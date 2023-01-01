釋摩訶衍論
龍樹菩薩造 姚秦 筏提摩多譯10卷CBETA T1668大于一万字 17 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
釋摩訶衍論卷第七
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龍樹菩薩造
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姚秦三藏筏提摩多奉 詔譯
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已說對治邪執正解門，次說分別發趣道相門。
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本曰：分別發趣道相者，謂一切諸佛所證之道，一切菩薩發心修行趣向義故。略說發心有三種。云何為三？一者信成就發心、二者解行發心、三者證發心。信成就發心者，依何等人修何等行，得信成就堪能發心。所謂依不定聚眾生，有熏習善根力故，信業果報能起十善，厭生死苦欲求無上菩提，得值諸佛親承供養修行信心，經一萬劫信心成就故。諸佛菩薩教令發心，或以大悲故能自發心、或因正法欲滅以護法因緣故能自發心，如是信心成就得發心者，入正定聚畢竟不退，名住如來種中正因相應。若有眾生善根微少，久遠已來煩惱深厚，雖值於佛亦得供養，然起人天種子、或起二乘種子，設有求大乘者，根則不定，若進若退，或有供養諸佛未經一萬劫，於中遇緣亦有發心，所謂見佛色相而發其心，或因供養眾僧而發其心、或因二乘之人教令發心、或學他發心，如是等發心悉皆不定，遇惡因緣或便退失墮二乘地。復次信成就發心者發何等心？略說有三種。云何為三？一者直心，正念真如法故；二者深心，樂集一切諸善行故；三者大悲心，欲拔一切眾生苦故。問曰：上說法界一相、佛體無二，何故不唯念真如，復假求學諸善之行？答曰：譬如大摩尼寶，體性明淨而有鑛穢之垢。若人雖念寶性，不以方便種種磨鍊，終無得淨。如是眾生真如之法體性空淨，而有無量煩惱垢染。若人雖念真如，不以方便種種修習，亦無得淨。以垢無量遍一切法，故修一切善行以為對治。若人修行一切善法，自然歸順真如法故。略說方便有四種。云何為四？一者行根本方便，謂觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死。觀一切法因緣和合、業果不失，起於大悲，修諸福德、攝化眾生，不住涅盤，以隨順法性無住故。二者能止方便，謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長，以隨順法性離諸過故。三者發起善根增長方便，謂懃供養禮拜三寶，讚歎隨喜勸請諸佛，以愛敬三寶淳厚心故信得增長，乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故，能消業障善根不退，以隨順法性離癡障故。四者大願平等方便，所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有餘，皆令究竟無餘涅盤，以隨順法性無斷絕故。法性廣大遍一切眾生平等無二，不念彼此究竟寂滅故。菩薩發是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八種利益眾生。所謂從兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入於涅槃。然是菩薩未名法身，以其過去無量世來有漏之業未能決斷，隨其所生與微苦相應。亦非業繫，以有大順自在力故。如修多羅中或說有退墮惡趣者，非其實退，但為初學菩薩未入正位，而懈怠
本曰：分別發趣道相者，謂一切諸佛所證之道，一切菩薩發心修行趣向義故。略說發心有三種。云何為三？一者信成就發心、二者解行發心、三者證發心。信成就發心者，依何等人修何等行，得信成就堪能發心。所謂依不定聚眾生，有熏習善根力故，信業果報能起十善，厭生死苦欲求無上菩提，得值諸佛親承供養修行信心，經一萬劫信心成就故。諸佛菩薩教令發心，或以大悲故能自發心、或因正法欲滅以護法因緣故能自發心，如是信心成就得發心者，入正定聚畢竟不退，名住如來種中正因相應。若有眾生善根微少，久遠已來煩惱深厚，雖值於佛亦得供養，然起人天種子、或起二乘種子，設有求大乘者，根則不定，若進若退，或有供養諸佛未經一萬劫，於中遇緣亦有發心，所謂見佛色相而發其心，或因供養眾僧而發其心、或因二乘之人教令發心、或學他發心，如是等發心悉皆不定，遇惡因緣或便退失墮二乘地。復次信成就發心者發何等心？略說有三種。云何為三？一者直心，正念真如法故；二者深心，樂集一切諸善行故；三者大悲心，欲拔一切眾生苦故。問曰：上說法界一相、佛體無二，何故不唯念真如，復假求學諸善之行？答曰：譬如大摩尼寶，體性明淨而有鑛穢之垢。若人雖念寶性，不以方便種種磨鍊，終無得淨。如是眾生真如之法體性空淨，而有無量煩惱垢染。若人雖念真如，不以方便種種修習，亦無得淨。以垢無量遍一切法，故修一切善行以為對治。若人修行一切善法，自然歸順真如法故。略說方便有四種。云何為四？一者行根本方便，謂觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死。觀一切法因緣和合、業果不失，起於大悲，修諸福德、攝化眾生，不住涅盤，以隨順法性無住故。二者能止方便，謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長，以隨順法性離諸過故。三者發起善根增長方便，謂懃供養禮拜三寶，讚歎隨喜勸請諸佛，以愛敬三寶淳厚心故信得增長，乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故，能消業障善根不退，以隨順法性離癡障故。四者大願平等方便，所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有餘，皆令究竟無餘涅盤，以隨順法性無斷絕故。法性廣大遍一切眾生平等無二，不念彼此究竟寂滅故。菩薩發是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八種利益眾生。所謂從兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入於涅槃。然是菩薩未名法身，以其過去無量世來有漏之業未能決斷，隨其所生與微苦相應。亦非業繫，以有大順自在力故。如修多羅中或說有退墮惡趣者，非其實退，但為初學菩薩未入正位，而懈怠
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者恐怖，令使勇猛故。又是菩薩一發心後遠離怯弱，畢竟不畏墮二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃，亦不怯弱，以信知一切法從本已來自涅槃故。解行發心者，當知轉勝。以是菩薩從初正信已來，於第一阿僧祇劫將欲滿故。於真如法中深解現前所修離相，以知法性體無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜；以知法性無染離五欲過故，隨願修行尸波羅蜜；以知法性無苦離瞋惱故，隨順修行羼提波羅蜜；以知法性無身心相離慢怠故，隨順修行毘梨耶波羅蜜；以知法性常定體無亂故，隨順修行禪波羅蜜；以知法性體明離無明故，隨順修行般若波羅蜜。證發心者，從淨心地乃至菩薩究竟地，證何境界？所謂真如。以依轉識說為境界，而此證者無有境界，唯真如智名為法身。是菩薩於一念頃，能至十方無餘世界，供養諸佛請轉法輪，唯為開導利益眾生，不依文字。或示超地速成正覺，以為怯弱眾生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道，以為懈慢眾生故。能示如是無數方便不可思議，而實菩薩種性根等、發心則等、所證亦等，無有超過之法，以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故。但隨眾生世界不同，所見所聞、根欲性異，故示所行亦有差別。又是菩薩發心相者，有三種心微細之相。云何為三？一者真心，無分別故；二者方便心，自然遍行利益眾生故；三者業識心，微細起滅故。又是菩薩功德成滿，於色究竟處示一切世間最高大身，謂以一念相應慧無明頓盡，名一切種智，自然而有不思議業，能現十方利益眾生。問曰：虛空無邊故世界無邊，世界無邊故眾生無邊，眾生無邊故心行差別亦復無邊，如是境界不可分齊、難知難解。若無明斷無有心想，云何能了名一切種智？答曰：一切境界本來一心離於想念，以眾生妄見境界故心有分齊，以妄起想念不稱法性故不能了知。諸佛如來離於見想無所不遍，心真實故，即是諸法之性自體顯照一切妄法，有大智用無量方便，隨諸眾生所應得解，皆能開示種種法義，是故得名一切種智。問曰：若諸佛有自然業，能現一切處利益眾生者，一切眾生若見其身、若覩神變、若聞其說，無不得利。云何世間多不能見？答曰：諸佛如來法身平等遍一切處無有作意，故說自然。但依眾生心現。眾生心者猶如於鏡，鏡若有垢色像不現。如是眾生心若有垢，法身不現故。
者恐怖，令使勇猛故。又是菩薩一發心後遠離怯弱，畢竟不畏墮二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃，亦不怯弱，以信知一切法從本已來自涅槃故。解行發心者，當知轉勝。以是菩薩從初正信已來，於第一阿僧祇劫將欲滿故。於真如法中深解現前所修離相，以知法性體無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜；以知法性無染離五欲過故，隨願修行尸波羅蜜；以知法性無苦離瞋惱故，隨順修行羼提波羅蜜；以知法性無身心相離慢怠故，隨順修行毘梨耶波羅蜜；以知法性常定體無亂故，隨順修行禪波羅蜜；以知法性體明離無明故，隨順修行般若波羅蜜。證發心者，從淨心地乃至菩薩究竟地，證何境界？所謂真如。以依轉識說為境界，而此證者無有境界，唯真如智名為法身。是菩薩於一念頃，能至十方無餘世界，供養諸佛請轉法輪，唯為開導利益眾生，不依文字。或示超地速成正覺，以為怯弱眾生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道，以為懈慢眾生故。能示如是無數方便不可思議，而實菩薩種性根等、發心則等、所證亦等，無有超過之法，以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故。但隨眾生世界不同，所見所聞、根欲性異，故示所行亦有差別。又是菩薩發心相者，有三種心微細之相。云何為三？一者真心，無分別故；二者方便心，自然遍行利益眾生故；三者業識心，微細起滅故。又是菩薩功德成滿，於色究竟處示一切世間最高大身，謂以一念相應慧無明頓盡，名一切種智，自然而有不思議業，能現十方利益眾生。問曰：虛空無邊故世界無邊，世界無邊故眾生無邊，眾生無邊故心行差別亦復無邊，如是境界不可分齊、難知難解。若無明斷無有心想，云何能了名一切種智？答曰：一切境界本來一心離於想念，以眾生妄見境界故心有分齊，以妄起想念不稱法性故不能了知。諸佛如來離於見想無所不遍，心真實故，即是諸法之性自體顯照一切妄法，有大智用無量方便，隨諸眾生所應得解，皆能開示種種法義，是故得名一切種智。問曰：若諸佛有自然業，能現一切處利益眾生者，一切眾生若見其身、若覩神變、若聞其說，無不得利。云何世間多不能見？答曰：諸佛如來法身平等遍一切處無有作意，故說自然。但依眾生心現。眾生心者猶如於鏡，鏡若有垢色像不現。如是眾生心若有垢，法身不現故。
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論曰：即此文中自有二門。云何為二？一者總標總說門、二者別釋散說門，是名為二。第二門中自有三門。云何為三？一者三種發心分剖門、二者發起問答決疑門、三者因論生論問答門，是名為三。說相可觀。言總標總說門者，為欲顯示即此分別發趣道相門中，無量無邊三世諸佛所誓願海、所行因海、所證果海、所化徒海。無量無邊三世一切諸菩薩眾，如是如是如如隨踐順行應轉，如其次第不超數量、不過位地趣入義故。復次為欲顯示如一切諸佛無趣向則，一切菩薩於彼無有趣向則中如如行故。如本分別發趣道相者，謂一切諸佛所證之道，一切菩薩發心修行趣向義故故。已說總標總說門，次說別釋散說門。此中三門，如其次第應審思擇。就第一三種發心分剖門中即有三種故，自有三種門。云何為三？一者信成就發心門、二者解行發心門、三者證得發心門，是名為三。如本略說發心有三種。云何為三？一者信成就發心、二者解行發心、三者證發心故。就初門中即有三門。云何為三？一者發起開問總標門、二者顯示答釋廣說門、三者發起問答決疑門，是名為三。第一二門有二種重，應審觀察。就第一發起開問總標門中即有四意。云何為四？一者假者意，問能修人故；二者行相意，問所修行故；三者自分意，問得成就故；四者向上意，問勝進相故。是名為四。如本信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就堪能發心故。
論曰：即此文中自有二門。云何為二？一者總標總說門、二者別釋散說門，是名為二。第二門中自有三門。云何為三？一者三種發心分剖門、二者發起問答決疑門、三者因論生論問答門，是名為三。說相可觀。言總標總說門者，為欲顯示即此分別發趣道相門中，無量無邊三世諸佛所誓願海、所行因海、所證果海、所化徒海。無量無邊三世一切諸菩薩眾，如是如是如如隨踐順行應轉，如其次第不超數量、不過位地趣入義故。復次為欲顯示如一切諸佛無趣向則，一切菩薩於彼無有趣向則中如如行故。如本分別發趣道相者，謂一切諸佛所證之道，一切菩薩發心修行趣向義故故。已說總標總說門，次說別釋散說門。此中三門，如其次第應審思擇。就第一三種發心分剖門中即有三種故，自有三種門。云何為三？一者信成就發心門、二者解行發心門、三者證得發心門，是名為三。如本略說發心有三種。云何為三？一者信成就發心、二者解行發心、三者證發心故。就初門中即有三門。云何為三？一者發起開問總標門、二者顯示答釋廣說門、三者發起問答決疑門，是名為三。第一二門有二種重，應審觀察。就第一發起開問總標門中即有四意。云何為四？一者假者意，問能修人故；二者行相意，問所修行故；三者自分意，問得成就故；四者向上意，問勝進相故。是名為四。如本信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就堪能發心故。
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已說發起開問總標門，次說顯示答釋廣說門。就此門中即有二門。云何為二？一者隨問次第答釋門、二者舉劣顯勝生解門，是名為二。就隨問次第，答釋門中即有六門。云何為六？一者顯示修行假者門、二者自然本有熏習門、三者顯示修行功能門、四者信心成就時量門、五者顯示發心因緣門、六者顯示得益位勝門，是名為六。言顯示修行假者門者，謂雖所化眾生無量無邊，而今此處中且取不定聚攝十信眾生故。所以者何？為欲令使化不定聚三品眾生，十種信心具足成就，決定安立十住菩薩初發心住，金剛不變之位中故。如本所謂依不定聚眾生故。言自然本有熏習門者，謂如是眾生相續中，從無始世來，常有本覺藏佛，眾生善根常恒熏習令增長故。如本有熏習善根力故。言顯示修行功能門者，謂不定聚種種眾生信因業果報，似有不空因緣和合之道理故。知十惡過失，起不應作意，觀十善功德，起當應作意，厭繫縛地求解脫城，漸漸出離向菩提故。如本信業果報，能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提，得值諸佛親承供養修行信心故。言信心成就時量門者，謂顯示其信心成就，時節遠近差別相故。即此門中，十五契經各各異說。云何名為十五異說？一者一切諸法因緣無主契經中作如是說：爾時文殊師利即白佛言：「尊者！從具縛地入不定聚，一切行者經幾時節，十種信心具足成就，漸漸轉勝定不退位？」於是尊者告文殊師利言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝解說信成就時節分際。善男子！一切行者從具縛地入不定聚，經一萬三千劫已訖，即便成就十種信心，決定菩薩初發心住。」二者攝無量大乘契經中作如是說：復次佛子！信地假名菩薩，六萬四千劫量已滿，即便成就十愛樂心定金剛地。三者慧明陀羅尼契經中作如是說：不定聚眾生，多經八萬一千五十劫已訖，信心成就決定不退。四者法門名字契經中作如是說：復次信樂地位毛頭凡夫，經二萬六千劫已訖，便信成就無所闕失。五者清淨三昧契經中作如是說：若有眾生入難角地修行信心，當九萬劫滿足已訖，信品成就。六者金剛陀羅尼契經中作如是說：信成就量，四萬八千六十劫量。七者大智慧光明契經中作如是說：復次善男子！若有眾生為欲成就功德善根父母天地，當經十剎那量已訖，即便信地平坦無草。八者實相本際決定不動契經中作如是說：信位成就，信心發起初剎那中，十種信心具足圓滿。九者文殊師利圓滿因海大總持契經中作如是說：三阿僧祇大無量劫經過已訖，即便信位具足成立。十者甚深菩提因緣契經中作如是說：建立信地唯三萬劫。十一者大方便智善巧契
已說發起開問總標門，次說顯示答釋廣說門。就此門中即有二門。云何為二？一者隨問次第答釋門、二者舉劣顯勝生解門，是名為二。就隨問次第，答釋門中即有六門。云何為六？一者顯示修行假者門、二者自然本有熏習門、三者顯示修行功能門、四者信心成就時量門、五者顯示發心因緣門、六者顯示得益位勝門，是名為六。言顯示修行假者門者，謂雖所化眾生無量無邊，而今此處中且取不定聚攝十信眾生故。所以者何？為欲令使化不定聚三品眾生，十種信心具足成就，決定安立十住菩薩初發心住，金剛不變之位中故。如本所謂依不定聚眾生故。言自然本有熏習門者，謂如是眾生相續中，從無始世來，常有本覺藏佛，眾生善根常恒熏習令增長故。如本有熏習善根力故。言顯示修行功能門者，謂不定聚種種眾生信因業果報，似有不空因緣和合之道理故。知十惡過失，起不應作意，觀十善功德，起當應作意，厭繫縛地求解脫城，漸漸出離向菩提故。如本信業果報，能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提，得值諸佛親承供養修行信心故。言信心成就時量門者，謂顯示其信心成就，時節遠近差別相故。即此門中，十五契經各各異說。云何名為十五異說？一者一切諸法因緣無主契經中作如是說：爾時文殊師利即白佛言：「尊者！從具縛地入不定聚，一切行者經幾時節，十種信心具足成就，漸漸轉勝定不退位？」於是尊者告文殊師利言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝解說信成就時節分際。善男子！一切行者從具縛地入不定聚，經一萬三千劫已訖，即便成就十種信心，決定菩薩初發心住。」二者攝無量大乘契經中作如是說：復次佛子！信地假名菩薩，六萬四千劫量已滿，即便成就十愛樂心定金剛地。三者慧明陀羅尼契經中作如是說：不定聚眾生，多經八萬一千五十劫已訖，信心成就決定不退。四者法門名字契經中作如是說：復次信樂地位毛頭凡夫，經二萬六千劫已訖，便信成就無所闕失。五者清淨三昧契經中作如是說：若有眾生入難角地修行信心，當九萬劫滿足已訖，信品成就。六者金剛陀羅尼契經中作如是說：信成就量，四萬八千六十劫量。七者大智慧光明契經中作如是說：復次善男子！若有眾生為欲成就功德善根父母天地，當經十剎那量已訖，即便信地平坦無草。八者實相本際決定不動契經中作如是說：信位成就，信心發起初剎那中，十種信心具足圓滿。九者文殊師利圓滿因海大總持契經中作如是說：三阿僧祇大無量劫經過已訖，即便信位具足成立。十者甚深菩提因緣契經中作如是說：建立信地唯三萬劫。十一者大方便智善巧契
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經中作如是說：信行菩薩九千劫量，決定成就清淨信心，其思極樂。十二者菩薩光明遍照契經中作如是說：爾時金剛慧菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！無上菩提初種子地，經幾時節決定淳熟，菩提之芽出生增長？」佛言：「若為成就初種子地，當經七萬五千六十劫，初種子地具足建立。」十三者授記平等契經中作如是說：信心成就，非遠非近、非無非有、非高非下、非本非末、非去非來、非大非小、非三世非非三世、非位非地、非善非惡、非非非是，言語道斷、心行處滅，是故名為真實信心。十四者如來藏本識契經中作如是說：爾時地藏菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！云何名為廣大圓滿功德父母信地品耶？」佛言：「十信十信、十解十信、十行十信、十向十信、十地十信、佛地十信，乃至具縛惡種子地及一切二乘，皆悉十信。無量無邊一切諸法，無一一法而非十信。以此義故名為廣大圓滿信地。」十五者菩薩纓絡大本業契經中作如是說：信想菩薩於十千劫行十善法，決定安立信成就處。是名十五異說契經。如是諸經以何義故如是差別？謂眾生心無量無邊各差別故，隨其心品說信行相，如是不同，應審思擇。今此文中且依本業解釋而已。如本經一萬劫信心成就故故。言顯示發心因緣門者，謂已信心成就行者，為欲發起第一住心，當待緣力而發起故。於此文中自有三種。云何為三？一者勸請因緣、二者救度因緣、三者護法因緣，是名為三。言勸請因緣者，所謂無量無邊一切諸佛及大菩薩眾，出現種種勝妙教法契經之海，信位行者勸請教化，超不定地，決定安立不動域故。如本諸佛菩薩教令發心故。言救度因緣者，所謂緣無量無邊種種眾生之一切苦海以之為因，發起金剛不退廣大清淨大慈悲心故。如本或以大悲故能自發心故。言護法因緣者，所謂諸佛教法欲破滅時，以種種方便隨宜、隨應、隨當、隨時、隨處，不惜身命，救護佛法大因緣之力故，自能發起金剛不退廣大清淨大久住心故。如本或因正法欲滅以護法因緣故能自發心故。言顯示得益位勝門者，所謂信成就得解行者，具足十名無退失故。云何為十？一者名為無憂惱人，遠離退還墮於凡夫具縛煩惱地怖畏心故；二者名為大富貴人，蠲除煩惱之荒，收藏涅盤之果故；三者名為種性高勝人，遠離凡夫之下劣種，已入如來尊高種性中故；四者名為手足具備人，執般若炬遊行法界廣大庭故；五者名為作大江水人，無礙直流入薩婆若之大海中故；六者名為宮殿建立人，已超不定地，決定安住如來家中故；七者名為真實佛子人，遠離凡胎，已入聖胎故；八者名為大福田人，出離煩惱，獨清淨故
經中作如是說：信行菩薩九千劫量，決定成就清淨信心，其思極樂。十二者菩薩光明遍照契經中作如是說：爾時金剛慧菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！無上菩提初種子地，經幾時節決定淳熟，菩提之芽出生增長？」佛言：「若為成就初種子地，當經七萬五千六十劫，初種子地具足建立。」十三者授記平等契經中作如是說：信心成就，非遠非近、非無非有、非高非下、非本非末、非去非來、非大非小、非三世非非三世、非位非地、非善非惡、非非非是，言語道斷、心行處滅，是故名為真實信心。十四者如來藏本識契經中作如是說：爾時地藏菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！云何名為廣大圓滿功德父母信地品耶？」佛言：「十信十信、十解十信、十行十信、十向十信、十地十信、佛地十信，乃至具縛惡種子地及一切二乘，皆悉十信。無量無邊一切諸法，無一一法而非十信。以此義故名為廣大圓滿信地。」十五者菩薩纓絡大本業契經中作如是說：信想菩薩於十千劫行十善法，決定安立信成就處。是名十五異說契經。如是諸經以何義故如是差別？謂眾生心無量無邊各差別故，隨其心品說信行相，如是不同，應審思擇。今此文中且依本業解釋而已。如本經一萬劫信心成就故故。言顯示發心因緣門者，謂已信心成就行者，為欲發起第一住心，當待緣力而發起故。於此文中自有三種。云何為三？一者勸請因緣、二者救度因緣、三者護法因緣，是名為三。言勸請因緣者，所謂無量無邊一切諸佛及大菩薩眾，出現種種勝妙教法契經之海，信位行者勸請教化，超不定地，決定安立不動域故。如本諸佛菩薩教令發心故。言救度因緣者，所謂緣無量無邊種種眾生之一切苦海以之為因，發起金剛不退廣大清淨大慈悲心故。如本或以大悲故能自發心故。言護法因緣者，所謂諸佛教法欲破滅時，以種種方便隨宜、隨應、隨當、隨時、隨處，不惜身命，救護佛法大因緣之力故，自能發起金剛不退廣大清淨大久住心故。如本或因正法欲滅以護法因緣故能自發心故。言顯示得益位勝門者，所謂信成就得解行者，具足十名無退失故。云何為十？一者名為無憂惱人，遠離退還墮於凡夫具縛煩惱地怖畏心故；二者名為大富貴人，蠲除煩惱之荒，收藏涅盤之果故；三者名為種性高勝人，遠離凡夫之下劣種，已入如來尊高種性中故；四者名為手足具備人，執般若炬遊行法界廣大庭故；五者名為作大江水人，無礙直流入薩婆若之大海中故；六者名為宮殿建立人，已超不定地，決定安住如來家中故；七者名為真實佛子人，遠離凡胎，已入聖胎故；八者名為大福田人，出離煩惱，獨清淨故
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；九者名為徒眾無量人，法界眾生皆悉以為自眷屬故；十者名為無障礙人，隨心轉故。是名為十。如本如是信心成就得發心者，入正定聚畢竟不退，名住如來種中正因相應故。
；九者名為徒眾無量人，法界眾生皆悉以為自眷屬故；十者名為無障礙人，隨心轉故。是名為十。如本如是信心成就得發心者，入正定聚畢竟不退，名住如來種中正因相應故。
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已說隨問次第答釋門，次說舉劣顯勝生解門。就此門中即有二門。云何為二？一者舉劣顯劣形相門、二者舉勝顯勝形相門，是名為二。言舉劣顯劣形相門者，所謂善根微薄、煩惱深厚凡夫眾生，雖值摩訶衍之因緣，而起小善根種子故。如本若有眾生善根微少，久遠已來煩惱深厚，雖值於佛亦得供養，然起人天種子或起二乘種子故。言舉勝顯勝形相門者，所謂若有眾生求摩訶衍之甚深微妙法門，其心即便不能決定，值順因緣恍惚若進、遇逆因緣自然若退，無定心故。如本設有求大乘者，根則不定，若進若退故。若不能定，云何名為勝高人耶？雖不能定，而所望法極最高故。復次望起天人二乘之種子故。自此已下顯示信心成就無定時，解釋十四經之大意焉。所謂若有眾生供養諸佛，信心成就其時不定，或極極遠、或極極近、或中間故。所以者何？隨緣有無信熟生故。如本或有供養諸佛未經一萬劫，於中遇緣亦有發心故。自此已下造作別釋，顯示發心因緣之相。於此文中即有四種發心因緣。云何為四？一者見佛因緣，因見如來妙色之身，而能發起廣大心故。如本所謂見佛色相而發其心故。二者供僧因緣，以種種具供養眾僧，因此因緣而能發起廣大心故。如本或因供養眾僧而發其心故。三者慚愧因緣，見聞二乘之人教法慚愧其劣，因此因緣而能發起廣大心故。如本或因二乘之人教令發心故。四者隨兼因緣，隨他兼心，因此因緣而能發起廣大心故。如本或學他發心故。是名為四。自此已下作其因緣，顯示十種信心不定聚形相，及總結前所說之十信決釋分焉。以何義故十種信品立不定稱？所謂若值順當因緣隨向善趣，若遇逆違因緣應趣惡道。譬如經毛隨風所吹東西轉故。如本如是等發心悉皆不定遇惡因緣，或便退失墮二乘地故。
已說隨問次第答釋門，次說舉劣顯勝生解門。就此門中即有二門。云何為二？一者舉劣顯劣形相門、二者舉勝顯勝形相門，是名為二。言舉劣顯劣形相門者，所謂善根微薄、煩惱深厚凡夫眾生，雖值摩訶衍之因緣，而起小善根種子故。如本若有眾生善根微少，久遠已來煩惱深厚，雖值於佛亦得供養，然起人天種子或起二乘種子故。言舉勝顯勝形相門者，所謂若有眾生求摩訶衍之甚深微妙法門，其心即便不能決定，值順因緣恍惚若進、遇逆因緣自然若退，無定心故。如本設有求大乘者，根則不定，若進若退故。若不能定，云何名為勝高人耶？雖不能定，而所望法極最高故。復次望起天人二乘之種子故。自此已下顯示信心成就無定時，解釋十四經之大意焉。所謂若有眾生供養諸佛，信心成就其時不定，或極極遠、或極極近、或中間故。所以者何？隨緣有無信熟生故。如本或有供養諸佛未經一萬劫，於中遇緣亦有發心故。自此已下造作別釋，顯示發心因緣之相。於此文中即有四種發心因緣。云何為四？一者見佛因緣，因見如來妙色之身，而能發起廣大心故。如本所謂見佛色相而發其心故。二者供僧因緣，以種種具供養眾僧，因此因緣而能發起廣大心故。如本或因供養眾僧而發其心故。三者慚愧因緣，見聞二乘之人教法慚愧其劣，因此因緣而能發起廣大心故。如本或因二乘之人教令發心故。四者隨兼因緣，隨他兼心，因此因緣而能發起廣大心故。如本或學他發心故。是名為四。自此已下作其因緣，顯示十種信心不定聚形相，及總結前所說之十信決釋分焉。以何義故十種信品立不定稱？所謂若值順當因緣隨向善趣，若遇逆違因緣應趣惡道。譬如經毛隨風所吹東西轉故。如本如是等發心悉皆不定遇惡因緣，或便退失墮二乘地故。
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已說第一重二種門，次說第二重二種門。言復次信成就發心者發何等心者，即是發起開問總標門，謂發開問總問所為故。略說有三種者，即是總標總答焉歟。云何為三者，即是總舉總問焉歟。自此已下直明顯示答釋廣說門。就此門中即有三種。云何為三？一者正智方便門、二者福德具足門、三者安樂成就門，是名為三。於此三中初通二利，中唯自利，後唯利他。復次初二唯自利分，後一利他。復次三種皆通二故。皆悉各各具足標釋，應審思擇。言正智方便門者直心，為正體智有作方便故。如本一者直心，正念真如法故故。言福德具足門者深心，為一切功德有作方便故。如本二者深心，樂集一切諸善行故故。言安樂成就門者悲心，能善救度一切眾生無量苦惱，令得安穩廣大樂故。如本三者大悲心，欲拔一切眾生苦故故。
已說第一重二種門，次說第二重二種門。言復次信成就發心者發何等心者，即是發起開問總標門，謂發開問總問所為故。略說有三種者，即是總標總答焉歟。云何為三者，即是總舉總問焉歟。自此已下直明顯示答釋廣說門。就此門中即有三種。云何為三？一者正智方便門、二者福德具足門、三者安樂成就門，是名為三。於此三中初通二利，中唯自利，後唯利他。復次初二唯自利分，後一利他。復次三種皆通二故。皆悉各各具足標釋，應審思擇。言正智方便門者直心，為正體智有作方便故。如本一者直心，正念真如法故故。言福德具足門者深心，為一切功德有作方便故。如本二者深心，樂集一切諸善行故故。言安樂成就門者悲心，能善救度一切眾生無量苦惱，令得安穩廣大樂故。如本三者大悲心，欲拔一切眾生苦故故。
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已說第二重二種門，次說發起問答決疑門。就此門中即有二門。云何為二？一者前後相違難問門、二者開通會釋消難門，是名為二。言前後相違難問門者，謂舉上下之二文相違，難其差別相故。云何相違？謂上文中作如是說：所言覺義者，謂心體離念相，離念相者等虛空界無所不遍法界一相，即是如來平等法身，依此法身說名本覺。於下文中作如是說：二者深心，樂集一切諸善行故。上下二文如是相違，是故發問難其異相。應審思擇。如本問曰：上說法界一相、佛體無二，何故不唯念真如，復假求學諸善行故。
已說第二重二種門，次說發起問答決疑門。就此門中即有二門。云何為二？一者前後相違難問門、二者開通會釋消難門，是名為二。言前後相違難問門者，謂舉上下之二文相違，難其差別相故。云何相違？謂上文中作如是說：所言覺義者，謂心體離念相，離念相者等虛空界無所不遍法界一相，即是如來平等法身，依此法身說名本覺。於下文中作如是說：二者深心，樂集一切諸善行故。上下二文如是相違，是故發問難其異相。應審思擇。如本問曰：上說法界一相、佛體無二，何故不唯念真如，復假求學諸善行故。
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已說前後相違難問門，次說開通會釋消難門。就此門中即有七門。云何為七？一者正答決斷彼難門、二者修善行者得益門、三者修行善巧方便門、四者顯示發心功德門、五者揀擇上下顯異門、六者通契經文決疑門、七者讚歎發心功德門，是名為七。就初門中即有三門。云何為三？一者開示譬喻善巧門、二者合說契當安立門、三者顯示法說生解門，是名為三。就譬喻門中即有四種。云何為四？一者寶喻、二者性淨喻、三者垢染喻、四者人眾喻，是名為四。言寶喻者，謂即大摩尼珠之寶。如是珠寶當有何處？如是珠寶當有黃石。如是珠寶其色如何？謂深黃色。其身形相當如何耶？謂如方座，無長短故。大小之相其量云何？謂一丈故。如是珠寶，諸黃石中皆悉具足，無有黃石而無摩尼。其止住相次第如何？謂第一珠，第二黃金，第三石體。此摩尼珠一丈量者，彼諸黃石或有極小或有極大，各各差別，豈可得言皆遍一切？此摩尼珠有殊勝力，雖一丈量，遍於大中小中無餘，無所障礙，亦可得說遍一切處。於彼石中有此寶故。其石色黃應審觀察，是名寶喻。如本答曰：譬如大摩尼寶故。言性淨喻者，如是珠寶其體性甚極明白，遠離塵累故，是名為性淨喻。如本體性明淨故。言垢染喻者，如是珠寶能為金石等之所障，不能出現明白相故，是名為垢染喻。如本而有鑛穢之垢故。言人眾喻者，謂極窮貧極懈怠故。不求寶人并及精進樂求寶人故，是名為人眾喻。如本若人雖念寶性，不以方便種種磨鍊，終無得淨故。
已說前後相違難問門，次說開通會釋消難門。就此門中即有七門。云何為七？一者正答決斷彼難門、二者修善行者得益門、三者修行善巧方便門、四者顯示發心功德門、五者揀擇上下顯異門、六者通契經文決疑門、七者讚歎發心功德門，是名為七。就初門中即有三門。云何為三？一者開示譬喻善巧門、二者合說契當安立門、三者顯示法說生解門，是名為三。就譬喻門中即有四種。云何為四？一者寶喻、二者性淨喻、三者垢染喻、四者人眾喻，是名為四。言寶喻者，謂即大摩尼珠之寶。如是珠寶當有何處？如是珠寶當有黃石。如是珠寶其色如何？謂深黃色。其身形相當如何耶？謂如方座，無長短故。大小之相其量云何？謂一丈故。如是珠寶，諸黃石中皆悉具足，無有黃石而無摩尼。其止住相次第如何？謂第一珠，第二黃金，第三石體。此摩尼珠一丈量者，彼諸黃石或有極小或有極大，各各差別，豈可得言皆遍一切？此摩尼珠有殊勝力，雖一丈量，遍於大中小中無餘，無所障礙，亦可得說遍一切處。於彼石中有此寶故。其石色黃應審觀察，是名寶喻。如本答曰：譬如大摩尼寶故。言性淨喻者，如是珠寶其體性甚極明白，遠離塵累故，是名為性淨喻。如本體性明淨故。言垢染喻者，如是珠寶能為金石等之所障，不能出現明白相故，是名為垢染喻。如本而有鑛穢之垢故。言人眾喻者，謂極窮貧極懈怠故。不求寶人并及精進樂求寶人故，是名為人眾喻。如本若人雖念寶性，不以方便種種磨鍊，終無得淨故。
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已說開示譬喻善巧門，次說合說契當安立門。寶喻中言大摩尼珠者，當喻何法？喻本覺佛性故。所以者何？本覺佛性隱藏眾生相續身中，似彼珠故。言黃石者當喻何法？喻一切眾生相續故。所以者何？諸眾生身藏裹佛性，似彼石故。言色黃者，當喻何法？喻彼佛性不變義故。所以者何？真如佛性堅固不改，似彼金故。言如方座無長短者，當喻何法？喻真如法平等無增減故。所以者何？此真如法一味平等，無有差別，似彼座故。言一丈者，當喻何法？喻真如法具足圓滿，無闕失故。所以者何？真如法身具足萬德，無所闕失，似彼丈故。言如是珠寶得黃石中皆悉具足，無有黃石而無摩尼者，當喻何法？喻真如性遍諸眾生種種身中，無有眾生而無真如本覺性故。所以者何？此真如性離不遍過，似彼珠故。言第一珠第二黃金第三石體者，當喻何法？喻俱有次第，法漸漸麁現故。所以者何？從本覺智流轉建立四相海時，如其次第漸漸麁現，似彼三故。言此摩尼珠有殊勝力，雖一丈量，遍於大中小中無餘者，當喻何法？喻真如本覺有不思議業，遍蚊龍等小大身中，無妨難故。所以者何？此真如法其性平等，遍凡聖中，似彼珠故。言於彼石中有此寶故其石色黃者，當喻何法？喻諸眾生悉有本覺有心相故。所以者何？一切眾生有覺心故，有了別識，似彼石故。
已說開示譬喻善巧門，次說合說契當安立門。寶喻中言大摩尼珠者，當喻何法？喻本覺佛性故。所以者何？本覺佛性隱藏眾生相續身中，似彼珠故。言黃石者當喻何法？喻一切眾生相續故。所以者何？諸眾生身藏裹佛性，似彼石故。言色黃者，當喻何法？喻彼佛性不變義故。所以者何？真如佛性堅固不改，似彼金故。言如方座無長短者，當喻何法？喻真如法平等無增減故。所以者何？此真如法一味平等，無有差別，似彼座故。言一丈者，當喻何法？喻真如法具足圓滿，無闕失故。所以者何？真如法身具足萬德，無所闕失，似彼丈故。言如是珠寶得黃石中皆悉具足，無有黃石而無摩尼者，當喻何法？喻真如性遍諸眾生種種身中，無有眾生而無真如本覺性故。所以者何？此真如性離不遍過，似彼珠故。言第一珠第二黃金第三石體者，當喻何法？喻俱有次第，法漸漸麁現故。所以者何？從本覺智流轉建立四相海時，如其次第漸漸麁現，似彼三故。言此摩尼珠有殊勝力，雖一丈量，遍於大中小中無餘者，當喻何法？喻真如本覺有不思議業，遍蚊龍等小大身中，無妨難故。所以者何？此真如法其性平等，遍凡聖中，似彼珠故。言於彼石中有此寶故其石色黃者，當喻何法？喻諸眾生悉有本覺有心相故。所以者何？一切眾生有覺心故，有了別識，似彼石故。
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已說寶喻合說契當門，次說淨喻合說契當門。言如是珠寶其體性甚極明白遠離塵累者，當喻何法？喻性淨本覺清淨明白，離垢故。
已說寶喻合說契當門，次說淨喻合說契當門。言如是珠寶其體性甚極明白遠離塵累者，當喻何法？喻性淨本覺清淨明白，離垢故。
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已說淨喻合說契當門，次說染喻合說契當門。言如是珠寶能為金石等之所障，不能出現明白相者，當喻何法？喻自性清淨心為無明之沂隱覆，不能出現無漏性德故。
已說淨喻合說契當門，次說染喻合說契當門。言如是珠寶能為金石等之所障，不能出現明白相者，當喻何法？喻自性清淨心為無明之沂隱覆，不能出現無漏性德故。
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已說染喻合說契當門，次說人喻合說契當門。言二種人者，當喻何法？喻求佛法寶極精進人、極懈怠人故。如本如是眾生故。
已說染喻合說契當門，次說人喻合說契當門。言二種人者，當喻何法？喻求佛法寶極精進人、極懈怠人故。如本如是眾生故。
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已說合說契當安立門，次說顯示法說生解門。於此門中如其次第，法說合喻生行者解，應審思釋，文相明故不須別釋。如本真如之法體性空淨，而有無量煩惱染垢，若人雖念真如，不以方便種種修習，亦無得淨，以垢無量無邊遍一切法，故修一切善行以為對治故。
已說合說契當安立門，次說顯示法說生解門。於此門中如其次第，法說合喻生行者解，應審思釋，文相明故不須別釋。如本真如之法體性空淨，而有無量煩惱染垢，若人雖念真如，不以方便種種修習，亦無得淨，以垢無量無邊遍一切法，故修一切善行以為對治故。
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已說正答決斷彼難門，次說修善行者得益門。謂若有眾生斷一切惡、修一切善，自然自在得真如三昧，照達無明之闇夜，無所疑畏故。如本若人修行一切善法，自然歸順真如法故故。
已說正答決斷彼難門，次說修善行者得益門。謂若有眾生斷一切惡、修一切善，自然自在得真如三昧，照達無明之闇夜，無所疑畏故。如本若人修行一切善法，自然歸順真如法故故。
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已說修善行者得益門，次說修行善巧方便門。就此門中故有四門。云何為四？一者一切修行根本門、二者制伏惡業不生門、三者出生善根增長門、四者誓願無邊平等門，是名為四。如本略說方便有四種故。就第一門中即有二門。云何為二？一者般若成就無住門、二者大悲成就無住門，是名為二。言般若成就無住門者，所謂觀察一切諸法，從本已來不生不滅，畢竟寂滅皆無所有，不住生死故。如本云何為四？一者行根本方便，謂觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死故。言大悲成就無住門者，所謂觀察一切諸法因緣和合故，因果不空業報亦有，緣無量無邊眾生界之海，為究竟取攝不住涅盤故。如本觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲修諸福德攝化眾生，不住涅盤故。以隨順法性無住故者，即是示緣及結兩種不住道行。修行法門雖無有量，而不住道其最根本，是故說言行根本方便焉。
已說修善行者得益門，次說修行善巧方便門。就此門中故有四門。云何為四？一者一切修行根本門、二者制伏惡業不生門、三者出生善根增長門、四者誓願無邊平等門，是名為四。如本略說方便有四種故。就第一門中即有二門。云何為二？一者般若成就無住門、二者大悲成就無住門，是名為二。言般若成就無住門者，所謂觀察一切諸法，從本已來不生不滅，畢竟寂滅皆無所有，不住生死故。如本云何為四？一者行根本方便，謂觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死故。言大悲成就無住門者，所謂觀察一切諸法因緣和合故，因果不空業報亦有，緣無量無邊眾生界之海，為究竟取攝不住涅盤故。如本觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲修諸福德攝化眾生，不住涅盤故。以隨順法性無住故者，即是示緣及結兩種不住道行。修行法門雖無有量，而不住道其最根本，是故說言行根本方便焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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已說一切修行根本門，次說制伏惡業不生門。此門為明何義？為欲顯示行者當發起慚愧等清淨心品，防止一切無量惡作，漸漸損滅不令增長故。如本二者能止方便，謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長故。以隨順法性離諸過故者，總結其緣。
已說一切修行根本門，次說制伏惡業不生門。此門為明何義？為欲顯示行者當發起慚愧等清淨心品，防止一切無量惡作，漸漸損滅不令增長故。如本二者能止方便，謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長故。以隨順法性離諸過故者，總結其緣。
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已說制伏惡業不生門，次說出生善根增長門。此門為明何義？為欲顯示行者當一切三寶恭敬供養、禮拜讚歎、隨喜勸請，增長信心、消除業障，志求無上大菩提故。如本三者發起善根增長方便，謂勤供養禮拜三寶，讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶，淳厚心故信得增長，乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故，能消業障善根不退故。以隨順法性離癡障故者，總結其緣。
已說制伏惡業不生門，次說出生善根增長門。此門為明何義？為欲顯示行者當一切三寶恭敬供養、禮拜讚歎、隨喜勸請，增長信心、消除業障，志求無上大菩提故。如本三者發起善根增長方便，謂勤供養禮拜三寶，讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶，淳厚心故信得增長，乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故，能消業障善根不退故。以隨順法性離癡障故者，總結其緣。
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已說出生善根增長門，次說誓願無邊平等門。此門為明何義？為欲顯示行者當發起十方世界之塵數廣大誓願海，修習十方世界之塵數行因海，攝取十方世界之塵數眾生海，成就十方世界之塵數果滿海，一切皆悉無有餘故。如本四者大願平等方便，所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有餘，皆令究竟無餘涅盤故。以隨順法性無斷絕故者，總結其緣。自此已下顯示隨順殊勝之相。以何義故，四門結中皆悉通名隨順法性？為欲顯示法性虛空，其體性廣大圓滿無有邊際，其相用無礙自在無有始終。修彼四門一切行者，亦復如是順順如如，其阿世耶廣大圓滿無分際故。如本法性廣大遍一切眾生，平等無二，不念彼此，究竟寂滅故故。
已說出生善根增長門，次說誓願無邊平等門。此門為明何義？為欲顯示行者當發起十方世界之塵數廣大誓願海，修習十方世界之塵數行因海，攝取十方世界之塵數眾生海，成就十方世界之塵數果滿海，一切皆悉無有餘故。如本四者大願平等方便，所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有餘，皆令究竟無餘涅盤故。以隨順法性無斷絕故者，總結其緣。自此已下顯示隨順殊勝之相。以何義故，四門結中皆悉通名隨順法性？為欲顯示法性虛空，其體性廣大圓滿無有邊際，其相用無礙自在無有始終。修彼四門一切行者，亦復如是順順如如，其阿世耶廣大圓滿無分際故。如本法性廣大遍一切眾生，平等無二，不念彼此，究竟寂滅故故。
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已說修行善巧方便門，次說顯示發心功德門。此文為明何義？為欲顯示初發心住菩薩，起隨順法界性中廣大圓滿心故。相似觀智見法性身，見法身故願力自在，由願力故緣無量無邊法界之眾生而起大悲心，由大悲心極甚深故出現八種安樂化相，隨時隨處隨宜隨應，順順如如利益安樂故。如本菩薩發是心故，則得少分見於法身，以見法身故隨其願力能現八種利益眾生，所謂從兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入於涅盤故。
已說修行善巧方便門，次說顯示發心功德門。此文為明何義？為欲顯示初發心住菩薩，起隨順法界性中廣大圓滿心故。相似觀智見法性身，見法身故願力自在，由願力故緣無量無邊法界之眾生而起大悲心，由大悲心極甚深故出現八種安樂化相，隨時隨處隨宜隨應，順順如如利益安樂故。如本菩薩發是心故，則得少分見於法身，以見法身故隨其願力能現八種利益眾生，所謂從兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入於涅盤故。
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已說顯示發心功德門，次說揀擇上下顯異門。就此門中即有二門。云何為二？一者揀異地上門、二者揀異具縛門，是名為二。言揀異地上門者，謂發心住菩薩，唯名幻化影相身，不得名真如法身菩薩故。所以者何？此菩薩無始餘業猶未出離，隨受生處與微細苦相應不離，地上菩薩此相違故。如本然是菩薩未名法身，以其過去無量世來有漏之業未能決斷，隨其所生與微苦相應故故。言揀異具縛門者，所謂初發心住菩薩，無繫縛俱轉業因相，無繫縛受生果報故。所以者何？大願方便具足轉故。如本亦非業繫，以有大願自在力故故。
已說顯示發心功德門，次說揀擇上下顯異門。就此門中即有二門。云何為二？一者揀異地上門、二者揀異具縛門，是名為二。言揀異地上門者，謂發心住菩薩，唯名幻化影相身，不得名真如法身菩薩故。所以者何？此菩薩無始餘業猶未出離，隨受生處與微細苦相應不離，地上菩薩此相違故。如本然是菩薩未名法身，以其過去無量世來有漏之業未能決斷，隨其所生與微苦相應故故。言揀異具縛門者，所謂初發心住菩薩，無繫縛俱轉業因相，無繫縛受生果報故。所以者何？大願方便具足轉故。如本亦非業繫，以有大願自在力故故。
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已說揀擇上下顯異門，次說通契經文決疑門。就此門中自有五種各說契經。云何為五？一者文殊師利歡喜陀羅尼契經中作如是說：爾時文殊師利即白佛言：「世尊常大眾中唱如是言：『五十子心莊嚴果海行因之本，一切行者當經此道成等正覺。』如是五十子心中，幾是退分？幾是定分？唯願世尊為我解說。」於是世尊即告文殊師利菩薩言：「諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別解說。善男子！十種真地名為金剛般若住地，前四十心名為頗梨珠隨轉迴向地。汝當應如是知、應如是觀。」今此經文為明何義？為欲顯示大士十地，已得真證域，名不退分。自此已前四十種心，未得證智，名為退分故。二者本覺大悲自然熏習契經中作如是說：復次佛子！汝前所問云何名為節退相者，此事殊勝不思議中不思議故。愚癡凡夫初發意菩薩等之所不能知。爾時大明菩薩至心勸請，佛即告大明言：「善男子！言節退相者謂信心，發心住淨心地金剛心之此四處皆名為退分，各彼中間皆名為不退分，是故說言節退相焉。」今此經文為明何義？為欲顯示佛法大海廣大圓滿無邊際故。三者大證得陀羅尼契經中作如是說：十種安心決定不退無退失理。今此經文為明何義？為欲顯示十住菩薩發起隨順法界性中廣大善根故，決定安住金剛位故。四者五明契經中作如是說：十種定心，非退非進、非來非去、非出非入，圓滿萬德無所闕失，是故說言自然住心。今此經文為明何義？為欲顯示十住位中果德已滿，更無所進復無所退，自然常住無闕事故。五者菩薩纓絡大本業契經中作如是說：諸善男子！若一劫二劫乃至十劫，修行十信得入十住。是人爾時從初一住乃至第六住中，若修第六般若波羅蜜正觀現在前，復值諸佛菩薩善知識所護，出到第七住常住不退，自此七住已前名為退分。今此經文為明何義？為欲顯示勸策下劣懈怠眾生，為令增長勇猛心故。今此論中且據本業而作會通，應審觀察。如本如修多羅中或說有退墮惡趣者，非其實退，但為初學菩薩未入正位而懈怠者，恐怖令使勇猛故故。
已說揀擇上下顯異門，次說通契經文決疑門。就此門中自有五種各說契經。云何為五？一者文殊師利歡喜陀羅尼契經中作如是說：爾時文殊師利即白佛言：「世尊常大眾中唱如是言：『五十子心莊嚴果海行因之本，一切行者當經此道成等正覺。』如是五十子心中，幾是退分？幾是定分？唯願世尊為我解說。」於是世尊即告文殊師利菩薩言：「諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別解說。善男子！十種真地名為金剛般若住地，前四十心名為頗梨珠隨轉迴向地。汝當應如是知、應如是觀。」今此經文為明何義？為欲顯示大士十地，已得真證域，名不退分。自此已前四十種心，未得證智，名為退分故。二者本覺大悲自然熏習契經中作如是說：復次佛子！汝前所問云何名為節退相者，此事殊勝不思議中不思議故。愚癡凡夫初發意菩薩等之所不能知。爾時大明菩薩至心勸請，佛即告大明言：「善男子！言節退相者謂信心，發心住淨心地金剛心之此四處皆名為退分，各彼中間皆名為不退分，是故說言節退相焉。」今此經文為明何義？為欲顯示佛法大海廣大圓滿無邊際故。三者大證得陀羅尼契經中作如是說：十種安心決定不退無退失理。今此經文為明何義？為欲顯示十住菩薩發起隨順法界性中廣大善根故，決定安住金剛位故。四者五明契經中作如是說：十種定心，非退非進、非來非去、非出非入，圓滿萬德無所闕失，是故說言自然住心。今此經文為明何義？為欲顯示十住位中果德已滿，更無所進復無所退，自然常住無闕事故。五者菩薩纓絡大本業契經中作如是說：諸善男子！若一劫二劫乃至十劫，修行十信得入十住。是人爾時從初一住乃至第六住中，若修第六般若波羅蜜正觀現在前，復值諸佛菩薩善知識所護，出到第七住常住不退，自此七住已前名為退分。今此經文為明何義？為欲顯示勸策下劣懈怠眾生，為令增長勇猛心故。今此論中且據本業而作會通，應審觀察。如本如修多羅中或說有退墮惡趣者，非其實退，但為初學菩薩未入正位而懈怠者，恐怖令使勇猛故故。
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已說通契經文決疑門，次說讚歎發心功德門。此門為明何義？為欲顯示發心菩薩遠離二怖畏，其心決定不動故。云何名為二種怖畏？一者下生怖畏，生下劣道極怖畏故；二者上生怖畏，聞殊勝境，其心怯弱極怖畏故。離此二怖，是故名為發心功德。如本又是菩薩一發心後遠離怯弱，畢竟不畏墮二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅盤，亦不怯弱故。以信知一切法從本已來自涅盤故者，即是總結二種功德之因緣焉。從上已來信成就發心決擇分已焉。自此已下種種諸門，文相明故不須重釋。
已說通契經文決疑門，次說讚歎發心功德門。此門為明何義？為欲顯示發心菩薩遠離二怖畏，其心決定不動故。云何名為二種怖畏？一者下生怖畏，生下劣道極怖畏故；二者上生怖畏，聞殊勝境，其心怯弱極怖畏故。離此二怖，是故名為發心功德。如本又是菩薩一發心後遠離怯弱，畢竟不畏墮二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅盤，亦不怯弱故。以信知一切法從本已來自涅盤故者，即是總結二種功德之因緣焉。從上已來信成就發心決擇分已焉。自此已下種種諸門，文相明故不須重釋。
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釋摩訶衍論卷第七
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