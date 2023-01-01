維摩經義疏卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經義疏卷第二

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

佛國品末 方便品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛國品末 方便品

「爾時毘耶離城有長者子名曰寶積，與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所，頭面禮足，各以其蓋共供養佛」。序分為二章，證信已竟，今是發起序也。證信亦名通序，通是同義。如是六事，眾經大同，故名通。發起序亦名別序，眾經各別，如《勝鬘》則父母遣書，此經明長者献蓋。由斯各異，故名別序。又名通序，亦名經後序，當說經時猶未安之，將入涅槃方後始立；別序亦名經前序，將說經前有斯由致，名經前序。又經後序亦名未來序，為令未來經生信；經前序亦名現在序，為利現在故動地雨華。然實含四義，但隨寄一名也。別序之內，開為三章：一長者獻蓋、二如來納受、三時眾喜敬。問：何故餘眾遠而先來、寶積近而後至？答：大士進止必利有緣，故將都集，然後方至。又寶積實以先來，但聞法歡喜奉蓋供養，兼欲起發淨土，故序之。二意之中，後意為正。何以知之？前已列寶積菩薩竟，故知前已來也。但聞法喜悟、設供開宗，故後序之耳。而奉蓋者，彼國貴人持寶蓋而行，故即捨所珍以供養佛。又因此獻財，發淨土之法，則福慧具足、自他兼利。「佛之威神」下，第二如來納受。神通有四：一如意通，轉變自身、大音遍至；二如幻通，改變外物；三法智通，通達諸法；四聖如意通，能於六塵自在，不隨緣變。今之威神，即前二也。「令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界」。羅什云「現此神變，其旨有二：一者現神變無量，顯智慧必深。二者寶積獻其所珍，必獲可重之報，明因小而果大矣。」吉藏謂合蓋為一，有五因緣：一即事受用，如合四鉢成於一鉢故也。二者合成一蓋、現諸佛國，因此得說淨土法門。三者欲開不思議宗，蓋不闊而覆大千、土不狹而現其內，釋迦略闡於前、淨名廣敷於後，利成之道既彰、信解之心彌固。四者欲明諸法無決定相，多非定多、多可為一，一非定一、一可為多，令悟實相未曾多一。第五表諸長者現在同悟無生、未來同成一法身果，如蓋之普覆。「而此世界廣長之相悉於中現」，上明蓋覆大千，此辨土現其內。「又此三千大千世界諸須彌山、雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、寶山、金山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山」。此明世界諸山現於寶蓋。大山有十，須彌最高，處在其間；餘九漸小，圍遶之。「大海江河川流泉源」。泉岳既是仁智所欣，故次山序水。「及日月星辰、天宮龍宮、諸尊神宮悉現於寶蓋中」。山水明其地處，此文次序天宮。日月星辰，所謂三光。諸尊神宮，八部住處。「又十方諸佛諸天說法亦現於寶蓋中」。自上已來但序娑婆一界，從此已下普現十方佛土。諸長者子雖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時毘耶離城有長者子名曰寶積，與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所，頭面禮足，各以其蓋共供養佛」。序分為二章，證信已竟，今是發起序也。證信亦名通序，通是同義。如是六事，眾經大同，故名通。發起序亦名別序，眾經各別，如《勝鬘》則父母遣書，此經明長者献蓋。由斯各異，故名別序。又名通序，亦名經後序，當說經時猶未安之，將入涅槃方後始立；別序亦名經前序，將說經前有斯由致，名經前序。又經後序亦名未來序，為令未來經生信；經前序亦名現在序，為利現在故動地雨華。然實含四義，但隨寄一名也。別序之內，開為三章：一長者獻蓋、二如來納受、三時眾喜敬。問：何故餘眾遠而先來、寶積近而後至？答：大士進止必利有緣，故將都集，然後方至。又寶積實以先來，但聞法歡喜奉蓋供養，兼欲起發淨土，故序之。二意之中，後意為正。何以知之？前已列寶積菩薩竟，故知前已來也。但聞法喜悟、設供開宗，故後序之耳。而奉蓋者，彼國貴人持寶蓋而行，故即捨所珍以供養佛。又因此獻財，發淨土之法，則福慧具足、自他兼利。「佛之威神」下，第二如來納受。神通有四：一如意通，轉變自身、大音遍至；二如幻通，改變外物；三法智通，通達諸法；四聖如意通，能於六塵自在，不隨緣變。今之威神，即前二也。「令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界」。羅什云「現此神變，其旨有二：一者現神變無量，顯智慧必深。二者寶積獻其所珍，必獲可重之報，明因小而果大矣。」吉藏謂合蓋為一，有五因緣：一即事受用，如合四鉢成於一鉢故也。二者合成一蓋、現諸佛國，因此得說淨土法門。三者欲開不思議宗，蓋不闊而覆大千、土不狹而現其內，釋迦略闡於前、淨名廣敷於後，利成之道既彰、信解之心彌固。四者欲明諸法無決定相，多非定多、多可為一，一非定一、一可為多，令悟實相未曾多一。第五表諸長者現在同悟無生、未來同成一法身果，如蓋之普覆。「而此世界廣長之相悉於中現」，上明蓋覆大千，此辨土現其內。「又此三千大千世界諸須彌山、雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、寶山、金山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山」。此明世界諸山現於寶蓋。大山有十，須彌最高，處在其間；餘九漸小，圍遶之。「大海江河川流泉源」。泉岳既是仁智所欣，故次山序水。「及日月星辰、天宮龍宮、諸尊神宮悉現於寶蓋中」。山水明其地處，此文次序天宮。日月星辰，所謂三光。諸尊神宮，八部住處。「又十方諸佛諸天說法亦現於寶蓋中」。自上已來但序娑婆一界，從此已下普現十方佛土。諸長者子雖

發道心，而未修淨土。欲說供養之情、啟淨國之志，故因其蓋普現十方淨穢佛土，令捨穢心而修淨土行也。三千為一世界，如是數至恒沙為一世界，恒沙一世界為一世界海，恒沙世界海為一世界種，恒沙世界種為一佛世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發道心，而未修淨土。欲說供養之情、啟淨國之志，故因其蓋普現十方淨穢佛土，令捨穢心而修淨土行也。三千為一世界，如是數至恒沙為一世界，恒沙一世界為一世界海，恒沙世界海為一世界種，恒沙世界種為一佛世。

「爾時一切大眾覩佛神力，嘆未曾有，合掌禮佛，瞻仰尊顏目不暫捨」。此下第三時眾喜嘆。以信樂之誠發內，故瞻嘆之相現於外也。「長者子寶積即於佛前以偈頌曰」。上通序大眾歡喜，此別明寶積稱嘆而說偈。凡有二意：一以略言攝佛眾德、二令辭巧聞者悅心。莫問言數少多，要備四句方乃成偈。偈是梵音，頌是此說，兩合明也。所以偈嘆者，有四因緣：一者奉蓋，為明財供；說偈讚嘆，辨法供也。二者上以身業恭敬，今以口業供養。三者前明形敬，不足以寫心；今以心思妙言詠之於口，則具三業。四者如來說法現通，大眾雖復喜敬交集，而未達其所由，故說偈讚釋，令時會領悟。偈有五章：一嘆本德、二美迹用、三重嘆本、四重美迹、五總結嘆。「目淨修廣如青蓮」。此句嘆佛形也。形有五相，目為其首，就初而嘆。又世俗常云：七尺之身不如一尺之面，一尺之面不如一寸之眼。故頭為一身之最，目為一面之標，就勝而嘆。又佛以慈眼等視眾生，慈為德本，故就本而嘆。又寶積瞻顏作頌，故嘆眼也。《智度論》云「陸生須曼為最，水生青蓮第一。」天竺有青蓮花，其葉脩而曠，青白分明，有大人眼相，故借以喻焉。「心淨已度諸禪定」。目淨所以嘆形，心淨所以嘆德。目為五情之初，心為萬德之本，故嘆心也。又心淨則目明，舉心以證目。禪定深曠喻如大海，唯佛淨心乃窮其岸，故稱為度。「久積淨業稱無量」。形德所以俱妙者，必由久淨三業，此舉因行釋果德也。因果既妙，則十號外聞，故云稱無量也。「導眾以寂故稽首」。以德樹名流，故能導物。導眾之法謂寂滅無為，如《法華》云「究竟涅槃，常寂滅相」。蓋是諸法實體，故偏說之。此一嘆訖，所以稽首。又上口業，今身業敬也。此偈始終合有五對，謂形心、因果、德名、自他、讚敬也。「既見大聖以神變，普現十方無量土，其中諸佛演說法，於是一切悉見聞」。此第二歎迹。以形德為本、神通之用為迹，故初歎德本，今美迹用。《正觀論》云「聖有三種：一外道五通、二羅漢緣覺、三法身大士。」佛於三聖獨尊故稱為大，不測為神，改質稱變。既見合蓋之神變，而復現十方國土，及以諸佛等演教門，此三為應。眾會見聞，即是感也。「法王法力超群生，常以法財施一切」。此第三重嘆本德。就此文內凡有五嘆：一法王嘆、二法海嘆、三山王嘆、四虛空嘆、五人寶嘆。法王嘆者，前嘆神通，今美說法。神通令物殖福，說法使其生慧。又神通發其信心，說法生其慧解。俗王以俗力勝民，故能澤及一國；法王以法力超眾，故能道濟無疆。「能善分別諸法相，於第一義而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時一切大眾覩佛神力，嘆未曾有，合掌禮佛，瞻仰尊顏目不暫捨」。此下第三時眾喜嘆。以信樂之誠發內，故瞻嘆之相現於外也。「長者子寶積即於佛前以偈頌曰」。上通序大眾歡喜，此別明寶積稱嘆而說偈。凡有二意：一以略言攝佛眾德、二令辭巧聞者悅心。莫問言數少多，要備四句方乃成偈。偈是梵音，頌是此說，兩合明也。所以偈嘆者，有四因緣：一者奉蓋，為明財供；說偈讚嘆，辨法供也。二者上以身業恭敬，今以口業供養。三者前明形敬，不足以寫心；今以心思妙言詠之於口，則具三業。四者如來說法現通，大眾雖復喜敬交集，而未達其所由，故說偈讚釋，令時會領悟。偈有五章：一嘆本德、二美迹用、三重嘆本、四重美迹、五總結嘆。「目淨修廣如青蓮」。此句嘆佛形也。形有五相，目為其首，就初而嘆。又世俗常云：七尺之身不如一尺之面，一尺之面不如一寸之眼。故頭為一身之最，目為一面之標，就勝而嘆。又佛以慈眼等視眾生，慈為德本，故就本而嘆。又寶積瞻顏作頌，故嘆眼也。《智度論》云「陸生須曼為最，水生青蓮第一。」天竺有青蓮花，其葉脩而曠，青白分明，有大人眼相，故借以喻焉。「心淨已度諸禪定」。目淨所以嘆形，心淨所以嘆德。目為五情之初，心為萬德之本，故嘆心也。又心淨則目明，舉心以證目。禪定深曠喻如大海，唯佛淨心乃窮其岸，故稱為度。「久積淨業稱無量」。形德所以俱妙者，必由久淨三業，此舉因行釋果德也。因果既妙，則十號外聞，故云稱無量也。「導眾以寂故稽首」。以德樹名流，故能導物。導眾之法謂寂滅無為，如《法華》云「究竟涅槃，常寂滅相」。蓋是諸法實體，故偏說之。此一嘆訖，所以稽首。又上口業，今身業敬也。此偈始終合有五對，謂形心、因果、德名、自他、讚敬也。「既見大聖以神變，普現十方無量土，其中諸佛演說法，於是一切悉見聞」。此第二歎迹。以形德為本、神通之用為迹，故初歎德本，今美迹用。《正觀論》云「聖有三種：一外道五通、二羅漢緣覺、三法身大士。」佛於三聖獨尊故稱為大，不測為神，改質稱變。既見合蓋之神變，而復現十方國土，及以諸佛等演教門，此三為應。眾會見聞，即是感也。「法王法力超群生，常以法財施一切」。此第三重嘆本德。就此文內凡有五嘆：一法王嘆、二法海嘆、三山王嘆、四虛空嘆、五人寶嘆。法王嘆者，前嘆神通，今美說法。神通令物殖福，說法使其生慧。又神通發其信心，說法生其慧解。俗王以俗力勝民，故能澤及一國；法王以法力超眾，故能道濟無疆。「能善分別諸法相，於第一義而

不動」。上標法王，今釋之也。法乃無窮，而不離二諦，故就二諦以釋法王善分別俗而不違真，稱為不動。「已於諸法得自在，是故稽首此法王」。嘆法王三門：初標、次釋，今是結也。俗王則自在於民，法王則自在於法。以法無定相，隨物辨之，而普順理應機，故稱自在。又即上說俗不動真、談真不乖俗，即是自在也。二句嘆訖，所以稽首。「說法不有亦不無」，前嘆說俗不違真。此明言會中道，有三：一即上二諦合為中道，以俗諦故不可為無、真諦故不可為有。如來立二諦，為破有無二見，故論主釋《大品》「菩薩住二諦中為眾生說法，為著有者說無、為著無者說有。」即其事也。二者以有無二諦為明非有無中道。如《華嚴》(五卷)云「一切有無法，了達非有無」也。三者單就二諦各明中道。俗諦是因緣假有，假有不可定有、假無不可定無，非有非無即是中道。真諦亦爾，假有不可定有、假無不可定無，即是中道。今言說法不有亦不無，含此諸意也。釋僧肇云「欲言其有，有不自生；欲言其無，緣會則形。會形非謂無，非無非謂有。」故云說法不有亦不無。肇公又云「且有有故有無，無有何所無？有無故有有，若無無何所有？然則自有則不有、自無則不無，此法王之正說也。」詳肇其意，前就二諦明非有無，後之一通雙泯真俗。吉藏謂若據斥病通此文者，僧佉執因內定有果，衛世執因內無果，《毘曇》明三世實有，《成論》辨三世實無。如此內外，並非正說。如來所演，離斯有無，故云說法不有亦不無，以因緣故諸法生。既離定有無，即是因緣生也。離定有無，所謂破邪；因緣所生，名為顯正。文約義周。「無我無造無受者，善惡之業亦不亡」。前單就法明非有非無，此合就人法辨非有無也。以無我人，是故非有；而不失因果，所以非無。問：若無真我人，亦無定性因果。既有因緣因果，亦有假名我人。有則俱有、無則雙無，今何故無人而有於法？答：實如來問。但今為破斷常、顯示中道，故明無人而有於法。所以然者，以無人故，破其定常：以有法故，非是斷滅。故遠離二邊，稱為中道也。問：我、造、受者，此三何異，答：我為真宰之主，此為體也。能造善惡之因、受禍福之報，此二為用。是故異也。「始在佛樹力降魔」。此第二就法海嘆。自上以來，嘆佛在菴薗演於大法。從此已下，追序往昔說小乘教。若次第而言，應前序小、後述於大；但據即事而嘆，故初大次小。問：何故嘆小耶？答：欲明道門未曾大小，如來趣大小緣，故有大小方便也。二者此文未必是小，但寶積是始終遍嘆，故有此章來也。道力之所制，非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動」。上標法王，今釋之也。法乃無窮，而不離二諦，故就二諦以釋法王善分別俗而不違真，稱為不動。「已於諸法得自在，是故稽首此法王」。嘆法王三門：初標、次釋，今是結也。俗王則自在於民，法王則自在於法。以法無定相，隨物辨之，而普順理應機，故稱自在。又即上說俗不動真、談真不乖俗，即是自在也。二句嘆訖，所以稽首。「說法不有亦不無」，前嘆說俗不違真。此明言會中道，有三：一即上二諦合為中道，以俗諦故不可為無、真諦故不可為有。如來立二諦，為破有無二見，故論主釋《大品》「菩薩住二諦中為眾生說法，為著有者說無、為著無者說有。」即其事也。二者以有無二諦為明非有無中道。如《華嚴》(五卷)云「一切有無法，了達非有無」也。三者單就二諦各明中道。俗諦是因緣假有，假有不可定有、假無不可定無，非有非無即是中道。真諦亦爾，假有不可定有、假無不可定無，即是中道。今言說法不有亦不無，含此諸意也。釋僧肇云「欲言其有，有不自生；欲言其無，緣會則形。會形非謂無，非無非謂有。」故云說法不有亦不無。肇公又云「且有有故有無，無有何所無？有無故有有，若無無何所有？然則自有則不有、自無則不無，此法王之正說也。」詳肇其意，前就二諦明非有無，後之一通雙泯真俗。吉藏謂若據斥病通此文者，僧佉執因內定有果，衛世執因內無果，《毘曇》明三世實有，《成論》辨三世實無。如此內外，並非正說。如來所演，離斯有無，故云說法不有亦不無，以因緣故諸法生。既離定有無，即是因緣生也。離定有無，所謂破邪；因緣所生，名為顯正。文約義周。「無我無造無受者，善惡之業亦不亡」。前單就法明非有非無，此合就人法辨非有無也。以無我人，是故非有；而不失因果，所以非無。問：若無真我人，亦無定性因果。既有因緣因果，亦有假名我人。有則俱有、無則雙無，今何故無人而有於法？答：實如來問。但今為破斷常、顯示中道，故明無人而有於法。所以然者，以無人故，破其定常：以有法故，非是斷滅。故遠離二邊，稱為中道也。問：我、造、受者，此三何異，答：我為真宰之主，此為體也。能造善惡之因、受禍福之報，此二為用。是故異也。「始在佛樹力降魔」。此第二就法海嘆。自上以來，嘆佛在菴薗演於大法。從此已下，追序往昔說小乘教。若次第而言，應前序小、後述於大；但據即事而嘆，故初大次小。問：何故嘆小耶？答：欲明道門未曾大小，如來趣大小緣，故有大小方便也。二者此文未必是小，但寶積是始終遍嘆，故有此章來也。道力之所制，非

魔兵之能敵，故言始在佛樹力降魔也。「得甘露滅覺道成」。前明降魔，此辨成佛。寂滅之法喻如甘露，得斯法故，大覺道成。「已無心意無受行，而悉摧伏諸外道」。吉藏曾見僧叡義疏，述什公意云「此句應在降魔之前。初出家時，受學外道、行眾苦行，爾時無悕道之心、受學之意，欲示難行能伏諸外道，故言以無心意無受行。然後降眾魔、成正覺，轉法輪、現三寶，是為次第。而在後列者，但成佛已後正悟既彰，則示前苦行、伏邪義顯也。」有人言：無心者，無識陰也。無受行者，無受想行三心也。以無心而伏，故無不伏。「三轉法輪於大千」。言三轉者，一示轉，謂此是苦、此是集、此是滅、此是道。二勸轉，苦應知、集應斷、滅應證、道應修。三證轉、苦我已知，不復更知；集我已斷，不復更斷；滅我已證，不復更證；道我已修，不復更修。一轉生眼知明覺四心，三轉生十二心，名十二行法輪也。依毘曇義，約三根人，故有十二行。依成論師，初轉生聞慧，次轉生思慧，三轉生修慧。「其輪木來常清淨」。初在鹿苑雖復三轉，而實無所轉，故云常淨。叡公云「法論無漏無相，體無增損。有佛則轉、無佛則癈，用捨在人，而性相不異。」「天人得道此為證」。天謂炎魔天子，八萬天也。人即陳如五人，聞轉法輪，證初道也。吉藏依《毘婆娑》，五人之內但陳如一人得初道，餘四人爾時住四善根，至夏初方乃得道，三寶於是現世間。覺道既成，佛寶也。法輪既轉，法寶也。五人出家得道，僧寶也。於是言其始也。「以斯妙法濟群生，一受不退常寂然」。前辨天人成聖，此句簡異外道。九十六種，道之上者，亦能斷結、生無色天；但其道不真，要還墜三塗。佛以四諦妙法，濟三乘眾生，無有既受而還墜生死者，故曰一受不退。永畢無為，常寂然也。「度老病死大醫王」。老病死淵深曠難越，唯佛能令彼我皆度，稱大醫王。「當禮法海德無邊」。法輪淵曠喻之如海，流潤無崖謂德無邊。此一嘆訖，故復稱禮。「毀譽不動如須彌」。此第三山王嘆也。既處世說法，必有八風，故按前文生此嘆也。利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，八法之風不動於佛，猶如四風之吹須彌莫能傾搖。利衰，約財也。榮潤已為利，侵奪已為衰。毀譽稱譏，此四約口。罵辱為毀，過分讚嘆為譽，當善噵善為稱，當惡噵惡為譏也。苦樂就身，損身命為苦，益身命為樂。然利等四能生貪心，衰等四能生瞋心。既有貪瞋，必有癡使。佛三毒已斷，故八風不搖。「於善不善等以慈」。截手不慼、捧足不欣，善惡自彼，慈覆不二。「心行平等如虛空」。第四虛空歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔兵之能敵，故言始在佛樹力降魔也。「得甘露滅覺道成」。前明降魔，此辨成佛。寂滅之法喻如甘露，得斯法故，大覺道成。「已無心意無受行，而悉摧伏諸外道」。吉藏曾見僧叡義疏，述什公意云「此句應在降魔之前。初出家時，受學外道、行眾苦行，爾時無悕道之心、受學之意，欲示難行能伏諸外道，故言以無心意無受行。然後降眾魔、成正覺，轉法輪、現三寶，是為次第。而在後列者，但成佛已後正悟既彰，則示前苦行、伏邪義顯也。」有人言：無心者，無識陰也。無受行者，無受想行三心也。以無心而伏，故無不伏。「三轉法輪於大千」。言三轉者，一示轉，謂此是苦、此是集、此是滅、此是道。二勸轉，苦應知、集應斷、滅應證、道應修。三證轉、苦我已知，不復更知；集我已斷，不復更斷；滅我已證，不復更證；道我已修，不復更修。一轉生眼知明覺四心，三轉生十二心，名十二行法輪也。依毘曇義，約三根人，故有十二行。依成論師，初轉生聞慧，次轉生思慧，三轉生修慧。「其輪木來常清淨」。初在鹿苑雖復三轉，而實無所轉，故云常淨。叡公云「法論無漏無相，體無增損。有佛則轉、無佛則癈，用捨在人，而性相不異。」「天人得道此為證」。天謂炎魔天子，八萬天也。人即陳如五人，聞轉法輪，證初道也。吉藏依《毘婆娑》，五人之內但陳如一人得初道，餘四人爾時住四善根，至夏初方乃得道，三寶於是現世間。覺道既成，佛寶也。法輪既轉，法寶也。五人出家得道，僧寶也。於是言其始也。「以斯妙法濟群生，一受不退常寂然」。前辨天人成聖，此句簡異外道。九十六種，道之上者，亦能斷結、生無色天；但其道不真，要還墜三塗。佛以四諦妙法，濟三乘眾生，無有既受而還墜生死者，故曰一受不退。永畢無為，常寂然也。「度老病死大醫王」。老病死淵深曠難越，唯佛能令彼我皆度，稱大醫王。「當禮法海德無邊」。法輪淵曠喻之如海，流潤無崖謂德無邊。此一嘆訖，故復稱禮。「毀譽不動如須彌」。此第三山王嘆也。既處世說法，必有八風，故按前文生此嘆也。利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，八法之風不動於佛，猶如四風之吹須彌莫能傾搖。利衰，約財也。榮潤已為利，侵奪已為衰。毀譽稱譏，此四約口。罵辱為毀，過分讚嘆為譽，當善噵善為稱，當惡噵惡為譏也。苦樂就身，損身命為苦，益身命為樂。然利等四能生貪心，衰等四能生瞋心。既有貪瞋，必有癡使。佛三毒已斷，故八風不搖。「於善不善等以慈」。截手不慼、捧足不欣，善惡自彼，慈覆不二。「心行平等如虛空」。第四虛空歎。

所以善惡不動者，由心行如空，釋上義也。夫有心則有封，有封則不普。以聖心非心，故平若虛空。「孰聞人寶不敬承」。此第五人寶嘆也。以心行如空，則越於人外，故為人之寶。在天為天寶、在人為人寶，寶於天人者，豈天人之所能？故物莫不敬。「今奉世尊此微蓋，於此現我三千界，諸天龍神所居宮，乾闥婆等及夜叉，悉見世間諸所有，十力哀現是化變，眾觀希有皆嘆佛，今我稽首三界尊」。此第四重嘆迹用。就文為兩：初嘆恩深難報、次美三密難思。前有四句：初自陳所奉至微、次辨所現至大、三明慈哀所現、四稱嘆稽首。「大聖法王眾所歸，淨心觀佛靡不欣，各見世尊在其前，斯則神力不共法」。此第二嘆三密難思。初嘆身密、次嘆口密。依《智度論》身密有二：一者止現一身，遠近之眾各見於佛對面在前，如一月昇天影現百水。二者如來隨現一身，能令萬類各見己佛，如天見佛為天、人則覩佛為人。「佛以一音演說法，眾生隨類各得解，皆謂世尊同其語，斯則神力不共法」。此嘆口密。就文為三：初明隨吐一音，萬類異解。次辨止說一法，而隨義普行。後明說事是同，而欣憂兼發。問：以何為一音？答：有人言：一，法身也，以法身不二，故名為一，從一法身出音，名為一音。有人言：一時之中竝出眾音，各不相知，故云一音。有人言：五音之中隨吐一音，而萬類各解。《毘婆娑》云「佛身為天竺之身，音為天竺之音，故初轉法輪，依天竺語說於四諦，人則聞於人語、天則聞於天語，異類亦然。」今用此釋。而稱不共者，二乘但能以一音為一、多音為多，不能隨吐一言萬類同解，故稱不共。「佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受行獲其利，斯則神力不共法」。此明止說一法隨義普行，而好施者聞施、好戒者聞戒、各蒙利益。「佛以一音演說法、或有恐畏或歡喜，或生厭離或斷疑，斯則神力不共法」。此明說事是同，欣憂兼發。叡公云「如說一苦法，生四種心：有人聞苦，生怖畏；有人聞苦，識苦為苦，則生歡喜；有人聞苦，厭患生死；有人聞苦，知實是苦，斷疑網心。」有人言：聞於異法，生四種心：聞三塗苦則怖畏，聞人天妙樂則歡喜，聞不淨則厭離，聞因果則斷疑。「稽首十力大精進，稽首已得無所畏，稽首住於不共法，稽首一切大導師」。此第五總嘆。望前身口，即是意密。就文為二：初得離門歎、次就空有門嘆。此就所得嘆也。嘆所得事二句：初嘆自德，「大導師」下歎化他。原令出三界，謂小導師。令絕出三界內外，至於佛道，大導師也。「稽首能斷眾結縛，稽首已到於彼岸，稽首能度諸世間，稽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以善惡不動者，由心行如空，釋上義也。夫有心則有封，有封則不普。以聖心非心，故平若虛空。「孰聞人寶不敬承」。此第五人寶嘆也。以心行如空，則越於人外，故為人之寶。在天為天寶、在人為人寶，寶於天人者，豈天人之所能？故物莫不敬。「今奉世尊此微蓋，於此現我三千界，諸天龍神所居宮，乾闥婆等及夜叉，悉見世間諸所有，十力哀現是化變，眾觀希有皆嘆佛，今我稽首三界尊」。此第四重嘆迹用。就文為兩：初嘆恩深難報、次美三密難思。前有四句：初自陳所奉至微、次辨所現至大、三明慈哀所現、四稱嘆稽首。「大聖法王眾所歸，淨心觀佛靡不欣，各見世尊在其前，斯則神力不共法」。此第二嘆三密難思。初嘆身密、次嘆口密。依《智度論》身密有二：一者止現一身，遠近之眾各見於佛對面在前，如一月昇天影現百水。二者如來隨現一身，能令萬類各見己佛，如天見佛為天、人則覩佛為人。「佛以一音演說法，眾生隨類各得解，皆謂世尊同其語，斯則神力不共法」。此嘆口密。就文為三：初明隨吐一音，萬類異解。次辨止說一法，而隨義普行。後明說事是同，而欣憂兼發。問：以何為一音？答：有人言：一，法身也，以法身不二，故名為一，從一法身出音，名為一音。有人言：一時之中竝出眾音，各不相知，故云一音。有人言：五音之中隨吐一音，而萬類各解。《毘婆娑》云「佛身為天竺之身，音為天竺之音，故初轉法輪，依天竺語說於四諦，人則聞於人語、天則聞於天語，異類亦然。」今用此釋。而稱不共者，二乘但能以一音為一、多音為多，不能隨吐一言萬類同解，故稱不共。「佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受行獲其利，斯則神力不共法」。此明止說一法隨義普行，而好施者聞施、好戒者聞戒、各蒙利益。「佛以一音演說法、或有恐畏或歡喜，或生厭離或斷疑，斯則神力不共法」。此明說事是同，欣憂兼發。叡公云「如說一苦法，生四種心：有人聞苦，生怖畏；有人聞苦，識苦為苦，則生歡喜；有人聞苦，厭患生死；有人聞苦，知實是苦，斷疑網心。」有人言：聞於異法，生四種心：聞三塗苦則怖畏，聞人天妙樂則歡喜，聞不淨則厭離，聞因果則斷疑。「稽首十力大精進，稽首已得無所畏，稽首住於不共法，稽首一切大導師」。此第五總嘆。望前身口，即是意密。就文為二：初得離門歎、次就空有門嘆。此就所得嘆也。嘆所得事二句：初嘆自德，「大導師」下歎化他。原令出三界，謂小導師。令絕出三界內外，至於佛道，大導師也。「稽首能斷眾結縛，稽首已到於彼岸，稽首能度諸世間，稽

首永離生死道」。此嘆所離也。歎所離中亦二：一歎自離，能度諸世間。歎能令他離。他離中，離果患。自離，總離因果也。「悉知眾生去來相」。就相就空有門嘆。初據有門，眾生業行往來於六趣、心馳騁於是非，悉知之也。「善於諸法得解脫」。我染諸法，故諸法縛我；我心無染，則萬縛斯解。以眾生往來，故是繫縛。悟來體畢竟無所來，故得解脫。如《中論．縛解品》常無常門，求往來不得；五求門，不見眾生不得。故無可往來。有常無常，求往來不得，故無復往來，即縛解脫。「不著世間如蓮華」下，第二就空門嘆也。「常善入於空寂行」者，釋不著世間也。以善入空寂然棄其心，故於世間不著。又雖在世間，常入空寂，故不著世間也。而言善入，邪見人亦入空，謂無因果。二乘入空，即便取證。又菩薩功用心入空。此有三種，能非善入。與此相違，善入空義也。出入自在而不乖寂，故云常善也。「達諸法相無量礙」者，雖有常空，雖空常有，故無礙也。「稽首如空無所依」者，心境無寄，如空無依也。此就空門嘆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首永離生死道」。此嘆所離也。歎所離中亦二：一歎自離，能度諸世間。歎能令他離。他離中，離果患。自離，總離因果也。「悉知眾生去來相」。就相就空有門嘆。初據有門，眾生業行往來於六趣、心馳騁於是非，悉知之也。「善於諸法得解脫」。我染諸法，故諸法縛我；我心無染，則萬縛斯解。以眾生往來，故是繫縛。悟來體畢竟無所來，故得解脫。如《中論．縛解品》常無常門，求往來不得；五求門，不見眾生不得。故無可往來。有常無常，求往來不得，故無復往來，即縛解脫。「不著世間如蓮華」下，第二就空門嘆也。「常善入於空寂行」者，釋不著世間也。以善入空寂然棄其心，故於世間不著。又雖在世間，常入空寂，故不著世間也。而言善入，邪見人亦入空，謂無因果。二乘入空，即便取證。又菩薩功用心入空。此有三種，能非善入。與此相違，善入空義也。出入自在而不乖寂，故云常善也。「達諸法相無量礙」者，雖有常空，雖空常有，故無礙也。「稽首如空無所依」者，心境無寄，如空無依也。此就空門嘆也。

「爾時長者子寶積說此偈已，白佛言：世尊！是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心」。序分竟前，今是正說。文開四章：一長者發問、次如來誡許、三受旨一心、四正酬其問。前章為二：初自敘發心、次問佛淨土。所以明斯二者，大士要先發心，而後修行。故善財云：「我已發菩提心，而未知何修菩薩行。」今亦然也。阿耨多羅，此言無上。三藐三，云正遍知。菩提言道，謂其道真正，無法不知，正遍知也。「願聞得佛國土清淨。唯願世尊說諸菩薩淨土之行」。此下第二正發問也。前既發菩提心，今次問菩薩行。菩薩要行，凡有二種：一成就眾生、二淨佛國土。不問成就眾生偏問淨佛土者，由寶積獻蓋，如來現土，故偏問之。就問為二：初問淨土果，故云願聞得佛國土清淨。得佛土清淨者，即是佛所得淨土果也。唯願世尊說諸菩薩淨土之行，此問淨土因也。夫土所以淨者，必由於行，故請說行也。凡行必存學人，故云菩薩。此問乃是如來現蓋之所由、寶積俱詣之本意也。「佛言：善哉寶積！乃能為諸菩薩問於如來淨土之行。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說」。第二嘆問誡聽許說。問既會理應機，所以須嘆。再言諦聽者，令其注心聞法，生三慧也。諦聽為聞慧，善思為思慧，念之為修慧。當為汝說，此許說也。「於是寶積及五百長者子受教而聽」。第三受旨一心。「佛言：寶積！眾生之類是菩薩佛土」。第四正酬其問。總談佛土，凡有五種：一淨、二不淨、三不淨淨、四淨不淨、五雜土。所言淨者，菩薩以善法化眾生，眾生具受善法、同搆善緣，得純淨土。言不淨者，若眾生造惡緣，感穢土也。淨不淨者，初是淨土，此眾緣盡，後惡眾來，則土變成不淨也。不淨淨者，不淨緣盡，後淨眾來，則土變成淨，如彌勒興之也。言雜土者，眾生具起善惡二業，故感淨穢雜土。此五皆是眾生自業所起，應名眾生土；但佛有生化之功，故名佛土。然報土既五，應土亦然。報據眾生業感、應就如來所現，故合有十土。就淨土中，更開四位：一凡聖同居土。如彌勒出時，凡聖共在淨土內住；亦西方九品往生為凡，復有三乘賢聖也。二大小同住土。謂羅漢、辟支及大力菩薩，捨三界分段身，生界外淨土中也。三獨菩薩所住土，謂菩薩道過二乘、居土亦異，如香積世界無二乘名，亦如七寶世界純諸菩薩。四諸佛獨居土。如《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土」。諸淨土住，不出此四。即是從劣至勝為次第，並有文證也。問：以何為土體？答：土體有三。一橫論其體有五，謂化處淨、化主淨、教門淨、徒眾淨、時節淨，無力兵等。二若就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時長者子寶積說此偈已，白佛言：世尊！是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心」。序分竟前，今是正說。文開四章：一長者發問、次如來誡許、三受旨一心、四正酬其問。前章為二：初自敘發心、次問佛淨土。所以明斯二者，大士要先發心，而後修行。故善財云：「我已發菩提心，而未知何修菩薩行。」今亦然也。阿耨多羅，此言無上。三藐三，云正遍知。菩提言道，謂其道真正，無法不知，正遍知也。「願聞得佛國土清淨。唯願世尊說諸菩薩淨土之行」。此下第二正發問也。前既發菩提心，今次問菩薩行。菩薩要行，凡有二種：一成就眾生、二淨佛國土。不問成就眾生偏問淨佛土者，由寶積獻蓋，如來現土，故偏問之。就問為二：初問淨土果，故云願聞得佛國土清淨。得佛土清淨者，即是佛所得淨土果也。唯願世尊說諸菩薩淨土之行，此問淨土因也。夫土所以淨者，必由於行，故請說行也。凡行必存學人，故云菩薩。此問乃是如來現蓋之所由、寶積俱詣之本意也。「佛言：善哉寶積！乃能為諸菩薩問於如來淨土之行。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說」。第二嘆問誡聽許說。問既會理應機，所以須嘆。再言諦聽者，令其注心聞法，生三慧也。諦聽為聞慧，善思為思慧，念之為修慧。當為汝說，此許說也。「於是寶積及五百長者子受教而聽」。第三受旨一心。「佛言：寶積！眾生之類是菩薩佛土」。第四正酬其問。總談佛土，凡有五種：一淨、二不淨、三不淨淨、四淨不淨、五雜土。所言淨者，菩薩以善法化眾生，眾生具受善法、同搆善緣，得純淨土。言不淨者，若眾生造惡緣，感穢土也。淨不淨者，初是淨土，此眾緣盡，後惡眾來，則土變成不淨也。不淨淨者，不淨緣盡，後淨眾來，則土變成淨，如彌勒興之也。言雜土者，眾生具起善惡二業，故感淨穢雜土。此五皆是眾生自業所起，應名眾生土；但佛有生化之功，故名佛土。然報土既五，應土亦然。報據眾生業感、應就如來所現，故合有十土。就淨土中，更開四位：一凡聖同居土。如彌勒出時，凡聖共在淨土內住；亦西方九品往生為凡，復有三乘賢聖也。二大小同住土。謂羅漢、辟支及大力菩薩，捨三界分段身，生界外淨土中也。三獨菩薩所住土，謂菩薩道過二乘、居土亦異，如香積世界無二乘名，亦如七寶世界純諸菩薩。四諸佛獨居土。如《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土」。諸淨土住，不出此四。即是從劣至勝為次第，並有文證也。問：以何為土體？答：土體有三。一橫論其體有五，謂化處淨、化主淨、教門淨、徒眾淨、時節淨，無力兵等。二若就

三世間作明國土世間，則以七珍為體。三者竪論義，望道而言，土以不土為體，要由不二方得有土，即是以有空義故一切法得成也。就文為二：初明修淨土意、次正答淨土因果。所以開此二者，夫有所說，必須前序來意，然後方得詶其問耳。來意有二：初明取報土意、次明取應土意。取土之意，唯此二也。「眾生之類是菩薩佛土」者，此標取土意也。菩薩取土由大悲起，大悲由眾生起，眾生是取土之緣。緣中說果，故言眾生之類是菩薩佛土。緣中說果者，如人言食金，金不可食，因金得食，故言食金。又眾生是菩薩佛土者，下佛自釋之。「所以者何？菩薩隨所化眾生而取佛土」。釋上義也。疑者云：土是已報，云何乃說他眾生類為我佛土？是故釋云：菩薩取土，本為眾生。因眾生故，詺眾生以為佛土。「隨所化眾生而取佛土」者，此明生善義也。隨以何法化於眾生，若施、若戒，各隨彼所行來生其國。若因持戒，則其地平生；若因行施，則七珍具足。略舉二法，餘皆類然。又云：隨所化眾生之多少取佛土，是闊狹也。是以佛土或如四天下，或以三千、或以恒沙為一國也。什公亦有此意。今謂具含二義：一隨生善之淺深、二隨人之多少也。「隨所調伏眾生而取佛土」。前句明生善之淺深，此文滅惡之多少，故取佛土之精麁也。「隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土，隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土」。前之兩句明取報土意，今亦二句明取應土意。應以何國者，若應見淨土以得悟，故示之以寶玉；若應見穢國以受道，故現之以土沙。入佛慧者，依肇公，七地所得無生慧也。故《大品》云「七地名佛眼地」。起菩薩根者，六住已下菩提心也。有人言：初地得於真解，生在佛家，為入佛慧，此心乃至十信，為菩薩根。有人言：隨所化眾生，化外凡夫，令生信解。隨所調伏，教內凡夫，令修起眾行。此二句，化地前人取佛土也。今文二句，化登地已上。入佛智慧，謂入佛果。起菩薩根，正辨修因。此之四句，攝所為之緣，始自外凡、終起佛果，但明取佛土意，不判報應不同也。「所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故」。釋上取土意。就文為三：謂法、譬、合。此法說也，應有問發起，云：菩薩成佛，得土自安，何故偏言為眾生耶？所以者何，即答問也。夫法身無像，豈有土耶？而今取淨國者，皆為益物耳。「譬如有人欲於空地造立宮室，隨意無礙；若於虛空，終不能成」。此譬說也。應有疑云：觀空之慧，能治感染，可得淨土。為眾生是取有之心，云何能得淨土？是故舉譬之。夫造立宮室，要須二，一者虛空、二者依地，宮室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世間作明國土世間，則以七珍為體。三者竪論義，望道而言，土以不土為體，要由不二方得有土，即是以有空義故一切法得成也。就文為二：初明修淨土意、次正答淨土因果。所以開此二者，夫有所說，必須前序來意，然後方得詶其問耳。來意有二：初明取報土意、次明取應土意。取土之意，唯此二也。「眾生之類是菩薩佛土」者，此標取土意也。菩薩取土由大悲起，大悲由眾生起，眾生是取土之緣。緣中說果，故言眾生之類是菩薩佛土。緣中說果者，如人言食金，金不可食，因金得食，故言食金。又眾生是菩薩佛土者，下佛自釋之。「所以者何？菩薩隨所化眾生而取佛土」。釋上義也。疑者云：土是已報，云何乃說他眾生類為我佛土？是故釋云：菩薩取土，本為眾生。因眾生故，詺眾生以為佛土。「隨所化眾生而取佛土」者，此明生善義也。隨以何法化於眾生，若施、若戒，各隨彼所行來生其國。若因持戒，則其地平生；若因行施，則七珍具足。略舉二法，餘皆類然。又云：隨所化眾生之多少取佛土，是闊狹也。是以佛土或如四天下，或以三千、或以恒沙為一國也。什公亦有此意。今謂具含二義：一隨生善之淺深、二隨人之多少也。「隨所調伏眾生而取佛土」。前句明生善之淺深，此文滅惡之多少，故取佛土之精麁也。「隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土，隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土」。前之兩句明取報土意，今亦二句明取應土意。應以何國者，若應見淨土以得悟，故示之以寶玉；若應見穢國以受道，故現之以土沙。入佛慧者，依肇公，七地所得無生慧也。故《大品》云「七地名佛眼地」。起菩薩根者，六住已下菩提心也。有人言：初地得於真解，生在佛家，為入佛慧，此心乃至十信，為菩薩根。有人言：隨所化眾生，化外凡夫，令生信解。隨所調伏，教內凡夫，令修起眾行。此二句，化地前人取佛土也。今文二句，化登地已上。入佛智慧，謂入佛果。起菩薩根，正辨修因。此之四句，攝所為之緣，始自外凡、終起佛果，但明取佛土意，不判報應不同也。「所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故」。釋上取土意。就文為三：謂法、譬、合。此法說也，應有問發起，云：菩薩成佛，得土自安，何故偏言為眾生耶？所以者何，即答問也。夫法身無像，豈有土耶？而今取淨國者，皆為益物耳。「譬如有人欲於空地造立宮室，隨意無礙；若於虛空，終不能成」。此譬說也。應有疑云：觀空之慧，能治感染，可得淨土。為眾生是取有之心，云何能得淨土？是故舉譬之。夫造立宮室，要須二，一者虛空、二者依地，宮室

始成。菩薩空心，依眾生地，方得淨土。若但空、無有地者、室終不成。二乘但修空觀、不為眾生、故無淨土。「菩薩如是為成就眾生故，願取佛國。願取佛國者，非於空也」。此合譬也。「寶積當知，直心是菩薩淨土」。自上已來明取土意竟，從此已後正答淨土因果問也。又上明菩薩為眾生取佛土，是大悲門；今明淨土因果，是修行門也。又上願門，今是行門。願門者，故文云「願取佛土」；今正明修行。又上明眾生是佛土，緣中說果；今直心是佛土，因中說果。凡有七章，如去章中釋之。就文為二：初正明淨土因果、第二釋疑。前章又兩：初明行體、次辨修行次第。初有十七句文，一一句內具詶因果二問。前舉因答其因問、次舉果詶其果問。前明眾生之類是菩薩佛土，就緣說果名；直心是淨土因，即因說果名。所以就因之與緣明淨土者，夫取淨土要具二義：一者要先起大悲為眾生、二由菩薩修直心等行。具此二條，方得佛土。是以前文就緣說果，此章就因說果。直心者，凡夫滯有、二乘偏滯空，並為邪曲。菩薩行正觀，名正直心。此心為眾生之本、淨土之基，故命初說也。「菩薩成佛時，不諂眾生來生其國」。上明直心詶淨土因問，此答淨土果問。寶積前問果、後問因，據說問也。前答因、後答果，謂修行次第也。菩薩成佛時，此句答上願聞得佛之言也。不諂眾生來生其國，此答上國土清淨也。菩薩自修正觀，化物亦令得此心，故眾生。現在與大士同悟，未來將菩薩同生，故言不諂眾生來生其國。不諂、直心，名殊體一。「深心是菩薩淨土」。自有雖復正直，未必深入，故今明發心之始始於正觀，正觀逾明，稱為深心。以深固難拔，深心義也。「菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國」。在心既深，眾德必備，故具足功德眾生來生其國也。問：菩薩自修深心，云何具足功德眾生來生其國？答：前已通，今更有三義：一者深心是淨業之力，自然具足功德眾生來生其國。如屠殺人，自然能感屠殺眷屬來生其國家。二由大士深心，令深心人愛念親近菩薩，故來生其國。三由深心故得土妙，人皆樂生，故修深心往生其國。一門既爾，餘行類然。「大乘心是菩薩淨土，菩薩成佛時，大乘眾生來生其國」。三心次第者，夫欲行大道要先直其心，心既正直然後入行，入行能深則普運一切普皆趣佛，名菩提心。是為次第。「布施是菩薩淨土，菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國」。上標三心，此去備修眾行。六度是菩薩要法，故建首明之。外捨國財身命、內捨貪愛慳嫉，名一切能捨。「持戒是菩薩淨土，菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始成。菩薩空心，依眾生地，方得淨土。若但空、無有地者、室終不成。二乘但修空觀、不為眾生、故無淨土。「菩薩如是為成就眾生故，願取佛國。願取佛國者，非於空也」。此合譬也。「寶積當知，直心是菩薩淨土」。自上已來明取土意竟，從此已後正答淨土因果問也。又上明菩薩為眾生取佛土，是大悲門；今明淨土因果，是修行門也。又上願門，今是行門。願門者，故文云「願取佛土」；今正明修行。又上明眾生是佛土，緣中說果；今直心是佛土，因中說果。凡有七章，如去章中釋之。就文為二：初正明淨土因果、第二釋疑。前章又兩：初明行體、次辨修行次第。初有十七句文，一一句內具詶因果二問。前舉因答其因問、次舉果詶其果問。前明眾生之類是菩薩佛土，就緣說果名；直心是淨土因，即因說果名。所以就因之與緣明淨土者，夫取淨土要具二義：一者要先起大悲為眾生、二由菩薩修直心等行。具此二條，方得佛土。是以前文就緣說果，此章就因說果。直心者，凡夫滯有、二乘偏滯空，並為邪曲。菩薩行正觀，名正直心。此心為眾生之本、淨土之基，故命初說也。「菩薩成佛時，不諂眾生來生其國」。上明直心詶淨土因問，此答淨土果問。寶積前問果、後問因，據說問也。前答因、後答果，謂修行次第也。菩薩成佛時，此句答上願聞得佛之言也。不諂眾生來生其國，此答上國土清淨也。菩薩自修正觀，化物亦令得此心，故眾生。現在與大士同悟，未來將菩薩同生，故言不諂眾生來生其國。不諂、直心，名殊體一。「深心是菩薩淨土」。自有雖復正直，未必深入，故今明發心之始始於正觀，正觀逾明，稱為深心。以深固難拔，深心義也。「菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國」。在心既深，眾德必備，故具足功德眾生來生其國也。問：菩薩自修深心，云何具足功德眾生來生其國？答：前已通，今更有三義：一者深心是淨業之力，自然具足功德眾生來生其國。如屠殺人，自然能感屠殺眷屬來生其國家。二由大士深心，令深心人愛念親近菩薩，故來生其國。三由深心故得土妙，人皆樂生，故修深心往生其國。一門既爾，餘行類然。「大乘心是菩薩淨土，菩薩成佛時，大乘眾生來生其國」。三心次第者，夫欲行大道要先直其心，心既正直然後入行，入行能深則普運一切普皆趣佛，名菩提心。是為次第。「布施是菩薩淨土，菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國」。上標三心，此去備修眾行。六度是菩薩要法，故建首明之。外捨國財身命、內捨貪愛慳嫉，名一切能捨。「持戒是菩薩淨土，菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國

」。十善名為舊戒，有佛無佛常有此法。偏舉之，戒具則無願不滿，如天德瓶，故言滿願眾生來生其國。「忍辱是菩薩淨土，菩薩成佛時，三十二相莊嚴眾生來生其國。精進是菩薩淨土，菩薩成佛時，懃修一切功德眾生來生其國。禪定是菩薩淨土，菩薩成佛時，攝心不亂眾生來生其國。智慧是菩薩淨土，菩薩成佛時，正定眾生來生其國」。得正智慧，決定法相，名正定。正定聚者，依小乘，忍法已去，不退為凡夫；依大乘，則六心已上不退，為二乘位正定聚也。「四無量心是菩薩淨土，菩薩成佛時，成就慈悲喜捨眾生來生其國」。良由內有四等，故能行六度，故次說之。小乘四心，但緣欲色二界眾生，非真無量；大乘四心，周被無際，名無量也。「四攝法是菩薩淨土」。四等是濟物之心、四攝為化緣之事，內外不同，故次說也。所言四者，謂布施、愛語、利益、同事。行此四法攝取眾生，令其住理，故名為攝。布施與檀那異者，直捨財施人名為布施；以施攝物，令其入道，目之攝。「菩薩成佛時，解脫所攝眾生來生其國」。解脫謂涅槃也。菩薩因時以四攝攝眾生，所攝眾生後必得解脫果，故此眾生為解脫所攝，即是解脫住理為攝義。又釋義言，菩薩既攝眾生，則眾生繫屬菩薩，故今明得解脫，為解脫攝取，非為繫屬於已故攝之也。「方便是菩薩淨土，菩薩成佛時，於一切法方便無礙眾生來生其國」。始自直心、終於四攝，必須方便，則不隨二乘、超於三有，故次明方便。方便者，巧方便慧也。積小德而獲大功，處有不乖寂、居無不失化，無為而為不為，方便無礙也。「三十七品是菩薩淨土，菩薩成佛時，念處、正懃、神足、根、力、覺道眾生來生其國」。三十七品為趣涅槃，以有方便能行道品，不證二乘地，故次說也。三十七道品者，謂三四、二五、單七、隻八，合三十七也。三四者，四念處、四正懃、四如意足。二五，謂五根、五力。單七，七覺。隻八，正道。稱道品者，道謂菩提、品為品類，此三十七皆是趣菩提行，而有品類不同。別有大科，不具釋也。「迴向心是菩薩淨土，菩薩成佛時，得一切具足功德國土」。以有方便行於道品，既不墮二乘，復迴此善根向於佛道，故次明迴向。又凡夫功德為向三有、小心作善為向二乘，此並招小報。今迴此二善令向佛道，便得大果，故後文說迴向為大利也。又迴向者，迴己善根向於眾生，故名迴向。以獨善則福少、兼濟則利多也。又迴己善根向於實相，故名迴向。前三雖向佛向人，若取相分別，其報則少。若一毫之善向於實相，實相是理，善解實理則福等虛空，故後三句但言國土、不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」。十善名為舊戒，有佛無佛常有此法。偏舉之，戒具則無願不滿，如天德瓶，故言滿願眾生來生其國。「忍辱是菩薩淨土，菩薩成佛時，三十二相莊嚴眾生來生其國。精進是菩薩淨土，菩薩成佛時，懃修一切功德眾生來生其國。禪定是菩薩淨土，菩薩成佛時，攝心不亂眾生來生其國。智慧是菩薩淨土，菩薩成佛時，正定眾生來生其國」。得正智慧，決定法相，名正定。正定聚者，依小乘，忍法已去，不退為凡夫；依大乘，則六心已上不退，為二乘位正定聚也。「四無量心是菩薩淨土，菩薩成佛時，成就慈悲喜捨眾生來生其國」。良由內有四等，故能行六度，故次說之。小乘四心，但緣欲色二界眾生，非真無量；大乘四心，周被無際，名無量也。「四攝法是菩薩淨土」。四等是濟物之心、四攝為化緣之事，內外不同，故次說也。所言四者，謂布施、愛語、利益、同事。行此四法攝取眾生，令其住理，故名為攝。布施與檀那異者，直捨財施人名為布施；以施攝物，令其入道，目之攝。「菩薩成佛時，解脫所攝眾生來生其國」。解脫謂涅槃也。菩薩因時以四攝攝眾生，所攝眾生後必得解脫果，故此眾生為解脫所攝，即是解脫住理為攝義。又釋義言，菩薩既攝眾生，則眾生繫屬菩薩，故今明得解脫，為解脫攝取，非為繫屬於已故攝之也。「方便是菩薩淨土，菩薩成佛時，於一切法方便無礙眾生來生其國」。始自直心、終於四攝，必須方便，則不隨二乘、超於三有，故次明方便。方便者，巧方便慧也。積小德而獲大功，處有不乖寂、居無不失化，無為而為不為，方便無礙也。「三十七品是菩薩淨土，菩薩成佛時，念處、正懃、神足、根、力、覺道眾生來生其國」。三十七品為趣涅槃，以有方便能行道品，不證二乘地，故次說也。三十七道品者，謂三四、二五、單七、隻八，合三十七也。三四者，四念處、四正懃、四如意足。二五，謂五根、五力。單七，七覺。隻八，正道。稱道品者，道謂菩提、品為品類，此三十七皆是趣菩提行，而有品類不同。別有大科，不具釋也。「迴向心是菩薩淨土，菩薩成佛時，得一切具足功德國土」。以有方便行於道品，既不墮二乘，復迴此善根向於佛道，故次明迴向。又凡夫功德為向三有、小心作善為向二乘，此並招小報。今迴此二善令向佛道，便得大果，故後文說迴向為大利也。又迴向者，迴己善根向於眾生，故名迴向。以獨善則福少、兼濟則利多也。又迴己善根向於實相，故名迴向。前三雖向佛向人，若取相分別，其報則少。若一毫之善向於實相，實相是理，善解實理則福等虛空，故後三句但言國土、不

語眾生者，為存略故也。「說除八難是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有三惡八難」。修淨土凡有二行：一修善法，謂起淨土行；二說除八難，明離惡法，謂捨穢土行。自上已來初行已竟，此明第二行也。八難者，三塗即三。人間有四：一生盲聾，此是苦報；二世智辨聰、邪見煩惱，此二正是難體；三佛前後，此明時為難；四北方，此以界為難。五長壽天，亦以處為難。則知八難具五道也。「說除八難」者，依《成實論》，四輪治之：一住善處輪，治三塗、北欝及長壽天五難也。二依善人輪，治佛前佛後難。三自發正願輪，即正見心，治世智辨聰難。四宿植善根輪，治生盲聾難。若約行治者，持淨戒，治三塗難；樂法施，治聾盲難；修正法，治世智辨聰難；供諸佛，治佛前佛後難；修集正觀，治北方及長壽天難也。「自守戒、行不譏彼闕是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有犯禁之名」。自守戒行，謂自持戒也。不譏彼闕，謂不見他過。以此二緣，故國無犯禁之名，況有犯禁之事。「十善是菩薩淨土」。前明自守戒行，謂持出家戒也；今行十善，即在家戒也。「菩薩成佛時，命不中夭」，不殺生報也。「大富」，不盜報也。「梵行」，不婬報也。「所言誠諦」，不妄語報也。「常以軟語」，不惡口報也。「眷屬不離、善和諍訟」，不兩舌報也。「言必饒益」，不綺語報也。「不嫉不恚正見眾生來生其國」。此明意三報也。問：十善有幾品耶？答：如《地經》，凡有四品：凡夫、二乘、菩薩、佛也。十善所以名道者，凡有二義：一者對因，以暢前因，故名為道。二對後果，通人俱至佛果，後名為道。問：何故最後說十善耶？答：並會上眾行，成身口意淨，為土之本也。「如是寶積！菩薩隨其直心則能發行」。自上已前正明修淨土行，從此已後辨修行次第。隨其直心，謂正信心也。既有正信之心，則能發起眾行。「隨其發行則得深心」。既能發行眾善，則正觀轉明，故明深心。「隨其深心則意調伏」。觀心既明則棄惡從善，是名調伏。「隨其調伏則如說行」。心既調伏則能如佛說行。「隨如說行則能迴向」。既如佛說行，則能迴其所行趣向佛道也。「隨其迴向則有方便」。既能迴向佛道，則不隨三有，故名為巧方便。「隨其方便則成就眾生」。什公云「方便有三：一善於自行而不取相、二不取證、三善化眾生。」「隨成就眾生則佛土淨」。眾生既淨則無穢土。「隨佛土淨則說法淨」。既處淨土則不說雜教，名說法淨。「隨說法淨則智慧淨」。既有淨說則有法智慧生。「隨智慧淨則其心淨」。淨智既生則心淨也。智慧之本則是其心，故云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語眾生者，為存略故也。「說除八難是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有三惡八難」。修淨土凡有二行：一修善法，謂起淨土行；二說除八難，明離惡法，謂捨穢土行。自上已來初行已竟，此明第二行也。八難者，三塗即三。人間有四：一生盲聾，此是苦報；二世智辨聰、邪見煩惱，此二正是難體；三佛前後，此明時為難；四北方，此以界為難。五長壽天，亦以處為難。則知八難具五道也。「說除八難」者，依《成實論》，四輪治之：一住善處輪，治三塗、北欝及長壽天五難也。二依善人輪，治佛前佛後難。三自發正願輪，即正見心，治世智辨聰難。四宿植善根輪，治生盲聾難。若約行治者，持淨戒，治三塗難；樂法施，治聾盲難；修正法，治世智辨聰難；供諸佛，治佛前佛後難；修集正觀，治北方及長壽天難也。「自守戒、行不譏彼闕是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有犯禁之名」。自守戒行，謂自持戒也。不譏彼闕，謂不見他過。以此二緣，故國無犯禁之名，況有犯禁之事。「十善是菩薩淨土」。前明自守戒行，謂持出家戒也；今行十善，即在家戒也。「菩薩成佛時，命不中夭」，不殺生報也。「大富」，不盜報也。「梵行」，不婬報也。「所言誠諦」，不妄語報也。「常以軟語」，不惡口報也。「眷屬不離、善和諍訟」，不兩舌報也。「言必饒益」，不綺語報也。「不嫉不恚正見眾生來生其國」。此明意三報也。問：十善有幾品耶？答：如《地經》，凡有四品：凡夫、二乘、菩薩、佛也。十善所以名道者，凡有二義：一者對因，以暢前因，故名為道。二對後果，通人俱至佛果，後名為道。問：何故最後說十善耶？答：並會上眾行，成身口意淨，為土之本也。「如是寶積！菩薩隨其直心則能發行」。自上已前正明修淨土行，從此已後辨修行次第。隨其直心，謂正信心也。既有正信之心，則能發起眾行。「隨其發行則得深心」。既能發行眾善，則正觀轉明，故明深心。「隨其深心則意調伏」。觀心既明則棄惡從善，是名調伏。「隨其調伏則如說行」。心既調伏則能如佛說行。「隨如說行則能迴向」。既如佛說行，則能迴其所行趣向佛道也。「隨其迴向則有方便」。既能迴向佛道，則不隨三有，故名為巧方便。「隨其方便則成就眾生」。什公云「方便有三：一善於自行而不取相、二不取證、三善化眾生。」「隨成就眾生則佛土淨」。眾生既淨則無穢土。「隨佛土淨則說法淨」。既處淨土則不說雜教，名說法淨。「隨說法淨則智慧淨」。既有淨說則有法智慧生。「隨智慧淨則其心淨」。淨智既生則心淨也。智慧之本則是其心，故云

心淨。「隨其心淨則一切功德淨」。心淨是本，以本淨故一切淨也。「是故寶積！若菩薩欲得淨土，當淨其心，隨其心淨則佛土淨」。上來雖明眾行為淨土因果，原其大歸則心為其本，故《地經》云「三界五道皆由心作」。故欲得淨土，宜淨其心。問：隨其直心，終訖一切功德淨，可約位明不？答：略擬宜之。外凡初起十信，名為直心。既有信心則應修行，故內凡夫名為發行。初地已上修治地業，名為深心。二地持戒防惡，名為調伏。三地依聞修定，名如說行。四地至六地，修於順忍，趣向無生，名為迴向。七地習於十方便，故能成就眾生。八地修淨佛國土，名佛土淨。九地辨才，為人說法，名說法淨。十地成就智波羅蜜，名智慧淨。等覺地即金剛心，名為心淨。妙覺地行願既圓，故一切功德淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨。「隨其心淨則一切功德淨」。心淨是本，以本淨故一切淨也。「是故寶積！若菩薩欲得淨土，當淨其心，隨其心淨則佛土淨」。上來雖明眾行為淨土因果，原其大歸則心為其本，故《地經》云「三界五道皆由心作」。故欲得淨土，宜淨其心。問：隨其直心，終訖一切功德淨，可約位明不？答：略擬宜之。外凡初起十信，名為直心。既有信心則應修行，故內凡夫名為發行。初地已上修治地業，名為深心。二地持戒防惡，名為調伏。三地依聞修定，名如說行。四地至六地，修於順忍，趣向無生，名為迴向。七地習於十方便，故能成就眾生。八地修淨佛國土，名佛土淨。九地辨才，為人說法，名說法淨。十地成就智波羅蜜，名智慧淨。等覺地即金剛心，名為心淨。妙覺地行願既圓，故一切功德淨。

「爾時舍利弗承佛威神作是念：若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩時意豈不淨，而是佛土不淨若此」。此下第二次明釋疑。就文為二：初明生疑、次辨釋疑。初文三句：一生疑所由、二生疑之處、三正生疑。承佛聖旨者，此辨生疑之所由也。然淨佛國土、成就眾生，蓋是大士法門，本非小乘之事。但今欲明佛土常淨，善惡出自兩緣，故以威神發其疑念，以生言論之端也。若菩薩心淨者，此騰上文，辨生疑處也。我世尊下，正生疑也。以土徵心，用心決定土。在土既穢，心不應淨；在心既淨，則土非穢也。猶預不決，所以成疑。「佛知其念，即告之言：於意云何？日月豈不淨耶？而盲者不見。對日：不也。世尊！是盲者過，非日月咎。舍利弗！眾生罪故，不見如來佛國嚴淨，非如來咎」。此下第二釋疑也。就文為三：一佛自釋、二梵王助通、三佛重釋。佛為化主，故前釋之。佛雖說淨土，若無人證見，猶為難信。故次梵王釋，明有能見之人，證佛不虛。梵王雖見，身子不覩，猶謂有言無事，故如來變土，成上佛說及梵王所見。又初番說淨得聞知，次梵王覩淨生其信解，三隱穢現淨令其證見，則悟入云次第也。問：日月常淨，盲者不見，是盲人過，非日月咎。合喻應云：土實清淨，而汝不見。是汝等咎，非是土咎。何故云非佛咎耶？答：土因土果普屬於佛，故云非佛咎也。問：佛無何等咎耶？答：佛因無不淨咎、果無穢土咎。又身子疑佛，謂心不淨故土不淨，所以云佛咎。「舍利弗！我此土淨而汝不見」。向明不淨，屬身子；今明淨，則歸佛。故云我也。而云此土者，身子向見此土不淨，言佛別有淨土在於他方而身子不見，故今明此土淨也。「爾時螺髻梵王語舍利弗：勿作是意，謂此佛土以為不淨。所以者何？我見釋迦牟尼佛土清淨，譬如自在天宮」。此第二梵王證釋，就文為三：一呵身子而自陳所見、二身子述己所見以答梵王、三梵王斷其得失。言自在天宮者，有人言：是欲界他化自在天宮，故《無量壽經》云「其寶猶如第六天寶」。有人言：是色界大自在天宮。有人言：是初禪之上，即中間禪自在天宮。以大梵王統領千世界，於千世界住中間禪自在，名自在天宮。問：何故但言自在天宮？答：然佛土真淨、超絕人天，身子在人而見為人土、梵王居天而見為天宮，蓋是齊其所見而為言耳。「舍利弗言：我見此土，丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿」。此下第二身子自陳所見，以答梵王。所以自陳所見者，欲顯二乘是罪垢之人，以小心之流令欣大道也。「螺髻梵王言：仁者心有高下，不依佛慧，故見此土為不淨耳。舍利弗！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時舍利弗承佛威神作是念：若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩時意豈不淨，而是佛土不淨若此」。此下第二次明釋疑。就文為二：初明生疑、次辨釋疑。初文三句：一生疑所由、二生疑之處、三正生疑。承佛聖旨者，此辨生疑之所由也。然淨佛國土、成就眾生，蓋是大士法門，本非小乘之事。但今欲明佛土常淨，善惡出自兩緣，故以威神發其疑念，以生言論之端也。若菩薩心淨者，此騰上文，辨生疑處也。我世尊下，正生疑也。以土徵心，用心決定土。在土既穢，心不應淨；在心既淨，則土非穢也。猶預不決，所以成疑。「佛知其念，即告之言：於意云何？日月豈不淨耶？而盲者不見。對日：不也。世尊！是盲者過，非日月咎。舍利弗！眾生罪故，不見如來佛國嚴淨，非如來咎」。此下第二釋疑也。就文為三：一佛自釋、二梵王助通、三佛重釋。佛為化主，故前釋之。佛雖說淨土，若無人證見，猶為難信。故次梵王釋，明有能見之人，證佛不虛。梵王雖見，身子不覩，猶謂有言無事，故如來變土，成上佛說及梵王所見。又初番說淨得聞知，次梵王覩淨生其信解，三隱穢現淨令其證見，則悟入云次第也。問：日月常淨，盲者不見，是盲人過，非日月咎。合喻應云：土實清淨，而汝不見。是汝等咎，非是土咎。何故云非佛咎耶？答：土因土果普屬於佛，故云非佛咎也。問：佛無何等咎耶？答：佛因無不淨咎、果無穢土咎。又身子疑佛，謂心不淨故土不淨，所以云佛咎。「舍利弗！我此土淨而汝不見」。向明不淨，屬身子；今明淨，則歸佛。故云我也。而云此土者，身子向見此土不淨，言佛別有淨土在於他方而身子不見，故今明此土淨也。「爾時螺髻梵王語舍利弗：勿作是意，謂此佛土以為不淨。所以者何？我見釋迦牟尼佛土清淨，譬如自在天宮」。此第二梵王證釋，就文為三：一呵身子而自陳所見、二身子述己所見以答梵王、三梵王斷其得失。言自在天宮者，有人言：是欲界他化自在天宮，故《無量壽經》云「其寶猶如第六天寶」。有人言：是色界大自在天宮。有人言：是初禪之上，即中間禪自在天宮。以大梵王統領千世界，於千世界住中間禪自在，名自在天宮。問：何故但言自在天宮？答：然佛土真淨、超絕人天，身子在人而見為人土、梵王居天而見為天宮，蓋是齊其所見而為言耳。「舍利弗言：我見此土，丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿」。此下第二身子自陳所見，以答梵王。所以自陳所見者，欲顯二乘是罪垢之人，以小心之流令欣大道也。「螺髻梵王言：仁者心有高下，不依佛慧，故見此土為不淨耳。舍利弗！

菩薩於一切眾生悉皆平等、深心清淨、依佛智慧，則能見此佛土清淨」。第三梵王判其得失。萬事萬形皆由心起，二乘心既不淨，故見上不淨；大士得於淨觀，故則見土清淨。然總論得失，凡有四門：一者二人俱得，身子得穢方便、梵王得淨方便。二者二人俱失，身子偏執穢失淨、梵王偏執淨失穢。三身子失梵王得，符合淨土教門。四身子得梵王失，有時須現穢土，不宜現淨。「於是佛以足指案地，即時三千大千世界若千百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華」。此第三佛顯淨重答。就文為二：初明實淨、次辨悟道。什公云「淨穢二土，同處而不相礙。」今隱穢而現淨，以證佛語不虛。梵王見實，又顯二乘為生盲、彰凡夫是罪垢。「佛告舍利弗：汝且覩是佛土嚴淨。舍利弗言：唯然。世尊！本所不見、本所不聞，今佛國土嚴淨悉現。佛告舍利弗：我佛國土常淨若此，為欲度斯下劣人，故示是眾惡不淨土耳」。我此土常淨者，為欲釋疑，故有此章。時眾疑云：土本非淨，今始變成淨耳，則知見穢實。是故釋云：我此國土本來常淨，非始變成淨也。時眾復疑：如其常淨，何故常不現淨土而處穢耶？故復釋云：為欲度斯下劣人，故示是眾惡不淨土耶。然穢土有二：一報、二應。據報土答者，自佛而言是故常淨，為度下劣現居眾生不淨土耳。就應土答者，佛真土常淨，為度下劣作不淨土耳。「譬如諸天共寶器食，隨其福德飯食有異。如是舍利弗！若人心淨，便見此土功德莊嚴」。有此喻來者，上雖以事驗，而時眾未解，何因緣故實是淨土，而我等見穢？故舉此喻重以曉之。始生天者，欲共試知其功德多少，要共一寶器而食天飯。天飯極白，無白為喻。其福多者，舉飯向口，飯色不異。若福少者，舉飯向口，飯色便異。依什公意，一器之內有二種食，應二種眾生。如是一處有淨穢二土，應於二緣，故是異質同處不相礙也。吉藏謂什公此釋於文不便。唯是一白飯，福德厚者則見其白，福德薄者則見其赤。合喻云：實是一淨土，菩薩依佛慧故則見土淨，二乘不依佛慧故見土不淨。不得云器內本有二飯。若本有二飯，何猶得試於天？「當佛現此國土嚴淨之時，寶積所將五百長者子皆得無生法忍，八萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。佛攝神定，於是世界還復如故。求聲聞乘三萬二千天及人，知有為法皆悉無常，遠塵離垢得法眼淨。八千比丘不受諸法，漏盡意解」，此第二明時眾得道。佛國之興，其正為此。就文為二：初明得大乘益、次辨得小乘益。大益有二，初得無生忍者，知土本淨、染出妄情 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於一切眾生悉皆平等、深心清淨、依佛智慧，則能見此佛土清淨」。第三梵王判其得失。萬事萬形皆由心起，二乘心既不淨，故見上不淨；大士得於淨觀，故則見土清淨。然總論得失，凡有四門：一者二人俱得，身子得穢方便、梵王得淨方便。二者二人俱失，身子偏執穢失淨、梵王偏執淨失穢。三身子失梵王得，符合淨土教門。四身子得梵王失，有時須現穢土，不宜現淨。「於是佛以足指案地，即時三千大千世界若千百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華」。此第三佛顯淨重答。就文為二：初明實淨、次辨悟道。什公云「淨穢二土，同處而不相礙。」今隱穢而現淨，以證佛語不虛。梵王見實，又顯二乘為生盲、彰凡夫是罪垢。「佛告舍利弗：汝且覩是佛土嚴淨。舍利弗言：唯然。世尊！本所不見、本所不聞，今佛國土嚴淨悉現。佛告舍利弗：我佛國土常淨若此，為欲度斯下劣人，故示是眾惡不淨土耳」。我此土常淨者，為欲釋疑，故有此章。時眾疑云：土本非淨，今始變成淨耳，則知見穢實。是故釋云：我此國土本來常淨，非始變成淨也。時眾復疑：如其常淨，何故常不現淨土而處穢耶？故復釋云：為欲度斯下劣人，故示是眾惡不淨土耶。然穢土有二：一報、二應。據報土答者，自佛而言是故常淨，為度下劣現居眾生不淨土耳。就應土答者，佛真土常淨，為度下劣作不淨土耳。「譬如諸天共寶器食，隨其福德飯食有異。如是舍利弗！若人心淨，便見此土功德莊嚴」。有此喻來者，上雖以事驗，而時眾未解，何因緣故實是淨土，而我等見穢？故舉此喻重以曉之。始生天者，欲共試知其功德多少，要共一寶器而食天飯。天飯極白，無白為喻。其福多者，舉飯向口，飯色不異。若福少者，舉飯向口，飯色便異。依什公意，一器之內有二種食，應二種眾生。如是一處有淨穢二土，應於二緣，故是異質同處不相礙也。吉藏謂什公此釋於文不便。唯是一白飯，福德厚者則見其白，福德薄者則見其赤。合喻云：實是一淨土，菩薩依佛慧故則見土淨，二乘不依佛慧故見土不淨。不得云器內本有二飯。若本有二飯，何猶得試於天？「當佛現此國土嚴淨之時，寶積所將五百長者子皆得無生法忍，八萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。佛攝神定，於是世界還復如故。求聲聞乘三萬二千天及人，知有為法皆悉無常，遠塵離垢得法眼淨。八千比丘不受諸法，漏盡意解」，此第二明時眾得道。佛國之興，其正為此。就文為二：初明得大乘益、次辨得小乘益。大益有二，初得無生忍者，知土本淨、染出妄情

，悟一切法亦如此，故得無生。又知土未曾淨穢，淨穢出自兩緣，一切諸法非定有無，有無生乎妄，謂得無生也。次發菩提心者，聞淨土歡喜，發願求之也。於是世界還復如故者，此下明得小乘益也。非分不可久處，故還復彼所應見。又變穢為淨，為益大人；淨而還穢，利於小道。知有為法皆悉無常者，國土穢而可淨、淨而復穢，因悟無常，故得法眼淨，謂見四諦。初見四諦，故名為眼。斷八十八結，名遠塵離垢，稱之為淨。又解：於外境不執，為遠塵；內無我見，為離垢；明見四諦，云法眼淨也。不受諸法漏盡意解者，上明淺益，今辨深利。知土無常，故不貪取諸法，名為不受。九十八結諸漏既盡，意得解脫，成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，悟一切法亦如此，故得無生。又知土未曾淨穢，淨穢出自兩緣，一切諸法非定有無，有無生乎妄，謂得無生也。次發菩提心者，聞淨土歡喜，發願求之也。於是世界還復如故者，此下明得小乘益也。非分不可久處，故還復彼所應見。又變穢為淨，為益大人；淨而還穢，利於小道。知有為法皆悉無常者，國土穢而可淨、淨而復穢，因悟無常，故得法眼淨，謂見四諦。初見四諦，故名為眼。斷八十八結，名遠塵離垢，稱之為淨。又解：於外境不執，為遠塵；內無我見，為離垢；明見四諦，云法眼淨也。不受諸法漏盡意解者，上明淺益，今辨深利。知土無常，故不貪取諸法，名為不受。九十八結諸漏既盡，意得解脫，成阿羅漢。

方便品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便品第二

方便之名，有離有合。所言離者，眾生所緣之城曰方，至人適化之法稱便。蓋因病授藥、藉方施便，機教兩舉，故稱方便。所言合者，梵音稱漚和拘舍羅，此云方便勝智。方便是善巧之名，勝智為決斷之稱。但權巧有三：一身權巧，適物現形；二口善巧，隨機演教；三意善巧，妙窮病藥。問：此品約何義用辨於方便？答：通而為論，三業善巧並是方便；就別而言，正以示疾為方便也。五百長者與淨名為法城等侶，而餘人已至、居士不來，正為有疾。然其疾者，非是實報，蓋善巧為物，故云方便。家師朗和上云：「然有疾為疾，非是方便；無疾為無疾，亦非方便；無疾而疾、疾而無疾，亦非方便；疾而無疾、無疾而疾，應是方便。根本未正，所以言非。若非疾非不疾、能疾不疾，此乃是方便。所以然者，以非疾非不疾，故名之為實；示疾不疾，權巧妙用，能弘道利人，故名方便。」非疾非不疾、能疾能不疾，既別權實；非來非不來、能來能不來，萬義類然。「爾時毘耶離大城中」。此經二處四會，菴薗始集，已竟於前；今是第二方丈初會。與前不同，凡有十異：一處所異，上是菴薗處、今是方丈處。二化主異，上是佛為化主、今菩薩為化主。三教異，上明淨土因果、今辨法身因果，上淨佛國土、今成就眾生。四徒眾異，上通明道俗幽顯眾、今但有俗眾。五得益異，上通明大小淺深益、今但辨發心淺益。六通別異，上但釋迦一時之化、今通序淨名始終善巧。七道俗異，上明出家方便、今明在俗善巧。八賓主異，上明釋迦暫止菴薗為客、今辨淨名舊住毘耶為主。九疾不疾異，上明不疾方便、今明示病善巧。十時節異，上明菴薗初集、今序方便時事。就此一會，開二章：第一由序、第二正說。二文各四，初章四者，一明處所、二標其位、三出其名、四歎其德。毘耶離大城，即第一文也。有長者，此第二標其位也。名維摩詰，第三出其名也。已曾供養無量諸佛，第四歎其德也。羅什云「此品序淨名德，非集經者意。其智慧辨才，世尊常所稱嘆，故集經者欲遠存其人、弘其道教，故承其所聞以序其德也。」就歎德文，開為二別：一嘆本德、二美迹用。「已曾供養無量諸佛」者，將欲序德，故前明德之所由。德之所由，即是德本，故前嘆本也。「深殖善本」。前嘆外緣，此美內因。樹德前聖，故善本深殖。所言善者，即功德業為菩提根，故稱為本。「得無生忍」。前嘆功德、今美智慧，即福慧二嚴也。如來照之已盡，故受智名；菩薩見猶未窮，但能受堪不退，宜以忍為稱。「辨才無礙遊戲神通」。既具二嚴，故能辨才說法以生其慧、遊戲神通以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便之名，有離有合。所言離者，眾生所緣之城曰方，至人適化之法稱便。蓋因病授藥、藉方施便，機教兩舉，故稱方便。所言合者，梵音稱漚和拘舍羅，此云方便勝智。方便是善巧之名，勝智為決斷之稱。但權巧有三：一身權巧，適物現形；二口善巧，隨機演教；三意善巧，妙窮病藥。問：此品約何義用辨於方便？答：通而為論，三業善巧並是方便；就別而言，正以示疾為方便也。五百長者與淨名為法城等侶，而餘人已至、居士不來，正為有疾。然其疾者，非是實報，蓋善巧為物，故云方便。家師朗和上云：「然有疾為疾，非是方便；無疾為無疾，亦非方便；無疾而疾、疾而無疾，亦非方便；疾而無疾、無疾而疾，應是方便。根本未正，所以言非。若非疾非不疾、能疾不疾，此乃是方便。所以然者，以非疾非不疾，故名之為實；示疾不疾，權巧妙用，能弘道利人，故名方便。」非疾非不疾、能疾能不疾，既別權實；非來非不來、能來能不來，萬義類然。「爾時毘耶離大城中」。此經二處四會，菴薗始集，已竟於前；今是第二方丈初會。與前不同，凡有十異：一處所異，上是菴薗處、今是方丈處。二化主異，上是佛為化主、今菩薩為化主。三教異，上明淨土因果、今辨法身因果，上淨佛國土、今成就眾生。四徒眾異，上通明道俗幽顯眾、今但有俗眾。五得益異，上通明大小淺深益、今但辨發心淺益。六通別異，上但釋迦一時之化、今通序淨名始終善巧。七道俗異，上明出家方便、今明在俗善巧。八賓主異，上明釋迦暫止菴薗為客、今辨淨名舊住毘耶為主。九疾不疾異，上明不疾方便、今明示病善巧。十時節異，上明菴薗初集、今序方便時事。就此一會，開二章：第一由序、第二正說。二文各四，初章四者，一明處所、二標其位、三出其名、四歎其德。毘耶離大城，即第一文也。有長者，此第二標其位也。名維摩詰，第三出其名也。已曾供養無量諸佛，第四歎其德也。羅什云「此品序淨名德，非集經者意。其智慧辨才，世尊常所稱嘆，故集經者欲遠存其人、弘其道教，故承其所聞以序其德也。」就歎德文，開為二別：一嘆本德、二美迹用。「已曾供養無量諸佛」者，將欲序德，故前明德之所由。德之所由，即是德本，故前嘆本也。「深殖善本」。前嘆外緣，此美內因。樹德前聖，故善本深殖。所言善者，即功德業為菩提根，故稱為本。「得無生忍」。前嘆功德、今美智慧，即福慧二嚴也。如來照之已盡，故受智名；菩薩見猶未窮，但能受堪不退，宜以忍為稱。「辨才無礙遊戲神通」。既具二嚴，故能辨才說法以生其慧、遊戲神通以

生其福。菩薩既具二嚴，令物同得福慧。又上明福慧，嘆於意業；無得辨才，嘆於口業；神通現化，美於身業。問：為嘆五通、為嘆六通耶？答具有二義。得無生忍，三界結盡，方於二乘，是故言六；比於如來，習氣未傾，故言五也。「逮諸總持」。有二力：一能持善不失、二能持惡不生。依羅什意，正以智慧為體。慧用無窮，照義波若，憶義名持。「獲無所畏」。以有能持之功，復具所持之德，則如眾無畏。「降魔勞怨」，上嘆所得，今美所離。四魔勞我，故稱為怨。「入深法門」。諸法甚深，有無量門；得離既圓，悉善入也。「善於智度通達方便」。所以能入法門者，由具二慧故也。到實智岸，善智度也；運用無方，達方便。「大願成就」。菩薩有二德，一行、二願。上來嘆其行圓，今序其願滿。大願者，略說如勝鬘三大願，具演如無量壽佛四十八願。所以須明願者，《智度論》云「行如車運，願如御者」，以二種相扶，故須辦之。「明了眾生心之所趣，又能分別諸根利鈍」。行願既成，故能了六道心所行、三乘根利鈍。「久於佛道心已純熟，決定大乘」。前嘆下識眾生，此明上悟佛道。無凡夫二乘及有所得異念間之，故稱為純。不二正觀任運現前，所以云熟。於佛道純熟，永免位、行、念三種退，決定大乘也。「諸有所作能善思量」，三業智慧恒現在前，所作無失。《婆娑》云「總明人有二種：一善說法、二善思量。」「住佛威儀」下，《瓔珞經》等覺地菩薩，於百劫內學佛威儀，故舉動進止悉如佛也。「心大如海」。海有五德：一澄淨不受死屍、二多出妙寶、三大龍注雨渧如車軸受而不溢、四風日不能竭、五淵深難測。大士心淨，不受毀戒之屍、出慧明之寶、佛說大法雨受而不溢、魔邪風日不能虧損、其智淵深莫能測者，故曰心大如海也。「諸佛咨嗟，弟子釋梵世主所敬」。以具上眾德，故諸佛所稱、人天所敬。自上已來歎淨德內充，今美其嘉聲外滿，即是釋淨名也。「欲度人故，以善方便居毘耶離」。此第二次歎迹用。嘆本即是歎實，嘆迹謂歎方便也。就文為三：初明一身方便、二辨多身方便、第三總結。一身方便為二：初明處方便、次辨出方便。處方便內，前明以道攝俗、次辨因俗通道。「資財無量攝諸貧民，奉戒清淨攝諸毀禁，以忍調行攝諸恚怒，以大精進攝諸懈怠，一心禪寂攝諸亂意，以決定慧攝諸無智」。此明以道攝俗。自行此六，今復教他。又至人無行不行，亦非六不六，而現行六度者，為攝六弊眾生也。「雖為白衣，奉持沙門清淨律行」。此嘆因俗通道。就文明四種權實：一形、二處、三人、四物。雖為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生其福。菩薩既具二嚴，令物同得福慧。又上明福慧，嘆於意業；無得辨才，嘆於口業；神通現化，美於身業。問：為嘆五通、為嘆六通耶？答具有二義。得無生忍，三界結盡，方於二乘，是故言六；比於如來，習氣未傾，故言五也。「逮諸總持」。有二力：一能持善不失、二能持惡不生。依羅什意，正以智慧為體。慧用無窮，照義波若，憶義名持。「獲無所畏」。以有能持之功，復具所持之德，則如眾無畏。「降魔勞怨」，上嘆所得，今美所離。四魔勞我，故稱為怨。「入深法門」。諸法甚深，有無量門；得離既圓，悉善入也。「善於智度通達方便」。所以能入法門者，由具二慧故也。到實智岸，善智度也；運用無方，達方便。「大願成就」。菩薩有二德，一行、二願。上來嘆其行圓，今序其願滿。大願者，略說如勝鬘三大願，具演如無量壽佛四十八願。所以須明願者，《智度論》云「行如車運，願如御者」，以二種相扶，故須辦之。「明了眾生心之所趣，又能分別諸根利鈍」。行願既成，故能了六道心所行、三乘根利鈍。「久於佛道心已純熟，決定大乘」。前嘆下識眾生，此明上悟佛道。無凡夫二乘及有所得異念間之，故稱為純。不二正觀任運現前，所以云熟。於佛道純熟，永免位、行、念三種退，決定大乘也。「諸有所作能善思量」，三業智慧恒現在前，所作無失。《婆娑》云「總明人有二種：一善說法、二善思量。」「住佛威儀」下，《瓔珞經》等覺地菩薩，於百劫內學佛威儀，故舉動進止悉如佛也。「心大如海」。海有五德：一澄淨不受死屍、二多出妙寶、三大龍注雨渧如車軸受而不溢、四風日不能竭、五淵深難測。大士心淨，不受毀戒之屍、出慧明之寶、佛說大法雨受而不溢、魔邪風日不能虧損、其智淵深莫能測者，故曰心大如海也。「諸佛咨嗟，弟子釋梵世主所敬」。以具上眾德，故諸佛所稱、人天所敬。自上已來歎淨德內充，今美其嘉聲外滿，即是釋淨名也。「欲度人故，以善方便居毘耶離」。此第二次歎迹用。嘆本即是歎實，嘆迹謂歎方便也。就文為三：初明一身方便、二辨多身方便、第三總結。一身方便為二：初明處方便、次辨出方便。處方便內，前明以道攝俗、次辨因俗通道。「資財無量攝諸貧民，奉戒清淨攝諸毀禁，以忍調行攝諸恚怒，以大精進攝諸懈怠，一心禪寂攝諸亂意，以決定慧攝諸無智」。此明以道攝俗。自行此六，今復教他。又至人無行不行，亦非六不六，而現行六度者，為攝六弊眾生也。「雖為白衣，奉持沙門清淨律行」。此嘆因俗通道。就文明四種權實：一形、二處、三人、四物。雖為

白衣，形方便也。奉持沙門，因形之俗以通道之實。沙門者，出家之總名也。此言懃行，謂懃行眾善，趣涅槃也。又沙門名乞那、名為道人，皆貧於正道，唯我斷貧得道，故名乏那。又沙門者，為息心，息一切有所得心，達本原清淨。是故經云「息心達本原，故號為沙門。」「雖處居家，不著三界」。此明處權實也。聲聞，心超三界、形遠居家。凡夫，形在居家、心染三界。大士，身在居家，故異小道；心超三界，則殊俗人。又心超三界，故常行道；身處居家，故恒順俗。「示有妻子，常修梵行」。此有二句，明人權實。同人者之五請，故示有妻子；異人者之神明，故常修梵行。梵翻為淨，謂清淨無欲行也。「現有眷屬，常樂遠離」。現外護伏物，故有眷屬；在家若野，故常樂遠離。「雖服寶飾而以相好嚴身」。此有二句，約財明方便也，外服俗飾、內修相好。「雖復飲食而以禪悅為味」。外食世膳、內甘禪悅也。「若至博弈戲處，輒以度人」。上來嘆處方便，此嘆出方便也。以為人行藏，故出處皆利物。奕即碁也。蓋欲因戲止戲，故能度人。「受諸異道，不毀正信」。大士同於異者，欲令異同於我耳，豈正信可毀哉？「雖明世典，常樂佛法。一切見敬，為供養中最」。一切見淨名者，無不敬之，故云一切見敬。諸有德者能致供養，復供養淨名，所以云供養中最。「執持正法，攝諸長幼」。外國諸部典皆立三老，有德者為執法人，以決鄉訟、攝長幼也。淨名現執俗法，因通道法也。「一切治生諧偶，雖獲俗利不以喜悅」。法身大士，瓦礫盡寶玉耳。若然，則人不貴其惠，故現同求利，豈悅之有耶？「遊諸四衢饒益眾生」。四達曰衢。於要路處，遍察群機，隨而化益。「入治政法救護一切」。治政法，律官也。導以正法，使民無偏枉，救護一切也。「入講論處導以大乘」。天竺多諸異道，各言己勝，故其國別有立論堂，欲辨其優劣。諸欲明已道者，則聲鼓集眾，詣堂求論，勝者為師、負者為資。淨名既昇此堂，攝伏外道，然後導以大乘，為其師也。「入諸學堂誘開童蒙」。如釋迦菩薩入學堂說梵書，梵天來下為證，眾人信受，斯其類也。「入諸婬舍示欲之過」。外國婬人別立聚落，凡預士流目不暫顧。大士同其欲，然後示其過。「入諸酒肆能立其志」。酒致失志，開放逸門。「若在長者，長者中尊，為說勝法」。此下第二明多身方便。長者，如今四姓豪族。凡人易以威順、難以理從。大士每處其尊，以弘風靡之化。長者豪族既重，多以世教自居，故為說出世勝法。「若在居士，居士中尊，斷其貪著」。《智度論》云「居士有二：一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白衣，形方便也。奉持沙門，因形之俗以通道之實。沙門者，出家之總名也。此言懃行，謂懃行眾善，趣涅槃也。又沙門名乞那、名為道人，皆貧於正道，唯我斷貧得道，故名乏那。又沙門者，為息心，息一切有所得心，達本原清淨。是故經云「息心達本原，故號為沙門。」「雖處居家，不著三界」。此明處權實也。聲聞，心超三界、形遠居家。凡夫，形在居家、心染三界。大士，身在居家，故異小道；心超三界，則殊俗人。又心超三界，故常行道；身處居家，故恒順俗。「示有妻子，常修梵行」。此有二句，明人權實。同人者之五請，故示有妻子；異人者之神明，故常修梵行。梵翻為淨，謂清淨無欲行也。「現有眷屬，常樂遠離」。現外護伏物，故有眷屬；在家若野，故常樂遠離。「雖服寶飾而以相好嚴身」。此有二句，約財明方便也，外服俗飾、內修相好。「雖復飲食而以禪悅為味」。外食世膳、內甘禪悅也。「若至博弈戲處，輒以度人」。上來嘆處方便，此嘆出方便也。以為人行藏，故出處皆利物。奕即碁也。蓋欲因戲止戲，故能度人。「受諸異道，不毀正信」。大士同於異者，欲令異同於我耳，豈正信可毀哉？「雖明世典，常樂佛法。一切見敬，為供養中最」。一切見淨名者，無不敬之，故云一切見敬。諸有德者能致供養，復供養淨名，所以云供養中最。「執持正法，攝諸長幼」。外國諸部典皆立三老，有德者為執法人，以決鄉訟、攝長幼也。淨名現執俗法，因通道法也。「一切治生諧偶，雖獲俗利不以喜悅」。法身大士，瓦礫盡寶玉耳。若然，則人不貴其惠，故現同求利，豈悅之有耶？「遊諸四衢饒益眾生」。四達曰衢。於要路處，遍察群機，隨而化益。「入治政法救護一切」。治政法，律官也。導以正法，使民無偏枉，救護一切也。「入講論處導以大乘」。天竺多諸異道，各言己勝，故其國別有立論堂，欲辨其優劣。諸欲明已道者，則聲鼓集眾，詣堂求論，勝者為師、負者為資。淨名既昇此堂，攝伏外道，然後導以大乘，為其師也。「入諸學堂誘開童蒙」。如釋迦菩薩入學堂說梵書，梵天來下為證，眾人信受，斯其類也。「入諸婬舍示欲之過」。外國婬人別立聚落，凡預士流目不暫顧。大士同其欲，然後示其過。「入諸酒肆能立其志」。酒致失志，開放逸門。「若在長者，長者中尊，為說勝法」。此下第二明多身方便。長者，如今四姓豪族。凡人易以威順、難以理從。大士每處其尊，以弘風靡之化。長者豪族既重，多以世教自居，故為說出世勝法。「若在居士，居士中尊，斷其貪著」。《智度論》云「居士有二：一

居舍之士，故名居士，此通居士也。二居財一億，名為居士。」既多積寶財，故貪著必深。故大士同其積財，斷貪濁也。「若在利利，利利中尊，教以忍辱」。羅什云「剎利，胡音，含二義：一言忍辱、二言瞋恚。言此人有大力勢、能大瞋恚，忍受苦痛、剛強難伏，因以為姓也。」釋肇曰「剎剎，王者種也，此言田主。劫初，人食地味，轉食自然粳米。後人情漸偽，各有封殖。遂立有德，處平分田。此王者之始，故相承為名焉。」其尊高自在，多暴決意、不能忍和，故教以忍辱。「若在婆羅門，婆羅門中尊，除其我慢」。婆羅門，此言外意。劫初之時，既見世人貪瞋鬪諍，便起厭惡，入山求道。以意出人外，故名外意。其種，別有經書，世世相承，以道學為業，或在家、或出家苦行。多恃己道術，自我慢人。「若在大臣，大臣中尊，教以正法」。正法者，謂治國正法也。既教以正治法，兼以道佐時也。「若在王子，王子中尊，示以忠孝」。既為臣，宜具二行。「若在內官，內官中尊，化正宮女」。羅什云「非如今內官也。外國法，取歷世忠良耆長有德用為內官，化正宮女也。」「若在庶民，庶民中尊，令興福力」。福力微淺，故用教庶民。「若在梵天，梵天中尊，誨以勝慧」。自上已來，示人方便、以上攝下。此文示天方便，居勝化劣。羅什云「小乘中，初梵有三。《雜心》但明二，除梵王。」羅什又云「大乘有四，餘上三地亦如是。」此與《智度．往生品》同。梵王雖有禪慧，而非出要。今誨以佛慧，故言勝也。「若在帝釋，帝釋中尊，示現無常」。天帝處忉利宮，五欲自誤，視東忘西、見西忘東，多不慮無常。大士或時示現火起，燒其宮殿。「若在護世，護世中尊，護諸眾生」。護世者，四天王也。各理一方，護其所部，使諸惡鬼神不得侵害眾生也。「長者維摩詰以如是等無量方便饒益眾生」。此第三總結也。法身圓應、其迹無方，故稱無量，上略言之耳。既不可盡，故須總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居舍之士，故名居士，此通居士也。二居財一億，名為居士。」既多積寶財，故貪著必深。故大士同其積財，斷貪濁也。「若在利利，利利中尊，教以忍辱」。羅什云「剎利，胡音，含二義：一言忍辱、二言瞋恚。言此人有大力勢、能大瞋恚，忍受苦痛、剛強難伏，因以為姓也。」釋肇曰「剎剎，王者種也，此言田主。劫初，人食地味，轉食自然粳米。後人情漸偽，各有封殖。遂立有德，處平分田。此王者之始，故相承為名焉。」其尊高自在，多暴決意、不能忍和，故教以忍辱。「若在婆羅門，婆羅門中尊，除其我慢」。婆羅門，此言外意。劫初之時，既見世人貪瞋鬪諍，便起厭惡，入山求道。以意出人外，故名外意。其種，別有經書，世世相承，以道學為業，或在家、或出家苦行。多恃己道術，自我慢人。「若在大臣，大臣中尊，教以正法」。正法者，謂治國正法也。既教以正治法，兼以道佐時也。「若在王子，王子中尊，示以忠孝」。既為臣，宜具二行。「若在內官，內官中尊，化正宮女」。羅什云「非如今內官也。外國法，取歷世忠良耆長有德用為內官，化正宮女也。」「若在庶民，庶民中尊，令興福力」。福力微淺，故用教庶民。「若在梵天，梵天中尊，誨以勝慧」。自上已來，示人方便、以上攝下。此文示天方便，居勝化劣。羅什云「小乘中，初梵有三。《雜心》但明二，除梵王。」羅什又云「大乘有四，餘上三地亦如是。」此與《智度．往生品》同。梵王雖有禪慧，而非出要。今誨以佛慧，故言勝也。「若在帝釋，帝釋中尊，示現無常」。天帝處忉利宮，五欲自誤，視東忘西、見西忘東，多不慮無常。大士或時示現火起，燒其宮殿。「若在護世，護世中尊，護諸眾生」。護世者，四天王也。各理一方，護其所部，使諸惡鬼神不得侵害眾生也。「長者維摩詰以如是等無量方便饒益眾生」。此第三總結也。法身圓應、其迹無方，故稱無量，上略言之耳。既不可盡，故須總結。

「其以方便，現身有疾」。自上已來序通方便竟，此下已去明別方便也。據會而分者，品初至此，明其由序。斯文已去，正是一會教門。就文亦四：一明現病、二辨問病、三說教門、四時眾悟道。所以現疾者，欲悟無常，當因三衰，老、病、死也。然老須年至，不可卒來；死則言滅，無以悟人；病可卒加，而言不滅，故於三內觀此身疾以興教門也。又居士體道之深，未免斯患，況無德者而可保乎？又不疾呵疾，信之為難；未若以疾呵疾，則物易受。「以其疾故，國王大臣長者居士婆羅門等，及諸王子并餘官屬無數千人，皆往問疾」。此第二明眾人問疾。淨名以德被天下，人感其恩惠，既聞有疾，故皆來問之。「其往者，維摩詰因以身疾廣為說法」。此第三明因疾說法。就說法內，凡有二門：一說生死過患、二讚法身功德。說生死過患，令厭生死；讚法身功德，令欣法身。法門之要，唯斯逼引。又說生死過患，破凡夫惑；讚法身功德，斥二乘見。又說生死過患，破於常見；讚法身功德，斥於斷滅。令受化之徒捨於二邊、悟入中道。但說此二門，開合不定，凡有四種：一者俱合，謂直明生死無常，但說法身常住。二者俱開，開生死無常苦空，開法身常樂我淨。三者合生死，但說無常，開法身，具四德。四者開生死，無常苦空，合法身，但說常住。四門之內為第四也。就生死過患，凡有五門：謂無常、苦、空、無我、不淨也。「謂仁者！是身無常」。無常是入空初門，又物所遍患，故前說之。「無強」。今病則弱，故知無強。「無力」。老病死來，不能排拒，故云無力。「無堅」。謂體無有實，「速朽之法不可信也」。雖無強力，容謂久住，故云速朽。以其速朽，孰能信其永固者哉？「為苦為惱眾病所集」。此第二次明苦觀。以無常故苦，苦故生惱。又苦謂八苦也，亦有無量苦。惱謂九惱也，亦有無量惱。病，四百四病也。「諸仁者！如此身明，智者所不怙」。此句結前生後。以有無常苦，故智人不恃怙也。生後者，如下諸喻，故非可怙也。「是身如聚沫，不可撮摩」。此第三次明空，凡有十句。舊師云：初五句，別約五陰明空；後五句，總明其空。故《華嚴》等經云「色如聚沫，受如水泡，想如野馬，行如色蕉，識如幻」，故知約五陰以明五喻也。今詳文意，皆是總喻，非別譬也。聚沫似實有，撮摩則散無。身亦似有，緣來則毀壞。「是身如泡，不得久立」。似明無常義，然水上泡，以體虛無實，猶空義也。「是身如炎，從渴愛生」。偈見陽炎，惑以為水。愛見四大，迷以為身。《攝大乘論》呼陽炎為鹿渴，此是鹿之渴乏，故見炎為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其以方便，現身有疾」。自上已來序通方便竟，此下已去明別方便也。據會而分者，品初至此，明其由序。斯文已去，正是一會教門。就文亦四：一明現病、二辨問病、三說教門、四時眾悟道。所以現疾者，欲悟無常，當因三衰，老、病、死也。然老須年至，不可卒來；死則言滅，無以悟人；病可卒加，而言不滅，故於三內觀此身疾以興教門也。又居士體道之深，未免斯患，況無德者而可保乎？又不疾呵疾，信之為難；未若以疾呵疾，則物易受。「以其疾故，國王大臣長者居士婆羅門等，及諸王子并餘官屬無數千人，皆往問疾」。此第二明眾人問疾。淨名以德被天下，人感其恩惠，既聞有疾，故皆來問之。「其往者，維摩詰因以身疾廣為說法」。此第三明因疾說法。就說法內，凡有二門：一說生死過患、二讚法身功德。說生死過患，令厭生死；讚法身功德，令欣法身。法門之要，唯斯逼引。又說生死過患，破凡夫惑；讚法身功德，斥二乘見。又說生死過患，破於常見；讚法身功德，斥於斷滅。令受化之徒捨於二邊、悟入中道。但說此二門，開合不定，凡有四種：一者俱合，謂直明生死無常，但說法身常住。二者俱開，開生死無常苦空，開法身常樂我淨。三者合生死，但說無常，開法身，具四德。四者開生死，無常苦空，合法身，但說常住。四門之內為第四也。就生死過患，凡有五門：謂無常、苦、空、無我、不淨也。「謂仁者！是身無常」。無常是入空初門，又物所遍患，故前說之。「無強」。今病則弱，故知無強。「無力」。老病死來，不能排拒，故云無力。「無堅」。謂體無有實，「速朽之法不可信也」。雖無強力，容謂久住，故云速朽。以其速朽，孰能信其永固者哉？「為苦為惱眾病所集」。此第二次明苦觀。以無常故苦，苦故生惱。又苦謂八苦也，亦有無量苦。惱謂九惱也，亦有無量惱。病，四百四病也。「諸仁者！如此身明，智者所不怙」。此句結前生後。以有無常苦，故智人不恃怙也。生後者，如下諸喻，故非可怙也。「是身如聚沫，不可撮摩」。此第三次明空，凡有十句。舊師云：初五句，別約五陰明空；後五句，總明其空。故《華嚴》等經云「色如聚沫，受如水泡，想如野馬，行如色蕉，識如幻」，故知約五陰以明五喻也。今詳文意，皆是總喻，非別譬也。聚沫似實有，撮摩則散無。身亦似有，緣來則毀壞。「是身如泡，不得久立」。似明無常義，然水上泡，以體虛無實，猶空義也。「是身如炎，從渴愛生」。偈見陽炎，惑以為水。愛見四大，迷以為身。《攝大乘論》呼陽炎為鹿渴，此是鹿之渴乏，故見炎為

水。「是身如芭蕉，中無有堅」。芭蕉之草但有皮葉，無真實也。身亦如之，但假名字，亦無真實。「是身如幻，從顛倒起」。見幻為人、四大為身，皆顛倒也。「是身如夢，為虛妄見」。如由夢心故見夢事，實無夢事。身亦如是，由顛倒心見有此身，實無身也。「是身如影，從業緣現」。前約煩惱心故有身，今由過去業影故有現在身也。又遮光故有影，遮正觀光，故有身影。「是身如響，屬諸因緣」。過去假惑業因緣，現在由父母遺體及衣食等，總上諸事，故言屬諸因緣。「是身如浮雲，須更變滅」。浮雲俄頃異色，須更變散。身亦如是，眴息之間有少、有大、有壯，須臾老病死滅。「是身如電，念念不住」。雲之與電，實是無常。今取其虛偽不真，故速滅不住，猶釋空義也。「是身無主，為如地」。此第四明無我觀。凡有八句：前四別約四大明無我、後四總約四大明無我。有人言：地假四微成，雖有勝持之功，實無宰我御用；身亦爾矣。後三大類然。有人言：外地古今相傳、強者前宅，故無定主；身亦如是，緣合則有、緣散則無，故無常主。有人言：眾生己身為內、土木為外，然外大充身則復為內、內大散壞還歸於外。然內外雖殊，其大一也。外大無主，內身亦然。又見內身不壞，言有宰主。然外之不壞，則非有主；內身亦然。「是身無我，為如火」。從任自在，謂之為我。然火由於薪，不得自在，薪小則小、薪大則大，薪有則有、薪無則無。身亦如是，舉動興造萬事似有我。然但眾緣所成，病至則惱、死至則滅，不得自在，故無有我。「是身無壽，為如風」。雖飄扇鼓作，或去或來，直是聚氣流動，非存生主也。身亦如是，呼吸吐納、行作語言，亦假氣而動，非有壽也。「是身無人，為如水」。如水澄潔清明，洗濯塵穢，曲直縱緣、方圓任器，靜而求之，非有人也。身亦如是，知見進止，應事而動、乘數而運，詳其所因，非有人也。問：四名何異？答：體一義殊。謂有真宰，稱之為主。統御自在，因之為我。常存不變，謂之為壽。貴於萬物，終終不改，稱之為人。「是身不實，四大為家」。上別就四大明無我，今總約四大明無我也。「是身為空，離我我所」。我與我所，凡有三種：一以內身為我，外國財妻子名為我所。二就內身總別分之，總用為我，五陰別為我所。三就陰分別，計色為我，餘為我所。展轉作之，無我則人空，無我所謂法空。但有二種：一無性實人法，為性空；二無因緣人法，名為假空。「是身無知，如草木瓦礫」。前明無我體，此辨無我用。身雖能觸而無知，識雖能知而無觸。總求二種，畢竟無知，何異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水。「是身如芭蕉，中無有堅」。芭蕉之草但有皮葉，無真實也。身亦如之，但假名字，亦無真實。「是身如幻，從顛倒起」。見幻為人、四大為身，皆顛倒也。「是身如夢，為虛妄見」。如由夢心故見夢事，實無夢事。身亦如是，由顛倒心見有此身，實無身也。「是身如影，從業緣現」。前約煩惱心故有身，今由過去業影故有現在身也。又遮光故有影，遮正觀光，故有身影。「是身如響，屬諸因緣」。過去假惑業因緣，現在由父母遺體及衣食等，總上諸事，故言屬諸因緣。「是身如浮雲，須更變滅」。浮雲俄頃異色，須更變散。身亦如是，眴息之間有少、有大、有壯，須臾老病死滅。「是身如電，念念不住」。雲之與電，實是無常。今取其虛偽不真，故速滅不住，猶釋空義也。「是身無主，為如地」。此第四明無我觀。凡有八句：前四別約四大明無我、後四總約四大明無我。有人言：地假四微成，雖有勝持之功，實無宰我御用；身亦爾矣。後三大類然。有人言：外地古今相傳、強者前宅，故無定主；身亦如是，緣合則有、緣散則無，故無常主。有人言：眾生己身為內、土木為外，然外大充身則復為內、內大散壞還歸於外。然內外雖殊，其大一也。外大無主，內身亦然。又見內身不壞，言有宰主。然外之不壞，則非有主；內身亦然。「是身無我，為如火」。從任自在，謂之為我。然火由於薪，不得自在，薪小則小、薪大則大，薪有則有、薪無則無。身亦如是，舉動興造萬事似有我。然但眾緣所成，病至則惱、死至則滅，不得自在，故無有我。「是身無壽，為如風」。雖飄扇鼓作，或去或來，直是聚氣流動，非存生主也。身亦如是，呼吸吐納、行作語言，亦假氣而動，非有壽也。「是身無人，為如水」。如水澄潔清明，洗濯塵穢，曲直縱緣、方圓任器，靜而求之，非有人也。身亦如是，知見進止，應事而動、乘數而運，詳其所因，非有人也。問：四名何異？答：體一義殊。謂有真宰，稱之為主。統御自在，因之為我。常存不變，謂之為壽。貴於萬物，終終不改，稱之為人。「是身不實，四大為家」。上別就四大明無我，今總約四大明無我也。「是身為空，離我我所」。我與我所，凡有三種：一以內身為我，外國財妻子名為我所。二就內身總別分之，總用為我，五陰別為我所。三就陰分別，計色為我，餘為我所。展轉作之，無我則人空，無我所謂法空。但有二種：一無性實人法，為性空；二無因緣人法，名為假空。「是身無知，如草木瓦礫」。前明無我體，此辨無我用。身雖能觸而無知，識雖能知而無觸。總求二種，畢竟無知，何異

瓦礫。但無知亦二：一無自性知、二無假名知。「是身無作，風力所轉」。前就心法明無我用，此就色法明無我用。雖有造作施為，但是風力，非我用也。「是身不淨，穢惡充滿」。此第五明不淨觀。凡有八句：初一句正顯不淨、下七句舉餘法顯不淨。具三十六物，名穢惡充滿。「是身為虛偽，雖假以澡浴衣食，必歸磨滅。是身為災，百一病惱」。一大增損，則百一病生。四大增損，則四百四病。同時俱作，故身為災聚。「是身如丘井，為老所逼」。有人言：高丘必巔、深井必滿、有身必老。僧肇云「神之處身，為老死所逼，猶老人之在丘井，為龍蛇所逼。」羅什曰「丘墟，朽井也。前有人犯罪於王，其人逸走，令醉象逐之。其人怖急，自投枯井。半井得一腐草，以手執之。下有惡龍，吐毒向之。傍有五毒蛇，復欲加害。二鼠嚙草，草復欲斷。大象臨其上，復欲取之。其人危苦，極大怖畏。上有一樹，樹上時有蜜滴落其口中。以著味故，而忘怖。丘井，生死也。醉象，無常也。毒龍，惡道也。五毒蛇，五陰也。腐草，命根也。白黑二鼠，白月黑月也。蜜滴，五欲樂也。得蜜滴而忘畏苦，喻眾生得五欲蜜滴不畏苦也。」「是身無定，為要當死」。天壽雖無定，而死事則定。《智度論》云「身有二種，若不自死，必為他殺。」「是身如毒蛇、如怨賊、如空聚，陰界諸入所共合成」。四大如四蛇，五陰喻五賊，六情如空聚也。「諸仁者！此可患厭。當樂佛身」。上來第一說生死過患，此下第二次讚法身功德。厭有三種：下根雖厭，樂故不捨；中根生厭，欲取涅槃；上根生厭，而能化物。今恐內生厭便取涅槃，故迴之以正，故云樂佛身。「所以者何？佛身者即法身也」。淺識之流雖聞當樂佛身，正恐齊其所見，未免生滅，何用樂乎？是以釋云：佛身者即法身也。生公云「丈六為迹身、常住為法身。迹從法身出，故云即法身。」肇公云「豈捨丈六而遠求法身乎？故丈六無生，即法身也。」法身者，非法資養，故以正法為身。正法身則體絕百非、形備萬德。體絕百非，故不可為有；形備萬德，不可為無。遠離二邊，則正法身也。問：此是何人作斯執耶？答：天竺凡夫二乘，並謂佛身智雖妙，終歸磨滅。譬如震旦國土成實師，執五時教，如開善智藏謂淨名教是第三時說，佛壽七百阿僧祇，終是無常。及招提之流，明此維摩詰第二時說，亦未免生滅。如此之徒，皆淺識也。今總難之。前說生死過患既為無常，今讚法身功德亦未免生滅，則同可患厭，何有佛可欣哉？又生肇等師註此維摩，皆明法身常住。後生不應違其所說，具如《玄義》述之。「從 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓦礫。但無知亦二：一無自性知、二無假名知。「是身無作，風力所轉」。前就心法明無我用，此就色法明無我用。雖有造作施為，但是風力，非我用也。「是身不淨，穢惡充滿」。此第五明不淨觀。凡有八句：初一句正顯不淨、下七句舉餘法顯不淨。具三十六物，名穢惡充滿。「是身為虛偽，雖假以澡浴衣食，必歸磨滅。是身為災，百一病惱」。一大增損，則百一病生。四大增損，則四百四病。同時俱作，故身為災聚。「是身如丘井，為老所逼」。有人言：高丘必巔、深井必滿、有身必老。僧肇云「神之處身，為老死所逼，猶老人之在丘井，為龍蛇所逼。」羅什曰「丘墟，朽井也。前有人犯罪於王，其人逸走，令醉象逐之。其人怖急，自投枯井。半井得一腐草，以手執之。下有惡龍，吐毒向之。傍有五毒蛇，復欲加害。二鼠嚙草，草復欲斷。大象臨其上，復欲取之。其人危苦，極大怖畏。上有一樹，樹上時有蜜滴落其口中。以著味故，而忘怖。丘井，生死也。醉象，無常也。毒龍，惡道也。五毒蛇，五陰也。腐草，命根也。白黑二鼠，白月黑月也。蜜滴，五欲樂也。得蜜滴而忘畏苦，喻眾生得五欲蜜滴不畏苦也。」「是身無定，為要當死」。天壽雖無定，而死事則定。《智度論》云「身有二種，若不自死，必為他殺。」「是身如毒蛇、如怨賊、如空聚，陰界諸入所共合成」。四大如四蛇，五陰喻五賊，六情如空聚也。「諸仁者！此可患厭。當樂佛身」。上來第一說生死過患，此下第二次讚法身功德。厭有三種：下根雖厭，樂故不捨；中根生厭，欲取涅槃；上根生厭，而能化物。今恐內生厭便取涅槃，故迴之以正，故云樂佛身。「所以者何？佛身者即法身也」。淺識之流雖聞當樂佛身，正恐齊其所見，未免生滅，何用樂乎？是以釋云：佛身者即法身也。生公云「丈六為迹身、常住為法身。迹從法身出，故云即法身。」肇公云「豈捨丈六而遠求法身乎？故丈六無生，即法身也。」法身者，非法資養，故以正法為身。正法身則體絕百非、形備萬德。體絕百非，故不可為有；形備萬德，不可為無。遠離二邊，則正法身也。問：此是何人作斯執耶？答：天竺凡夫二乘，並謂佛身智雖妙，終歸磨滅。譬如震旦國土成實師，執五時教，如開善智藏謂淨名教是第三時說，佛壽七百阿僧祇，終是無常。及招提之流，明此維摩詰第二時說，亦未免生滅。如此之徒，皆淺識也。今總難之。前說生死過患既為無常，今讚法身功德亦未免生滅，則同可患厭，何有佛可欣哉？又生肇等師註此維摩，皆明法身常住。後生不應違其所說，具如《玄義》述之。「從

無量功德智慧生」。既有極妙果，心有極妙之因，故從此已下舉因釋果。「從戒定慧解脫解脫知見生，從慈悲喜捨生，從布施持戒忍辱柔和懃行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生，從方便生，從六通生，從三明生，從三十七道品生，從止觀生，從十力四無所畏十八不共法生，從斷一切不善法集一切善法生，從真實生，從不放逸生，從如是無量清淨法生如來身。諸仁者！欲得佛身、斷一切眾生病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心」。問：力無畏等即是法身，云何言生法身耶？答：有人言：此是極地菩薩，亦分有力無畏等，故生於佛身。有人言：下地緣佛眾德而修行，如緣佛十力而行十力行，故言從十力生。有人言：法身無生，今言生者，此據報佛也。吉藏謂若據十力等，則生猶成義。即以力等成佛法身，故言生。若就因行，宜言生矣。問：云何名從真實生？答：真實即佛性。佛性若顯，即成法身也。「如是長者維摩詰為諸問疾者如應說法，令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心」。此第四明時眾得益。聞生死過患，故捨凡夫行；聞法身功德，息二乘行，故發佛心也。又上云當樂佛身，即自利行；欲得佛身斷一切眾生病當發菩提心，謂利他行。既聞成佛具自行化他，故發道心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德智慧生」。既有極妙果，心有極妙之因，故從此已下舉因釋果。「從戒定慧解脫解脫知見生，從慈悲喜捨生，從布施持戒忍辱柔和懃行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生，從方便生，從六通生，從三明生，從三十七道品生，從止觀生，從十力四無所畏十八不共法生，從斷一切不善法集一切善法生，從真實生，從不放逸生，從如是無量清淨法生如來身。諸仁者！欲得佛身、斷一切眾生病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心」。問：力無畏等即是法身，云何言生法身耶？答：有人言：此是極地菩薩，亦分有力無畏等，故生於佛身。有人言：下地緣佛眾德而修行，如緣佛十力而行十力行，故言從十力生。有人言：法身無生，今言生者，此據報佛也。吉藏謂若據十力等，則生猶成義。即以力等成佛法身，故言生。若就因行，宜言生矣。問：云何名從真實生？答：真實即佛性。佛性若顯，即成法身也。「如是長者維摩詰為諸問疾者如應說法，令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心」。此第四明時眾得益。聞生死過患，故捨凡夫行；聞法身功德，息二乘行，故發佛心也。又上云當樂佛身，即自利行；欲得佛身斷一切眾生病當發菩提心，謂利他行。既聞成佛具自行化他，故發道心也。