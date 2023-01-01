涅槃玄義發源機要卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃玄義發源機要卷第四

宋錢塘沙門釋智圓述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋錢塘沙門釋智圓述

「如日」下，日喻法界體，照喻法界法，高山喻菩薩。「如聾」下，喻小機在華嚴座不得大益，聾故不能聞大，瘂故不能說大。「隱其」下，初約隱身，次約隱法。初文者，神德舍那身，丈六釋迦像。「覆如」下，明隱法。如來藏者，圓頓法也，令改革凡夫成小聖人。無生無用者，敗種無生，壞根無用。先與後奪者，與小即鹿苑，奪小即方等。委業領財者，用《法華》窮子喻也。此喻委以大乘家業，以化菩薩。如諸部般若，多是空生、身子、滿願對揚也。付財定性者，會父子定天性也。如經云「此實我子，我實其父。」以喻《法華》開權，二乘皆當作佛也。「文云」下，即第九卷，指《法華．持品》中八千人也。故知《法華》、《涅槃》開會事等悉號醍醐，但彼廢此施，義有小異。然由《法華》本懷已暢，故至今教遂般涅槃。「夫眾」下，通示化意也。眾生本具，與佛無殊，日用不知，乃淪生死。故佛出世，以二智手指撝迷徒、點示本性，方將直顯復慮謗法，機既不等遂有五時，兼別但小對三帶二，一期調熟乃獲開權，《法華》、今經所以興也。「或作」下，敘五時。華嚴唯別圓故大；鹿苑但三藏故小；方等訶責偏小、褒嘆圓大，意令恥小慕大；般若委以大法，令教菩薩漸使通泰；法華開權，名定天性。「眾生」下，明《法華》既見佛性，故於今經涅槃，故知二經見性義一。靜乎雙樹者，即經云「右脇而臥」，表一期化極，內智指撝其功已畢。息教二河者，即經云「寂然無聲」也，故云息教也。二河者，拔提河大在城南，熙連河小在城北。相去百里，佛居其間，於四雙八隻樹下涅槃也。「諸佛」下，燈明迦葉出於淨土，但說《法華》即入涅槃。今佛世尊既出穢土，故須扶律以拾殘機。二經雖殊，見性無別。又若約扶律為涅槃者，則唯穢土；若約談常為涅槃者，則淨穢皆說。「只是」下，能發究竟智，故名佛師。能生分真智，故名菩薩母。「佛菩薩」下，舉佛菩薩之勝，以況凡小之劣。千舌百盲者，舉千百言，多耳安能。舞手者，《毛詩．序》云「嗟嘆之不足，故詠歌之。詠歌之不足，故手之舞之、足之蹈之。」專五所以是體意者，五番所詮之理，名為所以。謂從上品乳、滿字、勝修、圓教、醍醐所詮，俱是今經正體。設諸名相者，應云行相即依理起行故是宗。意對破者，即五番中皆有以圓破偏意也。皆言若專者，專，獨也。謂五番具含眾義，今若獨取其一，故成體等不同。雙卷等者，如上卷記。大本者，雖南北二本不同，同名大本，對六卷名小本也。同座異聞者，宜廣聞大本，宜略聞六卷。例大小品者，《般若》有大品小品，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日」下，日喻法界體，照喻法界法，高山喻菩薩。「如聾」下，喻小機在華嚴座不得大益，聾故不能聞大，瘂故不能說大。「隱其」下，初約隱身，次約隱法。初文者，神德舍那身，丈六釋迦像。「覆如」下，明隱法。如來藏者，圓頓法也，令改革凡夫成小聖人。無生無用者，敗種無生，壞根無用。先與後奪者，與小即鹿苑，奪小即方等。委業領財者，用《法華》窮子喻也。此喻委以大乘家業，以化菩薩。如諸部般若，多是空生、身子、滿願對揚也。付財定性者，會父子定天性也。如經云「此實我子，我實其父。」以喻《法華》開權，二乘皆當作佛也。「文云」下，即第九卷，指《法華．持品》中八千人也。故知《法華》、《涅槃》開會事等悉號醍醐，但彼廢此施，義有小異。然由《法華》本懷已暢，故至今教遂般涅槃。「夫眾」下，通示化意也。眾生本具，與佛無殊，日用不知，乃淪生死。故佛出世，以二智手指撝迷徒、點示本性，方將直顯復慮謗法，機既不等遂有五時，兼別但小對三帶二，一期調熟乃獲開權，《法華》、今經所以興也。「或作」下，敘五時。華嚴唯別圓故大；鹿苑但三藏故小；方等訶責偏小、褒嘆圓大，意令恥小慕大；般若委以大法，令教菩薩漸使通泰；法華開權，名定天性。「眾生」下，明《法華》既見佛性，故於今經涅槃，故知二經見性義一。靜乎雙樹者，即經云「右脇而臥」，表一期化極，內智指撝其功已畢。息教二河者，即經云「寂然無聲」也，故云息教也。二河者，拔提河大在城南，熙連河小在城北。相去百里，佛居其間，於四雙八隻樹下涅槃也。「諸佛」下，燈明迦葉出於淨土，但說《法華》即入涅槃。今佛世尊既出穢土，故須扶律以拾殘機。二經雖殊，見性無別。又若約扶律為涅槃者，則唯穢土；若約談常為涅槃者，則淨穢皆說。「只是」下，能發究竟智，故名佛師。能生分真智，故名菩薩母。「佛菩薩」下，舉佛菩薩之勝，以況凡小之劣。千舌百盲者，舉千百言，多耳安能。舞手者，《毛詩．序》云「嗟嘆之不足，故詠歌之。詠歌之不足，故手之舞之、足之蹈之。」專五所以是體意者，五番所詮之理，名為所以。謂從上品乳、滿字、勝修、圓教、醍醐所詮，俱是今經正體。設諸名相者，應云行相即依理起行故是宗。意對破者，即五番中皆有以圓破偏意也。皆言若專者，專，獨也。謂五番具含眾義，今若獨取其一，故成體等不同。雙卷等者，如上卷記。大本者，雖南北二本不同，同名大本，對六卷名小本也。同座異聞者，宜廣聞大本，宜略聞六卷。例大小品者，《般若》有大品小品，故

以為例。準諸經目錄，秦弘始五年四月二十三日譯《大品》竟，二十七卷成者是也。竺法護於晉太康元年譯，上帙為《光讚》。羅什又重譯為十卷，名小品，是知《小品》亦是抄其前分。若然者，則次說為是，以六卷但盡〈菩薩品〉故。斯乃廣略者，六卷則略抄前段，大本則廣有後文。世猶惑焉者，或云異聞、或謂廣略，難可準定，故人尚疑。如來說偷狗等者，示其前後不同也。如來說則在後，迦葉問則在前。偷謂盜賊以喻見魔，狗喻愛魔，如〈四依品〉。說三歸，在〈如來性品〉。秦人彌譯者，六卷，東晉所翻；大本，北涼所翻。俱非秦代，而言秦人者，但姚秦翻譯最盛，故義學之家相承而用。㨙互者，㨙，胡計切，換也。或作「係奚」者，俱誤。昔道猛等者，按《譯經圖紀》及《僧傳》，並云曇無讖以玄始元年歲次壬子至姑臧，齎《涅槃》前分十卷，止於俗舍。遜聞讖名，厚遇請譯。遂以玄始三年歲次甲寅起首，至玄始十年辛酉，譯經律總二十三部，合一百四十八卷，慧嵩筆受。又南山《涅槃弘傳．序》云「北涼沮渠氏，玄始三年，有天竺三藏曇無讖者，涼言法豐，齎此梵本前分十卷，來達姑臧。偽主蒙遜珍賞隆重，於涼城內閑豫宮中，前後三翻成四十卷，終宋武帝永初二年。」據此諸文，乃是讖公齎至，不云道猛將還。沮渠蒙遜者，胡人，其先為匈奴左沮渠，遂以官為氏。蒙遜博覽群史、頗曉天文，殺段業自稱涼州牧。又破傉檀于窮泉，乘勝入姑臧，僣號西河王。隴右即隴西也。「右」或作「后」「後」，並誤。自號玄始者，改元玄始也。「是時」下，南經緣起也。經從北涼入于江南，後因治定，既與舊本品卷開合不同，遂號南本。姚萇殺符堅，改長安為常安，都之，改元白雀，後改建元。萇卒，子興立，改元皇初，後改弘始。今云姚萇復號弘始者，誤，應云姚興弘始。非玄始者，別其兩國年號也。玄始五年即晉恭元熙元年者，恭帝者，即東晉第十一帝，都建康，在位一年。遜位于劉裕，是為宋武帝，故云次入宋武裕也。恭帝元熙元年，即是宋武永初元年，以當年改號故。宋武，姓劉諱裕，字德輿。得四年者，宋武在位三年而崩。長子義符立，是為少帝。即位昏亂，太后廢帝為滎陽王，在位二年。武帝第三子諱義隆即位，是為文帝。以少帝於武帝三年當年即位，在位二年，至文帝元嘉元年，凡四年矣，故云得四年。此即大本始至南朝之年也。故《開皇錄》云「宋文帝世元嘉年初達于建康」也，即北涼玄始九年也。此二高明者，謂德高智明，乃美稱也。事跡如梁傳第七。康樂縣令者，《南史》第十八云「謝靈運，少好學，博 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為例。準諸經目錄，秦弘始五年四月二十三日譯《大品》竟，二十七卷成者是也。竺法護於晉太康元年譯，上帙為《光讚》。羅什又重譯為十卷，名小品，是知《小品》亦是抄其前分。若然者，則次說為是，以六卷但盡〈菩薩品〉故。斯乃廣略者，六卷則略抄前段，大本則廣有後文。世猶惑焉者，或云異聞、或謂廣略，難可準定，故人尚疑。如來說偷狗等者，示其前後不同也。如來說則在後，迦葉問則在前。偷謂盜賊以喻見魔，狗喻愛魔，如〈四依品〉。說三歸，在〈如來性品〉。秦人彌譯者，六卷，東晉所翻；大本，北涼所翻。俱非秦代，而言秦人者，但姚秦翻譯最盛，故義學之家相承而用。㨙互者，㨙，胡計切，換也。或作「係奚」者，俱誤。昔道猛等者，按《譯經圖紀》及《僧傳》，並云曇無讖以玄始元年歲次壬子至姑臧，齎《涅槃》前分十卷，止於俗舍。遜聞讖名，厚遇請譯。遂以玄始三年歲次甲寅起首，至玄始十年辛酉，譯經律總二十三部，合一百四十八卷，慧嵩筆受。又南山《涅槃弘傳．序》云「北涼沮渠氏，玄始三年，有天竺三藏曇無讖者，涼言法豐，齎此梵本前分十卷，來達姑臧。偽主蒙遜珍賞隆重，於涼城內閑豫宮中，前後三翻成四十卷，終宋武帝永初二年。」據此諸文，乃是讖公齎至，不云道猛將還。沮渠蒙遜者，胡人，其先為匈奴左沮渠，遂以官為氏。蒙遜博覽群史、頗曉天文，殺段業自稱涼州牧。又破傉檀于窮泉，乘勝入姑臧，僣號西河王。隴右即隴西也。「右」或作「后」「後」，並誤。自號玄始者，改元玄始也。「是時」下，南經緣起也。經從北涼入于江南，後因治定，既與舊本品卷開合不同，遂號南本。姚萇殺符堅，改長安為常安，都之，改元白雀，後改建元。萇卒，子興立，改元皇初，後改弘始。今云姚萇復號弘始者，誤，應云姚興弘始。非玄始者，別其兩國年號也。玄始五年即晉恭元熙元年者，恭帝者，即東晉第十一帝，都建康，在位一年。遜位于劉裕，是為宋武帝，故云次入宋武裕也。恭帝元熙元年，即是宋武永初元年，以當年改號故。宋武，姓劉諱裕，字德輿。得四年者，宋武在位三年而崩。長子義符立，是為少帝。即位昏亂，太后廢帝為滎陽王，在位二年。武帝第三子諱義隆即位，是為文帝。以少帝於武帝三年當年即位，在位二年，至文帝元嘉元年，凡四年矣，故云得四年。此即大本始至南朝之年也。故《開皇錄》云「宋文帝世元嘉年初達于建康」也，即北涼玄始九年也。此二高明者，謂德高智明，乃美稱也。事跡如梁傳第七。康樂縣令者，《南史》第十八云「謝靈運，少好學，博

覽群書，文章之美與顏延之為江左第一，縱橫俊發過於延之，深密則不如也。襲封康樂公。」今云縣令，恐誤。抗世逸群等者，抗，舉也。逸群，猶出群也。《南史》云「以國公例除員外散騎侍郎，不就，為琅瑘王大司馬行參軍。車服鮮麗，衣物多改舊形制，世共宗之，咸稱謝康樂也。」《開皇三寶錄》云「陳郡處士謝靈運治定」者，蓋靈運自稱處士也。靈運，陳郡陽夏人，甞為永嘉太守。郡有名山水，公素愛好，肆意遨遊，稱疾去職。於始寧縣修營故墅，傍山帶江，盡幽居之美，因著《山居賦》。尋山登嶺常著木屐，上則去其前齒，下則去其後齒。會稽太守孟顗事佛精懇，公謂之曰：「得道應須慧業。丈人生天應在靈運前，成佛必在靈運後。」顗深恨之。今撫州城東南四里有翻經臺，唐顏魯公碑云「宋康樂侯謝公，元嘉年初於此翻譯涅槃經，因以為號。」問：謝公但修定舊本，安稱翻譯？答：翻經之所，有譯語者、筆受者、綴文者、證義者、潤色者，而通稱譯人。謝公治定，乃是證義潤色之職也，故稱靈運翻經焉。「開壽命」下，開〈壽命〉為四品，復改壽命為長壽；開〈如來性〉為十品。凡十二品者，新開品目則有十二，并舊〈壽命〉、〈如來性〉共有十四，皆準六卷中品名開之。故《三寶錄》云「靈運等以讖《涅槃》品數疎簡，初學之者難以措懷，乃依舊翻《泥洹》正本加之，文有過質頗亦改治。」足前等者，并舊〈大眾問〉等品也。北本但十三品，成四十卷。南本二十五品，成三十六卷。故北遠師名北本為少品多卷經，名南本為多品少卷經。有三品等者，至唐麟德中後分方來，尚闕〈分舍利〉。其後分中立品與讖說不同者，和會如《疏記》第二十卷。由來關中者，關中秦地，羅什居關中，不見大本，故知足品非羅什也。錄稱者，即梁《寶唱錄》及隋《開皇三寶錄》第十三云「豫州沙門范慧嚴、清河沙門崔慧觀、陳郡處士謝靈運等加品改治。」故今依之，知小亮非也。「初三人」下，此明事蹟。與梁《僧傳》及《開皇錄》不同者，恐是傳說有異，而彼二文咸云三十六卷。始有數本流行未廣，嚴後一夜忽夢一人形狀極偉，厲聲謂嚴曰：「涅槃尊經，何以率爾輕加斟酌？」嚴既覺已，懷抱惕然，旦乃集僧欲收前本，時有識者咸共止之：「此蓋欲誡勵後人耳。若必乖理，何容即時方始感夢？」嚴以為然。頃之，又夢神人曰：「君以弘經精到之力，於後必當得見佛也。」如法華疏說者，即《玄義》第八明有翻無翻各具五義也。亦如彼者，如文句也。以《玄義》、《文句》皆是解經，通得稱疏。釋序品義既指《法華文句》，故下疏文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覽群書，文章之美與顏延之為江左第一，縱橫俊發過於延之，深密則不如也。襲封康樂公。」今云縣令，恐誤。抗世逸群等者，抗，舉也。逸群，猶出群也。《南史》云「以國公例除員外散騎侍郎，不就，為琅瑘王大司馬行參軍。車服鮮麗，衣物多改舊形制，世共宗之，咸稱謝康樂也。」《開皇三寶錄》云「陳郡處士謝靈運治定」者，蓋靈運自稱處士也。靈運，陳郡陽夏人，甞為永嘉太守。郡有名山水，公素愛好，肆意遨遊，稱疾去職。於始寧縣修營故墅，傍山帶江，盡幽居之美，因著《山居賦》。尋山登嶺常著木屐，上則去其前齒，下則去其後齒。會稽太守孟顗事佛精懇，公謂之曰：「得道應須慧業。丈人生天應在靈運前，成佛必在靈運後。」顗深恨之。今撫州城東南四里有翻經臺，唐顏魯公碑云「宋康樂侯謝公，元嘉年初於此翻譯涅槃經，因以為號。」問：謝公但修定舊本，安稱翻譯？答：翻經之所，有譯語者、筆受者、綴文者、證義者、潤色者，而通稱譯人。謝公治定，乃是證義潤色之職也，故稱靈運翻經焉。「開壽命」下，開〈壽命〉為四品，復改壽命為長壽；開〈如來性〉為十品。凡十二品者，新開品目則有十二，并舊〈壽命〉、〈如來性〉共有十四，皆準六卷中品名開之。故《三寶錄》云「靈運等以讖《涅槃》品數疎簡，初學之者難以措懷，乃依舊翻《泥洹》正本加之，文有過質頗亦改治。」足前等者，并舊〈大眾問〉等品也。北本但十三品，成四十卷。南本二十五品，成三十六卷。故北遠師名北本為少品多卷經，名南本為多品少卷經。有三品等者，至唐麟德中後分方來，尚闕〈分舍利〉。其後分中立品與讖說不同者，和會如《疏記》第二十卷。由來關中者，關中秦地，羅什居關中，不見大本，故知足品非羅什也。錄稱者，即梁《寶唱錄》及隋《開皇三寶錄》第十三云「豫州沙門范慧嚴、清河沙門崔慧觀、陳郡處士謝靈運等加品改治。」故今依之，知小亮非也。「初三人」下，此明事蹟。與梁《僧傳》及《開皇錄》不同者，恐是傳說有異，而彼二文咸云三十六卷。始有數本流行未廣，嚴後一夜忽夢一人形狀極偉，厲聲謂嚴曰：「涅槃尊經，何以率爾輕加斟酌？」嚴既覺已，懷抱惕然，旦乃集僧欲收前本，時有識者咸共止之：「此蓋欲誡勵後人耳。若必乖理，何容即時方始感夢？」嚴以為然。頃之，又夢神人曰：「君以弘經精到之力，於後必當得見佛也。」如法華疏說者，即《玄義》第八明有翻無翻各具五義也。亦如彼者，如文句也。以《玄義》、《文句》皆是解經，通得稱疏。釋序品義既指《法華文句》，故下疏文

直釋通序五事而已，更不消釋序品名義。又下疏文初且離文通示五章，所以疏初不題序品二字。若《法華疏》發初即解序品，故云序謂庠序等。所以疏初乃標序品二字，或例《法華文句》。於此疏初加序品二字者，非也。且《淨名疏》初亦不標其品目，用意各別，豈須一準。又疏文已經治定，標題從省，故削大般二字，但題云涅槃疏，此乃荊溪新意。或加大般二字者，亦非。必也正名，宣尼所誡，後之學者宜善思擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直釋通序五事而已，更不消釋序品名義。又下疏文初且離文通示五章，所以疏初不題序品二字。若《法華疏》發初即解序品，故云序謂庠序等。所以疏初乃標序品二字，或例《法華文句》。於此疏初加序品二字者，非也。且《淨名疏》初亦不標其品目，用意各別，豈須一準。又疏文已經治定，標題從省，故削大般二字，但題云涅槃疏，此乃荊溪新意。或加大般二字者，亦非。必也正名，宣尼所誡，後之學者宜善思擇。

「二疏」下，疏緣起，二：初、通示二由，二：初、製疏遠由，二：初、受經攝靜。緣起者，因由曰緣，興致曰起。余，我也。童年，穉歲也。攝靜，寺名，在章安，即慧拯法師也。傳云「及年七歲，還為拯公弟子。」具載上卷。予甞讀《高僧傳》，見古來盛德鮮有不講誦斯經者，信夫法王顧命、慈父遺囑，為臣為子理合遵奉。邇世講誦閴其無人，法漸陵夷，於斯驗矣。庶幾同見同行勉力流通，載紐頹綱重樹顛表，忠臣孝子於是乎在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二疏」下，疏緣起，二：初、通示二由，二：初、製疏遠由，二：初、受經攝靜。緣起者，因由曰緣，興致曰起。余，我也。童年，穉歲也。攝靜，寺名，在章安，即慧拯法師也。傳云「及年七歲，還為拯公弟子。」具載上卷。予甞讀《高僧傳》，見古來盛德鮮有不講誦斯經者，信夫法王顧命、慈父遺囑，為臣為子理合遵奉。邇世講誦閴其無人，法漸陵夷，於斯驗矣。庶幾同見同行勉力流通，載紐頹綱重樹顛表，忠臣孝子於是乎在。

二、「走雖」下，求旨天台，二：初、別示緣差，二：初、八障喪聽，二：初、師存喪聽，二：初、正明八障。凡稱走或僕，或蒙皆謙也。《東京賦》曰「走雖不敏，庶斯達矣。」注云：「走謂走使之人，公子自謙敏達也。」願聞旨趣者，既誦其文，願知其義。負笈天台者，《切韻》曰「笈負書箱也。」《史記》云「後漢蘇章，字士成，北海人。負笈追師，不遠千里。」天台，指智者所居之山也。陶隱居《真誥》曰「高一萬八千丈，周回八百里。山有八重，四面如一，當斗牛之分，上應台星，故曰天台。」《輿地志》曰「天台山一名桐栢，眾嶽之極秀者也。」心忻藍染者，劉子云「青出於藍而青於藍。」染，使然也。此以染義，喻從師求解，不取勝義。登山甫爾者，甫，始也，言未久也。仍逢出谷者，又值智者奉陳後主詔出山也。疏主傳曰「陳至德元年，隨師出京，住光宅寺。」「不惟」下，自謙也。言不思已德荒薄，而輒侍奉，隨從智者於皇帝朝廷也。《易緯》曰「帝者，天號也。德象天地，不私公位，稱之曰帝。」香塗三宮者，或作六宮，並由斯文古無章記、講貫者寡，故令傳寫魚魯成訛。今謂三宮，定非二六通用。有云：三宮為正，乃地名也。引唐《僧傳》疏主傳云「三宮廬阜，九向衡峰，無不揖迹依迎。訪問遺逸，此不應爾。」今敘大師正宮京輦，地乃金陵，非三宮也。今按三宮，即東嶽泰山，故《茅君內傳》曰「岱宗山之洞，周回三千餘里，名三宮空洞之天。」言二宮者，《文選》曰「婉變二宮，徘徊殿闥。」注云「婉孌徘徊，皆顧慕貌。」二宮，謂帝及太子宮也。故《大師別傳》云「陳主幸寺，捨身大施。」又云「皇太子已下並託舟航，咸宗戒範。」故云二宮也。《續高僧傳》中皆指帝宮及儲宮為二宮。既稟戒法，故云香塗。即經云「常用戒香塗瑩體也。」或謂大師為陳隋二帝戒師，即是二宮。此亦不然。此中正敘陳主欽崇，下云「金陵土崩，方歸隋國」，豈於陳世預說隋朝？無乃不可。或作六宮，即特指天子，其義亦通。言六宮者，《周禮》「天子后立六宮、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻。」鄭玄注曰「六宮者，前一宮，後五宮也。五者，后一宮、三夫人一宮、九嬪一宮、二十七世婦一宮、八十一御妻一宮，凡一百二十人。后正位宮闈，體同天子。」七眾者，一比丘、二比丘尼、三式叉摩那、四沙彌、五沙彌尼、六優婆塞、七優婆夷也。比丘等六，翻名釋義具在疏文。式叉摩那者，此云學法女，不別得戒也。先以立志，六法練心，為受緣也。《四分》云「十八童女應二歲學戒。」又云。「小年曾嫁，年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「走雖」下，求旨天台，二：初、別示緣差，二：初、八障喪聽，二：初、師存喪聽，二：初、正明八障。凡稱走或僕，或蒙皆謙也。《東京賦》曰「走雖不敏，庶斯達矣。」注云：「走謂走使之人，公子自謙敏達也。」願聞旨趣者，既誦其文，願知其義。負笈天台者，《切韻》曰「笈負書箱也。」《史記》云「後漢蘇章，字士成，北海人。負笈追師，不遠千里。」天台，指智者所居之山也。陶隱居《真誥》曰「高一萬八千丈，周回八百里。山有八重，四面如一，當斗牛之分，上應台星，故曰天台。」《輿地志》曰「天台山一名桐栢，眾嶽之極秀者也。」心忻藍染者，劉子云「青出於藍而青於藍。」染，使然也。此以染義，喻從師求解，不取勝義。登山甫爾者，甫，始也，言未久也。仍逢出谷者，又值智者奉陳後主詔出山也。疏主傳曰「陳至德元年，隨師出京，住光宅寺。」「不惟」下，自謙也。言不思已德荒薄，而輒侍奉，隨從智者於皇帝朝廷也。《易緯》曰「帝者，天號也。德象天地，不私公位，稱之曰帝。」香塗三宮者，或作六宮，並由斯文古無章記、講貫者寡，故令傳寫魚魯成訛。今謂三宮，定非二六通用。有云：三宮為正，乃地名也。引唐《僧傳》疏主傳云「三宮廬阜，九向衡峰，無不揖迹依迎。訪問遺逸，此不應爾。」今敘大師正宮京輦，地乃金陵，非三宮也。今按三宮，即東嶽泰山，故《茅君內傳》曰「岱宗山之洞，周回三千餘里，名三宮空洞之天。」言二宮者，《文選》曰「婉變二宮，徘徊殿闥。」注云「婉孌徘徊，皆顧慕貌。」二宮，謂帝及太子宮也。故《大師別傳》云「陳主幸寺，捨身大施。」又云「皇太子已下並託舟航，咸宗戒範。」故云二宮也。《續高僧傳》中皆指帝宮及儲宮為二宮。既稟戒法，故云香塗。即經云「常用戒香塗瑩體也。」或謂大師為陳隋二帝戒師，即是二宮。此亦不然。此中正敘陳主欽崇，下云「金陵土崩，方歸隋國」，豈於陳世預說隋朝？無乃不可。或作六宮，即特指天子，其義亦通。言六宮者，《周禮》「天子后立六宮、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻。」鄭玄注曰「六宮者，前一宮，後五宮也。五者，后一宮、三夫人一宮、九嬪一宮、二十七世婦一宮、八十一御妻一宮，凡一百二十人。后正位宮闈，體同天子。」七眾者，一比丘、二比丘尼、三式叉摩那、四沙彌、五沙彌尼、六優婆塞、七優婆夷也。比丘等六，翻名釋義具在疏文。式叉摩那者，此云學法女，不別得戒也。先以立志，六法練心，為受緣也。《四分》云「十八童女應二歲學戒。」又云。「小年曾嫁，年

十歲者，與六法。」《十誦》中，六法者，練心也，試看大戒受緣。二年者，練身也，可知有胎無胎。此式叉尼具學三法：一、學根本，謂四重是；二、學六法，謂一染心相觸、二盜人四錢、三斷畜生命、四小妄語、五非時食、六飲酒也；三、學行法，謂一切大尼戒行並須學之。言光輝七眾者，此謂戒香既塗於二宮，道光彌耀於七眾也。道俗參請者，道謂出家五眾，俗謂在家二眾。交絡者，謂參玄請法之人往來不絕也。雖欽下，甘露喻涅槃旨趣也。《瑞應圖》云「露色濃甘者為之甘露。王者施德惠，則甘露降其草木。甘露，仁澤也，一名天酒。」「如俟」下，謂待智者講說此經，如待黃河之清，言其難者也。王子年，《拾遣記》曰「丹立千年一燒、黃河千年一清，皆至聖之君以為大瑞。又黃河清而聖人生。」《左傳》子駟曰：「周詩有之曰：俟河之清，人壽幾何。」杜預注曰「言人壽促而河清遲。」詎，豈也。有期無日者，雖許講宣，以我多障，竟無日得聞也。逮，及也。金陵，地名也，吳晉宋齊梁陳謂之江南，六朝悉都其地。《建康實錄》云「本楚金陵邑，秦改為秣陵，吳改為建業。晉愍帝諱業，改為建康。元帝即位稱建康宮。」土崩者，隋開皇八年，文帝命晉王楊廣、清河公楊素，督兵五十萬以伐陳，旌旗千里、金鼓震天，俄而平江東、膚陳主。陳國傾壞，喻以土崩。《文選．陳琳檄書》曰「必土崩瓦解，不俟血刃。」師徒雨散者，陳國既破，法集遂停，師徒相捨，如雨分散。《絕交論》云「駱驛縱橫，烟飛雨散。」大師遺囑云「朝同雲集，暮如雨散。」或作「兩」字者，誤。後會匡嶺者，匡嶺即廬山也。《廬山記》曰「匡俗出於周威王時，生而神靈，隱淪潛景，廬于此山。俗稱廬君，故山取號焉。」大師《別傳》曰「金陵既敗，旋錫荊湘，路次湓城。忽夢老僧曰：『陶侃瑞像，敬屈守護，遠公冥請也。』於是住憇廬山。俄而潯陽反叛，寺宇焚燒，獨有茲山全無侵撓。」復屬虔劉者，《左傳》曰「虔劉我邊垂。」杜注云「虔、劉，皆殺也。」即是值潯陽反叛也。江陵，荊州也。仍遭霧露者，仍值兵亂也。《抱朴子》曰「白霧四面圍城，不出百日大兵必至。」又《三國名臣譖》曰「雖遇塵霧」，注云「塵霧，謂恥辱也。」「勅徵」下，江浦，即江都，今揚州也，亦曰洛浦。《文選》曰「歸骸洛浦」，注云「揚州，則梁之洛陽也。」勅徵者，即煬帝潛龍之時，鎮守江淮，兩請智者。初請出江都，求受戒法，即開皇十一年也。事畢，仍歸江陵，建玉泉寺。後又請出江都，撰《淨名疏》。此言再出江都，時疏主滯疾於洪州也。若初出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十歲者，與六法。」《十誦》中，六法者，練心也，試看大戒受緣。二年者，練身也，可知有胎無胎。此式叉尼具學三法：一、學根本，謂四重是；二、學六法，謂一染心相觸、二盜人四錢、三斷畜生命、四小妄語、五非時食、六飲酒也；三、學行法，謂一切大尼戒行並須學之。言光輝七眾者，此謂戒香既塗於二宮，道光彌耀於七眾也。道俗參請者，道謂出家五眾，俗謂在家二眾。交絡者，謂參玄請法之人往來不絕也。雖欽下，甘露喻涅槃旨趣也。《瑞應圖》云「露色濃甘者為之甘露。王者施德惠，則甘露降其草木。甘露，仁澤也，一名天酒。」「如俟」下，謂待智者講說此經，如待黃河之清，言其難者也。王子年，《拾遣記》曰「丹立千年一燒、黃河千年一清，皆至聖之君以為大瑞。又黃河清而聖人生。」《左傳》子駟曰：「周詩有之曰：俟河之清，人壽幾何。」杜預注曰「言人壽促而河清遲。」詎，豈也。有期無日者，雖許講宣，以我多障，竟無日得聞也。逮，及也。金陵，地名也，吳晉宋齊梁陳謂之江南，六朝悉都其地。《建康實錄》云「本楚金陵邑，秦改為秣陵，吳改為建業。晉愍帝諱業，改為建康。元帝即位稱建康宮。」土崩者，隋開皇八年，文帝命晉王楊廣、清河公楊素，督兵五十萬以伐陳，旌旗千里、金鼓震天，俄而平江東、膚陳主。陳國傾壞，喻以土崩。《文選．陳琳檄書》曰「必土崩瓦解，不俟血刃。」師徒雨散者，陳國既破，法集遂停，師徒相捨，如雨分散。《絕交論》云「駱驛縱橫，烟飛雨散。」大師遺囑云「朝同雲集，暮如雨散。」或作「兩」字者，誤。後會匡嶺者，匡嶺即廬山也。《廬山記》曰「匡俗出於周威王時，生而神靈，隱淪潛景，廬于此山。俗稱廬君，故山取號焉。」大師《別傳》曰「金陵既敗，旋錫荊湘，路次湓城。忽夢老僧曰：『陶侃瑞像，敬屈守護，遠公冥請也。』於是住憇廬山。俄而潯陽反叛，寺宇焚燒，獨有茲山全無侵撓。」復屬虔劉者，《左傳》曰「虔劉我邊垂。」杜注云「虔、劉，皆殺也。」即是值潯陽反叛也。江陵，荊州也。仍遭霧露者，仍值兵亂也。《抱朴子》曰「白霧四面圍城，不出百日大兵必至。」又《三國名臣譖》曰「雖遇塵霧」，注云「塵霧，謂恥辱也。」「勅徵」下，江浦，即江都，今揚州也，亦曰洛浦。《文選》曰「歸骸洛浦」，注云「揚州，則梁之洛陽也。」勅徵者，即煬帝潛龍之時，鎮守江淮，兩請智者。初請出江都，求受戒法，即開皇十一年也。事畢，仍歸江陵，建玉泉寺。後又請出江都，撰《淨名疏》。此言再出江都，時疏主滯疾於洪州也。若初出

江都，則獲隨從，故疏主傳云「開皇十年，晉王作鎮揚越，陪從智者止于邗溝。」漢制天子曰勅，太子曰令，諸王曰教。煬帝鎮揚越時猶是諸王，後既登極故云勅徵。故《別傳》云「奉勅撰淨名疏」也。頂滯疾豫章者，頂，疏主稱名也。始稱余，次稱走，今稱名，文體之變也。豫章，郡名，今洪州也。大師既再出江都，而疏主滯疾洪州，不獲隨從。既遠聖師，安聞斯典？始舉飄南湖等者，南湖，即宮亭湖，亦曰拱亭。謂於豫章病愈，始舉掉飄帆，速往江都以就智者。而值隋文東巡狩，晉王入朝，於是大師東旋台岳，是故無暇講演，且給侍東歸。此乃大師最後入天台，即開皇十六年春也。東旋者，旋或作還同，似泉切。《文選》曰「祇召旋北京」，作此旋字也。秋至佛隴者，神邕《天台山記》曰「從修禪寺南行二百步，有盤石，平正猶如削成。古老相傳，佛嘗於此放光，故名佛隴。」春離江都秋時方至者，以隨處利人，行程故緩。冬逢入滅者，即其年十一月二十四日未時，於天台西門石城寺彌勒像前加趺而終也。嘆伊余之法障者，伊，維也，語辭耳。余，我也。法障者，欲聞此經法義，竟不獲聞，由前八事為障也。一逢師出谷障、二參請交絡障、三金陵土崩障、四復屬虔劉障、五仍遭霧露障、六滯疾豫章障、七東旋台嶺障、八冬逢入滅障。由具八事障我聞法，故曰法障。若不出谷，則合得聞。雖在帝庭，若參請事簡，則合得聞。雖其人交絡，若金陵久安，亦當得聞。乃至若不入滅，雖有前障，終當講演，令我得聞，故入滅之障最為深重。故下嘆云「日既隱於重崖，盲龜眠於海底」也。奚可勝言者，奚，何也。勝，平聲，謂法障之多，非言所載也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江都，則獲隨從，故疏主傳云「開皇十年，晉王作鎮揚越，陪從智者止于邗溝。」漢制天子曰勅，太子曰令，諸王曰教。煬帝鎮揚越時猶是諸王，後既登極故云勅徵。故《別傳》云「奉勅撰淨名疏」也。頂滯疾豫章者，頂，疏主稱名也。始稱余，次稱走，今稱名，文體之變也。豫章，郡名，今洪州也。大師既再出江都，而疏主滯疾洪州，不獲隨從。既遠聖師，安聞斯典？始舉飄南湖等者，南湖，即宮亭湖，亦曰拱亭。謂於豫章病愈，始舉掉飄帆，速往江都以就智者。而值隋文東巡狩，晉王入朝，於是大師東旋台岳，是故無暇講演，且給侍東歸。此乃大師最後入天台，即開皇十六年春也。東旋者，旋或作還同，似泉切。《文選》曰「祇召旋北京」，作此旋字也。秋至佛隴者，神邕《天台山記》曰「從修禪寺南行二百步，有盤石，平正猶如削成。古老相傳，佛嘗於此放光，故名佛隴。」春離江都秋時方至者，以隨處利人，行程故緩。冬逢入滅者，即其年十一月二十四日未時，於天台西門石城寺彌勒像前加趺而終也。嘆伊余之法障者，伊，維也，語辭耳。余，我也。法障者，欲聞此經法義，竟不獲聞，由前八事為障也。一逢師出谷障、二參請交絡障、三金陵土崩障、四復屬虔劉障、五仍遭霧露障、六滯疾豫章障、七東旋台嶺障、八冬逢入滅障。由具八事障我聞法，故曰法障。若不出谷，則合得聞。雖在帝庭，若參請事簡，則合得聞。雖其人交絡，若金陵久安，亦當得聞。乃至若不入滅，雖有前障，終當講演，令我得聞，故入滅之障最為深重。故下嘆云「日既隱於重崖，盲龜眠於海底」也。奚可勝言者，奚，何也。勝，平聲，謂法障之多，非言所載也。

二、「昔五」下，引事感傷。初、引事類己。《賢愚經》第六云「毘舍離國有五百盲人，乞匃自治。時聞人言：『如來出世。』盲人聞已，還共議曰：『我曹若當遇佛，必見救濟。』即便問人：『佛在何國？』答云：『佛在舍衛。』遂各乞金錢一枚，僱人引往。時有一人收取金錢，將諸盲人至摩竭提國，棄諸澤中。盲不知處，互相捉手經行他田，傷破苗穀。長者行田見彼踐苗，甚多瞋怒。盲者求哀，具宣上事，長者使人將詣舍衛。適達彼國，又聞佛往摩竭提國。及到彼國，復聞世尊已還舍衛。如是追逐，凡往七反。佛知根熟，乃於舍衛待之。盲到佛所，蒙光目開，佛為說法成阿羅漢。」祇洹等者，《譬喻經》第三云「昔有一人作兩業，有二婦。適詣小婦，小婦語言：『我年少，婿年老，我不樂住，可住大婦處作居。』其婿拔去白髮。適至大婦處，大婦語言：『我老，頭已白，婿頭黑，宜去。』於是拔黑作白。如是不止，頭遂禿盡。二婦惡之，便各捨去，坐愁致死。過去世時作寺中狗，水東一寺、水西一寺，聞楗椎鳴，狗便往得食。後日二寺同時鳴磬，狗浮水欲度，適欲至西，復恐東寺食好；向東，復恐西寺食好。如是猶豫，溺死水中。」文云祇洹者，通取寺名，非直指祇洹寺也。唯疆唯沈無見無得者，結前二事。盲雖七追，唯至於他疆，竟不見佛，故云唯疆無見。狗聽兩鍾，唯死於沈溺，竟不得食，故云唯沈無得。次、「入山」下，以己類事。己之多障，如盲如狗。入山出谷總前八障，入山攝七八，出谷攝前六。浮墜泝江者，釋上句也。「浮墜」字誤，應作「乘陵」。謂入山乘陵，出谷泝江，空歷艱苦，不聞斯典。《文選．北征賦》曰「乘陵岡以登降」，注云「陵岡皆山丘也。」《左傳》曰「吳將泝江入郢。」《爾雅》曰「逆流而上曰泝洄，順流而下曰泝游。」《字林》云「順流曰沿，逆流曰泝。泝，蘇故切。」「日既」下，舉喻，嘆師滅也。日喻師解圓明，隱崖喻師入寂滅。崖，山也。《淮南子》曰「日入崦嵫」，注云「亦曰落棠山。」盲龜喻己無智眼，海底喻迷深。《雜含》第十六云「告諸比丘：『如大海中有一盲龜，壽無量劫，百年一遇出頭。復有浮木，止有一孔，漂流海浪，隨風東西。盲龜百年一出，得遇此孔。龜至海東，浮木或至海西，違遶亦爾，雖復差違，或復相得。凡夫漂流五趣之海，還復人身，甚難於此。』」今借彼文以喻聖師難值也。憑光想木者，人在半夜，欲憑日光鑒物；龜居海底，空想浮木安身。其不可得也，故云詎可得乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「昔五」下，引事感傷。初、引事類己。《賢愚經》第六云「毘舍離國有五百盲人，乞匃自治。時聞人言：『如來出世。』盲人聞已，還共議曰：『我曹若當遇佛，必見救濟。』即便問人：『佛在何國？』答云：『佛在舍衛。』遂各乞金錢一枚，僱人引往。時有一人收取金錢，將諸盲人至摩竭提國，棄諸澤中。盲不知處，互相捉手經行他田，傷破苗穀。長者行田見彼踐苗，甚多瞋怒。盲者求哀，具宣上事，長者使人將詣舍衛。適達彼國，又聞佛往摩竭提國。及到彼國，復聞世尊已還舍衛。如是追逐，凡往七反。佛知根熟，乃於舍衛待之。盲到佛所，蒙光目開，佛為說法成阿羅漢。」祇洹等者，《譬喻經》第三云「昔有一人作兩業，有二婦。適詣小婦，小婦語言：『我年少，婿年老，我不樂住，可住大婦處作居。』其婿拔去白髮。適至大婦處，大婦語言：『我老，頭已白，婿頭黑，宜去。』於是拔黑作白。如是不止，頭遂禿盡。二婦惡之，便各捨去，坐愁致死。過去世時作寺中狗，水東一寺、水西一寺，聞楗椎鳴，狗便往得食。後日二寺同時鳴磬，狗浮水欲度，適欲至西，復恐東寺食好；向東，復恐西寺食好。如是猶豫，溺死水中。」文云祇洹者，通取寺名，非直指祇洹寺也。唯疆唯沈無見無得者，結前二事。盲雖七追，唯至於他疆，竟不見佛，故云唯疆無見。狗聽兩鍾，唯死於沈溺，竟不得食，故云唯沈無得。次、「入山」下，以己類事。己之多障，如盲如狗。入山出谷總前八障，入山攝七八，出谷攝前六。浮墜泝江者，釋上句也。「浮墜」字誤，應作「乘陵」。謂入山乘陵，出谷泝江，空歷艱苦，不聞斯典。《文選．北征賦》曰「乘陵岡以登降」，注云「陵岡皆山丘也。」《左傳》曰「吳將泝江入郢。」《爾雅》曰「逆流而上曰泝洄，順流而下曰泝游。」《字林》云「順流曰沿，逆流曰泝。泝，蘇故切。」「日既」下，舉喻，嘆師滅也。日喻師解圓明，隱崖喻師入寂滅。崖，山也。《淮南子》曰「日入崦嵫」，注云「亦曰落棠山。」盲龜喻己無智眼，海底喻迷深。《雜含》第十六云「告諸比丘：『如大海中有一盲龜，壽無量劫，百年一遇出頭。復有浮木，止有一孔，漂流海浪，隨風東西。盲龜百年一出，得遇此孔。龜至海東，浮木或至海西，違遶亦爾，雖復差違，或復相得。凡夫漂流五趣之海，還復人身，甚難於此。』」今借彼文以喻聖師難值也。憑光想木者，人在半夜，欲憑日光鑒物；龜居海底，空想浮木安身。其不可得也，故云詎可得乎。

二、「余乃」下，沒後思愆。師既已滅，斯經旨趣莫得而聞。省己宿愆，於是躬事塔廟，口誦斯經，以期未來值師聞法也。掃墓願值師，誦偈期聞法。西土塔婆，即此方墳墓也。掃灑墳塔，種植林樹。以墳必樹，故含文嘉曰：「天子墳高三仞，樹以松。諸侯半之，樹以栢。大夫入尺，樹以槐。庶人無墳，樹以楊柳。」更服灰場者，更，平聲，謂常更換淨服，於塔所誦經也。故《法華》云「著新淨衣，內外俱淨」也。或作「伏」字者，非。如來闍維之地，號曰灰場。今大師土葬而言灰場者，用其故實耳。亦猶《法華疏．序》云「晚還台嶺，仍值鶴林。」鶴林之言，例同灰場也。石偈，即此經也。以〈聖行品〉中雪山大士既獲半偈，乃於草木石壁書之，以示來者，故名此經為石偈也。疏主童年誦經已半，知此誦其全部非只一偈也。思𮘧畢世者，則是思往世之𮘧成今法障，遂乃身掃口誦，隱居求志，期盡此身，故云畢世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「余乃」下，沒後思愆。師既已滅，斯經旨趣莫得而聞。省己宿愆，於是躬事塔廟，口誦斯經，以期未來值師聞法也。掃墓願值師，誦偈期聞法。西土塔婆，即此方墳墓也。掃灑墳塔，種植林樹。以墳必樹，故含文嘉曰：「天子墳高三仞，樹以松。諸侯半之，樹以栢。大夫入尺，樹以槐。庶人無墳，樹以楊柳。」更服灰場者，更，平聲，謂常更換淨服，於塔所誦經也。故《法華》云「著新淨衣，內外俱淨」也。或作「伏」字者，非。如來闍維之地，號曰灰場。今大師土葬而言灰場者，用其故實耳。亦猶《法華疏．序》云「晚還台嶺，仍值鶴林。」鶴林之言，例同灰場也。石偈，即此經也。以〈聖行品〉中雪山大士既獲半偈，乃於草木石壁書之，以示來者，故名此經為石偈也。疏主童年誦經已半，知此誦其全部非只一偈也。思𮘧畢世者，則是思往世之𮘧成今法障，遂乃身掃口誦，隱居求志，期盡此身，故云畢世。

二、「事不」下，五難喪思，五：初、僧使迫已，雖欲隱居畢世，而為眾舉差，因與智璪同充僧使，屢入帝京，故云事不由己。蓋為僧事所逼迫也，故云迫不得止。事備《國清百錄》。戴函負封者，所持牋表詔勅皆用函也。《百錄》云「金書一函，與天台眾。」西考闕庭者，「考」應作「朝」，字誤也。闕謂雙闕，以石為之，其上隱起。奇獸異禽之狀，在端門外夾道置之，亦曰象闕魏闕。《周禮》太宰以正月懸理象之法於象魏，使萬人觀理象焉。《左傳》哀公三年火，季桓子命書藏象魏，曰舊章不可忘也。崔豹《古今注》曰「闕者，觀也。古者每門樹兩觀於其前，所以表宮門也。其上可居，登之則可遠觀，故謂之觀。人臣將朝，至此則思其所闕，故謂之闕。天子所居曰闕庭。」隋都，長安也。私去公還者，充僧使而去，奉勅命而還，或度僧造寺、或修營香火，事備《百錄》。故《百錄》云「今遣大都督段智興，送師還寺。」故曰公還。「經塗」下，往還充使，經由道塗凡八年也。二、「日嚴」下，諍論遭追。雖免僧使，仍因諍論，重入帝京。日嚴，寺名也。《唐高僧傳》曰「煬帝時為晉王，於京師曲池施營第林，造日嚴寺。」咸陽即長安，今永興軍也。諍論之事而不傳不書，乃傳搜訪之闕耳。三、值水夜奔。桃林水奔者，尚書放牛桃林之野是也。《左傳》「晉侯使詹嘉處瑕以守桃林之塞。」杜注云「桃林，在弘農華陰縣。」此言行至桃林山，水夜至，避之奔走，故失伴侶。四、「又被」下，被讒收往，及至京都，又遭讒佞，謂為巫蠱惑亂於人。而煬帝信讒，故收往河北。幽薊，二州名，在河北。薊，音計。五、乘氷馬陷。冬月度河，故乘履其氷，以濟北岸。馬雖陷氷而死，其身猶獲生存。臨危履薄者，《詩》云「戰戰兢兢，如臨深淵、如履薄氷。」疏主意云：昔聞詩語喻以戒慎，而今身當履踐，故下句云「生行死地」也。寧可言盡者，危難若此，那可具言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「事不」下，五難喪思，五：初、僧使迫已，雖欲隱居畢世，而為眾舉差，因與智璪同充僧使，屢入帝京，故云事不由己。蓋為僧事所逼迫也，故云迫不得止。事備《國清百錄》。戴函負封者，所持牋表詔勅皆用函也。《百錄》云「金書一函，與天台眾。」西考闕庭者，「考」應作「朝」，字誤也。闕謂雙闕，以石為之，其上隱起。奇獸異禽之狀，在端門外夾道置之，亦曰象闕魏闕。《周禮》太宰以正月懸理象之法於象魏，使萬人觀理象焉。《左傳》哀公三年火，季桓子命書藏象魏，曰舊章不可忘也。崔豹《古今注》曰「闕者，觀也。古者每門樹兩觀於其前，所以表宮門也。其上可居，登之則可遠觀，故謂之觀。人臣將朝，至此則思其所闕，故謂之闕。天子所居曰闕庭。」隋都，長安也。私去公還者，充僧使而去，奉勅命而還，或度僧造寺、或修營香火，事備《百錄》。故《百錄》云「今遣大都督段智興，送師還寺。」故曰公還。「經塗」下，往還充使，經由道塗凡八年也。二、「日嚴」下，諍論遭追。雖免僧使，仍因諍論，重入帝京。日嚴，寺名也。《唐高僧傳》曰「煬帝時為晉王，於京師曲池施營第林，造日嚴寺。」咸陽即長安，今永興軍也。諍論之事而不傳不書，乃傳搜訪之闕耳。三、值水夜奔。桃林水奔者，尚書放牛桃林之野是也。《左傳》「晉侯使詹嘉處瑕以守桃林之塞。」杜注云「桃林，在弘農華陰縣。」此言行至桃林山，水夜至，避之奔走，故失伴侶。四、「又被」下，被讒收往，及至京都，又遭讒佞，謂為巫蠱惑亂於人。而煬帝信讒，故收往河北。幽薊，二州名，在河北。薊，音計。五、乘氷馬陷。冬月度河，故乘履其氷，以濟北岸。馬雖陷氷而死，其身猶獲生存。臨危履薄者，《詩》云「戰戰兢兢，如臨深淵、如履薄氷。」疏主意云：昔聞詩語喻以戒慎，而今身當履踐，故下句云「生行死地」也。寧可言盡者，危難若此，那可具言。

二、「昔裹」下，總結俱喪者。裹糧至東南者，即指前負笈天台已下文也。入山出谷揚越往來，何啻千里。《文選》云「裹糧萬里」。簦，長柄竹笠也。《史記》虞卿躡屩擔簦，說趙孝成王，一見賜金百鎰，再說拜為上卿。負罪至西北者，即指又被讒已下文也。三讒者，晉獻公三子皆為驪姬所讒，故曰三讒，疏主自比也。三子，謂太子申生、重耳、夷吾也。《左傳》第五曰「初晉獻公欲以驪姬為夫人，卜之不吉，筮之吉。公曰：『從筮。』卜人曰：『筮短龜長，不如從長。』弗聽，立之。生奚齊，其娣生卓子。及將立奚齊，既與中大夫成謀。姬謂太子曰：『君夢齊姜，必速祭之。』太子祭于曲沃，歸胙干公。公田，姬寘諸宮。六日，公至，毒而獻之。公祭之地，地墳；與犬，犬斃；與小臣，小臣亦斃。姬泣曰：『賊由太子。』太子奔新城，公殺其傅社原款。或謂太子：『子辭，君必辯焉。』太子曰：『君非姬氏，居不安、食不飽。我辭，姬必有罪。君老矣，吾又不樂。』曰：『子其行乎？』太子曰：『君實不察其罪，被此名也以出，人誰納我？』十二月戊申縊于新城。姬遂譖二公子，曰：『皆知之。』重耳奔蒲，夷吾奔屈。」言東南西北者，以帝京居中，則揚越在於東南，幽薊居乎西北也。若聽若思等者，前希聞斯典，故擔簦東南；有入障，故喪其聞。後欲思𮘧畢世，由驅馳西北，有五難故喪其思，故云二塗俱喪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「昔裹」下，總結俱喪者。裹糧至東南者，即指前負笈天台已下文也。入山出谷揚越往來，何啻千里。《文選》云「裹糧萬里」。簦，長柄竹笠也。《史記》虞卿躡屩擔簦，說趙孝成王，一見賜金百鎰，再說拜為上卿。負罪至西北者，即指又被讒已下文也。三讒者，晉獻公三子皆為驪姬所讒，故曰三讒，疏主自比也。三子，謂太子申生、重耳、夷吾也。《左傳》第五曰「初晉獻公欲以驪姬為夫人，卜之不吉，筮之吉。公曰：『從筮。』卜人曰：『筮短龜長，不如從長。』弗聽，立之。生奚齊，其娣生卓子。及將立奚齊，既與中大夫成謀。姬謂太子曰：『君夢齊姜，必速祭之。』太子祭于曲沃，歸胙干公。公田，姬寘諸宮。六日，公至，毒而獻之。公祭之地，地墳；與犬，犬斃；與小臣，小臣亦斃。姬泣曰：『賊由太子。』太子奔新城，公殺其傅社原款。或謂太子：『子辭，君必辯焉。』太子曰：『君非姬氏，居不安、食不飽。我辭，姬必有罪。君老矣，吾又不樂。』曰：『子其行乎？』太子曰：『君實不察其罪，被此名也以出，人誰納我？』十二月戊申縊于新城。姬遂譖二公子，曰：『皆知之。』重耳奔蒲，夷吾奔屈。」言東南西北者，以帝京居中，則揚越在於東南，幽薊居乎西北也。若聽若思等者，前希聞斯典，故擔簦東南；有入障，故喪其聞。後欲思𮘧畢世，由驅馳西北，有五難故喪其思，故云二塗俱喪。

二、「情不」下，製疏近由。後時雖獲生還台嶽，以昔兩緣聽思俱喪，於是慕法不已，更尋他疏以勘經旨，義既違經，因自撰疏。舊疏，即河西光宅等諸師疏義各存也。不與文會者，乖經失旨也。怏怏，於亮切，悵怏也。病諸者，諸，之也。見其義非，如已有病，此即製疏之近由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「情不」下，製疏近由。後時雖獲生還台嶽，以昔兩緣聽思俱喪，於是慕法不已，更尋他疏以勘經旨，義既違經，因自撰疏。舊疏，即河西光宅等諸師疏義各存也。不與文會者，乖經失旨也。怏怏，於亮切，悵怏也。病諸者，諸，之也。見其義非，如已有病，此即製疏之近由。

二、「斆群」下，正明述作時處，二：初、謙光述懷。經第三十云「譬如王告大臣：『汝牽一象以示盲者。』時彼眾盲各以手觸。其觸牙者即云象如萊茯根，其觸耳者言象如箕等。經自合云：王喻如來，臣喻方等大涅槃經，象喻佛性，盲喻一切無明眾生。」獨夢談刀，如經第十八，略如上記。刀喻佛性，夢寱謬談非親得刀，此皆疏主謙也。謂心思經旨，如盲觸象，豈識全軀；口說經文，如夢談刀，故非實有。二、「以大」下，著述時處，二：初明時處，二：初、示染筆時處。大業，即隋煬年號。十年，即甲戌歲也。廬于天台之南者，《小爾雅》云「廬，寄也。」謂寄止也，亦別舍也。黃帝為廬，以避寒暑，春秋去之，冬夏居之，故云寄止也。神邕《天台雜記》云「赤城為南門，石城為西門。」今云天台之南，謂赤城也。二、「管窺」下，明憑師述作。管窺智者義意者，《莊子》云「以管窺天」也。謂智者法門如天之高遠，已解推尋如以管窺。義意者，五時四教之義，三觀六即之意。依此義意，輒為此經解釋旨趣也。為，去聲。《尚書．序》曰「承詔為五十九篇作傳。」大業，明製撰之時。天台之南，顯筆削之處。管窺智者，示所學之宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「斆群」下，正明述作時處，二：初、謙光述懷。經第三十云「譬如王告大臣：『汝牽一象以示盲者。』時彼眾盲各以手觸。其觸牙者即云象如萊茯根，其觸耳者言象如箕等。經自合云：王喻如來，臣喻方等大涅槃經，象喻佛性，盲喻一切無明眾生。」獨夢談刀，如經第十八，略如上記。刀喻佛性，夢寱謬談非親得刀，此皆疏主謙也。謂心思經旨，如盲觸象，豈識全軀；口說經文，如夢談刀，故非實有。二、「以大」下，著述時處，二：初明時處，二：初、示染筆時處。大業，即隋煬年號。十年，即甲戌歲也。廬于天台之南者，《小爾雅》云「廬，寄也。」謂寄止也，亦別舍也。黃帝為廬，以避寒暑，春秋去之，冬夏居之，故云寄止也。神邕《天台雜記》云「赤城為南門，石城為西門。」今云天台之南，謂赤城也。二、「管窺」下，明憑師述作。管窺智者義意者，《莊子》云「以管窺天」也。謂智者法門如天之高遠，已解推尋如以管窺。義意者，五時四教之義，三觀六即之意。依此義意，輒為此經解釋旨趣也。為，去聲。《尚書．序》曰「承詔為五十九篇作傳。」大業，明製撰之時。天台之南，顯筆削之處。管窺智者，示所學之宗。

二、「運丁」下，敘難緣，二：初、避難四移，兩蒙靈異。丁，當也。大業十二年有大鳥似鵬飛入殿內，至于御幄，至明而去。九月幸江都，以代王侑留守西都、越王侗留守東都。既至江都，唯以酒色為務。五月星隕吳郡為石。徵求螢火數斛，夜出遊山光遍巖谷，火守羽林星如斗出，王良閣道聲如隤牆。枉矢出北斗米一斛，計錢八九萬，用錫環錢細如線。十月李密起兵於梁楚之郊，竇建德、盧明月等所在稱號，盜賊公行劫掠州縣。又諸道賊師孟海公、徐圓朗、朱粲、劉武用、薛舉、蕭銑、李子通、沈法興等，各率眾寇掠，多者數十萬、少者二三萬。天下無處無賊，故曰寇盜縱橫于時。天台悉為沈法興所有。《雜記》云「大業十四年，沈法興擅置海州，即改臨海縣為海州也。」匿影沃洲者，匿，藏也。沃洲，山名，在剡，即支遁所棲之山也。赤城既喧，復更匿藏形影，避盜於沃洲山也。蔭林席箭者，山宿野棲，故無屋宇，但蔭茂林以為帳布，箭竹以為席，亦猶古人班荊而坐也。箭竹偏產會稽。《爾雅》曰「東南之美者，有會稽之竹箭焉。」衣殫等者，殫，音丹，盡也。既避盜深山，而衣糧又盡，故於撰述致乖次第。「於是」下，明為撰述緣闕，更求他處挾藏也。鄙志，謙也。託命遂安者，寄託形命於遂安也。遂安，縣名，今屬睦州。縣令鄧氏者，即遂安令也。曳疾應之者，赴請為講也。應，去聲。事不兼舉者，既務講宣，且停筆削，因將草本寄於他舍。冥持此本者，謂冥聖護持，故得燒舍疏在，故云得免灰。颺颺，音羊，風所飛颺也。重寄柵城者，講經既畢，復寄柵城，意欲補削草木也。柵，音冊，編木成援也。未詳何處，今仙居縣有柵岸保，恐是其地。玉石俱罄者，玉石喻貴賤賢愚。海賊劫掠，貴賤並盡，故云俱罄。《尚書》曰「火炎崑岡，玉石俱焚。」蕭亮，即當時將帥也。復獲安存者，身安疏存。焦不能燒者，即前云冥持此本得免灰颺。賤不能得者，賊劫柵城，玉石俱盡，而此疏獨存也。再蒙靈異者，初火不燒、次賊不得，故云再也。勵，勉也，誠心也。或作「厲」，非也。食息者，息，寢臥也。無寧，不安也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「運丁」下，敘難緣，二：初、避難四移，兩蒙靈異。丁，當也。大業十二年有大鳥似鵬飛入殿內，至于御幄，至明而去。九月幸江都，以代王侑留守西都、越王侗留守東都。既至江都，唯以酒色為務。五月星隕吳郡為石。徵求螢火數斛，夜出遊山光遍巖谷，火守羽林星如斗出，王良閣道聲如隤牆。枉矢出北斗米一斛，計錢八九萬，用錫環錢細如線。十月李密起兵於梁楚之郊，竇建德、盧明月等所在稱號，盜賊公行劫掠州縣。又諸道賊師孟海公、徐圓朗、朱粲、劉武用、薛舉、蕭銑、李子通、沈法興等，各率眾寇掠，多者數十萬、少者二三萬。天下無處無賊，故曰寇盜縱橫于時。天台悉為沈法興所有。《雜記》云「大業十四年，沈法興擅置海州，即改臨海縣為海州也。」匿影沃洲者，匿，藏也。沃洲，山名，在剡，即支遁所棲之山也。赤城既喧，復更匿藏形影，避盜於沃洲山也。蔭林席箭者，山宿野棲，故無屋宇，但蔭茂林以為帳布，箭竹以為席，亦猶古人班荊而坐也。箭竹偏產會稽。《爾雅》曰「東南之美者，有會稽之竹箭焉。」衣殫等者，殫，音丹，盡也。既避盜深山，而衣糧又盡，故於撰述致乖次第。「於是」下，明為撰述緣闕，更求他處挾藏也。鄙志，謙也。託命遂安者，寄託形命於遂安也。遂安，縣名，今屬睦州。縣令鄧氏者，即遂安令也。曳疾應之者，赴請為講也。應，去聲。事不兼舉者，既務講宣，且停筆削，因將草本寄於他舍。冥持此本者，謂冥聖護持，故得燒舍疏在，故云得免灰。颺颺，音羊，風所飛颺也。重寄柵城者，講經既畢，復寄柵城，意欲補削草木也。柵，音冊，編木成援也。未詳何處，今仙居縣有柵岸保，恐是其地。玉石俱罄者，玉石喻貴賤賢愚。海賊劫掠，貴賤並盡，故云俱罄。《尚書》曰「火炎崑岡，玉石俱焚。」蕭亮，即當時將帥也。復獲安存者，身安疏存。焦不能燒者，即前云冥持此本得免灰颺。賤不能得者，賊劫柵城，玉石俱盡，而此疏獨存也。再蒙靈異者，初火不燒、次賊不得，故云再也。勵，勉也，誠心也。或作「厲」，非也。食息者，息，寢臥也。無寧，不安也。

二、「乃卜」下，幽境稱懷勤加補削，二。初、敘幽境。稱懷卜者，《禮記》曰「龜曰卜，蓍曰筮。」古者移居必卜，故《離騷經》有卜居也。《左傳》曰「非宅是名，唯隣是卜。」今疏主以移居為卜居。安洲，在樂安縣，今仙居縣也。故《僧傳》云「樂安南嶺地曰安洲。」然安洲之名始於疏主，《台州圖經》曰「管竹山在縣東南五里，高二十丈，周回二里，其下舊有潭。唐武德年中，邑人請天台國清寺灌頂尊者講于光明寺。時此潭之魚取者甚眾，尊者率道俗於潭側講《金光明經》，誘漁者令止其採捕。一夕忽暴風雨至，旦視之，乃為洲矣，故號為安洲。以此洲渚在樂安故。」微瀾者，瀾，力旦切，又力安切。《爾雅》曰「河水清且瀾漪。大波為瀾，小波為時。」絕人獸之蹤者，山深溪隔，故人獸不到。峯連偉括者，謂偉美山及括蒼山也。陶弘景《玉匱》云「括蒼山西南百餘里，有偉美山，狀如宮闕，多靈異，可偉美也。」皇朝《新修圖經》曰「亦名天姥山。」又云「大括蒼嶺在縣西一百八里。」兼二山之美者，謂安洲景象，兼有偉括之好。水鏡者，溪水澄淨，有若明鏡也。蕖池者，謂池有荷花也。《爾雅》曰「荷芙蕖」，郭璞注曰「別名芙蓉，江東呼荷紅。」葩，普巴切，華也。白牙團扇者，《善見律》云「優波離昇座，執象牙裝扇，先集律藏。」萋蒨者，草茂盛貌。加，亦勝也。戴氏重席者，《東觀漢記》「戴憑，字次仲，拜侍中。正旦朝賀，帝會群臣，諸生能說經史者更相詰難，義有不通者輒奪其席以益通者，憑遂坐五十餘席。」今疏主承修竹之風，藉翠草而坐，勝於牙扇重席也。以彼由造作，此任天真，其實勝之，固非誇飾。下云羞繪圖陋絃管，亦爾。雲霞赤白、松桂青黑、雕鏤雜糅，而有五彩之文，則使畫圖有羞色。繪，畫也。猿吟麏叫，蟬噪蛙鳴，相和成韻，似其八音之樂，翻令絲竹成陋聲。故左太沖招隱詩云「非必絲與竹，山水有清音。」麏，居筠切，鹿屬。八音者，《五經通義》曰「金、石、絲、竹、匏、土、革、木也。金為鍾，石為磬，絲為絃，竹為管，匏為笙，土為塤，皮為鼓，木為柷敔。」雅有高致者，竹風草席、畫圖音樂，皆得之於自然，故云高致也。豐趣冥倫者，冥，幽也。倫，人也。謂此高致，豐饒歸趣於我幽人也。倫，亦可作淪，淪，沒也，謂隱沒於山澤也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「乃卜」下，幽境稱懷勤加補削，二。初、敘幽境。稱懷卜者，《禮記》曰「龜曰卜，蓍曰筮。」古者移居必卜，故《離騷經》有卜居也。《左傳》曰「非宅是名，唯隣是卜。」今疏主以移居為卜居。安洲，在樂安縣，今仙居縣也。故《僧傳》云「樂安南嶺地曰安洲。」然安洲之名始於疏主，《台州圖經》曰「管竹山在縣東南五里，高二十丈，周回二里，其下舊有潭。唐武德年中，邑人請天台國清寺灌頂尊者講于光明寺。時此潭之魚取者甚眾，尊者率道俗於潭側講《金光明經》，誘漁者令止其採捕。一夕忽暴風雨至，旦視之，乃為洲矣，故號為安洲。以此洲渚在樂安故。」微瀾者，瀾，力旦切，又力安切。《爾雅》曰「河水清且瀾漪。大波為瀾，小波為時。」絕人獸之蹤者，山深溪隔，故人獸不到。峯連偉括者，謂偉美山及括蒼山也。陶弘景《玉匱》云「括蒼山西南百餘里，有偉美山，狀如宮闕，多靈異，可偉美也。」皇朝《新修圖經》曰「亦名天姥山。」又云「大括蒼嶺在縣西一百八里。」兼二山之美者，謂安洲景象，兼有偉括之好。水鏡者，溪水澄淨，有若明鏡也。蕖池者，謂池有荷花也。《爾雅》曰「荷芙蕖」，郭璞注曰「別名芙蓉，江東呼荷紅。」葩，普巴切，華也。白牙團扇者，《善見律》云「優波離昇座，執象牙裝扇，先集律藏。」萋蒨者，草茂盛貌。加，亦勝也。戴氏重席者，《東觀漢記》「戴憑，字次仲，拜侍中。正旦朝賀，帝會群臣，諸生能說經史者更相詰難，義有不通者輒奪其席以益通者，憑遂坐五十餘席。」今疏主承修竹之風，藉翠草而坐，勝於牙扇重席也。以彼由造作，此任天真，其實勝之，固非誇飾。下云羞繪圖陋絃管，亦爾。雲霞赤白、松桂青黑、雕鏤雜糅，而有五彩之文，則使畫圖有羞色。繪，畫也。猿吟麏叫，蟬噪蛙鳴，相和成韻，似其八音之樂，翻令絲竹成陋聲。故左太沖招隱詩云「非必絲與竹，山水有清音。」麏，居筠切，鹿屬。八音者，《五經通義》曰「金、石、絲、竹、匏、土、革、木也。金為鍾，石為磬，絲為絃，竹為管，匏為笙，土為塤，皮為鼓，木為柷敔。」雅有高致者，竹風草席、畫圖音樂，皆得之於自然，故云高致也。豐趣冥倫者，冥，幽也。倫，人也。謂此高致，豐饒歸趣於我幽人也。倫，亦可作淪，淪，沒也，謂隱沒於山澤也。

二、「仍蒔」下，明資緣勤苦。蒔，種也。種粟充食，拾薪備爨。二、「暨染」下，感傷謙己，二：初、感傷多難。暨，至也。從此絕筆，逆至染筆，凡歷五載，即唐高祖武德元年戊寅歲撰疏絕筆也。煬帝即位，改元大業，在位十三年。十二年幸江東宮，十三年唐公起義師於太原，破宋老生於霍邑，所在克敵，遂入長安，尊煬帝為太上皇，奉煬帝孫文德太子之子侑。篡位，即恭帝也，改元義寧。至二年，遜位于唐公，改云武德。既云凡歷五載，知是武德元年絕筆也。於此五載，凡經六移：初寄天台之南、二移沃洲、三移遂安、四移柵城、五重移遂安、六移安洲。并前八障及中五難，共成十九難緣。於後六中，更取火賊二事，則有二十一也。五難，謂僧使、遭追、值水、被讒、馬陷也。前八中，五是製疏之遠由、尋舊疏是近由，後六是正製疏。問：前八為障，何名遠由？答：由不聞法，故自撰疏。若其聞者，則疏是師說，安得自製？前八為障竟不聞法，後六雖艱終成斯疏。嗚呼！正法難聞、正道難行，其若是乎。干戈者，孔安國曰「干，盾也。戈，戟也。」《論語》曰「而謀動干戈於邦內。」菜食水齋，言其儉也。水床雪被，喻其寒也。其有圓頂方袍暖衣飽食，既逢遺教又偶清時，而口不談出世之言、心不則至真之道，自樹迷暗、反輕學宗，吾知斯人紹三塗種，疏主聖者得無悲乎！夢抽思乙者，「乙」應作「一」，《昭明文選．序》云「耿介之意既復，壹欝之懷靡愬」，注曰「壹欝，憂思也」。今謂軍火所怖、干戈所駭，而夢驚若抽、憂思壹欝。「辭既」下，謙己述懷。野質者，《論語》曰「質勝文則野」。此言辭鄙意豈會文者，謂所立義意淺近，豈能契會斯經圓頓之文也。此言義暗辭鄙，義暗皆謙也。有崖易殆者，《爾雅》曰「重崖岸」，注曰「兩崖累者曰岸。」殆，危也。有身速滅，如土岸易崩。空海難遍者，圓空廣大若滄海難遍，故不可以易殆之身窮難遍之義也。「盲寱」下，如盲觸象、如寱談刀，或可偏知於少義，敢言圓解於大理也。「特是」下，正明述作之意。既是偏知，何故撰疏？故釋云：特是不負本懷也。言本懷者，始為此經遂親智者，即前文云「走雖不敏，願聞旨趣，於是負笈天台，心忻藍染也。」遽茲石火者，《淮南子》曰「人生天地之間，如鑿石見火、電光過隙。」疏主自謂無常忽遽如彼石火，不能久研經義，故且率爾成疏也。「卷舒」下，自慶也。初句明卷舒尋經，次句明讚嘆撰疏。仰謝於心口者，由心思故口讚也。鹿耘毒草，或作「麁芸」，並豕亥之誤，應作「麃𮐀」。上彼苗切，下音袞。《左傳》曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「仍蒔」下，明資緣勤苦。蒔，種也。種粟充食，拾薪備爨。二、「暨染」下，感傷謙己，二：初、感傷多難。暨，至也。從此絕筆，逆至染筆，凡歷五載，即唐高祖武德元年戊寅歲撰疏絕筆也。煬帝即位，改元大業，在位十三年。十二年幸江東宮，十三年唐公起義師於太原，破宋老生於霍邑，所在克敵，遂入長安，尊煬帝為太上皇，奉煬帝孫文德太子之子侑。篡位，即恭帝也，改元義寧。至二年，遜位于唐公，改云武德。既云凡歷五載，知是武德元年絕筆也。於此五載，凡經六移：初寄天台之南、二移沃洲、三移遂安、四移柵城、五重移遂安、六移安洲。并前八障及中五難，共成十九難緣。於後六中，更取火賊二事，則有二十一也。五難，謂僧使、遭追、值水、被讒、馬陷也。前八中，五是製疏之遠由、尋舊疏是近由，後六是正製疏。問：前八為障，何名遠由？答：由不聞法，故自撰疏。若其聞者，則疏是師說，安得自製？前八為障竟不聞法，後六雖艱終成斯疏。嗚呼！正法難聞、正道難行，其若是乎。干戈者，孔安國曰「干，盾也。戈，戟也。」《論語》曰「而謀動干戈於邦內。」菜食水齋，言其儉也。水床雪被，喻其寒也。其有圓頂方袍暖衣飽食，既逢遺教又偶清時，而口不談出世之言、心不則至真之道，自樹迷暗、反輕學宗，吾知斯人紹三塗種，疏主聖者得無悲乎！夢抽思乙者，「乙」應作「一」，《昭明文選．序》云「耿介之意既復，壹欝之懷靡愬」，注曰「壹欝，憂思也」。今謂軍火所怖、干戈所駭，而夢驚若抽、憂思壹欝。「辭既」下，謙己述懷。野質者，《論語》曰「質勝文則野」。此言辭鄙意豈會文者，謂所立義意淺近，豈能契會斯經圓頓之文也。此言義暗辭鄙，義暗皆謙也。有崖易殆者，《爾雅》曰「重崖岸」，注曰「兩崖累者曰岸。」殆，危也。有身速滅，如土岸易崩。空海難遍者，圓空廣大若滄海難遍，故不可以易殆之身窮難遍之義也。「盲寱」下，如盲觸象、如寱談刀，或可偏知於少義，敢言圓解於大理也。「特是」下，正明述作之意。既是偏知，何故撰疏？故釋云：特是不負本懷也。言本懷者，始為此經遂親智者，即前文云「走雖不敏，願聞旨趣，於是負笈天台，心忻藍染也。」遽茲石火者，《淮南子》曰「人生天地之間，如鑿石見火、電光過隙。」疏主自謂無常忽遽如彼石火，不能久研經義，故且率爾成疏也。「卷舒」下，自慶也。初句明卷舒尋經，次句明讚嘆撰疏。仰謝於心口者，由心思故口讚也。鹿耘毒草，或作「麁芸」，並豕亥之誤，應作「麃𮐀」。上彼苗切，下音袞。《左傳》曰

「譬如農夫，是穮是𮐀。」杜注云「穮，耘也。𮐀，壅苗也。」然毒草藥王之語，出在今經。故〈如來性品〉云「譬如雪山多生諸藥，亦有毒草。諸眾生身亦復如是，雖有四大毒蛇之種，其中亦有妙藥，大工所謂佛性。」或執訛字，便求麋鹿耘草之緣者，何異聞三豕渡河，便謂猪行水上乎。故《僧傳》道丕議沙汰云：「僧之清尚必不露於人前，僧或凶頑而偏遊於世上。必恐正施藨𮐀，草和蘭茝而芟；方事淘澄，金逐沙泥而蕩。」彼用藨𮐀之語義與今同。又麃藨穮三體並通，《爾雅》云「緜，穮也。」《經典釋文》作「麃，耘也。」《字林》云「耕，禾間也。」《說文》云「𦔩，耨鋤也。」今疏主斥諸師非義，如麃𮐀毒草；顯佛性正理，如微養藥王。故前文云「將疏勘經，不與文會，怏怏終日恒若病諸」也。螳𧑃螢熠者，螳螂性怒，遇物必舉𧑃而拒之。《莊子》曰「螳螂怒臂以當車，豈免碎於轍間？」《文選》曰「欲以螳螂之斧，禦隆車之隧。」注云「前有兩足，舉之如執斧之象。」崔豹《古今注》曰「螢火，一名暉夜、一名景天、一名熠熠、一名燐、一名丹良、一名丹鳥、一名夜光、一名宵燭。」非能抗曜也者，曜即日也。《廣雅》云「日名曜靈。」謂螳𧑃不能拒抗於車轍，螢熠不能爭輝於曜靈。此疏主自謙識見微劣，不能抗曜於諸師也。吾祖聖師為法之志、艱苦之迹盡在於此文矣。傳斯宗者，得不思齊？《詩》云「伐柯伐柯，其則不遠。」可不懋乎？或卷末有半紙批文者，蓋後人謬錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如農夫，是穮是𮐀。」杜注云「穮，耘也。𮐀，壅苗也。」然毒草藥王之語，出在今經。故〈如來性品〉云「譬如雪山多生諸藥，亦有毒草。諸眾生身亦復如是，雖有四大毒蛇之種，其中亦有妙藥，大工所謂佛性。」或執訛字，便求麋鹿耘草之緣者，何異聞三豕渡河，便謂猪行水上乎。故《僧傳》道丕議沙汰云：「僧之清尚必不露於人前，僧或凶頑而偏遊於世上。必恐正施藨𮐀，草和蘭茝而芟；方事淘澄，金逐沙泥而蕩。」彼用藨𮐀之語義與今同。又麃藨穮三體並通，《爾雅》云「緜，穮也。」《經典釋文》作「麃，耘也。」《字林》云「耕，禾間也。」《說文》云「𦔩，耨鋤也。」今疏主斥諸師非義，如麃𮐀毒草；顯佛性正理，如微養藥王。故前文云「將疏勘經，不與文會，怏怏終日恒若病諸」也。螳𧑃螢熠者，螳螂性怒，遇物必舉𧑃而拒之。《莊子》曰「螳螂怒臂以當車，豈免碎於轍間？」《文選》曰「欲以螳螂之斧，禦隆車之隧。」注云「前有兩足，舉之如執斧之象。」崔豹《古今注》曰「螢火，一名暉夜、一名景天、一名熠熠、一名燐、一名丹良、一名丹鳥、一名夜光、一名宵燭。」非能抗曜也者，曜即日也。《廣雅》云「日名曜靈。」謂螳𧑃不能拒抗於車轍，螢熠不能爭輝於曜靈。此疏主自謙識見微劣，不能抗曜於諸師也。吾祖聖師為法之志、艱苦之迹盡在於此文矣。傳斯宗者，得不思齊？《詩》云「伐柯伐柯，其則不遠。」可不懋乎？或卷末有半紙批文者，蓋後人謬錄。