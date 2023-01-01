中邊分別論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中邊分別論卷下

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

對治修住品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治修住品第四

修習對治者，三十七道品修習，今當說。此論中初說(心者我執種類，又云根塵識也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習對治者，三十七道品修習，今當說。此論中初說(心者我執種類，又云根塵識也)。

麁行貪因故， 種故不迷故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁行貪因故， 種故不迷故，

為入四諦故， 修四念處觀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為入四諦故， 修四念處觀：

由身故麁行得顯現，思擇麁行故得入苦諦。此身者麁大，諸行為相故。麁大者名行苦。因此行苦，一切有漏諸法，於中聖人觀苦諦。受者貪愛依處，思擇諸受故得入集諦。心者我執依處，為思擇此心得入滅諦，離我斷怖畏故。法者不淨淨二品，為思擇此法離不淨淨品無明故得入道諦。是故初行為令入四諦中修習四念處所安立。次修習正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由身故麁行得顯現，思擇麁行故得入苦諦。此身者麁大，諸行為相故。麁大者名行苦。因此行苦，一切有漏諸法，於中聖人觀苦諦。受者貪愛依處，思擇諸受故得入集諦。心者我執依處，為思擇此心得入滅諦，離我斷怖畏故。法者不淨淨二品，為思擇此法離不淨淨品無明故得入道諦。是故初行為令入四諦中修習四念處所安立。次修習正勤。

已知非助道， 一切種對治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知非助道， 一切種對治，

為上二種故， 修習四正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為上二種故， 修習四正勤。

為修習四念處究竟故，非助道黑法及助道品白法，一切種已明了所見故。為滅離非助道法、為生起助道法，四種正勤得起。第一為滅已生非善惡法，如經中廣說(為滅為塞為生為長)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為修習四念處究竟故，非助道黑法及助道品白法，一切種已明了所見故。為滅離非助道法、為生起助道法，四種正勤得起。第一為滅已生非善惡法，如經中廣說(為滅為塞為生為長)。

隨事住於彼， 為成就所須， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨事住於彼， 為成就所須，

捨離五失故， 修習八資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離五失故， 修習八資糧。

為離為得黑白二種法修習正勤已，心者無障有助故，得住此心。住有四能。四能者，一隨教得成就。隨教得成就者，說名四如意足，一切所求義成就因緣故。此中住者，心住名三摩提應知。是故四正勤後，次第說四如意足。隨事隨教住者，為滅五種過失、為修習八種資糧故應知。何者名失耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為離為得黑白二種法修習正勤已，心者無障有助故，得住此心。住有四能。四能者，一隨教得成就。隨教得成就者，說名四如意足，一切所求義成就因緣故。此中住者，心住名三摩提應知。是故四正勤後，次第說四如意足。隨事隨教住者，為滅五種過失、為修習八種資糧故應知。何者名失耶？

懈怠、忘尊教， 及下劣、掉起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠、忘尊教， 及下劣、掉起，

不作意作意， 此五失應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作意作意， 此五失應知。

懈怠者，沒嬾惡處。忘尊教者，如師所立法、名句味等，不憶不持故。下劣掉起者，兩障合為一，憂喜為體故，沈浮是其事。此位中沈時，不作意是第四過失。若無此二而作意，是第五過失。為滅此五失，安立八種禪定資糧，為滅懈怠。何者為四？一欲、二正勤、三信、四猗。復有四法次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠者，沒嬾惡處。忘尊教者，如師所立法、名句味等，不憶不持故。下劣掉起者，兩障合為一，憂喜為體故，沈浮是其事。此位中沈時，不作意是第四過失。若無此二而作意，是第五過失。為滅此五失，安立八種禪定資糧，為滅懈怠。何者為四？一欲、二正勤、三信、四猗。復有四法次第應知。

依處及能依， 此因緣及果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依處及能依， 此因緣及果。

欲者正勤依處，能依者正勤，此依處名欲。有何因是名信？若有信即生欲，此能依者名正勤果，此果名猗，若作正勤得所求禪定故。餘四種資糧，一念、二智、三作意、四捨滅。餘四種失，如次第對治。此念等四法次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲者正勤依處，能依者正勤，此依處名欲。有何因是名信？若有信即生欲，此能依者名正勤果，此果名猗，若作正勤得所求禪定故。餘四種資糧，一念、二智、三作意、四捨滅。餘四種失，如次第對治。此念等四法次第應知。

緣境界不迷， 高下能覺知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣境界不迷， 高下能覺知，

滅彼心功用， 寂靜時放捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅彼心功用， 寂靜時放捨。

念者，不忘失境界。智者，不忘失境界時，覺知沈浮兩事。覺知已，為滅此作功用意，是名作意。此沈浮二法寂滅已，起放捨心放流相續名捨滅。四如意足後，次第說修習五根。此五根云何得立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念者，不忘失境界。智者，不忘失境界時，覺知沈浮兩事。覺知已，為滅此作功用意，是名作意。此沈浮二法寂滅已，起放捨心放流相續名捨滅。四如意足後，次第說修習五根。此五根云何得立？

已下解脫種， 欲事增上故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已下解脫種， 欲事增上故，

境界不迷沒， 不散及思擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界不迷沒， 不散及思擇。

此中增上次第五處流。為修四勤故，心已隨教得住，因此心已下解脫分善根種子，一欲增上故、二勤修增上故、三不忘境界增上故、四不散動增上故、五思擇法增上故。如次第，信等五根應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中增上次第五處流。為修四勤故，心已隨教得住，因此心已下解脫分善根種子，一欲增上故、二勤修增上故、三不忘境界增上故、四不散動增上故、五思擇法增上故。如次第，信等五根應知。

說力損惑故， 前因後是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說力損惑故， 前因後是果。

信等五法如前所說。為有勝力，故說名力。勝力者何義？能損離非助惑故。若五法非信等諸對治惑，不相障故，故說根力有次第。云何信等五法前後次第說？五種法如前後為因果故。云何如此？若人信因信果，為求得此果故決勤行。因此勤行已守境不移，若念止住心得三昧(平等住不高不下，一三受故、二一境故。又有五種住未說)。若心得定，觀知如實境。因此義，是故五法立次第。若人已下種解脫分善根已，說五根是其位。若人已下通達分善根者，為在五根位中、為當在方位中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信等五法如前所說。為有勝力，故說名力。勝力者何義？能損離非助惑故。若五法非信等諸對治惑，不相障故，故說根力有次第。云何信等五法前後次第說？五種法如前後為因果故。云何如此？若人信因信果，為求得此果故決勤行。因此勤行已守境不移，若念止住心得三昧(平等住不高不下，一三受故、二一境故。又有五種住未說)。若心得定，觀知如實境。因此義，是故五法立次第。若人已下種解脫分善根已，說五根是其位。若人已下通達分善根者，為在五根位中、為當在方位中？

二二通達分， 五根及五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二二通達分， 五根及五力。

煖位及頂位立行五根，忍位及世第一法立行五力。若人下解脫善根種，此二二位決定通達分。若未不，如此力次說覺分。此云何安立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煖位及頂位立行五根，忍位及世第一法立行五力。若人下解脫善根種，此二二位決定通達分。若未不，如此力次說覺分。此云何安立？

依分自體分， 第三出離分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依分自體分， 第三出離分，

第四功德分， 三種滅惑分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四功德分， 三種滅惑分。

見道位中顯立覺分。覺者何義？無分別如如智是名覺。分者何義？同事法朋是名分義。此七法中，覺依止分者是名念覺，自性分者是名擇法覺，出離分者名正勤覺，功德分者名喜覺，無染無障分三法謂猗、定、捨。云何說三法為無染障分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見道位中顯立覺分。覺者何義？無分別如如智是名覺。分者何義？同事法朋是名分義。此七法中，覺依止分者是名念覺，自性分者是名擇法覺，出離分者名正勤覺，功德分者名喜覺，無染無障分三法謂猗、定、捨。云何說三法為無染障分？

因緣依處故， 自性故言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣依處故， 自性故言說。

無障無染因者，猗惑障，為重行作因故，此猗與麁重因對治故；依止者是禪定；自性者不捨覺分。次說道分。此法云何安立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障無染因者，猗惑障，為重行作因故，此猗與麁重因對治故；依止者是禪定；自性者不捨覺分。次說道分。此法云何安立？

分決及令至， 令他信三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分決及令至， 令他信三種，

對治不助法， 說道有八分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治不助法， 說道有八分。

修習道位中顯立道分。見道分決分是正見，此見世間正見，出世正見後得，因此智自所得道及果決定分別。令他至分者，正思惟及正言，因有發起語言，能令他知及得。令他信分者有三種，正言、正業、正命，此三法次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習道位中顯立道分。見道分決分是正見，此見世間正見，出世正見後得，因此智自所得道及果決定分別。令他至分者，正思惟及正言，因有發起語言，能令他知及得。令他信分者有三種，正言、正業、正命，此三法次第。

見戒及知足， 應知令他信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見戒及知足， 應知令他信。

令他信分者，三處依正言說言語，共相難正義、共思擇義時，他得信是人有智，是故令他信智。依正業他得信持戒，不作不如法事故。依正命者他得信輕財知足，如法如量行，見衣服等四命緣故，是故令他信知足輕財知足。煩惱對治分者三種，正勤、正念、正定。此三法如次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令他信分者，三處依正言說言語，共相難正義、共思擇義時，他得信是人有智，是故令他信智。依正業他得信持戒，不作不如法事故。依正命者他得信輕財知足，如法如量行，見衣服等四命緣故，是故令他信知足輕財知足。煩惱對治分者三種，正勤、正念、正定。此三法如次第。

大惑及小惑， 自在障對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大惑及小惑， 自在障對治。

非助道煩惱有三：一修習道所斷煩惱，是名大惑。二心沈沒掉起煩惱，是名小惑。三自在障者，能障礙顯出勝品功德。第一煩惱者，正勤是其對治。云何如此？因正勤修道得成故，若道得成，思惟煩惱滅。第二煩惱者，正念是其對治。寂靜相處，若正念正寂靜相處，沈沒及掉起滅故。第三煩惱者，正定是其對治。依止禪定故，能顯出六神通功德故。此修習對治，若略說有三種應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非助道煩惱有三：一修習道所斷煩惱，是名大惑。二心沈沒掉起煩惱，是名小惑。三自在障者，能障礙顯出勝品功德。第一煩惱者，正勤是其對治。云何如此？因正勤修道得成故，若道得成，思惟煩惱滅。第二煩惱者，正念是其對治。寂靜相處，若正念正寂靜相處，沈沒及掉起滅故。第三煩惱者，正定是其對治。依止禪定故，能顯出六神通功德故。此修習對治，若略說有三種應知。

隨不倒有倒， 隨顛倒不倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨不倒有倒， 隨顛倒不倒，

無倒無隨倒， 修對治三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無倒無隨倒， 修對治三種。

修習對治有三。何者三？一者隨應無倒法與倒相雜、二者顛倒所隨逐無見倒、三者無顛倒無倒法隨逐。如次第，凡夫位中、有學聖位中、無學聖位中。菩薩修對治者有別異。何者別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習對治有三。何者三？一者隨應無倒法與倒相雜、二者顛倒所隨逐無見倒、三者無顛倒無倒法隨逐。如次第，凡夫位中、有學聖位中、無學聖位中。菩薩修對治者有別異。何者別？

境界及思惟， 至得有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界及思惟， 至得有差別。

聲聞及辟支，自相續身等念處諸法是其境界；若菩薩，自他相續身等念處諸法是其境界。聲聞及辟支，由無常等諸相思惟身等諸法；若諸菩薩，無生得道理故思惟觀察。若聲聞及緣覺，修習四念處等諸法，為滅離身等諸法；若菩薩，修習此等法，不為滅離故修習諸法，非不為滅離故修習諸法，但為至得無住處涅槃。修習對治已說。修住者何者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及辟支，自相續身等念處諸法是其境界；若菩薩，自他相續身等念處諸法是其境界。聲聞及辟支，由無常等諸相思惟身等諸法；若諸菩薩，無生得道理故思惟觀察。若聲聞及緣覺，修習四念處等諸法，為滅離身等諸法；若菩薩，修習此等法，不為滅離故修習諸法，非不為滅離故修習諸法，但為至得無住處涅槃。修習對治已說。修住者何者？

修住品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修住品第五

修住有四種， 因、入、行、至得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修住有四種， 因、入、行、至得，

有作不作意， 有上亦無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有作不作意， 有上亦無上。

願樂位、入位、 出位、受記位、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願樂位、入位、 出位、受記位、

說者位、灌位、 至位、功德位、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者位、灌位、 至位、功德位、

作事位已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作事位已說。

修住位有十八。何者十八？一因位修住，若人已住自性中。二入位修住，已發心。三行位修住，從發心後未至果。四果位修住，已得時。五有功用位修住，有學聖人。六無功用位修住，無學聖人。七勝德位修住，求行得六神通人。八有上位修住，過聲聞等位，未入初地菩薩人。九無上位修住，諸佛如來，此位後無別位故。十願樂位修住，諸菩薩人，一切願樂行位中。十一入位修住者，初菩薩地。十二出離位修住，初地後六地。十三受記位修住，第八地。十四能說師位修住，第九地。十五灌頂位修住，第十地。十六至得位修住，諸佛法身。十七功德位修住，諸佛應身。十八作事位修住，諸佛化身。一切諸住無量應知，今但略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修住位有十八。何者十八？一因位修住，若人已住自性中。二入位修住，已發心。三行位修住，從發心後未至果。四果位修住，已得時。五有功用位修住，有學聖人。六無功用位修住，無學聖人。七勝德位修住，求行得六神通人。八有上位修住，過聲聞等位，未入初地菩薩人。九無上位修住，諸佛如來，此位後無別位故。十願樂位修住，諸菩薩人，一切願樂行位中。十一入位修住者，初菩薩地。十二出離位修住，初地後六地。十三受記位修住，第八地。十四能說師位修住，第九地。十五灌頂位修住，第十地。十六至得位修住，諸佛法身。十七功德位修住，諸佛應身。十八作事位修住，諸佛化身。一切諸住無量應知，今但略說。

法界復有三， 不淨、不淨淨、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界復有三， 不淨、不淨淨、

清淨如次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如次第。

若略說此位有三：一不淨位住者，從因位乃至行住。二不淨淨位住者，有學聖人。三清淨位住，無學聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若略說此位有三：一不淨位住者，從因位乃至行住。二不淨淨位住者，有學聖人。三清淨位住，無學聖人。

此中安立人， 應知如道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中安立人， 應知如道理。

因此住別異故，如道理應知，諸凡聖別異安立，此人者自性中住，此人已入位。如是等修住已說。何者得果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因此住別異故，如道理應知，諸凡聖別異安立，此人者自性中住，此人已入位。如是等修住已說。何者得果？

得果品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得果品第六

器果及報果， 此是增上果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 器果及報果， 此是增上果，

愛樂及增長， 清淨果次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂及增長， 清淨果次第。

器果者，果報與善根相應。報果者，器果增上故，善根最上品。愛樂果者，宿世數習故，愛樂善法。增長果者，現世數習功德善根故，善根圓滿。清淨果者，滅離諸障。此位果有五種次第應知，一者報果、二者增上果、三者隨流果、四功用果、五相離果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 器果者，果報與善根相應。報果者，器果增上故，善根最上品。愛樂果者，宿世數習故，愛樂善法。增長果者，現世數習功德善根故，善根圓滿。清淨果者，滅離諸障。此位果有五種次第應知，一者報果、二者增上果、三者隨流果、四功用果、五相離果。

上上及初果， 數習究竟果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上上及初果， 數習究竟果，

隨順及對治， 相離及勝位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順及對治， 相離及勝位，

有上無上故， 略說果如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有上無上故， 略說果如是。

若略說果有十種：一者上上果，從自性發心乃至修行應知，後後次第。二初果者，初得出世諸法。數習果者，從初果後有學位中。究竟果者，無學諸法。隨順果者，為因緣故應知。上上果、對治果者，是滅道因，此得初果。此中初道名對治果、相離果、數習果、圓滿果，為遠離惑障故。如次第，有學無學諸聖人果。勝位果者，神通等諸功德。有上果者，菩薩地，為勝餘乘故。無上果者，諸如來地。如是四種果，為分別圓滿果故。為略說如是多，若廣說則無量。此中修習對治合集眾義，覺悟修習、令薄修習、熟治修習、上事修習、密合修習，智到境一家故，上品修、勝品得修、初發修、中行修、最後修、有上修。無上修者，境界無勝、思量無集、至得無勝故修住，合集眾義應成修住，住者此人住自性中。作事修住者，從發心乃至修行位，名最淨住、最淨位住、有莊嚴位住，遍滿十地故無上位住。果合集眾義，一攝持果、二最勝果、三宿習果、四上上引出果、五略果、六廣果。此中攝持果者五種果，餘果是五種果別異。宿世所集故名果報果，上上引出故。有四種餘果，若略說，上上果有四種；若廣說，隨順果有六。是四種果分別廣說故，中邊分別論中此處有四三品：一對治品、二修住品、三得果品。已廣說究竟(一器果、二果報果、三愛樂果、四增長果、五清淨果，攝一切果盡)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若略說果有十種：一者上上果，從自性發心乃至修行應知，後後次第。二初果者，初得出世諸法。數習果者，從初果後有學位中。究竟果者，無學諸法。隨順果者，為因緣故應知。上上果、對治果者，是滅道因，此得初果。此中初道名對治果、相離果、數習果、圓滿果，為遠離惑障故。如次第，有學無學諸聖人果。勝位果者，神通等諸功德。有上果者，菩薩地，為勝餘乘故。無上果者，諸如來地。如是四種果，為分別圓滿果故。為略說如是多，若廣說則無量。此中修習對治合集眾義，覺悟修習、令薄修習、熟治修習、上事修習、密合修習，智到境一家故，上品修、勝品得修、初發修、中行修、最後修、有上修。無上修者，境界無勝、思量無集、至得無勝故修住，合集眾義應成修住，住者此人住自性中。作事修住者，從發心乃至修行位，名最淨住、最淨位住、有莊嚴位住，遍滿十地故無上位住。果合集眾義，一攝持果、二最勝果、三宿習果、四上上引出果、五略果、六廣果。此中攝持果者五種果，餘果是五種果別異。宿世所集故名果報果，上上引出故。有四種餘果，若略說，上上果有四種；若廣說，隨順果有六。是四種果分別廣說故，中邊分別論中此處有四三品：一對治品、二修住品、三得果品。已廣說究竟(一器果、二果報果、三愛樂果、四增長果、五清淨果，攝一切果盡)。

無上乘品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上乘品第七

無上乘今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上乘今當說。

無上乘三處， 修行及境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上乘三處， 修行及境界，

亦說聚集起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說聚集起。

無上有三種，大乘中因此三義乘成無上。何者三義？一修行無上、二境界無上、三集起得無上。此中何者名修行無上？十波羅蜜修行中應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上有三種，大乘中因此三義乘成無上。何者三義？一修行無上、二境界無上、三集起得無上。此中何者名修行無上？十波羅蜜修行中應知。

修行復六種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行復六種。

此十波羅蜜中隨一有六種。何者六？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十波羅蜜中隨一有六種。何者六？

無比及思擇， 隨法與離邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比及思擇， 隨法與離邊，

別及通六修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別及通六修。

如是六修，一無比修、二思擇修、三隨法修、四離邊修、五別修、六通修。此中無比十二種。何者為十二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六修，一無比修、二思擇修、三隨法修、四離邊修、五別修、六通修。此中無比十二種。何者為十二？

廣大及長時， 增上、體無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大及長時， 增上、體無盡，

無間及無難， 自在及攝治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間及無難， 自在及攝治，

極作、至得、流， 究竟無比知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極作、至得、流， 究竟無比知，

此處無比義， 知十波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處無比義， 知十波羅蜜。

如是十二種無比修行：一廣大無比、二長時無比、三增上、四無盡、五無間、六無難、七自在、八攝治、九極作、十至得、十一勝流、十二究竟。何者廣大無比？不欲樂一切世間及出世富樂故，是故廣大無比應知。何者長時無比？一一處三阿僧祇劫修習得成故。何者增上無比？一切眾生遍滿利益事故。何者無盡無比？由迴向無上菩提故，最極無窮無盡故。何者無間修無比？由得自他平等樂修故，因一切眾生施等功德能圓滿成就十波羅蜜故。何者無難無比？隨喜他所行諸波羅蜜，自波羅蜜得圓滿故。何者自在無比？由破虛空等諸禪定力故，施等波羅蜜得滿足成就。何者攝治無比？由一切波羅蜜無分別智所攝治護故。何者極作無比？地前方便願樂行地中最上法忍及道品隨一所成故。何者至得無比？於初地中得未曾見出世法故。何者勝流無比？離初地應知，餘八種上地中。何者究竟無比？第十地及佛地中應知。何以故？菩薩道及佛果圓滿故。此處無比義知十波羅蜜者，如是十二無比義，於十法中皆悉具有，是故十法通得名波羅蜜多。何者名十波羅蜜？為顯此十法別名，故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十二種無比修行：一廣大無比、二長時無比、三增上、四無盡、五無間、六無難、七自在、八攝治、九極作、十至得、十一勝流、十二究竟。何者廣大無比？不欲樂一切世間及出世富樂故，是故廣大無比應知。何者長時無比？一一處三阿僧祇劫修習得成故。何者增上無比？一切眾生遍滿利益事故。何者無盡無比？由迴向無上菩提故，最極無窮無盡故。何者無間修無比？由得自他平等樂修故，因一切眾生施等功德能圓滿成就十波羅蜜故。何者無難無比？隨喜他所行諸波羅蜜，自波羅蜜得圓滿故。何者自在無比？由破虛空等諸禪定力故，施等波羅蜜得滿足成就。何者攝治無比？由一切波羅蜜無分別智所攝治護故。何者極作無比？地前方便願樂行地中最上法忍及道品隨一所成故。何者至得無比？於初地中得未曾見出世法故。何者勝流無比？離初地應知，餘八種上地中。何者究竟無比？第十地及佛地中應知。何以故？菩薩道及佛果圓滿故。此處無比義知十波羅蜜者，如是十二無比義，於十法中皆悉具有，是故十法通得名波羅蜜多。何者名十波羅蜜？為顯此十法別名，故說偈言：

施、戒、忍、精進、 定、般若、方便、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施、戒、忍、精進、 定、般若、方便、

願、力及闍那， 此十無比度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願、力及闍那， 此十無比度。

此十波羅蜜別事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十波羅蜜別事云何？

財利不損害， 安受增功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財利不損害， 安受增功德，

除惡及令入， 解脫與無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除惡及令入， 解脫與無盡，

常起及決定， 樂法成熟事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常起及決定， 樂法成熟事。

如是十波羅蜜次第事應知。由施故菩薩能利益眾生。由持戒故不損害眾生壽命財物及眷屬等。由忍辱故若他起損惱等事安心忍受。由精進故生長他功德、損減他罪障等。由禪定故因神通等諸功德，令他眾生背惡歸善得入正位。由般若故顯說正教令他解脫。由方便故迴向善根趣大菩提，施等功德令流無盡。由願力故能受住捨隨樂生處，於彼生中能事諸佛及聞正法，於施等中恒行不息利益眾生，由思擇修習力故伏滅對治，決定能行施等諸度利益眾生。由智故滅離如言法無明，施等諸行及施等增上緣法得共受用。此二菩薩能成熟眾生。無比修行已說。何者思量修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十波羅蜜次第事應知。由施故菩薩能利益眾生。由持戒故不損害眾生壽命財物及眷屬等。由忍辱故若他起損惱等事安心忍受。由精進故生長他功德、損減他罪障等。由禪定故因神通等諸功德，令他眾生背惡歸善得入正位。由般若故顯說正教令他解脫。由方便故迴向善根趣大菩提，施等功德令流無盡。由願力故能受住捨隨樂生處，於彼生中能事諸佛及聞正法，於施等中恒行不息利益眾生，由思擇修習力故伏滅對治，決定能行施等諸度利益眾生。由智故滅離如言法無明，施等諸行及施等增上緣法得共受用。此二菩薩能成熟眾生。無比修行已說。何者思量修行？

如言說正法， 思量大乘義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如言說正法， 思量大乘義，

是菩薩常事， 依三種般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩常事， 依三種般若。

依十種施等波羅蜜，如諸佛所安立所說修多羅等諸法，大乘中如理思惟、數數聽聞、思量修習故，聞思修慧恒思惟行。若因三慧修行思惟生何功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依十種施等波羅蜜，如諸佛所安立所說修多羅等諸法，大乘中如理思惟、數數聽聞、思量修習故，聞思修慧恒思惟行。若因三慧修行思惟生何功德？

為長養界入， 為得事究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為長養界入， 為得事究竟。

若人因聞慧修行思惟者，一切善根界性得增長。若因思慧修行思惟者，如所聞名句義，此理得入意，得生顯現故。若因修慧修行思惟者，如所求正事得成就，為入地、為治淨故。此修行思惟有伴應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人因聞慧修行思惟者，一切善根界性得增長。若因思慧修行思惟者，如所聞名句義，此理得入意，得生顯現故。若因修慧修行思惟者，如所求正事得成就，為入地、為治淨故。此修行思惟有伴應知。

十種正行法， 共相應應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種正行法， 共相應應知。

此思惟修行者，十種正法行所攝持應知。何者十種法行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此思惟修行者，十種正法行所攝持應知。何者十種法行？

書寫、供養、施， 聽、讀及受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫、供養、施， 聽、讀及受持，

廣說及讀誦， 思惟及修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說及讀誦， 思惟及修習。

大乘法修行有十：一書寫、二供養、三施與他、四若他讀誦一心聽聞、五自讀、六自如理取名句味及義、七如道理及名句味顯說、八正心聞誦、九空處如理思量、十已入意為不退失故修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法修行有十：一書寫、二供養、三施與他、四若他讀誦一心聽聞、五自讀、六自如理取名句味及義、七如道理及名句味顯說、八正心聞誦、九空處如理思量、十已入意為不退失故修習。

無量功德聚， 是十種正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德聚， 是十種正行。

此十種正行有三種功德：一無量功德道、二行方便功德道、三清淨功德道。云何大乘中佛說最極大果報，聲聞乘等法不如是說？云何如此？有二種因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十種正行有三種功德：一無量功德道、二行方便功德道、三清淨功德道。云何大乘中佛說最極大果報，聲聞乘等法不如是說？云何如此？有二種因。

最勝無盡故， 利他不息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無盡故， 利他不息故。

最勝者，小乘經但為自利故，大乘自利利他平等，是故最勝。第一為自利故，第二為利他故，是故有下有上，是故說勝。大菩提者，至無餘涅槃。他利益事，如因地中無息故，故說無盡，無盡故勝小乘。思惟修行已說。何者隨法修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝者，小乘經但為自利故，大乘自利利他平等，是故最勝。第一為自利故，第二為利他故，是故有下有上，是故說勝。大菩提者，至無餘涅槃。他利益事，如因地中無息故，故說無盡，無盡故勝小乘。思惟修行已說。何者隨法修行？

隨法有二種， 不散動顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法有二種， 不散動顛倒。

隨法修行者如是二種：一無散動修行、二無顛倒變異修行。此中散動有六種，滅除此六種散動故，說無散動。何者六種散動？一自性散動、二外緣散動、三內散動、四相散動、五麁惑散動、六思惟散動。此六散動何者為相應知，故說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法修行者如是二種：一無散動修行、二無顛倒變異修行。此中散動有六種，滅除此六種散動故，說無散動。何者六種散動？一自性散動、二外緣散動、三內散動、四相散動、五麁惑散動、六思惟散動。此六散動何者為相應知，故說：

起觀行六塵， 貪味下掉起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起觀行六塵， 貪味下掉起，

無決意於定， 思量處我慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無決意於定， 思量處我慢，

下劣心散亂， 智者應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下劣心散亂， 智者應當知。

如是為相六種散動，菩薩應知應離。何者六相？一從禪定起散動，由五識故，是名性散動。六塵中若心行動，是名外散動。是禪定貪味憂悔掉起，是名內散動。下地意未決未息，是名相散動，因此相入定故。有我執思惟定中所起，名麁散動，因此麁思惟生我慢起行故。下劣品思惟，名思惟散動，下乘思惟起行故。前兩散動未得令不得，次兩已得令退。第五令不得解脫，第六令不得無上菩提應知。此中無倒十種處應知。何者十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是為相六種散動，菩薩應知應離。何者六相？一從禪定起散動，由五識故，是名性散動。六塵中若心行動，是名外散動。是禪定貪味憂悔掉起，是名內散動。下地意未決未息，是名相散動，因此相入定故。有我執思惟定中所起，名麁散動，因此麁思惟生我慢起行故。下劣品思惟，名思惟散動，下乘思惟起行故。前兩散動未得令不得，次兩已得令退。第五令不得解脫，第六令不得無上菩提應知。此中無倒十種處應知。何者十？

言辭義思惟， 不動二相處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭義思惟， 不動二相處，

不淨及淨客， 無畏及無高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨及淨客， 無畏及無高。

此中何法名無倒？無倒者，如理如量知見。此無倒十種處，一者名句味無倒。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中何法名無倒？無倒者，如理如量知見。此無倒十種處，一者名句味無倒。如偈說：

聚集數習故， 有義及無義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚集數習故， 有義及無義，

是言辭無倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是言辭無倒。

若名句味若有相應，名言無間不相離說故，此物是其名。數數習故，名句等有義。若翻此三無義。若有如此知見，名名句味無倒。何者義無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若名句味若有相應，名言無間不相離說故，此物是其名。數數習故，名句等有義。若翻此三無義。若有如此知見，名名句味無倒。何者義無倒？

顯現似二種， 如顯不實有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現似二種， 如顯不實有，

是名義無倒， 遠離有無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名義無倒， 遠離有無邊。

諸義顯現有二：一顯所執、二顯能執，由二相生故。如是無所有，如所顯現義中若生如此知見，是名義無倒。云何？如此義者，遠離有相，能執所執無有故；遠離無相，似能似所散亂有故。何者思惟無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸義顯現有二：一顯所執、二顯能執，由二相生故。如是無所有，如所顯現義中若生如此知見，是名義無倒。云何？如此義者，遠離有相，能執所執無有故；遠離無相，似能似所散亂有故。何者思惟無倒？

此言熏言思， 彼依思無倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言熏言思， 彼依思無倒，

為顯二種因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為顯二種因。

所執能執言、所熏習言語思惟，是能執所執虛妄分別依處。若起如此知見，一切處是名思惟無倒。何者思惟？為能執所執虛妄作顯現。因此思惟，言語、名句味兩法所生故，為二法作依處。離此思惟，無倒境故。何者不動無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所執能執言、所熏習言語思惟，是能執所執虛妄分別依處。若起如此知見，一切處是名思惟無倒。何者思惟？為能執所執虛妄作顯現。因此思惟，言語、名句味兩法所生故，為二法作依處。離此思惟，無倒境故。何者不動無倒？

如幻等不有， 亦有義應知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻等不有， 亦有義應知，

是不動無倒， 有無不散故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是不動無倒， 有無不散故。

是義亦有亦無，如前已說。此有無，譬如幻化。幻化者，為象馬等實體故無有，非無，唯似象等，散亂有故。義亦如是不有，如所顯現能執所執故。非不有，唯相似散亂相有故。等者，如野馬、夢、幻、水月等譬。如是道理應知。已見幻等譬義，故心不僻行，是名不動無倒。因此無倒心，有無執中心不散動故。何者二相無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是義亦有亦無，如前已說。此有無，譬如幻化。幻化者，為象馬等實體故無有，非無，唯似象等，散亂有故。義亦如是不有，如所顯現能執所執故。非不有，唯相似散亂相有故。等者，如野馬、夢、幻、水月等譬。如是道理應知。已見幻等譬義，故心不僻行，是名不動無倒。因此無倒心，有無執中心不散動故。何者二相無倒？

一切唯有名， 為分別不起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切唯有名， 為分別不起，

是別相無倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是別相無倒。

一切諸法唯有名言。何者名？一切眼及色乃至心及法。如此知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法唯有名言。何者名？一切眼及色乃至心及法。如此知見。

一切虛妄分別，為對治故，說名別相無倒。何者名別相？為虛妄、為真實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切虛妄分別，為對治故，說名別相無倒。何者名別相？為虛妄、為真實？

此相名真實，真實別相中是無倒。云何如此？若為俗諦故，一切諸法不但有名，如是執故。何者通相無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此相名真實，真實別相中是無倒。云何如此？若為俗諦故，一切諸法不但有名，如是執故。何者通相無倒？

出離於法界， 更無有一法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離於法界， 更無有一法；

故法界通相， 此智是無倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故法界通相， 此智是無倒。

無有別法離無我真實有體，是故法界，一切通相，體平等故。如是知見，是名通相無倒。何者淨不淨無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有別法離無我真實有體，是故法界，一切通相，體平等故。如是知見，是名通相無倒。何者淨不淨無倒？

顛倒邪思惟， 未滅及已滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒邪思惟， 未滅及已滅，

此不淨及淨， 是彼不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不淨及淨， 是彼不顛倒。

顛倒不正思惟在及未盡，是名法界不清淨。若不在及盡，是名法界清淨。若有此知見，是名不淨及淨無倒，如次第。何者客無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒不正思惟在及未盡，是名法界不清淨。若不在及盡，是名法界清淨。若有此知見，是名不淨及淨無倒，如次第。何者客無倒？

法界性淨故， 譬之如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界性淨故， 譬之如虛空，

此二種是客， 是彼不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二種是客， 是彼不顛倒。

復有法界、如、真、虛空，自性淨故。是二種法，非舊法故名客，先不淨後及淨。若有此知見，是名客相無倒。何者無怖及無高無倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有法界、如、真、虛空，自性淨故。是二種法，非舊法故名客，先不淨後及淨。若有此知見，是名客相無倒。何者無怖及無高無倒？

染污及清淨， 法人二俱無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染污及清淨， 法人二俱無，

無故無怖慢， 是二處無倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無故無怖慢， 是二處無倒。

人者，無染污、無清淨。法亦如是，先無染污，後無清淨。云何如此？人及法非實有故，是故二中無有一物是淨品及不淨品。不淨品時，無有一法被損減；清淨品時，無有一物被增益。為此二法生怖畏生高慢，若有如此知見，是名無怖畏無高慢無倒。如是十種無倒，十種金剛足中如次第應安立。何者名十種金剛足？一有無無倒、二依處無倒、三幻化譬無倒、四無分別無倒、五自性清淨無倒、六不淨無倒、七淨無倒、八如真空譬無倒、九不減無倒、十不增無倒。已說隨法修行。何者遠離二邊修行？如《寶頂經》中佛為迦葉等說無相中道。何者二邊？為遠離此故，此中道應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人者，無染污、無清淨。法亦如是，先無染污，後無清淨。云何如此？人及法非實有故，是故二中無有一物是淨品及不淨品。不淨品時，無有一法被損減；清淨品時，無有一物被增益。為此二法生怖畏生高慢，若有如此知見，是名無怖畏無高慢無倒。如是十種無倒，十種金剛足中如次第應安立。何者名十種金剛足？一有無無倒、二依處無倒、三幻化譬無倒、四無分別無倒、五自性清淨無倒、六不淨無倒、七淨無倒、八如真空譬無倒、九不減無倒、十不增無倒。已說隨法修行。何者遠離二邊修行？如《寶頂經》中佛為迦葉等說無相中道。何者二邊？為遠離此故，此中道應知。

別異邊一邊， 外道及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別異邊一邊， 外道及聲聞，

增益與損減， 二種人及法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益與損減， 二種人及法，

非助對治邊， 斷常名有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非助對治邊， 斷常名有邊，

能取及所取， 染淨有二三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取及所取， 染淨有二三。

分別二種邊， 應知有七種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別二種邊， 應知有七種，

有無及應止， 能止可畏畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無及應止， 能止可畏畏，

能取所取邊， 正邪事無事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取所取邊， 正邪事無事，

不生及俱時， 有無分別邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生及俱時， 有無分別邊。

色等諸陰，立我別異一邊，立我與色一一邊，為離此二邊，佛說中道，不見我、不見人、不見眾生及不見壽者。云何如此？若人執我見者，不離此二邊，壽者別異、身亦別異。若不取執，異即是壽，名即是身。此二見決定有，為此中道，此二執不得起。色等常住是外道邊，無常是聲聞邊。為離此二邊，故佛說中道，色等諸法不觀常及無常故，是名中道。有我者增益邊毀謗，無我者損減邊毀謗，有假名人故。為離此二邊，故佛說中道，有我無我二，彼中間非二，所觸無分別故。心實有是增益法邊，不實有損減法邊。為離此二邊，故佛說中道，此處無意無心無識無作意。一切不善法名不淨品、名非助道，一切善法等是淨品，名對治邊。為離此二邊，故佛說中道，佛說此二種邊不去不來、無譬無言。有者名常邊人及法，無者名斷邊人及法。離此二邊故，佛說中道，是二種中間名中道，如前說。無明者所取一邊，能取第二邊；如無明，明亦如是。一切有為法，所取一邊，能取一邊；無為法亦如是。如無明，乃至老死所取能取。老死滅所取一邊，能取第二邊。是滅道者所取能取，如是所取能取二邊，由黑分白分別異故。為離此二邊，故佛說中道。佛說無明及明，此二無二無，如經廣說。云何如此？無明及明等，所取能取體無故。染污有三種：一煩惱、二業、三生染污。煩惱染污復有三，一者諸見、二者欲瞋癡起相、三更有生願。為對治此三，佛說知空解脫門、知無相解脫門、知無願解脫門。業染污者，善惡造作。為對治此業，佛說智慧無造作。生染污者，更有中生已生意心及心法念念生，有生相續不斷。為對治此，佛說智慧無生、智慧無起、智慧無自性。如是三種染污滅除，名清淨。知空等者及染污空等，是名境界清淨智。及一切對治，名行清淨。因此行，煩惱除，不更起，名果清淨。此三種清淨染污空等，如三種清淨所作空等，諸法自性無故、法界自性無別異故。復有智慧空等諸法，非染污所造及非智所造作。云何？如是空等諸法，自性有故。法界自性無染污故。若人思惟分別法界有時染污有時清淨是邊，自性無染污法自體無染淨故，此執成邊。為遠離此邊故，佛說此中道非二空作空令諸法空，諸法自體空。如是等如《寶頂經》廣說。復有七種分別二邊。何者七？一有中分別一邊，二無中分別一邊。有真實人，為滅此人，是故立空。有真實無我，為滅此法，是故立不空。因此二分別，起有執無執。為離此二邊，故佛說中道。空者不滅人等。何所為？無所為，一切諸法自然性故，如經廣說。一切無明等諸惑應止令滅，明等諸法道應生，能令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色等諸陰，立我別異一邊，立我與色一一邊，為離此二邊，佛說中道，不見我、不見人、不見眾生及不見壽者。云何如此？若人執我見者，不離此二邊，壽者別異、身亦別異。若不取執，異即是壽，名即是身。此二見決定有，為此中道，此二執不得起。色等常住是外道邊，無常是聲聞邊。為離此二邊，故佛說中道，色等諸法不觀常及無常故，是名中道。有我者增益邊毀謗，無我者損減邊毀謗，有假名人故。為離此二邊，故佛說中道，有我無我二，彼中間非二，所觸無分別故。心實有是增益法邊，不實有損減法邊。為離此二邊，故佛說中道，此處無意無心無識無作意。一切不善法名不淨品、名非助道，一切善法等是淨品，名對治邊。為離此二邊，故佛說中道，佛說此二種邊不去不來、無譬無言。有者名常邊人及法，無者名斷邊人及法。離此二邊故，佛說中道，是二種中間名中道，如前說。無明者所取一邊，能取第二邊；如無明，明亦如是。一切有為法，所取一邊，能取一邊；無為法亦如是。如無明，乃至老死所取能取。老死滅所取一邊，能取第二邊。是滅道者所取能取，如是所取能取二邊，由黑分白分別異故。為離此二邊，故佛說中道。佛說無明及明，此二無二無，如經廣說。云何如此？無明及明等，所取能取體無故。染污有三種：一煩惱、二業、三生染污。煩惱染污復有三，一者諸見、二者欲瞋癡起相、三更有生願。為對治此三，佛說知空解脫門、知無相解脫門、知無願解脫門。業染污者，善惡造作。為對治此業，佛說智慧無造作。生染污者，更有中生已生意心及心法念念生，有生相續不斷。為對治此，佛說智慧無生、智慧無起、智慧無自性。如是三種染污滅除，名清淨。知空等者及染污空等，是名境界清淨智。及一切對治，名行清淨。因此行，煩惱除，不更起，名果清淨。此三種清淨染污空等，如三種清淨所作空等，諸法自性無故、法界自性無別異故。復有智慧空等諸法，非染污所造及非智所造作。云何？如是空等諸法，自性有故。法界自性無染污故。若人思惟分別法界有時染污有時清淨是邊，自性無染污法自體無染淨故，此執成邊。為遠離此邊故，佛說此中道非二空作空令諸法空，諸法自體空。如是等如《寶頂經》廣說。復有七種分別二邊。何者七？一有中分別一邊，二無中分別一邊。有真實人，為滅此人，是故立空。有真實無我，為滅此法，是故立不空。因此二分別，起有執無執。為離此二邊，故佛說中道。空者不滅人等。何所為？無所為，一切諸法自然性故，如經廣說。一切無明等諸惑應止令滅，明等諸法道應生，能令

止滅。如此分別應止及能止故，空中生怖畏。為離此二種分別邊，佛說空譬。可怖畏分別一邊，因此可畏起怖畏復是一邊，分別所作色等諸塵，起怖畏及起苦怖畏。為離此二種怖畏分別邊，佛說畫師譬。前譬者依小乘人說，今譬依菩薩說。所取分別一邊，能取分別一邊。為離此二邊，佛說幻師譬。云何如此？唯識智所作無塵智。無塵智者，滅除唯識智。塵無體故，識亦不生。此中是相似正位分別一邊，邪位分別一邊。分別真實見為正位分別邪位。為離此二邊，佛說兩木截火譬。譬如兩木無火相，從此起火，火起成還燒兩木。如是不正位相及正位相，真實見正通達為相。聖智根起成已，是真實見相正位。復有了滅，此中譬與其相似，真實見邪位相無有邪位相，邪位亦無，隨順真實位故。分別有事一邊，分別無事一邊。有事者，智慧先分別作意，復有分別無功用。為離此二種功德邊，佛說燈光譬。分別無生一邊，分別等時一邊。若分別對治道無生，分別煩惱長時。為離此二邊，佛說第二燈光譬。離十四二邊修行已說。云何勝有等修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止滅。如此分別應止及能止故，空中生怖畏。為離此二種分別邊，佛說空譬。可怖畏分別一邊，因此可畏起怖畏復是一邊，分別所作色等諸塵，起怖畏及起苦怖畏。為離此二種怖畏分別邊，佛說畫師譬。前譬者依小乘人說，今譬依菩薩說。所取分別一邊，能取分別一邊。為離此二邊，佛說幻師譬。云何如此？唯識智所作無塵智。無塵智者，滅除唯識智。塵無體故，識亦不生。此中是相似正位分別一邊，邪位分別一邊。分別真實見為正位分別邪位。為離此二邊，佛說兩木截火譬。譬如兩木無火相，從此起火，火起成還燒兩木。如是不正位相及正位相，真實見正通達為相。聖智根起成已，是真實見相正位。復有了滅，此中譬與其相似，真實見邪位相無有邪位相，邪位亦無，隨順真實位故。分別有事一邊，分別無事一邊。有事者，智慧先分別作意，復有分別無功用。為離此二種功德邊，佛說燈光譬。分別無生一邊，分別等時一邊。若分別對治道無生，分別煩惱長時。為離此二邊，佛說第二燈光譬。離十四二邊修行已說。云何勝有等修行？

勝有等修行， 應知於十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝有等修行， 應知於十地。

何者勝有等修行？十地中隨一此中波羅蜜最勝無比，此波羅蜜名勝修行。若一切處同無差別，是名有等修行。修行無上已說。何者境界無上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者勝有等修行？十地中隨一此中波羅蜜最勝無比，此波羅蜜名勝修行。若一切處同無差別，是名有等修行。修行無上已說。何者境界無上？

安立及性界， 所成能成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立及性界， 所成能成就，

持決定依止， 通達及廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持決定依止， 通達及廣大，

品行及生界， 最勝等應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品行及生界， 最勝等應知。

如是境界有十二。何者十二？一安立法名境界、二法性境界、三所成就境界、四能成境界、五持境界、六決持境界、七定依止境界、八通達境界、九相續境界、十勝得境界、十一生境界、十二最勝境界。此中第一者，波羅蜜等諸法，如佛所安立。第二法如如。第三第四此二如前次第，通達法界故、得行波羅蜜等諸法故。第五聞慧境界。第六思慧境界。云何名決持？已知此法能持故。第七修慧境界，依內依體得持故。第八初地中見境界。第九修道境界乃至七地中。第十是七種地中世及出世道，如品類諸法得成故。第十一八地中。第十二九地等三處是第一第二境界，如前說處處位中平等境界。所餘境界者，前二所顯差別。境界已說。何者習起？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是境界有十二。何者十二？一安立法名境界、二法性境界、三所成就境界、四能成境界、五持境界、六決持境界、七定依止境界、八通達境界、九相續境界、十勝得境界、十一生境界、十二最勝境界。此中第一者，波羅蜜等諸法，如佛所安立。第二法如如。第三第四此二如前次第，通達法界故、得行波羅蜜等諸法故。第五聞慧境界。第六思慧境界。云何名決持？已知此法能持故。第七修慧境界，依內依體得持故。第八初地中見境界。第九修道境界乃至七地中。第十是七種地中世及出世道，如品類諸法得成故。第十一八地中。第十二九地等三處是第一第二境界，如前說處處位中平等境界。所餘境界者，前二所顯差別。境界已說。何者習起？

具足及不毀， 避離令圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足及不毀， 避離令圓滿，

生起及堅固， 隨事無住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起及堅固， 隨事無住處，

無障及不捨， 十習起應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障及不捨， 十習起應知。

如是習起有十種。此中因緣具足，名性習起。不毀謗大乘法，是名願樂習起。避下乘法，是名發心習起。修行圓滿波羅蜜，名修行習起。生起聖道，名入正位習起。堅固善根長時數習故，名成熟眾生習起。心隨事得成，名淨土習起。不住生死涅槃中，得不退位授記，不退墮生死涅槃故，滅盡諸障，名佛地習起。不捨此等事，名顯菩薩習起。如是此論名「中邊分別」，了中道故。復有分別中道及二邊故，是中兩邊能現故；離初後此中兩處不著，如理分別顯現故。故名中邊分別論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是習起有十種。此中因緣具足，名性習起。不毀謗大乘法，是名願樂習起。避下乘法，是名發心習起。修行圓滿波羅蜜，名修行習起。生起聖道，名入正位習起。堅固善根長時數習故，名成熟眾生習起。心隨事得成，名淨土習起。不住生死涅槃中，得不退位授記，不退墮生死涅槃故，滅盡諸障，名佛地習起。不捨此等事，名顯菩薩習起。如是此論名「中邊分別」，了中道故。復有分別中道及二邊故，是中兩邊能現故；離初後此中兩處不著，如理分別顯現故。故名中邊分別論。

此論分別中， 甚深真實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此論分別中， 甚深真實義，

大義一切義， 除諸不吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大義一切義， 除諸不吉祥。

此中邊分別論，名義如前說。甚深祕密義，非覺觀等境界故。真實堅義，諸說不可破故；無上菩提果故，大義；自他利益事為義故，一切義。因此論三乘義得顯現故，能除一切不吉祥。不吉祥者，三品煩惱及三品生死，能離滅此生死及煩惱不吉祥故。能滅四德障故、能攝持四德故，故說除不吉祥。無上眾義者，略說無上有三種：一正行、二正依持、三正行果。此修行，如品類無比、如方便、如佛所立諸法大乘中思惟等，如前說。如道理無散動、無倒，若修奢摩他無散動，若修毘婆舍那無顛倒變異。如所為，為出離，隨中道故。如處十地中，如勝有等行。無倒眾義者，名句無倒故。通達禪定相，義無倒故。通達智慧相，思惟無倒故、得遠離顛倒因緣故、無不散動顛倒故。是中道相分明所得，令成就別相無倒故。依此起對治，得生死分別道。通相無倒故，得通達淨品。自性不淨及淨無倒故，惑障未滅及滅。得智各無倒故，不淨及淨如實見。無怖畏無高慢無倒故，滅除諸障，得出離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中邊分別論，名義如前說。甚深祕密義，非覺觀等境界故。真實堅義，諸說不可破故；無上菩提果故，大義；自他利益事為義故，一切義。因此論三乘義得顯現故，能除一切不吉祥。不吉祥者，三品煩惱及三品生死，能離滅此生死及煩惱不吉祥故。能滅四德障故、能攝持四德故，故說除不吉祥。無上眾義者，略說無上有三種：一正行、二正依持、三正行果。此修行，如品類無比、如方便、如佛所立諸法大乘中思惟等，如前說。如道理無散動、無倒，若修奢摩他無散動，若修毘婆舍那無顛倒變異。如所為，為出離，隨中道故。如處十地中，如勝有等行。無倒眾義者，名句無倒故。通達禪定相，義無倒故。通達智慧相，思惟無倒故、得遠離顛倒因緣故、無不散動顛倒故。是中道相分明所得，令成就別相無倒故。依此起對治，得生死分別道。通相無倒故，得通達淨品。自性不淨及淨無倒故，惑障未滅及滅。得智各無倒故，不淨及淨如實見。無怖畏無高慢無倒故，滅除諸障，得出離故。

空涅槃一路， 佛日言光照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空涅槃一路， 佛日言光照，

聖眾行純熟， 盲者不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾行純熟， 盲者不能見。

已知佛正教， 壽命在喉邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知佛正教， 壽命在喉邊，

諸惑力盛時， 求道莫放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惑力盛時， 求道莫放逸。

此中邊分別論無上乘品究竟。婆藪槃豆釋迦道人大乘學所造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中邊分別論無上乘品究竟。婆藪槃豆釋迦道人大乘學所造。

我今造此論， 為世福慧行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今造此論， 為世福慧行，

普令一切眾， 如願得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令一切眾， 如願得菩提。