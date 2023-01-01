注大乘入楞伽經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注大乘入楞伽經卷第三

「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)通達自心分別之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)通達自心分別之相。」

能取所取者，亦云能緣所緣，謂即心識見相二分也。故《華嚴經》云「能緣所緣力，種種法出生。」餘文意，謂欲了知者，應離浮沈，諸惡覺觀，真實修行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取所取者，亦云能緣所緣，謂即心識見相二分也。故《華嚴經》云「能緣所緣力，種種法出生。」餘文意，謂欲了知者，應離浮沈，諸惡覺觀，真實修行也。

「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！菩薩摩訶薩(至)當勤修學。」

住智慧心所住相者，即上云：通達自心分別之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住智慧心所住相者，即上云：通達自心分別之相也。

「何等為三？所謂無影像相(至)於此三相修行不捨」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為三？所謂無影像相(至)於此三相修行不捨」

言跛驢者，謂未得無功用慧，故以況之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言跛驢者，謂未得無功用慧，故以況之。

「大慧！無影像相者(至)趣佛地故而得生起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！無影像相者(至)趣佛地故而得生起。」

無影像相者，謂無分別智，離二取也。然二乘外道所習淺陋，如來常種種訶叱。於此反取之者，欲其迴心，捨邪途入正轍也。諸佛願持相者，謂如諸佛皆發弘誓，成熟有情、嚴淨佛土也。自證聖智所趣相者，謂如來法身，自覺聖智相也。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無影像相者，謂無分別智，離二取也。然二乘外道所習淺陋，如來常種種訶叱。於此反取之者，欲其迴心，捨邪途入正轍也。諸佛願持相者，謂如諸佛皆發弘誓，成熟有情、嚴淨佛土也。自證聖智所趣相者，謂如來法身，自覺聖智相也。餘文可知。

「大慧！是名上聖智三種相(至)應勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！是名上聖智三種相(至)應勤修學。」

言以是三相能到如來地，故勸令修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言以是三相能到如來地，故勸令修學。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「聖智事自性法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「聖智事自性法門。」

諸菩薩眾心念，謂五法、三自性、八識、二無我，皆是聖人度眾生法門事。如來上既說八識竟，亦應為我說百八句差別所依，五法聖智事、三自性法門。眾有此念，故大慧承諸佛神力而興是問。言聖智事者，即五法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾心念，謂五法、三自性、八識、二無我，皆是聖人度眾生法門事。如來上既說八識竟，亦應為我說百八句差別所依，五法聖智事、三自性法門。眾有此念，故大慧承諸佛神力而興是問。言聖智事者，即五法也。

「一切如來應正等覺(至)色究竟天成如來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來應正等覺(至)色究竟天成如來身。」

言自共相者，且以四諦中苦諦言之。如苦諦下，三界依正，蘊界處等一切諸法，各各不同名自相，苦諦即名共相。謂苦諦四門中，無常為一切有為法共相，苦為一切有漏法共相，空與無我通為一切法共相。又如五陰不同名自相，共成人身名共相。界處等亦爾，乃至一切諸法，各各又有自共相也。兜率陀者，此云知足。彼天內宮，是一生補處菩薩所居也。色究竟天，是行滿報佛成正覺處。餘文悉明遠離過習，顯示眾德，成就如來法身之義。以有是利故，請佛為說如上法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言自共相者，且以四諦中苦諦言之。如苦諦下，三界依正，蘊界處等一切諸法，各各不同名自相，苦諦即名共相。謂苦諦四門中，無常為一切有為法共相，苦為一切有漏法共相，空與無我通為一切法共相。又如五陰不同名自相，共成人身名共相。界處等亦爾，乃至一切諸法，各各又有自共相也。兜率陀者，此云知足。彼天內宮，是一生補處菩薩所居也。色究竟天，是行滿報佛成正覺處。餘文悉明遠離過習，顯示眾德，成就如來法身之義。以有是利故，請佛為說如上法門。

佛言：「大慧！有一類外道(至)於此而生牛有角想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！有一類外道(至)於此而生牛有角想。」

自下，如來約牛兔角，破執名相起妄想見。此明敘彼二外道計，謂一外道，見一切法隨因緣滅，妄起分別想兔無角。復一外道，見大種功能，根身塵境緣未散時，形量差別，計牛有角。以不了故，互執異見生決定解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下，如來約牛兔角，破執名相起妄想見。此明敘彼二外道計，謂一外道，見一切法隨因緣滅，妄起分別想兔無角。復一外道，見大種功能，根身塵境緣未散時，形量差別，計牛有角。以不了故，互執異見生決定解。

「大慧！彼墮二見不了唯心(至)一切皆唯分別所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼墮二見不了唯心(至)一切皆唯分別所現。」

此明牒破彼外道見。文有八句，上四句破起見因，下四句示唯妄現，故伽陀云「知諸法唯心，便捨外塵相，由此息分別，悟平等真空。」思之可了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明牒破彼外道見。文有八句，上四句破起見因，下四句示唯妄現，故伽陀云「知諸法唯心，便捨外塵相，由此息分別，悟平等真空。」思之可了。

「大慧！應知兔角離於有無(至)是故於此不應分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！應知兔角離於有無(至)是故於此不應分別。」

此一段經，上四句總結應離妄，已下諸句別徵破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一段經，上四句總結應離妄，已下諸句別徵破也。

云何下，別徵破彼墮無見也。謂云何兔角離於有無，破云互因待故。彼兔角無，因牛角有故；若無牛角，彼何所因而言無耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何下，別徵破彼墮無見也。謂云何兔角離於有無，破云互因待故。彼兔角無，因牛角有故；若無牛角，彼何所因而言無耶？

分析下，次別破彼墮有見也。謂若執於牛有角者，分析牛角至於極微，何有實體而計有耶？故下偈云「無因有故無，是無不成無。有待無亦然，展轉相因起。」言皆不實也。聖智所行離彼見者，謂如實見者，悉離有見常見之有，亦離邪見斷見之無，是故結勸應離分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分析下，次別破彼墮有見也。謂若執於牛有角者，分析牛角至於極微，何有實體而計有耶？故下偈云「無因有故無，是無不成無。有待無亦然，展轉相因起。」言皆不實也。聖智所行離彼見者，謂如實見者，悉離有見常見之有，亦離邪見斷見之無，是故結勸應離分別。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「比度觀待，妄計無耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「比度觀待，妄計無耶？」

大慧因上言，兔角等離於有無，互因待故，分析牛角，乃至極微，求不可得。而為離彼妄見，復問佛言：彼離見者，既不作牛有角想，豈不以比度觀待，同妄計言無耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因上言，兔角等離於有無，互因待故，分析牛角，乃至極微，求不可得。而為離彼妄見，復問佛言：彼離見者，既不作牛有角想，豈不以比度觀待，同妄計言無耶？

佛言：「不以分別(至)非由相待顯兔角無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不以分別(至)非由相待顯兔角無。」

如來答言：離妄見者，不以分別起相觀待以言無也。何以故？彼妄見者，以妄分別為生因故，以角有無而起分別為其所依。既所依為因，即妄計有無。然分別與角，俱無定性，離異不異。離分別者，非由相待牛角無性顯兔角無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來答言：離妄見者，不以分別起相觀待以言無也。何以故？彼妄見者，以妄分別為生因故，以角有無而起分別為其所依。既所依為因，即妄計有無。然分別與角，俱無定性，離異不異。離分別者，非由相待牛角無性顯兔角無。

「大慧！若此分別異兔角者(至)執有執無二俱不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若此分別異兔角者(至)執有執無二俱不成。」

自下再牒破也。言若此分別定異兔角者，則非角因；若定不異者，又是因彼而起，言俱無自性也。分析牛角，乃至極微，求不可得。異於有角而又言無角，如是分別者，定非理也。謂若以有為有，則以無為無，有既不有，則無無也。故云：二俱非有，誰待於誰？是知牛角、兔角二俱無性，而對何法言有言無耶？若相待不成，待於有故言兔角無者，不應分別，不正因故。謂有與無為因，無與有為因，此因不正也。既二因不正，有無兩果理自不成，故結破云：有無論者，執有執無，二俱不成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下再牒破也。言若此分別定異兔角者，則非角因；若定不異者，又是因彼而起，言俱無自性也。分析牛角，乃至極微，求不可得。異於有角而又言無角，如是分別者，定非理也。謂若以有為有，則以無為無，有既不有，則無無也。故云：二俱非有，誰待於誰？是知牛角、兔角二俱無性，而對何法言有言無耶？若相待不成，待於有故言兔角無者，不應分別，不正因故。謂有與無為因，無與有為因，此因不正也。既二因不正，有無兩果理自不成，故結破云：有無論者，執有執無，二俱不成也。

「大慧！復有外道見色形狀(至)異虛空起於分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！復有外道見色形狀(至)異虛空起於分別。」

上以析法破牛兔，此以體法會色空，謂眾生所執聞宜不同，故佛施能治巧拙有異，亦是破轉計也。言又有外道見色形狀質礙變異，虛空分齊空廓無礙，而生執著，謂色異空。起妄分別者，此謂如來敘彼計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上以析法破牛兔，此以體法會色空，謂眾生所執聞宜不同，故佛施能治巧拙有異，亦是破轉計也。言又有外道見色形狀質礙變異，虛空分齊空廓無礙，而生執著，謂色異空。起妄分別者，此謂如來敘彼計也。

「大慧！虛空是色隨入色種(至)色空分齊應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！虛空是色隨入色種(至)色空分齊應如是知。」

自下正破也。佛語大慧空即是色，隨入色種中故，色外無空也。色即是空，互為能所建立性故，非色滅空也。色空分齊應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下正破也。佛語大慧空即是色，隨入色種中故，色外無空也。色即是空，互為能所建立性故，非色滅空也。色空分齊應如是知。

「大慧！大種生時自相各別，不住虛空中，非彼無虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！大種生時自相各別，不住虛空中，非彼無虛空。」

會昔權說，重明色空不二也。謂昔破外道執有我故，說有造色從大種生，自相各別。而密顯造色性即空故，更無別色而住於空，故云不住。非彼無虛空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會昔權說，重明色空不二也。謂昔破外道執有我故，說有造色從大種生，自相各別。而密顯造色性即空故，更無別色而住於空，故云不住。非彼無虛空也。

「大慧！兔角亦爾。觀待牛角(至)若待餘物彼亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！兔角亦爾。觀待牛角(至)若待餘物彼亦如是。」

此又引上牛兔二角以合色空，類觀諸法差別妄見，一一對破，應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此又引上牛兔二角以合色空，類觀諸法差別妄見，一一對破，應知亦爾。

然諸外道異計雖多，不出惡見及無因、邪因二種因也。言惡見者，謂於諸諦理顛倒推度，染慧為性，能障正見，招苦為業，謂惡見者多受苦故。此見行相差別有五：一、薩迦耶見，謂於五取蘊執我我所，一切見趣所依為業。二、邊見，謂即於彼隨執斷常，障處中行出離為業。三、邪見，謂謗因果作用實事，及非四見諸餘邪說，如增上緣名義遍故。四、見取，謂於諸見及所依蘊，執為最勝能得清淨，一切鬪諍所依為業。五、戒禁取，謂於隨順諸見戒禁，及所依蘊，執為最勝能得清淨，無利勤苦所依為業。二種因義，如下當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然諸外道異計雖多，不出惡見及無因、邪因二種因也。言惡見者，謂於諸諦理顛倒推度，染慧為性，能障正見，招苦為業，謂惡見者多受苦故。此見行相差別有五：一、薩迦耶見，謂於五取蘊執我我所，一切見趣所依為業。二、邊見，謂即於彼隨執斷常，障處中行出離為業。三、邪見，謂謗因果作用實事，及非四見諸餘邪說，如增上緣名義遍故。四、見取，謂於諸見及所依蘊，執為最勝能得清淨，一切鬪諍所依為業。五、戒禁取，謂於隨順諸見戒禁，及所依蘊，執為最勝能得清淨，無利勤苦所依為業。二種因義，如下當說。

「大慧！汝應遠離兔角牛角(至)說觀察自心修行之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！汝應遠離兔角牛角(至)說觀察自心修行之法。」

佛勸菩薩應常觀察自心所見妄想之相。既自知已，於一切處轉相傳授，普使知病識藥，令得服行，至安樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛勸菩薩應常觀察自心所見妄想之相。既自知已，於一切處轉相傳授，普使知病識藥，令得服行，至安樂處。

爾時世尊即說頌言：「心所見無有，唯依心故起(至)自證之境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌言：「心所見無有，唯依心故起(至)自證之境界。」

上五行偈文顯可知，更不繁釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上五行偈文顯可知，更不繁釋。

此約外道執牛兔角決定有無，及色空異，以破五法中名相妄想竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此約外道執牛兔角決定有無，及色空異，以破五法中名相妄想竟。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「為漸次淨耶？為頓淨耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「為漸次淨耶？為頓淨耶？」

此就淨眾生心習現流，五法中次明正智義。謂能淨者自覺聖智也，所淨者自心現流也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此就淨眾生心習現流，五法中次明正智義。謂能淨者自覺聖智也，所淨者自心現流也。

佛言：「大慧！漸淨非頓(至)令離一切有無惡見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！漸淨非頓(至)令離一切有無惡見。」

上明四漸四頓者，謂淨眾生自心現流，其機大者頓之，其機小者漸之。漸者言其權，頓者言其實，權以趨實，實以導權。所以聖人開悟眾生，或頓或漸、權實偏圓，未始不相顧者，庶使含識隨宜得入也。又云漸，約修行未證入故，謂眾生學行止得漸也；頓，約修行已證入故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明四漸四頓者，謂淨眾生自心現流，其機大者頓之，其機小者漸之。漸者言其權，頓者言其實，權以趨實，實以導權。所以聖人開悟眾生，或頓或漸、權實偏圓，未始不相顧者，庶使含識隨宜得入也。又云漸，約修行未證入故，謂眾生學行止得漸也；頓，約修行已證入故。

「復次大慧！法性所流佛(至)取以為實悉不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！法性所流佛(至)取以為實悉不可得。」

此明三佛建立說法，釋成頓漸所顯義也。法性所流佛者，報身佛也。說一切自共相法，是自心本識現習氣因相，及前轉識妄計所執因相，更相繫屬。種種幻事，皆無自性，故《起信》云「一切諸法，皆是眾生無明妄心而得住持，如鏡中像無體可得。」而眾生不了，種種執著取以為實，豈不誤哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明三佛建立說法，釋成頓漸所顯義也。法性所流佛者，報身佛也。說一切自共相法，是自心本識現習氣因相，及前轉識妄計所執因相，更相繫屬。種種幻事，皆無自性，故《起信》云「一切諸法，皆是眾生無明妄心而得住持，如鏡中像無體可得。」而眾生不了，種種執著取以為實，豈不誤哉！

「復次大慧！妄計自性。執著緣起自性起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！妄計自性。執著緣起自性起。」

言自共相等一切諸法，本無自性，依他眾緣和合生起，猶如幻事，即依他起性也。而諸眾生妄想計度，種種執著取以為實，即是妄計自性執著緣起自性而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言自共相等一切諸法，本無自性，依他眾緣和合生起，猶如幻事，即依他起性也。而諸眾生妄想計度，種種執著取以為實，即是妄計自性執著緣起自性而起。

「大慧！譬如幻師以幻術力(至)種種分別皆無真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如幻師以幻術力(至)種種分別皆無真實。」

舉喻以明緣起不實。如幻師依草木起眾生色像。譬如來藏性，隨緣起種種諸法，故《肇論》云「萬法假立不真，譬如幻化人。非無幻化人，幻化人非真人也。」皆明緣起不實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉喻以明緣起不實。如幻師依草木起眾生色像。譬如來藏性，隨緣起種種諸法，故《肇論》云「萬法假立不真，譬如幻化人。非無幻化人，幻化人非真人也。」皆明緣起不實故。

「大慧！此亦如是(至)是名妄計性生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此亦如是(至)是名妄計性生。」

此以法合，謂於緣起性中生妄計性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此以法合，謂於緣起性中生妄計性亦如是。

「大慧！是名法性所流佛說法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！是名法性所流佛說法相。」

結說因緣所生諸法，皆如幻不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結說因緣所生諸法，皆如幻不實。

「大慧！法性佛者，建立自證智所行離心自性相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！法性佛者，建立自證智所行離心自性相。」

建立自覺聖智所證法界，離妄想心量自性塵境相，是法佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立自覺聖智所證法界，離妄想心量自性塵境相，是法佛法。

「大慧！化佛說施戒忍進禪定智慧(至)超無色行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！化佛說施戒忍進禪定智慧(至)超無色行。」

化佛八相示成，應緣攝化，說六度治六蔽，離陰界入、解脫諸識相，隨宜建立諸法差別，超外道執見，越無色所行，謂外道取無色以為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛八相示成，應緣攝化，說六度治六蔽，離陰界入、解脫諸識相，隨宜建立諸法差別，超外道執見，越無色所行，謂外道取無色以為涅槃。

「復次大慧！法性佛非所攀緣(至)當速捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！法性佛非所攀緣(至)當速捨離。」

攀緣妄念也，所緣妄法也，所作妄業也，餘義如文。上既顯示三佛說法，此結獨舉法佛所證法，以勸修學者。故《法華經》云「雖說種種道，其實為一乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攀緣妄念也，所緣妄法也，所作妄業也，餘義如文。上既顯示三佛說法，此結獨舉法佛所證法，以勸修學者。故《法華經》云「雖說種種道，其實為一乘。」

「復次大慧！聲聞乘(至)分別執著自性相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！聲聞乘(至)分別執著自性相。」

二約聲聞所證聖智，以明正智義。因上勸菩薩修自證聖智境界相，然聲聞亦有自證聖智境界相。欲簡異聲聞，故舉聲聞有二種差別相。初自證聖智異彼外道，故云殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約聲聞所證聖智，以明正智義。因上勸菩薩修自證聖智境界相，然聲聞亦有自證聖智境界相。欲簡異聲聞，故舉聲聞有二種差別相。初自證聖智異彼外道，故云殊勝。

「云何自證聖智殊勝相(至)自證聖智境界相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何自證聖智殊勝相(至)自證聖智境界相。」

言聲聞人於三界有情，明見無常、苦空、無我，及四諦境界，厭離五欲栖心寂滅，於蘊界處若自若共外不壞相，而未獲法空，但得人空慧。如實了知故，心住一境，住一境已，遂獲諸禪、八解、三三昧門、八聖道分、四沙門果，而得出離也。但斷現行煩惱，未斷習煩惱；但斷分段生死，未離變易生死，是故名為聲聞乘自證聖智境界相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言聲聞人於三界有情，明見無常、苦空、無我，及四諦境界，厭離五欲栖心寂滅，於蘊界處若自若共外不壞相，而未獲法空，但得人空慧。如實了知故，心住一境，住一境已，遂獲諸禪、八解、三三昧門、八聖道分、四沙門果，而得出離也。但斷現行煩惱，未斷習煩惱；但斷分段生死，未離變易生死，是故名為聲聞乘自證聖智境界相。

「菩薩摩訶薩雖亦得此聖智境界(至)不應修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩雖亦得此聖智境界(至)不應修學。」

明菩薩所證是了一切法本性無生正受樂，不同聲聞息陰界入求涅槃樂。菩薩雖亦得是聖智境界，以大悲本願故，不取證寂滅及三昧樂，故誡諸菩薩，於此樂中不應修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明菩薩所證是了一切法本性無生正受樂，不同聲聞息陰界入求涅槃樂。菩薩雖亦得是聖智境界，以大悲本願故，不取證寂滅及三昧樂，故誡諸菩薩，於此樂中不應修學。

「大慧！云何分別執著自性相(至)漸住諸地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何分別執著自性相(至)漸住諸地。」

此謂聲聞知彼四大形顯色等種種諸法，非如外道計作者生。然守如來止啼權說，於自共相妄想執著；菩薩於彼應知唯是自心妄現，故應捨離，了我法空，漸入智地到如來境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此謂聲聞知彼四大形顯色等種種諸法，非如外道計作者生。然守如來止啼權說，於自共相妄想執著；菩薩於彼應知唯是自心妄現，故應捨離，了我法空，漸入智地到如來境。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「常不思議作者耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「常不思議作者耶？」

三破外道所計，顯正智義。因上如來說頓，為顯示常不思議智。大慧舉以白佛：如來所說常不思議，即是此間自證聖智第一義境，將非同諸外道所說常不思議作者耶？謂外道以作者為常不思議因相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三破外道所計，顯正智義。因上如來說頓，為顯示常不思議智。大慧舉以白佛：如來所說常不思議，即是此間自證聖智第一義境，將非同諸外道所說常不思議作者耶？謂外道以作者為常不思議因相也。

佛言：「大慧！非諸外道作者(至)常不思議不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！非諸外道作者(至)常不思議不成。」

如來告大慧：非諸外道作者因緣得常不思議，彼因自相不成故。故《楞嚴》云「以生滅心為本修因，而求佛乘不生不滅，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來告大慧：非諸外道作者因緣得常不思議，彼因自相不成故。故《楞嚴》云「以生滅心為本修因，而求佛乘不生不滅，無有是處。」

「大慧！我第一義常不思議(至)是故菩薩當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我第一義常不思議(至)是故菩薩當勤修學。」

明如來舉上常不思議有因有相成也，能所因相俱離有無，謂自證聖智所行相故，非餘境故有相；第一義智為正因故，非生滅故有因；能所因相離有無故，非作者。譬如虛空涅槃寂滅，無作法故，常不思議。是故我說異諸外道所有諍論。此常不思議，是諸如來自覺聖智所得，故勸菩薩當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明如來舉上常不思議有因有相成也，能所因相俱離有無，謂自證聖智所行相故，非餘境故有相；第一義智為正因故，非生滅故有因；能所因相離有無故，非作者。譬如虛空涅槃寂滅，無作法故，常不思議。是故我說異諸外道所有諍論。此常不思議，是諸如來自覺聖智所得，故勸菩薩當勤修學。

「復次大慧！外道常不思議(至)非自相因力故常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！外道常不思議(至)非自相因力故常。」

言外道以無常變異相為常不思議因故云常，非是自覺所行相因力故常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言外道以無常變異相為常不思議因故云常，非是自覺所行相因力故常。

「大慧！外道常不思議(至)無常已不因此說為常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！外道常不思議(至)無常已不因此說為常。」

明外道見世間所作法，有已還無，悉是無常。妄計神我為常，待無常已，比知是常。佛則反是，不因此說以為常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明外道見世間所作法，有已還無，悉是無常。妄計神我為常，待無常已，比知是常。佛則反是，不因此說以為常也。

「大慧！外道以如是因相(至)無自因相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！外道以如是因相(至)無自因相故。」

若外道以如是無常因相，成常不思議者，此因相非真實故同於兔角，故常不思議唯是妄想言說。何以故？無有常因常相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若外道以如是無常因相，成常不思議者，此因相非真實故同於兔角，故常不思議唯是妄想言說。何以故？無有常因常相故。

「大慧！我常不思議(至)此不應說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我常不思議(至)此不應說。」

前謂佛反外道，此則外道反佛，曾不能知常不思議自因之相，離有無、超情識，而恒妄計在於自證聖智所行相外，是故如來誡不應說。然三乘之道優劣雖殊，悉皆內證。若心外見法，任說幽玄，然成外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前謂佛反外道，此則外道反佛，曾不能知常不思議自因之相，離有無、超情識，而恒妄計在於自證聖智所行相外，是故如來誡不應說。然三乘之道優劣雖殊，悉皆內證。若心外見法，任說幽玄，然成外道。

「復次大慧！諸聲聞畏生死妄想苦(至)無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！諸聲聞畏生死妄想苦(至)無所有故。」

四約愚智觀解優劣，以明正智。不知生死涅槃差別之相，是妄分別有者。謂對生死說涅槃，如對病說藥，達生死無故，所對涅槃亦不可得。故《思益經》云「諸佛出世，不為令眾生出生死、入涅槃，但為度生死、涅槃之二見耳。」妄想無性，即涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約愚智觀解優劣，以明正智。不知生死涅槃差別之相，是妄分別有者。謂對生死說涅槃，如對病說藥，達生死無故，所對涅槃亦不可得。故《思益經》云「諸佛出世，不為令眾生出生死、入涅槃，但為度生死、涅槃之二見耳。」妄想無性，即涅槃故。

「妄計未來諸根境滅(至)轉所依藏識為大涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄計未來諸根境滅(至)轉所依藏識為大涅槃。」

以凡愚不知生死即涅槃，計未來根境滅作涅槃想，非是自覺所證境界。如來證自智境界者，以有識藏故妄見生死，轉識藏故生死即涅槃。故下經云「妄想識滅，名為涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以凡愚不知生死即涅槃，計未來根境滅作涅槃想，非是自覺所證境界。如來證自智境界者，以有識藏故妄見生死，轉識藏故生死即涅槃。故下經云「妄想識滅，名為涅槃。」

「彼愚癡人說有三乘(至)常於生死輪轉不絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼愚癡人說有三乘(至)常於生死輪轉不絕。」

愚夫以生死異涅槃，為此愚夫說斷生死趣涅槃，故說三乘種性。智者說此六趣生死是妄想心量，無有境界。而彼愚夫，不知三世如來所說生死妄想是自心現境界，取心外境計生死相與涅槃差別，故生死流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫以生死異涅槃，為此愚夫說斷生死趣涅槃，故說三乘種性。智者說此六趣生死是妄想心量，無有境界。而彼愚夫，不知三世如來所說生死妄想是自心現境界，取心外境計生死相與涅槃差別，故生死流轉。

「復次大慧！去來現在諸如來(至)非諸愚夫二分別境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！去來現在諸如來(至)非諸愚夫二分別境。」

言三世如來說外心現一切諸法不生。何以故？謂自心所現非有性故不生、離有無生二種見故不生。此就智者知諸法無生起佛種性，如兔馬等角本來不生。凡愚不覺妄取生滅，唯如來自覺所證之處，一切法自體性相不生，非愚夫有無分別境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三世如來說外心現一切諸法不生。何以故？謂自心所現非有性故不生、離有無生二種見故不生。此就智者知諸法無生起佛種性，如兔馬等角本來不生。凡愚不覺妄取生滅，唯如來自覺所證之處，一切法自體性相不生，非愚夫有無分別境界。

「大慧！身及資生器世間等(至)汝於此義當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！身及資生器世間等(至)汝於此義當勤修學。」

言正報色身及資生器界，一切諸法是本識影像，能所二取之所變現，妄想無性。而諸愚夫墮彼見中分別有無，故告大慧：汝於此心現一切法不生義，當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言正報色身及資生器界，一切諸法是本識影像，能所二取之所變現，妄想無性。而諸愚夫墮彼見中分別有無，故告大慧：汝於此心現一切法不生義，當勤修學。

「復次大慧！有五種種性(至)不定種性無種性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！有五種種性(至)不定種性無種性。」

五約種性以驗於機，明正智義。因上畏生死苦樂求涅槃，起於種性，故次明種性相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五約種性以驗於機，明正智義。因上畏生死苦樂求涅槃，起於種性，故次明種性相也。

「大慧！云何知是聲聞乘種性？(至)此是聲聞乘種性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何知是聲聞乘種性？(至)此是聲聞乘種性。」

若聞滅陰界入自共相身得涅槃，知苦、斷集、證滅、修道時，悲喜異相愛樂修習，於緣起發悟之相不樂觀察。應知以修上法，名聲聞乘種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞滅陰界入自共相身得涅槃，知苦、斷集、證滅、修道時，悲喜異相愛樂修習，於緣起發悟之相不樂觀察。應知以修上法，名聲聞乘種性。

「彼於自乘見所證已(至)乃至生於得涅槃覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於自乘見所證已(至)乃至生於得涅槃覺。」

此明聲聞斷惑分齊，類諸菩薩第五六地。然但斷三界現行煩惱，未斷習使及所知障，未度不思議變易死。諸魔外中決定唱言：我得四智究竟覺乃至生於得涅槃覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明聲聞斷惑分齊，類諸菩薩第五六地。然但斷三界現行煩惱，未斷習使及所知障，未度不思議變易死。諸魔外中決定唱言：我得四智究竟覺乃至生於得涅槃覺也。

「大慧！復有眾生求證涅槃(至)此是涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！復有眾生求證涅槃(至)此是涅槃。」

言有眾生妄計覺知我人眾生、長養士夫各各差別，以見神我，此是涅槃。復有執言自在天等以為作者，名為涅槃。此二即是無種性外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言有眾生妄計覺知我人眾生、長養士夫各各差別，以見神我，此是涅槃。復有執言自在天等以為作者，名為涅槃。此二即是無種性外道。

「大慧！彼無解脫(至)應勤修習捨此惡見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼無解脫(至)應勤修習捨此惡見。」

此明外道計有神我性無解脫法，聲聞取自共相未獲法空，皆不出妄覺，故應勸修習轉彼惡見，而趣如來種性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明外道計有神我性無解脫法，聲聞取自共相未獲法空，皆不出妄覺，故應勸修習轉彼惡見，而趣如來種性故。

「大慧！云何知是緣覺乘種性？(至)應為其說緣覺乘法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何知是緣覺乘種性？(至)應為其說緣覺乘法。」

言若聞說緣起諸法，知緣體空無所染著、或時聞說現種種身、或合多身為一身、或離一身為多身，及於神通變化，信受無違欣樂修習，是謂緣覺乘種性。然有二種不同：一、遇佛演說十二因緣法，依以受行，名為緣覺，即如一說；二、出無佛世覩緣自悟，名為獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言若聞說緣起諸法，知緣體空無所染著、或時聞說現種種身、或合多身為一身、或離一身為多身，及於神通變化，信受無違欣樂修習，是謂緣覺乘種性。然有二種不同：一、遇佛演說十二因緣法，依以受行，名為緣覺，即如一說；二、出無佛世覩緣自悟，名為獨覺。

「大慧！如來乘種性(至)當知此是如來乘性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！如來乘種性(至)當知此是如來乘性。」

自性、無自性法者，謂三自性、三無性祕密法也。內身自證聖智法者，謂佛自證一乘了義不可思議真實法也。外諸佛剎廣大法者，謂廣大悲願、莊嚴淨土、攝化眾生，究竟到於一切智地法也。若有聞說此等法者，是故名為佛乘種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性、無自性法者，謂三自性、三無性祕密法也。內身自證聖智法者，謂佛自證一乘了義不可思議真實法也。外諸佛剎廣大法者，謂廣大悲願、莊嚴淨土、攝化眾生，究竟到於一切智地法也。若有聞說此等法者，是故名為佛乘種性。

「大慧！不定種性(至)隨生信解而順修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！不定種性(至)隨生信解而順修學。」

言此不定人聞說三乘法時，隨生信入順學而成，其性可移故言不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言此不定人聞說三乘法時，隨生信入順學而成，其性可移故言不定。

「大慧！為初治地人而說種性(至)作此建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！為初治地人而說種性(至)作此建立。」

初治地人，即不定種性者，三乘俱可入也。為說是種性，令彼明悟了權趣實，超入第八無所有地，任運至如來地，故作此建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初治地人，即不定種性者，三乘俱可入也。為說是種性，令彼明悟了權趣實，超入第八無所有地，任運至如來地，故作此建立。

「大慧！彼住三昧樂聲聞(至)畢竟當得如來之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼住三昧樂聲聞(至)畢竟當得如來之身。」

此明三乘、五性同入如來一佛乘也。謂昔權說三乘、五性中，定性二乘、無性闡提不許成佛。今究竟說，雖有三乘、五性之異，由新熏故，本來唯是一佛乘也。舉一例諸，是故但云彼住三昧樂聲聞，既已修習斷煩惱結，若能迴心證知識性，見法無我，畢竟皆得無上最勝如來之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明三乘、五性同入如來一佛乘也。謂昔權說三乘、五性中，定性二乘、無性闡提不許成佛。今究竟說，雖有三乘、五性之異，由新熏故，本來唯是一佛乘也。舉一例諸，是故但云彼住三昧樂聲聞，既已修習斷煩惱結，若能迴心證知識性，見法無我，畢竟皆得無上最勝如來之身。

爾時世尊即說頌言：「預流一來果，不還阿羅漢，是等諸聖人，其心悉迷惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌言：「預流一來果，不還阿羅漢，是等諸聖人，其心悉迷惑。」

言小乘初心，修七方便，至見諦理，能斷三界見道所斷八十八使，創預聖流，名預流果。次從是發六無礙道，斷於欲界前之六品修所斷惑，證第六解脫，於人天更一往來，名一來果。又發後三無礙道，永斷欲界七八九品諸煩惱盡，更不還欲界受生，名不還果。又於色界修行，永斷上二界修道所斷一切煩惱，得盡智無生智，不受後有，名阿羅漢果。如來方便，為畏生死妄想苦愚夫，說斷三界煩惱，得諸果差別。然皆不離心量，故云是等諸聖人，其心悉迷亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言小乘初心，修七方便，至見諦理，能斷三界見道所斷八十八使，創預聖流，名預流果。次從是發六無礙道，斷於欲界前之六品修所斷惑，證第六解脫，於人天更一往來，名一來果。又發後三無礙道，永斷欲界七八九品諸煩惱盡，更不還欲界受生，名不還果。又於色界修行，永斷上二界修道所斷一切煩惱，得盡智無生智，不受後有，名阿羅漢果。如來方便，為畏生死妄想苦愚夫，說斷三界煩惱，得諸果差別。然皆不離心量，故云是等諸聖人，其心悉迷亂。

「我所立三乘、一乘及非乘，為愚夫少智，樂寂諸聖說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所立三乘、一乘及非乘，為愚夫少智，樂寂諸聖說。」

佛應機立，三一俱權。三約一施，一對三設；三既不存，一亦非有。為彼愚夫樂寂諸聖，故有是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛應機立，三一俱權。三約一施，一對三設；三既不存，一亦非有。為彼愚夫樂寂諸聖，故有是說。

「第一義法門，遠離於二取，住於無境界，何達立三乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一義法門，遠離於二取，住於無境界，何達立三乘。」

於第一義中諸法無所有，何有教法及有諸乘名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於第一義中諸法無所有，何有教法及有諸乘名？

「諸禪及無量，無色三摩提，乃至滅受想，唯心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸禪及無量，無色三摩提，乃至滅受想，唯心不可得。」

諸禪及無量者，謂四靜慮、四無量心也。無色三摩提，即無色界四空處定也。滅受想，謂聲聞滅盡定也。言如來說諸禪三昧等諸法，亦無有實，為妄想心量愚夫作如是說，故云：唯心不可得。上明正智竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禪及無量者，謂四靜慮、四無量心也。無色三摩提，即無色界四空處定也。滅受想，謂聲聞滅盡定也。言如來說諸禪三昧等諸法，亦無有實，為妄想心量愚夫作如是說，故云：唯心不可得。上明正智竟。

「復次大慧！此中一闡提(至)為無始眾生起願故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！此中一闡提(至)為無始眾生起願故。」

三約菩薩、闡提，知生死、涅槃無二，以明如如義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約菩薩、闡提，知生死、涅槃無二，以明如如義。

「云何捨一切善根？(至)善根悉斷不入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何捨一切善根？(至)善根悉斷不入涅槃。」

言此闡提謗大乘法藏，及作惡言此非隨順修多羅毘尼解脫之說，以斷一切善根，不得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言此闡提謗大乘法藏，及作惡言此非隨順修多羅毘尼解脫之說，以斷一切善根，不得涅槃。

「云何為無始眾生起願(至)此是無涅槃種性相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為無始眾生起願(至)此是無涅槃種性相。」

菩薩本願方便，欲斷一切眾生生死令得涅槃，若一眾生未證入者，我竟不入。言一闡提以謗菩薩藏故，不得涅槃。菩薩知生死即涅槃，亦更不得涅槃，以不得涅槃名同，故云亦住一闡提趣。此是無涅槃種性相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本願方便，欲斷一切眾生生死令得涅槃，若一眾生未證入者，我竟不入。言一闡提以謗菩薩藏故，不得涅槃。菩薩知生死即涅槃，亦更不得涅槃，以不得涅槃名同，故云亦住一闡提趣。此是無涅槃種性相也。

大慧菩薩言：「世尊(至)是故菩薩一闡提不入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩言：「世尊(至)是故菩薩一闡提不入涅槃。」

言捨善根一闡提，以如來神力故，或時善根生得涅槃，是故菩薩知生死即涅槃，故言不入。以上明如如竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言捨善根一闡提，以如來神力故，或時善根生得涅槃，是故菩薩知生死即涅槃，故言不入。以上明如如竟。

「復次，大慧！菩薩摩訶薩(至)緣起自性圓成自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩摩訶薩(至)緣起自性圓成自性。」

上雖分別三自性為五法，未知何者是三自性？故下正明三自性體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上雖分別三自性為五法，未知何者是三自性？故下正明三自性體也。

言妄計自性者，謂諸愚夫妄想計度，所執蘊界入等為實我實法，名妄計性。此有二種：一、自性，總執諸法實有自性；二、差別，別執常無常等，實有自體。或依名妄計義，或依義妄計名等，約體不出人法二體，約執不出名義二執。又云眾生染心於依他起自性中，有二種妄計自性：一者、隨覺，即現行執；二者、慣習習氣隨眠，即執種子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄計自性者，謂諸愚夫妄想計度，所執蘊界入等為實我實法，名妄計性。此有二種：一、自性，總執諸法實有自性；二、差別，別執常無常等，實有自體。或依名妄計義，或依義妄計名等，約體不出人法二體，約執不出名義二執。又云眾生染心於依他起自性中，有二種妄計自性：一者、隨覺，即現行執；二者、慣習習氣隨眠，即執種子也。

言緣起自性者，謂依他眾緣和合生起，猶如幻事，名緣起自性。亦有二義：一、依真理之他，如波依水起；二、依妄緣之他，如波依風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言緣起自性者，謂依他眾緣和合生起，猶如幻事，名緣起自性。亦有二義：一、依真理之他，如波依水起；二、依妄緣之他，如波依風。

圓成自性者，謂妄想體空，緣起無性，即是圓成，究竟唯一真心，更無所有。故《楞嚴》云「無漏真淨。云何是中，更容他物？」上總釋竟，下文即別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓成自性者，謂妄想體空，緣起無性，即是圓成，究竟唯一真心，更無所有。故《楞嚴》云「無漏真淨。云何是中，更容他物？」上總釋竟，下文即別釋。

「大慧！妄計自性從相生(至)種類顯現生計著故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！妄計自性從相生(至)種類顯現生計著故。」

言妄想無體，但從緣起事相生計執故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄想無體，但從緣起事相生計執故。

「大慧！彼計著事相(至)是名二種妄計自性相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼計著事相(至)是名二種妄計自性相。」

言計此相起二種妄想，是諸如來建立演說，謂於內外法起男、女、瓶、衣等名，是名相計著相；於彼內外法中計著自共相法，是事相計著相。即是自性差別二計著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言計此相起二種妄想，是諸如來建立演說，謂於內外法起男、女、瓶、衣等名，是名相計著相；於彼內外法中計著自共相法，是事相計著相。即是自性差別二計著。

「大慧！從所依所緣起是緣起性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！從所依所緣起是緣起性。」

依因也，謂諸法從因緣而生，名緣起性，故云「未曾有一法，不從因緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依因也，謂諸法從因緣而生，名緣起性，故云「未曾有一法，不從因緣生。」

「何者圓成自性？(至)此是圓成自性如來藏心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者圓成自性？(至)此是圓成自性如來藏心。」

言圓成自性無別自體，但於緣起自性，離名相事相妄想分別，自覺聖智所證如如，此即圓成自性法身實體，如來藏性清淨真心也。是故須假如實方便，離念觀察，方能悟入。故《摩訶衍論》云「圓成實自性，應知宣說四清淨法：一、自性清淨，謂真如實際勝義法界；二、離垢清淨，謂即此離一切障垢；三、得此道清淨，謂一切波羅密多菩提分法；四、生此境清淨，謂最上乘妙正法教。如是四法，總攝一切清淨諸法，無有遺餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言圓成自性無別自體，但於緣起自性，離名相事相妄想分別，自覺聖智所證如如，此即圓成自性法身實體，如來藏性清淨真心也。是故須假如實方便，離念觀察，方能悟入。故《摩訶衍論》云「圓成實自性，應知宣說四清淨法：一、自性清淨，謂真如實際勝義法界；二、離垢清淨，謂即此離一切障垢；三、得此道清淨，謂一切波羅密多菩提分法；四、生此境清淨，謂最上乘妙正法教。如是四法，總攝一切清淨諸法，無有遺餘。」

爾時世尊即說頌言：「名相分別，二自性相，正智如如，是圓成實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌言：「名相分別，二自性相，正智如如，是圓成實。」

前明世出世間，若因若果染淨差別，不離五法。此一行經，還攝五法為三自性，謂名相分別，是妄計緣起二自性。正智如如，即圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前明世出世間，若因若果染淨差別，不離五法。此一行經，還攝五法為三自性，謂名相分別，是妄計緣起二自性。正智如如，即圓成實。

是知三性無際，隨一全收，真妄互融，性相無礙。從緣起生分別，即是妄計；從緣起悟真實，即是圓成。所以由分別故，一分成生死；由真實故，一分成涅槃。了分別性空故，即生死成涅槃；迷真實性有故，即涅槃成生死。都是一法，隨緣顯義成三，三非三而一性圓，一非一而三性具。卷舒不失，隱顯常如。非一非三，泯性相於實地；而三而一，耀行布於義天。撮要所歸，莫先斯旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是知三性無際，隨一全收，真妄互融，性相無礙。從緣起生分別，即是妄計；從緣起悟真實，即是圓成。所以由分別故，一分成生死；由真實故，一分成涅槃。了分別性空故，即生死成涅槃；迷真實性有故，即涅槃成生死。都是一法，隨緣顯義成三，三非三而一性圓，一非一而三性具。卷舒不失，隱顯常如。非一非三，泯性相於實地；而三而一，耀行布於義天。撮要所歸，莫先斯旨。

「大慧！是名觀察五法自性法門(至)當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！是名觀察五法自性法門(至)當勤修學。」

結成五法、三性法門，以勸修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結成五法、三性法門，以勸修學。

「復次，大慧！菩薩摩訶薩(至)法無我相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩摩訶薩(至)法無我相。」

既能修學五法、三自性已，更當觀察人法二無我相。言人無我者，梵云補特伽羅，此言數取趣。謂諸有情，起惑造業，即為能取當來五趣，名之為趣。雖復數數起惑造業，五趣輪迴都無主宰實自在用，故言無我。經云「無我無造無受者，善惡之業亦不亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既能修學五法、三自性已，更當觀察人法二無我相。言人無我者，梵云補特伽羅，此言數取趣。謂諸有情，起惑造業，即為能取當來五趣，名之為趣。雖復數數起惑造業，五趣輪迴都無主宰實自在用，故言無我。經云「無我無造無受者，善惡之業亦不亡。」

法無我者，謂諸法體，雖復任持軌生物解，亦無勝性實自在用，故言無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無我者，謂諸法體，雖復任持軌生物解，亦無勝性實自在用，故言無我。

此二種執我，或有有情總執補特伽羅為我，或有有情別執色受想行識等為我。故《瑜伽》云「補特伽羅無我者，謂離一切緣生行外，別有實我，不可得故。法無我者，謂即一切緣生諸行，性非實我，是無常故。」是故經云「當善觀察。」上略通釋竟。下文即別廣釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二種執我，或有有情總執補特伽羅為我，或有有情別執色受想行識等為我。故《瑜伽》云「補特伽羅無我者，謂離一切緣生行外，別有實我，不可得故。法無我者，謂即一切緣生諸行，性非實我，是無常故。」是故經云「當善觀察。」上略通釋竟。下文即別廣釋。

「大慧！何者人無我相？(至)皆是藏心之所顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者人無我相？(至)皆是藏心之所顯現。」

云何人無我？謂離我。云何離我？謂於我所陰界入中分別觀察，但是無明業愛等生，於眼識等諸根，妄取自心現妄想境界，皆是藏心妄想施設，彼無有我也。此即就陰界入中，以示無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何人無我？謂離我。云何離我？謂於我所陰界入中分別觀察，但是無明業愛等生，於眼識等諸根，妄取自心現妄想境界，皆是藏心妄想施設，彼無有我也。此即就陰界入中，以示無我。

「剎那相續變壞不停(至)躁動不安如猿猴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎那相續變壞不停(至)躁動不安如猿猴。」

自下，約喻舉五觀門，以明無我。此舉無常門也。夫我謂常義，今既無常，故無有我。文標六喻，上五喻幻身，下一喻妄心。如水奔流、種牙變易、燈藉眾緣，飄風不住、浮雲起滅，以上諸喻剎那變壞，此身亦爾，豈有常耶？又妄心躁動等若猿猴，既不能令身心常住，我義焉在？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下，約喻舉五觀門，以明無我。此舉無常門也。夫我謂常義，今既無常，故無有我。文標六喻，上五喻幻身，下一喻妄心。如水奔流、種牙變易、燈藉眾緣，飄風不住、浮雲起滅，以上諸喻剎那變壞，此身亦爾，豈有常耶？又妄心躁動等若猿猴，既不能令身心常住，我義焉在？

「樂不淨處如飛蠅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂不淨處如飛蠅。」

舉不淨門明其無我。然一切世間貪著此身不淨之聚，三十六物穢惡之軀，如彼飛蠅翫於臭處。我謂淨義，故知無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉不淨門明其無我。然一切世間貪著此身不淨之聚，三十六物穢惡之軀，如彼飛蠅翫於臭處。我謂淨義，故知無我。

「不知厭足如猛火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不知厭足如猛火。」

舉苦門以破我，一云如風火。我者樂義，今貪欲無厭，如風中猛火，逢薪轉熾，追求不得，為苦所惱。既無有樂，故知無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉苦門以破我，一云如風火。我者樂義，今貪欲無厭，如風中猛火，逢薪轉熾，追求不得，為苦所惱。既無有樂，故知無我。

「無始虛偽習氣為因，諸有趣中流轉不息，如汲水輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無始虛偽習氣為因，諸有趣中流轉不息，如汲水輪。」

舉不自在門以示無我。謂無始虛偽習業所熏，往來三有，如汲井輪循環不息。為愛水故溉灌業因，即業因所推，豈有實我？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉不自在門以示無我。謂無始虛偽習業所熏，往來三有，如汲井輪循環不息。為愛水故溉灌業因，即業因所推，豈有實我？

「種種色身威儀進止(至)亦如木人因機運動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種色身威儀進止(至)亦如木人因機運動。」

此舉空門以破我。謂觀陰界入種種身色，如機關木人呪術所起死屍，雖若云為，實非我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此舉空門以破我。謂觀陰界入種種身色，如機關木人呪術所起死屍，雖若云為，實非我也。

「若能於此善知其相，是名人無我智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能於此善知其相，是名人無我智。」

上以法喻推詰，善知陰界入中悉無有我，如機關木人等，是名人空智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上以法喻推詰，善知陰界入中悉無有我，如機關木人等，是名人空智。

「大慧！云何為法無我智？謂知蘊界處是妄計性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何為法無我智？謂知蘊界處是妄計性。」

言菩薩知緣起陰界入法，若執為實者，是妄計自性，本來非有。故《寶積經》云「了色不堅如聚沫，思惟諸受等浮泡，想如熱時陽焰動，芭蕉諸行應觀察，如世善幻舞戲者，剎那便現諸色像，了知識用亦如是，智者於此皆無願。」此破凡夫執有五蘊也。《大般若》云「苦惱聚沫是蘊相，如來覺為無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言菩薩知緣起陰界入法，若執為實者，是妄計自性，本來非有。故《寶積經》云「了色不堅如聚沫，思惟諸受等浮泡，想如熱時陽焰動，芭蕉諸行應觀察，如世善幻舞戲者，剎那便現諸色像，了知識用亦如是，智者於此皆無願。」此破凡夫執有五蘊也。《大般若》云「苦惱聚沫是蘊相，如來覺為無相。」

《寶積》又云「內外十二處，我說心為主，彼復因業生，業由思久住。眼色俱為緣，而生起於識，緣闕則不生，譬無薪之火。如是生諸法，和合互相生，無作無受者，現作用如幻。一切內外法，我已知空幻，愚夫顛倒執，分別我我所。」此破凡夫執有十二處、十八界也。《大般若》云「生長門是處相，如來覺為無相；多毒害是界相，如來覺為無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《寶積》又云「內外十二處，我說心為主，彼復因業生，業由思久住。眼色俱為緣，而生起於識，緣闕則不生，譬無薪之火。如是生諸法，和合互相生，無作無受者，現作用如幻。一切內外法，我已知空幻，愚夫顛倒執，分別我我所。」此破凡夫執有十二處、十八界也。《大般若》云「生長門是處相，如來覺為無相；多毒害是界相，如來覺為無相。」

《楞嚴》亦云「根塵同源，縛解無二，識性虛妄，猶如空花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《楞嚴》亦云「根塵同源，縛解無二，識性虛妄，猶如空花。」

「如蘊界處離我我所(至)愚夫分別非諸聖者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如蘊界處離我我所(至)愚夫分別非諸聖者。」

如陰界入空無我我所，唯共積聚煩惱業故。如繩自縛展轉相生，無實自體。一切諸法亦復如是，離自共相，由妄分別種種相現。愚夫如是，非諸聖者，令知悟修超凡入聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如陰界入空無我我所，唯共積聚煩惱業故。如繩自縛展轉相生，無實自體。一切諸法亦復如是，離自共相，由妄分別種種相現。愚夫如是，非諸聖者，令知悟修超凡入聖。

「如是觀察一切諸法(至)法無我智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀察一切諸法(至)法無我智。」

言諸聖賢何以不起妄想者？以滅一切心意識名相妄想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸聖賢何以不起妄想者？以滅一切心意識名相妄想故。

「得此智已知無境界(至)而坐其上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得此智已知無境界(至)而坐其上。」

自此已下，明觀察法無我所得利益也。謂見法無我故得入初地，觀察開覺，次第漸進，乃至十地所作已辦。有大寶花王眾寶莊嚴上，有大寶宮殿蓮花王座。菩薩修如幻三昧成就，而坐其上受佛職位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下，明觀察法無我所得利益也。謂見法無我故得入初地，觀察開覺，次第漸進，乃至十地所作已辦。有大寶花王眾寶莊嚴上，有大寶宮殿蓮花王座。菩薩修如幻三昧成就，而坐其上受佛職位也。

「同行佛子前後圍繞(至)而灌其頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同行佛子前後圍繞(至)而灌其頂。」

言此菩薩欲受佛位故，同類菩薩以為眷屬前後圍繞。一切諸佛從十方來，以手摩頂授以佛位。如轉輪王授太子王位時，以金鍾盛四大海水，灌太子頂上，授轉輪王位。譬諸佛皆申右手摩菩薩頂授法王位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言此菩薩欲受佛位故，同類菩薩以為眷屬前後圍繞。一切諸佛從十方來，以手摩頂授以佛位。如轉輪王授太子王位時，以金鍾盛四大海水，灌太子頂上，授轉輪王位。譬諸佛皆申右手摩菩薩頂授法王位。

「超佛子地獲自證法(至)應勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「超佛子地獲自證法(至)應勤修學。」

以見法無我故，乘茲增進行因圓滿，故超菩薩地得如來法身。是故諸菩薩當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以見法無我故，乘茲增進行因圓滿，故超菩薩地得如來法身。是故諸菩薩當勤修學。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「願說建立誹謗相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「願說建立誹謗相。」

因上觀二無我，能離有無斷常二見，故請建立誹謗相也。非有說有名建立，非無說無名誹謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上觀二無我，能離有無斷常二見，故請建立誹謗相也。非有說有名建立，非無說無名誹謗。

「令我及諸菩薩摩訶薩(至)三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令我及諸菩薩摩訶薩(至)三藐三菩提。」

若如來為我說者，令我等離有無惡見，疾得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如來為我說者，令我等離有無惡見，疾得無上菩提。

「得菩提已(至)令於正法不生毀謗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得菩提已(至)令於正法不生毀謗。」

言正法離有無。若說於有無，名謗正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言正法離有無。若說於有無，名謗正法。

佛受其請即說頌言：「身資財所住，皆唯心影像，(至)離心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受其請即說頌言：「身資財所住，皆唯心影像，(至)離心不可得。」

言依正諸法，不知自心妄現，而起有無建立誹謗，墮於二見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言依正諸法，不知自心妄現，而起有無建立誹謗，墮於二見也。

爾時世尊欲重明此義(至)「無有性建立性是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明此義(至)「無有性建立性是為四。」

此列四名，謂非有相見因性之中，而橫立也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此列四名，謂非有相見因性之中，而橫立也。

「大慧！誹謗者(至)此是建立誹謗相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！誹謗者(至)此是建立誹謗相。」

彼於所建立法，觀察不得而說言無，名為誹謗矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於所建立法，觀察不得而說言無，名為誹謗矣！

「大慧！云何無有相建立相(至)是名無有相建立相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何無有相建立相(至)是名無有相建立相。」

言陰界入無自共相，而妄計此如是，自相也；此不異，共相也。從無始過惡熏習所生故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言陰界入無自共相，而妄計此如是，自相也；此不異，共相也。從無始過惡熏習所生故也。

「云何無有見建立見(至)是名無有見建立見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無有見建立見(至)是名無有見建立見。」

謂於蘊界處中，妄建立我人眾生，以為能見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂於蘊界處中，妄建立我人眾生，以為能見者。

「云何無有因建立因(至)是名無有因建立因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無有因建立因(至)是名無有因建立因。」

外道建立初識有因，從冥諦而生。佛言此識初不從冥諦因生，其初識本無生，後眼色明念等為因，如幻生，一念不住故，生已有，有還滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道建立初識有因，從冥諦而生。佛言此識初不從冥諦因生，其初識本無生，後眼色明念等為因，如幻生，一念不住故，生已有，有還滅。

「云何無有性建立性(至)是名無有性建立性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無有性建立性(至)是名無有性建立性。」

言外道於三無為無作法，而建立有性。佛言此離性非性，類明一切諸法離於有無，猶如毛輪垂髮由翳目而生，兔馬等角本自無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言外道於三無為無作法，而建立有性。佛言此離性非性，類明一切諸法離於有無，猶如毛輪垂髮由翳目而生，兔馬等角本自無有。

「大慧！建立誹謗(至)當勤觀察遠離此見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！建立誹謗(至)當勤觀察遠離此見。」

總結離二惡見，以勸修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總結離二惡見，以勸修學。

大慧菩薩摩訶薩(至)「五法自性二無我相已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩摩訶薩(至)「五法自性二無我相已。」

言佛說八識、五法、三性、二無我者，欲令眾生離於名相妄想得如來法身，展轉相續成佛不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言佛說八識、五法、三性、二無我者，欲令眾生離於名相妄想得如來法身，展轉相續成佛不斷。

「為眾生故作種種身(至)不住聲聞辟支佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為眾生故作種種身(至)不住聲聞辟支佛道。」

為利眾生令得佛種不斷故，隨眾生善根，影現種種諸色身也。如依緣起起於妄計，以譬如來依眾生善根生也。如摩尼珠不作心而隨色變，以譬如來不作意，能隨眾生善根心水大小而變。亦如摩尼隨物而變，以譬如來隨眾生善根現取佛土，大眾集會於中說法，其所說諸法不實如幻夢等。菩薩既知諸法如幻，而離生滅斷常等見，亦離二乘自共相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生令得佛種不斷故，隨眾生善根，影現種種諸色身也。如依緣起起於妄計，以譬如來依眾生善根生也。如摩尼珠不作心而隨色變，以譬如來不作意，能隨眾生善根心水大小而變。亦如摩尼隨物而變，以譬如來隨眾生善根現取佛土，大眾集會於中說法，其所說諸法不實如幻夢等。菩薩既知諸法如幻，而離生滅斷常等見，亦離二乘自共相見。

「聞已成就無量百千(至)悉令遠離有無等執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞已成就無量百千(至)悉令遠離有無等執。」

言菩薩既知諸法如幻，得諸地無量億三昧現成正覺。復說自心現量法，令眾離有無等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言菩薩既知諸法如幻，得諸地無量億三昧現成正覺。復說自心現量法，令眾離有無等見。

爾時世尊即說頌言：「佛子能觀見，世間唯是心，(至)一切皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌言：「佛子能觀見，世間唯是心，(至)一切皆成就。」

言能觀察生死世間，唯是自心妄現故，如摩尼無思，示於多身，離所作行，則一切成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言能觀察生死世間，唯是自心妄現故，如摩尼無思，示於多身，離所作行，則一切成就也。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「無生無二無自性相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「無生無二無自性相。」

因上說一切法如幻如夢，即是說法空，故大慧舉此空法，以請如來。又云自下舉空無生等，為顯上四門至趣也。所言空者，明前五法非有，無生以顯八識不生，無二即二我兩亡，離性即三性空寂。故上經云「見諸如來所行境界，畢竟捨離五法自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因上說一切法如幻如夢，即是說法空，故大慧舉此空法，以請如來。又云自下舉空無生等，為顯上四門至趣也。所言空者，明前五法非有，無生以顯八識不生，無二即二我兩亡，離性即三性空寂。故上經云「見諸如來所行境界，畢竟捨離五法自性。」

「我及諸菩薩悟此相故(至)三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我及諸菩薩悟此相故(至)三藐三菩提。」

我等覺悟已，即離妄想而證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等覺悟已，即離妄想而證菩提。

佛言：「諦聽！當為汝說(至)說空無生無二無自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！當為汝說(至)說空無生無二無自性。」

言空者，謂世間妄想計度性句義，為愚夫計著諸法自性，是以我說諸法空無生無二離自性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言空者，謂世間妄想計度性句義，為愚夫計著諸法自性，是以我說諸法空無生無二離自性相。

「大慧！略說空性有七種(至)彼彼空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！略說空性有七種(至)彼彼空。」

諸教辨空自有增減，斯經雖略，其義不殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸教辨空自有增減，斯經雖略，其義不殊。

「云何相空？謂一切法(至)是故名一切法自相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何相空？謂一切法(至)是故名一切法自相空。」

言諸法相，展轉因緣積聚，無自體故，自他及共俱不生故，相依何住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸法相，展轉因緣積聚，無自體故，自他及共俱不生故，相依何住？

「云何自性空？謂一切法自性不生是名自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何自性空？謂一切法自性不生是名自性空。」

即生性體，自性不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生性體，自性不生。

「云何無行空？所謂諸蘊本來涅槃(至)是名無行空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無行空？所謂諸蘊本來涅槃(至)是名無行空。」

一切諸決本性常滅，不復更滅，豈有行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸決本性常滅，不復更滅，豈有行耶？

「云何行空？所謂諸蘊由業及因(至)是名行空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何行空？所謂諸蘊由業及因(至)是名行空。」

言五陰諸行法，從眾緣所起，無有我我所故，有為諸行空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言五陰諸行法，從眾緣所起，無有我我所故，有為諸行空。

「云何一切法不可說空(至)是名不可說空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何一切法不可說空(至)是名不可說空。」

一切法從妄想所起，無自性故，離言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法從妄想所起，無自性故，離言說。

「云何第一義聖智大空(至)是名第一義聖智大空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第一義聖智大空(至)是名第一義聖智大空。」

謂如來得自覺聖智第一義時，一切妄想見過習氣，悉皆離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂如來得自覺聖智第一義時，一切妄想見過習氣，悉皆離故。

「云何彼彼空？謂於此無彼是名彼彼空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何彼彼空？謂於此無彼是名彼彼空。」

此名互無空。於此無彼，於彼無此，故名空；於彼有此，於此有彼，即不名空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名互無空。於此無彼，於彼無此，故名空；於彼有此，於此有彼，即不名空。

「譬如鹿子母堂，無象馬牛羊等(至)非無比丘眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如鹿子母堂，無象馬牛羊等(至)非無比丘眾。」

鹿子，人名也，其母即毘舍佉優婆夷，深重三寶，造立精舍、安止比丘，於中不畜象馬等。象馬無，故言空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿子，人名也，其母即毘舍佉優婆夷，深重三寶，造立精舍、安止比丘，於中不畜象馬等。象馬無，故言空。

「大慧！非謂堂無堂自性(至)非謂餘處無象馬牛羊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！非謂堂無堂自性(至)非謂餘處無象馬牛羊。」

舍及比丘有，不名空。若餘處有象馬，亦不說象馬空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍及比丘有，不名空。若餘處有象馬，亦不說象馬空。

「大慧！一切諸法自共相(至)空中最麁汝應遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！一切諸法自共相(至)空中最麁汝應遠離。」

言是空最麁，非是真空，故勸遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言是空最麁，非是真空，故勸遠離。

「復次大慧！無生者(至)除住三昧是名無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧！無生者(至)除住三昧是名無生。」

此解無生，言就因緣中破生，故說不自生。若破生說無生，不是真無生。除住八地如幻三昧以上，是名真無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此解無生，言就因緣中破生，故說不自生。若破生說無生，不是真無生。除住八地如幻三昧以上，是名真無生。

「大慧！無自性者以無生故(至)是名無自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！無自性者以無生故(至)是名無自性。」

言諸法一念不住，異性起故，名無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸法一念不住，異性起故，名無自性。

「云何無二相？大慧！如光影(至)皆相待立，獨則不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無二相？大慧！如光影(至)皆相待立，獨則不成。」

言譬如光影、長短、黑白，悉相待立無實故，不得言二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言譬如光影、長短、黑白，悉相待立無實故，不得言二。

「大慧！非於生死外有涅槃(至)無自性相汝當勤學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！非於生死外有涅槃(至)無自性相汝當勤學。」

謂了妄想性空，即生死成涅槃；若迷真實性有，即涅槃成生死。如生死涅槃既無二，類通一切法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂了妄想性空，即生死成涅槃；若迷真實性有，即涅槃成生死。如生死涅槃既無二，類通一切法亦爾。

爾時世尊重說頌言：「我常說空法，遠離於斷常，生死如幻夢，而彼業不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：「我常說空法，遠離於斷常，生死如幻夢，而彼業不壞。」

言真實道理生死實空，猶如幻夢。但不得幻夢解者，生死諸業即不可壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言真實道理生死實空，猶如幻夢。但不得幻夢解者，生死諸業即不可壞。

「虛空及涅槃，滅二亦如是，愚夫妄分別，諸聖離有無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空及涅槃，滅二亦如是，愚夫妄分別，諸聖離有無。」

舉上三無為空，不得對涅槃說生死，亦不得對生死說涅槃。愚夫妄想故說為二，聖人體達故離有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉上三無為空，不得對涅槃說生死，亦不得對生死說涅槃。愚夫妄想故說為二，聖人體達故離有無。

爾時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言(至)「皆是此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言(至)「皆是此義。」

言空等義，普入諸經，無有一法不含斯理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言空等義，普入諸經，無有一法不含斯理。

「大慧！諸修多羅(至)令生水想而實無水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！諸修多羅(至)令生水想而實無水。」

此謂會權歸實也。而諸經有不說空無生者，以眾生悕望不一，故如來隨眾生心，作種種異說，而實在乎心悟，不在文言。譬如群鹿為渴所逼，見春時焰而作水想，迷亂馳趣，而彼陽焰實非是水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此謂會權歸實也。而諸經有不說空無生者，以眾生悕望不一，故如來隨眾生心，作種種異說，而實在乎心悟，不在文言。譬如群鹿為渴所逼，見春時焰而作水想，迷亂馳趣，而彼陽焰實非是水。

「眾經所說亦復如是(至)應隨順義莫著言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾經所說亦復如是(至)應隨順義莫著言說。」

勸依實義，莫著言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸依實義，莫著言說。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「如無價寶在垢衣中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「如無價寶在垢衣中。」

《如來藏經》亦云「一切眾生貪瞋癡諸煩惱中，有如來身，常無染污，德相具足，如我無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《如來藏經》亦云「一切眾生貪瞋癡諸煩惱中，有如來身，常無染污，德相具足，如我無異。」

「外道說我是常作者(至)豈不同於外道我耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道說我是常作者(至)豈不同於外道我耶？」

此難如來，若說有如來藏義，是違上一切修多羅皆應說空，即同外道說有神我。然彼計我其義有三：一者、體常名為作者；二者、雖在五陰而離於求那；三者、遍歷諸趣實非生滅。今說藏義，豈非同於外道我耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此難如來，若說有如來藏義，是違上一切修多羅皆應說空，即同外道說有神我。然彼計我其義有三：一者、體常名為作者；二者、雖在五陰而離於求那；三者、遍歷諸趣實非生滅。今說藏義，豈非同於外道我耶？

佛言：「大慧！我說如來藏(至)不應於此執著於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！我說如來藏(至)不應於此執著於我。」

言如來所說不同外道神我也。外道說我，如麻麥拇指，立其定相。佛說如來藏，或名為空，或名實際，乃至無願。斯則體一，應物名異，不同外道所說神我。以愚夫恐怖於無我故，如來方便說無所有境界，作如來藏門，勸諸菩薩不應於此同於外道計我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如來所說不同外道神我也。外道說我，如麻麥拇指，立其定相。佛說如來藏，或名為空，或名實際，乃至無願。斯則體一，應物名異，不同外道所說神我。以愚夫恐怖於無我故，如來方便說無所有境界，作如來藏門，勸諸菩薩不應於此同於外道計我。

「大慧！譬如陶師於泥聚中(至)種種名字各各差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如陶師於泥聚中(至)種種名字各各差別。」

如陶師依一泥聚，隨其所須，方便作種種器，以譬如來於一法無我，應機方便或說如來藏，或說無我，種種名字不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如陶師依一泥聚，隨其所須，方便作種種器，以譬如來於一法無我，應機方便或說如來藏，或說無我，種種名字不同也。

「大慧！我說如來藏(至)應知無我如來藏義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我說如來藏(至)應知無我如來藏義。」

此明欲離妄見，證無上菩提，應知無我如來藏義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明欲離妄見，證無上菩提，應知無我如來藏義。

然言如來藏者。通有三義： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然言如來藏者。通有三義：

一、隱覆義，謂覆藏如來，故云藏也。故《理趣般若經》云「一切眾生皆如來藏。」《勝鬘經》云「如來法身不離煩惱藏，名如來藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、隱覆義，謂覆藏如來，故云藏也。故《理趣般若經》云「一切眾生皆如來藏。」《勝鬘經》云「如來法身不離煩惱藏，名如來藏。」

二、含攝義，謂如來法身含攝一切身相國土，神通大用無量功德故。亦謂含攝一切眾生，皆在如來藏內故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、含攝義，謂如來法身含攝一切身相國土，神通大用無量功德故。亦謂含攝一切眾生，皆在如來藏內故。

三、出生義，謂此法身既含眾德，了達證入即能出生。故《十地論》云「地智能生無漏因果，亦能生成人天道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、出生義，謂此法身既含眾德，了達證入即能出生。故《十地論》云「地智能生無漏因果，亦能生成人天道行。」

此三義者，初約迷時，後約悟時，中間剋體。故《勝鬘經》云「若於無量煩惱所纏如來藏不疑惑者，於出纏無量煩惱藏法身亦無疑惑。」但果顯易信，因隱難明，故淺識之流輕因重果。願諸學者深信自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三義者，初約迷時，後約悟時，中間剋體。故《勝鬘經》云「若於無量煩惱所纏如來藏不疑惑者，於出纏無量煩惱藏法身亦無疑惑。」但果顯易信，因隱難明，故淺識之流輕因重果。願諸學者深信自心。

爾時世尊而說頌言：「士夫相續蘊，眾緣及微塵，勝自在作者，此但心分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌言：「士夫相續蘊，眾緣及微塵，勝自在作者，此但心分別。」

外道所計由神我故，令陰相續。又計微塵等與生法為緣，或計一切悉是勝妙自在天之所作，此但心量妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道所計由神我故，令陰相續。又計微塵等與生法為緣，或計一切悉是勝妙自在天之所作，此但心量妄想。