現在窮未來際。一切怨親及非怨親。四生六道一切眾生。歸依世間大慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王帝主父母師長。歷劫親緣一切眷屬。善惡知識。諸天諸仙護世四王。主善罰惡守護持呪。五方龍王。龍神八部。一切靈祇。過去現在窮未來際。一切怨親及非怨親。四生六道一切眾生。歸依世間大慈悲父。

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無師子嚮佛 南無大強精進勇力佛 南無過去堅住佛 南無鼓音王佛 南無日月英佛 南無超出眾華佛 南無世燈明佛 南無休多易寧佛 南無寶輪佛 南無常滅度佛 南無淨覺佛 南無無量寶華明佛 南無須彌步佛 南無寶蓮華佛 南無一切眾寶普集佛 南無法輪眾寶普集豐盈佛 南無樹王豐長佛 南無圍繞特尊德淨佛 南無無垢光佛 南無日光佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛 南無師子嚮佛 南無大強精進勇力佛 南無過去堅住佛 南無鼓音王佛 南無日月英佛 南無超出眾華佛 南無世燈明佛 南無休多易寧佛 南無寶輪佛 南無常滅度佛 南無淨覺佛 南無無量寶華明佛 南無須彌步佛 南無寶蓮華佛 南無一切眾寶普集佛 南無法輪眾寶普集豐盈佛 南無樹王豐長佛 南無圍繞特尊德淨佛 南無無垢光佛 南無日光佛

又復歸依過去無數劫諸佛大師海德如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸依過去無數劫諸佛大師海德如來。

敬禮無量無邊盡虛空界無生法身菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮無量無邊盡虛空界無生法身菩薩。

敬禮無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩。

敬禮無量無邊盡虛空界發心菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮無量無邊盡虛空界發心菩薩。

敬禮興正法馬鳴大師菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮興正法馬鳴大師菩薩。

敬禮興像法龍樹大師菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮興像法龍樹大師菩薩。

敬禮十方盡虛空界無邊身菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮十方盡虛空界無邊身菩薩。

敬禮十方盡虛空界救苦觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮十方盡虛空界救苦觀世音菩薩。

讚佛呪願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛呪願

大聖世尊 巍巍堂堂 神智妙達 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖世尊 巍巍堂堂 神智妙達

眾聖中王 形遍六道 體散十方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾聖中王 形遍六道 體散十方

頂肉髻相 項出日光 面如滿月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂肉髻相 項出日光 面如滿月

妙色金莊 儀容挺特 行止安詳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色金莊 儀容挺特 行止安詳

威震大千 群魔驚遑 三達洞照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威震大千 群魔驚遑 三達洞照

眾邪潛藏 見惡必救 濟苦為糧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾邪潛藏 見惡必救 濟苦為糧

度生死岸 為行舟航 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度生死岸 為行舟航

故號如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。度人無量拔生死苦。以此發心功德因緣。仰願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故號如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。度人無量拔生死苦。以此發心功德因緣。仰願

當今皇帝(舊云大梁皇帝)皇太子殿下。國家眷屬。從今日去至于道場。亡身為法如薩陀波崙。大悲滅罪如虛空藏。能遠聽法如瑠璃光。善解難法如無垢藏。又願(某甲)等所生父母歷劫親緣。從今日去至于道場。散形空界如無邊身。具十功德如高貴德王。聞法歡喜猶如無畏。神力勇猛如大勢至。又願(某甲)等和尚阿闍梨同學眷屬。上中下座一切知識。從今日去至于道場。各得無畏如師子王。影響大化猶如寶積。聞聲濟苦如觀世音。善能諮問如大迦葉。又願(某甲)等出家在俗信施檀越。善惡知識各及眷屬。從今日去至于道場。解諸危厄猶如救脫。相貌端嚴猶如文殊。能捨業障如棄陰蓋。設最後供等於純陀。又願諸天諸仙護世四王。聰明正直天地虛空。主善罰惡守護持呪。五方龍王龍神八部。幽顯靈祇各及眷屬。從今日去至于道場。大慈普覆如阿逸多。精進護法如不休息。遠證讀誦猶如普賢。為法焚身猶如藥王。又願十方一切怨親及非怨親。四生六道一切眾生各及眷屬。從今日去至于道場。心無愛染如離意女。微妙巧說如勝鬘夫人。能行精進如釋迦文。所有善願等無量壽。所有威神如諸天王。不可思議如維摩詰。一切功德各成就。無量佛土悉莊嚴。仰願十方盡虛空界。無量無邊諸大菩薩一切賢聖。以慈悲心同加攝受。救護拯接所願圓滿。信心堅固德業日遠。慈育四生等如一子。令諸眾生得四無量心。得六波羅蜜。十受修禪。三願廣被。應念見佛皆如勝鬘。一切行願畢竟成就等與如來。俱登正覺(拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當今皇帝(舊云大梁皇帝)皇太子殿下。國家眷屬。從今日去至于道場。亡身為法如薩陀波崙。大悲滅罪如虛空藏。能遠聽法如瑠璃光。善解難法如無垢藏。又願(某甲)等所生父母歷劫親緣。從今日去至于道場。散形空界如無邊身。具十功德如高貴德王。聞法歡喜猶如無畏。神力勇猛如大勢至。又願(某甲)等和尚阿闍梨同學眷屬。上中下座一切知識。從今日去至于道場。各得無畏如師子王。影響大化猶如寶積。聞聲濟苦如觀世音。善能諮問如大迦葉。又願(某甲)等出家在俗信施檀越。善惡知識各及眷屬。從今日去至于道場。解諸危厄猶如救脫。相貌端嚴猶如文殊。能捨業障如棄陰蓋。設最後供等於純陀。又願諸天諸仙護世四王。聰明正直天地虛空。主善罰惡守護持呪。五方龍王龍神八部。幽顯靈祇各及眷屬。從今日去至于道場。大慈普覆如阿逸多。精進護法如不休息。遠證讀誦猶如普賢。為法焚身猶如藥王。又願十方一切怨親及非怨親。四生六道一切眾生各及眷屬。從今日去至于道場。心無愛染如離意女。微妙巧說如勝鬘夫人。能行精進如釋迦文。所有善願等無量壽。所有威神如諸天王。不可思議如維摩詰。一切功德各成就。無量佛土悉莊嚴。仰願十方盡虛空界。無量無邊諸大菩薩一切賢聖。以慈悲心同加攝受。救護拯接所願圓滿。信心堅固德業日遠。慈育四生等如一子。令諸眾生得四無量心。得六波羅蜜。十受修禪。三願廣被。應念見佛皆如勝鬘。一切行願畢竟成就等與如來。俱登正覺(拜)。