注大乘入楞伽經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注大乘入楞伽經卷第四

「爾時大慧菩薩摩訶薩(至)成大修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大慧菩薩摩訶薩(至)成大修行。」

因上入三解脫門疾得菩提，故大慧請如來說，如諸菩薩等所修行法無漏方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上入三解脫門疾得菩提，故大慧請如來說，如諸菩薩等所修行法無漏方便。

佛言：「大慧！菩薩摩訶薩(至)則得名為大修行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！菩薩摩訶薩(至)則得名為大修行者。」

如來言具四方便能成就大修行，此舉四名，下自徵釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來言具四方便能成就大修行，此舉四名，下自徵釋。

「大慧！云何觀察自心所現(至)如是觀察自心所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何觀察自心所現(至)如是觀察自心所現。」

此謂三界依正等法，唯是自心過習所熏，分別隨入之所現者。如《起信論》云「以一切法皆從心起妄念而生」也。如是觀察名為正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此謂三界依正等法，唯是自心過習所熏，分別隨入之所現者。如《起信論》云「以一切法皆從心起妄念而生」也。如是觀察名為正觀。

「大慧！云何得離生住滅見？(至)轉所依止獲意生身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何得離生住滅見？(至)轉所依止獲意生身。」

遠離生見者，謂七地滿功用位畢，於二種生中，而能離彼相生見也。證如幻性，住第八地，了心識等。得意生身者，即無功用道覺法自性意生身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離生見者，謂七地滿功用位畢，於二種生中，而能離彼相生見也。證如幻性，住第八地，了心識等。得意生身者，即無功用道覺法自性意生身也。

大慧言：「世尊！以何因緣名意生身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！以何因緣名意生身？」

因上八地菩薩既云轉所依識，云何復名意生身？故問意生身者何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上八地菩薩既云轉所依識，云何復名意生身？故問意生身者何因緣？

佛言：「大慧！意生身者(至)得遠離於生住滅見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！意生身者(至)得遠離於生住滅見。」

意有三義，故取意為喻：一迅疾、二無礙、三遍到，以喻菩薩得如幻三昧，現形十方以化眾生，亦有此三義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意有三義，故取意為喻：一迅疾、二無礙、三遍到，以喻菩薩得如幻三昧，現形十方以化眾生，亦有此三義也。

從「意生身者亦復如是」已下，以法合喻可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「意生身者亦復如是」已下，以法合喻可知。

「大慧！云何觀外法無性？(至)汝應如是勤加修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何觀外法無性？(至)汝應如是勤加修學。」

此明修四如實行，成上四種法門。謂觀自心所現行，成上一切法空門也。遠離生住滅見行，成上無生法門也。善知外法無性行，成上無自性法門也。專求自證聖智行，成上無二門也。是名菩薩成就四法，得修行者如實大方便，故勸汝當勤行修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明修四如實行，成上四種法門。謂觀自心所現行，成上一切法空門也。遠離生住滅見行，成上無生法門也。善知外法無性行，成上無自性法門也。專求自證聖智行，成上無二門也。是名菩薩成就四法，得修行者如實大方便，故勸汝當勤行修學。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「不妄執諸法漸生頓生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「不妄執諸法漸生頓生。」

因上見妄想緣生於三界，故大慧舉因緣相以請問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上見妄想緣生於三界，故大慧舉因緣相以請問。

佛言：「大慧！一切法因緣生(至)是名外緣前後轉生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！一切法因緣生(至)是名外緣前後轉生。」

言泥團為因，水杖等為緣，而成於瓶為果。如泥瓶因果既爾，例餘縷疊等四亦復如是。皆以縷草種酪為其因，疊席、牙酥為果，緣義可知。是名緣生之法，必先因後果展轉而生。謂親起者為因，疎助者為緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言泥團為因，水杖等為緣，而成於瓶為果。如泥瓶因果既爾，例餘縷疊等四亦復如是。皆以縷草種酪為其因，疊席、牙酥為果，緣義可知。是名緣生之法，必先因後果展轉而生。謂親起者為因，疎助者為緣也。

「內者，謂無明愛業等(至)此但愚夫之所分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內者，謂無明愛業等(至)此但愚夫之所分別。」

內緣者，謂以無明愛業等為因緣故，生陰界入身，名之為果。但是愚夫虛妄分別，各見差別。廣如《中論．破因緣品》所明。然外由內變，本末相收，為一緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內緣者，謂以無明愛業等為因緣故，生陰界入身，名之為果。但是愚夫虛妄分別，各見差別。廣如《中論．破因緣品》所明。然外由內變，本末相收，為一緣起。

「大慧！因有六種：謂當有因(至)觀待因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！因有六種：謂當有因(至)觀待因。」

上通說一切諸法內外因緣竟。自下別說六種因及四種緣，皆是愚夫自所分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上通說一切諸法內外因緣竟。自下別說六種因及四種緣，皆是愚夫自所分別。

「大慧！當有因者，謂內外法作因生果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！當有因者，謂內外法作因生果。」

言後果起時名為當有，即是現在作因，當來得果，名當有因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言後果起時名為當有，即是現在作因，當來得果，名當有因也。

「相屬因者，謂內外法作所緣生果蘊種子等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相屬因者，謂內外法作所緣生果蘊種子等。」

謂作攀緣已，內外法生，能所因果更相屬故。蘊，果也。種子，因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂作攀緣已，內外法生，能所因果更相屬故。蘊，果也。種子，因也。

「相因者，作無間相生相續果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相因者，作無間相生相續果。」

言互為果相，相續不斷名為相因。《對法論》云「俱有互為果，如大相所相，心於心隨轉。」謂有為相於有為法，有為法於有為相；心於隨心法，隨心法於心，互為果故，亦名俱有因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言互為果相，相續不斷名為相因。《對法論》云「俱有互為果，如大相所相，心於心隨轉。」謂有為相於有為法，有為法於有為相；心於隨心法，隨心法於心，互為果故，亦名俱有因也。

「能作因者，謂作增上而生於果，如轉輪王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能作因者，謂作增上而生於果，如轉輪王。」

一切有為唯除自體，以一切法為能作因，由彼生時無障住故。譬如國人，以其輪王不為損害，咸作是言：「我因輪王而得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為唯除自體，以一切法為能作因，由彼生時無障住故。譬如國人，以其輪王不為損害，咸作是言：「我因輪王而得安樂。」

「顯了因者，謂分別生能顯境相，如燈照物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「顯了因者，謂分別生能顯境相，如燈照物。」

言妄想事生已，能顯境相。能所因果，互相發明，如燈照物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄想事生已，能顯境相。能所因果，互相發明，如燈照物。

「觀待因者，謂滅時相屬斷無妄想生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀待因者，謂滅時相屬斷無妄想生。」

如長短高下互相因待，因果亦然。因滅果起，故名滅時相屬斷，不見妄想法生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如長短高下互相因待，因果亦然。因滅果起，故名滅時相屬斷，不見妄想法生。

「大慧！此是愚夫自所分別(至)求其因相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此是愚夫自所分別(至)求其因相不可得故。」

自下，破計六種因緣生，是自心妄想相。若言頓生者，則能所因果無別，何有因相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下，破計六種因緣生，是自心妄想相。若言頓生者，則能所因果無別，何有因相？

「若漸生者，求其體相亦不可得，如未生子云何名父？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若漸生者，求其體相亦不可得，如未生子云何名父？」

言未生子不得名父，此之一喻俱破二見。若因果同時頓生者，則如父子齊體，尊卑莫辨；若先因後果，則父先子後，子若定後父稱何從？以此責之，二見都喪，父喻因，子喻果。又云如無父故不得名子，前分已滅故，後分不得次第名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言未生子不得名父，此之一喻俱破二見。若因果同時頓生者，則如父子齊體，尊卑莫辨；若先因後果，則父先子後，子若定後父稱何從？以此責之，二見都喪，父喻因，子喻果。又云如無父故不得名子，前分已滅故，後分不得次第名。

「諸計度人言以因緣(至)皆是妄情執著相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸計度人言以因緣(至)皆是妄情執著相故。」

此說妄計四緣生者，謂親能辨果名曰因緣；更相依故謂所緣緣；前後開導稱為次第；不礙生義故云增上。諸計度人，以是四緣，能所生法相繫屬次第生者，皆不可得。唯是心量，妄想執著相故。四緣廣義，如《唯識論》所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說妄計四緣生者，謂親能辨果名曰因緣；更相依故謂所緣緣；前後開導稱為次第；不礙生義故云增上。諸計度人，以是四緣，能所生法相繫屬次第生者，皆不可得。唯是心量，妄想執著相故。四緣廣義，如《唯識論》所明。

「大慧！漸次與頓皆悉不生(至)漸頓生見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！漸次與頓皆悉不生(至)漸頓生見。」

佛昔方便說一切法從因緣生，以破外道自然、無因、邪因。又說緣生無我，破外道執有我。如下偈云「為遮於能作，說因緣和合。為遮於常過，說緣是無常。」今此會令捨權乘，達唯心現，故結破云，應離因緣和合相中頓漸生見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔方便說一切法從因緣生，以破外道自然、無因、邪因。又說緣生無我，破外道執有我。如下偈云「為遮於能作，說因緣和合。為遮於常過，說緣是無常。」今此會令捨權乘，達唯心現，故結破云，應離因緣和合相中頓漸生見。

然遮異見，權實教中通有三說：一、令諸菩薩知一切法從因緣生，異外道見；二、知從心現，捨二乘見；三、唯心性起，不同權教。學者應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然遮異見，權實教中通有三說：一、令諸菩薩知一切法從因緣生，異外道見；二、知從心現，捨二乘見；三、唯心性起，不同權教。學者應知。

爾時，世尊重說頌言：「一切法無生，亦復無有滅，於彼諸緣中，分別生滅相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌言：「一切法無生，亦復無有滅，於彼諸緣中，分別生滅相。」

以一切法無生故不得言滅，但於彼不實諸緣中妄分別有生滅之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一切法無生故不得言滅，但於彼不實諸緣中妄分別有生滅之相。

「非遮諸緣會，如是滅復生，但止於凡愚，妄情之所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非遮諸緣會，如是滅復生，但止於凡愚，妄情之所著。」

明佛不遮緣起滅復生法，以法自性不生故，唯為斷凡愚、癡惑、妄想所計著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明佛不遮緣起滅復生法，以法自性不生故，唯為斷凡愚、癡惑、妄想所計著故。

「緣中法有無，是悉無有生，習氣迷轉心，從是三有現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緣中法有無，是悉無有生，習氣迷轉心，從是三有現。」

言緣起有無，一切諸法皆無生，唯從自心習氣迷轉故三有現。三有者，謂欲有、色有、無色有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言緣起有無，一切諸法皆無生，唯從自心習氣迷轉故三有現。三有者，謂欲有、色有、無色有也。

「本來無有生，亦復無有滅(至)而說有生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本來無有生，亦復無有滅(至)而說有生滅。」

若離二取一切妄見，則知所生法、能生因緣，悉皆本無，非復推之使無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離二取一切妄見，則知所生法、能生因緣，悉皆本無，非復推之使無也。

爾時，大慧菩薩摩訶薩(至)「於二義中而得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大慧菩薩摩訶薩(至)「於二義中而得清淨。」

因上言：「但隨世俗故，而說有生滅。」故大慧舉言說分別相，及心法門以請問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言：「但隨世俗故，而說有生滅。」故大慧舉言說分別相，及心法門以請問也。

佛言：「大慧！有四種言說分別相(至)是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！有四種言說分別相(至)是為四。」

四種言說，文顯可知。又夢言說者，亦云八地菩薩得無生忍覺已，緣勝解行地乃至七地，先所經境界不實，說諸法如夢，故名夢言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種言說，文顯可知。又夢言說者，亦云八地菩薩得無生忍覺已，緣勝解行地乃至七地，先所經境界不實，說諸法如夢，故名夢言說。

大慧復言：「世尊(至)何處何因云何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧復言：「世尊(至)何處何因云何而起？」

問言說所出處？問言說因何而生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言說所出處？問言說因何而生？

佛言：「大慧！依頭、胸、喉、脣、齶、齒、舌和合而起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！依頭、胸、喉、脣、齶、齒、舌和合而起。」

此等諸緣出言說處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸緣出言說處。

大慧復言：「世尊！言語分別(至)分別為因起言語故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧復言：「世尊！言語分別(至)分別為因起言語故。」

謂彼言說，因分別生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼言說，因分別生。

「若異者，分別不應為因(至)是故非異亦非不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若異者，分別不應為因(至)是故非異亦非不異。」

若言說與分別異者，不應因分別起言說。若言說與分別不異者，以分別不顯義，言說亦應不顯義，而言說能顯義，是故俱非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言說與分別異者，不應因分別起言說。若言說與分別不異者，以分別不顯義，言說亦應不顯義，而言說能顯義，是故俱非。

大慧復言：「世尊(至)因言而入非即是言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧復言：「世尊(至)因言而入非即是言。」

因上言說能顯義，故大慧問為言說是第一義？為所說是第一義？并重舉上第一義心法以請問。而佛答言：非言語是，亦非所說。何以故？第一義者是自證聖智三昧樂境，因言而入非即是言。是故言殺如標月指，若復見月，了知所標畢竟非月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言說能顯義，故大慧問為言說是第一義？為所說是第一義？并重舉上第一義心法以請問。而佛答言：非言語是，亦非所說。何以故？第一義者是自證聖智三昧樂境，因言而入非即是言。是故言殺如標月指，若復見月，了知所標畢竟非月。

「第一義者是聖智內自證境(至)於第一義不能顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一義者是聖智內自證境(至)於第一義不能顯示。」

言語生滅動搖，是無常故，從眾緣生即無自體，云何能顯第一義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言語生滅動搖，是無常故，從眾緣生即無自體，云何能顯第一義？

「第一義者，無自他相(至)應當遠離言語分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一義者，無自他相(至)應當遠離言語分別。」

言第一義諦絕自他相，言說涉有相故不能顯示。又第一義者，但唯證入自性真心，心外無法，外種種法悉皆無性，言說妄想豈能顯示？故勸離言說分別依第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言第一義諦絕自他相，言說涉有相故不能顯示。又第一義者，但唯證入自性真心，心外無法，外種種法悉皆無性，言說妄想豈能顯示？故勸離言說分別依第一義。

爾時，世尊重說頌言：「諸法無自性，亦復無言說，不見空空義，愚夫故流轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌言：「諸法無自性，亦復無言說，不見空空義，愚夫故流轉。」

以諸法無體故，亦無有言說，凡愚不見言說空所說空故，流轉生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸法無體故，亦無有言說，凡愚不見言說空所說空故，流轉生死。

「一切法無性，離語言分別，諸有如夢化，非生死涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法無性，離語言分別，諸有如夢化，非生死涅槃。」

言一切法及言說不實，如夢如化。如夢化者，豈有生死涅槃定相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一切法及言說不實，如夢如化。如夢化者，豈有生死涅槃定相？

「如王及長者，為令諸子喜(至)自證實際法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如王及長者，為令諸子喜(至)自證實際法。」

上一頌舉喻，下頌法合。謂我今所演，自覺聖智實際境界，不說言說所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上一頌舉喻，下頌法合。謂我今所演，自覺聖智實際境界，不說言說所說。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「自證聖智所行境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「自證聖智所行境界。」

大慧因上言第一義者，是自證聖智所得，非言說分別境界，即舉自證聖智所得第一義以請問。然第一義，體離一異、有無、斷常、俱不俱等四句見故，大慧請離四句法也。此中說三法以明四句，有十二句，依文有九，隱顯互出。一異上有四句，有無上有三句，常無常上有二句，經家略故。具如《四宗論》所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因上言第一義者，是自證聖智所得，非言說分別境界，即舉自證聖智所得第一義以請問。然第一義，體離一異、有無、斷常、俱不俱等四句見故，大慧請離四句法也。此中說三法以明四句，有十二句，依文有九，隱顯互出。一異上有四句，有無上有三句，常無常上有二句，經家略故。具如《四宗論》所明。

「遠離妄計自相(至)具足圓滿一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離妄計自相(至)具足圓滿一切功德。」

言非獨離外道見，亦離二乘執陰界入自共相見，令諸菩薩及諸眾生，速證如來無上種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言非獨離外道見，亦離二乘執陰界入自共相見，令諸菩薩及諸眾生，速證如來無上種智。

佛言：「大慧！善哉！善哉！(至)常無常等一切自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！善哉！善哉！(至)常無常等一切自性。」

上雖言離有無等，未知何者是有無？今正出有無法體。言凡夫愚癡，不知是自心量妄習為因之所變現，執著外法為有為無，起四句等見，此是妄計有無體也。下十二喻，況此有無、一異等法，皆不真實，是應遠離。答上願為我說離一異、有無、常無常等所行境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上雖言離有無等，未知何者是有無？今正出有無法體。言凡夫愚癡，不知是自心量妄習為因之所變現，執著外法為有為無，起四句等見，此是妄計有無體也。下十二喻，況此有無、一異等法，皆不真實，是應遠離。答上願為我說離一異、有無、常無常等所行境界。

「大慧！譬如群獸為渴所逼(至)墮一異等執著之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如群獸為渴所逼(至)墮一異等執著之中。」

鹿逐時焰，況愚樂欲境，言愚癡凡夫亦復如是，合上群獸。無始戲論分別所熏三毒燒心，合上為渴所逼。樂色境界見生住滅，合上於熱時焰而作水想。取內外法，墮一異等執著之中，合上迷惑、馳趣，不知非水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿逐時焰，況愚樂欲境，言愚癡凡夫亦復如是，合上群獸。無始戲論分別所熏三毒燒心，合上為渴所逼。樂色境界見生住滅，合上於熱時焰而作水想。取內外法，墮一異等執著之中，合上迷惑、馳趣，不知非水。

「大慧！如乾闥婆城(至)離二自性法，起有性分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！如乾闥婆城(至)離二自性法，起有性分別。」

言三種量者：一曰現量、二曰比量、三曰聖言量。量者是楷定義，譬夫升斗量物也。現量者，現即顯現，謂分明證境，不帶名言，無籌度心，親得法體，離妄分別，而非錯謬。比量者，比即比類，謂以因由譬喻，比類量度而得知故。如遠見煙必知有火、隔牆見角必知是牛，雖不親見，亦非虛妄。聖言量者，謂以如來聖教為準繩故。故古德曰：吾佛滅後，以經論為繩墨、知識為指南，以防閑魔外是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三種量者：一曰現量、二曰比量、三曰聖言量。量者是楷定義，譬夫升斗量物也。現量者，現即顯現，謂分明證境，不帶名言，無籌度心，親得法體，離妄分別，而非錯謬。比量者，比即比類，謂以因由譬喻，比類量度而得知故。如遠見煙必知有火、隔牆見角必知是牛，雖不親見，亦非虛妄。聖言量者，謂以如來聖教為準繩故。故古德曰：吾佛滅後，以經論為繩墨、知識為指南，以防閑魔外是也。

五分論者：一宗、二因、三喻、四合、五結。宗因喻三，亦云三支比量，喻合但成之。且如外道妄計，執聲為常。於聲明中立量云：聲是有法，定常為宗。因云所作性故，同喻如虛空。然而虛空非所作性，則因上不轉，引喻不齊，立聲為常不成。若佛法中聲是無常，故立量云：聲是有法，定無常為宗。因云所作性故，同喻如瓶盆。如《楞嚴經》云「音聲雜語言，但依名句味。」豈常也哉？外道種種計執，自謂過人，若不類彼立量比破之，何由破執？故如來所說五分論者，如以楔出楔，將聲止聲也。所謂摧魔外之異執，定佛法之綱宗，令諸眾生，於自覺聖智所證境界，離有無等諸異見故。愚夫迷教者，猶計有性，一異、斷常妄想分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分論者：一宗、二因、三喻、四合、五結。宗因喻三，亦云三支比量，喻合但成之。且如外道妄計，執聲為常。於聲明中立量云：聲是有法，定常為宗。因云所作性故，同喻如虛空。然而虛空非所作性，則因上不轉，引喻不齊，立聲為常不成。若佛法中聲是無常，故立量云：聲是有法，定無常為宗。因云所作性故，同喻如瓶盆。如《楞嚴經》云「音聲雜語言，但依名句味。」豈常也哉？外道種種計執，自謂過人，若不類彼立量比破之，何由破執？故如來所說五分論者，如以楔出楔，將聲止聲也。所謂摧魔外之異執，定佛法之綱宗，令諸眾生，於自覺聖智所證境界，離有無等諸異見故。愚夫迷教者，猶計有性，一異、斷常妄想分別。

「大慧！諸修行者轉心意識(至)則著我人眾生壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！諸修行者轉心意識(至)則著我人眾生壽者。」

諸修行者，應滅心意識，離二自性能取所取，入如來地，於有及無不生妄想。若於自覺所證境作有無計，還著我我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸修行者，應滅心意識，離二自性能取所取，入如來地，於有及無不生妄想。若於自覺所證境作有無計，還著我我所。

「大慧！一切諸法自相共相(至)自證聖智三昧樂境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！一切諸法自相共相(至)自證聖智三昧樂境。」

言化佛，但隨順愚夫妄起之見，作種種言說，說自相共相，令知不實法故。非非佛者，宋魏二譯，皆云法佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言化佛，但隨順愚夫妄起之見，作種種言說，說自相共相，令知不實法故。非非佛者，宋魏二譯，皆云法佛。

「大慧！譬如水中有樹影現(至)俱不俱等一切分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如水中有樹影現(至)俱不俱等一切分別。」

如來結勸。於所證中，應離如上凡夫、外道，生滅、一異、有無、斷常、俱不俱等惡見分別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來結勸。於所證中，應離如上凡夫、外道，生滅、一異、有無、斷常、俱不俱等惡見分別也。

然天竺邪見，大約有三：一、佛法外外道。如上計執四句，及六師九十六種外道是也。二、附佛法外道。起自犢子、方廣，自以聰明讀佛經書，不明正見，別生妄解。譬夫牛飲水成乳、蛇飲水則成毒，諸師皆推不受，是附佛法邪見人也。三、學佛法成外道。執佛教門而生惱煩，不得悟入。《大論》云「若不得般若方便，入阿毘曇即墮有中；入空即墮無中；入昆勒墮亦有亦無中。」《中論》云「執非有非無名愚癡論，倒執正法還成邪見人。」又大乘四門皆成見者，實語是虛妄，生語見故；涅槃是生死，起貪著故。多服甘露，傷命早夭，失方便門，墮於邪執，故稱內邪見也。是知法無定相，迴轉隨心，執則成非，達之無咎。如四句法，通塞由人。在法名四句，悟入名四門，妄計名四執，毀之名四謗。四句不動，得失空生；一法無差，升沈自異。但有所重所依，立知立解，絲毫見處不忘，皆成外道，故知見在即凡，情亡即佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然天竺邪見，大約有三：一、佛法外外道。如上計執四句，及六師九十六種外道是也。二、附佛法外道。起自犢子、方廣，自以聰明讀佛經書，不明正見，別生妄解。譬夫牛飲水成乳、蛇飲水則成毒，諸師皆推不受，是附佛法邪見人也。三、學佛法成外道。執佛教門而生惱煩，不得悟入。《大論》云「若不得般若方便，入阿毘曇即墮有中；入空即墮無中；入昆勒墮亦有亦無中。」《中論》云「執非有非無名愚癡論，倒執正法還成邪見人。」又大乘四門皆成見者，實語是虛妄，生語見故；涅槃是生死，起貪著故。多服甘露，傷命早夭，失方便門，墮於邪執，故稱內邪見也。是知法無定相，迴轉隨心，執則成非，達之無咎。如四句法，通塞由人。在法名四句，悟入名四門，妄計名四執，毀之名四謗。四句不動，得失空生；一法無差，升沈自異。但有所重所依，立知立解，絲毫見處不忘，皆成外道，故知見在即凡，情亡即佛。

爾時世尊重說頌言：「諸識蘊有五，猶如水樹影，所見如夢幻，不應妄分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「諸識蘊有五，猶如水樹影，所見如夢幻，不應妄分別。」

此頌上三喻類於五蘊，不應妄起分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此頌上三喻類於五蘊，不應妄起分別。

「三有如陽焰，幻夢及毛輪，若能如是觀，究竟得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三有如陽焰，幻夢及毛輪，若能如是觀，究竟得解脫。」

頌牒四喻明三有不實，以是觀者必得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌牒四喻明三有不實，以是觀者必得菩提。

「譬如熱時焰，動轉迷亂心，(至)愚夫生執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如熱時焰，動轉迷亂心，(至)愚夫生執著。」

上一頌頌前初喻，次一頌頌前法合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上一頌頌前初喻，次一頌頌前法合。

「無始生死中，執著所纏覆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無始生死中，執著所纏覆。」

通頌十二喻意，由於無始執著我法所纏覆故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通頌十二喻意，由於無始執著我法所纏覆故。

「退捨令出離，如因榍出榍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「退捨令出離，如因榍出榍。」

上十二喻，如逆榍欲去生死榍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上十二喻，如逆榍欲去生死榍。

「幻呪機所作，浮雲夢電光，觀世恒如是，永斷三相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「幻呪機所作，浮雲夢電光，觀世恒如是，永斷三相續。」

又頌五喻，觀世如是能斷三界永無相續。浮雲、電光，上無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又頌五喻，觀世如是能斷三界永無相續。浮雲、電光，上無文。

「此中無所有，如空中陽焰，如是知諸法，則為無所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中無所有，如空中陽焰，如是知諸法，則為無所知。」

言知諸法無體，則無可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言知諸法無體，則無可知。

「諸蘊如毛輪，於中妄分別，唯假施設名，求相不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸蘊如毛輪，於中妄分別，唯假施設名，求相不可得。」

言諸陰非有、假名亦空、無自性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸陰非有、假名亦空、無自性相。

「如畫垂髮幻，夢乾闥婆城(至)愚夫妄分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如畫垂髮幻，夢乾闥婆城(至)愚夫妄分別。」

又通頌七喻，顯有無、一異、常無常等四句見不實。畫喻上文無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又通頌七喻，顯有無、一異、常無常等四句見不實。畫喻上文無。

「明鏡水淨眼，摩尼妙寶珠(至)亦如石女兒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明鏡水淨眼，摩尼妙寶珠(至)亦如石女兒。」

此明諸法雖現，皆無實事。淨眼、石女兒，上文無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明諸法雖現，皆無實事。淨眼、石女兒，上文無。

「復次，大慧！諸佛說法(至)時微塵等而共相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸佛說法(至)時微塵等而共相應。」

言諸佛出世，凡演說法，離四句、絕百非，建立誹謗，凡情聖量所不能及。大機未遇，皆以四諦十二因緣，證滅修道、解脫生死而為濫觴之首，不與諸外道勝性自然而共其相。雖初說小乘之因緣，已勝外道之玄妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸佛出世，凡演說法，離四句、絕百非，建立誹謗，凡情聖量所不能及。大機未遇，皆以四諦十二因緣，證滅修道、解脫生死而為濫觴之首，不與諸外道勝性自然而共其相。雖初說小乘之因緣，已勝外道之玄妙。

「大慧！諸佛說法(至)猶如商主善導眾人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！諸佛說法(至)猶如商主善導眾人。」

為淨惑智二種障故，猶如商主引導商人，知道中通塞、過咎、止宿之處。而又善別種種諸寶，以譬如來引導眾生，斷除二障，令住無相法中安隱之處。而又善別諸乘差別地位之寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨惑智二種障故，猶如商主引導商人，知道中通塞、過咎、止宿之處。而又善別種種諸寶，以譬如來引導眾生，斷除二障，令住無相法中安隱之處。而又善別諸乘差別地位之寶也。

言惑智二障者，如《起信論》云「六染心者名煩惱礙，能障真如根本智故。無明義者名為智礙，能障世間自然業智故。」此義云何？以依染心能見能現，妄取境界，違平等性故。以一切法常靜，無有起相，無明不覺妄與法違，故不能得。隨順世間，一切境界種種知故，此約本末相依以明二障義。若約二執以明二障者，如後當引《成唯識論》以釋其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言惑智二障者，如《起信論》云「六染心者名煩惱礙，能障真如根本智故。無明義者名為智礙，能障世間自然業智故。」此義云何？以依染心能見能現，妄取境界，違平等性故。以一切法常靜，無有起相，無明不覺妄與法違，故不能得。隨順世間，一切境界種種知故，此約本末相依以明二障義。若約二執以明二障者，如後當引《成唯識論》以釋其義。

「復次，大慧！有四種禪(至)攀緣真如禪諸如來禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！有四種禪(至)攀緣真如禪諸如來禪。」

因上二障能障聖道，不證如來菩提涅槃二轉依果。凡學道者應修禪定，發生無漏妙慧，方能淨彼二障，故次說四種禪也。亦云六波羅蜜中，禪定一行最為神妙，能發起性上無漏智慧。萬行萬德，乃至神通光明，皆從定發。故三乘學人，欲求聖道，必須修禪，故通明四種禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上二障能障聖道，不證如來菩提涅槃二轉依果。凡學道者應修禪定，發生無漏妙慧，方能淨彼二障，故次說四種禪也。亦云六波羅蜜中，禪定一行最為神妙，能發起性上無漏智慧。萬行萬德，乃至神通光明，皆從定發。故三乘學人，欲求聖道，必須修禪，故通明四種禪也。

「大慧！云何愚夫所行禪(至)是名愚夫所行禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何愚夫所行禪(至)是名愚夫所行禪。」

言修二乘觀行者，達人無我，見自他蘊界處皆是無常苦空不淨之相，觀察不捨得初靜慮，漸次轉勝至無想，受滅盡三昧。然不離相故，名為愚夫所行禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言修二乘觀行者，達人無我，見自他蘊界處皆是無常苦空不淨之相，觀察不捨得初靜慮，漸次轉勝至無想，受滅盡三昧。然不離相故，名為愚夫所行禪。

「云何觀察義禪(至)是名觀察義禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀察義禪(至)是名觀察義禪。」

義者，諸法實相也。從初地至七地菩薩，觀二乘外道等法俱知不實已，於法無我諸地相義，隨順正觀，故名觀察義禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義者，諸法實相也。從初地至七地菩薩，觀二乘外道等法俱知不實已，於法無我諸地相義，隨順正觀，故名觀察義禪也。

「云何緣真如禪(至)是名緣真如禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何緣真如禪(至)是名緣真如禪。」

何者是妄念？謂此二無我是妄念。何以故？為對治二種我見故，說二種無我。以所治既不實，能治亦是妄，故言二無我虛妄念。若如實知，如理平等，不起二無我妄念，是名緣真如禪。一作正念真如禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者是妄念？謂此二無我是妄念。何以故？為對治二種我見故，說二種無我。以所治既不實，能治亦是妄，故言二無我虛妄念。若如實知，如理平等，不起二無我妄念，是名緣真如禪。一作正念真如禪。

「云何諸如來禪(至)是名諸如來禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸如來禪(至)是名諸如來禪。」

言得如來地自證聖智真實法身，常住寂滅，令眾生得三種樂，及得如來智慧法身不思議事也。三種樂者：禪定樂、菩提樂、涅槃樂，是名如來禪。又先德約凡夫外道三乘一乘所依不同，通有五種禪：謂滯異計欣上厭下而修者，是外道禪；正信因果亦以欣厭而修者，是凡夫禪；悟我空偏真之理而修者，是小乘禪；悟我法二空所顯真理而修者，是大乘禪；若頓悟自心，本來清淨、元無煩惱，無漏智性本自具足，此心即佛畢竟無異，依此而修者是最上乘禪，亦名如來清淨禪，亦名一行三昧，亦名真如三昧，此是一切三昧根本，若能念念修習，自然漸得無量百千諸三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言得如來地自證聖智真實法身，常住寂滅，令眾生得三種樂，及得如來智慧法身不思議事也。三種樂者：禪定樂、菩提樂、涅槃樂，是名如來禪。又先德約凡夫外道三乘一乘所依不同，通有五種禪：謂滯異計欣上厭下而修者，是外道禪；正信因果亦以欣厭而修者，是凡夫禪；悟我空偏真之理而修者，是小乘禪；悟我法二空所顯真理而修者，是大乘禪；若頓悟自心，本來清淨、元無煩惱，無漏智性本自具足，此心即佛畢竟無異，依此而修者是最上乘禪，亦名如來清淨禪，亦名一行三昧，亦名真如三昧，此是一切三昧根本，若能念念修習，自然漸得無量百千諸三昧也。

爾時世尊重說頌言：「愚夫所行禪，觀察義相禪，攀緣真如禪，如來清淨禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「愚夫所行禪，觀察義相禪，攀緣真如禪，如來清淨禪。」

頌上四禪名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌上四禪名也。

「修行者在定，觀見日月形，波頭摩深險，虛空火及畫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行者在定，觀見日月形，波頭摩深險，虛空火及畫。」

此明外道二乘修禪之相也。言外道計著神我，於禪觀時見如日月形狀，明淨朗曜，或見紅蓮在深險之下。二乘以自共相為實有，灰身滅智同於虛空，如薪盡火滅以為究竟涅槃。畫字恐誤，餘二本皆作盡字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明外道二乘修禪之相也。言外道計著神我，於禪觀時見如日月形狀，明淨朗曜，或見紅蓮在深險之下。二乘以自共相為實有，灰身滅智同於虛空，如薪盡火滅以為究竟涅槃。畫字恐誤，餘二本皆作盡字。

「如是種種相，墮於外道法，亦墮於聲聞，辟支佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種相，墮於外道法，亦墮於聲聞，辟支佛境界。」

如上諸相，是外道及聲聞、辟支佛禪境界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上諸相，是外道及聲聞、辟支佛禪境界也。

「捨離此一切，住於無所緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨離此一切，住於無所緣。」

上句觀察義禪，下自是攀緣真如禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句觀察義禪，下自是攀緣真如禪。

「是則能隨入，如如真實相(至)而摩是人頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是則能隨入，如如真實相(至)而摩是人頂。」

言入如來清淨禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言入如來清淨禪也。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「說何等法名為涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「說何等法名為涅槃？」

因上外道以見神我為涅槃，二乘以身智滅，如薪盡火滅為涅槃，故問如來說何等法為涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上外道以見神我為涅槃，二乘以身智滅，如薪盡火滅為涅槃，故問如來說何等法為涅槃？

佛告大慧：「一切識自性習氣(至)即是諸法性空境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切識自性習氣(至)即是諸法性空境界。」

言諸識等見習轉已名涅槃者，謂無明轉即變為明。如融氷成水，更非他物、不餘處來，故云即是諸法性空所顯真實境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸識等見習轉已名涅槃者，謂無明轉即變為明。如融氷成水，更非他物、不餘處來，故云即是諸法性空所顯真實境界。

「復次大慧！涅槃者(至)一切聖者自證智所行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！涅槃者(至)一切聖者自證智所行故。」

明如來所證涅槃境界，離斷常有無性故。云何非常？謂除自共相妄想故非常。云何非斷？謂三世如來所證得故非斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明如來所證涅槃境界，離斷常有無性故。云何非常？謂除自共相妄想故非常。云何非斷？謂三世如來所證得故非斷。

「復次大慧！大般涅槃(至)諸修行者之所歸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！大般涅槃(至)諸修行者之所歸趣。」

以更不受生相續故涅槃不死，以非有為生住滅法故涅槃不壞，以無壞無死故，為修行者之所歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以更不受生相續故涅槃不死，以非有為生住滅法故涅槃不壞，以無壞無死故，為修行者之所歸趣。

「復次大慧！無捨無得故(至)不一不異故說名涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！無捨無得故(至)不一不異故說名涅槃。」

涅槃無煩惱可捨，無菩提可得，故非斷常一異。唯證相應，是名如來涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃無煩惱可捨，無菩提可得，故非斷常一異。唯證相應，是名如來涅槃。

「復次大慧！聲聞緣覺(至)彼於其中生涅槃想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！聲聞緣覺(至)彼於其中生涅槃想。」

二乘覺知陰界入中無冥諦神我，捨離憒閙，煩惱障滅不生顛倒，不起未來生死分別，彼於其中生涅槃想。故《法華經》云「但盡生死名為解脫，其實未得一切解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘覺知陰界入中無冥諦神我，捨離憒閙，煩惱障滅不生顛倒，不起未來生死分別，彼於其中生涅槃想。故《法華經》云「但盡生死名為解脫，其實未得一切解脫。」

「復次大慧！有二種自性相(至)以不覺自心所現故起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！有二種自性相(至)以不覺自心所現故起。」

因上一切識自性習氣等轉，說名涅槃。然一切識自性是凡夫法，故明凡夫計著一切識自性起二種自性相也。謂無始以來，妄想言說習氣不斷故，計著有言說自性相；不知自心所起諸法故，見有自共相陰界入一切法，故執著著法自性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上一切識自性習氣等轉，說名涅槃。然一切識自性是凡夫法，故明凡夫計著一切識自性起二種自性相也。謂無始以來，妄想言說習氣不斷故，計著有言說自性相；不知自心所起諸法故，見有自共相陰界入一切法，故執著著法自性相。

「復次大慧！諸佛有二種加持(至)手灌其頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！諸佛有二種加持(至)手灌其頂。」

因上凡夫計著起二種自性相故，如來對上二種自性相故，以二種加持加諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上凡夫計著起二種自性相故，如來對上二種自性相故，以二種加持加諸菩薩。

「大慧！初地菩薩摩訶薩(至)菩薩摩訶薩者是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！初地菩薩摩訶薩(至)菩薩摩訶薩者是。」

言初地菩薩蒙如來神力加持故，入菩薩大乘照明三昧，入已，一切諸佛皆現其前，三業加持。如金剛藏，華嚴會中住初地時，及餘成就初地功德相菩薩亦如是加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言初地菩薩蒙如來神力加持故，入菩薩大乘照明三昧，入已，一切諸佛皆現其前，三業加持。如金剛藏，華嚴會中住初地時，及餘成就初地功德相菩薩亦如是加。

「大慧！此菩薩摩訶薩(至)受灌頂已而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此菩薩摩訶薩(至)受灌頂已而得自在。」

菩薩蒙加入定已，於百千劫，積集一切諸善根故，漸入諸地，能達治所治相。至法雲地者，總收地義略有二種：一者果分，此不可說，唯證相應。二者因分，可以寄言辯於行解斷證等故。故此十地，修十勝行，斷十種障，證十真如，建立十地。行有二種：一者通相，於地地中，具修一切諸善行故。二者別相，此復有二：一者十度，雖諸地中皆具修習，然別地相各說一增，初地檀增，二地戒增，乃至十地智度增。復修十行，今略對明。謂初歡喜地修願樂行，說十大願，樂利樂故，便能斷異生性障，證遍滿真如。而此真如二空所顯，無有一法而不在故，證此便得名歡喜地。謂初獲聖性，具證二空，能益自他，生大歡喜。乃至第十地修受位行，斷於諸法中未自在障，便證業自在等所依真如。而此真如普於一切神通作業總持定門皆自在故，證此便得名法雲地。謂大智雲含眾德水，蔽如空麁重，充所依法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩蒙加入定已，於百千劫，積集一切諸善根故，漸入諸地，能達治所治相。至法雲地者，總收地義略有二種：一者果分，此不可說，唯證相應。二者因分，可以寄言辯於行解斷證等故。故此十地，修十勝行，斷十種障，證十真如，建立十地。行有二種：一者通相，於地地中，具修一切諸善行故。二者別相，此復有二：一者十度，雖諸地中皆具修習，然別地相各說一增，初地檀增，二地戒增，乃至十地智度增。復修十行，今略對明。謂初歡喜地修願樂行，說十大願，樂利樂故，便能斷異生性障，證遍滿真如。而此真如二空所顯，無有一法而不在故，證此便得名歡喜地。謂初獲聖性，具證二空，能益自他，生大歡喜。乃至第十地修受位行，斷於諸法中未自在障，便證業自在等所依真如。而此真如普於一切神通作業總持定門皆自在故，證此便得名法雲地。謂大智雲含眾德水，蔽如空麁重，充所依法身故。

然此十地通於三乘，一乘雖同，意明寄位。若約三學：初地願、二地戒、三地定，四地已上皆慧攝。若約圓修，行行齊修通有三德：一證道德，證智契如故；二教道德，隨德差別故；三不住道德，不住生死及涅槃故。一地之中，具足一切諸地功德，初後圓融故，若一向別逐行位而階差，若一向同失進修而墮寂，所以位位具德，陛降宛然，重重練磨，本位不動。將受佛職，坐蓮華王座，眷屬圍遶。眾寶瓔珞莊嚴其身，十方諸佛皆舒右手摩菩薩頂。譬如自在轉輪聖王及天帝釋，太子灌頂以授職位，而得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此十地通於三乘，一乘雖同，意明寄位。若約三學：初地願、二地戒、三地定，四地已上皆慧攝。若約圓修，行行齊修通有三德：一證道德，證智契如故；二教道德，隨德差別故；三不住道德，不住生死及涅槃故。一地之中，具足一切諸地功德，初後圓融故，若一向別逐行位而階差，若一向同失進修而墮寂，所以位位具德，陛降宛然，重重練磨，本位不動。將受佛職，坐蓮華王座，眷屬圍遶。眾寶瓔珞莊嚴其身，十方諸佛皆舒右手摩菩薩頂。譬如自在轉輪聖王及天帝釋，太子灌頂以授職位，而得自在故。

「此諸菩薩亦復如是(至)異則不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸菩薩亦復如是(至)異則不能。」

法合結示，如文可知。若不如是，則不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法合結示，如文可知。若不如是，則不能見。

「復次大慧！諸菩薩摩訶薩(至)皆由諸佛二種持力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！諸菩薩摩訶薩(至)皆由諸佛二種持力。」

凡住獲通善說法要，皆由二種神力加持所致故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡住獲通善說法要，皆由二種神力加持所致故。

「大慧！若諸菩薩(至)有如是等廣大作用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若諸菩薩(至)有如是等廣大作用。」

言離加持神力能說法者，諸凡夫應能說。言凡夫不能也。況佛以大悲加持一切無情之物，尚演法音，矧有心者乎！事見《月光童經》所明，但有見聞，無非獲益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言離加持神力能說法者，諸凡夫應能說。言凡夫不能也。況佛以大悲加持一切無情之物，尚演法音，矧有心者乎！事見《月光童經》所明，但有見聞，無非獲益故。

大慧菩薩復白佛言(至)「及殊勝地中手灌其頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩復白佛言(至)「及殊勝地中手灌其頂。」

佛上說如初十二地，未明加之所以，故大慧請問何緣神力偏加二地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛上說如初十二地，未明加之所以，故大慧請問何緣神力偏加二地？

佛言：「大慧！為欲令其遠離(至)以加持力持諸菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！為欲令其遠離(至)以加持力持諸菩薩。」

為離二種過故初地須加，為得二種利故十地須加。忘失菩提心修諸善根，是為魔業。等如《華嚴》、《大集》中所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為離二種過故初地須加，為得二種利故十地須加。忘失菩提心修諸善根，是為魔業。等如《華嚴》、《大集》中所明。

「大慧！若不如是(至)以加持力攝諸菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若不如是(至)以加持力攝諸菩薩。」

言初地不加，必墮外道惡見，及聲聞境十界，地不加，不能速得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言初地不加，必墮外道惡見，及聲聞境十界，地不加，不能速得菩提。

爾時世尊重說頌言：「世尊清淨願，有大加持力，初地十地中，三昧及灌頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「世尊清淨願，有大加持力，初地十地中，三昧及灌頂。」

菩薩積集善根，如來本願故加，猶如摩尼無思而應，故云清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩積集善根，如來本願故加，猶如摩尼無思而應，故云清淨。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「說作緣起非義有別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「說作緣起非義有別。」

因上言諸佛說法，以諦緣起滅道解脫而為其首，非與外道性勝自在宿作自然時微塵等而共相，故大慧舉上佛自說緣起請問世尊。如佛說緣起是由作起，非心自體起，外道亦說勝自在天等而生諸法。今佛但以異名說作緣起，非別有義耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上言諸佛說法，以諦緣起滅道解脫而為其首，非與外道性勝自在宿作自然時微塵等而共相，故大慧舉上佛自說緣起請問世尊。如佛說緣起是由作起，非心自體起，外道亦說勝自在天等而生諸法。今佛但以異名說作緣起，非別有義耳！

「世尊！外道亦說以作者故(至)本無而生生已歸滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！外道亦說以作者故(至)本無而生生已歸滅。」

此難如來所說，正類外道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此難如來所說，正類外道也。

「如佛所說無明緣行(至)是故外道說勝，非如來也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說無明緣行(至)是故外道說勝，非如來也。」

言如來說十二緣中無明無因，非是有因。又說無明有故行有，行有故識有，非漸次相待，其義不成。復難如來說緣起不如外道，故言外道說勝，非同如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如來說十二緣中無明無因，非是有因。又說無明有故行有，行有故識有，非漸次相待，其義不成。復難如來說緣起不如外道，故言外道說勝，非同如來。

「何以故？外道說因(至)又此有故彼有者則無有因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？外道說因(至)又此有故彼有者則無有因。」

何所以外道勝如來？謂彼說微塵世性等因，不從他緣生而能生他。因常為因不為果，是故外道說勝也。如佛所說，觀行是無明果，觀識即是因。如是一法即是因、即是果，因緣雜亂。無明生諸行，諸行生老死，老死生無明，如是展轉成無窮過。又此有故彼有者，則無有定因。以是二義，釋成如來說不如外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何所以外道勝如來？謂彼說微塵世性等因，不從他緣生而能生他。因常為因不為果，是故外道說勝也。如佛所說，觀行是無明果，觀識即是因。如是一法即是因、即是果，因緣雜亂。無明生諸行，諸行生老死，老死生無明，如是展轉成無窮過。又此有故彼有者，則無有定因。以是二義，釋成如來說不如外道。

佛言：「大慧！我了諸法唯心所現(至)非我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！我了諸法唯心所現(至)非我所說。」

謂了諸法非有無生，但唯心現，故無說法因緣過失。若不如是了知諸法，心外見境計著有無，有所言說皆成戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂了諸法非有無生，但唯心現，故無說法因緣過失。若不如是了知諸法，心外見境計著有無，有所言說皆成戲論。

大慧菩薩復白佛言：「世尊(至)若無諸法言依何起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩復白佛言：「世尊(至)若無諸法言依何起？」

有言說因緣之名，必有所說因緣諸法，若無所說因緣性，言說依何而生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言說因緣之名，必有所說因緣諸法，若無所說因緣性，言說依何而生？

「大慧！雖無諸法(至)有諸法者此論則壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！雖無諸法(至)有諸法者此論則壞。」

言一切法但有言說，都無實義，故引龜毛兔角喻之。以明縱有言說自性，亦無所說諸法自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一切法但有言說，都無實義，故引龜毛兔角喻之。以明縱有言說自性，亦無所說諸法自性。

「大慧！非一切佛土皆有言說。言說者，假安立耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！非一切佛土皆有言說。言說者，假安立耳！」

此又明言說性亦無也。故《起信》云「以一切言說假名無實，但隨妄念不可得故。」若言說有性，則一切剎土皆應有言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此又明言說性亦無也。故《起信》云「以一切言說假名無實，但隨妄念不可得故。」若言說有性，則一切剎土皆應有言也。

「大慧！或有佛土瞪視顯法(至)非由言說而有諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！或有佛土瞪視顯法(至)非由言說而有諸法。」

釋上非一切剎土皆有言說以顯法，是故無言說自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋上非一切剎土皆有言說以顯法，是故無言說自性。

「此世界蠅蟻等虫，雖無言說成自事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此世界蠅蟻等虫，雖無言說成自事故。」

釋上言說是假安立耳！言見此愚夫無知如虫蟻等，故作言說以辨法相。故上經云「有諸言說，悉由愚夫希望見生。」亦云「微細諸虫，尚無有言說，而各辦其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋上言說是假安立耳！言見此愚夫無知如虫蟻等，故作言說以辨法相。故上經云「有諸言說，悉由愚夫希望見生。」亦云「微細諸虫，尚無有言說，而各辦其事。」

爾時世尊重說頌言：「始虛空兔角，及與石女兒，無而有言說，妄計法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「始虛空兔角，及與石女兒，無而有言說，妄計法如是。」

言上三物並無體性，但有言說，妄計諸法名實，自性亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言上三物並無體性，但有言說，妄計諸法名實，自性亦爾。

「因緣和合中，愚夫妄謂生，不能如實解，流轉於三有。」爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「所說常聲依何處說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因緣和合中，愚夫妄謂生，不能如實解，流轉於三有。」爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「所說常聲依何處說？」

因上佛謂言說所說皆無自性，則無有因緣法。故大慧舉餘修多羅，佛自說十二因緣，有佛無佛，性相常住。故問所說常聲，依何處說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上佛謂言說所說皆無自性，則無有因緣法。故大慧舉餘修多羅，佛自說十二因緣，有佛無佛，性相常住。故問所說常聲，依何處說？

佛言：「大慧！依妄法說。以諸妄法聖人亦現，然不顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！依妄法說。以諸妄法聖人亦現，然不顛倒。」

言即說虛妄法為常也，為愚夫見因緣妄法，執以為實，起生滅見。如來說言，此即是常。以彼妄法，諸聖亦現，然不起於有無顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言即說虛妄法為常也，為愚夫見因緣妄法，執以為實，起生滅見。如來說言，此即是常。以彼妄法，諸聖亦現，然不起於有無顛倒。

「大慧！譬如陽焰火輪垂髮(至)有智不然，然非不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如陽焰火輪垂髮(至)有智不然，然非不現。」

此七喻者，明境是一，而見有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七喻者，明境是一，而見有異也。

「大慧！妄法現時無量差別(至)一切愚夫種種解故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！妄法現時無量差別(至)一切愚夫種種解故。」

彼虛妄法現時，雖有種種無量差別，如水中月，然非無常。何故不是無常？言虛妄法離有無故，非無常。云何離有無處，起虛妄見？謂諸愚夫種種境界，是離有無處，而起種種虛妄見解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼虛妄法現時，雖有種種無量差別，如水中月，然非無常。何故不是無常？言虛妄法離有無故，非無常。云何離有無處，起虛妄見？謂諸愚夫種種境界，是離有無處，而起種種虛妄見解。

「如恒河水有見不見(至)聖於妄法離顛倒見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如恒河水有見不見(至)聖於妄法離顛倒見。」

如恒河水，餓鬼見為火，無火處見火，即是見他好人不見者。以譬愚夫無虛妄處見有虛妄，即是見他聖人不見者。是故，諸聖於虛妄法，悉離顛倒有無見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如恒河水，餓鬼見為火，無火處見火，即是見他好人不見者。以譬愚夫無虛妄處見有虛妄，即是見他聖人不見者。是故，諸聖於虛妄法，悉離顛倒有無見故。

「大慧！妄法是常(至)是故妄法其體是常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！妄法是常(至)是故妄法其體是常。」

言諸妄法是真常故，無種種相異可得故，以愚夫妄想分別言有異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸妄法是真常故，無種種相異可得故，以愚夫妄想分別言有異故。

「大慧！云何而得妄法真實(至)非聖言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何而得妄法真實(至)非聖言說。」

有少分想者，謂生心動念，念即乖法體，失正念故。既失正念，非愚夫戲論乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有少分想者，謂生心動念，念即乖法體，失正念故。既失正念，非愚夫戲論乎！

「大慧！若分別妄法是倒非倒(至)凡夫種性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若分別妄法是倒非倒(至)凡夫種性。」

若愚夫分別緣起妄法為倒非倒，遂有二種種性差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若愚夫分別緣起妄法為倒非倒，遂有二種種性差別。

「大慧！聖種性者彼復三種(至)所謂計著自相共相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！聖種性者彼復三種(至)所謂計著自相共相。」

謂彼愚夫觀察妄法，取自共相，起聲聞乘種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼愚夫觀察妄法，取自共相，起聲聞乘種性。

「大慧！何謂復有愚夫(至)離於憒鬧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何謂復有愚夫(至)離於憒鬧。」

即彼聲聞所觀虛妄自共相法，遠離計著，起緣覺乘種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼聲聞所觀虛妄自共相法，遠離計著，起緣覺乘種性。

「大慧！何謂智人分別妄法(至)無有外法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何謂智人分別妄法(至)無有外法。」

智者觀此妄法實相，了彼能見所見，從自心起故。無有外法有無妄想，起佛乘種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者觀此妄法實相，了彼能見所見，從自心起故。無有外法有無妄想，起佛乘種性。

「大慧！有諸愚夫分別妄法(至)此則成就生死乘性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！有諸愚夫分別妄法(至)此則成就生死乘性。」

此釋第二愚夫種性。言諸愚夫，於此妄法取種種事性相，決定執有實我實法，起生死乘種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此釋第二愚夫種性。言諸愚夫，於此妄法取種種事性相，決定執有實我實法，起生死乘種性。

「大慧！彼妄法中種種事物，非即是物亦非非物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼妄法中種種事物，非即是物亦非非物。」

言此虛妄法離有離無，是名三乘及凡夫種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言此虛妄法離有離無，是名三乘及凡夫種性。

「大慧！即彼妄法諸聖智者(至)悉離一切諸分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！即彼妄法諸聖智者(至)悉離一切諸分別故。」

此重釋成佛乘種性，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此重釋成佛乘種性，如文可知。

問曰：上云妄法是常，以分別故而有別異，謂即真如愚夫分別名為妄法。此云即彼妄法習氣轉依，即說此妄名為真如。既妄法即真如，無復妄法，與誰論即耶？答曰：如為不識水人，指氷是水、指水是氷，但有名字，寧有二物論相即耶？亦如一珠向月生水、向日生火，不向則無水火，一物未嘗二，而有水火之殊耳！一心法門亦復如是，在凡夫即真如名妄法，在聖人即妄法名真如，聖凡情盡、真妄見亡者，孰得而名乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：上云妄法是常，以分別故而有別異，謂即真如愚夫分別名為妄法。此云即彼妄法習氣轉依，即說此妄名為真如。既妄法即真如，無復妄法，與誰論即耶？答曰：如為不識水人，指氷是水、指水是氷，但有名字，寧有二物論相即耶？亦如一珠向月生水、向日生火，不向則無水火，一物未嘗二，而有水火之殊耳！一心法門亦復如是，在凡夫即真如名妄法，在聖人即妄法名真如，聖凡情盡、真妄見亡者，孰得而名乎？

大慧菩薩白佛言：「世尊！所說妄法為有為無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩白佛言：「世尊！所說妄法為有為無？」

舉上三乘凡夫同觀妄法，以問如來為有為無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉上三乘凡夫同觀妄法，以問如來為有為無也。

佛言：「如幻無執著相故(至)應如外道說作者生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如幻無執著相故(至)應如外道說作者生。」

言妄法如幻，不可以有無而計著故。若計著有性相者，即是真實不可轉故，則諸緣起妄法，應同外道計從有無生一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄法如幻，不可以有無而計著故。若計著有性相者，即是真實不可轉故，則諸緣起妄法，應同外道計從有無生一切法。

大慧又言：「若諸妄法同於幻者，此則當與餘妄作因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧又言：「若諸妄法同於幻者，此則當與餘妄作因。」

若諸妄法同於幻者，此幻應與愚夫妄法作因，當來必招餘報果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸妄法同於幻者，此幻應與愚夫妄法作因，當來必招餘報果故。

佛言：「大慧！非諸幻事(至)以諸幻事無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！非諸幻事(至)以諸幻事無分別故。」

非幻與妄惑為因，以幻不實，不起過惡及分別故。若起諸過生分別者，是則為因，故非與餘妄作因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非幻與妄惑為因，以幻不實，不起過惡及分別故。若起諸過生分別者，是則為因，故非與餘妄作因。

「大慧！夫幻事者從他明呪(至)非諸聖者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！夫幻事者從他明呪(至)非諸聖者。」

此明妄法如幻，若心想計著者，但是愚夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明妄法如幻，若心想計著者，但是愚夫。

爾時世尊重說頌言：「聖不見妄法，中間亦非實，以妄即真故，中間亦真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「聖不見妄法，中間亦非實，以妄即真故，中間亦真實。」

上二句言聖人知妄惑體無實故，不見於妄法。下二句謂觀妄法實性故，妄惑即是真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句言聖人知妄惑體無實故，不見於妄法。下二句謂觀妄法實性故，妄惑即是真實。

「若離於妄法，而有生相者，此還即是妄，如翳未清淨。復次大慧！見諸法非幻(至)故說一切法如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離於妄法，而有生相者，此還即是妄，如翳未清淨。復次大慧！見諸法非幻(至)故說一切法如幻。」

言諸妄法離幻更無相似，故說一切法如幻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸妄法離幻更無相似，故說一切法如幻也。

大慧言：「世尊！為依執著(至)此執著顛倒相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！為依執著(至)此執著顛倒相耶？」

既言離幻更無相似，為計著種種幻相言如幻耶？為異依此計著顛倒相言如幻耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既言離幻更無相似，為計著種種幻相言如幻耶？為異依此計著顛倒相言如幻耶？

「若依執著種種幻相(至)見種種色相不無因故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依執著種種幻相(至)見種種色相不無因故。」

若計幻相，謂諸法皆如幻者，餘有性法，即非如幻，故言非一切法悉如幻。何故不如幻？見人天男女色相非無因故，亦非因呪術而起故，不如幻者故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若計幻相，謂諸法皆如幻者，餘有性法，即非如幻，故言非一切法悉如幻。何故不如幻？見人天男女色相非無因故，亦非因呪術而起故，不如幻者故。

「世尊！都無有因(至)言一切法與幻相似。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！都無有因(至)言一切法與幻相似。」

言都無別因，令諸色相差別顯現，可言如幻。是故不可以見幻相相似，說一切法如幻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言都無別因，令諸色相差別顯現，可言如幻。是故不可以見幻相相似，說一切法如幻也。

佛言：「大慧！不依執著(至)不實速滅如電，故說如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！不依執著(至)不實速滅如電，故說如幻。」

不以幻相有種種、人天有種種，二法相似，言一切法如幻。以一切法當體不實，速起速滅如彼電光，故說如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以幻相有種種、人天有種種，二法相似，言一切法如幻。以一切法當體不實，速起速滅如彼電光，故說如幻。

「大慧！譬如電光見已即滅(至)而妄計著種種色相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如電光見已即滅(至)而妄計著種種色相。」

譬如電光剎那頃現，現已即滅，迅速無常。世間現見，類合諸法，依自心妄想現亦爾。不能觀察不實非有，而起執著自共色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如電光剎那頃現，現已即滅，迅速無常。世間現見，類合諸法，依自心妄想現亦爾。不能觀察不實非有，而起執著自共色相。

爾時世尊重說頌言：「非幻無相似，亦非有諸法，不實速如電，如幻應當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「非幻無相似，亦非有諸法，不實速如電，如幻應當知。」

上二句頌非幻無有相似，故說一切法如幻；下二句頌上答文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句頌非幻無有相似，故說一切法如幻；下二句頌上答文。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「將非所說前後相違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「將非所說前後相違。」

大慧因佛先說一切法無生，今又謂不實速如電，說一切法如幻，故言世尊前後所說自相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因佛先說一切法無生，今又謂不實速如電，說一切法如幻，故言世尊前後所說自相違。

佛言：「大慧！無有相違(至)見其無性本不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！無有相違(至)見其無性本不生故。」

由了諸法唯自心現，即知生本無生。故龍勝云：「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生。」由是觀之，有無外法悉無自性，故本不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由了諸法唯自心現，即知生本無生。故龍勝云：「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生。」由是觀之，有無外法悉無自性，故本不生。

「大慧！為離外道因生義故(至)非有無生故名無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！為離外道因生義故(至)非有無生故名無生。」

外道以作者為生因義，謂從有無生一切法。有謂有種，即自在微塵等為能生因也。無謂無種，即虛空自然等生也，不說從自心妄想生。故我說一切法，不同外道無因邪因生，故名無生耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道以作者為生因義，謂從有無生一切法。有謂有種，即自在微塵等為能生因也。無謂無種，即虛空自然等生也，不說從自心妄想生。故我說一切法，不同外道無因邪因生，故名無生耳！

「大慧！說諸法者(至)遮其無有斷滅見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！說諸法者(至)遮其無有斷滅見故。」

佛語大慧：「我說諸法非有無生，唯是自心分別為緣，令受化者知一切法雖無作者，而業不亡。是故攝受二種生死，遮彼邪見斷滅戲論。」故《識論》云「生死相續，由內因緣不待外緣，故唯有識。」因謂有漏無漏二業，正感生死。緣謂煩惱、所知二障助感生死。所以者何？生死有二種：一分段生死，謂諸有漏善不善業，由煩惱障緣助勢力，所感三界麁異熟果，身命短長隨因緣力有定齊限，故名分段。二不思議變易生死，謂諸無漏有分別業，由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果，由悲願力改轉身命無定齊限，故名變易。妙用難測，名不思議。《經》云「無我無造無受者，善惡之業亦不云。」豈類惡見斷滅論耶！已上如來敘無生意竟。下文說如幻，正答二義無有相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語大慧：「我說諸法非有無生，唯是自心分別為緣，令受化者知一切法雖無作者，而業不亡。是故攝受二種生死，遮彼邪見斷滅戲論。」故《識論》云「生死相續，由內因緣不待外緣，故唯有識。」因謂有漏無漏二業，正感生死。緣謂煩惱、所知二障助感生死。所以者何？生死有二種：一分段生死，謂諸有漏善不善業，由煩惱障緣助勢力，所感三界麁異熟果，身命短長隨因緣力有定齊限，故名分段。二不思議變易生死，謂諸無漏有分別業，由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果，由悲願力改轉身命無定齊限，故名變易。妙用難測，名不思議。《經》云「無我無造無受者，善惡之業亦不云。」豈類惡見斷滅論耶！已上如來敘無生意竟。下文說如幻，正答二義無有相違。

「大慧！說諸法相猶如幻者(至)一切諸法如實住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！說諸法相猶如幻者(至)一切諸法如實住處。」

如實住處者，謂無所住故名如實住。此是自覺聖智、無師智、自然智之所證處，不由他悟；若有所住則為非住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實住處者，謂無所住故名如實住。此是自覺聖智、無師智、自然智之所證處，不由他悟；若有所住則為非住。

「大慧！見一切法如實處者謂能了達唯心所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！見一切法如實處者謂能了達唯心所現。」

從無住本立一切法，非了唯自心者豈能明見乎？是故，如來所說，諸法無生如幻，無有相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無住本立一切法，非了唯自心者豈能明見乎？是故，如來所說，諸法無生如幻，無有相違。

爾時世尊重說頌言：「無作故無生，有法攝生死，了達如幻等，於相不分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「無作故無生，有法攝生死，了達如幻等，於相不分別。」

以無作性故說無生，為遮斷見故說業性攝生死。觀諸法如幻性相故，即無相可得，是故遠離緣起分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無作性故說無生，為遮斷見故說業性攝生死。觀諸法如幻性相故，即無相可得，是故遠離緣起分別。

「復次大慧！我當說(至)復能開悟一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！我當說(至)復能開悟一切眾生。」

因上如來為眾生故，慈悲方便作種種異說，欲令眾生了名句中實義，莫著言說，故說名句文身。告諸菩薩，能觀此相達其義趣，疾得菩提，復能以是開覺眾生。是知法無言象、非離言象，若無言象而惑倒，執言象而迷真。故聖人利見垂象設教，豈徒然哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上如來為眾生故，慈悲方便作種種異說，欲令眾生了名句中實義，莫著言說，故說名句文身。告諸菩薩，能觀此相達其義趣，疾得菩提，復能以是開覺眾生。是知法無言象、非離言象，若無言象而惑倒，執言象而迷真。故聖人利見垂象設教，豈徒然哉！

「大慧！名身者謂依事立名(至)是名文身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！名身者謂依事立名(至)是名文身。」

如依瓶盆事，立瓶盆名，謂一名二名多名能詮自性，名曰名身。言句身等者，即因名成句，因句顯義，如銅、鐵等瓶，句義各異，謂一句二句多句能詮差別，名曰句身。由於此文能成名句，謂一字二字多字為二所依，名曰文身。若依古譯翻文為味，但是所顯非能顯也。身者多法積聚義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如依瓶盆事，立瓶盆名，謂一名二名多名能詮自性，名曰名身。言句身等者，即因名成句，因句顯義，如銅、鐵等瓶，句義各異，謂一句二句多句能詮差別，名曰句身。由於此文能成名句，謂一字二字多字為二所依，名曰文身。若依古譯翻文為味，但是所顯非能顯也。身者多法積聚義。

「復次大慧！句身者謂句事究竟(至)謂長短高下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！句身者謂句事究竟(至)謂長短高下。」

自下重明異義也。句身謂句事究竟者，言有文時必有名，未必有句；若有句時必有名及文，故云句事究竟也。名身者，謂諸字名各各差別，如從阿字乃至呵字者，如十四音阿呵等字，皆初短次長，高下亦爾。故繼言文身者，謂長短高下，即音韻屈曲長短高下也。名句必依文字立故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下重明異義也。句身謂句事究竟者，言有文時必有名，未必有句；若有句時必有名及文，故云句事究竟也。名身者，謂諸字名各各差別，如從阿字乃至呵字者，如十四音阿呵等字，皆初短次長，高下亦爾。故繼言文身者，謂長短高下，即音韻屈曲長短高下也。名句必依文字立故。