佛說盂蘭盆經疏上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說盂蘭盆經疏上

充國沙門宗密述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充國沙門宗密述

始於混沌、塞乎天地，通人神、貫貴賤，儒釋皆宗之，其唯孝道矣。應孝子之懇誠、救二親之苦厄，酬昊天恩德，其唯盂蘭盆之教焉。宗密罪釁，早年喪親，每履雪霜之悲、永懷風樹之恨。竊以終身墳壟、卒世蒸嘗，雖展孝思、不資神道，遂搜索聖賢之教、虔求追薦之方，得此法門，實是妙行。年年僧自恣日，四事供養三尊，宗密依之修崇已歷多載，兼講其誥。用是未聞，今因歸鄉依日開設，道俗耆艾、悲喜遵行，異口同音請製新疏。心在松柏，豈慢鄉閭？式允來情，發揮要道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始於混沌、塞乎天地，通人神、貫貴賤，儒釋皆宗之，其唯孝道矣。應孝子之懇誠、救二親之苦厄，酬昊天恩德，其唯盂蘭盆之教焉。宗密罪釁，早年喪親，每履雪霜之悲、永懷風樹之恨。竊以終身墳壟、卒世蒸嘗，雖展孝思、不資神道，遂搜索聖賢之教、虔求追薦之方，得此法門，實是妙行。年年僧自恣日，四事供養三尊，宗密依之修崇已歷多載，兼講其誥。用是未聞，今因歸鄉依日開設，道俗耆艾、悲喜遵行，異口同音請製新疏。心在松柏，豈慢鄉閭？式允來情，發揮要道。

稽首三界主，大孝釋迦尊。累劫報親恩，積因成正覺。將永錫眾類，應請演斯經。欲使背恩人，咸能酬罔極。我今所讚述，願眾聖冥加。自他存歿親，離苦常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首三界主，大孝釋迦尊。累劫報親恩，積因成正覺。將永錫眾類，應請演斯經。欲使背恩人，咸能酬罔極。我今所讚述，願眾聖冥加。自他存歿親，離苦常安樂。

將解此經，先開四段：一教起所因、二藏乘所攝、三辨定宗旨、四正解經文。初中復四：一酬宿因故、二酬今請故、三彰孝道故、四示勝田故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將解此經，先開四段：一教起所因、二藏乘所攝、三辨定宗旨、四正解經文。初中復四：一酬宿因故、二酬今請故、三彰孝道故、四示勝田故。

初、教起所因(四)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、教起所因(四)：

初、酬宿因者，悉達太子不紹王位，捨親去國，本為修行得道報父母恩。然菩薩用心不務專己，故開盂蘭法會，以福自他二親。此經所興，本意如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、酬宿因者，悉達太子不紹王位，捨親去國，本為修行得道報父母恩。然菩薩用心不務專己，故開盂蘭法會，以福自他二親。此經所興，本意如此。

二、酬今請者，謂大目犍連因心之孝，欲度父母，報乳哺之恩故。出家修行，神通第一，觀見亡母墮餓鬼中。自救不能，白佛求法。佛示盆供，救母倒懸。繇愛其親，施及一切故。為道俗弟子，請佛留此法門，酬目連所請，即是說經之繇致也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、酬今請者，謂大目犍連因心之孝，欲度父母，報乳哺之恩故。出家修行，神通第一，觀見亡母墮餓鬼中。自救不能，白佛求法。佛示盆供，救母倒懸。繇愛其親，施及一切故。為道俗弟子，請佛留此法門，酬目連所請，即是說經之繇致也。

三、彰孝道者，復有其二：一通明孝為二教之宗本、二別明二教行孝之同異。初通明中，且明儒教以孝為本者，謂始自天子至於士人，家國相傳皆立宗廟。雖五孝之用則別而不行之，源不殊故。開宗明義，章中標為至德要道，道德以之為體、教法繇是而生。何有君子而不務本？既為天經地義，須令企及俯從。雖論禮壞樂崩，終訶衣錦食稻。甚哉！孝之大也。聖人之德，又何以加於孝乎？次釋教以孝為本者，然一切佛皆有真化二身。釋迦化身，說隨機權教；舍那真身，說究竟實教。教者，經律也。經詮理智、律詮戒行，戒雖萬行，以孝為宗。故我盧舍那佛最初成正覺時，便說華嚴大經、菩薩大戒。又經標云「爾時釋迦牟尼佛，初坐菩提樹下，成無上正覺已，初結菩薩波羅提木叉，孝順父母、師僧三寶。」孝順至道之法，孝名為戒，亦名制止。《涅槃》亦云「奇哉父母，生育我等，受大苦惱。滿足十月，懷抱我身。既生之後，推乾就濕、除去不淨大小便利，乳哺長養、將護我身。以是義故，應當報恩，隨順供養。」上通明二教以孝為本竟。次別明二教行孝之同異者，於中初明其異、後顯其同。初謂生前侍養異，後謂歿後追思異。侍養異者，儒宗則慎護髮膚、揚名後代，故樂春不出，曾子開衾。釋教則祝髮壞衣、法資現世，故優陀通信，淨藏回邪。是謂為善不同，同歸乎孝。歿後異者，復有三異：一、居喪異。儒則棺槨宅兆安墓留形，釋則念誦追齋薦其去識。二、齋忌異。儒則內齋外定想其聲容，釋則設供講經資其業報。三、終身異。儒則四時殺命，春夏秋冬；釋則三節放生，施戒盆會。良繇真宗未至周孔，且使繫心今知禮有所歸，不應猶執權教。且福之大者莫大於施生，是釋梵之本因、類天地之大德。今殺彼祭此，豈近仁心？是若可忍，孰不可忍？雖云祈福，實是立讎，自徇虛名，殃於神道。問：父母生於餘趣，則可改祭為齋。如墮鬼中，寧無饗祀？答黍稷非馨，蘋蘩可薦。應知禴祭勝於殺牛，況鬼神等差豈皆受饗？上明異竟。次顯其同者，復有其二：初明存歿同、後明罪福同。今初，約紀孝行章中五句之文以辨其同，即攝於生前歿後也。一、居則致其敬者，儒則別於犬馬，釋則舉身七多。二、養則致其樂者，儒則怡聲下氣、溫清定省等，故有扇床溫席之流；釋則節量信毀分減衣鉢等，故有割肉充饑之類。三、病則致其憂者，儒中如文帝先嘗湯藥、武王不脫冠帶；釋中如太子以肉為藥、高僧以身而擔。四、喪則致其哀者，儒有武丁不言、子皐泣血；釋有目連大叫、調御舁棺。五、祭則致其嚴者，儒有薦笋之流，釋有餉飯之類。但以至 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、彰孝道者，復有其二：一通明孝為二教之宗本、二別明二教行孝之同異。初通明中，且明儒教以孝為本者，謂始自天子至於士人，家國相傳皆立宗廟。雖五孝之用則別而不行之，源不殊故。開宗明義，章中標為至德要道，道德以之為體、教法繇是而生。何有君子而不務本？既為天經地義，須令企及俯從。雖論禮壞樂崩，終訶衣錦食稻。甚哉！孝之大也。聖人之德，又何以加於孝乎？次釋教以孝為本者，然一切佛皆有真化二身。釋迦化身，說隨機權教；舍那真身，說究竟實教。教者，經律也。經詮理智、律詮戒行，戒雖萬行，以孝為宗。故我盧舍那佛最初成正覺時，便說華嚴大經、菩薩大戒。又經標云「爾時釋迦牟尼佛，初坐菩提樹下，成無上正覺已，初結菩薩波羅提木叉，孝順父母、師僧三寶。」孝順至道之法，孝名為戒，亦名制止。《涅槃》亦云「奇哉父母，生育我等，受大苦惱。滿足十月，懷抱我身。既生之後，推乾就濕、除去不淨大小便利，乳哺長養、將護我身。以是義故，應當報恩，隨順供養。」上通明二教以孝為本竟。次別明二教行孝之同異者，於中初明其異、後顯其同。初謂生前侍養異，後謂歿後追思異。侍養異者，儒宗則慎護髮膚、揚名後代，故樂春不出，曾子開衾。釋教則祝髮壞衣、法資現世，故優陀通信，淨藏回邪。是謂為善不同，同歸乎孝。歿後異者，復有三異：一、居喪異。儒則棺槨宅兆安墓留形，釋則念誦追齋薦其去識。二、齋忌異。儒則內齋外定想其聲容，釋則設供講經資其業報。三、終身異。儒則四時殺命，春夏秋冬；釋則三節放生，施戒盆會。良繇真宗未至周孔，且使繫心今知禮有所歸，不應猶執權教。且福之大者莫大於施生，是釋梵之本因、類天地之大德。今殺彼祭此，豈近仁心？是若可忍，孰不可忍？雖云祈福，實是立讎，自徇虛名，殃於神道。問：父母生於餘趣，則可改祭為齋。如墮鬼中，寧無饗祀？答黍稷非馨，蘋蘩可薦。應知禴祭勝於殺牛，況鬼神等差豈皆受饗？上明異竟。次顯其同者，復有其二：初明存歿同、後明罪福同。今初，約紀孝行章中五句之文以辨其同，即攝於生前歿後也。一、居則致其敬者，儒則別於犬馬，釋則舉身七多。二、養則致其樂者，儒則怡聲下氣、溫清定省等，故有扇床溫席之流；釋則節量信毀分減衣鉢等，故有割肉充饑之類。三、病則致其憂者，儒中如文帝先嘗湯藥、武王不脫冠帶；釋中如太子以肉為藥、高僧以身而擔。四、喪則致其哀者，儒有武丁不言、子皐泣血；釋有目連大叫、調御舁棺。五、祭則致其嚴者，儒有薦笋之流，釋有餉飯之類。但以至

教未來，難弘報應，故先且立於祭法，令敬事於神靈。神靈則父母之識性，足顯祖考之常存。既形滅而神不滅，豈厚形而薄神乎？餘如前辨。上來存歿同竟，次辨罪福同。罪同者，儒則條越五刑，犯當五摘，而恩赦不該；釋則名標七逆，戒黜七遮，而阿鼻定入。福同者，儒則旌於門閭上天之報，釋則瑩於戒德淨土之因。上來總彰孝道竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教未來，難弘報應，故先且立於祭法，令敬事於神靈。神靈則父母之識性，足顯祖考之常存。既形滅而神不滅，豈厚形而薄神乎？餘如前辨。上來存歿同竟，次辨罪福同。罪同者，儒則條越五刑，犯當五摘，而恩赦不該；釋則名標七逆，戒黜七遮，而阿鼻定入。福同者，儒則旌於門閭上天之報，釋則瑩於戒德淨土之因。上來總彰孝道竟。

第四、示勝田者，喻如世間人，欲得倉廩中五穀豐盈歲歲不乏者，必須取穀麥種子，以牛犁耕於田地而種之；不種則竭盡也。法中亦爾，以悲心敬心孝心為種子，以衣食財帛身命為牛犁，以貧病三寶父母為田地。有佛弟子，欲得藏識中百福莊嚴生生無盡者，須運悲敬孝心，將衣食財帛身命，給濟敬養於貧病三寶父母，名為種福；不種，即貧窮無福慧，入生死險道。謂種福之田名為福田，如種穀之田名穀田也。然種子有精新乾焦，田有肥濃確瘦。如悲敬孝心有懇切閑縵，貧有淺深、病有輕重。佛有真化，化有住世入滅、法有大小、教有權實、僧有持毀、父母有現生七世，一一配肥瘦之田，昭然可見。今盂蘭供會具三種肥田，故云勝也。謂佛歡喜日，供養自恣淨戒大德，敬田勝也。報父母恩，恩田勝也。父母在厄難中，悲田勝也。為欲示此勝田故，說此經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、示勝田者，喻如世間人，欲得倉廩中五穀豐盈歲歲不乏者，必須取穀麥種子，以牛犁耕於田地而種之；不種則竭盡也。法中亦爾，以悲心敬心孝心為種子，以衣食財帛身命為牛犁，以貧病三寶父母為田地。有佛弟子，欲得藏識中百福莊嚴生生無盡者，須運悲敬孝心，將衣食財帛身命，給濟敬養於貧病三寶父母，名為種福；不種，即貧窮無福慧，入生死險道。謂種福之田名為福田，如種穀之田名穀田也。然種子有精新乾焦，田有肥濃確瘦。如悲敬孝心有懇切閑縵，貧有淺深、病有輕重。佛有真化，化有住世入滅、法有大小、教有權實、僧有持毀、父母有現生七世，一一配肥瘦之田，昭然可見。今盂蘭供會具三種肥田，故云勝也。謂佛歡喜日，供養自恣淨戒大德，敬田勝也。報父母恩，恩田勝也。父母在厄難中，悲田勝也。為欲示此勝田故，說此經也。

二、藏乘所攝。第二藏乘所攝者，藏謂三藏，乘謂五乘。三藏者，一、修多羅，此云契經。契者，契理契機。經者，《佛地論》云「貫攝為義」，謂貫穿所應知義，攝持所化生故。此教於三學中詮於定學。二、毘奈耶，此云調伏。調謂調練三業，伏謂制伏過非。此教詮於戒學。三、阿毘達磨，此云對法。法謂涅槃四諦，對謂對向對觀，其能對者即是妙慧。此教詮於慧學。然經是化教，開誘化導也。律是制教，制約行業也。論則推徵，解釋經律之意也。今此盂蘭盆，據其名題即化教攝，屬於經藏。據其義意亦制教攝，屬於律藏。五乘者，乘以運載為名。五謂，人、天、聲聞、緣覺、菩薩。此五力有大小、載有遠近。一、人乘，謂三歸五戒，運載眾生越於三塗、生於人道，其猶小艇纔過谿澗。二、天乘，謂上品十善及四禪八定，運載眾生越於四洲、達於上界，猶如小船越小江河。三、聲聞乘，謂四諦法門；四、緣覺乘，謂十二因緣法門。皆能運載眾生越於三界，到有餘無餘涅槃，成阿羅漢及辟支佛，皆如大船越大江河。五、菩薩乘，謂悲智六度法門，運載眾生總超三界三乘之境，至無上菩提大般涅槃之彼岸，如乘舶過海也。今此經者，謂是人天乘所攝，在小乘藏中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、藏乘所攝。第二藏乘所攝者，藏謂三藏，乘謂五乘。三藏者，一、修多羅，此云契經。契者，契理契機。經者，《佛地論》云「貫攝為義」，謂貫穿所應知義，攝持所化生故。此教於三學中詮於定學。二、毘奈耶，此云調伏。調謂調練三業，伏謂制伏過非。此教詮於戒學。三、阿毘達磨，此云對法。法謂涅槃四諦，對謂對向對觀，其能對者即是妙慧。此教詮於慧學。然經是化教，開誘化導也。律是制教，制約行業也。論則推徵，解釋經律之意也。今此盂蘭盆，據其名題即化教攝，屬於經藏。據其義意亦制教攝，屬於律藏。五乘者，乘以運載為名。五謂，人、天、聲聞、緣覺、菩薩。此五力有大小、載有遠近。一、人乘，謂三歸五戒，運載眾生越於三塗、生於人道，其猶小艇纔過谿澗。二、天乘，謂上品十善及四禪八定，運載眾生越於四洲、達於上界，猶如小船越小江河。三、聲聞乘，謂四諦法門；四、緣覺乘，謂十二因緣法門。皆能運載眾生越於三界，到有餘無餘涅槃，成阿羅漢及辟支佛，皆如大船越大江河。五、菩薩乘，謂悲智六度法門，運載眾生總超三界三乘之境，至無上菩提大般涅槃之彼岸，如乘舶過海也。今此經者，謂是人天乘所攝，在小乘藏中。

三、辨定宗旨。三、辨定宗旨者，此經以孝順設供，拔苦報恩為宗。今以二門分別：一釋行相、二配句數。初者，為目連本為孝誠，欲酬恩德，力所未及故先出家。是以始得六通，便觀三界，見其亡母生餓鬼中。雖餉香飯，旋成猛火，悲號投佛。佛教設於盆供，拔冥途身、脫一劫苦，不辜生育，大報劬勞。細詳經旨，備斯四義。二、配句數者，有四四句：一、孝順兩字自有四句：一、孝而非順，如三牲之養等。二、順而非孝，如病索禁忌之食而即供、欲行非為之事而不諫等。三、亦孝亦順，謂有隱無犯，三諫而隨順色，觀志三年無改。四、非孝非順，如水中葬父之類。二、以孝順設供相對，復為四句：一、孝順非設供，如董黯、王祥等。二、設供非孝順，為己求福而修齋等。三、俱是，即盂蘭盆會。四、俱非，謂逆而慳也。三、以孝順對拔苦，亦為四句：一、孝順非拔苦，謂董永等。二、拔苦非孝順，謂救他人之苦。三、俱是，即蘭盆會。四、俱非，謂逆小之人也。四、以孝順對報恩，亦為四句：一、孝順非報恩，護髮膚、不驕危、非法不言等。二、報恩非孝順，扶輪報一餐、修行報施主等。三、俱是，盂蘭盆會也。四、俱非，謂辜恩逆人。今修此一門，即圓四行，所得功德何可校量，實繇境勝心彊徹於神理故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、辨定宗旨。三、辨定宗旨者，此經以孝順設供，拔苦報恩為宗。今以二門分別：一釋行相、二配句數。初者，為目連本為孝誠，欲酬恩德，力所未及故先出家。是以始得六通，便觀三界，見其亡母生餓鬼中。雖餉香飯，旋成猛火，悲號投佛。佛教設於盆供，拔冥途身、脫一劫苦，不辜生育，大報劬勞。細詳經旨，備斯四義。二、配句數者，有四四句：一、孝順兩字自有四句：一、孝而非順，如三牲之養等。二、順而非孝，如病索禁忌之食而即供、欲行非為之事而不諫等。三、亦孝亦順，謂有隱無犯，三諫而隨順色，觀志三年無改。四、非孝非順，如水中葬父之類。二、以孝順設供相對，復為四句：一、孝順非設供，如董黯、王祥等。二、設供非孝順，為己求福而修齋等。三、俱是，即盂蘭盆會。四、俱非，謂逆而慳也。三、以孝順對拔苦，亦為四句：一、孝順非拔苦，謂董永等。二、拔苦非孝順，謂救他人之苦。三、俱是，即蘭盆會。四、俱非，謂逆小之人也。四、以孝順對報恩，亦為四句：一、孝順非報恩，護髮膚、不驕危、非法不言等。二、報恩非孝順，扶輪報一餐、修行報施主等。三、俱是，盂蘭盆會也。四、俱非，謂辜恩逆人。今修此一門，即圓四行，所得功德何可校量，實繇境勝心彊徹於神理故也。