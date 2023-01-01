大乘起信論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘起信論卷下

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

大周于闐三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大周于闐三藏實叉難陀奉 制譯

對治邪執者，一切邪執莫不皆依我見而起，若離我見則無邪執。我見有二種，一人我見、二法我見。人我見者，依諸凡夫說有五種：一者如經中說，如來法身究竟寂滅猶如虛空，凡愚聞之不解其義，則執如來性同於虛空常恒遍有。為除彼執，明虛空相唯是分別實不可得，有見有對待於諸色，以心分別說名虛空。色既唯是妄心分別，當知虛空亦無有體，一切境相唯是妄心之所分別。若離妄心即境界相滅，唯真如心無所不遍。此是如來自性如虛空義，非謂如空是常是有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治邪執者，一切邪執莫不皆依我見而起，若離我見則無邪執。我見有二種，一人我見、二法我見。人我見者，依諸凡夫說有五種：一者如經中說，如來法身究竟寂滅猶如虛空，凡愚聞之不解其義，則執如來性同於虛空常恒遍有。為除彼執，明虛空相唯是分別實不可得，有見有對待於諸色，以心分別說名虛空。色既唯是妄心分別，當知虛空亦無有體，一切境相唯是妄心之所分別。若離妄心即境界相滅，唯真如心無所不遍。此是如來自性如虛空義，非謂如空是常是有。

二者如經中說，一切世法皆畢竟空，乃至涅槃真如法亦畢竟空，本性如是離一切相。凡愚聞之不解其義，即執涅槃真如法唯空無物。為除彼執，明真如法身自體不空，具足無量性功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者如經中說，一切世法皆畢竟空，乃至涅槃真如法亦畢竟空，本性如是離一切相。凡愚聞之不解其義，即執涅槃真如法唯空無物。為除彼執，明真如法身自體不空，具足無量性功德故。

三者如經中說，如來藏具足一切諸性功德不增不減。凡愚聞已不解其義，則執如來藏有色心法自相差別。為除此執，明以真如本無染法差別，立有無邊功德相，非是染相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者如經中說，如來藏具足一切諸性功德不增不減。凡愚聞已不解其義，則執如來藏有色心法自相差別。為除此執，明以真如本無染法差別，立有無邊功德相，非是染相。

四者如經中說，一切世間諸雜染法，皆依如來藏起，一切法不異真如。凡愚聞之不解其義，則謂如來藏具有一切世間染法。為除此執，明如來藏從本具有過恒沙數清淨功德不異真如，過恒沙數煩惱染法唯是妄有本無自性，從無始來未曾暫與如來藏相應。若如來藏染法相應而令證會息妄染者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者如經中說，一切世間諸雜染法，皆依如來藏起，一切法不異真如。凡愚聞之不解其義，則謂如來藏具有一切世間染法。為除此執，明如來藏從本具有過恒沙數清淨功德不異真如，過恒沙數煩惱染法唯是妄有本無自性，從無始來未曾暫與如來藏相應。若如來藏染法相應而令證會息妄染者，無有是處。

五者如經中說，依如來藏有生死得涅槃。凡愚聞之不知其義，則謂依如來藏生死有始，以見始故復謂涅槃有其終盡。為除此執，明如來藏無有初際，無明依之生死無始。若言三界外更有眾生始起者，是外道經中說，非是佛教。以如來藏無有後際，證此永斷生死種子，得於涅槃亦無後際。依人我見四種見生，是故於此安立彼四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者如經中說，依如來藏有生死得涅槃。凡愚聞之不知其義，則謂依如來藏生死有始，以見始故復謂涅槃有其終盡。為除此執，明如來藏無有初際，無明依之生死無始。若言三界外更有眾生始起者，是外道經中說，非是佛教。以如來藏無有後際，證此永斷生死種子，得於涅槃亦無後際。依人我見四種見生，是故於此安立彼四。

法我見者，以二乘鈍根，世尊但為說人無我。彼人便於五蘊生滅畢竟執著，怖畏生死妄取涅槃。為除此執，明五蘊法本性不生，不生故亦無有滅，不滅故本來涅槃。若究竟離分別執著，則知一切染法淨法皆相待立。是故當知，一切諸法從本已來，非色非心、非智非識、非無非有，畢竟皆是不可說相。而有言說示教之者，皆是如來善巧方便，假以言語引導眾生，令捨文字入於真實。若隨言執義增妄分別，不生實智、不得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法我見者，以二乘鈍根，世尊但為說人無我。彼人便於五蘊生滅畢竟執著，怖畏生死妄取涅槃。為除此執，明五蘊法本性不生，不生故亦無有滅，不滅故本來涅槃。若究竟離分別執著，則知一切染法淨法皆相待立。是故當知，一切諸法從本已來，非色非心、非智非識、非無非有，畢竟皆是不可說相。而有言說示教之者，皆是如來善巧方便，假以言語引導眾生，令捨文字入於真實。若隨言執義增妄分別，不生實智、不得涅槃。

分別修行正道相者，謂一切如來得道正因，一切菩薩發心修習令現前故。略說發心有三種相，一信成就發心、二解行發心、三證發心。信成就發心者，依何位、修何行得信成就堪能發心？當知是人依不定聚，以法熏習善根力故，深信業果行十善道，厭生死苦求無上覺，值遇諸佛及諸菩薩，承事供養修行諸行，經十千劫信乃成就。從是已後，或以諸佛菩薩教力、或以大悲、或因正法將欲壞滅，以護法故而能發心。既發心已，入正定聚畢竟不退，住佛種性勝因相應。或有眾生久遠已來善根微少，煩惱深厚覆其心故，雖值諸佛及諸菩薩承事供養，唯種人天受生種子，或種二乘菩提種子，或有雖求大菩提道然根不定或進或退，或有值佛及諸菩薩供養承事修行諸行，未得滿足十千大劫中間遇緣而發於心。遇何等緣？所謂或見佛形相、或供養眾僧、或二乘所教、或見他發心，此等發心皆悉未定，若遇惡緣或時退墮二乘地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別修行正道相者，謂一切如來得道正因，一切菩薩發心修習令現前故。略說發心有三種相，一信成就發心、二解行發心、三證發心。信成就發心者，依何位、修何行得信成就堪能發心？當知是人依不定聚，以法熏習善根力故，深信業果行十善道，厭生死苦求無上覺，值遇諸佛及諸菩薩，承事供養修行諸行，經十千劫信乃成就。從是已後，或以諸佛菩薩教力、或以大悲、或因正法將欲壞滅，以護法故而能發心。既發心已，入正定聚畢竟不退，住佛種性勝因相應。或有眾生久遠已來善根微少，煩惱深厚覆其心故，雖值諸佛及諸菩薩承事供養，唯種人天受生種子，或種二乘菩提種子，或有雖求大菩提道然根不定或進或退，或有值佛及諸菩薩供養承事修行諸行，未得滿足十千大劫中間遇緣而發於心。遇何等緣？所謂或見佛形相、或供養眾僧、或二乘所教、或見他發心，此等發心皆悉未定，若遇惡緣或時退墮二乘地故。

復次信成就發心，略說有三，一發正直心，如理正念真如法故；二發深重心，樂集一切諸善行故；三發大悲心，願拔一切眾生苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次信成就發心，略說有三，一發正直心，如理正念真如法故；二發深重心，樂集一切諸善行故；三發大悲心，願拔一切眾生苦故。

問：一切眾生、一切諸法，皆同一法界、無有二相，據理但應正念真如，何假復修一切善行救一切眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：一切眾生、一切諸法，皆同一法界、無有二相，據理但應正念真如，何假復修一切善行救一切眾生？

答：不然。如摩尼寶本性明潔，在鑛穢中，假使有人勤加憶念，而不作方便不施功力，欲求清淨終不可得。真如之法亦復如是，體雖明潔具足功德，而被無邊客塵所染，假使有人勤加憶念，而不作方便不修諸行，欲求清淨終無得理。是故要當集一切善行、救一切眾生，離彼無邊客塵垢染，顯現真法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不然。如摩尼寶本性明潔，在鑛穢中，假使有人勤加憶念，而不作方便不施功力，欲求清淨終不可得。真如之法亦復如是，體雖明潔具足功德，而被無邊客塵所染，假使有人勤加憶念，而不作方便不修諸行，欲求清淨終無得理。是故要當集一切善行、救一切眾生，離彼無邊客塵垢染，顯現真法。

彼方便行略有四種：一行根本方便。謂觀一切法本性無生，離於妄見不住生死。又觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲修諸善行，攝化眾生不住涅槃。以真如離於生死涅槃相故，此行隨順以為根本，是名行根本方便。二能止息方便。所謂慚愧及以悔過，此能止息一切惡法令不增長。以真如離一切過失相故，隨順真如止息諸惡，是名能止息方便。三生長善根方便。謂於三寶所起愛敬心，尊重供養頂禮稱讚，隨喜勸請正信增長，乃至志求無上菩提，為佛法僧威力所護，業障清淨善根不退。以真如離一切障具一切功德故，隨順真如修行善業，是名生長善根方便。四大願平等方便。謂發誓願盡未來際，平等救拔一切眾生，令其安住無餘涅槃。以知一切法本性無二故、彼此平等故、究竟寂滅故，隨順真如此三種相發大誓願，是名大願平等方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼方便行略有四種：一行根本方便。謂觀一切法本性無生，離於妄見不住生死。又觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲修諸善行，攝化眾生不住涅槃。以真如離於生死涅槃相故，此行隨順以為根本，是名行根本方便。二能止息方便。所謂慚愧及以悔過，此能止息一切惡法令不增長。以真如離一切過失相故，隨順真如止息諸惡，是名能止息方便。三生長善根方便。謂於三寶所起愛敬心，尊重供養頂禮稱讚，隨喜勸請正信增長，乃至志求無上菩提，為佛法僧威力所護，業障清淨善根不退。以真如離一切障具一切功德故，隨順真如修行善業，是名生長善根方便。四大願平等方便。謂發誓願盡未來際，平等救拔一切眾生，令其安住無餘涅槃。以知一切法本性無二故、彼此平等故、究竟寂滅故，隨順真如此三種相發大誓願，是名大願平等方便。

菩薩如是發心之時，則得少分見佛法身，能隨願力現八種事，謂從兜率天宮來下、入胎、住胎、出胎、出家、成佛、轉法輪、般涅槃。然猶未得名為法身，以其過去無量世來有漏之業未除斷故。或由惡業受於微苦，願力所持非久被繫。有經中說，信成就發心菩薩或有退墮惡趣中者，此為初學心多懈怠不入正位，以此語之令增勇猛，非如實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是發心之時，則得少分見佛法身，能隨願力現八種事，謂從兜率天宮來下、入胎、住胎、出胎、出家、成佛、轉法輪、般涅槃。然猶未得名為法身，以其過去無量世來有漏之業未除斷故。或由惡業受於微苦，願力所持非久被繫。有經中說，信成就發心菩薩或有退墮惡趣中者，此為初學心多懈怠不入正位，以此語之令增勇猛，非如實說。

又此菩薩一發心後，自利利他修諸苦行心無怯弱，尚不畏墮二乘之地，況於惡道。若聞無量阿僧祇劫勤修種種難行苦行方始得佛，不驚不怖，何況有起二乘之心及墮惡趣，以決定信一切諸法從本已來性涅槃故。解行發心者，當知轉勝，初無數劫將欲滿故、於真如中得深解故、修一切行皆無著故。此菩薩知法性離慳貪相是清淨施度，隨順修行檀那波羅蜜；知法性離五欲境無破戒相是清淨戒度，隨順修行尸羅波羅蜜；知法性無有苦惱離瞋害相是清淨忍度，隨順修行羼提波羅蜜；知法性離身心相無有懈怠是清淨進度，隨順修行毘梨耶波羅蜜；知法性無動無亂是清淨禪度，隨順修行禪那波羅蜜；知法性離諸癡闇是清淨慧度，隨順修行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此菩薩一發心後，自利利他修諸苦行心無怯弱，尚不畏墮二乘之地，況於惡道。若聞無量阿僧祇劫勤修種種難行苦行方始得佛，不驚不怖，何況有起二乘之心及墮惡趣，以決定信一切諸法從本已來性涅槃故。解行發心者，當知轉勝，初無數劫將欲滿故、於真如中得深解故、修一切行皆無著故。此菩薩知法性離慳貪相是清淨施度，隨順修行檀那波羅蜜；知法性離五欲境無破戒相是清淨戒度，隨順修行尸羅波羅蜜；知法性無有苦惱離瞋害相是清淨忍度，隨順修行羼提波羅蜜；知法性離身心相無有懈怠是清淨進度，隨順修行毘梨耶波羅蜜；知法性無動無亂是清淨禪度，隨順修行禪那波羅蜜；知法性離諸癡闇是清淨慧度，隨順修行般若波羅蜜。

證發心者，從淨心地乃至菩薩究竟地。證何境界？所謂真如以依轉識說為境界，而實證中無境界相。此菩薩以無分別智，證離言說真如法身故，能於一念遍往十方一切世界，供養諸佛請轉法輪，唯為眾生而作利益，不求聽受美妙音詞；或為怯弱眾生故示大精進，超無量劫速成正覺；或為懈怠眾生故，經於無量阿僧祇劫，久修苦行方始成佛。如是示現無數方便，皆為饒益一切眾生。而實菩薩種性諸根發心作證，皆悉同等無超過法，決定皆經三無數劫成正覺故。但隨眾生世界不同，所見所聞根欲性異，示所修行種種差別。此證發心中有三種心：一真心，無有分別故；二方便心，任運利他故；三業識心，微細起滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證發心者，從淨心地乃至菩薩究竟地。證何境界？所謂真如以依轉識說為境界，而實證中無境界相。此菩薩以無分別智，證離言說真如法身故，能於一念遍往十方一切世界，供養諸佛請轉法輪，唯為眾生而作利益，不求聽受美妙音詞；或為怯弱眾生故示大精進，超無量劫速成正覺；或為懈怠眾生故，經於無量阿僧祇劫，久修苦行方始成佛。如是示現無數方便，皆為饒益一切眾生。而實菩薩種性諸根發心作證，皆悉同等無超過法，決定皆經三無數劫成正覺故。但隨眾生世界不同，所見所聞根欲性異，示所修行種種差別。此證發心中有三種心：一真心，無有分別故；二方便心，任運利他故；三業識心，微細起滅故。

又此菩薩福德智慧二種莊嚴悉圓滿已，於色究竟得一切世間最尊勝身，以一念相應慧頓拔無明根、具一切種智，任運而有不思議業，於十方無量世界普化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此菩薩福德智慧二種莊嚴悉圓滿已，於色究竟得一切世間最尊勝身，以一念相應慧頓拔無明根、具一切種智，任運而有不思議業，於十方無量世界普化眾生。

問：虛空無邊故世界無邊，世界無邊故眾生無邊，眾生無邊故心行差別亦復無邊。如是境界無有齊限難知難解。若無明斷永無心相，云何能了一切種、成一切種智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：虛空無邊故世界無邊，世界無邊故眾生無邊，眾生無邊故心行差別亦復無邊。如是境界無有齊限難知難解。若無明斷永無心相，云何能了一切種、成一切種智？

答：一切妄境從本已來理實唯一心為性，一切眾生執著妄境，不能得知一切諸法第一義性；諸佛如來無有執著，則能現見諸法實性，而有大智顯照一切染淨差別，以無量無邊善巧方便，隨其所應利樂眾生。是故妄念心滅，了一切種、成一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：一切妄境從本已來理實唯一心為性，一切眾生執著妄境，不能得知一切諸法第一義性；諸佛如來無有執著，則能現見諸法實性，而有大智顯照一切染淨差別，以無量無邊善巧方便，隨其所應利樂眾生。是故妄念心滅，了一切種、成一切種智。

問：若諸佛有無邊方便，能於十方任運利益諸眾生者，何故眾生不常見佛、或覩神變、或聞說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若諸佛有無邊方便，能於十方任運利益諸眾生者，何故眾生不常見佛、或覩神變、或聞說法？

答：如來實有如是方便，但要待眾生其心清淨乃為現身。如鏡有垢色像不現，垢除則現。眾生亦爾，心未離垢，法身不現；離垢則現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如來實有如是方便，但要待眾生其心清淨乃為現身。如鏡有垢色像不現，垢除則現。眾生亦爾，心未離垢，法身不現；離垢則現。

云何修習信分？此依未入正定眾生說。何者為信心？云何而修習？信有四種：一信根本，謂樂念真如法故。二信佛具足無邊功德，謂常樂頂禮恭敬供養，聽聞正法如法修行，迴向一切智故。三信法有大利益，謂常樂修行諸波羅蜜故。四信正行僧，謂常供養諸菩薩眾，正修自利利他行故。修五門行能成此信，所謂施門、戒門、忍門、精進門、止觀門。云何修施門？謂若見眾生來從乞求，以己資財隨力施與，捨自慳著令其歡喜。若見眾生危難逼迫，方便救濟令無怖畏。若有眾生而來求法，以己所解隨宜為說。修行如是三種施時，不為名聞不求利養，亦不貪著世間果報，但念自他利益安樂，迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修習信分？此依未入正定眾生說。何者為信心？云何而修習？信有四種：一信根本，謂樂念真如法故。二信佛具足無邊功德，謂常樂頂禮恭敬供養，聽聞正法如法修行，迴向一切智故。三信法有大利益，謂常樂修行諸波羅蜜故。四信正行僧，謂常供養諸菩薩眾，正修自利利他行故。修五門行能成此信，所謂施門、戒門、忍門、精進門、止觀門。云何修施門？謂若見眾生來從乞求，以己資財隨力施與，捨自慳著令其歡喜。若見眾生危難逼迫，方便救濟令無怖畏。若有眾生而來求法，以己所解隨宜為說。修行如是三種施時，不為名聞不求利養，亦不貪著世間果報，但念自他利益安樂，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

云何修戒門？所謂在家菩薩當離殺生、偷盜、邪婬、妄言、兩舌、惡口、綺語、慳貪、瞋嫉、諂誑、邪見。若出家者，為欲折伏諸煩惱故，應離憒閙常依寂靜，修習止足頭陀等行，乃至小罪心生大怖慚愧悔責，護持如來所制禁戒，不令見者有所譏嫌，能使眾生捨惡修善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修戒門？所謂在家菩薩當離殺生、偷盜、邪婬、妄言、兩舌、惡口、綺語、慳貪、瞋嫉、諂誑、邪見。若出家者，為欲折伏諸煩惱故，應離憒閙常依寂靜，修習止足頭陀等行，乃至小罪心生大怖慚愧悔責，護持如來所制禁戒，不令見者有所譏嫌，能使眾生捨惡修善。

云何修忍門？所謂見惡不嫌、遭苦不動，常樂觀察甚深句義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修忍門？所謂見惡不嫌、遭苦不動，常樂觀察甚深句義。

云何修精進門？所謂修諸善行心不懈退。當念過去無數劫來，為求世間貪欲境界，虛受一切身心大苦，畢竟無有少分滋味；為令未來遠離此苦，應勤精進不生懈怠，大悲利益一切眾生。其初學菩薩雖修行信心，以先世來多有重罪惡業障故，或為魔邪所惱、或為世務所纏、或為種種病緣之所逼迫，如是等事為難非一，令其行人廢修善品。是故宜應勇猛精進，晝夜六時禮拜諸佛，供養、讚歎、懺悔、勸請、隨喜、迴向無上菩提，發大誓願無有休息，令惡障銷滅善根增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修精進門？所謂修諸善行心不懈退。當念過去無數劫來，為求世間貪欲境界，虛受一切身心大苦，畢竟無有少分滋味；為令未來遠離此苦，應勤精進不生懈怠，大悲利益一切眾生。其初學菩薩雖修行信心，以先世來多有重罪惡業障故，或為魔邪所惱、或為世務所纏、或為種種病緣之所逼迫，如是等事為難非一，令其行人廢修善品。是故宜應勇猛精進，晝夜六時禮拜諸佛，供養、讚歎、懺悔、勸請、隨喜、迴向無上菩提，發大誓願無有休息，令惡障銷滅善根增長。

云何修止觀門？謂息滅一切戲論境界是止義，明見因果生滅之相是觀義。初各別修，漸次增長，至于成就任運雙行。其修止者，住寂靜處，結加趺坐端身正意，不依氣息、不依形色、不依虛空、不依地水火風，乃至不依見聞覺知，一切分別想念皆除亦遣除想，以一切法不生不滅皆無相故。前心依境次捨於境，後念依心復捨於心，以心馳外境攝住內心，後復起心不取心相，以離真如不可得故。行住坐臥於一切時如是修行恒不斷絕，漸次得入真如三昧，究竟折伏一切煩惱，信心增長速成不退。若心懷疑惑誹謗不信、業障所纏我慢懈怠，如是等人所不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修止觀門？謂息滅一切戲論境界是止義，明見因果生滅之相是觀義。初各別修，漸次增長，至于成就任運雙行。其修止者，住寂靜處，結加趺坐端身正意，不依氣息、不依形色、不依虛空、不依地水火風，乃至不依見聞覺知，一切分別想念皆除亦遣除想，以一切法不生不滅皆無相故。前心依境次捨於境，後念依心復捨於心，以心馳外境攝住內心，後復起心不取心相，以離真如不可得故。行住坐臥於一切時如是修行恒不斷絕，漸次得入真如三昧，究竟折伏一切煩惱，信心增長速成不退。若心懷疑惑誹謗不信、業障所纏我慢懈怠，如是等人所不能入。

復次依此三昧證法界相，知一切如來法身與一切眾生身平等無二皆是一相，是故說名一相三昧。若修習此三昧，能生無量三昧，以真如是一切三昧根本處故。或有眾生善根微少，為諸魔外道鬼神惑亂，或現惡形以怖其心、或示美色以迷其意，或現天形或菩薩形乃至佛形相好莊嚴，或說總持或說諸度、或復演說諸解脫門無怨無親無因無果，一切諸法畢竟空寂本性涅槃；或復令知過去未來及他心事，辯才演說無滯無斷，使其貪著名譽利養，或數瞋數喜、或多悲多愛、或恒樂昏寐、或久不睡眠、或身嬰疹疾、或性不勤策、或卒起精進即便休廢、或情多疑惑不生信受、或捨本勝行更修雜業愛著世事溺情從好，或令證得外道諸定，一日二日乃至七日住於定中得好飲食，身心適悅不饑不渴，或復勸令受女等色、或令其飲食乍少乍多、或使其形容或好或醜、若為諸見煩惱所亂，即便退失往昔善根。是故宜應審諦觀察，當作是念：此皆以我善根微薄業障厚重，為魔鬼等之所迷惑。如是知已，念彼一切皆唯是心。如是思惟剎那即滅，遠離諸相入真三昧。心相既離真相亦盡，從於定起諸見煩惱皆不現行，以三昧力壞其種故。殊勝善品隨順相續，一切障難悉皆遠離，起大精進恒無斷絕。若不修行此三昧者，無有得入如來種性。以餘三昧皆是有相、與外道共，不得值遇佛菩薩故。是故菩薩於此三昧當勤修習，令成就究竟。修此三昧，現身即得十種利益：一者常為十方諸佛菩薩之所護念；二者不為一切諸魔惡鬼之所惱亂；三者不為一切邪道所惑；四者令誹謗深法重罪業障皆悉微薄；五者滅一切疑諸惡覺觀；六者於如來境界信得增長；七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯；八者遠離憍慢柔和忍辱常為一切世間所敬；九者設不住定於一切時一切境中煩惱種薄終不現起；十者若住於定不為一切音聲等緣之所動亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次依此三昧證法界相，知一切如來法身與一切眾生身平等無二皆是一相，是故說名一相三昧。若修習此三昧，能生無量三昧，以真如是一切三昧根本處故。或有眾生善根微少，為諸魔外道鬼神惑亂，或現惡形以怖其心、或示美色以迷其意，或現天形或菩薩形乃至佛形相好莊嚴，或說總持或說諸度、或復演說諸解脫門無怨無親無因無果，一切諸法畢竟空寂本性涅槃；或復令知過去未來及他心事，辯才演說無滯無斷，使其貪著名譽利養，或數瞋數喜、或多悲多愛、或恒樂昏寐、或久不睡眠、或身嬰疹疾、或性不勤策、或卒起精進即便休廢、或情多疑惑不生信受、或捨本勝行更修雜業愛著世事溺情從好，或令證得外道諸定，一日二日乃至七日住於定中得好飲食，身心適悅不饑不渴，或復勸令受女等色、或令其飲食乍少乍多、或使其形容或好或醜、若為諸見煩惱所亂，即便退失往昔善根。是故宜應審諦觀察，當作是念：此皆以我善根微薄業障厚重，為魔鬼等之所迷惑。如是知已，念彼一切皆唯是心。如是思惟剎那即滅，遠離諸相入真三昧。心相既離真相亦盡，從於定起諸見煩惱皆不現行，以三昧力壞其種故。殊勝善品隨順相續，一切障難悉皆遠離，起大精進恒無斷絕。若不修行此三昧者，無有得入如來種性。以餘三昧皆是有相、與外道共，不得值遇佛菩薩故。是故菩薩於此三昧當勤修習，令成就究竟。修此三昧，現身即得十種利益：一者常為十方諸佛菩薩之所護念；二者不為一切諸魔惡鬼之所惱亂；三者不為一切邪道所惑；四者令誹謗深法重罪業障皆悉微薄；五者滅一切疑諸惡覺觀；六者於如來境界信得增長；七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯；八者遠離憍慢柔和忍辱常為一切世間所敬；九者設不住定於一切時一切境中煩惱種薄終不現起；十者若住於定不為一切音聲等緣之所動亂。

復次若唯修止，心則沈沒或生懈怠，不樂眾善遠離大悲，是故宜應兼修於觀。云何修耶？謂當觀世間一切諸法生滅不停，以無常故苦、苦故無我。應觀過去法如夢、現在法如電、未來法如雲，忽爾而起。應觀有身悉皆不淨，諸蟲穢污煩惱和雜。觀諸凡愚所見諸法，於無物中妄計為有。觀察一切從緣生法，皆如幻等畢竟無實。觀第一義諦非心所行，不可譬喻不可言說。觀一切眾生，從無始來皆因無明熏習力故，受於無量身心大苦，現在未來亦復如是，無邊無限難出難度，常在其中不能覺察，甚為可愍。如是觀已，生決定智、起廣大悲、發大勇猛、立大誓願，願令我心離諸顛倒斷諸分別，親近一切諸佛菩薩，頂禮供養、恭敬讚歎、聽聞正法、如說修行，盡未來際無有休息。以無量方便拔濟一切苦海眾生，令住涅槃第一義樂。作是願已，於一切時隨己堪能修行自利利他之行，行住坐臥常勤觀察應作不應作，是名修觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若唯修止，心則沈沒或生懈怠，不樂眾善遠離大悲，是故宜應兼修於觀。云何修耶？謂當觀世間一切諸法生滅不停，以無常故苦、苦故無我。應觀過去法如夢、現在法如電、未來法如雲，忽爾而起。應觀有身悉皆不淨，諸蟲穢污煩惱和雜。觀諸凡愚所見諸法，於無物中妄計為有。觀察一切從緣生法，皆如幻等畢竟無實。觀第一義諦非心所行，不可譬喻不可言說。觀一切眾生，從無始來皆因無明熏習力故，受於無量身心大苦，現在未來亦復如是，無邊無限難出難度，常在其中不能覺察，甚為可愍。如是觀已，生決定智、起廣大悲、發大勇猛、立大誓願，願令我心離諸顛倒斷諸分別，親近一切諸佛菩薩，頂禮供養、恭敬讚歎、聽聞正法、如說修行，盡未來際無有休息。以無量方便拔濟一切苦海眾生，令住涅槃第一義樂。作是願已，於一切時隨己堪能修行自利利他之行，行住坐臥常勤觀察應作不應作，是名修觀。

復次若唯修觀則心不止息，多生疑惑不隨順第一義諦，不出生無分別智，是故止觀應並修行。謂雖念一切法皆無自性，不生不滅本來寂滅自性涅槃，而亦即見因緣和合善惡業報不失不壞。雖念因緣善惡業報，而亦即見一切諸法無生無性乃至涅槃。然修行止者，對治凡夫樂著生死，亦治二乘執著生死而生怖畏。修行觀者，對治凡夫不修善根，亦治二乘不起大悲狹劣心過。是故止觀互相助成，不相捨離。若止觀不具，必不能得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若唯修觀則心不止息，多生疑惑不隨順第一義諦，不出生無分別智，是故止觀應並修行。謂雖念一切法皆無自性，不生不滅本來寂滅自性涅槃，而亦即見因緣和合善惡業報不失不壞。雖念因緣善惡業報，而亦即見一切諸法無生無性乃至涅槃。然修行止者，對治凡夫樂著生死，亦治二乘執著生死而生怖畏。修行觀者，對治凡夫不修善根，亦治二乘不起大悲狹劣心過。是故止觀互相助成，不相捨離。若止觀不具，必不能得無上菩提。

復次初學菩薩住此娑婆世界，或值寒熱風雨不時飢饉等苦，或見不善可畏眾生，三毒所纏邪見顛倒，棄背善道習行惡法。菩薩在中心生怯弱，恐不可值遇諸佛菩薩、恐不能成就清淨信心，生疑欲退者，應作是念：十方所有諸佛菩薩，皆得大神通無有障礙，能以種種善巧方便救拔一切險厄眾生。作是念已發大誓願，一心專念佛及菩薩。以生如是決定心故，於此命終必得往生餘佛剎中，見佛菩薩信心成就永離惡趣。如經中說：若善男子善女人，專念西方極樂世界阿彌陀佛，以諸善根迴向願生，決定得生。常見彼佛，信心增長永不退轉。於彼聞法、觀佛法身，漸次修行得入正位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次初學菩薩住此娑婆世界，或值寒熱風雨不時飢饉等苦，或見不善可畏眾生，三毒所纏邪見顛倒，棄背善道習行惡法。菩薩在中心生怯弱，恐不可值遇諸佛菩薩、恐不能成就清淨信心，生疑欲退者，應作是念：十方所有諸佛菩薩，皆得大神通無有障礙，能以種種善巧方便救拔一切險厄眾生。作是念已發大誓願，一心專念佛及菩薩。以生如是決定心故，於此命終必得往生餘佛剎中，見佛菩薩信心成就永離惡趣。如經中說：若善男子善女人，專念西方極樂世界阿彌陀佛，以諸善根迴向願生，決定得生。常見彼佛，信心增長永不退轉。於彼聞法、觀佛法身，漸次修行得入正位。

云何利益分？如是大乘祕密句義今已略說。若有眾生，欲於如來甚深境界廣大法中生淨信覺解心，入大乘道無有障礙，於此略論當勤聽受思惟修習，當知是人決定速成一切種智。若聞此法不生驚怖，當知此人定紹佛種速得授記。假使有人，化三千大千世界眾生令住十善道，不如於須臾頃正思此法過前功德無量無邊。若一日一夜如說修行，所生功德無量無邊不可稱說。假令十方一切諸佛，各於無量阿僧祇劫，說不能盡，以真如功德無邊際故，修行功德亦復無邊。若於此法生誹謗者，獲無量罪，於阿僧祇劫受大苦惱。是故於此應決定信，勿生誹謗，自害害他、斷三寶種。一切諸佛依此修行成無上智，一切菩薩由此證得如來法身。過去菩薩依此得成大乘淨信，現在今成、未來當成，是故欲成自利利他殊勝行者，當於此論勤加修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何利益分？如是大乘祕密句義今已略說。若有眾生，欲於如來甚深境界廣大法中生淨信覺解心，入大乘道無有障礙，於此略論當勤聽受思惟修習，當知是人決定速成一切種智。若聞此法不生驚怖，當知此人定紹佛種速得授記。假使有人，化三千大千世界眾生令住十善道，不如於須臾頃正思此法過前功德無量無邊。若一日一夜如說修行，所生功德無量無邊不可稱說。假令十方一切諸佛，各於無量阿僧祇劫，說不能盡，以真如功德無邊際故，修行功德亦復無邊。若於此法生誹謗者，獲無量罪，於阿僧祇劫受大苦惱。是故於此應決定信，勿生誹謗，自害害他、斷三寶種。一切諸佛依此修行成無上智，一切菩薩由此證得如來法身。過去菩薩依此得成大乘淨信，現在今成、未來當成，是故欲成自利利他殊勝行者，當於此論勤加修學。

我今已解釋， 甚深廣大義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已解釋， 甚深廣大義，

功德施群生， 令見真如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德施群生， 令見真如法。