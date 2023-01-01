注大乘入楞伽經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注大乘入楞伽經卷第九

爾時世尊重說頌言：「愚分別有為，空無常剎那，分別剎那義，如河燈種子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「愚分別有為，空無常剎那，分別剎那義，如河燈種子。」

諸有為法猶如幻夢，愚夫妄計而起常見，佛為說空無常剎那，以不了故，復計無常作剎那想，如河燈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有為法猶如幻夢，愚夫妄計而起常見，佛為說空無常剎那，以不了故，復計無常作剎那想，如河燈也。

「一切法不生，寂靜無所作，諸事性皆離，是我剎那義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法不生，寂靜無所作，諸事性皆離，是我剎那義。」

以一切法剎那流轉必無自性，無自性故即是無生，若非無生則不流轉，契無生者方見剎那。故《淨名》云「不生不滅，是無常義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一切法剎那流轉必無自性，無自性故即是無生，若非無生則不流轉，契無生者方見剎那。故《淨名》云「不生不滅，是無常義。」

「生無間即滅，不為凡愚說，是間相續法，諸趣分別起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生無間即滅，不為凡愚說，是間相續法，諸趣分別起。」

言諸生法即是無生寂滅之相，愚人不信故，不得為愚人說。是間若計定有剎那相續法者，則有六趣妄想生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸生法即是無生寂滅之相，愚人不信故，不得為愚人說。是間若計定有剎那相續法者，則有六趣妄想生。

「無明為其因，心則從彼生，未能了色時，中間何所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明為其因，心則從彼生，未能了色時，中間何所住？」

明妄心識從彼無明生也。若妄心未生，未能分別色時，中間則無法，夫何所住耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明妄心識從彼無明生也。若妄心未生，未能分別色時，中間則無法，夫何所住耶？

「無間相續滅，而有別心起，不住於色時，何所緣而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無間相續滅，而有別心起，不住於色時，何所緣而生？」

言無間相續前念滅已，後念續生，若不住色時，無有所緣，則無生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無間相續前念滅已，後念續生，若不住色時，無有所緣，則無生也。

「若緣彼心起，其因則虛妄，因妄體不成，云何剎那滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若緣彼心起，其因則虛妄，因妄體不成，云何剎那滅？」

後念以從前念滅處起，故不是如實因生。因既虛妄，體不成立，則名無生，故不得言剎那滅壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後念以從前念滅處起，故不是如實因生。因既虛妄，體不成立，則名無生，故不得言剎那滅壞。

「修行者正受，金剛佛舍利，及以光音宮，世間不壞事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行者正受，金剛佛舍利，及以光音宮，世間不壞事。」

對凡夫妄計一切法剎那故，說此正受等法為非剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對凡夫妄計一切法剎那故，說此正受等法為非剎那。

「如來圓滿智，及比丘證得，諸法性常住，云何見剎那？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來圓滿智，及比丘證得，諸法性常住，云何見剎那？」

如來正智滿足，及諸比丘證得八地諸法實性，云何見剎那非剎那也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來正智滿足，及諸比丘證得八地諸法實性，云何見剎那非剎那也？

「乾城幻等色，何故非剎那？大種無實性，云何說能造？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乾城幻等色，何故非剎那？大種無實性，云何說能造？」

不了諸法如幻夢等，取於種種差別形相剎那不住。何言非耶？大種虛妄無實自性，故不得說為能作者。此偈應在六度章前，恐翻譯誤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不了諸法如幻夢等，取於種種差別形相剎那不住。何言非耶？大種虛妄無實自性，故不得說為能作者。此偈應在六度章前，恐翻譯誤。

變化品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化品第十五

因佛應化隨宜說法，意趣難解，故大慧於此略舉十則，以請會通。是故《法華經》云「雖說種種道，其實為一乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因佛應化隨宜說法，意趣難解，故大慧於此略舉十則，以請會通。是故《法華經》云「雖說種種道，其實為一乘。」

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「阿耨多羅三藐三菩提記。」

如上章言「聲聞、緣覺執著涅槃、希求自樂，修六度不得佛。」何故？不定種性中云「住三昧樂聲聞，畢竟當得如來之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上章言「聲聞、緣覺執著涅槃、希求自樂，修六度不得佛。」何故？不定種性中云「住三昧樂聲聞，畢竟當得如來之身。」

「與諸菩薩等無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與諸菩薩等無差別。」

五種性中既有三乘，所乘不一，入滅正受中，何故復言「六地菩薩與聲聞、緣覺同入滅盡三昧。」求那譯本有此「與諸菩薩等無差別」八字。此下既有答文，恐但脫落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種性中既有三乘，所乘不一，入滅正受中，何故復言「六地菩薩與聲聞、緣覺同入滅盡三昧。」求那譯本有此「與諸菩薩等無差別」八字。此下既有答文，恐但脫落。

「何故復說無般涅槃法眾生得成佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故復說無般涅槃法眾生得成佛道？」

剎那章言，七識非流轉，不受苦樂，非涅槃因。七識者，是一切眾生識也。故問：無般涅槃法眾生云何得成佛道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那章言，七識非流轉，不受苦樂，非涅槃因。七識者，是一切眾生識也。故問：無般涅槃法眾生云何得成佛道？

「又何故說從初得佛至般涅槃，於其中間不說一字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又何故說從初得佛至般涅槃，於其中間不說一字。」

佛言：不說一字、不答一字。何故？佛四平等中有語平等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：不說一字、不答一字。何故？佛四平等中有語平等也。

「又言如來常在於定，無覺無觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言如來常在於定，無覺無觀。」

恒河沙章謂佛不起一念分別，何得善知根性為眾生說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河沙章謂佛不起一念分別，何得善知根性為眾生說法？

「又言佛事皆是化作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言佛事皆是化作。」

既言一切諸法自相共相是化佛說，即是化佛化作佛事。何故餘經言「應化非真，佛亦非說法」者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既言一切諸法自相共相是化佛說，即是化佛化作佛事。何故餘經言「應化非真，佛亦非說法」者？

「又言諸識剎那變壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言諸識剎那變壞。」

剎那章中佛說：「諸識剎那不住。」何故上言「知依諸業攝受生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那章中佛說：「諸識剎那不住。」何故上言「知依諸業攝受生死。」

「又言金剛神常隨衛護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言金剛神常隨衛護。」

恒沙章言：如來最勝超諸世間非喻所及，即是不可見相，何須金剛力士守護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙章言：如來最勝超諸世間非喻所及，即是不可見相，何須金剛力士守護？

「又言前際不可知而說有般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言前際不可知而說有般涅槃。」

恒沙章中生死本際不可知，何故復言有眾生般涅槃？斯則有終時可知；如有終，則有本際也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙章中生死本際不可知，何故復言有眾生般涅槃？斯則有終時可知；如有終，則有本際也。

「又現有魔及以魔業(至)云何不離如是諸過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又現有魔及以魔業(至)云何不離如是諸過？」

恒沙偈言「悉離一切過。」何故如來而有此諸過也？謂佛初成道，第六天魔興四兵、持苦具，詣樹下嬈如來；旃遮婆羅門女繫木盂謗於佛、孫陀利女外道殺以謗佛；又佛曾乞食周遍不得，空鉢而還。等即等餘不能備舉者，如食於馬麥、頭背俱痛、調達申越、闍王逆害、刺傷足、設火坑、毒飯等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙偈言「悉離一切過。」何故如來而有此諸過也？謂佛初成道，第六天魔興四兵、持苦具，詣樹下嬈如來；旃遮婆羅門女繫木盂謗於佛、孫陀利女外道殺以謗佛；又佛曾乞食周遍不得，空鉢而還。等即等餘不能備舉者，如食於馬麥、頭背俱痛、調達申越、闍王逆害、刺傷足、設火坑、毒飯等事。

佛言：「諦聽！當為汝說(至)授聲聞記是祕密說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！當為汝說(至)授聲聞記是祕密說。」

為聲聞證無餘涅槃，自謂是佛，故佛方便與授記莂。言住三昧樂聲聞，畢竟當得如來之身。自令覺非是佛，進向大乘無餘涅槃。初心菩薩樂聲聞法者，亦令捨是心進修大行，及變化佛與化聲聞記。法性如來無有是事，此皆方便祕密所說。此答第一問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為聲聞證無餘涅槃，自謂是佛，故佛方便與授記莂。言住三昧樂聲聞，畢竟當得如來之身。自令覺非是佛，進向大乘無餘涅槃。初心菩薩樂聲聞法者，亦令捨是心進修大行，及變化佛與化聲聞記。法性如來無有是事，此皆方便祕密所說。此答第一問。

「大慧！佛與二乘無差別者(至)意識捨離是時初斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！佛與二乘無差別者(至)意識捨離是時初斷。」

惑、智二障，亦名煩惱、所知二障。《成唯識》云「由斷續生煩惱障故，證真解脫；由斷礙解所知障故，得大菩提。」言煩惱障者，謂執遍計所執實我，薩迦耶見而為上首，百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱，此皆惑亂有情身心能障涅槃，名煩惱障亦名惑障。言所知障者，謂執遍計所執實法，薩迦耶見而為上首，見、疑、無明、愛、恚、慢等障於智用，於所知境無顛倒性，而不能了，能障菩提，名所知障亦名智障。如是二障，分別起者即見所斷，任運起者即修所斷。二乘但能斷煩惱障，解脫生死處與佛不異，故言佛與二乘而無差別；非是智障斷處不異。此答第二問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑、智二障，亦名煩惱、所知二障。《成唯識》云「由斷續生煩惱障故，證真解脫；由斷礙解所知障故，得大菩提。」言煩惱障者，謂執遍計所執實我，薩迦耶見而為上首，百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱，此皆惑亂有情身心能障涅槃，名煩惱障亦名惑障。言所知障者，謂執遍計所執實法，薩迦耶見而為上首，見、疑、無明、愛、恚、慢等障於智用，於所知境無顛倒性，而不能了，能障菩提，名所知障亦名智障。如是二障，分別起者即見所斷，任運起者即修所斷。二乘但能斷煩惱障，解脫生死處與佛不異，故言佛與二乘而無差別；非是智障斷處不異。此答第二問也。

然上四卷中，約本末相依以明二障，此約二執以明二障，故文少異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然上四卷中，約本末相依以明二障，此約二執以明二障，故文少異。

「藏識習滅法障解脫方得永淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藏識習滅法障解脫方得永淨。」

明七轉識諸法障礙藏識習氣等，是一切眾生妄體虛假無常，非涅槃因，不能成道。若七識滅，於一切法障中得解脫藏識習滅究竟清淨，即是妄想滅，名為涅槃，名成佛道。此答第三問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明七轉識諸法障礙藏識習氣等，是一切眾生妄體虛假無常，非涅槃因，不能成道。若七識滅，於一切法障中得解脫藏識習滅究竟清淨，即是妄想滅，名為涅槃，名成佛道。此答第三問。

「大慧！我依本住法作是密語(至)先具如是諸文字故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我依本住法作是密語(至)先具如是諸文字故。」

言依本然常住之法，如來密意故作是說。雖有語平等，但言語生滅無有自性。此答第四問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言依本然常住之法，如來密意故作是說。雖有語平等，但言語生滅無有自性。此答第四問。

「大慧！如來正知無有妄念，不待思慮然後說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！如來正知無有妄念，不待思慮然後說法。」

如來悲智常現前故，不待思慮，得為眾生而演說法。此答第五問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來悲智常現前故，不待思慮，得為眾生而演說法。此答第五問。

「如來久已斷四種習、離二種死、除二種障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來久已斷四種習、離二種死、除二種障。」

佛言：「四住煩惱無明習氣斷，故名真佛。化佛者，方便現形以化眾生，非真佛也。」此答第六問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「四住煩惱無明習氣斷，故名真佛。化佛者，方便現形以化眾生，非真佛也。」此答第六問。

「大慧！意及意識眼識等七(至)凡愚不知妄著於空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！意及意識眼識等七(至)凡愚不知妄著於空。」

言七種識妄想習氣為因，是剎那無常性，離善無漏、非流轉法，不能往來六道。如來藏常故，能持生死流轉，是涅槃苦樂之因，愚夫不覺妄計言空。此答第七問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言七種識妄想習氣為因，是剎那無常性，離善無漏、非流轉法，不能往來六道。如來藏常故，能持生死流轉，是涅槃苦樂之因，愚夫不覺妄計言空。此答第七問。

「大慧！變化如來金剛力士(至)自證聖智所行之境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！變化如來金剛力士(至)自證聖智所行之境。」

化佛方便隨眾生相現，同人法故，假於守護。真實如來離一切根量，即是不可見相，不假守護。是一切化佛隨人善根生，不從實業生，非是真佛；然依真起化亦不離真佛。如陶家輪等眾事和合而有所作，化佛亦爾。眾生輪轉眾相具足，還說自共相法，不說真佛自證聖智所行境界。此答第八問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛方便隨眾生相現，同人法故，假於守護。真實如來離一切根量，即是不可見相，不假守護。是一切化佛隨人善根生，不從實業生，非是真佛；然依真起化亦不離真佛。如陶家輪等眾事和合而有所作，化佛亦爾。眾生輪轉眾相具足，還說自共相法，不說真佛自證聖智所行境界。此答第八問。

「復次大慧！諸凡愚人(至)此分別即得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！諸凡愚人(至)此分別即得解脫。」

言凡夫見此身滅，不見未來生，故起斷見；不覺藏識念念流注，故起常見。自心妄分別想是其生死本際，是故本際不可得也。滅妄分別名為解脫。此答第九問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言凡夫見此身滅，不見未來生，故起斷見；不覺藏識念念流注，故起常見。自心妄分別想是其生死本際，是故本際不可得也。滅妄分別名為解脫。此答第九問。

「四種習斷離一切過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四種習斷離一切過。」

化佛隨眾生所宜，方便示現種種過惡；真實如來四住煩惱及無明習氣悉斷，無如是過。此答第十問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛隨眾生所宜，方便示現種種過惡；真實如來四住煩惱及無明習氣悉斷，無如是過。此答第十問。

爾時世尊重說頌言：「三乘及非乘，無有佛涅槃，悉授如來記，說離眾過惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「三乘及非乘，無有佛涅槃，悉授如來記，說離眾過惡。」

言非乘者，無般涅槃法眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言非乘者，無般涅槃法眾生也。

「成就究竟智，及無餘涅槃，誘進怯劣人，依此密意說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就究竟智，及無餘涅槃，誘進怯劣人，依此密意說。」

欲彼成就究竟種智，斷所知障，證佛無餘大般涅槃，誘怯劣者，故隱覆說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲彼成就究竟種智，斷所知障，證佛無餘大般涅槃，誘怯劣者，故隱覆說。

「諸佛所得智，演說如是道，唯此更非餘，故彼無涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛所得智，演說如是道，唯此更非餘，故彼無涅槃。」

如來證智雖說種種道，其實為一乘，更無餘法；而彼聲聞計所得涅槃，自謂是佛者，非真涅槃也。以上三偈並頌第一問答，略該餘問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來證智雖說種種道，其實為一乘，更無餘法；而彼聲聞計所得涅槃，自謂是佛者，非真涅槃也。以上三偈並頌第一問答，略該餘問答。

「欲色有諸見，如是四種習，意識所從生，藏意在其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲色有諸見，如是四種習，意識所從生，藏意在其中。」

三界生死見思無明，悉是眾生心、意、意識展轉為因，熏習發現。此頌第十問答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界生死見思無明，悉是眾生心、意、意識展轉為因，熏習發現。此頌第十問答也。

「見意識眼等，無常故斷滅，迷意藏起常，邪智謂涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見意識眼等，無常故斷滅，迷意藏起常，邪智謂涅槃。」

此頌第九問答，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此頌第九問答，如文可知。

斷食肉品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷食肉品第十六

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「食不食肉功德過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「食不食肉功德過失。」

如來在鬼王宮中說法，諸夜叉等念食時欲至，非肉不食；欲令諸鬼生慈心故，請如來說食不食肉功德過失。即是會上一切諸佛心，佛心者慈悲是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來在鬼王宮中說法，諸夜叉等念食時欲至，非肉不食；欲令諸鬼生慈心故，請如來說食不食肉功德過失。即是會上一切諸佛心，佛心者慈悲是也。

「我及諸菩薩摩訶薩(至)究竟當成無上正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我及諸菩薩摩訶薩(至)究竟當成無上正覺。」

世間眾生生死輪轉、怨結相連、墮諸惡趣、受大苦惱，皆由食肉更相殺害；增長煩惱、不得出離。能捨肉味、求於法味、慈心相向、清淨明了、如實修行，即得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間眾生生死輪轉、怨結相連、墮諸惡趣、受大苦惱，皆由食肉更相殺害；增長煩惱、不得出離。能捨肉味、求於法味、慈心相向、清淨明了、如實修行，即得阿耨多羅三藐三菩提。

「世尊！路迦耶等(至)而許自他俱食肉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！路迦耶等(至)而許自他俱食肉耶？」

大慧舉邪況正，以明食肉之過。謂諸外道尚有遮禁，況復如來世間救護，而許自他而食肉耶？路迦耶者，未見譯文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧舉邪況正，以明食肉之過。謂諸外道尚有遮禁，況復如來世間救護，而許自他而食肉耶？路迦耶者，未見譯文。

「善哉！世尊！具大慈悲(至)聞已奉行廣為他說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！世尊！具大慈悲(至)聞已奉行廣為他說。」

嘆佛世尊具大慈悲、拔苦與樂，願為解說我等奉行，亦令一切永不食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘆佛世尊具大慈悲、拔苦與樂，願為解說我等奉行，亦令一切永不食肉。

爾時大慧菩薩重說頌言：「菩薩摩訶薩，志求無上覺(至)為我具開演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩重說頌言：「菩薩摩訶薩，志求無上覺(至)為我具開演。」

葱等五辛臭惡不淨，生噉生瞋、熟食發婬、酒亂靜性，損眾善、生諸惡，是故辛酒俱障善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葱等五辛臭惡不淨，生噉生瞋、熟食發婬、酒亂靜性，損眾善、生諸惡，是故辛酒俱障善業。

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言(至)「說其少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言(至)「說其少分。」

有無量因緣不應食肉，自下如來為之略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無量因緣不應食肉，自下如來為之略說。

「大慧！一切眾生從無始來(至)為修慈行不應食肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！一切眾生從無始來(至)為修慈行不應食肉。」

梵音，旃陀羅，此謂殺人畜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音，旃陀羅，此謂殺人畜者。

「大慧！夫食肉者身體臭穢(至)若言許食，此人謗我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！夫食肉者身體臭穢(至)若言許食，此人謗我。」

如來常說凡所飲食作食子肉想，餘食者尚然，況於弟子而聽食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常說凡所飲食作食子肉想，餘食者尚然，況於弟子而聽食肉。

「大慧！淨美食者(至)非諸惡習虎狼性者心所愛重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！淨美食者(至)非諸惡習虎狼性者心所愛重。」

言佛唯許食習聖人所應食者，餘皆不聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言佛唯許食習聖人所應食者，餘皆不聽。

「大慧！過去有王名師子生(至)我許聲聞食如是肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！過去有王名師子生(至)我許聲聞食如是肉。」

言世無有肉，不是殺生而可食者，以是義故，佛許聲聞食如是肉耶？言不聽許也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言世無有肉，不是殺生而可食者，以是義故，佛許聲聞食如是肉耶？言不聽許也。

「大慧！未來之世有愚癡人(至)凡是肉者一切悉斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！未來之世有愚癡人(至)凡是肉者一切悉斷。」

明有說言佛毘尼中聽食肉者，悉是謗如來也。昔於餘經說遮十種，許三種者，以眾生惡習既久，而其情欲不可輒去，是漸禁絕，就其情而制之，令其修習。今於此會一切種一切時，開遮方便一切悉斷，是謂最後清淨明誨。言遮十種者：人、蛇、象、馬、龍、狐、猪、狗、師子、獼猴也。許三種者：不見、不聞、不疑也。謂肉有二者：他殺、自死。見聞疑者，所謂他殺；不見聞疑者，所謂自死。或云許五種：謂不見聞疑外，加鳥殘、自死共成五種。雖云三五不同，俱不出自死肉之一義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明有說言佛毘尼中聽食肉者，悉是謗如來也。昔於餘經說遮十種，許三種者，以眾生惡習既久，而其情欲不可輒去，是漸禁絕，就其情而制之，令其修習。今於此會一切種一切時，開遮方便一切悉斷，是謂最後清淨明誨。言遮十種者：人、蛇、象、馬、龍、狐、猪、狗、師子、獼猴也。許三種者：不見、不聞、不疑也。謂肉有二者：他殺、自死。見聞疑者，所謂他殺；不見聞疑者，所謂自死。或云許五種：謂不見聞疑外，加鳥殘、自死共成五種。雖云三五不同，俱不出自死肉之一義也。

「大慧！我不曾許弟子食肉(至)況食血肉不淨之食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我不曾許弟子食肉(至)況食血肉不淨之食。」

一切有情皆依食住，謂食以資益諸根大種心心所法，能生喜樂、相續執持。總有四種：一者段食，變壞為相，謂欲界繫香、味、觸三，於變壞時能為食事。二者觸食，觸境為相，謂有漏觸，纔取境時攝受喜等能為食事。三意思食，希望為相，謂有漏思與欲俱轉，希可愛境，能為食事。四者識食，執持為相。謂有漏識，由段、觸、思勢力增長，能為食事。此四能持有情身命，令不壞斷，故名為食。段食唯於欲界有用，觸、意、思食雖遍三界而依識轉隨識有無。此對有情飲食血肉，是故且言不食段食。於義四種悉應斷，故下言「法身非雜食」者，謂超情識，是四俱無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情皆依食住，謂食以資益諸根大種心心所法，能生喜樂、相續執持。總有四種：一者段食，變壞為相，謂欲界繫香、味、觸三，於變壞時能為食事。二者觸食，觸境為相，謂有漏觸，纔取境時攝受喜等能為食事。三意思食，希望為相，謂有漏思與欲俱轉，希可愛境，能為食事。四者識食，執持為相。謂有漏識，由段、觸、思勢力增長，能為食事。此四能持有情身命，令不壞斷，故名為食。段食唯於欲界有用，觸、意、思食雖遍三界而依識轉隨識有無。此對有情飲食血肉，是故且言不食段食。於義四種悉應斷，故下言「法身非雜食」者，謂超情識，是四俱無。

「大慧！聲聞、緣覺及諸菩薩(至)作是說者無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！聲聞、緣覺及諸菩薩(至)作是說者無有是處。」

三乘聖人皆以法喜、禪悅為食也，如來法身無雜食者。如《智論》云「除諸法實相，餘皆魔事。」則煩惱爾炎、現行種習悉已斷故，種智圓明，無緣悲心觀於眾生如一子想，豈許弟子而食子肉，復自食子肉耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘聖人皆以法喜、禪悅為食也，如來法身無雜食者。如《智論》云「除諸法實相，餘皆魔事。」則煩惱爾炎、現行種習悉已斷故，種智圓明，無緣悲心觀於眾生如一子想，豈許弟子而食子肉，復自食子肉耶？

爾時世尊重說頌言：「悉曾為親屬，眾穢所成長，恐怖諸含生，是故不應食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「悉曾為親屬，眾穢所成長，恐怖諸含生，是故不應食。」

此一行偈，於上諸因緣中，略頌其三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一行偈，於上諸因緣中，略頌其三也。

「一切肉與葱，韮䔉及諸酒(至)於中大驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切肉與葱，韮䔉及諸酒(至)於中大驚怖。」

自下諸偈多示其過，悉令遠離。少頌長行。言當離麻油者，外國風俗，擣麻使生虫合壓之，規多汁益肥，如何可食？及孔隙諸床多有虫聚，皆不可坐臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下諸偈多示其過，悉令遠離。少頌長行。言當離麻油者，外國風俗，擣麻使生虫合壓之，規多汁益肥，如何可食？及孔隙諸床多有虫聚，皆不可坐臥。

「飲食生放逸，放逸生邪覺(至)生死不解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食生放逸，放逸生邪覺(至)生死不解脫。」

放逸者，大隨煩惱中之一也。飲酒食肉心多放逸，諸惡覺觀等悉隨生長，是故生死輪轉，不得捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸者，大隨煩惱中之一也。飲酒食肉心多放逸，諸惡覺觀等悉隨生長，是故生死輪轉，不得捨離。

「為利殺眾生，以財取諸肉(至)食者我訶責。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為利殺眾生，以財取諸肉(至)食者我訶責。」

既無想教求，則三淨肉非有。凡諸肉者皆殺命而得，如何可食？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既無想教求，則三淨肉非有。凡諸肉者皆殺命而得，如何可食？

「更互相食噉，死墮惡獸中(至)斯皆食肉報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「更互相食噉，死墮惡獸中(至)斯皆食肉報。」

旃茶羅，即旃陀羅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃茶羅，即旃陀羅也。

「食已無慚愧，生生常顛狂(至)我皆制斷肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「食已無慚愧，生生常顛狂(至)我皆制斷肉。」

《象脇》、《大雲》、《涅槃》、《央掘摩》皆經名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《象脇》、《大雲》、《涅槃》、《央掘摩》皆經名也。

「先說見聞疑，已斷一切肉，以其惡習故，愚者妄分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先說見聞疑，已斷一切肉，以其惡習故，愚者妄分別。」

佛先所說見、聞、疑殺不許食者，已是悉斷，然惡習愚夫不知教意，妄起分別謂聽食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛先所說見、聞、疑殺不許食者，已是悉斷，然惡習愚夫不知教意，妄起分別謂聽食肉。

「如貪障解脫，肉等亦復然(至)知量而行乞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如貪障解脫，肉等亦復然(至)知量而行乞。」

言凡食淨食，尚如服藥想、如食子肉想，何況食肉？是故比丘少欲知足而行乞食以斷貪愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言凡食淨食，尚如服藥想、如食子肉想，何況食肉？是故比丘少欲知足而行乞食以斷貪愛。

「食肉背解脫，及違聖表相，令眾生生怖，是故不應食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「食肉背解脫，及違聖表相，令眾生生怖，是故不應食。」

背正解者，由無慈慧、虧利自他，及違聖人護生儀表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背正解者，由無慈慧、虧利自他，及違聖人護生儀表。

「安住慈心者，我說常厭離，師子及虎狼，應共同遊止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安住慈心者，我說常厭離，師子及虎狼，應共同遊止。」

既心無害物，假使猛獸如虎、狼、師子者而常馴伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既心無害物，假使猛獸如虎、狼、師子者而常馴伏。

「若於酒肉等，一切皆不食，必生賢聖中，豐財具智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於酒肉等，一切皆不食，必生賢聖中，豐財具智慧。」

此一偈明不食果報，謂必生賢聖諸佛會中，豐足法財具佛種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一偈明不食果報，謂必生賢聖諸佛會中，豐足法財具佛種智。

陀羅尼品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼品第十七

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言(至)即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言(至)即說呪曰：

「怛姪他(一)覩吒覩吒(至)莎訶(三十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他(一)覩吒覩吒(至)莎訶(三十六)」

天台於《妙法蓮華經．陀羅尼品》皆以四悉檀翻名釋義。陀羅尼，此翻總持，總持惡不起、善不失(其一)。又翻能遮能持，能持善、能遮惡(其二、其三)。此能遮邊惡、能持中善(其四)。眾經開遮不同，或專用治病，如那達居士；或專護法，如此文；或專用滅罪，如方等；或通用治病滅罪護經，如《請觀音》，或大明呪無上明呪無等等明呪，則非治病、非滅罪、非護經；若通方者亦應兼，若論別者幸須依經勿乖教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台於《妙法蓮華經．陀羅尼品》皆以四悉檀翻名釋義。陀羅尼，此翻總持，總持惡不起、善不失(其一)。又翻能遮能持，能持善、能遮惡(其二、其三)。此能遮邊惡、能持中善(其四)。眾經開遮不同，或專用治病，如那達居士；或專護法，如此文；或專用滅罪，如方等；或通用治病滅罪護經，如《請觀音》，或大明呪無上明呪無等等明呪，則非治病、非滅罪、非護經；若通方者亦應兼，若論別者幸須依經勿乖教也。

次釋義云，諸師或說呪者，是鬼神王名，稱其王名，部落敬主不敢為非，故能降伏一切鬼魅(其一)。或云呪者如軍中之密號，唱號相應無所訶問，若不相應即執治罪，若不順呪者頭破七分，若順呪者則無過失(其二)。或云呪者，密默治惡惡自休息，譬如微賤，從此國逃彼國，訛稱王子，彼國以公主妻之，多瞋難事。有一明人從其國來，主往說之，其人語主，若當瞋時說偈，偈云「無親遊他國，欺誑一切人，麁食是常事，何勞復作瞋？」說是偈時默然瞋歇，後不復瞋。是主及一切人但聞斯偈，皆不知意。呪亦如是，密默遮惡，餘無識者(其三)。或云呪者，是諸佛密語，如王索先陀婆，一切群下無有能識，唯有智臣乃能知之。呪亦如是，祇是一法遍有諸力，病愈罪除善生道合(其四)。為此義故皆存本音，譯人不翻意在此也。惡世弘經喜多惱難，以呪護之使道流通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋義云，諸師或說呪者，是鬼神王名，稱其王名，部落敬主不敢為非，故能降伏一切鬼魅(其一)。或云呪者如軍中之密號，唱號相應無所訶問，若不相應即執治罪，若不順呪者頭破七分，若順呪者則無過失(其二)。或云呪者，密默治惡惡自休息，譬如微賤，從此國逃彼國，訛稱王子，彼國以公主妻之，多瞋難事。有一明人從其國來，主往說之，其人語主，若當瞋時說偈，偈云「無親遊他國，欺誑一切人，麁食是常事，何勞復作瞋？」說是偈時默然瞋歇，後不復瞋。是主及一切人但聞斯偈，皆不知意。呪亦如是，密默遮惡，餘無識者(其三)。或云呪者，是諸佛密語，如王索先陀婆，一切群下無有能識，唯有智臣乃能知之。呪亦如是，祇是一法遍有諸力，病愈罪除善生道合(其四)。為此義故皆存本音，譯人不翻意在此也。惡世弘經喜多惱難，以呪護之使道流通也。

今此《楞伽經》如來所說陀羅尼亦專護法使道流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此《楞伽經》如來所說陀羅尼亦專護法使道流通。

或又云凡呪文自古不翻有五意：一是諸佛祕密語法，唯佛能知；二是總持門，含多義故；三或是鬼神名，呼之勅以守護修行人故；四或是諸佛祕密印，如王印信所往無不遵奉；五不思議力所加持故，受持密誦滅罪生福。此與天台意同異可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或又云凡呪文自古不翻有五意：一是諸佛祕密語法，唯佛能知；二是總持門，含多義故；三或是鬼神名，呼之勅以守護修行人故；四或是諸佛祕密印，如王印信所往無不遵奉；五不思議力所加持故，受持密誦滅罪生福。此與天台意同異可知。

「大慧！未來世中若有善男子、善女人(至)即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！未來世中若有善男子、善女人(至)即說呪曰：

怛姪他(一至)莎訶(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛姪他(一至)莎訶(十三)」

「大慧若有善男子、善女人(至)一切文句悉已具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧若有善男子、善女人(至)一切文句悉已具足。」

夜叉，此云捷疾鬼，亦云苦活。羅剎，此云可畏，亦云食人鬼。此二部是北方毘沙門天王之所領者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉，此云捷疾鬼，亦云苦活。羅剎，此云可畏，亦云食人鬼。此二部是北方毘沙門天王之所領者。

偈頌品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈頌品第十八

爾時世尊欲重宣此修多羅中諸廣義故，而說頌言：「諸法不堅固，皆由分別生，以分別即空，所分別非有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此修多羅中諸廣義故，而說頌言：「諸法不堅固，皆由分別生，以分別即空，所分別非有。」

言一切法皆非堅實者，謂從分別想念而生也，若能了悟分別識空，則知諸法本來寂滅。若生若滅俱是分別，分別若亡法非生滅。《金剛三昧經》亦云「法從分別生，還從分別滅，滅諸分別法，是法非生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一切法皆非堅實者，謂從分別想念而生也，若能了悟分別識空，則知諸法本來寂滅。若生若滅俱是分別，分別若亡法非生滅。《金剛三昧經》亦云「法從分別生，還從分別滅，滅諸分別法，是法非生滅。」

「由虛妄分別，是則有識生，八九識種種，如海眾波浪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由虛妄分別，是則有識生，八九識種種，如海眾波浪。」

此又言九識者，即《密嚴經》以第九為純淨識也，諸經論中復指真如為第九識，皆名異體同，謂真一俗八，二合說也。然此真如即識實性，非是依他別有體故，亦非體類別有九識。但是第八。具分賴耶開而為二，以有漏分為染、無漏分為淨，通七轉識，故言九識。如下偈云「顯示阿賴耶，殊勝之藏識；離能取所取(離染分也)，我說為真如(即淨分也)。」此開之者，即偈頌五對義中長合偈離也。又此緣起諸識應以四句辨之：一以識實性(今名第九識亦名真如)唯不生滅，如水濕性；二七轉識皆生滅，如眾波浪；三第八阿賴耶識亦生滅亦不生滅，如海含動靜，故前偈云「阿賴耶如海，轉識同波浪」；四無明倒執非生滅非不生滅，如起浪猛風非水非浪。故前偈云「譬如巨海浪，斯由猛風起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此又言九識者，即《密嚴經》以第九為純淨識也，諸經論中復指真如為第九識，皆名異體同，謂真一俗八，二合說也。然此真如即識實性，非是依他別有體故，亦非體類別有九識。但是第八。具分賴耶開而為二，以有漏分為染、無漏分為淨，通七轉識，故言九識。如下偈云「顯示阿賴耶，殊勝之藏識；離能取所取(離染分也)，我說為真如(即淨分也)。」此開之者，即偈頌五對義中長合偈離也。又此緣起諸識應以四句辨之：一以識實性(今名第九識亦名真如)唯不生滅，如水濕性；二七轉識皆生滅，如眾波浪；三第八阿賴耶識亦生滅亦不生滅，如海含動靜，故前偈云「阿賴耶如海，轉識同波浪」；四無明倒執非生滅非不生滅，如起浪猛風非水非浪。故前偈云「譬如巨海浪，斯由猛風起。」

今此品經凡六百六十有六偈，重頌經中諸廣義也。如下偈云「涅槃有六，諸色有八，諸蘊及佛各二十四。」此類名數頗多，前諸品內並無文者，即五對義中長無偈有也。其中要義，未見經論及章疏解釋者，不敢臆說，併俟來哲。餘四對中，所未釋者亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此品經凡六百六十有六偈，重頌經中諸廣義也。如下偈云「涅槃有六，諸色有八，諸蘊及佛各二十四。」此類名數頗多，前諸品內並無文者，即五對義中長無偈有也。其中要義，未見經論及章疏解釋者，不敢臆說，併俟來哲。餘四對中，所未釋者亦爾。

「習氣常增長，盤根堅固依(至)轉依即解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「習氣常增長，盤根堅固依(至)轉依即解脫。」

轉依之義前已略釋。《識論》又云「菩薩從前見道起已，為斷餘障復數修習無分別智，乃至捨彼二麁重故(二障種子名二麁重)，便能證得廣大轉依。依謂依他，即依他起，與染淨法為所依故。染謂虛妄遍計所執；淨謂真實圓成實性；轉謂二分轉捨、轉得，由數修習無分別智，斷本識中二障麁重，故能轉捨依他起。上遍計所執及能轉得依他起中圓成實性，由轉煩惱得大涅槃、轉所知障證無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉依之義前已略釋。《識論》又云「菩薩從前見道起已，為斷餘障復數修習無分別智，乃至捨彼二麁重故(二障種子名二麁重)，便能證得廣大轉依。依謂依他，即依他起，與染淨法為所依故。染謂虛妄遍計所執；淨謂真實圓成實性；轉謂二分轉捨、轉得，由數修習無分別智，斷本識中二障麁重，故能轉捨依他起。上遍計所執及能轉得依他起中圓成實性，由轉煩惱得大涅槃、轉所知障證無上覺。

或依即是唯識真如，生死涅槃之所依故。愚夫顛倒迷此真如，故無始來受生死苦；聖人離倒悟此真如，便得涅槃畢竟安樂。謂數修習無分別智，斷本識中二障麁重，故能轉滅依如生死，及能轉證依如涅槃。」故云「及離智所知，轉依即解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或依即是唯識真如，生死涅槃之所依故。愚夫顛倒迷此真如，故無始來受生死苦；聖人離倒悟此真如，便得涅槃畢竟安樂。謂數修習無分別智，斷本識中二障麁重，故能轉滅依如生死，及能轉證依如涅槃。」故云「及離智所知，轉依即解脫。」

「得如幻三昧，超過於十地(至)眾聖之所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得如幻三昧，超過於十地(至)眾聖之所行。」

問：既唯一性無有二者，何故此經及諸修多羅說有三性，該攝一切？答：應知三性，雖隨相分(平音)各具二義，本末相收，唯一性故。妄計二義者：一情有、二理無；緣起二義者：一似有、二無性；圓成二義者：一不變、二隨緣。由圓成中不變、緣起無性、妄計理無，由此三義故，三性一際無有異也。故經云「一切眾生即涅槃，不復更滅。」此則不壞末而常本也。由圓成中隨緣、緣起似有、妄計情有，由此三義亦無異也。故經云「法身流轉五道，名曰眾生。」此則不動本而常末也。是故真該妄末、妄徹真源、性相融通，無有二也。故云「我唯說一性，自性無有二。」問：既不壞三性而說一性，如何此經及諸修多羅又說一切法皆無自性？答：應知如來密意說故。故《唯識》云「即依此三性，立彼三無性，故佛密意說，一切法無性。」初則相無性(謂妄計性，體相俱無)；次無自然性(依他緣起，非自然故)；後由遠離前，所執我法性(是圓成性)。此言三性三無性，不是依圓體亦無，但無計執之妄情，是故皆言無自性。是知究竟指歸，唯一實性故。次偈云「此諸法性義，亦即是真如，常如其性故，即唯識實性。」故《智論》云「除諸法實相，餘皆魔事。」(能了此三性三無性義，即於此經及餘修多羅，說一切法性非性理如破竹焉。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既唯一性無有二者，何故此經及諸修多羅說有三性，該攝一切？答：應知三性，雖隨相分(平音)各具二義，本末相收，唯一性故。妄計二義者：一情有、二理無；緣起二義者：一似有、二無性；圓成二義者：一不變、二隨緣。由圓成中不變、緣起無性、妄計理無，由此三義故，三性一際無有異也。故經云「一切眾生即涅槃，不復更滅。」此則不壞末而常本也。由圓成中隨緣、緣起似有、妄計情有，由此三義亦無異也。故經云「法身流轉五道，名曰眾生。」此則不動本而常末也。是故真該妄末、妄徹真源、性相融通，無有二也。故云「我唯說一性，自性無有二。」問：既不壞三性而說一性，如何此經及諸修多羅又說一切法皆無自性？答：應知如來密意說故。故《唯識》云「即依此三性，立彼三無性，故佛密意說，一切法無性。」初則相無性(謂妄計性，體相俱無)；次無自然性(依他緣起，非自然故)；後由遠離前，所執我法性(是圓成性)。此言三性三無性，不是依圓體亦無，但無計執之妄情，是故皆言無自性。是知究竟指歸，唯一實性故。次偈云「此諸法性義，亦即是真如，常如其性故，即唯識實性。」故《智論》云「除諸法實相，餘皆魔事。」(能了此三性三無性義，即於此經及餘修多羅，說一切法性非性理如破竹焉。)

「如四大不調，變吐見螢光(至)不生亦不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如四大不調，變吐見螢光(至)不生亦不滅。」

愚夫所見隨妄緣故，謂有生滅，故《圓覺》云「一切眾生於無生中，妄見生滅。」如實觀者，了妄即真，故不生不滅。故前經云「即說此妄名為真如」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫所見隨妄緣故，謂有生滅，故《圓覺》云「一切眾生於無生中，妄見生滅。」如實觀者，了妄即真，故不生不滅。故前經云「即說此妄名為真如」也。

然不生滅義，三性不同，謂妄計性，無體可生可滅；依他起性，即生不生、即滅不滅；圓成實性，自體本有不待新生，盡未來際究竟常住，永不斷滅。若以三性相對各約自相論者，即妄計之法妄生妄滅，圓成真心不生不滅。依他有二：謂相同妄計，似生似滅；性同圓成，不生不滅。故《華嚴經》云「一切法不生，一切法不滅。」以依他緣起無別自性，全同圓成，能悟此旨，諸大乘經說一切法不生不滅，究竟常住等，皆無餘蘊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然不生滅義，三性不同，謂妄計性，無體可生可滅；依他起性，即生不生、即滅不滅；圓成實性，自體本有不待新生，盡未來際究竟常住，永不斷滅。若以三性相對各約自相論者，即妄計之法妄生妄滅，圓成真心不生不滅。依他有二：謂相同妄計，似生似滅；性同圓成，不生不滅。故《華嚴經》云「一切法不生，一切法不滅。」以依他緣起無別自性，全同圓成，能悟此旨，諸大乘經說一切法不生不滅，究竟常住等，皆無餘蘊也。

「常行無分別，遠離心心法(至)是則名為識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常行無分別，遠離心心法(至)是則名為識。」

梵阿賴耶，此云藏識，謂第八根本識而能含藏積集世出世間諸法種故，故云「藏識說名心。」然此識具能藏、所藏、執藏義故，謂與雜染互為緣故，有情執為自內我故，由是三義得藏識名。若是菩薩至第八地及二乘無學人，但有能所二藏，無執藏故。故此本識通有三位及七種名，如別章說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵阿賴耶，此云藏識，謂第八根本識而能含藏積集世出世間諸法種故，故云「藏識說名心。」然此識具能藏、所藏、執藏義故，謂與雜染互為緣故，有情執為自內我故，由是三義得藏識名。若是菩薩至第八地及二乘無學人，但有能所二藏，無執藏故。故此本識通有三位及七種名，如別章說。

焚音末那，此云染污意，謂第七傳送識與四惑俱，名為染污。恒審思量，名之為意，故云思量以為意。又標意名為簡心(第八)、識(前六)，積集、了別劣餘識故。標心識名，應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焚音末那，此云染污意，謂第七傳送識與四惑俱，名為染污。恒審思量，名之為意，故云思量以為意。又標意名為簡心(第八)、識(前六)，積集、了別劣餘識故。標心識名，應知亦爾。

前六轉識隨六根境，種類異故，謂名眼識乃至意識(隨根立名)，或名色識乃至法識(隨境立名)，謂於六境了別名識。然此隨境立大識名，依五色根未自在說。若得自在，諸根互用，一根發識了一切境，但可隨根立名而無相濫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前六轉識隨六根境，種類異故，謂名眼識乃至意識(隨根立名)，或名色識乃至法識(隨境立名)，謂於六境了別名識。然此隨境立大識名，依五色根未自在說。若得自在，諸根互用，一根發識了一切境，但可隨根立名而無相濫。

亦云心積集義、意思量義、識了別義，各分二種。積集二者：一集行相、二集種子，初通諸識、後唯第八。思量二者：一無間意、二現思量，初通諸識、後唯第七。了別二者：一細、二麁，細通諸識、麁唯前六。故《華嚴》云「諸業虛妄，積集名心、末那思量、意識分別，眼等五識了境不同，愚癡凡夫不能知覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦云心積集義、意思量義、識了別義，各分二種。積集二者：一集行相、二集種子，初通諸識、後唯第八。思量二者：一無間意、二現思量，初通諸識、後唯第七。了別二者：一細、二麁，細通諸識、麁唯前六。故《華嚴》云「諸業虛妄，積集名心、末那思量、意識分別，眼等五識了境不同，愚癡凡夫不能知覺。」

若依小乘教但說有六識，義分心、意、識，於阿賴耶唯得其名；若大乘權教，於阿賴耶但得一分生滅之義，而於真性未能融通，即說真如凝然，不作諸法。此經如實說故，謂依如來藏故有生死、依如來藏故有涅槃。論云「自性清淨心，為無明所染有其染心。」雖有染心恒常不變，是謂真妄和合、非異非同，能成一心、二諦之門，不墮斷常、有無之見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依小乘教但說有六識，義分心、意、識，於阿賴耶唯得其名；若大乘權教，於阿賴耶但得一分生滅之義，而於真性未能融通，即說真如凝然，不作諸法。此經如實說故，謂依如來藏故有生死、依如來藏故有涅槃。論云「自性清淨心，為無明所染有其染心。」雖有染心恒常不變，是謂真妄和合、非異非同，能成一心、二諦之門，不墮斷常、有無之見。

「心常為無說，意具二種行(至)迷惑見毛輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心常為無說，意具二種行(至)迷惑見毛輪。」

此言惡習熏於心，所現種種相。又云「無明熏於心，所現諸眾生。」則知有情眾生、無情器界，皆由無明熏習而有。故智覺云：「於一圓湛析出根塵，聚內四大為身，分外四大為境。」若離熏習之緣，決定無法可得。言熏習者，通有二種：一習熏，謂熏心體成染淨識等；二資熏，謂現行心境及諸惑相資等。故《起信論》云「有四種法熏習義故，染法、淨法起不斷絕。云何為四？一者淨法，名為真如；二者一切染因，名為無明；三者妄心，名為業識；四者妄境，所謂六塵。熏習義者，如世衣服，初非香臭，隨以物熏則有彼氣。此亦如是。真如淨法實無於染，但以無明而熏習故，則有染相；無明染法實無淨業，但以真如而熏習故，則有淨用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言惡習熏於心，所現種種相。又云「無明熏於心，所現諸眾生。」則知有情眾生、無情器界，皆由無明熏習而有。故智覺云：「於一圓湛析出根塵，聚內四大為身，分外四大為境。」若離熏習之緣，決定無法可得。言熏習者，通有二種：一習熏，謂熏心體成染淨識等；二資熏，謂現行心境及諸惑相資等。故《起信論》云「有四種法熏習義故，染法、淨法起不斷絕。云何為四？一者淨法，名為真如；二者一切染因，名為無明；三者妄心，名為業識；四者妄境，所謂六塵。熏習義者，如世衣服，初非香臭，隨以物熏則有彼氣。此亦如是。真如淨法實無於染，但以無明而熏習故，則有染相；無明染法實無淨業，但以真如而熏習故，則有淨用。

云何熏習起染法不斷？所謂以有真如法故有於無明，以有無明染法因故即熏習真如，以熏習故則有妄心，以有妄心即熏習無明。不了真如法故不覺起念現妄境界，以有妄境界染法緣故即熏習妄心，令其念著造種種業，受於一切身心等苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何熏習起染法不斷？所謂以有真如法故有於無明，以有無明染法因故即熏習真如，以熏習故則有妄心，以有妄心即熏習無明。不了真如法故不覺起念現妄境界，以有妄境界染法緣故即熏習妄心，令其念著造種種業，受於一切身心等苦。

云何熏習起淨法不斷？所謂以有真如法故能熏習無明，以熏習因緣力故則令妄心厭生死苦、樂求涅槃。以此妄心有厭求因緣故，即熏習真如，自信己性，知心妄動無前境界，修遠離法。以如實知無前境界故，種種方便起隨順行，不取不念乃至久遠熏習力故，無明則滅。以無明滅故心無有起，以心無起故境界隨滅，以因緣俱滅故心相皆盡，名得涅槃，成自然業乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何熏習起淨法不斷？所謂以有真如法故能熏習無明，以熏習因緣力故則令妄心厭生死苦、樂求涅槃。以此妄心有厭求因緣故，即熏習真如，自信己性，知心妄動無前境界，修遠離法。以如實知無前境界故，種種方便起隨順行，不取不念乃至久遠熏習力故，無明則滅。以無明滅故心無有起，以心無起故境界隨滅，以因緣俱滅故心相皆盡，名得涅槃，成自然業乃至廣說。

「愚夫亦如是，妄取諸境界(至)無境但是心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚夫亦如是，妄取諸境界(至)無境但是心。」

問：既無境但是心邪見外境者，應一切時一切處皆見有色或皆不見，何故於有色時處眼則見色，餘無色時處則不見耶？答：如人夢中所見境界諸物，雖一切是無，從於虛妄夢想心起。然亦不如見有物處、見無物處，或先見後不見、或初不見後見，非處處皆見、亦非一期長見。故《識論》云「於有色處眼則見色，餘無色處不見色者。此義不然，何以故？以彼夢中，於無色處則見有色，於有色處不見有色。」心識變起一切諸法無而見有，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既無境但是心邪見外境者，應一切時一切處皆見有色或皆不見，何故於有色時處眼則見色，餘無色時處則不見耶？答：如人夢中所見境界諸物，雖一切是無，從於虛妄夢想心起。然亦不如見有物處、見無物處，或先見後不見、或初不見後見，非處處皆見、亦非一期長見。故《識論》云「於有色處眼則見色，餘無色處不見色者。此義不然，何以故？以彼夢中，於無色處則見有色，於有色處不見有色。」心識變起一切諸法無而見有，亦復如是。

問：若爾，何故多人同處同時皆同於有處見有、無處見無、有時見有、無時見無耶？答：譬如百千餓鬼同依業力，皆於無膿血、猛火等處同時而見。豈清河流水實有猛火耶？故云無境，但是心識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，何故多人同處同時皆同於有處見有、無處見無、有時見有、無時見無耶？答：譬如百千餓鬼同依業力，皆於無膿血、猛火等處同時而見。豈清河流水實有猛火耶？故云無境，但是心識。

「如理正觀察，能所取皆滅(至)常住於無念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如理正觀察，能所取皆滅(至)常住於無念。」

聖人內證常住無念者，謂真心無念佛教所宗。故《起信》云「以一切法本來唯心，實無於念，而有妄心，不覺起念見諸境界，故說無明。若能觀察知心無念，即得隨順入真如門。」是故學者雖明悟修行期圓種智，唯以無念為宗。但得無念，則愛惡自然淡薄、悲智自然增明、罪業自然銷除、功行自然精進，於解則見諸相非相；於行則名無修而修。障習盡時，生死即絕；生滅滅已，寂滅現前，應用無窮，名之為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人內證常住無念者，謂真心無念佛教所宗。故《起信》云「以一切法本來唯心，實無於念，而有妄心，不覺起念見諸境界，故說無明。若能觀察知心無念，即得隨順入真如門。」是故學者雖明悟修行期圓種智，唯以無念為宗。但得無念，則愛惡自然淡薄、悲智自然增明、罪業自然銷除、功行自然精進，於解則見諸相非相；於行則名無修而修。障習盡時，生死即絕；生滅滅已，寂滅現前，應用無窮，名之為佛。

「迷惑因相應，執世間為實(至)眾生眼識生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迷惑因相應，執世間為實(至)眾生眼識生。」

此段末一偈，如來順小乘機說。眾生眼識具根、境等五種緣時，從藏識生；然八識皆藉緣方生。舉一例諸，故但言眼識。若約大乘義，於八識中眼識一種藉九緣生：謂一空、二明、三根、四境、五作意、六根本、七染淨、八分別、九種子。耳識唯藉八緣而起，九中除明；鼻舌身三，各藉七緣識方得轉，八中除空；第六意識依五緣生，七中除染淨及分別；第七識四緣生，五中除根本，或三緣生，以根與境並屬第八；第八識四緣生，五中除根本，以第七識即所依根故。若加等無間緣，即如次：十九八六四五諸緣而生。如有頌云「眼識九緣生，耳識唯從八，鼻舌身三七，後三五三四，若加等無間，於前各增一。」故《唯識》偈云「依止根本識，諸識隨緣現；或俱或不俱，如波濤依水。意識常現起，除生無想天，及無心二定，睡眠與悶絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此段末一偈，如來順小乘機說。眾生眼識具根、境等五種緣時，從藏識生；然八識皆藉緣方生。舉一例諸，故但言眼識。若約大乘義，於八識中眼識一種藉九緣生：謂一空、二明、三根、四境、五作意、六根本、七染淨、八分別、九種子。耳識唯藉八緣而起，九中除明；鼻舌身三，各藉七緣識方得轉，八中除空；第六意識依五緣生，七中除染淨及分別；第七識四緣生，五中除根本，或三緣生，以根與境並屬第八；第八識四緣生，五中除根本，以第七識即所依根故。若加等無間緣，即如次：十九八六四五諸緣而生。如有頌云「眼識九緣生，耳識唯從八，鼻舌身三七，後三五三四，若加等無間，於前各增一。」故《唯識》偈云「依止根本識，諸識隨緣現；或俱或不俱，如波濤依水。意識常現起，除生無想天，及無心二定，睡眠與悶絕。」

「取者能所取，名事俱無有(至)我說是唯心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取者能所取，名事俱無有(至)我說是唯心。」

問：十二有支因緣，是一切眾生流轉三世因果法，何得言無，唯是一心耶？答：本來無故，只由一念無明風鼓動真如海，遂成十二緣起，作流轉之根由。若了之，為佛智海之波瀾；昧之，作生死河之漩洑。故《華嚴》云「不了第一義，號曰為無明。」因不了之所盲，成惑業之眾苦；了無明之實性，成涅槃之妙心。若迷為惑業，則成三道：一無明、愛、聚三支，是煩惱道；二行、有二支是業道；三識、名色、六入、觸、受、生、死七支，是苦道。若悟，為三因佛性：一識、名色、六入、觸、受、生、死是正因佛性；二無明、愛、取是了因佛性；三行、有是緣因佛性。如是等義唯是一心，隨迷悟緣派成多種。雖成多種，不離一心(如《華嚴》第六地有十種逆順觀十二因緣，皆不離唯心故)。故《大集經》云「十二因緣，一人一念悉皆具足。」但隨一境一念起處，無不具足(非獨如常以三世論)。且如眼見色不了名無明；生愛惡名行；是中心意名識，色共識行即名色；六處生貪名六入；色與眼作對名觸；領納名受；於色纏綿名愛；想色相名取；念色心起名有；心生名生，心滅名死。乃至耳聞聲、意知法，於一念中一一如是。一日一夜凡起幾念，幾念織幾十二因緣，成六趣無窮之生死。是知生死無體，全是如來藏第一義心，迷悟昇沈了不可得。故《起信》云「所謂一切境界，唯心妄起故有，若心離於妄動則一切境界滅，唯一真心無所不遍。」豈非唯一心乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十二有支因緣，是一切眾生流轉三世因果法，何得言無，唯是一心耶？答：本來無故，只由一念無明風鼓動真如海，遂成十二緣起，作流轉之根由。若了之，為佛智海之波瀾；昧之，作生死河之漩洑。故《華嚴》云「不了第一義，號曰為無明。」因不了之所盲，成惑業之眾苦；了無明之實性，成涅槃之妙心。若迷為惑業，則成三道：一無明、愛、聚三支，是煩惱道；二行、有二支是業道；三識、名色、六入、觸、受、生、死七支，是苦道。若悟，為三因佛性：一識、名色、六入、觸、受、生、死是正因佛性；二無明、愛、取是了因佛性；三行、有是緣因佛性。如是等義唯是一心，隨迷悟緣派成多種。雖成多種，不離一心(如《華嚴》第六地有十種逆順觀十二因緣，皆不離唯心故)。故《大集經》云「十二因緣，一人一念悉皆具足。」但隨一境一念起處，無不具足(非獨如常以三世論)。且如眼見色不了名無明；生愛惡名行；是中心意名識，色共識行即名色；六處生貪名六入；色與眼作對名觸；領納名受；於色纏綿名愛；想色相名取；念色心起名有；心生名生，心滅名死。乃至耳聞聲、意知法，於一念中一一如是。一日一夜凡起幾念，幾念織幾十二因緣，成六趣無窮之生死。是知生死無體，全是如來藏第一義心，迷悟昇沈了不可得。故《起信》云「所謂一切境界，唯心妄起故有，若心離於妄動則一切境界滅，唯一真心無所不遍。」豈非唯一心乎！