注大乘入楞伽經卷第一并序(〔宋、時〕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注大乘入楞伽經卷第一并序(〔宋、時〕)

東都沙門(寶臣)述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東都沙門(寶臣)述

達磨西來，本自不立文字；《楞伽》東付，以印傳佛心宗。雖叢林此話大行，而衲子猶患幽眇。粵有實叉難陀大德，出於李唐久視年間，互收三翻之品題，證足一經之妙理。方諸前古，文敷暢而義昭然；直使後來，力不勞而功必倍。當時稱為大備，詁釋未見其人。(寶臣)輒集數注之舊書，移作七軸之新說；補苴罅漏、考實闕疑，正為農馬知專，敢効珍珠自衒。庶學道之士盡觀其致焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨西來，本自不立文字；《楞伽》東付，以印傳佛心宗。雖叢林此話大行，而衲子猶患幽眇。粵有實叉難陀大德，出於李唐久視年間，互收三翻之品題，證足一經之妙理。方諸前古，文敷暢而義昭然；直使後來，力不勞而功必倍。當時稱為大備，詁釋未見其人。(寶臣)輒集數注之舊書，移作七軸之新說；補苴罅漏、考實闕疑，正為農馬知專，敢効珍珠自衒。庶學道之士盡觀其致焉！

新譯大乘入楞伽經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新譯大乘入楞伽經序

天𠕋金輪聖神皇帝製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天𠕋金輪聖神皇帝製

蓋聞：摩羅山頂，既最崇而最嚴；楞伽城中，實難往而難入。先佛弘宣之地、曩聖修行之所，爰有城主，號羅婆那，乘宮殿以謁 尊顏、奏樂音而祈妙法，因鬘峯以表興、指藏海以明宗。所言《入楞伽經》者，斯乃諸佛心量之玄樞、群經理窟之妙鍵，廣喻幽旨、洞明深義，不生不滅、非有非無，絕去來之二途、離斷常之雙執，以第一義諦，得最上妙珍。體諸法之皆虛、知前境之如幻，混假名之分別、等生死與涅槃。大慧之問初陳，法王之旨斯發，一百八義，應實相而世離間；三十九門，破邪見而宣正法。曉名相之並假，袪妄想之迷衿；依正智以會如如，悟緣起而歸妙理。境風既息，識浪方澄，三自性皆空，二無我俱泯，入如來之藏，遊解脫之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋聞：摩羅山頂，既最崇而最嚴；楞伽城中，實難往而難入。先佛弘宣之地、曩聖修行之所，爰有城主，號羅婆那，乘宮殿以謁 尊顏、奏樂音而祈妙法，因鬘峯以表興、指藏海以明宗。所言《入楞伽經》者，斯乃諸佛心量之玄樞、群經理窟之妙鍵，廣喻幽旨、洞明深義，不生不滅、非有非無，絕去來之二途、離斷常之雙執，以第一義諦，得最上妙珍。體諸法之皆虛、知前境之如幻，混假名之分別、等生死與涅槃。大慧之問初陳，法王之旨斯發，一百八義，應實相而世離間；三十九門，破邪見而宣正法。曉名相之並假，袪妄想之迷衿；依正智以會如如，悟緣起而歸妙理。境風既息，識浪方澄，三自性皆空，二無我俱泯，入如來之藏，遊解脫之門。

原此經文，來自西國，至若元嘉建號，跋陀之譯未弘(劉宋初譯四卷本)；延昌紀年，流支之義多舛(後魏次譯十卷本)。朕虔思付囑，情切紹隆，以久視元年歲次庚子，林鍾紀律炎帝司辰，于時避暑箕峯，觀風穎水，三陽宮內，重出斯經，討三本之要詮，成七卷之了教。三藏沙門于闐國僧實叉難陀大德，大福先寺僧復禮等，並名追安、遠，德契騰、蘭，襲龍樹之芳猷、探馬鳴之祕府，戒香與覺花齊馥、意珠共性月同圓，故能了達冲微、發揮奧賾，以長安四年正月十五日繕寫云畢。自惟菲薄、言謝珪璋，顧四辨而多慚、瞻一乘而罔測，難違緇俗之請，強申翰墨之文，詞拙理乖，彌增愧恧。伏以此經微妙，最為希有，破重昏之暗，傳燈之句不窮；演流注之功，湧泉之義無盡。題目品次列于後云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原此經文，來自西國，至若元嘉建號，跋陀之譯未弘(劉宋初譯四卷本)；延昌紀年，流支之義多舛(後魏次譯十卷本)。朕虔思付囑，情切紹隆，以久視元年歲次庚子，林鍾紀律炎帝司辰，于時避暑箕峯，觀風穎水，三陽宮內，重出斯經，討三本之要詮，成七卷之了教。三藏沙門于闐國僧實叉難陀大德，大福先寺僧復禮等，並名追安、遠，德契騰、蘭，襲龍樹之芳猷、探馬鳴之祕府，戒香與覺花齊馥、意珠共性月同圓，故能了達冲微、發揮奧賾，以長安四年正月十五日繕寫云畢。自惟菲薄、言謝珪璋，顧四辨而多慚、瞻一乘而罔測，難違緇俗之請，強申翰墨之文，詞拙理乖，彌增愧恧。伏以此經微妙，最為希有，破重昏之暗，傳燈之句不窮；演流注之功，湧泉之義無盡。題目品次列于後云。

大乘入楞伽經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘入楞伽經

題標。說經之所曰楞伽者，此云難往也，謂眾寶所成，光映日月，遊空夜叉所居。此城在摩羅山頂，其山高峻，下瞰大海，傍無門戶，得神通者，堪能升往。乃表心地法門，無心無證者方能入也。下瞰大海，表其心海本自清淨，因境風所轉，識浪波動。欲明達境心空，海亦自寂，心境俱寂，事無不照，猶如大海無風，日月森羅，煥然明白。此經直為上根，頓說種子業識，為如來藏。異彼二乘，滅識趣寂者故。亦為異彼權教修空菩薩空增勝者故，直明識體本性全真，便明識體即成智用。如彼大海無風，即境像便明，心海法門，亦復如是。言經者，梵音修多羅，此云契經也。契謂契法、契機。若獨契其法，則法不應機；獨契其機，則機不達法。經謂常也，以貫攝為義，顯乎前聖、後聖所說皆然，故言常；持諦理而不忘，故云貫；總群生而教之，故曰攝。又云「如織經焉，緯而成之，在乎其人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 題標。說經之所曰楞伽者，此云難往也，謂眾寶所成，光映日月，遊空夜叉所居。此城在摩羅山頂，其山高峻，下瞰大海，傍無門戶，得神通者，堪能升往。乃表心地法門，無心無證者方能入也。下瞰大海，表其心海本自清淨，因境風所轉，識浪波動。欲明達境心空，海亦自寂，心境俱寂，事無不照，猶如大海無風，日月森羅，煥然明白。此經直為上根，頓說種子業識，為如來藏。異彼二乘，滅識趣寂者故。亦為異彼權教修空菩薩空增勝者故，直明識體本性全真，便明識體即成智用。如彼大海無風，即境像便明，心海法門，亦復如是。言經者，梵音修多羅，此云契經也。契謂契法、契機。若獨契其法，則法不應機；獨契其機，則機不達法。經謂常也，以貫攝為義，顯乎前聖、後聖所說皆然，故言常；持諦理而不忘，故云貫；總群生而教之，故曰攝。又云「如織經焉，緯而成之，在乎其人。」

大唐三藏于闐國實叉難陀譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏于闐國實叉難陀譯

按：唐敬愛寺譯經沙門智嚴所注，此經劉宋譯本，其首序云「梵文廣略，通有三本，廣本十萬頌、次本三萬六千頌、略本四千頌。此方前後凡四譯，皆是略本四千頌文。一本舊闕。」大藏中現存三本者，劉宋元嘉十二年中，天竺三藏求那跋陀羅，於金陵草堂寺，譯成四卷，唯一品來文未足，題曰「楞伽阿跋多羅寶經」(在身字凾)。二者後魏三藏菩提流支，延昌二年於洛陽汝南王宅及鄴都金華寺，兼補闕文，凡三品經，譯成一十卷，分為十八品，題曰「入楞伽經」(在髮字凾)。三者唐久視初，于闐國三藏實叉難陀、沙門復禮等，既譯畢《華嚴新經》(八十卷者是)，而見此經前譯兩本煩略未馴，意重潤色，以廣流通，續奉詔再譯。遂於嵩嶽天中蘭若，會三本文(上二本并一梵本)，勒成七卷，凡一十品，題曰「大乘入楞伽經」(在四字函)。故御製序云：「元嘉建號，跋陀之譯未弘；延昌紀年，流支之義多舛。」今此注者，正釋唐本，仍將流支所譯餘八品題，如次間入注文，經中亦成一十八品，庶知文有始終，理無二致，讀者易曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 按：唐敬愛寺譯經沙門智嚴所注，此經劉宋譯本，其首序云「梵文廣略，通有三本，廣本十萬頌、次本三萬六千頌、略本四千頌。此方前後凡四譯，皆是略本四千頌文。一本舊闕。」大藏中現存三本者，劉宋元嘉十二年中，天竺三藏求那跋陀羅，於金陵草堂寺，譯成四卷，唯一品來文未足，題曰「楞伽阿跋多羅寶經」(在身字凾)。二者後魏三藏菩提流支，延昌二年於洛陽汝南王宅及鄴都金華寺，兼補闕文，凡三品經，譯成一十卷，分為十八品，題曰「入楞伽經」(在髮字凾)。三者唐久視初，于闐國三藏實叉難陀、沙門復禮等，既譯畢《華嚴新經》(八十卷者是)，而見此經前譯兩本煩略未馴，意重潤色，以廣流通，續奉詔再譯。遂於嵩嶽天中蘭若，會三本文(上二本并一梵本)，勒成七卷，凡一十品，題曰「大乘入楞伽經」(在四字函)。故御製序云：「元嘉建號，跋陀之譯未弘；延昌紀年，流支之義多舛。」今此注者，正釋唐本，仍將流支所譯餘八品題，如次間入注文，經中亦成一十八品，庶知文有始終，理無二致，讀者易曉。

或謂學者以為達磨所指唯四卷，較諸七軸之多，且易為力。殊不知首經初譯，文字簡古，首尾文闕。洪儒碩德，尚且病其難於句讀。序引題跋，自有明文(蘇東坡元豐間，為張文定公寫此經四卷本，自作跋云：「《楞伽》義趣幽眇，文字簡古，讀者或不能句。」蔣穎叔為首序亦云：「之奇常苦《楞伽經》難讀，則餘人可知。」)。斯經參同三本，得其純全，句義昭著，試發而讀之，則知思過半矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或謂學者以為達磨所指唯四卷，較諸七軸之多，且易為力。殊不知首經初譯，文字簡古，首尾文闕。洪儒碩德，尚且病其難於句讀。序引題跋，自有明文(蘇東坡元豐間，為張文定公寫此經四卷本，自作跋云：「《楞伽》義趣幽眇，文字簡古，讀者或不能句。」蔣穎叔為首序亦云：「之奇常苦《楞伽經》難讀，則餘人可知。」)。斯經參同三本，得其純全，句義昭著，試發而讀之，則知思過半矣！

羅婆那王勸請品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅婆那王勸請品第一

自下正釋經文義，分為三：謂序、正、流通也。此品即序分。從〈問答品〉訖廣重頌，凡十七品，名正宗分。最後一頌，名流通分。初四卷本，此一品經全闕，獨首有六行餘文，以為略序。言羅婆那者，未見正譯，即夜叉王也。勸請如來入寶山中說自證法，復請大慧菩薩而為啟問之首，故言勸請。言品者，義類同者，聚在一段，故名品。是經總四千頌，有一十八品。此品建初，故云第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下正釋經文義，分為三：謂序、正、流通也。此品即序分。從〈問答品〉訖廣重頌，凡十七品，名正宗分。最後一頌，名流通分。初四卷本，此一品經全闕，獨首有六行餘文，以為略序。言羅婆那者，未見正譯，即夜叉王也。勸請如來入寶山中說自證法，復請大慧菩薩而為啟問之首，故言勸請。言品者，義類同者，聚在一段，故名品。是經總四千頌，有一十八品。此品建初，故云第一。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

舉所聞之法體也，謂如是一部經義，我昔親從佛聞。故《佛地論》云「傳佛教者，言如是之事我昔曾聞。」此總合釋信聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉所聞之法體也，謂如是一部經義，我昔親從佛聞。故《佛地論》云「傳佛教者，言如是之事我昔曾聞。」此總合釋信聞也。

若離釋之，如是者，信成就也。《智度論》云「佛法大海，信為能入，智為能度。」經無豐約，非信不階，故稱如是。有云「聖人說法，但為顯如，唯如為是。」又云「如者當理之言，智者無非之稱。」今則云「如即真空，是即妙有。」既無有外之真，故空而非斷；無真外之俗，故有而非常。即對破權宗邪宗，以彰中道，故云如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離釋之，如是者，信成就也。《智度論》云「佛法大海，信為能入，智為能度。」經無豐約，非信不階，故稱如是。有云「聖人說法，但為顯如，唯如為是。」又云「如者當理之言，智者無非之稱。」今則云「如即真空，是即妙有。」既無有外之真，故空而非斷；無真外之俗，故有而非常。即對破權宗邪宗，以彰中道，故云如是。

我聞者，聞成就也。將欲傳之於未聞，若有言而不傳，即為虛設。不在能說，貴在能傳，故次明我聞也。我即文殊、阿難。五蘊假者，云何稱我？我有四種：一凡夫遍計、二外道宗計、三諸聖隨世假分賓主、四法身真我。今是後二，無前二種凡外計我。我既無我，聞亦無聞，從緣空故，不壞假名，即不聞聞爾。若約此經旨趣，即傳法菩薩，以我無我不二之真我，而聞真俗無礙之法門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞者，聞成就也。將欲傳之於未聞，若有言而不傳，即為虛設。不在能說，貴在能傳，故次明我聞也。我即文殊、阿難。五蘊假者，云何稱我？我有四種：一凡夫遍計、二外道宗計、三諸聖隨世假分賓主、四法身真我。今是後二，無前二種凡外計我。我既無我，聞亦無聞，從緣空故，不壞假名，即不聞聞爾。若約此經旨趣，即傳法菩薩，以我無我不二之真我，而聞真俗無礙之法門也。

一時佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛

言一時者，時成就也。時者亦隨世假立時分也。一者，揀異餘時，如來說經，時有無量，不能備舉。一言略周，故云一時，即法王啟運嘉會之時也。佛者，主成就也。梵音佛陀，此云覺者，謂自他覺滿之者。《起信論》云「所言覺者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍。法界一相即是如來平等法身。」則以無念，名之為覺，然有三義：一自覺，覺知自心本無生滅；二覺他，覺一切法無不是如；三覺滿，自他理圓稱之為滿，故知有念即不名覺。《起信》云「一切眾生不名為覺，以無始來念念相續，未曾離念。」又云「若有眾生，能覺無念者，即為向佛智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一時者，時成就也。時者亦隨世假立時分也。一者，揀異餘時，如來說經，時有無量，不能備舉。一言略周，故云一時，即法王啟運嘉會之時也。佛者，主成就也。梵音佛陀，此云覺者，謂自他覺滿之者。《起信論》云「所言覺者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍。法界一相即是如來平等法身。」則以無念，名之為覺，然有三義：一自覺，覺知自心本無生滅；二覺他，覺一切法無不是如；三覺滿，自他理圓稱之為滿，故知有念即不名覺。《起信》云「一切眾生不名為覺，以無始來念念相續，未曾離念。」又云「若有眾生，能覺無念者，即為向佛智故。」

住大海濱摩羅山頂楞伽城中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住大海濱摩羅山頂楞伽城中，

此處成就也。真身無在而無不在，故次辨之。言大海濱摩羅山頂者，通舉說處也。此山在大海中，高五百由旬，非神足力，皆不能到。楞伽者，別舉說場也，此云難往。義見前題。言中者，佛好中道，升中天、降中國、中夜滅，皆表中道也。今處城中，說自證法，中道義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處成就也。真身無在而無不在，故次辨之。言大海濱摩羅山頂者，通舉說處也。此山在大海中，高五百由旬，非神足力，皆不能到。楞伽者，別舉說場也，此云難往。義見前題。言中者，佛好中道，升中天、降中國、中夜滅，皆表中道也。今處城中，說自證法，中道義也。

與大比丘眾及大菩薩眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾及大菩薩眾俱。

眾成就也。從假入空觀，偏破生死，即先列聲聞也。從空入假觀，偏破涅槃，即後列菩薩也。二邊既離，則中道現前。大比丘者，具五義故：一名怖魔、二名乞士、三名破惡、四名淨命、五名名字僧。大菩薩者，具云菩提薩埵也。菩提此云覺，即所求佛果。薩埵此云有情，即所化眾生。又云此求菩提之有情也。俱者，一時、一處也。是謂六義圓成，三疑頓息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾成就也。從假入空觀，偏破生死，即先列聲聞也。從空入假觀，偏破涅槃，即後列菩薩也。二邊既離，則中道現前。大比丘者，具五義故：一名怖魔、二名乞士、三名破惡、四名淨命、五名名字僧。大菩薩者，具云菩提薩埵也。菩提此云覺，即所求佛果。薩埵此云有情，即所化眾生。又云此求菩提之有情也。俱者，一時、一處也。是謂六義圓成，三疑頓息。

其諸菩薩摩訶薩悉已通遠(至)為其上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸菩薩摩訶薩悉已通遠(至)為其上首。

此讚菩薩德也。摩訶，大也。言五法、三自性、八識、二無我者，是四妙門，攝世出世一切諸法。下正宗分，備明此義也。悉已通達者，言諸菩薩悉已究竟通達此法無礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此讚菩薩德也。摩訶，大也。言五法、三自性、八識、二無我者，是四妙門，攝世出世一切諸法。下正宗分，備明此義也。悉已通達者，言諸菩薩悉已究竟通達此法無礙也。

善知境界自心現義者，謂三界依正迷悟生死境界，唯是自心現義。諸菩薩善能如實了知，不從外得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知境界自心現義者，謂三界依正迷悟生死境界，唯是自心現義。諸菩薩善能如實了知，不從外得也。

遊戲無量自在三昧神通諸力者，謂遊戲自心所現，無量自在、解脫、三昧、正受、六通、十力也。曰遊戲者何也？謂已得無量自在，既神且通，忘已任物，彼此無滯，則處處有樂，故曰遊戲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊戲無量自在三昧神通諸力者，謂遊戲自心所現，無量自在、解脫、三昧、正受、六通、十力也。曰遊戲者何也？謂已得無量自在，既神且通，忘已任物，彼此無滯，則處處有樂，故曰遊戲也。

隨眾生心現種種形方便調伏者，謂隨眾生心，即是自心現境界中，眾生既殊，心色亦異，隨類示現，方便調伏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心現種種形方便調伏者，謂隨眾生心，即是自心現境界中，眾生既殊，心色亦異，隨類示現，方便調伏也。

一切諸佛手灌其頂者，是皆行窮十地，蒙灌頂加，言位尊也。皆從種種諸佛國土而來此會，大慧菩薩為其上首者，謂有大神德，從異方來，上首菩薩具大智慧，故云大慧。上通明證信序竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛手灌其頂者，是皆行窮十地，蒙灌頂加，言位尊也。皆從種種諸佛國土而來此會，大慧菩薩為其上首者，謂有大神德，從異方來，上首菩薩具大智慧，故云大慧。上通明證信序竟。

爾時世尊於海龍王宮說法(至)「開示此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於海龍王宮說法(至)「開示此法。」

從此至品終，別明發起序也。言世尊者，謂具上如來等九號，為世所尊也。梵，謂色界梵王。釋，即帝釋，為欲界主。護世，謂四天王。諸天龍等者，即天龍八部也。如來，即諸法如義。應、正等覺者，謂正覺即自心如理智，妙觀真諦也。等覺，即自心如量智，遍觀俗諦也。是謂佛佛祖祖唯以自一念心，照真達俗，成無上覺，故云昔諸如來、應、正等覺也。餘義如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此至品終，別明發起序也。言世尊者，謂具上如來等九號，為世所尊也。梵，謂色界梵王。釋，即帝釋，為欲界主。護世，謂四天王。諸天龍等者，即天龍八部也。如來，即諸法如義。應、正等覺者，謂正覺即自心如理智，妙觀真諦也。等覺，即自心如量智，遍觀俗諦也。是謂佛佛祖祖唯以自一念心，照真達俗，成無上覺，故云昔諸如來、應、正等覺也。餘義如文可知。

爾時羅婆那夜叉王(至)於長夜中得大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅婆那夜叉王(至)於長夜中得大饒益。

言夜叉王承佛神力，見海波浪不能現像；觀其眾會，如來藏識真如性海，亦復如是。為於無明境界風動，轉識浪生，不能發現無邊德用。即起歡喜心，當詣請佛，入此城中，發揚是事；令諸眾生，無明風息，識浪不生，心海澄清，無德不現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言夜叉王承佛神力，見海波浪不能現像；觀其眾會，如來藏識真如性海，亦復如是。為於無明境界風動，轉識浪生，不能發現無邊德用。即起歡喜心，當詣請佛，入此城中，發揚是事；令諸眾生，無明風息，識浪不生，心海澄清，無德不現也。

作是語已，即與眷屬(至)於中說偈而讚佛曰：「心自性法藏，無我離見垢。(至)一心願聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，即與眷屬(至)於中說偈而讚佛曰：「心自性法藏，無我離見垢。(至)一心願聽法。」

大青因陀羅寶，含諸物像，對即變應。是夜叉等所持樂器，皆是此寶。而又間錯。以琉璃等寶，纏裹以無價上衣。音聲美妙，節奏相和。中說三偈而讚於佛，初一偈上三句，正讚所證真心自性，是諸法藏。從本已來，具足無量性功德故，無二我執、離五見垢，唯佛與佛，乃能證知。第二一偈讚請佛入城，上三句如次讚三身，第四一句正請。第三一偈敘昔佛菩薩皆曾住此城，世尊亦應爾，我等願聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大青因陀羅寶，含諸物像，對即變應。是夜叉等所持樂器，皆是此寶。而又間錯。以琉璃等寶，纏裹以無價上衣。音聲美妙，節奏相和。中說三偈而讚於佛，初一偈上三句，正讚所證真心自性，是諸法藏。從本已來，具足無量性功德故，無二我執、離五見垢，唯佛與佛，乃能證知。第二一偈讚請佛入城，上三句如次讚三身，第四一句正請。第三一偈敘昔佛菩薩皆曾住此城，世尊亦應爾，我等願聽法。

爾時羅婆那楞伽王(至)復以歌聲而說頌言：「世尊於七日，住摩竭海中(至)唯願哀納受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅婆那楞伽王(至)復以歌聲而說頌言：「世尊於七日，住摩竭海中(至)唯願哀納受。」

時羅婆那王，上以樂音讚請佛，此復以歌聲說偈請佛者，表情無情同也。對佛稱已名，我是羅剎王，十首羅婆那者，謂羅剎王，表諸眾生根本無明郎主也。十首表利、鈍、十使，由無明生，是一切塵勞煩惱之首也。願佛攝受我，所有諸眾生，我宮殿彩女，乃至身給侍，唯願哀納受等，如經自明。大意即表，能達無明實性即是佛性。內外塵勞，一切煩惱，自然隨順正遍知覺，故云給侍納受也。言以都咤迦音及喻娑剌那者，未見正譯。摩訶衍者，此云大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時羅婆那王，上以樂音讚請佛，此復以歌聲說偈請佛者，表情無情同也。對佛稱已名，我是羅剎王，十首羅婆那者，謂羅剎王，表諸眾生根本無明郎主也。十首表利、鈍、十使，由無明生，是一切塵勞煩惱之首也。願佛攝受我，所有諸眾生，我宮殿彩女，乃至身給侍，唯願哀納受等，如經自明。大意即表，能達無明實性即是佛性。內外塵勞，一切煩惱，自然隨順正遍知覺，故云給侍納受也。言以都咤迦音及喻娑剌那者，未見正譯。摩訶衍者，此云大乘。

爾時世尊聞是語已(至)作是語已默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞是語已(至)作是語已默然而住。

佛語夜叉王，許受彼請，故默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語夜叉王，許受彼請，故默然而住。

時羅婆那王即以所乘妙花宮殿(至)甚深之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時羅婆那王即以所乘妙花宮殿(至)甚深之法。

言佛及諸菩薩受供養已，各為略說甚深法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言佛及諸菩薩受供養已，各為略說甚深法要。

時羅婆那王并其眷屬(至)而勸請言：「我今請大士，奉問於世尊(至)一切諸過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時羅婆那王并其眷屬(至)而勸請言：「我今請大士，奉問於世尊(至)一切諸過失。」

彼王復供養大慧菩薩，請為我等及諸菩薩，奉問如來自證智法，離諸過失，入佛智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王復供養大慧菩薩，請為我等及諸菩薩，奉問如來自證智法，離諸過失，入佛智地。

爾時世尊以神通力(至)皆於空中隱而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以神通力(至)皆於空中隱而不現。

言如來以神通力，復於彼山化現如上依正重重無盡境界，乃至空中隱而不現。一如華嚴會中，彌勒彈指，樓閣門開，善財入已，見彼莊嚴大樓閣中而有無盡百千樓閣，廣大莊嚴亦復如是。彼無盡百千樓閣中，一一各有無盡百千樓閣。一一樓閣前各有彌勒菩薩，一一彌勒菩薩前各有善財童子，一一善財童子皆悉合掌在彌勒前。乃至從三昧起，忽然不見。此二皆表超情離見，廣大自在，無障礙法界也。即諸佛與眾生交徹，淨土與穢土融通，法法皆更互莊嚴，塵塵悉遍含法界，相入相即，無盡重重，令其悟修圓明證入矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如來以神通力，復於彼山化現如上依正重重無盡境界，乃至空中隱而不現。一如華嚴會中，彌勒彈指，樓閣門開，善財入已，見彼莊嚴大樓閣中而有無盡百千樓閣，廣大莊嚴亦復如是。彼無盡百千樓閣中，一一各有無盡百千樓閣。一一樓閣前各有彌勒菩薩，一一彌勒菩薩前各有善財童子，一一善財童子皆悉合掌在彌勒前。乃至從三昧起，忽然不見。此二皆表超情離見，廣大自在，無障礙法界也。即諸佛與眾生交徹，淨土與穢土融通，法法皆更互莊嚴，塵塵悉遍含法界，相入相即，無盡重重，令其悟修圓明證入矣。

羅婆那王唯自見身(至)「為如煙焰旋火輪耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅婆那王唯自見身(至)「為如煙焰旋火輪耶？」

諸法既隱，楞伽王唯見自身住本宮中，此明不離當處也。作是思惟，即起尋伺觀也。諦觀諸法，誰說誰聽？為是何物？覓諸法相，了不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法既隱，楞伽王唯見自身住本宮中，此明不離當處也。作是思惟，即起尋伺觀也。諦觀諸法，誰說誰聽？為是何物？覓諸法相，了不可得。

復更思惟一切諸法(至)「不起分別，是則能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復更思惟一切諸法(至)「不起分別，是則能見。」

復更思惟，正念觀察，得如實觀。了諸法性，無能無所，無見無聞，是名真實見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復更思惟，正念觀察，得如實觀。了諸法性，無能無所，無見無聞，是名真實見也。

時楞伽王尋即開悟(至)入如來藏，趣於佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時楞伽王尋即開悟(至)入如來藏，趣於佛地。

此明夜叉王，由如實觀尋即開悟，證唯自心住無分別智也。所謂得如實見，不隨他悟者，言迷悟多岐，亦無別法，迷時迷境為物，悟時了境即心。悟即覺迷，非別有一悟而從外來，故云不隨他悟也。能以自智，善巧觀察，永離臆度邪解者，謂理則頓悟乘悟併消，若作勝解即墮群邪，唯以善巧智觀察，即無勝解之心耳。善達方便，巧知諸地上增進相者，謂既如實悟，復達善巧方便，則諸地始終，永無委曲相也。故樂遠離心識妄見，直趣佛地。三相續義，如下廣明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明夜叉王，由如實觀尋即開悟，證唯自心住無分別智也。所謂得如實見，不隨他悟者，言迷悟多岐，亦無別法，迷時迷境為物，悟時了境即心。悟即覺迷，非別有一悟而從外來，故云不隨他悟也。能以自智，善巧觀察，永離臆度邪解者，謂理則頓悟乘悟併消，若作勝解即墮群邪，唯以善巧智觀察，即無勝解之心耳。善達方便，巧知諸地上增進相者，謂既如實悟，復達善巧方便，則諸地始終，永無委曲相也。故樂遠離心識妄見，直趣佛地。三相續義，如下廣明。

聞虛空中及宮殿內(至)「應如是見一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞虛空中及宮殿內(至)「應如是見一切諸法。」

言夜叉王既開悟，虛空宮殿為之讚可，言應如是學，應如是見。如是者，隨順如實之辭也。許其此學、此見皆如實故。諸佛如來見一切法，亦同如是見也。前來既以化境為說法，此復以宮殿為讚可，何也？豈非發真歸源，虛空宮殿，自然消殞。色空依正，同一法界，詎能爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言夜叉王既開悟，虛空宮殿為之讚可，言應如是學，應如是見。如是者，隨順如實之辭也。許其此學、此見皆如實故。諸佛如來見一切法，亦同如是見也。前來既以化境為說法，此復以宮殿為讚可，何也？豈非發真歸源，虛空宮殿，自然消殞。色空依正，同一法界，詎能爾也。

「若異見者則是斷見(至)亦不應住六定等中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若異見者則是斷見(至)亦不應住六定等中。」

此明種種勸其離異見。若異見者，則是斷見。謂若異此如實之見，則為斷滅見也。汝應永離心、意、意識，應勤觀察一切諸法者，言自證法，非心意識境界，故當遠離之。勤觀察者，當如理觀察一切法性也。應修內行者，當潛行密用也。莫著外見者，即下所謂二乘、外道句義境界也。圍陀諸見者，即外道婆羅門，遵奉梵天所說四圍陀書，可十萬偈，咸口相傳，不書皮貝。亦不應住六定等中者，即外道異計，欣厭六行伏惑等定也。如一種外道，計第四禪無想一天為涅槃，而於欲界修無想定，厭下三禪及於欲界為苦麁障，欣上無想天是淨妙離，故得下三禪及欲界惑伏而不行。命終即生無想異熟，經五百劫，還即墮落，流轉生死。如是等六行伏惑邪定，皆不應住耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明種種勸其離異見。若異見者，則是斷見。謂若異此如實之見，則為斷滅見也。汝應永離心、意、意識，應勤觀察一切諸法者，言自證法，非心意識境界，故當遠離之。勤觀察者，當如理觀察一切法性也。應修內行者，當潛行密用也。莫著外見者，即下所謂二乘、外道句義境界也。圍陀諸見者，即外道婆羅門，遵奉梵天所說四圍陀書，可十萬偈，咸口相傳，不書皮貝。亦不應住六定等中者，即外道異計，欣厭六行伏惑等定也。如一種外道，計第四禪無想一天為涅槃，而於欲界修無想定，厭下三禪及於欲界為苦麁障，欣上無想天是淨妙離，故得下三禪及欲界惑伏而不行。命終即生無想異熟，經五百劫，還即墮落，流轉生死。如是等六行伏惑邪定，皆不應住耳。

「若能如是，即是如實(至)於性空中亂想分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能如是，即是如實(至)於性空中亂想分別。」

言若不著二乘、外道諸見，方能如實修行，摧破他論惡見，及捨我執等。能以妙慧轉所依識者，即四智轉八識也。入如來自證地者，言與諸佛同得同證也。善修三昧三摩鉢底者，三昧此云正定，亦云正受。為正定不亂，能受諸法，淨持簡擇故。又以無境可動，名為正定；無物可受，名為正受。三摩鉢底，此云等至。為正定能發生正慧，等持諸法至勝位故，此法宜善修也。外道執我見，有我相，及實求那取著者，求那此云功能，謂外道執有我相，及四大蘊界處，有實功能。取著色、聲、香、味、觸、法。及二乘見有十二緣，不了性空，於中亂想分別。故勸於此莫生外道取著，及二乘妄想也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言若不著二乘、外道諸見，方能如實修行，摧破他論惡見，及捨我執等。能以妙慧轉所依識者，即四智轉八識也。入如來自證地者，言與諸佛同得同證也。善修三昧三摩鉢底者，三昧此云正定，亦云正受。為正定不亂，能受諸法，淨持簡擇故。又以無境可動，名為正定；無物可受，名為正受。三摩鉢底，此云等至。為正定能發生正慧，等持諸法至勝位故，此法宜善修也。外道執我見，有我相，及實求那取著者，求那此云功能，謂外道執有我相，及四大蘊界處，有實功能。取著色、聲、香、味、觸、法。及二乘見有十二緣，不了性空，於中亂想分別。故勸於此莫生外道取著，及二乘妄想也。

「楞伽王！此法殊勝(至)如是思惟，乃是見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「楞伽王！此法殊勝(至)如是思惟，乃是見佛。」

所謂此法者何法？為自心住無分別法也。殊勝非昧劣法，方能成就自證聖智也。於諸有中受上妙生者，謂能證此殊勝法，必能於諸有中上品受生，不趣下劣也。所謂破無明翳，滅識波浪者，無明能障蔽慧目，業識波浪能鼓動心源，此大乘行能破滅之。識性二義者，為外道既執著我見，於異論中，不能演說離見識性法，非法義也。汝先見佛，如是思惟者，言夜叉王，汝先見佛，能如實思惟此義，乃是真見佛之見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂此法者何法？為自心住無分別法也。殊勝非昧劣法，方能成就自證聖智也。於諸有中受上妙生者，謂能證此殊勝法，必能於諸有中上品受生，不趣下劣也。所謂破無明翳，滅識波浪者，無明能障蔽慧目，業識波浪能鼓動心源，此大乘行能破滅之。識性二義者，為外道既執著我見，於異論中，不能演說離見識性法，非法義也。汝先見佛，如是思惟者，言夜叉王，汝先見佛，能如實思惟此義，乃是真見佛之見也。

爾時羅婆那王復作是念：(至)「如是等事悉無有別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅婆那王復作是念：(至)「如是等事悉無有別。」

言夜叉王復念，願得重見如來。佛即知含當悟深法，復現其身，令所化事如本不異，彼遍一切，無盡重重。時十首王，自見其身，遍諸佛前，悉有大慧，夜叉圍遶，說自覺聖智所證之法，亦見一切佛剎。如是等事，與前無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言夜叉王復念，願得重見如來。佛即知含當悟深法，復現其身，令所化事如本不異，彼遍一切，無盡重重。時十首王，自見其身，遍諸佛前，悉有大慧，夜叉圍遶，說自覺聖智所證之法，亦見一切佛剎。如是等事，與前無別。

爾時世尊普觀眾會(至)楞伽山頂欣然大笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普觀眾會(至)楞伽山頂欣然大笑。

此明如來普觀眾會，欲為說法。言慧眼非以肉眼者，為肉眼礙而非通故，不能普觀，故以慧眼觀之。於其眉間、髀、脇、腰、頸及以肩、臂德字之中，一一毛孔皆放光明者，如來凡放光必表法，非苟然也。今此會，眉間七處俱放光明，豈非表圓明中道，離遍計依他，成就眾德乎！時，虛空中釋梵諸天，遙見如來坐如妙高楞伽山頂，欣然大笑。笑非無所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明如來普觀眾會，欲為說法。言慧眼非以肉眼者，為肉眼礙而非通故，不能普觀，故以慧眼觀之。於其眉間、髀、脇、腰、頸及以肩、臂德字之中，一一毛孔皆放光明者，如來凡放光必表法，非苟然也。今此會，眉間七處俱放光明，豈非表圓明中道，離遍計依他，成就眾德乎！時，虛空中釋梵諸天，遙見如來坐如妙高楞伽山頂，欣然大笑。笑非無所以也。

爾時諸菩薩及諸天眾(至)觀羅婆那念如實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸菩薩及諸天眾(至)觀羅婆那念如實法。

是時菩薩及諸天眾，咸念如來何因緣故，欣然而笑？身放光明，入三昧樂。周旋迴顧，觀夜叉王，疑必有以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時菩薩及諸天眾，咸念如來何因緣故，欣然而笑？身放光明，入三昧樂。周旋迴顧，觀夜叉王，疑必有以也。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「及諸外道皆不能測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)「及諸外道皆不能測。」

言大慧知菩薩眾會之心，及觀未來一切眾生迷惑執取，為斷彼疑，而問於佛。佛嘆善哉！為利自他，能起是問。謂夜叉王，曾問過去諸佛是二種義，今亦欲問，未來亦爾。二乘外道，所不能測。既已曾問，今復欲問，未來亦爾。於是二義，果誠不知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言大慧知菩薩眾會之心，及觀未來一切眾生迷惑執取，為斷彼疑，而問於佛。佛嘆善哉！為利自他，能起是問。謂夜叉王，曾問過去諸佛是二種義，今亦欲問，未來亦爾。二乘外道，所不能測。既已曾問，今復欲問，未來亦爾。於是二義，果誠不知耶？

爾時如來知楞伽王(至)「梵釋天等所未曾見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來知楞伽王(至)「梵釋天等所未曾見。」

明是時如來知楞伽王欲請問，告其速問，欲解釋滿其願。言善知諸地者，即知初地，乃至不動、善慧、法雲及佛地也。修習對治證真實義者，即於諸地加功用行，治所治障，不遭邪路也。於大寶蓮花宮中，三昧水灌其頂者，謂行與佛同，為法王子，入灌頂住也。佛復教其起一平等行，及無量差別行，定當得如上所說境界。唯汝楞伽王親證所能得之，非二乘、外道、釋、梵所能見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明是時如來知楞伽王欲請問，告其速問，欲解釋滿其願。言善知諸地者，即知初地，乃至不動、善慧、法雲及佛地也。修習對治證真實義者，即於諸地加功用行，治所治障，不遭邪路也。於大寶蓮花宮中，三昧水灌其頂者，謂行與佛同，為法王子，入灌頂住也。佛復教其起一平等行，及無量差別行，定當得如上所說境界。唯汝楞伽王親證所能得之，非二乘、外道、釋、梵所能見也。

爾時楞伽王蒙佛許已(至)「汝應問我當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時楞伽王蒙佛許已(至)「汝應問我當為汝說。」

言楞伽王蒙聽許，即化粧嚴供具，所謂種種華香、幢幡、幰蓋、瓔珞，即莊嚴諸具。幰即帳屬也。又化欲界所有，及過天龍等世間諸佛國土所有樂器，以為供養，表其敬法也。復於虛空中，雨諸供養，從空而下，表其請法謙下恭敬也。言過去如來已為我說者，明三世如來同一法也。世尊！變化如來所說二義，非根本佛說者，謂報、化非真佛，亦非說法者，故欲世尊根本佛為說也。世尊告言，當為說二義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言楞伽王蒙聽許，即化粧嚴供具，所謂種種華香、幢幡、幰蓋、瓔珞，即莊嚴諸具。幰即帳屬也。又化欲界所有，及過天龍等世間諸佛國土所有樂器，以為供養，表其敬法也。復於虛空中，雨諸供養，從空而下，表其請法謙下恭敬也。言過去如來已為我說者，明三世如來同一法也。世尊！變化如來所說二義，非根本佛說者，謂報、化非真佛，亦非說法者，故欲世尊根本佛為說也。世尊告言，當為說二義也。

時夜叉王更著種種(至)「法性如是云何可捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時夜叉王更著種種(至)「法性如是云何可捨？」

此正問如來法與非法二義，云何可捨也？前以莊嚴具供養，此復以莊嚴具嚴身，何也？此表進問威儀，不敢輕易。餘義經文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正問如來法與非法二義，云何可捨也？前以莊嚴具供養，此復以莊嚴具嚴身，何也？此表進問威儀，不敢輕易。餘義經文自明。

爾時佛告楞伽王言：(至)「無量差別外法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告楞伽王言：(至)「無量差別外法如是。」

此正答前問。如來先舉瓶等無常，及焰、火性、種子生芽三喻，以明法與非法差別之相，使其易明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正答前問。如來先舉瓶等無常，及焰、火性、種子生芽三喻，以明法與非法差別之相，使其易明。

「內法亦然，謂無為緣(至)當知悉是相分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內法亦然，謂無為緣(至)當知悉是相分別故。」

此舉三內法合前喻，以無明為緣，合前瓶喻；以諸識，合火性喻；以修觀行，合種子喻。然瓶以造作為義，由無明緣，能造根、身、器界種種不同。火以熏變為義，由諸識，能熏變一切染淨諸法差別。種子以發生為義，由修觀行，自智發生，亦復見有差別之相。如是法喻，各有以也。是三法總明二義，悉是相分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此舉三內法合前喻，以無明為緣，合前瓶喻；以諸識，合火性喻；以修觀行，合種子喻。然瓶以造作為義，由無明緣，能造根、身、器界種種不同。火以熏變為義，由諸識，能熏變一切染淨諸法差別。種子以發生為義，由修觀行，自智發生，亦復見有差別之相。如是法喻，各有以也。是三法總明二義，悉是相分別故。

「楞伽王！何者是法(至)汝先所問我已說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「楞伽王！何者是法(至)汝先所問我已說竟。」

上正答法與非法二義，如經自明。《金剛經》無著釋論即云「法尚應捨者，實相生故。何況非法者，理不應故。」亦皆破其有無情見，令自證入。如大香象擺壞韁鎖，自在而去耳。言毘鉢舍那者，此云觀，舉觀必同修止。止者，梵音奢摩他，偏圓諸教，釋義不同，大意謂一念稱理，攝散歸寂曰止，寂而常照曰觀。《起信論》以此二行合為一門，共相助成，不相捨離。若止觀不俱，則無能入菩提之道。《深密經》云「眾生被相縛，及為麁重縛，要勤修止觀，乃爾得解脫。」故天台以止觀慈悲，導身口意業及誓願，為安樂行。是皆以止觀為能修，萬善為所修也。《深密》、《楞嚴》、《涅槃》等經，《瑜伽》、《起信》、《止觀》等論，廣明其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上正答法與非法二義，如經自明。《金剛經》無著釋論即云「法尚應捨者，實相生故。何況非法者，理不應故。」亦皆破其有無情見，令自證入。如大香象擺壞韁鎖，自在而去耳。言毘鉢舍那者，此云觀，舉觀必同修止。止者，梵音奢摩他，偏圓諸教，釋義不同，大意謂一念稱理，攝散歸寂曰止，寂而常照曰觀。《起信論》以此二行合為一門，共相助成，不相捨離。若止觀不俱，則無能入菩提之道。《深密經》云「眾生被相縛，及為麁重縛，要勤修止觀，乃爾得解脫。」故天台以止觀慈悲，導身口意業及誓願，為安樂行。是皆以止觀為能修，萬善為所修也。《深密》、《楞嚴》、《涅槃》等經，《瑜伽》、《起信》、《止觀》等論，廣明其義。

「楞伽王！汝言我於過去(至)以如來藏而為境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「楞伽王！汝言我於過去(至)以如來藏而為境界。」

此言如來復為夜叉王，徵破種種妄分別見，使其離念、寂滅，發生正見。言楞伽王，汝言我於過去諸如來所，已問是義，彼諸如來已為我說。汝言過去但是分別，未來亦然，我亦同彼。彼諸佛法皆離分別，乃至為令眾生得安樂故者，此明過、現、未來三無差別也。如來以智為身，不可以我、人、眾生相分別，乃至離能、所分別者，謂心、佛、眾生，三無差別也。譬如壁上畫眾生無有覺知，世間眾生亦如是。無業無報，諸法亦然。無聞無說，此先舉喻，次以法合也。又言：譬如有人於水鏡中自見其像、於月燈中見影、於山谷中聞響，此皆喻眾生以自心取自心，於無色像中起色像執。法與非法分別亦爾。若了虛妄寂滅一緣，生自證智，出是非是，則合如來藏妙淨明心以為境界。信哉！此品雖目為正宗之發起，即便能了根本無明，入佛知見矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言如來復為夜叉王，徵破種種妄分別見，使其離念、寂滅，發生正見。言楞伽王，汝言我於過去諸如來所，已問是義，彼諸如來已為我說。汝言過去但是分別，未來亦然，我亦同彼。彼諸佛法皆離分別，乃至為令眾生得安樂故者，此明過、現、未來三無差別也。如來以智為身，不可以我、人、眾生相分別，乃至離能、所分別者，謂心、佛、眾生，三無差別也。譬如壁上畫眾生無有覺知，世間眾生亦如是。無業無報，諸法亦然。無聞無說，此先舉喻，次以法合也。又言：譬如有人於水鏡中自見其像、於月燈中見影、於山谷中聞響，此皆喻眾生以自心取自心，於無色像中起色像執。法與非法分別亦爾。若了虛妄寂滅一緣，生自證智，出是非是，則合如來藏妙淨明心以為境界。信哉！此品雖目為正宗之發起，即便能了根本無明，入佛知見矣！

大乘入楞伽經問答品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘入楞伽經問答品第二

將釋此品，略啟五門：一來意、二宗趣、三解妨難、四釋名、五釋文。初來意者，前品序分，由致既彰，正宗宜顯，故此品來也。二明宗趣者，謂一切諸經，各自有宗。故先德言：「承言須會宗。」今別明此經宗趣。然下品又云「一切法不生，不應立是宗」者，斯言遣滯耳。若無宗之宗，則宗說兼暢。《起信論》云「有法能起摩訶衍信根，是故應說。」所言法者，謂眾生心。是心則攝一切世間、出世間法，依於此心，顯示摩訶衍義。何以故？是心真如相，即是摩訶衍體故。是心生滅因緣相，能示摩訶衍自體相用故，一切諸佛本所乘故，一切菩薩皆乘此法到如來地故。是故知此自性清淨圓明真體，德用難思，本來具足，悉是一切諸佛眾生本所乘之宗。亦是一切，若凡若聖，皆乘此法，到如來地，而為其趣也。但眾生不自了知隨順悟入，以諸妄想染污，故昏昧劣耳。三解妨難。云：梵本既一，何故三師所譯品目一多不同？答曰：天台云「品者或佛自唱，或結集所置，或義譯增足。」又云「夫分經節文，悉是先賢蘭菊，各擅其美。後生不應是非競諍，無三益，喪一道。三益者，世界等三悉檀也。一道者，第一義悉檀也。」是故當知，品目離合，或一或多，皆方便故。四釋品名者，謂此正宗首品，是一經大位總問答也。從〈集一切法品〉初諸識章，訖斷食肉，凡十四品，名別問答也。謂大慧首以一百八句，同為一結，總問如來；如來一一牒領所問，隨句答之。所謂生句非生句，常句非常句，乃至一百八句，皆以非字答之，欲其離念入心真如門也，故云〈問答品〉。次經文下即正釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，略啟五門：一來意、二宗趣、三解妨難、四釋名、五釋文。初來意者，前品序分，由致既彰，正宗宜顯，故此品來也。二明宗趣者，謂一切諸經，各自有宗。故先德言：「承言須會宗。」今別明此經宗趣。然下品又云「一切法不生，不應立是宗」者，斯言遣滯耳。若無宗之宗，則宗說兼暢。《起信論》云「有法能起摩訶衍信根，是故應說。」所言法者，謂眾生心。是心則攝一切世間、出世間法，依於此心，顯示摩訶衍義。何以故？是心真如相，即是摩訶衍體故。是心生滅因緣相，能示摩訶衍自體相用故，一切諸佛本所乘故，一切菩薩皆乘此法到如來地故。是故知此自性清淨圓明真體，德用難思，本來具足，悉是一切諸佛眾生本所乘之宗。亦是一切，若凡若聖，皆乘此法，到如來地，而為其趣也。但眾生不自了知隨順悟入，以諸妄想染污，故昏昧劣耳。三解妨難。云：梵本既一，何故三師所譯品目一多不同？答曰：天台云「品者或佛自唱，或結集所置，或義譯增足。」又云「夫分經節文，悉是先賢蘭菊，各擅其美。後生不應是非競諍，無三益，喪一道。三益者，世界等三悉檀也。一道者，第一義悉檀也。」是故當知，品目離合，或一或多，皆方便故。四釋品名者，謂此正宗首品，是一經大位總問答也。從〈集一切法品〉初諸識章，訖斷食肉，凡十四品，名別問答也。謂大慧首以一百八句，同為一結，總問如來；如來一一牒領所問，隨句答之。所謂生句非生句，常句非常句，乃至一百八句，皆以非字答之，欲其離念入心真如門也，故云〈問答品〉。次經文下即正釋文。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)曲躬恭敬而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)曲躬恭敬而說頌言：

摩帝此云慧也。言偏袒右肩，右膝著地，即西域儀也，表荷擔佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩帝此云慧也。言偏袒右肩，右膝著地，即西域儀也，表荷擔佛法。

「世間離生滅，猶如虛空花，智不得有無，而興大悲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間離生滅，猶如虛空花，智不得有無，而興大悲心。」

自下八頌，總嘆佛德也。言世間者，眾生世間也。嘆佛了眾生虛假，如空中花，故無起滅。謂如來正智觀察，不得此眾生為有為無故，無緣大悲任運而起。若計有眾生而起悲者，名愛見悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下八頌，總嘆佛德也。言世間者，眾生世間也。嘆佛了眾生虛假，如空中花，故無起滅。謂如來正智觀察，不得此眾生為有為無故，無緣大悲任運而起。若計有眾生而起悲者，名愛見悲也。

「一切法如幻，遠離於心識。智不得有無，而興大悲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法如幻，遠離於心識。智不得有無，而興大悲心。」

一切法者，五蘊世間也。謂五陰、六入、十二處、十八界等一切諸法也。法既如幻，心識亦亡，此嘆如來觀法如幻，以成大悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法者，五蘊世間也。謂五陰、六入、十二處、十八界等一切諸法也。法既如幻，心識亦亡，此嘆如來觀法如幻，以成大悲也。

「世間恒如夢，遠離於斷常，智不得有無，而興大悲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間恒如夢，遠離於斷常，智不得有無，而興大悲心。」

此總言情器世間也。妄計有色，色壞名斷。又計有識，識更受生名常。佛知世間如夢所見，即無色、識可計斷常。是嘆如來了二見如夢，以成大悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此總言情器世間也。妄計有色，色壞名斷。又計有識，識更受生名常。佛知世間如夢所見，即無色、識可計斷常。是嘆如來了二見如夢，以成大悲也。

「知人法無我，煩惱及爾焰。常清淨無相，而興大悲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知人法無我，煩惱及爾焰。常清淨無相，而興大悲心。」

煩惱者，煩惱障也。爾焰者，所知障也。由我法執，二障具生。若了二空，障元無有。此嘆如來達人法二空，二障清淨，以成大悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱者，煩惱障也。爾焰者，所知障也。由我法執，二障具生。若了二空，障元無有。此嘆如來達人法二空，二障清淨，以成大悲也。

問：既人法空寂，二障元無。如來云何而興大悲？答：眾生不知此理，故迷妄顛倒，流轉無極。今令眾生悟入斯法，是則真實而興大悲。故《淨名》云「當為眾生說如斯法。」是則真實慈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既人法空寂，二障元無。如來云何而興大悲？答：眾生不知此理，故迷妄顛倒，流轉無極。今令眾生悟入斯法，是則真實而興大悲。故《淨名》云「當為眾生說如斯法。」是則真實慈也。

「佛不住涅槃，涅槃不住佛，遠離覺所覺，若有若非有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛不住涅槃，涅槃不住佛，遠離覺所覺，若有若非有。」

對生死說涅槃，對眾生說佛。佛知生死如夢無體，故不住涅槃。知眾生如空花不實，故不住佛。譬如有病則說藥，無病不得說藥，故云佛不住涅槃，涅槃不住佛。無佛故無能覺，無涅槃故無所覺。有佛無佛，有涅槃無涅槃，乃至有無等二見，悉皆遠離，故云遠離覺所覺，若有若非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對生死說涅槃，對眾生說佛。佛知生死如夢無體，故不住涅槃。知眾生如空花不實，故不住佛。譬如有病則說藥，無病不得說藥，故云佛不住涅槃，涅槃不住佛。無佛故無能覺，無涅槃故無所覺。有佛無佛，有涅槃無涅槃，乃至有無等二見，悉皆遠離，故云遠離覺所覺，若有若非有。

「法身如幻夢，云何可稱讚？知無性無生，乃名稱讚佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法身如幻夢，云何可稱讚？知無性無生，乃名稱讚佛。」

《大般若》云「一切諸法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅，是故諸法本來寂靜自性涅槃，若佛出世、若不出世法常爾故。」能達是者，名稱讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大般若》云「一切諸法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅，是故諸法本來寂靜自性涅槃，若佛出世、若不出世法常爾故。」能達是者，名稱讚佛。

「佛無根境相，不見名見佛。云何於牟尼，而能有讚毀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛無根境相，不見名見佛。云何於牟尼，而能有讚毀？」

離根境相，出凡聖量，是則名見佛。牟尼此云寂靜。離見超情，孰能讚毀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離根境相，出凡聖量，是則名見佛。牟尼此云寂靜。離見超情，孰能讚毀？

「若見於牟尼，寂靜遠離生。是人今後世，離著無所取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見於牟尼，寂靜遠離生。是人今後世，離著無所取。」

言遠離生者，離相流注二種生也。一本作寂靜離生滅，以是觀者名為正觀，故云是人今後世，離著無所取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言遠離生者，離相流注二種生也。一本作寂靜離生滅，以是觀者名為正觀，故云是人今後世，離著無所取也。

爾時大慧菩薩摩訶薩偈讚佛已，自說姓名：「我名為大慧，通達於大乘。今以百八義，仰諮尊中上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩偈讚佛已，自說姓名：「我名為大慧，通達於大乘。今以百八義，仰諮尊中上。」

大慧自言有大乘機，今以百八義，仰諮尊中上。佛為尊中最上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧自言有大乘機，今以百八義，仰諮尊中上。佛為尊中最上也。

時世間解聞是語已，普觀眾會而作是言：「汝等諸佛子！今皆恣所問，我當為汝說，自證之境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世間解聞是語已，普觀眾會而作是言：「汝等諸佛子！今皆恣所問，我當為汝說，自證之境界。」

世間解者，十號之一也。上世間生滅如空花等，是佛自證境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間解者，十號之一也。上世間生滅如空花等，是佛自證境界。

爾時大慧菩薩摩訶薩(至)以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩(至)以偈問曰：

此後凡四十八偈半，問百八句見也。百八種見者，或一句為一問，或兩句為一問，或三句為一問，乃至十句為一問，或一句為兩問，有廣略不同，不可一一如數。然此百八門，正問上五法、三自性、八識、二無我，度眾生對治法門。是故大慧，舉上與摩帝菩薩遊諸佛剎所見之事，故下問山海日月等，即五法中名相、妄想。下問諸禪解脫等，即五法中正智如如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後凡四十八偈半，問百八句見也。百八種見者，或一句為一問，或兩句為一問，或三句為一問，乃至十句為一問，或一句為兩問，有廣略不同，不可一一如數。然此百八門，正問上五法、三自性、八識、二無我，度眾生對治法門。是故大慧，舉上與摩帝菩薩遊諸佛剎所見之事，故下問山海日月等，即五法中名相、妄想。下問諸禪解脫等，即五法中正智如如也。

「云何起計度？云何淨計度？云何起迷惑？云何淨迷惑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何起計度？云何淨計度？云何起迷惑？云何淨迷惑？」

上二句問：妄計度性，起滅染淨。下二句問：無明緣起，流轉還淨。如下二種沙門、婆羅門中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句問：妄計度性，起滅染淨。下二句問：無明緣起，流轉還淨。如下二種沙門、婆羅門中別答。

「云何名佛子，及無影次第。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名佛子，及無影次第。」

問：菩薩何故名佛子？及問真實無相法中，因何有次第？既有次第，何名無相？言無影者，即無相也。但譯文變爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩何故名佛子？及問真實無相法中，因何有次第？既有次第，何名無相？言無影者，即無相也。但譯文變爾。

「云何剎土化，相及諸外道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何剎土化，相及諸外道？」

問：如來在剎土中，化眾生、化相，及破諸外道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如來在剎土中，化眾生、化相，及破諸外道也。

「解脫至何所？誰縛誰能解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解脫至何所？誰縛誰能解？」

問：法本無縛，而誰求解？既二俱亡，復至何所？如下，一切法深密義，及解義相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：法本無縛，而誰求解？既二俱亡，復至何所？如下，一切法深密義，及解義相中別答。

「云何禪境界，何故有三乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何禪境界，何故有三乘？」

上句問：諸禪以何為境界？下句問：佛乘本一，因何而有三乘差別？如下四種，禪及三乘、一乘、覺中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：諸禪以何為境界？下句問：佛乘本一，因何而有三乘差別？如下四種，禪及三乘、一乘、覺中別答。

「彼以何緣生？何作何能作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼以何緣生？何作何能作？」

問：因緣所起，本自無生。若體不生，何有能生因及所作果？如下，一切法，因緣相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：因緣所起，本自無生。若體不生，何有能生因及所作果？如下，一切法，因緣相中別答。

「誰說二俱異？云何諸有起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誰說二俱異？云何諸有起？」

上句問：諸外道四句妄見，此即舉中二句，以該上下。如下，離一異、俱不俱中別答。下句問：云何欲、色、無色三有起也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：諸外道四句妄見，此即舉中二句，以該上下。如下，離一異、俱不俱中別答。下句問：云何欲、色、無色三有起也？

「云何無色定，及與滅盡定？云何為想滅？云何從定覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無色定，及與滅盡定？云何為想滅？云何從定覺？」

上二句問：小乘、外道、四空定，及滅正受。下二句問：滅受想定，想受既滅，何因復從定覺？若從定覺，滅義不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句問：小乘、外道、四空定，及滅正受。下二句問：滅受想定，想受既滅，何因復從定覺？若從定覺，滅義不成。

「云何所作生？進去及持身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何所作生？進去及持身？」

問：禪定所持神通，去住自在也。進名為去，持名為住。如下三種，意成身中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：禪定所持神通，去住自在也。進名為去，持名為住。如下三種，意成身中別答。

「云何見諸物？云何入諸地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何見諸物？云何入諸地？」

問：心外無物，云何知見五法、三自性等，悟入諸地，具諸佛法至如來位？下，五法、自性、諸識無我，差別相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：心外無物，云何知見五法、三自性等，悟入諸地，具諸佛法至如來位？下，五法、自性、諸識無我，差別相中別答。

「云何有佛子，誰能破三有？何處身云何？生復住何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何有佛子，誰能破三有？何處身云何？生復住何處？」

上二句問：諸佛子！誰是破三有生死者？下二句問：破三有處？及何身破三有？既破三有，復何處生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句問：諸佛子！誰是破三有生死者？下二句問：破三有處？及何身破三有？既破三有，復何處生？

「云何得神通自在及三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得神通自在及三昧？」

問：神通三昧，以何而得？此徵起修因也。如下，諸佛有二種持中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：神通三昧，以何而得？此徵起修因也。如下，諸佛有二種持中別答。

「三昧心何相？願佛為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三昧心何相？願佛為我說。」

上句問：三昧心何相？有相非三昧。下一句結請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：三昧心何相？有相非三昧。下一句結請。

「云何名藏識？云何名意識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名藏識？云何名意識？」

此問：八識得名所由？下句一本謂「云何意及識」。如下諸識章別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此問：八識得名所由？下句一本謂「云何意及識」。如下諸識章別答。

「云何起諸見？云何退諸見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何起諸見？云何退諸見？」

問：諸識生住見相？及滅見相？如下二種生住滅中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸識生住見相？及滅見相？如下二種生住滅中別答。

「云何姓非姓？云何唯是心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何姓非姓？云何唯是心？」

問：既有三乘、五姓之異，云何復說唯是心量？如下五種種姓中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既有三乘、五姓之異，云何復說唯是心量？如下五種種姓中別答。

「何因建立相？云何成無我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因建立相？云何成無我？」

問：建立有相及無我相，如下建立誹謗中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：建立有相及無我相，如下建立誹謗中別答。

「云何無眾生？云何隨俗說？云何得不起常見及斷見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無眾生？云何隨俗說？云何得不起常見及斷見？」

上二句問：真諦無，及俗諦有。下二句徵問：二見何得不起？非有立有，名常見；非無立無，名斷見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句問：真諦無，及俗諦有。下二句徵問：二見何得不起？非有立有，名常見；非無立無，名斷見。

「云何佛、外道，其相不相違？何故當來世，種種諸異部？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何佛、外道，其相不相違？何故當來世，種種諸異部？」

上二句問：云何邪正得不相違？如下，佛說生滅無常，外道亦說生滅無常中別答。下句問：未來有十八部之差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句問：云何邪正得不相違？如下，佛說生滅無常，外道亦說生滅無常中別答。下句問：未來有十八部之差別？

「云何為性空？云何剎那滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為性空？云何剎那滅？」

上句問：一切法云何性空？如下，一切法空，無生無二中別答。下句問：剎那滅，剎那名念，壞名無常？如下剎那壞相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：一切法云何性空？如下，一切法空，無生無二中別答。下句問：剎那滅，剎那名念，壞名無常？如下剎那壞相中別答。

「胎藏云何起？云何世不動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「胎藏云何起？云何世不動？」

上句問：依如來藏而有生死？言胎藏者，與生死胎作藏也。如下，為我說陰、界、入、生滅中別答。下句問：世間諸法體性生滅，何故不動？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：依如來藏而有生死？言胎藏者，與生死胎作藏也。如下，為我說陰、界、入、生滅中別答。下句問：世間諸法體性生滅，何故不動？

「云何諸世間，如幻亦如夢？乾城及陽焰，乃至水中月？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸世間，如幻亦如夢？乾城及陽焰，乃至水中月？」

問：何故說此五喻？為顯諸法本離生滅，興此喻也。如下，沙門婆羅門，觀一切法無自性中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故說此五喻？為顯諸法本離生滅，興此喻也。如下，沙門婆羅門，觀一切法無自性中別答。

「云何菩提分？覺分從何起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩提分？覺分從何起？」

問：三十七菩提分法并起處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三十七菩提分法并起處？

「云何國土亂？何故見諸有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何國土亂？何故見諸有？」

上句問：名相妄想法中，云何有國土亂？下句問：諸法既無體，云何眾生而見諸有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：名相妄想法中，云何有國土亂？下句問：諸法既無體，云何眾生而見諸有？

「云何知世法？云何離文字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何知世法？云何離文字？」

上句問：眾生云何覺知世法？如下，二種覺智中別答。下句問：云何諸法性離文字？如下，宗趣相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：眾生云何覺知世法？如下，二種覺智中別答。下句問：云何諸法性離文字？如下，宗趣相中別答。

「云何如空花，不生亦不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如空花，不生亦不滅？」

問：何故說世間如空花，不生滅？如下，意成法身非生滅中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故說世間如空花，不生滅？如下，意成法身非生滅中別答。

「真如有幾種？諸度心有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如有幾種？諸度心有幾？」

上句問：真如有幾種？如下：七種。第一義中別答。下句問：諸度心有幾？如下，六波羅密中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：真如有幾種？如下：七種。第一義中別答。下句問：諸度心有幾？如下，六波羅密中別答。

「云何如虛空？云何離分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如虛空？云何離分別？」

上句問：誰知諸法如虛空？下句問：云何離於妄想分別？如下，今當說自性分別相已下別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：誰知諸法如虛空？下句問：云何離於妄想分別？如下，今當說自性分別相已下別答。

「云何地次第？云何得無影？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何地次第？云何得無影？」

問：諸地次第，何得無相？次第當有堦降之殊。如下，一切菩薩入滅定次第相續相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸地次第，何得無相？次第當有堦降之殊。如下，一切菩薩入滅定次第相續相中別答。

「何者二無我？云何所知淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者二無我？云何所知淨？」

如下，善觀二無我，及淨自心現流中，別答此二問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如下，善觀二無我，及淨自心現流中，別答此二問。

「聖智有幾種？戒眾生亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖智有幾種？戒眾生亦然。」

上句問：智差別，令捨劣修勝。如下，智識中別答。下句問：眾生性欲非一，如來制戒有幾種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句問：智差別，令捨劣修勝。如下，智識中別答。下句問：眾生性欲非一，如來制戒有幾種？

「摩尼等諸寶，斯並云何出？誰起於語言？眾生及諸物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩尼等諸寶，斯並云何出？誰起於語言？眾生及諸物。」

上二句問：寶生所因？下二句問：誰起於語言，有情及資具？如下四種言說分別相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二句問：寶生所因？下二句問：誰起於語言，有情及資具？如下四種言說分別相中別答。

「明處與伎術，誰之所顯示？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明處與伎術，誰之所顯示？」

問：五明法及世間伎能，誰之所作？五明論者：一名內論，一切佛法是也。二名外論，有四種：謂因論、聲論、醫方論、工巧論。此五各能生智，故云明處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五明法及世間伎能，誰之所作？五明論者：一名內論，一切佛法是也。二名外論，有四種：謂因論、聲論、醫方論、工巧論。此五各能生智，故云明處。

「伽他有幾種？長行句亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽他有幾種？長行句亦然。」

伽他，此云諷誦。長，即長篇，句或四言五言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽他，此云諷誦。長，即長篇，句或四言五言。

「道理幾不同，解釋幾差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道理幾不同，解釋幾差別？」

問：理趣解釋幾差別？《大般若經．理趣分》說：諸法皆空，無生無滅，無自性性，離一切相，不可願求，然第一義湛然常住。《解深密經》應機解釋，通說有六：一真義理趣，謂二障淨智所行真實。二證得理趣，謂於真義得如實知。三教導理趣，謂自證已開示眾生。此三為本，後三解釋。四離二邊理趣，謂有問言：云何名為真義理趣？應答彼言：非有非無、非常非斷。五不思議理趣，謂有問言：云何證得？應答彼言：謂不思議。若於諸法遠離戲論，爾時證得真勝義性，故知言說皆非真實。六隨眾生所樂理趣，謂有問言：云何教導？應答彼言：隨諸眾生意樂各異，順彼所欲，方便開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：理趣解釋幾差別？《大般若經．理趣分》說：諸法皆空，無生無滅，無自性性，離一切相，不可願求，然第一義湛然常住。《解深密經》應機解釋，通說有六：一真義理趣，謂二障淨智所行真實。二證得理趣，謂於真義得如實知。三教導理趣，謂自證已開示眾生。此三為本，後三解釋。四離二邊理趣，謂有問言：云何名為真義理趣？應答彼言：非有非無、非常非斷。五不思議理趣，謂有問言：云何證得？應答彼言：謂不思議。若於諸法遠離戲論，爾時證得真勝義性，故知言說皆非真實。六隨眾生所樂理趣，謂有問言：云何教導？應答彼言：隨諸眾生意樂各異，順彼所欲，方便開示。

「飲食共誰作？愛欲云何起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食共誰作？愛欲云何起？」

問：飲食、愛欲云何生？《淨名》曰「從癡、有愛，則我病生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：飲食、愛欲云何生？《淨名》曰「從癡、有愛，則我病生。」

「云何轉輪王，及以諸小王？云何王守護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何轉輪王，及以諸小王？云何王守護？」

問：大小諸王及守國法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：大小諸王及守國法？

「天眾幾種別？地日月星宿。斯等並是何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天眾幾種別？地日月星宿。斯等並是何？」

問：諸天、大地，及日、月、星宿，如《大集》、《樓炭》等經一一廣明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸天、大地，及日、月、星宿，如《大集》、《樓炭》等經一一廣明。

「解脫有幾種？修行師復幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解脫有幾種？修行師復幾？」

問：解脫是無學人，修行即是有學人。各有幾種？如下，須陀洹差別相中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：解脫是無學人，修行即是有學人。各有幾種？如下，須陀洹差別相中別答。

「云何阿闍䔧？弟子幾差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何阿闍䔧？弟子幾差別？」

闍䔧，此云教師。門師設教及弟子稟教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闍䔧，此云教師。門師設教及弟子稟教。

「如來有幾種，本生事亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有幾種，本生事亦然。」

問：如來及本生，因緣各有幾種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如來及本生，因緣各有幾種？

「眾魔及異學，如是各有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾魔及異學，如是各有幾？」

魔羅，此云能害。凡障善品，能害慧命，皆名為魔。總有四種：謂煩惱魔、死魔、陰魔、天魔。此問：諸魔及異學者，欲修行人識生死諸見根本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔羅，此云能害。凡障善品，能害慧命，皆名為魔。總有四種：謂煩惱魔、死魔、陰魔、天魔。此問：諸魔及異學者，欲修行人識生死諸見根本也。

「自性幾種異？心有幾差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自性幾種異？心有幾差別？」

如下，當善知三自性相，別答自性。四因緣眼識轉，已下別答此心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如下，當善知三自性相，別答自性。四因緣眼識轉，已下別答此心。

「云何唯假設？願佛為開演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何唯假設？願佛為開演。」

問：云何諸法是妄想假施設量？下如佛所說，若知境界但是假名都不可得中別答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何諸法是妄想假施設量？下如佛所說，若知境界但是假名都不可得中別答。

「云何為風雲？念智何因起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為風雲？念智何因起？」

上句，一本作云何空風雲？下句問：四正念智，何因而有？亦云世俗念智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句，一本作云何空風雲？下句問：四正念智，何因而有？亦云世俗念智。

「藤樹等行列，此並誰能作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藤樹等行列，此並誰能作？」

問：蔓草林木，無情之物，皆誰作也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：蔓草林木，無情之物，皆誰作也？