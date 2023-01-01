釋摩訶衍論
龍樹菩薩造 姚秦 筏提摩多譯10卷CBETA T1668大于一万字 17 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
釋摩訶衍論卷第六
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龍樹菩薩造
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姚秦三藏筏提摩多奉 詔譯
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從上已來染淨諸法相熏相生不斷絕義決擇分已焉，自此已下分明顯示生滅門中三種大義。
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本曰：復次真如自體相者，一切凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛無有增減，非前際生、非後際滅，畢竟常恒。從本已來唯性自滿足一切功德，所謂自體有大智慧光明義故，遍照法界義故，真實識知義故，自性清淨心義故，常樂我淨義故，清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法，乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，亦名如來法身。問曰：上說真如其體平等、離一切相，云何復說體有如是種種功德？答曰：雖實有此諸功德義，而無差別之相，等同一味，唯一真如。此義云何？以無分別，離分別相，是故無二。復以何義得說差別？以依業識生滅相示。此云何示？以一切法本來唯心實無於念，而有妄心不覺起念見諸境界，故說無明。心性不起，即是大智慧光明義故。若心起見即有不見之相，心性離見即是遍照法界義故。若心有動非真識知，無有自性，非常非樂非我非淨，熱惱衰變則不自在，乃至具有過恒沙等妄染之義。對此義故心性無動，則有過恒沙等諸淨功德相義示現。若心有起更見前法可念者，則有所少。如是淨法無量功德，即是一心，更無所念。是故滿足名為法身如來之藏。復次真如用者，所謂諸佛如來本在因地，發大慈悲修諸波羅蜜，攝化眾生立大誓願，盡欲度脫等眾生界，亦不限劫數盡於未來，以取一切眾生如己身故，而亦不取眾生相。此以何義？謂如實知一切眾生及與己身，真如平等，無別異故。以有如是大方便智，除滅無明，見本法身自然而有不思議業種種之用，即與真如等遍一切處，又亦無有用相可得。何以故？謂諸佛如來唯是法身、智相之身，第一義諦，無有世諦境界、離於施作，但隨眾生見聞得益，故說為用。此用復有二種。云何為二？一者依分別事識，凡夫二乘心所見者名為應身，以不知轉識現故，見從外來，取色分齊不能盡知故；二者依於業識，謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地，心所見者名為報身，身有無量色、色有無量相、相有無量好，所住依果亦有無量種種莊嚴，隨所示現即無有邊不可窮盡，離分齊相，隨其所應常能住持不毀不失。如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏，及不思議熏之所成就，具足無量樂相，故說為報。又凡夫所見者是其麁色，隨於六道各見不同，種種異類非受樂相，故說為應。復次初發意菩薩所見者，以深信真如法故，少分而見，知彼色相莊嚴等事，無去無來離於分齊，唯依心現不離真如。然此菩薩猶自分別，以未入法身位故。若得淨心，所見微妙其用轉勝，乃至菩薩地盡，見之究竟。若離業識則無見相，以諸佛法身無有彼此色相迭相見故。問曰：若諸佛法身離
本曰：復次真如自體相者，一切凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛無有增減，非前際生、非後際滅，畢竟常恒。從本已來唯性自滿足一切功德，所謂自體有大智慧光明義故，遍照法界義故，真實識知義故，自性清淨心義故，常樂我淨義故，清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法，乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，亦名如來法身。問曰：上說真如其體平等、離一切相，云何復說體有如是種種功德？答曰：雖實有此諸功德義，而無差別之相，等同一味，唯一真如。此義云何？以無分別，離分別相，是故無二。復以何義得說差別？以依業識生滅相示。此云何示？以一切法本來唯心實無於念，而有妄心不覺起念見諸境界，故說無明。心性不起，即是大智慧光明義故。若心起見即有不見之相，心性離見即是遍照法界義故。若心有動非真識知，無有自性，非常非樂非我非淨，熱惱衰變則不自在，乃至具有過恒沙等妄染之義。對此義故心性無動，則有過恒沙等諸淨功德相義示現。若心有起更見前法可念者，則有所少。如是淨法無量功德，即是一心，更無所念。是故滿足名為法身如來之藏。復次真如用者，所謂諸佛如來本在因地，發大慈悲修諸波羅蜜，攝化眾生立大誓願，盡欲度脫等眾生界，亦不限劫數盡於未來，以取一切眾生如己身故，而亦不取眾生相。此以何義？謂如實知一切眾生及與己身，真如平等，無別異故。以有如是大方便智，除滅無明，見本法身自然而有不思議業種種之用，即與真如等遍一切處，又亦無有用相可得。何以故？謂諸佛如來唯是法身、智相之身，第一義諦，無有世諦境界、離於施作，但隨眾生見聞得益，故說為用。此用復有二種。云何為二？一者依分別事識，凡夫二乘心所見者名為應身，以不知轉識現故，見從外來，取色分齊不能盡知故；二者依於業識，謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地，心所見者名為報身，身有無量色、色有無量相、相有無量好，所住依果亦有無量種種莊嚴，隨所示現即無有邊不可窮盡，離分齊相，隨其所應常能住持不毀不失。如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏，及不思議熏之所成就，具足無量樂相，故說為報。又凡夫所見者是其麁色，隨於六道各見不同，種種異類非受樂相，故說為應。復次初發意菩薩所見者，以深信真如法故，少分而見，知彼色相莊嚴等事，無去無來離於分齊，唯依心現不離真如。然此菩薩猶自分別，以未入法身位故。若得淨心，所見微妙其用轉勝，乃至菩薩地盡，見之究竟。若離業識則無見相，以諸佛法身無有彼此色相迭相見故。問曰：若諸佛法身離
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於色相者，云何能現色相？答曰：即此法身是色體故能現於色，所謂從本已來色心不二，以色性即智故色體無形，說名智身；以智性即色故，說名法身。遍一切處所現之色無有分齊，隨心能示十方世界。無量菩薩無量報身、無量莊嚴各各差別，皆無分齊而不相妨，此非心識分別能知，以真如自在用義故。
於色相者，云何能現色相？答曰：即此法身是色體故能現於色，所謂從本已來色心不二，以色性即智故色體無形，說名智身；以智性即色故，說名法身。遍一切處所現之色無有分齊，隨心能示十方世界。無量菩薩無量報身、無量莊嚴各各差別，皆無分齊而不相妨，此非心識分別能知，以真如自在用義故。
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論曰：即此文中自在三門。云何為三？一者顯示自體大義門、二者顯示自相大義門、三者顯示自用大義門。初大義中即有二門。云何為二？一者五人平等門、二者時不轉門，是名為二。中大義中即有三門。云何為三？一者圓滿功德門、二者問答決疑門、三者別釋廣說門，是名為三。後大義中自有六門。云何為六？一者本願無盡門、二者離相不著門、三者能所平等門、四者無相現應門、五者隨見麁細門、六者問答決疑門，是名為六。今當作釋，如其次第分明散說，大聰明者應審思擇。復次真如自體相者者，即是總標體相二義。自此已下別釋散說，初說體大。云何名為五人平等門？謂真如自體通於五人，平等平等無差別故。云何名為五種假人？一者凡夫、二者聲聞、三者緣覺、四者菩薩、五者如來，是名為五。如是五名，人自是五，真自唯一。所以者何？真如自體無有增減，亦無大小、亦無有無、亦無中邊、亦無去來，從本已來一自成一，同自作同、厭異捨別，唯一真故。是故諸法真如一相三昧契經中作如是說：譬如金剛作五趣像，五人平等亦復如是，於諸人中無有增減故。如本一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減故。云何名為時不轉門？謂真如自體，自然常住決定不變，三際不動四相不遷，寂滅又寂滅、真實又真實故。如本非前際生、非後際滅，畢竟常恒故。
論曰：即此文中自在三門。云何為三？一者顯示自體大義門、二者顯示自相大義門、三者顯示自用大義門。初大義中即有二門。云何為二？一者五人平等門、二者時不轉門，是名為二。中大義中即有三門。云何為三？一者圓滿功德門、二者問答決疑門、三者別釋廣說門，是名為三。後大義中自有六門。云何為六？一者本願無盡門、二者離相不著門、三者能所平等門、四者無相現應門、五者隨見麁細門、六者問答決疑門，是名為六。今當作釋，如其次第分明散說，大聰明者應審思擇。復次真如自體相者者，即是總標體相二義。自此已下別釋散說，初說體大。云何名為五人平等門？謂真如自體通於五人，平等平等無差別故。云何名為五種假人？一者凡夫、二者聲聞、三者緣覺、四者菩薩、五者如來，是名為五。如是五名，人自是五，真自唯一。所以者何？真如自體無有增減，亦無大小、亦無有無、亦無中邊、亦無去來，從本已來一自成一，同自作同、厭異捨別，唯一真故。是故諸法真如一相三昧契經中作如是說：譬如金剛作五趣像，五人平等亦復如是，於諸人中無有增減故。如本一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減故。云何名為時不轉門？謂真如自體，自然常住決定不變，三際不動四相不遷，寂滅又寂滅、真實又真實故。如本非前際生、非後際滅，畢竟常恒故。
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已說顯示自體大義門，次說顯示自相大義門。圓滿功德門者其相云何？謂真體中圓滿一切功德無所少故。何等功德？所謂六種性義功德。云何為六？一者大智慧光明義，本覺般若能除無明之闇夜故，於契經中名廣大圓滿殊勝般若實智光明性義。二者遍照法界義，本覺般若照達一法界之源故，於契經中名周遍通達一法界藏自然性義。三者真實識知義，本覺般若遠離虛假之解量故，於契經中名離妄想解決定了知實際實性性義。四者自性清淨心義，本覺般若無量性功德自然本有非得他力，遠離塵累契中實故，於契經中名本有明白離邊中中性義。五者常樂我淨義，本始二覺從無始來遠離四障、圓滿四種自然德故，於契經中名如來正覺自然性德遠離炎幻不修行性義。六者清涼不變自在義，二種本覺譬如明鏡之南北相具隨違故，於契經中名具足隨順逆違無礙陀羅尼全遍性義。是名為六。如本從本已來唯性自滿足一切功德，所謂自體有大智慧光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故、常樂我淨義故、清涼不變自在義故。廣大圓滿自性本德契經中作如是說：自性功德本數之名有十七者，於初二中各開二種，於次二中各開三種，於後二中如其次第開四三故。復次清淨心地無垢陀羅尼契經中作如是說：自性功德本數之名有二十五者，最後一中開十一故。如是三數別相云何？馬鳴菩薩摩訶衍論本數名字，為欲顯示名略義廣總持相故，是故攝散總立為六。復次所依別本總持說故。復次名字數多迷真實故。以此義故總立為六。言十七者，名字云何？一者大智慧義、二者大光明義、三者遍一法界義、四者照一法界義、五者真實義、六者識義、七者知義、八者自性義、九者清淨義、十者心義、十一者常義、十二者樂義、十三者我義、十四者淨義、十五者不義、十六者變義、十七者自在義，是名十七。言二十五者，名字云何？所謂前數不功德中開八種故，變功德中開二種故。言二變者，一者上流轉變、二者下流轉變。言八不者，中觀論中如分明說。
已說顯示自體大義門，次說顯示自相大義門。圓滿功德門者其相云何？謂真體中圓滿一切功德無所少故。何等功德？所謂六種性義功德。云何為六？一者大智慧光明義，本覺般若能除無明之闇夜故，於契經中名廣大圓滿殊勝般若實智光明性義。二者遍照法界義，本覺般若照達一法界之源故，於契經中名周遍通達一法界藏自然性義。三者真實識知義，本覺般若遠離虛假之解量故，於契經中名離妄想解決定了知實際實性性義。四者自性清淨心義，本覺般若無量性功德自然本有非得他力，遠離塵累契中實故，於契經中名本有明白離邊中中性義。五者常樂我淨義，本始二覺從無始來遠離四障、圓滿四種自然德故，於契經中名如來正覺自然性德遠離炎幻不修行性義。六者清涼不變自在義，二種本覺譬如明鏡之南北相具隨違故，於契經中名具足隨順逆違無礙陀羅尼全遍性義。是名為六。如本從本已來唯性自滿足一切功德，所謂自體有大智慧光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故、常樂我淨義故、清涼不變自在義故。廣大圓滿自性本德契經中作如是說：自性功德本數之名有十七者，於初二中各開二種，於次二中各開三種，於後二中如其次第開四三故。復次清淨心地無垢陀羅尼契經中作如是說：自性功德本數之名有二十五者，最後一中開十一故。如是三數別相云何？馬鳴菩薩摩訶衍論本數名字，為欲顯示名略義廣總持相故，是故攝散總立為六。復次所依別本總持說故。復次名字數多迷真實故。以此義故總立為六。言十七者，名字云何？一者大智慧義、二者大光明義、三者遍一法界義、四者照一法界義、五者真實義、六者識義、七者知義、八者自性義、九者清淨義、十者心義、十一者常義、十二者樂義、十三者我義、十四者淨義、十五者不義、十六者變義、十七者自在義，是名十七。言二十五者，名字云何？所謂前數不功德中開八種故，變功德中開二種故。言二變者，一者上流轉變、二者下流轉變。言八不者，中觀論中如分明說。
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已說有名數量功德分，次說無名過量功德分。本覺體中自性功德無量無邊，離於言量過於心行，以何義故止於數量作如是部？本有功德雖無有量，不出三數，故舉本耳。如本具足如是過於恒沙故。如是無量無邊功德，各各別別有體相耶？唯一心量無別法體，唯一心量終不離心。所以者何？心法雖一而有二種陀羅尼自在用故。云何為二？一者自不離彼陀羅尼自在、二者彼不離自陀羅尼自在，是名為二。如本不離故，如是性德從無始來，一向妙有非遣除法。所以者何？自性自性非他俱故。如本不斷故。如是一切功德唯一自作一終，異自不能作一。所以者何？一法界故。如本不異故。如是深理，一切菩薩、一切二乘、一切凡夫，心不思惟、言不論量，絕之又絕、遠之又遠。如本不思議故。三人非境。當何人之言思境界？唯大覺者乃自軌則。如本佛法故。如是無量性之功德，從具縛地乃至無上大覺智地，具足圓滿無所少闕。所以者何？如是諸德從無始來自然本有，非假緣力而建立故。如本乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，亦名如來法身故。
已說有名數量功德分，次說無名過量功德分。本覺體中自性功德無量無邊，離於言量過於心行，以何義故止於數量作如是部？本有功德雖無有量，不出三數，故舉本耳。如本具足如是過於恒沙故。如是無量無邊功德，各各別別有體相耶？唯一心量無別法體，唯一心量終不離心。所以者何？心法雖一而有二種陀羅尼自在用故。云何為二？一者自不離彼陀羅尼自在、二者彼不離自陀羅尼自在，是名為二。如本不離故，如是性德從無始來，一向妙有非遣除法。所以者何？自性自性非他俱故。如本不斷故。如是一切功德唯一自作一終，異自不能作一。所以者何？一法界故。如本不異故。如是深理，一切菩薩、一切二乘、一切凡夫，心不思惟、言不論量，絕之又絕、遠之又遠。如本不思議故。三人非境。當何人之言思境界？唯大覺者乃自軌則。如本佛法故。如是無量性之功德，從具縛地乃至無上大覺智地，具足圓滿無所少闕。所以者何？如是諸德從無始來自然本有，非假緣力而建立故。如本乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，亦名如來法身故。
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已說圓滿功德門，次說問答決疑門。就此門中即有二門。云何為二？一者發起略問難違門、二者發起廣答解釋門。問者難意，其相云何？謂舉說文相違前後雜亂，審其理故。前後之文云何相違？所謂真如決擇分中作如是說：心真如者，即是一法界大總相法門體，所謂心性不生不滅，一切諸法唯依妄念而有差別；若離心念，則無一切境界之相。是故一切法從本已來離言說相、離名字相、離心緣相，畢竟平等、無有變異、不可破壞，唯是一心，故名真如。自相大義決擇分中作如是說：從本已來性自滿足一切功德，所謂自體有大智慧光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故、常樂我淨義故、清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法，乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，亦名如來法身。如是相違，故以為難。如本問曰：上說真如其體平等離一切相，云何復說體有如是種種功德故。
已說圓滿功德門，次說問答決疑門。就此門中即有二門。云何為二？一者發起略問難違門、二者發起廣答解釋門。問者難意，其相云何？謂舉說文相違前後雜亂，審其理故。前後之文云何相違？所謂真如決擇分中作如是說：心真如者，即是一法界大總相法門體，所謂心性不生不滅，一切諸法唯依妄念而有差別；若離心念，則無一切境界之相。是故一切法從本已來離言說相、離名字相、離心緣相，畢竟平等、無有變異、不可破壞，唯是一心，故名真如。自相大義決擇分中作如是說：從本已來性自滿足一切功德，所謂自體有大智慧光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故、常樂我淨義故、清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法，乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，亦名如來法身。如是相違，故以為難。如本問曰：上說真如其體平等離一切相，云何復說體有如是種種功德故。
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已說發起略問難違門，次說發起廣答解釋門。就此門中即有二門。云何為二？一者是總、二者是別。於總門中即有二種。云何為二？一者真如總、二者生滅總。如其次第，說相可見。答曰：雖實有此諸功德義，而無差別之相，等同一味，唯一真如者，即是真如總。謂雖自相大義門中作如是說，具種種德過於恒沙，而是生滅門之界量，非真如門。真如門中無差別相，平等平等一相一味，獨存真如淨法界故。以此義故，無相違過。自此已下作其緣由決斷疑惑。以無分別離分別相是故無二者，真如門中唯有同同、無異異故。自此已下釋生滅總。於此文中即有二種。云何為二？一者是問、二者是答。有廣略故，二重問答不同應知。初重問答其相云何，復以何義得說差別者，即是開問。謂若諸法從本已來，平等平等一味一相，獨存真理無二體者，復有何法而非平等，以之為依建立差別？即是舉異門以疑異門焉。自此已下發起答說決斷此疑，文相可見。以依業識生滅相示者，即是總答。謂真如門中無過恒沙一切染法以為所治，無能治之過於恒沙一切淨法以為對量，是故真如門中作如是說：一切諸法平等平等，一味一相無有二體等焉。而此生滅門中所治染法無量無邊，能治之淨法亦無量無邊，是故生滅門中作如是說：本覺體中具種種德，無量無邊過恒沙等焉。即是大意。次當作釋別別散說。所言依者，即是根本無明住地，一切染法之所依故。所言業者，即是業相。所言識者，轉等諸識。生滅相者，門之總稱。所言示者，相反顯示。此中以字遠流應至於三字，如是三法功德之起當緣由故。已說略說分，次說廣說分。就此分中即有二種。云何為二？一者是問、二者是答。此中問略答廣應知。此云何示者，即是詰問，所謂詰問其所由故。自此已下直答此問。此答釋中即有三種。云何為三？一者自宗正理、二者非道邪行、三者具舉對量，是名為三。如其次第，說相應觀。以一切法本來唯心實無於念者，即是第一自宗正理。所謂法性從無始來唯是一心，無一一法而非心故。而有妄心不覺起念，見諸境界故說無明者，即是第二非道邪行，所謂總舉本上之諸無明住地故。自此已下直顯具舉對量差別。如上所說本覺體中六相功德，各各待觀何等過患，以之為對建立顯示。所謂根本無明熏習一心之海，發起業等種種諸識，隱覆般若實智之明，增長愚癡迷亂之闇，即是不覺無明之界量明以之為對，一心之性寂滅無起，即是本覺惠明之安立德故建立顯示。如本心性無起即是大智慧光明義故故。自此已下顯第二德，文相可見。如是妄心起見達境，一向唯轉虛妄境中，不能
已說發起略問難違門，次說發起廣答解釋門。就此門中即有二門。云何為二？一者是總、二者是別。於總門中即有二種。云何為二？一者真如總、二者生滅總。如其次第，說相可見。答曰：雖實有此諸功德義，而無差別之相，等同一味，唯一真如者，即是真如總。謂雖自相大義門中作如是說，具種種德過於恒沙，而是生滅門之界量，非真如門。真如門中無差別相，平等平等一相一味，獨存真如淨法界故。以此義故，無相違過。自此已下作其緣由決斷疑惑。以無分別離分別相是故無二者，真如門中唯有同同、無異異故。自此已下釋生滅總。於此文中即有二種。云何為二？一者是問、二者是答。有廣略故，二重問答不同應知。初重問答其相云何，復以何義得說差別者，即是開問。謂若諸法從本已來，平等平等一味一相，獨存真理無二體者，復有何法而非平等，以之為依建立差別？即是舉異門以疑異門焉。自此已下發起答說決斷此疑，文相可見。以依業識生滅相示者，即是總答。謂真如門中無過恒沙一切染法以為所治，無能治之過於恒沙一切淨法以為對量，是故真如門中作如是說：一切諸法平等平等，一味一相無有二體等焉。而此生滅門中所治染法無量無邊，能治之淨法亦無量無邊，是故生滅門中作如是說：本覺體中具種種德，無量無邊過恒沙等焉。即是大意。次當作釋別別散說。所言依者，即是根本無明住地，一切染法之所依故。所言業者，即是業相。所言識者，轉等諸識。生滅相者，門之總稱。所言示者，相反顯示。此中以字遠流應至於三字，如是三法功德之起當緣由故。已說略說分，次說廣說分。就此分中即有二種。云何為二？一者是問、二者是答。此中問略答廣應知。此云何示者，即是詰問，所謂詰問其所由故。自此已下直答此問。此答釋中即有三種。云何為三？一者自宗正理、二者非道邪行、三者具舉對量，是名為三。如其次第，說相應觀。以一切法本來唯心實無於念者，即是第一自宗正理。所謂法性從無始來唯是一心，無一一法而非心故。而有妄心不覺起念，見諸境界故說無明者，即是第二非道邪行，所謂總舉本上之諸無明住地故。自此已下直顯具舉對量差別。如上所說本覺體中六相功德，各各待觀何等過患，以之為對建立顯示。所謂根本無明熏習一心之海，發起業等種種諸識，隱覆般若實智之明，增長愚癡迷亂之闇，即是不覺無明之界量明以之為對，一心之性寂滅無起，即是本覺惠明之安立德故建立顯示。如本心性無起即是大智慧光明義故故。自此已下顯第二德，文相可見。如是妄心起見達境，一向唯轉虛妄境中，不能
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通達真實境界。所以者何？真偽相違不契當故。如本若心起見則有不見之相故。自此已下明遍觀義。而真實心離轉見故，通達諸法無所不至，無所不當無所不盡。所以者何？真實智見離能見所見之邊見故。如本心性離見即是遍照法界義故故。自此已下明第三德，所謂若心有動轉相，即是無明熏習氣故虛妄轉明以之為對，心性寂靜無有喧動，正直無有顛倒之解，即是實智之照，隨順道理無倒建立顯示。如本若心有動非真識智故。自此已下顯第四德，所謂妄法從無始來無自體明以之為對，自性清淨本有功德建立顯示。如本無有自性故。自此已下顯第五德，所謂妄法四相之所遷故非常，三種苦俱轉故非樂，二種自在無故非我，一道清淨無故非淨，此四種過以為對量，本覺體中四種功德建立顯示。如本非常非樂非我非淨故。自此已下顯第六德，所謂妄法燒真心故，是故名熱；又是惱亂諸眾生故，是故名惱；破滅變德令不作故，是故衰變；由此事故一切眾生不得自在，是故亦名為不自在。待觀此事以為對故，清涼不變自在之德建立顯示。如本熱惱衰變則不自在故。自此已下顯示無邊功德相義，所謂若所對治染法無量無數，以能治之淨法亦無量無邊故。如本乃至具有過恒沙等妄染之義，對此義故心性無動，則有過恒沙等諸淨功德相義示現故。自此已下結圓滿德，所謂若一心法有動轉相，更前見境有可緣者，能見之心所見之境二差別故，本覺功德則不圓滿。而本性德雖過恒沙，唯一心量終無二體。所以者何？如是諸德悉皆各各不分其體，於一法界其量等故。是故圓滿自性功德，結縛解脫之二位中常恒具足，名為法身，名如來藏。如本若心有起更見前法可念者，則有所少，如是淨法無量功德即是一心，更無所念，是故滿足，名為法身如來之藏故。染淨數量平等決擇，依何契經所解釋耶？所謂文殊師利善巧方便相似譬喻大陀羅尼經。彼契經中如何說耶？謂彼經中作如是說：爾時文殊師利承佛神力，即說嗢拕南頌曰：
通達真實境界。所以者何？真偽相違不契當故。如本若心起見則有不見之相故。自此已下明遍觀義。而真實心離轉見故，通達諸法無所不至，無所不當無所不盡。所以者何？真實智見離能見所見之邊見故。如本心性離見即是遍照法界義故故。自此已下明第三德，所謂若心有動轉相，即是無明熏習氣故虛妄轉明以之為對，心性寂靜無有喧動，正直無有顛倒之解，即是實智之照，隨順道理無倒建立顯示。如本若心有動非真識智故。自此已下顯第四德，所謂妄法從無始來無自體明以之為對，自性清淨本有功德建立顯示。如本無有自性故。自此已下顯第五德，所謂妄法四相之所遷故非常，三種苦俱轉故非樂，二種自在無故非我，一道清淨無故非淨，此四種過以為對量，本覺體中四種功德建立顯示。如本非常非樂非我非淨故。自此已下顯第六德，所謂妄法燒真心故，是故名熱；又是惱亂諸眾生故，是故名惱；破滅變德令不作故，是故衰變；由此事故一切眾生不得自在，是故亦名為不自在。待觀此事以為對故，清涼不變自在之德建立顯示。如本熱惱衰變則不自在故。自此已下顯示無邊功德相義，所謂若所對治染法無量無數，以能治之淨法亦無量無邊故。如本乃至具有過恒沙等妄染之義，對此義故心性無動，則有過恒沙等諸淨功德相義示現故。自此已下結圓滿德，所謂若一心法有動轉相，更前見境有可緣者，能見之心所見之境二差別故，本覺功德則不圓滿。而本性德雖過恒沙，唯一心量終無二體。所以者何？如是諸德悉皆各各不分其體，於一法界其量等故。是故圓滿自性功德，結縛解脫之二位中常恒具足，名為法身，名如來藏。如本若心有起更見前法可念者，則有所少，如是淨法無量功德即是一心，更無所念，是故滿足，名為法身如來之藏故。染淨數量平等決擇，依何契經所解釋耶？所謂文殊師利善巧方便相似譬喻大陀羅尼經。彼契經中如何說耶？謂彼經中作如是說：爾時文殊師利承佛神力，即說嗢拕南頌曰：
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「譬如阿只多， 遮那尸帝樹，
「譬如阿只多， 遮那尸帝樹，
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其果多無數， 表實有十等；
其果多無數， 表實有十等；
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染淨數量等， 亦應如是知。
染淨數量等， 亦應如是知。
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行者依此喻， 可了真妄理。」
行者依此喻， 可了真妄理。」
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今此經文為明何義？為欲顯示假當待實、真定賴妄，無有獨孤自立法故。所言表者，喻於何法？謂喻妄法。妄假無實，如果外故。所言實者，喻於何法？謂喻真法。真實無假，如果中故。云何名為十種等耶？一者數等表實，契當其數等故；二者塵等表實，細末配其數量等無差別故；三者量等表實，稱量終無差別輕重等故；四者色等表實，挍量同白色故；五者香等表實，熏習其香等故；六者味等表實，噉食無差別故；七者觸等表實，觸身等無差別故；八者本等表實，同依樹木出故；九者俱等表實，一時無前後故；十者同等，終一味故。是名十等。舉喻合法說相明故，不須重釋。復次若鈍根者不達此事，依功德黑暗之譬喻應知等意。
今此經文為明何義？為欲顯示假當待實、真定賴妄，無有獨孤自立法故。所言表者，喻於何法？謂喻妄法。妄假無實，如果外故。所言實者，喻於何法？謂喻真法。真實無假，如果中故。云何名為十種等耶？一者數等表實，契當其數等故；二者塵等表實，細末配其數量等無差別故；三者量等表實，稱量終無差別輕重等故；四者色等表實，挍量同白色故；五者香等表實，熏習其香等故；六者味等表實，噉食無差別故；七者觸等表實，觸身等無差別故；八者本等表實，同依樹木出故；九者俱等表實，一時無前後故；十者同等，終一味故。是名十等。舉喻合法說相明故，不須重釋。復次若鈍根者不達此事，依功德黑暗之譬喻應知等意。
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已說顯示自相大義門，次說顯示自用大義門。此中六門，如其次第應審觀察。言本願無盡門者，清淨僧那阿世耶廣大圓滿無邊際故。謂諸如來無量無邊不可思議不可稱量微塵數劫中，興十方世界之微塵數量大慈悲心海，修十方世界之微塵數量大圓滿因海，攝十方世界之微塵數量一切眾生海，立十方世界之微塵數量廣大誓願海，成十方世界之微塵數量大自在果海故。所以者何？以如實知同一無異相續義故。如本復次真如用者，所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜，攝化眾生立大誓願，盡欲度脫等眾生界，亦不限劫數盡於未來，以取一切眾生如己身故故。
已說顯示自相大義門，次說顯示自用大義門。此中六門，如其次第應審觀察。言本願無盡門者，清淨僧那阿世耶廣大圓滿無邊際故。謂諸如來無量無邊不可思議不可稱量微塵數劫中，興十方世界之微塵數量大慈悲心海，修十方世界之微塵數量大圓滿因海，攝十方世界之微塵數量一切眾生海，立十方世界之微塵數量廣大誓願海，成十方世界之微塵數量大自在果海故。所以者何？以如實知同一無異相續義故。如本復次真如用者，所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜，攝化眾生立大誓願，盡欲度脫等眾生界，亦不限劫數盡於未來，以取一切眾生如己身故故。
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已說本願無盡門，次說離相不著門。言離相不著門者，於所作中遠離所作不生著故。謂諸如來雖發無量無邊大悲，攝化一切恒沙眾生，而諸如來無一一佛而攝生故。所以者何？如實了知一切眾生及與自身，唯一真如唯一法身，無有增減無差別故。如本而亦不取眾生相。此以何義？謂如實知一切眾生及與己身真如平等故。
已說本願無盡門，次說離相不著門。言離相不著門者，於所作中遠離所作不生著故。謂諸如來雖發無量無邊大悲，攝化一切恒沙眾生，而諸如來無一一佛而攝生故。所以者何？如實了知一切眾生及與自身，唯一真如唯一法身，無有增減無差別故。如本而亦不取眾生相。此以何義？謂如實知一切眾生及與己身真如平等故。
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已說離相不著門，次說能所平等門。言能所平等門者，人法體用理智平等無差別故。謂法身應化之三身，及實實假假之二理，平等一體無差別故。自性本身及枝末身，一等一體無差別故。能證正智所證如理，平等一體無差別故。以一體故無有二體，無二體故亦無一體，無二無一亦無無耳。以此義故，自然本性具足功德不假他力。甚深極妙契經中作如是說：爾時文殊師利即白佛言：「云何名為異異異相？云何名為同同同相？」佛言：「所言異異異相者，即是無明。所言同同同相者，即是明法。如是二法如牛兩角對治之相，非消融體如兩空絕，是故此二法名曰為非觀偽法於此。」文殊師利即承佛神力，即從坐起白佛言：「世尊！云何名為非觀偽法？其相可說耶、不可說耶？以何為門應覺知耶？」爾時世尊即告文殊師利言：「我諸一切契經海中作如是說：異者無明、同者明者，為欲度脫愚癡凡夫權作此說。而今日為汝真實言說。文殊師利！所言非觀偽法者，同異歸同、同同歸空、空空歸絕。」乃至廣說故。如本以有如是大方便智除滅無明，見本法身自然而有不思議業種種之用，即與真如等遍一切處故。
已說離相不著門，次說能所平等門。言能所平等門者，人法體用理智平等無差別故。謂法身應化之三身，及實實假假之二理，平等一體無差別故。自性本身及枝末身，一等一體無差別故。能證正智所證如理，平等一體無差別故。以一體故無有二體，無二體故亦無一體，無二無一亦無無耳。以此義故，自然本性具足功德不假他力。甚深極妙契經中作如是說：爾時文殊師利即白佛言：「云何名為異異異相？云何名為同同同相？」佛言：「所言異異異相者，即是無明。所言同同同相者，即是明法。如是二法如牛兩角對治之相，非消融體如兩空絕，是故此二法名曰為非觀偽法於此。」文殊師利即承佛神力，即從坐起白佛言：「世尊！云何名為非觀偽法？其相可說耶、不可說耶？以何為門應覺知耶？」爾時世尊即告文殊師利言：「我諸一切契經海中作如是說：異者無明、同者明者，為欲度脫愚癡凡夫權作此說。而今日為汝真實言說。文殊師利！所言非觀偽法者，同異歸同、同同歸空、空空歸絕。」乃至廣說故。如本以有如是大方便智除滅無明，見本法身自然而有不思議業種種之用，即與真如等遍一切處故。
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已說能所平等門，次說無相現應門。言無相現應門者，自性身體空寂無像，能現諸像。譬如兔角自體空無，善能出生一切角故。謂法身佛唯是一一、唯是寂寂，亦非一一、亦非寂寂，心行處滅、言語道斷，滅滅斷斷，唯阿作阿故。所以者何？諸佛如來唯自自身，無他身故。而諸眾生見聞得益，自心量中獲得利益，法身體中無有關故。如本又亦無有用相可得。何以故？謂諸佛如來唯是法身、智相之身，第一義諦無有世諦境界，離於施作，但隨眾生見聞得益，故說為用故。
已說能所平等門，次說無相現應門。言無相現應門者，自性身體空寂無像，能現諸像。譬如兔角自體空無，善能出生一切角故。謂法身佛唯是一一、唯是寂寂，亦非一一、亦非寂寂，心行處滅、言語道斷，滅滅斷斷，唯阿作阿故。所以者何？諸佛如來唯自自身，無他身故。而諸眾生見聞得益，自心量中獲得利益，法身體中無有關故。如本又亦無有用相可得。何以故？謂諸佛如來唯是法身、智相之身，第一義諦無有世諦境界，離於施作，但隨眾生見聞得益，故說為用故。
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已說無相現應門，次說隨見麁細門。就此門中即有二門。云何為二？一者應身用相差別門、二者報身用相差別門。初門云何？所謂一切凡夫二乘，不能了達一切諸法唯一心之量甚深宗故，依遍分別妄想事識，見應化身作外量解，不能通達無有分界，分分轉故。如本此用有二種。云何為二？一者依分別事識凡夫二乘心所見者名為應身，以不知轉識現故，見從外來取色分齊，不能盡知故故。次門云何？所謂從初信解乃至金剛一切菩薩，明了通達一切諸法唯一心量甚深宗故，依彼業識見報身佛，作唯識解，通達依正無分齊故。如本二者依於業識，謂諸菩薩從初發意，乃至菩薩究竟地心所見者名為報身，身有無量色、色有無量相、相有無量好、所住依果亦有無量種種莊嚴，隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相，隨其所應常能住持不毀不失故。自此已下顯示報應之差別相。所言報者，具勝妙因受極樂果。自然自在決定安樂、遠離苦相，故名為報。如本如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就，具足無量樂相，故說為報故。所言應者，隨順機根而不相違，隨時隨處隨趣出現，非安樂相，故名為應。如本又凡夫所見者是其麁色，隨於六道各見不同種種異類非受樂相，故說為應故。自此已下更作重釋明前所說，所謂位位各各見佛增減別故。此義云何？若三賢位諸菩薩者，信真如故，分見報身，觀知色相無分際量，而此菩薩不能離脫分別之心。所以者何？以未得入真如位故。如本復次初發意菩薩所見者，以深樂信真如法故，少分而見，知彼色相莊嚴等事無來無去，離於分齊，唯依心現不離真如。然此菩薩猶自分別，以未入法身位故故。若得十地諸菩薩者，如其次第轉勝究竟。如本若得淨心所見微妙其用轉勝，乃至菩薩地盡見之究竟故。若佛果中業識本種無所有故，能見所見亦復空無。所以者何？一切諸佛真如真如平等平等，法身法身平等平等，無此無彼、無我無他、無大無小、無高無下、無無無有，戲論都盡、慮知亦空，唯一大空真如本智，服遮伽利娑那提衣，於鍵尸多陀摩宮，自性身坐獨存無二故。如本若離業識則無見相，以諸佛法身無有彼此色相迭相見故。何故應身章中作如是說：依分別事識而見彼佛。報身章中作如是說：依於業識而見彼佛。為欲顯示隨識麁細，所見佛身隨麁細故。
已說無相現應門，次說隨見麁細門。就此門中即有二門。云何為二？一者應身用相差別門、二者報身用相差別門。初門云何？所謂一切凡夫二乘，不能了達一切諸法唯一心之量甚深宗故，依遍分別妄想事識，見應化身作外量解，不能通達無有分界，分分轉故。如本此用有二種。云何為二？一者依分別事識凡夫二乘心所見者名為應身，以不知轉識現故，見從外來取色分齊，不能盡知故故。次門云何？所謂從初信解乃至金剛一切菩薩，明了通達一切諸法唯一心量甚深宗故，依彼業識見報身佛，作唯識解，通達依正無分齊故。如本二者依於業識，謂諸菩薩從初發意，乃至菩薩究竟地心所見者名為報身，身有無量色、色有無量相、相有無量好、所住依果亦有無量種種莊嚴，隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相，隨其所應常能住持不毀不失故。自此已下顯示報應之差別相。所言報者，具勝妙因受極樂果。自然自在決定安樂、遠離苦相，故名為報。如本如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就，具足無量樂相，故說為報故。所言應者，隨順機根而不相違，隨時隨處隨趣出現，非安樂相，故名為應。如本又凡夫所見者是其麁色，隨於六道各見不同種種異類非受樂相，故說為應故。自此已下更作重釋明前所說，所謂位位各各見佛增減別故。此義云何？若三賢位諸菩薩者，信真如故，分見報身，觀知色相無分際量，而此菩薩不能離脫分別之心。所以者何？以未得入真如位故。如本復次初發意菩薩所見者，以深樂信真如法故，少分而見，知彼色相莊嚴等事無來無去，離於分齊，唯依心現不離真如。然此菩薩猶自分別，以未入法身位故故。若得十地諸菩薩者，如其次第轉勝究竟。如本若得淨心所見微妙其用轉勝，乃至菩薩地盡見之究竟故。若佛果中業識本種無所有故，能見所見亦復空無。所以者何？一切諸佛真如真如平等平等，法身法身平等平等，無此無彼、無我無他、無大無小、無高無下、無無無有，戲論都盡、慮知亦空，唯一大空真如本智，服遮伽利娑那提衣，於鍵尸多陀摩宮，自性身坐獨存無二故。如本若離業識則無見相，以諸佛法身無有彼此色相迭相見故。何故應身章中作如是說：依分別事識而見彼佛。報身章中作如是說：依於業識而見彼佛。為欲顯示隨識麁細，所見佛身隨麁細故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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已說隨見麁細門，次說問答決疑門。於此有二。云何為二？一者是問、二者是答。答說分中即有五門。云何為五？一者法身出現色相門、二者顯示智身形相門、三者顯示法身形相門、四者廣大圓滿無際門、五者不可思議殊勝門，是名為五。如其次第說相可觀。問者意樂其相云何？所謂問者作如是疑：剋其法身真實自體，湛湛慮絕寂寂名斷，色相作業由誰而有？無相現應決擇分中作如是說：法身無相能現色相。若能出現種種色相，不可言說法身空寂離色像域。如是疑故，發起此問。如本問曰：若諸佛法身離於色相者，云何能現色相故。自此已下即決此疑。言法身出現色相門者，自性法身能為色相作所依止，善出色相無障礙故。所以者何？能依色法、所依心法，從無始來平等平等無有二體，唯一心量故。如本答曰：即此法身是色體故，能現於色，所謂從本已來色心不二故。言顯示智身形相門者，以智攝色，無一一色而非智故，說名智身。如本以色性即智故，色體無形說名智身故。言顯示法身形相門者，以色攝智，無一一智而非色故，說名法身。如本以智性即色故說名法身故。言廣大圓滿無際門者，如是二身所現色相，等遍一切眾生界、一切非情界、一切虛空界、一切涅盤界、一切如來界中，無所不通、無所不至、無所不當、無所不會、無所不作，亦無分際、亦無障礙，純純一一無相亂故。如本遍一切處所現之色無有分際，隨心能示十方世界無量菩薩、無量報身、無量莊嚴各各差別，皆無分際而不相妨故。言不可思議殊勝門者，如是業用甚深極妙獨尊殊勝，非凡夫二乘之所能知故。如本此非心識分別能知，以真如自在用義故故。如是三種甚深大義，二種門中云何安立？謂真如門中三種大義者，唯各立一，無雙立故。若生滅門中三種大義者，三種大義具足雙立，無前後故。以之為別。是故大印陀羅網譬喻契經中作如是說：有體大義無相及用，有相大義無體及用，有用大義無體及相。如是三大有第一一、無第二一。復次有體大義當有相用，有相大義當有體用，有用大義當有體相。如是三大隨有第一一、有第二一，不相捨離故。餘種種相，結總持決擇分中自當理明。
已說隨見麁細門，次說問答決疑門。於此有二。云何為二？一者是問、二者是答。答說分中即有五門。云何為五？一者法身出現色相門、二者顯示智身形相門、三者顯示法身形相門、四者廣大圓滿無際門、五者不可思議殊勝門，是名為五。如其次第說相可觀。問者意樂其相云何？所謂問者作如是疑：剋其法身真實自體，湛湛慮絕寂寂名斷，色相作業由誰而有？無相現應決擇分中作如是說：法身無相能現色相。若能出現種種色相，不可言說法身空寂離色像域。如是疑故，發起此問。如本問曰：若諸佛法身離於色相者，云何能現色相故。自此已下即決此疑。言法身出現色相門者，自性法身能為色相作所依止，善出色相無障礙故。所以者何？能依色法、所依心法，從無始來平等平等無有二體，唯一心量故。如本答曰：即此法身是色體故，能現於色，所謂從本已來色心不二故。言顯示智身形相門者，以智攝色，無一一色而非智故，說名智身。如本以色性即智故，色體無形說名智身故。言顯示法身形相門者，以色攝智，無一一智而非色故，說名法身。如本以智性即色故說名法身故。言廣大圓滿無際門者，如是二身所現色相，等遍一切眾生界、一切非情界、一切虛空界、一切涅盤界、一切如來界中，無所不通、無所不至、無所不當、無所不會、無所不作，亦無分際、亦無障礙，純純一一無相亂故。如本遍一切處所現之色無有分際，隨心能示十方世界無量菩薩、無量報身、無量莊嚴各各差別，皆無分際而不相妨故。言不可思議殊勝門者，如是業用甚深極妙獨尊殊勝，非凡夫二乘之所能知故。如本此非心識分別能知，以真如自在用義故故。如是三種甚深大義，二種門中云何安立？謂真如門中三種大義者，唯各立一，無雙立故。若生滅門中三種大義者，三種大義具足雙立，無前後故。以之為別。是故大印陀羅網譬喻契經中作如是說：有體大義無相及用，有相大義無體及用，有用大義無體及相。如是三大有第一一、無第二一。復次有體大義當有相用，有相大義當有體用，有用大義當有體相。如是三大隨有第一一、有第二一，不相捨離故。餘種種相，結總持決擇分中自當理明。
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已說顯示三種大義門，次說門自入門破異門。
已說顯示三種大義門，次說門自入門破異門。
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本曰：復次顯示從生滅門即入真如門，所謂推求五陰色之與心六塵境界，畢竟無念，以心無形相，十方求之終不可得。如人迷故謂東為西，方實不轉。眾生亦爾，無明迷故謂心為念，心實不動。若能觀察知心無起，即得隨順入真如門故。
本曰：復次顯示從生滅門即入真如門，所謂推求五陰色之與心六塵境界，畢竟無念，以心無形相，十方求之終不可得。如人迷故謂東為西，方實不轉。眾生亦爾，無明迷故謂心為念，心實不動。若能觀察知心無起，即得隨順入真如門故。
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論曰：今此論文為明何義？為欲對治廣狹大小諸異執故。云何異執？謂有眾生作如是執：一法界心是其本法，亦廣亦大；真妄二門是其末法，亦狹亦小。為欲對治此執著故作如是說。門亦所入，與本量等。復次為欲顯示真如門中無有為法差別相故。復次為欲顯示空五陰智，如所空陰自體空無，以此能空所空皆空，為入真如平等門故。復次為欲顯示生滅門假、真如門實故。如本復次顯示從生滅門即入真如門，所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念，以心無形相十方求之終不可得故。以何義故？譬喻門中東方喻覺、西方喻念，為欲顯示本覺般若出現清淨智慧光明，照耀幽冥生死暗夜。譬如日輪出現已訖，發淨光明破世間闇。無明住地出生種種染法眷屬，隱覆無量無漏之性清淨慧明。譬如日輪隱沒已訖，發大暗夜障覆分別了知清淨明故。如本如人迷故謂東為西，方實不轉。眾生亦爾，無明迷故謂心為念，心實不動故。自此已下明得益相，謂有眾生了知心法無有能起所起別相，即得成就真如隨順，即得成就真如得入，無有隨順、無得入故。如本若能觀察知心無起，即得隨順入真如門故故。
論曰：今此論文為明何義？為欲對治廣狹大小諸異執故。云何異執？謂有眾生作如是執：一法界心是其本法，亦廣亦大；真妄二門是其末法，亦狹亦小。為欲對治此執著故作如是說。門亦所入，與本量等。復次為欲顯示真如門中無有為法差別相故。復次為欲顯示空五陰智，如所空陰自體空無，以此能空所空皆空，為入真如平等門故。復次為欲顯示生滅門假、真如門實故。如本復次顯示從生滅門即入真如門，所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念，以心無形相十方求之終不可得故。以何義故？譬喻門中東方喻覺、西方喻念，為欲顯示本覺般若出現清淨智慧光明，照耀幽冥生死暗夜。譬如日輪出現已訖，發淨光明破世間闇。無明住地出生種種染法眷屬，隱覆無量無漏之性清淨慧明。譬如日輪隱沒已訖，發大暗夜障覆分別了知清淨明故。如本如人迷故謂東為西，方實不轉。眾生亦爾，無明迷故謂心為念，心實不動故。自此已下明得益相，謂有眾生了知心法無有能起所起別相，即得成就真如隨順，即得成就真如得入，無有隨順、無得入故。如本若能觀察知心無起，即得隨順入真如門故故。
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已說門自入門破異門，次說對治邪執正解門。
已說門自入門破異門，次說對治邪執正解門。
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本曰：對治邪執者，一切邪執皆依我見，若離於我則無邪執。是我見有二種。云何為二？一者人我見、二者法我見。人我見者，依諸凡夫，說有五種。云何為五？一者聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空，以其不知為破著故，即謂虛空是如來性。云何對治？明虛空相是其妄法，體無不實，以對色故有，是可見相令心生滅，以一切色法本來是心實無外色，若無色者則無虛空之相。所謂一切境界唯心，妄起故有；若心離於妄動，則一切境界滅。唯一真心無所不遍，此謂如來廣大性智究竟之義，非如虛空相故。二者聞修多羅說世間諸法畢竟體空，乃至涅盤真如之法亦畢竟空，從本已來自空離一切相，以不知為破著故，即謂真如涅盤之性唯是其空。云何對治？明真如法身自體不空，具足無量性功德故。三者聞修多羅說如來之藏無有增減，體備一切功德之法，以不解故，即謂如來之藏有色心法自相差別。云何對治？以唯依真如義說，故因生滅染義示現說差別故。四者聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有，一切諸法不離真如，以不解故，謂如來藏自體具有一切世間生死等法。云何對治？以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功德，不離不斷不異真如義故。以過恒沙等煩惱染法唯是妄有，性自本無，從無始世來未曾與如來藏相應故。若如來藏體有妄法，而使證會永息妄者，則無是處故。五者聞修多羅說依如來藏故有生死，依如來藏故得涅盤，以不解故，謂眾生有始，以見始故。復謂如來所得涅盤有其終盡，還作眾生。云何對治？以如來藏無前際故，無明之相亦無有始。若說三界外更有眾生始起者，即是外道經說。又如來藏無有後際，諸佛所得涅盤與之相應，則無後際故。法我見者，依二乘鈍根故，如來但為說人無我，以說不究竟，見有五陰生滅之法，怖畏生死妄取涅盤。云何對治？以五陰法自性不生則無有滅，本來涅盤故。復次究竟離妄執者，當知染法淨法皆悉相待，無有自相可說。是故一切法，從本已來非色非心、非智非識、非有非無，畢竟不可說相。而有言說者，當知如來善巧方便，假以言說引導眾生，其旨趣者皆為離念歸於真如，以念一切法令心生滅不入實智故。
本曰：對治邪執者，一切邪執皆依我見，若離於我則無邪執。是我見有二種。云何為二？一者人我見、二者法我見。人我見者，依諸凡夫，說有五種。云何為五？一者聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空，以其不知為破著故，即謂虛空是如來性。云何對治？明虛空相是其妄法，體無不實，以對色故有，是可見相令心生滅，以一切色法本來是心實無外色，若無色者則無虛空之相。所謂一切境界唯心，妄起故有；若心離於妄動，則一切境界滅。唯一真心無所不遍，此謂如來廣大性智究竟之義，非如虛空相故。二者聞修多羅說世間諸法畢竟體空，乃至涅盤真如之法亦畢竟空，從本已來自空離一切相，以不知為破著故，即謂真如涅盤之性唯是其空。云何對治？明真如法身自體不空，具足無量性功德故。三者聞修多羅說如來之藏無有增減，體備一切功德之法，以不解故，即謂如來之藏有色心法自相差別。云何對治？以唯依真如義說，故因生滅染義示現說差別故。四者聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有，一切諸法不離真如，以不解故，謂如來藏自體具有一切世間生死等法。云何對治？以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功德，不離不斷不異真如義故。以過恒沙等煩惱染法唯是妄有，性自本無，從無始世來未曾與如來藏相應故。若如來藏體有妄法，而使證會永息妄者，則無是處故。五者聞修多羅說依如來藏故有生死，依如來藏故得涅盤，以不解故，謂眾生有始，以見始故。復謂如來所得涅盤有其終盡，還作眾生。云何對治？以如來藏無前際故，無明之相亦無有始。若說三界外更有眾生始起者，即是外道經說。又如來藏無有後際，諸佛所得涅盤與之相應，則無後際故。法我見者，依二乘鈍根故，如來但為說人無我，以說不究竟，見有五陰生滅之法，怖畏生死妄取涅盤。云何對治？以五陰法自性不生則無有滅，本來涅盤故。復次究竟離妄執者，當知染法淨法皆悉相待，無有自相可說。是故一切法，從本已來非色非心、非智非識、非有非無，畢竟不可說相。而有言說者，當知如來善巧方便，假以言說引導眾生，其旨趣者皆為離念歸於真如，以念一切法令心生滅不入實智故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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論曰：即此文中自有四門。云何為四？一者顯示根本總相門、二者顯示人見對治門、三者顯示法見對治門、四者顯示俱非絕離門，是名為四。言顯示根本總相門者，無量無邊過恒沙數一切邪道，無量無邊過恒沙數一切定執，皆以我見為自所依，出生增長，更無有餘為此邪執作根本故。是故無明住地無邊際契經中作如是說：一切無量種種虛妄邪論之海，以我見岳為依而轉。譬如一切無量無邊種種林樹、種種草木，皆悉以山為依而轉故。如本對治邪執者一切邪執皆依我見，若離於我則無邪執。是我見有二種。云何為二？一者人我見、二者法我見故。
論曰：即此文中自有四門。云何為四？一者顯示根本總相門、二者顯示人見對治門、三者顯示法見對治門、四者顯示俱非絕離門，是名為四。言顯示根本總相門者，無量無邊過恒沙數一切邪道，無量無邊過恒沙數一切定執，皆以我見為自所依，出生增長，更無有餘為此邪執作根本故。是故無明住地無邊際契經中作如是說：一切無量種種虛妄邪論之海，以我見岳為依而轉。譬如一切無量無邊種種林樹、種種草木，皆悉以山為依而轉故。如本對治邪執者一切邪執皆依我見，若離於我則無邪執。是我見有二種。云何為二？一者人我見、二者法我見故。
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已說顯示根本總相門、次說顯示人見對治門。言顯示人見對治門者，直為對治邪定聚及不定聚一切凡夫謬執過失，生勝妙解故。五種人見治障別相，文相明故不須重釋。復次無大要故。如本人我見者，依諸凡夫說有五種，乃至廣說。又如來藏無有後際，諸佛所得涅盤與之相應則無後際故故。
已說顯示根本總相門、次說顯示人見對治門。言顯示人見對治門者，直為對治邪定聚及不定聚一切凡夫謬執過失，生勝妙解故。五種人見治障別相，文相明故不須重釋。復次無大要故。如本人我見者，依諸凡夫說有五種，乃至廣說。又如來藏無有後際，諸佛所得涅盤與之相應則無後際故故。
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已說顯示人見對治門，次說顯示法見對治門。言顯示法見對治門者，直為對治二乘眾生實有過失，令得成就法空大理故。二種法見治障別相，文相明故不須重釋。如本法我見者依二乘鈍根故，如來但為說人無我，乃至廣說，則無有滅，本來涅盤故故。
已說顯示人見對治門，次說顯示法見對治門。言顯示法見對治門者，直為對治二乘眾生實有過失，令得成就法空大理故。二種法見治障別相，文相明故不須重釋。如本法我見者依二乘鈍根故，如來但為說人無我，乃至廣說，則無有滅，本來涅盤故故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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已說顯示法見對治門，次說顯示俱非絕離門。言顯示俱非絕離門者，若有眾生除遣二執、證得二空，通達諸法言語道斷心行處滅，斷斷照寂滅滅慮止無所達故。如本復次究竟離妄執者，當知染法淨法皆悉相待，無有自相可說。是故一切法從本已來，非色非心、非智非識、非有非無，畢竟不可說相，乃至廣說，令心生滅不入實智故故。
已說顯示法見對治門，次說顯示俱非絕離門。言顯示俱非絕離門者，若有眾生除遣二執、證得二空，通達諸法言語道斷心行處滅，斷斷照寂滅滅慮止無所達故。如本復次究竟離妄執者，當知染法淨法皆悉相待，無有自相可說。是故一切法從本已來，非色非心、非智非識、非有非無，畢竟不可說相，乃至廣說，令心生滅不入實智故故。
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釋摩訶衍論卷第六
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