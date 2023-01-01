注大乘入楞伽經卷第六(〔時〕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注大乘入楞伽經卷第六(〔時〕)

東都沙門(寶臣)集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東都沙門(寶臣)集

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「月光妙眼如是等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「月光妙眼如是等。」

因上覺二無我等法名為佛。過去諸佛已覺此法，故名為佛，以過去故；世尊今覺此法，亦名為佛。覺道雖一，過現不同，云何言我是過去一切諸佛？及依《本生經》說如來過去曾種種受生，如作頂生王及象鳥王、月光妙眼仙人等百千生。又言我是過去一切諸佛。舉二文相違，以請如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上覺二無我等法名為佛。過去諸佛已覺此法，故名為佛，以過去故；世尊今覺此法，亦名為佛。覺道雖一，過現不同，云何言我是過去一切諸佛？及依《本生經》說如來過去曾種種受生，如作頂生王及象鳥王、月光妙眼仙人等百千生。又言我是過去一切諸佛。舉二文相違，以請如來。

佛言：「大慧！如來應正等覺(至)佛名無別是謂字等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！如來應正等覺(至)佛名無別是謂字等。」

佛佛名字無二無別，是謂字平等。亦如鴦崛摩羅與文殊師利共遊十方，所見十方諸佛，彼佛皆稱釋迦佛者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛佛名字無二無別，是謂字平等。亦如鴦崛摩羅與文殊師利共遊十方，所見十方諸佛，彼佛皆稱釋迦佛者是也。

「云何語平等(至)無有差別是名語等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何語平等(至)無有差別是名語等。」

《密跡力士經》第二說「佛聲有八轉，謂體、業、具、為、從、屬、於、呼。是八轉聲各具八德：所謂調和聲、柔軟聲、諦了聲、易解聲、無錯謬聲、無雌小聲、廣大聲、深遠聲，八八即成六十四種。非唯釋迦佛，一切諸佛皆如是。」迦陵頻伽即鳥名，其聲清雅超於眾鳥，故引為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《密跡力士經》第二說「佛聲有八轉，謂體、業、具、為、從、屬、於、呼。是八轉聲各具八德：所謂調和聲、柔軟聲、諦了聲、易解聲、無錯謬聲、無雌小聲、廣大聲、深遠聲，八八即成六十四種。非唯釋迦佛，一切諸佛皆如是。」迦陵頻伽即鳥名，其聲清雅超於眾鳥，故引為喻。

「云何身平等(至)現隨類身是謂身等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何身平等(至)現隨類身是謂身等。」

法身者知二無我等法名法身；色身者相好莊嚴名色身。佛佛皆無差別，除為調伏彼彼諸趣差別眾生，示現種種異類色身。此正答何妨是佛，及百千種類受生，是名身等無有相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身者知二無我等法名法身；色身者相好莊嚴名色身。佛佛皆無差別，除為調伏彼彼諸趣差別眾生，示現種種異類色身。此正答何妨是佛，及百千種類受生，是名身等無有相違。

「云何法平等(至)於大眾中作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法平等(至)於大眾中作如是說。」

三十七菩提分法者，菩提是覺，分是因義。此三十七為諸乘覺因，亦名道品。故《淨名》云「道品是道場，是法身因。」然三十七品總有七類：一對治顛倒道，即四念處；二斷諸懈怠道，謂四正懃；三引發神通道，謂四神足；四現觀方便道，所謂五根；五親近現觀道，即是五力；六現觀自體道，謂七覺分；七現觀後起道，謂八正道。義如別說。此七類次第者，謂聞法已先當念持；次即勤修，勤故攝心調柔，柔故信等成根，根增為力，七覺分別，八正正行。總以喻顯，法性如地，念處如種子，正勤為種植，神足如抽芽，五根如生根，五力如莖葉增長，開七覺花，結八正果。一切諸佛皆同證得，是名法平等。一本「菩提分法」下，更有「十力、四無畏等」六字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七菩提分法者，菩提是覺，分是因義。此三十七為諸乘覺因，亦名道品。故《淨名》云「道品是道場，是法身因。」然三十七品總有七類：一對治顛倒道，即四念處；二斷諸懈怠道，謂四正懃；三引發神通道，謂四神足；四現觀方便道，所謂五根；五親近現觀道，即是五力；六現觀自體道，謂七覺分；七現觀後起道，謂八正道。義如別說。此七類次第者，謂聞法已先當念持；次即勤修，勤故攝心調柔，柔故信等成根，根增為力，七覺分別，八正正行。總以喻顯，法性如地，念處如種子，正勤為種植，神足如抽芽，五根如生根，五力如莖葉增長，開七覺花，結八正果。一切諸佛皆同證得，是名法平等。一本「菩提分法」下，更有「十力、四無畏等」六字。

爾時世尊重說頌言：「迦葉拘留孫、拘那含是我，依四平等故，為諸佛子說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「迦葉拘留孫、拘那含是我，依四平等故，為諸佛子說。」

頌上四佛之名及四平等密意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上四佛之名及四平等密意也。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「依何密意作如是語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「依何密意作如是語？」

因上依四平等故，為諸佛子說，即是如來有所說。故舉昔教二夜中間實無言說以請問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上依四平等故，為諸佛子說，即是如來有所說。故舉昔教二夜中間實無言說以請問。

佛言：「大慧！依二密法故(至)離分別相離名字相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！依二密法故(至)離分別相離名字相。」

明自證法所行境界，三世如來畢竟平等，俱離言說心緣名字等相，故言不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明自證法所行境界，三世如來畢竟平等，俱離言說心緣名字等相，故言不說。

「云何本住法(至)法界法性皆悉常住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何本住法(至)法界法性皆悉常住。」

如金銀等性本來自有，不由金師鼓之始有，以譬本住法性本自有，不由如來說之始有。假如來出世說之，法界不為之增；若佛不出無所言說，法界不為之減。言此法住、法位皆悉常住，非言說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金銀等性本來自有，不由金師鼓之始有，以譬本住法性本自有，不由如來說之始有。假如來出世說之，法界不為之增；若佛不出無所言說，法界不為之減。言此法住、法位皆悉常住，非言說也。

「大慧！譬如有人行曠野中(至)亦不已說亦不當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如有人行曠野中(至)亦不已說亦不當說。」

亦如向古城道，本來自有，不由士夫行之始有，以譬真如法界本來自有，不由如來說之始有。以明不說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如向古城道，本來自有，不由士夫行之始有，以譬真如法界本來自有，不由如來說之始有。以明不說也。

爾時世尊重說頌言：「某夜成正覺、某夜般涅槃，於此二中間，我都無所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「某夜成正覺、某夜般涅槃，於此二中間，我都無所說。」

頌上得道、入滅，於二中間，悉皆無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上得道、入滅，於二中間，悉皆無說。

「自證本住法，故作是密語，我及諸如來，無有少差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自證本住法，故作是密語，我及諸如來，無有少差別。」

言上二法，故作是密意而言都無所說，明我與諸佛同證此無言說法，故三世中無可說。凡言說者，順眾生情耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言上二法，故作是密意而言都無所說，明我與諸佛同證此無言說法，故三世中無可說。凡言說者，順眾生情耳。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「當為汝說。」大慧言：「唯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「當為汝說。」大慧言：「唯。」

因上我於某夜成正覺即是有，至某夜涅槃即是無，故舉有無相以請問，令我及諸菩薩知有無二見是虛妄故，如實修行疾得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上我於某夜成正覺即是有，至某夜涅槃即是無，故舉有無相以請問，令我及諸菩薩知有無二見是虛妄故，如實修行疾得菩提。

佛言：「大慧！世間眾生(至)墮二見故非出出想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！世間眾生(至)墮二見故非出出想。」

有無二見不能超情，非出離法。世間眾生墮斯見者，妄謂離想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無二見不能超情，非出離法。世間眾生墮斯見者，妄謂離想。

「云何有見(至)如是說者則說無因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何有見(至)如是說者則說無因。」

一切諸法因緣所起，性離有無。若執實有者，不了唯心所現，則說世間無因無緣而生諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法因緣所起，性離有無。若執實有者，不了唯心所現，則說世間無因無緣而生諸法。

「云何無見？謂知受貪、瞋、癡已，而妄計言無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無見？謂知受貪、瞋、癡已，而妄計言無。」

言先受貪、瞋、癡為有，後滅之為無，是名無見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言先受貪、瞋、癡為有，後滅之為無，是名無見。

「大慧！及彼分別有相(至)後取於無，名為壞者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！及彼分別有相(至)後取於無，名為壞者。」

如來以上二意問大慧，言「此中誰為破壞佛法者？」而大慧白言：「妄取貪瞋癡性為有，後計為無，名破壞佛法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來以上二意問大慧，言「此中誰為破壞佛法者？」而大慧白言：「妄取貪瞋癡性為有，後計為無，名破壞佛法者。」

佛言：「善哉！汝解我問(至)體性非異非不異故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！汝解我問(至)體性非異非不異故。」

如來嘆其所解，言此人非止妄取貪瞋癡為有性，後除為無，名壞佛法者；亦壞三乘聖人，謂本取貪、瞋、癡為有，後除貪、瞋、癡為無，得成聖果也。何以故？是破佛法者，煩惱內外不可得故、體性非異非不異故。內者身也，外者塵也，言內身外塵妄想不實，則無人可得。人尚自無，貪、瞋、癡、煩惱，因何得有？則離性四句。故知妄計有人斷煩惱得聖果者，是壞佛法人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來嘆其所解，言此人非止妄取貪瞋癡為有性，後除為無，名壞佛法者；亦壞三乘聖人，謂本取貪、瞋、癡為有，後除貪、瞋、癡為無，得成聖果也。何以故？是破佛法者，煩惱內外不可得故、體性非異非不異故。內者身也，外者塵也，言內身外塵妄想不實，則無人可得。人尚自無，貪、瞋、癡、煩惱，因何得有？則離性四句。故知妄計有人斷煩惱得聖果者，是壞佛法人也。

「大慧！貪瞋癡性若內若外(至)無有能縛及縛因故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！貪瞋癡性若內若外(至)無有能縛及縛因故。」

言貪瞋癡不在內外故不可得，本無體性故無可取。三乘聖人知彼虛妄，即是自性解脫，非是破壞貪瞋癡始得解脫。若破壞得解脫者，即是有作法，不可久也。縛者，煩惱也。縛因者，眾生也。佛知煩惱與眾生無實故，即無人斷煩惱得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言貪瞋癡不在內外故不可得，本無體性故無可取。三乘聖人知彼虛妄，即是自性解脫，非是破壞貪瞋癡始得解脫。若破壞得解脫者，即是有作法，不可久也。縛者，煩惱也。縛因者，眾生也。佛知煩惱與眾生無實故，即無人斷煩惱得解脫也。

「大慧！若有能縛及以縛因(至)不起空見懷增上慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若有能縛及以縛因(至)不起空見懷增上慢。」

所縛亦眾生也，如鐵孕垢而自毀鐵形。今觀眾生空故無縛因，亦無煩惱為能縛；能縛既無，所縛亦無，此重釋自性解脫。若作如上說取貪瞋癡為有，壞之為無者，是名破有為無相，墮落斷滅空見也。是故破有為空非真空，愚夫以為真空，故我依此義甞密意說「寧起人我有見如須彌山，不起空見懷增上慢。」謂破有為無非真空，愚夫以之為真空者，未得謂得，名增上慢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所縛亦眾生也，如鐵孕垢而自毀鐵形。今觀眾生空故無縛因，亦無煩惱為能縛；能縛既無，所縛亦無，此重釋自性解脫。若作如上說取貪瞋癡為有，壞之為無者，是名破有為無相，墮落斷滅空見也。是故破有為空非真空，愚夫以為真空，故我依此義甞密意說「寧起人我有見如須彌山，不起空見懷增上慢。」謂破有為無非真空，愚夫以之為真空者，未得謂得，名增上慢也。

「若起此見名為壞者(至)離文字相亦成壞者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若起此見名為壞者(至)離文字相亦成壞者。」

言墮妄想自共見中，不了自心現量，計為有無，乃至虛妄分別離文字法，亦成壞者，是謂破壞佛法人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言墮妄想自共見中，不了自心現量，計為有無，乃至虛妄分別離文字法，亦成壞者，是謂破壞佛法人也。

爾時世尊重說頌言：「有無是二邊，乃至心所行，淨除彼所行，平等心寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「有無是二邊，乃至心所行，淨除彼所行，平等心寂滅。」

明淨除有無及妄所行境界，則得平等寂滅心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明淨除有無及妄所行境界，則得平等寂滅心也。

「不取於境界，非滅無所有，有真如妙物，如諸聖所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不取於境界，非滅無所有，有真如妙物，如諸聖所行。」

言知貪愛境界性，虛妄無可取，即是體性寂滅，非是無他所有始寂滅也。心外無物故，有物悉如如，如聖賢境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言知貪愛境界性，虛妄無可取，即是體性寂滅，非是無他所有始寂滅也。心外無物故，有物悉如如，如聖賢境界。

「本無而有生，生已而復滅，因緣及有無，彼非住我法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本無而有生，生已而復滅，因緣及有無，彼非住我法。」

頌上生滅有無之見者，不住如來實相法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上生滅有無之見者，不住如來實相法界。

「非外道非佛，非我非餘眾，能以緣成有，云何而得無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非外道非佛，非我非餘眾，能以緣成有，云何而得無？」

佛言「生法非外道作，又非佛作，非神我作，亦非餘自在、微塵、世性等作，但從妄想生故也。」既從妄緣集會始得起者，即無自體，無自體故，即明無此生法也。生法本無，何須更無之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言「生法非外道作，又非佛作，非神我作，亦非餘自在、微塵、世性等作，但從妄想生故也。」既從妄緣集會始得起者，即無自體，無自體故，即明無此生法也。生法本無，何須更無之？

「誰以緣成有，而復得言無？惡見說為生，妄想計有無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誰以緣成有，而復得言無？惡見說為生，妄想計有無。」

言四大五蘊中各無主，誰聚集會之，仍說因緣有生？有既不有，寧得復說破有為無？明外道惡見故，說有生法；妄想故，計為有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四大五蘊中各無主，誰聚集會之，仍說因緣有生？有既不有，寧得復說破有為無？明外道惡見故，說有生法；妄想故，計為有無。

「若知無所生，亦復無所滅，觀世悉空寂，有無二俱離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若知無所生，亦復無所滅，觀世悉空寂，有無二俱離。」

能知因緣中本無生，後亦不須滅。觀世間空寂如虛空華，即無有無二見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知因緣中本無生，後亦不須滅。觀世間空寂如虛空華，即無有無二見。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「當為汝說。」大慧言：「唯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「當為汝說。」大慧言：「唯。」

因上有無是外道宗，故舉如來自宗以請問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上有無是外道宗，故舉如來自宗以請問也。

佛言：「大慧！一切二乘(至)謂宗趣法相言說法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！一切二乘(至)謂宗趣法相言說法相。」

自覺觀察，知生死不實如空中花，證實相境界，名宗趣法相。為人解說此不實法，令如實理悟修證入，名言說法相。此二種宗法相，一本作「宗通及說通」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺觀察，知生死不實如空中花，證實相境界，名宗趣法相。為人解說此不實法，令如實理悟修證入，名言說法相。此二種宗法相，一本作「宗通及說通」。

「宗趣法相者謂自所證(至)是名宗趣法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宗趣法相者謂自所證(至)是名宗趣法相。」

言自覺聖智所證實法，遠離文言虛妄分別，入真淨界，成就如來自覺地行，超諸世間妄想思覺，制伏魔外、光明暉發，此是如來內心所證境界，本無生滅，名曰宗趣法相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言自覺聖智所證實法，遠離文言虛妄分別，入真淨界，成就如來自覺地行，超諸世間妄想思覺，制伏魔外、光明暉發，此是如來內心所證境界，本無生滅，名曰宗趣法相也。

「言說法相者(至)汝及諸菩薩當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言說法相者(至)汝及諸菩薩當勤修學。」

經通大小乘有十二部，今說九部者，如《涅槃》第三云「護大乘者受持九部。」《法華》第一云「我此九部法隨順眾生說。」《瑜伽》等論說聲聞藏無有方廣，然諸經論且約一相，故作是說。如實說者，大小皆具，如《深密》中菩薩依十二分教修奢摩他。《瑜伽》二十一云「佛為聲聞一一具演十二分教。」而《涅槃》說大但有九者，依三部之小相故，謂因緣中取因事制戒，於譬喻中依為誘引，於論義中約非了義。《法華》九部小者，三相大故，於記莂中取記作佛，自說之內依不請友，方廣之中依廣大利樂，其正法廣陳通大通小。今此既云一切二乘及諸菩薩有二種宗法相，則會權趣實，亦該《法華》、《涅槃》之二義也。故謂九部種種教法，離於一異、有無、斷常等四句見相，方便善巧隨順眾生令得度脫，是故名為言說法相。結勸菩薩應勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經通大小乘有十二部，今說九部者，如《涅槃》第三云「護大乘者受持九部。」《法華》第一云「我此九部法隨順眾生說。」《瑜伽》等論說聲聞藏無有方廣，然諸經論且約一相，故作是說。如實說者，大小皆具，如《深密》中菩薩依十二分教修奢摩他。《瑜伽》二十一云「佛為聲聞一一具演十二分教。」而《涅槃》說大但有九者，依三部之小相故，謂因緣中取因事制戒，於譬喻中依為誘引，於論義中約非了義。《法華》九部小者，三相大故，於記莂中取記作佛，自說之內依不請友，方廣之中依廣大利樂，其正法廣陳通大通小。今此既云一切二乘及諸菩薩有二種宗法相，則會權趣實，亦該《法華》、《涅槃》之二義也。故謂九部種種教法，離於一異、有無、斷常等四句見相，方便善巧隨順眾生令得度脫，是故名為言說法相。結勸菩薩應勤修學。

爾時世尊重說頌言：「宗趣與言說，自證及教法，若能善知見，不隨他妄解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「宗趣與言說，自證及教法，若能善知見，不隨他妄解。」

此偈略標釋宗說二義，若善通達，則不隨妄想凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈略標釋宗說二義，若善通達，則不隨妄想凡夫。

「如愚所分別，非是真實相，彼豈不求度，無法而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如愚所分別，非是真實相，彼豈不求度，無法而可得。」

言佛宗趣，不如愚夫妄分別見，真實性也，而彼豈不妄起求度。若知諸法非有實性，無可得故，即是解脫如來宗趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言佛宗趣，不如愚夫妄分別見，真實性也，而彼豈不妄起求度。若知諸法非有實性，無可得故，即是解脫如來宗趣。

「觀察諸有為，生滅等相續，增長於二見，顛倒無所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀察諸有為，生滅等相續，增長於二見，顛倒無所知。」

明於生滅中，妄計有實。增長有無二見者，是愚夫顛倒，無正知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明於生滅中，妄計有實。增長有無二見者，是愚夫顛倒，無正知見。

「涅槃離心意，唯此一法實，觀世悉虛妄，如幻夢芭蕉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「涅槃離心意，唯此一法實，觀世悉虛妄，如幻夢芭蕉。」

言離心識即是涅槃，唯此一如而為真實，已上明如來宗趣也。言如來有自宗通，故知世法虛妄，悉如幻夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言離心識即是涅槃，唯此一如而為真實，已上明如來宗趣也。言如來有自宗通，故知世法虛妄，悉如幻夢。

「無有貪瞋癡，亦復無有人，從愛生諸蘊，如夢之所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有貪瞋癡，亦復無有人，從愛生諸蘊，如夢之所見。」

此一行頌上言說相也。佛言雖有貪恚癡，是虛妄所見故，實無有人也。從渴愛所逼妄生五陰，計此五陰為有者，如夢所見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一行頌上言說相也。佛言雖有貪恚癡，是虛妄所見故，實無有人也。從渴愛所逼妄生五陰，計此五陰為有者，如夢所見也。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「願為我說虛妄分別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「願為我說虛妄分別相。」

因上宗趣言，觀世悉虛妄，如幻夢芭蕉。故復舉妄分別相以請問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上宗趣言，觀世悉虛妄，如幻夢芭蕉。故復舉妄分別相以請問。

「此虛妄分別云何而生(至)何故名為虛妄分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此虛妄分別云何而生(至)何故名為虛妄分別？」

上總問妄想分別所行之相，此別牒問義復有五：一問妄分別如何而生？二問妄分別是何處生？三問妄分別所因？四問妄分別體為是誰？五問妄分別之名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上總問妄想分別所行之相，此別牒問義復有五：一問妄分別如何而生？二問妄分別是何處生？三問妄分別所因？四問妄分別體為是誰？五問妄分別之名？

佛告大慧：「善哉！善哉！(至)當為汝說。」大慧言：「唯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「善哉！善哉！(至)當為汝說。」大慧言：「唯。」

一切異生流浪生死，皆由一念妄想為緣，是故大慧因問是義，實為饒益安樂眾生。然妄想不實，雖本無性，無始已來惡習所熏，從畢竟無成畢竟有。而眾生不了，須假方便聞思觀察，悟彼無性本無生滅，不起有無分別妄想，即能證入如來境界。言諦聽者，聞慧也。善思者，思慧也。念之者，修慧也。佛將涅槃最後付囑，當遵四法則涅槃可證：一近善知識、二聽聞正法、三思唯其義、四如實修行。眾經無量，行門不同皆能證入，唯此圓門統攝眾行，故了義教多令諦聽！善思念之！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切異生流浪生死，皆由一念妄想為緣，是故大慧因問是義，實為饒益安樂眾生。然妄想不實，雖本無性，無始已來惡習所熏，從畢竟無成畢竟有。而眾生不了，須假方便聞思觀察，悟彼無性本無生滅，不起有無分別妄想，即能證入如來境界。言諦聽者，聞慧也。善思者，思慧也。念之者，修慧也。佛將涅槃最後付囑，當遵四法則涅槃可證：一近善知識、二聽聞正法、三思唯其義、四如實修行。眾經無量，行門不同皆能證入，唯此圓門統攝眾行，故了義教多令諦聽！善思念之！

佛言：「大慧！一切眾生(至)是故名為虛妄分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！一切眾生(至)是故名為虛妄分別。」

言諸眾生種種色聲香味觸法不實境界，答上問虛妄分別所行之相也。不能了達自心所現，答上問妄想云何而生也。計能所取虛妄執著起諸分別，答上問妄想是何處生也。墮有無見，增長外道妄見習氣，答上問妄想所因也。心心所法相應起時，執有外義種種可得，答上問妄想體為是誰也。計著於我及以我所，是故名為妄想分別，答上問妄想之名也。言心心所法等者，謂八識心王、六位心所相應起時，執有色等諸法可得也。餘義如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸眾生種種色聲香味觸法不實境界，答上問虛妄分別所行之相也。不能了達自心所現，答上問妄想云何而生也。計能所取虛妄執著起諸分別，答上問妄想是何處生也。墮有無見，增長外道妄見習氣，答上問妄想所因也。心心所法相應起時，執有外義種種可得，答上問妄想體為是誰也。計著於我及以我所，是故名為妄想分別，答上問妄想之名也。言心心所法等者，謂八識心王、六位心所相應起時，執有色等諸法可得也。餘義如文自明。

大慧白言：「若如是者，外種種義性離有無過諸見相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白言：「若如是者，外種種義性離有無過諸見相。」

此下大慧舉世俗、第一義二諦，明其設並也。如是者，指世尊上答詞也。謂若如是者，世諦所見，外種種義墮有無相者，即是性離有無，超四句見相者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下大慧舉世俗、第一義二諦，明其設並也。如是者，指世尊上答詞也。謂若如是者，世諦所見，外種種義墮有無相者，即是性離有無，超四句見相者。

「世尊！第一義諦亦復如是，離諸根量宗因譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！第一義諦亦復如是，離諸根量宗因譬喻。」

言第一義諦亦如世諦墮有無四句者，即是離有無四句也。離諸根量宗因譬喻者，謂第一義離妄想諸根，及三種量、五分論宗因譬喻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言第一義諦亦如世諦墮有無四句者，即是離有無四句也。離諸根量宗因譬喻者，謂第一義離妄想諸根，及三種量、五分論宗因譬喻相。

「世尊！何故於種種義(至)一處言起一不言故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何故於種種義(至)一處言起一不言故？」

明世尊何故偏於世諦離有無處言起分別，第一義諦離有無處不言起分別耶？故知世尊所說乖理，既同離有無，何故一處言起一不起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明世尊何故偏於世諦離有無處言起分別，第一義諦離有無處不言起分別耶？故知世尊所說乖理，既同離有無，何故一處言起一不起也。

「世尊又說虛妄分別(至)此說豈不墮於世見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊又說虛妄分別(至)此說豈不墮於世見？」

又說妄想分別墮有無見，如幻非實，亦有無相離，云何復說墮二見耶？此即顛倒世間見耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說妄想分別墮有無見，如幻非實，亦有無相離，云何復說墮二見耶？此即顛倒世間見耳。

佛言：「大慧！分別不生不滅(至)了自唯心之所現故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！分別不生不滅(至)了自唯心之所現故。」

佛告大慧：我非謂世諦處生妄想，第一義處滅妄想，故云分別不生不滅。次下徵釋。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：我非謂世諦處生妄想，第一義處滅妄想，故云分別不生不滅。次下徵釋。如文可知。

「但以愚夫分別自心(至)捨五法自性諸分別見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但以愚夫分別自心(至)捨五法自性諸分別見。」

言前所說種種不實境界，生妄想分別者，為諸愚夫分別自心一切諸法，計種種相執以為實，令達所見皆唯心現，得離我我所等諸惡因緣，覺自妄想心量，轉心意識明解諸地，入如來境，捨五法、三自性等對沙門諸妄見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言前所說種種不實境界，生妄想分別者，為諸愚夫分別自心一切諸法，計種種相執以為實，令達所見皆唯心現，得離我我所等諸惡因緣，覺自妄想心量，轉心意識明解諸地，入如來境，捨五法、三自性等對沙門諸妄見也。

「是故我說虛妄分別(至)如實了知則得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故我說虛妄分別(至)如實了知則得解脫。」

以是愚夫妄想因緣故，我說虛妄分別種種計著生，若能知如實義，即得解脫滅諸妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是愚夫妄想因緣故，我說虛妄分別種種計著生，若能知如實義，即得解脫滅諸妄想。

爾時世尊重說頌言：「諸因及與緣，從此生世間，與四句相應，不知於我法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「諸因及與緣，從此生世間，與四句相應，不知於我法。」

言世間從因緣生，愚夫不了因緣性離，起四句見，不知如來達從緣生者是無生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言世間從因緣生，愚夫不了因緣性離，起四句見，不知如來達從緣生者是無生法。

「世非有無生，亦非俱不俱，云何諸愚夫，分別因緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世非有無生，亦非俱不俱，云何諸愚夫，分別因緣起？」

謂世間非與四句相應，云何愚夫妄想分別，計因緣中有生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂世間非與四句相應，云何愚夫妄想分別，計因緣中有生？

「非有亦非無，亦復非有無，如是觀世間，心轉證無我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非有亦非無，亦復非有無，如是觀世間，心轉證無我。」

言因緣中無生，離於四句，能如是觀者，妄心轉滅得法無我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言因緣中無生，離於四句，能如是觀者，妄心轉滅得法無我也。

「一切法不生，以從緣生故，諸緣之所作，所作法非生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法不生，以從緣生故，諸緣之所作，所作法非生。」

言從緣生者無自體故，知一切法無生也。既從緣所作，非自有生，即明無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言從緣生者無自體故，知一切法無生也。既從緣所作，非自有生，即明無也。

「果不自生果，有二果失故，無有二果故，非有性可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果不自生果，有二果失故，無有二果故，非有性可得。」

如瓶上還自生瓶，即有能所生二果之過；既無二過，即無生性可得也。自此已上，頌上愚夫妄計種種不實諸法從因緣生，起有無分別，此中破因緣生法故，離有無四句妄想見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如瓶上還自生瓶，即有能所生二果之過；既無二過，即無生性可得也。自此已上，頌上愚夫妄計種種不實諸法從因緣生，起有無分別，此中破因緣生法故，離有無四句妄想見也。

「觀諸有為法，離能緣所緣，決定唯是心，故我說心量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀諸有為法，離能緣所緣，決定唯是心，故我說心量。」

言妄想念慮者名能緣也，六塵境界名所緣也。明觀有為法虛妄故，離能緣所緣，決定唯是第一義心，故我亦說名為心量。一本云「無心之心量，我說為心量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄想念慮者名能緣也，六塵境界名所緣也。明觀有為法虛妄故，離能緣所緣，決定唯是第一義心，故我亦說名為心量。一本云「無心之心量，我說為心量。」

「量之自性處，緣法二俱離，究竟妙淨事，我說名心量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「量之自性處，緣法二俱離，究竟妙淨事，我說名心量。」

言量自體處，因緣及法是二悉離，究竟清淨妙圓真實，俱是對治法門，亦說為心量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言量自體處，因緣及法是二悉離，究竟清淨妙圓真實，俱是對治法門，亦說為心量也。

「施設假名我，而實不可得(至)修行者觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施設假名我，而實不可得(至)修行者觀察。」

明三界虛假，我及諸法悉無實事，言有四種平等：有為之相無常平等、有漏之因苦平等、所生法皆空不實、及無我平等是四平等。諸修行者，常勤觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明三界虛假，我及諸法悉無實事，言有四種平等：有為之相無常平等、有漏之因苦平等、所生法皆空不實、及無我平等是四平等。諸修行者，常勤觀察。

「離一切諸見，及能所分別，無得亦無生，我說是心量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離一切諸見，及能所分別，無得亦無生，我說是心量。」

言修行者觀四平等，能離諸見能所分別，無生無得，此相待而說，亦是心量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言修行者觀四平等，能離諸見能所分別，無生無得，此相待而說，亦是心量。

「非有亦非無，有無二俱離，如是心亦離，我說是心量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非有亦非無，有無二俱離，如是心亦離，我說是心量。」

謂離有無四句，如是離心亦復離之，亦未超心量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂離有無四句，如是離心亦復離之，亦未超心量。

「真如空實際，涅槃及法界，種種意成身，我說是心量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如空實際，涅槃及法界，種種意成身，我說是心量。」

言對變異說真如、對有說空、對妄說實際、對生死說涅槃、對六道說法界、對五陰說意成身，此皆是對治法門，若尋言取著有所得者，並是心量。故《大般若經》云「若有一法過涅槃者，我亦說為如幻如夢。」以涅槃無相故，若取於相即是心量，非真涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言對變異說真如、對有說空、對妄說實際、對生死說涅槃、對六道說法界、對五陰說意成身，此皆是對治法門，若尋言取著有所得者，並是心量。故《大般若經》云「若有一法過涅槃者，我亦說為如幻如夢。」以涅槃無相故，若取於相即是心量，非真涅槃。

「妄想習氣縛，種種從心生(至)我說是心量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄想習氣縛，種種從心生(至)我說是心量。」

此言六道生死、依正境界，是妄想世俗心量也。如大慧言第一義諦亦如是，離諸根量宗因譬喻，謂對世諦心量故說第一義量。上第一義量亦皆對治說也。故《楞嚴》云「言妄顯諸真，妄真同二妄，猶非真非真，云何見所見？」皆是絕真俗對待情見，欲令如實證入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言六道生死、依正境界，是妄想世俗心量也。如大慧言第一義諦亦如是，離諸根量宗因譬喻，謂對世諦心量故說第一義量。上第一義量亦皆對治說也。故《楞嚴》云「言妄顯諸真，妄真同二妄，猶非真非真，云何見所見？」皆是絕真俗對待情見，欲令如實證入。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「云何為語？云何為義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「云何為語？云何為義？」

因上言如實了知則得解脫，故舉菩薩當依於義莫著言說，而問云何為語為義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言如實了知則得解脫，故舉菩薩當依於義莫著言說，而問云何為語為義？

佛言：「諦聽！當為汝說(至)相對談說是名為語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！當為汝說(至)相對談說是名為語。」

言妄想習氣為因，喉舌齶等為緣，出諸音聲文字談說，故名為語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄想習氣為因，喉舌齶等為緣，出諸音聲文字談說，故名為語。

「云何為義？菩薩摩訶薩(至)種種行相是名為義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為義？菩薩摩訶薩(至)種種行相是名為義。」

此明實義，是大菩薩於寂靜處以正念觀察，見人法二空，趣涅槃城自覺境界。滅諸妄習，行諸地勝進行相，至如來地所證實法，故名為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明實義，是大菩薩於寂靜處以正念觀察，見人法二空，趣涅槃城自覺境界。滅諸妄習，行諸地勝進行相，至如來地所證實法，故名為義。

「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)入離言說自證境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)入離言說自證境界。」

明諸菩薩善語義者，達非一異，如燈照色，而色非燈也。謂因燈見色不得言異，而色非燈，故不得言一；以譬因語入義不得言異，而義非語，故不得言一，故云因語言燈，入離言說自證實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明諸菩薩善語義者，達非一異，如燈照色，而色非燈也。謂因燈見色不得言異，而色非燈，故不得言一；以譬因語入義不得言異，而義非語，故不得言一，故云因語言燈，入離言說自證實義。

「復次大慧！若有於不生不滅(至)是愚夫見非賢聖也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！若有於不生不滅(至)是愚夫見非賢聖也。」

此明若有於不生不滅等染淨諸法中，如言取義，計言說與義一者，名建立；計言說與義異者，名誹謗。言以異於彼起分別故者，釋成計異。譬如所見種種幻事，計以為實，是愚夫虛妄見解，非聖人也。釋成計一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明若有於不生不滅等染淨諸法中，如言取義，計言說與義一者，名建立；計言說與義異者，名誹謗。言以異於彼起分別故者，釋成計異。譬如所見種種幻事，計以為實，是愚夫虛妄見解，非聖人也。釋成計一。

爾時世尊重說頌言：「若隨言取義，建立於諸法，以彼建立故，死墮地獄中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「若隨言取義，建立於諸法，以彼建立故，死墮地獄中。」

言諸愚夫隨言取義建立諸法，以計有法不免惡道，誹謗亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸愚夫隨言取義建立諸法，以計有法不免惡道，誹謗亦爾。

「蘊中無有我，非蘊即是我，不如彼分別，亦復非無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘊中無有我，非蘊即是我，不如彼分別，亦復非無有。」

蘊中無有我，以況言說中無義。非蘊即是我，以況言說不即是義。言真實義不如彼愚夫妄想建立，亦復非無明離有無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊中無有我，以況言說中無義。非蘊即是我，以況言說不即是義。言真實義不如彼愚夫妄想建立，亦復非無明離有無也。

「如愚所分別，一切皆有性，若如彼所見，皆應見真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如愚所分別，一切皆有性，若如彼所見，皆應見真實。」

言若如彼愚夫所分別見，一切言義悉有實性者，一切凡愚即是見真諦人，應名聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言若如彼愚夫所分別見，一切言義悉有實性者，一切凡愚即是見真諦人，應名聖人。

「一切染淨法，悉皆無體性，不如彼所見，亦非無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切染淨法，悉皆無體性，不如彼所見，亦非無所有。」

以彼愚夫不能見真諦故，凡愚所見染淨等法悉無自性，故云不如彼所見，亦非無所有。謂真實義非涉有無，唯是聖人自覺聖智之所能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼愚夫不能見真諦故，凡愚所見染淨等法悉無自性，故云不如彼所見，亦非無所有。謂真實義非涉有無，唯是聖人自覺聖智之所能證。

「復次大慧！我當為汝(至)阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！我當為汝(至)阿耨多羅三藐三菩提。」

如來因上菩薩當善語義相，欲明知語者是識，知義者是智，故次□智識相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來因上菩薩當善語義相，欲明知語者是識，知義者是智，故次□智識相也。

「大慧！智有三種，謂世間智(至)計有無法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！智有三種，謂世間智(至)計有無法。」

言計著有無者，是凡夫外道世間情見智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言計著有無者，是凡夫外道世間情見智也。

「云何出世間智？謂一切二乘著自共相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何出世間智？謂一切二乘著自共相。」

二乘之人計著陰界處等自共相故，不達法空，行斷生死希望涅槃，是出世間智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘之人計著陰界處等自共相故，不達法空，行斷生死希望涅槃，是出世間智也。

「云何出世間上上智(至)證法無我入如來地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何出世間上上智(至)證法無我入如來地。」

明自覺聖智，觀自共相一切諸法本不生滅，離有離無，達人法二無我、證如來地，是名出世間上上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明自覺聖智，觀自共相一切諸法本不生滅，離有離無，達人法二無我、證如來地，是名出世間上上智。

「大慧！復有三種智(至)知生滅智、知不生滅智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！復有三種智(至)知生滅智、知不生滅智。」

明如來一智，應物有殊也。謂導二乘知自共相、應凡夫知生滅、類菩薩知不生滅，故復言三種也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明如來一智，應物有殊也。謂導二乘知自共相、應凡夫知生滅、類菩薩知不生滅，故復言三種也。

「復次大慧！生滅是識(至)離相無相及有無因是智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！生滅是識(至)離相無相及有無因是智。」

言生滅、墮有無、及有無因，皆是識；無生滅、離有無及因，名智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言生滅、墮有無、及有無因，皆是識；無生滅、離有無及因，名智。

「有積集相，是識(至)不著境界相，是智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有積集相，是識(至)不著境界相，是智。」

積集種子起現行相是識，又能熏積集諸法種子相名識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集種子起現行相是識，又能熏積集諸法種子相名識。

「三和合相應生是識(至)無得相是智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三和合相應生是識(至)無得相是智。」

我及根塵三事和合相應生是識，不藉緣生、不因境起，無礙相應、性自神解名智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及根塵三事和合相應生是識，不藉緣生、不因境起，無礙相應、性自神解名智。

「證自聖智所行境界，如水中月不入不出故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「證自聖智所行境界，如水中月不入不出故。」

言自聖智覺諸境界無實，如水中月，故無出入也。又云智性本明，固非生滅，但以離妄名生，妄覆言滅。如水淨月現、水濁影沈，而月性常爾，本無出入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言自聖智覺諸境界無實，如水中月，故無出入也。又云智性本明，固非生滅，但以離妄名生，妄覆言滅。如水淨月現、水濁影沈，而月性常爾，本無出入也。

爾時世尊重說頌言：「採集業為心，觀察法為智，慧能證無相，建自在威光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「採集業為心，觀察法為智，慧能證無相，建自在威光。」

採集業種為生死因，名為心識。觀察諸法如夢幻鏡像，不隨煩惱而造諸業名智。能證無相淨妙法身，威光自在，是名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 採集業種為生死因，名為心識。觀察諸法如夢幻鏡像，不隨煩惱而造諸業名智。能證無相淨妙法身，威光自在，是名為慧。

「境界縛為心，覺想生為智，無相及增勝，智慧於中起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「境界縛為心，覺想生為智，無相及增勝，智慧於中起。」

言為夢幻境界所縛者，名妄想心。覺種種不實境界從妄想生者，名為智，無相八地也。及增勝者，如來地。言佛慧從八地如來地生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言為夢幻境界所縛者，名妄想心。覺種種不實境界從妄想生者，名為智，無相八地也。及增勝者，如來地。言佛慧從八地如來地生。

「心意及與識，離諸分別想，得無分別法，佛子非聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心意及與識，離諸分別想，得無分別法，佛子非聲聞。」

心者第八藏識也，意者第七識也，及與識者前六識也。故下偈云「藏識名為心，思量性名意，能了諸境相，是故說名識。」言覺藏識及諸轉識虛妄故，不復分別也。佛子者菩薩也，言得無妄想分別法，即是菩薩，非聲聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心者第八藏識也，意者第七識也，及與識者前六識也。故下偈云「藏識名為心，思量性名意，能了諸境相，是故說名識。」言覺藏識及諸轉識虛妄故，不復分別也。佛子者菩薩也，言得無妄想分別法，即是菩薩，非聲聞也。

「寂滅殊勝忍，如來清淨智，生於菩勝義，遠離諸所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂滅殊勝忍，如來清淨智，生於菩勝義，遠離諸所行。」

《仁王經》中說有五忍，謂伏、信、順、無生、寂滅，各有下中上品。地前但得伏忍三品，九地如次配次三忍，十地等覺及佛，得寂滅忍，故云寂滅殊勝忍，是如來清淨智也。明佛忍淨智，從勝義諦生，妄想心識所行境界皆悉遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《仁王經》中說有五忍，謂伏、信、順、無生、寂滅，各有下中上品。地前但得伏忍三品，九地如次配次三忍，十地等覺及佛，得寂滅忍，故云寂滅殊勝忍，是如來清淨智也。明佛忍淨智，從勝義諦生，妄想心識所行境界皆悉遠離。

「我有三種智，聖者能明照，分別於諸相，開示一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我有三種智，聖者能明照，分別於諸相，開示一切法。」

如來隨機說法有三種智，是聖人照明知分別諸相不實，開示一切令悟實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來隨機說法有三種智，是聖人照明知分別諸相不實，開示一切令悟實法。

「我智離諸相，超過於二乘(至)了達唯心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我智離諸相，超過於二乘(至)了達唯心故。」

言二乘厭生死求涅槃，計有五陰等諸法，不達唯心量。佛智清淨，知陰界處相不實，名達心量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言二乘厭生死求涅槃，計有五陰等諸法，不達唯心量。佛智清淨，知陰界處相不實，名達心量。

「復次大慧！諸外道有九種轉變見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！諸外道有九種轉變見。」

因上智識相中外道智知生滅，是故次明外道九種生滅轉變，謂或境轉心變，或心轉境變也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上智識相中外道智知生滅，是故次明外道九種生滅轉變，謂或境轉心變，或心轉境變也。

「所謂形轉變相轉變(至)起有無轉變論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂形轉變相轉變(至)起有無轉變論。」

依正形狀不同，名形轉變；五陰相生住異滅，一念不住，名相轉變；言無因邪因能生諸法，名因轉變；心生境起能所相應，名相應轉變；有無四句見，名見轉變；言所生法從冥諦自在等生，名生轉變；諸有為法滅，名物轉變；緣能顯果，名緣明了轉變；緣所作法差別，名所作明了轉變。諸外道因是九種轉變，起有無見，生轉變論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依正形狀不同，名形轉變；五陰相生住異滅，一念不住，名相轉變；言無因邪因能生諸法，名因轉變；心生境起能所相應，名相應轉變；有無四句見，名見轉變；言所生法從冥諦自在等生，名生轉變；諸有為法滅，名物轉變；緣能顯果，名緣明了轉變；緣所作法差別，名所作明了轉變。諸外道因是九種轉變，起有無見，生轉變論。

「此中形轉變者，謂形別異見(至)一切法變亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中形轉變者，謂形別異見(至)一切法變亦復如是。」

明此形轉變，譬如以金作諸器服，則有種種形狀不同，言有轉變，非金性變也。一切諸法轉變亦爾。妙明真體常住不易，凡夫外道無有知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明此形轉變，譬如以金作諸器服，則有種種形狀不同，言有轉變，非金性變也。一切諸法轉變亦爾。妙明真體常住不易，凡夫外道無有知者。

「諸餘外道種種計著(至)一切轉變如是應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸餘外道種種計著(至)一切轉變如是應知。」

言諸餘外道，乃至所作明了轉變，種種計著皆非一異，但妄想故，如是一切轉變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸餘外道，乃至所作明了轉變，種種計著皆非一異，但妄想故，如是一切轉變。

「譬如乳酪酒果等熟(至)自心所見無外物故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如乳酪酒果等熟(至)自心所見無外物故。」

外道妄計一切性轉變非一非異，譬如乳酪酒果等熟也。因乳得酪不得言異，氣味不同不得言一，彼實無有，無法可轉變也。言有無法是自心妄現，外性無實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道妄計一切性轉變非一非異，譬如乳酪酒果等熟也。因乳得酪不得言異，氣味不同不得言一，彼實無有，無法可轉變也。言有無法是自心妄現，外性無實故。

「如此皆是愚迷凡夫(至)如石女兒說有生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此皆是愚迷凡夫(至)如石女兒說有生死。」

此結皆是愚夫自妄想習氣言有轉變。如夢幻見色，石女生兒，本無是法，何得論有生滅轉變？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此結皆是愚夫自妄想習氣言有轉變。如夢幻見色，石女生兒，本無是法，何得論有生滅轉變？

爾時世尊重說頌言：「形處時轉變，大種及諸根，中有漸次生，妄想非明智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「形處時轉變，大種及諸根，中有漸次生，妄想非明智。」

外道言形處時節四大作種諸根轉變，二乘之人計有中陰漸續生陰，悉是妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言形處時節四大作種諸根轉變，二乘之人計有中陰漸續生陰，悉是妄想。

「諸佛不分別，緣起及世間，但諸緣世間，如乾闥婆城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛不分別，緣起及世間，但諸緣世間，如乾闥婆城。」

佛知因緣所起法無生，非如彼妄想分別，計因緣中有世間諸法轉變也。但世間從緣起者，如乾闥婆城本不實故，是知以智照之，即世法而成佛法，故無分別。以情執之，即佛法而成世法，故論轉變。一心實不動，二見自成差，同共一法中，別成凡聖解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知因緣所起法無生，非如彼妄想分別，計因緣中有世間諸法轉變也。但世間從緣起者，如乾闥婆城本不實故，是知以智照之，即世法而成佛法，故無分別。以情執之，即佛法而成世法，故論轉變。一心實不動，二見自成差，同共一法中，別成凡聖解。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「深密義及解義相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「深密義及解義相。」

大慧因上偈言大種及諸根，中有漸次生，即是深密執著義。既有密執，亦應有斷。密執得解脫故。舉深密執著義，反解脫義相以請問。一本作「一切法相續義，解脫義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因上偈言大種及諸根，中有漸次生，即是深密執著義。既有密執，亦應有斷。密執得解脫故。舉深密執著義，反解脫義相以請問。一本作「一切法相續義，解脫義」。

「令我及諸菩薩摩訶薩(至)不著言說令轉所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令我及諸菩薩摩訶薩(至)不著言說令轉所依。」

無思益物，猶如日月摩尼水火等也。餘義如經自明。言知密執解脫無實，有如是益，是故應請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無思益物，猶如日月摩尼水火等也。餘義如經自明。言知密執解脫無實，有如是益，是故應請。

佛言：「諦聽！當為汝說(至)執著有無欲樂堅密。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！當為汝說(至)執著有無欲樂堅密。」

此明一切諸法虛妄無體，不可言說。聖人方便引接眾生，令知不實故，作種種言說。凡愚不了，計著言說而取其義，執著深密。所謂相執著，乃至三乘一乘執著，此等密執其數無量，皆是外道凡愚眾生，自妄想執，如蠶作繭而自纏縛，以此執著轉教他人，是為纏他，故執著有無欲樂堅密，而不自覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明一切諸法虛妄無體，不可言說。聖人方便引接眾生，令知不實故，作種種言說。凡愚不了，計著言說而取其義，執著深密。所謂相執著，乃至三乘一乘執著，此等密執其數無量，皆是外道凡愚眾生，自妄想執，如蠶作繭而自纏縛，以此執著轉教他人，是為纏他，故執著有無欲樂堅密，而不自覺。

「大慧！此中實無密非密相(至)求其體性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此中實無密非密相(至)求其體性不可得故。」

上段經文並敘計，此正明諸法實義也。故言此中實無密非密相，若定有者，諸大菩薩則不能見諸法寂靜無有分別也。若諸外道凡夫能了唯心所見本無外物，皆同無相，隨順觀察，於有無一切法悉見寂靜，故無密縛非密縛相。然此非唯本來無縛，亦無有解，不悟諸法實義者，妄見縛與解耳。何以故？無有縛解，謂一切凡情聖量有無諸法，悉虛妄故，求其實體皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上段經文並敘計，此正明諸法實義也。故言此中實無密非密相，若定有者，諸大菩薩則不能見諸法寂靜無有分別也。若諸外道凡夫能了唯心所見本無外物，皆同無相，隨順觀察，於有無一切法悉見寂靜，故無密縛非密縛相。然此非唯本來無縛，亦無有解，不悟諸法實義者，妄見縛與解耳。何以故？無有縛解，謂一切凡情聖量有無諸法，悉虛妄故，求其實體皆不可得。

「復次大慧！愚癡凡夫(至)是則無有密非密相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！愚癡凡夫(至)是則無有密非密相。」

言有三毒及愛來生富樂果報，與貪喜俱行，故有三界生死相續不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言有三毒及愛來生富樂果報，與貪喜俱行，故有三界生死相續不斷。

「復次大慧！若有執著(至)一切諸密縛皆悉不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！若有執著(至)一切諸密縛皆悉不生。」

言心縛則一切縛與塵勞而共起，故云諸識密縛次第而起；心解則一切解，與實相而相應，故云一切密縛皆悉不生，出要之方莫越於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言心縛則一切縛與塵勞而共起，故云諸識密縛次第而起；心解則一切解，與實相而相應，故云一切密縛皆悉不生，出要之方莫越於此。

爾時世尊重說頌言：「不實妄分別，是名為密相，若能如實知，諸密網皆斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「不實妄分別，是名為密相，若能如實知，諸密網皆斷。」

為不實妄想故，說有密縛，若了真實，解脫尚無，密網豈有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不實妄想故，說有密縛，若了真實，解脫尚無，密網豈有？

「凡愚不能了，隨言而取義，譬如蠶處繭，妄想自纏縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡愚不能了，隨言而取義，譬如蠶處繭，妄想自纏縛。」

言凡夫不知諸法無性隨言取義，故為妄想而自纏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言凡夫不知諸法無性隨言取義，故為妄想而自纏縛。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「此但妄計耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「此但妄計耳。」

因上言於一切法執著深密，其數無量，皆是凡愚自分別執，縛解俱無。大慧將設難料簡，恐墮空見，故先牒問。如世尊說，由種種心分別諸法者，即上佛言相等密執有無量種，皆是凡愚自分別等文也。非諸法有自性者，牒上佛言一切諸法，求其體性不可得也，此但妄計耳。牒上佛言此中無縛亦無有解，不了實者見縛解耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言於一切法執著深密，其數無量，皆是凡愚自分別執，縛解俱無。大慧將設難料簡，恐墮空見，故先牒問。如世尊說，由種種心分別諸法者，即上佛言相等密執有無量種，皆是凡愚自分別等文也。非諸法有自性者，牒上佛言一切諸法，求其體性不可得也，此但妄計耳。牒上佛言此中無縛亦無有解，不了實者見縛解耳。

「世尊！若但妄計無諸法者，染淨諸法將無悉壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若但妄計無諸法者，染淨諸法將無悉壞。」

此明定宗正設難也。若言但妄分別，計有種種縛解而實無諸法者，則無眾生雜染煩惱，亦無聖人清淨涅槃，將非如來悉壞一切法，墮空見耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明定宗正設難也。若言但妄分別，計有種種縛解而實無諸法者，則無眾生雜染煩惱，亦無聖人清淨涅槃，將非如來悉壞一切法，墮空見耶！

佛言：「大慧！如是如是(至)此但妄執無有性相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！如是如是(至)此但妄執無有性相。」

上大慧問中有二種難：一難如來言無縛解，則無染淨一切諸法；二難如來墮空見過。佛言如是等印述所問。先答前難，言真實道理實無眾生煩惱，亦無清淨涅槃，此但虛妄計執，本無諸法性相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上大慧問中有二種難：一難如來言無縛解，則無染淨一切諸法；二難如來墮空見過。佛言如是等印述所問。先答前難，言真實道理實無眾生煩惱，亦無清淨涅槃，此但虛妄計執，本無諸法性相也。

「然諸聖者以聖慧眼如實知見有諸法自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然諸聖者以聖慧眼如實知見有諸法自性。」

此答後難也。言我不墮空見，一切聖人有真實法自性，唯聖人以聖智知，以慧眼能見，不墮空見也。是知上既遣有言空，今復示真片斷，但離情執而真性自明，故謂如實知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此答後難也。言我不墮空見，一切聖人有真實法自性，唯聖人以聖智知，以慧眼能見，不墮空見也。是知上既遣有言空，今復示真片斷，但離情執而真性自明，故謂如實知見。

大慧白言：「若諸聖人(至)不同凡愚之所分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白言：「若諸聖人(至)不同凡愚之所分別。」

上因佛言有諸法自性，不墮空見。大慧復欲設難料簡，還牒問言：若諸聖人以聖智能知、以慧眼能見，有諸法真實自性，非天肉眼所能知見，不同凡愚妄分別見。故大慧因此躡跡起疑，申五種難，望如來決也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上因佛言有諸法自性，不墮空見。大慧復欲設難料簡，還牒問言：若諸聖人以聖智能知、以慧眼能見，有諸法真實自性，非天肉眼所能知見，不同凡愚妄分別見。故大慧因此躡跡起疑，申五種難，望如來決也。

「云何凡愚得離分別，不能覺了諸聖法故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何凡愚得離分別，不能覺了諸聖法故？」

第一凡聖各別難也。言外道愚夫，既不見聖人真實法性，云何能依真以捨妄？故云不能如實覺了諸聖人法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一凡聖各別難也。言外道愚夫，既不見聖人真實法性，云何能依真以捨妄？故云不能如實覺了諸聖人法故。

「世尊！彼非顛倒(至)聖見遠離有無相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼非顛倒(至)聖見遠離有無相故。」

第二非倒不倒難也。言亦不得說彼愚夫，為顛倒不顛倒也。何以故非倒不倒？謂凡聖既各別，愚夫不見聖人離於有無真實法故，若甞見聖人所見法，又行世俗妄想事，可言顛倒。以本不真實故，不得言倒非倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二非倒不倒難也。言亦不得說彼愚夫，為顛倒不顛倒也。何以故非倒不倒？謂凡聖既各別，愚夫不見聖人離於有無真實法故，若甞見聖人所見法，又行世俗妄想事，可言顛倒。以本不真實故，不得言倒非倒也。

「聖亦不如凡所分別如是得故，非自所行境界相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖亦不如凡所分別如是得故，非自所行境界相故。」

第三明聖同凡倒難也。言諸聖人亦不同凡虛妄分別，有所得相故，明非是聖人自智所行境界相故，故不同凡如是得也。若行自境界，即非無所得，是亦同凡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明聖同凡倒難也。言諸聖人亦不同凡虛妄分別，有所得相故，明非是聖人自智所行境界相故，故不同凡如是得也。若行自境界，即非無所得，是亦同凡。

「彼亦見有諸法性相(至)墮於諸法性相見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦見有諸法性相(至)墮於諸法性相見故。」

此正立難也。言彼聖人行自境界，亦有諸法真實性相，即同凡愚妄計執性而顯現故，而又不說真實法性因緣非緣之所以故，墮於凡愚妄執諸法性相見故。此謂聖人亦同凡倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正立難也。言彼聖人行自境界，亦有諸法真實性相，即同凡愚妄計執性而顯現故，而又不說真實法性因緣非緣之所以故，墮於凡愚妄執諸法性相見故。此謂聖人亦同凡倒也。

「世尊！其餘境界既不同此(至)孰能於法了知性相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！其餘境界既不同此(至)孰能於法了知性相？」

此重釋成也。其餘境界者，即三界凡夫境界也，言凡乖聖道過乃無窮，若聖異凡亦復如是。若聖若凡，誰能於法如實了知真實性相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此重釋成也。其餘境界者，即三界凡夫境界也，言凡乖聖道過乃無窮，若聖異凡亦復如是。若聖若凡，誰能於法如實了知真實性相？

「世尊！諸法性相不因分別(至)所見法相無如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸法性相不因分別(至)所見法相無如是法。」

第四明凡境非妄難也。言諸法性相自有，不由分別而有也。云何佛言以分別故，而有諸法耶？世尊！分別心相、諸法境相，二相各異，因不相似，云何諸法而由分別有也？復以何事故，而謂凡愚分別諸法，而諸法性非如是有，言為眾生捨分別故，說如分別所見法相，無如是實法耶！此明凡夫所見境界是實非妄，不由分別而有以立難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明凡境非妄難也。言諸法性相自有，不由分別而有也。云何佛言以分別故，而有諸法耶？世尊！分別心相、諸法境相，二相各異，因不相似，云何諸法而由分別有也？復以何事故，而謂凡愚分別諸法，而諸法性非如是有，言為眾生捨分別故，說如分別所見法相，無如是實法耶！此明凡夫所見境界是實非妄，不由分別而有以立難也。

「世尊！何故令諸眾生(至)而說聖智自性事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何故令諸眾生(至)而說聖智自性事故。」

第五明聖墮有見難也。言佛何故令彼凡夫離有無見，而復執著真實法性聖智境界，墮於有見？何故不說空如來藏，非心行處寂滅之法，而說聖智所行真實自性事耶？此墮有見也。佛上又言分別法性非如是有，是墮無見。此難聖人亦墮有無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明聖墮有見難也。言佛何故令彼凡夫離有無見，而復執著真實法性聖智境界，墮於有見？何故不說空如來藏，非心行處寂滅之法，而說聖智所行真實自性事耶？此墮有見也。佛上又言分別法性非如是有，是墮無見。此難聖人亦墮有無也。

佛言：「大慧！我非不說(至)遠離有無一切諸著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！我非不說(至)遠離有無一切諸著。」

明如來方便說有聖智真實自性，即無真實之相可得，絕凡聖量，唯證相應，總答前五難也。故語大慧：我非不說離見超情寂滅空法，墮於有見。何故不墮有見？已說聖智所證實法，不違真空自性事故。我為眾生無始覺故，計著有無，於如實空法，以如實不空聖智事說，令彼聞是法已，不生斷常怖畏，亦能如我所證實法，離惑亂妄想相，入唯識真實性。知其所見別無外法，悟空無相及於無作三解脫門，得如實法印，了聖人境界，故離有無凡情聖量一切計著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明如來方便說有聖智真實自性，即無真實之相可得，絕凡聖量，唯證相應，總答前五難也。故語大慧：我非不說離見超情寂滅空法，墮於有見。何故不墮有見？已說聖智所證實法，不違真空自性事故。我為眾生無始覺故，計著有無，於如實空法，以如實不空聖智事說，令彼聞是法已，不生斷常怖畏，亦能如我所證實法，離惑亂妄想相，入唯識真實性。知其所見別無外法，悟空無相及於無作三解脫門，得如實法印，了聖人境界，故離有無凡情聖量一切計著也。

「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)及彼宗因生相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)及彼宗因生相故。」

此言一切法真實自性本不生，不應更立不生宗也。文有六節以破立宗情執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言一切法真實自性本不生，不應更立不生宗也。文有六節以破立宗情執。

一法本不生破。言菩薩不應成立一切諸法皆悉不生者，總標勸也。何以故不應立不生宗？謂一切法本來無有故，及彼宗因生相悉本來無有故，不得立不生宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法本不生破。言菩薩不應成立一切諸法皆悉不生者，總標勸也。何以故不應立不生宗？謂一切法本來無有故，及彼宗因生相悉本來無有故，不得立不生宗也。

「復次大慧！一切法不生(至)彼宗有待而生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！一切法不生(至)彼宗有待而生故。」

二因待生法破。明若立不生宗，即自壞不生義也。又徵何以故自壞不生義？以所立彼不生宗，要因待生法故。說不生宗，不生若因他生法說，即是自壞不生義。故《中論》云「若法為待成，是法還成待。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二因待生法破。明若立不生宗，即自壞不生義也。又徵何以故自壞不生義？以所立彼不生宗，要因待生法故。說不生宗，不生若因他生法說，即是自壞不生義。故《中論》云「若法為待成，是法還成待。」

「又彼宗即入一切法中，不生相亦不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼宗即入一切法中，不生相亦不生故。」

三責同諸法破。又彼不生宗，即入一切法數中。一切法者，世出世、生不生、有無、一異、常非常等法也。若立不生宗，即入一切法數。言一切法不生相，本亦不生，故不待立也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三責同諸法破。又彼不生宗，即入一切法數中。一切法者，世出世、生不生、有無、一異、常非常等法也。若立不生宗，即入一切法數。言一切法不生相，本亦不生，故不待立也。

「又彼宗諸分而成故(至)有無相亦不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼宗諸分而成故(至)有無相亦不生故。」

四假五分成墮有無破。又彼立不生宗，要假因喻合結五分而成，故不應立。又彼不生宗，於有無法上立皆不即，此宗即入一切法數中也。有無性相本亦不生故，何處得立不生宗也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四假五分成墮有無破。又彼立不生宗，要假因喻合結五分而成，故不應立。又彼不生宗，於有無法上立皆不即，此宗即入一切法數中也。有無性相本亦不生故，何處得立不生宗也？

「是故一切法不生(至)展轉因異相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故一切法不生(至)展轉因異相故。」

五立宗多過破。是故若立一切法不生宗，即自壞不生義也。結勸不應如是立宗，五分論成多過失故。言因體性本不生上，更立不生宗，故云展轉因也。異相故者，一切法體性不生，與不生宗異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五立宗多過破。是故若立一切法不生宗，即自壞不生義也。結勸不應如是立宗，五分論成多過失故。言因體性本不生上，更立不生宗，故云展轉因也。異相故者，一切法體性不生，與不生宗異也。

「如不生，一切法空、無自性亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如不生，一切法空、無自性亦如是。」

六相望准例破。言如不生既爾，一切法空、無自性不應立宗，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六相望准例破。言如不生既爾，一切法空、無自性不應立宗，亦復如是。

「大慧！菩薩摩訶薩(至)而生驚恐遠離大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！菩薩摩訶薩(至)而生驚恐遠離大乘。」

上總破不應立宗。此語菩薩應說一切法，體同幻夢、性離有無也。如幻夢現故，生不成生也；幻夢不現故，不生不成不生也。成上不因立宗，不得說生不生也，故云如幻如夢、見不見故。然一切法，皆是惑亂妄想相故，若說生不生，愚癡凡夫多墮有無，而生怖畏；若言如幻如夢，二情自遣。結會前說有真實自性，離有離無，應如是悟入即契大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上總破不應立宗。此語菩薩應說一切法，體同幻夢、性離有無也。如幻夢現故，生不成生也；幻夢不現故，不生不成不生也。成上不因立宗，不得說生不生也，故云如幻如夢、見不見故。然一切法，皆是惑亂妄想相故，若說生不生，愚癡凡夫多墮有無，而生怖畏；若言如幻如夢，二情自遣。結會前說有真實自性，離有離無，應如是悟入即契大乘。

爾時世尊重說頌言：「無自性無說，無事無所依，凡愚妄分別，惡覺如死屍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「無自性無說，無事無所依，凡愚妄分別，惡覺如死屍。」

言一切法無自性相亦無言說，若事若理，能依心所依處悉無。但是愚夫妄想惡覺，無有慧命，如彼死屍也。頌上如來印述所難，先答前問，言諸法性非如是有，此但妄計等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一切法無自性相亦無言說，若事若理，能依心所依處悉無。但是愚夫妄想惡覺，無有慧命，如彼死屍也。頌上如來印述所難，先答前問，言諸法性非如是有，此但妄計等。

「一切法不生，外道所成立，以彼所有生，非緣所成立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法不生，外道所成立，以彼所有生，非緣所成立。」

此明諸法性相本不生也。外道不了計虛妄法，成立有生，以彼所立生者非謂因緣所成也，計從神我冥諦等生也。若能覺了法從緣生即無自性，無自性故即是無生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明諸法性相本不生也。外道不了計虛妄法，成立有生，以彼所立生者非謂因緣所成也，計從神我冥諦等生也。若能覺了法從緣生即無自性，無自性故即是無生也。

「一切法不生，智者不分別，彼宗因生故，此覺則便壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法不生，智者不分別，彼宗因生故，此覺則便壞。」

言智者知一切法體是不生故，不作有無分別也。若不生宗因他生法立，如此妄覺即壞本不生義也。此二偈頌上一切法不生，不應立宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言智者知一切法體是不生故，不作有無分別也。若不生宗因他生法立，如此妄覺即壞本不生義也。此二偈頌上一切法不生，不應立宗也。

「譬如目有翳，妄想見毛輪，諸法亦如是，凡愚妄分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如目有翳，妄想見毛輪，諸法亦如是，凡愚妄分別。」

謂妄想分別計有諸法者，譬如翳目見毛輪垂髮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂妄想分別計有諸法者，譬如翳目見毛輪垂髮也。

「三有唯假名，無有實法體(至)遊行無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三有唯假名，無有實法體(至)遊行無分別。」

言三界有無、生死諸法，但有假名，而無實義。愚夫不達聖人方便言教是假施設，由此分別、妄想、計度名言事相以為實有，惑亂心識。佛子菩薩能知如來方便言說無可計度，超過情量所行境界，無有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三界有無、生死諸法，但有假名，而無實義。愚夫不達聖人方便言教是假施設，由此分別、妄想、計度名言事相以為實有，惑亂心識。佛子菩薩能知如來方便言說無可計度，超過情量所行境界，無有分別。

「無水取水相，斯由渴愛起，凡愚見法爾，諸聖則不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無水取水相，斯由渴愛起，凡愚見法爾，諸聖則不然。」

由渴愛故，無水處妄作水想，以譬愚夫由癡愛故，無生滅有無處，妄作生滅有無想。此四偈頌上大慧假立五種難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由渴愛故，無水處妄作水想，以譬愚夫由癡愛故，無生滅有無處，妄作生滅有無想。此四偈頌上大慧假立五種難也。

「聖人見清淨，生於三解脫(至)是故生聖果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖人見清淨，生於三解脫(至)是故生聖果。」

言三解脫從聖人清淨知見生也。遠離生滅常行無相境者，亦無有無一異等法也。由此有無平等悟諸法實相，是故能生聖人果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三解脫從聖人清淨知見生也。遠離生滅常行無相境者，亦無有無一異等法也。由此有無平等悟諸法實相，是故能生聖人果也。

「云何法有無？云何成平等？(至)亂相爾時滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法有無？云何成平等？(至)亂相爾時滅。」

佛自徵問何者是有無？何者為平等？謂彼愚夫不達諸法虛妄，計著有無故，內外惑亂。若能了者，有無、妄想，本來平等，亂相自亡。上三偈半，頌如來答五種難，結會諸法有真實自性，有無平等能生聖果，是故唯證相應，莫妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自徵問何者是有無？何者為平等？謂彼愚夫不達諸法虛妄，計著有無故，內外惑亂。若能了者，有無、妄想，本來平等，亂相自亡。上三偈半，頌如來答五種難，結會諸法有真實自性，有無平等能生聖果，是故唯證相應，莫妄分別。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「不起分別說名為智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「不起分別說名為智。」

大慧因上言三有唯假名，無有實法體。又云一切法不生，智者不分別。故舉此智不得能所分別以請問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因上言三有唯假名，無有實法體。又云一切法不生，智者不分別。故舉此智不得能所分別以請問也。

「世尊！何故彼智不得於境(至)一異義故言不得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何故彼智不得於境(至)一異義故言不得耶？」

為如一米投多米，相似不辨故，智不得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為如一米投多米，相似不辨故，智不得也。

「為以諸法自相共相種種不同更相隱蔽而不得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為以諸法自相共相種種不同更相隱蔽而不得耶？」

為如少鹽投多水，味相隱蔽故，智不得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為如少鹽投多水，味相隱蔽故，智不得也。

「為山巖、石壁、簾幔、帷障之所覆隔而不得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為山巖、石壁、簾幔、帷障之所覆隔而不得耶？」

為如是等障外有物故，智不得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為如是等障外有物故，智不得也。

「為極遠、極近、老小盲冥、諸根不具而不得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為極遠、極近、老小盲冥、諸根不具而不得耶？」

極近者眼睫也。此上四節定宗，自下一一牒難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極近者眼睫也。此上四節定宗，自下一一牒難也。

「若不了諸法自相共相(至)以有境界而不知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不了諸法自相共相(至)以有境界而不知故。」

以有來事不能分別得故，應是無智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有來事不能分別得故，應是無智也。

「若以諸法自相共相種種不同(至)非不知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以諸法自相共相種種不同(至)非不知故。」

言非是無前境界相，與智和合名為智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言非是無前境界相，與智和合名為智也。

「若山巖、石壁(至)智不具足而不知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若山巖、石壁(至)智不具足而不知故。」

以有此諸事不能分別故，亦是無智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有此諸事不能分別故，亦是無智。

佛言：「大慧！此實是智(至)智慧於中畢竟無得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！此實是智(至)智慧於中畢竟無得。」

如來言此實是智，非如汝說不得前境名無智也。汝說有前境迭相隱覆故智慧不得，我謂境界假名無實智慧不得者應是智，以覺諸法唯是自心，有無性離，智慧於中了無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來言此實是智，非如汝說不得前境名無智也。汝說有前境迭相隱覆故智慧不得，我謂境界假名無實智慧不得者應是智，以覺諸法唯是自心，有無性離，智慧於中了無所得。

「以無得故，爾焰不起，入三脫門，智體亦忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無得故，爾焰不起，入三脫門，智體亦忘。」

言以不得於事故，智於境界不生，入三解脫門。智體尚亦忘，況餘外法乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言以不得於事故，智於境界不生，入三解脫門。智體尚亦忘，況餘外法乎。

「非如一切覺想凡夫(至)如是而知名為不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非如一切覺想凡夫(至)如是而知名為不知。」

明非如惡覺妄想愚夫，無始虛偽戲論熏習，計著諸法有無形相，作如是而知者，名為不知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明非如惡覺妄想愚夫，無始虛偽戲論熏習，計著諸法有無形相，作如是而知者，名為不知也。

「不了諸法唯心所見(至)其心住於斷見中故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不了諸法唯心所見(至)其心住於斷見中故。」

言彼愚夫不覺諸法唯是自心現量，計我我所分別境智以為實有，以障礙遠近諸根不具故，不知外法是有是無，即名無智，名為斷見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言彼愚夫不覺諸法唯是自心現量，計我我所分別境智以為實有，以障礙遠近諸根不具故，不知外法是有是無，即名無智，名為斷見。

「為令捨離如是分別，說一切法唯心建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為令捨離如是分別，說一切法唯心建立。」

言三界萬法唯心建立者，是一切如來應眾生病發藥之要也。故伽陀云「知諸法唯心，便捨外塵相，由此息分別，悟平等真如。」是謂但離妄緣即如如佛，凡情聖量不待別作觀行而自銷殞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三界萬法唯心建立者，是一切如來應眾生病發藥之要也。故伽陀云「知諸法唯心，便捨外塵相，由此息分別，悟平等真如。」是謂但離妄緣即如如佛，凡情聖量不待別作觀行而自銷殞。

爾時世尊重說頌言：「若有於所緣，智慧不觀見，彼無智非智，是名妄計者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「若有於所緣，智慧不觀見，彼無智非智，是名妄計者。」

牒頌計有所緣一切法自共相一異義，種種境界事，不能觀察分別知也。縱使能知亦不是智，不知非無智，若言知不知為智不智者，是妄想愚夫所計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牒頌計有所緣一切法自共相一異義，種種境界事，不能觀察分別知也。縱使能知亦不是智，不知非無智，若言知不知為智不智者，是妄想愚夫所計也。

「無邊相互隱，障礙及遠近(至)是名為邪智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊相互隱，障礙及遠近(至)是名為邪智。」

是二頌皆上三句牒，下一句破斥，如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二頌皆上三句牒，下一句破斥，如文自明。