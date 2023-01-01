注大乘入楞伽經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注大乘入楞伽經卷第二

「云何象馬獸因何而捕取？云何卑陋人？願佛為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何象馬獸因何而捕取？云何卑陋人？願佛為我說。」

問：象馬等獸，因何捕取遞相殺戮？及問：卑陋賤人，何業所致？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：象馬等獸，因何捕取遞相殺戮？及問：卑陋賤人，何業所致？

「云何六時攝？云何一闡提，女男及不男，此並云何生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何六時攝？云何一闡提，女男及不男，此並云何生？」

上句問：外道有六節為師。又云：西域兩月為時，年分六節。次句問：一闡提。如下，一闡提中別答。次句問：黃門男女，如《正法念經》所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：外道有六節為師。又云：西域兩月為時，年分六節。次句問：一闡提。如下，一闡提中別答。次句問：黃門男女，如《正法念經》所明。

「云何修行進？云何修行退？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何修行進？云何修行退？」

問：學者修行，云何而有進退之異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：學者修行，云何而有進退之異？

「瑜珈師有幾？令人住其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜珈師有幾？令人住其中。」

瑜珈，此云相應。謂與一切乘境、行、果等相應也。如《瑜珈師地論》五分十七地中所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜珈，此云相應。謂與一切乘境、行、果等相應也。如《瑜珈師地論》五分十七地中所明。

「眾生生諸趣，何形？何色相？富饒大自在，此復何因得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生生諸趣，何形？何色相？富饒大自在，此復何因得？」

問：眾生諸趣，形相富饒，自在之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：眾生諸趣，形相富饒，自在之因。

「云何釋迦種？云何甘蔗種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何釋迦種？云何甘蔗種？」

問：如來世俗種姓。事在他經，略如《釋迦譜》、《方誌》等所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如來世俗種姓。事在他經，略如《釋迦譜》、《方誌》等所明。

「仙人長苦行，是誰之教授？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仙人長苦行，是誰之教授？」

問：仙人修苦行，謂得長生。彼師以何法教授弟子？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：仙人修苦行，謂得長生。彼師以何法教授弟子？

「何因佛世尊，一切剎中現？異名諸色類，佛子眾圍繞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因佛世尊，一切剎中現？異名諸色類，佛子眾圍繞。」

問：佛於處處應物現形，凡聖圍繞。何因如是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛於處處應物現形，凡聖圍繞。何因如是？

「何因不食肉？何因令斷肉？食肉諸眾生，以何因故食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因不食肉？何因令斷肉？食肉諸眾生，以何因故食？」

問：食肉，制斷食肉因緣。如下，斷食肉中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：食肉，制斷食肉因緣。如下，斷食肉中別答。

「何故諸國土，猶如日月形(至)箜篌細腰鼓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故諸國土，猶如日月形(至)箜篌細腰鼓。」

問：世界形相差別不同者，明唯心所造故也。《華嚴經》云「種子差別故，果實生不同。行業若干故，佛剎種種異。」具如〈世界成就品〉所明。因陀羅者，即帝釋別名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：世界形相差別不同者，明唯心所造故也。《華嚴經》云「種子差別故，果實生不同。行業若干故，佛剎種種異。」具如〈世界成就品〉所明。因陀羅者，即帝釋別名也。

「云何變化佛？云何為報佛？真如智慧佛？願皆為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何變化佛？云何為報佛？真如智慧佛？願皆為我說。」

問：佛名義也，隨機赴感應化佛；酬其往因名報佛；體性無二真如佛；本覺顯照智慧佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛名義也，隨機赴感應化佛；酬其往因名報佛；體性無二真如佛；本覺顯照智慧佛。

「云何於欲界不成等正覺？(至)誰當持正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何於欲界不成等正覺？(至)誰當持正法？」

問：盧舍那佛成菩提界，及問涅槃後誰持正法？略如《摩訶摩耶》等經，及《付法藏》傳所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：盧舍那佛成菩提界，及問涅槃後誰持正法？略如《摩訶摩耶》等經，及《付法藏》傳所明。

「世尊住久如，正法幾時住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊住久如，正法幾時住？」

問：如來住世久近，及正法住時分長短？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如來住世久近，及正法住時分長短？

「悉檀有幾種？諸見復有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉檀有幾種？諸見復有幾？」

上句問：悉檀，此云義宗。下句問：世諦諸見。又，天台宗有四悉檀：一世界、二對治、三為人、四第一義。故云「若失四悉檀意，自行、化他皆名著法；若得四悉檀意，自他俱無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：悉檀，此云義宗。下句問：世諦諸見。又，天台宗有四悉檀：一世界、二對治、三為人、四第一義。故云「若失四悉檀意，自行、化他皆名著法；若得四悉檀意，自他俱無著。」

「何故立毘尼及以諸比丘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故立毘尼及以諸比丘？」

毘尼是戒，比丘於此戒中，分分得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘尼是戒，比丘於此戒中，分分得解脫也。

「云何得世通？云何得出世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得世通？云何得出世？」

問：世間五通及出世六通，云何而得？言六通者，謂天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡也。此六該三乘人，但深淺明昧有異。世間通無漏盡，雖分得前五，亦唯有漏攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：世間五通及出世六通，云何而得？言六通者，謂天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡也。此六該三乘人，但深淺明昧有異。世間通無漏盡，雖分得前五，亦唯有漏攝。

「復以何因故心住七地中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以何因故心住七地中？」

問：七地，心量地，謂功用位極也。意該前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：七地，心量地，謂功用位極也。意該前後。

「僧伽有幾種？云何成破僧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧伽有幾種？云何成破僧？」

問：僧有幾種？意明真偽。及問：破壞僧，令不和合，獲大罪報。又或說二種僧：羯磨僧、法輪僧。或說三種僧：和合僧、假名僧、真實僧。或說四種僧：有羞僧、無羞僧、啞羊僧、真實僧也。破壞僧義，如《雜心》所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：僧有幾種？意明真偽。及問：破壞僧，令不和合，獲大罪報。又或說二種僧：羯磨僧、法輪僧。或說三種僧：和合僧、假名僧、真實僧。或說四種僧：有羞僧、無羞僧、啞羊僧、真實僧也。破壞僧義，如《雜心》所說。

「云何為眾生廣說醫方論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為眾生廣說醫方論？」

問：世出世間醫方論也。各有多方，故云廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：世出世間醫方論也。各有多方，故云廣說。

「何故大牟尼，唱說如是言：迦葉、拘留孫、拘那含是我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故大牟尼，唱說如是言：迦葉、拘留孫、拘那含是我。」

餘經有此言，故大慧問之。謂化迹有殊，德體無異。如下，四等中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘經有此言，故大慧問之。謂化迹有殊，德體無異。如下，四等中別答。

「何故說斷常及與我無我？何不常說實一切唯是心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故說斷常及與我無我？何不常說實一切唯是心？」

問：如來何不常為眾生說真實法？而復為眾生說斷說常、說我無我妄想心量法何為也？如下，未來世有諸邪智已下別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如來何不常為眾生說真實法？而復為眾生說斷說常、說我無我妄想心量法何為也？如下，未來世有諸邪智已下別答。

「云何男女林？訶梨菴摩羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何男女林？訶梨菴摩羅。」

問：世間果實，何故不同也？訶梨者，呵梨勒果。菴摩羅者，阿摩勒果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：世間果實，何故不同也？訶梨者，呵梨勒果。菴摩羅者，阿摩勒果。

「雞羅娑輪圍及以金剛山(至)願佛為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雞羅娑輪圍及以金剛山(至)願佛為我說。」

輪圍，亦云鐵圍。乾闥婆者，諸天樂神也。後二句，總結請也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪圍，亦云鐵圍。乾闥婆者，諸天樂神也。後二句，總結請也。

爾時世尊聞其所請(至)當次第說。即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞其所請(至)當次第說。即說頌言：

聞大慧能問如是微妙心法，故讚善哉！誡令審諦，無以生滅心行，聽實相法也。自後凡三十九偈，皆如來為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞大慧能問如是微妙心法，故讚善哉！誡令審諦，無以生滅心行，聽實相法也。自後凡三十九偈，皆如來為說。

「若生若不生，涅槃及空相，流轉無自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若生若不生，涅槃及空相，流轉無自性。」

言：大慧！上正問有為生法、無為不生法、涅槃虛空剎那流轉法，皆是妄想所現，各無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言：大慧！上正問有為生法、無為不生法、涅槃虛空剎那流轉法，皆是妄想所現，各無自性。

「波羅蜜佛子、聲聞、辟支佛、外道、無色行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波羅蜜佛子、聲聞、辟支佛、外道、無色行。」

言：上所問，正是人及人所行法也。佛子、聲聞、緣覺、外道是人。諸波羅蜜是三乘人所行法，無色行是外道所行法。言：此人及人所行法，皆以無自性結之。此佛略答之微旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言：上所問，正是人及人所行法也。佛子、聲聞、緣覺、外道是人。諸波羅蜜是三乘人所行法，無色行是外道所行法。言：此人及人所行法，皆以無自性結之。此佛略答之微旨也。

「須彌巨海山、洲渚剎土地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須彌巨海山、洲渚剎土地。」

自下八行半偈，是如來次第牒領大慧百八句問也。須彌山在大海中，故言須彌巨海山，牒領上須彌也。巨海者，上問中無。洲渚剎土地，領上土地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下八行半偈，是如來次第牒領大慧百八句問也。須彌山在大海中，故言須彌巨海山，牒領上須彌也。巨海者，上問中無。洲渚剎土地，領上土地。

「星宿與日月，天眾阿修羅(至)滅及如意足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「星宿與日月，天眾阿修羅(至)滅及如意足。」

修羅力、如意足，上問中無，義應有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修羅力、如意足，上問中無，義應有也。

「菩提分及道，禪定與無量(至)心生起言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提分及道，禪定與無量(至)心生起言說。」

諸蘊及往來，領上眾生生諸趣。心生起言說，領上誰起於語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸蘊及往來，領上眾生生諸趣。心生起言說，領上誰起於語言。

「心意識無我，五法及自性(至)眾生有無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心意識無我，五法及自性(至)眾生有無有。」

大種上無文。一佛，領上迦葉等是我。眾生有無有，領上我無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大種上無文。一佛，領上迦葉等是我。眾生有無有，領上我無我。

「象馬獸無因，云何而捕取？(至)伎術諸明處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「象馬獸無因，云何而捕取？(至)伎術諸明處。」

唯心無境界，領上一切唯是心。餘皆牒領上問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯心無境界，領上一切唯是心。餘皆牒領上問。

「須彌諸山地，巨海日月量。上中下眾生，身各幾微塵？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須彌諸山地，巨海日月量。上中下眾生，身各幾微塵？」

須彌諸山地，已下凡九偈。言：大慧！既問名相，何以不問諸山大海、日月星宿、眾生剎土，及由旬，斗斛斤兩四大諸根，如是塵量所成？既言我名大慧，通達大乘，何故不問？此下，正微塵積聚數量之名，意為問有不周。又為遣物情計，諸物既積微所成，何有體性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌諸山地，已下凡九偈。言：大慧！既問名相，何以不問諸山大海、日月星宿、眾生剎土，及由旬，斗斛斤兩四大諸根，如是塵量所成？既言我名大慧，通達大乘，何故不問？此下，正微塵積聚數量之名，意為問有不周。又為遣物情計，諸物既積微所成，何有體性？

「一一剎幾塵？一一弓幾肘？(至)蟣羊毛穬麥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一剎幾塵？一一弓幾肘？(至)蟣羊毛穬麥。」

言：最細微塵名兔毫塵，七兔毫塵成一羊毛頭塵，七羊毛頭塵成一隙中塵，七隙中塵成一蟣，七蟣成一虱，七虱成一穬麥，七穬麥成一指，一十二指成一搩，兩搩成一肘，四肘為一弓，五百弓名一拘樓舍，十拘樓舍名一由旬。三千大千世界為一化佛剎。謂此等諸法，皆積微成體。何故不問各具幾塵所成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言：最細微塵名兔毫塵，七兔毫塵成一羊毛頭塵，七羊毛頭塵成一隙中塵，七隙中塵成一蟣，七蟣成一虱，七虱成一穬麥，七穬麥成一指，一十二指成一搩，兩搩成一肘，四肘為一弓，五百弓名一拘樓舍，十拘樓舍名一由旬。三千大千世界為一化佛剎。謂此等諸法，皆積微成體。何故不問各具幾塵所成？

「半斗與一斗，是各幾穬麥？(至)是等各幾數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「半斗與一斗，是各幾穬麥？(至)是等各幾數？」

此皆是梵家積斗斛之名，或云千萬那由他名頻婆羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此皆是梵家積斗斛之名，或云千萬那由他名頻婆羅。

「幾塵成芥子？幾芥成草子？(至)云何不問我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「幾塵成芥子？幾芥成草子？(至)云何不問我？」

此上皆是如來說也。言：如是名相亦應問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此上皆是如來說也。言：如是名相亦應問。

「云何得財富？云何轉輪王？云何王守護？云何得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得財富？云何轉輪王？云何王守護？云何得解脫？」

從此以下凡二十偈，復領大慧所問。財富，領上富饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此以下凡二十偈，復領大慧所問。財富，領上富饒。

「云何長行句，婬欲及飲食。(至)何因種種味？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何長行句，婬欲及飲食。(至)何因種種味？」

種種味，上問中無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種味，上問中無。

「女男及不男，佛菩薩嚴飾。(至)云何有因作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女男及不男，佛菩薩嚴飾。(至)云何有因作？」

無因作、有因作，領上二俱異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無因作、有因作，領上二俱異。

「云何轉諸見？云何起計度？(至)云何起三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何轉諸見？云何起計度？(至)云何起三昧？」

斷諸想，領上云何為想滅？起三昧，領上云何從定覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸想，領上云何為想滅？起三昧，領上云何從定覺？

「破三有者誰？何處身云何？(至)及所問非我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破三有者誰？何處身云何？(至)及所問非我。」

無身我，領上無眾生。相云何，領上何因建立相。非我，領上成無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無身我，領上無眾生。相云何，領上何因建立相。非我，領上成無我。

「云何為胎藏？及以餘支分(至)聰明魔施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為胎藏？及以餘支分(至)聰明魔施設。」

施設，牒上云何唯假設？聰明魔，上問無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設，牒上云何唯假設？聰明魔，上問無。

「云何樹行布是汝之所問(至)汝今咸問我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何樹行布是汝之所問(至)汝今咸問我。」

從初地至七地，是有心地，觀三界心意識量。此者，結上百八問。於餘義者，微塵積數等，皆是三界妄想相，是七地所觀法。故言：云何使其心，得住七地中。汝今咸問我，總結所牒文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初地至七地，是有心地，觀三界心意識量。此者，結上百八問。於餘義者，微塵積數等，皆是三界妄想相，是七地所觀法。故言：云何使其心，得住七地中。汝今咸問我，總結所牒文。

「如先佛所說，一百八種句。(至)佛子應聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如先佛所說，一百八種句。(至)佛子應聽受。」

先佛所說，離見相句，皆與實相不相違背，自然遠離諸惡見過，亦離世間言所成法，都無實義。當為汝說，誡令諦聽。故龍勝云：「聽者端視如渴飲，一心入於語義中，聞法誦躍心悲喜，如是之人可為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先佛所說，離見相句，皆與實相不相違背，自然遠離諸惡見過，亦離世間言所成法，都無實義。當為汝說，誡令諦聽。故龍勝云：「聽者端視如渴飲，一心入於語義中，聞法誦躍心悲喜，如是之人可為說。」

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「常句非常句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「常句非常句。」

自下如來約心真如門答也。言：眾生於真實無生上，妄起生見。本自非生，故云生句非生句。若有生法，可言有常，以生無故，則無有常，故云常句非常句。此二句既爾，餘諸句類，皆以下句遣上句。妄見若無，則真實自現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下如來約心真如門答也。言：眾生於真實無生上，妄起生見。本自非生，故云生句非生句。若有生法，可言有常，以生無故，則無有常，故云常句非常句。此二句既爾，餘諸句類，皆以下句遣上句。妄見若無，則真實自現。

「相句非相句，住異句非住異句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相句非相句，住異句非住異句。」

為成生句，相從而來。住異二句，上問中無。本無今有名生；法非凝然名異；法有暫用名住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為成生句，相從而來。住異二句，上問中無。本無今有名生；法非凝然名異；法有暫用名住。

「剎那句非剎那句(至)恒句非恒句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎那句非剎那句(至)恒句非恒句。」

上無中句，凡有三常：一外道計四大性常、二業習氣相續得果不斷故常、三如來藏體真常住故常。此三常皆愚夫虛妄見。舊注凡有三常不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上無中句，凡有三常：一外道計四大性常、二業習氣相續得果不斷故常、三如來藏體真常住故常。此三常皆愚夫虛妄見。舊注凡有三常不同。

「緣句非緣句，因句非因句。(至)方便句非方便句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緣句非緣句，因句非因句。(至)方便句非方便句。」

大煩惱有六，隨煩惱二十。上無方便文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大煩惱有六，隨煩惱二十。上無方便文。

「善巧句非善巧句(至)三輪句非三輪句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善巧句非善巧句(至)三輪句非三輪句。」

願句、三輪句，上無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願句、三輪句，上無文。

「標相句非標相句，有句非有(至)水句非水句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「標相句非標相句，有句非有(至)水句非水句。」

如恒河一水，四見不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如恒河一水，四見不同。

「弓句非弓句，大種句非大種句(至)果句非果句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弓句非弓句，大種句非大種句(至)果句非果句。」

諦句，牒上如實句。果句，上無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦句，牒上如實句。果句，上無文。

「滅句非滅句起句非起句(至)相句非相句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滅句非滅句起句非起句(至)相句非相句。」

相有三種：謂體相、標相、法相。前是形色體相，次是標相，此則法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相有三種：謂體相、標相、法相。前是形色體相，次是標相，此則法相。

「支分句非支分句，禪句非禪句(至)記句非記句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「支分句非支分句，禪句非禪句(至)記句非記句。」

攝受句、記句，上無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝受句、記句，上無文。

「一闡提句非一闡提句(至)味句非味句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一闡提句非一闡提句(至)味句非味句。」

味句，上無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味句，上無文。

「作句非作句，身句非身句(至)因果句非因果句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作句非作句，身句非身句(至)因果句非因果句。」

有為句、因果句，上無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為句、因果句，上無文。

「色究竟句非色究竟句(至)種種句非種種句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色究竟句非色究竟句(至)種種句非種種句。」

種種句，上無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種句，上無文。

「演說句非演說句(至)文字句非文字句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「演說句非演說句(至)文字句非文字句。」

住持句，求那譯云處句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住持句，求那譯云處句也。

上約心真如門，總答一百八句。皆言非者，如馬鳴云「當知真如自性，非有相、非無相、非非有相、非非無相、非有無俱相，非一相、非異相、非非一相、非非異相、非一異俱相。」從本已來，一切染法，及一切眾生以有妄心念念分別，皆不相應故，即是真心常恒不變，淨法滿足，亦無有相可取，以離念境界，唯證相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上約心真如門，總答一百八句。皆言非者，如馬鳴云「當知真如自性，非有相、非無相、非非有相、非非無相、非有無俱相，非一相、非異相、非非一相、非非異相、非一異俱相。」從本已來，一切染法，及一切眾生以有妄心念念分別，皆不相應故，即是真心常恒不變，淨法滿足，亦無有相可取，以離念境界，唯證相應故。

「大慧！此百八句(至)汝及諸菩薩摩訶薩應當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此百八句(至)汝及諸菩薩摩訶薩應當修學。」

此是結勸。諸菩薩等，應當如是學菩薩道、修菩薩行。舉先佛者，皆發明誠信故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是結勸。諸菩薩等，應當如是學菩薩道、修菩薩行。舉先佛者，皆發明誠信故。

大乘入楞伽經集一切法品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘入楞伽經集一切法品第三

釋此品有四門：一來意、二解妨難、三釋名、四釋文。初來意者，上品明總問答竟，此下諸品皆別問答，故次來也。二解妨難云：一百八句既已總明，何故下諸品一一別問？詞意皆不出總中，豈非繁重乎？答：總別該攝，斷常之見方銷；真俗圓融，去取之情始絕耳。三釋名者，論依一心開二門，上品已明心真如門，總攝一切法；此品即明心生滅門，總攝一切法生一切法，以是二門不相離故。論云「心生滅者，依如來藏故有生滅心。所謂不生不滅與生滅和合，非一非異，名為阿賴耶識。此識有二義，能攝一切法生一切法。云何二義：一者，覺義；二者，不覺義。所言覺義者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍，法界一相，即是如來平等法身，依此法身說名本覺，依本覺故而有不覺。」乃至三細六麁升沈苦海。「依不覺故說有始覺，又以覺心源故名究竟覺，不覺心源故非究竟覺。」是故十法界中若聖、若凡，若因、若果，依正染淨舉在是矣！故名〈集一切法品〉。次經文下即正釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋此品有四門：一來意、二解妨難、三釋名、四釋文。初來意者，上品明總問答竟，此下諸品皆別問答，故次來也。二解妨難云：一百八句既已總明，何故下諸品一一別問？詞意皆不出總中，豈非繁重乎？答：總別該攝，斷常之見方銷；真俗圓融，去取之情始絕耳。三釋名者，論依一心開二門，上品已明心真如門，總攝一切法；此品即明心生滅門，總攝一切法生一切法，以是二門不相離故。論云「心生滅者，依如來藏故有生滅心。所謂不生不滅與生滅和合，非一非異，名為阿賴耶識。此識有二義，能攝一切法生一切法。云何二義：一者，覺義；二者，不覺義。所言覺義者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍，法界一相，即是如來平等法身，依此法身說名本覺，依本覺故而有不覺。」乃至三細六麁升沈苦海。「依不覺故說有始覺，又以覺心源故名究竟覺，不覺心源故非究竟覺。」是故十法界中若聖、若凡，若因、若果，依正染淨舉在是矣！故名〈集一切法品〉。次經文下即正釋文。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「諸識有幾種生住滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「諸識有幾種生住滅？」

從此品訖〈斷食肉〉凡十四品，明別問答。故品品多云「重白世尊」。今此首章，即別問答心意識也。謂初剎那識異於木石，生得染淨，各自能為無量無數染淨識本。從初剎那不可說劫，乃至金剛喻定經一剎那，有不可說不可說識。生諸有情色心二法者，則有染、有淨、有生、有滅。此識約生滅門中，有幾種生住滅？(然遠劫無始，何名為初耶？謂此即是忽起一念之時，妄念違真，名為初識。非是過去有識創起名為初識也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此品訖〈斷食肉〉凡十四品，明別問答。故品品多云「重白世尊」。今此首章，即別問答心意識也。謂初剎那識異於木石，生得染淨，各自能為無量無數染淨識本。從初剎那不可說劫，乃至金剛喻定經一剎那，有不可說不可說識。生諸有情色心二法者，則有染、有淨、有生、有滅。此識約生滅門中，有幾種生住滅？(然遠劫無始，何名為初耶？謂此即是忽起一念之時，妄念違真，名為初識。非是過去有識創起名為初識也)。

佛言：「大慧！諸識有二種生住滅，非臆度者之所能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！諸識有二種生住滅，非臆度者之所能知。」

真如妙性，本自無生，一念隨緣，事分起盡，即是真心不守自性，隨無明緣成於諸識，生住異滅，此非凡小及因位菩薩智慮所知。故論云「依無明熏習所起識者，非凡夫二乘智慧所覺，乃至菩薩究竟地不能盡知，唯佛窮了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如妙性，本自無生，一念隨緣，事分起盡，即是真心不守自性，隨無明緣成於諸識，生住異滅，此非凡小及因位菩薩智慮所知。故論云「依無明熏習所起識者，非凡夫二乘智慧所覺，乃至菩薩究竟地不能盡知，唯佛窮了。」

「所謂相續生及相生，相續住及相住，相續滅及相滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂相續生及相生，相續住及相住，相續滅及相滅。」

相續即流注也。一本亦云流注。言流注者，唯目第八識，三相微隱(即業相、轉相、現相也。如《起信論》所明)種現不斷，名為流注。由無明緣初起業識，故說為生；相續長劫，故名為住；到金剛定、等覺一念斷本無明，名流注滅。相生住滅者，謂餘七識心境麁顯，故名為相。雖七緣八，望六為細，具有四惑，亦名麁故。依彼現識自種諸境緣合生七，說名相生。長劫熏習，名為相住。從末向本，漸伏及斷，至七地滿，名為相滅。依前生滅立迷悟依，依後生滅立染淨依，後短前長，事分二別，即是流注生住滅，相生住滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續即流注也。一本亦云流注。言流注者，唯目第八識，三相微隱(即業相、轉相、現相也。如《起信論》所明)種現不斷，名為流注。由無明緣初起業識，故說為生；相續長劫，故名為住；到金剛定、等覺一念斷本無明，名流注滅。相生住滅者，謂餘七識心境麁顯，故名為相。雖七緣八，望六為細，具有四惑，亦名麁故。依彼現識自種諸境緣合生七，說名相生。長劫熏習，名為相住。從末向本，漸伏及斷，至七地滿，名為相滅。依前生滅立迷悟依，依後生滅立染淨依，後短前長，事分二別，即是流注生住滅，相生住滅也。

「諸識有三相，謂轉相、業相、真相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸識有三相，謂轉相、業相、真相。」

上雖答云：諸識有二種生住滅，未辨何識為生滅？此復言三種相，欲簡諸識之中有生滅不生滅者。言真相者，如來藏心在纏不染，性自神解，名自真相。根本無明起靜令動，動為業識，即是賴耶極微細相，名為業相。轉相者，依前業相，轉成能緣及所緣境，生七轉識，同名轉相。又從靜起動名之為業，從內趣外名之為轉。如來藏心不可增減，名為真相，亦名真識。然雖三相名殊，同是一心，隨緣、不變之二義也。謂真心不變即隨緣，故名轉相業相。以隨緣即不變，故名真相。論云「是心從本已來自性清淨，為無明所染，有其染心。」是不變即隨緣也。又云「雖有染心，恒常不變。」是隨緣即不變也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上雖答云：諸識有二種生住滅，未辨何識為生滅？此復言三種相，欲簡諸識之中有生滅不生滅者。言真相者，如來藏心在纏不染，性自神解，名自真相。根本無明起靜令動，動為業識，即是賴耶極微細相，名為業相。轉相者，依前業相，轉成能緣及所緣境，生七轉識，同名轉相。又從靜起動名之為業，從內趣外名之為轉。如來藏心不可增減，名為真相，亦名真識。然雖三相名殊，同是一心，隨緣、不變之二義也。謂真心不變即隨緣，故名轉相業相。以隨緣即不變，故名真相。論云「是心從本已來自性清淨，為無明所染，有其染心。」是不變即隨緣也。又云「雖有染心，恒常不變。」是隨緣即不變也。

「大慧！識廣說有八，略則唯二：謂現識及分別事識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！識廣說有八，略則唯二：謂現識及分別事識。」

如來上明諸識有三種相，是已處中說故。而此又明諸識廣略者，以眾生根行不等，受解緣別故也。言廣說有八者：一曰眼識了別於色；二曰耳識了別於聲；三曰鼻識了別於香；四曰舌識了別於味；五曰身識了別於觸；六曰意識了別諸法；七曰末那識(此云染污意)恒審思量，唯緣藏識見分，亦名傳送識；八曰阿賴耶識(此云藏識)。謂此八識，各是眾生無始已來，不了自心，隨妄緣起。於中第八是其根本，頓變根身器界種子，轉生七識，各能變現自分所緣。(所緣即境也。色是眼識自分所緣，乃至三境是阿賴耶識自分所緣，終無心外法能與心為緣，但是自心生，還與心為相。)此八識外實無我法。問曰：如何變耶？答曰：我法分別熏習力故，諸識生時變似我法。六七二識無明覆故，緣此執為實我實法。如患夢者，患夢力故，心似種種外境相現。夢時執為實有外境，寤來方知唯夢所變。我此身相，及外世界色空等法，亦復如是。唯識所變，迷故執有我及諸法；悟來方知唯心識變，以如實知無前境界故，種種方便起隨順行。轉八識成四智菩提，安住祕藏，究竟涅槃。故曹溪云「大圓境智性清淨，平等性智心無病，妙觀察智見非功，成所作智同圓鏡。五八六七果因轉，但轉其名無實性，若於轉處不留情，繁興永處那伽定。」即此轉識成智義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來上明諸識有三種相，是已處中說故。而此又明諸識廣略者，以眾生根行不等，受解緣別故也。言廣說有八者：一曰眼識了別於色；二曰耳識了別於聲；三曰鼻識了別於香；四曰舌識了別於味；五曰身識了別於觸；六曰意識了別諸法；七曰末那識(此云染污意)恒審思量，唯緣藏識見分，亦名傳送識；八曰阿賴耶識(此云藏識)。謂此八識，各是眾生無始已來，不了自心，隨妄緣起。於中第八是其根本，頓變根身器界種子，轉生七識，各能變現自分所緣。(所緣即境也。色是眼識自分所緣，乃至三境是阿賴耶識自分所緣，終無心外法能與心為緣，但是自心生，還與心為相。)此八識外實無我法。問曰：如何變耶？答曰：我法分別熏習力故，諸識生時變似我法。六七二識無明覆故，緣此執為實我實法。如患夢者，患夢力故，心似種種外境相現。夢時執為實有外境，寤來方知唯夢所變。我此身相，及外世界色空等法，亦復如是。唯識所變，迷故執有我及諸法；悟來方知唯心識變，以如實知無前境界故，種種方便起隨順行。轉八識成四智菩提，安住祕藏，究竟涅槃。故曹溪云「大圓境智性清淨，平等性智心無病，妙觀察智見非功，成所作智同圓鏡。五八六七果因轉，但轉其名無實性，若於轉處不留情，繁興永處那伽定。」即此轉識成智義也。

略則唯二：謂現識及分別事識者，求那譯本云略有三種，於現識上加一真識也。若作三種釋者，真謂性淨本覺，現謂賴耶現識，餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵，緣第八故，亦名分別事識。真謂本覺者，即識實性也。此譯即云：現識屬賴耶，分別事識屬前六識，不言第七者，謂第七末那計內為我屬賴耶，計外為我所屬前六識。真即識實性，亦屬賴耶淨分，是故但云略則唯二，與處中說數無相濫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略則唯二：謂現識及分別事識者，求那譯本云略有三種，於現識上加一真識也。若作三種釋者，真謂性淨本覺，現謂賴耶現識，餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵，緣第八故，亦名分別事識。真謂本覺者，即識實性也。此譯即云：現識屬賴耶，分別事識屬前六識，不言第七者，謂第七末那計內為我屬賴耶，計外為我所屬前六識。真即識實性，亦屬賴耶淨分，是故但云略則唯二，與處中說數無相濫。

「大慧！如明鏡中現諸色像，現識亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！如明鏡中現諸色像，現識亦爾。」

此舉喻合，以明現識也。謂現識如鏡，所現境界如像，故《起信》云「三界虛偽唯心所作，離心則無六塵境界」也。又云「第八藏識為依止故，轉生七識。於中第六造引滿業，感總別報，如鏡現像，毫釐不差。」言總別報者：一謂總報，屬第八識。二謂別報，在前六識。且以有漏善業言之，如持五戒招得人身，是總報業。由於因中有瞋忍等，於人總報而有妍醜等，名別報業，亦名引滿業，即能招第八引異熟果，名為引業；能招第六滿異熟果，名為滿業。然其引業，能造之思要是第六意識所起。若其滿業，能造之思從五識起，雖造滿業亦非自能，由意識引方能作故。其第七識唯有俱生惑智二障，業障、報障，彼七俱無。雖具四惑，但緣內故，屬於有覆無記性攝，則不能造善惡二業。唯前六識起惑造業，業成難逃，感諸異報，如鏡現像不漏絲毫。故《楞嚴》云「六識造業，所招惡報從六根出」也。或注此經指第七識而為能造善惡業者，教無明文(唯《宗鏡錄》七十三卷首一處，因憑古注，而云「七識造業。」又與本錄節次引經論義明諸識處皆相違，斷可見也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此舉喻合，以明現識也。謂現識如鏡，所現境界如像，故《起信》云「三界虛偽唯心所作，離心則無六塵境界」也。又云「第八藏識為依止故，轉生七識。於中第六造引滿業，感總別報，如鏡現像，毫釐不差。」言總別報者：一謂總報，屬第八識。二謂別報，在前六識。且以有漏善業言之，如持五戒招得人身，是總報業。由於因中有瞋忍等，於人總報而有妍醜等，名別報業，亦名引滿業，即能招第八引異熟果，名為引業；能招第六滿異熟果，名為滿業。然其引業，能造之思要是第六意識所起。若其滿業，能造之思從五識起，雖造滿業亦非自能，由意識引方能作故。其第七識唯有俱生惑智二障，業障、報障，彼七俱無。雖具四惑，但緣內故，屬於有覆無記性攝，則不能造善惡二業。唯前六識起惑造業，業成難逃，感諸異報，如鏡現像不漏絲毫。故《楞嚴》云「六識造業，所招惡報從六根出」也。或注此經指第七識而為能造善惡業者，教無明文(唯《宗鏡錄》七十三卷首一處，因憑古注，而云「七識造業。」又與本錄節次引經論義明諸識處皆相違，斷可見也)。

「大慧！現識與分別事識，此二識無異，相互為因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！現識與分別事識，此二識無異，相互為因。」

言賴耶現識及分別事識無異相，皆由最初一念為緣，令真如心不守自性，隨緣成有。諸識熏習，更互為因，流轉不息。故《華嚴》云「眼耳鼻舌身，心意諸情根，以此常流轉，而無能轉者。」彼疏釋云：言以此者，謂以上八識自為能所熏，展轉為因，而常流轉，無別我人，故云無能轉者。又云：識外無法亦為無者，故曰此二識無異相，互為因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言賴耶現識及分別事識無異相，皆由最初一念為緣，令真如心不守自性，隨緣成有。諸識熏習，更互為因，流轉不息。故《華嚴》云「眼耳鼻舌身，心意諸情根，以此常流轉，而無能轉者。」彼疏釋云：言以此者，謂以上八識自為能所熏，展轉為因，而常流轉，無別我人，故云無能轉者。又云：識外無法亦為無者，故曰此二識無異相，互為因也。

「大慧！現識以不思議熏變為因(至)戲論習氣為因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！現識以不思議熏變為因(至)戲論習氣為因。」

此又廣明諸識生住因也。通而言之，麁細二識皆依無明住地而起。以根本無明，動彼靜心而起細識，依此細識轉起麁心，故以無明通為其本。若別言之，依無明為因，生三細不相應心；依境界為緣，生三麁相應心。故云麁細二識，各具二因，方得生住。言不思議熏者，謂無明能熏真如，不可熏處而能熏，故名不思議熏。又熏則不熏，不熏之熏名不思議熏。言不思議變者，謂真如心受無明熏，不可變異而變異，故名不思議變。又變即不變，不變之變名不思議變。《勝鬘經》云「不染而染難可了知」者，謂此不思議也。然此熏變甚微且隱，故所起現識行相微細，於中亦有轉識業識，舉麁顯細，故但云現識。即《起信》云「不相應心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此又廣明諸識生住因也。通而言之，麁細二識皆依無明住地而起。以根本無明，動彼靜心而起細識，依此細識轉起麁心，故以無明通為其本。若別言之，依無明為因，生三細不相應心；依境界為緣，生三麁相應心。故云麁細二識，各具二因，方得生住。言不思議熏者，謂無明能熏真如，不可熏處而能熏，故名不思議熏。又熏則不熏，不熏之熏名不思議熏。言不思議變者，謂真如心受無明熏，不可變異而變異，故名不思議變。又變即不變，不變之變名不思議變。《勝鬘經》云「不染而染難可了知」者，謂此不思議也。然此熏變甚微且隱，故所起現識行相微細，於中亦有轉識業識，舉麁顯細，故但云現識。即《起信》云「不相應心」。

言分別境界者，即是現識所現種種境界，還能動彼心海，起諸事識之浪也。言無始戲論習氣者，即彼和合心海之中，妄念戲論習氣。無始已來熏習不斷，未曾離念，故此境界及妄念戲論，熏動心海種種識生，以妄念及境界麁而且顯，故所起分別事識行相麁顯。即《起信》云「相應心」也。此謂現識依不思議熏故得生，依不思議變故得住。分別事識依境界故得生，依心海故得住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言分別境界者，即是現識所現種種境界，還能動彼心海，起諸事識之浪也。言無始戲論習氣者，即彼和合心海之中，妄念戲論習氣。無始已來熏習不斷，未曾離念，故此境界及妄念戲論，熏動心海種種識生，以妄念及境界麁而且顯，故所起分別事識行相麁顯。即《起信》云「相應心」也。此謂現識依不思議熏故得生，依不思議變故得住。分別事識依境界故得生，依心海故得住也。

上佛言諸識有二種生住滅，已下至此，謂無明熏習，真如成染緣起也。故論云「當知無明能生一切染法，一切染法皆是不覺相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上佛言諸識有二種生住滅，已下至此，謂無明熏習，真如成染緣起也。故論云「當知無明能生一切染法，一切染法皆是不覺相故。」

「大慧！阿賴耶識虛妄分別(至)是名相滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！阿賴耶識虛妄分別(至)是名相滅。」

自下明若達妄源，成淨緣起也。言阿賴耶識和合心海中，妄念分別種種習氣若滅，即一切根識滅。言一切根者，謂意根起識而能分別一切諸法，名一切根識。即第六意識，及所依第七末那現行識相滅，名相生住滅識滅也。所言種種習氣者，約唯識宗說諸習氣，總有三種：一名言習氣，謂有為法各別親種。名言有二：一表義名言，即能詮義音聲差別；二顯境名言，即能了境心心所法。隨二名言所熏成種，作有為法各別因緣。二我執習氣，謂虛妄執我我所種。我執有二：一俱生我執，即修所斷我我所執；二分別我執，即見所斷我我所執。隨二我執所熏成種，令有情等自他差別。三有支習氣，謂招三界異熟果種。有支有二：一有漏善，即是能招可愛果業；二諸不善，即是能招非愛果業。隨二有支所熏成種，令異熟果善惡趣別。諸說習氣，皆准應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下明若達妄源，成淨緣起也。言阿賴耶識和合心海中，妄念分別種種習氣若滅，即一切根識滅。言一切根者，謂意根起識而能分別一切諸法，名一切根識。即第六意識，及所依第七末那現行識相滅，名相生住滅識滅也。所言種種習氣者，約唯識宗說諸習氣，總有三種：一名言習氣，謂有為法各別親種。名言有二：一表義名言，即能詮義音聲差別；二顯境名言，即能了境心心所法。隨二名言所熏成種，作有為法各別因緣。二我執習氣，謂虛妄執我我所種。我執有二：一俱生我執，即修所斷我我所執；二分別我執，即見所斷我我所執。隨二我執所熏成種，令有情等自他差別。三有支習氣，謂招三界異熟果種。有支有二：一有漏善，即是能招可愛果業；二諸不善，即是能招非愛果業。隨二有支所熏成種，令異熟果善惡趣別。諸說習氣，皆准應知。

「大慧！相續滅者(至)謂自心所見分別境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！相續滅者(至)謂自心所見分別境界。」

言所依因及所緣滅，即相續滅者。謂所依無始根本無明習氣因滅，及所緣妄境界染法緣滅，即微細流注生住滅識滅也。言所依因，謂無始戲論習氣。所緣謂自心所見分別境界者，經自牒釋所滅無明，及妄境界為因緣義也。故論云「以無明滅故心無有起，以心無起故境界隨滅，以因緣俱滅故心相皆盡，名得涅槃成自然業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言所依因及所緣滅，即相續滅者。謂所依無始根本無明習氣因滅，及所緣妄境界染法緣滅，即微細流注生住滅識滅也。言所依因，謂無始戲論習氣。所緣謂自心所見分別境界者，經自牒釋所滅無明，及妄境界為因緣義也。故論云「以無明滅故心無有起，以心無起故境界隨滅，以因緣俱滅故心相皆盡，名得涅槃成自然業。」

「大慧！譬如泥團與微塵(至)金莊嚴具亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如泥團與微塵(至)金莊嚴具亦復如是。」

此引二喻，喻上染淨二緣起也。一、謂真妄體非一異，二、但妄滅而真不亡。義如次文釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此引二喻，喻上染淨二緣起也。一、謂真妄體非一異，二、但妄滅而真不亡。義如次文釋之。

「大慧！若泥團與微塵異者(至)泥團微塵應無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若泥團與微塵異者(至)泥團微塵應無分別。」

若言泥團與微塵實異者，泥團應非微塵所成，而實彼成，故不可言異也。若實不異者，則泥團與微塵應無分別；既其因果麁細有殊，亦不可言一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言泥團與微塵實異者，泥團應非微塵所成，而實彼成，故不可言異也。若實不異者，則泥團與微塵應無分別；既其因果麁細有殊，亦不可言一也。

「大慧！轉識藏識若異者(至)然彼真相不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！轉識藏識若異者(至)然彼真相不滅。」

以法合喻，明非一異也。謂諸轉識與藏識若異者，依無明風熏動之時，藏識之體應不隨緣，則墮常過，然如來藏藏識是善不善因，非不隨緣也。若不異者，轉識滅時藏識亦應滅，則墮斷過，然藏識真相竟不滅爾。故《起信》云「以一切心識之相皆是無明，無明之相不離覺性，非可壞非不可壞。如大海水因風波動，水相風相不相捨離，而水非動性，若風止滅動相則滅，濕性不壞故。如是眾生自性清淨心，因無明風動，心與無明俱無形相、不相捨離，而心非動性。若無明滅，相續則滅，智性不壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法合喻，明非一異也。謂諸轉識與藏識若異者，依無明風熏動之時，藏識之體應不隨緣，則墮常過，然如來藏藏識是善不善因，非不隨緣也。若不異者，轉識滅時藏識亦應滅，則墮斷過，然藏識真相竟不滅爾。故《起信》云「以一切心識之相皆是無明，無明之相不離覺性，非可壞非不可壞。如大海水因風波動，水相風相不相捨離，而水非動性，若風止滅動相則滅，濕性不壞故。如是眾生自性清淨心，因無明風動，心與無明俱無形相、不相捨離，而心非動性。若無明滅，相續則滅，智性不壞故。」

「大慧！識真相不滅(至)即不異外道斷滅戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！識真相不滅(至)即不異外道斷滅戲論。」

如下經云「如來藏為無始虛偽惡習所熏，名為藏識。」故論云「不生不滅與生滅和合，非一非異，名為具分賴耶藏識。」是以此藏識中，不生不滅淨分真相竟不滅，但生滅染分業相滅也。若真相滅者，藏識實性亦應滅爾。若藏識實性滅，則與外道斷滅見同。是故，論云「所言滅者，唯心相滅，非心體滅。」又云「唯癡滅故，心相隨滅，非心智滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如下經云「如來藏為無始虛偽惡習所熏，名為藏識。」故論云「不生不滅與生滅和合，非一非異，名為具分賴耶藏識。」是以此藏識中，不生不滅淨分真相竟不滅，但生滅染分業相滅也。若真相滅者，藏識實性亦應滅爾。若藏識實性滅，則與外道斷滅見同。是故，論云「所言滅者，唯心相滅，非心體滅。」又云「唯癡滅故，心相隨滅，非心智滅。」

「大慧！彼諸外道作如是說(至)即無始相續識滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼諸外道作如是說(至)即無始相續識滅。」

謂諸外道，見身壞命終，六識不能取境，一生相續識隨四大緣離散之時，即計無始相續識永滅，更無業報受生相續，是故名為墮落斷見。故下偈云「色識雖轉滅，而業不失壞；令於諸有中，色識復相續。」若色識轉滅諸業失壞者，是則無生死，亦無常無常，即斷常二見亦俱離也。豈同外道妄計斷滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂諸外道，見身壞命終，六識不能取境，一生相續識隨四大緣離散之時，即計無始相續識永滅，更無業報受生相續，是故名為墮落斷見。故下偈云「色識雖轉滅，而業不失壞；令於諸有中，色識復相續。」若色識轉滅諸業失壞者，是則無生死，亦無常無常，即斷常二見亦俱離也。豈同外道妄計斷滅耶？

「大慧！彼諸外道說相續識(至)唯說作者，為生因故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼諸外道說相續識(至)唯說作者，為生因故。」

諸外道說六根能取境界之六識，執從神我邪因等生，不說眼等諸識從色等因緣生，唯計作者為生因故，故名外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸外道說六根能取境界之六識，執從神我邪因等生，不說眼等諸識從色等因緣生，唯計作者為生因故，故名外道。

「作者是何？彼計勝性、丈夫、自在、時及微塵為能作者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者是何？彼計勝性、丈夫、自在、時及微塵為能作者。」

勝性亦云勝妙，是生梵天之天主也。丈夫即我之別名。自在謂大自在天。及計時節、微塵等為能作者。更餘異計，如下廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝性亦云勝妙，是生梵天之天主也。丈夫即我之別名。自在謂大自在天。及計時節、微塵等為能作者。更餘異計，如下廣說。

「復次，大慧！有七種自性(至)緣自性成自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！有七種自性(至)緣自性成自性。」

自下重明染淨二緣真妄識體。此七自性，成上妄識生滅身也。謂煩惱體性，能集善惡等業，故名煩惱為集自性。既有集因，必有未來苦果性，故言性自性。既有苦果，必有形相，故言相自性。既有形相，即從四大種生，故言大種自性。既有四大，即從因緣所成，故言因自性、緣自性、成自性，然妄無別體，隨所執得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下重明染淨二緣真妄識體。此七自性，成上妄識生滅身也。謂煩惱體性，能集善惡等業，故名煩惱為集自性。既有集因，必有未來苦果性，故言性自性。既有苦果，必有形相，故言相自性。既有形相，即從四大種生，故言大種自性。既有四大，即從因緣所成，故言因自性、緣自性、成自性，然妄無別體，隨所執得名。

「復次大慧有七種第一義(至)如來自證智所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大慧有七種第一義(至)如來自證智所行。」

第一義諦道理無二，為人不同證有優劣。此七成上真識不生不滅法身也。所行，一本作境界，即所行境界也。謂發心菩薩，緣第一義法性如來藏心，故名心所行勝解行地。菩薩等各起十種智慧緣於真如，故名智所行。初地菩薩正證真如，見二種無我，故名二見所行。八地菩薩起二乘、超七地，故名超二見所行。十地超九地，九地名一子地，後二所行即佛地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義諦道理無二，為人不同證有優劣。此七成上真識不生不滅法身也。所行，一本作境界，即所行境界也。謂發心菩薩，緣第一義法性如來藏心，故名心所行勝解行地。菩薩等各起十種智慧緣於真如，故名智所行。初地菩薩正證真如，見二種無我，故名二見所行。八地菩薩起二乘、超七地，故名超二見所行。十地超九地，九地名一子地，後二所行即佛地也。

「大慧！此是過去未來現在(至)法自性第一義心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此是過去未來現在(至)法自性第一義心。」

此七種第一義是三世諸佛所證第一義法性，如來藏心，非緣慮妄識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七種第一義是三世諸佛所證第一義法性，如來藏心，非緣慮妄識也。

「以此心成就如來世間出世間最上法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此心成就如來世間出世間最上法。」

自下明真心之德用也。以有此第一義心，故能成就如來法身，及世出世間最上菩提涅槃淨妙等一切諸法。若無此心，則不能成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下明真心之德用也。以有此第一義心，故能成就如來法身，及世出世間最上菩提涅槃淨妙等一切諸法。若無此心，則不能成。

「以聖慧眼入自共相，種種安立不與外道惡見共。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以聖慧眼入自共相，種種安立不與外道惡見共。」

言以聖慧眼，入一切法自相共相種種安立，唯是一心其所安立，悉令悟入佛之知見，不與外道惡見同。又云：此七種第一義心，是聖人慧眼所見，建立七種不同為自相，共成法身為共相，餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言以聖慧眼，入一切法自相共相種種安立，唯是一心其所安立，悉令悟入佛之知見，不與外道惡見同。又云：此七種第一義心，是聖人慧眼所見，建立七種不同為自相，共成法身為共相，餘義如上說。

「大慧！云何為外道惡見？(至)見有見無而起言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！云何為外道惡見？(至)見有見無而起言說。」

此徵釋惡見，謂彼外道等不知境界一切諸法皆是自心分別所現，於自性第一義說為有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此徵釋惡見，謂彼外道等不知境界一切諸法皆是自心分別所現，於自性第一義說為有無。

「大慧！我今當說若了境如幻(至)及無知愛業緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我今當說若了境如幻(至)及無知愛業緣。」

佛說若了自心所現境界如幻不實，則一切妄想等悉滅也。言三有苦者，果也。無知，謂無明也。愛，謂煩惱也。業，謂有漏善惡等業也。是三皆因也。故論云「若離妄念，則無一切境界之相唯一真心矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說若了自心所現境界如幻不實，則一切妄想等悉滅也。言三有苦者，果也。無知，謂無明也。愛，謂煩惱也。業，謂有漏善惡等業也。是三皆因也。故論云「若離妄念，則無一切境界之相唯一真心矣！」

「大慧！有諸沙門婆羅門(至)依緣生住有已即滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！有諸沙門婆羅門(至)依緣生住有已即滅。」

言起邪見人，不越在家、出家二眾也；亦二乘、外道二眾也。非有者，謂計虛空自然為因也；及有者，謂計微塵、世性、自在天等為因也。即是計無因、邪因為能生因也。於正因果外，計顯現諸物。依時而住，皆外道所計也。或計五蘊、十八界、十二處。依因緣生住，無常變異，生已即滅，不了常住真心，即二乘所計也。皆迷自心所現耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言起邪見人，不越在家、出家二眾也；亦二乘、外道二眾也。非有者，謂計虛空自然為因也；及有者，謂計微塵、世性、自在天等為因也。即是計無因、邪因為能生因也。於正因果外，計顯現諸物。依時而住，皆外道所計也。或計五蘊、十八界、十二處。依因緣生住，無常變異，生已即滅，不了常住真心，即二乘所計也。皆迷自心所現耳。

「大慧！彼於若相續若作用(至)不見根本故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！彼於若相續若作用(至)不見根本故。」

此牒破也。言若相續者，即總牒其因果不斷也。若作用者，即牒其生滅之間暫有用也。若諸有、若陰界入滅，名涅槃。若趣向涅槃，名道。若有漏諸業、若修道所得，名果。若冥初等二十五諦，上皆牒計也。言是破壞斷滅論者，破計也。謂外道無種生，即是破壞因果也。又言從有種生，生已滅，名斷滅論也。言何以故等者，徵結也。謂上妄計，即體非有，故云不得現法故。何獨現計本無，窮其初因亦不可得，故云不見根本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此牒破也。言若相續者，即總牒其因果不斷也。若作用者，即牒其生滅之間暫有用也。若諸有、若陰界入滅，名涅槃。若趣向涅槃，名道。若有漏諸業、若修道所得，名果。若冥初等二十五諦，上皆牒計也。言是破壞斷滅論者，破計也。謂外道無種生，即是破壞因果也。又言從有種生，生已滅，名斷滅論也。言何以故等者，徵結也。謂上妄計，即體非有，故云不得現法故。何獨現計本無，窮其初因亦不可得，故云不見根本故。

「大慧！譬如瓶破不作瓶事，又如燋種不能生芽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！譬如瓶破不作瓶事，又如燋種不能生芽。」

次引喻明。言如瓶已破，不作瓶用事，以譬無種則無法，不作陰界入因事。又如雖有燋種不作芽事，以譬雖有自在天等為種，不能作陰、界、入相續生因事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次引喻明。言如瓶已破，不作瓶用事，以譬無種則無法，不作陰界入因事。又如雖有燋種不作芽事，以譬雖有自在天等為種，不能作陰、界、入相續生因事。

「此亦如是，若陰界處法(至)但是自心心虛妄所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此亦如是，若陰界處法(至)但是自心心虛妄所見。」

後言法合也。以上二因不成故，即無陰、界、入性可滅；今外道說有陰、界、入性。言三世中滅得涅槃者，是自心妄想也。彼陰、界、入無相續生，以有種、無種不成因故，故言但是自心虛妄所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後言法合也。以上二因不成故，即無陰、界、入性可滅；今外道說有陰、界、入性。言三世中滅得涅槃者，是自心妄想也。彼陰、界、入無相續生，以有種、無種不成因故，故言但是自心虛妄所見。

「復次，大慧！若本無有識(至)而作事業悉空無益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！若本無有識(至)而作事業悉空無益。」

言重復次於前文，破轉計也。謂彼轉計所生，與無種有種三緣和合而生者，龜應生毛、沙應出油；然龜本無毛、沙本無油，合亦不生，三緣體空，如何生果？汝宗則壞。違決定義者，喻斥不成，故言宗壞，以違汝決定能生之義。又於一相中妄計三緣，違我大乘決定之義。所作事業悉空無益者，事即是果，業乃是因。言因果事業，並唯妄說，都無實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言重復次於前文，破轉計也。謂彼轉計所生，與無種有種三緣和合而生者，龜應生毛、沙應出油；然龜本無毛、沙本無油，合亦不生，三緣體空，如何生果？汝宗則壞。違決定義者，喻斥不成，故言宗壞，以違汝決定能生之義。又於一相中妄計三緣，違我大乘決定之義。所作事業悉空無益者，事即是果，業乃是因。言因果事業，並唯妄說，都無實義。

「大慧！三合為緣是因果性(至)熏習餘氣作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！三合為緣是因果性(至)熏習餘氣作如是說。」

此牒示其過也。謂彼外道以三合為緣，是因果性，可說為有，成三世法。此即邪謬相承，及自惡見作是說耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此牒示其過也。謂彼外道以三合為緣，是因果性，可說為有，成三世法。此即邪謬相承，及自惡見作是說耳！

「大慧！愚癡凡夫惡見所噬(至)妄稱一切智說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！愚癡凡夫惡見所噬(至)妄稱一切智說。」

言凡夫外道，為惡見迷醉所噬，不能自知愚癡無智，妄稱一切智說。外道指六師為一切智人，二乘執權智為實智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言凡夫外道，為惡見迷醉所噬，不能自知愚癡無智，妄稱一切智說。外道指六師為一切智人，二乘執權智為實智也。

「大慧！復有沙門婆羅門(至)如是思惟恒住不捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！復有沙門婆羅門(至)如是思惟恒住不捨。」

自下言正見人，觀一切法皆無自性，如幻夢等，不離自心，無能所取及生住滅。如是觀察無有間斷，是名正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下言正見人，觀一切法皆無自性，如幻夢等，不離自心，無能所取及生住滅。如是觀察無有間斷，是名正觀。

「大慧！此菩薩摩訶薩(至)轉依次第成如來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此菩薩摩訶薩(至)轉依次第成如來身。」

此菩薩摩訶薩者，即上正見沙門、婆羅門也。行無相道者，謂萬行齊修，三輪體寂也。漸昇諸地者，謂初登歡喜地，乃至第七遠行地也。證無生法者，謂得無功用道，登第八不動地也。入金剛喻三昧者，謂初地菩薩創得無分別智，斷異生性障；二地至十地菩薩如實修行，漸斷諸障，增勝功德；第十一地等覺菩薩金剛喻定，頓斷俱生二障種子也。轉依次第成如來身者，即等覺後念解脫道斷二障習氣，即得如來無上菩提及大涅槃二轉依果也，一謂轉染得淨、二謂轉迷得悟。又菩提名生得，二障障不生，今斷障得生。涅槃名顯得，本性清淨，客塵翳故，今斷而彼顯。轉依位別通有六種，故云轉依次第成如來身也。餘義如文，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩摩訶薩者，即上正見沙門、婆羅門也。行無相道者，謂萬行齊修，三輪體寂也。漸昇諸地者，謂初登歡喜地，乃至第七遠行地也。證無生法者，謂得無功用道，登第八不動地也。入金剛喻三昧者，謂初地菩薩創得無分別智，斷異生性障；二地至十地菩薩如實修行，漸斷諸障，增勝功德；第十一地等覺菩薩金剛喻定，頓斷俱生二障種子也。轉依次第成如來身者，即等覺後念解脫道斷二障習氣，即得如來無上菩提及大涅槃二轉依果也，一謂轉染得淨、二謂轉迷得悟。又菩提名生得，二障障不生，今斷障得生。涅槃名顯得，本性清淨，客塵翳故，今斷而彼顯。轉依位別通有六種，故云轉依次第成如來身也。餘義如文，可以意得。

「大慧！菩薩摩訶薩(至)於自悉檀應善修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！菩薩摩訶薩(至)於自悉檀應善修學。」

言但住心量觀察三有，又云令達唯心漸入諸地者，謂此一心法門，是凡聖之本，迷之墮世間生死、悟之證出世菩提。故先聖曰「世間不越三科，出世不過二果。」二果者，即如上釋成如來身二轉依果也。三科者，即此五蘊、十二處、十八界，諸妄心法也。故云欲得佛身，應當遠離，乃至觀察令達唯心。於自心宗勸善修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言但住心量觀察三有，又云令達唯心漸入諸地者，謂此一心法門，是凡聖之本，迷之墮世間生死、悟之證出世菩提。故先聖曰「世間不越三科，出世不過二果。」二果者，即如上釋成如來身二轉依果也。三科者，即此五蘊、十二處、十八界，諸妄心法也。故云欲得佛身，應當遠離，乃至觀察令達唯心。於自心宗勸善修學。

爾時，大慧菩薩摩訶薩(至)「藏識海浪、法身境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大慧菩薩摩訶薩(至)「藏識海浪、法身境界。」

大慧於此，雖通請說心、意、意識、五法、自性相，意欲如來且成前問，是故結請。但云順諸佛說，藏識海浪、法身境界也。言稱真實義，諸佛教心者，揀非虛妄心識也。凡言心者，略示名體，通有四種，梵音各別，翻譯亦殊。一、紇利陀耶，此云肉團心，是色身中五藏心也。如此方《黃庭經．五藏論》中說。二、緣慮心，此是八識，俱能緣慮自分境故。此八各有心數，亦云心所。於中或無記，或通善染之殊。諸經論中自心所法，總名心也，謂善心、惡心等。三、質多耶，此云集起心，唯是根本第八識也。積集諸法種子起現行故。四、乾栗陀耶，此云貞實心，亦云堅實心，此是真實心也。然第八識無別自體，但是真心，以不覺故，與諸妄想而有和合不和合義。和合義者，能含染淨目為藏識；不和合者，體常不變，目為真如，即此離所行相稱真實義，諸佛教心也。雖然四種體同，迷悟真妄義別，如取真金，須明識瓦礫及以偽寶。但盡除之，縱不識金，金體自現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧於此，雖通請說心、意、意識、五法、自性相，意欲如來且成前問，是故結請。但云順諸佛說，藏識海浪、法身境界也。言稱真實義，諸佛教心者，揀非虛妄心識也。凡言心者，略示名體，通有四種，梵音各別，翻譯亦殊。一、紇利陀耶，此云肉團心，是色身中五藏心也。如此方《黃庭經．五藏論》中說。二、緣慮心，此是八識，俱能緣慮自分境故。此八各有心數，亦云心所。於中或無記，或通善染之殊。諸經論中自心所法，總名心也，謂善心、惡心等。三、質多耶，此云集起心，唯是根本第八識也。積集諸法種子起現行故。四、乾栗陀耶，此云貞實心，亦云堅實心，此是真實心也。然第八識無別自體，但是真心，以不覺故，與諸妄想而有和合不和合義。和合義者，能含染淨目為藏識；不和合者，體常不變，目為真如，即此離所行相稱真實義，諸佛教心也。雖然四種體同，迷悟真妄義別，如取真金，須明識瓦礫及以偽寶。但盡除之，縱不識金，金體自現。

「爾時，世尊告大慧菩薩摩訶薩言(至)諸色相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊告大慧菩薩摩訶薩言(至)諸色相故。」

佛言有四因緣眼識轉轉生也。一、謂不覺外塵是自心現而執取故；二、謂無始已來取著於色妄想熏習不斷故；三、謂識本性如是故，識以了別為自性故；四、謂樂欲見諸色相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言有四因緣眼識轉轉生也。一、謂不覺外塵是自心現而執取故；二、謂無始已來取著於色妄想熏習不斷故；三、謂識本性如是故，識以了別為自性故；四、謂樂欲見諸色相故。

「大慧！以此四緣(至)猶如猛風吹大海水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！以此四緣(至)猶如猛風吹大海水。」

言以此四緣，令心水流生轉識浪。如眼識既爾，餘諸識亦如是。於一切諸根微塵毛孔，眼等諸轉識或頓生，譬如明鏡現眾色像，無有前後或漸生。猶如猛風吹大海水，前波起、後波隨。言微塵、毛孔者，即色塵身根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言以此四緣，令心水流生轉識浪。如眼識既爾，餘諸識亦如是。於一切諸根微塵毛孔，眼等諸轉識或頓生，譬如明鏡現眾色像，無有前後或漸生。猶如猛風吹大海水，前波起、後波隨。言微塵、毛孔者，即色塵身根也。

「心海亦爾，境界風吹起，諸識浪相續不絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心海亦爾，境界風吹起，諸識浪相續不絕。」

言外塵風擊如來藏心海，起諸識浪。造業、感報，生死不絕，亦如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言外塵風擊如來藏心海，起諸識浪。造業、感報，生死不絕，亦如之。

「大慧！因所作相，非一非異(至)差別境相有意識生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！因所作相，非一非異(至)差別境相有意識生。」

此明諸識展轉互為因也。言因所作相非一非異者，因即第八如來藏識也。所作相，謂七轉識，從第八所生也。非一者，諸識行相不同也。非異者，同皆緣起無自性也。言業與生相相繫深縛者，謂第八識變起根身器界名為生相。六七二識無明覆故，由此執為實我、實法。第六意識引起前五造引滿業，感諸異報生死不絕，故云業與生相，相繫深縛，是皆不了色等諸塵自心妄現，故五識身轉也。大慧！眼等五識與五塵俱時，或因了別色等差別境相而意識生也。是故當知根、身、塵境一切諸法，皆是眾生自心妄識互為因果之所現也。故《伽陀》云「諸法於藏識，識於法亦爾。更互為因相，亦互為果相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明諸識展轉互為因也。言因所作相非一非異者，因即第八如來藏識也。所作相，謂七轉識，從第八所生也。非一者，諸識行相不同也。非異者，同皆緣起無自性也。言業與生相相繫深縛者，謂第八識變起根身器界名為生相。六七二識無明覆故，由此執為實我、實法。第六意識引起前五造引滿業，感諸異報生死不絕，故云業與生相，相繫深縛，是皆不了色等諸塵自心妄現，故五識身轉也。大慧！眼等五識與五塵俱時，或因了別色等差別境相而意識生也。是故當知根、身、塵境一切諸法，皆是眾生自心妄識互為因果之所現也。故《伽陀》云「諸法於藏識，識於法亦爾。更互為因相，亦互為果相。」

「然彼諸識不作是念(至)無差別相各了自境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然彼諸識不作是念(至)無差別相各了自境。」

彼諸識等各了自境者，此明八識俱能了別自分境故，不知唯是自心妄現也，謂色是眼識境，乃至賴耶見分是第七識境，根身種子器界是藏識境。然此八識，離如來藏無別自體，以眾生不知故，執為八識之名；諸佛證得故，能成四智之用。若昧之則八識起執藏之號，七識得染污之名，六識起遍計之情，五識徇根塵之相。若了之，賴耶成圓鏡之體，持功德之門；末那為平等之原，一自他之性；第六起觀察之妙，轉正法之輪；五識興所作之功，垂應化之迹。斯則一心匪動，識智自分。不轉其體，但轉其名，不分其理而分其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸識等各了自境者，此明八識俱能了別自分境故，不知唯是自心妄現也，謂色是眼識境，乃至賴耶見分是第七識境，根身種子器界是藏識境。然此八識，離如來藏無別自體，以眾生不知故，執為八識之名；諸佛證得故，能成四智之用。若昧之則八識起執藏之號，七識得染污之名，六識起遍計之情，五識徇根塵之相。若了之，賴耶成圓鏡之體，持功德之門；末那為平等之原，一自他之性；第六起觀察之妙，轉正法之輪；五識興所作之功，垂應化之迹。斯則一心匪動，識智自分。不轉其體，但轉其名，不分其理而分其事。

「大慧！諸修行者入於三昧(至)名為識滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！諸修行者入於三昧(至)名為識滅。」

上明諸識展轉為因，各了自境，妄想流注。欲轉諸識成智用者，以根本藏識微細難知，故舉二乘修劣三昧，不知諸識習氣種子，依藏識不滅，自謂我滅諸識入於三昧；而實未也，但伏六識不取塵境，彼將為滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明諸識展轉為因，各了自境，妄想流注。欲轉諸識成智用者，以根本藏識微細難知，故舉二乘修劣三昧，不知諸識習氣種子，依藏識不滅，自謂我滅諸識入於三昧；而實未也，但伏六識不取塵境，彼將為滅。

「大慧！如是藏識行相微細(至)定慧之力皆不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！如是藏識行相微細(至)定慧之力皆不能知。」

此顯有能知者。謂如是諸識所依藏識行相微細，唯佛究竟知其邊際，及住地菩薩方能分知，其餘聲聞、獨覺、外道修行而得三昧智慧，悉不能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此顯有能知者。謂如是諸識所依藏識行相微細，唯佛究竟知其邊際，及住地菩薩方能分知，其餘聲聞、獨覺、外道修行而得三昧智慧，悉不能了。

「唯有修行如實行者(至)自心所見能知之耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯有修行如實行者(至)自心所見能知之耳！」

言能知難知之所以也。以智慧力了諸地相善達句義者，有了因也。無邊佛所廣集善根者，有緣因也。本有正因由是現前，自然明見妄習流注，故云能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言能知難知之所以也。以智慧力了諸地相善達句義者，有了因也。無邊佛所廣集善根者，有緣因也。本有正因由是現前，自然明見妄習流注，故云能知。

「大慧！諸修行人宴處山林(至)如實修行大善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！諸修行人宴處山林(至)如實修行大善知識。」

下中上修，言隨人分量也。分別流注，即上二種生住滅也。餘義如文。皆當親近善知識者，如馬鳴曰：「諸佛法者有因有緣，因緣具足乃得成辨。如木中火性，是火正因，若無人知，不假方便能自燒木，無有是處。」眾生亦爾。雖有正因熏習之力，不遇諸佛菩薩知識示教利喜、慈悲攝護以之為緣，能自斷煩惱入涅槃者，則無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下中上修，言隨人分量也。分別流注，即上二種生住滅也。餘義如文。皆當親近善知識者，如馬鳴曰：「諸佛法者有因有緣，因緣具足乃得成辨。如木中火性，是火正因，若無人知，不假方便能自燒木，無有是處。」眾生亦爾。雖有正因熏習之力，不遇諸佛菩薩知識示教利喜、慈悲攝護以之為緣，能自斷煩惱入涅槃者，則無是處。

爾時世尊重說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說頌言：

汎論偈頌有四種不同，梵音亦異，仍具八意，不復備引。今此直明其大略：一、但字滿三十二，即為一頌；二、諷頌或名直頌，謂以偈說法，不頌長行；三、應頌，重頌長行也或為鈍根重說，或為後來之徒，或為增明前說；四、集施頌，謂以少言攝集多義，施他誦持故。今此經內，於前四中二三所攝。然凡言長行、偈諷相望，有五對之例，謂有無、廣略、離合、先後、隱顯。至文當審詳之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汎論偈頌有四種不同，梵音亦異，仍具八意，不復備引。今此直明其大略：一、但字滿三十二，即為一頌；二、諷頌或名直頌，謂以偈說法，不頌長行；三、應頌，重頌長行也或為鈍根重說，或為後來之徒，或為增明前說；四、集施頌，謂以少言攝集多義，施他誦持故。今此經內，於前四中二三所攝。然凡言長行、偈諷相望，有五對之例，謂有無、廣略、離合、先後、隱顯。至文當審詳之。

「譬如巨海浪，斯由猛風起(至)對現境說五。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如巨海浪，斯由猛風起(至)對現境說五。」

此頌明前現識之海，性自常住，為彼六塵境界之風所飄動故。此七種識，現識之體以為內因，六塵境界以為外緣，興盛六種麁重相故。故云譬如巨海浪，由斯猛風起，洪波鼓溟壑，無有斷絕時，藏識海常住。境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此頌明前現識之海，性自常住，為彼六塵境界之風所飄動故。此七種識，現識之體以為內因，六塵境界以為外緣，興盛六種麁重相故。故云譬如巨海浪，由斯猛風起，洪波鼓溟壑，無有斷絕時，藏識海常住。境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。

云何名為境界之風？其風形狀當如何耶？謂青赤等種種顯色，能起眼識。珂貝等珠出種種勝妙音聲，能起耳識。檀乳等香熏布種種芬芬香氣，能起鼻識。木羅、石蜜等諸安觸著和種種善美樂具，能起身識。鹹淡等味隨其所應出種種味，能起舌識。現在之花，未來之果，種種法塵，隨為彼識所緣境界，能起意識。今此文中，舉塵取識應審觀察。彼末那識即是意識微細分位，無別體耳！如是六塵，能動心體，令使散亂，譬如猛風故名為風。故云青赤等諸色，珂貝乳石蜜，鹽味眾花果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為境界之風？其風形狀當如何耶？謂青赤等種種顯色，能起眼識。珂貝等珠出種種勝妙音聲，能起耳識。檀乳等香熏布種種芬芬香氣，能起鼻識。木羅、石蜜等諸安觸著和種種善美樂具，能起身識。鹹淡等味隨其所應出種種味，能起舌識。現在之花，未來之果，種種法塵，隨為彼識所緣境界，能起意識。今此文中，舉塵取識應審觀察。彼末那識即是意識微細分位，無別體耳！如是六塵，能動心體，令使散亂，譬如猛風故名為風。故云青赤等諸色，珂貝乳石蜜，鹽味眾花果。

如是七識及與藏識，同耶？異耶？非同非異，離二邊故。譬如日與光明，水與波浪，非同非異。七識、藏識，非同非異義，亦復如是。故云日月與光明，非異非不異。意等七種識，應知亦如是。如海共波浪，心俱和合生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是七識及與藏識，同耶？異耶？非同非異，離二邊故。譬如日與光明，水與波浪，非同非異。七識、藏識，非同非異義，亦復如是。故云日月與光明，非異非不異。意等七種識，應知亦如是。如海共波浪，心俱和合生。

如是七識，從何處所來入藏識作七種數，流轉起動無斷絕時？如是七轉識不從內來、不從外來、不從中間來，唯藏識體變作七識。譬如海水，動作波浪。故云譬如海水動，種種波浪轉，藏識亦如是。種種諸識生，心意及意識，為諸相故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是七識，從何處所來入藏識作七種數，流轉起動無斷絕時？如是七轉識不從內來、不從外來、不從中間來，唯藏識體變作七識。譬如海水，動作波浪。故云譬如海水動，種種波浪轉，藏識亦如是。種種諸識生，心意及意識，為諸相故說。

如是現識，及七轉識，八種心識，唯有生滅無常相耶？亦有實相常住相耶？如是八識，從無始來，三際不動、四相不遷，真實常住，自性清淨，功德滿足，無有二相。故云八識無別相，無能相所相。譬如海波浪，是則無差別，諸識心如是，異亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是現識，及七轉識，八種心識，唯有生滅無常相耶？亦有實相常住相耶？如是八識，從無始來，三際不動、四相不遷，真實常住，自性清淨，功德滿足，無有二相。故云八識無別相，無能相所相。譬如海波浪，是則無差別，諸識心如是，異亦不可得。

諸識本寂，妄塵無體，由不覺故前五識轉，覽現塵境，第六分別，起惑造業。第七傳送執我我所，能廣積集，同為能熏第八藏識，受熏持種，積集不亡，展轉為因，流轉不息。故云心能積集業，意能廣積集，了別故名識，對現境說五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸識本寂，妄塵無體，由不覺故前五識轉，覽現塵境，第六分別，起惑造業。第七傳送執我我所，能廣積集，同為能熏第八藏識，受熏持種，積集不亡，展轉為因，流轉不息。故云心能積集業，意能廣積集，了別故名識，對現境說五。

是知離心之境，文理俱虛，即識之塵，詮量有據。狂心不歇，歇即菩提；垢淨心明，本來是佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是知離心之境，文理俱虛，即識之塵，詮量有據。狂心不歇，歇即菩提；垢淨心明，本來是佛。

爾時，大慧菩薩摩訶薩以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大慧菩薩摩訶薩以頌問曰：

自下三重問答，躡前而起，總一十八偈，各有經家生起。此即初番問生起也。下准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下三重問答，躡前而起，總一十八偈，各有經家生起。此即初番問生起也。下准此。

「青赤諸色像，眾生識顯現，如浪種種法，云何願佛說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青赤諸色像，眾生識顯現，如浪種種法，云何願佛說？」

上云青赤等塵發生，諸識如海波浪皆非一異。又云心積集等，行相有殊，故致斯問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上云青赤等塵發生，諸識如海波浪皆非一異。又云心積集等，行相有殊，故致斯問。

爾時，世尊以頌答曰：「青赤諸色像，浪中不可得，言心起眾相，開悟諸凡夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以頌答曰：「青赤諸色像，浪中不可得，言心起眾相，開悟諸凡夫。」

上二句明色即是空，故不可得。次一句空即是色，故起眾相。下一句釋第三句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句明色即是空，故不可得。次一句空即是色，故起眾相。下一句釋第三句。

「而彼本無起，自心所取離，能取及所取，與彼波浪同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而彼本無起，自心所取離，能取及所取，與彼波浪同。」

此一偈法合重明，青赤諸色像，浪中不可得二句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一偈法合重明，青赤諸色像，浪中不可得二句也。

「身資財安住，眾生識所現，是故見此起，與浪無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身資財安住，眾生識所現，是故見此起，與浪無差別。」

色身，正報也；資生財物及安住處，依報也。此一偈法合重明，言心起眾相，造業感報，依正不同，皆是眾生自心妄現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色身，正報也；資生財物及安住處，依報也。此一偈法合重明，言心起眾相，造業感報，依正不同，皆是眾生自心妄現。

爾時，大慧復說頌言：「大海波浪性，鼓躍可分別，藏識如是起，何故不覺知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大慧復說頌言：「大海波浪性，鼓躍可分別，藏識如是起，何故不覺知？」

此約法喻而難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此約法喻而難。

爾時，世尊以頌答曰：「阿賴耶如海，轉識同波浪，為凡夫無智，譬喻廣開演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以頌答曰：「阿賴耶如海，轉識同波浪，為凡夫無智，譬喻廣開演。」

依彼大海譬喻演說，使愚夫通曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼大海譬喻演說，使愚夫通曉。

爾時，大慧復說頌言：「譬如日光出，上下等皆照，世間燈亦然，應為愚說實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大慧復說頌言：「譬如日光出，上下等皆照，世間燈亦然，應為愚說實。」

大慧因上言，心起眾相。開悟諸凡夫，即是如來方便不說實法。故問：如日光出時，等照於萬物，如來既出世，應為諸愚夫，平等說真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧因上言，心起眾相。開悟諸凡夫，即是如來方便不說實法。故問：如日光出時，等照於萬物，如來既出世，應為諸愚夫，平等說真實。

「已能開示法，何不顯真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已能開示法，何不顯真實？」

言如來已為眾生開示諸法，何故不為愚夫說真實法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如來已為眾生開示諸法，何故不為愚夫說真實法？

爾時，世尊以頌答曰：「若說真實者，彼心無真實(至)心境界亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以頌答曰：「若說真實者，彼心無真實(至)心境界亦然。」

此一頌半，上二句法說，謂非器不堪聞，實非不平等。次三句舉三喻況彼心無實。第三一句以法合喻，故云亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一頌半，上二句法說，謂非器不堪聞，實非不平等。次三句舉三喻況彼心無實。第三一句以法合喻，故云亦然。

「境界不具故，次等而轉生(至)無有定次第。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「境界不具故，次等而轉生(至)無有定次第。」

次一頌半，言外境緣若不具足，內識即次第轉生。故《成唯識》云「依止根本識，諸識隨緣現，或俱或不俱，如波濤依水。」謂緣若同時具足即俱現，如鏡現像無有前後。此偈明緣不同具，即次第而轉生也。以第六識分別諸法塵，故云識以能了知。意緣阿賴耶，起我我所執，故云意復意謂然。五識隨現塵，何有定次第？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次一頌半，言外境緣若不具足，內識即次第轉生。故《成唯識》云「依止根本識，諸識隨緣現，或俱或不俱，如波濤依水。」謂緣若同時具足即俱現，如鏡現像無有前後。此偈明緣不同具，即次第而轉生也。以第六識分別諸法塵，故云識以能了知。意緣阿賴耶，起我我所執，故云意復意謂然。五識隨現塵，何有定次第？

「譬如工畫師，及畫師弟子(至)綺煥成眾像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如工畫師，及畫師弟子(至)綺煥成眾像。」

是二頌言畫色本無形，隨形即畫像，以況如來本無法，隨機即說法，豈得止說一種法也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二頌言畫色本無形，隨形即畫像，以況如來本無法，隨機即說法，豈得止說一種法也？

「言說則變異，真實離文字(至)於彼為非說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言說則變異，真實離文字(至)於彼為非說。」

此三頌半正明如來應機說異也。上二句總標說意，次五句謂對利根說一乘真實法，次五句謂對餘鈍根說種種如幻法，一一如文。下二句謂所說法不應機者翻為妄語，故云非說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三頌半正明如來應機說異也。上二句總標說意，次五句謂對利根說一乘真實法，次五句謂對餘鈍根說種種如幻法，一一如文。下二句謂所說法不應機者翻為妄語，故云非說。

「譬如眾病人，良醫隨授藥，如來為眾生，隨心應量說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如眾病人，良醫隨授藥，如來為眾生，隨心應量說。」

是一頌，又以良醫隨病授藥不同，況如來應量說法有異，故不得如日平等照物，以結前問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一頌，又以良醫隨病授藥不同，況如來應量說法有異，故不得如日平等照物，以結前問。

「世間依怙者，證智所行處，外道非境界，聲聞亦復然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間依怙者，證智所行處，外道非境界，聲聞亦復然。」

依怙者，即如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依怙者，即如來也。