般若波羅蜜多心經註解
明 宗泐．如同註1卷CBETA T1714少于一万字 30 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
御製心經序
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二儀久判、萬物備周，子民者君、君育民者，法其法也，三綱五常以示天下，亦以五刑輔弼之。有等凶頑不循教者，往往有趨火赴淵之為，終不自省，是凶頑者非特中國有之，盡天下莫不亦然。俄西域生佛，號曰釋迦。其為佛也，行深願重始終不二，於是出世間、脫苦趣，其為教也，仁慈忍辱，務明心以立命。執此道而為之意在人，皆若此利濟群生。今時之人，罔知佛之所以，每云法空虛而不實，何以導君子、訓小人？以朕言之則不然。佛之教實而不虛，正欲去愚迷之虛、立本性之實，特挺身苦行，外其教而異其名，說苦有情。昔佛在時，侍從聽從者皆聰明之士，演說者乃三綱五常之性理也，既聞之後人各獲福。自佛入滅之後，其法流入中國，間有聰明者，動演人天小果，猶能化凶頑為善；何況聰明者，知大乘而識宗旨者乎！如《心經》每言空、不言實，所言之空乃相空耳。除空之外，所存者本性也。所以相空有六，謂口空說相、眼空色相、耳空聽相、鼻空嗅相、舌空味相、身空樂相。其六空之相又非真相之空，乃妄想之相為之空相。是空相，愚及世人、禍及今古，往往愈墮彌深，不知其幾。斯空相，前代帝王被所惑而幾喪天下者，周之穆王、漢之武帝、唐之玄宗、蕭梁武帝、元魏主燾、李後主、宋徽宗。此數帝廢國怠政，惟蕭梁武帝、宋之徽宗以及殺身，皆由妄想飛昇及入佛天之地。其佛天之地未嘗渺茫，此等快樂世嘗有之，為人性貪而不覺，而又取其樂。人世有之者何？且佛天之地，如為國君及王侯者，若不作非為，善能保守此境，非佛天者何？如不能保守而偽為，用妄想之心，即入空虛之境，故有如是斯空相。富者被纏，則婬欲並生，喪富矣。貧者被纏，則諸詐並作，殞身矣。其將賢未賢之人被纏，則非仁人君子也。其僧道被纏，則不能立本性而見宗旨者也。所以本經題云心經者，正欲去心之邪念以歸正道。豈佛教之妄耶？朕特述此，使聰明者觀二義之覆載、日月之循環、虛實之孰取，保命者何如？若取有道、保有方，豈不佛法之良哉！色空之妙乎！
二儀久判、萬物備周，子民者君、君育民者，法其法也，三綱五常以示天下，亦以五刑輔弼之。有等凶頑不循教者，往往有趨火赴淵之為，終不自省，是凶頑者非特中國有之，盡天下莫不亦然。俄西域生佛，號曰釋迦。其為佛也，行深願重始終不二，於是出世間、脫苦趣，其為教也，仁慈忍辱，務明心以立命。執此道而為之意在人，皆若此利濟群生。今時之人，罔知佛之所以，每云法空虛而不實，何以導君子、訓小人？以朕言之則不然。佛之教實而不虛，正欲去愚迷之虛、立本性之實，特挺身苦行，外其教而異其名，說苦有情。昔佛在時，侍從聽從者皆聰明之士，演說者乃三綱五常之性理也，既聞之後人各獲福。自佛入滅之後，其法流入中國，間有聰明者，動演人天小果，猶能化凶頑為善；何況聰明者，知大乘而識宗旨者乎！如《心經》每言空、不言實，所言之空乃相空耳。除空之外，所存者本性也。所以相空有六，謂口空說相、眼空色相、耳空聽相、鼻空嗅相、舌空味相、身空樂相。其六空之相又非真相之空，乃妄想之相為之空相。是空相，愚及世人、禍及今古，往往愈墮彌深，不知其幾。斯空相，前代帝王被所惑而幾喪天下者，周之穆王、漢之武帝、唐之玄宗、蕭梁武帝、元魏主燾、李後主、宋徽宗。此數帝廢國怠政，惟蕭梁武帝、宋之徽宗以及殺身，皆由妄想飛昇及入佛天之地。其佛天之地未嘗渺茫，此等快樂世嘗有之，為人性貪而不覺，而又取其樂。人世有之者何？且佛天之地，如為國君及王侯者，若不作非為，善能保守此境，非佛天者何？如不能保守而偽為，用妄想之心，即入空虛之境，故有如是斯空相。富者被纏，則婬欲並生，喪富矣。貧者被纏，則諸詐並作，殞身矣。其將賢未賢之人被纏，則非仁人君子也。其僧道被纏，則不能立本性而見宗旨者也。所以本經題云心經者，正欲去心之邪念以歸正道。豈佛教之妄耶？朕特述此，使聰明者觀二義之覆載、日月之循環、虛實之孰取，保命者何如？若取有道、保有方，豈不佛法之良哉！色空之妙乎！
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般若波羅蜜多心經註解
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唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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大明天界善世禪寺住持(臣)僧(宗泐)演福講寺住持(臣)僧(如玘)奉詔同註
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按施護譯本，世尊在靈鷲山中，入甚深光明，宣說正法三摩提。舍利子白觀自在菩薩言：「若有人欲修學甚深般若法門者，當云何修學？」而觀自在遂說此經。此經即世尊所說大部般若之精要，故知菩薩之說即是佛說。傳至中華凡五譯，今從玄奘所譯者，以中國盛行故也。般若者梵語也，華言智慧。波羅蜜多者，華言到彼岸。眾生由迷慧性、居生死，曰此岸；菩薩由修般若、悟慧性、到涅槃，曰彼岸。心者，般若心也，此般若心人人本具。說此經者，欲令眾生斷除妄心、顯發本性故也。經者，法也、常也。此經以單法為名，實相為體，觀照為宗，度苦為用，大乘為教相。此五者，皆經中所說之旨。單法者，即般若波羅蜜多也。實相者，即諸法空相也。觀照者，即照見五蘊皆空也。度苦者，即度一切苦厄也。大乘者，即菩薩所行深般若也。
按施護譯本，世尊在靈鷲山中，入甚深光明，宣說正法三摩提。舍利子白觀自在菩薩言：「若有人欲修學甚深般若法門者，當云何修學？」而觀自在遂說此經。此經即世尊所說大部般若之精要，故知菩薩之說即是佛說。傳至中華凡五譯，今從玄奘所譯者，以中國盛行故也。般若者梵語也，華言智慧。波羅蜜多者，華言到彼岸。眾生由迷慧性、居生死，曰此岸；菩薩由修般若、悟慧性、到涅槃，曰彼岸。心者，般若心也，此般若心人人本具。說此經者，欲令眾生斷除妄心、顯發本性故也。經者，法也、常也。此經以單法為名，實相為體，觀照為宗，度苦為用，大乘為教相。此五者，皆經中所說之旨。單法者，即般若波羅蜜多也。實相者，即諸法空相也。觀照者，即照見五蘊皆空也。度苦者，即度一切苦厄也。大乘者，即菩薩所行深般若也。
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觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。
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觀自在者，能修般若之菩薩也。般若波羅蜜多者，菩薩所修之法也。菩薩用般若觀慧，照了自心清淨圓融無礙，故稱自在。此自行也。復念世間受苦眾生，令其修習此法，改惡遷善、離苦得樂無不自在。此化他也。菩薩者，梵語菩提薩埵，華言覺眾生。但稱菩薩者，從略也。行者，修行也。深般若者，實相般若也。非初心淺智者所觀，故云深也。時者，菩薩修行般若時也。
觀自在者，能修般若之菩薩也。般若波羅蜜多者，菩薩所修之法也。菩薩用般若觀慧，照了自心清淨圓融無礙，故稱自在。此自行也。復念世間受苦眾生，令其修習此法，改惡遷善、離苦得樂無不自在。此化他也。菩薩者，梵語菩提薩埵，華言覺眾生。但稱菩薩者，從略也。行者，修行也。深般若者，實相般若也。非初心淺智者所觀，故云深也。時者，菩薩修行般若時也。
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照見五蘊皆空，度一切苦厄。
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照者，觀也。五蘊者，色受想行識也。蘊者，積聚也。空者，真空也。色者，色身也。受者，領納也。想者，思想也。行者，作造也。識者，分別也。識即心王，受想行是心所也。度者，度脫也。一切苦厄者，世間之眾苦也。菩薩由照五蘊空寂，離生死苦。復閔在迷眾生顛倒妄想，悖理亂常、不忠不孝、十惡五逆致受眾苦，故說此般若法門，令其修習皆得解脫也。已上一段乃阿難結集法藏時，敘述觀自在菩薩度生之功行。此是別序也。下段自舍利子起，始是觀自在菩薩答舍利子所問也。
照者，觀也。五蘊者，色受想行識也。蘊者，積聚也。空者，真空也。色者，色身也。受者，領納也。想者，思想也。行者，作造也。識者，分別也。識即心王，受想行是心所也。度者，度脫也。一切苦厄者，世間之眾苦也。菩薩由照五蘊空寂，離生死苦。復閔在迷眾生顛倒妄想，悖理亂常、不忠不孝、十惡五逆致受眾苦，故說此般若法門，令其修習皆得解脫也。已上一段乃阿難結集法藏時，敘述觀自在菩薩度生之功行。此是別序也。下段自舍利子起，始是觀自在菩薩答舍利子所問也。
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舍利子！
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舍利子，佛之弟子，智慧第一。因其為眾請問，故菩薩呼其名而告之云。
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色不異空、空不異色，色即是空、空即是色。受想行識亦復如是。
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色即四大幻色，空乃般若真空。眾生由迷真空而受幻色，譬如水之成氷也。菩薩因修般若觀慧，照了幻色即是真空，其猶融氷為水。然色之與空其體無殊，故曰色不異空、空不異色，如氷不異水、水不異氷。復恐鈍根眾生不了，猶存色空二見，故曰色即是空、空即是色，如氷即是水、水即是氷。若受若想若行若識，莫不皆然。此乃一經之要、般若之心也。
色即四大幻色，空乃般若真空。眾生由迷真空而受幻色，譬如水之成氷也。菩薩因修般若觀慧，照了幻色即是真空，其猶融氷為水。然色之與空其體無殊，故曰色不異空、空不異色，如氷不異水、水不異氷。復恐鈍根眾生不了，猶存色空二見，故曰色即是空、空即是色，如氷即是水、水即是氷。若受若想若行若識，莫不皆然。此乃一經之要、般若之心也。
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舍利子！是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。
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是諸法者，指前五蘊也。空相者，即真空實相也。菩薩復告舍利子云：「既了諸法當體即是真空實相，實相之體本無生滅。既無生滅，豈有垢淨？既無垢淨，豈有增減乎？」
是諸法者，指前五蘊也。空相者，即真空實相也。菩薩復告舍利子云：「既了諸法當體即是真空實相，實相之體本無生滅。既無生滅，豈有垢淨？既無垢淨，豈有增減乎？」
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是故空中無色、無受想行識。
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此真空實相之中，既不可以生滅、垢淨、增減求之，故總結云無色無受想行識，無即空也。
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無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法。
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真空實相之中既無五蘊，亦無六根六塵。此空十二入也。
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無眼界乃至無意識界。
無眼界乃至無意識界。
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既無十二入，亦無十八界。十八界者，六根、六塵、六識也。乃至者，舉其始末而略其中也。如上五蘊、十二入、十八界，不出色心二法。為迷心重者說為五蘊，為迷色重者說為十二入，為色心俱迷者說為十八界。已上三科，修學之人隨其根器，但修一科即能悟入。
既無十二入，亦無十八界。十八界者，六根、六塵、六識也。乃至者，舉其始末而略其中也。如上五蘊、十二入、十八界，不出色心二法。為迷心重者說為五蘊，為迷色重者說為十二入，為色心俱迷者說為十八界。已上三科，修學之人隨其根器，但修一科即能悟入。
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無無明亦無無明盡，乃至無老死亦無老死盡。
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此空十二因緣也。無明者，癡暗也。謂於本性無所明了，非瞢然無知，乃違理強覺之謂也。無無明等者，菩薩以般若智觀此無明，其性本空無生滅相，故云無無明亦無無明盡也。乃至無老死亦無老死盡者，義與前同，但舉其始末而略其中也。生相者，如《法華經》云「無明緣行，乃至生緣老死」是也。滅相者，如經云「無明滅則行滅，乃至生滅則老死滅」是也。十二因緣亦名十二有支。一曰無明，亦名煩惱。二曰行，謂造作諸業。此二支乃過去所作之因也。三曰識，謂起妄念，初託母胎也。四曰名色，從託胎後生諸根形也。五曰六入，於胎中而成六根也。六曰觸，出胎後六根對六塵也。七曰受，謂領納世間好惡等事。此五支乃現在所受之果也。八曰愛，謂貪染五欲等事也。九曰取，謂於諸境生取著心也。十曰有作，謂有漏之因，能招未來之果。此三支乃現在所作之因也。十一曰生，謂受未來五蘊之身也。十二曰老死，謂未來之身既老而死。此二支乃來世當受之果也。此十二因緣，該三世因果，展轉因依如輪旋轉無有休息。一切眾生迷而不知，良可悲也。此本緣覺之人所觀之境，大乘菩薩徹照此境皆無實性，故云無也。
此空十二因緣也。無明者，癡暗也。謂於本性無所明了，非瞢然無知，乃違理強覺之謂也。無無明等者，菩薩以般若智觀此無明，其性本空無生滅相，故云無無明亦無無明盡也。乃至無老死亦無老死盡者，義與前同，但舉其始末而略其中也。生相者，如《法華經》云「無明緣行，乃至生緣老死」是也。滅相者，如經云「無明滅則行滅，乃至生滅則老死滅」是也。十二因緣亦名十二有支。一曰無明，亦名煩惱。二曰行，謂造作諸業。此二支乃過去所作之因也。三曰識，謂起妄念，初託母胎也。四曰名色，從託胎後生諸根形也。五曰六入，於胎中而成六根也。六曰觸，出胎後六根對六塵也。七曰受，謂領納世間好惡等事。此五支乃現在所受之果也。八曰愛，謂貪染五欲等事也。九曰取，謂於諸境生取著心也。十曰有作，謂有漏之因，能招未來之果。此三支乃現在所作之因也。十一曰生，謂受未來五蘊之身也。十二曰老死，謂未來之身既老而死。此二支乃來世當受之果也。此十二因緣，該三世因果，展轉因依如輪旋轉無有休息。一切眾生迷而不知，良可悲也。此本緣覺之人所觀之境，大乘菩薩徹照此境皆無實性，故云無也。
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無苦集滅道。
無苦集滅道。
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無苦集滅道者，觀四諦清淨也。苦即生死苦果，集是惑業苦因，此二者世間之法也。滅即涅槃樂果，道即道品樂因，此二者出世間之法也。說此四諦者，欲令眾生知苦、斷集、慕滅、修道，離苦得樂也。此本聲聞之人所觀之境，大乘菩薩照了此境當體空寂，故云無也。
無苦集滅道者，觀四諦清淨也。苦即生死苦果，集是惑業苦因，此二者世間之法也。滅即涅槃樂果，道即道品樂因，此二者出世間之法也。說此四諦者，欲令眾生知苦、斷集、慕滅、修道，離苦得樂也。此本聲聞之人所觀之境，大乘菩薩照了此境當體空寂，故云無也。
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無智亦無得。
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智者，般若之智也。大乘菩薩以智照境，既無五蘊及四諦諸法，即是人法皆空、境智俱泯，如病去藥忘，故云無智亦無得也。
智者，般若之智也。大乘菩薩以智照境，既無五蘊及四諦諸法，即是人法皆空、境智俱泯，如病去藥忘，故云無智亦無得也。
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以無所得故。
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此結前起後之言。
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菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙，無罣礙故無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。
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菩提薩埵者，能依之人也。般若波羅蜜多者，所依之法也。菩薩之人依此般若法門修學，功成理顯，故得心無業縛。因無業縛故，無生死恐怖。即無生死恐怖，則無顛倒煩惱。此三障既空，三德乃顯，故云究竟涅槃。涅槃者，梵語摩訶般涅槃那，華言大滅度，大即法身、滅即解脫、度即般若。此之三德非別有也，即三障是，迷即三障、悟即三德，所謂生死即法身、煩惱即般若、結業即解脫。然雖障即是德，自非般若之功德不能顯，譬如磨鏡，垢盡明現。斯之謂也。
菩提薩埵者，能依之人也。般若波羅蜜多者，所依之法也。菩薩之人依此般若法門修學，功成理顯，故得心無業縛。因無業縛故，無生死恐怖。即無生死恐怖，則無顛倒煩惱。此三障既空，三德乃顯，故云究竟涅槃。涅槃者，梵語摩訶般涅槃那，華言大滅度，大即法身、滅即解脫、度即般若。此之三德非別有也，即三障是，迷即三障、悟即三德，所謂生死即法身、煩惱即般若、結業即解脫。然雖障即是德，自非般若之功德不能顯，譬如磨鏡，垢盡明現。斯之謂也。
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三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。
三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。
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三世者，過去、未來、現在也。阿耨多羅三藐三菩提者，華言無上正等正覺。此言非惟菩薩如是修證，而一切諸佛莫不皆修般若得成正覺也。
三世者，過去、未來、現在也。阿耨多羅三藐三菩提者，華言無上正等正覺。此言非惟菩薩如是修證，而一切諸佛莫不皆修般若得成正覺也。
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故知般若波羅蜜多，是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪。
故知般若波羅蜜多，是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪。
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前是顯說般若，後是密說般若。然既顯說，而又密說者何耶？良由眾生根器不同，所入有異故也。四種呪者，蓋言般若功用，能破魔障名大神呪、能滅癡暗名大明呪、能顯至理名無上呪、極妙覺果無與等者名無等等呪。
前是顯說般若，後是密說般若。然既顯說，而又密說者何耶？良由眾生根器不同，所入有異故也。四種呪者，蓋言般若功用，能破魔障名大神呪、能滅癡暗名大明呪、能顯至理名無上呪、極妙覺果無與等者名無等等呪。
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能除一切苦，真實不虛。
能除一切苦，真實不虛。
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此結般若功用廣大，除苦得樂決定無疑，令諸眾生信受奉行也。
此結般若功用廣大，除苦得樂決定無疑，令諸眾生信受奉行也。
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故說般若波羅蜜多呪。即說呪曰：
故說般若波羅蜜多呪。即說呪曰：
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揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩摩訶
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩摩訶
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已上密說般若。此五種不翻之一也。蓋呪是佛之密語，非下凡所知。《法華疏》云「呪是鬼神王之名號，稱其王名則部落敬主，故能降伏一切鬼魅。」或云呪者，如軍中密號，唱號相應，無所訶問。又呪者，願也，如蜾臝之祝螟蛉願其類我。佛菩薩說呪，願諸眾生皆如我之得成正覺。能誦此呪者，則所願無不成就也。
已上密說般若。此五種不翻之一也。蓋呪是佛之密語，非下凡所知。《法華疏》云「呪是鬼神王之名號，稱其王名則部落敬主，故能降伏一切鬼魅。」或云呪者，如軍中密號，唱號相應，無所訶問。又呪者，願也，如蜾臝之祝螟蛉願其類我。佛菩薩說呪，願諸眾生皆如我之得成正覺。能誦此呪者，則所願無不成就也。
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般若波羅蜜多心經註解
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