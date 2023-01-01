注大乘入楞伽經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注大乘入楞伽經卷第五

「復次，句身者如足跡(至)此名句文身相，汝應修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，句身者如足跡(至)此名句文身相，汝應修學。」

世間諸法不出五陰，此又約五陰以明名句文身也。句身如足跡者，謂如世人失象馬者，尋跡以得之。故昧實相者，亦因言而悟。是名句身，色陰相顯，故以跡言。四蘊者，受想行識也，非有形兆故以名說。若照見本寂，是皆實相也。二由文顯勸應修學。古聖因是悟入者，故捨全身，以求半偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸法不出五陰，此又約五陰以明名句文身也。句身如足跡者，謂如世人失象馬者，尋跡以得之。故昧實相者，亦因言而悟。是名句身，色陰相顯，故以跡言。四蘊者，受想行識也，非有形兆故以名說。若照見本寂，是皆實相也。二由文顯勸應修學。古聖因是悟入者，故捨全身，以求半偈。

爾時世尊重說頌言：「名身與句身，及字身差別，凡愚所計著，如象溺深泥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「名身與句身，及字身差別，凡愚所計著，如象溺深泥。」

如來為除眾生心病故，以名句文身方便說法，如以毒攻毒也。若諸愚夫猶著名句，不悟實義無解脫期，譬如香象溺淤泥耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為除眾生心病故，以名句文身方便說法，如以毒攻毒也。若諸愚夫猶著名句，不悟實義無解脫期，譬如香象溺淤泥耳。

「復次大慧！未來世中(至)彼即答言此非正問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！未來世中(至)彼即答言此非正問。」

因上說名句文身相，令諸菩薩了如實義，疾得菩提，開示眾生。恐未來世惡覺觀者，以邪見一異、俱不俱等四句相，問諸智者。彼當答言：我所通達義，是離四句真實法，汝今此問，是名非問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上說名句文身相，令諸菩薩了如實義，疾得菩提，開示眾生。恐未來世惡覺觀者，以邪見一異、俱不俱等四句相，問諸智者。彼當答言：我所通達義，是離四句真實法，汝今此問，是名非問。

「謂色與無常為異為不異(至)不為記說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂色與無常為異為不異(至)不為記說。」

此敘邪智惡思覺者，虛妄推度非理問難詞也。謂色與無常，乃至智與智者為異不異。智者應告言：如是等問不可記事，而佛名為無記置答。以彼愚人無聞慧故，不知有無是邪是正，欲令彼離斷常邪見諸怖畏故，不為記說。《俱舍》第十九云：「諸契經說十四無記」，即其義也，亦名置答。所以不答者，謂此乃無義語也。知之不免生死，不知不障涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此敘邪智惡思覺者，虛妄推度非理問難詞也。謂色與無常，乃至智與智者為異不異。智者應告言：如是等問不可記事，而佛名為無記置答。以彼愚人無聞慧故，不知有無是邪是正，欲令彼離斷常邪見諸怖畏故，不為記說。《俱舍》第十九云：「諸契經說十四無記」，即其義也，亦名置答。所以不答者，謂此乃無義語也。知之不免生死，不知不障涅槃。

「大慧！不記說者(至)如是等說名無記論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！不記說者(至)如是等說名無記論。」

言不為記說者，欲令外道反思而自解，得出離作者妄見故。以外道即陰離陰而計我故，故說身命為一為異等。皆無記邪論耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言不為記說者，欲令外道反思而自解，得出離作者妄見故。以外道即陰離陰而計我故，故說身命為一為異等。皆無記邪論耳！

「大慧！外道癡惑說無記論(至)以根未熟且止說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！外道癡惑說無記論(至)以根未熟且止說故。」

此明如來、應、正等覺，常以四種記論說法度生。止記論者，意在別時，以根未熟眾生且置答故，不為根熟者說止記論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明如來、應、正等覺，常以四種記論說法度生。止記論者，意在別時，以根未熟眾生且置答故，不為根熟者說止記論。

「復次大慧！何故一切法不生？(至)是故我說一切法常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！何故一切法不生？(至)是故我說一切法常。」

言如來為根熟眾生，開方便門示真實相。隨其種類，或說不生、不滅、常無常等也。謂離能所作無作者，故說一切法不生。以證智觀察自共相法不可得故，說一切法無自性。諸法本無所從來，去亦無所至，故說一切法無來去。諸法體空，無自性相，不可得故，說一切法不滅。一切諸法相起即滅，無常性故，說一切法無常。諸法相起即是不起，本無生滅，無常性常，故說一切法常。是謂如來離能所取，不起分別，善巧說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如來為根熟眾生，開方便門示真實相。隨其種類，或說不生、不滅、常無常等也。謂離能所作無作者，故說一切法不生。以證智觀察自共相法不可得故，說一切法無自性。諸法本無所從來，去亦無所至，故說一切法無來去。諸法體空，無自性相，不可得故，說一切法不滅。一切諸法相起即滅，無常性故，說一切法無常。諸法相起即是不起，本無生滅，無常性常，故說一切法常。是謂如來離能所取，不起分別，善巧說法。

爾時世尊重說頌言：「一向及反問，分別與置答(至)一切皆無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「一向及反問，分別與置答(至)一切皆無記。」

言如來四種言說者：一謂隨問而答，名為一向。如問：一切眾生悉生死也？應一向答：悉皆生死。二謂如有問者，反問令答，名為反詰。三謂根熟問者廣為分別。如問一切眾生死復生也？應當分別，有煩惱者死而復生，無煩惱者死已不生。四謂折伏外道故須置答。如問身與煩惱、雞子雞母孰為先後？故止而不答也。如數論計有，勝論計非有，言諸外道有無等見，皆不可記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如來四種言說者：一謂隨問而答，名為一向。如問：一切眾生悉生死也？應一向答：悉皆生死。二謂如有問者，反問令答，名為反詰。三謂根熟問者廣為分別。如問一切眾生死復生也？應當分別，有煩惱者死而復生，無煩惱者死已不生。四謂折伏外道故須置答。如問身與煩惱、雞子雞母孰為先後？故止而不答也。如數論計有，勝論計非有，言諸外道有無等見，皆不可記。

「以智觀察時，體性不可得，以彼無可說，故說無自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以智觀察時，體性不可得，以彼無可說，故說無自性。」

明正智觀察自性非有，通頌前一切法不生等六門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明正智觀察自性非有，通頌前一切法不生等六門也。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「須陀洹行差別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「須陀洹行差別相。」

大慧因上愚夫分別妄法，生聲聞乘種性，然聲聞法中有四果差別，故舉四果差別以請問。行謂因行，須陀洹人所修因行，正欲趣向阿羅漢果。根有利鈍，故有差別之異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因上愚夫分別妄法，生聲聞乘種性，然聲聞法中有四果差別，故舉四果差別以請問。行謂因行，須陀洹人所修因行，正欲趣向阿羅漢果。根有利鈍，故有差別之異。

「我及諸菩薩摩訶薩(至)普令眾生悉得饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我及諸菩薩摩訶薩(至)普令眾生悉得饒益。」

言方便相者，四果修行方便相也。須陀洹，此云預流。謂從凡夫地修七方便、起八忍八智，斷三界四諦下八十八使分別惑，斷至八十七品名初果向，八十八品盡名初果，創入聖人流類，故名預流也。斯陀含，此云一往來。謂初果見道已，起九無間道、九解脫道，斷三界九地共九九八十一品修惑也。且欲界一地九品修惑，共潤七生。在初果身中，斷欲界前五品盡，名二果向，六品盡名二果。從此命終，更須一往天上、一來人間，斷餘三品惑，故云一往來也。阿那含，此云不來。謂已在二果身中，斷欲界九品修惑，至八品盡，名三果向，至九品盡名三果。一往色界天上，不還來欲界受生，故云不來。已上三果人，名有學也。阿羅漢此有三翻：一云殺賊、二云無生、三云應供。謂在三果身中，斷上二界八地，八九七十二品修所斷惑，斷至七十一品，名第四果向，斷七十二品盡，名第四阿羅漢果無學位。是以但盡凡情，別無聖解，菩薩得是善巧，為眾生說如是聲聞法、如是菩薩法，令其證得人法無我、淨惑智障，於諸地相究竟通達，至如來所證境界，得佛法身法財，益物無盡。以有此利故，請如來說四果差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言方便相者，四果修行方便相也。須陀洹，此云預流。謂從凡夫地修七方便、起八忍八智，斷三界四諦下八十八使分別惑，斷至八十七品名初果向，八十八品盡名初果，創入聖人流類，故名預流也。斯陀含，此云一往來。謂初果見道已，起九無間道、九解脫道，斷三界九地共九九八十一品修惑也。且欲界一地九品修惑，共潤七生。在初果身中，斷欲界前五品盡，名二果向，六品盡名二果。從此命終，更須一往天上、一來人間，斷餘三品惑，故云一往來也。阿那含，此云不來。謂已在二果身中，斷欲界九品修惑，至八品盡，名三果向，至九品盡名三果。一往色界天上，不還來欲界受生，故云不來。已上三果人，名有學也。阿羅漢此有三翻：一云殺賊、二云無生、三云應供。謂在三果身中，斷上二界八地，八九七十二品修所斷惑，斷至七十一品，名第四果向，斷七十二品盡，名第四阿羅漢果無學位。是以但盡凡情，別無聖解，菩薩得是善巧，為眾生說如是聲聞法、如是菩薩法，令其證得人法無我、淨惑智障，於諸地相究竟通達，至如來所證境界，得佛法身法財，益物無盡。以有此利故，請如來說四果差別。

佛言「諦聽！當為汝說(至)差別有三，謂下中上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言「諦聽！當為汝說(至)差別有三，謂下中上。」

上問：諸須陀洹，須陀洹行。今答云：諸須陀洹果，言互顯故，利鈍不同，故有三耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上問：諸須陀洹，須陀洹行。今答云：諸須陀洹果，言互顯故，利鈍不同，故有三耳。

「大慧！下者於諸有中(至)上者即於此生而入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！下者於諸有中(至)上者即於此生而入涅槃。」

七反生者，謂欲界一地，九品俱生煩惱，共潤七生也。初品潤二生，次三品各潤一生，次二品共潤一生，後三品共潤一生。明須陀洹極鈍者，未斷欲界惑，故人天七反得阿羅漢。喻如毒蛇噬人，七步即死。何以不四六？為大力故。何以不八？為毒力故。以譬須陀洹何以不六生？煩惱力強故。何以不八生？無漏業成熟故。中機者，或三生五生，得阿羅漢涅槃果。上機者，即此一生，得阿羅漢果，名現滅須陀洹，不說中間經於二果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七反生者，謂欲界一地，九品俱生煩惱，共潤七生也。初品潤二生，次三品各潤一生，次二品共潤一生，後三品共潤一生。明須陀洹極鈍者，未斷欲界惑，故人天七反得阿羅漢。喻如毒蛇噬人，七步即死。何以不四六？為大力故。何以不八？為毒力故。以譬須陀洹何以不六生？煩惱力強故。何以不八生？無漏業成熟故。中機者，或三生五生，得阿羅漢涅槃果。上機者，即此一生，得阿羅漢果，名現滅須陀洹，不說中間經於二果。

「大慧！此三種人斷三種結(至)得阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此三種人斷三種結(至)得阿羅漢果。」

言須陀洹雖利鈍三種不同，通斷三種結也。謂於五取蘊，執我我所名身見，是一結。於諸諦理，猶豫不決，疑佛與外道，不知何者為正？是二結。謂於妄見，隨順外道非理戒禁，執為最勝，能得清淨，是三結。問：能已永斷見道所斷一切煩惱，得須陀洹果。何故但言此三種人，即斷三結耶？答：最勝所攝故，謂此三種結，障解脫得，最為殊勝。所以者何？由薩迦耶見，執取五蘊為我我所，深生愛樂，故於大苦聚不生厭離、於勝解脫無發趣心。或有有情雖已發趣解脫，然由戒禁取及疑，僻執邪道疑正道故，便邪出離及不正出離。又此三結，是迷所知境因故、迷見因故、迷對治因故，如《大般若經》說「斷三結，名預流果；薄貪瞋癡，名一來果；斷順下分五結永盡，名不還果；斷順上分五結永盡，名阿羅漢果；令所有集法皆成滅法，名獨覺菩提；永斷一切習氣相續，名為無上正等菩提。」此皆約通教獨舉其要也。言上上勝進得阿羅漢者，謂須陀洹所斷諸結分為九品，能斷諸結者智，亦分為九品。若初學人智慧微弱，名下下之智，能斷上上之結；久學智慧名了，名上上之智，能斷下下結，得阿羅漢涅槃果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言須陀洹雖利鈍三種不同，通斷三種結也。謂於五取蘊，執我我所名身見，是一結。於諸諦理，猶豫不決，疑佛與外道，不知何者為正？是二結。謂於妄見，隨順外道非理戒禁，執為最勝，能得清淨，是三結。問：能已永斷見道所斷一切煩惱，得須陀洹果。何故但言此三種人，即斷三結耶？答：最勝所攝故，謂此三種結，障解脫得，最為殊勝。所以者何？由薩迦耶見，執取五蘊為我我所，深生愛樂，故於大苦聚不生厭離、於勝解脫無發趣心。或有有情雖已發趣解脫，然由戒禁取及疑，僻執邪道疑正道故，便邪出離及不正出離。又此三結，是迷所知境因故、迷見因故、迷對治因故，如《大般若經》說「斷三結，名預流果；薄貪瞋癡，名一來果；斷順下分五結永盡，名不還果；斷順上分五結永盡，名阿羅漢果；令所有集法皆成滅法，名獨覺菩提；永斷一切習氣相續，名為無上正等菩提。」此皆約通教獨舉其要也。言上上勝進得阿羅漢者，謂須陀洹所斷諸結分為九品，能斷諸結者智，亦分為九品。若初學人智慧微弱，名下下之智，能斷上上之結；久學智慧名了，名上上之智，能斷下下結，得阿羅漢涅槃果。

「大慧！身見有二種(至)見人無我即時捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！身見有二種(至)見人無我即時捨離。」

《唯識論》言「貪、瞋、癡、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取、戒禁取，如是總別十使煩惱中，六通俱生及分別起，任運思察俱得生故。疑及邪見二取四種，唯分別起。要由惡友及邪教力，自審思察方得生故。」經言身見有二種，謂俱生及分別。譬依緣起自性，種種妄計執著性生。如依俱生有分別起，謂依五陰起妄想身見，以彼妄想不實故，非有無法，愚夫橫執。如陽焰中無水，鹿渴所逼故，妄作水想。此分別身見，由無智慧故，執我我所久遠相應。須陀洹觀雖有五陰合成此人，中無有我也。令審觀故見人無我，即時捨離，斷分別身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《唯識論》言「貪、瞋、癡、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取、戒禁取，如是總別十使煩惱中，六通俱生及分別起，任運思察俱得生故。疑及邪見二取四種，唯分別起。要由惡友及邪教力，自審思察方得生故。」經言身見有二種，謂俱生及分別。譬依緣起自性，種種妄計執著性生。如依俱生有分別起，謂依五陰起妄想身見，以彼妄想不實故，非有無法，愚夫橫執。如陽焰中無水，鹿渴所逼故，妄作水想。此分別身見，由無智慧故，執我我所久遠相應。須陀洹觀雖有五陰合成此人，中無有我也。令審觀故見人無我，即時捨離，斷分別身見。

「大慧！俱生身見(至)貪則不生是名身見相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！俱生身見(至)貪則不生是名身見相。」

言能普觀自身與他身齊等，受想行識諸陰與色陰俱，有名無體、無自性相。觀色陰從四大種所造，展轉相因而生，四大中既無主宰，誰能合集以成色乎？色陰有質尚空，況受等四陰無色相故，豈非空耶！如是觀察，明見有無俱妄不實，五陰無體，身見即斷。凡貪愛者為有身見，捨身見故貪從何生？故《法華》云「諸苦所因，貪欲為本。」貪不生故，是名斷身見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言能普觀自身與他身齊等，受想行識諸陰與色陰俱，有名無體、無自性相。觀色陰從四大種所造，展轉相因而生，四大中既無主宰，誰能合集以成色乎？色陰有質尚空，況受等四陰無色相故，豈非空耶！如是觀察，明見有無俱妄不實，五陰無體，身見即斷。凡貪愛者為有身見，捨身見故貪從何生？故《法華》云「諸苦所因，貪欲為本。」貪不生故，是名斷身見相。

「大慧！疑相者於所證法善見相故(至)是名疑相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！疑相者於所證法善見相故(至)是名疑相。」

謂於所證四真諦法善見彼相故，決定能斷二種妄想身見故，疑無從起，亦不於天魔外道凡夫處生大師想。起於淨見，是名斷疑相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂於所證四真諦法善見彼相故，決定能斷二種妄想身見故，疑無從起，亦不於天魔外道凡夫處生大師想。起於淨見，是名斷疑相。

「大慧！何故須陀洹不取戒禁(至)是名戒禁取相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何故須陀洹不取戒禁(至)是名戒禁取相。」

言須陀洹不取未來受生戒，觀有生處即有諸苦，不求受生處樂。夫其取者，謂諸愚夫於三有中，求五欲樂，苦行修習精進持戒，願生彼處。如難陀為求女色持戒，即其類也。須陀洹人，不取未來受生處五欲樂，唯求所證最勝無漏四真諦理無分別法，方便受持修行正戒，是名斷戒禁取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言須陀洹不取未來受生戒，觀有生處即有諸苦，不求受生處樂。夫其取者，謂諸愚夫於三有中，求五欲樂，苦行修習精進持戒，願生彼處。如難陀為求女色持戒，即其類也。須陀洹人，不取未來受生處五欲樂，唯求所證最勝無漏四真諦理無分別法，方便受持修行正戒，是名斷戒禁取相。

「大慧！須陀洹人捨三結故(至)是故捨彼非涅槃貪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！須陀洹人捨三結故(至)是故捨彼非涅槃貪。」

凡夫不能捨三結、不達人無我，由於身見，保此我故。貪名利以榮我，瞋違情境恐侵害我，愚癡錯解非理計校。不知五蘊都無我主，但是形骸之色、妄想之心，從無始來，因緣力故念念生滅，相續不窮。如水涓涓、如燈焰焰，身心假合似一似常。凡愚不覺，執之為我，故起諸結。須陀洹人如上所觀五蘊無主，捨三結故，離貪瞋癡。凡夫貪五欲、聲聞貪出世涅槃，故言貪有多種。女色為甚，故獨言捨纏綿欲；及得三昧正受樂故，未能斷涅槃貪。菩薩乘者，於此二種貪，悉能捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫不能捨三結、不達人無我，由於身見，保此我故。貪名利以榮我，瞋違情境恐侵害我，愚癡錯解非理計校。不知五蘊都無我主，但是形骸之色、妄想之心，從無始來，因緣力故念念生滅，相續不窮。如水涓涓、如燈焰焰，身心假合似一似常。凡愚不覺，執之為我，故起諸結。須陀洹人如上所觀五蘊無主，捨三結故，離貪瞋癡。凡夫貪五欲、聲聞貪出世涅槃，故言貪有多種。女色為甚，故獨言捨纏綿欲；及得三昧正受樂故，未能斷涅槃貪。菩薩乘者，於此二種貪，悉能捨故。

「大慧！云何斯陀含果(至)而般涅槃是名斯陀含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何斯陀含果(至)而般涅槃是名斯陀含。」

不了色相者，起色分別。斯陀含觀照種種色相從妄想生，故於人天一往來已，善修禪定智慧，我見不生，盡苦邊際而得涅槃，是故名斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不了色相者，起色分別。斯陀含觀照種種色相從妄想生，故於人天一往來已，善修禪定智慧，我見不生，盡苦邊際而得涅槃，是故名斯陀含。

「大慧！云何阿含果(至)更不還來是名阿那含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何阿含果(至)更不還來是名阿那含。」

阿那含又云出欲淤泥，以欲界煩惱猶如淤泥。阿那含者已出欲界，皆生色界。觀三世色性無實，見凡有生處即有諸苦過惡。煩惱習不起，捨離諸結，更不還欲界受生，即於色天而盡諸漏，是故名阿那含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那含又云出欲淤泥，以欲界煩惱猶如淤泥。阿那含者已出欲界，皆生色界。觀三世色性無實，見凡有生處即有諸苦過惡。煩惱習不起，捨離諸結，更不還欲界受生，即於色天而盡諸漏，是故名阿那含。

「大慧！阿羅漢者(至)分別永盡是名阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！阿羅漢者(至)分別永盡是名阿羅漢。」

言阿羅漢修行四禪及三三昧，了八解脫、分證十力，三明六通皆已成就，煩惱發業所招諸苦妄想永滅，是故名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言阿羅漢修行四禪及三三昧，了八解脫、分證十力，三明六通皆已成就，煩惱發業所招諸苦妄想永滅，是故名阿羅漢。

大慧言：「世尊！阿羅漢有三種(至)於彼示生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！阿羅漢有三種(至)於彼示生。」

《瑜伽論》及《法華論》說「聲聞有四種：一決定種性，亦名趣寂；二增上慢，此是凡夫得第四禪，謂阿羅漢；三退已還發大菩提心，亦名不定種性，如法華會舍利弗等得記聲聞，是其類也；四者應化非真，謂佛及菩薩變化示現，引實聲聞向大乘故。」此經所問，除增上慢，止有三種，謂說何者？佛告大慧，所說趣寂定性羅漢，斷四住煩惱，出生死苦，得涅槃者，非是其餘。退已還發大菩提心者、已曾發善巧廣大行願成熟有情佛所化者，為莊嚴諸佛國土及眾會眷屬，於彼示生作阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《瑜伽論》及《法華論》說「聲聞有四種：一決定種性，亦名趣寂；二增上慢，此是凡夫得第四禪，謂阿羅漢；三退已還發大菩提心，亦名不定種性，如法華會舍利弗等得記聲聞，是其類也；四者應化非真，謂佛及菩薩變化示現，引實聲聞向大乘故。」此經所問，除增上慢，止有三種，謂說何者？佛告大慧，所說趣寂定性羅漢，斷四住煩惱，出生死苦，得涅槃者，非是其餘。退已還發大菩提心者、已曾發善巧廣大行願成熟有情佛所化者，為莊嚴諸佛國土及眾會眷屬，於彼示生作阿羅漢。

「大慧！於虛妄處說種種法(至)自心所見得果相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！於虛妄處說種種法(至)自心所見得果相故。」

言為妄想眾生處說種種法，斷諸煩惱所證四果，如實所知行禪者及諸禪三昧，皆性離故，唯自心量虛妄所見得果相耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言為妄想眾生處說種種法，斷諸煩惱所證四果，如實所知行禪者及諸禪三昧，皆性離故，唯自心量虛妄所見得果相耳！

「大慧！若須陀洹作如是念(至)及諸結不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若須陀洹作如是念(至)及諸結不斷。」

此明初果斷結，終不起念我能斷結；若起念者應有二過，則墮身見及三結等悉不斷故。例餘三果亦復如是，故《金剛經》佛問：「須菩提！須陀洹等至阿羅漢，能作是念我得須陀洹等四果否？」須菩提皆言：「不也。世尊！若作是念，即為著我人眾生壽者。」雖曰權乘昧劣，苟非離麁妄念，亦不能斷分段生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明初果斷結，終不起念我能斷結；若起念者應有二過，則墮身見及三結等悉不斷故。例餘三果亦復如是，故《金剛經》佛問：「須菩提！須陀洹等至阿羅漢，能作是念我得須陀洹等四果否？」須菩提皆言：「不也。世尊！若作是念，即為著我人眾生壽者。」雖曰權乘昧劣，苟非離麁妄念，亦不能斷分段生死。

「復次大慧！若欲超過諸禪無量(至)不離心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！若欲超過諸禪無量(至)不離心故。」

言欲超過聲聞諸禪四無量心，及無色界四空定等，得如來三昧者，當離三界自心妄想相。大慧！聲聞極果即以想受滅定而為究竟。若謂超心量者，不然。何以故？妄想心未滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言欲超過聲聞諸禪四無量心，及無色界四空定等，得如來三昧者，當離三界自心妄想相。大慧！聲聞極果即以想受滅定而為究竟。若謂超心量者，不然。何以故？妄想心未滅故。

爾時世尊重說頌言：「諸禪與無量，無色三摩提，及以想受滅，唯心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「諸禪與無量，無色三摩提，及以想受滅，唯心不可得。」

諸禪，謂四禪也。無量，即慈、悲、喜、捨，度眾生四無量心也。無色三摩提，四無色定也。想受滅，謂四禪、四無色定、受想悉寂滅也。皆唯心量，彼悉無有，故云唯心不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禪，謂四禪也。無量，即慈、悲、喜、捨，度眾生四無量心也。無色三摩提，四無色定也。想受滅，謂四禪、四無色定、受想悉寂滅也。皆唯心量，彼悉無有，故云唯心不可得。

「預流一來果，不還阿羅漢，如是諸聖人，悉依心妄有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「預流一來果，不還阿羅漢，如是諸聖人，悉依心妄有。」

次明四果亦不離妄想心量，故言如是諸聖人悉依心妄有。《圓覺經》曰「有妄業故妄見流轉，厭流轉者妄見涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四果亦不離妄想心量，故言如是諸聖人悉依心妄有。《圓覺經》曰「有妄業故妄見流轉，厭流轉者妄見涅槃。」

「禪者禪所緣，斷惑見真諦，此皆是妄想，了如即解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禪者禪所緣，斷惑見真諦，此皆是妄想，了如即解脫。」

初頌明所修行法，次頌明能證之人。此第三偈能所合明，並不離妄想心量，若如實覺，為妄計生死故說涅槃，所治生死既無，能治涅槃亦遣，故得菩薩一切解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初頌明所修行法，次頌明能證之人。此第三偈能所合明，並不離妄想心量，若如實覺，為妄計生死故說涅槃，所治生死既無，能治涅槃亦遣，故得菩薩一切解脫。

「復次大慧！有二種覺智(至)及取相分別執著建立智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！有二種覺智(至)及取相分別執著建立智。」

因上偈言了知即解脫，然知覺有不解脫者，故舉二種覺智以簡優劣。謂觀察知人法二無我，是正覺智。不知人法二種我空，取相執著建立有我，如是了知是邪覺智，不得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上偈言了知即解脫，然知覺有不解脫者，故舉二種覺智以簡優劣。謂觀察知人法二無我，是正覺智。不知人法二種我空，取相執著建立有我，如是了知是邪覺智，不得解脫。

「觀察智者謂觀一切法(至)如是觀法汝應修學。云何取相分別執著建立智(至)是名二種覺智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀察智者謂觀一切法(至)如是觀法汝應修學。云何取相分別執著建立智(至)是名二種覺智相。」

凡夫計執有大種性相，妄想分別，以宗因喻五分論法，成於不實而妄建立，是名邪正二種覺智相。如來以榍出榍，如前破外道計，亦說三支比量五分論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫計執有大種性相，妄想分別，以宗因喻五分論法，成於不實而妄建立，是名邪正二種覺智相。如來以榍出榍，如前破外道計，亦說三支比量五分論也。

「菩薩摩訶薩知此智相(至)光明照耀百佛世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩知此智相(至)光明照耀百佛世界。」

若菩薩摩訶薩達妄即真，知此二種覺智相，了人法空，我不可得，以離念無相智而於地前勝解行位，善巧觀察，即入初地，得大乘光明等百三昧門，以彼勝力見百佛，乃至光明照燭百佛世界。故《攝論》云「菩薩入初地時，證十百明門：一於一剎那頃，證百三摩地；二以淨天眼，見百佛國；三以神通力，能動百佛世界；四能往百佛世界，教化眾生；五能以一身化百類身形，令有情見；六能成就百類所化有情；七若為利益能留身住世百劫；八能知前後際百劫事；九能以智慧，入百法明門洞達曉了；十能以身觀百類眷屬，餘地倍倍增勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩摩訶薩達妄即真，知此二種覺智相，了人法空，我不可得，以離念無相智而於地前勝解行位，善巧觀察，即入初地，得大乘光明等百三昧門，以彼勝力見百佛，乃至光明照燭百佛世界。故《攝論》云「菩薩入初地時，證十百明門：一於一剎那頃，證百三摩地；二以淨天眼，見百佛國；三以神通力，能動百佛世界；四能往百佛世界，教化眾生；五能以一身化百類身形，令有情見；六能成就百類所化有情；七若為利益能留身住世百劫；八能知前後際百劫事；九能以智慧，入百法明門洞達曉了；十能以身觀百類眷屬，餘地倍倍增勝。」

「善能了知上上地相(至)自覺境界三昧勝樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善能了知上上地相(至)自覺境界三昧勝樂。」

言第二離垢地，乃至如來地，皆是成就初地之中十無盡願。事見《華嚴》等經，餘義經文自顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言第二離垢地，乃至如來地，皆是成就初地之中十無盡願。事見《華嚴》等經，餘義經文自顯。

「復次大慧！菩薩摩訶薩當善了知大種造色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！菩薩摩訶薩當善了知大種造色。」

因上外道計有四大種性，造出四大色相故，次勸菩薩當善了知大種造色，令知無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上外道計有四大種性，造出四大色相故，次勸菩薩當善了知大種造色，令知無實。

「云何了知？大慧！(至)住如實處成無生相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何了知？大慧！(至)住如實處成無生相。」

言無生者，通說有二：一理無生，圓成實性本不生故；二事無生，緣生之相即無生故。言住如實處成無生相者，謂觀三界唯心所現，離我我所，能證理事俱無生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無生者，通說有二：一理無生，圓成實性本不生故；二事無生，緣生之相即無生故。言住如實處成無生相者，謂觀三界唯心所現，離我我所，能證理事俱無生也。

「大慧！彼諸大種云何造色(至)大種造色生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼諸大種云何造色(至)大種造色生。」

此出外道妄計有四大種生造色也。謂彼妄想計有津潤之性為水大種，生內外水界，內即血汗流液，外則河海泉源。有炎熾成熟之性為火大種，生內外火界，內則體含煖氣，外則焚燎萬物。有飄動之性為風大種，生內外風界，內則氣息運動，外則萬籟俱吟。有色質分齊之性為地大種，生內外地界，內即皮肉筋骨，外則原濕丘陵。妄想計有堅濕煖動離於虛空，由執邪諦，不了五陰虛假積聚、本無自性，言由大種造色生，故上佛告菩薩應善了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此出外道妄計有四大種生造色也。謂彼妄想計有津潤之性為水大種，生內外水界，內即血汗流液，外則河海泉源。有炎熾成熟之性為火大種，生內外火界，內則體含煖氣，外則焚燎萬物。有飄動之性為風大種，生內外風界，內則氣息運動，外則萬籟俱吟。有色質分齊之性為地大種，生內外地界，內即皮肉筋骨，外則原濕丘陵。妄想計有堅濕煖動離於虛空，由執邪諦，不了五陰虛假積聚、本無自性，言由大種造色生，故上佛告菩薩應善了知。

「大慧！識者以執著種種(至)於餘趣中相續受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！識者以執著種種(至)於餘趣中相續受生。」

言識者，即上五陰中妄識也，由迷真心而成，以執著種種言說境界為親起因故。作業受生，於諸趣中相續不斷。當知內身外境，四大五陰，但是分別心量所現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言識者，即上五陰中妄識也，由迷真心而成，以執著種種言說境界為親起因故。作業受生，於諸趣中相續不斷。當知內身外境，四大五陰，但是分別心量所現。

「大慧！地等造色大種因(至)外道分別非是我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！地等造色大種因(至)外道分別非是我說。」

非四大種為大種因，謂皆由心現也，故結云此大種造色相，是外道妄想分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非四大種為大種因，謂皆由心現也，故結云此大種造色相，是外道妄想分別。

「復次大慧！我今當說五蘊體相(至)非諸聖者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！我今當說五蘊體相(至)非諸聖者。」

自下復破五蘊皆空，無自性相，非獨色陰四大不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下復破五蘊皆空，無自性相，非獨色陰四大不實。

「諸聖但說如幻所作(至)是名諸蘊自性相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸聖但說如幻所作(至)是名諸蘊自性相。」

言聖人雖見五蘊，了知不實唯假施設，離異不異、如幻如夢。故《大般若》云：若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色猶如聚沫，性不堅固；如實知受猶如浮泡，虛偽不住速起速滅；如實知想猶如陽焰，水不可得，虛妄渴愛而起是想；如實知行猶如芭蕉，葉葉析除實不可得；如實知識猶如幻事，眾緣和合假施設有，相雖似有而無其實，是故五蘊無別所有。不了如來所證境界，見有蘊法，執著分別常現在前，是名妄想諸蘊自性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言聖人雖見五蘊，了知不實唯假施設，離異不異、如幻如夢。故《大般若》云：若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色猶如聚沫，性不堅固；如實知受猶如浮泡，虛偽不住速起速滅；如實知想猶如陽焰，水不可得，虛妄渴愛而起是想；如實知行猶如芭蕉，葉葉析除實不可得；如實知識猶如幻事，眾緣和合假施設有，相雖似有而無其實，是故五蘊無別所有。不了如來所證境界，見有蘊法，執著分別常現在前，是名妄想諸蘊自性相。

「大慧！如是分別汝應捨離(至)猶如大地普益群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！如是分別汝應捨離(至)猶如大地普益群生。」

寂靜法者，謂諸法實相，從本已來無有起相也。餘義如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜法者，謂諸法實相，從本已來無有起相也。餘義如文。

「復次大慧！涅槃有四種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！涅槃有四種。」

上明覺智，以顯生德優劣；此明涅槃，辨其顯德邪正，是謂菩提涅槃二轉依果德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明覺智，以顯生德優劣；此明涅槃，辨其顯德邪正，是謂菩提涅槃二轉依果德也。

「何等為四？謂諸法自性無性涅槃(至)非我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為四？謂諸法自性無性涅槃(至)非我所說。」

外道計諸法體性是有名自性，後除為無名無性，以冥諦為涅槃。又計有諸法相名種種相性，後觀為無名無性，以神我為涅槃。又通計性相是有名自相性，亦後觀為無名無性，以妄覺為涅槃。上三種正出外道計，又斷五陰六道中流注，以人無我為涅槃，是二乘涅槃。以見有五陰，亦同外道。故《楞嚴經》聲聞緣覺墮定性者，皆云違遠圓通，背涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道計諸法體性是有名自性，後除為無名無性，以冥諦為涅槃。又計有諸法相名種種相性，後觀為無名無性，以神我為涅槃。又通計性相是有名自相性，亦後觀為無名無性，以妄覺為涅槃。上三種正出外道計，又斷五陰六道中流注，以人無我為涅槃，是二乘涅槃。以見有五陰，亦同外道。故《楞嚴經》聲聞緣覺墮定性者，皆云違遠圓通，背涅槃城。

「大慧！我所說者分別爾炎識滅，名為涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我所說者分別爾炎識滅，名為涅槃。」

前謂證自智境界，轉所依藏識為大涅槃。復云：一切識自性習氣，藏識意識見習轉已，我及諸佛說名涅槃。此又獨言分別所知境界識滅，名為涅槃。離通別稱異，皆欲諸識習種現行俱滅也。次文問答可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前謂證自智境界，轉所依藏識為大涅槃。復云：一切識自性習氣，藏識意識見習轉已，我及諸佛說名涅槃。此又獨言分別所知境界識滅，名為涅槃。離通別稱異，皆欲諸識習種現行俱滅也。次文問答可見。

大慧言：「世尊！豈不建立八種識耶(至)七識得生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！豈不建立八種識耶(至)七識得生。」

如來言：「分別識滅名涅槃。」大慧疑之與前說異，故問：「豈不建立八種識耶？而獨言爾炎識滅，非餘七識皆滅。」佛語大慧：「以彼意識通三性故，起惑、造業與諸識為因，及緣境界故。餘七種識依之而起。意識若滅，則餘識不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來言：「分別識滅名涅槃。」大慧疑之與前說異，故問：「豈不建立八種識耶？而獨言爾炎識滅，非餘七識皆滅。」佛語大慧：「以彼意識通三性故，起惑、造業與諸識為因，及緣境界故。餘七種識依之而起。意識若滅，則餘識不生。」

「大慧！意識分別境界(至)思量隨轉無別體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！意識分別境界(至)思量隨轉無別體相。」

言六識了境起計著時，生三習氣，熏習增長阿賴耶識，由是末那第七意俱，執我我所，恒審思量相續隨轉，無別體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言六識了境起計著時，生三習氣，熏習增長阿賴耶識，由是末那第七意俱，執我我所，恒審思量相續隨轉，無別體相。

「藏識為因，為所緣故(至)心聚生起展轉為因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藏識為因，為所緣故(至)心聚生起展轉為因。」

又根本識為因，變起根身種子器界為所緣故，故云執著自心所現境界諸心聚生，是謂從種起現，由現生種，現種無性猶如茭蘆，遞相為因，故云展轉為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又根本識為因，變起根身種子器界為所緣故，故云執著自心所現境界諸心聚生，是謂從種起現，由現生種，現種無性猶如茭蘆，遞相為因，故云展轉為因。

「大慧！譬如海浪(至)是故意識滅時七識亦滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如海浪(至)是故意識滅時七識亦滅。」

如海中波浪互相排引，亦展轉相生。色聲香味觸，是自心現境界風，吹動諸識念念起滅，亦復如是。故言意識滅時，餘七識亦滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海中波浪互相排引，亦展轉相生。色聲香味觸，是自心現境界風，吹動諸識念念起滅，亦復如是。故言意識滅時，餘七識亦滅。

爾時世尊重說頌曰：「我不以自性，及以於相作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌曰：「我不以自性，及以於相作。」

頌上外道四種涅槃，謂我不以自性作相滅，以冥諦等為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上外道四種涅槃，謂我不以自性作相滅，以冥諦等為涅槃。

「分別境識滅，如是說涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別境識滅，如是說涅槃。」

頌上妄見境界識滅，是如來涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上妄見境界識滅，是如來涅槃。

「意識為心因，心為意境界，因及所緣故，諸識依止生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意識為心因，心為意境界，因及所緣故，諸識依止生。」

頌上八識展轉互為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上八識展轉互為因。

「如大瀑流盡，波浪則不起，如是意識滅，種種識不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如大瀑流盡，波浪則不起，如是意識滅，種種識不生。」

如流盡則無波，以譬意識滅，餘七識亦不生。頌上喻并法合也。問：前云諸外道說，取境界相續識滅，即無始相續識滅。又云聲聞妄計未來根境滅，以為涅槃，根境既滅，識亦不生。今言如是意識滅，種種識不生，與彼外道二乘何以異也？答：外道見身壞命終六識不取境，不知但是妄緣離故，計謂相續六識滅，即無始相續識滅，墮落斷見。二乘雖未來根境滅，相續六識但現行滅，而習種實未滅也。此謂賴耶識中意識習種種相續永滅，則餘七識亦隨滅，故不同耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如流盡則無波，以譬意識滅，餘七識亦不生。頌上喻并法合也。問：前云諸外道說，取境界相續識滅，即無始相續識滅。又云聲聞妄計未來根境滅，以為涅槃，根境既滅，識亦不生。今言如是意識滅，種種識不生，與彼外道二乘何以異也？答：外道見身壞命終六識不取境，不知但是妄緣離故，計謂相續六識滅，即無始相續識滅，墮落斷見。二乘雖未來根境滅，相續六識但現行滅，而習種實未滅也。此謂賴耶識中意識習種種相續永滅，則餘七識亦隨滅，故不同耳。

「復次大慧！我今當說(至)不更取著妄所計相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！我今當說(至)不更取著妄所計相。」

因上言妄想分別爾炎識滅，名為涅槃。今正明滅妄想識差別通相，令諸菩薩了知不實，超諸妄想到如來境界，知外道法諸見不生，離能所分別，於緣起中不復妄計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言妄想分別爾炎識滅，名為涅槃。今正明滅妄想識差別通相，令諸菩薩了知不實，超諸妄想到如來境界，知外道法諸見不生，離能所分別，於緣起中不復妄計也。

「大慧！云何妄計自性差別相(至)妄計自性差別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何妄計自性差別相(至)妄計自性差別相。」

徵列十二種妄分別名，義如下釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徵列十二種妄分別名，義如下釋。

「云何言說分別(至)是名言說分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何言說分別(至)是名言說分別。」

計著種種音聲章句，以為有性，名言說分別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計著種種音聲章句，以為有性，名言說分別也。

「云何所說分別(至)是名所說分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何所說分別(至)是名所說分別。」

計有五法三自性，名所說分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計有五法三自性，名所說分別。

「云何相分別(至)是名相分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何相分別(至)是名相分別。」

言計有四大相，是名相分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言計有四大相，是名相分別。

「云何財分別(至)是名財分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何財分別(至)是名財分別。」

計有財利慳貪取著，名財分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計有財利慳貪取著，名財分別。

「云何自性分別(至)是名自性分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何自性分別(至)是名自性分別。」

如計有四大性，言地性堅、水性濕、火性熱、風性動，乃至真俗，各有自性不同，名自性分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如計有四大性，言地性堅、水性濕、火性熱、風性動，乃至真俗，各有自性不同，名自性分別。

「云何因分別(至)是名因分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何因分別(至)是名因分別。」

言若因若緣，有無分別因相生。是名因分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言若因若緣，有無分別因相生。是名因分別。

「云何見分別(至)是名見分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何見分別(至)是名見分別。」

依此有無起四句見，是名見分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此有無起四句見，是名見分別。

「云何理分別(至)是名理分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何理分別(至)是名理分別。」

於五蘊中計我我所，說虛妄法，是名理分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於五蘊中計我我所，說虛妄法，是名理分別。

「云何生分別(至)是名生分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何生分別(至)是名生分別。」

計有無法定從緣生，是名生分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計有無法定從緣生，是名生分別。

「云何不生分別(至)是名不生分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不生分別(至)是名不生分別。」

計諸法本不生，無有體性、不假緣起，從因緣生者無因無果，是名不生分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計諸法本不生，無有體性、不假緣起，從因緣生者無因無果，是名不生分別。

「云何相屬分別(至)是名相屬分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何相屬分別(至)是名相屬分別。」

計有為諸法，俱有因果遞相繫屬，如以金為縷，金即在縷、縷即在金，是名相屬分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計有為諸法，俱有因果遞相繫屬，如以金為縷，金即在縷、縷即在金，是名相屬分別。

「云何縛解分別(至)是名縛解分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何縛解分別(至)是名縛解分別。」

計有煩惱能縛眾生，後時修道能解眾生，如人先以繩縛，縛已復解亦復如是，名縛解分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計有煩惱能縛眾生，後時修道能解眾生，如人先以繩縛，縛已復解亦復如是，名縛解分別。

「大慧！此是妄計性差別相(至)若有若無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此是妄計性差別相(至)若有若無。」

言愚夫妄計有無，生此分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言愚夫妄計有無，生此分別。

「大慧！於緣起中(至)凡愚分別見異於幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！於緣起中(至)凡愚分別見異於幻。」

於依他緣起中生種種妄想自性，如依呪術見諸幻事，愚夫妄想見異於幻，計有種種實物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於依他緣起中生種種妄想自性，如依呪術見諸幻事，愚夫妄想見異於幻，計有種種實物。

「大慧！幻與種種(至)於幻有無不應生著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！幻與種種(至)於幻有無不應生著。」

言呪術與種種物離一異也。若種種物異呪術者，呪術不應與種種物為因；若言種種物與呪術一者，呪術與種種物應無差別。然見呪術與種種物差別，是故離異不異。故告大慧及諸菩薩，如依幻術生種種物，離一異有無，莫計著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言呪術與種種物離一異也。若種種物異呪術者，呪術不應與種種物為因；若言種種物與呪術一者，呪術與種種物應無差別。然見呪術與種種物差別，是故離異不異。故告大慧及諸菩薩，如依幻術生種種物，離一異有無，莫計著也。

爾時世尊重說頌言：「心為境所縛，覺想智隨轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「心為境所縛，覺想智隨轉。」

言愚夫妄心為生死境界所縛，妄想智隨境界轉也。覺謂妄覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言愚夫妄心為生死境界所縛，妄想智隨境界轉也。覺謂妄覺也。

「無相最勝處，平等智慧生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無相最勝處，平等智慧生。」

無相處八地也，最勝處佛地也。言上二地得生死涅槃平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相處八地也，最勝處佛地也。言上二地得生死涅槃平等。

「在妄計是有，於緣起則無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在妄計是有，於緣起則無。」

如依藤計蛇，妄情謂有，於藤緣起，蛇相實無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如依藤計蛇，妄情謂有，於藤緣起，蛇相實無。

「妄計迷惑取，緣起離分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄計迷惑取，緣起離分別。」

言妄計惑心取藤為蛇，緣起藤體實非蛇相。此一行舉緣起破妄計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄計惑心取藤為蛇，緣起藤體實非蛇相。此一行舉緣起破妄計也。

「種種支分生，如幻不成就，雖現種種相，妄分別則無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種支分生，如幻不成就，雖現種種相，妄分別則無。」

謂有種種名相支分生，如幻所起則不成種種，雖現諸相，了妄分別則皆無實。《唯識論》云「依他起自性，分別緣所生。」此一行破緣起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有種種名相支分生，如幻所起則不成種種，雖現諸相，了妄分別則皆無實。《唯識論》云「依他起自性，分別緣所生。」此一行破緣起也。

「彼相即是過，皆從心縛生，妄計者不了，分別緣起法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼相即是過，皆從心縛生，妄計者不了，分別緣起法。」

彼緣起相即是過者，謂從心縛煩惱而生，愚人不了，故分別為實有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼緣起相即是過者，謂從心縛煩惱而生，愚人不了，故分別為實有無。

「此諸妄計性，皆即是緣起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸妄計性，皆即是緣起。」

上言緣起從妄計心縛生，此又謂妄計性從緣起生，即是緣起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上言緣起從妄計心縛生，此又謂妄計性從緣起生，即是緣起也。

「妄計有種種，緣起中分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄計有種種，緣起中分別。」

此妄計性種種，於緣起中生計度分別，故《唯識》云「由彼彼遍計，遍計種種物，此遍計所執，自性無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此妄計性種種，於緣起中生計度分別，故《唯識》云「由彼彼遍計，遍計種種物，此遍計所執，自性無所有。」

「世俗第一義，第三無因生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世俗第一義，第三無因生。」

明有世俗諦，第一義諦，無有第三。若說第三諦，即同外道無因生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明有世俗諦，第一義諦，無有第三。若說第三諦，即同外道無因生也。

「妄計是世俗，斷則聖境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄計是世俗，斷則聖境界。」

由妄計緣而生三界、生死、有無一切諸法，即是世諦。若了緣無性妄想滅，即是聖人所行境界第一義也。故《唯識論》謂諸法性略有二種：一者虛妄，謂妄計所執；二者真實，謂圓成實。復有二種：一者世俗，謂依他起；二者勝義，謂圓成實。故云「圓成實於彼，常遠離前性。」謂於依他，若離妄計即圓成實，故云斷則聖境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由妄計緣而生三界、生死、有無一切諸法，即是世諦。若了緣無性妄想滅，即是聖人所行境界第一義也。故《唯識論》謂諸法性略有二種：一者虛妄，謂妄計所執；二者真實，謂圓成實。復有二種：一者世俗，謂依他起；二者勝義，謂圓成實。故云「圓成實於彼，常遠離前性。」謂於依他，若離妄計即圓成實，故云斷則聖境界。

「如修觀行者，於一種種現，於彼無種種，妄計相如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如修觀行者，於一種種現，於彼無種種，妄計相如是。」

如二乘外道修觀行者，若作青想觀時，天地萬物莫不皆青，赤黃白等亦復如是。元無青處，正作青想，即是青也，即是無青處見青。以譬凡夫外道，妄見有無生死諸法，亦是無生死諸法處妄見有也，故言妄計相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如二乘外道修觀行者，若作青想觀時，天地萬物莫不皆青，赤黃白等亦復如是。元無青處，正作青想，即是青也，即是無青處見青。以譬凡夫外道，妄見有無生死諸法，亦是無生死諸法處妄見有也，故言妄計相如是。

「如目種種翳，妄想見眾生，彼無色非色，不了緣起然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如目種種翳，妄想見眾生，彼無色非色，不了緣起然。」

不覺緣起唯假施設者，亦如不覺垂髮火輪不實耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不覺緣起唯假施設者，亦如不覺垂髮火輪不實耳。

「如金離塵垢、如水離泥濁、如虛空無雲，妄想淨如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如金離塵垢、如水離泥濁、如虛空無雲，妄想淨如是。」

此言離妄計垢濁，了緣起雲翳，即是圓成清淨實性，故以上三為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言離妄計垢濁，了緣起雲翳，即是圓成清淨實性，故以上三為喻。

「無有妄計性，而有於緣起，建立及誹謗，由斯分別壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有妄計性，而有於緣起，建立及誹謗，由斯分別壞。」

計緣起為有名建立，計妄想為無名誹謗。言作此有無見者，由妄分別，自破正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計緣起為有名建立，計妄想為無名誹謗。言作此有無見者，由妄分別，自破正見。

「若無妄計性，而有緣起者(至)而得有緣起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無妄計性，而有緣起者(至)而得有緣起。」

上二句牒計，次一偈明因妄想生緣起，即正破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句牒計，次一偈明因妄想生緣起，即正破也。

「相名常相隨，而生於妄計，以緣起依妄，究竟不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相名常相隨，而生於妄計，以緣起依妄，究竟不成就。」

此上二句明因緣起又生妄想，次二句又破緣起依妄，亦同妄計無有自性，了茲緣妄竟無所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此上二句明因緣起又生妄想，次二句又破緣起依妄，亦同妄計無有自性，了茲緣妄竟無所成。

「是時現清淨，名為第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時現清淨，名為第一義。」

若度妄想，即名聖人第一義諦圓成實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若度妄想，即名聖人第一義諦圓成實性。

「妄計有十二，緣起有六種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄計有十二，緣起有六種。」

頌上十二種分別，由六塵境界風飄動而有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上十二種分別，由六塵境界風飄動而有。

「自證真如境，彼無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自證真如境，彼無有差別。」

自覺聖智所證境界，了彼緣妄故無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺聖智所證境界，了彼緣妄故無差別。

「五法為真實，三自性亦爾，修行者觀此，不越於真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五法為真實，三自性亦爾，修行者觀此，不越於真如。」

言修行者，觀五法三自性體無二相，即是如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言修行者，觀五法三自性體無二相，即是如如。

「依於緣起相，妄計種種名，彼諸妄計相，皆因緣起有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依於緣起相，妄計種種名，彼諸妄計相，皆因緣起有。」

言緣起妄計，更互相生，俱無有力，不能自立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言緣起妄計，更互相生，俱無有力，不能自立。

「智慧善觀察，無緣無妄計，真實中無物，云何起分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧善觀察，無緣無妄計，真實中無物，云何起分別？」

言聖人自覺智慧觀察時，無有緣起性，亦無妄計自性，即是正智如如圓成自性。云何愚夫為作妄想覺知，何所求也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言聖人自覺智慧觀察時，無有緣起性，亦無妄計自性，即是正智如如圓成自性。云何愚夫為作妄想覺知，何所求也？

「圓成若是有，此則離有無，既已離有無，云何有二性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「圓成若是有，此則離有無，既已離有無，云何有二性？」

圓成實性是真實有，圓、常、淨、妙，離妄有無，本無二性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓成實性是真實有，圓、常、淨、妙，離妄有無，本無二性。

「妄計有二性，二性是安立，分別見種種，清淨聖所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄計有二性，二性是安立，分別見種種，清淨聖所行。」

為妄計故，有妄計緣起二自性。聖人方便隨情說法，亦權安立，令知妄想種種清淨，是聖人所行處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為妄計故，有妄計緣起二自性。聖人方便隨情說法，亦權安立，令知妄想種種清淨，是聖人所行處故。

「妄計種種相，緣起中分別，若異此分別，則墮外道論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄計種種相，緣起中分別，若異此分別，則墮外道論。」

此明佛法知生死緣起法，從自妄想心中生。若計生死、有無諸法異於妄想，從微塵、冥諦、自在等生者，即外道論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明佛法知生死緣起法，從自妄想心中生。若計生死、有無諸法異於妄想，從微塵、冥諦、自在等生者，即外道論也。

「以諸妄見故，妄計於妄計，離此二計者，則為真實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以諸妄見故，妄計於妄計，離此二計者，則為真實法。」

諸見者五惡見也。因見外境與妄識俱，故生妄想，故言妄計於妄計。能離緣起妄計二種妄想見者，即是正智所證如如真實法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸見者五惡見也。因見外境與妄識俱，故生妄想，故言妄計於妄計。能離緣起妄計二種妄想見者，即是正智所證如如真實法也。

大慧菩薩摩訶薩(至)「於佛法中不由他悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩摩訶薩(至)「於佛法中不由他悟。」

大慧因上言自證真如境，了彼緣妄無有差別，故舉能證自覺聖智，及所證一乘行相以請問。欲得是善巧，不隨他教而自悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因上言自證真如境，了彼緣妄無有差別，故舉能證自覺聖智，及所證一乘行相以請問。欲得是善巧，不隨他教而自悟入。

佛言：「諦聽！當為汝說(至)名自證聖智行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！當為汝說(至)名自證聖智行相。」

言此自覺聖智非言說所及。前聖所知，悲誨有情，轉相傳授，說諸法無性，但妄想分別為患耳。依諸聖教無妄分別，即自證入。然此妄想雖本無體，由無始來習以成性，要假靜緣觀照自覺，非由他悟。離妄想見，即能漸次進入佛位。如是修行，是故名為自覺聖智相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言此自覺聖智非言說所及。前聖所知，悲誨有情，轉相傳授，說諸法無性，但妄想分別為患耳。依諸聖教無妄分別，即自證入。然此妄想雖本無體，由無始來習以成性，要假靜緣觀照自覺，非由他悟。離妄想見，即能漸次進入佛位。如是修行，是故名為自覺聖智相。

「云何名為一乘行相(至)梵天王等之所能得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一乘行相(至)梵天王等之所能得。」

言一乘者即一心也，以包含運載為義。若攀緣取境，則運入六趣之門；若妄想不生，則運至一實之地。故佛語大慧：離能所取如實而住，是則了生死妄，即涅槃真，頓悟一心更無所趣，故非凡夫二乘邪劣心行所能知爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一乘者即一心也，以包含運載為義。若攀緣取境，則運入六趣之門；若妄想不生，則運至一實之地。故佛語大慧：離能所取如實而住，是則了生死妄，即涅槃真，頓悟一心更無所趣，故非凡夫二乘邪劣心行所能知爾。

大慧白言：「世尊(至)而得解脫非自所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白言：「世尊(至)而得解脫非自所得。」

上言一乘非餘外道、二乘、梵天王等之所能得，即知如來方便說三乘，故問何故說有三乘，而不說一乘？佛語大慧：「一乘人知生死自性是涅槃故，聲聞、緣覺無自涅槃法故。我說一乘，以彼但依厭離世間調伏修行而得解脫，非自已力得涅槃法，是故不為說一乘耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上言一乘非餘外道、二乘、梵天王等之所能得，即知如來方便說三乘，故問何故說有三乘，而不說一乘？佛語大慧：「一乘人知生死自性是涅槃故，聲聞、緣覺無自涅槃法故。我說一乘，以彼但依厭離世間調伏修行而得解脫，非自已力得涅槃法，是故不為說一乘耳。

「又彼未能除滅智障(至)是故我說以為三乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼未能除滅智障(至)是故我說以為三乘。」

如上過未滅，不堪受大法，故如來說三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上過未滅，不堪受大法，故如來說三乘。

「若彼能除一切過習(至)獲不思議自在法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼能除一切過習(至)獲不思議自在法身。」

言二乘味著三昧樂，作涅槃想，若能滅彼智障及業習氣，覺法無我，度不思議變易死，爾時方離三昧所醉，於劣無漏三昧中覺悟。既覺悟已，自知住有餘地，起上上昇進，如實修行，諸功德滿足，亦得如來自在法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言二乘味著三昧樂，作涅槃想，若能滅彼智障及業習氣，覺法無我，度不思議變易死，爾時方離三昧所醉，於劣無漏三昧中覺悟。既覺悟已，自知住有餘地，起上上昇進，如實修行，諸功德滿足，亦得如來自在法身。

爾時世尊重說頌言：「天乘及梵乘，聲聞緣覺乘，諸佛如來乘，諸乘我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「天乘及梵乘，聲聞緣覺乘，諸佛如來乘，諸乘我所說。」

此一行頌上諸乘名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一行頌上諸乘名也。

「乃至有心起，諸乘未究竟(至)我說為一乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至有心起，諸乘未究竟(至)我說為一乘。」

言有心動計有諸乘，即非究竟。若妄想心滅，即無諸乘，亦無能乘諸乘之人，以無人故，亦不建立諸乘，是名一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言有心動計有諸乘，即非究竟。若妄想心滅，即無諸乘，亦無能乘諸乘之人，以無人故，亦不建立諸乘，是名一乘。

「為攝愚夫故，說諸乘差別(至)平等智解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為攝愚夫故，說諸乘差別(至)平等智解脫。」

引導眾生故說三乘解脫。離諸煩惱是二乘解脫，謂但盡分段生死名為解脫，其實未得一切解脫。達法無我平等大智，即是如來真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導眾生故說三乘解脫。離諸煩惱是二乘解脫，謂但盡分段生死名為解脫，其實未得一切解脫。達法無我平等大智，即是如來真解脫。

「譬如海中木，常隨波浪轉(至)猶被習氣縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如海中木，常隨波浪轉(至)猶被習氣縛。」

言聲聞雖斷現行煩惱，未斷所知及根本無明，猶被習氣自共相風飄激其心。譬海中木常隨浪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言聲聞雖斷現行煩惱，未斷所知及根本無明，猶被習氣自共相風飄激其心。譬海中木常隨浪轉。

「三昧酒所醉，住於無漏界(至)乃至劫不覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三昧酒所醉，住於無漏界(至)乃至劫不覺。」

味著滅定，住於人空無漏界中，以為涅槃，未至佛究竟地，然亦不退更作凡夫。以得三昧身，自謂是佛，乃至劫數不覺，未至佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味著滅定，住於人空無漏界中，以為涅槃，未至佛究竟地，然亦不退更作凡夫。以得三昧身，自謂是佛，乃至劫數不覺，未至佛果。

「譬如昏醉人，酒消然後悟，聲聞亦如是，覺後當作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如昏醉人，酒消然後悟，聲聞亦如是，覺後當作佛。」

言若於無漏界覺，自知住化城，未達寶所，更起勝行集諸功德，後亦當得佛無上身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言若於無漏界覺，自知住化城，未達寶所，更起勝行集諸功德，後亦當得佛無上身。

佛心品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心品第四

將釋此品，義有三門：初敘來意、二釋品名、三釋經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，義有三門：初敘來意、二釋品名、三釋經文。

初來意者，上品通明心生滅門覺與不覺二義，攝一切法，生一切法，故但總名〈集一切法品〉。自下凡十三品，別明心生滅門覺與不覺二義，生攝一切法。此品居首，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，上品通明心生滅門覺與不覺二義，攝一切法，生一切法，故但總名〈集一切法品〉。自下凡十三品，別明心生滅門覺與不覺二義，生攝一切法。此品居首，故次來也。

二釋品名者，梵音佛陀，此云覺者。梵乾栗陀耶，此名真實心，即一切佛自性離垢妙淨明心也，故名〈佛心品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品名者，梵音佛陀，此云覺者。梵乾栗陀耶，此名真實心，即一切佛自性離垢妙淨明心也，故名〈佛心品〉。

次經文下正釋經文，餘品文前亦各有三門，應准思之，更不開釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次經文下正釋經文，餘品文前亦各有三門，應准思之，更不開釋。

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言(至)大慧言：「唯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言(至)大慧言：「唯。」

因上言自覺聖智證一乘道以成法身故，即明法身大悲起用，作種類身以化眾生，故次明三種意成身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言自覺聖智證一乘道以成法身故，即明法身大悲起用，作種類身以化眾生，故次明三種意成身也。

佛言：「大慧！意成身有三種(至)入初地已漸次證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！意成身有三種(至)入初地已漸次證得。」

言三種意成身，是諸修如實行者，從初地以上至佛地以來，麁細優劣有此三類耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三種意成身，是諸修如實行者，從初地以上至佛地以來，麁細優劣有此三類耳。

「大慧！云何入三昧樂意成身(至)入三昧樂意成身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何入三昧樂意成身(至)入三昧樂意成身。」

明從初地至七地以還菩薩，要須入禪定正受，始能現作種種身，如意遍至而無障礙。言入三昧樂正受時，離諸妄心、寂然不動，心海常安不起識浪，知一切境界，唯自心現，本無所有，是故名為三昧樂正受意成身。經家好略，舉中三地意該前後，以明七地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明從初地至七地以還菩薩，要須入禪定正受，始能現作種種身，如意遍至而無障礙。言入三昧樂正受時，離諸妄心、寂然不動，心海常安不起識浪，知一切境界，唯自心現，本無所有，是故名為三昧樂正受意成身。經家好略，舉中三地意該前後，以明七地也。

「云何覺法自性意成身(至)是名覺法自性意成身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何覺法自性意成身(至)是名覺法自性意成身。」

言八地菩薩，覺了諸法猶如幻夢，不須入定，能現種種身，猶如意生也。知幻故心轉所依，住如幻等十三昧王，及餘無量三昧，能現自在神通，速疾如意等，非是四大所造，形容如似四大造也。一切色相，種種支分具足莊嚴，普入佛剎以化眾生，達諸法性如幻夢不實，是故名為覺法自性意成身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言八地菩薩，覺了諸法猶如幻夢，不須入定，能現種種身，猶如意生也。知幻故心轉所依，住如幻等十三昧王，及餘無量三昧，能現自在神通，速疾如意等，非是四大所造，形容如似四大造也。一切色相，種種支分具足莊嚴，普入佛剎以化眾生，達諸法性如幻夢不實，是故名為覺法自性意成身。

「云何種類俱生無作行意成身(至)三種身當勤觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何種類俱生無作行意成身(至)三種身當勤觀察。」

明十地至如來地，了達諸佛自證聖智境界，無量種類異機同感，應無前後一時俱生，猶如意生而無障礙。現此種類不須作意，故言無作行。是故法身大悲起用三意成身，當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明十地至如來地，了達諸佛自證聖智境界，無量種類異機同感，應無前後一時俱生，猶如意生而無障礙。現此種類不須作意，故言無作行。是故法身大悲起用三意成身，當勤修學。

爾時世尊重說頌言：「我大乘非乘，非聲亦非字，非諦非解脫，亦非無相境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「我大乘非乘，非聲亦非字，非諦非解脫，亦非無相境。」

佛言我不對小乘說大乘，明佛乘非聲說文字，非實非虛，非解非縛，亦非有無境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言我不對小乘說大乘，明佛乘非聲說文字，非實非虛，非解非縛，亦非有無境界。

「然乘摩訶衍，三摩提自在，種種意成身，自在花莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然乘摩訶衍，三摩提自在，種種意成身，自在花莊嚴。」

然此如來所得大乘，因上自覺聖智證一乘道，法身起用現意成身也。三摩提自在者，頌上入三昧樂意成身也。種種意成身者，頌種類俱生無作行意成身也。自在花莊嚴，頌覺法自性意成身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此如來所得大乘，因上自覺聖智證一乘道，法身起用現意成身也。三摩提自在者，頌上入三昧樂意成身也。種種意成身者，頌種類俱生無作行意成身也。自在花莊嚴，頌覺法自性意成身也。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「當為汝說。」大慧言：「唯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「當為汝說。」大慧言：「唯。」

因上言三種意生身，欲明三種意生身，要因無漏無間知故得，明五種內無間業是無漏之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言三種意生身，欲明三種意生身，要因無漏無間知故得，明五種內無間業是無漏之因。

佛告大慧：「五無間者(至)懷惡逆心出佛身血。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「五無間者(至)懷惡逆心出佛身血。」

此徵數列名。義有內外，如下釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此徵數列名。義有內外，如下釋。

「大慧！何者為眾生母？謂引生愛與貪喜俱，如母養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者為眾生母？謂引生愛與貪喜俱，如母養育。」

愛為根本，能引生死輪迴，還有貪愛與身俱起，況如嬰兒緣於母故，養育成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛為根本，能引生死輪迴，還有貪愛與身俱起，況如嬰兒緣於母故，養育成立。

「何者為父？所謂無明(至)斷二根本名殺父母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者為父？所謂無明(至)斷二根本名殺父母。」

以無知故愛因此生，受識名色六入之身，故名無明為眾生父也。六處聚落者，即六入身是也。以無間智永斷癡愛根本，名殺父母。故《淨名》云「從癡有愛，即我病生。」謂一切惑使皆由是生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無知故愛因此生，受識名色六入之身，故名無明為眾生父也。六處聚落者，即六入身是也。以無間智永斷癡愛根本，名殺父母。故《淨名》云「從癡有愛，即我病生。」謂一切惑使皆由是生也。

「云何殺阿羅漢(至)是故說名殺阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何殺阿羅漢(至)是故說名殺阿羅漢。」

諸惑習種隨諸有情眠伏藏識故，謂隨眠為怨。明羅漢，習使微細不現，如鼠噬人，雖復瘡愈，遇雷微發。以譬羅漢習使雖復不現，遇緣微發。究竟斷此微細習使，名殺阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惑習種隨諸有情眠伏藏識故，謂隨眠為怨。明羅漢，習使微細不現，如鼠噬人，雖復瘡愈，遇雷微發。以譬羅漢習使雖復不現，遇緣微發。究竟斷此微細習使，名殺阿羅漢。

「云何破和合僧(至)究竟斷彼名為破僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何破和合僧(至)究竟斷彼名為破僧。」

觀察五蘊如夢幻不實，無有色受想行識異相和合以成身，名為破僧也。凡和合名僧，今五蘊亦名為僧，了五蘊無體，因名破僧。故《般若》云「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察五蘊如夢幻不實，無有色受想行識異相和合以成身，名為破僧也。凡和合名僧，今五蘊亦名為僧，了五蘊無體，因名破僧。故《般若》云「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」

「云何惡心出佛身血(至)名為惡心出佛身血。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何惡心出佛身血(至)名為惡心出佛身血。」

明不覺五陰諸法自共相是自心妄現不實故，妄計有八識身，即有妄想覺知種種境界，覺境界者名為佛也，依之起染故復名血。以空無相願三無漏智，斷彼八識妄覺染污，名為惡心出佛身血也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明不覺五陰諸法自共相是自心妄現不實故，妄計有八識身，即有妄想覺知種種境界，覺境界者名為佛也，依之起染故復名血。以空無相願三無漏智，斷彼八識妄覺染污，名為惡心出佛身血也。

「大慧！是為內五無間。若有作者，無間即得現證實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！是為內五無間。若有作者，無間即得現證實法。」

內五無間是無漏因，此逆即順。若有作者，無間即得自覺聖智，現證實法一乘道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內五無間是無漏因，此逆即順。若有作者，無間即得自覺聖智，現證實法一乘道也。

「復次大慧！今為汝說外五無間(至)不生疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！今為汝說外五無間(至)不生疑惑。」

上說行內五無間不入地獄，得現證實法，恐人聞此謂行外五無間亦不入地獄，故次明行外五無間得地獄苦，令聞是義不生疑惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說行內五無間不入地獄，得現證實法，恐人聞此謂行外五無間亦不入地獄，故次明行外五無間得地獄苦，令聞是義不生疑惑也。

「云何外五無間(至)於三解脫不能現證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何外五無間(至)於三解脫不能現證。」

言若行此外無間者，不得三解脫無間樂，唯得地獄無間苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言若行此外無間者，不得三解脫無間樂，唯得地獄無間苦也。

「唯除如來諸大菩薩(至)尋即悔除證於解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯除如來諸大菩薩(至)尋即悔除證於解脫。」

明唯除佛菩薩及大聲聞，見餘作無間業者，為勸發故，令除疑悔過，以神力變化示同其事，譬如闍王弒父，身生惡疾懺悔，佛教作實相觀，觀已惡疾即除，此闍王或是聖人化作。化作此者有何利益？欲勸實作外無間者發心懺悔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明唯除佛菩薩及大聲聞，見餘作無間業者，為勸發故，令除疑悔過，以神力變化示同其事，譬如闍王弒父，身生惡疾懺悔，佛教作實相觀，觀已惡疾即除，此闍王或是聖人化作。化作此者有何利益？欲勸實作外無間者發心懺悔也。

「此皆化現非是實造(至)終無現身而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此皆化現非是實造(至)終無現身而得解脫。」

無有實造無間業者，不得無間若也。言必得無間苦，終無現身得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有實造無間業者，不得無間若也。言必得無間苦，終無現身得解脫。

「唯除覺了自心所現(至)離分別過方證解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯除覺了自心所現(至)離分別過方證解脫。」

又如闍王受佛化已，覺知自心妄現不實，離我我所妄想執見，或未來世於異道身，遇善知識，離於自心妄想見過，方得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如闍王受佛化已，覺知自心妄現不實，離我我所妄想執見，或未來世於異道身，遇善知識，離於自心妄想見過，方得解脫。

爾時世尊重說頌言：「貪愛名為母，無明則是父(至)是名無間業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「貪愛名為母，無明則是父(至)是名無間業。」

此二頌，頌內五無間業，如經自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二頌，頌內五無間業，如經自明。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「願為我說諸佛體性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「願為我說諸佛體性。」

因上識了境界則名為佛，非真佛故，須以三解脫無漏智斷之。上佛不真須斷，更說何等而為真佛？故有佛之體性以請問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上識了境界則名為佛，非真佛故，須以三解脫無漏智斷之。上佛不真須斷，更說何等而為真佛？故有佛之體性以請問也。

佛言：「大慧！覺二無我(至)斷二煩惱是佛體性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！覺二無我(至)斷二煩惱是佛體性。」

諸佛體性即法身也，常為報化之所依故。一切眾生曠劫漂沈，或墮邪小，而不能證者，良由二障。二障不斷，由於二執，欲除二執，必假二空。執障既亡，二死永斷，即聖性現前，應用塵沙，名之為佛。故云覺人、法二無我，除惑、智二障，離分段、變易二死，斷現行、習氣二煩惱，是故名為諸佛體性。然諸障中煩惱尤甚，又別示其相，欲學者痛治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛體性即法身也，常為報化之所依故。一切眾生曠劫漂沈，或墮邪小，而不能證者，良由二障。二障不斷，由於二執，欲除二執，必假二空。執障既亡，二死永斷，即聖性現前，應用塵沙，名之為佛。故云覺人、法二無我，除惑、智二障，離分段、變易二死，斷現行、習氣二煩惱，是故名為諸佛體性。然諸障中煩惱尤甚，又別示其相，欲學者痛治之。

「大慧！聲聞、緣覺得此法已」(至)爾時世尊重說頌言：「若知二無我，除二障二惱，及不思議死，是故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！聲聞、緣覺得此法已」(至)爾時世尊重說頌言：「若知二無我，除二障二惱，及不思議死，是故名如來。」

頌上可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上可知。