十二門論疏卷下之本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二門論疏卷下之本

觀有相無相門第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有相無相門第五

問上門明有為無為二法俱無有相。此即破一切法體相皆盡。又上破有為相中有四門。破展轉義前後一時。破不展轉義到不到及已未門。此四能破門破有為相盡。破無為相亦有四門。一用有為破無為體門。二破無為相門。三無相有無為門。四無因待故無有無為門。若爾能破所破一切相窮。何因緣故更說此門。答所相是眾病之根。上破雖窮今重以有無門更責有為無為相。汝必言有有為無為二種相者。此二法為前有相後以相相之。為前無相後將相相之。二門求不可得。云何言有為無為二種相耶。前門名為正破。此門名縱有。故更撿之。二者上破通相。謂生住滅通相一切有為法。今破別相。謂人瓶柱地各有於相。通別備窮相義方盡。又前破隱相。一剎那中有生住異滅。此事微隱難以取悟。今破顯相如瓶柱等。即取悟為易。故說此門。又前破標相。三相能標別法體。是於有為今破體相。如熱為火體相。撿標體二相俱無。諸相乃盡。以一切相盡則心無所取。故取相心斷。又心則是相。求一切相不可得故則無心相。無心相故無能取。此則於外無數於內無心。彼已寂滅名為涅槃也。然相既無。無相亦無。亦相無相非相無相亦無。故四境絕四心斷四言寂。則是實相法身佛性法界也。問有無為是能破為是所破。答具有二種。若直執有相則開有無二門責之故是能破。若執有無則有無是所破。問用何破破有無耶。答有二種。一借有破無借無破有。謂對緣假破。二就有求有無蹤。名就緣假破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問上門明有為無為二法俱無有相。此即破一切法體相皆盡。又上破有為相中有四門。破展轉義前後一時。破不展轉義到不到及已未門。此四能破門破有為相盡。破無為相亦有四門。一用有為破無為體門。二破無為相門。三無相有無為門。四無因待故無有無為門。若爾能破所破一切相窮。何因緣故更說此門。答所相是眾病之根。上破雖窮今重以有無門更責有為無為相。汝必言有有為無為二種相者。此二法為前有相後以相相之。為前無相後將相相之。二門求不可得。云何言有為無為二種相耶。前門名為正破。此門名縱有。故更撿之。二者上破通相。謂生住滅通相一切有為法。今破別相。謂人瓶柱地各有於相。通別備窮相義方盡。又前破隱相。一剎那中有生住異滅。此事微隱難以取悟。今破顯相如瓶柱等。即取悟為易。故說此門。又前破標相。三相能標別法體。是於有為今破體相。如熱為火體相。撿標體二相俱無。諸相乃盡。以一切相盡則心無所取。故取相心斷。又心則是相。求一切相不可得故則無心相。無心相故無能取。此則於外無數於內無心。彼已寂滅名為涅槃也。然相既無。無相亦無。亦相無相非相無相亦無。故四境絕四心斷四言寂。則是實相法身佛性法界也。問有無為是能破為是所破。答具有二種。若直執有相則開有無二門責之故是能破。若執有無則有無是所破。問用何破破有無耶。答有二種。一借有破無借無破有。謂對緣假破。二就有求有無蹤。名就緣假破。

此門亦三。一生起。二門體。三總結齊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此門亦三。一生起。二門體。三總結齊法。

偈上半開二門以破於相。下半攝法。有相無相不相者有二義。一者如柱。前已有圓相不須更將圓相相之。二前已有相更以相相是則無窮。無相亦有二義。一者若無圓相則無柱體相。無所相。二者物若無相以相相之終自不著。柱是有為。既作二門責。無為亦作二門責之。下半攝法者此二有故相有。二門無故相無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈上半開二門以破於相。下半攝法。有相無相不相者有二義。一者如柱。前已有圓相不須更將圓相相之。二前已有相更以相相是則無窮。無相亦有二義。一者若無圓相則無柱體相。無所相。二者物若無相以相相之終自不著。柱是有為。既作二門責。無為亦作二門責之。下半攝法者此二有故相有。二門無故相無。

長行釋上下半。即二。釋上半有無門即二。破有相中又二。一正破二結破。初又二。第一作相無用破。復次下第二重相破也。是故下第二總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行釋上下半。即二。釋上半有無門即二。破有相中又二。一正破二結破。初又二。第一作相無用破。復次下第二重相破也。是故下第二總結。

無相中下破無相中相義。就文為四。初總標無相中相不相。何法名無相下第二責不見無相法。如中論無有無相法。以有為無為各有相故有有為無為。若無相則無有為無為也。如象有雙牙下第三出無無相法。若離是相下第四結無無相法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相中下破無相中相義。就文為四。初總標無相中相不相。何法名無相下第二責不見無相法。如中論無有無相法。以有為無為各有相故有有為無為。若無相則無有為無為也。如象有雙牙下第三出無無相法。若離是相下第四結無無相法。

如是有相中者第二釋下半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是有相中者第二釋下半。

是故相無所相下第三總結齊法。又為二。初別結無四法。次結三空。結無四法者。一明相無故可相無。二明相可相空故萬法空。三物空故則無物空。次明物無物空故有為空。文處易知。有為空故下結歸三空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故相無所相下第三總結齊法。又為二。初別結無四法。次結三空。結無四法者。一明相無故可相無。二明相可相空故萬法空。三物空故則無物空。次明物無物空故有為空。文處易知。有為空故下結歸三空。

觀一異門第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一異門第六

問上已破通別隱顯體標諸相竟。何故復有此門。答有二種義。一者外人不受上二門破明我自有相可相一義自有相可相異義。云何言無相可相耶。今破彼一異義故說此門。二者論主前二門破之雖窮。今蹤有之重開一異以破外也。問何故重開一異。答一異之破是諸破中顯。欲令觀心易悟故就一異破。二者一異是十四難本六十二見根。今欲窮其根本就一異門破。一異門破者通問。上二門標體兩相與所相為一為異。故名一異門破。然此一異非但破相可相。真俗惑解人法萬義。但寄相可相一事以例諸法也。問此門為從能破立名所破立名。答具二義。外直立相可相。論主開一異二門責之。則從能破立名。望下救義立於一異。今破彼一異。從所破立名。若一異是所破還用對就二假。如上明之。問何故不題觀相可相一異門直稱觀一異。答一為存略。二欲遍觀一切法一異不可得故不別題相可相一異也。又上有相無相門從別立名。今從通受稱。互舉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問上已破通別隱顯體標諸相竟。何故復有此門。答有二種義。一者外人不受上二門破明我自有相可相一義自有相可相異義。云何言無相可相耶。今破彼一異義故說此門。二者論主前二門破之雖窮。今蹤有之重開一異以破外也。問何故重開一異。答一異之破是諸破中顯。欲令觀心易悟故就一異破。二者一異是十四難本六十二見根。今欲窮其根本就一異門破。一異門破者通問。上二門標體兩相與所相為一為異。故名一異門破。然此一異非但破相可相。真俗惑解人法萬義。但寄相可相一事以例諸法也。問此門為從能破立名所破立名。答具二義。外直立相可相。論主開一異二門責之。則從能破立名。望下救義立於一異。今破彼一異。從所破立名。若一異是所破還用對就二假。如上明之。問何故不題觀相可相一異門直稱觀一異。答一為存略。二欲遍觀一切法一異不可得故不別題相可相一異也。又上有相無相門從別立名。今從通受稱。互舉也。

品亦三。初長行發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品亦三。初長行發起。

偈為二。上半牒相可相一異求之無蹤。下半結破明一異無故相可相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈為二。上半牒相可相一異求之無蹤。下半結破明一異無故相可相。

長行為四。一釋偈本。二救。三破救。四總結。釋偈本為二。初正釋。次例破一切法。初又二。前釋上半。次釋下半。文處易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行為四。一釋偈本。二救。三破救。四總結。釋偈本為二。初正釋。次例破一切法。初又二。前釋上半。次釋下半。文處易知。

問曰下第二。又開三別。初總立義呵論主。第二別立義釋成己宗。三結成義宗呵論主。初二句前總立總呵。相可相常成此總立也。何故不成總呵也。汝說相可相下別牒論主一異。今當別說許答一異。凡物下第二章別立義釋成己宗。又二。前別立三章。如識相下釋三章門。初章舉識受二法證相可相一。此二種是心法也。只分別是識相。只識能分別。故相可相一也。如佛說下次舉二事證相可相異。初舉涅槃相可相異。以愛為能相。涅槃是所相。則舉果也。如信者下釋次信者相可相異。此舉因。以三事為相。信為可相。如正見下第三舉二事釋第三章門。道具八事。正見為道小分。此舉別法也。生住滅是有為家小分故名小分是能相多分是所相。此舉總法。故此六事有於三雙。初心法一雙。次因果。後總別。是故下第三總結義宗以呵論主答曰下第三破救為二。前別破三事。次總結破。別破三事即三。破相可相一又三。第一明相可相一不應云因相知可相。此則是相相。如自觸指復次下第二明相可相一不應分別是相可相。然法體既不可分別。亦無能分別智。第三明相因可相是果理不應一。汝說相異可相第二次破異。又三。一破二救三破救。初又二。第一破其所引二事。第二作無窮難。初破二事即二。破初事中又開二別。初得異墮非相破。次得相墮不異破。初得異墮非相破者。若愛與涅槃異者而愛非涅槃相。故名得異墮非相破。又此是謬引佛經破。源佛正說滅愛為涅槃體相。今乃謂所滅之愛為涅槃相。故名謬引佛經破也。若說愛是涅槃相下第二得相墮無異破。若言滅愛是涅槃體相者此得體相義。而滅愛即是涅槃不得言異。故名得相墮無異破。又汝說信者有三相破其第二事也。然水之與火理不相關可稱為異。此三相由信而有。是因緣相成之法云何言異。若無信即無三事者釋無異義。由信故有三。故三不得異信。又由信有三則信為能相。三為可相則相可相無定。汝云何言三定是能相信為可相。又相可相異者。第二縱異作無窮破。可相異相而可相謂相者。相異可相相復謂相。又同百論。若以相可相成何故一而不二。問曰下第二救。上有三破。今但救第三。救意云。物用燈照如可相須相。燈能自照故相不須相。則無無窮過也。答曰下第三破救為二。初指前無燈可引破。又自違前說下第二縱有燈違異宗破。汝上言相可相異。亦應有能照所照異。則墮二燈。今遂言燈自照。只是一照。相自能相。只是一相。即違異義宗。又汝墮亦一亦異。燈為能照。瓶是所照。則相可相異。燈能自照則墮相可相一。又汝說可相下破其第三。少分是相。餘為可相此義不定。或墮一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰下第二。又開三別。初總立義呵論主。第二別立義釋成己宗。三結成義宗呵論主。初二句前總立總呵。相可相常成此總立也。何故不成總呵也。汝說相可相下別牒論主一異。今當別說許答一異。凡物下第二章別立義釋成己宗。又二。前別立三章。如識相下釋三章門。初章舉識受二法證相可相一。此二種是心法也。只分別是識相。只識能分別。故相可相一也。如佛說下次舉二事證相可相異。初舉涅槃相可相異。以愛為能相。涅槃是所相。則舉果也。如信者下釋次信者相可相異。此舉因。以三事為相。信為可相。如正見下第三舉二事釋第三章門。道具八事。正見為道小分。此舉別法也。生住滅是有為家小分故名小分是能相多分是所相。此舉總法。故此六事有於三雙。初心法一雙。次因果。後總別。是故下第三總結義宗以呵論主答曰下第三破救為二。前別破三事。次總結破。別破三事即三。破相可相一又三。第一明相可相一不應云因相知可相。此則是相相。如自觸指復次下第二明相可相一不應分別是相可相。然法體既不可分別。亦無能分別智。第三明相因可相是果理不應一。汝說相異可相第二次破異。又三。一破二救三破救。初又二。第一破其所引二事。第二作無窮難。初破二事即二。破初事中又開二別。初得異墮非相破。次得相墮不異破。初得異墮非相破者。若愛與涅槃異者而愛非涅槃相。故名得異墮非相破。又此是謬引佛經破。源佛正說滅愛為涅槃體相。今乃謂所滅之愛為涅槃相。故名謬引佛經破也。若說愛是涅槃相下第二得相墮無異破。若言滅愛是涅槃體相者此得體相義。而滅愛即是涅槃不得言異。故名得相墮無異破。又汝說信者有三相破其第二事也。然水之與火理不相關可稱為異。此三相由信而有。是因緣相成之法云何言異。若無信即無三事者釋無異義。由信故有三。故三不得異信。又由信有三則信為能相。三為可相則相可相無定。汝云何言三定是能相信為可相。又相可相異者。第二縱異作無窮破。可相異相而可相謂相者。相異可相相復謂相。又同百論。若以相可相成何故一而不二。問曰下第二救。上有三破。今但救第三。救意云。物用燈照如可相須相。燈能自照故相不須相。則無無窮過也。答曰下第三破救為二。初指前無燈可引破。又自違前說下第二縱有燈違異宗破。汝上言相可相異。亦應有能照所照異。則墮二燈。今遂言燈自照。只是一照。相自能相。只是一相。即違異義宗。又汝墮亦一亦異。燈為能照。瓶是所照。則相可相異。燈能自照則墮相可相一。又汝說可相下破其第三。少分是相。餘為可相此義不定。或墮一

中或墮異中。若正見與道一則墮一中。若正見與道異則墮異中。三相亦然。若如毘曇及毘婆闍婆提義相與體異。則墮異中。若即法沙門成實等即墮一中。一異既除。此義亦破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中或墮異中。若正見與道一則墮一中。若正見與道異則墮異中。三相亦然。若如毘曇及毘婆闍婆提義相與體異。則墮異中。若即法沙門成實等即墮一中。一異既除。此義亦破。

如是種種因緣下第四總結破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種因緣下第四總結破。

是故相可相俱空下。大段第三總結一切法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故相可相俱空下。大段第三總結一切法空。

觀有無門第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有無門第七

有無是諸見之根障道之本。故大小經論無不破之。但有無有二種。一通明有無。二別就四相論有無。通明有無者種種不同。若就因中有果無果論有無。第二門已破今不論之。若就有見為有空見為無。後觀性門中自破。若就有為無為明有無者。觀相門中已說。故並不就此三條明有無也。今但約四相論有無。以生住為有異滅為無。二者三相論之。生住是有滅相是無。今欲重破四相故。合四相為有無二義開共離二門責之。故云觀有無門。問與中論破有無品何異。答中論就法體明有無。今門但就四相論有無。又中論通明有無。今別明有無。問上三門已破相。與今何異。答初門明大小二相不能相生。又破生相不能自生及能生他。第二門明法體有相無相不能相法。第三門直責能相所相一異無蹤。今此門就能相中開共離二門撿不可得。故與上為異。又初門破通相。次門破別相。第三門重破別相。今重破通相。以破通別相則一切相盡。取相心不生入無相門。問何故重破能相。答今正欲明為無為一切法空。四相是有為之本次重破之。又異法辨生障無生偏重破。所以然者。即法辨生但須破法而相自無。異法辨生有二種障。一計別有生。故障於無生。二執別有法體。復障無生故須重破也。問何故但三門破法體。而四門破相。答取相是諸煩惱根。如淨名云。貪欲為身本。煩惱為貪本。虛妄分別為煩惱本。是故難除。所以須四門廣破。又空病著空不著於有。有病著有不空。而取相橫計萬法竪著四句。故此病難除。所以四門廣破。又有此門來者上三門破有相便言有無相者。無相復取無相相。是故今破此有明本不有今何時無。未曾有有相豈有無相相耶。問今乃破四相云。破此有無何耶。答寄四相遍破一切有無也。問四相是事有無可相違。今有相為有無相為無是理有無。云何相違。答誰論違不違。但今起有無見則須破之。又事有無即事違。理有無即理違理不違。理非有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無是諸見之根障道之本。故大小經論無不破之。但有無有二種。一通明有無。二別就四相論有無。通明有無者種種不同。若就因中有果無果論有無。第二門已破今不論之。若就有見為有空見為無。後觀性門中自破。若就有為無為明有無者。觀相門中已說。故並不就此三條明有無也。今但約四相論有無。以生住為有異滅為無。二者三相論之。生住是有滅相是無。今欲重破四相故。合四相為有無二義開共離二門責之。故云觀有無門。問與中論破有無品何異。答中論就法體明有無。今門但就四相論有無。又中論通明有無。今別明有無。問上三門已破相。與今何異。答初門明大小二相不能相生。又破生相不能自生及能生他。第二門明法體有相無相不能相法。第三門直責能相所相一異無蹤。今此門就能相中開共離二門撿不可得。故與上為異。又初門破通相。次門破別相。第三門重破別相。今重破通相。以破通別相則一切相盡。取相心不生入無相門。問何故重破能相。答今正欲明為無為一切法空。四相是有為之本次重破之。又異法辨生障無生偏重破。所以然者。即法辨生但須破法而相自無。異法辨生有二種障。一計別有生。故障於無生。二執別有法體。復障無生故須重破也。問何故但三門破法體。而四門破相。答取相是諸煩惱根。如淨名云。貪欲為身本。煩惱為貪本。虛妄分別為煩惱本。是故難除。所以須四門廣破。又空病著空不著於有。有病著有不空。而取相橫計萬法竪著四句。故此病難除。所以四門廣破。又有此門來者上三門破有相便言有無相者。無相復取無相相。是故今破此有明本不有今何時無。未曾有有相豈有無相相耶。問今乃破四相云。破此有無何耶。答寄四相遍破一切有無也。問四相是事有無可相違。今有相為有無相為無是理有無。云何相違。答誰論違不違。但今起有無見則須破之。又事有無即事違。理有無即理違理不違。理非有無。

有無門亦三。長行如前。如偈說者引經偈。恐不信論主破故引經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無門亦三。長行如前。如偈說者引經偈。恐不信論主破故引經也。

偈為二。上半正破。下半釋破。正破為二。初一時破。二前後破。有無者牒四相也。生住為有異滅為無。然四相體皆是有。但生住能令法有。異滅能令法無。故有無耳。有無一時無者。有無一時牒外義也。無者論主破也。一時則相害故皆無也。離無有亦無者前後破也。離無有者牒也。前有生住之有未有異滅之無。是故離無有有也。亦無者破也。既離異滅即生住之有。便不得起之故生住之有亦無也。此二句得破一家義。初破體同時。次破用前後。亦得破二家義。初破毘曇四相一時。次破譬喻四相前後。以一切有無不出前後一時。破此二即破一切盡矣。下半偏釋初句一時義。又二。前句牒不相離。下句正破有。若不離於無無則常害有。故云有即常應無。汝乃言有不能自起假無得起。我則見此無。翻害汝有。令永不得起也。而言常者彼明四相三世常俱。生住若在未來異滅亦在未來。生住若來現在異滅與之同來。過去亦爾。既三世常俱。即生住常為異滅所害。故生住常無。亦異滅常為生住所害。即異滅亦是常無。今略舉顯邊耳。帖文正爾。今次料簡彼義。彼義云。體同時用前後。問若生相時有滅體未有滅用者。亦應待用滅方有。何煩預有耶。答彼云。有為之法不起則已。起則俱起滅則俱滅。若待用方有則滅自起不假生相。既不自起起必假生。雖未有用不得預有也。滅相用事生用則廢而體不謝待滅方謝。用雖前後生滅則俱。問滅相用事生用則廢。廢此生用用為自廢滅相廢之耶。答住用既興。得云住用廢生用也。問生廢稱滅滅由住相應云住相是滅相耶。答滅相正滅法體。今論廢者通相滅耳。非滅相滅。此義自成難解。生用廢即無後生。云何言猶有生體至滅相起時方乃謝。若猶有生體云何生用廢。如火有熱用。熱用若廢火體則廢。若猶有火體則猶有熱用。若無熱用猶有火體涅槃經呵云。譬如愚人求無熱火。至此已來遂義難之。於理足屈。又問。有為一剎那無前後。雖有四相同一剎那剎那無前後。四相之用豈得前後。若用有前後則成四剎那。彼答云。剎那乃一時。要從生至滿滿時方歸滅。雖不逕時不無滿未滿異。是故一剎那中有其四用。又問念念代謝若初未滿後方滿者。豈非延時長時耶。此終難解。又一剎那有四分。當有生用時後三分未有。若其終時前三分已謝。若爾者則非一剎那時。剎那無四時則無四用次第也。又依百論破之。若初分已有後三分。與初時共並則不名初中後分。若初中後分不得同時則一時中無有三分。故進退不可。又問四相是共有因。相生四用不並云何是共有因耶。答用雖不並相扶而有。豈非共有因耶。又問為是滅用扶生非滅用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈為二。上半正破。下半釋破。正破為二。初一時破。二前後破。有無者牒四相也。生住為有異滅為無。然四相體皆是有。但生住能令法有。異滅能令法無。故有無耳。有無一時無者。有無一時牒外義也。無者論主破也。一時則相害故皆無也。離無有亦無者前後破也。離無有者牒也。前有生住之有未有異滅之無。是故離無有有也。亦無者破也。既離異滅即生住之有。便不得起之故生住之有亦無也。此二句得破一家義。初破體同時。次破用前後。亦得破二家義。初破毘曇四相一時。次破譬喻四相前後。以一切有無不出前後一時。破此二即破一切盡矣。下半偏釋初句一時義。又二。前句牒不相離。下句正破有。若不離於無無則常害有。故云有即常應無。汝乃言有不能自起假無得起。我則見此無。翻害汝有。令永不得起也。而言常者彼明四相三世常俱。生住若在未來異滅亦在未來。生住若來現在異滅與之同來。過去亦爾。既三世常俱。即生住常為異滅所害。故生住常無。亦異滅常為生住所害。即異滅亦是常無。今略舉顯邊耳。帖文正爾。今次料簡彼義。彼義云。體同時用前後。問若生相時有滅體未有滅用者。亦應待用滅方有。何煩預有耶。答彼云。有為之法不起則已。起則俱起滅則俱滅。若待用方有則滅自起不假生相。既不自起起必假生。雖未有用不得預有也。滅相用事生用則廢而體不謝待滅方謝。用雖前後生滅則俱。問滅相用事生用則廢。廢此生用用為自廢滅相廢之耶。答住用既興。得云住用廢生用也。問生廢稱滅滅由住相應云住相是滅相耶。答滅相正滅法體。今論廢者通相滅耳。非滅相滅。此義自成難解。生用廢即無後生。云何言猶有生體至滅相起時方乃謝。若猶有生體云何生用廢。如火有熱用。熱用若廢火體則廢。若猶有火體則猶有熱用。若無熱用猶有火體涅槃經呵云。譬如愚人求無熱火。至此已來遂義難之。於理足屈。又問。有為一剎那無前後。雖有四相同一剎那剎那無前後。四相之用豈得前後。若用有前後則成四剎那。彼答云。剎那乃一時。要從生至滿滿時方歸滅。雖不逕時不無滿未滿異。是故一剎那中有其四用。又問念念代謝若初未滿後方滿者。豈非延時長時耶。此終難解。又一剎那有四分。當有生用時後三分未有。若其終時前三分已謝。若爾者則非一剎那時。剎那無四時則無四用次第也。又依百論破之。若初分已有後三分。與初時共並則不名初中後分。若初中後分不得同時則一時中無有三分。故進退不可。又問四相是共有因。相生四用不並云何是共有因耶。答用雖不並相扶而有。豈非共有因耶。又問為是滅用扶生非滅用

扶生。彼答云。生有生彼之用。滅有扶生之力。此力非是滅用之力。是扶生力耳。此亦難解。若滅體未有滅用以何扶生力。若已有扶生力則應已有滅力。若已有滅力則害於生。不生得起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扶生。彼答云。生有生彼之用。滅有扶生之力。此力非是滅用之力。是扶生力耳。此亦難解。若滅體未有滅用以何扶生力。若已有扶生力則應已有滅力。若已有滅力則害於生。不生得起。

長行為四。一釋偈本以合離破之。二救。三破救。四總結。釋偈上下半即二。釋上半復二。初釋偈第一句。正明有無不得一時。指中論說者。三相品．本際品．成壞品並破有無一時義。若謂下釋第二句離無有亦無。又為四。初取外意。是事不然下總非。何以故下釋非。凡舉二事釋。一引前三相品明有法共生不應相離。次引阿毘曇明四相共起。婆沙提度並有此文。如相門說。是故下第四句總結。前明一時則為大乘論破。故指中論。次明前後則違小乘宗。故引毘曇破。故前後一時大小無取。又前引他破。次害自宗。自他無取。若不離無常下釋下半。偈中但有不離。今長行欲對偈上半離不離故。今亦開離不離二關。初門就不離破。易見也。若離無常下就相離破。有既離無。則異滅不扶生住。即生住不得生也。此亦進退二失。不離則有常無之過。相離則有不起之失。釋上半取二文。釋下半就兩義。文義無取。亦得為四。初破一時。次破前後。三重破一時。四重破前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行為四。一釋偈本以合離破之。二救。三破救。四總結。釋偈上下半即二。釋上半復二。初釋偈第一句。正明有無不得一時。指中論說者。三相品．本際品．成壞品並破有無一時義。若謂下釋第二句離無有亦無。又為四。初取外意。是事不然下總非。何以故下釋非。凡舉二事釋。一引前三相品明有法共生不應相離。次引阿毘曇明四相共起。婆沙提度並有此文。如相門說。是故下第四句總結。前明一時則為大乘論破。故指中論。次明前後則違小乘宗。故引毘曇破。故前後一時大小無取。又前引他破。次害自宗。自他無取。若不離無常下釋下半。偈中但有不離。今長行欲對偈上半離不離故。今亦開離不離二關。初門就不離破。易見也。若離無常下就相離破。有既離無。則異滅不扶生住。即生住不得生也。此亦進退二失。不離則有常無之過。相離則有不起之失。釋上半取二文。釋下半就兩義。文義無取。亦得為四。初破一時。次破前後。三重破一時。四重破前後。

問曰下第二救。就立中為二。一立外宗二通內難。立外宗為二。初總立次別立。總立中有生時乃已有無常者。此立體同時也。滅時乃發立用前後也。立此二義通前上下半四難。以體同時故無上半違宗之失。及無下半不起之過。以用前後故無上半相違之過。又無下半常無之失也。如是生住滅老得別釋彼義也。正釋用前後得常令四事成就。得是繩繫此四相令不失。依毘曇舊義四相是逐法成就。無別得繩。而今此文云有得者。可以二義通之。一者以得得法而四相順來故云得四相耳。二者或可是別部義。今所未詳。是故下第二結難遍答四關。而略非常無之難。答曰下第三破救。凡三周破體同時用前後。初將用同體。體同時用亦同時。第二將體同用。用前後體亦前後。三縱體用而不相因即無相扶之力。初又二。第一四門別破。二總結破。四門破為三意。第一將生對滅有二破。第二以滅對住。第三以住對異。初門二破者。第一俱有破。第二俱無破。俱有破者。汝說無常是滅相與有共生牒彼義也。此中以生相為有滅相為無常也。生時有應壞下論主破也。既生滅一時俱起。即生用時便使有滅用。滅用時即有生用。令其體俱用即俱也。令用同體即是借用破體也。復次下第二俱無破。明體用俱無。明當有生體時不應有滅體。滅體起時不應有生體。又次破其用俱。此是接前破。前明體俱用即俱。今明用若俱便相害都無二相也。復次下第二舉住對滅。亦應作俱有俱無二難。今略作俱無難。老時無住下第三舉老對住。亦應作二難。今略明俱無。然婆沙有二種老法。一四相中老是異相。二有大期老法。成論破之云。既有二種老法應有二生法。一四相中生。二大期生。而彼無大期生故此難不可答。是故汝說下。第二總結彼義明有錯亂過。所言錯亂者。以生時即有滅滅即有生故名錯亂。凡物生時無壞者。此汎明天下道理如此也。若爾則四相不俱也。又若避錯亂言生時無壞壞時無生。則墮四相不俱違宗之失。故云爾時非是無無常相耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰下第二救。就立中為二。一立外宗二通內難。立外宗為二。初總立次別立。總立中有生時乃已有無常者。此立體同時也。滅時乃發立用前後也。立此二義通前上下半四難。以體同時故無上半違宗之失。及無下半不起之過。以用前後故無上半相違之過。又無下半常無之失也。如是生住滅老得別釋彼義也。正釋用前後得常令四事成就。得是繩繫此四相令不失。依毘曇舊義四相是逐法成就。無別得繩。而今此文云有得者。可以二義通之。一者以得得法而四相順來故云得四相耳。二者或可是別部義。今所未詳。是故下第二結難遍答四關。而略非常無之難。答曰下第三破救。凡三周破體同時用前後。初將用同體。體同時用亦同時。第二將體同用。用前後體亦前後。三縱體用而不相因即無相扶之力。初又二。第一四門別破。二總結破。四門破為三意。第一將生對滅有二破。第二以滅對住。第三以住對異。初門二破者。第一俱有破。第二俱無破。俱有破者。汝說無常是滅相與有共生牒彼義也。此中以生相為有滅相為無常也。生時有應壞下論主破也。既生滅一時俱起。即生用時便使有滅用。滅用時即有生用。令其體俱用即俱也。令用同體即是借用破體也。復次下第二俱無破。明體用俱無。明當有生體時不應有滅體。滅體起時不應有生體。又次破其用俱。此是接前破。前明體俱用即俱。今明用若俱便相害都無二相也。復次下第二舉住對滅。亦應作俱有俱無二難。今略作俱無難。老時無住下第三舉老對住。亦應作二難。今略明俱無。然婆沙有二種老法。一四相中老是異相。二有大期老法。成論破之云。既有二種老法應有二生法。一四相中生。二大期生。而彼無大期生故此難不可答。是故汝說下。第二總結彼義明有錯亂過。所言錯亂者。以生時即有滅滅即有生故名錯亂。凡物生時無壞者。此汎明天下道理如此也。若爾則四相不俱也。又若避錯亂言生時無壞壞時無生。則墮四相不俱違宗之失。故云爾時非是無無常相耶。

如能識故名識下第二周破用若不同時體亦不同時。所以有此破來者。外不受前錯亂破。若體用俱同時可得錯亂。今體同時用不同時。故無錯亂。是故今次破之。又開二別。一舉事徵之。如能識名識者。以有識能故名為識。若無識能則不名識。若爾當生起時既有滅體應有滅能。若無滅能即不名滅也。前列三事。次舉四相合之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如能識故名識下第二周破用若不同時體亦不同時。所以有此破來者。外不受前錯亂破。若體用俱同時可得錯亂。今體同時用不同時。故無錯亂。是故今次破之。又開二別。一舉事徵之。如能識名識者。以有識能故名為識。若無識能則不名識。若爾當生起時既有滅體應有滅能。若無滅能即不名滅也。前列三事。次舉四相合之。

若生住時下第三周破體同時用前後也。若言當生用時未有滅用後時方有。用者何須共生耶。此明生用時未有滅用則滅無用。何能扶生。故不須共起。若已有扶生之用即已生滅用之也。又至此進退破之。若有扶生之用則滅有滅生之用生不得起。若未有滅生之用亦應未有扶生之用。則生亦不得起。又汝若能扶未能滅亦應有能滅未能扶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生住時下第三周破體同時用前後也。若言當生用時未有滅用後時方有。用者何須共生耶。此明生用時未有滅用則滅無用。何能扶生。故不須共起。若已有扶生之用即已生滅用之也。又至此進退破之。若有扶生之用則滅有滅生之用生不得起。若未有滅生之用亦應未有扶生之用。則生亦不得起。又汝若能扶未能滅亦應有能滅未能扶也。

如是有無第四大段總結。是故有無空下第三總結齊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是有無第四大段總結。是故有無空下第三總結齊法。

觀性門第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀性門第八

自上四門撿相無蹤。今此一品觀性非有。所以此門來。就外人意。上就相立相相皆不成。今舉性證相應當有相。既有為無為萬物之體。豈無相耶。是故今次破性。性無故相即無也。性相異者智度論云。性為其內體不改為性。相為其外事。表彰故名為相。此二是萬物之總要。是故破之。二者復因中有果性。名之為性。此是別性之性。以性非是事故所以稱別。三者執性如執著一切法皆是實有。故名為性。問此與初體性何異。答執有體者未必是性。如假有體家亦言體而非是性。約彼所明故體性義異。若執性之性但詳諸法決定作有無解。故名為性。又執性之性其義則通。裁起有心言異無者則是性有。裁起無心言異有者即是性無。有無既爾。亦有亦無等例然。他云。外道毘曇可是性義。我習大乘非是性也。今問若非性義眾生心神不可朽滅。色法不可為心。真諦四絕不可為不絕。世諦三假不得四絕。豈非定性。地論人真中之真。古今常定不可為不真。豈非性耶。今破此性義從所破立名。故以為門。二者從初品已來法之與相大明無生。然法相微隱非常情所悟。若不以近況遠即幽旨難明。是故此品借現變動之相破其性執。令取悟為易。故有此門來也。三者自上已來破一切法有。今之一品雙破有無。則申明二諦辨論大宗有此門來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自上四門撿相無蹤。今此一品觀性非有。所以此門來。就外人意。上就相立相相皆不成。今舉性證相應當有相。既有為無為萬物之體。豈無相耶。是故今次破性。性無故相即無也。性相異者智度論云。性為其內體不改為性。相為其外事。表彰故名為相。此二是萬物之總要。是故破之。二者復因中有果性。名之為性。此是別性之性。以性非是事故所以稱別。三者執性如執著一切法皆是實有。故名為性。問此與初體性何異。答執有體者未必是性。如假有體家亦言體而非是性。約彼所明故體性義異。若執性之性但詳諸法決定作有無解。故名為性。又執性之性其義則通。裁起有心言異無者則是性有。裁起無心言異有者即是性無。有無既爾。亦有亦無等例然。他云。外道毘曇可是性義。我習大乘非是性也。今問若非性義眾生心神不可朽滅。色法不可為心。真諦四絕不可為不絕。世諦三假不得四絕。豈非定性。地論人真中之真。古今常定不可為不真。豈非性耶。今破此性義從所破立名。故以為門。二者從初品已來法之與相大明無生。然法相微隱非常情所悟。若不以近況遠即幽旨難明。是故此品借現變動之相破其性執。令取悟為易。故有此門來也。三者自上已來破一切法有。今之一品雙破有無。則申明二諦辨論大宗有此門來也。

此門亦三。前生起如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此門亦三。前生起如文。

如經者引經證破。恐不信論主之言故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經者引經證破。恐不信論主之言故也。

偈為三。上半破性。次破無性。三總結。此偈多含。一上半破外次破內。顯道未曾內外故以門通道也。如僧佉等計有內外總別法體。即是性。但一異不同耳。亦計神體即是性。一異不同耳。二者前明性是毘曇。毘曇則萬法各有體故是性。無性是成實義。成實明五陰中不見眾生為空行。見陰亦空為無我行故是無性。而不捨於無性故為今論所破。又成實破故言性無性。不知一切法體性是空。亦為今論所破也。三者性是小乘人義。以小乘人既名有所得。如涅槃云。有所得者名為二乘。故名為性。性即執著義。猶是有所得異名耳。又小乘人不得法無我計有法體。體即是性。又小乘人有無我理決定是無亦名為性故。破性破小乘人也。破無性破大乘人。大乘人定作無性解。捨性而存無性。宜決破之。又不知即性是無性言性無性。二亦次破之。又大對小故有大耳。既無小云何有大。欲顯正道未曾大小令物悟入也。又破性破攝論師三性。破無性破其三無性。理明不曾有三性。何有三無性。故正道非三不三非性不性。如是五句。問曰無著菩薩依經立三無性。云何破耶。答此是一往對性故言無性耳。性既無無性即無。講者不體論意故宜破也。又論主明無性者明無有性。非謂有無性。講人乃明無有性而有於無性不識論意。問攝論何處有此文。答論有一句語。一切諸法以無所得為本。可細尋之。又破性者破理外有所得大小乘義。破無性者亦除理內無所得義。道豈是得無得內外耶。又上半據無常門破於性執。即是破於常義。下半破無常義。明在常既無亦無無常。所以然者。夫聖人言無常者。明其無有常非謂有無常。上半借無常除常。下半亦捨無常。故云一切法空。所以破常無常者。一切眾生未應實相生心動念。不斷則常。斷則無常。是諸見根。障正觀本。是故此偈前窮其根則枝條自壞。又此偈即是除八倒義。上半借無常破常除生死中常等四倒。下半明無常亦無。復除生死中無常等四。故知生死未曾常無常。如是五句。生死既未曾常無常。如是了悟是涅槃。涅槃豈是常無常耶。故生死及涅槃一切諸倒畢竟寂滅。又此偈即釋淨名經不生不滅是無常義。迦旃延但領上半意以見諸法變異故知無常義。而遂言有無性之無常故。執著無常失下半意。然上單捨本為成雙捨。既失雙捨之意。亦迷單捨之旨。是故今明借無常以破常。既捨於常亦不著無常。乃是諸佛菩薩說無常意。故云不生不滅是無常義。然性無性俱是病。而借無性破性。生死涅槃二俱是病。而借涅槃以破生死。真妄等萬義例之。問變異云何無性。答實有物體即常不可變異變異即無物體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈為三。上半破性。次破無性。三總結。此偈多含。一上半破外次破內。顯道未曾內外故以門通道也。如僧佉等計有內外總別法體。即是性。但一異不同耳。亦計神體即是性。一異不同耳。二者前明性是毘曇。毘曇則萬法各有體故是性。無性是成實義。成實明五陰中不見眾生為空行。見陰亦空為無我行故是無性。而不捨於無性故為今論所破。又成實破故言性無性。不知一切法體性是空。亦為今論所破也。三者性是小乘人義。以小乘人既名有所得。如涅槃云。有所得者名為二乘。故名為性。性即執著義。猶是有所得異名耳。又小乘人不得法無我計有法體。體即是性。又小乘人有無我理決定是無亦名為性故。破性破小乘人也。破無性破大乘人。大乘人定作無性解。捨性而存無性。宜決破之。又不知即性是無性言性無性。二亦次破之。又大對小故有大耳。既無小云何有大。欲顯正道未曾大小令物悟入也。又破性破攝論師三性。破無性破其三無性。理明不曾有三性。何有三無性。故正道非三不三非性不性。如是五句。問曰無著菩薩依經立三無性。云何破耶。答此是一往對性故言無性耳。性既無無性即無。講者不體論意故宜破也。又論主明無性者明無有性。非謂有無性。講人乃明無有性而有於無性不識論意。問攝論何處有此文。答論有一句語。一切諸法以無所得為本。可細尋之。又破性者破理外有所得大小乘義。破無性者亦除理內無所得義。道豈是得無得內外耶。又上半據無常門破於性執。即是破於常義。下半破無常義。明在常既無亦無無常。所以然者。夫聖人言無常者。明其無有常非謂有無常。上半借無常除常。下半亦捨無常。故云一切法空。所以破常無常者。一切眾生未應實相生心動念。不斷則常。斷則無常。是諸見根。障正觀本。是故此偈前窮其根則枝條自壞。又此偈即是除八倒義。上半借無常破常除生死中常等四倒。下半明無常亦無。復除生死中無常等四。故知生死未曾常無常。如是五句。生死既未曾常無常。如是了悟是涅槃。涅槃豈是常無常耶。故生死及涅槃一切諸倒畢竟寂滅。又此偈即釋淨名經不生不滅是無常義。迦旃延但領上半意以見諸法變異故知無常義。而遂言有無性之無常故。執著無常失下半意。然上單捨本為成雙捨。既失雙捨之意。亦迷單捨之旨。是故今明借無常以破常。既捨於常亦不著無常。乃是諸佛菩薩說無常意。故云不生不滅是無常義。然性無性俱是病。而借無性破性。生死涅槃二俱是病。而借涅槃以破生死。真妄等萬義例之。問變異云何無性。答實有物體即常不可變異變異即無物體也。

長行為三。一釋偈本。二外過內。三內自免過結論旨歸。初又二。前借變異相以破於性。釋上半。復次下釋眾緣以破於性。仍釋下半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行為三。一釋偈本。二外過內。三內自免過結論旨歸。初又二。前借變異相以破於性。釋上半。復次下釋眾緣以破於性。仍釋下半。

問曰等下二外人過內。又開三別。一牒內義。二正生過。三總結非內。若一切法空即無生無滅標內義。此文有近有遠。遠者從上七門生。上七門皆結云一切法空故今牒之。近從此品生者。以此品內外數論大小三性三無性理內外一切破洗無遺故。外人興此問也。若無生滅則無苦諦下。第二句為內生過。前過內明無四諦三寶。從亦無世間法過內無世俗法。全同中論四諦品。今言無生滅無苦諦者。此有通別二義。通義者無生即無苦集。無滅即無滅道。二者小乘人以生滅無常名為苦諦。今既無生無滅便無苦諦。餘並易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰等下二外人過內。又開三別。一牒內義。二正生過。三總結非內。若一切法空即無生無滅標內義。此文有近有遠。遠者從上七門生。上七門皆結云一切法空故今牒之。近從此品生者。以此品內外數論大小三性三無性理內外一切破洗無遺故。外人興此問也。若無生滅則無苦諦下。第二句為內生過。前過內明無四諦三寶。從亦無世間法過內無世俗法。全同中論四諦品。今言無生滅無苦諦者。此有通別二義。通義者無生即無苦集。無滅即無滅道。二者小乘人以生滅無常名為苦諦。今既無生無滅便無苦諦。餘並易知。

答曰下第三內自免過結論旨歸。又二。一者內自免過。二推過還外。內自免過明說空無失。推過還外明執有為失。凡有六句。一總標有二諦。二明二諦相資。三不知二諦失於三利。四辨知二諦得三利。五出不知之人。六明能知之人得。初言有二諦者外人執定有。故以斷滅過於論主。是故今明有於二諦。豈是斷滅耶。明有二諦非但離斷滅。亦俱離斷常。雖空而有。故不隨斷。雖有而空。故不著常。立於二諦雙破斷常。即是中道。又我上來明無有者無汝所見有。何時無因緣世俗假名有耶。汝聞我明無有即無一切諸有。是故不識我意。又有二諦者。上來破外人性有無明非有非無。故是中道。從中道始得立假名有無。故非有而有。非無而無。而有而無從中起假。故有二諦。又為外人聞一切空無復二諦。今對破無二之病。是故說二。然諸法未曾二與不二。如是五句。若遂守二諦作解者便成二見也。又有二諦者明佛經一切法空。我申佛明一切法空者。汝言明何義耶。佛法中有二諦。上明一切法空此明第一義空。不明世諦義。汝不得其意。故橫生前難耳。又有時云。破二諦明二諦。三世佛皆依二諦說法。此是因緣不有有不無無。學佛教人遂作定性有無解故。今破此定性二諦明一切法空。今方申佛因緣二諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰下第三內自免過結論旨歸。又二。一者內自免過。二推過還外。內自免過明說空無失。推過還外明執有為失。凡有六句。一總標有二諦。二明二諦相資。三不知二諦失於三利。四辨知二諦得三利。五出不知之人。六明能知之人得。初言有二諦者外人執定有。故以斷滅過於論主。是故今明有於二諦。豈是斷滅耶。明有二諦非但離斷滅。亦俱離斷常。雖空而有。故不隨斷。雖有而空。故不著常。立於二諦雙破斷常。即是中道。又我上來明無有者無汝所見有。何時無因緣世俗假名有耶。汝聞我明無有即無一切諸有。是故不識我意。又有二諦者。上來破外人性有無明非有非無。故是中道。從中道始得立假名有無。故非有而有。非無而無。而有而無從中起假。故有二諦。又為外人聞一切空無復二諦。今對破無二之病。是故說二。然諸法未曾二與不二。如是五句。若遂守二諦作解者便成二見也。又有二諦者明佛經一切法空。我申佛明一切法空者。汝言明何義耶。佛法中有二諦。上明一切法空此明第一義空。不明世諦義。汝不得其意。故橫生前難耳。又有時云。破二諦明二諦。三世佛皆依二諦說法。此是因緣不有有不無無。學佛教人遂作定性有無解故。今破此定性二諦明一切法空。今方申佛因緣二諦。

因世諦得說第一義諦者。第二明二諦相資。為釋疑故來。既以空為第一義。第一義有二實。一是實相。二聖所行處。故立第一義。世諦無此二。何用說俗諦耶。是故今明。因空有以悟於有空。故言因世諦悟第一義諦。如中論言無言明於二諦。以無言言為世諦。言無言為第一義諦。要因無言言以悟言無言。故云因世諦得說第一義。因第一義得涅槃者。第一義即是實相。見實相故斷諸煩惱。故得涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因世諦得說第一義諦者。第二明二諦相資。為釋疑故來。既以空為第一義。第一義有二實。一是實相。二聖所行處。故立第一義。世諦無此二。何用說俗諦耶。是故今明。因空有以悟於有空。故言因世諦悟第一義諦。如中論言無言明於二諦。以無言言為世諦。言無言為第一義諦。要因無言言以悟言無言。故云因世諦得說第一義。因第一義得涅槃者。第一義即是實相。見實相故斷諸煩惱。故得涅槃也。

若人不知下第三明不知二諦故失三利。所以有此文來為譏小乘人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不知下第三明不知二諦故失三利。所以有此文來為譏小乘人也。

如是若知世諦下第四知二諦則得三利。讚大乘人也。亦令捨小學大也。悟世諦第一義諦生方便般若為自利。悟第一義世諦生般若方便為他利。具生二慧為共利。又自悟二諦生二慧為自利。依二諦為他說法令得二慧為他利。自他俱悟為共利。又依第一義生般若為自利。悟世諦生方便為他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是若知世諦下第四知二諦則得三利。讚大乘人也。亦令捨小學大也。悟世諦第一義諦生方便般若為自利。悟第一義世諦生般若方便為他利。具生二慧為共利。又自悟二諦生二慧為自利。依二諦為他說法令得二慧為他利。自他俱悟為共利。又依第一義生般若為自利。悟世諦生方便為他利。

汝今聞世諦謂是第一義諦者。第五明不知之人失。聖經明生滅無常。此是世諦。而旃延之流聞經說此言謂無常生滅是第一義諦。所以然者。彼以生滅無常為十六諦理。故第一義。見此理故斷惑得道。大乘望之猶是世諦。問外人在何處聞耶。答十二門師多云。聞論主說世諦謂是第一義。故假安我字。今明不然。文無我字。又論主何處說世諦彼謂是第一義耶。故謬釋文也。復有人言。外人聞說不生不滅等世諦謂是第一義諦。此轉謬也。外人何時執不生滅言是第一義。彼若執不生不滅是第一義。便謂生滅應是世諦。若爾云何過論主說空無生無滅無三寶四諦耶。問頗有此義以不。答義乃有之非今所用。言義有者世諦破性說空。無性生滅故稱無生滅。此無生滅屬於世諦。而有所得人謂此為第一義。故云聞說世諦謂是第一義也。又三性三無性並是世諦。第一義非性無性。故前云無性法亦無。一切法空故。而有所得人執三無性是第一義墮在失處。若作三重二諦明義者。若有若無皆世諦。非空非有方是第一義。汝聞說有是世諦空是第一義者。聞我說世諦謂是第一義也。次云。空有為二非空有不二。二不二皆是世諦。非二不二方是第一義。汝聞世諦謂是第一義。南方人聞初重世諦謂是第一義。北土人多聞後重世諦謂是第一義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今聞世諦謂是第一義諦者。第五明不知之人失。聖經明生滅無常。此是世諦。而旃延之流聞經說此言謂無常生滅是第一義諦。所以然者。彼以生滅無常為十六諦理。故第一義。見此理故斷惑得道。大乘望之猶是世諦。問外人在何處聞耶。答十二門師多云。聞論主說世諦謂是第一義。故假安我字。今明不然。文無我字。又論主何處說世諦彼謂是第一義耶。故謬釋文也。復有人言。外人聞說不生不滅等世諦謂是第一義諦。此轉謬也。外人何時執不生滅言是第一義。彼若執不生不滅是第一義。便謂生滅應是世諦。若爾云何過論主說空無生無滅無三寶四諦耶。問頗有此義以不。答義乃有之非今所用。言義有者世諦破性說空。無性生滅故稱無生滅。此無生滅屬於世諦。而有所得人謂此為第一義。故云聞說世諦謂是第一義也。又三性三無性並是世諦。第一義非性無性。故前云無性法亦無。一切法空故。而有所得人執三無性是第一義墮在失處。若作三重二諦明義者。若有若無皆世諦。非空非有方是第一義。汝聞說有是世諦空是第一義者。聞我說世諦謂是第一義也。次云。空有為二非空有不二。二不二皆是世諦。非二不二方是第一義。汝聞世諦謂是第一義。南方人聞初重世諦謂是第一義。北土人多聞後重世諦謂是第一義也。

諸佛因緣法名甚深第一義者。第六出能知之人。即論主也。故論主示其二諦之相有二句。初牒因緣法是第一義。是因緣法無自性故。下釋因緣是第一義。明因緣宛然即畢竟空名第一義。所以明因緣空為第一義凡有三義。一者恐外人謂論主用斷滅空名第一義。二者謂。論主空於性實名第一義。即簡假不空義。謂但空於性不空於假名第一義。三者外人聞二諦便謂世諦實有三實第一義是空。則外人便得世諦義成。故今明。我言世諦是因緣有不如汝性有。汝非但不知第一義亦不知世諦。又簡空假名義言空於假方是第一義。是故今明。假名因緣宛然而即畢竟空名第一義。故作此論。叡師採此品作論序云。正之以十二便有無兼暢。事無不盡正是斯文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛因緣法名甚深第一義者。第六出能知之人。即論主也。故論主示其二諦之相有二句。初牒因緣法是第一義。是因緣法無自性故。下釋因緣是第一義。明因緣宛然即畢竟空名第一義。所以明因緣空為第一義凡有三義。一者恐外人謂論主用斷滅空名第一義。二者謂。論主空於性實名第一義。即簡假不空義。謂但空於性不空於假名第一義。三者外人聞二諦便謂世諦實有三實第一義是空。則外人便得世諦義成。故今明。我言世諦是因緣有不如汝性有。汝非但不知第一義亦不知世諦。又簡空假名義言空於假方是第一義。是故今明。假名因緣宛然而即畢竟空名第一義。故作此論。叡師採此品作論序云。正之以十二便有無兼暢。事無不盡正是斯文。

若諸法不從眾緣生下第二迴過還外人。就文為三。一者破外人自性。二破他性。三總結無自他等自性。就自性中又二。初牒彼性義。五陰不生不滅下顯性為過。迴過還於外人又開二別。前迴無四諦三寶過還於外人。復次下第二迴無世間法過還於外人。此性過微細難識。若謂有一毫法體此則不從緣生。便是自性。自性則破世出世一切法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸法不從眾緣生下第二迴過還外人。就文為三。一者破外人自性。二破他性。三總結無自他等自性。就自性中又二。初牒彼性義。五陰不生不滅下顯性為過。迴過還於外人又開二別。前迴無四諦三寶過還於外人。復次下第二迴無世間法過還於外人。此性過微細難識。若謂有一毫法體此則不從緣生。便是自性。自性則破世出世一切法也。

若謂諸法無自性下第二外破他性。初就相待門破。又他性下就相即門破。破自性破假有體家有假人假柱體。破他性破用實為假體。如五蘊為人體。有四微為柱體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂諸法無自性下第二外破他性。初就相待門破。又他性下就相即門破。破自性破假有體家有假人假柱體。破他性破用實為假體。如五蘊為人體。有四微為柱體。

若自性不成下第三總結。又二。初別結四法。次總結四法。別結四法者。一結無自性。二結無他性。三結無有性。四結無無性。同中論破有無品四偈。是故下總結無有四性。故一切空。此品第三總結法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自性不成下第三總結。又二。初別結四法。次總結四法。別結四法者。一結無自性。二結無他性。三結無有性。四結無無性。同中論破有無品四偈。是故下總結無有四性。故一切空。此品第三總結法空。

十二門論疏卷下之本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二門論疏卷下之本

十二門論疏卷下之末 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二門論疏卷下之末

觀因果門第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀因果門第九

所以有此門來者。上四門求相不可得。次一門明性無蹤。故無量義經云。一切諸法自本來今性相空寂。以外相內性空故一切法空。外人云。若一切法性相空者可言無因果耶。然世出世因果不可言無。云何言無性相。是故今次明非但無有性相求此因果亦不可得。故有此門來也。又近從性門來者。前偈上半明無萬物實體。下半明無萬物假體。外云。若假實二體空故一切法空。然因果之理不可無。若爾終有因果。有因果故不實即假也。毘曇實有因果體。成實具二義。一者因成。相續。相待論因果。則因實而果假。如四微實。柱是假。若法受名三假則因果皆假。如細色成麁色是法假。四微成四大是受假。四大成五根已去為名假。又五陰為法假。人為受假。人法皆有名為名假。問若無因果與邪見何異。答有五人立無因果。一立有見人謂。實有果體則不從因生。故成無因果。二外道邪見言無因果。三復二乘言無因果。四大乘人言無因果。外道是邪見撥無因果。故言無因果。此是邪見空。二乘言無因果望大乘亦是邪見空。故涅槃云。若以二乘言無布施是破戒邪見。智度論云。二乘空是但空。四大乘學方廣人謂無世諦因果。五諸佛菩薩言無因果者。因果宛然而畢竟空。故名無所得空。所以有三空異。一邪見空。二但空。三真空。今破前二空令入真空故明因果空也。問令悟因果空有何利。答悟因果宛然即畢竟空故生如來智。雖畢竟空因果宛然。生於佛智因果非因果常爾。而觀行任運純熟為自然智。不從師得為無師智。既生四智入佛知見。即是因果觀行轉明遂得成佛為佛果乘。論主今明因果空。為釋成大乘義故也。問悟因果空但生智慧。云何有功德耶。大乘具以福慧為體。云何但明智慧。答既得如實悟還為眾生如實說。即是般若大悲。故福慧具足名大乘也。問上來已明因果空竟。今何故復說。答曰自上八門廣破從因生果義。復有計無因自然有果。此三一病猶未除之。是故今品次破之也。問若爾應言破無因有果門。云何言破因果耶。答論主欲對破破無因有果故。此品雙破從因生果及無因有果。故言觀因果。夫論因果不出斯二。斯二既無則因果便空。又因果難明上已廣論。今次略辨故有此門來。又有種種觀門。今作因果觀門以悟入實相。故有此門來也。又上門破因果便備。而更有此門者是泥洹法寶入有多門故也。問與中論因果品何異。答彼品橫闊竪狹。廣破十家因果並是破從因生果義。故言橫闊。不破無因有果。故言竪狹此品略破從因生果。復破無因有果。故橫狹竪闊。故異也。門亦三。初長行發起。為二。一者總唱一切法空。何以故下釋二義。別釋一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以有此門來者。上四門求相不可得。次一門明性無蹤。故無量義經云。一切諸法自本來今性相空寂。以外相內性空故一切法空。外人云。若一切法性相空者可言無因果耶。然世出世因果不可言無。云何言無性相。是故今次明非但無有性相求此因果亦不可得。故有此門來也。又近從性門來者。前偈上半明無萬物實體。下半明無萬物假體。外云。若假實二體空故一切法空。然因果之理不可無。若爾終有因果。有因果故不實即假也。毘曇實有因果體。成實具二義。一者因成。相續。相待論因果。則因實而果假。如四微實。柱是假。若法受名三假則因果皆假。如細色成麁色是法假。四微成四大是受假。四大成五根已去為名假。又五陰為法假。人為受假。人法皆有名為名假。問若無因果與邪見何異。答有五人立無因果。一立有見人謂。實有果體則不從因生。故成無因果。二外道邪見言無因果。三復二乘言無因果。四大乘人言無因果。外道是邪見撥無因果。故言無因果。此是邪見空。二乘言無因果望大乘亦是邪見空。故涅槃云。若以二乘言無布施是破戒邪見。智度論云。二乘空是但空。四大乘學方廣人謂無世諦因果。五諸佛菩薩言無因果者。因果宛然而畢竟空。故名無所得空。所以有三空異。一邪見空。二但空。三真空。今破前二空令入真空故明因果空也。問令悟因果空有何利。答悟因果宛然即畢竟空故生如來智。雖畢竟空因果宛然。生於佛智因果非因果常爾。而觀行任運純熟為自然智。不從師得為無師智。既生四智入佛知見。即是因果觀行轉明遂得成佛為佛果乘。論主今明因果空。為釋成大乘義故也。問悟因果空但生智慧。云何有功德耶。大乘具以福慧為體。云何但明智慧。答既得如實悟還為眾生如實說。即是般若大悲。故福慧具足名大乘也。問上來已明因果空竟。今何故復說。答曰自上八門廣破從因生果義。復有計無因自然有果。此三一病猶未除之。是故今品次破之也。問若爾應言破無因有果門。云何言破因果耶。答論主欲對破破無因有果故。此品雙破從因生果及無因有果。故言觀因果。夫論因果不出斯二。斯二既無則因果便空。又因果難明上已廣論。今次略辨故有此門來。又有種種觀門。今作因果觀門以悟入實相。故有此門來也。又上門破因果便備。而更有此門者是泥洹法寶入有多門故也。問與中論因果品何異。答彼品橫闊竪狹。廣破十家因果並是破從因生果義。故言橫闊。不破無因有果。故言竪狹此品略破從因生果。復破無因有果。故橫狹竪闊。故異也。門亦三。初長行發起。為二。一者總唱一切法空。何以故下釋二義。別釋一切

法空所以舉二義者。上來已破因果今復論之。似如煩重故逆取偈意而生起之。言二義者。一明諸法無自性。此辨果不從因生。二明亦不從餘處來。此正起此門明非因不生果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法空所以舉二義者。上來已破因果今復論之。似如煩重故逆取偈意而生起之。言二義者。一明諸法無自性。此辨果不從因生。二明亦不從餘處來。此正起此門明非因不生果。

偈為二。三句正破一句總結。正破又二。上半明因內無果。次句明因外無果。文易知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈為二。三句正破一句總結。正破又二。上半明因內無果。次句明因外無果。文易知也。

長行釋二章即二。前釋三句次釋第四句。三句又二。前釋上半又是果下釋第三句。若果眾緣中無下釋第四句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行釋二章即二。前釋三句次釋第四句。三句又二。前釋上半又是果下釋第三句。若果眾緣中無下釋第四句也。

果空故下門中第三結一切法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果空故下門中第三結一切法空。

觀作者門第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀作者門第十

所以有此門來者凡有六義。一者若就人法二種無生。自上已來明法無生。此之一品釋人無生。若依觀門次第應前釋人無生後釋法無生。但今就本末次第。法本人末。故前破其本今次破末。二者依內外次第。若破外道應前破神而後破法。佛之弟子多不執神而執有法故。智度論云。佛滅度後分為二分。一者但信眾生空不信法空。二者信眾生空亦信法空。故知佛之弟子多不執神。今此論正破內學。是故前破於法後破於神。二者上諸品末結云有為空故無為空。有為無為尚空。何況我耶。難復以法例人而未別破人。今此一章別破於人。則釋諸門中明人空義。故有此門來也。三者三解脫門明義。上明二門訖今第三竟論釋無作門。三門有淺深無有淺深義。無淺深者一一門無病不破無理不顯。故門初門後皆唱一切法空。有淺深者空門破有無相門破空。此二門非有非空即中道境中道觀。今門明息觀。故三門空有並亡緣觀俱寂。所以論明三門也。四者此論正破內執傍破外邪。自上以來正破內竟。今此一品次破外邪。自在天是邪見之本。謂是造化之主盛行天竺。今此一品中破造化之主名破作者。故今文來也。所以是破內外者。內外並障大乘。內為近障外為遠障。內為細障外為麁障。又欲令外迴邪入正內轉小歸大。是菩薩廣遠之意。又破內令三乘徒轍。破外使六道迴宗。並入大乘俱成佛也。五者接上門來者。外云。若言因與無因並不生果者。能有作因之人受果之者。既有作因之人受果之者則因果不無。是故前破法因果今破人因果。前明法無故人無。今辨人無故法無六者三世佛菩薩出世之意。為欲拔苦與樂。拔苦令累無不寂。與樂使德無不圓。故成中道法身。而內外同欲離苦。不識苦因故生四謬。非但不得離苦反更增苦。今破四謬令識因緣苦則畢竟空。一得病除。二得解苦。三得離苦。故有此門來也。問解苦空有何利。答解苦是因緣故不起著樂顛倒。知苦亦空不起苦倒。故八倒病得消。又解苦是因緣故破凡夫著三界樂。樂去苦亦除故破二乘病。故六道迴宗三宗歸佛。有此大利故說此門。問與中論破作者品何異。答此品乃與中論破苦品大同。與作者品其義各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以有此門來者凡有六義。一者若就人法二種無生。自上已來明法無生。此之一品釋人無生。若依觀門次第應前釋人無生後釋法無生。但今就本末次第。法本人末。故前破其本今次破末。二者依內外次第。若破外道應前破神而後破法。佛之弟子多不執神而執有法故。智度論云。佛滅度後分為二分。一者但信眾生空不信法空。二者信眾生空亦信法空。故知佛之弟子多不執神。今此論正破內學。是故前破於法後破於神。二者上諸品末結云有為空故無為空。有為無為尚空。何況我耶。難復以法例人而未別破人。今此一章別破於人。則釋諸門中明人空義。故有此門來也。三者三解脫門明義。上明二門訖今第三竟論釋無作門。三門有淺深無有淺深義。無淺深者一一門無病不破無理不顯。故門初門後皆唱一切法空。有淺深者空門破有無相門破空。此二門非有非空即中道境中道觀。今門明息觀。故三門空有並亡緣觀俱寂。所以論明三門也。四者此論正破內執傍破外邪。自上以來正破內竟。今此一品次破外邪。自在天是邪見之本。謂是造化之主盛行天竺。今此一品中破造化之主名破作者。故今文來也。所以是破內外者。內外並障大乘。內為近障外為遠障。內為細障外為麁障。又欲令外迴邪入正內轉小歸大。是菩薩廣遠之意。又破內令三乘徒轍。破外使六道迴宗。並入大乘俱成佛也。五者接上門來者。外云。若言因與無因並不生果者。能有作因之人受果之者。既有作因之人受果之者則因果不無。是故前破法因果今破人因果。前明法無故人無。今辨人無故法無六者三世佛菩薩出世之意。為欲拔苦與樂。拔苦令累無不寂。與樂使德無不圓。故成中道法身。而內外同欲離苦。不識苦因故生四謬。非但不得離苦反更增苦。今破四謬令識因緣苦則畢竟空。一得病除。二得解苦。三得離苦。故有此門來也。問解苦空有何利。答解苦是因緣故不起著樂顛倒。知苦亦空不起苦倒。故八倒病得消。又解苦是因緣故破凡夫著三界樂。樂去苦亦除故破二乘病。故六道迴宗三宗歸佛。有此大利故說此門。問與中論破作者品何異。答此品乃與中論破苦品大同。與作者品其義各異。

此門亦三。初長行發起。如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此門亦三。初長行發起。如文。

偈本為二。三句破四種作。第四句總結無苦。問作者應破一切。今何故偏破苦。答如上明之。四作者為因苦則是果。但苦為大患之本。物競求離而不識苦。非但不能離苦。而於苦中更復造苦。是故偏破苦也。四門求苦既爾。四門求樂不苦不樂義並類然。問為破法四作破人四作。答具破二種。若迦旃延流計有法作。犢子等類具計有人法作。又內道執有法四外道計有人四。今具破人法四作也。所言法四者如數人謂。苦有自性則是自作。假緣而生名為他作。自他共合方有苦生名為共作。乃不立無因。而本來有此苦性。即是無因。約成實義無明初念即有行苦。託空而起爾前無因名無因作。外道四作後文自列也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈本為二。三句破四種作。第四句總結無苦。問作者應破一切。今何故偏破苦。答如上明之。四作者為因苦則是果。但苦為大患之本。物競求離而不識苦。非但不能離苦。而於苦中更復造苦。是故偏破苦也。四門求苦既爾。四門求樂不苦不樂義並類然。問為破法四作破人四作。答具破二種。若迦旃延流計有法作。犢子等類具計有人法作。又內道執有法四外道計有人四。今具破人法四作也。所言法四者如數人謂。苦有自性則是自作。假緣而生名為他作。自他共合方有苦生名為共作。乃不立無因。而本來有此苦性。即是無因。約成實義無明初念即有行苦。託空而起爾前無因名無因作。外道四作後文自列也。

長行有三。第一正釋偈本明苦非四作。故苦是空。第二外人與論主諍經。執苦是有非是辨空。第三論主答外人申佛經明是苦空。就初文又二。第一正釋偈本苦非四作是故苦空。二引經證明苦是空。初破四作則四為四別。破自作如文。他作亦不然下第二次破他作。又三。初正破。問曰下第二救義。此正是攝論。謂因緣生是依他性。前有自性則分別性也。言依他性者果依於因故也。答曰下第三破救。就破救中又開二別。第一縱緣奪他。二緣他俱奪。今是初既言眾緣云何是他耶。若是他者云何名從眾緣耶。復次下第二緣他俱奪。前長行次偈。長行明則此眾緣亦無自性故無眾緣。既無眾緣云何有他。偈是中論因緣品末有二偈結破。今是第一偈。而言不自在只是無自性。故無眾緣也。自作他作亦不然下破第三共作。次破無因。文處易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行有三。第一正釋偈本明苦非四作。故苦是空。第二外人與論主諍經。執苦是有非是辨空。第三論主答外人申佛經明是苦空。就初文又二。第一正釋偈本苦非四作是故苦空。二引經證明苦是空。初破四作則四為四別。破自作如文。他作亦不然下第二次破他作。又三。初正破。問曰下第二救義。此正是攝論。謂因緣生是依他性。前有自性則分別性也。言依他性者果依於因故也。答曰下第三破救。就破救中又開二別。第一縱緣奪他。二緣他俱奪。今是初既言眾緣云何是他耶。若是他者云何名從眾緣耶。復次下第二緣他俱奪。前長行次偈。長行明則此眾緣亦無自性故無眾緣。既無眾緣云何有他。偈是中論因緣品末有二偈結破。今是第一偈。而言不自在只是無自性。故無眾緣也。自作他作亦不然下破第三共作。次破無因。文處易知。

如經中說下第二引經證。苦非四作明苦是空。前雖推義恐外不信。故引經證成。問此是小乘經文大乘經耶。答引小乘經。所以引小乘者凡有五義。一者若引大乘經則小乘人聞不信受。故還引小乘。即須生信。二者欲顯執有之徒若不信苦空則俱迷大小故引小破之。三者舉小況大。小乘教中尚明法空況大乘耶。四者引小乘經得內外俱破。論主既破小乘。而小乘人復破外道。如射虎之譬。虎正取鹿。今但射虎便取鹿。虎鹿俱弊也。五者欲顯小乘經密說大也。裸形迦葉問佛等者。其人修於苦行是故裸形。欲求離苦所以問佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經中說下第二引經證。苦非四作明苦是空。前雖推義恐外不信。故引經證成。問此是小乘經文大乘經耶。答引小乘經。所以引小乘者凡有五義。一者若引大乘經則小乘人聞不信受。故還引小乘。即須生信。二者欲顯執有之徒若不信苦空則俱迷大小故引小破之。三者舉小況大。小乘教中尚明法空況大乘耶。四者引小乘經得內外俱破。論主既破小乘。而小乘人復破外道。如射虎之譬。虎正取鹿。今但射虎便取鹿。虎鹿俱弊也。五者欲顯小乘經密說大也。裸形迦葉問佛等者。其人修於苦行是故裸形。欲求離苦所以問佛。

問曰下第二外人與內諍經。明佛乃破外道四作無外道之苦。而實有內苦故非是空。此但諍小乘經不諍大乘經。以大乘經明苦是空。如云五受陰空是苦義。又云解苦無苦。是故無苦而有真諦。以小乘經多說有法少說空法故外人諍也。問小乘亦有明法空文何故不信。答今此文明苦空義隱。但非四作不似明苦是空。故外諍也。又有二種小。一信法空。二不信法空。今是不信法空人諍也。就問有三意。一總非論主不識經意。第二為論主釋經。三總結非論主。今是初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰下第二外人與內諍經。明佛乃破外道四作無外道之苦。而實有內苦故非是空。此但諍小乘經不諍大乘經。以大乘經明苦是空。如云五受陰空是苦義。又云解苦無苦。是故無苦而有真諦。以小乘經多說有法少說空法故外人諍也。問小乘亦有明法空文何故不信。答今此文明苦空義隱。但非四作不似明苦是空。故外諍也。又有二種小。一信法空。二不信法空。今是不信法空人諍也。就問有三意。一總非論主不識經意。第二為論主釋經。三總結非論主。今是初。

隨可度眾生故作是說第二為論主釋。前總釋是裸形迦葉下第二別釋。就別破四作即為四別。今前第一破苦是自作。又二。第一序外道義明佛不答所以。第二正破外道。今是初門。苦實非我作第二破外道義釋佛不答之意。又開二別。第一作無常難。第二作無解脫難。所以作二難者。作無常難明生死義壞。作無解脫難涅槃義壞。此二既要故作兩難。此實是龍樹作二難。寄言小乘人耳。無常者我能作苦即是生因。苦是所作即從因生。所生之苦既是無常。能生之我亦是無常。如泥生瓶之與泥二俱無常。若我是苦因下第二無解脫破。明二種我俱無解脫。一明即陰我無有解脫。二明離陰我無有解脫。即陰我無有解脫者即苦是我誰受解脫。故文云離苦無我能作苦者。以無身故言無身者。即是五陰之苦以為我身。離五陰苦無有我身。既常有於我即常有五陰便常苦。云何有解脫耶。若無身而能作苦者。第二破離陰我無有解脫。若無身能作苦者得涅槃時無五陰身。應更造苦。若爾即畢竟無有解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨可度眾生故作是說第二為論主釋。前總釋是裸形迦葉下第二別釋。就別破四作即為四別。今前第一破苦是自作。又二。第一序外道義明佛不答所以。第二正破外道。今是初門。苦實非我作第二破外道義釋佛不答之意。又開二別。第一作無常難。第二作無解脫難。所以作二難者。作無常難明生死義壞。作無解脫難涅槃義壞。此二既要故作兩難。此實是龍樹作二難。寄言小乘人耳。無常者我能作苦即是生因。苦是所作即從因生。所生之苦既是無常。能生之我亦是無常。如泥生瓶之與泥二俱無常。若我是苦因下第二無解脫破。明二種我俱無解脫。一明即陰我無有解脫。二明離陰我無有解脫。即陰我無有解脫者即苦是我誰受解脫。故文云離苦無我能作苦者。以無身故言無身者。即是五陰之苦以為我身。離五陰苦無有我身。既常有於我即常有五陰便常苦。云何有解脫耶。若無身而能作苦者。第二破離陰我無有解脫。若無身能作苦者得涅槃時無五陰身。應更造苦。若爾即畢竟無有解脫。

他作苦亦不然第二次破他作。又開二別。初破我他次破自在天他。凡論有他不出人天。又此二俱是造作之本。我自造作六道之身自在天造作六道身。破此二道一切造作義盡。又令眾生入無作門故。顯正破造化故息邪。破我他云離苦。無我誰作於苦與此人耶。同中論破苦品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他作苦亦不然第二次破他作。又開二別。初破我他次破自在天他。凡論有他不出人天。又此二俱是造作之本。我自造作六道之身自在天造作六道身。破此二道一切造作義盡。又令眾生入無作門故。顯正破造化故息邪。破我他云離苦。無我誰作於苦與此人耶。同中論破苦品。

復次下第二破自在他又二。初總牒外義釋佛不答所以。而實不從自在天作下第二別破自在天作。又二。初正破二總結。正破有十五句。開為四章。初三句破自在天作。即是破自在用義。次五句破自在即破自在體義。第三六句明眾生自行所招重破自在用。第四有一句。重破自在體。天有自在不出體用。若破體用即自在不成。所以十五門廣破自在者。佛未出世乃至于今盛行於世。亦多有神驗世人信之。故廣破也。然實是大乘人破。而寄小乘人者一示外邪不足破。小乘尚能破。況大乘耶。二欲分大小異。小乘麁破邪見破作者明麁無作門。大乘破細作明細無作門。二門例爾。三示大乘人精解小乘巧破外道。小乘人不能爾。四示小乘是半字法半解半不解。半解者解破邪。半不解者不解因緣苦是空。五示小乘是取捨義。捨外道邪苦而取內道正苦。六示小乘但除樂等四倒未除苦等四倒。七示小乘人但解佛顯教不解密教。密教者明因緣苦即畢竟空。令此入畢竟空亦成佛故也。初中有三。一破二救三破救。破中有二。初父子不相似破。復次下作傷慈破。問曰下第二救正通傷慈之難。答曰下第三破救有二難。一者猶提捉前無慈難。父有大慈子不識恩終自與樂。而自在不爾。亦應但供養下作報恩不勉苦難。若言不識恩故與苦者。今報恩供養則應得樂。不須修福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次下第二破自在他又二。初總牒外義釋佛不答所以。而實不從自在天作下第二別破自在天作。又二。初正破二總結。正破有十五句。開為四章。初三句破自在天作。即是破自在用義。次五句破自在即破自在體義。第三六句明眾生自行所招重破自在用。第四有一句。重破自在體。天有自在不出體用。若破體用即自在不成。所以十五門廣破自在者。佛未出世乃至于今盛行於世。亦多有神驗世人信之。故廣破也。然實是大乘人破。而寄小乘人者一示外邪不足破。小乘尚能破。況大乘耶。二欲分大小異。小乘麁破邪見破作者明麁無作門。大乘破細作明細無作門。二門例爾。三示大乘人精解小乘巧破外道。小乘人不能爾。四示小乘是半字法半解半不解。半解者解破邪。半不解者不解因緣苦是空。五示小乘是取捨義。捨外道邪苦而取內道正苦。六示小乘但除樂等四倒未除苦等四倒。七示小乘人但解佛顯教不解密教。密教者明因緣苦即畢竟空。令此入畢竟空亦成佛故也。初中有三。一破二救三破救。破中有二。初父子不相似破。復次下作傷慈破。問曰下第二救正通傷慈之難。答曰下第三破救有二難。一者猶提捉前無慈難。父有大慈子不識恩終自與樂。而自在不爾。亦應但供養下作報恩不勉苦難。若言不識恩故與苦者。今報恩供養則應得樂。不須修福。

復次下第二五句破自在體。初句明有所須。故不自在破。復次下以果徵因破。眾生之果既由自在。自在之因應更有所從。反覆結之。復次下不能無障礙破。復次下第四責住處破。復次下第五從他不自在破。此意明自在先行苦行供養於他。從求願即不自在。復次下第三段六句重破自在用。與前破用異者。前直破自在用。今舉眾生業行所招以破自在。是故有異。第一復次就不定門破。第二復次無罪福破。第三復次就憎愛門破。第四復次就苦樂門破。第五復次就無作門破。第六復次就自在門破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次下第二五句破自在體。初句明有所須。故不自在破。復次下以果徵因破。眾生之果既由自在。自在之因應更有所從。反覆結之。復次下不能無障礙破。復次下第四責住處破。復次下第五從他不自在破。此意明自在先行苦行供養於他。從求願即不自在。復次下第三段六句重破自在用。與前破用異者。前直破自在用。今舉眾生業行所招以破自在。是故有異。第一復次就不定門破。第二復次無罪福破。第三復次就憎愛門破。第四復次就苦樂門破。第五復次就無作門破。第六復次就自在門破。

復次下第四段一句。重破自在體就因無因門破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次下第四段一句。重破自在體就因無因門破。

如是等種種因緣第二段結破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種因緣第二段結破。

共作亦不然下破第三句。眾因緣和合生果下。破第四無因句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共作亦不然下破第三句。眾因緣和合生果下。破第四無因句。

是故此經下第三大段結非論主。答曰下品第三申經以破於外。此中明二種空。一者空無四種邪見故名為空。此大小乘人同得此空。說苦從因緣生下。明因緣苦即畢竟空。唯大乘得此空。小乘人不得。正是申經意。如淨名云。五受陰洞達空是苦義。即今文是矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此經下第三大段結非論主。答曰下品第三申經以破於外。此中明二種空。一者空無四種邪見故名為空。此大小乘人同得此空。說苦從因緣生下。明因緣苦即畢竟空。唯大乘得此空。小乘人不得。正是申經意。如淨名云。五受陰洞達空是苦義。即今文是矣。

如苦空下門中第三總結一切法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如苦空下門中第三總結一切法空。

觀三時門第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀三時門第十一

問九門破法。第十洗人。人法並除。又九門破內第十門破外。內外俱泯。何故更有此門。答所以有此門來者凡有三義。一者凡因果有三。一者前因後果。二因果一時。三果前因後。自上十門已破二事。今次破第三果前因後。故有此門來。問誰計果前因後。答此義亦有所由。如須達始欲造因天宮已現。難陀猶未持犯而苦樂果報已彰。惑者既聞佛經作如是說。便謂因前有於果後修因取之。又如前有屋法然後備於柱梁。又如本有佛果而修因取之。是故計前果後有因。又聞論主上破前因後果及因果一時。便謂論主應執前果後因。所以然者。夫論因果不出此三。既破於二必當論主存一。是故立也。二者自上十門雖破人破法總名破法。今此一品次破於時明若法若時皆畢竟空。故說此品。三者自上十門已破所破。此一門次破能破。破所破明緣盡於觀。破能破明觀盡於緣。今悟不觀不緣內外並冥。緣觀俱寂。則具足大乘。便登佛地故有此門來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問九門破法。第十洗人。人法並除。又九門破內第十門破外。內外俱泯。何故更有此門。答所以有此門來者凡有三義。一者凡因果有三。一者前因後果。二因果一時。三果前因後。自上十門已破二事。今次破第三果前因後。故有此門來。問誰計果前因後。答此義亦有所由。如須達始欲造因天宮已現。難陀猶未持犯而苦樂果報已彰。惑者既聞佛經作如是說。便謂因前有於果後修因取之。又如前有屋法然後備於柱梁。又如本有佛果而修因取之。是故計前果後有因。又聞論主上破前因後果及因果一時。便謂論主應執前果後因。所以然者。夫論因果不出此三。既破於二必當論主存一。是故立也。二者自上十門雖破人破法總名破法。今此一品次破於時明若法若時皆畢竟空。故說此品。三者自上十門已破所破。此一門次破能破。破所破明緣盡於觀。破能破明觀盡於緣。今悟不觀不緣內外並冥。緣觀俱寂。則具足大乘。便登佛地故有此門來。

此門亦三。初長行發起為二。前總牒一切法空。何以故下略釋一切法空。因則是因。果名有因者以果必從因故名有因。又果更與果作因故名有因。問若爾因必生果。應詺因為有果。答亦得爾也。但互現說耳。又不倒者果必從於因。故果名有因。當因時猶未有果。又或可。因差而不得果。故因不名有果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此門亦三。初長行發起為二。前總牒一切法空。何以故下略釋一切法空。因則是因。果名有因者以果必從因故名有因。又果更與果作因故名有因。問若爾因必生果。應詺因為有果。答亦得爾也。但互現說耳。又不倒者果必從於因。故果名有因。當因時猶未有果。又或可。因差而不得果。故因不名有果。

偈本為二。上半牒總明不成。下半結破無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈本為二。上半牒總明不成。下半結破無果。

長行為五。一破三時因果以釋偈本。二外過於內。三內自免過。四外更立法。五內破外立。初又二。前釋上半次釋下半。釋上半破三時因果。即三。今初破第一前因後果。此破數論及大乘人未有果時前已有因。破意云。本以果故名之為因。果若未起與誰為因。他救云。現因與當果為因。今問當果已異空已出有。即是現因現果。不名為當。若未出空未入有。即是畢竟無果。與誰為因。若前有因後因者破第二前果後因。破意云。前已有果何用為因。若因有因一時下次破第三因果一時。夫論因果能生為因從生為果。從生之義即是無體。能生之義即有體。若法一時有即俱有。無俱無。俱無唯有可生而無能生。俱有唯有能生無有可生。是故一時無因果義。此破數人大小相生一時因果。亦破成實。無明初念同時因果五陰成人四微成柱。亦是一時。入此門破。是故三時因果下總結釋下半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行為五。一破三時因果以釋偈本。二外過於內。三內自免過。四外更立法。五內破外立。初又二。前釋上半次釋下半。釋上半破三時因果。即三。今初破第一前因後果。此破數論及大乘人未有果時前已有因。破意云。本以果故名之為因。果若未起與誰為因。他救云。現因與當果為因。今問當果已異空已出有。即是現因現果。不名為當。若未出空未入有。即是畢竟無果。與誰為因。若前有因後因者破第二前果後因。破意云。前已有果何用為因。若因有因一時下次破第三因果一時。夫論因果能生為因從生為果。從生之義即是無體。能生之義即有體。若法一時有即俱有。無俱無。俱無唯有可生而無能生。俱有唯有能生無有可生。是故一時無因果義。此破數人大小相生一時因果。亦破成實。無明初念同時因果五陰成人四微成柱。亦是一時。入此門破。是故三時因果下總結釋下半。

問曰下第二外過於內。有此破者凡四義。一者遠從上十門生。外謂。論主用一空觀以破諸法。是故外人欲破此觀。二者即從三時門生。外人既見論主破三時因果。便迴此破以破於內。三者論主假作外問欲令所破心淨。故破能破。若有能破即所破不除。今欲除所破故破能破。四者上來破立即是單空。今次破破明空病亦空。三門破破即為三別。前有能破有二種過。一無待過。二自破過。既無所破而有於破。當知此破自破能破。若前有可破亦有二過。一者無待過。二不可破過。既前有可破即可破已成。故不可破。若破所破一時亦有二過。一者俱無過。既一時能破破可破令無所破。所破破能破亦令能破無也。二假令俱有能所失相待過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰下第二外過於內。有此破者凡四義。一者遠從上十門生。外謂。論主用一空觀以破諸法。是故外人欲破此觀。二者即從三時門生。外人既見論主破三時因果。便迴此破以破於內。三者論主假作外問欲令所破心淨。故破能破。若有能破即所破不除。今欲除所破故破能破。四者上來破立即是單空。今次破破明空病亦空。三門破破即為三別。前有能破有二種過。一無待過。二自破過。既無所破而有於破。當知此破自破能破。若前有可破亦有二過。一者無待過。二不可破過。既前有可破即可破已成。故不可破。若破所破一時亦有二過。一者俱無過。既一時能破破可破令無所破。所破破能破亦令能破無也。二假令俱有能所失相待過。

答曰下第三內自免過。又開二別。一推過還外。二正自免過。推過還外者。汝上來有立此是汝立。覓之無從。今謂有於破此是汝破。汝自撿之不得。若破若立並出汝心。非關我也。又今過甚前。上但立義而不破立。今立於破復自破破。又推過與我。三種因緣故過甚前也。又汝立於立則受他破。今立於破即著自破亦著他破。問論主何故示破立皆有過。答立破立皆是有所依住有所得心。有所得心尚不成問答。云何欲求道耶。問云何不成問答。釋云有所立故不成答。立於破故不成問也。又立於破立是有所得。有所得雖行萬行不動。不出不成乘義。今正欲釋大乘行無所得萬行能動能出。以不立破立心無所得。順此無所得觀得於順忍為動。無所得現前得無生忍為出也。若諸法空下第二內自免過。明我正辨諸法空非但辨於立空亦辨破空。汝今破破助我明空。故無過也。又我不立破汝亦不立破。而汝忽破於破此是虛破。竟不關我義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰下第三內自免過。又開二別。一推過還外。二正自免過。推過還外者。汝上來有立此是汝立。覓之無從。今謂有於破此是汝破。汝自撿之不得。若破若立並出汝心。非關我也。又今過甚前。上但立義而不破立。今立於破復自破破。又推過與我。三種因緣故過甚前也。又汝立於立則受他破。今立於破即著自破亦著他破。問論主何故示破立皆有過。答立破立皆是有所依住有所得心。有所得心尚不成問答。云何欲求道耶。問云何不成問答。釋云有所立故不成答。立於破故不成問也。又立於破立是有所得。有所得雖行萬行不動。不出不成乘義。今正欲釋大乘行無所得萬行能動能出。以不立破立心無所得。順此無所得觀得於順忍為動。無所得現前得無生忍為出也。若諸法空下第二內自免過。明我正辨諸法空非但辨於立空亦辨破空。汝今破破助我明空。故無過也。又我不立破汝亦不立破。而汝忽破於破此是虛破。竟不關我義也。

問曰下第四外更立法。所以更立法者。有得之流不能心無依著。初立於法立既不成更立於破。破既不成今還復立。是故凡夫猶如獼猴捨一取一。問外人云何通論主三難。答外人不解通。但據眼現見三事以立三法耳。就文為二。初別立三時因果。即三別。前因後果如陶師作瓶。前有陶師然後作瓶。故陶師為因以瓶為果。亦有後時因如因弟子有師。其人師為果弟子為因。師學業成就故是果。弟子未成就故名因。前有師果後弟子來就師學。故果在前而因在後。問文云後識知是弟子。此言何謂。答由師果乃識弟子因。如他問云。是誰弟子。答云某甲弟子。是故因師乃識弟子。弟子居後而師果在前。亦有一時因如燈與明。寸炎為燈滿室為明。實一時有要而因燈有明故名一時因。若說前因下第二結非論主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰下第四外更立法。所以更立法者。有得之流不能心無依著。初立於法立既不成更立於破。破既不成今還復立。是故凡夫猶如獼猴捨一取一。問外人云何通論主三難。答外人不解通。但據眼現見三事以立三法耳。就文為二。初別立三時因果。即三別。前因後果如陶師作瓶。前有陶師然後作瓶。故陶師為因以瓶為果。亦有後時因如因弟子有師。其人師為果弟子為因。師學業成就故是果。弟子未成就故名因。前有師果後弟子來就師學。故果在前而因在後。問文云後識知是弟子。此言何謂。答由師果乃識弟子因。如他問云。是誰弟子。答云某甲弟子。是故因師乃識弟子。弟子居後而師果在前。亦有一時因如燈與明。寸炎為燈滿室為明。實一時有要而因燈有明故名一時因。若說前因下第二結非論主。

答曰下第五破立破。三句即三餘二易知。若說一時如燈明亦同是疑因者。有人言。外不解一時因即不解前後因不異。於此三種因中同皆生疑。故言同疑因。有人言。外實前疑明於燈不能作因。而強立燈與明為因。論主責之還同前疑名同疑因。又品初已破一時。而外更引燈明證一時。還同初疑。依文釋者燈之與明一時而有。外謂燈為明因明非燈因。今責。既一時有。明若非燈因燈亦非明因。二種之因同皆生疑故名同疑因。問大小內外一切因果不出三時。論主並破即應無因果耶。答三種因果皆出佛經。並是如來適化之說。一切諸法無決定性。佛有無量方便而為利人顯道。但學人封執定性。故論主並須破之。然後無方可適時而用。今明第一義故三種無。世諦假名三種並用。又一切義有三門。一者一切皆破。以執封故。二者一切皆用。顯道利物故。如思益云一切法正一切法邪。三者於一時前後中隨時取捨隨義廢立。此通明三論意。非局此門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰下第五破立破。三句即三餘二易知。若說一時如燈明亦同是疑因者。有人言。外不解一時因即不解前後因不異。於此三種因中同皆生疑。故言同疑因。有人言。外實前疑明於燈不能作因。而強立燈與明為因。論主責之還同前疑名同疑因。又品初已破一時。而外更引燈明證一時。還同初疑。依文釋者燈之與明一時而有。外謂燈為明因明非燈因。今責。既一時有。明若非燈因燈亦非明因。二種之因同皆生疑故名同疑因。問大小內外一切因果不出三時。論主並破即應無因果耶。答三種因果皆出佛經。並是如來適化之說。一切諸法無決定性。佛有無量方便而為利人顯道。但學人封執定性。故論主並須破之。然後無方可適時而用。今明第一義故三種無。世諦假名三種並用。又一切義有三門。一者一切皆破。以執封故。二者一切皆用。顯道利物故。如思益云一切法正一切法邪。三者於一時前後中隨時取捨隨義廢立。此通明三論意。非局此門也。

如是因緣下第三總結齊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是因緣下第三總結齊法。

觀生門第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀生門第十二

所以有此門來者凡有六義。一者自上十一門破異法之生。今此一門破即法之生。如婆沙云。即法沙門部明生法即五陰即三聚。是故有此門來。二者自上以來破於生相。今此一門次破法體。何以知然。文云生果則不生。故知破法體也。三者上來十一門明能破所破俱不可得。則是無生。外人便謂。生病既滅無生觀生。如諸法不生故般若生。今復破除此生。故有今門來也。四者總收諸法結入畢竟無生門。是故最後觀於生也。五者無生有種種門。上來以示十一種門。今復說三時門。故有此門來也。六者無生門有淺深不同。智度論云。何為無生忍。謂一切法不生不滅。非不生非不滅。不共非不共。是名無生忍。既絕四句方是無生。則四句皆是生。上來但對生辨無生。今破一切生故有此門來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以有此門來者凡有六義。一者自上十一門破異法之生。今此一門破即法之生。如婆沙云。即法沙門部明生法即五陰即三聚。是故有此門來。二者自上以來破於生相。今此一門次破法體。何以知然。文云生果則不生。故知破法體也。三者上來十一門明能破所破俱不可得。則是無生。外人便謂。生病既滅無生觀生。如諸法不生故般若生。今復破除此生。故有今門來也。四者總收諸法結入畢竟無生門。是故最後觀於生也。五者無生有種種門。上來以示十一種門。今復說三時門。故有此門來也。六者無生門有淺深不同。智度論云。何為無生忍。謂一切法不生不滅。非不生非不滅。不共非不共。是名無生忍。既絕四句方是無生。則四句皆是生。上來但對生辨無生。今破一切生故有此門來。

門亦三。長行為二。初總結辨一切法空。何以故下釋一切法空。復開為二。初總明三時不可得。今生已下別明三時不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門亦三。長行為二。初總結辨一切法空。何以故下釋一切法空。復開為二。初總明三時不可得。今生已下別明三時不可得。

偈為二。上半就已未門明無生。下半就生時門明無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈為二。上半就已未門明無生。下半就生時門明無生。

長行為三。一總明三時生。二別破三時生。三總結三時無生。生名果起出者此可擬二義。一者因法體生故標於果。二者破即法辨生異。上離法有生故目果也。問起與出何異。答起論果體起也。出辨從因出也。又入有為起出空為出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行為三。一總明三時生。二別破三時生。三總結三時無生。生名果起出者此可擬二義。一者因法體生故標於果。二者破即法辨生異。上離法有生故目果也。問起與出何異。答起論果體起也。出辨從因出也。又入有為起出空為出。

是中生果不生者此第二別破三時生。則為三。別破已生生中又三。謂標釋結。就別釋中又三。一無窮破。二不定破。三理奪破。就無窮破中為四。初標無窮之過。若生生已下第二正作無窮義明一物無窮過生。故名無窮。而至四生者欲成無窮過故也。如初生已有第二生此第三釋成無窮也。此是從本推末。初生既是已生而生。則第二生是已生而生。故名無窮。是事不然下第四總結。唯有一物則但應一生。云何一物有無窮生。若無窮生則應有無窮物。又若一物有無窮生則無窮物應是一生。復次若謂下第二取意不定破。又四。一取外意。二總非。三釋非。四結不定。取外意者救上無窮過也。我初生未曾經生。今始生故名生已生。只據未生者始生名生已生。非是生已更復生。是故無無窮過。而言所用生生是生不生而生者。以後生因初生而起故初生是後生所用。故名所用生生。是生不生而生者。牒初所用生本來未生而今生故名不生而生。是事不然下總非。何以故下釋非。初生不生而生第二生是生已而生。汝一言之中含不定之過也。又詳論二復次破其生已生之言。所以然者。外人生已生含二事。一者生已。二者更生。若言更生即招無窮之過。若言生已則墮未生之失。故有二破。如作已下第三理奪。若避不定執定生已生即墮無窮過。是故生法不生第三總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中生果不生者此第二別破三時生。則為三。別破已生生中又三。謂標釋結。就別釋中又三。一無窮破。二不定破。三理奪破。就無窮破中為四。初標無窮之過。若生生已下第二正作無窮義明一物無窮過生。故名無窮。而至四生者欲成無窮過故也。如初生已有第二生此第三釋成無窮也。此是從本推末。初生既是已生而生。則第二生是已生而生。故名無窮。是事不然下第四總結。唯有一物則但應一生。云何一物有無窮生。若無窮生則應有無窮物。又若一物有無窮生則無窮物應是一生。復次若謂下第二取意不定破。又四。一取外意。二總非。三釋非。四結不定。取外意者救上無窮過也。我初生未曾經生。今始生故名生已生。只據未生者始生名生已生。非是生已更復生。是故無無窮過。而言所用生生是生不生而生者。以後生因初生而起故初生是後生所用。故名所用生生。是生不生而生者。牒初所用生本來未生而今生故名不生而生。是事不然下總非。何以故下釋非。初生不生而生第二生是生已而生。汝一言之中含不定之過也。又詳論二復次破其生已生之言。所以然者。外人生已生含二事。一者生已。二者更生。若言更生即招無窮之過。若言生已則墮未生之失。故有二破。如作已下第三理奪。若避不定執定生已生即墮無窮過。是故生法不生第三總結也。

不生法亦不生下第二破不生生。為三。初破次救第三破救。初有三。一破不與生合。即謂以因徵果破。既未與生緣合果云何生耶。第二依名亂並破。若不生即是生。不食應是食。如此一切亂。第三有一切不生生過。又三。初破大乘謂凡夫未生菩提。即今應現生。次破小乘。既云不生生應不壞者是壞。第三破世間。若不生者得生無角應生角。三破中初一令當生者現生。後二不應生者生也。救中為二。初正義宗。次答論主難。正義宗云。我言不生生者。本未生假緣合故生名不生生。不言未生即是生。即以此通前二難。可得有未生令生。復何謂猶有不食即是食耶。非一切不生而生此正答論主第三難。第三難中有三難。初難已入正宗中答之。凡夫菩提緣合即便生。未會則不生也。不壞法羅漢及馬角。無生緣會故不得生也。答曰下第三縱未生生更以三門責之易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生法亦不生下第二破不生生。為三。初破次救第三破救。初有三。一破不與生合。即謂以因徵果破。既未與生緣合果云何生耶。第二依名亂並破。若不生即是生。不食應是食。如此一切亂。第三有一切不生生過。又三。初破大乘謂凡夫未生菩提。即今應現生。次破小乘。既云不生生應不壞者是壞。第三破世間。若不生者得生無角應生角。三破中初一令當生者現生。後二不應生者生也。救中為二。初正義宗。次答論主難。正義宗云。我言不生生者。本未生假緣合故生名不生生。不言未生即是生。即以此通前二難。可得有未生令生。復何謂猶有不食即是食耶。非一切不生而生此正答論主第三難。第三難中有三難。初難已入正宗中答之。凡夫菩提緣合即便生。未會則不生也。不壞法羅漢及馬角。無生緣會故不得生也。答曰下第三縱未生生更以三門責之易知。

破生時生中有四破。一理奪破。二無體破。三二體破。四無依破。理奪破者無有生時。生既墮已未已未前已說過也。無體已下三破並是縱關。縱有生時便有三過。無體者由生有時。時則無體無體則無時。生何所賴耶。二體破者。若時有體則墮二生。一以生為時體。二賴時而生。便有二生。故名二體也。四無依破者。若避二生謂不以生為時體但有賴時生者便墮無依。無依者既不以生為時體。時無所依。無所依則無時生。何所賴。全同中論三相品。又同去來品。文處易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破生時生中有四破。一理奪破。二無體破。三二體破。四無依破。理奪破者無有生時。生既墮已未已未前已說過也。無體已下三破並是縱關。縱有生時便有三過。無體者由生有時。時則無體無體則無時。生何所賴耶。二體破者。若時有體則墮二生。一以生為時體。二賴時而生。便有二生。故名二體也。四無依破者。若避二生謂不以生為時體但有賴時生者便墮無依。無依者既不以生為時體。時無所依。無所依則無時生。何所賴。全同中論三相品。又同去來品。文處易知。

如是生不生下第三總結例萬法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是生不生下第三總結例萬法。

是故當知下。論第三大段總結論意明無生畢竟空即是諸佛行處。為令眾生至佛所至也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當知下。論第三大段總結論意明無生畢竟空即是諸佛行處。為令眾生至佛所至也。